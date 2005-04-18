Strategy Tester Report
GoGetLongs2x

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.02 00:00 (2005.02.01 - 2006.08.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.25; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.03; StopLoss6=13;
Bars in test17357Ticks modelled1728561Modelling quality65.40%
Initial deposit500.00
Total net profit4605.30Gross profit29962.40Gross loss-25357.10
Profit factor1.18Expected payoff5.23
Absolute drawdown232.00Maximal drawdown1820.00 (37.63%)Relative drawdown59.75% (397.80)
Total trades881Short positions (won %)881 (17.25%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)152 (17.25%)Loss trades (% of total)729 (82.75%)
Largestprofit trade765.00loss trade-170.00
Averageprofit trade197.12loss trade-34.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (998.50)consecutive losses (loss in money)25 (-1019.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)998.50 (3)consecutive loss (count of losses)-1019.20 (25)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57sell10.371.92531.92691.9163
22005.03.04 15:27s/l10.371.92691.92691.9163-59.20440.80
32005.03.04 15:28sell20.251.92711.92871.9181
42005.03.07 08:00t/p20.251.91811.92871.9181225.00665.80
52005.03.07 16:00sell30.541.91651.91721.9132
62005.03.07 16:00s/l30.541.91721.91721.9132-37.80628.00
72005.03.07 16:00sell40.251.91701.91861.9080
82005.03.08 07:01s/l40.251.91861.91861.9080-40.00588.00
92005.03.08 07:01sell50.251.91921.92081.9102
102005.03.08 07:31s/l50.251.92081.92081.9102-40.00548.00
112005.03.08 07:31sell60.251.92151.92311.9125
122005.03.08 10:55s/l60.251.92311.92311.9125-40.00508.00
132005.03.08 10:55sell70.251.92291.92451.9139
142005.03.08 13:02s/l70.251.92451.92451.9139-40.00468.00
152005.03.08 13:02sell80.251.92441.92601.9154
162005.03.08 13:22s/l80.251.92601.92601.9154-40.00428.00
172005.03.08 13:22sell90.251.92591.92751.9169
182005.03.08 13:25s/l90.251.92751.92751.9169-40.00388.00
192005.03.08 13:25sell100.251.92731.92891.9183
202005.03.08 13:51s/l100.251.92891.92891.9183-40.00348.00
212005.03.08 13:51sell110.251.92871.93031.9197
222005.03.08 13:55s/l110.251.93031.93031.9197-40.00308.00
232005.03.08 13:55sell120.251.93021.93181.9212
242005.03.08 15:25s/l120.251.93181.93181.9212-40.00268.00
252005.03.08 15:25sell130.251.93161.93321.9226
262005.03.09 13:00t/p130.251.92261.93321.9226225.00493.00
272005.03.09 16:31sell140.031.92711.92841.9224
282005.03.09 17:17s/l140.031.92841.92841.9224-3.90489.10
292005.03.09 17:18sell150.251.92841.93001.9194
302005.03.10 07:01s/l150.251.93001.93001.9194-40.00449.10
312005.03.10 07:01sell160.251.93041.93201.9214
322005.03.10 16:08t/p160.251.92141.93201.9214225.00674.10
332005.03.11 15:30sell170.371.92681.92841.9178
342005.03.14 07:03t/p170.371.91781.92841.9178333.001007.10
352005.03.16 09:30sell180.031.92211.92341.9174
362005.03.16 09:32s/l180.031.92341.92341.9174-3.901003.20
372005.03.16 09:32sell190.551.92321.92391.9179
382005.03.16 09:34s/l190.551.92391.92391.9179-38.50964.70
392005.03.16 09:34sell200.251.92361.92521.9146
402005.03.16 10:31s/l200.251.92521.92521.9146-40.00924.70
412005.03.16 10:31sell210.251.92501.92661.9160
422005.03.16 12:53s/l210.251.92661.92661.9160-40.00884.70
432005.03.16 12:53sell220.251.92681.92841.9178
442005.03.16 12:58s/l220.251.92841.92841.9178-40.00844.70
452005.03.16 12:58sell230.251.92831.92991.9193
462005.03.17 12:47t/p230.251.91931.92991.9193225.001069.70
472005.03.17 15:37sell240.371.92431.92591.9153
482005.03.17 16:01s/l240.371.92591.92591.9153-59.201010.50
492005.03.17 16:01sell250.251.92571.92731.9167
502005.03.18 07:36t/p250.251.91671.92731.9167225.001235.50
512005.03.29 08:56sell260.031.87391.87521.8692
522005.03.29 11:52s/l260.031.87521.87521.8692-3.901231.60
532005.03.29 11:52sell270.551.87501.87571.8697
542005.03.29 11:54s/l270.551.87571.87571.8697-38.501193.10
552005.03.29 11:54sell280.251.87541.87701.8664
562005.03.30 01:04s/l280.251.87701.87701.8664-40.001153.10
572005.03.30 01:04sell290.381.87691.87761.8732
582005.03.30 01:14s/l290.381.87761.87761.8732-26.601126.50
592005.03.30 01:14sell300.251.87741.87901.8684
602005.03.30 03:02s/l300.251.87901.87901.8684-40.001086.50
612005.03.30 03:02sell310.251.87891.88051.8699
622005.03.30 03:26s/l310.251.88051.88051.8699-40.001046.50
632005.03.30 03:26sell320.251.88031.88191.8713
642005.03.30 08:22s/l320.251.88191.88191.8713-40.001006.50
652005.03.30 08:22sell330.251.88181.88341.8728
662005.03.30 08:26s/l330.251.88341.88341.8728-40.00966.50
672005.03.30 08:26sell340.251.88321.88481.8742
682005.03.30 14:27s/l340.251.88481.88481.8742-40.00926.50
692005.03.30 14:27sell350.251.88461.88621.8756
702005.03.31 05:49t/p350.251.87561.88621.8756225.001151.50
712005.03.31 07:00sell360.031.87961.88091.8749
722005.03.31 07:01s/l360.031.88091.88091.8749-3.901147.60
732005.03.31 07:01sell370.551.88111.88181.8758
742005.03.31 07:08s/l370.551.88181.88181.8758-38.501109.10
752005.03.31 07:08sell380.251.88151.88311.8725
762005.03.31 09:35s/l380.251.88311.88311.8725-40.001069.10
772005.03.31 09:35sell390.251.88291.88451.8739
782005.03.31 12:30s/l390.251.88451.88451.8739-40.001029.10
792005.03.31 12:30sell400.251.88731.88891.8783
802005.03.31 13:00s/l400.251.88891.88891.8783-40.00989.10
812005.03.31 13:00sell410.251.89071.89231.8817
822005.04.01 12:30s/l410.251.89231.89231.8817-40.00949.10
832005.04.01 12:30sell420.011.89651.89721.8880
842005.04.01 12:30s/l420.011.89721.89721.8880-0.70948.40
852005.04.01 12:30sell430.031.89761.89891.8929
862005.04.01 12:31t/p430.031.89291.89891.892914.10962.50
872005.04.01 12:31sell440.021.89301.89371.8892
882005.04.01 12:31s/l440.021.89371.89371.8892-1.40961.10
892005.04.01 12:31sell450.251.89371.89531.8847
902005.04.01 12:37s/l450.251.89531.89531.8847-40.00921.10
912005.04.01 12:37sell460.251.89551.89711.8865
922005.04.01 14:00t/p460.251.88651.89711.8865225.001146.10
932005.04.01 14:00sell470.371.88641.88801.8774
942005.04.01 14:00s/l470.371.88801.88801.8774-59.201086.90
952005.04.01 14:00sell480.251.88821.88981.8792
962005.04.01 14:11t/p480.251.87921.88981.8792225.001311.90
972005.04.01 14:27sell490.371.88901.89061.8800
982005.04.01 14:29t/p490.371.88001.89061.8800333.001644.90
992005.04.05 20:00sell500.371.88041.88201.8714
1002005.04.06 02:42s/l500.371.88201.88201.8714-59.201585.70
1012005.04.06 02:42sell510.251.88191.88351.8729
1022005.04.06 06:25s/l510.251.88351.88351.8729-40.001545.70
1032005.04.06 06:25sell520.251.88331.88491.8743
1042005.04.06 06:54s/l520.251.88491.88491.8743-40.001505.70
1052005.04.06 06:54sell530.251.88471.88631.8757
1062005.04.06 12:01t/p530.251.87571.88631.8757225.001730.70
1072005.04.06 16:30sell540.251.88051.88211.8715
1082005.04.06 16:34s/l540.251.88211.88211.8715-40.001690.70
1092005.04.06 16:34sell550.251.88201.88361.8730
1102005.04.07 04:31s/l550.251.88361.88361.8730-40.001650.70
1112005.04.07 04:31sell560.251.88351.88511.8745
1122005.04.07 06:01s/l560.251.88511.88511.8745-40.001610.70
1132005.04.07 06:01sell570.251.88571.88731.8767
1142005.04.07 11:01t/p570.251.87671.88731.8767225.001835.70
1152005.04.08 17:30sell580.031.88201.88331.8773
1162005.04.08 17:57s/l580.031.88331.88331.8773-3.901831.80
1172005.04.08 17:57sell590.551.88311.88381.8778
1182005.04.08 18:26s/l590.551.88381.88381.8778-38.501793.30
1192005.04.08 18:26sell600.251.88371.88531.8747
1202005.04.08 19:54s/l600.251.88531.88531.8747-40.001753.30
1212005.04.08 19:54sell610.251.88511.88671.8761
1222005.04.11 07:42s/l610.251.88671.88671.8761-40.001713.30
1232005.04.11 07:42sell620.251.88661.88821.8776
1242005.04.11 08:11s/l620.251.88821.88821.8776-40.001673.30
1252005.04.11 08:11sell630.251.88811.88971.8791
1262005.04.11 08:15s/l630.251.88971.88971.8791-40.001633.30
1272005.04.11 08:15sell640.251.88951.89111.8805
1282005.04.11 08:41s/l640.251.89111.89111.8805-40.001593.30
1292005.04.11 08:41sell650.251.89091.89251.8819
1302005.04.11 16:05s/l650.251.89251.89251.8819-40.001553.30
1312005.04.11 16:05sell660.251.89231.89391.8833
1322005.04.12 06:32s/l660.251.89391.89391.8833-40.001513.30
1332005.04.12 06:32sell670.251.89381.89541.8848
1342005.04.12 12:25s/l670.251.89541.89541.8848-40.001473.30
1352005.04.12 12:25sell680.251.89531.89691.8863
1362005.04.12 12:58s/l680.251.89691.89691.8863-40.001433.30
1372005.04.12 12:58sell690.251.89671.89831.8877
1382005.04.12 13:00t/p690.251.88771.89831.8877225.001658.30
1392005.04.12 18:30sell700.371.88941.89101.8804
1402005.04.12 18:44s/l700.371.89101.89101.8804-59.201599.10
1412005.04.12 18:44sell710.251.89081.89241.8818
1422005.04.12 20:42s/l710.251.89241.89241.8818-40.001559.10
1432005.04.12 20:42sell720.251.89221.89381.8832
1442005.04.13 06:01s/l720.251.89381.89381.8832-40.001519.10
1452005.04.13 06:01sell730.251.89441.89601.8854
1462005.04.14 09:34t/p730.251.88541.89601.8854225.001744.10
1472005.04.15 14:27sell740.031.89371.89501.8890
1482005.04.15 14:58s/l740.031.89501.89501.8890-3.901740.20
1492005.04.15 14:58sell750.551.89481.89551.8895
1502005.04.18 01:00t/p750.551.88951.89551.8895291.502031.70
1512005.04.18 01:00sell760.031.88921.88991.8854
1522005.04.18 01:16s/l760.031.88991.88991.8854-2.102029.60
1532005.04.18 01:16sell770.251.88971.89131.8807
1542005.04.18 06:14s/l770.251.89131.89131.8807-40.001989.60
1552005.04.18 06:14sell780.251.89111.89271.8821
1562005.04.18 06:42s/l780.251.89271.89271.8821-40.001949.60
1572005.04.18 06:42sell790.251.89251.89411.8835
1582005.04.18 07:11s/l790.251.89411.89411.8835-40.001909.60
1592005.04.18 07:11sell800.251.89421.89581.8852
1602005.04.18 07:38s/l800.251.89581.89581.8852-40.001869.60
1612005.04.18 07:38sell810.251.89571.89731.8867
1622005.04.18 08:27s/l810.251.89731.89731.8867-40.001829.60
1632005.04.18 08:27sell820.251.89711.89871.8881
1642005.04.18 08:37s/l820.251.89871.89871.8881-40.001789.60
1652005.04.18 08:37sell830.251.89851.90011.8895
1662005.04.18 08:57s/l830.251.90011.90011.8895-40.001749.60
1672005.04.18 08:57sell840.251.90011.90171.8911
1682005.04.18 14:25s/l840.251.90171.90171.8911-40.001709.60
1692005.04.18 14:25sell850.251.90151.90311.8925
1702005.04.18 14:51s/l850.251.90311.90311.8925-40.001669.60
1712005.04.18 14:51sell860.251.90301.90461.8940
1722005.04.18 15:49s/l860.251.90461.90461.8940-40.001629.60
1732005.04.18 15:49sell870.251.90441.90601.8954
1742005.04.19 06:39s/l870.251.90601.90601.8954-40.001589.60
1752005.04.19 06:39sell880.251.90591.90751.8969
1762005.04.19 07:08s/l880.251.90751.90751.8969-40.001549.60
1772005.04.19 07:08sell890.251.90761.90921.8986
1782005.04.19 07:39s/l890.251.90921.90921.8986-40.001509.60
1792005.04.19 07:39sell900.251.90901.91061.9000
1802005.04.19 10:05s/l900.251.91061.91061.9000-40.001469.60
1812005.04.19 10:05sell910.251.91061.91221.9016
1822005.04.19 10:25s/l910.251.91221.91221.9016-40.001429.60
1832005.04.19 10:25sell920.251.91231.91391.9033
1842005.04.19 14:23s/l920.251.91391.91391.9033-40.001389.60
1852005.04.19 14:23sell930.251.91381.91541.9048
1862005.04.19 14:49s/l930.251.91541.91541.9048-40.001349.60
1872005.04.19 14:49sell940.251.91521.91681.9062
1882005.04.19 14:53s/l940.251.91681.91681.9062-40.001309.60
1892005.04.19 14:53sell950.251.91661.91821.9076
1902005.04.19 19:14s/l950.251.91821.91821.9076-40.001269.60
1912005.04.19 19:14sell960.031.91781.91911.9131
1922005.04.19 19:17s/l960.031.91911.91911.9131-3.901265.70
1932005.04.19 19:17sell970.551.91891.91961.9136
1942005.04.19 19:23s/l970.551.91961.91961.9136-38.501227.20
1952005.04.19 19:23sell980.021.91961.92031.9158
1962005.04.19 19:28s/l980.021.92031.92031.9158-1.401225.80
1972005.04.19 19:28sell990.251.92011.92171.9111
1982005.04.20 12:30t/p990.251.91111.92171.9111225.001450.80
1992005.04.20 14:30sell1000.031.91591.91721.9112
2002005.04.20 14:30s/l1000.031.91721.91721.9112-3.901446.90
2012005.04.20 14:30sell1010.551.91741.91811.9121
2022005.04.20 14:34s/l1010.551.91811.91811.9121-38.501408.40
2032005.04.20 14:34sell1020.251.91801.91961.9090
2042005.04.20 15:03s/l1020.251.91961.91961.9090-40.001368.40
2052005.04.20 15:03sell1030.251.91941.92101.9104
2062005.04.20 15:05s/l1030.251.92101.92101.9104-40.001328.40
2072005.04.20 15:05sell1040.251.92081.92241.9118
2082005.04.21 08:35t/p1040.251.91181.92241.9118225.001553.40
2092005.04.22 10:00sell1050.031.91381.91511.9091
2102005.04.22 10:00s/l1050.031.91511.91511.9091-3.901549.50
