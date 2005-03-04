|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.10 20:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.8; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.07; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.1; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55;
|Bars in test
|17683
|Ticks modelled
|1775457
|Modelling quality
|65.86%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|500.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.04 14:57
|buy
|1
|0.04
|1.9257
|1.9241
|1.9347
|2
|2005.03.04 15:26
|modify
|1
|0.04
|1.9257
|1.9242
|1.9347
|3
|2005.03.04 15:26
|modify
|1
|0.04
|1.9257
|1.9243
|1.9347
|4
|2005.03.04 15:28
|modify
|1
|0.04
|1.9257
|1.9259
|1.9347
|5
|2005.03.04 15:29
|s/l
|1
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9347
|0.80
|500.80
|6
|2005.03.04 15:29
|buy
|2
|0.08
|1.9249
|1.9233
|1.9339
|7
|2005.03.04 15:30
|modify
|2
|0.08
|1.9249
|1.9234
|1.9339
|8
|2005.03.04 16:01
|s/l
|2
|0.08
|1.9234
|1.9234
|1.9339
|-12.00
|488.80
|9
|2005.03.04 16:01
|buy
|3
|0.04
|1.9237
|1.9221
|1.9327
|10
|2005.03.04 16:25
|modify
|3
|0.04
|1.9237
|1.9223
|1.9327
|11
|2005.03.04 16:25
|modify
|3
|0.04
|1.9237
|1.9224
|1.9327
|12
|2005.03.04 16:54
|modify
|3
|0.04
|1.9237
|1.9225
|1.9327
|13
|2005.03.04 16:57
|modify
|3
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9327
|14
|2005.03.04 16:59
|s/l
|3
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9327
|0.00
|488.80
|15
|2005.03.04 16:59
|buy
|4
|0.04
|1.9240
|1.9224
|1.9330
|16
|2005.03.04 17:00
|modify
|4
|0.04
|1.9240
|1.9225
|1.9330
|17
|2005.03.04 17:25
|modify
|4
|0.04
|1.9240
|1.9226
|1.9330
|18
|2005.03.04 17:25
|modify
|4
|0.04
|1.9240
|1.9227
|1.9330
|19
|2005.03.04 17:55
|modify
|4
|0.04
|1.9240
|1.9228
|1.9330
|20
|2005.03.07 00:00
|s/l
|4
|0.04
|1.9228
|1.9228
|1.9330
|-4.80
|484.00
|21
|2005.03.07 00:00
|buy
|5
|0.04
|1.9231
|1.9215
|1.9321
|22
|2005.03.07 00:18
|modify
|5
|0.04
|1.9231
|1.9216
|1.9321
|23
|2005.03.07 00:18
|modify
|5
|0.04
|1.9231
|1.9218
|1.9321
|24
|2005.03.07 00:18
|modify
|5
|0.04
|1.9231
|1.9219
|1.9321
|25
|2005.03.07 01:34
|s/l
|5
|0.04
|1.9219
|1.9219
|1.9321
|-4.80
|479.20
|26
|2005.03.07 01:34
|buy
|6
|0.04
|1.9223
|1.9207
|1.9313
|27
|2005.03.07 01:46
|modify
|6
|0.04
|1.9223
|1.9208
|1.9313
|28
|2005.03.07 01:46
|modify
|6
|0.04
|1.9223
|1.9209
|1.9313
|29
|2005.03.07 02:00
|s/l
|6
|0.04
|1.9209
|1.9209
|1.9313
|-5.60
|473.60
|30
|2005.03.07 02:00
|buy
|7
|0.04
|1.9209
|1.9193
|1.9299
|31
|2005.03.07 02:00
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9195
|1.9299
|32
|2005.03.07 02:15
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9197
|1.9299
|33
|2005.03.07 02:18
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9210
|1.9299
|34
|2005.03.07 02:45
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9211
|1.9299
|35
|2005.03.07 02:46
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9212
|1.9299
|36
|2005.03.07 02:46
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9213
|1.9299
|37
|2005.03.07 02:47
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9217
|1.9299
|38
|2005.03.07 02:48
|modify
|7
|0.04
|1.9209
|1.9218
|1.9299
|39
|2005.03.07 02:59
|s/l
|7
|0.04
|1.9218
|1.9218
|1.9299
|3.60
|477.20
|40
|2005.03.07 02:59
|buy
|8
|0.04
|1.9218
|1.9202
|1.9308
|41
|2005.03.07 03:14
|modify
|8
|0.04
|1.9218
|1.9203
|1.9308
|42
|2005.03.07 03:15
|modify
|8
|0.04
|1.9218
|1.9206
|1.9308
|43
|2005.03.07 06:00
|s/l
|8
|0.04
|1.9206
|1.9206
|1.9308
|-4.80
|472.40
|44
|2005.03.07 06:12
|buy
|9
|0.04
|1.9219
|1.9203
|1.9309
|45
|2005.03.07 06:13
|modify
|9
|0.04
|1.9219
|1.9205
|1.9309
|46
|2005.03.07 06:20
|modify
|9
|0.04
|1.9219
|1.9207
|1.9309
|47
|2005.03.07 06:29
|s/l
|9
|0.04
|1.9207
|1.9207
|1.9309
|-4.80
|467.60
|48
|2005.03.07 16:00
|buy
|10
|0.04
|1.9169
|1.9153
|1.9259
|49
|2005.03.07 16:00
|modify
|10
|0.04
|1.9169
|1.9155
|1.9259
|50
|2005.03.07 16:01
|modify
|10
|0.04
|1.9169
|1.9157
|1.9259
|51
|2005.03.07 16:49
|s/l
|10
|0.04
|1.9157
|1.9157
|1.9259
|-4.80
|462.80
|52
|2005.03.07 16:49
|buy
|11
|0.04
|1.9161
|1.9145
|1.9251
|53
|2005.03.07 16:50
|modify
|11
|0.04
|1.9161
|1.9146
|1.9251
|54
|2005.03.07 16:50
|modify
|11
|0.04
|1.9161
|1.9147
|1.9251
|55
|2005.03.07 17:02
|modify
|11
|0.04
|1.9161
|1.9148
|1.9251
|56
|2005.03.07 17:48
|s/l
|11
|0.04
|1.9148
|1.9148
|1.9251
|-5.20
|457.60
|57
|2005.03.08 07:00
|buy
|12
|0.04
|1.9170
|1.9154
|1.9260
|58
|2005.03.08 07:01
|modify
|12
|0.04
|1.9170
|1.9180
|1.9260
|59
|2005.03.08 07:03
|s/l
|12
|0.04
|1.9180
|1.9180
|1.9260
|4.00
|461.60
|60
|2005.03.08 07:03
|buy
|13
|0.04
|1.9170
|1.9154
|1.9260
|61
|2005.03.08 07:03
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9157
|1.9260
|62
|2005.03.08 07:04
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9158
|1.9260
|63
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9171
|1.9260
|64
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9173
|1.9260
|65
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9174
|1.9260
|66
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9170
|1.9175
|1.9260
|67
|2005.03.08 07:13
|s/l
|13
|0.04
|1.9175
|1.9175
|1.9260
|2.00
|463.60
|68
|2005.03.08 07:13
|buy
|14
|0.04
|1.9174
|1.9158
|1.9264
|69
|2005.03.08 07:13
|modify
|14
|0.04
|1.9174
|1.9159
|1.9264
|70
|2005.03.08 07:17
|modify
|14
|0.04
|1.9174
|1.9162
|1.9264
|71
|2005.03.08 07:21
|modify
|14
|0.04
|1.9174
|1.9174
|1.9264
|72
|2005.03.08 07:22
|s/l
|14
|0.04
|1.9174
|1.9174
|1.9264
|0.00
|463.60
|73
|2005.03.08 07:22
|buy
|15
|0.04
|1.9177
|1.9161
|1.9267
|74
|2005.03.08 07:22
|modify
|15
|0.04
|1.9177
|1.9165
|1.9267
|75
|2005.03.08 07:28
|s/l
|15
|0.04
|1.9165
|1.9165
|1.9267
|-4.80
|458.80
|76
|2005.03.08 07:28
|buy
|16
|0.04
|1.9168
|1.9152
|1.9258
|77
|2005.03.08 07:28
|modify
|16
|0.04
|1.9168
|1.9156
|1.9258
|78
|2005.03.08 07:29
|modify
|16
|0.04
|1.9168
|1.9170
|1.9258
|79
|2005.03.08 07:31
|modify
|16
|0.04
|1.9168
|1.9203
|1.9258
|80
|2005.03.08 07:31
|s/l
|16
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9258
|14.00
|472.80
|81
|2005.03.08 07:31
|buy
|17
|0.04
|1.9190
|1.9174
|1.9280
|82
|2005.03.08 07:33
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9178
|1.9280
|83
|2005.03.08 07:39
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9199
|1.9280
|84
|2005.03.08 07:39
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9201
|1.9280
|85
|2005.03.08 07:40
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9202
|1.9280
|86
|2005.03.08 07:41
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9203
|1.9280
|87
|2005.03.08 07:42
|s/l
|17
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9280
|5.20
|478.00
|88
|2005.03.08 07:42
|buy
|18
|0.04
|1.9197
|1.9181
|1.9287
|89
|2005.03.08 07:42
|modify
|18
|0.04
|1.9197
|1.9183
|1.9287
|90
|2005.03.08 07:43
|modify
|18
|0.04
|1.9197
|1.9184
|1.9287
|91
|2005.03.08 07:43
|modify
|18
|0.04
|1.9197
|1.9185
|1.9287
|92
|2005.03.08 07:48
|modify
|18
|0.04
|1.9197
|1.9197
|1.9287
|93
|2005.03.08 07:48
|s/l
|18
|0.04
|1.9197
|1.9197
|1.9287
|0.00
|478.00
|94
|2005.03.08 07:48
|buy
|19
|0.04
|1.9201
|1.9185
|1.9291
|95
|2005.03.08 07:49
|modify
|19
|0.04
|1.9201
|1.9187
|1.9291
|96
|2005.03.08 07:49
|modify
|19
|0.04
|1.9201
|1.9188
|1.9291
|97
|2005.03.08 07:49
|modify
|19
|0.04
|1.9201
|1.9189
|1.9291
|98
|2005.03.08 07:49
|s/l
|19
|0.04
|1.9189
|1.9189
|1.9291
|-4.80
|473.20
|99
|2005.03.08 07:49
|buy
|20
|0.04
|1.9192
|1.9176
|1.9282
|100
|2005.03.08 07:49
|modify
|20
|0.04
|1.9192
|1.9177
|1.9282
|101
|2005.03.08 07:49
|modify
|20
|0.04
|1.9192
|1.9179
|1.9282
|102
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9192
|1.9180
|1.9282
|103
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9192
|1.9196
|1.9282
|104
|2005.03.08 07:51
|modify
|20
|0.04
|1.9192
|1.9203
|1.9282
|105
|2005.03.08 07:51
|s/l
|20
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9282
|4.40
|477.60
|106
|2005.03.08 07:51
|buy
|21
|0.04
|1.9201
|1.9185
|1.9291
|107
|2005.03.08 07:54
|modify
|21
|0.04
|1.9201
|1.9187
|1.9291
|108
|2005.03.08 07:55
|modify
|21
|0.04
|1.9201
|1.9188
|1.9291
|109
|2005.03.08 07:55
|modify
|21
|0.04
|1.9201
|1.9189
|1.9291
|110
|2005.03.08 07:58
|s/l
|21
|0.04
|1.9189
|1.9189
|1.9291
|-4.80
|472.80
|111
|2005.03.08 07:58
|buy
|22
|0.04
|1.9185
|1.9169
|1.9275
|112
|2005.03.08 07:58
|modify
|22
|0.04
|1.9185
|1.9200
|1.9275
|113
|2005.03.08 07:59
|modify
|22
|0.04
|1.9185
|1.9201
|1.9275
|114
|2005.03.08 08:00
|modify
|22
|0.04
|1.9185
|1.9202
|1.9275
|115
|2005.03.08 08:00
|s/l
|22
|0.04
|1.9202
|1.9202
|1.9275
|6.80
|479.60
|116
|2005.03.08 08:00
|buy
|23
|0.04
|1.9204
|1.9188
|1.9294
|117
|2005.03.08 08:01
|modify
|23
|0.04
|1.9204
|1.9190
|1.9294
|118
|2005.03.08 08:01
|modify
|23
|0.04
|1.9204
|1.9191
|1.9294
|119
|2005.03.08 08:27
|modify
|23
|0.04
|1.9204
|1.9205
|1.9294
|120
|2005.03.08 08:28
|modify
|23
|0.04
|1.9204
|1.9207
|1.9294
|121
|2005.03.08 08:29
|s/l
|23
|0.04
|1.9207
|1.9207
|1.9294
|1.20
|480.80
|122
|2005.03.08 08:29
|buy
|24
|0.04
|1.9201
|1.9185
|1.9291
|123
|2005.03.08 08:31
|modify
|24
|0.04
|1.9201
|1.9186
|1.9291
|124
|2005.03.08 08:38
|modify
|24
|0.04
|1.9201
|1.9187
|1.9291
|125
|2005.03.08 08:38
|modify
|24
|0.04
|1.9201
|1.9188
|1.9291
|126
|2005.03.08 08:39
|modify
|24
|0.04
|1.9201
|1.9189
|1.9291
|127
|2005.03.08 09:03
|s/l
|24
|0.04
|1.9189
|1.9189
|1.9291
|-4.80
|476.00
|128
|2005.03.08 09:03
|buy
|25
|0.04
|1.9192
|1.9176
|1.9282
|129
|2005.03.08 09:03
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9177
|1.9282
|130
|2005.03.08 09:07
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9178
|1.9282
|131
|2005.03.08 09:07
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9179
|1.9282
|132
|2005.03.08 09:07
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9180
|1.9282
|133
|2005.03.08 09:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9193
|1.9282
|134
|2005.03.08 09:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9194
|1.9282
|135
|2005.03.08 09:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9196
|1.9282
|136
|2005.03.08 09:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9198
|1.9282
|137
|2005.03.08 09:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9200
|1.9282
|138
|2005.03.08 09:57
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9202
|1.9282
|139
|2005.03.08 10:26
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9203
|1.9282
|140
|2005.03.08 10:26
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9205
|1.9282
|141
|2005.03.08 10:26
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9206
|1.9282
|142
|2005.03.08 10:30
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9208
|1.9282
|143
|2005.03.08 10:35
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9209
|1.9282
|144
|2005.03.08 10:35
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9210
|1.9282
|145
|2005.03.08 10:35
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9211
|1.9282
|146
|2005.03.08 10:37
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9212
|1.9282
|147
|2005.03.08 10:54
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9213
|1.9282
|148
|2005.03.08 10:54
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9214
|1.9282
|149
|2005.03.08 10:54
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9215
|1.9282
|150
|2005.03.08 10:54
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9216
|1.9282
|151
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9217
|1.9282
|152
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9218
|1.9282
|153
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9219
|1.9282
|154
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9220
|1.9282
|155
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9222
|1.9282
|156
|2005.03.08 10:55
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9223
|1.9282
|157
|2005.03.08 10:56
|modify
|25
|0.04
|1.9192
|1.9224
|1.9282
|158
|2005.03.08 11:00
|s/l
|25
|0.04
|1.9224
|1.9224
|1.9282
|12.80
|488.80
|159
|2005.03.08 11:00
|buy
|26
|0.04
|1.9227
|1.9211
|1.9317
|160
|2005.03.08 11:01
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9212
|1.9317
|161
|2005.03.08 11:04
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9213
