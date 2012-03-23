Triple A Investment Services S.A.
|Account: 1302336
|Name: Dark800
|Currency: USD
|2012 March 29, 18:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10871535
|2012.03.23 18:07
|balance
|Deposit
|500 000.00
|10871656
|2012.03.23 18:14
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.534
|0.000
|0.000
|2012.03.23 18:54
|82.605
|0.00
|0.00
|0.00
|86.07
|10872931
|2012.03.23 19:26
|sell
|1.00
|gbpnzd
|1.94194
|0.00000
|0.00000
|2012.03.23 19:37
|1.94181
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|10872923
|2012.03.23 19:26
|sell
|1.00
|gbpnzd
|1.94215
|0.00000
|0.00000
|2012.03.23 19:39
|1.94186
|0.00
|0.00
|0.00
|23.71
|10872930
|2012.03.23 19:26
|sell
|1.00
|gbpnzd
|1.94194
|0.00000
|0.00000
|2012.03.23 19:39
|1.94188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|10871610
|2012.03.23 18:12
|buy
|1.00
|audchf
|0.95014
|0.00000
|0.95901
|2012.03.23 20:13
|0.95169
|0.00
|0.00
|0.00
|170.67
|10871856
|2012.03.23 18:25
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.591
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:25
|82.704
|0.00
|0.00
|1.46
|136.96
|10872056
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:26
|82.706
|0.00
|0.00
|1.46
|130.90
|10872058
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:26
|82.706
|0.00
|0.00
|1.46
|130.89
|10872060
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:26
|82.703
|0.00
|0.00
|1.46
|127.26
|10872063
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:26
|82.702
|0.00
|0.00
|1.46
|126.06
|10872054
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:28
|82.723
|0.00
|0.00
|1.46
|151.48
|10872065
|2012.03.23 18:35
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.598
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:33
|82.750
|0.00
|0.00
|1.46
|184.15
|10871860
|2012.03.23 18:25
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.600
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:36
|82.783
|0.00
|0.00
|1.46
|221.61
|10872275
|2012.03.23 18:48
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.617
|0.000
|0.000
|2012.03.25 22:38
|82.798
|0.00
|0.00
|1.46
|219.16
|10871874
|2012.03.23 18:25
|buy
|1.00
|audchf
|0.95047
|0.00000
|0.00000
|2012.03.25 23:50
|0.95111
|0.00
|0.00
|6.42
|70.52
|10871870
|2012.03.23 18:25
|buy
|1.00
|audchf
|0.95049
|0.00000
|0.95908
|2012.03.26 00:04
|0.95124
|0.00
|0.00
|6.42
|82.65
|10876325
|2012.03.25 23:11
|buy
|1.00
|gbpjpy
|130.972
|0.000
|0.000
|2012.03.26 00:06
|131.237
|0.00
|0.00
|0.00
|320.58
|10876338
|2012.03.25 23:12
|buy
|1.00
|gbpjpy
|130.982
|0.000
|0.000
|2012.03.26 00:10
|131.299
|0.00
|0.00
|0.00
|383.34
|10875052
|2012.03.25 21:58
|buy
|1.00
|gbpjpy
|130.923
|0.000
|0.000
|2012.03.26 00:12
|131.274
|0.00
|0.00
|0.00
|424.46
|10872016
|2012.03.23 18:33
|buy
|1.00
|audchf
|0.95054
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 00:14
|0.95119
|0.00
|0.00
|6.42
|71.62
|10872018
|2012.03.23 18:33
|buy
|1.00
|audchf
|0.95053
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 00:14
|0.95119
|0.00
|0.00
|6.42
|72.72
|10872023
|2012.03.23 18:33
|buy
|1.00
|audchf
|0.95052
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 00:14
