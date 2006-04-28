United FX-Traders Group, Co. Ltd
|Account: 9198
|Name: Unicorn - 10
|Currency: USD
|2006 August 7, 19:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|442960
|2006.04.28 12:21
|balance
|Deposit
|10 000.00
|443028
|2006.04.28 12:38
|buy
|7.90
|eurusd
|1.2546
|1.2526
|1.2554
|2006.04.28 12:39
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.00
|443035
|2006.04.28 12:39
|sell
|7.80
|eurusd
|1.2544
|1.2564
|1.2537
|2006.04.28 12:42
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443051
|2006.04.28 12:42
|buy
|7.80
|eurusd
|1.2543
|1.2523
|1.2550
|2006.04.28 12:43
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|443052
|2006.04.28 12:43
|sell
|7.80
|eurusd
|1.2546
|1.2566
|1.2539
|2006.04.28 12:44
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|443062
|2006.04.28 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2546
|1.2566
|1.2539
|2006.04.28 12:44
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443063
|2006.04.28 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 12:44
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|443066
|2006.04.28 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2546
|1.2566
|1.2539
|2006.04.28 12:46
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443077
|2006.04.28 12:46
|sell
|8.10
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 12:46
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|443083
|2006.04.28 12:47
|buy
|8.20
|eurusd
|1.2543
|1.2523
|1.2550
|2006.04.28 12:47
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|443084
|2006.04.28 12:47
|sell
|8.20
|eurusd
|1.2545
|1.2565
|1.2538
|2006.04.28 12:48
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443090
|2006.04.28 12:49
|sell
|8.20
|eurusd
|1.2546
|1.2566
|1.2539
|2006.04.28 12:51
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|443103
|2006.04.28 12:51
|sell
|8.40
|eurusd
|1.2546
|1.2566
|1.2539
|2006.04.28 13:09
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|443207
|2006.04.28 13:10
|sell
|8.20
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 13:10
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|443211
|2006.04.28 13:11
|buy
|8.20
|eurusd
|1.2543
|1.2523
|1.2550
|2006.04.28 13:11
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|443215
|2006.04.28 13:11
|sell
|8.20
|eurusd
|1.2545
|1.2565
|1.2538
|2006.04.28 13:11
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|443217
|2006.04.28 13:12
|buy
|8.40
|eurusd
|1.2540
|1.2520
|1.2547
|2006.04.28 13:12
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|443219
|2006.04.28 13:12
|sell
|8.40
|eurusd
|1.2542
|1.2562
|1.2535
|2006.04.28 13:13
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443229
|2006.04.28 13:13
|buy
|8.60
|eurusd
|1.2542
|1.2522
|1.2549
|2006.04.28 13:13
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|443231
|2006.04.28 13:13
|sell
|8.60
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 13:14
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443235
|2006.04.28 13:14
|buy
|8.60
|eurusd
|1.2543
|1.2523
|1.2550
|2006.04.28 13:14
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|443238
|2006.04.28 13:15
|buy
|8.70
|eurusd
|1.2542
|1.2522
|1.2549
|2006.04.28 13:16
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|443241
|2006.04.28 13:16
|sell
|8.70
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 13:16
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|443243
|2006.04.28 13:16
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2542
|1.2522
|1.2549
|2006.04.28 13:17
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|443248
|2006.04.28 13:17
|sell
|8.80
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 13:17
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|443249
|2006.04.28 13:17
|buy
|8.90
|eurusd
|1.2541
|1.2521
|1.2548
|2006.04.28 13:21
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-356.00
|443267
|2006.04.28 13:21
|sell
|8.80
|eurusd
|1.2541
|1.2561
|1.2534
|2006.04.28 13:21
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|443268
|2006.04.28 13:21
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 13:24
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|443278
|2006.04.28 13:24
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 13:24
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|443284
|2006.04.28 13:25
|sell
|8.80
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:25
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|443287
|2006.04.28 13:26
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:26
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|443293
|2006.04.28 13:26
|sell
|9.10
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:28
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|443303
|2006.04.28 13:29
|buy
|8.90
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 13:29
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|443304
|2006.04.28 13:29
|sell
|8.90
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:29
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|443306
|2006.04.28 13:29
|buy
|9.00
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 13:29
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|443307
|2006.04.28 13:29
|sell
|9.00
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:29
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|443308
|2006.04.28 13:29
|buy
|9.10
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:30
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|443310
|2006.04.28 13:30
|sell
|9.30
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:30
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|443312
|2006.04.28 13:30
|buy
|9.30
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:30
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|372.00
|443315
|2006.04.28 13:30
|sell
|9.50
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 13:30
