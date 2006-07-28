|Account: 26131
|Name: GP2X
|Currency: USD
|2006 August 1, 03:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1256334
|2006.07.28 03:26
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1278701
|2006.07.31 05:26
|buy
|25.00
|usdjpy
|114.52
|114.37
|0.00
|2006.07.31 05:55
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 278.83
|1278866
|2006.07.31 06:01
|buy
|13.20
|eurusd
|1.2765
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 06:01
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|1278875
|2006.07.31 06:02
|buy
|13.40
|eurusd
|1.2765
|1.2748
|0.0000
|2006.07.31 06:06
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|134.00
|1278925
|2006.07.31 06:22
|buy
|17.50
|usdjpy
|114.36
|114.23
|0.00
|2006.07.31 06:22
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|153.01
|1278927
|2006.07.31 06:22
|buy
|17.90
|usdjpy
|114.36
|114.23
|0.00
|2006.07.31 06:22
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|156.51
|1278929
|2006.07.31 06:22
|buy
|18.20
|usdjpy
|114.36
|114.23
|0.00
|2006.07.31 06:22
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|159.13
|1278940
|2006.07.31 06:27
|sell
|18.60
|usdjpy
|114.38
|114.51
|0.00
|2006.07.31 06:28
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|162.63
|1279002
|2006.07.31 06:38
|buy
|14.90
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 06:38
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|298.00
|1279005
|2006.07.31 06:38
|buy
|15.50
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 06:38
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|1279012
|2006.07.31 06:38
|buy
|15.80
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 06:38
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|158.00
|1279028
|2006.07.31 06:40
|buy
|20.60
|usdjpy
|114.37
|114.24
|0.00
|2006.07.31 06:40
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|180.10
|1279135
|2006.07.31 06:55
|sell
|16.50
|eurusd
|1.2766
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 06:56
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|165.00
|1279190
|2006.07.31 07:03
|buy
|21.40
|usdjpy
|114.33
|114.16
|0.00
|2006.07.31 07:04
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|187.16
|1279210
|2006.07.31 07:07
|sell
|21.90
|usdjpy
|114.34
|114.45
|0.00
|2006.07.31 07:09
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|191.55
|1279271
|2006.07.31 07:12
|sell
|17.50
|eurusd
|1.2763
|1.2774
|0.0000
|2006.07.31 07:13
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|175.00
|1279282
|2006.07.31 07:14
|sell
|22.80
|usdjpy
|114.30
|114.47
|0.00
|2006.07.31 07:14
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|199.49
|1279284
|2006.07.31 07:14
|sell
|23.30
|usdjpy
|114.30
|114.47
|0.00
|2006.07.31 07:20
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|203.87
|1279345
|2006.07.31 07:20
|buy
|18.70
|eurusd
|1.2762
|1.2751
|0.0000
|2006.07.31 07:22
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|1279389
|2006.07.31 07:27
|sell
|19.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 07:27
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|1279433
|2006.07.31 07:34
|sell
|25.20
|usdjpy
|114.37
|114.48
|0.00
|2006.07.31 07:34
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|220.36
|1279436
|2006.07.31 07:34
|sell
|25.80
|usdjpy
|114.37
|114.48
|0.00
|2006.07.31 07:34
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|225.60
|1279438
|2006.07.31 07:34
|sell
|26.40
|usdjpy
|114.37
|114.48
|0.00
|2006.07.31 07:35
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|230.85
|1279549
|2006.07.31 07:40
|buy
|21.10
|eurusd
|1.2755
|1.2742
|0.0000
|2006.07.31 07:40
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|211.00
|1279656
|2006.07.31 07:52
|sell
|27.50
|usdjpy
|114.31
|114.42
|0.00
|2006.07.31 08:01
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|240.59
|1279881
|2006.07.31 08:14
|buy
|28.10
|usdjpy
|114.27
|114.16
|0.00
|2006.07.31 08:15
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|737.53
|1279976
|2006.07.31 08:22
|buy
|29.90
|usdjpy
|114.30
|114.20
|0.00
|2006.07.31 08:23
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|261.57
|1280139
|2006.07.31 08:33
|buy
|24.00
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 08:33
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1280250
|2006.07.31 08:42
|buy
|31.20
|usdjpy
|114.36
|114.25
|0.00
|2006.07.31 08:42
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|272.80
|1280254
|2006.07.31 08:42
|buy
|31.80
|usdjpy
|114.36
|114.25
|0.00
|2006.07.31 08:44
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|278.04
|1280282
|2006.07.31 08:46
|sell
|32.50
