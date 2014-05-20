|Account: 9236270
|Name: juan andres
|Currency: USD
|Leverage: 1:400
|2014 May 23, 17:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16492724
|2014.05.20 14:08:49
|balance
|Deposit
|100.00
|16493104
|2014.05.20 14:28:48
|buy
|0.01
|usdcad
|1.09100
|0.00000
|1.09154
|2014.05.21 13:09:18
|1.09154
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.49
|16493105
|2014.05.20 14:28:48
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83796
|0.00000
|1.83700
|2014.05.21 00:36:40
|1.83700
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.88
|16493106
|2014.05.20 14:28:48
|sell
|0.01
|audusd
|0.92538
|0.00000
|0.92501
|2014.05.20 16:29:02
|0.92501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|16493107
|2014.05.20 14:28:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.68467
|0.00000
|1.68494
|2014.05.21 07:24:02
|1.68494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|16493108
|2014.05.20 14:28:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.227
|0.000
|101.178
|2014.05.21 03:20:00
|101.178
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.48
|16493109
|2014.05.20 14:28:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.692
|0.000
|138.636
|2014.05.20 16:32:10
|138.636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|16493924
|2014.05.20 15:00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.329
|0.000
|101.178
|2014.05.21 03:20:00
|101.178
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.49
|16493925
|2014.05.20 15:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.780
|0.000
|138.636
|2014.05.20 16:32:10
|138.636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|16493926
|2014.05.20 15:00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.92664
|0.00000
|0.92501
|2014.05.20 16:29:02
|0.92501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|16493927
|2014.05.20 15:00:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83663
|0.00000
|1.83700
|2014.05.21 00:36:40
|1.83700
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.34
|16493928
|2014.05.20 15:00:02
|buy
|0.01
|usdcad
|1.09008
|0.00000
|1.09154
|2014.05.21 13:09:18
|1.09154
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.34
|16497808
|2014.05.20 17:00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.92448
|0.00000
|0.92398
|2014.05.20 22:56:55
|0.92398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16497809
|2014.05.20 17:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.607
|0.000
|138.636
|2014.05.21 03:20:02
|138.636
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|16497864
|2014.05.20 17:00:02
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.83598
|0.00000
|1.83700
|2014.05.21 00:36:40
|1.83700
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.87
|16501063
|2014.05.20 19:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.703
|0.000
|138.636
|2014.05.21 03:20:02
|138.636
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.66
|16501065
|2014.05.20 19:00:00
|buy
|0.03
|gbpcad
|1.83514
|0.00000
|1.83700
|2014.05.21 00:36:40
|1.83700
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.11
|16501080
|2014.05.20 19:00:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.92547
|0.00000
|0.92398
|2014.05.20 22:56:55
|0.92398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|16503161
|2014.05.20 21:00:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|138.817
|0.000
|138.636
|2014.05.21 03:20:02
|138.636
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.58
|16503165
|2014.05.20 21:00:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.68407
|0.00000
|1.68494
|2014.05.21 07:24:02
|1.68494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|16505781
|2014.05.20 23:00:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.92372
|0.00000
|0.92332
|2014.05.22 00:23:32
|0.92332
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.40
|16509412
|2014.05.21 01:00:02
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.83644
|0.00000
|1.84191
|2014.05.22 08:31:51
|1.84191
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.02
|16509541
|2014.05.21 01:00:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.68351
|0.00000
|1.68494
|2014.05.21 07:24:02
|1.68494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|16515088
|2014.05.21 04:00:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.151
|0.000
|101.083
|2014.05.21 06:35:07
|101.083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16515089
|2014.05.21 04:00:08
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.601
|0.000
|138.568
|2014.05.21 06:35:00
|138.568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16518868
|2014.05.21 06:00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.215
|0.000
|101.083
|2014.05.21 06:35:07
|101.083
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|16518869
