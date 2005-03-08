Strategy Tester Report
GoGetLongs2x

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.30 00:00 (2005.02.01 - 2006.07.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.5; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.02; TakeProfit6=47;
Bars in test17401Ticks modelled1716074Modelling quality65.46%
Initial deposit500.00
Total net profit2173.20Gross profit13395.60Gross loss-11222.40
Profit factor1.19Expected payoff2.56
Absolute drawdown86.00Maximal drawdown769.80 (25.10%)Relative drawdown44.13% (653.80)
Total trades848Short positions (won %)848 (15.33%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)130 (15.33%)Loss trades (% of total)718 (84.67%)
Largestprofit trade450.00loss trade-150.00
Averageprofit trade103.04loss trade-15.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (639.40)consecutive losses (loss in money)28 (-448.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)639.40 (4)consecutive loss (count of losses)-466.20 (23)
Averageconsecutive wins1consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57sell10.101.92531.92691.9163
22005.03.04 15:27s/l10.101.92691.92691.9163-16.00484.00
32005.03.04 15:28sell20.101.92711.92871.9181
42005.03.07 08:00t/p20.101.91811.92871.918190.00574.00
52005.03.07 16:00sell30.101.91651.91811.9075
62005.03.08 07:01s/l30.101.91811.91811.9075-16.00558.00
72005.03.08 07:01sell40.101.91921.92081.9102
82005.03.08 07:31s/l40.101.92081.92081.9102-16.00542.00
92005.03.08 07:31sell50.101.92151.92311.9125
102005.03.08 10:54s/l50.101.92311.92311.9125-16.00526.00
112005.03.08 10:54sell60.101.92271.92431.9137
122005.03.08 13:02s/l60.101.92431.92431.9137-16.00510.00
132005.03.08 13:02sell70.101.92401.92561.9150
142005.03.08 13:21s/l70.101.92561.92561.9150-16.00494.00
152005.03.08 13:21sell80.101.92521.92681.9162
162005.03.08 13:22s/l80.101.92681.92681.9162-16.00478.00
172005.03.08 13:22sell90.101.92691.92851.9179
182005.03.08 13:51s/l90.101.92851.92851.9179-16.00462.00
192005.03.08 13:51sell100.101.92821.92981.9192
202005.03.08 13:52s/l100.101.92981.92981.9192-16.00446.00
212005.03.08 13:52sell110.101.92941.93101.9204
222005.03.08 14:57s/l110.101.93101.93101.9204-16.00430.00
232005.03.08 14:57sell120.101.93061.93221.9216
242005.03.08 15:26s/l120.101.93221.93221.9216-16.00414.00
252005.03.08 15:26sell130.101.93191.93351.9229
262005.03.09 12:00t/p130.101.92291.93351.922990.00504.00
272005.03.09 16:31sell140.021.92711.92841.9224
282005.03.09 17:04s/l140.021.92841.92841.9224-2.60501.40
292005.03.09 17:04sell150.101.92811.92971.9191
302005.03.10 01:07s/l150.101.92971.92971.9191-16.00485.40
312005.03.10 01:07sell160.101.92941.93101.9204
322005.03.11 07:35t/p160.101.92041.93101.920490.00575.40
332005.03.11 15:30sell170.101.92681.92841.9178
342005.03.14 07:04t/p170.101.91781.92841.917890.00665.40
352005.03.16 09:30sell180.021.92211.92341.9174
362005.03.16 09:32s/l180.021.92341.92341.9174-2.60662.80
372005.03.16 09:32sell190.101.92321.92481.9142
382005.03.16 10:31s/l190.101.92481.92481.9142-16.00646.80
392005.03.16 10:31sell200.101.92411.92571.9151
402005.03.16 12:30s/l200.101.92571.92571.9151-16.00630.80
412005.03.16 12:30sell210.101.92551.92711.9165
422005.03.16 12:53s/l210.101.92711.92711.9165-16.00614.80
432005.03.16 12:53sell220.101.92681.92841.9178
442005.03.16 12:58s/l220.101.92841.92841.9178-16.00598.80
452005.03.16 12:58sell230.101.92831.92991.9193
462005.03.17 12:49t/p230.101.91931.92991.919390.00688.80
472005.03.17 15:37sell240.101.92431.92591.9153
482005.03.17 16:01s/l240.101.92591.92591.9153-16.00672.80
492005.03.17 16:01sell250.101.92571.92731.9167
502005.03.18 07:36t/p250.101.91671.92731.916790.00762.80
512005.03.29 08:56sell260.021.87391.87521.8692
522005.03.29 11:47s/l260.021.87521.87521.8692-2.60760.20
532005.03.29 11:47sell270.101.87481.87641.8658
542005.03.29 18:24s/l270.101.87641.87641.8658-16.00744.20
552005.03.29 18:24sell280.101.87621.87781.8672
562005.03.30 01:16s/l280.101.87781.87781.8672-16.00728.20
572005.03.30 01:16sell290.101.87761.87921.8686
582005.03.30 03:02s/l290.101.87921.87921.8686-16.00712.20
592005.03.30 03:02sell300.101.87891.88051.8699
602005.03.30 03:17s/l300.101.88051.88051.8699-16.00696.20
612005.03.30 03:17sell310.101.88011.88171.8711
622005.03.30 08:22s/l310.101.88171.88171.8711-16.00680.20
632005.03.30 08:22sell320.101.88141.88301.8724
642005.03.30 08:25s/l320.101.88301.88301.8724-16.00664.20
652005.03.30 08:25sell330.101.88261.88421.8736
662005.03.30 13:22s/l330.101.88421.88421.8736-16.00648.20
672005.03.30 13:22sell340.101.88411.88571.8751
682005.03.31 12:30s/l340.101.88571.88571.8751-16.00632.20
692005.03.31 12:30sell350.021.88721.88851.8825
702005.03.31 13:00s/l350.021.88851.88851.8825-2.60629.60
712005.03.31 13:00sell360.101.89051.89211.8815
722005.04.01 12:30s/l360.101.89211.89211.8815-16.00613.60
732005.04.01 12:30sell370.021.89331.89461.8886
742005.04.01 12:30s/l370.021.89461.89461.8886-2.60611.00
752005.04.01 12:30sell380.101.89561.89721.8866
762005.04.01 12:30s/l380.101.89721.89721.8866-16.00595.00
772005.04.01 12:30sell390.101.89621.89781.8872
782005.04.01 12:30s/l390.101.89781.89781.8872-16.00579.00
792005.04.01 12:30sell400.101.89761.89921.8886
802005.04.01 13:17t/p400.101.88861.89921.888690.00669.00
812005.04.01 13:17sell410.101.88811.88971.8791
822005.04.01 13:18s/l410.101.88971.88971.8791-16.00653.00
832005.04.01 13:18sell420.101.88971.89131.8807
842005.04.01 13:20s/l420.101.89131.89131.8807-16.00637.00
852005.04.01 13:20sell430.101.89171.89331.8827
862005.04.01 13:28s/l430.101.89331.89331.8827-16.00621.00
872005.04.01 13:28sell440.101.89361.89521.8846
882005.04.01 14:00t/p440.101.88461.89521.884690.00711.00
892005.04.01 14:27sell450.101.88901.89061.8800
902005.04.01 14:29t/p450.101.88001.89061.880090.00801.00
912005.04.05 20:00sell460.101.88041.88201.8714
922005.04.06 02:31s/l460.101.88201.88201.8714-16.00785.00
932005.04.06 02:31sell470.101.88171.88331.8727
942005.04.06 04:27s/l470.101.88331.88331.8727-16.00769.00
952005.04.06 04:27sell480.101.88291.88451.8739
962005.04.06 06:44s/l480.101.88451.88451.8739-16.00753.00
972005.04.06 06:44sell490.101.88421.88581.8752
982005.04.06 12:30t/p490.101.87521.88581.875290.00843.00
992005.04.06 16:30sell500.101.88041.88201.8714
1002005.04.06 16:32s/l500.101.88201.88201.8714-16.00827.00
1012005.04.06 16:32sell510.101.88171.88331.8727
1022005.04.07 04:31s/l510.101.88331.88331.8727-16.00811.00
1032005.04.07 04:31sell520.101.88351.88511.8745
1042005.04.07 06:01s/l520.101.88511.88511.8745-16.00795.00
1052005.04.07 06:01sell530.101.88571.88731.8767
1062005.04.07 11:30t/p530.101.87671.88731.876790.00885.00
1072005.04.08 17:30sell540.021.88201.88331.8773
1082005.04.08 17:56s/l540.021.88331.88331.8773-2.60882.40
1092005.04.08 17:56sell550.101.88291.88451.8739
1102005.04.08 18:55s/l550.101.88451.88451.8739-16.00866.40
1112005.04.08 18:55sell560.101.88451.88611.8755
1122005.04.11 07:42s/l560.101.88611.88611.8755-16.00850.40
1132005.04.11 07:42sell570.101.88581.88741.8768
1142005.04.11 07:46s/l570.101.88741.88741.8768-16.00834.40
1152005.04.11 07:46sell580.101.88701.88861.8780
1162005.04.11 08:11s/l580.101.88861.88861.8780-16.00818.40
1172005.04.11 08:11sell590.101.88821.88981.8792
1182005.04.11 08:15s/l590.101.88981.88981.8792-16.00802.40
1192005.04.11 08:15sell600.101.88951.89111.8805
1202005.04.11 08:41s/l600.101.89111.89111.8805-16.00786.40
1212005.04.11 08:41sell610.101.89091.89251.8819
1222005.04.11 16:02s/l610.101.89251.89251.8819-16.00770.40
1232005.04.11 16:02sell620.101.89221.89381.8832
1242005.04.12 06:31s/l620.101.89381.89381.8832-16.00754.40
1252005.04.12 06:31sell630.101.89351.89511.8845
1262005.04.12 11:56s/l630.101.89511.89511.8845-16.00738.40
1272005.04.12 11:56sell640.101.89471.89631.8857
1282005.04.12 12:54s/l640.101.89631.89631.8857-16.00722.40
1292005.04.12 12:54sell650.101.89601.89761.8870
1302005.04.12 13:00t/p650.101.88701.89761.887090.00812.40
1312005.04.12 18:30sell660.101.88941.89101.8804
1322005.04.12 18:44s/l660.101.89101.89101.8804-16.00796.40
1332005.04.12 18:44sell670.101.89071.89231.8817
1342005.04.12 20:34s/l670.101.89231.89231.8817-16.00780.40
1352005.04.12 20:34sell680.101.89201.89361.8830
1362005.04.13 03:04s/l680.101.89361.89361.8830-16.00764.40
1372005.04.13 03:04sell690.101.89321.89481.8842
1382005.04.13 06:01s/l690.101.89481.89481.8842-16.00748.40
1392005.04.13 06:01sell700.101.89441.89601.8854
1402005.04.14 09:34t/p700.101.88541.89601.885490.00838.40
1412005.04.15 14:27sell710.021.89371.89501.8890
1422005.04.15 14:56s/l710.021.89501.89501.8890-2.60835.80
1432005.04.15 14:56sell720.101.89461.89621.8856
1442005.04.18 07:39s/l720.101.89621.89621.8856-16.00819.80
1452005.04.18 07:39sell730.101.89581.89741.8868
1462005.04.18 08:11s/l730.101.89741.89741.8868-16.00803.80
1472005.04.18 08:11sell740.101.89701.89861.8880
1482005.04.18 08:36s/l740.101.89861.89861.8880-16.00787.80
1492005.04.18 08:36sell750.101.89821.89981.8892
1502005.04.18 08:40s/l750.101.89981.89981.8892-16.00771.80
1512005.04.18 08:40sell760.101.89951.90111.8905
1522005.04.18 09:57s/l760.101.90111.90111.8905-16.00755.80
1532005.04.18 09:57sell770.101.90071.90231.8917
1542005.04.18 14:33s/l770.101.90231.90231.8917-16.00739.80
1552005.04.18 14:33sell780.101.90221.90381.8932
1562005.04.18 14:51s/l780.101.90381.90381.8932-16.00723.80
1572005.04.18 14:51sell790.101.90341.90501.8944
1582005.04.18 15:50s/l790.101.90501.90501.8944-16.00707.80
1592005.04.18 15:50sell800.101.90471.90631.8957
1602005.04.19 06:40s/l800.101.90631.90631.8957-16.00691.80
1612005.04.19 06:40sell810.101.90601.90761.8970
1622005.04.19 07:08s/l810.101.90761.90761.8970-16.00675.80
1632005.04.19 07:08sell820.101.90761.90921.8986
1642005.04.19 07:27s/l820.101.90921.90921.8986-16.00659.80
1652005.04.19 07:27sell830.101.90881.91041.8998
1662005.04.19 10:04s/l830.101.91041.91041.8998-16.00643.80
1672005.04.19 10:04sell840.101.91011.91171.9011
1682005.04.19 10:06s/l840.101.91171.91171.9011-16.00627.80
1692005.04.19 10:06sell850.101.91131.91291.9023
1702005.04.19 10:25s/l850.101.91291.91291.9023-16.00611.80
1712005.04.19 10:25sell860.101.91251.91411.9035
1722005.04.19 14:23s/l860.101.91411.91411.9035-16.00595.80
1732005.04.19 14:23sell870.101.91381.91541.9048
1742005.04.19 14:30s/l870.101.91541.91541.9048-16.00579.80
1752005.04.19 14:30sell880.101.91501.91661.9060
1762005.04.19 14:52s/l880.101.91661.91661.9060-16.00563.80
1772005.04.19 14:52sell890.101.91631.91791.9073
1782005.04.19 15:28s/l890.101.91791.91791.9073-16.00547.80
1792005.04.19 15:28sell900.101.91751.91911.9085
1802005.04.19 19:17s/l900.101.91911.91911.9085-16.00531.80
1812005.04.19 19:17sell910.021.91891.92021.9142
1822005.04.19 19:23s/l910.021.92021.92021.9142-2.60529.20
1832005.04.19 19:23sell920.101.91991.92151.9109
1842005.04.20 13:00t/p920.101.91091.92151.910990.00619.20
1852005.04.20 14:30sell930.021.91591.91721.9112
1862005.04.20 14:30s/l930.021.91721.91721.9112-2.60616.60
1872005.04.20 14:30sell940.101.91741.91901.9084
1882005.04.20 14:36s/l940.101.91901.91901.9084-16.00600.60
1892005.04.20 14:36sell950.101.91851.92011.9095
1902005.04.20 15:04s/l950.101.92011.92011.9095-16.00584.60
1912005.04.20 15:04sell960.101.91981.92141.9108
1922005.04.20 15:33s/l960.101.92141.92141.9108-16.00568.60
1932005.04.20 15:33sell970.101.92091.92251.9119
1942005.04.21 08:35t/p970.101.91191.92251.911990.00658.60
1952005.04.22 10:00sell980.021.91381.91511.9091
1962005.04.22 10:00s/l980.021.91511.91511.9091-2.60656.00
1972005.04.22 10:00sell990.101.91511.91671.9061
1982005.04.22 10:58s/l990.101.91671.91671.9061-16.00640.00
1992005.04.22 10:59sell1000.101.91421.91581.9052
2002005.04.22 11:03s/l1000.101.91581.91581.9052-16.00624.00
2012005.04.22 11:03sell1010.101.91561.91721.9066
2022005.04.22 12:56s/l1010.101.91721.91721.9066-16.00608.00