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|443319
|2006.04.28 13:30
|buy
|9.80
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:30
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|443321
|2006.04.28 13:30
|sell
|10.10
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 13:31
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|404.00
|443322
|2006.04.28 13:31
|buy
|10.40
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:31
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|443328
|2006.04.28 13:31
|buy
|11.10
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 13:31
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|443330
|2006.04.28 13:32
|buy
|11.10
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:32
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|443334
|2006.04.28 13:32
|buy
|11.20
|eurusd
|1.2534
|1.2514
|1.2541
|2006.04.28 13:33
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|443345
|2006.04.28 13:33
|buy
|11.30
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:33
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|565.00
|443349
|2006.04.28 13:33
|sell
|11.30
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:33
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|791.00
|443354
|2006.04.28 13:34
|sell
|12.40
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:34
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|868.00
|443356
|2006.04.28 13:34
|buy
|13.10
|eurusd
|1.2531
|1.2511
|1.2538
|2006.04.28 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|917.00
|443358
|2006.04.28 13:34
|sell
|13.10
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:34
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|917.00
|443360
|2006.04.28 13:34
|buy
|14.60
|eurusd
|1.2531
|1.2511
|1.2538
|2006.04.28 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|1 022.00
|443364
|2006.04.28 13:34
|sell
|15.40
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:34
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|1 078.00
|443367
|2006.04.28 13:34
|buy
|15.40
|eurusd
|1.2531
|1.2511
|1.2538
|2006.04.28 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|1 078.00
|443370
|2006.04.28 13:34
|sell
|17.10
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 13:34
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|443375
|2006.04.28 13:35
|buy
|17.20
|eurusd
|1.2531
|1.2511
|1.2538
|2006.04.28 13:35
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|688.00
|443381
|2006.04.28 13:35
|buy
|17.80
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 13:35
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|443389
|2006.04.28 13:36
|buy
|17.90
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|179.00
|443390
|2006.04.28 13:36
|buy
|18.10
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:37
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|181.00
|443393
|2006.04.28 13:37
|buy
|18.20
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 13:37
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|443399
|2006.04.28 13:38
|buy
|18.40
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:38
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|443402
|2006.04.28 13:39
|buy
|18.50
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 13:39
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|555.00
|443407
|2006.04.28 13:40
|buy
|18.90
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 13:40
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|443515
|2006.04.28 14:02
|sell
|19.50
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:03
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|443517
|2006.04.28 14:03
|buy
|19.50
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:03
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|390.00
|443519
|2006.04.28 14:03
|sell
|19.70
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:03
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|394.00
|443521
|2006.04.28 14:04
|buy
|20.00
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|443527
|2006.04.28 14:04
|sell
|20.30
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:04
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|443529
|2006.04.28 14:04
|buy
|20.80
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:05
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|443531
|2006.04.28 14:05
|sell
|20.80
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:05
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|443532
|2006.04.28 14:05
|sell
|21.30
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:05
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|213.00
|443544
|2006.04.28 14:07
|buy
|21.50
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:07
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443546
|2006.04.28 14:07
|sell
|21.50
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 14:07
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443550
|2006.04.28 14:07
|buy
|21.50
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:07
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|430.00
|443551
|2006.04.28 14:07
|sell
|21.50
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:07
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|860.00
|443555
|2006.04.28 14:07
|buy
|21.80
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 14:07
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|872.00
|443558
|2006.04.28 14:07
|sell
|22.50
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:07
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|675.00
|443560
|2006.04.28 14:07
|buy
|23.20
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:07
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|696.00
|443562
|2006.04.28 14:07
|sell
|23.70
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:07
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|237.00
|443566
|2006.04.28 14:07
|sell
|24.50
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:08