|1.9317
|162
|2005.03.08 11:04
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9214
|1.9317
|163
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9227
|1.9317
|164
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9228
|1.9317
|165
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9229
|1.9317
|166
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9230
|1.9317
|167
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9231
|1.9317
|168
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9232
|1.9317
|169
|2005.03.08 13:02
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9235
|1.9317
|170
|2005.03.08 13:03
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9236
|1.9317
|171
|2005.03.08 13:03
|modify
|26
|0.04
|1.9227
|1.9237
|1.9317
|172
|2005.03.08 13:06
|s/l
|26
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9317
|4.00
|492.80
|173
|2005.03.08 13:06
|buy
|27
|0.04
|1.9241
|1.9225
|1.9331
|174
|2005.03.08 13:06
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9226
|1.9331
|175
|2005.03.08 13:09
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9228
|1.9331
|176
|2005.03.08 13:09
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9229
|1.9331
|177
|2005.03.08 13:21
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9241
|1.9331
|178
|2005.03.08 13:21
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9243
|1.9331
|179
|2005.03.08 13:21
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9244
|1.9331
|180
|2005.03.08 13:21
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9245
|1.9331
|181
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9247
|1.9331
|182
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9249
|1.9331
|183
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9250
|1.9331
|184
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9252
|1.9331
|185
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9257
|1.9331
|186
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9259
|1.9331
|187
|2005.03.08 13:22
|modify
|27
|0.04
|1.9241
|1.9260
|1.9331
|188
|2005.03.08 13:22
|s/l
|27
|0.04
|1.9260
|1.9260
|1.9331
|7.60
|500.40
|189
|2005.03.08 13:22
|buy
|28
|0.08
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|190
|2005.03.08 13:22
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|191
|2005.03.08 13:22
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|192
|2005.03.08 13:22
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|193
|2005.03.08 13:25
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9261
|1.9351
|194
|2005.03.08 13:25
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9266
|1.9351
|195
|2005.03.08 13:26
|modify
|28
|0.08
|1.9261
|1.9267
|1.9351
|196
|2005.03.08 13:30
|s/l
|28
|0.08
|1.9267
|1.9267
|1.9351
|4.80
|505.20
|197
|2005.03.08 13:30
|buy
|29
|0.08
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|198
|2005.03.08 13:30
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9254
|1.9358
|199
|2005.03.08 13:30
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9255
|1.9358
|200
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9268
|1.9358
|201
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9269
|1.9358
|202
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9270
|1.9358
|203
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9272
|1.9358
|204
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9273
|1.9358
|205
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9274
|1.9358
|206
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9275
|1.9358
|207
|2005.03.08 13:51
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9276
|1.9358
|208
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9277
|1.9358
|209
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9278
|1.9358
|210
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9281
|1.9358
|211
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9282
|1.9358
|212
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9283
|1.9358
|213
|2005.03.08 13:52
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9284
|1.9358
|214
|2005.03.08 13:54
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9285
|1.9358
|215
|2005.03.08 13:55
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9286
|1.9358
|216
|2005.03.08 13:55
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9287
|1.9358
|217
|2005.03.08 13:55
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9289
|1.9358
|218
|2005.03.08 13:55
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9290
|1.9358
|219
|2005.03.08 13:57
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9291
|1.9358
|220
|2005.03.08 13:57
|modify
|29
|0.08
|1.9268
|1.9292
|1.9358
|221
|2005.03.08 14:00
|s/l
|29
|0.08
|1.9292
|1.9292
|1.9358
|19.20
|524.40
|222
|2005.03.08 14:00
|buy
|30
|0.08
|1.9286
|1.9270
|1.9376
|223
|2005.03.08 14:00
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9271
|1.9376
|224
|2005.03.08 14:01
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9272
|1.9376
|225
|2005.03.08 14:01
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9273
|1.9376
|226
|2005.03.08 14:28
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9286
|1.9376
|227
|2005.03.08 14:28
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9287
|1.9376
|228
|2005.03.08 14:50
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9288
|1.9376
|229
|2005.03.08 14:54
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9289
|1.9376
|230
|2005.03.08 14:54
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9290
|1.9376
|231
|2005.03.08 14:56
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9291
|1.9376
|232
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9292
|1.9376
|233
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9293
|1.9376
|234
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9294
|1.9376
|235
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9295
|1.9376
|236
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9297
|1.9376
|237
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9299
|1.9376
|238
|2005.03.08 14:57
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9300
|1.9376
|239
|2005.03.08 15:20
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9301
|1.9376
|240
|2005.03.08 15:23
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9302
|1.9376
|241
|2005.03.08 15:23
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9303
|1.9376
|242
|2005.03.08 15:25
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9304
|1.9376
|243
|2005.03.08 15:26
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9306
|1.9376
|244
|2005.03.08 15:26
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9307
|1.9376
|245
|2005.03.08 15:26
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9308
|1.9376
|246
|2005.03.08 15:26
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9309
|1.9376
|247
|2005.03.08 15:27
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9310
|1.9376
|248
|2005.03.08 15:27
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9311
|1.9376
|249
|2005.03.08 15:27
|modify
|30
|0.08
|1.9286
|1.9312
|1.9376
|250
|2005.03.08 15:30
|s/l
|30
|0.08
|1.9312
|1.9312
|1.9376
|20.80
|545.20
|251
|2005.03.08 15:30
|buy
|31
|0.08
|1.9314
|1.9298
|1.9404
|252
|2005.03.08 15:30
|s/l
|31
|0.08
|1.9298
|1.9298
|1.9404
|-12.80
|532.40
|253
|2005.03.08 15:30
|buy
|32
|0.04
|1.9290
|1.9274
|1.9380
|254
|2005.03.08 15:48
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9275
|1.9380
|255
|2005.03.08 15:49
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9276
|1.9380
|256
|2005.03.08 15:49
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9278
|1.9380
|257
|2005.03.08 15:56
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9291
|1.9380
|258
|2005.03.08 15:56
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9292
|1.9380
|259
|2005.03.08 15:56
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9294
|1.9380
|260
|2005.03.08 15:56
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9295
|1.9380
|261
|2005.03.08 15:56
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9296
|1.9380
|262
|2005.03.08 15:57
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9297
|1.9380
|263
|2005.03.08 15:57
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9298
|1.9380
|264
|2005.03.08 15:57
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9300
|1.9380
|265
|2005.03.08 15:58
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9301
|1.9380
|266
|2005.03.08 15:58
|modify
|32
|0.04
|1.9290
|1.9302
|1.9380
|267
|2005.03.08 15:59
|s/l
|32
|0.04
|1.9302
|1.9302
|1.9380
|4.80
|537.20
|268
|2005.03.08 15:59
|buy
|33
|0.08
|1.9295
|1.9279
|1.9385
|269
|2005.03.08 16:00
|modify
|33
|0.08
|1.9295
|1.9280
|1.9385
|270
|2005.03.08 16:01
|s/l
|33
|0.08
|1.9280
|1.9280
|1.9385
|-12.00
|525.20
|271
|2005.03.08 16:01
|buy
|34
|0.04
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|272
|2005.03.08 16:10
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9268
|1.9373
|273
|2005.03.08 16:17
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9270
|1.9373
|274
|2005.03.08 16:18
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9271
|1.9373
|275
|2005.03.08 16:26
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9373
|276
|2005.03.08 16:26
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9284
|1.9373
|277
|2005.03.08 16:27
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9285
|1.9373
|278
|2005.03.08 16:28
|modify
|34
|0.04
|1.9283
|1.9286
|1.9373
|279
|2005.03.08 16:29
|s/l
|34
|0.04
|1.9286
|1.9286
|1.9373
|1.20
|526.40
|280
|2005.03.08 16:29
|buy
|35
|0.08
|1.9289
|1.9273
|1.9379
|281
|2005.03.08 16:56
|modify
|35
|0.08
|1.9289
|1.9274
|1.9379
|282
|2005.03.08 17:24
|modify
|35
|0.08
|1.9289
|1.9275
|1.9379
|283
|2005.03.08 17:24
|modify
|35
|0.08
|1.9289
|1.9276
|1.9379
|284
|2005.03.08 17:33
|s/l
|35
|0.08
|1.9276
|1.9276
|1.9379
|-10.40
|516.00
|285
|2005.03.08 17:33
|buy
|36
|0.04
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|286
|2005.03.08 17:33
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9261
|1.9366
|287
|2005.03.08 17:38
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9262
|1.9366
|288
|2005.03.08 17:46
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|289
|2005.03.08 17:46
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|290
|2005.03.08 17:56
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9276
|1.9366
|291
|2005.03.08 18:19
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9277
|1.9366
|292
|2005.03.08 18:20
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9278
|1.9366
|293
|2005.03.08 18:22
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9279
|1.9366
|294
|2005.03.08 18:22
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9280
|1.9366
|295
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9281
|1.9366
|296
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9282
|1.9366
|297
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9283
|1.9366
|298
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9284
|1.9366
|299
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9285
|1.9366
|300
|2005.03.08 18:23
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9286
|1.9366
|301
|2005.03.08 18:24
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9287
|1.9366
|302
|2005.03.08 18:25
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9288
|1.9366
|303
|2005.03.08 18:25
|modify
|36
|0.04
|1.9276
|1.9289
|1.9366
|304
|2005.03.08 18:29
|s/l
|36
|0.04
|1.9289
|1.9289
|1.9366
|5.20
|521.20
|305
|2005.03.08 18:29
|buy
|37
|0.08
|1.9289
|1.9273
|1.9379
|306
|2005.03.08 18:52
|modify
|37
|0.08
|1.9289
|1.9274
|1.9379
|307
|2005.03.08 18:52
|modify
|37
|0.08
|1.9289
|1.9275
|1.9379
|308
|2005.03.08 18:53
|modify
|37
|0.08
|1.9289
|1.9276
|1.9379
|309
|2005.03.08 18:55
|modify
|37
|0.08
|1.9289
|1.9277
|1.9379
|310
|2005.03.08 20:30
|s/l
|37
|0.08
|1.9277
|1.9277
|1.9379
|-9.60
|511.60
|311
|2005.03.08 20:30
|buy
|38
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|312
|2005.03.08 20:41
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9265
|1.9370
|313
|2005.03.08 20:42
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9266
|1.9370
|314
|2005.03.08 20:43
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9267
|1.9370
