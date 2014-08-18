TF Global Markets (Aust) Pty Ltd

 

Account: 73370

Name: andresfx

Currency: USD

Leverage: 1:400

2014 September 16, 01:58

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

50609464

2014.08.18 12:59:34

balance

Deposit

10,000.00

50609508

2014.08.18 13:00:24

buy

0.01

eurusd

1.33933

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:49

1.32830

0.00

0.00

0.00

-11.03

50609528

2014.08.18 13:08:51

buy

0.02

eurusd

1.33907

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:49

1.32830

0.00

0.00

0.00

-21.54

50610704

2014.08.18 16:04:34

buy

0.03

eurusd

1.33868

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.01

-31.14

50611326

2014.08.18 16:51:00

buy

0.01

gbpchf

1.51477

0.00000

0.00000

2014.08.18 18:14:02

1.51588

0.00

0.00

0.00

1.22

50611346

2014.08.18 16:52:25

buy

0.01

usdchf

0.90584

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:05:43

0.90684

0.00

0.00

0.00

1.10

50611844

2014.08.18 17:16:25

sell

0.01

eurjpy

137.050

0.000

0.000

2014.08.18 18:44:27

136.983

0.00

0.00

0.00

0.66

50611879

2014.08.18 17:17:49

sell

0.01

gbpusd

1.67144

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:16:33

1.67180

0.00

0.00

-0.02

-0.36

50611947

2014.08.18 17:25:00

sell

0.02

eurjpy

137.070

0.000

0.000

2014.08.18 18:44:27

136.983

0.00

0.00

0.00

1.69

50612039

2014.08.18 17:31:15

sell

0.02

gbpusd

1.67167

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:16:32

1.67180

0.00

0.00

-0.03

-0.26

50612172

2014.08.18 17:44:11

sell

0.03

gbpusd

1.67188

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:16:32

1.67180

0.00

0.00

-0.05

0.24

50612237

2014.08.18 17:52:37

sell

0.04

gbpusd

1.67212

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:16:32

1.67178

0.00

0.00

-0.06

1.36

50612255

2014.08.18 17:55:05

sell

0.03

eurjpy

137.091

0.000

0.000

2014.08.18 18:44:26

136.983

0.00

0.00

0.00

3.16

50612419

2014.08.18 18:14:04

buy

0.01

gbpchf

1.51608

0.00000

0.00000

2014.08.19 09:19:17

1.51710

0.00

0.00

0.01

1.12

50612693

2014.08.18 18:47:57

buy

0.04

eurusd

1.33596

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.01

-30.64

50613015

2014.08.18 19:58:00

buy

0.01

gbpjpy

171.627

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:29

170.964

0.00

0.00

0.01

-6.44

50613119

2014.08.18 20:16:16

buy

0.02

gbpjpy

171.609

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.964

0.00

0.00

0.02

-12.54

50613426

2014.08.18 21:29:35

sell

0.05

gbpusd

1.67284

0.00000

0.00000

2014.08.19 03:16:32

1.67185

0.00

0.00

-0.08

4.95

50613779

2014.08.18 23:17:16

buy

0.03

gbpjpy

171.579

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.964

0.00

0.00

0.03

-17.93

50615224

2014.08.19 04:12:16

buy

0.05

eurusd

1.33569

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.01

-36.95

50615364

2014.08.19 04:32:36

buy

0.01

audusd

0.93341

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:08

0.93073

0.00

0.00

0.05

-2.68

50617050

2014.08.19 09:19:21

sell

0.01

eurjpy

136.899

0.000

0.000

2014.08.19 16:08:25

136.867

0.00

0.00

0.00

0.31

50617285

2014.08.19 09:38:20

sell

0.02

eurjpy

136.921

0.000

0.000

2014.08.19 16:08:25

136.867

0.00

0.00

0.00

1.06

50617345

2014.08.19 09:46:43

sell

0.03

eurjpy

136.943

0.000

0.000

2014.08.19 16:08:24

136.867

0.00

0.00

0.00

2.22

50617538

2014.08.19 10:10:01

buy

0.06

eurusd

1.33519

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.01

-41.34

50617541

2014.08.19 10:10:06

buy

0.04

gbpjpy

171.485

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.963

0.00

0.00

0.00

-20.30

50617712

2014.08.19 10:30:22

buy

0.07

eurusd

1.33499

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.03

-46.83

50617858

2014.08.19 10:49:05

buy

0.02

audusd

0.93319

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:08

0.93073

0.00

0.00

0.10

-4.92

50617969

2014.08.19 11:02:06

sell

0.01

gbpchf

1.51425

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:30:02

1.51176

0.00

0.00

0.00

2.74

50617990

2014.08.19 11:04:06

sell

0.01

gbpusd

1.66954

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:30:00

1.66677

0.00

0.00

0.00

2.77

50618049

2014.08.19 11:10:30

sell

0.02

gbpchf

1.51448

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:30:01

1.51143

0.00

0.00

0.00

6.72

50618132

2014.08.19 11:24:17

sell

0.03

gbpchf

1.51467

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:30:01

1.51160

0.00

0.00

0.00

10.15

50618216

2014.08.19 11:30:00

buy

0.01

eurgbp

0.80144

0.00000

0.00000

2014.08.19 15:01:35

0.80244

0.00

0.00

0.00

1.66

50618235

2014.08.19 11:30:01

sell

0.01

gbpusd

1.66554

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:30:07

1.66454

0.00

0.00

0.00

1.00

50618254

2014.08.19 11:30:02

sell

0.01

gbpchf

1.51049

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:33:43

1.50944

0.00

0.00

0.00

1.16

50618282

2014.08.19 11:30:07

sell

0.01

gbpusd

1.66414

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:47:38

1.66410

0.00

0.00

0.00

0.04

50618388

2014.08.19 11:33:44

sell

0.01

gbpchf

1.50916

0.00000

0.00000

2014.08.19 14:19:29

1.50919

0.00

0.00

0.00

-0.04

50618446

2014.08.19 11:38:29

sell

0.02

gbpusd

1.66511

0.00000

0.00000

2014.08.19 11:47:37

1.66410

0.00

0.00

0.00

2.02

50618487

2014.08.19 11:42:06

sell

0.02

gbpchf

1.51021

0.00000

0.00000

2014.08.19 14:19:28

1.50919

0.00

0.00

0.00

2.25

50618559

2014.08.19 11:47:39

sell

0.01

gbpusd

1.66396

0.00000

0.00000

2014.08.19 14:42:06

1.66391

0.00

0.00

0.00

0.05

50618634

2014.08.19 11:56:03

sell

0.02

gbpusd

1.66473

0.00000

0.00000

2014.08.19 14:42:06

1.66391

0.00

0.00

0.00

1.64

50618754

2014.08.19 12:06:36

sell

0.03

gbpusd

1.66495

0.00000

0.00000

2014.08.19 14:42:05

1.66394

0.00

0.00

0.00

3.03

50619236

2014.08.19 13:13:25

sell

0.04

eurjpy

137.030

0.000

0.000

2014.08.19 16:08:17

136.876

0.00

0.00

0.00

6.00

50619237

2014.08.19 13:13:25

buy

0.08

eurusd

1.33481

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:48

1.32830

0.00

0.00

0.03

-52.08

50619239

2014.08.19 13:13:32

buy

0.05

gbpjpy

170.961

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.962

0.00

0.00

0.00

0.05

50619315

2014.08.19 13:22:42

buy

0.06

gbpjpy

170.940

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.955

0.00

0.00

0.00

0.88

50619374

2014.08.19 13:32:24

buy

0.07

gbpjpy

170.919

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.955

0.00

0.00

0.00

2.45

50619418

2014.08.19 13:40:45

buy

0.08

gbpjpy

170.885

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:28

170.959

0.00

0.00

0.00

5.75

50619580

2014.08.19 14:05:48

buy

0.09

gbpjpy

170.866

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:27

170.955

0.00

0.00

0.00

7.79

50619705

2014.08.19 14:22:54

buy

0.10

gbpjpy

170.845

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:27

170.957

0.00

0.00

0.00

10.88

50621073

2014.08.19 16:08:16

buy

0.03

audusd

0.93270

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:08

0.93072

0.00

0.00

0.15

-5.94

50621074

2014.08.19 16:08:17

buy

0.09

eurusd

1.33246

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.03

-37.44

50621078

2014.08.19 16:08:25

buy

0.11

gbpjpy

170.796

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:27

170.956

0.00

0.00

0.00

17.11

50621094

2014.08.19 16:08:51

buy

0.01

usdchf

0.90853

0.00000

0.00000

2014.08.19 18:30:23

0.90910

0.00

0.00

0.00

0.63

50621099

2014.08.19 16:08:53

sell

0.01

eurjpy

136.842

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:16

137.023

0.00

0.00

-0.01

-1.76

50621112

2014.08.19 16:09:09

sell

0.01

gbpusd

1.66221

0.00000

0.00000

2014.08.20 06:05:58

1.66120

0.00

0.00

-0.02

1.01

50621258

2014.08.19 16:17:20

sell

0.02

eurjpy

136.863

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:16

137.023

0.00

0.00

-0.03

-3.11

50621280

2014.08.19 16:19:24

buy

0.02

usdchf

0.90832

0.00000

0.00000

2014.08.19 18:30:22

0.90911

0.00

0.00

0.00

1.74

50621339

2014.08.19 16:26:06

sell

0.03

eurjpy

136.884

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

-0.04

-4.05

50621358

2014.08.19 16:27:55

buy

0.03

usdchf

0.90811

0.00000

0.00000

2014.08.19 18:30:22

0.90911

0.00

0.00

0.00

3.30

50621405

2014.08.19 16:31:55

buy

0.12

gbpjpy

170.774

0.000

0.000

2014.08.19 18:30:27

170.953

0.00

0.00

0.00

20.88

50622398

2014.08.19 18:27:44

buy

0.04

audusd

0.93119

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.20

-1.96

50622399

2014.08.19 18:27:47

sell

0.04

eurjpy

136.946

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

-0.05

-2.99

50622404

2014.08.19 18:27:55

buy

0.10

eurusd

1.33198

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.03

-36.80

50622435

2014.08.19 18:29:19

buy

0.01

usdcad

1.09274

0.00000

0.00000

2014.08.19 19:09:22

1.09374

0.00

0.00

0.00

0.91

50622514

2014.08.19 18:36:16

buy

0.11

eurusd

1.33164

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.04

-36.74

50622706

2014.08.19 19:09:22

buy

0.01

usdcad

1.09389

0.00000

0.00000

2014.08.20 06:43:24

1.09492

0.00

0.00

-0.03

0.94

50622803

2014.08.19 19:30:16

buy

0.05

audusd

0.93098

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.25

-1.40

50622862

2014.08.19 19:49:37

buy

0.06

audusd

0.93077

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.30

-0.42

50622886

2014.08.19 19:54:27

sell

0.05

eurjpy

136.983

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

-0.06

-1.94

50623098

2014.08.19 20:40:48

sell

0.06

eurjpy

137.009

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

-0.08

-0.81

50623723

2014.08.19 23:23:34

sell

0.07

eurjpy

137.074

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

-0.09

3.47

50623740

2014.08.19 23:29:12

buy

0.07

audusd

0.93056

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.35

0.98

50623971

2014.08.20 00:15:58

buy

0.08

audusd

0.93024

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.00

3.68

50624104

2014.08.20 01:00:21

buy

0.09

audusd

0.93005

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:07

0.93070

0.00

0.00

0.00

5.85

50624575

2014.08.20 02:45:07

sell

0.08

eurjpy

137.077

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:15

137.023

0.00

0.00

0.00

4.19

50624615

2014.08.20 02:51:51

buy

0.10

audusd

0.92979

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:06

0.93069

0.00

0.00

0.00

9.00

50624661

2014.08.20 02:54:04

sell

0.09

eurjpy

137.103

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:14

137.023

0.00

0.00

0.00

7.00

50624738

2014.08.20 03:01:51

buy

0.11

audusd

0.92958

0.00000

0.00000

2014.08.20 04:32:06

0.93066

0.00

0.00

0.00

11.88

50624833

2014.08.20 03:11:38

buy

0.01

gbpjpy

171.181

0.000

0.000

2014.08.20 06:40:53

171.192

0.00

0.00

0.00

0.10

50624880

2014.08.20 03:15:35

sell

0.10

eurjpy

137.125

0.000

0.000

2014.08.20 05:58:14

137.023

0.00

0.00

0.00

9.90

50624915

2014.08.20 03:20:10

buy

0.02

gbpjpy

171.112

0.000

0.000

2014.08.20 06:40:53

171.193

0.00

0.00

0.00

1.57

50625599

2014.08.20 05:02:47

buy

0.01

audusd

0.93148

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:12

0.93074

0.00

0.00

0.00

-0.74

50625749

2014.08.20 05:18:54

buy

0.02

audusd

0.93126

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:11

0.93074

0.00

0.00

0.00

-1.04

50625800

2014.08.20 05:27:49

buy

0.03

audusd

0.93105

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:11

0.93074

0.00

0.00

0.00

-0.93

50625869

2014.08.20 05:36:11

buy

0.04

audusd

0.93081

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:10

0.93074

0.00

0.00

0.00

-0.28

50626303

2014.08.20 06:15:20

buy

0.03

gbpjpy

171.091

0.000

0.000

2014.08.20 06:40:53

171.193

0.00

0.00

0.00

2.97

50626613

2014.08.20 06:40:45

buy

0.01

usdjpy

103.084

0.000

0.000

2014.08.20 06:44:09

103.182

0.00

0.00

0.00

0.95

50626618

2014.08.20 06:40:53

buy

0.01

gbpjpy

171.204

0.000

0.000

2014.08.20 06:43:47

171.308

0.00

0.00

0.00

1.00

50626704

2014.08.20 06:43:48

buy

0.01

gbpjpy

171.331

0.000

0.000

2014.08.20 08:24:59

171.386

0.00

0.00

0.00

0.53

50626725

2014.08.20 06:44:09

buy

0.01

usdjpy

103.196

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:19

103.227

0.00

0.00

0.00

0.30

50626867

2014.08.20 06:54:19

buy

0.02

usdjpy

103.172

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:19

103.227

0.00

0.00

0.00

1.07

50626883

2014.08.20 06:55:37

buy

0.12

eurusd

1.33084

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.03

-30.48

50626927

2014.08.20 07:00:00

buy

0.01

eurjpy

137.300

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:43

137.336

0.00

0.00

0.00

0.35

50627016

2014.08.20 07:05:23

buy

0.02

gbpjpy

171.311

0.000

0.000

2014.08.20 08:24:59

171.388

0.00

0.00

0.00

1.50

50627043

2014.08.20 07:08:45

buy

0.02

eurjpy

137.279

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:43

137.336

0.00

0.00

0.00

1.10

50627080

2014.08.20 07:13:49

buy

0.03

usdjpy

103.150

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:19

103.227

0.00

0.00

0.00

2.24

50627153

2014.08.20 07:23:05

buy

0.03

eurjpy

137.258

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:43

137.336

0.00

0.00

0.00

2.26

50627160

2014.08.20 07:24:45

buy

0.03

gbpjpy

171.288

0.000

0.000

2014.08.20 08:24:59

171.390

0.00

0.00

0.00

2.97

50627161

2014.08.20 07:24:45

buy

0.04

usdjpy

103.128

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:18

103.228

0.00

0.00

0.00

3.87

50627210

2014.08.20 07:32:21

buy

0.04

eurjpy

137.236

0.000

0.000

2014.08.20 08:59:43

137.336

0.00

0.00

0.00

3.87

50627249

2014.08.20 07:38:50

buy

0.05

audusd

0.92965

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:10

0.93074

0.00

0.00

0.00

5.45

50627265

2014.08.20 07:41:43

buy

0.13

eurusd

1.33063

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.03

-30.29

50627466

2014.08.20 08:02:40

buy

0.06

audusd

0.92921

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:37:09

0.93074

0.00

0.00

0.00

9.18

50627612

2014.08.20 08:25:00

buy

0.01

gbpjpy

171.406

0.000

0.000

2014.08.20 09:40:02

171.461

0.00

0.00

0.00

0.53

50627632

2014.08.20 08:26:38

buy

0.14

eurusd

1.33041

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.03

-29.54

50627698

2014.08.20 08:35:18

buy

0.02

gbpjpy

171.362

0.000

0.000

2014.08.20 09:40:02

171.462

0.00

0.00

0.00

1.94

50628057

2014.08.20 09:05:26

buy

0.07

audusd

0.92870

0.00000

0.00000

2014.08.20 17:36:55

0.93080

0.00

0.00

0.00

14.70

50628645

2014.08.20 10:05:04

buy

0.01

gbpusd

1.66220

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:09:17

1.66242

0.00

0.00

0.00

0.22

50628870

2014.08.20 10:31:34

buy

0.01

gbpjpy

171.538

0.000

0.000

2014.08.20 10:46:21

171.640

0.00

0.00

0.00

0.98

50628913

2014.08.20 10:34:38

buy

0.02

gbpusd

1.66205

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:09:17

1.66242

0.00

0.00

0.00

0.74

50628944

2014.08.20 10:35:50

buy

0.01

gbpchf

1.51333

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:30:02

1.51468

0.00

0.00

0.00

1.48

50629190

2014.08.20 10:45:01

buy

0.01

usdjpy

103.329

0.000

0.000

2014.08.20 20:49:06

103.388

0.00

0.00

0.00

0.57

50629213

2014.08.20 10:45:48

buy

0.03

gbpusd

1.66140

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:09:17

1.66241

0.00

0.00

0.00

3.03

50629228

2014.08.20 10:46:22

buy

0.01

gbpjpy

171.663

0.000

0.000

2014.08.20 11:14:16

171.763

0.00

0.00

0.00

0.97

50629387

2014.08.20 10:52:16

buy

0.01

eurjpy

137.388

0.000

0.000

2014.08.20 18:15:29

137.311

0.00

0.00

0.00

-0.75

50629475

2014.08.20 10:54:34

buy

0.02

usdjpy

103.309

0.000

0.000

2014.08.20 20:49:05

103.388

0.00

0.00

0.00

1.53

50629612

2014.08.20 11:03:11

buy

0.02

eurjpy

137.318

0.000

0.000

2014.08.20 18:15:26

137.315

0.00

0.00

0.00

-0.06

50629616

2014.08.20 11:03:47

buy

0.03

usdjpy

103.287

0.000

0.000

2014.08.20 20:48:59

103.404

0.00

0.00

0.00

3.39

50629671

2014.08.20 11:10:16

buy

0.01

gbpusd

1.66284

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:30:02

1.66447

0.00

0.00

0.00

1.63

50629695

2014.08.20 11:12:23

buy

0.15

eurusd

1.32973

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

1.32830

0.00

0.00

0.04

-21.45

50629703

2014.08.20 11:14:16

buy

0.01

gbpjpy

171.784

0.000

0.000

2014.08.20 11:30:02

171.903

0.00

0.00

0.00

1.15

50629802

2014.08.20 11:22:37

buy

0.02

gbpjpy

171.704

0.000

0.000

2014.08.20 11:30:02

171.886

0.00

0.00

0.00

3.53

50629897

2014.08.20 11:30:02

sell

0.01

eurgbp

0.79845

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:30:18

0.79745

0.00

0.00

0.00

1.67

50629902

2014.08.20 11:30:03

buy

0.01

gbpusd

1.66580

0.00000

0.00000

2014.08.20 11:30:12

1.66687

0.00

0.00

0.00

1.07

50629907

2014.08.20 11:30:03

buy

0.01

gbpjpy

172.044

0.000

0.000

2014.08.20 11:30:13

172.146

0.00

0.00

0.00

0.99

50629959

2014.08.20 11:30:12

buy

0.01

gbpusd

1.66710

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:21

1.65953

0.00

0.00

0.03

-7.57

50629965

2014.08.20 11:30:13

buy

0.01

gbpjpy

172.221

0.000

0.000

2014.08.20 14:41:07

172.059

0.00

0.00

0.00

-1.57

50629987

2014.08.20 11:30:19

sell

0.01

eurgbp

0.79721

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:19

0.80005

0.00

0.00

0.01

-4.71

50630167

2014.08.20 11:35:03

buy

0.01

gbpchf

1.51757

0.00000

0.00000

2014.08.20 14:00:31

1.51691

0.00

0.00

0.00

-0.73

50630190

2014.08.20 11:38:33

buy

0.02

gbpusd

1.66645

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:21

1.65953

0.00

