North Finance Company Ltd
A/C No: 150401Name: 23_23_23nf_23nf_232006.07.19 03:10 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1156342740101002006.04.03 11:55buy0.10eurusd1.20641.21291.21642006.04.04 09:491.21290.000.0065.00
2156437040101002006.04.03 12:59buy0.10eurusd1.20591.21281.21592006.04.04 07:501.21590.000.00100.00
3157894640101002006.04.04 09:40sell0.10eurusd1.21361.22361.20362006.04.04 15:211.22360.000.00-100.00
4158039040101002006.04.04 10:52buy0.10eurusd1.21551.22221.22552006.04.04 16:441.22550.000.00100.00
5164962640101002006.04.06 15:25sell0.10eurusd1.23021.22431.22022006.04.06 15:581.22430.000.0059.00
6166414340101002006.04.07 09:51sell0.10eurusd1.21951.21321.20982006.04.07 22:041.20980.000.0097.00
7167390640101002006.04.07 13:45sell0.10eurusd1.21851.21211.20852006.04.10 10:021.21210.000.0064.00
8169424740101002006.04.10 10:14buy0.10eurusd1.21221.21371.22222006.04.12 13:411.21370.000.0015.00
9178835340101002006.04.17 11:34sell0.10eurusd1.21661.22661.20662006.04.17 15:321.22660.000.00-100.00
10178991340101002006.04.17 12:43buy0.10eurusd1.21831.22321.22832006.04.17 16:001.22320.000.0049.00
11181866040101002006.04.18 08:12sell0.10eurusd1.22551.23551.21552006.04.18 23:511.23550.000.00-100.00
12184215540101002006.04.19 08:14sell0.10eurusd1.23441.23171.22442006.04.19 16:521.23170.000.0027.00
13184841940101002006.04.19 13:07sell0.10eurusd1.23411.23181.22412006.04.19 16:541.23180.000.0023.00
14187049240101002006.04.20 11:08buy0.10eurusd1.23561.23781.24562006.04.24 11:011.23780.000.0022.00
15187083040101002006.04.20 11:31sell0.10eurusd1.23471.23191.22472006.04.20 18:061.23190.000.0028.00
16187589040101002006.04.20 15:36sell0.10eurusd1.23321.23191.22322006.04.20 18:061.23190.000.0013.00
17189677440101002006.04.21 14:10sell0.10eurusd1.23071.24071.22072006.04.24 10:421.24070.000.00-100.00
18192096040101002006.04.24 12:33sell0.10eurusd1.23681.23651.22682006.04.24 17:531.23650.000.003.00
19192138740101002006.04.24 13:01buy0.10eurusd1.23841.23851.24842006.04.25 11:131.23850.000.001.00
20195865240101002006.04.25 13:04sell0.10eurusd1.23821.24821.22822006.04.27 17:021.24820.000.00-100.00
21196013040101002006.04.25 14:14buy0.10eurusd1.23991.24091.24992006.04.25 17:001.24090.000.0010.00
22206074740101002006.04.28 09:03buy0.10eurusd1.25311.25361.26312006.04.28 14:181.25360.000.005.00
23207066040101002006.04.28 15:44buy0.10eurusd1.25601.26101.26602006.05.01 13:321.26100.000.0050.00
24209281740101002006.05.01 17:51sell0.10eurusd1.26221.25871.25222006.05.01 22:561.25870.000.0035.00
25210965140101002006.05.02 10:38buy0.10eurusd1.25951.26351.26952006.05.02 13:591.26350.000.0040.00
26213494540101002006.05.03 10:42sell0.10eurusd1.26351.26241.25352006.05.03 18:031.26240.000.0011.00
27215964740101002006.05.04 13:38buy0.10eurusd1.26001.26081.27002006.05.04 15:551.26080.000.008.00
28218025440101002006.05.05 10:59buy0.10eurusd1.27051.27331.28052006.05.05 17:411.27330.000.0028.00
