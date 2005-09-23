FIBO Group, Ltd.
|Account: 6827
|Name: Eric7001
|Currency: USD
|2005 October 7, 18:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|101432
|2005.09.23 21:40
|balance
|Deposit
|5 000.00
|102543
|2005.09.26 10:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7740
|1.7739
|1.7720
|2005.09.26 11:57
|1.7739
|0.00
|0.00
|1.00
|102700
|2005.09.26 11:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7740
|1.7740
|1.7760
|2005.09.26 17:48
|1.7760
|0.00
|0.00
|20.00
|103147
|2005.09.26 14:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7559
|0.0000
|0.7579
|2005.09.28 08:15
|0.7579
|0.00
|0.26
|20.00
|103803
|2005.09.26 18:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.30
|0.00
|112.50
|2005.09.27 01:52
|112.33
|0.00
|0.20
|2.67
|103830
|2005.09.26 18:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2916
|0.0000
|1.2936
|2005.09.26 19:38
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|103950
|2005.09.26 19:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2916
|1.2915
|1.2896
|2005.09.26 20:51
|1.2896
|0.00
|0.00
|15.51
|104316
|2005.09.27 01:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.33
|0.00
|112.13
|2005.09.28 23:50
|113.06
|0.00
|-1.38
|-64.57
|104357
|2005.09.27 03:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1706
|1.1707
|1.1726
|2005.09.27 08:01
|1.1726
|0.00
|0.00
|17.05
|104412
|2005.09.27 05:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2028
|1.2030
|1.2048
|2005.09.27 11:20
|1.2030
|0.00
|0.00
|2.00
|105348
|2005.09.27 07:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7704
|1.7703
|1.7684
|2005.09.27 08:01
|1.7684
|0.00
|0.00
|20.00
|108805
|2005.09.27 13:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|2005.09.27 15:50
|1.2974
|0.00
|0.00
|-19.27
|109753
|2005.09.27 14:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1740
|1.1741
|1.1760
|2005.09.27 14:57
|1.1760
|0.00
|0.00
|17.01
|110579
|2005.09.27 15:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2974
|0.0000
|1.2994
|2005.09.27 18:40
|1.2994
|0.00
|0.00
|15.39
|112790
|2005.09.27 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7665
|1.7666
|1.7685
|2005.09.28 02:17
|1.7685
|0.00
|0.53
|20.00
|113356
|2005.09.27 20:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2964
|1.2965
|1.2984
|2005.09.28 17:49
|1.2965
|0.00
|0.16
|0.77
|122421
|2005.09.28 23:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.07
|113.07
|113.27
|2005.09.29 16:51
|113.07
|0.00
|0.59
|0.00
|122719
|2005.09.29 01:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2898
|0.0000
|1.2918
|2005.09.29 02:46
|1.2918
|0.00
|0.00
|15.48
|122769
|2005.09.29 01:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1735
|1.1735
|1.1755
|2005.09.29 14:44
|1.1755
|0.00
|0.00
|17.01
|123462
|2005.09.29 04:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7687
|1.7687
|1.7707
|2005.09.30 16:43
|1.7687
|0.00
|0.53
|0.00
|123476
|2005.09.29 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2899
|1.2899
|1.2919
|2005.09.29 09:42
|1.2919
|0.00
|0.00
|15.48
|123691
|2005.09.29 05:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.7592
|0.7592
|0.7612
|2005.09.29 10:59
|0.7612
|0.00
|0.00
|20.00
|127235
|2005.09.29 19:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2960
|1.2960
|1.2980
|2005.09.30 09:33
|1.2960
|0.00
|0.16
|0.00
|127809
|2005.09.29 22:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7605
|0.7606
|0.7625
|2005.09.30 08:59
|0.7606
|0.00
|0.13
|1.00
|128041
|2005.09.30 00:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1713
|1.1713
|1.1693
|2005.09.30 10:15
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|131635
|2005.09.30 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2943
|1.2944
|1.2963
|2005.09.30 20:40
|1.2963
|0.00
|0.00
|15.43
|132309
|2005.09.30 13:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.7614
|0.7615
|0.7634
|2005.09.30 16:59
|0.7634
|0.00
|0.00
|20.00
|133220
|2005.09.30 17:43
|sell
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.0000
|0.7618
|2005.09.30 19:10
|0.7641
|0.00
|0.00
|-3.00
|135580
|2005.09.30 23:59
|balance
|IR
|2.22
|136912
|2005.10.03 06:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.03
|114.05
|114.23
|2005.10.03 16:28
|114.23
|0.00
|0.00
|17.51
|137124
|2005.10.03 08:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.3003
|1.3003
|1.3023
|2005.10.03 10:39
|1.3023
|0.00
|0.00
|30.71
|138875
|2005.10.03 23:42
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1655
|1.1655
|1.1635
|2005.10.04 06:06
|1.1655
|0.00
|-0.50
|0.00
|139514
|2005.10.04 05:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.06
|0.00
|114.26
|2005.10.04 07:28
|114.15
|0.00
|0.00
|15.77
|140075
|2005.10.04 07:23
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1658
|0.0000
|1.1638
|2005.10.04 07:45
|1.1660
|0.00
|0.00
|-3.43
|140282
|2005.10.04 08:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1659
|1.1659
|1.1679
|2005.10.04 08:49
|1.1659
|0.00
|0.00
|0.00
|144575
|2005.10.04 21:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7604
|1.7604
|1.7624
|2005.10.05 05:12
|1.7624
|0.00
|1.07
|40.00
|144874
|2005.10.05 04:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|113.98
|0.00
|114.18
|2005.10.05 16:04
|113.88
|0.00
|0.00
|-17.56
|145239
|2005.10.05 07:23
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1734
|1.1735
|1.1754
|2005.10.05 14:21
|1.1754
|0.00
|0.00
|34.02
|147541
|2005.10.05 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7626
|1.7626
|1.7646
|2005.10.05 16:36
|1.7646
|0.00
|0.00
|40.00
|148213
|2005.10.05 16:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7573
|0.0000
|0.7593
|2005.10.06 08:49
|0.7593
|0.00
|0.80
|40.00
|148297
|2005.10.05 16:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|113.89
|113.87
|113.69
|2005.10.05 16:45
|113.87
|0.00
|0.00
|3.51
|144751
|2005.10.05 01:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.3020
|0.0000
|1.3040
|2005.10.06 22:52
|1.2702
|0.00
|0.94
|-500.71
|150440
|2005.10.06 01:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7676
|0.0000
|1.7656
|2005.10.07 14:30
|1.7656
|0.00
|-2.21
|40.00
|
|0.00
|1.28
|-91.22
|Closed P/L:
|-89.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|144815
|2005.10.05 03:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|
|1.2109
|0.00
|0.65
|-374.00
|156362
|2005.10.06 22:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|
|1.2810
|0.00
|-2.22
|-170.18
|
|0.00
|-1.57
|-544.18
|
|Floating P/L:
|-545.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 002.22
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-89.94
|Floating P/L:
|-545.75
|Margin:
|219.22
|Balance:
|4 912.28
|Equity:
|4 366.53
|Free Margin:
|4 147.31