2112005.04.22 10:00sell1060.551.91511.91581.9098
2122005.04.22 10:04s/l1060.551.91581.91581.9098-38.501511.00
2132005.04.22 10:04sell1070.251.91561.91721.9066
2142005.04.26 07:09t/p1070.251.90661.91721.9066225.001736.00
2152005.04.28 15:00sell1080.011.90911.90981.9006
2162005.04.28 15:28s/l1080.011.90981.90981.9006-0.701735.30
2172005.04.28 15:28sell1090.031.90971.91101.9050
2182005.04.29 04:30s/l1090.031.91101.91101.9050-3.901731.40
2192005.04.29 04:30sell1100.551.91091.91161.9056
2202005.04.29 04:37s/l1100.551.91161.91161.9056-38.501692.90
2212005.04.29 04:37sell1110.251.91181.91341.9028
2222005.04.29 04:41s/l1110.251.91341.91341.9028-40.001652.90
2232005.04.29 04:41sell1120.251.91351.91511.9045
2242005.04.29 06:09s/l1120.251.91511.91511.9045-40.001612.90
2252005.04.29 06:09sell1130.251.91501.91661.9060
2262005.04.29 18:00t/p1130.251.90601.91661.9060225.001837.90
2272005.05.04 08:53sell1140.031.89991.90121.8952
2282005.05.04 09:51s/l1140.031.90121.90121.8952-3.901834.00
2292005.05.04 09:51sell1150.401.90101.90171.8998
2302005.05.04 10:00t/p1150.401.89981.90171.899848.001882.00
2312005.05.04 10:00sell1160.251.89971.90131.8907
2322005.05.04 10:19s/l1160.251.90131.90131.8907-40.001842.00
2332005.05.04 10:19sell1170.251.90111.90271.8921
2342005.05.04 10:51s/l1170.251.90271.90271.8921-40.001802.00
2352005.05.04 10:51sell1180.251.90251.90411.8935
2362005.05.05 05:35s/l1180.251.90411.90411.8935-40.001762.00
2372005.05.05 05:35sell1190.251.90411.90571.8951
2382005.05.05 05:47s/l1190.251.90571.90571.8951-40.001722.00
2392005.05.05 05:47sell1200.251.90551.90711.8965
2402005.05.05 16:45s/l1200.251.90711.90711.8965-40.001682.00
2412005.05.05 16:45sell1210.251.90701.90861.8980
2422005.05.06 07:17t/p1210.251.89801.90861.8980225.001907.00
2432005.05.24 12:57sell1220.011.83461.83531.8261
2442005.05.24 23:01t/p1220.011.82611.83531.82618.501915.50
2452005.05.25 18:00sell1231.021.83151.83401.8240
2462005.05.26 06:30t/p1231.021.82401.83401.8240765.002680.50
2472005.06.03 02:00sell1240.011.81831.81901.8098
2482005.06.03 02:52s/l1240.011.81901.81901.8098-0.702679.80
2492005.06.03 02:52sell1250.031.81891.82021.8142
2502005.06.03 06:08t/p1250.031.81421.82021.814214.102693.90
2512005.06.03 06:09sell1260.821.81611.81681.8108
2522005.06.03 06:10s/l1260.821.81681.81681.8108-57.402636.50
2532005.06.03 06:10sell1270.021.81681.81751.8130
2542005.06.03 06:14s/l1270.021.81751.81751.8130-1.402635.10
2552005.06.03 06:14sell1280.251.81781.81941.8088
2562005.06.03 06:28s/l1280.251.81941.81941.8088-40.002595.10
2572005.06.03 06:28sell1290.251.81931.82091.8103
2582005.06.03 12:34s/l1290.251.82091.82091.8103-40.002555.10
2592005.06.03 12:34sell1300.251.82091.82251.8119
2602005.06.03 12:44s/l1300.251.82251.82251.8119-40.002515.10
2612005.06.03 12:44sell1310.251.82271.82431.8137
2622005.06.03 15:01t/p1310.251.81371.82431.8137225.002740.10
2632005.06.06 07:30sell1320.371.81891.82051.8099
2642005.06.06 08:31s/l1320.371.82051.82051.8099-59.202680.90
2652005.06.06 08:31sell1330.251.82051.82211.8115
2662005.06.06 16:43s/l1330.251.82211.82211.8115-40.002640.90
2672005.06.06 16:43sell1340.251.82201.82361.8130
2682005.06.06 17:11s/l1340.251.82361.82361.8130-40.002600.90
2692005.06.06 17:11sell1350.251.82351.82511.8145
2702005.06.07 06:02s/l1350.251.82511.82511.8145-40.002560.90
2712005.06.07 06:02sell1360.011.82571.82641.8172
2722005.06.07 06:12s/l1360.011.82641.82641.8172-0.702560.20
2732005.06.07 06:12sell1370.031.82691.82821.8222
2742005.06.07 06:14s/l1370.031.82821.82821.8222-3.902556.30
2752005.06.07 06:14sell1380.551.82871.82941.8234
2762005.06.07 06:43s/l1380.551.82941.82941.8234-38.502517.80
2772005.06.07 06:44sell1390.251.82921.83081.8202
2782005.06.07 08:31s/l1390.251.83081.83081.8202-40.002477.80
2792005.06.07 08:31sell1400.011.83071.83141.8222
2802005.06.07 08:41s/l1400.011.83141.83141.8222-0.702477.10
2812005.06.07 08:41sell1410.031.83131.83261.8266
2822005.06.07 08:56s/l1410.031.83261.83261.8266-3.902473.20
2832005.06.07 08:56sell1420.551.83251.83321.8272
2842005.06.07 16:46s/l1420.551.83321.83321.8272-38.502434.70
2852005.06.07 16:46sell1430.251.83321.83481.8242
2862005.06.07 16:49s/l1430.251.83481.83481.8242-40.002394.70
2872005.06.07 16:49sell1440.251.83471.83631.8257
2882005.06.08 00:51s/l1440.251.83631.83631.8257-40.002354.70
2892005.06.08 00:51sell1450.251.83611.83771.8271
2902005.06.08 02:47s/l1450.251.83771.83771.8271-40.002314.70
2912005.06.08 02:47sell1460.251.83761.83921.8286
2922005.06.08 13:19s/l1460.251.83921.83921.8286-40.002274.70
2932005.06.08 13:19sell1470.251.83901.84061.8300
2942005.06.08 17:00t/p1470.251.83001.84061.8300225.002499.70
2952005.06.15 14:19sell1480.031.81641.81771.8117
2962005.06.15 14:57s/l1480.031.81771.81771.8117-3.902495.80
2972005.06.15 14:57sell1490.551.81771.81841.8124
2982005.06.15 14:58s/l1490.551.81841.81841.8124-38.502457.30
2992005.06.15 14:58sell1500.021.81831.81901.8145
3002005.06.15 14:58s/l1500.021.81901.81901.8145-1.402455.90
3012005.06.15 14:58sell1510.251.81971.82131.8107
3022005.06.15 15:57s/l1510.251.82131.82131.8107-40.002415.90
3032005.06.15 15:57sell1520.251.82131.82291.8123
3042005.06.15 16:55s/l1520.251.82291.82291.8123-40.002375.90
3052005.06.15 16:55sell1530.251.82271.82431.8137
3062005.06.15 17:28s/l1530.251.82431.82431.8137-40.002335.90
3072005.06.15 17:28sell1540.251.82411.82571.8151
3082005.06.16 12:33s/l1540.251.82571.82571.8151-40.002295.90
3092005.06.16 12:33sell1550.251.82621.82781.8172
3102005.06.16 13:03s/l1550.251.82781.82781.8172-40.002255.90
3112005.06.16 13:03sell1560.251.82791.82951.8189
3122005.06.16 14:00t/p1560.251.81891.82951.8189225.002480.90
3132005.06.16 14:00sell1570.371.81861.82021.8096
3142005.06.16 14:03s/l1570.371.82021.82021.8096-59.202421.70
3152005.06.16 14:03sell1580.251.82001.82161.8110
3162005.06.16 14:28s/l1580.251.82161.82161.8110-40.002381.70
3172005.06.16 14:28sell1590.251.82161.82321.8126
3182005.06.16 16:25s/l1590.251.82321.82321.8126-40.002341.70
3192005.06.16 16:25sell1600.251.82321.82481.8142
3202005.06.17 07:36s/l1600.251.82481.82481.8142-40.002301.70
3212005.06.17 07:36sell1610.251.82461.82621.8156
3222005.06.17 10:03s/l1610.251.82621.82621.8156-40.002261.70
3232005.06.17 10:03sell1620.251.82651.82811.8175
3242005.06.17 10:33s/l1620.251.82811.82811.8175-40.002221.70
3252005.06.17 10:33sell1630.251.82791.82951.8189
3262005.06.17 18:17s/l1630.251.82951.82951.8189-40.002181.70
3272005.06.17 18:17sell1640.251.82971.83131.8207
3282005.06.21 00:17t/p1640.251.82071.83131.8207225.002406.70
3292005.06.21 03:12sell1650.031.82341.82471.8187
3302005.06.21 04:31s/l1650.031.82471.82471.8187-3.902402.80
3312005.06.21 04:31sell1660.551.82451.82521.8192
3322005.06.21 04:31s/l1660.551.82521.82521.8192-38.502364.30
3332005.06.21 04:32sell1670.251.82501.82661.8160
3342005.06.21 14:36s/l1670.251.82661.82661.8160-40.002324.30
3352005.06.21 15:30sell1680.251.82501.82661.8160
3362005.06.21 16:28s/l1680.251.82661.82661.8160-40.002284.30
3372005.06.21 16:28sell1690.251.82641.82801.8174
3382005.06.21 16:35s/l1690.251.82801.82801.8174-40.002244.30
3392005.06.21 16:35sell1700.251.82781.82941.8188
3402005.06.21 18:04s/l1700.251.82941.82941.8188-40.002204.30
3412005.06.21 18:04sell1710.251.82941.83101.8204
3422005.06.22 06:43s/l1710.251.83101.83101.8204-40.002164.30
3432005.06.22 06:43sell1720.251.83131.83291.8223
3442005.06.22 08:12s/l1720.251.83291.83291.8223-40.002124.30
3452005.06.22 08:12sell1730.381.83271.83341.8290
3462005.06.22 08:30t/p1730.381.82901.83341.8290140.602264.90
3472005.06.22 08:30sell1740.371.82871.83031.8197
3482005.06.22 08:41s/l1740.371.83031.83031.8197-59.202205.70
3492005.06.22 08:41sell1750.251.83011.83171.8211
3502005.06.22 09:00t/p1750.251.82111.83171.8211225.002430.70
3512005.06.24 14:30sell1760.371.82291.82451.8139
3522005.06.26 23:16s/l1760.371.82451.82451.8139-59.202371.50
3532005.06.26 23:16sell1770.251.82441.82601.8154
3542005.06.27 06:31s/l1770.251.82601.82601.8154-40.002331.50
3552005.06.27 06:31sell1780.251.82581.82741.8168
3562005.06.27 06:36s/l1780.251.82741.82741.8168-40.002291.50
3572005.06.27 06:36sell1790.251.82761.82921.8186
3582005.06.27 07:55s/l1790.251.82921.82921.8186-40.002251.50
3592005.06.27 07:55sell1800.251.82901.83061.8200
3602005.06.27 10:55s/l1800.251.83061.83061.8200-40.002211.50
3612005.06.27 10:55sell1810.251.83041.83201.8214
3622005.06.28 07:28t/p1810.251.82141.83201.8214225.002436.50
3632005.07.11 15:00sell1820.011.75511.75581.7466
3642005.07.11 15:00s/l1820.011.75581.75581.7466-0.702435.80
3652005.07.11 15:00sell1830.031.75561.75691.7509
3662005.07.11 15:00s/l1830.031.75691.75691.7509-3.902431.90
3672005.07.11 15:00sell1840.021.75631.75701.7525
3682005.07.11 15:01s/l1840.021.75701.75701.7525-1.402430.50
3692005.07.11 15:01sell1850.251.75681.75841.7478
3702005.07.11 15:27s/l1850.251.75841.75841.7478-40.002390.50
3712005.07.11 15:27sell1860.251.75841.76001.7494
3722005.07.12 01:45s/l1860.251.76001.76001.7494-40.002350.50
3732005.07.12 01:45sell1870.251.76061.76221.7516
3742005.07.12 02:14s/l1870.251.76221.76221.7516-40.002310.50
3752005.07.12 02:14sell1880.251.76231.76391.7533
3762005.07.12 03:43s/l1880.251.76391.76391.7533-40.002270.50
3772005.07.12 03:43sell1890.251.76381.76541.7548
3782005.07.12 04:17s/l1890.251.76541.76541.7548-40.002230.50
3792005.07.12 04:17sell1900.251.76521.76681.7562
3802005.07.12 07:09s/l1900.251.76681.76681.7562-40.002190.50
3812005.07.12 07:09sell1910.251.76681.76841.7578
3822005.07.12 07:24s/l1910.251.76841.76841.7578-40.002150.50
3832005.07.12 07:24sell1920.251.76821.76981.7592
3842005.07.12 10:28s/l1920.251.76981.76981.7592-40.002110.50
3852005.07.12 10:28sell1930.251.76961.77121.7606
3862005.07.12 10:48s/l1930.251.77121.77121.7606-40.002070.50
3872005.07.12 10:48sell1940.251.77111.77271.7621
3882005.07.12 14:24s/l1940.251.77271.77271.7621-40.002030.50
3892005.07.12 14:24sell1950.251.77261.77421.7636
3902005.07.12 15:41s/l1950.251.77421.77421.7636-40.001990.50
3912005.07.12 15:41sell1960.251.77401.77561.7650
3922005.07.12 15:52s/l1960.251.77561.77561.7650-40.001950.50
3932005.07.12 15:52sell1970.251.77541.77701.7664
3942005.07.12 17:20s/l1970.251.77701.77701.7664-40.001910.50
3952005.07.12 17:20sell1980.251.77691.77851.7679
3962005.07.12 20:25s/l1980.251.77851.77851.7679-40.001870.50
3972005.07.12 20:25sell1990.251.77831.77991.7693
3982005.07.13 07:30t/p1990.251.76931.77991.7693225.002095.50
3992005.07.13 21:01sell2000.031.76471.76601.7600
4002005.07.13 23:49t/p2000.031.76001.76601.760014.102109.60
4012005.07.14 03:02sell2010.371.76331.76491.7543
4022005.07.15 12:36t/p2010.371.75431.76491.7543333.002442.60
4032005.07.21 07:00sell2020.011.74571.74641.7372
4042005.07.21 07:00s/l2020.011.74641.74641.7372-0.702441.90
4052005.07.21 07:00sell2030.031.74631.74761.7416
4062005.07.21 07:00s/l2030.031.74761.74761.7416-3.902438.00
4072005.07.21 07:00sell2040.551.74741.74811.7421
4082005.07.21 07:13s/l2040.551.74811.74811.7421-38.502399.50
4092005.07.21 07:13sell2050.021.74801.74871.7442
4102005.07.21 08:32s/l2050.021.74871.74871.7442-1.402398.10
4112005.07.21 08:32sell2060.251.74841.75001.7394
4122005.07.21 08:41s/l2060.251.75001.75001.7394-40.002358.10
4132005.07.21 08:41sell2070.251.75041.75201.7414
4142005.07.21 11:00s/l2070.251.75201.75201.7414-40.002318.10
4152005.07.21 11:00sell2080.251.75371.75531.7447
4162005.07.21 11:08s/l2080.251.75531.75531.7447-40.002278.10
4172005.07.21 11:08sell2090.251.75801.75961.7490
4182005.07.21 11:16s/l2090.251.75961.75961.7490-40.002238.10
4192005.07.21 11:16sell2100.251.75961.76121.7506
4202005.07.21 11:55s/l2100.251.76121.76121.7506-40.002198.10
4212005.07.21 11:55sell2110.251.76121.76281.7522
4222005.07.21 12:00t/p2110.251.75221.76281.7522225.002423.10
4232005.07.21 12:00sell2120.371.75131.75291.7423
4242005.07.21 12:07s/l2120.371.75291.75291.7423-59.202363.90
4252005.07.21 12:07sell2130.251.75381.75541.7448
4262005.07.21 12:27s/l2130.251.75541.75541.7448-40.002323.90
4272005.07.21 12:27sell2140.251.75571.75731.7467
4282005.07.21 12:28s/l2140.251.75731.75731.7467-40.002283.90
4292005.07.21 12:28sell2150.251.75771.75931.7487
4302005.07.21 12:30t/p2150.251.74871.75931.7487225.002508.90
4312005.07.21 12:30sell2160.371.74841.75001.7394
4322005.07.21 12:57s/l2160.371.75001.75001.7394-59.202449.70
4332005.07.21 12:57sell2170.251.75001.75161.7410
4342005.07.21 16:31s/l2170.251.75161.75161.7410-40.002409.70