|usdjpy
|114.35
|114.52
|0.00
|2006.07.31 08:48
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|284.24
|1280358
|2006.07.31 09:05
|sell
|33.30
|usdjpy
|114.37
|114.50
|0.00
|2006.07.31 09:39
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 780.79
|1280516
|2006.07.31 09:41
|sell
|23.80
|usdjpy
|114.55
|114.66
|0.00
|2006.07.31 09:41
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|207.79
|1280604
|2006.07.31 09:47
|buy
|24.30
|usdjpy
|114.45
|114.28
|0.00
|2006.07.31 09:47
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|212.30
|1280606
|2006.07.31 09:47
|buy
|24.90
|usdjpy
|114.45
|114.28
|0.00
|2006.07.31 09:47
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|217.54
|1280652
|2006.07.31 09:49
|sell
|25.40
|usdjpy
|114.48
|114.61
|0.00
|2006.07.31 09:58
|114.47
|0.00
|0.00
|0.00
|221.89
|1280818
|2006.07.31 09:58
|sell
|20.40
|eurusd
|1.2751
|1.2761
|0.0000
|2006.07.31 10:00
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|1281087
|2006.07.31 10:06
|buy
|26.50
|usdjpy
|114.45
|114.34
|0.00
|2006.07.31 10:07
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|231.52
|1281139
|2006.07.31 10:13
|buy
|27.00
|usdjpy
|114.45
|114.32
|0.00
|2006.07.31 10:13
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|235.89
|1281144
|2006.07.31 10:13
|buy
|27.60
|usdjpy
|114.45
|114.32
|0.00
|2006.07.31 10:14
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|241.13
|1281174
|2006.07.31 10:17
|buy
|28.20
|usdjpy
|114.45
|114.35
|0.00
|2006.07.31 10:17
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|246.37
|1281181
|2006.07.31 10:19
|buy
|28.80
|usdjpy
|114.45
|114.34
|0.00
|2006.07.31 10:21
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|251.62
|1281235
|2006.07.31 10:26
|buy
|23.10
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 10:27
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|462.00
|1281240
|2006.07.31 10:27
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2753
|1.2764
|0.0000
|2006.07.31 10:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|1281324
|2006.07.31 10:35
|sell
|31.80
|usdjpy
|114.37
|114.56
|0.00
|2006.07.31 10:41
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|278.07
|1281398
|2006.07.31 10:46
|sell
|32.50
|usdjpy
|114.34
|114.47
|0.00
|2006.07.31 10:46
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|284.26
|1281419
|2006.07.31 10:46
|sell
|33.20
|usdjpy
|114.34
|114.47
|0.00
|2006.07.31 10:47
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|290.39
|1281427
|2006.07.31 10:47
|buy
|34.00
|usdjpy
|114.33
|114.20
|0.00
|2006.07.31 10:48
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|297.36
|1281431
|2006.07.31 10:48
|sell
|34.70
|usdjpy
|114.34
|114.45
|0.00
|2006.07.31 10:48
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|303.51
|1281491
|2006.07.31 10:51
|buy
|27.80
|eurusd
|1.2753
|1.2738
|0.0000
|2006.07.31 10:55
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|556.00
|1281525
|2006.07.31 10:55
|sell
|28.90
|eurusd
|1.2755
|1.2770
|0.0000
|2006.07.31 10:55
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|289.00
|1281529
|2006.07.31 10:55
|sell
|29.50
|eurusd
|1.2755
|1.2770
|0.0000
|2006.07.31 11:00
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|295.00
|1281593
|2006.07.31 11:01
|buy
|30.10
|eurusd
|1.2750
|1.2731
|0.0000
|2006.07.31 11:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|602.00
|1281601
|2006.07.31 11:01
|buy
|31.20
|eurusd
|1.2750
|1.2731
|0.0000
|2006.07.31 11:01
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|1281606
|2006.07.31 11:01
|sell
|40.60
|usdjpy
|114.34
|114.44
|0.00
|2006.07.31 11:01
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|710.29
|1281633
|2006.07.31 11:04
|buy
|42.40
|usdjpy
|114.32
|114.21
|0.00
|2006.07.31 11:04
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|741.65
|1281660
|2006.07.31 11:06
|sell
|44.20
|usdjpy
|114.34
|114.47
|0.00
|2006.07.31 11:06
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|386.60
|1281663
|2006.07.31 11:06
|sell
|45.20
|usdjpy
|114.34
|114.47
|0.00
|2006.07.31 11:06
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|395.35
|1281697
|2006.07.31 11:12
|sell
|46.20
|usdjpy
|114.43
|114.53
|0.00
|2006.07.31 11:37
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|807.62
|1281814
|2006.07.31 11:37
|buy
|48.20
|usdjpy
|114.41
|114.31
|0.00
|2006.07.31 11:44
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|421.26
|1281845
|2006.07.31 11:47
|sell
|49.30
|usdjpy
|114.42
|114.52
|0.00
|2006.07.31 11:47
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|430.91
|1281850
|2006.07.31 11:48
|sell
|50.30
|usdjpy
|114.42
|114.57
|0.00
|2006.07.31 11:48
|114.40
|0.00
|0.00
|0.00
|879.37
|1281859
|2006.07.31 11:50
|sell
|41.20
