|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2014.04.02 00:00 - 2014.07.01 23:59 (2014.04.02 - 2014.07.02)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Use_TP=true; TP=60; Use_SL=true; SL=800; AllCloseWithReverseSignal=true; MaxOrders=9; Distance=25; RSIperiod=14; Delta=0.5; Lots=1; Duplex=false; Magic=666999; InitialPoint=50; Use_Gold=true; GoldShift1=1; GoldDistancePips1=-15; Use_Violet=true; VioletShift1=18; VioletDistancePips1=-120; Use_Chocolate=false; ChocolateShift1=10; ChocolateDistancePips1=-225; Use_White=false; WhiteShift1=17; WhiteDistancePips1=180;
|Bars in test
|2550
|Ticks modelled
|4094
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|100000.00
|Spread
|2
|Total net profit
|10631.97
|Gross profit
|16748.26
|Gross loss
|-6116.29
|Profit factor
|2.74
|Expected payoff
|312.70
|Absolute drawdown
|1876.10
|Maximal drawdown
|7662.70 (6.92%)
|Relative drawdown
|6.92% (7662.70)
|Total trades
|34
|Short positions (won %)
|14 (100.00%)
|Long positions (won %)
|20 (85.00%)
|Profit trades (% of total)
|31 (91.18%)
|Loss trades (% of total)
|3 (8.82%)
|Largest
|profit trade
|598.28
|loss trade
|-3159.56
|Average
|profit trade
|540.27
|loss trade
|-2038.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (16398.42)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-6085.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16398.42 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-6085.24 (2)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2014.04.02 00:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.3820
|1.3020
|1.3880
|2
|2014.04.02 00:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.3770
|1.4570
|1.3710
|3
|2014.04.02 01:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.3822
|1.3022
|1.3882
|4
|2014.04.02 01:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.3772
|1.4572
|1.3712
|5
|2014.04.02 02:00
|sell stop
|5
|1.00
|1.3770
|1.4570
|1.3710
|6
|2014.04.02 03:00
|buy stop
|6
|1.00
|1.3823
|1.3023
|1.3883
|7
|2014.04.02 03:00
|sell stop
|7
|1.00
|1.3773
|1.4573
|1.3713
|8
|2014.04.02 04:00
|buy stop
|8
|1.00
|1.3831
|1.3031
|1.3891
|9
|2014.04.02 04:00
|sell stop
|9
|1.00
|1.3781
|1.4581
|1.3721
|10
|2014.04.02 05:00
|buy stop
|10
|1.00
|1.3830
|1.3030
|1.3890
|11
|2014.04.02 09:00
|buy
|1
|1.00
|1.3820
|1.3020
|1.3880
|12
|2014.04.02 09:00
|buy
|3
|1.00
|1.3822
|1.3022
|1.3882
|13
|2014.04.02 09:00
|delete
|2
|1.00
|1.3770
|1.4570
|1.3710
|14
|2014.04.02 09:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.3838
|1.3038
|1.3898
|15
|2014.04.02 15:00
|sell
|9
|1.00
|1.3781
|1.4581
|1.3721
|16
|2014.04.02 15:00
|delete
|8
|1.00
|1.3831
|1.3031
|1.3891
|17
|2014.04.02 15:00
|delete
|6
|1.00
|1.3823
|1.3023
|1.3883
|18
|2014.04.02 15:00
|buy stop
|12
|1.00
|1.3814
|1.3014
|1.3874
|19
|2014.04.02 15:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3764
|1.4564
|1.3704
|20
|2014.04.02 17:00
|sell
|4
|1.00
|1.3772
|1.4572
|1.3712
|21
|2014.04.02 17:00
|sell
|5
|1.00
|1.3770
|1.4570
|1.3710
|22
|2014.04.02 17:00
|sell
|7
|1.00
|1.3773
|1.4573
|1.3713
|23
|2014.04.02 18:00
|sell
|13
|1.00
|1.3764
|1.4564
|1.3704
|24
|2014.04.02 18:00
|delete
|12
|1.00