0.00

0.06

-13.84

50630192

2014.08.20 11:38:35

buy

0.02

gbpjpy

172.122

0.000

0.000

2014.08.20 14:41:07

172.059

0.00

0.00

0.00

-1.22

50630193

2014.08.20 11:38:40

sell

0.02

eurgbp

0.79767

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:19

0.80005

0.00

0.00

0.03

-7.90

50630257

2014.08.20 11:43:24

buy

0.02

gbpchf

1.51651

0.00000

0.00000

2014.08.20 14:00:27

1.51702

0.00

0.00

0.00

1.12

50630310

2014.08.20 11:46:54

buy

0.03

gbpusd

1.66529

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:21

1.65952

0.00

0.00

0.09

-17.31

50630312

2014.08.20 11:46:56

buy

0.03

gbpjpy

171.980

0.000

0.000

2014.08.20 14:41:07

172.059

0.00

0.00

0.00

2.29

50630315

2014.08.20 11:47:01

sell

0.03

eurgbp

0.79818

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:19

0.80005

0.00

0.00

0.05

-9.31

50630361

2014.08.20 11:54:55

buy

0.03

gbpchf

1.51630

0.00000

0.00000

2014.08.20 13:59:58

1.51712

0.00

0.00

0.00

2.70

50630375

2014.08.20 11:55:15

buy

0.04

gbpusd

1.66498

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.12

-21.48

50630377

2014.08.20 11:55:18

buy

0.04

gbpjpy

171.945

0.000

0.000

2014.08.20 14:41:07

172.059

0.00

0.00

0.00

4.42

50630378

2014.08.20 11:55:24

sell

0.04

eurgbp

0.79839

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:19

0.80005

0.00

0.00

0.07

-11.01

50630383

2014.08.20 11:56:21

buy

0.17

eurusd

1.32952

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

1.32830

0.00

0.00

0.04

-20.74

50630474

2014.08.20 12:03:37

buy

0.05

gbpusd

1.66414

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.16

-22.65

50630489

2014.08.20 12:05:34

buy

0.04

gbpchf

1.51566

0.00000

0.00000

2014.08.20 13:59:19

1.51723

0.00

0.00

0.00

6.89

50630765

2014.08.20 12:42:39

buy

0.19

eurusd

1.32931

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

1.32830

0.00

0.00

0.05

-19.19

50631816

2014.08.20 14:00:55

buy

0.21

eurusd

1.32806

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

1.32830

0.00

0.00

0.05

5.04

50632175

2014.08.20 14:33:48

buy

0.01

gbpchf

1.51802

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:02

1.51194

0.00

0.00

0.05

-6.67

50632230

2014.08.20 14:41:12

buy

0.01

gbpjpy

172.082

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:24

172.009

0.00

0.00

0.00

-0.71

50632233

2014.08.20 14:42:21

buy

0.03

eurjpy

137.249

0.000

0.000

2014.08.20 18:15:26

137.319

0.00

0.00

0.00

2.03

50632247

2014.08.20 14:44:49

buy

0.02

gbpchf

1.51781

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51194

0.00

0.00

0.11

-12.88

50632318

2014.08.20 14:50:13

buy

0.02

gbpjpy

172.061

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:22

172.036

0.00

0.00

0.00

-0.48

50632665

2014.08.20 15:33:25

buy

0.04

eurjpy

137.219

0.000

0.000

2014.08.20 18:15:26

137.319

0.00

0.00

0.00

3.87

50633741

2014.08.20 17:36:54

buy

0.03

gbpchf

1.51726

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51194

0.00

0.00

0.16

-17.51

50633742

2014.08.20 17:36:54

buy

0.03

gbpjpy

171.963

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:19

172.011

0.00

0.00

0.00

1.39

50633785

2014.08.20 17:48:05

buy

0.01

audusd

0.93129

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:49

0.92769

0.00

0.00

0.15

-3.60

50633880

2014.08.20 17:56:28

buy

0.02

audusd

0.93104

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:49

0.92769

0.00

0.00

0.30

-6.70

50634238

2014.08.20 18:30:16

buy

0.01

eurjpy

137.390

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:19

137.495

0.00

0.00

0.00

1.01

50634291

2014.08.20 18:38:37

buy

0.02

eurjpy

137.342

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:16

137.496

0.00

0.00

0.00

2.97

50634401

2014.08.20 18:58:01

buy

0.03

eurjpy

137.321

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:15

137.510

0.00

0.00

0.00

5.48

50635250

2014.08.20 20:46:19

buy

0.04

gbpjpy

171.878

0.000

0.000

2014.08.20 21:00:17

172.010

0.00

0.00

0.00

5.10

50635251

2014.08.20 20:46:19

buy

0.06

gbpusd

1.66260

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.19

-17.94

50635288

2014.08.20 20:54:36

sell

0.05

eurgbp

0.79917

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80005

0.00

0.00

0.08

-7.29

50635420

2014.08.20 21:00:14

buy

0.04

gbpchf

1.51427

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51194

0.00

0.00

0.21

-10.23

50635428

2014.08.20 21:00:15

buy

0.01

usdcad

1.09655

0.00000

0.00000

2014.08.21 04:03:28

1.09767

0.00

0.00

-0.10

1.02

50635710

2014.08.20 21:05:00

buy

0.01

usdjpy

103.592

0.000

0.000

2014.08.20 21:55:20

103.696

0.00

0.00

0.00

1.00

50635712

2014.08.20 21:05:00

buy

0.01

eurjpy

137.511

0.000

0.000

2014.08.20 22:44:57

137.605

0.00

0.00

0.00

0.91

50636339

2014.08.20 21:52:51

buy

0.01

gbpjpy

172.158

0.000

0.000

2014.08.20 22:44:59

172.264

0.00

0.00

0.00

1.02

50636340

2014.08.20 21:52:59

buy

0.07

gbpusd

1.66030

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.22

-4.83

50636355

2014.08.20 21:55:20

buy

0.01

usdjpy

103.710

0.000

0.000

2014.08.20 22:44:57

103.788

0.00

0.00

0.00

0.75

50636520

2014.08.20 22:01:38

buy

0.01

usdchf

0.91347

0.00000

0.00000

2014.08.21 04:38:04

0.91411

0.00

0.00

0.00

0.70

50636572

2014.08.20 22:09:59

buy

0.02

usdchf

0.91311

0.00000

0.00000

2014.08.21 04:38:04

0.91411

0.00

0.00

-0.01

2.19

50636577

2014.08.20 22:10:03

buy

0.02

usdjpy

103.685

0.000

0.000

2014.08.20 22:44:57

103.785

0.00

0.00

0.00

1.93

50636604

2014.08.20 22:15:18

buy

0.03

audusd

0.92961

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:49

0.92769

0.00

0.00

0.45

-5.76

50636666

2014.08.20 22:31:27

buy

0.04

audusd

0.92940

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:49

0.92769

0.00

0.00

0.60

-6.84

50636679

2014.08.20 22:34:07

buy

0.08

gbpusd

1.66008

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.25

-3.76

50636720

2014.08.20 22:42:37

buy

0.09

gbpusd

1.65987

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.28

-2.34

50636740

2014.08.20 22:44:58

buy

0.01

usdjpy

103.806

0.000

0.000

2014.08.21 04:15:19

103.841

0.00

0.00

0.01

0.34

50636742

2014.08.20 22:44:59

buy

0.01

eurjpy

137.643

0.000

0.000

2014.08.21 03:56:47

137.637

0.00

0.00

0.01

-0.06

50636743

2014.08.20 22:44:59

buy

0.01

gbpjpy

172.292

0.000

0.000

2014.08.21 03:55:01

172.253

0.00

0.00

0.03

-0.37

50636854

2014.08.20 22:53:52

buy

0.02

gbpjpy

172.271

0.000

0.000

2014.08.21 03:55:01

172.259

0.00

0.00

0.05

-0.23

50636870

2014.08.20 23:00:00

buy

0.23

eurusd

1.32619

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

1.32830

0.00

0.00

0.06

48.53

50636949

2014.08.20 23:02:17

buy

0.03

gbpjpy

172.226

0.000

0.000

2014.08.21 03:55:01

172.257

0.00

0.00

0.08

0.89

50636950

2014.08.20 23:02:47

buy

0.05

audusd

0.92880

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:49

0.92769

0.00

0.00

0.74

-5.55

50636956

2014.08.20 23:03:24

buy

0.10

gbpusd

1.65947

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:20

1.65961

0.00

0.00

0.31

1.40

50637479

2014.08.21 01:21:50

buy

0.25

eurusd

1.32592

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

1.32830

0.00

0.00

0.00

59.50

50637511

2014.08.21 01:33:51

buy

0.06

audusd

0.92846

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:48

0.92769

0.00

0.00

0.00

-4.62

50637544

2014.08.21 01:48:06

buy

0.04

gbpjpy

172.189

0.000

0.000

2014.08.21 03:55:00

172.257

0.00

0.00

0.00

2.62

50637743

2014.08.21 02:46:13

buy

0.05

gbpjpy

172.156

0.000

0.000

2014.08.21 03:55:00

172.257

0.00

0.00

0.00

4.86

50637746

2014.08.21 02:46:49

buy

0.02

eurjpy

137.533

0.000

0.000

2014.08.21 03:56:47

137.637

0.00

0.00

0.00

2.01

50637872

2014.08.21 03:10:04

buy

0.02

usdjpy

103.741

0.000

0.000

2014.08.21 04:15:19

103.841

0.00

0.00

0.00

1.93

50638043

2014.08.21 03:56:34

buy

0.01

gbpjpy

172.289

0.000

0.000

2014.08.21 04:16:35

172.363

0.00

0.00

0.00

0.71

50638171

2014.08.21 04:03:01

buy

0.28

eurusd

1.32571

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:45

1.32830

0.00

0.00

0.00

72.52

50638180

2014.08.21 04:04:55

buy

0.02

gbpjpy

172.259

0.000

0.000

2014.08.21 04:16:35

172.361

0.00

0.00

0.00

1.96

50638237

2014.08.21 04:15:19

buy

0.01

eurjpy

137.674

0.000

0.000

2014.08.21 10:30:38

137.699

0.00

0.00

0.00

0.24

50638255

2014.08.21 04:16:15

buy

0.01

usdjpy

103.872

0.000

0.000

2014.08.21 23:20:09

103.841

0.00

0.00

0.00

-0.30

50638259

2014.08.21 04:16:36

buy

0.01

gbpjpy

172.381

0.000

0.000

2014.08.21 10:59:15

172.227

0.00

0.00

0.00

-1.48

50638310

2014.08.21 04:25:03

buy

0.02

gbpjpy

172.341

0.000

0.000

2014.08.21 10:59:15

172.227

0.00

0.00

0.00

-2.19

50638623

2014.08.21 04:45:08

buy

0.03

gbpjpy

172.320

0.000

0.000

2014.08.21 10:59:15

172.227

0.00

0.00

0.00

-2.69

50638890

2014.08.21 05:15:10

buy

0.31

eurusd

1.32498

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:45

1.32830

0.00

0.00

0.00

102.92

50638894

2014.08.21 05:15:14

buy

0.11

gbpusd

1.65858

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:19

1.65961

0.00

0.00

0.00

11.33

50639397

2014.08.21 06:24:29

buy

0.07

audusd

0.92507

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:48

0.92769

0.00

0.00

0.00

18.34

50639486

2014.08.21 06:44:34

buy

0.34

eurusd

1.32474

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:45

1.32828

0.00

0.00

0.00

120.36

50639515

2014.08.21 06:50:57

buy

0.12

gbpusd

1.65746

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:19

1.65961

0.00

0.00

0.00

25.80

50639620

2014.08.21 07:04:18

buy

0.08

audusd

0.92487

0.00000

0.00000

2014.08.21 10:34:48

0.92770

0.00

0.00

0.00

22.64

50639786

2014.08.21 07:39:39

buy

0.13

gbpusd

1.65694

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:19

1.65961

0.00

0.00

0.00

34.71

50639807

2014.08.21 07:45:14

sell

0.06

eurgbp

0.79940

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80005

0.00

0.00

0.02

-6.47

50639931

2014.08.21 08:03:18

buy

0.37

eurusd

1.32453

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:45

1.32828

0.00

0.00

0.00

138.75

50639964

2014.08.21 08:12:12

buy

0.04

gbpjpy

172.113

0.000

0.000

2014.08.21 10:59:15

172.227

0.00

0.00

0.00

4.39

50639980

2014.08.21 08:15:15

buy

0.02

eurjpy

137.592

0.000

0.000

2014.08.21 10:30:38

137.699

0.00

0.00

0.00

2.07

50640003

2014.08.21 08:19:43

buy

0.14

gbpusd

1.65672

0.00000

0.00000

2014.08.21 11:05:19

1.65961

0.00

0.00

0.00

40.46

50640465

2014.08.21 09:12:24

buy

0.05

gbpjpy

172.091

0.000

0.000

2014.08.21 10:59:14

172.227

0.00

0.00

0.00

6.55

50641309

2014.08.21 10:31:11

sell

0.01

usdchf

0.91216

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:47

0.91163

0.00

0.00

0.00

0.58

50641322

2014.08.21 10:33:03

buy

0.02

usdjpy

103.803

0.000

0.000

2014.08.21 23:20:09

103.841

0.00

0.00

0.00

0.73

50641538

2014.08.21 10:56:09

buy

0.05

gbpchf

1.51388

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51194

0.00

0.00

0.07

-10.64

50641539

2014.08.21 10:56:09

sell

0.02

usdchf

0.91239

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

0.91162

0.00

0.00

0.00

1.69

50641582

2014.08.21 11:00:00

buy

0.01

gbpjpy

172.261

0.000

0.000

2014.08.21 11:18:49

172.362

0.00

0.00

0.00

0.97

50641591

2014.08.21 11:00:00

buy

0.01

eurjpy

137.835

0.000

0.000

2014.08.21 17:45:45

137.771

0.00

0.00

0.00

-0.62

50641640

2014.08.21 11:00:54

sell

0.07

eurgbp

0.79981

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80005

0.00

0.00

0.03

-2.79

50641661

2014.08.21 11:05:00

buy

0.01

audusd

0.92792

0.00000

0.00000

2014.08.21 13:44:40

0.92855

0.00

0.00

0.00

0.63

50641668

2014.08.21 11:05:23

buy

0.01

gbpusd

1.65965

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:46:41

1.65959

0.00

0.00

0.00

-0.06

50641681

2014.08.21 11:08:22

buy

0.02

eurjpy

137.744

0.000

0.000

2014.08.21 17:45:45

137.770

0.00

0.00

0.00

0.50

50641705

2014.08.21 11:13:57

buy

0.02

audusd

0.92771

0.00000

0.00000

2014.08.21 13:44:40

0.92855

0.00

0.00

0.00

1.68

50641713

2014.08.21 11:14:52

buy

0.02

gbpusd

1.65943

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:46:41

1.65959

0.00

0.00

0.00

0.32

50641738

2014.08.21 11:18:50

buy

0.01

gbpjpy

172.380

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:38

172.178

0.00

0.00

0.00

-1.95

50641763

2014.08.21 11:23:28

buy

0.03

audusd

0.92751

0.00000

0.00000

2014.08.21 13:44:39

0.92855

0.00

0.00

0.00

3.12

50641766

2014.08.21 11:25:05

buy

0.03

gbpusd

1.65921

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:46:41

1.65959

0.00

0.00

0.00

1.14

50641772

2014.08.21 11:27:13

buy

0.02

gbpjpy

172.315

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:38

172.178

0.00

0.00

0.00

-2.64

50641819

2014.08.21 11:30:20

buy

0.06

gbpchf

1.51362

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51194

0.00

0.00

0.08

-11.06

50641891

2014.08.21 11:37:36

buy

0.03

gbpjpy

172.212

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:38

172.178

0.00

0.00

0.00

-0.98

50641901

2014.08.21 11:39:15

buy

0.07

gbpchf

1.51341

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51197

0.00

0.00

0.09

-11.06

50642223

2014.08.21 12:51:57

buy

0.08

gbpchf

1.51310

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:01

1.51197

0.00

0.00

0.11

-9.92

50642227

2014.08.21 12:52:29

sell

0.08

eurgbp

0.80022

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80005

0.00

0.00

0.03

2.26

50642363

2014.08.21 13:14:08

buy

0.04

gbpusd

1.65855

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:46:41

1.65955

0.00

0.00

0.00

4.00

50642693

2014.08.21 13:45:14

sell

0.03

usdchf

0.91261

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:45:46

0.91160

0.00

0.00

0.00

3.32

50643566

2014.08.21 15:41:23

buy

0.01

audusd

0.92938

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:06:22

0.93021

0.00

0.00

0.00

0.83

50643616

2014.08.21 15:45:52

sell

0.01

usdcad

1.09519

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:56:34

1.09445

0.00

0.00

0.00

0.68

50643645

2014.08.21 15:51:05

buy

0.02

audusd

0.92914

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:06:22

0.93015

0.00

0.00

0.00

2.02

50643660

2014.08.21 15:54:14

sell

0.02

usdcad

1.09549

0.00000

0.00000

2014.08.21 17:56:34

1.09446

0.00

0.00

0.00

1.88

50643888

2014.08.21 16:17:58

buy

0.03

eurjpy

137.691

0.000

0.000

2014.08.21 17:45:45

137.772

0.00

0.00

0.00

2.34

50644186

2014.08.21 17:00:01

buy

0.03

usdjpy

103.805

0.000

0.000

2014.08.21 23:20:09

103.841

0.00

0.00

0.00

1.04

50644187

2014.08.21 17:00:01

buy

0.04

gbpjpy

172.168

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:37

172.178

0.00

0.00

0.00

0.39

50644259

2014.08.21 17:01:09

buy

0.04

eurjpy

137.670

0.000

0.000

2014.08.21 17:45:44

137.771

0.00

0.00

0.00

3.90

50644350

2014.08.21 17:06:22

buy

0.01

audusd

0.93033

0.00000

0.00000

2014.08.22 05:22:09

0.93110

0.00

0.00

0.05

0.77

50644587

2014.08.21 17:14:43

buy

0.02

audusd

0.93010

0.00000

0.00000

2014.08.22 05:22:08

0.93110

0.00

0.00

0.10

2.00

50644615

2014.08.21 17:15:26

buy

0.04

usdjpy

103.741

0.000

0.000

2014.08.21 23:20:09

103.841

0.00

0.00

0.00

3.85

50644672

2014.08.21 17:25:19

buy

0.05

gbpjpy

172.086

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:37

172.178

0.00

0.00

0.00

4.43

50644798

2014.08.21 17:42:38

buy

0.06

gbpjpy

172.065

0.000

0.000

2014.08.21 17:53:37

172.178

0.00

0.00

0.00

6.53

50644853

2014.08.21 17:45:49

buy

0.01

eurusd

1.32842

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:59:39

1.32877

0.00

0.00

0.00

0.35

50644873

2014.08.21 17:46:57

sell

0.01

usdchf

0.91116

0.00000

0.00000

2014.08.22 09:07:56

0.91060

0.00

0.00

-0.01

0.61

50644973

2014.08.21 17:56:28

buy

0.01

gbpusd

1.66006

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:08

1.65858

0.00

0.00

0.01

-1.48

50645006

2014.08.21 17:58:05

sell

0.02

usdchf

0.91138

0.00000

0.00000

2014.08.22 09:07:55

0.91060

0.00

0.00

-0.03

1.71

50645032

2014.08.21 18:00:00

buy

0.01

eurjpy

137.884

0.000

0.000

2014.08.21 23:37:21

137.938

0.00

0.00

0.00

0.52

50645034

2014.08.21 18:00:00

buy

0.01

gbpjpy

172.261

0.000

0.000

2014.08.22 03:17:28

172.250

0.00

0.00

0.01

-0.10

50645140

2014.08.21 18:08:21

buy

0.02

eurjpy

137.860

0.000

0.000

2014.08.21 23:37:21

137.938

0.00

0.00

0.00

1.50

50645141

2014.08.21 18:08:23

buy

0.02

gbpjpy

172.218

0.000

0.000

2014.08.22 03:17:27

172.250

0.00

0.00

0.02

0.62

50645144

2014.08.21 18:08:57

buy

0.02

gbpusd

1.65985

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:08

1.65858

0.00

0.00

0.02

-2.54

50645200

2014.08.21 18:16:46

buy

0.03

gbpjpy

172.195

0.000

0.000

2014.08.22 03:17:27

172.250

0.00

0.00

0.03

1.59

50645202

2014.08.21 18:17:19

buy

0.03

gbpusd

1.65933

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:07

1.65858

0.00

0.00

0.03

-2.25

50645207

2014.08.21 18:19:55

buy

0.03

eurjpy

137.838

0.000

0.000

2014.08.21 23:37:20

137.938

0.00

0.00

0.00

2.89

50645219

2014.08.21 18:22:30

buy

0.02

eurusd

1.32820

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:59:38

1.32877

0.00

0.00

0.00

1.14

50645237

2014.08.21 18:24:14

sell

0.03

usdchf

0.91161

0.00000

0.00000

2014.08.22 09:07:55

0.91060

0.00

0.00

-0.04

3.33

50645308

2014.08.21 18:32:29

buy

0.04

gbpusd

1.65912

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:07

1.65858

0.00

0.00

0.04

-2.16

50645459

2014.08.21 18:59:22

buy

0.04

gbpjpy

172.174

0.000

0.000

2014.08.22 03:17:26

172.250

0.00

0.00

0.03

2.93

