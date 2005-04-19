Strategy Tester Report
GoGetLongs2xbackup

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.03 00:00 (2005.02.01 - 2006.08.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.03; StopLoss6=13;
Bars in test17405Ticks modelled1734146Modelling quality65.47%
Initial deposit5000.00
Total net profit4722.00Gross profit40851.00Gross loss-36129.00
Profit factor1.13Expected payoff5.52
Absolute drawdown1281.00Maximal drawdown8033.20 (68.35%)Relative drawdown68.35% (8033.20)
Total trades855Short positions (won %)855 (14.97%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)128 (14.97%)Loss trades (% of total)727 (85.03%)
Largestprofit trade3150.00loss trade-560.00
Averageprofit trade319.15loss trade-49.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (3254.10)consecutive losses (loss in money)28 (-992.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3660.00 (2)consecutive loss (count of losses)-992.00 (28)
Averageconsecutive wins1consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57sell13.501.92531.92691.9163
22005.03.04 15:27s/l13.501.92691.92691.9163-560.004440.00
32005.03.04 15:27sell20.681.92671.92921.9192
42005.03.07 07:30t/p20.681.91921.92921.9192510.004950.00
52005.03.07 16:00sell30.101.91641.91801.9074
62005.03.08 07:01s/l30.101.91801.91801.9074-16.004934.00
72005.03.08 07:01sell40.101.91921.92081.9102
82005.03.08 07:31s/l40.101.92081.92081.9102-16.004918.00
92005.03.08 07:31sell50.101.92151.92311.9125
102005.03.08 10:54s/l50.101.92311.92311.9125-16.004902.00
112005.03.08 10:54sell60.101.92271.92431.9137
122005.03.08 13:02s/l60.101.92431.92431.9137-16.004886.00
132005.03.08 13:02sell70.101.92401.92561.9150
142005.03.08 13:21s/l70.101.92561.92561.9150-16.004870.00
152005.03.08 13:21sell80.101.92521.92681.9162
162005.03.08 13:22s/l80.101.92681.92681.9162-16.004854.00
172005.03.08 13:22sell90.101.92691.92851.9179
182005.03.08 13:51s/l90.101.92851.92851.9179-16.004838.00
192005.03.08 13:51sell100.101.92821.92981.9192
202005.03.08 13:52s/l100.101.92981.92981.9192-16.004822.00
212005.03.08 13:52sell110.101.92941.93101.9204
222005.03.08 14:57s/l110.101.93101.93101.9204-16.004806.00
232005.03.08 14:57sell120.101.93061.93221.9216
242005.03.08 15:26s/l120.101.93221.93221.9216-16.004790.00
252005.03.08 15:26sell130.101.93191.93351.9229
262005.03.09 12:00t/p130.101.92291.93351.922990.004880.00
272005.03.09 16:31sell140.031.92711.92841.9224
282005.03.09 17:04s/l140.031.92841.92841.9224-3.904876.10
292005.03.09 17:04sell150.101.92811.92971.9191
302005.03.10 01:07s/l150.101.92971.92971.9191-16.004860.10
312005.03.10 01:07sell160.101.92951.93111.9205
322005.03.11 07:34t/p160.101.92051.93111.920590.004950.10
332005.03.11 15:30sell173.501.92681.92841.9178
342005.03.14 07:04t/p173.501.91781.92841.91783150.008100.10
352005.03.16 09:30sell180.031.92211.92341.9174
362005.03.16 09:32s/l180.031.92341.92341.9174-3.908096.20
372005.03.16 09:32sell190.101.92311.92471.9141
382005.03.16 10:31s/l190.101.92471.92471.9141-16.008080.20
392005.03.16 10:31sell200.101.92441.92601.9154
402005.03.16 12:52s/l200.101.92601.92601.9154-16.008064.20
412005.03.16 12:52sell210.101.92611.92771.9171
422005.03.16 12:57s/l210.101.92771.92771.9171-16.008048.20
432005.03.16 12:57sell220.101.92771.92931.9187
442005.03.16 14:56s/l220.101.92931.92931.9187-16.008032.20
452005.03.16 14:56sell230.101.92891.93051.9199
462005.03.17 12:47t/p230.101.91991.93051.919990.008122.20
472005.03.17 15:37sell243.501.92431.92591.9153
482005.03.17 16:01s/l243.501.92591.92591.9153-560.007562.20
492005.03.17 16:01sell250.101.92571.92731.9167
502005.03.18 07:36t/p250.101.91671.92731.916790.007652.20
512005.03.29 08:56sell260.031.87391.87521.8692
522005.03.29 11:47s/l260.031.87521.87521.8692-3.907648.30
532005.03.29 11:47sell270.101.87481.87641.8658
542005.03.29 18:24s/l270.101.87641.87641.8658-16.007632.30
552005.03.29 18:24sell280.101.87611.87771.8671
562005.03.30 01:14s/l280.101.87771.87771.8671-16.007616.30
572005.03.30 01:14sell290.101.87741.87901.8684
582005.03.30 02:57s/l290.101.87901.87901.8684-16.007600.30
592005.03.30 02:57sell300.101.87861.88021.8696
602005.03.30 03:13s/l300.101.88021.88021.8696-16.007584.30
612005.03.30 03:13sell310.101.87991.88151.8709
622005.03.30 08:21s/l310.101.88151.88151.8709-16.007568.30
632005.03.30 08:21sell320.101.88111.88271.8721
642005.03.30 08:22s/l320.101.88271.88271.8721-16.007552.30
652005.03.30 08:22sell330.101.88231.88391.8733
662005.03.30 13:20s/l330.101.88391.88391.8733-16.007536.30
672005.03.30 13:20sell340.101.88361.88521.8746
682005.03.31 12:30s/l340.101.88521.88521.8746-16.007520.30
692005.03.31 12:30sell350.031.88721.88851.8825
702005.03.31 13:00s/l350.031.88851.88851.8825-3.907516.40
712005.03.31 13:00sell360.101.89051.89211.8815
722005.04.01 12:30s/l360.101.89211.89211.8815-16.007500.40
732005.04.01 12:30sell370.031.89331.89461.8886
742005.04.01 12:30s/l370.031.89461.89461.8886-3.907496.50
752005.04.01 12:30sell380.101.89511.89671.8861
762005.04.01 12:30s/l380.101.89671.89671.8861-16.007480.50
772005.04.01 12:30sell390.101.89761.89921.8886
782005.04.01 13:17t/p390.101.88861.89921.888690.007570.50
792005.04.01 13:17sell403.501.88811.88971.8791
802005.04.01 13:18s/l403.501.88971.88971.8791-560.007010.50
812005.04.01 13:18sell410.101.88971.89131.8807
822005.04.01 13:20s/l410.101.89131.89131.8807-16.006994.50
832005.04.01 13:20sell420.101.89171.89331.8827
842005.04.01 13:28s/l420.101.89331.89331.8827-16.006978.50
852005.04.01 13:28sell430.101.89361.89521.8846
862005.04.01 14:00t/p430.101.88461.89521.884690.007068.50
872005.04.01 14:27sell443.501.88901.89061.8800
882005.04.01 14:29t/p443.501.88001.89061.88003150.0010218.50
892005.04.05 20:00sell453.501.88041.88201.8714
902005.04.06 02:31s/l453.501.88201.88201.8714-560.009658.50
912005.04.06 02:31sell460.101.88171.88331.8727
922005.04.06 04:27s/l460.101.88331.88331.8727-16.009642.50
932005.04.06 04:27sell470.101.88291.88451.8739
942005.04.06 06:44s/l470.101.88451.88451.8739-16.009626.50
952005.04.06 06:44sell480.101.88421.88581.8752
962005.04.06 12:30t/p480.101.87521.88581.875290.009716.50
972005.04.06 16:30sell490.101.88051.88211.8715
982005.04.06 16:32s/l490.101.88211.88211.8715-16.009700.50
992005.04.06 16:32sell500.101.88181.88341.8728
1002005.04.07 04:31s/l500.101.88341.88341.8728-16.009684.50
1012005.04.07 04:31sell510.101.88351.88511.8745
1022005.04.07 06:01s/l510.101.88511.88511.8745-16.009668.50
1032005.04.07 06:01sell520.101.88571.88731.8767
1042005.04.07 11:30t/p520.101.87671.88731.876790.009758.50
1052005.04.08 17:30sell530.031.88201.88331.8773
1062005.04.08 17:56s/l530.031.88331.88331.8773-3.909754.60
1072005.04.08 17:57sell540.101.88261.88421.8736
1082005.04.08 18:55s/l540.101.88421.88421.8736-16.009738.60
1092005.04.08 18:55sell550.101.88391.88551.8749
1102005.04.08 19:54s/l550.101.88551.88551.8749-16.009722.60
1112005.04.08 19:54sell560.101.88511.88671.8761
1122005.04.11 07:42s/l560.101.88671.88671.8761-16.009706.60
1132005.04.11 07:42sell570.101.88661.88821.8776
1142005.04.11 08:10s/l570.101.88821.88821.8776-16.009690.60
1152005.04.11 08:10sell580.101.88791.88951.8789
1162005.04.11 08:11s/l580.101.88951.88951.8789-16.009674.60
1172005.04.11 08:11sell590.101.88911.89071.8801
1182005.04.11 08:40s/l590.101.89071.89071.8801-16.009658.60
1192005.04.11 08:40sell600.101.89041.89201.8814
1202005.04.11 11:25s/l600.101.89201.89201.8814-16.009642.60
1212005.04.11 11:25sell610.101.89171.89331.8827
1222005.04.11 16:19s/l610.101.89331.89331.8827-16.009626.60
1232005.04.11 16:19sell620.101.89291.89451.8839
1242005.04.12 06:41s/l620.101.89451.89451.8839-16.009610.60
1252005.04.12 06:41sell630.101.89421.89581.8852
1262005.04.12 12:52s/l630.101.89581.89581.8852-16.009594.60
1272005.04.12 12:52sell640.101.89551.89711.8865
1282005.04.12 12:58s/l640.101.89711.89711.8865-16.009578.60
1292005.04.12 12:58sell650.101.89671.89831.8877
1302005.04.12 13:00t/p650.101.88771.89831.887790.009668.60
1312005.04.12 18:30sell663.501.88941.89101.8804
1322005.04.12 18:44s/l663.501.89101.89101.8804-560.009108.60
1332005.04.12 18:44sell670.101.89071.89231.8817
1342005.04.12 20:34s/l670.101.89231.89231.8817-16.009092.60
1352005.04.12 20:34sell680.101.89201.89361.8830
1362005.04.13 03:04s/l680.101.89361.89361.8830-16.009076.60
1372005.04.13 03:04sell690.101.89321.89481.8842
1382005.04.13 06:01s/l690.101.89481.89481.8842-16.009060.60
1392005.04.13 06:01sell700.101.89441.89601.8854
1402005.04.14 09:34t/p700.101.88541.89601.885490.009150.60
1412005.04.15 14:27sell710.031.89371.89501.8890
1422005.04.15 14:56s/l710.031.89501.89501.8890-3.909146.70
1432005.04.15 14:57sell720.101.89461.89621.8856
1442005.04.18 07:39s/l720.101.89621.89621.8856-16.009130.70
1452005.04.18 07:39sell730.101.89591.89751.8869
1462005.04.18 08:27s/l730.101.89751.89751.8869-16.009114.70
1472005.04.18 08:27sell740.101.89711.89871.8881
1482005.04.18 08:36s/l740.101.89871.89871.8881-16.009098.70
1492005.04.18 08:36sell750.101.89831.89991.8893
1502005.04.18 08:40s/l750.101.89991.89991.8893-16.009082.70
1512005.04.18 08:40sell760.101.89961.90121.8906
1522005.04.18 10:56s/l760.101.90121.90121.8906-16.009066.70
1532005.04.18 10:56sell770.101.90091.90251.8919
1542005.04.18 14:33s/l770.101.90251.90251.8919-16.009050.70
1552005.04.18 14:33sell780.101.90221.90381.8932
1562005.04.18 14:51s/l780.101.90381.90381.8932-16.009034.70
1572005.04.18 14:51sell790.101.90341.90501.8944
1582005.04.18 15:50s/l790.101.90501.90501.8944-16.009018.70
1592005.04.18 15:50sell800.101.90471.90631.8957
1602005.04.19 06:40s/l800.101.90631.90631.8957-16.009002.70
1612005.04.19 06:40sell810.101.90601.90761.8970
1622005.04.19 07:08s/l810.101.90761.90761.8970-16.008986.70
1632005.04.19 07:08sell820.101.90761.90921.8986
1642005.04.19 07:27s/l820.101.90921.90921.8986-16.008970.70
1652005.04.19 07:27sell830.101.90881.91041.8998
1662005.04.19 10:04s/l830.101.91041.91041.8998-16.008954.70
1672005.04.19 10:04sell840.101.91011.91171.9011
1682005.04.19 10:06s/l840.101.91171.91171.9011-16.008938.70
1692005.04.19 10:06sell850.101.91131.91291.9023
1702005.04.19 10:25s/l850.101.91291.91291.9023-16.008922.70
1712005.04.19 10:25sell860.101.91251.91411.9035
1722005.04.19 14:23s/l860.101.91411.91411.9035-16.008906.70
1732005.04.19 14:23sell870.101.91381.91541.9048
1742005.04.19 14:30s/l870.101.91541.91541.9048-16.008890.70
1752005.04.19 14:30sell880.101.91501.91661.9060
1762005.04.19 14:52s/l880.101.91661.91661.9060-16.008874.70
1772005.04.19 14:52sell890.101.91631.91791.9073
1782005.04.19 15:28s/l890.101.91791.91791.9073-16.008858.70
1792005.04.19 15:28sell900.101.91751.91911.9085
1802005.04.19 19:17s/l900.101.91911.91911.9085-16.008842.70
1812005.04.19 19:17sell910.031.91891.92021.9142
1822005.04.19 19:23s/l910.031.92021.92021.9142-3.908838.80
1832005.04.19 19:24sell920.101.91991.92151.9109
1842005.04.20 13:00t/p920.101.91091.92151.910990.008928.80
1852005.04.20 14:30sell930.031.91591.91721.9112
1862005.04.20 14:30s/l930.031.91721.91721.9112-3.908924.90
1872005.04.20 14:31sell940.101.91741.91901.9084
1882005.04.20 14:36s/l940.101.91901.91901.9084-16.008908.90
1892005.04.20 14:36sell950.101.91861.92021.9096
1902005.04.20 15:04s/l950.101.92021.92021.9096-16.008892.90
1912005.04.20 15:04sell960.101.91991.92151.9109
1922005.04.20 15:34s/l960.101.92151.92151.9109-16.008876.90
1932005.04.20 15:34sell970.681.92111.92361.9136
1942005.04.21 08:30t/p970.681.91361.92361.9136510.009386.90
1952005.04.22 10:00sell980.031.91381.91511.9091
1962005.04.22 10:00s/l980.031.91511.91511.9091-3.909383.00
1972005.04.22 10:00sell990.101.91511.91671.9061
1982005.04.22 10:58s/l990.101.91671.91671.9061-16.009367.00
1992005.04.22 10:58sell1000.101.91651.91811.9075
2002005.04.26 07:01t/p1000.101.90751.91811.907590.009457.00
2012005.04.28 15:00sell1010.031.90811.90941.9034
2022005.04.28 15:26s/l1010.031.90941.90941.9034-3.909453.10
2032005.04.28 15:26sell1020.101.90881.91041.8998
2042005.04.29 04:12s/l1020.101.91041.91041.8998-16.009437.10