2032005.04.22 12:56sell1020.101.91681.91841.9078
2042005.04.26 07:01t/p1020.101.90781.91841.907890.00698.00
2052005.04.28 15:00sell1030.021.90811.90941.9034
2062005.04.28 15:26s/l1030.021.90941.90941.9034-2.60695.40
2072005.04.28 15:26sell1040.101.90901.91061.9000
2082005.04.29 04:30s/l1040.101.91061.91061.9000-16.00679.40
2092005.04.29 04:30sell1050.101.91051.91211.9015
2102005.04.29 04:37s/l1050.101.91211.91211.9015-16.00663.40
2112005.04.29 04:37sell1060.101.91181.91341.9028
2122005.04.29 04:41s/l1060.101.91341.91341.9028-16.00647.40
2132005.04.29 04:41sell1070.101.91301.91461.9040
2142005.04.29 04:42s/l1070.101.91461.91461.9040-16.00631.40
2152005.04.29 04:42sell1080.101.91431.91591.9053
2162005.04.29 06:27s/l1080.101.91591.91591.9053-16.00615.40
2172005.04.29 06:27sell1090.101.91551.91711.9065
2182005.04.29 18:00t/p1090.101.90651.91711.906590.00705.40
2192005.05.04 08:53sell1100.021.89991.90121.8952
2202005.05.04 09:49s/l1100.021.90121.90121.8952-2.60702.80
2212005.05.04 09:49sell1110.101.90071.90231.8917
2222005.05.04 10:48s/l1110.101.90231.90231.8917-16.00686.80
2232005.05.04 10:48sell1120.101.90201.90361.8930
2242005.05.04 20:09s/l1120.101.90361.90361.8930-16.00670.80
2252005.05.04 20:09sell1130.101.90321.90481.8942
2262005.05.05 05:35s/l1130.101.90481.90481.8942-16.00654.80
2272005.05.05 05:35sell1140.101.90441.90601.8954
2282005.05.05 06:17s/l1140.101.90601.90601.8954-16.00638.80
2292005.05.05 06:17sell1150.101.90581.90741.8968
2302005.05.05 16:45s/l1150.101.90741.90741.8968-16.00622.80
2312005.05.05 16:45sell1160.101.90701.90861.8980
2322005.05.06 07:18t/p1160.101.89801.90861.898090.00712.80
2332005.05.24 12:58sell1170.021.83461.83591.8299
2342005.05.24 14:31t/p1170.021.82991.83591.82999.40722.20
2352005.05.25 18:00sell1180.101.83131.83291.8223
2362005.05.26 00:11s/l1180.101.83291.83291.8223-16.00706.20
2372005.05.26 00:11sell1190.601.83251.83501.8250
2382005.05.26 06:30t/p1190.601.82501.83501.8250450.001156.20
2392005.06.03 02:06sell1200.021.81831.81961.8136
2402005.06.03 03:05s/l1200.021.81961.81961.8136-2.601153.60
2412005.06.03 03:05sell1210.101.81931.82091.8103
2422005.06.03 12:31s/l1210.101.82091.82091.8103-16.001137.60
2432005.06.03 12:31sell1220.101.82061.82221.8116
2442005.06.03 12:36s/l1220.101.82221.82221.8116-16.001121.60
2452005.06.03 12:36sell1230.101.82191.82351.8129
2462005.06.03 12:45s/l1230.101.82351.82351.8129-16.001105.60
2472005.06.03 12:45sell1240.101.82341.82501.8144
2482005.06.03 15:01t/p1240.101.81441.82501.814490.001195.60
2492005.06.06 07:30sell1250.101.81891.82051.8099
2502005.06.06 08:31s/l1250.101.82051.82051.8099-16.001179.60
2512005.06.06 08:31sell1260.101.82051.82211.8115
2522005.06.06 16:43s/l1260.101.82211.82211.8115-16.001163.60
2532005.06.06 16:43sell1270.101.82171.82331.8127
2542005.06.06 17:08s/l1270.101.82331.82331.8127-16.001147.60
2552005.06.06 17:08sell1280.101.82301.82461.8140
2562005.06.06 17:18s/l1280.101.82461.82461.8140-16.001131.60
2572005.06.06 17:18sell1290.101.82421.82581.8152
2582005.06.07 06:02s/l1290.101.82581.82581.8152-16.001115.60
2592005.06.07 06:02sell1300.021.82591.82721.8212
2602005.06.07 06:12s/l1300.021.82721.82721.8212-2.601113.00
2612005.06.07 06:12sell1310.101.82691.82851.8179
2622005.06.07 06:14s/l1310.101.82851.82851.8179-16.001097.00
2632005.06.07 06:14sell1320.101.82831.82991.8193
2642005.06.07 07:28s/l1320.101.82991.82991.8193-16.001081.00
2652005.06.07 07:28sell1330.101.82961.83121.8206
2662005.06.07 08:39s/l1330.101.83121.83121.8206-16.001065.00
2672005.06.07 08:40sell1340.021.83111.83241.8264
2682005.06.07 08:56s/l1340.021.83241.83241.8264-2.601062.40
2692005.06.07 08:56sell1350.101.83251.83411.8235
2702005.06.07 16:46s/l1350.101.83411.83411.8235-16.001046.40
2712005.06.07 16:46sell1360.101.83411.83571.8251
2722005.06.07 21:23s/l1360.101.83571.83571.8251-16.001030.40
2732005.06.07 21:23sell1370.101.83541.83701.8264
2742005.06.08 01:06s/l1370.101.83701.83701.8264-16.001014.40
2752005.06.08 01:06sell1380.101.83671.83831.8277
2762005.06.08 02:57s/l1380.101.83831.83831.8277-16.00998.40
2772005.06.08 02:57sell1390.101.83791.83951.8289
2782005.06.08 15:46s/l1390.101.83951.83951.8289-16.00982.40
2792005.06.08 15:46sell1400.101.83931.84091.8303
2802005.06.08 17:00t/p1400.101.83031.84091.830390.001072.40
2812005.06.15 14:19sell1410.021.81641.81771.8117
2822005.06.15 14:57s/l1410.021.81771.81771.8117-2.601069.80
2832005.06.15 14:57sell1420.101.81771.81931.8087
2842005.06.15 14:58s/l1420.101.81931.81931.8087-16.001053.80
2852005.06.15 14:58sell1430.101.81951.82111.8105
2862005.06.15 15:57s/l1430.101.82111.82111.8105-16.001037.80
2872005.06.15 15:57sell1440.101.82071.82231.8117
2882005.06.15 15:58s/l1440.101.82231.82231.8117-16.001021.80
2892005.06.15 15:58sell1450.101.82191.82351.8129
2902005.06.15 16:58s/l1450.101.82351.82351.8129-16.001005.80
2912005.06.15 16:58sell1460.101.82321.82481.8142
2922005.06.15 17:57s/l1460.101.82481.82481.8142-16.00989.80
2932005.06.15 17:57sell1470.101.82451.82611.8155
2942005.06.16 12:33s/l1470.101.82611.82611.8155-16.00973.80
2952005.06.16 12:33sell1480.101.82621.82781.8172
2962005.06.16 13:03s/l1480.101.82781.82781.8172-16.00957.80
2972005.06.16 13:03sell1490.101.82791.82951.8189
2982005.06.16 14:00t/p1490.101.81891.82951.818990.001047.80
2992005.06.16 14:01sell1500.101.81921.82081.8102
3002005.06.16 14:27s/l1500.101.82081.82081.8102-16.001031.80
3012005.06.16 14:27sell1510.101.82061.82221.8116
3022005.06.16 16:01s/l1510.101.82221.82221.8116-16.001015.80
3032005.06.16 16:24sell1520.101.82231.82391.8133
3042005.06.17 01:14s/l1520.101.82391.82391.8133-16.00999.80
3052005.06.17 01:15sell1530.101.82301.82461.8140
3062005.06.17 07:36s/l1530.101.82461.82461.8140-16.00983.80
3072005.06.17 07:36sell1540.101.82441.82601.8154
3082005.06.17 08:05s/l1540.101.82601.82601.8154-16.00967.80
3092005.06.17 08:05sell1550.101.82571.82731.8167
3102005.06.17 10:32s/l1550.101.82731.82731.8167-16.00951.80
3112005.06.17 10:32sell1560.101.82771.82931.8187
3122005.06.17 18:16s/l1560.101.82931.82931.8187-16.00935.80
3132005.06.17 18:16sell1570.101.82911.83071.8201
3142005.06.17 18:26s/l1570.101.83071.83071.8201-16.00919.80
3152005.06.17 18:26sell1580.101.83051.83211.8215
3162005.06.20 13:33t/p1580.101.82151.83211.821590.001009.80
3172005.06.20 20:31sell1590.021.82461.82591.8199
3182005.06.20 21:09s/l1590.021.82591.82591.8199-2.601007.20
3192005.06.20 21:09sell1600.101.82571.82731.8167
3202005.06.21 14:38s/l1600.101.82731.82731.8167-16.00991.20
3212005.06.21 15:30sell1610.101.82491.82651.8159
3222005.06.21 16:06s/l1610.101.82651.82651.8159-16.00975.20
3232005.06.21 16:06sell1620.101.82621.82781.8172
3242005.06.21 16:34s/l1620.101.82781.82781.8172-16.00959.20
3252005.06.21 16:34sell1630.101.82761.82921.8186
3262005.06.21 18:02s/l1630.101.82921.82921.8186-16.00943.20
3272005.06.21 18:02sell1640.101.82891.83051.8199
3282005.06.22 06:39s/l1640.101.83051.83051.8199-16.00927.20
3292005.06.22 06:39sell1650.101.83061.83221.8216
3302005.06.22 08:08s/l1650.101.83221.83221.8216-16.00911.20
3312005.06.22 08:08sell1660.101.83211.83371.8231
3322005.06.22 08:31t/p1660.101.82311.83371.823190.001001.20
3332005.06.22 08:35sell1670.101.82531.82691.8163
3342005.06.22 08:36s/l1670.101.82691.82691.8163-16.00985.20
3352005.06.22 08:36sell1680.101.82661.82821.8176
3362005.06.22 08:37s/l1680.101.82821.82821.8176-16.00969.20
3372005.06.22 08:37sell1690.101.82791.82951.8189
3382005.06.22 08:41s/l1690.101.82951.82951.8189-16.00953.20
3392005.06.22 08:41sell1700.101.82981.83141.8208
3402005.06.22 08:56s/l1700.101.83141.83141.8208-16.00937.20
3412005.06.22 08:56sell1710.101.83131.83291.8223
3422005.06.22 09:00t/p1710.101.82231.83291.822390.001027.20
3432005.06.24 14:30sell1720.101.82291.82451.8139
3442005.06.24 20:09s/l1720.101.82451.82451.8139-16.001011.20
3452005.06.24 20:09sell1730.101.82421.82581.8152
3462005.06.27 06:29s/l1730.101.82581.82581.8152-16.00995.20
3472005.06.27 06:29sell1740.101.82551.82711.8165
3482005.06.27 06:36s/l1740.101.82711.82711.8165-16.00979.20
3492005.06.27 06:36sell1750.101.82681.82841.8178
3502005.06.27 06:57s/l1750.101.82841.82841.8178-16.00963.20
3512005.06.27 06:57sell1760.101.82801.82961.8190
3522005.06.27 07:57s/l1760.101.82961.82961.8190-16.00947.20
3532005.06.27 07:57sell1770.101.82931.83091.8203
3542005.06.27 10:55s/l1770.101.83091.83091.8203-16.00931.20
3552005.06.27 10:55sell1780.101.83051.83211.8215
3562005.06.28 07:28t/p1780.101.82151.83211.821590.001021.20
3572005.07.11 15:00sell1790.021.75531.75661.7506
3582005.07.11 15:00s/l1790.021.75661.75661.7506-2.601018.60
3592005.07.11 15:00sell1800.101.75651.75811.7475
3602005.07.11 15:24s/l1800.101.75811.75811.7475-16.001002.60
3612005.07.11 15:24sell1810.101.75781.75941.7488
3622005.07.12 01:44s/l1810.101.75941.75941.7488-16.00986.60
3632005.07.12 01:44sell1820.101.75911.76071.7501
3642005.07.12 01:45s/l1820.101.76071.76071.7501-16.00970.60
3652005.07.12 01:45sell1830.101.76061.76221.7516
3662005.07.12 02:14s/l1830.101.76221.76221.7516-16.00954.60
3672005.07.12 02:14sell1840.101.76181.76341.7528
3682005.07.12 02:18s/l1840.101.76341.76341.7528-16.00938.60
3692005.07.12 02:18sell1850.101.76311.76471.7541
3702005.07.12 03:46s/l1850.101.76471.76471.7541-16.00922.60
3712005.07.12 03:46sell1860.101.76431.76591.7553
3722005.07.12 04:26s/l1860.101.76591.76591.7553-16.00906.60
3732005.07.12 04:26sell1870.101.76551.76711.7565
3742005.07.12 07:09s/l1870.101.76711.76711.7565-16.00890.60
3752005.07.12 07:09sell1880.101.76681.76841.7578
3762005.07.12 07:22s/l1880.101.76841.76841.7578-16.00874.60
3772005.07.12 07:22sell1890.101.76801.76961.7590
3782005.07.12 10:21s/l1890.101.76961.76961.7590-16.00858.60
3792005.07.12 10:21sell1900.101.76921.77081.7602
3802005.07.12 10:47s/l1900.101.77081.77081.7602-16.00842.60
3812005.07.12 10:47sell1910.101.77071.77231.7617
3822005.07.12 10:57s/l1910.101.77231.77231.7617-16.00826.60
3832005.07.12 10:57sell1920.101.77191.77351.7629
3842005.07.12 15:22s/l1920.101.77351.77351.7629-16.00810.60
3852005.07.12 15:22sell1930.101.77341.77501.7644
3862005.07.12 15:44s/l1930.101.77501.77501.7644-16.00794.60
3872005.07.12 15:44sell1940.101.77471.77631.7657
3882005.07.12 15:57s/l1940.101.77631.77631.7657-16.00778.60
3892005.07.12 15:57sell1950.101.77591.77751.7669
3902005.07.12 17:25s/l1950.101.77751.77751.7669-16.00762.60
3912005.07.12 17:25sell1960.101.77731.77891.7683
3922005.07.12 20:54s/l1960.101.77891.77891.7683-16.00746.60
3932005.07.12 20:54sell1970.101.77861.78021.7696
3942005.07.13 07:30t/p1970.101.76961.78021.769690.00836.60
3952005.07.13 21:01sell1980.021.76471.76601.7600
3962005.07.14 00:16t/p1980.021.76001.76601.76009.40846.00
3972005.07.14 03:02sell1990.601.76331.76581.7558
3982005.07.14 17:30t/p1990.601.75581.76581.7558450.001296.00
3992005.07.15 08:01sell2000.101.76311.76471.7541
4002005.07.15 12:37t/p2000.101.75411.76471.754190.001386.00
4012005.07.21 07:00sell2010.021.74581.74711.7411
4022005.07.21 07:00s/l2010.021.74711.74711.7411-2.601383.40
4032005.07.21 07:00sell2020.101.74701.74861.7380
4042005.07.21 07:22s/l2020.101.74861.74861.7380-16.001367.40
4052005.07.21 07:22sell2030.101.74831.74991.7393
4062005.07.21 08:41s/l2030.101.74991.74991.7393-16.001351.40
4072005.07.21 08:41sell2040.101.74951.75111.7405
4082005.07.21 08:49s/l2040.101.75111.75111.7405-16.001335.40
4092005.07.21 08:49sell2050.101.75101.75261.7420
4102005.07.21 11:00s/l2050.101.75261.75261.7420-16.001319.40
4112005.07.21 11:00sell2060.101.75371.75531.7447
4122005.07.21 11:08s/l2060.101.75531.75531.7447-16.001303.40
4132005.07.21 11:08sell2070.101.75801.75961.7490
4142005.07.21 11:16s/l2070.101.75961.75961.7490-16.001287.40
4152005.07.21 11:16sell2080.101.75961.76121.7506
4162005.07.21 11:53s/l2080.101.76121.76121.7506-16.001271.40
4172005.07.21 11:53sell2090.101.76091.76251.7519
4182005.07.21 12:00t/p2090.101.75191.76251.751990.001361.40
