|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.02 00:00 (2005.02.01 - 2006.08.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.25; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.03; StopLoss6=13;
|Bars in test
|17357
|Ticks modelled
|1728561
|Modelling quality
|65.40%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|4605.30
|Gross profit
|29962.40
|Gross loss
|-25357.10
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|5.23
|Absolute drawdown
|232.00
|Maximal drawdown
|1820.00 (37.63%)
|Relative drawdown
|59.75% (397.80)
|Total trades
|881
|Short positions (won %)
|881 (17.25%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|152 (17.25%)
|Loss trades (% of total)
|729 (82.75%)
|Largest
|profit trade
|765.00
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|197.12
|loss trade
|-34.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (998.50)
|consecutive losses (loss in money)
|25 (-1019.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|998.50 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1019.20 (25)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.04 14:57
|sell
|1
|0.37
|1.9253
|1.9269
|1.9163
|2
|2005.03.04 15:27
|s/l
|1
|0.37
|1.9269
|1.9269
|1.9163
|-59.20
|440.80
|3
|2005.03.04 15:28
|sell
|2
|0.25
|1.9271
|1.9287
|1.9181
|4
|2005.03.07 08:00
|t/p
|2
|0.25
|1.9181
|1.9287
|1.9181
|225.00
|665.80
|5
|2005.03.07 16:00
|sell
|3
|0.54
|1.9165
|1.9172
|1.9132
|6
|2005.03.07 16:00
|s/l
|3
|0.54
|1.9172
|1.9172
|1.9132
|-37.80
|628.00
|7
|2005.03.07 16:00
|sell
|4
|0.25
|1.9170
|1.9186
|1.9080
|8
|2005.03.08 07:01
|s/l
|4
|0.25
|1.9186
|1.9186
|1.9080
|-40.00
|588.00
|9
|2005.03.08 07:01
|sell
|5
|0.25
|1.9192
|1.9208
|1.9102
|10
|2005.03.08 07:31
|s/l
|5
|0.25
|1.9208
|1.9208
|1.9102
|-40.00
|548.00
|11
|2005.03.08 07:31
|sell
|6
|0.25
|1.9215
|1.9231
|1.9125
|12
|2005.03.08 10:55
|s/l
|6
|0.25
|1.9231
|1.9231
|1.9125
|-40.00
|508.00
|13
|2005.03.08 10:55
|sell
|7
|0.25
|1.9229
|1.9245
|1.9139
|14
|2005.03.08 13:02
|s/l
|7
|0.25
|1.9245
|1.9245
|1.9139
|-40.00
|468.00
|15
|2005.03.08 13:02
|sell
|8
|0.25
|1.9244
|1.9260
|1.9154
|16
|2005.03.08 13:22
|s/l
|8
|0.25
|1.9260
|1.9260
|1.9154
|-40.00
|428.00
|17
|2005.03.08 13:22
|sell
|9
|0.25
|1.9259
|1.9275
|1.9169
|18
|2005.03.08 13:25
|s/l
|9
|0.25
|1.9275
|1.9275
|1.9169
|-40.00
|388.00
|19
|2005.03.08 13:25
|sell
|10
|0.25
|1.9273
|1.9289
|1.9183
|20
|2005.03.08 13:51
|s/l
|10
|0.25
|1.9289
|1.9289
|1.9183
|-40.00
|348.00
|21
|2005.03.08 13:51
|sell
|11
|0.25
|1.9287
|1.9303
|1.9197
|22
|2005.03.08 13:55
|s/l
|11
|0.25
|1.9303
|1.9303
|1.9197
|-40.00
|308.00
|23
|2005.03.08 13:55
|sell
|12
|0.25
|1.9302
|1.9318
|1.9212
|24
|2005.03.08 15:25
|s/l
|12
|0.25
|1.9318
|1.9318
|1.9212
|-40.00
|268.00
|25
|2005.03.08 15:25
|sell
|13
|0.25
|1.9316
|1.9332
|1.9226
|26
|2005.03.09 13:00
|t/p
|13
|0.25
|1.9226
|1.9332
|1.9226
|225.00
|493.00
|27
|2005.03.09 16:31
|sell
|14
|0.03
|1.9271
|1.9284
|1.9224
|28
|2005.03.09 17:17
|s/l
|14
|0.03
|1.9284
|1.9284
|1.9224
|-3.90
|489.10
|29
|2005.03.09 17:18
|sell
|15
|0.25
|1.9284
|1.9300
|1.9194
|30
|2005.03.10 07:01
|s/l
|15
|0.25
|1.9300
|1.9300
|1.9194
|-40.00
|449.10
|31
|2005.03.10 07:01
|sell
|16
|0.25
|1.9304
|1.9320
|1.9214
|32
|2005.03.10 16:08
|t/p
|16
|0.25
|1.9214
|1.9320
|1.9214
|225.00
|674.10
|33
|2005.03.11 15:30
|sell
|17
|0.37
|1.9268
|1.9284
|1.9178
|34
|2005.03.14 07:03
|t/p
|17
|0.37
|1.9178
|1.9284
|1.9178
|333.00
|1007.10
|35
|2005.03.16 09:30
|sell
|18
|0.03
|1.9221
|1.9234
|1.9174
|36
|2005.03.16 09:32
|s/l
|18
|0.03
|1.9234
|1.9234
|1.9174
|-3.90
|1003.20
|37
|2005.03.16 09:32
|sell
|19
|0.55
|1.9232
|1.9239
|1.9179
|38
|2005.03.16 09:34
|s/l
|19
|0.55
|1.9239
|1.9239
|1.9179
|-38.50
|964.70
|39
|2005.03.16 09:34
|sell
|20
|0.25
|1.9236
|1.9252
|1.9146
|40
|2005.03.16 10:31
|s/l
|20
|0.25
|1.9252
|1.9252
|1.9146
|-40.00
|924.70
|41
|2005.03.16 10:31
|sell
|21
|0.25
|1.9250
|1.9266
|1.9160
|42
|2005.03.16 12:53
|s/l
|21
|0.25
|1.9266
|1.9266
|1.9160
|-40.00
|884.70
|43
|2005.03.16 12:53
|sell
|22
|0.25
|1.9268
|1.9284
|1.9178
|44
|2005.03.16 12:58
|s/l
|22
|0.25
|1.9284
|1.9284
|1.9178
|-40.00
|844.70
|45
|2005.03.16 12:58
|sell
|23
|0.25
|1.9283
|1.9299
|1.9193
|46
|2005.03.17 12:47
|t/p
|23
|0.25
|1.9193
|1.9299
|1.9193
|225.00
|1069.70
|47
|2005.03.17 15:37
|sell
|24
|0.37
|1.9243
|1.9259
|1.9153
|48
|2005.03.17 16:01
|s/l
|24
|0.37
|1.9259
|1.9259
|1.9153
|-59.20
|1010.50
|49
|2005.03.17 16:01
|sell
|25
|0.25
|1.9257
|1.9273
|1.9167
|50
|2005.03.18 07:36
|t/p
|25
|0.25
|1.9167
|1.9273
|1.9167
|225.00
|1235.50
|51
|2005.03.29 08:56
|sell
|26
|0.03
|1.8739
|1.8752
|1.8692
|52
|2005.03.29 11:52
|s/l
|26
|0.03
|1.8752
|1.8752
|1.8692
|-3.90
|1231.60
|53
|2005.03.29 11:52
|sell
|27
|0.55
|1.8750
|1.8757
|1.8697
|54
|2005.03.29 11:54
|s/l
|27
|0.55
|1.8757
|1.8757
|1.8697
|-38.50
|1193.10
|55
|2005.03.29 11:54
|sell
|28
|0.25
|1.8754
|1.8770
|1.8664
|56
|2005.03.30 01:04
|s/l
|28
|0.25
|1.8770
|1.8770
|1.8664
|-40.00
|1153.10
|57
|2005.03.30 01:04
|sell
|29
|0.38
|1.8769
|1.8776
|1.8732
|58
|2005.03.30 01:14
|s/l
|29
|0.38
|1.8776
|1.8776
|1.8732
|-26.60
|1126.50
|59
|2005.03.30 01:14
|sell
|30
|0.25
|1.8774
|1.8790
|1.8684
|60
|2005.03.30 03:02
|s/l
|30
|0.25
|1.8790
|1.8790
|1.8684
|-40.00
|1086.50
|61
|2005.03.30 03:02
|sell
|31
|0.25
|1.8789
|1.8805
|1.8699
|62
|2005.03.30 03:26
|s/l
|31
|0.25
|1.8805
|1.8805
|1.8699
|-40.00
|1046.50
|63
|2005.03.30 03:26
|sell
|32
|0.25
|1.8803
|1.8819
|1.8713
|64
|2005.03.30 08:22
|s/l
|32
|0.25
|1.8819
|1.8819
|1.8713
|-40.00
|1006.50
|65
|2005.03.30 08:22
|sell
|33
|0.25
|1.8818
|1.8834
|1.8728
|66
|2005.03.30 08:26
|s/l
|33
|0.25
|1.8834
|1.8834
|1.8728
|-40.00
|966.50
|67
|2005.03.30 08:26
|sell
|34
|0.25
|1.8832
|1.8848
|1.8742
|68
|2005.03.30 14:27
|s/l
|34
|0.25
|1.8848
|1.8848
|1.8742
|-40.00
|926.50
|69
|2005.03.30 14:27
|sell
|35
|0.25
|1.8846
|1.8862
|1.8756
|70
|2005.03.31 05:49
|t/p
|35
|0.25
|1.8756
|1.8862
|1.8756
|225.00
|1151.50
|71
|2005.03.31 07:00
|sell
|36
|0.03
|1.8796
|1.8809
|1.8749
|72
|2005.03.31 07:01
|s/l
|36
|0.03
|1.8809
|1.8809
|1.8749
|-3.90
|1147.60
|73
|2005.03.31 07:01
|sell
|37
|0.55
|1.8811
|1.8818
|1.8758
|74
|2005.03.31 07:08
|s/l
|37
|0.55
|1.8818
|1.8818
|1.8758
|-38.50
|1109.10
|75
|2005.03.31 07:08
|sell
|38
|0.25
|1.8815
|1.8831
|1.8725
|76
|2005.03.31 09:35
|s/l
|38
|0.25
|1.8831
|1.8831
|1.8725
|-40.00
|1069.10
|77
|2005.03.31 09:35
|sell
|39
|0.25
|1.8829
|1.8845
|1.8739
|78
|2005.03.31 12:30
|s/l
|39
|0.25
|1.8845
|1.8845
|1.8739
|-40.00
|1029.10
|79
|2005.03.31 12:30
|sell
|40
|0.25
|1.8873
|1.8889
|1.8783
|80
|2005.03.31 13:00
|s/l
|40
|0.25
|1.8889
|1.8889
|1.8783
|-40.00
|989.10
|81
|2005.03.31 13:00
|sell
|41
|0.25
|1.8907
|1.8923
|1.8817
|82
|2005.04.01 12:30
|s/l
|41
|0.25
|1.8923
|1.8923
|1.8817
|-40.00
|949.10
|83
|2005.04.01 12:30
|sell
|42
|0.01
|1.8965
|1.8972
|1.8880
|84
|2005.04.01 12:30
|s/l
|42
|0.01
|1.8972
|1.8972
|1.8880
|-0.70
|948.40
|85
|2005.04.01 12:30
|sell
|43
|0.03
|1.8976
|1.8989
|1.8929
|86
|2005.04.01 12:31
|t/p
|43
|0.03
|1.8929
|1.8989
|1.8929
|14.10
|962.50
|87
|2005.04.01 12:31
|sell
|44
|0.02
|1.8930
|1.8937
|1.8892
|88
|2005.04.01 12:31
|s/l
|44
|0.02
|1.8937
|1.8937
|1.8892
|-1.40
|961.10
|89
|2005.04.01 12:31
|sell
|45
|0.25
|1.8937
|1.8953
|1.8847
|90
|2005.04.01 12:37
|s/l
|45
|0.25
|1.8953
|1.8953
|1.8847
|-40.00
|921.10
|91
|2005.04.01 12:37
|sell
|46
|0.25
|1.8955
|1.8971
|1.8865
|92
|2005.04.01 14:00
|t/p
|46
|0.25
|1.8865
|1.8971
|1.8865
|225.00
|1146.10
|93
|2005.04.01 14:00
|sell
|47
|0.37
|1.8864
|1.8880
|1.8774
|94
|2005.04.01 14:00
|s/l
|47
|0.37
|1.8880
|1.8880
|1.8774
|-59.20
|1086.90
|95
|2005.04.01 14:00
|sell
|48
|0.25
|1.8882
|1.8898
|1.8792
|96
|2005.04.01 14:11
|t/p
|48
|0.25
|1.8792
|1.8898
|1.8792
|225.00
|1311.90
|97
|2005.04.01 14:27
|sell
|49
|0.37
|1.8890
|1.8906
|1.8800
|98
|2005.04.01 14:29
|t/p
|49
|0.37
|1.8800
|1.8906
|1.8800
|333.00
|1644.90
|99
|2005.04.05 20:00
|sell
|50
|0.37
|1.8804
|1.8820
|1.8714
|100
|2005.04.06 02:42
|s/l
|50
|0.37
|1.8820
|1.8820
|1.8714
|-59.20
|1585.70
|101
|2005.04.06 02:42
|sell
|51
|0.25
|1.8819
|1.8835
|1.8729
|102
|2005.04.06 06:25
|s/l
|51
|0.25
|1.8835
|1.8835
|1.8729
|-40.00
|1545.70
|103
|2005.04.06 06:25
|sell
|52
|0.25
|1.8833
|1.8849
|1.8743
|104
|2005.04.06 06:54
|s/l
|52
|0.25
|1.8849
|1.8849
|1.8743
|-40.00
|1505.70
|105
|2005.04.06 06:54
|sell
|53
|0.25
|1.8847
|1.8863
|1.8757
|106
|2005.04.06 12:01
|t/p
|53
|0.25
|1.8757
|1.8863
|1.8757
|225.00
|1730.70
|107
|2005.04.06 16:30
|sell
|54
|0.25
|1.8805
|1.8821
|1.8715
|108
|2005.04.06 16:34
|s/l
|54
|0.25
|1.8821
|1.8821
|1.8715
|-40.00
|1690.70
|109
|2005.04.06 16:34
|sell
|55
|0.25
|1.8820
|1.8836
|1.8730
|110
|2005.04.07 04:31
|s/l
|55
|0.25
|1.8836
|1.8836
|1.8730
|-40.00
|1650.70
|111
|2005.04.07 04:31
|sell
|56
|0.25
|1.8835
|1.8851
|1.8745
|112
|2005.04.07 06:01
|s/l
|56
|0.25
|1.8851
|1.8851
|1.8745
|-40.00
|1610.70
|113
|2005.04.07 06:01
|sell
|57
|0.25
|1.8857
|1.8873
|1.8767
|114
|2005.04.07 11:01
|t/p
|57
|0.25
|1.8767
|1.8873
|1.8767
|225.00
|1835.70
|115
|2005.04.08 17:30
|sell
|58
|0.03
|1.8820
|1.8833
|1.8773
|116
|2005.04.08 17:57
|s/l
|58
|0.03
|1.8833
|1.8833
|1.8773
|-3.90
|1831.80
|117
|2005.04.08 17:57
|sell
|59
|0.55
|1.8831
|1.8838
|1.8778
|118
|2005.04.08 18:26
|s/l
|59
|0.55
|1.8838
|1.8838
|1.8778
|-38.50
|1793.30
|119
|2005.04.08 18:26
|sell
|60
|0.25
|1.8837
|1.8853
|1.8747
|120
|2005.04.08 19:54
|s/l
|60
|0.25
|1.8853
|1.8853
|1.8747
|-40.00
|1753.30
|121
|2005.04.08 19:54
|sell
|61
|0.25
|1.8851
|1.8867
|1.8761
|122
|2005.04.11 07:42
|s/l
|61
|0.25
|1.8867
|1.8867
|1.8761
|-40.00
|1713.30
|123
|2005.04.11 07:42
|sell
|62
|0.25
|1.8866
|1.8882
|1.8776
|124
|2005.04.11 08:11
|s/l
|62
|0.25
|1.8882
|1.8882
|1.8776
|-40.00
|1673.30
|125
|2005.04.11 08:11
|sell
|63
|0.25
|1.8881
|1.8897
|1.8791
|126
|2005.04.11 08:15
|s/l
|63
|0.25
|1.8897
|1.8897
|1.8791
|-40.00
|1633.30
|127
|2005.04.11 08:15
|sell
|64
|0.25
|1.8895
|1.8911
|1.8805
|128
|2005.04.11 08:41
|s/l
|64
|0.25
|1.8911
|1.8911
|1.8805
|-40.00
|1593.30
|129
|2005.04.11 08:41
|sell
|65
|0.25
|1.8909
|1.8925
|1.8819
|130
|2005.04.11 16:05
|s/l
|65
|0.25
|1.8925
|1.8925
|1.8819
|-40.00
|1553.30
|131
|2005.04.11 16:05
|sell
|66
|0.25
|1.8923
|1.8939
|1.8833
|132
|2005.04.12 06:32
|s/l
|66
|0.25
|1.8939
|1.8939
|1.8833
|-40.00
|1513.30
|133
|2005.04.12 06:32
|sell
|67
|0.25
|1.8938
|1.8954
|1.8848
|134
|2005.04.12 12:25
|s/l
|67
|0.25
|1.8954
|1.8954
|1.8848
|-40.00
|1473.30
|135
|2005.04.12 12:25
|sell
|68
|0.25
|1.8953
|1.8969
|1.8863
|136
|2005.04.12 12:58
|s/l
|68
|0.25
|1.8969
|1.8969
|1.8863
|-40.00
|1433.30
|137
|2005.04.12 12:58
|sell
|69
|0.25
|1.8967
|1.8983
|1.8877
|138
|2005.04.12 13:00
|t/p
|69
|0.25
|1.8877
|1.8983
|1.8877
|225.00
|1658.30
|139
|2005.04.12 18:30
|sell
|70
|0.37
|1.8894
|1.8910
|1.8804
|140
|2005.04.12 18:44
|s/l
|70
|0.37
|1.8910
|1.8910
|1.8804
|-59.20
|1599.10
|141
|2005.04.12 18:44
|sell
|71
|0.25
|1.8908
|1.8924
|1.8818
|142
|2005.04.12 20:42
|s/l
|71
|0.25
|1.8924
|1.8924
|1.8818
|-40.00
|1559.10
|143
|2005.04.12 20:42
|sell
|72
|0.25
|1.8922
|1.8938
|1.8832
|144
|2005.04.13 06:01
|s/l
|72
|0.25
|1.8938
|1.8938
|1.8832
|-40.00
|1519.10
|145
|2005.04.13 06:01
|sell
|73
|0.25
|1.8944
|1.8960
|1.8854
|146
|2005.04.14 09:34
|t/p
|73
|0.25
|1.8854
|1.8960
|1.8854
|225.00
|1744.10
|147
|2005.04.15 14:27
|sell
|74
|0.03
|1.8937
|1.8950
|1.8890
|148
|2005.04.15 14:58
|s/l
|74
|0.03
|1.8950
|1.8950
|1.8890
|-3.90
|1740.20
|149
|2005.04.15 14:58
|sell
|75
|0.55
|1.8948
|1.8955
|1.8895
|150
|2005.04.18 01:00
|t/p
|75
|0.55
|1.8895
|1.8955
|1.8895
|291.50
|2031.70
|151
|2005.04.18 01:00
|sell
|76
|0.03
|1.8892
|1.8899
|1.8854
|152
|2005.04.18 01:16
|s/l
|76
|0.03
|1.8899
|1.8899
|1.8854
|-2.10
|2029.60
|153
|2005.04.18 01:16
|sell
|77
|0.25
|1.8897
|1.8913
|1.8807
|154
|2005.04.18 06:14
|s/l
|77
|0.25
|1.8913
|1.8913
|1.8807
|-40.00
|1989.60
|155
|2005.04.18 06:14
|sell
|78
|0.25
|1.8911
|1.8927
|1.8821
|156
|2005.04.18 06:42
|s/l
|78
|0.25
|1.8927
|1.8927
|1.8821
|-40.00
|1949.60
|157
|2005.04.18 06:42
|sell
|79
|0.25
|1.8925
|1.8941
|1.8835
|158
|2005.04.18 07:11
|s/l
|79
|0.25
|1.8941
|1.8941
|1.8835
|-40.00
|1909.60
|159
|2005.04.18 07:11
|sell
|80
|0.25
|1.8942
|1.8958
|1.8852
|160
|2005.04.18 07:38
|s/l
|80
|0.25
|1.8958
|1.8958
|1.8852
|-40.00
|1869.60
|161
|2005.04.18 07:38
|sell
|81
|0.25
|1.8957
|1.8973
|1.8867
|162
|2005.04.18 08:27
|s/l
|81
|0.25
|1.8973
|1.8973
|1.8867
|-40.00
|1829.60
|163
|2005.04.18 08:27
|sell
|82
|0.25
|1.8971
|1.8987
|1.8881
|164
|2005.04.18 08:37
|s/l
|82
|0.25
|1.8987
|1.8987
|1.8881
|-40.00
|1789.60
|165
|2005.04.18 08:37
|sell
|83
|0.25
|1.8985
|1.9001
|1.8895
|166
|2005.04.18 08:57
|s/l
|83
|0.25
|1.9001
|1.9001
|1.8895
|-40.00
|1749.60
|167
|2005.04.18 08:57
|sell
|84
|0.25
|1.9001
|1.9017
|1.8911
|168
|2005.04.18 14:25
|s/l
|84
|0.25
|1.9017
|1.9017
|1.8911
|-40.00
|1709.60
|169
|2005.04.18 14:25
|sell
|85
|0.25
|1.9015
|1.9031
|1.8925
|170
|2005.04.18 14:51
|s/l
|85
|0.25
|1.9031
|1.9031
|1.8925
|-40.00
|1669.60
|171
|2005.04.18 14:51
|sell
|86
|0.25
|1.9030
|1.9046
|1.8940
|172
|2005.04.18 15:49
|s/l
|86
|0.25
|1.9046
|1.9046
|1.8940
|-40.00
|1629.60
|173
|2005.04.18 15:49
|sell
|87
|0.25
|1.9044
|1.9060
|1.8954
|174
|2005.04.19 06:39
|s/l
|87
|0.25
|1.9060
|1.9060
|1.8954
|-40.00
|1589.60
|175
|2005.04.19 06:39
|sell
|88
|0.25
|1.9059
|1.9075
|1.8969
|176
|2005.04.19 07:08
|s/l
|88
|0.25
|1.9075
|1.9075
|1.8969
|-40.00
|1549.60
|177
|2005.04.19 07:08
|sell
|89
|0.25
|1.9076
|1.9092
|1.8986
|178
|2005.04.19 07:39
|s/l
|89
|0.25
|1.9092
|1.9092
|1.8986
|-40.00
|1509.60
|179
|2005.04.19 07:39
|sell
|90
|0.25
|1.9090
|1.9106
|1.9000
|180
|2005.04.19 10:05
|s/l
|90
|0.25
|1.9106
|1.9106
|1.9000
|-40.00
|1469.60
|181
|2005.04.19 10:05
|sell
|91
|0.25
|1.9106
|1.9122
|1.9016
|182
|2005.04.19 10:25
|s/l
|91
|0.25
|1.9122
|1.9122
|1.9016
|-40.00
|1429.60
|183
|2005.04.19 10:25
|sell
|92
|0.25
|1.9123
|1.9139
|1.9033
|184
|2005.04.19 14:23
|s/l
|92
|0.25
|1.9139
|1.9139
|1.9033
|-40.00
|1389.60
|185
|2005.04.19 14:23
|sell
|93
|0.25
|1.9138
|1.9154
|1.9048
|186
|2005.04.19 14:49
|s/l
|93
|0.25
|1.9154
|1.9154
|1.9048
|-40.00
|1349.60
|187
|2005.04.19 14:49
|sell
|94
|0.25
|1.9152
|1.9168
|1.9062
|188
|2005.04.19 14:53
|s/l
|94
|0.25
|1.9168
|1.9168
|1.9062
|-40.00
|1309.60
|189
|2005.04.19 14:53
|sell
|95
|0.25
|1.9166
|1.9182
|1.9076
|190
|2005.04.19 19:14
|s/l
|95
|0.25
|1.9182
|1.9182
|1.9076
|-40.00
|1269.60
|191
|2005.04.19 19:14
|sell
|96
|0.03
|1.9178
|1.9191
|1.9131
|192
|2005.04.19 19:17
|s/l
|96
|0.03
|1.9191
|1.9191
|1.9131
|-3.90
|1265.70
|193
|2005.04.19 19:17
|sell
|97
|0.55
|1.9189
|1.9196
|1.9136
|194
|2005.04.19 19:23
|s/l
|97
|0.55
|1.9196
|1.9196
|1.9136
|-38.50
|1227.20
|195
|2005.04.19 19:23
|sell
|98
|0.02
|1.9196
|1.9203
|1.9158
|196
|2005.04.19 19:28
|s/l
|98
|0.02
|1.9203
|1.9203
|1.9158
|-1.40
|1225.80
|197
|2005.04.19 19:28
|sell
|99
|0.25
|1.9201
|1.9217
|1.9111
|198
|2005.04.20 12:30
|t/p
|99
|0.25
|1.9111
|1.9217
|1.9111
|225.00
|1450.80
|199
|2005.04.20 14:30
|sell
|100
|0.03
|1.9159
|1.9172
|1.9112
|200
|2005.04.20 14:30
|s/l
|100
|0.03
|1.9172
|1.9172
|1.9112
|-3.90
|1446.90
|201
|2005.04.20 14:30
|sell
|101
|0.55
|1.9174
|1.9181
|1.9121
|202
|2005.04.20 14:34
|s/l
|101
|0.55
|1.9181
|1.9181
|1.9121
|-38.50
|1408.40
|203
|2005.04.20 14:34
|sell
|102
|0.25
|1.9180
|1.9196
|1.9090
|204
|2005.04.20 15:03
|s/l
|102
|0.25
|1.9196
|1.9196
|1.9090
|-40.00
|1368.40
|205
|2005.04.20 15:03
|sell
|103
|0.25
|1.9194
|1.9210
|1.9104
|206
|2005.04.20 15:05
|s/l
|103
|0.25
|1.9210
|1.9210
|1.9104
|-40.00
|1328.40
|207
|2005.04.20 15:05
|sell
|104
|0.25
|1.9208
|1.9224
|1.9118
|208
|2005.04.21 08:35
|t/p
|104
|0.25
|1.9118
|1.9224
|1.9118
|225.00
|1553.40
|209
|2005.04.22 10:00
|sell
|105
|0.03
|1.9138
|1.9151
|1.9091
|210
|2005.04.22 10:00
|s/l
|105
|0.03
|1.9151
|1.9151
|1.9091
|-3.90
|1549.50
|211
|2005.04.22 10:00
|sell
|106
|0.55
|1.9151
|1.9158
|1.9098
|212
|2005.04.22 10:04
|s/l
|106
|0.55
|1.9158
|1.9158
|1.9098
|-38.50
|1511.00
|213
|2005.04.22 10:04
|sell
|107
|0.25
|1.9156
|1.9172
|1.9066
|214
|2005.04.26 07:09
|t/p
|107
|0.25
|1.9066
|1.9172
|1.9066
|225.00
|1736.00
|215
|2005.04.28 15:00
|sell
|108
|0.01
|1.9091
|1.9098
|1.9006
|216
|2005.04.28 15:28
|s/l
|108
|0.01
|1.9098
|1.9098
|1.9006
|-0.70
|1735.30
|217
|2005.04.28 15:28
|sell
|109
|0.03
|1.9097
|1.9110
|1.9050
|218
|2005.04.29 04:30
|s/l
|109
|0.03
|1.9110
|1.9110
|1.9050
|-3.90
|1731.40
|219
|2005.04.29 04:30
|sell
|110
|0.55
|1.9109
|1.9116
|1.9056
|220
|2005.04.29 04:37
|s/l
|110
|0.55
|1.9116
|1.9116
|1.9056
|-38.50
|1692.90
|221
|2005.04.29 04:37
|sell
|111
|0.25
|1.9118
|1.9134
|1.9028
|222
|2005.04.29 04:41
|s/l
