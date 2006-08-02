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|Market Price
|No transactions
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|Deposit/Withdrawal:
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|Details:
|Gross Profit:
|559.00
|Gross Loss:
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|Total Net Profit:
|-595.80
|Profit Factor:
|0.48
|Expected Payoff:
|-20.54
|Absolute Drawdown:
|695.00
|Maximal Drawdown:
|753.80 (7.49%)
|Relative Drawdown:
|7.49% (753.80)
|Total Trades:
|29
|Short Positions (won %):
|15 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|14 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (55.17%)
|Loss trades (% of total):
|13 (44.83%)
|Largest
|profit trade:
|57.00
|loss trade:
|-102.30
|Average
|profit trade:
|34.94
|loss trade:
|-88.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (222.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-460.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|222.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-460.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3