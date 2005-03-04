Strategy Tester Report
GoGetLongs2xbackup

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.10 20:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.8; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.07; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.1; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55;
Bars in test17683Ticks modelled1775457Modelling quality65.86%
Initial deposit500.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown500.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57buy10.041.92571.92411.9347
22005.03.04 15:26modify10.041.92571.92421.9347
32005.03.04 15:26modify10.041.92571.92431.9347
42005.03.04 15:28modify10.041.92571.92591.9347
52005.03.04 15:29s/l10.041.92591.92591.93470.80500.80
62005.03.04 15:29buy20.081.92491.92331.9339
72005.03.04 15:30modify20.081.92491.92341.9339
82005.03.04 16:01s/l20.081.92341.92341.9339-12.00488.80
92005.03.04 16:01buy30.041.92371.92211.9327
102005.03.04 16:25modify30.041.92371.92231.9327
112005.03.04 16:25modify30.041.92371.92241.9327
122005.03.04 16:54modify30.041.92371.92251.9327
132005.03.04 16:57modify30.041.92371.92371.9327
142005.03.04 16:59s/l30.041.92371.92371.93270.00488.80
152005.03.04 16:59buy40.041.92401.92241.9330
162005.03.04 17:00modify40.041.92401.92251.9330
172005.03.04 17:25modify40.041.92401.92261.9330
182005.03.04 17:25modify40.041.92401.92271.9330
192005.03.04 17:55modify40.041.92401.92281.9330
202005.03.07 00:00s/l40.041.92281.92281.9330-4.80484.00
212005.03.07 00:00buy50.041.92311.92151.9321
222005.03.07 00:18modify50.041.92311.92161.9321
232005.03.07 00:18modify50.041.92311.92181.9321
242005.03.07 00:18modify50.041.92311.92191.9321
252005.03.07 01:34s/l50.041.92191.92191.9321-4.80479.20
262005.03.07 01:34buy60.041.92231.92071.9313
272005.03.07 01:46modify60.041.92231.92081.9313
282005.03.07 01:46modify60.041.92231.92091.9313
292005.03.07 02:00s/l60.041.92091.92091.9313-5.60473.60
302005.03.07 02:00buy70.041.92091.91931.9299
312005.03.07 02:00modify70.041.92091.91951.9299
322005.03.07 02:15modify70.041.92091.91971.9299
332005.03.07 02:18modify70.041.92091.92101.9299
342005.03.07 02:45modify70.041.92091.92111.9299
352005.03.07 02:46modify70.041.92091.92121.9299
362005.03.07 02:46modify70.041.92091.92131.9299
372005.03.07 02:47modify70.041.92091.92171.9299
382005.03.07 02:48modify70.041.92091.92181.9299
392005.03.07 02:59s/l70.041.92181.92181.92993.60477.20
402005.03.07 02:59buy80.041.92181.92021.9308
412005.03.07 03:14modify80.041.92181.92031.9308
422005.03.07 03:15modify80.041.92181.92061.9308
432005.03.07 06:00s/l80.041.92061.92061.9308-4.80472.40
442005.03.07 06:12buy90.041.92191.92031.9309
452005.03.07 06:13modify90.041.92191.92051.9309
462005.03.07 06:20modify90.041.92191.92071.9309
472005.03.07 06:29s/l90.041.92071.92071.9309-4.80467.60
482005.03.07 16:00buy100.041.91691.91531.9259
492005.03.07 16:00modify100.041.91691.91551.9259
502005.03.07 16:01modify100.041.91691.91571.9259
512005.03.07 16:49s/l100.041.91571.91571.9259-4.80462.80
522005.03.07 16:49buy110.041.91611.91451.9251
532005.03.07 16:50modify110.041.91611.91461.9251
542005.03.07 16:50modify110.041.91611.91471.9251
552005.03.07 17:02modify110.041.91611.91481.9251
562005.03.07 17:48s/l110.041.91481.91481.9251-5.20457.60
572005.03.08 07:00buy120.041.91701.91541.9260
582005.03.08 07:01modify120.041.91701.91801.9260
592005.03.08 07:03s/l120.041.91801.91801.92604.00461.60
602005.03.08 07:03buy130.041.91701.91541.9260
612005.03.08 07:03modify130.041.91701.91571.9260
622005.03.08 07:04modify130.041.91701.91581.9260
632005.03.08 07:12modify130.041.91701.91711.9260
642005.03.08 07:12modify130.041.91701.91731.9260
652005.03.08 07:12modify130.041.91701.91741.9260
662005.03.08 07:12modify130.041.91701.91751.9260
672005.03.08 07:13s/l130.041.91751.91751.92602.00463.60
682005.03.08 07:13buy140.041.91741.91581.9264
692005.03.08 07:13modify140.041.91741.91591.9264
702005.03.08 07:17modify140.041.91741.91621.9264
712005.03.08 07:21modify140.041.91741.91741.9264
722005.03.08 07:22s/l140.041.91741.91741.92640.00463.60
732005.03.08 07:22buy150.041.91771.91611.9267
742005.03.08 07:22modify150.041.91771.91651.9267
752005.03.08 07:28s/l150.041.91651.91651.9267-4.80458.80
762005.03.08 07:28buy160.041.91681.91521.9258
772005.03.08 07:28modify160.041.91681.91561.9258
782005.03.08 07:29modify160.041.91681.91701.9258
792005.03.08 07:31modify160.041.91681.92031.9258
802005.03.08 07:31s/l160.041.92031.92031.925814.00472.80
812005.03.08 07:31buy170.041.91901.91741.9280
822005.03.08 07:33modify170.041.91901.91781.9280
832005.03.08 07:39modify170.041.91901.91991.9280
842005.03.08 07:39modify170.041.91901.92011.9280
852005.03.08 07:40modify170.041.91901.92021.9280
862005.03.08 07:41modify170.041.91901.92031.9280
872005.03.08 07:42s/l170.041.92031.92031.92805.20478.00
882005.03.08 07:42buy180.041.91971.91811.9287
892005.03.08 07:42modify180.041.91971.91831.9287
902005.03.08 07:43modify180.041.91971.91841.9287
912005.03.08 07:43modify180.041.91971.91851.9287
922005.03.08 07:48modify180.041.91971.91971.9287
932005.03.08 07:48s/l180.041.91971.91971.92870.00478.00
942005.03.08 07:48buy190.041.92011.91851.9291
952005.03.08 07:49modify190.041.92011.91871.9291
962005.03.08 07:49modify190.041.92011.91881.9291
972005.03.08 07:49modify190.041.92011.91891.9291
982005.03.08 07:49s/l190.041.91891.91891.9291-4.80473.20
992005.03.08 07:49buy200.041.91921.91761.9282
1002005.03.08 07:49modify200.041.91921.91771.9282
1012005.03.08 07:49modify200.041.91921.91791.9282
1022005.03.08 07:50modify200.041.91921.91801.9282
1032005.03.08 07:50modify200.041.91921.91961.9282
1042005.03.08 07:51modify200.041.91921.92031.9282
1052005.03.08 07:51s/l200.041.92031.92031.92824.40477.60
1062005.03.08 07:51buy210.041.92011.91851.9291
1072005.03.08 07:54modify210.041.92011.91871.9291
1082005.03.08 07:55modify210.041.92011.91881.9291
1092005.03.08 07:55modify210.041.92011.91891.9291
1102005.03.08 07:58s/l210.041.91891.91891.9291-4.80472.80
1112005.03.08 07:58buy220.041.91851.91691.9275
1122005.03.08 07:58modify220.041.91851.92001.9275
1132005.03.08 07:59modify220.041.91851.92011.9275
1142005.03.08 08:00modify220.041.91851.92021.9275
1152005.03.08 08:00s/l220.041.92021.92021.92756.80479.60
1162005.03.08 08:00buy230.041.92041.91881.9294
1172005.03.08 08:01modify230.041.92041.91901.9294
1182005.03.08 08:01modify230.041.92041.91911.9294
1192005.03.08 08:27modify230.041.92041.92051.9294
1202005.03.08 08:28modify230.041.92041.92071.9294
1212005.03.08 08:29s/l230.041.92071.92071.92941.20480.80
1222005.03.08 08:29buy240.041.92011.91851.9291
1232005.03.08 08:31modify240.041.92011.91861.9291
1242005.03.08 08:38modify240.041.92011.91871.9291
1252005.03.08 08:38modify240.041.92011.91881.9291
1262005.03.08 08:39modify240.041.92011.91891.9291
1272005.03.08 09:03s/l240.041.91891.91891.9291-4.80476.00
1282005.03.08 09:03buy250.041.91921.91761.9282
1292005.03.08 09:03modify250.041.91921.91771.9282
1302005.03.08 09:07modify250.041.91921.91781.9282
1312005.03.08 09:07modify250.041.91921.91791.9282
1322005.03.08 09:07modify250.041.91921.91801.9282
1332005.03.08 09:56modify250.041.91921.91931.9282
1342005.03.08 09:56modify250.041.91921.91941.9282
1352005.03.08 09:56modify250.041.91921.91961.9282
1362005.03.08 09:56modify250.041.91921.91981.9282
1372005.03.08 09:56modify250.041.91921.92001.9282
1382005.03.08 09:57modify250.041.91921.92021.9282
1392005.03.08 10:26modify250.041.91921.92031.9282
1402005.03.08 10:26modify250.041.91921.92051.9282
1412005.03.08 10:26modify250.041.91921.92061.9282
1422005.03.08 10:30modify250.041.91921.92081.9282
1432005.03.08 10:35modify250.041.91921.92091.9282
1442005.03.08 10:35modify250.041.91921.92101.9282
1452005.03.08 10:35modify250.041.91921.92111.9282
1462005.03.08 10:37modify250.041.91921.92121.9282
1472005.03.08 10:54modify250.041.91921.92131.9282
1482005.03.08 10:54modify250.041.91921.92141.9282
1492005.03.08 10:54modify250.041.91921.92151.9282