|0.95120
|0.00
|0.00
|6.42
|74.92
|10875160
|2012.03.25 22:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|130.923
|0.000
|131.750
|2012.03.26 00:57
|131.206
|0.00
|0.00
|0.00
|342.24
|10875324
|2012.03.25 22:08
|sell
|1.00
|audcad
|1.04587
|1.04794
|1.03463
|2012.03.26 01:42
|1.04360
|0.00
|0.00
|0.00
|227.38
|10875960
|2012.03.25 22:52
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.076
|0.000
|132.110
|2012.03.26 01:57
|131.256
|0.00
|0.00
|0.00
|217.58
|10871759
|2012.03.23 18:17
|buy
|1.00
|nzdchf
|0.74328
|0.00000
|0.74702
|2012.03.26 01:57
|0.74163
|0.00
|0.00
|3.03
|-181.61
|10875958
|2012.03.25 22:51
|sell
|1.00
|audcad
|1.04460
|0.00000
|1.03706
|2012.03.26 01:59
|1.04296
|0.00
|0.00
|0.00
|164.31
|10875322
|2012.03.25 22:08
|sell
|1.00
|audcad
|1.04584
|1.04794
|1.03874
|2012.03.26 02:40
|1.04350
|0.00
|0.00
|0.00
|234.57
|10875323
|2012.03.25 22:08
|sell
|1.00
|audcad
|1.04582
|1.04794
|1.03704
|2012.03.26 02:41
|1.04350
|0.00
|0.00
|0.00
|232.56
|10875142
|2012.03.25 22:01
|buy
|1.00
|cadchf
|0.91014
|0.00000
|0.92035
|2012.03.26 02:44
|0.91040
|0.00
|0.00
|0.00
|28.62
|10876493
|2012.03.25 23:25
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94231
|0.00000
|1.94809
|2012.03.26 04:07
|1.94289
|0.00
|0.00
|0.00
|47.35
|10875207
|2012.03.25 22:04
|buy
|1.00
|cadchf
|0.91054
|0.00000
|0.92237
|2012.03.26 12:20
|0.91078
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|10897169
|2012.03.26 12:46
|buy
|1.00
|cadchf
|0.90949
|0.89618
|0.92312
|2012.03.26 12:51
|0.90974
|0.00
|0.00
|0.00
|27.64
|10897171
|2012.03.26 12:46
|buy
|1.00
|cadchf
|0.90955
|0.89618
|0.92686
|2012.03.26 13:23
|0.91091
|0.00
|0.00
|0.00
|150.32
|10897164
|2012.03.26 12:46
|buy
|1.00
|cadchf
|0.90951
|0.89618
|0.92049
|2012.03.26 13:24
|0.91092
|0.00
|0.00
|0.00
|155.83
|10880590
|2012.03.26 02:44
|buy
|1.00
|cadchf
|0.91087
|0.00000
|0.92304
|2012.03.26 13:56
|0.91120
|0.00
|0.00
|0.00
|36.46
|10896290
|2012.03.26 12:29
|sell
|1.00
|audcad
|1.04771
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 14:54
|1.04367
|0.00
|0.00
|0.00
|407.42
|10896543
|2012.03.26 12:31
|sell
|1.00
|audcad
|1.04753
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 15:43
|1.04331
|0.00
|0.00
|0.00
|425.30
|10896721
|2012.03.26 12:34
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.93750
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 16:06
|1.94057
|0.00
|0.00
|0.00
|252.01
|10896747
|2012.03.26 12:35
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.93750
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 16:07
|1.94076
|0.00
|0.00
|0.00
|267.58
|10896311
|2012.03.26 12:29
|sell
|1.00
|audcad
|1.04739
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 16:20
|1.04338
|0.00
|0.00
|0.00
|404.22
|10901073
|2012.03.26 14:49
|sell
|1.00
|gbpcad
|1.57852
|0.00000
|0.00000
|2012.03.26 19:51
|1.58359
|0.00
|0.00
|0.00
|-511.32
|10896966
|2012.03.26 12:42
|sell
|1.00
|audcad
|1.04700
|0.00000
|1.04016
|2012.03.27 01:28
|1.04359
|0.00
|0.00
|-16.35
|343.96
|10881887
|2012.03.26 04:00
|sell
|1.00
|audcad
|1.04327
|0.00000
|1.04001
|2012.03.27 12:48
|1.04174
|0.00
|0.00
|-16.35
|154.25
|10880633
|2012.03.26 02:49
|sell
|1.00
|audcad
|1.04294
|0.00000
|1.03741
|2012.03.27 12:48
|1.04193
|0.00
|0.00