|315
|2005.03.08 20:43
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|316
|2005.03.08 21:04
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9370
|317
|2005.03.08 21:12
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9281
|1.9370
|318
|2005.03.08 21:12
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9282
|1.9370
|319
|2005.03.08 21:12
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9283
|1.9370
|320
|2005.03.08 21:19
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9284
|1.9370
|321
|2005.03.08 21:19
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9285
|1.9370
|322
|2005.03.08 21:19
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9288
|1.9370
|323
|2005.03.08 21:20
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9289
|1.9370
|324
|2005.03.08 21:21
|modify
|38
|0.04
|1.9280
|1.9290
|1.9370
|325
|2005.03.08 21:31
|s/l
|38
|0.04
|1.9290
|1.9290
|1.9370
|4.00
|515.60
|326
|2005.03.08 21:31
|buy
|39
|0.08
|1.9293
|1.9277
|1.9383
|327
|2005.03.08 21:33
|modify
|39
|0.08
|1.9293
|1.9278
|1.9383
|328
|2005.03.08 21:41
|modify
|39
|0.08
|1.9293
|1.9279
|1.9383
|329
|2005.03.08 21:41
|modify
|39
|0.08
|1.9293
|1.9280
|1.9383
|330
|2005.03.08 21:42
|modify
|39
|0.08
|1.9293
|1.9281
|1.9383
|331
|2005.03.08 22:01
|s/l
|39
|0.08
|1.9281
|1.9281
|1.9383
|-9.60
|506.00
|332
|2005.03.08 22:01
|buy
|40
|0.04
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|333
|2005.03.08 22:03
|modify
|40
|0.04
|1.9285
|1.9270
|1.9375
|334
|2005.03.08 22:09
|modify
|40
|0.04
|1.9285
|1.9271
|1.9375
|335
|2005.03.08 22:11
|modify
|40
|0.04
|1.9285
|1.9272
|1.9375
|336
|2005.03.08 22:20
|modify
|40
|0.04
|1.9285
|1.9285
|1.9375
|337
|2005.03.08 22:29
|s/l
|40
|0.04
|1.9285
|1.9285
|1.9375
|0.00
|506.00
|338
|2005.03.08 22:29
|buy
|41
|0.04
|1.9287
|1.9271
|1.9377
|339
|2005.03.08 22:30
|s/l
|41
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9377
|-6.40
|499.60
|340
|2005.03.08 22:30
|buy
|42
|0.04
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|341
|2005.03.08 22:31
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9259
|1.9364
|342
|2005.03.08 22:32
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9260
|1.9364
|343
|2005.03.08 22:39
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9261
|1.9364
|344
|2005.03.08 22:40
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9262
|1.9364
|345
|2005.03.08 22:50
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9364
|346
|2005.03.08 23:10
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9275
|1.9364
|347
|2005.03.08 23:13
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9276
|1.9364
|348
|2005.03.08 23:14
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9277
|1.9364
|349
|2005.03.08 23:16
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9281
|1.9364
|350
|2005.03.08 23:17
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9282
|1.9364
|351
|2005.03.08 23:17
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9283
|1.9364
|352
|2005.03.08 23:17
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9284
|1.9364
|353
|2005.03.08 23:19
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9285
|1.9364
|354
|2005.03.08 23:29
|s/l
|42
|0.04
|1.9285
|1.9285
|1.9364
|4.40
|504.00
|355
|2005.03.08 23:29
|buy
|43
|0.08
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|356
|2005.03.08 23:48
|modify
|43
|0.08
|1.9285
|1.9270
|1.9375
|357
|2005.03.09 00:30
|s/l
|43
|0.08
|1.9270
|1.9270
|1.9375
|-12.00
|492.00
|358
|2005.03.09 00:46
|buy
|44
|0.04
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|359
|2005.03.09 01:43
|modify
|44
|0.04
|1.9282
|1.9268
|1.9372
|360
|2005.03.09 01:44
|modify
|44
|0.04
|1.9282
|1.9269
|1.9372
|361
|2005.03.09 01:44
|modify
|44
|0.04
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|362
|2005.03.09 02:03
|s/l
|44
|0.04
|1.9270
|1.9270
|1.9372
|-4.80
|487.20
|363
|2005.03.09 03:09
|buy
|45
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|364
|2005.03.09 03:11
|modify
|45
|0.04
|1.9284
|1.9270
|1.9374
|365
|2005.03.09 03:11
|modify
|45
|0.04
|1.9284
|1.9271
|1.9374
|366
|2005.03.09 03:13
|modify
|45
|0.04
|1.9284
|1.9272
|1.9374
|367
|2005.03.09 06:30
|s/l
|45
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9374
|-4.80
|482.40
|368
|2005.03.09 06:30
|buy
|46
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|369
|2005.03.09 06:30
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9265
|1.9370
|370
|2005.03.09 06:34
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|371
|2005.03.09 06:38
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9281
|1.9370
|372
|2005.03.09 06:39
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9283
|1.9370
|373
|2005.03.09 06:40
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9284
|1.9370
|374
|2005.03.09 07:00
|s/l
|46
|0.04
|1.9284
|1.9284
|1.9370
|1.60
|484.00
|375
|2005.03.09 07:00
|buy
|47
|0.04
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|376
|2005.03.09 07:00
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9270
|1.9375
|377
|2005.03.09 07:03
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9271
|1.9375
|378
|2005.03.09 07:03
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9272
|1.9375
|379
|2005.03.09 07:06
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9286
|1.9375
|380
|2005.03.09 07:06
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9289
|1.9375
|381
|2005.03.09 07:07
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9294
|1.9375
|382
|2005.03.09 07:07
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9295
|1.9375
|383
|2005.03.09 07:07
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9296
|1.9375
|384
|2005.03.09 07:08
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9298
|1.9375
|385
|2005.03.09 07:08
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9299
|1.9375
|386
|2005.03.09 07:09
|modify
|47
|0.04
|1.9285
|1.9301
|1.9375
|387
|2005.03.09 07:11
|s/l
|47
|0.04
|1.9301
|1.9301
|1.9375
|6.40
|490.40
|388
|2005.03.09 07:11
|buy
|48
|0.04
|1.9305
|1.9289
|1.9395
|389
|2005.03.09 07:11
|modify
|48
|0.04
|1.9305
|1.9292
|1.9395
|390
|2005.03.09 07:38
|modify
|48
|0.04
|1.9305
|1.9305
|1.9395
|391
|2005.03.09 07:39
|modify
|48
|0.04
|1.9305
|1.9306
|1.9395
|392
|2005.03.09 07:59
|s/l
|48
|0.04
|1.9306
|1.9306
|1.9395
|0.40
|490.80
|393
|2005.03.09 07:59
|buy
|49
|0.04
|1.9305
|1.9289
|1.9395
|394
|2005.03.09 08:06
|modify
|49
|0.04
|1.9305
|1.9292
|1.9395
|395
|2005.03.09 08:30
|s/l
|49
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9395
|-5.20
|485.60
|396
|2005.03.09 08:30
|buy
|50
|0.04
|1.9294
|1.9278
|1.9384
|397
|2005.03.09 08:30
|s/l
|50
|0.04
|1.9278
|1.9278
|1.9384
|-6.40
|479.20
|398
|2005.03.09 08:30
|buy
|51
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|399
|2005.03.09 08:30
|s/l
|51
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9359
|-6.40
|472.80
|400
|2005.03.09 08:30
|buy
|52
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|401
|2005.03.09 08:30
|modify
|52
|0.04
|1.9269
|1.9254
|1.9359
|402
|2005.03.09 08:30
|modify
|52
|0.04
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|403
|2005.03.09 08:30
|s/l
|52
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9359
|-5.20
|467.60
|404
|2005.03.09 08:31
|buy
|53
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|405
|2005.03.09 08:31
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9254
|1.9359
|406
|2005.03.09 08:34
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9255
|1.9359
|407
|2005.03.09 08:34
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|408
|2005.03.09 08:34
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9271
|1.9359
|409
|2005.03.09 08:35
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9272
|1.9359
|410
|2005.03.09 08:35
|modify
|53
|0.04
|1.9269
|1.9275
|1.9359
|411
|2005.03.09 08:35
|s/l
|53
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9359
|2.40
|470.00
|412
|2005.03.09 08:35
|buy
|54
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|413
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9257
|1.9361
|414
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|415
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9273
|1.9361
|416
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9274
|1.9361
|417
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9275
|1.9361
|418
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9276
|1.9361
|419
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9282
|1.9361
|420
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9283
|1.9361
|421
|2005.03.09 08:35
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9285
|1.9361
|422
|2005.03.09 08:36
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9287
|1.9361
|423
|2005.03.09 08:36
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9288
|1.9361
|424
|2005.03.09 08:36
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9289
|1.9361
|425
|2005.03.09 08:37
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9291
|1.9361
|426
|2005.03.09 08:37
|modify
|54
|0.04
|1.9271
|1.9292
|1.9361
|427
|2005.03.09 08:38
|s/l
|54
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9361
|8.40
|478.40
|428
|2005.03.09 08:38
|buy
|55
|0.04
|1.9295
|1.9279
|1.9385
|429
|2005.03.09 08:39
|modify
|55
|0.04
|1.9295
|1.9280
|1.9385
|430
|2005.03.09 08:44
|modify
|55
|0.04
|1.9295
|1.9281
|1.9385
|431
|2005.03.09 08:44
|modify
|55
|0.04
|1.9295
|1.9282
|1.9385
|432
|2005.03.09 08:44
|modify
|55
|0.04
|1.9295
|1.9283
|1.9385
|433
|2005.03.09 08:59
|s/l
|55
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9385
|-4.80
|473.60
|434
|2005.03.09 08:59
|buy
|56
|0.04
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|435
|2005.03.09 09:00
|s/l
|56
|0.04
|1.9252
|1.9252
|1.9358
|-6.40
|467.20
|436
|2005.03.09 16:30
|buy
|57
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|437
|2005.03.09 16:47
|modify
|57
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9353
|438
|2005.03.09 16:48
|modify
|57
|0.04
|1.9263
|1.9265
|1.9353
|439
|2005.03.09 16:53
|s/l
|57
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9353
|0.80
|468.00
|440
|2005.03.09 16:53
|buy
|58
|0.04
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|441
|2005.03.09 16:59
|modify
|58
|0.04
|1.9268
|1.9255
|1.9358
|442
|2005.03.09 17:04
|modify
|58
|0.04
|1.9268
|1.9269
|1.9358
|443
|2005.03.09 17:05
|modify
|58
|0.04
|1.9268
|1.9270
|1.9358
|444
|2005.03.09 17:17
|modify
|58
|0.04
|1.9268
|1.9274
|1.9358
|445
|2005.03.09 17:19
|s/l
|58
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9358
|2.40
|470.40
|446
|2005.03.09 17:19
|buy
|59
|0.04
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|447
|2005.03.09 17:19
|modify
|59
|0.04
|1.9278
|1.9263
|1.9368
|448
|2005.03.09 17:20
|modify
|59
|0.04
|1.9278
|1.9264
|1.9368
|449
|2005.03.09 17:21
|modify
|59
|0.04
|1.9278
|1.9265
|1.9368
|450
|2005.03.09 17:24
|s/l
|59
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9368
|-5.20
|465.20
|451
|2005.03.09 17:24
|buy
|60
|0.04
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|452
|2005.03.09 17:24
|modify
|60
|0.04
|1.9268
|1.9253
|1.9358
|453
|2005.03.09 17:24
|modify
|60
|0.04
|1.9268
|1.9254
|1.9358
|454
|2005.03.09 17:24
|modify
|60
|0.04
|1.9268
|1.9255
|1.9358
|455
|2005.03.09 19:35
|s/l
|60
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9358
|-5.20
|460.00
|456
|2005.03.09 19:35
|buy
|61
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|457
|2005.03.09 19:35
|modify
|61
|0.04
|1.9259
|1.9244
|1.9349
|458
|2005.03.09 19:35
|modify
|61
|0.04
|1.9259
|1.9245
|1.9349
|459
|2005.03.09 19:35
|modify
|61
|0.04
|1.9259
|1.9246
|1.9349
|460
|2005.03.09 19:40
|modify
|61
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|461
|2005.03.09 19:49
|s/l
|61
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9349
|-4.80
|455.20
|462
|2005.03.09 19:49
|buy
|62
|0.04
|1.9250
|1.9234
|1.9340
|463
|2005.03.09 19:49
|modify
|62
|0.04
|1.9250
|1.9235
|1.9340
|464
|2005.03.09 19:49
|modify
|62
|0.04
|1.9250
|1.9236
|1.9340
|465
|2005.03.09 19:50
|s/l
|62
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9340
|-5.60
|449.60
|466
|2005.03.09 19:51
|buy
|63
|0.04
|1.9242
|1.9226
|1.9332
|467
|2005.03.09 19:51
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9227
|1.9332
|468
