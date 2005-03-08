|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.30 00:00 (2005.02.01 - 2006.07.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=20; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.01; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.5; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.02; StopLoss6=13;
|Bars in test
|17394
|Ticks modelled
|1716120
|Modelling quality
|65.45%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|1445.90
|Gross profit
|4472.60
|Gross loss
|-3026.70
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|1.72
|Absolute drawdown
|69.40
|Maximal drawdown
|456.60 (37.46%)
|Relative drawdown
|37.46% (456.60)
|Total trades
|841
|Short positions (won %)
|841 (15.46%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|130 (15.46%)
|Loss trades (% of total)
|711 (84.54%)
|Largest
|profit trade
|450.00
|loss trade
|-150.00
|Average
|profit trade
|34.40
|loss trade
|-4.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (378.40)
|consecutive losses (loss in money)
|28 (-44.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|450.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-186.30 (23)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.04 14:57
|sell
|1
|0.20
|1.9253
|1.9269
|1.9163
|2
|2005.03.04 15:27
|s/l
|1
|0.20
|1.9269
|1.9269
|1.9163
|-32.00
|468.00
|3
|2005.03.04 15:28
|sell
|2
|0.01
|1.9271
|1.9287
|1.9181
|4
|2005.03.07 08:00
|t/p
|2
|0.01
|1.9181
|1.9287
|1.9181
|9.00
|477.00
|5
|2005.03.07 16:00
|sell
|3
|0.20
|1.9165
|1.9181
|1.9075
|6
|2005.03.08 07:01
|s/l
|3
|0.20
|1.9181
|1.9181
|1.9075
|-32.00
|445.00
|7
|2005.03.08 07:01
|sell
|4
|0.01
|1.9192
|1.9208
|1.9102
|8
|2005.03.08 07:31
|s/l
|4
|0.01
|1.9208
|1.9208
|1.9102
|-1.60
|443.40
|9
|2005.03.08 07:31
|sell
|5
|0.01
|1.9215
|1.9231
|1.9125
|10
|2005.03.08 10:54
|s/l
|5
|0.01
|1.9231
|1.9231
|1.9125
|-1.60
|441.80
|11
|2005.03.08 10:54
|sell
|6
|0.01
|1.9227
|1.9243
|1.9137
|12
|2005.03.08 13:02
|s/l
|6
|0.01
|1.9243
|1.9243
|1.9137
|-1.60
|440.20
|13
|2005.03.08 13:02
|sell
|7
|0.01
|1.9240
|1.9256
|1.9150
|14
|2005.03.08 13:21
|s/l
|7
|0.01
|1.9256
|1.9256
|1.9150
|-1.60
|438.60
|15
|2005.03.08 13:21
|sell
|8
|0.01
|1.9252
|1.9268
|1.9162
|16
|2005.03.08 13:22
|s/l
|8
|0.01
|1.9268
|1.9268
|1.9162
|-1.60
|437.00
|17
|2005.03.08 13:22
|sell
|9
|0.01
|1.9269
|1.9285
|1.9179
|18
|2005.03.08 13:51
|s/l
|9
|0.01
|1.9285
|1.9285
|1.9179
|-1.60
|435.40
|19
|2005.03.08 13:51
|sell
|10
|0.01
|1.9282
|1.9298
|1.9192
|20
|2005.03.08 13:52
|s/l
|10
|0.01
|1.9298
|1.9298
|1.9192
|-1.60
|433.80
|21
|2005.03.08 13:52
|sell
|11
|0.01
|1.9294
|1.9310
|1.9204
|22
|2005.03.08 14:57
|s/l
|11
|0.01
|1.9310
|1.9310
|1.9204
|-1.60
|432.20
|23
|2005.03.08 14:57
|sell
|12
|0.01
|1.9306
|1.9322
|1.9216
|24
|2005.03.08 15:26
|s/l
|12
|0.01
|1.9322
|1.9322
|1.9216
|-1.60
|430.60
|25
|2005.03.08 15:26
|sell
|13
|0.01
|1.9319
|1.9335
|1.9229
|26
|2005.03.09 12:00
|t/p
|13
|0.01
|1.9229
|1.9335
|1.9229
|9.00
|439.60
|27
|2005.03.09 16:31
|sell
|14
|0.02
|1.9271
|1.9284
|1.9224
|28
|2005.03.09 17:04
|s/l
|14
|0.02
|1.9284
|1.9284
|1.9224
|-2.60
|437.00
|29
|2005.03.09 17:04
|sell
|15
|0.01
|1.9281
|1.9297
|1.9191
|30
|2005.03.10 01:07
|s/l
|15
|0.01
|1.9297
|1.9297
|1.9191
|-1.60
|435.40
|31
|2005.03.10 01:07
|sell
|16
|0.01
|1.9295
|1.9311
|1.9205
|32
|2005.03.11 07:34
|t/p
|16
|0.01
|1.9205
|1.9311
|1.9205
|9.00
|444.40
|33
|2005.03.11 15:30
|sell
|17
|0.20
|1.9268
|1.9284
|1.9178
|34
|2005.03.14 07:04
|t/p
|17
|0.20
|1.9178
|1.9284
|1.9178
|180.00
|624.40
|35
|2005.03.16 09:30
|sell
|18
|0.02
|1.9221
|1.9234
|1.9174
|36
|2005.03.16 09:32
|s/l
|18
|0.02
|1.9234
|1.9234
|1.9174
|-2.60
|621.80
|37
|2005.03.16 09:32
|sell
|19
|0.01
|1.9232
|1.9248
|1.9142
|38
|2005.03.16 10:31
|s/l
|19
|0.01
|1.9248
|1.9248
|1.9142
|-1.60
|620.20
|39
|2005.03.16 10:31
|sell
|20
|0.01
|1.9244
|1.9260
|1.9154
|40
|2005.03.16 12:52
|s/l
|20
|0.01
|1.9260
|1.9260
|1.9154
|-1.60
|618.60
|41
|2005.03.16 12:52
|sell
|21
|0.01
|1.9261
|1.9277
|1.9171
|42
|2005.03.16 12:57
|s/l
|21
|0.01
|1.9277
|1.9277
|1.9171
|-1.60
|617.00
|43
|2005.03.16 12:57
|sell
|22
|0.01
|1.9277
|1.9293
|1.9187
|44
|2005.03.16 14:56
|s/l
|22
|0.01
|1.9293
|1.9293
|1.9187
|-1.60
|615.40
|45
|2005.03.16 14:56
|sell
|23
|0.01
|1.9289
|1.9305
|1.9199
|46
|2005.03.17 12:47
|t/p
|23
|0.01
|1.9199
|1.9305
|1.9199
|9.00
|624.40
|47
|2005.03.17 15:37
|sell
|24
|0.20
|1.9243
|1.9259
|1.9153
|48
|2005.03.17 16:01
|s/l
|24
|0.20
|1.9259
|1.9259
|1.9153
|-32.00
|592.40
|49
|2005.03.17 16:01
|sell
|25
|0.01
|1.9257
|1.9273
|1.9167
|50
|2005.03.18 07:36
|t/p
|25
|0.01
|1.9167
|1.9273
|1.9167
|9.00
|601.40
|51
|2005.03.29 08:56
|sell
|26
|0.02
|1.8739
|1.8752
|1.8692
|52
|2005.03.29 11:47
|s/l
|26
|0.02
|1.8752
|1.8752
|1.8692
|-2.60
|598.80
|53
|2005.03.29 11:47
|sell
|27
|0.01
|1.8748
|1.8764
|1.8658
|54
|2005.03.29 18:24
|s/l
|27
|0.01
|1.8764
|1.8764
|1.8658
|-1.60
|597.20
|55
|2005.03.29 18:24
|sell
|28
|0.01
|1.8762
|1.8778
|1.8672
|56
|2005.03.30 01:16
|s/l
|28
|0.01
|1.8778
|1.8778
|1.8672
|-1.60
|595.60
|57
|2005.03.30 01:16
|sell
|29
|0.01
|1.8776
|1.8792
|1.8686
|58
|2005.03.30 03:02
|s/l
|29
|0.01
|1.8792
|1.8792
|1.8686
|-1.60
|594.00
|59
|2005.03.30 03:02
|sell
|30
|0.01
|1.8789
|1.8805
|1.8699
|60
|2005.03.30 03:17
|s/l
|30
|0.01
|1.8805
|1.8805
|1.8699
|-1.60
|592.40
|61
|2005.03.30 03:17
|sell
|31
|0.01
|1.8801
|1.8817
|1.8711
|62
|2005.03.30 08:22
|s/l
|31
|0.01
|1.8817
|1.8817
|1.8711
|-1.60
|590.80
|63
|2005.03.30 08:22
|sell
|32
|0.01
|1.8814
|1.8830
|1.8724
|64
|2005.03.30 08:25
|s/l
|32
|0.01
|1.8830
|1.8830
|1.8724
|-1.60
|589.20
|65
|2005.03.30 08:25
|sell
|33
|0.01
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|66
|2005.03.30 13:22
|s/l
|33
|0.01
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-1.60
|587.60
|67
|2005.03.30 13:22
|sell
|34
|0.01
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|68
|2005.03.31 12:30
|s/l
|34
|0.01
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-1.60
|586.00
|69
|2005.03.31 12:30
|sell
|35
|0.02
|1.8872
|1.8885
|1.8825
|70
|2005.03.31 13:00
|s/l
|35
|0.02
|1.8885
|1.8885
|1.8825
|-2.60
|583.40
|71
|2005.03.31 13:00
|sell
|36
|0.01
|1.8907
|1.8923
|1.8817
|72
|2005.04.01 12:30
|s/l
|36
|0.01
|1.8923
|1.8923
|1.8817
|-1.60
|581.80
|73
|2005.04.01 12:30
|sell
|37
|0.02
|1.8933
|1.8946
|1.8886
|74
|2005.04.01 12:30
|s/l
|37
|0.02
|1.8946
|1.8946
|1.8886
|-2.60
|579.20
|75
|2005.04.01 12:30
|sell
|38
|0.01
|1.8956
|1.8972
|1.8866
|76
|2005.04.01 12:30
|s/l
|38
|0.01
|1.8972
|1.8972
|1.8866
|-1.60
|577.60
|77
|2005.04.01 12:30
|sell
|39
|0.01
|1.8976
|1.8992
|1.8886
|78
|2005.04.01 13:17
|t/p
|39
|0.01
|1.8886
|1.8992
|1.8886
|9.00
|586.60
|79
|2005.04.01 13:17
|sell
|40
|0.20
|1.8881
|1.8897
|1.8791
|80
|2005.04.01 13:18
|s/l
|40
|0.20
|1.8897
|1.8897
|1.8791
|-32.00
|554.60
|81
|2005.04.01 13:18
|sell
|41
|0.01
|1.8897
|1.8913
|1.8807
|82
|2005.04.01 13:20
|s/l
|41
|0.01
|1.8913
|1.8913
|1.8807
|-1.60
|553.00
|83
|2005.04.01 13:20
|sell
|42
|0.01
|1.8917
|1.8933
|1.8827
|84
|2005.04.01 13:28
|s/l
|42
|0.01
|1.8933
|1.8933
|1.8827
|-1.60
|551.40
|85
|2005.04.01 13:28
|sell
|43
|0.01
|1.8936
|1.8952
|1.8846
|86
|2005.04.01 14:00
|t/p
|43
|0.01
|1.8846
|1.8952
|1.8846
|9.00
|560.40
|87
|2005.04.01 14:27
|sell
|44
|0.20
|1.8890
|1.8906
|1.8800
|88
|2005.04.01 14:29
|t/p
|44
|0.20
|1.8800
|1.8906
|1.8800
|180.00
|740.40
|89
|2005.04.05 20:00
|sell
|45
|0.20
|1.8804
|1.8820
|1.8714
|90
|2005.04.06 02:31
|s/l
|45
|0.20
|1.8820
|1.8820
|1.8714
|-32.00
|708.40
|91
|2005.04.06 02:31
|sell
|46
|0.01
|1.8817
|1.8833
|1.8727
|92
|2005.04.06 04:27
|s/l
|46
|0.01
|1.8833
|1.8833
|1.8727
|-1.60
|706.80
|93
|2005.04.06 04:27
|sell
|47
|0.01
|1.8829
|1.8845
|1.8739
|94
|2005.04.06 06:44
|s/l
|47
|0.01
|1.8845
|1.8845
|1.8739
|-1.60
|705.20
|95
|2005.04.06 06:44
|sell
|48
|0.01
|1.8842
|1.8858
|1.8752
|96
|2005.04.06 12:30
|t/p
|48
|0.01
|1.8752
|1.8858
|1.8752
|9.00
|714.20
|97
|2005.04.06 16:30
|sell
|49
|0.20
|1.8804
|1.8820
|1.8714
|98
|2005.04.06 16:32
|s/l
|49
|0.20
|1.8820
|1.8820
|1.8714
|-32.00
|682.20
|99
|2005.04.06 16:32
|sell
|50
|0.01
|1.8817
|1.8833
|1.8727
|100
|2005.04.07 04:31
|s/l
|50
|0.01
|1.8833
|1.8833
|1.8727
|-1.60
|680.60
|101
|2005.04.07 04:31
|sell
|51
|0.01
|1.8835
|1.8851
|1.8745
|102
|2005.04.07 06:01
|s/l
|51
|0.01
|1.8851
|1.8851
|1.8745
|-1.60
|679.00
|103
|2005.04.07 06:01
|sell
|52
|0.01
|1.8857
|1.8873
|1.8767
|104
|2005.04.07 11:30
|t/p
|52
|0.01
|1.8767
|1.8873
|1.8767
|9.00
|688.00
|105
|2005.04.08 17:30
|sell
|53
|0.02
|1.8820
|1.8833
|1.8773
|106
|2005.04.08 17:56
|s/l
|53
|0.02
|1.8833
|1.8833
|1.8773
|-2.60
|685.40
|107
|2005.04.08 17:56
|sell
|54
|0.01
|1.8829
|1.8845
|1.8739
|108
|2005.04.08 18:55
|s/l
|54
|0.01
|1.8845
|1.8845
|1.8739
|-1.60
|683.80
|109
|2005.04.08 18:55
|sell
|55
|0.01
|1.8844
|1.8860
|1.8754
|110
|2005.04.11 07:41
|s/l
|55
|0.01
|1.8860
|1.8860
|1.8754
|-1.60
|682.20
|111
|2005.04.11 07:41
|sell
|56
|0.01
|1.8857
|1.8873
|1.8767
|112
|2005.04.11 07:46
|s/l
|56
|0.01
|1.8873
|1.8873
|1.8767
|-1.60
|680.60
|113
|2005.04.11 07:46
|sell
|57
|0.01
|1.8869
|1.8885
|1.8779
|114
|2005.04.11 08:11
|s/l
|57
|0.01
|1.8885
|1.8885
|1.8779
|-1.60
|679.00
|115
|2005.04.11 08:11
|sell
|58
|0.01
|1.8882
|1.8898
|1.8792
|116
|2005.04.11 08:15
|s/l
|58
|0.01
|1.8898
|1.8898
|1.8792
|-1.60
|677.40
|117
|2005.04.11 08:15
|sell
|59
|0.01
|1.8895
|1.8911
|1.8805
|118
|2005.04.11 08:41
|s/l
|59
|0.01
|1.8911
|1.8911
|1.8805
|-1.60
|675.80
|119
|2005.04.11 08:41
|sell
|60
|0.01
|1.8909
|1.8925
|1.8819
|120
|2005.04.11 16:02
|s/l
|60
|0.01
|1.8925
|1.8925
|1.8819
|-1.60
|674.20
|121
|2005.04.11 16:02
|sell
|61
|0.01
|1.8922
|1.8938
|1.8832
|122
|2005.04.12 06:31
|s/l
|61
|0.01
|1.8938
|1.8938
|1.8832
|-1.60
|672.60
|123
|2005.04.12 06:31
|sell
|62
|0.01
|1.8935
|1.8951
|1.8845
|124
|2005.04.12 11:56
|s/l
|62
|0.01
|1.8951
|1.8951
|1.8845
|-1.60
|671.00
|125
|2005.04.12 11:56
|sell
|63
|0.01
|1.8947
|1.8963
|1.8857
|126
|2005.04.12 12:54
|s/l
|63
|0.01
|1.8963
|1.8963
|1.8857
|-1.60
|669.40
|127
|2005.04.12 12:54
|sell
|64
|0.01
|1.8960
|1.8976
|1.8870
|128
|2005.04.12 13:00
|t/p
|64
|0.01
|1.8870
|1.8976
|1.8870
|9.00
|678.40
|129
|2005.04.12 18:30
|sell
|65
|0.20
|1.8894
|1.8910
|1.8804
|130
|2005.04.12 18:44
|s/l
|65
|0.20
|1.8910
|1.8910
|1.8804
|-32.00
|646.40
|131
|2005.04.12 18:44
|sell
|66
|0.01
|1.8907
|1.8923
|1.8817
|132
|2005.04.12 20:34
|s/l
|66
|0.01
|1.8923
|1.8923
|1.8817
|-1.60
|644.80
|133
|2005.04.12 20:34
|sell
|67
|0.01
|1.8920
|1.8936
|1.8830
|134
|2005.04.13 03:04
|s/l
|67
|0.01
|1.8936
|1.8936
|1.8830
|-1.60
|643.20
|135
|2005.04.13 03:04
|sell
|68
|0.01
|1.8932
|1.8948
|1.8842
|136
|2005.04.13 06:01
|s/l
|68
|0.01
|1.8948
|1.8948
|1.8842
|-1.60
|641.60
|137
|2005.04.13 06:01
|sell
|69
|0.01
|1.8944
|1.8960
|1.8854
|138
|2005.04.14 09:34
|t/p
|69
|0.01
|1.8854
|1.8960
|1.8854
|9.00
|650.60
|139
|2005.04.15 14:27
|sell
|70
|0.02
|1.8937
|1.8950
|1.8890
|140
|2005.04.15 14:56
|s/l
|70
|0.02
|1.8950
|1.8950
|1.8890
|-2.60
|648.00
|141
|2005.04.15 14:56
|sell
|71
|0.01
|1.8946
|1.8962
|1.8856
|142
|2005.04.18 07:39
|s/l
|71
|0.01
|1.8962
|1.8962
|1.8856
|-1.60
|646.40
|143
|2005.04.18 07:39
|sell
|72
|0.01
|1.8959
|1.8975
|1.8869
|144
|2005.04.18 08:27
|s/l
|72
|0.01
|1.8975
|1.8975
|1.8869
|-1.60
|644.80
|145
|2005.04.18 08:27
|sell
|73
|0.01
|1.8971
|1.8987
|1.8881
|146
|2005.04.18 08:36
|s/l
|73
|0.01
|1.8987
|1.8987
|1.8881
|-1.60
|643.20
|147
|2005.04.18 08:36
|sell
|74
|0.01
|1.8983
|1.8999
|1.8893
|148
|2005.04.18 08:40
|s/l
|74
|0.01
|1.8999
|1.8999
|1.8893
|-1.60
|641.60
|149
|2005.04.18 08:40
|sell
|75
|0.01
|1.8996
|1.9012
|1.8906
|150
|2005.04.18 10:56
|s/l
|75
|0.01
|1.9012
|1.9012
|1.8906
|-1.60
|640.00
|151
|2005.04.18 10:56
|sell
|76
|0.01
|1.9009
|1.9025
|1.8919
|152
|2005.04.18 14:33
|s/l
|76
|0.01
|1.9025
|1.9025
|1.8919
|-1.60
|638.40
|153
|2005.04.18 14:33
|sell
|77
|0.01
|1.9022
|1.9038
|1.8932
|154
|2005.04.18 14:51
|s/l
|77
|0.01
|1.9038
|1.9038
|1.8932
|-1.60
|636.80
|155
|2005.04.18 14:51
|sell
|78
|0.01
|1.9034
|1.9050
|1.8944
|156
|2005.04.18 15:50
|s/l
|78
|0.01
|1.9050
|1.9050
|1.8944
|-1.60
|635.20
|157
|2005.04.18 15:50
|sell
|79
|0.01
|1.9047
|1.9063
|1.8957
|158
|2005.04.19 06:40
|s/l
|79
|0.01
|1.9063
|1.9063
|1.8957
|-1.60
|633.60
|159
|2005.04.19 06:40
|sell
|80
|0.01
|1.9060
|1.9076
|1.8970
|160
|2005.04.19 07:08
|s/l
|80
|0.01
|1.9076
|1.9076
|1.8970
|-1.60
|632.00
|161
|2005.04.19 07:08
|sell
|81
|0.01
|1.9076
|1.9092
|1.8986
|162
|2005.04.19 07:27
|s/l
|81
|0.01
|1.9092
|1.9092
|1.8986
|-1.60
|630.40
|163
|2005.04.19 07:27
|sell
|82
|0.01
|1.9088
|1.9104
|1.8998
|164
|2005.04.19 10:04
|s/l
|82
|0.01
|1.9104
|1.9104
|1.8998
|-1.60
|628.80
|165
|2005.04.19 10:04
|sell
|83
|0.01
|1.9101
|1.9117
|1.9011
|166
|2005.04.19 10:06
|s/l
|83
|0.01
|1.9117
|1.9117
|1.9011
|-1.60
|627.20
|167
|2005.04.19 10:06
|sell
|84
|0.01
|1.9113
|1.9129
|1.9023
|168
|2005.04.19 10:25
|s/l
|84
|0.01
|1.9129
|1.9129
|1.9023
|-1.60
|625.60
|169
|2005.04.19 10:25
|sell
|85
|0.01
|1.9125
|1.9141
|1.9035
|170
|2005.04.19 14:23
|s/l
|85
|0.01
|1.9141
|1.9141
|1.9035
|-1.60
|624.00
|171
|2005.04.19 14:23
|sell
|86
|0.01
|1.9138
|1.9154
|1.9048
|172
|2005.04.19 14:30
|s/l
|86
|0.01
|1.9154
|1.9154
|1.9048
|-1.60
|622.40
|173
|2005.04.19 14:30
|sell
|87
|0.01
|1.9150
|1.9166
|1.9060
|174
|2005.04.19 14:52
|s/l
|87
|0.01
|1.9166
|1.9166
|1.9060
|-1.60
|620.80
|175
|2005.04.19 14:52
|sell
|88
|0.01
|1.9163
|1.9179
|1.9073
|176
|2005.04.19 15:28
|s/l
|88
|0.01
|1.9179
|1.9179
|1.9073
|-1.60
|619.20
|177
|2005.04.19 15:28
|sell
|89
|0.01
|1.9175
|1.9191
|1.9085
|178
|2005.04.19 19:17
|s/l
|89
|0.01
|1.9191
|1.9191
|1.9085
|-1.60
|617.60
|179
|2005.04.19 19:17
|sell
|90
|0.02
|1.9189
|1.9202
|1.9142
|180
|2005.04.19 19:23
|s/l
|90
|0.02
|1.9202
|1.9202
|1.9142
|-2.60
|615.00
|181
|2005.04.19 19:23
|sell
|91
|0.01
|1.9199
|1.9215
|1.9109
|182
|2005.04.20 13:00
|t/p
|91
|0.01
|1.9109
|1.9215
|1.9109
|9.00
|624.00
|183
|2005.04.20 14:30
|sell
|92
|0.02
|1.9159
|1.9172
|1.9112
|184
|2005.04.20 14:30
|s/l
|92
|0.02
|1.9172
|1.9172
|1.9112
|-2.60
|621.40
|185
|2005.04.20 14:30
|sell
|93
|0.01
|1.9174
|1.9190
|1.9084
|186
|2005.04.20 14:36
|s/l
|93
|0.01
|1.9190
|1.9190
|1.9084
|-1.60
|619.80
|187
|2005.04.20 14:36
|sell
|94
|0.01
|1.9186
|1.9202
|1.9096
|188
|2005.04.20 15:04
|s/l
|94
|0.01
|1.9202
|1.9202
|1.9096
|-1.60
|618.20
|189
|2005.04.20 15:04
|sell
|95
|0.01
|1.9199
|1.9215
|1.9109
|190
|2005.04.20 15:34
|s/l
|95
|0.01
|1.9215
|1.9215
|1.9109
|-1.60
|616.60
|191
|2005.04.20 15:34
|sell
|96
|0.01
|1.9209
|1.9225
|1.9119
|192
|2005.04.21 08:35
|t/p
|96
|0.01
|1.9119
|1.9225
|1.9119
|9.00
|625.60
|193
|2005.04.22 10:00
|sell
|97
|0.02
|1.9138
|1.9151
|1.9091
|194
|2005.04.22 10:00
|s/l
|97
|0.02
|1.9151
|1.9151
|1.9091
|-2.60
|623.00
|195
|2005.04.22 10:00
|sell
|98
|0.01
|1.9151
|1.9167
|1.9061
|196
|2005.04.22 10:58
|s/l
|98
|0.01
|1.9167
|1.9167
|1.9061
|-1.60
|621.40
|197
|2005.04.22 10:58
|sell
|99
|0.01
|1.9165
|1.9181
|1.9075
|198
|2005.04.26 07:01
|t/p
|99
|0.01
|1.9075
|1.9181
|1.9075
|9.00
|630.40
|199
|2005.04.28 15:00
|sell
|100
|0.02
|1.9081
|1.9094
|1.9034
|200
|2005.04.28 15:26
|s/l
|100
|0.02
|1.9094
|1.9094
|1.9034
|-2.60
|627.80
|201
|2005.04.28 15:26
|sell
|101
|0.01
|1.9090
|1.9106
|1.9000
|202
|2005.04.29 04:30
|s/l
|101
|0.01
|1.9106
|1.9106
|1.9000
|-1.60
|626.20
|203
|2005.04.29 04:30
|sell
|102
|0.01
|1.9104
|1.9120
|1.9014
|204
|2005.04.29 04:37
|s/l
|102
|0.01
|1.9120
|1.9120
|1.9014
|-1.60
|624.60
|205
|2005.04.29 04:37
|sell
|103
|0.01
|1.9118
|1.9134
|1.9028
|206
|2005.04.29 04:41
|s/l
|103
|0.01
|1.9134
|1.9134
|1.9028
|-1.60
|623.00
|207
|2005.04.29 04:41
|sell
|104
|0.01
|1.9130
|1.9146
|1.9040
|208
|2005.04.29 04:42
|s/l
|104
|0.01
|1.9146
|1.9146
|1.9040
|-1.60
|621.40
|209
|2005.04.29 04:42
|sell
|105
|0.01
|1.9143
|1.9159
|1.9053
|210
|2005.04.29 06:27
|s/l
|105
|0.01
|1.9159
|1.9159
|1.9053
|-1.60
|619.80
|211
|2005.04.29 06:27