|-16.35
|101.83
|10902933
|2012.03.26 15:49
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94104
|1.92757
|1.95241
|2012.03.27 13:43
|1.94476
|0.00
|0.00
|-16.14
|305.81
|10899090
|2012.03.26 13:36
|sell
|1.00
|audusd
|1.05319
|0.00000
|0.00000
|2012.03.27 14:27
|1.04885
|0.00
|0.00
|-19.46
|434.00
|10902932
|2012.03.26 15:49
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94103
|1.92757
|1.95003
|2012.03.27 14:29
|1.94596
|0.00
|0.00
|-16.14
|404.76
|10902934
|2012.03.26 15:49
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94109
|1.92757
|1.95580
|2012.03.27 14:29
|1.94607
|0.00
|0.00
|-16.14
|408.83
|10876604
|2012.03.25 23:28
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94240
|0.00000
|1.95413
|2012.03.27 14:49
|1.94489
|0.00
|0.00
|-16.14
|204.36
|10880630
|2012.03.26 02:48
|sell
|1.00
|audcad
|1.04292
|0.00000
|1.03500
|2012.03.27 15:13
|1.04088
|0.00
|0.00
|-16.35
|205.44
|10899260
|2012.03.26 13:48
|sell
|1.00
|audusd
|1.05289
|1.05389
|1.04565
|2012.03.27 15:15
|1.04797
|0.00
|0.00
|-19.46
|492.00
|10880736
|2012.03.26 02:56
|sell
|1.00
|audcad
|1.04280
|0.00000
|1.03880
|2012.03.27 15:17
|1.04143
|0.00
|0.00
|-16.35
|137.90
|10876534
|2012.03.25 23:27
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.94241
|0.00000
|1.95258
|2012.03.27 15:19
|1.94335
|0.00
|0.00
|-16.14
|77.21
|10896991
|2012.03.26 12:43
|buy
|1.00
|gbpnzd
|1.93842
|0.00000
|0.00000
|2012.03.27 15:20
|1.94317
|0.00
|0.00
|-16.14
|390.17
|10899268
|2012.03.26 13:48
|sell
|1.00
|audusd
|1.05282
|1.05382
|1.04388
|2012.03.27 16:54
|1.04876
|0.00
|0.00
|-19.46
|406.00
|10899271
|2012.03.26 13:49
|sell
|1.00
|audusd
|1.05273
|1.05690
|1.04136
|2012.03.27 16:54
|1.04883
|0.00
|0.00
|-19.46
|390.00
|10911656
|2012.03.26 22:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33525
|0.00000
|0.00000
|2012.03.27 23:02
|1.33223
|0.00
|0.00
|0.53
|302.00
|10935403
|2012.03.27 14:46
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.973
|0.000
|0.000
|2012.03.27 23:08
|110.805
|0.00
|0.00
|0.00
|202.01
|10912370
|2012.03.26 23:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33501
|0.00000
|0.00000
|2012.03.27 23:35
|1.33302
|0.00
|0.00
|0.53
|199.00
|10935029
|2012.03.27 14:32
|sell
|1.00
|audjpy
|87.278
|0.000
|0.000
|2012.03.28 00:39
|86.826
|0.00
|0.00
|-20.24
|543.66
|10931342
|2012.03.27 12:22
|sell
|1.00
|audjpy
|87.065
|0.000
|0.000
|2012.03.28 01:44
|86.739
|0.00
|0.00
|-20.24
|392.56
|10911066
|2012.03.26 20:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.630
|0.000
|0.000
|2012.03.28 01:49
|110.675
|0.00
|0.00
|-2.43
|-54.19
|10911071
|2012.03.26 20:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.593
|0.000
|0.000
|2012.03.28 01:49
|110.664
|0.00
|0.00
|-2.43
|-85.51
|10936957
|2012.03.27 15:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.723
|0.000
|0.000
|2012.03.28 01:56
|132.567
|0.00
|0.00
|-3.19
|187.74
|10936979
|2012.03.27 15:37
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.706
|0.000
|0.000
|2012.03.28 01:56
|132.565
|0.00
|0.00
|-3.19
|169.68
|10947093
|2012.03.28 02:03
|sell
|1.00
|audjpy
|86.598
|0.000
|86.353
|2012.03.28 06:27
|86.353
|0.00
|0.00
|0.00
|295.85
|10930756
|2012.03.27 11:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59510