1502005.03.08 10:54modify250.041.91921.92161.9282
1512005.03.08 10:55modify250.041.91921.92171.9282
1522005.03.08 10:55modify250.041.91921.92181.9282
1532005.03.08 10:55modify250.041.91921.92191.9282
1542005.03.08 10:55modify250.041.91921.92201.9282
1552005.03.08 10:55modify250.041.91921.92221.9282
1562005.03.08 10:55modify250.041.91921.92231.9282
1572005.03.08 10:56modify250.041.91921.92241.9282
1582005.03.08 11:00s/l250.041.92241.92241.928212.80488.80
1592005.03.08 11:00buy260.041.92271.92111.9317
1602005.03.08 11:01modify260.041.92271.92121.9317
1612005.03.08 11:04modify260.041.92271.92131.9317
1622005.03.08 11:04modify260.041.92271.92141.9317
1632005.03.08 13:02modify260.041.92271.92271.9317
1642005.03.08 13:02modify260.041.92271.92281.9317
1652005.03.08 13:02modify260.041.92271.92291.9317
1662005.03.08 13:02modify260.041.92271.92301.9317
1672005.03.08 13:02modify260.041.92271.92311.9317
1682005.03.08 13:02modify260.041.92271.92321.9317
1692005.03.08 13:02modify260.041.92271.92351.9317
1702005.03.08 13:03modify260.041.92271.92361.9317
1712005.03.08 13:03modify260.041.92271.92371.9317
1722005.03.08 13:06s/l260.041.92371.92371.93174.00492.80
1732005.03.08 13:06buy270.041.92411.92251.9331
1742005.03.08 13:06modify270.041.92411.92261.9331
1752005.03.08 13:09modify270.041.92411.92281.9331
1762005.03.08 13:09modify270.041.92411.92291.9331
1772005.03.08 13:21modify270.041.92411.92411.9331
1782005.03.08 13:21modify270.041.92411.92431.9331
1792005.03.08 13:21modify270.041.92411.92441.9331
1802005.03.08 13:21modify270.041.92411.92451.9331
1812005.03.08 13:22modify270.041.92411.92471.9331
1822005.03.08 13:22modify270.041.92411.92491.9331
1832005.03.08 13:22modify270.041.92411.92501.9331
1842005.03.08 13:22modify270.041.92411.92521.9331
1852005.03.08 13:22modify270.041.92411.92571.9331
1862005.03.08 13:22modify270.041.92411.92591.9331
1872005.03.08 13:22modify270.041.92411.92601.9331
1882005.03.08 13:22s/l270.041.92601.92601.93317.60500.40
1892005.03.08 13:22buy280.081.92611.92451.9351
1902005.03.08 13:22modify280.081.92611.92461.9351
1912005.03.08 13:22modify280.081.92611.92471.9351
1922005.03.08 13:22modify280.081.92611.92491.9351
1932005.03.08 13:25modify280.081.92611.92611.9351
1942005.03.08 13:25modify280.081.92611.92661.9351
1952005.03.08 13:26modify280.081.92611.92671.9351
1962005.03.08 13:30s/l280.081.92671.92671.93514.80505.20
1972005.03.08 13:30buy290.081.92681.92521.9358
1982005.03.08 13:30modify290.081.92681.92541.9358
1992005.03.08 13:30modify290.081.92681.92551.9358
2002005.03.08 13:51modify290.081.92681.92681.9358
2012005.03.08 13:51modify290.081.92681.92691.9358
2022005.03.08 13:51modify290.081.92681.92701.9358
2032005.03.08 13:51modify290.081.92681.92721.9358
2042005.03.08 13:51modify290.081.92681.92731.9358
2052005.03.08 13:51modify290.081.92681.92741.9358
2062005.03.08 13:51modify290.081.92681.92751.9358
2072005.03.08 13:51modify290.081.92681.92761.9358
2082005.03.08 13:52modify290.081.92681.92771.9358
2092005.03.08 13:52modify290.081.92681.92781.9358
2102005.03.08 13:52modify290.081.92681.92811.9358
2112005.03.08 13:52modify290.081.92681.92821.9358
2122005.03.08 13:52modify290.081.92681.92831.9358
2132005.03.08 13:52modify290.081.92681.92841.9358
2142005.03.08 13:54modify290.081.92681.92851.9358
2152005.03.08 13:55modify290.081.92681.92861.9358
2162005.03.08 13:55modify290.081.92681.92871.9358
2172005.03.08 13:55modify290.081.92681.92891.9358
2182005.03.08 13:55modify290.081.92681.92901.9358
2192005.03.08 13:57modify290.081.92681.92911.9358
2202005.03.08 13:57modify290.081.92681.92921.9358
2212005.03.08 14:00s/l290.081.92921.92921.935819.20524.40
2222005.03.08 14:00buy300.081.92861.92701.9376
2232005.03.08 14:00modify300.081.92861.92711.9376
2242005.03.08 14:01modify300.081.92861.92721.9376
2252005.03.08 14:01modify300.081.92861.92731.9376
2262005.03.08 14:28modify300.081.92861.92861.9376
2272005.03.08 14:28modify300.081.92861.92871.9376
2282005.03.08 14:50modify300.081.92861.92881.9376
2292005.03.08 14:54modify300.081.92861.92891.9376
2302005.03.08 14:54modify300.081.92861.92901.9376
2312005.03.08 14:56modify300.081.92861.92911.9376
2322005.03.08 14:57modify300.081.92861.92921.9376
2332005.03.08 14:57modify300.081.92861.92931.9376
2342005.03.08 14:57modify300.081.92861.92941.9376
2352005.03.08 14:57modify300.081.92861.92951.9376
2362005.03.08 14:57modify300.081.92861.92971.9376
2372005.03.08 14:57modify300.081.92861.92991.9376
2382005.03.08 14:57modify300.081.92861.93001.9376
2392005.03.08 15:20modify300.081.92861.93011.9376
2402005.03.08 15:23modify300.081.92861.93021.9376
2412005.03.08 15:23modify300.081.92861.93031.9376
2422005.03.08 15:25modify300.081.92861.93041.9376
2432005.03.08 15:26modify300.081.92861.93061.9376
2442005.03.08 15:26modify300.081.92861.93071.9376
2452005.03.08 15:26modify300.081.92861.93081.9376
2462005.03.08 15:26modify300.081.92861.93091.9376
2472005.03.08 15:27modify300.081.92861.93101.9376
2482005.03.08 15:27modify300.081.92861.93111.9376
2492005.03.08 15:27modify300.081.92861.93121.9376
2502005.03.08 15:30s/l300.081.93121.93121.937620.80545.20
2512005.03.08 15:30buy310.081.93141.92981.9404
2522005.03.08 15:30s/l310.081.92981.92981.9404-12.80532.40
2532005.03.08 15:30buy320.041.92901.92741.9380
2542005.03.08 15:48modify320.041.92901.92751.9380
2552005.03.08 15:49modify320.041.92901.92761.9380
2562005.03.08 15:49modify320.041.92901.92781.9380
2572005.03.08 15:56modify320.041.92901.92911.9380
2582005.03.08 15:56modify320.041.92901.92921.9380
2592005.03.08 15:56modify320.041.92901.92941.9380
2602005.03.08 15:56modify320.041.92901.92951.9380
2612005.03.08 15:56modify320.041.92901.92961.9380
2622005.03.08 15:57modify320.041.92901.92971.9380
2632005.03.08 15:57modify320.041.92901.92981.9380
2642005.03.08 15:57modify320.041.92901.93001.9380
2652005.03.08 15:58modify320.041.92901.93011.9380
2662005.03.08 15:58modify320.041.92901.93021.9380
2672005.03.08 15:59s/l320.041.93021.93021.93804.80537.20
2682005.03.08 15:59buy330.081.92951.92791.9385
2692005.03.08 16:00modify330.081.92951.92801.9385
2702005.03.08 16:01s/l330.081.92801.92801.9385-12.00525.20
2712005.03.08 16:01buy340.041.92831.92671.9373
2722005.03.08 16:10modify340.041.92831.92681.9373
2732005.03.08 16:17modify340.041.92831.92701.9373
2742005.03.08 16:18modify340.041.92831.92711.9373
2752005.03.08 16:26modify340.041.92831.92831.9373
2762005.03.08 16:26modify340.041.92831.92841.9373
2772005.03.08 16:27modify340.041.92831.92851.9373
2782005.03.08 16:28modify340.041.92831.92861.9373
2792005.03.08 16:29s/l340.041.92861.92861.93731.20526.40
2802005.03.08 16:29buy350.081.92891.92731.9379
2812005.03.08 16:56modify350.081.92891.92741.9379
2822005.03.08 17:24modify350.081.92891.92751.9379
2832005.03.08 17:24modify350.081.92891.92761.9379
2842005.03.08 17:33s/l350.081.92761.92761.9379-10.40516.00
2852005.03.08 17:33buy360.041.92761.92601.9366
2862005.03.08 17:33modify360.041.92761.92611.9366
2872005.03.08 17:38modify360.041.92761.92621.9366
2882005.03.08 17:46modify360.041.92761.92631.9366
2892005.03.08 17:46modify360.041.92761.92641.9366
2902005.03.08 17:56modify360.041.92761.92761.9366
2912005.03.08 18:19modify360.041.92761.92771.9366
2922005.03.08 18:20modify360.041.92761.92781.9366
2932005.03.08 18:22modify360.041.92761.92791.9366
2942005.03.08 18:22modify360.041.92761.92801.9366
2952005.03.08 18:23modify360.041.92761.92811.9366
2962005.03.08 18:23modify360.041.92761.92821.9366
2972005.03.08 18:23modify360.041.92761.92831.9366
2982005.03.08 18:23modify360.041.92761.92841.9366
2992005.03.08 18:23modify360.041.92761.92851.9366
3002005.03.08 18:23modify360.041.92761.92861.9366
3012005.03.08 18:24modify360.041.92761.92871.9366
3022005.03.08 18:25modify360.041.92761.92881.9366
3032005.03.08 18:25modify360.041.92761.92891.9366
3042005.03.08 18:29s/l360.041.92891.92891.93665.20521.20
3052005.03.08 18:29buy370.081.92891.92731.9379
3062005.03.08 18:52modify370.081.92891.92741.9379
3072005.03.08 18:52modify370.081.92891.92751.9379
3082005.03.08 18:53modify370.081.92891.92761.9379
