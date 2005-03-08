Strategy Tester Report
GoGetLongs2x

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.30 00:00 (2005.02.01 - 2006.07.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.01; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.5; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.02; StopLoss6=13;
Bars in test17394Ticks modelled1716120Modelling quality65.45%
Initial deposit500.00
Total net profit1445.90Gross profit4472.60Gross loss-3026.70
Profit factor1.48Expected payoff1.72
Absolute drawdown69.40Maximal drawdown456.60 (37.46%)Relative drawdown37.46% (456.60)
Total trades841Short positions (won %)841 (15.46%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)130 (15.46%)Loss trades (% of total)711 (84.54%)
Largestprofit trade450.00loss trade-150.00
Averageprofit trade34.40loss trade-4.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (378.40)consecutive losses (loss in money)28 (-44.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)450.00 (1)consecutive loss (count of losses)-186.30 (23)
Averageconsecutive wins1consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57sell10.201.92531.92691.9163
22005.03.04 15:27s/l10.201.92691.92691.9163-32.00468.00
32005.03.04 15:28sell20.011.92711.92871.9181
42005.03.07 08:00t/p20.011.91811.92871.91819.00477.00
52005.03.07 16:00sell30.201.91651.91811.9075
62005.03.08 07:01s/l30.201.91811.91811.9075-32.00445.00
72005.03.08 07:01sell40.011.91921.92081.9102
82005.03.08 07:31s/l40.011.92081.92081.9102-1.60443.40
92005.03.08 07:31sell50.011.92151.92311.9125
102005.03.08 10:54s/l50.011.92311.92311.9125-1.60441.80
112005.03.08 10:54sell60.011.92271.92431.9137
122005.03.08 13:02s/l60.011.92431.92431.9137-1.60440.20
132005.03.08 13:02sell70.011.92401.92561.9150
142005.03.08 13:21s/l70.011.92561.92561.9150-1.60438.60
152005.03.08 13:21sell80.011.92521.92681.9162
162005.03.08 13:22s/l80.011.92681.92681.9162-1.60437.00
172005.03.08 13:22sell90.011.92691.92851.9179
182005.03.08 13:51s/l90.011.92851.92851.9179-1.60435.40
192005.03.08 13:51sell100.011.92821.92981.9192
202005.03.08 13:52s/l100.011.92981.92981.9192-1.60433.80
212005.03.08 13:52sell110.011.92941.93101.9204
222005.03.08 14:57s/l110.011.93101.93101.9204-1.60432.20
232005.03.08 14:57sell120.011.93061.93221.9216
242005.03.08 15:26s/l120.011.93221.93221.9216-1.60430.60
252005.03.08 15:26sell130.011.93191.93351.9229
262005.03.09 12:00t/p130.011.92291.93351.92299.00439.60
272005.03.09 16:31sell140.021.92711.92841.9224
282005.03.09 17:04s/l140.021.92841.92841.9224-2.60437.00
292005.03.09 17:04sell150.011.92811.92971.9191
302005.03.10 01:07s/l150.011.92971.92971.9191-1.60435.40
312005.03.10 01:07sell160.011.92951.93111.9205
322005.03.11 07:34t/p160.011.92051.93111.92059.00444.40
332005.03.11 15:30sell170.201.92681.92841.9178
342005.03.14 07:04t/p170.201.91781.92841.9178180.00624.40
352005.03.16 09:30sell180.021.92211.92341.9174
362005.03.16 09:32s/l180.021.92341.92341.9174-2.60621.80
372005.03.16 09:32sell190.011.92321.92481.9142
382005.03.16 10:31s/l190.011.92481.92481.9142-1.60620.20
392005.03.16 10:31sell200.011.92441.92601.9154
402005.03.16 12:52s/l200.011.92601.92601.9154-1.60618.60
412005.03.16 12:52sell210.011.92611.92771.9171
422005.03.16 12:57s/l210.011.92771.92771.9171-1.60617.00
432005.03.16 12:57sell220.011.92771.92931.9187
442005.03.16 14:56s/l220.011.92931.92931.9187-1.60615.40
452005.03.16 14:56sell230.011.92891.93051.9199
462005.03.17 12:47t/p230.011.91991.93051.91999.00624.40
472005.03.17 15:37sell240.201.92431.92591.9153
482005.03.17 16:01s/l240.201.92591.92591.9153-32.00592.40
492005.03.17 16:01sell250.011.92571.92731.9167
502005.03.18 07:36t/p250.011.91671.92731.91679.00601.40
512005.03.29 08:56sell260.021.87391.87521.8692
522005.03.29 11:47s/l260.021.87521.87521.8692-2.60598.80
532005.03.29 11:47sell270.011.87481.87641.8658
542005.03.29 18:24s/l270.011.87641.87641.8658-1.60597.20
552005.03.29 18:24sell280.011.87621.87781.8672
562005.03.30 01:16s/l280.011.87781.87781.8672-1.60595.60
572005.03.30 01:16sell290.011.87761.87921.8686
582005.03.30 03:02s/l290.011.87921.87921.8686-1.60594.00
592005.03.30 03:02sell300.011.87891.88051.8699
602005.03.30 03:17s/l300.011.88051.88051.8699-1.60592.40
612005.03.30 03:17sell310.011.88011.88171.8711
622005.03.30 08:22s/l310.011.88171.88171.8711-1.60590.80
632005.03.30 08:22sell320.011.88141.88301.8724
642005.03.30 08:25s/l320.011.88301.88301.8724-1.60589.20
652005.03.30 08:25sell330.011.88261.88421.8736
662005.03.30 13:22s/l330.011.88421.88421.8736-1.60587.60
672005.03.30 13:22sell340.011.88411.88571.8751
682005.03.31 12:30s/l340.011.88571.88571.8751-1.60586.00
692005.03.31 12:30sell350.021.88721.88851.8825
702005.03.31 13:00s/l350.021.88851.88851.8825-2.60583.40
712005.03.31 13:00sell360.011.89071.89231.8817
722005.04.01 12:30s/l360.011.89231.89231.8817-1.60581.80
732005.04.01 12:30sell370.021.89331.89461.8886
742005.04.01 12:30s/l370.021.89461.89461.8886-2.60579.20
752005.04.01 12:30sell380.011.89561.89721.8866
762005.04.01 12:30s/l380.011.89721.89721.8866-1.60577.60
772005.04.01 12:30sell390.011.89761.89921.8886
782005.04.01 13:17t/p390.011.88861.89921.88869.00586.60
792005.04.01 13:17sell400.201.88811.88971.8791
802005.04.01 13:18s/l400.201.88971.88971.8791-32.00554.60
812005.04.01 13:18sell410.011.88971.89131.8807
822005.04.01 13:20s/l410.011.89131.89131.8807-1.60553.00
832005.04.01 13:20sell420.011.89171.89331.8827
842005.04.01 13:28s/l420.011.89331.89331.8827-1.60551.40
852005.04.01 13:28sell430.011.89361.89521.8846
862005.04.01 14:00t/p430.011.88461.89521.88469.00560.40
872005.04.01 14:27sell440.201.88901.89061.8800
882005.04.01 14:29t/p440.201.88001.89061.8800180.00740.40
892005.04.05 20:00sell450.201.88041.88201.8714
902005.04.06 02:31s/l450.201.88201.88201.8714-32.00708.40
912005.04.06 02:31sell460.011.88171.88331.8727
922005.04.06 04:27s/l460.011.88331.88331.8727-1.60706.80
932005.04.06 04:27sell470.011.88291.88451.8739
942005.04.06 06:44s/l470.011.88451.88451.8739-1.60705.20
952005.04.06 06:44sell480.011.88421.88581.8752
962005.04.06 12:30t/p480.011.87521.88581.87529.00714.20
972005.04.06 16:30sell490.201.88041.88201.8714
982005.04.06 16:32s/l490.201.88201.88201.8714-32.00682.20
992005.04.06 16:32sell500.011.88171.88331.8727
1002005.04.07 04:31s/l500.011.88331.88331.8727-1.60680.60
1012005.04.07 04:31sell510.011.88351.88511.8745
1022005.04.07 06:01s/l510.011.88511.88511.8745-1.60679.00
1032005.04.07 06:01sell520.011.88571.88731.8767
1042005.04.07 11:30t/p520.011.87671.88731.87679.00688.00
1052005.04.08 17:30sell530.021.88201.88331.8773
1062005.04.08 17:56s/l530.021.88331.88331.8773-2.60685.40
1072005.04.08 17:56sell540.011.88291.88451.8739
1082005.04.08 18:55s/l540.011.88451.88451.8739-1.60683.80
1092005.04.08 18:55sell550.011.88441.88601.8754
1102005.04.11 07:41s/l550.011.88601.88601.8754-1.60682.20
1112005.04.11 07:41sell560.011.88571.88731.8767
1122005.04.11 07:46s/l560.011.88731.88731.8767-1.60680.60
1132005.04.11 07:46sell570.011.88691.88851.8779
1142005.04.11 08:11s/l570.011.88851.88851.8779-1.60679.00
1152005.04.11 08:11sell580.011.88821.88981.8792
1162005.04.11 08:15s/l580.011.88981.88981.8792-1.60677.40
1172005.04.11 08:15sell590.011.88951.89111.8805
1182005.04.11 08:41s/l590.011.89111.89111.8805-1.60675.80
1192005.04.11 08:41sell600.011.89091.89251.8819
1202005.04.11 16:02s/l600.011.89251.89251.8819-1.60674.20
1212005.04.11 16:02sell610.011.89221.89381.8832
1222005.04.12 06:31s/l610.011.89381.89381.8832-1.60672.60
1232005.04.12 06:31sell620.011.89351.89511.8845
1242005.04.12 11:56s/l620.011.89511.89511.8845-1.60671.00
1252005.04.12 11:56sell630.011.89471.89631.8857
1262005.04.12 12:54s/l630.011.89631.89631.8857-1.60669.40
1272005.04.12 12:54sell640.011.89601.89761.8870
1282005.04.12 13:00t/p640.011.88701.89761.88709.00678.40
1292005.04.12 18:30sell650.201.88941.89101.8804
1302005.04.12 18:44s/l650.201.89101.89101.8804-32.00646.40
1312005.04.12 18:44sell660.011.89071.89231.8817
1322005.04.12 20:34s/l660.011.89231.89231.8817-1.60644.80
1332005.04.12 20:34sell670.011.89201.89361.8830
1342005.04.13 03:04s/l670.011.89361.89361.8830-1.60643.20
1352005.04.13 03:04sell680.011.89321.89481.8842
1362005.04.13 06:01s/l680.011.89481.89481.8842-1.60641.60
1372005.04.13 06:01sell690.011.89441.89601.8854
1382005.04.14 09:34t/p690.011.88541.89601.88549.00650.60
1392005.04.15 14:27sell700.021.89371.89501.8890
1402005.04.15 14:56s/l700.021.89501.89501.8890-2.60648.00
1412005.04.15 14:56sell710.011.89461.89621.8856
1422005.04.18 07:39s/l710.011.89621.89621.8856-1.60646.40
1432005.04.18 07:39sell720.011.89591.89751.8869
1442005.04.18 08:27s/l720.011.89751.89751.8869-1.60644.80
1452005.04.18 08:27sell730.011.89711.89871.8881
1462005.04.18 08:36s/l730.011.89871.89871.8881-1.60643.20
1472005.04.18 08:36sell740.011.89831.89991.8893
1482005.04.18 08:40s/l740.011.89991.89991.8893-1.60641.60
1492005.04.18 08:40sell750.011.89961.90121.8906
1502005.04.18 10:56s/l750.011.90121.90121.8906-1.60640.00
1512005.04.18 10:56sell760.011.90091.90251.8919
1522005.04.18 14:33s/l760.011.90251.90251.8919-1.60638.40
1532005.04.18 14:33sell770.011.90221.90381.8932
1542005.04.18 14:51s/l770.011.90381.90381.8932-1.60636.80
1552005.04.18 14:51sell780.011.90341.90501.8944
1562005.04.18 15:50s/l780.011.90501.90501.8944-1.60635.20
1572005.04.18 15:50sell790.011.90471.90631.8957
1582005.04.19 06:40s/l790.011.90631.90631.8957-1.60633.60
1592005.04.19 06:40sell800.011.90601.90761.8970
1602005.04.19 07:08s/l800.011.90761.90761.8970-1.60632.00
1612005.04.19 07:08sell810.011.90761.90921.8986
1622005.04.19 07:27s/l810.011.90921.90921.8986-1.60630.40
1632005.04.19 07:27sell820.011.90881.91041.8998
1642005.04.19 10:04s/l820.011.91041.91041.8998-1.60628.80
1652005.04.19 10:04sell830.011.91011.91171.9011
1662005.04.19 10:06s/l830.011.91171.91171.9011-1.60627.20
1672005.04.19 10:06sell840.011.91131.91291.9023
1682005.04.19 10:25s/l840.011.91291.91291.9023-1.60625.60
1692005.04.19 10:25sell850.011.91251.91411.9035
1702005.04.19 14:23s/l850.011.91411.91411.9035-1.60624.00
1712005.04.19 14:23sell860.011.91381.91541.9048
1722005.04.19 14:30s/l860.011.91541.91541.9048-1.60622.40
1732005.04.19 14:30sell870.011.91501.91661.9060
1742005.04.19 14:52s/l870.011.91661.91661.9060-1.60620.80
1752005.04.19 14:52sell880.011.91631.91791.9073
1762005.04.19 15:28s/l880.011.91791.91791.9073-1.60619.20
1772005.04.19 15:28sell890.011.91751.91911.9085
1782005.04.19 19:17s/l890.011.91911.91911.9085-1.60617.60
1792005.04.19 19:17sell900.021.91891.92021.9142
1802005.04.19 19:23s/l900.021.92021.92021.9142-2.60615.00
1812005.04.19 19:23sell910.011.91991.92151.9109
1822005.04.20 13:00t/p910.011.91091.92151.91099.00624.00
1832005.04.20 14:30sell920.021.91591.91721.9112
1842005.04.20 14:30s/l920.021.91721.91721.9112-2.60621.40
1852005.04.20 14:30sell930.011.91741.91901.9084
1862005.04.20 14:36s/l930.011.91901.91901.9084-1.60619.80
1872005.04.20 14:36sell940.011.91861.92021.9096
1882005.04.20 15:04s/l940.011.92021.92021.9096-1.60618.20
1892005.04.20 15:04sell950.011.91991.92151.9109
1902005.04.20 15:34s/l950.011.92151.92151.9109-1.60616.60
1912005.04.20 15:34sell960.011.92091.92251.9119
1922005.04.21 08:35t/p960.011.91191.92251.91199.00625.60
1932005.04.22 10:00sell970.021.91381.91511.9091
1942005.04.22 10:00s/l970.021.91511.91511.9091-2.60623.00
1952005.04.22 10:00sell980.011.91511.91671.9061
1962005.04.22 10:58s/l980.011.91671.91671.9061-1.60621.40
1972005.04.22 10:58sell990.011.91651.91811.9075
1982005.04.26 07:01t/p990.011.90751.91811.90759.00630.40
1992005.04.28 15:00sell1000.021.90811.90941.9034
