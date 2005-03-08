|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.30 00:00 (2005.02.01 - 2006.07.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.5; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.02; TakeProfit6=47;
|Bars in test
|17401
|Ticks modelled
|1716074
|Modelling quality
|65.46%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|2173.20
|Gross profit
|13395.60
|Gross loss
|-11222.40
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|2.56
|Absolute drawdown
|86.00
|Maximal drawdown
|769.80 (25.10%)
|Relative drawdown
|44.13% (653.80)
|Total trades
|848
|Short positions (won %)
|848 (15.33%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|130 (15.33%)
|Loss trades (% of total)
|718 (84.67%)
|Largest
|profit trade
|450.00
|loss trade
|-150.00
|Average
|profit trade
|103.04
|loss trade
|-15.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (639.40)
|consecutive losses (loss in money)
|28 (-448.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|639.40 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-466.20 (23)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.04 14:57
|sell
|1
|0.10
|1.9253
|1.9269
|1.9163
|2
|2005.03.04 15:27
|s/l
|1
|0.10
|1.9269
|1.9269
|1.9163
|-16.00
|484.00
|3
|2005.03.04 15:28
|sell
|2
|0.10
|1.9271
|1.9287
|1.9181
|4
|2005.03.07 08:00
|t/p
|2
|0.10
|1.9181
|1.9287
|1.9181
|90.00
|574.00
|5
|2005.03.07 16:00
|sell
|3
|0.10
|1.9165
|1.9181
|1.9075
|6
|2005.03.08 07:01
|s/l
|3
|0.10
|1.9181
|1.9181
|1.9075
|-16.00
|558.00
|7
|2005.03.08 07:01
|sell
|4
|0.10
|1.9192
|1.9208
|1.9102
|8
|2005.03.08 07:31
|s/l
|4
|0.10
|1.9208
|1.9208
|1.9102
|-16.00
|542.00
|9
|2005.03.08 07:31
|sell
|5
|0.10
|1.9215
|1.9231
|1.9125
|10
|2005.03.08 10:54
|s/l
|5
|0.10
|1.9231
|1.9231
|1.9125
|-16.00
|526.00
|11
|2005.03.08 10:54
|sell
|6
|0.10
|1.9227
|1.9243
|1.9137
|12
|2005.03.08 13:02
|s/l
|6
|0.10
|1.9243
|1.9243
|1.9137
|-16.00
|510.00
|13
|2005.03.08 13:02
|sell
|7
|0.10
|1.9240
|1.9256
|1.9150
|14
|2005.03.08 13:21
|s/l
|7
|0.10
|1.9256
|1.9256
|1.9150
|-16.00
|494.00
|15
|2005.03.08 13:21
|sell
|8
|0.10
|1.9252
|1.9268
|1.9162
|16
|2005.03.08 13:22
|s/l
|8
|0.10
|1.9268
|1.9268
|1.9162
|-16.00
|478.00
|17
|2005.03.08 13:22
|sell
|9
|0.10
|1.9269
|1.9285
|1.9179
|18
|2005.03.08 13:51
|s/l
|9
|0.10
|1.9285
|1.9285
|1.9179
|-16.00
|462.00
|19
|2005.03.08 13:51
|sell
|10
|0.10
|1.9282
|1.9298
|1.9192
|20
|2005.03.08 13:52
|s/l
|10
|0.10
|1.9298
|1.9298
|1.9192
|-16.00
|446.00
|21
|2005.03.08 13:52
|sell
|11
|0.10
|1.9294
|1.9310
|1.9204
|22
|2005.03.08 14:57
|s/l
|11
|0.10
|1.9310
|1.9310
|1.9204
|-16.00
|430.00
|23
|2005.03.08 14:57
|sell
|12
|0.10
|1.9306
|1.9322
|1.9216
|24
|2005.03.08 15:26
|s/l
|12
|0.10
|1.9322
|1.9322
|1.9216
|-16.00
|414.00
|25
|2005.03.08 15:26
|sell
|13
|0.10
|1.9319
|1.9335
|1.9229
|26
|2005.03.09 12:00
|t/p
|13
|0.10
|1.9229
|1.9335
|1.9229
|90.00
|504.00
|27
|2005.03.09 16:31
|sell
|14
|0.02
|1.9271
|1.9284
|1.9224
|28
|2005.03.09 17:04
|s/l
|14
|0.02
|1.9284
|1.9284
|1.9224
|-2.60
|501.40
|29
|2005.03.09 17:04
|sell
|15
|0.10
|1.9281
|1.9297
|1.9191
|30
|2005.03.10 01:07
|s/l
|15
|0.10
|1.9297
|1.9297
|1.9191
|-16.00
|485.40
|31
|2005.03.10 01:07
|sell
|16
|0.10
|1.9294
|1.9310
|1.9204
|32
|2005.03.11 07:35
|t/p
|16
|0.10
|1.9204
|1.9310
|1.9204
|90.00
|575.40
|33
|2005.03.11 15:30
|sell
|17
|0.10
|1.9268
|1.9284
|1.9178
|34
|2005.03.14 07:04
|t/p
|17
|0.10
|1.9178
|1.9284
|1.9178
|90.00
|665.40
|35
|2005.03.16 09:30
|sell
|18
|0.02
|1.9221
|1.9234
|1.9174
|36
|2005.03.16 09:32
|s/l
|18
|0.02
|1.9234
|1.9234
|1.9174
|-2.60
|662.80
|37
|2005.03.16 09:32
|sell
|19
|0.10
|1.9232
|1.9248
|1.9142
|38
|2005.03.16 10:31
|s/l
|19
|0.10
|1.9248
|1.9248
|1.9142
|-16.00
|646.80
|39
|2005.03.16 10:31
|sell
|20
|0.10
|1.9241
|1.9257
|1.9151
|40
|2005.03.16 12:30
|s/l
|20
|0.10
|1.9257
|1.9257
|1.9151
|-16.00
|630.80
|41
|2005.03.16 12:30
|sell
|21
|0.10
|1.9255
|1.9271
|1.9165
|42
|2005.03.16 12:53
|s/l
|21
|0.10
|1.9271
|1.9271
|1.9165
|-16.00
|614.80
|43
|2005.03.16 12:53
|sell
|22
|0.10
|1.9268
|1.9284
|1.9178
|44
|2005.03.16 12:58
|s/l
|22
|0.10
|1.9284
|1.9284
|1.9178
|-16.00
|598.80
|45
|2005.03.16 12:58
|sell
|23
|0.10
|1.9283
|1.9299
|1.9193
|46
|2005.03.17 12:49
|t/p
|23
|0.10
|1.9193
|1.9299
|1.9193
|90.00
|688.80
|47
|2005.03.17 15:37
|sell
|24
|0.10
|1.9243
|1.9259
|1.9153
|48
|2005.03.17 16:01
|s/l
|24
|0.10
|1.9259
|1.9259
|1.9153
|-16.00
|672.80
|49
|2005.03.17 16:01
|sell
|25
|0.10
|1.9257
|1.9273
|1.9167
|50
|2005.03.18 07:36
|t/p
|25
|0.10
|1.9167
|1.9273
|1.9167
|90.00
|762.80
|51
|2005.03.29 08:56
|sell
|26
|0.02
|1.8739
|1.8752
|1.8692
|52
|2005.03.29 11:47
|s/l
|26
|0.02
|1.8752
|1.8752
|1.8692
|-2.60
|760.20
|53
|2005.03.29 11:47
|sell
|27
|0.10
|1.8748
|1.8764
|1.8658
|54
|2005.03.29 18:24
|s/l
|27
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8658
|-16.00
|744.20
|55
|2005.03.29 18:24
|sell
|28
|0.10
|1.8762
|1.8778
|1.8672
|56
|2005.03.30 01:16
|s/l
|28
|0.10
|1.8778
|1.8778
|1.8672
|-16.00
|728.20
|57
|2005.03.30 01:16
|sell
|29
|0.10
|1.8776
|1.8792
|1.8686
|58
|2005.03.30 03:02
|s/l
|29
|0.10
|1.8792
|1.8792
|1.8686
|-16.00
|712.20
|59
|2005.03.30 03:02
|sell
|30
|0.10
|1.8789
|1.8805
|1.8699
|60
|2005.03.30 03:17
|s/l
|30
|0.10
|1.8805
|1.8805
|1.8699
|-16.00
|696.20
|61
|2005.03.30 03:17
|sell
|31
|0.10
|1.8801
|1.8817
|1.8711
|62
|2005.03.30 08:22
|s/l
|31
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.8711
|-16.00
|680.20
|63
|2005.03.30 08:22
|sell
|32
|0.10
|1.8814
|1.8830
|1.8724
|64
|2005.03.30 08:25
|s/l
|32
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.8724
|-16.00
|664.20
|65
|2005.03.30 08:25
|sell
|33
|0.10
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|66
|2005.03.30 13:22
|s/l
|33
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-16.00
|648.20
|67
|2005.03.30 13:22
|sell
|34
|0.10
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|68
|2005.03.31 12:30
|s/l
|34
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-16.00
|632.20
|69
|2005.03.31 12:30
|sell
|35
|0.02
|1.8872
|1.8885
|1.8825
|70
|2005.03.31 13:00
|s/l
|35
|0.02
|1.8885
|1.8885
|1.8825
|-2.60
|629.60
|71
|2005.03.31 13:00
|sell
|36
|0.10
|1.8905
|1.8921
|1.8815
|72
|2005.04.01 12:30
|s/l
|36
|0.10
|1.8921
|1.8921
|1.8815
|-16.00
|613.60
|73
|2005.04.01 12:30
|sell
|37
|0.02
|1.8933
|1.8946
|1.8886
|74
|2005.04.01 12:30
|s/l
|37
|0.02
|1.8946
|1.8946
|1.8886
|-2.60
|611.00
|75
|2005.04.01 12:30
|sell
|38
|0.10
|1.8956
|1.8972
|1.8866
|76
|2005.04.01 12:30
|s/l
|38
|0.10
|1.8972
|1.8972
|1.8866
|-16.00
|595.00
|77
|2005.04.01 12:30
|sell
|39
|0.10
|1.8962
|1.8978
|1.8872
|78
|2005.04.01 12:30
|s/l
|39
|0.10
|1.8978
|1.8978
|1.8872
|-16.00
|579.00
|79
|2005.04.01 12:30
|sell
|40
|0.10
|1.8976
|1.8992
|1.8886
|80
|2005.04.01 13:17
|t/p
|40
|0.10
|1.8886
|1.8992
|1.8886
|90.00
|669.00
|81
|2005.04.01 13:17
|sell
|41
|0.10
|1.8881
|1.8897
|1.8791
|82
|2005.04.01 13:18
|s/l
|41
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.8791
|-16.00
|653.00
|83
|2005.04.01 13:18
|sell
|42
|0.10
|1.8897
|1.8913
|1.8807
|84
|2005.04.01 13:20
|s/l
|42
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8807
|-16.00
|637.00
|85
|2005.04.01 13:20
|sell
|43
|0.10
|1.8917
|1.8933
|1.8827
|86
|2005.04.01 13:28
|s/l
|43
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.8827
|-16.00
|621.00
|87
|2005.04.01 13:28
|sell
|44
|0.10
|1.8936
|1.8952
|1.8846
|88
|2005.04.01 14:00
|t/p
|44
|0.10
|1.8846
|1.8952
|1.8846
|90.00
|711.00
|89
|2005.04.01 14:27
|sell
|45
|0.10
|1.8890
|1.8906
|1.8800
|90
|2005.04.01 14:29
|t/p
|45
|0.10
|1.8800
|1.8906
|1.8800
|90.00
|801.00
|91
|2005.04.05 20:00
|sell
|46
|0.10
|1.8804
|1.8820
|1.8714
|92
|2005.04.06 02:31
|s/l
|46
|0.10
|1.8820
|1.8820
|1.8714
|-16.00
|785.00
|93
|2005.04.06 02:31
|sell
|47
|0.10
|1.8817
|1.8833
|1.8727
|94
|2005.04.06 04:27
|s/l
|47
|0.10
|1.8833
|1.8833
|1.8727
|-16.00
|769.00
|95
|2005.04.06 04:27
|sell
|48
|0.10
|1.8829
|1.8845
|1.8739
|96
|2005.04.06 06:44
|s/l
|48
|0.10
|1.8845
|1.8845
|1.8739
|-16.00
|753.00
|97
|2005.04.06 06:44
|sell
|49
|0.10
|1.8842
|1.8858
|1.8752
|98
|2005.04.06 12:30
|t/p
|49
|0.10
|1.8752
|1.8858
|1.8752
|90.00
|843.00
|99
|2005.04.06 16:30
|sell
|50
|0.10
|1.8804
|1.8820
|1.8714
|100
|2005.04.06 16:32
|s/l
|50
|0.10
|1.8820
|1.8820
|1.8714
|-16.00
|827.00
|101
|2005.04.06 16:32
|sell
|51
|0.10
|1.8817
|1.8833
|1.8727
|102
|2005.04.07 04:31
|s/l
|51
|0.10
|1.8833
|1.8833
|1.8727
|-16.00
|811.00
|103
|2005.04.07 04:31
|sell
|52
|0.10
|1.8835
|1.8851
|1.8745
|104
|2005.04.07 06:01
|s/l
|52
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.8745
|-16.00
|795.00
|105
|2005.04.07 06:01
|sell
|53
|0.10
|1.8857
|1.8873
|1.8767
|106
|2005.04.07 11:30
|t/p
|53
|0.10
|1.8767
|1.8873
|1.8767
|90.00
|885.00
|107
|2005.04.08 17:30
|sell
|54
|0.02
|1.8820
|1.8833
|1.8773
|108
|2005.04.08 17:56
|s/l
|54
|0.02
|1.8833
|1.8833
|1.8773
|-2.60
|882.40
|109
|2005.04.08 17:56
|sell
|55
|0.10
|1.8829
|1.8845
|1.8739
|110
|2005.04.08 18:55
|s/l
|55
|0.10
|1.8845
|1.8845
|1.8739
|-16.00
|866.40
|111
|2005.04.08 18:55
|sell
|56
|0.10
|1.8845
|1.8861
|1.8755
|112
|2005.04.11 07:42
|s/l
|56
|0.10
|1.8861
|1.8861
|1.8755
|-16.00
|850.40
|113
|2005.04.11 07:42
|sell
|57
|0.10
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|114
|2005.04.11 07:46
|s/l
|57
|0.10
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-16.00
|834.40
|115
|2005.04.11 07:46
|sell
|58
|0.10
|1.8870
|1.8886
|1.8780
|116
|2005.04.11 08:11
|s/l
|58
|0.10
|1.8886
|1.8886
|1.8780
|-16.00
|818.40
|117
|2005.04.11 08:11
|sell
|59
|0.10
|1.8882
|1.8898
|1.8792
|118
|2005.04.11 08:15
|s/l
|59
|0.10
|1.8898
|1.8898
|1.8792
|-16.00
|802.40
|119
|2005.04.11 08:15
|sell
|60
|0.10
|1.8895
|1.8911
|1.8805
|120
|2005.04.11 08:41
|s/l
|60
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.8805
|-16.00
|786.40
|121
|2005.04.11 08:41
|sell
|61
|0.10
|1.8909
|1.8925
|1.8819
|122
|2005.04.11 16:02
|s/l
|61
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.8819
|-16.00
|770.40
|123
|2005.04.11 16:02
|sell
|62
|0.10
|1.8922
|1.8938
|1.8832
|124
|2005.04.12 06:31
|s/l
|62
|0.10
|1.8938
|1.8938
|1.8832
|-16.00
|754.40
|125
|2005.04.12 06:31
|sell
|63
|0.10
|1.8935
|1.8951
|1.8845
|126
|2005.04.12 11:56
|s/l
|63
|0.10
|1.8951
|1.8951
|1.8845
|-16.00
|738.40
|127
|2005.04.12 11:56
|sell
|64
|0.10
|1.8947
|1.8963
|1.8857
|128
|2005.04.12 12:54
|s/l
|64
|0.10
|1.8963
|1.8963
|1.8857
|-16.00
|722.40
|129
|2005.04.12 12:54
|sell
|65
|0.10
|1.8960
|1.8976
|1.8870
|130
|2005.04.12 13:00
|t/p
|65
|0.10
|1.8870
|1.8976
|1.8870
|90.00
|812.40
|131
|2005.04.12 18:30
|sell
|66
|0.10
|1.8894
|1.8910
|1.8804
|132
|2005.04.12 18:44
|s/l
|66
|0.10
|1.8910
|1.8910
|1.8804
|-16.00
|796.40
|133
|2005.04.12 18:44
|sell
|67
|0.10
|1.8907
|1.8923
|1.8817
|134
|2005.04.12 20:34
|s/l
|67
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8817
|-16.00
|780.40
|135
|2005.04.12 20:34
|sell
|68
|0.10
|1.8920
|1.8936
|1.8830
|136
|2005.04.13 03:04
|s/l
|68
|0.10
|1.8936
|1.8936
|1.8830
|-16.00
|764.40
|137
|2005.04.13 03:04
|sell
|69
|0.10
|1.8932
|1.8948
|1.8842
|138
|2005.04.13 06:01
|s/l
|69
|0.10
|1.8948
|1.8948
|1.8842
|-16.00
|748.40
|139
|2005.04.13 06:01
|sell
|70
|0.10
|1.8944
|1.8960
|1.8854
|140
|2005.04.14 09:34
|t/p
|70
|0.10
|1.8854
|1.8960
|1.8854
|90.00
|838.40
|141
|2005.04.15 14:27
|sell
|71
|0.02
|1.8937
|1.8950
|1.8890
|142
|2005.04.15 14:56
|s/l
|71
|0.02
|1.8950
|1.8950
|1.8890
|-2.60
|835.80
|143
|2005.04.15 14:56
|sell
|72
|0.10
|1.8946
|1.8962
|1.8856
|144
|2005.04.18 07:39
|s/l
|72
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.8856
|-16.00
|819.80
|145
|2005.04.18 07:39
|sell
|73
|0.10
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|146
|2005.04.18 08:11
|s/l
|73
|0.10
|1.8974
|1.8974
|1.8868
|-16.00
|803.80
|147
|2005.04.18 08:11
|sell
|74
|0.10
|1.8970
|1.8986
|1.8880
|148
|2005.04.18 08:36
|s/l
|74
|0.10
|1.8986
|1.8986
|1.8880
|-16.00
|787.80
|149
|2005.04.18 08:36
|sell
|75
|0.10
|1.8982
|1.8998
|1.8892
|150
|2005.04.18 08:40
|s/l
|75
|0.10
|1.8998
|1.8998
|1.8892
|-16.00
|771.80
|151
|2005.04.18 08:40
|sell
|76
|0.10
|1.8995
|1.9011
|1.8905
|152
|2005.04.18 09:57
|s/l
|76
|0.10
|1.9011
|1.9011
|1.8905
|-16.00
|755.80
|153
|2005.04.18 09:57
|sell
|77
|0.10
|1.9007
|1.9023
|1.8917
|154
|2005.04.18 14:33
|s/l
|77
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.8917
|-16.00
|739.80
|155
|2005.04.18 14:33
|sell
|78
|0.10
|1.9022
|1.9038
|1.8932
|156
|2005.04.18 14:51
|s/l
|78
|0.10
|1.9038
|1.9038
|1.8932
|-16.00
|723.80
|157
|2005.04.18 14:51
|sell
|79
|0.10
|1.9034
|1.9050
|1.8944
|158
|2005.04.18 15:50
|s/l
|79
|0.10
|1.9050
|1.9050
|1.8944
|-16.00
|707.80
|159
|2005.04.18 15:50
|sell
|80
|0.10
|1.9047
|1.9063
|1.8957
|160
|2005.04.19 06:40
|s/l
|80
|0.10
|1.9063
|1.9063
|1.8957
|-16.00
|691.80
|161
|2005.04.19 06:40
|sell
|81
|0.10
|1.9060
|1.9076
|1.8970
|162
|2005.04.19 07:08
|s/l
|81
|0.10
|1.9076
|1.9076
|1.8970
|-16.00
|675.80
|163
|2005.04.19 07:08
|sell
|82
|0.10
|1.9076
|1.9092
|1.8986
|164
|2005.04.19 07:27
|s/l
|82
|0.10
|1.9092
|1.9092
|1.8986
|-16.00
|659.80
|165
|2005.04.19 07:27
|sell
|83
|0.10
|1.9088
|1.9104
|1.8998
|166
|2005.04.19 10:04
|s/l
|83
|0.10
|1.9104
|1.9104
|1.8998
|-16.00
|643.80
|167
|2005.04.19 10:04
|sell
|84
|0.10
|1.9101
|1.9117
|1.9011
|168
|2005.04.19 10:06
|s/l
|84
|0.10
|1.9117
|1.9117
|1.9011
|-16.00
|627.80
|169
|2005.04.19 10:06
|sell
|85
|0.10
|1.9113
|1.9129
|1.9023
|170
|2005.04.19 10:25
|s/l
|85
|0.10
|1.9129
|1.9129
|1.9023
|-16.00
|611.80
|171
|2005.04.19 10:25
|sell
|86
|0.10
|1.9125
|1.9141
|1.9035
|172
|2005.04.19 14:23
|s/l
|86
|0.10
|1.9141
|1.9141
|1.9035
|-16.00
|595.80
|173
|2005.04.19 14:23
|sell
|87
|0.10
|1.9138
|1.9154
|1.9048
|174
|2005.04.19 14:30
|s/l
|87
|0.10
|1.9154
|1.9154
|1.9048
|-16.00
|579.80
|175
|2005.04.19 14:30
|sell
|88
|0.10
|1.9150
|1.9166
|1.9060
|176
|2005.04.19 14:52
|s/l
|88
|0.10
|1.9166
|1.9166
|1.9060
|-16.00
|563.80
|177
|2005.04.19 14:52
|sell
|89
|0.10
|1.9163
|1.9179
|1.9073
|178
|2005.04.19 15:28
|s/l
|89
|0.10
|1.9179
|1.9179
|1.9073
|-16.00
|547.80
|179
|2005.04.19 15:28
|sell
|90
|0.10
|1.9175
|1.9191
|1.9085
|180
|2005.04.19 19:17
|s/l
|90
|0.10
|1.9191
|1.9191
|1.9085
|-16.00
|531.80
|181
|2005.04.19 19:17
|sell
|91
|0.02
|1.9189
|1.9202
|1.9142
|182
|2005.04.19 19:23
|s/l
|91
|0.02
|1.9202
|1.9202
|1.9142
|-2.60
|529.20
|183
|2005.04.19 19:23
|sell
|92
|0.10
|1.9199
|1.9215
|1.9109
|184
|2005.04.20 13:00
|t/p
|92
|0.10
|1.9109
|1.9215
|1.9109
|90.00
|619.20
|185
|2005.04.20 14:30
|sell
|93
|0.02
|1.9159
|1.9172
|1.9112
|186
|2005.04.20 14:30
|s/l
|93
|0.02
|1.9172
|1.9172
|1.9112
|-2.60
|616.60
|187
|2005.04.20 14:30
|sell
|94
|0.10
|1.9174
|1.9190
|1.9084
|188
|2005.04.20 14:36
|s/l
|94
|0.10
|1.9190
|1.9190
|1.9084
|-16.00
|600.60
|189
|2005.04.20 14:36
|sell
|95
|0.10
|1.9185
|1.9201
|1.9095
|190
|2005.04.20 15:04
|s/l
|95
|0.10
|1.9201
|1.9201
|1.9095
|-16.00
|584.60
|191
|2005.04.20 15:04
|sell
|96
|0.10
|1.9198
|1.9214
|1.9108
|192
|2005.04.20 15:33
|s/l
|96
|0.10
|1.9214
|1.9214
|1.9108
|-16.00
|568.60
|193
|2005.04.20 15:33
|sell
|97
|0.10
|1.9209
|1.9225
|1.9119
|194
|2005.04.21 08:35
|t/p
|97
|0.10
|1.9119
|1.9225
|1.9119
|90.00
|658.60
|195
|2005.04.22 10:00
|sell
|98
|0.02
|1.9138
|1.9151
|1.9091
|196
|2005.04.22 10:00
|s/l
|98
|0.02
|1.9151
|1.9151
|1.9091
|-2.60
|656.00
|197
|2005.04.22 10:00
|sell
|99
|0.10
|1.9151
|1.9167
|1.9061
|198
|2005.04.22 10:58
|s/l
|99
|0.10
|1.9167
|1.9167
|1.9061
|-16.00
|640.00
|199
|2005.04.22 10:59
|sell
|100
|0.10
|1.9142
|1.9158
|1.9052
|200
|2005.04.22 11:03
|s/l
|100
|0.10
|1.9158
|1.9158
|1.9052
|-16.00
|624.00
|201
|2005.04.22 11:03
|sell
|101
|0.10
|1.9156
|1.9172
|1.9066
|202
|2005.04.22 12:56
|s/l
|101
|0.10
|1.9172
|1.9172
|1.9066
|-16.00
|608.00
|203
|2005.04.22 12:56
|sell
|102
|0.10
|1.9168
|1.9184
|1.9078
|204
|2005.04.26 07:01
|t/p
|102
|0.10
|1.9078
|1.9184
|1.9078
|90.00
|698.00
|205
|2005.04.28 15:00
|sell
|103
|0.02
|1.9081
|1.9094
|1.9034
|206
|2005.04.28 15:26
|s/l
|103
|0.02
|1.9094
|1.9094
|1.9034
|-2.60
|695.40
|207
|2005.04.28 15:26
|sell
|104
|0.10
|1.9090
|1.9106
|1.9000
|208
|2005.04.29 04:30
|s/l
|104
|0.10
|1.9106
|1.9106
|1.9000
|-16.00
|679.40
|209
|2005.04.29 04:30
|sell
|105
|0.10
|1.9105
|1.9121
|1.9015
|210
|2005.04.29 04:37
|s/l
|105
|0.10
|1.9121
|1.9121
|1.9015
|-16.00
|663.40
|211
|2005.04.29 04:37
|sell
|106
|0.10
|1.9118
|1.9134
|1.9028
|212
|2005.04.29 04:41
