Strategy Tester Report
donchian-scalper-1.0
AlpariUS-Demo (Build 226)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.01.02 09:00 - 2010.03.12 22:45 (2008.01.01 - 2010.04.06)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|comment="TDS"; magic=1234; moneymanagement="Money Management"; lots=0.01; lotsoptimized=true;
risk=1; minlot=0.01; maxlot=10; lotdigits=2; basketpercent=false;
profit=10; loss=30; ordersmanagement="Order Management"; oppositeclose=true;
reversesignals=false;
maxtrades=100; tradesperbar=1; hidestop=false;
hidetarget=true;
buystop=0; buytarget=11; sellstop=0; selltarget=11; trailingstart=0; trailingstop=0; trailingstep=1; breakevengain=0; breakeven=0; slippage=5; entrylogics="Entry Logics"; shift=1; timeframe1=true;
timeframe1period=3; timeframe5=false;
timeframe5period=12; timeframe15=false;
timeframe15period=12; timeframe30=false;
timeframe30period=12; timeframe60=false;
timeframe60period=12; timeframe240=true;
timeframe240period=12; timeframe1440=true;
timeframe1440period=10; timeframe10080=false;
timeframe10080period=12; timefilter="Time Filter"; gmtshift=1; tradesunday=false;
mondayfilter=true;
mondaystart=14; fridayfilter=false;
fridayend=24; volatilityfilters="Volatility Filter"; timeframe1vfilter=false;
timeframe5vfilter=false;
timeframe15vfilter=false;
timeframe30vfilter=false;
timeframe60vfilter=false;
timeframe240vfilter=true;
timeframe1440vfilter=true;
timeframe10080vfilter=false;
otherfilters="Other Filters"; pricefilter=true;
patternsfilter=true;
|Bars in test
|54971
|Ticks modelled
|18895352
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|232587.57
|Gross profit
|252114.77
|Gross loss
|-19527.20
|Profit factor
|12.91
|Expected payoff
|81.30
|Absolute drawdown
|2095.63
|Maximal drawdown
|43643.78 (24.37%)
|Relative drawdown
|36.71% (26363.08)
|Total trades
|2861
|Short positions (won %)
|1250 (100.00%)
|Long positions (won %)
|1611 (99.81%)
|Profit trades (% of total)
|2858 (99.90%)
|Loss trades (% of total)
|3 (0.10%)
|Largest
|profit trade
|500.69
|loss trade
|-6547.20
|Average
|profit trade
|88.21
|loss trade
|-6509.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2491 (168940.68)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-19527.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|168940.68 (2491)
|consecutive loss (count of losses)
|-19527.20 (3)
|Average
|consecutive wins
|1429
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 20:01
|buy
|1
|0.10
|1.47376
|0.00000
|0.00000
|2
|2008.01.02 20:23
|buy
|2
|0.10
|1.47306
|0.00000
|0.00000
|3
|2008.01.02 20:30
|buy
|3
|0.10
|1.47286
|0.00000
|0.00000
|4
|2008.01.02 20:49
|buy
|4
|0.10
|1.47256
|0.00000
|0.00000
|5
|2008.01.02 21:00
|buy
|5
|0.10
|1.47246
|0.00000
|0.00000
|6
|2008.01.02 21:22
|buy
|6
|0.10
|1.47226
|0.00000
|0.00000
|7
|2008.01.02 21:33
|buy
|7
|0.10
|1.47296
|0.00000
|0.00000
|8
|2008.01.02 21:46
|buy
|8
|0.10
|1.47296
|0.00000
|0.00000
|9
|2008.01.02 22:20
|buy
|9
|0.10
|1.47256
|0.00000
|0.00000
|10
|2008.01.02 22:30
|buy
|10
|0.10
|1.47276
|0.00000
|0.00000
|11
|2008.01.02 22:46
|buy
|11
|0.10
|1.47266
|0.00000
|0.00000
|12
|2008.01.02 23:04
|buy
|12
|0.10
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|13
|2008.01.02 23:20
|buy
|13
|0.10
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|14
|2008.01.02 23:33
|buy
|14
|0.10
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|15
|2008.01.02 23:52
|buy
|15
|0.10
|1.47206
|0.00000
|0.00000
|16
|2008.01.03 09:00
|close
|14
|0.10
|1.47299
|0.00000
|0.00000
|11.09
|10011.09
|17
|2008.01.03 09:00
|close
|13
|0.10
|1.47299
|0.00000
|0.00000
|11.09
|10022.18
|18
|2008.01.03 09:00
|close
|12
|0.10
|1.47299
|0.00000
|0.00000
|11.09
|10033.27
|19
|2008.01.03 11:28
|close
|15
|0.10
|1.47320
|0.00000
|0.00000
|11.19
|10044.46
|20
|2008.01.03 11:29
|close
|6
|0.10
|1.47353
|0.00000
|0.00000
|12.49
|10056.95
|21
|2008.01.03 11:29
|close
|5
|0.10
|1.47357
|0.00000
|0.00000
|10.89
|10067.84
|22
|2008.01.03 11:29
|close
|11
|0.10
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|11.19
|10079.03
|23
|2008.01.03 11:29
|close
|9
|0.10
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|12.19
|10091.22
|24
|2008.01.03 11:29
|close
|4
|0.10
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|12.19
|10103.41
|25
|2008.01.03 11:30
|close
|10
|0.10
|1.47387
|0.00000
|0.00000
|10.89
|10114.30
|26
|2008.01.03 11:44
|close
|3
|0.10
|1.47400
|0.00000
|0.00000
|11.19
|10125.49
|27
|2008.01.03 11:45
|close
|8
|0.10
|1.47425
|0.00000
|0.00000
|12.69
|10138.18
|28
|2008.01.03 11:45
|close
|7
|0.10
|1.47425
|0.00000
|0.00000
|12.69
|10150.87
|29
|2008.01.03 11:45
|close
|2
|0.10
|1.47425
|0.00000
|0.00000
|11.69
|10162.56
|30
|2008.01.03 11:45
|close
|1
|0.10
|1.47490
|0.00000
|0.00000
|11.19
|10173.75
|31
|2008.01.03 12:09
|buy
|16
|0.10
|1.47636
|0.00000
|0.00000
|32
|2008.01.03 12:21
|buy
|17
|0.10
|1.47606
|0.00000
|0.00000
|33
|2008.01.03 12:34
|buy
|18
|0.10
|1.47646
|0.00000
|0.00000
|34
|2008.01.03 12:47
|buy
|19
|0.10
|1.47606
|0.00000
|0.00000
|35
|2008.01.03 13:00
|close
|19
|0.10
|1.47736
|0.00000
|0.00000
|13.00
|10186.75
|36
|2008.01.03 13:00
|close
|17
|0.10
|1.47736
|0.00000
|0.00000
|13.00
|10199.75
|37
|2008.01.03 13:00
|close
|16
|0.10
|1.47751
|0.00000
|0.00000
|11.50
|10211.25
|38
|2008.01.03 13:00
|close
|18
|0.10
|1.47780
|0.00000
|0.00000
|13.40
|10224.65
|39
|2008.01.03 13:01
|buy
|20
|0.10
|1.47756
|0.00000
|0.00000
|40
|2008.01.03 13:18
|buy
|21
|0.10
|1.47696
|0.00000
|0.00000
|41
|2008.01.03 13:41
|buy
|22
|0.10
|1.47636
|0.00000
|0.00000
|42
|2008.01.03 13:46
|buy
|23
|0.10
|1.47626
|0.00000
|0.00000
|43
|2008.01.03 14:04
|buy
|24
|0.10
|1.47606
|0.00000
|0.00000
|44
|2008.01.03 14:20
|buy
|25
|0.10
|1.47506
|0.00000
|0.00000
|45
|2008.01.03 14:40
|buy
|26
|0.10
|1.47086
|0.00000
|0.00000
|46
|2008.01.03 14:46
|buy
|27
|0.10
|1.47156
|0.00000
|0.00000
|47
|2008.01.03 14:53
|close
|26
|0.10
|1.47200
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10236.05
|48
|2008.01.03 15:05
|buy
|28
|0.10
|1.47126
|0.00000
|0.00000
|49
|2008.01.03 15:17
|buy
|29
|0.10
|1.47216
|0.00000
|0.00000
|50
|2008.01.03 15:17
|close
|28
|0.10
|1.47241
|0.00000
|0.00000
|11.50
|10247.55
|51
|2008.01.03 15:18
|close
|27
|0.10
|1.47270
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10258.95
|52
|2008.01.03 15:42
|buy
|30
|0.10
|1.47206
|0.00000
|0.00000
|53
|2008.01.03 15:46
|buy
|31
|0.10
|1.47266
|0.00000
|0.00000
|54
|2008.01.03 15:46
|close
|30
|0.10
|1.47320
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10270.35
|55
|2008.01.03 15:47
|close
|29
|0.10
|1.47327
|0.00000
|0.00000
|11.10
|10281.45
|56
|2008.01.03 15:50
|close
|31
|0.10
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10292.85
|57
|2008.01.03 16:00
|buy
|32
|0.10
|1.47326
|0.00000
|0.00000
|58
|2008.01.03 16:15
|buy
|33
|0.10
|1.47156
|0.00000
|0.00000
|59
|2008.01.03 16:32
|buy
|34
|0.10
|1.47146
|0.00000
|0.00000
|60
|2008.01.03 16:44
|close
|34
|0.10
|1.47257
|0.00000
|0.00000
|11.10
|10303.95
|61
|2008.01.03 16:44
|close
|33
|0.10
|1.47271
|0.00000
|0.00000
|11.50
|10315.45
|62
|2008.01.03 16:45
|buy
|35
|0.10
|1.47276
|0.00000
|0.00000
|63
|2008.01.03 17:06
|buy
|36
|0.10
|1.47236
|0.00000
|0.00000
|64
|2008.01.03 17:25
|buy
|37
|0.10
|1.47276
|0.00000
|0.00000
|65
|2008.01.03 17:31
|buy
|38
|0.10
|1.47256
|0.00000
|0.00000
|66
|2008.01.03 17:42
|close
|36
|0.10
|1.47348
|0.00000
|0.00000
|11.20
|10326.65
|67
|2008.01.03 17:44
|close
|38
|0.10
|1.47370
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10338.05
|68
|2008.01.03 17:45
|buy
|39
|0.10
|1.47376
|0.00000
|0.00000
|69
|2008.01.03 17:45
|close
|37
|0.10
|1.47389
|0.00000
|0.00000
|11.30
|10349.35
|70
|2008.01.03 17:45
|close
|35
|0.10
|1.47389
|0.00000
|0.00000
|11.30
|10360.65
|71
|2008.01.03 18:01
|buy
|40
|0.10
|1.47366
|0.00000
|0.00000
|72
|2008.01.03 18:20
|buy
|41
|0.10
|1.47356
|0.00000
|0.00000
|73
|2008.01.03 18:32
|buy
|42
|0.10
|1.47406
|0.00000
|0.00000
|74
|2008.01.03 18:47
|buy
|43
|0.10
|1.47356
|0.00000
|0.00000
|75
|2008.01.03 19:00
|buy
|44
|0.10
|1.47426
|0.00000
|0.00000
|76
|2008.01.03 19:05
|close
|32
|0.10
|1.47437
|0.00000
|0.00000
|11.10
|10371.75
|77
|2008.01.03 19:05
|close
|43
|0.10
|1.47470
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10383.15
|78
|2008.01.03 19:05
|close
|41
|0.10
|1.47470
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10394.55
|79
|2008.01.03 19:06
|close
|40
|0.10
|1.47480
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10405.95
|80
|2008.01.03 19:06
|close
|39
|0.10
|1.47494
|0.00000
|0.00000
|11.80
|10417.75
|81
|2008.01.03 19:14
|close
|42
|0.10
|1.47520
|0.00000
|0.00000
|11.40
|10429.15
|82
|2008.01.03 19:15
|buy
|45
|0.10
|1.47536
|0.00000
|0.00000
|83
|2008.01.03 19:17
|close
|44
|0.10
|1.47537
|0.00000
|0.00000
|11.10
|10440.25
|84
|2008.01.03 19:39
|buy
|46
|0.10
|1.47576
|0.00000
|0.00000
|85
|2008.01.03 19:52
|buy
|47
|0.10
|1.47606
|0.00000
|0.00000
|86
|2008.01.04 14:30
|close
|45
|0.10
|1.47654
|0.00000
|0.00000
|11.73
|10451.98
|87
|2008.01.04 14:30
|close
|25
|0.10
|1.47654
|0.00000
|0.00000
|14.73
|10466.71
|88
|2008.01.04 14:30
|close
|46
|0.10
|1.47702
|0.00000
|0.00000
|12.53
|10479.24
|89
|2008.01.04 14:30
|close
|47
|0.10
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|14.33
|10493.57
|90
|2008.01.04 14:30
|close
|24
|0.10
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|14.33
|10507.90
|91
|2008.01.04 14:30
|close
|23
|0.10
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|12.33
|10520.23
|92
|2008.01.04 14:30
|close
|22
|0.10
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|11.33
|10531.56
|93
|2008.01.04 14:31
|close
|21
|0.10
|1.47820
|0.00000
|0.00000
|12.33
|10543.89
|94
|2008.01.04 14:31
|close
|20
|0.10
|1.47869
|0.00000
|0.00000
|11.23
|10555.12
|95
|2008.01.15 16:21
|buy
|48
|0.11
|1.48856
|0.00000
|0.00000
|96
|2008.01.15 16:46
|buy
|49
|0.11
|1.48716
|0.00000
|0.00000
|97
|2008.01.15 17:07
|buy
|50
|0.11
|1.48576
|0.00000
|0.00000
|98
|2008.01.15 17:16
|buy
|51
|0.11
|1.48596
|0.00000
|0.00000
|99
|2008.01.15 17:39
|buy
|52
|0.11
|1.48366
|0.00000
|0.00000
|100
|2008.01.15 17:45
|buy
|53
|0.11
|1.48436
|0.00000
|0.00000
|101
|2008.01.15 18:01
|buy
|54
|0.11
|1.48396
|0.00000
|0.00000
|102
|2008.01.15 18:04
|close
|52
|0.11
|1.48480
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10567.66
|103
|2008.01.15 18:15
|buy
|55
|0.11
|1.48486
|0.00000
|0.00000
|104
|2008.01.15 18:19
|close
|54
|0.11
|1.48510
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10580.20
|105
|2008.01.15 18:37
|buy
|56
|0.11
|1.48466
|0.00000
|0.00000
|106
|2008.01.15 18:53
|buy
|57
|0.11
|1.48466
|0.00000
|0.00000
|107
|2008.01.15 19:04
|buy
|58
|0.11
|1.48436
|0.00000
|0.00000
|108
|2008.01.15 19:30
|buy
|59
|0.11
|1.48386
|0.00000
|0.00000
|109
|2008.01.15 19:50
|buy
|60
|0.11
|1.48426
|0.00000
|0.00000
|110
|2008.01.16 04:36
|close
|59
|0.11
|1.48498
|0.00000
|0.00000
|12.24
|10592.44
|111
|2008.01.16 04:52
|close
|60
|0.11
|1.48547
|0.00000
|0.00000
|13.23
|10605.68
|112
|2008.01.16 04:52
|close
|58
|0.11
|1.48547
|0.00000
|0.00000
|12.13
|10617.81
|113
|2008.01.16 04:52
|close
|53
|0.11
|1.48547
|0.00000
|0.00000
|12.13
|10629.94
|114
|2008.01.16 04:52
|close
|57
|0.11
|1.48580
|0.00000
|0.00000
|12.46
|10642.41
|115
|2008.01.16 04:52
|close
|56
|0.11
|1.48580
|0.00000
|0.00000
|12.46
|10654.87
|116
|2008.01.30 20:21
|close
|55
|0.11
|1.48607
|0.00000
|0.00000
|12.16
|10667.02
|117
|2008.01.30 20:24
|close
|50
|0.11
|1.48701
|0.00000
|0.00000
|12.60
|10679.62
|118
|2008.01.30 20:24
|close
|51
|0.11
|1.48720
|0.00000
|0.00000
|12.49
|10692.10
|119
|2008.01.30 20:43
|close
|49
|0.11
|1.48827
|0.00000
|0.00000
|11.06
|10703.16
|120
|2008.01.30 20:59
|close
|48
|0.11
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|11.39
|10714.54
|121
|2008.01.31 00:01
|buy
|61
|0.11
|1.48576
|0.00000
|0.00000
|122
|2008.01.31 00:16
|buy
|62
|0.11
|1.48586
|0.00000
|0.00000
|123
|2008.01.31 00:34
|buy
|63
|0.11
|1.48406
|0.00000
|0.00000
|124
|2008.01.31 00:58
|buy
|64
|0.11
|1.48266
|0.00000
|0.00000
|125
|2008.01.31 01:04
|buy
|65
|0.11
|1.48296
|0.00000
|0.00000
|126
|2008.01.31 01:24
|buy
|66
|0.11
|1.48346
|0.00000
|0.00000
|127
|2008.01.31 01:38
|buy
|67
|0.11
|1.48376
|0.00000
|0.00000
|128
|2008.01.31 01:52
|buy
|68
|0.11
|1.48356
|0.00000
|0.00000
|129
|2008.01.31 01:53
|close
|64
|0.11
|1.48377
|0.00000
|0.00000
|12.21
|10726.75
|130
|2008.01.31 02:01
|buy
|69
|0.11
|1.48326
|0.00000
|0.00000
|131
|2008.01.31 02:07
|close
|65
|0.11
|1.48410
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10739.29
|132
|2008.01.31 02:10
|close
|69
|0.11
|1.48438
|0.00000
|0.00000
|12.32
|10751.61
|133
|2008.01.31 02:10
|close
|66
|0.11
|1.48460
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10764.15
|134
|2008.01.31 02:11
|close
|68
|0.11
|1.48470
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10776.69
|135
|2008.01.31 02:24
|buy
|70
|0.11
|1.48466
|0.00000
|0.00000
|136
|2008.01.31 02:30
|buy
|71
|0.11
|1.48456
|0.00000
|0.00000
|137
|2008.01.31 02:36
|close
|67
|0.11
|1.48487
|0.00000
|0.00000
|12.21
|10788.90
|138
|2008.01.31 02:59
|buy
|72
|0.11
|1.48456
|0.00000
|0.00000
|139
|2008.01.31 03:00
|buy
|73
|0.11
|1.48466
|0.00000
|0.00000
|140
|2008.01.31 03:22
|buy
|74
|0.11
|1.48356
|0.00000
|0.00000
|141
|2008.01.31 03:51
|buy
|75
|0.11
|1.48386
|0.00000
|0.00000
|142
|2008.01.31 05:32
|close
|74
|0.11
|1.48470
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10801.44
