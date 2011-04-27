|Account: 2718787
|Name: Cristian
|Currency: USD
|2011 April 27, 23:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|193866760
|2011.04.27 00:41
|buy
|2.00
|audcad
|1.02631
|1.01800
|1.04090
|2011.04.27 23:31
|1.03307
|0.00
|0.00
|0.00
|1 422.14
|193851706
|2011.04.27 00:05
|buy
|2.00
|cadjpy
|85.754
|84.360
|89.030
|2011.04.27 23:31
|86.447
|0.00
|0.00
|0.00
|1 685.78
|193077285
|2011.04.21 07:29
|sell
|2.00
|usdjpy
|82.120
|83.200
|79.210
|2011.04.27 23:31
|82.237
|0.00
|0.00
|-4.65
|-284.54
|193076589
|2011.04.21 01:13
|sell
|2.00
|euraud
|1.35811
|1.36680
|1.33130
|2011.04.27 23:31
|1.36012
|0.00
|0.00
|47.57
|-436.90
|193076320
|2011.04.21 01:11
|buy
|2.00
|eurcad
|1.38314
|1.36043
|1.42160
|2011.04.27 23:31
|1.40507
|0.00
|0.00
|-16.75
|4 613.39
|193075818
|2011.04.21 01:04
|buy
|2.00
|eurjpy
|119.689
|116.030
|128.350
|2011.04.27 23:31
|121.483
|0.00
|0.00
|17.36
|4 364.43
|193075720
|2011.04.21 01:02
|buy
|2.00
|gbpjpy
|135.182
|132.590
|139.940
|2011.04.27 23:31
|136.690
|0.00
|0.00
|5.15
|3 668.65
|192813201
|2011.04.20 01:26
|buy
|2.00
|eurchf
|1.29022
|1.27080
|1.36290
|2011.04.27 23:30
|1.29330
|0.00
|0.00
|33.23
|703.93
|192812235
|2011.04.20 01:19
|buy
|2.00
|nzdjpy
|65.316
|64.290
|68.000
|2011.04.27 23:30
|65.908
|0.00
|0.00
|54.84
|1 440.21
|192565005
|2011.04.19 19:17
|buy
|2.00
|audchf
|0.94740
|0.93480
|0.98050
|2011.04.27 23:30
|0.95113
|0.00
|0.00
|175.45
|852.48
|192564438
|2011.04.19 00:56
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.62624
|1.61320
|1.67630
|2011.04.27 23:30
|1.66274
|0.00
|0.00
|3.60
|7 300.00
|193867043
|2011.04.27 00:43
|sell
|2.00
|eurnzd
|1.81980
|1.83160
|1.78270
|2011.04.27 16:29
|1.83160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 890.74
|192812216
|2011.04.20 01:19
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.79018
|0.78060
|0.80750
|2011.04.27 00:46
|0.80750
|0.00
|0.00
|53.60
|3 464.00
|192564532
|2011.04.19 11:40
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.46440
|1.44950
|1.50880
|2011.04.26 09:43
|1.44950
|0.00
|0.00
|9.20
|-3 394.04
|192813595
|2011.04.20 01:30
|buy
|1.00
|audusd
|1.05415
|1.04210
|1.07400
|2011.04.21 03:33
|1.07400
|0.00
|0.00
|32.40
|1 985.00
|192564321
|2011.04.19 00:54
|buy
|2.00
|usdchf
|0.89591
|0.88760
|0.92690
|2011.04.20 22:37
|0.88760
|0.00
|0.00
|-0.67
|-1 872.47
|192565208
|2011.04.19 01:01
|sell
|2.00
|audcad
|1.01094
|1.01860
|0.99590
|2011.04.20 19:41
|1.01860
|0.00
|0.00
|-28.98
|-1 604.09
|192565354
|2011.04.19 01:02
|sell
|2.00
|eurnzd
|1.80858
|1.82530
|1.76370
|2011.04.20 14:28
|1.82530
|0.00
|0.00
|2.84
|-2 661.96
|192017319
|2011.04.15 00:40
|buy
|2.00
|audjpy
|88.086
|86.640
|90.910
|2011.04.15 16:23
|87.643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 066.68
|192017094
|2011.04.15 15:28
|buy
|2.00
|audchf
|0.94280
|0.93484
|0.96020
|2011.04.15 16:23
|0.94296
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|192016911
|2011.04.15 00:35
|sell
|2.00
|usdcad
|0.96080
|1.96780
|0.94620
|2011.04.15 16:23
|0.96393
|0.00
