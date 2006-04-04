North Finance Company Ltd
|A/C No: 150401
|Name: 23_23_23nf_23nf_23
|2006.07.19 03:10 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1563427
|4010100
|2006.04.03 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2129
|1.2164
|2006.04.04 09:49
|1.2129
|0.00
|0.00
|65.00
|2
|1564370
|4010100
|2006.04.03 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2059
|1.2128
|1.2159
|2006.04.04 07:50
|1.2159
|0.00
|0.00
|100.00
|3
|1578946
|4010100
|2006.04.04 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2136
|1.2236
|1.2036
|2006.04.04 15:21
|1.2236
|0.00
|0.00
|-100.00
|4
|1580390
|4010100
|2006.04.04 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2155
|1.2222
|1.2255
|2006.04.04 16:44
|1.2255
|0.00
|0.00
|100.00
|5
|1649626
|4010100
|2006.04.06 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2302
|1.2243
|1.2202
|2006.04.06 15:58
|1.2243
|0.00
|0.00
|59.00
|6
|1664143
|4010100
|2006.04.07 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2195
|1.2132
|1.2098
|2006.04.07 22:04
|1.2098
|0.00
|0.00
|97.00
|7
|1673906
|4010100
|2006.04.07 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2185
|1.2121
|1.2085
|2006.04.10 10:02
|1.2121
|0.00
|0.00
|64.00
|8
|1694247
|4010100
|2006.04.10 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2122
|1.2137
|1.2222
|2006.04.12 13:41
|1.2137
|0.00
|0.00
|15.00
|9
|1788353
|4010100
|2006.04.17 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2166
|1.2266
|1.2066
|2006.04.17 15:32
|1.2266
|0.00
|0.00
|-100.00
|10
|1789913
|4010100
|2006.04.17 12:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2183
|1.2232
|1.2283
|2006.04.17 16:00
|1.2232
|0.00
|0.00
|49.00
|11
|1818660
|4010100
|2006.04.18 08:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2255
|1.2355
|1.2155
|2006.04.18 23:51
|1.2355
|0.00
|0.00
|-100.00
|12
|1842155
|4010100
|2006.04.19 08:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2344
|1.2317
|1.2244
|2006.04.19 16:52
|1.2317
|0.00
|0.00
|27.00
|13
|1848419
|4010100
|2006.04.19 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2341
|1.2318
|1.2241
|2006.04.19 16:54
|1.2318
|0.00
|0.00
|23.00
|14
|1870492
|4010100
|2006.04.20 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2356
|1.2378
|1.2456
|2006.04.24 11:01
|1.2378
|0.00
|0.00
|22.00
|15
|1870830
|4010100
|2006.04.20 11:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2347
|1.2319
|1.2247
|2006.04.20 18:06
|1.2319
|0.00
|0.00
|28.00
|16
|1875890
|4010100
|2006.04.20 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2332
|1.2319
|1.2232
|2006.04.20 18:06
|1.2319
|0.00
|0.00
|13.00
|17
|1896774
|4010100
|2006.04.21 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2307
|1.2407
|1.2207
|2006.04.24 10:42
|1.2407
|0.00
|0.00
|-100.00
|18
|1920960
|4010100
|2006.04.24 12:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2368
|1.2365
|1.2268
|2006.04.24 17:53
|1.2365
|0.00
|0.00
|3.00
|19
|1921387
|4010100
|2006.04.24 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2384
|1.2385
|1.2484
|2006.04.25 11:13
|1.2385
|0.00
|0.00
|1.00
|20
|1958652
|4010100
|2006.04.25 13:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2382
|1.2482
|1.2282
|2006.04.27 17:02
|1.2482
|0.00
|0.00
|-100.00
|21
|1960130
|4010100
|2006.04.25 14:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2399
|1.2409
|1.2499
|2006.04.25 17:00
|1.2409
|0.00
|0.00
|10.00
|22
|2060747
|4010100
|2006.04.28 09:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2531
|1.2536
|1.2631
|2006.04.28 14:18
|1.2536
|0.00
|0.00
|5.00
|23
|2070660
|4010100
|2006.04.28 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|1.2610
|1.2660
|2006.05.01 13:32
|1.2610
|0.00
|0.00
|50.00
|24
|2092817
|4010100
|2006.05.01 17:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2622
|1.2587
|1.2522
|2006.05.01 22:56
|1.2587
|0.00
|0.00
|35.00
|25
|2109651
|4010100
|2006.05.02 10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2595
|1.2635
|1.2695
|2006.05.02 13:59
|1.2635
|0.00
|0.00
|40.00
|26
|2134945
|4010100
|2006.05.03 10:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2635
|1.2624
|1.2535
|2006.05.03 18:03
|1.2624
|0.00
|0.00
|11.00
|27
|2159647
|4010100
|2006.05.04 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|1.2608
|1.2700
|2006.05.04 15:55
|1.2608
|0.00
|0.00
|8.00
|28
|2180254
|4010100
|2006.05.05 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|1.2733
|1.2805