|143
|2008.01.31 06:14
|close
|75
|0.11
|1.48500
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10813.98
|144
|2008.01.31 06:16
|close
|63
|0.11
|1.48518
|0.00000
|0.00000
|12.32
|10826.30
|145
|2008.01.31 06:17
|close
|73
|0.11
|1.48581
|0.00000
|0.00000
|12.65
|10838.95
|146
|2008.01.31 06:17
|close
|72
|0.11
|1.48581
|0.00000
|0.00000
|13.75
|10852.70
|147
|2008.01.31 06:17
|close
|71
|0.11
|1.48581
|0.00000
|0.00000
|13.75
|10866.45
|148
|2008.01.31 06:17
|close
|70
|0.11
|1.48581
|0.00000
|0.00000
|12.65
|10879.10
|149
|2008.01.31 06:21
|close
|62
|0.11
|1.48700
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10891.64
|150
|2008.01.31 06:21
|close
|61
|0.11
|1.48700
|0.00000
|0.00000
|13.64
|10905.28
|151
|2008.01.31 08:02
|buy
|76
|0.11
|1.48886
|0.00000
|0.00000
|152
|2008.01.31 08:15
|buy
|77
|0.11
|1.48756
|0.00000
|0.00000
|153
|2008.01.31 08:35
|buy
|78
|0.11
|1.48596
|0.00000
|0.00000
|154
|2008.01.31 08:49
|buy
|79
|0.11
|1.48636
|0.00000
|0.00000
|155
|2008.01.31 09:06
|buy
|80
|0.11
|1.48526
|0.00000
|0.00000
|156
|2008.01.31 09:24
|buy
|81
|0.11
|1.48396
|0.00000
|0.00000
|157
|2008.01.31 09:44
|buy
|82
|0.11
|1.48366
|0.00000
|0.00000
|158
|2008.01.31 09:56
|buy
|83
|0.11
|1.48236
|0.00000
|0.00000
|159
|2008.01.31 10:00
|buy
|84
|0.11
|1.48266
|0.00000
|0.00000
|160
|2008.01.31 10:03
|close
|83
|0.11
|1.48350
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10917.82
|161
|2008.01.31 10:04
|close
|84
|0.11
|1.48384
|0.00000
|0.00000
|12.98
|10930.80
|162
|2008.01.31 10:15
|buy
|85
|0.11
|1.48426
|0.00000
|0.00000
|163
|2008.01.31 10:43
|buy
|86
|0.11
|1.48346
|0.00000
|0.00000
|164
|2008.01.31 10:48
|buy
|87
|0.11
|1.48356
|0.00000
|0.00000
|165
|2008.01.31 11:00
|buy
|88
|0.11
|1.48426
|0.00000
|0.00000
|166
|2008.01.31 11:16
|buy
|89
|0.11
|1.48436
|0.00000
|0.00000
|167
|2008.01.31 11:21
|close
|86
|0.11
|1.48461
|0.00000
|0.00000
|12.65
|10943.45
|168
|2008.01.31 11:21
|close
|87
|0.11
|1.48470
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10955.99
|169
|2008.01.31 11:22
|close
|82
|0.11
|1.48480
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10968.53
|170
|2008.01.31 11:22
|close
|81
|0.11
|1.48510
|0.00000
|0.00000
|12.54
|10981.07
|171
|2008.01.31 11:26
|close
|88
|0.11
|1.48538
|0.00000
|0.00000
|12.32
|10993.39
|172
|2008.01.31 11:26
|close
|85
|0.11
|1.48538
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11005.71
|173
|2008.01.31 11:27
|close
|89
|0.11
|1.48547
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11017.92
|174
|2008.01.31 11:30
|close
|80
|0.11
|1.48638
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11030.24
|175
|2008.01.31 11:31
|buy
|90
|0.11
|1.48636
|0.00000
|0.00000
|176
|2008.01.31 11:45
|buy
|91
|0.11
|1.48626
|0.00000
|0.00000
|177
|2008.01.31 12:16
|close
|78
|0.11
|1.48710
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11042.78
|178
|2008.01.31 12:18
|close
|91
|0.11
|1.48739
|0.00000
|0.00000
|12.43
|11055.21
|179
|2008.01.31 12:18
|close
|90
|0.11
|1.48747
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11067.42
|180
|2008.01.31 12:18
|close
|79
|0.11
|1.48747
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11079.63
|181
|2008.01.31 14:31
|close
|77
|0.11
|1.48867
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11091.84
|182
|2008.02.01 12:59
|close
|76
|0.11
|1.49003
|0.00000
|0.00000
|12.79
|11104.64
|183
|2008.02.01 16:00
|buy
|92
|0.11
|1.48426
|0.00000
|0.00000
|184
|2008.02.01 16:15
|buy
|93
|0.11
|1.48076
|0.00000
|0.00000
|185
|2008.02.01 16:19
|close
|93
|0.11
|1.48190
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11117.18
|186
|2008.02.01 16:30
|buy
|94
|0.11
|1.48276
|0.00000
|0.00000
|187
|2008.02.01 16:55
|buy
|95
|0.11
|1.48226
|0.00000
|0.00000
|188
|2008.02.01 17:01
|buy
|96
|0.11
|1.48216
|0.00000
|0.00000
|189
|2008.02.01 17:08
|close
|96
|0.11
|1.48330
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11129.72
|190
|2008.02.01 17:09
|close
|95
|0.11
|1.48352
|0.00000
|0.00000
|13.86
|11143.58
|191
|2008.02.01 17:09
|close
|94
|0.11
|1.48390
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11156.12
|192
|2008.02.01 17:20
|buy
|97
|0.11
|1.48416
|0.00000
|0.00000
|193
|2008.02.01 17:26
|close
|97
|0.11
|1.48528
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11168.44
|194
|2008.02.01 17:26
|close
|92
|0.11
|1.48540
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11180.98
|195
|2008.02.01 17:41
|buy
|98
|0.11
|1.48456
|0.00000
|0.00000
|196
|2008.02.01 17:54
|buy
|99
|0.11
|1.48436
|0.00000
|0.00000
|197
|2008.02.01 18:00
|buy
|100
|0.11
|1.48496
|0.00000
|0.00000
|198
|2008.02.01 18:24
|buy
|101
|0.11
|1.48306
|0.00000
|0.00000
|199
|2008.02.01 18:36
|buy
|102
|0.11
|1.48276
|0.00000
|0.00000
|200
|2008.02.01 18:54
|buy
|103
|0.11
|1.48116
|0.00000
|0.00000
|201
|2008.02.01 19:07
|buy
|104
|0.11
|1.48086
|0.00000
|0.00000
|202
|2008.02.01 19:19
|buy
|105
|0.11
|1.48176
|0.00000
|0.00000
|203
|2008.02.01 19:20
|close
|104
|0.11
|1.48201
|0.00000
|0.00000
|12.65
|11193.63
|204
|2008.02.01 19:20
|close
|103
|0.11
|1.48234
|0.00000
|0.00000
|12.98
|11206.61
|205
|2008.02.01 19:46
|buy
|106
|0.11
|1.48176
|0.00000
|0.00000
|206
|2008.02.04 08:06
|close
|106
|0.11
|1.48288
|0.00000
|0.00000
|12.24
|11218.85
|207
|2008.02.04 08:06
|close
|105
|0.11
|1.48288
|0.00000
|0.00000
|12.24
|11231.09
|208
|2008.02.04 08:09
|close
|102
|0.11
|1.48394
|0.00000
|0.00000
|12.90
|11244.00
|209
|2008.02.04 09:08
|close
|101
|0.11
|1.48420
|0.00000
|0.00000
|12.46
|11256.46
|210
|2008.02.22 12:00
|buy
|107
|0.11
|1.48366
|0.00000
|0.00000
|211
|2008.02.22 12:28
|buy
|108
|0.11
|1.48356
|0.00000
|0.00000
|212
|2008.02.22 12:30
|buy
|109
|0.11
|1.48356
|0.00000
|0.00000
|213
|2008.02.22 12:49
|buy
|110
|0.11
|1.48366
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.02.22 13:05
|buy
|111
|0.11
|1.48346
|0.00000
|0.00000
|215
|2008.02.22 13:19
|buy
|112
|0.11
|1.48276
|0.00000
|0.00000
|216
|2008.02.22 13:38
|buy
|113
|0.11
|1.48276
|0.00000
|0.00000
|217
|2008.02.22 13:54
|buy
|114
|0.11
|1.48336
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.02.22 14:01
|buy
|115
|0.11
|1.48376
|0.00000
|0.00000
|219
|2008.02.22 14:03
|close
|113
|0.11
|1.48390
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11269.00
|220
|2008.02.22 14:03
|close
|112
|0.11
|1.48390
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11281.54
|221
|2008.02.22 14:08
|close
|114
|0.11
|1.48448
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11293.86
|222
|2008.02.22 14:08
|close
|111
|0.11
|1.48463
|0.00000
|0.00000
|12.87
|11306.73
|223
|2008.02.22 14:08
|close
|109
|0.11
|1.48470
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11319.27
|224
|2008.02.22 14:08
|close
|108
|0.11
|1.48470
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11331.81
|225
|2008.02.22 14:09
|close
|110
|0.11
|1.48477
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11344.02
|226
|2008.02.22 14:09
|close
|107
|0.11
|1.48477
|0.00000
|0.00000
|12.21
|11356.23
|227
|2008.02.22 14:09
|close
|115
|0.11
|1.48518
|0.00000
|0.00000
|15.62
|11371.85
|228
|2008.02.22 14:09
|close
|99
|0.11
|1.48559
|0.00000
|0.00000
|11.91
|11383.76
|229
|2008.02.22 14:09
|close
|98
|0.11
|1.48573
|0.00000
|0.00000
|11.25
|11395.01
|230
|2008.02.22 14:20
|buy
|116
|0.11
|1.48436
|0.00000
|0.00000
|231
|2008.02.22 14:40
|buy
|117
|0.11
|1.48446
|0.00000
|0.00000
|232
|2008.02.22 14:48
|buy
|118
|0.11
|1.48396
|0.00000
|0.00000
|233
|2008.02.22 15:08
|buy
|119
|0.11
|1.48376
|0.00000
|0.00000
|234
|2008.02.22 15:10
|close
|119
|0.11
|1.48488
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11407.33
|235
|2008.02.22 15:11
|close
|118
|0.11
|1.48508
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11419.65
|236
|2008.02.22 15:12
|close
|116
|0.11
|1.48549
|0.00000
|0.00000
|12.43
|11432.08
|237
|2008.02.22 15:12
|close
|117
|0.11
|1.48558
|0.00000
|0.00000
|12.32
|11444.40
|238
|2008.02.22 15:13
|close
|100
|0.11
|1.48610
|0.00000
|0.00000
|10.92
|11455.33
|239
|2008.02.22 15:35
|buy
|120
|0.11
|1.48456
|0.00000
|0.00000
|240
|2008.02.22 15:45
|buy
|121
|0.11
|1.48466
|0.00000
|0.00000
|241
|2008.02.22 16:10
|buy
|122
|0.11
|1.48326
|0.00000
|0.00000
|242
|2008.02.22 16:28
|buy
|123
|0.11
|1.48186
|0.00000
|0.00000
|243
|2008.02.22 16:47
|buy
|124
|0.11
|1.48046
|0.00000
|0.00000
|244
|2008.02.22 16:53
|close
|124
|0.11
|1.48160
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11467.87
|245
|2008.02.22 17:01
|buy
|125
|0.11
|1.48176
|0.00000
|0.00000
|246
|2008.02.22 17:17
|buy
|126
|0.11
|1.48256
|0.00000
|0.00000
|247
|2008.02.22 17:20
|close
|125
|0.11
|1.48293
|0.00000
|0.00000
|12.87
|11480.74
|248
|2008.02.22 17:20
|close
|123
|0.11
|1.48306
|0.00000
|0.00000
|13.20
|11493.94
|249
|2008.02.22 17:36
|buy
|127
|0.11
|1.48266
|0.00000
|0.00000
|250
|2008.02.22 17:51
|buy
|128
|0.11
|1.48216
|0.00000
|0.00000
|251
|2008.02.22 18:00
|buy
|129
|0.11
|1.48246
|0.00000
|0.00000
|252
|2008.02.22 18:19
|buy
|130
|0.11
|1.48316
|0.00000
|0.00000
|253
|2008.02.22 18:34
|buy
|131
|0.11
|1.48256
|0.00000
|0.00000
|254
|2008.02.22 18:47
|buy
|132
|0.11
|1.48306
|0.00000
|0.00000
|255
|2008.02.22 18:56
|close
|128
|0.11
|1.48340
|0.00000
|0.00000
|13.64
|11507.58
|256
|2008.02.22 19:16
|buy
|133
|0.12
|1.48216
|0.00000
|0.00000
|257
|2008.02.22 19:53
|buy
|134
|0.12
|1.48216
|0.00000
|0.00000
|258
|2008.02.22 21:35
|close
|134
|0.12
|1.48329
|0.00000
|0.00000
|13.56
|11521.14
|259
|2008.02.22 21:35
|close
|133
|0.12
|1.48329
|0.00000
|0.00000
|13.56
|11534.70
|260
|2008.02.22 21:35
|close
|129
|0.11
|1.48360
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11547.24
|261
|2008.02.22 21:35
|close
|131
|0.11
|1.48370
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11559.78
|262
|2008.02.22 21:35
|close
|126
|0.11
|1.48370
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11572.32
|263
|2008.02.22 22:32
|close
|127
|0.11
|1.48380
|0.00000
|0.00000
|12.54
|11584.86
|264
|2008.02.25 15:22
|close
|132
|0.11
|1.48418
|0.00000
|0.00000
|12.24
|11597.10
|265
|2008.02.25 15:22
|close
|130
|0.11
|1.48428
|0.00000
|0.00000
|12.24
|11609.34
|266
|2008.02.26 10:15
|close
|122
|0.11
|1.48442
|0.00000
|0.00000
|12.61
|11621.95
|267
|2008.02.26 10:36
|close
|120
|0.11
|1.48573
|0.00000
|0.00000
|12.72
|11634.67
|268
|2008.02.26 10:36
|close
|121
|0.11
|1.48588
|0.00000
|0.00000
|13.27
|11647.93
|269
|2008.02.27 00:01
|buy
|135
|0.12
|1.50116
|0.00000
|0.00000
|270
|2008.02.27 00:18
|buy
|136
|0.12
|1.50136
|0.00000
|0.00000
|271
|2008.02.27 00:44
|buy
|137
|0.12
|1.50046
|0.00000
|0.00000
|272
|2008.02.27 00:45
|buy
|138
|0.12
|1.50036
|0.00000
|0.00000
|273
|2008.02.27 01:00
|buy
|139
|0.12
|1.49966
|0.00000
|0.00000
|274
|2008.02.27 01:24
|buy
|140
|0.12
|1.49886
|0.00000
|0.00000
|275
|2008.02.27 01:37
|buy
|141
|0.12
|1.49916
|0.00000
|0.00000
|276
|2008.02.27 01:50
|buy
|142
|0.12
|1.49956
|0.00000
|0.00000
|277
|2008.02.27 02:03
|buy
|143
|0.12
|1.49906
|0.00000
|0.00000
|278
|2008.02.27 02:15
|buy
|144
|0.12
|1.49916
|0.00000
|0.00000
|279
|2008.02.27 02:39
|buy
|145
|0.12
|1.49906
|0.00000
|0.00000
|280
|2008.02.27 02:50
|buy
|146
|0.12
|1.49916
|0.00000
|0.00000
|281
|2008.02.27 03:04
|buy
|147
|0.12
|1.49896
|0.00000
|0.00000
|282
|2008.02.27 03:15
|buy
|148
|0.12
|1.49876
|0.00000
|0.00000
|283
|2008.02.27 03:32
|buy
|149
|0.12
|1.49896
|0.00000
|0.00000
|284
|2008.02.27 03:45
|buy
|150
|0.12
|1.49886
|0.00000
|0.00000
|285
|2008.02.27 04:08
|close
|148
|0.12
|1.49990
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11661.61
|286
|2008.02.27 04:08
|close
|150
|0.12
|1.50002
|0.00000
|0.00000
|13.92
|11675.53
|287
|2008.02.27 04:08
|close
|140
|0.12
|1.50002
|0.00000
|0.00000
|13.92
|11689.45
|288
|2008.02.27 04:08
|close
|149
|0.12
|1.50013
|0.00000
|0.00000
|14.04
|11703.49
|289
|2008.02.27 04:08
|close
|147
|0.12
|1.50013
|0.00000
|0.00000
|14.04
|11717.53
|290
|2008.02.27 04:08
|close
|145
|0.12
|1.50020
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11731.21
|291
|2008.02.27 04:08
|close
|143
|0.12
|1.50020
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11744.89
|292
|2008.02.27 04:08
|close
|146
|0.12
|1.50031
|0.00000
|0.00000
|13.80
|11758.69
|293
|2008.02.27 04:08
|close
|144
|0.12
|1.50031
|0.00000
|0.00000
|13.80
|11772.49
|294
|2008.02.27 04:08
|close
|141
|0.12
|1.50031
|0.00000
|0.00000
|13.80
|11786.29
|295
|2008.02.27 04:10
|close
|142
|0.12
|1.50068
|0.00000
|0.00000
|13.44
|11799.73
|296
|2008.02.27 04:17
|close
|139
|0.12
|1.50080
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11813.41
|297
|2008.02.27 07:40
|close
|138
|0.12
|1.50151
|0.00000
|0.00000
|13.80
|11827.21
|298
|2008.02.27 07:40
|close
|137
|0.12
|1.50164
|0.00000
|0.00000
|14.16
|11841.37
|299
|2008.02.27 07:46
|close
|135
|0.12
|1.50238
|0.00000
|0.00000
|14.64
|11856.01
|300
|2008.02.27 07:46
|close
|136
|0.12
|1.50255
|0.00000
|0.00000
|14.28
|11870.29
|301
|2008.02.27 12:07
|buy
|151
|0.12
|1.50426
|0.00000
|0.00000
|302
|2008.02.27 12:17
|buy
|152
|0.12
|1.50406
|0.00000
|0.00000
|303
|2008.02.27 12:30
|buy
|153
|0.12
|1.50356
|0.00000
|0.00000
|304
|2008.02.27 12:48
|buy
|154
|0.12
|1.50376
|0.00000
|0.00000
|305
|2008.02.27 13:00
|close
|153
|0.12
|1.50467
|0.00000
|0.00000
|13.32
|11883.61
|306
|2008.02.27 13:01
|close
|154
|0.12
|1.50490
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11897.29
|307
|2008.02.27 13:01
|buy
|155
|0.12
|1.50506
|0.00000
|0.00000
|308