2052005.04.29 04:12sell1030.101.91011.91171.9011
2062005.04.29 04:31s/l1030.101.91171.91171.9011-16.009421.10
2072005.04.29 04:31sell1040.101.91131.91291.9023
2082005.04.29 04:40s/l1040.101.91291.91291.9023-16.009405.10
2092005.04.29 04:40sell1050.101.91251.91411.9035
2102005.04.29 04:41s/l1050.101.91411.91411.9035-16.009389.10
2112005.04.29 04:41sell1060.101.91401.91561.9050
2122005.04.29 06:09s/l1060.101.91561.91561.9050-16.009373.10
2132005.04.29 06:09sell1070.101.91521.91681.9062
2142005.04.29 18:00t/p1070.101.90621.91681.906290.009463.10
2152005.05.04 08:53sell1080.031.89991.90121.8952
2162005.05.04 09:49s/l1080.031.90121.90121.8952-3.909459.20
2172005.05.04 09:49sell1090.101.90071.90231.8917
2182005.05.04 10:48s/l1090.101.90231.90231.8917-16.009443.20
2192005.05.04 10:48sell1100.101.90211.90371.8931
2202005.05.05 05:30s/l1100.101.90371.90371.8931-16.009427.20
2212005.05.05 05:30sell1110.101.90331.90491.8943
2222005.05.05 05:36s/l1110.101.90491.90491.8943-16.009411.20
2232005.05.05 05:36sell1120.101.90481.90641.8958
2242005.05.05 12:51s/l1120.101.90641.90641.8958-16.009395.20
2252005.05.05 12:51sell1130.101.90611.90771.8971
2262005.05.05 16:46s/l1130.101.90771.90771.8971-16.009379.20
2272005.05.05 16:46sell1140.101.90751.90911.8985
2282005.05.06 07:02t/p1140.101.89851.90911.898590.009469.20
2292005.05.24 12:58sell1150.031.83461.83591.8299
2302005.05.24 14:31t/p1150.031.82991.83591.829914.109483.30
2312005.05.25 18:00sell1160.101.83131.83291.8223
2322005.05.26 00:11s/l1160.101.83291.83291.8223-16.009467.30
2332005.05.26 00:11sell1170.101.83251.83411.8235
2342005.05.26 06:30t/p1170.101.82351.83411.823590.009557.30
2352005.06.03 02:06sell1180.031.81831.81961.8136
2362005.06.03 03:05s/l1180.031.81961.81961.8136-3.909553.40
2372005.06.03 03:06sell1190.101.81931.82091.8103
2382005.06.03 12:31s/l1190.101.82091.82091.8103-16.009537.40
2392005.06.03 12:31sell1200.101.82051.82211.8115
2402005.06.03 12:36s/l1200.101.82211.82211.8115-16.009521.40
2412005.06.03 12:36sell1210.101.82191.82351.8129
2422005.06.03 12:45s/l1210.101.82351.82351.8129-16.009505.40
2432005.06.03 12:45sell1220.101.82341.82501.8144
2442005.06.03 15:01t/p1220.101.81441.82501.814490.009595.40
2452005.06.06 07:30sell1233.501.81891.82051.8099
2462005.06.06 08:31s/l1233.501.82051.82051.8099-560.009035.40
2472005.06.06 08:31sell1240.101.82051.82211.8115
2482005.06.06 16:43s/l1240.101.82211.82211.8115-16.009019.40
2492005.06.06 16:43sell1250.101.82171.82331.8127
2502005.06.06 17:08s/l1250.101.82331.82331.8127-16.009003.40
2512005.06.06 17:08sell1260.101.82301.82461.8140
2522005.06.06 17:18s/l1260.101.82461.82461.8140-16.008987.40
2532005.06.06 17:18sell1270.101.82421.82581.8152
2542005.06.07 06:02s/l1270.101.82581.82581.8152-16.008971.40
2552005.06.07 06:02sell1280.031.82591.82721.8212
2562005.06.07 06:12s/l1280.031.82721.82721.8212-3.908967.50
2572005.06.07 06:14sell1290.101.82771.82931.8187
2582005.06.07 06:42s/l1290.101.82931.82931.8187-16.008951.50
2592005.06.07 06:42sell1300.101.82891.83051.8199
2602005.06.07 08:27s/l1300.101.83051.83051.8199-16.008935.50
2612005.06.07 08:27sell1310.031.83041.83171.8257
2622005.06.07 08:41s/l1310.031.83171.83171.8257-3.908931.60
2632005.06.07 08:41sell1320.031.83151.83281.8268
2642005.06.07 08:56s/l1320.031.83281.83281.8268-3.908927.70
2652005.06.07 08:58sell1330.101.83271.83431.8237
2662005.06.07 16:46s/l1330.101.83431.83431.8237-16.008911.70
2672005.06.07 16:47sell1340.101.83421.83581.8252
2682005.06.08 00:21s/l1340.101.83581.83581.8252-16.008895.70
2692005.06.08 00:21sell1350.101.83551.83711.8265
2702005.06.08 01:06s/l1350.101.83711.83711.8265-16.008879.70
2712005.06.08 01:06sell1360.101.83671.83831.8277
2722005.06.08 02:57s/l1360.101.83831.83831.8277-16.008863.70
2732005.06.08 02:57sell1370.101.83791.83951.8289
2742005.06.08 15:46s/l1370.101.83951.83951.8289-16.008847.70
2752005.06.08 15:46sell1380.101.83931.84091.8303
2762005.06.08 17:00t/p1380.101.83031.84091.830390.008937.70
2772005.06.15 14:19sell1390.031.81641.81771.8117
2782005.06.15 14:57s/l1390.031.81771.81771.8117-3.908933.80
2792005.06.15 14:58sell1400.101.81811.81971.8091
2802005.06.15 14:58s/l1400.101.81971.81971.8091-16.008917.80
2812005.06.15 14:58sell1410.101.81971.82131.8107
2822005.06.15 15:57s/l1410.101.82131.82131.8107-16.008901.80
2832005.06.15 15:57sell1420.101.82151.82311.8125
2842005.06.15 16:55s/l1420.101.82311.82311.8125-16.008885.80
2852005.06.15 16:55sell1430.101.82271.82431.8137
2862005.06.15 17:28s/l1430.101.82431.82431.8137-16.008869.80
2872005.06.15 17:28sell1440.101.82411.82571.8151
2882005.06.16 12:33s/l1440.101.82571.82571.8151-16.008853.80
2892005.06.16 12:33sell1450.101.82541.82701.8164
2902005.06.16 12:34s/l1450.101.82701.82701.8164-16.008837.80
2912005.06.16 12:34sell1460.101.82661.82821.8176
2922005.06.16 13:03s/l1460.101.82821.82821.8176-16.008821.80
2932005.06.16 13:03sell1470.101.82791.82951.8189
2942005.06.16 14:00t/p1470.101.81891.82951.818990.008911.80
2952005.06.16 14:01sell1483.501.81921.82081.8102
2962005.06.16 14:27s/l1483.501.82081.82081.8102-560.008351.80
2972005.06.16 14:27sell1490.101.82061.82221.8116
2982005.06.16 16:01s/l1490.101.82221.82221.8116-16.008335.80
2992005.06.16 16:24sell1500.101.82231.82391.8133
3002005.06.17 01:14s/l1500.101.82391.82391.8133-16.008319.80
3012005.06.17 01:14sell1510.101.82361.82521.8146
3022005.06.17 08:05s/l1510.101.82521.82521.8146-16.008303.80
3032005.06.17 08:05sell1520.101.82551.82711.8165
3042005.06.17 10:03s/l1520.101.82711.82711.8165-16.008287.80
3052005.06.17 10:03sell1530.101.82671.82831.8177
3062005.06.17 10:33s/l1530.101.82831.82831.8177-16.008271.80
3072005.06.17 10:33sell1540.101.82791.82951.8189
3082005.06.17 18:16s/l1540.101.82951.82951.8189-16.008255.80
3092005.06.17 18:16sell1550.101.82921.83081.8202
3102005.06.17 18:26s/l1550.101.83081.83081.8202-16.008239.80
3112005.06.17 18:26sell1560.101.83051.83211.8215
3122005.06.20 13:33t/p1560.101.82151.83211.821590.008329.80
3132005.06.20 20:31sell1570.031.82461.82591.8199
3142005.06.20 21:09s/l1570.031.82591.82591.8199-3.908325.90
3152005.06.20 21:10sell1580.101.82471.82631.8157
3162005.06.21 14:36s/l1580.101.82631.82631.8157-16.008309.90
3172005.06.21 15:30sell1590.101.82501.82661.8160
3182005.06.21 16:06s/l1590.101.82661.82661.8160-16.008293.90
3192005.06.21 16:06sell1600.101.82621.82781.8172
3202005.06.21 16:34s/l1600.101.82781.82781.8172-16.008277.90
3212005.06.21 16:34sell1610.101.82761.82921.8186
3222005.06.21 18:02s/l1610.101.82921.82921.8186-16.008261.90
3232005.06.21 18:02sell1620.101.82891.83051.8199
3242005.06.22 06:39s/l1620.101.83051.83051.8199-16.008245.90
3252005.06.22 06:39sell1630.101.83061.83221.8216
3262005.06.22 08:08s/l1630.101.83221.83221.8216-16.008229.90
3272005.06.22 08:08sell1640.101.83191.83351.8229
3282005.06.22 08:32t/p1640.101.82291.83351.822990.008319.90
3292005.06.22 08:35sell1653.501.82531.82691.8163
3302005.06.22 08:36s/l1653.501.82691.82691.8163-560.007759.90
3312005.06.22 08:36sell1660.101.82661.82821.8176
3322005.06.22 08:37s/l1660.101.82821.82821.8176-16.007743.90
3332005.06.22 08:37sell1670.101.82791.82951.8189
3342005.06.22 08:41s/l1670.101.82951.82951.8189-16.007727.90
3352005.06.22 08:41sell1680.101.82981.83141.8208
3362005.06.22 08:56s/l1680.101.83141.83141.8208-16.007711.90
3372005.06.22 08:56sell1690.101.83131.83291.8223
3382005.06.22 09:00t/p1690.101.82231.83291.822390.007801.90
3392005.06.24 14:30sell1703.501.82291.82451.8139
3402005.06.24 20:09s/l1703.501.82451.82451.8139-560.007241.90
3412005.06.24 20:09sell1710.101.82421.82581.8152
3422005.06.27 06:29s/l1710.101.82581.82581.8152-16.007225.90
3432005.06.27 06:29sell1720.101.82551.82711.8165
3442005.06.27 06:36s/l1720.101.82711.82711.8165-16.007209.90
3452005.06.27 06:36sell1730.101.82681.82841.8178
3462005.06.27 06:57s/l1730.101.82841.82841.8178-16.007193.90
3472005.06.27 06:57sell1740.101.82801.82961.8190
3482005.06.27 07:57s/l1740.101.82961.82961.8190-16.007177.90
3492005.06.27 07:57sell1750.101.82931.83091.8203
3502005.06.27 10:55s/l1750.101.83091.83091.8203-16.007161.90
3512005.06.27 10:55sell1760.101.83051.83211.8215
3522005.06.28 07:28t/p1760.101.82151.83211.821590.007251.90
3532005.07.11 15:00sell1770.031.75531.75661.7506
3542005.07.11 15:00s/l1770.031.75661.75661.7506-3.907248.00
3552005.07.11 15:00sell1780.101.75651.75811.7475
3562005.07.11 15:24s/l1780.101.75811.75811.7475-16.007232.00
3572005.07.11 15:24sell1790.101.75771.75931.7487
3582005.07.12 01:44s/l1790.101.75931.75931.7487-16.007216.00
3592005.07.12 01:44sell1800.101.75911.76071.7501
3602005.07.12 01:45s/l1800.101.76071.76071.7501-16.007200.00
3612005.07.12 01:45sell1810.101.76061.76221.7516
3622005.07.12 02:14s/l1810.101.76221.76221.7516-16.007184.00
3632005.07.12 02:14sell1820.101.76181.76341.7528
3642005.07.12 02:18s/l1820.101.76341.76341.7528-16.007168.00
3652005.07.12 02:18sell1830.101.76311.76471.7541
3662005.07.12 03:46s/l1830.101.76471.76471.7541-16.007152.00
3672005.07.12 03:46sell1840.101.76431.76591.7553
3682005.07.12 04:26s/l1840.101.76591.76591.7553-16.007136.00
3692005.07.12 04:26sell1850.101.76551.76711.7565
3702005.07.12 07:09s/l1850.101.76711.76711.7565-16.007120.00
3712005.07.12 07:09sell1860.101.76681.76841.7578
3722005.07.12 07:22s/l1860.101.76841.76841.7578-16.007104.00
3732005.07.12 07:22sell1870.101.76801.76961.7590
3742005.07.12 10:21s/l1870.101.76961.76961.7590-16.007088.00
3752005.07.12 10:21sell1880.101.76921.77081.7602
3762005.07.12 10:47s/l1880.101.77081.77081.7602-16.007072.00
3772005.07.12 10:47sell1890.101.77071.77231.7617
3782005.07.12 10:57s/l1890.101.77231.77231.7617-16.007056.00
3792005.07.12 10:57sell1900.101.77191.77351.7629
3802005.07.12 15:22s/l1900.101.77351.77351.7629-16.007040.00
3812005.07.12 15:22sell1910.101.77341.77501.7644
3822005.07.12 15:44s/l1910.101.77501.77501.7644-16.007024.00
3832005.07.12 15:44sell1920.101.77471.77631.7657
3842005.07.12 15:57s/l1920.101.77631.77631.7657-16.007008.00
3852005.07.12 15:57sell1930.101.77591.77751.7669
3862005.07.12 17:25s/l1930.101.77751.77751.7669-16.006992.00
3872005.07.12 17:25sell1940.101.77731.77891.7683
3882005.07.12 20:54s/l1940.101.77891.77891.7683-16.006976.00
3892005.07.12 20:54sell1950.101.77861.78021.7696
3902005.07.13 07:30t/p1950.101.76961.78021.769690.007066.00
3912005.07.13 21:01sell1960.031.76471.76601.7600
3922005.07.14 00:16t/p1960.031.76001.76601.760014.107080.10
3932005.07.14 03:02sell1973.501.76331.76491.7543
3942005.07.15 12:37t/p1973.501.75431.76491.75433150.0010230.10
3952005.07.21 07:00sell1980.031.74581.74711.7411
3962005.07.21 07:00s/l1980.031.74711.74711.7411-3.9010226.20
3972005.07.21 07:00sell1990.101.74721.74881.7382
3982005.07.21 08:32s/l1990.101.74881.74881.7382-16.0010210.20
3992005.07.21 08:32sell2000.101.74841.75001.7394
4002005.07.21 08:41s/l2000.101.75001.75001.7394-16.0010194.20
4012005.07.21 08:41sell2010.101.75041.75201.7414
4022005.07.21 08:57s/l2010.101.75201.75201.7414-16.0010178.20
4032005.07.21 08:57sell2020.101.75171.75331.7427
4042005.07.21 11:00s/l2020.101.75331.75331.7427-16.0010162.20
4052005.07.21 11:00sell2030.101.75371.75531.7447
4062005.07.21 11:08s/l2030.101.75531.75531.7447-16.0010146.20
4072005.07.21 11:08sell2040.101.75801.75961.7490
4082005.07.21 11:16s/l2040.101.75961.75961.7490-16.0010130.20
4092005.07.21 11:16sell2050.101.75961.76121.7506
4102005.07.21 11:53s/l2050.101.76121.76121.7506-16.0010114.20
4112005.07.21 11:53sell2060.101.76091.76251.7519
4122005.07.21 12:00t/p2060.101.75191.76251.751990.0010204.20
4132005.07.21 12:00sell2073.501.75131.75291.7423
4142005.07.21 12:07s/l2073.501.75291.75291.7423-560.009644.20
4152005.07.21 12:07sell2080.101.75381.75541.7448
4162005.07.21 12:27s/l2080.101.75541.75541.7448-16.009628.20
4172005.07.21 12:27sell2090.101.75571.75731.7467
4182005.07.21 12:28s/l2090.101.75731.75731.7467-16.009612.20
4192005.07.21 12:28sell2100.101.75771.75931.7487
4202005.07.21 12:30t/p2100.101.74871.75931.748790.009702.20
4212005.07.21 12:30sell2113.501.74591.74751.7369