|sell
|106
|0.01
|1.9155
|1.9171
|1.9065
|212
|2005.04.29 18:00
|t/p
|106
|0.01
|1.9065
|1.9171
|1.9065
|9.00
|628.80
|213
|2005.05.04 08:53
|sell
|107
|0.02
|1.8999
|1.9012
|1.8952
|214
|2005.05.04 09:49
|s/l
|107
|0.02
|1.9012
|1.9012
|1.8952
|-2.60
|626.20
|215
|2005.05.04 09:49
|sell
|108
|0.01
|1.9008
|1.9024
|1.8918
|216
|2005.05.04 10:48
|s/l
|108
|0.01
|1.9024
|1.9024
|1.8918
|-1.60
|624.60
|217
|2005.05.04 10:48
|sell
|109
|0.01
|1.9021
|1.9037
|1.8931
|218
|2005.05.05 05:30
|s/l
|109
|0.01
|1.9037
|1.9037
|1.8931
|-1.60
|623.00
|219
|2005.05.05 05:30
|sell
|110
|0.01
|1.9033
|1.9049
|1.8943
|220
|2005.05.05 05:36
|s/l
|110
|0.01
|1.9049
|1.9049
|1.8943
|-1.60
|621.40
|221
|2005.05.05 05:36
|sell
|111
|0.01
|1.9048
|1.9064
|1.8958
|222
|2005.05.05 12:51
|s/l
|111
|0.01
|1.9064
|1.9064
|1.8958
|-1.60
|619.80
|223
|2005.05.05 12:51
|sell
|112
|0.01
|1.9061
|1.9077
|1.8971
|224
|2005.05.05 16:46
|s/l
|112
|0.01
|1.9077
|1.9077
|1.8971
|-1.60
|618.20
|225
|2005.05.05 16:46
|sell
|113
|0.01
|1.9075
|1.9091
|1.8985
|226
|2005.05.06 07:02
|t/p
|113
|0.01
|1.8985
|1.9091
|1.8985
|9.00
|627.20
|227
|2005.05.24 12:58
|sell
|114
|0.02
|1.8346
|1.8359
|1.8299
|228
|2005.05.24 14:31
|t/p
|114
|0.02
|1.8299
|1.8359
|1.8299
|9.40
|636.60
|229
|2005.05.25 18:00
|sell
|115
|0.20
|1.8315
|1.8331
|1.8225
|230
|2005.05.26 06:31
|t/p
|115
|0.20
|1.8225
|1.8331
|1.8225
|180.00
|816.60
|231
|2005.06.03 02:06
|sell
|116
|0.02
|1.8183
|1.8196
|1.8136
|232
|2005.06.03 03:05
|s/l
|116
|0.02
|1.8196
|1.8196
|1.8136
|-2.60
|814.00
|233
|2005.06.03 03:05
|sell
|117
|0.01
|1.8193
|1.8209
|1.8103
|234
|2005.06.03 12:31
|s/l
|117
|0.01
|1.8209
|1.8209
|1.8103
|-1.60
|812.40
|235
|2005.06.03 12:31
|sell
|118
|0.01
|1.8205
|1.8221
|1.8115
|236
|2005.06.03 12:36
|s/l
|118
|0.01
|1.8221
|1.8221
|1.8115
|-1.60
|810.80
|237
|2005.06.03 12:36
|sell
|119
|0.01
|1.8219
|1.8235
|1.8129
|238
|2005.06.03 12:45
|s/l
|119
|0.01
|1.8235
|1.8235
|1.8129
|-1.60
|809.20
|239
|2005.06.03 12:45
|sell
|120
|0.01
|1.8234
|1.8250
|1.8144
|240
|2005.06.03 15:01
|t/p
|120
|0.01
|1.8144
|1.8250
|1.8144
|9.00
|818.20
|241
|2005.06.06 07:30
|sell
|121
|0.20
|1.8189
|1.8205
|1.8099
|242
|2005.06.06 08:31
|s/l
|121
|0.20
|1.8205
|1.8205
|1.8099
|-32.00
|786.20
|243
|2005.06.06 08:31
|sell
|122
|0.01
|1.8205
|1.8221
|1.8115
|244
|2005.06.06 16:43
|s/l
|122
|0.01
|1.8221
|1.8221
|1.8115
|-1.60
|784.60
|245
|2005.06.06 16:43
|sell
|123
|0.01
|1.8217
|1.8233
|1.8127
|246
|2005.06.06 17:08
|s/l
|123
|0.01
|1.8233
|1.8233
|1.8127
|-1.60
|783.00
|247
|2005.06.06 17:08
|sell
|124
|0.01
|1.8230
|1.8246
|1.8140
|248
|2005.06.06 17:18
|s/l
|124
|0.01
|1.8246
|1.8246
|1.8140
|-1.60
|781.40
|249
|2005.06.06 17:18
|sell
|125
|0.01
|1.8242
|1.8258
|1.8152
|250
|2005.06.07 06:02
|s/l
|125
|0.01
|1.8258
|1.8258
|1.8152
|-1.60
|779.80
|251
|2005.06.07 06:02
|sell
|126
|0.02
|1.8259
|1.8272
|1.8212
|252
|2005.06.07 06:12
|s/l
|126
|0.02
|1.8272
|1.8272
|1.8212
|-2.60
|777.20
|253
|2005.06.07 06:12
|sell
|127
|0.01
|1.8269
|1.8285
|1.8179
|254
|2005.06.07 06:14
|s/l
|127
|0.01
|1.8285
|1.8285
|1.8179
|-1.60
|775.60
|255
|2005.06.07 06:14
|sell
|128
|0.01
|1.8287
|1.8303
|1.8197
|256
|2005.06.07 07:58
|s/l
|128
|0.01
|1.8303
|1.8303
|1.8197
|-1.60
|774.00
|257
|2005.06.07 07:58
|sell
|129
|0.01
|1.8299
|1.8315
|1.8209
|258
|2005.06.07 08:41
|s/l
|129
|0.01
|1.8315
|1.8315
|1.8209
|-1.60
|772.40
|259
|2005.06.07 08:41
|sell
|130
|0.02
|1.8314
|1.8327
|1.8267
|260
|2005.06.07 08:56
|s/l
|130
|0.02
|1.8327
|1.8327
|1.8267
|-2.60
|769.80
|261
|2005.06.07 08:56
|sell
|131
|0.01
|1.8325
|1.8341
|1.8235
|262
|2005.06.07 16:46
|s/l
|131
|0.01
|1.8341
|1.8341
|1.8235
|-1.60
|768.20
|263
|2005.06.07 16:46
|sell
|132
|0.01
|1.8341
|1.8357
|1.8251
|264
|2005.06.07 21:23
|s/l
|132
|0.01
|1.8357
|1.8357
|1.8251
|-1.60
|766.60
|265
|2005.06.07 21:23
|sell
|133
|0.01
|1.8354
|1.8370
|1.8264
|266
|2005.06.08 01:06
|s/l
|133
|0.01
|1.8370
|1.8370
|1.8264
|-1.60
|765.00
|267
|2005.06.08 01:06
|sell
|134
|0.01
|1.8367
|1.8383
|1.8277
|268
|2005.06.08 02:57
|s/l
|134
|0.01
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|-1.60
|763.40
|269
|2005.06.08 02:57
|sell
|135
|0.01
|1.8379
|1.8395
|1.8289
|270
|2005.06.08 15:46
|s/l
|135
|0.01
|1.8395
|1.8395
|1.8289
|-1.60
|761.80
|271
|2005.06.08 15:46
|sell
|136
|0.01
|1.8393
|1.8409
|1.8303
|272
|2005.06.08 17:00
|t/p
|136
|0.01
|1.8303
|1.8409
|1.8303
|9.00
|770.80
|273
|2005.06.15 14:19
|sell
|137
|0.02
|1.8164
|1.8177
|1.8117
|274
|2005.06.15 14:57
|s/l
|137
|0.02
|1.8177
|1.8177
|1.8117
|-2.60
|768.20
|275
|2005.06.15 14:57
|sell
|138
|0.01
|1.8177
|1.8193
|1.8087
|276
|2005.06.15 14:58
|s/l
|138
|0.01
|1.8193
|1.8193
|1.8087
|-1.60
|766.60
|277
|2005.06.15 14:58
|sell
|139
|0.01
|1.8197
|1.8213
|1.8107
|278
|2005.06.15 15:57
|s/l
|139
|0.01
|1.8213
|1.8213
|1.8107
|-1.60
|765.00
|279
|2005.06.15 15:57
|sell
|140
|0.01
|1.8215
|1.8231
|1.8125
|280
|2005.06.15 16:55
|s/l
|140
|0.01
|1.8231
|1.8231
|1.8125
|-1.60
|763.40
|281
|2005.06.15 16:55
|sell
|141
|0.01
|1.8227
|1.8243
|1.8137
|282
|2005.06.15 17:28
|s/l
|141
|0.01
|1.8243
|1.8243
|1.8137
|-1.60
|761.80
|283
|2005.06.15 17:28
|sell
|142
|0.01
|1.8241
|1.8257
|1.8151
|284
|2005.06.16 12:33
|s/l
|142
|0.01
|1.8257
|1.8257
|1.8151
|-1.60
|760.20
|285
|2005.06.16 12:33
|sell
|143
|0.01
|1.8254
|1.8270
|1.8164
|286
|2005.06.16 12:34
|s/l
|143
|0.01
|1.8270
|1.8270
|1.8164
|-1.60
|758.60
|287
|2005.06.16 12:34
|sell
|144
|0.01
|1.8266
|1.8282
|1.8176
|288
|2005.06.16 13:03
|s/l
|144
|0.01
|1.8282
|1.8282
|1.8176
|-1.60
|757.00
|289
|2005.06.16 13:03
|sell
|145
|0.01
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|290
|2005.06.16 14:00
|t/p
|145
|0.01
|1.8189
|1.8295
|1.8189
|9.00
|766.00
|291
|2005.06.16 14:01
|sell
|146
|0.20
|1.8192
|1.8208
|1.8102
|292
|2005.06.16 14:27
|s/l
|146
|0.20
|1.8208
|1.8208
|1.8102
|-32.00
|734.00
|293
|2005.06.16 14:27
|sell
|147
|0.01
|1.8206
|1.8222
|1.8116
|294
|2005.06.16 16:01
|s/l
|147
|0.01
|1.8222
|1.8222
|1.8116
|-1.60
|732.40
|295
|2005.06.16 16:24
|sell
|148
|0.01
|1.8223
|1.8239
|1.8133
|296
|2005.06.17 01:14
|s/l
|148
|0.01
|1.8239
|1.8239
|1.8133
|-1.60
|730.80
|297
|2005.06.17 01:15
|sell
|149
|0.01
|1.8230
|1.8246
|1.8140
|298
|2005.06.17 07:36
|s/l
|149
|0.01
|1.8246
|1.8246
|1.8140
|-1.60
|729.20
|299
|2005.06.17 07:36
|sell
|150
|0.01
|1.8244
|1.8260
|1.8154
|300
|2005.06.17 08:05
|s/l
|150
|0.01
|1.8260
|1.8260
|1.8154
|-1.60
|727.60
|301
|2005.06.17 08:05
|sell
|151
|0.01
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|302
|2005.06.17 10:32
|s/l
|151
|0.01
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-1.60
|726.00
|303
|2005.06.17 10:32
|sell
|152
|0.01
|1.8277
|1.8293
|1.8187
|304
|2005.06.17 18:16
|s/l
|152
|0.01
|1.8293
|1.8293
|1.8187
|-1.60
|724.40
|305
|2005.06.17 18:16
|sell
|153
|0.01
|1.8291
|1.8307
|1.8201
|306
|2005.06.17 18:26
|s/l
|153
|0.01
|1.8307
|1.8307
|1.8201
|-1.60
|722.80
|307
|2005.06.17 18:26
|sell
|154
|0.01
|1.8305
|1.8321
|1.8215
|308
|2005.06.20 13:33
|t/p
|154
|0.01
|1.8215
|1.8321
|1.8215
|9.00
|731.80
|309
|2005.06.20 20:31
|sell
|155
|0.02
|1.8246
|1.8259
|1.8199
|310
|2005.06.20 21:09
|s/l
|155
|0.02
|1.8259
|1.8259
|1.8199
|-2.60
|729.20
|311
|2005.06.20 21:09
|sell
|156
|0.01
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|312
|2005.06.21 14:38
|s/l
|156
|0.01
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-1.60
|727.60
|313
|2005.06.21 15:30
|sell
|157
|0.01
|1.8249
|1.8265
|1.8159
|314
|2005.06.21 16:06
|s/l
|157
|0.01
|1.8265
|1.8265
|1.8159
|-1.60
|726.00
|315
|2005.06.21 16:06
|sell
|158
|0.01
|1.8262
|1.8278
|1.8172
|316
|2005.06.21 16:34
|s/l
|158
|0.01
|1.8278
|1.8278
|1.8172
|-1.60
|724.40
|317
|2005.06.21 16:34
|sell
|159
|0.01
|1.8276
|1.8292
|1.8186
|318
|2005.06.21 18:02
|s/l
|159
|0.01
|1.8292
|1.8292
|1.8186
|-1.60
|722.80
|319
|2005.06.21 18:02
|sell
|160
|0.01
|1.8289
|1.8305
|1.8199
|320
|2005.06.22 06:39
|s/l
|160
|0.01
|1.8305
|1.8305
|1.8199
|-1.60
|721.20
|321
|2005.06.22 06:39
|sell
|161
|0.01
|1.8306
|1.8322
|1.8216
|322
|2005.06.22 08:08
|s/l
|161
|0.01
|1.8322
|1.8322
|1.8216
|-1.60
|719.60
|323
|2005.06.22 08:08
|sell
|162
|0.01
|1.8321
|1.8337
|1.8231
|324
|2005.06.22 08:31
|t/p
|162
|0.01
|1.8231
|1.8337
|1.8231
|9.00
|728.60
|325
|2005.06.22 08:35
|sell
|163
|0.20
|1.8253
|1.8269
|1.8163
|326
|2005.06.22 08:36
|s/l
|163
|0.20
|1.8269
|1.8269
|1.8163
|-32.00
|696.60
|327
|2005.06.22 08:36
|sell
|164
|0.01
|1.8266
|1.8282
|1.8176
|328
|2005.06.22 08:37
|s/l
|164
|0.01
|1.8282
|1.8282
|1.8176
|-1.60
|695.00
|329
|2005.06.22 08:37
|sell
|165
|0.01
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|330
|2005.06.22 08:41
|s/l
|165
|0.01
|1.8295
|1.8295
|1.8189
|-1.60
|693.40
|331
|2005.06.22 08:41
|sell
|166
|0.01
|1.8298
|1.8314
|1.8208
|332
|2005.06.22 08:56
|s/l
|166
|0.01
|1.8314
|1.8314
|1.8208
|-1.60
|691.80
|333
|2005.06.22 08:56
|sell
|167
|0.01
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|334
|2005.06.22 09:00
|t/p
|167
|0.01
|1.8223
|1.8329
|1.8223
|9.00
|700.80
|335
|2005.06.24 14:30
|sell
|168
|0.20
|1.8229
|1.8245
|1.8139
|336
|2005.06.24 20:09
|s/l
|168
|0.20
|1.8245
|1.8245
|1.8139
|-32.00
|668.80
|337
|2005.06.24 20:09
|sell
|169
|0.01
|1.8242
|1.8258
|1.8152
|338
|2005.06.27 06:29
|s/l
|169
|0.01
|1.8258
|1.8258
|1.8152
|-1.60
|667.20
|339
|2005.06.27 06:29
|sell
|170
|0.01
|1.8255
|1.8271
|1.8165
|340
|2005.06.27 06:36
|s/l
|170
|0.01
|1.8271
|1.8271
|1.8165
|-1.60
|665.60
|341
|2005.06.27 06:36
|sell
|171
|0.01
|1.8268
|1.8284
|1.8178
|342
|2005.06.27 06:57
|s/l
|171
|0.01
|1.8284
|1.8284
|1.8178
|-1.60
|664.00
|343
|2005.06.27 06:57
|sell
|172
|0.01
|1.8280
|1.8296
|1.8190
|344
|2005.06.27 07:57
|s/l
|172
|0.01
|1.8296
|1.8296
|1.8190
|-1.60
|662.40
|345
|2005.06.27 07:57
|sell
|173
|0.01
|1.8293
|1.8309
|1.8203
|346
|2005.06.27 10:55
|s/l
|173
|0.01
|1.8309
|1.8309
|1.8203
|-1.60
|660.80
|347
|2005.06.27 10:55
|sell
|174
|0.01
|1.8305
|1.8321
|1.8215
|348
|2005.06.28 07:28
|t/p
|174
|0.01
|1.8215
|1.8321
|1.8215
|9.00
|669.80
|349
|2005.07.11 15:00
|sell
|175
|0.02
|1.7553
|1.7566
|1.7506
|350
|2005.07.11 15:00
|s/l
|175
|0.02
|1.7566
|1.7566
|1.7506
|-2.60
|667.20
|351
|2005.07.11 15:00
|sell
|176
|0.01
|1.7565
|1.7581
|1.7475
|352
|2005.07.11 15:24
|s/l
|176
|0.01
|1.7581
|1.7581
|1.7475
|-1.60
|665.60
|353
|2005.07.11 15:24
|sell
|177
|0.01
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|354
|2005.07.12 01:44
|s/l
|177
|0.01
|1.7593
|1.7593
|1.7487
|-1.60
|664.00
|355
|2005.07.12 01:44
|sell
|178
|0.01
|1.7591
|1.7607
|1.7501
|356
|2005.07.12 01:45
|s/l
|178
|0.01
|1.7607
|1.7607
|1.7501
|-1.60
|662.40
|357
|2005.07.12 01:45
|sell
|179
|0.01
|1.7606
|1.7622
|1.7516
|358
|2005.07.12 02:14
|s/l
|179
|0.01
|1.7622
|1.7622
|1.7516
|-1.60
|660.80
|359
|2005.07.12 02:14
|sell
|180
|0.01
|1.7618
|1.7634
|1.7528
|360
|2005.07.12 02:18
|s/l
|180
|0.01
|1.7634
|1.7634
|1.7528
|-1.60
|659.20
|361
|2005.07.12 02:18
|sell
|181
|0.01
|1.7631
|1.7647
|1.7541
|362
|2005.07.12 03:46
|s/l
|181
|0.01
|1.7647
|1.7647
|1.7541
|-1.60
|657.60
|363
|2005.07.12 03:46
|sell
|182
|0.01
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|364
|2005.07.12 04:26
|s/l
|182
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-1.60
|656.00
|365
|2005.07.12 04:26
|sell
|183
|0.01
|1.7655
|1.7671
|1.7565
|366
|2005.07.12 07:09
|s/l
|183
|0.01
|1.7671
|1.7671
|1.7565
|-1.60
|654.40
|367
|2005.07.12 07:09
|sell
|184
|0.01
|1.7668
|1.7684
|1.7578
|368
|2005.07.12 07:22
|s/l
|184
|0.01
|1.7684
|1.7684
|1.7578
|-1.60
|652.80
|369
|2005.07.12 07:22
|sell
|185
|0.01
|1.7680
|1.7696
|1.7590
|370
|2005.07.12 10:21
|s/l
|185
|0.01
|1.7696
|1.7696
|1.7590
|-1.60
|651.20
|371
|2005.07.12 10:21
|sell
|186
|0.01
|1.7692
|1.7708
|1.7602
|372
|2005.07.12 10:47
|s/l
|186
|0.01
|1.7708
|1.7708
|1.7602
|-1.60
|649.60
|373
|2005.07.12 10:47
|sell
|187
|0.01
|1.7707
|1.7723
|1.7617
|374
|2005.07.12 10:57
|s/l
|187
|0.01
|1.7723
|1.7723
|1.7617
|-1.60
|648.00
|375
|2005.07.12 10:57
|sell
|188
|0.01
|1.7719
|1.7735
|1.7629
|376
|2005.07.12 15:22
|s/l
|188
|0.01
|1.7735
|1.7735
|1.7629
|-1.60
|646.40
|377
|2005.07.12 15:22
|sell
|189
|0.01
|1.7734
|1.7750
|1.7644
|378
|2005.07.12 15:44
|s/l
|189
|0.01
|1.7750
|1.7750
|1.7644
|-1.60
|644.80
|379
|2005.07.12 15:44
|sell
|190
|0.01
|1.7747
|1.7763
|1.7657
|380
|2005.07.12 15:57
|s/l
|190
|0.01
|1.7763
|1.7763
|1.7657
|-1.60
|643.20
|381
|2005.07.12 15:57
|sell
|191
|0.01
|1.7759
|1.7775
|1.7669
|382
|2005.07.12 17:25
|s/l
|191
|0.01
|1.7775
|1.7775
|1.7669
|-1.60
|641.60
|383
|2005.07.12 17:25
|sell
|192
|0.01
|1.7773
|1.7789
|1.7683
|384
|2005.07.12 20:54
|s/l
|192
|0.01
|1.7789
|1.7789
|1.7683
|-1.60
|640.00
|385
|2005.07.12 20:54
|sell
|193
|0.01
|1.7786
|1.7802
|1.7696
|386
|2005.07.13 07:30
|t/p
|193
|0.01
|1.7696
|1.7802
|1.7696
|9.00
|649.00
|387
|2005.07.13 21:01
|sell
|194
|0.02
|1.7647
|1.7660
|1.7600
|388
|2005.07.14 00:16
|t/p
|194
|0.02
|1.7600
|1.7660
|1.7600
|9.40
|658.40
|389
|2005.07.14 03:04
|sell
|195
|0.01
|1.7632
|1.7648
|1.7542
|390
|2005.07.14 06:01
|s/l
|195
|0.01
|1.7648
|1.7648
|1.7542
|-1.60
|656.80
|391
|2005.07.14 06:01
|sell
|196
|0.01
|1.7645
|1.7661
|1.7555
|392
|2005.07.14 17:30
|t/p
|196
|0.01
|1.7555
|1.7661
|1.7555
|9.00
|665.80
|393
|2005.07.15 08:01
|sell
|197
|0.20
|1.7632
|1.7648
|1.7542
|394
|2005.07.15 12:37
|t/p
|197
|0.20
|1.7542
|1.7648
|1.7542
|180.00
|845.80
|395
|2005.07.21 07:00
|sell
|198
|0.02
|1.7458
|1.7471
|1.7411
|396
|2005.07.21 07:00
|s/l
|198
|0.02
|1.7471
|1.7471
|1.7411
|-2.60
|843.20
|397
|2005.07.21 07:00
|sell
|199
|0.01
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|398
|2005.07.21 07:22
|s/l
|199
|0.01
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-1.60
|841.60
|399
|2005.07.21 07:22
|sell
|200
|0.01
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|400
|2005.07.21 08:41
|s/l
|200
|0.01
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-1.60
|840.00
|401
|2005.07.21 08:41
|sell
|201
|0.01
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|402
|2005.07.21 08:57
|s/l
|201
|0.01
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-1.60
|838.40
|403
|2005.07.21 08:57
|sell
|202
|0.01
|1.7517
|1.7533
|1.7427
|404
|2005.07.21 11:00
|s/l
|202
|0.01
|1.7533
|1.7533
|1.7427
|-1.60
|836.80
|405
|2005.07.21 11:00
|sell
|203
|0.01
|1.7537
|1.7553
|1.7447
|406
|2005.07.21 11:08
|s/l
|203
|0.01
|1.7553
|1.7553
|1.7447
|-1.60
|835.20
|407
|2005.07.21 11:08
|sell
|204
|0.01
|1.7580
|1.7596
|1.7490
|408
|2005.07.21 11:16
|s/l
|204
|0.01
|1.7596
|1.7596
|1.7490
|-1.60
|833.60
|409
|2005.07.21 11:16
|sell
|205
|0.01
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|410
|2005.07.21 11:53
|s/l
|205
|0.01
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-1.60
|832.00
|411
|2005.07.21 11:53
|sell
|206
|0.01
|1.7609
|1.7625
|1.7519
|412
|2005.07.21 12:00
|t/p
|206
|0.01
|1.7519
|1.7625
|1.7519
|9.00
|841.00
|413
|2005.07.21 12:00
|sell
|207
|0.20
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|414
|2005.07.21 12:07
|s/l
|207
|0.20
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-32.00
|809.00
|415
|2005.07.21 12:07
|sell
|208
|0.01
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|416
|2005.07.21 12:27
|s/l
|208
|0.01
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-1.60
|807.40
|417
|2005.07.21 12:27
|sell
|209
|0.01
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|418
|2005.07.21 12:28
|s/l
|209
|0.01
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-1.60
|805.80
|419
|2005.07.21 12:28
|sell
|210
|0.01
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|420
|2005.07.21 12:30
|t/p
|210
|0.01
|1.7487
|1.7593
|1.7487
|9.00
|814.80
|421
|2005.07.21 12:30
|sell
|211
|0.20
|1.7459
|1.7475
|1.7369
|422
|2005.07.21 12:36
|s/l
|211
|0.20
|1.7475
|1.7475
|1.7369
|-32.00
|782.80
|423
|2005.07.21 12:36
|sell
|212
|0.01
|1.7475
|1.7491
|1.7385
|424
|2005.07.21 12:57
|s/l
|212
|0.01
|1.7491
|1.7491
|1.7385
|-1.60
|781.20
|425
|2005.07.21 12:57
|sell
|213
|0.01
|1.7488
|1.7504
|1.7398
|426
|2005.07.21 12:57
|s/l
|213
|0.01
|1.7504
