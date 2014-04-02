Strategy Tester Report
R_02
EGlobal-Demo (Build 765)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2014.04.02 00:00 - 2014.07.01 23:59 (2014.04.02 - 2014.07.02)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersUse_TP=true; TP=60; Use_SL=true; SL=800; AllCloseWithReverseSignal=true; MaxOrders=9; Distance=25; RSIperiod=14; Delta=0.5; Lots=1; Duplex=false; Magic=666999; InitialPoint=50; Use_Gold=true; GoldShift1=1; GoldDistancePips1=-15; Use_Violet=true; VioletShift1=18; VioletDistancePips1=-120; Use_Chocolate=false; ChocolateShift1=10; ChocolateDistancePips1=-225; Use_White=false; WhiteShift1=17; WhiteDistancePips1=180;
Bars in test2550Ticks modelled4094Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit100000.00Spread2
Total net profit10631.97Gross profit16748.26Gross loss-6116.29
Profit factor2.74Expected payoff312.70
Absolute drawdown1876.10Maximal drawdown7662.70 (6.92%)Relative drawdown6.92% (7662.70)
Total trades34Short positions (won %)14 (100.00%)Long positions (won %)20 (85.00%)
Profit trades (% of total)31 (91.18%)Loss trades (% of total)3 (8.82%)
Largestprofit trade598.28loss trade-3159.56
Averageprofit trade540.27loss trade-2038.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (16398.42)consecutive losses (loss in money)2 (-6085.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16398.42 (29)consecutive loss (count of losses)-6085.24 (2)
Averageconsecutive wins16consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12014.04.02 00:00buy stop11.001.38201.30201.3880
22014.04.02 00:00sell stop21.001.37701.45701.3710
32014.04.02 01:00buy stop31.001.38221.30221.3882
42014.04.02 01:00sell stop41.001.37721.45721.3712
52014.04.02 02:00sell stop51.001.37701.45701.3710
62014.04.02 03:00buy stop61.001.38231.30231.3883
72014.04.02 03:00sell stop71.001.37731.45731.3713
82014.04.02 04:00buy stop81.001.38311.30311.3891
92014.04.02 04:00sell stop91.001.37811.45811.3721
102014.04.02 05:00buy stop101.001.38301.30301.3890
112014.04.02 09:00buy11.001.38201.30201.3880
122014.04.02 09:00buy31.001.38221.30221.3882
132014.04.02 09:00delete21.001.37701.45701.3710
142014.04.02 09:00buy stop111.001.38381.30381.3898
152014.04.02 15:00sell91.001.37811.45811.3721
162014.04.02 15:00delete81.001.38311.30311.3891
172014.04.02 15:00delete61.001.38231.30231.3883
182014.04.02 15:00buy stop121.001.38141.30141.3874
192014.04.02 15:00sell stop131.001.37641.45641.3704
202014.04.02 17:00sell41.001.37721.45721.3712
212014.04.02 17:00sell51.001.37701.45701.3710
222014.04.02 17:00sell71.001.37731.45731.3713
232014.04.02 18:00sell131.001.37641.45641.3704
242014.04.02 18:00delete121.001.38141.30141.3874
252014.04.02 18:00delete111.001.38381.30381.3898
262014.04.02 18:00delete101.001.38301.30301.3890
272014.04.02 18:00buy stop141.001.37871.29871.3847
282014.04.02 18:00sell stop151.001.37371.45371.3677
292014.04.02 19:00buy stop161.001.37931.29931.3853
302014.04.03 15:00buy141.001.37871.29871.3847
312014.04.03 15:00buy161.001.37931.29931.3853
322014.04.03 15:00delete151.001.37371.45371.3677
332014.04.03 15:00buy stop171.001.37851.29851.3845