|111
|0.25
|1.9134
|1.9134
|1.9028
|-40.00
|1652.90
|223
|2005.04.29 04:41
|sell
|112
|0.25
|1.9135
|1.9151
|1.9045
|224
|2005.04.29 06:09
|s/l
|112
|0.25
|1.9151
|1.9151
|1.9045
|-40.00
|1612.90
|225
|2005.04.29 06:09
|sell
|113
|0.25
|1.9150
|1.9166
|1.9060
|226
|2005.04.29 18:00
|t/p
|113
|0.25
|1.9060
|1.9166
|1.9060
|225.00
|1837.90
|227
|2005.05.04 08:53
|sell
|114
|0.03
|1.8999
|1.9012
|1.8952
|228
|2005.05.04 09:51
|s/l
|114
|0.03
|1.9012
|1.9012
|1.8952
|-3.90
|1834.00
|229
|2005.05.04 09:51
|sell
|115
|0.40
|1.9010
|1.9017
|1.8998
|230
|2005.05.04 10:00
|t/p
|115
|0.40
|1.8998
|1.9017
|1.8998
|48.00
|1882.00
|231
|2005.05.04 10:00
|sell
|116
|0.25
|1.8997
|1.9013
|1.8907
|232
|2005.05.04 10:19
|s/l
|116
|0.25
|1.9013
|1.9013
|1.8907
|-40.00
|1842.00
|233
|2005.05.04 10:19
|sell
|117
|0.25
|1.9011
|1.9027
|1.8921
|234
|2005.05.04 10:51
|s/l
|117
|0.25
|1.9027
|1.9027
|1.8921
|-40.00
|1802.00
|235
|2005.05.04 10:51
|sell
|118
|0.25
|1.9025
|1.9041
|1.8935
|236
|2005.05.05 05:35
|s/l
|118
|0.25
|1.9041
|1.9041
|1.8935
|-40.00
|1762.00
|237
|2005.05.05 05:35
|sell
|119
|0.25
|1.9041
|1.9057
|1.8951
|238
|2005.05.05 05:47
|s/l
|119
|0.25
|1.9057
|1.9057
|1.8951
|-40.00
|1722.00
|239
|2005.05.05 05:47
|sell
|120
|0.25
|1.9055
|1.9071
|1.8965
|240
|2005.05.05 16:45
|s/l
|120
|0.25
|1.9071
|1.9071
|1.8965
|-40.00
|1682.00
|241
|2005.05.05 16:45
|sell
|121
|0.25
|1.9070
|1.9086
|1.8980
|242
|2005.05.06 07:17
|t/p
|121
|0.25
|1.8980
|1.9086
|1.8980
|225.00
|1907.00
|243
|2005.05.24 12:57
|sell
|122
|0.01
|1.8346
|1.8353
|1.8261
|244
|2005.05.24 23:01
|t/p
|122
|0.01
|1.8261
|1.8353
|1.8261
|8.50
|1915.50
|245
|2005.05.25 18:00
|sell
|123
|1.02
|1.8315
|1.8340
|1.8240
|246
|2005.05.26 06:30
|t/p
|123
|1.02
|1.8240
|1.8340
|1.8240
|765.00
|2680.50
|247
|2005.06.03 02:00
|sell
|124
|0.01
|1.8183
|1.8190
|1.8098
|248
|2005.06.03 02:52
|s/l
|124
|0.01
|1.8190
|1.8190
|1.8098
|-0.70
|2679.80
|249
|2005.06.03 02:52
|sell
|125
|0.03
|1.8189
|1.8202
|1.8142
|250
|2005.06.03 06:08
|t/p
|125
|0.03
|1.8142
|1.8202
|1.8142
|14.10
|2693.90
|251
|2005.06.03 06:09
|sell
|126
|0.82
|1.8161
|1.8168
|1.8108
|252
|2005.06.03 06:10
|s/l
|126
|0.82
|1.8168
|1.8168
|1.8108
|-57.40
|2636.50
|253
|2005.06.03 06:10
|sell
|127
|0.02
|1.8168
|1.8175
|1.8130
|254
|2005.06.03 06:14
|s/l
|127
|0.02
|1.8175
|1.8175
|1.8130
|-1.40
|2635.10
|255
|2005.06.03 06:14
|sell
|128
|0.25
|1.8178
|1.8194
|1.8088
|256
|2005.06.03 06:28
|s/l
|128
|0.25
|1.8194
|1.8194
|1.8088
|-40.00
|2595.10
|257
|2005.06.03 06:28
|sell
|129
|0.25
|1.8193
|1.8209
|1.8103
|258
|2005.06.03 12:34
|s/l
|129
|0.25
|1.8209
|1.8209
|1.8103
|-40.00
|2555.10
|259
|2005.06.03 12:34
|sell
|130
|0.25
|1.8209
|1.8225
|1.8119
|260
|2005.06.03 12:44
|s/l
|130
|0.25
|1.8225
|1.8225
|1.8119
|-40.00
|2515.10
|261
|2005.06.03 12:44
|sell
|131
|0.25
|1.8227
|1.8243
|1.8137
|262
|2005.06.03 15:01
|t/p
|131
|0.25
|1.8137
|1.8243
|1.8137
|225.00
|2740.10
|263
|2005.06.06 07:30
|sell
|132
|0.37
|1.8189
|1.8205
|1.8099
|264
|2005.06.06 08:31
|s/l
|132
|0.37
|1.8205
|1.8205
|1.8099
|-59.20
|2680.90
|265
|2005.06.06 08:31
|sell
|133
|0.25
|1.8205
|1.8221
|1.8115
|266
|2005.06.06 16:43
|s/l
|133
|0.25
|1.8221
|1.8221
|1.8115
|-40.00
|2640.90
|267
|2005.06.06 16:43
|sell
|134
|0.25
|1.8220
|1.8236
|1.8130
|268
|2005.06.06 17:11
|s/l
|134
|0.25
|1.8236
|1.8236
|1.8130
|-40.00
|2600.90
|269
|2005.06.06 17:11
|sell
|135
|0.25
|1.8235
|1.8251
|1.8145
|270
|2005.06.07 06:02
|s/l
|135
|0.25
|1.8251
|1.8251
|1.8145
|-40.00
|2560.90
|271
|2005.06.07 06:02
|sell
|136
|0.01
|1.8257
|1.8264
|1.8172
|272
|2005.06.07 06:12
|s/l
|136
|0.01
|1.8264
|1.8264
|1.8172
|-0.70
|2560.20
|273
|2005.06.07 06:12
|sell
|137
|0.03
|1.8269
|1.8282
|1.8222
|274
|2005.06.07 06:14
|s/l
|137
|0.03
|1.8282
|1.8282
|1.8222
|-3.90
|2556.30
|275
|2005.06.07 06:14
|sell
|138
|0.55
|1.8287
|1.8294
|1.8234
|276
|2005.06.07 06:43
|s/l
|138
|0.55
|1.8294
|1.8294
|1.8234
|-38.50
|2517.80
|277
|2005.06.07 06:44
|sell
|139
|0.25
|1.8292
|1.8308
|1.8202
|278
|2005.06.07 08:31
|s/l
|139
|0.25
|1.8308
|1.8308
|1.8202
|-40.00
|2477.80
|279
|2005.06.07 08:31
|sell
|140
|0.01
|1.8307
|1.8314
|1.8222
|280
|2005.06.07 08:41
|s/l
|140
|0.01
|1.8314
|1.8314
|1.8222
|-0.70
|2477.10
|281
|2005.06.07 08:41
|sell
|141
|0.03
|1.8313
|1.8326
|1.8266
|282
|2005.06.07 08:56
|s/l
|141
|0.03
|1.8326
|1.8326
|1.8266
|-3.90
|2473.20
|283
|2005.06.07 08:56
|sell
|142
|0.55
|1.8325
|1.8332
|1.8272
|284
|2005.06.07 16:46
|s/l
|142
|0.55
|1.8332
|1.8332
|1.8272
|-38.50
|2434.70
|285
|2005.06.07 16:46
|sell
|143
|0.25
|1.8332
|1.8348
|1.8242
|286
|2005.06.07 16:49
|s/l
|143
|0.25
|1.8348
|1.8348
|1.8242
|-40.00
|2394.70
|287
|2005.06.07 16:49
|sell
|144
|0.25
|1.8347
|1.8363
|1.8257
|288
|2005.06.08 00:51
|s/l
|144
|0.25
|1.8363
|1.8363
|1.8257
|-40.00
|2354.70
|289
|2005.06.08 00:51
|sell
|145
|0.25
|1.8361
|1.8377
|1.8271
|290
|2005.06.08 02:47
|s/l
|145
|0.25
|1.8377
|1.8377
|1.8271
|-40.00
|2314.70
|291
|2005.06.08 02:47
|sell
|146
|0.25
|1.8376
|1.8392
|1.8286
|292
|2005.06.08 13:19
|s/l
|146
|0.25
|1.8392
|1.8392
|1.8286
|-40.00
|2274.70
|293
|2005.06.08 13:19
|sell
|147
|0.25
|1.8390
|1.8406
|1.8300
|294
|2005.06.08 17:00
|t/p
|147
|0.25
|1.8300
|1.8406
|1.8300
|225.00
|2499.70
|295
|2005.06.15 14:19
|sell
|148
|0.03
|1.8164
|1.8177
|1.8117
|296
|2005.06.15 14:57
|s/l
|148
|0.03
|1.8177
|1.8177
|1.8117
|-3.90
|2495.80
|297
|2005.06.15 14:57
|sell
|149
|0.55
|1.8177
|1.8184
|1.8124
|298
|2005.06.15 14:58
|s/l
|149
|0.55
|1.8184
|1.8184
|1.8124
|-38.50
|2457.30
|299
|2005.06.15 14:58
|sell
|150
|0.02
|1.8183
|1.8190
|1.8145
|300
|2005.06.15 14:58
|s/l
|150
|0.02
|1.8190
|1.8190
|1.8145
|-1.40
|2455.90
|301
|2005.06.15 14:58
|sell
|151
|0.25
|1.8197
|1.8213
|1.8107
|302
|2005.06.15 15:57
|s/l
|151
|0.25
|1.8213
|1.8213
|1.8107
|-40.00
|2415.90
|303
|2005.06.15 15:57
|sell
|152
|0.25
|1.8213
|1.8229
|1.8123
|304
|2005.06.15 16:55
|s/l
|152
|0.25
|1.8229
|1.8229
|1.8123
|-40.00
|2375.90
|305
|2005.06.15 16:55
|sell
|153
|0.25
|1.8227
|1.8243
|1.8137
|306
|2005.06.15 17:28
|s/l
|153
|0.25
|1.8243
|1.8243
|1.8137
|-40.00
|2335.90
|307
|2005.06.15 17:28
|sell
|154
|0.25
|1.8241
|1.8257
|1.8151
|308
|2005.06.16 12:33
|s/l
|154
|0.25
|1.8257
|1.8257
|1.8151
|-40.00
|2295.90
|309
|2005.06.16 12:33
|sell
|155
|0.25
|1.8262
|1.8278
|1.8172
|310
|2005.06.16 13:03
|s/l
|155
|0.25
|1.8278
|1.8278
|1.8172
|-40.00
|2255.90
|311
|2005.06.16 13:03
|sell
|156
|0.25
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|312
|2005.06.16 14:00
|t/p
|156
|0.25
|1.8189
|1.8295
|1.8189
|225.00
|2480.90
|313
|2005.06.16 14:00
|sell
|157
|0.37
|1.8186
|1.8202
|1.8096
|314
|2005.06.16 14:03
|s/l
|157
|0.37
|1.8202
|1.8202
|1.8096
|-59.20
|2421.70
|315
|2005.06.16 14:03
|sell
|158
|0.25
|1.8200
|1.8216
|1.8110
|316
|2005.06.16 14:28
|s/l
|158
|0.25
|1.8216
|1.8216
|1.8110
|-40.00
|2381.70
|317
|2005.06.16 14:28
|sell
|159
|0.25
|1.8216
|1.8232
|1.8126
|318
|2005.06.16 16:25
|s/l
|159
|0.25
|1.8232
|1.8232
|1.8126
|-40.00
|2341.70
|319
|2005.06.16 16:25
|sell
|160
|0.25
|1.8232
|1.8248
|1.8142
|320
|2005.06.17 07:36
|s/l
|160
|0.25
|1.8248
|1.8248
|1.8142
|-40.00
|2301.70
|321
|2005.06.17 07:36
|sell
|161
|0.25
|1.8246
|1.8262
|1.8156
|322
|2005.06.17 10:03
|s/l
|161
|0.25
|1.8262
|1.8262
|1.8156
|-40.00
|2261.70
|323
|2005.06.17 10:03
|sell
|162
|0.25
|1.8265
|1.8281
|1.8175
|324
|2005.06.17 10:33
|s/l
|162
|0.25
|1.8281
|1.8281
|1.8175
|-40.00
|2221.70
|325
|2005.06.17 10:33
|sell
|163
|0.25
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|326
|2005.06.17 18:17
|s/l
|163
|0.25
|1.8295
|1.8295
|1.8189
|-40.00
|2181.70
|327
|2005.06.17 18:17
|sell
|164
|0.25
|1.8297
|1.8313
|1.8207
|328
|2005.06.21 00:17
|t/p
|164
|0.25
|1.8207
|1.8313
|1.8207
|225.00
|2406.70
|329
|2005.06.21 03:12
|sell
|165
|0.03
|1.8234
|1.8247
|1.8187
|330
|2005.06.21 04:31
|s/l
|165
|0.03
|1.8247
|1.8247
|1.8187
|-3.90
|2402.80
|331
|2005.06.21 04:31
|sell
|166
|0.55
|1.8245
|1.8252
|1.8192
|332
|2005.06.21 04:31
|s/l
|166
|0.55
|1.8252
|1.8252
|1.8192
|-38.50
|2364.30
|333
|2005.06.21 04:32
|sell
|167
|0.25
|1.8250
|1.8266
|1.8160
|334
|2005.06.21 14:36
|s/l
|167
|0.25
|1.8266
|1.8266
|1.8160
|-40.00
|2324.30
|335
|2005.06.21 15:30
|sell
|168
|0.25
|1.8250
|1.8266
|1.8160
|336
|2005.06.21 16:28
|s/l
|168
|0.25
|1.8266
|1.8266
|1.8160
|-40.00
|2284.30
|337
|2005.06.21 16:28
|sell
|169
|0.25
|1.8264
|1.8280
|1.8174
|338
|2005.06.21 16:35
|s/l
|169
|0.25
|1.8280
|1.8280
|1.8174
|-40.00
|2244.30
|339
|2005.06.21 16:35
|sell
|170
|0.25
|1.8278
|1.8294
|1.8188
|340
|2005.06.21 18:04
|s/l
|170
|0.25
|1.8294
|1.8294
|1.8188
|-40.00
|2204.30
|341
|2005.06.21 18:04
|sell
|171
|0.25
|1.8294
|1.8310
|1.8204
|342
|2005.06.22 06:43
|s/l
|171
|0.25
|1.8310
|1.8310
|1.8204
|-40.00
|2164.30
|343
|2005.06.22 06:43
|sell
|172
|0.25
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|344
|2005.06.22 08:12
|s/l
|172
|0.25
|1.8329
|1.8329
|1.8223
|-40.00
|2124.30
|345
|2005.06.22 08:12
|sell
|173
|0.38
|1.8327
|1.8334
|1.8290
|346
|2005.06.22 08:30
|t/p
|173
|0.38
|1.8290
|1.8334
|1.8290
|140.60
|2264.90
|347
|2005.06.22 08:30
|sell
|174
|0.37
|1.8287
|1.8303
|1.8197
|348
|2005.06.22 08:41
|s/l
|174
|0.37
|1.8303
|1.8303
|1.8197
|-59.20
|2205.70
|349
|2005.06.22 08:41
|sell
|175
|0.25
|1.8301
|1.8317
|1.8211
|350
|2005.06.22 09:00
|t/p
|175
|0.25
|1.8211
|1.8317
|1.8211
|225.00
|2430.70
|351
|2005.06.24 14:30
|sell
|176
|0.37
|1.8229
|1.8245
|1.8139
|352
|2005.06.26 23:16
|s/l
|176
|0.37
|1.8245
|1.8245
|1.8139
|-59.20
|2371.50
|353
|2005.06.26 23:16
|sell
|177
|0.25
|1.8244
|1.8260
|1.8154
|354
|2005.06.27 06:31
|s/l
|177
|0.25
|1.8260
|1.8260
|1.8154
|-40.00
|2331.50
|355
|2005.06.27 06:31
|sell
|178
|0.25
|1.8258
|1.8274
|1.8168
|356
|2005.06.27 06:36
|s/l
|178
|0.25
|1.8274
|1.8274
|1.8168
|-40.00
|2291.50
|357
|2005.06.27 06:36
|sell
|179
|0.25
|1.8276
|1.8292
|1.8186
|358
|2005.06.27 07:55
|s/l
|179
|0.25
|1.8292
|1.8292
|1.8186
|-40.00
|2251.50
|359
|2005.06.27 07:55
|sell
|180
|0.25
|1.8290
|1.8306
|1.8200
|360
|2005.06.27 10:55
|s/l
|180
|0.25
|1.8306
|1.8306
|1.8200
|-40.00
|2211.50
|361
|2005.06.27 10:55
|sell
|181
|0.25
|1.8304
|1.8320
|1.8214
|362
|2005.06.28 07:28
|t/p
|181
|0.25
|1.8214
|1.8320
|1.8214
|225.00
|2436.50
|363
|2005.07.11 15:00
|sell
|182
|0.01
|1.7551
|1.7558
|1.7466
|364
|2005.07.11 15:00
|s/l
|182
|0.01
|1.7558
|1.7558
|1.7466
|-0.70
|2435.80
|365
|2005.07.11 15:00
|sell
|183
|0.03
|1.7556
|1.7569
|1.7509
|366
|2005.07.11 15:00
|s/l
|183
|0.03
|1.7569
|1.7569
|1.7509
|-3.90
|2431.90
|367
|2005.07.11 15:00
|sell
|184
|0.02
|1.7563
|1.7570
|1.7525
|368
|2005.07.11 15:01
|s/l
|184
|0.02
|1.7570
|1.7570
|1.7525
|-1.40
|2430.50
|369
|2005.07.11 15:01
|sell
|185
|0.25
|1.7568
|1.7584
|1.7478
|370
|2005.07.11 15:27
|s/l
|185
|0.25
|1.7584
|1.7584
|1.7478
|-40.00
|2390.50
|371
|2005.07.11 15:27
|sell
|186
|0.25
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|372
|2005.07.12 01:45
|s/l
|186
|0.25
|1.7600
|1.7600
|1.7494
|-40.00
|2350.50
|373
|2005.07.12 01:45
|sell
|187
|0.25
|1.7606
|1.7622
|1.7516
|374
|2005.07.12 02:14
|s/l
|187
|0.25
|1.7622
|1.7622
|1.7516
|-40.00
|2310.50
|375
|2005.07.12 02:14
|sell
|188
|0.25
|1.7623
|1.7639
|1.7533
|376
|2005.07.12 03:43
|s/l
|188
|0.25
|1.7639
|1.7639
|1.7533
|-40.00
|2270.50
|377
|2005.07.12 03:43
|sell
|189
|0.25
|1.7638
|1.7654
|1.7548
|378
|2005.07.12 04:17
|s/l
|189
|0.25
|1.7654
|1.7654
|1.7548
|-40.00
|2230.50
|379
|2005.07.12 04:17
|sell
|190
|0.25
|1.7652
|1.7668
|1.7562
|380
|2005.07.12 07:09
|s/l
|190
|0.25
|1.7668
|1.7668
|1.7562
|-40.00
|2190.50
|381
|2005.07.12 07:09
|sell
|191
|0.25
|1.7668
|1.7684
|1.7578
|382
|2005.07.12 07:24
|s/l
|191
|0.25
|1.7684
|1.7684
|1.7578
|-40.00
|2150.50
|383
|2005.07.12 07:24
|sell
|192
|0.25
|1.7682
|1.7698
|1.7592
|384
|2005.07.12 10:28
|s/l
|192
|0.25
|1.7698
|1.7698
|1.7592
|-40.00
|2110.50
|385
|2005.07.12 10:28
|sell
|193
|0.25
|1.7696
|1.7712
|1.7606
|386
|2005.07.12 10:48
|s/l
|193
|0.25
|1.7712
|1.7712
|1.7606
|-40.00
|2070.50
|387
|2005.07.12 10:48
|sell
|194
|0.25
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|388
|2005.07.12 14:24
|s/l
|194
|0.25
|1.7727
|1.7727
|1.7621
|-40.00
|2030.50
|389
|2005.07.12 14:24
|sell
|195
|0.25
|1.7726
|1.7742
|1.7636
|390
|2005.07.12 15:41
|s/l
|195
|0.25
|1.7742
|1.7742
|1.7636
|-40.00
|1990.50
|391
|2005.07.12 15:41
|sell
|196
|0.25
|1.7740
|1.7756
|1.7650
|392
|2005.07.12 15:52
|s/l
|196
|0.25
|1.7756
|1.7756
|1.7650
|-40.00
|1950.50
|393
|2005.07.12 15:52
|sell
|197
|0.25
|1.7754
|1.7770
|1.7664
|394
|2005.07.12 17:20
|s/l
|197
|0.25
|1.7770
|1.7770
|1.7664
|-40.00
|1910.50
|395
|2005.07.12 17:20
|sell
|198
|0.25
|1.7769
|1.7785
|1.7679
|396
|2005.07.12 20:25
|s/l
|198
|0.25
|1.7785
|1.7785
|1.7679
|-40.00
|1870.50
|397
|2005.07.12 20:25
|sell
|199
|0.25
|1.7783
|1.7799
|1.7693
|398
|2005.07.13 07:30
|t/p
|199
|0.25
|1.7693
|1.7799
|1.7693
|225.00
|2095.50
|399
|2005.07.13 21:01
|sell
|200
|0.03
|1.7647
|1.7660
|1.7600
|400
|2005.07.13 23:49
|t/p
|200
|0.03
|1.7600
|1.7660
|1.7600
|14.10
|2109.60
|401
|2005.07.14 03:02
|sell
|201
|0.37
|1.7633
|1.7649
|1.7543
|402
|2005.07.15 12:36
|t/p
|201
|0.37
|1.7543
|1.7649
|1.7543
|333.00
|2442.60
|403
|2005.07.21 07:00
|sell
|202
|0.01
|1.7457
|1.7464
|1.7372
|404
|2005.07.21 07:00
|s/l
|202
|0.01
|1.7464
|1.7464
|1.7372
|-0.70
|2441.90
|405
|2005.07.21 07:00
|sell
|203
|0.03
|1.7463
|1.7476
|1.7416
|406
|2005.07.21 07:00
|s/l
|203
|0.03
|1.7476
|1.7476
|1.7416
|-3.90
|2438.00
|407
|2005.07.21 07:00
|sell
|204
|0.55
|1.7474
|1.7481
|1.7421
|408
|2005.07.21 07:13
|s/l
|204
|0.55
|1.7481
|1.7481
|1.7421
|-38.50
|2399.50
|409
|2005.07.21 07:13
|sell
|205
|0.02
|1.7480
|1.7487
|1.7442
|410
|2005.07.21 08:32
|s/l
|205
|0.02
|1.7487
|1.7487
|1.7442
|-1.40
|2398.10
|411
|2005.07.21 08:32
|sell
|206
|0.25
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|412
|2005.07.21 08:41
|s/l
|206
|0.25
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-40.00
|2358.10
|413
|2005.07.21 08:41
|sell
|207
|0.25
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|414
|2005.07.21 11:00
|s/l
|207
|0.25
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-40.00
|2318.10
|415
|2005.07.21 11:00
|sell
|208
|0.25
|1.7537
|1.7553
|1.7447
|416
|2005.07.21 11:08
|s/l
|208
|0.25
|1.7553
|1.7553
|1.7447
|-40.00
|2278.10
|417
|2005.07.21 11:08
|sell
|209
|0.25
|1.7580
|1.7596
|1.7490
|418
|2005.07.21 11:16
|s/l
|209
|0.25
|1.7596
|1.7596
|1.7490
|-40.00
|2238.10
|419
|2005.07.21 11:16
|sell
|210
|0.25
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|420
|2005.07.21 11:55
|s/l
|210
|0.25
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-40.00
|2198.10
|421
|2005.07.21 11:55
|sell
|211
|0.25
|1.7612
|1.7628
|1.7522
|422
|2005.07.21 12:00
|t/p
|211
|0.25
|1.7522
|1.7628
|1.7522
|225.00
|2423.10
|423
|2005.07.21 12:00
|sell
|212
|0.37
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|424
|2005.07.21 12:07
|s/l
|212
|0.37
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-59.20
|2363.90
|425
|2005.07.21 12:07
|sell
|213
|0.25
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|426
|2005.07.21 12:27
|s/l
|213
|0.25
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-40.00
|2323.90
|427
|2005.07.21 12:27
|sell
|214
|0.25
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|428
|2005.07.21 12:28
|s/l
|214
|0.25
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-40.00
|2283.90
|429
|2005.07.21 12:28
|sell
|215
|0.25
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|430
|2005.07.21 12:30
|t/p
|215
|0.25
|1.7487
|1.7593
|1.7487
|225.00
|2508.90
|431
|2005.07.21 12:30
|sell
|216
|0.37
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|432
|2005.07.21 12:57
|s/l
|216
|0.37
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-59.20
|2449.70
|433
|2005.07.21 12:57
|sell
|217
|0.25
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|434
|2005.07.21 16:31
|s/l
|217
|0.25
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-40.00
|2409.70
|435
|2005.07.21 16:31
|sell
|218
|0.25
|1.7514
|1.7530
|1.7424
|436
|2005.07.21 16:52
|s/l
|218
|0.25
|1.7530
|1.7530
|1.7424
|-40.00
|2369.70
|437
|2005.07.21 16:52
|sell
|219
|0.25
|1.7536
|1.7552
|1.7446
|438
|2005.07.21 17:21
|s/l
|219
|0.25
|1.7552
|1.7552
|1.7446
|-40.00
|2329.70
|439
|2005.07.21 17:21
|sell
|220
|0.25
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|440
|2005.07.21 17:38
|s/l
|220
|0.25
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-40.00
|2289.70
|441
|2005.07.21 17:38
|sell
|221
|0.25
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|442
|2005.07.21 17:50
|s/l
|221
|0.25
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-40.00
|2249.70
|443
|2005.07.21 17:50
|sell
|222
|0.25
|1.7595
