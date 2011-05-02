FXOpen Investments Inc.
|Account: XXXXXX
|Name: XXXXXX
|Currency: USD
|2011 June 2, 11:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10487069
|2011.05.02 14:43
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.4761
|1.4882
|1.4631
|2011.05.02 17:48
|1.4878
|cancelled
|10495883
|2011.05.03 10:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4791
|1.4789
|0.0000
|2011.05.03 10:58
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10535336
|2011.05.05 17:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4616
|1.4899
|1.4491
|2011.05.05 19:00
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|10535424
|2011.05.05 18:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4611
|1.4605
|1.4491
|2011.05.05 19:17
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10546277
|2011.05.06 10:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.6378
|1.6433
|1.6356
|2011.05.06 10:51
|1.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10564029
|2011.05.09 10:21
|sell stop
|0.20
|audusd
|1.0742
|0.0000
|0.0000
|2011.05.09 10:56
|1.0779
|cancelled
|10564805
|2011.05.09 11:06
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2011.05.09 11:14
|1.4429
|cancelled
|10564913
|2011.05.09 11:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4427
|1.4375
|1.4153
|2011.05.10 10:46
|1.4371
|0.00
|0.00
|-1.95
|112.00
|10566982
|2011.05.09 13:48
|sell
|0.20
|audusd
|1.0747
|1.0743
|0.0000
|2011.05.09 18:51
|1.0743
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10602642
|2011.05.11 14:42
|sell limit
|0.20
|gbpusd
|1.6518
|0.0000
|0.0000
|2011.05.11 14:50
|1.6498
|cancelled
|10605275
|2011.05.11 17:39
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.4250
|0.0000
|1.4230
|2011.05.11 17:46
|1.4294
|cancelled
|10615280
|2011.05.12 10:58
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.4242
|0.0000
|0.0000
|2011.05.12 11:28
|1.4206
|cancelled
|10631396
|2011.05.13 10:25
|sell
|0.20
|usdchf
|0.8825
|0.8821
|0.8775
|2011.05.13 11:49
|0.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|10661961
|2011.05.18 10:13
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|2011.05.19 09:38
|1.4272
|cancelled
|10680665
|2011.05.19 20:52
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|2011.05.19 22:09
|1.4308
|cancelled
|10684292
|2011.05.20 06:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4311
|1.4300
|0.0000
|2011.05.20 15:11
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|10716159
|2011.05.25 14:10
|sell stop
|0.20
|usdchf
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|2011.05.25 15:10
|0.8757
|cancelled
|10749781
|2011.05.31 10:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.6520
|1.6517
|0.0000
|2011.05.31 10:56
|1.6517
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|0.00
|0.00
|-1.95
|413.07
|Closed P/L:
|411.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|10769126
|2011.06.02 11:03
|sell stop
|0.20
|usdchf
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|
|0.8445
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|411.12
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 933.25
|Equity:
|1 933.25
|Free Margin:
|1 933.25