342014.04.03 16:00t/p41.001.37121.45721.3712594.84100594.84
352014.04.03 16:00t/p71.001.37131.45731.3713594.84101189.68
362014.04.03 16:00t/p91.001.37211.45811.3721594.84101784.52
372014.04.03 16:00buy stop181.001.37451.29451.3805
382014.04.03 16:00sell stop191.001.36951.44951.3635
392014.04.03 17:00t/p51.001.37101.45701.3710594.84102379.36
402014.04.03 17:00t/p131.001.37041.45641.3704594.84102974.20
412014.04.03 17:00buy stop201.001.37421.29421.3802
422014.04.03 17:00sell stop211.001.36921.44921.3632
432014.04.03 18:00buy stop221.001.37341.29341.3794
442014.04.04 15:00sell191.001.36951.44951.3635
452014.04.04 15:00sell211.001.36921.44921.3632
462014.04.04 15:00delete201.001.37421.29421.3802
472014.04.04 15:00delete181.001.37451.29451.3805
482014.04.04 15:00delete171.001.37851.29851.3845
492014.04.04 15:00buy stop231.001.37441.29441.3804
502014.04.04 15:00sell stop241.001.36941.44941.3634
512014.04.04 16:00sell241.001.36941.44941.3634
522014.04.04 16:00delete231.001.37441.29441.3804
532014.04.04 16:00delete221.001.37341.29341.3794
542014.04.04 16:00buy stop251.001.37201.29201.3780
552014.04.04 16:00sell stop261.001.36701.44701.3610
562014.04.04 17:00buy251.001.37201.29201.3780
572014.04.04 17:00buy stop271.001.37201.29201.3780
582014.04.07 10:00buy271.001.37201.29201.3780
592014.04.07 10:00delete261.001.36701.44701.3610
602014.04.07 10:00buy stop281.001.37441.29441.3804
612014.04.07 16:00buy281.001.37441.29441.3804
622014.04.08 14:00t/p251.001.37801.29201.3780591.94103566.14
632014.04.08 14:00t/p271.001.37801.29201.3780595.97104162.11
642014.04.08 14:00buy stop291.001.38031.30031.3863
652014.04.08 14:00sell stop301.001.37531.45531.3693
662014.04.08 16:00t/p281.001.38041.29441.3804595.97104758.08
672014.04.08 16:00buy291.001.38031.30031.3863
682014.04.08 16:00sell stop311.001.37751.45751.3715
692014.04.09 21:00t/p141.001.38471.29871.3847583.88105341.96
702014.04.09 21:00t/p161.001.38531.29931.3853583.88105925.84
712014.04.09 21:00sell stop321.001.38311.46311.3771
722014.04.09 22:00buy stop331.001.38821.30821.3942
732014.04.10 03:00t/p291.001.38631.30031.3863583.88106509.72
742014.04.10 03:00buy stop341.001.38961.30961.3956
752014.04.10 17:00t/p11.001.38801.30201.3880559.70107069.42
762014.04.10 17:00t/p31.001.38821.30221.3882559.70107629.12
772014.04.10 17:00buy331.001.38821.30821.3942
782014.04.10 17:00delete321.001.38311.46311.3771
792014.04.10 17:00delete311.001.37751.45751.3715
802014.04.10 17:00delete301.001.37531.45531.3693
812014.04.10 17:00buy stop351.001.39071.31071.3967
822014.04.10 17:00sell stop361.001.38571.46571.3797
832014.04.10 18:00buy341.001.38961.30961.3956
842014.04.10 18:00buy stop371.001.39181.31181.3978
852014.04.10 18:00sell stop381.001.38681.46681.3808
862014.04.10 19:00sell stop391.001.38641.46641.3804
872014.04.11 10:00buy351.001.39071.31071.3967
882014.04.11 15:00sell381.001.38681.46681.3808
892014.04.11 15:00sell391.001.38641.46641.3804
902014.04.11 15:00delete371.001.39181.31181.3978
912014.04.11 15:00buy stop401.001.39011.31011.3961
922014.04.11 18:00buy401.001.39011.31011.3961
932014.04.11 18:00delete361.001.38571.46571.3797
942014.04.11 18:00buy stop411.001.39241.31241.3984
