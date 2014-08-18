TF Global
Markets (Aust) Pty Ltd
|
Account: 73370
|
Name: andresfx
|
Currency: USD
|
Leverage: 1:400
|
2014 September 16, 01:58
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
50609464
|
2014.08.18 12:59:34
|
balance
|
Deposit
|
10,000.00
|
50609508
|
2014.08.18 13:00:24
|
buy
|
0.01
|
eurusd
|
1.33933
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:49
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-11.03
|
50609528
|
2014.08.18 13:08:51
|
buy
|
0.02
|
eurusd
|
1.33907
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:49
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-21.54
|
50610704
|
2014.08.18 16:04:34
|
buy
|
0.03
|
eurusd
|
1.33868
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-31.14
|
50611326
|
2014.08.18 16:51:00
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51477
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.18 18:14:02
|
1.51588
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.22
|
50611346
|
2014.08.18 16:52:25
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.90584
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:05:43
|
0.90684
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.10
|
50611844
|
2014.08.18 17:16:25
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.050
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.18 18:44:27
|
136.983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.66
|
50611879
|
2014.08.18 17:17:49
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.67144
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:16:33
|
1.67180
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.36
|
50611947
|
2014.08.18 17:25:00
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.070
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.18 18:44:27
|
136.983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.69
|
50612039
|
2014.08.18 17:31:15
|
sell
|
0.02
|
gbpusd
|
1.67167
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:16:32
|
1.67180
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-0.26
|
50612172
|
2014.08.18 17:44:11
|
sell
|
0.03
|
gbpusd
|
1.67188
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:16:32
|
1.67180
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
0.24
|
50612237
|
2014.08.18 17:52:37
|
sell
|
0.04
|
gbpusd
|
1.67212
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:16:32
|
1.67178
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
1.36
|
50612255
|
2014.08.18 17:55:05
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.091
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.18 18:44:26
|
136.983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.16
|
50612419
|
2014.08.18 18:14:04
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51608
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 09:19:17
|
1.51710
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
1.12
|
50612693
|
2014.08.18 18:47:57
|
buy
|
0.04
|
eurusd
|
1.33596
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-30.64
|
50613015
|
2014.08.18 19:58:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.627
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:29
|
170.964
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-6.44
|
50613119
|
2014.08.18 20:16:16
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.609
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.964
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-12.54
|
50613426
|
2014.08.18 21:29:35
|
sell
|
0.05
|
gbpusd
|
1.67284
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 03:16:32
|
1.67185
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
4.95
|
50613779
|
2014.08.18 23:17:16
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.579
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.964
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-17.93
|
50615224
|
2014.08.19 04:12:16
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.33569
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-36.95
|
50615364
|
2014.08.19 04:32:36
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93341
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:08
|
0.93073
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-2.68
|
50617050
|
2014.08.19 09:19:21
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.899
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 16:08:25
|
136.867
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.31
|
50617285
|
2014.08.19 09:38:20
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.921
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 16:08:25
|
136.867
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.06
|
50617345
|
2014.08.19 09:46:43
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.943
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 16:08:24
|
136.867
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.22
|
50617538
|
2014.08.19 10:10:01
|
buy
|
0.06
|
eurusd
|
1.33519
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-41.34
|
50617541
|
2014.08.19 10:10:06
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
171.485
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.963
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.30
|
50617712
|
2014.08.19 10:30:22
|
buy
|
0.07
|
eurusd
|
1.33499
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-46.83
|
50617858
|
2014.08.19 10:49:05
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93319
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:08
|
0.93073
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
-4.92
|
50617969
|
2014.08.19 11:02:06
|
sell
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51425
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:30:02
|
1.51176
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.74
|
50617990
|
2014.08.19 11:04:06
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66954
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:30:00
|
1.66677
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.77
|
50618049
|
2014.08.19 11:10:30
|
sell
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51448
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:30:01
|
1.51143
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.72
|
50618132
|
2014.08.19 11:24:17
|
sell
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51467
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:30:01
|
1.51160
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.15
|
50618216
|
2014.08.19 11:30:00
|
buy
|
0.01
|
eurgbp
|
0.80144
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 15:01:35
|
0.80244
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.66
|
50618235
|
2014.08.19 11:30:01
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66554
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:30:07
|
1.66454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
50618254
|
2014.08.19 11:30:02
|
sell
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51049
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:33:43
|
1.50944
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.16
|
50618282
|
2014.08.19 11:30:07
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66414
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:47:38
|
1.66410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
50618388
|
2014.08.19 11:33:44
|
sell
|
0.01
|
gbpchf
|
1.50916
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 14:19:29
|
1.50919
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
50618446
|
2014.08.19 11:38:29
|
sell
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66511
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 11:47:37
|
1.66410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.02
|
50618487
|
2014.08.19 11:42:06
|
sell
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51021
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 14:19:28
|
1.50919
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.25
|
50618559
|
2014.08.19 11:47:39
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66396
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 14:42:06
|
1.66391
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
50618634
|
2014.08.19 11:56:03
|
sell
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66473
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 14:42:06
|
1.66391
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.64
|
50618754
|
2014.08.19 12:06:36
|
sell
|
0.03
|
gbpusd
|
1.66495
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 14:42:05
|
1.66394
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.03
|
50619236
|
2014.08.19 13:13:25
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.030
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 16:08:17
|
136.876
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
50619237
|
2014.08.19 13:13:25
|
buy
|
0.08
|
eurusd
|
1.33481
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:48
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-52.08
|
50619239
|
2014.08.19 13:13:32
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
170.961
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.962
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
50619315
|
2014.08.19 13:22:42
|
buy
|
0.06
|
gbpjpy
|
170.940
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
50619374
|
2014.08.19 13:32:24
|
buy
|
0.07
|
gbpjpy
|
170.919
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.45
|
50619418
|
2014.08.19 13:40:45
|
buy
|
0.08
|
gbpjpy
|
170.885
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:28
|
170.959
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.75
|
50619580
|
2014.08.19 14:05:48
|
buy
|
0.09
|
gbpjpy
|
170.866
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:27
|
170.955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.79
|
50619705
|
2014.08.19 14:22:54
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
170.845
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:27
|
170.957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.88
|
50621073
|
2014.08.19 16:08:16
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93270
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:08
|
0.93072
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
-5.94
|
50621074
|
2014.08.19 16:08:17
|
buy
|
0.09
|
eurusd
|
1.33246
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-37.44
|
50621078
|
2014.08.19 16:08:25
|
buy
|
0.11
|
gbpjpy
|
170.796
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:27
|
170.956
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.11
|
50621094
|
2014.08.19 16:08:51
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.90853
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 18:30:23
|
0.90910
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.63
|
50621099
|
2014.08.19 16:08:53
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.842
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:16
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-1.76
|
50621112
|
2014.08.19 16:09:09
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66221
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 06:05:58
|
1.66120
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
1.01
|
50621258
|
2014.08.19 16:17:20
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.863
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:16
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-3.11
|
50621280
|
2014.08.19 16:19:24
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.90832
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 18:30:22
|
0.90911
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.74
|
50621339
|
2014.08.19 16:26:06
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.884
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-4.05
|
50621358
|
2014.08.19 16:27:55
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
0.90811
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 18:30:22
|
0.90911
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.30
|
50621405
|
2014.08.19 16:31:55
|
buy
|
0.12
|
gbpjpy
|
170.774
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.19 18:30:27
|
170.953
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.88
|
50622398
|
2014.08.19 18:27:44
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93119
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
-1.96
|
50622399
|
2014.08.19 18:27:47
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
136.946
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-2.99
|
50622404
|
2014.08.19 18:27:55
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.33198
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-36.80
|
50622435
|
2014.08.19 18:29:19
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09274
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.19 19:09:22
|
1.09374
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.91
|
50622514
|
2014.08.19 18:36:16
|
buy
|
0.11
|
eurusd
|
1.33164
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-36.74
|
50622706
|
2014.08.19 19:09:22
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09389
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 06:43:24
|
1.09492
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
0.94
|
50622803
|
2014.08.19 19:30:16
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.93098
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
-1.40
|
50622862
|
2014.08.19 19:49:37
|
buy
|
0.06
|
audusd
|
0.93077
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-0.42
|
50622886
|
2014.08.19 19:54:27
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
136.983
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-1.94
|
50623098
|
2014.08.19 20:40:48
|
sell
|
0.06
|
eurjpy
|
137.009
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
-0.81
|
50623723
|
2014.08.19 23:23:34
|
sell
|
0.07
|
eurjpy
|
137.074
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
3.47
|
50623740
|
2014.08.19 23:29:12
|
buy
|
0.07
|
audusd
|
0.93056
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
0.98
|
50623971
|
2014.08.20 00:15:58
|
buy
|
0.08
|
audusd
|
0.93024
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.68
|
50624104
|
2014.08.20 01:00:21
|
buy
|
0.09
|
audusd
|
0.93005
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:07
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.85
|
50624575
|
2014.08.20 02:45:07
|
sell
|
0.08
|
eurjpy
|
137.077
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:15
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.19
|
50624615
|
2014.08.20 02:51:51
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.92979
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:06
|
0.93069
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.00
|
50624661
|
2014.08.20 02:54:04
|
sell
|
0.09
|
eurjpy
|
137.103
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:14
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
50624738
|
2014.08.20 03:01:51
|
buy
|
0.11
|
audusd
|
0.92958
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 04:32:06
|
0.93066
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.88
|
50624833
|
2014.08.20 03:11:38
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.181
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 06:40:53
|
171.192
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
50624880
|
2014.08.20 03:15:35
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
137.125
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 05:58:14
|
137.023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.90
|
50624915
|
2014.08.20 03:20:10
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.112
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 06:40:53
|
171.193
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.57
|
50625599
|
2014.08.20 05:02:47
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93148
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:12
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.74
|
50625749
|
2014.08.20 05:18:54
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93126
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:11
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.04
|
50625800
|
2014.08.20 05:27:49
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93105
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:11
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
50625869
|
2014.08.20 05:36:11
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93081
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:10
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
50626303
|
2014.08.20 06:15:20
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.091
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 06:40:53
|
171.193
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
50626613
|
2014.08.20 06:40:45
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.084
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 06:44:09
|
103.182
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
50626618
|
2014.08.20 06:40:53
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.204
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 06:43:47
|
171.308
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
50626704
|
2014.08.20 06:43:48
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.331
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:24:59
|
171.386
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
50626725
|
2014.08.20 06:44:09
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.196
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:19
|
103.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
50626867
|
2014.08.20 06:54:19
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.172
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:19
|
103.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
50626883
|
2014.08.20 06:55:37
|
buy
|
0.12
|
eurusd
|
1.33084
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-30.48
|
50626927
|
2014.08.20 07:00:00
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.300
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:43
|
137.336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
50627016
|
2014.08.20 07:05:23
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.311
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:24:59
|
171.388
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
50627043
|
2014.08.20 07:08:45
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.279
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:43
|
137.336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.10
|
50627080
|
2014.08.20 07:13:49
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
103.150
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:19
|
103.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
50627153
|
2014.08.20 07:23:05
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.258
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:43
|
137.336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.26
|
50627160
|
2014.08.20 07:24:45
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.288
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:24:59
|
171.390
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
50627161
|
2014.08.20 07:24:45
|
buy
|
0.04
|
usdjpy
|
103.128
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:18
|
103.228
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.87
|
50627210
|
2014.08.20 07:32:21
|
buy
|
0.04
|
eurjpy
|
137.236
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 08:59:43
|
137.336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.87
|
50627249
|
2014.08.20 07:38:50
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.92965
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:10
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.45
|
50627265
|
2014.08.20 07:41:43
|
buy
|
0.13
|
eurusd
|
1.33063
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-30.29
|
50627466
|
2014.08.20 08:02:40
|
buy
|
0.06
|
audusd
|
0.92921
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:37:09
|
0.93074
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.18
|
50627612
|
2014.08.20 08:25:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.406
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 09:40:02
|
171.461
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
50627632
|
2014.08.20 08:26:38
|
buy
|
0.14
|
eurusd
|
1.33041
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-29.54
|
50627698
|
2014.08.20 08:35:18
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.362
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 09:40:02
|
171.462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.94
|
50628057
|
2014.08.20 09:05:26
|
buy
|
0.07
|
audusd
|
0.92870
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 17:36:55
|
0.93080
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.70
|
50628645
|
2014.08.20 10:05:04
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66220
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:09:17
|
1.66242
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
50628870
|
2014.08.20 10:31:34
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.538
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 10:46:21
|
171.640
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.98
|
50628913
|
2014.08.20 10:34:38
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66205
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:09:17
|
1.66242
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50628944
|
2014.08.20 10:35:50
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51333
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:30:02
|
1.51468
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.48
|
50629190
|
2014.08.20 10:45:01
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.329
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 20:49:06
|
103.388
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
50629213
|
2014.08.20 10:45:48
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.66140
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:09:17
|
1.66241
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.03
|
50629228
|
2014.08.20 10:46:22
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.663
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 11:14:16
|
171.763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50629387
|
2014.08.20 10:52:16
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.388
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 18:15:29
|
137.311
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.75
|
50629475
|
2014.08.20 10:54:34
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.309
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 20:49:05
|
103.388
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.53
|
50629612
|
2014.08.20 11:03:11
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.318
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 18:15:26
|
137.315
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
50629616
|
2014.08.20 11:03:47
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
103.287
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 20:48:59
|
103.404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.39
|
50629671
|
2014.08.20 11:10:16
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66284
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:30:02
|
1.66447
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.63
|
50629695
|
2014.08.20 11:12:23
|
buy
|
0.15
|
eurusd
|
1.32973
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-21.45
|
50629703
|
2014.08.20 11:14:16
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.784
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 11:30:02
|
171.903
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.15
|
50629802
|
2014.08.20 11:22:37
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.704
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 11:30:02
|
171.886
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.53
|
50629897
|
2014.08.20 11:30:02
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79845
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:30:18
|
0.79745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.67
|
50629902
|
2014.08.20 11:30:03
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66580
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 11:30:12
|
1.66687
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
50629907
|
2014.08.20 11:30:03
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.044
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 11:30:13
|
172.146
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50629959
|
2014.08.20 11:30:12
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66710
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:21
|
1.65953
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-7.57
|
50629965
|
2014.08.20 11:30:13
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.221
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 14:41:07
|
172.059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.57
|
50629987
|
2014.08.20 11:30:19
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79721
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:19
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-4.71
|
50630167
|
2014.08.20 11:35:03
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51757
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 14:00:31
|
1.51691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.73
|
50630190
|
2014.08.20 11:38:33
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66645
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:21
|
1.65953
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-13.84
|
50630192
|
2014.08.20 11:38:35
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.122
