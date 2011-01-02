Strategy Tester Report
phoenix ea v5 6 03[5dig]3
InvestTechFx-Live (Build 226)
|Symbol
|GBPUSD# (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2011.01.02 22:00 - 2011.03.18 21:00 (2011.01.01 - 2011.03.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=false;
PrefSettings=false;
ServerTimezone=0; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=73; StopLoss=96; TrailingStop=0; TrailingStep=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false;
Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true;
Percent=0.1; EnvelopePeriod=18; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true;
SMAPeriod=27; SMA2Bars=14; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true;
OSMAFast=38; OSMASlow=39; OSMASignal=27; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
Fast_Period=25; Slow_Period=22; DVBuySell=0.0002; DVStayOut=0.002; Signal5="====== Signal 5 ================================="; UseSignal5=true;
TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0;
|Bars in test
|6288
|Ticks modelled
|3300112
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|13636.98
|Gross profit
|29519.99
|Gross loss
|-15883.01
|Profit factor
|1.86
|Expected payoff
|235.12
|Absolute drawdown
|1292.00
|Maximal drawdown
|3472.01 (27.87%)
|Relative drawdown
|27.87% (3472.01)
|Total trades
|58
|Short positions (won %)
|31 (64.52%)
|Long positions (won %)
|27 (77.78%)
|Profit trades (% of total)
|41 (70.69%)
|Loss trades (% of total)
|17 (29.31%)
|Largest
|profit trade
|720.00
|loss trade
|-970.00
|Average
|profit trade
|720.00
|loss trade
|-934.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (5040.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-2910.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5040.00 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2910.01 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.02 23:30
|buy
|1
|1.00
|1.55569
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.01.02 23:30
|modify
|1
|1.00
|1.55569
|1.54609
|1.56299
|3
|2011.01.03 09:54
|s/l
|1
|1.00
|1.54609
|1.54609
|1.56299
|-970.00
|9030.00
|4
|2011.01.03 10:30
|buy
|2
|1.00
|1.54651
|0.00000
|0.00000
|5
|2011.01.03 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.54651
|1.53691
|1.55381
|6
|2011.01.04 08:27
|t/p
|2
|1.00
|1.55381
|1.53691
|1.55381
|720.00
|9750.00
|7
|2011.01.04 10:15
|sell
|3
|1.00
|1.56148
|0.00000
|0.00000
|8
|2011.01.04 10:15
|modify
|3
|1.00
|1.56148
|1.57108
|1.55418
|9
|2011.01.05 07:02
|t/p
|3
|1.00
|1.55418
|1.57108
|1.55418
|720.00
|10470.00
|10
|2011.01.05 14:15
|buy
|4
|1.00
|1.55006
|0.00000
|0.00000
|11
|2011.01.05 14:15
|modify
|4
|1.00
|1.55006
|1.54046
|1.55736
|12
|2011.01.07 15:49
|t/p
|4
|1.00
|1.55736
|1.54046
|1.55736
|720.00
|11190.00
|13
|2011.01.07 15:49
|sell
|5
|1.00
|1.55737
|0.00000
|0.00000
|14
