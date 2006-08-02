|Account: 1158096
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 August 4, 10:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8845456
|2006.08.02 11:17
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8845588
|2006.08.02 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.02 12:08
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8846147
|2006.08.02 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.02 12:08
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8847838
|2006.08.02 12:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.02 12:15
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8847907
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.02 12:15
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8847956
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8771
|2006.08.02 12:15
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|8848135
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8759
|0.0000
|1.8769
|2006.08.02 12:15
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8848741
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8848812
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 13:20
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8848857
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8849151
|2006.08.02 12:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8849853
|2006.08.02 12:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8850210
|2006.08.02 12:23
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8856162
|2006.08.02 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 14:13
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8856192
|2006.08.02 13:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 14:13
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8856358
|2006.08.02 13:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 14:13
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8860230
|2006.08.02 13:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.02 14:13
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8860829
|2006.08.02 13:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.02 14:13
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8862633
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 14:35
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8862685
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 14:34
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8862725
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.02 14:34
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8862858
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.02 14:34
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8864132
|2006.08.02 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 14:44
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8864161
|2006.08.02 14:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 14:44
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8864808
|2006.08.02 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8865406
|2006.08.02 14:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|2006.08.02 15:40
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8865839
|2006.08.02 14:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8785
|0.0000
|1.8795
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8866134
|2006.08.02 14:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|2006.08.02 15:40
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8866775
|2006.08.02 15:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8866902
|2006.08.02 15:03
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 15:40
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8866968
|2006.08.02 15:03
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8874364
|2006.08.02 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|2006.08.02 18:53
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8874436
|2006.08.02 15:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|2006.08.02 18:53
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8874497
|2006.08.02 15:41
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|2006.08.02 18:53
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8874720
|2006.08.02 15:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.08.02 18:52
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8877479
|2006.08.02 16:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 18:51
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8877699
|2006.08.02 16:06
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 18:51
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8877898
|2006.08.02 16:06
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 18:51
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8894058
|2006.08.02 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8797
|2006.08.02 23:20
|1.8778
|0.00
|0.00
|-1.32
|-9.00
|8894255
|2006.08.02 18:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2006.08.02 23:19
|1.8779
|0.00
|0.00
|-2.64
|-10.00
|8894695
|2006.08.02 19:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|2006.08.02 23:19
|1.8778
|0.00
|0.00
|-3.96
|-9.00
|8897116
|2006.08.02 19:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 23:16
|1.8779
|0.00
|0.00
|-6.60
|0.00
|8897913
|2006.08.02 19:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 23:15
|1.8780
|0.00
|0.00
|-10.56
|32.00
|8898107
|2006.08.02 19:40
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.02 23:12
|1.8779
|0.00
|0.00
|-15.84
|72.00
|8898486
|2006.08.02 19:42
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.02 23:10
|1.8780
|0.00
|0.00
|-23.76
|180.00
|8906505
|2006.08.02 23:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|2006.08.03 00:51
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8906607
|2006.08.02 23:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.03 00:51
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8906699
|2006.08.02 23:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.03 00:51
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8906957
|2006.08.02 23:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.03 00:51
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8907981
|2006.08.03 00:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.03 00:51
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8908358
|2006.08.03 00:16
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.03 00:51
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8908681
|2006.08.03 00:21
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.03 00:51
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8913907
|2006.08.03 00:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.03 02:12
|1.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8913987
|2006.08.03 00:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.03 02:12
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8914037
|2006.08.03 00:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.03 02:12
|1.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8914805
|2006.08.03 00:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8771
|2006.08.03 02:11
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8915165
|2006.08.03 01:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8759
|0.0000
|1.8769
|2006.08.03 02:11
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8915251
|2006.08.03 01:04
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|2006.08.03 02:10
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8915326
|2006.08.03 01:05
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|2006.08.03 02:10
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8921886
|2006.08.03 02:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2006.08.03 02:23
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8921987
|2006.08.03 02:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.08.03 02:23
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8923572
|2006.08.03 02:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.03 03:27
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8923645
|2006.08.03 02:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 03:27
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8924168
|2006.08.03 02:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 03:27
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8924672
|2006.08.03 03:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 03:27
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|8924718
|2006.08.03 03:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 03:27
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8926213
|2006.08.03 03:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8926695
|2006.08.03 03:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8926859
|2006.08.03 03:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 06:22
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8927319
|2006.08.03 03:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8927354
|2006.08.03 03:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8928343
|2006.08.03 04:21
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 06:22
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8928498
|2006.08.03 04:24
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.03 06:22
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8935535
|2006.08.03 06:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 07:11
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8935568
|2006.08.03 06:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 07:11
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8936069
|2006.08.03 06:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8937413
|2006.08.03 06:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8938184
|2006.08.03 07:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8939080
|2006.08.03 07:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|2006.08.03 11:00
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8939106
|2006.08.03 07:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2006.08.03 11:00
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8939154
|2006.08.03 07:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.08.03 11:00
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8939203
|2006.08.03 07:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2006.08.03 11:00
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8939536
|2006.08.03 07:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 11:00