|1.7611
|1.7505
|444
|2005.07.21 21:00
|t/p
|222
|0.25
|1.7505
|1.7611
|1.7505
|225.00
|2474.70
|445
|2005.07.21 21:00
|sell
|223
|0.37
|1.7497
|1.7513
|1.7407
|446
|2005.07.21 21:16
|s/l
|223
|0.37
|1.7513
|1.7513
|1.7407
|-59.20
|2415.50
|447
|2005.07.21 21:16
|sell
|224
|0.25
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|448
|2005.07.21 21:46
|s/l
|224
|0.25
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-40.00
|2375.50
|449
|2005.07.21 21:46
|sell
|225
|0.25
|1.7527
|1.7543
|1.7437
|450
|2005.07.22 00:13
|s/l
|225
|0.25
|1.7543
|1.7543
|1.7437
|-40.00
|2335.50
|451
|2005.07.22 00:13
|sell
|226
|0.25
|1.7544
|1.7560
|1.7454
|452
|2005.07.22 06:05
|s/l
|226
|0.25
|1.7560
|1.7560
|1.7454
|-40.00
|2295.50
|453
|2005.07.22 06:05
|sell
|227
|0.25
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|454
|2005.07.22 12:00
|t/p
|227
|0.25
|1.7474
|1.7580
|1.7474
|225.00
|2520.50
|455
|2005.07.25 19:30
|sell
|228
|0.37
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|456
|2005.07.26 08:30
|t/p
|228
|0.37
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|333.00
|2853.50
|457
|2005.07.27 16:31
|sell
|229
|0.03
|1.7439
|1.7452
|1.7392
|458
|2005.07.27 17:53
|s/l
|229
|0.03
|1.7452
|1.7452
|1.7392
|-3.90
|2849.60
|459
|2005.07.27 17:53
|sell
|230
|0.55
|1.7450
|1.7457
|1.7397
|460
|2005.07.27 17:57
|s/l
|230
|0.55
|1.7457
|1.7457
|1.7397
|-38.50
|2811.10
|461
|2005.07.27 17:57
|sell
|231
|0.02
|1.7455
|1.7462
|1.7417
|462
|2005.07.27 18:01
|s/l
|231
|0.02
|1.7462
|1.7462
|1.7417
|-1.40
|2809.70
|463
|2005.07.27 18:01
|sell
|232
|0.25
|1.7464
|1.7480
|1.7374
|464
|2005.07.28 11:01
|s/l
|232
|0.25
|1.7480
|1.7480
|1.7374
|-40.00
|2769.70
|465
|2005.07.28 11:01
|sell
|233
|0.25
|1.7479
|1.7495
|1.7389
|466
|2005.07.28 11:07
|s/l
|233
|0.25
|1.7495
|1.7495
|1.7389
|-40.00
|2729.70
|467
|2005.07.28 11:07
|sell
|234
|0.25
|1.7493
|1.7509
|1.7403
|468
|2005.07.28 11:35
|s/l
|234
|0.25
|1.7509
|1.7509
|1.7403
|-40.00
|2689.70
|469
|2005.07.28 11:35
|sell
|235
|0.25
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|470
|2005.07.28 12:06
|s/l
|235
|0.25
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-40.00
|2649.70
|471
|2005.07.28 12:06
|sell
|236
|0.61
|1.7520
|1.7527
|1.7510
|472
|2005.07.28 12:11
|t/p
|236
|0.61
|1.7510
|1.7527
|1.7510
|61.00
|2710.70
|473
|2005.07.28 12:11
|sell
|237
|0.37
|1.7508
|1.7524
|1.7418
|474
|2005.07.28 12:27
|s/l
|237
|0.37
|1.7524
|1.7524
|1.7418
|-59.20
|2651.50
|475
|2005.07.28 12:27
|sell
|238
|0.25
|1.7525
|1.7541
|1.7435
|476
|2005.07.28 13:27
|s/l
|238
|0.25
|1.7541
|1.7541
|1.7435
|-40.00
|2611.50
|477
|2005.07.28 13:27
|sell
|239
|0.25
|1.7539
|1.7555
|1.7449
|478
|2005.07.28 15:54
|s/l
|239
|0.25
|1.7555
|1.7555
|1.7449
|-40.00
|2571.50
|479
|2005.07.28 15:54
|sell
|240
|0.25
|1.7553
|1.7569
|1.7463
|480
|2005.07.28 16:23
|s/l
|240
|0.25
|1.7569
|1.7569
|1.7463
|-40.00
|2531.50
|481
|2005.07.28 16:23
|sell
|241
|0.25
|1.7568
|1.7584
|1.7478
|482
|2005.07.28 16:30
|s/l
|241
|0.25
|1.7584
|1.7584
|1.7478
|-40.00
|2491.50
|483
|2005.07.28 16:30
|sell
|242
|0.25
|1.7582
|1.7598
|1.7492
|484
|2005.07.28 16:57
|s/l
|242
|0.25
|1.7598
|1.7598
|1.7492
|-40.00
|2451.50
|485
|2005.07.28 16:57
|sell
|243
|0.25
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|486
|2005.07.29 14:57
|s/l
|243
|0.25
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-40.00
|2411.50
|487
|2005.07.29 14:57
|sell
|244
|0.25
|1.7611
|1.7627
|1.7521
|488
|2005.08.01 02:48
|s/l
|244
|0.25
|1.7627
|1.7627
|1.7521
|-40.00
|2371.50
|489
|2005.08.01 02:48
|sell
|245
|0.25
|1.7629
|1.7645
|1.7539
|490
|2005.08.01 07:24
|s/l
|245
|0.25
|1.7645
|1.7645
|1.7539
|-40.00
|2331.50
|491
|2005.08.01 07:24
|sell
|246
|0.25
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|492
|2005.08.01 08:08
|s/l
|246
|0.25
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-40.00
|2291.50
|493
|2005.08.01 08:08
|sell
|247
|0.25
|1.7658
|1.7674
|1.7568
|494
|2005.08.01 08:24
|s/l
|247
|0.25
|1.7674
|1.7674
|1.7568
|-40.00
|2251.50
|495
|2005.08.01 08:24
|sell
|248
|0.25
|1.7672
|1.7688
|1.7582
|496
|2005.08.01 10:55
|s/l
|248
|0.25
|1.7688
|1.7688
|1.7582
|-40.00
|2211.50
|497
|2005.08.01 10:55
|sell
|249
|0.03
|1.7689
|1.7702
|1.7642
|498
|2005.08.01 13:25
|s/l
|249
|0.03
|1.7702
|1.7702
|1.7642
|-3.90
|2207.60
|499
|2005.08.01 13:25
|sell
|250
|0.01
|1.7700
|1.7707
|1.7615
|500
|2005.08.01 13:48
|s/l
|250
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7615
|-0.70
|2206.90
|501
|2005.08.01 13:48
|sell
|251
|0.68
|1.7705
|1.7730
|1.7630
|502
|2005.08.01 14:57
|s/l
|251
|0.68
|1.7730
|1.7730
|1.7630
|-170.00
|2036.90
|503
|2005.08.01 14:57
|sell
|252
|0.25
|1.7729
|1.7745
|1.7639
|504
|2005.08.02 08:07
|s/l
|252
|0.25
|1.7745
|1.7745
|1.7639
|-40.00
|1996.90
|505
|2005.08.02 08:07
|sell
|253
|0.01
|1.7743
|1.7750
|1.7658
|506
|2005.08.02 12:53
|s/l
|253
|0.01
|1.7750
|1.7750
|1.7658
|-0.70
|1996.20
|507
|2005.08.02 12:53
|sell
|254
|0.03
|1.7749
|1.7762
|1.7702
|508
|2005.08.02 14:07
|t/p
|254
|0.03
|1.7702
|1.7762
|1.7702
|14.10
|2010.30
|509
|2005.08.02 14:13
|sell
|255
|0.03
|1.7711
|1.7724
|1.7664
|510
|2005.08.02 14:21
|s/l
|255
|0.03
|1.7724
|1.7724
|1.7664
|-3.90
|2006.40
|511
|2005.08.02 14:21
|sell
|256
|0.55
|1.7722
|1.7729
|1.7669
|512
|2005.08.02 15:41
|s/l
|256
|0.55
|1.7729
|1.7729
|1.7669
|-38.50
|1967.90
|513
|2005.08.02 15:41
|sell
|257
|0.25
|1.7727
|1.7743
|1.7637
|514
|2005.08.03 08:33
|s/l
|257
|0.25
|1.7743
|1.7743
|1.7637
|-40.00
|1927.90
|515
|2005.08.03 08:33
|sell
|258
|0.25
|1.7742
|1.7758
|1.7652
|516
|2005.08.03 09:00
|s/l
|258
|0.25
|1.7758
|1.7758
|1.7652
|-40.00
|1887.90
|517
|2005.08.03 09:00
|sell
|259
|0.25
|1.7757
|1.7773
|1.7667
|518
|2005.08.03 09:00
|s/l
|259
|0.25
|1.7773
|1.7773
|1.7667
|-40.00
|1847.90
|519
|2005.08.03 09:00
|sell
|260
|0.25
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|520
|2005.08.03 09:03
|s/l
|260
|0.25
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-40.00
|1807.90
|521
|2005.08.03 09:03
|sell
|261
|0.25
|1.7813
|1.7829
|1.7723
|522
|2005.08.03 09:31
|s/l
|261
|0.25
|1.7829
|1.7829
|1.7723
|-40.00
|1767.90
|523
|2005.08.03 09:31
|sell
|262
|0.25
|1.7825
|1.7841
|1.7735
|524
|2005.08.04 07:30
|t/p
|262
|0.25
|1.7735
|1.7841
|1.7735
|225.00
|1992.90
|525
|2005.08.04 10:01
|sell
|263
|0.01
|1.7779
|1.7786
|1.7694
|526
|2005.08.04 10:30
|s/l
|263
|0.01
|1.7786
|1.7786
|1.7694
|-0.70
|1992.20
|527
|2005.08.04 10:30
|sell
|264
|0.03
|1.7785
|1.7798
|1.7738
|528
|2005.08.04 11:01
|s/l
|264
|0.03
|1.7798
|1.7798
|1.7738
|-3.90
|1988.30
|529
|2005.08.04 11:01
|sell
|265
|0.55
|1.7802
|1.7809
|1.7749
|530
|2005.08.04 12:53
|t/p
|265
|0.55
|1.7749
|1.7809
|1.7749
|291.50
|2279.80
|531
|2005.08.04 14:01
|sell
|266
|0.03
|1.7776
|1.7783
|1.7738
|532
|2005.08.04 14:30
|s/l
|266
|0.03
|1.7783
|1.7783
|1.7738
|-2.10
|2277.70
|533
|2005.08.04 14:30
|sell
|267
|0.25
|1.7788
|1.7804
|1.7698
|534
|2005.08.04 15:00
|s/l
|267
|0.25
|1.7804
|1.7804
|1.7698
|-40.00
|2237.70
|535
|2005.08.04 15:00
|sell
|268
|0.25
|1.7822
|1.7838
|1.7732
|536
|2005.08.05 12:30
|t/p
|268
|0.25
|1.7732
|1.7838
|1.7732
|225.00
|2462.70
|537
|2005.08.05 12:32
|sell
|269
|0.37
|1.7776
|1.7792
|1.7686
|538
|2005.08.05 12:32
|s/l
|269
|0.37
|1.7792
|1.7792
|1.7686
|-59.20
|2403.50
|539
|2005.08.05 12:32
|sell
|270
|0.25
|1.7793
|1.7809
|1.7703
|540
|2005.08.08 08:30
|s/l
|270
|0.25
|1.7809
|1.7809
|1.7703
|-40.00
|2363.50
|541
|2005.08.08 08:30
|sell
|271
|0.25
|1.7808
|1.7824
|1.7718
|542
|2005.08.08 08:30
|s/l
|271
|0.25
|1.7824
|1.7824
|1.7718
|-40.00
|2323.50
|543
|2005.08.08 08:30
|sell
|272
|0.25
|1.7827
|1.7843
|1.7737
|544
|2005.08.08 08:31
|s/l
|272
|0.25
|1.7843
|1.7843
|1.7737
|-40.00
|2283.50
|545
|2005.08.08 08:31
|sell
|273
|0.25
|1.7841
|1.7857
|1.7751
|546
|2005.08.08 08:36
|s/l
|273
|0.25
|1.7857
|1.7857
|1.7751
|-40.00
|2243.50
|547
|2005.08.08 08:36
|sell
|274
|0.25
|1.7863
|1.7879
|1.7773
|548
|2005.08.08 09:58
|s/l
|274
|0.25
|1.7879
|1.7879
|1.7773
|-40.00
|2203.50
|549
|2005.08.08 09:58
|sell
|275
|0.01
|1.7878
|1.7885
|1.7793
|550
|2005.08.08 10:57
|s/l
|275
|0.01
|1.7885
|1.7885
|1.7793
|-0.70
|2202.80
|551
|2005.08.08 10:57
|sell
|276
|0.01
|1.7883
|1.7890
|1.7798
|552
|2005.08.08 11:26
|s/l
|276
|0.01
|1.7890
|1.7890
|1.7798
|-0.70
|2202.10
|553
|2005.08.08 11:26
|sell
|277
|0.03
|1.7892
|1.7905
|1.7845
|554
|2005.08.08 20:00
|t/p
|277
|0.03
|1.7845
|1.7905
|1.7845
|14.10
|2216.20
|555
|2005.08.08 23:40
|sell
|278
|0.01
|1.7856
|1.7863
|1.7771
|556
|2005.08.08 23:43
|s/l
|278
|0.01
|1.7863
|1.7863
|1.7771
|-0.70
|2215.50
|557
|2005.08.08 23:43
|sell
|279
|0.03
|1.7861
|1.7874
|1.7814
|558
|2005.08.09 01:08
|s/l
|279
|0.03
|1.7874
|1.7874
|1.7814
|-3.90
|2211.60
|559
|2005.08.09 01:08
|sell
|280
|0.55
|1.7875
|1.7882
|1.7822
|560
|2005.08.09 01:11
|s/l
|280
|0.55
|1.7882
|1.7882
|1.7822
|-38.50
|2173.10
|561
|2005.08.09 01:11
|sell
|281
|0.02
|1.7880
|1.7887
|1.7842
|562
|2005.08.09 01:38
|s/l
|281
|0.02
|1.7887
|1.7887
|1.7842
|-1.40
|2171.70
|563
|2005.08.09 01:38
|sell
|282
|0.25
|1.7885
|1.7901
|1.7795
|564
|2005.08.09 05:33
|s/l
|282
|0.25
|1.7901
|1.7901
|1.7795
|-40.00
|2131.70
|565
|2005.08.09 05:33
|sell
|283
|0.25
|1.7900
|1.7916
|1.7810
|566
|2005.08.09 05:36
|s/l
|283
|0.25
|1.7916
|1.7916
|1.7810
|-40.00
|2091.70
|567
|2005.08.09 05:36
|sell
|284
|0.25
|1.7914
|1.7930
|1.7824
|568
|2005.08.09 08:14
|t/p
|284
|0.25
|1.7824
|1.7930
|1.7824
|225.00
|2316.70
|569
|2005.08.09 08:25
|sell
|285
|0.37
|1.7864
|1.7880
|1.7774
|570
|2005.08.10 00:06
|s/l
|285
|0.37
|1.7880
|1.7880
|1.7774
|-59.20
|2257.50
|571
|2005.08.10 00:06
|sell
|286
|0.25
|1.7879
|1.7895
|1.7789
|572
|2005.08.10 05:00
|s/l
|286
|0.25
|1.7895
|1.7895
|1.7789
|-40.00
|2217.50
|573
|2005.08.10 05:00
|sell
|287
|0.25
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|574
|2005.08.10 07:00
|s/l
|287
|0.25
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-40.00
|2177.50
|575
|2005.08.10 07:00
|sell
|288
|0.40
|1.7917
|1.7924
|1.7905
|576
|2005.08.10 07:01
|t/p
|288
|0.40
|1.7905
|1.7924
|1.7905
|48.00
|2225.50
|577
|2005.08.10 07:01
|sell
|289
|0.37
|1.7900
|1.7916
|1.7810
|578
|2005.08.10 07:03
|s/l
|289
|0.37
|1.7916
|1.7916
|1.7810
|-59.20
|2166.30
|579
|2005.08.10 07:03
|sell
|290
|0.25
|1.7914
|1.7930
|1.7824
|580
|2005.08.10 07:27
|s/l
|290
|0.25
|1.7930
|1.7930
|1.7824
|-40.00
|2126.30
|581
|2005.08.10 07:27
|sell
|291
|0.25
|1.7929
|1.7945
|1.7839
|582
|2005.08.10 09:25
|s/l
|291
|0.25
|1.7945
|1.7945
|1.7839
|-40.00
|2086.30
|583
|2005.08.10 09:25
|sell
|292
|0.25
|1.7944
|1.7960
|1.7854
|584
|2005.08.10 09:54
|s/l
|292
|0.25
|1.7960
|1.7960
|1.7854
|-40.00
|2046.30
|585
|2005.08.10 09:54
|sell
|293
|0.25
|1.7959
|1.7975
|1.7869
|586
|2005.08.10 14:23
|s/l
|293
|0.25
|1.7975
|1.7975
|1.7869
|-40.00
|2006.30
|587
|2005.08.10 14:23
|sell
|294
|0.25
|1.7974
|1.7990
|1.7884
|588
|2005.08.11 01:09
|s/l
|294
|0.25
|1.7990
|1.7990
|1.7884
|-40.00
|1966.30
|589
|2005.08.11 01:09
|sell
|295
|0.03
|1.7987
|1.8000
|1.7940
|590
|2005.08.11 04:25
|s/l
|295
|0.03
|1.8000
|1.8000
|1.7940
|-3.90
|1962.40
|591
|2005.08.11 04:25
|sell
|296
|0.40
|1.7998
|1.8005
|1.7986
|592
|2005.08.11 04:30
|t/p
|296
|0.40
|1.7986
|1.8005
|1.7986
|48.00
|2010.40
|593
|2005.08.11 04:30
|sell
|297
|0.54
|1.7984
|1.7991
|1.7951
|594
|2005.08.11 04:54
|s/l
|297
|0.54
|1.7991
|1.7991
|1.7951
|-37.80
|1972.60
|595
|2005.08.11 04:54
|sell
|298
|0.25
|1.7989
|1.8005
|1.7899
|596
|2005.08.11 05:53
|s/l
|298
|0.25
|1.8005
|1.8005
|1.7899
|-40.00
|1932.60
|597
|2005.08.11 05:53
|sell
|299
|0.25
|1.8003
|1.8019
|1.7913
|598
|2005.08.11 07:32
|s/l
|299
|0.25
|1.8019
|1.8019
|1.7913
|-40.00
|1892.60
|599
|2005.08.11 07:32
|sell
|300
|0.01
|1.8017
|1.8024
|1.7932
|600
|2005.08.11 07:49
|s/l
|300
|0.01
|1.8024
|1.8024
|1.7932
|-0.70
|1891.90
|601
|2005.08.11 07:49
|sell
|301
|0.03
|1.8022
|1.8035
|1.7975
|602
|2005.08.11 08:18
|s/l
|301
|0.03
|1.8035
|1.8035
|1.7975
|-3.90
|1888.00
|603
|2005.08.11 08:18
|sell
|302
|0.03
|1.8033
|1.8046
|1.7986
|604
|2005.08.11 08:23
|s/l
|302
|0.03
|1.8046
|1.8046
|1.7986
|-3.90
|1884.10
|605
|2005.08.11 08:23
|sell
|303
|0.55
|1.8044
|1.8051
|1.7991
|606
|2005.08.11 08:28
|s/l
|303
|0.55
|1.8051
|1.8051
|1.7991
|-38.50
|1845.60
|607
|2005.08.11 08:28
|sell
|304
|0.25
|1.8048
|1.8064
|1.7958
|608
|2005.08.11 13:31
|s/l
|304
|0.25
|1.8064
|1.8064
|1.7958
|-40.00
|1805.60
|609
|2005.08.11 13:31
|sell
|305
|0.01
|1.8065
|1.8072
|1.7980
|610
|2005.08.11 13:43
|s/l
|305
|0.01
|1.8072
|1.8072
|1.7980
|-0.70
|1804.90
|611
|2005.08.11 13:43
|sell
|306
|0.03
|1.8070
|1.8083
|1.8023
|612
|2005.08.11 13:52
|s/l
|306
|0.03
|1.8083
|1.8083
|1.8023
|-3.90
|1801.00
|613
|2005.08.11 13:52
|sell
|307
|0.55
|1.8082
|1.8089
|1.8029
|614
|2005.08.11 13:52
|s/l
|307
|0.55
|1.8089
|1.8089
|1.8029
|-38.50
|1762.50
|615
|2005.08.11 13:52
|sell
|308
|0.02
|1.8087
|1.8094
|1.8049
|616
|2005.08.11 17:24
|s/l
|308
|0.02
|1.8094
|1.8094
|1.8049
|-1.40
|1761.10
|617
|2005.08.11 17:24
|sell
|309
|0.25
|1.8088
|1.8104
|1.7998
|618
|2005.08.11 19:44
|s/l
|309
|0.25
|1.8104
|1.8104
|1.7998
|-40.00
|1721.10
|619
|2005.08.11 19:44
|sell
|310
|0.25
|1.8102
|1.8118
|1.8012
|620
|2005.08.11 21:12
|s/l
|310
|0.25
|1.8118
|1.8118
|1.8012
|-40.00
|1681.10
|621
|2005.08.11 21:12
|sell
|311
|0.25
|1.8116
|1.8132
|1.8026
|622
|2005.08.11 22:26
|s/l
|311
|0.25
|1.8132
|1.8132
|1.8026
|-40.00
|1641.10
|623
|2005.08.11 22:26
|sell
|312
|0.25
|1.8132
|1.8148
|1.8042
|624
|2005.08.12 08:05
|s/l
|312
|0.25
|1.8148
|1.8148
|1.8042
|-40.00
|1601.10
|625
|2005.08.12 08:05
|sell
|313
|0.25
|1.8147
|1.8163
|1.8057
|626
|2005.08.12 08:11
|s/l
|313
|0.25
|1.8163
|1.8163
|1.8057
|-40.00
|1561.10
|627
|2005.08.12 08:11
|sell
|314
|0.25
|1.8161
|1.8177
|1.8071
|628
|2005.08.12 08:58
|s/l
|314
|0.25
|1.8177
|1.8177
|1.8071
|-40.00
|1521.10
|629
|2005.08.12 08:58
|sell
|315
|0.25
|1.8176
|1.8192
|1.8086
|630
|2005.08.12 13:00
|t/p
|315
|0.25
|1.8086
|1.8192
|1.8086
|225.00
|1746.10
|631
|2005.08.12 13:52
|sell
|316
|0.03
|1.8154
|1.8167
|1.8107
|632
|2005.08.12 16:48
|s/l
|316
|0.03
|1.8167
|1.8167
|1.8107
|-3.90
|1742.20
|633
|2005.08.12 16:48
|sell
|317
|0.25
|1.8165
|1.8181
|1.8075
|634
|2005.08.15 13:27
|t/p
|317
|0.25
|1.8075
|1.8181
|1.8075
|225.00
|1967.20
|635
|2005.08.15 18:30
|sell
|318
|0.37
|1.8106
|1.8122
|1.8016
|636
|2005.08.15 19:06
|s/l
|318
|0.37
|1.8122
|1.8122
|1.8016
|-59.20
|1908.00
|637
|2005.08.15 19:06
|sell
|319
|0.25
|1.8120
|1.8136
|1.8030
|638
|2005.08.16 07:30
|s/l
|319
|0.25
|1.8136
|1.8136
|1.8030
|-40.00
|1868.00
|639
|2005.08.16 07:30
|sell
|320
|0.25
|1.8138
|1.8154
|1.8048
|640
|2005.08.16 12:46
|t/p
|320
|0.25
|1.8048
|1.8154
|1.8048
|225.00
|2093.00
|641
|2005.08.16 15:00
|sell
|321
|0.37
|1.8091
|1.8107
|1.8001
|642
|2005.08.16 15:04
|s/l
|321
|0.37
|1.8107
|1.8107
|1.8001
|-59.20
|2033.80
|643
|2005.08.16 15:04
|sell
|322
|0.25
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|644
|2005.08.16 23:10
|s/l
|322
|0.25
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-40.00
|1993.80
|645
|2005.08.16 23:10
|sell
|323
|0.25
|1.8126
|1.8142
|1.8036
|646
|2005.08.17 06:07
|t/p
|323
|0.25
|1.8036
|1.8142
|1.8036
|225.00
|2218.80
|647
|2005.08.17 12:30
|sell
|324
|0.01
|1.8098
|1.8105
|1.8013
|648
|2005.08.17 12:31
|s/l
|324
|0.01
|1.8105
|1.8105
|1.8013
|-0.70
|2218.10
|649
|2005.08.17 12:31
|sell
|325
|0.03
|1.8103
|1.8116
|1.8056
|650
|2005.08.17 12:39
|s/l
|325
|0.03
|1.8116
|1.8116
|1.8056
|-3.90
|2214.20
|651
|2005.08.17 12:39
|sell
|326
|0.55
|1.8115
|1.8122
|1.8062
|652
|2005.08.17 16:30
|t/p
|326
|0.55
|1.8062
|1.8122
|1.8062
|291.50
|2505.70
|653
|2005.08.22 12:00
|sell
|327
|0.01
|1.8036
|1.8043
|1.7951
|654
|2005.08.22 12:16
|s/l
|327
|0.01
|1.8043
|1.8043
|1.7951
|-0.70
|2505.00
|655
|2005.08.22 12:16
|sell
|328
|0.03
|1.8041
|1.8054
|1.7994
|656
|2005.08.22 18:00
|t/p
|328
|0.03
|1.7994
|1.8054
|1.7994
|14.10
|2519.10
|657
|2005.08.22 21:18
|sell
|329
|0.25
|1.8012
|1.8028
|1.7922
|658
|2005.08.24 05:27
|t/p
|329
|0.25
|1.7922
|1.8028
|1.7922
|225.00
|2744.10
|659
|2005.08.24 18:30
|sell
|330
|0.01
|1.8015
|1.8022
|1.7930
|660
|2005.08.25 01:15
|s/l
|330
|0.01
|1.8022
|1.8022
|1.7930
|-0.70
|2743.40
|661
|2005.08.25 01:15
|sell
|331
|0.03
|1.8024
|1.8037
|1.7977
|662
|2005.08.25 02:12
|s/l
|331
|0.03
|1.8037
|1.8037
|1.7977
|-3.90
|2739.50
|663
|2005.08.25 02:12
|sell
|332
|0.55
|1.8035
|1.8042
|1.7982
|664
|2005.08.25 02:13
|s/l
|332
|0.55
|1.8042
|1.8042
|1.7982
|-38.50
|2701.00
|665
|2005.08.25 02:13
|sell
|333
|0.02
|1.8041
|1.8048
|1.8003
|666
|2005.08.25 02:13
|s/l
|333
|0.02
|1.8048
|1.8048
|1.8003
|-1.40
|2699.60
|667
|2005.08.25 02:13
|sell
|334
|0.25
|1.8046
|1.8062
|1.7956
|668
|2005.08.25 03:28
|s/l
|334
|0.25