50645660

2014.08.21 19:23:11

buy

0.09

gbpchf

1.51219

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51200

0.00

0.00

0.12

-1.87

50645661

2014.08.21 19:24:19

sell

0.09

eurgbp

0.80059

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80005

0.00

0.00

0.04

8.06

50646165

2014.08.21 20:30:06

buy

0.05

gbpusd

1.65885

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:06

1.65858

0.00

0.00

0.05

-1.35

50646212

2014.08.21 20:43:52

buy

0.10

gbpchf

1.51198

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51197

0.00

0.00

0.13

-0.11

50646493

2014.08.21 22:10:01

buy

0.05

gbpjpy

172.150

0.000

0.000

2014.08.22 03:17:26

172.250

0.00

0.00

0.04

4.81

50646653

2014.08.21 23:00:14

buy

0.11

gbpchf

1.51121

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51192

0.00

0.00

0.14

8.57

50646671

2014.08.21 23:03:01

sell

0.10

eurgbp

0.80087

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:18

0.80006

0.00

0.00

0.04

13.43

50646699

2014.08.21 23:11:27

buy

0.06

gbpusd

1.65833

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:06

1.65858

0.00

0.00

0.06

1.50

50646815

2014.08.21 23:50:02

buy

0.07

gbpusd

1.65812

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:05

1.65858

0.00

0.00

0.07

3.22

50647389

2014.08.22 03:00:06

buy

0.08

gbpusd

1.65792

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:04

1.65858

0.00

0.00

0.00

5.28

50647977

2014.08.22 03:56:38

buy

0.03

eurusd

1.32777

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:59:37

1.32877

0.00

0.00

0.00

3.00

50648056

2014.08.22 04:09:49

buy

0.09

gbpusd

1.65756

0.00000

0.00000

2014.08.22 07:43:04

1.65859

0.00

0.00

0.00

9.27

50648475

2014.08.22 05:26:08

buy

0.01

audusd

0.93184

0.00000

0.00000

2014.08.22 08:43:13

0.93259

0.00

0.00

0.00

0.75

50648601

2014.08.22 05:35:08

buy

0.02

audusd

0.93150

0.00000

0.00000

2014.08.22 08:43:13

0.93259

0.00

0.00

0.00

2.18

50648751

2014.08.22 06:01:35

buy

0.12

gbpchf

1.51098

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51194

0.00

0.00

0.00

12.64

50648776

2014.08.22 06:04:51

sell

0.11

eurgbp

0.80107

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:17

0.80006

0.00

0.00

0.00

18.43

50648921

2014.08.22 06:30:03

buy

0.13

gbpchf

1.51068

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51197

0.00

0.00

0.00

18.40

50649586

2014.08.22 08:38:10

sell

0.01

gbpjpy

171.929

0.000

0.000

2014.08.22 12:13:15

171.981

0.00

0.00

0.00

-0.50

50649700

2014.08.22 08:46:32

sell

0.02

gbpjpy

171.996

0.000

0.000

2014.08.22 12:13:15

171.981

0.00

0.00

0.00

0.29

50649908

2014.08.22 09:09:37

buy

0.14

gbpchf

1.51048

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:22:00

1.51197

0.00

0.00

0.00

22.88

50650093

2014.08.22 09:37:34

sell

0.12

eurgbp

0.80137

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:58:17

0.80005

0.00

0.00

0.00

26.27

50650218

2014.08.22 09:54:10

buy

0.15

gbpchf

1.51028

0.00000

0.00000

2014.08.22 10:21:59

1.51197

0.00

0.00

0.00

27.81

50650911

2014.08.22 11:30:39

sell

0.03

gbpjpy

172.095

0.000

0.000

2014.08.22 12:13:14

171.983

0.00

0.00

0.00

3.24

50651098

2014.08.22 12:05:53

buy

0.01

gbpchf

1.51228

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:08:25

1.51244

0.00

0.00

0.00

0.18

50651115

2014.08.22 12:08:15

sell

0.01

eurjpy

137.709

0.000

0.000

2014.08.22 12:38:28

137.609

0.00

0.00

0.00

0.97

50651173

2014.08.22 12:14:14

buy

0.02

gbpchf

1.51202

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:08:23

1.51246

0.00

0.00

0.00

0.96

50651297

2014.08.22 12:31:29

sell

0.01

gbpjpy

171.944

0.000

0.000

2014.08.22 13:17:16

171.841

0.00

0.00

0.00

0.99

50651329

2014.08.22 12:38:30

sell

0.01

eurjpy

137.590

0.000

0.000

2014.08.22 13:16:38

137.558

0.00

0.00

0.00

0.31

50651357

2014.08.22 12:46:58

sell

0.02

eurjpy

137.636

0.000

0.000

2014.08.22 13:16:38

137.558

0.00

0.00

0.00

1.50

50651415

2014.08.22 12:56:07

sell

0.03

eurjpy

137.658

0.000

0.000

2014.08.22 13:16:38

137.558

0.00

0.00

0.00

2.89

50651470

2014.08.22 13:05:01

buy

0.03

gbpchf

1.51167

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:08:23

1.51246

0.00

0.00

0.00

2.59

50651537

2014.08.22 13:16:38

sell

0.01

eurjpy

137.542

0.000

0.000

2014.08.22 13:20:49

137.436

0.00

0.00

0.00

1.03

50651551

2014.08.22 13:17:16

sell

0.01

gbpjpy

171.820

0.000

0.000

2014.08.22 13:21:26

171.722

0.00

0.00

0.00

0.95

50651618

2014.08.22 13:20:49

sell

0.01

eurjpy

137.421

0.000

0.000

2014.08.22 18:06:29

137.611

0.00

0.00

0.00

-1.83

50651621

2014.08.22 13:20:51

sell

0.01

usdjpy

103.559

0.000

0.000

2014.08.22 17:00:07

103.662

0.00

0.00

0.00

-0.99

50651648

2014.08.22 13:21:25

sell

0.01

eurusd

1.32660

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:03:59

1.32605

0.00

0.00

0.00

0.55

50651654

2014.08.22 13:21:26

sell

0.01

gbpjpy

171.706

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:07

172.246

0.00

0.00

-0.08

-5.20

50651953

2014.08.22 13:32:07

sell

0.02

gbpjpy

171.728

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:07

172.246

0.00

0.00

-0.16

-9.97

50651954

2014.08.22 13:32:19

sell

0.02

usdjpy

103.580

0.000

0.000

2014.08.22 17:00:07

103.662

0.00

0.00

0.00

-1.58

50651959

2014.08.22 13:34:06

sell

0.02

eurjpy

137.442

0.000

0.000

2014.08.22 18:06:29

137.611

0.00

0.00

0.00

-3.25

50651962

2014.08.22 13:34:07

sell

0.02

eurusd

1.32682

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:03:58

1.32600

0.00

0.00

0.00

1.64

50652008

2014.08.22 13:40:38

sell

0.03

gbpjpy

171.842

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:07

172.246

0.00

0.00

-0.24

-11.67

50652065

2014.08.22 13:47:35

sell

0.03

eurusd

1.32705

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:03:58

1.32599

0.00

0.00

0.00

3.18

50652296

2014.08.22 14:25:16

buy

0.04

gbpchf

1.51144

0.00000

0.00000

2014.08.22 15:08:22

1.51246

0.00

0.00

0.00

4.47

50652695

2014.08.22 15:08:33

buy

0.01

gbpchf

1.51272

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:59:44

1.51268

0.00

0.00

0.00

-0.04

50652765

2014.08.22 15:16:55

buy

0.02

gbpchf

1.51210

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:59:44

1.51266

0.00

0.00

0.00

1.22

50652846

2014.08.22 15:26:53

buy

0.03

gbpchf

1.51188

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:59:43

1.51266

0.00

0.00

0.00

2.57

50652888

2014.08.22 15:30:00

buy

0.01

usdcad

1.09741

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:42:19

1.09594

0.00

0.00

0.00

-1.34

50653051

2014.08.22 15:37:33

buy

0.04

gbpchf

1.51166

0.00000

0.00000

2014.08.22 16:59:43

1.51269

0.00

0.00

0.00

4.52

50653163

2014.08.22 16:01:13

sell

0.03

usdjpy

103.748

0.000

0.000

2014.08.22 17:00:07

103.657

0.00

0.00

0.00

2.63

50653302

2014.08.22 16:33:32

sell

0.03

eurjpy

137.673

0.000

0.000

2014.08.22 18:06:29

137.612

0.00

0.00

0.00

1.75

50653313

2014.08.22 16:34:46

sell

0.04

gbpjpy

172.046

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:07

172.246

0.00

0.00

-0.34

-7.70

50653432

2014.08.22 17:00:03

sell

0.04

usdjpy

103.771

0.000

0.000

2014.08.22 17:00:06

103.664

0.00

0.00

0.00

4.13

50653435

2014.08.22 17:00:04

sell

0.05

gbpjpy

172.085

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:06

172.246

0.00

0.00

-0.42

-7.74

50653440

2014.08.22 17:00:05

sell

0.04

eurjpy

137.694

0.000

0.000

2014.08.22 18:06:29

137.612

0.00

0.00

0.00

3.15

50653487

2014.08.22 17:00:24

buy

0.01

gbpchf

1.51319

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:08:24

1.51411

0.00

0.00

0.00

1.01

50653490

2014.08.22 17:00:24

buy

0.01

usdjpy

103.870

0.000

0.000

2014.08.22 17:04:11

103.971

0.00

0.00

0.00

0.97

50653503

2014.08.22 17:00:28

sell

0.01

eurusd

1.32547

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:08:09

1.32444

0.00

0.00

0.00

1.03

50653504

2014.08.22 17:00:28

buy

0.01

usdchf

0.91305

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:09:14

0.91405

0.00

0.00

0.00

1.09

50653507

2014.08.22 17:00:28

buy

0.02

usdcad

1.09520

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:42:18

1.09594

0.00

0.00

0.00

1.35

50653694

2014.08.22 17:04:12

buy

0.01

usdjpy

103.985

0.000

0.000

2014.08.22 17:39:58

103.999

0.00

0.00

0.00

0.13

50653856

2014.08.22 17:08:10

sell

0.01

eurusd

1.32426

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:38:45

1.32448

0.00

0.00

0.00

-0.22

50653869

2014.08.22 17:08:24

buy

0.01

gbpchf

1.51444

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:35:50

1.51476

0.00

0.00

0.00

0.35

50653915

2014.08.22 17:09:14

buy

0.01

usdchf

0.91425

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:40:08

0.91413

0.00

0.00

0.00

-0.13

50654011

2014.08.22 17:13:29

buy

0.02

usdjpy

103.963

0.000

0.000

2014.08.22 17:39:57

103.999

0.00

0.00

0.00

0.69

50654102

2014.08.22 17:16:31

sell

0.02

eurusd

1.32572

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:38:45

1.32450

0.00

0.00

0.00

2.44

50654106

2014.08.22 17:16:47

buy

0.02

gbpchf

1.51376

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:35:49

1.51476

0.00

0.00

0.00

2.19

50654127

2014.08.22 17:17:35

buy

0.02

usdchf

0.91310

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:40:08

0.91414

0.00

0.00

0.00

2.28

50654164

2014.08.22 17:21:50

buy

0.03

usdjpy

103.921

0.000

0.000

2014.08.22 17:39:57

103.999

0.00

0.00

0.00

2.25

50654246

2014.08.22 17:30:23

buy

0.04

usdjpy

103.901

0.000

0.000

2014.08.22 17:39:57

104.000

0.00

0.00

0.00

3.81

50654321

2014.08.22 17:35:50

buy

0.01

gbpchf

1.51499

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:54:19

1.51601

0.00

0.00

0.00

1.12

50654352

2014.08.22 17:38:45

sell

0.01

eurusd

1.32437

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:42:19

1.32335

0.00

0.00

0.00

1.02

50654372

2014.08.22 17:39:22

buy

0.03

usdcad

1.09480

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:42:18

1.09597

0.00

0.00

0.00

3.20

50654390

2014.08.22 17:39:58

buy

0.01

usdjpy

104.011

0.000

0.000

2014.08.22 17:42:18

104.114

0.00

0.00

0.00

0.99

50654402

2014.08.22 17:40:09

buy

0.01

usdchf

0.91431

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:54:22

0.91533

0.00

0.00

0.00

1.11

50654461

2014.08.22 17:42:18

sell

0.01

audusd

0.92997

0.00000

0.00000

2014.08.25 15:38:58

0.93066

0.00

0.00

-0.08

-0.69

50654466

2014.08.22 17:42:18

buy

0.01

usdjpy

104.134

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.044

0.00

0.00

0.00

-0.87

50654475

2014.08.22 17:42:20

sell

0.01

eurusd

1.32323

0.00000

0.00000

2014.08.22 17:54:19

1.32223

0.00

0.00

0.00

1.00

50654789

2014.08.22 17:50:44

buy

0.02

usdjpy

104.112

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.044

0.00

0.00

0.00

-1.31

50654820

2014.08.22 17:52:17

sell

0.05

eurjpy

137.731

0.000

0.000

2014.08.22 18:06:29

137.614

0.00

0.00

0.00

5.63

50654862

2014.08.22 17:54:17

sell

0.01

eurgbp

0.79822

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

0.79590

0.00

0.00

0.00

3.84

50654867

2014.08.22 17:54:19

buy

0.01

gbpchf

1.51628

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.51880

0.00

0.00

0.01

2.75

50654869

2014.08.22 17:54:20

sell

0.01

eurusd

1.32210

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.31925

0.00

0.00

0.00

2.85

50654878

2014.08.22 17:54:22

buy

0.01

usdchf

0.91548

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

0.91623

0.00

0.00

0.00

0.82

50654929

2014.08.22 17:56:52

sell

0.02

audusd

0.93018

0.00000

0.00000

2014.08.25 15:38:58

0.93066

0.00

0.00

-0.16

-0.96

50654944

2014.08.22 17:59:05

buy

0.03

usdjpy

104.082

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.044

0.00

0.00

0.01

-1.10

50655036

2014.08.22 18:01:05

sell

0.06

gbpjpy

172.377

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:06

172.244

0.00

0.00

-0.50

7.68

50655065

2014.08.22 18:02:38

sell

0.02

eurgbp

0.79863

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:29

0.79590

0.00

0.00

0.01

9.06

50655066

2014.08.22 18:02:40

buy

0.02

gbpchf

1.51555

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.51880

0.00

0.00

0.03

7.09

50655070

2014.08.22 18:02:41

sell

0.02

eurusd

1.32343

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.31925

0.00

0.00

0.00

8.36

50655074

2014.08.22 18:02:44

buy

0.02

usdchf

0.91460

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

0.91623

0.00

0.00

0.00

3.56

50655103

2014.08.22 18:07:27

buy

0.04

usdjpy

104.029

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.044

0.00

0.00

0.01

0.58

50655163

2014.08.22 18:14:58

sell

0.01

gbpusd

1.65620

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:45

1.65778

0.00

0.00

-0.02

-1.58

50655231

2014.08.22 18:23:21

sell

0.02

gbpusd

1.65700

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:44

1.65779

0.00

0.00

-0.03

-1.58

50655232

2014.08.22 18:23:30

buy

0.03

gbpchf

1.51533

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.51880

0.00

0.00

0.04

11.36

50655239

2014.08.22 18:23:58

buy

0.03

usdchf

0.91436

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

0.91623

0.00

0.00

0.00

6.12

50655244

2014.08.22 18:24:09

sell

0.03

audusd

0.93040

0.00000

0.00000

2014.08.25 15:38:57

0.93066

0.00

0.00

-0.23

-0.78

50655296

2014.08.22 18:26:28

sell

0.03

eurusd

1.32368

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:30

1.31925

0.00

0.00

0.00

13.29

50655319

2014.08.22 18:27:07

sell

0.03

eurgbp

0.79883

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:28

0.79590

0.00

0.00

0.01

14.57

50655445

2014.08.22 18:38:24

sell

0.03

gbpusd

1.65719

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:44

1.65779

0.00

0.00

-0.05

-1.80

50655548

2014.08.22 18:50:42

sell

0.01

eurjpy

137.536

0.000

0.000

2014.08.25 11:29:30

137.238

0.00

0.00

-0.01

2.86

50655584

2014.08.22 18:59:05

sell

0.02

eurjpy

137.579

0.000

0.000

2014.08.25 11:29:30

137.238

0.00

0.00

-0.03

6.55

50655727

2014.08.22 19:07:50

sell

0.03

eurjpy

137.601

0.000

0.000

2014.08.25 11:29:29

137.238

0.00

0.00

-0.04

10.47

50656344

2014.08.22 20:38:09

buy

0.05

usdjpy

103.971

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.047

0.00

0.00

0.01

3.65

50656585

2014.08.22 21:30:03

buy

0.04

usdchf

0.91419

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:29

0.91623

0.00

0.00

-0.01

8.91

50656596

2014.08.22 21:30:06

sell

0.04

gbpusd

1.65761

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:43

1.65779

0.00

0.00

-0.06

-0.72

50656854

2014.08.22 22:15:23

sell

0.05

gbpusd

1.65786

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:42

1.65779

0.00

0.00

-0.08

0.35

50656855

2014.08.22 22:15:23

sell

0.04

audusd

0.93147

0.00000

0.00000

2014.08.25 15:38:54

0.93070

0.00

0.00

-0.31

3.08

50656864

2014.08.22 22:19:41

buy

0.06

usdjpy

103.945

0.000

0.000

2014.08.25 11:43:08

104.047

0.00

0.00

0.01

5.88

50656996

2014.08.22 23:02:17

buy

0.05

usdchf

0.91385

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:28

0.91623

0.00

0.00

-0.01

12.99

50656998

2014.08.22 23:03:21

sell

0.04

eurjpy

137.627

0.000

0.000

2014.08.25 11:29:27

137.238

0.00

0.00

-0.05

14.96

50656999

2014.08.22 23:03:21

sell

0.04

eurusd

1.32402

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:29

1.31926

0.00

0.00

0.00

19.04

50657001

2014.08.22 23:03:22

buy

0.04

gbpchf

1.51503

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:29

1.51880

0.00

0.00

0.05

16.46

50657189

2014.08.22 23:45:00

sell

0.05

eurusd

1.32435

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:28

1.31926

0.00

0.00

-0.01

25.45

50657229

2014.08.22 23:57:22

buy

0.05

gbpchf

1.51462

0.00000

0.00000

2014.08.25 11:29:28

1.51880

0.00

0.00

0.07

22.81

50661282

2014.08.25 11:29:28

sell

0.07

gbpjpy

172.426

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:06

172.244

0.00

0.00

-0.29

12.26

50661283

2014.08.25 11:29:36

sell

0.01

eurjpy

137.220

0.000

0.000

2014.08.25 13:45:41

137.133

0.00

0.00

0.00

0.84

50661304

2014.08.25 11:31:35

sell

0.05

audusd

0.93169

0.00000

0.00000

2014.08.25 15:38:51

0.93067

0.00

0.00

0.00

5.10

50661321

2014.08.25 11:37:57

sell

0.02

eurjpy

137.245

0.000

0.000

2014.08.25 13:45:40

137.130

0.00

0.00

0.00

2.22

50661326

2014.08.25 11:41:13

sell

0.08

gbpjpy

172.450

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:06

172.246

0.00

0.00

-0.33

15.70

50661378

2014.08.25 11:51:38

sell

0.09

gbpjpy

172.472

0.000

0.000

2014.08.26 04:13:06

172.246

0.00

0.00

-0.37

19.57

50661794

2014.08.25 13:10:04

sell

0.06

gbpusd

1.65844

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:42

1.65779

0.00

0.00

0.00

3.90

50661986

2014.08.25 13:45:41

sell

0.01

eurjpy

137.125

0.000

0.000

2014.08.26 04:06:30

137.140

0.00

0.00

-0.01

-0.15

50662017

2014.08.25 13:51:55

sell

0.01

usdjpy

103.860

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:21

103.966

0.00

0.00

-0.01

-1.02

50662088

2014.08.25 14:00:24

sell

0.02

usdjpy

103.889

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:21

103.966

0.00

0.00

-0.02

-1.48

50662101

2014.08.25 14:01:57

sell

0.02

eurjpy

137.145

0.000

0.000

2014.08.26 04:06:30

137.140

0.00

0.00

-0.03

0.09

50662188

2014.08.25 14:12:40

sell

0.03

usdjpy

103.910

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:20

103.966

0.00

0.00

-0.02

-1.62

50662219

2014.08.25 14:16:42

sell

0.07

gbpusd

1.65916

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:30:42

1.65778

0.00

0.00

0.00

9.66

50662821

2014.08.25 15:46:06

buy

0.01

usdcad

1.09643

0.00000