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8940403
|2006.08.03 07:29
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 11:00
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|8940502
|2006.08.03 07:30
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.03 11:00
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8956437
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.08.03 11:01
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8956588
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8824
|0.0000
|1.8834
|2006.08.03 11:01
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8956707
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|2006.08.03 11:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8956772
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|2006.08.03 11:00
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8956853
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|2006.08.03 11:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8957391
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8957516
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8957588
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8836
|2006.08.03 11:04
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8957633
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|2006.08.03 11:04
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8957724
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8830
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8957940
|2006.08.03 11:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|2006.08.03 11:04
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8958154
|2006.08.03 11:02
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8814
|0.0000
|1.8824
|2006.08.03 11:04
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8959283
|2006.08.03 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|2006.08.03 11:06
|1.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8960176
|2006.08.03 11:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2006.08.03 11:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8962074
|2006.08.03 11:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2006.08.03 11:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8962680
|2006.08.03 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2006.08.03 12:02
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8963025
|2006.08.03 11:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2006.08.03 12:02
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8963066
|2006.08.03 11:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:02
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8963244
|2006.08.03 11:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:02
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8963329
|2006.08.03 11:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|2006.08.03 12:02
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8963491
|2006.08.03 11:26
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2006.08.03 12:02
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8963536
|2006.08.03 11:26
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2006.08.03 12:02
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8967260
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8967319
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8967337
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8967898
|2006.08.03 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8968134
|2006.08.03 12:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8968295
|2006.08.03 12:14
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8968442
|2006.08.03 12:15
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2006.08.03 12:22
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8969189
|2006.08.03 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:28
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8969192
|2006.08.03 12:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:28
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8969672
|2006.08.03 12:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|2006.08.03 12:30
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8969806
|2006.08.03 12:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|2006.08.03 12:30
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8970593
|2006.08.03 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|1.8899
|2006.08.03 12:35
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8971473
|2006.08.03 12:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|2006.08.03 12:35
|1.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8971939
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 12:37
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8972125
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|2006.08.03 12:37
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8972213
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|2006.08.03 12:37
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8973243
|2006.08.03 12:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.08.03 12:41
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8973319
|2006.08.03 12:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.03 12:41
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8973562
|2006.08.03 12:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 12:41
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8974737
|2006.08.03 12:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8975342
|2006.08.03 12:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|2006.08.03 13:05
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8976674
|2006.08.03 12:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8977428
|2006.08.03 12:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|2006.08.03 13:05
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|8977474
|2006.08.03 12:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8977949
|2006.08.03 12:55
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 13:05
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8979304
|2006.08.03 13:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|2006.08.04 08:07
|1.8903
|0.00
|0.00
|-0.44
|-13.00
|8979458
|2006.08.03 13:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-0.88
|-16.00
|8979611
|2006.08.03 13:07
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-1.32
|-12.00
|8979975
|2006.08.03 13:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-2.20
|-10.00
|8980096
|2006.08.03 13:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-3.52
|16.00
|8980259
|2006.08.03 13:11
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-5.28
|36.00
|8980342
|2006.08.03 13:11
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-7.92
|126.00
|8980512
|2006.08.03 13:11
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-11.88
|270.00
|9084874
|2006.08.04 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 08:09
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9085497
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9085542
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9085620
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9085734
|2006.08.04 08:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9087913
|2006.08.04 08:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 08:31
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9087996
|2006.08.04 08:26
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9088153
|2006.08.04 08:26
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|2006.08.04 08:31
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|9088271
|2006.08.04 08:26
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|9089247
|2006.08.04 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9089792
|2006.08.04 08:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9090872
|2006.08.04 08:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9091948
|2006.08.04 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|2006.08.04 09:49
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9093058
|2006.08.04 08:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 09:49
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9093480
|2006.08.04 08:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 09:49
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9096677
|2006.08.04 09:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9098079
|2006.08.04 09:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9098159
|2006.08.04 09:23
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9101405
|2006.08.04 09:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 10:14
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9101647
|2006.08.04 09:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 10:14
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9102828
|2006.08.04 10:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 10:14
|1.8921
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|0.00
|0.00
|-98.12
|5 605.00
|Closed P/L:
|5 506.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9104537
|2006.08.04 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|1.8935
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9104905
|2006.08.04 10:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8921
|0.0000
|1.8931
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9105627
|2006.08.04 10:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|9106372
|2006.08.04 10:28
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9107185
|2006.08.04 10:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9107296
|2006.08.04 10:40
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|Floating P/L:
|-39.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 506.88
|Floating P/L:
|-39.00
|Margin:
|3 100.00
|Balance:
|10 506.88
|Equity:
|10 467.88
|Free Margin:
|7 367.88
|Details:
|Gross Profit:
|5 847.24
|Gross Loss:
|340.36
|Total Net Profit:
|5 506.88
|Profit Factor:
|17.18
|Expected Payoff:
|34.42
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|55.84 (0.6%)
|Total Trades:
|160
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|160 (74.38%)
|Profit Trades (% of total):
|119 (74.38%)
|Loss trades (% of total):
|41 (25.62%)
|Largest
|profit trade:
|270.00
|loss trade:
|-18.00
|Average
|profit trade:
|49.14
|loss trade:
|-8.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (444.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-55.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|746.00 (16)
|consecutive loss (count):
|-55.84 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2