3092005.03.08 18:55modify370.081.92891.92771.9379
3102005.03.08 20:30s/l370.081.92771.92771.9379-9.60511.60
3112005.03.08 20:30buy380.041.92801.92641.9370
3122005.03.08 20:41modify380.041.92801.92651.9370
3132005.03.08 20:42modify380.041.92801.92661.9370
3142005.03.08 20:43modify380.041.92801.92671.9370
3152005.03.08 20:43modify380.041.92801.92681.9370
3162005.03.08 21:04modify380.041.92801.92801.9370
3172005.03.08 21:12modify380.041.92801.92811.9370
3182005.03.08 21:12modify380.041.92801.92821.9370
3192005.03.08 21:12modify380.041.92801.92831.9370
3202005.03.08 21:19modify380.041.92801.92841.9370
3212005.03.08 21:19modify380.041.92801.92851.9370
3222005.03.08 21:19modify380.041.92801.92881.9370
3232005.03.08 21:20modify380.041.92801.92891.9370
3242005.03.08 21:21modify380.041.92801.92901.9370
3252005.03.08 21:31s/l380.041.92901.92901.93704.00515.60
3262005.03.08 21:31buy390.081.92931.92771.9383
3272005.03.08 21:33modify390.081.92931.92781.9383
3282005.03.08 21:41modify390.081.92931.92791.9383
3292005.03.08 21:41modify390.081.92931.92801.9383
3302005.03.08 21:42modify390.081.92931.92811.9383
3312005.03.08 22:01s/l390.081.92811.92811.9383-9.60506.00
3322005.03.08 22:01buy400.041.92851.92691.9375
3332005.03.08 22:03modify400.041.92851.92701.9375
3342005.03.08 22:09modify400.041.92851.92711.9375
3352005.03.08 22:11modify400.041.92851.92721.9375
3362005.03.08 22:20modify400.041.92851.92851.9375
3372005.03.08 22:29s/l400.041.92851.92851.93750.00506.00
3382005.03.08 22:29buy410.041.92871.92711.9377
3392005.03.08 22:30s/l410.041.92711.92711.9377-6.40499.60
3402005.03.08 22:30buy420.041.92741.92581.9364
3412005.03.08 22:31modify420.041.92741.92591.9364
3422005.03.08 22:32modify420.041.92741.92601.9364
3432005.03.08 22:39modify420.041.92741.92611.9364
3442005.03.08 22:40modify420.041.92741.92621.9364
3452005.03.08 22:50modify420.041.92741.92741.9364
3462005.03.08 23:10modify420.041.92741.92751.9364
3472005.03.08 23:13modify420.041.92741.92761.9364
3482005.03.08 23:14modify420.041.92741.92771.9364
3492005.03.08 23:16modify420.041.92741.92811.9364
3502005.03.08 23:17modify420.041.92741.92821.9364
3512005.03.08 23:17modify420.041.92741.92831.9364
3522005.03.08 23:17modify420.041.92741.92841.9364
3532005.03.08 23:19modify420.041.92741.92851.9364
3542005.03.08 23:29s/l420.041.92851.92851.93644.40504.00
3552005.03.08 23:29buy430.081.92851.92691.9375
3562005.03.08 23:48modify430.081.92851.92701.9375
3572005.03.09 00:30s/l430.081.92701.92701.9375-12.00492.00
3582005.03.09 00:46buy440.041.92821.92661.9372
3592005.03.09 01:43modify440.041.92821.92681.9372
3602005.03.09 01:44modify440.041.92821.92691.9372
3612005.03.09 01:44modify440.041.92821.92701.9372
3622005.03.09 02:03s/l440.041.92701.92701.9372-4.80487.20
3632005.03.09 03:09buy450.041.92841.92681.9374
3642005.03.09 03:11modify450.041.92841.92701.9374
3652005.03.09 03:11modify450.041.92841.92711.9374
3662005.03.09 03:13modify450.041.92841.92721.9374
3672005.03.09 06:30s/l450.041.92721.92721.9374-4.80482.40
3682005.03.09 06:30buy460.041.92801.92641.9370
3692005.03.09 06:30modify460.041.92801.92651.9370
3702005.03.09 06:34modify460.041.92801.92681.9370
3712005.03.09 06:38modify460.041.92801.92811.9370
3722005.03.09 06:39modify460.041.92801.92831.9370
3732005.03.09 06:40modify460.041.92801.92841.9370
3742005.03.09 07:00s/l460.041.92841.92841.93701.60484.00
3752005.03.09 07:00buy470.041.92851.92691.9375
3762005.03.09 07:00modify470.041.92851.92701.9375
3772005.03.09 07:03modify470.041.92851.92711.9375
3782005.03.09 07:03modify470.041.92851.92721.9375
3792005.03.09 07:06modify470.041.92851.92861.9375
3802005.03.09 07:06modify470.041.92851.92891.9375
3812005.03.09 07:07modify470.041.92851.92941.9375
3822005.03.09 07:07modify470.041.92851.92951.9375
3832005.03.09 07:07modify470.041.92851.92961.9375
3842005.03.09 07:08modify470.041.92851.92981.9375
3852005.03.09 07:08modify470.041.92851.92991.9375
3862005.03.09 07:09modify470.041.92851.93011.9375
3872005.03.09 07:11s/l470.041.93011.93011.93756.40490.40
3882005.03.09 07:11buy480.041.93051.92891.9395
3892005.03.09 07:11modify480.041.93051.92921.9395
3902005.03.09 07:38modify480.041.93051.93051.9395
3912005.03.09 07:39modify480.041.93051.93061.9395
3922005.03.09 07:59s/l480.041.93061.93061.93950.40490.80
3932005.03.09 07:59buy490.041.93051.92891.9395
3942005.03.09 08:06modify490.041.93051.92921.9395
3952005.03.09 08:30s/l490.041.92921.92921.9395-5.20485.60
3962005.03.09 08:30buy500.041.92941.92781.9384
3972005.03.09 08:30s/l500.041.92781.92781.9384-6.40479.20
3982005.03.09 08:30buy510.041.92691.92531.9359
3992005.03.09 08:30s/l510.041.92531.92531.9359-6.40472.80
4002005.03.09 08:30buy520.041.92691.92531.9359
4012005.03.09 08:30modify520.041.92691.92541.9359
4022005.03.09 08:30modify520.041.92691.92561.9359
4032005.03.09 08:30s/l520.041.92561.92561.9359-5.20467.60
4042005.03.09 08:31buy530.041.92691.92531.9359
4052005.03.09 08:31modify530.041.92691.92541.9359
4062005.03.09 08:34modify530.041.92691.92551.9359
4072005.03.09 08:34modify530.041.92691.92561.9359
4082005.03.09 08:34modify530.041.92691.92711.9359
4092005.03.09 08:35modify530.041.92691.92721.9359
4102005.03.09 08:35modify530.041.92691.92751.9359
4112005.03.09 08:35s/l530.041.92751.92751.93592.40470.00
4122005.03.09 08:35buy540.041.92711.92551.9361
4132005.03.09 08:35modify540.041.92711.92571.9361
4142005.03.09 08:35modify540.041.92711.92591.9361
4152005.03.09 08:35modify540.041.92711.92731.9361
4162005.03.09 08:35modify540.041.92711.92741.9361
4172005.03.09 08:35modify540.041.92711.92751.9361
4182005.03.09 08:35modify540.041.92711.92761.9361
4192005.03.09 08:35modify540.041.92711.92821.9361
4202005.03.09 08:35modify540.041.92711.92831.9361
4212005.03.09 08:35modify540.041.92711.92851.9361
4222005.03.09 08:36modify540.041.92711.92871.9361
4232005.03.09 08:36modify540.041.92711.92881.9361
4242005.03.09 08:36modify540.041.92711.92891.9361
4252005.03.09 08:37modify540.041.92711.92911.9361
4262005.03.09 08:37modify540.041.92711.92921.9361
4272005.03.09 08:38s/l540.041.92921.92921.93618.40478.40
4282005.03.09 08:38buy550.041.92951.92791.9385
4292005.03.09 08:39modify550.041.92951.92801.9385
4302005.03.09 08:44modify550.041.92951.92811.9385
4312005.03.09 08:44modify550.041.92951.92821.9385
4322005.03.09 08:44modify550.041.92951.92831.9385
4332005.03.09 08:59s/l550.041.92831.92831.9385-4.80473.60
4342005.03.09 08:59buy560.041.92681.92521.9358
4352005.03.09 09:00s/l560.041.92521.92521.9358-6.40467.20
4362005.03.09 16:30buy570.041.92631.92471.9353
4372005.03.09 16:47modify570.041.92631.92631.9353
4382005.03.09 16:48modify570.041.92631.92651.9353
4392005.03.09 16:53s/l570.041.92651.92651.93530.80468.00
4402005.03.09 16:53buy580.041.92681.92521.9358
4412005.03.09 16:59modify580.041.92681.92551.9358
4422005.03.09 17:04modify580.041.92681.92691.9358
4432005.03.09 17:05modify580.041.92681.92701.9358
4442005.03.09 17:17modify580.041.92681.92741.9358
4452005.03.09 17:19s/l580.041.92741.92741.93582.40470.40
4462005.03.09 17:19buy590.041.92781.92621.9368
4472005.03.09 17:19modify590.041.92781.92631.9368
4482005.03.09 17:20modify590.041.92781.92641.9368
4492005.03.09 17:21modify590.041.92781.92651.9368
4502005.03.09 17:24s/l590.041.92651.92651.9368-5.20465.20
4512005.03.09 17:24buy600.041.92681.92521.9358
4522005.03.09 17:24modify600.041.92681.92531.9358
4532005.03.09 17:24modify600.041.92681.92541.9358
4542005.03.09 17:24modify600.041.92681.92551.9358
4552005.03.09 19:35s/l600.041.92551.92551.9358-5.20460.00
4562005.03.09 19:35buy610.041.92591.92431.9349
4572005.03.09 19:35modify610.041.92591.92441.9349
4582005.03.09 19:35modify610.041.92591.92451.9349
4592005.03.09 19:35modify610.041.92591.92461.9349
4602005.03.09 19:40modify610.041.92591.92471.9349
4612005.03.09 19:49s/l610.041.92471.92471.9349-4.80455.20
4622005.03.09 19:49buy620.041.92501.92341.9340
4632005.03.09 19:49modify620.041.92501.92351.9340
4642005.03.09 19:49modify620.041.92501.92361.9340
4652005.03.09 19:50s/l620.041.92361.92361.9340-5.60449.60
4662005.03.09 19:51buy630.041.92421.92261.9332