4222005.07.21 12:36s/l2113.501.74751.74751.7369-560.009142.20
4232005.07.21 12:36sell2120.101.74751.74911.7385
4242005.07.21 12:57s/l2120.101.74911.74911.7385-16.009126.20
4252005.07.21 12:57sell2130.101.74881.75041.7398
4262005.07.21 12:57s/l2130.101.75041.75041.7398-16.009110.20
4272005.07.21 12:57sell2140.101.75001.75161.7410
4282005.07.21 16:31s/l2140.101.75161.75161.7410-16.009094.20
4292005.07.21 16:31sell2150.101.75141.75301.7424
4302005.07.21 16:52s/l2150.101.75301.75301.7424-16.009078.20
4312005.07.21 16:52sell2160.101.75361.75521.7446
4322005.07.21 17:21s/l2160.101.75521.75521.7446-16.009062.20
4332005.07.21 17:21sell2170.101.75571.75731.7467
4342005.07.21 17:38s/l2170.101.75731.75731.7467-16.009046.20
4352005.07.21 17:38sell2180.101.75711.75871.7481
4362005.07.21 17:50s/l2180.101.75871.75871.7481-16.009030.20
4372005.07.21 17:50sell2190.101.75951.76111.7505
4382005.07.21 21:00t/p2190.101.75051.76111.750590.009120.20
4392005.07.21 21:00sell2203.501.74971.75131.7407
4402005.07.21 21:16s/l2203.501.75131.75131.7407-560.008560.20
4412005.07.21 21:16sell2210.101.75121.75281.7422
4422005.07.21 21:17s/l2210.101.75281.75281.7422-16.008544.20
4432005.07.21 21:17sell2220.101.75261.75421.7436
4442005.07.21 22:45s/l2220.101.75421.75421.7436-16.008528.20
4452005.07.21 22:45sell2230.101.75391.75551.7449
4462005.07.22 06:05s/l2230.101.75551.75551.7449-16.008512.20
4472005.07.22 06:05sell2240.101.75641.75801.7474
4482005.07.22 12:00t/p2240.101.74741.75801.747490.008602.20
4492005.07.25 19:30sell2253.501.74711.74871.7381
4502005.07.26 08:30t/p2253.501.73811.74871.73813150.0011752.20
4512005.07.27 16:31sell2260.031.74391.74521.7392
4522005.07.27 17:53s/l2260.031.74521.74521.7392-3.9011748.30
4532005.07.27 17:53sell2270.101.74471.74631.7357
4542005.07.27 18:01s/l2270.101.74631.74631.7357-16.0011732.30
4552005.07.27 18:01sell2280.101.74641.74801.7374
4562005.07.28 11:01s/l2280.101.74801.74801.7374-16.0011716.30
4572005.07.28 11:01sell2290.101.74791.74951.7389
4582005.07.28 11:05s/l2290.101.74951.74951.7389-16.0011700.30
4592005.07.28 11:05sell2300.101.74911.75071.7401
4602005.07.28 11:31s/l2300.101.75071.75071.7401-16.0011684.30
4612005.07.28 11:31sell2310.101.74961.75121.7406
4622005.07.28 11:36s/l2310.101.75121.75121.7406-16.0011668.30
4632005.07.28 11:36sell2320.101.75091.75251.7419
4642005.07.28 12:06s/l2320.101.75251.75251.7419-16.0011652.30
4652005.07.28 12:06sell2330.101.75201.75361.7430
4662005.07.28 13:27s/l2330.101.75361.75361.7430-16.0011636.30
4672005.07.28 13:27sell2340.101.75321.75481.7442
4682005.07.28 15:30s/l2340.101.75481.75481.7442-16.0011620.30
4692005.07.28 15:30sell2350.101.75451.75611.7455
4702005.07.28 16:01s/l2350.101.75611.75611.7455-16.0011604.30
4712005.07.28 16:01sell2360.101.75571.75731.7467
4722005.07.28 16:23s/l2360.101.75731.75731.7467-16.0011588.30
4732005.07.28 16:23sell2370.101.75701.75861.7480
4742005.07.28 16:30s/l2370.101.75861.75861.7480-16.0011572.30
4752005.07.28 16:30sell2380.101.75821.75981.7492
4762005.07.28 16:57s/l2380.101.75981.75981.7492-16.0011556.30
4772005.07.28 16:57sell2390.101.75941.76101.7504
4782005.07.29 14:33s/l2390.101.76101.76101.7504-16.0011540.30
4792005.07.29 14:33sell2400.101.76081.76241.7518
4802005.08.01 02:45s/l2400.101.76241.76241.7518-16.0011524.30
4812005.08.01 02:45sell2410.101.76201.76361.7530
4822005.08.01 03:17s/l2410.101.76361.76361.7530-16.0011508.30
4832005.08.01 03:17sell2420.101.76351.76511.7545
4842005.08.01 08:08s/l2420.101.76511.76511.7545-16.0011492.30
4852005.08.01 08:08sell2430.101.76481.76641.7558
4862005.08.01 08:08s/l2430.101.76641.76641.7558-16.0011476.30
4872005.08.01 08:08sell2440.101.76601.76761.7570
4882005.08.01 08:24s/l2440.101.76761.76761.7570-16.0011460.30
4892005.08.01 08:24sell2450.101.76721.76881.7582
4902005.08.01 10:54s/l2450.101.76881.76881.7582-16.0011444.30
4912005.08.01 10:55sell2460.031.76841.76971.7637
4922005.08.01 10:56s/l2460.031.76971.76971.7637-3.9011440.40
4932005.08.01 10:56sell2470.101.76931.77091.7603
4942005.08.01 13:52s/l2470.101.77091.77091.7603-16.0011424.40
4952005.08.01 13:52sell2480.031.77071.77201.7660
4962005.08.01 14:22s/l2480.031.77201.77201.7660-3.9011420.50
4972005.08.01 14:22sell2490.101.77181.77341.7628
4982005.08.02 07:37s/l2490.101.77341.77341.7628-16.0011404.50
4992005.08.02 07:37sell2500.031.77301.77431.7683
5002005.08.02 08:05s/l2500.031.77431.77431.7683-3.9011400.60
5012005.08.02 08:05sell2510.101.77361.77521.7646
5022005.08.02 12:53s/l2510.101.77521.77521.7646-16.0011384.60
5032005.08.02 12:53sell2520.031.77481.77611.7701
5042005.08.02 14:09t/p2520.031.77011.77611.770114.1011398.70
5052005.08.02 14:13sell2530.031.77111.77241.7664
5062005.08.02 14:14s/l2530.031.77241.77241.7664-3.9011394.80
5072005.08.02 14:14sell2540.101.77181.77341.7628
5082005.08.02 15:49s/l2540.101.77341.77341.7628-16.0011378.80
5092005.08.02 15:49sell2550.101.77311.77471.7641
5102005.08.03 08:34s/l2550.101.77471.77471.7641-16.0011362.80
5112005.08.03 08:34sell2560.101.77431.77591.7653
5122005.08.03 09:00s/l2560.101.77591.77591.7653-16.0011346.80
5132005.08.03 09:00sell2570.101.77571.77731.7667
5142005.08.03 09:00s/l2570.101.77731.77731.7667-16.0011330.80
5152005.08.03 09:00sell2580.101.77991.78151.7709
5162005.08.03 09:03s/l2580.101.78151.78151.7709-16.0011314.80
5172005.08.03 09:03sell2590.101.78131.78291.7723
5182005.08.03 09:31s/l2590.101.78291.78291.7723-16.0011298.80
5192005.08.03 09:31sell2600.101.78281.78441.7738
5202005.08.04 07:30t/p2600.101.77381.78441.773890.0011388.80
5212005.08.04 10:01sell2610.031.77811.77941.7734
5222005.08.04 10:30s/l2610.031.77941.77941.7734-3.9011384.90
5232005.08.04 10:30sell2620.101.77921.78081.7702
5242005.08.04 15:00s/l2620.101.78081.78081.7702-16.0011368.90
5252005.08.04 15:00sell2630.101.78221.78381.7732
5262005.08.05 12:30t/p2630.101.77321.78381.773290.0011458.90
5272005.08.05 12:32sell2643.501.77761.77921.7686
5282005.08.05 12:32s/l2643.501.77921.77921.7686-560.0010898.90
5292005.08.05 12:32sell2650.101.77931.78091.7703
5302005.08.08 08:30s/l2650.101.78091.78091.7703-16.0010882.90
5312005.08.08 08:30sell2660.101.78081.78241.7718
5322005.08.08 08:30s/l2660.101.78241.78241.7718-16.0010866.90
5332005.08.08 08:30sell2670.101.78271.78431.7737
5342005.08.08 08:31s/l2670.101.78431.78431.7737-16.0010850.90
5352005.08.08 08:31sell2680.101.78411.78571.7751
5362005.08.08 08:36s/l2680.101.78571.78571.7751-16.0010834.90
5372005.08.08 08:36sell2690.101.78631.78791.7773
5382005.08.08 09:58s/l2690.101.78791.78791.7773-16.0010818.90
5392005.08.08 09:58sell2700.031.78691.78821.7822
5402005.08.08 09:58s/l2700.031.78821.78821.7822-3.9010815.00
5412005.08.08 10:00sell2710.031.78661.78791.7819
5422005.08.08 10:31s/l2710.031.78791.78791.7819-3.9010811.10
5432005.08.08 10:31sell2720.101.78751.78911.7785
5442005.08.08 11:26s/l2720.101.78911.78911.7785-16.0010795.10
5452005.08.08 11:26sell2730.031.78921.79051.7845
5462005.08.08 11:56s/l2730.031.79051.79051.7845-3.9010791.20
5472005.08.08 11:56sell2740.031.79001.79131.7853
5482005.08.08 19:00t/p2740.031.78531.79131.785314.1010805.30
5492005.08.08 19:00sell2750.101.78491.78651.7759
5502005.08.08 19:16s/l2750.101.78651.78651.7759-16.0010789.30
5512005.08.08 19:16sell2760.101.78611.78771.7771
5522005.08.09 01:08s/l2760.101.78771.78771.7771-16.0010773.30
5532005.08.09 01:08sell2770.101.78751.78911.7785
5542005.08.09 01:41s/l2770.101.78911.78911.7785-16.0010757.30
5552005.08.09 01:41sell2780.101.78881.79041.7798
5562005.08.09 05:33s/l2780.101.79041.79041.7798-16.0010741.30
5572005.08.09 05:33sell2790.101.79001.79161.7810
5582005.08.09 05:36s/l2790.101.79161.79161.7810-16.0010725.30
5592005.08.09 05:36sell2800.101.79141.79301.7824
5602005.08.09 08:17t/p2800.101.78241.79301.782490.0010815.30
5612005.08.09 08:25sell2813.501.78641.78801.7774
5622005.08.09 21:10s/l2813.501.78801.78801.7774-560.0010255.30
5632005.08.09 21:10sell2820.101.78761.78921.7786
5642005.08.10 02:04s/l2820.101.78921.78921.7786-16.0010239.30
5652005.08.10 02:04sell2830.101.78911.79071.7801
5662005.08.10 05:00s/l2830.101.79071.79071.7801-16.0010223.30
5672005.08.10 05:00sell2840.101.79031.79191.7813
5682005.08.10 06:58s/l2840.101.79191.79191.7813-16.0010207.30
5692005.08.10 06:58sell2850.101.79161.79321.7826
5702005.08.10 07:27s/l2850.101.79321.79321.7826-16.0010191.30
5712005.08.10 07:27sell2860.101.79281.79441.7838
5722005.08.10 09:25s/l2860.101.79441.79441.7838-16.0010175.30
5732005.08.10 09:25sell2870.101.79401.79561.7850
5742005.08.10 09:54s/l2870.101.79561.79561.7850-16.0010159.30
5752005.08.10 09:54sell2880.101.79541.79701.7864
5762005.08.10 10:27s/l2880.101.79701.79701.7864-16.0010143.30
5772005.08.10 10:27sell2890.101.79671.79831.7877
5782005.08.11 00:39s/l2890.101.79831.79831.7877-16.0010127.30
5792005.08.11 00:39sell2900.031.79781.79911.7931
5802005.08.11 01:09s/l2900.031.79911.79911.7931-3.9010123.40
5812005.08.11 01:09sell2910.101.79891.80051.7899
5822005.08.11 05:53s/l2910.101.80051.80051.7899-16.0010107.40
5832005.08.11 05:53sell2920.101.80031.80191.7913
5842005.08.11 07:32s/l2920.101.80191.80191.7913-16.0010091.40
5852005.08.11 07:32sell2930.031.80141.80271.7967
5862005.08.11 07:49s/l2930.031.80271.80271.7967-3.9010087.50
5872005.08.11 07:49sell2940.101.80201.80361.7930
5882005.08.11 07:54s/l2940.101.80361.80361.7930-16.0010071.50
5892005.08.11 07:54sell2950.101.80331.80491.7943
5902005.08.11 08:27s/l2950.101.80491.80491.7943-16.0010055.50
5912005.08.11 08:27sell2960.031.80471.80601.8000
5922005.08.11 13:22s/l2960.031.80601.80601.8000-3.9010051.60
5932005.08.11 13:22sell2970.031.80551.80681.8008
5942005.08.11 13:31s/l2970.031.80681.80681.8008-3.9010047.70
5952005.08.11 13:31sell2980.101.80571.80731.7967
5962005.08.11 13:43s/l2980.101.80731.80731.7967-16.0010031.70
5972005.08.11 13:43sell2990.101.80701.80861.7980
5982005.08.11 13:52s/l2990.101.80861.80861.7980-16.0010015.70
5992005.08.11 13:52sell3000.101.80821.80981.7992
6002005.08.11 18:22s/l3000.101.80981.80981.7992-16.009999.70
6012005.08.11 18:22sell3010.101.80951.81111.8005
6022005.08.11 19:51s/l3010.101.81111.81111.8005-16.009983.70
6032005.08.11 19:51sell3020.101.81081.81241.8018
6042005.08.11 21:19s/l3020.101.81241.81241.8018-16.009967.70
6052005.08.11 21:19sell3030.101.81201.81361.8030
6062005.08.11 22:26s/l3030.101.81361.81361.8030-16.009951.70
6072005.08.11 22:26sell3040.101.81331.81491.8043
6082005.08.12 08:02s/l3040.101.81491.81491.8043-16.009935.70
6092005.08.12 08:02sell3050.101.81451.81611.8055
6102005.08.12 08:06s/l3050.101.81611.81611.8055-16.009919.70
6112005.08.12 08:06sell3060.101.81571.81731.8067
6122005.08.12 08:15s/l3060.101.81731.81731.8067-16.009903.70
6132005.08.12 08:15sell3070.101.81701.81861.8080
6142005.08.12 13:00t/p3070.101.80801.81861.808090.009993.70
6152005.08.12 13:52sell3080.031.81541.81671.8107
6162005.08.12 16:48s/l3080.031.81671.81671.8107-3.909989.80
6172005.08.12 16:48sell3090.101.81631.81791.8073
6182005.08.16 01:00t/p3090.101.80731.81791.807390.0010079.80
6192005.08.16 06:00sell3103.501.80911.81071.8001
6202005.08.16 07:00s/l3103.501.81071.81071.8001-560.009519.80
6212005.08.16 07:00sell3110.101.81241.81401.8034
6222005.08.16 07:30s/l3110.101.81401.81401.8034-16.009503.80
6232005.08.16 07:30sell3120.101.81381.81541.8048
6242005.08.16 12:46t/p3120.101.80481.81541.804890.009593.80
6252005.08.16 15:00sell3133.501.80911.81071.8001
6262005.08.16 15:04s/l3133.501.81071.81071.8001-560.009033.80
6272005.08.16 15:04sell3140.101.81051.81211.8015
6282005.08.16 23:10s/l3140.101.81211.81211.8015-16.009017.80
6292005.08.16 23:10sell3150.101.81261.81421.8036
6302005.08.17 06:07t/p3150.101.80361.81421.803690.009107.80
6312005.08.17 12:30sell3160.031.80971.81101.8050
6322005.08.17 12:32s/l3160.031.81101.81101.8050-3.909103.90
6332005.08.17 12:32sell3170.101.81071.81231.8017
6342005.08.18 11:47t/p3170.101.80171.81231.801790.009193.90
6352005.08.22 12:00sell3180.031.80381.80511.7991
6362005.08.23 01:38t/p3180.031.79911.80511.799114.109208.00
6372005.08.23 06:35sell3190.101.80071.80231.7917