4352005.07.21 16:31sell2180.251.75141.75301.7424
4362005.07.21 16:52s/l2180.251.75301.75301.7424-40.002369.70
4372005.07.21 16:52sell2190.251.75361.75521.7446
4382005.07.21 17:21s/l2190.251.75521.75521.7446-40.002329.70
4392005.07.21 17:21sell2200.251.75571.75731.7467
4402005.07.21 17:38s/l2200.251.75731.75731.7467-40.002289.70
4412005.07.21 17:38sell2210.251.75711.75871.7481
4422005.07.21 17:50s/l2210.251.75871.75871.7481-40.002249.70
4432005.07.21 17:50sell2220.251.75951.76111.7505
4442005.07.21 21:00t/p2220.251.75051.76111.7505225.002474.70
4452005.07.21 21:00sell2230.371.74971.75131.7407
4462005.07.21 21:16s/l2230.371.75131.75131.7407-59.202415.50
4472005.07.21 21:16sell2240.251.75121.75281.7422
4482005.07.21 21:46s/l2240.251.75281.75281.7422-40.002375.50
4492005.07.21 21:46sell2250.251.75271.75431.7437
4502005.07.22 00:13s/l2250.251.75431.75431.7437-40.002335.50
4512005.07.22 00:13sell2260.251.75441.75601.7454
4522005.07.22 06:05s/l2260.251.75601.75601.7454-40.002295.50
4532005.07.22 06:05sell2270.251.75641.75801.7474
4542005.07.22 12:00t/p2270.251.74741.75801.7474225.002520.50
4552005.07.25 19:30sell2280.371.74711.74871.7381
4562005.07.26 08:30t/p2280.371.73811.74871.7381333.002853.50
4572005.07.27 16:31sell2290.031.74391.74521.7392
4582005.07.27 17:53s/l2290.031.74521.74521.7392-3.902849.60
4592005.07.27 17:53sell2300.551.74501.74571.7397
4602005.07.27 17:57s/l2300.551.74571.74571.7397-38.502811.10
4612005.07.27 17:57sell2310.021.74551.74621.7417
4622005.07.27 18:01s/l2310.021.74621.74621.7417-1.402809.70
4632005.07.27 18:01sell2320.251.74641.74801.7374
4642005.07.28 11:01s/l2320.251.74801.74801.7374-40.002769.70
4652005.07.28 11:01sell2330.251.74791.74951.7389
4662005.07.28 11:07s/l2330.251.74951.74951.7389-40.002729.70
4672005.07.28 11:07sell2340.251.74931.75091.7403
4682005.07.28 11:35s/l2340.251.75091.75091.7403-40.002689.70
4692005.07.28 11:35sell2350.251.75041.75201.7414
4702005.07.28 12:06s/l2350.251.75201.75201.7414-40.002649.70
4712005.07.28 12:06sell2360.611.75201.75271.7510
4722005.07.28 12:11t/p2360.611.75101.75271.751061.002710.70
4732005.07.28 12:11sell2370.371.75081.75241.7418
4742005.07.28 12:27s/l2370.371.75241.75241.7418-59.202651.50
4752005.07.28 12:27sell2380.251.75251.75411.7435
4762005.07.28 13:27s/l2380.251.75411.75411.7435-40.002611.50
4772005.07.28 13:27sell2390.251.75391.75551.7449
4782005.07.28 15:54s/l2390.251.75551.75551.7449-40.002571.50
4792005.07.28 15:54sell2400.251.75531.75691.7463
4802005.07.28 16:23s/l2400.251.75691.75691.7463-40.002531.50
4812005.07.28 16:23sell2410.251.75681.75841.7478
4822005.07.28 16:30s/l2410.251.75841.75841.7478-40.002491.50
4832005.07.28 16:30sell2420.251.75821.75981.7492
4842005.07.28 16:57s/l2420.251.75981.75981.7492-40.002451.50
4852005.07.28 16:57sell2430.251.75961.76121.7506
4862005.07.29 14:57s/l2430.251.76121.76121.7506-40.002411.50
4872005.07.29 14:57sell2440.251.76111.76271.7521
4882005.08.01 02:48s/l2440.251.76271.76271.7521-40.002371.50
4892005.08.01 02:48sell2450.251.76291.76451.7539
4902005.08.01 07:24s/l2450.251.76451.76451.7539-40.002331.50
4912005.08.01 07:24sell2460.251.76431.76591.7553
4922005.08.01 08:08s/l2460.251.76591.76591.7553-40.002291.50
4932005.08.01 08:08sell2470.251.76581.76741.7568
4942005.08.01 08:24s/l2470.251.76741.76741.7568-40.002251.50
4952005.08.01 08:24sell2480.251.76721.76881.7582
4962005.08.01 10:55s/l2480.251.76881.76881.7582-40.002211.50
4972005.08.01 10:55sell2490.031.76891.77021.7642
4982005.08.01 13:25s/l2490.031.77021.77021.7642-3.902207.60
4992005.08.01 13:25sell2500.011.77001.77071.7615
5002005.08.01 13:48s/l2500.011.77071.77071.7615-0.702206.90
5012005.08.01 13:48sell2510.681.77051.77301.7630
5022005.08.01 14:57s/l2510.681.77301.77301.7630-170.002036.90
5032005.08.01 14:57sell2520.251.77291.77451.7639
5042005.08.02 08:07s/l2520.251.77451.77451.7639-40.001996.90
5052005.08.02 08:07sell2530.011.77431.77501.7658
5062005.08.02 12:53s/l2530.011.77501.77501.7658-0.701996.20
5072005.08.02 12:53sell2540.031.77491.77621.7702
5082005.08.02 14:07t/p2540.031.77021.77621.770214.102010.30
5092005.08.02 14:13sell2550.031.77111.77241.7664
5102005.08.02 14:21s/l2550.031.77241.77241.7664-3.902006.40
5112005.08.02 14:21sell2560.551.77221.77291.7669
5122005.08.02 15:41s/l2560.551.77291.77291.7669-38.501967.90
5132005.08.02 15:41sell2570.251.77271.77431.7637
5142005.08.03 08:33s/l2570.251.77431.77431.7637-40.001927.90
5152005.08.03 08:33sell2580.251.77421.77581.7652
5162005.08.03 09:00s/l2580.251.77581.77581.7652-40.001887.90
5172005.08.03 09:00sell2590.251.77571.77731.7667
5182005.08.03 09:00s/l2590.251.77731.77731.7667-40.001847.90
5192005.08.03 09:00sell2600.251.77991.78151.7709
5202005.08.03 09:03s/l2600.251.78151.78151.7709-40.001807.90
5212005.08.03 09:03sell2610.251.78131.78291.7723
5222005.08.03 09:31s/l2610.251.78291.78291.7723-40.001767.90
5232005.08.03 09:31sell2620.251.78251.78411.7735
5242005.08.04 07:30t/p2620.251.77351.78411.7735225.001992.90
5252005.08.04 10:01sell2630.011.77791.77861.7694
5262005.08.04 10:30s/l2630.011.77861.77861.7694-0.701992.20
5272005.08.04 10:30sell2640.031.77851.77981.7738
5282005.08.04 11:01s/l2640.031.77981.77981.7738-3.901988.30
5292005.08.04 11:01sell2650.551.78021.78091.7749
5302005.08.04 12:53t/p2650.551.77491.78091.7749291.502279.80
5312005.08.04 14:01sell2660.031.77761.77831.7738
5322005.08.04 14:30s/l2660.031.77831.77831.7738-2.102277.70
5332005.08.04 14:30sell2670.251.77881.78041.7698
5342005.08.04 15:00s/l2670.251.78041.78041.7698-40.002237.70
5352005.08.04 15:00sell2680.251.78221.78381.7732
5362005.08.05 12:30t/p2680.251.77321.78381.7732225.002462.70
5372005.08.05 12:32sell2690.371.77761.77921.7686
5382005.08.05 12:32s/l2690.371.77921.77921.7686-59.202403.50
5392005.08.05 12:32sell2700.251.77931.78091.7703
5402005.08.08 08:30s/l2700.251.78091.78091.7703-40.002363.50
5412005.08.08 08:30sell2710.251.78081.78241.7718
5422005.08.08 08:30s/l2710.251.78241.78241.7718-40.002323.50
5432005.08.08 08:30sell2720.251.78271.78431.7737
5442005.08.08 08:31s/l2720.251.78431.78431.7737-40.002283.50
5452005.08.08 08:31sell2730.251.78411.78571.7751
5462005.08.08 08:36s/l2730.251.78571.78571.7751-40.002243.50
5472005.08.08 08:36sell2740.251.78631.78791.7773
5482005.08.08 09:58s/l2740.251.78791.78791.7773-40.002203.50
5492005.08.08 09:58sell2750.011.78781.78851.7793
5502005.08.08 10:57s/l2750.011.78851.78851.7793-0.702202.80
5512005.08.08 10:57sell2760.011.78831.78901.7798
5522005.08.08 11:26s/l2760.011.78901.78901.7798-0.702202.10
5532005.08.08 11:26sell2770.031.78921.79051.7845
5542005.08.08 20:00t/p2770.031.78451.79051.784514.102216.20
5552005.08.08 23:40sell2780.011.78561.78631.7771
5562005.08.08 23:43s/l2780.011.78631.78631.7771-0.702215.50
5572005.08.08 23:43sell2790.031.78611.78741.7814
5582005.08.09 01:08s/l2790.031.78741.78741.7814-3.902211.60
5592005.08.09 01:08sell2800.551.78751.78821.7822
5602005.08.09 01:11s/l2800.551.78821.78821.7822-38.502173.10
5612005.08.09 01:11sell2810.021.78801.78871.7842
5622005.08.09 01:38s/l2810.021.78871.78871.7842-1.402171.70
5632005.08.09 01:38sell2820.251.78851.79011.7795
5642005.08.09 05:33s/l2820.251.79011.79011.7795-40.002131.70
5652005.08.09 05:33sell2830.251.79001.79161.7810
5662005.08.09 05:36s/l2830.251.79161.79161.7810-40.002091.70
5672005.08.09 05:36sell2840.251.79141.79301.7824
5682005.08.09 08:14t/p2840.251.78241.79301.7824225.002316.70
5692005.08.09 08:25sell2850.371.78641.78801.7774
5702005.08.10 00:06s/l2850.371.78801.78801.7774-59.202257.50
5712005.08.10 00:06sell2860.251.78791.78951.7789
5722005.08.10 05:00s/l2860.251.78951.78951.7789-40.002217.50
5732005.08.10 05:00sell2870.251.79031.79191.7813
5742005.08.10 07:00s/l2870.251.79191.79191.7813-40.002177.50
5752005.08.10 07:00sell2880.401.79171.79241.7905
5762005.08.10 07:01t/p2880.401.79051.79241.790548.002225.50
5772005.08.10 07:01sell2890.371.79001.79161.7810
5782005.08.10 07:03s/l2890.371.79161.79161.7810-59.202166.30
5792005.08.10 07:03sell2900.251.79141.79301.7824
5802005.08.10 07:27s/l2900.251.79301.79301.7824-40.002126.30
5812005.08.10 07:27sell2910.251.79291.79451.7839
5822005.08.10 09:25s/l2910.251.79451.79451.7839-40.002086.30
5832005.08.10 09:25sell2920.251.79441.79601.7854
5842005.08.10 09:54s/l2920.251.79601.79601.7854-40.002046.30
5852005.08.10 09:54sell2930.251.79591.79751.7869
5862005.08.10 14:23s/l2930.251.79751.79751.7869-40.002006.30
5872005.08.10 14:23sell2940.251.79741.79901.7884
5882005.08.11 01:09s/l2940.251.79901.79901.7884-40.001966.30
5892005.08.11 01:09sell2950.031.79871.80001.7940
5902005.08.11 04:25s/l2950.031.80001.80001.7940-3.901962.40
5912005.08.11 04:25sell2960.401.79981.80051.7986
5922005.08.11 04:30t/p2960.401.79861.80051.798648.002010.40
5932005.08.11 04:30sell2970.541.79841.79911.7951
5942005.08.11 04:54s/l2970.541.79911.79911.7951-37.801972.60
5952005.08.11 04:54sell2980.251.79891.80051.7899
5962005.08.11 05:53s/l2980.251.80051.80051.7899-40.001932.60
5972005.08.11 05:53sell2990.251.80031.80191.7913
5982005.08.11 07:32s/l2990.251.80191.80191.7913-40.001892.60
5992005.08.11 07:32sell3000.011.80171.80241.7932
6002005.08.11 07:49s/l3000.011.80241.80241.7932-0.701891.90
6012005.08.11 07:49sell3010.031.80221.80351.7975
6022005.08.11 08:18s/l3010.031.80351.80351.7975-3.901888.00
6032005.08.11 08:18sell3020.031.80331.80461.7986
6042005.08.11 08:23s/l3020.031.80461.80461.7986-3.901884.10
6052005.08.11 08:23sell3030.551.80441.80511.7991
6062005.08.11 08:28s/l3030.551.80511.80511.7991-38.501845.60
6072005.08.11 08:28sell3040.251.80481.80641.7958
6082005.08.11 13:31s/l3040.251.80641.80641.7958-40.001805.60
6092005.08.11 13:31sell3050.011.80651.80721.7980
6102005.08.11 13:43s/l3050.011.80721.80721.7980-0.701804.90
6112005.08.11 13:43sell3060.031.80701.80831.8023
6122005.08.11 13:52s/l3060.031.80831.80831.8023-3.901801.00
6132005.08.11 13:52sell3070.551.80821.80891.8029
6142005.08.11 13:52s/l3070.551.80891.80891.8029-38.501762.50
6152005.08.11 13:52sell3080.021.80871.80941.8049
6162005.08.11 17:24s/l3080.021.80941.80941.8049-1.401761.10
6172005.08.11 17:24sell3090.251.80881.81041.7998
6182005.08.11 19:44s/l3090.251.81041.81041.7998-40.001721.10
6192005.08.11 19:44sell3100.251.81021.81181.8012
6202005.08.11 21:12s/l3100.251.81181.81181.8012-40.001681.10
6212005.08.11 21:12sell3110.251.81161.81321.8026
6222005.08.11 22:26s/l3110.251.81321.81321.8026-40.001641.10
6232005.08.11 22:26sell3120.251.81321.81481.8042
6242005.08.12 08:05s/l3120.251.81481.81481.8042-40.001601.10
6252005.08.12 08:05sell3130.251.81471.81631.8057
6262005.08.12 08:11s/l3130.251.81631.81631.8057-40.001561.10
6272005.08.12 08:11sell3140.251.81611.81771.8071
6282005.08.12 08:58s/l3140.251.81771.81771.8071-40.001521.10
6292005.08.12 08:58sell3150.251.81761.81921.8086
6302005.08.12 13:00t/p3150.251.80861.81921.8086225.001746.10
6312005.08.12 13:52sell3160.031.81541.81671.8107
6322005.08.12 16:48s/l3160.031.81671.81671.8107-3.901742.20
6332005.08.12 16:48sell3170.251.81651.81811.8075
6342005.08.15 13:27t/p3170.251.80751.81811.8075225.001967.20
6352005.08.15 18:30sell3180.371.81061.81221.8016
6362005.08.15 19:06s/l3180.371.81221.81221.8016-59.201908.00
6372005.08.15 19:06sell3190.251.81201.81361.8030
6382005.08.16 07:30s/l3190.251.81361.81361.8030-40.001868.00
6392005.08.16 07:30sell3200.251.81381.81541.8048
6402005.08.16 12:46t/p3200.251.80481.81541.8048225.002093.00
6412005.08.16 15:00sell3210.371.80911.81071.8001
6422005.08.16 15:04s/l3210.371.81071.81071.8001-59.202033.80
6432005.08.16 15:04sell3220.251.81051.81211.8015
6442005.08.16 23:10s/l3220.251.81211.81211.8015-40.001993.80
6452005.08.16 23:10sell3230.251.81261.81421.8036
6462005.08.17 06:07t/p3230.251.80361.81421.8036225.002218.80
6472005.08.17 12:30sell3240.011.80981.81051.8013
6482005.08.17 12:31s/l3240.011.81051.81051.8013-0.702218.10
6492005.08.17 12:31sell3250.031.81031.81161.8056
6502005.08.17 12:39s/l3250.031.81161.81161.8056-3.902214.20
6512005.08.17 12:39sell3260.551.81151.81221.8062
6522005.08.17 16:30t/p3260.551.80621.81221.8062291.502505.70
6532005.08.22 12:00sell3270.011.80361.80431.7951
6542005.08.22 12:16s/l3270.011.80431.80431.7951-0.702505.00
6552005.08.22 12:16sell3280.031.80411.80541.7994
6562005.08.22 18:00t/p3280.031.79941.80541.799414.102519.10
6572005.08.22 21:18sell3290.251.80121.80281.7922