|eurusd
|1.2759
|1.2770
|0.0000
|2006.07.31 11:50
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|1 648.00
|1281873
|2006.07.31 11:53
|sell
|56.70
|usdjpy
|114.42
|114.55
|0.00
|2006.07.31 11:54
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|495.59
|1281892
|2006.07.31 11:57
|sell
|45.40
|eurusd
|1.2759
|1.2769
|0.0000
|2006.07.31 11:57
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|454.00
|1281901
|2006.07.31 11:58
|sell
|59.00
|usdjpy
|114.42
|114.52
|0.00
|2006.07.31 11:59
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|515.69
|1281918
|2006.07.31 12:01
|buy
|60.30
|usdjpy
|114.41
|114.30
|0.00
|2006.07.31 12:01
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|527.01
|1281919
|2006.07.31 12:01
|buy
|61.60
|usdjpy
|114.41
|114.30
|0.00
|2006.07.31 12:01
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|538.37
|1281921
|2006.07.31 12:01
|buy
|63.00
|usdjpy
|114.41
|114.30
|0.00
|2006.07.31 12:01
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|550.60
|1281925
|2006.07.31 12:03
|buy
|50.50
|eurusd
|1.2755
|1.2742
|0.0000
|2006.07.31 12:04
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|505.00
|1281927
|2006.07.31 12:04
|buy
|65.60
|usdjpy
|114.41
|114.30
|0.00
|2006.07.31 12:28
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|573.33
|1282051
|2006.07.31 12:29
|buy
|52.60
|eurusd
|1.2751
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 12:29
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|526.00
|1282084
|2006.07.31 12:31
|buy
|53.60
|eurusd
|1.2751
|1.2732
|0.0000
|2006.07.31 12:32
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|536.00
|1282112
|2006.07.31 12:35
|buy
|54.70
|eurusd
|1.2751
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 12:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|547.00
|1282142
|2006.07.31 12:42
|buy
|55.80
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 12:42
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|1 674.00
|1282175
|2006.07.31 12:49
|buy
|75.30
|usdjpy
|114.36
|114.19
|0.00
|2006.07.31 12:49
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|658.39
|1282183
|2006.07.31 12:51
|buy
|60.30
|eurusd
|1.2751
|1.2732
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|603.00
|1282212
|2006.07.31 12:56
|sell
|78.40
|usdjpy
|114.42
|114.57
|0.00
|2006.07.31 13:05
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|685.25
|1282255
|2006.07.31 13:05
|buy
|80.10
|usdjpy
|114.40
|114.30
|0.00
|2006.07.31 13:20
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|700.11
|1282376
|2006.07.31 13:21
|sell
|64.20
|eurusd
|1.2756
|1.2767
|0.0000
|2006.07.31 13:22
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|642.00
|1282391
|2006.07.31 13:26
|sell
|83.50
|usdjpy
|114.39
|114.58
|0.00
|2006.07.31 13:27
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1 460.17
|1282399
|2006.07.31 13:28
|sell
|87.10
|usdjpy
|114.39
|114.56
|0.00
|2006.07.31 13:28
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1 523.13
|1282419
|2006.07.31 13:31
|sell
|71.30
|eurusd
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|2006.07.31 13:31
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|713.00
|1282423
|2006.07.31 13:31
|sell
|72.70
|eurusd
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|2006.07.31 13:31
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|727.00
|1282430
|2006.07.31 13:32
|sell
|74.10
|eurusd
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 13:33
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|741.00
|1282450
|2006.07.31 13:38
|sell
|75.50
|eurusd
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 13:54
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 835.00
|1282585
|2006.07.31 13:54
|sell
|50.30
|eurusd
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|2006.07.31 13:55
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|503.00
|1282802
|2006.07.31 14:01
|buy
|51.40
|eurusd
|1.2765
|1.2748
|0.0000
|2006.07.31 14:02
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|514.00
|1282832
|2006.07.31 14:05
|sell
|66.80
|usdjpy
|114.31
|114.42
|0.00
|2006.07.31 14:06
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1 168.96
|1282841
|2006.07.31 14:07
|buy
|69.80
|usdjpy
|114.27
|114.14
|0.00
|2006.07.31 14:52
|114.28
|0.00
|0.00
|0.00
|610.78
|1283116
|2006.07.31 14:52
|sell
|55.80
|eurusd
|1.2770
|1.2791
|0.0000
|2006.07.31 14:52
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|2 790.00
|1283120
|2006.07.31 14:52
|sell
|78.30
|usdjpy
|114.34
|114.45
|0.00
|2006.07.31 14:52
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|684.86
|1283163
|2006.07.31 14:52
|sell
|80.00
|usdjpy
|114.34
|114.45
|0.00
|2006.07.31 14:53
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|699.73