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 14:41:07
|
172.059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.22
|
50630193
|
2014.08.20 11:38:40
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79767
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:19
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-7.90
|
50630257
|
2014.08.20 11:43:24
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51651
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 14:00:27
|
1.51702
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
50630310
|
2014.08.20 11:46:54
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.66529
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:21
|
1.65952
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
-17.31
|
50630312
|
2014.08.20 11:46:56
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.980
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 14:41:07
|
172.059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.29
|
50630315
|
2014.08.20 11:47:01
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79818
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:19
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-9.31
|
50630361
|
2014.08.20 11:54:55
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51630
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 13:59:58
|
1.51712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.70
|
50630375
|
2014.08.20 11:55:15
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.66498
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
-21.48
|
50630377
|
2014.08.20 11:55:18
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
171.945
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 14:41:07
|
172.059
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.42
|
50630378
|
2014.08.20 11:55:24
|
sell
|
0.04
|
eurgbp
|
0.79839
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:19
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
-11.01
|
50630383
|
2014.08.20 11:56:21
|
buy
|
0.17
|
eurusd
|
1.32952
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-20.74
|
50630474
|
2014.08.20 12:03:37
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.66414
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
-22.65
|
50630489
|
2014.08.20 12:05:34
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51566
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.20 13:59:19
|
1.51723
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.89
|
50630765
|
2014.08.20 12:42:39
|
buy
|
0.19
|
eurusd
|
1.32931
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-19.19
|
50631816
|
2014.08.20 14:00:55
|
buy
|
0.21
|
eurusd
|
1.32806
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
5.04
|
50632175
|
2014.08.20 14:33:48
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51802
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:02
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-6.67
|
50632230
|
2014.08.20 14:41:12
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.082
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:24
|
172.009
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.71
|
50632233
|
2014.08.20 14:42:21
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.249
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 18:15:26
|
137.319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.03
|
50632247
|
2014.08.20 14:44:49
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51781
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-12.88
|
50632318
|
2014.08.20 14:50:13
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.061
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:22
|
172.036
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
50632665
|
2014.08.20 15:33:25
|
buy
|
0.04
|
eurjpy
|
137.219
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 18:15:26
|
137.319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.87
|
50633741
|
2014.08.20 17:36:54
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51726
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
-17.51
|
50633742
|
2014.08.20 17:36:54
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.963
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:19
|
172.011
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.39
|
50633785
|
2014.08.20 17:48:05
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93129
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:49
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
-3.60
|
50633880
|
2014.08.20 17:56:28
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93104
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:49
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-6.70
|
50634238
|
2014.08.20 18:30:16
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.390
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:19
|
137.495
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.01
|
50634291
|
2014.08.20 18:38:37
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.342
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:16
|
137.496
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
50634401
|
2014.08.20 18:58:01
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.321
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:15
|
137.510
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.48
|
50635250
|
2014.08.20 20:46:19
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
171.878
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:00:17
|
172.010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.10
|
50635251
|
2014.08.20 20:46:19
|
buy
|
0.06
|
gbpusd
|
1.66260
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.19
|
-17.94
|
50635288
|
2014.08.20 20:54:36
|
sell
|
0.05
|
eurgbp
|
0.79917
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-7.29
|
50635420
|
2014.08.20 21:00:14
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51427
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.21
|
-10.23
|
50635428
|
2014.08.20 21:00:15
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09655
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 04:03:28
|
1.09767
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
1.02
|
50635710
|
2014.08.20 21:05:00
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.592
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 21:55:20
|
103.696
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
50635712
|
2014.08.20 21:05:00
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.511
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 22:44:57
|
137.605
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.91
|
50636339
|
2014.08.20 21:52:51
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.158
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 22:44:59
|
172.264
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.02
|
50636340
|
2014.08.20 21:52:59
|
buy
|
0.07
|
gbpusd
|
1.66030
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
-4.83
|
50636355
|
2014.08.20 21:55:20
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.710
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 22:44:57
|
103.788
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
50636520
|
2014.08.20 22:01:38
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91347
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 04:38:04
|
0.91411
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
50636572
|
2014.08.20 22:09:59
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91311
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 04:38:04
|
0.91411
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
2.19
|
50636577
|
2014.08.20 22:10:03
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.685
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.20 22:44:57
|
103.785
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.93
|
50636604
|
2014.08.20 22:15:18
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.92961
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:49
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
-5.76
|
50636666
|
2014.08.20 22:31:27
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.92940
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:49
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-6.84
|
50636679
|
2014.08.20 22:34:07
|
buy
|
0.08
|
gbpusd
|
1.66008
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
-3.76
|
50636720
|
2014.08.20 22:42:37
|
buy
|
0.09
|
gbpusd
|
1.65987
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
-2.34
|
50636740
|
2014.08.20 22:44:58
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.806
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 04:15:19
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.34
|
50636742
|
2014.08.20 22:44:59
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.643
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:56:47
|
137.637
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.06
|
50636743
|
2014.08.20 22:44:59
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.292
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:55:01
|
172.253
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.37
|
50636854
|
2014.08.20 22:53:52
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.271
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:55:01
|
172.259
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-0.23
|
50636870
|
2014.08.20 23:00:00
|
buy
|
0.23
|
eurusd
|
1.32619
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
48.53
|
50636949
|
2014.08.20 23:02:17
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.226
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:55:01
|
172.257
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
0.89
|
50636950
|
2014.08.20 23:02:47
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.92880
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:49
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
-5.55
|
50636956
|
2014.08.20 23:03:24
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.65947
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:20
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.31
|
1.40
|
50637479
|
2014.08.21 01:21:50
|
buy
|
0.25
|
eurusd
|
1.32592
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
59.50
|
50637511
|
2014.08.21 01:33:51
|
buy
|
0.06
|
audusd
|
0.92846
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:48
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.62
|
50637544
|
2014.08.21 01:48:06
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.189
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:55:00
|
172.257
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.62
|
50637743
|
2014.08.21 02:46:13
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.156
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:55:00
|
172.257
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.86
|
50637746
|
2014.08.21 02:46:49
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.533
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 03:56:47
|
137.637
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.01
|
50637872
|
2014.08.21 03:10:04
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.741
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 04:15:19
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.93
|
50638043
|
2014.08.21 03:56:34
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.289
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 04:16:35
|
172.363
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
50638171
|
2014.08.21 04:03:01
|
buy
|
0.28
|
eurusd
|
1.32571
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:45
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.52
|
50638180
|
2014.08.21 04:04:55
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.259
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 04:16:35
|
172.361
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.96
|
50638237
|
2014.08.21 04:15:19
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.674
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:30:38
|
137.699
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
50638255
|
2014.08.21 04:16:15
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.872
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:20:09
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
50638259
|
2014.08.21 04:16:36
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.381
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:59:15
|
172.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.48
|
50638310
|
2014.08.21 04:25:03
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.341
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:59:15
|
172.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.19
|
50638623
|
2014.08.21 04:45:08
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.320
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:59:15
|
172.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.69
|
50638890
|
2014.08.21 05:15:10
|
buy
|
0.31
|
eurusd
|
1.32498
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:45
|
1.32830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.92
|
50638894
|
2014.08.21 05:15:14
|
buy
|
0.11
|
gbpusd
|
1.65858
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:19
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.33
|
50639397
|
2014.08.21 06:24:29
|
buy
|
0.07
|
audusd
|
0.92507
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:48
|
0.92769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.34
|
50639486
|
2014.08.21 06:44:34
|
buy
|
0.34
|
eurusd
|
1.32474
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:45
|
1.32828
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.36
|
50639515
|
2014.08.21 06:50:57
|
buy
|
0.12
|
gbpusd
|
1.65746
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:19
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.80
|
50639620
|
2014.08.21 07:04:18
|
buy
|
0.08
|
audusd
|
0.92487
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 10:34:48
|
0.92770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.64
|
50639786
|
2014.08.21 07:39:39
|
buy
|
0.13
|
gbpusd
|
1.65694
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:19
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.71
|
50639807
|
2014.08.21 07:45:14
|
sell
|
0.06
|
eurgbp
|
0.79940
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-6.47
|
50639931
|
2014.08.21 08:03:18
|
buy
|
0.37
|
eurusd
|
1.32453
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:45
|
1.32828
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
138.75
|
50639964
|
2014.08.21 08:12:12
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.113
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:59:15
|
172.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.39
|
50639980
|
2014.08.21 08:15:15
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.592
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:30:38
|
137.699
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.07
|
50640003
|
2014.08.21 08:19:43
|
buy
|
0.14
|
gbpusd
|
1.65672
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 11:05:19
|
1.65961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.46
|
50640465
|
2014.08.21 09:12:24
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.091
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 10:59:14
|
172.227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.55
|
50641309
|
2014.08.21 10:31:11
|
sell
|
0.01
|
usdchf
|
0.91216
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:47
|
0.91163
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
50641322
|
2014.08.21 10:33:03
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.803
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:20:09
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.73
|
50641538
|
2014.08.21 10:56:09
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51388
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
-10.64
|
50641539
|
2014.08.21 10:56:09
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
0.91239
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
0.91162
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.69
|
50641582
|
2014.08.21 11:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.261
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 11:18:49
|
172.362
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50641591
|
2014.08.21 11:00:00
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.835
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:45:45
|
137.771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
50641640
|
2014.08.21 11:00:54
|
sell
|
0.07
|
eurgbp
|
0.79981
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-2.79
|
50641661
|
2014.08.21 11:05:00
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.92792
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 13:44:40
|
0.92855
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.63
|
50641668
|
2014.08.21 11:05:23
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65965
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:46:41
|
1.65959
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
50641681
|
2014.08.21 11:08:22
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.744
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:45:45
|
137.770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
50641705
|
2014.08.21 11:13:57
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.92771
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 13:44:40
|
0.92855
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
50641713
|
2014.08.21 11:14:52
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65943
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:46:41
|
1.65959
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
50641738
|
2014.08.21 11:18:50
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.380
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:38
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.95
|
50641763
|
2014.08.21 11:23:28
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.92751
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 13:44:39
|
0.92855
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.12
|
50641766
|
2014.08.21 11:25:05
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65921
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:46:41
|
1.65959
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.14
|
50641772
|
2014.08.21 11:27:13
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.315
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:38
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.64
|
50641819
|
2014.08.21 11:30:20
|
buy
|
0.06
|
gbpchf
|
1.51362
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-11.06
|
50641891
|
2014.08.21 11:37:36
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.212
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:38
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.98
|
50641901
|
2014.08.21 11:39:15
|
buy
|
0.07
|
gbpchf
|
1.51341
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
-11.06
|
50642223
|
2014.08.21 12:51:57
|
buy
|
0.08
|
gbpchf
|
1.51310
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:01
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-9.92
|
50642227
|
2014.08.21 12:52:29
|
sell
|
0.08
|
eurgbp
|
0.80022
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
2.26
|
50642363
|
2014.08.21 13:14:08
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65855
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:46:41
|
1.65955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
50642693
|
2014.08.21 13:45:14
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
0.91261
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:45:46
|
0.91160
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.32
|
50643566
|
2014.08.21 15:41:23
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.92938
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:06:22
|
0.93021
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.83
|
50643616
|
2014.08.21 15:45:52
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.09519
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:56:34
|
1.09445
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.68
|
50643645
|
2014.08.21 15:51:05
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.92914
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:06:22
|
0.93015
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.02
|
50643660
|
2014.08.21 15:54:14
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.09549
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.21 17:56:34
|
1.09446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.88
|
50643888
|
2014.08.21 16:17:58
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.691
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:45:45
|
137.772
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.34
|
50644186
|
2014.08.21 17:00:01
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
103.805
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:20:09
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.04
|
50644187
|
2014.08.21 17:00:01
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.168
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:37
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
50644259
|
2014.08.21 17:01:09
|
buy
|
0.04
|
eurjpy
|
137.670
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:45:44
|
137.771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.90
|
50644350
|
2014.08.21 17:06:22
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93033
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 05:22:09
|
0.93110
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
0.77
|
50644587
|
2014.08.21 17:14:43
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93010
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 05:22:08
|
0.93110
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
2.00
|
50644615
|
2014.08.21 17:15:26
|
buy
|
0.04
|
usdjpy
|
103.741
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:20:09
|
103.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.85
|
50644672
|
2014.08.21 17:25:19
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.086
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:37
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.43
|
50644798
|
2014.08.21 17:42:38
|
buy
|
0.06
|
gbpjpy
|
172.065
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 17:53:37
|
172.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.53
|
50644853
|
2014.08.21 17:45:49
|
buy
|
0.01
|
eurusd
|
1.32842
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:59:39
|
1.32877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
50644873
|
2014.08.21 17:46:57
|
sell
|
0.01
|
usdchf
|
0.91116
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 09:07:56
|
0.91060
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.61
|
50644973
|
2014.08.21 17:56:28
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66006
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:08
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.48
|
50645006
|
2014.08.21 17:58:05
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
0.91138
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 09:07:55
|
0.91060
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
1.71
|
50645032
|
2014.08.21 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.884
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:37:21
|
137.938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.52
|
50645034
|
2014.08.21 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.261
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 03:17:28
|
172.250
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.10
|
50645140
|
2014.08.21 18:08:21
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.860
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:37:21
|
137.938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
50645141
|
2014.08.21 18:08:23
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.218
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 03:17:27
|
172.250
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.62
|
50645144
|
2014.08.21 18:08:57
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65985
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:08
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-2.54
|
50645200
|
2014.08.21 18:16:46
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.195
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 03:17:27
|
172.250
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
1.59
|
50645202
|
2014.08.21 18:17:19
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65933
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:07
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-2.25
|
50645207
|
2014.08.21 18:19:55
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.838
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.21 23:37:20
|
137.938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.89
|
50645219
|
2014.08.21 18:22:30
|
buy
|
0.02
|
eurusd
|
1.32820
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:59:38
|
1.32877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.14
|
50645237
|
2014.08.21 18:24:14
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
0.91161
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 09:07:55
|
0.91060
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
3.33
|
50645308
|
2014.08.21 18:32:29
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65912
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:07
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-2.16
|
50645459
|
2014.08.21 18:59:22
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.174
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 03:17:26
|
172.250
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
2.93
|
50645660