6582005.08.24 05:27t/p3290.251.79221.80281.7922225.002744.10
6592005.08.24 18:30sell3300.011.80151.80221.7930
6602005.08.25 01:15s/l3300.011.80221.80221.7930-0.702743.40
6612005.08.25 01:15sell3310.031.80241.80371.7977
6622005.08.25 02:12s/l3310.031.80371.80371.7977-3.902739.50
6632005.08.25 02:12sell3320.551.80351.80421.7982
6642005.08.25 02:13s/l3320.551.80421.80421.7982-38.502701.00
6652005.08.25 02:13sell3330.021.80411.80481.8003
6662005.08.25 02:13s/l3330.021.80481.80481.8003-1.402699.60
6672005.08.25 02:13sell3340.251.80461.80621.7956
6682005.08.25 03:28s/l3340.251.80621.80621.7956-40.002659.60
6692005.08.25 03:28sell3350.381.80611.80681.8024
6702005.08.25 03:41s/l3350.381.80681.80681.8024-26.602633.00
6712005.08.25 03:41sell3360.251.80701.80861.7980
6722005.08.26 14:20s/l3360.251.80861.80861.7980-40.002593.00
6732005.08.26 14:20sell3370.251.80841.81001.7994
6742005.08.29 15:38t/p3370.251.79941.81001.7994225.002818.00
6752005.08.31 16:30sell3380.371.80441.80601.7954
6762005.09.01 08:07s/l3380.371.80601.80601.7954-59.202758.80
6772005.09.01 08:07sell3390.251.80591.80751.7969
6782005.09.01 08:36s/l3390.251.80751.80751.7969-40.002718.80
6792005.09.01 08:36sell3400.251.80781.80941.7988
6802005.09.01 10:04s/l3400.251.80941.80941.7988-40.002678.80
6812005.09.01 10:04sell3410.251.80941.81101.8004
6822005.09.01 10:26s/l3410.251.81101.81101.8004-40.002638.80
6832005.09.01 10:26sell3420.251.81091.81251.8019
6842005.09.01 10:56s/l3420.251.81251.81251.8019-40.002598.80
6852005.09.01 10:56sell3430.251.81241.81401.8034
6862005.09.01 12:04s/l3430.251.81401.81401.8034-40.002558.80
6872005.09.01 12:04sell3440.251.81381.81541.8048
6882005.09.01 12:34s/l3440.251.81541.81541.8048-40.002518.80
6892005.09.01 12:34sell3450.251.81541.81701.8064
6902005.09.01 14:01s/l3450.251.81701.81701.8064-40.002478.80
6912005.09.01 14:01sell3460.251.81681.81841.8078
6922005.09.01 14:01s/l3460.251.81841.81841.8078-40.002438.80
6932005.09.01 14:01sell3470.251.81851.82011.8095
6942005.09.01 14:21s/l3470.251.82011.82011.8095-40.002398.80
6952005.09.01 14:21sell3480.251.81991.82151.8109
6962005.09.01 14:24s/l3480.251.82151.82151.8109-40.002358.80
6972005.09.01 14:24sell3490.251.82141.82301.8124
6982005.09.01 14:25s/l3490.251.82301.82301.8124-40.002318.80
6992005.09.01 14:25sell3500.251.82301.82461.8140
7002005.09.01 14:27s/l3500.251.82461.82461.8140-40.002278.80
7012005.09.01 14:27sell3510.251.82451.82611.8155
7022005.09.01 14:51s/l3510.251.82611.82611.8155-40.002238.80
7032005.09.01 14:51sell3520.251.82591.82751.8169
7042005.09.01 14:54s/l3520.251.82751.82751.8169-40.002198.80
7052005.09.01 14:54sell3530.251.82741.82901.8184
7062005.09.01 14:56s/l3530.251.82901.82901.8184-40.002158.80
7072005.09.01 14:56sell3540.251.82881.83041.8198
7082005.09.01 17:23s/l3540.251.83041.83041.8198-40.002118.80
7092005.09.01 17:23sell3550.251.83031.83191.8213
7102005.09.01 17:26s/l3550.251.83191.83191.8213-40.002078.80
7112005.09.01 17:26sell3560.251.83171.83331.8227
7122005.09.01 18:22s/l3560.251.83331.83331.8227-40.002038.80
7132005.09.01 18:22sell3570.251.83321.83481.8242
7142005.09.01 18:27s/l3570.251.83481.83481.8242-40.001998.80
7152005.09.01 18:27sell3580.251.83461.83621.8256
7162005.09.01 18:54s/l3580.251.83621.83621.8256-40.001958.80
7172005.09.01 18:54sell3590.251.83601.83761.8270
7182005.09.02 07:38s/l3590.251.83761.83761.8270-40.001918.80
7192005.09.02 07:38sell3600.251.83781.83941.8288
7202005.09.02 08:06s/l3600.251.83941.83941.8288-40.001878.80
7212005.09.02 08:06sell3610.251.83931.84091.8303
7222005.09.02 08:11s/l3610.251.84091.84091.8303-40.001838.80
7232005.09.02 08:11sell3620.251.84071.84231.8317
7242005.09.02 11:54s/l3620.251.84231.84231.8317-40.001798.80
7252005.09.02 11:54sell3630.251.84211.84371.8331
7262005.09.02 13:00t/p3630.251.83311.84371.8331225.002023.80
7272005.09.02 13:01sell3640.371.83511.83671.8261
7282005.09.02 13:05s/l3640.371.83671.83671.8261-59.201964.60
7292005.09.02 13:05sell3650.251.83651.83811.8275
7302005.09.02 13:27s/l3650.251.83811.83811.8275-40.001924.60
7312005.09.02 13:27sell3660.251.83791.83951.8289
7322005.09.02 14:49s/l3660.251.83951.83951.8289-40.001884.60
7332005.09.02 14:49sell3670.251.83941.84101.8304
7342005.09.02 14:51s/l3670.251.84101.84101.8304-40.001844.60
7352005.09.02 14:51sell3680.251.84081.84241.8318
7362005.09.02 16:19s/l3680.251.84241.84241.8318-40.001804.60
7372005.09.02 16:19sell3690.251.84221.84381.8332
7382005.09.02 18:16s/l3690.251.84381.84381.8332-40.001764.60
7392005.09.02 18:16sell3700.251.84371.84531.8347
7402005.09.05 01:45s/l3700.251.84531.84531.8347-40.001724.60
7412005.09.05 01:45sell3710.251.84511.84671.8361
7422005.09.05 02:01s/l3710.251.84671.84671.8361-40.001684.60
7432005.09.05 02:01sell3720.251.84651.84811.8375
7442005.09.05 02:14s/l3720.251.84811.84811.8375-40.001644.60
7452005.09.05 02:14sell3730.251.84791.84951.8389
7462005.09.05 04:19s/l3730.251.84951.84951.8389-40.001604.60
7472005.09.05 04:19sell3740.251.84941.85101.8404
7482005.09.06 00:00t/p3740.251.84041.85101.8404225.001829.60
7492005.09.06 09:31sell3750.011.84201.84271.8335
7502005.09.06 10:01s/l3750.011.84271.84271.8335-0.701828.90
7512005.09.06 10:01sell3760.031.84341.84471.8387
7522005.09.06 10:31s/l3760.031.84471.84471.8387-3.901825.00
7532005.09.06 10:31sell3770.251.84471.84631.8357
7542005.09.06 12:01s/l3770.251.84631.84631.8357-40.001785.00
7552005.09.06 12:01sell3780.251.84621.84781.8372
7562005.09.07 02:06t/p3780.251.83721.84781.8372225.002010.00
7572005.09.07 06:32sell3790.371.84061.84221.8316
7582005.09.07 06:34s/l3790.371.84221.84221.8316-59.201950.80
7592005.09.07 06:34sell3800.251.84201.84361.8330
7602005.09.07 07:00s/l3800.251.84361.84361.8330-40.001910.80
7612005.09.07 07:00sell3810.251.84371.84531.8347
7622005.09.07 07:03s/l3810.251.84531.84531.8347-40.001870.80
7632005.09.07 07:03sell3820.251.84511.84671.8361
7642005.09.07 18:10t/p3820.251.83611.84671.8361225.002095.80
7652005.09.08 12:30sell3830.011.84091.84161.8324
7662005.09.08 12:31s/l3830.011.84161.84161.8324-0.702095.10
7672005.09.08 12:31sell3840.031.84211.84341.8374
7682005.09.08 13:00s/l3840.031.84341.84341.8374-3.902091.20
7692005.09.08 13:00sell3850.251.84291.84451.8339
7702005.09.08 18:07t/p3850.251.83391.84451.8339225.002316.20
7712005.09.09 06:00sell3860.571.83901.83971.8353
7722005.09.09 06:09s/l3860.571.83971.83971.8353-39.902276.30
7732005.09.09 06:09sell3870.251.83951.84111.8305
7742005.09.09 12:31s/l3870.251.84111.84111.8305-40.002236.30
7752005.09.09 14:00sell3880.011.84201.84271.8335
7762005.09.11 23:51s/l3880.011.84271.84271.8335-0.702235.60
7772005.09.11 23:51sell3890.031.84251.84381.8378
7782005.09.12 02:29t/p3890.031.83781.84381.837814.102249.70
7792005.09.21 09:30sell3900.011.80971.81041.8012
7802005.09.21 10:37s/l3900.011.81041.81041.8012-0.702249.00
7812005.09.21 10:37sell3910.031.81021.81151.8055
7822005.09.21 11:00s/l3910.031.81151.81151.8055-3.902245.10
7832005.09.21 11:00sell3920.251.81101.81261.8020
7842005.09.21 14:02s/l3920.251.81261.81261.8020-40.002205.10
7852005.09.21 14:02sell3930.381.81251.81321.8088
7862005.09.21 16:29t/p3930.381.80881.81321.8088140.602345.70
7872005.09.21 16:29sell3940.371.80841.81001.7994
7882005.09.21 17:30s/l3940.371.81001.81001.7994-59.202286.50
7892005.09.21 17:30sell3950.251.81021.81181.8012
7902005.09.21 23:59s/l3950.251.81181.81181.8012-40.002246.50
7912005.09.21 23:59sell3960.251.81321.81481.8042
7922005.09.22 09:59t/p3960.251.80421.81481.8042225.002471.50
7932005.10.05 02:30sell3970.011.76161.76231.7531
7942005.10.05 03:29s/l3970.011.76231.76231.7531-0.702470.80
7952005.10.05 03:29sell3980.031.76271.76401.7580
7962005.10.05 06:43s/l3980.031.76401.76401.7580-3.902466.90
7972005.10.05 06:44sell3990.021.76391.76461.7601
7982005.10.05 07:59s/l3990.021.76461.76461.7601-1.402465.50
7992005.10.05 07:59sell4000.251.76541.76701.7564
8002005.10.05 21:59s/l4000.251.76701.76701.7564-40.002425.50
8012005.10.05 22:00sell4010.251.76701.76861.7580
8022005.10.05 22:59s/l4010.251.76861.76861.7580-40.002385.50
8032005.10.05 22:59sell4020.251.76851.77011.7595
8042005.10.06 00:29s/l4020.251.77011.77011.7595-40.002345.50
8052005.10.06 00:29sell4030.251.77351.77511.7645
8062005.10.06 06:49s/l4030.251.77511.77511.7645-40.002305.50
8072005.10.06 06:49sell4040.251.77501.77661.7660
8082005.10.06 17:59s/l4040.251.77661.77661.7660-40.002265.50
8092005.10.06 17:59sell4050.251.77811.77971.7691
8102005.10.06 18:29s/l4050.251.77971.77971.7691-40.002225.50
8112005.10.06 18:29sell4060.251.78011.78171.7711
8122005.10.07 07:29t/p4060.251.77111.78171.7711225.002450.50
8132005.10.13 19:00sell4070.011.75541.75611.7469
8142005.10.13 19:29s/l4070.011.75611.75611.7469-0.702449.80
8152005.10.13 19:29sell4080.031.75631.75761.7516
8162005.10.14 00:29t/p4080.031.75161.75761.751614.102463.90
8172005.10.14 02:30sell4090.601.75381.75451.7526
8182005.10.14 02:59s/l4090.601.75451.75451.7526-42.002421.90
8192005.10.14 02:59sell4100.251.75431.75591.7453
8202005.10.14 04:29s/l4100.251.75591.75591.7453-40.002381.90
8212005.10.14 04:29sell4110.251.75581.75741.7468
8222005.10.14 14:29s/l4110.251.75741.75741.7468-40.002341.90
8232005.10.14 14:30sell4120.251.76071.76231.7517
8242005.10.14 14:59s/l4120.251.76231.76231.7517-40.002301.90
8252005.10.14 14:59sell4130.251.76631.76791.7573
8262005.10.14 15:30s/l4130.251.76791.76791.7573-40.002261.90
8272005.10.14 15:30sell4140.251.76771.76931.7587
8282005.10.14 16:30s/l4140.251.76931.76931.7587-40.002221.90
8292005.10.14 16:30sell4150.251.76921.77081.7602
8302005.10.17 00:59s/l4150.251.77081.77081.7602-40.002181.90
8312005.10.17 00:59sell4160.251.77201.77361.7630
8322005.10.17 08:59t/p4160.251.76301.77361.7630225.002406.90
8332005.10.19 12:00sell4170.371.75761.75921.7486
8342005.10.19 14:59s/l4170.371.75921.75921.7486-59.202347.70
8352005.10.19 14:59sell4180.251.76131.76291.7523
8362005.10.19 15:29s/l4180.251.76291.76291.7523-40.002307.70
8372005.10.19 15:29sell4190.251.76341.76501.7544
8382005.10.19 19:29s/l4190.251.76501.76501.7544-40.002267.70
8392005.10.19 19:29sell4200.251.76581.76741.7568
8402005.10.20 08:59s/l4200.251.76741.76741.7568-40.002227.70
8412005.10.20 08:59sell4210.611.76811.76881.7671
8422005.10.20 09:00t/p4210.611.76711.76881.767161.002288.70
8432005.10.20 09:00sell4220.371.76391.76551.7549
8442005.10.20 09:09s/l4220.371.76551.76551.7549-59.202229.50
8452005.10.20 09:09sell4230.251.76561.76721.7566
8462005.10.20 09:59s/l4230.251.76721.76721.7566-40.002189.50
8472005.10.20 09:59sell4240.251.76771.76931.7587
8482005.10.20 13:59s/l4240.251.76931.76931.7587-40.002149.50
8492005.10.20 13:59sell4250.251.76981.77141.7608
8502005.10.20 15:59s/l4250.251.77141.77141.7608-40.002109.50
8512005.10.20 15:59sell4260.251.77161.77321.7626
8522005.10.20 19:59s/l4260.251.77321.77321.7626-40.002069.50
8532005.10.20 19:59sell4270.251.77361.77521.7646
8542005.10.20 23:59s/l4270.251.77521.77521.7646-40.002029.50
8552005.10.20 23:59sell4280.251.77621.77781.7672
8562005.10.21 00:29s/l4280.251.77781.77781.7672-40.001989.50
8572005.10.21 00:29sell4290.251.77811.77971.7691
8582005.10.21 16:29t/p4290.251.76911.77971.7691225.002214.50
8592005.10.24 07:00sell4300.031.76891.77021.7642
8602005.10.24 15:59s/l4300.031.77021.77021.7642-3.902210.60
8612005.10.24 15:59sell4310.251.77101.77261.7620
8622005.10.25 08:29s/l4310.251.77261.77261.7620-40.002170.60
8632005.10.25 08:29sell4320.251.77371.77531.7647
8642005.10.25 08:59s/l4320.251.77531.77531.7647-40.002130.60
8652005.10.25 08:59sell4330.251.77651.77811.7675
8662005.10.25 10:59s/l4330.251.77811.77811.7675-40.002090.60
8672005.10.25 10:59sell4340.251.77811.77971.7691
8682005.10.25 13:00s/l4340.251.77971.77971.7691-40.002050.60
8692005.10.25 13:00sell4350.251.77951.78111.7705
8702005.10.25 14:29s/l4350.251.78111.78111.7705-40.002010.60
8712005.10.25 14:29sell4360.681.78611.78861.7786
8722005.10.26 07:59t/p4360.681.77861.78861.7786510.002520.60
8732005.10.26 22:30sell4370.601.77591.77661.7747
8742005.10.26 23:33t/p4370.601.77471.77661.774772.002592.60
8752005.10.27 00:00sell4380.371.77571.77731.7667
8762005.10.27 00:29s/l4380.371.77731.77731.7667-59.202533.40
8772005.10.27 00:29sell4390.251.78091.78251.7719
8782005.10.27 03:29s/l4390.251.78251.78251.7719-40.002493.40
8792005.10.27 03:29sell4400.251.78281.78441.7738
8802005.10.27 04:29s/l4400.251.78441.78441.7738-40.002453.40
8812005.10.27 04:29sell4410.251.78471.78631.7757