|2005.03.09 19:51
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9228
|1.9332
|469
|2005.03.09 19:54
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9230
|1.9332
|470
|2005.03.09 19:57
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9242
|1.9332
|471
|2005.03.09 19:57
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9243
|1.9332
|472
|2005.03.09 19:58
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9244
|1.9332
|473
|2005.03.09 19:58
|modify
|63
|0.04
|1.9242
|1.9245
|1.9332
|474
|2005.03.09 19:59
|s/l
|63
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9332
|1.20
|450.80
|475
|2005.03.09 21:42
|buy
|64
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|476
|2005.03.09 21:47
|s/l
|64
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9351
|-6.40
|444.40
|477
|2005.03.10 01:00
|buy
|65
|0.04
|1.9262
|1.9246
|1.9352
|478
|2005.03.10 01:00
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9247
|1.9352
|479
|2005.03.10 01:00
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9249
|1.9352
|480
|2005.03.10 01:00
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9250
|1.9352
|481
|2005.03.10 01:01
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9268
|1.9352
|482
|2005.03.10 01:01
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9269
|1.9352
|483
|2005.03.10 01:02
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9272
|1.9352
|484
|2005.03.10 01:03
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9273
|1.9352
|485
|2005.03.10 01:06
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9276
|1.9352
|486
|2005.03.10 01:07
|modify
|65
|0.04
|1.9262
|1.9283
|1.9352
|487
|2005.03.10 01:10
|s/l
|65
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9352
|8.40
|452.80
|488
|2005.03.10 01:10
|buy
|66
|0.04
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|489
|2005.03.10 01:10
|modify
|66
|0.04
|1.9282
|1.9267
|1.9372
|490
|2005.03.10 01:11
|modify
|66
|0.04
|1.9282
|1.9268
|1.9372
|491
|2005.03.10 01:11
|modify
|66
|0.04
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|492
|2005.03.10 01:13
|s/l
|66
|0.04
|1.9270
|1.9270
|1.9372
|-4.80
|448.00
|493
|2005.03.10 01:13
|buy
|67
|0.04
|1.9273
|1.9257
|1.9363
|494
|2005.03.10 01:13
|modify
|67
|0.04
|1.9273
|1.9258
|1.9363
|495
|2005.03.10 01:13
|modify
|67
|0.04
|1.9273
|1.9259
|1.9363
|496
|2005.03.10 01:13
|modify
|67
|0.04
|1.9273
|1.9260
|1.9363
|497
|2005.03.10 01:15
|s/l
|67
|0.04
|1.9260
|1.9260
|1.9363
|-5.20
|442.80
|498
|2005.03.10 01:15
|buy
|68
|0.04
|1.9262
|1.9246
|1.9352
|499
|2005.03.10 01:15
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9247
|1.9352
|500
|2005.03.10 01:15
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9248
|1.9352
|501
|2005.03.10 01:16
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9249
|1.9352
|502
|2005.03.10 01:17
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9250
|1.9352
|503
|2005.03.10 01:18
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9262
|1.9352
|504
|2005.03.10 01:18
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9263
|1.9352
|505
|2005.03.10 01:18
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9264
|1.9352
|506
|2005.03.10 01:20
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9267
|1.9352
|507
|2005.03.10 01:20
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9268
|1.9352
|508
|2005.03.10 01:20
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9269
|1.9352
|509
|2005.03.10 01:21
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9270
|1.9352
|510
|2005.03.10 01:21
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9271
|1.9352
|511
|2005.03.10 01:21
|modify
|68
|0.04
|1.9262
|1.9272
|1.9352
|512
|2005.03.10 01:23
|s/l
|68
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9352
|4.00
|446.80
|513
|2005.03.10 01:23
|buy
|69
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|514
|2005.03.10 01:24
|modify
|69
|0.04
|1.9271
|1.9256
|1.9361
|515
|2005.03.10 01:25
|modify
|69
|0.04
|1.9271
|1.9258
|1.9361
|516
|2005.03.10 01:25
|modify
|69
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|517
|2005.03.10 01:28
|s/l
|69
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9361
|-4.80
|442.00
|518
|2005.03.10 01:28
|buy
|70
|0.04
|1.9262
|1.9246
|1.9352
|519
|2005.03.10 01:28
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9247
|1.9352
|520
|2005.03.10 01:28
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9249
|1.9352
|521
|2005.03.10 01:28
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9250
|1.9352
|522
|2005.03.10 01:29
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9270
|1.9352
|523
|2005.03.10 01:36
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9272
|1.9352
|524
|2005.03.10 01:36
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9273
|1.9352
|525
|2005.03.10 01:36
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9274
|1.9352
|526
|2005.03.10 01:36
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9275
|1.9352
|527
|2005.03.10 01:37
|modify
|70
|0.04
|1.9262
|1.9280
|1.9352
|528
|2005.03.10 01:38
|s/l
|70
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9352
|7.20
|449.20
|529
|2005.03.10 01:38
|buy
|71
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|530
|2005.03.10 01:38
|modify
|71
|0.04
|1.9284
|1.9270
|1.9374
|531
|2005.03.10 01:41
|s/l
|71
|0.04
|1.9270
|1.9270
|1.9374
|-5.60
|443.60
|532
|2005.03.10 01:41
|buy
|72
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|533
|2005.03.10 01:41
|modify
|72
|0.04
|1.9272
|1.9257
|1.9362
|534
|2005.03.10 01:42
|modify
|72
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|535
|2005.03.10 01:42
|modify
|72
|0.04
|1.9272
|1.9259
|1.9362
|536
|2005.03.10 01:43
|s/l
|72
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9362
|-5.20
|438.40
|537
|2005.03.10 01:43
|buy
|73
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|538
|2005.03.10 01:43
|modify
|73
|0.04
|1.9263
|1.9248
|1.9353
|539
|2005.03.10 01:43
|modify
|73
|0.04
|1.9263
|1.9250
|1.9353
|540
|2005.03.10 01:44
|s/l
|73
|0.04
|1.9250
|1.9250
|1.9353
|-5.20
|433.20
|541
|2005.03.10 01:44
|buy
|74
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|542
|2005.03.10 01:44
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9238
|1.9343
|543
|2005.03.10 01:44
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|544
|2005.03.10 01:45
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9241
|1.9343
|545
|2005.03.10 01:47
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9343
|546
|2005.03.10 01:47
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9256
|1.9343
|547
|2005.03.10 01:48
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9257
|1.9343
|548
|2005.03.10 01:48
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9261
|1.9343
|549
|2005.03.10 01:50
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9262
|1.9343
|550
|2005.03.10 01:50
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9263
|1.9343
|551
|2005.03.10 01:50
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9264
|1.9343
|552
|2005.03.10 01:50
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9265
|1.9343
|553
|2005.03.10 01:51
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9267
|1.9343
|554
|2005.03.10 01:51
|modify
|74
|0.04
|1.9253
|1.9269
|1.9343
|555
|2005.03.10 01:52
|s/l
|74
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9343
|6.40
|439.60
|556
|2005.03.10 01:52
|buy
|75
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|557
|2005.03.10 01:52
|modify
|75
|0.04
|1.9263
|1.9248
|1.9353
|558
|2005.03.10 01:53
|modify
|75
|0.04
|1.9263
|1.9249
|1.9353
|559
|2005.03.10 01:53
|modify
|75
|0.04
|1.9263
|1.9251
|1.9353
|560
|2005.03.10 01:57
|s/l
|75
|0.04
|1.9251
|1.9251
|1.9353
|-4.80
|434.80
|561
|2005.03.10 01:57
|buy
|76
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|562
|2005.03.10 01:57
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9238
|1.9343
|563
|2005.03.10 01:57
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|564
|2005.03.10 01:58
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9241
|1.9343
|565
|2005.03.10 01:58
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9257
|1.9343
|566
|2005.03.10 01:58
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9258
|1.9343
|567
|2005.03.10 01:58
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9259
|1.9343
|568
|2005.03.10 01:58
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9261
|1.9343
|569
|2005.03.10 02:05
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9264
|1.9343
|570
|2005.03.10 02:05
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9265
|1.9343
|571
|2005.03.10 02:05
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9266
|1.9343
|572
|2005.03.10 02:06
|modify
|76
|0.04
|1.9253
|1.9269
|1.9343
|573
|2005.03.10 02:08
|s/l
|76
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9343
|6.40
|441.20
|574
|2005.03.10 02:08
|buy
|77
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|575
|2005.03.10 02:08
|modify
|77
|0.04
|1.9271
|1.9256
|1.9361
|576
|2005.03.10 02:08
|modify
|77
|0.04
|1.9271
|1.9257
|1.9361
|577
|2005.03.10 02:10
|modify
|77
|0.04
|1.9271
|1.9258
|1.9361
|578
|2005.03.10 02:10
|modify
|77
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|579
|2005.03.10 02:12
|s/l
|77
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9361
|-4.80
|436.40
|580
|2005.03.10 02:12
|buy
|78
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|581
|2005.03.10 02:12
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9248
|1.9353
|582
|2005.03.10 02:12
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9249
|1.9353
|583
|2005.03.10 02:12
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9250
|1.9353
|584
|2005.03.10 02:12
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9251
|1.9353
|585
|2005.03.10 02:28
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9353
|586
|2005.03.10 02:29
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9264
|1.9353
|587
|2005.03.10 02:30
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9265
|1.9353
|588
|2005.03.10 02:30
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9267
|1.9353
|589
|2005.03.10 02:32
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9273
|1.9353
|590
|2005.03.10 02:33
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9274
|1.9353
|591
|2005.03.10 02:34
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9275
|1.9353
|592
|2005.03.10 02:35
|modify
|78
|0.04
|1.9263
|1.9279
|1.9353
|593
|2005.03.10 02:40
|s/l
|78
|0.04
|1.9279
|1.9279
|1.9353
|6.40
|442.80
|594
|2005.03.10 02:40
|buy
|79
|0.04
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|595
|2005.03.10 02:40
|modify
|79
|0.04
|1.9283
|1.9268
|1.9373
|596
|2005.03.10 02:49
|modify
|79
|0.04
|1.9283
|1.9270
|1.9373
|597
|2005.03.10 02:49
|modify
|79
|0.04
|1.9283
|1.9271
|1.9373
|598
|2005.03.10 02:56
|s/l
|79
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9373
|-4.80
|438.00
|599
|2005.03.10 02:56
|buy
|80
|0.04
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|600
|2005.03.10 02:56
|modify
|80
|0.04
|1.9274
|1.9259
|1.9364
|601
|2005.03.10 02:56
|modify
|80
|0.04
|1.9274
|1.9260
|1.9364
|602
|2005.03.10 02:56
|modify
|80
|0.04
|1.9274
|1.9262
|1.9364
|603
|2005.03.10 02:58
|modify
|80
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9364
|604
|2005.03.10 02:58
|modify
|80
|0.04
|1.9274
|1.9275
|1.9364
|605
|2005.03.10 03:10
|s/l
|80
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9364
|0.40
|438.40
|606
|2005.03.10 03:10
|buy
|81
|0.04
|1.9279
|1.9263
|1.9369
|607
|2005.03.10 03:10
|modify
|81
|0.04
|1.9279
|1.9264
|1.9369
|608
|2005.03.10 03:10
|modify
|81
|0.04
|1.9279
|1.9265
|1.9369
|609
|2005.03.10 03:17
|modify
|81
|0.04
|1.9279
|1.9266
|1.9369
|610
|2005.03.10 03:18
|modify
|81
|0.04
|1.9279
|1.9267
|1.9369
|611
|2005.03.10 06:01
|modify
|81
|0.04
|1.9279
|1.9280
|1.9369
|612
|2005.03.10 06:03
|s/l
|81
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9369
|0.40
|438.80
|613
|2005.03.10 06:03
|buy
|82
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|614
|2005.03.10 06:03
|modify
|82
|0.04
|1.9284
|1.9269
|1.9374
|615
|2005.03.10 06:03
|modify
|82
|0.04
|1.9284
|1.9270
|1.9374
|616
|2005.03.10 06:03
|modify
|82
|0.04
|1.9284
|1.9271
|1.9374
|617
|2005.03.10 06:05
|modify