|1283166
|2006.07.31 14:53
|buy
|64.10
|eurusd
|1.2762
|1.2727
|0.0000
|2006.07.31 14:54
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|641.00
|1283178
|2006.07.31 14:54
|buy
|83.30
|usdjpy
|114.33
|114.02
|0.00
|2006.07.31 14:54
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|728.53
|1283179
|2006.07.31 14:54
|buy
|85.20
|usdjpy
|114.33
|114.02
|0.00
|2006.07.31 14:54
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|745.15
|1283193
|2006.07.31 14:54
|sell
|87.00
|usdjpy
|114.34
|114.65
|0.00
|2006.07.31 14:54
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|760.96
|1283200
|2006.07.31 14:55
|buy
|69.70
|eurusd
|1.2759
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 14:55
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|2 091.00
|1283207
|2006.07.31 14:55
|buy
|73.80
|eurusd
|1.2759
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 14:55
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|738.00
|1283237
|2006.07.31 14:55
|sell
|96.00
|usdjpy
|114.38
|114.61
|0.00
|2006.07.31 14:55
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|839.38
|1283243
|2006.07.31 14:55
|sell
|98.10
|usdjpy
|114.38
|114.61
|0.00
|2006.07.31 14:55
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|857.74
|1283247
|2006.07.31 14:56
|sell
|100.20
|usdjpy
|114.39
|114.70
|0.00
|2006.07.31 14:56
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1 752.21
|1283256
|2006.07.31 14:56
|sell
|82.00
|eurusd
|1.2764
|1.2799
|0.0000
|2006.07.31 14:56
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1 640.00
|1283266
|2006.07.31 14:56
|sell
|85.20
|eurusd
|1.2764
|1.2799
|0.0000
|2006.07.31 16:00
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1 704.00
|1284065
|2006.07.31 16:00
|sell
|113.00
|usdjpy
|114.37
|114.48
|0.00
|2006.07.31 16:00
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|988.11
|1284076
|2006.07.31 16:00
|sell
|115.40
|usdjpy
|114.38
|114.49
|0.00
|2006.07.31 16:00
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6 056.68
|1284115
|2006.07.31 16:00
|sell
|102.30
|eurusd
|1.2766
|1.2779
|0.0000
|2006.07.31 16:00
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|1 023.00
|1284126
|2006.07.31 16:01
|sell
|133.10
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 164.17
|1284150
|2006.07.31 16:01
|sell
|136.10
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 190.41
|1284159
|2006.07.31 16:01
|sell
|139.00
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 215.78
|1284165
|2006.07.31 16:01
|sell
|142.10
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 242.89
|1284172
|2006.07.31 16:01
|sell
|145.20
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 270.01
|1284188
|2006.07.31 16:01
|sell
|148.40
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 298.00
|1284194
|2006.07.31 16:01
|sell
|151.60
|usdjpy
|114.34
|114.61
|0.00
|2006.07.31 16:01
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1 325.99
|1284232
|2006.07.31 16:02
|sell
|121.30
|eurusd
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2006.07.31 16:03
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 213.00
|1284292
|2006.07.31 16:03
|buy
|123.70
|eurusd
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|2006.07.31 16:03
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|1 237.00
|1284296
|2006.07.31 16:03
|sell
|161.00
|usdjpy
|114.31
|114.44
|0.00
|2006.07.31 16:04
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.57
|1284404
|2006.07.31 16:13
|sell
|128.90
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 16:13
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 289.00
|1284407
|2006.07.31 16:13
|sell
|131.40
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 16:13
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 314.00
|1284413
|2006.07.31 16:13
|sell
|171.10
|usdjpy
|114.31
|114.42
|0.00
|2006.07.31 16:14
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1 496.94
|1284517
|2006.07.31 16:18
|sell
|174.80
|usdjpy
|114.39
|114.50
|0.00
|2006.07.31 16:19
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3 056.75
|1284531
|2006.07.31 16:19
|buy
|182.50
|usdjpy
|114.37
|114.22
|0.00
|2006.07.31 16:19
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1 595.56
|1284533
|2006.07.31 16:19
|buy
|186.40
|usdjpy
|114.37
|114.22
|0.00
|2006.07.31 16:19
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3 259.03
|1284537
|2006.07.31 16:19
|buy
|194.60
|usdjpy
|114.37
|114.22
|0.00
|2006.07.31 16:19
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1 701.35
|1284571
|2006.07.31 16:21
|sell
|155.80
|eurusd
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 16:21
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|1 558.00
|1284575
|2006.07.31 16:21