|1.3814
|1.3014
|1.3874
|25
|2014.04.02 18:00
|delete
|11
|1.00
|1.3838
|1.3038
|1.3898
|26
|2014.04.02 18:00
|delete
|10
|1.00
|1.3830
|1.3030
|1.3890
|27
|2014.04.02 18:00
|buy stop
|14
|1.00
|1.3787
|1.2987
|1.3847
|28
|2014.04.02 18:00
|sell stop
|15
|1.00
|1.3737
|1.4537
|1.3677
|29
|2014.04.02 19:00
|buy stop
|16
|1.00
|1.3793
|1.2993
|1.3853
|30
|2014.04.03 15:00
|buy
|14
|1.00
|1.3787
|1.2987
|1.3847
|31
|2014.04.03 15:00
|buy
|16
|1.00
|1.3793
|1.2993
|1.3853
|32
|2014.04.03 15:00
|delete
|15
|1.00
|1.3737
|1.4537
|1.3677
|33
|2014.04.03 15:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.3785
|1.2985
|1.3845
|34
|2014.04.03 16:00
|t/p
|4
|1.00
|1.3712
|1.4572
|1.3712
|594.84
|100594.84
|35
|2014.04.03 16:00
|t/p
|7
|1.00
|1.3713
|1.4573
|1.3713
|594.84
|101189.68
|36
|2014.04.03 16:00
|t/p
|9
|1.00
|1.3721
|1.4581
|1.3721
|594.84
|101784.52
|37
|2014.04.03 16:00
|buy stop
|18
|1.00
|1.3745
|1.2945
|1.3805
|38
|2014.04.03 16:00
|sell stop
|19
|1.00
|1.3695
|1.4495
|1.3635
|39
|2014.04.03 17:00
|t/p
|5
|1.00
|1.3710
|1.4570
|1.3710
|594.84
|102379.36
|40
|2014.04.03 17:00
|t/p
|13
|1.00
|1.3704
|1.4564
|1.3704
|594.84
|102974.20
|41
|2014.04.03 17:00
|buy stop
|20
|1.00
|1.3742
|1.2942
|1.3802
|42
|2014.04.03 17:00
|sell stop
|21
|1.00
|1.3692
|1.4492
|1.3632
|43
|2014.04.03 18:00
|buy stop
|22
|1.00
|1.3734
|1.2934
|1.3794
|44
|2014.04.04 15:00
|sell
|19
|1.00
|1.3695
|1.4495
|1.3635
|45
|2014.04.04 15:00
|sell
|21
|1.00
|1.3692
|1.4492
|1.3632
|46
|2014.04.04 15:00
|delete
|20
|1.00
|1.3742
|1.2942
|1.3802
|47
|2014.04.04 15:00
|delete
|18
|1.00
|1.3745
|1.2945
|1.3805
|48
|2014.04.04 15:00
|delete
|17
|1.00
|1.3785
|1.2985
|1.3845
|49
|2014.04.04 15:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.3744
|1.2944
|1.3804
|50
|2014.04.04 15:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.3694
|1.4494
|1.3634
|51
|2014.04.04 16:00
|sell
|24
|1.00
|1.3694
|1.4494
|1.3634
|52
|2014.04.04 16:00
|delete
|23
|1.00
|1.3744
|1.2944
|1.3804
|53
|2014.04.04 16:00
|delete
|22
|1.00
|1.3734
|1.2934
|1.3794
|54
|2014.04.04 16:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.3720
|1.2920
|1.3780
|55
|2014.04.04 16:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.3670
|1.4470
|1.3610
|56
|2014.04.04 17:00
|buy
|25
|1.00
|1.3720
|1.2920
|1.3780
|57
|2014.04.04 17:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.3720
|1.2920
|1.3780
|58
|2014.04.07 10:00
|buy
|27
|1.00
|1.3720
|1.2920
|1.3780
|59
|2014.04.07 10:00
|delete
|26
|1.00
|1.3670
|1.4470
|1.3610
|60
|2014.04.07 10:00
|buy stop
|28
|1.00
|1.3744
|1.2944
|1.3804
|61
|2014.04.07 16:00
|buy
|28
|1.00
|1.3744
|1.2944
|1.3804
|62
|2014.04.08 14:00
|t/p
|25
|1.00
|1.3780
|1.2920
|1.3780
|591.94
|103566.14
|63
|2014.04.08 14:00
|t/p
|27
|1.00
|1.3780
|1.2920
|1.3780
|595.97
|104162.11
|64
|2014.04.08 14:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.3803
|1.3003
|1.3863
|65
|2014.04.08 14:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.3753
|1.4553
|1.3693
|66
|2014.04.08 16:00
|t/p
|28
|1.00
|1.3804
|1.2944
|1.3804
|595.97
|104758.08
|67
|2014.04.08 16:00
|buy
|29
|1.00
|1.3803
|1.3003
|1.3863
|68
|2014.04.08 16:00
|sell stop
