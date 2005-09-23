FIBO Group, Ltd.

Account: 6827 Name: Eric7001 Currency: USD 2005 October 7, 18:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
1014322005.09.23 21:40balanceDeposit5 000.00
1025432005.09.26 10:53sell0.10gbpusd1.77401.77391.77202005.09.26 11:571.77390.000.001.00
1027002005.09.26 11:57buy0.10gbpusd1.77401.77401.77602005.09.26 17:481.77600.000.0020.00
1031472005.09.26 14:32buy0.10audusd0.75590.00000.75792005.09.28 08:150.75790.000.2620.00
1038032005.09.26 18:21buy0.10usdjpy112.300.00112.502005.09.27 01:52112.330.000.202.67
1038302005.09.26 18:32buy0.10usdchf1.29160.00001.29362005.09.26 19:381.29160.000.000.00
1039502005.09.26 19:39sell0.10usdchf1.29161.29151.28962005.09.26 20:511.28960.000.0015.51
1043162005.09.27 01:53sell0.10usdjpy112.330.00112.132005.09.28 23:50113.060.00-1.38-64.57
1043572005.09.27 03:44buy0.10usdcad1.17061.17071.17262005.09.27 08:011.17260.000.0017.05
1044122005.09.27 05:03buy0.10eurusd1.20281.20301.20482005.09.27 11:201.20300.000.002.00
1053482005.09.27 07:29sell0.10gbpusd1.77041.77031.76842005.09.27 08:011.76840.000.0020.00
1088052005.09.27 13:07sell0.10usdchf1.29490.00001.29292005.09.27 15:501.29740.000.00-19.27
1097532005.09.27 14:48buy0.10usdcad1.17401.17411.17602005.09.27 14:571.17600.000.0017.01
1105792005.09.27 15:50buy0.10usdchf1.29740.00001.29942005.09.27 18:401.29940.000.0015.39
1127902005.09.27 19:21buy0.10gbpusd1.76651.76661.76852005.09.28 02:171.76850.000.5320.00
1133562005.09.27 20:48buy0.10usdchf1.29641.29651.29842005.09.28 17:491.29650.000.160.77
1224212005.09.28 23:50buy0.10usdjpy113.07113.07113.272005.09.29 16:51113.070.000.590.00
1227192005.09.29 01:24buy0.10usdchf1.28980.00001.29182005.09.29 02:461.29180.000.0015.48
1227692005.09.29 01:46buy0.10usdcad1.17351.17351.17552005.09.29 14:441.17550.000.0017.01
1234622005.09.29 04:56buy0.10gbpusd1.76871.76871.77072005.09.30 16:431.76870.000.530.00
1234762005.09.29 05:00buy0.10usdchf1.28991.28991.29192005.09.29 09:421.29190.000.0015.48
1236912005.09.29 05:54buy0.10audusd0.75920.75920.76122005.09.29 10:590.76120.000.0020.00
1272352005.09.29 19:17buy0.10usdchf1.29601.29601.29802005.09.30 09:331.29600.000.160.00
1278092005.09.29 22:32buy0.10audusd0.76050.76060.76252005.09.30 08:590.76060.000.131.00
1280412005.09.30 00:59sell0.10usdcad1.17131.17131.16932005.09.30 10:151.17130.000.000.00
1316352005.09.30 10:46buy0.10usdchf1.29431.29441.29632005.09.30 20:401.29630.000.0015.43
1323092005.09.30 13:50buy0.10audusd0.76140.76150.76342005.09.30 16:590.76340.000.0020.00
1332202005.09.30 17:43sell0.10audusd0.76380.00000.76182005.09.30 19:100.76410.000.00-3.00
1355802005.09.30 23:59balanceIR2.22
1369122005.10.03 06:54buy0.10usdjpy114.03114.05114.232005.10.03 16:28114.230.000.0017.51
1371242005.10.03 08:48buy0.20usdchf1.30031.30031.30232005.10.03 10:391.30230.000.0030.71
1388752005.10.03 23:42sell0.20usdcad1.16551.16551.16352005.10.04 06:061.16550.00-0.500.00
1395142005.10.04 05:26buy0.20usdjpy114.060.00114.262005.10.04 07:28114.150.000.0015.77
1400752005.10.04 07:23sell0.20usdcad1.16580.00001.16382005.10.04 07:451.16600.000.00-3.43
1402822005.10.04 08:00buy0.20usdcad1.16591.16591.16792005.10.04 08:491.16590.000.000.00
1445752005.10.04 21:55buy0.20gbpusd1.76041.76041.76242005.10.05 05:121.76240.001.0740.00
1448742005.10.05 04:13buy0.20usdjpy113.980.00114.182005.10.05 16:04113.880.000.00-17.56
1452392005.10.05 07:23buy0.20usdcad1.17341.17351.17542005.10.05 14:211.17540.000.0034.02
1475412005.10.05 14:06buy0.20gbpusd1.76261.76261.76462005.10.05 16:361.76460.000.0040.00
1482132005.10.05 16:00buy0.20audusd0.75730.00000.75932005.10.06 08:490.75930.000.8040.00
1482972005.10.05 16:04sell0.20usdjpy113.89113.87113.692005.10.05 16:45113.870.000.003.51
1447512005.10.05 01:51buy0.20usdchf1.30200.00001.30402005.10.06 22:521.27020.000.94-500.71
1504402005.10.06 01:19sell0.20gbpusd1.76760.00001.76562005.10.07 14:301.76560.00-2.2140.00
  0.00 1.28 -91.22
Closed P/L: -89.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
1448152005.10.05 03:08sell0.20eurusd1.19220.00001.1902 1.21090.000.65-374.00
1563622005.10.06 22:54sell0.20usdchf1.27010.00001.2681 1.28100.00-2.22-170.18
  0.00 -1.57 -544.18
 Floating P/L: -545.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 002.22 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -89.94 Floating P/L: -545.75 Margin: 219.22
Balance: 4 912.28 Equity: 4 366.53 Free Margin: 4 147.31