|2014.05.21 06:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.734
|0.000
|138.568
|2014.05.21 06:35:00
|138.568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|16521013
|2014.05.21 07:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.460
|0.000
|138.360
|2014.05.21 07:07:57
|138.360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16521014
|2014.05.21 07:00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|100.924
|0.000
|101.458
|2014.05.23 20:29:01
|101.973
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.29
|16523171
|2014.05.21 08:00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.68578
|0.00000
|1.68678
|2014.05.21 08:03:06
|1.68678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16523172
|2014.05.21 08:00:01
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.447
|0.000
|138.347
|2014.05.21 08:09:25
|138.347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16523173
|2014.05.21 08:00:01
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.83715
|0.00000
|1.84191
|2014.05.22 08:31:51
|1.84191
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.37
|16525521
|2014.05.21 09:00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.69044
|0.00000
|1.68912
|2014.05.21 18:43:00
|1.68912
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16525522
|2014.05.21 09:00:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.84156
|0.00000
|1.84191
|2014.05.22 08:31:51
|1.84191
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.64
|16525523
|2014.05.21 09:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.410
|0.000
|138.310
|2014.05.21 10:36:03
|138.310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16535504
|2014.05.21 13:43:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.295
|0.000
|101.458
|2014.05.23 20:28:58
|101.973
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.65
|16535505
|2014.05.21 13:43:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.395
|0.000
|138.706
|2014.05.23 06:14:22
|138.706
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.06
|16535506
|2014.05.21 13:43:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.68864
|0.00000
|1.68912
|2014.05.21 18:43:00
|1.68912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|16535507
|2014.05.21 13:43:47
|buy
|0.01
|usdcad
|1.09218
|0.00000
|1.09318
|2014.05.21 13:55:41
|1.09318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|16535508
|2014.05.21 13:43:47
|sell
|0.03
|gbpcad
|1.84319
|0.00000
|1.84191
|2014.05.22 08:31:51
|1.84191
|0.00
|0.00
|0.05
|3.52
|16536361
|2014.05.21 14:00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|138.549
|0.000
|138.706
|2014.05.23 06:14:22
|138.706
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.55
|16536362
|2014.05.21 14:00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|101.421
|0.000
|101.458
|2014.05.23 20:29:02
|101.973
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.83
|16536366
|2014.05.21 14:00:02
|sell
|0.05
|gbpcad
|1.84573
|0.00000
|1.84191
|2014.05.22 08:31:51
|1.84191
|0.00
|0.00
|0.09
|17.50
|16538347
|2014.05.21 15:00:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.09317
|0.00000
|1.09217
|2014.05.21 18:39:50
|1.09217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|16540340
|2014.05.21 16:00:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.68717
|0.00000
|1.68912
|2014.05.21 18:43:00
|1.68912
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|16546222
|2014.05.21 19:00:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.68979
|0.00000
|1.69079
|2014.05.22 08:00:15
|1.69079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16546223
|2014.05.21 19:00:02
|sell
|0.03
|eurjpy
|138.691
|0.000
|138.706
|2014.05.23 06:14:22
|138.706
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.45
|16546224
|2014.05.21 19:00:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.09150
|0.00000
|1.09050
|2014.05.22 14:02:07
|1.09050
|0.00
|0.00
|0.05
|0.92
|16546258
|2014.05.21 19:00:09
|sell
|0.05
|usdjpy
|101.387
|0.000
|101.458
|2014.05.23 20:28:56
|101.973
|0.00
|0.00
|-0.17
|-28.73
|16549977
|2014.05.21 21:00:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.92492
|0.00000
|0.92332
|2014.05.22 00:23:32
|0.92332
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.60
|16558086
|2014.05.22 01:29:08
|sell
|0.01
|audusd
|0.92214
|0.00000
|0.92404
|2014.05.22 10:23:23
|0.92404
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|16561190
|2014.05.22 03:00:01
|sell
|0.02
|audusd
|0.92649
|0.00000
|0.92404
|2014.05.22 10:23:23
|0.92404
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|16573605
|2014.05.22 09:00:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68692
|0.00000
|1.68621
|2014.05.22 13:29:14
|1.68621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|16573606
|2014.05.22 09:00:01
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.83975
|0.00000
|1.83789
|2014.05.22 14:29:28