|82
|0.04
|1.9284
|1.9272
|1.9374
|618
|2005.03.10 06:09
|s/l
|82
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9374
|-4.80
|434.00
|619
|2005.03.10 06:09
|buy
|83
|0.04
|1.9273
|1.9257
|1.9363
|620
|2005.03.10 06:09
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9258
|1.9363
|621
|2005.03.10 06:09
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9260
|1.9363
|622
|2005.03.10 06:09
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9261
|1.9363
|623
|2005.03.10 06:14
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9273
|1.9363
|624
|2005.03.10 06:16
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9274
|1.9363
|625
|2005.03.10 06:16
|modify
|83
|0.04
|1.9273
|1.9275
|1.9363
|626
|2005.03.10 06:16
|s/l
|83
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9363
|0.80
|434.80
|627
|2005.03.10 06:16
|buy
|84
|0.04
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|628
|2005.03.10 06:17
|modify
|84
|0.04
|1.9278
|1.9263
|1.9368
|629
|2005.03.10 06:18
|modify
|84
|0.04
|1.9278
|1.9266
|1.9368
|630
|2005.03.10 06:31
|modify
|84
|0.04
|1.9278
|1.9284
|1.9368
|631
|2005.03.10 06:36
|s/l
|84
|0.04
|1.9284
|1.9284
|1.9368
|2.40
|437.20
|632
|2005.03.10 06:36
|buy
|85
|0.04
|1.9288
|1.9272
|1.9378
|633
|2005.03.10 06:36
|modify
|85
|0.04
|1.9288
|1.9273
|1.9378
|634
|2005.03.10 06:36
|modify
|85
|0.04
|1.9288
|1.9274
|1.9378
|635
|2005.03.10 06:42
|modify
|85
|0.04
|1.9288
|1.9275
|1.9378
|636
|2005.03.10 07:01
|modify
|85
|0.04
|1.9288
|1.9292
|1.9378
|637
|2005.03.10 07:03
|s/l
|85
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9378
|1.60
|438.80
|638
|2005.03.10 07:03
|buy
|86
|0.04
|1.9295
|1.9279
|1.9385
|639
|2005.03.10 07:03
|modify
|86
|0.04
|1.9295
|1.9280
|1.9385
|640
|2005.03.10 07:03
|modify
|86
|0.04
|1.9295
|1.9281
|1.9385
|641
|2005.03.10 07:03
|modify
|86
|0.04
|1.9295
|1.9283
|1.9385
|642
|2005.03.10 07:06
|s/l
|86
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9385
|-4.80
|434.00
|643
|2005.03.10 07:06
|buy
|87
|0.04
|1.9286
|1.9270
|1.9376
|644
|2005.03.10 07:06
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9271
|1.9376
|645
|2005.03.10 07:06
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9273
|1.9376
|646
|2005.03.10 07:13
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9288
|1.9376
|647
|2005.03.10 07:15
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9289
|1.9376
|648
|2005.03.10 07:15
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9290
|1.9376
|649
|2005.03.10 07:15
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9291
|1.9376
|650
|2005.03.10 07:15
|modify
|87
|0.04
|1.9286
|1.9292
|1.9376
|651
|2005.03.10 07:15
|s/l
|87
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9376
|2.40
|436.40
|652
|2005.03.10 07:15
|buy
|88
|0.04
|1.9288
|1.9272
|1.9378
|653
|2005.03.10 07:16
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9273
|1.9378
|654
|2005.03.10 07:17
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9275
|1.9378
|655
|2005.03.10 07:22
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9288
|1.9378
|656
|2005.03.10 07:22
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9289
|1.9378
|657
|2005.03.10 07:22
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9290
|1.9378
|658
|2005.03.10 07:22
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9291
|1.9378
|659
|2005.03.10 07:22
|modify
|88
|0.04
|1.9288
|1.9292
|1.9378
|660
|2005.03.10 07:22
|s/l
|88
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9378
|1.60
|438.00
|661
|2005.03.10 07:22
|buy
|89
|0.04
|1.9294
|1.9278
|1.9384
|662
|2005.03.10 07:22
|modify
|89
|0.04
|1.9294
|1.9279
|1.9384
|663
|2005.03.10 07:23
|modify
|89
|0.04
|1.9294
|1.9280
|1.9384
|664
|2005.03.10 07:23
|modify
|89
|0.04
|1.9294
|1.9281
|1.9384
|665
|2005.03.10 07:24
|modify
|89
|0.04
|1.9294
|1.9282
|1.9384
|666
|2005.03.10 07:34
|s/l
|89
|0.04
|1.9282
|1.9282
|1.9384
|-4.80
|433.20
|667
|2005.03.10 07:34
|buy
|90
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|668
|2005.03.10 07:34
|modify
|90
|0.04
|1.9284
|1.9269
|1.9374
|669
|2005.03.10 07:35
|modify
|90
|0.04
|1.9284
|1.9271
|1.9374
|670
|2005.03.10 07:37
|s/l
|90
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9374
|-5.20
|428.00
|671
|2005.03.10 07:37
|buy
|91
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|672
|2005.03.10 07:38
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|673
|2005.03.10 07:38
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9259
|1.9362
|674
|2005.03.10 07:39
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9260
|1.9362
|675
|2005.03.10 07:41
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9276
|1.9362
|676
|2005.03.10 07:42
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9277
|1.9362
|677
|2005.03.10 07:42
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9278
|1.9362
|678
|2005.03.10 07:42
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9280
|1.9362
|679
|2005.03.10 07:43
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9282
|1.9362
|680
|2005.03.10 07:44
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9284
|1.9362
|681
|2005.03.10 07:44
|modify
|91
|0.04
|1.9272
|1.9286
|1.9362
|682
|2005.03.10 07:44
|s/l
|91
|0.04
|1.9286
|1.9286
|1.9362
|5.60
|433.60
|683
|2005.03.10 07:44
|buy
|92
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|684
|2005.03.10 07:45
|modify
|92
|0.04
|1.9280
|1.9265
|1.9370
|685
|2005.03.10 07:47
|modify
|92
|0.04
|1.9280
|1.9267
|1.9370
|686
|2005.03.10 07:47
|modify
|92
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|687
|2005.03.10 07:51
|modify
|92
|0.04
|1.9280
|1.9281
|1.9370
|688
|2005.03.10 07:51
|modify
|92
|0.04
|1.9280
|1.9286
|1.9370
|689
|2005.03.10 07:52
|s/l
|92
|0.04
|1.9286
|1.9286
|1.9370
|2.40
|436.00
|690
|2005.03.10 07:52
|buy
|93
|0.04
|1.9288
|1.9272
|1.9378
|691
|2005.03.10 07:52
|modify
|93
|0.04
|1.9288
|1.9273
|1.9378
|692
|2005.03.10 07:52
|modify
|93
|0.04
|1.9288
|1.9274
|1.9378
|693
|2005.03.10 07:57
|modify
|93
|0.04
|1.9288
|1.9275
|1.9378
|694
|2005.03.10 07:59
|s/l
|93
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9378
|-5.20
|430.80
|695
|2005.03.10 07:59
|buy
|94
|0.04
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|696
|2005.03.10 08:02
|modify
|94
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9364
|697
|2005.03.10 08:03
|modify
|94
|0.04
|1.9274
|1.9275
|1.9364
|698
|2005.03.10 08:04
|s/l
|94
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9364
|0.40
|431.20
|699
|2005.03.10 08:04
|buy
|95
|0.04
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|700
|2005.03.10 08:04
|modify
|95
|0.04
|1.9276
|1.9261
|1.9366
|701
|2005.03.10 08:05
|modify
|95
|0.04
|1.9276
|1.9262
|1.9366
|702
|2005.03.10 08:05
|modify
|95
|0.04
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|703
|2005.03.10 08:05
|modify
|95
|0.04
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|704
|2005.03.10 08:05
|s/l
|95
|0.04
|1.9264
|1.9264
|1.9366
|-4.80
|426.40
|705
|2005.03.10 08:05
|buy
|96
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|706
|2005.03.10 08:05
|modify
|96
|0.04
|1.9266
|1.9251
|1.9356
|707
|2005.03.10 08:05
|modify
|96
|0.04
|1.9266
|1.9253
|1.9356
|708
|2005.03.10 08:06
|s/l
|96
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9356
|-5.20
|421.20
|709
|2005.03.10 08:06
|buy
|97
|0.04
|1.9265
|1.9249
|1.9355
|710
|2005.03.10 08:06
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9250
|1.9355
|711
|2005.03.10 08:06
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9251
|1.9355
|712
|2005.03.10 08:06
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9252
|1.9355
|713
|2005.03.10 08:09
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9266
|1.9355
|714
|2005.03.10 08:10
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9273
|1.9355
|715
|2005.03.10 08:11
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9274
|1.9355
|716
|2005.03.10 08:12
|modify
|97
|0.04
|1.9265
|1.9276
|1.9355
|717
|2005.03.10 08:13
|s/l
|97
|0.04
|1.9276
|1.9276
|1.9355
|4.40
|425.60
|718
|2005.03.10 08:13
|buy
|98
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|719
|2005.03.10 08:13
|modify
|98
|0.04
|1.9280
|1.9265
|1.9370
|720
|2005.03.10 08:14
|s/l
|98
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9370
|-6.00
|419.60
|721
|2005.03.10 08:14
|buy
|99
|0.04
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|722
|2005.03.10 08:14
|modify
|99
|0.04
|1.9268
|1.9253
|1.9358
|723
|2005.03.10 08:15
|modify
|99
|0.04
|1.9268
|1.9254
|1.9358
|724
|2005.03.10 08:16
|modify
|99
|0.04
|1.9268
|1.9269
|1.9358
|725
|2005.03.10 08:16
|modify
|99
|0.04
|1.9268
|1.9270
|1.9358
|726
|2005.03.10 08:16
|modify
|99
|0.04
|1.9268
|1.9271
|1.9358
|727
|2005.03.10 08:17
|s/l
|99
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9358
|1.20
|420.80
|728
|2005.03.10 08:17
|buy
|100
|0.04
|1.9273
|1.9257
|1.9363
|729
|2005.03.10 08:17
|modify
|100
|0.04
|1.9273
|1.9260
|1.9363
|730
|2005.03.10 08:17
|modify
|100
|0.04
|1.9273
|1.9261
|1.9363
|731
|2005.03.10 08:18
|s/l
|100
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9363
|-4.80
|416.00
|732
|2005.03.10 08:18
|buy
|101
|0.04
|1.9264
|1.9248
|1.9354
|733
|2005.03.10 08:18
|modify
|101
|0.04
|1.9264
|1.9249
|1.9354
|734
|2005.03.10 08:19
|modify
|101
|0.04
|1.9264
|1.9250
|1.9354
|735
|2005.03.10 08:20
|modify
|101
|0.04
|1.9264
|1.9268
|1.9354
|736
|2005.03.10 08:20
|s/l
|101
|0.04
|1.9268
|1.9268
|1.9354
|1.60
|417.60
|737
|2005.03.10 08:20
|buy
|102
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|738
|2005.03.10 08:20
|modify
|102
|0.04
|1.9271
|1.9257
|1.9361
|739
|2005.03.10 08:21
|modify
|102
|0.04
|1.9271
|1.9281
|1.9361
|740
|2005.03.10 08:21
|s/l
|102
|0.04
|1.9281
|1.9281
|1.9361
|4.00
|421.60
|741
|2005.03.10 08:21
|buy
|103
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|742
|2005.03.10 08:22
|modify
|103
|0.04
|1.9284
|1.9269
|1.9374
|743
|2005.03.10 08:26
|modify
|103
|0.04
|1.9284
|1.9272
|1.9374
|744
|2005.03.10 08:27
|modify
|103
|0.04
|1.9284
|1.9284
|1.9374
|745
|2005.03.10 08:28
|modify
|103
|0.04
|1.9284
|1.9289
|1.9374
|746
|2005.03.10 08:31
|s/l
|103
|0.04
|1.9289
|1.9289
|1.9374
|2.00
|423.60
|747
|2005.03.10 08:31
|buy
|104
|0.04
|1.9292
|1.9276
|1.9382
|748
|2005.03.10 08:32
|modify
|104
|0.04
|1.9292
|1.9277
|1.9382
|749
|2005.03.10 08:32
|modify
|104
|0.04
|1.9292
|1.9278
|1.9382
|750
|2005.03.10 08:32
|modify
|104
|0.04
|1.9292
|1.9280
|1.9382
|751
|2005.03.10 08:34
|s/l
|104
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9382
|-4.80
|418.80
|752
|2005.03.10 08:34
|buy
|105
|0.04
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|753
|2005.03.10 08:34
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9269
|1.9374
|754
|2005.03.10 08:35
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9270
|1.9374
|755
|2005.03.10 08:38
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9271
|1.9374
|756
|2005.03.10 08:38
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9272
|1.9374
|757
|2005.03.10 09:20
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9284
|1.9374
|758
|2005.03.10 09:26
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9285
|1.9374
|759
|2005.03.10 09:26
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9286
|1.9374
|760
|2005.03.10 09:27
|modify
|105
|0.04
|1.9284
|1.9287
|1.9374
|761
|2005.03.10 09:29
|s/l
|105
|0.04
|1.9287
|1.9287
|1.9374
|1.20
|420.00
|762
|2005.03.10 09:29
|buy
|106
|0.04
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|763
|2005.03.10 09:33
|s/l
|106
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9375
|-6.40
|413.60
|764
|2005.03.10 09:33
|buy
|107
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|765
|2005.03.10 09:34
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9257
|1.9362
|766
|2005.03.10 09:34
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|767
|2005.03.10 09:37
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9259
|1.9362
|768
|2005.03.10 09:37
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9260
|1.9362
|769
|2005.03.10 10:18
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9275
|1.9362
|770
|2005.03.10 10:24
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9276
|1.9362
|771
|2005.03.10 10:25
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9277
|1.9362