0.00000

2014.08.25 16:14:58

1.09744

0.00

0.00

0.00

0.92

50662976

2014.08.25 16:07:30

sell

0.01

audusd

0.92954

0.00000

0.00000

2014.08.26 02:08:02

0.92840

0.00

0.00

-0.08

1.14

50663315

2014.08.25 16:14:59

buy

0.01

usdcad

1.09762

0.00000

0.00000

2014.08.25 22:01:04

1.09820

0.00

0.00

0.00

0.53

50663815

2014.08.25 16:25:41

buy

0.02

usdcad

1.09744

0.00000

0.00000

2014.08.25 22:01:02

1.09818

0.00

0.00

0.00

1.35

50663873

2014.08.25 16:34:29

buy

0.03

usdcad

1.09721

0.00000

0.00000

2014.08.25 22:01:00

1.09823

0.00

0.00

0.00

2.79

50664117

2014.08.25 17:00:37

sell

0.04

usdjpy

103.973

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:20

103.966

0.00

0.00

-0.03

0.27

50664356

2014.08.25 17:44:01

sell

0.03

eurjpy

137.245

0.000

0.000

2014.08.26 04:06:30

137.141

0.00

0.00

-0.04

3.00

50665583

2014.08.26 00:37:19

sell

0.05

usdjpy

104.021

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:20

103.966

0.00

0.00

0.00

2.65

50665733

2014.08.26 01:20:42

sell

0.06

usdjpy

104.048

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:20

103.969

0.00

0.00

0.00

4.56

50666050

2014.08.26 02:22:33

sell

0.01

audusd

0.92776

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:28

0.93075

0.00

0.00

0.00

-2.99

50666187

2014.08.26 02:38:42

sell

0.02

audusd

0.92799

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:28

0.93075

0.00

0.00

0.00

-5.52

50666296

2014.08.26 03:00:12

sell

0.07

usdjpy

104.069

0.000

0.000

2014.08.26 04:04:20

103.968

0.00

0.00

0.00

6.80

50666599

2014.08.26 04:06:36

sell

0.01

eurjpy

137.120

0.000

0.000

2014.08.26 06:05:05

137.044

0.00

0.00

0.00

0.73

50666638

2014.08.26 04:13:07

sell

0.01

gbpjpy

172.227

0.000

0.000

2014.08.26 06:04:45

172.222

0.00

0.00

0.00

0.04

50666701

2014.08.26 04:21:28

sell

0.02

gbpjpy

172.258

0.000

0.000

2014.08.26 06:04:45

172.221

0.00

0.00

0.00

0.71

50666835

2014.08.26 04:40:05

sell

0.03

gbpjpy

172.279

0.000

0.000

2014.08.26 06:04:45

172.221

0.00

0.00

0.00

1.68

50666843

2014.08.26 04:40:51

sell

0.02

eurjpy

137.144

0.000

0.000

2014.08.26 06:05:05

137.044

0.00

0.00

0.00

1.92

50666896

2014.08.26 04:51:41

sell

0.04

gbpjpy

172.306

0.000

0.000

2014.08.26 06:04:45

172.223

0.00

0.00

0.00

3.19

50666922

2014.08.26 05:00:01

buy

0.01

gbpusd

1.65894

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:11

1.65834

0.00

0.00

0.00

-0.60

50666958

2014.08.26 05:01:36

sell

0.05

gbpjpy

172.328

0.000

0.000

2014.08.26 06:04:44

172.223

0.00

0.00

0.00

5.06

50666990

2014.08.26 05:14:11

buy

0.02

gbpusd

1.65873

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:11

1.65834

0.00

0.00

0.00

-0.78

50667196

2014.08.26 06:05:05

sell

0.01

usdjpy

103.762

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:39

103.980

0.00

0.00

-0.01

-2.10

50667207

2014.08.26 06:06:12

sell

0.01

gbpjpy

172.183

0.000

0.000

2014.08.26 09:49:45

172.205

0.00

0.00

0.00

-0.21

50667243

2014.08.26 06:13:28

sell

0.02

usdjpy

103.800

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:39

103.980

0.00

0.00

-0.02

-3.46

50667253

2014.08.26 06:14:34

sell

0.02

gbpjpy

172.240

0.000

0.000

2014.08.26 09:49:44

172.205

0.00

0.00

0.00

0.67

50667308

2014.08.26 06:35:42

sell

0.03

audusd

0.92956

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:28

0.93075

0.00

0.00

0.00

-3.57

50667755

2014.08.26 08:36:25

sell

0.03

gbpjpy

172.306

0.000

0.000

2014.08.26 09:49:44

172.206

0.00

0.00

0.00

2.88

50667826

2014.08.26 09:00:02

sell

0.03

usdjpy

103.861

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:39

103.980

0.00

0.00

-0.02

-3.43

50668061

2014.08.26 09:33:15

sell

0.01

gbpchf

1.51572

0.00000

0.00000

2014.08.26 12:59:59

1.51629

0.00

0.00

0.00

-0.62

50668159

2014.08.26 09:43:01

sell

0.02

gbpchf

1.51597

0.00000

0.00000

2014.08.26 12:59:58

1.51629

0.00

0.00

0.00

-0.70

50668435

2014.08.26 10:03:10

sell

0.03

gbpchf

1.51615

0.00000

0.00000

2014.08.26 12:59:57

1.51629

0.00

0.00

0.00

-0.46

50668642

2014.08.26 10:49:11

buy

0.03

gbpusd

1.65854

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:10

1.65834

0.00

0.00

0.00

-0.60

50668720

2014.08.26 11:00:02

sell

0.01

eurusd

1.31923

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:03

1.31884

0.00

0.00

0.00

0.39

50668732

2014.08.26 11:00:03

buy

0.01

usdchf

0.91578

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:08

0.91632

0.00

0.00

0.00

0.59

50668757

2014.08.26 11:01:23

sell

0.01

eurjpy

137.037

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

-1.43

50668831

2014.08.26 11:09:45

sell

0.02

eurjpy

137.063

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

-2.36

50668838

2014.08.26 11:10:51

buy

0.02

usdchf

0.91555

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:08

0.91637

0.00

0.00

0.00

1.79

50668932

2014.08.26 11:16:52

sell

0.02

eurusd

1.31944

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:03

1.31887

0.00

0.00

0.00

1.14

50668946

2014.08.26 11:21:20

sell

0.03

eurjpy

137.084

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

-2.93

50668947

2014.08.26 11:21:36

buy

0.03

usdchf

0.91533

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:07

0.91633

0.00

0.00

0.00

3.27

50668971

2014.08.26 11:25:16

sell

0.03

eurusd

1.31966

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:03

1.31887

0.00

0.00

0.00

2.37

50669017

2014.08.26 11:29:54

sell

0.04

eurjpy

137.111

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

-2.88

50669084

2014.08.26 11:40:21

sell

0.04

eurusd

1.31989

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:30:03

1.31889

0.00

0.00

0.00

4.00

50669086

2014.08.26 11:40:31

buy

0.04

gbpusd

1.65777

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:10

1.65833

0.00

0.00

0.00

2.24

50669141

2014.08.26 11:54:27

sell

0.04

audusd

0.92985

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:28

0.93075

0.00

0.00

0.00

-3.60

50669259

2014.08.26 12:14:26

sell

0.04

gbpchf

1.51672

0.00000

0.00000

2014.08.26 12:59:57

1.51629

0.00

0.00

0.00

1.88

50669267

2014.08.26 12:15:48

buy

0.05

gbpusd

1.65750

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:10

1.65832

0.00

0.00

0.00

4.10

50669279

2014.08.26 12:20:33

sell

0.04

usdjpy

103.882

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:39

103.980

0.00

0.00

-0.03

-3.77

50669314

2014.08.26 12:34:58

sell

0.05

gbpchf

1.51740

0.00000

0.00000

2014.08.26 12:59:56

1.51631

0.00

0.00

0.00

5.96

50670078

2014.08.26 14:17:33

sell

0.05

audusd

0.93099

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:27

0.93076

0.00

0.00

0.00

1.15

50670382

2014.08.26 15:00:21

sell

0.06

audusd

0.93124

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:27

0.93076

0.00

0.00

0.00

2.88

50670556

2014.08.26 15:24:34

buy

0.06

gbpusd

1.65729

0.00000

0.00000

2014.08.26 15:48:10

1.65829

0.00

0.00

0.00

6.00

50670598

2014.08.26 15:29:51

sell

0.07

audusd

0.93157

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:27

0.93078

0.00

0.00

0.00

5.53

50670659

2014.08.26 15:31:20

sell

0.05

usdjpy

103.916

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:39

103.979

0.00

0.00

-0.04

-3.03

50670913

2014.08.26 16:00:22

buy

0.01

gbpusd

1.65883

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:51

1.65605

0.00

0.00

0.01

-2.78

50671006

2014.08.26 16:05:59

sell

0.01

usdcad

1.09505

0.00000

0.00000

2014.08.26 19:30:04

1.09455

0.00

0.00

0.00

0.46

50671113

2014.08.26 16:14:28

sell

0.02

usdcad

1.09536

0.00000

0.00000

2014.08.26 19:30:03

1.09456

0.00

0.00

0.00

1.46

50671130

2014.08.26 16:15:44

buy

0.02

gbpusd

1.65862

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:51

1.65605

0.00

0.00

0.02

-5.14

50671240

2014.08.26 16:29:59

sell

0.03

usdcad

1.09556

0.00000

0.00000

2014.08.26 19:30:03

1.09456

0.00

0.00

0.00

2.74

50671311

2014.08.26 16:45:24

sell

0.08

audusd

0.93256

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:13:27

0.93076

0.00

0.00

0.00

14.40

50671424

2014.08.26 17:00:52

buy

0.03

gbpusd

1.65841

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:51

1.65605

0.00

0.00

0.03

-7.08

50671536

2014.08.26 17:10:47

buy

0.01

gbpjpy

172.421

0.000

0.000

2014.08.26 18:01:11

172.484

0.00

0.00

0.00

0.60

50671653

2014.08.26 17:19:09

buy

0.02

gbpjpy

172.402

0.000

0.000

2014.08.26 18:01:11

172.484

0.00

0.00

0.00

1.57

50671694

2014.08.26 17:27:33

buy

0.03

gbpjpy

172.380

0.000

0.000

2014.08.26 18:01:11

172.484

0.00

0.00

0.00

3.00

50672041

2014.08.26 18:01:11

buy

0.01

gbpjpy

172.502

0.000

0.000

2014.08.26 18:43:59

172.526

0.00

0.00

0.00

0.23

50672139

2014.08.26 18:09:32

buy

0.02

gbpjpy

172.447

0.000

0.000

2014.08.26 18:43:59

172.526

0.00

0.00

0.00

1.51

50672255

2014.08.26 18:30:35

buy

0.03

gbpjpy

172.426

0.000

0.000

2014.08.26 18:43:59

172.526

0.00

0.00

0.00

2.88

50672356

2014.08.26 18:44:00

buy

0.01

gbpjpy

172.554

0.000

0.000

2014.08.27 03:25:24

172.338

0.00

0.00

0.01

-2.07

50672445

2014.08.26 18:52:22

buy

0.02

gbpjpy

172.520

0.000

0.000

2014.08.27 03:25:24

172.338

0.00

0.00

0.02

-3.50

50672512

2014.08.26 19:00:42

sell

0.05

eurjpy

137.320

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

6.43

50672559

2014.08.26 19:11:55

buy

0.03

gbpjpy

172.498

0.000

0.000

2014.08.27 03:25:24

172.338

0.00

0.00

0.03

-4.61

50672611

2014.08.26 19:28:17

sell

0.06

usdjpy

104.078

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:38

103.979

0.00

0.00

-0.05

5.71

50672630

2014.08.26 19:30:58

sell

0.06

eurjpy

137.344

0.000

0.000

2014.08.26 20:25:26

137.186

0.00

0.00

0.00

9.10

50672854

2014.08.26 20:12:57

sell

0.07

usdjpy

104.099

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:38

103.979

0.00

0.00

-0.06

8.08

50672925

2014.08.26 20:24:29

sell

0.01

eurusd

1.31776

0.00000

0.00000

2014.08.26 20:38:03

1.31673

0.00

0.00

0.00

1.03

50672928

2014.08.26 20:24:29

sell

0.08

usdjpy

104.121

0.000

0.000

2014.08.27 06:25:38

103.979

0.00

0.00

-0.06

10.93

50672941

2014.08.26 20:24:53

buy

0.01

usdchf

0.91762

0.00000

0.00000

2014.08.27 03:28:03

0.91832

0.00

0.00

0.00

0.76

50673071

2014.08.26 20:38:03

sell

0.01

eurusd

1.31663

0.00000

0.00000

2014.08.27 03:23:35

1.31634

0.00

0.00

0.00

0.29

50673475

2014.08.26 22:13:36

sell

0.02

eurusd

1.31736

0.00000

0.00000

2014.08.27 03:23:35

1.31632

0.00

0.00

0.00

2.08

50673476

2014.08.26 22:13:36

buy

0.02

usdchf

0.91731

0.00000

0.00000

2014.08.27 03:28:03

0.91832

0.00

0.00

0.00

2.20

50673484

2014.08.26 22:13:47

buy

0.04

gbpusd

1.65488

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:51

1.65603

0.00

0.00

0.04

4.60

50673605

2014.08.26 22:57:14

buy

0.05

gbpusd

1.65466

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:51

1.65603

0.00

0.00

0.05

6.85

50673766

2014.08.26 23:45:21

buy

0.04

gbpjpy

172.173

0.000

0.000

2014.08.27 03:25:24

172.336

0.00

0.00

0.03

6.26

50673900

2014.08.27 00:10:52

buy

0.06

gbpusd

1.65430

0.00000

0.00000

2014.08.27 09:19:50

1.65603

0.00

0.00

0.00

10.38

50673954

2014.08.27 00:28:49

buy

0.05

gbpjpy

172.149

0.000

0.000

2014.08.27 03:25:24

172.336

0.00

0.00

0.00

8.97

50674696

2014.08.27 03:26:57

buy

0.01

gbpchf

1.51939

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:24:07

1.51873

0.00

0.00

0.00

-0.72

50674738

2014.08.27 03:27:57

sell

0.01

usdcad

1.09390

0.00000

0.00000

2014.08.27 05:50:01

1.09290

0.00

0.00

0.00

0.91

50674761

2014.08.27 03:28:10

sell

0.01

eurusd

1.31556

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:44

1.29506

0.00

0.00

0.00

20.50

50674910

2014.08.27 03:35:18

buy

0.02

gbpchf

1.51906

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:24:07

1.51873

0.00

0.00

0.00

-0.72

50674917

2014.08.27 03:36:33

sell

0.02

eurusd

1.31587

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

-0.02

41.62

50674973

2014.08.27 03:47:43

buy

0.03

gbpchf

1.51884

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:24:07

1.51873

0.00

0.00

0.00

-0.36

50675165

2014.08.27 04:10:26

sell

0.01

eurjpy

136.900

0.000

0.000

2014.08.27 06:36:18

136.853

0.00

0.00

0.00

0.45

50675262

2014.08.27 04:18:47

sell

0.02

eurjpy

136.954

0.000

0.000

2014.08.27 06:36:18

136.854

0.00

0.00

0.00

1.92

50675817

2014.08.27 06:19:53

sell

0.01

usdcad

1.09191

0.00000

0.00000

2014.08.27 10:00:22

1.09109

0.00

0.00

0.00

0.75

50675889

2014.08.27 06:31:13

sell

0.02

usdcad

1.09214

0.00000

0.00000

2014.08.27 10:00:22

1.09110

0.00

0.00

0.00

1.91

50675918

2014.08.27 06:37:03

sell

0.03

eurusd

1.31621

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

-0.02

63.45

50677258

2014.08.27 09:54:59

buy

0.01

audusd

0.93355

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:12:19

0.93408

0.00

0.00

0.00

0.53

50677301

2014.08.27 10:00:00

buy

0.01

gbpusd

1.65731

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:07:06

1.65770

0.00

0.00

0.00

0.39

50677354

2014.08.27 10:01:59

buy

0.01

gbpjpy

172.294

0.000

0.000

2014.08.27 13:04:42

172.260

0.00

0.00

0.00

-0.33

50677363

2014.08.27 10:03:28

buy

0.02

audusd

0.93303

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:12:18

0.93408

0.00

0.00

0.00

2.10

50677415

2014.08.27 10:08:34

buy

0.02

gbpusd

1.65711

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:07:05

1.65770

0.00

0.00

0.00

1.18

50677428

2014.08.27 10:09:36

sell

0.01

usdchf

0.91583

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:57:25

0.91456

0.00

0.00

-0.05

1.39

50677452

2014.08.27 10:10:20

buy

0.02

gbpjpy

172.244

0.000

0.000

2014.08.27 13:04:42

172.261

0.00

0.00

0.00

0.32

50677496

2014.08.27 10:20:15

buy

0.03

gbpjpy

172.221

0.000

0.000

2014.08.27 13:04:42

172.261

0.00

0.00

0.00

1.15

50677520

2014.08.27 10:22:56

sell

0.02

usdchf

0.91604

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:57:28

0.91456

0.00

0.00

-0.12

3.24

50677523

2014.08.27 10:23:44

buy

0.03

gbpusd

1.65689

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:07:05

1.65770

0.00

0.00

0.00

2.43

50677556

2014.08.27 10:32:06

buy

0.04

gbpjpy

172.181

0.000

0.000

2014.08.27 13:04:34

172.271

0.00

0.00

0.00

3.47

50677665

2014.08.27 10:41:05

buy

0.04

gbpusd

1.65668

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:07:05

1.65770

0.00

0.00

0.00

4.08

50677686

2014.08.27 10:43:12

sell

0.01

usdcad

1.08964

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:56:38

1.08478

0.00

0.00

0.07

4.48

50677939

2014.08.27 11:17:45

sell

0.04

eurusd

1.31852

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

-0.02

93.84

50678156

2014.08.27 11:49:38

buy

0.04

gbpchf

1.51735

0.00000

0.00000

2014.08.27 13:24:07

1.51878

0.00

0.00

0.00

6.25

50678253

2014.08.27 12:02:18

buy

0.05

gbpjpy

172.150

0.000

0.000

2014.08.27 13:04:31

172.270

0.00

0.00

0.00

5.77

50678323

2014.08.27 12:20:00

sell

0.01

usdcad

1.08937

0.00000

0.00000

2014.08.27 17:42:42

1.08898

0.00

0.00

0.00

0.36

50678435

2014.08.27 12:40:01

sell

0.01

eurchf

1.20729

0.00000

0.00000

2014.08.27 16:03:38

1.20674

0.00

0.00

0.00

0.60

50678532

2014.08.27 13:00:00

buy

0.01

audusd

0.93357

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:30:09

0.93458

0.00

0.00

0.15

1.01

50678533

2014.08.27 13:00:00

buy

0.01

gbpjpy

172.269

0.000

0.000

2014.08.27 13:50:46

172.279

0.00

0.00

0.00

0.10

50678630

2014.08.27 13:12:37

buy

0.01

audusd

0.93461

0.00000

0.00000

2014.09.02 12:47:37

0.92914

0.00

0.00

0.30

-5.47

50678713

2014.08.27 13:21:28

buy

0.01

gbpusd

1.65835

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:57:18

1.65896

0.00

0.00

0.04

0.61

50678724

2014.08.27 13:24:04

buy

0.01

gbpjpy

172.357

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:39

170.292

0.00

0.00

0.12

-19.59

50678775

2014.08.27 13:32:27

buy

0.02

gbpjpy

172.326

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.292

0.00

0.00

0.22

-38.58

50678776

2014.08.27 13:32:43

buy

0.02

gbpusd

1.65814

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:57:13

1.65896

0.00

0.00

0.08

1.64

50678836

2014.08.27 13:41:04

buy

0.03

gbpusd

1.65791

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:57:15

1.65896

0.00

0.00

0.12

3.15

50678844

2014.08.27 13:42:52

buy

0.03

gbpjpy

172.304

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.292

0.00

0.00

0.34

-57.25

50678863

2014.08.27 13:45:20

buy

0.02

audusd

0.93441

0.00000

0.00000

2014.09.02 12:47:34

0.92914

0.00

0.00

0.60

-10.54

50678915

2014.08.27 13:50:44

sell

0.01

eurgbp

0.79515

0.00000

0.00000

2014.08.27 16:08:46

0.79415

0.00

0.00

0.00

1.66

50678982

2014.08.27 14:00:00

buy

0.01

gbpchf

1.51895

0.00000

0.00000

2014.08.27 14:50:06

1.51993

0.00

0.00

0.00

1.07

50678985

2014.08.27 14:00:00

buy

0.01

gbpjpy

172.314

0.000

0.000

2014.08.27 14:19:16

172.414

0.00

0.00

0.00

0.96

50679191

2014.08.27 14:19:24

buy

0.01

gbpjpy

172.432

0.000

0.000

2014.08.27 14:47:15

172.510

0.00

0.00

0.00

0.75

50679207

2014.08.27 14:21:37

buy

0.01

gbpusd

1.65930

0.00000

0.00000

2014.08.27 14:47:10

1.66012

0.00

0.00

0.00

0.82

50679277

2014.08.27 14:27:47

buy

0.02

gbpjpy

172.408

0.000

0.000

2014.08.27 14:47:15

172.512

0.00

0.00

0.00

2.00

50679310

2014.08.27 14:30:00

buy

0.02

gbpusd

1.65901

0.00000

0.00000

2014.08.27 14:47:10

1.66007

0.00

0.00

0.00

2.12

50679482

2014.08.27 14:47:10

buy

0.01

gbpusd

1.66028

0.00000

0.00000

2014.08.28 03:45:49

1.65891

0.00

0.00

0.03

-1.37

50679494

2014.08.27 14:47:16

buy

0.01

gbpjpy

172.528

0.000

0.000

2014.08.27 17:34:07