|1.7504
|1.7398
|-1.60
|779.60
|427
|2005.07.21 12:57
|sell
|214
|0.01
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|428
|2005.07.21 16:31
|s/l
|214
|0.01
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-1.60
|778.00
|429
|2005.07.21 16:31
|sell
|215
|0.01
|1.7514
|1.7530
|1.7424
|430
|2005.07.21 16:52
|s/l
|215
|0.01
|1.7530
|1.7530
|1.7424
|-1.60
|776.40
|431
|2005.07.21 16:52
|sell
|216
|0.01
|1.7536
|1.7552
|1.7446
|432
|2005.07.21 17:21
|s/l
|216
|0.01
|1.7552
|1.7552
|1.7446
|-1.60
|774.80
|433
|2005.07.21 17:21
|sell
|217
|0.01
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|434
|2005.07.21 17:38
|s/l
|217
|0.01
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-1.60
|773.20
|435
|2005.07.21 17:38
|sell
|218
|0.01
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|436
|2005.07.21 17:50
|s/l
|218
|0.01
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-1.60
|771.60
|437
|2005.07.21 17:50
|sell
|219
|0.01
|1.7595
|1.7611
|1.7505
|438
|2005.07.21 21:00
|t/p
|219
|0.01
|1.7505
|1.7611
|1.7505
|9.00
|780.60
|439
|2005.07.21 21:00
|sell
|220
|0.20
|1.7497
|1.7513
|1.7407
|440
|2005.07.21 21:16
|s/l
|220
|0.20
|1.7513
|1.7513
|1.7407
|-32.00
|748.60
|441
|2005.07.21 21:16
|sell
|221
|0.01
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|442
|2005.07.21 21:17
|s/l
|221
|0.01
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-1.60
|747.00
|443
|2005.07.21 21:17
|sell
|222
|0.01
|1.7526
|1.7542
|1.7436
|444
|2005.07.21 22:45
|s/l
|222
|0.01
|1.7542
|1.7542
|1.7436
|-1.60
|745.40
|445
|2005.07.21 22:45
|sell
|223
|0.01
|1.7539
|1.7555
|1.7449
|446
|2005.07.22 06:05
|s/l
|223
|0.01
|1.7555
|1.7555
|1.7449
|-1.60
|743.80
|447
|2005.07.22 06:05
|sell
|224
|0.01
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|448
|2005.07.22 12:00
|t/p
|224
|0.01
|1.7474
|1.7580
|1.7474
|9.00
|752.80
|449
|2005.07.25 19:30
|sell
|225
|0.20
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|450
|2005.07.26 08:30
|t/p
|225
|0.20
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|180.00
|932.80
|451
|2005.07.27 16:31
|sell
|226
|0.02
|1.7439
|1.7452
|1.7392
|452
|2005.07.27 17:53
|s/l
|226
|0.02
|1.7452
|1.7452
|1.7392
|-2.60
|930.20
|453
|2005.07.27 17:53
|sell
|227
|0.01
|1.7449
|1.7465
|1.7359
|454
|2005.07.27 18:01
|s/l
|227
|0.01
|1.7465
|1.7465
|1.7359
|-1.60
|928.60
|455
|2005.07.27 18:01
|sell
|228
|0.01
|1.7464
|1.7480
|1.7374
|456
|2005.07.28 11:01
|s/l
|228
|0.01
|1.7480
|1.7480
|1.7374
|-1.60
|927.00
|457
|2005.07.28 11:01
|sell
|229
|0.01
|1.7479
|1.7495
|1.7389
|458
|2005.07.28 11:05
|s/l
|229
|0.01
|1.7495
|1.7495
|1.7389
|-1.60
|925.40
|459
|2005.07.28 11:05
|sell
|230
|0.01
|1.7491
|1.7507
|1.7401
|460
|2005.07.28 11:31
|s/l
|230
|0.01
|1.7507
|1.7507
|1.7401
|-1.60
|923.80
|461
|2005.07.28 11:31
|sell
|231
|0.01
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|462
|2005.07.28 11:37
|s/l
|231
|0.01
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-1.60
|922.20
|463
|2005.07.28 11:37
|sell
|232
|0.01
|1.7516
|1.7532
|1.7426
|464
|2005.07.28 13:27
|s/l
|232
|0.01
|1.7532
|1.7532
|1.7426
|-1.60
|920.60
|465
|2005.07.28 13:27
|sell
|233
|0.01
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|466
|2005.07.28 15:25
|s/l
|233
|0.01
|1.7546
|1.7546
|1.7440
|-1.60
|919.00
|467
|2005.07.28 15:25
|sell
|234
|0.01
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|468
|2005.07.28 15:54
|s/l
|234
|0.01
|1.7558
|1.7558
|1.7452
|-1.60
|917.40
|469
|2005.07.28 15:54
|sell
|235
|0.01
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|470
|2005.07.28 16:23
|s/l
|235
|0.01
|1.7571
|1.7571
|1.7465
|-1.60
|915.80
|471
|2005.07.28 16:23
|sell
|236
|0.01
|1.7568
|1.7584
|1.7478
|472
|2005.07.28 16:27
|s/l
|236
|0.01
|1.7584
|1.7584
|1.7478
|-1.60
|914.20
|473
|2005.07.28 16:27
|sell
|237
|0.01
|1.7580
|1.7596
|1.7490
|474
|2005.07.28 16:54
|s/l
|237
|0.01
|1.7596
|1.7596
|1.7490
|-1.60
|912.60
|475
|2005.07.28 16:54
|sell
|238
|0.01
|1.7592
|1.7608
|1.7502
|476
|2005.07.29 12:36
|s/l
|238
|0.01
|1.7608
|1.7608
|1.7502
|-1.60
|911.00
|477
|2005.07.29 12:36
|sell
|239
|0.01
|1.7605
|1.7621
|1.7515
|478
|2005.08.01 02:45
|s/l
|239
|0.01
|1.7621
|1.7621
|1.7515
|-1.60
|909.40
|479
|2005.08.01 02:45
|sell
|240
|0.01
|1.7618
|1.7634
|1.7528
|480
|2005.08.01 03:15
|s/l
|240
|0.01
|1.7634
|1.7634
|1.7528
|-1.60
|907.80
|481
|2005.08.01 03:15
|sell
|241
|0.01
|1.7631
|1.7647
|1.7541
|482
|2005.08.01 07:24
|s/l
|241
|0.01
|1.7647
|1.7647
|1.7541
|-1.60
|906.20
|483
|2005.08.01 07:24
|sell
|242
|0.01
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|484
|2005.08.01 08:08
|s/l
|242
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-1.60
|904.60
|485
|2005.08.01 08:08
|sell
|243
|0.01
|1.7656
|1.7672
|1.7566
|486
|2005.08.01 08:22
|s/l
|243
|0.01
|1.7672
|1.7672
|1.7566
|-1.60
|903.00
|487
|2005.08.01 08:22
|sell
|244
|0.01
|1.7670
|1.7686
|1.7580
|488
|2005.08.01 10:49
|s/l
|244
|0.01
|1.7686
|1.7686
|1.7580
|-1.60
|901.40
|489
|2005.08.01 10:49
|sell
|245
|0.02
|1.7681
|1.7694
|1.7634
|490
|2005.08.01 10:56
|s/l
|245
|0.02
|1.7694
|1.7694
|1.7634
|-2.60
|898.80
|491
|2005.08.01 10:56
|sell
|246
|0.01
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|492
|2005.08.01 13:34
|s/l
|246
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-1.60
|897.20
|493
|2005.08.01 13:34
|sell
|247
|0.02
|1.7702
|1.7715
|1.7655
|494
|2005.08.01 14:21
|s/l
|247
|0.02
|1.7715
|1.7715
|1.7655
|-2.60
|894.60
|495
|2005.08.01 14:21
|sell
|248
|0.01
|1.7713
|1.7729
|1.7623
|496
|2005.08.01 14:54
|s/l
|248
|0.01
|1.7729
|1.7729
|1.7623
|-1.60
|893.00
|497
|2005.08.01 14:54
|sell
|249
|0.01
|1.7726
|1.7742
|1.7636
|498
|2005.08.02 08:05
|s/l
|249
|0.01
|1.7742
|1.7742
|1.7636
|-1.60
|891.40
|499
|2005.08.02 08:05
|sell
|250
|0.02
|1.7737
|1.7750
|1.7690
|500
|2005.08.02 08:21
|s/l
|250
|0.02
|1.7750
|1.7750
|1.7690
|-2.60
|888.80
|501
|2005.08.02 08:21
|sell
|251
|0.01
|1.7747
|1.7763
|1.7657
|502
|2005.08.03 02:57
|t/p
|251
|0.01
|1.7657
|1.7763
|1.7657
|9.00
|897.80
|503
|2005.08.03 06:31
|sell
|252
|0.02
|1.7692
|1.7705
|1.7645
|504
|2005.08.03 07:00
|s/l
|252
|0.02
|1.7705
|1.7705
|1.7645
|-2.60
|895.20
|505
|2005.08.03 07:00
|sell
|253
|0.01
|1.7702
|1.7718
|1.7612
|506
|2005.08.03 08:01
|s/l
|253
|0.01
|1.7718
|1.7718
|1.7612
|-1.60
|893.60
|507
|2005.08.03 08:01
|sell
|254
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|508
|2005.08.03 08:30
|s/l
|254
|0.01
|1.7736
|1.7736
|1.7630
|-1.60
|892.00
|509
|2005.08.03 08:30
|sell
|255
|0.01
|1.7736
|1.7752
|1.7646
|510
|2005.08.03 09:00
|s/l
|255
|0.01
|1.7752
|1.7752
|1.7646
|-1.60
|890.40
|511
|2005.08.03 09:00
|sell
|256
|0.01
|1.7750
|1.7766
|1.7660
|512
|2005.08.03 09:00
|s/l
|256
|0.01
|1.7766
|1.7766
|1.7660
|-1.60
|888.80
|513
|2005.08.03 09:00
|sell
|257
|0.01
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|514
|2005.08.03 09:03
|s/l
|257
|0.01
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-1.60
|887.20
|515
|2005.08.03 09:03
|sell
|258
|0.01
|1.7813
|1.7829
|1.7723
|516
|2005.08.03 09:31
|s/l
|258
|0.01
|1.7829
|1.7829
|1.7723
|-1.60
|885.60
|517
|2005.08.03 09:31
|sell
|259
|0.01
|1.7826
|1.7842
|1.7736
|518
|2005.08.04 07:30
|t/p
|259
|0.01
|1.7736
|1.7842
|1.7736
|9.00
|894.60
|519
|2005.08.04 10:01
|sell
|260
|0.02
|1.7781
|1.7794
|1.7734
|520
|2005.08.04 10:30
|s/l
|260
|0.02
|1.7794
|1.7794
|1.7734
|-2.60
|892.00
|521
|2005.08.04 10:30
|sell
|261
|0.01
|1.7792
|1.7808
|1.7702
|522
|2005.08.04 15:00
|s/l
|261
|0.01
|1.7808
|1.7808
|1.7702
|-1.60
|890.40
|523
|2005.08.04 15:00
|sell
|262
|0.01
|1.7822
|1.7838
|1.7732
|524
|2005.08.05 12:30
|t/p
|262
|0.01
|1.7732
|1.7838
|1.7732
|9.00
|899.40
|525
|2005.08.05 12:32
|sell
|263
|0.20
|1.7776
|1.7792
|1.7686
|526
|2005.08.05 12:32
|s/l
|263
|0.20
|1.7792
|1.7792
|1.7686
|-32.00
|867.40
|527
|2005.08.05 12:32
|sell
|264
|0.01
|1.7793
|1.7809
|1.7703
|528
|2005.08.08 08:30
|s/l
|264
|0.01
|1.7809
|1.7809
|1.7703
|-1.60
|865.80
|529
|2005.08.08 08:30
|sell
|265
|0.01
|1.7808
|1.7824
|1.7718
|530
|2005.08.08 08:30
|s/l
|265
|0.01
|1.7824
|1.7824
|1.7718
|-1.60
|864.20
|531
|2005.08.08 08:30
|sell
|266
|0.01
|1.7827
|1.7843
|1.7737
|532
|2005.08.08 08:31
|s/l
|266
|0.01
|1.7843
|1.7843
|1.7737
|-1.60
|862.60
|533
|2005.08.08 08:31
|sell
|267
|0.01
|1.7841
|1.7857
|1.7751
|534
|2005.08.08 08:36
|s/l
|267
|0.01
|1.7857
|1.7857
|1.7751
|-1.60
|861.00
|535
|2005.08.08 08:36
|sell
|268
|0.01
|1.7863
|1.7879
|1.7773
|536
|2005.08.08 09:58
|s/l
|268
|0.01
|1.7879
|1.7879
|1.7773
|-1.60
|859.40
|537
|2005.08.08 09:58
|sell
|269
|0.02
|1.7869
|1.7882
|1.7822
|538
|2005.08.08 09:58
|s/l
|269
|0.02
|1.7882
|1.7882
|1.7822
|-2.60
|856.80
|539
|2005.08.08 09:58
|sell
|270
|0.01
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|540
|2005.08.08 11:26
|s/l
|270
|0.01
|1.7894
|1.7894
|1.7788
|-1.60
|855.20
|541
|2005.08.08 11:26
|sell
|271
|0.02
|1.7892
|1.7905
|1.7845
|542
|2005.08.08 11:56
|s/l
|271
|0.02
|1.7905
|1.7905
|1.7845
|-2.60
|852.60
|543
|2005.08.08 11:56
|sell
|272
|0.02
|1.7900
|1.7913
|1.7853
|544
|2005.08.08 19:00
|t/p
|272
|0.02
|1.7853
|1.7913
|1.7853
|9.40
|862.00
|545
|2005.08.08 19:00
|sell
|273
|0.20
|1.7848
|1.7864
|1.7758
|546
|2005.08.08 19:16
|s/l
|273
|0.20
|1.7864
|1.7864
|1.7758
|-32.00
|830.00
|547
|2005.08.08 19:16
|sell
|274
|0.01
|1.7860
|1.7876
|1.7770
|548
|2005.08.09 01:08
|s/l
|274
|0.01
|1.7876
|1.7876
|1.7770
|-1.60
|828.40
|549
|2005.08.09 01:08
|sell
|275
|0.01
|1.7875
|1.7891
|1.7785
|550
|2005.08.09 01:41
|s/l
|275
|0.01
|1.7891
|1.7891
|1.7785
|-1.60
|826.80
|551
|2005.08.09 01:41
|sell
|276
|0.01
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|552
|2005.08.09 05:33
|s/l
|276
|0.01
|1.7904
|1.7904
|1.7798
|-1.60
|825.20
|553
|2005.08.09 05:33
|sell
|277
|0.01
|1.7900
|1.7916
|1.7810
|554
|2005.08.09 05:36
|s/l
|277
|0.01
|1.7916
|1.7916
|1.7810
|-1.60
|823.60
|555
|2005.08.09 05:36
|sell
|278
|0.01
|1.7914
|1.7930
|1.7824
|556
|2005.08.09 08:17
|t/p
|278
|0.01
|1.7824
|1.7930
|1.7824
|9.00
|832.60
|557
|2005.08.09 08:25
|sell
|279
|0.20
|1.7864
|1.7880
|1.7774
|558
|2005.08.09 21:10
|s/l
|279
|0.20
|1.7880
|1.7880
|1.7774
|-32.00
|800.60
|559
|2005.08.09 21:10
|sell
|280
|0.01
|1.7875
|1.7891
|1.7785
|560
|2005.08.10 01:35
|s/l
|280
|0.01
|1.7891
|1.7891
|1.7785
|-1.60
|799.00
|561
|2005.08.10 01:35
|sell
|281
|0.01
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|562
|2005.08.10 05:00
|s/l
|281
|0.01
|1.7904
|1.7904
|1.7798
|-1.60
|797.40
|563
|2005.08.10 05:00
|sell
|282
|0.01
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|564
|2005.08.10 06:58
|s/l
|282
|0.01
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-1.60
|795.80
|565
|2005.08.10 06:58
|sell
|283
|0.01
|1.7916
|1.7932
|1.7826
|566
|2005.08.10 07:27
|s/l
|283
|0.01
|1.7932
|1.7932
|1.7826
|-1.60
|794.20
|567
|2005.08.10 07:27
|sell
|284
|0.01
|1.7929
|1.7945
|1.7839
|568
|2005.08.10 09:25
|s/l
|284
|0.01
|1.7945
|1.7945
|1.7839
|-1.60
|792.60
|569
|2005.08.10 09:25
|sell
|285
|0.01
|1.7941
|1.7957
|1.7851
|570
|2005.08.10 09:54
|s/l
|285
|0.01
|1.7957
|1.7957
|1.7851
|-1.60
|791.00
|571
|2005.08.10 09:54
|sell
|286
|0.01
|1.7954
|1.7970
|1.7864
|572
|2005.08.10 10:27
|s/l
|286
|0.01
|1.7970
|1.7970
|1.7864
|-1.60
|789.40
|573
|2005.08.10 10:27
|sell
|287
|0.01
|1.7967
|1.7983
|1.7877
|574
|2005.08.11 00:39
|s/l
|287
|0.01
|1.7983
|1.7983
|1.7877
|-1.60
|787.80
|575
|2005.08.11 00:39
|sell
|288
|0.02
|1.7978
|1.7991
|1.7931
|576
|2005.08.11 01:09
|s/l
|288
|0.02
|1.7991
|1.7991
|1.7931
|-2.60
|785.20
|577
|2005.08.11 01:09
|sell
|289
|0.01
|1.7988
|1.8004
|1.7898
|578
|2005.08.11 05:53
|s/l
|289
|0.01
|1.8004
|1.8004
|1.7898
|-1.60
|783.60
|579
|2005.08.11 05:53
|sell
|290
|0.01
|1.8000
|1.8016
|1.7910
|580
|2005.08.11 07:31
|s/l
|290
|0.01
|1.8016
|1.8016
|1.7910
|-1.60
|782.00
|581
|2005.08.11 07:31
|sell
|291
|0.02
|1.8010
|1.8023
|1.7963
|582
|2005.08.11 07:37
|s/l
|291
|0.02
|1.8023
|1.8023
|1.7963
|-2.60
|779.40
|583
|2005.08.11 07:37
|sell
|292
|0.01
|1.8019
|1.8035
|1.7929
|584
|2005.08.11 07:54
|s/l
|292
|0.01
|1.8035
|1.8035
|1.7929
|-1.60
|777.80
|585
|2005.08.11 07:54
|sell
|293
|0.01
|1.8032
|1.8048
|1.7942
|586
|2005.08.11 08:23
|s/l
|293
|0.01
|1.8048
|1.8048
|1.7942
|-1.60
|776.20
|587
|2005.08.11 08:23
|sell
|294
|0.02
|1.8039
|1.8052
|1.7992
|588
|2005.08.11 08:28
|s/l
|294
|0.02
|1.8052
|1.8052
|1.7992
|-2.60
|773.60
|589
|2005.08.11 08:28
|sell
|295
|0.01
|1.8049
|1.8065
|1.7959
|590
|2005.08.11 13:31
|s/l
|295
|0.01
|1.8065
|1.8065
|1.7959
|-1.60
|772.00
|591
|2005.08.11 13:31
|sell
|296
|0.02
|1.8057
|1.8070
|1.8010
|592
|2005.08.11 13:43
|s/l
|296
|0.02
|1.8070
|1.8070
|1.8010
|-2.60
|769.40
|593
|2005.08.11 13:43
|sell
|297
|0.01
|1.8067
|1.8083
|1.7977
|594
|2005.08.11 13:51
|s/l
|297
|0.01
|1.8083
|1.8083
|1.7977
|-1.60
|767.80
|595
|2005.08.11 13:51
|sell
|298
|0.01
|1.8079
|1.8095
|1.7989
|596
|2005.08.11 17:24
|s/l
|298
|0.01
|1.8095
|1.8095
|1.7989
|-1.60
|766.20
|597
|2005.08.11 17:24
|sell
|299
|0.01
|1.8092
|1.8108
|1.8002
|598
|2005.08.11 19:44
|s/l
|299
|0.01
|1.8108
|1.8108
|1.8002
|-1.60
|764.60
|599
|2005.08.11 19:44
|sell
|300
|0.01
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|600
|2005.08.11 21:12
|s/l
|300
|0.01
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-1.60
|763.00
|601
|2005.08.11 21:12
|sell
|301
|0.01
|1.8117
|1.8133
|1.8027
|602
|2005.08.11 22:24
|s/l
|301
|0.01
|1.8133
|1.8133
|1.8027
|-1.60
|761.40
|603
|2005.08.11 22:24
|sell
|302
|0.01
|1.8130
|1.8146
|1.8040
|604
|2005.08.12 07:57
|s/l
|302
|0.01
|1.8146
|1.8146
|1.8040
|-1.60
|759.80
|605
|2005.08.12 07:57
|sell
|303
|0.01
|1.8142
|1.8158
|1.8052
|606
|2005.08.12 08:06
|s/l
|303
|0.01
|1.8158
|1.8158
|1.8052
|-1.60
|758.20
|607
|2005.08.12 08:06
|sell
|304
|0.01
|1.8155
|1.8171
|1.8065
|608
|2005.08.12 08:13
|s/l
|304
|0.01
|1.8171
|1.8171
|1.8065
|-1.60
|756.60
|609
|2005.08.12 08:13
|sell
|305
|0.01
|1.8167
|1.8183
|1.8077
|610
|2005.08.12 13:03
|t/p
|305
|0.01
|1.8077
|1.8183
|1.8077
|9.00
|765.60
|611
|2005.08.12 13:52
|sell
|306
|0.02
|1.8154
|1.8167
|1.8107
|612
|2005.08.12 16:48
|s/l
|306
|0.02
|1.8167
|1.8167
|1.8107
|-2.60
|763.00
|613
|2005.08.12 16:48
|sell
|307
|0.60
|1.8163
|1.8188
|1.8088
|614
|2005.08.15 11:05
|t/p
|307
|0.60
|1.8088
|1.8188
|1.8088
|450.00
|1213.00
|615
|2005.08.15 18:30
|sell
|308
|0.01
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|616
|2005.08.15 18:31
|s/l
|308
|0.01
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-1.60
|1211.40
|617
|2005.08.15 18:31
|sell
|309
|0.01
|1.8119
|1.8135
|1.8029
|618
|2005.08.16 07:30
|s/l
|309
|0.01
|1.8135
|1.8135
|1.8029
|-1.60
|1209.80
|619
|2005.08.16 07:30
|sell
|310
|0.01
|1.8138
|1.8154
|1.8048
|620
|2005.08.16 12:46
|t/p
|310
|0.01
|1.8048
|1.8154
|1.8048
|9.00
|1218.80
|621
|2005.08.16 15:00
|sell
|311
|0.20
|1.8091
|1.8107
|1.8001
|622
|2005.08.16 15:04
|s/l
|311
|0.20
|1.8107
|1.8107
|1.8001
|-32.00
|1186.80
|623
|2005.08.16 15:04
|sell
|312
|0.01
|1.8105
|1.8121
|1.8015
|624
|2005.08.16 23:10
|s/l
|312
|0.01
|1.8121
|1.8121
|1.8015
|-1.60
|1185.20
|625
|2005.08.16 23:10
|sell
|313
|0.01
|1.8126
|1.8142
|1.8036
|626
|2005.08.17 06:07
|t/p
|313
|0.01
|1.8036
|1.8142
|1.8036
|9.00
|1194.20
|627
|2005.08.17 12:30
|sell
|314
|0.02
|1.8097
|1.8110
|1.8050
|628
|2005.08.17 12:32
|s/l
|314
|0.02
|1.8110
|1.8110
|1.8050
|-2.60
|1191.60
|629
|2005.08.17 12:32
|sell
|315
|0.01
|1.8107
|1.8123
|1.8017
|630
|2005.08.18 11:47
|t/p
|315
|0.01
|1.8017
|1.8123
|1.8017
|9.00
|1200.60
|631
|2005.08.22 12:00
|sell
|316
|0.02
|1.8038
|1.8051
|1.7991
|632
|2005.08.23 01:38
|t/p
|316
|0.02
|1.7991
|1.8051
|1.7991
|9.40
|1210.00
|633
|2005.08.23 06:35
|sell
|317
|0.20
|1.8006
|1.8022
|1.7916
|634
|2005.08.23 16:37
|s/l
|317
|0.20
|1.8022
|1.8022
|1.7916
|-32.00
|1178.00
|635
|2005.08.23 16:39
|sell
|318
|0.01
|1.8019
|1.8035
|1.7929
|636
|2005.08.24 04:57
|t/p
|318
|0.01
|1.7929
|1.8035
|1.7929
|9.00
|1187.00
|637
|2005.08.24 18:30
|sell
|319
|0.01
|1.8014
|1.8030
|1.7924
|638
|2005.08.25 02:01
|s/l
|319
|0.01
|1.8030
|1.8030
|1.7924
|-1.60
|1185.40
|639
|2005.08.25 02:01
|sell