|2008.02.27 13:03
|close
|152
|0.12
|1.50521
|0.00000
|0.00000
|13.80
|11911.09
|309
|2008.02.27 13:03
|close
|151
|0.12
|1.50537
|0.00000
|0.00000
|13.32
|11924.41
|310
|2008.02.27 13:19
|buy
|156
|0.12
|1.50486
|0.00000
|0.00000
|311
|2008.02.27 13:35
|buy
|157
|0.12
|1.50446
|0.00000
|0.00000
|312
|2008.02.27 13:53
|buy
|158
|0.12
|1.50406
|0.00000
|0.00000
|313
|2008.02.27 14:07
|buy
|159
|0.12
|1.50466
|0.00000
|0.00000
|314
|2008.02.27 14:22
|buy
|160
|0.12
|1.50476
|0.00000
|0.00000
|315
|2008.02.27 14:30
|close
|158
|0.12
|1.50529
|0.00000
|0.00000
|14.76
|11939.17
|316
|2008.02.27 14:30
|close
|157
|0.12
|1.50565
|0.00000
|0.00000
|14.28
|11953.45
|317
|2008.02.27 14:30
|close
|159
|0.12
|1.50584
|0.00000
|0.00000
|14.16
|11967.61
|318
|2008.02.27 14:30
|close
|160
|0.12
|1.50600
|0.00000
|0.00000
|14.88
|11982.49
|319
|2008.02.27 14:30
|close
|156
|0.12
|1.50600
|0.00000
|0.00000
|13.68
|11996.17
|320
|2008.02.27 14:31
|buy
|161
|0.12
|1.50616
|0.00000
|0.00000
|321
|2008.02.27 14:54
|buy
|162
|0.12
|1.50266
|0.00000
|0.00000
|322
|2008.02.27 15:01
|close
|162
|0.12
|1.50380
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12009.85
|323
|2008.02.27 15:02
|buy
|163
|0.12
|1.50366
|0.00000
|0.00000
|324
|2008.02.27 15:10
|close
|163
|0.12
|1.50480
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12023.53
|325
|2008.02.27 15:23
|buy
|164
|0.12
|1.50566
|0.00000
|0.00000
|326
|2008.02.27 15:23
|close
|155
|0.12
|1.50620
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12037.21
|327
|2008.02.27 15:30
|close
|164
|0.12
|1.50678
|0.00000
|0.00000
|13.44
|12050.65
|328
|2008.02.27 15:31
|buy
|165
|0.12
|1.50716
|0.00000
|0.00000
|329
|2008.02.27 15:35
|close
|161
|0.12
|1.50740
|0.00000
|0.00000
|14.88
|12065.53
|330
|2008.02.27 15:36
|close
|165
|0.12
|1.50830
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12079.21
|331
|2008.02.27 15:48
|buy
|166
|0.12
|1.50836
|0.00000
|0.00000
|332
|2008.02.27 16:00
|close
|166
|0.12
|1.50951
|0.00000
|0.00000
|13.80
|12093.01
|333
|2008.02.27 16:01
|buy
|167
|0.12
|1.51036
|0.00000
|0.00000
|334
|2008.02.27 16:19
|buy
|168
|0.12
|1.50856
|0.00000
|0.00000
|335
|2008.02.27 16:30
|buy
|169
|0.12
|1.50866
|0.00000
|0.00000
|336
|2008.02.27 16:34
|close
|168
|0.12
|1.50969
|0.00000
|0.00000
|13.56
|12106.57
|337
|2008.02.27 16:34
|close
|169
|0.12
|1.50980
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12120.25
|338
|2008.02.27 16:52
|buy
|170
|0.12
|1.50896
|0.00000
|0.00000
|339
|2008.02.27 16:53
|close
|170
|0.12
|1.51017
|0.00000
|0.00000
|14.52
|12134.77
|340
|2008.02.27 17:00
|buy
|171
|0.12
|1.51006
|0.00000
|0.00000
|341
|2008.02.27 17:04
|close
|171
|0.12
|1.51131
|0.00000
|0.00000
|15.00
|12149.77
|342
|2008.02.27 17:04
|close
|167
|0.12
|1.51149
|0.00000
|0.00000
|13.56
|12163.33
|343
|2008.02.27 17:19
|buy
|172
|0.12
|1.51166
|0.00000
|0.00000
|344
|2008.02.27 17:20
|close
|172
|0.12
|1.51279
|0.00000
|0.00000
|13.56
|12176.89
|345
|2008.02.27 17:33
|buy
|173
|0.12
|1.51306
|0.00000
|0.00000
|346
|2008.02.27 17:38
|close
|173
|0.12
|1.51420
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12190.57
|347
|2008.02.27 17:45
|buy
|174
|0.12
|1.51326
|0.00000
|0.00000
|348
|2008.02.27 18:17
|buy
|175
|0.12
|1.51276
|0.00000
|0.00000
|349
|2008.02.27 18:41
|buy
|176
|0.12
|1.51256
|0.00000
|0.00000
|350
|2008.02.27 18:45
|buy
|177
|0.12
|1.51266
|0.00000
|0.00000
|351
|2008.02.27 19:06
|buy
|178
|0.12
|1.51256
|0.00000
|0.00000
|352
|2008.02.27 19:15
|buy
|179
|0.12
|1.51326
|0.00000
|0.00000
|353
|2008.02.27 19:36
|buy
|180
|0.12
|1.51176
|0.00000
|0.00000
|354
|2008.02.27 19:53
|buy
|181
|0.12
|1.51136
|0.00000
|0.00000
|355
|2008.02.27 20:10
|buy
|182
|0.12
|1.51096
|0.00000
|0.00000
|356
|2008.02.27 20:16
|buy
|183
|0.12
|1.51036
|0.00000
|0.00000
|357
|2008.02.27 20:34
|buy
|184
|0.12
|1.51086
|0.00000
|0.00000
|358
|2008.02.27 20:52
|buy
|185
|0.12
|1.51106
|0.00000
|0.00000
|359
|2008.02.27 20:53
|close
|183
|0.12
|1.51150
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12204.25
|360
|2008.02.27 21:00
|buy
|186
|0.12
|1.51196
|0.00000
|0.00000
|361
|2008.02.27 21:00
|close
|184
|0.12
|1.51215
|0.00000
|0.00000
|15.48
|12219.73
|362
|2008.02.27 21:00
|close
|182
|0.12
|1.51215
|0.00000
|0.00000
|14.28
|12234.01
|363
|2008.02.27 21:00
|close
|185
|0.12
|1.51220
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12247.69
|364
|2008.02.27 21:18
|buy
|187
|0.12
|1.51176
|0.00000
|0.00000
|365
|2008.02.27 21:28
|close
|181
|0.12
|1.51250
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12261.37
|366
|2008.02.27 21:31
|buy
|188
|0.12
|1.51256
|0.00000
|0.00000
|367
|2008.02.27 21:38
|close
|187
|0.12
|1.51290
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12275.05
|368
|2008.02.27 21:38
|close
|180
|0.12
|1.51290
|0.00000
|0.00000
|13.68
|12288.73
|369
|2008.02.27 21:39
|close
|186
|0.12
|1.51312
|0.00000
|0.00000
|13.92
|12302.65
|370
|2008.02.27 21:50
|close
|188
|0.12
|1.51367
|0.00000
|0.00000
|13.32
|12315.97
|371
|2008.02.27 21:50
|close
|178
|0.12
|1.51367
|0.00000
|0.00000
|13.32
|12329.29
|372
|2008.02.27 21:50
|close
|176
|0.12
|1.51367
|0.00000
|0.00000
|13.32
|12342.61
|373
|2008.02.27 21:52
|buy
|189
|0.12
|1.51376
|0.00000
|0.00000
|374
|2008.02.27 22:05
|buy
|190
|0.12
|1.51346
|0.00000
|0.00000
|375
|2008.02.27 22:33
|buy
|191
|0.12
|1.51176
|0.00000
|0.00000
|376
|2008.02.27 23:17
|buy
|192
|0.12
|1.51186
|0.00000
|0.00000
|377
|2008.02.27 23:53
|buy
|193
|0.12
|1.51176
|0.00000
|0.00000
|378
|2008.02.28 14:30
|close
|193
|0.12
|1.51295
|0.00000
|0.00000
|14.03
|12356.64
|379
|2008.02.28 14:30
|close
|191
|0.12
|1.51295
|0.00000
|0.00000
|14.03
|12370.67
|380
|2008.02.28 14:30
|close
|192
|0.12
|1.51302
|0.00000
|0.00000
|13.67
|12384.34
|381
|2008.02.28 14:30
|close
|177
|0.12
|1.51391
|0.00000
|0.00000
|14.75
|12399.08
|382
|2008.02.28 14:30
|close
|175
|0.12
|1.51391
|0.00000
|0.00000
|13.55
|12412.63
|383
|2008.02.28 14:32
|close
|179
|0.12
|1.51439
|0.00000
|0.00000
|13.31
|12425.94
|384
|2008.02.28 14:32
|close
|174
|0.12
|1.51439
|0.00000
|0.00000
|13.31
|12439.25
|385
|2008.02.28 15:24
|close
|190
|0.12
|1.51460
|0.00000
|0.00000
|13.43
|12452.68
|386
|2008.02.28 15:24
|close
|189
|0.12
|1.51490
|0.00000
|0.00000
|13.43
|12466.10
|387
|2008.02.28 16:01
|buy
|194
|0.12
|1.51366
|0.00000
|0.00000
|388
|2008.02.28 16:15
|buy
|195
|0.12
|1.51286
|0.00000
|0.00000
|389
|2008.02.28 16:36
|buy
|196
|0.12
|1.51326
|0.00000
|0.00000
|390
|2008.02.28 16:45
|buy
|197
|0.12
|1.51376
|0.00000
|0.00000
|391
|2008.02.28 16:46
|close
|195
|0.12
|1.51405
|0.00000
|0.00000
|14.28
|12480.38
|392
|2008.02.28 16:46
|close
|196
|0.12
|1.51441
|0.00000
|0.00000
|13.80
|12494.18
|393
|2008.02.28 16:46
|close
|194
|0.12
|1.51481
|0.00000
|0.00000
|13.80
|12507.98
|394
|2008.02.28 16:46
|close
|197
|0.12
|1.51495
|0.00000
|0.00000
|14.28
|12522.26
|395
|2008.02.28 17:00
|buy
|198
|0.13
|1.51806
|0.00000
|0.00000
|396
|2008.02.28 17:03
|close
|198
|0.13
|1.51920
|0.00000
|0.00000
|14.82
|12537.08
|397
|2008.02.28 17:23
|buy
|199
|0.13
|1.51856
|0.00000
|0.00000
|398
|2008.02.28 17:30
|buy
|200
|0.13
|1.51816
|0.00000
|0.00000
|399
|2008.02.28 17:57
|buy
|201
|0.13
|1.51776
|0.00000
|0.00000
|400
|2008.02.28 18:05
|buy
|202
|0.13
|1.51746
|0.00000
|0.00000
|401
|2008.02.28 18:07
|close
|202
|0.13
|1.51860
|0.00000
|0.00000
|14.82
|12551.90
|402
|2008.02.28 18:08
|close
|201
|0.13
|1.51888
|0.00000
|0.00000
|14.56
|12566.46
|403
|2008.02.28 18:09
|close
|200
|0.13
|1.51930
|0.00000
|0.00000
|14.82
|12581.28
|404
|2008.02.28 18:12
|close
|199
|0.13
|1.51968
|0.00000
|0.00000
|14.56
|12595.84
|405
|2008.02.28 18:19
|buy
|203
|0.13
|1.52066
|0.00000
|0.00000
|406
|2008.02.28 18:58
|buy
|204
|0.13
|1.51996
|0.00000
|0.00000
|407
|2008.02.28 18:59
|close
|204
|0.13
|1.52122
|0.00000
|0.00000
|16.38
|12612.22
|408
|2008.02.28 18:59
|close
|203
|0.13
|1.52188
|0.00000
|0.00000
|15.86
|12628.08
|409
|2008.02.28 19:00
|buy
|205
|0.13
|1.52226
|0.00000
|0.00000
|410
|2008.02.28 19:19
|buy
|206
|0.13
|1.52206
|0.00000
|0.00000
|411
|2008.02.28 19:46
|buy
|207
|0.13
|1.52206
|0.00000
|0.00000
|412
|2008.02.28 20:01
|buy
|208
|0.13
|1.52206
|0.00000
|0.00000
|413
|2008.02.28 20:20
|buy
|209
|0.13
|1.52156
|0.00000
|0.00000
|414
|2008.02.28 20:32
|buy
|210
|0.13
|1.52096
|0.00000
|0.00000
|415
|2008.02.28 20:45
|buy
|211
|0.13
|1.52126
|0.00000
|0.00000
|416
|2008.02.28 20:47
|close
|210
|0.13
|1.52225
|0.00000
|0.00000
|16.77
|12644.85
|417
|2008.02.28 20:47
|close
|211
|0.13
|1.52241
|0.00000
|0.00000
|14.95
|12659.80
|418
|2008.02.28 20:47
|close
|209
|0.13
|1.52268
|0.00000
|0.00000
|14.56
|12674.36
|419
|2008.02.28 21:06
|buy
|212
|0.13
|1.52136
|0.00000
|0.00000
|420
|2008.02.28 21:16
|buy
|213
|0.13
|1.52216
|0.00000
|0.00000
|421
|2008.02.28 21:41
|buy
|214
|0.13
|1.52146
|0.00000
|0.00000
|422
|2008.02.28 21:45
|buy
|215
|0.13
|1.52136
|0.00000
|0.00000
|423
|2008.02.28 22:06
|buy
|216
|0.13
|1.52186
|0.00000
|0.00000
|424
|2008.02.28 22:15
|buy
|217
|0.13
|1.52176
|0.00000
|0.00000
|425
|2008.02.28 22:56
|buy
|218
|0.13
|1.52006
|0.00000
|0.00000
|426
|2008.02.28 23:12
|buy
|219
|0.13
|1.51986
|0.00000
|0.00000
|427
|2008.02.28 23:15
|buy
|220
|0.13
|1.51996
|0.00000
|0.00000
|428
|2008.02.28 23:39
|buy
|221
|0.13
|1.51896
|0.00000
|0.00000
|429
|2008.02.28 23:49
|buy
|222
|0.13
|1.51896
|0.00000
|0.00000
|430
|2008.02.29 00:47
|close
|222
|0.13
|1.52015
|0.00000
|0.00000
|15.38
|12689.74
|431
|2008.02.29 00:47
|close
|221
|0.13
|1.52015
|0.00000
|0.00000
|15.38
|12705.12
|432
|2008.02.29 08:44
|close
|219
|0.13
|1.52097
|0.00000
|0.00000
|14.34
|12719.46
|433
|2008.02.29 08:44
|close
|220
|0.13
|1.52108
|0.00000
|0.00000
|14.47
|12733.93
|434
|2008.02.29 08:44
|close
|218
|0.13
|1.52119
|0.00000
|0.00000
|14.60
|12748.53
|435
|2008.02.29 08:50
|close
|215
|0.13
|1.52249
|0.00000
|0.00000
|14.60
|12763.13
|436
|2008.02.29 08:50
|close
|212
|0.13
|1.52249
|0.00000
|0.00000
|14.60
|12777.73
|437
|2008.02.29 08:50
|close
|214
|0.13
|1.52260
|0.00000
|0.00000
|14.73
|12792.46
|438
|2008.02.29 08:51
|close
|217
|0.13
|1.52297
|0.00000
|0.00000
|15.64
|12808.09
|439
|2008.02.29 08:51
|close
|216
|0.13
|1.52297
|0.00000
|0.00000
|14.34
|12822.43
|440
|2008.02.29 08:51
|close
|213
|0.13
|1.52327
|0.00000
|0.00000
|14.34
|12836.77
|441
|2008.02.29 08:51
|close
|208
|0.13
|1.52327
|0.00000
|0.00000
|15.64
|12852.41
|442
|2008.02.29 08:51
|close
|207
|0.13
|1.52327
|0.00000
|0.00000
|15.64
|12868.05
|443
|2008.02.29 08:51
|close
|206
|0.13
|1.52327
|0.00000
|0.00000
|15.64
|12883.69
|444
|2008.02.29 08:51
|close
|205
|0.13
|1.52340
|0.00000
|0.00000
|14.73
|12898.42
|445
|2008.02.29 12:01
|buy
|223
|0.13
|1.52056
|0.00000
|0.00000
|446
|2008.02.29 12:16
|buy
|224
|0.13
|1.51816
|0.00000
|0.00000
|447
|2008.02.29 12:23
|close
|224
|0.13
|1.51940
|0.00000
|0.00000
|16.12
|12914.54
|448
|2008.02.29 12:32
|buy
|225
|0.13
|1.52026
|0.00000
|0.00000
|449
|2008.02.29 12:48
|buy
|226
|0.13
|1.51956
|0.00000
|0.00000
|450
|2008.02.29 13:05
|buy
|227
|0.13
|1.51926
|0.00000
|0.00000
|451
|2008.02.29 13:19
|buy
|228
|0.13
|1.51926
|0.00000
|0.00000
|452
|2008.02.29 13:35
|buy
|229
|0.13
|1.51836
|0.00000
|0.00000
|453
|2008.02.29 13:55
|buy
|230
|0.13
|1.51726
|0.00000
|0.00000
|454
|2008.02.29 14:00
|buy
|231
|0.13
|1.51816
|0.00000
|0.00000
|455
|2008.02.29 14:21
|buy
|232
|0.13
|1.51706
|0.00000
|0.00000
|456
|2008.02.29 14:27
|close
|232
|0.13
|1.51820
|0.00000
|0.00000
|14.82
|12929.36
|457
|2008.02.29 14:28
|close
|230
|0.13
|1.51845
|0.00000
|0.00000
|15.47
|12944.83
|458
|2008.02.29 14:33
|buy
|233
|0.13
|1.51876
|0.00000
|0.00000
|459
|2008.02.29 14:39
|close
|231
|0.13
|1.51931
|0.00000
|0.00000
|14.95
|12959.78
|460
|2008.02.29 14:39
|close
|229
|0.13
|1.51950
|0.00000
|0.00000
|14.82
|12974.60
|461
|2008.02.29 14:40
|close
|233
|0.13
|1.51991
|0.00000
|0.00000
|14.95
|12989.55
|462
|2008.02.29 14:54
|buy
|234
|0.13
|1.51816
|0.00000
|0.00000
|463
|2008.02.29 15:03
|buy
|235
|0.13
|1.51856
|0.00000
|0.00000
|464
|2008.02.29 15:27
|buy
|236
|0.13
|1.51876
|0.00000
|0.00000
|465
|2008.02.29 15:37
|buy
|237
|0.13
|1.51846
|0.00000
|0.00000
|466
|2008.02.29 15:46
|buy
|238
|0.13
|1.51846
|0.00000
|0.00000
|467
|2008.02.29 15:48
|close
|234
|0.13
|1.51944
|0.00000
|0.00000
|16.64
|13006.19
|468
|2008.02.29 15:48
|close
|238
|0.13
|1.51957
|0.00000
|0.00000
|14.43
|13020.62
|469
|2008.02.29 15:48
|close
|237
|0.13
|1.51957
|0.00000
|0.00000
|14.43
|13035.05
|470
|2008.02.29 15:48
|close
|235
|0.13
|1.51969
|0.00000
|0.00000
|14.69
|13049.74
|471
|2008.02.29 15:48
|close
|236
|0.13
|1.52003
|0.00000
|0.00000
|16.51
|13066.25
|472
|2008.02.29 15:49
|close
|228
|0.13
|1.52040
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13081.07
|473
|2008.02.29 15:49
|close
|227
|0.13
|1.52040
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13095.89
|474
|2008.02.29 15:49
|close
|226
|0.13
|1.52070
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13110.71
|475
|2008.03.03 00:04
|close
|225
|0.13
|1.52147
|0.00000
|0.00000
|15.64
|13126.35
|476
|2008.03.03 00:04
|close
|223
|0.13
|1.52169
|0.00000
|0.00000
|14.60
|13140.95
|477
|2008.03.03 16:00
|buy
|239
|0.13
|1.52676
|0.00000
|0.00000
|478
|2008.03.03 16:16
|buy
|240
|0.13
|1.52406
|0.00000
|0.00000
|479
|2008.03.03 16:39
|buy
|241
|0.13
|1.52126
|0.00000
|0.00000
|480
|2008.03.03 16:45
|buy
|242
|0.13
|1.52156
|0.00000
|0.00000
|481
|2008.03.03 17:18
|buy
|243
|0.13
|1.51836