|s/l
|106
|0.10
|1.9134
|1.9134
|1.9028
|-16.00
|647.40
|213
|2005.04.29 04:41
|sell
|107
|0.10
|1.9130
|1.9146
|1.9040
|214
|2005.04.29 04:42
|s/l
|107
|0.10
|1.9146
|1.9146
|1.9040
|-16.00
|631.40
|215
|2005.04.29 04:42
|sell
|108
|0.10
|1.9143
|1.9159
|1.9053
|216
|2005.04.29 06:27
|s/l
|108
|0.10
|1.9159
|1.9159
|1.9053
|-16.00
|615.40
|217
|2005.04.29 06:27
|sell
|109
|0.10
|1.9155
|1.9171
|1.9065
|218
|2005.04.29 18:00
|t/p
|109
|0.10
|1.9065
|1.9171
|1.9065
|90.00
|705.40
|219
|2005.05.04 08:53
|sell
|110
|0.02
|1.8999
|1.9012
|1.8952
|220
|2005.05.04 09:49
|s/l
|110
|0.02
|1.9012
|1.9012
|1.8952
|-2.60
|702.80
|221
|2005.05.04 09:49
|sell
|111
|0.10
|1.9007
|1.9023
|1.8917
|222
|2005.05.04 10:48
|s/l
|111
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.8917
|-16.00
|686.80
|223
|2005.05.04 10:48
|sell
|112
|0.10
|1.9020
|1.9036
|1.8930
|224
|2005.05.04 20:09
|s/l
|112
|0.10
|1.9036
|1.9036
|1.8930
|-16.00
|670.80
|225
|2005.05.04 20:09
|sell
|113
|0.10
|1.9032
|1.9048
|1.8942
|226
|2005.05.05 05:35
|s/l
|113
|0.10
|1.9048
|1.9048
|1.8942
|-16.00
|654.80
|227
|2005.05.05 05:35
|sell
|114
|0.10
|1.9044
|1.9060
|1.8954
|228
|2005.05.05 06:17
|s/l
|114
|0.10
|1.9060
|1.9060
|1.8954
|-16.00
|638.80
|229
|2005.05.05 06:17
|sell
|115
|0.10
|1.9058
|1.9074
|1.8968
|230
|2005.05.05 16:45
|s/l
|115
|0.10
|1.9074
|1.9074
|1.8968
|-16.00
|622.80
|231
|2005.05.05 16:45
|sell
|116
|0.10
|1.9070
|1.9086
|1.8980
|232
|2005.05.06 07:18
|t/p
|116
|0.10
|1.8980
|1.9086
|1.8980
|90.00
|712.80
|233
|2005.05.24 12:58
|sell
|117
|0.02
|1.8346
|1.8359
|1.8299
|234
|2005.05.24 14:31
|t/p
|117
|0.02
|1.8299
|1.8359
|1.8299
|9.40
|722.20
|235
|2005.05.25 18:00
|sell
|118
|0.10
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|236
|2005.05.26 00:11
|s/l
|118
|0.10
|1.8329
|1.8329
|1.8223
|-16.00
|706.20
|237
|2005.05.26 00:11
|sell
|119
|0.60
|1.8325
|1.8350
|1.8250
|238
|2005.05.26 06:30
|t/p
|119
|0.60
|1.8250
|1.8350
|1.8250
|450.00
|1156.20
|239
|2005.06.03 02:06
|sell
|120
|0.02
|1.8183
|1.8196
|1.8136
|240
|2005.06.03 03:05
|s/l
|120
|0.02
|1.8196
|1.8196
|1.8136
|-2.60
|1153.60
|241
|2005.06.03 03:05
|sell
|121
|0.10
|1.8193
|1.8209
|1.8103
|242
|2005.06.03 12:31
|s/l
|121
|0.10
|1.8209
|1.8209
|1.8103
|-16.00
|1137.60
|243
|2005.06.03 12:31
|sell
|122
|0.10
|1.8206
|1.8222
|1.8116
|244
|2005.06.03 12:36
|s/l
|122
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.8116
|-16.00
|1121.60
|245
|2005.06.03 12:36
|sell
|123
|0.10
|1.8219
|1.8235
|1.8129
|246
|2005.06.03 12:45
|s/l
|123
|0.10
|1.8235
|1.8235
|1.8129
|-16.00
|1105.60
|247
|2005.06.03 12:45
|sell
|124
|0.10
|1.8234
|1.8250
|1.8144
|248
|2005.06.03 15:01
|t/p
|124
|0.10
|1.8144
|1.8250
|1.8144
|90.00
|1195.60
|249
|2005.06.06 07:30
|sell
|125
|0.10
|1.8189
|1.8205
|1.8099
|250
|2005.06.06 08:31
|s/l
|125
|0.10
|1.8205
|1.8205
|1.8099
|-16.00
|1179.60
|251
|2005.06.06 08:31
|sell
|126
|0.10
|1.8205
|1.8221
|1.8115
|252
|2005.06.06 16:43
|s/l
|126
|0.10
|1.8221
|1.8221
|1.8115
|-16.00
|1163.60
|253
|2005.06.06 16:43
|sell
|127
|0.10
|1.8217
|1.8233
|1.8127
|254
|2005.06.06 17:08
|s/l
|127
|0.10
|1.8233
|1.8233
|1.8127
|-16.00
|1147.60
|255
|2005.06.06 17:08
|sell
|128
|0.10
|1.8230
|1.8246
|1.8140
|256
|2005.06.06 17:18
|s/l
|128
|0.10
|1.8246
|1.8246
|1.8140
|-16.00
|1131.60
|257
|2005.06.06 17:18
|sell
|129
|0.10
|1.8242
|1.8258
|1.8152
|258
|2005.06.07 06:02
|s/l
|129
|0.10
|1.8258
|1.8258
|1.8152
|-16.00
|1115.60
|259
|2005.06.07 06:02
|sell
|130
|0.02
|1.8259
|1.8272
|1.8212
|260
|2005.06.07 06:12
|s/l
|130
|0.02
|1.8272
|1.8272
|1.8212
|-2.60
|1113.00
|261
|2005.06.07 06:12
|sell
|131
|0.10
|1.8269
|1.8285
|1.8179
|262
|2005.06.07 06:14
|s/l
|131
|0.10
|1.8285
|1.8285
|1.8179
|-16.00
|1097.00
|263
|2005.06.07 06:14
|sell
|132
|0.10
|1.8283
|1.8299
|1.8193
|264
|2005.06.07 07:28
|s/l
|132
|0.10
|1.8299
|1.8299
|1.8193
|-16.00
|1081.00
|265
|2005.06.07 07:28
|sell
|133
|0.10
|1.8296
|1.8312
|1.8206
|266
|2005.06.07 08:39
|s/l
|133
|0.10
|1.8312
|1.8312
|1.8206
|-16.00
|1065.00
|267
|2005.06.07 08:40
|sell
|134
|0.02
|1.8311
|1.8324
|1.8264
|268
|2005.06.07 08:56
|s/l
|134
|0.02
|1.8324
|1.8324
|1.8264
|-2.60
|1062.40
|269
|2005.06.07 08:56
|sell
|135
|0.10
|1.8325
|1.8341
|1.8235
|270
|2005.06.07 16:46
|s/l
|135
|0.10
|1.8341
|1.8341
|1.8235
|-16.00
|1046.40
|271
|2005.06.07 16:46
|sell
|136
|0.10
|1.8341
|1.8357
|1.8251
|272
|2005.06.07 21:23
|s/l
|136
|0.10
|1.8357
|1.8357
|1.8251
|-16.00
|1030.40
|273
|2005.06.07 21:23
|sell
|137
|0.10
|1.8354
|1.8370
|1.8264
|274
|2005.06.08 01:06
|s/l
|137
|0.10
|1.8370
|1.8370
|1.8264
|-16.00
|1014.40
|275
|2005.06.08 01:06
|sell
|138
|0.10
|1.8367
|1.8383
|1.8277
|276
|2005.06.08 02:57
|s/l
|138
|0.10
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|-16.00
|998.40
|277
|2005.06.08 02:57
|sell
|139
|0.10
|1.8379
|1.8395
|1.8289
|278
|2005.06.08 15:46
|s/l
|139
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.8289
|-16.00
|982.40
|279
|2005.06.08 15:46
|sell
|140
|0.10
|1.8393
|1.8409
|1.8303
|280
|2005.06.08 17:00
|t/p
|140
|0.10
|1.8303
|1.8409
|1.8303
|90.00
|1072.40
|281
|2005.06.15 14:19
|sell
|141
|0.02
|1.8164
|1.8177
|1.8117
|282
|2005.06.15 14:57
|s/l
|141
|0.02
|1.8177
|1.8177
|1.8117
|-2.60
|1069.80
|283
|2005.06.15 14:57
|sell
|142
|0.10
|1.8177
|1.8193
|1.8087
|284
|2005.06.15 14:58
|s/l
|142
|0.10
|1.8193
|1.8193
|1.8087
|-16.00
|1053.80
|285
|2005.06.15 14:58
|sell
|143
|0.10
|1.8195
|1.8211
|1.8105
|286
|2005.06.15 15:57
|s/l
|143
|0.10
|1.8211
|1.8211
|1.8105
|-16.00
|1037.80
|287
|2005.06.15 15:57
|sell
|144
|0.10
|1.8207
|1.8223
|1.8117
|288
|2005.06.15 15:58
|s/l
|144
|0.10
|1.8223
|1.8223
|1.8117
|-16.00
|1021.80
|289
|2005.06.15 15:58
|sell
|145
|0.10
|1.8219
|1.8235
|1.8129
|290
|2005.06.15 16:58
|s/l
|145
|0.10
|1.8235
|1.8235
|1.8129
|-16.00
|1005.80
|291
|2005.06.15 16:58
|sell
|146
|0.10
|1.8232
|1.8248
|1.8142
|292
|2005.06.15 17:57
|s/l
|146
|0.10
|1.8248
|1.8248
|1.8142
|-16.00
|989.80
|293
|2005.06.15 17:57
|sell
|147
|0.10
|1.8245
|1.8261
|1.8155
|294
|2005.06.16 12:33
|s/l
|147
|0.10
|1.8261
|1.8261
|1.8155
|-16.00
|973.80
|295
|2005.06.16 12:33
|sell
|148
|0.10
|1.8262
|1.8278
|1.8172
|296
|2005.06.16 13:03
|s/l
|148
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.8172
|-16.00
|957.80
|297
|2005.06.16 13:03
|sell
|149
|0.10
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|298
|2005.06.16 14:00
|t/p
|149
|0.10
|1.8189
|1.8295
|1.8189
|90.00
|1047.80
|299
|2005.06.16 14:01
|sell
|150
|0.10
|1.8192
|1.8208
|1.8102
|300
|2005.06.16 14:27
|s/l
|150
|0.10
|1.8208
|1.8208
|1.8102
|-16.00
|1031.80
|301
|2005.06.16 14:27
|sell
|151
|0.10
|1.8206
|1.8222
|1.8116
|302
|2005.06.16 16:01
|s/l
|151
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.8116
|-16.00
|1015.80
|303
|2005.06.16 16:24
|sell
|152
|0.10
|1.8223
|1.8239
|1.8133
|304
|2005.06.17 01:14
|s/l
|152
|0.10
|1.8239
|1.8239
|1.8133
|-16.00
|999.80
|305
|2005.06.17 01:15
|sell
|153
|0.10
|1.8230
|1.8246
|1.8140
|306
|2005.06.17 07:36
|s/l
|153
|0.10
|1.8246
|1.8246
|1.8140
|-16.00
|983.80
|307
|2005.06.17 07:36
|sell
|154
|0.10
|1.8244
|1.8260
|1.8154
|308
|2005.06.17 08:05
|s/l
|154
|0.10
|1.8260
|1.8260
|1.8154
|-16.00
|967.80
|309
|2005.06.17 08:05
|sell
|155
|0.10
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|310
|2005.06.17 10:32
|s/l
|155
|0.10
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-16.00
|951.80
|311
|2005.06.17 10:32
|sell
|156
|0.10
|1.8277
|1.8293
|1.8187
|312
|2005.06.17 18:16
|s/l
|156
|0.10
|1.8293
|1.8293
|1.8187
|-16.00
|935.80
|313
|2005.06.17 18:16
|sell
|157
|0.10
|1.8291
|1.8307
|1.8201
|314
|2005.06.17 18:26
|s/l
|157
|0.10
|1.8307
|1.8307
|1.8201
|-16.00
|919.80
|315
|2005.06.17 18:26
|sell
|158
|0.10
|1.8305
|1.8321
|1.8215
|316
|2005.06.20 13:33
|t/p
|158
|0.10
|1.8215
|1.8321
|1.8215
|90.00
|1009.80
|317
|2005.06.20 20:31
|sell
|159
|0.02
|1.8246
|1.8259
|1.8199
|318
|2005.06.20 21:09
|s/l
|159
|0.02
|1.8259
|1.8259
|1.8199
|-2.60
|1007.20
|319
|2005.06.20 21:09
|sell
|160
|0.10
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|320
|2005.06.21 14:38
|s/l
|160
|0.10
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-16.00
|991.20
|321
|2005.06.21 15:30
|sell
|161
|0.10
|1.8249
|1.8265
|1.8159
|322
|2005.06.21 16:06
|s/l
|161
|0.10
|1.8265
|1.8265
|1.8159
|-16.00
|975.20
|323
|2005.06.21 16:06
|sell
|162
|0.10
|1.8262
|1.8278
|1.8172
|324
|2005.06.21 16:34
|s/l
|162
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.8172
|-16.00
|959.20
|325
|2005.06.21 16:34
|sell
|163
|0.10
|1.8276
|1.8292
|1.8186
|326
|2005.06.21 18:02
|s/l
|163
|0.10
|1.8292
|1.8292
|1.8186
|-16.00
|943.20
|327
|2005.06.21 18:02
|sell
|164
|0.10
|1.8289
|1.8305
|1.8199
|328
|2005.06.22 06:39
|s/l
|164
|0.10
|1.8305
|1.8305
|1.8199
|-16.00
|927.20
|329
|2005.06.22 06:39
|sell
|165
|0.10
|1.8306
|1.8322
|1.8216
|330
|2005.06.22 08:08
|s/l
|165
|0.10
|1.8322
|1.8322
|1.8216
|-16.00
|911.20
|331
|2005.06.22 08:08
|sell
|166
|0.10
|1.8321
|1.8337
|1.8231
|332
|2005.06.22 08:31
|t/p
|166
|0.10
|1.8231
|1.8337
|1.8231
|90.00
|1001.20
|333
|2005.06.22 08:35
|sell
|167
|0.10
|1.8253
|1.8269
|1.8163
|334
|2005.06.22 08:36
|s/l
|167
|0.10
|1.8269
|1.8269
|1.8163
|-16.00
|985.20
|335
|2005.06.22 08:36
|sell
|168
|0.10
|1.8266
|1.8282
|1.8176
|336
|2005.06.22 08:37
|s/l
|168
|0.10
|1.8282
|1.8282
|1.8176
|-16.00
|969.20
|337
|2005.06.22 08:37
|sell
|169
|0.10
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|338
|2005.06.22 08:41
|s/l
|169
|0.10
|1.8295
|1.8295
|1.8189
|-16.00
|953.20
|339
|2005.06.22 08:41
|sell
|170
|0.10
|1.8298
|1.8314
|1.8208
|340
|2005.06.22 08:56
|s/l
|170
|0.10
|1.8314
|1.8314
|1.8208
|-16.00
|937.20
|341
|2005.06.22 08:56
|sell
|171
|0.10
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|342
|2005.06.22 09:00
|t/p
|171
|0.10
|1.8223
|1.8329
|1.8223
|90.00
|1027.20
|343
|2005.06.24 14:30
|sell
|172
|0.10
|1.8229
|1.8245
|1.8139
|344
|2005.06.24 20:09
|s/l
|172
|0.10
|1.8245
|1.8245
|1.8139
|-16.00
|1011.20
|345
|2005.06.24 20:09
|sell
|173
|0.10
|1.8242
|1.8258
|1.8152
|346
|2005.06.27 06:29
|s/l
|173
|0.10
|1.8258
|1.8258
|1.8152
|-16.00
|995.20
|347
|2005.06.27 06:29
|sell
|174
|0.10
|1.8255
|1.8271
|1.8165
|348
|2005.06.27 06:36
|s/l
|174
|0.10
|1.8271
|1.8271
|1.8165
|-16.00
|979.20
|349
|2005.06.27 06:36
|sell
|175
|0.10
|1.8268
|1.8284
|1.8178
|350
|2005.06.27 06:57
|s/l
|175
|0.10
|1.8284
|1.8284
|1.8178
|-16.00
|963.20
|351
|2005.06.27 06:57
|sell
|176
|0.10
|1.8280
|1.8296
|1.8190
|352
|2005.06.27 07:57
|s/l
|176
|0.10
|1.8296
|1.8296
|1.8190
|-16.00
|947.20
|353
|2005.06.27 07:57
|sell
|177
|0.10
|1.8293
|1.8309
|1.8203
|354
|2005.06.27 10:55
|s/l
|177
|0.10
|1.8309
|1.8309
|1.8203
|-16.00
|931.20
|355
|2005.06.27 10:55
|sell
|178
|0.10
|1.8305
|1.8321
|1.8215
|356
|2005.06.28 07:28
|t/p
|178
|0.10
|1.8215
|1.8321
|1.8215
|90.00
|1021.20
|357
|2005.07.11 15:00
|sell
|179
|0.02
|1.7553
|1.7566
|1.7506
|358
|2005.07.11 15:00
|s/l
|179
|0.02
|1.7566
|1.7566
|1.7506
|-2.60
|1018.60
|359
|2005.07.11 15:00
|sell
|180
|0.10
|1.7565
|1.7581
|1.7475
|360
|2005.07.11 15:24
|s/l
|180
|0.10
|1.7581
|1.7581
|1.7475
|-16.00
|1002.60
|361
|2005.07.11 15:24
|sell
|181
|0.10
|1.7578
|1.7594
|1.7488
|362
|2005.07.12 01:44
|s/l
|181
|0.10
|1.7594
|1.7594
|1.7488
|-16.00
|986.60
|363
|2005.07.12 01:44
|sell
|182
|0.10
|1.7591
|1.7607
|1.7501
|364
|2005.07.12 01:45
|s/l
|182
|0.10
|1.7607
|1.7607
|1.7501
|-16.00
|970.60
|365
|2005.07.12 01:45
|sell
|183
|0.10
|1.7606
|1.7622
|1.7516
|366
|2005.07.12 02:14
|s/l
|183
|0.10
|1.7622
|1.7622
|1.7516
|-16.00
|954.60
|367
|2005.07.12 02:14
|sell
|184
|0.10
|1.7618
|1.7634
|1.7528
|368
|2005.07.12 02:18
|s/l
|184
|0.10
|1.7634
|1.7634
|1.7528
|-16.00
|938.60
|369
|2005.07.12 02:18
|sell
|185
|0.10
|1.7631
|1.7647
|1.7541
|370
|2005.07.12 03:46
|s/l
|185
|0.10
|1.7647
|1.7647
|1.7541
|-16.00
|922.60
|371
|2005.07.12 03:46
|sell
|186
|0.10
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|372
|2005.07.12 04:26
|s/l
|186
|0.10
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-16.00
|906.60
|373
|2005.07.12 04:26
|sell
|187
|0.10
|1.7655
|1.7671
|1.7565
|374
|2005.07.12 07:09
|s/l
|187
|0.10
|1.7671
|1.7671
|1.7565
|-16.00
|890.60
|375
|2005.07.12 07:09
|sell
|188
|0.10
|1.7668
|1.7684
|1.7578
|376
|2005.07.12 07:22
|s/l
|188
|0.10
|1.7684
|1.7684
|1.7578
|-16.00
|874.60
|377
|2005.07.12 07:22
|sell
|189
|0.10
|1.7680
|1.7696
|1.7590
|378
|2005.07.12 10:21
|s/l
|189
|0.10
|1.7696
|1.7696
|1.7590
|-16.00
|858.60
|379
|2005.07.12 10:21
|sell
|190
|0.10
|1.7692
|1.7708
|1.7602
|380
|2005.07.12 10:47
|s/l
|190
|0.10
|1.7708
|1.7708
|1.7602
|-16.00
|842.60
|381
|2005.07.12 10:47
|sell
|191
|0.10
|1.7707
|1.7723
|1.7617
|382
|2005.07.12 10:57
|s/l
|191
|0.10
|1.7723
|1.7723
|1.7617
|-16.00
|826.60
|383
|2005.07.12 10:57
|sell
|192
|0.10
|1.7719
|1.7735
|1.7629
|384
|2005.07.12 15:22
|s/l
|192
|0.10
|1.7735
|1.7735
|1.7629
|-16.00
|810.60
|385
|2005.07.12 15:22
|sell
|193
|0.10
|1.7734
|1.7750
|1.7644
|386
|2005.07.12 15:44
|s/l
|193
|0.10
|1.7750
|1.7750
|1.7644
|-16.00
|794.60
|387
|2005.07.12 15:44
|sell
|194
|0.10
|1.7747
|1.7763
|1.7657
|388
|2005.07.12 15:57
|s/l
|194
|0.10
|1.7763
|1.7763
|1.7657
|-16.00
|778.60
|389
|2005.07.12 15:57
|sell
|195
|0.10
|1.7759
|1.7775
|1.7669
|390
|2005.07.12 17:25
|s/l
|195
|0.10
|1.7775
|1.7775
|1.7669
|-16.00
|762.60
|391
|2005.07.12 17:25
|sell
|196
|0.10
|1.7773
|1.7789
|1.7683
|392
|2005.07.12 20:54
|s/l
|196
|0.10
|1.7789
|1.7789
|1.7683
|-16.00
|746.60
|393
|2005.07.12 20:54
|sell
|197
|0.10
|1.7786
|1.7802
|1.7696
|394
|2005.07.13 07:30
|t/p
|197
|0.10
|1.7696
|1.7802
|1.7696
|90.00
|836.60
|395
|2005.07.13 21:01
|sell
|198
|0.02
|1.7647
|1.7660
|1.7600
|396
|2005.07.14 00:16
|t/p
|198
|0.02
|1.7600
|1.7660
|1.7600
|9.40
|846.00
|397
|2005.07.14 03:02
|sell
|199
|0.60
|1.7633
|1.7658
|1.7558
|398
|2005.07.14 17:30
|t/p
|199
|0.60
|1.7558
|1.7658
|1.7558
|450.00
|1296.00
|399
|2005.07.15 08:01
|sell
|200
|0.10
|1.7631
|1.7647
|1.7541
|400
|2005.07.15 12:37
|t/p
|200
|0.10
|1.7541
|1.7647
|1.7541
|90.00
|1386.00
|401
|2005.07.21 07:00
|sell
|201
|0.02
|1.7458
|1.7471
|1.7411
|402
|2005.07.21 07:00
|s/l
|201
|0.02
|1.7471
|1.7471
|1.7411
|-2.60
|1383.40
|403
|2005.07.21 07:00
|sell
|202
|0.10
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|404
|2005.07.21 07:22
|s/l
|202
|0.10
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-16.00
|1367.40
|405
|2005.07.21 07:22
|sell
|203
|0.10
|1.7483
|1.7499
|1.7393
|406
|2005.07.21 08:41
|s/l
|203
|0.10
|1.7499
|1.7499
|1.7393
|-16.00
|1351.40
|407
|2005.07.21 08:41
|sell
|204
|0.10
|1.7495
|1.7511
|1.7405
|408
|2005.07.21 08:49
|s/l
|204
|0.10
|1.7511
|1.7511
|1.7405
|-16.00
|1335.40
|409
|2005.07.21 08:49
|sell
|205
|0.10
|1.7510
|1.7526
|1.7420
|410
|2005.07.21 11:00
|s/l
|205
|0.10
|1.7526
|1.7526
|1.7420
|-16.00
|1319.40
|411
|2005.07.21 11:00
|sell
|206
|0.10
|1.7537
|1.7553
|1.7447
|412
|2005.07.21 11:08
|s/l
|206
|0.10
|1.7553
|1.7553
|1.7447
|-16.00
|1303.40
|413
|2005.07.21 11:08
|sell
|207
|0.10
|1.7580
|1.7596
|1.7490
|414
|2005.07.21 11:16
|s/l
|207
|0.10
|1.7596
|1.7596
|1.7490
|-16.00
|1287.40
|415
|2005.07.21 11:16
|sell
|208
|0.10
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|416
|2005.07.21 11:53
|s/l
|208
|0.10
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-16.00
|1271.40
|417
|2005.07.21 11:53
|sell
|209
|0.10
|1.7609
|1.7625
|1.7519
|418
|2005.07.21 12:00
|t/p
|209
|0.10
|1.7519
|1.7625
|1.7519
|90.00
|1361.40
|419
|2005.07.21 12:00
|sell
|210
|0.10
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|420
|2005.07.21 12:07
|s/l
|210
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-16.00
|1345.40
|421
|2005.07.21 12:07
|sell
|211
|0.10
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|422
|2005.07.21 12:27
|s/l
|211
|0.10
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-16.00
|1329.40
|423
|2005.07.21 12:27
|sell
|212
|0.10
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|424
|2005.07.21 12:28
|s/l
|212
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-16.00
|1313.40
|425
|2005.07.21 12:28
|sell
|213
|0.10
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|426
|2005.07.21 12:30
|t/p
|213
|0.10
|1.7487
|1.7593
|1.7487
|90.00
|1403.40
|427
|2005.07.21 12:30
|sell
|214
|0.10
|1.7459
|1.7475
|1.7369
|428
|2005.07.21 12:36
|s/l
|214
|0.10
|1.7475
|1.7475
|1.7369
|-16.00
|1387.40
|429
|2005.07.21 12:36
|sell
|215
|0.10
|1.7475
|1.7491
|1.7385
|430
|2005.07.21 12:57
|s/l
|215
|0.10
|1.7491
|1.7491
|1.7385
|-16.00
|1371.40
|431
|2005.07.21 12:57