6382005.08.23 16:39s/l3190.101.80231.80231.7917-16.009192.00
6392005.08.23 16:39sell3200.101.80191.80351.7929
6402005.08.24 04:57t/p3200.101.79291.80351.792990.009282.00
6412005.08.24 18:30sell3213.501.80151.80311.7925
6422005.08.25 02:01s/l3213.501.80311.80311.7925-560.008722.00
6432005.08.25 02:01sell3220.101.80311.80471.7941
6442005.08.25 02:13s/l3220.101.80471.80471.7941-16.008706.00
6452005.08.25 02:13sell3230.101.80461.80621.7956
6462005.08.25 03:28s/l3230.101.80621.80621.7956-16.008690.00
6472005.08.25 03:28sell3240.101.80581.80741.7968
6482005.08.25 03:41s/l3240.101.80741.80741.7968-16.008674.00
6492005.08.25 03:41sell3250.101.80731.80891.7983
6502005.08.26 14:20s/l3250.101.80891.80891.7983-16.008658.00
6512005.08.26 14:20sell3260.101.80881.81041.7998
6522005.08.29 15:08t/p3260.101.79981.81041.799890.008748.00
6532005.08.31 16:30sell3273.501.80441.80601.7954
6542005.08.31 16:58s/l3273.501.80601.80601.7954-560.008188.00
6552005.08.31 16:58sell3280.101.80561.80721.7966
6562005.09.01 08:34s/l3280.101.80721.80721.7966-16.008172.00
6572005.09.01 08:34sell3290.101.80691.80851.7979
6582005.09.01 08:37s/l3290.101.80851.80851.7979-16.008156.00
6592005.09.01 08:37sell3300.101.80831.80991.7993
6602005.09.01 10:04s/l3300.101.80991.80991.7993-16.008140.00
6612005.09.01 10:04sell3310.101.80951.81111.8005
6622005.09.01 10:26s/l3310.101.81111.81111.8005-16.008124.00
6632005.09.01 10:26sell3320.101.81091.81251.8019
6642005.09.01 10:36s/l3320.101.81251.81251.8019-16.008108.00
6652005.09.01 10:36sell3330.101.81211.81371.8031
6662005.09.01 12:03s/l3330.101.81371.81371.8031-16.008092.00
6672005.09.01 12:03sell3340.101.81351.81511.8045
6682005.09.01 12:31s/l3340.101.81511.81511.8045-16.008076.00
6692005.09.01 12:31sell3350.101.81491.81651.8059
6702005.09.01 12:54s/l3350.101.81651.81651.8059-16.008060.00
6712005.09.01 12:54sell3360.101.81611.81771.8071
6722005.09.01 14:01s/l3360.101.81771.81771.8071-16.008044.00
6732005.09.01 14:01sell3370.101.81851.82011.8095
6742005.09.01 14:21s/l3370.101.82011.82011.8095-16.008028.00
6752005.09.01 14:21sell3380.101.81971.82131.8107
6762005.09.01 14:24s/l3380.101.82131.82131.8107-16.008012.00
6772005.09.01 14:24sell3390.101.82111.82271.8121
6782005.09.01 14:25s/l3390.101.82271.82271.8121-16.007996.00
6792005.09.01 14:25sell3400.101.82231.82391.8133
6802005.09.01 14:26s/l3400.101.82391.82391.8133-16.007980.00
6812005.09.01 14:26sell3410.101.82361.82521.8146
6822005.09.01 14:27s/l3410.101.82521.82521.8146-16.007964.00
6832005.09.01 14:27sell3420.101.82511.82671.8161
6842005.09.01 14:52s/l3420.101.82671.82671.8161-16.007948.00
6852005.09.01 14:52sell3430.101.82651.82811.8175
6862005.09.01 14:55s/l3430.101.82811.82811.8175-16.007932.00
6872005.09.01 14:55sell3440.101.82791.82951.8189
6882005.09.01 14:57s/l3440.101.82951.82951.8189-16.007916.00
6892005.09.01 14:57sell3450.101.82921.83081.8202
6902005.09.01 17:23s/l3450.101.83081.83081.8202-16.007900.00
6912005.09.01 17:23sell3460.101.83041.83201.8214
6922005.09.01 17:26s/l3460.101.83201.83201.8214-16.007884.00
6932005.09.01 17:26sell3470.101.83171.83331.8227
6942005.09.01 18:22s/l3470.101.83331.83331.8227-16.007868.00
6952005.09.01 18:22sell3480.101.83301.83461.8240
6962005.09.01 18:25s/l3480.101.83461.83461.8240-16.007852.00
6972005.09.01 18:25sell3490.101.83421.83581.8252
6982005.09.01 18:54s/l3490.101.83581.83581.8252-16.007836.00
6992005.09.01 18:54sell3500.101.83551.83711.8265
7002005.09.02 07:37s/l3500.101.83711.83711.8265-16.007820.00
7012005.09.02 07:37sell3510.101.83671.83831.8277
7022005.09.02 07:41s/l3510.101.83831.83831.8277-16.007804.00
7032005.09.02 07:41sell3520.101.83801.83961.8290
7042005.09.02 08:06s/l3520.101.83961.83961.8290-16.007788.00
7052005.09.02 08:06sell3530.101.83931.84091.8303
7062005.09.02 08:10s/l3530.101.84091.84091.8303-16.007772.00
7072005.09.02 08:10sell3540.101.84051.84211.8315
7082005.09.02 11:54s/l3540.101.84211.84211.8315-16.007756.00
7092005.09.02 11:54sell3550.101.84211.84371.8331
7102005.09.02 13:00t/p3550.101.83311.84371.833190.007846.00
7112005.09.02 13:01sell3563.501.83511.83671.8261
7122005.09.02 13:05s/l3563.501.83671.83671.8261-560.007286.00
7132005.09.02 13:05sell3570.101.83641.83801.8274
7142005.09.02 13:22s/l3570.101.83801.83801.8274-16.007270.00
7152005.09.02 13:22sell3580.101.83771.83931.8287
7162005.09.02 14:26s/l3580.101.83931.83931.8287-16.007254.00
7172005.09.02 14:26sell3590.101.83891.84051.8299
7182005.09.02 14:50s/l3590.101.84051.84051.8299-16.007238.00
7192005.09.02 14:50sell3600.101.84021.84181.8312
7202005.09.02 15:54s/l3600.101.84181.84181.8312-16.007222.00
7212005.09.02 15:54sell3610.101.84151.84311.8325
7222005.09.02 16:19s/l3610.101.84311.84311.8325-16.007206.00
7232005.09.02 16:19sell3620.101.84271.84431.8337
7242005.09.02 18:17s/l3620.101.84431.84431.8337-16.007190.00
7252005.09.02 18:17sell3630.101.84391.84551.8349
7262005.09.05 01:45s/l3630.101.84551.84551.8349-16.007174.00
7272005.09.05 01:45sell3640.101.84521.84681.8362
7282005.09.05 01:53s/l3640.101.84681.84681.8362-16.007158.00
7292005.09.05 01:53sell3650.101.84641.84801.8374
7302005.09.05 02:09s/l3650.101.84801.84801.8374-16.007142.00
7312005.09.05 02:09sell3660.101.84781.84941.8388
7322005.09.05 04:16s/l3660.101.84941.84941.8388-16.007126.00
7332005.09.05 04:16sell3670.101.84911.85071.8401
7342005.09.06 00:00t/p3670.101.84011.85071.840190.007216.00
7352005.09.06 09:31sell3680.031.84191.84321.8372
7362005.09.06 10:01s/l3680.031.84321.84321.8372-3.907212.10
7372005.09.06 10:02sell3690.101.84341.84501.8344
7382005.09.06 10:31s/l3690.101.84501.84501.8344-16.007196.10
7392005.09.06 10:31sell3700.101.84471.84631.8357
7402005.09.06 12:01s/l3700.101.84631.84631.8357-16.007180.10
7412005.09.06 12:01sell3710.101.84621.84781.8372
7422005.09.07 03:01t/p3710.101.83721.84781.837290.007270.10
7432005.09.07 06:32sell3723.501.84061.84221.8316
7442005.09.07 06:34s/l3723.501.84221.84221.8316-560.006710.10
7452005.09.07 06:34sell3730.101.84181.84341.8328
7462005.09.07 06:36s/l3730.101.84341.84341.8328-16.006694.10
7472005.09.07 06:36sell3740.101.84311.84471.8341
7482005.09.07 07:01s/l3740.101.84471.84471.8341-16.006678.10
7492005.09.07 07:01sell3750.101.84441.84601.8354
7502005.09.07 07:05s/l3750.101.84601.84601.8354-16.006662.10
7512005.09.07 07:05sell3760.101.84581.84741.8368
7522005.09.07 13:16t/p3760.101.83681.84741.836890.006752.10
7532005.09.07 13:22sell3773.501.84161.84321.8326
7542005.09.08 13:00s/l3773.501.84321.84321.8326-560.006192.10
7552005.09.08 13:00sell3780.031.84321.84451.8385
7562005.09.08 13:04s/l3780.031.84451.84451.8385-3.906188.20
7572005.09.08 13:04sell3790.101.84401.84561.8350
7582005.09.08 17:09t/p3790.101.83501.84561.835090.006278.20
7592005.09.09 06:00sell3800.101.83911.84071.8301
7602005.09.09 12:31s/l3800.101.84071.84071.8301-16.006262.20
7612005.09.09 14:00sell3810.031.84191.84321.8372
7622005.09.12 02:59t/p3810.031.83721.84321.837214.106276.30
7632005.09.21 09:59sell3820.031.80801.80931.8033
7642005.09.21 10:29s/l3820.031.80931.80931.8033-3.906272.40
7652005.09.21 10:31sell3830.101.80911.81071.8001
7662005.09.21 10:45s/l3830.101.81071.81071.8001-16.006256.40
7672005.09.21 10:45sell3840.101.81041.81201.8014
7682005.09.21 11:59s/l3840.101.81201.81201.8014-16.006240.40
7692005.09.21 11:59sell3850.101.81211.81371.8031
7702005.09.22 00:29s/l3850.101.81371.81371.8031-16.006224.40
7712005.09.22 00:29sell3860.101.81371.81531.8047
7722005.09.22 09:59t/p3860.101.80471.81531.804790.006314.40
7732005.10.05 02:59sell3870.031.76161.76291.7569
7742005.10.05 03:29s/l3870.031.76291.76291.7569-3.906310.50
7752005.10.05 03:51sell3880.101.76121.76281.7522
7762005.10.05 03:59s/l3880.101.76281.76281.7522-16.006294.50
7772005.10.05 03:59sell3890.101.76271.76431.7537
7782005.10.05 06:43s/l3890.101.76431.76431.7537-16.006278.50
7792005.10.05 06:43sell3900.101.76411.76571.7551
7802005.10.05 07:59s/l3900.101.76571.76571.7551-16.006262.50
7812005.10.05 07:59sell3910.101.76541.76701.7564
7822005.10.05 21:59s/l3910.101.76701.76701.7564-16.006246.50
7832005.10.05 21:59sell3920.101.76691.76851.7579
7842005.10.05 22:59s/l3920.101.76851.76851.7579-16.006230.50
7852005.10.05 22:59sell3930.101.76851.77011.7595
7862005.10.06 00:29s/l3930.101.77011.77011.7595-16.006214.50
7872005.10.06 00:29sell3940.101.77351.77511.7645
7882005.10.06 06:47s/l3940.101.77511.77511.7645-16.006198.50
7892005.10.06 06:47sell3950.101.77481.77641.7658
7902005.10.06 17:59s/l3950.101.77641.77641.7658-16.006182.50
7912005.10.06 17:59sell3960.101.77811.77971.7691
7922005.10.06 18:29s/l3960.101.77971.77971.7691-16.006166.50
7932005.10.06 18:29sell3970.101.78011.78171.7711
7942005.10.07 07:29t/p3970.101.77111.78171.771190.006256.50
7952005.10.13 19:29sell3980.031.75631.75761.7516
7962005.10.14 00:29t/p3980.031.75161.75761.751614.106270.60
7972005.10.14 02:59sell3990.101.75361.75521.7446
7982005.10.14 03:29s/l3990.101.75521.75521.7446-16.006254.60
7992005.10.14 03:29sell4000.101.75521.75681.7462
8002005.10.14 07:59s/l4000.101.75681.75681.7462-16.006238.60
8012005.10.14 07:59sell4010.101.75671.75831.7477
8022005.10.14 14:29s/l4010.101.75831.75831.7477-16.006222.60
8032005.10.14 14:29sell4020.101.76071.76231.7517
8042005.10.14 14:59s/l4020.101.76231.76231.7517-16.006206.60
8052005.10.14 14:59sell4030.101.76631.76791.7573
8062005.10.14 15:29s/l4030.101.76791.76791.7573-16.006190.60
8072005.10.14 15:29sell4040.101.76761.76921.7586
8082005.10.14 16:29s/l4040.101.76921.76921.7586-16.006174.60
8092005.10.14 16:29sell4050.101.76911.77071.7601
8102005.10.14 19:43s/l4050.101.77071.77071.7601-16.006158.60
8112005.10.14 19:43sell4060.101.77031.77191.7613
8122005.10.17 00:59s/l4060.101.77191.77191.7613-16.006142.60
8132005.10.17 00:59sell4070.101.77201.77361.7630
8142005.10.17 09:29t/p4070.101.76301.77361.763090.006232.60
8152005.10.19 12:00sell4083.501.75761.75921.7486
8162005.10.19 14:59s/l4083.501.75921.75921.7486-560.005672.60
8172005.10.19 14:59sell4090.101.76131.76291.7523
8182005.10.19 15:29s/l4090.101.76291.76291.7523-16.005656.60
8192005.10.19 15:29sell4100.101.76341.76501.7544
8202005.10.19 19:29s/l4100.101.76501.76501.7544-16.005640.60
8212005.10.19 19:29sell4110.101.76581.76741.7568
8222005.10.20 08:59s/l4110.101.76741.76741.7568-16.005624.60
8232005.10.20 09:00sell4120.101.76801.76961.7590
8242005.10.20 13:59s/l4120.101.76961.76961.7590-16.005608.60
8252005.10.20 13:59sell4130.101.76981.77141.7608
8262005.10.20 15:29s/l4130.101.77141.77141.7608-16.005592.60
8272005.10.20 15:29sell4140.101.77111.77271.7621
8282005.10.20 19:29s/l4140.101.77271.77271.7621-16.005576.60
8292005.10.20 19:29sell4150.101.77271.77431.7637
8302005.10.20 20:00s/l4150.101.77431.77431.7637-16.005560.60
8312005.10.20 20:00sell4160.101.77391.77551.7649
8322005.10.20 23:59s/l4160.101.77551.77551.7649-16.005544.60
8332005.10.20 23:59sell4170.101.77621.77781.7672
8342005.10.21 00:29s/l4170.101.77781.77781.7672-16.005528.60
8352005.10.21 00:29sell4180.101.77811.77971.7691
8362005.10.21 16:29t/p4180.101.76911.77971.769190.005618.60
8372005.10.24 07:00sell4190.031.76891.77021.7642
8382005.10.24 15:59s/l4190.031.77021.77021.7642-3.905614.70
8392005.10.24 15:59sell4200.101.77101.77261.7620
8402005.10.25 08:29s/l4200.101.77261.77261.7620-16.005598.70
8412005.10.25 08:29sell4210.101.77371.77531.7647
8422005.10.25 08:59s/l4210.101.77531.77531.7647-16.005582.70
8432005.10.25 08:59sell4220.101.77651.77811.7675
8442005.10.25 10:59s/l4220.101.77811.77811.7675-16.005566.70
8452005.10.25 10:59sell4230.101.77811.77971.7691
8462005.10.25 12:59s/l4230.101.77971.77971.7691-16.005550.70
8472005.10.25 12:59sell4240.101.77931.78091.7703
8482005.10.25 14:29s/l4240.101.78091.78091.7703-16.005534.70
8492005.10.25 14:29sell4250.681.78611.78861.7786
8502005.10.26 07:59t/p4250.681.77861.78861.7786510.006044.70
8512005.10.26 22:59sell4260.101.77571.77731.7667
8522005.10.27 00:08s/l4260.101.77731.77731.7667-16.006028.70
8532005.10.27 00:08sell4270.101.77691.77851.7679
8542005.10.27 00:29s/l4270.101.77851.77851.7679-16.006012.70
8552005.10.27 00:29sell4280.101.78091.78251.7719