2002005.04.28 15:26s/l1000.021.90941.90941.9034-2.60627.80
2012005.04.28 15:26sell1010.011.90901.91061.9000
2022005.04.29 04:30s/l1010.011.91061.91061.9000-1.60626.20
2032005.04.29 04:30sell1020.011.91041.91201.9014
2042005.04.29 04:37s/l1020.011.91201.91201.9014-1.60624.60
2052005.04.29 04:37sell1030.011.91181.91341.9028
2062005.04.29 04:41s/l1030.011.91341.91341.9028-1.60623.00
2072005.04.29 04:41sell1040.011.91301.91461.9040
2082005.04.29 04:42s/l1040.011.91461.91461.9040-1.60621.40
2092005.04.29 04:42sell1050.011.91431.91591.9053
2102005.04.29 06:27s/l1050.011.91591.91591.9053-1.60619.80
2112005.04.29 06:27sell1060.011.91551.91711.9065
2122005.04.29 18:00t/p1060.011.90651.91711.90659.00628.80
2132005.05.04 08:53sell1070.021.89991.90121.8952
2142005.05.04 09:49s/l1070.021.90121.90121.8952-2.60626.20
2152005.05.04 09:49sell1080.011.90081.90241.8918
2162005.05.04 10:48s/l1080.011.90241.90241.8918-1.60624.60
2172005.05.04 10:48sell1090.011.90211.90371.8931
2182005.05.05 05:30s/l1090.011.90371.90371.8931-1.60623.00
2192005.05.05 05:30sell1100.011.90331.90491.8943
2202005.05.05 05:36s/l1100.011.90491.90491.8943-1.60621.40
2212005.05.05 05:36sell1110.011.90481.90641.8958
2222005.05.05 12:51s/l1110.011.90641.90641.8958-1.60619.80
2232005.05.05 12:51sell1120.011.90611.90771.8971
2242005.05.05 16:46s/l1120.011.90771.90771.8971-1.60618.20
2252005.05.05 16:46sell1130.011.90751.90911.8985
2262005.05.06 07:02t/p1130.011.89851.90911.89859.00627.20
2272005.05.24 12:58sell1140.021.83461.83591.8299
2282005.05.24 14:31t/p1140.021.82991.83591.82999.40636.60
2292005.05.25 18:00sell1150.201.83151.83311.8225
2302005.05.26 06:31t/p1150.201.82251.83311.8225180.00816.60
2312005.06.03 02:06sell1160.021.81831.81961.8136
2322005.06.03 03:05s/l1160.021.81961.81961.8136-2.60814.00
2332005.06.03 03:05sell1170.011.81931.82091.8103
2342005.06.03 12:31s/l1170.011.82091.82091.8103-1.60812.40
2352005.06.03 12:31sell1180.011.82051.82211.8115
2362005.06.03 12:36s/l1180.011.82211.82211.8115-1.60810.80
2372005.06.03 12:36sell1190.011.82191.82351.8129
2382005.06.03 12:45s/l1190.011.82351.82351.8129-1.60809.20
2392005.06.03 12:45sell1200.011.82341.82501.8144
2402005.06.03 15:01t/p1200.011.81441.82501.81449.00818.20
2412005.06.06 07:30sell1210.201.81891.82051.8099
2422005.06.06 08:31s/l1210.201.82051.82051.8099-32.00786.20
2432005.06.06 08:31sell1220.011.82051.82211.8115
2442005.06.06 16:43s/l1220.011.82211.82211.8115-1.60784.60
2452005.06.06 16:43sell1230.011.82171.82331.8127
2462005.06.06 17:08s/l1230.011.82331.82331.8127-1.60783.00
2472005.06.06 17:08sell1240.011.82301.82461.8140
2482005.06.06 17:18s/l1240.011.82461.82461.8140-1.60781.40
2492005.06.06 17:18sell1250.011.82421.82581.8152
2502005.06.07 06:02s/l1250.011.82581.82581.8152-1.60779.80
2512005.06.07 06:02sell1260.021.82591.82721.8212
2522005.06.07 06:12s/l1260.021.82721.82721.8212-2.60777.20
2532005.06.07 06:12sell1270.011.82691.82851.8179
2542005.06.07 06:14s/l1270.011.82851.82851.8179-1.60775.60
2552005.06.07 06:14sell1280.011.82871.83031.8197
2562005.06.07 07:58s/l1280.011.83031.83031.8197-1.60774.00
2572005.06.07 07:58sell1290.011.82991.83151.8209
2582005.06.07 08:41s/l1290.011.83151.83151.8209-1.60772.40
2592005.06.07 08:41sell1300.021.83141.83271.8267
2602005.06.07 08:56s/l1300.021.83271.83271.8267-2.60769.80
2612005.06.07 08:56sell1310.011.83251.83411.8235
2622005.06.07 16:46s/l1310.011.83411.83411.8235-1.60768.20
2632005.06.07 16:46sell1320.011.83411.83571.8251
2642005.06.07 21:23s/l1320.011.83571.83571.8251-1.60766.60
2652005.06.07 21:23sell1330.011.83541.83701.8264
2662005.06.08 01:06s/l1330.011.83701.83701.8264-1.60765.00
2672005.06.08 01:06sell1340.011.83671.83831.8277
2682005.06.08 02:57s/l1340.011.83831.83831.8277-1.60763.40
2692005.06.08 02:57sell1350.011.83791.83951.8289
2702005.06.08 15:46s/l1350.011.83951.83951.8289-1.60761.80
2712005.06.08 15:46sell1360.011.83931.84091.8303
2722005.06.08 17:00t/p1360.011.83031.84091.83039.00770.80
2732005.06.15 14:19sell1370.021.81641.81771.8117
2742005.06.15 14:57s/l1370.021.81771.81771.8117-2.60768.20
2752005.06.15 14:57sell1380.011.81771.81931.8087
2762005.06.15 14:58s/l1380.011.81931.81931.8087-1.60766.60
2772005.06.15 14:58sell1390.011.81971.82131.8107
2782005.06.15 15:57s/l1390.011.82131.82131.8107-1.60765.00
2792005.06.15 15:57sell1400.011.82151.82311.8125
2802005.06.15 16:55s/l1400.011.82311.82311.8125-1.60763.40
2812005.06.15 16:55sell1410.011.82271.82431.8137
2822005.06.15 17:28s/l1410.011.82431.82431.8137-1.60761.80
2832005.06.15 17:28sell1420.011.82411.82571.8151
2842005.06.16 12:33s/l1420.011.82571.82571.8151-1.60760.20
2852005.06.16 12:33sell1430.011.82541.82701.8164
2862005.06.16 12:34s/l1430.011.82701.82701.8164-1.60758.60
2872005.06.16 12:34sell1440.011.82661.82821.8176
2882005.06.16 13:03s/l1440.011.82821.82821.8176-1.60757.00
2892005.06.16 13:03sell1450.011.82791.82951.8189
2902005.06.16 14:00t/p1450.011.81891.82951.81899.00766.00
2912005.06.16 14:01sell1460.201.81921.82081.8102
2922005.06.16 14:27s/l1460.201.82081.82081.8102-32.00734.00
2932005.06.16 14:27sell1470.011.82061.82221.8116
2942005.06.16 16:01s/l1470.011.82221.82221.8116-1.60732.40
2952005.06.16 16:24sell1480.011.82231.82391.8133
2962005.06.17 01:14s/l1480.011.82391.82391.8133-1.60730.80
2972005.06.17 01:15sell1490.011.82301.82461.8140
2982005.06.17 07:36s/l1490.011.82461.82461.8140-1.60729.20
2992005.06.17 07:36sell1500.011.82441.82601.8154
3002005.06.17 08:05s/l1500.011.82601.82601.8154-1.60727.60
3012005.06.17 08:05sell1510.011.82571.82731.8167
3022005.06.17 10:32s/l1510.011.82731.82731.8167-1.60726.00
3032005.06.17 10:32sell1520.011.82771.82931.8187
3042005.06.17 18:16s/l1520.011.82931.82931.8187-1.60724.40
3052005.06.17 18:16sell1530.011.82911.83071.8201
3062005.06.17 18:26s/l1530.011.83071.83071.8201-1.60722.80
3072005.06.17 18:26sell1540.011.83051.83211.8215
3082005.06.20 13:33t/p1540.011.82151.83211.82159.00731.80
3092005.06.20 20:31sell1550.021.82461.82591.8199
3102005.06.20 21:09s/l1550.021.82591.82591.8199-2.60729.20
3112005.06.20 21:09sell1560.011.82571.82731.8167
3122005.06.21 14:38s/l1560.011.82731.82731.8167-1.60727.60
3132005.06.21 15:30sell1570.011.82491.82651.8159
3142005.06.21 16:06s/l1570.011.82651.82651.8159-1.60726.00
3152005.06.21 16:06sell1580.011.82621.82781.8172
3162005.06.21 16:34s/l1580.011.82781.82781.8172-1.60724.40
3172005.06.21 16:34sell1590.011.82761.82921.8186
3182005.06.21 18:02s/l1590.011.82921.82921.8186-1.60722.80
3192005.06.21 18:02sell1600.011.82891.83051.8199
3202005.06.22 06:39s/l1600.011.83051.83051.8199-1.60721.20
3212005.06.22 06:39sell1610.011.83061.83221.8216
3222005.06.22 08:08s/l1610.011.83221.83221.8216-1.60719.60
3232005.06.22 08:08sell1620.011.83211.83371.8231
3242005.06.22 08:31t/p1620.011.82311.83371.82319.00728.60
3252005.06.22 08:35sell1630.201.82531.82691.8163
3262005.06.22 08:36s/l1630.201.82691.82691.8163-32.00696.60
3272005.06.22 08:36sell1640.011.82661.82821.8176
3282005.06.22 08:37s/l1640.011.82821.82821.8176-1.60695.00
3292005.06.22 08:37sell1650.011.82791.82951.8189
3302005.06.22 08:41s/l1650.011.82951.82951.8189-1.60693.40
3312005.06.22 08:41sell1660.011.82981.83141.8208
3322005.06.22 08:56s/l1660.011.83141.83141.8208-1.60691.80
3332005.06.22 08:56sell1670.011.83131.83291.8223
3342005.06.22 09:00t/p1670.011.82231.83291.82239.00700.80
3352005.06.24 14:30sell1680.201.82291.82451.8139
3362005.06.24 20:09s/l1680.201.82451.82451.8139-32.00668.80
3372005.06.24 20:09sell1690.011.82421.82581.8152
3382005.06.27 06:29s/l1690.011.82581.82581.8152-1.60667.20
3392005.06.27 06:29sell1700.011.82551.82711.8165
3402005.06.27 06:36s/l1700.011.82711.82711.8165-1.60665.60
3412005.06.27 06:36sell1710.011.82681.82841.8178
3422005.06.27 06:57s/l1710.011.82841.82841.8178-1.60664.00
3432005.06.27 06:57sell1720.011.82801.82961.8190
3442005.06.27 07:57s/l1720.011.82961.82961.8190-1.60662.40
3452005.06.27 07:57sell1730.011.82931.83091.8203
3462005.06.27 10:55s/l1730.011.83091.83091.8203-1.60660.80
3472005.06.27 10:55sell1740.011.83051.83211.8215
3482005.06.28 07:28t/p1740.011.82151.83211.82159.00669.80
3492005.07.11 15:00sell1750.021.75531.75661.7506
3502005.07.11 15:00s/l1750.021.75661.75661.7506-2.60667.20
3512005.07.11 15:00sell1760.011.75651.75811.7475
3522005.07.11 15:24s/l1760.011.75811.75811.7475-1.60665.60
3532005.07.11 15:24sell1770.011.75771.75931.7487
3542005.07.12 01:44s/l1770.011.75931.75931.7487-1.60664.00
3552005.07.12 01:44sell1780.011.75911.76071.7501
3562005.07.12 01:45s/l1780.011.76071.76071.7501-1.60662.40
3572005.07.12 01:45sell1790.011.76061.76221.7516
3582005.07.12 02:14s/l1790.011.76221.76221.7516-1.60660.80
3592005.07.12 02:14sell1800.011.76181.76341.7528
3602005.07.12 02:18s/l1800.011.76341.76341.7528-1.60659.20
3612005.07.12 02:18sell1810.011.76311.76471.7541
3622005.07.12 03:46s/l1810.011.76471.76471.7541-1.60657.60
3632005.07.12 03:46sell1820.011.76431.76591.7553
3642005.07.12 04:26s/l1820.011.76591.76591.7553-1.60656.00
3652005.07.12 04:26sell1830.011.76551.76711.7565
3662005.07.12 07:09s/l1830.011.76711.76711.7565-1.60654.40
3672005.07.12 07:09sell1840.011.76681.76841.7578
3682005.07.12 07:22s/l1840.011.76841.76841.7578-1.60652.80
3692005.07.12 07:22sell1850.011.76801.76961.7590
3702005.07.12 10:21s/l1850.011.76961.76961.7590-1.60651.20
3712005.07.12 10:21sell1860.011.76921.77081.7602
3722005.07.12 10:47s/l1860.011.77081.77081.7602-1.60649.60
3732005.07.12 10:47sell1870.011.77071.77231.7617
3742005.07.12 10:57s/l1870.011.77231.77231.7617-1.60648.00
3752005.07.12 10:57sell1880.011.77191.77351.7629
3762005.07.12 15:22s/l1880.011.77351.77351.7629-1.60646.40
3772005.07.12 15:22sell1890.011.77341.77501.7644
3782005.07.12 15:44s/l1890.011.77501.77501.7644-1.60644.80
3792005.07.12 15:44sell1900.011.77471.77631.7657
3802005.07.12 15:57s/l1900.011.77631.77631.7657-1.60643.20
3812005.07.12 15:57sell1910.011.77591.77751.7669
3822005.07.12 17:25s/l1910.011.77751.77751.7669-1.60641.60
3832005.07.12 17:25sell1920.011.77731.77891.7683
3842005.07.12 20:54s/l1920.011.77891.77891.7683-1.60640.00
3852005.07.12 20:54sell1930.011.77861.78021.7696
3862005.07.13 07:30t/p1930.011.76961.78021.76969.00649.00
3872005.07.13 21:01sell1940.021.76471.76601.7600
3882005.07.14 00:16t/p1940.021.76001.76601.76009.40658.40
3892005.07.14 03:04sell1950.011.76321.76481.7542
3902005.07.14 06:01s/l1950.011.76481.76481.7542-1.60656.80
3912005.07.14 06:01sell1960.011.76451.76611.7555
3922005.07.14 17:30t/p1960.011.75551.76611.75559.00665.80
3932005.07.15 08:01sell1970.201.76321.76481.7542
3942005.07.15 12:37t/p1970.201.75421.76481.7542180.00845.80
3952005.07.21 07:00sell1980.021.74581.74711.7411
3962005.07.21 07:00s/l1980.021.74711.74711.7411-2.60843.20
3972005.07.21 07:00sell1990.011.74701.74861.7380
3982005.07.21 07:22s/l1990.011.74861.74861.7380-1.60841.60
3992005.07.21 07:22sell2000.011.74841.75001.7394
4002005.07.21 08:41s/l2000.011.75001.75001.7394-1.60840.00
4012005.07.21 08:41sell2010.011.75041.75201.7414
4022005.07.21 08:57s/l2010.011.75201.75201.7414-1.60838.40
4032005.07.21 08:57sell2020.011.75171.75331.7427
4042005.07.21 11:00s/l2020.011.75331.75331.7427-1.60836.80
4052005.07.21 11:00sell2030.011.75371.75531.7447
4062005.07.21 11:08s/l2030.011.75531.75531.7447-1.60835.20
4072005.07.21 11:08sell2040.011.75801.75961.7490
4082005.07.21 11:16s/l2040.011.75961.75961.7490-1.60833.60
4092005.07.21 11:16sell2050.011.75961.76121.7506
4102005.07.21 11:53s/l2050.011.76121.76121.7506-1.60832.00
4112005.07.21 11:53sell2060.011.76091.76251.7519
4122005.07.21 12:00t/p2060.011.75191.76251.75199.00841.00
4132005.07.21 12:00sell2070.201.75131.75291.7423
4142005.07.21 12:07s/l2070.201.75291.75291.7423-32.00809.00