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|735.00
|443567
|2006.04.28 14:08
|buy
|25.10
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 14:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|1 004.00
|443568
|2006.04.28 14:08
|sell
|25.10
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:08
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|753.00
|443571
|2006.04.28 14:08
|buy
|25.90
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|777.00
|443572
|2006.04.28 14:08
|sell
|26.50
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:08
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|795.00
|443573
|2006.04.28 14:08
|buy
|27.10
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:10
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443583
|2006.04.28 14:10
|buy
|27.70
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 14:10
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|831.00
|443586
|2006.04.28 14:11
|sell
|28.40
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:11
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|852.00
|443588
|2006.04.28 14:11
|buy
|28.40
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 14:11
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|852.00
|443589
|2006.04.28 14:11
|sell
|29.10
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:11
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|582.00
|443590
|2006.04.28 14:11
|buy
|29.70
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:11
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|594.00
|443593
|2006.04.28 14:11
|sell
|30.20
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:11
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|604.00
|443594
|2006.04.28 14:11
|buy
|30.70
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:11
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|614.00
|443596
|2006.04.28 14:11
|sell
|31.20
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:11
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|443597
|2006.04.28 14:12
|sell
|31.90
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:12
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|319.00
|443599
|2006.04.28 14:12
|buy
|31.90
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:12
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|319.00
|443605
|2006.04.28 14:12
|sell
|32.10
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:13
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|642.00
|443608
|2006.04.28 14:13
|buy
|32.40
|eurusd
|1.2537
|1.2517
|1.2544
|2006.04.28 14:14
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|443614
|2006.04.28 14:14
|sell
|32.90
|eurusd
|1.2539
|1.2559
|1.2532
|2006.04.28 14:15
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|329.00
|443616
|2006.04.28 14:15
|buy
|33.70
|eurusd
|1.2538
|1.2518
|1.2545
|2006.04.28 14:16
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443622
|2006.04.28 14:16
|sell
|33.70
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 14:17
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|1 348.00
|443627
|2006.04.28 14:17
|buy
|33.70
|eurusd
|1.2534
|1.2514
|1.2541
|2006.04.28 14:17
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|337.00
|443637
|2006.04.28 14:19
|buy
|35.10
|eurusd
|1.2534
|1.2514
|1.2541
|2006.04.28 14:19
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|351.00
|443642
|2006.04.28 14:20
|buy
|35.30
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 14:20
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|706.00
|443663
|2006.04.28 14:22
|buy
|35.90
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 14:22
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|359.00
|443669
|2006.04.28 14:22
|buy
|36.20
|eurusd
|1.2533
|1.2513
|1.2540
|2006.04.28 14:22
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|724.00
|443674
|2006.04.28 14:23
|buy
|36.80
|eurusd
|1.2532
|1.2512
|1.2539
|2006.04.28 14:23
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|736.00
|443707
|2006.04.28 14:29
|sell
|37.30
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 14:29
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|373.00
|443709
|2006.04.28 14:29
|buy
|37.60
|eurusd
|1.2536
|1.2516
|1.2543
|2006.04.28 14:29
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|376.00
|443713
|2006.04.28 14:29
|buy
|37.90
|eurusd
|1.2535
|1.2515
|1.2542
|2006.04.28 14:30
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|1 895.00
|443716
|2006.04.28 14:30
|sell
|37.90
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:30
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|379.00
|443725
|2006.04.28 14:30
|sell
|39.70
|eurusd
|1.2541
|1.2561
|1.2534
|2006.04.28 14:30
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|397.00
|443727
|2006.04.28 14:30
|sell
|39.70
|eurusd
|1.2538
|1.2558
|1.2531
|2006.04.28 14:31
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 176.00
|443746
|2006.04.28 14:31
|sell
|37.50
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-375.00
|443751
|2006.04.28 14:31
|sell
|37.20
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-372.00
|443755
|2006.04.28 14:31
|sell
|36.90
|eurusd
|1.2545
|1.2565
|1.2538
|2006.04.28 14:31
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|443758
|2006.04.28 14:31
|sell
|36.60
|eurusd
|1.2542
|1.2562
|1.2535
|2006.04.28 14:31
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.00
|443763
|2006.04.28 14:31
|sell
|36.30
|eurusd
|1.2540
|1.2560
|1.2533
|2006.04.28 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 452.00
|443764
|2006.04.28 14:31
|sell
|35.20
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|443769
|2006.04.28 14:31
|sell
|34.90
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.00
|443771
|2006.04.28 14:31
|buy
|34.60
|eurusd
|1.2543
|1.2523
|1.2550
|2006.04.28 14:31
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|-346.00
|443772
|2006.04.28 14:31
|sell
|34.60
|eurusd
|1.2541
|1.2561
|1.2534
|2006.04.28 14:31