4672005.03.09 19:51modify630.041.92421.92271.9332
4682005.03.09 19:51modify630.041.92421.92281.9332
4692005.03.09 19:54modify630.041.92421.92301.9332
4702005.03.09 19:57modify630.041.92421.92421.9332
4712005.03.09 19:57modify630.041.92421.92431.9332
4722005.03.09 19:58modify630.041.92421.92441.9332
4732005.03.09 19:58modify630.041.92421.92451.9332
4742005.03.09 19:59s/l630.041.92451.92451.93321.20450.80
4752005.03.09 21:42buy640.041.92611.92451.9351
4762005.03.09 21:47s/l640.041.92451.92451.9351-6.40444.40
4772005.03.10 01:00buy650.041.92621.92461.9352
4782005.03.10 01:00modify650.041.92621.92471.9352
4792005.03.10 01:00modify650.041.92621.92491.9352
4802005.03.10 01:00modify650.041.92621.92501.9352
4812005.03.10 01:01modify650.041.92621.92681.9352
4822005.03.10 01:01modify650.041.92621.92691.9352
4832005.03.10 01:02modify650.041.92621.92721.9352
4842005.03.10 01:03modify650.041.92621.92731.9352
4852005.03.10 01:06modify650.041.92621.92761.9352
4862005.03.10 01:07modify650.041.92621.92831.9352
4872005.03.10 01:10s/l650.041.92831.92831.93528.40452.80
4882005.03.10 01:10buy660.041.92821.92661.9372
4892005.03.10 01:10modify660.041.92821.92671.9372
4902005.03.10 01:11modify660.041.92821.92681.9372
4912005.03.10 01:11modify660.041.92821.92701.9372
4922005.03.10 01:13s/l660.041.92701.92701.9372-4.80448.00
4932005.03.10 01:13buy670.041.92731.92571.9363
4942005.03.10 01:13modify670.041.92731.92581.9363
4952005.03.10 01:13modify670.041.92731.92591.9363
4962005.03.10 01:13modify670.041.92731.92601.9363
4972005.03.10 01:15s/l670.041.92601.92601.9363-5.20442.80
4982005.03.10 01:15buy680.041.92621.92461.9352
4992005.03.10 01:15modify680.041.92621.92471.9352
5002005.03.10 01:15modify680.041.92621.92481.9352
5012005.03.10 01:16modify680.041.92621.92491.9352
5022005.03.10 01:17modify680.041.92621.92501.9352
5032005.03.10 01:18modify680.041.92621.92621.9352
5042005.03.10 01:18modify680.041.92621.92631.9352
5052005.03.10 01:18modify680.041.92621.92641.9352
5062005.03.10 01:20modify680.041.92621.92671.9352
5072005.03.10 01:20modify680.041.92621.92681.9352
5082005.03.10 01:20modify680.041.92621.92691.9352
5092005.03.10 01:21modify680.041.92621.92701.9352
5102005.03.10 01:21modify680.041.92621.92711.9352
5112005.03.10 01:21modify680.041.92621.92721.9352
5122005.03.10 01:23s/l680.041.92721.92721.93524.00446.80
5132005.03.10 01:23buy690.041.92711.92551.9361
5142005.03.10 01:24modify690.041.92711.92561.9361
5152005.03.10 01:25modify690.041.92711.92581.9361
5162005.03.10 01:25modify690.041.92711.92591.9361
5172005.03.10 01:28s/l690.041.92591.92591.9361-4.80442.00
5182005.03.10 01:28buy700.041.92621.92461.9352
5192005.03.10 01:28modify700.041.92621.92471.9352
5202005.03.10 01:28modify700.041.92621.92491.9352
5212005.03.10 01:28modify700.041.92621.92501.9352
5222005.03.10 01:29modify700.041.92621.92701.9352
5232005.03.10 01:36modify700.041.92621.92721.9352
5242005.03.10 01:36modify700.041.92621.92731.9352
5252005.03.10 01:36modify700.041.92621.92741.9352
5262005.03.10 01:36modify700.041.92621.92751.9352
5272005.03.10 01:37modify700.041.92621.92801.9352
5282005.03.10 01:38s/l700.041.92801.92801.93527.20449.20
5292005.03.10 01:38buy710.041.92841.92681.9374
5302005.03.10 01:38modify710.041.92841.92701.9374
5312005.03.10 01:41s/l710.041.92701.92701.9374-5.60443.60
5322005.03.10 01:41buy720.041.92721.92561.9362
5332005.03.10 01:41modify720.041.92721.92571.9362
5342005.03.10 01:42modify720.041.92721.92581.9362
5352005.03.10 01:42modify720.041.92721.92591.9362
5362005.03.10 01:43s/l720.041.92591.92591.9362-5.20438.40
5372005.03.10 01:43buy730.041.92631.92471.9353
5382005.03.10 01:43modify730.041.92631.92481.9353
5392005.03.10 01:43modify730.041.92631.92501.9353
5402005.03.10 01:44s/l730.041.92501.92501.9353-5.20433.20
5412005.03.10 01:44buy740.041.92531.92371.9343
5422005.03.10 01:44modify740.041.92531.92381.9343
5432005.03.10 01:44modify740.041.92531.92401.9343
5442005.03.10 01:45modify740.041.92531.92411.9343
5452005.03.10 01:47modify740.041.92531.92531.9343
5462005.03.10 01:47modify740.041.92531.92561.9343
5472005.03.10 01:48modify740.041.92531.92571.9343
5482005.03.10 01:48modify740.041.92531.92611.9343
5492005.03.10 01:50modify740.041.92531.92621.9343
5502005.03.10 01:50modify740.041.92531.92631.9343
5512005.03.10 01:50modify740.041.92531.92641.9343
5522005.03.10 01:50modify740.041.92531.92651.9343
5532005.03.10 01:51modify740.041.92531.92671.9343
5542005.03.10 01:51modify740.041.92531.92691.9343
5552005.03.10 01:52s/l740.041.92691.92691.93436.40439.60
5562005.03.10 01:52buy750.041.92631.92471.9353
5572005.03.10 01:52modify750.041.92631.92481.9353
5582005.03.10 01:53modify750.041.92631.92491.9353
5592005.03.10 01:53modify750.041.92631.92511.9353
5602005.03.10 01:57s/l750.041.92511.92511.9353-4.80434.80
5612005.03.10 01:57buy760.041.92531.92371.9343
5622005.03.10 01:57modify760.041.92531.92381.9343
5632005.03.10 01:57modify760.041.92531.92401.9343
5642005.03.10 01:58modify760.041.92531.92411.9343
5652005.03.10 01:58modify760.041.92531.92571.9343
5662005.03.10 01:58modify760.041.92531.92581.9343
5672005.03.10 01:58modify760.041.92531.92591.9343
5682005.03.10 01:58modify760.041.92531.92611.9343
5692005.03.10 02:05modify760.041.92531.92641.9343
5702005.03.10 02:05modify760.041.92531.92651.9343
5712005.03.10 02:05modify760.041.92531.92661.9343
5722005.03.10 02:06modify760.041.92531.92691.9343
5732005.03.10 02:08s/l760.041.92691.92691.93436.40441.20
5742005.03.10 02:08buy770.041.92711.92551.9361
5752005.03.10 02:08modify770.041.92711.92561.9361
5762005.03.10 02:08modify770.041.92711.92571.9361
5772005.03.10 02:10modify770.041.92711.92581.9361
5782005.03.10 02:10modify770.041.92711.92591.9361
5792005.03.10 02:12s/l770.041.92591.92591.9361-4.80436.40
5802005.03.10 02:12buy780.041.92631.92471.9353
5812005.03.10 02:12modify780.041.92631.92481.9353
5822005.03.10 02:12modify780.041.92631.92491.9353
5832005.03.10 02:12modify780.041.92631.92501.9353
5842005.03.10 02:12modify780.041.92631.92511.9353
5852005.03.10 02:28modify780.041.92631.92631.9353
5862005.03.10 02:29modify780.041.92631.92641.9353
5872005.03.10 02:30modify780.041.92631.92651.9353
5882005.03.10 02:30modify780.041.92631.92671.9353
5892005.03.10 02:32modify780.041.92631.92731.9353
5902005.03.10 02:33modify780.041.92631.92741.9353
5912005.03.10 02:34modify780.041.92631.92751.9353
5922005.03.10 02:35modify780.041.92631.92791.9353
5932005.03.10 02:40s/l780.041.92791.92791.93536.40442.80
5942005.03.10 02:40buy790.041.92831.92671.9373
5952005.03.10 02:40modify790.041.92831.92681.9373
5962005.03.10 02:49modify790.041.92831.92701.9373
5972005.03.10 02:49modify790.041.92831.92711.9373
5982005.03.10 02:56s/l790.041.92711.92711.9373-4.80438.00
5992005.03.10 02:56buy800.041.92741.92581.9364
6002005.03.10 02:56modify800.041.92741.92591.9364
6012005.03.10 02:56modify800.041.92741.92601.9364
6022005.03.10 02:56modify800.041.92741.92621.9364
6032005.03.10 02:58modify800.041.92741.92741.9364
6042005.03.10 02:58modify800.041.92741.92751.9364
6052005.03.10 03:10s/l800.041.92751.92751.93640.40438.40
6062005.03.10 03:10buy810.041.92791.92631.9369
6072005.03.10 03:10modify810.041.92791.92641.9369
6082005.03.10 03:10modify810.041.92791.92651.9369
6092005.03.10 03:17modify810.041.92791.92661.9369
6102005.03.10 03:18modify810.041.92791.92671.9369
6112005.03.10 06:01modify810.041.92791.92801.9369
6122005.03.10 06:03s/l810.041.92801.92801.93690.40438.80
6132005.03.10 06:03buy820.041.92841.92681.9374
6142005.03.10 06:03modify820.041.92841.92691.9374
6152005.03.10 06:03modify820.041.92841.92701.9374
6162005.03.10 06:03modify820.041.92841.92711.9374
6172005.03.10 06:05modify820.041.92841.92721.9374
6182005.03.10 06:09s/l820.041.92721.92721.9374-4.80434.00
6192005.03.10 06:09buy830.041.92731.92571.9363
6202005.03.10 06:09modify830.041.92731.92581.9363
6212005.03.10 06:09modify830.041.92731.92601.9363
6222005.03.10 06:09modify830.041.92731.92611.9363
6232005.03.10 06:14modify830.041.92731.92731.9363
6242005.03.10 06:16modify830.041.92731.92741.9363
6252005.03.10 06:16modify830.041.92731.92751.9363
