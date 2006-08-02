Interbank FX, LLC

Account: 1158096 Name: Nick Faifar Currency: USD 2006 August 4, 10:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
88454562006.08.02 11:17balanceDeposit5 000.00
88455882006.08.02 11:19buy0.10gbpusd1.87570.00001.87672006.08.02 12:081.87640.000.000.007.00
88461472006.08.02 11:30buy0.20gbpusd1.87540.00001.87642006.08.02 12:081.87640.000.000.0020.00
88478382006.08.02 12:08buy0.10gbpusd1.87670.00001.87772006.08.02 12:151.87730.000.000.006.00
88479072006.08.02 12:10buy0.20gbpusd1.87640.00001.87742006.08.02 12:151.87720.000.000.0016.00
88479562006.08.02 12:10buy0.30gbpusd1.87610.00001.87712006.08.02 12:151.87700.000.000.0027.00
88481352006.08.02 12:10buy0.50gbpusd1.87590.00001.87692006.08.02 12:151.87690.000.000.0050.00
88487412006.08.02 12:15buy0.10gbpusd1.87790.00001.87892006.08.02 13:201.87740.000.000.00-5.00
88488122006.08.02 12:15buy0.20gbpusd1.87760.00001.87862006.08.02 13:201.87730.000.000.00-6.00
88488572006.08.02 12:15buy0.30gbpusd1.87730.00001.87832006.08.02 13:201.87740.000.000.003.00
88491512006.08.02 12:16buy0.50gbpusd1.87700.00001.87802006.08.02 13:201.87740.000.000.0020.00
88498532006.08.02 12:19buy0.80gbpusd1.87670.00001.87772006.08.02 13:201.87740.000.000.0056.00
88502102006.08.02 12:23buy1.20gbpusd1.87640.00001.87742006.08.02 13:201.87740.000.000.00120.00
88561622006.08.02 13:20buy0.10gbpusd1.87770.00001.87872006.08.02 14:131.87710.000.000.00-6.00
88561922006.08.02 13:20buy0.20gbpusd1.87740.00001.87842006.08.02 14:131.87730.000.000.00-2.00
88563582006.08.02 13:21buy0.30gbpusd1.87710.00001.87812006.08.02 14:131.87740.000.000.009.00
88602302006.08.02 13:49buy0.50gbpusd1.87680.00001.87782006.08.02 14:131.87750.000.000.0035.00
88608292006.08.02 13:55buy0.80gbpusd1.87650.00001.87752006.08.02 14:131.87750.000.000.0080.00
88626332006.08.02 14:13buy0.10gbpusd1.87740.00001.87842006.08.02 14:351.87740.000.000.000.00
88626852006.08.02 14:13buy0.20gbpusd1.87710.00001.87812006.08.02 14:341.87750.000.000.008.00
88627252006.08.02 14:13buy0.30gbpusd1.87680.00001.87782006.08.02 14:341.87760.000.000.0024.00
88628582006.08.02 14:13buy0.50gbpusd1.87650.00001.87752006.08.02 14:341.87750.000.000.0050.00
88641322006.08.02 14:35buy0.10gbpusd1.87790.00001.87892006.08.02 14:441.87860.000.000.007.00
88641612006.08.02 14:35buy0.20gbpusd1.87760.00001.87862006.08.02 14:441.87860.000.000.0020.00
88648082006.08.02 14:44buy0.10gbpusd1.87910.00001.88012006.08.02 15:401.87840.000.000.00-7.00
88654062006.08.02 14:47buy0.20gbpusd1.87880.00001.87982006.08.02 15:401.87850.000.000.00-6.00
88658392006.08.02 14:52buy0.30gbpusd1.87850.00001.87952006.08.02 15:401.87840.000.000.00-3.00
88661342006.08.02 14:55buy0.50gbpusd1.87820.00001.87922006.08.02 15:401.87830.000.000.005.00