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-692.00
|443779
|2006.04.28 14:31
|sell
|33.80
|eurusd
|1.2543
|1.2563
|1.2536
|2006.04.28 14:33
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 042.00
|443799
|2006.04.28 14:33
|buy
|31.30
|eurusd
|1.2552
|1.2532
|1.2559
|2006.04.28 14:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|-939.00
|443802
|2006.04.28 14:33
|sell
|31.30
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443804
|2006.04.28 14:33
|buy
|30.60
|eurusd
|1.2551
|1.2531
|1.2558
|2006.04.28 14:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|443805
|2006.04.28 14:33
|sell
|30.60
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 14:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-612.00
|443812
|2006.04.28 14:33
|buy
|29.90
|eurusd
|1.2551
|1.2531
|1.2558
|2006.04.28 14:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-299.00
|443813
|2006.04.28 14:33
|sell
|29.90
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 14:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-598.00
|443823
|2006.04.28 14:34
|buy
|29.20
|eurusd
|1.2551
|1.2531
|1.2558
|2006.04.28 14:34
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|443833
|2006.04.28 14:34
|buy
|28.90
|eurusd
|1.2551
|1.2531
|1.2558
|2006.04.28 14:35
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.00
|443844
|2006.04.28 14:35
|sell
|28.70
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:35
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|287.00
|443849
|2006.04.28 14:35
|sell
|28.90
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:36
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.00
|443860
|2006.04.28 14:36
|sell
|28.70
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:37
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|1 148.00
|443865
|2006.04.28 14:37
|sell
|29.60
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 14:41
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 776.00
|443897
|2006.04.28 14:41
|buy
|28.20
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 14:42
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|282.00
|443900
|2006.04.28 14:42
|sell
|28.40
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:42
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|284.00
|443902
|2006.04.28 14:42
|buy
|28.40
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 14:42
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.00
|443903
|2006.04.28 14:42
|buy
|28.40
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 14:42
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.00
|443904
|2006.04.28 14:42
|buy
|28.20
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 14:42
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|564.00
|443906
|2006.04.28 14:42
|sell
|28.20
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:42
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|282.00
|443908
|2006.04.28 14:43
|sell
|28.80
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:43
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443916
|2006.04.28 14:43
|buy
|28.80
|eurusd
|1.2558
|1.2538
|1.2565
|2006.04.28 14:43
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|443918
|2006.04.28 14:43
|buy
|29.10
|eurusd
|1.2560
|1.2540
|1.2567
|2006.04.28 14:45
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 037.00
|443935
|2006.04.28 14:45
|sell
|27.40
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:46
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|548.00
|443944
|2006.04.28 14:46
|buy
|27.50
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 14:46
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|825.00
|443946
|2006.04.28 14:46
|sell
|27.90
|eurusd
|1.2559
|1.2579
|1.2552
|2006.04.28 14:46
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|279.00
|443952
|2006.04.28 14:46
|sell
|28.80
|eurusd
|1.2559
|1.2579
|1.2552
|2006.04.28 14:47
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443954
|2006.04.28 14:47
|buy
|28.80
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 14:47
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|443956
|2006.04.28 14:47
|sell
|28.80
|eurusd
|1.2560
|1.2580
|1.2553
|2006.04.28 14:47
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|443958
|2006.04.28 14:47
|buy
|29.00
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 14:47
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|443959
|2006.04.28 14:47
|sell
|29.20
|eurusd
|1.2560
|1.2580
|1.2553
|2006.04.28 14:47
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|876.00
|443962
|2006.04.28 14:47
|buy
|29.50
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 14:47
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|295.00
|443965
|2006.04.28 14:47
|buy
|30.40
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 14:47
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|443966
|2006.04.28 14:47
|sell
|30.40
|eurusd
|1.2560
|1.2580
|1.2553
|2006.04.28 14:48
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|443973
|2006.04.28 14:48
|buy
|30.90
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 14:48
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|309.00
|443981
|2006.04.28 14:48
|buy
|31.10
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 14:48
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|311.00
|443984
|2006.04.28 14:48
|sell
|31.10
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:49
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|622.00
|443986
|2006.04.28 14:49
|buy
|31.40
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 14:49
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.00
|443989
|2006.04.28 14:49
|buy
|31.60
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 14:49
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|443994
|2006.04.28 14:49
|buy
|31.60
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 14:51
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 896.00
|444008
|2006.04.28 14:51
|sell
