|Account: 1156737
|Name: MVCM
|Currency: USD
|2006 August 3, 06:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8749062
|2006.08.01 14:14
|balance
|Deposit
|100 000.00
|8752331
|2006.08.01 14:22
|sell
|39.26
|eurusd
|1.2734
|1.2742
|0.0000
|2006.08.01 14:22
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|392.60
|
|
|CyberiaTrader-AI-PS1
|8752418
|2006.08.01 14:22
|sell
|39.42
|eurusd
|1.2734
|1.2742
|0.0000
|2006.08.01 14:25
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|394.20
|
|
|CyberiaTrader-AI-PS1
|8762986
|2006.08.01 15:43
|buy
|23.68
|eurusd
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|2006.08.01 15:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|710.40
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8766878
|2006.08.01 16:07
|buy
|23.80
|eurusd
|1.2795
|1.2786
|0.0000
|2006.08.01 16:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|1 666.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8772199
|2006.08.01 16:17
|sell
|30.95
|usdjpy
|114.62
|114.72
|0.00
|2006.08.01 16:18
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 697.64
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8777797
|2006.08.01 16:55
|sell
|30.14
|usdjpy
|114.67
|114.77
|0.00
|2006.08.01 17:10
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1 051.73
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8795121
|2006.08.01 21:52
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.65
|114.55
|0.00
|2006.08.01 22:20
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.04
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8797317
|2006.08.01 22:39
|buy
|0.79
|eurusd
|1.2822
|1.2813
|0.0000
|2006.08.01 23:44
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|23.70
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8804772
|2006.08.02 00:27
|buy
|1.01
|usdjpy
|114.49
|114.39
|0.00
|2006.08.02 00:29
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.29
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8805364
|2006.08.02 00:32
|buy
|0.51
|usdjpy
|114.38
|114.28
|0.00
|2006.08.02 00:54
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|17.83
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8807819
|2006.08.02 01:04
|buy
|0.51
|usdjpy
|114.42
|114.32
|0.00
|2006.08.02 02:29
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.61
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8812598
|2006.08.02 02:35
|sell
|1.01
|usdjpy
|114.28
|114.38
|0.00
|2006.08.02 02:40
|114.24
|0.00
|0.00
|0.00
|35.36
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8813739
|2006.08.02 02:44
|buy
|0.79
|eurusd
|1.2830
|1.2821
|0.0000
|2006.08.02 03:07
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|23.70
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8821645
|2006.08.02 05:17
|sell
|1.01
|usdjpy
|114.36
|114.46
|0.00
|2006.08.02 05:32
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|35.34
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8822251
|2006.08.02 05:33
|sell
|39.54
|eurusd
|1.2825
|1.2834
|0.0000
|2006.08.02 05:49
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|1 186.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8823617
|2006.08.02 05:49
|buy
|1.03
|usdjpy
|114.38
|114.28
|0.00
|2006.08.02 05:53
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|45.01
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8824527
|2006.08.02 05:59
|buy
|1.03
|usdjpy
|114.47
|114.37
|0.00
|2006.08.02 06:01
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.06
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8824904
|2006.08.02 06:01
|buy
|5.13
|usdjpy
|114.37
|114.27
|0.00
|2006.08.02 06:17
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|224.17
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8825857
|2006.08.02 06:26
|buy
|1.03
|usdjpy
|114.40
|114.30
|0.00
|2006.08.02 06:35
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8828191
|2006.08.02 06:55
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2817
|1.2808
|0.0000
|2006.08.02 06:58
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8828388
|2006.08.02 06:58
|buy
|1.03
|usdjpy
|114.51
|114.41
|0.00
|2006.08.02 07:02
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.03
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8829008
|2006.08.02 07:03
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2821
|1.2812
|0.0000
|2006.08.02 07:11
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8829825
|2006.08.02 07:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2825
|1.2816
|0.0000
|2006.08.02 07:22
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8830389
|2006.08.02 07:22
|buy
|4.01
|eurusd
|1.2819
|1.2810
|0.0000
|2006.08.02 07:53
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.90
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8832874
|2006.08.02 08:02
|buy
|5.12
|usdjpy
|114.40
|114.30
|0.00
|2006.08.02 08:04
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|134.23
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8835081
|2006.08.02 08:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2800
|1.2809
|0.0000
|2006.08.02 08:37
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8835561
|2006.08.02 08:37
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2807
|1.2816
|0.0000
|2006.08.02 08:44
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8839938
|2006.08.02 09:40
|buy
|1.03
|usdjpy
|114.53
|114.43
|0.00
|2006.08.02 09:52
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.01
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8840650
|2006.08.02 09:53
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.45
|114.55
|0.00
|2006.08.02 10:07
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.04
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8842599
|2006.08.02 10:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2801
|1.2810
|0.0000
|2006.08.02 11:01
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8845037
|2006.08.02 11:06
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.66
|114.56
|0.00
|2006.08.02 11:47
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.57
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8847154
|2006.08.02 11:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2796
|1.2787
|0.0000
|2006.08.02 12:15
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8849335
|2006.08.02 12:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2808
|1.2799
|0.0000
|2006.08.02 12:24
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8850363
|2006.08.02 12:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2801
|1.2792
|0.0000
|2006.08.02 12:27
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8851166
|2006.08.02 12:28
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.77
|114.67
|0.00
|2006.08.02 12:28
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|35.54
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8851798
|2006.08.02 12:29
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.80
|114.70
|0.00
|2006.08.02 12:51
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|35.53