88667752006.08.02 15:03buy0.80gbpusd1.87800.00001.87902006.08.02 15:401.87840.000.000.0032.00
88669022006.08.02 15:03buy1.20gbpusd1.87770.00001.87872006.08.02 15:401.87830.000.000.0072.00
88669682006.08.02 15:03buy1.80gbpusd1.87740.00001.87842006.08.02 15:401.87840.000.000.00180.00
88743642006.08.02 15:40buy0.10gbpusd1.87890.00001.87992006.08.02 18:531.87820.000.000.00-7.00
88744362006.08.02 15:40buy0.20gbpusd1.87860.00001.87962006.08.02 18:531.87810.000.000.00-10.00
88744972006.08.02 15:41buy0.30gbpusd1.87830.00001.87932006.08.02 18:531.87820.000.000.00-3.00
88747202006.08.02 15:43buy0.50gbpusd1.87800.00001.87902006.08.02 18:521.87810.000.000.005.00
88774792006.08.02 16:05buy0.80gbpusd1.87770.00001.87872006.08.02 18:511.87800.000.000.0024.00
88776992006.08.02 16:06buy1.20gbpusd1.87740.00001.87842006.08.02 18:511.87820.000.000.0096.00
88778982006.08.02 16:06buy1.80gbpusd1.87710.00001.87812006.08.02 18:511.87810.000.000.00180.00
88940582006.08.02 18:54buy0.10gbpusd1.87870.00001.87972006.08.02 23:201.87780.000.00-1.32-9.00
88942552006.08.02 18:56buy0.20gbpusd1.87840.00001.87942006.08.02 23:191.87790.000.00-2.64-10.00
88946952006.08.02 19:01buy0.30gbpusd1.87810.00001.87912006.08.02 23:191.87780.000.00-3.96-9.00
88971162006.08.02 19:31buy0.50gbpusd1.87790.00001.87892006.08.02 23:161.87790.000.00-6.600.00
88979132006.08.02 19:39buy0.80gbpusd1.87760.00001.87862006.08.02 23:151.87800.000.00-10.5632.00
88981072006.08.02 19:40buy1.20gbpusd1.87730.00001.87832006.08.02 23:121.87790.000.00-15.8472.00
88984862006.08.02 19:42buy1.80gbpusd1.87700.00001.87802006.08.02 23:101.87800.000.00-23.76180.00
89065052006.08.02 23:22buy0.10gbpusd1.87810.00001.87912006.08.03 00:511.87690.000.000.00-12.00
89066072006.08.02 23:30buy0.20gbpusd1.87790.00001.87892006.08.03 00:511.87700.000.000.00-18.00
89066992006.08.02 23:33buy0.30gbpusd1.87760.00001.87862006.08.03 00:511.87710.000.000.00-15.00
89069572006.08.02 23:38buy0.50gbpusd1.87730.00001.87832006.08.03 00:511.87720.000.000.00-5.00
89079812006.08.03 00:13buy0.80gbpusd1.87700.00001.87802006.08.03 00:511.87730.000.000.0024.00
89083582006.08.03 00:16buy1.20gbpusd1.87670.00001.87772006.08.03 00:511.87740.000.000.0084.00
89086812006.08.03 00:21buy1.80gbpusd1.87640.00001.87742006.08.03 00:511.87740.000.000.00180.00
89139072006.08.03 00:51buy0.10gbpusd1.87700.00001.87802006.08.03 02:121.87610.000.000.00-9.00
89139872006.08.03 00:51buy0.20gbpusd1.87670.00001.87772006.08.03 02:121.87620.000.000.00-10.00
89140372006.08.03 00:52buy0.30gbpusd1.87640.00001.87742006.08.03 02:121.87610.000.000.00-9.00
89148052006.08.03 00:59buy0.50gbpusd1.87610.00001.87712006.08.03 02:111.87620.000.000.005.00
89151652006.08.03 01:03buy0.80gbpusd1.87590.00001.87692006.08.03 02:111.87630.000.000.0032.00