|30.10
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:52
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|444014
|2006.04.28 14:52
|sell
|30.40
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 14:53
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|444040
|2006.04.28 14:54
|buy
|30.60
|eurusd
|1.2554
|1.2534
|1.2561
|2006.04.28 14:55
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|306.00
|444052
|2006.04.28 14:56
|buy
|30.80
|eurusd
|1.2554
|1.2534
|1.2561
|2006.04.28 14:56
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444055
|2006.04.28 14:56
|buy
|30.80
|eurusd
|1.2553
|1.2533
|1.2560
|2006.04.28 14:56
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|308.00
|444059
|2006.04.28 14:57
|buy
|31.10
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 14:57
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|311.00
|444060
|2006.04.28 14:57
|buy
|31.30
|eurusd
|1.2554
|1.2534
|1.2561
|2006.04.28 14:57
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|626.00
|444075
|2006.04.28 14:58
|buy
|31.80
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 14:58
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|636.00
|444078
|2006.04.28 14:59
|buy
|32.30
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 14:59
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|646.00
|444083
|2006.04.28 14:59
|sell
|32.80
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 14:59
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|328.00
|444087
|2006.04.28 14:59
|sell
|33.10
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 15:00
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|662.00
|444092
|2006.04.28 15:00
|buy
|33.10
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 15:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|662.00
|444095
|2006.04.28 15:00
|sell
|33.60
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 15:01
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|1 008.00
|444100
|2006.04.28 15:01
|buy
|34.20
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 15:01
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|342.00
|444105
|2006.04.28 15:02
|buy
|35.20
|eurusd
|1.2558
|1.2538
|1.2565
|2006.04.28 15:02
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444115
|2006.04.28 15:02
|sell
|35.20
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 15:03
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|444127
|2006.04.28 15:03
|sell
|34.90
|eurusd
|1.2560
|1.2580
|1.2553
|2006.04.28 15:04
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|349.00
|444131
|2006.04.28 15:04
|buy
|35.00
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:04
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|1 050.00
|444133
|2006.04.28 15:04
|sell
|35.20
|eurusd
|1.2562
|1.2582
|1.2555
|2006.04.28 15:04
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|444136
|2006.04.28 15:04
|sell
|36.30
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:04
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|363.00
|444138
|2006.04.28 15:04
|buy
|36.30
|eurusd
|1.2560
|1.2540
|1.2567
|2006.04.28 15:04
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|363.00
|444140
|2006.04.28 15:04
|sell
|36.60
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:04
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|732.00
|444143
|2006.04.28 15:04
|buy
|36.90
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:05
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|369.00
|444152
|2006.04.28 15:05
|sell
|37.80
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:05
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|444156
|2006.04.28 15:05
|buy
|37.80
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:05
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|444157
|2006.04.28 15:05
|sell
|38.40
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:05
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|444161
|2006.04.28 15:05
|buy
|39.00
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:05
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|780.00
|444162
|2006.04.28 15:06
|sell
|39.60
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:06
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|396.00
|444164
|2006.04.28 15:06
|buy
|40.20
|eurusd
|1.2560
|1.2540
|1.2567
|2006.04.28 15:06
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|804.00
|444165
|2006.04.28 15:06
|sell
|40.50
|eurusd
|1.2562
|1.2582
|1.2555
|2006.04.28 15:06
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|405.00
|444167
|2006.04.28 15:06
|buy
|41.20
|eurusd
|1.2561
|1.2541
|1.2568
|2006.04.28 15:07
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|-412.00
|444181
|2006.04.28 15:07
|sell
|41.20
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:07
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|824.00
|444183
|2006.04.28 15:07
|buy
|41.20
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:07
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|1 236.00
|444185
|2006.04.28 15:08
|sell
|42.80
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:08
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|856.00
|444189
|2006.04.28 15:08
|buy
|42.80
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:08
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|428.00
|444198
|2006.04.28 15:08
|buy
|43.80
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:09
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|876.00
|444204
|2006.04.28 15:09
|sell
|43.80
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:09
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|438.00
|444205
|2006.04.28 15:09
|buy
|44.90
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:09
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|898.00
|444206
|2006.04.28 15:09
|sell
|44.90
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:09
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|2 245.00
|444207