|sell
|216
|0.10
|1.7488
|1.7504
|1.7398
|432
|2005.07.21 12:57
|s/l
|216
|0.10
|1.7504
|1.7504
|1.7398
|-16.00
|1355.40
|433
|2005.07.21 12:57
|sell
|217
|0.10
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|434
|2005.07.21 16:31
|s/l
|217
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-16.00
|1339.40
|435
|2005.07.21 16:31
|sell
|218
|0.10
|1.7514
|1.7530
|1.7424
|436
|2005.07.21 16:52
|s/l
|218
|0.10
|1.7530
|1.7530
|1.7424
|-16.00
|1323.40
|437
|2005.07.21 16:52
|sell
|219
|0.10
|1.7536
|1.7552
|1.7446
|438
|2005.07.21 17:21
|s/l
|219
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.7446
|-16.00
|1307.40
|439
|2005.07.21 17:21
|sell
|220
|0.10
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|440
|2005.07.21 17:38
|s/l
|220
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-16.00
|1291.40
|441
|2005.07.21 17:38
|sell
|221
|0.10
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|442
|2005.07.21 17:50
|s/l
|221
|0.10
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-16.00
|1275.40
|443
|2005.07.21 17:50
|sell
|222
|0.10
|1.7595
|1.7611
|1.7505
|444
|2005.07.21 21:00
|t/p
|222
|0.10
|1.7505
|1.7611
|1.7505
|90.00
|1365.40
|445
|2005.07.21 21:00
|sell
|223
|0.10
|1.7497
|1.7513
|1.7407
|446
|2005.07.21 21:16
|s/l
|223
|0.10
|1.7513
|1.7513
|1.7407
|-16.00
|1349.40
|447
|2005.07.21 21:16
|sell
|224
|0.10
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|448
|2005.07.21 21:17
|s/l
|224
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-16.00
|1333.40
|449
|2005.07.21 21:17
|sell
|225
|0.10
|1.7526
|1.7542
|1.7436
|450
|2005.07.21 22:45
|s/l
|225
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.7436
|-16.00
|1317.40
|451
|2005.07.21 22:45
|sell
|226
|0.10
|1.7539
|1.7555
|1.7449
|452
|2005.07.22 06:05
|s/l
|226
|0.10
|1.7555
|1.7555
|1.7449
|-16.00
|1301.40
|453
|2005.07.22 06:05
|sell
|227
|0.10
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|454
|2005.07.22 12:00
|t/p
|227
|0.10
|1.7474
|1.7580
|1.7474
|90.00
|1391.40
|455
|2005.07.25 19:30
|sell
|228
|0.10
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|456
|2005.07.26 08:30
|t/p
|228
|0.10
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|90.00
|1481.40
|457
|2005.07.27 16:31
|sell
|229
|0.02
|1.7439
|1.7452
|1.7392
|458
|2005.07.27 17:53
|s/l
|229
|0.02
|1.7452
|1.7452
|1.7392
|-2.60
|1478.80
|459
|2005.07.27 17:53
|sell
|230
|0.10
|1.7449
|1.7465
|1.7359
|460
|2005.07.27 18:01
|s/l
|230
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.7359
|-16.00
|1462.80
|461
|2005.07.27 18:01
|sell
|231
|0.10
|1.7463
|1.7479
|1.7373
|462
|2005.07.28 11:01
|s/l
|231
|0.10
|1.7479
|1.7479
|1.7373
|-16.00
|1446.80
|463
|2005.07.28 11:01
|sell
|232
|0.10
|1.7475
|1.7491
|1.7385
|464
|2005.07.28 11:04
|s/l
|232
|0.10
|1.7491
|1.7491
|1.7385
|-16.00
|1430.80
|465
|2005.07.28 11:04
|sell
|233
|0.10
|1.7488
|1.7504
|1.7398
|466
|2005.07.28 11:08
|s/l
|233
|0.10
|1.7504
|1.7504
|1.7398
|-16.00
|1414.80
|467
|2005.07.28 11:08
|sell
|234
|0.10
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|468
|2005.07.28 11:37
|s/l
|234
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-16.00
|1398.80
|469
|2005.07.28 11:37
|sell
|235
|0.10
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|470
|2005.07.28 12:27
|s/l
|235
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-16.00
|1382.80
|471
|2005.07.28 12:27
|sell
|236
|0.10
|1.7526
|1.7542
|1.7436
|472
|2005.07.28 13:27
|s/l
|236
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.7436
|-16.00
|1366.80
|473
|2005.07.28 13:27
|sell
|237
|0.10
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|474
|2005.07.28 15:53
|s/l
|237
|0.10
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-16.00
|1350.80
|475
|2005.07.28 15:53
|sell
|238
|0.10
|1.7551
|1.7567
|1.7461
|476
|2005.07.28 16:22
|s/l
|238
|0.10
|1.7567
|1.7567
|1.7461
|-16.00
|1334.80
|477
|2005.07.28 16:22
|sell
|239
|0.10
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|478
|2005.07.28 16:27
|s/l
|239
|0.10
|1.7580
|1.7580
|1.7474
|-16.00
|1318.80
|479
|2005.07.28 16:27
|sell
|240
|0.10
|1.7578
|1.7594
|1.7488
|480
|2005.07.28 16:54
|s/l
|240
|0.10
|1.7594
|1.7594
|1.7488
|-16.00
|1302.80
|481
|2005.07.28 16:54
|sell
|241
|0.10
|1.7591
|1.7607
|1.7501
|482
|2005.07.29 12:36
|s/l
|241
|0.10
|1.7607
|1.7607
|1.7501
|-16.00
|1286.80
|483
|2005.07.29 12:36
|sell
|242
|0.10
|1.7604
|1.7620
|1.7514
|484
|2005.08.01 02:45
|s/l
|242
|0.10
|1.7620
|1.7620
|1.7514
|-16.00
|1270.80
|485
|2005.08.01 02:45
|sell
|243
|0.10
|1.7616
|1.7632
|1.7526
|486
|2005.08.01 02:48
|s/l
|243
|0.10
|1.7632
|1.7632
|1.7526
|-16.00
|1254.80
|487
|2005.08.01 02:48
|sell
|244
|0.10
|1.7629
|1.7645
|1.7539
|488
|2005.08.01 07:23
|s/l
|244
|0.10
|1.7645
|1.7645
|1.7539
|-16.00
|1238.80
|489
|2005.08.01 07:23
|sell
|245
|0.10
|1.7641
|1.7657
|1.7551
|490
|2005.08.01 08:08
|s/l
|245
|0.10
|1.7657
|1.7657
|1.7551
|-16.00
|1222.80
|491
|2005.08.01 08:08
|sell
|246
|0.10
|1.7653
|1.7669
|1.7563
|492
|2005.08.01 08:11
|s/l
|246
|0.10
|1.7669
|1.7669
|1.7563
|-16.00
|1206.80
|493
|2005.08.01 08:11
|sell
|247
|0.10
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|494
|2005.08.01 08:53
|s/l
|247
|0.10
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-16.00
|1190.80
|495
|2005.08.01 08:53
|sell
|248
|0.10
|1.7678
|1.7694
|1.7588
|496
|2005.08.01 10:56
|s/l
|248
|0.10
|1.7694
|1.7694
|1.7588
|-16.00
|1174.80
|497
|2005.08.01 10:56
|sell
|249
|0.02
|1.7692
|1.7705
|1.7645
|498
|2005.08.01 13:32
|s/l
|249
|0.02
|1.7705
|1.7705
|1.7645
|-2.60
|1172.20
|499
|2005.08.01 13:32
|sell
|250
|0.02
|1.7701
|1.7714
|1.7654
|500
|2005.08.01 13:55
|s/l
|250
|0.02
|1.7714
|1.7714
|1.7654
|-2.60
|1169.60
|501
|2005.08.01 13:55
|sell
|251
|0.10
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|502
|2005.08.01 14:27
|s/l
|251
|0.10
|1.7727
|1.7727
|1.7621
|-16.00
|1153.60
|503
|2005.08.01 14:27
|sell
|252
|0.10
|1.7723
|1.7739
|1.7633
|504
|2005.08.02 07:51
|s/l
|252
|0.10
|1.7739
|1.7739
|1.7633
|-16.00
|1137.60
|505
|2005.08.02 07:51
|sell
|253
|0.02
|1.7736
|1.7749
|1.7689
|506
|2005.08.02 08:21
|s/l
|253
|0.02
|1.7749
|1.7749
|1.7689
|-2.60
|1135.00
|507
|2005.08.02 08:21
|sell
|254
|0.10
|1.7744
|1.7760
|1.7654
|508
|2005.08.03 02:57
|t/p
|254
|0.10
|1.7654
|1.7760
|1.7654
|90.00
|1225.00
|509
|2005.08.03 06:31
|sell
|255
|0.02
|1.7692
|1.7705
|1.7645
|510
|2005.08.03 07:00
|s/l
|255
|0.02
|1.7705
|1.7705
|1.7645
|-2.60
|1222.40
|511
|2005.08.03 07:00
|sell
|256
|0.10
|1.7702
|1.7718
|1.7612
|512
|2005.08.03 08:01
|s/l
|256
|0.10
|1.7718
|1.7718
|1.7612
|-16.00
|1206.40
|513
|2005.08.03 08:01
|sell
|257
|0.10
|1.7714
|1.7730
|1.7624
|514
|2005.08.03 08:30
|s/l
|257
|0.10
|1.7730
|1.7730
|1.7624
|-16.00
|1190.40
|515
|2005.08.03 08:30
|sell
|258
|0.10
|1.7736
|1.7752
|1.7646
|516
|2005.08.03 09:00
|s/l
|258
|0.10
|1.7752
|1.7752
|1.7646
|-16.00
|1174.40
|517
|2005.08.03 09:00
|sell
|259
|0.10
|1.7750
|1.7766
|1.7660
|518
|2005.08.03 09:00
|s/l
|259
|0.10
|1.7766
|1.7766
|1.7660
|-16.00
|1158.40
|519
|2005.08.03 09:00
|sell
|260
|0.10
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|520
|2005.08.03 09:03
|s/l
|260
|0.10
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-16.00
|1142.40
|521
|2005.08.03 09:03
|sell
|261
|0.10
|1.7813
|1.7829
|1.7723
|522
|2005.08.03 09:31
|s/l
|261
|0.10
|1.7829
|1.7829
|1.7723
|-16.00
|1126.40
|523
|2005.08.03 09:31
|sell
|262
|0.10
|1.7826
|1.7842
|1.7736
|524
|2005.08.04 07:30
|t/p
|262
|0.10
|1.7736
|1.7842
|1.7736
|90.00
|1216.40
|525
|2005.08.04 10:01
|sell
|263
|0.02
|1.7781
|1.7794
|1.7734
|526
|2005.08.04 10:30
|s/l
|263
|0.02
|1.7794
|1.7794
|1.7734
|-2.60
|1213.80
|527
|2005.08.04 10:30
|sell
|264
|0.10
|1.7792
|1.7808
|1.7702
|528
|2005.08.04 15:00
|s/l
|264
|0.10
|1.7808
|1.7808
|1.7702
|-16.00
|1197.80
|529
|2005.08.04 15:00
|sell
|265
|0.10
|1.7820
|1.7836
|1.7730
|530
|2005.08.05 13:00
|t/p
|265
|0.10
|1.7730
|1.7836
|1.7730
|90.00
|1287.80
|531
|2005.08.05 18:30
|sell
|266
|0.10
|1.7776
|1.7792
|1.7686
|532
|2005.08.05 19:30
|s/l
|266
|0.10
|1.7792
|1.7792
|1.7686
|-16.00
|1271.80
|533
|2005.08.05 19:30
|sell
|267
|0.10
|1.7789
|1.7805
|1.7699
|534
|2005.08.08 08:30
|s/l
|267
|0.10
|1.7805
|1.7805
|1.7699
|-16.00
|1255.80
|535
|2005.08.08 08:30
|sell
|268
|0.10
|1.7808
|1.7824
|1.7718
|536
|2005.08.08 08:30
|s/l
|268
|0.10
|1.7824
|1.7824
|1.7718
|-16.00
|1239.80
|537
|2005.08.08 08:30
|sell
|269
|0.10
|1.7827
|1.7843
|1.7737
|538
|2005.08.08 08:31
|s/l
|269
|0.10
|1.7843
|1.7843
|1.7737
|-16.00
|1223.80
|539
|2005.08.08 08:31
|sell
|270
|0.10
|1.7841
|1.7857
|1.7751
|540
|2005.08.08 08:36
|s/l
|270
|0.10
|1.7857
|1.7857
|1.7751
|-16.00
|1207.80
|541
|2005.08.08 08:36
|sell
|271
|0.10
|1.7863
|1.7879
|1.7773
|542
|2005.08.08 09:58
|s/l
|271
|0.10
|1.7879
|1.7879
|1.7773
|-16.00
|1191.80
|543
|2005.08.08 09:58
|sell
|272
|0.02
|1.7869
|1.7882
|1.7822
|544
|2005.08.08 09:58
|s/l
|272
|0.02
|1.7882
|1.7882
|1.7822
|-2.60
|1189.20
|545
|2005.08.08 09:58
|sell
|273
|0.10
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|546
|2005.08.08 11:26
|s/l
|273
|0.10
|1.7894
|1.7894
|1.7788
|-16.00
|1173.20
|547
|2005.08.08 11:26
|sell
|274
|0.02
|1.7892
|1.7905
|1.7845
|548
|2005.08.08 11:56
|s/l
|274
|0.02
|1.7905
|1.7905
|1.7845
|-2.60
|1170.60
|549
|2005.08.08 11:56
|sell
|275
|0.02
|1.7900
|1.7913
|1.7853
|550
|2005.08.08 19:00
|t/p
|275
|0.02
|1.7853
|1.7913
|1.7853
|9.40
|1180.00
|551
|2005.08.08 19:00
|sell
|276
|0.10
|1.7849
|1.7865
|1.7759
|552
|2005.08.08 19:16
|s/l
|276
|0.10
|1.7865
|1.7865
|1.7759
|-16.00
|1164.00
|553
|2005.08.08 19:16
|sell
|277
|0.10
|1.7861
|1.7877
|1.7771
|554
|2005.08.09 01:08
|s/l
|277
|0.10
|1.7877
|1.7877
|1.7771
|-16.00
|1148.00
|555
|2005.08.09 01:08
|sell
|278
|0.10
|1.7875
|1.7891
|1.7785
|556
|2005.08.09 01:41
|s/l
|278
|0.10
|1.7891
|1.7891
|1.7785
|-16.00
|1132.00
|557
|2005.08.09 01:41
|sell
|279
|0.10
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|558
|2005.08.09 05:33
|s/l
|279
|0.10
|1.7904
|1.7904
|1.7798
|-16.00
|1116.00
|559
|2005.08.09 05:33
|sell
|280
|0.10
|1.7900
|1.7916
|1.7810
|560
|2005.08.09 05:36
|s/l
|280
|0.10
|1.7916
|1.7916
|1.7810
|-16.00
|1100.00
|561
|2005.08.09 05:36
|sell
|281
|0.10
|1.7914
|1.7930
|1.7824
|562
|2005.08.09 08:17
|t/p
|281
|0.10
|1.7824
|1.7930
|1.7824
|90.00
|1190.00
|563
|2005.08.09 08:25
|sell
|282
|0.10
|1.7864
|1.7880
|1.7774
|564
|2005.08.09 21:10
|s/l
|282
|0.10
|1.7880
|1.7880
|1.7774
|-16.00
|1174.00
|565
|2005.08.09 21:10
|sell
|283
|0.10
|1.7875
|1.7891
|1.7785
|566
|2005.08.10 01:35
|s/l
|283
|0.10
|1.7891
|1.7891
|1.7785
|-16.00
|1158.00
|567
|2005.08.10 01:35
|sell
|284
|0.10
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|568
|2005.08.10 05:00
|s/l
|284
|0.10
|1.7904
|1.7904
|1.7798
|-16.00
|1142.00
|569
|2005.08.10 05:00
|sell
|285
|0.10
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|570
|2005.08.10 06:58
|s/l
|285
|0.10
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-16.00
|1126.00
|571
|2005.08.10 06:58
|sell
|286
|0.10
|1.7916
|1.7932
|1.7826
|572
|2005.08.10 07:27
|s/l
|286
|0.10
|1.7932
|1.7932
|1.7826
|-16.00
|1110.00
|573
|2005.08.10 07:27
|sell
|287
|0.10
|1.7929
|1.7945
|1.7839
|574
|2005.08.10 09:25
|s/l
|287
|0.10
|1.7945
|1.7945
|1.7839
|-16.00
|1094.00
|575
|2005.08.10 09:25
|sell
|288
|0.10
|1.7941
|1.7957
|1.7851
|576
|2005.08.10 09:54
|s/l
|288
|0.10
|1.7957
|1.7957
|1.7851
|-16.00
|1078.00
|577
|2005.08.10 09:54
|sell
|289
|0.10
|1.7954
|1.7970
|1.7864
|578
|2005.08.10 10:27
|s/l
|289
|0.10
|1.7970
|1.7970
|1.7864
|-16.00
|1062.00
|579
|2005.08.10 10:27
|sell
|290
|0.10
|1.7967
|1.7983
|1.7877
|580
|2005.08.11 00:39
|s/l
|290
|0.10
|1.7983
|1.7983
|1.7877
|-16.00
|1046.00
|581
|2005.08.11 00:39
|sell
|291
|0.02
|1.7978
|1.7991
|1.7931
|582
|2005.08.11 01:09
|s/l
|291
|0.02
|1.7991
|1.7991
|1.7931
|-2.60
|1043.40
|583
|2005.08.11 01:09
|sell
|292
|0.10
|1.7989
|1.8005
|1.7899
|584
|2005.08.11 05:53
|s/l
|292
|0.10
|1.8005
|1.8005
|1.7899
|-16.00
|1027.40
|585
|2005.08.11 05:53
|sell
|293
|0.10
|1.8001
|1.8017
|1.7911
|586
|2005.08.11 07:31
|s/l
|293
|0.10
|1.8017
|1.8017
|1.7911
|-16.00
|1011.40
|587
|2005.08.11 07:31
|sell
|294
|0.02
|1.8010
|1.8023
|1.7963
|588
|2005.08.11 07:37
|s/l
|294
|0.02
|1.8023
|1.8023
|1.7963
|-2.60
|1008.80
|589
|2005.08.11 07:37
|sell
|295
|0.10
|1.8019
|1.8035
|1.7929
|590
|2005.08.11 07:54
|s/l
|295
|0.10
|1.8035
|1.8035
|1.7929
|-16.00
|992.80
|591
|2005.08.11 07:54
|sell
|296
|0.10
|1.8031
|1.8047
|1.7941
|592
|2005.08.11 08:23
|s/l
|296
|0.10
|1.8047
|1.8047
|1.7941
|-16.00
|976.80
|593
|2005.08.11 08:23
|sell
|297
|0.02
|1.8039
|1.8052
|1.7992
|594
|2005.08.11 08:28
|s/l
|297
|0.02
|1.8052
|1.8052
|1.7992
|-2.60
|974.20
|595
|2005.08.11 08:28
|sell
|298
|0.10
|1.8049
|1.8065
|1.7959
|596
|2005.08.11 13:31
|s/l
|298
|0.10
|1.8065
|1.8065
|1.7959
|-16.00
|958.20
|597
|2005.08.11 13:31
|sell
|299
|0.02
|1.8057
|1.8070
|1.8010
|598
|2005.08.11 13:43
|s/l
|299
|0.02
|1.8070
|1.8070
|1.8010
|-2.60
|955.60
|599
|2005.08.11 13:43
|sell
|300
|0.10
|1.8067
|1.8083
|1.7977
|600
|2005.08.11 13:51
|s/l
|300
|0.10
|1.8083
|1.8083
|1.7977
|-16.00
|939.60
|601
|2005.08.11 13:51
|sell
|301
|0.10
|1.8078
|1.8094
|1.7988
|602
|2005.08.11 17:24
|s/l
|301
|0.10
|1.8094
|1.8094
|1.7988
|-16.00
|923.60
|603
|2005.08.11 17:24
|sell
|302
|0.10
|1.8091
|1.8107
|1.8001
|604
|2005.08.11 19:44
|s/l
|302
|0.10
|1.8107
|1.8107
|1.8001
|-16.00
|907.60
|605
|2005.08.11 19:44
|sell
|303
|0.10
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|606
|2005.08.11 21:12
|s/l
|303
|0.10
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-16.00
|891.60
|607
|2005.08.11 21:12
|sell
|304
|0.10
|1.8117
|1.8133
|1.8027
|608
|2005.08.11 22:24
|s/l
|304
|0.10
|1.8133
|1.8133
|1.8027
|-16.00
|875.60
|609
|2005.08.11 22:24
|sell
|305
|0.10
|1.8130
|1.8146
|1.8040
|610
|2005.08.12 07:57
|s/l
|305
|0.10
|1.8146
|1.8146
|1.8040
|-16.00
|859.60
|611
|2005.08.12 07:57
|sell
|306
|0.10
|1.8142
|1.8158
|1.8052
|612
|2005.08.12 08:06
|s/l
|306
|0.10
|1.8158
|1.8158
|1.8052
|-16.00
|843.60
|613
|2005.08.12 08:06
|sell
|307
|0.10
|1.8155
|1.8171
|1.8065
|614
|2005.08.12 08:13
|s/l
|307
|0.10
|1.8171
|1.8171
|1.8065
|-16.00
|827.60
|615
|2005.08.12 08:13
|sell
|308
|0.10
|1.8167
|1.8183
|1.8077
|616
|2005.08.12 13:03
|t/p
|308
|0.10
|1.8077
|1.8183
|1.8077
|90.00
|917.60
|617
|2005.08.12 13:52
|sell
|309
|0.02
|1.8154
|1.8167
|1.8107
|618
|2005.08.12 16:48
|s/l
|309
|0.02
|1.8167
|1.8167
|1.8107
|-2.60
|915.00
|619
|2005.08.12 16:48
|sell
|310
|0.60
|1.8163
|1.8188
|1.8088
|620
|2005.08.15 11:05
|t/p
|310
|0.60
|1.8088
|1.8188
|1.8088
|450.00
|1365.00
|621
|2005.08.15 18:30
|sell
|311
|0.10
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|622
|2005.08.15 18:31
|s/l
|311
|0.10
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-16.00
|1349.00
|623
|2005.08.15 18:31
|sell
|312
|0.10
|1.8119
|1.8135
|1.8029
|624
|2005.08.16 07:30
|s/l
|312
|0.10
|1.8135
|1.8135
|1.8029
|-16.00
|1333.00
|625
|2005.08.16 07:30
|sell
|313
|0.10
|1.8138
|1.8154
|1.8048
|626
|2005.08.16 12:46
|t/p
|313
|0.10
|1.8048
|1.8154
|1.8048
|90.00
|1423.00
|627
|2005.08.16 15:00
|sell
|314
|0.10
|1.8091
|1.8107
|1.8001
|628
|2005.08.16 15:04
|s/l
|314
|0.10
|1.8107
|1.8107
|1.8001
|-16.00
|1407.00
|629
|2005.08.16 15:04
|sell
|315
|0.10
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|630
|2005.08.16 23:10
|s/l
|315
|0.10
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-16.00
|1391.00
|631
|2005.08.16 23:10
|sell
|316
|0.10
|1.8126
|1.8142
|1.8036
|632
|2005.08.17 06:07
|t/p
|316
|0.10
|1.8036
|1.8142
|1.8036
|90.00
|1481.00
|633
|2005.08.17 12:30
|sell
|317
|0.02
|1.8097
|1.8110
|1.8050
|634
|2005.08.17 12:32
|s/l
|317
|0.02
|1.8110
|1.8110
|1.8050
|-2.60
|1478.40
|635
|2005.08.17 12:32
|sell
|318
|0.10
|1.8107
|1.8123
|1.8017
|636
|2005.08.18 11:47
|t/p
|318
|0.10
|1.8017
|1.8123
|1.8017
|90.00
|1568.40
|637
|2005.08.22 12:00
|sell
|319
|0.02
|1.8038
|1.8051
|1.7991
|638
|2005.08.23 01:38
|t/p
|319
|0.02
|1.7991
|1.8051
|1.7991
|9.40
|1577.80
|639
|2005.08.23 06:35
|sell
|320
|0.10
|1.8007
|1.8023
|1.7917
|640
|2005.08.23 16:39
|s/l
|320
|0.10
|1.8023
|1.8023
|1.7917
|-16.00
|1561.80
|641
|2005.08.23 16:39
|sell
|321
|0.10
|1.8019
|1.8035
|1.7929
|642
|2005.08.24 04:57
|t/p
|321
|0.10
|1.7929
|1.8035
|1.7929
|90.00
|1651.80
|643
|2005.08.24 18:30
|sell
|322
|0.10
|1.8014
|1.8030
|1.7924
|644
|2005.08.25 02:01
|s/l
|322
|0.10
|1.8030
|1.8030
|1.7924
|-16.00
|1635.80
|645
|2005.08.25 02:01
|sell
|323
|0.10
|1.8031
|1.8047
|1.7941
|646
|2005.08.25 02:13