89152512006.08.03 01:04buy1.20gbpusd1.87560.00001.87662006.08.03 02:101.87640.000.000.0096.00
89153262006.08.03 01:05buy1.80gbpusd1.87530.00001.87632006.08.03 02:101.87630.000.000.00180.00
89218862006.08.03 02:12buy0.10gbpusd1.87690.00001.87792006.08.03 02:231.87750.000.000.006.00
89219872006.08.03 02:13buy0.20gbpusd1.87660.00001.87762006.08.03 02:231.87760.000.000.0020.00
89235722006.08.03 02:43buy0.10gbpusd1.87710.00001.87812006.08.03 03:271.87720.000.000.001.00
89236452006.08.03 02:43buy0.20gbpusd1.87680.00001.87782006.08.03 03:271.87730.000.000.0010.00
89241682006.08.03 02:56buy0.30gbpusd1.87650.00001.87752006.08.03 03:271.87700.000.000.0015.00
89246722006.08.03 03:05buy0.50gbpusd1.87620.00001.87722006.08.03 03:271.87710.000.000.0045.00
89247182006.08.03 03:06buy0.80gbpusd1.87600.00001.87702006.08.03 03:271.87700.000.000.0080.00
89262132006.08.03 03:42buy0.10gbpusd1.87710.00001.87812006.08.03 06:221.87650.000.000.00-6.00
89266952006.08.03 03:45buy0.20gbpusd1.87680.00001.87782006.08.03 06:221.87650.000.000.00-6.00
89268592006.08.03 03:50buy0.30gbpusd1.87650.00001.87752006.08.03 06:221.87660.000.000.003.00
89273192006.08.03 03:59buy0.50gbpusd1.87620.00001.87722006.08.03 06:221.87650.000.000.0015.00
89273542006.08.03 03:59buy0.80gbpusd1.87600.00001.87702006.08.03 06:221.87650.000.000.0040.00
89283432006.08.03 04:21buy1.20gbpusd1.87570.00001.87672006.08.03 06:221.87640.000.000.0084.00
89284982006.08.03 04:24buy1.80gbpusd1.87540.00001.87642006.08.03 06:221.87640.000.000.00180.00
89355352006.08.03 06:22buy0.10gbpusd1.87680.00001.87782006.08.03 07:111.87680.000.000.000.00
89355682006.08.03 06:23buy0.20gbpusd1.87650.00001.87752006.08.03 07:111.87680.000.000.006.00
89360692006.08.03 06:30buy0.30gbpusd1.87620.00001.87722006.08.03 07:111.87670.000.000.0015.00
89374132006.08.03 06:46buy0.50gbpusd1.87600.00001.87702006.08.03 07:111.87670.000.000.0035.00
89381842006.08.03 07:03buy0.80gbpusd1.87570.00001.87672006.08.03 07:111.87670.000.000.0080.00
89390802006.08.03 07:11buy0.10gbpusd1.87720.00001.87822006.08.03 11:001.87820.000.000.0010.00
89391062006.08.03 07:12buy0.20gbpusd1.87690.00001.87792006.08.03 11:001.87790.000.000.0020.00
89391542006.08.03 07:13buy0.30gbpusd1.87660.00001.87762006.08.03 11:001.87760.000.000.0030.00
89392032006.08.03 07:14buy0.50gbpusd1.87630.00001.87732006.08.03 11:001.87730.000.000.0050.00
89395362006.08.03 07:20buy0.80gbpusd1.87600.00001.87702006.08.03 11:001.87700.000.000.0080.00
89404032006.08.03 07:29buy1.20gbpusd1.87570.00001.87672006.08.03 11:001.87660.000.000.00108.00
89405022006.08.03 07:30buy1.80gbpusd1.87540.00001.87642006.08.03 11:001.87640.000.000.00180.00
89564372006.08.03 11:00buy0.10gbpusd1.88290.00001.88392006.08.03 11:011.88260.000.000.00-3.00
89565882006.08.03 11:00buy0.20gbpusd1.88240.00001.88342006.08.03 11:011.88240.000.000.000.00