8822005.10.27 08:29s/l4410.251.78631.78631.7757-40.002413.40
8832005.10.27 08:29sell4420.251.78781.78941.7788
8842005.10.28 13:30t/p4420.251.77881.78941.7788225.002638.40
8852005.11.02 17:00sell4430.011.77541.77611.7669
8862005.11.02 17:29s/l4430.011.77611.77611.7669-0.702637.70
8872005.11.02 17:29sell4440.031.77651.77781.7718
8882005.11.03 10:29s/l4440.031.77781.77781.7718-3.902633.80
8892005.11.03 10:29sell4450.401.77761.77831.7764
8902005.11.03 10:35s/l4450.401.77831.77831.7764-28.002605.80
8912005.11.03 10:35sell4460.361.77811.77881.7748
8922005.11.03 13:59t/p4460.361.77481.77881.7748118.802724.60
8932005.11.10 11:30sell4470.031.74881.75011.7441
8942005.11.10 19:59t/p4470.031.74411.75011.744114.102738.70
8952005.11.14 07:30sell4480.011.74451.74521.7360
8962005.11.14 08:59s/l4480.011.74521.74521.7360-0.702738.00
8972005.11.14 08:59sell4490.031.74731.74861.7426
8982005.11.14 09:29s/l4490.031.74861.74861.7426-3.902734.10
8992005.11.14 09:29sell4500.551.74901.74971.7437
9002005.11.14 12:59t/p4500.551.74371.74971.7437291.503025.60
9012005.11.22 22:24sell4510.031.72201.72331.7173
9022005.11.23 05:59s/l4510.031.72331.72331.7173-3.903021.70
9032005.11.23 05:59sell4520.551.72321.72391.7179
9042005.11.23 06:29s/l4520.551.72391.72391.7179-38.502983.20
9052005.11.23 06:29sell4530.021.72501.72571.7212
9062005.11.23 07:15s/l4530.021.72571.72571.7212-1.402981.80
9072005.11.23 07:15sell4540.611.72551.72621.7245
9082005.11.23 07:37t/p4540.611.72451.72621.724561.003042.80
9092005.11.23 07:37sell4550.371.72431.72591.7153
9102005.11.24 10:29s/l4550.371.72591.72591.7153-59.202983.60
9112005.11.24 10:29sell4560.251.72691.72851.7179
9122005.11.25 09:10t/p4560.251.71791.72851.7179225.003208.60
9132005.11.28 18:59sell4570.011.72801.72871.7195
9142005.11.28 19:29s/l4570.011.72871.72871.7195-0.703207.90
9152005.11.28 19:29sell4580.681.73271.73521.7252
9162005.11.29 01:59t/p4580.681.72521.73521.7252510.003717.90
9172005.11.29 07:59sell4590.251.72561.72721.7166
9182005.11.29 15:29t/p4590.251.71661.72721.7166225.003942.90
9192005.11.30 09:30sell4600.371.72221.72381.7132
9202005.11.30 10:29s/l4600.371.72381.72381.7132-59.203883.70
9212005.11.30 10:29sell4610.251.72451.72611.7155
9222005.11.30 10:59s/l4610.251.72611.72611.7155-40.003843.70
9232005.11.30 10:59sell4620.251.72601.72761.7170
9242005.11.30 12:46s/l4620.251.72761.72761.7170-40.003803.70
9252005.11.30 12:46sell4630.251.72741.72901.7184
9262005.11.30 15:29s/l4630.251.72901.72901.7184-40.003763.70
9272005.11.30 15:29sell4640.251.72971.73131.7207
9282005.11.30 16:29s/l4640.251.73131.73131.7207-40.003723.70
9292005.11.30 16:29sell4650.251.73161.73321.7226
9302005.11.30 16:39s/l4650.251.73321.73321.7226-40.003683.70
9312005.11.30 16:39sell4660.251.73301.73461.7240
9322005.12.02 13:59s/l4660.251.73461.73461.7240-40.003643.70
9332005.12.02 13:59sell4670.251.73571.73731.7267
9342005.12.05 12:59s/l4670.251.73731.73731.7267-40.003603.70
9352005.12.05 12:59sell4680.011.73761.73831.7291
9362005.12.05 13:29s/l4680.011.73831.73831.7291-0.703603.00
9372005.12.05 13:29sell4690.031.73821.73951.7335
9382005.12.05 13:59s/l4690.031.73951.73951.7335-3.903599.10
9392005.12.05 13:59sell4700.011.73981.74051.7313
9402005.12.05 14:41s/l4700.011.74051.74051.7313-0.703598.40
9412005.12.05 14:41sell4710.031.74031.74161.7356
9422005.12.05 17:59s/l4710.031.74161.74161.7356-3.903594.50
9432005.12.05 17:59sell4720.251.74321.74481.7342
9442005.12.06 10:29t/p4720.251.73421.74481.7342225.003819.50
9452005.12.06 16:00sell4730.011.73821.73891.7297
9462005.12.06 16:29s/l4730.011.73891.73891.7297-0.703818.80
9472005.12.06 16:29sell4740.031.74051.74181.7358
9482005.12.06 17:59s/l4740.031.74181.74181.7358-3.903814.90
9492005.12.06 17:59sell4750.551.74181.74251.7365
9502005.12.06 19:01s/l4750.551.74251.74251.7365-38.503776.40
9512005.12.06 19:01sell4760.251.74241.74401.7334
9522005.12.07 09:59t/p4760.251.73341.74401.7334225.004001.40
9532005.12.08 08:30sell4770.371.73921.74081.7302
9542005.12.08 08:59s/l4770.371.74081.74081.7302-59.203942.20
9552005.12.08 08:59sell4780.251.74071.74231.7317
9562005.12.08 09:29s/l4780.251.74231.74231.7317-40.003902.20
9572005.12.08 09:29sell4790.251.74451.74611.7355
9582005.12.08 15:29s/l4790.251.74611.74611.7355-40.003862.20
9592005.12.08 15:59sell4800.251.74921.75081.7402
9602005.12.08 16:29s/l4800.251.75081.75081.7402-40.003822.20
9612005.12.08 16:29sell4810.251.75081.75241.7418
9622005.12.08 16:29s/l4810.251.75241.75241.7418-40.003782.20
9632005.12.08 16:29sell4820.251.75351.75511.7445
9642005.12.09 15:59s/l4820.251.75511.75511.7445-40.003742.20
9652005.12.09 15:59sell4830.251.75571.75731.7467
9662005.12.12 01:59s/l4830.251.75731.75731.7467-40.003702.20
9672005.12.12 01:59sell4840.251.75831.75991.7493
9682005.12.12 03:30s/l4840.251.75991.75991.7493-40.003662.20
9692005.12.12 03:30sell4850.251.75971.76131.7507
9702005.12.12 08:29s/l4850.251.76131.76131.7507-40.003622.20
9712005.12.12 08:29sell4860.251.76241.76401.7534
9722005.12.12 09:59s/l4860.251.76401.76401.7534-40.003582.20
9732005.12.12 09:59sell4870.251.76471.76631.7557
9742005.12.12 12:59s/l4870.251.76631.76631.7557-40.003542.20
9752005.12.12 12:59sell4880.251.76661.76821.7576
9762005.12.12 13:29s/l4880.251.76821.76821.7576-40.003502.20
9772005.12.12 13:29sell4890.251.77121.77281.7622
9782005.12.12 13:59s/l4890.251.77281.77281.7622-40.003462.20
9792005.12.12 13:59sell4900.251.77291.77451.7639
9802005.12.12 16:29s/l4900.251.77451.77451.7639-40.003422.20
9812005.12.12 16:29sell4910.011.77451.77521.7660
9822005.12.12 17:32s/l4910.011.77521.77521.7660-0.703421.50
9832005.12.12 17:32sell4920.251.77501.77661.7660
9842005.12.12 18:29s/l4920.251.77661.77661.7660-40.003381.50
9852005.12.12 18:30sell4930.251.77721.77881.7682
9862005.12.13 10:40t/p4930.251.76821.77881.7682225.003606.50
9872005.12.13 15:29sell4940.031.77201.77331.7673
9882005.12.13 17:29t/p4940.031.76731.77331.767314.103620.60
9892005.12.13 19:29sell4950.371.77291.77451.7639
9902005.12.14 02:29s/l4950.371.77451.77451.7639-59.203561.40
9912005.12.14 02:29sell4960.251.77551.77711.7665
9922005.12.14 08:29s/l4960.251.77711.77711.7665-40.003521.40
9932005.12.14 08:29sell4970.251.77891.78051.7699
9942005.12.15 06:37t/p4970.251.76991.78051.7699225.003746.40
9952005.12.15 09:59sell4980.011.77331.77401.7648
9962005.12.15 13:36s/l4980.011.77401.77401.7648-0.703745.70
9972005.12.15 13:36sell4990.251.77381.77541.7648
9982005.12.15 15:29t/p4990.251.76481.77541.7648225.003970.70
9992005.12.16 10:00sell5000.371.77251.77411.7635
10002005.12.19 12:59t/p5000.371.76351.77411.7635333.004303.70
10012006.01.03 05:30sell5010.011.73131.73201.7228
10022006.01.03 08:59s/l5010.011.73201.73201.7228-0.704303.00
10032006.01.03 08:59sell5020.031.73271.73401.7280
10042006.01.03 09:32s/l5020.031.73401.73401.7280-3.904299.10
10052006.01.03 09:32sell5030.551.73401.73471.7287
10062006.01.03 11:29t/p5030.551.72871.73471.7287291.504590.60
10072006.01.03 11:29sell5040.541.72771.72841.7244
10082006.01.03 11:47s/l5040.541.72841.72841.7244-37.804552.80
10092006.01.03 11:47sell5050.251.72981.73141.7208
10102006.01.03 15:00s/l5050.251.73141.73141.7208-40.004512.80
10112006.01.03 15:00sell5060.381.73131.73201.7276
10122006.01.03 15:29s/l5060.381.73201.73201.7276-26.604486.20
10132006.01.03 15:29sell5070.251.73731.73891.7283
10142006.01.03 15:59s/l5070.251.73891.73891.7283-40.004446.20
10152006.01.03 15:59sell5080.251.73881.74041.7298
10162006.01.03 16:59s/l5080.251.74041.74041.7298-40.004406.20
10172006.01.03 16:59sell5090.251.74031.74191.7313
10182006.01.03 17:59s/l5090.251.74191.74191.7313-40.004366.20
10192006.01.03 17:59sell5100.251.74211.74371.7331
10202006.01.03 19:29s/l5100.251.74371.74371.7331-40.004326.20
10212006.01.03 19:29sell5110.011.74371.74441.7352
10222006.01.03 19:59s/l5110.011.74441.74441.7352-0.704325.50
10232006.01.03 19:59sell5120.681.74511.74761.7376
10242006.01.03 23:59s/l5120.681.74761.74761.7376-170.004155.50
10252006.01.04 00:02sell5130.031.74671.74801.7420
10262006.01.04 00:29s/l5130.031.74801.74801.7420-3.904151.60
10272006.01.04 00:29sell5140.551.74791.74861.7426
10282006.01.04 00:36s/l5140.551.74861.74861.7426-38.504113.10
10292006.01.04 00:39sell5150.251.74871.75031.7397
10302006.01.04 02:29s/l5150.251.75031.75031.7397-40.004073.10
10312006.01.04 02:29sell5160.381.75191.75261.7482
10322006.01.04 03:29s/l5160.381.75261.75261.7482-26.604046.50
10332006.01.04 03:29sell5170.251.75311.75471.7441
10342006.01.04 09:29s/l5170.251.75471.75471.7441-40.004006.50
10352006.01.04 09:29sell5180.251.75591.75751.7469
10362006.01.04 12:29s/l5180.251.75751.75751.7469-40.003966.50
10372006.01.04 12:29sell5190.251.75741.75901.7484
10382006.01.04 15:59s/l5190.251.75901.75901.7484-40.003926.50
10392006.01.04 15:59sell5200.251.75981.76141.7508
10402006.01.04 17:30s/l5200.251.76141.76141.7508-40.003886.50
10412006.01.04 17:30sell5210.251.76121.76281.7522
10422006.01.05 09:25t/p5210.251.75221.76281.7522225.004111.50
10432006.01.05 13:28sell5220.371.75511.75671.7461
10442006.01.05 16:30s/l5220.371.75671.75671.7461-59.204052.30
10452006.01.05 16:30sell5230.251.75661.75821.7476
10462006.01.06 13:59s/l5230.251.75821.75821.7476-40.004012.30
10472006.01.06 13:59sell5240.251.76431.76591.7553
10482006.01.06 14:59s/l5240.251.76591.76591.7553-40.003972.30
10492006.01.06 15:29sell5250.031.76831.76961.7636
10502006.01.06 15:29s/l5250.031.76961.76961.7636-3.903968.40
10512006.01.06 15:29sell5260.551.76941.77011.7641
10522006.01.06 15:59s/l5260.551.77011.77011.7641-38.503929.90
10532006.01.06 15:59sell5270.011.77141.77211.7629
10542006.01.09 04:59s/l5270.011.77211.77211.7629-0.703929.20
10552006.01.09 04:59sell5280.011.77201.77271.7635
10562006.01.09 16:13t/p5280.011.76351.77271.76358.503937.70
10572006.01.09 18:00sell5290.011.76751.76821.7590
10582006.01.10 10:30s/l5290.011.76821.76821.7590-0.703937.00
10592006.01.10 10:30sell5300.031.76801.76931.7633
10602006.01.10 22:29t/p5300.031.76331.76931.763314.103951.10
10612006.01.11 19:30sell5310.371.76441.76601.7554
10622006.01.11 22:29s/l5310.371.76601.76601.7554-59.203891.90
10632006.01.11 22:29sell5320.251.76621.76781.7572
10642006.01.12 06:59s/l5320.251.76781.76781.7572-40.003851.90
10652006.01.12 06:59sell5330.401.76791.76861.7667
10662006.01.12 07:00t/p5330.401.76671.76861.766748.003899.90
10672006.01.12 07:00sell5340.251.76661.76821.7576
10682006.01.12 09:07s/l5340.251.76821.76821.7576-40.003859.90
10692006.01.12 09:07sell5350.381.76811.76881.7644
10702006.01.12 09:15s/l5350.381.76881.76881.7644-26.603833.30
10712006.01.12 09:15sell5360.251.76871.77031.7597
10722006.01.12 09:59s/l5360.251.77031.77031.7597-40.003793.30
10732006.01.12 09:59sell5370.251.77111.77271.7621
10742006.01.12 14:29t/p5370.251.76211.77271.7621225.004018.30
10752006.01.13 08:30sell5380.371.76641.76801.7574
10762006.01.13 09:00s/l5380.371.76801.76801.7574-59.203959.10
10772006.01.13 09:00sell5390.251.76801.76961.7590
10782006.01.13 13:59s/l5390.251.76961.76961.7590-40.003919.10
10792006.01.13 13:59sell5400.251.77001.77161.7610
10802006.01.13 16:29s/l5400.251.77161.77161.7610-40.003879.10
10812006.01.13 16:29sell5410.251.77171.77331.7627
10822006.01.13 17:29s/l5410.251.77331.77331.7627-40.003839.10
10832006.01.13 17:29sell5420.251.77481.77641.7658
10842006.01.13 17:59s/l5420.251.77641.77641.7658-40.003799.10
10852006.01.13 17:59sell5430.251.77621.77781.7672
10862006.01.15 23:42s/l5430.251.77781.77781.7672-40.003759.10
10872006.01.15 23:42sell5440.251.77771.77931.7687
10882006.01.15 23:54s/l5440.251.77931.77931.7687-40.003719.10
10892006.01.15 23:54sell5450.251.77921.78081.7702
10902006.01.16 11:12t/p5450.251.77021.78081.7702225.003944.10
10912006.01.16 22:06sell5460.031.76851.76981.7638
10922006.01.17 08:44s/l5460.031.76981.76981.7638-3.903940.20
10932006.01.18 11:30sell5470.251.76851.77011.7595
10942006.01.19 07:29t/p5470.251.75951.77011.7595225.004165.20
10952006.01.20 15:00sell5480.011.76521.76591.7567
10962006.01.20 15:16s/l5480.011.76591.76591.7567-0.704164.50
10972006.01.20 15:16sell5490.031.76571.76701.7610
10982006.01.20 15:16s/l5490.031.76701.76701.7610-3.904160.60
10992006.01.20 15:16sell5500.251.76661.76821.7576
11002006.01.20 18:59s/l5500.251.76821.76821.7576-40.004120.60
11012006.01.20 18:59sell5510.251.76871.77031.7597
11022006.01.20 19:29s/l5510.251.77031.77031.7597-40.004080.60
11032006.01.20 19:29sell5520.251.77051.77211.7615
