|Account: 12161
|Name: Светослав Николов
|Currency: EUR
|2006 August 2, 18:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|169089
|2006.08.02 10:48
|balance
|Deposit
|5 000.00
|169212
|2006.08.02 12:19
|buy
|1.95
|eurusd
|1.2800
|1.2784
|0.0000
|2006.08.02 12:27
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|15.23
|CyberiaTrader-AI-PB1
|169247
|2006.08.02 12:32
|buy
|2.51
|usdjpy
|114.54
|114.39
|0.00
|2006.08.02 12:38
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|CyberiaTrader-AI-PB1
|169250
|2006.08.02 12:40
|buy
|2.52
|usdjpy
|114.54
|114.39
|0.00
|2006.08.02 13:09
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|CyberiaTrader-AI-PB1
|169335
|2006.08.02 15:15
|sell
|1.97
|eurusd
|1.2804
|1.2819
|0.0000
|2006.08.02 15:24
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|CyberiaTrader-AI-PS1
|169357
|2006.08.02 15:24
|sell
|2.53
|usdjpy
|114.71
|114.86
|0.00
|2006.08.02 15:29
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.40
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|169424
|2006.08.02 16:00
|buy
|1.13
|eurusd
|1.2802
|1.2782
|0.0000
|2006.08.02 16:14
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|CyberiaTrader-AI-PB1
|169436
|2006.08.02 16:14
|buy
|2.41
|usdjpy
|114.69
|114.53
|0.00
|2006.08.02 16:22
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-262.78
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|169452
|2006.08.02 16:22
|buy
|2.28
|usdjpy
|114.51
|114.36
|0.00
|2006.08.02 16:25
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.35
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|169464
|2006.08.02 16:26
|sell
|1.30
|usdjpy
|114.36
|114.73
|5.00
|2006.08.02 16:27
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|CyberiaTrader-AI-PS1
|169469
|2006.08.02 16:28
|sell
|1.30
|usdjpy
|114.39
|114.76
|0.01
|2006.08.02 16:36
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|CyberiaTrader-AI-PS1
|169492
|2006.08.02 16:43
|sell
|2.17
|usdjpy
|114.45
|114.60
|0.05
|2006.08.02 16:52
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.79
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|169539
|2006.08.02 17:13
|sell
|2.06
|usdjpy
|114.52
|115.04
|0.05
|2006.08.02 17:41
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|CyberiaTrader-AI-PS1
|169566
|2006.08.02 17:42
|sell
|1.61
|eurusd
|1.2816
|1.2831
|0.0005
|2006.08.02 17:50
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|CyberiaTrader-AI-PS1
|169619
|2006.08.02 18:07
|sell
|2.07
|usdjpy
|114.71
|114.92
|0.05
|2006.08.02 18:07
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|CyberiaTrader-AI-LS1
|0.00
|0.00
|0.00
|-844.11
|Closed P/L:
|-844.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-844.11
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 155.89
|Equity:
|4 155.89
|Free Margin:
|4 155.89
|Details:
|Gross Profit:
|132.21
|Gross Loss:
|976.32
|Total Net Profit:
|-844.11
|Profit Factor:
|0.14
|Expected Payoff:
|-60.29
|Absolute Drawdown:
|884.82
|Maximal Drawdown:
|949.75 (18.75%)
|Relative Drawdown:
|18.75% (949.75)
|Total Trades:
|14
|Short Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (71.43%)
|Loss trades (% of total):
|4 (28.57%)
|Largest
|profit trade:
|17.19
|loss trade:
|-262.78
|Average
|profit trade:
|13.22
|loss trade:
|-244.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (64.93)
|consecutive losses ($):
|2 (-496.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|64.93 (4)
|consecutive loss (count):
|-496.13 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1