8562005.10.27 03:29s/l4280.101.78251.78251.7719-16.005996.70
8572005.10.27 03:29sell4290.101.78281.78441.7738
8582005.10.27 04:29s/l4290.101.78441.78441.7738-16.005980.70
8592005.10.27 04:29sell4300.101.78471.78631.7757
8602005.10.27 08:29s/l4300.101.78631.78631.7757-16.005964.70
8612005.10.27 08:29sell4310.101.78781.78941.7788
8622005.10.28 14:52t/p4310.101.77881.78941.778890.006054.70
8632005.11.02 17:00sell4320.031.77481.77611.7701
8642005.11.02 17:29s/l4320.031.77611.77611.7701-3.906050.80
8652005.11.02 17:32sell4330.101.77551.77711.7665
8662005.11.02 21:59s/l4330.101.77711.77711.7665-16.006034.80
8672005.11.02 22:00sell4340.101.77691.77851.7679
8682005.11.03 10:35s/l4340.101.77851.77851.7679-16.006018.80
8692005.11.03 10:35sell4350.101.77811.77971.7691
8702005.11.04 03:59t/p4350.101.76911.77971.769190.006108.80
8712005.11.10 11:30sell4360.031.74881.75011.7441
8722005.11.10 19:59t/p4360.031.74411.75011.744114.106122.90
8732005.11.14 07:30sell4370.031.74481.74611.7401
8742005.11.14 08:59s/l4370.031.74611.74611.7401-3.906119.00
8752005.11.14 09:12sell4380.101.74691.74851.7379
8762005.11.14 09:29s/l4380.101.74851.74851.7379-16.006103.00
8772005.11.14 09:29sell4390.101.74901.75061.7400
8782005.11.14 13:29t/p4390.101.74001.75061.740090.006193.00
8792005.11.22 22:24sell4400.031.72201.72331.7173
8802005.11.23 05:59s/l4400.031.72331.72331.7173-3.906189.10
8812005.11.23 06:29sell4410.101.72251.72411.7135
8822005.11.23 06:29s/l4410.101.72411.72411.7135-16.006173.10
8832005.11.23 06:29sell4420.101.72501.72661.7160
8842005.11.24 10:29s/l4420.101.72661.72661.7160-16.006157.10
8852005.11.24 10:29sell4430.101.72691.72851.7179
8862005.11.25 15:59t/p4430.101.71791.72851.717990.006247.10
8872005.11.28 19:00sell4440.681.72781.73031.7203
8882005.11.28 19:29s/l4440.681.73031.73031.7203-170.006077.10
8892005.11.28 19:29sell4450.101.73271.73431.7237
8902005.11.29 02:48t/p4450.101.72371.73431.723790.006167.10
8912005.11.29 08:00sell4460.101.72551.72711.7165
8922005.11.29 12:29s/l4460.101.72711.72711.7165-16.006151.10
8932005.11.29 12:29sell4470.101.72691.72851.7179
8942005.11.29 15:29t/p4470.101.71791.72851.717990.006241.10
8952005.11.30 09:30sell4483.501.72221.72381.7132
8962005.11.30 10:29s/l4483.501.72381.72381.7132-560.005681.10
8972005.11.30 10:29sell4490.101.72451.72611.7155
8982005.11.30 10:59s/l4490.101.72611.72611.7155-16.005665.10
8992005.11.30 10:59sell4500.101.72601.72761.7170
9002005.11.30 12:46s/l4500.101.72761.72761.7170-16.005649.10
9012005.11.30 12:46sell4510.101.72721.72881.7182
9022005.11.30 15:29s/l4510.101.72881.72881.7182-16.005633.10
9032005.11.30 15:29sell4520.101.72971.73131.7207
9042005.11.30 16:29s/l4520.101.73131.73131.7207-16.005617.10
9052005.11.30 16:29sell4530.101.73161.73321.7226
9062005.11.30 16:39s/l4530.101.73321.73321.7226-16.005601.10
9072005.11.30 16:39sell4540.101.73291.73451.7239
9082005.12.02 13:59s/l4540.101.73451.73451.7239-16.005585.10
9092005.12.02 13:59sell4550.101.73571.73731.7267
9102005.12.05 12:59s/l4550.101.73731.73731.7267-16.005569.10
9112005.12.05 13:00sell4560.031.73761.73891.7329
9122005.12.05 13:59s/l4560.031.73891.73891.7329-3.905565.20
9132005.12.05 14:00sell4570.031.73751.73881.7328
9142005.12.05 14:02s/l4570.031.73881.73881.7328-3.905561.30
9152005.12.05 14:02sell4580.101.73881.74041.7298
9162005.12.05 14:41s/l4580.101.74041.74041.7298-16.005545.30
9172005.12.05 14:41sell4590.101.74001.74161.7310
9182005.12.05 14:44s/l4590.101.74161.74161.7310-16.005529.30
9192005.12.05 14:44sell4600.101.74131.74291.7323
9202005.12.05 17:59s/l4600.101.74291.74291.7323-16.005513.30
9212005.12.05 17:59sell4610.101.74321.74481.7342
9222005.12.06 10:29t/p4610.101.73421.74481.734290.005603.30
9232005.12.06 16:00sell4620.031.73781.73911.7331
9242005.12.06 16:29s/l4620.031.73911.73911.7331-3.905599.40
9252005.12.06 16:59sell4630.101.73921.74081.7302
9262005.12.06 17:12s/l4630.101.74081.74081.7302-16.005583.40
9272005.12.06 17:12sell4640.101.74051.74211.7315
9282005.12.06 17:59s/l4640.101.74211.74211.7315-16.005567.40
9292005.12.06 17:59sell4650.101.74181.74341.7328
9302005.12.07 09:59t/p4650.101.73281.74341.732890.005657.40
9312005.12.08 08:30sell4663.501.73921.74081.7302
9322005.12.08 08:59s/l4663.501.74081.74081.7302-560.005097.40
9332005.12.08 08:59sell4670.101.74071.74231.7317
9342005.12.08 09:29s/l4670.101.74231.74231.7317-16.005081.40
9352005.12.08 09:29sell4680.101.74451.74611.7355
9362005.12.08 12:29s/l4680.101.74611.74611.7355-16.005065.40
9372005.12.08 12:30sell4690.101.74561.74721.7366
9382005.12.08 15:29s/l4690.101.74721.74721.7366-16.005049.40
9392005.12.08 15:29sell4700.101.75061.75221.7416
9402005.12.08 16:29s/l4700.101.75221.75221.7416-16.005033.40
9412005.12.08 16:29sell4710.101.75351.75511.7445
9422005.12.09 15:59s/l4710.101.75511.75511.7445-16.005017.40
9432005.12.09 15:59sell4720.101.75571.75731.7467
9442005.12.12 01:59s/l4720.101.75731.75731.7467-16.005001.40
9452005.12.12 01:59sell4730.101.75831.75991.7493
9462005.12.12 03:29s/l4730.101.75991.75991.7493-16.004985.40
9472005.12.12 03:29sell4740.101.75961.76121.7506
9482005.12.12 08:29s/l4740.101.76121.76121.7506-16.004969.40
9492005.12.12 08:29sell4750.101.76241.76401.7534
9502005.12.12 09:59s/l4750.101.76401.76401.7534-16.004953.40
9512005.12.12 09:59sell4760.101.76471.76631.7557
9522005.12.12 12:59s/l4760.101.76631.76631.7557-16.004937.40
9532005.12.12 12:59sell4770.101.76661.76821.7576
9542005.12.12 13:29s/l4770.101.76821.76821.7576-16.004921.40
9552005.12.12 13:29sell4780.101.77121.77281.7622
9562005.12.12 13:59s/l4780.101.77281.77281.7622-16.004905.40
9572005.12.12 13:59sell4790.101.77291.77451.7639
9582005.12.12 16:29s/l4790.101.77451.77451.7639-16.004889.40
9592005.12.12 16:30sell4800.101.77441.77601.7654
9602005.12.12 17:59s/l4800.101.77601.77601.7654-16.004873.40
9612005.12.12 17:59sell4810.101.77611.77771.7671
9622005.12.13 01:59s/l4810.101.77771.77771.7671-16.004857.40
9632005.12.13 02:00sell4820.681.77791.78041.7704
9642005.12.13 09:59t/p4820.681.77041.78041.7704510.005367.40
9652005.12.13 15:01sell4833.501.77141.77301.7624
9662005.12.13 19:29s/l4833.501.77301.77301.7624-560.004807.40
9672005.12.13 19:29sell4840.101.77291.77451.7639
9682005.12.14 02:29s/l4840.101.77451.77451.7639-16.004791.40
9692005.12.14 02:29sell4850.101.77551.77711.7665
9702005.12.14 08:29s/l4850.101.77711.77711.7665-16.004775.40
9712005.12.14 08:29sell4860.101.77891.78051.7699
9722005.12.15 07:57t/p4860.101.76991.78051.769990.004865.40
9732005.12.15 10:00sell4870.031.77331.77461.7686
9742005.12.15 14:59t/p4870.031.76861.77461.768614.104879.50
9752005.12.16 10:00sell4883.501.77251.77411.7635
9762005.12.19 13:29t/p4883.501.76351.77411.76353150.008029.50
9772006.01.03 05:59sell4890.031.72911.73041.7244
9782006.01.03 06:37s/l4890.031.73041.73041.7244-3.908025.60
9792006.01.03 06:37sell4900.101.73011.73171.7211
9802006.01.03 08:30s/l4900.101.73171.73171.7211-16.008009.60
9812006.01.03 08:30sell4910.101.73141.73301.7224
9822006.01.03 08:59s/l4910.101.73301.73301.7224-16.007993.60
9832006.01.03 08:59sell4920.101.73271.73431.7237
9842006.01.03 09:32s/l4920.101.73431.73431.7237-16.007977.60
9852006.01.03 09:32sell4930.101.73401.73561.7250
9862006.01.03 15:29s/l4930.101.73561.73561.7250-16.007961.60
9872006.01.03 15:29sell4940.101.73731.73891.7283
9882006.01.03 15:59s/l4940.101.73891.73891.7283-16.007945.60
9892006.01.03 15:59sell4950.101.73881.74041.7298
9902006.01.03 16:59s/l4950.101.74041.74041.7298-16.007929.60
9912006.01.03 16:59sell4960.101.74031.74191.7313
9922006.01.03 17:59s/l4960.101.74191.74191.7313-16.007913.60
9932006.01.03 17:59sell4970.101.74211.74371.7331
9942006.01.03 19:29s/l4970.101.74371.74371.7331-16.007897.60
9952006.01.03 19:30sell4980.681.74381.74631.7363
9962006.01.03 20:29s/l4980.681.74631.74631.7363-170.007727.60
9972006.01.03 20:33sell4990.101.74491.74651.7359
9982006.01.03 21:59s/l4990.101.74651.74651.7359-16.007711.60
9992006.01.03 21:59sell5000.101.74631.74791.7373
10002006.01.03 23:59s/l5000.101.74791.74791.7373-16.007695.60
10012006.01.04 00:02sell5010.031.74671.74801.7420
10022006.01.04 00:29s/l5010.031.74801.74801.7420-3.907691.70
10032006.01.04 00:30sell5020.101.74711.74871.7381
10042006.01.04 00:35s/l5020.101.74871.74871.7381-16.007675.70
10052006.01.04 00:35sell5030.101.74841.75001.7394
10062006.01.04 02:29s/l5030.101.75001.75001.7394-16.007659.70
10072006.01.04 02:29sell5040.101.75191.75351.7429
10082006.01.04 03:29s/l5040.101.75351.75351.7429-16.007643.70
10092006.01.04 03:29sell5050.101.75311.75471.7441
10102006.01.04 09:29s/l5050.101.75471.75471.7441-16.007627.70
10112006.01.04 09:29sell5060.101.75591.75751.7469
10122006.01.04 12:29s/l5060.101.75751.75751.7469-16.007611.70
10132006.01.04 12:29sell5070.101.75741.75901.7484
10142006.01.04 15:59s/l5070.101.75901.75901.7484-16.007595.70
10152006.01.04 15:59sell5080.101.75981.76141.7508
10162006.01.04 17:30s/l5080.101.76141.76141.7508-16.007579.70
10172006.01.04 17:30sell5090.101.76121.76281.7522
10182006.01.05 10:02t/p5090.101.75221.76281.752290.007669.70
10192006.01.05 13:28sell5103.501.75511.75671.7461
10202006.01.05 16:30s/l5103.501.75671.75671.7461-560.007109.70
10212006.01.05 16:30sell5110.101.75641.75801.7474
10222006.01.05 17:29s/l5110.101.75801.75801.7474-16.007093.70
10232006.01.05 17:29sell5120.101.75761.75921.7486
10242006.01.06 13:59s/l5120.101.75921.75921.7486-16.007077.70
10252006.01.06 13:59sell5130.101.76431.76591.7553
10262006.01.06 14:59s/l5130.101.76591.76591.7553-16.007061.70
10272006.01.06 15:29sell5140.031.76831.76961.7636
10282006.01.06 15:29s/l5140.031.76961.76961.7636-3.907057.80
10292006.01.06 15:58sell5150.031.76901.77031.7643
10302006.01.06 15:59s/l5150.031.77031.77031.7643-3.907053.90
10312006.01.06 16:00sell5160.031.76851.76981.7638
10322006.01.06 16:02s/l5160.031.76981.76981.7638-3.907050.00
10332006.01.06 16:02sell5170.101.76941.77101.7604
10342006.01.06 16:11s/l5170.101.77101.77101.7604-16.007034.00
10352006.01.06 16:11sell5180.101.77071.77231.7617
10362006.01.09 04:59s/l5180.101.77231.77231.7617-16.007018.00
10372006.01.09 04:59sell5190.101.77201.77361.7630
10382006.01.10 07:29t/p5190.101.76301.77361.763090.007108.00
10392006.01.10 08:30sell5200.031.76731.76861.7626
10402006.01.10 10:59s/l5200.031.76861.76861.7626-3.907104.10
10412006.01.10 11:00sell5210.101.76701.76861.7580
10422006.01.10 11:00s/l5210.101.76861.76861.7580-16.007088.10
10432006.01.10 11:00sell5220.101.76821.76981.7592
10442006.01.11 08:59t/p5220.101.75921.76981.759290.007178.10
10452006.01.11 19:30sell5233.501.76441.76601.7554
10462006.01.11 22:29s/l5233.501.76601.76601.7554-560.006618.10
10472006.01.11 22:29sell5240.101.76621.76781.7572
10482006.01.12 06:59s/l5240.101.76781.76781.7572-16.006602.10
10492006.01.12 07:00sell5250.101.76631.76791.7573
10502006.01.12 08:00s/l5250.101.76791.76791.7573-16.006586.10
10512006.01.12 08:00sell5260.101.76731.76891.7583
10522006.01.12 09:15s/l5260.101.76891.76891.7583-16.006570.10
10532006.01.12 09:15sell5270.101.76861.77021.7596
10542006.01.12 09:59s/l5270.101.77021.77021.7596-16.006554.10
10552006.01.12 09:59sell5280.101.77111.77271.7621
10562006.01.12 14:29t/p5280.101.76211.77271.762190.006644.10
10572006.01.13 08:30sell5293.501.76641.76801.7574
10582006.01.13 08:59s/l5293.501.76801.76801.7574-560.006084.10
10592006.01.13 08:59sell5300.101.76771.76931.7587
10602006.01.13 10:04s/l5300.101.76931.76931.7587-16.006068.10
10612006.01.13 10:04sell5310.101.76911.77071.7601
10622006.01.13 14:34s/l5310.101.77071.77071.7601-16.006052.10
10632006.01.13 14:34sell5320.101.77031.77191.7613
10642006.01.13 16:29s/l5320.101.77191.77191.7613-16.006036.10
10652006.01.13 16:29sell5330.101.77171.77331.7627
10662006.01.13 17:29s/l5330.101.77331.77331.7627-16.006020.10
10672006.01.13 17:29sell5340.101.77481.77641.7658
10682006.01.13 17:59s/l5340.101.77641.77641.7658-16.006004.10
10692006.01.13 17:59sell5350.101.77621.77781.7672
10702006.01.15 23:26s/l5350.101.77781.77781.7672-16.005988.10
10712006.01.15 23:26sell5360.101.77741.77901.7684