11042006.01.20 20:53s/l5520.251.77211.77211.7615-40.004040.60
11052006.01.20 20:53sell5530.251.77201.77361.7630
11062006.01.23 00:59s/l5530.251.77361.77361.7630-40.004000.60
11072006.01.23 00:59sell5540.251.77791.77951.7689
11082006.01.23 01:59s/l5540.251.77951.77951.7689-40.003960.60
11092006.01.23 01:59sell5550.251.77991.78151.7709
11102006.01.23 02:29s/l5550.251.78151.78151.7709-40.003920.60
11112006.01.23 02:29sell5560.251.78181.78341.7728
11122006.01.23 10:59s/l5560.251.78341.78341.7728-40.003880.60
11132006.01.23 10:59sell5570.251.78451.78611.7755
11142006.01.23 12:59s/l5570.251.78611.78611.7755-40.003840.60
11152006.01.23 12:59sell5580.251.78661.78821.7776
11162006.01.23 21:29s/l5580.251.78821.78821.7776-40.003800.60
11172006.01.23 21:29sell5590.251.78811.78971.7791
11182006.01.24 18:11s/l5590.251.78971.78971.7791-40.003760.60
11192006.01.24 18:11sell5600.011.78961.79031.7811
11202006.01.25 09:59s/l5600.011.79031.79031.7811-0.703759.90
11212006.01.25 09:59sell5610.031.79251.79381.7878
11222006.01.25 14:43t/p5610.031.78781.79381.787814.103774.00
11232006.01.25 14:43sell5620.011.78741.78811.7789
11242006.01.25 14:43s/l5620.011.78811.78811.7789-0.703773.30
11252006.01.25 14:43sell5630.031.78801.78931.7833
11262006.01.25 14:48s/l5630.031.78931.78931.7833-3.903769.40
11272006.01.25 14:48sell5640.551.78911.78981.7838
11282006.01.25 20:29t/p5640.551.78381.78981.7838291.504060.90
11292006.01.26 02:00sell5650.371.78581.78741.7768
11302006.01.26 08:56s/l5650.371.78741.78741.7768-59.204001.70
11312006.01.26 08:56sell5660.251.78731.78891.7783
11322006.01.26 15:07s/l5660.251.78891.78891.7783-40.003961.70
11332006.01.26 15:07sell5670.251.78881.79041.7798
11342006.01.26 19:09t/p5670.251.77981.79041.7798225.004186.70
11352006.01.31 16:59sell5680.031.77791.77921.7732
11362006.01.31 16:59s/l5680.031.77921.77921.7732-3.904182.80
11372006.01.31 16:59sell5690.551.78181.78251.7765
11382006.01.31 17:29s/l5690.551.78251.78251.7765-38.504144.30
11392006.01.31 17:30sell5700.251.78471.78631.7757
11402006.02.01 11:50t/p5700.251.77571.78631.7757225.004369.30
11412006.02.01 15:30sell5710.571.77841.77911.7747
11422006.02.01 15:59s/l5710.571.77911.77911.7747-39.904329.40
11432006.02.01 15:59sell5720.251.77951.78111.7705
11442006.02.02 17:31s/l5720.251.78111.78111.7705-40.004289.40
11452006.02.02 17:31sell5730.011.78101.78171.7725
11462006.02.03 13:59t/p5730.011.77251.78171.77258.504297.90
11472006.02.10 12:00sell5740.011.74791.74861.7394
11482006.02.10 12:59s/l5740.011.74861.74861.7394-0.704297.20
11492006.02.10 12:59sell5750.681.74981.75231.7423
11502006.02.10 13:59s/l5750.681.75231.75231.7423-170.004127.20
11512006.02.10 13:59sell5760.401.75761.75831.7564
11522006.02.10 14:29t/p5760.401.75641.75831.756448.004175.20
11532006.02.10 14:29sell5770.541.75551.75621.7522
11542006.02.10 14:29s/l5770.541.75621.75621.7522-37.804137.40
11552006.02.10 14:29sell5780.251.75611.75771.7471
11562006.02.10 15:59t/p5780.251.74711.75771.7471225.004362.40
11572006.02.10 15:59sell5790.371.74501.74661.7360
11582006.02.10 16:40s/l5790.371.74661.74661.7360-59.204303.20
11592006.02.15 14:30sell5800.251.74661.74821.7376
11602006.02.15 15:09s/l5800.251.74821.74821.7376-40.004263.20
11612006.02.15 15:09sell5810.251.74801.74961.7390
11622006.02.15 17:49t/p5810.251.73901.74961.7390225.004488.20
11632006.02.15 20:59sell5820.251.74071.74231.7317
11642006.02.16 09:59t/p5820.251.73171.74231.7317225.004713.20
11652006.02.17 17:00sell5830.371.74031.74191.7313
11662006.02.17 18:59s/l5830.371.74191.74191.7313-59.204654.00
11672006.02.17 18:59sell5840.251.74181.74341.7328
11682006.02.19 23:51s/l5840.251.74341.74341.7328-40.004614.00
11692006.02.19 23:51sell5850.251.74321.74481.7342
11702006.02.20 02:29s/l5850.251.74481.74481.7342-40.004574.00
11712006.02.20 02:29sell5860.251.74501.74661.7360
11722006.02.21 12:59s/l5860.251.74661.74661.7360-40.004534.00
11732006.02.21 12:59sell5870.011.74701.74771.7385
11742006.02.22 13:29t/p5870.011.73851.74771.73858.504542.50
11752006.02.22 22:35sell5880.011.74381.74451.7353
11762006.02.23 04:59s/l5880.011.74451.74451.7353-0.704541.80
11772006.02.23 04:59sell5890.031.74471.74601.7400
11782006.02.23 07:14s/l5890.031.74601.74601.7400-3.904537.90
11792006.02.23 07:14sell5900.551.74581.74651.7405
11802006.02.23 08:59s/l5900.551.74651.74651.7405-38.504499.40
11812006.02.23 09:00sell5910.251.74661.74821.7376
11822006.02.23 09:29s/l5910.251.74821.74821.7376-40.004459.40
11832006.02.23 09:29sell5920.251.74961.75121.7406
11842006.02.23 10:29s/l5920.251.75121.75121.7406-40.004419.40
11852006.02.23 10:29sell5930.251.75131.75291.7423
11862006.02.23 10:59s/l5930.251.75291.75291.7423-40.004379.40
11872006.02.23 10:59sell5940.251.75421.75581.7452
11882006.02.24 15:59t/p5940.251.74521.75581.7452225.004604.40
11892006.02.28 12:30sell5950.371.74701.74861.7380
11902006.02.28 13:29s/l5950.371.74861.74861.7380-59.204545.20
11912006.02.28 13:29sell5960.251.74851.75011.7395
11922006.02.28 15:29s/l5960.251.75011.75011.7395-40.004505.20
11932006.02.28 15:29sell5970.251.75191.75351.7429
11942006.02.28 16:29s/l5970.251.75351.75351.7429-40.004465.20
11952006.02.28 16:29sell5980.251.75401.75561.7450
11962006.02.28 18:59s/l5980.251.75561.75561.7450-40.004425.20
11972006.02.28 18:59sell5990.251.75631.75791.7473
11982006.03.01 13:59s/l5990.251.75791.75791.7473-40.004385.20
11992006.03.01 13:59sell6000.251.75841.76001.7494
12002006.03.01 16:59t/p6000.251.74941.76001.7494225.004610.20
12012006.03.02 06:59sell6010.371.75041.75201.7414
12022006.03.02 18:29s/l6010.371.75201.75201.7414-59.204551.00
12032006.03.02 18:30sell6020.251.75191.75351.7429
12042006.03.02 19:59s/l6020.251.75351.75351.7429-40.004511.00
12052006.03.02 19:59sell6030.251.75401.75561.7450
12062006.03.03 12:29s/l6030.251.75561.75561.7450-40.004471.00
12072006.03.03 12:29sell6040.251.75581.75741.7468
12082006.03.03 13:29s/l6040.251.75741.75741.7468-40.004431.00
12092006.03.03 13:29sell6050.251.75721.75881.7482
12102006.03.03 15:00s/l6050.251.75881.75881.7482-40.004391.00
12112006.03.03 15:00sell6060.251.75881.76041.7498
12122006.03.06 07:29s/l6060.251.76041.76041.7498-40.004351.00
12132006.03.06 07:57sell6070.251.76001.76161.7510
12142006.03.06 16:18t/p6070.251.75101.76161.7510225.004576.00
12152006.03.14 00:30sell6080.011.73531.73601.7268
12162006.03.14 00:30s/l6080.011.73601.73601.7268-0.704575.30
12172006.03.14 00:30sell6090.031.73581.73711.7311
12182006.03.14 00:33s/l6090.031.73711.73711.7311-3.904571.40
12192006.03.14 00:33sell6100.551.73701.73771.7317
12202006.03.14 14:29s/l6100.551.73771.73771.7317-38.504532.90
12212006.03.14 14:29sell6110.021.73761.73831.7338
12222006.03.14 14:30s/l6110.021.73831.73831.7338-1.404531.50
12232006.03.14 14:30sell6120.251.73821.73981.7292
12242006.03.14 14:59s/l6120.251.73981.73981.7292-40.004491.50
12252006.03.14 14:59sell6130.251.74261.74421.7336
12262006.03.14 15:29s/l6130.251.74421.74421.7336-40.004451.50
12272006.03.14 15:29sell6140.251.74471.74631.7357
12282006.03.14 16:29s/l6140.251.74631.74631.7357-40.004411.50
12292006.03.14 16:29sell6150.251.74701.74861.7380
12302006.03.15 14:29s/l6150.251.74861.74861.7380-40.004371.50
12312006.03.15 14:29sell6160.251.74901.75061.7400
12322006.03.16 13:59s/l6160.251.75061.75061.7400-40.004331.50
12332006.03.16 13:59sell6170.011.75231.75301.7438
12342006.03.16 14:59s/l6170.011.75301.75301.7438-0.704330.80
12352006.03.16 14:59sell6180.681.75301.75551.7455
12362006.03.16 16:08s/l6180.681.75551.75551.7455-170.004160.80
12372006.03.16 16:08sell6190.011.75551.75621.7470
12382006.03.16 17:00s/l6190.011.75621.75621.7470-0.704160.10
12392006.03.16 17:00sell6200.011.75601.75671.7475
12402006.03.16 17:06s/l6200.011.75671.75671.7475-0.704159.40
12412006.03.16 17:06sell6210.031.75661.75791.7519
12422006.03.16 17:29s/l6210.031.75791.75791.7519-3.904155.50
12432006.03.16 17:59sell6220.251.75611.75771.7471
12442006.03.16 18:00s/l6220.251.75771.75771.7471-40.004115.50
12452006.03.16 18:00sell6230.011.75751.75821.7490
12462006.03.16 18:39s/l6230.011.75821.75821.7490-0.704114.80
12472006.03.16 18:39sell6240.031.75801.75931.7533
12482006.03.17 14:59t/p6240.031.75331.75931.753314.104128.90
12492006.03.17 16:30sell6250.371.75581.75741.7468
12502006.03.17 20:29s/l6250.371.75741.75741.7468-59.204069.70
12512006.03.17 20:29sell6260.251.75721.75881.7482
12522006.03.21 09:29t/p6260.251.74821.75881.7482225.004294.70
12532006.03.27 01:00sell6270.011.74301.74371.7345
12542006.03.27 01:29s/l6270.011.74371.74371.7345-0.704294.00
12552006.03.27 01:29sell6280.031.74421.74551.7395
12562006.03.27 03:00s/l6280.031.74551.74551.7395-3.904290.10
12572006.03.27 03:00sell6290.551.74531.74601.7400
12582006.03.27 03:29s/l6290.551.74601.74601.7400-38.504251.60
12592006.03.27 03:30sell6300.251.74701.74861.7380
12602006.03.27 13:59s/l6300.251.74861.74861.7380-40.004211.60
12612006.03.27 13:59sell6310.381.74901.74971.7453
12622006.03.28 05:42t/p6310.381.74531.74971.7453140.604352.20
12632006.03.28 06:59sell6320.371.74701.74861.7380
12642006.03.28 08:29s/l6320.371.74861.74861.7380-59.204293.00
12652006.03.28 08:29sell6330.251.74941.75101.7404
12662006.03.28 13:29s/l6330.251.75101.75101.7404-40.004253.00
12672006.03.28 13:29sell6340.251.75251.75411.7435
12682006.03.28 21:59t/p6340.251.74351.75411.7435225.004478.00
12692006.03.30 15:00sell6350.011.74591.74661.7374
12702006.03.30 18:59s/l6350.011.74661.74661.7374-0.704477.30
12712006.03.30 18:59sell6360.031.74711.74841.7424
12722006.03.31 07:29t/p6360.031.74241.74841.742414.104491.40
12732006.04.03 22:00sell6370.371.73971.74131.7307
12742006.04.04 07:29s/l6370.371.74131.74131.7307-59.204432.20
12752006.04.04 07:29sell6380.251.74201.74361.7330
12762006.04.04 07:59s/l6380.251.74361.74361.7330-40.004392.20
12772006.04.04 07:59sell6390.251.74481.74641.7358
12782006.04.04 09:59s/l6390.251.74641.74641.7358-40.004352.20
12792006.04.04 09:59sell6400.251.74621.74781.7372
12802006.04.04 12:29s/l6400.251.74781.74781.7372-40.004312.20
12812006.04.04 12:29sell6410.251.75481.75641.7458
12822006.04.04 13:59s/l6410.251.75641.75641.7458-40.004272.20
12832006.04.04 14:00sell6420.251.75691.75851.7479
12842006.04.05 04:59s/l6420.251.75851.75851.7479-40.004232.20
12852006.04.05 04:59sell6430.251.75871.76031.7497
12862006.04.05 07:29s/l6430.251.76031.76031.7497-40.004192.20
12872006.04.05 07:29sell6440.251.76101.76261.7520
12882006.04.05 11:27t/p6440.251.75201.76261.7520225.004417.20
12892006.04.05 17:30sell6450.371.75351.75511.7445
12902006.04.05 21:00s/l6450.371.75511.75511.7445-59.204358.00
12912006.04.05 21:00sell6460.251.75501.75661.7460
12922006.04.06 08:59s/l6460.251.75661.75661.7460-40.004318.00
12932006.04.06 08:59sell6470.251.75661.75821.7476
12942006.04.06 09:29s/l6470.251.75821.75821.7476-40.004278.00
12952006.04.06 09:29sell6480.251.75921.76081.7502
12962006.04.06 16:06t/p6480.251.75021.76081.7502225.004503.00
12972006.04.06 20:00sell6490.371.75301.75461.7440
12982006.04.07 14:29t/p6490.371.74401.75461.7440333.004836.00
12992006.04.11 17:59sell6500.011.74741.74811.7389
13002006.04.11 18:29s/l6500.011.74811.74811.7389-0.704835.30
13012006.04.11 18:29sell6510.031.74871.75001.7440
13022006.04.11 23:59s/l6510.031.75001.75001.7440-3.904831.40
13032006.04.11 23:59sell6520.551.74991.75061.7446
13042006.04.12 00:29s/l6520.551.75061.75061.7446-38.504792.90
13052006.04.12 00:29sell6530.021.75121.75191.7474
13062006.04.12 02:46s/l6530.021.75191.75191.7474-1.404791.50
13072006.04.12 02:46sell6540.251.75171.75331.7427
13082006.04.12 07:29s/l6540.251.75331.75331.7427-40.004751.50
13092006.04.12 07:29sell6550.251.75331.75491.7443
13102006.04.12 08:59s/l6550.251.75491.75491.7443-40.004711.50
13112006.04.12 08:59sell6560.251.75551.75711.7465
13122006.04.16 22:02close6560.251.75601.75711.7465-12.504699.00
13132006.04.16 22:02sell6570.011.75581.75651.7473
13142006.04.17 00:29s/l6570.011.75651.75651.7473-0.704698.30
13152006.04.17 00:29sell6580.031.75771.75901.7530
13162006.04.17 01:29s/l6580.031.75901.75901.7530-3.904694.40
13172006.04.17 01:29sell6590.401.75971.76041.7585
13182006.04.17 02:24t/p6590.401.75851.76041.758548.004742.40
13192006.04.17 02:24sell6600.541.75791.75861.7546
13202006.04.17 02:29s/l6600.541.75861.75861.7546-37.804704.60
13212006.04.17 02:29sell6610.251.75861.76021.7496
13222006.04.17 11:59s/l6610.251.76021.76021.7496-40.004664.60
13232006.04.17 12:00sell6620.251.76661.76821.7576
