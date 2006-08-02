STS Finance SC

Account: 12161 Name: Светослав Николов Currency: EUR 2006 August 2, 18:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1690892006.08.02 10:48balanceDeposit5 000.00
1692122006.08.02 12:19buy1.95eurusd1.28001.27840.00002006.08.02 12:271.28010.000.000.0015.23
  CyberiaTrader-AI-PB1
1692472006.08.02 12:32buy2.51usdjpy114.54114.390.002006.08.02 12:38114.550.000.000.0017.12
  CyberiaTrader-AI-PB1
1692502006.08.02 12:40buy2.52usdjpy114.54114.390.002006.08.02 13:09114.550.000.000.0017.19
  CyberiaTrader-AI-PB1
1693352006.08.02 15:15sell1.97eurusd1.28041.28190.00002006.08.02 15:241.28030.000.000.0015.39
  CyberiaTrader-AI-PS1
1693572006.08.02 15:24sell2.53usdjpy114.71114.860.002006.08.02 15:29114.860.000.000.00-258.40
  CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
1694242006.08.02 16:00buy1.13eurusd1.28021.27820.00002006.08.02 16:141.28030.000.000.008.83
  CyberiaTrader-AI-PB1
1694362006.08.02 16:14buy2.41usdjpy114.69114.530.002006.08.02 16:22114.530.000.000.00-262.78
  CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
1694522006.08.02 16:22buy2.28usdjpy114.51114.360.002006.08.02 16:25114.360.000.000.00-233.35
  CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
1694642006.08.02 16:26sell1.30usdjpy114.36114.735.002006.08.02 16:27114.350.000.000.008.87
  CyberiaTrader-AI-PS1
1694692006.08.02 16:28sell1.30usdjpy114.39114.760.012006.08.02 16:36114.380.000.000.008.87
  CyberiaTrader-AI-PS1
1694922006.08.02 16:43sell2.17usdjpy114.45114.600.052006.08.02 16:52114.600.000.000.00-221.79
  CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
1695392006.08.02 17:13sell2.06usdjpy114.52115.040.052006.08.02 17:41114.510.000.000.0014.04
  CyberiaTrader-AI-PS1
1695662006.08.02 17:42sell1.61eurusd1.28161.28310.00052006.08.02 17:501.28150.000.000.0012.56
  CyberiaTrader-AI-PS1
1696192006.08.02 18:07sell2.07usdjpy114.71114.920.052006.08.02 18:07114.700.000.000.0014.11
  CyberiaTrader-AI-LS1
  0.00 0.00 0.00 -844.11
Closed P/L: -844.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -844.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 155.89 Equity: 4 155.89 Free Margin: 4 155.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 132.21 Gross Loss: 976.32 Total Net Profit: -844.11
Profit Factor: 0.14 Expected Payoff: -60.29  
Absolute Drawdown: 884.82 Maximal Drawdown: 949.75 (18.75%) Relative Drawdown: 18.75% (949.75)
 
Total Trades: 14 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %): 6 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 10 (71.43%) Loss trades (% of total): 4 (28.57%)
Largest profit trade: 17.19 loss trade: -262.78
Average profit trade: 13.22 loss trade: -244.08
Maximum consecutive wins ($): 4 (64.93) consecutive losses ($): 2 (-496.13)
Maximal consecutive profit (count): 64.93 (4) consecutive loss (count): -496.13 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1