89567072006.08.03 11:00buy0.30gbpusd1.88190.00001.88292006.08.03 11:001.88230.000.000.0012.00
89567722006.08.03 11:00buy0.50gbpusd1.88160.00001.88262006.08.03 11:001.88240.000.000.0040.00
89568532006.08.03 11:00buy0.80gbpusd1.88130.00001.88232006.08.03 11:001.88230.000.000.0080.00
89573912006.08.03 11:01buy0.10gbpusd1.88320.00001.88422006.08.03 11:041.88260.000.000.00-6.00
89575162006.08.03 11:01buy0.20gbpusd1.88290.00001.88392006.08.03 11:041.88260.000.000.00-6.00
89575882006.08.03 11:01buy0.30gbpusd1.88260.00001.88362006.08.03 11:041.88270.000.000.003.00
89576332006.08.03 11:01buy0.50gbpusd1.88230.00001.88332006.08.03 11:041.88250.000.000.0010.00
89577242006.08.03 11:01buy0.80gbpusd1.88200.00001.88302006.08.03 11:041.88260.000.000.0048.00
89579402006.08.03 11:01buy1.20gbpusd1.88170.00001.88272006.08.03 11:041.88250.000.000.0096.00
89581542006.08.03 11:02buy1.80gbpusd1.88140.00001.88242006.08.03 11:041.88240.000.000.00180.00
89592832006.08.03 11:04buy0.10gbpusd1.88360.00001.88462006.08.03 11:061.88460.000.000.0010.00
89601762006.08.03 11:06buy0.10gbpusd1.88530.00001.88632006.08.03 11:191.88600.000.000.007.00
89620742006.08.03 11:15buy0.20gbpusd1.88500.00001.88602006.08.03 11:191.88600.000.000.0020.00
89626802006.08.03 11:19buy0.10gbpusd1.88680.00001.88782006.08.03 12:021.88650.000.000.00-3.00
89630252006.08.03 11:20buy0.20gbpusd1.88650.00001.88752006.08.03 12:021.88640.000.000.00-2.00
89630662006.08.03 11:21buy0.30gbpusd1.88620.00001.88722006.08.03 12:021.88630.000.000.003.00
89632442006.08.03 11:24buy0.50gbpusd1.88600.00001.88702006.08.03 12:021.88640.000.000.0020.00
89633292006.08.03 11:25buy0.80gbpusd1.88560.00001.88662006.08.03 12:021.88620.000.000.0048.00
89634912006.08.03 11:26buy1.20gbpusd1.88530.00001.88632006.08.03 12:021.88590.000.000.0072.00
89635362006.08.03 11:26buy1.80gbpusd1.88500.00001.88602006.08.03 12:021.88600.000.000.00180.00
89672602006.08.03 12:02buy0.10gbpusd1.88680.00001.88782006.08.03 12:221.88590.000.000.00-9.00
89673192006.08.03 12:02buy0.20gbpusd1.88650.00001.88752006.08.03 12:221.88600.000.000.00-10.00
89673372006.08.03 12:02buy0.30gbpusd1.88620.00001.88722006.08.03 12:221.88590.000.000.00-9.00
89678982006.08.03 12:10buy0.50gbpusd1.88600.00001.88702006.08.03 12:221.88600.000.000.000.00
89681342006.08.03 12:14buy0.80gbpusd1.88570.00001.88672006.08.03 12:221.88590.000.000.0016.00
89682952006.08.03 12:14buy1.20gbpusd1.88540.00001.88642006.08.03 12:221.88600.000.000.0072.00
89684422006.08.03 12:15buy1.80gbpusd1.88510.00001.88612006.08.03 12:221.88610.000.000.00180.00
89691892006.08.03 12:22buy0.10gbpusd1.88620.00001.88722006.08.03 12:281.88710.000.000.009.00
89691922006.08.03 12:22buy0.20gbpusd1.88600.00001.88702006.08.03 12:281.88700.000.000.0020.00
89696722006.08.03 12:28buy0.10gbpusd1.88760.00001.88862006.08.03 12:301.88830.000.000.007.00