|sell
|158.90
|eurusd
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 16:21
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|1 589.00
|1284584
|2006.07.31 16:21
|sell
|162.00
|eurusd
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 16:24
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|1 620.00
|1284703
|2006.07.31 16:26
|sell
|210.80
|usdjpy
|114.45
|114.58
|0.00
|2006.07.31 16:26
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1 842.01
|1284710
|2006.07.31 16:26
|sell
|215.40
|usdjpy
|114.45
|114.58
|0.00
|2006.07.31 16:26
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1 882.21
|1284791
|2006.07.31 16:32
|buy
|220.10
|usdjpy
|114.44
|114.33
|0.00
|2006.07.31 16:32
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1 923.11
|1284794
|2006.07.31 16:32
|buy
|224.90
|usdjpy
|114.44
|114.33
|0.00
|2006.07.31 16:32
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1 965.05
|1284798
|2006.07.31 16:32
|buy
|229.80
|usdjpy
|114.44
|114.33
|0.00
|2006.07.31 16:36
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2 007.86
|1284866
|2006.07.31 16:38
|sell
|234.80
|usdjpy
|114.45
|114.62
|0.00
|2006.07.31 16:38
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2 051.73
|1284868
|2006.07.31 16:39
|sell
|188.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 16:43
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1 880.00
|1285019
|2006.07.31 16:48
|sell
|191.60
|eurusd
|1.2766
|1.2779
|0.0000
|2006.07.31 16:48
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|1 916.00
|1285024
|2006.07.31 16:48
|sell
|195.40
|eurusd
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|2006.07.31 16:50
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|3 908.00
|1285201
|2006.07.31 16:59
|sell
|259.20
|usdjpy
|114.43
|114.60
|0.00
|2006.07.31 17:01
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4 531.07
|1285230
|2006.07.31 17:01
|buy
|270.50
|usdjpy
|114.44
|114.27
|0.00
|2006.07.31 17:05
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2 363.48
|1285275
|2006.07.31 17:05
|sell
|276.40
|usdjpy
|114.46
|114.63
|0.00
|2006.07.31 17:13
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2 415.03
|1285512
|2006.07.31 17:18
|sell
|221.40
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.07.31 17:18
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|4 428.00
|1285593
|2006.07.31 17:25
|sell
|230.10
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.07.31 17:26
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|2 301.00
|1285698
|2006.07.31 17:38
|sell
|234.60
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.07.31 17:48
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|2 346.00
|1285788
|2006.07.31 17:48
|sell
|305.20
|usdjpy
|114.45
|114.58
|0.00
|2006.07.31 17:48
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2 666.90
|1285794
|2006.07.31 17:48
|sell
|311.80
|usdjpy
|114.45
|114.58
|0.00
|2006.07.31 17:54
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2 724.57
|1285834
|2006.07.31 17:54
|sell
|249.70
|eurusd
|1.2763
|1.2778
|0.0000
|2006.07.31 18:01
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|2 497.00
|1285891
|2006.07.31 18:03
|sell
|254.60
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.07.31 18:04
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|2 546.00
|1285896
|2006.07.31 18:04
|sell
|331.20
|usdjpy
|114.49
|114.59
|0.00
|2006.07.31 18:06
|114.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2 893.08
|1285944
|2006.07.31 18:11
|sell
|338.50
|usdjpy
|114.52
|114.69
|0.00
|2006.07.31 18:12
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2 956.07
|1285954
|2006.07.31 18:13
|sell
|270.90
|eurusd
|1.2767
|1.2778
|0.0000
|2006.07.31 18:16
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|2 709.00
|1285973
|2006.07.31 18:17
|sell
|352.60
|usdjpy
|114.55
|114.68
|0.00
|2006.07.31 18:18
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3 078.40
|1285979
|2006.07.31 18:19
|buy
|360.30
|usdjpy
|114.51
|114.38
|0.00
|2006.07.31 18:20
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3 146.18
|1286066
|2006.07.31 18:43
|sell
|368.20
|usdjpy
|114.55
|114.68
|0.00
|2006.07.31 18:44
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3 214.60
|1286082
|2006.07.31 18:48
|sell
|376.20
|usdjpy
|114.63
|114.80
|0.00
|2006.07.31 18:48
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3 282.15
|1286092
|2006.07.31 18:49
|sell
|384.40
|usdjpy
|114.64
|114.81
|0.00
|2006.07.31 18:52
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6 707.38
|1286231
|2006.07.31 19:04
|sell
|401.20
|usdjpy
|114.71
|114.82
|0.00
|2006.07.31 19:06
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3 497.82
|1286258
|2006.07.31 19:06
|buy
|410.00
|usdjpy