|s/l
|323
|0.10
|1.8047
|1.8047
|1.7941
|-16.00
|1619.80
|647
|2005.08.25 02:13
|sell
|324
|0.10
|1.8046
|1.8062
|1.7956
|648
|2005.08.25 03:28
|s/l
|324
|0.10
|1.8062
|1.8062
|1.7956
|-16.00
|1603.80
|649
|2005.08.25 03:28
|sell
|325
|0.10
|1.8059
|1.8075
|1.7969
|650
|2005.08.25 03:41
|s/l
|325
|0.10
|1.8075
|1.8075
|1.7969
|-16.00
|1587.80
|651
|2005.08.25 03:41
|sell
|326
|0.10
|1.8072
|1.8088
|1.7982
|652
|2005.08.26 14:20
|s/l
|326
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7982
|-16.00
|1571.80
|653
|2005.08.26 14:20
|sell
|327
|0.10
|1.8084
|1.8100
|1.7994
|654
|2005.08.26 14:24
|s/l
|327
|0.10
|1.8100
|1.8100
|1.7994
|-16.00
|1555.80
|655
|2005.08.26 14:24
|sell
|328
|0.10
|1.8096
|1.8112
|1.8006
|656
|2005.08.26 19:00
|t/p
|328
|0.10
|1.8006
|1.8112
|1.8006
|90.00
|1645.80
|657
|2005.08.28 23:30
|sell
|329
|0.10
|1.8058
|1.8074
|1.7968
|658
|2005.08.28 23:42
|s/l
|329
|0.10
|1.8074
|1.8074
|1.7968
|-16.00
|1629.80
|659
|2005.08.28 23:42
|sell
|330
|0.10
|1.8072
|1.8088
|1.7982
|660
|2005.08.29 01:19
|s/l
|330
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7982
|-16.00
|1613.80
|661
|2005.08.29 01:19
|sell
|331
|0.10
|1.8086
|1.8102
|1.7996
|662
|2005.08.29 15:38
|t/p
|331
|0.10
|1.7996
|1.8102
|1.7996
|90.00
|1703.80
|663
|2005.08.31 16:30
|sell
|332
|0.10
|1.8043
|1.8059
|1.7953
|664
|2005.08.31 16:58
|s/l
|332
|0.10
|1.8059
|1.8059
|1.7953
|-16.00
|1687.80
|665
|2005.08.31 16:58
|sell
|333
|0.10
|1.8056
|1.8072
|1.7966
|666
|2005.09.01 08:34
|s/l
|333
|0.10
|1.8072
|1.8072
|1.7966
|-16.00
|1671.80
|667
|2005.09.01 08:34
|sell
|334
|0.10
|1.8069
|1.8085
|1.7979
|668
|2005.09.01 08:37
|s/l
|334
|0.10
|1.8085
|1.8085
|1.7979
|-16.00
|1655.80
|669
|2005.09.01 08:37
|sell
|335
|0.10
|1.8083
|1.8099
|1.7993
|670
|2005.09.01 10:04
|s/l
|335
|0.10
|1.8099
|1.8099
|1.7993
|-16.00
|1639.80
|671
|2005.09.01 10:04
|sell
|336
|0.10
|1.8095
|1.8111
|1.8005
|672
|2005.09.01 10:26
|s/l
|336
|0.10
|1.8111
|1.8111
|1.8005
|-16.00
|1623.80
|673
|2005.09.01 10:26
|sell
|337
|0.10
|1.8109
|1.8125
|1.8019
|674
|2005.09.01 10:36
|s/l
|337
|0.10
|1.8125
|1.8125
|1.8019
|-16.00
|1607.80
|675
|2005.09.01 10:36
|sell
|338
|0.10
|1.8121
|1.8137
|1.8031
|676
|2005.09.01 12:03
|s/l
|338
|0.10
|1.8137
|1.8137
|1.8031
|-16.00
|1591.80
|677
|2005.09.01 12:03
|sell
|339
|0.10
|1.8135
|1.8151
|1.8045
|678
|2005.09.01 12:31
|s/l
|339
|0.10
|1.8151
|1.8151
|1.8045
|-16.00
|1575.80
|679
|2005.09.01 12:31
|sell
|340
|0.10
|1.8149
|1.8165
|1.8059
|680
|2005.09.01 12:54
|s/l
|340
|0.10
|1.8165
|1.8165
|1.8059
|-16.00
|1559.80
|681
|2005.09.01 12:54
|sell
|341
|0.10
|1.8161
|1.8177
|1.8071
|682
|2005.09.01 14:01
|s/l
|341
|0.10
|1.8177
|1.8177
|1.8071
|-16.00
|1543.80
|683
|2005.09.01 14:01
|sell
|342
|0.10
|1.8185
|1.8201
|1.8095
|684
|2005.09.01 14:21
|s/l
|342
|0.10
|1.8201
|1.8201
|1.8095
|-16.00
|1527.80
|685
|2005.09.01 14:21
|sell
|343
|0.10
|1.8197
|1.8213
|1.8107
|686
|2005.09.01 14:24
|s/l
|343
|0.10
|1.8213
|1.8213
|1.8107
|-16.00
|1511.80
|687
|2005.09.01 14:24
|sell
|344
|0.10
|1.8211
|1.8227
|1.8121
|688
|2005.09.01 14:25
|s/l
|344
|0.10
|1.8227
|1.8227
|1.8121
|-16.00
|1495.80
|689
|2005.09.01 14:25
|sell
|345
|0.10
|1.8223
|1.8239
|1.8133
|690
|2005.09.01 14:26
|s/l
|345
|0.10
|1.8239
|1.8239
|1.8133
|-16.00
|1479.80
|691
|2005.09.01 14:26
|sell
|346
|0.10
|1.8236
|1.8252
|1.8146
|692
|2005.09.01 14:27
|s/l
|346
|0.10
|1.8252
|1.8252
|1.8146
|-16.00
|1463.80
|693
|2005.09.01 14:27
|sell
|347
|0.10
|1.8251
|1.8267
|1.8161
|694
|2005.09.01 14:52
|s/l
|347
|0.10
|1.8267
|1.8267
|1.8161
|-16.00
|1447.80
|695
|2005.09.01 14:52
|sell
|348
|0.10
|1.8265
|1.8281
|1.8175
|696
|2005.09.01 14:55
|s/l
|348
|0.10
|1.8281
|1.8281
|1.8175
|-16.00
|1431.80
|697
|2005.09.01 14:55
|sell
|349
|0.10
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|698
|2005.09.01 14:57
|s/l
|349
|0.10
|1.8295
|1.8295
|1.8189
|-16.00
|1415.80
|699
|2005.09.01 14:57
|sell
|350
|0.10
|1.8292
|1.8308
|1.8202
|700
|2005.09.01 17:23
|s/l
|350
|0.10
|1.8308
|1.8308
|1.8202
|-16.00
|1399.80
|701
|2005.09.01 17:23
|sell
|351
|0.10
|1.8304
|1.8320
|1.8214
|702
|2005.09.01 17:26
|s/l
|351
|0.10
|1.8320
|1.8320
|1.8214
|-16.00
|1383.80
|703
|2005.09.01 17:26
|sell
|352
|0.10
|1.8317
|1.8333
|1.8227
|704
|2005.09.01 18:22
|s/l
|352
|0.10
|1.8333
|1.8333
|1.8227
|-16.00
|1367.80
|705
|2005.09.01 18:22
|sell
|353
|0.10
|1.8330
|1.8346
|1.8240
|706
|2005.09.01 18:25
|s/l
|353
|0.10
|1.8346
|1.8346
|1.8240
|-16.00
|1351.80
|707
|2005.09.01 18:25
|sell
|354
|0.10
|1.8342
|1.8358
|1.8252
|708
|2005.09.01 18:54
|s/l
|354
|0.10
|1.8358
|1.8358
|1.8252
|-16.00
|1335.80
|709
|2005.09.01 18:54
|sell
|355
|0.10
|1.8355
|1.8371
|1.8265
|710
|2005.09.02 07:37
|s/l
|355
|0.10
|1.8371
|1.8371
|1.8265
|-16.00
|1319.80
|711
|2005.09.02 07:37
|sell
|356
|0.10
|1.8367
|1.8383
|1.8277
|712
|2005.09.02 07:41
|s/l
|356
|0.10
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|-16.00
|1303.80
|713
|2005.09.02 07:41
|sell
|357
|0.10
|1.8380
|1.8396
|1.8290
|714
|2005.09.02 08:06
|s/l
|357
|0.10
|1.8396
|1.8396
|1.8290
|-16.00
|1287.80
|715
|2005.09.02 08:06
|sell
|358
|0.10
|1.8393
|1.8409
|1.8303
|716
|2005.09.02 08:10
|s/l
|358
|0.10
|1.8409
|1.8409
|1.8303
|-16.00
|1271.80
|717
|2005.09.02 08:10
|sell
|359
|0.10
|1.8405
|1.8421
|1.8315
|718
|2005.09.02 11:54
|s/l
|359
|0.10
|1.8421
|1.8421
|1.8315
|-16.00
|1255.80
|719
|2005.09.02 11:54
|sell
|360
|0.10
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|720
|2005.09.02 13:00
|t/p
|360
|0.10
|1.8331
|1.8437
|1.8331
|90.00
|1345.80
|721
|2005.09.02 13:01
|sell
|361
|0.10
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|722
|2005.09.02 13:05
|s/l
|361
|0.10
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-16.00
|1329.80
|723
|2005.09.02 13:05
|sell
|362
|0.10
|1.8364
|1.8380
|1.8274
|724
|2005.09.02 13:22
|s/l
|362
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8274
|-16.00
|1313.80
|725
|2005.09.02 13:22
|sell
|363
|0.10
|1.8377
|1.8393
|1.8287
|726
|2005.09.02 14:26
|s/l
|363
|0.10
|1.8393
|1.8393
|1.8287
|-16.00
|1297.80
|727
|2005.09.02 14:26
|sell
|364
|0.10
|1.8389
|1.8405
|1.8299
|728
|2005.09.02 14:50
|s/l
|364
|0.10
|1.8405
|1.8405
|1.8299
|-16.00
|1281.80
|729
|2005.09.02 14:50
|sell
|365
|0.10
|1.8402
|1.8418
|1.8312
|730
|2005.09.02 15:54
|s/l
|365
|0.10
|1.8418
|1.8418
|1.8312
|-16.00
|1265.80
|731
|2005.09.02 15:54
|sell
|366
|0.10
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|732
|2005.09.02 16:19
|s/l
|366
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-16.00
|1249.80
|733
|2005.09.02 16:19
|sell
|367
|0.10
|1.8427
|1.8443
|1.8337
|734
|2005.09.02 18:17
|s/l
|367
|0.10
|1.8443
|1.8443
|1.8337
|-16.00
|1233.80
|735
|2005.09.02 18:17
|sell
|368
|0.10
|1.8439
|1.8455
|1.8349
|736
|2005.09.05 01:45
|s/l
|368
|0.10
|1.8455
|1.8455
|1.8349
|-16.00
|1217.80
|737
|2005.09.05 01:45
|sell
|369
|0.10
|1.8452
|1.8468
|1.8362
|738
|2005.09.05 01:53
|s/l
|369
|0.10
|1.8468
|1.8468
|1.8362
|-16.00
|1201.80
|739
|2005.09.05 01:53
|sell
|370
|0.10
|1.8464
|1.8480
|1.8374
|740
|2005.09.05 02:09
|s/l
|370
|0.10
|1.8480
|1.8480
|1.8374
|-16.00
|1185.80
|741
|2005.09.05 02:09
|sell
|371
|0.10
|1.8478
|1.8494
|1.8388
|742
|2005.09.05 04:16
|s/l
|371
|0.10
|1.8494
|1.8494
|1.8388
|-16.00
|1169.80
|743
|2005.09.05 04:16
|sell
|372
|0.10
|1.8491
|1.8507
|1.8401
|744
|2005.09.06 00:00
|t/p
|372
|0.10
|1.8401
|1.8507
|1.8401
|90.00
|1259.80
|745
|2005.09.06 09:31
|sell
|373
|0.02
|1.8419
|1.8432
|1.8372
|746
|2005.09.06 10:01
|s/l
|373
|0.02
|1.8432
|1.8432
|1.8372
|-2.60
|1257.20
|747
|2005.09.06 10:01
|sell
|374
|0.10
|1.8434
|1.8450
|1.8344
|748
|2005.09.06 10:31
|s/l
|374
|0.10
|1.8450
|1.8450
|1.8344
|-16.00
|1241.20
|749
|2005.09.06 10:31
|sell
|375
|0.10
|1.8445
|1.8461
|1.8355
|750
|2005.09.06 12:01
|s/l
|375
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.8355
|-16.00
|1225.20
|751
|2005.09.06 12:01
|sell
|376
|0.10
|1.8462
|1.8478
|1.8372
|752
|2005.09.07 03:01
|t/p
|376
|0.10
|1.8372
|1.8478
|1.8372
|90.00
|1315.20
|753
|2005.09.07 06:32
|sell
|377
|0.10
|1.8406
|1.8422
|1.8316
|754
|2005.09.07 06:34
|s/l
|377
|0.10
|1.8422
|1.8422
|1.8316
|-16.00
|1299.20
|755
|2005.09.07 06:34
|sell
|378
|0.10
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|756
|2005.09.07 06:36
|s/l
|378
|0.10
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-16.00
|1283.20
|757
|2005.09.07 06:36
|sell
|379
|0.10
|1.8431
|1.8447
|1.8341
|758
|2005.09.07 07:01
|s/l
|379
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.8341
|-16.00
|1267.20
|759
|2005.09.07 07:01
|sell
|380
|0.10
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|760
|2005.09.07 07:05
|s/l
|380
|0.10
|1.8460
|1.8460
|1.8354
|-16.00
|1251.20
|761
|2005.09.07 07:05
|sell
|381
|0.10
|1.8458
|1.8474
|1.8368
|762
|2005.09.07 13:16
|t/p
|381
|0.10
|1.8368
|1.8474
|1.8368
|90.00
|1341.20
|763
|2005.09.07 13:22
|sell
|382
|0.10
|1.8416
|1.8432
|1.8326
|764
|2005.09.08 13:00
|s/l
|382
|0.10
|1.8432
|1.8432
|1.8326
|-16.00
|1325.20
|765
|2005.09.08 13:00
|sell
|383
|0.02
|1.8432
|1.8445
|1.8385
|766
|2005.09.08 13:04
|s/l
|383
|0.02
|1.8445
|1.8445
|1.8385
|-2.60
|1322.60
|767
|2005.09.08 13:04
|sell
|384
|0.10
|1.8441
|1.8457
|1.8351
|768
|2005.09.08 17:09
|t/p
|384
|0.10
|1.8351
|1.8457
|1.8351
|90.00
|1412.60
|769
|2005.09.09 06:00
|sell
|385
|0.10
|1.8390
|1.8406
|1.8300
|770
|2005.09.09 12:31
|s/l
|385
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.8300
|-16.00
|1396.60
|771
|2005.09.09 14:00
|sell
|386
|0.02
|1.8419
|1.8432
|1.8372
|772
|2005.09.12 02:59
|t/p
|386
|0.02
|1.8372
|1.8432
|1.8372
|9.40
|1406.00
|773
|2005.09.21 09:59
|sell
|387
|0.02
|1.8080
|1.8093
|1.8033
|774
|2005.09.21 10:29
|s/l
|387
|0.02
|1.8093
|1.8093
|1.8033
|-2.60
|1403.40
|775
|2005.09.21 10:29
|sell
|388
|0.10
|1.8099
|1.8115
|1.8009
|776
|2005.09.21 10:51
|s/l
|388
|0.10
|1.8115
|1.8115
|1.8009
|-16.00
|1387.40
|777
|2005.09.21 10:52
|sell
|389
|0.10
|1.8110
|1.8126
|1.8020
|778
|2005.09.21 14:00
|s/l
|389
|0.10
|1.8126
|1.8126
|1.8020
|-16.00
|1371.40
|779
|2005.09.21 14:00
|sell
|390
|0.10
|1.8123
|1.8139
|1.8033
|780
|2005.09.22 00:29
|s/l
|390
|0.10
|1.8139
|1.8139
|1.8033
|-16.00
|1355.40
|781
|2005.09.22 00:29
|sell
|391
|0.10
|1.8137
|1.8153
|1.8047
|782
|2005.09.22 09:59
|t/p
|391
|0.10
|1.8047
|1.8153
|1.8047
|90.00
|1445.40
|783
|2005.10.05 02:59
|sell
|392
|0.02
|1.7616
|1.7629
|1.7569
|784
|2005.10.05 03:29
|s/l
|392
|0.02
|1.7629
|1.7629
|1.7569
|-2.60
|1442.80
|785
|2005.10.05 03:29
|sell
|393
|0.10
|1.7627
|1.7643
|1.7537
|786
|2005.10.05 06:43
|s/l
|393
|0.10
|1.7643
|1.7643
|1.7537
|-16.00
|1426.80
|787
|2005.10.05 06:44
|sell
|394
|0.10
|1.7639
|1.7655
|1.7549
|788
|2005.10.05 07:59
|s/l
|394
|0.10
|1.7655
|1.7655
|1.7549
|-16.00
|1410.80
|789
|2005.10.05 07:59
|sell
|395
|0.10
|1.7654
|1.7670
|1.7564
|790
|2005.10.05 21:59
|s/l
|395
|0.10
|1.7670
|1.7670
|1.7564
|-16.00
|1394.80
|791
|2005.10.05 21:59
|sell
|396
|0.10
|1.7669
|1.7685
|1.7579
|792
|2005.10.05 22:59
|s/l
|396
|0.10
|1.7685
|1.7685
|1.7579
|-16.00
|1378.80
|793
|2005.10.05 22:59
|sell
|397
|0.10
|1.7685
|1.7701
|1.7595
|794
|2005.10.06 00:29
|s/l
|397
|0.10
|1.7701
|1.7701
|1.7595
|-16.00
|1362.80
|795
|2005.10.06 00:29
|sell
|398
|0.10
|1.7735
|1.7751
|1.7645
|796
|2005.10.06 06:47
|s/l
|398
|0.10
|1.7751
|1.7751
|1.7645
|-16.00
|1346.80
|797
|2005.10.06 06:47
|sell
|399
|0.10
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|798
|2005.10.06 17:59
|s/l
|399
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-16.00
|1330.80
|799
|2005.10.06 17:59
|sell
|400
|0.10
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|800
|2005.10.06 18:29
|s/l
|400
|0.10
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-16.00
|1314.80
|801
|2005.10.06 18:29
|sell
|401
|0.10
|1.7801
|1.7817
|1.7711
|802
|2005.10.07 07:29
|t/p
|401
|0.10
|1.7711
|1.7817
|1.7711
|90.00
|1404.80
|803
|2005.10.13 19:29
|sell
|402
|0.02
|1.7563
|1.7576
|1.7516
|804
|2005.10.14 00:29
|t/p
|402
|0.02
|1.7516
|1.7576
|1.7516
|9.40
|1414.20
|805
|2005.10.14 02:59
|sell
|403
|0.10
|1.7536
|1.7552
|1.7446
|806
|2005.10.14 03:29
|s/l
|403
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.7446
|-16.00
|1398.20
|807
|2005.10.14 03:29
|sell
|404
|0.10
|1.7552
|1.7568
|1.7462
|808
|2005.10.14 07:59
|s/l
|404
|0.10
|1.7568
|1.7568
|1.7462
|-16.00
|1382.20
|809
|2005.10.14 07:59
|sell
|405
|0.10
|1.7567
|1.7583
|1.7477
|810
|2005.10.14 14:29
|s/l
|405
|0.10
|1.7583
|1.7583
|1.7477
|-16.00
|1366.20
|811
|2005.10.14 14:29
|sell
|406
|0.10
|1.7607
|1.7623
|1.7517
|812
|2005.10.14 14:59
|s/l
|406
|0.10
|1.7623
|1.7623
|1.7517
|-16.00
|1350.20
|813
|2005.10.14 14:59
|sell
|407
|0.10
|1.7663
|1.7679
|1.7573
|814
|2005.10.14 15:29
|s/l
|407
|0.10
|1.7679
|1.7679
|1.7573
|-16.00
|1334.20
|815
|2005.10.14 15:29
|sell
|408
|0.10
|1.7676
|1.7692
|1.7586
|816
|2005.10.14 16:29
|s/l
|408
|0.10
|1.7692
|1.7692
|1.7586
|-16.00
|1318.20
|817
|2005.10.14 16:29
|sell
|409
|0.10
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|818
|2005.10.14 19:43
|s/l
|409
|0.10
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-16.00
|1302.20
|819
|2005.10.14 19:43
|sell
|410
|0.10
|1.7703
|1.7719
|1.7613
|820
|2005.10.17 00:59
|s/l
|410
|0.10
|1.7719
|1.7719
|1.7613
|-16.00
|1286.20
|821
|2005.10.17 00:59
|sell
|411
|0.10
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|822
|2005.10.17 09:29
|t/p
|411
|0.10
|1.7630
|1.7736
|1.7630
|90.00
|1376.20
|823
|2005.10.19 12:03
|sell
|412
|0.02
|1.7562
|1.7575
|1.7515
|824
|2005.10.19 12:19
|s/l
|412
|0.02
|1.7575
|1.7575
|1.7515
|-2.60
|1373.60
|825
|2005.10.19 12:19
|sell
|413
|0.10
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|826
|2005.10.19 14:59
|s/l
|413
|0.10
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-16.00
|1357.60
|827
|2005.10.19 15:00
|sell
|414
|0.10
|1.7613
|1.7629
|1.7523
|828
|2005.10.19 15:29
|s/l
|414
|0.10
|1.7629
|1.7629
|1.7523
|-16.00
|1341.60
|829
|2005.10.19 15:29
|sell
|415
|0.10
|1.7634
|1.7650
|1.7544
|830
|2005.10.19 19:29
|s/l
|415
|0.10
|1.7650
|1.7650
|1.7544
|-16.00
|1325.60
|831
|2005.10.19 19:29
|sell
|416
|0.10
|1.7658
|1.7674
|1.7568
|832
|2005.10.20 08:59
|s/l
|416
|0.10
|1.7674
|1.7674
|1.7568
|-16.00
|1309.60
|833
|2005.10.20 08:59
|sell
|417
|0.10
|1.7681
|1.7697
|1.7591
|834
|2005.10.20 13:59
|s/l
|417
|0.10
|1.7697
|1.7697
|1.7591
|-16.00
|1293.60
|835
|2005.10.20 13:59
|sell
|418
|0.10
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|836
|2005.10.20 15:29
|s/l
|418
|0.10
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-16.00
|1277.60
|837
|2005.10.20 15:29
|sell
|419
|0.10
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|838
|2005.10.20 19:29
|s/l
|419
|0.10
|1.7727
|1.7727
|1.7621
|-16.00
|1261.60
|839
|2005.10.20 19:29
|sell
|420
|0.10
|1.7727
|1.7743
|1.7637
|840
|2005.10.20 20:00
|s/l
|420
|0.10
|1.7743
|1.7743
|1.7637
|-16.00
|1245.60
|841
|2005.10.20 20:00
|sell
|421
|0.10
|1.7739
|1.7755
|1.7649
|842
|2005.10.20 23:59
|s/l
|421
|0.10
|1.7755
|1.7755
|1.7649
|-16.00
|1229.60
|843
|2005.10.20 23:59
|sell
|422
|0.10
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|844
|2005.10.21 00:29
|s/l
|422
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-16.00
|1213.60
|845
|2005.10.21 00:29
|sell
|423
|0.10
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|846
|2005.10.21 16:29
|t/p
|423
|0.10
|1.7691
|1.7797
|1.7691
|90.00
|1303.60
|847
|2005.10.24 07:00
|sell
|424
|0.02
|1.7689
|1.7702
|1.7642
|848
|2005.10.24 15:59
|s/l
|424
|0.02
|1.7702
|1.7702
|1.7642
|-2.60
|1301.00
|849
|2005.10.24 15:59
|sell
|425
|0.60
|1.7710
|1.7735
|1.7635
|850
|2005.10.25 08:29
|s/l
|425
|0.60
|1.7735
|1.7735
|1.7635
|-150.00
|1151.00
|851
|2005.10.25 08:30
|sell
|426
|0.10
|1.7738
|1.7754
|1.7648
|852
|2005.10.25 08:59
|s/l
|426
|0.10
|1.7754
|1.7754
|1.7648
|-16.00
|1135.00
|853
|2005.10.25 08:59
|sell
|427
|0.10
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|854
|2005.10.25 10:59
|s/l
|427
|0.10
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-16.00
|1119.00
|855
|2005.10.25 10:59
|sell
|428
|0.10
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|856
|2005.10.25 12:59
|s/l
|428
|0.10
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-16.00
|1103.00
|857
|2005.10.25 12:59
|sell
|429
|0.10
|1.7793
|1.7809
|1.7703
|858
|2005.10.25 14:29
|s/l
|429
|0.10
|1.7809
|1.7809
|1.7703
|-16.00
|1087.00
|859
|2005.10.25 14:59
|sell
|430
|0.10
|1.7849
|1.7865
|1.7759
|860
|2005.10.25 18:03
|s/l
|430
|0.10
|1.7865
|1.7865
|1.7759
|-16.00
|1071.00
|861
|2005.10.25 18:03