952014.04.15 10:00t/p381.001.38081.46681.3808596.56108225.68
962014.04.15 10:00t/p391.001.38041.46641.3804596.56108822.24
972014.04.15 10:00buy stop421.001.38271.30271.3887
982014.04.15 10:00sell stop431.001.37771.45771.3717
992014.04.15 17:00buy421.001.38271.30271.3887
1002014.04.30 12:00sell431.001.37771.45771.3717
1012014.04.30 12:00delete411.001.39241.31241.3984
1022014.04.30 12:00buy stop441.001.38491.30491.3909
1032014.04.30 14:00buy441.001.38491.30491.3909
1042014.05.01 09:00t/p421.001.38871.30271.3887527.46109349.70
1052014.05.01 09:00buy stop451.001.39141.31141.3974
1062014.05.06 10:00t/p441.001.39091.30491.3909575.82109925.52
1072014.05.06 10:00buy451.001.39141.31141.3974
1082014.05.06 10:00buy stop461.001.39491.31491.4009
1092014.05.06 14:00t/p331.001.39421.30821.3942503.28110428.80
1102014.05.06 14:00sell stop471.001.39151.47151.3855
1112014.05.06 15:00buy461.001.39491.31491.4009
1122014.05.07 09:00sell471.001.39151.47151.3855
1132014.05.08 14:00t/p341.001.39561.30961.3956487.16110915.96
1142014.05.08 14:00buy stop481.001.39741.31741.4034
1152014.05.08 15:00t/p351.001.39671.31071.3967491.19111407.15
1162014.05.08 15:00t/p401.001.39611.31011.3961491.19111898.34
1172014.05.08 15:00t/p451.001.39741.31141.3974583.88112482.22
1182014.05.08 15:00buy481.001.39741.31741.4034
1192014.05.08 15:00buy stop491.001.39371.31371.3997
1202014.05.08 15:00sell stop501.001.38871.46871.3827
1212014.05.08 16:00sell501.001.38871.46871.3827
1222014.05.08 16:00delete491.001.39371.31371.3997
1232014.05.08 16:00buy stop511.001.38971.30971.3957
1242014.05.08 16:00sell stop521.001.38471.46471.3787
1252014.05.08 17:00t/p471.001.38551.47151.3855594.84113077.06
1262014.05.08 17:00buy stop531.001.38901.30901.3950
1272014.05.08 22:00sell521.001.38471.46471.3787
1282014.05.08 22:00delete511.001.38971.30971.3957
1292014.05.08 22:00buy stop541.001.38751.30751.3935
1302014.05.09 09:00t/p501.001.38271.46871.3827598.28113675.34
1312014.05.09 09:00buy stop551.001.38521.30521.3912
1322014.05.09 14:00t/p521.001.37871.46471.3787598.28114273.62
1332014.05.09 14:00buy stop561.001.38091.30091.3869
1342014.05.13 13:00t/p431.001.37171.45771.3717577.64114851.26
1352014.05.13 13:00buy stop571.001.37401.29401.3800
1362014.05.23 11:00t/p191.001.36351.44951.3635515.72115366.98
1372014.05.23 11:00t/p211.001.36321.44921.3632515.72115882.70
1382014.05.23 11:00t/p241.001.36341.44941.3634515.72116398.42
1392014.05.23 11:00buy stop581.001.36471.28471.3707
1402014.05.23 11:00sell stop591.001.35971.43971.3537
1412014.05.23 12:00buy stop601.001.36471.28471.3707
1422014.05.26 10:00buy581.001.36471.28471.3707
1432014.05.26 10:00buy601.001.36471.28471.3707
1442014.05.26 10:00delete591.001.35971.43971.3537
1452014.05.26 10:00buy stop611.001.36681.28681.3728
1462014.05.27 03:00buy611.001.36681.28681.3728
1472014.07.01 23:59close at stop611.001.36791.28681.3728-31.05116367.37
1482014.07.01 23:59close at stop601.001.36791.28471.3707174.92116542.29
1492014.07.01 23:59close at stop581.001.36791.28471.3707174.92116717.21
1502014.07.01 23:59close at stop481.001.36791.31741.4034-3159.56113557.65
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