|772
|2005.03.10 10:25
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9279
|1.9362
|773
|2005.03.10 10:47
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9281
|1.9362
|774
|2005.03.10 10:54
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9282
|1.9362
|775
|2005.03.10 10:55
|modify
|107
|0.04
|1.9272
|1.9283
|1.9362
|776
|2005.03.10 11:00
|s/l
|107
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9362
|4.40
|418.00
|777
|2005.03.10 11:00
|buy
|108
|0.04
|1.9287
|1.9271
|1.9377
|778
|2005.03.10 11:00
|modify
|108
|0.04
|1.9287
|1.9272
|1.9377
|779
|2005.03.10 11:00
|modify
|108
|0.04
|1.9287
|1.9274
|1.9377
|780
|2005.03.10 11:00
|s/l
|108
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9377
|-5.20
|412.80
|781
|2005.03.10 11:00
|buy
|109
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|782
|2005.03.10 11:02
|s/l
|109
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9362
|-6.40
|406.40
|783
|2005.03.10 11:05
|buy
|110
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|784
|2005.03.10 11:06
|modify
|110
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|785
|2005.03.10 11:06
|modify
|110
|0.04
|1.9272
|1.9259
|1.9362
|786
|2005.03.10 11:06
|modify
|110
|0.04
|1.9272
|1.9260
|1.9362
|787
|2005.03.10 11:11
|s/l
|110
|0.04
|1.9260
|1.9260
|1.9362
|-4.80
|401.60
|788
|2005.03.10 11:12
|buy
|111
|0.04
|1.9273
|1.9257
|1.9363
|789
|2005.03.10 11:12
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9258
|1.9363
|790
|2005.03.10 11:12
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9259
|1.9363
|791
|2005.03.10 11:14
|s/l
|111
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9363
|-5.60
|396.00
|792
|2005.03.10 11:16
|buy
|112
|0.04
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|793
|2005.03.10 11:16
|modify
|112
|0.04
|1.9276
|1.9261
|1.9366
|794
|2005.03.10 11:16
|modify
|112
|0.04
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|795
|2005.03.10 11:16
|modify
|112
|0.04
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|796
|2005.03.10 11:30
|s/l
|112
|0.04
|1.9264
|1.9264
|1.9366
|-4.80
|391.20
|797
|2005.03.10 11:35
|buy
|113
|0.04
|1.9277
|1.9261
|1.9367
|798
|2005.03.10 11:35
|modify
|113
|0.04
|1.9277
|1.9262
|1.9367
|799
|2005.03.10 11:36
|modify
|113
|0.04
|1.9277
|1.9263
|1.9367
|800
|2005.03.10 11:36
|modify
|113
|0.04
|1.9277
|1.9264
|1.9367
|801
|2005.03.10 11:38
|modify
|113
|0.04
|1.9277
|1.9265
|1.9367
|802
|2005.03.10 11:40
|s/l
|113
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9367
|-4.80
|386.40
|803
|2005.03.10 11:46
|buy
|114
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|804
|2005.03.10 11:46
|modify
|114
|0.04
|1.9280
|1.9267
|1.9370
|805
|2005.03.10 11:53
|modify
|114
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|806
|2005.03.10 11:59
|s/l
|114
|0.04
|1.9268
|1.9268
|1.9370
|-4.80
|381.60
|807
|2005.03.11 15:30
|buy
|115
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|808
|2005.03.11 15:32
|modify
|115
|0.04
|1.9272
|1.9257
|1.9362
|809
|2005.03.11 15:49
|s/l
|115
|0.04
|1.9257
|1.9257
|1.9362
|-6.00
|375.60
|810
|2005.03.11 15:49
|buy
|116
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|811
|2005.03.11 15:49
|modify
|116
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|812
|2005.03.11 15:50
|s/l
|116
|0.04
|1.9248
|1.9248
|1.9351
|-5.20
|370.40
|813
|2005.03.11 15:51
|buy
|117
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|814
|2005.03.11 15:51
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9238
|1.9343
|815
|2005.03.11 15:52
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9239
|1.9343
|816
|2005.03.11 15:52
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|817
|2005.03.11 15:53
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9241
|1.9343
|818
|2005.03.11 15:56
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9255
|1.9343
|819
|2005.03.11 15:56
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9256
|1.9343
|820
|2005.03.11 15:58
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9260
|1.9343
|821
|2005.03.11 15:58
|modify
|117
|0.04
|1.9253
|1.9261
|1.9343
|822
|2005.03.11 16:00
|s/l
|117
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9343
|3.20
|373.60
|823
|2005.03.11 16:00
|buy
|118
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|824
|2005.03.11 16:01
|modify
|118
|0.04
|1.9263
|1.9248
|1.9353
|825
|2005.03.11 16:01
|modify
|118
|0.04
|1.9263
|1.9249
|1.9353
|826
|2005.03.11 16:01
|modify
|118
|0.04
|1.9263
|1.9250
|1.9353
|827
|2005.03.11 16:08
|modify
|118
|0.04
|1.9263
|1.9251
|1.9353
|828
|2005.03.11 16:19
|s/l
|118
|0.04
|1.9251
|1.9251
|1.9353
|-4.80
|368.80
|829
|2005.03.11 16:19
|buy
|119
|0.04
|1.9254
|1.9238
|1.9344
|830
|2005.03.11 16:19
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9239
|1.9344
|831
|2005.03.11 16:21
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9240
|1.9344
|832
|2005.03.11 16:22
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9241
|1.9344
|833
|2005.03.11 16:22
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9242
|1.9344
|834
|2005.03.11 16:27
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9255
|1.9344
|835
|2005.03.11 16:27
|modify
|119
|0.04
|1.9254
|1.9256
|1.9344
|836
|2005.03.11 16:29
|s/l
|119
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9344
|0.80
|369.60
|837
|2005.03.11 16:29
|buy
|120
|0.04
|1.9258
|1.9242
|1.9348
|838
|2005.03.11 16:30
|modify
|120
|0.04
|1.9258
|1.9243
|1.9348
|839
|2005.03.11 16:30
|modify
|120
|0.04
|1.9258
|1.9246
|1.9348
|840
|2005.03.11 19:15
|s/l
|120
|0.04
|1.9246
|1.9246
|1.9348
|-4.80
|364.80
|841
|2005.03.11 19:15
|buy
|121
|0.04
|1.9249
|1.9233
|1.9339
|842
|2005.03.11 19:15
|modify
|121
|0.04
|1.9249
|1.9235
|1.9339
|843
|2005.03.11 19:15
|modify
|121
|0.04
|1.9249
|1.9236
|1.9339
|844
|2005.03.11 19:21
|modify
|121
|0.04
|1.9249
|1.9237
|1.9339
|845
|2005.03.11 19:31
|s/l
|121
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9339
|-4.80
|360.00
|846
|2005.03.11 19:31
|buy
|122
|0.04
|1.9240
|1.9224
|1.9330
|847
|2005.03.11 19:31
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9225
|1.9330
|848
|2005.03.11 19:31
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9226
|1.9330
|849
|2005.03.11 19:34
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9227
|1.9330
|850
|2005.03.11 19:34
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9228
|1.9330
|851
|2005.03.13 23:00
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9258
|1.9330
|852
|2005.03.13 23:02
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9260
|1.9330
|853
|2005.03.13 23:09
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9261
|1.9330
|854
|2005.03.13 23:21
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9262
|1.9330
|855
|2005.03.13 23:21
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9263
|1.9330
|856
|2005.03.13 23:23
|modify
|122
|0.04
|1.9240
|1.9264
|1.9330
|857
|2005.03.13 23:30
|s/l
|122
|0.04
|1.9264
|1.9264
|1.9330
|9.60
|369.60
|858
|2005.03.13 23:30
|buy
|123
|0.04
|1.9268
|1.9252
|1.9358
|859
|2005.03.13 23:30
|modify
|123
|0.04
|1.9268
|1.9253
|1.9358
|860
|2005.03.13 23:42
|s/l
|123
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9358
|-6.00
|363.60
|861
|2005.03.13 23:42
|buy
|124
|0.04
|1.9257
|1.9241
|1.9347
|862
|2005.03.13 23:42
|modify
|124
|0.04
|1.9257
|1.9242
|1.9347
|863
|2005.03.13 23:48
|modify
|124
|0.04
|1.9257
|1.9244
|1.9347
|864
|2005.03.13 23:48
|modify
|124
|0.04
|1.9257
|1.9245
|1.9347
|865
|2005.03.14 00:01
|s/l
|124
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9347
|-4.80
|358.80
|866
|2005.03.14 00:01
|buy
|125
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|867
|2005.03.14 00:01
|modify
|125
|0.04
|1.9248
|1.9233
|1.9338
|868
|2005.03.14 00:01
|modify
|125
|0.04
|1.9248
|1.9234
|1.9338
|869
|2005.03.14 00:01
|modify
|125
|0.04
|1.9248
|1.9235
|1.9338
|870
|2005.03.14 00:07
|modify
|125
|0.04
|1.9248
|1.9236
|1.9338
|871
|2005.03.14 00:13
|s/l
|125
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9338
|-4.80
|354.00
|872
|2005.03.14 00:13
|buy
|126
|0.04
|1.9241
|1.9225
|1.9331
|873
|2005.03.14 00:14
|modify
|126
|0.04
|1.9241
|1.9226
|1.9331
|874
|2005.03.14 00:14
|modify
|126
|0.04
|1.9241
|1.9227
|1.9331
|875
|2005.03.14 00:15
|modify
|126
|0.04
|1.9241
|1.9228
|1.9331
|876
|2005.03.14 00:15
|modify
|126
|0.04
|1.9241
|1.9229
|1.9331
|877
|2005.03.14 00:41
|s/l
|126
|0.04
|1.9229
|1.9229
|1.9331
|-4.80
|349.20
|878
|2005.03.14 00:51
|buy
|127
|0.04
|1.9249
|1.9233
|1.9339
|879
|2005.03.14 00:57
|s/l
|127
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9339
|-6.40
|342.80
|880
|2005.03.14 00:57
|buy
|128
|0.04
|1.9249
|1.9233
|1.9339
|881
|2005.03.14 01:01
|s/l
|128
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9339
|-6.40
|336.40
|882
|2005.03.14 04:44
|buy
|129
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|883
|2005.03.14 04:45
|modify
|129
|0.04
|1.9247
|1.9233
|1.9337
|884
|2005.03.14 04:46
|modify
|129
|0.04
|1.9247
|1.9234
|1.9337
|885
|2005.03.14 05:01
|s/l
|129
|0.04
|1.9234
|1.9234
|1.9337
|-5.20
|331.20
|886
|2005.03.16 09:30
|buy
|130
|0.04
|1.9225
|1.9209
|1.9315
|887
|2005.03.16 09:30
|modify
|130
|0.04
|1.9225
|1.9212
|1.9315
|888
|2005.03.16 09:34
|modify
|130
|0.04
|1.9225
|1.9225
|1.9315
|889
|2005.03.16 09:34
|s/l
|130
|0.04
|1.9225
|1.9225
|1.9315
|0.00
|331.20
|890
|2005.03.16 09:34
|buy
|131
|0.04
|1.9226
|1.9210
|1.9316
|891
|2005.03.16 09:35
|modify
|131
|0.04
|1.9226
|1.9211
|1.9316
|892
|2005.03.16 09:35
|modify
|131
|0.04
|1.9226
|1.9212
|1.9316
|893
|2005.03.16 09:55
|modify
|131
|0.04
|1.9226
|1.9213
|1.9316
|894
|2005.03.16 10:04
|s/l
|131
|0.04
|1.9213
|1.9213
|1.9316
|-5.20
|326.00
|895
|2005.03.16 10:04
|buy
|132
|0.04
|1.9216
|1.9200
|1.9306
|896
|2005.03.16 10:04
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9201
|1.9306
|897
|2005.03.16 10:05
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9202
|1.9306
|898
|2005.03.16 10:25
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9204
|1.9306
|899
|2005.03.16 10:30
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9229
|1.9306
|900
|2005.03.16 10:31
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9230
|1.9306
|901
|2005.03.16 10:31
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9231
|1.9306
|902
|2005.03.16 10:31
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9232
|1.9306
|903
|2005.03.16 10:31
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9238
|1.9306
|904
|2005.03.16 10:32
|modify
|132
|0.04
|1.9216
|1.9239
|1.9306
|905
|2005.03.16 10:33
|s/l
|132
|0.04
|1.9239
|1.9239
|1.9306
|9.20
|335.20
|906
|2005.03.16 10:33
|buy
|133
|0.04
|1.9238
|1.9222
|1.9328
|907
|2005.03.16 10:33
|modify
|133
|0.04
|1.9238
|1.9226
|1.9328
|908
|2005.03.16 10:33
|s/l
|133
|0.04
|1.9226
|1.9226
|1.9328
|-4.80
|330.40
|909
|2005.03.16 10:33
|buy
|134
|0.04
|1.9229
|1.9213
|1.9319
|910
|2005.03.16 10:34
|modify
|134
|0.04
|1.9229
|1.9214
|1.9319
|911
|2005.03.16 10:34
|modify
|134
|0.04
|1.9229
|1.9215
|1.9319
|912
|2005.03.16 10:34
|modify
|134
|0.04
|1.9229
|1.9216
|1.9319
|913
|2005.03.16 10:35
|modify
|134
|0.04
|1.9229
|1.9217
|1.9319
|914
|2005.03.16 10:35
|s/l
|134
|0.04
|1.9217
|1.9217
|1.9319
|-4.80
|325.60
|915
|2005.03.16 10:35
|buy
|135
|0.04
|1.9221
|1.9205
|1.9311
|916
|2005.03.16 10:35
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9206
|1.9311
|917
|2005.03.16 10:36
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9207
|1.9311
|918
|2005.03.16 10:37
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9208
|1.9311
|919
|2005.03.16 10:37
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9209
|1.9311
|920
|2005.03.16 10:54
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9226
|1.9311
|921
|2005.03.16 10:54
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9227
|1.9311
|922
|2005.03.16 10:55
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9230
|1.9311
|923
|2005.03.16 10:55
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9231
|1.9311
|924
|2005.03.16 10:58
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9232
|1.9311
|925
|2005.03.16 10:58
|modify
|135
|0.04
|1.9221
|1.9233
|1.9311
|926
|2005.03.16 10:59
|s/l
|135
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9311
|4.80
|330.40
|927
|2005.03.16 10:59
|buy