|
2014.08.21 19:23:11
|
buy
|
0.09
|
gbpchf
|
1.51219
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51200
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
-1.87
|
50645661
|
2014.08.21 19:24:19
|
sell
|
0.09
|
eurgbp
|
0.80059
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
8.06
|
50646165
|
2014.08.21 20:30:06
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65885
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:06
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-1.35
|
50646212
|
2014.08.21 20:43:52
|
buy
|
0.10
|
gbpchf
|
1.51198
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-0.11
|
50646493
|
2014.08.21 22:10:01
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.150
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 03:17:26
|
172.250
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
4.81
|
50646653
|
2014.08.21 23:00:14
|
buy
|
0.11
|
gbpchf
|
1.51121
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51192
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
8.57
|
50646671
|
2014.08.21 23:03:01
|
sell
|
0.10
|
eurgbp
|
0.80087
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:18
|
0.80006
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
13.43
|
50646699
|
2014.08.21 23:11:27
|
buy
|
0.06
|
gbpusd
|
1.65833
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:06
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
1.50
|
50646815
|
2014.08.21 23:50:02
|
buy
|
0.07
|
gbpusd
|
1.65812
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:05
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
3.22
|
50647389
|
2014.08.22 03:00:06
|
buy
|
0.08
|
gbpusd
|
1.65792
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:04
|
1.65858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.28
|
50647977
|
2014.08.22 03:56:38
|
buy
|
0.03
|
eurusd
|
1.32777
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:59:37
|
1.32877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50648056
|
2014.08.22 04:09:49
|
buy
|
0.09
|
gbpusd
|
1.65756
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 07:43:04
|
1.65859
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.27
|
50648475
|
2014.08.22 05:26:08
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93184
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 08:43:13
|
0.93259
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
50648601
|
2014.08.22 05:35:08
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93150
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 08:43:13
|
0.93259
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.18
|
50648751
|
2014.08.22 06:01:35
|
buy
|
0.12
|
gbpchf
|
1.51098
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51194
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.64
|
50648776
|
2014.08.22 06:04:51
|
sell
|
0.11
|
eurgbp
|
0.80107
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:17
|
0.80006
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.43
|
50648921
|
2014.08.22 06:30:03
|
buy
|
0.13
|
gbpchf
|
1.51068
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.40
|
50649586
|
2014.08.22 08:38:10
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.929
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 12:13:15
|
171.981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
50649700
|
2014.08.22 08:46:32
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.996
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 12:13:15
|
171.981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
50649908
|
2014.08.22 09:09:37
|
buy
|
0.14
|
gbpchf
|
1.51048
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:22:00
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.88
|
50650093
|
2014.08.22 09:37:34
|
sell
|
0.12
|
eurgbp
|
0.80137
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:58:17
|
0.80005
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.27
|
50650218
|
2014.08.22 09:54:10
|
buy
|
0.15
|
gbpchf
|
1.51028
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 10:21:59
|
1.51197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.81
|
50650911
|
2014.08.22 11:30:39
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.095
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 12:13:14
|
171.983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.24
|
50651098
|
2014.08.22 12:05:53
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51228
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:08:25
|
1.51244
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
50651115
|
2014.08.22 12:08:15
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.709
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 12:38:28
|
137.609
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50651173
|
2014.08.22 12:14:14
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51202
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:08:23
|
1.51246
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
50651297
|
2014.08.22 12:31:29
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.944
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:17:16
|
171.841
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50651329
|
2014.08.22 12:38:30
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.590
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:16:38
|
137.558
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.31
|
50651357
|
2014.08.22 12:46:58
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.636
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:16:38
|
137.558
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
50651415
|
2014.08.22 12:56:07
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.658
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:16:38
|
137.558
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.89
|
50651470
|
2014.08.22 13:05:01
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51167
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:08:23
|
1.51246
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.59
|
50651537
|
2014.08.22 13:16:38
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.542
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:20:49
|
137.436
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.03
|
50651551
|
2014.08.22 13:17:16
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.820
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 13:21:26
|
171.722
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
50651618
|
2014.08.22 13:20:49
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.421
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 18:06:29
|
137.611
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.83
|
50651621
|
2014.08.22 13:20:51
|
sell
|
0.01
|
usdjpy
|
103.559
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:00:07
|
103.662
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
50651648
|
2014.08.22 13:21:25
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32660
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:03:59
|
1.32605
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
50651654
|
2014.08.22 13:21:26
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.706
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:07
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
-5.20
|
50651953
|
2014.08.22 13:32:07
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.728
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:07
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
-9.97
|
50651954
|
2014.08.22 13:32:19
|
sell
|
0.02
|
usdjpy
|
103.580
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:00:07
|
103.662
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
50651959
|
2014.08.22 13:34:06
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.442
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 18:06:29
|
137.611
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.25
|
50651962
|
2014.08.22 13:34:07
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.32682
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:03:58
|
1.32600
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.64
|
50652008
|
2014.08.22 13:40:38
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.842
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:07
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.24
|
-11.67
|
50652065
|
2014.08.22 13:47:35
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.32705
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:03:58
|
1.32599
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.18
|
50652296
|
2014.08.22 14:25:16
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51144
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 15:08:22
|
1.51246
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.47
|
50652695
|
2014.08.22 15:08:33
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51272
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:59:44
|
1.51268
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
50652765
|
2014.08.22 15:16:55
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51210
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:59:44
|
1.51266
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.22
|
50652846
|
2014.08.22 15:26:53
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51188
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:59:43
|
1.51266
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.57
|
50652888
|
2014.08.22 15:30:00
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09741
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:42:19
|
1.09594
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.34
|
50653051
|
2014.08.22 15:37:33
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51166
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 16:59:43
|
1.51269
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.52
|
50653163
|
2014.08.22 16:01:13
|
sell
|
0.03
|
usdjpy
|
103.748
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:00:07
|
103.657
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.63
|
50653302
|
2014.08.22 16:33:32
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.673
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 18:06:29
|
137.612
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.75
|
50653313
|
2014.08.22 16:34:46
|
sell
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.046
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:07
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-7.70
|
50653432
|
2014.08.22 17:00:03
|
sell
|
0.04
|
usdjpy
|
103.771
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:00:06
|
103.664
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.13
|
50653435
|
2014.08.22 17:00:04
|
sell
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.085
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:06
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
-7.74
|
50653440
|
2014.08.22 17:00:05
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.694
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 18:06:29
|
137.612
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.15
|
50653487
|
2014.08.22 17:00:24
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51319
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:08:24
|
1.51411
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.01
|
50653490
|
2014.08.22 17:00:24
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.870
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:04:11
|
103.971
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50653503
|
2014.08.22 17:00:28
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32547
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:08:09
|
1.32444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.03
|
50653504
|
2014.08.22 17:00:28
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91305
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:09:14
|
0.91405
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
50653507
|
2014.08.22 17:00:28
|
buy
|
0.02
|
usdcad
|
1.09520
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:42:18
|
1.09594
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
50653694
|
2014.08.22 17:04:12
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.985
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:39:58
|
103.999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
50653856
|
2014.08.22 17:08:10
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32426
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:38:45
|
1.32448
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.22
|
50653869
|
2014.08.22 17:08:24
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51444
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:35:50
|
1.51476
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
50653915
|
2014.08.22 17:09:14
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91425
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:40:08
|
0.91413
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
50654011
|
2014.08.22 17:13:29
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.963
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:39:57
|
103.999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.69
|
50654102
|
2014.08.22 17:16:31
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.32572
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:38:45
|
1.32450
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.44
|
50654106
|
2014.08.22 17:16:47
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51376
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:35:49
|
1.51476
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.19
|
50654127
|
2014.08.22 17:17:35
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91310
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:40:08
|
0.91414
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.28
|
50654164
|
2014.08.22 17:21:50
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
103.921
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:39:57
|
103.999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.25
|
50654246
|
2014.08.22 17:30:23
|
buy
|
0.04
|
usdjpy
|
103.901
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:39:57
|
104.000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.81
|
50654321
|
2014.08.22 17:35:50
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51499
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:54:19
|
1.51601
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
50654352
|
2014.08.22 17:38:45
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32437
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:42:19
|
1.32335
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.02
|
50654372
|
2014.08.22 17:39:22
|
buy
|
0.03
|
usdcad
|
1.09480
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:42:18
|
1.09597
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.20
|
50654390
|
2014.08.22 17:39:58
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.011
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 17:42:18
|
104.114
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50654402
|
2014.08.22 17:40:09
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91431
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:54:22
|
0.91533
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.11
|
50654461
|
2014.08.22 17:42:18
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92997
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 15:38:58
|
0.93066
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
-0.69
|
50654466
|
2014.08.22 17:42:18
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.134
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.044
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.87
|
50654475
|
2014.08.22 17:42:20
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32323
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.22 17:54:19
|
1.32223
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
50654789
|
2014.08.22 17:50:44
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
104.112
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.044
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.31
|
50654820
|
2014.08.22 17:52:17
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
137.731
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.22 18:06:29
|
137.614
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.63
|
50654862
|
2014.08.22 17:54:17
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79822
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
0.79590
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.84
|
50654867
|
2014.08.22 17:54:19
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51628
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.51880
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
2.75
|
50654869
|
2014.08.22 17:54:20
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.32210
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.31925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.85
|
50654878
|
2014.08.22 17:54:22
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91548
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
0.91623
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.82
|
50654929
|
2014.08.22 17:56:52
|
sell
|
0.02
|
audusd
|
0.93018
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 15:38:58
|
0.93066
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
-0.96
|
50654944
|
2014.08.22 17:59:05
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
104.082
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.044
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.10
|
50655036
|
2014.08.22 18:01:05
|
sell
|
0.06
|
gbpjpy
|
172.377
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:06
|
172.244
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
7.68
|
50655065
|
2014.08.22 18:02:38
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79863
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:29
|
0.79590
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
9.06
|
50655066
|
2014.08.22 18:02:40
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51555
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.51880
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
7.09
|
50655070
|
2014.08.22 18:02:41
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.32343
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.31925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.36
|
50655074
|
2014.08.22 18:02:44
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91460
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
0.91623
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.56
|
50655103
|
2014.08.22 18:07:27
|
buy
|
0.04
|
usdjpy
|
104.029
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.044
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.58
|
50655163
|
2014.08.22 18:14:58
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65620
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:45
|
1.65778
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-1.58
|
50655231
|
2014.08.22 18:23:21
|
sell
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65700
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:44
|
1.65779
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-1.58
|
50655232
|
2014.08.22 18:23:30
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51533
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.51880
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
11.36
|
50655239
|
2014.08.22 18:23:58
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
0.91436
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
0.91623
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.12
|
50655244
|
2014.08.22 18:24:09
|
sell
|
0.03
|
audusd
|
0.93040
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 15:38:57
|
0.93066
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
-0.78
|
50655296
|
2014.08.22 18:26:28
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.32368
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:30
|
1.31925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.29
|
50655319
|
2014.08.22 18:27:07
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79883
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:28
|
0.79590
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
14.57
|
50655445
|
2014.08.22 18:38:24
|
sell
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65719
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:44
|
1.65779
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-1.80
|
50655548
|
2014.08.22 18:50:42
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.536
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:29:30
|
137.238
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
2.86
|
50655584
|
2014.08.22 18:59:05
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.579
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:29:30
|
137.238
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
6.55
|
50655727
|
2014.08.22 19:07:50
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.601
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:29:29
|
137.238
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
10.47
|
50656344
|
2014.08.22 20:38:09
|
buy
|
0.05
|
usdjpy
|
103.971
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.047
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
3.65
|
50656585
|
2014.08.22 21:30:03
|
buy
|
0.04
|
usdchf
|
0.91419
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:29
|
0.91623
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
8.91
|
50656596
|
2014.08.22 21:30:06
|
sell
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65761
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:43
|
1.65779
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-0.72
|
50656854
|
2014.08.22 22:15:23
|
sell
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65786
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:42
|
1.65779
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
0.35
|
50656855
|
2014.08.22 22:15:23
|
sell
|
0.04
|
audusd
|
0.93147
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 15:38:54
|
0.93070
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
3.08
|
50656864
|
2014.08.22 22:19:41
|
buy
|
0.06
|
usdjpy
|
103.945
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:43:08
|
104.047
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
5.88
|
50656996
|
2014.08.22 23:02:17
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
0.91385
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:28
|
0.91623
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
12.99
|
50656998
|
2014.08.22 23:03:21
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.627
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 11:29:27
|
137.238
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
14.96
|
50656999
|
2014.08.22 23:03:21
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.32402
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:29
|
1.31926
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.04
|
50657001
|
2014.08.22 23:03:22
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51503
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:29
|
1.51880
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
16.46
|
50657189
|
2014.08.22 23:45:00
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.32435
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:28
|
1.31926
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
25.45
|
50657229
|
2014.08.22 23:57:22
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51462
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 11:29:28
|
1.51880
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
22.81
|
50661282
|
2014.08.25 11:29:28
|
sell
|
0.07
|
gbpjpy
|
172.426
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:06
|
172.244
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
12.26
|
50661283
|
2014.08.25 11:29:36
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.220
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 13:45:41
|
137.133
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
50661304
|
2014.08.25 11:31:35
|
sell
|
0.05
|
audusd
|
0.93169
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 15:38:51
|
0.93067
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.10
|
50661321
|
2014.08.25 11:37:57
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.245
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.25 13:45:40
|
137.130
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.22
|
50661326
|
2014.08.25 11:41:13
|
sell
|
0.08
|
gbpjpy
|
172.450
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:06
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
15.70
|
50661378
|
2014.08.25 11:51:38
|
sell
|
0.09
|
gbpjpy
|
172.472
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:13:06
|
172.246
|
0.00
|
0.00
|
-0.37
|
19.57
|
50661794
|
2014.08.25 13:10:04
|
sell
|
0.06
|
gbpusd
|
1.65844
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:42
|
1.65779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.90
|
50661986
|
2014.08.25 13:45:41
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.125
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:06:30
|
137.140
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.15
|
50662017
|
2014.08.25 13:51:55
|
sell
|
0.01
|
usdjpy
|
103.860
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:21
|
103.966
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-1.02
|
50662088
|
2014.08.25 14:00:24
|
sell
|
0.02
|
usdjpy
|
103.889
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:21
|
103.966
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-1.48
|
50662101
|
2014.08.25 14:01:57
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.145
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:06:30
|
137.140