172.455

0.00

0.00

0.00

-0.71

50679547

2014.08.27 14:50:07

buy

0.01

gbpchf

1.52012

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:09

1.51669

0.00

0.00

0.04

-3.75

50679653

2014.08.27 14:55:32

buy

0.02

gbpusd

1.65954

0.00000

0.00000

2014.08.28 03:45:48

1.65886

0.00

0.00

0.06

-1.36

50679667

2014.08.27 14:55:46

buy

0.02

gbpjpy

172.418

0.000

0.000

2014.08.27 17:34:07

172.455

0.00

0.00

0.00

0.71

50679797

2014.08.27 15:00:23

sell

0.01

eurjpy

136.966

0.000

0.000

2014.08.27 16:43:08

136.857

0.00

0.00

0.00

1.05

50680167

2014.08.27 16:03:34

buy

0.02

gbpchf

1.51941

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:09

1.51669

0.00

0.00

0.08

-5.95

50680168

2014.08.27 16:03:49

sell

0.02

usdcad

1.08999

0.00000

0.00000

2014.08.27 17:42:42

1.08898

0.00

0.00

0.00

1.85

50680197

2014.08.27 16:08:46

sell

0.01

eurgbp

0.79397

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:18:25

0.79515

0.00

0.00

0.01

-1.95

50680314

2014.08.27 16:30:01

sell

0.01

eurchf

1.20638

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:05:41

1.20636

0.00

0.00

-0.06

0.02

50680457

2014.08.27 16:45:00

sell

0.01

eurjpy

136.838

0.000

0.000

2014.08.27 22:02:15

137.050

0.00

0.00

0.00

-2.04

50681151

2014.08.27 17:30:00

buy

0.03

gbpjpy

172.352

0.000

0.000

2014.08.27 17:34:07

172.455

0.00

0.00

0.00

2.97

50681378

2014.08.27 17:42:42

sell

0.01

usdcad

1.08886

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:17:45

1.08780

0.00

0.00

0.00

0.97

50681403

2014.08.27 17:45:00

buy

0.01

gbpjpy

172.486

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.277

0.00

0.00

0.03

-2.02

50681554

2014.08.27 17:53:51

buy

0.02

gbpjpy

172.464

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.274

0.00

0.00

0.05

-3.66

50681607

2014.08.27 17:56:12

sell

0.02

usdcad

1.08908

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:17:45

1.08795

0.00

0.00

0.00

2.08

50681755

2014.08.27 18:02:35

buy

0.03

gbpjpy

172.393

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.274

0.00

0.00

0.08

-3.45

50682055

2014.08.27 18:35:41

sell

0.02

eurchf

1.20664

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:05:41

1.20636

0.00

0.00

-0.13

0.61

50682231

2014.08.27 19:00:00

buy

0.01

usdjpy

103.996

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:04

103.864

0.00

0.00

0.01

-1.27

50682307

2014.08.27 19:08:21

buy

0.02

usdjpy

103.966

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:04

103.869

0.00

0.00

0.01

-1.87

50682337

2014.08.27 19:13:35

buy

0.04

gbpjpy

172.368

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.274

0.00

0.00

0.10

-3.63

50682480

2014.08.27 19:27:59

buy

0.03

gbpchf

1.51661

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:08

1.51669

0.00

0.00

0.12

0.26

50682489

2014.08.27 19:30:00

sell

0.02

eurjpy

137.142

0.000

0.000

2014.08.27 22:02:15

137.050

0.00

0.00

0.00

1.77

50682490

2014.08.27 19:30:02

sell

0.02

eurgbp

0.79572

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:18:25

0.79515

0.00

0.00

0.02

1.89

50682618

2014.08.27 19:49:44

buy

0.03

gbpusd

1.65786

0.00000

0.00000

2014.08.28 03:45:48

1.65883

0.00

0.00

0.09

2.91

50682820

2014.08.27 20:17:45

sell

0.01

usdcad

1.08762

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:23:42

1.08662

0.00

0.00

0.00

0.92

50682854

2014.08.27 20:19:51

buy

0.04

gbpchf

1.51639

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:08

1.51669

0.00

0.00

0.16

1.31

50682933

2014.08.27 20:23:42

sell

0.01

usdcad

1.08644

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:49:33

1.08573

0.00

0.00

0.00

0.65

50682965

2014.08.27 20:24:36

sell

0.03

eurjpy

137.165

0.000

0.000

2014.08.27 22:02:15

137.048

0.00

0.00

0.00

3.38

50682991

2014.08.27 20:25:30

buy

0.05

gbpjpy

172.345

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.275

0.00

0.00

0.13

-3.38

50683112

2014.08.27 20:32:09

sell

0.02

usdcad

1.08670

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:49:33

1.08569

0.00

0.00

0.00

1.86

50683311

2014.08.27 20:46:22

sell

0.03

eurgbp

0.79596

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:18:25

0.79516

0.00

0.00

0.04

3.98

50683312

2014.08.27 20:46:27

buy

0.05

gbpchf

1.51618

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:08

1.51669

0.00

0.00

0.20

2.78

50683342

2014.08.27 20:49:34

sell

0.01

usdcad

1.08559

0.00000

0.00000

2014.08.27 20:56:40

1.08444

0.00

0.00

0.00

1.06

50683410

2014.08.27 20:56:41

sell

0.01

usdcad

1.08424

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:18:33

1.08420

0.00

0.00

0.00

0.04

50683528

2014.08.27 21:05:25

sell

0.02

usdcad

1.08525

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:18:33

1.08420

0.00

0.00

0.00

1.94

50683651

2014.08.27 21:18:33

sell

0.01

usdcad

1.08400

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:37:49

1.08316

0.00

0.00

0.00

0.78

50683773

2014.08.27 21:31:32

sell

0.02

usdcad

1.08422

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:37:49

1.08316

0.00

0.00

0.00

1.96

50683861

2014.08.27 21:37:49

sell

0.01

usdcad

1.08294

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:57:35

1.08304

0.00

0.00

0.00

-0.09

50683976

2014.08.27 21:46:10

sell

0.02

usdcad

1.08428

0.00000

0.00000

2014.08.27 21:57:34

1.08303

0.00

0.00

0.00

2.31

50684037

2014.08.27 21:57:36

sell

0.01

usdcad

1.08283

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:11:00

1.08496

0.00

0.00

0.05

-1.96

50684099

2014.08.27 22:02:35

sell

0.03

eurchf

1.20686

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:05:41

1.20636

0.00

0.00

-0.19

1.64

50684126

2014.08.27 22:06:00

sell

0.02

usdcad

1.08394

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:11:00

1.08497

0.00

0.00

0.11

-1.90

50684477

2014.08.27 22:51:12

buy

0.03

usdjpy

103.896

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:04

103.876

0.00

0.00

0.02

-0.58

50684719

2014.08.27 23:32:26

buy

0.06

gbpjpy

172.208

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.282

0.00

0.00

0.15

4.28

50684876

2014.08.28 00:01:04

sell

0.01

eurjpy

137.027

0.000

0.000

2014.08.28 03:13:06

136.962

0.00

0.00

0.00

0.63

50684989

2014.08.28 00:15:51

buy

0.04

usdjpy

103.873

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:04

103.848

0.00

0.00

0.00

-0.96

50685044

2014.08.28 00:27:03

buy

0.04

gbpusd

1.65761

0.00000

0.00000

2014.08.28 03:45:48

1.65882

0.00

0.00

0.00

4.84

50685054

2014.08.28 00:28:55

buy

0.07

gbpjpy

172.181

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:17

172.286

0.00

0.00

0.00

7.09

50685227

2014.08.28 01:00:01

sell

0.03

usdcad

1.08592

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:11:00

1.08497

0.00

0.00

0.00

2.63

50685682

2014.08.28 02:01:27

sell

0.04

usdcad

1.08645

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:10:59

1.08499

0.00

0.00

0.00

5.38

50685830

2014.08.28 02:30:09

sell

0.02

eurjpy

137.060

0.000

0.000

2014.08.28 03:13:05

136.958

0.00

0.00

0.00

1.97

50686149

2014.08.28 03:13:06

sell

0.01

eurjpy

136.942

0.000

0.000

2014.08.28 03:46:45

136.890

0.00

0.00

0.00

0.50

50686218

2014.08.28 03:21:27

sell

0.02

eurjpy

136.963

0.000

0.000

2014.08.28 03:46:45

136.890

0.00

0.00

0.00

1.41

50686252

2014.08.28 03:29:51

sell

0.03

eurjpy

136.990

0.000

0.000

2014.08.28 03:46:44

136.890

0.00

0.00

0.00

2.89

50686384

2014.08.28 03:46:46

sell

0.01

eurjpy

136.875

0.000

0.000

2014.08.28 10:55:29

136.982

0.00

0.00

0.00

-1.03

50686476

2014.08.28 03:55:07

sell

0.02

eurjpy

136.914

0.000

0.000

2014.08.28 10:55:29

136.981

0.00

0.00

0.00

-1.29

50686500

2014.08.28 03:56:45

buy

0.08

gbpjpy

172.134

0.000

0.000

2014.08.28 11:29:16

172.284

0.00

0.00

0.00

11.58

50686617

2014.08.28 04:03:25

buy

0.01

gbpusd

1.65919

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:36:34

1.65937

0.00

0.00

0.00

0.18

50686625

2014.08.28 04:03:36

sell

0.03

eurjpy

136.934

0.000

0.000

2014.08.28 10:55:29

136.981

0.00

0.00

0.00

-1.36

50686663

2014.08.28 04:04:34

sell

0.01

usdchf

0.91342

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:13:49

0.91293

0.00

0.00

0.00

0.54

50686692

2014.08.28 04:11:00

sell

0.01

usdcad

1.08480

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:40:30

1.08474

0.00

0.00

0.00

0.06

50686731

2014.08.28 04:13:55

buy

0.02

gbpusd

1.65902

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:36:34

1.65937

0.00

0.00

0.00

0.70

50686732

2014.08.28 04:13:57

sell

0.02

usdchf

0.91363

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:13:49

0.91294

0.00

0.00

0.00

1.51

50686760

2014.08.28 04:16:55

buy

0.05

usdjpy

103.807

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:04

103.848

0.00

0.00

0.00

1.97

50686776

2014.08.28 04:19:21

sell

0.02

usdcad

1.08514

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:40:30

1.08474

0.00

0.00

0.00

0.74

50686784

2014.08.28 04:22:18

buy

0.03

gbpusd

1.65837

0.00000

0.00000

2014.08.28 04:36:34

1.65937

0.00

0.00

0.00

3.00

50686785

2014.08.28 04:22:18

sell

0.03

usdchf

0.91395

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:13:49

0.91295

0.00

0.00

0.00

3.29

50686954

2014.08.28 04:36:35

buy

0.01

gbpusd

1.65949

0.00000

0.00000

2014.08.28 06:27:51

1.66003

0.00

0.00

0.00

0.54

50687033

2014.08.28 04:44:56

buy

0.02

gbpusd

1.65903

0.00000

0.00000

2014.08.28 06:27:51

1.66003

0.00

0.00

0.00

2.00

50687047

2014.08.28 04:45:37

buy

0.06

usdjpy

103.786

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:03

103.811

0.00

0.00

0.00

1.44

50687144

2014.08.28 05:00:00

buy

0.01

audusd

0.93628

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:30:58

0.93668

0.00

0.00

0.00

0.40

50687227

2014.08.28 05:09:50

buy

0.02

audusd

0.93607

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:30:58

0.93667

0.00

0.00

0.00

1.20

50687312

2014.08.28 05:29:46

buy

0.03

audusd

0.93586

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:30:57

0.93666

0.00

0.00

0.00

2.40

50687369

2014.08.28 05:51:57

buy

0.07

usdjpy

103.765

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:03

103.803

0.00

0.00

0.00

2.56

50687371

2014.08.28 05:53:59

sell

0.04

eurjpy

137.062

0.000

0.000

2014.08.28 10:55:29

136.982

0.00

0.00

0.00

3.08

50687421

2014.08.28 06:06:58

buy

0.06

gbpchf

1.51598

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:08

1.51669

0.00

0.00

0.00

4.65

50687436

2014.08.28 06:15:00

sell

0.05

eurjpy

137.097

0.000

0.000

2014.08.28 10:55:29

136.982

0.00

0.00

0.00

5.54

50687446

2014.08.28 06:17:17

sell

0.04

eurgbp

0.79616

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:18:25

0.79516

0.00

0.00

0.00

6.63

50687463

2014.08.28 06:27:52

buy

0.01

gbpusd

1.66018

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:22:19

1.66010

0.00

0.00

0.00

-0.08

50688009

2014.08.28 08:43:10

buy

0.08

usdjpy

103.742

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:03

103.803

0.00

0.00

0.00

4.70

50689028

2014.08.28 10:55:05

buy

0.02

gbpusd

1.65905

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:22:19

1.66013

0.00

0.00

0.00

2.16

50689037

2014.08.28 10:55:30

sell

0.01

eurjpy

136.968

0.000

0.000

2014.08.28 12:50:56

136.942

0.00

0.00

0.00

0.25

50689065

2014.08.28 11:00:00

buy

0.04

audusd

0.93560

0.00000

0.00000

2014.08.28 11:30:57

0.93665

0.00

0.00

0.00

4.20

50689066

2014.08.28 11:00:00

sell

0.01

eurusd

1.31987

0.00000

0.00000

2014.08.28 12:51:53

1.31982

0.00

0.00

0.00

0.05

50689116

2014.08.28 11:03:51

sell

0.02

eurjpy

137.030

0.000

0.000

2014.08.28 12:50:56

136.945

0.00

0.00

0.00

1.64

50689167

2014.08.28 11:05:09

sell

0.03

usdcad

1.08547

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:40:30

1.08474

0.00

0.00

0.00

2.02

50689182

2014.08.28 11:05:43

sell

0.01

eurchf

1.20622

0.00000

0.00000

2014.08.28 12:57:07

1.20591

0.00

0.00

0.00

0.34

50689317

2014.08.28 11:20:30

buy

0.07

gbpchf

1.51574

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:36:08

1.51674

0.00

0.00

0.00

7.65

50689408

2014.08.28 11:29:29

sell

0.02

eurchf

1.20642

0.00000

0.00000

2014.08.28 12:57:07

1.20591

0.00

0.00

0.00

1.12

50689414

2014.08.28 11:30:00

buy

0.01

gbpusd

1.66080

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:31

1.65966

0.00

0.00

0.00

-1.14

50689418

2014.08.28 11:30:01

sell

0.01

usdchf

0.91288

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:09

0.91468

0.00

0.00

-0.01

-1.97

50689427

2014.08.28 11:30:59

buy

0.01

audusd

0.93679

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:56

0.93592

0.00

0.00

0.05

-0.87

50689466

2014.08.28 11:38:22

buy

0.02

gbpusd

1.66039

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:31

1.65972

0.00

0.00

0.00

-1.34

50689479

2014.08.28 11:43:06

sell

0.02

usdchf

0.91309

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:08

0.91476

0.00

0.00

-0.03

-3.65

50689496

2014.08.28 11:45:46

buy

0.02

audusd

0.93657

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:56

0.93592

0.00

0.00

0.10

-1.30

50689501

2014.08.28 11:46:43

buy

0.03

gbpusd

1.65983

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:31

1.65976

0.00

0.00

0.00

-0.21

50689517

2014.08.28 11:49:50

sell

0.02

eurusd

1.32082

0.00000

0.00000

2014.08.28 12:51:53

1.31982

0.00

0.00

0.00

2.00

50689539

2014.08.28 11:55:07

buy

0.04

gbpusd

1.65961

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:31

1.65976

0.00

0.00

0.00

0.60

50689690

2014.08.28 12:19:40

sell

0.03

eurjpy

137.053

0.000

0.000

2014.08.28 12:50:56

136.952

0.00

0.00

0.00

2.92

50689971

2014.08.28 12:50:56

sell

0.01

eurjpy

136.925

0.000

0.000

2014.08.28 12:54:45

136.824

0.00

0.00

0.00

0.97

50690083

2014.08.28 12:54:46

sell

0.01

eurjpy

136.806

0.000

0.000

2014.08.28 12:59:48

136.683

0.00

0.00

0.00

1.19

50690121

2014.08.28 12:57:07

sell

0.01

eurchf

1.20580

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:30:22

1.20529

0.00

0.00

0.00

0.56

50690204

2014.08.28 12:59:55

sell

0.01

eurjpy

136.665

0.000

0.000

2014.08.28 13:18:12

136.598

0.00

0.00

0.00

0.64

50690255

2014.08.28 13:00:05

sell

0.01

gbpjpy

171.843

0.000

0.000

2014.08.28 13:18:32

171.754

0.00

0.00

0.00

0.86

50690256

2014.08.28 13:00:05

sell

0.01

eurusd

1.31850

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:21:07

1.31765

0.00

0.00

0.00

0.85

50690428

2014.08.28 13:08:16

sell

0.02

eurjpy

136.699

0.000

0.000

2014.08.28 13:18:12

136.599

0.00

0.00

0.00

1.93

50690435

2014.08.28 13:08:39

sell

0.02

gbpjpy

171.862

0.000

0.000

2014.08.28 13:18:32

171.755

0.00

0.00

0.00

2.06

50690479

2014.08.28 13:11:27

sell

0.02

eurusd

1.31871

0.00000

0.00000

2014.08.28 13:21:07

1.31769

0.00

0.00

0.00

2.04

50690604

2014.08.28 13:18:13

sell

0.01

eurjpy

136.580

0.000

0.000

2014.08.28 13:37:56

136.519

0.00

0.00

0.00

0.59

50690622

2014.08.28 13:18:33

sell

0.01

gbpjpy

171.737

0.000

0.000

2014.08.28 13:40:11

171.757

0.00

0.00

0.00

-0.19

50690666

2014.08.28 13:20:01

sell

0.01

eurgbp

0.79514

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:34:25

0.79415

0.00

0.00

0.00

1.64

50690693

2014.08.28 13:21:07

sell

0.01

eurusd

1.31750

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:30:08

1.31727

0.00

0.00

0.00

0.23

50690794

2014.08.28 13:26:34

sell

0.02

eurjpy

136.618

0.000

0.000

2014.08.28 13:37:56

136.518

0.00

0.00

0.00

1.93

50690796

2014.08.28 13:26:54

sell

0.02

gbpjpy

171.860

0.000

0.000

2014.08.28 13:40:11

171.754

0.00

0.00

0.00

2.05

50690804

2014.08.28 13:29:38

sell

0.02

eurusd

1.31771

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:30:08

1.31726

0.00

0.00

0.00

0.90

50690820

2014.08.28 13:30:22

sell

0.01

eurchf

1.20512

0.00000

0.00000

2014.08.28 17:10:41

1.20531

0.00

0.00

0.00

-0.21

50690867

2014.08.28 13:35:27

sell

0.02

eurchf

1.20533

0.00000

0.00000

2014.08.28 17:10:40

1.20531

0.00

0.00

0.00

0.05

50690892

2014.08.28 13:37:56

sell

0.01

eurjpy

136.499

0.000

0.000

2014.08.28 16:40:17

136.551

0.00

0.00

0.00

-0.50

50690923

2014.08.28 13:40:11

sell

0.01

gbpjpy

171.739

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.315

0.00

0.00

-0.36

13.50

50691083

2014.08.28 13:48:33

sell

0.02

gbpjpy

171.788

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.315

0.00

0.00

-0.73

27.94

50691142

2014.08.28 13:51:00

buy

0.01

gbpchf

1.51772

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:38

1.51819

0.00

0.00

0.00

0.51

50691217

2014.08.28 13:53:56

sell

0.02

eurjpy

136.520

0.000

0.000

2014.08.28 16:40:16

136.551

0.00

0.00

0.00

-0.59

50691257

2014.08.28 13:56:55

sell

0.03

gbpjpy

171.850

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.314

0.00

0.00

-1.09

43.70

50691286

2014.08.28 13:59:22

buy

0.02

gbpchf

1.51722

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:38

1.51822

0.00

0.00

0.00

2.19

50691368

2014.08.28 14:03:42

buy

0.09

usdjpy

103.647

0.000

0.000

2014.08.28 15:30:03

103.807

0.00

0.00

0.00

13.87

50691370

2014.08.28 14:03:44

sell

0.03

eurjpy

136.541

0.000

0.000

2014.08.28 16:40:16

136.551

0.00

0.00

0.00

-0.29

50691377

2014.08.28 14:04:01

buy

0.05

gbpusd

1.65843

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:05:31

1.65975

0.00

0.00

0.00

6.60

50691379

2014.08.28 14:04:02

sell

0.03

eurusd

1.31793

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:30:08

1.31726

0.00

0.00

0.00

2.01

50691457

2014.08.28 14:05:08

sell

0.04

usdcad

1.08574

0.00000

0.00000

2014.08.28 14:40:29

1.08473

0.00

0.00

0.00

3.72

50691470