|0.00000
|1.58806
|2012.03.28 13:00
|1.58806
|0.00
|0.00
|-2.46
|704.00
|10901316
|2012.03.26 14:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59235
|1.61070
|1.58786
|2012.03.28 13:43
|1.58786
|0.00
|0.00
|-4.92
|449.00
|10935086
|2012.03.27 14:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59829
|0.00000
|1.58652
|2012.03.28 14:15
|1.58652
|0.00
|0.00
|-2.46
|1 177.00
|10901334
|2012.03.26 14:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59242
|1.61070
|1.58630
|2012.03.28 14:15
|1.58630
|0.00
|0.00
|-4.92
|612.00
|10935077
|2012.03.27 14:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59801
|0.00000
|1.58514
|2012.03.28 14:33
|1.58514
|0.00
|0.00
|-2.46
|1 287.00
|10911658
|2012.03.26 22:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59627
|0.00000
|1.58512
|2012.03.28 14:33
|1.58512
|0.00
|0.00
|-4.92
|1 115.00
|10930752
|2012.03.27 11:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33333
|0.00000
|1.32800
|2012.03.28 14:46
|1.32800
|0.00
|0.00
|0.53
|533.00
|10947050
|2012.03.28 02:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.491
|0.000
|131.269
|2012.03.28 15:29
|131.269
|0.00
|0.00
|0.00
|1 475.95
|10899185
|2012.03.26 13:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59401
|0.00000
|0.00000
|2012.03.28 17:15
|1.58540
|0.00
|0.00
|-4.92
|861.00
|10899463
|2012.03.26 13:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59355
|0.00000
|0.00000
|2012.03.28 17:15
|1.58552
|0.00
|0.00
|-4.92
|803.00
|10901358
|2012.03.26 14:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59267
|1.61070
|1.58408
|2012.03.28 17:15
|1.58553
|0.00
|0.00
|-4.92
|714.00
|10900628
|2012.03.26 14:32
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.343
|0.000
|0.000
|2012.03.28 17:19
|110.186
|0.00
|0.00
|-2.43
|189.49
|10900588
|2012.03.26 14:30
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.329
|0.000
|0.000
|2012.03.28 19:28
|110.318
|0.00
|0.00
|-2.43
|13.28
|10900644
|2012.03.26 14:32
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.337
|0.000
|0.000
|2012.03.28 19:28
|110.318
|0.00
|0.00
|-2.43
|22.94
|10930979
|2012.03.27 12:02
|sell
|1.00
|nzdjpy
|68.216
|0.000
|67.243
|2012.03.28 19:28
|67.655
|0.00
|0.00
|-9.90
|677.40
|10935008
|2012.03.27 14:31
|sell
|1.00
|nzdjpy
|68.309
|0.000
|67.100
|2012.03.28 19:29
|67.666
|0.00
|0.00
|-9.90
|776.33
|10979745
|2012.03.28 22:49
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.687
|0.000
|0.000
|2012.03.29 00:41
|131.510
|0.00
|0.00
|-9.53
|213.91
|10977602
|2012.03.28 19:39
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.577
|0.000
|131.315
|2012.03.29 01:56
|131.315
|0.00
|0.00
|-9.53
|317.07
|10977662
|2012.03.28 19:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33214
|1.33402
|1.33006
|2012.03.29 02:09
|1.33187
|0.00
|0.00
|1.60
|27.00
|10981618
|2012.03.29 00:43
|sell
|1.00
|nzdjpy
|67.669
|0.000
|67.220
|2012.03.29 09:21
|67.220
|0.00
|0.00
|0.00
|544.88
|10977576
|2012.03.28 19:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58878
|0.00000
|1.58631
|2012.03.29 11:08
|1.58631
|0.00
|0.00
|-7.34
|247.00
|
|0.00
|0.00
|-347.08
|25 549.75
|Closed P/L:
|25 202.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10978917
|2012.03.28 21:19
|buy
|1.00
|audnzd
|1.27149