|0.00000
|0.00000
|482
|2008.03.03 17:36
|buy
|244
|0.13
|1.51766
|0.00000
|0.00000
|483
|2008.03.03 17:45
|buy
|245
|0.13
|1.51866
|0.00000
|0.00000
|484
|2008.03.03 17:49
|close
|244
|0.13
|1.51880
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13155.77
|485
|2008.03.03 18:00
|buy
|246
|0.13
|1.51946
|0.00000
|0.00000
|486
|2008.03.03 18:15
|buy
|247
|0.13
|1.51876
|0.00000
|0.00000
|487
|2008.03.03 18:34
|buy
|248
|0.13
|1.51766
|0.00000
|0.00000
|488
|2008.03.03 18:46
|buy
|249
|0.13
|1.51816
|0.00000
|0.00000
|489
|2008.03.03 19:00
|buy
|250
|0.13
|1.51856
|0.00000
|0.00000
|490
|2008.03.03 19:22
|buy
|251
|0.13
|1.51826
|0.00000
|0.00000
|491
|2008.03.03 19:47
|buy
|252
|0.13
|1.51806
|0.00000
|0.00000
|492
|2008.03.03 20:37
|close
|248
|0.13
|1.51880
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13170.59
|493
|2008.03.03 20:43
|close
|252
|0.13
|1.51922
|0.00000
|0.00000
|15.08
|13185.67
|494
|2008.03.03 20:43
|close
|251
|0.13
|1.51941
|0.00000
|0.00000
|14.95
|13200.62
|495
|2008.03.03 20:43
|close
|249
|0.13
|1.51941
|0.00000
|0.00000
|16.25
|13216.87
|496
|2008.03.03 20:43
|close
|243
|0.13
|1.51960
|0.00000
|0.00000
|16.12
|13232.99
|497
|2008.03.03 20:44
|close
|250
|0.13
|1.51970
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13247.81
|498
|2008.03.03 20:44
|close
|245
|0.13
|1.51978
|0.00000
|0.00000
|14.56
|13262.37
|499
|2008.03.03 20:44
|close
|247
|0.13
|1.51990
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13277.19
|500
|2008.03.03 21:58
|close
|246
|0.13
|1.52058
|0.00000
|0.00000
|14.56
|13291.75
|501
|2008.03.04 13:36
|close
|241
|0.13
|1.52248
|0.00000
|0.00000
|15.77
|13307.52
|502
|2008.03.04 13:36
|close
|242
|0.13
|1.52270
|0.00000
|0.00000
|14.73
|13322.24
|503
|2008.03.05 16:31
|close
|240
|0.13
|1.52522
|0.00000
|0.00000
|14.90
|13337.14
|504
|2008.03.05 17:16
|close
|239
|0.13
|1.52804
|0.00000
|0.00000
|16.46
|13353.60
|505
|2008.03.06 08:00
|buy
|253
|0.13
|1.52956
|0.00000
|0.00000
|506
|2008.03.06 08:17
|buy
|254
|0.13
|1.52896
|0.00000
|0.00000
|507
|2008.03.06 08:37
|buy
|255
|0.13
|1.52876
|0.00000
|0.00000
|508
|2008.03.06 08:45
|buy
|256
|0.13
|1.52976
|0.00000
|0.00000
|509
|2008.03.06 09:03
|close
|255
|0.13
|1.52992
|0.00000
|0.00000
|15.08
|13368.68
|510
|2008.03.06 09:03
|close
|254
|0.13
|1.53010
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13383.50
|511
|2008.03.06 09:04
|buy
|257
|0.13
|1.53036
|0.00000
|0.00000
|512
|2008.03.06 09:04
|close
|253
|0.13
|1.53075
|0.00000
|0.00000
|15.47
|13398.97
|513
|2008.03.06 09:04
|close
|256
|0.13
|1.53096
|0.00000
|0.00000
|15.60
|13414.57
|514
|2008.03.06 09:07
|close
|257
|0.13
|1.53148
|0.00000
|0.00000
|14.56
|13429.13
|515
|2008.03.06 09:15
|buy
|258
|0.13
|1.53236
|0.00000
|0.00000
|516
|2008.03.06 09:32
|buy
|259
|0.13
|1.53236
|0.00000
|0.00000
|517
|2008.03.06 09:41
|close
|259
|0.13
|1.53350
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13443.95
|518
|2008.03.06 09:41
|close
|258
|0.13
|1.53350
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13458.77
|519
|2008.03.06 09:50
|buy
|260
|0.13
|1.53336
|0.00000
|0.00000
|520
|2008.03.06 10:00
|buy
|261
|0.13
|1.53416
|0.00000
|0.00000
|521
|2008.03.06 10:17
|buy
|262
|0.13
|1.53366
|0.00000
|0.00000
|522
|2008.03.06 10:34
|buy
|263
|0.13
|1.53326
|0.00000
|0.00000
|523
|2008.03.06 10:46
|buy
|264
|0.13
|1.53306
|0.00000
|0.00000
|524
|2008.03.06 11:04
|buy
|265
|0.13
|1.53326
|0.00000
|0.00000
|525
|2008.03.06 11:04
|close
|264
|0.13
|1.53424
|0.00000
|0.00000
|15.34
|13474.11
|526
|2008.03.06 11:04
|close
|265
|0.13
|1.53440
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13488.93
|527
|2008.03.06 11:04
|close
|263
|0.13
|1.53440
|0.00000
|0.00000
|14.82
|13503.75
|528
|2008.03.06 11:05
|close
|260
|0.13
|1.53454
|0.00000
|0.00000
|15.34
|13519.09
|529
|2008.03.06 11:42
|buy
|266
|0.14
|1.53336
|0.00000
|0.00000
|530
|2008.03.06 11:53
|buy
|267
|0.14
|1.53276
|0.00000
|0.00000
|531
|2008.03.06 12:03
|buy
|268
|0.14
|1.53196
|0.00000
|0.00000
|532
|2008.03.06 12:27
|buy
|269
|0.14
|1.53256
|0.00000
|0.00000
|533
|2008.03.06 12:32
|buy
|270
|0.14
|1.53266
|0.00000
|0.00000
|534
|2008.03.06 13:01
|buy
|271
|0.14
|1.53266
|0.00000
|0.00000
|535
|2008.03.06 13:10
|close
|268
|0.14
|1.53309
|0.00000
|0.00000
|15.82
|13534.91
|536
|2008.03.06 13:23
|buy
|272
|0.14
|1.53276
|0.00000
|0.00000
|537
|2008.03.06 13:34
|buy
|273
|0.14
|1.53286
|0.00000
|0.00000
|538
|2008.03.06 13:45
|buy
|274
|0.14
|1.53306
|0.00000
|0.00000
|539
|2008.03.06 14:05
|buy
|275
|0.14
|1.53166
|0.00000
|0.00000
|540
|2008.03.06 14:31
|buy
|276
|0.14
|1.53096
|0.00000
|0.00000
|541
|2008.03.06 14:43
|close
|276
|0.14
|1.53210
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13550.87
|542
|2008.03.06 14:48
|buy
|277
|0.14
|1.53186
|0.00000
|0.00000
|543
|2008.03.06 14:55
|close
|275
|0.14
|1.53284
|0.00000
|0.00000
|16.52
|13567.39
|544
|2008.03.06 14:55
|close
|277
|0.14
|1.53298
|0.00000
|0.00000
|15.68
|13583.07
|545
|2008.03.06 14:56
|close
|271
|0.14
|1.53381
|0.00000
|0.00000
|16.10
|13599.17
|546
|2008.03.06 14:56
|close
|270
|0.14
|1.53381
|0.00000
|0.00000
|16.10
|13615.27
|547
|2008.03.06 14:56
|close
|269
|0.14
|1.53381
|0.00000
|0.00000
|17.50
|13632.77
|548
|2008.03.06 14:56
|close
|273
|0.14
|1.53399
|0.00000
|0.00000
|15.82
|13648.59
|549
|2008.03.06 14:56
|close
|272
|0.14
|1.53399
|0.00000
|0.00000
|17.22
|13665.81
|550
|2008.03.06 14:56
|close
|267
|0.14
|1.53399
|0.00000
|0.00000
|17.22
|13683.03
|551
|2008.03.06 14:56
|close
|274
|0.14
|1.53417
|0.00000
|0.00000
|15.54
|13698.57
|552
|2008.03.06 14:56
|close
|266
|0.14
|1.53460
|0.00000
|0.00000
|17.36
|13715.93
|553
|2008.03.06 14:56
|close
|262
|0.13
|1.53477
|0.00000
|0.00000
|14.43
|13730.36
|554
|2008.03.06 14:56
|close
|261
|0.13
|1.53541
|0.00000
|0.00000
|16.25
|13746.61
|555
|2008.03.06 15:08
|buy
|278
|0.14
|1.53476
|0.00000
|0.00000
|556
|2008.03.06 15:08
|close
|278
|0.14
|1.53601
|0.00000
|0.00000
|17.50
|13764.11
|557
|2008.03.06 15:18
|buy
|279
|0.14
|1.53706
|0.00000
|0.00000
|558
|2008.03.06 15:36
|buy
|280
|0.14
|1.53526
|0.00000
|0.00000
|559
|2008.03.06 15:51
|buy
|281
|0.14
|1.53506
|0.00000
|0.00000
|560
|2008.03.06 16:01
|buy
|282
|0.14
|1.53536
|0.00000
|0.00000
|561
|2008.03.06 16:15
|buy
|283
|0.14
|1.53546
|0.00000
|0.00000
|562
|2008.03.06 16:19
|close
|281
|0.14
|1.53625
|0.00000
|0.00000
|16.66
|13780.77
|563
|2008.03.06 16:19
|close
|280
|0.14
|1.53644
|0.00000
|0.00000
|16.52
|13797.29
|564
|2008.03.06 16:19
|close
|283
|0.14
|1.53660
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13813.25
|565
|2008.03.06 16:19
|close
|282
|0.14
|1.53660
|0.00000
|0.00000
|17.36
|13830.61
|566
|2008.03.06 16:41
|buy
|284
|0.14
|1.53506
|0.00000
|0.00000
|567
|2008.03.06 16:43
|close
|284
|0.14
|1.53617
|0.00000
|0.00000
|15.54
|13846.15
|568
|2008.03.06 16:58
|buy
|285
|0.14
|1.53586
|0.00000
|0.00000
|569
|2008.03.06 17:04
|buy
|286
|0.14
|1.53636
|0.00000
|0.00000
|570
|2008.03.06 17:19
|buy
|287
|0.14
|1.53506
|0.00000
|0.00000
|571
|2008.03.06 17:26
|close
|287
|0.14
|1.53620
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13862.11
|572
|2008.03.06 17:28
|close
|285
|0.14
|1.53702
|0.00000
|0.00000
|16.24
|13878.35
|573
|2008.03.06 17:29
|close
|286
|0.14
|1.53747
|0.00000
|0.00000
|15.54
|13893.89
|574
|2008.03.06 17:30
|buy
|288
|0.14
|1.53676
|0.00000
|0.00000
|575
|2008.03.06 18:02
|buy
|289
|0.14
|1.53556
|0.00000
|0.00000
|576
|2008.03.06 18:24
|buy
|290
|0.14
|1.53496
|0.00000
|0.00000
|577
|2008.03.06 18:32
|buy
|291
|0.14
|1.53576
|0.00000
|0.00000
|578
|2008.03.06 18:39
|close
|290
|0.14
|1.53610
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13909.85
|579
|2008.03.06 18:45
|buy
|292
|0.14
|1.53636
|0.00000
|0.00000
|580
|2008.03.06 18:48
|close
|289
|0.14
|1.53670
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13925.81
|581
|2008.03.06 18:56
|close
|291
|0.14
|1.53690
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13941.77
|582
|2008.03.06 19:01
|buy
|293
|0.14
|1.53696
|0.00000
|0.00000
|583
|2008.03.06 19:15
|buy
|294
|0.14
|1.53696
|0.00000
|0.00000
|584
|2008.03.06 19:34
|buy
|295
|0.14
|1.53696
|0.00000
|0.00000
|585
|2008.03.06 19:41
|close
|292
|0.14
|1.53750
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13957.73
|586
|2008.03.06 19:50
|buy
|296
|0.14
|1.53736
|0.00000
|0.00000
|587
|2008.03.06 20:04
|buy
|297
|0.14
|1.53726
|0.00000
|0.00000
|588
|2008.03.06 20:16
|buy
|298
|0.14
|1.53686
|0.00000
|0.00000
|589
|2008.03.06 20:45
|buy
|299
|0.14
|1.53606
|0.00000
|0.00000
|590
|2008.03.06 21:01
|buy
|300
|0.14
|1.53646
|0.00000
|0.00000
|591
|2008.03.06 21:15
|close
|299
|0.14
|1.53730
|0.00000
|0.00000
|17.36
|13975.09
|592
|2008.03.06 21:16
|buy
|301
|0.14
|1.53716
|0.00000
|0.00000
|593
|2008.03.06 21:31
|buy
|302
|0.14
|1.53766
|0.00000
|0.00000
|594
|2008.03.06 21:45
|buy
|303
|0.14
|1.53746
|0.00000
|0.00000
|595
|2008.03.06 21:50
|close
|300
|0.14
|1.53760
|0.00000
|0.00000
|15.96
|13991.05
|596
|2008.03.06 21:52
|close
|288
|0.14
|1.53790
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14007.01
|597
|2008.03.06 21:55
|close
|298
|0.14
|1.53800
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14022.97
|598
|2008.03.06 22:02
|buy
|304
|0.14
|1.53796
|0.00000
|0.00000
|599
|2008.03.06 22:03
|close
|301
|0.14
|1.53830
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14038.93
|600
|2008.03.06 22:03
|close
|295
|0.14
|1.53830
|0.00000
|0.00000
|18.76
|14057.69
|601
|2008.03.06 22:03
|close
|294
|0.14
|1.53830
|0.00000
|0.00000
|18.76
|14076.45
|602
|2008.03.06 22:03
|close
|293
|0.14
|1.53830
|0.00000
|0.00000
|18.76
|14095.21
|603
|2008.03.06 22:03
|close
|279
|0.14
|1.53830
|0.00000
|0.00000
|17.36
|14112.57
|604
|2008.03.06 22:03
|close
|297
|0.14
|1.53839
|0.00000
|0.00000
|15.82
|14128.39
|605
|2008.03.06 22:03
|close
|296
|0.14
|1.53850
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14144.35
|606
|2008.03.06 22:04
|close
|303
|0.14
|1.53860
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14160.31
|607
|2008.03.06 22:04
|close
|302
|0.14
|1.53878
|0.00000
|0.00000
|15.68
|14175.99
|608
|2008.03.06 22:07
|close
|304
|0.14
|1.53920
|0.00000
|0.00000
|17.36
|14193.35
|609
|2008.03.06 22:17
|buy
|305
|0.14
|1.53896
|0.00000
|0.00000
|610
|2008.03.06 22:31
|buy
|306
|0.14
|1.53926
|0.00000
|0.00000
|611
|2008.03.06 23:06
|buy
|307
|0.14
|1.53836
|0.00000
|0.00000
|612
|2008.03.06 23:21
|buy
|308
|0.14
|1.53796
|0.00000
|0.00000
|613
|2008.03.06 23:31
|buy
|309
|0.14
|1.53836
|0.00000
|0.00000
|614
|2008.03.06 23:44
|close
|308
|0.14
|1.53910
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14209.31
|615
|2008.03.06 23:45
|buy
|310
|0.14
|1.53936
|0.00000
|0.00000
|616
|2008.03.07 00:08
|buy
|311
|0.14
|1.53906
|0.00000
|0.00000
|617
|2008.03.07 00:25
|buy
|312
|0.14
|1.53896
|0.00000
|0.00000
|618
|2008.03.07 00:45
|buy
|313
|0.14
|1.53866
|0.00000
|0.00000
|619
|2008.03.07 01:26
|buy
|314
|0.14
|1.53786
|0.00000
|0.00000
|620
|2008.03.07 01:33
|buy
|315
|0.14
|1.53806
|0.00000
|0.00000
|621
|2008.03.07 02:10
|buy
|316
|0.14
|1.53766
|0.00000
|0.00000
|622
|2008.03.07 02:15
|buy
|317
|0.14
|1.53776
|0.00000
|0.00000
|623
|2008.03.07 02:33
|buy
|318
|0.14
|1.53796
|0.00000
|0.00000
|624
|2008.03.07 02:48
|buy
|319
|0.14
|1.53786
|0.00000
|0.00000
|625
|2008.03.07 03:28
|buy
|320
|0.14
|1.53776
|0.00000
|0.00000
|626
|2008.03.07 03:37
|buy
|321
|0.14
|1.53776
|0.00000
|0.00000
|627
|2008.03.07 06:14
|close
|316
|0.14
|1.53882
|0.00000
|0.00000
|16.24
|14225.55
|628
|2008.03.07 06:14
|close
|321
|0.14
|1.53890
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14241.51
|629
|2008.03.07 06:14
|close
|320
|0.14
|1.53890
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14257.47
|630
|2008.03.07 06:14
|close
|317
|0.14
|1.53890
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14273.43
|631
|2008.03.07 06:18
|close
|319
|0.14
|1.53900
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14289.39
|632
|2008.03.07 06:18
|close
|314
|0.14
|1.53900
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14305.35
|633
|2008.03.07 06:23
|close
|318
|0.14
|1.53918
|0.00000
|0.00000
|17.08
|14322.43
|634
|2008.03.07 06:23
|close
|315
|0.14
|1.53918
|0.00000
|0.00000
|15.68
|14338.11
|635
|2008.03.07 06:24
|close
|309
|0.14
|1.53950
|0.00000
|0.00000
|15.86
|14353.97
|636
|2008.03.07 06:24
|close
|307
|0.14
|1.53950
|0.00000
|0.00000
|15.86
|14369.83
|637
|2008.03.07 06:58
|close
|313
|0.14
|1.53977
|0.00000
|0.00000
|15.54
|14385.37
|638
|2008.03.07 06:58
|close
|312
|0.14
|1.54009
|0.00000
|0.00000
|15.82
|14401.19
|639
|2008.03.07 06:58
|close
|305
|0.14
|1.54009
|0.00000
|0.00000
|15.72
|14416.92
|640
|2008.03.07 06:58
|close
|311
|0.14
|1.54017
|0.00000
|0.00000
|15.54
|14432.46
|641
|2008.03.07 07:13
|close
|306
|0.14
|1.54040
|0.00000
|0.00000
|15.86
|14448.32
|642
|2008.03.07 07:14
|close
|310
|0.14
|1.54054
|0.00000
|0.00000
|16.42
|14464.74
|643
|2008.03.07 08:10
|buy
|322
|0.14
|1.54146
|0.00000
|0.00000
|644
|2008.03.07 08:22
|buy
|323
|0.14
|1.54056
|0.00000
|0.00000
|645
|2008.03.07 08:31
|buy
|324
|0.14
|1.54006
|0.00000
|0.00000
|646
|2008.03.07 08:48
|buy
|325
|0.14
|1.53986
|0.00000
|0.00000
|647
|2008.03.07 09:06
|buy
|326
|0.14
|1.53896
|0.00000
|0.00000
|648
|2008.03.07 09:24
|buy
|327
|0.14
|1.53766
|0.00000
|0.00000
|649
|2008.03.07 09:30
|buy
|328
|0.14
|1.53826
|0.00000
|0.00000
|650
|2008.03.07 09:36
|close
|327
|0.14
|1.53880