4152005.07.21 12:07sell2080.011.75381.75541.7448
4162005.07.21 12:27s/l2080.011.75541.75541.7448-1.60807.40
4172005.07.21 12:27sell2090.011.75571.75731.7467
4182005.07.21 12:28s/l2090.011.75731.75731.7467-1.60805.80
4192005.07.21 12:28sell2100.011.75771.75931.7487
4202005.07.21 12:30t/p2100.011.74871.75931.74879.00814.80
4212005.07.21 12:30sell2110.201.74591.74751.7369
4222005.07.21 12:36s/l2110.201.74751.74751.7369-32.00782.80
4232005.07.21 12:36sell2120.011.74751.74911.7385
4242005.07.21 12:57s/l2120.011.74911.74911.7385-1.60781.20
4252005.07.21 12:57sell2130.011.74881.75041.7398
4262005.07.21 12:57s/l2130.011.75041.75041.7398-1.60779.60
4272005.07.21 12:57sell2140.011.75001.75161.7410
4282005.07.21 16:31s/l2140.011.75161.75161.7410-1.60778.00
4292005.07.21 16:31sell2150.011.75141.75301.7424
4302005.07.21 16:52s/l2150.011.75301.75301.7424-1.60776.40
4312005.07.21 16:52sell2160.011.75361.75521.7446
4322005.07.21 17:21s/l2160.011.75521.75521.7446-1.60774.80
4332005.07.21 17:21sell2170.011.75571.75731.7467
4342005.07.21 17:38s/l2170.011.75731.75731.7467-1.60773.20
4352005.07.21 17:38sell2180.011.75711.75871.7481
4362005.07.21 17:50s/l2180.011.75871.75871.7481-1.60771.60
4372005.07.21 17:50sell2190.011.75951.76111.7505
4382005.07.21 21:00t/p2190.011.75051.76111.75059.00780.60
4392005.07.21 21:00sell2200.201.74971.75131.7407
4402005.07.21 21:16s/l2200.201.75131.75131.7407-32.00748.60
4412005.07.21 21:16sell2210.011.75121.75281.7422
4422005.07.21 21:17s/l2210.011.75281.75281.7422-1.60747.00
4432005.07.21 21:17sell2220.011.75261.75421.7436
4442005.07.21 22:45s/l2220.011.75421.75421.7436-1.60745.40
4452005.07.21 22:45sell2230.011.75391.75551.7449
4462005.07.22 06:05s/l2230.011.75551.75551.7449-1.60743.80
4472005.07.22 06:05sell2240.011.75641.75801.7474
4482005.07.22 12:00t/p2240.011.74741.75801.74749.00752.80
4492005.07.25 19:30sell2250.201.74711.74871.7381
4502005.07.26 08:30t/p2250.201.73811.74871.7381180.00932.80
4512005.07.27 16:31sell2260.021.74391.74521.7392
4522005.07.27 17:53s/l2260.021.74521.74521.7392-2.60930.20
4532005.07.27 17:53sell2270.011.74491.74651.7359
4542005.07.27 18:01s/l2270.011.74651.74651.7359-1.60928.60
4552005.07.27 18:01sell2280.011.74641.74801.7374
4562005.07.28 11:01s/l2280.011.74801.74801.7374-1.60927.00
4572005.07.28 11:01sell2290.011.74791.74951.7389
4582005.07.28 11:05s/l2290.011.74951.74951.7389-1.60925.40
4592005.07.28 11:05sell2300.011.74911.75071.7401
4602005.07.28 11:31s/l2300.011.75071.75071.7401-1.60923.80
4612005.07.28 11:31sell2310.011.75041.75201.7414
4622005.07.28 11:37s/l2310.011.75201.75201.7414-1.60922.20
4632005.07.28 11:37sell2320.011.75161.75321.7426
4642005.07.28 13:27s/l2320.011.75321.75321.7426-1.60920.60
4652005.07.28 13:27sell2330.011.75301.75461.7440
4662005.07.28 15:25s/l2330.011.75461.75461.7440-1.60919.00
4672005.07.28 15:25sell2340.011.75421.75581.7452
4682005.07.28 15:54s/l2340.011.75581.75581.7452-1.60917.40
4692005.07.28 15:54sell2350.011.75551.75711.7465
4702005.07.28 16:23s/l2350.011.75711.75711.7465-1.60915.80
4712005.07.28 16:23sell2360.011.75681.75841.7478
4722005.07.28 16:27s/l2360.011.75841.75841.7478-1.60914.20
4732005.07.28 16:27sell2370.011.75801.75961.7490
4742005.07.28 16:54s/l2370.011.75961.75961.7490-1.60912.60
4752005.07.28 16:54sell2380.011.75921.76081.7502
4762005.07.29 12:36s/l2380.011.76081.76081.7502-1.60911.00
4772005.07.29 12:36sell2390.011.76051.76211.7515
4782005.08.01 02:45s/l2390.011.76211.76211.7515-1.60909.40
4792005.08.01 02:45sell2400.011.76181.76341.7528
4802005.08.01 03:15s/l2400.011.76341.76341.7528-1.60907.80
4812005.08.01 03:15sell2410.011.76311.76471.7541
4822005.08.01 07:24s/l2410.011.76471.76471.7541-1.60906.20
4832005.08.01 07:24sell2420.011.76431.76591.7553
4842005.08.01 08:08s/l2420.011.76591.76591.7553-1.60904.60
4852005.08.01 08:08sell2430.011.76561.76721.7566
4862005.08.01 08:22s/l2430.011.76721.76721.7566-1.60903.00
4872005.08.01 08:22sell2440.011.76701.76861.7580
4882005.08.01 10:49s/l2440.011.76861.76861.7580-1.60901.40
4892005.08.01 10:49sell2450.021.76811.76941.7634
4902005.08.01 10:56s/l2450.021.76941.76941.7634-2.60898.80
4912005.08.01 10:56sell2460.011.76911.77071.7601
4922005.08.01 13:34s/l2460.011.77071.77071.7601-1.60897.20
4932005.08.01 13:34sell2470.021.77021.77151.7655
4942005.08.01 14:21s/l2470.021.77151.77151.7655-2.60894.60
4952005.08.01 14:21sell2480.011.77131.77291.7623
4962005.08.01 14:54s/l2480.011.77291.77291.7623-1.60893.00
4972005.08.01 14:54sell2490.011.77261.77421.7636
4982005.08.02 08:05s/l2490.011.77421.77421.7636-1.60891.40
4992005.08.02 08:05sell2500.021.77371.77501.7690
5002005.08.02 08:21s/l2500.021.77501.77501.7690-2.60888.80
5012005.08.02 08:21sell2510.011.77471.77631.7657
5022005.08.03 02:57t/p2510.011.76571.77631.76579.00897.80
5032005.08.03 06:31sell2520.021.76921.77051.7645
5042005.08.03 07:00s/l2520.021.77051.77051.7645-2.60895.20
5052005.08.03 07:00sell2530.011.77021.77181.7612
5062005.08.03 08:01s/l2530.011.77181.77181.7612-1.60893.60
5072005.08.03 08:01sell2540.011.77201.77361.7630
5082005.08.03 08:30s/l2540.011.77361.77361.7630-1.60892.00
5092005.08.03 08:30sell2550.011.77361.77521.7646
5102005.08.03 09:00s/l2550.011.77521.77521.7646-1.60890.40
5112005.08.03 09:00sell2560.011.77501.77661.7660
5122005.08.03 09:00s/l2560.011.77661.77661.7660-1.60888.80
5132005.08.03 09:00sell2570.011.77991.78151.7709
5142005.08.03 09:03s/l2570.011.78151.78151.7709-1.60887.20
5152005.08.03 09:03sell2580.011.78131.78291.7723
5162005.08.03 09:31s/l2580.011.78291.78291.7723-1.60885.60
5172005.08.03 09:31sell2590.011.78261.78421.7736
5182005.08.04 07:30t/p2590.011.77361.78421.77369.00894.60
5192005.08.04 10:01sell2600.021.77811.77941.7734
5202005.08.04 10:30s/l2600.021.77941.77941.7734-2.60892.00
5212005.08.04 10:30sell2610.011.77921.78081.7702
5222005.08.04 15:00s/l2610.011.78081.78081.7702-1.60890.40
5232005.08.04 15:00sell2620.011.78221.78381.7732
5242005.08.05 12:30t/p2620.011.77321.78381.77329.00899.40
5252005.08.05 12:32sell2630.201.77761.77921.7686
5262005.08.05 12:32s/l2630.201.77921.77921.7686-32.00867.40
5272005.08.05 12:32sell2640.011.77931.78091.7703
5282005.08.08 08:30s/l2640.011.78091.78091.7703-1.60865.80
5292005.08.08 08:30sell2650.011.78081.78241.7718
5302005.08.08 08:30s/l2650.011.78241.78241.7718-1.60864.20
5312005.08.08 08:30sell2660.011.78271.78431.7737
5322005.08.08 08:31s/l2660.011.78431.78431.7737-1.60862.60
5332005.08.08 08:31sell2670.011.78411.78571.7751
5342005.08.08 08:36s/l2670.011.78571.78571.7751-1.60861.00
5352005.08.08 08:36sell2680.011.78631.78791.7773
5362005.08.08 09:58s/l2680.011.78791.78791.7773-1.60859.40
5372005.08.08 09:58sell2690.021.78691.78821.7822
5382005.08.08 09:58s/l2690.021.78821.78821.7822-2.60856.80
5392005.08.08 09:58sell2700.011.78781.78941.7788
5402005.08.08 11:26s/l2700.011.78941.78941.7788-1.60855.20
5412005.08.08 11:26sell2710.021.78921.79051.7845
5422005.08.08 11:56s/l2710.021.79051.79051.7845-2.60852.60
5432005.08.08 11:56sell2720.021.79001.79131.7853
5442005.08.08 19:00t/p2720.021.78531.79131.78539.40862.00
5452005.08.08 19:00sell2730.201.78481.78641.7758
5462005.08.08 19:16s/l2730.201.78641.78641.7758-32.00830.00
5472005.08.08 19:16sell2740.011.78601.78761.7770
5482005.08.09 01:08s/l2740.011.78761.78761.7770-1.60828.40
5492005.08.09 01:08sell2750.011.78751.78911.7785
5502005.08.09 01:41s/l2750.011.78911.78911.7785-1.60826.80
5512005.08.09 01:41sell2760.011.78881.79041.7798
5522005.08.09 05:33s/l2760.011.79041.79041.7798-1.60825.20
5532005.08.09 05:33sell2770.011.79001.79161.7810
5542005.08.09 05:36s/l2770.011.79161.79161.7810-1.60823.60
5552005.08.09 05:36sell2780.011.79141.79301.7824
5562005.08.09 08:17t/p2780.011.78241.79301.78249.00832.60
5572005.08.09 08:25sell2790.201.78641.78801.7774
5582005.08.09 21:10s/l2790.201.78801.78801.7774-32.00800.60
5592005.08.09 21:10sell2800.011.78751.78911.7785
5602005.08.10 01:35s/l2800.011.78911.78911.7785-1.60799.00
5612005.08.10 01:35sell2810.011.78881.79041.7798
5622005.08.10 05:00s/l2810.011.79041.79041.7798-1.60797.40
5632005.08.10 05:00sell2820.011.79031.79191.7813
5642005.08.10 06:58s/l2820.011.79191.79191.7813-1.60795.80
5652005.08.10 06:58sell2830.011.79161.79321.7826
5662005.08.10 07:27s/l2830.011.79321.79321.7826-1.60794.20
5672005.08.10 07:27sell2840.011.79291.79451.7839
5682005.08.10 09:25s/l2840.011.79451.79451.7839-1.60792.60
5692005.08.10 09:25sell2850.011.79411.79571.7851
5702005.08.10 09:54s/l2850.011.79571.79571.7851-1.60791.00
5712005.08.10 09:54sell2860.011.79541.79701.7864
5722005.08.10 10:27s/l2860.011.79701.79701.7864-1.60789.40
5732005.08.10 10:27sell2870.011.79671.79831.7877
5742005.08.11 00:39s/l2870.011.79831.79831.7877-1.60787.80
5752005.08.11 00:39sell2880.021.79781.79911.7931
5762005.08.11 01:09s/l2880.021.79911.79911.7931-2.60785.20
5772005.08.11 01:09sell2890.011.79881.80041.7898
5782005.08.11 05:53s/l2890.011.80041.80041.7898-1.60783.60
5792005.08.11 05:53sell2900.011.80001.80161.7910
5802005.08.11 07:31s/l2900.011.80161.80161.7910-1.60782.00
5812005.08.11 07:31sell2910.021.80101.80231.7963
5822005.08.11 07:37s/l2910.021.80231.80231.7963-2.60779.40
5832005.08.11 07:37sell2920.011.80191.80351.7929
5842005.08.11 07:54s/l2920.011.80351.80351.7929-1.60777.80
5852005.08.11 07:54sell2930.011.80321.80481.7942
5862005.08.11 08:23s/l2930.011.80481.80481.7942-1.60776.20
5872005.08.11 08:23sell2940.021.80391.80521.7992
5882005.08.11 08:28s/l2940.021.80521.80521.7992-2.60773.60
5892005.08.11 08:28sell2950.011.80491.80651.7959
5902005.08.11 13:31s/l2950.011.80651.80651.7959-1.60772.00
5912005.08.11 13:31sell2960.021.80571.80701.8010
5922005.08.11 13:43s/l2960.021.80701.80701.8010-2.60769.40
5932005.08.11 13:43sell2970.011.80671.80831.7977
5942005.08.11 13:51s/l2970.011.80831.80831.7977-1.60767.80
5952005.08.11 13:51sell2980.011.80791.80951.7989
5962005.08.11 17:24s/l2980.011.80951.80951.7989-1.60766.20
5972005.08.11 17:24sell2990.011.80921.81081.8002
5982005.08.11 19:44s/l2990.011.81081.81081.8002-1.60764.60
5992005.08.11 19:44sell3000.011.81051.81211.8015
6002005.08.11 21:12s/l3000.011.81211.81211.8015-1.60763.00
6012005.08.11 21:12sell3010.011.81171.81331.8027
6022005.08.11 22:24s/l3010.011.81331.81331.8027-1.60761.40
6032005.08.11 22:24sell3020.011.81301.81461.8040
6042005.08.12 07:57s/l3020.011.81461.81461.8040-1.60759.80
6052005.08.12 07:57sell3030.011.81421.81581.8052
6062005.08.12 08:06s/l3030.011.81581.81581.8052-1.60758.20
6072005.08.12 08:06sell3040.011.81551.81711.8065
6082005.08.12 08:13s/l3040.011.81711.81711.8065-1.60756.60
6092005.08.12 08:13sell3050.011.81671.81831.8077
6102005.08.12 13:03t/p3050.011.80771.81831.80779.00765.60
6112005.08.12 13:52sell3060.021.81541.81671.8107
6122005.08.12 16:48s/l3060.021.81671.81671.8107-2.60763.00
6132005.08.12 16:48sell3070.601.81631.81881.8088
6142005.08.15 11:05t/p3070.601.80881.81881.8088450.001213.00
6152005.08.15 18:30sell3080.011.81051.81211.8015
6162005.08.15 18:31s/l3080.011.81211.81211.8015-1.601211.40
6172005.08.15 18:31sell3090.011.81191.81351.8029
6182005.08.16 07:30s/l3090.011.81351.81351.8029-1.601209.80
6192005.08.16 07:30sell3100.011.81381.81541.8048
6202005.08.16 12:46t/p3100.011.80481.81541.80489.001218.80
6212005.08.16 15:00sell3110.201.80911.81071.8001
6222005.08.16 15:04s/l3110.201.81071.81071.8001-32.001186.80
6232005.08.16 15:04sell3120.011.81051.81211.8015
6242005.08.16 23:10s/l3120.011.81211.81211.8015-1.601185.20
6252005.08.16 23:10sell3130.011.81261.81421.8036
6262005.08.17 06:07t/p3130.011.80361.81421.80369.001194.20
6272005.08.17 12:30sell3140.021.80971.81101.8050
6282005.08.17 12:32s/l3140.021.81101.81101.8050-2.601191.60
6292005.08.17 12:32sell3150.011.81071.81231.8017