89698062006.08.03 12:28buy0.20gbpusd1.88730.00001.88832006.08.03 12:301.88830.000.000.0020.00
89705932006.08.03 12:30buy0.10gbpusd1.88890.00001.88992006.08.03 12:351.88970.000.000.008.00
89714732006.08.03 12:34buy0.20gbpusd1.88860.00001.88962006.08.03 12:351.88960.000.000.0020.00
89719392006.08.03 12:35buy0.10gbpusd1.88980.00001.89082006.08.03 12:371.89010.000.000.003.00
89721252006.08.03 12:35buy0.20gbpusd1.88950.00001.89052006.08.03 12:371.89010.000.000.0012.00
89722132006.08.03 12:35buy0.30gbpusd1.88920.00001.89022006.08.03 12:371.89020.000.000.0030.00
89732432006.08.03 12:37buy0.10gbpusd1.89040.00001.89142006.08.03 12:411.89090.000.000.005.00
89733192006.08.03 12:38buy0.20gbpusd1.89010.00001.89112006.08.03 12:411.89080.000.000.0014.00
89735622006.08.03 12:38buy0.30gbpusd1.88980.00001.89082006.08.03 12:411.89080.000.000.0030.00
89747372006.08.03 12:41buy0.10gbpusd1.89120.00001.89222006.08.03 13:051.89110.000.000.00-1.00
89753422006.08.03 12:42buy0.20gbpusd1.89090.00001.89192006.08.03 13:051.89120.000.000.006.00
89766742006.08.03 12:47buy0.30gbpusd1.89060.00001.89162006.08.03 13:051.89110.000.000.0015.00
89774282006.08.03 12:53buy0.50gbpusd1.89030.00001.89132006.08.03 13:051.89120.000.000.0045.00
89774742006.08.03 12:53buy0.80gbpusd1.89010.00001.89112006.08.03 13:051.89110.000.000.0080.00
89779492006.08.03 12:55buy1.20gbpusd1.88980.00001.89082006.08.03 13:051.89080.000.000.00120.00
89793042006.08.03 13:05buy0.10gbpusd1.89160.00001.89262006.08.04 08:071.89030.000.00-0.44-13.00
89794582006.08.03 13:06buy0.20gbpusd1.89120.00001.89222006.08.04 08:061.89040.000.00-0.88-16.00
89796112006.08.03 13:07buy0.30gbpusd1.89090.00001.89192006.08.04 08:061.89050.000.00-1.32-12.00
89799752006.08.03 13:09buy0.50gbpusd1.89060.00001.89162006.08.04 08:061.89040.000.00-2.20-10.00
89800962006.08.03 13:09buy0.80gbpusd1.89030.00001.89132006.08.04 08:061.89050.000.00-3.5216.00
89802592006.08.03 13:11buy1.20gbpusd1.89010.00001.89112006.08.04 08:061.89040.000.00-5.2836.00
89803422006.08.03 13:11buy1.80gbpusd1.88980.00001.89082006.08.04 08:061.89050.000.00-7.92126.00
89805122006.08.03 13:11buy2.70gbpusd1.88950.00001.89052006.08.04 08:061.89050.000.00-11.88270.00
90848742006.08.04 08:07buy0.10gbpusd1.89050.00001.89152006.08.04 08:091.89150.000.000.0010.00
90854972006.08.04 08:09buy0.10gbpusd1.89170.00001.89272006.08.04 08:311.89070.000.000.00-10.00
90855422006.08.04 08:09buy0.20gbpusd1.89140.00001.89242006.08.04 08:311.89070.000.000.00-14.00
90856202006.08.04 08:09buy0.30gbpusd1.89110.00001.89212006.08.04 08:311.89080.000.000.00-9.00
90857342006.08.04 08:10buy0.50gbpusd1.89080.00001.89182006.08.04 08:311.89080.000.000.000.00
90879132006.08.04 08:25buy0.80gbpusd1.89050.00001.89152006.08.04 08:311.89090.000.000.0032.00
90879962006.08.04 08:26buy1.20gbpusd1.89020.00001.89122006.08.04 08:311.89080.000.000.0072.00