4192005.07.21 12:00sell2100.101.75131.75291.7423
4202005.07.21 12:07s/l2100.101.75291.75291.7423-16.001345.40
4212005.07.21 12:07sell2110.101.75381.75541.7448
4222005.07.21 12:27s/l2110.101.75541.75541.7448-16.001329.40
4232005.07.21 12:27sell2120.101.75571.75731.7467
4242005.07.21 12:28s/l2120.101.75731.75731.7467-16.001313.40
4252005.07.21 12:28sell2130.101.75771.75931.7487
4262005.07.21 12:30t/p2130.101.74871.75931.748790.001403.40
4272005.07.21 12:30sell2140.101.74591.74751.7369
4282005.07.21 12:36s/l2140.101.74751.74751.7369-16.001387.40
4292005.07.21 12:36sell2150.101.74751.74911.7385
4302005.07.21 12:57s/l2150.101.74911.74911.7385-16.001371.40
4312005.07.21 12:57sell2160.101.74881.75041.7398
4322005.07.21 12:57s/l2160.101.75041.75041.7398-16.001355.40
4332005.07.21 12:57sell2170.101.75001.75161.7410
4342005.07.21 16:31s/l2170.101.75161.75161.7410-16.001339.40
4352005.07.21 16:31sell2180.101.75141.75301.7424
4362005.07.21 16:52s/l2180.101.75301.75301.7424-16.001323.40
4372005.07.21 16:52sell2190.101.75361.75521.7446
4382005.07.21 17:21s/l2190.101.75521.75521.7446-16.001307.40
4392005.07.21 17:21sell2200.101.75571.75731.7467
4402005.07.21 17:38s/l2200.101.75731.75731.7467-16.001291.40
4412005.07.21 17:38sell2210.101.75711.75871.7481
4422005.07.21 17:50s/l2210.101.75871.75871.7481-16.001275.40
4432005.07.21 17:50sell2220.101.75951.76111.7505
4442005.07.21 21:00t/p2220.101.75051.76111.750590.001365.40
4452005.07.21 21:00sell2230.101.74971.75131.7407
4462005.07.21 21:16s/l2230.101.75131.75131.7407-16.001349.40
4472005.07.21 21:16sell2240.101.75121.75281.7422
4482005.07.21 21:17s/l2240.101.75281.75281.7422-16.001333.40
4492005.07.21 21:17sell2250.101.75261.75421.7436
4502005.07.21 22:45s/l2250.101.75421.75421.7436-16.001317.40
4512005.07.21 22:45sell2260.101.75391.75551.7449
4522005.07.22 06:05s/l2260.101.75551.75551.7449-16.001301.40
4532005.07.22 06:05sell2270.101.75641.75801.7474
4542005.07.22 12:00t/p2270.101.74741.75801.747490.001391.40
4552005.07.25 19:30sell2280.101.74711.74871.7381
4562005.07.26 08:30t/p2280.101.73811.74871.738190.001481.40
4572005.07.27 16:31sell2290.021.74391.74521.7392
4582005.07.27 17:53s/l2290.021.74521.74521.7392-2.601478.80
4592005.07.27 17:53sell2300.101.74491.74651.7359
4602005.07.27 18:01s/l2300.101.74651.74651.7359-16.001462.80
4612005.07.27 18:01sell2310.101.74631.74791.7373
4622005.07.28 11:01s/l2310.101.74791.74791.7373-16.001446.80
4632005.07.28 11:01sell2320.101.74751.74911.7385
4642005.07.28 11:04s/l2320.101.74911.74911.7385-16.001430.80
4652005.07.28 11:04sell2330.101.74881.75041.7398
4662005.07.28 11:08s/l2330.101.75041.75041.7398-16.001414.80
4672005.07.28 11:08sell2340.101.75001.75161.7410
4682005.07.28 11:37s/l2340.101.75161.75161.7410-16.001398.80
4692005.07.28 11:37sell2350.101.75131.75291.7423
4702005.07.28 12:27s/l2350.101.75291.75291.7423-16.001382.80
4712005.07.28 12:27sell2360.101.75261.75421.7436
4722005.07.28 13:27s/l2360.101.75421.75421.7436-16.001366.80
4732005.07.28 13:27sell2370.101.75381.75541.7448
4742005.07.28 15:53s/l2370.101.75541.75541.7448-16.001350.80
4752005.07.28 15:53sell2380.101.75511.75671.7461
4762005.07.28 16:22s/l2380.101.75671.75671.7461-16.001334.80
4772005.07.28 16:22sell2390.101.75641.75801.7474
4782005.07.28 16:27s/l2390.101.75801.75801.7474-16.001318.80
4792005.07.28 16:27sell2400.101.75781.75941.7488
4802005.07.28 16:54s/l2400.101.75941.75941.7488-16.001302.80
4812005.07.28 16:54sell2410.101.75911.76071.7501
4822005.07.29 12:36s/l2410.101.76071.76071.7501-16.001286.80
4832005.07.29 12:36sell2420.101.76041.76201.7514
4842005.08.01 02:45s/l2420.101.76201.76201.7514-16.001270.80
4852005.08.01 02:45sell2430.101.76161.76321.7526
4862005.08.01 02:48s/l2430.101.76321.76321.7526-16.001254.80
4872005.08.01 02:48sell2440.101.76291.76451.7539
4882005.08.01 07:23s/l2440.101.76451.76451.7539-16.001238.80
4892005.08.01 07:23sell2450.101.76411.76571.7551
4902005.08.01 08:08s/l2450.101.76571.76571.7551-16.001222.80
4912005.08.01 08:08sell2460.101.76531.76691.7563
4922005.08.01 08:11s/l2460.101.76691.76691.7563-16.001206.80
4932005.08.01 08:11sell2470.101.76661.76821.7576
4942005.08.01 08:53s/l2470.101.76821.76821.7576-16.001190.80
4952005.08.01 08:53sell2480.101.76781.76941.7588
4962005.08.01 10:56s/l2480.101.76941.76941.7588-16.001174.80
4972005.08.01 10:56sell2490.021.76921.77051.7645
4982005.08.01 13:32s/l2490.021.77051.77051.7645-2.601172.20
4992005.08.01 13:32sell2500.021.77011.77141.7654
5002005.08.01 13:55s/l2500.021.77141.77141.7654-2.601169.60
5012005.08.01 13:55sell2510.101.77111.77271.7621
5022005.08.01 14:27s/l2510.101.77271.77271.7621-16.001153.60
5032005.08.01 14:27sell2520.101.77231.77391.7633
5042005.08.02 07:51s/l2520.101.77391.77391.7633-16.001137.60
5052005.08.02 07:51sell2530.021.77361.77491.7689
5062005.08.02 08:21s/l2530.021.77491.77491.7689-2.601135.00
5072005.08.02 08:21sell2540.101.77441.77601.7654
5082005.08.03 02:57t/p2540.101.76541.77601.765490.001225.00
5092005.08.03 06:31sell2550.021.76921.77051.7645
5102005.08.03 07:00s/l2550.021.77051.77051.7645-2.601222.40
5112005.08.03 07:00sell2560.101.77021.77181.7612
5122005.08.03 08:01s/l2560.101.77181.77181.7612-16.001206.40
5132005.08.03 08:01sell2570.101.77141.77301.7624
5142005.08.03 08:30s/l2570.101.77301.77301.7624-16.001190.40
5152005.08.03 08:30sell2580.101.77361.77521.7646
5162005.08.03 09:00s/l2580.101.77521.77521.7646-16.001174.40
5172005.08.03 09:00sell2590.101.77501.77661.7660
5182005.08.03 09:00s/l2590.101.77661.77661.7660-16.001158.40
5192005.08.03 09:00sell2600.101.77991.78151.7709
5202005.08.03 09:03s/l2600.101.78151.78151.7709-16.001142.40
5212005.08.03 09:03sell2610.101.78131.78291.7723
5222005.08.03 09:31s/l2610.101.78291.78291.7723-16.001126.40
5232005.08.03 09:31sell2620.101.78261.78421.7736
5242005.08.04 07:30t/p2620.101.77361.78421.773690.001216.40
5252005.08.04 10:01sell2630.021.77811.77941.7734
5262005.08.04 10:30s/l2630.021.77941.77941.7734-2.601213.80
5272005.08.04 10:30sell2640.101.77921.78081.7702
5282005.08.04 15:00s/l2640.101.78081.78081.7702-16.001197.80
5292005.08.04 15:00sell2650.101.78201.78361.7730
5302005.08.05 13:00t/p2650.101.77301.78361.773090.001287.80
5312005.08.05 18:30sell2660.101.77761.77921.7686
5322005.08.05 19:30s/l2660.101.77921.77921.7686-16.001271.80
5332005.08.05 19:30sell2670.101.77891.78051.7699
5342005.08.08 08:30s/l2670.101.78051.78051.7699-16.001255.80
5352005.08.08 08:30sell2680.101.78081.78241.7718
5362005.08.08 08:30s/l2680.101.78241.78241.7718-16.001239.80
5372005.08.08 08:30sell2690.101.78271.78431.7737
5382005.08.08 08:31s/l2690.101.78431.78431.7737-16.001223.80
5392005.08.08 08:31sell2700.101.78411.78571.7751
5402005.08.08 08:36s/l2700.101.78571.78571.7751-16.001207.80
5412005.08.08 08:36sell2710.101.78631.78791.7773
5422005.08.08 09:58s/l2710.101.78791.78791.7773-16.001191.80
5432005.08.08 09:58sell2720.021.78691.78821.7822
5442005.08.08 09:58s/l2720.021.78821.78821.7822-2.601189.20
5452005.08.08 09:58sell2730.101.78781.78941.7788
5462005.08.08 11:26s/l2730.101.78941.78941.7788-16.001173.20
5472005.08.08 11:26sell2740.021.78921.79051.7845
5482005.08.08 11:56s/l2740.021.79051.79051.7845-2.601170.60
5492005.08.08 11:56sell2750.021.79001.79131.7853
5502005.08.08 19:00t/p2750.021.78531.79131.78539.401180.00
5512005.08.08 19:00sell2760.101.78491.78651.7759
5522005.08.08 19:16s/l2760.101.78651.78651.7759-16.001164.00
5532005.08.08 19:16sell2770.101.78611.78771.7771
5542005.08.09 01:08s/l2770.101.78771.78771.7771-16.001148.00
5552005.08.09 01:08sell2780.101.78751.78911.7785
5562005.08.09 01:41s/l2780.101.78911.78911.7785-16.001132.00
5572005.08.09 01:41sell2790.101.78881.79041.7798
5582005.08.09 05:33s/l2790.101.79041.79041.7798-16.001116.00
5592005.08.09 05:33sell2800.101.79001.79161.7810
5602005.08.09 05:36s/l2800.101.79161.79161.7810-16.001100.00
5612005.08.09 05:36sell2810.101.79141.79301.7824
5622005.08.09 08:17t/p2810.101.78241.79301.782490.001190.00
5632005.08.09 08:25sell2820.101.78641.78801.7774
5642005.08.09 21:10s/l2820.101.78801.78801.7774-16.001174.00
5652005.08.09 21:10sell2830.101.78751.78911.7785
5662005.08.10 01:35s/l2830.101.78911.78911.7785-16.001158.00
5672005.08.10 01:35sell2840.101.78881.79041.7798
5682005.08.10 05:00s/l2840.101.79041.79041.7798-16.001142.00
5692005.08.10 05:00sell2850.101.79031.79191.7813
5702005.08.10 06:58s/l2850.101.79191.79191.7813-16.001126.00
5712005.08.10 06:58sell2860.101.79161.79321.7826
5722005.08.10 07:27s/l2860.101.79321.79321.7826-16.001110.00
5732005.08.10 07:27sell2870.101.79291.79451.7839
5742005.08.10 09:25s/l2870.101.79451.79451.7839-16.001094.00
5752005.08.10 09:25sell2880.101.79411.79571.7851
5762005.08.10 09:54s/l2880.101.79571.79571.7851-16.001078.00
5772005.08.10 09:54sell2890.101.79541.79701.7864
5782005.08.10 10:27s/l2890.101.79701.79701.7864-16.001062.00
5792005.08.10 10:27sell2900.101.79671.79831.7877
5802005.08.11 00:39s/l2900.101.79831.79831.7877-16.001046.00
5812005.08.11 00:39sell2910.021.79781.79911.7931
5822005.08.11 01:09s/l2910.021.79911.79911.7931-2.601043.40
5832005.08.11 01:09sell2920.101.79891.80051.7899
5842005.08.11 05:53s/l2920.101.80051.80051.7899-16.001027.40
5852005.08.11 05:53sell2930.101.80011.80171.7911
5862005.08.11 07:31s/l2930.101.80171.80171.7911-16.001011.40
5872005.08.11 07:31sell2940.021.80101.80231.7963
5882005.08.11 07:37s/l2940.021.80231.80231.7963-2.601008.80
5892005.08.11 07:37sell2950.101.80191.80351.7929
5902005.08.11 07:54s/l2950.101.80351.80351.7929-16.00992.80
5912005.08.11 07:54sell2960.101.80311.80471.7941
5922005.08.11 08:23s/l2960.101.80471.80471.7941-16.00976.80
5932005.08.11 08:23sell2970.021.80391.80521.7992
5942005.08.11 08:28s/l2970.021.80521.80521.7992-2.60974.20
5952005.08.11 08:28sell2980.101.80491.80651.7959
5962005.08.11 13:31s/l2980.101.80651.80651.7959-16.00958.20
5972005.08.11 13:31sell2990.021.80571.80701.8010
5982005.08.11 13:43s/l2990.021.80701.80701.8010-2.60955.60
5992005.08.11 13:43sell3000.101.80671.80831.7977
6002005.08.11 13:51s/l3000.101.80831.80831.7977-16.00939.60
6012005.08.11 13:51sell3010.101.80781.80941.7988
6022005.08.11 17:24s/l3010.101.80941.80941.7988-16.00923.60
6032005.08.11 17:24sell3020.101.80911.81071.8001
6042005.08.11 19:44s/l3020.101.81071.81071.8001-16.00907.60
6052005.08.11 19:44sell3030.101.81051.81211.8015
6062005.08.11 21:12s/l3030.101.81211.81211.8015-16.00891.60
6072005.08.11 21:12sell3040.101.81171.81331.8027
6082005.08.11 22:24s/l3040.101.81331.81331.8027-16.00875.60
6092005.08.11 22:24sell3050.101.81301.81461.8040
6102005.08.12 07:57s/l3050.101.81461.81461.8040-16.00859.60
6112005.08.12 07:57sell3060.101.81421.81581.8052
6122005.08.12 08:06s/l3060.101.81581.81581.8052-16.00843.60
6132005.08.12 08:06sell3070.101.81551.81711.8065
6142005.08.12 08:13s/l3070.101.81711.81711.8065-16.00827.60
6152005.08.12 08:13sell3080.101.81671.81831.8077
6162005.08.12 13:03t/p3080.101.80771.81831.807790.00917.60
6172005.08.12 13:52sell3090.021.81541.81671.8107
6182005.08.12 16:48s/l3090.021.81671.81671.8107-2.60915.00
6192005.08.12 16:48sell3100.601.81631.81881.8088
6202005.08.15 11:05t/p3100.601.80881.81881.8088450.001365.00
6212005.08.15 18:30sell3110.101.81051.81211.8015
6222005.08.15 18:31s/l3110.101.81211.81211.8015-16.001349.00
6232005.08.15 18:31sell3120.101.81191.81351.8029
6242005.08.16 07:30s/l3120.101.81351.81351.8029-16.001333.00
6252005.08.16 07:30sell3130.101.81381.81541.8048
6262005.08.16 12:46t/p3130.101.80481.81541.804890.001423.00
6272005.08.16 15:00sell3140.101.80911.81071.8001
6282005.08.16 15:04s/l3140.101.81071.81071.8001-16.001407.00
6292005.08.16 15:04sell3150.101.81051.81211.8015
6302005.08.16 23:10s/l3150.101.81211.81211.8015-16.001391.00
6312005.08.16 23:10sell3160.101.81261.81421.8036
6322005.08.17 06:07t/p3160.101.80361.81421.803690.001481.00
6332005.08.17 12:30sell3170.021.80971.81101.8050
6342005.08.17 12:32s/l3170.021.81101.81101.8050-2.601478.40