|0.00000
|0.00000
|
|1.27043
|0.00
|0.00
|7.48
|-86.36
|10980085
|2012.03.28 23:26
|buy
|1.00
|audnzd
|1.27051
|0.00000
|0.00000
|
|1.27043
|0.00
|0.00
|7.48
|-6.52
|10980958
|2012.03.29 00:10
|buy
|1.00
|audnzd
|1.26888
|0.00000
|0.00000
|
|1.27043
|0.00
|0.00
|0.00
|126.28
|10979754
|2012.03.28 22:52
|buy
|1.00
|cadchf
|0.90718
|0.00000
|0.00000
|
|0.90852
|0.00
|0.00
|1.71
|147.67
|11002141
|2012.03.29 15:39
|buy
|1.00
|cadchf
|0.90882
|0.00000
|0.00000
|
|0.90852
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.06
|11004723
|2012.03.29 18:04
|buy
|1.00
|cadjpy
|82.494
|0.000
|0.000
|
|82.474
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.28
|10979052
|2012.03.28 21:48
|sell
|1.00
|euraud
|1.28136
|0.00000
|0.00000
|
|1.28257
|0.00
|0.00
|24.30
|-125.33
|10979752
|2012.03.28 22:50
|sell
|1.00
|euraud
|1.28070
|0.00000
|1.27516
|
|1.28257
|0.00
|0.00
|24.30
|-193.69
|10982959
|2012.03.29 01:51
|sell
|1.00
|euraud
|1.28653
|0.00000
|0.00000
|
|1.28257
|0.00
|0.00
|0.00
|410.18
|10983164
|2012.03.29 02:08
|sell
|1.00
|euraud
|1.28579
|0.00000
|0.00000
|
|1.28257
|0.00
|0.00
|0.00
|333.53
|10982354
|2012.03.29 01:18
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.53299
|0.00000
|1.50503
|
|1.53831
|0.00
|0.00
|0.00
|-551.05
|10982722
|2012.03.29 01:43
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.53483
|0.00000
|0.00000
|
|1.53831
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.46
|11001645
|2012.03.29 15:20
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.54062
|0.00000
|0.00000
|
|1.53831
|0.00
|0.00
|0.00
|239.27
|11001668
|2012.03.29 15:21
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.54012
|0.00000
|0.00000
|
|1.53831
|0.00
|0.00
|0.00
|187.48
|11001005
|2012.03.29 14:58
|sell
|1.00
|gbpcad
|1.58860
|0.00000
|1.56200
|
|1.59113
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.32
|11001542
|2012.03.29 15:16
|sell
|1.00
|gbpcad
|1.59138
|0.00000
|1.56200
|
|1.59113
|0.00
|0.00
|0.00
|25.03
|10979014
|2012.03.28 21:40
|buy
|1.00
|nzdchf
|0.74031
|0.00000
|0.75240
|
|0.73930
|0.00
|0.00
|9.08
|-111.31
|11002061
|2012.03.29 15:36
|buy
|1.00
|nzdchf
|0.73871
|0.00000
|0.00000
|
|0.73930
|0.00
|0.00
|0.00
|65.02
|
|0.00
|0.00
|74.35
|-210.92
|
|Floating P/L:
|-136.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|25 202.67
|Floating P/L:
|-136.57
|Margin:
|9 000.60
|Balance:
|525 202.67
|Equity:
|525 066.10
|Free Margin:
|516 065.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|26 037.13
|Gross Loss:
|834.46
|Total Net Profit:
|25 202.67
|Profit Factor:
|31.20
|Expected Payoff:
|286.39
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|511.32 (0.10%)
|Relative Drawdown:
|0.10% (511.32)
|
|Total Trades:
|88
|Short Positions (won %):
|51 (94.12%)
|Long Positions (won %):
|37 (97.30%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (95.45%)
|Loss trades (% of total):
|4 (4.55%)
|Largest
|profit trade:
|1 475.95
|loss trade:
|-511.32
|Average
|profit trade:
|309.97
|loss trade:
|-208.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (4 057.71)
|consecutive losses ($):
|2 (-144.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13 318.88 (24)
|consecutive loss (count):
|-511.32 (1)
|Average
|consecutive wins:
|21
|consecutive losses:
|1