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
0.09
|
50662188
|
2014.08.25 14:12:40
|
sell
|
0.03
|
usdjpy
|
103.910
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:20
|
103.966
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-1.62
|
50662219
|
2014.08.25 14:16:42
|
sell
|
0.07
|
gbpusd
|
1.65916
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:30:42
|
1.65778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.66
|
50662821
|
2014.08.25 15:46:06
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09643
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 16:14:58
|
1.09744
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.92
|
50662976
|
2014.08.25 16:07:30
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92954
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 02:08:02
|
0.92840
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
1.14
|
50663315
|
2014.08.25 16:14:59
|
buy
|
0.01
|
usdcad
|
1.09762
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 22:01:04
|
1.09820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
50663815
|
2014.08.25 16:25:41
|
buy
|
0.02
|
usdcad
|
1.09744
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 22:01:02
|
1.09818
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
50663873
|
2014.08.25 16:34:29
|
buy
|
0.03
|
usdcad
|
1.09721
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.25 22:01:00
|
1.09823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.79
|
50664117
|
2014.08.25 17:00:37
|
sell
|
0.04
|
usdjpy
|
103.973
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:20
|
103.966
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
0.27
|
50664356
|
2014.08.25 17:44:01
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.245
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:06:30
|
137.141
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
3.00
|
50665583
|
2014.08.26 00:37:19
|
sell
|
0.05
|
usdjpy
|
104.021
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:20
|
103.966
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.65
|
50665733
|
2014.08.26 01:20:42
|
sell
|
0.06
|
usdjpy
|
104.048
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:20
|
103.969
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.56
|
50666050
|
2014.08.26 02:22:33
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92776
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:28
|
0.93075
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.99
|
50666187
|
2014.08.26 02:38:42
|
sell
|
0.02
|
audusd
|
0.92799
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:28
|
0.93075
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.52
|
50666296
|
2014.08.26 03:00:12
|
sell
|
0.07
|
usdjpy
|
104.069
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 04:04:20
|
103.968
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.80
|
50666599
|
2014.08.26 04:06:36
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.120
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:05:05
|
137.044
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.73
|
50666638
|
2014.08.26 04:13:07
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.227
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:04:45
|
172.222
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
50666701
|
2014.08.26 04:21:28
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.258
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:04:45
|
172.221
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
50666835
|
2014.08.26 04:40:05
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.279
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:04:45
|
172.221
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
50666843
|
2014.08.26 04:40:51
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.144
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:05:05
|
137.044
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.92
|
50666896
|
2014.08.26 04:51:41
|
sell
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.306
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:04:45
|
172.223
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.19
|
50666922
|
2014.08.26 05:00:01
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65894
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:11
|
1.65834
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
50666958
|
2014.08.26 05:01:36
|
sell
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.328
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 06:04:44
|
172.223
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.06
|
50666990
|
2014.08.26 05:14:11
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65873
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:11
|
1.65834
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.78
|
50667196
|
2014.08.26 06:05:05
|
sell
|
0.01
|
usdjpy
|
103.762
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:39
|
103.980
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-2.10
|
50667207
|
2014.08.26 06:06:12
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.183
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 09:49:45
|
172.205
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
50667243
|
2014.08.26 06:13:28
|
sell
|
0.02
|
usdjpy
|
103.800
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:39
|
103.980
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-3.46
|
50667253
|
2014.08.26 06:14:34
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.240
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 09:49:44
|
172.205
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.67
|
50667308
|
2014.08.26 06:35:42
|
sell
|
0.03
|
audusd
|
0.92956
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:28
|
0.93075
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.57
|
50667755
|
2014.08.26 08:36:25
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.306
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 09:49:44
|
172.206
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
50667826
|
2014.08.26 09:00:02
|
sell
|
0.03
|
usdjpy
|
103.861
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:39
|
103.980
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-3.43
|
50668061
|
2014.08.26 09:33:15
|
sell
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51572
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 12:59:59
|
1.51629
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
50668159
|
2014.08.26 09:43:01
|
sell
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51597
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 12:59:58
|
1.51629
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.70
|
50668435
|
2014.08.26 10:03:10
|
sell
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51615
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 12:59:57
|
1.51629
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
50668642
|
2014.08.26 10:49:11
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65854
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:10
|
1.65834
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
50668720
|
2014.08.26 11:00:02
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31923
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:03
|
1.31884
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
50668732
|
2014.08.26 11:00:03
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91578
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:08
|
0.91632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
50668757
|
2014.08.26 11:01:23
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.037
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.43
|
50668831
|
2014.08.26 11:09:45
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.063
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.36
|
50668838
|
2014.08.26 11:10:51
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91555
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:08
|
0.91637
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.79
|
50668932
|
2014.08.26 11:16:52
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31944
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:03
|
1.31887
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.14
|
50668946
|
2014.08.26 11:21:20
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.084
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.93
|
50668947
|
2014.08.26 11:21:36
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
0.91533
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:07
|
0.91633
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.27
|
50668971
|
2014.08.26 11:25:16
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31966
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:03
|
1.31887
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.37
|
50669017
|
2014.08.26 11:29:54
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.111
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.88
|
50669084
|
2014.08.26 11:40:21
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31989
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:30:03
|
1.31889
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
50669086
|
2014.08.26 11:40:31
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65777
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:10
|
1.65833
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
50669141
|
2014.08.26 11:54:27
|
sell
|
0.04
|
audusd
|
0.92985
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:28
|
0.93075
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.60
|
50669259
|
2014.08.26 12:14:26
|
sell
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51672
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 12:59:57
|
1.51629
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.88
|
50669267
|
2014.08.26 12:15:48
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65750
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:10
|
1.65832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.10
|
50669279
|
2014.08.26 12:20:33
|
sell
|
0.04
|
usdjpy
|
103.882
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:39
|
103.980
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-3.77
|
50669314
|
2014.08.26 12:34:58
|
sell
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51740
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 12:59:56
|
1.51631
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.96
|
50670078
|
2014.08.26 14:17:33
|
sell
|
0.05
|
audusd
|
0.93099
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:27
|
0.93076
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.15
|
50670382
|
2014.08.26 15:00:21
|
sell
|
0.06
|
audusd
|
0.93124
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:27
|
0.93076
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
50670556
|
2014.08.26 15:24:34
|
buy
|
0.06
|
gbpusd
|
1.65729
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 15:48:10
|
1.65829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
50670598
|
2014.08.26 15:29:51
|
sell
|
0.07
|
audusd
|
0.93157
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:27
|
0.93078
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.53
|
50670659
|
2014.08.26 15:31:20
|
sell
|
0.05
|
usdjpy
|
103.916
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:39
|
103.979
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-3.03
|
50670913
|
2014.08.26 16:00:22
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65883
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:51
|
1.65605
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-2.78
|
50671006
|
2014.08.26 16:05:59
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.09505
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 19:30:04
|
1.09455
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.46
|
50671113
|
2014.08.26 16:14:28
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.09536
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 19:30:03
|
1.09456
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.46
|
50671130
|
2014.08.26 16:15:44
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65862
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:51
|
1.65605
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-5.14
|
50671240
|
2014.08.26 16:29:59
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.09556
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 19:30:03
|
1.09456
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.74
|
50671311
|
2014.08.26 16:45:24
|
sell
|
0.08
|
audusd
|
0.93256
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:13:27
|
0.93076
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.40
|
50671424
|
2014.08.26 17:00:52
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65841
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:51
|
1.65605
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-7.08
|
50671536
|
2014.08.26 17:10:47
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.421
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:01:11
|
172.484
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
50671653
|
2014.08.26 17:19:09
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.402
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:01:11
|
172.484
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.57
|
50671694
|
2014.08.26 17:27:33
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.380
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:01:11
|
172.484
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50672041
|
2014.08.26 18:01:11
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.502
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:43:59
|
172.526
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.23
|
50672139
|
2014.08.26 18:09:32
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.447
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:43:59
|
172.526
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.51
|
50672255
|
2014.08.26 18:30:35
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.426
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 18:43:59
|
172.526
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
50672356
|
2014.08.26 18:44:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.554
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 03:25:24
|
172.338
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-2.07
|
50672445
|
2014.08.26 18:52:22
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.520
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 03:25:24
|
172.338
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-3.50
|
50672512
|
2014.08.26 19:00:42
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
137.320
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.43
|
50672559
|
2014.08.26 19:11:55
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.498
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 03:25:24
|
172.338
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-4.61
|
50672611
|
2014.08.26 19:28:17
|
sell
|
0.06
|
usdjpy
|
104.078
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:38
|
103.979
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
5.71
|
50672630
|
2014.08.26 19:30:58
|
sell
|
0.06
|
eurjpy
|
137.344
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.26 20:25:26
|
137.186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.10
|
50672854
|
2014.08.26 20:12:57
|
sell
|
0.07
|
usdjpy
|
104.099
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:38
|
103.979
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
8.08
|
50672925
|
2014.08.26 20:24:29
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31776
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.26 20:38:03
|
1.31673
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.03
|
50672928
|
2014.08.26 20:24:29
|
sell
|
0.08
|
usdjpy
|
104.121
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:25:38
|
103.979
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
10.93
|
50672941
|
2014.08.26 20:24:53
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91762
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 03:28:03
|
0.91832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
50673071
|
2014.08.26 20:38:03
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31663
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 03:23:35
|
1.31634
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
50673475
|
2014.08.26 22:13:36
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31736
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 03:23:35
|
1.31632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
50673476
|
2014.08.26 22:13:36
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91731
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 03:28:03
|
0.91832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
50673484
|
2014.08.26 22:13:47
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65488
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:51
|
1.65603
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
4.60
|
50673605
|
2014.08.26 22:57:14
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65466
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:51
|
1.65603
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
6.85
|
50673766
|
2014.08.26 23:45:21
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.173
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 03:25:24
|
172.336
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
6.26
|
50673900
|
2014.08.27 00:10:52
|
buy
|
0.06
|
gbpusd
|
1.65430
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 09:19:50
|
1.65603
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.38
|
50673954
|
2014.08.27 00:28:49
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.149
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 03:25:24
|
172.336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.97
|
50674696
|
2014.08.27 03:26:57
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51939
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:24:07
|
1.51873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
50674738
|
2014.08.27 03:27:57
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.09390
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 05:50:01
|
1.09290
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.91
|
50674761
|
2014.08.27 03:28:10
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31556
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:44
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.50
|
50674910
|
2014.08.27 03:35:18
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51906
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:24:07
|
1.51873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
50674917
|
2014.08.27 03:36:33
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31587
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
41.62
|
50674973
|
2014.08.27 03:47:43
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51884
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:24:07
|
1.51873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
50675165
|
2014.08.27 04:10:26
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.900
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:36:18
|
136.853
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
50675262
|
2014.08.27 04:18:47
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.954
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 06:36:18
|
136.854
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.92
|
50675817
|
2014.08.27 06:19:53
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.09191
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 10:00:22
|
1.09109
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
50675889
|
2014.08.27 06:31:13
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.09214
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 10:00:22
|
1.09110
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
50675918
|
2014.08.27 06:37:03
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31621
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
63.45
|
50677258
|
2014.08.27 09:54:59
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93355
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:12:19
|
0.93408
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
50677301
|
2014.08.27 10:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65731
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:07:06
|
1.65770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
50677354
|
2014.08.27 10:01:59
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.294
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:04:42
|
172.260
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
50677363
|
2014.08.27 10:03:28
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93303
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:12:18
|
0.93408
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
50677415
|
2014.08.27 10:08:34
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65711
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:07:05
|
1.65770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.18
|
50677428
|
2014.08.27 10:09:36
|
sell
|
0.01
|
usdchf
|
0.91583
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:57:25
|
0.91456
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
1.39
|
50677452
|
2014.08.27 10:10:20
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.244
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:04:42
|
172.261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
50677496
|
2014.08.27 10:20:15
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.221
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:04:42
|
172.261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.15
|
50677520
|
2014.08.27 10:22:56
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
0.91604
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:57:28
|
0.91456
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
3.24
|
50677523
|
2014.08.27 10:23:44
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65689
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:07:05
|
1.65770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.43
|
50677556
|
2014.08.27 10:32:06
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.181
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:04:34
|
172.271
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.47
|
50677665
|
2014.08.27 10:41:05
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65668
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:07:05
|
1.65770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.08
|
50677686
|
2014.08.27 10:43:12
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08964
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:56:38
|
1.08478
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
4.48
|
50677939
|
2014.08.27 11:17:45
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31852
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
93.84
|
50678156
|
2014.08.27 11:49:38
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51735
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 13:24:07
|
1.51878
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.25
|
50678253
|
2014.08.27 12:02:18
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.150
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:04:31
|
172.270
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.77
|
50678323
|
2014.08.27 12:20:00
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08937
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 17:42:42
|
1.08898
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
50678435
|
2014.08.27 12:40:01
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20729
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 16:03:38
|
1.20674
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
50678532
|
2014.08.27 13:00:00
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93357
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:30:09
|
0.93458
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
1.01
|
50678533
|
2014.08.27 13:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.269
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 13:50:46
|
172.279
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
50678630
|
2014.08.27 13:12:37
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93461
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 12:47:37
|
0.92914
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-5.47
|
50678713
|
2014.08.27 13:21:28
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65835
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:57:18
|
1.65896
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
0.61
|
50678724
|
2014.08.27 13:24:04
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.357
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:39
|
170.292
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
-19.59
|
50678775
|
2014.08.27 13:32:27
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.326
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.292
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
-38.58
|
50678776
|
2014.08.27 13:32:43
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65814
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:57:13
|
1.65896
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
1.64
|
50678836
|
2014.08.27 13:41:04
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65791
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:57:15
|
1.65896
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
3.15
|
50678844
|
2014.08.27 13:42:52
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.304
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.292
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
-57.25
|
50678863
|
2014.08.27 13:45:20