|2011.01.07 15:49
|modify
|5
|1.00
|1.55737
|1.56697
|1.55007
|15
|2011.01.10 08:42
|t/p
|5
|1.00
|1.55007
|1.56697
|1.55007
|720.00
|11910.00
|16
|2011.01.10 16:00
|sell
|6
|1.00
|1.55691
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.01.10 16:00
|modify
|6
|1.00
|1.55691
|1.56651
|1.54961
|18
|2011.01.12 09:25
|s/l
|6
|1.00
|1.56651
|1.56651
|1.54961
|-970.00
|10940.00
|19
|2011.01.12 16:45
|sell
|7
|1.00
|1.57020
|0.00000
|0.00000
|20
|2011.01.12 16:45
|modify
|7
|1.00
|1.57020
|1.57980
|1.56290
|21
|2011.01.13 13:16
|s/l
|7
|1.00
|1.57980
|1.57980
|1.56290
|-970.00
|9969.99
|22
|2011.01.13 14:15
|sell
|8
|1.00
|1.58293
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.01.13 14:15
|modify
|8
|1.00
|1.58293
|1.59253
|1.57563
|24
|2011.01.17 11:58
|s/l
|8
|1.00
|1.59253
|1.59253
|1.57563
|-970.00
|8999.99
|25
|2011.01.17 12:45
|sell
|9
|1.00
|1.59446
|0.00000
|0.00000
|26
|2011.01.17 12:45
|modify
|9
|1.00
|1.59446
|1.60406
|1.58716
|27
|2011.01.17 18:26
|t/p
|9
|1.00
|1.58716
|1.60406
|1.58716
|720.00
|9719.99
|28
|2011.01.17 19:16
|buy
|10
|1.00
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|29
|2011.01.17 19:16
|modify
|10
|1.00
|1.58790
|1.57830
|1.59520
|30
|2011.01.18 06:51
|t/p
|10
|1.00
|1.59520
|1.57830
|1.59520
|720.00
|10439.99
|31
|2011.01.18 06:51
|sell
|11
|1.00
|1.59520
|0.00000
|0.00000
|32
|2011.01.18 06:51
|modify
|11
|1.00
|1.59520
|1.60480
|1.58790
|33
|2011.01.18 09:35
|s/l
|11
|1.00
|1.60480
|1.60480
|1.58790
|-970.00
|9469.99
|34
|2011.01.18 09:35
|sell
|12
|1.00
|1.60476
|0.00000
|0.00000
|35
|2011.01.18 09:35
|modify
|12
|1.00
|1.60476
|1.61436
|1.59746
|36
|2011.01.18 14:04
|t/p
|12
|1.00
|1.59746
|1.61436
|1.59746
|720.00
|10189.99
|37
|2011.01.18 20:15
|buy
|13
|1.00
|1.59555
|0.00000
|0.00000
|38
|2011.01.18 20:15
|modify
|13
|1.00
|1.59555
|1.58595
|1.60285
|39
|2011.01.19 05:56
|t/p
|13
|1.00
|1.60285
|1.58595
|1.60285
|720.00
|10909.99
|40
|2011.01.19 06:00
|sell
|14
|1.00
|1.60278
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.01.19 06:00
|modify
|14
|1.00
|1.60278
|1.61238
|1.59548
|42
|2011.01.19 10:18
|t/p
|14
|1.00
|1.59548
|1.61238
|1.59548
|720.00
|11629.99
|43
|2011.01.20 03:00
|buy
|15
|1.00
|1.59308
|0.00000
|0.00000
|44
|2011.01.20 03:00
|modify
|15
|1.00
|1.59308
|1.58348
|1.60038
|45
|2011.01.20 09:44
|t/p
|15
|1.00
|1.60038
|1.58348
|1.60038
|720.00
|12349.99
|46
|2011.01.20 10:00
|sell
|16
|1.00
|1.59940
|0.00000
|0.00000
|47
|2011.01.20 10:00
|modify
|16
|1.00
|1.59940
|1.60900
|1.59210
|48
|2011.01.20 14:34
|t/p
|16
|1.00
|1.59210
|1.60900
|1.59210
|720.00
|13069.99
|49
|2011.01.20 15:45
|buy
|17
|1.00
|1.58640
|0.00000
|0.00000
|50
|2011.01.20 15:45
|modify
|17
|1.00
|1.58640
|1.57680
|1.59370
|51
|2011.01.21 03:10
|t/p
|17
|1.00
|1.59370
|1.57680
|1.59370
|720.00
|13789.99
|52
|2011.01.21 08:15
|sell
|18
|1.00
|1.59359
|0.00000
|0.00000
|53
|2011.01.21 08:15
|modify
|18
|1.00
|1.59359