|2006.05.05 17:41
|1.2733
|0.00
|0.00
|28.00
|29
|2251747
|4010100
|2006.05.09 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2698
|1.2750
|1.2798
|2006.05.09 18:36
|1.2750
|0.00
|0.00
|52.00
|30
|2261025
|4010100
|2006.05.09 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2690
|1.2748
|1.2790
|2006.05.09 18:40
|1.2748
|0.00
|0.00
|58.00
|31
|2300182
|4010100
|2006.05.10 15:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2747
|1.2675
|2006.05.11 09:30
|1.2747
|0.00
|0.00
|28.00
|32
|2303750
|4010100
|2006.05.10 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2794
|1.2800
|1.2894
|2006.05.10 22:12
|1.2800
|0.00
|0.00
|6.00
|33
|2323543
|4010100
|2006.05.11 09:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2741
|1.2744
|1.2841
|2006.05.11 15:49
|1.2744
|0.00
|0.00
|3.00
|34
|2325353
|4010100
|2006.05.11 10:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2718
|1.2718
|1.2618
|2006.05.11 11:24
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|35
|2332817
|4010100
|2006.05.11 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2743
|1.2822
|2006.05.11 15:49
|1.2743
|0.00
|0.00
|21.00
|36
|2332941
|4010100
|2006.05.11 14:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2715
|1.2815
|1.2615
|2006.05.11 17:35
|1.2815
|0.00
|0.00
|-100.00
|37
|2417049
|4010100
|2006.05.15 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2810
|1.2712
|2006.05.16 03:27
|1.2810
|0.00
|0.00
|2.00
|38
|2423304
|4010100
|2006.05.15 17:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.2886
|1.2940
|2006.05.17 14:02
|1.2886
|0.00
|0.00
|46.00
|39
|2444447
|4010100
|2006.05.16 08:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2802
|1.2704
|2006.05.16 12:48
|1.2802
|0.00
|0.00
|2.00
|40
|2445986
|4010100
|2006.05.16 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2811
|1.2803
|1.2711
|2006.05.16 12:48
|1.2803
|0.00
|0.00
|8.00
|41
|2499121
|4010100
|2006.05.17 14:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2891
|1.2852
|1.2791
|2006.05.17 17:27
|1.2791
|0.00
|0.00
|100.00
|42
|2538021
|4010100
|2006.05.18 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2787
|1.2807
|1.2887
|2006.05.18 16:55
|1.2807
|0.00
|0.00
|20.00
|43
|2596217
|4010100
|2006.05.22 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2763
|1.2832
|1.2863
|2006.05.22 21:07
|1.2863
|0.00
|0.00
|100.00
|44
|2623833
|4010100
|2006.05.23 08:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2849
|1.2750
|2006.05.23 11:53
|1.2849
|0.00
|0.00
|1.00
|45
|2629183
|4010100
|2006.05.23 12:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2834
|1.2798
|1.2734
|2006.05.24 03:07
|1.2798
|0.00
|0.00
|36.00
|46
|2633399
|4010100
|2006.05.23 15:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2799
|1.2736
|2006.05.24 03:07
|1.2799
|0.00
|0.00
|37.00
|47
|2667388
|4010100
|2006.05.24 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.2847
|1.2913
|2006.05.24 14:35
|1.2847
|0.00
|0.00
|34.00
|48
|2681041
|4010100
|2006.05.24 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2770
|1.2736
|2006.05.24 18:19
|1.2736
|0.00
|0.00
|100.00
|49
|2789034
|4010100
|2006.05.26 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2734
|1.2691
|2006.05.26 18:13
|1.2734
|0.00
|0.00
|57.00
|50
|2818248
|4010100
|2006.05.29 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2842
|1.2642
|2006.05.30 09:10
|1.2842
|0.00
|0.00
|-100.00
|51
|2826471
|4010100
|2006.05.29 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2754
|1.2854
|1.2654
|2006.05.30 10:02
|1.2854
|0.00
|0.00
|-100.00
|52
|2853283
|4010100
|2006.05.30 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.2838
|1.2740
|2006.05.30 16:19
|1.2838
|0.00
|0.00
|2.00
|53
|2860194
|4010100
|2006.05.30 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2872
|1.2877
|1.2972
|2006.05.30 18:32
|1.2877
|0.00
|0.00
|5.00
|54
|2925441
|4010100
|2006.06.01 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2786
|1.2793
|1.2886
|2006.06.01 22:26
|1.2793
|0.00
|0.00
|7.00
|55
|2930765
|4010100
|2006.06.01 13:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2754
|1.2666
|2006.06.01 17:01
|1.2754
|0.00
|0.00
|12.00
|56
|2939673
|4010100
|2006.06.01 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2790
|1.2868
|2006.06.01 22:37
|1.2790
|0.00
|0.00
|22.00
|57
|2956159
|4010100
|2006.06.02 09:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2900
|1.2700
|2006.06.02 15:32
|1.2900
|0.00
|0.00
|-100.00
|58
|2959791
|4010100
|2006.06.02 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.2877