6352005.08.17 12:32sell3180.101.81071.81231.8017
6362005.08.18 11:47t/p3180.101.80171.81231.801790.001568.40
6372005.08.22 12:00sell3190.021.80381.80511.7991
6382005.08.23 01:38t/p3190.021.79911.80511.79919.401577.80
6392005.08.23 06:35sell3200.101.80071.80231.7917
6402005.08.23 16:39s/l3200.101.80231.80231.7917-16.001561.80
6412005.08.23 16:39sell3210.101.80191.80351.7929
6422005.08.24 04:57t/p3210.101.79291.80351.792990.001651.80
6432005.08.24 18:30sell3220.101.80141.80301.7924
6442005.08.25 02:01s/l3220.101.80301.80301.7924-16.001635.80
6452005.08.25 02:01sell3230.101.80311.80471.7941
6462005.08.25 02:13s/l3230.101.80471.80471.7941-16.001619.80
6472005.08.25 02:13sell3240.101.80461.80621.7956
6482005.08.25 03:28s/l3240.101.80621.80621.7956-16.001603.80
6492005.08.25 03:28sell3250.101.80591.80751.7969
6502005.08.25 03:41s/l3250.101.80751.80751.7969-16.001587.80
6512005.08.25 03:41sell3260.101.80721.80881.7982
6522005.08.26 14:20s/l3260.101.80881.80881.7982-16.001571.80
6532005.08.26 14:20sell3270.101.80841.81001.7994
6542005.08.26 14:24s/l3270.101.81001.81001.7994-16.001555.80
6552005.08.26 14:24sell3280.101.80961.81121.8006
6562005.08.26 19:00t/p3280.101.80061.81121.800690.001645.80
6572005.08.28 23:30sell3290.101.80581.80741.7968
6582005.08.28 23:42s/l3290.101.80741.80741.7968-16.001629.80
6592005.08.28 23:42sell3300.101.80721.80881.7982
6602005.08.29 01:19s/l3300.101.80881.80881.7982-16.001613.80
6612005.08.29 01:19sell3310.101.80861.81021.7996
6622005.08.29 15:38t/p3310.101.79961.81021.799690.001703.80
6632005.08.31 16:30sell3320.101.80431.80591.7953
6642005.08.31 16:58s/l3320.101.80591.80591.7953-16.001687.80
6652005.08.31 16:58sell3330.101.80561.80721.7966
6662005.09.01 08:34s/l3330.101.80721.80721.7966-16.001671.80
6672005.09.01 08:34sell3340.101.80691.80851.7979
6682005.09.01 08:37s/l3340.101.80851.80851.7979-16.001655.80
6692005.09.01 08:37sell3350.101.80831.80991.7993
6702005.09.01 10:04s/l3350.101.80991.80991.7993-16.001639.80
6712005.09.01 10:04sell3360.101.80951.81111.8005
6722005.09.01 10:26s/l3360.101.81111.81111.8005-16.001623.80
6732005.09.01 10:26sell3370.101.81091.81251.8019
6742005.09.01 10:36s/l3370.101.81251.81251.8019-16.001607.80
6752005.09.01 10:36sell3380.101.81211.81371.8031
6762005.09.01 12:03s/l3380.101.81371.81371.8031-16.001591.80
6772005.09.01 12:03sell3390.101.81351.81511.8045
6782005.09.01 12:31s/l3390.101.81511.81511.8045-16.001575.80
6792005.09.01 12:31sell3400.101.81491.81651.8059
6802005.09.01 12:54s/l3400.101.81651.81651.8059-16.001559.80
6812005.09.01 12:54sell3410.101.81611.81771.8071
6822005.09.01 14:01s/l3410.101.81771.81771.8071-16.001543.80
6832005.09.01 14:01sell3420.101.81851.82011.8095
6842005.09.01 14:21s/l3420.101.82011.82011.8095-16.001527.80
6852005.09.01 14:21sell3430.101.81971.82131.8107
6862005.09.01 14:24s/l3430.101.82131.82131.8107-16.001511.80
6872005.09.01 14:24sell3440.101.82111.82271.8121
6882005.09.01 14:25s/l3440.101.82271.82271.8121-16.001495.80
6892005.09.01 14:25sell3450.101.82231.82391.8133
6902005.09.01 14:26s/l3450.101.82391.82391.8133-16.001479.80
6912005.09.01 14:26sell3460.101.82361.82521.8146
6922005.09.01 14:27s/l3460.101.82521.82521.8146-16.001463.80
6932005.09.01 14:27sell3470.101.82511.82671.8161
6942005.09.01 14:52s/l3470.101.82671.82671.8161-16.001447.80
6952005.09.01 14:52sell3480.101.82651.82811.8175
6962005.09.01 14:55s/l3480.101.82811.82811.8175-16.001431.80
6972005.09.01 14:55sell3490.101.82791.82951.8189
6982005.09.01 14:57s/l3490.101.82951.82951.8189-16.001415.80
6992005.09.01 14:57sell3500.101.82921.83081.8202
7002005.09.01 17:23s/l3500.101.83081.83081.8202-16.001399.80
7012005.09.01 17:23sell3510.101.83041.83201.8214
7022005.09.01 17:26s/l3510.101.83201.83201.8214-16.001383.80
7032005.09.01 17:26sell3520.101.83171.83331.8227
7042005.09.01 18:22s/l3520.101.83331.83331.8227-16.001367.80
7052005.09.01 18:22sell3530.101.83301.83461.8240
7062005.09.01 18:25s/l3530.101.83461.83461.8240-16.001351.80
7072005.09.01 18:25sell3540.101.83421.83581.8252
7082005.09.01 18:54s/l3540.101.83581.83581.8252-16.001335.80
7092005.09.01 18:54sell3550.101.83551.83711.8265
7102005.09.02 07:37s/l3550.101.83711.83711.8265-16.001319.80
7112005.09.02 07:37sell3560.101.83671.83831.8277
7122005.09.02 07:41s/l3560.101.83831.83831.8277-16.001303.80
7132005.09.02 07:41sell3570.101.83801.83961.8290
7142005.09.02 08:06s/l3570.101.83961.83961.8290-16.001287.80
7152005.09.02 08:06sell3580.101.83931.84091.8303
7162005.09.02 08:10s/l3580.101.84091.84091.8303-16.001271.80
7172005.09.02 08:10sell3590.101.84051.84211.8315
7182005.09.02 11:54s/l3590.101.84211.84211.8315-16.001255.80
7192005.09.02 11:54sell3600.101.84211.84371.8331
7202005.09.02 13:00t/p3600.101.83311.84371.833190.001345.80
7212005.09.02 13:01sell3610.101.83511.83671.8261
7222005.09.02 13:05s/l3610.101.83671.83671.8261-16.001329.80
7232005.09.02 13:05sell3620.101.83641.83801.8274
7242005.09.02 13:22s/l3620.101.83801.83801.8274-16.001313.80
7252005.09.02 13:22sell3630.101.83771.83931.8287
7262005.09.02 14:26s/l3630.101.83931.83931.8287-16.001297.80
7272005.09.02 14:26sell3640.101.83891.84051.8299
7282005.09.02 14:50s/l3640.101.84051.84051.8299-16.001281.80
7292005.09.02 14:50sell3650.101.84021.84181.8312
7302005.09.02 15:54s/l3650.101.84181.84181.8312-16.001265.80
7312005.09.02 15:54sell3660.101.84151.84311.8325
7322005.09.02 16:19s/l3660.101.84311.84311.8325-16.001249.80
7332005.09.02 16:19sell3670.101.84271.84431.8337
7342005.09.02 18:17s/l3670.101.84431.84431.8337-16.001233.80
7352005.09.02 18:17sell3680.101.84391.84551.8349
7362005.09.05 01:45s/l3680.101.84551.84551.8349-16.001217.80
7372005.09.05 01:45sell3690.101.84521.84681.8362
7382005.09.05 01:53s/l3690.101.84681.84681.8362-16.001201.80
7392005.09.05 01:53sell3700.101.84641.84801.8374
7402005.09.05 02:09s/l3700.101.84801.84801.8374-16.001185.80
7412005.09.05 02:09sell3710.101.84781.84941.8388
7422005.09.05 04:16s/l3710.101.84941.84941.8388-16.001169.80
7432005.09.05 04:16sell3720.101.84911.85071.8401
7442005.09.06 00:00t/p3720.101.84011.85071.840190.001259.80
7452005.09.06 09:31sell3730.021.84191.84321.8372
7462005.09.06 10:01s/l3730.021.84321.84321.8372-2.601257.20
7472005.09.06 10:01sell3740.101.84341.84501.8344
7482005.09.06 10:31s/l3740.101.84501.84501.8344-16.001241.20
7492005.09.06 10:31sell3750.101.84451.84611.8355
7502005.09.06 12:01s/l3750.101.84611.84611.8355-16.001225.20
7512005.09.06 12:01sell3760.101.84621.84781.8372
7522005.09.07 03:01t/p3760.101.83721.84781.837290.001315.20
7532005.09.07 06:32sell3770.101.84061.84221.8316
7542005.09.07 06:34s/l3770.101.84221.84221.8316-16.001299.20
7552005.09.07 06:34sell3780.101.84181.84341.8328
7562005.09.07 06:36s/l3780.101.84341.84341.8328-16.001283.20
7572005.09.07 06:36sell3790.101.84311.84471.8341
7582005.09.07 07:01s/l3790.101.84471.84471.8341-16.001267.20
7592005.09.07 07:01sell3800.101.84441.84601.8354
7602005.09.07 07:05s/l3800.101.84601.84601.8354-16.001251.20
7612005.09.07 07:05sell3810.101.84581.84741.8368
7622005.09.07 13:16t/p3810.101.83681.84741.836890.001341.20
7632005.09.07 13:22sell3820.101.84161.84321.8326
7642005.09.08 13:00s/l3820.101.84321.84321.8326-16.001325.20
7652005.09.08 13:00sell3830.021.84321.84451.8385
7662005.09.08 13:04s/l3830.021.84451.84451.8385-2.601322.60
7672005.09.08 13:04sell3840.101.84411.84571.8351
7682005.09.08 17:09t/p3840.101.83511.84571.835190.001412.60
7692005.09.09 06:00sell3850.101.83901.84061.8300
7702005.09.09 12:31s/l3850.101.84061.84061.8300-16.001396.60
7712005.09.09 14:00sell3860.021.84191.84321.8372
7722005.09.12 02:59t/p3860.021.83721.84321.83729.401406.00
7732005.09.21 09:59sell3870.021.80801.80931.8033
7742005.09.21 10:29s/l3870.021.80931.80931.8033-2.601403.40
7752005.09.21 10:29sell3880.101.80991.81151.8009
7762005.09.21 10:51s/l3880.101.81151.81151.8009-16.001387.40
7772005.09.21 10:52sell3890.101.81101.81261.8020
7782005.09.21 14:00s/l3890.101.81261.81261.8020-16.001371.40
7792005.09.21 14:00sell3900.101.81231.81391.8033
7802005.09.22 00:29s/l3900.101.81391.81391.8033-16.001355.40
7812005.09.22 00:29sell3910.101.81371.81531.8047
7822005.09.22 09:59t/p3910.101.80471.81531.804790.001445.40
7832005.10.05 02:59sell3920.021.76161.76291.7569
7842005.10.05 03:29s/l3920.021.76291.76291.7569-2.601442.80
7852005.10.05 03:29sell3930.101.76271.76431.7537
7862005.10.05 06:43s/l3930.101.76431.76431.7537-16.001426.80
7872005.10.05 06:44sell3940.101.76391.76551.7549
7882005.10.05 07:59s/l3940.101.76551.76551.7549-16.001410.80
7892005.10.05 07:59sell3950.101.76541.76701.7564
7902005.10.05 21:59s/l3950.101.76701.76701.7564-16.001394.80
7912005.10.05 21:59sell3960.101.76691.76851.7579
7922005.10.05 22:59s/l3960.101.76851.76851.7579-16.001378.80
7932005.10.05 22:59sell3970.101.76851.77011.7595
7942005.10.06 00:29s/l3970.101.77011.77011.7595-16.001362.80
7952005.10.06 00:29sell3980.101.77351.77511.7645
7962005.10.06 06:47s/l3980.101.77511.77511.7645-16.001346.80
7972005.10.06 06:47sell3990.101.77481.77641.7658
7982005.10.06 17:59s/l3990.101.77641.77641.7658-16.001330.80
7992005.10.06 17:59sell4000.101.77811.77971.7691
8002005.10.06 18:29s/l4000.101.77971.77971.7691-16.001314.80
8012005.10.06 18:29sell4010.101.78011.78171.7711
8022005.10.07 07:29t/p4010.101.77111.78171.771190.001404.80
8032005.10.13 19:29sell4020.021.75631.75761.7516
8042005.10.14 00:29t/p4020.021.75161.75761.75169.401414.20
8052005.10.14 02:59sell4030.101.75361.75521.7446
8062005.10.14 03:29s/l4030.101.75521.75521.7446-16.001398.20
8072005.10.14 03:29sell4040.101.75521.75681.7462
8082005.10.14 07:59s/l4040.101.75681.75681.7462-16.001382.20
8092005.10.14 07:59sell4050.101.75671.75831.7477
8102005.10.14 14:29s/l4050.101.75831.75831.7477-16.001366.20
8112005.10.14 14:29sell4060.101.76071.76231.7517
8122005.10.14 14:59s/l4060.101.76231.76231.7517-16.001350.20
8132005.10.14 14:59sell4070.101.76631.76791.7573
8142005.10.14 15:29s/l4070.101.76791.76791.7573-16.001334.20
8152005.10.14 15:29sell4080.101.76761.76921.7586
8162005.10.14 16:29s/l4080.101.76921.76921.7586-16.001318.20
8172005.10.14 16:29sell4090.101.76911.77071.7601
8182005.10.14 19:43s/l4090.101.77071.77071.7601-16.001302.20
8192005.10.14 19:43sell4100.101.77031.77191.7613
8202005.10.17 00:59s/l4100.101.77191.77191.7613-16.001286.20
8212005.10.17 00:59sell4110.101.77201.77361.7630
8222005.10.17 09:29t/p4110.101.76301.77361.763090.001376.20
8232005.10.19 12:03sell4120.021.75621.75751.7515
8242005.10.19 12:19s/l4120.021.75751.75751.7515-2.601373.60
8252005.10.19 12:19sell4130.101.75711.75871.7481
8262005.10.19 14:59s/l4130.101.75871.75871.7481-16.001357.60
8272005.10.19 15:00sell4140.101.76131.76291.7523
8282005.10.19 15:29s/l4140.101.76291.76291.7523-16.001341.60
8292005.10.19 15:29sell4150.101.76341.76501.7544
8302005.10.19 19:29s/l4150.101.76501.76501.7544-16.001325.60
8312005.10.19 19:29sell4160.101.76581.76741.7568
8322005.10.20 08:59s/l4160.101.76741.76741.7568-16.001309.60
8332005.10.20 08:59sell4170.101.76811.76971.7591
8342005.10.20 13:59s/l4170.101.76971.76971.7591-16.001293.60
8352005.10.20 13:59sell4180.101.76981.77141.7608
8362005.10.20 15:29s/l4180.101.77141.77141.7608-16.001277.60
8372005.10.20 15:29sell4190.101.77111.77271.7621
8382005.10.20 19:29s/l4190.101.77271.77271.7621-16.001261.60
8392005.10.20 19:29sell4200.101.77271.77431.7637
8402005.10.20 20:00s/l4200.101.77431.77431.7637-16.001245.60
8412005.10.20 20:00sell4210.101.77391.77551.7649
8422005.10.20 23:59s/l4210.101.77551.77551.7649-16.001229.60
8432005.10.20 23:59sell4220.101.77621.77781.7672
8442005.10.21 00:29s/l4220.101.77781.77781.7672-16.001213.60
8452005.10.21 00:29sell4230.101.77811.77971.7691
8462005.10.21 16:29t/p4230.101.76911.77971.769190.001303.60
8472005.10.24 07:00sell4240.021.76891.77021.7642
8482005.10.24 15:59s/l4240.021.77021.77021.7642-2.601301.00
8492005.10.24 15:59sell4250.601.77101.77351.7635