6302005.08.18 11:47t/p3150.011.80171.81231.80179.001200.60
6312005.08.22 12:00sell3160.021.80381.80511.7991
6322005.08.23 01:38t/p3160.021.79911.80511.79919.401210.00
6332005.08.23 06:35sell3170.201.80061.80221.7916
6342005.08.23 16:37s/l3170.201.80221.80221.7916-32.001178.00
6352005.08.23 16:39sell3180.011.80191.80351.7929
6362005.08.24 04:57t/p3180.011.79291.80351.79299.001187.00
6372005.08.24 18:30sell3190.011.80141.80301.7924
6382005.08.25 02:01s/l3190.011.80301.80301.7924-1.601185.40
6392005.08.25 02:01sell3200.011.80311.80471.7941
6402005.08.25 02:13s/l3200.011.80471.80471.7941-1.601183.80
6412005.08.25 02:13sell3210.011.80461.80621.7956
6422005.08.25 03:28s/l3210.011.80621.80621.7956-1.601182.20
6432005.08.25 03:28sell3220.011.80591.80751.7969
6442005.08.25 03:41s/l3220.011.80751.80751.7969-1.601180.60
6452005.08.25 03:41sell3230.011.80721.80881.7982
6462005.08.26 14:20s/l3230.011.80881.80881.7982-1.601179.00
6472005.08.26 14:20sell3240.011.80841.81001.7994
6482005.08.26 14:24s/l3240.011.81001.81001.7994-1.601177.40
6492005.08.26 14:24sell3250.011.80961.81121.8006
6502005.08.26 19:00t/p3250.011.80061.81121.80069.001186.40
6512005.08.28 23:30sell3260.201.80581.80741.7968
6522005.08.28 23:42s/l3260.201.80741.80741.7968-32.001154.40
6532005.08.28 23:42sell3270.011.80721.80881.7982
6542005.08.29 01:19s/l3270.011.80881.80881.7982-1.601152.80
6552005.08.29 01:19sell3280.011.80861.81021.7996
6562005.08.29 15:38t/p3280.011.79961.81021.79969.001161.80
6572005.08.31 16:30sell3290.011.80431.80591.7953
6582005.08.31 16:58s/l3290.011.80591.80591.7953-1.601160.20
6592005.08.31 16:58sell3300.011.80561.80721.7966
6602005.09.01 08:34s/l3300.011.80721.80721.7966-1.601158.60
6612005.09.01 08:34sell3310.011.80691.80851.7979
6622005.09.01 08:37s/l3310.011.80851.80851.7979-1.601157.00
6632005.09.01 08:37sell3320.011.80831.80991.7993
6642005.09.01 10:04s/l3320.011.80991.80991.7993-1.601155.40
6652005.09.01 10:04sell3330.011.80951.81111.8005
6662005.09.01 10:26s/l3330.011.81111.81111.8005-1.601153.80
6672005.09.01 10:26sell3340.011.81091.81251.8019
6682005.09.01 10:36s/l3340.011.81251.81251.8019-1.601152.20
6692005.09.01 10:36sell3350.011.81211.81371.8031
6702005.09.01 12:03s/l3350.011.81371.81371.8031-1.601150.60
6712005.09.01 12:03sell3360.011.81351.81511.8045
6722005.09.01 12:31s/l3360.011.81511.81511.8045-1.601149.00
6732005.09.01 12:31sell3370.011.81491.81651.8059
6742005.09.01 12:54s/l3370.011.81651.81651.8059-1.601147.40
6752005.09.01 12:54sell3380.011.81611.81771.8071
6762005.09.01 14:01s/l3380.011.81771.81771.8071-1.601145.80
6772005.09.01 14:01sell3390.011.81851.82011.8095
6782005.09.01 14:21s/l3390.011.82011.82011.8095-1.601144.20
6792005.09.01 14:21sell3400.011.81971.82131.8107
6802005.09.01 14:24s/l3400.011.82131.82131.8107-1.601142.60
6812005.09.01 14:24sell3410.011.82111.82271.8121
6822005.09.01 14:25s/l3410.011.82271.82271.8121-1.601141.00
6832005.09.01 14:25sell3420.011.82231.82391.8133
6842005.09.01 14:26s/l3420.011.82391.82391.8133-1.601139.40
6852005.09.01 14:26sell3430.011.82361.82521.8146
6862005.09.01 14:27s/l3430.011.82521.82521.8146-1.601137.80
6872005.09.01 14:27sell3440.011.82511.82671.8161
6882005.09.01 14:52s/l3440.011.82671.82671.8161-1.601136.20
6892005.09.01 14:52sell3450.011.82651.82811.8175
6902005.09.01 14:55s/l3450.011.82811.82811.8175-1.601134.60
6912005.09.01 14:55sell3460.011.82791.82951.8189
6922005.09.01 14:57s/l3460.011.82951.82951.8189-1.601133.00
6932005.09.01 14:57sell3470.011.82921.83081.8202
6942005.09.01 17:23s/l3470.011.83081.83081.8202-1.601131.40
6952005.09.01 17:23sell3480.011.83041.83201.8214
6962005.09.01 17:26s/l3480.011.83201.83201.8214-1.601129.80
6972005.09.01 17:26sell3490.011.83171.83331.8227
6982005.09.01 18:22s/l3490.011.83331.83331.8227-1.601128.20
6992005.09.01 18:22sell3500.011.83301.83461.8240
7002005.09.01 18:25s/l3500.011.83461.83461.8240-1.601126.60
7012005.09.01 18:25sell3510.011.83421.83581.8252
7022005.09.01 18:54s/l3510.011.83581.83581.8252-1.601125.00
7032005.09.01 18:54sell3520.011.83551.83711.8265
7042005.09.02 07:37s/l3520.011.83711.83711.8265-1.601123.40
7052005.09.02 07:37sell3530.011.83671.83831.8277
7062005.09.02 07:41s/l3530.011.83831.83831.8277-1.601121.80
7072005.09.02 07:41sell3540.011.83801.83961.8290
7082005.09.02 08:06s/l3540.011.83961.83961.8290-1.601120.20
7092005.09.02 08:06sell3550.011.83931.84091.8303
7102005.09.02 08:10s/l3550.011.84091.84091.8303-1.601118.60
7112005.09.02 08:10sell3560.011.84051.84211.8315
7122005.09.02 11:54s/l3560.011.84211.84211.8315-1.601117.00
7132005.09.02 11:54sell3570.011.84211.84371.8331
7142005.09.02 13:00t/p3570.011.83311.84371.83319.001126.00
7152005.09.02 13:01sell3580.201.83511.83671.8261
7162005.09.02 13:05s/l3580.201.83671.83671.8261-32.001094.00
7172005.09.02 13:05sell3590.011.83641.83801.8274
7182005.09.02 13:22s/l3590.011.83801.83801.8274-1.601092.40
7192005.09.02 13:22sell3600.011.83771.83931.8287
7202005.09.02 14:26s/l3600.011.83931.83931.8287-1.601090.80
7212005.09.02 14:26sell3610.011.83891.84051.8299
7222005.09.02 14:50s/l3610.011.84051.84051.8299-1.601089.20
7232005.09.02 14:50sell3620.011.84021.84181.8312
7242005.09.02 15:54s/l3620.011.84181.84181.8312-1.601087.60
7252005.09.02 15:54sell3630.011.84151.84311.8325
7262005.09.02 16:19s/l3630.011.84311.84311.8325-1.601086.00
7272005.09.02 16:19sell3640.011.84271.84431.8337
7282005.09.02 18:17s/l3640.011.84431.84431.8337-1.601084.40
7292005.09.02 18:17sell3650.011.84391.84551.8349
7302005.09.05 01:45s/l3650.011.84551.84551.8349-1.601082.80
7312005.09.05 01:45sell3660.011.84521.84681.8362
7322005.09.05 01:53s/l3660.011.84681.84681.8362-1.601081.20
7332005.09.05 01:53sell3670.011.84641.84801.8374
7342005.09.05 02:09s/l3670.011.84801.84801.8374-1.601079.60
7352005.09.05 02:09sell3680.011.84781.84941.8388
7362005.09.05 04:16s/l3680.011.84941.84941.8388-1.601078.00
7372005.09.05 04:16sell3690.011.84911.85071.8401
7382005.09.06 00:00t/p3690.011.84011.85071.84019.001087.00
7392005.09.06 09:31sell3700.021.84191.84321.8372
7402005.09.06 10:01s/l3700.021.84321.84321.8372-2.601084.40
7412005.09.06 10:01sell3710.011.84341.84501.8344
7422005.09.06 10:31s/l3710.011.84501.84501.8344-1.601082.80
7432005.09.06 10:31sell3720.011.84451.84611.8355
7442005.09.06 12:01s/l3720.011.84611.84611.8355-1.601081.20
7452005.09.06 12:01sell3730.011.84621.84781.8372
7462005.09.07 03:01t/p3730.011.83721.84781.83729.001090.20
7472005.09.07 06:32sell3740.201.84061.84221.8316
7482005.09.07 06:34s/l3740.201.84221.84221.8316-32.001058.20
7492005.09.07 06:34sell3750.011.84181.84341.8328
7502005.09.07 06:36s/l3750.011.84341.84341.8328-1.601056.60
7512005.09.07 06:36sell3760.011.84311.84471.8341
7522005.09.07 07:01s/l3760.011.84471.84471.8341-1.601055.00
7532005.09.07 07:01sell3770.011.84441.84601.8354
7542005.09.07 07:05s/l3770.011.84601.84601.8354-1.601053.40
7552005.09.07 07:05sell3780.011.84581.84741.8368
7562005.09.07 13:16t/p3780.011.83681.84741.83689.001062.40
7572005.09.07 13:22sell3790.201.84161.84321.8326
7582005.09.08 13:00s/l3790.201.84321.84321.8326-32.001030.40
7592005.09.08 13:00sell3800.021.84321.84451.8385
7602005.09.08 13:04s/l3800.021.84451.84451.8385-2.601027.80
7612005.09.08 13:04sell3810.011.84411.84571.8351
7622005.09.08 17:09t/p3810.011.83511.84571.83519.001036.80
7632005.09.09 06:00sell3820.201.83901.84061.8300
7642005.09.09 12:31s/l3820.201.84061.84061.8300-32.001004.80
7652005.09.09 14:00sell3830.021.84191.84321.8372
7662005.09.12 02:59t/p3830.021.83721.84321.83729.401014.20
7672005.09.21 09:59sell3840.021.80801.80931.8033
7682005.09.21 10:29s/l3840.021.80931.80931.8033-2.601011.60
7692005.09.21 10:29sell3850.011.80991.81151.8009
7702005.09.21 10:51s/l3850.011.81151.81151.8009-1.601010.00
7712005.09.21 10:51sell3860.011.81121.81281.8022
7722005.09.21 14:02s/l3860.011.81281.81281.8022-1.601008.40
7732005.09.21 14:02sell3870.011.81251.81411.8035
7742005.09.22 00:29s/l3870.011.81411.81411.8035-1.601006.80
7752005.09.22 00:29sell3880.011.81371.81531.8047
7762005.09.22 09:59t/p3880.011.80471.81531.80479.001015.80
7772005.10.05 02:59sell3890.021.76161.76291.7569
7782005.10.05 03:29s/l3890.021.76291.76291.7569-2.601013.20
7792005.10.05 03:29sell3900.011.76271.76431.7537
7802005.10.05 06:43s/l3900.011.76431.76431.7537-1.601011.60
7812005.10.05 06:43sell3910.011.76411.76571.7551
7822005.10.05 07:59s/l3910.011.76571.76571.7551-1.601010.00
7832005.10.05 07:59sell3920.011.76541.76701.7564
7842005.10.05 21:59s/l3920.011.76701.76701.7564-1.601008.40
7852005.10.05 21:59sell3930.011.76691.76851.7579
7862005.10.05 22:59s/l3930.011.76851.76851.7579-1.601006.80
7872005.10.05 22:59sell3940.011.76851.77011.7595
7882005.10.06 00:29s/l3940.011.77011.77011.7595-1.601005.20
7892005.10.06 00:29sell3950.011.77351.77511.7645
7902005.10.06 06:47s/l3950.011.77511.77511.7645-1.601003.60
7912005.10.06 06:47sell3960.011.77481.77641.7658
7922005.10.06 17:59s/l3960.011.77641.77641.7658-1.601002.00
7932005.10.06 17:59sell3970.011.77811.77971.7691
7942005.10.06 18:29s/l3970.011.77971.77971.7691-1.601000.40
7952005.10.06 18:29sell3980.011.78011.78171.7711
7962005.10.07 07:29t/p3980.011.77111.78171.77119.001009.40
7972005.10.13 19:29sell3990.021.75631.75761.7516
7982005.10.14 00:29t/p3990.021.75161.75761.75169.401018.80
7992005.10.14 02:30sell4000.201.75381.75541.7448
8002005.10.14 03:29s/l4000.201.75541.75541.7448-32.00986.80
8012005.10.14 03:29sell4010.011.75521.75681.7462
8022005.10.14 07:59s/l4010.011.75681.75681.7462-1.60985.20
8032005.10.14 07:59sell4020.011.75671.75831.7477
8042005.10.14 14:29s/l4020.011.75831.75831.7477-1.60983.60
8052005.10.14 14:29sell4030.011.76071.76231.7517
8062005.10.14 14:59s/l4030.011.76231.76231.7517-1.60982.00
8072005.10.14 14:59sell4040.011.76631.76791.7573
8082005.10.14 15:29s/l4040.011.76791.76791.7573-1.60980.40
8092005.10.14 15:29sell4050.011.76761.76921.7586
8102005.10.14 16:29s/l4050.011.76921.76921.7586-1.60978.80
8112005.10.14 16:29sell4060.011.76911.77071.7601
8122005.10.14 19:43s/l4060.011.77071.77071.7601-1.60977.20
8132005.10.14 19:43sell4070.011.77031.77191.7613
8142005.10.17 00:59s/l4070.011.77191.77191.7613-1.60975.60
8152005.10.17 00:59sell4080.011.77201.77361.7630
8162005.10.17 09:29t/p4080.011.76301.77361.76309.00984.60
8172005.10.19 12:03sell4090.021.75621.75751.7515
8182005.10.19 12:19s/l4090.021.75751.75751.7515-2.60982.00
8192005.10.19 12:19sell4100.011.75711.75871.7481
8202005.10.19 14:59s/l4100.011.75871.75871.7481-1.60980.40
8212005.10.19 14:59sell4110.011.76131.76291.7523
8222005.10.19 15:29s/l4110.011.76291.76291.7523-1.60978.80
8232005.10.19 15:29sell4120.011.76341.76501.7544
8242005.10.19 19:29s/l4120.011.76501.76501.7544-1.60977.20
8252005.10.19 19:29sell4130.011.76581.76741.7568
8262005.10.20 08:59s/l4130.011.76741.76741.7568-1.60975.60
8272005.10.20 08:59sell4140.011.76811.76971.7591
8282005.10.20 13:59s/l4140.011.76971.76971.7591-1.60974.00
8292005.10.20 13:59sell4150.011.76981.77141.7608
8302005.10.20 15:29s/l4150.011.77141.77141.7608-1.60972.40
8312005.10.20 15:29sell4160.011.77111.77271.7621
8322005.10.20 19:29s/l4160.011.77271.77271.7621-1.60970.80
8332005.10.20 19:29sell4170.011.77271.77431.7637
8342005.10.20 20:00s/l4170.011.77431.77431.7637-1.60969.20
8352005.10.20 20:00sell4180.011.77391.77551.7649
8362005.10.20 23:59s/l4180.011.77551.77551.7649-1.60967.60
8372005.10.20 23:59sell4190.011.77621.77781.7672
8382005.10.21 00:29s/l4190.011.77781.77781.7672-1.60966.00
8392005.10.21 00:29sell4200.011.77811.77971.7691
8402005.10.21 16:29t/p4200.011.76911.77971.76919.00975.00
8412005.10.24 07:00sell4210.021.76891.77021.7642
8422005.10.24 15:59s/l4210.021.77021.77021.7642-2.60972.40