|1.60319
|1.58629
|54
|2011.01.25 09:30
|t/p
|18
|1.00
|1.58629
|1.60319
|1.58629
|720.00
|14509.99
|55
|2011.01.25 09:30
|buy
|19
|1.00
|1.58613
|0.00000
|0.00000
|56
|2011.01.25 09:30
|modify
|19
|1.00
|1.58613
|1.57653
|1.59343
|57
|2011.01.25 10:53
|s/l
|19
|1.00
|1.57653
|1.57653
|1.59343
|-970.00
|13539.99
|58
|2011.01.25 10:53
|buy
|20
|1.00
|1.57656
|0.00000
|0.00000
|59
|2011.01.25 10:53
|modify
|20
|1.00
|1.57656
|1.56696
|1.58386
|60
|2011.01.26 09:30
|t/p
|20
|1.00
|1.58386
|1.56696
|1.58386
|720.00
|14259.99
|61
|2011.01.26 15:15
|sell
|21
|1.00
|1.58867
|0.00000
|0.00000
|62
|2011.01.26 15:15
|modify
|21
|1.00
|1.58867
|1.59827
|1.58137
|63
|2011.01.27 13:50
|s/l
|21
|1.00
|1.59827
|1.59827
|1.58137
|-970.00
|13289.99
|64
|2011.01.27 14:00
|sell
|22
|1.00
|1.59775
|0.00000
|0.00000
|65
|2011.01.27 14:00
|modify
|22
|1.00
|1.59775
|1.60735
|1.59045
|66
|2011.01.27 16:17
|t/p
|22
|1.00
|1.59045
|1.60735
|1.59045
|720.00
|14009.99
|67
|2011.01.27 18:30
|buy
|23
|1.00
|1.59142
|0.00000
|0.00000
|68
|2011.01.27 18:30
|modify
|23
|1.00
|1.59142
|1.58182
|1.59872
|69
|2011.01.31 15:22
|t/p
|23
|1.00
|1.59872
|1.58182
|1.59872
|720.00
|14729.99
|70
|2011.01.31 15:22
|sell
|24
|1.00
|1.59875
|0.00000
|0.00000
|71
|2011.01.31 15:22
|modify
|24
|1.00
|1.59875
|1.60835
|1.59145
|72
|2011.02.01 09:28
|s/l
|24
|1.00
|1.60835
|1.60835
|1.59145
|-970.00
|13759.99
|73
|2011.02.01 10:45
|sell
|25
|1.00
|1.61156
|0.00000
|0.00000
|74
|2011.02.01 10:45
|modify
|25
|1.00
|1.61156
|1.62116
|1.60426
|75
|2011.02.02 09:31
|s/l
|25
|1.00
|1.62116
|1.62116
|1.60426
|-970.00
|12789.99
|76
|2011.02.02 11:45
|sell
|26
|1.00
|1.62192
|0.00000
|0.00000
|77
|2011.02.02 11:45
|modify
|26
|1.00
|1.62192
|1.63152
|1.61462
|78
|2011.02.02 18:59
|t/p
|26
|1.00
|1.61462
|1.63152
|1.61462
|720.00
|13509.99
|79
|2011.02.02 19:15
|buy
|27
|1.00
|1.61502
|0.00000
|0.00000
|80
|2011.02.02 19:15
|modify
|27
|1.00
|1.61502
|1.60542
|1.62232
|81
|2011.02.03 07:35
|t/p
|27
|1.00
|1.62232
|1.60542
|1.62232
|720.00
|14229.99
|82
|2011.02.03 10:00
|sell
|28
|1.00
|1.62521
|0.00000
|0.00000
|83
|2011.02.03 10:00
|modify
|28
|1.00
|1.62521
|1.63481
|1.61791
|84
|2011.02.03 13:50
|t/p
|28
|1.00
|1.61791
|1.63481
|1.61791
|720.00
|14949.99
|85
|2011.02.03 15:15
|buy
|29
|1.00
|1.61303
|0.00000
|0.00000
|86
|2011.02.03 15:15
|modify
|29
|1.00
|1.61303
|1.60343
|1.62033
|87
|2011.02.08 14:44
|s/l
|29
|1.00
|1.60343
|1.60343
|1.62033
|-970.00
|13979.99
|88
|2011.02.08 14:44
|buy
|30
|1.00
|1.60344
|0.00000
|0.00000
|89
|2011.02.08 14:44
|modify
|30
|1.00
|1.60344
|1.59384
|1.61074
|90
|2011.02.09 15:07
|t/p
|30
|1.00
|1.61074
|1.59384
|1.61074
|720.00
|14699.99
|91
|2011.02.09 18:15
|sell
|31
|1.00
|1.61059
|0.00000
|0.00000
|92
|2011.02.09 18:15
|modify
|31
|1.00
|1.61059
|1.62019
|1.60329
|93
|2011.02.10 09:26
|t/p
|31
|1.00
|1.60329
|1.62019
|1.60329
|720.00
|15419.99
|94
|2011.02.10 14:00
|buy
|32