|136
|0.04
|1.9236
|1.9220
|1.9326
|928
|2005.03.16 11:00
|modify
|136
|0.04
|1.9236
|1.9221
|1.9326
|929
|2005.03.16 11:00
|modify
|136
|0.04
|1.9236
|1.9223
|1.9326
|930
|2005.03.16 11:01
|modify
|136
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9326
|931
|2005.03.16 11:02
|modify
|136
|0.04
|1.9236
|1.9237
|1.9326
|932
|2005.03.16 11:02
|s/l
|136
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9326
|0.40
|330.80
|933
|2005.03.16 11:02
|buy
|137
|0.04
|1.9241
|1.9225
|1.9331
|934
|2005.03.16 11:02
|modify
|137
|0.04
|1.9241
|1.9228
|1.9331
|935
|2005.03.16 11:02
|modify
|137
|0.04
|1.9241
|1.9229
|1.9331
|936
|2005.03.16 11:05
|s/l
|137
|0.04
|1.9229
|1.9229
|1.9331
|-4.80
|326.00
|937
|2005.03.16 11:05
|buy
|138
|0.04
|1.9232
|1.9216
|1.9322
|938
|2005.03.16 11:05
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9217
|1.9322
|939
|2005.03.16 11:06
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9218
|1.9322
|940
|2005.03.16 11:06
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9219
|1.9322
|941
|2005.03.16 11:07
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9220
|1.9322
|942
|2005.03.16 11:24
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9232
|1.9322
|943
|2005.03.16 11:24
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9233
|1.9322
|944
|2005.03.16 11:27
|modify
|138
|0.04
|1.9232
|1.9234
|1.9322
|945
|2005.03.16 11:33
|s/l
|138
|0.04
|1.9234
|1.9234
|1.9322
|0.80
|326.80
|946
|2005.03.16 11:33
|buy
|139
|0.04
|1.9238
|1.9222
|1.9328
|947
|2005.03.16 11:33
|modify
|139
|0.04
|1.9238
|1.9223
|1.9328
|948
|2005.03.16 11:34
|modify
|139
|0.04
|1.9238
|1.9225
|1.9328
|949
|2005.03.16 11:53
|modify
|139
|0.04
|1.9238
|1.9226
|1.9328
|950
|2005.03.16 12:01
|s/l
|139
|0.04
|1.9226
|1.9226
|1.9328
|-4.80
|322.00
|951
|2005.03.16 12:01
|buy
|140
|0.04
|1.9226
|1.9210
|1.9316
|952
|2005.03.16 12:01
|modify
|140
|0.04
|1.9226
|1.9213
|1.9316
|953
|2005.03.16 12:03
|s/l
|140
|0.04
|1.9213
|1.9213
|1.9316
|-5.20
|316.80
|954
|2005.03.16 12:03
|buy
|141
|0.04
|1.9216
|1.9200
|1.9306
|955
|2005.03.16 12:04
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9201
|1.9306
|956
|2005.03.16 12:05
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9202
|1.9306
|957
|2005.03.16 12:05
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9203
|1.9306
|958
|2005.03.16 12:19
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9204
|1.9306
|959
|2005.03.16 12:24
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9216
|1.9306
|960
|2005.03.16 12:24
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9217
|1.9306
|961
|2005.03.16 12:27
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9219
|1.9306
|962
|2005.03.16 12:28
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9221
|1.9306
|963
|2005.03.16 12:30
|modify
|141
|0.04
|1.9216
|1.9243
|1.9306
|964
|2005.03.16 12:31
|s/l
|141
|0.04
|1.9243
|1.9243
|1.9306
|10.80
|327.60
|965
|2005.03.16 12:31
|buy
|142
|0.04
|1.9244
|1.9228
|1.9334
|966
|2005.03.16 12:32
|modify
|142
|0.04
|1.9244
|1.9229
|1.9334
|967
|2005.03.16 12:32
|modify
|142
|0.04
|1.9244
|1.9230
|1.9334
|968
|2005.03.16 12:33
|s/l
|142
|0.04
|1.9230
|1.9230
|1.9334
|-5.60
|322.00
|969
|2005.03.16 12:33
|buy
|143
|0.04
|1.9232
|1.9216
|1.9322
|970
|2005.03.16 12:33
|modify
|143
|0.04
|1.9232
|1.9217
|1.9322
|971
|2005.03.16 12:33
|modify
|143
|0.04
|1.9232
|1.9218
|1.9322
|972
|2005.03.16 12:34
|modify
|143
|0.04
|1.9232
|1.9220
|1.9322
|973
|2005.03.16 12:51
|modify
|143
|0.04
|1.9232
|1.9235
|1.9322
|974
|2005.03.16 12:51
|s/l
|143
|0.04
|1.9235
|1.9235
|1.9322
|1.20
|323.20
|975
|2005.03.16 12:51
|buy
|144
|0.04
|1.9239
|1.9223
|1.9329
|976
|2005.03.16 12:51
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9224
|1.9329
|977
|2005.03.16 12:51
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9225
|1.9329
|978
|2005.03.16 12:52
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9226
|1.9329
|979
|2005.03.16 12:52
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9227
|1.9329
|980
|2005.03.16 12:52
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9249
|1.9329
|981
|2005.03.16 12:53
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9256
|1.9329
|982
|2005.03.16 12:55
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9258
|1.9329
|983
|2005.03.16 12:56
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9259
|1.9329
|984
|2005.03.16 12:57
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9265
|1.9329
|985
|2005.03.16 12:58
|modify
|144
|0.04
|1.9239
|1.9271
|1.9329
|986
|2005.03.16 13:00
|s/l
|144
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9329
|12.80
|336.00
|987
|2005.03.16 13:00
|buy
|145
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|988
|2005.03.16 13:00
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|989
|2005.03.16 13:01
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|990
|2005.03.16 13:01
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|991
|2005.03.16 13:26
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9351
|992
|2005.03.16 13:26
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9262
|1.9351
|993
|2005.03.16 13:27
|modify
|145
|0.04
|1.9261
|1.9263
|1.9351
|994
|2005.03.16 13:31
|s/l
|145
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9351
|0.80
|336.80
|995
|2005.03.16 13:31
|buy
|146
|0.04
|1.9267
|1.9251
|1.9357
|996
|2005.03.16 13:31
|modify
|146
|0.04
|1.9267
|1.9252
|1.9357
|997
|2005.03.16 13:31
|modify
|146
|0.04
|1.9267
|1.9253
|1.9357
|998
|2005.03.16 13:31
|modify
|146
|0.04
|1.9267
|1.9254
|1.9357
|999
|2005.03.16 13:58
|modify
|146
|0.04
|1.9267
|1.9267
|1.9357
|1000
|2005.03.16 13:58
|modify
|146
|0.04
|1.9267
|1.9269
|1.9357
|1001
|2005.03.16 14:00
|s/l
|146
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9357
|0.80
|337.60
|1002
|2005.03.16 14:00
|buy
|147
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|1003
|2005.03.16 14:00
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9256
|1.9361
|1004
|2005.03.16 14:20
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9257
|1.9361
|1005
|2005.03.16 14:20
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|1006
|2005.03.16 14:52
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9272
|1.9361
|1007
|2005.03.16 14:54
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9273
|1.9361
|1008
|2005.03.16 14:54
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9274
|1.9361
|1009
|2005.03.16 14:55
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9275
|1.9361
|1010
|2005.03.16 14:56
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9276
|1.9361
|1011
|2005.03.16 14:56
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9277
|1.9361
|1012
|2005.03.16 14:56
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9278
|1.9361
|1013
|2005.03.16 14:57
|modify
|147
|0.04
|1.9271
|1.9279
|1.9361
|1014
|2005.03.16 14:59
|s/l
|147
|0.04
|1.9279
|1.9279
|1.9361
|3.20
|340.80
|1015
|2005.03.16 14:59
|buy
|148
|0.04
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|1016
|2005.03.16 15:00
|s/l
|148
|0.04
|1.9267
|1.9267
|1.9373
|-6.40
|334.40
|1017
|2005.03.16 15:00
|buy
|149
|0.04
|1.9265
|1.9249
|1.9355
|1018
|2005.03.16 15:00
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9250
|1.9355
|1019
|2005.03.16 15:00
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9251
|1.9355
|1020
|2005.03.16 15:01
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9252
|1.9355
|1021
|2005.03.16 15:23
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9355
|1022
|2005.03.16 15:23
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9266
|1.9355
|1023
|2005.03.16 15:23
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9267
|1.9355
|1024
|2005.03.16 15:24
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9268
|1.9355
|1025
|2005.03.16 15:24
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9269
|1.9355
|1026
|2005.03.16 15:24
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9270
|1.9355
|1027
|2005.03.16 15:25
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9274
|1.9355
|1028
|2005.03.16 15:25
|modify
|149
|0.04
|1.9265
|1.9275
|1.9355
|1029
|2005.03.16 15:29
|s/l
|149
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9355
|4.00
|338.40
|1030
|2005.03.16 15:29
|buy
|150
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|1031
|2005.03.16 15:32
|s/l
|150
|0.04
|1.9250
|1.9250
|1.9356
|-6.40
|332.00
|1032
|2005.03.16 15:32
|buy
|151
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|1033
|2005.03.16 15:33
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9238
|1.9343
|1034
|2005.03.16 15:46
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9239
|1.9343
|1035
|2005.03.16 15:47
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|1036
|2005.03.16 15:47
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9241
|1.9343
|1037
|2005.03.16 15:55
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9343
|1038
|2005.03.16 15:55
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9255
|1.9343
|1039
|2005.03.16 15:57
|modify
|151
|0.04
|1.9253
|1.9256
|1.9343
|1040
|2005.03.16 15:59
|s/l
|151
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9343
|1.20
|333.20
|1041
|2005.03.16 15:59
|buy
|152
|0.04
|1.9256
|1.9240
|1.9346
|1042
|2005.03.16 16:00
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9241
|1.9346
|1043
|2005.03.16 16:01
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9242
|1.9346
|1044
|2005.03.16 16:16
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9243
|1.9346
|1045
|2005.03.16 16:17
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9244
|1.9346
|1046
|2005.03.16 17:52
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9346
|1047
|2005.03.16 17:52
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9257
|1.9346
|1048
|2005.03.16 17:53
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9258
|1.9346
|1049
|2005.03.16 17:55
|modify
|152
|0.04
|1.9256
|1.9259
|1.9346
|1050
|2005.03.16 18:01
|s/l
|152
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9346
|1.20
|334.40
|1051
|2005.03.16 18:01
|buy
|153
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|1052
|2005.03.16 18:11
|modify
|153
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|1053
|2005.03.16 18:13
|modify
|153
|0.04
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|1054
|2005.03.16 18:14
|modify
|153
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|1055
|2005.03.16 18:14
|modify
|153
|0.04
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|1056
|2005.03.16 18:30
|s/l
|153
|0.04
|1.9249
|1.9249
|1.9351
|-4.80
|329.60
|1057
|2005.03.16 18:30
|buy
|154
|0.04
|1.9252
|1.9236
|1.9342
|1058
|2005.03.16 18:44
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9238
|1.9342
|1059
|2005.03.16 18:45
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9239
|1.9342
|1060
|2005.03.16 18:48
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9240
|1.9342
|1061
|2005.03.16 19:23
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9253
|1.9342
|1062
|2005.03.16 19:44
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9254
|1.9342
|1063
|2005.03.16 19:47
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9255
|1.9342
|1064
|2005.03.16 19:48
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9256
|1.9342
|1065
|2005.03.16 19:50
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9257
|1.9342
|1066
|2005.03.16 19:51
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9258
|1.9342
|1067
|2005.03.16 19:51
|modify
|154
|0.04
|1.9252
|1.9259
|1.9342
|1068
|2005.03.16 20:00
|s/l
|154
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9342
|2.80
|332.40
|1069
|2005.03.16 20:00
|buy
|155
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|1070
|2005.03.16 20:12
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9249
|1.9353
|1071
|2005.03.16 20:12
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9250
|1.9353
|1072
|2005.03.16 20:14
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9251
|1.9353
|1073
|2005.03.16 21:16
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9353
|1074
|2005.03.16 21:18
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9266
|1.9353
|1075
|2005.03.16 21:19
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9267
|1.9353
|1076
|2005.03.16 21:21
|modify
|155
|0.04