2014.08.28 14:05:38

buy

0.01

gbpchf

1.51844

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:34:09

1.51820

0.00

0.00

0.00

-0.27

50691553

2014.08.28 14:12:30

sell

0.04

eurusd

1.31827

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:30:08

1.31727

0.00

0.00

0.00

4.00

50691582

2014.08.28 14:14:05

buy

0.02

gbpchf

1.51759

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:34:08

1.51819

0.00

0.00

0.00

1.31

50691620

2014.08.28 14:17:23

buy

0.03

audusd

0.93610

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:55

0.93592

0.00

0.00

0.15

-0.54

50691826

2014.08.28 14:30:14

sell

0.03

usdchf

0.91452

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:08

0.91474

0.00

0.00

-0.04

-0.72

50691843

2014.08.28 14:31:25

buy

0.04

audusd

0.93590

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:55

0.93590

0.00

0.00

0.20

0.00

50691862

2014.08.28 14:32:02

buy

0.03

gbpchf

1.51737

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:34:08

1.51819

0.00

0.00

0.00

2.68

50692008

2014.08.28 14:51:47

buy

0.04

gbpchf

1.51716

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:34:07

1.51819

0.00

0.00

0.00

4.50

50692051

2014.08.28 15:00:00

sell

0.04

usdchf

0.91474

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:07

0.91472

0.00

0.00

-0.06

0.09

50692052

2014.08.28 15:00:00

buy

0.05

audusd

0.93564

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:54

0.93589

0.00

0.00

0.25

1.25

50692063

2014.08.28 15:00:01

sell

0.01

usdcad

1.08477

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:46:05

1.08402

0.00

0.00

0.00

0.69

50692143

2014.08.28 15:08:33

sell

0.02

usdcad

1.08504

0.00000

0.00000

2014.08.28 15:46:05

1.08404

0.00

0.00

0.00

1.84

50692395

2014.08.28 15:30:08

sell

0.03

eurchf

1.20554

0.00000

0.00000

2014.08.28 17:10:40

1.20531

0.00

0.00

0.00

0.75

50692402

2014.08.28 15:30:09

sell

0.01

eurusd

1.31704

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:27:01

1.31661

0.00

0.00

0.00

0.43

50692560

2014.08.28 15:36:24

sell

0.05

usdchf

0.91495

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:07

0.91462

0.00

0.00

-0.07

1.80

50692590

2014.08.28 15:38:47

sell

0.02

eurusd

1.31763

0.00000

0.00000

2014.08.28 16:27:00

1.31661

0.00

0.00

0.00

2.04

50692644

2014.08.28 15:46:05

sell

0.01

usdcad

1.08384

0.00000

0.00000

2014.08.28 22:40:54

1.08424

0.00

0.00

0.00

-0.37

50692711

2014.08.28 15:54:28

sell

0.02

usdcad

1.08408

0.00000

0.00000

2014.08.28 22:40:54

1.08422

0.00

0.00

0.00

-0.26

50692778

2014.08.28 16:00:19

sell

0.04

eurchf

1.20582

0.00000

0.00000

2014.08.28 17:10:39

1.20531

0.00

0.00

0.00

2.22

50692833

2014.08.28 16:05:23

sell

0.04

gbpjpy

171.943

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:38

170.318

0.00

0.00

-1.48

61.64

50692838

2014.08.28 16:05:35

sell

0.01

gbpusd

1.65704

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:19

1.65922

0.00

0.00

-0.02

-2.18

50692907

2014.08.28 16:13:56

sell

0.02

gbpusd

1.65778

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:18

1.65919

0.00

0.00

-0.03

-2.82

50692927

2014.08.28 16:18:27

sell

0.04

eurjpy

136.690

0.000

0.000

2014.08.28 16:40:15

136.551

0.00

0.00

0.00

5.36

50692930

2014.08.28 16:18:41

sell

0.05

gbpjpy

171.976

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.320

0.00

0.00

-1.88

78.52

50693007

2014.08.28 16:27:02

sell

0.01

eurusd

1.31650

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:30

1.31715

0.00

0.00

0.00

-0.65

50693064

2014.08.28 16:34:10

buy

0.01

gbpchf

1.51844

0.00000

0.00000

2014.08.29 07:01:34

1.51840

0.00

0.00

0.01

-0.04

50693067

2014.08.28 16:34:25

sell

0.01

eurgbp

0.79400

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:39:31

0.79369

0.00

0.00

0.00

0.51

50693141

2014.08.28 16:40:19

sell

0.01

eurjpy

136.532

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:22

136.683

0.00

0.00

-0.01

-1.46

50693176

2014.08.28 16:44:53

buy

0.02

gbpchf

1.51824

0.00000

0.00000

2014.08.29 07:01:34

1.51840

0.00

0.00

0.03

0.35

50693219

2014.08.28 16:45:27

sell

0.06

usdchf

0.91539

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:06

0.91456

0.00

0.00

-0.09

5.45

50693237

2014.08.28 16:45:50

sell

0.02

eurusd

1.31670

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:29

1.31715

0.00

0.00

0.00

-0.90

50693270

2014.08.28 16:47:13

sell

0.02

eurgbp

0.79419

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:39:31

0.79368

0.00

0.00

0.01

1.69

50693308

2014.08.28 16:48:40

sell

0.02

eurjpy

136.584

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:21

136.683

0.00

0.00

-0.03

-1.91

50693337

2014.08.28 16:53:15

buy

0.03

gbpchf

1.51780

0.00000

0.00000

2014.08.29 07:01:33

1.51834

0.00

0.00

0.04

1.76

50693348

2014.08.28 16:55:08

sell

0.03

eurusd

1.31692

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:29

1.31715

0.00

0.00

0.00

-0.69

50693398

2014.08.28 17:01:40

buy

0.04

gbpchf

1.51763

0.00000

0.00000

2014.08.29 07:01:32

1.51833

0.00

0.00

0.05

3.06

50693433

2014.08.28 17:10:42

sell

0.01

eurchf

1.20514

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:33:48

1.20601

0.00

0.00

-0.02

-0.95

50693494

2014.08.28 17:16:54

sell

0.06

gbpjpy

171.999

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.320

0.00

0.00

-2.24

95.52

50693503

2014.08.28 17:17:44

sell

0.03

eurjpy

136.624

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:21

136.685

0.00

0.00

-0.04

-1.76

50693853

2014.08.28 17:48:50

sell

0.07

gbpjpy

172.029

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.320

0.00

0.00

-2.61

113.44

50693898

2014.08.28 17:59:31

buy

0.06

audusd

0.93532

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:54

0.93589

0.00

0.00

0.30

3.42

50693913

2014.08.28 18:00:00

sell

0.03

usdcad

1.08570

0.00000

0.00000

2014.08.28 22:40:53

1.08432

0.00

0.00

0.00

3.82

50694216

2014.08.28 19:23:54

sell

0.04

eurjpy

136.711

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:20

136.682

0.00

0.00

-0.05

1.12

50694221

2014.08.28 19:25:14

sell

0.04

eurusd

1.31716

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:28

1.31716

0.00

0.00

0.00

0.00

50694267

2014.08.28 19:46:04

buy

0.05

gbpchf

1.51729

0.00000

0.00000

2014.08.29 07:01:32

1.51837

0.00

0.00

0.07

5.90

50694269

2014.08.28 19:49:41

sell

0.03

eurgbp

0.79470

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:39:30

0.79368

0.00

0.00

0.01

5.08

50694314

2014.08.28 20:00:00

sell

0.05

eurusd

1.31739

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:28

1.31716

0.00

0.00

-0.01

1.15

50694446

2014.08.28 20:15:07

buy

0.07

audusd

0.93513

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:53

0.93589

0.00

0.00

0.35

5.32

50694586

2014.08.28 21:14:04

sell

0.02

eurchf

1.20605

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:33:48

1.20600

0.00

0.00

-0.04

0.11

50694740

2014.08.28 22:00:00

sell

0.01

usdjpy

103.657

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:46

103.866

0.00

0.00

-0.01

-2.01

50694785

2014.08.28 22:08:40

sell

0.02

usdjpy

103.689

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:45

103.866

0.00

0.00

-0.02

-3.41

50694878

2014.08.28 22:40:55

sell

0.01

usdcad

1.08408

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:27:33

1.08471

0.00

0.00

0.02

-0.58

50694893

2014.08.28 22:49:22

sell

0.02

usdcad

1.08450

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:27:32

1.08471

0.00

0.00

0.04

-0.39

50694901

2014.08.28 22:52:59

sell

0.06

eurusd

1.31826

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:03:27

1.31713

0.00

0.00

-0.01

6.78

50694913

2014.08.28 22:55:34

sell

0.03

gbpusd

1.65852

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:18

1.65918

0.00

0.00

-0.05

-1.98

50694925

2014.08.28 22:59:39

sell

0.03

usdcad

1.08467

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:27:32

1.08471

0.00

0.00

0.05

-0.11

50695038

2014.08.28 23:30:43

sell

0.04

gbpusd

1.65875

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:17

1.65918

0.00

0.00

-0.06

-1.72

50695187

2014.08.29 00:21:58

sell

0.03

eurchf

1.20627

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:33:47

1.20600

0.00

0.00

0.00

0.88

50695286

2014.08.29 01:00:00

sell

0.03

usdjpy

103.709

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:45

103.867

0.00

0.00

0.00

-4.56

50695288

2014.08.29 01:00:02

sell

0.05

eurjpy

136.732

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:20

136.682

0.00

0.00

0.00

2.41

50695350

2014.08.29 01:30:35

sell

0.04

usdcad

1.08596

0.00000

0.00000

2014.08.29 13:27:31

1.08468

0.00

0.00

0.00

4.72

50695742

2014.08.29 03:50:58

sell

0.04

eurchf

1.20646

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:33:47

1.20596

0.00

0.00

0.00

2.18

50696406

2014.08.29 07:01:35

buy

0.01

gbpchf

1.51876

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:07:05

1.51942

0.00

0.00

0.00

0.72

50696510

2014.08.29 07:19:10

buy

0.02

gbpchf

1.51842

0.00000

0.00000

2014.08.29 09:07:04

1.51943

0.00

0.00

0.00

2.20

50696574

2014.08.29 07:39:52

sell

0.06

eurjpy

136.758

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:19

136.682

0.00

0.00

0.00

4.40

50696760

2014.08.29 08:21:13

sell

0.08

gbpjpy

172.142

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.321

0.00

0.00

-2.64

138.14

50696761

2014.08.29 08:21:13

sell

0.07

eurjpy

136.783

0.000

0.000

2014.08.29 09:16:18

136.682

0.00

0.00

0.00

6.81

50696816

2014.08.29 08:25:06

sell

0.04

usdjpy

103.802

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:44

103.868

0.00

0.00

0.00

-2.54

50696872

2014.08.29 08:38:28

sell

0.09

gbpjpy

172.164

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.321

0.00

0.00

-2.96

157.28

50696914

2014.08.29 08:59:30

buy

0.08

audusd

0.93492

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:36:53

0.93589

0.00

0.00

0.00

7.76

50696944

2014.08.29 09:02:13

sell

0.05

usdjpy

103.829

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:44

103.868

0.00

0.00

0.00

-1.88

50696949

2014.08.29 09:02:39

sell

0.10

gbpjpy

172.193

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:37

170.321

0.00

0.00

-3.30

177.51

50696955

2014.08.29 09:03:30

sell

0.01

eurusd

1.31705

0.00000

0.00000

2014.08.29 16:21:30

1.31755

0.00

0.00

0.00

-0.50

50697079

2014.08.29 09:15:01

buy

0.01

gbpchf

1.51936

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:45:37

1.52008

0.00

0.00

0.00

0.79

50697224

2014.08.29 09:23:23

buy

0.02

gbpchf

1.51915

0.00000

0.00000

2014.08.29 10:45:37

1.52010

0.00

0.00

0.00

2.07

50697345

2014.08.29 09:39:33

sell

0.01

eurgbp

0.79356

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:14:45

0.79409

0.00

0.00

0.00

-0.88

50697383

2014.08.29 09:43:11

sell

0.07

usdchf

0.91580

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:00:06

0.91459

0.00

0.00

0.00

9.26

50697527

2014.08.29 10:00:00

sell

0.01

eurjpy

136.612

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:33

136.985

0.00

0.00

0.00

-3.59

50697542

2014.08.29 10:00:02

sell

0.01

eurchf

1.20555

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:38

1.20686

0.00

0.00

-0.04

-1.43

50697589

2014.08.29 10:08:21

sell

0.02

eurjpy

136.651

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:33

136.984

0.00

0.00

0.00

-6.40

50697634

2014.08.29 10:16:46

sell

0.02

eurchf

1.20577

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20686

0.00

0.00

-0.08

-2.37

50697659

2014.08.29 10:21:16

sell

0.03

eurjpy

136.675

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:32

136.981

0.00

0.00

0.00

-8.83

50697847

2014.08.29 10:45:38

buy

0.01

gbpchf

1.52030

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:15

1.51779

0.00

0.00

0.00

-2.75

50697907

2014.08.29 10:58:24

buy

0.02

gbpchf

1.52009

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:15

1.51781

0.00

0.00

0.00

-4.99

50697928

2014.08.29 11:00:04

buy

0.01

audusd

0.93576

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:21:42

0.93493

0.00

0.00

0.00

-0.83

50697958

2014.08.29 11:01:39

sell

0.11

gbpjpy

172.290

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.321

0.00

0.00

-3.63

205.38

50697963

2014.08.29 11:02:07

sell

0.05

gbpusd

1.65958

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:16

1.65917

0.00

0.00

0.00

2.05

50698072

2014.08.29 11:30:30

sell

0.06

gbpusd

1.65994

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:15

1.65917

0.00

0.00

0.00

4.62

50698256

2014.08.29 11:52:35

sell

0.07

gbpusd

1.66016

0.00000

0.00000

2014.08.29 12:50:15

1.65916

0.00

0.00

0.00

7.00

50698831

2014.08.29 12:08:39

sell

0.12

gbpjpy

172.411

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.321

0.00

0.00

-3.95

237.81

50699021

2014.08.29 12:17:33

sell

0.06

usdjpy

103.858

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:43

103.869

0.00

0.00

0.00

-0.64

50699044

2014.08.29 12:23:27

sell

0.13

gbpjpy

172.432

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.320

0.00

0.00

-4.28

260.34

50699102

2014.08.29 12:33:30

sell

0.14

gbpjpy

172.455

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.322

0.00

0.00

-4.62

283.16

50699202

2014.08.29 12:52:13

sell

0.03

eurchf

1.20600

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20686

0.00

0.00

-0.12

-2.81

50699279

2014.08.29 13:09:44

sell

0.15

gbpjpy

172.469

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.323

0.00

0.00

-4.96

305.23

50699510

2014.08.29 13:27:34

sell

0.01

usdcad

1.08455

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:30:03

1.08326

0.00

0.00

0.00

1.19

50699616

2014.08.29 13:43:30

sell

0.02

usdcad

1.08474

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:30:02

1.08332

0.00

0.00

0.00

2.62

50699744

2014.08.29 13:51:37

sell

0.17

gbpjpy

172.491

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:36

170.326

0.00

0.00

-5.61

348.99

50699839

2014.08.29 13:59:55

sell

0.07

usdjpy

103.946

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:43

103.869

0.00

0.00

0.00

5.19

50699844

2014.08.29 14:00:01

buy

0.02

audusd

0.93440

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:21:42

0.93493

0.00

0.00

0.00

1.06

50699870

2014.08.29 14:02:14

sell

0.02

eurusd

1.31854

0.00000

0.00000

2014.08.29 16:21:29

1.31759

0.00

0.00

0.00

1.90

50699871

2014.08.29 14:02:14

sell

0.04

eurjpy

137.063

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:32

136.982

0.00

0.00

0.00

3.11

50699929

2014.08.29 14:05:51

buy

0.03

gbpchf

1.51788

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:14

1.51778

0.00

0.00

0.00

-0.33

50699944

2014.08.29 14:06:51

sell

0.02

eurgbp

0.79446

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:14:44

0.79409

0.00

0.00

0.00

1.23

50700041

2014.08.29 14:27:38

buy

0.04

gbpchf

1.51766

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:14

1.51776

0.00

0.00

0.00

0.44

50700068

2014.08.29 14:30:30

sell

0.05

eurjpy

137.087

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:31

136.985

0.00

0.00

0.00

4.91

50700089

2014.08.29 14:31:31

sell

0.08

usdjpy

103.969

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:42

103.869

0.00

0.00

0.00

7.70

50700096

2014.08.29 14:35:05

sell

0.03

eurgbp

0.79468

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:14:44

0.79409

0.00

0.00

0.00

2.93

50700118

2014.08.29 14:39:49

sell

0.06

eurjpy

137.108

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:30

136.984

0.00

0.00

0.00

7.16

50700127

2014.08.29 14:43:59

buy

0.05

gbpchf

1.51743

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:13

1.51776

0.00

0.00

0.00

1.80

50700308

2014.08.29 14:55:57

buy

0.03

audusd

0.93390

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:21:41

0.93493

0.00

0.00

0.00

3.09

50700404

2014.08.29 15:04:32

sell

0.07

eurjpy

137.136

0.000

0.000

2014.08.29 16:21:30

136.984

0.00

0.00

0.00

10.23

50700417

2014.08.29 15:05:36

sell

0.03

eurusd

1.31879

0.00000

0.00000

2014.08.29 16:21:29

1.31765

0.00

0.00

0.00

3.42

50700467

2014.08.29 15:12:11

buy

0.06

gbpchf

1.51687

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:13

1.51776

0.00

0.00

0.00

5.84

50700511

2014.08.29 15:17:09

sell

0.04

eurgbp

0.79510

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:14:43

0.79409

0.00

0.00

0.00

6.70

50700652

2014.08.29 15:23:29

buy

0.07

gbpchf

1.51666

0.00000

0.00000

2014.08.29 15:49:12

1.51778

0.00

0.00

0.00

8.56

50700751

2014.08.29 15:30:03

sell

0.01

usdcad

1.08296

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:20:36

1.08314

0.00

0.00

0.00

-0.17

50700790

2014.08.29 15:38:24

sell

0.02

usdcad

1.08399

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:20:35

1.08314

0.00

0.00

0.00

1.57

50700965

2014.08.29 15:46:47

sell

0.03

usdcad

1.08422

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:20:35

1.08317

0.00

0.00

0.00

2.91

50701428

2014.08.29 16:46:40

sell

0.09

usdjpy

103.992

0.000

0.000

2014.08.29 17:23:42

103.868

0.00

0.00

0.00

10.74

50701522

2014.08.29 17:00:02

sell

0.01

eurusd

1.31753

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:59:50

1.31712

0.00

0.00

0.00

0.41

50701583

2014.08.29 17:08:25

sell

0.02

eurusd

1.31775

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:59:49

1.31711

0.00

0.00

0.00

1.28

50701723

2014.08.29 17:20:37

sell

0.01

usdcad

1.08296

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:21:54

1.08194

0.00

0.00

0.00

0.94

50701751

2014.08.29 17:21:54

sell

0.01

usdcad

1.08176

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:38

1.08594

0.00

0.00