29225174740101002006.05.09 08:30buy0.10eurusd1.26981.27501.27982006.05.09 18:361.27500.000.0052.00
30226102540101002006.05.09 11:53buy0.10eurusd1.26901.27481.27902006.05.09 18:401.27480.000.0058.00
31230018240101002006.05.10 15:18sell0.10eurusd1.27751.27471.26752006.05.11 09:301.27470.000.0028.00
32230375040101002006.05.10 17:09buy0.10eurusd1.27941.28001.28942006.05.10 22:121.28000.000.006.00
33232354340101002006.05.11 09:27buy0.10eurusd1.27411.27441.28412006.05.11 15:491.27440.000.003.00
34232535340101002006.05.11 10:18sell0.10eurusd1.27181.27181.26182006.05.11 11:241.27180.000.000.00
35233281740101002006.05.11 14:19buy0.10eurusd1.27221.27431.28222006.05.11 15:491.27430.000.0021.00
36233294140101002006.05.11 14:24sell0.10eurusd1.27151.28151.26152006.05.11 17:351.28150.000.00-100.00
37241704940101002006.05.15 16:22sell0.10eurusd1.28121.28101.27122006.05.16 03:271.28100.000.002.00
38242330440101002006.05.15 17:43buy0.10eurusd1.28401.28861.29402006.05.17 14:021.28860.000.0046.00
39244444740101002006.05.16 08:13sell0.10eurusd1.28041.28021.27042006.05.16 12:481.28020.000.002.00
40244598640101002006.05.16 09:13sell0.10eurusd1.28111.28031.27112006.05.16 12:481.28030.000.008.00
41249912140101002006.05.17 14:08sell0.10eurusd1.28911.28521.27912006.05.17 17:271.27910.000.00100.00
42253802140101002006.05.18 16:10buy0.10eurusd1.27871.28071.28872006.05.18 16:551.28070.000.0020.00
43259621740101002006.05.22 10:48buy0.10eurusd1.27631.28321.28632006.05.22 21:071.28630.000.00100.00
44262383340101002006.05.23 08:53sell0.10eurusd1.28501.28491.27502006.05.23 11:531.28490.000.001.00
45262918340101002006.05.23 12:27sell0.10eurusd1.28341.27981.27342006.05.24 03:071.27980.000.0036.00
46263339940101002006.05.23 15:27sell0.10eurusd1.28361.27991.27362006.05.24 03:071.27990.000.0037.00
47266738840101002006.05.24 09:54buy0.10eurusd1.28131.28471.29132006.05.24 14:351.28470.000.0034.00
48268104140101002006.05.24 16:21sell0.10eurusd1.28361.27701.27362006.05.24 18:191.27360.000.00100.00
49278903440101002006.05.26 15:12sell0.10eurusd1.27911.27341.26912006.05.26 18:131.27340.000.0057.00
50281824840101002006.05.29 08:49sell0.10eurusd1.27421.28421.26422006.05.30 09:101.28420.000.00-100.00
51282647140101002006.05.29 16:24sell0.10eurusd1.27541.28541.26542006.05.30 10:021.28540.000.00-100.00
52285328340101002006.05.30 14:46sell0.10eurusd1.28401.28381.27402006.05.30 16:191.28380.000.002.00
53286019440101002006.05.30 16:54buy0.10eurusd1.28721.28771.29722006.05.30 18:321.28770.000.005.00
54292544140101002006.06.01 11:04buy0.10eurusd1.27861.27931.28862006.06.01 22:261.27930.000.007.00
55293076540101002006.06.01 13:06sell0.10eurusd1.27661.27541.26662006.06.01 17:011.27540.000.0012.00
56293967340101002006.06.01 17:13buy0.10eurusd1.27681.27901.28682006.06.01 22:371.27900.000.0022.00
57295615940101002006.06.02 09:18sell0.10eurusd1.28001.29001.27002006.06.02 15:321.29000.000.00-100.00