|1.00
|1.60268
|0.00000
|0.00000
|95
|2011.02.10 14:00
|modify
|32
|1.00
|1.60268
|1.59308
|1.60998
|96
|2011.02.10 16:14
|t/p
|32
|1.00
|1.60998
|1.59308
|1.60998
|720.00
|16139.99
|97
|2011.02.10 17:45
|sell
|33
|1.00
|1.61238
|0.00000
|0.00000
|98
|2011.02.10 17:45
|modify
|33
|1.00
|1.61238
|1.62198
|1.60508
|99
|2011.02.11 06:01
|t/p
|33
|1.00
|1.60508
|1.62198
|1.60508
|720.00
|16859.99
|100
|2011.02.11 06:15
|buy
|34
|1.00
|1.60444
|0.00000
|0.00000
|101
|2011.02.11 06:15
|modify
|34
|1.00
|1.60444
|1.59484
|1.61174
|102
|2011.02.15 11:36
|t/p
|34
|1.00
|1.61174
|1.59484
|1.61174
|720.00
|17579.99
|103
|2011.02.15 12:30
|sell
|35
|1.00
|1.61404
|0.00000
|0.00000
|104
|2011.02.15 12:30
|modify
|35
|1.00
|1.61404
|1.62364
|1.60674
|105
|2011.02.16 10:46
|t/p
|35
|1.00
|1.60674
|1.62364
|1.60674
|720.00
|18299.99
|106
|2011.02.16 12:15
|buy
|36
|1.00
|1.60619
|0.00000
|0.00000
|107
|2011.02.16 12:15
|modify
|36
|1.00
|1.60619
|1.59659
|1.61349
|108
|2011.02.17 10:05
|t/p
|36
|1.00
|1.61349
|1.59659
|1.61349
|720.00
|19019.99
|109
|2011.02.17 15:00
|sell
|37
|1.00
|1.61595
|0.00000
|0.00000
|110
|2011.02.17 15:00
|modify
|37
|1.00
|1.61595
|1.62555
|1.60865
|111
|2011.02.18 18:38
|s/l
|37
|1.00
|1.62555
|1.62555
|1.60865
|-970.00
|18049.99
|112
|2011.02.18 18:45
|sell
|38
|1.00
|1.62496
|0.00000
|0.00000
|113
|2011.02.18 18:45
|modify
|38
|1.00
|1.62496
|1.63456
|1.61766
|114
|2011.02.22 01:44
|t/p
|38
|1.00
|1.61766
|1.63456
|1.61766
|720.00
|18769.98
|115
|2011.02.22 03:30
|buy
|39
|1.00
|1.61612
|0.00000
|0.00000
|116
|2011.02.22 03:30
|modify
|39
|1.00
|1.61612
|1.60652
|1.62342
|117
|2011.02.23 09:30
|t/p
|39
|1.00
|1.62342
|1.60652
|1.62342
|720.00
|19489.98
|118
|2011.02.23 09:30
|sell
|40
|1.00
|1.62350
|0.00000
|0.00000
|119
|2011.02.23 09:30
|modify
|40
|1.00
|1.62350
|1.63310
|1.61620
|120
|2011.02.24 07:48
|t/p
|40
|1.00
|1.61620
|1.63310
|1.61620
|720.00
|20209.98
|121
|2011.02.24 08:00
|buy
|41
|1.00
|1.61452
|0.00000
|0.00000
|122
|2011.02.24 08:00
|modify
|41
|1.00
|1.61452
|1.60492
|1.62182
|123
|2011.02.25 14:44
|s/l
|41
|1.00
|1.60492
|1.60492
|1.62182
|-970.00
|19239.98
|124
|2011.02.25 14:45
|buy
|42
|1.00
|1.60525
|0.00000
|0.00000
|125
|2011.02.25 14:45
|modify
|42
|1.00
|1.60525
|1.59565
|1.61255
|126
|2011.02.28 06:46
|t/p
|42
|1.00
|1.61255
|1.59565
|1.61255
|720.00
|19959.98
|127
|2011.02.28 07:30
|sell
|43
|1.00
|1.61361
|0.00000
|0.00000
|128
|2011.02.28 07:30
|modify
|43
|1.00
|1.61361
|1.62321
|1.60631
|129
|2011.02.28 10:23
|s/l
|43
|1.00
|1.62321
|1.62321
|1.60631
|-970.00
|18989.98
|130
|2011.02.28 10:23
|sell
|44
|1.00
|1.62318
|0.00000
|0.00000
|131
|2011.02.28 10:23
|modify
|44
|1.00
|1.62318
|1.63278
|1.61588
|132
|2011.03.01 09:18
|s/l
|44
|1.00
|1.63278
|1.63278
|1.61588
|-970.00
|18019.98
|133
|2011.03.01 15:30
|buy
|45
|1.00
|1.62581
|0.00000
|0.00000
|134
|2011.03.01 15:30
|modify
|45
|1.00
|1.62581
|1.61621
|1.63311