|1.8062
|1.8062
|1.7956
|-40.00
|2659.60
|669
|2005.08.25 03:28
|sell
|335
|0.38
|1.8061
|1.8068
|1.8024
|670
|2005.08.25 03:41
|s/l
|335
|0.38
|1.8068
|1.8068
|1.8024
|-26.60
|2633.00
|671
|2005.08.25 03:41
|sell
|336
|0.25
|1.8070
|1.8086
|1.7980
|672
|2005.08.26 14:20
|s/l
|336
|0.25
|1.8086
|1.8086
|1.7980
|-40.00
|2593.00
|673
|2005.08.26 14:20
|sell
|337
|0.25
|1.8084
|1.8100
|1.7994
|674
|2005.08.29 15:38
|t/p
|337
|0.25
|1.7994
|1.8100
|1.7994
|225.00
|2818.00
|675
|2005.08.31 16:30
|sell
|338
|0.37
|1.8044
|1.8060
|1.7954
|676
|2005.09.01 08:07
|s/l
|338
|0.37
|1.8060
|1.8060
|1.7954
|-59.20
|2758.80
|677
|2005.09.01 08:07
|sell
|339
|0.25
|1.8059
|1.8075
|1.7969
|678
|2005.09.01 08:36
|s/l
|339
|0.25
|1.8075
|1.8075
|1.7969
|-40.00
|2718.80
|679
|2005.09.01 08:36
|sell
|340
|0.25
|1.8078
|1.8094
|1.7988
|680
|2005.09.01 10:04
|s/l
|340
|0.25
|1.8094
|1.8094
|1.7988
|-40.00
|2678.80
|681
|2005.09.01 10:04
|sell
|341
|0.25
|1.8094
|1.8110
|1.8004
|682
|2005.09.01 10:26
|s/l
|341
|0.25
|1.8110
|1.8110
|1.8004
|-40.00
|2638.80
|683
|2005.09.01 10:26
|sell
|342
|0.25
|1.8109
|1.8125
|1.8019
|684
|2005.09.01 10:56
|s/l
|342
|0.25
|1.8125
|1.8125
|1.8019
|-40.00
|2598.80
|685
|2005.09.01 10:56
|sell
|343
|0.25
|1.8124
|1.8140
|1.8034
|686
|2005.09.01 12:04
|s/l
|343
|0.25
|1.8140
|1.8140
|1.8034
|-40.00
|2558.80
|687
|2005.09.01 12:04
|sell
|344
|0.25
|1.8138
|1.8154
|1.8048
|688
|2005.09.01 12:34
|s/l
|344
|0.25
|1.8154
|1.8154
|1.8048
|-40.00
|2518.80
|689
|2005.09.01 12:34
|sell
|345
|0.25
|1.8154
|1.8170
|1.8064
|690
|2005.09.01 14:01
|s/l
|345
|0.25
|1.8170
|1.8170
|1.8064
|-40.00
|2478.80
|691
|2005.09.01 14:01
|sell
|346
|0.25
|1.8168
|1.8184
|1.8078
|692
|2005.09.01 14:01
|s/l
|346
|0.25
|1.8184
|1.8184
|1.8078
|-40.00
|2438.80
|693
|2005.09.01 14:01
|sell
|347
|0.25
|1.8185
|1.8201
|1.8095
|694
|2005.09.01 14:21
|s/l
|347
|0.25
|1.8201
|1.8201
|1.8095
|-40.00
|2398.80
|695
|2005.09.01 14:21
|sell
|348
|0.25
|1.8199
|1.8215
|1.8109
|696
|2005.09.01 14:24
|s/l
|348
|0.25
|1.8215
|1.8215
|1.8109
|-40.00
|2358.80
|697
|2005.09.01 14:24
|sell
|349
|0.25
|1.8214
|1.8230
|1.8124
|698
|2005.09.01 14:25
|s/l
|349
|0.25
|1.8230
|1.8230
|1.8124
|-40.00
|2318.80
|699
|2005.09.01 14:25
|sell
|350
|0.25
|1.8230
|1.8246
|1.8140
|700
|2005.09.01 14:27
|s/l
|350
|0.25
|1.8246
|1.8246
|1.8140
|-40.00
|2278.80
|701
|2005.09.01 14:27
|sell
|351
|0.25
|1.8245
|1.8261
|1.8155
|702
|2005.09.01 14:51
|s/l
|351
|0.25
|1.8261
|1.8261
|1.8155
|-40.00
|2238.80
|703
|2005.09.01 14:51
|sell
|352
|0.25
|1.8259
|1.8275
|1.8169
|704
|2005.09.01 14:54
|s/l
|352
|0.25
|1.8275
|1.8275
|1.8169
|-40.00
|2198.80
|705
|2005.09.01 14:54
|sell
|353
|0.25
|1.8274
|1.8290
|1.8184
|706
|2005.09.01 14:56
|s/l
|353
|0.25
|1.8290
|1.8290
|1.8184
|-40.00
|2158.80
|707
|2005.09.01 14:56
|sell
|354
|0.25
|1.8288
|1.8304
|1.8198
|708
|2005.09.01 17:23
|s/l
|354
|0.25
|1.8304
|1.8304
|1.8198
|-40.00
|2118.80
|709
|2005.09.01 17:23
|sell
|355
|0.25
|1.8303
|1.8319
|1.8213
|710
|2005.09.01 17:26
|s/l
|355
|0.25
|1.8319
|1.8319
|1.8213
|-40.00
|2078.80
|711
|2005.09.01 17:26
|sell
|356
|0.25
|1.8317
|1.8333
|1.8227
|712
|2005.09.01 18:22
|s/l
|356
|0.25
|1.8333
|1.8333
|1.8227
|-40.00
|2038.80
|713
|2005.09.01 18:22
|sell
|357
|0.25
|1.8332
|1.8348
|1.8242
|714
|2005.09.01 18:27
|s/l
|357
|0.25
|1.8348
|1.8348
|1.8242
|-40.00
|1998.80
|715
|2005.09.01 18:27
|sell
|358
|0.25
|1.8346
|1.8362
|1.8256
|716
|2005.09.01 18:54
|s/l
|358
|0.25
|1.8362
|1.8362
|1.8256
|-40.00
|1958.80
|717
|2005.09.01 18:54
|sell
|359
|0.25
|1.8360
|1.8376
|1.8270
|718
|2005.09.02 07:38
|s/l
|359
|0.25
|1.8376
|1.8376
|1.8270
|-40.00
|1918.80
|719
|2005.09.02 07:38
|sell
|360
|0.25
|1.8378
|1.8394
|1.8288
|720
|2005.09.02 08:06
|s/l
|360
|0.25
|1.8394
|1.8394
|1.8288
|-40.00
|1878.80
|721
|2005.09.02 08:06
|sell
|361
|0.25
|1.8393
|1.8409
|1.8303
|722
|2005.09.02 08:11
|s/l
|361
|0.25
|1.8409
|1.8409
|1.8303
|-40.00
|1838.80
|723
|2005.09.02 08:11
|sell
|362
|0.25
|1.8407
|1.8423
|1.8317
|724
|2005.09.02 11:54
|s/l
|362
|0.25
|1.8423
|1.8423
|1.8317
|-40.00
|1798.80
|725
|2005.09.02 11:54
|sell
|363
|0.25
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|726
|2005.09.02 13:00
|t/p
|363
|0.25
|1.8331
|1.8437
|1.8331
|225.00
|2023.80
|727
|2005.09.02 13:01
|sell
|364
|0.37
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|728
|2005.09.02 13:05
|s/l
|364
|0.37
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-59.20
|1964.60
|729
|2005.09.02 13:05
|sell
|365
|0.25
|1.8365
|1.8381
|1.8275
|730
|2005.09.02 13:27
|s/l
|365
|0.25
|1.8381
|1.8381
|1.8275
|-40.00
|1924.60
|731
|2005.09.02 13:27
|sell
|366
|0.25
|1.8379
|1.8395
|1.8289
|732
|2005.09.02 14:49
|s/l
|366
|0.25
|1.8395
|1.8395
|1.8289
|-40.00
|1884.60
|733
|2005.09.02 14:49
|sell
|367
|0.25
|1.8394
|1.8410
|1.8304
|734
|2005.09.02 14:51
|s/l
|367
|0.25
|1.8410
|1.8410
|1.8304
|-40.00
|1844.60
|735
|2005.09.02 14:51
|sell
|368
|0.25
|1.8408
|1.8424
|1.8318
|736
|2005.09.02 16:19
|s/l
|368
|0.25
|1.8424
|1.8424
|1.8318
|-40.00
|1804.60
|737
|2005.09.02 16:19
|sell
|369
|0.25
|1.8422
|1.8438
|1.8332
|738
|2005.09.02 18:16
|s/l
|369
|0.25
|1.8438
|1.8438
|1.8332
|-40.00
|1764.60
|739
|2005.09.02 18:16
|sell
|370
|0.25
|1.8437
|1.8453
|1.8347
|740
|2005.09.05 01:45
|s/l
|370
|0.25
|1.8453
|1.8453
|1.8347
|-40.00
|1724.60
|741
|2005.09.05 01:45
|sell
|371
|0.25
|1.8451
|1.8467
|1.8361
|742
|2005.09.05 02:01
|s/l
|371
|0.25
|1.8467
|1.8467
|1.8361
|-40.00
|1684.60
|743
|2005.09.05 02:01
|sell
|372
|0.25
|1.8465
|1.8481
|1.8375
|744
|2005.09.05 02:14
|s/l
|372
|0.25
|1.8481
|1.8481
|1.8375
|-40.00
|1644.60
|745
|2005.09.05 02:14
|sell
|373
|0.25
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|746
|2005.09.05 04:19
|s/l
|373
|0.25
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-40.00
|1604.60
|747
|2005.09.05 04:19
|sell
|374
|0.25
|1.8494
|1.8510
|1.8404
|748
|2005.09.06 00:00
|t/p
|374
|0.25
|1.8404
|1.8510
|1.8404
|225.00
|1829.60
|749
|2005.09.06 09:31
|sell
|375
|0.01
|1.8420
|1.8427
|1.8335
|750
|2005.09.06 10:01
|s/l
|375
|0.01
|1.8427
|1.8427
|1.8335
|-0.70
|1828.90
|751
|2005.09.06 10:01
|sell
|376
|0.03
|1.8434
|1.8447
|1.8387
|752
|2005.09.06 10:31
|s/l
|376
|0.03
|1.8447
|1.8447
|1.8387
|-3.90
|1825.00
|753
|2005.09.06 10:31
|sell
|377
|0.25
|1.8447
|1.8463
|1.8357
|754
|2005.09.06 12:01
|s/l
|377
|0.25
|1.8463
|1.8463
|1.8357
|-40.00
|1785.00
|755
|2005.09.06 12:01
|sell
|378
|0.25
|1.8462
|1.8478
|1.8372
|756
|2005.09.07 02:06
|t/p
|378
|0.25
|1.8372
|1.8478
|1.8372
|225.00
|2010.00
|757
|2005.09.07 06:32
|sell
|379
|0.37
|1.8406
|1.8422
|1.8316
|758
|2005.09.07 06:34
|s/l
|379
|0.37
|1.8422
|1.8422
|1.8316
|-59.20
|1950.80
|759
|2005.09.07 06:34
|sell
|380
|0.25
|1.8420
|1.8436
|1.8330
|760
|2005.09.07 07:00
|s/l
|380
|0.25
|1.8436
|1.8436
|1.8330
|-40.00
|1910.80
|761
|2005.09.07 07:00
|sell
|381
|0.25
|1.8437
|1.8453
|1.8347
|762
|2005.09.07 07:03
|s/l
|381
|0.25
|1.8453
|1.8453
|1.8347
|-40.00
|1870.80
|763
|2005.09.07 07:03
|sell
|382
|0.25
|1.8451
|1.8467
|1.8361
|764
|2005.09.07 18:10
|t/p
|382
|0.25
|1.8361
|1.8467
|1.8361
|225.00
|2095.80
|765
|2005.09.08 12:30
|sell
|383
|0.01
|1.8409
|1.8416
|1.8324
|766
|2005.09.08 12:31
|s/l
|383
|0.01
|1.8416
|1.8416
|1.8324
|-0.70
|2095.10
|767
|2005.09.08 12:31
|sell
|384
|0.03
|1.8421
|1.8434
|1.8374
|768
|2005.09.08 13:00
|s/l
|384
|0.03
|1.8434
|1.8434
|1.8374
|-3.90
|2091.20
|769
|2005.09.08 13:00
|sell
|385
|0.25
|1.8429
|1.8445
|1.8339
|770
|2005.09.08 18:07
|t/p
|385
|0.25
|1.8339
|1.8445
|1.8339
|225.00
|2316.20
|771
|2005.09.09 06:00
|sell
|386
|0.57
|1.8390
|1.8397
|1.8353
|772
|2005.09.09 06:09
|s/l
|386
|0.57
|1.8397
|1.8397
|1.8353
|-39.90
|2276.30
|773
|2005.09.09 06:09
|sell
|387
|0.25
|1.8395
|1.8411
|1.8305
|774
|2005.09.09 12:31
|s/l
|387
|0.25
|1.8411
|1.8411
|1.8305
|-40.00
|2236.30
|775
|2005.09.09 14:00
|sell
|388
|0.01
|1.8420
|1.8427
|1.8335
|776
|2005.09.11 23:51
|s/l
|388
|0.01
|1.8427
|1.8427
|1.8335
|-0.70
|2235.60
|777
|2005.09.11 23:51
|sell
|389
|0.03
|1.8425
|1.8438
|1.8378
|778
|2005.09.12 02:29
|t/p
|389
|0.03
|1.8378
|1.8438
|1.8378
|14.10
|2249.70
|779
|2005.09.21 09:30
|sell
|390
|0.01
|1.8097
|1.8104
|1.8012
|780
|2005.09.21 10:37
|s/l
|390
|0.01
|1.8104
|1.8104
|1.8012
|-0.70
|2249.00
|781
|2005.09.21 10:37
|sell
|391
|0.03
|1.8102
|1.8115
|1.8055
|782
|2005.09.21 11:00
|s/l
|391
|0.03
|1.8115
|1.8115
|1.8055
|-3.90
|2245.10
|783
|2005.09.21 11:00
|sell
|392
|0.25
|1.8110
|1.8126
|1.8020
|784
|2005.09.21 14:02
|s/l
|392
|0.25
|1.8126
|1.8126
|1.8020
|-40.00
|2205.10
|785
|2005.09.21 14:02
|sell
|393
|0.38
|1.8125
|1.8132
|1.8088
|786
|2005.09.21 16:29
|t/p
|393
|0.38
|1.8088
|1.8132
|1.8088
|140.60
|2345.70
|787
|2005.09.21 16:29
|sell
|394
|0.37
|1.8084
|1.8100
|1.7994
|788
|2005.09.21 17:30
|s/l
|394
|0.37
|1.8100
|1.8100
|1.7994
|-59.20
|2286.50
|789
|2005.09.21 17:30
|sell
|395
|0.25
|1.8102
|1.8118
|1.8012
|790
|2005.09.21 23:59
|s/l
|395
|0.25
|1.8118
|1.8118
|1.8012
|-40.00
|2246.50
|791
|2005.09.21 23:59
|sell
|396
|0.25
|1.8132
|1.8148
|1.8042
|792
|2005.09.22 09:59
|t/p
|396
|0.25
|1.8042
|1.8148
|1.8042
|225.00
|2471.50
|793
|2005.10.05 02:30
|sell
|397
|0.01
|1.7616
|1.7623
|1.7531
|794
|2005.10.05 03:29
|s/l
|397
|0.01
|1.7623
|1.7623
|1.7531
|-0.70
|2470.80
|795
|2005.10.05 03:29
|sell
|398
|0.03
|1.7627
|1.7640
|1.7580
|796
|2005.10.05 06:43
|s/l
|398
|0.03
|1.7640
|1.7640
|1.7580
|-3.90
|2466.90
|797
|2005.10.05 06:44
|sell
|399
|0.02
|1.7639
|1.7646
|1.7601
|798
|2005.10.05 07:59
|s/l
|399
|0.02
|1.7646
|1.7646
|1.7601
|-1.40
|2465.50
|799
|2005.10.05 07:59
|sell
|400
|0.25
|1.7654
|1.7670
|1.7564
|800
|2005.10.05 21:59
|s/l
|400
|0.25
|1.7670
|1.7670
|1.7564
|-40.00
|2425.50
|801
|2005.10.05 22:00
|sell
|401
|0.25
|1.7670
|1.7686
|1.7580
|802
|2005.10.05 22:59
|s/l
|401
|0.25
|1.7686
|1.7686
|1.7580
|-40.00
|2385.50
|803
|2005.10.05 22:59
|sell
|402
|0.25
|1.7685
|1.7701
|1.7595
|804
|2005.10.06 00:29
|s/l
|402
|0.25
|1.7701
|1.7701
|1.7595
|-40.00
|2345.50
|805
|2005.10.06 00:29
|sell
|403
|0.25
|1.7735
|1.7751
|1.7645
|806
|2005.10.06 06:49
|s/l
|403
|0.25
|1.7751
|1.7751
|1.7645
|-40.00
|2305.50
|807
|2005.10.06 06:49
|sell
|404
|0.25
|1.7750
|1.7766
|1.7660
|808
|2005.10.06 17:59
|s/l
|404
|0.25
|1.7766
|1.7766
|1.7660
|-40.00
|2265.50
|809
|2005.10.06 17:59
|sell
|405
|0.25
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|810
|2005.10.06 18:29
|s/l
|405
|0.25
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-40.00
|2225.50
|811
|2005.10.06 18:29
|sell
|406
|0.25
|1.7801
|1.7817
|1.7711
|812
|2005.10.07 07:29
|t/p
|406
|0.25
|1.7711
|1.7817
|1.7711
|225.00
|2450.50
|813
|2005.10.13 19:00
|sell
|407
|0.01
|1.7554
|1.7561
|1.7469
|814
|2005.10.13 19:29
|s/l
|407
|0.01
|1.7561
|1.7561
|1.7469
|-0.70
|2449.80
|815
|2005.10.13 19:29
|sell
|408
|0.03
|1.7563
|1.7576
|1.7516
|816
|2005.10.14 00:29
|t/p
|408
|0.03
|1.7516
|1.7576
|1.7516
|14.10
|2463.90
|817
|2005.10.14 02:30
|sell
|409
|0.60
|1.7538
|1.7545
|1.7526
|818
|2005.10.14 02:59
|s/l
|409
|0.60
|1.7545
|1.7545
|1.7526
|-42.00
|2421.90
|819
|2005.10.14 02:59
|sell
|410
|0.25
|1.7543
|1.7559
|1.7453
|820
|2005.10.14 04:29
|s/l
|410
|0.25
|1.7559
|1.7559
|1.7453
|-40.00
|2381.90
|821
|2005.10.14 04:29
|sell
|411
|0.25
|1.7558
|1.7574
|1.7468
|822
|2005.10.14 14:29
|s/l
|411
|0.25
|1.7574
|1.7574
|1.7468
|-40.00
|2341.90
|823
|2005.10.14 14:30
|sell
|412
|0.25
|1.7607
|1.7623
|1.7517
|824
|2005.10.14 14:59
|s/l
|412
|0.25
|1.7623
|1.7623
|1.7517
|-40.00
|2301.90
|825
|2005.10.14 14:59
|sell
|413
|0.25
|1.7663
|1.7679
|1.7573
|826
|2005.10.14 15:30
|s/l
|413
|0.25
|1.7679
|1.7679
|1.7573
|-40.00
|2261.90
|827
|2005.10.14 15:30
|sell
|414
|0.25
|1.7677
|1.7693
|1.7587
|828
|2005.10.14 16:30
|s/l
|414
|0.25
|1.7693
|1.7693
|1.7587
|-40.00
|2221.90
|829
|2005.10.14 16:30
|sell
|415
|0.25
|1.7692
|1.7708
|1.7602
|830
|2005.10.17 00:59
|s/l
|415
|0.25
|1.7708
|1.7708
|1.7602
|-40.00
|2181.90
|831
|2005.10.17 00:59
|sell
|416
|0.25
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|832
|2005.10.17 08:59
|t/p
|416
|0.25
|1.7630
|1.7736
|1.7630
|225.00
|2406.90
|833
|2005.10.19 12:00
|sell
|417
|0.37
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|834
|2005.10.19 14:59
|s/l
|417
|0.37
|1.7592
|1.7592
|1.7486
|-59.20
|2347.70
|835
|2005.10.19 14:59
|sell
|418
|0.25
|1.7613
|1.7629
|1.7523
|836
|2005.10.19 15:29
|s/l
|418
|0.25
|1.7629
|1.7629
|1.7523
|-40.00
|2307.70
|837
|2005.10.19 15:29
|sell
|419
|0.25
|1.7634
|1.7650
|1.7544
|838
|2005.10.19 19:29
|s/l
|419
|0.25
|1.7650
|1.7650
|1.7544
|-40.00
|2267.70
|839
|2005.10.19 19:29
|sell
|420
|0.25
|1.7658
|1.7674
|1.7568
|840
|2005.10.20 08:59
|s/l
|420
|0.25
|1.7674
|1.7674
|1.7568
|-40.00
|2227.70
|841
|2005.10.20 08:59
|sell
|421
|0.61
|1.7681
|1.7688
|1.7671
|842
|2005.10.20 09:00
|t/p
|421
|0.61
|1.7671
|1.7688
|1.7671
|61.00
|2288.70
|843
|2005.10.20 09:00
|sell
|422
|0.37
|1.7639
|1.7655
|1.7549
|844
|2005.10.20 09:09
|s/l
|422
|0.37
|1.7655
|1.7655
|1.7549
|-59.20
|2229.50
|845
|2005.10.20 09:09
|sell
|423
|0.25
|1.7656
|1.7672
|1.7566
|846
|2005.10.20 09:59
|s/l
|423
|0.25
|1.7672
|1.7672
|1.7566
|-40.00
|2189.50
|847
|2005.10.20 09:59
|sell
|424
|0.25
|1.7677
|1.7693
|1.7587
|848
|2005.10.20 13:59
|s/l
|424
|0.25
|1.7693
|1.7693
|1.7587
|-40.00
|2149.50
|849
|2005.10.20 13:59
|sell
|425
|0.25
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|850
|2005.10.20 15:59
|s/l
|425
|0.25
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-40.00
|2109.50
|851
|2005.10.20 15:59
|sell
|426
|0.25
|1.7716
|1.7732
|1.7626
|852
|2005.10.20 19:59
|s/l
|426
|0.25
|1.7732
|1.7732
|1.7626
|-40.00
|2069.50
|853
|2005.10.20 19:59
|sell
|427
|0.25
|1.7736
|1.7752
|1.7646
|854
|2005.10.20 23:59
|s/l
|427
|0.25
|1.7752
|1.7752
|1.7646
|-40.00
|2029.50
|855
|2005.10.20 23:59
|sell
|428
|0.25
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|856
|2005.10.21 00:29
|s/l
|428
|0.25
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-40.00
|1989.50
|857
|2005.10.21 00:29
|sell
|429
|0.25
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|858
|2005.10.21 16:29
|t/p
|429
|0.25
|1.7691
|1.7797
|1.7691
|225.00
|2214.50
|859
|2005.10.24 07:00
|sell
|430
|0.03
|1.7689
|1.7702
|1.7642
|860
|2005.10.24 15:59
|s/l
|430
|0.03
|1.7702
|1.7702
|1.7642
|-3.90
|2210.60
|861
|2005.10.24 15:59
|sell
|431
|0.25
|1.7710
|1.7726
|1.7620
|862
|2005.10.25 08:29
|s/l
|431
|0.25
|1.7726
|1.7726
|1.7620
|-40.00
|2170.60
|863
|2005.10.25 08:29
|sell
|432
|0.25
|1.7737
|1.7753
|1.7647
|864
|2005.10.25 08:59
|s/l
|432
|0.25
|1.7753
|1.7753
|1.7647
|-40.00
|2130.60
|865
|2005.10.25 08:59
|sell
|433
|0.25
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|866
|2005.10.25 10:59
|s/l
|433
|0.25
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-40.00
|2090.60
|867
|2005.10.25 10:59
|sell
|434
|0.25
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|868
|2005.10.25 13:00
|s/l
|434
|0.25
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-40.00
|2050.60
|869
|2005.10.25 13:00
|sell
|435
|0.25
|1.7795
|1.7811
|1.7705
|870
|2005.10.25 14:29
|s/l
|435
|0.25
|1.7811
|1.7811
|1.7705
|-40.00
|2010.60
|871
|2005.10.25 14:29
|sell
|436
|0.68
|1.7861
|1.7886
|1.7786
|872
|2005.10.26 07:59
|t/p
|436
|0.68
|1.7786
|1.7886
|1.7786
|510.00
|2520.60
|873
|2005.10.26 22:30
|sell
|437
|0.60
|1.7759
|1.7766
|1.7747
|874
|2005.10.26 23:33
|t/p
|437
|0.60
|1.7747
|1.7766
|1.7747
|72.00
|2592.60
|875
|2005.10.27 00:00
|sell
|438
|0.37
|1.7757
|1.7773
|1.7667
|876
|2005.10.27 00:29
|s/l
|438
|0.37
|1.7773
|1.7773
|1.7667
|-59.20
|2533.40
|877
|2005.10.27 00:29
|sell
|439
|0.25
|1.7809
|1.7825
|1.7719
|878
|2005.10.27 03:29
|s/l
|439
|0.25
|1.7825
|1.7825
|1.7719
|-40.00
|2493.40
|879
|2005.10.27 03:29
|sell
|440
|0.25
|1.7828
|1.7844
|1.7738
|880
|2005.10.27 04:29
|s/l
|440
|0.25
|1.7844
|1.7844
|1.7738
|-40.00
|2453.40
|881
|2005.10.27 04:29
|sell
|441
|0.25
|1.7847
|1.7863
|1.7757
|882
|2005.10.27 08:29
|s/l
|441
|0.25
|1.7863
|1.7863
|1.7757
|-40.00
|2413.40
|883
|2005.10.27 08:29
|sell
|442
|0.25
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|884
|2005.10.28 13:30
|t/p
|442
|0.25
|1.7788
|1.7894
|1.7788
|225.00
|2638.40
|885
|2005.11.02 17:00
|sell
|443
|0.01
|1.7754
|1.7761
|1.7669
|886
|2005.11.02 17:29
|s/l
|443
|0.01
|1.7761
|1.7761
|1.7669
|-0.70
|2637.70
|887
|2005.11.02 17:29
|sell
|444
|0.03
|1.7765
|1.7778
|1.7718
|888
|2005.11.03 10:29
|s/l
|444
|0.03
|1.7778
|1.7778
|1.7718
|-3.90
|2633.80
|889
|2005.11.03 10:29
|sell
|445
|0.40
|1.7776
|1.7783
|1.7764
|890
|2005.11.03 10:35
|s/l
|445
|0.40
|1.7783
|1.7783
|1.7764
|-28.00
|2605.80
|891
|2005.11.03 10:35
|sell
|446
|0.36
|1.7781
|1.7788
|1.7748
|892
|2005.11.03 13:59
|t/p
|446
|0.36
|1.7748
|1.7788