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8854352
|2006.08.02 13:03
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.74
|114.84
|0.00
|2006.08.02 13:14
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.57
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8856402
|2006.08.02 13:22
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.55
|114.65
|0.00
|2006.08.02 13:23
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8857747
|2006.08.02 13:26
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.34
|114.44
|0.00
|2006.08.02 13:29
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.13
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8858710
|2006.08.02 13:34
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.40
|114.50
|0.00
|2006.08.02 13:36
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|35.68
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8859019
|2006.08.02 13:37
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.35
|114.45
|0.00
|2006.08.02 13:42
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.12
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8861925
|2006.08.02 14:10
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.61
|114.71
|0.00
|2006.08.02 14:12
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|35.61
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8862662
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2809
|1.2800
|0.0000
|2006.08.02 14:34
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8864172
|2006.08.02 14:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2811
|1.2802
|0.0000
|2006.08.02 14:42
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8866733
|2006.08.02 15:01
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.59
|114.49
|0.00
|2006.08.02 15:05
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|53.38
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8868749
|2006.08.02 15:07
|buy
|1.02
|usdjpy
|114.68
|114.58
|0.00
|2006.08.02 15:33
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.02
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8875981
|2006.08.02 15:55
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2796
|1.2805
|0.0000
|2006.08.02 16:06
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8878379
|2006.08.02 16:08
|sell
|5.11
|usdjpy
|114.52
|114.62
|0.00
|2006.08.02 16:24
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-445.82
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8882495
|2006.08.02 16:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2784
|1.2775
|0.0000
|2006.08.02 16:33
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8882780
|2006.08.02 16:33
|sell
|3.98
|eurusd
|1.2788
|1.2797
|0.0000
|2006.08.02 16:41
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|-358.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8886577
|2006.08.02 17:03
|buy
|0.79
|eurusd
|1.2798
|1.2789
|0.0000
|2006.08.02 18:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|23.70
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8894816
|2006.08.02 19:03
|buy
|1.01
|usdjpy
|114.59
|114.49
|0.00
|2006.08.02 19:48
|114.64
|0.00
|0.00
|0.00
|44.05
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8903094
|2006.08.02 21:05
|buy
|1.01
|usdjpy
|114.68
|114.58
|0.00
|2006.08.02 22:13
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.15
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8908704
|2006.08.03 00:22
|sell
|0.79
|eurusd
|1.2782
|1.2791
|0.0000
|2006.08.03 00:22
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|23.70
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8910248
|2006.08.03 00:26
|sell
|3.97
|eurusd
|1.2772
|1.2781
|0.0000
|2006.08.03 00:36
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|119.10
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8912936
|2006.08.03 00:42
|buy
|0.79
|eurusd
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|2006.08.03 00:51
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.10
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8913936
|2006.08.03 00:51
|buy
|0.79
|eurusd
|1.2760
|1.2751
|0.0000
|2006.08.03 01:10
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.10
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|8916735
|2006.08.03 01:13
|buy
|1.01
|usdjpy
|114.86
|114.77
|0.00
|2006.08.03 01:15
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|26.37
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8919502
|2006.08.03 01:30
|sell
|1.01
|usdjpy
|114.71
|114.80
|0.00
|2006.08.03 01:34
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8920376
|2006.08.03 01:41
|buy
|5.07
|usdjpy
|114.70
|114.61
|0.00
|2006.08.03 01:46
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|132.57
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|8920644
|2006.08.03 01:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2754
|1.2763
|0.0000
|2006.08.03 02:21
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8924593
|2006.08.03 03:04
|sell
|5.07
|usdjpy
|114.72
|114.81
|0.00
|2006.08.03 03:19
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|132.62
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8925332
|2006.08.03 03:21
|sell
|1.02
|usdjpy
|114.68
|114.77
|0.00
|2006.08.03 04:21
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.99
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|8930714
|2006.08.03 04:53
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2758
|1.2767
|0.0000
|2006.08.03 05:05
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|8932551
|2006.08.03 05:37
|buy
|5.08
|usdjpy
|114.75
|114.66
|0.00
|2006.08.03 05:54
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|132.78
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 654.85
|Closed P/L:
|1 654.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8934619
|2006.08.03 06:08
|buy
|5.08
|usdjpy
|114.77
|114.68
|0.00
|
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.27
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.27
|
|Floating P/L:
|-44.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 654.85
|Floating P/L:
|-44.27
|Margin:
|5 080.00
|Balance:
|101 654.85
|Equity:
|101 610.58
|Free Margin:
|96 530.58
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 324.10
|Gross Loss:
|5 669.25
|Total Net Profit:
|1 654.85
|Profit Factor:
|1.29
|Expected Payoff:
|25.46
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 697.64 (2.61%)
|Relative Drawdown:
|2.61% (2 697.64)
|
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|27 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|38 (63.16%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (64.62%)
|Loss trades (% of total):
|23 (35.38%)
|Largest
|profit trade:
|1 666.00
|loss trade:
|-2 697.64
|Average
|profit trade:
|174.38
|loss trade:
|-246.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (1 325.61)
|consecutive losses ($):
|2 (-432.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 163.20 (4)
|consecutive loss (count):
|-2 697.64 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1