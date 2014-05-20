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Account: 9236270 Name: juan andres Currency: USD Leverage: 1:400 2014 May 23, 17:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
164927242014.05.20 14:08:49balanceDeposit100.00
164931042014.05.20 14:28:48buy0.01usdcad1.091000.000001.091542014.05.21 13:09:181.091540.000.00-0.030.49
164931052014.05.20 14:28:48buy0.01gbpcad1.837960.000001.837002014.05.21 00:36:401.837000.000.00-0.04-0.88
164931062014.05.20 14:28:48sell0.01audusd0.925380.000000.925012014.05.20 16:29:020.925010.000.000.000.37
164931072014.05.20 14:28:49buy0.01gbpusd1.684670.000001.684942014.05.21 07:24:021.684940.000.000.000.27
164931082014.05.20 14:28:49sell0.01usdjpy101.2270.000101.1782014.05.21 03:20:00101.1780.000.00-0.010.48
164931092014.05.20 14:28:50sell0.01eurjpy138.6920.000138.6362014.05.20 16:32:10138.6360.000.000.000.55
164939242014.05.20 15:00:00sell0.01usdjpy101.3290.000101.1782014.05.21 03:20:00101.1780.000.00-0.011.49
164939252014.05.20 15:00:00sell0.01eurjpy138.7800.000138.6362014.05.20 16:32:10138.6360.000.000.001.42
164939262014.05.20 15:00:00sell0.01audusd0.926640.000000.925012014.05.20 16:29:020.925010.000.000.001.63
164939272014.05.20 15:00:00buy0.01gbpcad1.836630.000001.837002014.05.21 00:36:401.837000.000.00-0.040.34
164939282014.05.20 15:00:02buy0.01usdcad1.090080.000001.091542014.05.21 13:09:181.091540.000.00-0.031.34
164978082014.05.20 17:00:00sell0.01audusd0.924480.000000.923982014.05.20 22:56:550.923980.000.000.000.50
164978092014.05.20 17:00:00sell0.01eurjpy138.6070.000138.6362014.05.21 03:20:02138.6360.000.00-0.01-0.29
164978642014.05.20 17:00:02buy0.02gbpcad1.835980.000001.837002014.05.21 00:36:401.837000.000.00-0.071.87
165010632014.05.20 19:00:00sell0.01eurjpy138.7030.000138.6362014.05.21 03:20:02138.6360.000.00-0.010.66
165010652014.05.20 19:00:00buy0.03gbpcad1.835140.000001.837002014.05.21 00:36:401.837000.000.00-0.115.11
165010802014.05.20 19:00:03sell0.01audusd0.925470.000000.923982014.05.20 22:56:550.923980.000.000.001.49
165031612014.05.20 21:00:00sell0.02eurjpy138.8170.000138.6362014.05.21 03:20:02138.6360.000.00-0.033.58
165031652014.05.20 21:00:08buy0.01gbpusd1.684070.000001.684942014.05.21 07:24:021.684940.000.000.000.87
165057812014.05.20 23:00:01sell0.01audusd0.923720.000000.923322014.05.22 00:23:320.923320.000.00-0.350.40
165094122014.05.21 01:00:02sell0.01gbpcad1.836440.000001.841912014.05.22 08:31:511.841910.000.000.02-5.02
165095412014.05.21 01:00:12buy0.02gbpusd1.683510.000001.684942014.05.21 07:24:021.684940.000.000.002.86
165150882014.05.21 04:00:04sell0.01usdjpy101.1510.000101.0832014.05.21 06:35:07101.0830.000.000.000.67
165150892014.05.21 04:00:08sell0.01eurjpy138.6010.000138.5682014.05.21 06:35:00138.5680.000.000.000.33
165188682014.05.21 06:00:00sell0.01usdjpy101.2150.000101.0832014.05.21 06:35:07101.0830.000.000.001.31
165188692014.05.21 06:00:00sell0.01eurjpy138.7340.000138.5682014.05.21 06:35:00138.5680.000.000.001.64