6262005.03.10 06:16s/l830.041.92751.92751.93630.80434.80
6272005.03.10 06:16buy840.041.92781.92621.9368
6282005.03.10 06:17modify840.041.92781.92631.9368
6292005.03.10 06:18modify840.041.92781.92661.9368
6302005.03.10 06:31modify840.041.92781.92841.9368
6312005.03.10 06:36s/l840.041.92841.92841.93682.40437.20
6322005.03.10 06:36buy850.041.92881.92721.9378
6332005.03.10 06:36modify850.041.92881.92731.9378
6342005.03.10 06:36modify850.041.92881.92741.9378
6352005.03.10 06:42modify850.041.92881.92751.9378
6362005.03.10 07:01modify850.041.92881.92921.9378
6372005.03.10 07:03s/l850.041.92921.92921.93781.60438.80
6382005.03.10 07:03buy860.041.92951.92791.9385
6392005.03.10 07:03modify860.041.92951.92801.9385
6402005.03.10 07:03modify860.041.92951.92811.9385
6412005.03.10 07:03modify860.041.92951.92831.9385
6422005.03.10 07:06s/l860.041.92831.92831.9385-4.80434.00
6432005.03.10 07:06buy870.041.92861.92701.9376
6442005.03.10 07:06modify870.041.92861.92711.9376
6452005.03.10 07:06modify870.041.92861.92731.9376
6462005.03.10 07:13modify870.041.92861.92881.9376
6472005.03.10 07:15modify870.041.92861.92891.9376
6482005.03.10 07:15modify870.041.92861.92901.9376
6492005.03.10 07:15modify870.041.92861.92911.9376
6502005.03.10 07:15modify870.041.92861.92921.9376
6512005.03.10 07:15s/l870.041.92921.92921.93762.40436.40
6522005.03.10 07:15buy880.041.92881.92721.9378
6532005.03.10 07:16modify880.041.92881.92731.9378
6542005.03.10 07:17modify880.041.92881.92751.9378
6552005.03.10 07:22modify880.041.92881.92881.9378
6562005.03.10 07:22modify880.041.92881.92891.9378
6572005.03.10 07:22modify880.041.92881.92901.9378
6582005.03.10 07:22modify880.041.92881.92911.9378
6592005.03.10 07:22modify880.041.92881.92921.9378
6602005.03.10 07:22s/l880.041.92921.92921.93781.60438.00
6612005.03.10 07:22buy890.041.92941.92781.9384
6622005.03.10 07:22modify890.041.92941.92791.9384
6632005.03.10 07:23modify890.041.92941.92801.9384
6642005.03.10 07:23modify890.041.92941.92811.9384
6652005.03.10 07:24modify890.041.92941.92821.9384
6662005.03.10 07:34s/l890.041.92821.92821.9384-4.80433.20
6672005.03.10 07:34buy900.041.92841.92681.9374
6682005.03.10 07:34modify900.041.92841.92691.9374
6692005.03.10 07:35modify900.041.92841.92711.9374
6702005.03.10 07:37s/l900.041.92711.92711.9374-5.20428.00
6712005.03.10 07:37buy910.041.92721.92561.9362
6722005.03.10 07:38modify910.041.92721.92581.9362
6732005.03.10 07:38modify910.041.92721.92591.9362
6742005.03.10 07:39modify910.041.92721.92601.9362
6752005.03.10 07:41modify910.041.92721.92761.9362
6762005.03.10 07:42modify910.041.92721.92771.9362
6772005.03.10 07:42modify910.041.92721.92781.9362
6782005.03.10 07:42modify910.041.92721.92801.9362
6792005.03.10 07:43modify910.041.92721.92821.9362
6802005.03.10 07:44modify910.041.92721.92841.9362
6812005.03.10 07:44modify910.041.92721.92861.9362
6822005.03.10 07:44s/l910.041.92861.92861.93625.60433.60
6832005.03.10 07:44buy920.041.92801.92641.9370
6842005.03.10 07:45modify920.041.92801.92651.9370
6852005.03.10 07:47modify920.041.92801.92671.9370
6862005.03.10 07:47modify920.041.92801.92681.9370
6872005.03.10 07:51modify920.041.92801.92811.9370
6882005.03.10 07:51modify920.041.92801.92861.9370
6892005.03.10 07:52s/l920.041.92861.92861.93702.40436.00
6902005.03.10 07:52buy930.041.92881.92721.9378
6912005.03.10 07:52modify930.041.92881.92731.9378
6922005.03.10 07:52modify930.041.92881.92741.9378
6932005.03.10 07:57modify930.041.92881.92751.9378
6942005.03.10 07:59s/l930.041.92751.92751.9378-5.20430.80
6952005.03.10 07:59buy940.041.92741.92581.9364
6962005.03.10 08:02modify940.041.92741.92741.9364
6972005.03.10 08:03modify940.041.92741.92751.9364
6982005.03.10 08:04s/l940.041.92751.92751.93640.40431.20
6992005.03.10 08:04buy950.041.92761.92601.9366
7002005.03.10 08:04modify950.041.92761.92611.9366
7012005.03.10 08:05modify950.041.92761.92621.9366
7022005.03.10 08:05modify950.041.92761.92631.9366
7032005.03.10 08:05modify950.041.92761.92641.9366
7042005.03.10 08:05s/l950.041.92641.92641.9366-4.80426.40
7052005.03.10 08:05buy960.041.92661.92501.9356
7062005.03.10 08:05modify960.041.92661.92511.9356
7072005.03.10 08:05modify960.041.92661.92531.9356
7082005.03.10 08:06s/l960.041.92531.92531.9356-5.20421.20
7092005.03.10 08:06buy970.041.92651.92491.9355
7102005.03.10 08:06modify970.041.92651.92501.9355
7112005.03.10 08:06modify970.041.92651.92511.9355
7122005.03.10 08:06modify970.041.92651.92521.9355
7132005.03.10 08:09modify970.041.92651.92661.9355
7142005.03.10 08:10modify970.041.92651.92731.9355
7152005.03.10 08:11modify970.041.92651.92741.9355
7162005.03.10 08:12modify970.041.92651.92761.9355
7172005.03.10 08:13s/l970.041.92761.92761.93554.40425.60
7182005.03.10 08:13buy980.041.92801.92641.9370
7192005.03.10 08:13modify980.041.92801.92651.9370
7202005.03.10 08:14s/l980.041.92651.92651.9370-6.00419.60
7212005.03.10 08:14buy990.041.92681.92521.9358
7222005.03.10 08:14modify990.041.92681.92531.9358
7232005.03.10 08:15modify990.041.92681.92541.9358
7242005.03.10 08:16modify990.041.92681.92691.9358
7252005.03.10 08:16modify990.041.92681.92701.9358
7262005.03.10 08:16modify990.041.92681.92711.9358
7272005.03.10 08:17s/l990.041.92711.92711.93581.20420.80
7282005.03.10 08:17buy1000.041.92731.92571.9363
7292005.03.10 08:17modify1000.041.92731.92601.9363
7302005.03.10 08:17modify1000.041.92731.92611.9363
7312005.03.10 08:18s/l1000.041.92611.92611.9363-4.80416.00
7322005.03.10 08:18buy1010.041.92641.92481.9354
7332005.03.10 08:18modify1010.041.92641.92491.9354
7342005.03.10 08:19modify1010.041.92641.92501.9354
7352005.03.10 08:20modify1010.041.92641.92681.9354
7362005.03.10 08:20s/l1010.041.92681.92681.93541.60417.60
7372005.03.10 08:20buy1020.041.92711.92551.9361
7382005.03.10 08:20modify1020.041.92711.92571.9361
7392005.03.10 08:21modify1020.041.92711.92811.9361
7402005.03.10 08:21s/l1020.041.92811.92811.93614.00421.60
7412005.03.10 08:21buy1030.041.92841.92681.9374
7422005.03.10 08:22modify1030.041.92841.92691.9374
7432005.03.10 08:26modify1030.041.92841.92721.9374
7442005.03.10 08:27modify1030.041.92841.92841.9374
7452005.03.10 08:28modify1030.041.92841.92891.9374
7462005.03.10 08:31s/l1030.041.92891.92891.93742.00423.60
7472005.03.10 08:31buy1040.041.92921.92761.9382
7482005.03.10 08:32modify1040.041.92921.92771.9382
7492005.03.10 08:32modify1040.041.92921.92781.9382
7502005.03.10 08:32modify1040.041.92921.92801.9382
7512005.03.10 08:34s/l1040.041.92801.92801.9382-4.80418.80
7522005.03.10 08:34buy1050.041.92841.92681.9374
7532005.03.10 08:34modify1050.041.92841.92691.9374
7542005.03.10 08:35modify1050.041.92841.92701.9374
7552005.03.10 08:38modify1050.041.92841.92711.9374
7562005.03.10 08:38modify1050.041.92841.92721.9374
7572005.03.10 09:20modify1050.041.92841.92841.9374
7582005.03.10 09:26modify1050.041.92841.92851.9374
7592005.03.10 09:26modify1050.041.92841.92861.9374
7602005.03.10 09:27modify1050.041.92841.92871.9374
7612005.03.10 09:29s/l1050.041.92871.92871.93741.20420.00
7622005.03.10 09:29buy1060.041.92851.92691.9375
7632005.03.10 09:33s/l1060.041.92691.92691.9375-6.40413.60
7642005.03.10 09:33buy1070.041.92721.92561.9362
7652005.03.10 09:34modify1070.041.92721.92571.9362
7662005.03.10 09:34modify1070.041.92721.92581.9362
7672005.03.10 09:37modify1070.041.92721.92591.9362
7682005.03.10 09:37modify1070.041.92721.92601.9362
7692005.03.10 10:18modify1070.041.92721.92751.9362
7702005.03.10 10:24modify1070.041.92721.92761.9362
7712005.03.10 10:25modify1070.041.92721.92771.9362
7722005.03.10 10:25modify1070.041.92721.92791.9362
7732005.03.10 10:47modify1070.041.92721.92811.9362
7742005.03.10 10:54modify1070.041.92721.92821.9362
7752005.03.10 10:55modify1070.041.92721.92831.9362
7762005.03.10 11:00s/l1070.041.92831.92831.93624.40418.00
7772005.03.10 11:00buy1080.041.92871.92711.9377
7782005.03.10 11:00modify1080.041.92871.92721.9377
7792005.03.10 11:00modify1080.041.92871.92741.9377
7802005.03.10 11:00s/l1080.041.92741.92741.9377-5.20412.80
7812005.03.10 11:00buy1090.041.92721.92561.9362
7822005.03.10 11:02s/l1090.041.92561.92561.9362-6.40406.40