|0.00
|0.00
|-649.42
|192015816
|2011.04.15 00:28
|buy
|2.00
|usdjpy
|83.644
|82.870
|85.310
|2011.04.15 16:23
|83.061
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 403.79
|192015727
|2011.04.15 00:27
|buy
|2.00
|eurjpy
|121.179
|119.000
|126.400
|2011.04.15 16:23
|119.790
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 344.53
|192015481
|2011.04.15 00:25
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.88630
|0.87980
|0.90530
|2011.04.15 16:23
|0.88268
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 182.85
|192014779
|2011.04.15 00:22
|buy
|2.00
|gbpjpy
|136.761
|134.970
|139.970
|2011.04.15 16:23
|135.706
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 540.30
|191714484
|2011.04.14 00:43
|sell
|2.00
|euraud
|1.37591
|1.38870
|1.34020
|2011.04.15 16:23
|1.36672
|0.00
|0.00
|20.56
|1 939.81
|191714271
|2011.04.14 00:38
|buy
|2.00
|nzdjpy
|66.041
|64.640
|69.220
|2011.04.15 16:23
|66.166
|0.00
|0.00
|7.92
|300.98
|191440532
|2011.04.13 08:29
|sell
|2.00
|eurnzd
|1.83680
|1.85860
|1.79080
|2011.04.15 16:23
|1.81048
|0.00
|0.00
|16.28
|4 194.20
|191713860
|2011.04.14 00:32
|buy
|2.00
|audusd
|1.04935
|1.03710
|1.07918
|2011.04.15 16:23
|1.05523
|0.00
|0.00
|21.80
|1 176.00
|190619802
|2011.04.08 00:54
|buy
|1.00
|chfjpy
|92.733
|92.190
|98.000
|2011.04.14 00:30
|93.467
|0.00
|0.00
|-3.96
|876.22
|191103319
|2011.04.12 05:07
|sell
|1.00
|usdchf
|0.90390
|0.91200
|0.88760
|2011.04.14 00:30
|0.89626
|0.00
|0.00
|-2.69
|852.43
|190026489
|2011.04.06 00:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42243
|1.41370
|1.45310
|2011.04.12 23:51
|1.44781
|0.00
|0.00
|1.70
|2 538.00
|189683539
|2011.04.05 20:30
|buy
|1.00
|audjpy
|87.730
|86.540
|100.000
|2011.04.12 23:34
|87.295
|0.00
|0.00
|59.00
|-520.25
|190347283
|2011.04.07 00:07
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.87790
|0.87090
|0.89090
|2011.04.12 16:42
|0.89090
|0.00
|0.00
|-2.78
|2 115.88
|190023592
|2011.04.06 00:03
|buy
|1.00
|eurcad
|1.37090
|1.36440
|1.39600
|2011.04.12 16:33
|1.39600
|0.00
|0.00
|-18.19
|2 609.17
|190348205
|2011.04.07 00:16
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.49922
|1.52050
|1.46190
|2011.04.12 14:43
|1.46190
|0.00
|0.00
|-6.68
|4 157.48
|189683136
|2011.04.05 01:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|84.480
|83.750
|86.000
|2011.04.12 05:12
|83.750
|0.00
|0.00
|-6.68
|-871.64
|190024309
|2011.04.06 00:05
|buy
|1.00
|eurchf
|1.31590
|1.30360
|1.36100
|2011.04.12 05:06
|1.30360
|0.00
|0.00
|4.48
|-1 359.24
|190847454
|2011.04.11 00:10
|buy
|1.00
|usdcad
|0.95547
|0.95210
|0.96660
|2011.04.11 22:36
|0.95653
|0.00
|0.00
|0.00
|110.82
|189684130
|2011.04.05 15:11
|buy
|1.00
|cadjpy
|87.620
|86.490
|89.990
|2011.04.11 01:04
|88.916
|0.00
|0.00
|1.52
|1 523.90
|190619924
|2011.04.08 00:58
|buy
|1.00
|euraud
|1.36759
|1.35810
|1.38670
|2011.04.11 00:10
|1.36770
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|189684172
|2011.04.05 16:23
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.77090
|0.76510
|0.78120
|2011.04.08 05:39
|0.78120
|0.00
|0.00
|18.00
|1 030.00
|190346983