165210132014.05.21 07:00:00sell0.01eurjpy138.4600.000138.3602014.05.21 07:07:57138.3600.000.000.000.99
165210142014.05.21 07:00:00sell0.01usdjpy100.9240.000101.4582014.05.23 20:29:01101.9730.000.00-0.04-10.29
165231712014.05.21 08:00:01buy0.01gbpusd1.685780.000001.686782014.05.21 08:03:061.686780.000.000.001.00
165231722014.05.21 08:00:01sell0.01eurjpy138.4470.000138.3472014.05.21 08:09:25138.3470.000.000.000.99
165231732014.05.21 08:00:01sell0.01gbpcad1.837150.000001.841912014.05.22 08:31:511.841910.000.000.02-4.37
165255212014.05.21 09:00:00buy0.01gbpusd1.690440.000001.689122014.05.21 18:43:001.689120.000.000.00-1.32
165255222014.05.21 09:00:00sell0.02gbpcad1.841560.000001.841912014.05.22 08:31:511.841910.000.000.03-0.64
165255232014.05.21 09:00:00sell0.01eurjpy138.4100.000138.3102014.05.21 10:36:03138.3100.000.000.000.99
165355042014.05.21 13:43:47sell0.01usdjpy101.2950.000101.4582014.05.23 20:28:58101.9730.000.00-0.04-6.65
165355052014.05.21 13:43:47sell0.01eurjpy138.3950.000138.7062014.05.23 06:14:22138.7060.000.00-0.05-3.06
165355062014.05.21 13:43:47buy0.01gbpusd1.688640.000001.689122014.05.21 18:43:001.689120.000.000.000.48
165355072014.05.21 13:43:47buy0.01usdcad1.092180.000001.093182014.05.21 13:55:411.093180.000.000.000.91
165355082014.05.21 13:43:47sell0.03gbpcad1.843190.000001.841912014.05.22 08:31:511.841910.000.000.053.52
165363612014.05.21 14:00:00sell0.01eurjpy138.5490.000138.7062014.05.23 06:14:22138.7060.000.00-0.05-1.55
165363622014.05.21 14:00:00sell0.02usdjpy101.4210.000101.4582014.05.23 20:29:02101.9730.000.00-0.07-10.83
165363662014.05.21 14:00:02sell0.05gbpcad1.845730.000001.841912014.05.22 08:31:511.841910.000.000.0917.50
165383472014.05.21 15:00:01sell0.01usdcad1.093170.000001.092172014.05.21 18:39:501.092170.000.000.000.92
165403402014.05.21 16:00:00buy0.03gbpusd1.687170.000001.689122014.05.21 18:43:001.689120.000.000.005.85
165462222014.05.21 19:00:02buy0.01gbpusd1.689790.000001.690792014.05.22 08:00:151.690790.000.000.001.00
165462232014.05.21 19:00:02sell0.03eurjpy138.6910.000138.7062014.05.23 06:14:22138.7060.000.00-0.16-0.45
165462242014.05.21 19:00:02sell0.01usdcad1.091500.000001.090502014.05.22 14:02:071.090500.000.000.050.92
165462582014.05.21 19:00:09sell0.05usdjpy101.3870.000101.4582014.05.23 20:28:56101.9730.000.00-0.17-28.73
165499772014.05.21 21:00:01sell0.01audusd0.924920.000000.923322014.05.22 00:23:320.923320.000.00-0.261.60
165580862014.05.22 01:29:08sell0.01audusd0.922140.000000.924042014.05.22 10:23:230.924040.000.000.00-1.90
165611902014.05.22 03:00:01sell0.02audusd0.926490.000000.924042014.05.22 10:23:230.924040.000.000.004.90
165736052014.05.22 09:00:01sell0.01gbpusd1.686920.000001.686212014.05.22 13:29:141.686210.000.000.000.71
165736062014.05.22 09:00:01sell0.01gbpcad1.839750.000001.837892014.05.22 14:29:281.837890.000.000.001.70
165736072014.05.22 09:00:01sell0.05eurjpy139.0090.000138.7062014.05.23 06:14:22138.7060.000.00-0.0614.90
165736082014.05.22 09:00:01sell0.08usdjpy101.6070.000101.4582014.05.23 20:28:57101.9730.000.00-0.07-28.71