10722006.01.15 23:53s/l5360.101.77901.77901.7684-16.005972.10
10732006.01.15 23:53sell5370.101.77871.78031.7697
10742006.01.16 11:59t/p5370.101.76971.78031.769790.006062.10
10752006.01.16 22:06sell5380.031.76851.76981.7638
10762006.01.17 08:44s/l5380.031.76981.76981.7638-3.906058.20
10772006.01.18 11:30sell5390.101.76851.77011.7595
10782006.01.19 07:29t/p5390.101.75951.77011.759590.006148.20
10792006.01.20 15:00sell5403.501.76521.76681.7562
10802006.01.20 15:16s/l5403.501.76681.76681.7562-560.005588.20
10812006.01.20 15:16sell5410.101.76651.76811.7575
10822006.01.20 18:59s/l5410.101.76811.76811.7575-16.005572.20
10832006.01.20 18:59sell5420.101.76871.77031.7597
10842006.01.20 19:29s/l5420.101.77031.77031.7597-16.005556.20
10852006.01.20 19:29sell5430.101.77051.77211.7615
10862006.01.20 19:59s/l5430.101.77211.77211.7615-16.005540.20
10872006.01.20 20:00sell5440.101.77161.77321.7626
10882006.01.22 23:49s/l5440.101.77321.77321.7626-16.005524.20
10892006.01.22 23:49sell5450.101.77291.77451.7639
10902006.01.23 00:59s/l5450.101.77451.77451.7639-16.005508.20
10912006.01.23 00:59sell5460.101.77791.77951.7689
10922006.01.23 01:59s/l5460.101.77951.77951.7689-16.005492.20
10932006.01.23 01:59sell5470.101.77991.78151.7709
10942006.01.23 02:29s/l5470.101.78151.78151.7709-16.005476.20
10952006.01.23 02:29sell5480.101.78181.78341.7728
10962006.01.23 10:59s/l5480.101.78341.78341.7728-16.005460.20
10972006.01.23 10:59sell5490.101.78451.78611.7755
10982006.01.23 12:59s/l5490.101.78611.78611.7755-16.005444.20
10992006.01.23 12:59sell5500.101.78661.78821.7776
11002006.01.23 21:29s/l5500.101.78821.78821.7776-16.005428.20
11012006.01.23 21:29sell5510.101.78811.78971.7791
11022006.01.24 18:11s/l5510.101.78971.78971.7791-16.005412.20
11032006.01.24 18:11sell5520.031.78961.79091.7849
11042006.01.24 21:29t/p5520.031.78491.79091.784914.105426.30
11052006.01.25 06:34sell5530.101.78351.78511.7745
11062006.01.25 09:29s/l5530.101.78511.78511.7745-16.005410.30
11072006.01.25 09:29sell5540.101.78621.78781.7772
11082006.01.25 09:59s/l5540.101.78781.78781.7772-16.005394.30
11092006.01.25 09:59sell5550.101.79251.79411.7835
11102006.01.25 20:45t/p5550.101.78351.79411.783590.005484.30
11112006.01.26 02:26sell5560.031.78541.78671.7807
11122006.01.26 07:59s/l5560.031.78671.78671.7807-3.905480.40
11132006.01.26 08:06sell5570.101.78521.78681.7762
11142006.01.26 08:29s/l5570.101.78681.78681.7762-16.005464.40
11152006.01.26 08:29sell5580.101.78681.78841.7778
11162006.01.26 15:07s/l5580.101.78841.78841.7778-16.005448.40
11172006.01.26 15:07sell5590.101.78831.78991.7793
11182006.01.26 22:29t/p5590.101.77931.78991.779390.005538.40
11192006.01.31 16:59sell5600.031.77791.77921.7732
11202006.01.31 16:59s/l5600.031.77921.77921.7732-3.905534.50
11212006.01.31 17:23sell5610.101.78121.78281.7722
11222006.01.31 17:29s/l5610.101.78281.78281.7722-16.005518.50
11232006.01.31 17:29sell5620.101.78491.78651.7759
11242006.02.01 11:50t/p5620.101.77591.78651.775990.005608.50
11252006.02.01 15:30sell5633.501.77841.78001.7694
11262006.02.01 16:29s/l5633.501.78001.78001.7694-560.005048.50
11272006.02.01 16:29sell5640.101.78031.78191.7713
11282006.02.03 13:59t/p5640.101.77131.78191.771390.005138.50
11292006.02.10 12:00sell5650.031.74731.74861.7426
11302006.02.10 12:26s/l5650.031.74861.74861.7426-3.905134.60
11312006.02.10 12:27sell5660.101.74791.74951.7389
11322006.02.10 12:59s/l5660.101.74951.74951.7389-16.005118.60
11332006.02.10 13:00sell5670.101.74961.75121.7406
11342006.02.10 13:59s/l5670.101.75121.75121.7406-16.005102.60
11352006.02.10 13:59sell5680.101.75761.75921.7486
11362006.02.10 15:59t/p5680.101.74861.75921.748690.005192.60
11372006.02.10 15:59sell5693.501.74501.74661.7360
11382006.02.10 16:40s/l5693.501.74661.74661.7360-560.004632.60
11392006.02.15 14:30sell5700.101.74661.74821.7376
11402006.02.15 15:09s/l5700.101.74821.74821.7376-16.004616.60
11412006.02.15 15:09sell5710.101.74781.74941.7388
11422006.02.15 17:49t/p5710.101.73881.74941.738890.004706.60
11432006.02.15 20:59sell5720.101.74071.74231.7317
11442006.02.17 16:19s/l5720.101.74231.74231.7317-16.004690.60
11452006.02.17 17:00sell5730.101.74031.74191.7313
11462006.02.17 18:59s/l5730.101.74191.74191.7313-16.004674.60
11472006.02.17 18:59sell5740.101.74181.74341.7328
11482006.02.19 23:50s/l5740.101.74341.74341.7328-16.004658.60
11492006.02.19 23:50sell5750.101.74311.74471.7341
11502006.02.20 02:29s/l5750.101.74471.74471.7341-16.004642.60
11512006.02.20 02:29sell5760.101.74501.74661.7360
11522006.02.21 12:59s/l5760.101.74661.74661.7360-16.004626.60
11532006.02.21 13:00sell5770.681.74711.74961.7396
11542006.02.22 13:29t/p5770.681.73961.74961.7396510.005136.60
11552006.02.22 22:38sell5780.031.74381.74511.7391
11562006.02.23 06:29s/l5780.031.74511.74511.7391-3.905132.70
11572006.02.23 06:54sell5790.101.74431.74591.7353
11582006.02.23 07:14s/l5790.101.74591.74591.7353-16.005116.70
11592006.02.23 07:14sell5800.101.74551.74711.7365
11602006.02.23 09:07s/l5800.101.74711.74711.7365-16.005100.70
11612006.02.23 09:07sell5810.101.74681.74841.7378
11622006.02.23 09:29s/l5810.101.74841.74841.7378-16.005084.70
11632006.02.23 09:29sell5820.101.74961.75121.7406
11642006.02.23 10:29s/l5820.101.75121.75121.7406-16.005068.70
11652006.02.23 10:29sell5830.101.75131.75291.7423
11662006.02.23 10:59s/l5830.101.75291.75291.7423-16.005052.70
11672006.02.23 10:59sell5840.101.75421.75581.7452
11682006.02.24 15:59t/p5840.101.74521.75581.745290.005142.70
11692006.02.28 12:30sell5853.501.74701.74861.7380
11702006.02.28 13:29s/l5853.501.74861.74861.7380-560.004582.70
11712006.02.28 13:29sell5860.101.74851.75011.7395
11722006.02.28 15:29s/l5860.101.75011.75011.7395-16.004566.70
11732006.02.28 15:29sell5870.101.75191.75351.7429
11742006.02.28 16:29s/l5870.101.75351.75351.7429-16.004550.70
11752006.02.28 16:29sell5880.101.75401.75561.7450
11762006.02.28 18:59s/l5880.101.75561.75561.7450-16.004534.70
11772006.02.28 18:59sell5890.101.75631.75791.7473
11782006.03.01 13:59s/l5890.101.75791.75791.7473-16.004518.70
11792006.03.01 13:59sell5900.101.75841.76001.7494
11802006.03.01 16:59t/p5900.101.74941.76001.749490.004608.70
11812006.03.02 06:59sell5913.501.75041.75201.7414
11822006.03.02 18:29s/l5913.501.75201.75201.7414-560.004048.70
11832006.03.02 18:30sell5920.101.75191.75351.7429
11842006.03.02 19:59s/l5920.101.75351.75351.7429-16.004032.70
11852006.03.02 19:59sell5930.101.75401.75561.7450
11862006.03.03 11:59s/l5930.101.75561.75561.7450-16.004016.70
11872006.03.03 11:59sell5940.101.75521.75681.7462
11882006.03.03 13:20s/l5940.101.75681.75681.7462-16.004000.70
11892006.03.03 13:20sell5950.101.75651.75811.7475
11902006.03.03 14:29s/l5950.101.75811.75811.7475-16.003984.70
11912006.03.03 14:29sell5960.101.75781.75941.7488
11922006.03.05 23:47s/l5960.101.75941.75941.7488-16.003968.70
11932006.03.05 23:47sell5970.101.75911.76071.7501
11942006.03.06 07:29s/l5970.101.76071.76071.7501-16.003952.70
11952006.03.06 07:57sell5980.101.76001.76161.7510
11962006.03.06 16:18t/p5980.101.75101.76161.751090.004042.70
11972006.03.14 00:30sell5990.031.73581.73711.7311
11982006.03.14 00:33s/l5990.031.73711.73711.7311-3.904038.80
11992006.03.14 00:33sell6000.101.73711.73871.7281
12002006.03.14 14:59s/l6000.101.73871.73871.7281-16.004022.80
12012006.03.14 14:59sell6010.101.74261.74421.7336
12022006.03.14 15:29s/l6010.101.74421.74421.7336-16.004006.80
12032006.03.14 15:29sell6020.101.74471.74631.7357
12042006.03.14 16:29s/l6020.101.74631.74631.7357-16.003990.80
12052006.03.14 16:29sell6030.101.74701.74861.7380
12062006.03.15 14:29s/l6030.101.74861.74861.7380-16.003974.80
12072006.03.15 14:29sell6040.101.74901.75061.7400
12082006.03.16 13:59s/l6040.101.75061.75061.7400-16.003958.80
12092006.03.16 14:00sell6050.681.75231.75481.7448
12102006.03.16 15:29s/l6050.681.75481.75481.7448-170.003788.80
12112006.03.16 15:51sell6060.031.75311.75441.7484
12122006.03.16 15:59s/l6060.031.75441.75441.7484-3.903784.90
12132006.03.16 16:00sell6070.101.75411.75571.7451
12142006.03.16 16:08s/l6070.101.75571.75571.7451-16.003768.90
12152006.03.16 16:08sell6080.101.75551.75711.7465
12162006.03.16 17:06s/l6080.101.75711.75711.7465-16.003752.90
12172006.03.16 17:06sell6090.031.75671.75801.7520
12182006.03.16 17:29s/l6090.031.75801.75801.7520-3.903749.00
12192006.03.16 17:59sell6100.101.75611.75771.7471
12202006.03.16 17:59s/l6100.101.75771.75771.7471-16.003733.00
12212006.03.16 17:59sell6110.101.75741.75901.7484
12222006.03.20 07:59close6110.101.75881.75901.7484-14.003719.00
12232006.03.20 08:00sell6120.031.75831.75961.7536
12242006.03.20 11:59t/p6120.031.75361.75961.753614.103733.10
12252006.03.20 14:57sell6133.501.75641.75801.7474
12262006.03.21 15:45t/p6133.501.74741.75801.74743150.006883.10
12272006.03.27 01:29sell6140.031.74421.74551.7395
12282006.03.27 02:59s/l6140.031.74551.74551.7395-3.906879.20
12292006.03.27 03:29sell6150.101.74491.74651.7359
12302006.03.27 03:29s/l6150.101.74651.74651.7359-16.006863.20
12312006.03.27 03:29sell6160.101.74691.74851.7379
12322006.03.27 13:59s/l6160.101.74851.74851.7379-16.006847.20
12332006.03.27 13:59sell6170.101.74901.75061.7400
12342006.03.28 11:42s/l6170.101.75061.75061.7400-16.006831.20
12352006.03.28 11:42sell6180.101.75021.75181.7412
12362006.03.28 13:29s/l6180.101.75181.75181.7412-16.006815.20
12372006.03.28 13:29sell6190.101.75251.75411.7435
12382006.03.28 21:59t/p6190.101.74351.75411.743590.006905.20
12392006.03.30 15:29sell6200.031.74521.74651.7405
12402006.03.30 18:59s/l6200.031.74651.74651.7405-3.906901.30
12412006.03.30 19:29sell6210.101.74611.74771.7371
12422006.03.30 21:03s/l6210.101.74771.74771.7371-16.006885.30
12432006.03.30 21:03sell6220.101.74731.74891.7383
12442006.03.31 09:29t/p6220.101.73831.74891.738390.006975.30
12452006.04.03 22:00sell6233.501.73971.74131.7307
12462006.04.04 07:29s/l6233.501.74131.74131.7307-560.006415.30
12472006.04.04 07:29sell6240.101.74201.74361.7330
12482006.04.04 07:59s/l6240.101.74361.74361.7330-16.006399.30
12492006.04.04 07:59sell6250.101.74481.74641.7358
12502006.04.04 09:59s/l6250.101.74641.74641.7358-16.006383.30
12512006.04.04 09:59sell6260.101.74621.74781.7372
12522006.04.04 12:29s/l6260.101.74781.74781.7372-16.006367.30
12532006.04.04 12:29sell6270.101.75481.75641.7458
12542006.04.04 13:59s/l6270.101.75641.75641.7458-16.006351.30
12552006.04.04 14:00sell6280.101.75691.75851.7479
12562006.04.05 04:59s/l6280.101.75851.75851.7479-16.006335.30
12572006.04.05 04:59sell6290.101.75871.76031.7497
12582006.04.05 07:29s/l6290.101.76031.76031.7497-16.006319.30
12592006.04.05 07:29sell6300.101.76101.76261.7520
12602006.04.05 11:35t/p6300.101.75201.76261.752090.006409.30
12612006.04.05 17:30sell6313.501.75351.75511.7445
12622006.04.05 18:59s/l6313.501.75511.75511.7445-560.005849.30
12632006.04.05 18:59sell6320.101.75491.75651.7459
12642006.04.06 08:59s/l6320.101.75651.75651.7459-16.005833.30
12652006.04.06 08:59sell6330.101.75661.75821.7476
12662006.04.06 09:29s/l6330.101.75821.75821.7476-16.005817.30
12672006.04.06 09:29sell6340.101.75921.76081.7502
12682006.04.06 16:08t/p6340.101.75021.76081.750290.005907.30
12692006.04.06 20:00sell6353.501.75301.75461.7440
12702006.04.07 14:29t/p6353.501.74401.75461.74403150.009057.30
12712006.04.11 18:00sell6360.031.74731.74861.7426
12722006.04.11 18:29s/l6360.031.74861.74861.7426-3.909053.40
12732006.04.11 18:59sell6370.101.74681.74841.7378
12742006.04.11 18:59s/l6370.101.74841.74841.7378-16.009037.40
12752006.04.11 18:59sell6380.101.74871.75031.7397
12762006.04.11 23:59s/l6380.101.75031.75031.7397-16.009021.40
12772006.04.11 23:59sell6390.101.74991.75151.7409
12782006.04.12 00:29s/l6390.101.75151.75151.7409-16.009005.40
12792006.04.12 00:29sell6400.101.75121.75281.7422
12802006.04.12 07:29s/l6400.101.75281.75281.7422-16.008989.40
12812006.04.12 07:29sell6410.101.75331.75491.7443
12822006.04.12 08:59s/l6410.101.75491.75491.7443-16.008973.40
12832006.04.12 08:59sell6420.101.75551.75711.7465
12842006.04.16 22:02close6420.101.75621.75711.7465-7.008966.40
12852006.04.16 22:03sell6430.031.75561.75691.7509