90881532006.08.04 08:26buy1.80gbpusd1.89000.00001.89102006.08.04 08:311.89060.000.000.00108.00
90882712006.08.04 08:26buy2.70gbpusd1.88970.00001.89072006.08.04 08:311.89070.000.000.00270.00
90892472006.08.04 08:31buy0.10gbpusd1.89100.00001.89202006.08.04 08:431.89140.000.000.004.00
90897922006.08.04 08:34buy0.20gbpusd1.89070.00001.89172006.08.04 08:431.89140.000.000.0014.00
90908722006.08.04 08:39buy0.30gbpusd1.89040.00001.89142006.08.04 08:431.89140.000.000.0030.00
90919482006.08.04 08:43buy0.10gbpusd1.89200.00001.89302006.08.04 09:491.89130.000.000.00-7.00
90930582006.08.04 08:46buy0.20gbpusd1.89170.00001.89272006.08.04 09:491.89130.000.000.00-8.00
90934802006.08.04 08:49buy0.30gbpusd1.89140.00001.89242006.08.04 09:491.89140.000.000.000.00
90966772006.08.04 09:14buy0.50gbpusd1.89110.00001.89212006.08.04 09:491.89150.000.000.0020.00
90980792006.08.04 09:23buy0.80gbpusd1.89080.00001.89182006.08.04 09:491.89150.000.000.0056.00
90981592006.08.04 09:23buy1.20gbpusd1.89050.00001.89152006.08.04 09:491.89150.000.000.00120.00
91014052006.08.04 09:49buy0.10gbpusd1.89170.00001.89272006.08.04 10:141.89220.000.000.005.00
91016472006.08.04 09:52buy0.20gbpusd1.89140.00001.89242006.08.04 10:141.89220.000.000.0016.00
91028282006.08.04 10:02buy0.30gbpusd1.89110.00001.89212006.08.04 10:141.89210.000.000.0030.00
  0.00 0.00 -98.12 5 605.00
Closed P/L: 5 506.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
91045372006.08.04 10:14buy0.10gbpusd1.89250.00001.8935 1.89110.000.000.00-14.00
91049052006.08.04 10:17buy0.20gbpusd1.89210.00001.8931 1.89110.000.000.00-20.00
91056272006.08.04 10:22buy0.30gbpusd1.89180.00001.8928 1.89110.000.000.00-21.00
91063722006.08.04 10:28buy0.50gbpusd1.89150.00001.8925 1.89110.000.000.00-20.00
91071852006.08.04 10:39buy0.80gbpusd1.89110.00001.8921 1.89110.000.000.000.00
91072962006.08.04 10:40buy1.20gbpusd1.89080.00001.8918 1.89110.000.000.0036.00
  0.00 0.00 0.00 -39.00
 Floating P/L: -39.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 506.88 Floating P/L: -39.00 Margin: 3 100.00
Balance: 10 506.88 Equity: 10 467.88 Free Margin: 7 367.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 847.24 Gross Loss: 340.36 Total Net Profit: 5 506.88
Profit Factor: 17.18 Expected Payoff: 34.42  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 55.84 (0.6%)  
 
Total Trades: 160 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 160 (74.38%)
Profit Trades (% of total): 119 (74.38%) Loss trades (% of total): 41 (25.62%)
Largest profit trade: 270.00 loss trade: -18.00
Average profit trade: 49.14 loss trade: -8.30
Maximum consecutive wins ($): 17 (444.00) consecutive losses ($): 4 (-55.84)
Maximal consecutive profit (count): 746.00 (16) consecutive loss (count): -55.84 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2