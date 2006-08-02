FXDirectDealer

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Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -595.80 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 404.20 Equity: 9 404.20 Free Margin: 9 404.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 559.00 Gross Loss: 1 154.80 Total Net Profit: -595.80
Profit Factor: 0.48 Expected Payoff: -20.54  
Absolute Drawdown: 695.00 Maximal Drawdown: 753.80 (7.49%) Relative Drawdown: 7.49% (753.80)
 
Total Trades: 29 Short Positions (won %): 15 (60.00%) Long Positions (won %): 14 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 16 (55.17%) Loss trades (% of total): 13 (44.83%)
Largest profit trade: 57.00 loss trade: -102.30
Average profit trade: 34.94 loss trade: -88.83
Maximum consecutive wins ($): 7 (222.00) consecutive losses ($): 5 (-460.00)
Maximal consecutive profit (count): 222.00 (7) consecutive loss (count): -460.00 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3