8502005.10.25 08:29s/l4250.601.77351.77351.7635-150.001151.00
8512005.10.25 08:30sell4260.101.77381.77541.7648
8522005.10.25 08:59s/l4260.101.77541.77541.7648-16.001135.00
8532005.10.25 08:59sell4270.101.77651.77811.7675
8542005.10.25 10:59s/l4270.101.77811.77811.7675-16.001119.00
8552005.10.25 10:59sell4280.101.77811.77971.7691
8562005.10.25 12:59s/l4280.101.77971.77971.7691-16.001103.00
8572005.10.25 12:59sell4290.101.77931.78091.7703
8582005.10.25 14:29s/l4290.101.78091.78091.7703-16.001087.00
8592005.10.25 14:59sell4300.101.78491.78651.7759
8602005.10.25 18:03s/l4300.101.78651.78651.7759-16.001071.00
8612005.10.25 18:03sell4310.101.78641.78801.7774
8622005.10.26 09:47t/p4310.101.77741.78801.777490.001161.00
8632005.10.26 22:30sell4320.101.77591.77751.7669
8642005.10.27 00:29s/l4320.101.77751.77751.7669-16.001145.00
8652005.10.27 00:29sell4330.101.78091.78251.7719
8662005.10.27 03:29s/l4330.101.78251.78251.7719-16.001129.00
8672005.10.27 03:29sell4340.101.78281.78441.7738
8682005.10.27 04:29s/l4340.101.78441.78441.7738-16.001113.00
8692005.10.27 04:29sell4350.101.78471.78631.7757
8702005.10.27 08:29s/l4350.101.78631.78631.7757-16.001097.00
8712005.10.27 08:29sell4360.101.78781.78941.7788
8722005.10.28 14:52t/p4360.101.77881.78941.778890.001187.00
8732005.11.02 17:00sell4370.021.77481.77611.7701
8742005.11.02 17:29s/l4370.021.77611.77611.7701-2.601184.40
8752005.11.02 17:29sell4380.101.77651.77811.7675
8762005.11.03 10:35s/l4380.101.77811.77811.7675-16.001168.40
8772005.11.03 10:35sell4390.101.77771.77931.7687
8782005.11.04 03:59t/p4390.101.76871.77931.768790.001258.40
8792005.11.10 11:30sell4400.021.74881.75011.7441
8802005.11.10 19:59t/p4400.021.74411.75011.74419.401267.80
8812005.11.14 07:30sell4410.021.74481.74611.7401
8822005.11.14 08:59s/l4410.021.74611.74611.7401-2.601265.20
8832005.11.14 08:59sell4420.101.74731.74891.7383
8842005.11.14 09:29s/l4420.101.74891.74891.7383-16.001249.20
8852005.11.14 09:30sell4430.101.74881.75041.7398
8862005.11.14 13:29t/p4430.101.73981.75041.739890.001339.20
8872005.11.22 22:24sell4440.021.72201.72331.7173
8882005.11.23 05:59s/l4440.021.72331.72331.7173-2.601336.60
8892005.11.23 05:59sell4450.101.72321.72481.7142
8902005.11.23 06:29s/l4450.101.72481.72481.7142-16.001320.60
8912005.11.23 06:30sell4460.101.72531.72691.7163
8922005.11.24 10:29s/l4460.101.72691.72691.7163-16.001304.60
8932005.11.24 10:29sell4470.101.72691.72851.7179
8942005.11.25 15:59t/p4470.101.71791.72851.717990.001394.60
8952005.11.28 19:29sell4480.101.72751.72911.7185
8962005.11.28 19:29s/l4480.101.72911.72911.7185-16.001378.60
8972005.11.28 19:29sell4490.101.73271.73431.7237
8982005.11.29 02:48t/p4490.101.72371.73431.723790.001468.60
8992005.11.29 07:59sell4500.101.72561.72721.7166
9002005.11.29 12:29s/l4500.101.72721.72721.7166-16.001452.60
9012005.11.29 12:29sell4510.101.72691.72851.7179
9022005.11.29 15:29t/p4510.101.71791.72851.717990.001542.60
9032005.11.30 09:30sell4520.101.72221.72381.7132
9042005.11.30 10:29s/l4520.101.72381.72381.7132-16.001526.60
9052005.11.30 10:29sell4530.101.72451.72611.7155
9062005.11.30 10:59s/l4530.101.72611.72611.7155-16.001510.60
9072005.11.30 10:59sell4540.101.72601.72761.7170
9082005.11.30 12:46s/l4540.101.72761.72761.7170-16.001494.60
9092005.11.30 12:46sell4550.101.72721.72881.7182
9102005.11.30 15:29s/l4550.101.72881.72881.7182-16.001478.60
9112005.11.30 15:29sell4560.101.72971.73131.7207
9122005.11.30 16:29s/l4560.101.73131.73131.7207-16.001462.60
9132005.11.30 16:29sell4570.101.73161.73321.7226
9142005.11.30 16:39s/l4570.101.73321.73321.7226-16.001446.60
9152005.11.30 16:39sell4580.101.73291.73451.7239
9162005.12.02 13:59s/l4580.101.73451.73451.7239-16.001430.60
9172005.12.02 13:59sell4590.601.73571.73821.7282
9182005.12.02 14:30t/p4590.601.72821.73821.7282450.001880.60
9192005.12.02 14:30sell4600.101.72691.72851.7179
9202005.12.02 14:30s/l4600.101.72851.72851.7179-16.001864.60
9212005.12.02 14:30sell4610.101.72861.73021.7196
9222005.12.02 14:46s/l4610.101.73021.73021.7196-16.001848.60
9232005.12.02 14:46sell4620.101.73081.73241.7218
9242005.12.02 14:50s/l4620.101.73241.73241.7218-16.001832.60
9252005.12.02 14:50sell4630.101.73231.73391.7233
9262005.12.02 17:29s/l4630.101.73391.73391.7233-16.001816.60
9272005.12.02 17:29sell4640.101.73371.73531.7247
9282005.12.05 11:59s/l4640.101.73531.73531.7247-16.001800.60
9292005.12.05 11:59sell4650.101.73581.73741.7268
9302005.12.05 12:59s/l4650.101.73741.73741.7268-16.001784.60
9312005.12.05 12:59sell4660.101.73761.73921.7286
9322005.12.05 13:59s/l4660.101.73921.73921.7286-16.001768.60
9332005.12.05 14:00sell4670.021.73751.73881.7328
9342005.12.05 14:02s/l4670.021.73881.73881.7328-2.601766.00
9352005.12.05 14:02sell4680.101.73861.74021.7296
9362005.12.05 14:41s/l4680.101.74021.74021.7296-16.001750.00
9372005.12.05 14:41sell4690.101.74001.74161.7310
9382005.12.05 14:44s/l4690.101.74161.74161.7310-16.001734.00
9392005.12.05 14:44sell4700.101.74131.74291.7323
9402005.12.05 17:59s/l4700.101.74291.74291.7323-16.001718.00
9412005.12.05 17:59sell4710.101.74321.74481.7342
9422005.12.06 10:29t/p4710.101.73421.74481.734290.001808.00
9432005.12.06 16:00sell4720.021.73781.73911.7331
9442005.12.06 16:29s/l4720.021.73911.73911.7331-2.601805.40
9452005.12.06 16:29sell4730.101.74051.74211.7315
9462005.12.06 17:59s/l4730.101.74211.74211.7315-16.001789.40
9472005.12.06 18:00sell4740.101.74181.74341.7328
9482005.12.07 09:59t/p4740.101.73281.74341.732890.001879.40
9492005.12.08 08:30sell4750.101.73921.74081.7302
9502005.12.08 08:59s/l4750.101.74081.74081.7302-16.001863.40
9512005.12.08 08:59sell4760.101.74071.74231.7317
9522005.12.08 09:29s/l4760.101.74231.74231.7317-16.001847.40
9532005.12.08 09:29sell4770.101.74451.74611.7355
9542005.12.08 12:29s/l4770.101.74611.74611.7355-16.001831.40
9552005.12.08 12:29sell4780.101.74571.74731.7367
9562005.12.08 15:29s/l4780.101.74731.74731.7367-16.001815.40
9572005.12.08 15:29sell4790.101.75061.75221.7416
9582005.12.08 16:29s/l4790.101.75221.75221.7416-16.001799.40
9592005.12.08 16:29sell4800.101.75351.75511.7445
9602005.12.09 15:59s/l4800.101.75511.75511.7445-16.001783.40
9612005.12.09 15:59sell4810.101.75571.75731.7467
9622005.12.12 01:59s/l4810.101.75731.75731.7467-16.001767.40
9632005.12.12 01:59sell4820.101.75831.75991.7493
9642005.12.12 03:29s/l4820.101.75991.75991.7493-16.001751.40
9652005.12.12 03:29sell4830.101.75961.76121.7506
9662005.12.12 08:29s/l4830.101.76121.76121.7506-16.001735.40
9672005.12.12 08:29sell4840.101.76241.76401.7534
9682005.12.12 09:59s/l4840.101.76401.76401.7534-16.001719.40
9692005.12.12 09:59sell4850.101.76471.76631.7557
9702005.12.12 12:59s/l4850.101.76631.76631.7557-16.001703.40
9712005.12.12 12:59sell4860.101.76661.76821.7576
9722005.12.12 13:29s/l4860.101.76821.76821.7576-16.001687.40
9732005.12.12 13:29sell4870.101.77121.77281.7622
9742005.12.12 13:59s/l4870.101.77281.77281.7622-16.001671.40
9752005.12.12 13:59sell4880.101.77291.77451.7639
9762005.12.12 16:29s/l4880.101.77451.77451.7639-16.001655.40
9772005.12.12 16:59sell4890.101.77311.77471.7641
9782005.12.12 17:29s/l4890.101.77471.77471.7641-16.001639.40
9792005.12.12 17:29sell4900.101.77481.77641.7658
9802005.12.12 17:59s/l4900.101.77641.77641.7658-16.001623.40
9812005.12.12 17:59sell4910.101.77611.77771.7671
9822005.12.13 01:59s/l4910.101.77771.77771.7671-16.001607.40
9832005.12.13 02:03sell4920.101.77671.77831.7677
9842005.12.13 11:35t/p4920.101.76771.77831.767790.001697.40
9852005.12.13 15:01sell4930.601.77141.77391.7639
9862005.12.14 02:29s/l4930.601.77391.77391.7639-150.001547.40
9872005.12.14 02:30sell4940.101.77541.77701.7664
9882005.12.14 08:29s/l4940.101.77701.77701.7664-16.001531.40
9892005.12.14 08:29sell4950.101.77891.78051.7699
9902005.12.15 07:57t/p4950.101.76991.78051.769990.001621.40
9912005.12.15 10:00sell4960.021.77331.77461.7686
9922005.12.15 14:59t/p4960.021.76861.77461.76869.401630.80
9932005.12.16 10:00sell4970.601.77251.77501.7650
9942005.12.19 10:29t/p4970.601.76501.77501.7650450.002080.80
9952006.01.03 05:59sell4980.021.72911.73041.7244
9962006.01.03 06:37s/l4980.021.73041.73041.7244-2.602078.20
9972006.01.03 06:37sell4990.101.73021.73181.7212
9982006.01.03 08:30s/l4990.101.73181.73181.7212-16.002062.20
9992006.01.03 08:59sell5000.101.73101.73261.7220
10002006.01.03 08:59s/l5000.101.73261.73261.7220-16.002046.20
10012006.01.03 08:59sell5010.101.73271.73431.7237
10022006.01.03 09:32s/l5010.101.73431.73431.7237-16.002030.20
10032006.01.03 09:32sell5020.101.73401.73561.7250
10042006.01.03 15:29s/l5020.101.73561.73561.7250-16.002014.20
10052006.01.03 15:29sell5030.101.73731.73891.7283
10062006.01.03 15:59s/l5030.101.73891.73891.7283-16.001998.20
10072006.01.03 15:59sell5040.101.73881.74041.7298
10082006.01.03 16:59s/l5040.101.74041.74041.7298-16.001982.20
10092006.01.03 16:59sell5050.101.74031.74191.7313
10102006.01.03 17:59s/l5050.101.74191.74191.7313-16.001966.20
10112006.01.03 17:59sell5060.101.74211.74371.7331
10122006.01.03 19:29s/l5060.101.74371.74371.7331-16.001950.20
10132006.01.03 19:30sell5070.101.74321.74481.7342
10142006.01.03 19:59s/l5070.101.74481.74481.7342-16.001934.20
10152006.01.03 19:59sell5080.101.74511.74671.7361
10162006.01.03 22:59s/l5080.101.74671.74671.7361-16.001918.20
10172006.01.03 23:26sell5090.101.74631.74791.7373
10182006.01.03 23:59s/l5090.101.74791.74791.7373-16.001902.20
10192006.01.03 23:59sell5100.101.74841.75001.7394
10202006.01.04 02:29s/l5100.101.75001.75001.7394-16.001886.20
10212006.01.04 02:59sell5110.101.75061.75221.7416
10222006.01.04 02:59s/l5110.101.75221.75221.7416-16.001870.20
10232006.01.04 02:59sell5120.101.75201.75361.7430
10242006.01.04 08:59s/l5120.101.75361.75361.7430-16.001854.20
10252006.01.04 08:59sell5130.101.75321.75481.7442
10262006.01.04 09:29s/l5130.101.75481.75481.7442-16.001838.20
10272006.01.04 09:29sell5140.101.75591.75751.7469
10282006.01.04 12:29s/l5140.101.75751.75751.7469-16.001822.20
10292006.01.04 12:29sell5150.101.75741.75901.7484
10302006.01.04 15:59s/l5150.101.75901.75901.7484-16.001806.20
10312006.01.04 15:59sell5160.101.75981.76141.7508
10322006.01.04 17:30s/l5160.101.76141.76141.7508-16.001790.20
10332006.01.04 17:30sell5170.101.76121.76281.7522
10342006.01.05 10:02t/p5170.101.75221.76281.752290.001880.20
10352006.01.05 13:28sell5180.101.75511.75671.7461
10362006.01.05 16:30s/l5180.101.75671.75671.7461-16.001864.20
10372006.01.05 16:30sell5190.101.75641.75801.7474
10382006.01.05 17:29s/l5190.101.75801.75801.7474-16.001848.20
10392006.01.05 17:29sell5200.101.75761.75921.7486
10402006.01.06 13:59s/l5200.101.75921.75921.7486-16.001832.20
10412006.01.06 14:29sell5210.021.76331.76461.7586
10422006.01.06 14:51s/l5210.021.76461.76461.7586-2.601829.60
10432006.01.06 14:51sell5220.021.76441.76571.7597
10442006.01.06 14:59s/l5220.021.76571.76571.7597-2.601827.00
10452006.01.06 14:59sell5230.101.76901.77061.7600
10462006.01.06 15:59s/l5230.101.77061.77061.7600-16.001811.00
10472006.01.06 16:00sell5240.021.76851.76981.7638
10482006.01.06 16:02s/l5240.021.76981.76981.7638-2.601808.40
10492006.01.06 16:02sell5250.101.76941.77101.7604
10502006.01.06 16:11s/l5250.101.77101.77101.7604-16.001792.40
10512006.01.06 16:11sell5260.101.77011.77171.7611
10522006.01.06 16:15s/l5260.101.77171.77171.7611-16.001776.40
10532006.01.06 16:15sell5270.101.77131.77291.7623
10542006.01.11 01:59t/p5270.101.76231.77291.762390.001866.40
10552006.01.11 19:30sell5280.021.76461.76591.7599
10562006.01.11 22:29s/l5280.021.76591.76591.7599-2.601863.80
10572006.01.11 22:29sell5290.101.76621.76781.7572
10582006.01.12 06:59s/l5290.101.76781.76781.7572-16.001847.80
10592006.01.12 06:59sell5300.101.76791.76951.7589
10602006.01.12 09:59s/l5300.101.76951.76951.7589-16.001831.80
10612006.01.12 09:59sell5310.101.77111.77271.7621
10622006.01.12 14:29t/p5310.101.76211.77271.762190.001921.80
10632006.01.13 08:30sell5320.101.76641.76801.7574