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93441
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 12:47:34
|
0.92914
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-10.54
|
50678915
|
2014.08.27 13:50:44
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79515
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 16:08:46
|
0.79415
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.66
|
50678982
|
2014.08.27 14:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51895
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 14:50:06
|
1.51993
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
50678985
|
2014.08.27 14:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.314
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 14:19:16
|
172.414
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
50679191
|
2014.08.27 14:19:24
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.432
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 14:47:15
|
172.510
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
50679207
|
2014.08.27 14:21:37
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65930
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 14:47:10
|
1.66012
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.82
|
50679277
|
2014.08.27 14:27:47
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.408
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 14:47:15
|
172.512
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
50679310
|
2014.08.27 14:30:00
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65901
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 14:47:10
|
1.66007
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.12
|
50679482
|
2014.08.27 14:47:10
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66028
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 03:45:49
|
1.65891
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-1.37
|
50679494
|
2014.08.27 14:47:16
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.528
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 17:34:07
|
172.455
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.71
|
50679547
|
2014.08.27 14:50:07
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52012
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:09
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-3.75
|
50679653
|
2014.08.27 14:55:32
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65954
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 03:45:48
|
1.65886
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-1.36
|
50679667
|
2014.08.27 14:55:46
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.418
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 17:34:07
|
172.455
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
50679797
|
2014.08.27 15:00:23
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.966
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 16:43:08
|
136.857
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.05
|
50680167
|
2014.08.27 16:03:34
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51941
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:09
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-5.95
|
50680168
|
2014.08.27 16:03:49
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08999
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 17:42:42
|
1.08898
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.85
|
50680197
|
2014.08.27 16:08:46
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79397
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:18:25
|
0.79515
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.95
|
50680314
|
2014.08.27 16:30:01
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20638
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:05:41
|
1.20636
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
0.02
|
50680457
|
2014.08.27 16:45:00
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.838
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 22:02:15
|
137.050
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.04
|
50681151
|
2014.08.27 17:30:00
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.352
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 17:34:07
|
172.455
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
50681378
|
2014.08.27 17:42:42
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08886
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:17:45
|
1.08780
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50681403
|
2014.08.27 17:45:00
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
172.486
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.277
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-2.02
|
50681554
|
2014.08.27 17:53:51
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
172.464
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.274
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-3.66
|
50681607
|
2014.08.27 17:56:12
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08908
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:17:45
|
1.08795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
50681755
|
2014.08.27 18:02:35
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
172.393
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.274
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-3.45
|
50682055
|
2014.08.27 18:35:41
|
sell
|
0.02
|
eurchf
|
1.20664
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:05:41
|
1.20636
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
0.61
|
50682231
|
2014.08.27 19:00:00
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
103.996
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:04
|
103.864
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.27
|
50682307
|
2014.08.27 19:08:21
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.966
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:04
|
103.869
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.87
|
50682337
|
2014.08.27 19:13:35
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
172.368
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.274
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
-3.63
|
50682480
|
2014.08.27 19:27:59
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51661
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:08
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
0.26
|
50682489
|
2014.08.27 19:30:00
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.142
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 22:02:15
|
137.050
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.77
|
50682490
|
2014.08.27 19:30:02
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79572
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:18:25
|
0.79515
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
1.89
|
50682618
|
2014.08.27 19:49:44
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65786
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 03:45:48
|
1.65883
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
2.91
|
50682820
|
2014.08.27 20:17:45
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08762
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:23:42
|
1.08662
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.92
|
50682854
|
2014.08.27 20:19:51
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51639
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:08
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
1.31
|
50682933
|
2014.08.27 20:23:42
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08644
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:49:33
|
1.08573
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
50682965
|
2014.08.27 20:24:36
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.165
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.27 22:02:15
|
137.048
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.38
|
50682991
|
2014.08.27 20:25:30
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
172.345
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.275
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-3.38
|
50683112
|
2014.08.27 20:32:09
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08670
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:49:33
|
1.08569
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.86
|
50683311
|
2014.08.27 20:46:22
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79596
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:18:25
|
0.79516
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
3.98
|
50683312
|
2014.08.27 20:46:27
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51618
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:08
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
2.78
|
50683342
|
2014.08.27 20:49:34
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08559
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 20:56:40
|
1.08444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.06
|
50683410
|
2014.08.27 20:56:41
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08424
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:18:33
|
1.08420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
50683528
|
2014.08.27 21:05:25
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08525
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:18:33
|
1.08420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.94
|
50683651
|
2014.08.27 21:18:33
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08400
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:37:49
|
1.08316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
50683773
|
2014.08.27 21:31:32
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08422
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:37:49
|
1.08316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.96
|
50683861
|
2014.08.27 21:37:49
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08294
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:57:35
|
1.08304
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
50683976
|
2014.08.27 21:46:10
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08428
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.27 21:57:34
|
1.08303
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.31
|
50684037
|
2014.08.27 21:57:36
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08283
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:11:00
|
1.08496
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-1.96
|
50684099
|
2014.08.27 22:02:35
|
sell
|
0.03
|
eurchf
|
1.20686
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:05:41
|
1.20636
|
0.00
|
0.00
|
-0.19
|
1.64
|
50684126
|
2014.08.27 22:06:00
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08394
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:11:00
|
1.08497
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-1.90
|
50684477
|
2014.08.27 22:51:12
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
103.896
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:04
|
103.876
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-0.58
|
50684719
|
2014.08.27 23:32:26
|
buy
|
0.06
|
gbpjpy
|
172.208
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.282
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
4.28
|
50684876
|
2014.08.28 00:01:04
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
137.027
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 03:13:06
|
136.962
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.63
|
50684989
|
2014.08.28 00:15:51
|
buy
|
0.04
|
usdjpy
|
103.873
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:04
|
103.848
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.96
|
50685044
|
2014.08.28 00:27:03
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65761
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 03:45:48
|
1.65882
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.84
|
50685054
|
2014.08.28 00:28:55
|
buy
|
0.07
|
gbpjpy
|
172.181
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:17
|
172.286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.09
|
50685227
|
2014.08.28 01:00:01
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08592
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:11:00
|
1.08497
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.63
|
50685682
|
2014.08.28 02:01:27
|
sell
|
0.04
|
usdcad
|
1.08645
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:10:59
|
1.08499
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.38
|
50685830
|
2014.08.28 02:30:09
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.060
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 03:13:05
|
136.958
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.97
|
50686149
|
2014.08.28 03:13:06
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.942
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 03:46:45
|
136.890
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
50686218
|
2014.08.28 03:21:27
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.963
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 03:46:45
|
136.890
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.41
|
50686252
|
2014.08.28 03:29:51
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.990
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 03:46:44
|
136.890
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.89
|
50686384
|
2014.08.28 03:46:46
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.875
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 10:55:29
|
136.982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.03
|
50686476
|
2014.08.28 03:55:07
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.914
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 10:55:29
|
136.981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.29
|
50686500
|
2014.08.28 03:56:45
|
buy
|
0.08
|
gbpjpy
|
172.134
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 11:29:16
|
172.284
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.58
|
50686617
|
2014.08.28 04:03:25
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65919
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:36:34
|
1.65937
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
50686625
|
2014.08.28 04:03:36
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.934
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 10:55:29
|
136.981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.36
|
50686663
|
2014.08.28 04:04:34
|
sell
|
0.01
|
usdchf
|
0.91342
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:13:49
|
0.91293
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
50686692
|
2014.08.28 04:11:00
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08480
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:40:30
|
1.08474
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
50686731
|
2014.08.28 04:13:55
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65902
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:36:34
|
1.65937
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
50686732
|
2014.08.28 04:13:57
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
0.91363
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:13:49
|
0.91294
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.51
|
50686760
|
2014.08.28 04:16:55
|
buy
|
0.05
|
usdjpy
|
103.807
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:04
|
103.848
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.97
|
50686776
|
2014.08.28 04:19:21
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08514
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:40:30
|
1.08474
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50686784
|
2014.08.28 04:22:18
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65837
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 04:36:34
|
1.65937
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50686785
|
2014.08.28 04:22:18
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
0.91395
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:13:49
|
0.91295
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.29
|
50686954
|
2014.08.28 04:36:35
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65949
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 06:27:51
|
1.66003
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
50687033
|
2014.08.28 04:44:56
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65903
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 06:27:51
|
1.66003
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
50687047
|
2014.08.28 04:45:37
|
buy
|
0.06
|
usdjpy
|
103.786
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:03
|
103.811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.44
|
50687144
|
2014.08.28 05:00:00
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93628
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:30:58
|
0.93668
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.40
|
50687227
|
2014.08.28 05:09:50
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93607
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:30:58
|
0.93667
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
50687312
|
2014.08.28 05:29:46
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93586
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:30:57
|
0.93666
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
50687369
|
2014.08.28 05:51:57
|
buy
|
0.07
|
usdjpy
|
103.765
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:03
|
103.803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.56
|
50687371
|
2014.08.28 05:53:59
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.062
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 10:55:29
|
136.982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.08
|
50687421
|
2014.08.28 06:06:58
|
buy
|
0.06
|
gbpchf
|
1.51598
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:08
|
1.51669
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.65
|
50687436
|
2014.08.28 06:15:00
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
137.097
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 10:55:29
|
136.982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.54
|
50687446
|
2014.08.28 06:17:17
|
sell
|
0.04
|
eurgbp
|
0.79616
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:18:25
|
0.79516
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.63
|
50687463
|
2014.08.28 06:27:52
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66018
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:22:19
|
1.66010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
50688009
|
2014.08.28 08:43:10
|
buy
|
0.08
|
usdjpy
|
103.742
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:03
|
103.803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.70
|
50689028
|
2014.08.28 10:55:05
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65905
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:22:19
|
1.66013
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.16
|
50689037
|
2014.08.28 10:55:30
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.968
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 12:50:56
|
136.942
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
50689065
|
2014.08.28 11:00:00
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93560
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 11:30:57
|
0.93665
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.20
|
50689066
|
2014.08.28 11:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31987
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 12:51:53
|
1.31982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
50689116
|
2014.08.28 11:03:51
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
137.030
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 12:50:56
|
136.945
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.64
|
50689167
|
2014.08.28 11:05:09
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08547
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:40:30
|
1.08474
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.02
|
50689182
|
2014.08.28 11:05:43
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20622
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 12:57:07
|
1.20591
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
50689317
|
2014.08.28 11:20:30
|
buy
|
0.07
|
gbpchf
|
1.51574
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:36:08
|
1.51674
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.65
|
50689408
|
2014.08.28 11:29:29
|
sell
|
0.02
|
eurchf
|
1.20642
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 12:57:07
|
1.20591
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
50689414
|
2014.08.28 11:30:00
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66080
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:31
|
1.65966
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.14
|
50689418
|
2014.08.28 11:30:01
|
sell
|
0.01
|
usdchf
|
0.91288
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:09
|
0.91468
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-1.97
|
50689427
|
2014.08.28 11:30:59
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93679
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:56
|
0.93592
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-0.87
|
50689466
|
2014.08.28 11:38:22
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66039
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:31
|
1.65972
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.34
|
50689479
|
2014.08.28 11:43:06
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
0.91309
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:08
|
0.91476
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-3.65
|
50689496
|
2014.08.28 11:45:46
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93657
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:56
|
0.93592
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
-1.30
|
50689501
|
2014.08.28 11:46:43
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65983
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:31
|
1.65976
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
50689517
|
2014.08.28 11:49:50
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.32082
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 12:51:53
|
1.31982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
50689539
|
2014.08.28 11:55:07
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65961
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:31
|
1.65976
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
50689690
|
2014.08.28 12:19:40
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
137.053
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 12:50:56
|
136.952
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.92
|
50689971
|
2014.08.28 12:50:56
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.925
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 12:54:45
|
136.824
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50690083
|
2014.08.28 12:54:46
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.806
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 12:59:48
|
136.683
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.19
|
50690121
|
2014.08.28 12:57:07
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20580
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:30:22
|
1.20529
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
50690204
|
2014.08.28 12:59:55
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.665
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:18:12
|
136.598
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
50690255
|
2014.08.28 13:00:05
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.843
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:18:32
|
171.754
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.86
|
50690256
|
2014.08.28 13:00:05
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31850
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:21:07
|
1.31765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
50690428
|
2014.08.28 13:08:16
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.699
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:18:12
|
136.599
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.93
|
50690435
|
2014.08.28 13:08:39
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.862
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:18:32
|
171.755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
50690479
|
2014.08.28 13:11:27
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31871
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 13:21:07
|
1.31769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.04
|
50690604
|
2014.08.28 13:18:13
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.580
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:37:56
|
136.519
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
50690622
|
2014.08.28 13:18:33
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.737
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:40:11
|
171.757
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.19
|
50690666
|
2014.08.28 13:20:01
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79514
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:34:25
|
0.79415
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.64
|
50690693
|
2014.08.28 13:21:07
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31750
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:30:08
|
1.31727
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.23
|
50690794
|
2014.08.28 13:26:34
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.618
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:37:56
|
136.518
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.93
|
50690796
|
2014.08.28 13:26:54
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.860