|114.70
|114.53
|0.00
|2006.07.31 19:06
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3 574.23
|1286261
|2006.07.31 19:07
|buy
|418.90
|usdjpy
|114.70
|114.53
|0.00
|2006.07.31 19:09
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3 651.82
|1286286
|2006.07.31 19:11
|buy
|428.00
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:11
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3 731.47
|1286288
|2006.07.31 19:11
|buy
|437.40
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:11
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3 813.43
|1286289
|2006.07.31 19:11
|buy
|446.90
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:11
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3 896.25
|1286290
|2006.07.31 19:11
|sell
|357.70
|eurusd
|1.2767
|1.2778
|0.0000
|2006.07.31 19:12
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|3 577.00
|1286305
|2006.07.31 19:13
|buy
|465.60
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:13
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 059.29
|1286308
|2006.07.31 19:13
|buy
|475.70
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:13
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 147.34
|1286323
|2006.07.31 19:13
|buy
|486.10
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:13
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 238.01
|1286329
|2006.07.31 19:14
|buy
|496.70
|usdjpy
|114.69
|114.54
|0.00
|2006.07.31 19:15
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 330.43
|1286340
|2006.07.31 19:16
|buy
|507.50
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 19:25
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 424.59
|1286383
|2006.07.31 19:26
|sell
|518.60
|usdjpy
|114.71
|114.84
|0.00
|2006.07.31 19:27
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4 521.36
|1286389
|2006.07.31 19:27
|sell
|529.90
|usdjpy
|114.74
|114.93
|0.00
|2006.07.31 19:28
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4 618.67
|1286401
|2006.07.31 19:29
|sell
|423.90
|eurusd
|1.2771
|1.2784
|0.0000
|2006.07.31 20:03
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|8 478.00
|1286576
|2006.07.31 20:06
|buy
|562.60
|usdjpy
|114.70
|114.57
|0.00
|2006.07.31 20:06
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4 904.54
|1286581
|2006.07.31 20:07
|buy
|450.30
|eurusd
|1.2768
|1.2745
|0.0000
|2006.07.31 20:33
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|4 503.00
|1286849
|2006.07.31 20:36
|buy
|586.10
|usdjpy
|114.69
|114.56
|0.00
|2006.07.31 20:37
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5 109.85
|1287034
|2006.07.31 20:54
|sell
|468.80
|eurusd
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|2006.07.31 20:55
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|4 688.00
|1287095
|2006.07.31 20:58
|sell
|610.60
|usdjpy
|114.64
|114.77
|0.00
|2006.07.31 20:59
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|10 654.34
|1287146
|2006.07.31 21:06
|sell
|637.30
|usdjpy
|114.59
|114.78
|0.00
|2006.07.31 21:07
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5 562.05
|1287153
|2006.07.31 21:09
|buy
|651.20
|usdjpy
|114.58
|114.39
|0.00
|2006.07.31 21:09
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5 682.87
|1287155
|2006.07.31 21:09
|buy
|665.40
|usdjpy
|114.58
|114.39
|0.00
|2006.07.31 21:10
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5 806.79
|1287159
|2006.07.31 21:10
|sell
|679.90
|usdjpy
|114.59
|114.78
|0.00
|2006.07.31 21:10
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5 933.85
|1287165
|2006.07.31 21:13
|buy
|694.70
|usdjpy
|114.58
|114.47
|0.00
|2006.07.31 21:13
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 062.48
|1287182
|2006.07.31 21:17
|sell
|555.70
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.07.31 21:17
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|5 557.00
|1287187
|2006.07.31 21:17
|buy
|723.80
|usdjpy
|114.58
|114.39
|0.00
|2006.07.31 21:17
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 316.43
|1287189
|2006.07.31 21:18
|buy
|739.60
|usdjpy
|114.58
|114.47
|0.00
|2006.07.31 21:18
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 454.32
|1287204
|2006.07.31 21:20
|sell
|755.70
|usdjpy
|114.62
|114.75
|0.00
|2006.07.31 21:24
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 593.67
|1287248
|2006.07.31 21:25
|sell
|772.20
|usdjpy
|114.62
|114.73
|0.00
|2006.07.31 21:25
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 737.63
|1287277
|2006.07.31 21:27
|sell
|789.00
|usdjpy
|114.63
|114.74
|0.00
|2006.07.31 21:28
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6 883.62
|1287321
|2006.07.31 21:30
|buy
|806.20
|usdjpy
|114.61
|114.46
|0.00
|2006.07.31 21:30
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|7 033.68