0.02

-3.85

50701908

2014.08.29 17:30:25

sell

0.02

usdcad

1.08199

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:38

1.08594

0.00

0.00

0.04

-7.27

50701982

2014.08.29 17:47:41

sell

0.03

usdcad

1.08224

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:38

1.08594

0.00

0.00

0.05

-10.22

50701986

2014.08.29 17:48:35

sell

0.03

eurusd

1.31813

0.00000

0.00000

2014.08.29 17:59:49

1.31714

0.00

0.00

0.00

2.97

50702122

2014.08.29 18:00:00

sell

0.01

eurjpy

136.819

0.000

0.000

2014.08.29 18:19:30

136.719

0.00

0.00

0.00

0.96

50702123

2014.08.29 18:00:00

sell

0.01

eurgbp

0.79308

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:07

0.79226

0.00

0.00

0.00

1.36

50702127

2014.08.29 18:00:00

buy

0.01

audusd

0.93540

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:55:32

0.93446

0.00

0.00

0.00

-0.94

50702128

2014.08.29 18:00:00

buy

0.01

gbpusd

1.66082

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:30

1.65907

0.00

0.00

0.00

-1.75

50702129

2014.08.29 18:00:00

buy

0.01

usdchf

0.91597

0.00000

0.00000

2014.08.29 18:20:35

0.91696

0.00

0.00

0.00

1.08

50702130

2014.08.29 18:00:00

sell

0.01

eurusd

1.31711

0.00000

0.00000

2014.08.29 18:10:49

1.31612

0.00

0.00

0.00

0.99

50702131

2014.08.29 18:00:00

buy

0.01

gbpchf

1.52117

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:27:22

1.52171

0.00

0.00

0.00

0.59

50702308

2014.08.29 18:08:27

buy

0.02

audusd

0.93476

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:55:32

0.93454

0.00

0.00

0.00

-0.44

50702309

2014.08.29 18:08:28

buy

0.02

gbpchf

1.52071

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:27:21

1.52171

0.00

0.00

0.00

2.18

50702312

2014.08.29 18:08:59

sell

0.02

eurgbp

0.79329

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:06

0.79226

0.00

0.00

0.00

3.41

50702326

2014.08.29 18:10:49

sell

0.01

eurusd

1.31598

0.00000

0.00000

2014.08.29 18:26:38

1.31491

0.00

0.00

0.00

1.07

50702499

2014.08.29 18:19:31

sell

0.01

eurjpy

136.703

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.913

0.00

0.00

-0.01

-2.02

50702512

2014.08.29 18:20:35

buy

0.01

usdchf

0.91714

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:32:25

0.91798

0.00

0.00

0.00

0.92

50702597

2014.08.29 18:26:39

sell

0.01

eurusd

1.31465

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:29:03

1.31430

0.00

0.00

0.00

0.35

50702764

2014.08.29 18:35:21

sell

0.02

eurusd

1.31486

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:29:02

1.31430

0.00

0.00

0.00

1.12

50702854

2014.08.29 18:46:13

sell

0.03

eurusd

1.31509

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:29:02

1.31430

0.00

0.00

0.00

2.37

50702855

2014.08.29 18:46:38

sell

0.02

eurjpy

136.724

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.913

0.00

0.00

-0.03

-3.63

50702866

2014.08.29 18:48:42

buy

0.03

audusd

0.93454

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:55:32

0.93454

0.00

0.00

0.00

0.00

50702879

2014.08.29 18:50:57

buy

0.02

usdchf

0.91695

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:32:25

0.91798

0.00

0.00

0.00

2.24

50702903

2014.08.29 18:59:52

sell

0.03

eurjpy

136.746

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.913

0.00

0.00

-0.04

-4.81

50702910

2014.08.29 19:00:00

buy

0.01

usdjpy

104.004

0.000

0.000

2014.08.29 21:09:05

104.090

0.00

0.00

0.00

0.83

50702965

2014.08.29 19:09:44

buy

0.02

usdjpy

103.990

0.000

0.000

2014.08.29 21:09:04

104.090

0.00

0.00

0.00

1.92

50702979

2014.08.29 19:13:09

sell

0.04

eurusd

1.31529

0.00000

0.00000

2014.08.29 19:29:01

1.31429

0.00

0.00

0.00

4.00

50703006

2014.08.29 19:27:25

buy

0.01

gbpchf

1.52198

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:30

1.52305

0.00

0.00

0.00

1.17

50703021

2014.08.29 19:29:05

sell

0.01

eurusd

1.31415

0.00000

0.00000

2014.09.01 00:01:26

1.31296

0.00

0.00

0.00

1.19

50703075

2014.08.29 19:32:30

buy

0.01

usdchf

0.91818

0.00000

0.00000

2014.09.01 00:01:08

0.91882

0.00

0.00

0.00

0.70

50703091

2014.08.29 19:36:14

buy

0.02

gbpchf

1.52175

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:13

1.52276

0.00

0.00

0.00

2.20

50703095

2014.08.29 19:39:37

sell

0.02

eurusd

1.31436

0.00000

0.00000

2014.09.01 00:01:24

1.31296

0.00

0.00

0.00

2.80

50703099

2014.08.29 19:40:55

buy

0.02

usdchf

0.91771

0.00000

0.00000

2014.09.01 00:01:08

0.91882

0.00

0.00

0.00

2.42

50703169

2014.08.29 20:05:16

buy

0.02

gbpusd

1.65871

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:13

1.65875

0.00

0.00

0.00

0.08

50703323

2014.08.29 20:33:19

sell

0.04

usdcad

1.08646

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:33

1.08597

0.00

0.00

0.07

1.80

50703389

2014.08.29 21:00:20

sell

0.19

gbpjpy

172.511

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.326

0.00

0.00

-6.27

393.65

50703412

2014.08.29 21:09:10

buy

0.01

usdjpy

104.101

0.000

0.000

2014.09.01 02:51:48

104.203

0.00

0.00

0.00

0.98

50703444

2014.08.29 21:16:23

buy

0.04

audusd

0.93379

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:55:31

0.93454

0.00

0.00

0.00

3.00

50703448

2014.08.29 21:19:04

sell

0.04

eurchf

1.20622

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20686

0.00

0.00

-0.16

-2.79

50703454

2014.08.29 21:24:50

sell

0.05

usdcad

1.08667

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:33

1.08597

0.00

0.00

0.09

3.22

50703620

2014.08.29 22:18:14

buy

0.03

gbpusd

1.65698

0.00000

0.00000

2014.08.29 22:48:11

1.65874

0.00

0.00

0.00

5.28

50703683

2014.08.29 22:41:53

buy

0.05

audusd

0.93351

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:55:29

0.93444

0.00

0.00

0.00

4.65

50703709

2014.08.29 22:48:08

sell

0.01

eurgbp

0.79199

0.00000

0.00000

2014.09.01 04:15:25

0.79099

0.00

0.00

0.00

1.66

50703725

2014.08.29 22:48:30

sell

0.06

usdcad

1.08699

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:33

1.08597

0.00

0.00

0.11

5.64

50703726

2014.08.29 22:48:31

buy

0.01

gbpchf

1.52337

0.00000

0.00000

2014.08.29 23:35:19

1.52438

0.00

0.00

0.00

1.10

50703803

2014.08.29 23:00:02

buy

0.01

gbpusd

1.66020

0.00000

0.00000

2014.09.01 08:14:26

1.66012

0.00

0.00

0.01

-0.08

50703835

2014.08.29 23:08:31

buy

0.02

gbpusd

1.65976

0.00000

0.00000

2014.09.01 08:14:26

1.66012

0.00

0.00

0.02

0.72

50703861

2014.08.29 23:15:48

sell

0.07

usdcad

1.08720

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:33

1.08597

0.00

0.00

0.12

7.93

50703928

2014.08.29 23:35:21

buy

0.01

gbpchf

1.52472

0.00000

0.00000

2014.09.01 04:49:38

1.52551

0.00

0.00

0.01

0.85

50703956

2014.08.29 23:46:06

buy

0.02

gbpchf

1.52450

0.00000

0.00000

2014.09.01 04:49:38

1.52551

0.00

0.00

0.03

2.20

50704117

2014.09.01 00:01:16

buy

0.01

usdchf

0.91947

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:37:15

0.91925

0.00

0.00

0.00

-0.24

50704147

2014.09.01 00:01:31

sell

0.01

eurusd

1.31259

0.00000

0.00000

2014.09.01 05:27:22

1.31217

0.00

0.00

0.00

0.42

50704211

2014.09.01 00:05:50

sell

0.08

usdcad

1.08744

0.00000

0.00000

2014.09.01 13:40:33

1.08597

0.00

0.00

0.00

10.83

50704233

2014.09.01 00:09:39

buy

0.02

usdchf

0.91899

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:37:14

0.91925

0.00

0.00

0.00

0.57

50704236

2014.09.01 00:10:01

sell

0.02

eurusd

1.31316

0.00000

0.00000

2014.09.01 05:27:22

1.31221

0.00

0.00

0.00

1.90

50704242

2014.09.01 00:11:10

buy

0.03

gbpusd

1.65950

0.00000

0.00000

2014.09.01 08:14:26

1.66017

0.00

0.00

0.00

2.01

50704316

2014.09.01 00:56:48

sell

0.21

gbpjpy

172.826

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.326

0.00

0.00

-6.05

497.82

50704425

2014.09.01 01:07:10

buy

0.03

usdchf

0.91884

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:37:14

0.91925

0.00

0.00

0.00

1.34

50707001

2014.09.01 02:13:31

buy

0.04

gbpusd

1.65913

0.00000

0.00000

2014.09.01 08:14:26

1.66017

0.00

0.00

0.00

4.16

50707131

2014.09.01 02:32:37

sell

0.05

eurchf

1.20663

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20686

0.00

0.00

-0.10

-1.25

50707213

2014.09.01 02:51:49

buy

0.01

usdjpy

104.216

0.000

0.000

2014.09.01 12:52:57

104.251

0.00

0.00

0.00

0.34

50707277

2014.09.01 03:00:20

buy

0.02

usdjpy

104.172

0.000

0.000

2014.09.01 12:52:57

104.251

0.00

0.00

0.00

1.52

50707621

2014.09.01 04:15:44

sell

0.01

eurgbp

0.79087

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:35:47

0.78986

0.00

0.00

0.00

1.67

50707719

2014.09.01 04:45:58

sell

0.23

gbpjpy

172.849

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.327

0.00

0.00

-6.63

550.03

50707734

2014.09.01 04:49:48

buy

0.01

gbpchf

1.52576

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:27:08

1.52659

0.00

0.00

0.00

0.91

50707869

2014.09.01 05:12:28

buy

0.02

gbpchf

1.52551

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:27:08

1.52654

0.00

0.00

0.00

2.25

50707942

2014.09.01 05:27:22

sell

0.01

eurusd

1.31208

0.00000

0.00000

2014.09.01 18:59:54

1.31286

0.00

0.00

0.00

-0.78

50708233

2014.09.01 06:47:22

sell

0.25

gbpjpy

172.871

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.327

0.00

0.00

-7.22

603.07

50708411

2014.09.01 07:34:14

sell

0.28

gbpjpy

172.894

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.324

0.00

0.00

-8.07

682.34

50708518

2014.09.01 08:14:27

buy

0.01

gbpusd

1.66025

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:27:08

1.66129

0.00

0.00

0.00

1.04

50708671

2014.09.01 08:48:46

sell

0.31

gbpjpy

172.945

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.324

0.00

0.00

-8.92

770.43

50708861

2014.09.01 09:16:42

sell

0.34

gbpjpy

172.995

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:35

170.324

0.00

0.00

-9.82

861.11

50708868

2014.09.01 09:21:15

sell

0.02

eurusd

1.31251

0.00000

0.00000

2014.09.01 18:59:53

1.31286

0.00

0.00

0.00

-0.70

50708884

2014.09.01 09:27:08

buy

0.01

gbpusd

1.66145

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:37:52

1.66245

0.00

0.00

0.00

1.00

50708886

2014.09.01 09:27:09

buy

0.01

gbpchf

1.52685

0.00000

0.00000

2014.09.01 09:59:57

1.52786

0.00

0.00

0.00

1.10

50708956

2014.09.01 09:35:47

sell

0.01

eurgbp

0.78975

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.01

-19.54

50708969

2014.09.01 09:37:52

buy

0.01

gbpusd

1.66261

0.00000

0.00000

2014.09.01 11:00:59

1.66344

0.00

0.00

0.00

0.83

50709004

2014.09.01 09:40:56

buy

0.01

audusd

0.93462

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:02

0.93034

0.00

0.00

0.05

-4.28

50709057

2014.09.01 09:46:46

buy

0.02

gbpusd

1.66240

0.00000

0.00000

2014.09.01 11:00:59

1.66338

0.00

0.00

0.00

1.96

50709059

2014.09.01 09:46:58

sell

0.02

eurgbp

0.78995

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.06

-38.44

50709064

2014.09.01 09:47:43

sell

0.37

gbpjpy

173.046

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.324

0.00

0.00

-10.67

954.99

50709138

2014.09.01 09:59:57

buy

0.01

gbpchf

1.52801

0.00000

0.00000

2014.09.01 11:26:32

1.52847

0.00

0.00

0.00

0.50

50709215

2014.09.01 10:07:15

sell

0.41

gbpjpy

173.121

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.324

0.00

0.00

-11.83

1,087.39

50709221

2014.09.01 10:08:24

buy

0.02

gbpchf

1.52770

0.00000

0.00000

2014.09.01 11:26:32

1.52847

0.00

0.00

0.00

1.68

50709260

2014.09.01 10:17:03

buy

0.03

gbpchf

1.52746

0.00000

0.00000

2014.09.01 11:26:32

1.52847

0.00

0.00

0.00

3.30

50709289

2014.09.01 10:31:55

sell

0.45

gbpjpy

173.143

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.325

0.00

0.00

-12.98

1,202.44

50709298

2014.09.01 10:34:02

sell

0.03

eurusd

1.31306

0.00000

0.00000

2014.09.01 18:59:53

1.31286

0.00

0.00

0.00

0.60

50709429

2014.09.01 11:00:25

sell

0.50

gbpjpy

173.188

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.325

0.00

0.00

-14.42

1,357.37

50709438

2014.09.01 11:01:00

buy

0.01

gbpusd

1.66353

0.00000

0.00000

2014.09.01 16:50:45

1.66307

0.00

0.00

0.00

-0.46

50709442

2014.09.01 11:01:08

buy

0.03

usdjpy

104.150

0.000

0.000

2014.09.01 12:52:57

104.253

0.00

0.00

0.00

2.96

50709613

2014.09.01 11:26:33

buy

0.01

gbpchf

1.52869

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:14:04

1.52739

0.00

0.00

0.00

-1.42

50709713

2014.09.01 11:32:15

sell

0.55

gbpjpy

173.212

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.325

0.00

0.00

-15.86

1,505.63

50710075

2014.09.01 12:17:57

buy

0.04

usdchf

0.91823

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:37:14

0.91924

0.00

0.00

0.00

4.39

50710093

2014.09.01 12:20:23

sell

0.61

gbpjpy

173.232

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:34

170.324

0.00

0.00

-17.59

1,682.03

50710178

2014.09.01 12:34:01

sell

0.67

gbpjpy

173.253

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:33

170.324

0.00

0.00

-19.31

1,860.81

50710211

2014.09.01 12:46:14

sell

0.04

eurusd

1.31404

0.00000

0.00000

2014.09.01 18:59:53

1.31286

0.00

0.00

0.00

4.72

50710216

2014.09.01 12:47:33

sell

0.74

gbpjpy

173.276

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:33

170.324

0.00

0.00

-21.33

2,071.36

50710242

2014.09.01 12:52:58

buy

0.01

usdjpy

104.262

0.000

0.000

2014.09.02 02:50:19

104.364

0.00

0.00

0.00

0.98

50710275

2014.09.01 12:57:25

sell

0.81

gbpjpy

173.299

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:33

170.324

0.00

0.00

-23.35

2,284.97

50710344

2014.09.01 13:02:42

buy

0.02

gbpchf

1.52705

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:14:04

1.52739

0.00

0.00

0.00

0.74

50710411

2014.09.01 13:16:39

sell

0.04

eurjpy

136.956

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.913

0.00

0.00

0.00

1.65

50710447

2014.09.01 13:24:04

sell

0.03

eurgbp

0.79010

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.08

-56.94

50710473

2014.09.01 13:30:08

buy

0.03

gbpchf

1.52660

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:14:03

1.52739

0.00

0.00

0.00

2.58

50710486

2014.09.01 13:34:26

sell

0.04

eurgbp

0.79032

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.13

-74.49

50710502

2014.09.01 13:40:50

sell

0.01

usdcad

1.08580

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09263

0.00

0.00

0.13

-6.25

50710529

2014.09.01 13:46:32

buy

0.04

gbpchf

1.52639

0.00000

0.00000

2014.09.01 15:14:03

1.52739

0.00

0.00

0.00

4.35

50710635

2014.09.01 14:01:39

sell

0.05

eurgbp

0.79051

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.14

-91.58

50710669

2014.09.01 14:13:17

sell

0.05

eurjpy

136.977

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.913

0.00

0.00

0.00

3.07

50710777

2014.09.01 14:42:19

sell

0.06

eurjpy

136.998

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:27

136.911

0.00

0.00

0.00

5.01

50710927

2014.09.01 15:05:14

buy

0.02

gbpusd

1.66171

0.00000

0.00000

2014.09.01 16:50:45

1.66305

0.00

0.00

0.00

2.68

50711027

2014.09.01 15:30:00

buy

0.01

gbpchf

1.52780

0.00000

0.00000

2014.09.01 16:50:57

1.52839

0.00

0.00

0.00

0.64

50711104

2014.09.01 15:46:13

buy

0.02

gbpchf

1.52759

0.00000

0.00000

2014.09.01 16:50:57

1.52839

0.00

0.00

0.00

1.74

50711123

2014.09.01 15:54:35

buy

0.03

gbpchf

1.52738

0.00000

0.00000

2014.09.01 16:50:57

1.52838

0.00

0.00

0.00

3.26

50711147

2014.09.01 16:00:00

buy

0.02

audusd

0.93414

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:02

0.93035

0.00

0.00

0.10

-7.58

50711172

2014.09.01 16:00:12

sell

0.07

eurjpy

137.021

0.000

0.000

2014.09.01 17:38:26

136.912

0.00

0.00

0.00

7.32

50711217

2014.09.01 16:09:58

sell

0.02

usdcad

1.08607

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09263

0.00

0.00

0.27

-12.01

50711323

2014.09.01 16:35:12

sell

0.06

eurchf

1.20728

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20686

0.00

0.00

-0.13

2.74

50711378

2014.09.01 16:50:46

buy

0.01

gbpusd

1.66324

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:33

1.61496

0.00

0.00

0.07

-48.28

50711383

2014.09.01 16:50:58

buy

0.01

gbpchf

1.52860

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.50419

0.00

0.00

0.08

-26.21

50711441

2014.09.01 16:59:07

buy

0.02

gbpusd

1.66291

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:33

1.61496

0.00

0.00

0.14

-95.90

50711443

2014.09.01 16:59:19

buy

0.02

gbpchf

1.52826

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.50423

0.00

0.00

0.20

-51.61

50711475

2014.09.01 17:00:10

buy

0.01

usdchf

0.91913

0.00000

0.00000

2014.09.02 04:42:51

0.92013

0.00

0.00

0.00

1.09

50711877

2014.09.01 19:00:00

sell

0.01

eurusd

1.31271

0.00000

0.00000

2014.09.02 04:21:25

1.31222

0.00

0.00

0.00

0.49

50711911

2014.09.01 19:00:19

buy

0.03

gbpchf

1.52764

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.50423

0.00

0.00

0.28

-75.40

50711954

2014.09.01 19:07:20

sell

0.03

usdcad

1.08629

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09262

0.00

0.00

0.36

-17.38

50711963

2014.09.01 19:08:40

sell

0.02

eurusd

1.31300

0.00000

0.00000

2014.09.02 04:21:25

1.31222

0.00

0.00

0.00

1.56

50711987

2014.09.01 19:11:04

buy

0.03

gbpusd

1.66187

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:33

1.61497

0.00

0.00

0.21

-140.70

50712048

2014.09.01 19:20:31

sell

0.03

eurusd

1.31322

0.00000

0.00000

2014.09.02 04:21:24

1.31222

0.00

0.00

0.00

3.00

50712264

2014.09.01 20:00:21

buy

0.04

gbpchf

1.52737

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.50423

0.00

0.00

0.36

-99.38

50712269

2014.09.01 20:00:22

buy

0.04

gbpusd

1.66131

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61501

0.00

0.00

0.28

-185.20