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 13:40:11
|
171.754
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.05
|
50690804
|
2014.08.28 13:29:38
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31771
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:30:08
|
1.31726
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
50690820
|
2014.08.28 13:30:22
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20512
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 17:10:41
|
1.20531
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.21
|
50690867
|
2014.08.28 13:35:27
|
sell
|
0.02
|
eurchf
|
1.20533
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 17:10:40
|
1.20531
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
50690892
|
2014.08.28 13:37:56
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.499
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 16:40:17
|
136.551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
50690923
|
2014.08.28 13:40:11
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
171.739
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.315
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
13.50
|
50691083
|
2014.08.28 13:48:33
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
171.788
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.315
|
0.00
|
0.00
|
-0.73
|
27.94
|
50691142
|
2014.08.28 13:51:00
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51772
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:38
|
1.51819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.51
|
50691217
|
2014.08.28 13:53:56
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.520
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 16:40:16
|
136.551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.59
|
50691257
|
2014.08.28 13:56:55
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
171.850
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.314
|
0.00
|
0.00
|
-1.09
|
43.70
|
50691286
|
2014.08.28 13:59:22
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51722
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:38
|
1.51822
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.19
|
50691368
|
2014.08.28 14:03:42
|
buy
|
0.09
|
usdjpy
|
103.647
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 15:30:03
|
103.807
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.87
|
50691370
|
2014.08.28 14:03:44
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.541
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 16:40:16
|
136.551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
50691377
|
2014.08.28 14:04:01
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65843
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:05:31
|
1.65975
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.60
|
50691379
|
2014.08.28 14:04:02
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31793
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:30:08
|
1.31726
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.01
|
50691457
|
2014.08.28 14:05:08
|
sell
|
0.04
|
usdcad
|
1.08574
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 14:40:29
|
1.08473
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.72
|
50691470
|
2014.08.28 14:05:38
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51844
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:34:09
|
1.51820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
50691553
|
2014.08.28 14:12:30
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31827
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:30:08
|
1.31727
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
50691582
|
2014.08.28 14:14:05
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51759
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:34:08
|
1.51819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.31
|
50691620
|
2014.08.28 14:17:23
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93610
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:55
|
0.93592
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
-0.54
|
50691826
|
2014.08.28 14:30:14
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
0.91452
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:08
|
0.91474
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-0.72
|
50691843
|
2014.08.28 14:31:25
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93590
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:55
|
0.93590
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
0.00
|
50691862
|
2014.08.28 14:32:02
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51737
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:34:08
|
1.51819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.68
|
50692008
|
2014.08.28 14:51:47
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51716
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:34:07
|
1.51819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
50692051
|
2014.08.28 15:00:00
|
sell
|
0.04
|
usdchf
|
0.91474
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:07
|
0.91472
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
0.09
|
50692052
|
2014.08.28 15:00:00
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.93564
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:54
|
0.93589
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
1.25
|
50692063
|
2014.08.28 15:00:01
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08477
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:46:05
|
1.08402
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.69
|
50692143
|
2014.08.28 15:08:33
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08504
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 15:46:05
|
1.08404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.84
|
50692395
|
2014.08.28 15:30:08
|
sell
|
0.03
|
eurchf
|
1.20554
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 17:10:40
|
1.20531
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
50692402
|
2014.08.28 15:30:09
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31704
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:27:01
|
1.31661
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.43
|
50692560
|
2014.08.28 15:36:24
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
0.91495
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:07
|
0.91462
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
1.80
|
50692590
|
2014.08.28 15:38:47
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31763
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 16:27:00
|
1.31661
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.04
|
50692644
|
2014.08.28 15:46:05
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08384
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 22:40:54
|
1.08424
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.37
|
50692711
|
2014.08.28 15:54:28
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08408
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 22:40:54
|
1.08422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
50692778
|
2014.08.28 16:00:19
|
sell
|
0.04
|
eurchf
|
1.20582
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 17:10:39
|
1.20531
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.22
|
50692833
|
2014.08.28 16:05:23
|
sell
|
0.04
|
gbpjpy
|
171.943
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:38
|
170.318
|
0.00
|
0.00
|
-1.48
|
61.64
|
50692838
|
2014.08.28 16:05:35
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.65704
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:19
|
1.65922
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-2.18
|
50692907
|
2014.08.28 16:13:56
|
sell
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65778
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:18
|
1.65919
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-2.82
|
50692927
|
2014.08.28 16:18:27
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
136.690
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.28 16:40:15
|
136.551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.36
|
50692930
|
2014.08.28 16:18:41
|
sell
|
0.05
|
gbpjpy
|
171.976
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.320
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
78.52
|
50693007
|
2014.08.28 16:27:02
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31650
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:30
|
1.31715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
50693064
|
2014.08.28 16:34:10
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51844
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 07:01:34
|
1.51840
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.04
|
50693067
|
2014.08.28 16:34:25
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79400
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:39:31
|
0.79369
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.51
|
50693141
|
2014.08.28 16:40:19
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.532
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:22
|
136.683
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-1.46
|
50693176
|
2014.08.28 16:44:53
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51824
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 07:01:34
|
1.51840
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.35
|
50693219
|
2014.08.28 16:45:27
|
sell
|
0.06
|
usdchf
|
0.91539
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:06
|
0.91456
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
5.45
|
50693237
|
2014.08.28 16:45:50
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31670
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:29
|
1.31715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
50693270
|
2014.08.28 16:47:13
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79419
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:39:31
|
0.79368
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
1.69
|
50693308
|
2014.08.28 16:48:40
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.584
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:21
|
136.683
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-1.91
|
50693337
|
2014.08.28 16:53:15
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51780
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 07:01:33
|
1.51834
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
1.76
|
50693348
|
2014.08.28 16:55:08
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31692
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:29
|
1.31715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.69
|
50693398
|
2014.08.28 17:01:40
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51763
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 07:01:32
|
1.51833
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
3.06
|
50693433
|
2014.08.28 17:10:42
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20514
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:33:48
|
1.20601
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.95
|
50693494
|
2014.08.28 17:16:54
|
sell
|
0.06
|
gbpjpy
|
171.999
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.320
|
0.00
|
0.00
|
-2.24
|
95.52
|
50693503
|
2014.08.28 17:17:44
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.624
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:21
|
136.685
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-1.76
|
50693853
|
2014.08.28 17:48:50
|
sell
|
0.07
|
gbpjpy
|
172.029
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.320
|
0.00
|
0.00
|
-2.61
|
113.44
|
50693898
|
2014.08.28 17:59:31
|
buy
|
0.06
|
audusd
|
0.93532
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:54
|
0.93589
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
3.42
|
50693913
|
2014.08.28 18:00:00
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08570
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.28 22:40:53
|
1.08432
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.82
|
50694216
|
2014.08.28 19:23:54
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
136.711
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:20
|
136.682
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
1.12
|
50694221
|
2014.08.28 19:25:14
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31716
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:28
|
1.31716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50694267
|
2014.08.28 19:46:04
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51729
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 07:01:32
|
1.51837
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
5.90
|
50694269
|
2014.08.28 19:49:41
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79470
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:39:30
|
0.79368
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
5.08
|
50694314
|
2014.08.28 20:00:00
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.31739
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:28
|
1.31716
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
1.15
|
50694446
|
2014.08.28 20:15:07
|
buy
|
0.07
|
audusd
|
0.93513
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:53
|
0.93589
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
5.32
|
50694586
|
2014.08.28 21:14:04
|
sell
|
0.02
|
eurchf
|
1.20605
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:33:48
|
1.20600
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
0.11
|
50694740
|
2014.08.28 22:00:00
|
sell
|
0.01
|
usdjpy
|
103.657
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:46
|
103.866
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-2.01
|
50694785
|
2014.08.28 22:08:40
|
sell
|
0.02
|
usdjpy
|
103.689
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:45
|
103.866
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-3.41
|
50694878
|
2014.08.28 22:40:55
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08408
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:27:33
|
1.08471
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-0.58
|
50694893
|
2014.08.28 22:49:22
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08450
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:27:32
|
1.08471
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-0.39
|
50694901
|
2014.08.28 22:52:59
|
sell
|
0.06
|
eurusd
|
1.31826
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:03:27
|
1.31713
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
6.78
|
50694913
|
2014.08.28 22:55:34
|
sell
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65852
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:18
|
1.65918
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-1.98
|
50694925
|
2014.08.28 22:59:39
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08467
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:27:32
|
1.08471
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-0.11
|
50695038
|
2014.08.28 23:30:43
|
sell
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65875
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:17
|
1.65918
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-1.72
|
50695187
|
2014.08.29 00:21:58
|
sell
|
0.03
|
eurchf
|
1.20627
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:33:47
|
1.20600
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
50695286
|
2014.08.29 01:00:00
|
sell
|
0.03
|
usdjpy
|
103.709
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:45
|
103.867
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.56
|
50695288
|
2014.08.29 01:00:02
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
136.732
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:20
|
136.682
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.41
|
50695350
|
2014.08.29 01:30:35
|
sell
|
0.04
|
usdcad
|
1.08596
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 13:27:31
|
1.08468
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.72
|
50695742
|
2014.08.29 03:50:58
|
sell
|
0.04
|
eurchf
|
1.20646
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:33:47
|
1.20596
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.18
|
50696406
|
2014.08.29 07:01:35
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51876
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:07:05
|
1.51942
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
50696510
|
2014.08.29 07:19:10
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51842
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 09:07:04
|
1.51943
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
50696574
|
2014.08.29 07:39:52
|
sell
|
0.06
|
eurjpy
|
136.758
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:19
|
136.682
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.40
|
50696760
|
2014.08.29 08:21:13
|
sell
|
0.08
|
gbpjpy
|
172.142
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.321
|
0.00
|
0.00
|
-2.64
|
138.14
|
50696761
|
2014.08.29 08:21:13
|
sell
|
0.07
|
eurjpy
|
136.783
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 09:16:18
|
136.682
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.81
|
50696816
|
2014.08.29 08:25:06
|
sell
|
0.04
|
usdjpy
|
103.802
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:44
|
103.868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.54
|
50696872
|
2014.08.29 08:38:28
|
sell
|
0.09
|
gbpjpy
|
172.164
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.321
|
0.00
|
0.00
|
-2.96
|
157.28
|
50696914
|
2014.08.29 08:59:30
|
buy
|
0.08
|
audusd
|
0.93492
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:36:53
|
0.93589
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.76
|
50696944
|
2014.08.29 09:02:13
|
sell
|
0.05
|
usdjpy
|
103.829
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:44
|
103.868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
50696949
|
2014.08.29 09:02:39
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
172.193
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:37
|
170.321
|
0.00
|
0.00
|
-3.30
|
177.51
|
50696955
|
2014.08.29 09:03:30
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31705
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 16:21:30
|
1.31755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
50697079
|
2014.08.29 09:15:01
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.51936
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:45:37
|
1.52008
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.79
|
50697224
|
2014.08.29 09:23:23
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.51915
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 10:45:37
|
1.52010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.07
|
50697345
|
2014.08.29 09:39:33
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79356
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:14:45
|
0.79409
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.88
|
50697383
|
2014.08.29 09:43:11
|
sell
|
0.07
|
usdchf
|
0.91580
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:00:06
|
0.91459
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.26
|
50697527
|
2014.08.29 10:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.612
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:33
|
136.985
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.59
|
50697542
|
2014.08.29 10:00:02
|
sell
|
0.01
|
eurchf
|
1.20555
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:38
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-1.43
|
50697589
|
2014.08.29 10:08:21
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.651
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:33
|
136.984
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.40
|
50697634
|
2014.08.29 10:16:46
|
sell
|
0.02
|
eurchf
|
1.20577
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
-2.37
|
50697659
|
2014.08.29 10:21:16
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.675
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:32
|
136.981
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.83
|
50697847
|
2014.08.29 10:45:38
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52030
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:15
|
1.51779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.75
|
50697907
|
2014.08.29 10:58:24
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52009
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:15
|
1.51781
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.99
|
50697928
|
2014.08.29 11:00:04
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93576
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:21:42
|
0.93493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.83
|
50697958
|
2014.08.29 11:01:39
|
sell
|
0.11
|
gbpjpy
|
172.290
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.321
|
0.00
|
0.00
|
-3.63
|
205.38
|
50697963
|
2014.08.29 11:02:07
|
sell
|
0.05
|
gbpusd
|
1.65958
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:16
|
1.65917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.05
|
50698072
|
2014.08.29 11:30:30
|
sell
|
0.06
|
gbpusd
|
1.65994
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:15
|
1.65917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.62
|
50698256
|
2014.08.29 11:52:35
|
sell
|
0.07
|
gbpusd
|
1.66016
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 12:50:15
|
1.65916
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
50698831
|
2014.08.29 12:08:39
|
sell
|
0.12
|
gbpjpy
|
172.411
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.321
|
0.00
|
0.00
|
-3.95
|
237.81
|
50699021
|
2014.08.29 12:17:33
|
sell
|
0.06
|
usdjpy
|
103.858
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:43
|
103.869
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.64
|
50699044
|
2014.08.29 12:23:27
|
sell
|
0.13
|
gbpjpy
|
172.432
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.320
|
0.00
|
0.00
|
-4.28
|
260.34
|
50699102
|
2014.08.29 12:33:30
|
sell
|
0.14
|
gbpjpy
|
172.455
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.322
|
0.00
|
0.00
|
-4.62
|
283.16
|
50699202
|
2014.08.29 12:52:13
|
sell
|
0.03
|
eurchf
|
1.20600
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
-2.81
|
50699279
|
2014.08.29 13:09:44
|
sell
|
0.15
|
gbpjpy
|
172.469
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.323
|
0.00
|
0.00
|
-4.96
|
305.23
|
50699510
|
2014.08.29 13:27:34
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08455
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:30:03
|
1.08326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.19
|
50699616
|
2014.08.29 13:43:30
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08474
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:30:02
|
1.08332
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.62
|
50699744
|
2014.08.29 13:51:37
|
sell
|
0.17
|
gbpjpy
|
172.491
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:36
|
170.326
|
0.00
|
0.00
|
-5.61
|
348.99
|
50699839
|
2014.08.29 13:59:55
|
sell
|
0.07
|
usdjpy
|
103.946
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:43
|
103.869
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.19
|
50699844
|
2014.08.29 14:00:01
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93440
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:21:42
|
0.93493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.06
|
50699870
|
2014.08.29 14:02:14
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31854
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 16:21:29
|
1.31759
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.90
|
50699871
|
2014.08.29 14:02:14
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
137.063
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:32
|
136.982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.11
|
50699929
|
2014.08.29 14:05:51
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.51788
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:14
|
1.51778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.33
|
50699944
|
2014.08.29 14:06:51
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79446
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:14:44
|
0.79409
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.23
|
50700041
|
2014.08.29 14:27:38
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.51766
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:14
|
1.51776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
50700068
|
2014.08.29 14:30:30
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
137.087
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:31
|
136.985
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.91
|
50700089
|
2014.08.29 14:31:31
|
sell
|
0.08
|
usdjpy
|
103.969
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:42
|
103.869
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.70
|
50700096
|
2014.08.29 14:35:05
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79468
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:14:44
|
0.79409
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.93
|
50700118
|
2014.08.29 14:39:49
|
sell
|
0.06
|
eurjpy
|
137.108
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:30
|
136.984
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.16
|
50700127
|
2014.08.29 14:43:59
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.51743
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:13
|
1.51776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
50700308
|
2014.08.29 14:55:57
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93390
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:21:41
|
0.93493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.09
|
50700404
|
2014.08.29 15:04:32
|
sell
|
0.07
|
eurjpy
|
137.136
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 16:21:30
|
136.984
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.23
|
50700417
|
2014.08.29 15:05:36