8432005.10.24 15:59sell4220.601.77101.77351.7635
8442005.10.25 08:29s/l4220.601.77351.77351.7635-150.00822.40
8452005.10.25 08:30sell4230.011.77381.77541.7648
8462005.10.25 08:59s/l4230.011.77541.77541.7648-1.60820.80
8472005.10.25 08:59sell4240.011.77651.77811.7675
8482005.10.25 10:59s/l4240.011.77811.77811.7675-1.60819.20
8492005.10.25 10:59sell4250.011.77811.77971.7691
8502005.10.25 12:59s/l4250.011.77971.77971.7691-1.60817.60
8512005.10.25 12:59sell4260.011.77931.78091.7703
8522005.10.25 14:29s/l4260.011.78091.78091.7703-1.60816.00
8532005.10.25 14:30sell4270.011.78621.78781.7772
8542005.10.26 09:47t/p4270.011.77721.78781.77729.00825.00
8552005.10.26 22:30sell4280.201.77591.77751.7669
8562005.10.27 00:29s/l4280.201.77751.77751.7669-32.00793.00
8572005.10.27 00:29sell4290.011.78091.78251.7719
8582005.10.27 03:29s/l4290.011.78251.78251.7719-1.60791.40
8592005.10.27 03:29sell4300.011.78281.78441.7738
8602005.10.27 04:29s/l4300.011.78441.78441.7738-1.60789.80
8612005.10.27 04:29sell4310.011.78471.78631.7757
8622005.10.27 08:29s/l4310.011.78631.78631.7757-1.60788.20
8632005.10.27 08:29sell4320.011.78781.78941.7788
8642005.10.28 14:52t/p4320.011.77881.78941.77889.00797.20
8652005.11.02 17:00sell4330.021.77481.77611.7701
8662005.11.02 17:29s/l4330.021.77611.77611.7701-2.60794.60
8672005.11.02 17:29sell4340.011.77651.77811.7675
8682005.11.03 10:35s/l4340.011.77811.77811.7675-1.60793.00
8692005.11.03 10:35sell4350.011.77771.77931.7687
8702005.11.04 03:59t/p4350.011.76871.77931.76879.00802.00
8712005.11.10 11:30sell4360.021.74881.75011.7441
8722005.11.10 19:59t/p4360.021.74411.75011.74419.40811.40
8732005.11.14 07:30sell4370.021.74481.74611.7401
8742005.11.14 08:59s/l4370.021.74611.74611.7401-2.60808.80
8752005.11.14 08:59sell4380.011.74731.74891.7383
8762005.11.14 09:29s/l4380.011.74891.74891.7383-1.60807.20
8772005.11.14 09:29sell4390.011.74901.75061.7400
8782005.11.14 13:29t/p4390.011.74001.75061.74009.00816.20
8792005.11.22 22:24sell4400.021.72201.72331.7173
8802005.11.23 05:59s/l4400.021.72331.72331.7173-2.60813.60
8812005.11.23 05:59sell4410.011.72321.72481.7142
8822005.11.23 06:29s/l4410.011.72481.72481.7142-1.60812.00
8832005.11.23 06:29sell4420.011.72501.72661.7160
8842005.11.24 10:29s/l4420.011.72661.72661.7160-1.60810.40
8852005.11.24 10:29sell4430.011.72691.72851.7179
8862005.11.25 15:59t/p4430.011.71791.72851.71799.00819.40
8872005.11.28 19:29sell4440.011.72751.72911.7185
8882005.11.28 19:29s/l4440.011.72911.72911.7185-1.60817.80
8892005.11.28 19:29sell4450.011.73271.73431.7237
8902005.11.29 02:48t/p4450.011.72371.73431.72379.00826.80
8912005.11.29 07:59sell4460.201.72561.72721.7166
8922005.11.29 12:29s/l4460.201.72721.72721.7166-32.00794.80
8932005.11.29 12:29sell4470.011.72691.72851.7179
8942005.11.29 15:29t/p4470.011.71791.72851.71799.00803.80
8952005.11.30 09:30sell4480.201.72221.72381.7132
8962005.11.30 10:29s/l4480.201.72381.72381.7132-32.00771.80
8972005.11.30 10:29sell4490.011.72451.72611.7155
8982005.11.30 10:59s/l4490.011.72611.72611.7155-1.60770.20
8992005.11.30 10:59sell4500.011.72601.72761.7170
9002005.11.30 12:46s/l4500.011.72761.72761.7170-1.60768.60
9012005.11.30 12:46sell4510.011.72721.72881.7182
9022005.11.30 15:29s/l4510.011.72881.72881.7182-1.60767.00
9032005.11.30 15:29sell4520.011.72971.73131.7207
9042005.11.30 16:29s/l4520.011.73131.73131.7207-1.60765.40
9052005.11.30 16:29sell4530.011.73161.73321.7226
9062005.11.30 16:39s/l4530.011.73321.73321.7226-1.60763.80
9072005.11.30 16:39sell4540.011.73291.73451.7239
9082005.12.02 13:59s/l4540.011.73451.73451.7239-1.60762.20
9092005.12.02 13:59sell4550.601.73571.73821.7282
9102005.12.02 14:30t/p4550.601.72821.73821.7282450.001212.20
9112005.12.02 14:30sell4560.011.72691.72851.7179
9122005.12.02 14:30s/l4560.011.72851.72851.7179-1.601210.60
9132005.12.02 14:30sell4570.011.72861.73021.7196
9142005.12.02 14:46s/l4570.011.73021.73021.7196-1.601209.00
9152005.12.02 14:46sell4580.011.73081.73241.7218
9162005.12.02 14:50s/l4580.011.73241.73241.7218-1.601207.40
9172005.12.02 14:50sell4590.011.73231.73391.7233
9182005.12.02 17:29s/l4590.011.73391.73391.7233-1.601205.80
9192005.12.02 17:29sell4600.011.73371.73531.7247
9202005.12.05 11:59s/l4600.011.73531.73531.7247-1.601204.20
9212005.12.05 11:59sell4610.011.73581.73741.7268
9222005.12.05 12:59s/l4610.011.73741.73741.7268-1.601202.60
9232005.12.05 12:59sell4620.011.73761.73921.7286
9242005.12.05 13:59s/l4620.011.73921.73921.7286-1.601201.00
9252005.12.05 14:00sell4630.021.73751.73881.7328
9262005.12.05 14:02s/l4630.021.73881.73881.7328-2.601198.40
9272005.12.05 14:02sell4640.011.73861.74021.7296
9282005.12.05 14:41s/l4640.011.74021.74021.7296-1.601196.80
9292005.12.05 14:41sell4650.011.74001.74161.7310
9302005.12.05 14:44s/l4650.011.74161.74161.7310-1.601195.20
9312005.12.05 14:44sell4660.011.74131.74291.7323
9322005.12.05 17:59s/l4660.011.74291.74291.7323-1.601193.60
9332005.12.05 17:59sell4670.011.74321.74481.7342
9342005.12.06 10:29t/p4670.011.73421.74481.73429.001202.60
9352005.12.06 16:00sell4680.021.73781.73911.7331
9362005.12.06 16:29s/l4680.021.73911.73911.7331-2.601200.00
9372005.12.06 16:29sell4690.011.74051.74211.7315
9382005.12.06 17:59s/l4690.011.74211.74211.7315-1.601198.40
9392005.12.06 17:59sell4700.011.74181.74341.7328
9402005.12.07 09:59t/p4700.011.73281.74341.73289.001207.40
9412005.12.08 08:30sell4710.201.73921.74081.7302
9422005.12.08 08:59s/l4710.201.74081.74081.7302-32.001175.40
9432005.12.08 08:59sell4720.011.74071.74231.7317
9442005.12.08 09:29s/l4720.011.74231.74231.7317-1.601173.80
9452005.12.08 09:29sell4730.011.74451.74611.7355
9462005.12.08 12:29s/l4730.011.74611.74611.7355-1.601172.20
9472005.12.08 12:29sell4740.011.74571.74731.7367
9482005.12.08 15:29s/l4740.011.74731.74731.7367-1.601170.60
9492005.12.08 15:29sell4750.011.75061.75221.7416
9502005.12.08 16:29s/l4750.011.75221.75221.7416-1.601169.00
9512005.12.08 16:29sell4760.011.75351.75511.7445
9522005.12.09 15:59s/l4760.011.75511.75511.7445-1.601167.40
9532005.12.09 15:59sell4770.011.75571.75731.7467
9542005.12.12 01:59s/l4770.011.75731.75731.7467-1.601165.80
9552005.12.12 01:59sell4780.011.75831.75991.7493
9562005.12.12 03:29s/l4780.011.75991.75991.7493-1.601164.20
9572005.12.12 03:29sell4790.011.75961.76121.7506
9582005.12.12 08:29s/l4790.011.76121.76121.7506-1.601162.60
9592005.12.12 08:29sell4800.011.76241.76401.7534
9602005.12.12 09:59s/l4800.011.76401.76401.7534-1.601161.00
9612005.12.12 09:59sell4810.011.76471.76631.7557
9622005.12.12 12:59s/l4810.011.76631.76631.7557-1.601159.40
9632005.12.12 12:59sell4820.011.76661.76821.7576
9642005.12.12 13:29s/l4820.011.76821.76821.7576-1.601157.80
9652005.12.12 13:29sell4830.011.77121.77281.7622
9662005.12.12 13:59s/l4830.011.77281.77281.7622-1.601156.20
9672005.12.12 13:59sell4840.011.77291.77451.7639
9682005.12.12 16:29s/l4840.011.77451.77451.7639-1.601154.60
9692005.12.12 16:59sell4850.011.77311.77471.7641
9702005.12.12 17:29s/l4850.011.77471.77471.7641-1.601153.00
9712005.12.12 17:29sell4860.011.77481.77641.7658
9722005.12.12 17:59s/l4860.011.77641.77641.7658-1.601151.40
9732005.12.12 17:59sell4870.011.77611.77771.7671
9742005.12.13 01:59s/l4870.011.77771.77771.7671-1.601149.80
9752005.12.13 02:03sell4880.011.77671.77831.7677
9762005.12.13 11:35t/p4880.011.76771.77831.76779.001158.80
9772005.12.13 15:29sell4890.011.77201.77361.7630
9782005.12.14 02:29s/l4890.011.77361.77361.7630-1.601157.20
9792005.12.14 02:29sell4900.011.77551.77711.7665
9802005.12.14 08:29s/l4900.011.77711.77711.7665-1.601155.60
9812005.12.14 08:29sell4910.011.77891.78051.7699
9822005.12.15 07:57t/p4910.011.76991.78051.76999.001164.60
9832005.12.15 10:00sell4920.021.77331.77461.7686
9842005.12.15 14:59t/p4920.021.76861.77461.76869.401174.00
9852005.12.16 10:00sell4930.011.77131.77291.7623
9862005.12.16 10:20s/l4930.011.77291.77291.7623-1.601172.40
9872005.12.16 10:20sell4940.011.77261.77421.7636
9882005.12.19 12:59t/p4940.011.76361.77421.76369.001181.40
9892006.01.03 05:59sell4950.021.72911.73041.7244
9902006.01.03 06:37s/l4950.021.73041.73041.7244-2.601178.80
9912006.01.03 06:37sell4960.011.73021.73181.7212
9922006.01.03 08:30s/l4960.011.73181.73181.7212-1.601177.20
9932006.01.03 08:30sell4970.011.73141.73301.7224
9942006.01.03 08:59s/l4970.011.73301.73301.7224-1.601175.60
9952006.01.03 08:59sell4980.011.73271.73431.7237
9962006.01.03 09:32s/l4980.011.73431.73431.7237-1.601174.00
9972006.01.03 09:32sell4990.011.73401.73561.7250
9982006.01.03 15:29s/l4990.011.73561.73561.7250-1.601172.40
9992006.01.03 15:29sell5000.011.73731.73891.7283
10002006.01.03 15:59s/l5000.011.73891.73891.7283-1.601170.80
10012006.01.03 15:59sell5010.011.73881.74041.7298
10022006.01.03 16:59s/l5010.011.74041.74041.7298-1.601169.20
10032006.01.03 16:59sell5020.011.74031.74191.7313
10042006.01.03 17:59s/l5020.011.74191.74191.7313-1.601167.60
10052006.01.03 17:59sell5030.011.74211.74371.7331
10062006.01.03 19:29s/l5030.011.74371.74371.7331-1.601166.00
10072006.01.03 19:30sell5040.011.74321.74481.7342
10082006.01.03 19:59s/l5040.011.74481.74481.7342-1.601164.40
10092006.01.03 19:59sell5050.011.74511.74671.7361
10102006.01.03 22:59s/l5050.011.74671.74671.7361-1.601162.80
10112006.01.03 23:26sell5060.011.74631.74791.7373
10122006.01.03 23:59s/l5060.011.74791.74791.7373-1.601161.20
10132006.01.03 23:59sell5070.011.74841.75001.7394
10142006.01.04 02:29s/l5070.011.75001.75001.7394-1.601159.60
10152006.01.04 02:59sell5080.011.75061.75221.7416
10162006.01.04 02:59s/l5080.011.75221.75221.7416-1.601158.00
10172006.01.04 02:59sell5090.011.75201.75361.7430
10182006.01.04 08:59s/l5090.011.75361.75361.7430-1.601156.40
10192006.01.04 08:59sell5100.011.75321.75481.7442
10202006.01.04 09:29s/l5100.011.75481.75481.7442-1.601154.80
10212006.01.04 09:29sell5110.011.75591.75751.7469
10222006.01.04 12:29s/l5110.011.75751.75751.7469-1.601153.20
10232006.01.04 12:29sell5120.011.75741.75901.7484
10242006.01.04 15:59s/l5120.011.75901.75901.7484-1.601151.60
10252006.01.04 15:59sell5130.011.75981.76141.7508
10262006.01.04 17:30s/l5130.011.76141.76141.7508-1.601150.00
10272006.01.04 17:30sell5140.011.76121.76281.7522
10282006.01.05 10:02t/p5140.011.75221.76281.75229.001159.00
10292006.01.05 13:28sell5150.201.75511.75671.7461
10302006.01.05 16:30s/l5150.201.75671.75671.7461-32.001127.00
10312006.01.05 16:30sell5160.011.75641.75801.7474
10322006.01.05 17:29s/l5160.011.75801.75801.7474-1.601125.40
10332006.01.05 17:29sell5170.011.75761.75921.7486
10342006.01.06 13:59s/l5170.011.75921.75921.7486-1.601123.80
10352006.01.06 13:59sell5180.011.76431.76591.7553
10362006.01.06 14:59s/l5180.011.76591.76591.7553-1.601122.20
10372006.01.06 15:29sell5190.021.76831.76961.7636
10382006.01.06 15:29s/l5190.021.76961.76961.7636-2.601119.60
10392006.01.06 15:29sell5200.011.76941.77101.7604
10402006.01.06 15:59s/l5200.011.77101.77101.7604-1.601118.00
10412006.01.06 16:00sell5210.021.76851.76981.7638
10422006.01.06 16:02s/l5210.021.76981.76981.7638-2.601115.40
10432006.01.06 16:02sell5220.011.76941.77101.7604
10442006.01.06 16:11s/l5220.011.77101.77101.7604-1.601113.80
10452006.01.06 16:11sell5230.011.77071.77231.7617
10462006.01.09 04:59s/l5230.011.77231.77231.7617-1.601112.20
10472006.01.09 04:59sell5240.011.77201.77361.7630
10482006.01.10 07:29t/p5240.011.76301.77361.76309.001121.20
10492006.01.10 08:30sell5250.021.76731.76861.7626
10502006.01.10 10:59s/l5250.021.76861.76861.7626-2.601118.60
10512006.01.10 10:59sell5260.011.76871.77031.7597
10522006.01.11 08:59t/p5260.011.75971.77031.75979.001127.60
10532006.01.11 19:30sell5270.011.76461.76621.7556
10542006.01.11 22:29s/l5270.011.76621.76621.7556-1.601126.00
10552006.01.11 22:29sell5280.011.76621.76781.7572