13242006.04.17 12:29s/l6620.251.76821.76821.7576-40.004624.60
13252006.04.17 12:29sell6630.251.76951.77111.7605
13262006.04.17 13:29s/l6630.251.77111.77111.7605-40.004584.60
13272006.04.17 13:29sell6640.251.77131.77291.7623
13282006.04.17 14:33s/l6640.251.77291.77291.7623-40.004544.60
13292006.04.17 14:33sell6650.251.77301.77461.7640
13302006.04.17 14:59s/l6650.251.77461.77461.7640-40.004504.60
13312006.04.17 14:59sell6660.251.77451.77611.7655
13322006.04.18 12:59s/l6660.251.77611.77611.7655-40.004464.60
13332006.04.18 12:59sell6670.011.77801.77871.7695
13342006.04.18 18:29s/l6670.011.77871.77871.7695-0.704463.90
13352006.04.18 18:30sell6680.681.78091.78341.7734
13362006.04.18 20:59s/l6680.681.78341.78341.7734-170.004293.90
13372006.04.18 20:59sell6690.251.78321.78481.7742
13382006.04.19 08:59s/l6690.251.78481.78481.7742-40.004253.90
13392006.04.19 08:59sell6700.681.78481.78731.7773
13402006.04.19 09:29s/l6700.681.78731.78731.7773-170.004083.90
13412006.04.19 09:58sell6710.251.78571.78731.7767
13422006.04.19 14:29s/l6710.251.78731.78731.7767-40.004043.90
13432006.04.19 14:29sell6720.251.78811.78971.7791
13442006.04.19 16:06s/l6720.251.78971.78971.7791-40.004003.90
13452006.04.19 16:06sell6730.251.78971.79131.7807
13462006.04.19 16:29s/l6730.251.79131.79131.7807-40.003963.90
13472006.04.19 16:29sell6740.251.79151.79311.7825
13482006.04.19 17:29s/l6740.251.79311.79311.7825-40.003923.90
13492006.04.19 17:29sell6750.251.79301.79461.7840
13502006.04.20 13:30t/p6750.251.78401.79461.7840225.004148.90
13512006.04.21 02:59sell6760.011.77951.78021.7710
13522006.04.21 08:29s/l6760.011.78021.78021.7710-0.704148.20
13532006.04.21 08:29sell6770.031.78141.78271.7767
13542006.04.21 10:08s/l6770.031.78271.78271.7767-3.904144.30
13552006.04.21 10:08sell6780.551.78251.78321.7772
13562006.04.21 15:29s/l6780.551.78321.78321.7772-38.504105.80
13572006.04.21 15:29sell6790.251.78381.78541.7748
13582006.04.23 21:00s/l6790.251.78541.78541.7748-40.004065.80
13592006.04.23 21:00sell6800.251.78621.78781.7772
13602006.04.23 21:51s/l6800.251.78781.78781.7772-40.004025.80
13612006.04.23 21:51sell6810.251.78761.78921.7786
13622006.04.24 07:29s/l6810.251.78921.78921.7786-40.003985.80
13632006.04.24 07:29sell6820.251.78921.79081.7802
13642006.04.24 10:21s/l6820.251.79081.79081.7802-40.003945.80
13652006.04.24 10:21sell6830.251.79081.79241.7818
13662006.04.25 13:30s/l6830.251.79241.79241.7818-40.003905.80
13672006.04.25 13:30sell6840.611.79221.79291.7912
13682006.04.25 13:59t/p6840.611.79121.79291.791261.003966.80
13692006.04.25 13:59sell6850.371.78951.79111.7805
13702006.04.27 14:29s/l6850.371.79111.79111.7805-59.203907.60
13712006.04.27 14:29sell6860.011.79821.79891.7897
13722006.04.27 14:59s/l6860.011.79891.79891.7897-0.703906.90
13732006.04.27 14:59sell6870.681.80301.80551.7955
13742006.04.28 08:59s/l6870.681.80551.80551.7955-170.003736.90
13752006.04.28 08:59sell6880.011.80631.80701.7978
13762006.04.28 09:59s/l6880.011.80701.80701.7978-0.703736.20
13772006.04.28 09:59sell6890.681.80931.81181.8018
13782006.04.28 14:29s/l6890.681.81181.81181.8018-170.003566.20
13792006.04.28 14:29sell6900.401.81161.81231.8104
13802006.04.28 14:59s/l6900.401.81231.81231.8104-28.003538.20
13812006.04.28 14:59sell6910.361.81781.81851.8145
13822006.04.28 15:29s/l6910.361.81851.81851.8145-25.203513.00
13832006.04.28 15:29sell6920.611.82161.82231.8206
13842006.04.28 15:30t/p6920.611.82061.82231.820661.003574.00
13852006.04.28 15:30sell6930.571.81961.82031.8159
13862006.04.28 15:59s/l6930.571.82031.82031.8159-39.903534.10
13872006.04.28 15:59sell6940.251.82191.82351.8129
13882006.04.28 19:29s/l6940.251.82351.82351.8129-40.003494.10
13892006.04.28 19:29sell6950.251.82341.82501.8144
13902006.04.28 20:29s/l6950.251.82501.82501.8144-40.003454.10
13912006.04.28 20:29sell6960.251.82571.82731.8167
13922006.05.01 04:29s/l6960.251.82731.82731.8167-40.003414.10
13932006.05.01 04:29sell6970.251.82721.82881.8182
13942006.05.01 12:59s/l6970.251.82881.82881.8182-40.003374.10
13952006.05.01 12:59sell6980.251.83221.83381.8232
13962006.05.01 13:29s/l6980.251.83381.83381.8232-40.003334.10
13972006.05.01 13:29sell6990.251.83631.83791.8273
13982006.05.01 14:29s/l6990.251.83791.83791.8273-40.003294.10
13992006.05.01 14:29sell7000.011.83821.83891.8297
14002006.05.01 15:59t/p7000.011.82971.83891.82978.503302.60
14012006.05.01 15:59sell7010.041.82831.82961.8236
14022006.05.01 16:28s/l7010.041.82961.82961.8236-5.203297.40
14032006.05.01 16:29sell7020.021.82811.82881.8243
14042006.05.01 16:59s/l7020.021.82881.82881.8243-1.403296.00
14052006.05.01 16:59sell7030.251.82911.83071.8201
14062006.05.02 08:59s/l7030.251.83071.83071.8201-40.003256.00
14072006.05.02 08:59sell7040.251.83341.83501.8244
14082006.05.02 09:59s/l7040.251.83501.83501.8244-40.003216.00
14092006.05.02 09:59sell7050.251.83511.83671.8261
14102006.05.02 12:06s/l7050.251.83671.83671.8261-40.003176.00
14112006.05.02 12:06sell7060.251.83651.83811.8275
14122006.05.02 14:29s/l7060.251.83811.83811.8275-40.003136.00
14132006.05.02 14:29sell7070.251.83831.83991.8293
14142006.05.02 15:39s/l7070.251.83991.83991.8293-40.003096.00
14152006.05.02 15:39sell7080.251.83981.84141.8308
14162006.05.02 19:29s/l7080.251.84141.84141.8308-40.003056.00
14172006.05.02 19:29sell7090.251.84171.84331.8327
14182006.05.03 02:59s/l7090.251.84331.84331.8327-40.003016.00
14192006.05.03 02:59sell7100.681.84391.84641.8364
14202006.05.03 08:30t/p7100.681.83641.84641.8364510.003526.00
14212006.05.03 13:00sell7110.011.84001.84071.8315
14222006.05.03 14:44s/l7110.011.84071.84071.8315-0.703525.30
14232006.05.03 15:00sell7120.251.84011.84171.8311
14242006.05.03 15:29s/l7120.251.84171.84171.8311-40.003485.30
14252006.05.03 15:29sell7130.251.84431.84591.8353
14262006.05.04 08:34t/p7130.251.83531.84591.8353225.003710.30
14272006.05.04 10:00sell7140.371.83921.84081.8302
14282006.05.04 10:29s/l7140.371.84081.84081.8302-59.203651.10
14292006.05.04 10:29sell7150.251.84211.84371.8331
14302006.05.04 12:34s/l7150.251.84371.84371.8331-40.003611.10
14312006.05.04 12:34sell7160.251.84351.84511.8345
14322006.05.04 14:29s/l7160.251.84511.84511.8345-40.003571.10
14332006.05.04 14:29sell7170.251.84791.84951.8389
14342006.05.04 17:09s/l7170.251.84951.84951.8389-40.003531.10
14352006.05.04 17:09sell7180.611.84931.85001.8483
14362006.05.04 17:13t/p7180.611.84831.85001.848361.003592.10
14372006.05.04 17:13sell7190.371.84811.84971.8391
14382006.05.04 17:29s/l7190.371.84971.84971.8391-59.203532.90
14392006.05.04 17:29sell7200.251.84951.85111.8405
14402006.05.04 18:29s/l7200.251.85111.85111.8405-40.003492.90
14412006.05.04 18:29sell7210.251.85431.85591.8453
14422006.05.05 12:59s/l7210.251.85591.85591.8453-40.003452.90
14432006.05.05 13:00sell7220.681.85731.85981.8498
14442006.05.05 13:29s/l7220.681.85981.85981.8498-170.003282.90
14452006.05.05 13:29sell7230.251.86211.86371.8531
14462006.05.07 21:30s/l7230.251.86371.86371.8531-40.003242.90
14472006.05.07 21:30sell7240.251.86321.86481.8542
14482006.05.08 08:29s/l7240.251.86481.86481.8542-40.003202.90
14492006.05.08 08:30sell7250.251.86761.86921.8586
14502006.05.08 15:00t/p7250.251.85861.86921.8586225.003427.90
14512006.05.09 11:00sell7260.371.85591.85751.8469
14522006.05.09 11:29s/l7260.371.85751.85751.8469-59.203368.70
14532006.05.09 11:29sell7270.251.85791.85951.8489
14542006.05.09 12:59s/l7270.251.85951.85951.8489-40.003328.70
14552006.05.09 12:59sell7280.251.86031.86191.8513
14562006.05.09 13:29s/l7280.251.86191.86191.8513-40.003288.70
14572006.05.09 13:29sell7290.251.86281.86441.8538
14582006.05.09 13:59s/l7290.251.86441.86441.8538-40.003248.70
14592006.05.09 13:59sell7300.251.86451.86611.8555
14602006.05.09 14:29s/l7300.251.86611.86611.8555-40.003208.70
14612006.05.09 14:29sell7310.251.86721.86881.8582
14622006.05.10 06:59s/l7310.251.86881.86881.8582-40.003168.70
14632006.05.10 07:00sell7320.681.87191.87441.8644
14642006.05.10 14:30t/p7320.681.86441.87441.8644510.003678.70
14652006.05.10 19:30sell7330.371.86651.86811.8575
14662006.05.11 00:59t/p7330.371.85751.86811.8575333.004011.70
14672006.05.11 10:30sell7340.371.86701.86861.8580
14682006.05.11 12:59s/l7340.371.86861.86861.8580-59.203952.50
14692006.05.11 12:59sell7350.251.86881.87041.8598
14702006.05.11 13:59s/l7350.251.87041.87041.8598-40.003912.50
14712006.05.11 13:59sell7360.251.87251.87411.8635
14722006.05.11 14:29s/l7360.251.87411.87411.8635-40.003872.50
14732006.05.11 14:29sell7370.611.87511.87581.8741
14742006.05.11 14:59s/l7370.611.87581.87581.8741-42.703829.80
14752006.05.11 14:59sell7380.381.87931.88001.8756
14762006.05.11 15:29s/l7380.381.88001.88001.8756-26.603803.20
14772006.05.11 15:29sell7390.251.87981.88141.8708
14782006.05.11 15:59s/l7390.251.88141.88141.8708-40.003763.20
14792006.05.11 15:59sell7400.251.88411.88571.8751
14802006.05.11 23:29s/l7400.251.88571.88571.8751-40.003723.20
14812006.05.11 23:29sell7410.251.88581.88741.8768
14822006.05.12 05:59s/l7410.251.88741.88741.8768-40.003683.20
14832006.05.12 05:59sell7420.251.88741.88901.8784
14842006.05.12 07:29s/l7420.251.88901.88901.8784-40.003643.20
14852006.05.12 07:29sell7430.251.89111.89271.8821
14862006.05.12 08:59s/l7430.251.89271.89271.8821-40.003603.20
14872006.05.12 08:59sell7440.251.89271.89431.8837
14882006.05.12 09:29s/l7440.251.89431.89431.8837-40.003563.20
14892006.05.12 09:29sell7450.251.89461.89621.8856
14902006.05.12 09:59s/l7450.251.89621.89621.8856-40.003523.20
14912006.05.12 09:59sell7460.251.89621.89781.8872
14922006.05.12 11:50s/l7460.251.89781.89781.8872-40.003483.20
14932006.05.12 11:50sell7470.251.89771.89931.8887
14942006.05.12 14:31t/p7470.251.88871.89931.8887225.003708.20
14952006.05.12 14:31sell7480.011.89041.89111.8819
14962006.05.12 14:31s/l7480.011.89111.89111.8819-0.703707.50
14972006.05.12 14:31sell7490.031.89341.89471.8887
14982006.05.12 14:32t/p7490.031.88871.89471.888714.103721.60
14992006.05.12 14:32sell7500.251.89181.89341.8828
15002006.05.12 14:32s/l7500.251.89341.89341.8828-40.003681.60
15012006.05.12 14:32sell7510.251.89381.89541.8848
15022006.05.14 22:00s/l7510.251.89541.89541.8848-40.003641.60
15032006.05.14 22:00sell7520.251.89651.89811.8875
15042006.05.14 22:13s/l7520.251.89811.89811.8875-40.003601.60
15052006.05.14 22:13sell7530.251.89801.89961.8890
15062006.05.14 22:43s/l7530.251.89961.89961.8890-40.003561.60
15072006.05.14 22:43sell7540.251.89941.90101.8904
15082006.05.15 07:59t/p7540.251.89041.90101.8904225.003786.60
15092006.05.16 03:59sell7550.371.88581.88741.8768
15102006.05.16 18:29s/l7550.371.88741.88741.8768-59.203727.40
15112006.05.16 18:29sell7560.251.88841.89001.8794
15122006.05.17 03:29s/l7560.251.89001.89001.8794-40.003687.40
15132006.05.17 03:29sell7570.251.89161.89321.8826
15142006.05.17 07:29s/l7570.251.89321.89321.8826-40.003647.40
15152006.05.17 07:29sell7580.251.89581.89741.8868
15162006.05.17 08:59s/l7580.251.89741.89741.8868-40.003607.40
15172006.05.17 08:59sell7590.251.89891.90051.8899
15182006.05.17 14:29t/p7590.251.88991.90051.8899225.003832.40
15192006.05.18 10:00sell7600.251.88811.88971.8791
15202006.05.18 13:59s/l7600.251.88971.88971.8791-40.003792.40
15212006.05.18 13:59sell7610.251.89181.89341.8828
15222006.05.18 20:59s/l7610.251.89341.89341.8828-40.003752.40
15232006.05.18 20:59sell7620.251.89331.89491.8843
15242006.05.18 21:29s/l7620.251.89491.89491.8843-40.003712.40
15252006.05.18 21:29sell7630.251.89581.89741.8868
15262006.05.19 07:29t/p7630.251.88681.89741.8868225.003937.40
15272006.05.22 18:30sell7640.031.88771.88901.8830
15282006.05.23 07:59t/p7640.031.88301.88901.883014.103951.50
15292006.05.23 12:00sell7650.821.88471.88541.8794
15302006.05.23 18:29s/l7650.821.88541.88541.8794-57.403894.10
15312006.05.23 18:30sell7660.251.88591.88751.8769
15322006.05.23 21:59t/p7660.251.87691.88751.8769225.004119.10
15332006.05.24 11:00sell7670.571.88481.88551.8811
15342006.05.24 12:40s/l7670.571.88551.88551.8811-39.904079.20
15352006.05.24 12:40sell7680.251.88531.88691.8763
15362006.05.24 14:29t/p7680.251.87631.88691.8763225.004304.20
15372006.05.30 06:34sell7690.031.87141.87271.8667
15382006.05.30 06:59s/l7690.031.87271.87271.8667-3.904300.30
15392006.05.30 06:59sell7700.551.87321.87391.8679
15402006.05.30 07:29s/l7700.551.87391.87391.8679-38.504261.80
15412006.05.30 07:29sell7710.021.87431.87501.8705
15422006.05.30 07:59s/l7710.021.87501.87501.8705-1.404260.40