7832005.03.10 11:05buy1100.041.92721.92561.9362
7842005.03.10 11:06modify1100.041.92721.92581.9362
7852005.03.10 11:06modify1100.041.92721.92591.9362
7862005.03.10 11:06modify1100.041.92721.92601.9362
7872005.03.10 11:11s/l1100.041.92601.92601.9362-4.80401.60
7882005.03.10 11:12buy1110.041.92731.92571.9363
7892005.03.10 11:12modify1110.041.92731.92581.9363
7902005.03.10 11:12modify1110.041.92731.92591.9363
7912005.03.10 11:14s/l1110.041.92591.92591.9363-5.60396.00
7922005.03.10 11:16buy1120.041.92761.92601.9366
7932005.03.10 11:16modify1120.041.92761.92611.9366
7942005.03.10 11:16modify1120.041.92761.92631.9366
7952005.03.10 11:16modify1120.041.92761.92641.9366
7962005.03.10 11:30s/l1120.041.92641.92641.9366-4.80391.20
7972005.03.10 11:35buy1130.041.92771.92611.9367
7982005.03.10 11:35modify1130.041.92771.92621.9367
7992005.03.10 11:36modify1130.041.92771.92631.9367
8002005.03.10 11:36modify1130.041.92771.92641.9367
8012005.03.10 11:38modify1130.041.92771.92651.9367
8022005.03.10 11:40s/l1130.041.92651.92651.9367-4.80386.40
8032005.03.10 11:46buy1140.041.92801.92641.9370
8042005.03.10 11:46modify1140.041.92801.92671.9370
8052005.03.10 11:53modify1140.041.92801.92681.9370
8062005.03.10 11:59s/l1140.041.92681.92681.9370-4.80381.60
8072005.03.11 15:30buy1150.041.92721.92561.9362
8082005.03.11 15:32modify1150.041.92721.92571.9362
8092005.03.11 15:49s/l1150.041.92571.92571.9362-6.00375.60
8102005.03.11 15:49buy1160.041.92611.92451.9351
8112005.03.11 15:49modify1160.041.92611.92481.9351
8122005.03.11 15:50s/l1160.041.92481.92481.9351-5.20370.40
8132005.03.11 15:51buy1170.041.92531.92371.9343
8142005.03.11 15:51modify1170.041.92531.92381.9343
8152005.03.11 15:52modify1170.041.92531.92391.9343
8162005.03.11 15:52modify1170.041.92531.92401.9343
8172005.03.11 15:53modify1170.041.92531.92411.9343
8182005.03.11 15:56modify1170.041.92531.92551.9343
8192005.03.11 15:56modify1170.041.92531.92561.9343
8202005.03.11 15:58modify1170.041.92531.92601.9343
8212005.03.11 15:58modify1170.041.92531.92611.9343
8222005.03.11 16:00s/l1170.041.92611.92611.93433.20373.60
8232005.03.11 16:00buy1180.041.92631.92471.9353
8242005.03.11 16:01modify1180.041.92631.92481.9353
8252005.03.11 16:01modify1180.041.92631.92491.9353
8262005.03.11 16:01modify1180.041.92631.92501.9353
8272005.03.11 16:08modify1180.041.92631.92511.9353
8282005.03.11 16:19s/l1180.041.92511.92511.9353-4.80368.80
8292005.03.11 16:19buy1190.041.92541.92381.9344
8302005.03.11 16:19modify1190.041.92541.92391.9344
8312005.03.11 16:21modify1190.041.92541.92401.9344
8322005.03.11 16:22modify1190.041.92541.92411.9344
8332005.03.11 16:22modify1190.041.92541.92421.9344
8342005.03.11 16:27modify1190.041.92541.92551.9344
8352005.03.11 16:27modify1190.041.92541.92561.9344
8362005.03.11 16:29s/l1190.041.92561.92561.93440.80369.60
8372005.03.11 16:29buy1200.041.92581.92421.9348
8382005.03.11 16:30modify1200.041.92581.92431.9348
8392005.03.11 16:30modify1200.041.92581.92461.9348
8402005.03.11 19:15s/l1200.041.92461.92461.9348-4.80364.80
8412005.03.11 19:15buy1210.041.92491.92331.9339
8422005.03.11 19:15modify1210.041.92491.92351.9339
8432005.03.11 19:15modify1210.041.92491.92361.9339
8442005.03.11 19:21modify1210.041.92491.92371.9339
8452005.03.11 19:31s/l1210.041.92371.92371.9339-4.80360.00
8462005.03.11 19:31buy1220.041.92401.92241.9330
8472005.03.11 19:31modify1220.041.92401.92251.9330
8482005.03.11 19:31modify1220.041.92401.92261.9330
8492005.03.11 19:34modify1220.041.92401.92271.9330
8502005.03.11 19:34modify1220.041.92401.92281.9330
8512005.03.13 23:00modify1220.041.92401.92581.9330
8522005.03.13 23:02modify1220.041.92401.92601.9330
8532005.03.13 23:09modify1220.041.92401.92611.9330
8542005.03.13 23:21modify1220.041.92401.92621.9330
8552005.03.13 23:21modify1220.041.92401.92631.9330
8562005.03.13 23:23modify1220.041.92401.92641.9330
8572005.03.13 23:30s/l1220.041.92641.92641.93309.60369.60
8582005.03.13 23:30buy1230.041.92681.92521.9358
8592005.03.13 23:30modify1230.041.92681.92531.9358
8602005.03.13 23:42s/l1230.041.92531.92531.9358-6.00363.60
8612005.03.13 23:42buy1240.041.92571.92411.9347
8622005.03.13 23:42modify1240.041.92571.92421.9347
8632005.03.13 23:48modify1240.041.92571.92441.9347
8642005.03.13 23:48modify1240.041.92571.92451.9347
8652005.03.14 00:01s/l1240.041.92451.92451.9347-4.80358.80
8662005.03.14 00:01buy1250.041.92481.92321.9338
8672005.03.14 00:01modify1250.041.92481.92331.9338
8682005.03.14 00:01modify1250.041.92481.92341.9338
8692005.03.14 00:01modify1250.041.92481.92351.9338
8702005.03.14 00:07modify1250.041.92481.92361.9338
8712005.03.14 00:13s/l1250.041.92361.92361.9338-4.80354.00
8722005.03.14 00:13buy1260.041.92411.92251.9331
8732005.03.14 00:14modify1260.041.92411.92261.9331
8742005.03.14 00:14modify1260.041.92411.92271.9331
8752005.03.14 00:15modify1260.041.92411.92281.9331
8762005.03.14 00:15modify1260.041.92411.92291.9331
8772005.03.14 00:41s/l1260.041.92291.92291.9331-4.80349.20
8782005.03.14 00:51buy1270.041.92491.92331.9339
8792005.03.14 00:57s/l1270.041.92331.92331.9339-6.40342.80
8802005.03.14 00:57buy1280.041.92491.92331.9339
8812005.03.14 01:01s/l1280.041.92331.92331.9339-6.40336.40
8822005.03.14 04:44buy1290.041.92471.92311.9337
8832005.03.14 04:45modify1290.041.92471.92331.9337
8842005.03.14 04:46modify1290.041.92471.92341.9337
8852005.03.14 05:01s/l1290.041.92341.92341.9337-5.20331.20
8862005.03.16 09:30buy1300.041.92251.92091.9315
8872005.03.16 09:30modify1300.041.92251.92121.9315
8882005.03.16 09:34modify1300.041.92251.92251.9315
8892005.03.16 09:34s/l1300.041.92251.92251.93150.00331.20
8902005.03.16 09:34buy1310.041.92261.92101.9316
8912005.03.16 09:35modify1310.041.92261.92111.9316
8922005.03.16 09:35modify1310.041.92261.92121.9316
8932005.03.16 09:55modify1310.041.92261.92131.9316
8942005.03.16 10:04s/l1310.041.92131.92131.9316-5.20326.00
8952005.03.16 10:04buy1320.041.92161.92001.9306
8962005.03.16 10:04modify1320.041.92161.92011.9306
8972005.03.16 10:05modify1320.041.92161.92021.9306
8982005.03.16 10:25modify1320.041.92161.92041.9306
8992005.03.16 10:30modify1320.041.92161.92291.9306
9002005.03.16 10:31modify1320.041.92161.92301.9306
9012005.03.16 10:31modify1320.041.92161.92311.9306
9022005.03.16 10:31modify1320.041.92161.92321.9306
9032005.03.16 10:31modify1320.041.92161.92381.9306
9042005.03.16 10:32modify1320.041.92161.92391.9306
9052005.03.16 10:33s/l1320.041.92391.92391.93069.20335.20
9062005.03.16 10:33buy1330.041.92381.92221.9328
9072005.03.16 10:33modify1330.041.92381.92261.9328
9082005.03.16 10:33s/l1330.041.92261.92261.9328-4.80330.40
9092005.03.16 10:33buy1340.041.92291.92131.9319
9102005.03.16 10:34modify1340.041.92291.92141.9319
9112005.03.16 10:34modify1340.041.92291.92151.9319
9122005.03.16 10:34modify1340.041.92291.92161.9319
9132005.03.16 10:35modify1340.041.92291.92171.9319
9142005.03.16 10:35s/l1340.041.92171.92171.9319-4.80325.60
9152005.03.16 10:35buy1350.041.92211.92051.9311
9162005.03.16 10:35modify1350.041.92211.92061.9311
9172005.03.16 10:36modify1350.041.92211.92071.9311
9182005.03.16 10:37modify1350.041.92211.92081.9311
9192005.03.16 10:37modify1350.041.92211.92091.9311
9202005.03.16 10:54modify1350.041.92211.92261.9311
9212005.03.16 10:54modify1350.041.92211.92271.9311
9222005.03.16 10:55modify1350.041.92211.92301.9311
9232005.03.16 10:55modify1350.041.92211.92311.9311
9242005.03.16 10:58modify1350.041.92211.92321.9311
9252005.03.16 10:58modify1350.041.92211.92331.9311
9262005.03.16 10:59s/l1350.041.92331.92331.93114.80330.40
9272005.03.16 10:59buy1360.041.92361.92201.9326
9282005.03.16 11:00modify1360.041.92361.92211.9326
9292005.03.16 11:00modify1360.041.92361.92231.9326
9302005.03.16 11:01modify1360.041.92361.92361.9326
9312005.03.16 11:02modify1360.041.92361.92371.9326
9322005.03.16 11:02s/l1360.041.92371.92371.93260.40330.80
9332005.03.16 11:02buy1370.041.92411.92251.9331
9342005.03.16 11:02modify1370.041.92411.92281.9331
9352005.03.16 11:02modify1370.041.92411.92291.9331
9362005.03.16 11:05s/l1370.041.92291.92291.9331-4.80326.00