10562006.01.12 06:59s/l5280.011.76781.76781.7572-1.601124.40
10572006.01.12 06:59sell5290.011.76791.76951.7589
10582006.01.12 09:59s/l5290.011.76951.76951.7589-1.601122.80
10592006.01.12 09:59sell5300.011.77111.77271.7621
10602006.01.12 14:29t/p5300.011.76211.77271.76219.001131.80
10612006.01.13 08:30sell5310.201.76641.76801.7574
10622006.01.13 08:59s/l5310.201.76801.76801.7574-32.001099.80
10632006.01.13 08:59sell5320.011.76771.76931.7587
10642006.01.13 10:04s/l5320.011.76931.76931.7587-1.601098.20
10652006.01.13 10:04sell5330.011.76911.77071.7601
10662006.01.13 14:34s/l5330.011.77071.77071.7601-1.601096.60
10672006.01.13 14:34sell5340.011.77031.77191.7613
10682006.01.13 16:29s/l5340.011.77191.77191.7613-1.601095.00
10692006.01.13 16:29sell5350.011.77171.77331.7627
10702006.01.13 17:29s/l5350.011.77331.77331.7627-1.601093.40
10712006.01.13 17:29sell5360.011.77481.77641.7658
10722006.01.13 17:59s/l5360.011.77641.77641.7658-1.601091.80
10732006.01.13 17:59sell5370.011.77621.77781.7672
10742006.01.15 23:26s/l5370.011.77781.77781.7672-1.601090.20
10752006.01.15 23:26sell5380.011.77741.77901.7684
10762006.01.15 23:53s/l5380.011.77901.77901.7684-1.601088.60
10772006.01.15 23:53sell5390.011.77871.78031.7697
10782006.01.16 11:59t/p5390.011.76971.78031.76979.001097.60
10792006.01.16 22:06sell5400.021.76851.76981.7638
10802006.01.17 08:44s/l5400.021.76981.76981.7638-2.601095.00
10812006.01.18 11:30sell5410.601.76851.77101.7610
10822006.01.18 18:07t/p5410.601.76101.77101.7610450.001545.00
10832006.01.20 15:00sell5420.021.76521.76651.7605
10842006.01.20 15:16s/l5420.021.76651.76651.7605-2.601542.40
10852006.01.20 15:16sell5430.011.76651.76811.7575
10862006.01.20 18:59s/l5430.011.76811.76811.7575-1.601540.80
10872006.01.20 18:59sell5440.011.76871.77031.7597
10882006.01.20 19:29s/l5440.011.77031.77031.7597-1.601539.20
10892006.01.20 19:29sell5450.011.77051.77211.7615
10902006.01.20 19:59s/l5450.011.77211.77211.7615-1.601537.60
10912006.01.20 19:59sell5460.011.77171.77331.7627
10922006.01.22 23:54s/l5460.011.77331.77331.7627-1.601536.00
10932006.01.22 23:54sell5470.011.77301.77461.7640
10942006.01.23 00:59s/l5470.011.77461.77461.7640-1.601534.40
10952006.01.23 00:59sell5480.011.77791.77951.7689
10962006.01.23 01:59s/l5480.011.77951.77951.7689-1.601532.80
10972006.01.23 01:59sell5490.011.77991.78151.7709
10982006.01.23 02:29s/l5490.011.78151.78151.7709-1.601531.20
10992006.01.23 02:29sell5500.011.78181.78341.7728
11002006.01.23 10:59s/l5500.011.78341.78341.7728-1.601529.60
11012006.01.23 10:59sell5510.011.78451.78611.7755
11022006.01.23 12:59s/l5510.011.78611.78611.7755-1.601528.00
11032006.01.23 12:59sell5520.011.78661.78821.7776
11042006.01.23 21:29s/l5520.011.78821.78821.7776-1.601526.40
11052006.01.23 21:29sell5530.011.78811.78971.7791
11062006.01.24 18:11s/l5530.011.78971.78971.7791-1.601524.80
11072006.01.24 18:11sell5540.021.78961.79091.7849
11082006.01.24 21:29t/p5540.021.78491.79091.78499.401534.20
11092006.01.25 06:29sell5550.201.78431.78591.7753
11102006.01.25 09:29s/l5550.201.78591.78591.7753-32.001502.20
11112006.01.25 09:29sell5560.011.78621.78781.7772
11122006.01.25 09:59s/l5560.011.78781.78781.7772-1.601500.60
11132006.01.25 09:59sell5570.011.79251.79411.7835
11142006.01.25 20:45t/p5570.011.78351.79411.78359.001509.60
11152006.01.26 02:26sell5580.021.78541.78671.7807
11162006.01.26 07:59s/l5580.021.78671.78671.7807-2.601507.00
11172006.01.26 07:59sell5590.011.78681.78841.7778
11182006.01.26 15:07s/l5590.011.78841.78841.7778-1.601505.40
11192006.01.26 15:07sell5600.011.78881.79041.7798
11202006.01.26 19:09t/p5600.011.77981.79041.77989.001514.40
11212006.01.31 16:59sell5610.021.77791.77921.7732
11222006.01.31 16:59s/l5610.021.77921.77921.7732-2.601511.80
11232006.01.31 16:59sell5620.011.78181.78341.7728
11242006.01.31 17:29s/l5620.011.78341.78341.7728-1.601510.20
11252006.01.31 17:29sell5630.011.78491.78651.7759
11262006.02.01 11:50t/p5630.011.77591.78651.77599.001519.20
11272006.02.01 15:30sell5640.201.77841.78001.7694
11282006.02.01 16:29s/l5640.201.78001.78001.7694-32.001487.20
11292006.02.01 16:29sell5650.011.78031.78191.7713
11302006.02.03 13:59t/p5650.011.77131.78191.77139.001496.20
11312006.02.10 12:00sell5660.021.74731.74861.7426
11322006.02.10 12:26s/l5660.021.74861.74861.7426-2.601493.60
11332006.02.10 12:26sell5670.011.74821.74981.7392
11342006.02.10 12:59s/l5670.011.74981.74981.7392-1.601492.00
11352006.02.10 12:59sell5680.011.74981.75141.7408
11362006.02.10 13:59s/l5680.011.75141.75141.7408-1.601490.40
11372006.02.10 13:59sell5690.011.75761.75921.7486
11382006.02.10 15:59t/p5690.011.74861.75921.74869.001499.40
11392006.02.10 15:59sell5700.201.74501.74661.7360
11402006.02.10 16:40s/l5700.201.74661.74661.7360-32.001467.40
11412006.02.15 14:59sell5710.011.74481.74641.7358
11422006.02.15 15:00s/l5710.011.74641.74641.7358-1.601465.80
11432006.02.15 15:00sell5720.011.74601.74761.7370
11442006.02.15 15:08s/l5720.011.74761.74761.7370-1.601464.20
11452006.02.15 15:08sell5730.011.74721.74881.7382
11462006.02.16 08:29t/p5730.011.73821.74881.73829.001473.20
11472006.02.17 17:00sell5740.021.74041.74171.7357
11482006.02.17 18:59s/l5740.021.74171.74171.7357-2.601470.60
11492006.02.17 18:59sell5750.011.74181.74341.7328
11502006.02.19 23:50s/l5750.011.74341.74341.7328-1.601469.00
11512006.02.19 23:50sell5760.011.74311.74471.7341
11522006.02.20 02:29s/l5760.011.74471.74471.7341-1.601467.40
11532006.02.20 02:29sell5770.011.74501.74661.7360
11542006.02.21 12:59s/l5770.011.74661.74661.7360-1.601465.80
11552006.02.21 13:29sell5780.011.74541.74701.7364
11562006.02.21 13:29s/l5780.011.74701.74701.7364-1.601464.20
11572006.02.21 13:29sell5790.011.74741.74901.7384
11582006.02.22 13:29t/p5790.011.73841.74901.73849.001473.20
11592006.02.22 22:38sell5800.021.74381.74511.7391
11602006.02.23 06:29s/l5800.021.74511.74511.7391-2.601470.60
11612006.02.23 06:29sell5810.011.74521.74681.7362
11622006.02.23 08:59s/l5810.011.74681.74681.7362-1.601469.00
11632006.02.23 08:59sell5820.011.74661.74821.7376
11642006.02.23 09:29s/l5820.011.74821.74821.7376-1.601467.40
11652006.02.23 09:29sell5830.011.74961.75121.7406
11662006.02.23 10:29s/l5830.011.75121.75121.7406-1.601465.80
11672006.02.23 10:29sell5840.011.75131.75291.7423
11682006.02.23 10:59s/l5840.011.75291.75291.7423-1.601464.20
11692006.02.23 10:59sell5850.011.75421.75581.7452
11702006.02.24 15:59t/p5850.011.74521.75581.74529.001473.20
11712006.02.28 12:30sell5860.201.74701.74861.7380
11722006.02.28 13:29s/l5860.201.74861.74861.7380-32.001441.20
11732006.02.28 13:29sell5870.011.74851.75011.7395
11742006.02.28 15:29s/l5870.011.75011.75011.7395-1.601439.60
11752006.02.28 15:29sell5880.011.75191.75351.7429
11762006.02.28 16:29s/l5880.011.75351.75351.7429-1.601438.00
11772006.02.28 16:29sell5890.011.75401.75561.7450
11782006.02.28 18:59s/l5890.011.75561.75561.7450-1.601436.40
11792006.02.28 18:59sell5900.011.75631.75791.7473
11802006.03.01 13:59s/l5900.011.75791.75791.7473-1.601434.80
11812006.03.01 13:59sell5910.011.75841.76001.7494
11822006.03.01 16:59t/p5910.011.74941.76001.74949.001443.80
11832006.03.02 06:59sell5920.201.75041.75201.7414
11842006.03.02 18:29s/l5920.201.75201.75201.7414-32.001411.80
11852006.03.02 18:30sell5930.011.75191.75351.7429
11862006.03.02 19:59s/l5930.011.75351.75351.7429-1.601410.20
11872006.03.02 19:59sell5940.011.75401.75561.7450
11882006.03.03 11:59s/l5940.011.75561.75561.7450-1.601408.60
11892006.03.03 12:00sell5950.011.75531.75691.7463
11902006.03.03 13:20s/l5950.011.75691.75691.7463-1.601407.00
11912006.03.03 13:20sell5960.011.75661.75821.7476
11922006.03.03 14:29s/l5960.011.75821.75821.7476-1.601405.40
11932006.03.03 14:29sell5970.011.75781.75941.7488
11942006.03.05 23:47s/l5970.011.75941.75941.7488-1.601403.80
11952006.03.05 23:47sell5980.011.75911.76071.7501
11962006.03.06 07:29s/l5980.011.76071.76071.7501-1.601402.20
11972006.03.06 07:29sell5990.011.76051.76211.7515
11982006.03.06 16:17t/p5990.011.75151.76211.75159.001411.20
11992006.03.14 00:30sell6000.021.73581.73711.7311
12002006.03.14 00:33s/l6000.021.73711.73711.7311-2.601408.60
12012006.03.14 00:33sell6010.011.73691.73851.7279
12022006.03.14 14:30s/l6010.011.73851.73851.7279-1.601407.00
12032006.03.14 14:30sell6020.011.73821.73981.7292
12042006.03.14 14:59s/l6020.011.73981.73981.7292-1.601405.40
12052006.03.14 14:59sell6030.011.74261.74421.7336
12062006.03.14 15:29s/l6030.011.74421.74421.7336-1.601403.80
12072006.03.14 15:29sell6040.011.74471.74631.7357
12082006.03.14 16:29s/l6040.011.74631.74631.7357-1.601402.20
12092006.03.14 16:29sell6050.011.74701.74861.7380
12102006.03.15 14:29s/l6050.011.74861.74861.7380-1.601400.60
12112006.03.15 14:29sell6060.011.74901.75061.7400
12122006.03.16 13:59s/l6060.011.75061.75061.7400-1.601399.00
12132006.03.16 14:26sell6070.011.75111.75271.7421
12142006.03.16 14:59s/l6070.011.75271.75271.7421-1.601397.40
12152006.03.16 14:59sell6080.011.75301.75461.7440
12162006.03.16 15:29s/l6080.011.75461.75461.7440-1.601395.80
12172006.03.16 15:51sell6090.021.75311.75441.7484
12182006.03.16 15:59s/l6090.021.75441.75441.7484-2.601393.20
12192006.03.16 15:59sell6100.011.75421.75581.7452
12202006.03.16 16:08s/l6100.011.75581.75581.7452-1.601391.60
12212006.03.16 16:08sell6110.011.75561.75721.7466
12222006.03.16 17:29s/l6110.011.75721.75721.7466-1.601390.00
12232006.03.16 17:59sell6120.011.75611.75771.7471
12242006.03.16 17:59s/l6120.011.75771.75771.7471-1.601388.40
12252006.03.16 17:59sell6130.011.75741.75901.7484
12262006.03.20 07:59close6130.011.75881.75901.7484-1.401387.00
12272006.03.20 08:00sell6140.021.75831.75961.7536
12282006.03.20 11:59t/p6140.021.75361.75961.75369.401396.40
12292006.03.20 14:57sell6150.011.75641.75801.7474
12302006.03.21 15:45t/p6150.011.74741.75801.74749.001405.40
12312006.03.27 01:29sell6160.021.74421.74551.7395
12322006.03.27 02:59s/l6160.021.74551.74551.7395-2.601402.80
12332006.03.27 02:59sell6170.011.74511.74671.7361
12342006.03.27 03:29s/l6170.011.74671.74671.7361-1.601401.20
12352006.03.27 03:29sell6180.011.74691.74851.7379
12362006.03.27 13:59s/l6180.011.74851.74851.7379-1.601399.60
12372006.03.27 13:59sell6190.011.74901.75061.7400
12382006.03.28 11:42s/l6190.011.75061.75061.7400-1.601398.00
12392006.03.28 11:42sell6200.011.75021.75181.7412
12402006.03.28 13:29s/l6200.011.75181.75181.7412-1.601396.40
12412006.03.28 13:29sell6210.011.75251.75411.7435
12422006.03.28 21:59t/p6210.011.74351.75411.74359.001405.40
12432006.03.30 15:29sell6220.021.74521.74651.7405
12442006.03.30 18:59s/l6220.021.74651.74651.7405-2.601402.80
12452006.03.30 18:59sell6230.011.74711.74871.7381
12462006.03.31 09:29t/p6230.011.73811.74871.73819.001411.80
12472006.04.03 22:29sell6240.021.74011.74141.7354
12482006.04.04 07:29s/l6240.021.74141.74141.7354-2.601409.20
12492006.04.04 07:29sell6250.011.74201.74361.7330
12502006.04.04 07:59s/l6250.011.74361.74361.7330-1.601407.60
12512006.04.04 07:59sell6260.011.74481.74641.7358
12522006.04.04 09:59s/l6260.011.74641.74641.7358-1.601406.00
12532006.04.04 09:59sell6270.011.74621.74781.7372
12542006.04.04 12:29s/l6270.011.74781.74781.7372-1.601404.40
12552006.04.04 12:29sell6280.011.75481.75641.7458
12562006.04.04 13:59s/l6280.011.75641.75641.7458-1.601402.80
12572006.04.04 13:59sell6290.011.75691.75851.7479
12582006.04.05 04:59s/l6290.011.75851.75851.7479-1.601401.20
12592006.04.05 04:59sell6300.011.75871.76031.7497
12602006.04.05 07:29s/l6300.011.76031.76031.7497-1.601399.60
12612006.04.05 07:29sell6310.011.76101.76261.7520
12622006.04.05 11:35t/p6310.011.75201.76261.75209.001408.60
12632006.04.05 17:30sell6320.201.75351.75511.7445
12642006.04.05 18:59s/l6320.201.75511.75511.7445-32.001376.60