|1.7748
|118.80
|2724.60
|893
|2005.11.10 11:30
|sell
|447
|0.03
|1.7488
|1.7501
|1.7441
|894
|2005.11.10 19:59
|t/p
|447
|0.03
|1.7441
|1.7501
|1.7441
|14.10
|2738.70
|895
|2005.11.14 07:30
|sell
|448
|0.01
|1.7445
|1.7452
|1.7360
|896
|2005.11.14 08:59
|s/l
|448
|0.01
|1.7452
|1.7452
|1.7360
|-0.70
|2738.00
|897
|2005.11.14 08:59
|sell
|449
|0.03
|1.7473
|1.7486
|1.7426
|898
|2005.11.14 09:29
|s/l
|449
|0.03
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-3.90
|2734.10
|899
|2005.11.14 09:29
|sell
|450
|0.55
|1.7490
|1.7497
|1.7437
|900
|2005.11.14 12:59
|t/p
|450
|0.55
|1.7437
|1.7497
|1.7437
|291.50
|3025.60
|901
|2005.11.22 22:24
|sell
|451
|0.03
|1.7220
|1.7233
|1.7173
|902
|2005.11.23 05:59
|s/l
|451
|0.03
|1.7233
|1.7233
|1.7173
|-3.90
|3021.70
|903
|2005.11.23 05:59
|sell
|452
|0.55
|1.7232
|1.7239
|1.7179
|904
|2005.11.23 06:29
|s/l
|452
|0.55
|1.7239
|1.7239
|1.7179
|-38.50
|2983.20
|905
|2005.11.23 06:29
|sell
|453
|0.02
|1.7250
|1.7257
|1.7212
|906
|2005.11.23 07:15
|s/l
|453
|0.02
|1.7257
|1.7257
|1.7212
|-1.40
|2981.80
|907
|2005.11.23 07:15
|sell
|454
|0.61
|1.7255
|1.7262
|1.7245
|908
|2005.11.23 07:37
|t/p
|454
|0.61
|1.7245
|1.7262
|1.7245
|61.00
|3042.80
|909
|2005.11.23 07:37
|sell
|455
|0.37
|1.7243
|1.7259
|1.7153
|910
|2005.11.24 10:29
|s/l
|455
|0.37
|1.7259
|1.7259
|1.7153
|-59.20
|2983.60
|911
|2005.11.24 10:29
|sell
|456
|0.25
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|912
|2005.11.25 09:10
|t/p
|456
|0.25
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|225.00
|3208.60
|913
|2005.11.28 18:59
|sell
|457
|0.01
|1.7280
|1.7287
|1.7195
|914
|2005.11.28 19:29
|s/l
|457
|0.01
|1.7287
|1.7287
|1.7195
|-0.70
|3207.90
|915
|2005.11.28 19:29
|sell
|458
|0.68
|1.7327
|1.7352
|1.7252
|916
|2005.11.29 01:59
|t/p
|458
|0.68
|1.7252
|1.7352
|1.7252
|510.00
|3717.90
|917
|2005.11.29 07:59
|sell
|459
|0.25
|1.7256
|1.7272
|1.7166
|918
|2005.11.29 15:29
|t/p
|459
|0.25
|1.7166
|1.7272
|1.7166
|225.00
|3942.90
|919
|2005.11.30 09:30
|sell
|460
|0.37
|1.7222
|1.7238
|1.7132
|920
|2005.11.30 10:29
|s/l
|460
|0.37
|1.7238
|1.7238
|1.7132
|-59.20
|3883.70
|921
|2005.11.30 10:29
|sell
|461
|0.25
|1.7245
|1.7261
|1.7155
|922
|2005.11.30 10:59
|s/l
|461
|0.25
|1.7261
|1.7261
|1.7155
|-40.00
|3843.70
|923
|2005.11.30 10:59
|sell
|462
|0.25
|1.7260
|1.7276
|1.7170
|924
|2005.11.30 12:46
|s/l
|462
|0.25
|1.7276
|1.7276
|1.7170
|-40.00
|3803.70
|925
|2005.11.30 12:46
|sell
|463
|0.25
|1.7274
|1.7290
|1.7184
|926
|2005.11.30 15:29
|s/l
|463
|0.25
|1.7290
|1.7290
|1.7184
|-40.00
|3763.70
|927
|2005.11.30 15:29
|sell
|464
|0.25
|1.7297
|1.7313
|1.7207
|928
|2005.11.30 16:29
|s/l
|464
|0.25
|1.7313
|1.7313
|1.7207
|-40.00
|3723.70
|929
|2005.11.30 16:29
|sell
|465
|0.25
|1.7316
|1.7332
|1.7226
|930
|2005.11.30 16:39
|s/l
|465
|0.25
|1.7332
|1.7332
|1.7226
|-40.00
|3683.70
|931
|2005.11.30 16:39
|sell
|466
|0.25
|1.7330
|1.7346
|1.7240
|932
|2005.12.02 13:59
|s/l
|466
|0.25
|1.7346
|1.7346
|1.7240
|-40.00
|3643.70
|933
|2005.12.02 13:59
|sell
|467
|0.25
|1.7357
|1.7373
|1.7267
|934
|2005.12.05 12:59
|s/l
|467
|0.25
|1.7373
|1.7373
|1.7267
|-40.00
|3603.70
|935
|2005.12.05 12:59
|sell
|468
|0.01
|1.7376
|1.7383
|1.7291
|936
|2005.12.05 13:29
|s/l
|468
|0.01
|1.7383
|1.7383
|1.7291
|-0.70
|3603.00
|937
|2005.12.05 13:29
|sell
|469
|0.03
|1.7382
|1.7395
|1.7335
|938
|2005.12.05 13:59
|s/l
|469
|0.03
|1.7395
|1.7395
|1.7335
|-3.90
|3599.10
|939
|2005.12.05 13:59
|sell
|470
|0.01
|1.7398
|1.7405
|1.7313
|940
|2005.12.05 14:41
|s/l
|470
|0.01
|1.7405
|1.7405
|1.7313
|-0.70
|3598.40
|941
|2005.12.05 14:41
|sell
|471
|0.03
|1.7403
|1.7416
|1.7356
|942
|2005.12.05 17:59
|s/l
|471
|0.03
|1.7416
|1.7416
|1.7356
|-3.90
|3594.50
|943
|2005.12.05 17:59
|sell
|472
|0.25
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|944
|2005.12.06 10:29
|t/p
|472
|0.25
|1.7342
|1.7448
|1.7342
|225.00
|3819.50
|945
|2005.12.06 16:00
|sell
|473
|0.01
|1.7382
|1.7389
|1.7297
|946
|2005.12.06 16:29
|s/l
|473
|0.01
|1.7389
|1.7389
|1.7297
|-0.70
|3818.80
|947
|2005.12.06 16:29
|sell
|474
|0.03
|1.7405
|1.7418
|1.7358
|948
|2005.12.06 17:59
|s/l
|474
|0.03
|1.7418
|1.7418
|1.7358
|-3.90
|3814.90
|949
|2005.12.06 17:59
|sell
|475
|0.55
|1.7418
|1.7425
|1.7365
|950
|2005.12.06 19:01
|s/l
|475
|0.55
|1.7425
|1.7425
|1.7365
|-38.50
|3776.40
|951
|2005.12.06 19:01
|sell
|476
|0.25
|1.7424
|1.7440
|1.7334
|952
|2005.12.07 09:59
|t/p
|476
|0.25
|1.7334
|1.7440
|1.7334
|225.00
|4001.40
|953
|2005.12.08 08:30
|sell
|477
|0.37
|1.7392
|1.7408
|1.7302
|954
|2005.12.08 08:59
|s/l
|477
|0.37
|1.7408
|1.7408
|1.7302
|-59.20
|3942.20
|955
|2005.12.08 08:59
|sell
|478
|0.25
|1.7407
|1.7423
|1.7317
|956
|2005.12.08 09:29
|s/l
|478
|0.25
|1.7423
|1.7423
|1.7317
|-40.00
|3902.20
|957
|2005.12.08 09:29
|sell
|479
|0.25
|1.7445
|1.7461
|1.7355
|958
|2005.12.08 15:29
|s/l
|479
|0.25
|1.7461
|1.7461
|1.7355
|-40.00
|3862.20
|959
|2005.12.08 15:59
|sell
|480
|0.25
|1.7492
|1.7508
|1.7402
|960
|2005.12.08 16:29
|s/l
|480
|0.25
|1.7508
|1.7508
|1.7402
|-40.00
|3822.20
|961
|2005.12.08 16:29
|sell
|481
|0.25
|1.7508
|1.7524
|1.7418
|962
|2005.12.08 16:29
|s/l
|481
|0.25
|1.7524
|1.7524
|1.7418
|-40.00
|3782.20
|963
|2005.12.08 16:29
|sell
|482
|0.25
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|964
|2005.12.09 15:59
|s/l
|482
|0.25
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-40.00
|3742.20
|965
|2005.12.09 15:59
|sell
|483
|0.25
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|966
|2005.12.12 01:59
|s/l
|483
|0.25
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-40.00
|3702.20
|967
|2005.12.12 01:59
|sell
|484
|0.25
|1.7583
|1.7599
|1.7493
|968
|2005.12.12 03:30
|s/l
|484
|0.25
|1.7599
|1.7599
|1.7493
|-40.00
|3662.20
|969
|2005.12.12 03:30
|sell
|485
|0.25
|1.7597
|1.7613
|1.7507
|970
|2005.12.12 08:29
|s/l
|485
|0.25
|1.7613
|1.7613
|1.7507
|-40.00
|3622.20
|971
|2005.12.12 08:29
|sell
|486
|0.25
|1.7624
|1.7640
|1.7534
|972
|2005.12.12 09:59
|s/l
|486
|0.25
|1.7640
|1.7640
|1.7534
|-40.00
|3582.20
|973
|2005.12.12 09:59
|sell
|487
|0.25
|1.7647
|1.7663
|1.7557
|974
|2005.12.12 12:59
|s/l
|487
|0.25
|1.7663
|1.7663
|1.7557
|-40.00
|3542.20
|975
|2005.12.12 12:59
|sell
|488
|0.25
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|976
|2005.12.12 13:29
|s/l
|488
|0.25
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-40.00
|3502.20
|977
|2005.12.12 13:29
|sell
|489
|0.25
|1.7712
|1.7728
|1.7622
|978
|2005.12.12 13:59
|s/l
|489
|0.25
|1.7728
|1.7728
|1.7622
|-40.00
|3462.20
|979
|2005.12.12 13:59
|sell
|490
|0.25
|1.7729
|1.7745
|1.7639
|980
|2005.12.12 16:29
|s/l
|490
|0.25
|1.7745
|1.7745
|1.7639
|-40.00
|3422.20
|981
|2005.12.12 16:29
|sell
|491
|0.01
|1.7745
|1.7752
|1.7660
|982
|2005.12.12 17:32
|s/l
|491
|0.01
|1.7752
|1.7752
|1.7660
|-0.70
|3421.50
|983
|2005.12.12 17:32
|sell
|492
|0.25
|1.7750
|1.7766
|1.7660
|984
|2005.12.12 18:29
|s/l
|492
|0.25
|1.7766
|1.7766
|1.7660
|-40.00
|3381.50
|985
|2005.12.12 18:30
|sell
|493
|0.25
|1.7772
|1.7788
|1.7682
|986
|2005.12.13 10:40
|t/p
|493
|0.25
|1.7682
|1.7788
|1.7682
|225.00
|3606.50
|987
|2005.12.13 15:29
|sell
|494
|0.03
|1.7720
|1.7733
|1.7673
|988
|2005.12.13 17:29
|t/p
|494
|0.03
|1.7673
|1.7733
|1.7673
|14.10
|3620.60
|989
|2005.12.13 19:29
|sell
|495
|0.37
|1.7729
|1.7745
|1.7639
|990
|2005.12.14 02:29
|s/l
|495
|0.37
|1.7745
|1.7745
|1.7639
|-59.20
|3561.40
|991
|2005.12.14 02:29
|sell
|496
|0.25
|1.7755
|1.7771
|1.7665
|992
|2005.12.14 08:29
|s/l
|496
|0.25
|1.7771
|1.7771
|1.7665
|-40.00
|3521.40
|993
|2005.12.14 08:29
|sell
|497
|0.25
|1.7789
|1.7805
|1.7699
|994
|2005.12.15 06:37
|t/p
|497
|0.25
|1.7699
|1.7805
|1.7699
|225.00
|3746.40
|995
|2005.12.15 09:59
|sell
|498
|0.01
|1.7733
|1.7740
|1.7648
|996
|2005.12.15 13:36
|s/l
|498
|0.01
|1.7740
|1.7740
|1.7648
|-0.70
|3745.70
|997
|2005.12.15 13:36
|sell
|499
|0.25
|1.7738
|1.7754
|1.7648
|998
|2005.12.15 15:29
|t/p
|499
|0.25
|1.7648
|1.7754
|1.7648
|225.00
|3970.70
|999
|2005.12.16 10:00
|sell
|500
|0.37
|1.7725
|1.7741
|1.7635
|1000
|2005.12.19 12:59
|t/p
|500
|0.37
|1.7635
|1.7741
|1.7635
|333.00
|4303.70
|1001
|2006.01.03 05:30
|sell
|501
|0.01
|1.7313
|1.7320
|1.7228
|1002
|2006.01.03 08:59
|s/l
|501
|0.01
|1.7320
|1.7320
|1.7228
|-0.70
|4303.00
|1003
|2006.01.03 08:59
|sell
|502
|0.03
|1.7327
|1.7340
|1.7280
|1004
|2006.01.03 09:32
|s/l
|502
|0.03
|1.7340
|1.7340
|1.7280
|-3.90
|4299.10
|1005
|2006.01.03 09:32
|sell
|503
|0.55
|1.7340
|1.7347
|1.7287
|1006
|2006.01.03 11:29
|t/p
|503
|0.55
|1.7287
|1.7347
|1.7287
|291.50
|4590.60
|1007
|2006.01.03 11:29
|sell
|504
|0.54
|1.7277
|1.7284
|1.7244
|1008
|2006.01.03 11:47
|s/l
|504
|0.54
|1.7284
|1.7284
|1.7244
|-37.80
|4552.80
|1009
|2006.01.03 11:47
|sell
|505
|0.25
|1.7298
|1.7314
|1.7208
|1010
|2006.01.03 15:00
|s/l
|505
|0.25
|1.7314
|1.7314
|1.7208
|-40.00
|4512.80
|1011
|2006.01.03 15:00
|sell
|506
|0.38
|1.7313
|1.7320
|1.7276
|1012
|2006.01.03 15:29
|s/l
|506
|0.38
|1.7320
|1.7320
|1.7276
|-26.60
|4486.20
|1013
|2006.01.03 15:29
|sell
|507
|0.25
|1.7373
|1.7389
|1.7283
|1014
|2006.01.03 15:59
|s/l
|507
|0.25
|1.7389
|1.7389
|1.7283
|-40.00
|4446.20
|1015
|2006.01.03 15:59
|sell
|508
|0.25
|1.7388
|1.7404
|1.7298
|1016
|2006.01.03 16:59
|s/l
|508
|0.25
|1.7404
|1.7404
|1.7298
|-40.00
|4406.20
|1017
|2006.01.03 16:59
|sell
|509
|0.25
|1.7403
|1.7419
|1.7313
|1018
|2006.01.03 17:59
|s/l
|509
|0.25
|1.7419
|1.7419
|1.7313
|-40.00
|4366.20
|1019
|2006.01.03 17:59
|sell
|510
|0.25
|1.7421
|1.7437
|1.7331
|1020
|2006.01.03 19:29
|s/l
|510
|0.25
|1.7437
|1.7437
|1.7331
|-40.00
|4326.20
|1021
|2006.01.03 19:29
|sell
|511
|0.01
|1.7437
|1.7444
|1.7352
|1022
|2006.01.03 19:59
|s/l
|511
|0.01
|1.7444
|1.7444
|1.7352
|-0.70
|4325.50
|1023
|2006.01.03 19:59
|sell
|512
|0.68
|1.7451
|1.7476
|1.7376
|1024
|2006.01.03 23:59
|s/l
|512
|0.68
|1.7476
|1.7476
|1.7376
|-170.00
|4155.50
|1025
|2006.01.04 00:02
|sell
|513
|0.03
|1.7467
|1.7480
|1.7420
|1026
|2006.01.04 00:29
|s/l
|513
|0.03
|1.7480
|1.7480
|1.7420
|-3.90
|4151.60
|1027
|2006.01.04 00:29
|sell
|514
|0.55
|1.7479
|1.7486
|1.7426
|1028
|2006.01.04 00:36
|s/l
|514
|0.55
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-38.50
|4113.10
|1029
|2006.01.04 00:39
|sell
|515
|0.25
|1.7487
|1.7503
|1.7397
|1030
|2006.01.04 02:29
|s/l
|515
|0.25
|1.7503
|1.7503
|1.7397
|-40.00
|4073.10
|1031
|2006.01.04 02:29
|sell
|516
|0.38
|1.7519
|1.7526
|1.7482
|1032
|2006.01.04 03:29
|s/l
|516
|0.38
|1.7526
|1.7526
|1.7482
|-26.60
|4046.50
|1033
|2006.01.04 03:29
|sell
|517
|0.25
|1.7531
|1.7547
|1.7441
|1034
|2006.01.04 09:29
|s/l
|517
|0.25
|1.7547
|1.7547
|1.7441
|-40.00
|4006.50
|1035
|2006.01.04 09:29
|sell
|518
|0.25
|1.7559
|1.7575
|1.7469
|1036
|2006.01.04 12:29
|s/l
|518
|0.25
|1.7575
|1.7575
|1.7469
|-40.00
|3966.50
|1037
|2006.01.04 12:29
|sell
|519
|0.25
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|1038
|2006.01.04 15:59
|s/l
|519
|0.25
|1.7590
|1.7590
|1.7484
|-40.00
|3926.50
|1039
|2006.01.04 15:59
|sell
|520
|0.25
|1.7598
|1.7614
|1.7508
|1040
|2006.01.04 17:30
|s/l
|520
|0.25
|1.7614
|1.7614
|1.7508
|-40.00
|3886.50
|1041
|2006.01.04 17:30
|sell
|521
|0.25
|1.7612
|1.7628
|1.7522
|1042
|2006.01.05 09:25
|t/p
|521
|0.25
|1.7522
|1.7628
|1.7522
|225.00
|4111.50
|1043
|2006.01.05 13:28
|sell
|522
|0.37
|1.7551
|1.7567
|1.7461
|1044
|2006.01.05 16:30
|s/l
|522
|0.37
|1.7567
|1.7567
|1.7461
|-59.20
|4052.30
|1045
|2006.01.05 16:30
|sell
|523
|0.25
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1046
|2006.01.06 13:59
|s/l
|523
|0.25
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-40.00
|4012.30
|1047
|2006.01.06 13:59
|sell
|524
|0.25
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|1048
|2006.01.06 14:59
|s/l
|524
|0.25
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-40.00
|3972.30
|1049
|2006.01.06 15:29
|sell
|525
|0.03
|1.7683
|1.7696
|1.7636
|1050
|2006.01.06 15:29
|s/l
|525
|0.03
|1.7696
|1.7696
|1.7636
|-3.90
|3968.40
|1051
|2006.01.06 15:29
|sell
|526
|0.55
|1.7694
|1.7701
|1.7641
|1052
|2006.01.06 15:59
|s/l
|526
|0.55
|1.7701
|1.7701
|1.7641
|-38.50
|3929.90
|1053
|2006.01.06 15:59
|sell
|527
|0.01
|1.7714
|1.7721
|1.7629
|1054
|2006.01.09 04:59
|s/l
|527
|0.01
|1.7721
|1.7721
|1.7629
|-0.70
|3929.20
|1055
|2006.01.09 04:59
|sell
|528
|0.01
|1.7720
|1.7727
|1.7635
|1056
|2006.01.09 16:13
|t/p
|528
|0.01
|1.7635
|1.7727
|1.7635
|8.50
|3937.70
|1057
|2006.01.09 18:00
|sell
|529
|0.01
|1.7675
|1.7682
|1.7590
|1058
|2006.01.10 10:30
|s/l
|529
|0.01
|1.7682
|1.7682
|1.7590
|-0.70
|3937.00
|1059
|2006.01.10 10:30
|sell
|530
|0.03
|1.7680
|1.7693
|1.7633
|1060
|2006.01.10 22:29
|t/p
|530
|0.03
|1.7633
|1.7693
|1.7633
|14.10
|3951.10
|1061
|2006.01.11 19:30
|sell
|531
|0.37
|1.7644
|1.7660
|1.7554
|1062
|2006.01.11 22:29
|s/l
|531
|0.37
|1.7660
|1.7660
|1.7554
|-59.20
|3891.90
|1063
|2006.01.11 22:29
|sell
|532
|0.25
|1.7662
|1.7678
|1.7572
|1064
|2006.01.12 06:59
|s/l
|532
|0.25
|1.7678
|1.7678
|1.7572
|-40.00
|3851.90
|1065
|2006.01.12 06:59
|sell
|533
|0.40
|1.7679
|1.7686
|1.7667
|1066
|2006.01.12 07:00
|t/p
|533
|0.40
|1.7667
|1.7686
|1.7667
|48.00
|3899.90
|1067
|2006.01.12 07:00
|sell
|534
|0.25
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|1068
|2006.01.12 09:07
|s/l
|534
|0.25
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-40.00
|3859.90
|1069
|2006.01.12 09:07
|sell
|535
|0.38
|1.7681
|1.7688
|1.7644
|1070
|2006.01.12 09:15
|s/l
|535
|0.38
|1.7688
|1.7688
|1.7644
|-26.60
|3833.30
|1071
|2006.01.12 09:15
|sell
|536
|0.25
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|1072
|2006.01.12 09:59
|s/l
|536
|0.25
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-40.00
|3793.30
|1073
|2006.01.12 09:59
|sell
|537
|0.25
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|1074
|2006.01.12 14:29
|t/p
|537
|0.25
|1.7621
|1.7727
|1.7621
|225.00
|4018.30
|1075
|2006.01.13 08:30
|sell
|538
|0.37
|1.7664
|1.7680
|1.7574
|1076
|2006.01.13 09:00
|s/l
|538
|0.37
|1.7680
|1.7680
|1.7574
|-59.20
|3959.10
|1077
|2006.01.13 09:00
|sell
|539
|0.25
|1.7680
|1.7696
|1.7590
|1078
|2006.01.13 13:59
|s/l
|539
|0.25
|1.7696
|1.7696
|1.7590
|-40.00
|3919.10
|1079
|2006.01.13 13:59
|sell
|540
|0.25
|1.7700
|1.7716
|1.7610
|1080
|2006.01.13 16:29
|s/l
|540
|0.25
|1.7716
|1.7716
|1.7610
|-40.00
|3879.10
|1081
|2006.01.13 16:29
|sell
|541
|0.25
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|1082
|2006.01.13 17:29
|s/l
|541
|0.25
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-40.00
|3839.10
|1083
|2006.01.13 17:29
|sell
|542
|0.25
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|1084
|2006.01.13 17:59
|s/l
|542
|0.25
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-40.00
|3799.10
|1085
|2006.01.13 17:59
|sell
|543
|0.25
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|1086
|2006.01.15 23:42
|s/l
|543
|0.25
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-40.00
|3759.10
|1087
|2006.01.15 23:42
|sell
|544
|0.25
|1.7777
|1.7793
|1.7687
|1088
|2006.01.15 23:54
|s/l
|544
|0.25
|1.7793
|1.7793
|1.7687
|-40.00
|3719.10
|1089
|2006.01.15 23:54
|sell
|545
|0.25
|1.7792
|1.7808
|1.7702
|1090
|2006.01.16 11:12
|t/p
|545
|0.25
|1.7702
|1.7808
|1.7702
|225.00
|3944.10
|1091
|2006.01.16 22:06
|sell
|546
|0.03
|1.7685
|1.7698
|1.7638
|1092
|2006.01.17 08:44
|s/l
|546
|0.03
|1.7698
|1.7698
|1.7638
|-3.90
|3940.20
|1093
|2006.01.18 11:30
|sell
|547
|0.25
|1.7685
|1.7701
|1.7595
|1094
|2006.01.19 07:29
|t/p
|547
|0.25
|1.7595
|1.7701
|1.7595
|225.00
|4165.20
|1095
|2006.01.20 15:00
|sell
|548
|0.01
|1.7652
|1.7659
|1.7567
|1096
|2006.01.20 15:16
|s/l
|548
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7567
|-0.70
|4164.50
|1097
|2006.01.20 15:16
|sell
|549
|0.03
|1.7657
|1.7670
|1.7610
|1098
|2006.01.20 15:16
|s/l
|549
|0.03
|1.7670
|1.7670
|1.7610
|-3.90
|4160.60
|1099
|2006.01.20 15:16
|sell
|550
|0.25
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|1100
|2006.01.20 18:59
|s/l
|550
|0.25
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-40.00
|4120.60
|1101
|2006.01.20 18:59
|sell
|551
|0.25
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|1102
|2006.01.20 19:29
|s/l
|551
|0.25
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-40.00
|4080.60
|1103
|2006.01.20 19:29
|sell
|552
|0.25
|1.7705
|1.7721
|1.7615
|1104
|2006.01.20 20:53
|s/l
|552
|0.25
|1.7721
|1.7721
|1.7615
|-40.00
|4040.60
|1105
|2006.01.20 20:53
|sell
|553
|0.25
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|1106
|2006.01.23 00:59
|s/l
|553
|0.25
|1.7736
|1.7736
|1.7630
|-40.00
|4000.60
|1107
|2006.01.23 00:59
|sell
|554
|0.25
|1.7779
|1.7795
|1.7689
|1108
|2006.01.23 01:59
|s/l
|554
|0.25
|1.7795
|1.7795
|1.7689
|-40.00
|3960.60
|1109
|2006.01.23 01:59
|sell
|555
|0.25