12862006.04.17 00:29s/l6430.031.75691.75691.7509-3.908962.50
12872006.04.17 00:35sell6440.101.75731.75891.7483
12882006.04.17 01:29s/l6440.101.75891.75891.7483-16.008946.50
12892006.04.17 01:30sell6450.101.75961.76121.7506
12902006.04.17 11:59s/l6450.101.76121.76121.7506-16.008930.50
12912006.04.17 11:59sell6460.101.76651.76811.7575
12922006.04.17 12:29s/l6460.101.76811.76811.7575-16.008914.50
12932006.04.17 12:29sell6470.101.76951.77111.7605
12942006.04.17 12:59s/l6470.101.77111.77111.7605-16.008898.50
12952006.04.17 12:59sell6480.101.77091.77251.7619
12962006.04.17 14:33s/l6480.101.77251.77251.7619-16.008882.50
12972006.04.17 14:33sell6490.101.77211.77371.7631
12982006.04.17 14:59s/l6490.101.77371.77371.7631-16.008866.50
12992006.04.17 14:59sell6500.101.77451.77611.7655
13002006.04.18 12:59s/l6500.101.77611.77611.7655-16.008850.50
13012006.04.18 13:00sell6510.681.77801.78051.7705
13022006.04.18 18:29s/l6510.681.78051.78051.7705-170.008680.50
13032006.04.18 18:30sell6520.681.78091.78341.7734
13042006.04.18 20:59s/l6520.681.78341.78341.7734-170.008510.50
13052006.04.18 20:59sell6530.101.78321.78481.7742
13062006.04.18 21:29s/l6530.101.78481.78481.7742-16.008494.50
13072006.04.18 21:29sell6540.681.78441.78691.7769
13082006.04.19 09:29s/l6540.681.78691.78691.7769-170.008324.50
13092006.04.19 09:58sell6550.101.78571.78731.7767
13102006.04.19 14:29s/l6550.101.78731.78731.7767-16.008308.50
13112006.04.19 14:29sell6560.101.78811.78971.7791
13122006.04.19 16:06s/l6560.101.78971.78971.7791-16.008292.50
13132006.04.19 16:06sell6570.101.78941.79101.7804
13142006.04.19 16:29s/l6570.101.79101.79101.7804-16.008276.50
13152006.04.19 16:29sell6580.101.79151.79311.7825
13162006.04.19 17:29s/l6580.101.79311.79311.7825-16.008260.50
13172006.04.19 17:29sell6590.101.79301.79461.7840
13182006.04.20 13:30t/p6590.101.78401.79461.784090.008350.50
13192006.04.21 03:00sell6600.031.77951.78081.7748
13202006.04.21 08:29s/l6600.031.78081.78081.7748-3.908346.60
13212006.04.21 08:59sell6610.101.78091.78251.7719
13222006.04.21 09:29s/l6610.101.78251.78251.7719-16.008330.60
13232006.04.21 09:29sell6620.101.78211.78371.7731
13242006.04.21 15:29s/l6620.101.78371.78371.7731-16.008314.60
13252006.04.21 15:29sell6630.101.78381.78541.7748
13262006.04.23 21:00s/l6630.101.78541.78541.7748-16.008298.60
13272006.04.23 21:00sell6640.101.78621.78781.7772
13282006.04.23 21:44s/l6640.101.78781.78781.7772-16.008282.60
13292006.04.23 21:44sell6650.101.78741.78901.7784
13302006.04.24 06:59s/l6650.101.78901.78901.7784-16.008266.60
13312006.04.24 06:59sell6660.101.78871.79031.7797
13322006.04.24 07:59s/l6660.101.79031.79031.7797-16.008250.60
13332006.04.24 07:59sell6670.101.79031.79191.7813
13342006.04.25 13:29s/l6670.101.79191.79191.7813-16.008234.60
13352006.04.25 13:30sell6680.101.79221.79381.7832
13362006.04.26 07:59t/p6680.101.78321.79381.783290.008324.60
13372006.04.26 15:04sell6690.031.78591.78721.7812
13382006.04.26 15:25s/l6690.031.78721.78721.7812-3.908320.70
13392006.04.26 15:25sell6700.101.78721.78881.7782
13402006.04.26 15:59s/l6700.101.78881.78881.7782-16.008304.70
13412006.04.26 15:59sell6710.101.78951.79111.7805
13422006.04.27 14:29s/l6710.101.79111.79111.7805-16.008288.70
13432006.04.27 14:29sell6720.101.79821.79981.7892
13442006.04.27 14:59s/l6720.101.79981.79981.7892-16.008272.70
13452006.04.27 14:59sell6730.681.80301.80551.7955
13462006.04.28 08:59s/l6730.681.80551.80551.7955-170.008102.70
13472006.04.28 09:00sell6740.681.80631.80881.7988
13482006.04.28 09:59s/l6740.681.80881.80881.7988-170.007932.70
13492006.04.28 10:29sell6750.101.80721.80881.7982
13502006.04.28 10:59s/l6750.101.80881.80881.7982-16.007916.70
13512006.04.28 10:59sell6760.101.80841.81001.7994
13522006.04.28 13:59s/l6760.101.81001.81001.7994-16.007900.70
13532006.04.28 13:59sell6770.101.81041.81201.8014
13542006.04.28 14:29s/l6770.101.81201.81201.8014-16.007884.70
13552006.04.28 14:29sell6780.101.81161.81321.8026
13562006.04.28 14:59s/l6780.101.81321.81321.8026-16.007868.70
13572006.04.28 14:59sell6790.101.81781.81941.8088
13582006.04.28 15:29s/l6790.101.81941.81941.8088-16.007852.70
13592006.04.28 15:29sell6800.101.82161.82321.8126
13602006.04.28 18:10s/l6800.101.82321.82321.8126-16.007836.70
13612006.04.28 18:10sell6810.101.82291.82451.8139
13622006.04.28 20:29s/l6810.101.82451.82451.8139-16.007820.70
13632006.04.28 20:29sell6820.101.82571.82731.8167
13642006.05.01 04:29s/l6820.101.82731.82731.8167-16.007804.70
13652006.05.01 04:29sell6830.101.82721.82881.8182
13662006.05.01 12:59s/l6830.101.82881.82881.8182-16.007788.70
13672006.05.01 12:59sell6840.101.83221.83381.8232
13682006.05.01 13:29s/l6840.101.83381.83381.8232-16.007772.70
13692006.05.01 13:29sell6850.101.83631.83791.8273
13702006.05.01 14:29s/l6850.101.83791.83791.8273-16.007756.70
13712006.05.01 14:30sell6860.031.83811.83941.8334
13722006.05.01 14:30t/p6860.031.83341.83941.833414.107770.80
13732006.05.01 14:56sell6870.101.83111.83271.8221
13742006.05.01 14:57s/l6870.101.83271.83271.8221-16.007754.80
13752006.05.01 14:57sell6880.101.83231.83391.8233
13762006.05.02 01:40t/p6880.101.82331.83391.823390.007844.80
13772006.05.02 07:59sell6893.501.82691.82851.8179
13782006.05.02 08:59s/l6893.501.82851.82851.8179-560.007284.80
13792006.05.02 08:59sell6900.101.83341.83501.8244
13802006.05.02 09:59s/l6900.101.83501.83501.8244-16.007268.80
13812006.05.02 09:59sell6910.101.83511.83671.8261
13822006.05.02 10:29s/l6910.101.83671.83671.8261-16.007252.80
13832006.05.02 10:29sell6920.101.83641.83801.8274
13842006.05.02 12:07s/l6920.101.83801.83801.8274-16.007236.80
13852006.05.02 12:07sell6930.101.83771.83931.8287
13862006.05.02 14:59s/l6930.101.83931.83931.8287-16.007220.80
13872006.05.02 14:59sell6940.101.83951.84111.8305
13882006.05.02 19:29s/l6940.101.84111.84111.8305-16.007204.80
13892006.05.02 19:29sell6950.101.84171.84331.8327
13902006.05.03 02:59s/l6950.101.84331.84331.8327-16.007188.80
13912006.05.03 02:59sell6960.681.84391.84641.8364
13922006.05.03 10:30t/p6960.681.83641.84641.8364510.007698.80
13932006.05.03 13:08sell6970.031.83991.84121.8352
13942006.05.03 15:29s/l6970.031.84121.84121.8352-3.907694.90
13952006.05.03 15:29sell6980.101.84431.84591.8353
13962006.05.04 14:29s/l6980.101.84591.84591.8353-16.007678.90
13972006.05.04 14:29sell6990.101.84791.84951.8389
13982006.05.04 15:29s/l6990.101.84951.84951.8389-16.007662.90
13992006.05.04 15:29sell7000.681.84931.85181.8418
14002006.05.04 18:29s/l7000.681.85181.85181.8418-170.007492.90
14012006.05.04 18:59sell7010.101.85311.85471.8441
14022006.05.05 12:59s/l7010.101.85471.85471.8441-16.007476.90
14032006.05.05 12:59sell7020.101.85751.85911.8485
14042006.05.05 13:29s/l7020.101.85911.85911.8485-16.007460.90
14052006.05.05 13:29sell7030.681.86211.86461.8546
14062006.05.08 08:29s/l7030.681.86461.86461.8546-170.007290.90
14072006.05.08 08:59sell7040.101.86661.86821.8576
14082006.05.08 16:42t/p7040.101.85761.86821.857690.007380.90
14092006.05.09 11:00sell7053.501.85591.85751.8469
14102006.05.09 11:29s/l7053.501.85751.85751.8469-560.006820.90
14112006.05.09 11:29sell7060.101.85791.85951.8489
14122006.05.09 12:59s/l7060.101.85951.85951.8489-16.006804.90
14132006.05.09 12:59sell7070.101.86031.86191.8513
14142006.05.09 13:29s/l7070.101.86191.86191.8513-16.006788.90
14152006.05.09 13:29sell7080.101.86281.86441.8538
14162006.05.09 13:59s/l7080.101.86441.86441.8538-16.006772.90
14172006.05.09 13:59sell7090.101.86451.86611.8555
14182006.05.09 14:29s/l7090.101.86611.86611.8555-16.006756.90
14192006.05.09 14:29sell7100.101.86721.86881.8582
14202006.05.10 06:59s/l7100.101.86881.86881.8582-16.006740.90
14212006.05.10 07:00sell7110.681.87191.87441.8644
14222006.05.10 14:30t/p7110.681.86441.87441.8644510.007250.90
14232006.05.10 19:30sell7123.501.86651.86811.8575
14242006.05.11 01:29t/p7123.501.85751.86811.85753150.0010400.90
14252006.05.11 10:30sell7133.501.86701.86861.8580
14262006.05.11 12:59s/l7133.501.86861.86861.8580-560.009840.90
14272006.05.11 12:59sell7140.101.86881.87041.8598
14282006.05.11 13:29s/l7140.101.87041.87041.8598-16.009824.90
14292006.05.11 13:29sell7150.101.87001.87161.8610
14302006.05.11 13:59s/l7150.101.87161.87161.8610-16.009808.90
14312006.05.11 13:59sell7160.101.87251.87411.8635
14322006.05.11 14:29s/l7160.101.87411.87411.8635-16.009792.90
14332006.05.11 14:30sell7170.101.87501.87661.8660
14342006.05.11 14:59s/l7170.101.87661.87661.8660-16.009776.90
14352006.05.11 14:59sell7180.101.87931.88091.8703
14362006.05.11 15:59s/l7180.101.88091.88091.8703-16.009760.90
14372006.05.11 15:59sell7190.101.88411.88571.8751
14382006.05.11 23:29s/l7190.101.88571.88571.8751-16.009744.90
14392006.05.11 23:29sell7200.101.88581.88741.8768
14402006.05.12 05:59s/l7200.101.88741.88741.8768-16.009728.90
14412006.05.12 05:59sell7210.101.88741.88901.8784
14422006.05.12 07:29s/l7210.101.88901.88901.8784-16.009712.90
14432006.05.12 07:29sell7220.101.89111.89271.8821
14442006.05.12 08:59s/l7220.101.89271.89271.8821-16.009696.90
14452006.05.12 08:59sell7230.101.89271.89431.8837
14462006.05.12 09:29s/l7230.101.89431.89431.8837-16.009680.90
14472006.05.12 09:29sell7240.101.89461.89621.8856
14482006.05.12 09:59s/l7240.101.89621.89621.8856-16.009664.90
14492006.05.12 09:59sell7250.101.89621.89781.8872
14502006.05.12 10:29s/l7250.101.89781.89781.8872-16.009648.90
14512006.05.12 10:29sell7260.101.89751.89911.8885
14522006.05.12 14:31t/p7260.101.88851.89911.888590.009738.90
14532006.05.12 14:31sell7270.031.89011.89141.8854
14542006.05.12 14:31s/l7270.031.89141.89141.8854-3.909735.00
14552006.05.12 14:31sell7280.101.89031.89191.8813
14562006.05.12 14:32s/l7280.101.89191.89191.8813-16.009719.00
14572006.05.12 14:32sell7290.101.89191.89351.8829
14582006.05.12 14:32s/l7290.101.89351.89351.8829-16.009703.00
14592006.05.12 14:32sell7300.101.89311.89471.8841
14602006.05.12 19:59s/l7300.101.89471.89471.8841-16.009687.00
14612006.05.12 19:59sell7310.101.89501.89661.8860
14622006.05.14 22:00s/l7310.101.89661.89661.8860-16.009671.00
14632006.05.14 22:00sell7320.101.89651.89811.8875
14642006.05.14 22:11s/l7320.101.89811.89811.8875-16.009655.00
14652006.05.14 22:11sell7330.101.89781.89941.8888
14662006.05.14 22:15s/l7330.101.89941.89941.8888-16.009639.00
14672006.05.14 22:15sell7340.101.89901.90061.8900
14682006.05.15 08:00t/p7340.101.89001.90061.890090.009729.00
14692006.05.16 03:59sell7353.501.88581.88741.8768
14702006.05.16 18:29s/l7353.501.88741.88741.8768-560.009169.00
14712006.05.16 18:29sell7360.101.88841.89001.8794
14722006.05.17 03:29s/l7360.101.89001.89001.8794-16.009153.00
14732006.05.17 03:29sell7370.101.89161.89321.8826
14742006.05.17 07:29s/l7370.101.89321.89321.8826-16.009137.00
14752006.05.17 07:29sell7380.101.89581.89741.8868
14762006.05.17 08:59s/l7380.101.89741.89741.8868-16.009121.00
14772006.05.17 08:59sell7390.101.89891.90051.8899
14782006.05.17 14:29t/p7390.101.88991.90051.889990.009211.00
14792006.05.18 10:00sell7400.101.88811.88971.8791
14802006.05.18 13:59s/l7400.101.88971.88971.8791-16.009195.00
14812006.05.18 13:59sell7410.101.89181.89341.8828
14822006.05.18 20:59s/l7410.101.89341.89341.8828-16.009179.00
14832006.05.18 20:59sell7420.101.89331.89491.8843
14842006.05.18 21:29s/l7420.101.89491.89491.8843-16.009163.00
14852006.05.18 21:29sell7430.101.89581.89741.8868
14862006.05.19 07:29t/p7430.101.88681.89741.886890.009253.00
14872006.05.22 18:30sell7440.031.88771.88901.8830
14882006.05.23 07:59t/p7440.031.88301.88901.883014.109267.10
14892006.05.23 18:00sell7450.101.88351.88511.8745
14902006.05.23 18:29s/l7450.101.88511.88511.8745-16.009251.10
14912006.05.23 18:29sell7460.101.88591.88751.8769
14922006.05.23 21:59t/p7460.101.87691.88751.876990.009341.10
14932006.05.24 11:00sell7473.501.88481.88641.8758
14942006.05.24 14:29t/p7473.501.87581.88641.87583150.0012491.10
14952006.05.30 06:34sell7480.031.87141.87271.8667
14962006.05.30 06:59s/l7480.031.87271.87271.8667-3.9012487.20
14972006.05.30 07:29sell7490.101.87291.87451.8639
14982006.05.30 07:29s/l7490.101.87451.87451.8639-16.0012471.20