|31
|1.00
|1.3775
|1.4575
|1.3715
|69
|2014.04.09 21:00
|t/p
|14
|1.00
|1.3847
|1.2987
|1.3847
|583.88
|105341.96
|70
|2014.04.09 21:00
|t/p
|16
|1.00
|1.3853
|1.2993
|1.3853
|583.88
|105925.84
|71
|2014.04.09 21:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.3831
|1.4631
|1.3771
|72
|2014.04.09 22:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.3882
|1.3082
|1.3942
|73
|2014.04.10 03:00
|t/p
|29
|1.00
|1.3863
|1.3003
|1.3863
|583.88
|106509.72
|74
|2014.04.10 03:00
|buy stop
|34
|1.00
|1.3896
|1.3096
|1.3956
|75
|2014.04.10 17:00
|t/p
|1
|1.00
|1.3880
|1.3020
|1.3880
|559.70
|107069.42
|76
|2014.04.10 17:00
|t/p
|3
|1.00
|1.3882
|1.3022
|1.3882
|559.70
|107629.12
|77
|2014.04.10 17:00
|buy
|33
|1.00
|1.3882
|1.3082
|1.3942
|78
|2014.04.10 17:00
|delete
|32
|1.00
|1.3831
|1.4631
|1.3771
|79
|2014.04.10 17:00
|delete
|31
|1.00
|1.3775
|1.4575
|1.3715
|80
|2014.04.10 17:00
|delete
|30
|1.00
|1.3753
|1.4553
|1.3693
|81
|2014.04.10 17:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.3907
|1.3107
|1.3967
|82
|2014.04.10 17:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.3857
|1.4657
|1.3797
|83
|2014.04.10 18:00
|buy
|34
|1.00
|1.3896
|1.3096
|1.3956
|84
|2014.04.10 18:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.3918
|1.3118
|1.3978
|85
|2014.04.10 18:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.3868
|1.4668
|1.3808
|86
|2014.04.10 19:00
|sell stop
|39
|1.00
|1.3864
|1.4664
|1.3804
|87
|2014.04.11 10:00
|buy
|35
|1.00
|1.3907
|1.3107
|1.3967
|88
|2014.04.11 15:00
|sell
|38
|1.00
|1.3868
|1.4668
|1.3808
|89
|2014.04.11 15:00
|sell
|39
|1.00
|1.3864
|1.4664
|1.3804
|90
|2014.04.11 15:00
|delete
|37
|1.00
|1.3918
|1.3118
|1.3978
|91
|2014.04.11 15:00
|buy stop
|40
|1.00
|1.3901
|1.3101
|1.3961
|92
|2014.04.11 18:00
|buy
|40
|1.00
|1.3901
|1.3101
|1.3961
|93
|2014.04.11 18:00
|delete
|36
|1.00
|1.3857
|1.4657
|1.3797
|94
|2014.04.11 18:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.3924
|1.3124
|1.3984
|95
|2014.04.15 10:00
|t/p
|38
|1.00
|1.3808
|1.4668
|1.3808
|596.56
|108225.68
|96
|2014.04.15 10:00
|t/p
|39
|1.00
|1.3804
|1.4664
|1.3804
|596.56
|108822.24
|97
|2014.04.15 10:00
|buy stop
|42
|1.00
|1.3827
|1.3027
|1.3887
|98
|2014.04.15 10:00
|sell stop
|43
|1.00
|1.3777
|1.4577
|1.3717
|99
|2014.04.15 17:00
|buy
|42
|1.00
|1.3827
|1.3027
|1.3887
|100
|2014.04.30 12:00
|sell
|43
|1.00
|1.3777
|1.4577
|1.3717
|101
|2014.04.30 12:00
|delete
|41
|1.00
|1.3924
|1.3124
|1.3984
|102
|2014.04.30 12:00
|buy stop
|44
|1.00
|1.3849
|1.3049
|1.3909
|103
|2014.04.30 14:00
|buy
|44
|1.00
|1.3849
|1.3049
|1.3909
|104
|2014.05.01 09:00
|t/p
|42
|1.00
|1.3887
|1.3027
|1.3887
|527.46
|109349.70
|105
|2014.05.01 09:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.3914
|1.3114
|1.3974
|106
|2014.05.06 10:00
|t/p
|44
|1.00
|1.3909
|1.3049
|1.3909
|575.82
|109925.52
|107
|2014.05.06 10:00
|buy
|45
|1.00
|1.3914
|1.3114
|1.3974
|108
|2014.05.06 10:00
|buy stop
|46
|1.00
|1.3949
|1.3149
|1.4009
|109
|2014.05.06 14:00
|t/p
|33
|1.00
|1.3942
|1.3082
|1.3942
|503.28
|110428.80
|110
|2014.05.06 14:00
|sell stop
|47
|1.00
|1.3915
|1.4715
|1.3855
|111
|2014.05.06 15:00
|buy
|46
|1.00
