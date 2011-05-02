FXOpen Investments Inc.

Account: XXXXXX Name: XXXXXX Currency: USD 2011 June 2, 11:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
104870692011.05.02 14:43sell stop0.20eurusd1.47611.48821.46312011.05.02 17:481.4878cancelled
104958832011.05.03 10:38sell0.20eurusd1.47911.47890.00002011.05.03 10:581.47890.000.000.004.00
105353362011.05.05 17:57sell0.20eurusd1.46161.48991.44912011.05.05 19:001.45790.000.000.0074.00
105354242011.05.05 18:01sell0.20eurusd1.46111.46051.44912011.05.05 19:171.45910.000.000.0040.00
105462772011.05.06 10:34sell0.20gbpusd1.63781.64331.63562011.05.06 10:511.63690.000.000.0018.00
105640292011.05.09 10:21sell stop0.20audusd1.07420.00000.00002011.05.09 10:561.0779cancelled
105648052011.05.09 11:06sell limit0.20eurusd1.44440.00000.00002011.05.09 11:141.4429cancelled
105649132011.05.09 11:15sell0.20eurusd1.44271.43751.41532011.05.10 10:461.43710.000.00-1.95112.00
105669822011.05.09 13:48sell0.20audusd1.07471.07430.00002011.05.09 18:511.07430.000.000.008.00
106026422011.05.11 14:42sell limit0.20gbpusd1.65180.00000.00002011.05.11 14:501.6498cancelled
106052752011.05.11 17:39sell stop1.00eurusd1.42500.00001.42302011.05.11 17:461.4294cancelled
106152802011.05.12 10:58sell limit0.20eurusd1.42420.00000.00002011.05.12 11:281.4206cancelled
106313962011.05.13 10:25sell0.20usdchf0.88250.88210.87752011.05.13 11:490.88210.000.000.009.07
106619612011.05.18 10:13sell limit0.20eurusd1.43400.00000.00002011.05.19 09:381.4272cancelled
106806652011.05.19 20:52sell limit0.10eurusd1.43630.00000.00002011.05.19 22:091.4308cancelled
106842922011.05.20 06:39sell0.20eurusd1.43111.43000.00002011.05.20 15:111.42400.000.000.00142.00
107161592011.05.25 14:10sell stop0.20usdchf0.87450.00000.00002011.05.25 15:100.8757cancelled
107497812011.05.31 10:22sell0.20gbpusd1.65201.65170.00002011.05.31 10:561.65170.000.000.006.00
  0.00 0.00 -1.95 413.07
Closed P/L: 411.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
107691262011.06.02 11:03sell stop0.20usdchf0.84240.00000.0000 0.8445
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 411.12 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 933.25 Equity: 1 933.25 Free Margin: 1 933.25