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|1110
|2006.01.23 02:29
|s/l
|555
|0.25
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-40.00
|3920.60
|1111
|2006.01.23 02:29
|sell
|556
|0.25
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|1112
|2006.01.23 10:59
|s/l
|556
|0.25
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-40.00
|3880.60
|1113
|2006.01.23 10:59
|sell
|557
|0.25
|1.7845
|1.7861
|1.7755
|1114
|2006.01.23 12:59
|s/l
|557
|0.25
|1.7861
|1.7861
|1.7755
|-40.00
|3840.60
|1115
|2006.01.23 12:59
|sell
|558
|0.25
|1.7866
|1.7882
|1.7776
|1116
|2006.01.23 21:29
|s/l
|558
|0.25
|1.7882
|1.7882
|1.7776
|-40.00
|3800.60
|1117
|2006.01.23 21:29
|sell
|559
|0.25
|1.7881
|1.7897
|1.7791
|1118
|2006.01.24 18:11
|s/l
|559
|0.25
|1.7897
|1.7897
|1.7791
|-40.00
|3760.60
|1119
|2006.01.24 18:11
|sell
|560
|0.01
|1.7896
|1.7903
|1.7811
|1120
|2006.01.25 09:59
|s/l
|560
|0.01
|1.7903
|1.7903
|1.7811
|-0.70
|3759.90
|1121
|2006.01.25 09:59
|sell
|561
|0.03
|1.7925
|1.7938
|1.7878
|1122
|2006.01.25 14:43
|t/p
|561
|0.03
|1.7878
|1.7938
|1.7878
|14.10
|3774.00
|1123
|2006.01.25 14:43
|sell
|562
|0.01
|1.7874
|1.7881
|1.7789
|1124
|2006.01.25 14:43
|s/l
|562
|0.01
|1.7881
|1.7881
|1.7789
|-0.70
|3773.30
|1125
|2006.01.25 14:43
|sell
|563
|0.03
|1.7880
|1.7893
|1.7833
|1126
|2006.01.25 14:48
|s/l
|563
|0.03
|1.7893
|1.7893
|1.7833
|-3.90
|3769.40
|1127
|2006.01.25 14:48
|sell
|564
|0.55
|1.7891
|1.7898
|1.7838
|1128
|2006.01.25 20:29
|t/p
|564
|0.55
|1.7838
|1.7898
|1.7838
|291.50
|4060.90
|1129
|2006.01.26 02:00
|sell
|565
|0.37
|1.7858
|1.7874
|1.7768
|1130
|2006.01.26 08:56
|s/l
|565
|0.37
|1.7874
|1.7874
|1.7768
|-59.20
|4001.70
|1131
|2006.01.26 08:56
|sell
|566
|0.25
|1.7873
|1.7889
|1.7783
|1132
|2006.01.26 15:07
|s/l
|566
|0.25
|1.7889
|1.7889
|1.7783
|-40.00
|3961.70
|1133
|2006.01.26 15:07
|sell
|567
|0.25
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|1134
|2006.01.26 19:09
|t/p
|567
|0.25
|1.7798
|1.7904
|1.7798
|225.00
|4186.70
|1135
|2006.01.31 16:59
|sell
|568
|0.03
|1.7779
|1.7792
|1.7732
|1136
|2006.01.31 16:59
|s/l
|568
|0.03
|1.7792
|1.7792
|1.7732
|-3.90
|4182.80
|1137
|2006.01.31 16:59
|sell
|569
|0.55
|1.7818
|1.7825
|1.7765
|1138
|2006.01.31 17:29
|s/l
|569
|0.55
|1.7825
|1.7825
|1.7765
|-38.50
|4144.30
|1139
|2006.01.31 17:30
|sell
|570
|0.25
|1.7847
|1.7863
|1.7757
|1140
|2006.02.01 11:50
|t/p
|570
|0.25
|1.7757
|1.7863
|1.7757
|225.00
|4369.30
|1141
|2006.02.01 15:30
|sell
|571
|0.57
|1.7784
|1.7791
|1.7747
|1142
|2006.02.01 15:59
|s/l
|571
|0.57
|1.7791
|1.7791
|1.7747
|-39.90
|4329.40
|1143
|2006.02.01 15:59
|sell
|572
|0.25
|1.7795
|1.7811
|1.7705
|1144
|2006.02.02 17:31
|s/l
|572
|0.25
|1.7811
|1.7811
|1.7705
|-40.00
|4289.40
|1145
|2006.02.02 17:31
|sell
|573
|0.01
|1.7810
|1.7817
|1.7725
|1146
|2006.02.03 13:59
|t/p
|573
|0.01
|1.7725
|1.7817
|1.7725
|8.50
|4297.90
|1147
|2006.02.10 12:00
|sell
|574
|0.01
|1.7479
|1.7486
|1.7394
|1148
|2006.02.10 12:59
|s/l
|574
|0.01
|1.7486
|1.7486
|1.7394
|-0.70
|4297.20
|1149
|2006.02.10 12:59
|sell
|575
|0.68
|1.7498
|1.7523
|1.7423
|1150
|2006.02.10 13:59
|s/l
|575
|0.68
|1.7523
|1.7523
|1.7423
|-170.00
|4127.20
|1151
|2006.02.10 13:59
|sell
|576
|0.40
|1.7576
|1.7583
|1.7564
|1152
|2006.02.10 14:29
|t/p
|576
|0.40
|1.7564
|1.7583
|1.7564
|48.00
|4175.20
|1153
|2006.02.10 14:29
|sell
|577
|0.54
|1.7555
|1.7562
|1.7522
|1154
|2006.02.10 14:29
|s/l
|577
|0.54
|1.7562
|1.7562
|1.7522
|-37.80
|4137.40
|1155
|2006.02.10 14:29
|sell
|578
|0.25
|1.7561
|1.7577
|1.7471
|1156
|2006.02.10 15:59
|t/p
|578
|0.25
|1.7471
|1.7577
|1.7471
|225.00
|4362.40
|1157
|2006.02.10 15:59
|sell
|579
|0.37
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1158
|2006.02.10 16:40
|s/l
|579
|0.37
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-59.20
|4303.20
|1159
|2006.02.15 14:30
|sell
|580
|0.25
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|1160
|2006.02.15 15:09
|s/l
|580
|0.25
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-40.00
|4263.20
|1161
|2006.02.15 15:09
|sell
|581
|0.25
|1.7480
|1.7496
|1.7390
|1162
|2006.02.15 17:49
|t/p
|581
|0.25
|1.7390
|1.7496
|1.7390
|225.00
|4488.20
|1163
|2006.02.15 20:59
|sell
|582
|0.25
|1.7407
|1.7423
|1.7317
|1164
|2006.02.16 09:59
|t/p
|582
|0.25
|1.7317
|1.7423
|1.7317
|225.00
|4713.20
|1165
|2006.02.17 17:00
|sell
|583
|0.37
|1.7403
|1.7419
|1.7313
|1166
|2006.02.17 18:59
|s/l
|583
|0.37
|1.7419
|1.7419
|1.7313
|-59.20
|4654.00
|1167
|2006.02.17 18:59
|sell
|584
|0.25
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|1168
|2006.02.19 23:51
|s/l
|584
|0.25
|1.7434
|1.7434
|1.7328
|-40.00
|4614.00
|1169
|2006.02.19 23:51
|sell
|585
|0.25
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|1170
|2006.02.20 02:29
|s/l
|585
|0.25
|1.7448
|1.7448
|1.7342
|-40.00
|4574.00
|1171
|2006.02.20 02:29
|sell
|586
|0.25
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1172
|2006.02.21 12:59
|s/l
|586
|0.25
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-40.00
|4534.00
|1173
|2006.02.21 12:59
|sell
|587
|0.01
|1.7470
|1.7477
|1.7385
|1174
|2006.02.22 13:29
|t/p
|587
|0.01
|1.7385
|1.7477
|1.7385
|8.50
|4542.50
|1175
|2006.02.22 22:35
|sell
|588
|0.01
|1.7438
|1.7445
|1.7353
|1176
|2006.02.23 04:59
|s/l
|588
|0.01
|1.7445
|1.7445
|1.7353
|-0.70
|4541.80
|1177
|2006.02.23 04:59
|sell
|589
|0.03
|1.7447
|1.7460
|1.7400
|1178
|2006.02.23 07:14
|s/l
|589
|0.03
|1.7460
|1.7460
|1.7400
|-3.90
|4537.90
|1179
|2006.02.23 07:14
|sell
|590
|0.55
|1.7458
|1.7465
|1.7405
|1180
|2006.02.23 08:59
|s/l
|590
|0.55
|1.7465
|1.7465
|1.7405
|-38.50
|4499.40
|1181
|2006.02.23 09:00
|sell
|591
|0.25
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|1182
|2006.02.23 09:29
|s/l
|591
|0.25
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-40.00
|4459.40
|1183
|2006.02.23 09:29
|sell
|592
|0.25
|1.7496
|1.7512
|1.7406
|1184
|2006.02.23 10:29
|s/l
|592
|0.25
|1.7512
|1.7512
|1.7406
|-40.00
|4419.40
|1185
|2006.02.23 10:29
|sell
|593
|0.25
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|1186
|2006.02.23 10:59
|s/l
|593
|0.25
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-40.00
|4379.40
|1187
|2006.02.23 10:59
|sell
|594
|0.25
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|1188
|2006.02.24 15:59
|t/p
|594
|0.25
|1.7452
|1.7558
|1.7452
|225.00
|4604.40
|1189
|2006.02.28 12:30
|sell
|595
|0.37
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1190
|2006.02.28 13:29
|s/l
|595
|0.37
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-59.20
|4545.20
|1191
|2006.02.28 13:29
|sell
|596
|0.25
|1.7485
|1.7501
|1.7395
|1192
|2006.02.28 15:29
|s/l
|596
|0.25
|1.7501
|1.7501
|1.7395
|-40.00
|4505.20
|1193
|2006.02.28 15:29
|sell
|597
|0.25
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1194
|2006.02.28 16:29
|s/l
|597
|0.25
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-40.00
|4465.20
|1195
|2006.02.28 16:29
|sell
|598
|0.25
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1196
|2006.02.28 18:59
|s/l
|598
|0.25
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-40.00
|4425.20
|1197
|2006.02.28 18:59
|sell
|599
|0.25
|1.7563
|1.7579
|1.7473
|1198
|2006.03.01 13:59
|s/l
|599
|0.25
|1.7579
|1.7579
|1.7473
|-40.00
|4385.20
|1199
|2006.03.01 13:59
|sell
|600
|0.25
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|1200
|2006.03.01 16:59
|t/p
|600
|0.25
|1.7494
|1.7600
|1.7494
|225.00
|4610.20
|1201
|2006.03.02 06:59
|sell
|601
|0.37
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|1202
|2006.03.02 18:29
|s/l
|601
|0.37
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-59.20
|4551.00
|1203
|2006.03.02 18:30
|sell
|602
|0.25
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1204
|2006.03.02 19:59
|s/l
|602
|0.25
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-40.00
|4511.00
|1205
|2006.03.02 19:59
|sell
|603
|0.25
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1206
|2006.03.03 12:29
|s/l
|603
|0.25
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-40.00
|4471.00
|1207
|2006.03.03 12:29
|sell
|604
|0.25
|1.7558
|1.7574
|1.7468
|1208
|2006.03.03 13:29
|s/l
|604
|0.25
|1.7574
|1.7574
|1.7468
|-40.00
|4431.00
|1209
|2006.03.03 13:29
|sell
|605
|0.25
|1.7572
|1.7588
|1.7482
|1210
|2006.03.03 15:00
|s/l
|605
|0.25
|1.7588
|1.7588
|1.7482
|-40.00
|4391.00
|1211
|2006.03.03 15:00
|sell
|606
|0.25
|1.7588
|1.7604
|1.7498
|1212
|2006.03.06 07:29
|s/l
|606
|0.25
|1.7604
|1.7604
|1.7498
|-40.00
|4351.00
|1213
|2006.03.06 07:57
|sell
|607
|0.25
|1.7600
|1.7616
|1.7510
|1214
|2006.03.06 16:18
|t/p
|607
|0.25
|1.7510
|1.7616
|1.7510
|225.00
|4576.00
|1215
|2006.03.14 00:30
|sell
|608
|0.01
|1.7353
|1.7360
|1.7268
|1216
|2006.03.14 00:30
|s/l
|608
|0.01
|1.7360
|1.7360
|1.7268
|-0.70
|4575.30
|1217
|2006.03.14 00:30
|sell
|609
|0.03
|1.7358
|1.7371
|1.7311
|1218
|2006.03.14 00:33
|s/l
|609
|0.03
|1.7371
|1.7371
|1.7311
|-3.90
|4571.40
|1219
|2006.03.14 00:33
|sell
|610
|0.55
|1.7370
|1.7377
|1.7317
|1220
|2006.03.14 14:29
|s/l
|610
|0.55
|1.7377
|1.7377
|1.7317
|-38.50
|4532.90
|1221
|2006.03.14 14:29
|sell
|611
|0.02
|1.7376
|1.7383
|1.7338
|1222
|2006.03.14 14:30
|s/l
|611
|0.02
|1.7383
|1.7383
|1.7338
|-1.40
|4531.50
|1223
|2006.03.14 14:30
|sell
|612
|0.25
|1.7382
|1.7398
|1.7292
|1224
|2006.03.14 14:59
|s/l
|612
|0.25
|1.7398
|1.7398
|1.7292
|-40.00
|4491.50
|1225
|2006.03.14 14:59
|sell
|613
|0.25
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|1226
|2006.03.14 15:29
|s/l
|613
|0.25
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-40.00
|4451.50
|1227
|2006.03.14 15:29
|sell
|614
|0.25
|1.7447
|1.7463
|1.7357
|1228
|2006.03.14 16:29
|s/l
|614
|0.25
|1.7463
|1.7463
|1.7357
|-40.00
|4411.50
|1229
|2006.03.14 16:29
|sell
|615
|0.25
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1230
|2006.03.15 14:29
|s/l
|615
|0.25
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-40.00
|4371.50
|1231
|2006.03.15 14:29
|sell
|616
|0.25
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|1232
|2006.03.16 13:59
|s/l
|616
|0.25
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-40.00
|4331.50
|1233
|2006.03.16 13:59
|sell
|617
|0.01
|1.7523
|1.7530
|1.7438
|1234
|2006.03.16 14:59
|s/l
|617
|0.01
|1.7530
|1.7530
|1.7438
|-0.70
|4330.80
|1235
|2006.03.16 14:59
|sell
|618
|0.68
|1.7530
|1.7555
|1.7455
|1236
|2006.03.16 16:08
|s/l
|618
|0.68
|1.7555
|1.7555
|1.7455
|-170.00
|4160.80
|1237
|2006.03.16 16:08
|sell
|619
|0.01
|1.7555
|1.7562
|1.7470
|1238
|2006.03.16 17:00
|s/l
|619
|0.01
|1.7562
|1.7562
|1.7470
|-0.70
|4160.10
|1239
|2006.03.16 17:00
|sell
|620
|0.01
|1.7560
|1.7567
|1.7475
|1240
|2006.03.16 17:06
|s/l
|620
|0.01
|1.7567
|1.7567
|1.7475
|-0.70
|4159.40
|1241
|2006.03.16 17:06
|sell
|621
|0.03
|1.7566
|1.7579
|1.7519
|1242
|2006.03.16 17:29
|s/l
|621
|0.03
|1.7579
|1.7579
|1.7519
|-3.90
|4155.50
|1243
|2006.03.16 17:59
|sell
|622
|0.25
|1.7561
|1.7577
|1.7471
|1244
|2006.03.16 18:00
|s/l
|622
|0.25
|1.7577
|1.7577
|1.7471
|-40.00
|4115.50
|1245
|2006.03.16 18:00
|sell
|623
|0.01
|1.7575
|1.7582
|1.7490
|1246
|2006.03.16 18:39
|s/l
|623
|0.01
|1.7582
|1.7582
|1.7490
|-0.70
|4114.80
|1247
|2006.03.16 18:39
|sell
|624
|0.03
|1.7580
|1.7593
|1.7533
|1248
|2006.03.17 14:59
|t/p
|624
|0.03
|1.7533
|1.7593
|1.7533
|14.10
|4128.90
|1249
|2006.03.17 16:30
|sell
|625
|0.37
|1.7558
|1.7574
|1.7468
|1250
|2006.03.17 20:29
|s/l
|625
|0.37
|1.7574
|1.7574
|1.7468
|-59.20
|4069.70
|1251
|2006.03.17 20:29
|sell
|626
|0.25
|1.7572
|1.7588
|1.7482
|1252
|2006.03.21 09:29
|t/p
|626
|0.25
|1.7482
|1.7588
|1.7482
|225.00
|4294.70
|1253
|2006.03.27 01:00
|sell
|627
|0.01
|1.7430
|1.7437
|1.7345
|1254
|2006.03.27 01:29
|s/l
|627
|0.01
|1.7437
|1.7437
|1.7345
|-0.70
|4294.00
|1255
|2006.03.27 01:29
|sell
|628
|0.03
|1.7442
|1.7455
|1.7395
|1256
|2006.03.27 03:00
|s/l
|628
|0.03
|1.7455
|1.7455
|1.7395
|-3.90
|4290.10
|1257
|2006.03.27 03:00
|sell
|629
|0.55
|1.7453
|1.7460
|1.7400
|1258
|2006.03.27 03:29
|s/l
|629
|0.55
|1.7460
|1.7460
|1.7400
|-38.50
|4251.60
|1259
|2006.03.27 03:30
|sell
|630
|0.25
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1260
|2006.03.27 13:59
|s/l
|630
|0.25
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-40.00
|4211.60
|1261
|2006.03.27 13:59
|sell
|631
|0.38
|1.7490
|1.7497
|1.7453
|1262
|2006.03.28 05:42
|t/p
|631
|0.38
|1.7453
|1.7497
|1.7453
|140.60
|4352.20
|1263
|2006.03.28 06:59
|sell
|632
|0.37
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1264
|2006.03.28 08:29
|s/l
|632
|0.37
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-59.20
|4293.00
|1265
|2006.03.28 08:29
|sell
|633
|0.25
|1.7494
|1.7510
|1.7404
|1266
|2006.03.28 13:29
|s/l
|633
|0.25
|1.7510
|1.7510
|1.7404
|-40.00
|4253.00
|1267
|2006.03.28 13:29
|sell
|634
|0.25
|1.7525
|1.7541
|1.7435
|1268
|2006.03.28 21:59
|t/p
|634
|0.25
|1.7435
|1.7541
|1.7435
|225.00
|4478.00
|1269
|2006.03.30 15:00
|sell
|635
|0.01
|1.7459
|1.7466
|1.7374
|1270
|2006.03.30 18:59
|s/l
|635
|0.01
|1.7466
|1.7466
|1.7374
|-0.70
|4477.30
|1271
|2006.03.30 18:59
|sell
|636
|0.03
|1.7471
|1.7484
|1.7424
|1272
|2006.03.31 07:29
|t/p
|636
|0.03
|1.7424
|1.7484
|1.7424
|14.10
|4491.40
|1273
|2006.04.03 22:00
|sell
|637
|0.37
|1.7397
|1.7413
|1.7307
|1274
|2006.04.04 07:29
|s/l
|637
|0.37
|1.7413
|1.7413
|1.7307
|-59.20
|4432.20
|1275
|2006.04.04 07:29
|sell
|638
|0.25
|1.7420
|1.7436
|1.7330
|1276
|2006.04.04 07:59
|s/l
|638
|0.25
|1.7436
|1.7436
|1.7330
|-40.00
|4392.20
|1277
|2006.04.04 07:59
|sell
|639
|0.25
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|1278
|2006.04.04 09:59
|s/l
|639
|0.25
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-40.00
|4352.20
|1279
|2006.04.04 09:59
|sell
|640
|0.25
|1.7462
|1.7478
|1.7372
|1280
|2006.04.04 12:29
|s/l
|640
|0.25
|1.7478
|1.7478
|1.7372
|-40.00
|4312.20
|1281
|2006.04.04 12:29
|sell
|641
|0.25
|1.7548
|1.7564
|1.7458
|1282
|2006.04.04 13:59
|s/l
|641
|0.25
|1.7564
|1.7564
|1.7458
|-40.00
|4272.20
|1283
|2006.04.04 14:00
|sell
|642
|0.25
|1.7569
|1.7585
|1.7479
|1284
|2006.04.05 04:59
|s/l
|642
|0.25
|1.7585
|1.7585
|1.7479
|-40.00
|4232.20
|1285
|2006.04.05 04:59
|sell
|643
|0.25
|1.7587
|1.7603
|1.7497
|1286
|2006.04.05 07:29
|s/l
|643
|0.25
|1.7603
|1.7603
|1.7497
|-40.00
|4192.20
|1287
|2006.04.05 07:29
|sell
|644
|0.25
|1.7610
|1.7626
|1.7520
|1288
|2006.04.05 11:27
|t/p
|644
|0.25
|1.7520
|1.7626
|1.7520
|225.00
|4417.20
|1289
|2006.04.05 17:30
|sell
|645
|0.37
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|1290
|2006.04.05 21:00
|s/l
|645
|0.37
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-59.20
|4358.00
|1291
|2006.04.05 21:00
|sell
|646
|0.25
|1.7550
|1.7566
|1.7460
|1292
|2006.04.06 08:59
|s/l
|646
|0.25
|1.7566
|1.7566
|1.7460
|-40.00
|4318.00
|1293
|2006.04.06 08:59
|sell
|647
|0.25
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1294
|2006.04.06 09:29
|s/l
|647
|0.25
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-40.00
|4278.00
|1295
|2006.04.06 09:29
|sell
|648
|0.25
|1.7592
|1.7608
|1.7502
|1296
|2006.04.06 16:06
|t/p
|648
|0.25
|1.7502
|1.7608
|1.7502
|225.00
|4503.00
|1297
|2006.04.06 20:00
|sell
|649
|0.37
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|1298
|2006.04.07 14:29
|t/p
|649
|0.37
|1.7440
|1.7546
|1.7440
|333.00
|4836.00
|1299
|2006.04.11 17:59
|sell
|650
|0.01
|1.7474
|1.7481
|1.7389
|1300
|2006.04.11 18:29
|s/l
|650
|0.01
|1.7481
|1.7481
|1.7389
|-0.70
|4835.30
|1301
|2006.04.11 18:29
|sell
|651
|0.03
|1.7487
|1.7500
|1.7440
|1302
|2006.04.11 23:59
|s/l
|651
|0.03
|1.7500
|1.7500
|1.7440
|-3.90
|4831.40
|1303
|2006.04.11 23:59
|sell
|652
|0.55
|1.7499
|1.7506
|1.7446
|1304
|2006.04.12 00:29
|s/l
|652
|0.55
|1.7506
|1.7506
|1.7446
|-38.50
|4792.90
|1305
|2006.04.12 00:29
|sell
|653
|0.02
|1.7512
|1.7519
|1.7474
|1306
|2006.04.12 02:46
|s/l
|653
|0.02
|1.7519
|1.7519
|1.7474
|-1.40
|4791.50
|1307
|2006.04.12 02:46
|sell
|654
|0.25
|1.7517
|1.7533
|1.7427
|1308
|2006.04.12 07:29
|s/l
|654
|0.25
|1.7533
|1.7533
|1.7427
|-40.00
|4751.50
|1309
|2006.04.12 07:29
|sell
|655
|0.25
|1.7533
|1.7549
|1.7443
|1310
|2006.04.12 08:59
|s/l
|655
|0.25
|1.7549
|1.7549
|1.7443
|-40.00
|4711.50
|1311
|2006.04.12 08:59
|sell
|656
|0.25
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|1312
|2006.04.16 22:02
|close
|656
|0.25
|1.7560
|1.7571
|1.7465
|-12.50
|4699.00
|1313
|2006.04.16 22:02
|sell
|657
|0.01
|1.7558
|1.7565
|1.7473
|1314
|2006.04.17 00:29
|s/l
|657
|0.01
|1.7565
|1.7565
|1.7473
|-0.70
|4698.30
|1315
|2006.04.17 00:29
|sell
|658
|0.03
|1.7577
|1.7590
|1.7530
|1316
|2006.04.17 01:29
|s/l
|658
|0.03
|1.7590
|1.7590
|1.7530
|-3.90
|4694.40
|1317
|2006.04.17 01:29
|sell
|659
|0.40
|1.7597
|1.7604
|1.7585
|1318
|2006.04.17 02:24
|t/p
|659
|0.40
|1.7585
|1.7604
|1.7585
|48.00
|4742.40
|1319
|2006.04.17 02:24
|sell
|660
|0.54