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31879
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 16:21:29
|
1.31765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.42
|
50700467
|
2014.08.29 15:12:11
|
buy
|
0.06
|
gbpchf
|
1.51687
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:13
|
1.51776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.84
|
50700511
|
2014.08.29 15:17:09
|
sell
|
0.04
|
eurgbp
|
0.79510
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:14:43
|
0.79409
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.70
|
50700652
|
2014.08.29 15:23:29
|
buy
|
0.07
|
gbpchf
|
1.51666
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 15:49:12
|
1.51778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.56
|
50700751
|
2014.08.29 15:30:03
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08296
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:20:36
|
1.08314
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.17
|
50700790
|
2014.08.29 15:38:24
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08399
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:20:35
|
1.08314
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.57
|
50700965
|
2014.08.29 15:46:47
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08422
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:20:35
|
1.08317
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.91
|
50701428
|
2014.08.29 16:46:40
|
sell
|
0.09
|
usdjpy
|
103.992
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 17:23:42
|
103.868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.74
|
50701522
|
2014.08.29 17:00:02
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31753
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:59:50
|
1.31712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.41
|
50701583
|
2014.08.29 17:08:25
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31775
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:59:49
|
1.31711
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.28
|
50701723
|
2014.08.29 17:20:37
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08296
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:21:54
|
1.08194
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.94
|
50701751
|
2014.08.29 17:21:54
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08176
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:38
|
1.08594
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-3.85
|
50701908
|
2014.08.29 17:30:25
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08199
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:38
|
1.08594
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-7.27
|
50701982
|
2014.08.29 17:47:41
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08224
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:38
|
1.08594
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-10.22
|
50701986
|
2014.08.29 17:48:35
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31813
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 17:59:49
|
1.31714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
50702122
|
2014.08.29 18:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.819
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 18:19:30
|
136.719
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
50702123
|
2014.08.29 18:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79308
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:07
|
0.79226
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.36
|
50702127
|
2014.08.29 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93540
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:55:32
|
0.93446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
50702128
|
2014.08.29 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66082
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:30
|
1.65907
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.75
|
50702129
|
2014.08.29 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91597
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 18:20:35
|
0.91696
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.08
|
50702130
|
2014.08.29 18:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31711
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 18:10:49
|
1.31612
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50702131
|
2014.08.29 18:00:00
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52117
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:27:22
|
1.52171
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
50702308
|
2014.08.29 18:08:27
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93476
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:55:32
|
0.93454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.44
|
50702309
|
2014.08.29 18:08:28
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52071
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:27:21
|
1.52171
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.18
|
50702312
|
2014.08.29 18:08:59
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.79329
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:06
|
0.79226
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.41
|
50702326
|
2014.08.29 18:10:49
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31598
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 18:26:38
|
1.31491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
50702499
|
2014.08.29 18:19:31
|
sell
|
0.01
|
eurjpy
|
136.703
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.913
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-2.02
|
50702512
|
2014.08.29 18:20:35
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91714
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:32:25
|
0.91798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.92
|
50702597
|
2014.08.29 18:26:39
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31465
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:29:03
|
1.31430
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
50702764
|
2014.08.29 18:35:21
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31486
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:29:02
|
1.31430
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
50702854
|
2014.08.29 18:46:13
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31509
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:29:02
|
1.31430
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.37
|
50702855
|
2014.08.29 18:46:38
|
sell
|
0.02
|
eurjpy
|
136.724
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.913
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-3.63
|
50702866
|
2014.08.29 18:48:42
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93454
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:55:32
|
0.93454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50702879
|
2014.08.29 18:50:57
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91695
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:32:25
|
0.91798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
50702903
|
2014.08.29 18:59:52
|
sell
|
0.03
|
eurjpy
|
136.746
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.913
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
-4.81
|
50702910
|
2014.08.29 19:00:00
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.004
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 21:09:05
|
104.090
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.83
|
50702965
|
2014.08.29 19:09:44
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
103.990
|
0.000
|
0.000
|
2014.08.29 21:09:04
|
104.090
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.92
|
50702979
|
2014.08.29 19:13:09
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31529
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 19:29:01
|
1.31429
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
50703006
|
2014.08.29 19:27:25
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52198
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:30
|
1.52305
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.17
|
50703021
|
2014.08.29 19:29:05
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31415
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 00:01:26
|
1.31296
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.19
|
50703075
|
2014.08.29 19:32:30
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91818
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 00:01:08
|
0.91882
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
50703091
|
2014.08.29 19:36:14
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52175
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:13
|
1.52276
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
50703095
|
2014.08.29 19:39:37
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31436
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 00:01:24
|
1.31296
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.80
|
50703099
|
2014.08.29 19:40:55
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91771
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 00:01:08
|
0.91882
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.42
|
50703169
|
2014.08.29 20:05:16
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65871
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:13
|
1.65875
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
50703323
|
2014.08.29 20:33:19
|
sell
|
0.04
|
usdcad
|
1.08646
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:33
|
1.08597
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
1.80
|
50703389
|
2014.08.29 21:00:20
|
sell
|
0.19
|
gbpjpy
|
172.511
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.326
|
0.00
|
0.00
|
-6.27
|
393.65
|
50703412
|
2014.08.29 21:09:10
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.101
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 02:51:48
|
104.203
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.98
|
50703444
|
2014.08.29 21:16:23
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93379
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:55:31
|
0.93454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50703448
|
2014.08.29 21:19:04
|
sell
|
0.04
|
eurchf
|
1.20622
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
-2.79
|
50703454
|
2014.08.29 21:24:50
|
sell
|
0.05
|
usdcad
|
1.08667
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:33
|
1.08597
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
3.22
|
50703620
|
2014.08.29 22:18:14
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65698
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 22:48:11
|
1.65874
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.28
|
50703683
|
2014.08.29 22:41:53
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.93351
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:55:29
|
0.93444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.65
|
50703709
|
2014.08.29 22:48:08
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79199
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 04:15:25
|
0.79099
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.66
|
50703725
|
2014.08.29 22:48:30
|
sell
|
0.06
|
usdcad
|
1.08699
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:33
|
1.08597
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
5.64
|
50703726
|
2014.08.29 22:48:31
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52337
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.08.29 23:35:19
|
1.52438
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.10
|
50703803
|
2014.08.29 23:00:02
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66020
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 08:14:26
|
1.66012
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.08
|
50703835
|
2014.08.29 23:08:31
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.65976
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 08:14:26
|
1.66012
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.72
|
50703861
|
2014.08.29 23:15:48
|
sell
|
0.07
|
usdcad
|
1.08720
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:33
|
1.08597
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
7.93
|
50703928
|
2014.08.29 23:35:21
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52472
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 04:49:38
|
1.52551
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.85
|
50703956
|
2014.08.29 23:46:06
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52450
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 04:49:38
|
1.52551
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
2.20
|
50704117
|
2014.09.01 00:01:16
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91947
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:37:15
|
0.91925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.24
|
50704147
|
2014.09.01 00:01:31
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31259
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 05:27:22
|
1.31217
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.42
|
50704211
|
2014.09.01 00:05:50
|
sell
|
0.08
|
usdcad
|
1.08744
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 13:40:33
|
1.08597
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.83
|
50704233
|
2014.09.01 00:09:39
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.91899
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:37:14
|
0.91925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
50704236
|
2014.09.01 00:10:01
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31316
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 05:27:22
|
1.31221
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.90
|
50704242
|
2014.09.01 00:11:10
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.65950
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 08:14:26
|
1.66017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.01
|
50704316
|
2014.09.01 00:56:48
|
sell
|
0.21
|
gbpjpy
|
172.826
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.326
|
0.00
|
0.00
|
-6.05
|
497.82
|
50704425
|
2014.09.01 01:07:10
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
0.91884
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:37:14
|
0.91925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.34
|
50707001
|
2014.09.01 02:13:31
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.65913
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 08:14:26
|
1.66017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.16
|
50707131
|
2014.09.01 02:32:37
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.20663
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-1.25
|
50707213
|
2014.09.01 02:51:49
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.216
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 12:52:57
|
104.251
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
50707277
|
2014.09.01 03:00:20
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
104.172
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 12:52:57
|
104.251
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.52
|
50707621
|
2014.09.01 04:15:44
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.79087
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:35:47
|
0.78986
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.67
|
50707719
|
2014.09.01 04:45:58
|
sell
|
0.23
|
gbpjpy
|
172.849
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.327
|
0.00
|
0.00
|
-6.63
|
550.03
|
50707734
|
2014.09.01 04:49:48
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52576
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:27:08
|
1.52659
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.91
|
50707869
|
2014.09.01 05:12:28
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52551
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:27:08
|
1.52654
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.25
|
50707942
|
2014.09.01 05:27:22
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31208
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 18:59:54
|
1.31286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.78
|
50708233
|
2014.09.01 06:47:22
|
sell
|
0.25
|
gbpjpy
|
172.871
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.327
|
0.00
|
0.00
|
-7.22
|
603.07
|
50708411
|
2014.09.01 07:34:14
|
sell
|
0.28
|
gbpjpy
|
172.894
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-8.07
|
682.34
|
50708518
|
2014.09.01 08:14:27
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66025
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:27:08
|
1.66129
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.04
|
50708671
|
2014.09.01 08:48:46
|
sell
|
0.31
|
gbpjpy
|
172.945
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-8.92
|
770.43
|
50708861
|
2014.09.01 09:16:42
|
sell
|
0.34
|
gbpjpy
|
172.995
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:35
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-9.82
|
861.11
|
50708868
|
2014.09.01 09:21:15
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31251
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 18:59:53
|
1.31286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.70
|
50708884
|
2014.09.01 09:27:08
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66145
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:37:52
|
1.66245
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
50708886
|
2014.09.01 09:27:09
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52685
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 09:59:57
|
1.52786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.10
|
50708956
|
2014.09.01 09:35:47
|
sell
|
0.01
|
eurgbp
|
0.78975
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-19.54
|
50708969
|
2014.09.01 09:37:52
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66261
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 11:00:59
|
1.66344
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.83
|
50709004
|
2014.09.01 09:40:56
|
buy
|
0.01
|
audusd
|
0.93462
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:02
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.05
|
-4.28
|
50709057
|
2014.09.01 09:46:46
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66240
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 11:00:59
|
1.66338
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.96
|
50709059
|
2014.09.01 09:46:58
|
sell
|
0.02
|
eurgbp
|
0.78995
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-38.44
|
50709064
|
2014.09.01 09:47:43
|
sell
|
0.37
|
gbpjpy
|
173.046
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-10.67
|
954.99
|
50709138
|
2014.09.01 09:59:57
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52801
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 11:26:32
|
1.52847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
50709215
|
2014.09.01 10:07:15
|
sell
|
0.41
|
gbpjpy
|
173.121
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-11.83
|
1,087.39
|
50709221
|
2014.09.01 10:08:24
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52770
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 11:26:32
|
1.52847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
50709260
|
2014.09.01 10:17:03
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.52746
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 11:26:32
|
1.52847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.30
|
50709289
|
2014.09.01 10:31:55
|
sell
|
0.45
|
gbpjpy
|
173.143
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.325
|
0.00
|
0.00
|
-12.98
|
1,202.44
|
50709298
|
2014.09.01 10:34:02
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31306
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 18:59:53
|
1.31286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
50709429
|
2014.09.01 11:00:25
|
sell
|
0.50
|
gbpjpy
|
173.188
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.325
|
0.00
|
0.00
|
-14.42
|
1,357.37
|
50709438
|
2014.09.01 11:01:00
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66353
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 16:50:45
|
1.66307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
50709442
|
2014.09.01 11:01:08
|
buy
|
0.03
|
usdjpy
|
104.150
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 12:52:57
|
104.253
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.96
|
50709613
|
2014.09.01 11:26:33
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52869
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:14:04
|
1.52739
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.42
|
50709713
|
2014.09.01 11:32:15
|
sell
|
0.55
|
gbpjpy
|
173.212
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.325
|
0.00
|
0.00
|
-15.86
|
1,505.63
|
50710075
|
2014.09.01 12:17:57
|
buy
|
0.04
|
usdchf
|
0.91823
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:37:14
|
0.91924
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.39
|
50710093
|
2014.09.01 12:20:23
|
sell
|
0.61
|
gbpjpy
|
173.232
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:34
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-17.59
|
1,682.03
|
50710178
|
2014.09.01 12:34:01
|
sell
|
0.67
|
gbpjpy
|
173.253
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:33
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-19.31
|
1,860.81
|
50710211
|
2014.09.01 12:46:14
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31404
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 18:59:53
|
1.31286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.72
|
50710216
|
2014.09.01 12:47:33
|
sell
|
0.74
|
gbpjpy
|
173.276
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:33
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-21.33
|
2,071.36
|
50710242
|
2014.09.01 12:52:58
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.262
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 02:50:19
|
104.364
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.98
|
50710275
|
2014.09.01 12:57:25
|
sell
|
0.81
|
gbpjpy
|
173.299
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:33
|
170.324
|
0.00
|
0.00
|
-23.35
|
2,284.97
|
50710344
|
2014.09.01 13:02:42
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52705
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:14:04
|
1.52739
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50710411
|
2014.09.01 13:16:39
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
136.956
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.913
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.65
|
50710447
|
2014.09.01 13:24:04
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.79010
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-56.94
|
50710473
|
2014.09.01 13:30:08
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.52660
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:14:03
|
1.52739
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.58
|
50710486
|
2014.09.01 13:34:26
|
sell
|
0.04
|
eurgbp
|
0.79032
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-74.49
|
50710502
|
2014.09.01 13:40:50
|
sell
|
0.01
|
usdcad
|
1.08580
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09263
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-6.25
|
50710529
|
2014.09.01 13:46:32
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.52639
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 15:14:03
|
1.52739
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.35
|
50710635
|
2014.09.01 14:01:39
|
sell
|
0.05
|
eurgbp
|
0.79051
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
-91.58
|
50710669
|
2014.09.01 14:13:17
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
136.977
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.913
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.07
|
50710777
|
2014.09.01 14:42:19
|
sell
|
0.06
|
eurjpy
|
136.998
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:27
|
136.911
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.01
|
50710927
|
2014.09.01 15:05:14
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66171
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 16:50:45
|
1.66305
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.68
|
50711027
|
2014.09.01 15:30:00
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52780
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 16:50:57
|
1.52839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
50711104
|
2014.09.01 15:46:13
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52759
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 16:50:57
|
1.52839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.74
|
50711123
|
2014.09.01 15:54:35
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.52738
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.01 16:50:57
|
1.52838
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.26
|
50711147
|
2014.09.01 16:00:00
|
buy
|
0.02
|
audusd
|
0.93414
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:02
|
0.93035
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
-7.58
|
50711172
|
2014.09.01 16:00:12
|
sell
|
0.07
|
eurjpy
|
137.021
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.01 17:38:26
|
136.912
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.32
|
50711217
|
2014.09.01 16:09:58
|
sell
|
0.02
|
usdcad
|
1.08607
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09263
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-12.01
|
50711323
|
2014.09.01 16:35:12
|
sell
|
0.06
|
eurchf
|
1.20728
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20686
|
0.00
|
0.00
|
-0.13
|
2.74
|
50711378
|
2014.09.01 16:50:46
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.66324
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:33
|
1.61496
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
-48.28
|
50711383
|
2014.09.01 16:50:58
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.52860