|1287510
|2006.07.31 21:49
|sell
|645.00
|eurusd
|1.2773
|1.2784
|0.0000
|2006.07.31 21:51
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|6 450.00
|1287574
|2006.07.31 21:55
|buy
|657.80
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.07.31 21:55
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|6 578.00
|1287594
|2006.07.31 21:56
|buy
|670.60
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.07.31 21:56
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|6 706.00
|1287663
|2006.07.31 22:04
|buy
|683.80
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.07.31 22:04
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|6 838.00
|1287704
|2006.07.31 22:08
|buy
|697.30
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 22:08
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|6 973.00
|1287721
|2006.07.31 22:09
|buy
|711.00
|eurusd
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2006.07.31 22:09
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|7 110.00
|1287723
|2006.07.31 22:09
|buy
|724.90
|eurusd
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2006.07.31 22:09
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|28 996.00
|1287727
|2006.07.31 22:09
|buy
|781.70
|eurusd
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2006.07.31 22:09
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|15 634.00
|1287744
|2006.07.31 22:10
|sell
|811.90
|eurusd
|1.2773
|1.2792
|0.0000
|2006.07.31 22:10
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|8 119.00
|1287759
|2006.07.31 22:12
|buy
|1057.30
|usdjpy
|114.61
|114.48
|0.00
|2006.07.31 22:12
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|18 447.18
|1287773
|2006.07.31 22:13
|sell
|1103.50
|usdjpy
|114.66
|114.79
|0.00
|2006.07.31 22:13
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9 624.95
|1287811
|2006.07.31 22:19
|buy
|882.90
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.07.31 22:19
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|8 829.00
|1287841
|2006.07.31 22:23
|buy
|1149.60
|usdjpy
|114.64
|114.54
|0.00
|2006.07.31 22:31
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|20 052.33
|1287918
|2006.07.31 22:32
|sell
|1199.70
|usdjpy
|114.67
|114.78
|0.00
|2006.07.31 22:33
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|10 463.11
|1287989
|2006.07.31 22:42
|sell
|1225.90
|usdjpy
|114.67
|114.78
|0.00
|2006.07.31 22:42
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|10 691.61
|1287991
|2006.07.31 22:42
|sell
|1252.60
|usdjpy
|114.67
|114.78
|0.00
|2006.07.31 22:43
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|10 924.47
|1287996
|2006.07.31 22:43
|buy
|1002.50
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.07.31 22:43
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10 025.00
|1288000
|2006.07.31 22:43
|buy
|1022.20
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.07.31 22:44
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10 222.00
|1288117
|2006.07.31 22:53
|sell
|1041.70
|eurusd
|1.2773
|1.2784
|0.0000
|2006.07.31 22:53
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10 417.00
|1288152
|2006.07.31 22:59
|buy
|1062.60
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.07.31 23:05
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10 626.00
|1288362
|2006.07.31 23:09
|sell
|1083.40
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 23:09
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10 834.00
|1288393
|2006.07.31 23:13
|buy
|1410.20
|usdjpy
|114.69
|114.58
|0.00
|2006.07.31 23:14
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12 294.68
|1288413
|2006.07.31 23:14
|buy
|1128.90
|eurusd
|1.2766
|1.2753
|0.0000
|2006.07.31 23:24
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|11 289.00
|1288534
|2006.07.31 23:24
|sell
|1150.80
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 23:24
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|11 508.00
|1288554
|2006.07.31 23:26
|buy
|1173.70
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:26
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|11 737.00
|1288561
|2006.07.31 23:26
|buy
|1196.70
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:27
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|11 967.00
|1288608
|2006.07.31 23:32
|buy
|1557.20
|usdjpy
|114.66
|114.55
|0.00
|2006.07.31 23:33
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|13 579.84
|1288667
|2006.07.31 23:40
|buy
|1591.20
|usdjpy
|114.66
|114.56
|0.00
|2006.07.31 23:40
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|13 876.34
|1288673
|2006.07.31 23:42
|buy
|1625.90
|usdjpy
|114.66
|114.55
|0.00
|2006.07.31 23:42
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|14 178.95
|1288692