|320
|0.01
|1.8031
|1.8047
|1.7941
|640
|2005.08.25 02:13
|s/l
|320
|0.01
|1.8047
|1.8047
|1.7941
|-1.60
|1183.80
|641
|2005.08.25 02:13
|sell
|321
|0.01
|1.8046
|1.8062
|1.7956
|642
|2005.08.25 03:28
|s/l
|321
|0.01
|1.8062
|1.8062
|1.7956
|-1.60
|1182.20
|643
|2005.08.25 03:28
|sell
|322
|0.01
|1.8059
|1.8075
|1.7969
|644
|2005.08.25 03:41
|s/l
|322
|0.01
|1.8075
|1.8075
|1.7969
|-1.60
|1180.60
|645
|2005.08.25 03:41
|sell
|323
|0.01
|1.8072
|1.8088
|1.7982
|646
|2005.08.26 14:20
|s/l
|323
|0.01
|1.8088
|1.8088
|1.7982
|-1.60
|1179.00
|647
|2005.08.26 14:20
|sell
|324
|0.01
|1.8084
|1.8100
|1.7994
|648
|2005.08.26 14:24
|s/l
|324
|0.01
|1.8100
|1.8100
|1.7994
|-1.60
|1177.40
|649
|2005.08.26 14:24
|sell
|325
|0.01
|1.8096
|1.8112
|1.8006
|650
|2005.08.26 19:00
|t/p
|325
|0.01
|1.8006
|1.8112
|1.8006
|9.00
|1186.40
|651
|2005.08.28 23:30
|sell
|326
|0.20
|1.8058
|1.8074
|1.7968
|652
|2005.08.28 23:42
|s/l
|326
|0.20
|1.8074
|1.8074
|1.7968
|-32.00
|1154.40
|653
|2005.08.28 23:42
|sell
|327
|0.01
|1.8072
|1.8088
|1.7982
|654
|2005.08.29 01:19
|s/l
|327
|0.01
|1.8088
|1.8088
|1.7982
|-1.60
|1152.80
|655
|2005.08.29 01:19
|sell
|328
|0.01
|1.8086
|1.8102
|1.7996
|656
|2005.08.29 15:38
|t/p
|328
|0.01
|1.7996
|1.8102
|1.7996
|9.00
|1161.80
|657
|2005.08.31 16:30
|sell
|329
|0.01
|1.8043
|1.8059
|1.7953
|658
|2005.08.31 16:58
|s/l
|329
|0.01
|1.8059
|1.8059
|1.7953
|-1.60
|1160.20
|659
|2005.08.31 16:58
|sell
|330
|0.01
|1.8056
|1.8072
|1.7966
|660
|2005.09.01 08:34
|s/l
|330
|0.01
|1.8072
|1.8072
|1.7966
|-1.60
|1158.60
|661
|2005.09.01 08:34
|sell
|331
|0.01
|1.8069
|1.8085
|1.7979
|662
|2005.09.01 08:37
|s/l
|331
|0.01
|1.8085
|1.8085
|1.7979
|-1.60
|1157.00
|663
|2005.09.01 08:37
|sell
|332
|0.01
|1.8083
|1.8099
|1.7993
|664
|2005.09.01 10:04
|s/l
|332
|0.01
|1.8099
|1.8099
|1.7993
|-1.60
|1155.40
|665
|2005.09.01 10:04
|sell
|333
|0.01
|1.8095
|1.8111
|1.8005
|666
|2005.09.01 10:26
|s/l
|333
|0.01
|1.8111
|1.8111
|1.8005
|-1.60
|1153.80
|667
|2005.09.01 10:26
|sell
|334
|0.01
|1.8109
|1.8125
|1.8019
|668
|2005.09.01 10:36
|s/l
|334
|0.01
|1.8125
|1.8125
|1.8019
|-1.60
|1152.20
|669
|2005.09.01 10:36
|sell
|335
|0.01
|1.8121
|1.8137
|1.8031
|670
|2005.09.01 12:03
|s/l
|335
|0.01
|1.8137
|1.8137
|1.8031
|-1.60
|1150.60
|671
|2005.09.01 12:03
|sell
|336
|0.01
|1.8135
|1.8151
|1.8045
|672
|2005.09.01 12:31
|s/l
|336
|0.01
|1.8151
|1.8151
|1.8045
|-1.60
|1149.00
|673
|2005.09.01 12:31
|sell
|337
|0.01
|1.8149
|1.8165
|1.8059
|674
|2005.09.01 12:54
|s/l
|337
|0.01
|1.8165
|1.8165
|1.8059
|-1.60
|1147.40
|675
|2005.09.01 12:54
|sell
|338
|0.01
|1.8161
|1.8177
|1.8071
|676
|2005.09.01 14:01
|s/l
|338
|0.01
|1.8177
|1.8177
|1.8071
|-1.60
|1145.80
|677
|2005.09.01 14:01
|sell
|339
|0.01
|1.8185
|1.8201
|1.8095
|678
|2005.09.01 14:21
|s/l
|339
|0.01
|1.8201
|1.8201
|1.8095
|-1.60
|1144.20
|679
|2005.09.01 14:21
|sell
|340
|0.01
|1.8197
|1.8213
|1.8107
|680
|2005.09.01 14:24
|s/l
|340
|0.01
|1.8213
|1.8213
|1.8107
|-1.60
|1142.60
|681
|2005.09.01 14:24
|sell
|341
|0.01
|1.8211
|1.8227
|1.8121
|682
|2005.09.01 14:25
|s/l
|341
|0.01
|1.8227
|1.8227
|1.8121
|-1.60
|1141.00
|683
|2005.09.01 14:25
|sell
|342
|0.01
|1.8223
|1.8239
|1.8133
|684
|2005.09.01 14:26
|s/l
|342
|0.01
|1.8239
|1.8239
|1.8133
|-1.60
|1139.40
|685
|2005.09.01 14:26
|sell
|343
|0.01
|1.8236
|1.8252
|1.8146
|686
|2005.09.01 14:27
|s/l
|343
|0.01
|1.8252
|1.8252
|1.8146
|-1.60
|1137.80
|687
|2005.09.01 14:27
|sell
|344
|0.01
|1.8251
|1.8267
|1.8161
|688
|2005.09.01 14:52
|s/l
|344
|0.01
|1.8267
|1.8267
|1.8161
|-1.60
|1136.20
|689
|2005.09.01 14:52
|sell
|345
|0.01
|1.8265
|1.8281
|1.8175
|690
|2005.09.01 14:55
|s/l
|345
|0.01
|1.8281
|1.8281
|1.8175
|-1.60
|1134.60
|691
|2005.09.01 14:55
|sell
|346
|0.01
|1.8279
|1.8295
|1.8189
|692
|2005.09.01 14:57
|s/l
|346
|0.01
|1.8295
|1.8295
|1.8189
|-1.60
|1133.00
|693
|2005.09.01 14:57
|sell
|347
|0.01
|1.8292
|1.8308
|1.8202
|694
|2005.09.01 17:23
|s/l
|347
|0.01
|1.8308
|1.8308
|1.8202
|-1.60
|1131.40
|695
|2005.09.01 17:23
|sell
|348
|0.01
|1.8304
|1.8320
|1.8214
|696
|2005.09.01 17:26
|s/l
|348
|0.01
|1.8320
|1.8320
|1.8214
|-1.60
|1129.80
|697
|2005.09.01 17:26
|sell
|349
|0.01
|1.8317
|1.8333
|1.8227
|698
|2005.09.01 18:22
|s/l
|349
|0.01
|1.8333
|1.8333
|1.8227
|-1.60
|1128.20
|699
|2005.09.01 18:22
|sell
|350
|0.01
|1.8330
|1.8346
|1.8240
|700
|2005.09.01 18:25
|s/l
|350
|0.01
|1.8346
|1.8346
|1.8240
|-1.60
|1126.60
|701
|2005.09.01 18:25
|sell
|351
|0.01
|1.8342
|1.8358
|1.8252
|702
|2005.09.01 18:54
|s/l
|351
|0.01
|1.8358
|1.8358
|1.8252
|-1.60
|1125.00
|703
|2005.09.01 18:54
|sell
|352
|0.01
|1.8355
|1.8371
|1.8265
|704
|2005.09.02 07:37
|s/l
|352
|0.01
|1.8371
|1.8371
|1.8265
|-1.60
|1123.40
|705
|2005.09.02 07:37
|sell
|353
|0.01
|1.8367
|1.8383
|1.8277
|706
|2005.09.02 07:41
|s/l
|353
|0.01
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|-1.60
|1121.80
|707
|2005.09.02 07:41
|sell
|354
|0.01
|1.8380
|1.8396
|1.8290
|708
|2005.09.02 08:06
|s/l
|354
|0.01
|1.8396
|1.8396
|1.8290
|-1.60
|1120.20
|709
|2005.09.02 08:06
|sell
|355
|0.01
|1.8393
|1.8409
|1.8303
|710
|2005.09.02 08:10
|s/l
|355
|0.01
|1.8409
|1.8409
|1.8303
|-1.60
|1118.60
|711
|2005.09.02 08:10
|sell
|356
|0.01
|1.8405
|1.8421
|1.8315
|712
|2005.09.02 11:54
|s/l
|356
|0.01
|1.8421
|1.8421
|1.8315
|-1.60
|1117.00
|713
|2005.09.02 11:54
|sell
|357
|0.01
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|714
|2005.09.02 13:00
|t/p
|357
|0.01
|1.8331
|1.8437
|1.8331
|9.00
|1126.00
|715
|2005.09.02 13:01
|sell
|358
|0.20
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|716
|2005.09.02 13:05
|s/l
|358
|0.20
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-32.00
|1094.00
|717
|2005.09.02 13:05
|sell
|359
|0.01
|1.8364
|1.8380
|1.8274
|718
|2005.09.02 13:22
|s/l
|359
|0.01
|1.8380
|1.8380
|1.8274
|-1.60
|1092.40
|719
|2005.09.02 13:22
|sell
|360
|0.01
|1.8377
|1.8393
|1.8287
|720
|2005.09.02 14:26
|s/l
|360
|0.01
|1.8393
|1.8393
|1.8287
|-1.60
|1090.80
|721
|2005.09.02 14:26
|sell
|361
|0.01
|1.8389
|1.8405
|1.8299
|722
|2005.09.02 14:50
|s/l
|361
|0.01
|1.8405
|1.8405
|1.8299
|-1.60
|1089.20
|723
|2005.09.02 14:50
|sell
|362
|0.01
|1.8402
|1.8418
|1.8312
|724
|2005.09.02 15:54
|s/l
|362
|0.01
|1.8418
|1.8418
|1.8312
|-1.60
|1087.60
|725
|2005.09.02 15:54
|sell
|363
|0.01
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|726
|2005.09.02 16:19
|s/l
|363
|0.01
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-1.60
|1086.00
|727
|2005.09.02 16:19
|sell
|364
|0.01
|1.8427
|1.8443
|1.8337
|728
|2005.09.02 18:17
|s/l
|364
|0.01
|1.8443
|1.8443
|1.8337
|-1.60
|1084.40
|729
|2005.09.02 18:17
|sell
|365
|0.01
|1.8439
|1.8455
|1.8349
|730
|2005.09.05 01:45
|s/l
|365
|0.01
|1.8455
|1.8455
|1.8349
|-1.60
|1082.80
|731
|2005.09.05 01:45
|sell
|366
|0.01
|1.8452
|1.8468
|1.8362
|732
|2005.09.05 01:53
|s/l
|366
|0.01
|1.8468
|1.8468
|1.8362
|-1.60
|1081.20
|733
|2005.09.05 01:53
|sell
|367
|0.01
|1.8464
|1.8480
|1.8374
|734
|2005.09.05 02:09
|s/l
|367
|0.01
|1.8480
|1.8480
|1.8374
|-1.60
|1079.60
|735
|2005.09.05 02:09
|sell
|368
|0.01
|1.8478
|1.8494
|1.8388
|736
|2005.09.05 04:16
|s/l
|368
|0.01
|1.8494
|1.8494
|1.8388
|-1.60
|1078.00
|737
|2005.09.05 04:16
|sell
|369
|0.01
|1.8491
|1.8507
|1.8401
|738
|2005.09.06 00:00
|t/p
|369
|0.01
|1.8401
|1.8507
|1.8401
|9.00
|1087.00
|739
|2005.09.06 09:31
|sell
|370
|0.02
|1.8419
|1.8432
|1.8372
|740
|2005.09.06 10:01
|s/l
|370
|0.02
|1.8432
|1.8432
|1.8372
|-2.60
|1084.40
|741
|2005.09.06 10:01
|sell
|371
|0.01
|1.8434
|1.8450
|1.8344
|742
|2005.09.06 10:31
|s/l
|371
|0.01
|1.8450
|1.8450
|1.8344
|-1.60
|1082.80
|743
|2005.09.06 10:31
|sell
|372
|0.01
|1.8445
|1.8461
|1.8355
|744
|2005.09.06 12:01
|s/l
|372
|0.01
|1.8461
|1.8461
|1.8355
|-1.60
|1081.20
|745
|2005.09.06 12:01
|sell
|373
|0.01
|1.8462
|1.8478
|1.8372
|746
|2005.09.07 03:01
|t/p
|373
|0.01
|1.8372
|1.8478
|1.8372
|9.00
|1090.20
|747
|2005.09.07 06:32
|sell
|374
|0.20
|1.8406
|1.8422
|1.8316
|748
|2005.09.07 06:34
|s/l
|374
|0.20
|1.8422
|1.8422
|1.8316
|-32.00
|1058.20
|749
|2005.09.07 06:34
|sell
|375
|0.01
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|750
|2005.09.07 06:36
|s/l
|375
|0.01
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-1.60
|1056.60
|751
|2005.09.07 06:36
|sell
|376
|0.01
|1.8431
|1.8447
|1.8341
|752
|2005.09.07 07:01
|s/l
|376
|0.01
|1.8447
|1.8447
|1.8341
|-1.60
|1055.00
|753
|2005.09.07 07:01
|sell
|377
|0.01
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|754
|2005.09.07 07:05
|s/l
|377
|0.01
|1.8460
|1.8460
|1.8354
|-1.60
|1053.40
|755
|2005.09.07 07:05
|sell
|378
|0.01
|1.8458
|1.8474
|1.8368
|756
|2005.09.07 13:16
|t/p
|378
|0.01
|1.8368
|1.8474
|1.8368
|9.00
|1062.40
|757
|2005.09.07 13:22
|sell
|379
|0.20
|1.8416
|1.8432
|1.8326
|758
|2005.09.08 13:00
|s/l
|379
|0.20
|1.8432
|1.8432
|1.8326
|-32.00
|1030.40
|759
|2005.09.08 13:00
|sell
|380
|0.02
|1.8432
|1.8445
|1.8385
|760
|2005.09.08 13:04
|s/l
|380
|0.02
|1.8445
|1.8445
|1.8385
|-2.60
|1027.80
|761
|2005.09.08 13:04
|sell
|381
|0.01
|1.8441
|1.8457
|1.8351
|762
|2005.09.08 17:09
|t/p
|381
|0.01
|1.8351
|1.8457
|1.8351
|9.00
|1036.80
|763
|2005.09.09 06:00
|sell
|382
|0.20
|1.8390
|1.8406
|1.8300
|764
|2005.09.09 12:31
|s/l
|382
|0.20
|1.8406
|1.8406
|1.8300
|-32.00
|1004.80
|765
|2005.09.09 14:00
|sell
|383
|0.02
|1.8419
|1.8432
|1.8372
|766
|2005.09.12 02:59
|t/p
|383
|0.02
|1.8372
|1.8432
|1.8372
|9.40
|1014.20
|767
|2005.09.21 09:59
|sell
|384
|0.02
|1.8080
|1.8093
|1.8033
|768
|2005.09.21 10:29
|s/l
|384
|0.02
|1.8093
|1.8093
|1.8033
|-2.60
|1011.60
|769
|2005.09.21 10:29
|sell
|385
|0.01
|1.8099
|1.8115
|1.8009
|770
|2005.09.21 10:51
|s/l
|385
|0.01
|1.8115
|1.8115
|1.8009
|-1.60
|1010.00
|771
|2005.09.21 10:51
|sell
|386
|0.01
|1.8112
|1.8128
|1.8022
|772
|2005.09.21 14:02
|s/l
|386
|0.01
|1.8128
|1.8128
|1.8022
|-1.60
|1008.40
|773
|2005.09.21 14:02
|sell
|387
|0.01
|1.8125
|1.8141
|1.8035
|774
|2005.09.22 00:29
|s/l
|387
|0.01
|1.8141
|1.8141
|1.8035
|-1.60
|1006.80
|775
|2005.09.22 00:29
|sell
|388
|0.01
|1.8137
|1.8153
|1.8047
|776
|2005.09.22 09:59
|t/p
|388
|0.01
|1.8047
|1.8153
|1.8047
|9.00
|1015.80
|777
|2005.10.05 02:59
|sell
|389
|0.02
|1.7616
|1.7629
|1.7569
|778
|2005.10.05 03:29
|s/l
|389
|0.02
|1.7629
|1.7629
|1.7569
|-2.60
|1013.20
|779
|2005.10.05 03:29
|sell
|390
|0.01
|1.7627
|1.7643
|1.7537
|780
|2005.10.05 06:43
|s/l
|390
|0.01
|1.7643
|1.7643
|1.7537
|-1.60
|1011.60
|781
|2005.10.05 06:43
|sell
|391
|0.01
|1.7641
|1.7657
|1.7551
|782
|2005.10.05 07:59
|s/l
|391
|0.01
|1.7657
|1.7657
|1.7551
|-1.60
|1010.00
|783
|2005.10.05 07:59
|sell
|392
|0.01
|1.7654
|1.7670
|1.7564
|784
|2005.10.05 21:59
|s/l
|392
|0.01
|1.7670
|1.7670
|1.7564
|-1.60
|1008.40
|785
|2005.10.05 21:59
|sell
|393
|0.01
|1.7669
|1.7685
|1.7579
|786
|2005.10.05 22:59
|s/l
|393
|0.01
|1.7685
|1.7685
|1.7579
|-1.60
|1006.80
|787
|2005.10.05 22:59
|sell
|394
|0.01
|1.7685
|1.7701
|1.7595
|788
|2005.10.06 00:29
|s/l
|394
|0.01
|1.7701
|1.7701
|1.7595
|-1.60
|1005.20
|789
|2005.10.06 00:29
|sell
|395
|0.01
|1.7735
|1.7751
|1.7645
|790
|2005.10.06 06:47
|s/l
|395
|0.01
|1.7751
|1.7751
|1.7645
|-1.60
|1003.60
|791
|2005.10.06 06:47
|sell
|396
|0.01
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|792
|2005.10.06 17:59
|s/l
|396
|0.01
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-1.60
|1002.00
|793
|2005.10.06 17:59
|sell
|397
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|794
|2005.10.06 18:29
|s/l
|397
|0.01
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-1.60
|1000.40
|795
|2005.10.06 18:29
|sell
|398
|0.01
|1.7801
|1.7817
|1.7711
|796
|2005.10.07 07:29
|t/p
|398
|0.01
|1.7711
|1.7817
|1.7711
|9.00
|1009.40
|797
|2005.10.13 19:29
|sell
|399
|0.02
|1.7563
|1.7576
|1.7516
|798
|2005.10.14 00:29
|t/p
|399
|0.02
|1.7516
|1.7576
|1.7516
|9.40
|1018.80
|799
|2005.10.14 02:30
|sell
|400
|0.20
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|800
|2005.10.14 03:29
|s/l
|400
|0.20
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-32.00
|986.80
|801
|2005.10.14 03:29
|sell
|401
|0.01
|1.7552
|1.7568
|1.7462
|802
|2005.10.14 07:59
|s/l
|401
|0.01
|1.7568
|1.7568
|1.7462
|-1.60
|985.20
|803
|2005.10.14 07:59
|sell
|402
|0.01
|1.7567
|1.7583
|1.7477
|804
|2005.10.14 14:29
|s/l
|402
|0.01
|1.7583
|1.7583
|1.7477
|-1.60
|983.60
|805
|2005.10.14 14:29
|sell
|403
|0.01
|1.7607
|1.7623
|1.7517
|806
|2005.10.14 14:59
|s/l
|403
|0.01
|1.7623
|1.7623
|1.7517
|-1.60
|982.00
|807
|2005.10.14 14:59
|sell
|404
|0.01
|1.7663
|1.7679
|1.7573
|808
|2005.10.14 15:29
|s/l
|404
|0.01
|1.7679
|1.7679
|1.7573
|-1.60
|980.40
|809
|2005.10.14 15:29
|sell
|405
|0.01
|1.7676
|1.7692
|1.7586
|810
|2005.10.14 16:29
|s/l
|405
|0.01
|1.7692
|1.7692
|1.7586
|-1.60
|978.80
|811
|2005.10.14 16:29
|sell
|406
|0.01
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|812
|2005.10.14 19:43
|s/l
|406
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-1.60
|977.20
|813
|2005.10.14 19:43
|sell
|407
|0.01
|1.7703
|1.7719
|1.7613
|814
|2005.10.17 00:59
|s/l
|407
|0.01
|1.7719
|1.7719
|1.7613
|-1.60
|975.60
|815
|2005.10.17 00:59
|sell
|408
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|816
|2005.10.17 09:29
|t/p
|408
|0.01
|1.7630
|1.7736
|1.7630
|9.00
|984.60
|817
|2005.10.19 12:03
|sell
|409
|0.02
|1.7562
|1.7575
|1.7515
|818
|2005.10.19 12:19
|s/l
|409
|0.02
|1.7575
|1.7575
|1.7515
|-2.60
|982.00
|819
|2005.10.19 12:19
|sell
|410
|0.01
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|820
|2005.10.19 14:59
|s/l
|410
|0.01
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-1.60
|980.40
|821
|2005.10.19 14:59
|sell
|411
|0.01
|1.7613
|1.7629
|1.7523
|822
|2005.10.19 15:29
|s/l
|411
|0.01
|1.7629
|1.7629
|1.7523
|-1.60
|978.80
|823
|2005.10.19 15:29
|sell
|412
|0.01
|1.7634
|1.7650
|1.7544
|824
|2005.10.19 19:29
|s/l
|412
|0.01
|1.7650
|1.7650
|1.7544
|-1.60
|977.20
|825
|2005.10.19 19:29
|sell
|413
|0.01
|1.7658
|1.7674
|1.7568
|826
|2005.10.20 08:59
|s/l
|413
|0.01
|1.7674
|1.7674
|1.7568
|-1.60
|975.60
|827
|2005.10.20 08:59
|sell
|414
|0.01
|1.7681
|1.7697
|1.7591
|828
|2005.10.20 13:59
|s/l
|414
|0.01
|1.7697
|1.7697
|1.7591
|-1.60
|974.00
|829
|2005.10.20 13:59
|sell
|415
|0.01
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|830
|2005.10.20 15:29
|s/l
|415
|0.01
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-1.60
|972.40
|831
|2005.10.20 15:29
|sell
|416
|0.01
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|832
|2005.10.20 19:29
|s/l
|416
|0.01
|1.7727
|1.7727
|1.7621
|-1.60
|970.80
|833
|2005.10.20 19:29
|sell
|417
|0.01
|1.7727
|1.7743
|1.7637
|834
|2005.10.20 20:00
|s/l
|417
|0.01
|1.7743
|1.7743
|1.7637
|-1.60
|969.20
|835
|2005.10.20 20:00
|sell
|418
|0.01
|1.7739
|1.7755
|1.7649
|836
|2005.10.20 23:59
|s/l
|418
|0.01
|1.7755
|1.7755
|1.7649
|-1.60
|967.60
|837
|2005.10.20 23:59
|sell
|419
|0.01
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|838
|2005.10.21 00:29
|s/l
|419
|0.01
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-1.60
|966.00
|839
|2005.10.21 00:29
|sell
|420
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|840
|2005.10.21 16:29
|t/p
|420
|0.01
|1.7691
|1.7797
|1.7691
|9.00
|975.00
|841
|2005.10.24 07:00
|sell
|421
|0.02
|1.7689
|1.7702
|1.7642
|842
|2005.10.24 15:59
|s/l
|421
|0.02
|1.7702
|1.7702
|1.7642
|-2.60
|972.40
|843
|2005.10.24 15:59
|sell
|422
|0.60
|1.7710
|1.7735
|1.7635
|844
|2005.10.25 08:29
|s/l
|422
|0.60
|1.7735
|1.7735
|1.7635
|-150.00
|822.40
|845
|2005.10.25 08:30
|sell
|423
|0.01
|1.7738
|1.7754
|1.7648
|846
|2005.10.25 08:59
|s/l
|423
|0.01
|1.7754
|1.7754
|1.7648
|-1.60
|820.80
|847
|2005.10.25 08:59
|sell
|424
|0.01
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|848
|2005.10.25 10:59
|s/l
|424
|0.01
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-1.60
|819.20
|849
|2005.10.25 10:59
|sell
|425
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|850
|2005.10.25 12:59
|s/l
|425
|0.01
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-1.60
|817.60
|851
|2005.10.25 12:59
|sell
|426
|0.01
|1.7793
|1.7809
|1.7703
|852
|2005.10.25 14:29
|s/l