9372005.03.16 11:05buy1380.041.92321.92161.9322
9382005.03.16 11:05modify1380.041.92321.92171.9322
9392005.03.16 11:06modify1380.041.92321.92181.9322
9402005.03.16 11:06modify1380.041.92321.92191.9322
9412005.03.16 11:07modify1380.041.92321.92201.9322
9422005.03.16 11:24modify1380.041.92321.92321.9322
9432005.03.16 11:24modify1380.041.92321.92331.9322
9442005.03.16 11:27modify1380.041.92321.92341.9322
9452005.03.16 11:33s/l1380.041.92341.92341.93220.80326.80
9462005.03.16 11:33buy1390.041.92381.92221.9328
9472005.03.16 11:33modify1390.041.92381.92231.9328
9482005.03.16 11:34modify1390.041.92381.92251.9328
9492005.03.16 11:53modify1390.041.92381.92261.9328
9502005.03.16 12:01s/l1390.041.92261.92261.9328-4.80322.00
9512005.03.16 12:01buy1400.041.92261.92101.9316
9522005.03.16 12:01modify1400.041.92261.92131.9316
9532005.03.16 12:03s/l1400.041.92131.92131.9316-5.20316.80
9542005.03.16 12:03buy1410.041.92161.92001.9306
9552005.03.16 12:04modify1410.041.92161.92011.9306
9562005.03.16 12:05modify1410.041.92161.92021.9306
9572005.03.16 12:05modify1410.041.92161.92031.9306
9582005.03.16 12:19modify1410.041.92161.92041.9306
9592005.03.16 12:24modify1410.041.92161.92161.9306
9602005.03.16 12:24modify1410.041.92161.92171.9306
9612005.03.16 12:27modify1410.041.92161.92191.9306
9622005.03.16 12:28modify1410.041.92161.92211.9306
9632005.03.16 12:30modify1410.041.92161.92431.9306
9642005.03.16 12:31s/l1410.041.92431.92431.930610.80327.60
9652005.03.16 12:31buy1420.041.92441.92281.9334
9662005.03.16 12:32modify1420.041.92441.92291.9334
9672005.03.16 12:32modify1420.041.92441.92301.9334
9682005.03.16 12:33s/l1420.041.92301.92301.9334-5.60322.00
9692005.03.16 12:33buy1430.041.92321.92161.9322
9702005.03.16 12:33modify1430.041.92321.92171.9322
9712005.03.16 12:33modify1430.041.92321.92181.9322
9722005.03.16 12:34modify1430.041.92321.92201.9322
9732005.03.16 12:51modify1430.041.92321.92351.9322
9742005.03.16 12:51s/l1430.041.92351.92351.93221.20323.20
9752005.03.16 12:51buy1440.041.92391.92231.9329
9762005.03.16 12:51modify1440.041.92391.92241.9329
9772005.03.16 12:51modify1440.041.92391.92251.9329
9782005.03.16 12:52modify1440.041.92391.92261.9329
9792005.03.16 12:52modify1440.041.92391.92271.9329
9802005.03.16 12:52modify1440.041.92391.92491.9329
9812005.03.16 12:53modify1440.041.92391.92561.9329
9822005.03.16 12:55modify1440.041.92391.92581.9329
9832005.03.16 12:56modify1440.041.92391.92591.9329
9842005.03.16 12:57modify1440.041.92391.92651.9329
9852005.03.16 12:58modify1440.041.92391.92711.9329
9862005.03.16 13:00s/l1440.041.92711.92711.932912.80336.00
9872005.03.16 13:00buy1450.041.92611.92451.9351
9882005.03.16 13:00modify1450.041.92611.92461.9351
9892005.03.16 13:01modify1450.041.92611.92471.9351
9902005.03.16 13:01modify1450.041.92611.92481.9351
9912005.03.16 13:26modify1450.041.92611.92611.9351
9922005.03.16 13:26modify1450.041.92611.92621.9351
9932005.03.16 13:27modify1450.041.92611.92631.9351
9942005.03.16 13:31s/l1450.041.92631.92631.93510.80336.80
9952005.03.16 13:31buy1460.041.92671.92511.9357
9962005.03.16 13:31modify1460.041.92671.92521.9357
9972005.03.16 13:31modify1460.041.92671.92531.9357
9982005.03.16 13:31modify1460.041.92671.92541.9357
9992005.03.16 13:58modify1460.041.92671.92671.9357
10002005.03.16 13:58modify1460.041.92671.92691.9357
10012005.03.16 14:00s/l1460.041.92691.92691.93570.80337.60
10022005.03.16 14:00buy1470.041.92711.92551.9361
10032005.03.16 14:00modify1470.041.92711.92561.9361
10042005.03.16 14:20modify1470.041.92711.92571.9361
10052005.03.16 14:20modify1470.041.92711.92591.9361
10062005.03.16 14:52modify1470.041.92711.92721.9361
10072005.03.16 14:54modify1470.041.92711.92731.9361
10082005.03.16 14:54modify1470.041.92711.92741.9361
10092005.03.16 14:55modify1470.041.92711.92751.9361
10102005.03.16 14:56modify1470.041.92711.92761.9361
10112005.03.16 14:56modify1470.041.92711.92771.9361
10122005.03.16 14:56modify1470.041.92711.92781.9361
10132005.03.16 14:57modify1470.041.92711.92791.9361
10142005.03.16 14:59s/l1470.041.92791.92791.93613.20340.80
10152005.03.16 14:59buy1480.041.92831.92671.9373
10162005.03.16 15:00s/l1480.041.92671.92671.9373-6.40334.40
10172005.03.16 15:00buy1490.041.92651.92491.9355
10182005.03.16 15:00modify1490.041.92651.92501.9355
10192005.03.16 15:00modify1490.041.92651.92511.9355
10202005.03.16 15:01modify1490.041.92651.92521.9355
10212005.03.16 15:23modify1490.041.92651.92651.9355
10222005.03.16 15:23modify1490.041.92651.92661.9355
10232005.03.16 15:23modify1490.041.92651.92671.9355
10242005.03.16 15:24modify1490.041.92651.92681.9355
10252005.03.16 15:24modify1490.041.92651.92691.9355
10262005.03.16 15:24modify1490.041.92651.92701.9355
10272005.03.16 15:25modify1490.041.92651.92741.9355
10282005.03.16 15:25modify1490.041.92651.92751.9355
10292005.03.16 15:29s/l1490.041.92751.92751.93554.00338.40
10302005.03.16 15:29buy1500.041.92661.92501.9356
10312005.03.16 15:32s/l1500.041.92501.92501.9356-6.40332.00
10322005.03.16 15:32buy1510.041.92531.92371.9343
10332005.03.16 15:33modify1510.041.92531.92381.9343
10342005.03.16 15:46modify1510.041.92531.92391.9343
10352005.03.16 15:47modify1510.041.92531.92401.9343
10362005.03.16 15:47modify1510.041.92531.92411.9343
10372005.03.16 15:55modify1510.041.92531.92531.9343
10382005.03.16 15:55modify1510.041.92531.92551.9343
10392005.03.16 15:57modify1510.041.92531.92561.9343
10402005.03.16 15:59s/l1510.041.92561.92561.93431.20333.20
10412005.03.16 15:59buy1520.041.92561.92401.9346
10422005.03.16 16:00modify1520.041.92561.92411.9346
10432005.03.16 16:01modify1520.041.92561.92421.9346
10442005.03.16 16:16modify1520.041.92561.92431.9346
10452005.03.16 16:17modify1520.041.92561.92441.9346
10462005.03.16 17:52modify1520.041.92561.92561.9346
10472005.03.16 17:52modify1520.041.92561.92571.9346
10482005.03.16 17:53modify1520.041.92561.92581.9346
10492005.03.16 17:55modify1520.041.92561.92591.9346
10502005.03.16 18:01s/l1520.041.92591.92591.93461.20334.40
10512005.03.16 18:01buy1530.041.92611.92451.9351
10522005.03.16 18:11modify1530.041.92611.92461.9351
10532005.03.16 18:13modify1530.041.92611.92471.9351
10542005.03.16 18:14modify1530.041.92611.92481.9351
10552005.03.16 18:14modify1530.041.92611.92491.9351
10562005.03.16 18:30s/l1530.041.92491.92491.9351-4.80329.60
10572005.03.16 18:30buy1540.041.92521.92361.9342
10582005.03.16 18:44modify1540.041.92521.92381.9342
10592005.03.16 18:45modify1540.041.92521.92391.9342
10602005.03.16 18:48modify1540.041.92521.92401.9342
10612005.03.16 19:23modify1540.041.92521.92531.9342
10622005.03.16 19:44modify1540.041.92521.92541.9342
10632005.03.16 19:47modify1540.041.92521.92551.9342
10642005.03.16 19:48modify1540.041.92521.92561.9342
10652005.03.16 19:50modify1540.041.92521.92571.9342
10662005.03.16 19:51modify1540.041.92521.92581.9342
10672005.03.16 19:51modify1540.041.92521.92591.9342
10682005.03.16 20:00s/l1540.041.92591.92591.93422.80332.40
10692005.03.16 20:00buy1550.041.92631.92471.9353
10702005.03.16 20:12modify1550.041.92631.92491.9353
10712005.03.16 20:12modify1550.041.92631.92501.9353
10722005.03.16 20:14modify1550.041.92631.92511.9353
10732005.03.16 21:16modify1550.041.92631.92631.9353
10742005.03.16 21:18modify1550.041.92631.92661.9353
10752005.03.16 21:19modify1550.041.92631.92671.9353
10762005.03.16 21:21modify1550.041.92631.92681.9353
10772005.03.16 22:02s/l1550.041.92681.92681.93532.00334.40
10782005.03.16 22:02buy1560.041.92711.92551.9361
10792005.03.16 22:02modify1560.041.92711.92561.9361
10802005.03.16 22:09modify1560.041.92711.92571.9361
10812005.03.16 22:09modify1560.041.92711.92581.9361
10822005.03.16 22:10modify1560.041.92711.92591.9361
10832005.03.16 22:49modify1560.041.92711.92721.9361
10842005.03.16 22:59s/l1560.041.92721.92721.93610.40334.80
10852005.03.16 22:59buy1570.041.92721.92561.9362
10862005.03.16 23:16modify1570.041.92721.92571.9362
10872005.03.16 23:17modify1570.041.92721.92581.9362
10882005.03.16 23:30s/l1570.041.92581.92581.9362-5.60329.20
10892005.03.16 23:30buy1580.041.92611.92451.9351
10902005.03.16 23:41modify1580.041.92611.92461.9351
