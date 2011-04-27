Alpari (UK) Ltd.

Account: 2718787 Name: Cristian Currency: USD 2011 April 27, 23:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1938667602011.04.27 00:41buy2.00audcad1.026311.018001.040902011.04.27 23:311.033070.000.000.001 422.14
1938517062011.04.27 00:05buy2.00cadjpy85.75484.36089.0302011.04.27 23:3186.4470.000.000.001 685.78
1930772852011.04.21 07:29sell2.00usdjpy82.12083.20079.2102011.04.27 23:3182.2370.000.00-4.65-284.54
1930765892011.04.21 01:13sell2.00euraud1.358111.366801.331302011.04.27 23:311.360120.000.0047.57-436.90
1930763202011.04.21 01:11buy2.00eurcad1.383141.360431.421602011.04.27 23:311.405070.000.00-16.754 613.39
1930758182011.04.21 01:04buy2.00eurjpy119.689116.030128.3502011.04.27 23:31121.4830.000.0017.364 364.43
1930757202011.04.21 01:02buy2.00gbpjpy135.182132.590139.9402011.04.27 23:31136.6900.000.005.153 668.65
1928132012011.04.20 01:26buy2.00eurchf1.290221.270801.362902011.04.27 23:301.293300.000.0033.23703.93
1928122352011.04.20 01:19buy2.00nzdjpy65.31664.29068.0002011.04.27 23:3065.9080.000.0054.841 440.21
1925650052011.04.19 19:17buy2.00audchf0.947400.934800.980502011.04.27 23:300.951130.000.00175.45852.48
1925644382011.04.19 00:56buy2.00gbpusd1.626241.613201.676302011.04.27 23:301.662740.000.003.607 300.00
1938670432011.04.27 00:43sell2.00eurnzd1.819801.831601.782702011.04.27 16:291.831600.000.000.00-1 890.74
1928122162011.04.20 01:19buy2.00nzdusd0.790180.780600.807502011.04.27 00:460.807500.000.0053.603 464.00
1925645322011.04.19 11:40buy2.00gbpchf1.464401.449501.508802011.04.26 09:431.449500.000.009.20-3 394.04
1928135952011.04.20 01:30buy1.00audusd1.054151.042101.074002011.04.21 03:331.074000.000.0032.401 985.00
1925643212011.04.19 00:54buy2.00usdchf0.895910.887600.926902011.04.20 22:370.887600.000.00-0.67-1 872.47
1925652082011.04.19 01:01sell2.00audcad1.010941.018600.995902011.04.20 19:411.018600.000.00-28.98-1 604.09
1925653542011.04.19 01:02sell2.00eurnzd1.808581.825301.763702011.04.20 14:281.825300.000.002.84-2 661.96
1920173192011.04.15 00:40buy2.00audjpy88.08686.64090.9102011.04.15 16:2387.6430.000.000.00-1 066.68
1920170942011.04.15 15:28buy2.00audchf0.942800.934840.960202011.04.15 16:230.942960.000.000.0035.81
1920169112011.04.15 00:35sell2.00usdcad0.960801.967800.946202011.04.15 16:230.963930.000.000.00-649.42
1920158162011.04.15 00:28buy2.00usdjpy83.64482.87085.3102011.04.15 16:2383.0610.000.000.00-1 403.79
1920157272011.04.15 00:27buy2.00eurjpy121.179119.000126.4002011.04.15 16:23119.7900.000.000.00-3 344.53
1920154812011.04.15 00:25buy2.00eurgbp0.886300.879800.905302011.04.15 16:230.882680.000.000.00-1 182.85
1920147792011.04.15 00:22buy2.00gbpjpy136.761134.970139.9702011.04.15 16:23135.7060.000.000.00-2 540.30
1917144842011.04.14 00:43sell2.00euraud1.375911.388701.340202011.04.15 16:231.366720.000.0020.561 939.81
1917142712011.04.14 00:38buy2.00nzdjpy66.04164.64069.2202011.04.15 16:2366.1660.000.007.92300.98
1914405322011.04.13 08:29sell2.00eurnzd1.836801.858601.790802011.04.15 16:231.810480.000.0016.284 194.20
1917138602011.04.14 00:32buy2.00audusd1.049351.037101.079182011.04.15 16:231.055230.000.0021.801 176.00
1906198022011.04.08 00:54buy1.00chfjpy92.73392.19098.0002011.04.14 00:3093.4670.000.00-3.96876.22
1911033192011.04.12 05:07sell1.00usdchf0.903900.912000.887602011.04.14 00:300.896260.000.00-2.69852.43