|2011.04.07 12:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63420
|1.63140
|1.64600
|2011.04.07 13:00
|1.63140
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|189075280
|2011.03.31 23:59
|buy
|1.00
|usdchf
|0.91841
|0.91150
|0.93740
|2011.04.06 22:48
|0.91892
|0.00
|0.00
|-0.44
|55.50
|189075325
|2011.03.31 23:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.41746
|1.42720
|1.38780
|2011.04.05 23:56
|1.42211
|0.00
|0.00
|-5.20
|-465.00
|189682780
|2011.04.05 00:58
|buy
|1.00
|usdcad
|0.96691
|0.96090
|0.98070
|2011.04.05 23:56
|0.96381
|0.00
|0.00
|0.00
|-321.64
|189683789
|2011.04.05 01:08
|sell
|1.00
|eurcad
|1.37527
|1.38160
|1.34684
|2011.04.05 23:53
|1.37090
|0.00
|0.00
|0.00
|453.34
|189074921
|2011.03.31 23:53
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.47334
|1.45960
|1.51690
|2011.04.05 23:51
|1.50767
|0.00
|0.00
|3.59
|3 709.59
|189683052
|2011.04.05 01:00
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.88144
|0.88600
|0.86770
|2011.04.05 23:48
|0.87282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 404.62
|189682796
|2011.04.05 00:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.61281
|1.61880
|1.58230
|2011.04.05 10:28
|1.61880
|0.00
|0.00
|0.00
|-599.00
|189075198
|2011.03.31 23:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.60392
|1.61690
|1.58170
|2011.04.04 07:13
|1.61690
|0.00
|0.00
|-5.70
|-1 298.00
|189076382
|2011.04.01 00:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|133.384
|132.330
|135.270
|2011.04.01 15:45
|135.270
|0.00
|0.00
|0.00
|2 227.78
|188233275
|2011.03.29 12:07
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91920
|0.91510
|0.92830
|2011.03.31 10:49
|0.91510
|0.00
|0.00
|-0.54
|-313.63
|188229341
|2011.03.29 01:12
|sell
|0.70
|gbpjpy
|130.640
|131.070
|128.917
|2011.03.29 11:31
|131.070
|0.00
|0.00
|0.00
|-367.97
|186161261
|2011.03.18 00:24
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.86861
|0.87260
|0.85350
|2011.03.18 09:00
|0.87260
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.02
|185699064
|2011.03.16 22:17
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|486.18
|33 644.47
|Closed P/L:
|34 130.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|34 130.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|44 130.65
|Equity:
|44 130.65
|Free Margin:
|44 130.65
|Details:
|Gross Profit:
|63 238.68
|Gross Loss:
|29 108.03
|Total Net Profit:
|34 130.65
|Profit Factor:
|2.17
|Expected Payoff:
|620.56
|Absolute Drawdown:
|1 132.16
|Maximal Drawdown:
|17 684.53 (51.20%)
|Relative Drawdown:
|51.20% (17 684.53)
|Total Trades:
|55
|Short Positions (won %):
|17 (35.29%)
|Long Positions (won %):
|38 (65.79%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (56.36%)
|Loss trades (% of total):
|24 (43.64%)
|Largest
|profit trade:
|7 303.60
|loss trade:
|-3 384.84
|Average
|profit trade:
|2 039.96
|loss trade:
|-1 212.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (23 215.97)
|consecutive losses ($):
|5 (-9 120.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|23 215.97 (7)
|consecutive loss (count):
|-9 120.89 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2