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14480.70
|651
|2008.03.07 09:48
|buy
|329
|0.14
|1.53906
|0.00000
|0.00000
|652
|2008.03.07 09:59
|close
|328
|0.14
|1.53942
|0.00000
|0.00000
|16.24
|14496.94
|653
|2008.03.07 10:00
|buy
|330
|0.14
|1.53996
|0.00000
|0.00000
|654
|2008.03.07 10:14
|close
|326
|0.14
|1.54007
|0.00000
|0.00000
|15.54
|14512.48
|655
|2008.03.07 10:14
|close
|329
|0.14
|1.54018
|0.00000
|0.00000
|15.68
|14528.16
|656
|2008.03.07 10:15
|buy
|331
|0.15
|1.54066
|0.00000
|0.00000
|657
|2008.03.07 10:22
|close
|325
|0.14
|1.54098
|0.00000
|0.00000
|15.68
|14543.84
|658
|2008.03.07 10:22
|close
|330
|0.14
|1.54108
|0.00000
|0.00000
|15.68
|14559.52
|659
|2008.03.07 10:22
|close
|324
|0.14
|1.54120
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14575.48
|660
|2008.03.07 10:38
|buy
|332
|0.15
|1.54006
|0.00000
|0.00000
|661
|2008.03.07 10:53
|buy
|333
|0.15
|1.54006
|0.00000
|0.00000
|662
|2008.03.07 11:01
|buy
|334
|0.15
|1.54006
|0.00000
|0.00000
|663
|2008.03.07 11:15
|buy
|335
|0.15
|1.54006
|0.00000
|0.00000
|664
|2008.03.07 11:30
|buy
|336
|0.15
|1.54046
|0.00000
|0.00000
|665
|2008.03.07 11:46
|buy
|337
|0.15
|1.54096
|0.00000
|0.00000
|666
|2008.03.07 11:52
|close
|335
|0.15
|1.54117
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14592.13
|667
|2008.03.07 11:52
|close
|334
|0.15
|1.54117
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14608.78
|668
|2008.03.07 11:52
|close
|333
|0.15
|1.54117
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14625.43
|669
|2008.03.07 11:52
|close
|332
|0.15
|1.54117
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14642.08
|670
|2008.03.07 11:53
|close
|336
|0.15
|1.54160
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14659.18
|671
|2008.03.07 11:53
|close
|323
|0.14
|1.54169
|0.00000
|0.00000
|15.82
|14675.00
|672
|2008.03.07 11:53
|close
|331
|0.15
|1.54177
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14691.65
|673
|2008.03.07 12:44
|close
|337
|0.15
|1.54208
|0.00000
|0.00000
|16.80
|14708.45
|674
|2008.03.07 14:27
|close
|322
|0.14
|1.54260
|0.00000
|0.00000
|15.96
|14724.41
|675
|2008.03.07 16:04
|buy
|338
|0.15
|1.53426
|0.00000
|0.00000
|676
|2008.03.07 16:15
|buy
|339
|0.15
|1.53506
|0.00000
|0.00000
|677
|2008.03.07 16:17
|close
|338
|0.15
|1.53540
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14741.51
|678
|2008.03.07 16:22
|close
|339
|0.15
|1.53617
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14758.16
|679
|2008.03.07 16:31
|buy
|340
|0.15
|1.53506
|0.00000
|0.00000
|680
|2008.03.07 16:45
|buy
|341
|0.15
|1.53456
|0.00000
|0.00000
|681
|2008.03.07 16:58
|close
|341
|0.15
|1.53570
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14775.26
|682
|2008.03.07 17:03
|buy
|342
|0.15
|1.53576
|0.00000
|0.00000
|683
|2008.03.07 17:18
|buy
|343
|0.15
|1.53606
|0.00000
|0.00000
|684
|2008.03.07 17:18
|close
|340
|0.15
|1.53619
|0.00000
|0.00000
|16.95
|14792.21
|685
|2008.03.07 17:32
|buy
|344
|0.15
|1.53536
|0.00000
|0.00000
|686
|2008.03.07 17:47
|buy
|345
|0.15
|1.53416
|0.00000
|0.00000
|687
|2008.03.07 18:02
|buy
|346
|0.15
|1.53346
|0.00000
|0.00000
|688
|2008.03.07 18:18
|buy
|347
|0.15
|1.53366
|0.00000
|0.00000
|689
|2008.03.07 18:30
|buy
|348
|0.15
|1.53346
|0.00000
|0.00000
|690
|2008.03.07 18:47
|buy
|349
|0.15
|1.53386
|0.00000
|0.00000
|691
|2008.03.07 19:00
|buy
|350
|0.15
|1.53446
|0.00000
|0.00000
|692
|2008.03.07 19:06
|close
|348
|0.15
|1.53460
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14809.31
|693
|2008.03.07 19:06
|close
|346
|0.15
|1.53460
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14826.41
|694
|2008.03.07 19:21
|buy
|351
|0.15
|1.53266
|0.00000
|0.00000
|695
|2008.03.07 19:39
|buy
|352
|0.15
|1.53336
|0.00000
|0.00000
|696
|2008.03.07 19:57
|buy
|353
|0.15
|1.53336
|0.00000
|0.00000
|697
|2008.03.07 20:04
|close
|351
|0.15
|1.53379
|0.00000
|0.00000
|16.95
|14843.36
|698
|2008.03.07 20:05
|close
|353
|0.15
|1.53460
|0.00000
|0.00000
|18.60
|14861.96
|699
|2008.03.07 20:05
|close
|352
|0.15
|1.53460
|0.00000
|0.00000
|18.60
|14880.56
|700
|2008.03.07 20:06
|close
|347
|0.15
|1.53480
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14897.66
|701
|2008.03.07 20:11
|close
|349
|0.15
|1.53507
|0.00000
|0.00000
|18.15
|14915.81
|702
|2008.03.07 20:32
|close
|345
|0.15
|1.53527
|0.00000
|0.00000
|16.65
|14932.46
|703
|2008.03.07 22:31
|close
|350
|0.15
|1.53560
|0.00000
|0.00000
|17.10
|14949.56
|704
|2008.03.10 00:00
|close
|344
|0.15
|1.53990
|0.00000
|0.00000
|67.99
|15017.55
|705
|2008.03.10 00:00
|close
|343
|0.15
|1.53990
|0.00000
|0.00000
|57.50
|15075.05
|706
|2008.03.10 00:00
|close
|342
|0.15
|1.53990
|0.00000
|0.00000
|62.00
|15137.04
|707
|2008.03.12 16:01
|buy
|354
|0.15
|1.54676
|0.00000
|0.00000
|708
|2008.03.12 16:17
|buy
|355
|0.15
|1.54666
|0.00000
|0.00000
|709
|2008.03.12 16:19
|close
|355
|0.15
|1.54780
|0.00000
|0.00000
|17.10
|15154.14
|710
|2008.03.12 16:19
|close
|354
|0.15
|1.54790
|0.00000
|0.00000
|17.10
|15171.24
|711
|2008.03.12 16:32
|buy
|356
|0.15
|1.54946
|0.00000
|0.00000
|712
|2008.03.12 16:32
|close
|356
|0.15
|1.55057
|0.00000
|0.00000
|16.65
|15187.89
|713
|2008.03.12 16:48
|buy
|357
|0.15
|1.54926
|0.00000
|0.00000
|714
|2008.03.12 16:50
|close
|357
|0.15
|1.55040
|0.00000
|0.00000
|17.10
|15204.99
|715
|2008.03.12 17:06
|buy
|358
|0.15
|1.54916
|0.00000
|0.00000
|716
|2008.03.12 17:14
|close
|358
|0.15
|1.55035
|0.00000
|0.00000
|17.85
|15222.84
|717
|2008.03.12 17:15
|buy
|359
|0.15
|1.55006
|0.00000
|0.00000
|718
|2008.03.12 17:31
|buy
|360
|0.15
|1.55026
|0.00000
|0.00000
|719
|2008.03.12 17:54
|buy
|361
|0.15
|1.54906
|0.00000
|0.00000
|720
|2008.03.12 18:05
|buy
|362
|0.15
|1.54846
|0.00000
|0.00000
|721
|2008.03.12 18:15
|buy
|363
|0.15
|1.54926
|0.00000
|0.00000
|722
|2008.03.12 18:20
|close
|362
|0.15
|1.54966
|0.00000
|0.00000
|18.00
|15240.84
|723
|2008.03.12 18:22
|close
|361
|0.15
|1.55021
|0.00000
|0.00000
|17.25
|15258.09
|724
|2008.03.12 18:22
|close
|363
|0.15
|1.55041
|0.00000
|0.00000
|17.25
|15275.34
|725
|2008.03.12 18:31
|buy
|364
|0.15
|1.55046
|0.00000
|0.00000
|726
|2008.03.12 18:47
|buy
|365
|0.15
|1.55016
|0.00000
|0.00000
|727
|2008.03.12 18:57
|close
|359
|0.15
|1.55126
|0.00000
|0.00000
|18.00
|15293.34
|728
|2008.03.12 18:57
|close
|365
|0.15
|1.55147
|0.00000
|0.00000
|19.65
|15312.99
|729
|2008.03.12 18:57
|close
|360
|0.15
|1.55147
|0.00000
|0.00000
|18.15
|15331.14
|730
|2008.03.12 18:57
|close
|364
|0.15
|1.55158
|0.00000
|0.00000
|16.80
|15347.94
|731
|2008.03.12 19:04
|buy
|366
|0.15
|1.55186
|0.00000
|0.00000
|732
|2008.03.12 19:15
|buy
|367
|0.15
|1.55236
|0.00000
|0.00000
|733
|2008.03.12 19:30
|buy
|368
|0.15
|1.55216
|0.00000
|0.00000
|734
|2008.03.12 19:51
|buy
|369
|0.15
|1.55176
|0.00000
|0.00000
|735
|2008.03.12 20:00
|buy
|370
|0.15
|1.55226
|0.00000
|0.00000
|736
|2008.03.12 20:06
|close
|369
|0.15
|1.55289
|0.00000
|0.00000
|16.95
|15364.89
|737
|2008.03.12 20:06
|close
|366
|0.15
|1.55300
|0.00000
|0.00000
|17.10
|15381.99
|738
|2008.03.12 20:08
|close
|368
|0.15
|1.55335
|0.00000
|0.00000
|17.85
|15399.84
|739
|2008.03.12 20:08
|close
|370
|0.15
|1.55353
|0.00000
|0.00000
|19.05
|15418.89
|740
|2008.03.12 20:08
|close
|367
|0.15
|1.55353
|0.00000
|0.00000
|17.55
|15436.44
|741
|2008.03.12 20:23
|buy
|371
|0.15
|1.55346
|0.00000
|0.00000
|742
|2008.03.12 20:25
|close
|371
|0.15
|1.55463
|0.00000
|0.00000
|17.55
|15453.99
|743
|2008.03.12 20:37
|buy
|372
|0.15
|1.55406
|0.00000
|0.00000
|744
|2008.03.12 20:47
|buy
|373
|0.15
|1.55336
|0.00000
|0.00000
|745
|2008.03.12 20:57
|close
|373
|0.15
|1.55447
|0.00000
|0.00000
|16.65
|15470.64
|746
|2008.03.12 20:59
|close
|372
|0.15
|1.55519
|0.00000
|0.00000
|16.95
|15487.59
|747
|2008.03.12 21:00
|buy
|374
|0.15
|1.55576
|0.00000
|0.00000
|748
|2008.03.12 21:05
|close
|374
|0.15
|1.55689
|0.00000
|0.00000
|16.95
|15504.54
|749
|2008.03.12 21:18
|buy
|375
|0.16
|1.55576
|0.00000
|0.00000
|750
|2008.03.12 21:33
|buy
|376
|0.16
|1.55516
|0.00000
|0.00000
|751
|2008.03.12 21:53
|buy
|377
|0.16
|1.55456
|0.00000
|0.00000
|752
|2008.03.12 22:02
|buy
|378
|0.16
|1.55506
|0.00000
|0.00000
|753
|2008.03.12 22:16
|close
|377
|0.16
|1.55570
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15522.78
|754
|2008.03.12 22:17
|buy
|379
|0.16
|1.55586
|0.00000
|0.00000
|755
|2008.03.12 22:39
|buy
|380
|0.16
|1.55516
|0.00000
|0.00000
|756
|2008.03.12 22:41
|close
|380
|0.16
|1.55629
|0.00000
|0.00000
|18.08
|15540.86
|757
|2008.03.12 22:41
|close
|378
|0.16
|1.55629
|0.00000
|0.00000
|19.68
|15560.54
|758
|2008.03.12 22:41
|close
|376
|0.16
|1.55629
|0.00000
|0.00000
|18.08
|15578.62
|759
|2008.03.12 22:41
|close
|379
|0.16
|1.55700
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15596.86
|760
|2008.03.12 22:41
|close
|375
|0.16
|1.55700
|0.00000
|0.00000
|19.84
|15616.70
|761
|2008.03.12 22:47
|buy
|381
|0.16
|1.55716
|0.00000
|0.00000
|762
|2008.03.12 23:00
|buy
|382
|0.16
|1.55656
|0.00000
|0.00000
|763
|2008.03.12 23:35
|buy
|383
|0.16
|1.55376
|0.00000
|0.00000
|764
|2008.03.12 23:45
|buy
|384
|0.16
|1.55326
|0.00000
|0.00000
|765
|2008.03.13 00:05
|buy
|385
|0.16
|1.55326
|0.00000
|0.00000
|766
|2008.03.13 00:29
|buy
|386
|0.16
|1.55366
|0.00000
|0.00000
|767
|2008.03.13 00:38
|buy
|387
|0.16
|1.55346
|0.00000
|0.00000
|768
|2008.03.13 00:49
|buy
|388
|0.16
|1.55356
|0.00000
|0.00000
|769
|2008.03.13 01:00
|buy
|389
|0.16
|1.55406
|0.00000
|0.00000
|770
|2008.03.13 01:32
|buy
|390
|0.16
|1.55296
|0.00000
|0.00000
|771
|2008.03.13 01:47
|buy
|391
|0.16
|1.55296
|0.00000
|0.00000
|772
|2008.03.13 02:08
|buy
|392
|0.16
|1.55276
|0.00000
|0.00000
|773
|2008.03.13 02:15
|buy
|393
|0.16
|1.55316
|0.00000
|0.00000
|774
|2008.03.13 02:25
|close
|392
|0.16
|1.55390
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15634.94
|775
|2008.03.13 02:27
|close
|391
|0.16
|1.55409
|0.00000
|0.00000
|18.08
|15653.02
|776
|2008.03.13 02:27
|close
|390
|0.16
|1.55409
|0.00000
|0.00000
|18.08
|15671.10
|777
|2008.03.13 02:36
|close
|393
|0.16
|1.55429
|0.00000
|0.00000
|18.08
|15689.18
|778
|2008.03.13 02:36
|close
|385
|0.16
|1.55440
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15707.42
|779
|2008.03.13 02:36
|close
|384
|0.16
|1.55440
|0.00000
|0.00000
|17.90
|15725.33
|780
|2008.03.13 02:38
|close
|388
|0.16
|1.55490
|0.00000
|0.00000
|21.44
|15746.77
|781
|2008.03.13 02:38
|close
|387
|0.16
|1.55490
|0.00000
|0.00000
|23.04
|15769.81
|782
|2008.03.13 02:38
|close
|386
|0.16
|1.55490
|0.00000
|0.00000
|19.84
|15789.65
|783
|2008.03.13 02:38
|close
|383
|0.16
|1.55490
|0.00000
|0.00000
|17.90
|15807.55
|784
|2008.03.13 02:38
|buy
|394
|0.16
|1.55506
|0.00000
|0.00000
|785
|2008.03.13 02:38
|close
|389
|0.16
|1.55517
|0.00000
|0.00000
|17.76
|15825.31
|786
|2008.03.13 02:48
|buy
|395
|0.16
|1.55456
|0.00000
|0.00000
|787
|2008.03.13 03:02
|buy
|396
|0.16
|1.55426
|0.00000
|0.00000
|788
|2008.03.13 03:02
|close
|396
|0.16
|1.55540
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15843.55
|789
|2008.03.13 03:22
|buy
|397
|0.16
|1.55436
|0.00000
|0.00000
|790
|2008.03.13 03:34
|buy
|398
|0.16
|1.55486
|0.00000
|0.00000
|791
|2008.03.13 03:47
|buy
|399
|0.16
|1.55466
|0.00000
|0.00000
|792
|2008.03.13 03:56
|close
|397
|0.16
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15861.79
|793
|2008.03.13 04:06
|close
|395
|0.16
|1.55570
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15880.03
|794
|2008.03.13 04:10
|close
|399
|0.16
|1.55602
|0.00000
|0.00000
|21.76
|15901.79
|795
|2008.03.13 04:10
|close
|398
|0.16
|1.55602
|0.00000
|0.00000
|18.56
|15920.35
|796
|2008.03.13 04:10
|close
|394
|0.16
|1.55621
|0.00000
|0.00000
|18.40
|15938.75
|797
|2008.03.13 04:26
|close
|382
|0.16
|1.55778
|0.00000
|0.00000
|19.18
|15957.94
|798
|2008.03.13 04:27
|close
|381
|0.16
|1.55845
|0.00000
|0.00000
|20.30
|15978.24
|799
|2008.03.13 08:04
|buy
|400
|0.16
|1.55566
|0.00000
|0.00000
|800
|2008.03.13 08:18
|buy
|401
|0.16
|1.55536
|0.00000
|0.00000
|801
|2008.03.13 08:25
|close
|401
|0.16
|1.55650
|0.00000
|0.00000
|18.24
|15996.48
|802
|2008.03.13 08:25
|close
|400
|0.16
|1.55680
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16014.72
|803
|2008.03.13 08:30
|buy
|402
|0.16
|1.55706
|0.00000
|0.00000
|804
|2008.03.13 08:45
|buy
|403
|0.16
|1.55756
|0.00000
|0.00000
|805
|2008.03.13 08:48
|close
|402
|0.16
|1.55821
|0.00000
|0.00000
|18.40
|16033.12
|806
|2008.03.13 08:52
|close
|403
|0.16
|1.55880
|0.00000
|0.00000
|19.84
|16052.96
|807
|2008.03.13 09:03
|buy
|404
|0.16
|1.55666
|0.00000
|0.00000
|808
|2008.03.13 09:17
|buy
|405
|0.16
|1.55726
|0.00000
|0.00000
|809
|2008.03.13 09:20
|close
|404
|0.16
|1.55777
|0.00000
|0.00000
|17.76
|16070.72
|810
|2008.03.13 09:31
|buy
|406
|0.16
|1.55826
|0.00000
|0.00000
|811
|2008.03.13 09:33
|close
|405
|0.16
|1.55841
|0.00000
|0.00000
|18.40
|16089.12
|812
|2008.03.13 09:45
|buy
|407
|0.16
|1.55886
|0.00000
|0.00000
|813
|2008.03.13 10:02
|buy
|408
|0.16
|1.55896
|0.00000
|0.00000
|814
|2008.03.13 10:05
|close
|406
|0.16
|1.55939
|0.00000
|0.00000
|18.08
|16107.20
|815
|2008.03.13 10:11
|close
|407
|0.16
|1.55998
|0.00000
|0.00000
|17.92
|16125.12
|816
|2008.03.13 10:11
|close
|408
|0.16
|1.56011
|0.00000
|0.00000
|18.40
|16143.52
|817
|2008.03.13 10:23
|buy
|409
|0.16
|1.56046
|0.00000
|0.00000
|818
|2008.03.13 10:32
|buy
|410
|0.16
|1.55956
|0.00000
|0.00000
|819
|2008.03.13 10:53
|buy
|411
|0.16
|1.55856
|0.00000
|0.00000
|820
|2008.03.13 11:05
|buy
|412
|0.16