58295979140101002006.06.02 12:02buy0.10eurusd1.28131.28771.29132006.06.02 15:431.29130.000.00100.00
59298864840101002006.06.05 10:27buy0.10eurusd1.29591.28591.30592006.06.06 13:241.28590.000.00-100.00
60302977440101002006.06.06 11:49sell0.10eurusd1.28991.28391.27992006.06.06 19:381.28390.000.0060.00
61307183840101002006.06.07 13:47sell0.10eurusd1.28021.27911.27022006.06.07 18:161.27910.000.0011.00
62313222140101002006.06.09 08:56buy0.10eurusd1.26461.26521.27462006.06.09 17:271.26520.000.006.00
63318353540101002006.06.12 16:39buy0.10eurusd1.26041.26161.27042006.06.14 17:261.26160.000.0012.00
64321205740101002006.06.13 16:42buy0.10eurusd1.25901.26141.26902006.06.14 17:511.26140.000.0024.00
65332977140101002006.06.19 09:07buy0.10eurusd1.25981.26471.26982006.06.22 10:451.26470.000.0049.00
66333109340101002006.06.19 09:27sell0.10eurusd1.25841.25691.24842006.06.20 15:581.25690.000.0015.00
67337354040101002006.06.20 16:43buy0.10eurusd1.25641.25861.26642006.06.20 21:511.25860.000.0022.00
68344358940101002006.06.23 09:13buy0.10eurusd1.25791.24791.26792006.06.23 15:491.24790.000.00-100.00
69346226540101002006.06.23 17:27buy0.10eurusd1.25271.25531.26272006.06.26 12:511.25530.000.0026.00
70348561240101002006.06.26 17:06sell0.10eurusd1.25481.25461.24482006.06.28 21:081.25460.000.002.00
71350415840101002006.06.27 11:03buy0.10eurusd1.26121.26801.27122006.06.30 04:361.27120.000.00100.00
72359867540101002006.06.30 10:28buy0.10eurusd1.27171.27681.28172006.07.03 11:251.27680.000.0051.00
73360460540101002006.06.30 15:18buy0.10eurusd1.27161.27671.28162006.07.03 11:261.27670.000.0051.00
74362420940101002006.07.03 09:38buy0.10eurusd1.27911.27911.28912006.07.04 14:091.27910.000.000.00
75363084540101002006.07.03 13:37buy0.10eurusd1.27951.28071.28952006.07.05 09:211.28070.000.0012.00
76363564140101002006.07.03 16:15buy0.10eurusd1.27921.28061.28922006.07.05 09:221.28060.000.0014.00
77366095040101002006.07.04 16:25buy0.10eurusd1.28101.27101.29102006.07.05 17:161.27100.000.00-100.00
78368177440101002006.07.05 14:01buy0.10eurusd1.27751.28301.28752006.07.07 15:491.28300.000.0055.00
79368489340101002006.07.05 15:32sell0.10eurusd1.27461.27361.26462006.07.05 21:431.27360.000.0010.00
80375959240101002006.07.10 09:19buy0.10eurusd1.28081.27081.29082006.07.11 09:561.27080.000.00-100.00
81376059440101002006.07.10 09:47sell0.10eurusd1.27891.27531.26892006.07.10 18:551.27530.000.0036.00
82379964940101002006.07.11 13:26sell0.10eurusd1.27321.27091.26322006.07.12 18:591.27090.000.0023.00
83384933440101002006.07.13 09:41sell0.10eurusd1.27021.26951.26022006.07.13 21:311.26950.000.007.00
84388525740101002006.07.14 11:50buy0.10eurusd1.26791.25791.27792006.07.17 11:151.25790.000.00-100.00
85394637740101002006.07.18 15:32sell0.10eurusd1.25251.25071.24252006.07.18 18:331.25070.000.0018.00
86394972240101002006.07.18 16:54sell0.10eurusd1.25221.25071.24222006.07.18 18:331.25070.000.0015.00
0.000.00931.00
 
Summary P/L:931.00
 
* * *