50712658

2014.09.01 21:45:00

buy

0.05

gbpusd

1.66115

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61501

0.00

0.00

0.36

-230.70

50712669

2014.09.01 21:51:34

buy

0.03

audusd

0.93383

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93034

0.00

0.00

0.15

-10.47

50712836

2014.09.01 22:39:32

sell

0.04

usdcad

1.08663

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09262

0.00

0.00

0.49

-21.93

50712850

2014.09.01 22:52:11

buy

0.04

audusd

0.93344

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93033

0.00

0.00

0.20

-12.44

50713081

2014.09.02 00:35:26

buy

0.06

gbpusd

1.66091

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61501

0.00

0.00

0.37

-275.40

50713212

2014.09.02 01:07:35

sell

0.05

usdcad

1.08725

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09262

0.00

0.00

0.53

-24.57

50713632

2014.09.02 02:49:39

buy

0.01

eurjpy

137.042

0.000

0.000

2014.09.02 04:07:12

137.116

0.00

0.00

0.00

0.71

50713637

2014.09.02 02:50:19

buy

0.01

usdjpy

104.376

0.000

0.000

2014.09.02 04:07:12

104.450

0.00

0.00

0.00

0.71

50713647

2014.09.02 02:58:14

buy

0.02

eurjpy

137.015

0.000

0.000

2014.09.02 04:07:12

137.116

0.00

0.00

0.00

1.93

50713648

2014.09.02 02:58:41

buy

0.02

usdjpy

104.351

0.000

0.000

2014.09.02 04:07:12

104.451

0.00

0.00

0.00

1.91

50713920

2014.09.02 04:07:13

buy

0.01

usdjpy

104.460

0.000

0.000

2014.09.02 04:22:21

104.561

0.00

0.00

0.00

0.97

50713921

2014.09.02 04:07:13

buy

0.01

eurjpy

137.131

0.000

0.000

2014.09.02 04:22:27

137.232

0.00

0.00

0.00

0.97

50714151

2014.09.02 04:22:22

buy

0.01

usdjpy

104.572

0.000

0.000

2014.09.02 04:39:10

104.672

0.00

0.00

0.00

0.96

50714154

2014.09.02 04:22:27

buy

0.01

eurjpy

137.252

0.000

0.000

2014.09.02 04:39:22

137.354

0.00

0.00

0.00

0.97

50714355

2014.09.02 04:30:01

sell

0.01

eurusd

1.31228

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:42:35

1.31198

0.00

0.00

0.00

0.30

50714448

2014.09.02 04:39:10

buy

0.01

usdjpy

104.680

0.000

0.000

2014.09.02 05:32:17

104.738

0.00

0.00

0.00

0.55

50714463

2014.09.02 04:39:22

buy

0.01

eurjpy

137.371

0.000

0.000

2014.09.02 05:21:32

137.395

0.00

0.00

0.00

0.23

50714542

2014.09.02 04:43:00

buy

0.01

usdchf

0.92027

0.00000

0.00000

2014.09.02 12:36:50

0.92105

0.00

0.00

0.00

0.85

50714591

2014.09.02 04:47:31

buy

0.02

usdjpy

104.638

0.000

0.000

2014.09.02 05:32:17

104.738

0.00

0.00

0.00

1.91

50714593

2014.09.02 04:47:43

buy

0.02

eurjpy

137.293

0.000

0.000

2014.09.02 05:21:32

137.395

0.00

0.00

0.00

1.95

50714618

2014.09.02 04:51:04

buy

0.05

gbpchf

1.52685

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.50420

0.00

0.00

0.39

-121.60

50714628

2014.09.02 04:51:19

sell

0.06

eurgbp

0.79074

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:46

0.80185

0.00

0.00

0.13

-107.67

50714786

2014.09.02 05:07:27

buy

0.02

usdchf

0.92004

0.00000

0.00000

2014.09.02 12:36:50

0.92104

0.00

0.00

0.00

2.17

50714822

2014.09.02 05:15:02

buy

0.06

gbpchf

1.52650

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50418

0.00

0.00

0.48

-143.80

50714849

2014.09.02 05:21:33

buy

0.01

eurjpy

137.410

0.000

0.000

2014.09.02 05:54:55

137.487

0.00

0.00

0.00

0.74

50714855

2014.09.02 05:21:53

buy

0.07

gbpusd

1.65925

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61501

0.00

0.00

0.43

-309.68

50714963

2014.09.02 05:29:54

buy

0.02

eurjpy

137.388

0.000

0.000

2014.09.02 05:54:55

137.488

0.00

0.00

0.00

1.91

50715003

2014.09.02 05:31:03

sell

0.07

eurgbp

0.79095

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80185

0.00

0.00

0.17

-123.24

50715028

2014.09.02 05:32:18

buy

0.01

usdjpy

104.752

0.000

0.000

2014.09.02 07:03:17

104.854

0.00

0.00

0.00

0.97

50715321

2014.09.02 05:48:24

buy

0.08

gbpusd

1.65869

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61503

0.00

0.00

0.49

-349.28

50715341

2014.09.02 05:50:36

buy

0.07

gbpchf

1.52629

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50418

0.00

0.00

0.54

-166.18

50715370

2014.09.02 05:54:55

buy

0.01

eurjpy

137.503

0.000

0.000

2014.09.02 08:26:01

137.581

0.00

0.00

0.00

0.74

50715529

2014.09.02 06:00:57

buy

0.09

gbpusd

1.65834

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61503

0.00

0.00

0.55

-389.79

50715535

2014.09.02 06:02:02

sell

0.08

eurgbp

0.79117

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80186

0.00

0.00

0.18

-138.13

50715536

2014.09.02 06:02:03

buy

0.08

gbpchf

1.52606

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50418

0.00

0.00

0.61

-187.94

50715542

2014.09.02 06:03:16

buy

0.02

eurjpy

137.480

0.000

0.000

2014.09.02 08:26:01

137.580

0.00

0.00

0.00

1.91

50715543

2014.09.02 06:03:36

sell

0.06

usdcad

1.08923

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:30

1.09264

0.00

0.00

0.65

-18.73

50715547

2014.09.02 06:04:03

buy

0.05

audusd

0.93084

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93034

0.00

0.00

0.00

-2.50

50715584

2014.09.02 06:18:20

sell

0.07

usdcad

1.08944

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09264

0.00

0.00

0.73

-20.50

50715692

2014.09.02 06:42:42

buy

0.06

audusd

0.93059

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93034

0.00

0.00

0.00

-1.50

50715694

2014.09.02 06:42:53

sell

0.08

usdcad

1.08965

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09262

0.00

0.00

0.84

-21.75

50715750

2014.09.02 06:51:39

buy

0.07

audusd

0.93038

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93034

0.00

0.00

0.00

-0.28

50715800

2014.09.02 07:00:20

buy

0.08

audusd

0.93006

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:01

0.93034

0.00

0.00

0.00

2.24

50715830

2014.09.02 07:01:46

sell

0.09

usdcad

1.08988

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09262

0.00

0.00

0.96

-22.57

50715856

2014.09.02 07:03:18

buy

0.01

usdjpy

104.865

0.000

0.000

2014.09.02 13:16:59

104.965

0.00

0.00

0.00

0.95

50716021

2014.09.02 07:24:12

buy

0.09

audusd

0.92980

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:00

0.93034

0.00

0.00

0.00

4.86

50716128

2014.09.02 07:32:33

buy

0.10

audusd

0.92959

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:00

0.93032

0.00

0.00

0.00

7.30

50716438

2014.09.02 08:44:11

buy

0.01

eurjpy

137.541

0.000

0.000

2014.09.02 09:35:31

137.643

0.00

0.00

0.00

0.97

50716473

2014.09.02 08:59:30

buy

0.11

audusd

0.92937

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:00

0.93031

0.00

0.00

0.00

10.34

50716738

2014.09.02 09:43:09

buy

0.01

eurjpy

137.605

0.000

0.000

2014.09.02 10:10:56

137.709

0.00

0.00

0.00

0.99

50716786

2014.09.02 09:45:36

buy

0.12

audusd

0.92913

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:00

0.93028

0.00

0.00

0.00

13.80

50716894

2014.09.02 09:56:08

sell

0.07

eurchf

1.20760

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:37

1.20688

0.00

0.00

0.00

5.48

50717107

2014.09.02 10:07:54

buy

0.13

audusd

0.92892

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:05:00

0.93027

0.00

0.00

0.00

17.55

50717152

2014.09.02 10:10:57

buy

0.01

eurjpy

137.724

0.000

0.000

2014.09.02 16:00:40

137.728

0.00

0.00

0.00

0.04

50717265

2014.09.02 10:19:45

buy

0.02

eurjpy

137.704

0.000

0.000

2014.09.02 16:00:40

137.730

0.00

0.00

0.00

0.49

50717303

2014.09.02 10:29:15

sell

0.02

eurusd

1.31252

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:42:35

1.31198

0.00

0.00

0.00

1.08

50717346

2014.09.02 10:40:10

sell

0.09

eurgbp

0.79235

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80186

0.00

0.00

0.23

-138.25

50717363

2014.09.02 10:45:00

buy

0.09

gbpchf

1.52448

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50418

0.00

0.00

0.71

-196.17

50717387

2014.09.02 10:47:32

buy

0.10

gbpusd

1.65668

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:32

1.61503

0.00

0.00

0.61

-416.50

50717506

2014.09.02 11:02:06

buy

0.10

gbpchf

1.52424

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50415

0.00

0.00

0.78

-215.71

50717521

2014.09.02 11:06:04

sell

0.08

eurchf

1.20781

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:59:36

1.20688

0.00

0.00

0.00

8.10

50717550

2014.09.02 11:16:26

buy

0.11

gbpchf

1.52404

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:41

1.50415

0.00

0.00

0.85

-234.92

50717562

2014.09.02 11:21:52

sell

0.10

eurgbp

0.79258

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80187

0.00

0.00

0.24

-150.05

50717577

2014.09.02 11:25:59

buy

0.11

gbpusd

1.65643

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

0.67

-455.29

50717625

2014.09.02 11:30:12

sell

0.03

eurusd

1.31297

0.00000

0.00000

2014.09.02 11:42:35

1.31197

0.00

0.00

0.00

3.00

50717749

2014.09.02 11:39:50

buy

0.12

gbpchf

1.52383

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

0.93

-253.58

50717869

2014.09.02 11:48:47

buy

0.13

gbpchf

1.52358

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

1.02

-271.22

50717894

2014.09.02 11:51:00

sell

0.11

eurgbp

0.79278

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80187

0.00

0.00

0.25

-161.51

50718003

2014.09.02 12:00:00

sell

0.01

eurusd

1.31157

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

0.00

16.51

50718018

2014.09.02 12:00:03

sell

0.01

audusd

0.92893

0.00000

0.00000

2014.09.02 15:18:55

0.92796

0.00

0.00

0.00

0.97

50718022

2014.09.02 12:00:12

buy

0.14

gbpchf

1.52310

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

1.09

-284.87

50718163

2014.09.02 12:10:20

sell

0.02

eurusd

1.31177

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

-0.01

33.42

50718193

2014.09.02 12:14:50

sell

0.02

audusd

0.92907

0.00000

0.00000

2014.09.02 15:18:53

0.92795

0.00

0.00

0.00

2.24

50718276

2014.09.02 12:21:16

sell

0.12

eurgbp

0.79307

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80187

0.00

0.00

0.29

-170.56

50718391

2014.09.02 12:30:00

buy

0.03

eurjpy

137.656

0.000

0.000

2014.09.02 16:00:37

137.732

0.00

0.00

0.00

2.17

50718479

2014.09.02 12:36:50

buy

0.01

usdchf

0.92116

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

0.93138

0.00

0.00

0.00

10.97

50718582

2014.09.02 12:45:34

buy

0.02

usdchf

0.92094

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

0.93138

0.00

0.00

-0.01

22.42

50718637

2014.09.02 12:51:52

buy

0.12

gbpusd

1.65317

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

0.73

-457.56

50718651

2014.09.02 12:53:55

buy

0.03

usdchf

0.92072

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

0.93138

0.00

0.00

-0.01

34.34

50718654

2014.09.02 12:54:08

sell

0.13

eurgbp

0.79337

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:45

0.80188

0.00

0.00

0.30

-178.69

50718666

2014.09.02 12:55:25

buy

0.15

gbpchf

1.52233

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

1.17

-292.81

50718839

2014.09.02 13:17:01

buy

0.01

usdjpy

104.981

0.000

0.000

2014.09.02 17:12:41

105.061

0.00

0.00

0.00

0.76

50718850

2014.09.02 13:17:58

buy

0.17

gbpchf

1.52211

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

1.33

-327.84

50718852

2014.09.02 13:18:04

buy

0.13

gbpusd

1.65286

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

0.83

-491.66

50719012

2014.09.02 13:26:47

buy

0.02

usdjpy

104.960

0.000

0.000

2014.09.02 17:12:40

105.063

0.00

0.00

0.00

1.96

50719053

2014.09.02 13:30:04

buy

0.14

gbpusd

1.65255

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

0.89

-525.14

50719064

2014.09.02 13:31:21

buy

0.19

gbpchf

1.52178

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:40

1.50415

0.00

0.00

1.48

-359.68

50719076

2014.09.02 13:33:15

sell

0.10

usdcad

1.09146

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09262

0.00

0.00

1.07

-10.62

50719104

2014.09.02 13:37:46

sell

0.14

eurgbp

0.79358

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:44

0.80188

0.00

0.00

0.33

-187.69

50719899

2014.09.02 15:14:42

buy

0.04

eurjpy

137.633

0.000

0.000

2014.09.02 16:00:36

137.733

0.00

0.00

0.00

3.81

50719928

2014.09.02 15:16:58

buy

0.21

gbpchf

1.52155

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50415

0.00

0.00

1.63

-392.35

50719954

2014.09.02 15:18:55

sell

0.01

audusd

0.92775

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:25:31

0.92695

0.00

0.00

0.00

0.80

50720217

2014.09.02 15:33:21

buy

0.04

usdchf

0.92049

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

0.93137

0.00

0.00

-0.05

46.73

50720222

2014.09.02 15:33:27

sell

0.02

audusd

0.92794

0.00000

0.00000

2014.09.02 17:25:31

0.92693

0.00

0.00

0.00

2.02

50720576

2014.09.02 16:00:48

buy

0.01

eurjpy

137.745

0.000

0.000

2014.09.02 17:00:19

137.823

0.00

0.00

0.00

0.74

50720966

2014.09.02 16:30:22

buy

0.02

eurjpy

137.724

0.000

0.000

2014.09.02 17:00:19

137.822

0.00

0.00

0.00

1.86

50720985

2014.09.02 16:31:23

buy

0.05

usdchf

0.92015

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

0.93137

0.00

0.00

-0.05

60.23

50721249

2014.09.02 16:58:03

buy

0.23

gbpchf

1.51979

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50417

0.00

0.00

1.80

-385.75

50721270

2014.09.02 16:59:15

buy

0.15

gbpusd

1.65201

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

0.95

-554.55

50721305

2014.09.02 17:00:02

sell

0.03

eurusd

1.31189

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:43

1.29506

0.00

0.00

-0.01

50.49

50721306

2014.09.02 17:00:02

sell

0.15

eurgbp

0.79444

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:44

0.80188

0.00

0.00

0.36

-180.26

50721320

2014.09.02 17:00:19

buy

0.01

eurjpy

137.843

0.000

0.000

2014.09.02 17:18:11

137.925

0.00

0.00

0.00

0.78

50721514

2014.09.02 17:08:40

buy

0.02

eurjpy

137.820

0.000

0.000

2014.09.02 17:18:11

137.921

0.00

0.00

0.00

1.92

50721518

2014.09.02 17:09:08

sell

0.04

eurusd

1.31226

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.29506

0.00

0.00

-0.01

68.80

50721612

2014.09.02 17:12:41

buy

0.01

usdjpy

105.074

0.000

0.000

2014.09.02 17:25:06

105.178

0.00

0.00

0.00

0.99

50722256

2014.09.02 17:38:54

buy

0.01

eurjpy

137.911

0.000

0.000

2014.09.02 19:24:56

138.011

0.00

0.00

0.00

0.96

50722257

2014.09.02 17:38:54

buy

0.01

usdjpy

105.085

0.000

0.000

2014.09.02 19:25:22

105.185

0.00

0.00

0.00

0.95

50722260

2014.09.02 17:39:25

sell

0.01

audusd

0.92790

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:47

0.93037

0.00

0.00

-0.47

-2.47

50722691

2014.09.02 18:14:11

sell

0.17

eurgbp

0.79525

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:44

0.80188

0.00

0.00

0.41

-182.05

50722696

2014.09.02 18:14:20

buy

0.17

gbpusd

1.64957

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:31

1.61504

0.00

0.00

1.07

-587.01

50723943

2014.09.02 20:03:00

sell

0.11

usdcad

1.09211

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09262

0.00

0.00

1.15

-5.13

50723974

2014.09.02 20:06:09

buy

0.25

gbpchf

1.51612

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50417

0.00

0.00

1.95

-320.77

50724800

2014.09.02 21:46:49

buy

0.01

usdjpy

105.145

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:27

105.453

0.00

0.00

0.01

2.92

50724844

2014.09.02 21:54:34

buy

0.06

usdchf

0.91956

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:27

0.93137

0.00

0.00

-0.05

76.08

50724847

2014.09.02 21:54:55

sell

0.05

eurusd

1.31247

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:42

1.29506

0.00

0.00

-0.05

87.05

50725291

2014.09.02 22:38:52

buy

0.01

eurjpy

138.032

0.000

0.000

2014.09.08 18:10:44

136.550

0.00

0.00

0.01

-14.05

50725540

2014.09.02 23:01:01

buy

0.07

usdchf

0.91931

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:27

0.93137

0.00

0.00

-0.06

90.64

50725565

2014.09.02 23:05:12

buy

0.28

gbpchf

1.51425

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50419

0.00

0.00

2.19

-302.44

50725693

2014.09.02 23:21:36

buy

0.31

gbpchf

1.51401

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50419

0.00

0.00

2.42

-326.86

50725752

2014.09.02 23:30:02

buy

0.34

gbpchf

1.51380

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:39

1.50417

0.00

0.00

2.65

-351.55

50725844

2014.09.02 23:44:44

sell

0.12

usdcad

1.09270

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:29

1.09262

0.00

0.00

1.26

0.88

50725913

2014.09.02 23:54:09

sell

0.13

usdcad

1.09291

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:28

1.09262

0.00

0.00

1.38

3.45

50725927

2014.09.02 23:55:52

sell

0.19

eurgbp

0.79731

0.00000

0.00000

2014.09.08 18:10:44

0.80188

0.00

0.00

0.45

-140.24

 

0.00

0.00

-192.26

9,761.91

Closed P/L:

9,569.65

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

10,000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

9,569.65

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

19,569.65

Equity:

19,569.65

Free Margin:

19,569.65

 

Details:

Description: Graph

Gross Profit:

24,181.82

Gross Loss:

14,612.17

Total Net Profit:

9,569.65

Profit Factor:

1.65

Expected Payoff:

9.32

 

Absolute Drawdown:

3,657.32

Maximal Drawdown:

7,060.18 (26.51%)

Relative Drawdown:

45.95% (5,391.65)

 

Total Trades:

1027

Short Positions (won %):

467 (69.59%)

Long Positions (won %):

560 (66.96%)

Profit Trades (% of total):

700 (68.16%)

Loss trades (% of total):

327 (31.84%)

Largest

profit trade:

2,261.62

loss trade:

-585.94

Average

profit trade:

34.55

loss trade:

-44.69

Maximum

consecutive wins ($):

35 (59.19)

consecutive losses ($):

24 (-5,383.17)

Maximal

consecutive profit (count):

14,370.61 (25)

consecutive loss (count):

-5,383.17 (24)

Average

consecutive wins:

6

consecutive losses:

3

 