|2006.07.31 23:46
|buy
|1301.70
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:47
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|13 017.00
|1288696
|2006.07.31 23:48
|buy
|1327.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 23:48
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|13 270.00
|1288705
|2006.07.31 23:49
|buy
|1353.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 23:49
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|13 530.00
|1288707
|2006.07.31 23:49
|buy
|1379.50
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 23:50
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|13 795.00
|1288743
|2006.07.31 23:58
|buy
|1406.20
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.08.01 00:03
|1.2770
|0.00
|0.00
|-4 921.70
|14 062.00
|1289105
|2006.08.01 00:29
|sell
|1818.20
|usdjpy
|114.71
|114.81
|0.00
|2006.08.01 00:29
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|15 851.79
|1289121
|2006.08.01 00:30
|sell
|1857.80
|usdjpy
|114.71
|114.84
|0.00
|2006.08.01 00:30
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|32 396.90
|1289200
|2006.08.01 00:35
|sell
|1938.80
|usdjpy
|114.68
|114.81
|0.00
|2006.08.01 00:36
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|33 818.25
|1289211
|2006.08.01 00:36
|buy
|2023.40
|usdjpy
|114.66
|114.53
|0.00
|2006.08.01 00:52
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-229 670.83
|1289460
|2006.08.01 01:00
|buy
|1134.80
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.01 01:01
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|22 696.00
|1289517
|2006.08.01 01:07
|sell
|1505.90
|usdjpy
|114.52
|114.63
|0.00
|2006.08.01 01:07
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|13 150.82
|1289519
|2006.08.01 01:07
|sell
|1538.80
|usdjpy
|114.52
|114.63
|0.00
|2006.08.01 01:07
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|13 438.13
|1289522
|2006.08.01 01:07
|sell
|1572.40
|usdjpy
|114.52
|114.63
|0.00
|2006.08.01 01:12
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|13 731.55
|1289568
|2006.08.01 01:14
|sell
|1606.70
|usdjpy
|114.53
|114.64
|0.00
|2006.08.01 01:31
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|14 029.86
|1289676
|2006.08.01 01:31
|sell
|1285.30
|eurusd
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|2006.08.01 01:33
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|12 853.00
|1289728
|2006.08.01 01:39
|buy
|1311.10
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.01 02:35
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-144 221.00
|1290248
|2006.08.01 02:35
|buy
|1029.50
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.08.01 02:43
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|41 180.00
|1290354
|2006.08.01 02:43
|sell
|1416.30
|usdjpy
|114.64
|114.75
|0.00
|2006.08.01 02:44
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|24 712.96
|1290403
|2006.08.01 02:51
|sell
|1158.80
|eurusd
|1.2756
|1.2767
|0.0000
|2006.08.01 02:52
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|11 588.00
|1290459
|2006.08.01 02:56
|buy
|1507.10
|usdjpy
|114.61
|114.51
|0.00
|2006.08.01 02:56
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|26 295.04
|1290635
|2006.08.01 03:09
|sell
|1232.60
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.08.01 03:09
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|12 326.00
|1290733
|2006.08.01 03:23
|buy
|1603.60
|usdjpy
|114.58
|114.48
|0.00
|2006.08.01 03:23
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|13 994.24
|1290734
|2006.08.01 03:23
|buy
|1638.60
|usdjpy
|114.58
|114.48
|0.00
|2006.08.01 03:24
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|57 183.74
|0.00
|0.00
|-4 921.70
|707 549.90
|Closed P/L:
|702 628.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|702 628.20
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|712 628.20
|Equity:
|712 628.20
|Free Margin:
|712 628.20
|Details:
|Gross Profit:
|1 096 414.65
|Gross Loss:
|393 786.45
|Total Net Profit:
|702 628.20
|Profit Factor:
|2.78
|Expected Payoff:
|2964.68
|Absolute Drawdown:
|3 278.83
|Maximal Drawdown:
|283 992.47 (35.09%)
|Relative Drawdown:
|35.09% (283 992.47)
|Total Trades:
|237
|Short Positions (won %):
|126 (98.41%)
|Long Positions (won %):
|111 (97.30%)
|Profit Trades (% of total):
|232 (97.89%)
|Loss trades (% of total):
|5 (2.11%)
|Largest
|profit trade:
|57 183.74
|loss trade:
|-229 670.83
|Average
|profit trade:
|4 725.93
|loss trade:
|-78 757.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|137 (783 618.95)
|consecutive losses ($):
|1 (-229 670.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|783 618.95 (137)
|consecutive loss (count):
|-229 670.83 (1)
|Average
|consecutive wins:
|46
|consecutive losses:
|1