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.50419
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-26.21
|
50711441
|
2014.09.01 16:59:07
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.66291
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:33
|
1.61496
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
-95.90
|
50711443
|
2014.09.01 16:59:19
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.52826
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.50423
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
-51.61
|
50711475
|
2014.09.01 17:00:10
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.91913
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 04:42:51
|
0.92013
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
50711877
|
2014.09.01 19:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31271
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 04:21:25
|
1.31222
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.49
|
50711911
|
2014.09.01 19:00:19
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.52764
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.50423
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
-75.40
|
50711954
|
2014.09.01 19:07:20
|
sell
|
0.03
|
usdcad
|
1.08629
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-17.38
|
50711963
|
2014.09.01 19:08:40
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31300
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 04:21:25
|
1.31222
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.56
|
50711987
|
2014.09.01 19:11:04
|
buy
|
0.03
|
gbpusd
|
1.66187
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:33
|
1.61497
|
0.00
|
0.00
|
0.21
|
-140.70
|
50712048
|
2014.09.01 19:20:31
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31322
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 04:21:24
|
1.31222
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50712264
|
2014.09.01 20:00:21
|
buy
|
0.04
|
gbpchf
|
1.52737
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.50423
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-99.38
|
50712269
|
2014.09.01 20:00:22
|
buy
|
0.04
|
gbpusd
|
1.66131
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61501
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
-185.20
|
50712658
|
2014.09.01 21:45:00
|
buy
|
0.05
|
gbpusd
|
1.66115
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61501
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-230.70
|
50712669
|
2014.09.01 21:51:34
|
buy
|
0.03
|
audusd
|
0.93383
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
-10.47
|
50712836
|
2014.09.01 22:39:32
|
sell
|
0.04
|
usdcad
|
1.08663
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
0.49
|
-21.93
|
50712850
|
2014.09.01 22:52:11
|
buy
|
0.04
|
audusd
|
0.93344
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93033
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
-12.44
|
50713081
|
2014.09.02 00:35:26
|
buy
|
0.06
|
gbpusd
|
1.66091
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61501
|
0.00
|
0.00
|
0.37
|
-275.40
|
50713212
|
2014.09.02 01:07:35
|
sell
|
0.05
|
usdcad
|
1.08725
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
-24.57
|
50713632
|
2014.09.02 02:49:39
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.042
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:07:12
|
137.116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
50713637
|
2014.09.02 02:50:19
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.376
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:07:12
|
104.450
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
50713647
|
2014.09.02 02:58:14
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.015
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:07:12
|
137.116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.93
|
50713648
|
2014.09.02 02:58:41
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
104.351
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:07:12
|
104.451
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
50713920
|
2014.09.02 04:07:13
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.460
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:22:21
|
104.561
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50713921
|
2014.09.02 04:07:13
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.131
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:22:27
|
137.232
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50714151
|
2014.09.02 04:22:22
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.572
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:39:10
|
104.672
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
50714154
|
2014.09.02 04:22:27
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.252
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 04:39:22
|
137.354
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50714355
|
2014.09.02 04:30:01
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31228
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:42:35
|
1.31198
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
50714448
|
2014.09.02 04:39:10
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.680
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:32:17
|
104.738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
50714463
|
2014.09.02 04:39:22
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.371
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:21:32
|
137.395
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.23
|
50714542
|
2014.09.02 04:43:00
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.92027
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 12:36:50
|
0.92105
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
50714591
|
2014.09.02 04:47:31
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
104.638
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:32:17
|
104.738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
50714593
|
2014.09.02 04:47:43
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.293
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:21:32
|
137.395
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
50714618
|
2014.09.02 04:51:04
|
buy
|
0.05
|
gbpchf
|
1.52685
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.50420
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
-121.60
|
50714628
|
2014.09.02 04:51:19
|
sell
|
0.06
|
eurgbp
|
0.79074
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:46
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
-107.67
|
50714786
|
2014.09.02 05:07:27
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.92004
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 12:36:50
|
0.92104
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.17
|
50714822
|
2014.09.02 05:15:02
|
buy
|
0.06
|
gbpchf
|
1.52650
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50418
|
0.00
|
0.00
|
0.48
|
-143.80
|
50714849
|
2014.09.02 05:21:33
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.410
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:54:55
|
137.487
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50714855
|
2014.09.02 05:21:53
|
buy
|
0.07
|
gbpusd
|
1.65925
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61501
|
0.00
|
0.00
|
0.43
|
-309.68
|
50714963
|
2014.09.02 05:29:54
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.388
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 05:54:55
|
137.488
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
50715003
|
2014.09.02 05:31:03
|
sell
|
0.07
|
eurgbp
|
0.79095
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80185
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
-123.24
|
50715028
|
2014.09.02 05:32:18
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.752
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 07:03:17
|
104.854
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50715321
|
2014.09.02 05:48:24
|
buy
|
0.08
|
gbpusd
|
1.65869
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61503
|
0.00
|
0.00
|
0.49
|
-349.28
|
50715341
|
2014.09.02 05:50:36
|
buy
|
0.07
|
gbpchf
|
1.52629
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50418
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
-166.18
|
50715370
|
2014.09.02 05:54:55
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.503
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 08:26:01
|
137.581
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50715529
|
2014.09.02 06:00:57
|
buy
|
0.09
|
gbpusd
|
1.65834
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61503
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
-389.79
|
50715535
|
2014.09.02 06:02:02
|
sell
|
0.08
|
eurgbp
|
0.79117
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80186
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
-138.13
|
50715536
|
2014.09.02 06:02:03
|
buy
|
0.08
|
gbpchf
|
1.52606
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50418
|
0.00
|
0.00
|
0.61
|
-187.94
|
50715542
|
2014.09.02 06:03:16
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.480
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 08:26:01
|
137.580
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
50715543
|
2014.09.02 06:03:36
|
sell
|
0.06
|
usdcad
|
1.08923
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:30
|
1.09264
|
0.00
|
0.00
|
0.65
|
-18.73
|
50715547
|
2014.09.02 06:04:03
|
buy
|
0.05
|
audusd
|
0.93084
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.50
|
50715584
|
2014.09.02 06:18:20
|
sell
|
0.07
|
usdcad
|
1.08944
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09264
|
0.00
|
0.00
|
0.73
|
-20.50
|
50715692
|
2014.09.02 06:42:42
|
buy
|
0.06
|
audusd
|
0.93059
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.50
|
50715694
|
2014.09.02 06:42:53
|
sell
|
0.08
|
usdcad
|
1.08965
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
-21.75
|
50715750
|
2014.09.02 06:51:39
|
buy
|
0.07
|
audusd
|
0.93038
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.28
|
50715800
|
2014.09.02 07:00:20
|
buy
|
0.08
|
audusd
|
0.93006
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:01
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
50715830
|
2014.09.02 07:01:46
|
sell
|
0.09
|
usdcad
|
1.08988
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
-22.57
|
50715856
|
2014.09.02 07:03:18
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.865
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 13:16:59
|
104.965
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
50716021
|
2014.09.02 07:24:12
|
buy
|
0.09
|
audusd
|
0.92980
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:00
|
0.93034
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.86
|
50716128
|
2014.09.02 07:32:33
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.92959
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:00
|
0.93032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.30
|
50716438
|
2014.09.02 08:44:11
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.541
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 09:35:31
|
137.643
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50716473
|
2014.09.02 08:59:30
|
buy
|
0.11
|
audusd
|
0.92937
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:00
|
0.93031
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.34
|
50716738
|
2014.09.02 09:43:09
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.605
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 10:10:56
|
137.709
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50716786
|
2014.09.02 09:45:36
|
buy
|
0.12
|
audusd
|
0.92913
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:00
|
0.93028
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.80
|
50716894
|
2014.09.02 09:56:08
|
sell
|
0.07
|
eurchf
|
1.20760
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:37
|
1.20688
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.48
|
50717107
|
2014.09.02 10:07:54
|
buy
|
0.13
|
audusd
|
0.92892
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:05:00
|
0.93027
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.55
|
50717152
|
2014.09.02 10:10:57
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.724
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 16:00:40
|
137.728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
50717265
|
2014.09.02 10:19:45
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.704
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 16:00:40
|
137.730
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.49
|
50717303
|
2014.09.02 10:29:15
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31252
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:42:35
|
1.31198
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.08
|
50717346
|
2014.09.02 10:40:10
|
sell
|
0.09
|
eurgbp
|
0.79235
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80186
|
0.00
|
0.00
|
0.23
|
-138.25
|
50717363
|
2014.09.02 10:45:00
|
buy
|
0.09
|
gbpchf
|
1.52448
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50418
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
-196.17
|
50717387
|
2014.09.02 10:47:32
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.65668
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:32
|
1.61503
|
0.00
|
0.00
|
0.61
|
-416.50
|
50717506
|
2014.09.02 11:02:06
|
buy
|
0.10
|
gbpchf
|
1.52424
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
-215.71
|
50717521
|
2014.09.02 11:06:04
|
sell
|
0.08
|
eurchf
|
1.20781
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:59:36
|
1.20688
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.10
|
50717550
|
2014.09.02 11:16:26
|
buy
|
0.11
|
gbpchf
|
1.52404
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:41
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
-234.92
|
50717562
|
2014.09.02 11:21:52
|
sell
|
0.10
|
eurgbp
|
0.79258
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80187
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
-150.05
|
50717577
|
2014.09.02 11:25:59
|
buy
|
0.11
|
gbpusd
|
1.65643
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
0.67
|
-455.29
|
50717625
|
2014.09.02 11:30:12
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31297
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 11:42:35
|
1.31197
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
50717749
|
2014.09.02 11:39:50
|
buy
|
0.12
|
gbpchf
|
1.52383
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
0.93
|
-253.58
|
50717869
|
2014.09.02 11:48:47
|
buy
|
0.13
|
gbpchf
|
1.52358
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.02
|
-271.22
|
50717894
|
2014.09.02 11:51:00
|
sell
|
0.11
|
eurgbp
|
0.79278
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80187
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
-161.51
|
50718003
|
2014.09.02 12:00:00
|
sell
|
0.01
|
eurusd
|
1.31157
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.51
|
50718018
|
2014.09.02 12:00:03
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92893
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 15:18:55
|
0.92796
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
50718022
|
2014.09.02 12:00:12
|
buy
|
0.14
|
gbpchf
|
1.52310
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
-284.87
|
50718163
|
2014.09.02 12:10:20
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.31177
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
33.42
|
50718193
|
2014.09.02 12:14:50
|
sell
|
0.02
|
audusd
|
0.92907
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 15:18:53
|
0.92795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
50718276
|
2014.09.02 12:21:16
|
sell
|
0.12
|
eurgbp
|
0.79307
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80187
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
-170.56
|
50718391
|
2014.09.02 12:30:00
|
buy
|
0.03
|
eurjpy
|
137.656
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 16:00:37
|
137.732
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.17
|
50718479
|
2014.09.02 12:36:50
|
buy
|
0.01
|
usdchf
|
0.92116
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
0.93138
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.97
|
50718582
|
2014.09.02 12:45:34
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
0.92094
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
0.93138
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
22.42
|
50718637
|
2014.09.02 12:51:52
|
buy
|
0.12
|
gbpusd
|
1.65317
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
0.73
|
-457.56
|
50718651
|
2014.09.02 12:53:55
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
0.92072
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
0.93138
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
34.34
|
50718654
|
2014.09.02 12:54:08
|
sell
|
0.13
|
eurgbp
|
0.79337
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:45
|
0.80188
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
-178.69
|
50718666
|
2014.09.02 12:55:25
|
buy
|
0.15
|
gbpchf
|
1.52233
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.17
|
-292.81
|
50718839
|
2014.09.02 13:17:01
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
104.981
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:12:41
|
105.061
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
50718850
|
2014.09.02 13:17:58
|
buy
|
0.17
|
gbpchf
|
1.52211
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.33
|
-327.84
|
50718852
|
2014.09.02 13:18:04
|
buy
|
0.13
|
gbpusd
|
1.65286
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
0.83
|
-491.66
|
50719012
|
2014.09.02 13:26:47
|
buy
|
0.02
|
usdjpy
|
104.960
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:12:40
|
105.063
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.96
|
50719053
|
2014.09.02 13:30:04
|
buy
|
0.14
|
gbpusd
|
1.65255
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
0.89
|
-525.14
|
50719064
|
2014.09.02 13:31:21
|
buy
|
0.19
|
gbpchf
|
1.52178
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:40
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.48
|
-359.68
|
50719076
|
2014.09.02 13:33:15
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.09146
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
-10.62
|
50719104
|
2014.09.02 13:37:46
|
sell
|
0.14
|
eurgbp
|
0.79358
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:44
|
0.80188
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
-187.69
|
50719899
|
2014.09.02 15:14:42
|
buy
|
0.04
|
eurjpy
|
137.633
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 16:00:36
|
137.733
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.81
|
50719928
|
2014.09.02 15:16:58
|
buy
|
0.21
|
gbpchf
|
1.52155
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50415
|
0.00
|
0.00
|
1.63
|
-392.35
|
50719954
|
2014.09.02 15:18:55
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92775
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:25:31
|
0.92695
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
50720217
|
2014.09.02 15:33:21
|
buy
|
0.04
|
usdchf
|
0.92049
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
0.93137
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
46.73
|
50720222
|
2014.09.02 15:33:27
|
sell
|
0.02
|
audusd
|
0.92794
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.02 17:25:31
|
0.92693
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.02
|
50720576
|
2014.09.02 16:00:48
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.745
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:00:19
|
137.823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
50720966
|
2014.09.02 16:30:22
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.724
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:00:19
|
137.822
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.86
|
50720985
|
2014.09.02 16:31:23
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
0.92015
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
0.93137
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
60.23
|
50721249
|
2014.09.02 16:58:03
|
buy
|
0.23
|
gbpchf
|
1.51979
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50417
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
-385.75
|
50721270
|
2014.09.02 16:59:15
|
buy
|
0.15
|
gbpusd
|
1.65201
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
-554.55
|
50721305
|
2014.09.02 17:00:02
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.31189
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:43
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
50.49
|
50721306
|
2014.09.02 17:00:02
|
sell
|
0.15
|
eurgbp
|
0.79444
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:44
|
0.80188
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-180.26
|
50721320
|
2014.09.02 17:00:19
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.843
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:18:11
|
137.925
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
50721514
|
2014.09.02 17:08:40
|
buy
|
0.02
|
eurjpy
|
137.820
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:18:11
|
137.921
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.92
|
50721518
|
2014.09.02 17:09:08
|
sell
|
0.04
|
eurusd
|
1.31226
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
68.80
|
50721612
|
2014.09.02 17:12:41
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
105.074
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 17:25:06
|
105.178
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.99
|
50722256
|
2014.09.02 17:38:54
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
137.911
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 19:24:56
|
138.011
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.96
|
50722257
|
2014.09.02 17:38:54
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
105.085
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.02 19:25:22
|
105.185
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
50722260
|
2014.09.02 17:39:25
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.92790
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:47
|
0.93037
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
-2.47
|
50722691
|
2014.09.02 18:14:11
|
sell
|
0.17
|
eurgbp
|
0.79525
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:44
|
0.80188
|
0.00
|
0.00
|
0.41
|
-182.05
|
50722696
|
2014.09.02 18:14:20
|
buy
|
0.17
|
gbpusd
|
1.64957
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:31
|
1.61504
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
-587.01
|
50723943
|
2014.09.02 20:03:00
|
sell
|
0.11
|
usdcad
|
1.09211
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
1.15
|
-5.13
|
50723974
|
2014.09.02 20:06:09
|
buy
|
0.25
|
gbpchf
|
1.51612
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50417
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
-320.77
|
50724800
|
2014.09.02 21:46:49
|
buy
|
0.01
|
usdjpy
|
105.145
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:27
|
105.453
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
2.92
|
50724844
|
2014.09.02 21:54:34
|
buy
|
0.06
|
usdchf
|
0.91956
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:27
|
0.93137
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
76.08
|
50724847
|
2014.09.02 21:54:55
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.31247
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:42
|
1.29506
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
87.05
|
50725291
|
2014.09.02 22:38:52
|
buy
|
0.01
|
eurjpy
|
138.032
|
0.000
|
0.000
|
2014.09.08 18:10:44
|
136.550
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-14.05
|
50725540
|
2014.09.02 23:01:01
|
buy
|
0.07
|
usdchf
|
0.91931
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:27
|
0.93137
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
90.64
|
50725565
|
2014.09.02 23:05:12
|
buy
|
0.28
|
gbpchf
|
1.51425
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50419
|
0.00
|
0.00
|
2.19
|
-302.44
|
50725693
|
2014.09.02 23:21:36
|
buy
|
0.31
|
gbpchf
|
1.51401
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50419
|
0.00
|
0.00
|
2.42
|
-326.86
|
50725752
|
2014.09.02 23:30:02
|
buy
|
0.34
|
gbpchf
|
1.51380
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:39
|
1.50417
|
0.00
|
0.00
|
2.65
|
-351.55
|
50725844
|
2014.09.02 23:44:44
|
sell
|
0.12
|
usdcad
|
1.09270
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:29
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
1.26
|
0.88
|
50725913
|
2014.09.02 23:54:09
|
sell
|
0.13
|
usdcad
|
1.09291
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:28
|
1.09262
|
0.00
|
0.00
|
1.38
|
3.45
|
50725927
|
2014.09.02 23:55:52
|
sell
|
0.19
|
eurgbp
|
0.79731
|
0.00000
|
0.00000
|
2014.09.08 18:10:44
|
0.80188
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
-140.24
|
|
0.00
|
0.00
|
-192.26
|
9,761.91
|
Closed P/L:
|
9,569.65
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
10,000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
9,569.65
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
19,569.65
|
Equity:
|
19,569.65
|
Free Margin:
|
19,569.65
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
24,181.82
|
Gross Loss:
|
14,612.17
|
Total Net Profit:
|
9,569.65
|
Profit Factor:
|
1.65
|
Expected Payoff:
|
9.32
|
|
Absolute Drawdown:
|
3,657.32
|
Maximal Drawdown:
|
7,060.18 (26.51%)
|
Relative Drawdown:
|
45.95% (5,391.65)
|
|
Total Trades:
|
1027
|
Short Positions (won %):
|
467 (69.59%)
|
Long Positions (won %):
|
560 (66.96%)
|
Profit Trades (% of total):
|
700 (68.16%)
|
Loss trades (% of total):
|
327 (31.84%)
|
Largest
|
profit trade:
|
2,261.62
|
loss trade:
|
-585.94
|
Average
|
profit trade:
|
34.55
|
loss trade:
|
-44.69
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
35 (59.19)
|
consecutive losses ($):
|
24 (-5,383.17)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
14,370.61 (25)
|
consecutive loss (count):
|
-5,383.17 (24)
|
Average
|
consecutive wins:
|
6
|
consecutive losses:
|
3