|135
|2011.03.02 15:04
|t/p
|45
|1.00
|1.63311
|1.61621
|1.63311
|720.00
|18739.98
|136
|2011.03.02 15:15
|sell
|46
|1.00
|1.63354
|0.00000
|0.00000
|137
|2011.03.02 15:15
|modify
|46
|1.00
|1.63354
|1.64314
|1.62624
|138
|2011.03.03 10:36
|t/p
|46
|1.00
|1.62624
|1.64314
|1.62624
|720.00
|19459.98
|139
|2011.03.03 11:45
|buy
|47
|1.00
|1.62682
|0.00000
|0.00000
|140
|2011.03.03 11:45
|modify
|47
|1.00
|1.62682
|1.61722
|1.63412
|141
|2011.03.07 11:39
|t/p
|47
|1.00
|1.63412
|1.61722
|1.63412
|720.00
|20179.98
|142
|2011.03.07 11:39
|sell
|48
|1.00
|1.63413
|0.00000
|0.00000
|143
|2011.03.07 11:39
|modify
|48
|1.00
|1.63413
|1.64373
|1.62683
|144
|2011.03.07 13:33
|t/p
|48
|1.00
|1.62683
|1.64373
|1.62683
|720.00
|20899.98
|145
|2011.03.07 15:45
|buy
|49
|1.00
|1.62218
|0.00000
|0.00000
|146
|2011.03.07 15:45
|modify
|49
|1.00
|1.62218
|1.61258
|1.62948
|147
|2011.03.08 14:29
|s/l
|49
|1.00
|1.61258
|1.61258
|1.62948
|-970.00
|19929.98
|148
|2011.03.08 14:45
|buy
|50
|1.00
|1.61418
|0.00000
|0.00000
|149
|2011.03.08 14:45
|modify
|50
|1.00
|1.61418
|1.60458
|1.62148
|150
|2011.03.09 11:45
|t/p
|50
|1.00
|1.62148
|1.60458
|1.62148
|720.00
|20649.98
|151
|2011.03.09 11:45
|sell
|51
|1.00
|1.62150
|0.00000
|0.00000
|152
|2011.03.09 11:45
|modify
|51
|1.00
|1.62150
|1.63110
|1.61420
|153
|2011.03.10 08:12
|t/p
|51
|1.00
|1.61420
|1.63110
|1.61420
|720.00
|21369.98
|154
|2011.03.10 08:15
|buy
|52
|1.00
|1.61362
|0.00000
|0.00000
|155
|2011.03.10 08:15
|modify
|52
|1.00
|1.61362
|1.60402
|1.62092
|156
|2011.03.10 16:02
|s/l
|52
|1.00
|1.60402
|1.60402
|1.62092
|-970.00
|20399.98
|157
|2011.03.10 16:02
|buy
|53
|1.00
|1.60404
|0.00000
|0.00000
|158
|2011.03.10 16:02
|modify
|53
|1.00
|1.60404
|1.59444
|1.61134
|159
|2011.03.14 10:39
|t/p
|53
|1.00
|1.61134
|1.59444
|1.61134
|720.00
|21119.98
|160
|2011.03.14 14:00
|sell
|54
|1.00
|1.61363
|0.00000
|0.00000
|161
|2011.03.14 14:00
|modify
|54
|1.00
|1.61363
|1.62323
|1.60633
|162
|2011.03.15 07:32
|t/p
|54
|1.00
|1.60633
|1.62323
|1.60633
|720.00
|21839.98
|163
|2011.03.15 07:32
|buy
|55
|1.00
|1.60633
|0.00000
|0.00000
|164
|2011.03.15 07:32
|modify
|55
|1.00
|1.60633
|1.59673
|1.61363
|165
|2011.03.17 09:57
|t/p
|55
|1.00
|1.61363
|1.59673
|1.61363
|720.00
|22559.98
|166
|2011.03.17 09:57
|sell
|56
|1.00
|1.61365
|0.00000
|0.00000
|167
|2011.03.17 09:57
|modify
|56
|1.00
|1.61365
|1.62325
|1.60635
|168
|2011.03.18 09:00
|t/p
|56
|1.00
|1.60635
|1.62325
|1.60635
|720.00
|23279.98
|169
|2011.03.18 09:30
|buy
|57
|1.00
|1.60809
|0.00000
|0.00000
|170
|2011.03.18 09:30
|modify
|57
|1.00
|1.60809
|1.59849
|1.61539
|171
|2011.03.18 11:32
|t/p
|57
|1.00
|1.61539
|1.59849
|1.61539
|720.00
|23999.98
|172
|2011.03.18 16:15
|sell
|58
|1.00
|1.61988
|0.00000
|0.00000
|173
|2011.03.18 16:15
|modify
|58
|1.00
|1.61988
|1.62948
|1.61258
|174
|2011.03.18 21:00
|close at stop
|58
|1.00
|1.62341
|1.62948
|1.61258
|-363.00
|23636.98