|sell
|431
|0.10
|1.7864
|1.7880
|1.7774
|862
|2005.10.26 09:47
|t/p
|431
|0.10
|1.7774
|1.7880
|1.7774
|90.00
|1161.00
|863
|2005.10.26 22:30
|sell
|432
|0.10
|1.7759
|1.7775
|1.7669
|864
|2005.10.27 00:29
|s/l
|432
|0.10
|1.7775
|1.7775
|1.7669
|-16.00
|1145.00
|865
|2005.10.27 00:29
|sell
|433
|0.10
|1.7809
|1.7825
|1.7719
|866
|2005.10.27 03:29
|s/l
|433
|0.10
|1.7825
|1.7825
|1.7719
|-16.00
|1129.00
|867
|2005.10.27 03:29
|sell
|434
|0.10
|1.7828
|1.7844
|1.7738
|868
|2005.10.27 04:29
|s/l
|434
|0.10
|1.7844
|1.7844
|1.7738
|-16.00
|1113.00
|869
|2005.10.27 04:29
|sell
|435
|0.10
|1.7847
|1.7863
|1.7757
|870
|2005.10.27 08:29
|s/l
|435
|0.10
|1.7863
|1.7863
|1.7757
|-16.00
|1097.00
|871
|2005.10.27 08:29
|sell
|436
|0.10
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|872
|2005.10.28 14:52
|t/p
|436
|0.10
|1.7788
|1.7894
|1.7788
|90.00
|1187.00
|873
|2005.11.02 17:00
|sell
|437
|0.02
|1.7748
|1.7761
|1.7701
|874
|2005.11.02 17:29
|s/l
|437
|0.02
|1.7761
|1.7761
|1.7701
|-2.60
|1184.40
|875
|2005.11.02 17:29
|sell
|438
|0.10
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|876
|2005.11.03 10:35
|s/l
|438
|0.10
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-16.00
|1168.40
|877
|2005.11.03 10:35
|sell
|439
|0.10
|1.7777
|1.7793
|1.7687
|878
|2005.11.04 03:59
|t/p
|439
|0.10
|1.7687
|1.7793
|1.7687
|90.00
|1258.40
|879
|2005.11.10 11:30
|sell
|440
|0.02
|1.7488
|1.7501
|1.7441
|880
|2005.11.10 19:59
|t/p
|440
|0.02
|1.7441
|1.7501
|1.7441
|9.40
|1267.80
|881
|2005.11.14 07:30
|sell
|441
|0.02
|1.7448
|1.7461
|1.7401
|882
|2005.11.14 08:59
|s/l
|441
|0.02
|1.7461
|1.7461
|1.7401
|-2.60
|1265.20
|883
|2005.11.14 08:59
|sell
|442
|0.10
|1.7473
|1.7489
|1.7383
|884
|2005.11.14 09:29
|s/l
|442
|0.10
|1.7489
|1.7489
|1.7383
|-16.00
|1249.20
|885
|2005.11.14 09:30
|sell
|443
|0.10
|1.7488
|1.7504
|1.7398
|886
|2005.11.14 13:29
|t/p
|443
|0.10
|1.7398
|1.7504
|1.7398
|90.00
|1339.20
|887
|2005.11.22 22:24
|sell
|444
|0.02
|1.7220
|1.7233
|1.7173
|888
|2005.11.23 05:59
|s/l
|444
|0.02
|1.7233
|1.7233
|1.7173
|-2.60
|1336.60
|889
|2005.11.23 05:59
|sell
|445
|0.10
|1.7232
|1.7248
|1.7142
|890
|2005.11.23 06:29
|s/l
|445
|0.10
|1.7248
|1.7248
|1.7142
|-16.00
|1320.60
|891
|2005.11.23 06:30
|sell
|446
|0.10
|1.7253
|1.7269
|1.7163
|892
|2005.11.24 10:29
|s/l
|446
|0.10
|1.7269
|1.7269
|1.7163
|-16.00
|1304.60
|893
|2005.11.24 10:29
|sell
|447
|0.10
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|894
|2005.11.25 15:59
|t/p
|447
|0.10
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|90.00
|1394.60
|895
|2005.11.28 19:29
|sell
|448
|0.10
|1.7275
|1.7291
|1.7185
|896
|2005.11.28 19:29
|s/l
|448
|0.10
|1.7291
|1.7291
|1.7185
|-16.00
|1378.60
|897
|2005.11.28 19:29
|sell
|449
|0.10
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|898
|2005.11.29 02:48
|t/p
|449
|0.10
|1.7237
|1.7343
|1.7237
|90.00
|1468.60
|899
|2005.11.29 07:59
|sell
|450
|0.10
|1.7256
|1.7272
|1.7166
|900
|2005.11.29 12:29
|s/l
|450
|0.10
|1.7272
|1.7272
|1.7166
|-16.00
|1452.60
|901
|2005.11.29 12:29
|sell
|451
|0.10
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|902
|2005.11.29 15:29
|t/p
|451
|0.10
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|90.00
|1542.60
|903
|2005.11.30 09:30
|sell
|452
|0.10
|1.7222
|1.7238
|1.7132
|904
|2005.11.30 10:29
|s/l
|452
|0.10
|1.7238
|1.7238
|1.7132
|-16.00
|1526.60
|905
|2005.11.30 10:29
|sell
|453
|0.10
|1.7245
|1.7261
|1.7155
|906
|2005.11.30 10:59
|s/l
|453
|0.10
|1.7261
|1.7261
|1.7155
|-16.00
|1510.60
|907
|2005.11.30 10:59
|sell
|454
|0.10
|1.7260
|1.7276
|1.7170
|908
|2005.11.30 12:46
|s/l
|454
|0.10
|1.7276
|1.7276
|1.7170
|-16.00
|1494.60
|909
|2005.11.30 12:46
|sell
|455
|0.10
|1.7272
|1.7288
|1.7182
|910
|2005.11.30 15:29
|s/l
|455
|0.10
|1.7288
|1.7288
|1.7182
|-16.00
|1478.60
|911
|2005.11.30 15:29
|sell
|456
|0.10
|1.7297
|1.7313
|1.7207
|912
|2005.11.30 16:29
|s/l
|456
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.7207
|-16.00
|1462.60
|913
|2005.11.30 16:29
|sell
|457
|0.10
|1.7316
|1.7332
|1.7226
|914
|2005.11.30 16:39
|s/l
|457
|0.10
|1.7332
|1.7332
|1.7226
|-16.00
|1446.60
|915
|2005.11.30 16:39
|sell
|458
|0.10
|1.7329
|1.7345
|1.7239
|916
|2005.12.02 13:59
|s/l
|458
|0.10
|1.7345
|1.7345
|1.7239
|-16.00
|1430.60
|917
|2005.12.02 13:59
|sell
|459
|0.60
|1.7357
|1.7382
|1.7282
|918
|2005.12.02 14:30
|t/p
|459
|0.60
|1.7282
|1.7382
|1.7282
|450.00
|1880.60
|919
|2005.12.02 14:30
|sell
|460
|0.10
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|920
|2005.12.02 14:30
|s/l
|460
|0.10
|1.7285
|1.7285
|1.7179
|-16.00
|1864.60
|921
|2005.12.02 14:30
|sell
|461
|0.10
|1.7286
|1.7302
|1.7196
|922
|2005.12.02 14:46
|s/l
|461
|0.10
|1.7302
|1.7302
|1.7196
|-16.00
|1848.60
|923
|2005.12.02 14:46
|sell
|462
|0.10
|1.7308
|1.7324
|1.7218
|924
|2005.12.02 14:50
|s/l
|462
|0.10
|1.7324
|1.7324
|1.7218
|-16.00
|1832.60
|925
|2005.12.02 14:50
|sell
|463
|0.10
|1.7323
|1.7339
|1.7233
|926
|2005.12.02 17:29
|s/l
|463
|0.10
|1.7339
|1.7339
|1.7233
|-16.00
|1816.60
|927
|2005.12.02 17:29
|sell
|464
|0.10
|1.7337
|1.7353
|1.7247
|928
|2005.12.05 11:59
|s/l
|464
|0.10
|1.7353
|1.7353
|1.7247
|-16.00
|1800.60
|929
|2005.12.05 11:59
|sell
|465
|0.10
|1.7358
|1.7374
|1.7268
|930
|2005.12.05 12:59
|s/l
|465
|0.10
|1.7374
|1.7374
|1.7268
|-16.00
|1784.60
|931
|2005.12.05 12:59
|sell
|466
|0.10
|1.7376
|1.7392
|1.7286
|932
|2005.12.05 13:59
|s/l
|466
|0.10
|1.7392
|1.7392
|1.7286
|-16.00
|1768.60
|933
|2005.12.05 14:00
|sell
|467
|0.02
|1.7375
|1.7388
|1.7328
|934
|2005.12.05 14:02
|s/l
|467
|0.02
|1.7388
|1.7388
|1.7328
|-2.60
|1766.00
|935
|2005.12.05 14:02
|sell
|468
|0.10
|1.7386
|1.7402
|1.7296
|936
|2005.12.05 14:41
|s/l
|468
|0.10
|1.7402
|1.7402
|1.7296
|-16.00
|1750.00
|937
|2005.12.05 14:41
|sell
|469
|0.10
|1.7400
|1.7416
|1.7310
|938
|2005.12.05 14:44
|s/l
|469
|0.10
|1.7416
|1.7416
|1.7310
|-16.00
|1734.00
|939
|2005.12.05 14:44
|sell
|470
|0.10
|1.7413
|1.7429
|1.7323
|940
|2005.12.05 17:59
|s/l
|470
|0.10
|1.7429
|1.7429
|1.7323
|-16.00
|1718.00
|941
|2005.12.05 17:59
|sell
|471
|0.10
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|942
|2005.12.06 10:29
|t/p
|471
|0.10
|1.7342
|1.7448
|1.7342
|90.00
|1808.00
|943
|2005.12.06 16:00
|sell
|472
|0.02
|1.7378
|1.7391
|1.7331
|944
|2005.12.06 16:29
|s/l
|472
|0.02
|1.7391
|1.7391
|1.7331
|-2.60
|1805.40
|945
|2005.12.06 16:29
|sell
|473
|0.10
|1.7405
|1.7421
|1.7315
|946
|2005.12.06 17:59
|s/l
|473
|0.10
|1.7421
|1.7421
|1.7315
|-16.00
|1789.40
|947
|2005.12.06 18:00
|sell
|474
|0.10
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|948
|2005.12.07 09:59
|t/p
|474
|0.10
|1.7328
|1.7434
|1.7328
|90.00
|1879.40
|949
|2005.12.08 08:30
|sell
|475
|0.10
|1.7392
|1.7408
|1.7302
|950
|2005.12.08 08:59
|s/l
|475
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.7302
|-16.00
|1863.40
|951
|2005.12.08 08:59
|sell
|476
|0.10
|1.7407
|1.7423
|1.7317
|952
|2005.12.08 09:29
|s/l
|476
|0.10
|1.7423
|1.7423
|1.7317
|-16.00
|1847.40
|953
|2005.12.08 09:29
|sell
|477
|0.10
|1.7445
|1.7461
|1.7355
|954
|2005.12.08 12:29
|s/l
|477
|0.10
|1.7461
|1.7461
|1.7355
|-16.00
|1831.40
|955
|2005.12.08 12:29
|sell
|478
|0.10
|1.7457
|1.7473
|1.7367
|956
|2005.12.08 15:29
|s/l
|478
|0.10
|1.7473
|1.7473
|1.7367
|-16.00
|1815.40
|957
|2005.12.08 15:29
|sell
|479
|0.10
|1.7506
|1.7522
|1.7416
|958
|2005.12.08 16:29
|s/l
|479
|0.10
|1.7522
|1.7522
|1.7416
|-16.00
|1799.40
|959
|2005.12.08 16:29
|sell
|480
|0.10
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|960
|2005.12.09 15:59
|s/l
|480
|0.10
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-16.00
|1783.40
|961
|2005.12.09 15:59
|sell
|481
|0.10
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|962
|2005.12.12 01:59
|s/l
|481
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-16.00
|1767.40
|963
|2005.12.12 01:59
|sell
|482
|0.10
|1.7583
|1.7599
|1.7493
|964
|2005.12.12 03:29
|s/l
|482
|0.10
|1.7599
|1.7599
|1.7493
|-16.00
|1751.40
|965
|2005.12.12 03:29
|sell
|483
|0.10
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|966
|2005.12.12 08:29
|s/l
|483
|0.10
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-16.00
|1735.40
|967
|2005.12.12 08:29
|sell
|484
|0.10
|1.7624
|1.7640
|1.7534
|968
|2005.12.12 09:59
|s/l
|484
|0.10
|1.7640
|1.7640
|1.7534
|-16.00
|1719.40
|969
|2005.12.12 09:59
|sell
|485
|0.10
|1.7647
|1.7663
|1.7557
|970
|2005.12.12 12:59
|s/l
|485
|0.10
|1.7663
|1.7663
|1.7557
|-16.00
|1703.40
|971
|2005.12.12 12:59
|sell
|486
|0.10
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|972
|2005.12.12 13:29
|s/l
|486
|0.10
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-16.00
|1687.40
|973
|2005.12.12 13:29
|sell
|487
|0.10
|1.7712
|1.7728
|1.7622
|974
|2005.12.12 13:59
|s/l
|487
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.7622
|-16.00
|1671.40
|975
|2005.12.12 13:59
|sell
|488
|0.10
|1.7729
|1.7745
|1.7639
|976
|2005.12.12 16:29
|s/l
|488
|0.10
|1.7745
|1.7745
|1.7639
|-16.00
|1655.40
|977
|2005.12.12 16:59
|sell
|489
|0.10
|1.7731
|1.7747
|1.7641
|978
|2005.12.12 17:29
|s/l
|489
|0.10
|1.7747
|1.7747
|1.7641
|-16.00
|1639.40
|979
|2005.12.12 17:29
|sell
|490
|0.10
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|980
|2005.12.12 17:59
|s/l
|490
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-16.00
|1623.40
|981
|2005.12.12 17:59
|sell
|491
|0.10
|1.7761
|1.7777
|1.7671
|982
|2005.12.13 01:59
|s/l
|491
|0.10
|1.7777
|1.7777
|1.7671
|-16.00
|1607.40
|983
|2005.12.13 02:03
|sell
|492
|0.10
|1.7767
|1.7783
|1.7677
|984
|2005.12.13 11:35
|t/p
|492
|0.10
|1.7677
|1.7783
|1.7677
|90.00
|1697.40
|985
|2005.12.13 15:01
|sell
|493
|0.60
|1.7714
|1.7739
|1.7639
|986
|2005.12.14 02:29
|s/l
|493
|0.60
|1.7739
|1.7739
|1.7639
|-150.00
|1547.40
|987
|2005.12.14 02:30
|sell
|494
|0.10
|1.7754
|1.7770
|1.7664
|988
|2005.12.14 08:29
|s/l
|494
|0.10
|1.7770
|1.7770
|1.7664
|-16.00
|1531.40
|989
|2005.12.14 08:29
|sell
|495
|0.10
|1.7789
|1.7805
|1.7699
|990
|2005.12.15 07:57
|t/p
|495
|0.10
|1.7699
|1.7805
|1.7699
|90.00
|1621.40
|991
|2005.12.15 10:00
|sell
|496
|0.02
|1.7733
|1.7746
|1.7686
|992
|2005.12.15 14:59
|t/p
|496
|0.02
|1.7686
|1.7746
|1.7686
|9.40
|1630.80
|993
|2005.12.16 10:00
|sell
|497
|0.60
|1.7725
|1.7750
|1.7650
|994
|2005.12.19 10:29
|t/p
|497
|0.60
|1.7650
|1.7750
|1.7650
|450.00
|2080.80
|995
|2006.01.03 05:59
|sell
|498
|0.02
|1.7291
|1.7304
|1.7244
|996
|2006.01.03 06:37
|s/l
|498
|0.02
|1.7304
|1.7304
|1.7244
|-2.60
|2078.20
|997
|2006.01.03 06:37
|sell
|499
|0.10
|1.7302
|1.7318
|1.7212
|998
|2006.01.03 08:30
|s/l
|499
|0.10
|1.7318
|1.7318
|1.7212
|-16.00
|2062.20
|999
|2006.01.03 08:59
|sell
|500
|0.10
|1.7310
|1.7326
|1.7220
|1000
|2006.01.03 08:59
|s/l
|500
|0.10
|1.7326
|1.7326
|1.7220
|-16.00
|2046.20
|1001
|2006.01.03 08:59
|sell
|501
|0.10
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|1002
|2006.01.03 09:32
|s/l
|501
|0.10
|1.7343
|1.7343
|1.7237
|-16.00
|2030.20
|1003
|2006.01.03 09:32
|sell
|502
|0.10
|1.7340
|1.7356
|1.7250
|1004
|2006.01.03 15:29
|s/l
|502
|0.10
|1.7356
|1.7356
|1.7250
|-16.00
|2014.20
|1005
|2006.01.03 15:29
|sell
|503
|0.10
|1.7373
|1.7389
|1.7283
|1006
|2006.01.03 15:59
|s/l
|503
|0.10
|1.7389
|1.7389
|1.7283
|-16.00
|1998.20
|1007
|2006.01.03 15:59
|sell
|504
|0.10
|1.7388
|1.7404
|1.7298
|1008
|2006.01.03 16:59
|s/l
|504
|0.10
|1.7404
|1.7404
|1.7298
|-16.00
|1982.20
|1009
|2006.01.03 16:59
|sell
|505
|0.10
|1.7403
|1.7419
|1.7313
|1010
|2006.01.03 17:59
|s/l
|505
|0.10
|1.7419
|1.7419
|1.7313
|-16.00
|1966.20
|1011
|2006.01.03 17:59
|sell
|506
|0.10
|1.7421
|1.7437
|1.7331
|1012
|2006.01.03 19:29
|s/l
|506
|0.10
|1.7437
|1.7437
|1.7331
|-16.00
|1950.20
|1013
|2006.01.03 19:30
|sell
|507
|0.10
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|1014
|2006.01.03 19:59
|s/l
|507
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.7342
|-16.00
|1934.20
|1015
|2006.01.03 19:59
|sell
|508
|0.10
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|1016
|2006.01.03 22:59
|s/l
|508
|0.10
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-16.00
|1918.20
|1017
|2006.01.03 23:26
|sell
|509
|0.10
|1.7463
|1.7479
|1.7373
|1018
|2006.01.03 23:59
|s/l
|509
|0.10
|1.7479
|1.7479
|1.7373
|-16.00
|1902.20
|1019
|2006.01.03 23:59
|sell
|510
|0.10
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|1020
|2006.01.04 02:29
|s/l
|510
|0.10
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-16.00
|1886.20
|1021
|2006.01.04 02:59
|sell
|511
|0.10
|1.7506
|1.7522
|1.7416
|1022
|2006.01.04 02:59
|s/l
|511
|0.10
|1.7522
|1.7522
|1.7416
|-16.00
|1870.20
|1023
|2006.01.04 02:59
|sell
|512
|0.10
|1.7520
|1.7536
|1.7430
|1024
|2006.01.04 08:59
|s/l
|512
|0.10
|1.7536
|1.7536
|1.7430
|-16.00
|1854.20
|1025
|2006.01.04 08:59
|sell
|513
|0.10
|1.7532
|1.7548
|1.7442
|1026
|2006.01.04 09:29
|s/l
|513
|0.10
|1.7548
|1.7548
|1.7442
|-16.00
|1838.20
|1027
|2006.01.04 09:29
|sell
|514
|0.10
|1.7559
|1.7575
|1.7469
|1028
|2006.01.04 12:29
|s/l
|514
|0.10
|1.7575
|1.7575
|1.7469
|-16.00
|1822.20
|1029
|2006.01.04 12:29
|sell
|515
|0.10
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|1030
|2006.01.04 15:59
|s/l
|515
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.7484
|-16.00
|1806.20
|1031
|2006.01.04 15:59
|sell
|516
|0.10
|1.7598
|1.7614
|1.7508
|1032
|2006.01.04 17:30
|s/l
|516
|0.10
|1.7614
|1.7614
|1.7508
|-16.00
|1790.20
|1033
|2006.01.04 17:30
|sell
|517
|0.10
|1.7612
|1.7628
|1.7522
|1034
|2006.01.05 10:02
|t/p
|517
|0.10
|1.7522
|1.7628
|1.7522
|90.00
|1880.20
|1035
|2006.01.05 13:28
|sell
|518
|0.10
|1.7551
|1.7567
|1.7461
|1036
|2006.01.05 16:30
|s/l
|518
|0.10
|1.7567
|1.7567
|1.7461
|-16.00
|1864.20
|1037
|2006.01.05 16:30
|sell
|519
|0.10
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|1038
|2006.01.05 17:29
|s/l
|519
|0.10
|1.7580
|1.7580
|1.7474
|-16.00
|1848.20
|1039
|2006.01.05 17:29
|sell
|520
|0.10
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|1040
|2006.01.06 13:59
|s/l
|520
|0.10
|1.7592
|1.7592
|1.7486
|-16.00
|1832.20
|1041
|2006.01.06 14:29
|sell
|521
|0.02
|1.7633
|1.7646
|1.7586
|1042
|2006.01.06 14:51
|s/l
|521
|0.02
|1.7646
|1.7646
|1.7586
|-2.60
|1829.60
|1043
|2006.01.06 14:51
|sell
|522
|0.02
|1.7644
|1.7657
|1.7597
|1044
|2006.01.06 14:59
|s/l
|522
|0.02
|1.7657
|1.7657
|1.7597
|-2.60
|1827.00
|1045
|2006.01.06 14:59
|sell
|523
|0.10
|1.7690
|1.7706
|1.7600
|1046
|2006.01.06 15:59
|s/l
|523
|0.10
|1.7706
|1.7706
|1.7600
|-16.00
|1811.00
|1047
|2006.01.06 16:00
|sell
|524
|0.02
|1.7685
|1.7698
|1.7638
|1048
|2006.01.06 16:02
|s/l
|524
|0.02
|1.7698
|1.7698
|1.7638
|-2.60
|1808.40
|1049
|2006.01.06 16:02
|sell
|525
|0.10
|1.7694
|1.7710
|1.7604
|1050
|2006.01.06 16:11
|s/l
|525
|0.10
|1.7710
|1.7710
|1.7604
|-16.00
|1792.40
|1051
|2006.01.06 16:11
|sell
|526
|0.10
|1.7701
|1.7717
|1.7611
|1052
|2006.01.06 16:15
|s/l
|526
|0.10
|1.7717
|1.7717
|1.7611
|-16.00
|1776.40
|1053
|2006.01.06 16:15
|sell
|527
|0.10
|1.7713
|1.7729
|1.7623
|1054
|2006.01.11 01:59
|t/p
|527
|0.10
|1.7623
|1.7729
|1.7623
|90.00
|1866.40
|1055
|2006.01.11 19:30
|sell
|528
|0.02
|1.7646
|1.7659
|1.7599
|1056
|2006.01.11 22:29
|s/l
|528
|0.02
|1.7659
|1.7659
|1.7599
|-2.60
|1863.80
|1057
|2006.01.11 22:29
|sell
|529
|0.10
|1.7662
|1.7678
|1.7572
|1058
|2006.01.12 06:59
|s/l
|529
|0.10
|1.7678
|1.7678
|1.7572
|-16.00
|1847.80
|1059
|2006.01.12 06:59
|sell
|530
|0.10
|1.7679
|1.7695
|1.7589
|1060
|2006.01.12 09:59
|s/l
|530
|0.10
|1.7695
|1.7695
|1.7589
|-16.00
|1831.80
|1061
|2006.01.12 09:59
|sell
|531
|0.10
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|1062
|2006.01.12 14:29
|t/p
|531
|0.10
|1.7621
|1.7727
|1.7621
|90.00
|1921.80
|1063
|2006.01.13 08:30
|sell
|532
|0.10
|1.7664
|1.7680
|1.7574
|1064
|2006.01.13 08:59
|s/l
|532
|0.10
|1.7680
|1.7680
|1.7574
|-16.00
|1905.80
|1065
|2006.01.13 08:59
|sell
|533
|0.10
|1.7677
|1.7693
|1.7587
|1066
|2006.01.13 10:04
|s/l
|533
|0.10
|1.7693
|1.7693
|1.7587
|-16.00
|1889.80
|1067
|2006.01.13 10:04
|sell
|534
|0.10
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|1068
|2006.01.13 14:34
|s/l
|534
|0.10
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-16.00
|1873.80
|1069
|2006.01.13 14:34
|sell
|535
|0.10
|1.7703
|1.7719
|1.7613
|1070
|2006.01.13 16:29
|s/l
|535
|0.10
|1.7719
|1.7719
|1.7613
|-16.00
|1857.80
|1071
|2006.01.13 16:29
|sell
|536
|0.10
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|1072
|2006.01.13 17:29
|s/l
|536
|0.10
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-16.00
|1841.80
|1073
|2006.01.13 17:29
|sell
|537
|0.10