12652006.04.05 18:59sell6330.011.75491.75651.7459
12662006.04.06 08:59s/l6330.011.75651.75651.7459-1.601375.00
12672006.04.06 08:59sell6340.011.75661.75821.7476
12682006.04.06 09:29s/l6340.011.75821.75821.7476-1.601373.40
12692006.04.06 09:29sell6350.011.75921.76081.7502
12702006.04.06 16:08t/p6350.011.75021.76081.75029.001382.40
12712006.04.06 20:00sell6360.201.75301.75461.7440
12722006.04.07 14:29t/p6360.201.74401.75461.7440180.001562.40
12732006.04.11 18:00sell6370.021.74731.74861.7426
12742006.04.11 18:29s/l6370.021.74861.74861.7426-2.601559.80
12752006.04.11 18:29sell6380.011.74871.75031.7397
12762006.04.11 23:59s/l6380.011.75031.75031.7397-1.601558.20
12772006.04.11 23:59sell6390.011.74991.75151.7409
12782006.04.12 00:29s/l6390.011.75151.75151.7409-1.601556.60
12792006.04.12 00:29sell6400.011.75121.75281.7422
12802006.04.12 07:29s/l6400.011.75281.75281.7422-1.601555.00
12812006.04.12 07:29sell6410.011.75331.75491.7443
12822006.04.12 08:59s/l6410.011.75491.75491.7443-1.601553.40
12832006.04.12 08:59sell6420.011.75551.75711.7465
12842006.04.16 22:02close6420.011.75621.75711.7465-0.701552.70
12852006.04.16 22:03sell6430.021.75561.75691.7509
12862006.04.17 00:29s/l6430.021.75691.75691.7509-2.601550.10
12872006.04.17 00:29sell6440.011.75771.75931.7487
12882006.04.17 01:29s/l6440.011.75931.75931.7487-1.601548.50
12892006.04.17 01:29sell6450.011.75971.76131.7507
12902006.04.17 11:59s/l6450.011.76131.76131.7507-1.601546.90
12912006.04.17 11:59sell6460.011.76651.76811.7575
12922006.04.17 12:29s/l6460.011.76811.76811.7575-1.601545.30
12932006.04.17 12:29sell6470.011.76951.77111.7605
12942006.04.17 12:59s/l6470.011.77111.77111.7605-1.601543.70
12952006.04.17 12:59sell6480.011.77091.77251.7619
12962006.04.17 14:33s/l6480.011.77251.77251.7619-1.601542.10
12972006.04.17 14:33sell6490.011.77211.77371.7631
12982006.04.17 14:59s/l6490.011.77371.77371.7631-1.601540.50
12992006.04.17 14:59sell6500.011.77451.77611.7655
13002006.04.18 12:59s/l6500.011.77611.77611.7655-1.601538.90
13012006.04.18 13:29sell6510.011.77561.77721.7666
13022006.04.18 13:30s/l6510.011.77721.77721.7666-1.601537.30
13032006.04.18 13:30sell6520.011.77691.77851.7679
13042006.04.18 15:00s/l6520.011.77851.77851.7679-1.601535.70
13052006.04.18 15:00sell6530.011.77811.77971.7691
13062006.04.18 18:29s/l6530.011.77971.77971.7691-1.601534.10
13072006.04.18 18:29sell6540.601.78091.78341.7734
13082006.04.18 20:59s/l6540.601.78341.78341.7734-150.001384.10
13092006.04.18 21:00sell6550.011.78251.78411.7735
13102006.04.18 21:29s/l6550.011.78411.78411.7735-1.601382.50
13112006.04.18 21:29sell6560.011.78441.78601.7754
13122006.04.19 09:29s/l6560.011.78601.78601.7754-1.601380.90
13132006.04.19 09:29sell6570.011.78721.78881.7782
13142006.04.19 15:29s/l6570.011.78881.78881.7782-1.601379.30
13152006.04.19 15:29sell6580.011.78931.79091.7803
13162006.04.19 16:29s/l6580.011.79091.79091.7803-1.601377.70
13172006.04.19 16:29sell6590.011.79151.79311.7825
13182006.04.19 17:29s/l6590.011.79311.79311.7825-1.601376.10
13192006.04.19 17:29sell6600.011.79301.79461.7840
13202006.04.20 13:30t/p6600.011.78401.79461.78409.001385.10
13212006.04.21 03:00sell6610.021.77951.78081.7748
13222006.04.21 08:29s/l6610.021.78081.78081.7748-2.601382.50
13232006.04.21 08:29sell6620.011.78141.78301.7724
13242006.04.21 10:10s/l6620.011.78301.78301.7724-1.601380.90
13252006.04.21 10:10sell6630.011.78271.78431.7737
13262006.04.23 21:00s/l6630.011.78431.78431.7737-1.601379.30
13272006.04.23 21:00sell6640.011.78621.78781.7772
13282006.04.23 21:44s/l6640.011.78781.78781.7772-1.601377.70
13292006.04.23 21:44sell6650.011.78741.78901.7784
13302006.04.24 06:59s/l6650.011.78901.78901.7784-1.601376.10
13312006.04.24 06:59sell6660.011.78871.79031.7797
13322006.04.24 07:59s/l6660.011.79031.79031.7797-1.601374.50
13332006.04.24 07:59sell6670.011.79031.79191.7813
13342006.04.25 13:29s/l6670.011.79191.79191.7813-1.601372.90
13352006.04.25 13:29sell6680.011.79201.79361.7830
13362006.04.26 07:59t/p6680.011.78301.79361.78309.001381.90
13372006.04.26 15:04sell6690.021.78591.78721.7812
13382006.04.26 15:25s/l6690.021.78721.78721.7812-2.601379.30
13392006.04.26 15:25sell6700.011.78691.78851.7779
13402006.04.26 15:59s/l6700.011.78851.78851.7779-1.601377.70
13412006.04.26 15:59sell6710.011.78951.79111.7805
13422006.04.27 14:29s/l6710.011.79111.79111.7805-1.601376.10
13432006.04.27 14:29sell6720.011.79821.79981.7892
13442006.04.27 14:59s/l6720.011.79981.79981.7892-1.601374.50
13452006.04.27 15:00sell6730.011.80311.80471.7941
13462006.04.28 08:59s/l6730.011.80471.80471.7941-1.601372.90
13472006.04.28 09:28sell6740.011.80491.80651.7959
13482006.04.28 09:29s/l6740.011.80651.80651.7959-1.601371.30
13492006.04.28 09:29sell6750.011.80641.80801.7974
13502006.04.28 09:59s/l6750.011.80801.80801.7974-1.601369.70
13512006.04.28 09:59sell6760.011.80931.81091.8003
13522006.04.28 14:29s/l6760.011.81091.81091.8003-1.601368.10
13532006.04.28 14:29sell6770.011.81161.81321.8026
13542006.04.28 14:59s/l6770.011.81321.81321.8026-1.601366.50
13552006.04.28 14:59sell6780.011.81781.81941.8088
13562006.04.28 15:29s/l6780.011.81941.81941.8088-1.601364.90
13572006.04.28 15:29sell6790.011.82161.82321.8126
13582006.04.28 18:10s/l6790.011.82321.82321.8126-1.601363.30
13592006.04.28 18:10sell6800.011.82291.82451.8139
13602006.04.28 20:29s/l6800.011.82451.82451.8139-1.601361.70
13612006.04.28 20:29sell6810.011.82571.82731.8167
13622006.05.01 04:29s/l6810.011.82731.82731.8167-1.601360.10
13632006.05.01 04:29sell6820.011.82721.82881.8182
13642006.05.01 12:59s/l6820.011.82881.82881.8182-1.601358.50
13652006.05.01 12:59sell6830.011.83221.83381.8232
13662006.05.01 13:29s/l6830.011.83381.83381.8232-1.601356.90
13672006.05.01 13:29sell6840.011.83631.83791.8273
13682006.05.01 14:29s/l6840.011.83791.83791.8273-1.601355.30
13692006.05.01 14:30sell6850.021.83811.83941.8334
13702006.05.01 14:30t/p6850.021.83341.83941.83349.401364.70
13712006.05.01 14:30sell6860.201.83111.83271.8221
13722006.05.01 14:57s/l6860.201.83271.83271.8221-32.001332.70
13732006.05.01 14:57sell6870.011.83231.83391.8233
13742006.05.02 01:40t/p6870.011.82331.83391.82339.001341.70
13752006.05.02 07:59sell6880.201.82691.82851.8179
13762006.05.02 08:59s/l6880.201.82851.82851.8179-32.001309.70
13772006.05.02 08:59sell6890.011.83341.83501.8244
13782006.05.02 09:59s/l6890.011.83501.83501.8244-1.601308.10
13792006.05.02 09:59sell6900.011.83511.83671.8261
13802006.05.02 10:29s/l6900.011.83671.83671.8261-1.601306.50
13812006.05.02 10:29sell6910.011.83641.83801.8274
13822006.05.02 12:07s/l6910.011.83801.83801.8274-1.601304.90
13832006.05.02 12:07sell6920.011.83771.83931.8287
13842006.05.02 14:59s/l6920.011.83931.83931.8287-1.601303.30
13852006.05.02 14:59sell6930.011.83951.84111.8305
13862006.05.02 19:29s/l6930.011.84111.84111.8305-1.601301.70
13872006.05.02 19:29sell6940.011.84171.84331.8327
13882006.05.03 02:59s/l6940.011.84331.84331.8327-1.601300.10
13892006.05.03 03:00sell6950.011.84381.84541.8348
13902006.05.03 06:59s/l6950.011.84541.84541.8348-1.601298.50
13912006.05.03 07:01sell6960.011.84231.84391.8333
13922006.05.03 15:29s/l6960.011.84391.84391.8333-1.601296.90
13932006.05.03 15:29sell6970.601.84431.84681.8368
13942006.05.04 06:59t/p6970.601.83681.84681.8368450.001746.90
13952006.05.04 10:29sell6980.011.84211.84371.8331
13962006.05.04 12:34s/l6980.011.84371.84371.8331-1.601745.30
13972006.05.04 12:34sell6990.011.84351.84511.8345
13982006.05.04 13:59s/l6990.011.84511.84511.8345-1.601743.70
13992006.05.04 13:59sell7000.011.84491.84651.8359
14002006.05.04 14:29s/l7000.011.84651.84651.8359-1.601742.10
14012006.05.04 14:29sell7010.011.84791.84951.8389
14022006.05.04 15:29s/l7010.011.84951.84951.8389-1.601740.50
14032006.05.04 15:29sell7020.011.84931.85091.8403
14042006.05.04 18:29s/l7020.011.85091.85091.8403-1.601738.90
14052006.05.04 18:29sell7030.011.85431.85591.8453
14062006.05.05 12:59s/l7030.011.85591.85591.8453-1.601737.30
14072006.05.05 13:00sell7040.011.85691.85851.8479
14082006.05.05 13:29s/l7040.011.85851.85851.8479-1.601735.70
14092006.05.05 13:29sell7050.011.86211.86371.8531
14102006.05.07 21:30s/l7050.011.86371.86371.8531-1.601734.10
14112006.05.07 21:30sell7060.011.86361.86521.8546
14122006.05.08 08:29s/l7060.011.86521.86521.8546-1.601732.50
14132006.05.08 08:29sell7070.011.86781.86941.8588
14142006.05.08 15:00t/p7070.011.85881.86941.85889.001741.50
14152006.05.09 11:29sell7080.021.85791.85921.8532
14162006.05.09 12:59s/l7080.021.85921.85921.8532-2.601738.90
14172006.05.09 12:59sell7090.601.86031.86281.8528
14182006.05.09 13:29s/l7090.601.86281.86281.8528-150.001588.90
14192006.05.09 13:29sell7100.011.86281.86441.8538
14202006.05.09 13:59s/l7100.011.86441.86441.8538-1.601587.30
14212006.05.09 13:59sell7110.011.86451.86611.8555
14222006.05.09 14:29s/l7110.011.86611.86611.8555-1.601585.70
14232006.05.09 14:29sell7120.011.86721.86881.8582
14242006.05.10 06:59s/l7120.011.86881.86881.8582-1.601584.10
14252006.05.10 07:29sell7130.011.87021.87181.8612
14262006.05.10 23:59t/p7130.011.86121.87181.86129.001593.10
14272006.05.11 10:30sell7140.011.86651.86811.8575
14282006.05.11 12:59s/l7140.011.86811.86811.8575-1.601591.50
14292006.05.11 12:59sell7150.011.86881.87041.8598
14302006.05.11 13:29s/l7150.011.87041.87041.8598-1.601589.90
14312006.05.11 13:29sell7160.011.87001.87161.8610
14322006.05.11 13:59s/l7160.011.87161.87161.8610-1.601588.30
14332006.05.11 13:59sell7170.011.87251.87411.8635
14342006.05.11 14:29s/l7170.011.87411.87411.8635-1.601586.70
14352006.05.11 14:29sell7180.011.87511.87671.8661
14362006.05.11 14:59s/l7180.011.87671.87671.8661-1.601585.10
14372006.05.11 14:59sell7190.011.87931.88091.8703
14382006.05.11 15:59s/l7190.011.88091.88091.8703-1.601583.50
14392006.05.11 15:59sell7200.011.88411.88571.8751
14402006.05.11 23:29s/l7200.011.88571.88571.8751-1.601581.90
14412006.05.11 23:29sell7210.011.88581.88741.8768
14422006.05.12 05:59s/l7210.011.88741.88741.8768-1.601580.30
14432006.05.12 05:59sell7220.011.88741.88901.8784
14442006.05.12 07:29s/l7220.011.88901.88901.8784-1.601578.70
14452006.05.12 07:29sell7230.011.89111.89271.8821
14462006.05.12 08:59s/l7230.011.89271.89271.8821-1.601577.10
14472006.05.12 08:59sell7240.011.89271.89431.8837
14482006.05.12 09:29s/l7240.011.89431.89431.8837-1.601575.50
14492006.05.12 09:29sell7250.011.89461.89621.8856
14502006.05.12 09:59s/l7250.011.89621.89621.8856-1.601573.90
14512006.05.12 09:59sell7260.011.89621.89781.8872
14522006.05.12 10:29s/l7260.011.89781.89781.8872-1.601572.30
14532006.05.12 10:29sell7270.011.89751.89911.8885
14542006.05.12 14:31t/p7270.011.88851.89911.88859.001581.30
14552006.05.12 14:31sell7280.021.89011.89141.8854
14562006.05.12 14:31s/l7280.021.89141.89141.8854-2.601578.70
14572006.05.12 14:31sell7290.011.89341.89501.8844
14582006.05.12 19:59s/l7290.011.89501.89501.8844-1.601577.10
14592006.05.12 19:59sell7300.011.89501.89661.8860
14602006.05.14 22:00s/l7300.011.89661.89661.8860-1.601575.50
14612006.05.14 22:00sell7310.011.89651.89811.8875
14622006.05.14 22:11s/l7310.011.89811.89811.8875-1.601573.90
14632006.05.14 22:11sell7320.011.89781.89941.8888
14642006.05.14 22:15s/l7320.011.89941.89941.8888-1.601572.30
14652006.05.14 22:15sell7330.011.89901.90061.8900
14662006.05.15 08:00t/p7330.011.89001.90061.89009.001581.30
14672006.05.16 03:59sell7340.201.88581.88741.8768
14682006.05.16 18:29s/l7340.201.88741.88741.8768-32.001549.30
14692006.05.16 18:29sell7350.011.88841.89001.8794
14702006.05.17 03:29s/l7350.011.89001.89001.8794-1.601547.70
14712006.05.17 03:29sell7360.011.89161.89321.8826
14722006.05.17 07:29s/l7360.011.89321.89321.8826-1.601546.10
14732006.05.17 07:29sell7370.011.89581.89741.8868