|426
|0.01
|1.7809
|1.7809
|1.7703
|-1.60
|816.00
|853
|2005.10.25 14:30
|sell
|427
|0.01
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|854
|2005.10.26 09:47
|t/p
|427
|0.01
|1.7772
|1.7878
|1.7772
|9.00
|825.00
|855
|2005.10.26 22:30
|sell
|428
|0.20
|1.7759
|1.7775
|1.7669
|856
|2005.10.27 00:29
|s/l
|428
|0.20
|1.7775
|1.7775
|1.7669
|-32.00
|793.00
|857
|2005.10.27 00:29
|sell
|429
|0.01
|1.7809
|1.7825
|1.7719
|858
|2005.10.27 03:29
|s/l
|429
|0.01
|1.7825
|1.7825
|1.7719
|-1.60
|791.40
|859
|2005.10.27 03:29
|sell
|430
|0.01
|1.7828
|1.7844
|1.7738
|860
|2005.10.27 04:29
|s/l
|430
|0.01
|1.7844
|1.7844
|1.7738
|-1.60
|789.80
|861
|2005.10.27 04:29
|sell
|431
|0.01
|1.7847
|1.7863
|1.7757
|862
|2005.10.27 08:29
|s/l
|431
|0.01
|1.7863
|1.7863
|1.7757
|-1.60
|788.20
|863
|2005.10.27 08:29
|sell
|432
|0.01
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|864
|2005.10.28 14:52
|t/p
|432
|0.01
|1.7788
|1.7894
|1.7788
|9.00
|797.20
|865
|2005.11.02 17:00
|sell
|433
|0.02
|1.7748
|1.7761
|1.7701
|866
|2005.11.02 17:29
|s/l
|433
|0.02
|1.7761
|1.7761
|1.7701
|-2.60
|794.60
|867
|2005.11.02 17:29
|sell
|434
|0.01
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|868
|2005.11.03 10:35
|s/l
|434
|0.01
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-1.60
|793.00
|869
|2005.11.03 10:35
|sell
|435
|0.01
|1.7777
|1.7793
|1.7687
|870
|2005.11.04 03:59
|t/p
|435
|0.01
|1.7687
|1.7793
|1.7687
|9.00
|802.00
|871
|2005.11.10 11:30
|sell
|436
|0.02
|1.7488
|1.7501
|1.7441
|872
|2005.11.10 19:59
|t/p
|436
|0.02
|1.7441
|1.7501
|1.7441
|9.40
|811.40
|873
|2005.11.14 07:30
|sell
|437
|0.02
|1.7448
|1.7461
|1.7401
|874
|2005.11.14 08:59
|s/l
|437
|0.02
|1.7461
|1.7461
|1.7401
|-2.60
|808.80
|875
|2005.11.14 08:59
|sell
|438
|0.01
|1.7473
|1.7489
|1.7383
|876
|2005.11.14 09:29
|s/l
|438
|0.01
|1.7489
|1.7489
|1.7383
|-1.60
|807.20
|877
|2005.11.14 09:29
|sell
|439
|0.01
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|878
|2005.11.14 13:29
|t/p
|439
|0.01
|1.7400
|1.7506
|1.7400
|9.00
|816.20
|879
|2005.11.22 22:24
|sell
|440
|0.02
|1.7220
|1.7233
|1.7173
|880
|2005.11.23 05:59
|s/l
|440
|0.02
|1.7233
|1.7233
|1.7173
|-2.60
|813.60
|881
|2005.11.23 05:59
|sell
|441
|0.01
|1.7232
|1.7248
|1.7142
|882
|2005.11.23 06:29
|s/l
|441
|0.01
|1.7248
|1.7248
|1.7142
|-1.60
|812.00
|883
|2005.11.23 06:29
|sell
|442
|0.01
|1.7250
|1.7266
|1.7160
|884
|2005.11.24 10:29
|s/l
|442
|0.01
|1.7266
|1.7266
|1.7160
|-1.60
|810.40
|885
|2005.11.24 10:29
|sell
|443
|0.01
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|886
|2005.11.25 15:59
|t/p
|443
|0.01
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|9.00
|819.40
|887
|2005.11.28 19:29
|sell
|444
|0.01
|1.7275
|1.7291
|1.7185
|888
|2005.11.28 19:29
|s/l
|444
|0.01
|1.7291
|1.7291
|1.7185
|-1.60
|817.80
|889
|2005.11.28 19:29
|sell
|445
|0.01
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|890
|2005.11.29 02:48
|t/p
|445
|0.01
|1.7237
|1.7343
|1.7237
|9.00
|826.80
|891
|2005.11.29 07:59
|sell
|446
|0.20
|1.7256
|1.7272
|1.7166
|892
|2005.11.29 12:29
|s/l
|446
|0.20
|1.7272
|1.7272
|1.7166
|-32.00
|794.80
|893
|2005.11.29 12:29
|sell
|447
|0.01
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|894
|2005.11.29 15:29
|t/p
|447
|0.01
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|9.00
|803.80
|895
|2005.11.30 09:30
|sell
|448
|0.20
|1.7222
|1.7238
|1.7132
|896
|2005.11.30 10:29
|s/l
|448
|0.20
|1.7238
|1.7238
|1.7132
|-32.00
|771.80
|897
|2005.11.30 10:29
|sell
|449
|0.01
|1.7245
|1.7261
|1.7155
|898
|2005.11.30 10:59
|s/l
|449
|0.01
|1.7261
|1.7261
|1.7155
|-1.60
|770.20
|899
|2005.11.30 10:59
|sell
|450
|0.01
|1.7260
|1.7276
|1.7170
|900
|2005.11.30 12:46
|s/l
|450
|0.01
|1.7276
|1.7276
|1.7170
|-1.60
|768.60
|901
|2005.11.30 12:46
|sell
|451
|0.01
|1.7272
|1.7288
|1.7182
|902
|2005.11.30 15:29
|s/l
|451
|0.01
|1.7288
|1.7288
|1.7182
|-1.60
|767.00
|903
|2005.11.30 15:29
|sell
|452
|0.01
|1.7297
|1.7313
|1.7207
|904
|2005.11.30 16:29
|s/l
|452
|0.01
|1.7313
|1.7313
|1.7207
|-1.60
|765.40
|905
|2005.11.30 16:29
|sell
|453
|0.01
|1.7316
|1.7332
|1.7226
|906
|2005.11.30 16:39
|s/l
|453
|0.01
|1.7332
|1.7332
|1.7226
|-1.60
|763.80
|907
|2005.11.30 16:39
|sell
|454
|0.01
|1.7329
|1.7345
|1.7239
|908
|2005.12.02 13:59
|s/l
|454
|0.01
|1.7345
|1.7345
|1.7239
|-1.60
|762.20
|909
|2005.12.02 13:59
|sell
|455
|0.60
|1.7357
|1.7382
|1.7282
|910
|2005.12.02 14:30
|t/p
|455
|0.60
|1.7282
|1.7382
|1.7282
|450.00
|1212.20
|911
|2005.12.02 14:30
|sell
|456
|0.01
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|912
|2005.12.02 14:30
|s/l
|456
|0.01
|1.7285
|1.7285
|1.7179
|-1.60
|1210.60
|913
|2005.12.02 14:30
|sell
|457
|0.01
|1.7286
|1.7302
|1.7196
|914
|2005.12.02 14:46
|s/l
|457
|0.01
|1.7302
|1.7302
|1.7196
|-1.60
|1209.00
|915
|2005.12.02 14:46
|sell
|458
|0.01
|1.7308
|1.7324
|1.7218
|916
|2005.12.02 14:50
|s/l
|458
|0.01
|1.7324
|1.7324
|1.7218
|-1.60
|1207.40
|917
|2005.12.02 14:50
|sell
|459
|0.01
|1.7323
|1.7339
|1.7233
|918
|2005.12.02 17:29
|s/l
|459
|0.01
|1.7339
|1.7339
|1.7233
|-1.60
|1205.80
|919
|2005.12.02 17:29
|sell
|460
|0.01
|1.7337
|1.7353
|1.7247
|920
|2005.12.05 11:59
|s/l
|460
|0.01
|1.7353
|1.7353
|1.7247
|-1.60
|1204.20
|921
|2005.12.05 11:59
|sell
|461
|0.01
|1.7358
|1.7374
|1.7268
|922
|2005.12.05 12:59
|s/l
|461
|0.01
|1.7374
|1.7374
|1.7268
|-1.60
|1202.60
|923
|2005.12.05 12:59
|sell
|462
|0.01
|1.7376
|1.7392
|1.7286
|924
|2005.12.05 13:59
|s/l
|462
|0.01
|1.7392
|1.7392
|1.7286
|-1.60
|1201.00
|925
|2005.12.05 14:00
|sell
|463
|0.02
|1.7375
|1.7388
|1.7328
|926
|2005.12.05 14:02
|s/l
|463
|0.02
|1.7388
|1.7388
|1.7328
|-2.60
|1198.40
|927
|2005.12.05 14:02
|sell
|464
|0.01
|1.7386
|1.7402
|1.7296
|928
|2005.12.05 14:41
|s/l
|464
|0.01
|1.7402
|1.7402
|1.7296
|-1.60
|1196.80
|929
|2005.12.05 14:41
|sell
|465
|0.01
|1.7400
|1.7416
|1.7310
|930
|2005.12.05 14:44
|s/l
|465
|0.01
|1.7416
|1.7416
|1.7310
|-1.60
|1195.20
|931
|2005.12.05 14:44
|sell
|466
|0.01
|1.7413
|1.7429
|1.7323
|932
|2005.12.05 17:59
|s/l
|466
|0.01
|1.7429
|1.7429
|1.7323
|-1.60
|1193.60
|933
|2005.12.05 17:59
|sell
|467
|0.01
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|934
|2005.12.06 10:29
|t/p
|467
|0.01
|1.7342
|1.7448
|1.7342
|9.00
|1202.60
|935
|2005.12.06 16:00
|sell
|468
|0.02
|1.7378
|1.7391
|1.7331
|936
|2005.12.06 16:29
|s/l
|468
|0.02
|1.7391
|1.7391
|1.7331
|-2.60
|1200.00
|937
|2005.12.06 16:29
|sell
|469
|0.01
|1.7405
|1.7421
|1.7315
|938
|2005.12.06 17:59
|s/l
|469
|0.01
|1.7421
|1.7421
|1.7315
|-1.60
|1198.40
|939
|2005.12.06 17:59
|sell
|470
|0.01
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|940
|2005.12.07 09:59
|t/p
|470
|0.01
|1.7328
|1.7434
|1.7328
|9.00
|1207.40
|941
|2005.12.08 08:30
|sell
|471
|0.20
|1.7392
|1.7408
|1.7302
|942
|2005.12.08 08:59
|s/l
|471
|0.20
|1.7408
|1.7408
|1.7302
|-32.00
|1175.40
|943
|2005.12.08 08:59
|sell
|472
|0.01
|1.7407
|1.7423
|1.7317
|944
|2005.12.08 09:29
|s/l
|472
|0.01
|1.7423
|1.7423
|1.7317
|-1.60
|1173.80
|945
|2005.12.08 09:29
|sell
|473
|0.01
|1.7445
|1.7461
|1.7355
|946
|2005.12.08 12:29
|s/l
|473
|0.01
|1.7461
|1.7461
|1.7355
|-1.60
|1172.20
|947
|2005.12.08 12:29
|sell
|474
|0.01
|1.7457
|1.7473
|1.7367
|948
|2005.12.08 15:29
|s/l
|474
|0.01
|1.7473
|1.7473
|1.7367
|-1.60
|1170.60
|949
|2005.12.08 15:29
|sell
|475
|0.01
|1.7506
|1.7522
|1.7416
|950
|2005.12.08 16:29
|s/l
|475
|0.01
|1.7522
|1.7522
|1.7416
|-1.60
|1169.00
|951
|2005.12.08 16:29
|sell
|476
|0.01
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|952
|2005.12.09 15:59
|s/l
|476
|0.01
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-1.60
|1167.40
|953
|2005.12.09 15:59
|sell
|477
|0.01
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|954
|2005.12.12 01:59
|s/l
|477
|0.01
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-1.60
|1165.80
|955
|2005.12.12 01:59
|sell
|478
|0.01
|1.7583
|1.7599
|1.7493
|956
|2005.12.12 03:29
|s/l
|478
|0.01
|1.7599
|1.7599
|1.7493
|-1.60
|1164.20
|957
|2005.12.12 03:29
|sell
|479
|0.01
|1.7596
|1.7612
|1.7506
|958
|2005.12.12 08:29
|s/l
|479
|0.01
|1.7612
|1.7612
|1.7506
|-1.60
|1162.60
|959
|2005.12.12 08:29
|sell
|480
|0.01
|1.7624
|1.7640
|1.7534
|960
|2005.12.12 09:59
|s/l
|480
|0.01
|1.7640
|1.7640
|1.7534
|-1.60
|1161.00
|961
|2005.12.12 09:59
|sell
|481
|0.01
|1.7647
|1.7663
|1.7557
|962
|2005.12.12 12:59
|s/l
|481
|0.01
|1.7663
|1.7663
|1.7557
|-1.60
|1159.40
|963
|2005.12.12 12:59
|sell
|482
|0.01
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|964
|2005.12.12 13:29
|s/l
|482
|0.01
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-1.60
|1157.80
|965
|2005.12.12 13:29
|sell
|483
|0.01
|1.7712
|1.7728
|1.7622
|966
|2005.12.12 13:59
|s/l
|483
|0.01
|1.7728
|1.7728
|1.7622
|-1.60
|1156.20
|967
|2005.12.12 13:59
|sell
|484
|0.01
|1.7729
|1.7745
|1.7639
|968
|2005.12.12 16:29
|s/l
|484
|0.01
|1.7745
|1.7745
|1.7639
|-1.60
|1154.60
|969
|2005.12.12 16:59
|sell
|485
|0.01
|1.7731
|1.7747
|1.7641
|970
|2005.12.12 17:29
|s/l
|485
|0.01
|1.7747
|1.7747
|1.7641
|-1.60
|1153.00
|971
|2005.12.12 17:29
|sell
|486
|0.01
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|972
|2005.12.12 17:59
|s/l
|486
|0.01
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-1.60
|1151.40
|973
|2005.12.12 17:59
|sell
|487
|0.01
|1.7761
|1.7777
|1.7671
|974
|2005.12.13 01:59
|s/l
|487
|0.01
|1.7777
|1.7777
|1.7671
|-1.60
|1149.80
|975
|2005.12.13 02:03
|sell
|488
|0.01
|1.7767
|1.7783
|1.7677
|976
|2005.12.13 11:35
|t/p
|488
|0.01
|1.7677
|1.7783
|1.7677
|9.00
|1158.80
|977
|2005.12.13 15:29
|sell
|489
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|978
|2005.12.14 02:29
|s/l
|489
|0.01
|1.7736
|1.7736
|1.7630
|-1.60
|1157.20
|979
|2005.12.14 02:29
|sell
|490
|0.01
|1.7755
|1.7771
|1.7665
|980
|2005.12.14 08:29
|s/l
|490
|0.01
|1.7771
|1.7771
|1.7665
|-1.60
|1155.60
|981
|2005.12.14 08:29
|sell
|491
|0.01
|1.7789
|1.7805
|1.7699
|982
|2005.12.15 07:57
|t/p
|491
|0.01
|1.7699
|1.7805
|1.7699
|9.00
|1164.60
|983
|2005.12.15 10:00
|sell
|492
|0.02
|1.7733
|1.7746
|1.7686
|984
|2005.12.15 14:59
|t/p
|492
|0.02
|1.7686
|1.7746
|1.7686
|9.40
|1174.00
|985
|2005.12.16 10:00
|sell
|493
|0.01
|1.7713
|1.7729
|1.7623
|986
|2005.12.16 10:20
|s/l
|493
|0.01
|1.7729
|1.7729
|1.7623
|-1.60
|1172.40
|987
|2005.12.16 10:20
|sell
|494
|0.01
|1.7726
|1.7742
|1.7636
|988
|2005.12.19 12:59
|t/p
|494
|0.01
|1.7636
|1.7742
|1.7636
|9.00
|1181.40
|989
|2006.01.03 05:59
|sell
|495
|0.02
|1.7291
|1.7304
|1.7244
|990
|2006.01.03 06:37
|s/l
|495
|0.02
|1.7304
|1.7304
|1.7244
|-2.60
|1178.80
|991
|2006.01.03 06:37
|sell
|496
|0.01
|1.7302
|1.7318
|1.7212
|992
|2006.01.03 08:30
|s/l
|496
|0.01
|1.7318
|1.7318
|1.7212
|-1.60
|1177.20
|993
|2006.01.03 08:30
|sell
|497
|0.01
|1.7314
|1.7330
|1.7224
|994
|2006.01.03 08:59
|s/l
|497
|0.01
|1.7330
|1.7330
|1.7224
|-1.60
|1175.60
|995
|2006.01.03 08:59
|sell
|498
|0.01
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|996
|2006.01.03 09:32
|s/l
|498
|0.01
|1.7343
|1.7343
|1.7237
|-1.60
|1174.00
|997
|2006.01.03 09:32
|sell
|499
|0.01
|1.7340
|1.7356
|1.7250
|998
|2006.01.03 15:29
|s/l
|499
|0.01
|1.7356
|1.7356
|1.7250
|-1.60
|1172.40
|999
|2006.01.03 15:29
|sell
|500
|0.01
|1.7373
|1.7389
|1.7283
|1000
|2006.01.03 15:59
|s/l
|500
|0.01
|1.7389
|1.7389
|1.7283
|-1.60
|1170.80
|1001
|2006.01.03 15:59
|sell
|501
|0.01
|1.7388
|1.7404
|1.7298
|1002
|2006.01.03 16:59
|s/l
|501
|0.01
|1.7404
|1.7404
|1.7298
|-1.60
|1169.20
|1003
|2006.01.03 16:59
|sell
|502
|0.01
|1.7403
|1.7419
|1.7313
|1004
|2006.01.03 17:59
|s/l
|502
|0.01
|1.7419
|1.7419
|1.7313
|-1.60
|1167.60
|1005
|2006.01.03 17:59
|sell
|503
|0.01
|1.7421
|1.7437
|1.7331
|1006
|2006.01.03 19:29
|s/l
|503
|0.01
|1.7437
|1.7437
|1.7331
|-1.60
|1166.00
|1007
|2006.01.03 19:30
|sell
|504
|0.01
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|1008
|2006.01.03 19:59
|s/l
|504
|0.01
|1.7448
|1.7448
|1.7342
|-1.60
|1164.40
|1009
|2006.01.03 19:59
|sell
|505
|0.01
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|1010
|2006.01.03 22:59
|s/l
|505
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-1.60
|1162.80
|1011
|2006.01.03 23:26
|sell
|506
|0.01
|1.7463
|1.7479
|1.7373
|1012
|2006.01.03 23:59
|s/l
|506
|0.01
|1.7479
|1.7479
|1.7373
|-1.60
|1161.20
|1013
|2006.01.03 23:59
|sell
|507
|0.01
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|1014
|2006.01.04 02:29
|s/l
|507
|0.01
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-1.60
|1159.60
|1015
|2006.01.04 02:59
|sell
|508
|0.01
|1.7506
|1.7522
|1.7416
|1016
|2006.01.04 02:59
|s/l
|508
|0.01
|1.7522
|1.7522
|1.7416
|-1.60
|1158.00
|1017
|2006.01.04 02:59
|sell
|509
|0.01
|1.7520
|1.7536
|1.7430
|1018
|2006.01.04 08:59
|s/l
|509
|0.01
|1.7536
|1.7536
|1.7430
|-1.60
|1156.40
|1019
|2006.01.04 08:59
|sell
|510
|0.01
|1.7532
|1.7548
|1.7442
|1020
|2006.01.04 09:29
|s/l
|510
|0.01
|1.7548
|1.7548
|1.7442
|-1.60
|1154.80
|1021
|2006.01.04 09:29
|sell
|511
|0.01
|1.7559
|1.7575
|1.7469
|1022
|2006.01.04 12:29
|s/l
|511
|0.01
|1.7575
|1.7575
|1.7469
|-1.60
|1153.20
|1023
|2006.01.04 12:29
|sell
|512
|0.01
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|1024
|2006.01.04 15:59
|s/l
|512
|0.01
|1.7590
|1.7590
|1.7484
|-1.60
|1151.60
|1025
|2006.01.04 15:59
|sell
|513
|0.01
|1.7598
|1.7614
|1.7508
|1026
|2006.01.04 17:30
|s/l
|513
|0.01
|1.7614
|1.7614
|1.7508
|-1.60
|1150.00
|1027
|2006.01.04 17:30
|sell
|514
|0.01
|1.7612
|1.7628
|1.7522
|1028
|2006.01.05 10:02
|t/p
|514
|0.01
|1.7522
|1.7628
|1.7522
|9.00
|1159.00
|1029
|2006.01.05 13:28
|sell
|515
|0.20
|1.7551
|1.7567
|1.7461
|1030
|2006.01.05 16:30
|s/l
|515
|0.20
|1.7567
|1.7567
|1.7461
|-32.00
|1127.00
|1031
|2006.01.05 16:30
|sell
|516
|0.01
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|1032
|2006.01.05 17:29
|s/l
|516
|0.01
|1.7580
|1.7580
|1.7474
|-1.60
|1125.40
|1033
|2006.01.05 17:29
|sell
|517
|0.01
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|1034
|2006.01.06 13:59
|s/l
|517
|0.01
|1.7592
|1.7592
|1.7486
|-1.60
|1123.80
|1035
|2006.01.06 13:59
|sell
|518
|0.01
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|1036
|2006.01.06 14:59
|s/l
|518
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-1.60
|1122.20
|1037
|2006.01.06 15:29
|sell
|519
|0.02
|1.7683
|1.7696
|1.7636
|1038
|2006.01.06 15:29
|s/l
|519
|0.02
|1.7696
|1.7696
|1.7636
|-2.60
|1119.60
|1039
|2006.01.06 15:29
|sell
|520
|0.01
|1.7694
|1.7710
|1.7604
|1040
|2006.01.06 15:59
|s/l
|520
|0.01
|1.7710
|1.7710
|1.7604
|-1.60
|1118.00
|1041
|2006.01.06 16:00
|sell
|521
|0.02
|1.7685
|1.7698
|1.7638
|1042
|2006.01.06 16:02
|s/l
|521
|0.02
|1.7698
|1.7698
|1.7638
|-2.60
|1115.40
|1043
|2006.01.06 16:02
|sell
|522
|0.01
|1.7694
|1.7710
|1.7604
|1044
|2006.01.06 16:11
|s/l
|522
|0.01
|1.7710
|1.7710
|1.7604
|-1.60
|1113.80
|1045
|2006.01.06 16:11
|sell
|523
|0.01
|1.7707
|1.7723
|1.7617
|1046
|2006.01.09 04:59
|s/l
|523
|0.01
|1.7723
|1.7723
|1.7617
|-1.60
|1112.20
|1047
|2006.01.09 04:59
|sell
|524
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|1048
|2006.01.10 07:29
|t/p
|524
|0.01
|1.7630
|1.7736
|1.7630
|9.00
|1121.20
|1049
|2006.01.10 08:30
|sell
|525
|0.02
|1.7673
|1.7686
|1.7626
|1050
|2006.01.10 10:59
|s/l
|525
|0.02
|1.7686
|1.7686
|1.7626
|-2.60
|1118.60
|1051
|2006.01.10 10:59
|sell
|526
|0.01
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|1052
|2006.01.11 08:59
|t/p
|526
|0.01
|1.7597
|1.7703
|1.7597
|9.00
|1127.60
|1053
|2006.01.11 19:30
|sell
|527
|0.01
|1.7646
|1.7662
|1.7556
|1054
|2006.01.11 22:29
|s/l
|527
|0.01
|1.7662
|1.7662
|1.7556
|-1.60
|1126.00
|1055
|2006.01.11 22:29
|sell
|528
|0.01
|1.7662
|1.7678
|1.7572
|1056
|2006.01.12 06:59
|s/l
|528
|0.01
|1.7678
|1.7678
|1.7572
|-1.60
|1124.40
|1057
|2006.01.12 06:59
|sell
|529
|0.01
|1.7679
|1.7695
|1.7589
|1058
|2006.01.12 09:59
|s/l
|529
|0.01
|1.7695
|1.7695
|1.7589
|-1.60
|1122.80
|1059
|2006.01.12 09:59
|sell
|530
|0.01
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|1060
|2006.01.12 14:29
|t/p
|530
|0.01
|1.7621
|1.7727
|1.7621
|9.00
|1131.80
|1061
|2006.01.13 08:30
|sell
|531
|0.20
|1.7664
|1.7680