10642006.01.13 08:59s/l5320.101.76801.76801.7574-16.001905.80
10652006.01.13 08:59sell5330.101.76771.76931.7587
10662006.01.13 10:04s/l5330.101.76931.76931.7587-16.001889.80
10672006.01.13 10:04sell5340.101.76911.77071.7601
10682006.01.13 14:34s/l5340.101.77071.77071.7601-16.001873.80
10692006.01.13 14:34sell5350.101.77031.77191.7613
10702006.01.13 16:29s/l5350.101.77191.77191.7613-16.001857.80
10712006.01.13 16:29sell5360.101.77171.77331.7627
10722006.01.13 17:29s/l5360.101.77331.77331.7627-16.001841.80
10732006.01.13 17:29sell5370.101.77481.77641.7658
10742006.01.13 17:59s/l5370.101.77641.77641.7658-16.001825.80
10752006.01.13 17:59sell5380.101.77621.77781.7672
10762006.01.15 23:26s/l5380.101.77781.77781.7672-16.001809.80
10772006.01.15 23:26sell5390.101.77741.77901.7684
10782006.01.15 23:53s/l5390.101.77901.77901.7684-16.001793.80
10792006.01.15 23:53sell5400.101.77871.78031.7697
10802006.01.16 11:59t/p5400.101.76971.78031.769790.001883.80
10812006.01.16 22:06sell5410.021.76851.76981.7638
10822006.01.17 08:44s/l5410.021.76981.76981.7638-2.601881.20
10832006.01.18 11:30sell5420.601.76851.77101.7610
10842006.01.18 18:07t/p5420.601.76101.77101.7610450.002331.20
10852006.01.20 15:00sell5430.021.76521.76651.7605
10862006.01.20 15:16s/l5430.021.76651.76651.7605-2.602328.60
10872006.01.20 15:16sell5440.101.76651.76811.7575
10882006.01.20 18:59s/l5440.101.76811.76811.7575-16.002312.60
10892006.01.20 19:00sell5450.101.76871.77031.7597
10902006.01.20 19:29s/l5450.101.77031.77031.7597-16.002296.60
10912006.01.20 19:29sell5460.101.77051.77211.7615
10922006.01.20 19:59s/l5460.101.77211.77211.7615-16.002280.60
10932006.01.20 19:59sell5470.101.77171.77331.7627
10942006.01.22 23:54s/l5470.101.77331.77331.7627-16.002264.60
10952006.01.22 23:54sell5480.101.77301.77461.7640
10962006.01.23 00:59s/l5480.101.77461.77461.7640-16.002248.60
10972006.01.23 00:59sell5490.101.77791.77951.7689
10982006.01.23 01:59s/l5490.101.77951.77951.7689-16.002232.60
10992006.01.23 01:59sell5500.101.77991.78151.7709
11002006.01.23 02:29s/l5500.101.78151.78151.7709-16.002216.60
11012006.01.23 02:29sell5510.101.78181.78341.7728
11022006.01.23 10:59s/l5510.101.78341.78341.7728-16.002200.60
11032006.01.23 10:59sell5520.101.78451.78611.7755
11042006.01.23 12:59s/l5520.101.78611.78611.7755-16.002184.60
11052006.01.23 12:59sell5530.101.78661.78821.7776
11062006.01.23 21:29s/l5530.101.78821.78821.7776-16.002168.60
11072006.01.23 21:29sell5540.101.78811.78971.7791
11082006.01.24 18:11s/l5540.101.78971.78971.7791-16.002152.60
11092006.01.24 18:11sell5550.021.78961.79091.7849
11102006.01.24 21:29t/p5550.021.78491.79091.78499.402162.00
11112006.01.25 06:29sell5560.101.78431.78591.7753
11122006.01.25 09:29s/l5560.101.78591.78591.7753-16.002146.00
11132006.01.25 09:30sell5570.101.78621.78781.7772
11142006.01.25 09:59s/l5570.101.78781.78781.7772-16.002130.00
11152006.01.25 09:59sell5580.101.79251.79411.7835
11162006.01.25 20:45t/p5580.101.78351.79411.783590.002220.00
11172006.01.26 02:26sell5590.021.78541.78671.7807
11182006.01.26 07:59s/l5590.021.78671.78671.7807-2.602217.40
11192006.01.26 07:59sell5600.101.78681.78841.7778
11202006.01.26 15:07s/l5600.101.78841.78841.7778-16.002201.40
11212006.01.26 15:07sell5610.101.78881.79041.7798
11222006.01.26 19:09t/p5610.101.77981.79041.779890.002291.40
11232006.01.31 16:59sell5620.021.77791.77921.7732
11242006.01.31 16:59s/l5620.021.77921.77921.7732-2.602288.80
11252006.01.31 16:59sell5630.101.78181.78341.7728
11262006.01.31 17:29s/l5630.101.78341.78341.7728-16.002272.80
11272006.01.31 17:29sell5640.101.78491.78651.7759
11282006.02.01 11:50t/p5640.101.77591.78651.775990.002362.80
11292006.02.01 15:30sell5650.101.77841.78001.7694
11302006.02.01 16:29s/l5650.101.78001.78001.7694-16.002346.80
11312006.02.01 16:29sell5660.101.78031.78191.7713
11322006.02.03 13:59t/p5660.101.77131.78191.771390.002436.80
11332006.02.10 12:00sell5670.021.74731.74861.7426
11342006.02.10 12:26s/l5670.021.74861.74861.7426-2.602434.20
11352006.02.10 12:26sell5680.101.74821.74981.7392
11362006.02.10 12:59s/l5680.101.74981.74981.7392-16.002418.20
11372006.02.10 12:59sell5690.101.74981.75141.7408
11382006.02.10 13:59s/l5690.101.75141.75141.7408-16.002402.20
11392006.02.10 13:59sell5700.101.75761.75921.7486
11402006.02.10 15:59t/p5700.101.74861.75921.748690.002492.20
11412006.02.10 15:59sell5710.101.74501.74661.7360
11422006.02.10 16:40s/l5710.101.74661.74661.7360-16.002476.20
11432006.02.15 14:59sell5720.101.74481.74641.7358
11442006.02.15 15:00s/l5720.101.74641.74641.7358-16.002460.20
11452006.02.15 15:00sell5730.101.74601.74761.7370
11462006.02.15 15:08s/l5730.101.74761.74761.7370-16.002444.20
11472006.02.15 15:08sell5740.101.74721.74881.7382
11482006.02.16 08:29t/p5740.101.73821.74881.738290.002534.20
11492006.02.17 17:00sell5750.021.74041.74171.7357
11502006.02.17 18:59s/l5750.021.74171.74171.7357-2.602531.60
11512006.02.17 18:59sell5760.101.74181.74341.7328
11522006.02.19 23:50s/l5760.101.74341.74341.7328-16.002515.60
11532006.02.19 23:51sell5770.101.74321.74481.7342
11542006.02.20 02:29s/l5770.101.74481.74481.7342-16.002499.60
11552006.02.20 02:29sell5780.101.74501.74661.7360
11562006.02.21 12:59s/l5780.101.74661.74661.7360-16.002483.60
11572006.02.21 13:29sell5790.101.74541.74701.7364
11582006.02.21 13:29s/l5790.101.74701.74701.7364-16.002467.60
11592006.02.21 13:29sell5800.101.74741.74901.7384
11602006.02.22 13:29t/p5800.101.73841.74901.738490.002557.60
11612006.02.22 22:38sell5810.021.74381.74511.7391
11622006.02.23 06:29s/l5810.021.74511.74511.7391-2.602555.00
11632006.02.23 06:29sell5820.101.74521.74681.7362
11642006.02.23 08:59s/l5820.101.74681.74681.7362-16.002539.00
11652006.02.23 08:59sell5830.101.74661.74821.7376
11662006.02.23 09:29s/l5830.101.74821.74821.7376-16.002523.00
11672006.02.23 09:29sell5840.101.74961.75121.7406
11682006.02.23 10:29s/l5840.101.75121.75121.7406-16.002507.00
11692006.02.23 10:29sell5850.101.75131.75291.7423
11702006.02.23 10:59s/l5850.101.75291.75291.7423-16.002491.00
11712006.02.23 10:59sell5860.101.75421.75581.7452
11722006.02.24 15:59t/p5860.101.74521.75581.745290.002581.00
11732006.02.28 12:30sell5870.101.74701.74861.7380
11742006.02.28 13:29s/l5870.101.74861.74861.7380-16.002565.00
11752006.02.28 13:29sell5880.101.74851.75011.7395
11762006.02.28 15:29s/l5880.101.75011.75011.7395-16.002549.00
11772006.02.28 15:29sell5890.101.75191.75351.7429
11782006.02.28 16:29s/l5890.101.75351.75351.7429-16.002533.00
11792006.02.28 16:29sell5900.101.75401.75561.7450
11802006.02.28 18:59s/l5900.101.75561.75561.7450-16.002517.00
11812006.02.28 18:59sell5910.101.75631.75791.7473
11822006.03.01 13:59s/l5910.101.75791.75791.7473-16.002501.00
11832006.03.01 13:59sell5920.101.75841.76001.7494
11842006.03.01 16:59t/p5920.101.74941.76001.749490.002591.00
11852006.03.02 06:59sell5930.101.75041.75201.7414
11862006.03.02 18:29s/l5930.101.75201.75201.7414-16.002575.00
11872006.03.02 18:30sell5940.101.75191.75351.7429
11882006.03.02 19:59s/l5940.101.75351.75351.7429-16.002559.00
11892006.03.02 19:59sell5950.101.75401.75561.7450
11902006.03.03 11:59s/l5950.101.75561.75561.7450-16.002543.00
11912006.03.03 12:00sell5960.101.75531.75691.7463
11922006.03.03 13:20s/l5960.101.75691.75691.7463-16.002527.00
11932006.03.03 13:20sell5970.101.75661.75821.7476
11942006.03.03 14:29s/l5970.101.75821.75821.7476-16.002511.00
11952006.03.03 14:29sell5980.101.75781.75941.7488
11962006.03.05 23:47s/l5980.101.75941.75941.7488-16.002495.00
11972006.03.05 23:47sell5990.101.75911.76071.7501
11982006.03.06 07:29s/l5990.101.76071.76071.7501-16.002479.00
11992006.03.06 07:29sell6000.101.76051.76211.7515
12002006.03.06 16:17t/p6000.101.75151.76211.751590.002569.00
12012006.03.14 00:30sell6010.021.73581.73711.7311
12022006.03.14 00:33s/l6010.021.73711.73711.7311-2.602566.40
12032006.03.14 00:33sell6020.101.73691.73851.7279
12042006.03.14 14:30s/l6020.101.73851.73851.7279-16.002550.40
12052006.03.14 14:30sell6030.101.73791.73951.7289
12062006.03.14 14:59s/l6030.101.73951.73951.7289-16.002534.40
12072006.03.14 14:59sell6040.101.74261.74421.7336
12082006.03.14 15:29s/l6040.101.74421.74421.7336-16.002518.40
12092006.03.14 15:29sell6050.101.74471.74631.7357
12102006.03.14 16:29s/l6050.101.74631.74631.7357-16.002502.40
12112006.03.14 16:29sell6060.101.74701.74861.7380
12122006.03.15 14:29s/l6060.101.74861.74861.7380-16.002486.40
12132006.03.15 14:29sell6070.101.74901.75061.7400
12142006.03.16 13:59s/l6070.101.75061.75061.7400-16.002470.40
12152006.03.16 14:26sell6080.101.75111.75271.7421
12162006.03.16 14:59s/l6080.101.75271.75271.7421-16.002454.40
12172006.03.16 14:59sell6090.101.75301.75461.7440
12182006.03.16 15:29s/l6090.101.75461.75461.7440-16.002438.40
12192006.03.16 15:51sell6100.021.75311.75441.7484
12202006.03.16 15:59s/l6100.021.75441.75441.7484-2.602435.80
12212006.03.16 15:59sell6110.101.75421.75581.7452
12222006.03.16 16:08s/l6110.101.75581.75581.7452-16.002419.80
12232006.03.16 16:08sell6120.101.75561.75721.7466
12242006.03.16 17:29s/l6120.101.75721.75721.7466-16.002403.80
12252006.03.16 17:59sell6130.101.75611.75771.7471
12262006.03.16 17:59s/l6130.101.75771.75771.7471-16.002387.80
12272006.03.16 17:59sell6140.101.75741.75901.7484
12282006.03.20 07:59close6140.101.75881.75901.7484-14.002373.80
12292006.03.20 08:00sell6150.021.75831.75961.7536
12302006.03.20 11:59t/p6150.021.75361.75961.75369.402383.20
12312006.03.20 14:57sell6160.601.75641.75891.7489
12322006.03.21 08:29t/p6160.601.74891.75891.7489450.002833.20
12332006.03.27 01:29sell6170.021.74421.74551.7395
12342006.03.27 02:59s/l6170.021.74551.74551.7395-2.602830.60
12352006.03.27 02:59sell6180.101.74511.74671.7361
12362006.03.27 03:29s/l6180.101.74671.74671.7361-16.002814.60
12372006.03.27 03:30sell6190.101.74701.74861.7380
12382006.03.27 13:59s/l6190.101.74861.74861.7380-16.002798.60
12392006.03.27 13:59sell6200.101.74901.75061.7400
12402006.03.28 11:42s/l6200.101.75061.75061.7400-16.002782.60
12412006.03.28 11:42sell6210.101.75021.75181.7412
12422006.03.28 13:29s/l6210.101.75181.75181.7412-16.002766.60
12432006.03.28 13:29sell6220.101.75251.75411.7435
12442006.03.28 21:59t/p6220.101.74351.75411.743590.002856.60
12452006.03.30 15:29sell6230.021.74521.74651.7405
12462006.03.30 18:59s/l6230.021.74651.74651.7405-2.602854.00
12472006.03.30 18:59sell6240.101.74711.74871.7381
12482006.03.31 09:29t/p6240.101.73811.74871.738190.002944.00
12492006.04.03 22:29sell6250.021.74011.74141.7354
12502006.04.04 07:29s/l6250.021.74141.74141.7354-2.602941.40
12512006.04.04 07:29sell6260.101.74201.74361.7330
12522006.04.04 07:59s/l6260.101.74361.74361.7330-16.002925.40
12532006.04.04 08:00sell6270.101.74481.74641.7358
12542006.04.04 09:59s/l6270.101.74641.74641.7358-16.002909.40
12552006.04.04 09:59sell6280.101.74621.74781.7372
12562006.04.04 12:29s/l6280.101.74781.74781.7372-16.002893.40
12572006.04.04 12:29sell6290.101.75481.75641.7458
12582006.04.04 13:59s/l6290.101.75641.75641.7458-16.002877.40
12592006.04.04 13:59sell6300.101.75691.75851.7479
12602006.04.05 04:59s/l6300.101.75851.75851.7479-16.002861.40
12612006.04.05 04:59sell6310.101.75871.76031.7497
12622006.04.05 07:29s/l6310.101.76031.76031.7497-16.002845.40
12632006.04.05 07:29sell6320.101.76101.76261.7520
12642006.04.05 11:35t/p6320.101.75201.76261.752090.002935.40
12652006.04.05 17:30sell6330.101.75351.75511.7445
12662006.04.05 18:59s/l6330.101.75511.75511.7445-16.002919.40
12672006.04.05 18:59sell6340.101.75491.75651.7459
12682006.04.06 08:59s/l6340.101.75651.75651.7459-16.002903.40
12692006.04.06 08:59sell6350.101.75661.75821.7476
12702006.04.06 09:29s/l6350.101.75821.75821.7476-16.002887.40
12712006.04.06 09:29sell6360.101.75921.76081.7502
12722006.04.06 16:08t/p6360.101.75021.76081.750290.002977.40
12732006.04.06 20:00sell6370.101.75301.75461.7440
12742006.04.07 14:29t/p6370.101.74401.75461.744090.003067.40