|1.3949
|1.3149
|1.4009
|112
|2014.05.07 09:00
|sell
|47
|1.00
|1.3915
|1.4715
|1.3855
|113
|2014.05.08 14:00
|t/p
|34
|1.00
|1.3956
|1.3096
|1.3956
|487.16
|110915.96
|114
|2014.05.08 14:00
|buy stop
|48
|1.00
|1.3974
|1.3174
|1.4034
|115
|2014.05.08 15:00
|t/p
|35
|1.00
|1.3967
|1.3107
|1.3967
|491.19
|111407.15
|116
|2014.05.08 15:00
|t/p
|40
|1.00
|1.3961
|1.3101
|1.3961
|491.19
|111898.34
|117
|2014.05.08 15:00
|t/p
|45
|1.00
|1.3974
|1.3114
|1.3974
|583.88
|112482.22
|118
|2014.05.08 15:00
|buy
|48
|1.00
|1.3974
|1.3174
|1.4034
|119
|2014.05.08 15:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.3937
|1.3137
|1.3997
|120
|2014.05.08 15:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.3887
|1.4687
|1.3827
|121
|2014.05.08 16:00
|sell
|50
|1.00
|1.3887
|1.4687
|1.3827
|122
|2014.05.08 16:00
|delete
|49
|1.00
|1.3937
|1.3137
|1.3997
|123
|2014.05.08 16:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.3897
|1.3097
|1.3957
|124
|2014.05.08 16:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.3847
|1.4647
|1.3787
|125
|2014.05.08 17:00
|t/p
|47
|1.00
|1.3855
|1.4715
|1.3855
|594.84
|113077.06
|126
|2014.05.08 17:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.3890
|1.3090
|1.3950
|127
|2014.05.08 22:00
|sell
|52
|1.00
|1.3847
|1.4647
|1.3787
|128
|2014.05.08 22:00
|delete
|51
|1.00
|1.3897
|1.3097
|1.3957
|129
|2014.05.08 22:00
|buy stop
|54
|1.00
|1.3875
|1.3075
|1.3935
|130
|2014.05.09 09:00
|t/p
|50
|1.00
|1.3827
|1.4687
|1.3827
|598.28
|113675.34
|131
|2014.05.09 09:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.3852
|1.3052
|1.3912
|132
|2014.05.09 14:00
|t/p
|52
|1.00
|1.3787
|1.4647
|1.3787
|598.28
|114273.62
|133
|2014.05.09 14:00
|buy stop
|56
|1.00
|1.3809
|1.3009
|1.3869
|134
|2014.05.13 13:00
|t/p
|43
|1.00
|1.3717
|1.4577
|1.3717
|577.64
|114851.26
|135
|2014.05.13 13:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.3740
|1.2940
|1.3800
|136
|2014.05.23 11:00
|t/p
|19
|1.00
|1.3635
|1.4495
|1.3635
|515.72
|115366.98
|137
|2014.05.23 11:00
|t/p
|21
|1.00
|1.3632
|1.4492
|1.3632
|515.72
|115882.70
|138
|2014.05.23 11:00
|t/p
|24
|1.00
|1.3634
|1.4494
|1.3634
|515.72
|116398.42
|139
|2014.05.23 11:00
|buy stop
|58
|1.00
|1.3647
|1.2847
|1.3707
|140
|2014.05.23 11:00
|sell stop
|59
|1.00
|1.3597
|1.4397
|1.3537
|141
|2014.05.23 12:00
|buy stop
|60
|1.00
|1.3647
|1.2847
|1.3707
|142
|2014.05.26 10:00
|buy
|58
|1.00
|1.3647
|1.2847
|1.3707
|143
|2014.05.26 10:00
|buy
|60
|1.00
|1.3647
|1.2847
|1.3707
|144
|2014.05.26 10:00
|delete
|59
|1.00
|1.3597
|1.4397
|1.3537
|145
|2014.05.26 10:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.3668
|1.2868
|1.3728
|146
|2014.05.27 03:00
|buy
|61
|1.00
|1.3668
|1.2868
|1.3728
|147
|2014.07.01 23:59
|close at stop
|61
|1.00
|1.3679
|1.2868
|1.3728
|-31.05
|116367.37
|148
|2014.07.01 23:59
|close at stop
|60
|1.00
|1.3679
|1.2847
|1.3707
|174.92
|116542.29
|149
|2014.07.01 23:59
|close at stop
|58
|1.00
|1.3679
|1.2847
|1.3707
|174.92
|116717.21
|150
|2014.07.01 23:59
|close at stop
|48
|1.00
|1.3679
|1.3174
|1.4034
|-3159.56
|113557.65
|151
|2014.07.01 23:59
|close at stop
|46
|1.00
|1.3679
|1.3149
|1.4009
|-2925.68
|110631.97