|1.7574
|1062
|2006.01.13 08:59
|s/l
|531
|0.20
|1.7680
|1.7680
|1.7574
|-32.00
|1099.80
|1063
|2006.01.13 08:59
|sell
|532
|0.01
|1.7677
|1.7693
|1.7587
|1064
|2006.01.13 10:04
|s/l
|532
|0.01
|1.7693
|1.7693
|1.7587
|-1.60
|1098.20
|1065
|2006.01.13 10:04
|sell
|533
|0.01
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|1066
|2006.01.13 14:34
|s/l
|533
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-1.60
|1096.60
|1067
|2006.01.13 14:34
|sell
|534
|0.01
|1.7703
|1.7719
|1.7613
|1068
|2006.01.13 16:29
|s/l
|534
|0.01
|1.7719
|1.7719
|1.7613
|-1.60
|1095.00
|1069
|2006.01.13 16:29
|sell
|535
|0.01
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|1070
|2006.01.13 17:29
|s/l
|535
|0.01
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-1.60
|1093.40
|1071
|2006.01.13 17:29
|sell
|536
|0.01
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|1072
|2006.01.13 17:59
|s/l
|536
|0.01
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-1.60
|1091.80
|1073
|2006.01.13 17:59
|sell
|537
|0.01
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|1074
|2006.01.15 23:26
|s/l
|537
|0.01
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-1.60
|1090.20
|1075
|2006.01.15 23:26
|sell
|538
|0.01
|1.7774
|1.7790
|1.7684
|1076
|2006.01.15 23:53
|s/l
|538
|0.01
|1.7790
|1.7790
|1.7684
|-1.60
|1088.60
|1077
|2006.01.15 23:53
|sell
|539
|0.01
|1.7787
|1.7803
|1.7697
|1078
|2006.01.16 11:59
|t/p
|539
|0.01
|1.7697
|1.7803
|1.7697
|9.00
|1097.60
|1079
|2006.01.16 22:06
|sell
|540
|0.02
|1.7685
|1.7698
|1.7638
|1080
|2006.01.17 08:44
|s/l
|540
|0.02
|1.7698
|1.7698
|1.7638
|-2.60
|1095.00
|1081
|2006.01.18 11:30
|sell
|541
|0.60
|1.7685
|1.7710
|1.7610
|1082
|2006.01.18 18:07
|t/p
|541
|0.60
|1.7610
|1.7710
|1.7610
|450.00
|1545.00
|1083
|2006.01.20 15:00
|sell
|542
|0.02
|1.7652
|1.7665
|1.7605
|1084
|2006.01.20 15:16
|s/l
|542
|0.02
|1.7665
|1.7665
|1.7605
|-2.60
|1542.40
|1085
|2006.01.20 15:16
|sell
|543
|0.01
|1.7665
|1.7681
|1.7575
|1086
|2006.01.20 18:59
|s/l
|543
|0.01
|1.7681
|1.7681
|1.7575
|-1.60
|1540.80
|1087
|2006.01.20 18:59
|sell
|544
|0.01
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|1088
|2006.01.20 19:29
|s/l
|544
|0.01
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-1.60
|1539.20
|1089
|2006.01.20 19:29
|sell
|545
|0.01
|1.7705
|1.7721
|1.7615
|1090
|2006.01.20 19:59
|s/l
|545
|0.01
|1.7721
|1.7721
|1.7615
|-1.60
|1537.60
|1091
|2006.01.20 19:59
|sell
|546
|0.01
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|1092
|2006.01.22 23:54
|s/l
|546
|0.01
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-1.60
|1536.00
|1093
|2006.01.22 23:54
|sell
|547
|0.01
|1.7730
|1.7746
|1.7640
|1094
|2006.01.23 00:59
|s/l
|547
|0.01
|1.7746
|1.7746
|1.7640
|-1.60
|1534.40
|1095
|2006.01.23 00:59
|sell
|548
|0.01
|1.7779
|1.7795
|1.7689
|1096
|2006.01.23 01:59
|s/l
|548
|0.01
|1.7795
|1.7795
|1.7689
|-1.60
|1532.80
|1097
|2006.01.23 01:59
|sell
|549
|0.01
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|1098
|2006.01.23 02:29
|s/l
|549
|0.01
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-1.60
|1531.20
|1099
|2006.01.23 02:29
|sell
|550
|0.01
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|1100
|2006.01.23 10:59
|s/l
|550
|0.01
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-1.60
|1529.60
|1101
|2006.01.23 10:59
|sell
|551
|0.01
|1.7845
|1.7861
|1.7755
|1102
|2006.01.23 12:59
|s/l
|551
|0.01
|1.7861
|1.7861
|1.7755
|-1.60
|1528.00
|1103
|2006.01.23 12:59
|sell
|552
|0.01
|1.7866
|1.7882
|1.7776
|1104
|2006.01.23 21:29
|s/l
|552
|0.01
|1.7882
|1.7882
|1.7776
|-1.60
|1526.40
|1105
|2006.01.23 21:29
|sell
|553
|0.01
|1.7881
|1.7897
|1.7791
|1106
|2006.01.24 18:11
|s/l
|553
|0.01
|1.7897
|1.7897
|1.7791
|-1.60
|1524.80
|1107
|2006.01.24 18:11
|sell
|554
|0.02
|1.7896
|1.7909
|1.7849
|1108
|2006.01.24 21:29
|t/p
|554
|0.02
|1.7849
|1.7909
|1.7849
|9.40
|1534.20
|1109
|2006.01.25 06:29
|sell
|555
|0.20
|1.7843
|1.7859
|1.7753
|1110
|2006.01.25 09:29
|s/l
|555
|0.20
|1.7859
|1.7859
|1.7753
|-32.00
|1502.20
|1111
|2006.01.25 09:29
|sell
|556
|0.01
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|1112
|2006.01.25 09:59
|s/l
|556
|0.01
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-1.60
|1500.60
|1113
|2006.01.25 09:59
|sell
|557
|0.01
|1.7925
|1.7941
|1.7835
|1114
|2006.01.25 20:45
|t/p
|557
|0.01
|1.7835
|1.7941
|1.7835
|9.00
|1509.60
|1115
|2006.01.26 02:26
|sell
|558
|0.02
|1.7854
|1.7867
|1.7807
|1116
|2006.01.26 07:59
|s/l
|558
|0.02
|1.7867
|1.7867
|1.7807
|-2.60
|1507.00
|1117
|2006.01.26 07:59
|sell
|559
|0.01
|1.7868
|1.7884
|1.7778
|1118
|2006.01.26 15:07
|s/l
|559
|0.01
|1.7884
|1.7884
|1.7778
|-1.60
|1505.40
|1119
|2006.01.26 15:07
|sell
|560
|0.01
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|1120
|2006.01.26 19:09
|t/p
|560
|0.01
|1.7798
|1.7904
|1.7798
|9.00
|1514.40
|1121
|2006.01.31 16:59
|sell
|561
|0.02
|1.7779
|1.7792
|1.7732
|1122
|2006.01.31 16:59
|s/l
|561
|0.02
|1.7792
|1.7792
|1.7732
|-2.60
|1511.80
|1123
|2006.01.31 16:59
|sell
|562
|0.01
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|1124
|2006.01.31 17:29
|s/l
|562
|0.01
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-1.60
|1510.20
|1125
|2006.01.31 17:29
|sell
|563
|0.01
|1.7849
|1.7865
|1.7759
|1126
|2006.02.01 11:50
|t/p
|563
|0.01
|1.7759
|1.7865
|1.7759
|9.00
|1519.20
|1127
|2006.02.01 15:30
|sell
|564
|0.20
|1.7784
|1.7800
|1.7694
|1128
|2006.02.01 16:29
|s/l
|564
|0.20
|1.7800
|1.7800
|1.7694
|-32.00
|1487.20
|1129
|2006.02.01 16:29
|sell
|565
|0.01
|1.7803
|1.7819
|1.7713
|1130
|2006.02.03 13:59
|t/p
|565
|0.01
|1.7713
|1.7819
|1.7713
|9.00
|1496.20
|1131
|2006.02.10 12:00
|sell
|566
|0.02
|1.7473
|1.7486
|1.7426
|1132
|2006.02.10 12:26
|s/l
|566
|0.02
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-2.60
|1493.60
|1133
|2006.02.10 12:26
|sell
|567
|0.01
|1.7482
|1.7498
|1.7392
|1134
|2006.02.10 12:59
|s/l
|567
|0.01
|1.7498
|1.7498
|1.7392
|-1.60
|1492.00
|1135
|2006.02.10 12:59
|sell
|568
|0.01
|1.7498
|1.7514
|1.7408
|1136
|2006.02.10 13:59
|s/l
|568
|0.01
|1.7514
|1.7514
|1.7408
|-1.60
|1490.40
|1137
|2006.02.10 13:59
|sell
|569
|0.01
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|1138
|2006.02.10 15:59
|t/p
|569
|0.01
|1.7486
|1.7592
|1.7486
|9.00
|1499.40
|1139
|2006.02.10 15:59
|sell
|570
|0.20
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1140
|2006.02.10 16:40
|s/l
|570
|0.20
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-32.00
|1467.40
|1141
|2006.02.15 14:59
|sell
|571
|0.01
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|1142
|2006.02.15 15:00
|s/l
|571
|0.01
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-1.60
|1465.80
|1143
|2006.02.15 15:00
|sell
|572
|0.01
|1.7460
|1.7476
|1.7370
|1144
|2006.02.15 15:08
|s/l
|572
|0.01
|1.7476
|1.7476
|1.7370
|-1.60
|1464.20
|1145
|2006.02.15 15:08
|sell
|573
|0.01
|1.7472
|1.7488
|1.7382
|1146
|2006.02.16 08:29
|t/p
|573
|0.01
|1.7382
|1.7488
|1.7382
|9.00
|1473.20
|1147
|2006.02.17 17:00
|sell
|574
|0.02
|1.7404
|1.7417
|1.7357
|1148
|2006.02.17 18:59
|s/l
|574
|0.02
|1.7417
|1.7417
|1.7357
|-2.60
|1470.60
|1149
|2006.02.17 18:59
|sell
|575
|0.01
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|1150
|2006.02.19 23:50
|s/l
|575
|0.01
|1.7434
|1.7434
|1.7328
|-1.60
|1469.00
|1151
|2006.02.19 23:50
|sell
|576
|0.01
|1.7431
|1.7447
|1.7341
|1152
|2006.02.20 02:29
|s/l
|576
|0.01
|1.7447
|1.7447
|1.7341
|-1.60
|1467.40
|1153
|2006.02.20 02:29
|sell
|577
|0.01
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|1154
|2006.02.21 12:59
|s/l
|577
|0.01
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-1.60
|1465.80
|1155
|2006.02.21 13:29
|sell
|578
|0.01
|1.7454
|1.7470
|1.7364
|1156
|2006.02.21 13:29
|s/l
|578
|0.01
|1.7470
|1.7470
|1.7364
|-1.60
|1464.20
|1157
|2006.02.21 13:29
|sell
|579
|0.01
|1.7474
|1.7490
|1.7384
|1158
|2006.02.22 13:29
|t/p
|579
|0.01
|1.7384
|1.7490
|1.7384
|9.00
|1473.20
|1159
|2006.02.22 22:38
|sell
|580
|0.02
|1.7438
|1.7451
|1.7391
|1160
|2006.02.23 06:29
|s/l
|580
|0.02
|1.7451
|1.7451
|1.7391
|-2.60
|1470.60
|1161
|2006.02.23 06:29
|sell
|581
|0.01
|1.7452
|1.7468
|1.7362
|1162
|2006.02.23 08:59
|s/l
|581
|0.01
|1.7468
|1.7468
|1.7362
|-1.60
|1469.00
|1163
|2006.02.23 08:59
|sell
|582
|0.01
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|1164
|2006.02.23 09:29
|s/l
|582
|0.01
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-1.60
|1467.40
|1165
|2006.02.23 09:29
|sell
|583
|0.01
|1.7496
|1.7512
|1.7406
|1166
|2006.02.23 10:29
|s/l
|583
|0.01
|1.7512
|1.7512
|1.7406
|-1.60
|1465.80
|1167
|2006.02.23 10:29
|sell
|584
|0.01
|1.7513
|1.7529
|1.7423
|1168
|2006.02.23 10:59
|s/l
|584
|0.01
|1.7529
|1.7529
|1.7423
|-1.60
|1464.20
|1169
|2006.02.23 10:59
|sell
|585
|0.01
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|1170
|2006.02.24 15:59
|t/p
|585
|0.01
|1.7452
|1.7558
|1.7452
|9.00
|1473.20
|1171
|2006.02.28 12:30
|sell
|586
|0.20
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1172
|2006.02.28 13:29
|s/l
|586
|0.20
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-32.00
|1441.20
|1173
|2006.02.28 13:29
|sell
|587
|0.01
|1.7485
|1.7501
|1.7395
|1174
|2006.02.28 15:29
|s/l
|587
|0.01
|1.7501
|1.7501
|1.7395
|-1.60
|1439.60
|1175
|2006.02.28 15:29
|sell
|588
|0.01
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1176
|2006.02.28 16:29
|s/l
|588
|0.01
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-1.60
|1438.00
|1177
|2006.02.28 16:29
|sell
|589
|0.01
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1178
|2006.02.28 18:59
|s/l
|589
|0.01
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-1.60
|1436.40
|1179
|2006.02.28 18:59
|sell
|590
|0.01
|1.7563
|1.7579
|1.7473
|1180
|2006.03.01 13:59
|s/l
|590
|0.01
|1.7579
|1.7579
|1.7473
|-1.60
|1434.80
|1181
|2006.03.01 13:59
|sell
|591
|0.01
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|1182
|2006.03.01 16:59
|t/p
|591
|0.01
|1.7494
|1.7600
|1.7494
|9.00
|1443.80
|1183
|2006.03.02 06:59
|sell
|592
|0.20
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|1184
|2006.03.02 18:29
|s/l
|592
|0.20
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-32.00
|1411.80
|1185
|2006.03.02 18:30
|sell
|593
|0.01
|1.7519
|1.7535
|1.7429
|1186
|2006.03.02 19:59
|s/l
|593
|0.01
|1.7535
|1.7535
|1.7429
|-1.60
|1410.20
|1187
|2006.03.02 19:59
|sell
|594
|0.01
|1.7540
|1.7556
|1.7450
|1188
|2006.03.03 11:59
|s/l
|594
|0.01
|1.7556
|1.7556
|1.7450
|-1.60
|1408.60
|1189
|2006.03.03 12:00
|sell
|595
|0.01
|1.7553
|1.7569
|1.7463
|1190
|2006.03.03 13:20
|s/l
|595
|0.01
|1.7569
|1.7569
|1.7463
|-1.60
|1407.00
|1191
|2006.03.03 13:20
|sell
|596
|0.01
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1192
|2006.03.03 14:29
|s/l
|596
|0.01
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-1.60
|1405.40
|1193
|2006.03.03 14:29
|sell
|597
|0.01
|1.7578
|1.7594
|1.7488
|1194
|2006.03.05 23:47
|s/l
|597
|0.01
|1.7594
|1.7594
|1.7488
|-1.60
|1403.80
|1195
|2006.03.05 23:47
|sell
|598
|0.01
|1.7591
|1.7607
|1.7501
|1196
|2006.03.06 07:29
|s/l
|598
|0.01
|1.7607
|1.7607
|1.7501
|-1.60
|1402.20
|1197
|2006.03.06 07:29
|sell
|599
|0.01
|1.7605
|1.7621
|1.7515
|1198
|2006.03.06 16:17
|t/p
|599
|0.01
|1.7515
|1.7621
|1.7515
|9.00
|1411.20
|1199
|2006.03.14 00:30
|sell
|600
|0.02
|1.7358
|1.7371
|1.7311
|1200
|2006.03.14 00:33
|s/l
|600
|0.02
|1.7371
|1.7371
|1.7311
|-2.60
|1408.60
|1201
|2006.03.14 00:33
|sell
|601
|0.01
|1.7369
|1.7385
|1.7279
|1202
|2006.03.14 14:30
|s/l
|601
|0.01
|1.7385
|1.7385
|1.7279
|-1.60
|1407.00
|1203
|2006.03.14 14:30
|sell
|602
|0.01
|1.7382
|1.7398
|1.7292
|1204
|2006.03.14 14:59
|s/l
|602
|0.01
|1.7398
|1.7398
|1.7292
|-1.60
|1405.40
|1205
|2006.03.14 14:59
|sell
|603
|0.01
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|1206
|2006.03.14 15:29
|s/l
|603
|0.01
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-1.60
|1403.80
|1207
|2006.03.14 15:29
|sell
|604
|0.01
|1.7447
|1.7463
|1.7357
|1208
|2006.03.14 16:29
|s/l
|604
|0.01
|1.7463
|1.7463
|1.7357
|-1.60
|1402.20
|1209
|2006.03.14 16:29
|sell
|605
|0.01
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|1210
|2006.03.15 14:29
|s/l
|605
|0.01
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-1.60
|1400.60
|1211
|2006.03.15 14:29
|sell
|606
|0.01
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|1212
|2006.03.16 13:59
|s/l
|606
|0.01
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-1.60
|1399.00
|1213
|2006.03.16 14:26
|sell
|607
|0.01
|1.7511
|1.7527
|1.7421
|1214
|2006.03.16 14:59
|s/l
|607
|0.01
|1.7527
|1.7527
|1.7421
|-1.60
|1397.40
|1215
|2006.03.16 14:59
|sell
|608
|0.01
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|1216
|2006.03.16 15:29
|s/l
|608
|0.01
|1.7546
|1.7546
|1.7440
|-1.60
|1395.80
|1217
|2006.03.16 15:51
|sell
|609
|0.02
|1.7531
|1.7544
|1.7484
|1218
|2006.03.16 15:59
|s/l
|609
|0.02
|1.7544
|1.7544
|1.7484
|-2.60
|1393.20
|1219
|2006.03.16 15:59
|sell
|610
|0.01
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|1220
|2006.03.16 16:08
|s/l
|610
|0.01
|1.7558
|1.7558
|1.7452
|-1.60
|1391.60
|1221
|2006.03.16 16:08
|sell
|611
|0.01
|1.7556
|1.7572
|1.7466
|1222
|2006.03.16 17:29
|s/l
|611
|0.01
|1.7572
|1.7572
|1.7466
|-1.60
|1390.00
|1223
|2006.03.16 17:59
|sell
|612
|0.01
|1.7561
|1.7577
|1.7471
|1224
|2006.03.16 17:59
|s/l
|612
|0.01
|1.7577
|1.7577
|1.7471
|-1.60
|1388.40
|1225
|2006.03.16 17:59
|sell
|613
|0.01
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|1226
|2006.03.20 07:59
|close
|613
|0.01
|1.7588
|1.7590
|1.7484
|-1.40
|1387.00
|1227
|2006.03.20 08:00
|sell
|614
|0.02
|1.7583
|1.7596
|1.7536
|1228
|2006.03.20 11:59
|t/p
|614
|0.02
|1.7536
|1.7596
|1.7536
|9.40
|1396.40
|1229
|2006.03.20 14:57
|sell
|615
|0.01
|1.7564
|1.7580
|1.7474
|1230
|2006.03.21 15:45
|t/p
|615
|0.01
|1.7474
|1.7580
|1.7474
|9.00
|1405.40
|1231
|2006.03.27 01:29
|sell
|616
|0.02
|1.7442
|1.7455
|1.7395
|1232
|2006.03.27 02:59
|s/l
|616
|0.02
|1.7455
|1.7455
|1.7395
|-2.60
|1402.80
|1233
|2006.03.27 02:59
|sell
|617
|0.01
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|1234
|2006.03.27 03:29
|s/l
|617
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-1.60
|1401.20
|1235
|2006.03.27 03:29
|sell
|618
|0.01
|1.7469
|1.7485
|1.7379
|1236
|2006.03.27 13:59
|s/l
|618
|0.01
|1.7485
|1.7485
|1.7379
|-1.60
|1399.60
|1237
|2006.03.27 13:59
|sell
|619
|0.01
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|1238
|2006.03.28 11:42
|s/l
|619
|0.01
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-1.60
|1398.00
|1239
|2006.03.28 11:42
|sell
|620
|0.01
|1.7502
|1.7518
|1.7412
|1240
|2006.03.28 13:29
|s/l
|620
|0.01
|1.7518
|1.7518
|1.7412
|-1.60
|1396.40
|1241
|2006.03.28 13:29
|sell
|621
|0.01
|1.7525
|1.7541
|1.7435
|1242
|2006.03.28 21:59
|t/p
|621
|0.01
|1.7435
|1.7541
|1.7435
|9.00
|1405.40
|1243
|2006.03.30 15:29
|sell
|622
|0.02
|1.7452
|1.7465
|1.7405
|1244
|2006.03.30 18:59
|s/l
|622
|0.02
|1.7465
|1.7465
|1.7405
|-2.60
|1402.80
|1245
|2006.03.30 18:59
|sell
|623
|0.01
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|1246
|2006.03.31 09:29
|t/p
|623
|0.01
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|9.00
|1411.80
|1247
|2006.04.03 22:29
|sell
|624
|0.02
|1.7401
|1.7414
|1.7354
|1248
|2006.04.04 07:29
|s/l
|624
|0.02
|1.7414
|1.7414
|1.7354
|-2.60
|1409.20
|1249
|2006.04.04 07:29
|sell
|625
|0.01
|1.7420
|1.7436
|1.7330
|1250
|2006.04.04 07:59
|s/l
|625
|0.01
|1.7436
|1.7436
|1.7330
|-1.60
|1407.60
|1251
|2006.04.04 07:59
|sell
|626
|0.01
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|1252
|2006.04.04 09:59
|s/l
|626
|0.01
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-1.60
|1406.00
|1253
|2006.04.04 09:59
|sell
|627
|0.01
|1.7462
|1.7478
|1.7372
|1254
|2006.04.04 12:29
|s/l
|627
|0.01
|1.7478
|1.7478
|1.7372
|-1.60
|1404.40
|1255
|2006.04.04 12:29
|sell
|628
|0.01
|1.7548
|1.7564
|1.7458
|1256
|2006.04.04 13:59
|s/l
|628
|0.01
|1.7564
|1.7564
|1.7458
|-1.60
|1402.80
|1257
|2006.04.04 13:59
|sell
|629
|0.01
|1.7569
|1.7585
|1.7479
|1258
|2006.04.05 04:59
|s/l
|629
|0.01
|1.7585
|1.7585
|1.7479
|-1.60
|1401.20