|2006.04.28 15:09
|buy
|45.60
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 15:09
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|1 368.00
|444209
|2006.04.28 15:09
|sell
|47.40
|eurusd
|1.2559
|1.2579
|1.2552
|2006.04.28 15:09
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|948.00
|444211
|2006.04.28 15:09
|buy
|48.50
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 15:09
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|1 940.00
|444214
|2006.04.28 15:09
|sell
|49.20
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:09
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|492.00
|444216
|2006.04.28 15:09
|sell
|51.20
|eurusd
|1.2560
|1.2580
|1.2553
|2006.04.28 15:10
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|444219
|2006.04.28 15:10
|buy
|51.20
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:11
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.00
|444228
|2006.04.28 15:11
|buy
|51.20
|eurusd
|1.2557
|1.2537
|1.2564
|2006.04.28 15:12
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|2 048.00
|444229
|2006.04.28 15:12
|sell
|51.20
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:12
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|444232
|2006.04.28 15:12
|buy
|52.80
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 15:12
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|444234
|2006.04.28 15:12
|buy
|54.90
|eurusd
|1.2559
|1.2539
|1.2566
|2006.04.28 15:15
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 392.00
|444266
|2006.04.28 15:16
|buy
|51.80
|eurusd
|1.2553
|1.2533
|1.2560
|2006.04.28 15:16
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|518.00
|444267
|2006.04.28 15:16
|buy
|52.20
|eurusd
|1.2553
|1.2533
|1.2560
|2006.04.28 15:17
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-522.00
|444291
|2006.04.28 15:19
|buy
|51.80
|eurusd
|1.2552
|1.2532
|1.2559
|2006.04.28 15:19
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|1 554.00
|444295
|2006.04.28 15:19
|buy
|53.00
|eurusd
|1.2552
|1.2532
|1.2559
|2006.04.28 15:20
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|1 590.00
|444305
|2006.04.28 15:21
|sell
|54.30
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 15:21
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|1 086.00
|444307
|2006.04.28 15:21
|sell
|55.20
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 15:22
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|552.00
|444314
|2006.04.28 15:22
|sell
|55.60
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 15:22
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|556.00
|444325
|2006.04.28 15:23
|sell
|56.10
|eurusd
|1.2550
|1.2570
|1.2543
|2006.04.28 15:23
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|444339
|2006.04.28 15:24
|sell
|56.50
|eurusd
|1.2549
|1.2569
|1.2542
|2006.04.28 15:25
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|565.00
|444366
|2006.04.28 15:26
|buy
|56.90
|eurusd
|1.2553
|1.2533
|1.2560
|2006.04.28 15:26
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|569.00
|444390
|2006.04.28 15:27
|buy
|57.40
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 15:27
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|574.00
|444420
|2006.04.28 15:30
|sell
|57.80
|eurusd
|1.2558
|1.2578
|1.2551
|2006.04.28 15:31
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|578.00
|444425
|2006.04.28 15:31
|buy
|58.30
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 15:32
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444431
|2006.04.28 15:33
|buy
|58.30
|eurusd
|1.2554
|1.2534
|1.2561
|2006.04.28 15:33
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|1 166.00
|444449
|2006.04.28 15:36
|buy
|59.20
|eurusd
|1.2556
|1.2536
|1.2563
|2006.04.28 15:36
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|592.00
|444452
|2006.04.28 15:36
|buy
|59.70
|eurusd
|1.2555
|1.2535
|1.2562
|2006.04.28 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|597.00
|444468
|2006.04.28 15:38
|sell
|60.10
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:39
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|601.00
|444470
|2006.04.28 15:39
|sell
|60.60
|eurusd
|1.2561
|1.2581
|1.2554
|2006.04.28 15:39
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|606.00
|444472
|2006.04.28 15:39
|buy
|60.60
|eurusd
|1.2560
|1.2540
|1.2567
|2006.04.28 15:39
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|1 818.00
|444473
|2006.04.28 15:39
|sell
|61.10
|eurusd
|1.2563
|1.2583
|1.2556
|2006.04.28 15:39
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|1 833.00
|444475
|2006.04.28 15:39
|buy
|62.60
|eurusd
|1.2560
|1.2540
|1.2567
|2006.04.28 15:39
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|1 878.00
|444476
|2006.04.28 15:39
|sell
|64.00
|eurusd
|1.2563
|1.2583
|1.2556
|2006.04.28 15:39
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|444477
|2006.04.28 15:39
|sell
|66.00
|eurusd
|1.2563
|1.2583
|1.2556
|2006.04.28 15:40
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|660.00
|444483
|2006.04.28 15:40
|sell
|66.50
|eurusd
|1.2562
|1.2582
|1.2555
|2006.04.28 15:41
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444492
|2006.04.28 15:41
|sell
|66.50
|eurusd
|1.2564
|1.2584
|1.2557
|2006.04.28 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444496
|2006.04.28 15:41
|sell
|66.50
|eurusd
|1.2564
|1.2584
|1.2557
|2006.04.28 15:41
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|665.00
|444499
|2006.04.28 15:41
|buy
|66.50
|eurusd
|1.2563
|1.2543
|1.2570
|2006.04.28 15:41
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|1 330.00
|444501
|2006.04.28 15:41
|sell
|67.00
|eurusd
|1.2565
|1.2585
|1.2558
|2006.04.28 15:42
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 340.00
|444516
|2006.04.28 15:42
|sell
|67.00
|eurusd
|1.2567
|1.2587
|1.2560
|2006.04.28 15:42
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444518
|2006.04.28 15:42
|sell
|67.00
|eurusd
|1.2566
|1.2586
|1.2559
|2006.04.28 15:42