|1.2913
|2006.06.02 15:43
|1.2913
|0.00
|0.00
|100.00
|59
|2988648
|4010100
|2006.06.05 10:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2959
|1.2859
|1.3059
|2006.06.06 13:24
|1.2859
|0.00
|0.00
|-100.00
|60
|3029774
|4010100
|2006.06.06 11:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2899
|1.2839
|1.2799
|2006.06.06 19:38
|1.2839
|0.00
|0.00
|60.00
|61
|3071838
|4010100
|2006.06.07 13:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2791
|1.2702
|2006.06.07 18:16
|1.2791
|0.00
|0.00
|11.00
|62
|3132221
|4010100
|2006.06.09 08:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2646
|1.2652
|1.2746
|2006.06.09 17:27
|1.2652
|0.00
|0.00
|6.00
|63
|3183535
|4010100
|2006.06.12 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2604
|1.2616
|1.2704
|2006.06.14 17:26
|1.2616
|0.00
|0.00
|12.00
|64
|3212057
|4010100
|2006.06.13 16:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2590
|1.2614
|1.2690
|2006.06.14 17:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|24.00
|65
|3329771
|4010100
|2006.06.19 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2598
|1.2647
|1.2698
|2006.06.22 10:45
|1.2647
|0.00
|0.00
|49.00
|66
|3331093
|4010100
|2006.06.19 09:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.2569
|1.2484
|2006.06.20 15:58
|1.2569
|0.00
|0.00
|15.00
|67
|3373540
|4010100
|2006.06.20 16:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.2586
|1.2664
|2006.06.20 21:51
|1.2586
|0.00
|0.00
|22.00
|68
|3443589
|4010100
|2006.06.23 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2579
|1.2479
|1.2679
|2006.06.23 15:49
|1.2479
|0.00
|0.00
|-100.00
|69
|3462265
|4010100
|2006.06.23 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|1.2553
|1.2627
|2006.06.26 12:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|26.00
|70
|3485612
|4010100
|2006.06.26 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2548
|1.2546
|1.2448
|2006.06.28 21:08
|1.2546
|0.00
|0.00
|2.00
|71
|3504158
|4010100
|2006.06.27 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2612
|1.2680
|1.2712
|2006.06.30 04:36
|1.2712
|0.00
|0.00
|100.00
|72
|3598675
|4010100
|2006.06.30 10:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2717
|1.2768
|1.2817
|2006.07.03 11:25
|1.2768
|0.00
|0.00
|51.00
|73
|3604605
|4010100
|2006.06.30 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2716
|1.2767
|1.2816
|2006.07.03 11:26
|1.2767
|0.00
|0.00
|51.00
|74
|3624209
|4010100
|2006.07.03 09:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2791
|1.2891
|2006.07.04 14:09
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|75
|3630845
|4010100
|2006.07.03 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2795
|1.2807
|1.2895
|2006.07.05 09:21
|1.2807
|0.00
|0.00
|12.00
|76
|3635641
|4010100
|2006.07.03 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2806
|1.2892
|2006.07.05 09:22
|1.2806
|0.00
|0.00
|14.00
|77
|3660950
|4010100
|2006.07.04 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2710
|1.2910
|2006.07.05 17:16
|1.2710
|0.00
|0.00
|-100.00
|78
|3681774
|4010100
|2006.07.05 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2830
|1.2875
|2006.07.07 15:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|55.00
|79
|3684893
|4010100
|2006.07.05 15:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2746
|1.2736
|1.2646
|2006.07.05 21:43
|1.2736
|0.00
|0.00
|10.00
|80
|3759592
|4010100
|2006.07.10 09:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2708
|1.2908
|2006.07.11 09:56
|1.2708
|0.00
|0.00
|-100.00
|81
|3760594
|4010100
|2006.07.10 09:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2753
|1.2689
|2006.07.10 18:55
|1.2753
|0.00
|0.00
|36.00
|82
|3799649
|4010100
|2006.07.11 13:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2709
|1.2632
|2006.07.12 18:59
|1.2709
|0.00
|0.00
|23.00
|83
|3849334
|4010100
|2006.07.13 09:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2702
|1.2695
|1.2602
|2006.07.13 21:31
|1.2695
|0.00
|0.00
|7.00
|84
|3885257
|4010100
|2006.07.14 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2679
|1.2579
|1.2779
|2006.07.17 11:15
|1.2579
|0.00
|0.00
|-100.00
|85
|3946377
|4010100
|2006.07.18 15:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2507
|1.2425
|2006.07.18 18:33
|1.2507
|0.00
|0.00
|18.00
|86
|3949722
|4010100
|2006.07.18 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2522
|1.2507
|1.2422
|2006.07.18 18:33
|1.2507
|0.00
|0.00
|15.00
|0.00
|0.00
|931.00
|
|Summary P/L:
|931.00
|
* * *