MetaQuotes Software Corp.

Account: 169003 Name: Daytrader real Currency: USD 2005 September 26, 08:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
19046882005.09.15 22:03balanceDeposit10 000.00
19051322005.09.15 23:02buy1.00usdjpy110.67110.72110.902005.09.16 03:22110.900.002.71207.39
19061082005.09.16 01:09sell1.00eurusd1.22321.22301.22122005.09.16 15:011.22120.000.00200.00
19065032005.09.16 01:51buy1.00gbpusd1.80741.80741.80942005.09.16 06:131.80940.000.00200.00
19084842005.09.16 04:57buy1.00usdchf1.26500.00001.26702005.09.16 14:191.26700.000.00157.85
19182502005.09.16 16:39buy1.00gbpusd1.80281.80281.80482005.09.16 17:181.80480.000.00200.00
19338572005.09.19 19:27buy1.00gbpusd1.80171.80181.80372005.09.19 20:491.80370.000.00200.00
19411332005.09.20 06:44buy1.00usdchf1.27621.27621.27822005.09.20 10:261.27620.000.000.00
19414322005.09.20 07:17buy1.00eurusd1.21601.21621.21802005.09.20 08:301.21800.000.00200.00
19498152005.09.20 17:18sell1.00eurusd1.21721.21701.21522005.09.20 20:181.21520.000.00200.00
19512862005.09.20 20:13sell1.00usdchf1.27670.00001.27472005.09.21 03:301.28010.00-4.48-265.60
19514632005.09.20 20:19sell1.00gbpusd1.80411.80411.80212005.09.20 20:221.80210.000.00200.00
19545272005.09.21 03:30buy1.00usdchf1.28020.00001.28222005.09.21 19:211.27130.000.00-700.07
19547412005.09.21 04:08sell1.00eurusd1.21410.00001.21212005.09.21 19:211.22080.000.00-670.00
19704872005.09.21 23:23buy1.00usdchf1.27031.27031.27232005.09.22 04:001.27230.006.49157.20
19736562005.09.22 04:17sell1.00usdjpy111.64111.62111.442005.09.22 08:51111.440.000.00179.47
19744692005.09.22 05:53buy1.00usdchf1.27210.00001.27412005.09.22 06:531.27410.000.00156.96
19764512005.09.22 08:09sell1.00gbpusd1.80811.80811.80612005.09.22 11:081.80610.000.00200.00
19773092005.09.22 09:04buy1.00usdchf1.27030.00001.27232005.09.22 14:401.27230.000.00157.20
19818662005.09.22 14:03sell1.00gbpusd1.80201.80191.80002005.09.22 14:211.80000.000.00200.00
19893032005.09.23 00:23buy1.00usdjpy111.670.00111.872005.09.23 02:33111.640.000.00-26.87
19896802005.09.23 01:09buy1.00usdchf1.27851.27851.28052005.09.23 03:251.27850.000.000.00
19905072005.09.23 02:34sell1.00usdjpy111.64111.64111.442005.09.23 06:33111.640.000.000.00
19910202005.09.23 03:20buy1.00gbpusd1.79001.79011.79202005.09.23 03:431.79200.000.00200.00
19924742005.09.23 07:25buy1.00gbpusd1.79120.00001.79322005.09.23 17:271.77800.000.00-1 320.00
19924982005.09.23 07:27sell1.00usdjpy111.610.00111.412005.09.23 11:00111.410.000.00179.52
19946102005.09.23 09:35buy1.00eurusd1.21231.21231.21432005.09.23 10:491.21230.000.000.00
19946382005.09.23 09:37sell1.00usdchf1.28140.00001.27942005.09.23 11:001.27940.000.00156.36
20055742005.09.23 22:04sell1.00gbpusd1.77731.77721.77532005.09.23 22:421.77530.000.00200.00
20058102005.09.23 22:45buy1.00gbpusd1.77660.00001.77862005.09.26 06:131.77420.002.25-240.00
  0.00 6.97 329.41
Closed P/L: 336.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
20037762005.09.23 18:32sell1.00usdjpy112.230.00112.03 112.420.00-6.22-169.01
20092072005.09.26 08:07buy1.00eurusd1.20360.00001.2056 1.20240.000.00-120.00
  0.00 -6.22 -289.01
 Floating P/L: -295.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 336.38 Floating P/L: -295.23 Margin: 2 203.60
Balance: 10 336.38 Equity: 10 041.15 Free Margin: 7 837.55