12752006.04.11 18:00sell6380.021.74731.74861.7426
12762006.04.11 18:29s/l6380.021.74861.74861.7426-2.603064.80
12772006.04.11 18:29sell6390.101.74871.75031.7397
12782006.04.11 23:59s/l6390.101.75031.75031.7397-16.003048.80
12792006.04.12 00:00sell6400.101.75001.75161.7410
12802006.04.12 00:29s/l6400.101.75161.75161.7410-16.003032.80
12812006.04.12 00:29sell6410.101.75121.75281.7422
12822006.04.12 07:29s/l6410.101.75281.75281.7422-16.003016.80
12832006.04.12 07:29sell6420.101.75331.75491.7443
12842006.04.12 08:59s/l6420.101.75491.75491.7443-16.003000.80
12852006.04.12 08:59sell6430.101.75551.75711.7465
12862006.04.16 22:02close6430.101.75621.75711.7465-7.002993.80
12872006.04.16 22:03sell6440.021.75561.75691.7509
12882006.04.17 00:29s/l6440.021.75691.75691.7509-2.602991.20
12892006.04.17 00:29sell6450.101.75771.75931.7487
12902006.04.17 01:29s/l6450.101.75931.75931.7487-16.002975.20
12912006.04.17 01:29sell6460.101.75971.76131.7507
12922006.04.17 11:59s/l6460.101.76131.76131.7507-16.002959.20
12932006.04.17 11:59sell6470.101.76651.76811.7575
12942006.04.17 12:29s/l6470.101.76811.76811.7575-16.002943.20
12952006.04.17 12:29sell6480.101.76951.77111.7605
12962006.04.17 12:59s/l6480.101.77111.77111.7605-16.002927.20
12972006.04.17 12:59sell6490.101.77091.77251.7619
12982006.04.17 14:33s/l6490.101.77251.77251.7619-16.002911.20
12992006.04.17 14:33sell6500.101.77211.77371.7631
13002006.04.17 14:59s/l6500.101.77371.77371.7631-16.002895.20
13012006.04.17 14:59sell6510.101.77451.77611.7655
13022006.04.18 12:59s/l6510.101.77611.77611.7655-16.002879.20
13032006.04.18 13:29sell6520.101.77561.77721.7666
13042006.04.18 13:30s/l6520.101.77721.77721.7666-16.002863.20
13052006.04.18 13:30sell6530.101.77691.77851.7679
13062006.04.18 15:00s/l6530.101.77851.77851.7679-16.002847.20
13072006.04.18 15:00sell6540.101.77811.77971.7691
13082006.04.18 18:29s/l6540.101.77971.77971.7691-16.002831.20
13092006.04.18 18:29sell6550.601.78091.78341.7734
13102006.04.18 20:59s/l6550.601.78341.78341.7734-150.002681.20
13112006.04.18 21:00sell6560.101.78251.78411.7735
13122006.04.18 21:29s/l6560.101.78411.78411.7735-16.002665.20
13132006.04.18 21:29sell6570.101.78441.78601.7754
13142006.04.19 09:29s/l6570.101.78601.78601.7754-16.002649.20
13152006.04.19 09:29sell6580.101.78721.78881.7782
13162006.04.19 15:29s/l6580.101.78881.78881.7782-16.002633.20
13172006.04.19 15:29sell6590.101.78931.79091.7803
13182006.04.19 16:29s/l6590.101.79091.79091.7803-16.002617.20
13192006.04.19 16:29sell6600.101.79151.79311.7825
13202006.04.19 17:29s/l6600.101.79311.79311.7825-16.002601.20
13212006.04.19 17:29sell6610.101.79301.79461.7840
13222006.04.20 13:30t/p6610.101.78401.79461.784090.002691.20
13232006.04.21 03:00sell6620.021.77951.78081.7748
13242006.04.21 08:29s/l6620.021.78081.78081.7748-2.602688.60
13252006.04.21 08:29sell6630.101.78141.78301.7724
13262006.04.21 10:10s/l6630.101.78301.78301.7724-16.002672.60
13272006.04.21 10:10sell6640.101.78271.78431.7737
13282006.04.23 21:00s/l6640.101.78431.78431.7737-16.002656.60
13292006.04.23 21:00sell6650.101.78621.78781.7772
13302006.04.23 21:44s/l6650.101.78781.78781.7772-16.002640.60
13312006.04.23 21:44sell6660.101.78741.78901.7784
13322006.04.24 06:59s/l6660.101.78901.78901.7784-16.002624.60
13332006.04.24 06:59sell6670.101.78871.79031.7797
13342006.04.24 07:59s/l6670.101.79031.79031.7797-16.002608.60
13352006.04.24 07:59sell6680.101.79031.79191.7813
13362006.04.25 13:29s/l6680.101.79191.79191.7813-16.002592.60
13372006.04.25 13:29sell6690.101.79201.79361.7830
13382006.04.26 07:59t/p6690.101.78301.79361.783090.002682.60
13392006.04.26 15:04sell6700.021.78591.78721.7812
13402006.04.26 15:25s/l6700.021.78721.78721.7812-2.602680.00
13412006.04.26 15:25sell6710.101.78691.78851.7779
13422006.04.26 15:59s/l6710.101.78851.78851.7779-16.002664.00
13432006.04.26 16:00sell6720.101.78961.79121.7806
13442006.04.27 14:29s/l6720.101.79121.79121.7806-16.002648.00
13452006.04.27 14:29sell6730.101.79821.79981.7892
13462006.04.27 14:59s/l6730.101.79981.79981.7892-16.002632.00
13472006.04.27 15:29sell6740.101.79881.80041.7898
13482006.04.27 15:29s/l6740.101.80041.80041.7898-16.002616.00
13492006.04.27 15:29sell6750.101.80041.80201.7914
13502006.04.27 16:29s/l6750.101.80201.80201.7914-16.002600.00
13512006.04.27 16:29sell6760.101.80251.80411.7935
13522006.04.27 16:48s/l6760.101.80411.80411.7935-16.002584.00
13532006.04.27 16:48sell6770.101.80371.80531.7947
13542006.04.28 08:59s/l6770.101.80531.80531.7947-16.002568.00
13552006.04.28 08:59sell6780.101.80631.80791.7973
13562006.04.28 09:59s/l6780.101.80791.80791.7973-16.002552.00
13572006.04.28 10:29sell6790.101.80721.80881.7982
13582006.04.28 10:59s/l6790.101.80881.80881.7982-16.002536.00
13592006.04.28 10:59sell6800.101.80841.81001.7994
13602006.04.28 13:59s/l6800.101.81001.81001.7994-16.002520.00
13612006.04.28 13:59sell6810.101.81041.81201.8014
13622006.04.28 14:29s/l6810.101.81201.81201.8014-16.002504.00
13632006.04.28 14:29sell6820.101.81161.81321.8026
13642006.04.28 14:59s/l6820.101.81321.81321.8026-16.002488.00
13652006.04.28 14:59sell6830.101.81781.81941.8088
13662006.04.28 15:29s/l6830.101.81941.81941.8088-16.002472.00
13672006.04.28 15:29sell6840.101.82161.82321.8126
13682006.04.28 18:10s/l6840.101.82321.82321.8126-16.002456.00
13692006.04.28 18:10sell6850.101.82291.82451.8139
13702006.04.28 20:29s/l6850.101.82451.82451.8139-16.002440.00
13712006.04.28 20:29sell6860.101.82571.82731.8167
13722006.05.01 04:29s/l6860.101.82731.82731.8167-16.002424.00
13732006.05.01 04:29sell6870.101.82721.82881.8182
13742006.05.01 12:59s/l6870.101.82881.82881.8182-16.002408.00
13752006.05.01 12:59sell6880.101.83221.83381.8232
13762006.05.01 13:29s/l6880.101.83381.83381.8232-16.002392.00
13772006.05.01 13:29sell6890.101.83631.83791.8273
13782006.05.01 14:29s/l6890.101.83791.83791.8273-16.002376.00
13792006.05.01 14:30sell6900.021.83811.83941.8334
13802006.05.01 14:30t/p6900.021.83341.83941.83349.402385.40
13812006.05.01 14:30sell6910.101.83111.83271.8221
13822006.05.01 14:57s/l6910.101.83271.83271.8221-16.002369.40
13832006.05.01 14:57sell6920.101.83251.83411.8235
13842006.05.02 00:06t/p6920.101.82351.83411.823590.002459.40
13852006.05.02 07:59sell6930.101.82691.82851.8179
13862006.05.02 08:59s/l6930.101.82851.82851.8179-16.002443.40
13872006.05.02 08:59sell6940.101.83341.83501.8244
13882006.05.02 09:59s/l6940.101.83501.83501.8244-16.002427.40
13892006.05.02 09:59sell6950.101.83511.83671.8261
13902006.05.02 10:29s/l6950.101.83671.83671.8261-16.002411.40
13912006.05.02 10:29sell6960.101.83641.83801.8274
13922006.05.02 12:07s/l6960.101.83801.83801.8274-16.002395.40
13932006.05.02 12:07sell6970.101.83771.83931.8287
13942006.05.02 14:59s/l6970.101.83931.83931.8287-16.002379.40
13952006.05.02 14:59sell6980.101.83951.84111.8305
13962006.05.02 19:29s/l6980.101.84111.84111.8305-16.002363.40
13972006.05.02 19:29sell6990.101.84171.84331.8327
13982006.05.03 02:59s/l6990.101.84331.84331.8327-16.002347.40
13992006.05.03 03:01sell7000.101.84251.84411.8335
14002006.05.03 06:29s/l7000.101.84411.84411.8335-16.002331.40
14012006.05.03 06:30sell7010.021.84451.84581.8398
14022006.05.03 07:59t/p7010.021.83981.84581.83989.402340.80
14032006.05.03 13:08sell7020.021.83991.84121.8352
14042006.05.03 15:29s/l7020.021.84121.84121.8352-2.602338.20
14052006.05.03 15:29sell7030.601.84431.84681.8368
14062006.05.04 06:59t/p7030.601.83681.84681.8368450.002788.20
14072006.05.04 10:29sell7040.101.84211.84371.8331
14082006.05.04 12:34s/l7040.101.84371.84371.8331-16.002772.20
14092006.05.04 12:34sell7050.101.84351.84511.8345
14102006.05.04 13:59s/l7050.101.84511.84511.8345-16.002756.20
14112006.05.04 13:59sell7060.101.84491.84651.8359
14122006.05.04 14:29s/l7060.101.84651.84651.8359-16.002740.20
14132006.05.04 14:29sell7070.101.84791.84951.8389
14142006.05.04 15:29s/l7070.101.84951.84951.8389-16.002724.20
14152006.05.04 15:29sell7080.101.84931.85091.8403
14162006.05.04 18:29s/l7080.101.85091.85091.8403-16.002708.20
14172006.05.04 18:29sell7090.101.85431.85591.8453
14182006.05.05 12:59s/l7090.101.85591.85591.8453-16.002692.20
14192006.05.05 13:00sell7100.101.85691.85851.8479
14202006.05.05 13:29s/l7100.101.85851.85851.8479-16.002676.20
14212006.05.05 13:29sell7110.101.86211.86371.8531
14222006.05.07 21:30s/l7110.101.86371.86371.8531-16.002660.20
14232006.05.07 21:30sell7120.101.86361.86521.8546
14242006.05.08 08:29s/l7120.101.86521.86521.8546-16.002644.20
14252006.05.08 08:29sell7130.101.86781.86941.8588
14262006.05.08 15:00t/p7130.101.85881.86941.858890.002734.20
14272006.05.09 11:29sell7140.021.85791.85921.8532
14282006.05.09 12:59s/l7140.021.85921.85921.8532-2.602731.60
14292006.05.09 12:59sell7150.601.86031.86281.8528
14302006.05.09 13:29s/l7150.601.86281.86281.8528-150.002581.60
14312006.05.09 13:29sell7160.101.86281.86441.8538
14322006.05.09 13:59s/l7160.101.86441.86441.8538-16.002565.60
14332006.05.09 13:59sell7170.101.86451.86611.8555
14342006.05.09 14:29s/l7170.101.86611.86611.8555-16.002549.60
14352006.05.09 14:29sell7180.101.86721.86881.8582
14362006.05.10 06:59s/l7180.101.86881.86881.8582-16.002533.60
14372006.05.10 07:29sell7190.101.87021.87181.8612
14382006.05.10 23:59t/p7190.101.86121.87181.861290.002623.60
14392006.05.11 10:30sell7200.601.86701.86951.8595
14402006.05.11 13:29s/l7200.601.86951.86951.8595-150.002473.60
14412006.05.11 13:29sell7210.101.87001.87161.8610
14422006.05.11 13:59s/l7210.101.87161.87161.8610-16.002457.60
14432006.05.11 13:59sell7220.101.87251.87411.8635
14442006.05.11 14:29s/l7220.101.87411.87411.8635-16.002441.60
14452006.05.11 14:29sell7230.101.87511.87671.8661
14462006.05.11 14:59s/l7230.101.87671.87671.8661-16.002425.60
14472006.05.11 14:59sell7240.101.87931.88091.8703
14482006.05.11 15:59s/l7240.101.88091.88091.8703-16.002409.60
14492006.05.11 15:59sell7250.101.88411.88571.8751
14502006.05.11 23:29s/l7250.101.88571.88571.8751-16.002393.60
14512006.05.11 23:29sell7260.101.88581.88741.8768
14522006.05.12 05:59s/l7260.101.88741.88741.8768-16.002377.60
14532006.05.12 05:59sell7270.101.88741.88901.8784
14542006.05.12 07:29s/l7270.101.88901.88901.8784-16.002361.60
14552006.05.12 07:29sell7280.101.89111.89271.8821
14562006.05.12 08:59s/l7280.101.89271.89271.8821-16.002345.60
14572006.05.12 08:59sell7290.101.89271.89431.8837
14582006.05.12 09:29s/l7290.101.89431.89431.8837-16.002329.60
14592006.05.12 09:29sell7300.101.89461.89621.8856
14602006.05.12 09:59s/l7300.101.89621.89621.8856-16.002313.60
14612006.05.12 09:59sell7310.101.89621.89781.8872
14622006.05.12 10:29s/l7310.101.89781.89781.8872-16.002297.60
14632006.05.12 10:29sell7320.101.89751.89911.8885
14642006.05.12 14:31t/p7320.101.88851.89911.888590.002387.60
14652006.05.12 14:31sell7330.021.89011.89141.8854
14662006.05.12 14:31s/l7330.021.89141.89141.8854-2.602385.00
14672006.05.12 14:31sell7340.101.89341.89501.8844
14682006.05.12 19:59s/l7340.101.89501.89501.8844-16.002369.00
14692006.05.12 20:00sell7350.101.89501.89661.8860
14702006.05.14 22:00s/l7350.101.89661.89661.8860-16.002353.00
14712006.05.14 22:00sell7360.101.89651.89811.8875
14722006.05.14 22:11s/l7360.101.89811.89811.8875-16.002337.00
14732006.05.14 22:11sell7370.101.89781.89941.8888
14742006.05.14 22:15s/l7370.101.89941.89941.8888-16.002321.00
14752006.05.14 22:15sell7380.101.89901.90061.8900
14762006.05.15 08:00t/p7380.101.89001.90061.890090.002411.00
14772006.05.16 03:59sell7390.101.88581.88741.8768
14782006.05.16 18:29s/l7390.101.88741.88741.8768-16.002395.00
14792006.05.16 18:29sell7400.101.88841.89001.8794
14802006.05.17 03:29s/l7400.101.89001.89001.8794-16.002379.00
14812006.05.17 03:29sell7410.101.89161.89321.8826
14822006.05.17 07:29s/l7410.101.89321.89321.8826-16.002363.00
14832006.05.17 07:29sell7420.101.89581.89741.8868
14842006.05.17 08:59s/l7420.101.89741.89741.8868-16.002347.00
14852006.05.17 08:59sell7430.101.89891.90051.8899