|1259
|2006.04.05 04:59
|sell
|630
|0.01
|1.7587
|1.7603
|1.7497
|1260
|2006.04.05 07:29
|s/l
|630
|0.01
|1.7603
|1.7603
|1.7497
|-1.60
|1399.60
|1261
|2006.04.05 07:29
|sell
|631
|0.01
|1.7610
|1.7626
|1.7520
|1262
|2006.04.05 11:35
|t/p
|631
|0.01
|1.7520
|1.7626
|1.7520
|9.00
|1408.60
|1263
|2006.04.05 17:30
|sell
|632
|0.20
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|1264
|2006.04.05 18:59
|s/l
|632
|0.20
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-32.00
|1376.60
|1265
|2006.04.05 18:59
|sell
|633
|0.01
|1.7549
|1.7565
|1.7459
|1266
|2006.04.06 08:59
|s/l
|633
|0.01
|1.7565
|1.7565
|1.7459
|-1.60
|1375.00
|1267
|2006.04.06 08:59
|sell
|634
|0.01
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|1268
|2006.04.06 09:29
|s/l
|634
|0.01
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-1.60
|1373.40
|1269
|2006.04.06 09:29
|sell
|635
|0.01
|1.7592
|1.7608
|1.7502
|1270
|2006.04.06 16:08
|t/p
|635
|0.01
|1.7502
|1.7608
|1.7502
|9.00
|1382.40
|1271
|2006.04.06 20:00
|sell
|636
|0.20
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|1272
|2006.04.07 14:29
|t/p
|636
|0.20
|1.7440
|1.7546
|1.7440
|180.00
|1562.40
|1273
|2006.04.11 18:00
|sell
|637
|0.02
|1.7473
|1.7486
|1.7426
|1274
|2006.04.11 18:29
|s/l
|637
|0.02
|1.7486
|1.7486
|1.7426
|-2.60
|1559.80
|1275
|2006.04.11 18:29
|sell
|638
|0.01
|1.7487
|1.7503
|1.7397
|1276
|2006.04.11 23:59
|s/l
|638
|0.01
|1.7503
|1.7503
|1.7397
|-1.60
|1558.20
|1277
|2006.04.11 23:59
|sell
|639
|0.01
|1.7499
|1.7515
|1.7409
|1278
|2006.04.12 00:29
|s/l
|639
|0.01
|1.7515
|1.7515
|1.7409
|-1.60
|1556.60
|1279
|2006.04.12 00:29
|sell
|640
|0.01
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|1280
|2006.04.12 07:29
|s/l
|640
|0.01
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-1.60
|1555.00
|1281
|2006.04.12 07:29
|sell
|641
|0.01
|1.7533
|1.7549
|1.7443
|1282
|2006.04.12 08:59
|s/l
|641
|0.01
|1.7549
|1.7549
|1.7443
|-1.60
|1553.40
|1283
|2006.04.12 08:59
|sell
|642
|0.01
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|1284
|2006.04.16 22:02
|close
|642
|0.01
|1.7562
|1.7571
|1.7465
|-0.70
|1552.70
|1285
|2006.04.16 22:03
|sell
|643
|0.02
|1.7556
|1.7569
|1.7509
|1286
|2006.04.17 00:29
|s/l
|643
|0.02
|1.7569
|1.7569
|1.7509
|-2.60
|1550.10
|1287
|2006.04.17 00:29
|sell
|644
|0.01
|1.7577
|1.7593
|1.7487
|1288
|2006.04.17 01:29
|s/l
|644
|0.01
|1.7593
|1.7593
|1.7487
|-1.60
|1548.50
|1289
|2006.04.17 01:29
|sell
|645
|0.01
|1.7597
|1.7613
|1.7507
|1290
|2006.04.17 11:59
|s/l
|645
|0.01
|1.7613
|1.7613
|1.7507
|-1.60
|1546.90
|1291
|2006.04.17 11:59
|sell
|646
|0.01
|1.7665
|1.7681
|1.7575
|1292
|2006.04.17 12:29
|s/l
|646
|0.01
|1.7681
|1.7681
|1.7575
|-1.60
|1545.30
|1293
|2006.04.17 12:29
|sell
|647
|0.01
|1.7695
|1.7711
|1.7605
|1294
|2006.04.17 12:59
|s/l
|647
|0.01
|1.7711
|1.7711
|1.7605
|-1.60
|1543.70
|1295
|2006.04.17 12:59
|sell
|648
|0.01
|1.7709
|1.7725
|1.7619
|1296
|2006.04.17 14:33
|s/l
|648
|0.01
|1.7725
|1.7725
|1.7619
|-1.60
|1542.10
|1297
|2006.04.17 14:33
|sell
|649
|0.01
|1.7721
|1.7737
|1.7631
|1298
|2006.04.17 14:59
|s/l
|649
|0.01
|1.7737
|1.7737
|1.7631
|-1.60
|1540.50
|1299
|2006.04.17 14:59
|sell
|650
|0.01
|1.7745
|1.7761
|1.7655
|1300
|2006.04.18 12:59
|s/l
|650
|0.01
|1.7761
|1.7761
|1.7655
|-1.60
|1538.90
|1301
|2006.04.18 13:29
|sell
|651
|0.01
|1.7756
|1.7772
|1.7666
|1302
|2006.04.18 13:30
|s/l
|651
|0.01
|1.7772
|1.7772
|1.7666
|-1.60
|1537.30
|1303
|2006.04.18 13:30
|sell
|652
|0.01
|1.7769
|1.7785
|1.7679
|1304
|2006.04.18 15:00
|s/l
|652
|0.01
|1.7785
|1.7785
|1.7679
|-1.60
|1535.70
|1305
|2006.04.18 15:00
|sell
|653
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|1306
|2006.04.18 18:29
|s/l
|653
|0.01
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-1.60
|1534.10
|1307
|2006.04.18 18:29
|sell
|654
|0.60
|1.7809
|1.7834
|1.7734
|1308
|2006.04.18 20:59
|s/l
|654
|0.60
|1.7834
|1.7834
|1.7734
|-150.00
|1384.10
|1309
|2006.04.18 21:00
|sell
|655
|0.01
|1.7825
|1.7841
|1.7735
|1310
|2006.04.18 21:29
|s/l
|655
|0.01
|1.7841
|1.7841
|1.7735
|-1.60
|1382.50
|1311
|2006.04.18 21:29
|sell
|656
|0.01
|1.7844
|1.7860
|1.7754
|1312
|2006.04.19 09:29
|s/l
|656
|0.01
|1.7860
|1.7860
|1.7754
|-1.60
|1380.90
|1313
|2006.04.19 09:29
|sell
|657
|0.01
|1.7872
|1.7888
|1.7782
|1314
|2006.04.19 15:29
|s/l
|657
|0.01
|1.7888
|1.7888
|1.7782
|-1.60
|1379.30
|1315
|2006.04.19 15:29
|sell
|658
|0.01
|1.7893
|1.7909
|1.7803
|1316
|2006.04.19 16:29
|s/l
|658
|0.01
|1.7909
|1.7909
|1.7803
|-1.60
|1377.70
|1317
|2006.04.19 16:29
|sell
|659
|0.01
|1.7915
|1.7931
|1.7825
|1318
|2006.04.19 17:29
|s/l
|659
|0.01
|1.7931
|1.7931
|1.7825
|-1.60
|1376.10
|1319
|2006.04.19 17:29
|sell
|660
|0.01
|1.7930
|1.7946
|1.7840
|1320
|2006.04.20 13:30
|t/p
|660
|0.01
|1.7840
|1.7946
|1.7840
|9.00
|1385.10
|1321
|2006.04.21 03:00
|sell
|661
|0.02
|1.7795
|1.7808
|1.7748
|1322
|2006.04.21 08:29
|s/l
|661
|0.02
|1.7808
|1.7808
|1.7748
|-2.60
|1382.50
|1323
|2006.04.21 08:29
|sell
|662
|0.01
|1.7814
|1.7830
|1.7724
|1324
|2006.04.21 10:10
|s/l
|662
|0.01
|1.7830
|1.7830
|1.7724
|-1.60
|1380.90
|1325
|2006.04.21 10:10
|sell
|663
|0.01
|1.7827
|1.7843
|1.7737
|1326
|2006.04.23 21:00
|s/l
|663
|0.01
|1.7843
|1.7843
|1.7737
|-1.60
|1379.30
|1327
|2006.04.23 21:00
|sell
|664
|0.01
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|1328
|2006.04.23 21:44
|s/l
|664
|0.01
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-1.60
|1377.70
|1329
|2006.04.23 21:44
|sell
|665
|0.01
|1.7874
|1.7890
|1.7784
|1330
|2006.04.24 06:59
|s/l
|665
|0.01
|1.7890
|1.7890
|1.7784
|-1.60
|1376.10
|1331
|2006.04.24 06:59
|sell
|666
|0.01
|1.7887
|1.7903
|1.7797
|1332
|2006.04.24 07:59
|s/l
|666
|0.01
|1.7903
|1.7903
|1.7797
|-1.60
|1374.50
|1333
|2006.04.24 07:59
|sell
|667
|0.01
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|1334
|2006.04.25 13:29
|s/l
|667
|0.01
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-1.60
|1372.90
|1335
|2006.04.25 13:29
|sell
|668
|0.01
|1.7920
|1.7936
|1.7830
|1336
|2006.04.26 07:59
|t/p
|668
|0.01
|1.7830
|1.7936
|1.7830
|9.00
|1381.90
|1337
|2006.04.26 15:04
|sell
|669
|0.02
|1.7859
|1.7872
|1.7812
|1338
|2006.04.26 15:25
|s/l
|669
|0.02
|1.7872
|1.7872
|1.7812
|-2.60
|1379.30
|1339
|2006.04.26 15:25
|sell
|670
|0.01
|1.7869
|1.7885
|1.7779
|1340
|2006.04.26 15:59
|s/l
|670
|0.01
|1.7885
|1.7885
|1.7779
|-1.60
|1377.70
|1341
|2006.04.26 15:59
|sell
|671
|0.01
|1.7895
|1.7911
|1.7805
|1342
|2006.04.27 14:29
|s/l
|671
|0.01
|1.7911
|1.7911
|1.7805
|-1.60
|1376.10
|1343
|2006.04.27 14:29
|sell
|672
|0.01
|1.7982
|1.7998
|1.7892
|1344
|2006.04.27 14:59
|s/l
|672
|0.01
|1.7998
|1.7998
|1.7892
|-1.60
|1374.50
|1345
|2006.04.27 15:00
|sell
|673
|0.01
|1.8031
|1.8047
|1.7941
|1346
|2006.04.28 08:59
|s/l
|673
|0.01
|1.8047
|1.8047
|1.7941
|-1.60
|1372.90
|1347
|2006.04.28 09:28
|sell
|674
|0.01
|1.8049
|1.8065
|1.7959
|1348
|2006.04.28 09:29
|s/l
|674
|0.01
|1.8065
|1.8065
|1.7959
|-1.60
|1371.30
|1349
|2006.04.28 09:29
|sell
|675
|0.01
|1.8064
|1.8080
|1.7974
|1350
|2006.04.28 09:59
|s/l
|675
|0.01
|1.8080
|1.8080
|1.7974
|-1.60
|1369.70
|1351
|2006.04.28 09:59
|sell
|676
|0.01
|1.8093
|1.8109
|1.8003
|1352
|2006.04.28 14:29
|s/l
|676
|0.01
|1.8109
|1.8109
|1.8003
|-1.60
|1368.10
|1353
|2006.04.28 14:29
|sell
|677
|0.01
|1.8116
|1.8132
|1.8026
|1354
|2006.04.28 14:59
|s/l
|677
|0.01
|1.8132
|1.8132
|1.8026
|-1.60
|1366.50
|1355
|2006.04.28 14:59
|sell
|678
|0.01
|1.8178
|1.8194
|1.8088
|1356
|2006.04.28 15:29
|s/l
|678
|0.01
|1.8194
|1.8194
|1.8088
|-1.60
|1364.90
|1357
|2006.04.28 15:29
|sell
|679
|0.01
|1.8216
|1.8232
|1.8126
|1358
|2006.04.28 18:10
|s/l
|679
|0.01
|1.8232
|1.8232
|1.8126
|-1.60
|1363.30
|1359
|2006.04.28 18:10
|sell
|680
|0.01
|1.8229
|1.8245
|1.8139
|1360
|2006.04.28 20:29
|s/l
|680
|0.01
|1.8245
|1.8245
|1.8139
|-1.60
|1361.70
|1361
|2006.04.28 20:29
|sell
|681
|0.01
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|1362
|2006.05.01 04:29
|s/l
|681
|0.01
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-1.60
|1360.10
|1363
|2006.05.01 04:29
|sell
|682
|0.01
|1.8272
|1.8288
|1.8182
|1364
|2006.05.01 12:59
|s/l
|682
|0.01
|1.8288
|1.8288
|1.8182
|-1.60
|1358.50
|1365
|2006.05.01 12:59
|sell
|683
|0.01
|1.8322
|1.8338
|1.8232
|1366
|2006.05.01 13:29
|s/l
|683
|0.01
|1.8338
|1.8338
|1.8232
|-1.60
|1356.90
|1367
|2006.05.01 13:29
|sell
|684
|0.01
|1.8363
|1.8379
|1.8273
|1368
|2006.05.01 14:29
|s/l
|684
|0.01
|1.8379
|1.8379
|1.8273
|-1.60
|1355.30
|1369
|2006.05.01 14:30
|sell
|685
|0.02
|1.8381
|1.8394
|1.8334
|1370
|2006.05.01 14:30
|t/p
|685
|0.02
|1.8334
|1.8394
|1.8334
|9.40
|1364.70
|1371
|2006.05.01 14:30
|sell
|686
|0.20
|1.8311
|1.8327
|1.8221
|1372
|2006.05.01 14:57
|s/l
|686
|0.20
|1.8327
|1.8327
|1.8221
|-32.00
|1332.70
|1373
|2006.05.01 14:57
|sell
|687
|0.01
|1.8323
|1.8339
|1.8233
|1374
|2006.05.02 01:40
|t/p
|687
|0.01
|1.8233
|1.8339
|1.8233
|9.00
|1341.70
|1375
|2006.05.02 07:59
|sell
|688
|0.20
|1.8269
|1.8285
|1.8179
|1376
|2006.05.02 08:59
|s/l
|688
|0.20
|1.8285
|1.8285
|1.8179
|-32.00
|1309.70
|1377
|2006.05.02 08:59
|sell
|689
|0.01
|1.8334
|1.8350
|1.8244
|1378
|2006.05.02 09:59
|s/l
|689
|0.01
|1.8350
|1.8350
|1.8244
|-1.60
|1308.10
|1379
|2006.05.02 09:59
|sell
|690
|0.01
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|1380
|2006.05.02 10:29
|s/l
|690
|0.01
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-1.60
|1306.50
|1381
|2006.05.02 10:29
|sell
|691
|0.01
|1.8364
|1.8380
|1.8274
|1382
|2006.05.02 12:07
|s/l
|691
|0.01
|1.8380
|1.8380
|1.8274
|-1.60
|1304.90
|1383
|2006.05.02 12:07
|sell
|692
|0.01
|1.8377
|1.8393
|1.8287
|1384
|2006.05.02 14:59
|s/l
|692
|0.01
|1.8393
|1.8393
|1.8287
|-1.60
|1303.30
|1385
|2006.05.02 14:59
|sell
|693
|0.01
|1.8395
|1.8411
|1.8305
|1386
|2006.05.02 19:29
|s/l
|693
|0.01
|1.8411
|1.8411
|1.8305
|-1.60
|1301.70
|1387
|2006.05.02 19:29
|sell
|694
|0.01
|1.8417
|1.8433
|1.8327
|1388
|2006.05.03 02:59
|s/l
|694
|0.01
|1.8433
|1.8433
|1.8327
|-1.60
|1300.10
|1389
|2006.05.03 03:00
|sell
|695
|0.01
|1.8438
|1.8454
|1.8348
|1390
|2006.05.03 06:59
|s/l
|695
|0.01
|1.8454
|1.8454
|1.8348
|-1.60
|1298.50
|1391
|2006.05.03 07:01
|sell
|696
|0.01
|1.8423
|1.8439
|1.8333
|1392
|2006.05.03 15:29
|s/l
|696
|0.01
|1.8439
|1.8439
|1.8333
|-1.60
|1296.90
|1393
|2006.05.03 15:29
|sell
|697
|0.60
|1.8443
|1.8468
|1.8368
|1394
|2006.05.04 06:59
|t/p
|697
|0.60
|1.8368
|1.8468
|1.8368
|450.00
|1746.90
|1395
|2006.05.04 10:29
|sell
|698
|0.01
|1.8421
|1.8437
|1.8331
|1396
|2006.05.04 12:34
|s/l
|698
|0.01
|1.8437
|1.8437
|1.8331
|-1.60
|1745.30
|1397
|2006.05.04 12:34
|sell
|699
|0.01
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1398
|2006.05.04 13:59
|s/l
|699
|0.01
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-1.60
|1743.70
|1399
|2006.05.04 13:59
|sell
|700
|0.01
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1400
|2006.05.04 14:29
|s/l
|700
|0.01
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-1.60
|1742.10
|1401
|2006.05.04 14:29
|sell
|701
|0.01
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1402
|2006.05.04 15:29
|s/l
|701
|0.01
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-1.60
|1740.50
|1403
|2006.05.04 15:29
|sell
|702
|0.01
|1.8493
|1.8509
|1.8403
|1404
|2006.05.04 18:29
|s/l
|702
|0.01
|1.8509
|1.8509
|1.8403
|-1.60
|1738.90
|1405
|2006.05.04 18:29
|sell
|703
|0.01
|1.8543
|1.8559
|1.8453
|1406
|2006.05.05 12:59
|s/l
|703
|0.01
|1.8559
|1.8559
|1.8453
|-1.60
|1737.30
|1407
|2006.05.05 13:00
|sell
|704
|0.01
|1.8569
|1.8585
|1.8479
|1408
|2006.05.05 13:29
|s/l
|704
|0.01
|1.8585
|1.8585
|1.8479
|-1.60
|1735.70
|1409
|2006.05.05 13:29
|sell
|705
|0.01
|1.8621
|1.8637
|1.8531
|1410
|2006.05.07 21:30
|s/l
|705
|0.01
|1.8637
|1.8637
|1.8531
|-1.60
|1734.10
|1411
|2006.05.07 21:30
|sell
|706
|0.01
|1.8636
|1.8652
|1.8546
|1412
|2006.05.08 08:29
|s/l
|706
|0.01
|1.8652
|1.8652
|1.8546
|-1.60
|1732.50
|1413
|2006.05.08 08:29
|sell
|707
|0.01
|1.8678
|1.8694
|1.8588
|1414
|2006.05.08 15:00
|t/p
|707
|0.01
|1.8588
|1.8694
|1.8588
|9.00
|1741.50
|1415
|2006.05.09 11:29
|sell
|708
|0.02
|1.8579
|1.8592
|1.8532
|1416
|2006.05.09 12:59
|s/l
|708
|0.02
|1.8592
|1.8592
|1.8532
|-2.60
|1738.90
|1417
|2006.05.09 12:59
|sell
|709
|0.60
|1.8603
|1.8628
|1.8528
|1418
|2006.05.09 13:29
|s/l
|709
|0.60
|1.8628
|1.8628
|1.8528
|-150.00
|1588.90
|1419
|2006.05.09 13:29
|sell
|710
|0.01
|1.8628
|1.8644
|1.8538
|1420
|2006.05.09 13:59
|s/l
|710
|0.01
|1.8644
|1.8644
|1.8538
|-1.60
|1587.30
|1421
|2006.05.09 13:59
|sell
|711
|0.01
|1.8645
|1.8661
|1.8555
|1422
|2006.05.09 14:29
|s/l
|711
|0.01
|1.8661
|1.8661
|1.8555
|-1.60
|1585.70
|1423
|2006.05.09 14:29
|sell
|712
|0.01
|1.8672
|1.8688
|1.8582
|1424
|2006.05.10 06:59
|s/l
|712
|0.01
|1.8688
|1.8688
|1.8582
|-1.60
|1584.10
|1425
|2006.05.10 07:29
|sell
|713
|0.01
|1.8702
|1.8718
|1.8612
|1426
|2006.05.10 23:59
|t/p
|713
|0.01
|1.8612
|1.8718
|1.8612
|9.00
|1593.10
|1427
|2006.05.11 10:30
|sell
|714
|0.01
|1.8665
|1.8681
|1.8575
|1428
|2006.05.11 12:59
|s/l
|714
|0.01
|1.8681
|1.8681
|1.8575
|-1.60
|1591.50
|1429
|2006.05.11 12:59
|sell
|715
|0.01
|1.8688
|1.8704
|1.8598
|1430
|2006.05.11 13:29
|s/l
|715
|0.01
|1.8704
|1.8704
|1.8598
|-1.60
|1589.90
|1431
|2006.05.11 13:29
|sell
|716
|0.01
|1.8700
|1.8716
|1.8610
|1432
|2006.05.11 13:59
|s/l
|716
|0.01
|1.8716
|1.8716
|1.8610
|-1.60
|1588.30
|1433
|2006.05.11 13:59
|sell
|717
|0.01
|1.8725
|1.8741
|1.8635
|1434
|2006.05.11 14:29
|s/l
|717
|0.01
|1.8741
|1.8741
|1.8635
|-1.60
|1586.70
|1435
|2006.05.11 14:29
|sell
|718
|0.01
|1.8751
|1.8767
|1.8661
|1436
|2006.05.11 14:59
|s/l
|718
|0.01
|1.8767
|1.8767
|1.8661
|-1.60
|1585.10
|1437
|2006.05.11 14:59
|sell
|719
|0.01
|1.8793
|1.8809
|1.8703
|1438
|2006.05.11 15:59
|s/l
|719
|0.01
|1.8809
|1.8809
|1.8703
|-1.60
|1583.50
|1439
|2006.05.11 15:59
|sell
|720
|0.01
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|1440
|2006.05.11 23:29
|s/l
|720
|0.01
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-1.60
|1581.90
|1441
|2006.05.11 23:29
|sell
|721
|0.01
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1442
|2006.05.12 05:59
|s/l
|721
|0.01
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-1.60
|1580.30
|1443
|2006.05.12 05:59
|sell
|722
|0.01
|1.8874
|1.8890
|1.8784
|1444
|2006.05.12 07:29
|s/l
|722
|0.01
|1.8890
|1.8890
|1.8784
|-1.60
|1578.70
|1445
|2006.05.12 07:29
|sell
|723
|0.01
|1.8911
|1.8927
|1.8821
|1446
|2006.05.12 08:59
|s/l
|723
|0.01
|1.8927
|1.8927
|1.8821
|-1.60
|1577.10
|1447
|2006.05.12 08:59
|sell
|724
|0.01
|1.8927
|1.8943
|1.8837
|1448
|2006.05.12 09:29
|s/l
|724
|0.01
|1.8943
|1.8943
|1.8837
|-1.60
|1575.50
|1449
|2006.05.12 09:29
|sell
|725
|0.01
|1.8946
|1.8962
|1.8856
|1450
|2006.05.12 09:59
|s/l
|725
|0.01
|1.8962
|1.8962
|1.8856
|-1.60
|1573.90
|1451
|2006.05.12 09:59
|sell
|726
|0.01
|1.8962
|1.8978
|1.8872
|1452
|2006.05.12 10:29
|s/l
|726
|0.01
|1.8978
|1.8978
|1.8872
|-1.60
|1572.30
|1453
|2006.05.12 10:29
|sell
|727
|0.01
|1.8975
|1.8991
|1.8885
|1454
|2006.05.12 14:31
|t/p
|727
|0.01
|1.8885
|1.8991
|1.8885
|9.00
|1581.30
|1455
|2006.05.12 14:31
|sell
|728
|0.02
|1.8901
|1.8914
|1.8854
|1456
|2006.05.12 14:31
|s/l
|728
|0.02
|1.8914
|1.8914
|1.8854
|-2.60
|1578.70
|1457
|2006.05.12 14:31
|sell
|729
|0.01
|1.8934
|1.8950
|1.8844
|1458
|2006.05.12 19:59
|s/l
|729
|0.01
|1.8950
|1.8950
|1.8844
|-1.60
|1577.10
|1459
|2006.05.12 19:59
|sell
|730
|0.01
|1.8950
|1.8966
|1.8860
|1460
|2006.05.14 22:00
|s/l
|730
|0.01
|1.8966
|1.8966
|1.8860
|-1.60
|1575.50
|1461
|2006.05.14 22:00
|sell
|731
|0.01
|1.8965
|1.8981
|1.8875
|1462
|2006.05.14 22:11
|s/l
|731
|0.01
|1.8981
|1.8981
|1.8875
|-1.60
|1573.90
|1463
|2006.05.14 22:11
|sell
|732
|0.01
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1464
|2006.05.14 22:15
|s/l
|732
|0.01
|1.8994
|1.8994
|1.8888
|-1.60
|1572.30
|1465
|2006.05.14 22:15
|sell
|733
|0.01
|1.8990
|1.9006
|1.8900
|1466
|2006.05.15 08:00
|t/p
|733
|0.01
|1.8900
|1.9006
|1.8900
|9.00
|1581.30
|1467
|2006.05.16 03:59
|sell
|734
|0.20
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1468
|2006.05.16 18:29
|s/l