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|-670.00
|444522
|2006.04.28 15:43
|sell
|66.50
|eurusd
|1.2567
|1.2587
|1.2560
|2006.04.28 15:44
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|665.00
|444533
|2006.04.28 15:44
|sell
|67.00
|eurusd
|1.2566
|1.2586
|1.2559
|2006.04.28 15:46
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|670.00
|444542
|2006.04.28 15:46
|sell
|67.60
|eurusd
|1.2567
|1.2587
|1.2560
|2006.04.28 15:46
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|1 352.00
|444551
|2006.04.28 15:47
|sell
|68.60
|eurusd
|1.2567
|1.2587
|1.2560
|2006.04.28 15:47
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|686.00
|444558
|2006.04.28 15:47
|sell
|69.20
|eurusd
|1.2567
|1.2587
|1.2560
|2006.04.28 15:49
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 460.00
|444581
|2006.04.28 15:49
|buy
|66.40
|eurusd
|1.2572
|1.2552
|1.2579
|2006.04.28 15:49
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444591
|2006.04.28 15:50
|buy
|66.40
|eurusd
|1.2571
|1.2551
|1.2578
|2006.04.28 15:50
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|1 992.00
|444598
|2006.04.28 15:50
|buy
|68.00
|eurusd
|1.2571
|1.2551
|1.2578
|2006.04.28 15:50
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|2 040.00
|444627
|2006.04.28 15:52
|buy
|69.60
|eurusd
|1.2576
|1.2556
|1.2583
|2006.04.28 15:52
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|696.00
|444634
|2006.04.28 15:52
|sell
|70.10
|eurusd
|1.2578
|1.2598
|1.2571
|2006.04.28 15:52
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|701.00
|446262
|2006.04.28 19:34
|sell
|70.50
|eurusd
|1.2620
|1.2640
|1.2613
|2006.04.28 19:35
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446264
|2006.04.28 19:35
|buy
|70.50
|eurusd
|1.2620
|1.2600
|1.2627
|2006.04.28 19:35
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-705.00
|446272
|2006.04.28 19:35
|sell
|69.90
|eurusd
|1.2619
|1.2639
|1.2612
|2006.04.28 19:36
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|699.00
|446274
|2006.04.28 19:36
|buy
|69.90
|eurusd
|1.2618
|1.2598
|1.2625
|2006.04.28 19:36
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|699.00
|446278
|2006.04.28 19:36
|buy
|71.00
|eurusd
|1.2618
|1.2598
|1.2625
|2006.04.28 19:36
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|710.00
|446279
|2006.04.28 19:36
|sell
|71.00
|eurusd
|1.2619
|1.2639
|1.2612
|2006.04.28 19:37
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|710.00
|446288
|2006.04.28 19:37
|buy
|71.60
|eurusd
|1.2618
|1.2598
|1.2625
|2006.04.28 19:37
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|716.00
|446293
|2006.04.28 19:37
|sell
|72.10
|eurusd
|1.2619
|1.2639
|1.2612
|2006.04.28 19:37
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|721.00
|446295
|2006.04.28 19:37
|buy
|72.70
|eurusd
|1.2618
|1.2598
|1.2625
|2006.04.28 19:37
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|727.00
|446297
|2006.04.28 19:37
|sell
|73.30
|eurusd
|1.2619
|1.2639
|1.2612
|2006.04.28 19:39
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|-733.00
|446311
|2006.04.28 19:39
|sell
|73.20
|eurusd
|1.2622
|1.2642
|1.2615
|2006.04.28 19:40
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|1 464.00
|446316
|2006.04.28 19:40
|buy
|73.30
|eurusd
|1.2620
|1.2600
|1.2627
|2006.04.28 19:40
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|733.00
|446318
|2006.04.28 19:40
|sell
|75.00
|eurusd
|1.2622
|1.2642
|1.2615
|2006.04.28 19:41
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|446321
|2006.04.28 19:41
|buy
|75.00
|eurusd
|1.2621
|1.2601
|1.2628
|2006.04.28 19:42
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446328
|2006.04.28 19:42
|sell
|75.60
|eurusd
|1.2621
|1.2641
|1.2614
|2006.04.28 19:46
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446341
|2006.04.28 19:46
|buy
|75.60
|eurusd
|1.2621
|1.2601
|1.2628
|2006.04.28 19:46
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|446342
|2006.04.28 19:46
|sell
|75.60
|eurusd
|1.2622
|1.2642
|1.2615
|2006.04.28 19:50
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|446355
|2006.04.28 19:50
|buy
|76.20
|eurusd
|1.2621
|1.2601
|1.2628
|2006.04.28 19:51
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|762.00
|446363
|2006.04.28 19:54
|sell
|77.40
|eurusd
|1.2626
|1.2646
|1.2619
|2006.04.28 19:56
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446366
|2006.04.28 19:56
|sell
|77.40
|eurusd
|1.2626
|1.2646
|1.2619
|2006.04.28 19:57
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-774.00
|446377
|2006.04.28 19:59
|sell
|76.70
|eurusd
|1.2627
|1.2647
|1.2620
|2006.04.28 20:00
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|767.00
|446379
|2006.04.28 20:00
|sell
|77.30
|eurusd
|1.2627
|1.2647
|1.2620
|2006.04.28 20:02
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|773.00
|446390
|2006.04.28 20:02
|sell
|78.00
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:02
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1 560.00
|446392
|2006.04.28 20:02
|sell
|79.20
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:03
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|792.00
|446397
|2006.04.28 20:03
|sell
|79.80
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:03
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|798.00
|446400
|2006.04.28 20:03
|sell
|80.40
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:05
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|804.00
|446407
|2006.04.28 20:05
|sell
|81.10
|eurusd
|1.2629
|1.2649
|1.2622
|2006.04.28 20:05
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|811.00
|446419
|2006.04.28 20:06
|sell
|81.70
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:06
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|817.00
|446424
|2006.04.28 20:06
|sell
|82.40
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:07
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|824.00
|446432
|2006.04.28 20:08
|buy
|83.10
|eurusd
|1.2624
|1.2604
|1.2631
|2006.04.28 20:08