|1.55906
|0.00000
|0.00000
|821
|2008.03.13 11:31
|buy
|413
|0.16
|1.55796
|0.00000
|0.00000
|822
|2008.03.13 11:37
|close
|413
|0.16
|1.55907
|0.00000
|0.00000
|17.76
|16161.28
|823
|2008.03.13 11:49
|buy
|414
|0.16
|1.55886
|0.00000
|0.00000
|824
|2008.03.13 11:52
|close
|411
|0.16
|1.55970
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16179.52
|825
|2008.03.13 11:52
|close
|414
|0.16
|1.56000
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16197.76
|826
|2008.03.13 11:52
|close
|412
|0.16
|1.56020
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16216.00
|827
|2008.03.13 11:54
|close
|410
|0.16
|1.56073
|0.00000
|0.00000
|18.72
|16234.72
|828
|2008.03.13 12:05
|buy
|415
|0.16
|1.56056
|0.00000
|0.00000
|829
|2008.03.13 12:21
|buy
|416
|0.16
|1.55876
|0.00000
|0.00000
|830
|2008.03.13 12:32
|buy
|417
|0.16
|1.55916
|0.00000
|0.00000
|831
|2008.03.13 12:46
|buy
|418
|0.16
|1.55906
|0.00000
|0.00000
|832
|2008.03.13 13:14
|buy
|419
|0.16
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|833
|2008.03.13 13:17
|buy
|420
|0.16
|1.55826
|0.00000
|0.00000
|834
|2008.03.13 13:17
|close
|419
|0.16
|1.55897
|0.00000
|0.00000
|17.76
|16252.48
|835
|2008.03.13 13:30
|close
|420
|0.16
|1.55959
|0.00000
|0.00000
|21.28
|16273.76
|836
|2008.03.13 13:30
|close
|416
|0.16
|1.56003
|0.00000
|0.00000
|20.32
|16294.08
|837
|2008.03.13 13:30
|close
|418
|0.16
|1.56025
|0.00000
|0.00000
|19.04
|16313.12
|838
|2008.03.13 13:30
|close
|417
|0.16
|1.56047
|0.00000
|0.00000
|20.96
|16334.08
|839
|2008.03.13 13:31
|buy
|421
|0.16
|1.55936
|0.00000
|0.00000
|840
|2008.03.13 13:49
|buy
|422
|0.16
|1.55696
|0.00000
|0.00000
|841
|2008.03.13 14:06
|close
|422
|0.16
|1.55808
|0.00000
|0.00000
|17.92
|16352.00
|842
|2008.03.13 14:07
|buy
|423
|0.16
|1.55866
|0.00000
|0.00000
|843
|2008.03.13 14:20
|buy
|424
|0.16
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|844
|2008.03.13 14:22
|close
|424
|0.16
|1.55904
|0.00000
|0.00000
|18.88
|16370.88
|845
|2008.03.13 14:30
|buy
|425
|0.16
|1.55886
|0.00000
|0.00000
|846
|2008.03.13 14:42
|close
|423
|0.16
|1.55983
|0.00000
|0.00000
|18.72
|16389.60
|847
|2008.03.13 14:42
|close
|425
|0.16
|1.56010
|0.00000
|0.00000
|19.84
|16409.44
|848
|2008.03.13 14:45
|close
|421
|0.16
|1.56051
|0.00000
|0.00000
|18.40
|16427.84
|849
|2008.03.13 14:46
|buy
|426
|0.16
|1.56126
|0.00000
|0.00000
|850
|2008.03.13 14:48
|close
|409
|0.16
|1.56160
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16446.08
|851
|2008.03.13 15:10
|buy
|427
|0.16
|1.55886
|0.00000
|0.00000
|852
|2008.03.13 15:16
|buy
|428
|0.16
|1.55936
|0.00000
|0.00000
|853
|2008.03.13 15:30
|buy
|429
|0.16
|1.55916
|0.00000
|0.00000
|854
|2008.03.13 15:46
|buy
|430
|0.16
|1.55926
|0.00000
|0.00000
|855
|2008.03.13 17:53
|close
|427
|0.16
|1.56000
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16464.32
|856
|2008.03.13 20:39
|close
|429
|0.16
|1.56031
|0.00000
|0.00000
|18.40
|16482.72
|857
|2008.03.13 20:39
|close
|430
|0.16
|1.56038
|0.00000
|0.00000
|17.92
|16500.64
|858
|2008.03.13 20:39
|close
|428
|0.16
|1.56050
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16518.88
|859
|2008.03.13 21:10
|close
|415
|0.16
|1.56170
|0.00000
|0.00000
|18.24
|16537.12
|860
|2008.03.13 21:16
|close
|426
|0.16
|1.56245
|0.00000
|0.00000
|19.04
|16556.16
|861
|2008.03.14 00:12
|buy
|431
|0.17
|1.56126
|0.00000
|0.00000
|862
|2008.03.14 00:17
|buy
|432
|0.17
|1.56186
|0.00000
|0.00000
|863
|2008.03.14 00:31
|buy
|433
|0.17
|1.56136
|0.00000
|0.00000
|864
|2008.03.14 00:46
|buy
|434
|0.17
|1.56206
|0.00000
|0.00000
|865
|2008.03.14 00:48
|close
|431
|0.17
|1.56240
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16575.54
|866
|2008.03.14 00:49
|close
|433
|0.17
|1.56280
|0.00000
|0.00000
|24.48
|16600.02
|867
|2008.03.14 01:09
|buy
|435
|0.17
|1.56186
|0.00000
|0.00000
|868
|2008.03.14 01:22
|buy
|436
|0.17
|1.56136
|0.00000
|0.00000
|869
|2008.03.14 01:43
|buy
|437
|0.17
|1.56036
|0.00000
|0.00000
|870
|2008.03.14 02:10
|buy
|438
|0.17
|1.55986
|0.00000
|0.00000
|871
|2008.03.14 02:25
|buy
|439
|0.17
|1.55976
|0.00000
|0.00000
|872
|2008.03.14 02:33
|buy
|440
|0.17
|1.55976
|0.00000
|0.00000
|873
|2008.03.14 02:45
|buy
|441
|0.17
|1.55996
|0.00000
|0.00000
|874
|2008.03.14 03:04
|buy
|442
|0.17
|1.56016
|0.00000
|0.00000
|875
|2008.03.14 03:07
|close
|440
|0.17
|1.56100
|0.00000
|0.00000
|21.08
|16621.10
|876
|2008.03.14 03:07
|close
|439
|0.17
|1.56100
|0.00000
|0.00000
|21.08
|16642.18
|877
|2008.03.14 03:07
|close
|438
|0.17
|1.56100
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16661.56
|878
|2008.03.14 03:08
|close
|441
|0.17
|1.56110
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16680.94
|879
|2008.03.14 03:37
|buy
|443
|0.17
|1.56096
|0.00000
|0.00000
|880
|2008.03.14 03:58
|buy
|444
|0.17
|1.56036
|0.00000
|0.00000
|881
|2008.03.14 05:17
|close
|442
|0.17
|1.56130
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16700.32
|882
|2008.03.14 05:17
|close
|444
|0.17
|1.56150
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16719.70
|883
|2008.03.14 05:17
|close
|437
|0.17
|1.56150
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16739.08
|884
|2008.03.14 05:47
|close
|443
|0.17
|1.56210
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16758.46
|885
|2008.03.14 05:47
|close
|436
|0.17
|1.56251
|0.00000
|0.00000
|19.55
|16778.01
|886
|2008.03.14 05:57
|close
|435
|0.17
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|22.78
|16800.79
|887
|2008.03.14 05:57
|close
|434
|0.17
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16820.17
|888
|2008.03.14 05:57
|close
|432
|0.17
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|22.78
|16842.95
|889
|2008.03.14 08:04
|buy
|445
|0.17
|1.56156
|0.00000
|0.00000
|890
|2008.03.14 08:15
|buy
|446
|0.17
|1.56196
|0.00000
|0.00000
|891
|2008.03.14 08:31
|buy
|447
|0.17
|1.56136
|0.00000
|0.00000
|892
|2008.03.14 08:49
|buy
|448
|0.17
|1.56016
|0.00000
|0.00000
|893
|2008.03.14 09:04
|buy
|449
|0.17
|1.55906
|0.00000
|0.00000
|894
|2008.03.14 09:26
|buy
|450
|0.17
|1.55886
|0.00000
|0.00000
|895
|2008.03.14 09:40
|buy
|451
|0.17
|1.55746
|0.00000
|0.00000
|896
|2008.03.14 09:46
|buy
|452
|0.17
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|897
|2008.03.14 10:02
|buy
|453
|0.17
|1.55666
|0.00000
|0.00000
|898
|2008.03.14 10:07
|close
|453
|0.17
|1.55779
|0.00000
|0.00000
|19.21
|16862.16
|899
|2008.03.14 10:15
|buy
|454
|0.17
|1.55816
|0.00000
|0.00000
|900
|2008.03.14 10:16
|close
|451
|0.17
|1.55857
|0.00000
|0.00000
|18.87
|16881.03
|901
|2008.03.14 10:24
|close
|452
|0.17
|1.55900
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16900.41
|902
|2008.03.14 10:40
|buy
|455
|0.17
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|903
|2008.03.14 10:49
|buy
|456
|0.17
|1.55766
|0.00000
|0.00000
|904
|2008.03.14 11:01
|buy
|457
|0.17
|1.55806
|0.00000
|0.00000
|905
|2008.03.14 11:16
|buy
|458
|0.17
|1.55706
|0.00000
|0.00000
|906
|2008.03.14 11:33
|buy
|459
|0.17
|1.55506
|0.00000
|0.00000
|907
|2008.03.14 11:45
|buy
|460
|0.17
|1.55596
|0.00000
|0.00000
|908
|2008.03.14 11:47
|close
|459
|0.17
|1.55618
|0.00000
|0.00000
|19.04
|16919.45
|909
|2008.03.14 13:07
|close
|460
|0.17
|1.55707
|0.00000
|0.00000
|18.87
|16938.32
|910
|2008.03.14 13:30
|close
|458
|0.17
|1.55818
|0.00000
|0.00000
|19.04
|16957.36
|911
|2008.03.14 13:30
|close
|456
|0.17
|1.55895
|0.00000
|0.00000
|21.93
|16979.29
|912
|2008.03.14 13:30
|close
|455
|0.17
|1.55900
|0.00000
|0.00000
|19.38
|16998.67
|913
|2008.03.14 14:34
|close
|457
|0.17
|1.55931
|0.00000
|0.00000
|21.25
|17019.92
|914
|2008.03.14 14:34
|close
|454
|0.17
|1.55931
|0.00000
|0.00000
|19.55
|17039.47
|915
|2008.03.14 14:34
|close
|450
|0.17
|1.56004
|0.00000
|0.00000
|20.06
|17059.53
|916
|2008.03.14 14:34
|close
|449
|0.17
|1.56029
|0.00000
|0.00000
|20.91
|17080.44
|917
|2008.03.14 14:50
|close
|448
|0.17
|1.56132
|0.00000
|0.00000
|19.72
|17100.16
|918
|2008.03.14 14:54
|close
|447
|0.17
|1.56268
|0.00000
|0.00000
|22.44
|17122.60
|919
|2008.03.14 14:54
|close
|445
|0.17
|1.56268
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17141.64
|920
|2008.03.14 14:54
|close
|446
|0.17
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|21.08
|17162.72
|921
|2008.03.14 16:15
|buy
|461
|0.17
|1.56276
|0.00000
|0.00000
|922
|2008.03.14 16:24
|close
|461
|0.17
|1.56388
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17181.76
|923
|2008.03.14 16:36
|buy
|462
|0.17
|1.56306
|0.00000
|0.00000
|924
|2008.03.14 16:48
|buy
|463
|0.17
|1.56136
|0.00000
|0.00000
|925
|2008.03.14 17:02
|buy
|464
|0.17
|1.56126
|0.00000
|0.00000
|926
|2008.03.14 17:05
|close
|464
|0.17
|1.56237
|0.00000
|0.00000
|18.87
|17200.63
|927
|2008.03.14 17:05
|close
|463
|0.17
|1.56250
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17220.01
|928
|2008.03.14 17:25
|buy
|465
|0.17
|1.56056
|0.00000
|0.00000
|929
|2008.03.14 17:29
|close
|465
|0.17
|1.56173
|0.00000
|0.00000
|19.89
|17239.90
|930
|2008.03.14 17:30
|buy
|466
|0.17
|1.56206
|0.00000
|0.00000
|931
|2008.03.14 17:42
|close
|466
|0.17
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17259.28
|932
|2008.03.14 17:45
|buy
|467
|0.17
|1.56346
|0.00000
|0.00000
|933
|2008.03.14 18:07
|buy
|468
|0.17
|1.56136
|0.00000
|0.00000
|934
|2008.03.14 18:17
|buy
|469
|0.17
|1.56146
|0.00000
|0.00000
|935
|2008.03.14 18:22
|close
|468
|0.17
|1.56250
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17278.66
|936
|2008.03.14 18:22
|close
|469
|0.17
|1.56260
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17298.04
|937
|2008.03.14 18:30
|buy
|470
|0.17
|1.56356
|0.00000
|0.00000
|938
|2008.03.14 18:31
|close
|462
|0.17
|1.56418
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17317.08
|939
|2008.03.14 18:35
|close
|467
|0.17
|1.56460
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17336.46
|940
|2008.03.14 18:40
|close
|470
|0.17
|1.56471
|0.00000
|0.00000
|19.55
|17356.01
|941
|2008.03.14 18:45
|buy
|471
|0.17
|1.56586
|0.00000
|0.00000
|942
|2008.03.14 19:04
|buy
|472
|0.17
|1.56486
|0.00000
|0.00000
|943
|2008.03.14 19:18
|buy
|473
|0.17
|1.56576
|0.00000
|0.00000
|944
|2008.03.14 19:21
|close
|472
|0.17
|1.56598
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17375.05
|945
|2008.03.14 19:23
|close
|473
|0.17
|1.56690
|0.00000
|0.00000
|19.38
|17394.43
|946
|2008.03.14 19:34
|buy
|474
|0.17
|1.56436
|0.00000
|0.00000
|947
|2008.03.14 19:37
|close
|474
|0.17
|1.56548
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17413.47
|948
|2008.03.14 19:48
|buy
|475
|0.17
|1.56586
|0.00000
|0.00000
|949
|2008.03.14 20:01
|close
|475
|0.17
|1.56710
|0.00000
|0.00000
|21.08
|17434.55
|950
|2008.03.14 20:01
|close
|471
|0.17
|1.56710
|0.00000
|0.00000
|21.08
|17455.63
|951
|2008.04.17 12:00
|buy
|476
|0.17
|1.59586
|0.00000
|0.00000
|952
|2008.04.17 12:23
|buy
|477
|0.17
|1.59516
|0.00000
|0.00000
|953
|2008.04.17 12:32
|buy
|478
|0.17
|1.59396
|0.00000
|0.00000
|954
|2008.04.17 12:52
|buy
|479
|0.17
|1.59186
|0.00000
|0.00000
|955
|2008.04.17 12:56
|close
|479
|0.17
|1.59305
|0.00000
|0.00000
|20.23
|17475.86
|956
|2008.04.17 13:11
|buy
|480
|0.17
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|957
|2008.04.17 13:18
|buy
|481
|0.17
|1.59196
|0.00000
|0.00000
|958
|2008.04.17 13:18
|close
|480
|0.17
|1.59240
|0.00000
|0.00000
|21.08
|17496.94
|959
|2008.04.17 13:30
|close
|481
|0.17
|1.59308
|0.00000
|0.00000
|19.04
|17515.98
|960
|2008.04.17 13:31
|buy
|482
|0.18
|1.59326
|0.00000
|0.00000
|961
|2008.04.17 13:46
|buy
|483
|0.18
|1.58856
|0.00000
|0.00000
|962
|2008.04.17 14:03
|buy
|484
|0.18
|1.58646
|0.00000
|0.00000
|963
|2008.04.17 14:10
|close
|484
|0.18
|1.58762
|0.00000
|0.00000
|20.88
|17536.86
|964
|2008.04.17 14:17
|buy
|485
|0.18
|1.58736
|0.00000
|0.00000
|965
|2008.04.17 14:21
|close
|485
|0.18
|1.58850
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17557.38
|966
|2008.04.17 14:30
|buy
|486
|0.18
|1.58936
|0.00000
|0.00000
|967
|2008.04.17 14:39
|close
|483
|0.18
|1.58970
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17577.90
|968
|2008.04.17 14:48
|buy
|487
|0.18
|1.58896
|0.00000
|0.00000
|969
|2008.04.17 14:50
|close
|487
|0.18
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17598.42
|970
|2008.04.17 14:53
|close
|486
|0.18
|1.59048
|0.00000
|0.00000
|20.16
|17618.58
|971
|2008.04.17 15:02
|buy
|488
|0.18
|1.59286
|0.00000
|0.00000
|972
|2008.04.17 15:35
|buy
|489
|0.18
|1.59136
|0.00000
|0.00000
|973
|2008.04.17 15:58
|buy
|490
|0.18
|1.59036
|0.00000
|0.00000
|974
|2008.04.17 16:00
|close
|490
|0.18
|1.59155
|0.00000
|0.00000
|21.42
|17640.00
|975
|2008.04.17 16:00
|close
|489
|0.18
|1.59256
|0.00000
|0.00000
|21.60
|17661.60
|976
|2008.04.17 16:02
|close
|488
|0.18
|1.59397
|0.00000
|0.00000
|19.98
|17681.58
|977
|2008.04.17 16:02
|close
|482
|0.18
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17702.10
|978
|2008.04.18 09:54
|close
|478
|0.17
|1.59540
|0.00000
|0.00000
|24.36
|17726.46
|979
|2008.04.22 11:17
|close
|477
|0.17
|1.59632
|0.00000
|0.00000
|19.36
|17745.83
|980
|2008.04.22 16:25
|close
|476
|0.17
|1.59699
|0.00000
|0.00000
|18.85
|17764.68
|981
|2008.04.25 12:04
|sell
|491
|0.18
|1.56080
|0.00000
|0.00000
|982
|2008.04.25 12:27
|sell
|492
|0.18
|1.56130
|0.00000
|0.00000
|983
|2008.04.25 12:39
|sell
|493
|0.18
|1.56110
|0.00000
|0.00000
|984
|2008.04.25 12:46
|sell
|494
|0.18
|1.56010
|0.00000
|0.00000
|985
|2008.04.25 12:46
|close
|492
|0.18
|1.56017
|0.00000
|0.00000
