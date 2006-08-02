FXDirectDealer

Account: 427350 Name: azerty Currency: USD 2006 August 3, 16:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

1854224 balance Deposit 10 000.00

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1862216 sell 0.98 eurusd 1.2784 1.2793 0.0000 1.2781 0.00 0.00 0.00 29.40

1862252 buy 0.98 eurusd 1.2779 1.2770 0.0000 1.2770 0.00 0.00 0.00 -88.20

1862336 buy 0.98 eurusd 1.2770 1.2761 0.0000 1.2774 0.00 0.00 0.00 39.20

1862595 buy 0.98 eurusd 1.2773 1.2764 0.0000 1.2764 0.00 0.00 0.00 -88.20

1863026 buy 0.97 eurusd 1.2768 1.2759 0.0000 1.2759 0.00 0.00 0.00 -87.30

1863243 buy 0.96 eurusd 1.2761 1.2752 0.0000 1.2752 0.00 0.00 0.00 -86.40

1864407 sell 0.96 eurusd 1.2759 1.2768 0.0000 1.2756 0.00 0.00 0.00 28.80

1865316 sell 0.96 eurusd 1.2762 1.2771 0.0000 1.2758 0.00 0.00 0.00 38.40

1865520 buy 0.96 eurusd 1.2755 1.2746 0.0000 1.2759 0.00 0.00 0.00 38.40

1867395 buy 0.97 eurusd 1.2761 1.2752 0.0000 1.2764 0.00 0.00 0.00 29.10

1868131 sell 0.97 eurusd 1.2773 1.2782 0.0000 1.2770 0.00 0.00 0.00 29.10

1869492 sell 0.97 eurusd 1.2763 1.2772 0.0000 1.2760 0.00 0.00 0.00 29.10

1870500 sell 0.97 eurusd 1.2760 1.2769 0.0000 1.2757 0.00 0.00 0.00 29.10

1871044 sell 0.98 eurusd 1.2753 1.2762 0.0000 1.2762 0.00 0.00 0.00 -88.20

1871952 sell 0.97 eurusd 1.2754 1.2763 0.0000 1.2763 0.00 0.00 0.00 -87.30

1872685 buy 0.96 eurusd 1.2768 1.2759 0.0000 1.2759 0.00 0.00 0.00 -86.40

1872712 buy 0.95 eurusd 1.2761 1.2752 0.0000 1.2767 0.00 0.00 0.00 57.00

1873265 sell 0.96 eurusd 1.2770 1.2779 0.0000 1.2779 0.00 0.00 0.00 -86.40

1874151 sell 0.95 eurusd 1.2776 1.2785 0.0000 1.2785 0.00 0.00 0.00 -85.50

1874952 buy 0.94 eurusd 1.2781 1.2772 0.0000 1.2772 0.00 0.00 0.00 -84.60

1876184 sell 0.93 eurusd 1.2776 1.2787 0.0000 1.2787 0.00 0.00 0.00 -102.30

1877087 buy 0.92 eurusd 1.2789 1.2778 0.0000 1.2778 0.00 0.00 0.00 -101.20

1877238 buy 0.91 eurusd 1.2781 1.2771 0.0000 1.2786 0.00 0.00 0.00 45.50

1878617 sell 0.91 eurusd 1.2812 1.2821 0.0000 1.2807 0.00 0.00 0.00 45.50

1878740 sell 0.92 eurusd 1.2808 1.2817 0.0000 1.2817 0.00 0.00 0.00 -82.80

1879996 buy 0.91 eurusd 1.2825 1.2816 0.0000 1.2828 0.00 0.00 0.00 27.30

1880430 sell 0.91 eurusd 1.2825 1.2834 0.0000 1.2822 0.00 0.00 0.00 27.30

1880745 buy 0.91 eurusd 1.2819 1.2810 0.0000 1.2823 0.00 0.00 0.00 36.40

0.00 0.00 0.00 -595.80

Closed P/L: -595.80

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -595.80 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 9 404.20 Equity: 9 404.20 Free Margin: 9 404.20

Details:

Gross Profit: 559.00 Gross Loss: 1 154.80 Total Net Profit: -595.80

Profit Factor: 0.48 Expected Payoff: -20.54

Absolute Drawdown: 695.00 Maximal Drawdown: 753.80 (7.49%) Relative Drawdown: 7.49% (753.80)

Total Trades: 29 Short Positions (won %): 15 (60.00%) Long Positions (won %): 14 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 16 (55.17%) Loss trades (% of total): 13 (44.83%)

Largest profit trade: 57.00 loss trade: -102.30

Average profit trade: 34.94 loss trade: -88.83

Maximum consecutive wins ($): 7 (222.00) consecutive losses ($): 5 (-460.00)

Maximal consecutive profit (count): 222.00 (7) consecutive loss (count): -460.00 (5)