10912005.03.16 23:43modify1580.041.92611.92481.9351
10922005.03.16 23:43modify1580.041.92611.92491.9351
10932005.03.16 23:59s/l1580.041.92491.92491.9351-4.80324.40
10942005.03.16 23:59buy1590.041.92501.92341.9340
10952005.03.17 00:08modify1590.041.92501.92351.9340
10962005.03.17 00:11modify1590.041.92501.92361.9340
10972005.03.17 00:12modify1590.041.92501.92371.9340
10982005.03.17 00:14modify1590.041.92501.92381.9340
10992005.03.17 00:46modify1590.041.92501.92511.9340
11002005.03.17 01:30s/l1590.041.92511.92511.93400.40324.80
11012005.03.17 01:43buy1600.041.92641.92481.9354
11022005.03.17 01:44modify1600.041.92641.92491.9354
11032005.03.17 02:00s/l1600.041.92491.92491.9354-6.00318.80
11042005.03.17 05:38buy1610.041.92611.92451.9351
11052005.03.17 05:38modify1610.041.92611.92461.9351
11062005.03.17 05:38modify1610.041.92611.92471.9351
11072005.03.17 05:41modify1610.041.92611.92481.9351
11082005.03.17 05:59s/l1610.041.92481.92481.9351-5.20313.60
11092005.03.17 07:09buy1620.041.92611.92451.9351
11102005.03.17 07:20s/l1620.041.92451.92451.9351-6.40307.20
11112005.03.17 07:30buy1630.041.92581.92421.9348
11122005.03.17 07:35modify1630.041.92581.92441.9348
11132005.03.17 07:36modify1630.041.92581.92451.9348
11142005.03.17 07:38modify1630.041.92581.92461.9348
11152005.03.17 08:00s/l1630.041.92461.92461.9348-4.80302.40
11162005.03.17 08:00buy1640.041.92481.92321.9338
11172005.03.17 08:00s/l1640.041.92321.92321.9338-6.40296.00
11182005.03.17 08:04buy1650.041.92501.92341.9340
11192005.03.17 08:05modify1650.041.92501.92371.9340
11202005.03.17 08:06modify1650.041.92501.92381.9340
11212005.03.17 08:24s/l1650.041.92381.92381.9340-4.80291.20
11222005.03.17 08:25buy1660.041.92481.92321.9338
11232005.03.17 08:25modify1660.041.92481.92331.9338
11242005.03.17 08:28modify1660.041.92481.92341.9338
11252005.03.17 08:30s/l1660.041.92341.92341.9338-5.60285.60
11262005.03.17 08:34buy1670.041.92661.92501.9356
11272005.03.17 08:34s/l1670.041.92501.92501.9356-6.40279.20
11282005.03.17 08:34buy1680.041.92531.92371.9343
11292005.03.17 08:34modify1680.041.92531.92401.9343
11302005.03.17 08:36modify1680.041.92531.92541.9343
11312005.03.17 08:36modify1680.041.92531.92551.9343
11322005.03.17 08:37s/l1680.041.92551.92551.93430.80280.00
11332005.03.17 08:37buy1690.041.92581.92421.9348
11342005.03.17 08:37modify1690.041.92581.92431.9348
11352005.03.17 08:37modify1690.041.92581.92441.9348
11362005.03.17 08:37modify1690.041.92581.92461.9348
11372005.03.17 08:48s/l1690.041.92461.92461.9348-4.80275.20
11382005.03.17 08:49buy1700.041.92541.92381.9344
11392005.03.17 08:49modify1700.041.92541.92391.9344
11402005.03.17 08:50s/l1700.041.92391.92391.9344-6.00269.20
11412005.03.17 08:55buy1710.041.92531.92371.9343
11422005.03.17 08:55modify1710.041.92531.92381.9343
11432005.03.17 08:55modify1710.041.92531.92401.9343
11442005.03.17 08:56s/l1710.041.92401.92401.9343-5.20264.00
11452005.03.17 08:57buy1720.041.92541.92381.9344
11462005.03.17 08:57modify1720.041.92541.92391.9344
11472005.03.17 08:57modify1720.041.92541.92401.9344
11482005.03.17 08:58s/l1720.041.92401.92401.9344-5.60258.40
11492005.03.17 08:59buy1730.041.92571.92411.9347
11502005.03.17 09:03modify1730.041.92571.92421.9347
11512005.03.17 09:03modify1730.041.92571.92431.9347
11522005.03.17 09:04modify1730.041.92571.92441.9347
11532005.03.17 09:05modify1730.041.92571.92451.9347
11542005.03.17 09:23s/l1730.041.92451.92451.9347-4.80253.60
11552005.03.17 09:23buy1740.041.92481.92321.9338
11562005.03.17 09:23modify1740.041.92481.92331.9338
11572005.03.17 09:24modify1740.041.92481.92351.9338
11582005.03.17 09:24modify1740.041.92481.92361.9338
11592005.03.17 09:30s/l1740.041.92361.92361.9338-4.80248.80
11602005.03.17 09:30buy1750.041.92471.92311.9337
11612005.03.17 09:31modify1750.041.92471.92321.9337
11622005.03.17 09:31modify1750.041.92471.92331.9337
11632005.03.17 09:33modify1750.041.92471.92341.9337
11642005.03.17 10:34modify1750.041.92471.92471.9337
11652005.03.17 10:48s/l1750.041.92471.92471.93370.00248.80
11662005.03.17 10:48buy1760.041.92511.92351.9341
11672005.03.17 10:52modify1760.041.92511.92361.9341
11682005.03.17 10:52modify1760.041.92511.92371.9341
11692005.03.17 10:52modify1760.041.92511.92381.9341
11702005.03.17 11:00s/l1760.041.92381.92381.9341-5.20243.60
11712005.03.17 11:01buy1770.041.92481.92321.9338
11722005.03.17 11:01modify1770.041.92481.92331.9338
11732005.03.17 11:01modify1770.041.92481.92351.9338
11742005.03.17 11:04modify1770.041.92481.92361.9338
11752005.03.17 11:21s/l1770.041.92361.92361.9338-4.80238.80
11762005.03.17 11:22buy1780.041.92501.92341.9340
11772005.03.17 11:22modify1780.041.92501.92351.9340
11782005.03.17 11:24s/l1780.041.92351.92351.9340-6.00232.80
11792005.03.17 11:24buy1790.041.92511.92351.9341
11802005.03.17 11:24modify1790.041.92511.92361.9341
11812005.03.17 11:30s/l1790.041.92361.92361.9341-6.00226.80
11822005.03.17 11:30buy1800.041.92521.92361.9342
11832005.03.17 11:30modify1800.041.92521.92381.9342
11842005.03.17 11:31modify1800.041.92521.92401.9342
11852005.03.17 11:47s/l1800.041.92401.92401.9342-4.80222.00
11862005.03.17 11:47buy1810.041.92481.92321.9338
11872005.03.17 11:47modify1810.041.92481.92331.9338
11882005.03.17 11:54modify1810.041.92481.92341.9338
11892005.03.17 12:00s/l1810.041.92341.92341.9338-5.60216.40
11902005.03.17 15:37buy1820.041.92471.92311.9337
11912005.03.17 15:46s/l1820.041.92311.92311.9337-6.40210.00
11922005.03.17 16:00buy1830.041.92411.92251.9331
11932005.03.17 16:00modify1830.041.92411.92281.9331
11942005.03.17 16:00modify1830.041.92411.92291.9331
11952005.03.17 16:01modify1830.041.92411.92451.9331
11962005.03.17 16:01modify1830.041.92411.92501.9331
11972005.03.17 16:06modify1830.041.92411.92511.9331
11982005.03.17 16:10s/l1830.041.92511.92511.93314.00214.00
11992005.03.17 16:10buy1840.041.92541.92381.9344
12002005.03.17 16:10modify1840.041.92541.92401.9344
12012005.03.17 16:11modify1840.041.92541.92421.9344
12022005.03.17 16:15s/l1840.041.92421.92421.9344-4.80209.20
12032005.03.17 16:15buy1850.041.92451.92291.9335
12042005.03.17 16:15modify1850.041.92451.92301.9335
12052005.03.17 16:15modify1850.041.92451.92311.9335
12062005.03.17 16:15modify1850.041.92451.92321.9335
12072005.03.17 16:16modify1850.041.92451.92451.9335
12082005.03.17 16:16modify1850.041.92451.92461.9335
12092005.03.17 16:17s/l1850.041.92461.92461.93350.40209.60
12102005.03.17 16:17buy1860.041.92491.92331.9339
12112005.03.17 16:17modify1860.041.92491.92341.9339
12122005.03.17 16:18modify1860.041.92491.92351.9339
12132005.03.17 16:18modify1860.041.92491.92361.9339
12142005.03.17 16:18modify1860.041.92491.92371.9339
12152005.03.17 16:25s/l1860.041.92371.92371.9339-4.80204.80
12162005.03.17 16:25buy1870.041.92391.92231.9329
12172005.03.17 16:25modify1870.041.92391.92241.9329
12182005.03.17 16:25modify1870.041.92391.92271.9329
12192005.03.17 16:27modify1870.041.92391.92391.9329
12202005.03.17 16:27modify1870.041.92391.92401.9329
12212005.03.17 16:28modify1870.041.92391.92411.9329
12222005.03.17 16:42s/l1870.041.92411.92411.93290.80205.60
12232005.03.17 16:42buy1880.041.92451.92291.9335
12242005.03.17 16:42modify1880.041.92451.92301.9335
12252005.03.17 16:43modify1880.041.92451.92311.9335
12262005.03.17 16:43modify1880.041.92451.92321.9335
12272005.03.17 16:55s/l1880.041.92321.92321.9335-5.20200.40
12282005.03.17 16:55buy1890.041.92351.92191.9325
12292005.03.17 16:55modify1890.041.92351.92221.9325
12302005.03.17 16:55modify1890.041.92351.92231.9325
12312005.03.17 20:00modify1890.041.92351.92361.9325
12322005.03.17 20:00modify1890.041.92351.92371.9325
12332005.03.17 20:02modify1890.041.92351.92391.9325
12342005.03.17 20:10s/l1890.041.92391.92391.93251.60202.00
12352005.03.17 20:10buy1900.041.92431.92271.9333
12362005.03.17 20:10modify1900.041.92431.92281.9333
12372005.03.17 20:11modify1900.041.92431.92291.9333
12382005.03.17 20:12modify1900.041.92431.92311.9333
12392005.03.17 20:32modify1900.041.92431.92431.9333
12402005.03.17 21:31modify1900.041.92431.92441.9333
12412005.03.17 21:54close at stop1900.041.92521.92441.93333.60205.60