|734
|0.20
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-32.00
|1549.30
|1469
|2006.05.16 18:29
|sell
|735
|0.01
|1.8884
|1.8900
|1.8794
|1470
|2006.05.17 03:29
|s/l
|735
|0.01
|1.8900
|1.8900
|1.8794
|-1.60
|1547.70
|1471
|2006.05.17 03:29
|sell
|736
|0.01
|1.8916
|1.8932
|1.8826
|1472
|2006.05.17 07:29
|s/l
|736
|0.01
|1.8932
|1.8932
|1.8826
|-1.60
|1546.10
|1473
|2006.05.17 07:29
|sell
|737
|0.01
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1474
|2006.05.17 08:59
|s/l
|737
|0.01
|1.8974
|1.8974
|1.8868
|-1.60
|1544.50
|1475
|2006.05.17 08:59
|sell
|738
|0.01
|1.8989
|1.9005
|1.8899
|1476
|2006.05.17 14:29
|t/p
|738
|0.01
|1.8899
|1.9005
|1.8899
|9.00
|1553.50
|1477
|2006.05.18 09:59
|sell
|739
|0.20
|1.8880
|1.8896
|1.8790
|1478
|2006.05.18 13:59
|s/l
|739
|0.20
|1.8896
|1.8896
|1.8790
|-32.00
|1521.50
|1479
|2006.05.18 13:59
|sell
|740
|0.01
|1.8918
|1.8934
|1.8828
|1480
|2006.05.18 20:59
|s/l
|740
|0.01
|1.8934
|1.8934
|1.8828
|-1.60
|1519.90
|1481
|2006.05.18 20:59
|sell
|741
|0.01
|1.8933
|1.8949
|1.8843
|1482
|2006.05.18 21:29
|s/l
|741
|0.01
|1.8949
|1.8949
|1.8843
|-1.60
|1518.30
|1483
|2006.05.18 21:29
|sell
|742
|0.01
|1.8958
|1.8974
|1.8868
|1484
|2006.05.19 07:29
|t/p
|742
|0.01
|1.8868
|1.8974
|1.8868
|9.00
|1527.30
|1485
|2006.05.22 18:30
|sell
|743
|0.02
|1.8877
|1.8890
|1.8830
|1486
|2006.05.23 07:59
|t/p
|743
|0.02
|1.8830
|1.8890
|1.8830
|9.40
|1536.70
|1487
|2006.05.23 12:00
|sell
|744
|0.20
|1.8847
|1.8863
|1.8757
|1488
|2006.05.24 05:59
|t/p
|744
|0.20
|1.8757
|1.8863
|1.8757
|180.00
|1716.70
|1489
|2006.05.24 11:00
|sell
|745
|0.20
|1.8848
|1.8864
|1.8758
|1490
|2006.05.24 14:29
|t/p
|745
|0.20
|1.8758
|1.8864
|1.8758
|180.00
|1896.70
|1491
|2006.05.30 06:34
|sell
|746
|0.02
|1.8714
|1.8727
|1.8667
|1492
|2006.05.30 06:59
|s/l
|746
|0.02
|1.8727
|1.8727
|1.8667
|-2.60
|1894.10
|1493
|2006.05.30 06:59
|sell
|747
|0.01
|1.8732
|1.8748
|1.8642
|1494
|2006.05.30 07:30
|s/l
|747
|0.01
|1.8748
|1.8748
|1.8642
|-1.60
|1892.50
|1495
|2006.05.30 07:30
|sell
|748
|0.01
|1.8744
|1.8760
|1.8654
|1496
|2006.05.30 09:05
|s/l
|748
|0.01
|1.8760
|1.8760
|1.8654
|-1.60
|1890.90
|1497
|2006.05.30 09:05
|sell
|749
|0.01
|1.8758
|1.8774
|1.8668
|1498
|2006.05.30 09:59
|s/l
|749
|0.01
|1.8774
|1.8774
|1.8668
|-1.60
|1889.30
|1499
|2006.05.30 09:59
|sell
|750
|0.01
|1.8790
|1.8806
|1.8700
|1500
|2006.05.30 13:59
|s/l
|750
|0.01
|1.8806
|1.8806
|1.8700
|-1.60
|1887.70
|1501
|2006.05.30 13:59
|sell
|751
|0.01
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|1502
|2006.05.30 14:29
|s/l
|751
|0.01
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-1.60
|1886.10
|1503
|2006.05.30 14:29
|sell
|752
|0.01
|1.8860
|1.8876
|1.8770
|1504
|2006.05.31 11:44
|t/p
|752
|0.01
|1.8770
|1.8876
|1.8770
|9.00
|1895.10
|1505
|2006.06.02 13:00
|sell
|753
|0.02
|1.8805
|1.8818
|1.8758
|1506
|2006.06.02 13:29
|s/l
|753
|0.02
|1.8818
|1.8818
|1.8758
|-2.60
|1892.50
|1507
|2006.06.02 13:29
|sell
|754
|0.01
|1.8819
|1.8835
|1.8729
|1508
|2006.06.02 14:59
|s/l
|754
|0.01
|1.8835
|1.8835
|1.8729
|-1.60
|1890.90
|1509
|2006.06.02 14:59
|sell
|755
|0.01
|1.8856
|1.8872
|1.8766
|1510
|2006.06.05 18:59
|t/p
|755
|0.01
|1.8766
|1.8872
|1.8766
|9.00
|1899.90
|1511
|2006.06.14 14:29
|sell
|756
|0.02
|1.8463
|1.8476
|1.8416
|1512
|2006.06.14 15:29
|s/l
|756
|0.02
|1.8476
|1.8476
|1.8416
|-2.60
|1897.30
|1513
|2006.06.14 15:29
|sell
|757
|0.01
|1.8479
|1.8495
|1.8389
|1514
|2006.06.14 15:30
|s/l
|757
|0.01
|1.8495
|1.8495
|1.8389
|-1.60
|1895.70
|1515
|2006.06.14 15:30
|sell
|758
|0.01
|1.8492
|1.8508
|1.8402
|1516
|2006.06.15 13:29
|s/l
|758
|0.01
|1.8508
|1.8508
|1.8402
|-1.60
|1894.10
|1517
|2006.06.15 13:29
|sell
|759
|0.01
|1.8516
|1.8532
|1.8426
|1518
|2006.06.16 02:46
|s/l
|759
|0.01
|1.8532
|1.8532
|1.8426
|-1.60
|1892.50
|1519
|2006.06.16 02:46
|sell
|760
|0.01
|1.8528
|1.8544
|1.8438
|1520
|2006.06.16 07:29
|s/l
|760
|0.01
|1.8544
|1.8544
|1.8438
|-1.60
|1890.90
|1521
|2006.06.16 07:29
|sell
|761
|0.01
|1.8541
|1.8557
|1.8451
|1522
|2006.06.19 01:29
|t/p
|761
|0.01
|1.8451
|1.8557
|1.8451
|9.00
|1899.90
|1523
|2006.06.21 02:30
|sell
|762
|0.02
|1.8463
|1.8476
|1.8416
|1524
|2006.06.21 11:29
|t/p
|762
|0.02
|1.8416
|1.8476
|1.8416
|9.40
|1909.30
|1525
|2006.06.21 17:30
|sell
|763
|0.20
|1.8457
|1.8473
|1.8367
|1526
|2006.06.22 10:29
|t/p
|763
|0.20
|1.8367
|1.8473
|1.8367
|180.00
|2089.30
|1527
|2006.06.29 21:00
|sell
|764
|0.02
|1.8280
|1.8293
|1.8233
|1528
|2006.06.30 01:04
|s/l
|764
|0.02
|1.8293
|1.8293
|1.8233
|-2.60
|2086.70
|1529
|2006.06.30 01:04
|sell
|765
|0.01
|1.8290
|1.8306
|1.8200
|1530
|2006.06.30 01:27
|s/l
|765
|0.01
|1.8306
|1.8306
|1.8200
|-1.60
|2085.10
|1531
|2006.06.30 01:27
|sell
|766
|0.01
|1.8302
|1.8318
|1.8212
|1532
|2006.06.30 01:34
|s/l
|766
|0.01
|1.8318
|1.8318
|1.8212
|-1.60
|2083.50
|1533
|2006.06.30 01:34
|sell
|767
|0.01
|1.8315
|1.8331
|1.8225
|1534
|2006.06.30 01:34
|s/l
|767
|0.01
|1.8331
|1.8331
|1.8225
|-1.60
|2081.90
|1535
|2006.06.30 01:34
|sell
|768
|0.01
|1.8329
|1.8345
|1.8239
|1536
|2006.06.30 01:36
|s/l
|768
|0.01
|1.8345
|1.8345
|1.8239
|-1.60
|2080.30
|1537
|2006.06.30 01:36
|sell
|769
|0.01
|1.8342
|1.8358
|1.8252
|1538
|2006.06.30 05:46
|s/l
|769
|0.01
|1.8358
|1.8358
|1.8252
|-1.60
|2078.70
|1539
|2006.06.30 05:46
|sell
|770
|0.01
|1.8356
|1.8372
|1.8266
|1540
|2006.06.30 11:57
|s/l
|770
|0.01
|1.8372
|1.8372
|1.8266
|-1.60
|2077.10
|1541
|2006.06.30 11:57
|sell
|771
|0.01
|1.8368
|1.8384
|1.8278
|1542
|2006.06.30 12:31
|s/l
|771
|0.01
|1.8384
|1.8384
|1.8278
|-1.60
|2075.50
|1543
|2006.06.30 12:31
|sell
|772
|0.01
|1.8383
|1.8399
|1.8293
|1544
|2006.06.30 12:31
|s/l
|772
|0.01
|1.8399
|1.8399
|1.8293
|-1.60
|2073.90
|1545
|2006.06.30 12:31
|sell
|773
|0.01
|1.8397
|1.8413
|1.8307
|1546
|2006.06.30 12:35
|s/l
|773
|0.01
|1.8413
|1.8413
|1.8307
|-1.60
|2072.30
|1547
|2006.06.30 12:35
|sell
|774
|0.01
|1.8409
|1.8425
|1.8319
|1548
|2006.06.30 12:41
|s/l
|774
|0.01
|1.8425
|1.8425
|1.8319
|-1.60
|2070.70
|1549
|2006.06.30 12:41
|sell
|775
|0.01
|1.8422
|1.8438
|1.8332
|1550
|2006.06.30 12:41
|s/l
|775
|0.01
|1.8438
|1.8438
|1.8332
|-1.60
|2069.10
|1551
|2006.06.30 12:41
|sell
|776
|0.01
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1552
|2006.06.30 13:48
|s/l
|776
|0.01
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-1.60
|2067.50
|1553
|2006.06.30 13:48
|sell
|777
|0.01
|1.8448
|1.8464
|1.8358
|1554
|2006.06.30 14:53
|s/l
|777
|0.01
|1.8464
|1.8464
|1.8358
|-1.60
|2065.90
|1555
|2006.06.30 14:53
|sell
|778
|0.01
|1.8480
|1.8496
|1.8390
|1556
|2006.06.30 14:57
|s/l
|778
|0.01
|1.8496
|1.8496
|1.8390
|-1.60
|2064.30
|1557
|2006.06.30 14:57
|sell
|779
|0.01
|1.8493
|1.8509
|1.8403
|1558
|2006.07.03 15:16
|t/p
|779
|0.01
|1.8403
|1.8509
|1.8403
|9.00
|2073.30
|1559
|2006.07.04 00:00
|sell
|780
|0.20
|1.8425
|1.8441
|1.8335
|1560
|2006.07.04 00:46
|s/l
|780
|0.20
|1.8441
|1.8441
|1.8335
|-32.00
|2041.30
|1561
|2006.07.04 00:46
|sell
|781
|0.01
|1.8438
|1.8454
|1.8348
|1562
|2006.07.04 06:26
|s/l
|781
|0.01
|1.8454
|1.8454
|1.8348
|-1.60
|2039.70
|1563
|2006.07.04 06:26
|sell
|782
|0.01
|1.8451
|1.8467
|1.8361
|1564
|2006.07.04 08:52
|s/l
|782
|0.01
|1.8467
|1.8467
|1.8361
|-1.60
|2038.10
|1565
|2006.07.04 08:52
|sell
|783
|0.01
|1.8463
|1.8479
|1.8373
|1566
|2006.07.04 13:17
|s/l
|783
|0.01
|1.8479
|1.8479
|1.8373
|-1.60
|2036.50
|1567
|2006.07.04 13:17
|sell
|784
|0.01
|1.8476
|1.8492
|1.8386
|1568
|2006.07.05 12:31
|t/p
|784
|0.01
|1.8386
|1.8492
|1.8386
|9.00
|2045.50
|1569
|2006.07.07 09:30
|sell
|785
|0.02
|1.8403
|1.8416
|1.8356
|1570
|2006.07.07 09:38
|s/l
|785
|0.02
|1.8416
|1.8416
|1.8356
|-2.60
|2042.90
|1571
|2006.07.07 09:38
|sell
|786
|0.01
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|1572
|2006.07.07 12:29
|s/l
|786
|0.01
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-1.60
|2041.30
|1573
|2006.07.07 12:29
|sell
|787
|0.01
|1.8442
|1.8458
|1.8352
|1574
|2006.07.07 12:30
|s/l
|787
|0.01
|1.8458
|1.8458
|1.8352
|-1.60
|2039.70
|1575
|2006.07.07 12:30
|sell
|788
|0.01
|1.8482
|1.8498
|1.8392
|1576
|2006.07.07 12:30
|s/l
|788
|0.01
|1.8498
|1.8498
|1.8392
|-1.60
|2038.10
|1577
|2006.07.07 12:30
|sell
|789
|0.01
|1.8511
|1.8527
|1.8421
|1578
|2006.07.07 12:30
|s/l
|789
|0.01
|1.8527
|1.8527
|1.8421
|-1.60
|2036.50
|1579
|2006.07.07 12:30
|sell
|790
|0.01
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1580
|2006.07.10 09:29
|t/p
|790
|0.01
|1.8449
|1.8555
|1.8449
|9.00
|2045.50
|1581
|2006.07.11 01:00
|sell
|791
|0.02
|1.8435
|1.8448
|1.8388
|1582
|2006.07.11 01:59
|s/l
|791
|0.02
|1.8448
|1.8448
|1.8388
|-2.60
|2042.90
|1583
|2006.07.11 01:59
|sell
|792
|0.01
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1584
|2006.07.11 18:40
|s/l
|792
|0.01
|1.8460
|1.8460
|1.8354
|-1.60
|2041.30
|1585
|2006.07.11 18:41
|sell
|793
|0.01
|1.8460
|1.8476
|1.8370
|1586
|2006.07.12 06:36
|s/l
|793
|0.01
|1.8476
|1.8476
|1.8370
|-1.60
|2039.70
|1587
|2006.07.12 06:36
|sell
|794
|0.01
|1.8474
|1.8490
|1.8384
|1588
|2006.07.12 12:30
|t/p
|794
|0.01
|1.8384
|1.8490
|1.8384
|9.00
|2048.70
|1589
|2006.07.13 14:00
|sell
|795
|0.02
|1.8436
|1.8449
|1.8389
|1590
|2006.07.13 14:05
|s/l
|795
|0.02
|1.8449
|1.8449
|1.8389
|-2.60
|2046.10
|1591
|2006.07.13 14:05
|sell
|796
|0.01
|1.8445
|1.8461
|1.8355
|1592
|2006.07.13 14:10
|s/l
|796
|0.01
|1.8461
|1.8461
|1.8355
|-1.60
|2044.50
|1593
|2006.07.13 14:10
|sell
|797
|0.01
|1.8458
|1.8474
|1.8368
|1594
|2006.07.14 06:23
|t/p
|797
|0.01
|1.8368
|1.8474
|1.8368
|9.00
|2053.50
|1595
|2006.07.14 10:30
|sell
|798
|0.20
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1596
|2006.07.14 10:38
|s/l
|798
|0.20
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-32.00
|2021.50
|1597
|2006.07.14 10:38
|sell
|799
|0.01
|1.8431
|1.8447
|1.8341
|1598
|2006.07.14 12:30
|s/l
|799
|0.01
|1.8447
|1.8447
|1.8341
|-1.60
|2019.90
|1599
|2006.07.14 12:30
|sell
|800
|0.01
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1600
|2006.07.14 13:55
|t/p
|800
|0.01
|1.8354
|1.8460
|1.8354
|9.00
|2028.90
|1601
|2006.07.19 14:30
|sell
|801
|0.02
|1.8390
|1.8403
|1.8343
|1602
|2006.07.19 16:51
|s/l
|801
|0.02
|1.8403
|1.8403
|1.8343
|-2.60
|2026.30
|1603
|2006.07.19 16:51
|sell
|802
|0.01
|1.8399
|1.8415
|1.8309
|1604
|2006.07.19 16:58
|s/l
|802
|0.01
|1.8415
|1.8415
|1.8309
|-1.60
|2024.70
|1605
|2006.07.19 16:58
|sell
|803
|0.01
|1.8412
|1.8428
|1.8322
|1606
|2006.07.19 16:59
|s/l
|803
|0.01
|1.8428
|1.8428
|1.8322
|-1.60
|2023.10
|1607
|2006.07.19 16:59
|sell
|804
|0.01
|1.8424
|1.8440
|1.8334
|1608
|2006.07.19 17:44
|s/l
|804
|0.01
|1.8440
|1.8440
|1.8334
|-1.60
|2021.50
|1609
|2006.07.19 17:44
|sell
|805
|0.01
|1.8437
|1.8453
|1.8347
|1610
|2006.07.20 01:18
|s/l
|805
|0.01
|1.8453
|1.8453
|1.8347
|-1.60
|2019.90
|1611
|2006.07.20 01:18
|sell
|806
|0.01
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1612
|2006.07.20 01:19
|s/l
|806
|0.01
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-1.60
|2018.30
|1613
|2006.07.20 01:19
|sell
|807
|0.01
|1.8462
|1.8478
|1.8372
|1614
|2006.07.20 08:30
|s/l
|807
|0.01
|1.8478
|1.8478
|1.8372
|-1.60
|2016.70
|1615
|2006.07.20 08:30
|sell
|808
|0.01
|1.8477
|1.8493
|1.8387
|1616
|2006.07.20 10:55
|s/l
|808
|0.01
|1.8493
|1.8493
|1.8387
|-1.60
|2015.10
|1617
|2006.07.20 10:55
|sell
|809
|0.01
|1.8489
|1.8505
|1.8399
|1618
|2006.07.20 11:25
|s/l
|809
|0.01
|1.8505
|1.8505
|1.8399
|-1.60
|2013.50
|1619
|2006.07.20 11:25
|sell
|810
|0.01
|1.8501
|1.8517
|1.8411
|1620
|2006.07.20 11:52
|s/l
|810
|0.01
|1.8517
|1.8517
|1.8411
|-1.60
|2011.90
|1621
|2006.07.20 11:52
|sell
|811
|0.01
|1.8515
|1.8531
|1.8425
|1622
|2006.07.21 07:14
|s/l
|811
|0.01
|1.8531
|1.8531
|1.8425
|-1.60
|2010.30
|1623
|2006.07.21 07:14
|sell
|812
|0.02
|1.8528
|1.8541
|1.8481
|1624
|2006.07.21 07:14
|s/l
|812
|0.02
|1.8541
|1.8541
|1.8481
|-2.60
|2007.70
|1625
|2006.07.21 07:14
|sell
|813
|0.01
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1626
|2006.07.21 07:15
|s/l
|813
|0.01
|1.8555
|1.8555
|1.8449
|-1.60
|2006.10
|1627
|2006.07.21 07:15
|sell
|814
|0.01
|1.8553
|1.8569
|1.8463
|1628
|2006.07.21 10:22
|s/l
|814
|0.01
|1.8569
|1.8569
|1.8463
|-1.60
|2004.50
|1629
|2006.07.21 10:22
|sell
|815
|0.02
|1.8567
|1.8580
|1.8520
|1630
|2006.07.21 10:22
|s/l
|815
|0.02
|1.8580
|1.8580
|1.8520
|-2.60
|2001.90
|1631
|2006.07.21 10:22
|sell
|816
|0.01
|1.8581
|1.8597
|1.8491
|1632
|2006.07.21 14:11
|s/l
|816
|0.01
|1.8597
|1.8597
|1.8491
|-1.60
|2000.30
|1633
|2006.07.21 14:11
|sell
|817
|0.01
|1.8594
|1.8610
|1.8504
|1634
|2006.07.24 07:23
|t/p
|817
|0.01
|1.8504
|1.8610
|1.8504
|9.00
|2009.30
|1635
|2006.07.24 11:30
|sell
|818
|0.20
|1.8534
|1.8550
|1.8444
|1636
|2006.07.24 12:20
|s/l
|818
|0.20
|1.8550
|1.8550
|1.8444
|-32.00
|1977.30
|1637
|2006.07.24 12:20
|sell
|819
|0.01
|1.8546
|1.8562
|1.8456
|1638
|2006.07.25 00:32
|t/p
|819
|0.01
|1.8456
|1.8562
|1.8456
|9.00
|1986.30
|1639
|2006.07.25 06:00
|sell
|820
|0.01
|1.8514
|1.8530
|1.8424
|1640
|2006.07.25 06:24
|s/l
|820
|0.01
|1.8530
|1.8530
|1.8424
|-1.60
|1984.70
|1641
|2006.07.25 06:24
|sell
|821
|0.01
|1.8528
|1.8544
|1.8438
|1642
|2006.07.25 15:10
|t/p
|821
|0.01
|1.8438
|1.8544
|1.8438
|9.00
|1993.70
|1643
|2006.07.26 17:33
|sell
|822
|0.02
|1.8497
|1.8510
|1.8450
|1644
|2006.07.26 17:39
|s/l
|822
|0.02
|1.8510
|1.8510
|1.8450
|-2.60
|1991.10
|1645
|2006.07.26 17:39
|sell
|823
|0.01
|1.8506
|1.8522
|1.8416
|1646
|2006.07.26 18:08
|s/l
|823
|0.01
|1.8522
|1.8522
|1.8416
|-1.60
|1989.50
|1647
|2006.07.26 18:08
|sell
|824
|0.01
|1.8520
|1.8536
|1.8430
|1648
|2006.07.26 18:22
|s/l
|824
|0.01
|1.8536
|1.8536
|1.8430
|-1.60
|1987.90
|1649
|2006.07.26 18:22
|sell
|825
|0.01
|1.8535
|1.8551
|1.8445
|1650
|2006.07.26 18:25
|s/l
|825
|0.01
|1.8551
|1.8551
|1.8445
|-1.60
|1986.30
|1651
|2006.07.26 18:25
|sell
|826
|0.01
|1.8549
|1.8565
|1.8459
|1652
|2006.07.27 05:40
|s/l
|826
|0.01
|1.8565
|1.8565
|1.8459
|-1.60
|1984.70
|1653
|2006.07.27 05:40
|sell
|827
|0.01
|1.8561
|1.8577
|1.8471
|1654
|2006.07.27 05:57
|s/l
|827
|0.01
|1.8577
|1.8577
|1.8471
|-1.60
|1983.10
|1655
|2006.07.27 05:57
|sell
|828
|0.01
|1.8574
|1.8590
|1.8484
|1656
|2006.07.27 07:10
|s/l
|828
|0.01
|1.8590
|1.8590
|1.8484
|-1.60
|1981.50
|1657
|2006.07.27 07:10
|sell
|829
|0.01
|1.8588
|1.8604
|1.8498
|1658
|2006.07.27 08:31
|s/l
|829
|0.01
|1.8604
|1.8604
|1.8498
|-1.60
|1979.90
|1659
|2006.07.27 08:31
|sell
|830
|0.01
|1.8601
|1.8617
|1.8511
|1660
|2006.07.27 09:15
|s/l
|830
|0.01
|1.8617
|1.8617
|1.8511
|-1.60
|1978.30
|1661
|2006.07.27 09:15
|sell
|831
|0.01
|1.8614
|1.8630
|1.8524
|1662
|2006.07.27 10:24
|s/l
|831
|0.01
|1.8630
|1.8630
|1.8524
|-1.60
|1976.70
|1663
|2006.07.27 10:24
|sell
|832
|0.01
|1.8626
|1.8642
|1.8536
|1664
|2006.07.27 13:06
|s/l
|832
|0.01
|1.8642
|1.8642
|1.8536
|-1.60
|1975.10
|1665
|2006.07.27 13:06
|sell
|833
|0.01
|1.8639
|1.8655
|1.8549
|1666
|2006.07.27 13:11
|s/l
|833
|0.01
|1.8655
|1.8655
|1.8549
|-1.60
|1973.50
|1667
|2006.07.27 13:11
|sell
|834
|0.01
|1.8651
|1.8667
|1.8561
|1668
|2006.07.27 13:13
|s/l
|834
|0.01
|1.8667
|1.8667
|1.8561
|-1.60
|1971.90
|1669
|2006.07.27 13:13
|sell
|835
|0.01
|1.8663
|1.8679
|1.8573
|1670
|2006.07.27 18:18
|t/p
|835
|0.01
|1.8573
|1.8679
|1.8573
|9.00
|1980.90
|1671
|2006.07.28 04:00
|sell
|836
|0.20
|1.8581
|1.8597
|1.8491
|1672
|2006.07.28 06:53
|s/l
|836
|0.20
|1.8597
|1.8597
|1.8491
|-32.00
|1948.90
|1673
|2006.07.28 06:53
|sell
|837
|0.01
|1.8594
|1.8610
|1.8504
|1674
|2006.07.28 09:07
|s/l
|837
|0.01
|1.8610
|1.8610
|1.8504
|-1.60
|1947.30
|1675
|2006.07.28 09:07
|sell
|838
|0.01
|1.8606
|1.8622
|1.8516
|1676
|2006.07.28 12:31
|s/l
|838
|0.01
|1.8622
|1.8622
|1.8516
|-1.60
|1945.70
|1677
|2006.07.28 12:31
|sell
|839
|0.01
|1.8619
|1.8635
|1.8529
|1678
|2006.07.28 12:31
|s/l
|839
|0.01
|1.8635
|1.8635
|1.8529
|-1.60
|1944.10
|1679
|2006.07.28 12:31
|sell
|840
|0.01
|1.8653
|1.8669
|1.8563
|1680
|2006.07.28 13:17
|s/l
|840
|0.01
|1.8669
|1.8669
|1.8563
|-1.60
|1942.50
|1681
|2006.07.28 13:17
|sell
|841
|0.01
|1.8666
|1.8682
|1.8576
|1682
|2006.07.28 19:59
|close at stop
|841
|0.01
|1.8632
|1.8682
|1.8576
|3.40
|1945.90