14862006.05.17 14:29t/p7430.101.88991.90051.889990.002437.00
14872006.05.18 09:59sell7440.101.88801.88961.8790
14882006.05.18 13:59s/l7440.101.88961.88961.8790-16.002421.00
14892006.05.18 13:59sell7450.101.89181.89341.8828
14902006.05.18 20:59s/l7450.101.89341.89341.8828-16.002405.00
14912006.05.18 20:59sell7460.101.89331.89491.8843
14922006.05.18 21:29s/l7460.101.89491.89491.8843-16.002389.00
14932006.05.18 21:29sell7470.101.89581.89741.8868
14942006.05.19 07:29t/p7470.101.88681.89741.886890.002479.00
14952006.05.22 18:30sell7480.021.88771.88901.8830
14962006.05.23 07:59t/p7480.021.88301.88901.88309.402488.40
14972006.05.23 12:00sell7490.101.88471.88631.8757
14982006.05.24 05:59t/p7490.101.87571.88631.875790.002578.40
14992006.05.24 11:00sell7500.101.88481.88641.8758
15002006.05.24 14:29t/p7500.101.87581.88641.875890.002668.40
15012006.05.30 06:34sell7510.021.87141.87271.8667
15022006.05.30 06:59s/l7510.021.87271.87271.8667-2.602665.80
15032006.05.30 06:59sell7520.101.87321.87481.8642
15042006.05.30 07:30s/l7520.101.87481.87481.8642-16.002649.80
15052006.05.30 07:59sell7530.101.87341.87501.8644
15062006.05.30 07:59s/l7530.101.87501.87501.8644-16.002633.80
15072006.05.30 07:59sell7540.101.87561.87721.8666
15082006.05.30 09:59s/l7540.101.87721.87721.8666-16.002617.80
15092006.05.30 09:59sell7550.101.87901.88061.8700
15102006.05.30 13:59s/l7550.101.88061.88061.8700-16.002601.80
15112006.05.30 13:59sell7560.101.88261.88421.8736
15122006.05.30 14:29s/l7560.101.88421.88421.8736-16.002585.80
15132006.05.30 14:29sell7570.101.88601.88761.8770
15142006.05.31 11:44t/p7570.101.87701.88761.877090.002675.80
15152006.06.02 13:00sell7580.021.88051.88181.8758
15162006.06.02 13:29s/l7580.021.88181.88181.8758-2.602673.20
15172006.06.02 13:29sell7590.101.88191.88351.8729
15182006.06.02 14:59s/l7590.101.88351.88351.8729-16.002657.20
15192006.06.02 15:00sell7600.101.88561.88721.8766
15202006.06.05 18:59t/p7600.101.87661.88721.876690.002747.20
15212006.06.14 14:29sell7610.021.84631.84761.8416
15222006.06.14 15:29s/l7610.021.84761.84761.8416-2.602744.60
15232006.06.14 15:29sell7620.101.84791.84951.8389
15242006.06.14 15:30s/l7620.101.84951.84951.8389-16.002728.60
15252006.06.14 15:30sell7630.101.84941.85101.8404
15262006.06.15 13:29s/l7630.101.85101.85101.8404-16.002712.60
15272006.06.15 13:29sell7640.101.85161.85321.8426
15282006.06.16 02:46s/l7640.101.85321.85321.8426-16.002696.60
15292006.06.16 02:46sell7650.101.85281.85441.8438
15302006.06.16 07:29s/l7650.101.85441.85441.8438-16.002680.60
15312006.06.16 07:29sell7660.101.85411.85571.8451
15322006.06.19 01:29t/p7660.101.84511.85571.845190.002770.60
15332006.06.21 02:30sell7670.021.84631.84761.8416
15342006.06.21 11:29t/p7670.021.84161.84761.84169.402780.00
15352006.06.21 17:53sell7680.101.84521.84681.8362
15362006.06.22 06:35s/l7680.101.84681.84681.8362-16.002764.00
15372006.06.22 06:35sell7690.101.84641.84801.8374
15382006.06.22 10:29t/p7690.101.83741.84801.837490.002854.00
15392006.06.29 21:00sell7700.021.82801.82931.8233
15402006.06.30 01:04s/l7700.021.82931.82931.8233-2.602851.40
15412006.06.30 01:04sell7710.101.82901.83061.8200
15422006.06.30 01:27s/l7710.101.83061.83061.8200-16.002835.40
15432006.06.30 01:27sell7720.101.83041.83201.8214
15442006.06.30 01:34s/l7720.101.83201.83201.8214-16.002819.40
15452006.06.30 01:34sell7730.101.83181.83341.8228
15462006.06.30 01:35s/l7730.101.83341.83341.8228-16.002803.40
15472006.06.30 01:35sell7740.101.83361.83521.8246
15482006.06.30 05:29s/l7740.101.83521.83521.8246-16.002787.40
15492006.06.30 05:29sell7750.101.83481.83641.8258
15502006.06.30 05:50s/l7750.101.83641.83641.8258-16.002771.40
15512006.06.30 05:50sell7760.101.83621.83781.8272
15522006.06.30 12:25s/l7760.101.83781.83781.8272-16.002755.40
15532006.06.30 12:25sell7770.101.83751.83911.8285
15542006.06.30 12:31s/l7770.101.83911.83911.8285-16.002739.40
15552006.06.30 12:31sell7780.101.83881.84041.8298
15562006.06.30 12:32s/l7780.101.84041.84041.8298-16.002723.40
15572006.06.30 12:32sell7790.101.84041.84201.8314
15582006.06.30 12:40s/l7790.101.84201.84201.8314-16.002707.40
15592006.06.30 12:40sell7800.101.84171.84331.8327
15602006.06.30 12:41s/l7800.101.84331.84331.8327-16.002691.40
15612006.06.30 12:41sell7810.101.84291.84451.8339
15622006.06.30 12:42s/l7810.101.84451.84451.8339-16.002675.40
15632006.06.30 12:42sell7820.101.84441.84601.8354
15642006.06.30 14:00s/l7820.101.84601.84601.8354-16.002659.40
15652006.06.30 14:00sell7830.101.84571.84731.8367
15662006.06.30 14:53s/l7830.101.84731.84731.8367-16.002643.40
15672006.06.30 14:53sell7840.101.84801.84961.8390
15682006.06.30 14:57s/l7840.101.84961.84961.8390-16.002627.40
15692006.06.30 14:57sell7850.101.84931.85091.8403
15702006.07.03 15:16t/p7850.101.84031.85091.840390.002717.40
15712006.07.04 00:00sell7860.101.84251.84411.8335
15722006.07.04 00:46s/l7860.101.84411.84411.8335-16.002701.40
15732006.07.04 00:46sell7870.101.84381.84541.8348
15742006.07.04 06:26s/l7870.101.84541.84541.8348-16.002685.40
15752006.07.04 06:26sell7880.101.84511.84671.8361
15762006.07.04 08:52s/l7880.101.84671.84671.8361-16.002669.40
15772006.07.04 08:52sell7890.101.84631.84791.8373
15782006.07.04 13:17s/l7890.101.84791.84791.8373-16.002653.40
15792006.07.04 13:17sell7900.101.84761.84921.8386
15802006.07.05 12:31t/p7900.101.83861.84921.838690.002743.40
15812006.07.07 09:30sell7910.021.84031.84161.8356
15822006.07.07 09:38s/l7910.021.84161.84161.8356-2.602740.80
15832006.07.07 09:38sell7920.101.84151.84311.8325
15842006.07.07 12:29s/l7920.101.84311.84311.8325-16.002724.80
15852006.07.07 12:29sell7930.101.84391.84551.8349
15862006.07.07 12:30s/l7930.101.84551.84551.8349-16.002708.80
15872006.07.07 12:30sell7940.101.84821.84981.8392
15882006.07.07 12:30s/l7940.101.84981.84981.8392-16.002692.80
15892006.07.07 12:30sell7950.101.85111.85271.8421
15902006.07.07 12:30s/l7950.101.85271.85271.8421-16.002676.80
15912006.07.07 12:30sell7960.101.85391.85551.8449
15922006.07.10 09:29t/p7960.101.84491.85551.844990.002766.80
15932006.07.11 01:00sell7970.021.84351.84481.8388
15942006.07.11 01:59s/l7970.021.84481.84481.8388-2.602764.20
15952006.07.11 01:59sell7980.101.84441.84601.8354
15962006.07.11 18:40s/l7980.101.84601.84601.8354-16.002748.20
15972006.07.11 18:41sell7990.101.84601.84761.8370
15982006.07.12 06:36s/l7990.101.84761.84761.8370-16.002732.20
15992006.07.12 06:36sell8000.101.84741.84901.8384
16002006.07.12 12:30t/p8000.101.83841.84901.838490.002822.20
16012006.07.13 14:00sell8010.021.84361.84491.8389
16022006.07.13 14:05s/l8010.021.84491.84491.8389-2.602819.60
16032006.07.13 14:05sell8020.101.84451.84611.8355
16042006.07.13 14:10s/l8020.101.84611.84611.8355-16.002803.60
16052006.07.13 14:10sell8030.101.84601.84761.8370
16062006.07.14 06:23t/p8030.101.83701.84761.837090.002893.60
16072006.07.14 10:30sell8040.101.84181.84341.8328
16082006.07.14 10:38s/l8040.101.84341.84341.8328-16.002877.60
16092006.07.14 10:38sell8050.101.84311.84471.8341
16102006.07.14 12:30s/l8050.101.84471.84471.8341-16.002861.60
16112006.07.14 12:30sell8060.101.84441.84601.8354
16122006.07.14 13:55t/p8060.101.83541.84601.835490.002951.60
16132006.07.19 14:30sell8070.021.83901.84031.8343
16142006.07.19 16:51s/l8070.021.84031.84031.8343-2.602949.00
16152006.07.19 16:51sell8080.101.83961.84121.8306
16162006.07.19 16:55s/l8080.101.84121.84121.8306-16.002933.00
16172006.07.19 16:55sell8090.101.84081.84241.8318
16182006.07.19 16:58s/l8090.101.84241.84241.8318-16.002917.00
16192006.07.19 16:58sell8100.101.84201.84361.8330
16202006.07.19 17:30s/l8100.101.84361.84361.8330-16.002901.00
16212006.07.19 17:30sell8110.101.84331.84491.8343
16222006.07.20 01:18s/l8110.101.84491.84491.8343-16.002885.00
16232006.07.20 01:18sell8120.101.84461.84621.8356
16242006.07.20 01:19s/l8120.101.84621.84621.8356-16.002869.00
16252006.07.20 01:19sell8130.101.84581.84741.8368
16262006.07.20 08:30s/l8130.101.84741.84741.8368-16.002853.00
16272006.07.20 08:30sell8140.101.84771.84931.8387
16282006.07.20 10:55s/l8140.101.84931.84931.8387-16.002837.00
16292006.07.20 10:55sell8150.101.84891.85051.8399
16302006.07.20 11:25s/l8150.101.85051.85051.8399-16.002821.00
16312006.07.20 11:25sell8160.101.85011.85171.8411
16322006.07.20 11:52s/l8160.101.85171.85171.8411-16.002805.00
16332006.07.20 11:52sell8170.101.85151.85311.8425
16342006.07.21 07:14s/l8170.101.85311.85311.8425-16.002789.00
16352006.07.21 07:14sell8180.021.85281.85411.8481
16362006.07.21 07:14s/l8180.021.85411.85411.8481-2.602786.40
16372006.07.21 07:14sell8190.101.85391.85551.8449
16382006.07.21 07:15s/l8190.101.85551.85551.8449-16.002770.40
16392006.07.21 07:15sell8200.101.85401.85561.8450
16402006.07.21 07:19s/l8200.101.85561.85561.8450-16.002754.40
16412006.07.21 07:19sell8210.101.85531.85691.8463
16422006.07.21 10:22s/l8210.101.85691.85691.8463-16.002738.40
16432006.07.21 10:22sell8220.021.85671.85801.8520
16442006.07.21 10:22s/l8220.021.85801.85801.8520-2.602735.80
16452006.07.21 10:22sell8230.101.85811.85971.8491
16462006.07.21 14:11s/l8230.101.85971.85971.8491-16.002719.80
16472006.07.21 14:11sell8240.101.85941.86101.8504
16482006.07.24 07:23t/p8240.101.85041.86101.850490.002809.80
16492006.07.24 11:30sell8250.101.85341.85501.8444
16502006.07.24 12:20s/l8250.101.85501.85501.8444-16.002793.80
16512006.07.24 12:20sell8260.101.85461.85621.8456
16522006.07.25 00:32t/p8260.101.84561.85621.845690.002883.80
16532006.07.25 06:00sell8270.601.85131.85381.8438
16542006.07.25 06:24s/l8270.601.85381.85381.8438-150.002733.80
16552006.07.25 06:24sell8280.101.85341.85501.8444
16562006.07.25 15:10t/p8280.101.84441.85501.844490.002823.80
16572006.07.26 17:33sell8290.021.84971.85101.8450
16582006.07.26 17:39s/l8290.021.85101.85101.8450-2.602821.20
16592006.07.26 17:39sell8300.101.85061.85221.8416
16602006.07.26 18:08s/l8300.101.85221.85221.8416-16.002805.20
16612006.07.26 18:08sell8310.101.85211.85371.8431
16622006.07.26 18:22s/l8310.101.85371.85371.8431-16.002789.20
16632006.07.26 18:22sell8320.101.85351.85511.8445
16642006.07.26 18:25s/l8320.101.85511.85511.8445-16.002773.20
16652006.07.26 18:25sell8330.101.85491.85651.8459
16662006.07.27 05:40s/l8330.101.85651.85651.8459-16.002757.20
16672006.07.27 05:40sell8340.101.85611.85771.8471
16682006.07.27 05:57s/l8340.101.85771.85771.8471-16.002741.20
16692006.07.27 05:57sell8350.101.85741.85901.8484
16702006.07.27 07:10s/l8350.101.85901.85901.8484-16.002725.20
16712006.07.27 07:10sell8360.101.85881.86041.8498
16722006.07.27 08:31s/l8360.101.86041.86041.8498-16.002709.20
16732006.07.27 08:31sell8370.101.86011.86171.8511
16742006.07.27 09:15s/l8370.101.86171.86171.8511-16.002693.20
16752006.07.27 09:15sell8380.101.86141.86301.8524
16762006.07.27 10:24s/l8380.101.86301.86301.8524-16.002677.20
16772006.07.27 10:24sell8390.101.86261.86421.8536
16782006.07.27 13:06s/l8390.101.86421.86421.8536-16.002661.20
16792006.07.27 13:06sell8400.101.86391.86551.8549
16802006.07.27 13:11s/l8400.101.86551.86551.8549-16.002645.20
16812006.07.27 13:11sell8410.101.86511.86671.8561
16822006.07.27 13:13s/l8410.101.86671.86671.8561-16.002629.20
16832006.07.27 13:13sell8420.101.86631.86791.8573
16842006.07.27 18:18t/p8420.101.85731.86791.857390.002719.20
16852006.07.28 04:00sell8430.101.85811.85971.8491
16862006.07.28 06:53s/l8430.101.85971.85971.8491-16.002703.20
16872006.07.28 06:53sell8440.101.85941.86101.8504
16882006.07.28 09:07s/l8440.101.86101.86101.8504-16.002687.20
16892006.07.28 09:07sell8450.101.86061.86221.8516
16902006.07.28 12:31s/l8450.101.86221.86221.8516-16.002671.20
16912006.07.28 12:31sell8460.101.86191.86351.8529
16922006.07.28 12:31s/l8460.101.86351.86351.8529-16.002655.20
16932006.07.28 12:31sell8470.101.86531.86691.8563
16942006.07.28 13:17s/l8470.101.86691.86691.8563-16.002639.20
16952006.07.28 13:17sell8480.101.86661.86821.8576
16962006.07.28 19:59close at stop8480.101.86321.86821.857634.002673.20