|1.7579
|1.7586
|1.7546
|1320
|2006.04.17 02:29
|s/l
|660
|0.54
|1.7586
|1.7586
|1.7546
|-37.80
|4704.60
|1321
|2006.04.17 02:29
|sell
|661
|0.25
|1.7586
|1.7602
|1.7496
|1322
|2006.04.17 11:59
|s/l
|661
|0.25
|1.7602
|1.7602
|1.7496
|-40.00
|4664.60
|1323
|2006.04.17 12:00
|sell
|662
|0.25
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|1324
|2006.04.17 12:29
|s/l
|662
|0.25
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-40.00
|4624.60
|1325
|2006.04.17 12:29
|sell
|663
|0.25
|1.7695
|1.7711
|1.7605
|1326
|2006.04.17 13:29
|s/l
|663
|0.25
|1.7711
|1.7711
|1.7605
|-40.00
|4584.60
|1327
|2006.04.17 13:29
|sell
|664
|0.25
|1.7713
|1.7729
|1.7623
|1328
|2006.04.17 14:33
|s/l
|664
|0.25
|1.7729
|1.7729
|1.7623
|-40.00
|4544.60
|1329
|2006.04.17 14:33
|sell
|665
|0.25
|1.7730
|1.7746
|1.7640
|1330
|2006.04.17 14:59
|s/l
|665
|0.25
|1.7746
|1.7746
|1.7640
|-40.00
|4504.60
|1331
|2006.04.17 14:59
|sell
|666
|0.25
|1.7745
|1.7761
|1.7655
|1332
|2006.04.18 12:59
|s/l
|666
|0.25
|1.7761
|1.7761
|1.7655
|-40.00
|4464.60
|1333
|2006.04.18 12:59
|sell
|667
|0.01
|1.7780
|1.7787
|1.7695
|1334
|2006.04.18 18:29
|s/l
|667
|0.01
|1.7787
|1.7787
|1.7695
|-0.70
|4463.90
|1335
|2006.04.18 18:30
|sell
|668
|0.68
|1.7809
|1.7834
|1.7734
|1336
|2006.04.18 20:59
|s/l
|668
|0.68
|1.7834
|1.7834
|1.7734
|-170.00
|4293.90
|1337
|2006.04.18 20:59
|sell
|669
|0.25
|1.7832
|1.7848
|1.7742
|1338
|2006.04.19 08:59
|s/l
|669
|0.25
|1.7848
|1.7848
|1.7742
|-40.00
|4253.90
|1339
|2006.04.19 08:59
|sell
|670
|0.68
|1.7848
|1.7873
|1.7773
|1340
|2006.04.19 09:29
|s/l
|670
|0.68
|1.7873
|1.7873
|1.7773
|-170.00
|4083.90
|1341
|2006.04.19 09:58
|sell
|671
|0.25
|1.7857
|1.7873
|1.7767
|1342
|2006.04.19 14:29
|s/l
|671
|0.25
|1.7873
|1.7873
|1.7767
|-40.00
|4043.90
|1343
|2006.04.19 14:29
|sell
|672
|0.25
|1.7881
|1.7897
|1.7791
|1344
|2006.04.19 16:06
|s/l
|672
|0.25
|1.7897
|1.7897
|1.7791
|-40.00
|4003.90
|1345
|2006.04.19 16:06
|sell
|673
|0.25
|1.7897
|1.7913
|1.7807
|1346
|2006.04.19 16:29
|s/l
|673
|0.25
|1.7913
|1.7913
|1.7807
|-40.00
|3963.90
|1347
|2006.04.19 16:29
|sell
|674
|0.25
|1.7915
|1.7931
|1.7825
|1348
|2006.04.19 17:29
|s/l
|674
|0.25
|1.7931
|1.7931
|1.7825
|-40.00
|3923.90
|1349
|2006.04.19 17:29
|sell
|675
|0.25
|1.7930
|1.7946
|1.7840
|1350
|2006.04.20 13:30
|t/p
|675
|0.25
|1.7840
|1.7946
|1.7840
|225.00
|4148.90
|1351
|2006.04.21 02:59
|sell
|676
|0.01
|1.7795
|1.7802
|1.7710
|1352
|2006.04.21 08:29
|s/l
|676
|0.01
|1.7802
|1.7802
|1.7710
|-0.70
|4148.20
|1353
|2006.04.21 08:29
|sell
|677
|0.03
|1.7814
|1.7827
|1.7767
|1354
|2006.04.21 10:08
|s/l
|677
|0.03
|1.7827
|1.7827
|1.7767
|-3.90
|4144.30
|1355
|2006.04.21 10:08
|sell
|678
|0.55
|1.7825
|1.7832
|1.7772
|1356
|2006.04.21 15:29
|s/l
|678
|0.55
|1.7832
|1.7832
|1.7772
|-38.50
|4105.80
|1357
|2006.04.21 15:29
|sell
|679
|0.25
|1.7838
|1.7854
|1.7748
|1358
|2006.04.23 21:00
|s/l
|679
|0.25
|1.7854
|1.7854
|1.7748
|-40.00
|4065.80
|1359
|2006.04.23 21:00
|sell
|680
|0.25
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|1360
|2006.04.23 21:51
|s/l
|680
|0.25
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-40.00
|4025.80
|1361
|2006.04.23 21:51
|sell
|681
|0.25
|1.7876
|1.7892
|1.7786
|1362
|2006.04.24 07:29
|s/l
|681
|0.25
|1.7892
|1.7892
|1.7786
|-40.00
|3985.80
|1363
|2006.04.24 07:29
|sell
|682
|0.25
|1.7892
|1.7908
|1.7802
|1364
|2006.04.24 10:21
|s/l
|682
|0.25
|1.7908
|1.7908
|1.7802
|-40.00
|3945.80
|1365
|2006.04.24 10:21
|sell
|683
|0.25
|1.7908
|1.7924
|1.7818
|1366
|2006.04.25 13:30
|s/l
|683
|0.25
|1.7924
|1.7924
|1.7818
|-40.00
|3905.80
|1367
|2006.04.25 13:30
|sell
|684
|0.61
|1.7922
|1.7929
|1.7912
|1368
|2006.04.25 13:59
|t/p
|684
|0.61
|1.7912
|1.7929
|1.7912
|61.00
|3966.80
|1369
|2006.04.25 13:59
|sell
|685
|0.37
|1.7895
|1.7911
|1.7805
|1370
|2006.04.27 14:29
|s/l
|685
|0.37
|1.7911
|1.7911
|1.7805
|-59.20
|3907.60
|1371
|2006.04.27 14:29
|sell
|686
|0.01
|1.7982
|1.7989
|1.7897
|1372
|2006.04.27 14:59
|s/l
|686
|0.01
|1.7989
|1.7989
|1.7897
|-0.70
|3906.90
|1373
|2006.04.27 14:59
|sell
|687
|0.68
|1.8030
|1.8055
|1.7955
|1374
|2006.04.28 08:59
|s/l
|687
|0.68
|1.8055
|1.8055
|1.7955
|-170.00
|3736.90
|1375
|2006.04.28 08:59
|sell
|688
|0.01
|1.8063
|1.8070
|1.7978
|1376
|2006.04.28 09:59
|s/l
|688
|0.01
|1.8070
|1.8070
|1.7978
|-0.70
|3736.20
|1377
|2006.04.28 09:59
|sell
|689
|0.68
|1.8093
|1.8118
|1.8018
|1378
|2006.04.28 14:29
|s/l
|689
|0.68
|1.8118
|1.8118
|1.8018
|-170.00
|3566.20
|1379
|2006.04.28 14:29
|sell
|690
|0.40
|1.8116
|1.8123
|1.8104
|1380
|2006.04.28 14:59
|s/l
|690
|0.40
|1.8123
|1.8123
|1.8104
|-28.00
|3538.20
|1381
|2006.04.28 14:59
|sell
|691
|0.36
|1.8178
|1.8185
|1.8145
|1382
|2006.04.28 15:29
|s/l
|691
|0.36
|1.8185
|1.8185
|1.8145
|-25.20
|3513.00
|1383
|2006.04.28 15:29
|sell
|692
|0.61
|1.8216
|1.8223
|1.8206
|1384
|2006.04.28 15:30
|t/p
|692
|0.61
|1.8206
|1.8223
|1.8206
|61.00
|3574.00
|1385
|2006.04.28 15:30
|sell
|693
|0.57
|1.8196
|1.8203
|1.8159
|1386
|2006.04.28 15:59
|s/l
|693
|0.57
|1.8203
|1.8203
|1.8159
|-39.90
|3534.10
|1387
|2006.04.28 15:59
|sell
|694
|0.25
|1.8219
|1.8235
|1.8129
|1388
|2006.04.28 19:29
|s/l
|694
|0.25
|1.8235
|1.8235
|1.8129
|-40.00
|3494.10
|1389
|2006.04.28 19:29
|sell
|695
|0.25
|1.8234
|1.8250
|1.8144
|1390
|2006.04.28 20:29
|s/l
|695
|0.25
|1.8250
|1.8250
|1.8144
|-40.00
|3454.10
|1391
|2006.04.28 20:29
|sell
|696
|0.25
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|1392
|2006.05.01 04:29
|s/l
|696
|0.25
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-40.00
|3414.10
|1393
|2006.05.01 04:29
|sell
|697
|0.25
|1.8272
|1.8288
|1.8182
|1394
|2006.05.01 12:59
|s/l
|697
|0.25
|1.8288
|1.8288
|1.8182
|-40.00
|3374.10
|1395
|2006.05.01 12:59
|sell
|698
|0.25
|1.8322
|1.8338
|1.8232
|1396
|2006.05.01 13:29
|s/l
|698
|0.25
|1.8338
|1.8338
|1.8232
|-40.00
|3334.10
|1397
|2006.05.01 13:29
|sell
|699
|0.25
|1.8363
|1.8379
|1.8273
|1398
|2006.05.01 14:29
|s/l
|699
|0.25
|1.8379
|1.8379
|1.8273
|-40.00
|3294.10
|1399
|2006.05.01 14:29
|sell
|700
|0.01
|1.8382
|1.8389
|1.8297
|1400
|2006.05.01 15:59
|t/p
|700
|0.01
|1.8297
|1.8389
|1.8297
|8.50
|3302.60
|1401
|2006.05.01 15:59
|sell
|701
|0.04
|1.8283
|1.8296
|1.8236
|1402
|2006.05.01 16:28
|s/l
|701
|0.04
|1.8296
|1.8296
|1.8236
|-5.20
|3297.40
|1403
|2006.05.01 16:29
|sell
|702
|0.02
|1.8281
|1.8288
|1.8243
|1404
|2006.05.01 16:59
|s/l
|702
|0.02
|1.8288
|1.8288
|1.8243
|-1.40
|3296.00
|1405
|2006.05.01 16:59
|sell
|703
|0.25
|1.8291
|1.8307
|1.8201
|1406
|2006.05.02 08:59
|s/l
|703
|0.25
|1.8307
|1.8307
|1.8201
|-40.00
|3256.00
|1407
|2006.05.02 08:59
|sell
|704
|0.25
|1.8334
|1.8350
|1.8244
|1408
|2006.05.02 09:59
|s/l
|704
|0.25
|1.8350
|1.8350
|1.8244
|-40.00
|3216.00
|1409
|2006.05.02 09:59
|sell
|705
|0.25
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|1410
|2006.05.02 12:06
|s/l
|705
|0.25
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-40.00
|3176.00
|1411
|2006.05.02 12:06
|sell
|706
|0.25
|1.8365
|1.8381
|1.8275
|1412
|2006.05.02 14:29
|s/l
|706
|0.25
|1.8381
|1.8381
|1.8275
|-40.00
|3136.00
|1413
|2006.05.02 14:29
|sell
|707
|0.25
|1.8383
|1.8399
|1.8293
|1414
|2006.05.02 15:39
|s/l
|707
|0.25
|1.8399
|1.8399
|1.8293
|-40.00
|3096.00
|1415
|2006.05.02 15:39
|sell
|708
|0.25
|1.8398
|1.8414
|1.8308
|1416
|2006.05.02 19:29
|s/l
|708
|0.25
|1.8414
|1.8414
|1.8308
|-40.00
|3056.00
|1417
|2006.05.02 19:29
|sell
|709
|0.25
|1.8417
|1.8433
|1.8327
|1418
|2006.05.03 02:59
|s/l
|709
|0.25
|1.8433
|1.8433
|1.8327
|-40.00
|3016.00
|1419
|2006.05.03 02:59
|sell
|710
|0.68
|1.8439
|1.8464
|1.8364
|1420
|2006.05.03 08:30
|t/p
|710
|0.68
|1.8364
|1.8464
|1.8364
|510.00
|3526.00
|1421
|2006.05.03 13:00
|sell
|711
|0.01
|1.8400
|1.8407
|1.8315
|1422
|2006.05.03 14:44
|s/l
|711
|0.01
|1.8407
|1.8407
|1.8315
|-0.70
|3525.30
|1423
|2006.05.03 15:00
|sell
|712
|0.25
|1.8401
|1.8417
|1.8311
|1424
|2006.05.03 15:29
|s/l
|712
|0.25
|1.8417
|1.8417
|1.8311
|-40.00
|3485.30
|1425
|2006.05.03 15:29
|sell
|713
|0.25
|1.8443
|1.8459
|1.8353
|1426
|2006.05.04 08:34
|t/p
|713
|0.25
|1.8353
|1.8459
|1.8353
|225.00
|3710.30
|1427
|2006.05.04 10:00
|sell
|714
|0.37
|1.8392
|1.8408
|1.8302
|1428
|2006.05.04 10:29
|s/l
|714
|0.37
|1.8408
|1.8408
|1.8302
|-59.20
|3651.10
|1429
|2006.05.04 10:29
|sell
|715
|0.25
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|1430
|2006.05.04 12:34
|s/l
|715
|0.25
|1.8437
|1.8437
|1.8331
|-40.00
|3611.10
|1431
|2006.05.04 12:34
|sell
|716
|0.25
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1432
|2006.05.04 14:29
|s/l
|716
|0.25
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-40.00
|3571.10
|1433
|2006.05.04 14:29
|sell
|717
|0.25
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1434
|2006.05.04 17:09
|s/l
|717
|0.25
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-40.00
|3531.10
|1435
|2006.05.04 17:09
|sell
|718
|0.61
|1.8493
|1.8500
|1.8483
|1436
|2006.05.04 17:13
|t/p
|718
|0.61
|1.8483
|1.8500
|1.8483
|61.00
|3592.10
|1437
|2006.05.04 17:13
|sell
|719
|0.37
|1.8481
|1.8497
|1.8391
|1438
|2006.05.04 17:29
|s/l
|719
|0.37
|1.8497
|1.8497
|1.8391
|-59.20
|3532.90
|1439
|2006.05.04 17:29
|sell
|720
|0.25
|1.8495
|1.8511
|1.8405
|1440
|2006.05.04 18:29
|s/l
|720
|0.25
|1.8511
|1.8511
|1.8405
|-40.00
|3492.90
|1441
|2006.05.04 18:29
|sell
|721
|0.25
|1.8543
|1.8559
|1.8453
|1442
|2006.05.05 12:59
|s/l
|721
|0.25
|1.8559
|1.8559
|1.8453
|-40.00
|3452.90
|1443
|2006.05.05 13:00
|sell
|722
|0.68
|1.8573
|1.8598
|1.8498
|1444
|2006.05.05 13:29
|s/l
|722
|0.68
|1.8598
|1.8598
|1.8498
|-170.00
|3282.90
|1445
|2006.05.05 13:29
|sell
|723
|0.25
|1.8621
|1.8637
|1.8531
|1446
|2006.05.07 21:30
|s/l
|723
|0.25
|1.8637
|1.8637
|1.8531
|-40.00
|3242.90
|1447
|2006.05.07 21:30
|sell
|724
|0.25
|1.8632
|1.8648
|1.8542
|1448
|2006.05.08 08:29
|s/l
|724
|0.25
|1.8648
|1.8648
|1.8542
|-40.00
|3202.90
|1449
|2006.05.08 08:30
|sell
|725
|0.25
|1.8676
|1.8692
|1.8586
|1450
|2006.05.08 15:00
|t/p
|725
|0.25
|1.8586
|1.8692
|1.8586
|225.00
|3427.90
|1451
|2006.05.09 11:00
|sell
|726
|0.37
|1.8559
|1.8575
|1.8469
|1452
|2006.05.09 11:29
|s/l
|726
|0.37
|1.8575
|1.8575
|1.8469
|-59.20
|3368.70
|1453
|2006.05.09 11:29
|sell
|727
|0.25
|1.8579
|1.8595
|1.8489
|1454
|2006.05.09 12:59
|s/l
|727
|0.25
|1.8595
|1.8595
|1.8489
|-40.00
|3328.70
|1455
|2006.05.09 12:59
|sell
|728
|0.25
|1.8603
|1.8619
|1.8513
|1456
|2006.05.09 13:29
|s/l
|728
|0.25
|1.8619
|1.8619
|1.8513
|-40.00
|3288.70
|1457
|2006.05.09 13:29
|sell
|729
|0.25
|1.8628
|1.8644
|1.8538
|1458
|2006.05.09 13:59
|s/l
|729
|0.25
|1.8644
|1.8644
|1.8538
|-40.00
|3248.70
|1459
|2006.05.09 13:59
|sell
|730
|0.25
|1.8645
|1.8661
|1.8555
|1460
|2006.05.09 14:29
|s/l
|730
|0.25
|1.8661
|1.8661
|1.8555
|-40.00
|3208.70
|1461
|2006.05.09 14:29
|sell
|731
|0.25
|1.8672
|1.8688
|1.8582
|1462
|2006.05.10 06:59
|s/l
|731
|0.25
|1.8688
|1.8688
|1.8582
|-40.00
|3168.70
|1463
|2006.05.10 07:00
|sell
|732
|0.68
|1.8719
|1.8744
|1.8644
|1464
|2006.05.10 14:30
|t/p
|732
|0.68
|1.8644
|1.8744
|1.8644
|510.00
|3678.70
|1465
|2006.05.10 19:30
|sell
|733
|0.37
|1.8665
|1.8681
|1.8575
|1466
|2006.05.11 00:59
|t/p
|733
|0.37
|1.8575
|1.8681
|1.8575
|333.00
|4011.70
|1467
|2006.05.11 10:30
|sell
|734
|0.37
|1.8670
|1.8686
|1.8580
|1468
|2006.05.11 12:59
|s/l
|734
|0.37
|1.8686
|1.8686
|1.8580
|-59.20
|3952.50
|1469
|2006.05.11 12:59
|sell
|735
|0.25
|1.8688
|1.8704
|1.8598
|1470
|2006.05.11 13:59
|s/l
|735
|0.25
|1.8704
|1.8704
|1.8598
|-40.00
|3912.50
|1471
|2006.05.11 13:59
|sell
|736
|0.25
|1.8725
|1.8741
|1.8635
|1472
|2006.05.11 14:29
|s/l
|736
|0.25
|1.8741
|1.8741
|1.8635
|-40.00
|3872.50
|1473
|2006.05.11 14:29
|sell
|737
|0.61
|1.8751
|1.8758
|1.8741
|1474
|2006.05.11 14:59
|s/l
|737
|0.61
|1.8758
|1.8758
|1.8741
|-42.70
|3829.80
|1475
|2006.05.11 14:59
|sell
|738
|0.38
|1.8793
|1.8800
|1.8756
|1476
|2006.05.11 15:29
|s/l
|738
|0.38
|1.8800
|1.8800
|1.8756
|-26.60
|3803.20
|1477
|2006.05.11 15:29
|sell
|739
|0.25
|1.8798
|1.8814
|1.8708
|1478
|2006.05.11 15:59
|s/l
|739
|0.25
|1.8814
|1.8814
|1.8708
|-40.00
|3763.20
|1479
|2006.05.11 15:59
|sell
|740
|0.25
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|1480
|2006.05.11 23:29
|s/l
|740
|0.25
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-40.00
|3723.20
|1481
|2006.05.11 23:29
|sell
|741
|0.25
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1482
|2006.05.12 05:59
|s/l
|741
|0.25
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-40.00
|3683.20
|1483
|2006.05.12 05:59
|sell
|742
|0.25
|1.8874
|1.8890
|1.8784
|1484
|2006.05.12 07:29
|s/l
|742
|0.25
|1.8890
|1.8890
|1.8784
|-40.00
|3643.20
|1485
|2006.05.12 07:29
|sell
|743
|0.25
|1.8911
|1.8927
|1.8821
|1486
|2006.05.12 08:59
|s/l
|743
|0.25
|1.8927
|1.8927
|1.8821
|-40.00
|3603.20
|1487
|2006.05.12 08:59
|sell
|744
|0.25
|1.8927
|1.8943
|1.8837
|1488
|2006.05.12 09:29
|s/l
|744
|0.25
|1.8943
|1.8943
|1.8837
|-40.00
|3563.20
|1489
|2006.05.12 09:29
|sell
|745
|0.25
|1.8946
|1.8962
|1.8856
|1490
|2006.05.12 09:59
|s/l
|745
|0.25
|1.8962
|1.8962
|1.8856
|-40.00
|3523.20
|1491
|2006.05.12 09:59
|sell
|746
|0.25
|1.8962
|1.8978
|1.8872
|1492
|2006.05.12 11:50
|s/l
|746
|0.25
|1.8978
|1.8978
|1.8872
|-40.00
|3483.20
|1493
|2006.05.12 11:50
|sell
|747
|0.25
|1.8977
|1.8993
|1.8887
|1494
|2006.05.12 14:31
|t/p
|747
|0.25
|1.8887
|1.8993
|1.8887
|225.00
|3708.20
|1495
|2006.05.12 14:31
|sell
|748
|0.01
|1.8904
|1.8911
|1.8819
|1496
|2006.05.12 14:31
|s/l
|748
|0.01
|1.8911
|1.8911
|1.8819
|-0.70
|3707.50
|1497
|2006.05.12 14:31
|sell
|749
|0.03
|1.8934
|1.8947
|1.8887
|1498
|2006.05.12 14:32
|t/p
|749
|0.03
|1.8887
|1.8947
|1.8887
|14.10
|3721.60
|1499
|2006.05.12 14:32
|sell
|750
|0.25
|1.8918
|1.8934
|1.8828
|1500
|2006.05.12 14:32
|s/l
|750
|0.25
|1.8934
|1.8934
|1.8828
|-40.00
|3681.60
|1501
|2006.05.12 14:32
|sell
|751
|0.25
|1.8938
|1.8954
|1.8848
|1502
|2006.05.14 22:00
|s/l
|751
|0.25
|1.8954
|1.8954
|1.8848
|-40.00
|3641.60
|1503
|2006.05.14 22:00
|sell
|752
|0.25
|1.8965
|1.8981
|1.8875
|1504
|2006.05.14 22:13
|s/l
|752
|0.25
|1.8981
|1.8981
|1.8875
|-40.00
|3601.60
|1505
|2006.05.14 22:13
|sell
|753
|0.25
|1.8980
|1.8996
|1.8890
|1506
|2006.05.14 22:43
|s/l
|753
|0.25
|1.8996
|1.8996
|1.8890
|-40.00
|3561.60
|1507
|2006.05.14 22:43
|sell
|754
|0.25
|1.8994
|1.9010
|1.8904
|1508
|2006.05.15 07:59
|t/p
|754
|0.25
|1.8904
|1.9010
|1.8904
|225.00
|3786.60
|1509
|2006.05.16 03:59
|sell
|755
|0.37
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1510
|2006.05.16 18:29
|s/l
|755
|0.37
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-59.20
|3727.40
|1511
|2006.05.16 18:29
|sell
|756
|0.25
|1.8884
|1.8900
|1.8794
|1512
|2006.05.17 03:29
|s/l
|756
|0.25
|1.8900
|1.8900
|1.8794
|-40.00
|3687.40
|1513
|2006.05.17 03:29
|sell
|757
|0.25
|1.8916
|1.8932
|1.8826
|1514
|2006.05.17 07:29
|s/l
|757
|0.25
|1.8932
|1.8932
|1.8826
|-40.00
|3647.40
|1515
|2006.05.17 07:29
|sell
|758
|0.25
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1516
|2006.05.17 08:59
|s/l
|758
|0.25
|1.8974
|1.8974
|1.8868
|-40.00
|3607.40
|1517
|2006.05.17 08:59
|sell
|759
|0.25
|1.8989
|1.9005
|1.8899
|1518
|2006.05.17 14:29
|t/p
|759
|0.25
|1.8899
|1.9005
|1.8899
|225.00
|3832.40
|1519
|2006.05.18 10:00
|sell
|760
|0.25
|1.8881
|1.8897
|1.8791
|1520
|2006.05.18 13:59
|s/l
|760
|0.25
|1.8897
|1.8897
|1.8791
|-40.00
|3792.40
|1521
|2006.05.18 13:59
|sell
|761
|0.25
|1.8918
|1.8934
|1.8828
|1522
|2006.05.18 20:59
|s/l
|761
|0.25
|1.8934
|1.8934
|1.8828
|-40.00
|3752.40
|1523
|2006.05.18 20:59
|sell
|762
|0.25
|1.8933
|1.8949
|1.8843
|1524
|2006.05.18 21:29
|s/l
|762
|0.25
|1.8949
|1.8949
|1.8843
|-40.00
|3712.40
|1525
|2006.05.18 21:29
|sell
|763
|0.25
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1526
|2006.05.19 07:29
|t/p
|763
|0.25
|1.8868
|1.8974
|1.8868
|225.00
|3937.40
|1527
|2006.05.22 18:30
|sell
|764
|0.03
|1.8877
|1.8890
|1.8830
|1528
|2006.05.23 07:59
|t/p
|764
|0.03
|1.8830
|1.8890
|1.8830
|14.10
|3951.50
|1529
|2006.05.23 12:00
|sell
|765
|0.82
|1.8847
|1.8854
|1.8794
|1530
|2006.05.23 18:29
|s/l
|765
|0.82
|1.8854
|1.8854
|1.8794
|-57.40
|3894.10
|1531
|2006.05.23 18:30
|sell
|766
|0.25
|1.8859
|1.8875
|1.8769
|1532
|2006.05.23 21:59
|t/p
|766
|0.25
|1.8769
|1.8875
|1.8769
|225.00
|4119.10
|1533
|2006.05.24 11:00
|sell
|767
|0.57
|1.8848
|1.8855
|1.8811
|1534
|2006.05.24 12:40
|s/l
|767
|0.57
|1.8855
|1.8855
|1.8811
|-39.90
|4079.20
|1535
|2006.05.24 12:40
|sell
|768
|0.25
|1.8853
|1.8869
|1.8763
|1536
|2006.05.24 14:29
|t/p
|768
|0.25
|1.8763
|1.8869
|1.8763
|225.00
|4304.20
|1537
|2006.05.30 06:34
|sell
|769
|0.03
|1.8714
|1.8727
|1.8667
|1538
|2006.05.30 06:59
|s/l
|769
|0.03
|1.8727
|1.8727
|1.8667
|-3.90
|4300.30
|1539
|2006.05.30 06:59
|sell
|770
|0.55
|1.8732
|1.8739
|1.8679