14992006.05.30 07:29sell7500.101.87431.87591.8653
15002006.05.30 07:59s/l7500.101.87591.87591.8653-16.0012455.20
15012006.05.30 07:59sell7510.101.87561.87721.8666
15022006.05.30 09:59s/l7510.101.87721.87721.8666-16.0012439.20
15032006.05.30 09:59sell7520.101.87901.88061.8700
15042006.05.30 13:59s/l7520.101.88061.88061.8700-16.0012423.20
15052006.05.30 13:59sell7530.101.88261.88421.8736
15062006.05.30 14:29s/l7530.101.88421.88421.8736-16.0012407.20
15072006.05.30 14:29sell7540.101.88601.88761.8770
15082006.05.31 11:44t/p7540.101.87701.88761.877090.0012497.20
15092006.06.02 13:00sell7550.031.88051.88181.8758
15102006.06.02 13:29s/l7550.031.88181.88181.8758-3.9012493.30
15112006.06.02 13:59sell7560.101.88071.88231.8717
15122006.06.02 13:59s/l7560.101.88231.88231.8717-16.0012477.30
15132006.06.02 13:59sell7570.101.88241.88401.8734
15142006.06.02 14:59s/l7570.101.88401.88401.8734-16.0012461.30
15152006.06.02 14:59sell7580.101.88561.88721.8766
15162006.06.05 18:59t/p7580.101.87661.88721.876690.0012551.30
15172006.06.14 14:29sell7590.031.84631.84761.8416
15182006.06.14 15:29s/l7590.031.84761.84761.8416-3.9012547.40
15192006.06.14 15:30sell7600.101.84921.85081.8402
15202006.06.15 13:29s/l7600.101.85081.85081.8402-16.0012531.40
15212006.06.15 13:30sell7610.101.85161.85321.8426
15222006.06.16 02:46s/l7610.101.85321.85321.8426-16.0012515.40
15232006.06.16 02:46sell7620.101.85281.85441.8438
15242006.06.16 07:29s/l7620.101.85441.85441.8438-16.0012499.40
15252006.06.16 07:29sell7630.101.85411.85571.8451
15262006.06.19 01:29t/p7630.101.84511.85571.845190.0012589.40
15272006.06.21 02:30sell7640.031.84631.84761.8416
15282006.06.21 11:29t/p7640.031.84161.84761.841614.1012603.50
15292006.06.21 17:53sell7650.101.84521.84681.8362
15302006.06.22 06:35s/l7650.101.84681.84681.8362-16.0012587.50
15312006.06.22 06:35sell7660.101.84631.84791.8373
15322006.06.22 10:29t/p7660.101.83731.84791.837390.0012677.50
15332006.06.29 21:00sell7670.031.82801.82931.8233
15342006.06.30 01:04s/l7670.031.82931.82931.8233-3.9012673.60
15352006.06.30 01:04sell7680.101.82891.83051.8199
15362006.06.30 01:08s/l7680.101.83051.83051.8199-16.0012657.60
15372006.06.30 01:08sell7690.101.83011.83171.8211
15382006.06.30 01:34s/l7690.101.83171.83171.8211-16.0012641.60
15392006.06.30 01:34sell7700.101.83141.83301.8224
15402006.06.30 01:34s/l7700.101.83301.83301.8224-16.0012625.60
15412006.06.30 01:34sell7710.101.83261.83421.8236
15422006.06.30 01:36s/l7710.101.83421.83421.8236-16.0012609.60
15432006.06.30 01:36sell7720.101.83391.83551.8249
15442006.06.30 05:29s/l7720.101.83551.83551.8249-16.0012593.60
15452006.06.30 05:29sell7730.101.83541.83701.8264
15462006.06.30 11:57s/l7730.101.83701.83701.8264-16.0012577.60
15472006.06.30 11:57sell7740.101.83681.83841.8278
15482006.06.30 12:31s/l7740.101.83841.83841.8278-16.0012561.60
15492006.06.30 12:31sell7750.101.83831.83991.8293
15502006.06.30 12:31s/l7750.101.83991.83991.8293-16.0012545.60
15512006.06.30 12:31sell7760.101.83971.84131.8307
15522006.06.30 12:35s/l7760.101.84131.84131.8307-16.0012529.60
15532006.06.30 12:35sell7770.101.84091.84251.8319
15542006.06.30 12:41s/l7770.101.84251.84251.8319-16.0012513.60
15552006.06.30 12:41sell7780.101.84221.84381.8332
15562006.06.30 12:41s/l7780.101.84381.84381.8332-16.0012497.60
15572006.06.30 12:41sell7790.101.84351.84511.8345
15582006.06.30 13:48s/l7790.101.84511.84511.8345-16.0012481.60
15592006.06.30 13:48sell7800.101.84481.84641.8358
15602006.06.30 14:53s/l7800.101.84641.84641.8358-16.0012465.60
15612006.06.30 14:53sell7810.101.84801.84961.8390
15622006.06.30 14:57s/l7810.101.84961.84961.8390-16.0012449.60
15632006.06.30 14:57sell7820.101.84931.85091.8403
15642006.07.03 15:16t/p7820.101.84031.85091.840390.0012539.60
15652006.07.04 00:00sell7833.501.84251.84411.8335
15662006.07.04 00:46s/l7833.501.84411.84411.8335-560.0011979.60
15672006.07.04 00:46sell7840.101.84381.84541.8348
15682006.07.04 06:26s/l7840.101.84541.84541.8348-16.0011963.60
15692006.07.04 06:26sell7850.101.84511.84671.8361
15702006.07.04 08:52s/l7850.101.84671.84671.8361-16.0011947.60
15712006.07.04 08:52sell7860.101.84631.84791.8373
15722006.07.04 13:17s/l7860.101.84791.84791.8373-16.0011931.60
15732006.07.04 13:17sell7870.101.84761.84921.8386
15742006.07.05 12:31t/p7870.101.83861.84921.838690.0012021.60
15752006.07.07 09:30sell7880.031.84031.84161.8356
15762006.07.07 09:38s/l7880.031.84161.84161.8356-3.9012017.70
15772006.07.07 09:38sell7890.101.84131.84291.8323
15782006.07.07 12:29s/l7890.101.84291.84291.8323-16.0012001.70
15792006.07.07 12:29sell7900.101.84421.84581.8352
15802006.07.07 12:30s/l7900.101.84581.84581.8352-16.0011985.70
15812006.07.07 12:30sell7910.101.84821.84981.8392
15822006.07.07 12:30s/l7910.101.84981.84981.8392-16.0011969.70
15832006.07.07 12:30sell7920.101.85111.85271.8421
15842006.07.07 12:30s/l7920.101.85271.85271.8421-16.0011953.70
15852006.07.07 12:30sell7930.101.85391.85551.8449
15862006.07.10 09:29t/p7930.101.84491.85551.844990.0012043.70
15872006.07.11 01:00sell7940.031.84351.84481.8388
15882006.07.11 01:59s/l7940.031.84481.84481.8388-3.9012039.80
15892006.07.11 01:59sell7950.101.84431.84591.8353
15902006.07.11 18:40s/l7950.101.84591.84591.8353-16.0012023.80
15912006.07.11 18:40sell7960.101.84581.84741.8368
15922006.07.11 20:22s/l7960.101.84741.84741.8368-16.0012007.80
15932006.07.11 20:22sell7970.101.84721.84881.8382
15942006.07.12 12:30t/p7970.101.83821.84881.838290.0012097.80
15952006.07.13 14:00sell7980.031.84361.84491.8389
15962006.07.13 14:05s/l7980.031.84491.84491.8389-3.9012093.90
15972006.07.13 14:05sell7990.101.84461.84621.8356
15982006.07.13 14:10s/l7990.101.84621.84621.8356-16.0012077.90
15992006.07.13 14:10sell8000.101.84581.84741.8368
16002006.07.14 06:23t/p8000.101.83681.84741.836890.0012167.90
16012006.07.14 10:30sell8013.501.84181.84341.8328
16022006.07.14 10:38s/l8013.501.84341.84341.8328-560.0011607.90
16032006.07.14 10:38sell8020.101.84311.84471.8341
16042006.07.14 12:30s/l8020.101.84471.84471.8341-16.0011591.90
16052006.07.14 12:30sell8030.101.84441.84601.8354
16062006.07.14 13:55t/p8030.101.83541.84601.835490.0011681.90
16072006.07.19 14:30sell8040.031.83901.84031.8343
16082006.07.19 16:51s/l8040.031.84031.84031.8343-3.9011678.00
16092006.07.19 16:51sell8050.101.83961.84121.8306
16102006.07.19 16:55s/l8050.101.84121.84121.8306-16.0011662.00
16112006.07.19 16:55sell8060.101.84081.84241.8318
16122006.07.19 16:58s/l8060.101.84241.84241.8318-16.0011646.00
16132006.07.19 16:58sell8070.101.84201.84361.8330
16142006.07.19 17:30s/l8070.101.84361.84361.8330-16.0011630.00
16152006.07.19 17:30sell8080.101.84331.84491.8343
16162006.07.20 01:18s/l8080.101.84491.84491.8343-16.0011614.00
16172006.07.20 01:18sell8090.101.84461.84621.8356
16182006.07.20 01:19s/l8090.101.84621.84621.8356-16.0011598.00
16192006.07.20 01:19sell8100.101.84581.84741.8368
16202006.07.20 08:30s/l8100.101.84741.84741.8368-16.0011582.00
16212006.07.20 08:30sell8110.101.84771.84931.8387
16222006.07.20 10:55s/l8110.101.84931.84931.8387-16.0011566.00
16232006.07.20 10:55sell8120.101.84891.85051.8399
16242006.07.20 11:25s/l8120.101.85051.85051.8399-16.0011550.00
16252006.07.20 11:25sell8130.101.85011.85171.8411
16262006.07.20 11:52s/l8130.101.85171.85171.8411-16.0011534.00
16272006.07.20 11:52sell8140.101.85151.85311.8425
16282006.07.21 07:14s/l8140.101.85311.85311.8425-16.0011518.00
16292006.07.21 07:14sell8150.031.85281.85411.8481
16302006.07.21 07:14s/l8150.031.85411.85411.8481-3.9011514.10
16312006.07.21 07:14sell8160.101.85301.85461.8440
16322006.07.21 07:15s/l8160.101.85461.85461.8440-16.0011498.10
16332006.07.21 07:15sell8170.101.85431.85591.8453
16342006.07.21 10:22s/l8170.101.85591.85591.8453-16.0011482.10
16352006.07.21 10:22sell8180.031.85671.85801.8520
16362006.07.21 10:22s/l8180.031.85801.85801.8520-3.9011478.20
16372006.07.21 10:22sell8190.101.85721.85881.8482
16382006.07.21 11:00s/l8190.101.85881.85881.8482-16.0011462.20
16392006.07.21 11:00sell8200.101.85861.86021.8496
16402006.07.24 07:24t/p8200.101.84961.86021.849690.0011552.20
16412006.07.24 11:30sell8213.501.85341.85501.8444
16422006.07.24 12:20s/l8213.501.85501.85501.8444-560.0010992.20
16432006.07.24 12:20sell8220.101.85461.85621.8456
16442006.07.25 00:32t/p8220.101.84561.85621.845690.0011082.20
16452006.07.25 06:00sell8233.501.85131.85291.8423
16462006.07.25 06:24s/l8233.501.85291.85291.8423-560.0010522.20
16472006.07.25 06:24sell8240.101.85251.85411.8435
16482006.07.25 15:10t/p8240.101.84351.85411.843590.0010612.20
16492006.07.26 17:33sell8250.031.84971.85101.8450
16502006.07.26 17:39s/l8250.031.85101.85101.8450-3.9010608.30
16512006.07.26 17:39sell8260.101.85051.85211.8415
16522006.07.26 18:01s/l8260.101.85211.85211.8415-16.0010592.30
16532006.07.26 18:01sell8270.101.85181.85341.8428
16542006.07.26 18:22s/l8270.101.85341.85341.8428-16.0010576.30
16552006.07.26 18:22sell8280.101.85301.85461.8440
16562006.07.26 18:23s/l8280.101.85461.85461.8440-16.0010560.30
16572006.07.26 18:23sell8290.101.85421.85581.8452
16582006.07.27 05:40s/l8290.101.85581.85581.8452-16.0010544.30
16592006.07.27 05:40sell8300.101.85551.85711.8465
16602006.07.27 05:54s/l8300.101.85711.85711.8465-16.0010528.30
16612006.07.27 05:54sell8310.101.85671.85831.8477
16622006.07.27 07:00s/l8310.101.85831.85831.8477-16.0010512.30
16632006.07.27 07:00sell8320.101.85791.85951.8489
16642006.07.27 07:40s/l8320.101.85951.85951.8489-16.0010496.30
16652006.07.27 07:40sell8330.101.85921.86081.8502
16662006.07.27 08:31s/l8330.101.86081.86081.8502-16.0010480.30
16672006.07.27 08:31sell8340.101.86041.86201.8514
16682006.07.27 09:21s/l8340.101.86201.86201.8514-16.0010464.30
16692006.07.27 09:21sell8350.101.86181.86341.8528
16702006.07.27 10:49s/l8350.101.86341.86341.8528-16.0010448.30
16712006.07.27 10:49sell8360.101.86301.86461.8540
16722006.07.27 13:07s/l8360.101.86461.86461.8540-16.0010432.30
16732006.07.27 13:07sell8370.101.86421.86581.8552
16742006.07.27 13:11s/l8370.101.86581.86581.8552-16.0010416.30
16752006.07.27 13:11sell8380.101.86551.86711.8565
16762006.07.27 13:18s/l8380.101.86711.86711.8565-16.0010400.30
16772006.07.27 13:18sell8390.101.86671.86831.8577
16782006.07.27 18:18t/p8390.101.85771.86831.857790.0010490.30
16792006.07.28 04:00sell8403.501.85811.85971.8491
16802006.07.28 06:53s/l8403.501.85971.85971.8491-560.009930.30
16812006.07.28 06:53sell8410.101.85941.86101.8504
16822006.07.28 09:07s/l8410.101.86101.86101.8504-16.009914.30
16832006.07.28 09:07sell8420.101.86061.86221.8516
16842006.07.28 12:31s/l8420.101.86221.86221.8516-16.009898.30
16852006.07.28 12:31sell8430.101.86191.86351.8529
16862006.07.28 12:31s/l8430.101.86351.86351.8529-16.009882.30
16872006.07.28 12:31sell8440.101.86531.86691.8563
16882006.07.28 13:17s/l8440.101.86691.86691.8563-16.009866.30
16892006.07.28 13:17sell8450.101.86661.86821.8576
16902006.07.31 12:59s/l8450.101.86821.86821.8576-16.009850.30
16912006.07.31 12:59sell8460.101.86791.86951.8589
16922006.08.01 15:21s/l8460.101.86951.86951.8589-16.009834.30
16932006.08.01 15:21sell8470.031.86901.87031.8643
16942006.08.01 15:25s/l8470.031.87031.87031.8643-3.909830.40
16952006.08.01 15:26sell8480.101.86971.87131.8607
16962006.08.01 15:56s/l8480.101.87131.87131.8607-16.009814.40
16972006.08.01 15:56sell8490.101.87071.87231.8617
16982006.08.01 16:06s/l8490.101.87231.87231.8617-16.009798.40
16992006.08.01 16:06sell8500.101.87211.87371.8631
17002006.08.01 16:07s/l8500.101.87371.87371.8631-16.009782.40
17012006.08.01 16:07sell8510.101.87381.87541.8648
17022006.08.01 16:16s/l8510.101.87541.87541.8648-16.009766.40
17032006.08.01 16:16sell8520.101.87501.87661.8660
17042006.08.01 18:28s/l8520.101.87661.87661.8660-16.009750.40
17052006.08.01 18:28sell8530.101.87631.87791.8673
17062006.08.02 00:32s/l8530.101.87791.87791.8673-16.009734.40
17072006.08.02 00:32sell8540.101.87761.87921.8686
17082006.08.02 14:44s/l8540.101.87921.87921.8686-16.009718.40
17092006.08.02 14:44sell8550.031.87891.88021.8742
17102006.08.02 23:59close at stop8550.031.87771.88021.87423.609722.00