|20.34
|17785.02
|986
|2008.04.25 12:47
|close
|493
|0.18
|1.55991
|0.00000
|0.00000
|21.42
|17806.44
|987
|2008.04.25 12:47
|close
|491
|0.18
|1.55959
|0.00000
|0.00000
|21.78
|17828.22
|988
|2008.04.25 13:00
|sell
|495
|0.18
|1.55960
|0.00000
|0.00000
|989
|2008.04.25 13:07
|close
|494
|0.18
|1.55890
|0.00000
|0.00000
|21.60
|17849.82
|990
|2008.04.25 13:29
|sell
|496
|0.18
|1.56000
|0.00000
|0.00000
|991
|2008.04.25 13:42
|sell
|497
|0.18
|1.56070
|0.00000
|0.00000
|992
|2008.04.25 13:44
|close
|497
|0.18
|1.55945
|0.00000
|0.00000
|22.50
|17872.32
|993
|2008.04.25 13:45
|sell
|498
|0.18
|1.55950
|0.00000
|0.00000
|994
|2008.04.25 14:03
|sell
|499
|0.18
|1.56050
|0.00000
|0.00000
|995
|2008.04.25 14:08
|close
|499
|0.18
|1.55936
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17892.84
|996
|2008.04.25 14:10
|close
|496
|0.18
|1.55888
|0.00000
|0.00000
|20.16
|17913.00
|997
|2008.04.25 14:26
|sell
|500
|0.18
|1.56020
|0.00000
|0.00000
|998
|2008.04.25 14:34
|sell
|501
|0.18
|1.55990
|0.00000
|0.00000
|999
|2008.04.25 14:54
|sell
|502
|0.18
|1.55980
|0.00000
|0.00000
|1000
|2008.04.25 15:05
|sell
|503
|0.18
|1.56020
|0.00000
|0.00000
|1001
|2008.04.25 15:15
|sell
|504
|0.18
|1.56050
|0.00000
|0.00000
|1002
|2008.04.25 15:46
|sell
|505
|0.18
|1.56300
|0.00000
|0.00000
|1003
|2008.04.25 16:30
|close
|505
|0.18
|1.56186
|0.00000
|0.00000
|20.52
|17933.52
|1004
|2008.04.25 20:44
|close
|504
|0.18
|1.55932
|0.00000
|0.00000
|21.24
|17954.76
|1005
|2008.04.25 20:44
|close
|503
|0.18
|1.55896
|0.00000
|0.00000
|22.32
|17977.08
|1006
|2008.04.25 20:44
|close
|500
|0.18
|1.55896
|0.00000
|0.00000
|22.32
|17999.40
|1007
|2008.04.25 20:45
|close
|502
|0.18
|1.55856
|0.00000
|0.00000
|22.32
|18021.72
|1008
|2008.04.25 20:45
|close
|501
|0.18
|1.55856
|0.00000
|0.00000
|24.12
|18045.84
|1009
|2008.04.25 20:45
|close
|495
|0.18
|1.55846
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18066.36
|1010
|2008.04.29 09:03
|close
|498
|0.18
|1.55835
|0.00000
|0.00000
|20.27
|18086.63
|1011
|2008.04.30 12:05
|sell
|506
|0.18
|1.55480
|0.00000
|0.00000
|1012
|2008.04.30 12:20
|sell
|507
|0.18
|1.55380
|0.00000
|0.00000
|1013
|2008.04.30 12:31
|close
|506
|0.18
|1.55365
|0.00000
|0.00000
|20.70
|18107.33
|1014
|2008.04.30 12:32
|sell
|508
|0.18
|1.55350
|0.00000
|0.00000
|1015
|2008.04.30 12:45
|sell
|509
|0.18
|1.55330
|0.00000
|0.00000
|1016
|2008.04.30 13:17
|sell
|510
|0.18
|1.55420
|0.00000
|0.00000
|1017
|2008.04.30 13:32
|sell
|511
|0.18
|1.55580
|0.00000
|0.00000
|1018
|2008.04.30 13:53
|sell
|512
|0.18
|1.55480
|0.00000
|0.00000
|1019
|2008.04.30 14:07
|sell
|513
|0.18
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|1020
|2008.04.30 14:14
|close
|511
|0.18
|1.55467
|0.00000
|0.00000
|20.34
|18127.67
|1021
|2008.04.30 14:15
|close
|513
|0.18
|1.55386
|0.00000
|0.00000
|29.52
|18157.19
|1022
|2008.04.30 14:15
|sell
|514
|0.18
|1.55370
|0.00000
|0.00000
|1023
|2008.04.30 14:15
|close
|512
|0.18
|1.55369
|0.00000
|0.00000
|19.98
|18177.17
|1024
|2008.04.30 14:15
|close
|510
|0.18
|1.55309
|0.00000
|0.00000
|19.98
|18197.15
|1025
|2008.04.30 14:30
|sell
|515
|0.18
|1.55380
|0.00000
|0.00000
|1026
|2008.04.30 14:30
|close
|515
|0.18
|1.55266
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18217.67
|1027
|2008.04.30 14:30
|close
|507
|0.18
|1.55266
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18238.19
|1028
|2008.04.30 14:30
|close
|514
|0.18
|1.55256
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18258.71
|1029
|2008.04.30 14:30
|close
|508
|0.18
|1.55239
|0.00000
|0.00000
|19.98
|18278.69
|1030
|2008.04.30 14:30
|close
|509
|0.18
|1.55214
|0.00000
|0.00000
|20.88
|18299.57
|1031
|2008.04.30 14:45
|sell
|516
|0.18
|1.55410
|0.00000
|0.00000
|1032
|2008.04.30 15:04
|sell
|517
|0.18
|1.55590
|0.00000
|0.00000
|1033
|2008.04.30 15:24
|sell
|518
|0.18
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|1034
|2008.04.30 15:36
|sell
|519
|0.18
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|1035
|2008.04.30 15:46
|sell
|520
|0.18
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|1036
|2008.04.30 16:00
|sell
|521
|0.18
|1.55590
|0.00000
|0.00000
|1037
|2008.04.30 16:04
|close
|520
|0.18
|1.55578
|0.00000
|0.00000
|20.16
|18319.73
|1038
|2008.04.30 16:06
|close
|519
|0.18
|1.55556
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18340.25
|1039
|2008.04.30 16:23
|sell
|522
|0.18
|1.55630
|0.00000
|0.00000
|1040
|2008.04.30 16:31
|sell
|523
|0.18
|1.55580
|0.00000
|0.00000
|1041
|2008.04.30 16:36
|close
|522
|0.18
|1.55518
|0.00000
|0.00000
|20.16
|18360.41
|1042
|2008.04.30 16:37
|close
|521
|0.18
|1.55476
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18380.93
|1043
|2008.04.30 16:37
|close
|517
|0.18
|1.55476
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18401.45
|1044
|2008.04.30 16:37
|close
|523
|0.18
|1.55461
|0.00000
|0.00000
|21.42
|18422.87
|1045
|2008.04.30 16:57
|sell
|524
|0.18
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|1046
|2008.04.30 17:01
|sell
|525
|0.18
|1.55610
|0.00000
|0.00000
|1047
|2008.04.30 17:15
|sell
|526
|0.18
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|1048
|2008.04.30 17:40
|sell
|527
|0.18
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|1049
|2008.04.30 17:45
|close
|527
|0.18
|1.55706
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18443.39
|1050
|2008.04.30 17:45
|sell
|528
|0.18
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|1051
|2008.04.30 18:02
|sell
|529
|0.18
|1.55630
|0.00000
|0.00000
|1052
|2008.04.30 18:24
|sell
|530
|0.18
|1.55780
|0.00000
|0.00000
|1053
|2008.04.30 18:31
|sell
|531
|0.18
|1.55710
|0.00000
|0.00000
|1054
|2008.04.30 18:49
|sell
|532
|0.18
|1.55730
|0.00000
|0.00000
|1055
|2008.04.30 18:54
|close
|530
|0.18
|1.55666
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18463.91
|1056
|2008.04.30 19:16
|sell
|533
|0.18
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|1057
|2008.04.30 19:34
|sell
|534
|0.18
|1.55670
|0.00000
|0.00000
|1058
|2008.04.30 19:45
|sell
|535
|0.18
|1.55650
|0.00000
|0.00000
|1059
|2008.04.30 19:57
|close
|532
|0.18
|1.55610
|0.00000
|0.00000
|21.60
|18485.51
|1060
|2008.04.30 20:01
|close
|531
|0.18
|1.55596
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18506.03
|1061
|2008.04.30 20:15
|close
|533
|0.18
|1.55561
|0.00000
|0.00000
|23.22
|18529.25
|1062
|2008.04.30 20:15
|close
|528
|0.18
|1.55561
|0.00000
|0.00000
|23.22
|18552.47
|1063
|2008.04.30 20:15
|close
|526
|0.18
|1.55561
|0.00000
|0.00000
|23.22
|18575.69
|1064
|2008.04.30 20:15
|close
|535
|0.18
|1.55536
|0.00000
|0.00000
|20.52
|18596.21
|1065
|2008.04.30 20:15
|close
|534
|0.18
|1.55536
|0.00000
|0.00000
|24.12
|18620.33
|1066
|2008.04.30 20:15
|close
|524
|0.18
|1.55536
|0.00000
|0.00000
|24.12
|18644.45
|1067
|2008.04.30 20:15
|close
|529
|0.18
|1.55511
|0.00000
|0.00000
|21.42
|18665.87
|1068
|2008.04.30 20:15
|close
|525
|0.18
|1.55486
|0.00000
|0.00000
|22.32
|18688.19
|1069
|2008.04.30 20:19
|close
|518
|0.18
|1.55418
|0.00000
|0.00000
|23.76
|18711.95
|1070
|2008.05.01 09:50
|close
|516
|0.18
|1.55290
|0.00000
|0.00000
|20.95
|18732.90
|1071
|2008.05.01 12:02
|sell
|536
|0.19
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|1072
|2008.05.01 12:15
|sell
|537
|0.19
|1.55240
|0.00000
|0.00000
|1073
|2008.05.01 12:49
|sell
|538
|0.19
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|1074
|2008.05.01 13:09
|sell
|539
|0.19
|1.55380
|0.00000
|0.00000
|1075
|2008.05.01 13:21
|sell
|540
|0.19
|1.55350
|0.00000
|0.00000
|1076
|2008.05.01 13:30
|sell
|541
|0.19
|1.55330
|0.00000
|0.00000
|1077
|2008.05.01 13:47
|sell
|542
|0.19
|1.55310
|0.00000
|0.00000
|1078
|2008.05.01 13:51
|close
|539
|0.19
|1.55266
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18754.56
|1079
|2008.05.01 13:52
|close
|540
|0.19
|1.55229
|0.00000
|0.00000
|22.99
|18777.55
|1080
|2008.05.01 13:52
|close
|541
|0.19
|1.55217
|0.00000
|0.00000
|21.47
|18799.02
|1081
|2008.05.01 13:52
|close
|542
|0.19
|1.55193
|0.00000
|0.00000
|22.23
|18821.25
|1082
|2008.05.01 14:24
|close
|537
|0.19
|1.55126
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18842.91
|1083
|2008.05.01 14:25
|close
|538
|0.19
|1.55084
|0.00000
|0.00000
|22.04
|18864.95
|1084
|2008.05.01 14:25
|close
|536
|0.19
|1.55084
|0.00000
|0.00000
|22.04
|18886.99
|1085
|2008.05.01 15:05
|sell
|543
|0.19
|1.54850
|0.00000
|0.00000
|1086
|2008.05.01 15:17
|sell
|544
|0.19
|1.54890
|0.00000
|0.00000
|1087
|2008.05.01 15:30
|sell
|545
|0.19
|1.54790
|0.00000
|0.00000
|1088
|2008.05.01 15:45
|sell
|546
|0.19
|1.54790
|0.00000
|0.00000
|1089
|2008.05.01 15:52
|close
|544
|0.19
|1.54774
|0.00000
|0.00000
|22.04
|18909.03
|1090
|2008.05.01 15:54
|close
|543
|0.19
|1.54736
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18930.69
|1091
|2008.05.01 16:00
|close
|546
|0.19
|1.54676
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18952.35
|1092
|2008.05.01 16:00
|close
|545
|0.19
|1.54676
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18974.01
|1093
|2008.05.01 16:01
|sell
|547
|0.19
|1.54640
|0.00000
|0.00000
|1094
|2008.05.01 16:07
|close
|547
|0.19
|1.54526
|0.00000
|0.00000
|21.66
|18995.67
|1095
|2008.05.01 16:18
|sell
|548
|0.19
|1.54560
|0.00000
|0.00000
|1096
|2008.05.01 16:25
|close
|548
|0.19
|1.54436
|0.00000
|0.00000
|23.56
|19019.23
|1097
|2008.05.01 16:37
|sell
|549
|0.19
|1.54490
|0.00000
|0.00000
|1098
|2008.05.01 16:50
|sell
|550
|0.19
|1.54500
|0.00000
|0.00000
|1099
|2008.05.01 17:04
|sell
|551
|0.19
|1.54460
|0.00000
|0.00000
|1100
|2008.05.01 17:08
|close
|550
|0.19
|1.54376
|0.00000
|0.00000
|23.56
|19042.79
|1101
|2008.05.01 17:08
|close
|549
|0.19
|1.54376
|0.00000
|0.00000
|21.66
|19064.45
|1102
|2008.05.01 17:17
|sell
|552
|0.19
|1.54400
|0.00000
|0.00000
|1103
|2008.05.01 17:32
|sell
|553
|0.19
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|1104
|2008.05.01 17:54
|sell
|554
|0.19
|1.54570
|0.00000
|0.00000
|1105
|2008.05.01 18:05
|sell
|555
|0.19
|1.54530
|0.00000
|0.00000
|1106
|2008.05.01 18:19
|sell
|556
|0.19
|1.54530
|0.00000
|0.00000
|1107
|2008.05.01 18:34
|sell
|557
|0.19
|1.54560
|0.00000
|0.00000
|1108
|2008.05.01 19:01
|sell
|558
|0.19
|1.54490
|0.00000
|0.00000
|1109
|2008.05.01 19:01
|close
|554
|0.19
|1.54456
|0.00000
|0.00000
|21.66
|19086.11
|1110
|2008.05.01 19:07
|close
|557
|0.19
|1.54446
|0.00000
|0.00000
|21.66
|19107.77
|1111
|2008.05.01 19:08
|close
|553
|0.19
|1.54420
|0.00000
|0.00000
|22.80
|19130.57
|1112
|2008.05.01 19:08
|close
|556
|0.19
|1.54416
|0.00000
|0.00000
|21.66
|19152.23
|1113
|2008.05.01 19:08
|close
|555
|0.19
|1.54416
|0.00000
|0.00000
|21.66
|19173.89
|1114
|2008.05.01 19:17
|close
|558
|0.19
|1.54367
|0.00000
|0.00000
|23.37
|19197.26
|1115
|2008.05.01 19:17
|close
|551
|0.19
|1.54345
|0.00000
|0.00000
|21.85
|19219.11
|1116
|2008.05.01 19:18
|sell
|559
|0.19
|1.54320
|0.00000
|0.00000
|1117
|2008.05.01 19:38
|sell
|560
|0.19
|1.54440
|0.00000
|0.00000
|1118
|2008.05.01 20:00
|sell
|561
|0.19
|1.54490
|0.00000
|0.00000
|1119
|2008.05.01 20:20
|sell
|562
|0.19
|1.54510
|0.00000
|0.00000
|1120
|2008.05.01 20:32
|sell
|563
|0.19
|1.54550
|0.00000
|0.00000
|1121
|2008.05.01 20:45
|sell
|564
|0.19
|1.54560
|0.00000
|0.00000
|1122
|2008.05.01 21:00
|sell
|565
|0.19
|1.54580
|0.00000
|0.00000
|1123
|2008.05.01 21:27
|sell
|566
|0.19
|1.54560
|0.00000
|0.00000
|1124
|2008.05.01 21:35
|sell
|567
|0.19
|1.54550
|0.00000
|0.00000
|1125
|2008.05.01 21:51
|sell
|568
|0.19
|1.54600
|0.00000
|0.00000
|1126
|2008.05.01 22:01
|sell
|569
|0.19
|1.54550
|0.00000
|0.00000
|1127
|2008.05.01 22:23
|sell
|570
|0.19
|1.54640
|0.00000
|0.00000
|1128
|2008.05.01 22:31
|sell
|571
|0.19
|1.54630
|0.00000
|0.00000
|1129
|2008.05.01 23:05
|sell
|572
|0.19
|1.54710
|0.00000
|0.00000
|1130
|2008.05.01 23:48
|sell
|573
|0.19
|1.54690
|0.00000
|0.00000
|1131
|2008.05.02 03:10
|close
|572
|0.19
|1.54596
|0.00000
|0.00000
|21.43
|19240.54
|1132
|2008.05.02 03:16
|close
|573
|0.19
|1.54571
|0.00000
|0.00000
|22.38
|19262.92
|1133
|2008.05.02 05:17
|close
|570
|0.19
|1.54526
|0.00000
|0.00000
|21.43
|19284.35
|1134
|2008.05.02 05:17
|close
|571
|0.19
|1.54516
|0.00000
|0.00000
|21.43
|19305.79
|1135
|2008.05.02 05:19
|close
|568
|0.19
|1.54481
|0.00000
|0.00000
|22.38
|19328.17
|1136
|2008.05.02 05:19
|close
|565
|0.19
|1.54456
|0.00000
|0.00000
|23.33
|19351.50
|1137
|2008.05.02 08:27
|close
|566
|0.19
|1.54446
|0.00000
|0.00000
|21.43
|19372.93
|1138
|2008.05.02 08:27
|close
|564
|0.19
|1.54446
|0.00000
|0.00000
|21.43
|19394.36
|1139
|2008.05.02 08:27
|close
|569
|0.19
|1.54438
|0.00000
|0.00000
|21.05
|19415.42
|1140
|2008.05.02 08:27
|close
|567
|0.19
|1.54438
|0.00000
|0.00000
|21.05
|19436.47
|1141
|2008.05.02 08:27
|close
|563
|0.19
|1.54438
|0.00000
|0.00000
|21.05
|19457.52
|1142
|2008.05.02 14:30
|close
|562
|0.19
|1.54397
|0.00000
|0.00000
|21.24
|19478.76
|1143
|2008.05.02 14:30
|close
|561
|0.19
|1.54373
|0.00000
|0.00000
|22.00
|19500.76
|1144
|2008.05.02 14:30
|close
|560
|0.19
|1.54325
|0.00000
|0.00000
|21.62
|19522.39
|1145
|2008.05.02 14:30
|close
|552
|0.19
|1.54277
|0.00000
|0.00000
|23.14
|19545.53
|1146
|2008.05.02 14:30
|close
|559
|0.19
|1.54205
|0.00000
|0.00000
|21.62
|19567.15
|1147
|2008.05.02 16:01
|sell
|574
|0.20
|1.53910
|0.00000
|0.00000
|1148
|2008.05.02 16:22
|sell
|575
|0.20
|1.53990
|0.00000
|0.00000
|1149
|2008.05.02 16:32
|sell
|576
|0.20
|1.54020
|0.00000
|0.00000
|1150
|2008.05.02 16:47
|sell
|577
|0.20
|1.54080
|0.00000
|0.00000