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|1074
|2006.01.13 17:59
|s/l
|537
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-16.00
|1825.80
|1075
|2006.01.13 17:59
|sell
|538
|0.10
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|1076
|2006.01.15 23:26
|s/l
|538
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-16.00
|1809.80
|1077
|2006.01.15 23:26
|sell
|539
|0.10
|1.7774
|1.7790
|1.7684
|1078
|2006.01.15 23:53
|s/l
|539
|0.10
|1.7790
|1.7790
|1.7684
|-16.00
|1793.80
|1079
|2006.01.15 23:53
|sell
|540
|0.10
|1.7787
|1.7803
|1.7697
|1080
|2006.01.16 11:59
|t/p
|540
|0.10
|1.7697
|1.7803
|1.7697
|90.00
|1883.80
|1081
|2006.01.16 22:06
|sell
|541
|0.02
|1.7685
|1.7698
|1.7638
|1082
|2006.01.17 08:44
|s/l
|541
|0.02
|1.7698
|1.7698
|1.7638
|-2.60
|1881.20
|1083
|2006.01.18 11:30
|sell
|542
|0.60
|1.7685
|1.7710
|1.7610
|1084
|2006.01.18 18:07
|t/p
|542
|0.60
|1.7610
|1.7710
|1.7610
|450.00
|2331.20
|1085
|2006.01.20 15:00
|sell
|543
|0.02
|1.7652
|1.7665
|1.7605
|1086
|2006.01.20 15:16
|s/l
|543
|0.02
|1.7665
|1.7665
|1.7605
|-2.60
|2328.60
|1087
|2006.01.20 15:16
|sell
|544
|0.10
|1.7665
|1.7681
|1.7575
|1088
|2006.01.20 18:59
|s/l
|544
|0.10
|1.7681
|1.7681
|1.7575
|-16.00
|2312.60
|1089
|2006.01.20 19:00
|sell
|545
|0.10
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|1090
|2006.01.20 19:29
|s/l
|545
|0.10
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-16.00
|2296.60
|1091
|2006.01.20 19:29
|sell
|546
|0.10
|1.7705
|1.7721
|1.7615
|1092
|2006.01.20 19:59
|s/l
|546
|0.10
|1.7721
|1.7721
|1.7615
|-16.00
|2280.60
|1093
|2006.01.20 19:59
|sell
|547
|0.10
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|1094
|2006.01.22 23:54
|s/l
|547
|0.10
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-16.00
|2264.60
|1095
|2006.01.22 23:54
|sell
|548
|0.10
|1.7730
|1.7746
|1.7640
|1096
|2006.01.23 00:59
|s/l
|548
|0.10
|1.7746
|1.7746
|1.7640
|-16.00
|2248.60
|1097
|2006.01.23 00:59
|sell
|549
|0.10
|1.7779
|1.7795
|1.7689
|1098
|2006.01.23 01:59
|s/l
|549
|0.10
|1.7795
|1.7795
|1.7689
|-16.00
|2232.60
|1099
|2006.01.23 01:59
|sell
|550
|0.10
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|1100
|2006.01.23 02:29
|s/l
|550
|0.10
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-16.00
|2216.60
|1101
|2006.01.23 02:29
|sell
|551
|0.10
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|1102
|2006.01.23 10:59
|s/l
|551
|0.10
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-16.00
|2200.60
|1103
|2006.01.23 10:59
|sell
|552
|0.10
|1.7845
|1.7861
|1.7755
|1104
|2006.01.23 12:59
|s/l
|552
|0.10
|1.7861
|1.7861
|1.7755
|-16.00
|2184.60
|1105
|2006.01.23 12:59
|sell
|553
|0.10
|1.7866
|1.7882
|1.7776
|1106
|2006.01.23 21:29
|s/l
|553
|0.10
|1.7882
|1.7882
|1.7776
|-16.00
|2168.60
|1107
|2006.01.23 21:29
|sell
|554
|0.10
|1.7881
|1.7897
|1.7791
|1108
|2006.01.24 18:11
|s/l
|554
|0.10
|1.7897
|1.7897
|1.7791
|-16.00
|2152.60
|1109
|2006.01.24 18:11
|sell
|555
|0.02
|1.7896
|1.7909
|1.7849
|1110
|2006.01.24 21:29
|t/p
|555
|0.02
|1.7849
|1.7909
|1.7849
|9.40
|2162.00
|1111
|2006.01.25 06:29
|sell
|556
|0.10
|1.7843
|1.7859
|1.7753
|1112
|2006.01.25 09:29
|s/l
|556
|0.10
|1.7859
|1.7859
|1.7753
|-16.00
|2146.00
|1113
|2006.01.25 09:30
|sell
|557
|0.10
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|1114
|2006.01.25 09:59
|s/l
|557
|0.10
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-16.00
|2130.00
|1115
|2006.01.25 09:59
|sell
|558
|0.10
|1.7925
|1.7941
|1.7835
|1116
|2006.01.25 20:45
|t/p
|558
|0.10
|1.7835
|1.7941
|1.7835
|90.00
|2220.00
|1117
|2006.01.26 02:26
|sell
|559
|0.02
|1.7854
|1.7867
|1.7807
|1118
|2006.01.26 07:59
|s/l
|559
|0.02
|1.7867
|1.7867
|1.7807
|-2.60
|2217.40
|1119
|2006.01.26 07:59
|sell
|560
|0.10
|1.7868
|1.7884
|1.7778
|1120
|2006.01.26 15:07
|s/l
|560
|0.10
|1.7884
|1.7884
|1.7778
|-16.00
|2201.40
|1121
|2006.01.26 15:07
|sell
|561
|0.10
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|1122
|2006.01.26 19:09
|t/p
|561
|0.10
|1.7798
|1.7904
|1.7798
|90.00
|2291.40
|1123
|2006.01.31 16:59
|sell
|562
|0.02
|1.7779
|1.7792
|1.7732
|1124
|2006.01.31 16:59
|s/l
|562
|0.02
|1.7792
|1.7792
|1.7732
|-2.60
|2288.80
|1125
|2006.01.31 16:59
|sell
|563
|0.10
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|1126
|2006.01.31 17:29
|s/l
|563
|0.10
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-16.00
|2272.80
|1127
|2006.01.31 17:29
|sell
|564
|0.10
|1.7849
|1.7865
|1.7759
|1128
|2006.02.01 11:50
|t/p
|564
|0.10
|1.7759
|1.7865
|1.7759
|90.00
|2362.80
|1129
|2006.02.01 15:30
|sell
|565
|0.10
|1.7784
|1.7800
|1.7694
|1130
|2006.02.01 16:29
|s/l
|565
|0.10
|1.7800
|1.7800
|1.7694
|-16.00
|2346.80
|1131
|2006.02.01 16:29
|sell
|566
|0.10
|1.7803
|1.7819
|1.7713
|1132
|2006.02.03 13:59
|t/p
|566
|0.10
|1.7713
|1.7819
|1.7713
|90.00
|2436.80
|1133
|2006.02.10 12:00
|sell
|567
|0.02
|1.7473
|1.7486
|1.7426
|1134
|2006.02.10 12:26
|s/l
|567
|0.02
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-2.60
|2434.20
|1135
|2006.02.10 12:26
|sell
|568
|0.10
|1.7482
|1.7498
|1.7392
|1136
|2006.02.10 12:59
|s/l
|568
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.7392
|-16.00
|2418.20
|1137
|2006.02.10 12:59
|sell
|569
|0.10
|1.7498
|1.7514
|1.7408
|1138
|2006.02.10 13:59
|s/l
|569
|0.10
|1.7514
|1.7514
|1.7408
|-16.00
|2402.20
|1139
|2006.02.10 13:59
|sell
|570
|0.10
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|1140
|2006.02.10 15:59
|t/p
|570
|0.10
|1.7486
|1.7592
|1.7486
|90.00
|2492.20
|1141
|2006.02.10 15:59
|sell
|571
|0.10
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1142
|2006.02.10 16:40
|s/l
|571
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-16.00
|2476.20
|1143
|2006.02.15 14:59
|sell
|572
|0.10
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|1144
|2006.02.15 15:00
|s/l
|572
|0.10
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-16.00
|2460.20
|1145
|2006.02.15 15:00
|sell
|573
|0.10
|1.7460
|1.7476
|1.7370
|1146
|2006.02.15 15:08
|s/l
|573
|0.10
|1.7476
|1.7476
|1.7370
|-16.00
|2444.20
|1147
|2006.02.15 15:08
|sell
|574
|0.10
|1.7472
|1.7488
|1.7382
|1148
|2006.02.16 08:29
|t/p
|574
|0.10
|1.7382
|1.7488
|1.7382
|90.00
|2534.20
|1149
|2006.02.17 17:00
|sell
|575
|0.02
|1.7404
|1.7417
|1.7357
|1150
|2006.02.17 18:59
|s/l
|575
|0.02
|1.7417
|1.7417
|1.7357
|-2.60
|2531.60
|1151
|2006.02.17 18:59
|sell
|576
|0.10
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|1152
|2006.02.19 23:50
|s/l
|576
|0.10
|1.7434
|1.7434
|1.7328
|-16.00
|2515.60
|1153
|2006.02.19 23:51
|sell
|577
|0.10
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|1154
|2006.02.20 02:29
|s/l
|577
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.7342
|-16.00
|2499.60
|1155
|2006.02.20 02:29
|sell
|578
|0.10
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1156
|2006.02.21 12:59
|s/l
|578
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-16.00
|2483.60
|1157
|2006.02.21 13:29
|sell
|579
|0.10
|1.7454
|1.7470
|1.7364
|1158
|2006.02.21 13:29
|s/l
|579
|0.10
|1.7470
|1.7470
|1.7364
|-16.00
|2467.60
|1159
|2006.02.21 13:29
|sell
|580
|0.10
|1.7474
|1.7490
|1.7384
|1160
|2006.02.22 13:29
|t/p
|580
|0.10
|1.7384
|1.7490
|1.7384
|90.00
|2557.60
|1161
|2006.02.22 22:38
|sell
|581
|0.02
|1.7438
|1.7451
|1.7391
|1162
|2006.02.23 06:29
|s/l
|581
|0.02
|1.7451
|1.7451
|1.7391
|-2.60
|2555.00
|1163
|2006.02.23 06:29
|sell
|582
|0.10
|1.7452
|1.7468
|1.7362
|1164
|2006.02.23 08:59
|s/l
|582
|0.10
|1.7468
|1.7468
|1.7362
|-16.00
|2539.00
|1165
|2006.02.23 08:59
|sell
|583
|0.10
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|1166
|2006.02.23 09:29
|s/l
|583
|0.10
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-16.00
|2523.00
|1167
|2006.02.23 09:29
|sell
|584
|0.10
|1.7496
|1.7512
|1.7406
|1168
|2006.02.23 10:29
|s/l
|584
|0.10
|1.7512
|1.7512
|1.7406
|-16.00
|2507.00
|1169
|2006.02.23 10:29
|sell
|585
|0.10
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|1170
|2006.02.23 10:59
|s/l
|585
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-16.00
|2491.00
|1171
|2006.02.23 10:59
|sell
|586
|0.10
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|1172
|2006.02.24 15:59
|t/p
|586
|0.10
|1.7452
|1.7558
|1.7452
|90.00
|2581.00
|1173
|2006.02.28 12:30
|sell
|587
|0.10
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1174
|2006.02.28 13:29
|s/l
|587
|0.10
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-16.00
|2565.00
|1175
|2006.02.28 13:29
|sell
|588
|0.10
|1.7485
|1.7501
|1.7395
|1176
|2006.02.28 15:29
|s/l
|588
|0.10
|1.7501
|1.7501
|1.7395
|-16.00
|2549.00
|1177
|2006.02.28 15:29
|sell
|589
|0.10
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1178
|2006.02.28 16:29
|s/l
|589
|0.10
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-16.00
|2533.00
|1179
|2006.02.28 16:29
|sell
|590
|0.10
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1180
|2006.02.28 18:59
|s/l
|590
|0.10
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-16.00
|2517.00
|1181
|2006.02.28 18:59
|sell
|591
|0.10
|1.7563
|1.7579
|1.7473
|1182
|2006.03.01 13:59
|s/l
|591
|0.10
|1.7579
|1.7579
|1.7473
|-16.00
|2501.00
|1183
|2006.03.01 13:59
|sell
|592
|0.10
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|1184
|2006.03.01 16:59
|t/p
|592
|0.10
|1.7494
|1.7600
|1.7494
|90.00
|2591.00
|1185
|2006.03.02 06:59
|sell
|593
|0.10
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|1186
|2006.03.02 18:29
|s/l
|593
|0.10
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-16.00
|2575.00
|1187
|2006.03.02 18:30
|sell
|594
|0.10
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1188
|2006.03.02 19:59
|s/l
|594
|0.10
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-16.00
|2559.00
|1189
|2006.03.02 19:59
|sell
|595
|0.10
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1190
|2006.03.03 11:59
|s/l
|595
|0.10
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-16.00
|2543.00
|1191
|2006.03.03 12:00
|sell
|596
|0.10
|1.7553
|1.7569
|1.7463
|1192
|2006.03.03 13:20
|s/l
|596
|0.10
|1.7569
|1.7569
|1.7463
|-16.00
|2527.00
|1193
|2006.03.03 13:20
|sell
|597
|0.10
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1194
|2006.03.03 14:29
|s/l
|597
|0.10
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-16.00
|2511.00
|1195
|2006.03.03 14:29
|sell
|598
|0.10
|1.7578
|1.7594
|1.7488
|1196
|2006.03.05 23:47
|s/l
|598
|0.10
|1.7594
|1.7594
|1.7488
|-16.00
|2495.00
|1197
|2006.03.05 23:47
|sell
|599
|0.10
|1.7591
|1.7607
|1.7501
|1198
|2006.03.06 07:29
|s/l
|599
|0.10
|1.7607
|1.7607
|1.7501
|-16.00
|2479.00
|1199
|2006.03.06 07:29
|sell
|600
|0.10
|1.7605
|1.7621
|1.7515
|1200
|2006.03.06 16:17
|t/p
|600
|0.10
|1.7515
|1.7621
|1.7515
|90.00
|2569.00
|1201
|2006.03.14 00:30
|sell
|601
|0.02
|1.7358
|1.7371
|1.7311
|1202
|2006.03.14 00:33
|s/l
|601
|0.02
|1.7371
|1.7371
|1.7311
|-2.60
|2566.40
|1203
|2006.03.14 00:33
|sell
|602
|0.10
|1.7369
|1.7385
|1.7279
|1204
|2006.03.14 14:30
|s/l
|602
|0.10
|1.7385
|1.7385
|1.7279
|-16.00
|2550.40
|1205
|2006.03.14 14:30
|sell
|603
|0.10
|1.7379
|1.7395
|1.7289
|1206
|2006.03.14 14:59
|s/l
|603
|0.10
|1.7395
|1.7395
|1.7289
|-16.00
|2534.40
|1207
|2006.03.14 14:59
|sell
|604
|0.10
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|1208
|2006.03.14 15:29
|s/l
|604
|0.10
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-16.00
|2518.40
|1209
|2006.03.14 15:29
|sell
|605
|0.10
|1.7447
|1.7463
|1.7357
|1210
|2006.03.14 16:29
|s/l
|605
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.7357
|-16.00
|2502.40
|1211
|2006.03.14 16:29
|sell
|606
|0.10
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1212
|2006.03.15 14:29
|s/l
|606
|0.10
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-16.00
|2486.40
|1213
|2006.03.15 14:29
|sell
|607
|0.10
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|1214
|2006.03.16 13:59
|s/l
|607
|0.10
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-16.00
|2470.40
|1215
|2006.03.16 14:26
|sell
|608
|0.10
|1.7511
|1.7527
|1.7421
|1216
|2006.03.16 14:59
|s/l
|608
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.7421
|-16.00
|2454.40
|1217
|2006.03.16 14:59
|sell
|609
|0.10
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|1218
|2006.03.16 15:29
|s/l
|609
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7440
|-16.00
|2438.40
|1219
|2006.03.16 15:51
|sell
|610
|0.02
|1.7531
|1.7544
|1.7484
|1220
|2006.03.16 15:59
|s/l
|610
|0.02
|1.7544
|1.7544
|1.7484
|-2.60
|2435.80
|1221
|2006.03.16 15:59
|sell
|611
|0.10
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|1222
|2006.03.16 16:08
|s/l
|611
|0.10
|1.7558
|1.7558
|1.7452
|-16.00
|2419.80
|1223
|2006.03.16 16:08
|sell
|612
|0.10
|1.7556
|1.7572
|1.7466
|1224
|2006.03.16 17:29
|s/l
|612
|0.10
|1.7572
|1.7572
|1.7466
|-16.00
|2403.80
|1225
|2006.03.16 17:59
|sell
|613
|0.10
|1.7561
|1.7577
|1.7471
|1226
|2006.03.16 17:59
|s/l
|613
|0.10
|1.7577
|1.7577
|1.7471
|-16.00
|2387.80
|1227
|2006.03.16 17:59
|sell
|614
|0.10
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|1228
|2006.03.20 07:59
|close
|614
|0.10
|1.7588
|1.7590
|1.7484
|-14.00
|2373.80
|1229
|2006.03.20 08:00
|sell
|615
|0.02
|1.7583
|1.7596
|1.7536
|1230
|2006.03.20 11:59
|t/p
|615
|0.02
|1.7536
|1.7596
|1.7536
|9.40
|2383.20
|1231
|2006.03.20 14:57
|sell
|616
|0.60
|1.7564
|1.7589
|1.7489
|1232
|2006.03.21 08:29
|t/p
|616
|0.60
|1.7489
|1.7589
|1.7489
|450.00
|2833.20
|1233
|2006.03.27 01:29
|sell
|617
|0.02
|1.7442
|1.7455
|1.7395
|1234
|2006.03.27 02:59
|s/l
|617
|0.02
|1.7455
|1.7455
|1.7395
|-2.60
|2830.60
|1235
|2006.03.27 02:59
|sell
|618
|0.10
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|1236
|2006.03.27 03:29
|s/l
|618
|0.10
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-16.00
|2814.60
|1237
|2006.03.27 03:30
|sell
|619
|0.10
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1238
|2006.03.27 13:59
|s/l
|619
|0.10
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-16.00
|2798.60
|1239
|2006.03.27 13:59
|sell
|620
|0.10
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|1240
|2006.03.28 11:42
|s/l
|620
|0.10
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-16.00
|2782.60
|1241
|2006.03.28 11:42
|sell
|621
|0.10
|1.7502
|1.7518
|1.7412
|1242
|2006.03.28 13:29
|s/l
|621
|0.10
|1.7518
|1.7518
|1.7412
|-16.00
|2766.60
|1243
|2006.03.28 13:29
|sell
|622
|0.10
|1.7525
|1.7541
|1.7435
|1244
|2006.03.28 21:59
|t/p
|622
|0.10
|1.7435
|1.7541
|1.7435
|90.00
|2856.60
|1245
|2006.03.30 15:29
|sell
|623
|0.02
|1.7452
|1.7465
|1.7405
|1246
|2006.03.30 18:59
|s/l
|623
|0.02
|1.7465
|1.7465
|1.7405
|-2.60
|2854.00
|1247
|2006.03.30 18:59
|sell
|624
|0.10
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|1248
|2006.03.31 09:29
|t/p
|624
|0.10
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|90.00
|2944.00
|1249
|2006.04.03 22:29
|sell
|625
|0.02
|1.7401
|1.7414
|1.7354
|1250
|2006.04.04 07:29
|s/l
|625
|0.02
|1.7414
|1.7414
|1.7354
|-2.60
|2941.40
|1251
|2006.04.04 07:29
|sell
|626
|0.10
|1.7420
|1.7436
|1.7330
|1252
|2006.04.04 07:59
|s/l
|626
|0.10
|1.7436
|1.7436
|1.7330
|-16.00
|2925.40
|1253
|2006.04.04 08:00
|sell
|627
|0.10
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|1254
|2006.04.04 09:59
|s/l
|627
|0.10
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-16.00
|2909.40
|1255
|2006.04.04 09:59
|sell
|628
|0.10
|1.7462
|1.7478
|1.7372
|1256
|2006.04.04 12:29
|s/l
|628
|0.10
|1.7478
|1.7478
|1.7372
|-16.00
|2893.40
|1257
|2006.04.04 12:29
|sell
|629
|0.10
|1.7548
|1.7564
|1.7458
|1258
|2006.04.04 13:59
|s/l
|629
|0.10
|1.7564
|1.7564
|1.7458
|-16.00
|2877.40
|1259
|2006.04.04 13:59
|sell
|630
|0.10
|1.7569
|1.7585
|1.7479
|1260
|2006.04.05 04:59
|s/l
|630
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7479
|-16.00
|2861.40
|1261
|2006.04.05 04:59
|sell
|631
|0.10
|1.7587
|1.7603
|1.7497
|1262
|2006.04.05 07:29
|s/l
|631
|0.10
|1.7603
|1.7603
|1.7497
|-16.00
|2845.40
|1263
|2006.04.05 07:29
|sell
|632
|0.10
|1.7610
|1.7626
|1.7520
|1264
|2006.04.05 11:35
|t/p
|632
|0.10
|1.7520
|1.7626
|1.7520
|90.00
|2935.40
|1265
|2006.04.05 17:30
|sell
|633
|0.10
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|1266
|2006.04.05 18:59
|s/l
|633
|0.10
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-16.00
|2919.40
|1267
|2006.04.05 18:59
|sell
|634
|0.10
|1.7549
|1.7565
|1.7459
|1268
|2006.04.06 08:59
|s/l
|634
|0.10
|1.7565
|1.7565
|1.7459
|-16.00
|2903.40
|1269
|2006.04.06 08:59
|sell
|635
|0.10
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1270
|2006.04.06 09:29
|s/l
|635
|0.10
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-16.00