165755342014.05.22 10:00:00sell0.03audusd0.924980.000000.000002014.05.23 20:28:550.923430.000.00-0.264.65
165755352014.05.22 10:00:05sell0.01gbpusd1.687490.000001.686212014.05.22 13:29:141.686210.000.000.001.28
165775112014.05.22 11:00:01sell0.02gbpcad1.839140.000001.837892014.05.22 14:29:281.837890.000.000.002.29
165838432014.05.22 14:00:00sell0.03gbpcad1.838430.000001.837892014.05.22 14:29:281.837890.000.000.001.49
165838442014.05.22 14:00:00sell0.01gbpusd1.685910.000001.685672014.05.23 07:44:281.685670.000.00-0.030.24
165859362014.05.22 15:00:01sell0.01gbpcad1.837890.000001.836892014.05.22 16:34:231.836890.000.000.000.92
165859372014.05.22 15:00:04sell0.01usdcad1.090250.000001.089252014.05.22 16:35:441.089250.000.000.000.92
165898082014.05.22 17:00:01buy0.01gbpcad1.837690.000001.838202014.05.23 06:11:041.838200.000.00-0.040.46
165898182014.05.22 17:00:07buy0.01usdcad1.090120.000001.090732014.05.23 10:41:201.090730.000.00-0.030.56
165915122014.05.22 18:00:08buy0.01gbpcad1.836700.000001.838202014.05.23 06:11:041.838200.000.00-0.041.37
165948432014.05.22 20:00:01buy0.02usdcad1.089530.000001.090732014.05.23 10:41:201.090730.000.00-0.072.20
166114812014.05.23 06:00:02sell0.02gbpusd1.686520.000001.685672014.05.23 07:44:281.685670.000.000.001.70
166132222014.05.23 07:00:00sell0.02gbpusd1.687190.000001.685672014.05.23 07:44:281.685670.000.000.003.04
166132232014.05.23 07:00:00buy0.01eurjpy138.8060.000138.8252014.05.23 10:01:16138.8250.000.000.000.19
166132242014.05.23 07:00:00sell0.13usdjpy101.6840.000101.4582014.05.23 16:28:42101.9870.000.000.00-38.62
166132262014.05.23 07:00:01buy0.01gbpcad1.838830.000001.837052014.05.23 20:28:541.828920.000.000.00-9.12
166149982014.05.23 08:00:01buy0.01gbpcad1.836650.000001.837052014.05.23 20:29:031.828920.000.000.00-7.11
166149992014.05.23 08:00:01sell0.01gbpusd1.684570.000001.683572014.05.23 10:56:381.683570.000.000.001.00
166169902014.05.23 09:00:01buy0.01eurjpy138.6430.000138.8252014.05.23 10:01:16138.8250.000.000.001.78
166243822014.05.23 13:00:00buy0.02gbpcad1.834350.000001.837052014.05.23 20:28:541.828890.000.000.00-10.04
  0.00 0.00 -1.92 -56.94
Closed P/L: -58.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -58.86 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 41.14 Equity: 41.14 Free Margin: 41.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 111.35 Gross Loss: 170.21 Total Net Profit: -58.86
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -0.78  
Absolute Drawdown: 58.86 Maximal Drawdown: 146.10 (78.03%) Relative Drawdown: 78.03% (146.10)
 
Total Trades: 75 Short Positions (won %): 51 (72.55%) Long Positions (won %): 24 (79.17%)
Profit Trades (% of total): 56 (74.67%) Loss trades (% of total): 19 (25.33%)
Largest profit trade: 17.59 loss trade: -38.62
Average profit trade: 1.99 loss trade: -8.96
Maximum consecutive wins ($): 17 (19.72) consecutive losses ($): 6 (-92.71)
Maximal consecutive profit (count): 25.42 (9) consecutive loss (count): -92.71 (6)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2