|1.9263
|1.9268
|1.9353
|1077
|2005.03.16 22:02
|s/l
|155
|0.04
|1.9268
|1.9268
|1.9353
|2.00
|334.40
|1078
|2005.03.16 22:02
|buy
|156
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|1079
|2005.03.16 22:02
|modify
|156
|0.04
|1.9271
|1.9256
|1.9361
|1080
|2005.03.16 22:09
|modify
|156
|0.04
|1.9271
|1.9257
|1.9361
|1081
|2005.03.16 22:09
|modify
|156
|0.04
|1.9271
|1.9258
|1.9361
|1082
|2005.03.16 22:10
|modify
|156
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|1083
|2005.03.16 22:49
|modify
|156
|0.04
|1.9271
|1.9272
|1.9361
|1084
|2005.03.16 22:59
|s/l
|156
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9361
|0.40
|334.80
|1085
|2005.03.16 22:59
|buy
|157
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|1086
|2005.03.16 23:16
|modify
|157
|0.04
|1.9272
|1.9257
|1.9362
|1087
|2005.03.16 23:17
|modify
|157
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|1088
|2005.03.16 23:30
|s/l
|157
|0.04
|1.9258
|1.9258
|1.9362
|-5.60
|329.20
|1089
|2005.03.16 23:30
|buy
|158
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|1090
|2005.03.16 23:41
|modify
|158
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|1091
|2005.03.16 23:43
|modify
|158
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|1092
|2005.03.16 23:43
|modify
|158
|0.04
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|1093
|2005.03.16 23:59
|s/l
|158
|0.04
|1.9249
|1.9249
|1.9351
|-4.80
|324.40
|1094
|2005.03.16 23:59
|buy
|159
|0.04
|1.9250
|1.9234
|1.9340
|1095
|2005.03.17 00:08
|modify
|159
|0.04
|1.9250
|1.9235
|1.9340
|1096
|2005.03.17 00:11
|modify
|159
|0.04
|1.9250
|1.9236
|1.9340
|1097
|2005.03.17 00:12
|modify
|159
|0.04
|1.9250
|1.9237
|1.9340
|1098
|2005.03.17 00:14
|modify
|159
|0.04
|1.9250
|1.9238
|1.9340
|1099
|2005.03.17 00:46
|modify
|159
|0.04
|1.9250
|1.9251
|1.9340
|1100
|2005.03.17 01:30
|s/l
|159
|0.04
|1.9251
|1.9251
|1.9340
|0.40
|324.80
|1101
|2005.03.17 01:43
|buy
|160
|0.04
|1.9264
|1.9248
|1.9354
|1102
|2005.03.17 01:44
|modify
|160
|0.04
|1.9264
|1.9249
|1.9354
|1103
|2005.03.17 02:00
|s/l
|160
|0.04
|1.9249
|1.9249
|1.9354
|-6.00
|318.80
|1104
|2005.03.17 05:38
|buy
|161
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|1105
|2005.03.17 05:38
|modify
|161
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|1106
|2005.03.17 05:38
|modify
|161
|0.04
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|1107
|2005.03.17 05:41
|modify
|161
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|1108
|2005.03.17 05:59
|s/l
|161
|0.04
|1.9248
|1.9248
|1.9351
|-5.20
|313.60
|1109
|2005.03.17 07:09
|buy
|162
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|1110
|2005.03.17 07:20
|s/l
|162
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9351
|-6.40
|307.20
|1111
|2005.03.17 07:30
|buy
|163
|0.04
|1.9258
|1.9242
|1.9348
|1112
|2005.03.17 07:35
|modify
|163
|0.04
|1.9258
|1.9244
|1.9348
|1113
|2005.03.17 07:36
|modify
|163
|0.04
|1.9258
|1.9245
|1.9348
|1114
|2005.03.17 07:38
|modify
|163
|0.04
|1.9258
|1.9246
|1.9348
|1115
|2005.03.17 08:00
|s/l
|163
|0.04
|1.9246
|1.9246
|1.9348
|-4.80
|302.40
|1116
|2005.03.17 08:00
|buy
|164
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1117
|2005.03.17 08:00
|s/l
|164
|0.04
|1.9232
|1.9232
|1.9338
|-6.40
|296.00
|1118
|2005.03.17 08:04
|buy
|165
|0.04
|1.9250
|1.9234
|1.9340
|1119
|2005.03.17 08:05
|modify
|165
|0.04
|1.9250
|1.9237
|1.9340
|1120
|2005.03.17 08:06
|modify
|165
|0.04
|1.9250
|1.9238
|1.9340
|1121
|2005.03.17 08:24
|s/l
|165
|0.04
|1.9238
|1.9238
|1.9340
|-4.80
|291.20
|1122
|2005.03.17 08:25
|buy
|166
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1123
|2005.03.17 08:25
|modify
|166
|0.04
|1.9248
|1.9233
|1.9338
|1124
|2005.03.17 08:28
|modify
|166
|0.04
|1.9248
|1.9234
|1.9338
|1125
|2005.03.17 08:30
|s/l
|166
|0.04
|1.9234
|1.9234
|1.9338
|-5.60
|285.60
|1126
|2005.03.17 08:34
|buy
|167
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|1127
|2005.03.17 08:34
|s/l
|167
|0.04
|1.9250
|1.9250
|1.9356
|-6.40
|279.20
|1128
|2005.03.17 08:34
|buy
|168
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|1129
|2005.03.17 08:34
|modify
|168
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|1130
|2005.03.17 08:36
|modify
|168
|0.04
|1.9253
|1.9254
|1.9343
|1131
|2005.03.17 08:36
|modify
|168
|0.04
|1.9253
|1.9255
|1.9343
|1132
|2005.03.17 08:37
|s/l
|168
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9343
|0.80
|280.00
|1133
|2005.03.17 08:37
|buy
|169
|0.04
|1.9258
|1.9242
|1.9348
|1134
|2005.03.17 08:37
|modify
|169
|0.04
|1.9258
|1.9243
|1.9348
|1135
|2005.03.17 08:37
|modify
|169
|0.04
|1.9258
|1.9244
|1.9348
|1136
|2005.03.17 08:37
|modify
|169
|0.04
|1.9258
|1.9246
|1.9348
|1137
|2005.03.17 08:48
|s/l
|169
|0.04
|1.9246
|1.9246
|1.9348
|-4.80
|275.20
|1138
|2005.03.17 08:49
|buy
|170
|0.04
|1.9254
|1.9238
|1.9344
|1139
|2005.03.17 08:49
|modify
|170
|0.04
|1.9254
|1.9239
|1.9344
|1140
|2005.03.17 08:50
|s/l
|170
|0.04
|1.9239
|1.9239
|1.9344
|-6.00
|269.20
|1141
|2005.03.17 08:55
|buy
|171
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|1142
|2005.03.17 08:55
|modify
|171
|0.04
|1.9253
|1.9238
|1.9343
|1143
|2005.03.17 08:55
|modify
|171
|0.04
|1.9253
|1.9240
|1.9343
|1144
|2005.03.17 08:56
|s/l
|171
|0.04
|1.9240
|1.9240
|1.9343
|-5.20
|264.00
|1145
|2005.03.17 08:57
|buy
|172
|0.04
|1.9254
|1.9238
|1.9344
|1146
|2005.03.17 08:57
|modify
|172
|0.04
|1.9254
|1.9239
|1.9344
|1147
|2005.03.17 08:57
|modify
|172
|0.04
|1.9254
|1.9240
|1.9344
|1148
|2005.03.17 08:58
|s/l
|172
|0.04
|1.9240
|1.9240
|1.9344
|-5.60
|258.40
|1149
|2005.03.17 08:59
|buy
|173
|0.04
|1.9257
|1.9241
|1.9347
|1150
|2005.03.17 09:03
|modify
|173
|0.04
|1.9257
|1.9242
|1.9347
|1151
|2005.03.17 09:03
|modify
|173
|0.04
|1.9257
|1.9243
|1.9347
|1152
|2005.03.17 09:04
|modify
|173
|0.04
|1.9257
|1.9244
|1.9347
|1153
|2005.03.17 09:05
|modify
|173
|0.04
|1.9257
|1.9245
|1.9347
|1154
|2005.03.17 09:23
|s/l
|173
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9347
|-4.80
|253.60
|1155
|2005.03.17 09:23
|buy
|174
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1156
|2005.03.17 09:23
|modify
|174
|0.04
|1.9248
|1.9233
|1.9338
|1157
|2005.03.17 09:24
|modify
|174
|0.04
|1.9248
|1.9235
|1.9338
|1158
|2005.03.17 09:24
|modify
|174
|0.04
|1.9248
|1.9236
|1.9338
|1159
|2005.03.17 09:30
|s/l
|174
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9338
|-4.80
|248.80
|1160
|2005.03.17 09:30
|buy
|175
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|1161
|2005.03.17 09:31
|modify
|175
|0.04
|1.9247
|1.9232
|1.9337
|1162
|2005.03.17 09:31
|modify
|175
|0.04
|1.9247
|1.9233
|1.9337
|1163
|2005.03.17 09:33
|modify
|175
|0.04
|1.9247
|1.9234
|1.9337
|1164
|2005.03.17 10:34
|modify
|175
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9337
|1165
|2005.03.17 10:48
|s/l
|175
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9337
|0.00
|248.80
|1166
|2005.03.17 10:48
|buy
|176
|0.04
|1.9251
|1.9235
|1.9341
|1167
|2005.03.17 10:52
|modify
|176
|0.04
|1.9251
|1.9236
|1.9341
|1168
|2005.03.17 10:52
|modify
|176
|0.04
|1.9251
|1.9237
|1.9341
|1169
|2005.03.17 10:52
|modify
|176
|0.04
|1.9251
|1.9238
|1.9341
|1170
|2005.03.17 11:00
|s/l
|176
|0.04
|1.9238
|1.9238
|1.9341
|-5.20
|243.60
|1171
|2005.03.17 11:01
|buy
|177
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1172
|2005.03.17 11:01
|modify
|177
|0.04
|1.9248
|1.9233
|1.9338
|1173
|2005.03.17 11:01
|modify
|177
|0.04
|1.9248
|1.9235
|1.9338
|1174
|2005.03.17 11:04
|modify
|177
|0.04
|1.9248
|1.9236
|1.9338
|1175
|2005.03.17 11:21
|s/l
|177
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9338
|-4.80
|238.80
|1176
|2005.03.17 11:22
|buy
|178
|0.04
|1.9250
|1.9234
|1.9340
|1177
|2005.03.17 11:22
|modify
|178
|0.04
|1.9250
|1.9235
|1.9340
|1178
|2005.03.17 11:24
|s/l
|178
|0.04
|1.9235
|1.9235
|1.9340
|-6.00
|232.80
|1179
|2005.03.17 11:24
|buy
|179
|0.04
|1.9251
|1.9235
|1.9341
|1180
|2005.03.17 11:24
|modify
|179
|0.04
|1.9251
|1.9236
|1.9341
|1181
|2005.03.17 11:30
|s/l
|179
|0.04
|1.9236
|1.9236
|1.9341
|-6.00
|226.80
|1182
|2005.03.17 11:30
|buy
|180
|0.04
|1.9252
|1.9236
|1.9342
|1183
|2005.03.17 11:30
|modify
|180
|0.04
|1.9252
|1.9238
|1.9342
|1184
|2005.03.17 11:31
|modify
|180
|0.04
|1.9252
|1.9240
|1.9342
|1185
|2005.03.17 11:47
|s/l
|180
|0.04
|1.9240
|1.9240
|1.9342
|-4.80
|222.00
|1186
|2005.03.17 11:47
|buy
|181
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1187
|2005.03.17 11:47
|modify
|181
|0.04
|1.9248
|1.9233
|1.9338
|1188
|2005.03.17 11:54
|modify
|181
|0.04
|1.9248
|1.9234
|1.9338
|1189
|2005.03.17 12:00
|s/l
|181
|0.04
|1.9234
|1.9234
|1.9338
|-5.60
|216.40
|1190
|2005.03.17 15:37
|buy
|182
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|1191
|2005.03.17 15:46
|s/l
|182
|0.04
|1.9231
|1.9231
|1.9337
|-6.40
|210.00
|1192
|2005.03.17 16:00
|buy
|183
|0.04
|1.9241
|1.9225
|1.9331
|1193
|2005.03.17 16:00
|modify
|183
|0.04
|1.9241
|1.9228
|1.9331
|1194
|2005.03.17 16:00
|modify
|183
|0.04
|1.9241
|1.9229
|1.9331
|1195
|2005.03.17 16:01
|modify
|183
|0.04
|1.9241
|1.9245
|1.9331
|1196
|2005.03.17 16:01
|modify
|183
|0.04
|1.9241
|1.9250
|1.9331
|1197
|2005.03.17 16:06
|modify
|183
|0.04
|1.9241
|1.9251
|1.9331
|1198
|2005.03.17 16:10
|s/l
|183
|0.04
|1.9251
|1.9251
|1.9331
|4.00
|214.00
|1199
|2005.03.17 16:10
|buy
|184
|0.04
|1.9254
|1.9238
|1.9344
|1200
|2005.03.17 16:10
|modify
|184
|0.04
|1.9254
|1.9240
|1.9344
|1201
|2005.03.17 16:11
|modify
|184
|0.04
|1.9254
|1.9242
|1.9344
|1202
|2005.03.17 16:15
|s/l
|184
|0.04
|1.9242
|1.9242
|1.9344
|-4.80
|209.20
|1203
|2005.03.17 16:15
|buy
|185
|0.04
|1.9245
|1.9229
|1.9335
|1204
|2005.03.17 16:15
|modify
|185
|0.04
|1.9245
|1.9230
|1.9335
|1205
|2005.03.17 16:15
|modify
|185
|0.04
|1.9245
|1.9231
|1.9335
|1206
|2005.03.17 16:15
|modify
|185
|0.04
|1.9245
|1.9232
|1.9335
|1207
|2005.03.17 16:16
|modify
|185
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9335
|1208
|2005.03.17 16:16
|modify
|185
|0.04
|1.9245
|1.9246
|1.9335
|1209
|2005.03.17 16:17
|s/l
|185
|0.04
|1.9246
|1.9246
|1.9335
|0.40
|209.60
|1210
|2005.03.17 16:17
|buy
|186
|0.04
|1.9249
|1.9233
|1.9339
|1211
|2005.03.17 16:17
|modify
|186
|0.04
|1.9249
|1.9234
|1.9339
|1212
|2005.03.17 16:18
|modify
|186
|0.04
|1.9249
|1.9235
|1.9339
|1213
|2005.03.17 16:18
|modify
|186
|0.04
|1.9249
|1.9236
|1.9339
|1214
|2005.03.17 16:18
|modify
|186
|0.04
|1.9249
|1.9237
|1.9339
|1215
|2005.03.17 16:25
|s/l
|186
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9339
|-4.80
|204.80
|1216
|2005.03.17 16:25
|buy
|187
|0.04
|1.9239
|1.9223
|1.9329
|1217
|2005.03.17 16:25
|modify
|187
|0.04
|1.9239
|1.9224
|1.9329
|1218
|2005.03.17 16:25
|modify
|187
|0.04
|1.9239
|1.9227
|1.9329
|1219
|2005.03.17 16:27
|modify
|187
|0.04
|1.9239
|1.9239
|1.9329
|1220
|2005.03.17 16:27
|modify
|187
|0.04
|1.9239
|1.9240
|1.9329
|1221
|2005.03.17 16:28
|modify
|187
|0.04
|1.9239
|1.9241
|1.9329
|1222
|2005.03.17 16:42
|s/l
|187
|0.04
|1.9241
|1.9241
|1.9329
|0.80
|205.60
|1223
|2005.03.17 16:42
|buy
|188
|0.04
|1.9245
|1.9229
|1.9335
|1224
|2005.03.17 16:42
|modify
|188
|0.04
|1.9245
|1.9230
|1.9335
|1225
|2005.03.17 16:43
|modify
|188
|0.04
|1.9245
|1.9231
|1.9335
|1226
|2005.03.17 16:43
|modify
|188
|0.04
|1.9245
|1.9232
|1.9335
|1227
|2005.03.17 16:55
|s/l
|188
|0.04
|1.9232
|1.9232
|1.9335
|-5.20
|200.40
|1228
|2005.03.17 16:55
|buy
|189
|0.04
|1.9235
|1.9219
|1.9325
|1229
|2005.03.17 16:55
|modify
|189
|0.04
|1.9235
|1.9222
|1.9325
|1230
|2005.03.17 16:55
|modify
|189
|0.04
|1.9235
|1.9223
|1.9325
|1231
|2005.03.17 20:00
|modify
|189
|0.04
|1.9235
|1.9236
|1.9325
|1232
|2005.03.17 20:00
|modify
|189
|0.04
|1.9235
|1.9237
|1.9325
|1233
|2005.03.17 20:02
|modify
|189
|0.04
|1.9235
|1.9239
|1.9325
|1234
|2005.03.17 20:10
|s/l
|189
|0.04
|1.9239
|1.9239
|1.9325
|1.60
|202.00
|1235
|2005.03.17 20:10
|buy
|190
|0.04
|1.9243
|1.9227
|1.9333
|1236
|2005.03.17 20:10
|modify
|190
|0.04
|1.9243
|1.9228
|1.9333
|1237
|2005.03.17 20:11
|modify
|190
|0.04
|1.9243
|1.9229
|1.9333
|1238
|2005.03.17 20:12
|modify
|190
|0.04
|1.9243
|1.9231
|1.9333
|1239
|2005.03.17 20:32
|modify
|190
|0.04
|1.9243
|1.9243
|1.9333
|1240
|2005.03.17 21:31
|modify
|190
|0.04
|1.9243
|1.9244
|1.9333
|1241
|2005.03.17 21:54
|close at stop
|190
|0.04
|1.9252
|1.9244
|1.9333
|3.60
|205.60