|2887.40
|1271
|2006.04.06 09:29
|sell
|636
|0.10
|1.7592
|1.7608
|1.7502
|1272
|2006.04.06 16:08
|t/p
|636
|0.10
|1.7502
|1.7608
|1.7502
|90.00
|2977.40
|1273
|2006.04.06 20:00
|sell
|637
|0.10
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|1274
|2006.04.07 14:29
|t/p
|637
|0.10
|1.7440
|1.7546
|1.7440
|90.00
|3067.40
|1275
|2006.04.11 18:00
|sell
|638
|0.02
|1.7473
|1.7486
|1.7426
|1276
|2006.04.11 18:29
|s/l
|638
|0.02
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-2.60
|3064.80
|1277
|2006.04.11 18:29
|sell
|639
|0.10
|1.7487
|1.7503
|1.7397
|1278
|2006.04.11 23:59
|s/l
|639
|0.10
|1.7503
|1.7503
|1.7397
|-16.00
|3048.80
|1279
|2006.04.12 00:00
|sell
|640
|0.10
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|1280
|2006.04.12 00:29
|s/l
|640
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-16.00
|3032.80
|1281
|2006.04.12 00:29
|sell
|641
|0.10
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|1282
|2006.04.12 07:29
|s/l
|641
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-16.00
|3016.80
|1283
|2006.04.12 07:29
|sell
|642
|0.10
|1.7533
|1.7549
|1.7443
|1284
|2006.04.12 08:59
|s/l
|642
|0.10
|1.7549
|1.7549
|1.7443
|-16.00
|3000.80
|1285
|2006.04.12 08:59
|sell
|643
|0.10
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|1286
|2006.04.16 22:02
|close
|643
|0.10
|1.7562
|1.7571
|1.7465
|-7.00
|2993.80
|1287
|2006.04.16 22:03
|sell
|644
|0.02
|1.7556
|1.7569
|1.7509
|1288
|2006.04.17 00:29
|s/l
|644
|0.02
|1.7569
|1.7569
|1.7509
|-2.60
|2991.20
|1289
|2006.04.17 00:29
|sell
|645
|0.10
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|1290
|2006.04.17 01:29
|s/l
|645
|0.10
|1.7593
|1.7593
|1.7487
|-16.00
|2975.20
|1291
|2006.04.17 01:29
|sell
|646
|0.10
|1.7597
|1.7613
|1.7507
|1292
|2006.04.17 11:59
|s/l
|646
|0.10
|1.7613
|1.7613
|1.7507
|-16.00
|2959.20
|1293
|2006.04.17 11:59
|sell
|647
|0.10
|1.7665
|1.7681
|1.7575
|1294
|2006.04.17 12:29
|s/l
|647
|0.10
|1.7681
|1.7681
|1.7575
|-16.00
|2943.20
|1295
|2006.04.17 12:29
|sell
|648
|0.10
|1.7695
|1.7711
|1.7605
|1296
|2006.04.17 12:59
|s/l
|648
|0.10
|1.7711
|1.7711
|1.7605
|-16.00
|2927.20
|1297
|2006.04.17 12:59
|sell
|649
|0.10
|1.7709
|1.7725
|1.7619
|1298
|2006.04.17 14:33
|s/l
|649
|0.10
|1.7725
|1.7725
|1.7619
|-16.00
|2911.20
|1299
|2006.04.17 14:33
|sell
|650
|0.10
|1.7721
|1.7737
|1.7631
|1300
|2006.04.17 14:59
|s/l
|650
|0.10
|1.7737
|1.7737
|1.7631
|-16.00
|2895.20
|1301
|2006.04.17 14:59
|sell
|651
|0.10
|1.7745
|1.7761
|1.7655
|1302
|2006.04.18 12:59
|s/l
|651
|0.10
|1.7761
|1.7761
|1.7655
|-16.00
|2879.20
|1303
|2006.04.18 13:29
|sell
|652
|0.10
|1.7756
|1.7772
|1.7666
|1304
|2006.04.18 13:30
|s/l
|652
|0.10
|1.7772
|1.7772
|1.7666
|-16.00
|2863.20
|1305
|2006.04.18 13:30
|sell
|653
|0.10
|1.7769
|1.7785
|1.7679
|1306
|2006.04.18 15:00
|s/l
|653
|0.10
|1.7785
|1.7785
|1.7679
|-16.00
|2847.20
|1307
|2006.04.18 15:00
|sell
|654
|0.10
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|1308
|2006.04.18 18:29
|s/l
|654
|0.10
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-16.00
|2831.20
|1309
|2006.04.18 18:29
|sell
|655
|0.60
|1.7809
|1.7834
|1.7734
|1310
|2006.04.18 20:59
|s/l
|655
|0.60
|1.7834
|1.7834
|1.7734
|-150.00
|2681.20
|1311
|2006.04.18 21:00
|sell
|656
|0.10
|1.7825
|1.7841
|1.7735
|1312
|2006.04.18 21:29
|s/l
|656
|0.10
|1.7841
|1.7841
|1.7735
|-16.00
|2665.20
|1313
|2006.04.18 21:29
|sell
|657
|0.10
|1.7844
|1.7860
|1.7754
|1314
|2006.04.19 09:29
|s/l
|657
|0.10
|1.7860
|1.7860
|1.7754
|-16.00
|2649.20
|1315
|2006.04.19 09:29
|sell
|658
|0.10
|1.7872
|1.7888
|1.7782
|1316
|2006.04.19 15:29
|s/l
|658
|0.10
|1.7888
|1.7888
|1.7782
|-16.00
|2633.20
|1317
|2006.04.19 15:29
|sell
|659
|0.10
|1.7893
|1.7909
|1.7803
|1318
|2006.04.19 16:29
|s/l
|659
|0.10
|1.7909
|1.7909
|1.7803
|-16.00
|2617.20
|1319
|2006.04.19 16:29
|sell
|660
|0.10
|1.7915
|1.7931
|1.7825
|1320
|2006.04.19 17:29
|s/l
|660
|0.10
|1.7931
|1.7931
|1.7825
|-16.00
|2601.20
|1321
|2006.04.19 17:29
|sell
|661
|0.10
|1.7930
|1.7946
|1.7840
|1322
|2006.04.20 13:30
|t/p
|661
|0.10
|1.7840
|1.7946
|1.7840
|90.00
|2691.20
|1323
|2006.04.21 03:00
|sell
|662
|0.02
|1.7795
|1.7808
|1.7748
|1324
|2006.04.21 08:29
|s/l
|662
|0.02
|1.7808
|1.7808
|1.7748
|-2.60
|2688.60
|1325
|2006.04.21 08:29
|sell
|663
|0.10
|1.7814
|1.7830
|1.7724
|1326
|2006.04.21 10:10
|s/l
|663
|0.10
|1.7830
|1.7830
|1.7724
|-16.00
|2672.60
|1327
|2006.04.21 10:10
|sell
|664
|0.10
|1.7827
|1.7843
|1.7737
|1328
|2006.04.23 21:00
|s/l
|664
|0.10
|1.7843
|1.7843
|1.7737
|-16.00
|2656.60
|1329
|2006.04.23 21:00
|sell
|665
|0.10
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|1330
|2006.04.23 21:44
|s/l
|665
|0.10
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-16.00
|2640.60
|1331
|2006.04.23 21:44
|sell
|666
|0.10
|1.7874
|1.7890
|1.7784
|1332
|2006.04.24 06:59
|s/l
|666
|0.10
|1.7890
|1.7890
|1.7784
|-16.00
|2624.60
|1333
|2006.04.24 06:59
|sell
|667
|0.10
|1.7887
|1.7903
|1.7797
|1334
|2006.04.24 07:59
|s/l
|667
|0.10
|1.7903
|1.7903
|1.7797
|-16.00
|2608.60
|1335
|2006.04.24 07:59
|sell
|668
|0.10
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|1336
|2006.04.25 13:29
|s/l
|668
|0.10
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-16.00
|2592.60
|1337
|2006.04.25 13:29
|sell
|669
|0.10
|1.7920
|1.7936
|1.7830
|1338
|2006.04.26 07:59
|t/p
|669
|0.10
|1.7830
|1.7936
|1.7830
|90.00
|2682.60
|1339
|2006.04.26 15:04
|sell
|670
|0.02
|1.7859
|1.7872
|1.7812
|1340
|2006.04.26 15:25
|s/l
|670
|0.02
|1.7872
|1.7872
|1.7812
|-2.60
|2680.00
|1341
|2006.04.26 15:25
|sell
|671
|0.10
|1.7869
|1.7885
|1.7779
|1342
|2006.04.26 15:59
|s/l
|671
|0.10
|1.7885
|1.7885
|1.7779
|-16.00
|2664.00
|1343
|2006.04.26 16:00
|sell
|672
|0.10
|1.7896
|1.7912
|1.7806
|1344
|2006.04.27 14:29
|s/l
|672
|0.10
|1.7912
|1.7912
|1.7806
|-16.00
|2648.00
|1345
|2006.04.27 14:29
|sell
|673
|0.10
|1.7982
|1.7998
|1.7892
|1346
|2006.04.27 14:59
|s/l
|673
|0.10
|1.7998
|1.7998
|1.7892
|-16.00
|2632.00
|1347
|2006.04.27 15:29
|sell
|674
|0.10
|1.7988
|1.8004
|1.7898
|1348
|2006.04.27 15:29
|s/l
|674
|0.10
|1.8004
|1.8004
|1.7898
|-16.00
|2616.00
|1349
|2006.04.27 15:29
|sell
|675
|0.10
|1.8004
|1.8020
|1.7914
|1350
|2006.04.27 16:29
|s/l
|675
|0.10
|1.8020
|1.8020
|1.7914
|-16.00
|2600.00
|1351
|2006.04.27 16:29
|sell
|676
|0.10
|1.8025
|1.8041
|1.7935
|1352
|2006.04.27 16:48
|s/l
|676
|0.10
|1.8041
|1.8041
|1.7935
|-16.00
|2584.00
|1353
|2006.04.27 16:48
|sell
|677
|0.10
|1.8037
|1.8053
|1.7947
|1354
|2006.04.28 08:59
|s/l
|677
|0.10
|1.8053
|1.8053
|1.7947
|-16.00
|2568.00
|1355
|2006.04.28 08:59
|sell
|678
|0.10
|1.8063
|1.8079
|1.7973
|1356
|2006.04.28 09:59
|s/l
|678
|0.10
|1.8079
|1.8079
|1.7973
|-16.00
|2552.00
|1357
|2006.04.28 10:29
|sell
|679
|0.10
|1.8072
|1.8088
|1.7982
|1358
|2006.04.28 10:59
|s/l
|679
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7982
|-16.00
|2536.00
|1359
|2006.04.28 10:59
|sell
|680
|0.10
|1.8084
|1.8100
|1.7994
|1360
|2006.04.28 13:59
|s/l
|680
|0.10
|1.8100
|1.8100
|1.7994
|-16.00
|2520.00
|1361
|2006.04.28 13:59
|sell
|681
|0.10
|1.8104
|1.8120
|1.8014
|1362
|2006.04.28 14:29
|s/l
|681
|0.10
|1.8120
|1.8120
|1.8014
|-16.00
|2504.00
|1363
|2006.04.28 14:29
|sell
|682
|0.10
|1.8116
|1.8132
|1.8026
|1364
|2006.04.28 14:59
|s/l
|682
|0.10
|1.8132
|1.8132
|1.8026
|-16.00
|2488.00
|1365
|2006.04.28 14:59
|sell
|683
|0.10
|1.8178
|1.8194
|1.8088
|1366
|2006.04.28 15:29
|s/l
|683
|0.10
|1.8194
|1.8194
|1.8088
|-16.00
|2472.00
|1367
|2006.04.28 15:29
|sell
|684
|0.10
|1.8216
|1.8232
|1.8126
|1368
|2006.04.28 18:10
|s/l
|684
|0.10
|1.8232
|1.8232
|1.8126
|-16.00
|2456.00
|1369
|2006.04.28 18:10
|sell
|685
|0.10
|1.8229
|1.8245
|1.8139
|1370
|2006.04.28 20:29
|s/l
|685
|0.10
|1.8245
|1.8245
|1.8139
|-16.00
|2440.00
|1371
|2006.04.28 20:29
|sell
|686
|0.10
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|1372
|2006.05.01 04:29
|s/l
|686
|0.10
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-16.00
|2424.00
|1373
|2006.05.01 04:29
|sell
|687
|0.10
|1.8272
|1.8288
|1.8182
|1374
|2006.05.01 12:59
|s/l
|687
|0.10
|1.8288
|1.8288
|1.8182
|-16.00
|2408.00
|1375
|2006.05.01 12:59
|sell
|688
|0.10
|1.8322
|1.8338
|1.8232
|1376
|2006.05.01 13:29
|s/l
|688
|0.10
|1.8338
|1.8338
|1.8232
|-16.00
|2392.00
|1377
|2006.05.01 13:29
|sell
|689
|0.10
|1.8363
|1.8379
|1.8273
|1378
|2006.05.01 14:29
|s/l
|689
|0.10
|1.8379
|1.8379
|1.8273
|-16.00
|2376.00
|1379
|2006.05.01 14:30
|sell
|690
|0.02
|1.8381
|1.8394
|1.8334
|1380
|2006.05.01 14:30
|t/p
|690
|0.02
|1.8334
|1.8394
|1.8334
|9.40
|2385.40
|1381
|2006.05.01 14:30
|sell
|691
|0.10
|1.8311
|1.8327
|1.8221
|1382
|2006.05.01 14:57
|s/l
|691
|0.10
|1.8327
|1.8327
|1.8221
|-16.00
|2369.40
|1383
|2006.05.01 14:57
|sell
|692
|0.10
|1.8325
|1.8341
|1.8235
|1384
|2006.05.02 00:06
|t/p
|692
|0.10
|1.8235
|1.8341
|1.8235
|90.00
|2459.40
|1385
|2006.05.02 07:59
|sell
|693
|0.10
|1.8269
|1.8285
|1.8179
|1386
|2006.05.02 08:59
|s/l
|693
|0.10
|1.8285
|1.8285
|1.8179
|-16.00
|2443.40
|1387
|2006.05.02 08:59
|sell
|694
|0.10
|1.8334
|1.8350
|1.8244
|1388
|2006.05.02 09:59
|s/l
|694
|0.10
|1.8350
|1.8350
|1.8244
|-16.00
|2427.40
|1389
|2006.05.02 09:59
|sell
|695
|0.10
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|1390
|2006.05.02 10:29
|s/l
|695
|0.10
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-16.00
|2411.40
|1391
|2006.05.02 10:29
|sell
|696
|0.10
|1.8364
|1.8380
|1.8274
|1392
|2006.05.02 12:07
|s/l
|696
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8274
|-16.00
|2395.40
|1393
|2006.05.02 12:07
|sell
|697
|0.10
|1.8377
|1.8393
|1.8287
|1394
|2006.05.02 14:59
|s/l
|697
|0.10
|1.8393
|1.8393
|1.8287
|-16.00
|2379.40
|1395
|2006.05.02 14:59
|sell
|698
|0.10
|1.8395
|1.8411
|1.8305
|1396
|2006.05.02 19:29
|s/l
|698
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.8305
|-16.00
|2363.40
|1397
|2006.05.02 19:29
|sell
|699
|0.10
|1.8417
|1.8433
|1.8327
|1398
|2006.05.03 02:59
|s/l
|699
|0.10
|1.8433
|1.8433
|1.8327
|-16.00
|2347.40
|1399
|2006.05.03 03:01
|sell
|700
|0.10
|1.8425
|1.8441
|1.8335
|1400
|2006.05.03 06:29
|s/l
|700
|0.10
|1.8441
|1.8441
|1.8335
|-16.00
|2331.40
|1401
|2006.05.03 06:30
|sell
|701
|0.02
|1.8445
|1.8458
|1.8398
|1402
|2006.05.03 07:59
|t/p
|701
|0.02
|1.8398
|1.8458
|1.8398
|9.40
|2340.80
|1403
|2006.05.03 13:08
|sell
|702
|0.02
|1.8399
|1.8412
|1.8352
|1404
|2006.05.03 15:29
|s/l
|702
|0.02
|1.8412
|1.8412
|1.8352
|-2.60
|2338.20
|1405
|2006.05.03 15:29
|sell
|703
|0.60
|1.8443
|1.8468
|1.8368
|1406
|2006.05.04 06:59
|t/p
|703
|0.60
|1.8368
|1.8468
|1.8368
|450.00
|2788.20
|1407
|2006.05.04 10:29
|sell
|704
|0.10
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|1408
|2006.05.04 12:34
|s/l
|704
|0.10
|1.8437
|1.8437
|1.8331
|-16.00
|2772.20
|1409
|2006.05.04 12:34
|sell
|705
|0.10
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1410
|2006.05.04 13:59
|s/l
|705
|0.10
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-16.00
|2756.20
|1411
|2006.05.04 13:59
|sell
|706
|0.10
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1412
|2006.05.04 14:29
|s/l
|706
|0.10
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-16.00
|2740.20
|1413
|2006.05.04 14:29
|sell
|707
|0.10
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1414
|2006.05.04 15:29
|s/l
|707
|0.10
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-16.00
|2724.20
|1415
|2006.05.04 15:29
|sell
|708
|0.10
|1.8493
|1.8509
|1.8403
|1416
|2006.05.04 18:29
|s/l
|708
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.8403
|-16.00
|2708.20
|1417
|2006.05.04 18:29
|sell
|709
|0.10
|1.8543
|1.8559
|1.8453
|1418
|2006.05.05 12:59
|s/l
|709
|0.10
|1.8559
|1.8559
|1.8453
|-16.00
|2692.20
|1419
|2006.05.05 13:00
|sell
|710
|0.10
|1.8569
|1.8585
|1.8479
|1420
|2006.05.05 13:29
|s/l
|710
|0.10
|1.8585
|1.8585
|1.8479
|-16.00
|2676.20
|1421
|2006.05.05 13:29
|sell
|711
|0.10
|1.8621
|1.8637
|1.8531
|1422
|2006.05.07 21:30
|s/l
|711
|0.10
|1.8637
|1.8637
|1.8531
|-16.00
|2660.20
|1423
|2006.05.07 21:30
|sell
|712
|0.10
|1.8636
|1.8652
|1.8546
|1424
|2006.05.08 08:29
|s/l
|712
|0.10
|1.8652
|1.8652
|1.8546
|-16.00
|2644.20
|1425
|2006.05.08 08:29
|sell
|713
|0.10
|1.8678
|1.8694
|1.8588
|1426
|2006.05.08 15:00
|t/p
|713
|0.10
|1.8588
|1.8694
|1.8588
|90.00
|2734.20
|1427
|2006.05.09 11:29
|sell
|714
|0.02
|1.8579
|1.8592
|1.8532
|1428
|2006.05.09 12:59
|s/l
|714
|0.02
|1.8592
|1.8592
|1.8532
|-2.60
|2731.60
|1429
|2006.05.09 12:59
|sell
|715
|0.60
|1.8603
|1.8628
|1.8528
|1430
|2006.05.09 13:29
|s/l
|715
|0.60
|1.8628
|1.8628
|1.8528
|-150.00
|2581.60
|1431
|2006.05.09 13:29
|sell
|716
|0.10
|1.8628
|1.8644
|1.8538
|1432
|2006.05.09 13:59
|s/l
|716
|0.10
|1.8644
|1.8644
|1.8538
|-16.00
|2565.60
|1433
|2006.05.09 13:59
|sell
|717
|0.10
|1.8645
|1.8661
|1.8555
|1434
|2006.05.09 14:29
|s/l
|717
|0.10
|1.8661
|1.8661
|1.8555
|-16.00
|2549.60
|1435
|2006.05.09 14:29
|sell
|718
|0.10
|1.8672
|1.8688
|1.8582
|1436
|2006.05.10 06:59
|s/l
|718
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.8582
|-16.00
|2533.60
|1437
|2006.05.10 07:29
|sell
|719
|0.10
|1.8702
|1.8718
|1.8612
|1438
|2006.05.10 23:59
|t/p
|719
|0.10
|1.8612
|1.8718
|1.8612
|90.00
|2623.60
|1439
|2006.05.11 10:30
|sell
|720
|0.60
|1.8670
|1.8695
|1.8595
|1440
|2006.05.11 13:29
|s/l
|720
|0.60
|1.8695
|1.8695
|1.8595
|-150.00
|2473.60
|1441
|2006.05.11 13:29
|sell
|721
|0.10
|1.8700
|1.8716
|1.8610
|1442
|2006.05.11 13:59
|s/l
|721
|0.10
|1.8716
|1.8716
|1.8610
|-16.00
|2457.60
|1443
|2006.05.11 13:59
|sell
|722
|0.10
|1.8725
|1.8741
|1.8635
|1444
|2006.05.11 14:29
|s/l
|722
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8635
|-16.00
|2441.60
|1445
|2006.05.11 14:29
|sell
|723
|0.10
|1.8751
|1.8767
|1.8661
|1446
|2006.05.11 14:59
|s/l
|723
|0.10
|1.8767
|1.8767
|1.8661
|-16.00
|2425.60
|1447
|2006.05.11 14:59
|sell
|724
|0.10
|1.8793
|1.8809
|1.8703
|1448
|2006.05.11 15:59
|s/l
|724
|0.10
|1.8809
|1.8809
|1.8703
|-16.00
|2409.60
|1449
|2006.05.11 15:59
|sell
|725
|0.10
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|1450
|2006.05.11 23:29
|s/l
|725
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-16.00
|2393.60
|1451
|2006.05.11 23:29
|sell
|726
|0.10
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1452
|2006.05.12 05:59
|s/l
|726
|0.10
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-16.00
|2377.60
|1453
|2006.05.12 05:59
|sell
|727
|0.10
|1.8874
|1.8890
|1.8784
|1454
|2006.05.12 07:29
|s/l
|727
|0.10
|1.8890
|1.8890
|1.8784
|-16.00
|2361.60
|1455
|2006.05.12 07:29
|sell
|728
|0.10
|1.8911
|1.8927
|1.8821
|1456
|2006.05.12 08:59
|s/l
|728
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.8821
|-16.00
|2345.60
|1457
|2006.05.12 08:59
|sell
|729
|0.10
|1.8927
|1.8943
|1.8837
|1458
|2006.05.12 09:29
|s/l
|729
|0.10
|1.8943
|1.8943
|1.8837
|-16.00
|2329.60
|1459
|2006.05.12 09:29
|sell
|730
|0.10
|1.8946
|1.8962
|1.8856
|1460
|2006.05.12 09:59
|s/l
|730
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.8856
|-16.00
|2313.60
|1461
|2006.05.12 09:59
|sell
|731
|0.10
|1.8962
|1.8978
|1.8872
|1462
|2006.05.12 10:29
|s/l
|731
|0.10
|1.8978
|1.8978
|1.8872
|-16.00
|2297.60
|1463
|2006.05.12 10:29
|sell
|732
|0.10
|1.8975
|1.8991
|1.8885
|1464
|2006.05.12 14:31
|t/p
|732
|0.10
|1.8885
|1.8991
|1.8885
|90.00
|2387.60
|1465
|2006.05.12 14:31
|sell
|733
|0.02
|1.8901
|1.8914
|1.8854
|1466
|2006.05.12 14:31
|s/l
|733
|0.02
|1.8914
|1.8914
|1.8854
|-2.60
|2385.00
|1467
|2006.05.12 14:31
|sell
|734
|0.10
|1.8934
|1.8950
|1.8844
|1468
|2006.05.12 19:59
|s/l
|734
|0.10
|1.8950
|1.8950
|1.8844
|-16.00
|2369.00
|1469
|2006.05.12 20:00
|sell
|735
|0.10
|1.8950
|1.8966
|1.8860
|1470
|2006.05.14 22:00
|s/l
|735
|0.10
|1.8966
|1.8966
|1.8860
|-16.00
|2353.00
|1471
|2006.05.14 22:00
|sell
|736
|0.10
|1.8965
|1.8981
|1.8875
|1472
|2006.05.14 22:11
|s/l
|736
|0.10
|1.8981
|1.8981
|1.8875
|-16.00
|2337.00
|1473
|2006.05.14 22:11
|sell
|737
|0.10
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1474
|2006.05.14 22:15
|s/l
|737
|0.10
|1.8994
|1.8994
|1.8888
|-16.00
|2321.00
|1475
|2006.05.14 22:15
|sell
|738
|0.10
|1.8990
|1.9006
|1.8900
|1476
|2006.05.15 08:00
|t/p
|738
|0.10
|1.8900
|1.9006
|1.8900
|90.00
|2411.00
|1477
|2006.05.16 03:59
|sell
|739
|0.10
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1478
|2006.05.16 18:29
|s/l
|739
|0.10
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-16.00
|2395.00
|1479
|2006.05.16 18:29
|sell
|740
|0.10
|1.8884
|1.8900
|1.8794
|1480
|2006.05.17 03:29
|s/l
|740
|0.10
|1.8900
|1.8900
|1.8794
|-16.00
|2379.00
|1481
|2006.05.17 03:29
