MetaQuotes Software Corp.
|Account: 169003
|Name: Daytrader real
|Currency: USD
|2005 September 26, 08:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1904688
|2005.09.15 22:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1905132
|2005.09.15 23:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|110.67
|110.72
|110.90
|2005.09.16 03:22
|110.90
|0.00
|2.71
|207.39
|1906108
|2005.09.16 01:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2232
|1.2230
|1.2212
|2005.09.16 15:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|200.00
|1906503
|2005.09.16 01:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8074
|1.8074
|1.8094
|2005.09.16 06:13
|1.8094
|0.00
|0.00
|200.00
|1908484
|2005.09.16 04:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|2005.09.16 14:19
|1.2670
|0.00
|0.00
|157.85
|1918250
|2005.09.16 16:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8028
|1.8028
|1.8048
|2005.09.16 17:18
|1.8048
|0.00
|0.00
|200.00
|1933857
|2005.09.19 19:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8017
|1.8018
|1.8037
|2005.09.19 20:49
|1.8037
|0.00
|0.00
|200.00
|1941133
|2005.09.20 06:44
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2762
|1.2762
|1.2782
|2005.09.20 10:26
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1941432
|2005.09.20 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2160
|1.2162
|1.2180
|2005.09.20 08:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|200.00
|1949815
|2005.09.20 17:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2172
|1.2170
|1.2152
|2005.09.20 20:18
|1.2152
|0.00
|0.00
|200.00
|1951286
|2005.09.20 20:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|2005.09.21 03:30
|1.2801
|0.00
|-4.48
|-265.60
|1951463
|2005.09.20 20:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8041
|1.8041
|1.8021
|2005.09.20 20:22
|1.8021
|0.00
|0.00
|200.00
|1954527
|2005.09.21 03:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|2005.09.21 19:21
|1.2713
|0.00
|0.00
|-700.07
|1954741
|2005.09.21 04:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2141
|0.0000
|1.2121
|2005.09.21 19:21
|1.2208
|0.00
|0.00
|-670.00
|1970487
|2005.09.21 23:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2703
|1.2703
|1.2723
|2005.09.22 04:00
|1.2723
|0.00
|6.49
|157.20
|1973656
|2005.09.22 04:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.64
|111.62
|111.44
|2005.09.22 08:51
|111.44
|0.00
|0.00
|179.47
|1974469
|2005.09.22 05:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2721
|0.0000
|1.2741
|2005.09.22 06:53
|1.2741
|0.00
|0.00
|156.96
|1976451
|2005.09.22 08:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8081
|1.8081
|1.8061
|2005.09.22 11:08
|1.8061
|0.00
|0.00
|200.00
|1977309
|2005.09.22 09:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|2005.09.22 14:40
|1.2723
|0.00
|0.00
|157.20
|1981866
|2005.09.22 14:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8020
|1.8019
|1.8000
|2005.09.22 14:21
|1.8000
|0.00
|0.00
|200.00
|1989303
|2005.09.23 00:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.67
|0.00
|111.87
|2005.09.23 02:33
|111.64
|0.00
|0.00
|-26.87
|1989680
|2005.09.23 01:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2785
|1.2785
|1.2805
|2005.09.23 03:25
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|1990507
|2005.09.23 02:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.64
|111.64
|111.44
|2005.09.23 06:33
|111.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1991020
|2005.09.23 03:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7900
|1.7901
|1.7920
|2005.09.23 03:43
|1.7920
|0.00
|0.00
|200.00
|1992474
|2005.09.23 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7912
|0.0000
|1.7932
|2005.09.23 17:27
|1.7780
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|1992498
|2005.09.23 07:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.61
|0.00
|111.41
|2005.09.23 11:00
|111.41
|0.00
|0.00
|179.52
|1994610
|2005.09.23 09:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2123
|1.2123
|1.2143
|2005.09.23 10:49
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|1994638
|2005.09.23 09:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|2005.09.23 11:00
|1.2794
|0.00
|0.00
|156.36
|2005574
|2005.09.23 22:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7773
|1.7772
|1.7753
|2005.09.23 22:42
|1.7753
|0.00
|0.00
|200.00
|2005810
|2005.09.23 22:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7766
|0.0000
|1.7786
|2005.09.26 06:13
|1.7742
|0.00
|2.25
|-240.00
|
|0.00
|6.97
|329.41
|Closed P/L:
|336.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2003776
|2005.09.23 18:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.23
|0.00
|112.03
|
|112.42
|0.00
|-6.22
|-169.01
|2009207
|2005.09.26 08:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2036
|0.0000
|1.2056
|
|1.2024
|0.00
|0.00
|-120.00
|
|0.00
|-6.22
|-289.01
|
|Floating P/L:
|-295.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|336.38
|Floating P/L:
|-295.23
|Margin:
|2 203.60
|Balance:
|10 336.38
|Equity:
|10 041.15
|Free Margin:
|7 837.55