|1.83789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|16573607
|2014.05.22 09:00:01
|sell
|0.05
|eurjpy
|139.009
|0.000
|138.706
|2014.05.23 06:14:22
|138.706
|0.00
|0.00
|-0.06
|14.90
|16573608
|2014.05.22 09:00:01
|sell
|0.08
|usdjpy
|101.607
|0.000
|101.458
|2014.05.23 20:28:57
|101.973
|0.00
|0.00
|-0.07
|-28.71
|16575534
|2014.05.22 10:00:00
|sell
|0.03
|audusd
|0.92498
|0.00000
|0.00000
|2014.05.23 20:28:55
|0.92343
|0.00
|0.00
|-0.26
|4.65
|16575535
|2014.05.22 10:00:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68749
|0.00000
|1.68621
|2014.05.22 13:29:14
|1.68621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|16577511
|2014.05.22 11:00:01
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.83914
|0.00000
|1.83789
|2014.05.22 14:29:28
|1.83789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|16583843
|2014.05.22 14:00:00
|sell
|0.03
|gbpcad
|1.83843
|0.00000
|1.83789
|2014.05.22 14:29:28
|1.83789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|16583844
|2014.05.22 14:00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68591
|0.00000
|1.68567
|2014.05.23 07:44:28
|1.68567
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.24
|16585936
|2014.05.22 15:00:01
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.83789
|0.00000
|1.83689
|2014.05.22 16:34:23
|1.83689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|16585937
|2014.05.22 15:00:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.09025
|0.00000
|1.08925
|2014.05.22 16:35:44
|1.08925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|16589808
|2014.05.22 17:00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83769
|0.00000
|1.83820
|2014.05.23 06:11:04
|1.83820
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|16589818
|2014.05.22 17:00:07
|buy
|0.01
|usdcad
|1.09012
|0.00000
|1.09073
|2014.05.23 10:41:20
|1.09073
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.56
|16591512
|2014.05.22 18:00:08
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83670
|0.00000
|1.83820
|2014.05.23 06:11:04
|1.83820
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.37
|16594843
|2014.05.22 20:00:01
|buy
|0.02
|usdcad
|1.08953
|0.00000
|1.09073
|2014.05.23 10:41:20
|1.09073
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.20
|16611481
|2014.05.23 06:00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.68652
|0.00000
|1.68567
|2014.05.23 07:44:28
|1.68567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|16613222
|2014.05.23 07:00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.68719
|0.00000
|1.68567
|2014.05.23 07:44:28
|1.68567
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|16613223
|2014.05.23 07:00:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|138.806
|0.000
|138.825
|2014.05.23 10:01:16
|138.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|16613224
|2014.05.23 07:00:00
|sell
|0.13
|usdjpy
|101.684
|0.000
|101.458
|2014.05.23 16:28:42
|101.987
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.62
|16613226
|2014.05.23 07:00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83883
|0.00000
|1.83705
|2014.05.23 20:28:54
|1.82892
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.12
|16614998
|2014.05.23 08:00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.83665
|0.00000
|1.83705
|2014.05.23 20:29:03
|1.82892
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.11
|16614999
|2014.05.23 08:00:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68457
|0.00000
|1.68357
|2014.05.23 10:56:38
|1.68357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16616990
|2014.05.23 09:00:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|138.643
|0.000
|138.825
|2014.05.23 10:01:16
|138.825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|16624382
|2014.05.23 13:00:00
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.83435
|0.00000
|1.83705
|2014.05.23 20:28:54
|1.82889
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.04
|0.00
|0.00
|-1.92
|-56.94
|Closed P/L:
|-58.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-58.86
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|41.14
|Equity:
|41.14
|Free Margin:
|41.14
|Details:
|Gross Profit:
|111.35
|Gross Loss:
|170.21
|Total Net Profit:
|-58.86
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-0.78
|Absolute Drawdown:
|58.86
|Maximal Drawdown:
|146.10 (78.03%)
|Relative Drawdown:
|78.03% (146.10)
|Total Trades:
|75
|Short Positions (won %):
|51 (72.55%)
|Long Positions (won %):
|24 (79.17%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (74.67%)
|Loss trades (% of total):
|19 (25.33%)
|Largest
|profit trade:
|17.59
|loss trade:
|-38.62
|Average
|profit trade:
|1.99
|loss trade:
|-8.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (19.72)
|consecutive losses ($):
|6 (-92.71)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|25.42 (9)
|consecutive loss (count):
|-92.71 (6)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2