15432006.05.30 07:59sell7720.251.87561.87721.8666
15442006.05.30 09:59s/l7720.251.87721.87721.8666-40.004220.40
15452006.05.30 09:59sell7730.251.87901.88061.8700
15462006.05.30 13:59s/l7730.251.88061.88061.8700-40.004180.40
15472006.05.30 13:59sell7740.251.88261.88421.8736
15482006.05.30 14:29s/l7740.251.88421.88421.8736-40.004140.40
15492006.05.30 14:29sell7750.251.88601.88761.8770
15502006.05.31 11:44t/p7750.251.87701.88761.8770225.004365.40
15512006.06.02 13:00sell7760.011.88061.88131.8721
15522006.06.02 13:29s/l7760.011.88131.88131.8721-0.704364.70
15532006.06.02 13:29sell7770.031.88191.88321.8772
15542006.06.02 14:59s/l7770.031.88321.88321.8772-3.904360.80
15552006.06.02 15:13sell7780.251.88301.88461.8740
15562006.06.02 15:18s/l7780.251.88461.88461.8740-40.004320.80
15572006.06.02 15:18sell7790.251.88441.88601.8754
15582006.06.05 07:59s/l7790.251.88601.88601.8754-40.004280.80
15592006.06.05 07:59sell7800.251.88591.88751.8769
15602006.06.05 18:59t/p7800.251.87691.88751.8769225.004505.80
15612006.06.14 14:29sell7810.031.84631.84761.8416
15622006.06.14 15:29s/l7810.031.84761.84761.8416-3.904501.90
15632006.06.14 15:29sell7820.551.84791.84861.8426
15642006.06.14 15:30s/l7820.551.84861.84861.8426-38.504463.40
15652006.06.14 15:30sell7830.021.84921.84991.8454
15662006.06.14 15:30s/l7830.021.84991.84991.8454-1.404462.00
15672006.06.14 15:30sell7840.251.84981.85141.8408
15682006.06.15 13:29s/l7840.251.85141.85141.8408-40.004422.00
15692006.06.15 13:30sell7850.251.85161.85321.8426
15702006.06.16 06:29s/l7850.251.85321.85321.8426-40.004382.00
15712006.06.16 06:29sell7860.251.85331.85491.8443
15722006.06.16 08:53s/l7860.251.85491.85491.8443-40.004342.00
15732006.06.16 08:53sell7870.251.85471.85631.8457
15742006.06.19 01:29t/p7870.251.84571.85631.8457225.004567.00
15752006.06.21 02:29sell7880.371.84641.84801.8374
15762006.06.22 10:29t/p7880.371.83741.84801.8374333.004900.00
15772006.06.29 21:00sell7890.011.82801.82871.8195
15782006.06.30 00:53s/l7890.011.82871.82871.8195-0.704899.30
15792006.06.30 00:53sell7900.031.82851.82981.8238
15802006.06.30 01:08s/l7900.031.82981.82981.8238-3.904895.40
15812006.06.30 01:08sell7910.551.82971.83041.8244
15822006.06.30 01:27s/l7910.551.83041.83041.8244-38.504856.90
15832006.06.30 01:27sell7920.021.83021.83091.8264
15842006.06.30 01:32s/l7920.021.83091.83091.8264-1.404855.50
15852006.06.30 01:32sell7930.611.83081.83151.8298
15862006.06.30 01:33s/l7930.611.83151.83151.8298-42.704812.80
15872006.06.30 01:33sell7940.251.83131.83291.8223
15882006.06.30 01:34s/l7940.251.83291.83291.8223-40.004772.80
15892006.06.30 01:34sell7950.251.83291.83451.8239
15902006.06.30 01:36s/l7950.251.83451.83451.8239-40.004732.80
15912006.06.30 01:36sell7960.251.83451.83611.8255
15922006.06.30 05:50s/l7960.251.83611.83611.8255-40.004692.80
15932006.06.30 05:50sell7970.251.83591.83751.8269
15942006.06.30 12:24s/l7970.251.83751.83751.8269-40.004652.80
15952006.06.30 12:24sell7980.251.83741.83901.8284
15962006.06.30 12:31s/l7980.251.83901.83901.8284-40.004612.80
15972006.06.30 12:31sell7990.251.83881.84041.8298
15982006.06.30 12:32s/l7990.251.84041.84041.8298-40.004572.80
15992006.06.30 12:32sell8000.251.84041.84201.8314
16002006.06.30 12:40s/l8000.251.84201.84201.8314-40.004532.80
16012006.06.30 12:40sell8010.251.84181.84341.8328
16022006.06.30 12:41s/l8010.251.84341.84341.8328-40.004492.80
16032006.06.30 12:41sell8020.251.84351.84511.8345
16042006.06.30 13:49s/l8020.251.84511.84511.8345-40.004452.80
16052006.06.30 13:49sell8030.251.84491.84651.8359
16062006.06.30 14:53s/l8030.251.84651.84651.8359-40.004412.80
16072006.06.30 14:53sell8040.251.84801.84961.8390
16082006.06.30 14:58s/l8040.251.84961.84961.8390-40.004372.80
16092006.06.30 14:58sell8050.251.84951.85111.8405
16102006.07.03 15:15t/p8050.251.84051.85111.8405225.004597.80
16112006.07.04 00:00sell8060.371.84251.84411.8335
16122006.07.04 00:46s/l8060.371.84411.84411.8335-59.204538.60
16132006.07.04 00:46sell8070.251.84391.84551.8349
16142006.07.04 06:27s/l8070.251.84551.84551.8349-40.004498.60
16152006.07.04 06:27sell8080.251.84541.84701.8364
16162006.07.04 08:57s/l8080.251.84701.84701.8364-40.004458.60
16172006.07.04 08:57sell8090.251.84681.84841.8378
16182006.07.05 05:34s/l8090.251.84841.84841.8378-40.004418.60
16192006.07.05 05:34sell8100.251.84821.84981.8392
16202006.07.05 12:30t/p8100.251.83921.84981.8392225.004643.60
16212006.07.07 09:30sell8110.011.84021.84091.8317
16222006.07.07 09:37s/l8110.011.84091.84091.8317-0.704642.90
16232006.07.07 09:37sell8120.031.84111.84241.8364
16242006.07.07 12:28s/l8120.031.84241.84241.8364-3.904639.00
16252006.07.07 12:28sell8130.551.84221.84291.8369
16262006.07.07 12:29s/l8130.551.84291.84291.8369-38.504600.50
16272006.07.07 12:29sell8140.021.84421.84491.8404
16282006.07.07 12:29s/l8140.021.84491.84491.8404-1.404599.10
16292006.07.07 12:29sell8150.251.84471.84631.8357
16302006.07.07 12:30s/l8150.251.84631.84631.8357-40.004559.10
16312006.07.07 12:30sell8160.251.84821.84981.8392
16322006.07.07 12:30s/l8160.251.84981.84981.8392-40.004519.10
16332006.07.07 12:30sell8170.251.85111.85271.8421
16342006.07.07 12:30s/l8170.251.85271.85271.8421-40.004479.10
16352006.07.07 12:30sell8180.251.85391.85551.8449
16362006.07.10 09:28t/p8180.251.84491.85551.8449225.004704.10
16372006.07.11 01:00sell8190.031.84351.84481.8388
16382006.07.11 06:58t/p8190.031.83881.84481.838814.104718.20
16392006.07.11 08:30sell8200.821.84441.84511.8391
16402006.07.11 09:39t/p8200.821.83911.84511.8391434.605152.80
16412006.07.11 18:26sell8210.371.84501.84661.8360
16422006.07.11 18:41s/l8210.371.84661.84661.8360-59.205093.60
16432006.07.11 18:41sell8220.251.84651.84811.8375
16442006.07.12 06:37s/l8220.251.84811.84811.8375-40.005053.60
16452006.07.12 06:37sell8230.251.84791.84951.8389
16462006.07.12 11:27t/p8230.251.83891.84951.8389225.005278.60
16472006.07.13 14:00sell8240.031.84361.84491.8389
16482006.07.13 14:09s/l8240.031.84491.84491.8389-3.905274.70
16492006.07.13 14:09sell8250.551.84471.84541.8394
16502006.07.13 14:10s/l8250.551.84541.84541.8394-38.505236.20
16512006.07.13 14:10sell8260.251.84561.84721.8366
16522006.07.14 06:23t/p8260.251.83661.84721.8366225.005461.20
16532006.07.14 10:30sell8270.371.84181.84341.8328
16542006.07.14 12:30s/l8270.371.84341.84341.8328-59.205402.00
16552006.07.14 12:30sell8280.251.84351.84511.8345
16562006.07.14 14:00t/p8280.251.83451.84511.8345225.005627.00
16572006.07.19 14:30sell8290.011.83891.83961.8304
16582006.07.19 14:30s/l8290.011.83961.83961.8304-0.705626.30
16592006.07.19 14:30sell8300.031.83941.84071.8347
16602006.07.19 16:54s/l8300.031.84071.84071.8347-3.905622.40
16612006.07.19 16:54sell8310.401.84071.84141.8395
16622006.07.19 16:58s/l8310.401.84141.84141.8395-28.005594.40
16632006.07.19 16:58sell8320.251.84121.84281.8322
16642006.07.19 16:59s/l8320.251.84281.84281.8322-40.005554.40
16652006.07.19 16:59sell8330.251.84261.84421.8336
16662006.07.19 18:01s/l8330.251.84421.84421.8336-40.005514.40
16672006.07.19 18:01sell8340.381.84411.84481.8404
16682006.07.20 01:18s/l8340.381.84481.84481.8404-26.605487.80
16692006.07.20 01:18sell8350.251.84461.84621.8356
16702006.07.20 01:19s/l8350.251.84621.84621.8356-40.005447.80
16712006.07.20 01:19sell8360.251.84621.84781.8372
16722006.07.20 08:30s/l8360.251.84781.84781.8372-40.005407.80
16732006.07.20 08:30sell8370.251.84771.84931.8387
16742006.07.20 10:57s/l8370.251.84931.84931.8387-40.005367.80
16752006.07.20 10:57sell8380.251.84911.85071.8401
16762006.07.20 11:40s/l8380.251.85071.85071.8401-40.005327.80
16772006.07.20 11:40sell8390.251.85051.85211.8415
16782006.07.21 07:11s/l8390.251.85211.85211.8415-40.005287.80
16792006.07.21 07:11sell8400.011.85191.85261.8434
16802006.07.21 07:13s/l8400.011.85261.85261.8434-0.705287.10
16812006.07.21 07:13sell8410.031.85251.85381.8478
16822006.07.21 07:14s/l8410.031.85381.85381.8478-3.905283.20
16832006.07.21 07:14sell8420.021.85391.85461.8501
16842006.07.21 07:15s/l8420.021.85461.85461.8501-1.405281.80
16852006.07.21 07:15sell8430.251.85471.85631.8457
16862006.07.21 10:22s/l8430.251.85631.85631.8457-40.005241.80
16872006.07.21 10:22sell8440.031.85671.85801.8520
16882006.07.21 10:22s/l8440.031.85801.85801.8520-3.905237.90
16892006.07.21 10:22sell8450.551.85811.85881.8528
16902006.07.21 11:00s/l8450.551.85881.85881.8528-38.505199.40
16912006.07.21 11:00sell8460.361.85861.85931.8553
16922006.07.21 14:11s/l8460.361.85931.85931.8553-25.205174.20
16932006.07.21 14:11sell8470.611.85911.85981.8581
16942006.07.21 14:13t/p8470.611.85811.85981.858161.005235.20
16952006.07.21 14:13sell8480.371.85781.85941.8488
16962006.07.21 14:53s/l8480.371.85941.85941.8488-59.205176.00
16972006.07.21 14:53sell8490.251.85931.86091.8503
16982006.07.24 07:23t/p8490.251.85031.86091.8503225.005401.00
16992006.07.24 11:30sell8500.371.85341.85501.8444
17002006.07.24 12:21s/l8500.371.85501.85501.8444-59.205341.80
17012006.07.24 12:21sell8510.251.85481.85641.8458
17022006.07.25 00:25t/p8510.251.84581.85641.8458225.005566.80
17032006.07.25 06:00sell8520.371.85131.85291.8423
17042006.07.25 06:24s/l8520.371.85291.85291.8423-59.205507.60
17052006.07.25 06:24sell8530.251.85281.85441.8438
17062006.07.25 15:10t/p8530.251.84381.85441.8438225.005732.60
17072006.07.26 17:33sell8540.011.84991.85061.8414
17082006.07.26 17:39s/l8540.011.85061.85061.8414-0.705731.90
17092006.07.26 17:39sell8550.031.85041.85171.8457
17102006.07.26 18:01s/l8550.031.85171.85171.8457-3.905728.00
17112006.07.26 18:01sell8560.251.85131.85291.8423
17122006.07.26 18:21s/l8560.251.85291.85291.8423-40.005688.00
17132006.07.26 18:21sell8570.251.85271.85431.8437
17142006.07.26 18:23s/l8570.251.85431.85431.8437-40.005648.00
17152006.07.26 18:23sell8580.251.85421.85581.8452
17162006.07.27 05:40s/l8580.251.85581.85581.8452-40.005608.00
17172006.07.27 05:40sell8590.251.85581.85741.8468
17182006.07.27 05:57s/l8590.251.85741.85741.8468-40.005568.00
17192006.07.27 05:57sell8600.251.85721.85881.8482
17202006.07.27 07:10s/l8600.251.85881.85881.8482-40.005528.00
17212006.07.27 07:10sell8610.251.85881.86041.8498
17222006.07.27 08:31s/l8610.251.86041.86041.8498-40.005488.00
17232006.07.27 08:31sell8620.251.86031.86191.8513
17242006.07.27 09:21s/l8620.251.86191.86191.8513-40.005448.00
17252006.07.27 09:21sell8630.251.86181.86341.8528
17262006.07.27 10:49s/l8630.251.86341.86341.8528-40.005408.00
17272006.07.27 10:49sell8640.251.86321.86481.8542
17282006.07.27 13:10s/l8640.251.86481.86481.8542-40.005368.00
17292006.07.27 13:10sell8650.251.86461.86621.8556
17302006.07.27 13:12s/l8650.251.86621.86621.8556-40.005328.00
17312006.07.27 13:12sell8660.251.86601.86761.8570
17322006.07.27 13:18s/l8660.251.86761.86761.8570-40.005288.00
17332006.07.27 13:18sell8670.251.86751.86911.8585
17342006.07.27 18:13t/p8670.251.85851.86911.8585225.005513.00
17352006.07.28 04:00sell8680.371.85811.85971.8491
17362006.07.28 06:54s/l8680.371.85971.85971.8491-59.205453.80
17372006.07.28 06:54sell8690.251.85961.86121.8506
17382006.07.28 09:37s/l8690.251.86121.86121.8506-40.005413.80
17392006.07.28 09:37sell8700.251.86101.86261.8520
17402006.07.28 12:31s/l8700.251.86261.86261.8520-40.005373.80
17412006.07.28 12:31sell8710.251.86531.86691.8563
17422006.07.31 09:04s/l8710.251.86691.86691.8563-40.005333.80
17432006.07.31 09:04sell8720.251.86671.86831.8577
17442006.07.31 13:00s/l8720.251.86831.86831.8577-40.005293.80
17452006.07.31 13:00sell8730.011.86831.86901.8598
17462006.07.31 17:31s/l8730.011.86901.86901.8598-0.705293.10
17472006.07.31 17:31sell8740.011.86881.86951.8603
17482006.08.01 15:22s/l8740.011.86951.86951.8603-0.705292.40
17492006.08.01 15:22sell8750.031.86941.87071.8647
17502006.08.01 15:53s/l8750.031.87071.87071.8647-3.905288.50
17512006.08.01 15:53sell8760.401.87071.87141.8695
17522006.08.01 16:06s/l8760.401.87141.87141.8695-28.005260.50
17532006.08.01 16:06sell8770.361.87121.87191.8679
17542006.08.01 16:06s/l8770.361.87191.87191.8679-25.205235.30
17552006.08.01 16:06sell8780.251.87211.87371.8631
17562006.08.01 16:07s/l8780.251.87371.87371.8631-40.005195.30
17572006.08.01 16:07sell8790.251.87381.87541.8648
17582006.08.01 16:57s/l8790.251.87541.87541.8648-40.005155.30
17592006.08.01 16:57sell8800.251.87521.87681.8662
17602006.08.01 21:24s/l8800.251.87681.87681.8662-40.005115.30
17612006.08.01 21:24sell8810.251.87661.87821.8676
17622006.08.01 23:59close at stop8810.251.87701.87821.8676-10.005105.30