14742006.05.17 08:59s/l7370.011.89741.89741.8868-1.601544.50
14752006.05.17 08:59sell7380.011.89891.90051.8899
14762006.05.17 14:29t/p7380.011.88991.90051.88999.001553.50
14772006.05.18 09:59sell7390.201.88801.88961.8790
14782006.05.18 13:59s/l7390.201.88961.88961.8790-32.001521.50
14792006.05.18 13:59sell7400.011.89181.89341.8828
14802006.05.18 20:59s/l7400.011.89341.89341.8828-1.601519.90
14812006.05.18 20:59sell7410.011.89331.89491.8843
14822006.05.18 21:29s/l7410.011.89491.89491.8843-1.601518.30
14832006.05.18 21:29sell7420.011.89581.89741.8868
14842006.05.19 07:29t/p7420.011.88681.89741.88689.001527.30
14852006.05.22 18:30sell7430.021.88771.88901.8830
14862006.05.23 07:59t/p7430.021.88301.88901.88309.401536.70
14872006.05.23 12:00sell7440.201.88471.88631.8757
14882006.05.24 05:59t/p7440.201.87571.88631.8757180.001716.70
14892006.05.24 11:00sell7450.201.88481.88641.8758
14902006.05.24 14:29t/p7450.201.87581.88641.8758180.001896.70
14912006.05.30 06:34sell7460.021.87141.87271.8667
14922006.05.30 06:59s/l7460.021.87271.87271.8667-2.601894.10
14932006.05.30 06:59sell7470.011.87321.87481.8642
14942006.05.30 07:30s/l7470.011.87481.87481.8642-1.601892.50
14952006.05.30 07:30sell7480.011.87441.87601.8654
14962006.05.30 09:05s/l7480.011.87601.87601.8654-1.601890.90
14972006.05.30 09:05sell7490.011.87581.87741.8668
14982006.05.30 09:59s/l7490.011.87741.87741.8668-1.601889.30
14992006.05.30 09:59sell7500.011.87901.88061.8700
15002006.05.30 13:59s/l7500.011.88061.88061.8700-1.601887.70
15012006.05.30 13:59sell7510.011.88261.88421.8736
15022006.05.30 14:29s/l7510.011.88421.88421.8736-1.601886.10
15032006.05.30 14:29sell7520.011.88601.88761.8770
15042006.05.31 11:44t/p7520.011.87701.88761.87709.001895.10
15052006.06.02 13:00sell7530.021.88051.88181.8758
15062006.06.02 13:29s/l7530.021.88181.88181.8758-2.601892.50
15072006.06.02 13:29sell7540.011.88191.88351.8729
15082006.06.02 14:59s/l7540.011.88351.88351.8729-1.601890.90
15092006.06.02 14:59sell7550.011.88561.88721.8766
15102006.06.05 18:59t/p7550.011.87661.88721.87669.001899.90
15112006.06.14 14:29sell7560.021.84631.84761.8416
15122006.06.14 15:29s/l7560.021.84761.84761.8416-2.601897.30
15132006.06.14 15:29sell7570.011.84791.84951.8389
15142006.06.14 15:30s/l7570.011.84951.84951.8389-1.601895.70
15152006.06.14 15:30sell7580.011.84921.85081.8402
15162006.06.15 13:29s/l7580.011.85081.85081.8402-1.601894.10
15172006.06.15 13:29sell7590.011.85161.85321.8426
15182006.06.16 02:46s/l7590.011.85321.85321.8426-1.601892.50
15192006.06.16 02:46sell7600.011.85281.85441.8438
15202006.06.16 07:29s/l7600.011.85441.85441.8438-1.601890.90
15212006.06.16 07:29sell7610.011.85411.85571.8451
15222006.06.19 01:29t/p7610.011.84511.85571.84519.001899.90
15232006.06.21 02:30sell7620.021.84631.84761.8416
15242006.06.21 11:29t/p7620.021.84161.84761.84169.401909.30
15252006.06.21 17:30sell7630.201.84571.84731.8367
15262006.06.22 10:29t/p7630.201.83671.84731.8367180.002089.30
15272006.06.29 21:00sell7640.021.82801.82931.8233
15282006.06.30 01:04s/l7640.021.82931.82931.8233-2.602086.70
15292006.06.30 01:04sell7650.011.82901.83061.8200
15302006.06.30 01:27s/l7650.011.83061.83061.8200-1.602085.10
15312006.06.30 01:27sell7660.011.83021.83181.8212
15322006.06.30 01:34s/l7660.011.83181.83181.8212-1.602083.50
15332006.06.30 01:34sell7670.011.83151.83311.8225
15342006.06.30 01:34s/l7670.011.83311.83311.8225-1.602081.90
15352006.06.30 01:34sell7680.011.83291.83451.8239
15362006.06.30 01:36s/l7680.011.83451.83451.8239-1.602080.30
15372006.06.30 01:36sell7690.011.83421.83581.8252
15382006.06.30 05:46s/l7690.011.83581.83581.8252-1.602078.70
15392006.06.30 05:46sell7700.011.83561.83721.8266
15402006.06.30 11:57s/l7700.011.83721.83721.8266-1.602077.10
15412006.06.30 11:57sell7710.011.83681.83841.8278
15422006.06.30 12:31s/l7710.011.83841.83841.8278-1.602075.50
15432006.06.30 12:31sell7720.011.83831.83991.8293
15442006.06.30 12:31s/l7720.011.83991.83991.8293-1.602073.90
15452006.06.30 12:31sell7730.011.83971.84131.8307
15462006.06.30 12:35s/l7730.011.84131.84131.8307-1.602072.30
15472006.06.30 12:35sell7740.011.84091.84251.8319
15482006.06.30 12:41s/l7740.011.84251.84251.8319-1.602070.70
15492006.06.30 12:41sell7750.011.84221.84381.8332
15502006.06.30 12:41s/l7750.011.84381.84381.8332-1.602069.10
15512006.06.30 12:41sell7760.011.84351.84511.8345
15522006.06.30 13:48s/l7760.011.84511.84511.8345-1.602067.50
15532006.06.30 13:48sell7770.011.84481.84641.8358
15542006.06.30 14:53s/l7770.011.84641.84641.8358-1.602065.90
15552006.06.30 14:53sell7780.011.84801.84961.8390
15562006.06.30 14:57s/l7780.011.84961.84961.8390-1.602064.30
15572006.06.30 14:57sell7790.011.84931.85091.8403
15582006.07.03 15:16t/p7790.011.84031.85091.84039.002073.30
15592006.07.04 00:00sell7800.201.84251.84411.8335
15602006.07.04 00:46s/l7800.201.84411.84411.8335-32.002041.30
15612006.07.04 00:46sell7810.011.84381.84541.8348
15622006.07.04 06:26s/l7810.011.84541.84541.8348-1.602039.70
15632006.07.04 06:26sell7820.011.84511.84671.8361
15642006.07.04 08:52s/l7820.011.84671.84671.8361-1.602038.10
15652006.07.04 08:52sell7830.011.84631.84791.8373
15662006.07.04 13:17s/l7830.011.84791.84791.8373-1.602036.50
15672006.07.04 13:17sell7840.011.84761.84921.8386
15682006.07.05 12:31t/p7840.011.83861.84921.83869.002045.50
15692006.07.07 09:30sell7850.021.84031.84161.8356
15702006.07.07 09:38s/l7850.021.84161.84161.8356-2.602042.90
15712006.07.07 09:38sell7860.011.84151.84311.8325
15722006.07.07 12:29s/l7860.011.84311.84311.8325-1.602041.30
15732006.07.07 12:29sell7870.011.84421.84581.8352
15742006.07.07 12:30s/l7870.011.84581.84581.8352-1.602039.70
15752006.07.07 12:30sell7880.011.84821.84981.8392
15762006.07.07 12:30s/l7880.011.84981.84981.8392-1.602038.10
15772006.07.07 12:30sell7890.011.85111.85271.8421
15782006.07.07 12:30s/l7890.011.85271.85271.8421-1.602036.50
15792006.07.07 12:30sell7900.011.85391.85551.8449
15802006.07.10 09:29t/p7900.011.84491.85551.84499.002045.50
15812006.07.11 01:00sell7910.021.84351.84481.8388
15822006.07.11 01:59s/l7910.021.84481.84481.8388-2.602042.90
15832006.07.11 01:59sell7920.011.84441.84601.8354
15842006.07.11 18:40s/l7920.011.84601.84601.8354-1.602041.30
15852006.07.11 18:41sell7930.011.84601.84761.8370
15862006.07.12 06:36s/l7930.011.84761.84761.8370-1.602039.70
15872006.07.12 06:36sell7940.011.84741.84901.8384
15882006.07.12 12:30t/p7940.011.83841.84901.83849.002048.70
15892006.07.13 14:00sell7950.021.84361.84491.8389
15902006.07.13 14:05s/l7950.021.84491.84491.8389-2.602046.10
15912006.07.13 14:05sell7960.011.84451.84611.8355
15922006.07.13 14:10s/l7960.011.84611.84611.8355-1.602044.50
15932006.07.13 14:10sell7970.011.84581.84741.8368
15942006.07.14 06:23t/p7970.011.83681.84741.83689.002053.50
15952006.07.14 10:30sell7980.201.84181.84341.8328
15962006.07.14 10:38s/l7980.201.84341.84341.8328-32.002021.50
15972006.07.14 10:38sell7990.011.84311.84471.8341
15982006.07.14 12:30s/l7990.011.84471.84471.8341-1.602019.90
15992006.07.14 12:30sell8000.011.84441.84601.8354
16002006.07.14 13:55t/p8000.011.83541.84601.83549.002028.90
16012006.07.19 14:30sell8010.021.83901.84031.8343
16022006.07.19 16:51s/l8010.021.84031.84031.8343-2.602026.30
16032006.07.19 16:51sell8020.011.83991.84151.8309
16042006.07.19 16:58s/l8020.011.84151.84151.8309-1.602024.70
16052006.07.19 16:58sell8030.011.84121.84281.8322
16062006.07.19 16:59s/l8030.011.84281.84281.8322-1.602023.10
16072006.07.19 16:59sell8040.011.84241.84401.8334
16082006.07.19 17:44s/l8040.011.84401.84401.8334-1.602021.50
16092006.07.19 17:44sell8050.011.84371.84531.8347
16102006.07.20 01:18s/l8050.011.84531.84531.8347-1.602019.90
16112006.07.20 01:18sell8060.011.84491.84651.8359
16122006.07.20 01:19s/l8060.011.84651.84651.8359-1.602018.30
16132006.07.20 01:19sell8070.011.84621.84781.8372
16142006.07.20 08:30s/l8070.011.84781.84781.8372-1.602016.70
16152006.07.20 08:30sell8080.011.84771.84931.8387
16162006.07.20 10:55s/l8080.011.84931.84931.8387-1.602015.10
16172006.07.20 10:55sell8090.011.84891.85051.8399
16182006.07.20 11:25s/l8090.011.85051.85051.8399-1.602013.50
16192006.07.20 11:25sell8100.011.85011.85171.8411
16202006.07.20 11:52s/l8100.011.85171.85171.8411-1.602011.90
16212006.07.20 11:52sell8110.011.85151.85311.8425
16222006.07.21 07:14s/l8110.011.85311.85311.8425-1.602010.30
16232006.07.21 07:14sell8120.021.85281.85411.8481
16242006.07.21 07:14s/l8120.021.85411.85411.8481-2.602007.70
16252006.07.21 07:14sell8130.011.85391.85551.8449
16262006.07.21 07:15s/l8130.011.85551.85551.8449-1.602006.10
16272006.07.21 07:15sell8140.011.85531.85691.8463
16282006.07.21 10:22s/l8140.011.85691.85691.8463-1.602004.50
16292006.07.21 10:22sell8150.021.85671.85801.8520
16302006.07.21 10:22s/l8150.021.85801.85801.8520-2.602001.90
16312006.07.21 10:22sell8160.011.85811.85971.8491
16322006.07.21 14:11s/l8160.011.85971.85971.8491-1.602000.30
16332006.07.21 14:11sell8170.011.85941.86101.8504
16342006.07.24 07:23t/p8170.011.85041.86101.85049.002009.30
16352006.07.24 11:30sell8180.201.85341.85501.8444
16362006.07.24 12:20s/l8180.201.85501.85501.8444-32.001977.30
16372006.07.24 12:20sell8190.011.85461.85621.8456
16382006.07.25 00:32t/p8190.011.84561.85621.84569.001986.30
16392006.07.25 06:00sell8200.011.85141.85301.8424
16402006.07.25 06:24s/l8200.011.85301.85301.8424-1.601984.70
16412006.07.25 06:24sell8210.011.85281.85441.8438
16422006.07.25 15:10t/p8210.011.84381.85441.84389.001993.70
16432006.07.26 17:33sell8220.021.84971.85101.8450
16442006.07.26 17:39s/l8220.021.85101.85101.8450-2.601991.10
16452006.07.26 17:39sell8230.011.85061.85221.8416
16462006.07.26 18:08s/l8230.011.85221.85221.8416-1.601989.50
16472006.07.26 18:08sell8240.011.85201.85361.8430
16482006.07.26 18:22s/l8240.011.85361.85361.8430-1.601987.90
16492006.07.26 18:22sell8250.011.85351.85511.8445
16502006.07.26 18:25s/l8250.011.85511.85511.8445-1.601986.30
16512006.07.26 18:25sell8260.011.85491.85651.8459
16522006.07.27 05:40s/l8260.011.85651.85651.8459-1.601984.70
16532006.07.27 05:40sell8270.011.85611.85771.8471
16542006.07.27 05:57s/l8270.011.85771.85771.8471-1.601983.10
16552006.07.27 05:57sell8280.011.85741.85901.8484
16562006.07.27 07:10s/l8280.011.85901.85901.8484-1.601981.50
16572006.07.27 07:10sell8290.011.85881.86041.8498
16582006.07.27 08:31s/l8290.011.86041.86041.8498-1.601979.90
16592006.07.27 08:31sell8300.011.86011.86171.8511
16602006.07.27 09:15s/l8300.011.86171.86171.8511-1.601978.30
16612006.07.27 09:15sell8310.011.86141.86301.8524
16622006.07.27 10:24s/l8310.011.86301.86301.8524-1.601976.70
16632006.07.27 10:24sell8320.011.86261.86421.8536
16642006.07.27 13:06s/l8320.011.86421.86421.8536-1.601975.10
16652006.07.27 13:06sell8330.011.86391.86551.8549
16662006.07.27 13:11s/l8330.011.86551.86551.8549-1.601973.50
16672006.07.27 13:11sell8340.011.86511.86671.8561
16682006.07.27 13:13s/l8340.011.86671.86671.8561-1.601971.90
16692006.07.27 13:13sell8350.011.86631.86791.8573
16702006.07.27 18:18t/p8350.011.85731.86791.85739.001980.90
16712006.07.28 04:00sell8360.201.85811.85971.8491
16722006.07.28 06:53s/l8360.201.85971.85971.8491-32.001948.90
16732006.07.28 06:53sell8370.011.85941.86101.8504
16742006.07.28 09:07s/l8370.011.86101.86101.8504-1.601947.30
16752006.07.28 09:07sell8380.011.86061.86221.8516
16762006.07.28 12:31s/l8380.011.86221.86221.8516-1.601945.70
16772006.07.28 12:31sell8390.011.86191.86351.8529
16782006.07.28 12:31s/l8390.011.86351.86351.8529-1.601944.10
16792006.07.28 12:31sell8400.011.86531.86691.8563
16802006.07.28 13:17s/l8400.011.86691.86691.8563-1.601942.50
16812006.07.28 13:17sell8410.011.86661.86821.8576
16822006.07.28 19:59close at stop8410.011.86321.86821.85763.401945.90