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1 662.00
|446433
|2006.04.28 20:08
|sell
|84.30
|eurusd
|1.2628
|1.2648
|1.2621
|2006.04.28 20:09
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1 686.00
|446436
|2006.04.28 20:09
|buy
|85.70
|eurusd
|1.2624
|1.2604
|1.2631
|2006.04.28 20:09
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|857.00
|446442
|2006.04.28 20:10
|sell
|85.70
|eurusd
|1.2625
|1.2645
|1.2618
|2006.04.28 20:10
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446448
|2006.04.28 20:12
|buy
|86.40
|eurusd
|1.2623
|1.2603
|1.2630
|2006.04.28 20:12
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|446453
|2006.04.28 20:12
|sell
|86.40
|eurusd
|1.2625
|1.2645
|1.2618
|2006.04.28 20:12
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|446457
|2006.04.28 20:12
|buy
|87.80
|eurusd
|1.2623
|1.2603
|1.2630
|2006.04.28 20:12
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|1 756.00
|446462
|2006.04.28 20:12
|sell
|89.10
|eurusd
|1.2625
|1.2645
|1.2618
|2006.04.28 20:12
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|891.00
|446467
|2006.04.28 20:15
|sell
|91.20
|eurusd
|1.2625
|1.2645
|1.2618
|2006.04.28 20:15
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|912.00
|446468
|2006.04.28 20:15
|buy
|91.20
|eurusd
|1.2624
|1.2604
|1.2631
|2006.04.28 20:15
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|912.00
|446471
|2006.04.28 20:15
|sell
|91.90
|eurusd
|1.2625
|1.2645
|1.2618
|2006.04.28 20:17
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|919.00
|446494
|2006.04.28 20:17
|buy
|92.70
|eurusd
|1.2624
|1.2604
|1.2631
|2006.04.28 20:18
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|927.00
|446506
|2006.04.28 20:19
|sell
|94.10
|eurusd
|1.2626
|1.2646
|1.2619
|2006.04.28 20:19
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|941.00
|446508
|2006.04.28 20:19
|buy
|94.90
|eurusd
|1.2623
|1.2603
|1.2630
|2006.04.28 20:20
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|949.00
|446510
|2006.04.28 20:20
|sell
|94.90
|eurusd
|1.2624
|1.2644
|1.2617
|2006.04.28 20:20
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|949.00
|446514
|2006.04.28 20:20
|sell
|96.40
|eurusd
|1.2624
|1.2644
|1.2617
|2006.04.28 20:21
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|964.00
|446519
|2006.04.28 20:22
|buy
|97.20
|eurusd
|1.2622
|1.2602
|1.2629
|2006.04.28 20:22
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|972.00
|446520
|2006.04.28 20:22
|buy
|97.90
|eurusd
|1.2622
|1.2602
|1.2629
|2006.04.28 20:24
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|979.00
|446529
|2006.04.28 20:24
|buy
|98.70
|eurusd
|1.2622
|1.2602
|1.2629
|2006.04.28 20:24
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|1 974.00
|446533
|2006.04.28 20:24
|sell
|98.70
|eurusd
|1.2624
|1.2644
|1.2617
|2006.04.28 20:25
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|987.00
|446547
|2006.04.28 20:27
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2624
|1.2644
|1.2617
|2006.04.28 20:28
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|446554
|2006.04.28 20:30
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2622
|1.2602
|1.2629
|2006.04.28 20:30
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|446557
|2006.04.28 20:30
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2623
|1.2643
|1.2616
|2006.04.28 20:34
|1.2623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|446562
|2006.04.28 20:34
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2623
|1.2603
|1.2630
|2006.04.28 20:40
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|446596
|2006.04.28 20:40
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2622
|1.2642
|1.2615
|2006.04.28 20:41
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|446600
|2006.04.28 20:41
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2620
|1.2600
|1.2627
|2006.04.28 20:47
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|446620
|2006.04.28 20:49
|buy
|99.50
|eurusd
|1.2615
|1.2595
|1.2622
|2006.04.28 20:49
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|995.00
|446621
|2006.04.28 20:50
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2615
|1.2595
|1.2622
|2006.04.28 20:51
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|446624
|2006.04.28 20:51
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2615
|1.2595
|1.2622
|2006.04.28 20:52
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|446626
|2006.04.28 20:54
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2614
|1.2594
|1.2621
|2006.04.28 20:54
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|446627
|2006.04.28 20:54
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2613
|1.2593
|1.2620
|2006.04.28 20:55
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|446629
|2006.04.28 20:55
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2615
|1.2595
|1.2622
|2006.04.28 22:05
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|7 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|130 598.00
|Closed P/L:
|130 598.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|130 598.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|140 598.00
|Equity:
|140 598.00
|Free Margin:
|140 598.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|172 876.00
|Gross Loss:
|42 278.00
|Total Net Profit:
|130 598.00
|Profit Factor:
|4.09
|Expected Payoff:
|422.65
|
|Absolute Drawdown:
|158.00
|Maximal Drawdown (%):
|15 761.00 (31.3%)
|
|
|Total Trades:
|309
|Short Positions (won %):
|156 (85.90%)
|Long Positions (won %):
|153 (86.27%)
|Profit Trades (% of total):
|266 (86.08%)
|Loss trades (% of total):
|43 (13.92%)
|Largest
|profit trade:
|7 000.00
|loss trade:
|-5 000.00
|Average
|profit trade:
|649.91
|loss trade:
|-983.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|79 (39 065.00)
|consecutive losses ($):
|12 (-11 830.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|39 065.00 (79)
|consecutive loss (count):
|-11 830.00 (12)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2