|1540
|2006.05.30 07:29
|s/l
|770
|0.55
|1.8739
|1.8739
|1.8679
|-38.50
|4261.80
|1541
|2006.05.30 07:29
|sell
|771
|0.02
|1.8743
|1.8750
|1.8705
|1542
|2006.05.30 07:59
|s/l
|771
|0.02
|1.8750
|1.8750
|1.8705
|-1.40
|4260.40
|1543
|2006.05.30 07:59
|sell
|772
|0.25
|1.8756
|1.8772
|1.8666
|1544
|2006.05.30 09:59
|s/l
|772
|0.25
|1.8772
|1.8772
|1.8666
|-40.00
|4220.40
|1545
|2006.05.30 09:59
|sell
|773
|0.25
|1.8790
|1.8806
|1.8700
|1546
|2006.05.30 13:59
|s/l
|773
|0.25
|1.8806
|1.8806
|1.8700
|-40.00
|4180.40
|1547
|2006.05.30 13:59
|sell
|774
|0.25
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|1548
|2006.05.30 14:29
|s/l
|774
|0.25
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-40.00
|4140.40
|1549
|2006.05.30 14:29
|sell
|775
|0.25
|1.8860
|1.8876
|1.8770
|1550
|2006.05.31 11:44
|t/p
|775
|0.25
|1.8770
|1.8876
|1.8770
|225.00
|4365.40
|1551
|2006.06.02 13:00
|sell
|776
|0.01
|1.8806
|1.8813
|1.8721
|1552
|2006.06.02 13:29
|s/l
|776
|0.01
|1.8813
|1.8813
|1.8721
|-0.70
|4364.70
|1553
|2006.06.02 13:29
|sell
|777
|0.03
|1.8819
|1.8832
|1.8772
|1554
|2006.06.02 14:59
|s/l
|777
|0.03
|1.8832
|1.8832
|1.8772
|-3.90
|4360.80
|1555
|2006.06.02 15:13
|sell
|778
|0.25
|1.8830
|1.8846
|1.8740
|1556
|2006.06.02 15:18
|s/l
|778
|0.25
|1.8846
|1.8846
|1.8740
|-40.00
|4320.80
|1557
|2006.06.02 15:18
|sell
|779
|0.25
|1.8844
|1.8860
|1.8754
|1558
|2006.06.05 07:59
|s/l
|779
|0.25
|1.8860
|1.8860
|1.8754
|-40.00
|4280.80
|1559
|2006.06.05 07:59
|sell
|780
|0.25
|1.8859
|1.8875
|1.8769
|1560
|2006.06.05 18:59
|t/p
|780
|0.25
|1.8769
|1.8875
|1.8769
|225.00
|4505.80
|1561
|2006.06.14 14:29
|sell
|781
|0.03
|1.8463
|1.8476
|1.8416
|1562
|2006.06.14 15:29
|s/l
|781
|0.03
|1.8476
|1.8476
|1.8416
|-3.90
|4501.90
|1563
|2006.06.14 15:29
|sell
|782
|0.55
|1.8479
|1.8486
|1.8426
|1564
|2006.06.14 15:30
|s/l
|782
|0.55
|1.8486
|1.8486
|1.8426
|-38.50
|4463.40
|1565
|2006.06.14 15:30
|sell
|783
|0.02
|1.8492
|1.8499
|1.8454
|1566
|2006.06.14 15:30
|s/l
|783
|0.02
|1.8499
|1.8499
|1.8454
|-1.40
|4462.00
|1567
|2006.06.14 15:30
|sell
|784
|0.25
|1.8498
|1.8514
|1.8408
|1568
|2006.06.15 13:29
|s/l
|784
|0.25
|1.8514
|1.8514
|1.8408
|-40.00
|4422.00
|1569
|2006.06.15 13:30
|sell
|785
|0.25
|1.8516
|1.8532
|1.8426
|1570
|2006.06.16 06:29
|s/l
|785
|0.25
|1.8532
|1.8532
|1.8426
|-40.00
|4382.00
|1571
|2006.06.16 06:29
|sell
|786
|0.25
|1.8533
|1.8549
|1.8443
|1572
|2006.06.16 08:53
|s/l
|786
|0.25
|1.8549
|1.8549
|1.8443
|-40.00
|4342.00
|1573
|2006.06.16 08:53
|sell
|787
|0.25
|1.8547
|1.8563
|1.8457
|1574
|2006.06.19 01:29
|t/p
|787
|0.25
|1.8457
|1.8563
|1.8457
|225.00
|4567.00
|1575
|2006.06.21 02:29
|sell
|788
|0.37
|1.8464
|1.8480
|1.8374
|1576
|2006.06.22 10:29
|t/p
|788
|0.37
|1.8374
|1.8480
|1.8374
|333.00
|4900.00
|1577
|2006.06.29 21:00
|sell
|789
|0.01
|1.8280
|1.8287
|1.8195
|1578
|2006.06.30 00:53
|s/l
|789
|0.01
|1.8287
|1.8287
|1.8195
|-0.70
|4899.30
|1579
|2006.06.30 00:53
|sell
|790
|0.03
|1.8285
|1.8298
|1.8238
|1580
|2006.06.30 01:08
|s/l
|790
|0.03
|1.8298
|1.8298
|1.8238
|-3.90
|4895.40
|1581
|2006.06.30 01:08
|sell
|791
|0.55
|1.8297
|1.8304
|1.8244
|1582
|2006.06.30 01:27
|s/l
|791
|0.55
|1.8304
|1.8304
|1.8244
|-38.50
|4856.90
|1583
|2006.06.30 01:27
|sell
|792
|0.02
|1.8302
|1.8309
|1.8264
|1584
|2006.06.30 01:32
|s/l
|792
|0.02
|1.8309
|1.8309
|1.8264
|-1.40
|4855.50
|1585
|2006.06.30 01:32
|sell
|793
|0.61
|1.8308
|1.8315
|1.8298
|1586
|2006.06.30 01:33
|s/l
|793
|0.61
|1.8315
|1.8315
|1.8298
|-42.70
|4812.80
|1587
|2006.06.30 01:33
|sell
|794
|0.25
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|1588
|2006.06.30 01:34
|s/l
|794
|0.25
|1.8329
|1.8329
|1.8223
|-40.00
|4772.80
|1589
|2006.06.30 01:34
|sell
|795
|0.25
|1.8329
|1.8345
|1.8239
|1590
|2006.06.30 01:36
|s/l
|795
|0.25
|1.8345
|1.8345
|1.8239
|-40.00
|4732.80
|1591
|2006.06.30 01:36
|sell
|796
|0.25
|1.8345
|1.8361
|1.8255
|1592
|2006.06.30 05:50
|s/l
|796
|0.25
|1.8361
|1.8361
|1.8255
|-40.00
|4692.80
|1593
|2006.06.30 05:50
|sell
|797
|0.25
|1.8359
|1.8375
|1.8269
|1594
|2006.06.30 12:24
|s/l
|797
|0.25
|1.8375
|1.8375
|1.8269
|-40.00
|4652.80
|1595
|2006.06.30 12:24
|sell
|798
|0.25
|1.8374
|1.8390
|1.8284
|1596
|2006.06.30 12:31
|s/l
|798
|0.25
|1.8390
|1.8390
|1.8284
|-40.00
|4612.80
|1597
|2006.06.30 12:31
|sell
|799
|0.25
|1.8388
|1.8404
|1.8298
|1598
|2006.06.30 12:32
|s/l
|799
|0.25
|1.8404
|1.8404
|1.8298
|-40.00
|4572.80
|1599
|2006.06.30 12:32
|sell
|800
|0.25
|1.8404
|1.8420
|1.8314
|1600
|2006.06.30 12:40
|s/l
|800
|0.25
|1.8420
|1.8420
|1.8314
|-40.00
|4532.80
|1601
|2006.06.30 12:40
|sell
|801
|0.25
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1602
|2006.06.30 12:41
|s/l
|801
|0.25
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-40.00
|4492.80
|1603
|2006.06.30 12:41
|sell
|802
|0.25
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1604
|2006.06.30 13:49
|s/l
|802
|0.25
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-40.00
|4452.80
|1605
|2006.06.30 13:49
|sell
|803
|0.25
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1606
|2006.06.30 14:53
|s/l
|803
|0.25
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-40.00
|4412.80
|1607
|2006.06.30 14:53
|sell
|804
|0.25
|1.8480
|1.8496
|1.8390
|1608
|2006.06.30 14:58
|s/l
|804
|0.25
|1.8496
|1.8496
|1.8390
|-40.00
|4372.80
|1609
|2006.06.30 14:58
|sell
|805
|0.25
|1.8495
|1.8511
|1.8405
|1610
|2006.07.03 15:15
|t/p
|805
|0.25
|1.8405
|1.8511
|1.8405
|225.00
|4597.80
|1611
|2006.07.04 00:00
|sell
|806
|0.37
|1.8425
|1.8441
|1.8335
|1612
|2006.07.04 00:46
|s/l
|806
|0.37
|1.8441
|1.8441
|1.8335
|-59.20
|4538.60
|1613
|2006.07.04 00:46
|sell
|807
|0.25
|1.8439
|1.8455
|1.8349
|1614
|2006.07.04 06:27
|s/l
|807
|0.25
|1.8455
|1.8455
|1.8349
|-40.00
|4498.60
|1615
|2006.07.04 06:27
|sell
|808
|0.25
|1.8454
|1.8470
|1.8364
|1616
|2006.07.04 08:57
|s/l
|808
|0.25
|1.8470
|1.8470
|1.8364
|-40.00
|4458.60
|1617
|2006.07.04 08:57
|sell
|809
|0.25
|1.8468
|1.8484
|1.8378
|1618
|2006.07.05 05:34
|s/l
|809
|0.25
|1.8484
|1.8484
|1.8378
|-40.00
|4418.60
|1619
|2006.07.05 05:34
|sell
|810
|0.25
|1.8482
|1.8498
|1.8392
|1620
|2006.07.05 12:30
|t/p
|810
|0.25
|1.8392
|1.8498
|1.8392
|225.00
|4643.60
|1621
|2006.07.07 09:30
|sell
|811
|0.01
|1.8402
|1.8409
|1.8317
|1622
|2006.07.07 09:37
|s/l
|811
|0.01
|1.8409
|1.8409
|1.8317
|-0.70
|4642.90
|1623
|2006.07.07 09:37
|sell
|812
|0.03
|1.8411
|1.8424
|1.8364
|1624
|2006.07.07 12:28
|s/l
|812
|0.03
|1.8424
|1.8424
|1.8364
|-3.90
|4639.00
|1625
|2006.07.07 12:28
|sell
|813
|0.55
|1.8422
|1.8429
|1.8369
|1626
|2006.07.07 12:29
|s/l
|813
|0.55
|1.8429
|1.8429
|1.8369
|-38.50
|4600.50
|1627
|2006.07.07 12:29
|sell
|814
|0.02
|1.8442
|1.8449
|1.8404
|1628
|2006.07.07 12:29
|s/l
|814
|0.02
|1.8449
|1.8449
|1.8404
|-1.40
|4599.10
|1629
|2006.07.07 12:29
|sell
|815
|0.25
|1.8447
|1.8463
|1.8357
|1630
|2006.07.07 12:30
|s/l
|815
|0.25
|1.8463
|1.8463
|1.8357
|-40.00
|4559.10
|1631
|2006.07.07 12:30
|sell
|816
|0.25
|1.8482
|1.8498
|1.8392
|1632
|2006.07.07 12:30
|s/l
|816
|0.25
|1.8498
|1.8498
|1.8392
|-40.00
|4519.10
|1633
|2006.07.07 12:30
|sell
|817
|0.25
|1.8511
|1.8527
|1.8421
|1634
|2006.07.07 12:30
|s/l
|817
|0.25
|1.8527
|1.8527
|1.8421
|-40.00
|4479.10
|1635
|2006.07.07 12:30
|sell
|818
|0.25
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1636
|2006.07.10 09:28
|t/p
|818
|0.25
|1.8449
|1.8555
|1.8449
|225.00
|4704.10
|1637
|2006.07.11 01:00
|sell
|819
|0.03
|1.8435
|1.8448
|1.8388
|1638
|2006.07.11 06:58
|t/p
|819
|0.03
|1.8388
|1.8448
|1.8388
|14.10
|4718.20
|1639
|2006.07.11 08:30
|sell
|820
|0.82
|1.8444
|1.8451
|1.8391
|1640
|2006.07.11 09:39
|t/p
|820
|0.82
|1.8391
|1.8451
|1.8391
|434.60
|5152.80
|1641
|2006.07.11 18:26
|sell
|821
|0.37
|1.8450
|1.8466
|1.8360
|1642
|2006.07.11 18:41
|s/l
|821
|0.37
|1.8466
|1.8466
|1.8360
|-59.20
|5093.60
|1643
|2006.07.11 18:41
|sell
|822
|0.25
|1.8465
|1.8481
|1.8375
|1644
|2006.07.12 06:37
|s/l
|822
|0.25
|1.8481
|1.8481
|1.8375
|-40.00
|5053.60
|1645
|2006.07.12 06:37
|sell
|823
|0.25
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1646
|2006.07.12 11:27
|t/p
|823
|0.25
|1.8389
|1.8495
|1.8389
|225.00
|5278.60
|1647
|2006.07.13 14:00
|sell
|824
|0.03
|1.8436
|1.8449
|1.8389
|1648
|2006.07.13 14:09
|s/l
|824
|0.03
|1.8449
|1.8449
|1.8389
|-3.90
|5274.70
|1649
|2006.07.13 14:09
|sell
|825
|0.55
|1.8447
|1.8454
|1.8394
|1650
|2006.07.13 14:10
|s/l
|825
|0.55
|1.8454
|1.8454
|1.8394
|-38.50
|5236.20
|1651
|2006.07.13 14:10
|sell
|826
|0.25
|1.8456
|1.8472
|1.8366
|1652
|2006.07.14 06:23
|t/p
|826
|0.25
|1.8366
|1.8472
|1.8366
|225.00
|5461.20
|1653
|2006.07.14 10:30
|sell
|827
|0.37
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1654
|2006.07.14 12:30
|s/l
|827
|0.37
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-59.20
|5402.00
|1655
|2006.07.14 12:30
|sell
|828
|0.25
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1656
|2006.07.14 14:00
|t/p
|828
|0.25
|1.8345
|1.8451
|1.8345
|225.00
|5627.00
|1657
|2006.07.19 14:30
|sell
|829
|0.01
|1.8389
|1.8396
|1.8304
|1658
|2006.07.19 14:30
|s/l
|829
|0.01
|1.8396
|1.8396
|1.8304
|-0.70
|5626.30
|1659
|2006.07.19 14:30
|sell
|830
|0.03
|1.8394
|1.8407
|1.8347
|1660
|2006.07.19 16:54
|s/l
|830
|0.03
|1.8407
|1.8407
|1.8347
|-3.90
|5622.40
|1661
|2006.07.19 16:54
|sell
|831
|0.40
|1.8407
|1.8414
|1.8395
|1662
|2006.07.19 16:58
|s/l
|831
|0.40
|1.8414
|1.8414
|1.8395
|-28.00
|5594.40
|1663
|2006.07.19 16:58
|sell
|832
|0.25
|1.8412
|1.8428
|1.8322
|1664
|2006.07.19 16:59
|s/l
|832
|0.25
|1.8428
|1.8428
|1.8322
|-40.00
|5554.40
|1665
|2006.07.19 16:59
|sell
|833
|0.25
|1.8426
|1.8442
|1.8336
|1666
|2006.07.19 18:01
|s/l
|833
|0.25
|1.8442
|1.8442
|1.8336
|-40.00
|5514.40
|1667
|2006.07.19 18:01
|sell
|834
|0.38
|1.8441
|1.8448
|1.8404
|1668
|2006.07.20 01:18
|s/l
|834
|0.38
|1.8448
|1.8448
|1.8404
|-26.60
|5487.80
|1669
|2006.07.20 01:18
|sell
|835
|0.25
|1.8446
|1.8462
|1.8356
|1670
|2006.07.20 01:19
|s/l
|835
|0.25
|1.8462
|1.8462
|1.8356
|-40.00
|5447.80
|1671
|2006.07.20 01:19
|sell
|836
|0.25
|1.8462
|1.8478
|1.8372
|1672
|2006.07.20 08:30
|s/l
|836
|0.25
|1.8478
|1.8478
|1.8372
|-40.00
|5407.80
|1673
|2006.07.20 08:30
|sell
|837
|0.25
|1.8477
|1.8493
|1.8387
|1674
|2006.07.20 10:57
|s/l
|837
|0.25
|1.8493
|1.8493
|1.8387
|-40.00
|5367.80
|1675
|2006.07.20 10:57
|sell
|838
|0.25
|1.8491
|1.8507
|1.8401
|1676
|2006.07.20 11:40
|s/l
|838
|0.25
|1.8507
|1.8507
|1.8401
|-40.00
|5327.80
|1677
|2006.07.20 11:40
|sell
|839
|0.25
|1.8505
|1.8521
|1.8415
|1678
|2006.07.21 07:11
|s/l
|839
|0.25
|1.8521
|1.8521
|1.8415
|-40.00
|5287.80
|1679
|2006.07.21 07:11
|sell
|840
|0.01
|1.8519
|1.8526
|1.8434
|1680
|2006.07.21 07:13
|s/l
|840
|0.01
|1.8526
|1.8526
|1.8434
|-0.70
|5287.10
|1681
|2006.07.21 07:13
|sell
|841
|0.03
|1.8525
|1.8538
|1.8478
|1682
|2006.07.21 07:14
|s/l
|841
|0.03
|1.8538
|1.8538
|1.8478
|-3.90
|5283.20
|1683
|2006.07.21 07:14
|sell
|842
|0.02
|1.8539
|1.8546
|1.8501
|1684
|2006.07.21 07:15
|s/l
|842
|0.02
|1.8546
|1.8546
|1.8501
|-1.40
|5281.80
|1685
|2006.07.21 07:15
|sell
|843
|0.25
|1.8547
|1.8563
|1.8457
|1686
|2006.07.21 10:22
|s/l
|843
|0.25
|1.8563
|1.8563
|1.8457
|-40.00
|5241.80
|1687
|2006.07.21 10:22
|sell
|844
|0.03
|1.8567
|1.8580
|1.8520
|1688
|2006.07.21 10:22
|s/l
|844
|0.03
|1.8580
|1.8580
|1.8520
|-3.90
|5237.90
|1689
|2006.07.21 10:22
|sell
|845
|0.55
|1.8581
|1.8588
|1.8528
|1690
|2006.07.21 11:00
|s/l
|845
|0.55
|1.8588
|1.8588
|1.8528
|-38.50
|5199.40
|1691
|2006.07.21 11:00
|sell
|846
|0.36
|1.8586
|1.8593
|1.8553
|1692
|2006.07.21 14:11
|s/l
|846
|0.36
|1.8593
|1.8593
|1.8553
|-25.20
|5174.20
|1693
|2006.07.21 14:11
|sell
|847
|0.61
|1.8591
|1.8598
|1.8581
|1694
|2006.07.21 14:13
|t/p
|847
|0.61
|1.8581
|1.8598
|1.8581
|61.00
|5235.20
|1695
|2006.07.21 14:13
|sell
|848
|0.37
|1.8578
|1.8594
|1.8488
|1696
|2006.07.21 14:53
|s/l
|848
|0.37
|1.8594
|1.8594
|1.8488
|-59.20
|5176.00
|1697
|2006.07.21 14:53
|sell
|849
|0.25
|1.8593
|1.8609
|1.8503
|1698
|2006.07.24 07:23
|t/p
|849
|0.25
|1.8503
|1.8609
|1.8503
|225.00
|5401.00
|1699
|2006.07.24 11:30
|sell
|850
|0.37
|1.8534
|1.8550
|1.8444
|1700
|2006.07.24 12:21
|s/l
|850
|0.37
|1.8550
|1.8550
|1.8444
|-59.20
|5341.80
|1701
|2006.07.24 12:21
|sell
|851
|0.25
|1.8548
|1.8564
|1.8458
|1702
|2006.07.25 00:25
|t/p
|851
|0.25
|1.8458
|1.8564
|1.8458
|225.00
|5566.80
|1703
|2006.07.25 06:00
|sell
|852
|0.37
|1.8513
|1.8529
|1.8423
|1704
|2006.07.25 06:24
|s/l
|852
|0.37
|1.8529
|1.8529
|1.8423
|-59.20
|5507.60
|1705
|2006.07.25 06:24
|sell
|853
|0.25
|1.8528
|1.8544
|1.8438
|1706
|2006.07.25 15:10
|t/p
|853
|0.25
|1.8438
|1.8544
|1.8438
|225.00
|5732.60
|1707
|2006.07.26 17:33
|sell
|854
|0.01
|1.8499
|1.8506
|1.8414
|1708
|2006.07.26 17:39
|s/l
|854
|0.01
|1.8506
|1.8506
|1.8414
|-0.70
|5731.90
|1709
|2006.07.26 17:39
|sell
|855
|0.03
|1.8504
|1.8517
|1.8457
|1710
|2006.07.26 18:01
|s/l
|855
|0.03
|1.8517
|1.8517
|1.8457
|-3.90
|5728.00
|1711
|2006.07.26 18:01
|sell
|856
|0.25
|1.8513
|1.8529
|1.8423
|1712
|2006.07.26 18:21
|s/l
|856
|0.25
|1.8529
|1.8529
|1.8423
|-40.00
|5688.00
|1713
|2006.07.26 18:21
|sell
|857
|0.25
|1.8527
|1.8543
|1.8437
|1714
|2006.07.26 18:23
|s/l
|857
|0.25
|1.8543
|1.8543
|1.8437
|-40.00
|5648.00
|1715
|2006.07.26 18:23
|sell
|858
|0.25
|1.8542
|1.8558
|1.8452
|1716
|2006.07.27 05:40
|s/l
|858
|0.25
|1.8558
|1.8558
|1.8452
|-40.00
|5608.00
|1717
|2006.07.27 05:40
|sell
|859
|0.25
|1.8558
|1.8574
|1.8468
|1718
|2006.07.27 05:57
|s/l
|859
|0.25
|1.8574
|1.8574
|1.8468
|-40.00
|5568.00
|1719
|2006.07.27 05:57
|sell
|860
|0.25
|1.8572
|1.8588
|1.8482
|1720
|2006.07.27 07:10
|s/l
|860
|0.25
|1.8588
|1.8588
|1.8482
|-40.00
|5528.00
|1721
|2006.07.27 07:10
|sell
|861
|0.25
|1.8588
|1.8604
|1.8498
|1722
|2006.07.27 08:31
|s/l
|861
|0.25
|1.8604
|1.8604
|1.8498
|-40.00
|5488.00
|1723
|2006.07.27 08:31
|sell
|862
|0.25
|1.8603
|1.8619
|1.8513
|1724
|2006.07.27 09:21
|s/l
|862
|0.25
|1.8619
|1.8619
|1.8513
|-40.00
|5448.00
|1725
|2006.07.27 09:21
|sell
|863
|0.25
|1.8618
|1.8634
|1.8528
|1726
|2006.07.27 10:49
|s/l
|863
|0.25
|1.8634
|1.8634
|1.8528
|-40.00
|5408.00
|1727
|2006.07.27 10:49
|sell
|864
|0.25
|1.8632
|1.8648
|1.8542
|1728
|2006.07.27 13:10
|s/l
|864
|0.25
|1.8648
|1.8648
|1.8542
|-40.00
|5368.00
|1729
|2006.07.27 13:10
|sell
|865
|0.25
|1.8646
|1.8662
|1.8556
|1730
|2006.07.27 13:12
|s/l
|865
|0.25
|1.8662
|1.8662
|1.8556
|-40.00
|5328.00
|1731
|2006.07.27 13:12
|sell
|866
|0.25
|1.8660
|1.8676
|1.8570
|1732
|2006.07.27 13:18
|s/l
|866
|0.25
|1.8676
|1.8676
|1.8570
|-40.00
|5288.00
|1733
|2006.07.27 13:18
|sell
|867
|0.25
|1.8675
|1.8691
|1.8585
|1734
|2006.07.27 18:13
|t/p
|867
|0.25
|1.8585
|1.8691
|1.8585
|225.00
|5513.00
|1735
|2006.07.28 04:00
|sell
|868
|0.37
|1.8581
|1.8597
|1.8491
|1736
|2006.07.28 06:54
|s/l
|868
|0.37
|1.8597
|1.8597
|1.8491
|-59.20
|5453.80
|1737
|2006.07.28 06:54
|sell
|869
|0.25
|1.8596
|1.8612
|1.8506
|1738
|2006.07.28 09:37
|s/l
|869
|0.25
|1.8612
|1.8612
|1.8506
|-40.00
|5413.80
|1739
|2006.07.28 09:37
|sell
|870
|0.25
|1.8610
|1.8626
|1.8520
|1740
|2006.07.28 12:31
|s/l
|870
|0.25
|1.8626
|1.8626
|1.8520
|-40.00
|5373.80
|1741
|2006.07.28 12:31
|sell
|871
|0.25
|1.8653
|1.8669
|1.8563
|1742
|2006.07.31 09:04
|s/l
|871
|0.25
|1.8669
|1.8669
|1.8563
|-40.00
|5333.80
|1743
|2006.07.31 09:04
|sell
|872
|0.25
|1.8667
|1.8683
|1.8577
|1744
|2006.07.31 13:00
|s/l
|872
|0.25
|1.8683
|1.8683
|1.8577
|-40.00
|5293.80
|1745
|2006.07.31 13:00
|sell
|873
|0.01
|1.8683
|1.8690
|1.8598
|1746
|2006.07.31 17:31
|s/l
|873
|0.01
|1.8690
|1.8690
|1.8598
|-0.70
|5293.10
|1747
|2006.07.31 17:31
|sell
|874
|0.01
|1.8688
|1.8695
|1.8603
|1748
|2006.08.01 15:22
|s/l
|874
|0.01
|1.8695
|1.8695
|1.8603
|-0.70
|5292.40
|1749
|2006.08.01 15:22
|sell
|875
|0.03
|1.8694
|1.8707
|1.8647
|1750
|2006.08.01 15:53
|s/l
|875
|0.03
|1.8707
|1.8707
|1.8647
|-3.90
|5288.50
|1751
|2006.08.01 15:53
|sell
|876
|0.40
|1.8707
|1.8714
|1.8695
|1752
|2006.08.01 16:06
|s/l
|876
|0.40
|1.8714
|1.8714
|1.8695
|-28.00
|5260.50
|1753
|2006.08.01 16:06
|sell
|877
|0.36
|1.8712
|1.8719
|1.8679
|1754
|2006.08.01 16:06
|s/l
|877
|0.36
|1.8719
|1.8719
|1.8679
|-25.20
|5235.30
|1755
|2006.08.01 16:06
|sell
|878
|0.25
|1.8721
|1.8737
|1.8631
|1756
|2006.08.01 16:07
|s/l
|878
|0.25
|1.8737
|1.8737
|1.8631
|-40.00
|5195.30
|1757
|2006.08.01 16:07
|sell
|879
|0.25
|1.8738
|1.8754
|1.8648
|1758
|2006.08.01 16:57
|s/l
|879
|0.25
|1.8754
|1.8754
|1.8648
|-40.00
|5155.30
|1759
|2006.08.01 16:57
|sell
|880
|0.25
|1.8752
|1.8768
|1.8662
|1760
|2006.08.01 21:24
|s/l
|880
|0.25
|1.8768
|1.8768
|1.8662
|-40.00
|5115.30
|1761
|2006.08.01 21:24
|sell
|881
|0.25
|1.8766
|1.8782
|1.8676
|1762
|2006.08.01 23:59
|close at stop
|881
|0.25
|1.8770
|1.8782
|1.8676
|-10.00
|5105.30