|sell
|741
|0.10
|1.8916
|1.8932
|1.8826
|1482
|2006.05.17 07:29
|s/l
|741
|0.10
|1.8932
|1.8932
|1.8826
|-16.00
|2363.00
|1483
|2006.05.17 07:29
|sell
|742
|0.10
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1484
|2006.05.17 08:59
|s/l
|742
|0.10
|1.8974
|1.8974
|1.8868
|-16.00
|2347.00
|1485
|2006.05.17 08:59
|sell
|743
|0.10
|1.8989
|1.9005
|1.8899
|1486
|2006.05.17 14:29
|t/p
|743
|0.10
|1.8899
|1.9005
|1.8899
|90.00
|2437.00
|1487
|2006.05.18 09:59
|sell
|744
|0.10
|1.8880
|1.8896
|1.8790
|1488
|2006.05.18 13:59
|s/l
|744
|0.10
|1.8896
|1.8896
|1.8790
|-16.00
|2421.00
|1489
|2006.05.18 13:59
|sell
|745
|0.10
|1.8918
|1.8934
|1.8828
|1490
|2006.05.18 20:59
|s/l
|745
|0.10
|1.8934
|1.8934
|1.8828
|-16.00
|2405.00
|1491
|2006.05.18 20:59
|sell
|746
|0.10
|1.8933
|1.8949
|1.8843
|1492
|2006.05.18 21:29
|s/l
|746
|0.10
|1.8949
|1.8949
|1.8843
|-16.00
|2389.00
|1493
|2006.05.18 21:29
|sell
|747
|0.10
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1494
|2006.05.19 07:29
|t/p
|747
|0.10
|1.8868
|1.8974
|1.8868
|90.00
|2479.00
|1495
|2006.05.22 18:30
|sell
|748
|0.02
|1.8877
|1.8890
|1.8830
|1496
|2006.05.23 07:59
|t/p
|748
|0.02
|1.8830
|1.8890
|1.8830
|9.40
|2488.40
|1497
|2006.05.23 12:00
|sell
|749
|0.10
|1.8847
|1.8863
|1.8757
|1498
|2006.05.24 05:59
|t/p
|749
|0.10
|1.8757
|1.8863
|1.8757
|90.00
|2578.40
|1499
|2006.05.24 11:00
|sell
|750
|0.10
|1.8848
|1.8864
|1.8758
|1500
|2006.05.24 14:29
|t/p
|750
|0.10
|1.8758
|1.8864
|1.8758
|90.00
|2668.40
|1501
|2006.05.30 06:34
|sell
|751
|0.02
|1.8714
|1.8727
|1.8667
|1502
|2006.05.30 06:59
|s/l
|751
|0.02
|1.8727
|1.8727
|1.8667
|-2.60
|2665.80
|1503
|2006.05.30 06:59
|sell
|752
|0.10
|1.8732
|1.8748
|1.8642
|1504
|2006.05.30 07:30
|s/l
|752
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8642
|-16.00
|2649.80
|1505
|2006.05.30 07:59
|sell
|753
|0.10
|1.8734
|1.8750
|1.8644
|1506
|2006.05.30 07:59
|s/l
|753
|0.10
|1.8750
|1.8750
|1.8644
|-16.00
|2633.80
|1507
|2006.05.30 07:59
|sell
|754
|0.10
|1.8756
|1.8772
|1.8666
|1508
|2006.05.30 09:59
|s/l
|754
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.8666
|-16.00
|2617.80
|1509
|2006.05.30 09:59
|sell
|755
|0.10
|1.8790
|1.8806
|1.8700
|1510
|2006.05.30 13:59
|s/l
|755
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.8700
|-16.00
|2601.80
|1511
|2006.05.30 13:59
|sell
|756
|0.10
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|1512
|2006.05.30 14:29
|s/l
|756
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-16.00
|2585.80
|1513
|2006.05.30 14:29
|sell
|757
|0.10
|1.8860
|1.8876
|1.8770
|1514
|2006.05.31 11:44
|t/p
|757
|0.10
|1.8770
|1.8876
|1.8770
|90.00
|2675.80
|1515
|2006.06.02 13:00
|sell
|758
|0.02
|1.8805
|1.8818
|1.8758
|1516
|2006.06.02 13:29
|s/l
|758
|0.02
|1.8818
|1.8818
|1.8758
|-2.60
|2673.20
|1517
|2006.06.02 13:29
|sell
|759
|0.10
|1.8819
|1.8835
|1.8729
|1518
|2006.06.02 14:59
|s/l
|759
|0.10
|1.8835
|1.8835
|1.8729
|-16.00
|2657.20
|1519
|2006.06.02 15:00
|sell
|760
|0.10
|1.8856
|1.8872
|1.8766
|1520
|2006.06.05 18:59
|t/p
|760
|0.10
|1.8766
|1.8872
|1.8766
|90.00
|2747.20
|1521
|2006.06.14 14:29
|sell
|761
|0.02
|1.8463
|1.8476
|1.8416
|1522
|2006.06.14 15:29
|s/l
|761
|0.02
|1.8476
|1.8476
|1.8416
|-2.60
|2744.60
|1523
|2006.06.14 15:29
|sell
|762
|0.10
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1524
|2006.06.14 15:30
|s/l
|762
|0.10
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-16.00
|2728.60
|1525
|2006.06.14 15:30
|sell
|763
|0.10
|1.8494
|1.8510
|1.8404
|1526
|2006.06.15 13:29
|s/l
|763
|0.10
|1.8510
|1.8510
|1.8404
|-16.00
|2712.60
|1527
|2006.06.15 13:29
|sell
|764
|0.10
|1.8516
|1.8532
|1.8426
|1528
|2006.06.16 02:46
|s/l
|764
|0.10
|1.8532
|1.8532
|1.8426
|-16.00
|2696.60
|1529
|2006.06.16 02:46
|sell
|765
|0.10
|1.8528
|1.8544
|1.8438
|1530
|2006.06.16 07:29
|s/l
|765
|0.10
|1.8544
|1.8544
|1.8438
|-16.00
|2680.60
|1531
|2006.06.16 07:29
|sell
|766
|0.10
|1.8541
|1.8557
|1.8451
|1532
|2006.06.19 01:29
|t/p
|766
|0.10
|1.8451
|1.8557
|1.8451
|90.00
|2770.60
|1533
|2006.06.21 02:30
|sell
|767
|0.02
|1.8463
|1.8476
|1.8416
|1534
|2006.06.21 11:29
|t/p
|767
|0.02
|1.8416
|1.8476
|1.8416
|9.40
|2780.00
|1535
|2006.06.21 17:53
|sell
|768
|0.10
|1.8452
|1.8468
|1.8362
|1536
|2006.06.22 06:35
|s/l
|768
|0.10
|1.8468
|1.8468
|1.8362
|-16.00
|2764.00
|1537
|2006.06.22 06:35
|sell
|769
|0.10
|1.8464
|1.8480
|1.8374
|1538
|2006.06.22 10:29
|t/p
|769
|0.10
|1.8374
|1.8480
|1.8374
|90.00
|2854.00
|1539
|2006.06.29 21:00
|sell
|770
|0.02
|1.8280
|1.8293
|1.8233
|1540
|2006.06.30 01:04
|s/l
|770
|0.02
|1.8293
|1.8293
|1.8233
|-2.60
|2851.40
|1541
|2006.06.30 01:04
|sell
|771
|0.10
|1.8290
|1.8306
|1.8200
|1542
|2006.06.30 01:27
|s/l
|771
|0.10
|1.8306
|1.8306
|1.8200
|-16.00
|2835.40
|1543
|2006.06.30 01:27
|sell
|772
|0.10
|1.8304
|1.8320
|1.8214
|1544
|2006.06.30 01:34
|s/l
|772
|0.10
|1.8320
|1.8320
|1.8214
|-16.00
|2819.40
|1545
|2006.06.30 01:34
|sell
|773
|0.10
|1.8318
|1.8334
|1.8228
|1546
|2006.06.30 01:35
|s/l
|773
|0.10
|1.8334
|1.8334
|1.8228
|-16.00
|2803.40
|1547
|2006.06.30 01:35
|sell
|774
|0.10
|1.8336
|1.8352
|1.8246
|1548
|2006.06.30 05:29
|s/l
|774
|0.10
|1.8352
|1.8352
|1.8246
|-16.00
|2787.40
|1549
|2006.06.30 05:29
|sell
|775
|0.10
|1.8348
|1.8364
|1.8258
|1550
|2006.06.30 05:50
|s/l
|775
|0.10
|1.8364
|1.8364
|1.8258
|-16.00
|2771.40
|1551
|2006.06.30 05:50
|sell
|776
|0.10
|1.8362
|1.8378
|1.8272
|1552
|2006.06.30 12:25
|s/l
|776
|0.10
|1.8378
|1.8378
|1.8272
|-16.00
|2755.40
|1553
|2006.06.30 12:25
|sell
|777
|0.10
|1.8375
|1.8391
|1.8285
|1554
|2006.06.30 12:31
|s/l
|777
|0.10
|1.8391
|1.8391
|1.8285
|-16.00
|2739.40
|1555
|2006.06.30 12:31
|sell
|778
|0.10
|1.8388
|1.8404
|1.8298
|1556
|2006.06.30 12:32
|s/l
|778
|0.10
|1.8404
|1.8404
|1.8298
|-16.00
|2723.40
|1557
|2006.06.30 12:32
|sell
|779
|0.10
|1.8404
|1.8420
|1.8314
|1558
|2006.06.30 12:40
|s/l
|779
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.8314
|-16.00
|2707.40
|1559
|2006.06.30 12:40
|sell
|780
|0.10
|1.8417
|1.8433
|1.8327
|1560
|2006.06.30 12:41
|s/l
|780
|0.10
|1.8433
|1.8433
|1.8327
|-16.00
|2691.40
|1561
|2006.06.30 12:41
|sell
|781
|0.10
|1.8429
|1.8445
|1.8339
|1562
|2006.06.30 12:42
|s/l
|781
|0.10
|1.8445
|1.8445
|1.8339
|-16.00
|2675.40
|1563
|2006.06.30 12:42
|sell
|782
|0.10
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1564
|2006.06.30 14:00
|s/l
|782
|0.10
|1.8460
|1.8460
|1.8354
|-16.00
|2659.40
|1565
|2006.06.30 14:00
|sell
|783
|0.10
|1.8457
|1.8473
|1.8367
|1566
|2006.06.30 14:53
|s/l
|783
|0.10
|1.8473
|1.8473
|1.8367
|-16.00
|2643.40
|1567
|2006.06.30 14:53
|sell
|784
|0.10
|1.8480
|1.8496
|1.8390
|1568
|2006.06.30 14:57
|s/l
|784
|0.10
|1.8496
|1.8496
|1.8390
|-16.00
|2627.40
|1569
|2006.06.30 14:57
|sell
|785
|0.10
|1.8493
|1.8509
|1.8403
|1570
|2006.07.03 15:16
|t/p
|785
|0.10
|1.8403
|1.8509
|1.8403
|90.00
|2717.40
|1571
|2006.07.04 00:00
|sell
|786
|0.10
|1.8425
|1.8441
|1.8335
|1572
|2006.07.04 00:46
|s/l
|786
|0.10
|1.8441
|1.8441
|1.8335
|-16.00
|2701.40
|1573
|2006.07.04 00:46
|sell
|787
|0.10
|1.8438
|1.8454
|1.8348
|1574
|2006.07.04 06:26
|s/l
|787
|0.10
|1.8454
|1.8454
|1.8348
|-16.00
|2685.40
|1575
|2006.07.04 06:26
|sell
|788
|0.10
|1.8451
|1.8467
|1.8361
|1576
|2006.07.04 08:52
|s/l
|788
|0.10
|1.8467
|1.8467
|1.8361
|-16.00
|2669.40
|1577
|2006.07.04 08:52
|sell
|789
|0.10
|1.8463
|1.8479
|1.8373
|1578
|2006.07.04 13:17
|s/l
|789
|0.10
|1.8479
|1.8479
|1.8373
|-16.00
|2653.40
|1579
|2006.07.04 13:17
|sell
|790
|0.10
|1.8476
|1.8492
|1.8386
|1580
|2006.07.05 12:31
|t/p
|790
|0.10
|1.8386
|1.8492
|1.8386
|90.00
|2743.40
|1581
|2006.07.07 09:30
|sell
|791
|0.02
|1.8403
|1.8416
|1.8356
|1582
|2006.07.07 09:38
|s/l
|791
|0.02
|1.8416
|1.8416
|1.8356
|-2.60
|2740.80
|1583
|2006.07.07 09:38
|sell
|792
|0.10
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|1584
|2006.07.07 12:29
|s/l
|792
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-16.00
|2724.80
|1585
|2006.07.07 12:29
|sell
|793
|0.10
|1.8439
|1.8455
|1.8349
|1586
|2006.07.07 12:30
|s/l
|793
|0.10
|1.8455
|1.8455
|1.8349
|-16.00
|2708.80
|1587
|2006.07.07 12:30
|sell
|794
|0.10
|1.8482
|1.8498
|1.8392
|1588
|2006.07.07 12:30
|s/l
|794
|0.10
|1.8498
|1.8498
|1.8392
|-16.00
|2692.80
|1589
|2006.07.07 12:30
|sell
|795
|0.10
|1.8511
|1.8527
|1.8421
|1590
|2006.07.07 12:30
|s/l
|795
|0.10
|1.8527
|1.8527
|1.8421
|-16.00
|2676.80
|1591
|2006.07.07 12:30
|sell
|796
|0.10
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1592
|2006.07.10 09:29
|t/p
|796
|0.10
|1.8449
|1.8555
|1.8449
|90.00
|2766.80
|1593
|2006.07.11 01:00
|sell
|797
|0.02
|1.8435
|1.8448
|1.8388
|1594
|2006.07.11 01:59
|s/l
|797
|0.02
|1.8448
|1.8448
|1.8388
|-2.60
|2764.20
|1595
|2006.07.11 01:59
|sell
|798
|0.10
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1596
|2006.07.11 18:40
|s/l
|798
|0.10
|1.8460
|1.8460
|1.8354
|-16.00
|2748.20
|1597
|2006.07.11 18:41
|sell
|799
|0.10
|1.8460
|1.8476
|1.8370
|1598
|2006.07.12 06:36
|s/l
|799
|0.10
|1.8476
|1.8476
|1.8370
|-16.00
|2732.20
|1599
|2006.07.12 06:36
|sell
|800
|0.10
|1.8474
|1.8490
|1.8384
|1600
|2006.07.12 12:30
|t/p
|800
|0.10
|1.8384
|1.8490
|1.8384
|90.00
|2822.20
|1601
|2006.07.13 14:00
|sell
|801
|0.02
|1.8436
|1.8449
|1.8389
|1602
|2006.07.13 14:05
|s/l
|801
|0.02
|1.8449
|1.8449
|1.8389
|-2.60
|2819.60
|1603
|2006.07.13 14:05
|sell
|802
|0.10
|1.8445
|1.8461
|1.8355
|1604
|2006.07.13 14:10
|s/l
|802
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.8355
|-16.00
|2803.60
|1605
|2006.07.13 14:10
|sell
|803
|0.10
|1.8460
|1.8476
|1.8370
|1606
|2006.07.14 06:23
|t/p
|803
|0.10
|1.8370
|1.8476
|1.8370
|90.00
|2893.60
|1607
|2006.07.14 10:30
|sell
|804
|0.10
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1608
|2006.07.14 10:38
|s/l
|804
|0.10
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-16.00
|2877.60
|1609
|2006.07.14 10:38
|sell
|805
|0.10
|1.8431
|1.8447
|1.8341
|1610
|2006.07.14 12:30
|s/l
|805
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.8341
|-16.00
|2861.60
|1611
|2006.07.14 12:30
|sell
|806
|0.10
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1612
|2006.07.14 13:55
|t/p
|806
|0.10
|1.8354
|1.8460
|1.8354
|90.00
|2951.60
|1613
|2006.07.19 14:30
|sell
|807
|0.02
|1.8390
|1.8403
|1.8343
|1614
|2006.07.19 16:51
|s/l
|807
|0.02
|1.8403
|1.8403
|1.8343
|-2.60
|2949.00
|1615
|2006.07.19 16:51
|sell
|808
|0.10
|1.8396
|1.8412
|1.8306
|1616
|2006.07.19 16:55
|s/l
|808
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.8306
|-16.00
|2933.00
|1617
|2006.07.19 16:55
|sell
|809
|0.10
|1.8408
|1.8424
|1.8318
|1618
|2006.07.19 16:58
|s/l
|809
|0.10
|1.8424
|1.8424
|1.8318
|-16.00
|2917.00
|1619
|2006.07.19 16:58
|sell
|810
|0.10
|1.8420
|1.8436
|1.8330
|1620
|2006.07.19 17:30
|s/l
|810
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.8330
|-16.00
|2901.00
|1621
|2006.07.19 17:30
|sell
|811
|0.10
|1.8433
|1.8449
|1.8343
|1622
|2006.07.20 01:18
|s/l
|811
|0.10
|1.8449
|1.8449
|1.8343
|-16.00
|2885.00
|1623
|2006.07.20 01:18
|sell
|812
|0.10
|1.8446
|1.8462
|1.8356
|1624
|2006.07.20 01:19
|s/l
|812
|0.10
|1.8462
|1.8462
|1.8356
|-16.00
|2869.00
|1625
|2006.07.20 01:19
|sell
|813
|0.10
|1.8458
|1.8474
|1.8368
|1626
|2006.07.20 08:30
|s/l
|813
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.8368
|-16.00
|2853.00
|1627
|2006.07.20 08:30
|sell
|814
|0.10
|1.8477
|1.8493
|1.8387
|1628
|2006.07.20 10:55
|s/l
|814
|0.10
|1.8493
|1.8493
|1.8387
|-16.00
|2837.00
|1629
|2006.07.20 10:55
|sell
|815
|0.10
|1.8489
|1.8505
|1.8399
|1630
|2006.07.20 11:25
|s/l
|815
|0.10
|1.8505
|1.8505
|1.8399
|-16.00
|2821.00
|1631
|2006.07.20 11:25
|sell
|816
|0.10
|1.8501
|1.8517
|1.8411
|1632
|2006.07.20 11:52
|s/l
|816
|0.10
|1.8517
|1.8517
|1.8411
|-16.00
|2805.00
|1633
|2006.07.20 11:52
|sell
|817
|0.10
|1.8515
|1.8531
|1.8425
|1634
|2006.07.21 07:14
|s/l
|817
|0.10
|1.8531
|1.8531
|1.8425
|-16.00
|2789.00
|1635
|2006.07.21 07:14
|sell
|818
|0.02
|1.8528
|1.8541
|1.8481
|1636
|2006.07.21 07:14
|s/l
|818
|0.02
|1.8541
|1.8541
|1.8481
|-2.60
|2786.40
|1637
|2006.07.21 07:14
|sell
|819
|0.10
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1638
|2006.07.21 07:15
|s/l
|819
|0.10
|1.8555
|1.8555
|1.8449
|-16.00
|2770.40
|1639
|2006.07.21 07:15
|sell
|820
|0.10
|1.8540
|1.8556
|1.8450
|1640
|2006.07.21 07:19
|s/l
|820
|0.10
|1.8556
|1.8556
|1.8450
|-16.00
|2754.40
|1641
|2006.07.21 07:19
|sell
|821
|0.10
|1.8553
|1.8569
|1.8463
|1642
|2006.07.21 10:22
|s/l
|821
|0.10
|1.8569
|1.8569
|1.8463
|-16.00
|2738.40
|1643
|2006.07.21 10:22
|sell
|822
|0.02
|1.8567
|1.8580
|1.8520
|1644
|2006.07.21 10:22
|s/l
|822
|0.02
|1.8580
|1.8580
|1.8520
|-2.60
|2735.80
|1645
|2006.07.21 10:22
|sell
|823
|0.10
|1.8581
|1.8597
|1.8491
|1646
|2006.07.21 14:11
|s/l
|823
|0.10
|1.8597
|1.8597
|1.8491
|-16.00
|2719.80
|1647
|2006.07.21 14:11
|sell
|824
|0.10
|1.8594
|1.8610
|1.8504
|1648
|2006.07.24 07:23
|t/p
|824
|0.10
|1.8504
|1.8610
|1.8504
|90.00
|2809.80
|1649
|2006.07.24 11:30
|sell
|825
|0.10
|1.8534
|1.8550
|1.8444
|1650
|2006.07.24 12:20
|s/l
|825
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.8444
|-16.00
|2793.80
|1651
|2006.07.24 12:20
|sell
|826
|0.10
|1.8546
|1.8562
|1.8456
|1652
|2006.07.25 00:32
|t/p
|826
|0.10
|1.8456
|1.8562
|1.8456
|90.00
|2883.80
|1653
|2006.07.25 06:00
|sell
|827
|0.60
|1.8513
|1.8538
|1.8438
|1654
|2006.07.25 06:24
|s/l
|827
|0.60
|1.8538
|1.8538
|1.8438
|-150.00
|2733.80
|1655
|2006.07.25 06:24
|sell
|828
|0.10
|1.8534
|1.8550
|1.8444
|1656
|2006.07.25 15:10
|t/p
|828
|0.10
|1.8444
|1.8550
|1.8444
|90.00
|2823.80
|1657
|2006.07.26 17:33
|sell
|829
|0.02
|1.8497
|1.8510
|1.8450
|1658
|2006.07.26 17:39
|s/l
|829
|0.02
|1.8510
|1.8510
|1.8450
|-2.60
|2821.20
|1659
|2006.07.26 17:39
|sell
|830
|0.10
|1.8506
|1.8522
|1.8416
|1660
|2006.07.26 18:08
|s/l
|830
|0.10
|1.8522
|1.8522
|1.8416
|-16.00
|2805.20
|1661
|2006.07.26 18:08
|sell
|831
|0.10
|1.8521
|1.8537
|1.8431
|1662
|2006.07.26 18:22
|s/l
|831
|0.10
|1.8537
|1.8537
|1.8431
|-16.00
|2789.20
|1663
|2006.07.26 18:22
|sell
|832
|0.10
|1.8535
|1.8551
|1.8445
|1664
|2006.07.26 18:25
|s/l
|832
|0.10
|1.8551
|1.8551
|1.8445
|-16.00
|2773.20
|1665
|2006.07.26 18:25
|sell
|833
|0.10
|1.8549
|1.8565
|1.8459
|1666
|2006.07.27 05:40
|s/l
|833
|0.10
|1.8565
|1.8565
|1.8459
|-16.00
|2757.20
|1667
|2006.07.27 05:40
|sell
|834
|0.10
|1.8561
|1.8577
|1.8471
|1668
|2006.07.27 05:57
|s/l
|834
|0.10
|1.8577
|1.8577
|1.8471
|-16.00
|2741.20
|1669
|2006.07.27 05:57
|sell
|835
|0.10
|1.8574
|1.8590
|1.8484
|1670
|2006.07.27 07:10
|s/l
|835
|0.10
|1.8590
|1.8590
|1.8484
|-16.00
|2725.20
|1671
|2006.07.27 07:10
|sell
|836
|0.10
|1.8588
|1.8604
|1.8498
|1672
|2006.07.27 08:31
|s/l
|836
|0.10
|1.8604
|1.8604
|1.8498
|-16.00
|2709.20
|1673
|2006.07.27 08:31
|sell
|837
|0.10
|1.8601
|1.8617
|1.8511
|1674
|2006.07.27 09:15
|s/l
|837
|0.10
|1.8617
|1.8617
|1.8511
|-16.00
|2693.20
|1675
|2006.07.27 09:15
|sell
|838
|0.10
|1.8614
|1.8630
|1.8524
|1676
|2006.07.27 10:24
|s/l
|838
|0.10
|1.8630
|1.8630
|1.8524
|-16.00
|2677.20
|1677
|2006.07.27 10:24
|sell
|839
|0.10
|1.8626
|1.8642
|1.8536
|1678
|2006.07.27 13:06
|s/l
|839
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.8536
|-16.00
|2661.20
|1679
|2006.07.27 13:06
|sell
|840
|0.10
|1.8639
|1.8655
|1.8549
|1680
|2006.07.27 13:11
|s/l
|840
|0.10
|1.8655
|1.8655
|1.8549
|-16.00
|2645.20
|1681
|2006.07.27 13:11
|sell
|841
|0.10
|1.8651
|1.8667
|1.8561
|1682
|2006.07.27 13:13
|s/l
|841
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.8561
|-16.00
|2629.20
|1683
|2006.07.27 13:13
|sell
|842
|0.10
|1.8663
|1.8679
|1.8573
|1684
|2006.07.27 18:18
|t/p
|842
|0.10
|1.8573
|1.8679
|1.8573
|90.00
|2719.20
|1685
|2006.07.28 04:00
|sell
|843
|0.10
|1.8581
|1.8597
|1.8491
|1686
|2006.07.28 06:53
|s/l
|843
|0.10
|1.8597
|1.8597
|1.8491
|-16.00
|2703.20
|1687
|2006.07.28 06:53
|sell
|844
|0.10
|1.8594
|1.8610
|1.8504
|1688
|2006.07.28 09:07
|s/l
|844
|0.10
|1.8610
|1.8610
|1.8504
|-16.00
|2687.20
|1689
|2006.07.28 09:07
|sell
|845
|0.10
|1.8606
|1.8622
|1.8516
|1690
|2006.07.28 12:31
|s/l
|845
|0.10
|1.8622
|1.8622
|1.8516
|-16.00
|2671.20
|1691
|2006.07.28 12:31
|sell
|846
|0.10
|1.8619
|1.8635
|1.8529
|1692
|2006.07.28 12:31
|s/l
|846
|0.10
|1.8635
|1.8635
|1.8529
|-16.00
|2655.20
|1693
|2006.07.28 12:31
|sell
|847
|0.10
|1.8653
|1.8669
|1.8563
|1694
|2006.07.28 13:17
|s/l
|847
|0.10
|1.8669
|1.8669
|1.8563
|-16.00
|2639.20
|1695
|2006.07.28 13:17
|sell
|848
|0.10
|1.8666
|1.8682
|1.8576
|1696
|2006.07.28 19:59
|close at stop
|848
|0.10
|1.8632
|1.8682
|1.8576
|34.00
|2673.20