1900264892011.04.06 00:12buy1.00eurusd1.422431.413701.453102011.04.12 23:511.447810.000.001.702 538.00
1896835392011.04.05 20:30buy1.00audjpy87.73086.540100.0002011.04.12 23:3487.2950.000.0059.00-520.25
1903472832011.04.07 00:07buy1.00eurgbp0.877900.870900.890902011.04.12 16:420.890900.000.00-2.782 115.88
1900235922011.04.06 00:03buy1.00eurcad1.370901.364401.396002011.04.12 16:331.396000.000.00-18.192 609.17
1903482052011.04.07 00:16sell1.00gbpchf1.499221.520501.461902011.04.12 14:431.461900.000.00-6.684 157.48
1896831362011.04.05 01:53buy1.00usdjpy84.48083.75086.0002011.04.12 05:1283.7500.000.00-6.68-871.64
1900243092011.04.06 00:05buy1.00eurchf1.315901.303601.361002011.04.12 05:061.303600.000.004.48-1 359.24
1908474542011.04.11 00:10buy1.00usdcad0.955470.952100.966602011.04.11 22:360.956530.000.000.00110.82
1896841302011.04.05 15:11buy1.00cadjpy87.62086.49089.9902011.04.11 01:0488.9160.000.001.521 523.90
1906199242011.04.08 00:58buy1.00euraud1.367591.358101.386702011.04.11 00:101.367700.000.000.0011.63
1896841722011.04.05 16:23buy1.00nzdusd0.770900.765100.781202011.04.08 05:390.781200.000.0018.001 030.00
1903469832011.04.07 12:59buy1.00gbpusd1.634201.631401.646002011.04.07 13:001.631400.000.000.00-280.00
1890752802011.03.31 23:59buy1.00usdchf0.918410.911500.937402011.04.06 22:480.918920.000.00-0.4455.50
1890753252011.03.31 23:59sell1.00eurusd1.417461.427201.387802011.04.05 23:561.422110.000.00-5.20-465.00
1896827802011.04.05 00:58buy1.00usdcad0.966910.960900.980702011.04.05 23:560.963810.000.000.00-321.64
1896837892011.04.05 01:08sell1.00eurcad1.375271.381601.346842011.04.05 23:531.370900.000.000.00453.34
1890749212011.03.31 23:53buy1.00gbpchf1.473341.459601.516902011.04.05 23:511.507670.000.003.593 709.59
1896830522011.04.05 01:00sell1.00eurgbp0.881440.886000.867702011.04.05 23:480.872820.000.000.001 404.62
1896827962011.04.05 00:59sell1.00gbpusd1.612811.618801.582302011.04.05 10:281.618800.000.000.00-599.00
1890751982011.03.31 23:58sell1.00gbpusd1.603921.616901.581702011.04.04 07:131.616900.000.00-5.70-1 298.00
1890763822011.04.01 00:02buy1.00gbpjpy133.384132.330135.2702011.04.01 15:45135.2700.000.000.002 227.78
1882332752011.03.29 12:07buy0.70usdchf0.919200.915100.928302011.03.31 10:490.915100.000.00-0.54-313.63
1882293412011.03.29 01:12sell0.70gbpjpy130.640131.070128.9172011.03.29 11:31131.0700.000.000.00-367.97
1861612612011.03.18 00:24sell0.70eurgbp0.868610.872600.853502011.03.18 09:000.872600.000.000.00-450.02
1856990642011.03.16 22:17balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 486.18 33 644.47
Closed P/L: 34 130.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 34 130.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 44 130.65 Equity: 44 130.65 Free Margin: 44 130.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 63 238.68 Gross Loss: 29 108.03 Total Net Profit: 34 130.65
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 620.56  
Absolute Drawdown: 1 132.16 Maximal Drawdown: 17 684.53 (51.20%) Relative Drawdown: 51.20% (17 684.53)
 
Total Trades: 55 Short Positions (won %): 17 (35.29%) Long Positions (won %): 38 (65.79%)
Profit Trades (% of total): 31 (56.36%) Loss trades (% of total): 24 (43.64%)
Largest profit trade: 7 303.60 loss trade: -3 384.84
Average profit trade: 2 039.96 loss trade: -1 212.83
Maximum consecutive wins ($): 7 (23 215.97) consecutive losses ($): 5 (-9 120.89)
Maximal consecutive profit (count): 23 215.97 (7) consecutive loss (count): -9 120.89 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2