|1151
|2008.05.02 17:00
|sell
|578
|0.20
|1.54050
|0.00000
|0.00000
|1152
|2008.05.02 17:15
|sell
|579
|0.20
|1.54190
|0.00000
|0.00000
|1153
|2008.05.02 17:34
|sell
|580
|0.20
|1.54320
|0.00000
|0.00000
|1154
|2008.05.02 17:47
|sell
|581
|0.20
|1.54260
|0.00000
|0.00000
|1155
|2008.05.02 18:07
|sell
|582
|0.20
|1.54280
|0.00000
|0.00000
|1156
|2008.05.02 18:15
|sell
|583
|0.20
|1.54310
|0.00000
|0.00000
|1157
|2008.05.02 18:22
|close
|583
|0.20
|1.54198
|0.00000
|0.00000
|22.40
|19589.55
|1158
|2008.05.02 18:22
|close
|580
|0.20
|1.54198
|0.00000
|0.00000
|24.40
|19613.95
|1159
|2008.05.02 18:24
|close
|582
|0.20
|1.54167
|0.00000
|0.00000
|22.60
|19636.55
|1160
|2008.05.02 18:25
|close
|581
|0.20
|1.54144
|0.00000
|0.00000
|23.20
|19659.75
|1161
|2008.05.02 18:50
|sell
|584
|0.20
|1.54180
|0.00000
|0.00000
|1162
|2008.05.02 19:00
|sell
|585
|0.20
|1.54190
|0.00000
|0.00000
|1163
|2008.05.02 19:15
|close
|585
|0.20
|1.54077
|0.00000
|0.00000
|22.60
|19682.35
|1164
|2008.05.02 19:15
|close
|579
|0.20
|1.54077
|0.00000
|0.00000
|22.60
|19704.95
|1165
|2008.05.02 19:15
|close
|584
|0.20
|1.54066
|0.00000
|0.00000
|22.80
|19727.75
|1166
|2008.05.02 19:16
|sell
|586
|0.20
|1.54070
|0.00000
|0.00000
|1167
|2008.05.02 19:37
|sell
|587
|0.20
|1.54030
|0.00000
|0.00000
|1168
|2008.05.02 19:47
|sell
|588
|0.20
|1.54070
|0.00000
|0.00000
|1169
|2008.05.07 15:00
|close
|577
|0.20
|1.53966
|0.00000
|0.00000
|22.08
|19749.83
|1170
|2008.05.07 15:01
|close
|588
|0.20
|1.53959
|0.00000
|0.00000
|21.48
|19771.31
|1171
|2008.05.07 15:01
|close
|586
|0.20
|1.53959
|0.00000
|0.00000
|21.48
|19792.79
|1172
|2008.05.07 15:02
|close
|578
|0.20
|1.53938
|0.00000
|0.00000
|21.68
|19814.47
|1173
|2008.05.07 15:02
|close
|587
|0.20
|1.53918
|0.00000
|0.00000
|21.68
|19836.15
|1174
|2008.05.07 15:03
|close
|576
|0.20
|1.53901
|0.00000
|0.00000
|23.08
|19859.23
|1175
|2008.05.07 15:03
|close
|575
|0.20
|1.53879
|0.00000
|0.00000
|21.48
|19880.71
|1176
|2008.05.07 16:30
|close
|574
|0.20
|1.53796
|0.00000
|0.00000
|22.08
|19902.79
|1177
|2008.06.26 00:21
|buy
|589
|0.20
|1.56656
|0.00000
|0.00000
|1178
|2008.06.26 00:35
|buy
|590
|0.20
|1.56646
|0.00000
|0.00000
|1179
|2008.06.26 00:48
|buy
|591
|0.20
|1.56676
|0.00000
|0.00000
|1180
|2008.06.26 00:54
|close
|590
|0.20
|1.56770
|0.00000
|0.00000
|24.80
|19927.59
|1181
|2008.06.26 00:54
|close
|589
|0.20
|1.56770
|0.00000
|0.00000
|22.80
|19950.39
|1182
|2008.06.26 01:12
|buy
|592
|0.20
|1.56706
|0.00000
|0.00000
|1183
|2008.06.26 01:19
|buy
|593
|0.20
|1.56756
|0.00000
|0.00000
|1184
|2008.06.26 01:31
|buy
|594
|0.20
|1.56706
|0.00000
|0.00000
|1185
|2008.06.26 01:55
|buy
|595
|0.20
|1.56686
|0.00000
|0.00000
|1186
|2008.06.26 02:01
|buy
|596
|0.20
|1.56676
|0.00000
|0.00000
|1187
|2008.06.26 02:18
|buy
|597
|0.20
|1.56726
|0.00000
|0.00000
|1188
|2008.06.26 02:42
|buy
|598
|0.20
|1.56686
|0.00000
|0.00000
|1189
|2008.06.26 02:49
|buy
|599
|0.20
|1.56696
|0.00000
|0.00000
|1190
|2008.06.26 03:00
|buy
|600
|0.20
|1.56706
|0.00000
|0.00000
|1191
|2008.06.26 03:15
|buy
|601
|0.20
|1.56736
|0.00000
|0.00000
|1192
|2008.06.26 03:45
|buy
|602
|0.20
|1.56666
|0.00000
|0.00000
|1193
|2008.06.26 04:57
|close
|602
|0.20
|1.56780
|0.00000
|0.00000
|22.80
|19973.19
|1194
|2008.06.26 04:58
|close
|596
|0.20
|1.56788
|0.00000
|0.00000
|22.40
|19995.59
|1195
|2008.06.26 04:58
|close
|591
|0.20
|1.56788
|0.00000
|0.00000
|22.40
|20017.99
|1196
|2008.06.26 04:58
|close
|598
|0.20
|1.56800
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20040.79
|1197
|2008.06.26 04:58
|close
|595
|0.20
|1.56800
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20063.59
|1198
|2008.06.26 04:59
|close
|599
|0.20
|1.56810
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20086.39
|1199
|2008.06.26 05:05
|close
|600
|0.20
|1.56822
|0.00000
|0.00000
|23.20
|20109.59
|1200
|2008.06.26 05:05
|close
|594
|0.20
|1.56822
|0.00000
|0.00000
|23.20
|20132.79
|1201
|2008.06.26 05:05
|close
|592
|0.20
|1.56822
|0.00000
|0.00000
|23.20
|20155.99
|1202
|2008.06.26 05:33
|close
|597
|0.20
|1.56840
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20178.79
|1203
|2008.06.26 11:00
|close
|601
|0.20
|1.56850
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20201.59
|1204
|2008.06.26 11:39
|close
|593
|0.20
|1.56890
|0.00000
|0.00000
|26.80
|20228.39
|1205
|2008.06.26 12:04
|buy
|603
|0.20
|1.57196
|0.00000
|0.00000
|1206
|2008.06.26 12:17
|buy
|604
|0.20
|1.57156
|0.00000
|0.00000
|1207
|2008.06.26 12:51
|buy
|605
|0.20
|1.57096
|0.00000
|0.00000
|1208
|2008.06.26 13:01
|buy
|606
|0.20
|1.57116
|0.00000
|0.00000
|1209
|2008.06.26 13:20
|buy
|607
|0.20
|1.57056
|0.00000
|0.00000
|1210
|2008.06.26 13:30
|buy
|608
|0.20
|1.57156
|0.00000
|0.00000
|1211
|2008.06.26 13:42
|close
|607
|0.20
|1.57171
|0.00000
|0.00000
|23.00
|20251.39
|1212
|2008.06.26 13:44
|close
|605
|0.20
|1.57214
|0.00000
|0.00000
|23.60
|20274.99
|1213
|2008.06.26 13:44
|close
|606
|0.20
|1.57230
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20297.79
|1214
|2008.06.26 13:45
|buy
|609
|0.20
|1.57266
|0.00000
|0.00000
|1215
|2008.06.26 13:45
|close
|608
|0.20
|1.57267
|0.00000
|0.00000
|22.20
|20319.99
|1216
|2008.06.26 13:45
|close
|604
|0.20
|1.57267
|0.00000
|0.00000
|22.20
|20342.19
|1217
|2008.06.26 13:46
|close
|603
|0.20
|1.57308
|0.00000
|0.00000
|22.40
|20364.59
|1218
|2008.06.26 13:47
|close
|609
|0.20
|1.57381
|0.00000
|0.00000
|23.00
|20387.59
|1219
|2008.06.26 14:00
|buy
|610
|0.20
|1.57376
|0.00000
|0.00000
|1220
|2008.06.26 14:20
|buy
|611
|0.20
|1.57376
|0.00000
|0.00000
|1221
|2008.06.26 14:32
|buy
|612
|0.20
|1.57416
|0.00000
|0.00000
|1222
|2008.06.26 14:49
|buy
|613
|0.20
|1.57266
|0.00000
|0.00000
|1223
|2008.06.26 15:00
|buy
|614
|0.20
|1.57256
|0.00000
|0.00000
|1224
|2008.06.26 15:18
|buy
|615
|0.20
|1.57306
|0.00000
|0.00000
|1225
|2008.06.26 15:30
|buy
|616
|0.20
|1.57236
|0.00000
|0.00000
|1226
|2008.06.26 15:46
|buy
|617
|0.20
|1.57226
|0.00000
|0.00000
|1227
|2008.06.26 16:00
|buy
|618
|0.20
|1.57226
|0.00000
|0.00000
|1228
|2008.06.26 16:10
|close
|618
|0.20
|1.57340
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20410.39
|1229
|2008.06.26 16:10
|close
|617
|0.20
|1.57340
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20433.19
|1230
|2008.06.26 16:11
|close
|616
|0.20
|1.57349
|0.00000
|0.00000
|22.60
|20455.79
|1231
|2008.06.26 16:13
|close
|614
|0.20
|1.57369
|0.00000
|0.00000
|22.60
|20478.39
|1232
|2008.06.26 16:13
|close
|613
|0.20
|1.57380
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20501.19
|1233
|2008.06.26 16:16
|buy
|619
|0.21
|1.57386
|0.00000
|0.00000
|1234
|2008.06.26 16:19
|close
|615
|0.20
|1.57418
|0.00000
|0.00000
|22.40
|20523.59
|1235
|2008.06.26 16:32
|buy
|620
|0.21
|1.57286
|0.00000
|0.00000
|1236
|2008.06.26 16:42
|close
|620
|0.21
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20547.53
|1237
|2008.06.26 16:47
|buy
|621
|0.21
|1.57446
|0.00000
|0.00000
|1238
|2008.06.26 17:00
|close
|611
|0.20
|1.57490
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20570.33
|1239
|2008.06.26 17:00
|close
|610
|0.20
|1.57490
|0.00000
|0.00000
|22.80
|20593.13
|1240
|2008.06.26 17:00
|buy
|622
|0.21
|1.57506
|0.00000
|0.00000
|1241
|2008.06.26 17:01
|close
|619
|0.21
|1.57501
|0.00000
|0.00000
|24.15
|20617.28
|1242
|2008.06.26 17:16
|buy
|623
|0.21
|1.57406
|0.00000
|0.00000
|1243
|2008.06.26 17:32
|buy
|624
|0.21
|1.57396
|0.00000
|0.00000
|1244
|2008.06.26 17:45
|buy
|625
|0.21
|1.57346
|0.00000
|0.00000
|1245
|2008.06.26 18:01
|buy
|626
|0.21
|1.57396
|0.00000
|0.00000
|1246
|2008.06.26 18:22
|buy
|627
|0.21
|1.57356
|0.00000
|0.00000
|1247
|2008.06.26 18:31
|buy
|628
|0.21
|1.57366
|0.00000
|0.00000
|1248
|2008.06.26 18:49
|buy
|629
|0.21
|1.57296
|0.00000
|0.00000
|1249
|2008.06.26 19:02
|buy
|630
|0.21
|1.57396
|0.00000
|0.00000
|1250
|2008.06.26 19:23
|buy
|631
|0.21
|1.57286
|0.00000
|0.00000
|1251
|2008.06.26 19:30
|buy
|632
|0.21
|1.57336
|0.00000
|0.00000
|1252
|2008.06.26 19:53
|buy
|633
|0.21
|1.57366
|0.00000
|0.00000
|1253
|2008.06.26 20:00
|buy
|634
|0.21
|1.57346
|0.00000
|0.00000
|1254
|2008.06.26 20:13
|close
|631
|0.21
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20641.22
|1255
|2008.06.26 20:14
|close
|629
|0.21
|1.57420
|0.00000
|0.00000
|26.04
|20667.26
|1256
|2008.06.26 20:15
|buy
|635
|0.21
|1.57436
|0.00000
|0.00000
|1257
|2008.06.26 20:21
|close
|634
|0.21
|1.57460
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20691.20
|1258
|2008.06.26 20:21
|close
|632
|0.21
|1.57460
|0.00000
|0.00000
|26.04
|20717.24
|1259
|2008.06.26 20:21
|close
|625
|0.21
|1.57460
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20741.18
|1260
|2008.06.26 20:23
|close
|627
|0.21
|1.57470
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20765.12
|1261
|2008.06.26 20:23
|close
|633
|0.21
|1.57477
|0.00000
|0.00000
|23.31
|20788.43
|1262
|2008.06.26 20:23
|close
|628
|0.21
|1.57477
|0.00000
|0.00000
|23.31
|20811.74
|1263
|2008.06.26 20:23
|close
|630
|0.21
|1.57510
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20835.68
|1264
|2008.06.26 20:23
|close
|626
|0.21
|1.57510
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20859.62
|1265
|2008.06.26 20:23
|close
|624
|0.21
|1.57510
|0.00000
|0.00000
|23.94
|20883.56
|1266
|2008.06.26 20:23
|close
|623
|0.21
|1.57527
|0.00000
|0.00000
|25.41
|20908.97
|1267
|2008.06.26 20:23
|close
|612
|0.20
|1.57527
|0.00000
|0.00000
|22.20
|20931.17
|1268
|2008.06.26 20:23
|close
|635
|0.21
|1.57557
|0.00000
|0.00000
|25.41
|20956.58
|1269
|2008.06.26 20:23
|close
|621
|0.21
|1.57557
|0.00000
|0.00000
|23.31
|20979.89
|1270
|2008.06.26 20:31
|buy
|636
|0.21
|1.57556
|0.00000
|0.00000
|1271
|2008.06.26 20:37
|close
|622
|0.21
|1.57618
|0.00000
|0.00000
|23.52
|21003.41
|1272
|2008.06.26 20:49
|buy
|637
|0.21
|1.57626
|0.00000
|0.00000
|1273
|2008.06.26 21:02
|buy
|638
|0.21
|1.57586
|0.00000
|0.00000
|1274
|2008.06.26 21:16
|buy
|639
|0.21
|1.57606
|0.00000
|0.00000
|1275
|2008.06.26 21:31
|buy
|640
|0.21
|1.57606
|0.00000
|0.00000
|1276
|2008.06.26 21:51
|buy
|641
|0.21
|1.57656
|0.00000
|0.00000
|1277
|2008.06.26 22:21
|buy
|642
|0.21
|1.57586
|0.00000
|0.00000
|1278
|2008.06.26 22:30
|buy
|643
|0.21
|1.57626
|0.00000
|0.00000
|1279
|2008.06.26 23:04
|buy
|644
|0.21
|1.57596
|0.00000
|0.00000
|1280
|2008.06.26 23:18
|buy
|645
|0.21
|1.57596
|0.00000
|0.00000
|1281
|2008.06.26 23:46
|buy
|646
|0.21
|1.57566
|0.00000
|0.00000
|1282
|2008.06.27 00:01
|buy
|647
|0.21
|1.57526
|0.00000
|0.00000
|1283
|2008.06.27 00:17
|buy
|648
|0.21
|1.57536
|0.00000
|0.00000
|1284
|2008.06.27 00:32
|buy
|649
|0.21
|1.57526
|0.00000
|0.00000
|1285
|2008.06.27 00:46
|buy
|650
|0.21
|1.57526
|0.00000
|0.00000
|1286
|2008.06.27 01:06
|buy
|651
|0.21
|1.57536
|0.00000
|0.00000
|1287
|2008.06.27 01:19
|buy
|652
|0.21
|1.57556
|0.00000
|0.00000
|1288
|2008.06.27 01:43
|buy
|653
|0.21
|1.57536
|0.00000
|0.00000
|1289
|2008.06.27 01:48
|buy
|654
|0.21
|1.57536
|0.00000
|0.00000
|1290
|2008.06.27 02:04
|buy
|655
|0.21
|1.57646
|0.00000
|0.00000
|1291
|2008.06.27 02:06
|close
|650
|0.21
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21027.35
|1292
|2008.06.27 02:06
|close
|649
|0.21
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21051.29
|1293
|2008.06.27 02:06
|close
|647
|0.21
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21075.23
|1294
|2008.06.27 02:06
|close
|654
|0.21
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21099.17
|1295
|2008.06.27 02:06
|close
|653
|0.21
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21123.11
|1296
|2008.06.27 02:06
|close
|651
|0.21
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21147.05
|1297
|2008.06.27 02:06
|close
|648
|0.21
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21170.99
|1298
|2008.06.27 02:18
|buy
|656
|0.21
|1.57566
|0.00000
|0.00000
|1299
|2008.06.27 02:36
|buy
|657
|0.21
|1.57496
|0.00000
|0.00000
|1300
|2008.06.27 02:48
|buy
|658
|0.21
|1.57446
|0.00000
|0.00000
|1301
|2008.06.27 03:05
|buy
|659
|0.21
|1.57486
|0.00000
|0.00000
|1302
|2008.06.27 03:20
|buy
|660
|0.21
|1.57486
|0.00000
|0.00000
|1303
|2008.06.27 03:33
|buy
|661
|0.21
|1.57446
|0.00000
|0.00000
|1304
|2008.06.27 03:45
|buy
|662
|0.21
|1.57406
|0.00000
|0.00000
|1305
|2008.06.27 09:38
|close
|662
|0.21
|1.57520
|0.00000
|0.00000
|23.94
|21194.93
|1306
|2008.06.27 10:38
|close
|661
|0.21
|1.57558
|0.00000
|0.00000
|23.52
|21218.45
|1307
|2008.06.27 10:38
|close
|658
|0.21
|1.57558
|0.00000
|0.00000
|23.52
|21241.97
|1308
|2008.06.27 10:39
|close
|660
|0.21
|1.57601
|0.00000
|0.00000
|24.15
|21266.12
|1309
|2008.06.27 10:39
|close
|659
|0.21
|1.57601
|0.00000
|0.00000
|24.15
|21290.27
|1310
|2008.06.27 10:39
|close
|657
|0.21
|1.57612
|0.00000
|0.00000
|24.36
|21314.63
|1311
|2008.06.27 10:40
|close
|656
|0.21
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|26.04
|21340.67
|1312
|2008.06.27 10:40
|close
|652
|0.21
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|28.14
|21368.81
|1313
|2008.06.27 10:40
|close
|646
|0.21
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|25.89
|21394.70
|1314
|2008.06.27 10:40
|close
|636
|0.21
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|27.99
|21422.70
|1315
|2008.06.27 10:40
|close
|642
|0.21
|1.57705
|0.00000
|0.00000
|24.84
|21447.54
|1316
|2008.06.27 10:40
|close
|638
|0.21
|1.57705
|0.00000
|0.00000
|24.84
|21472.38
|1317
|2008.06.27 10:40
|close
|645
|0.21
|1.57719
|0.00000
|0.00000
|25.68
|21498.07
|1318
|2008.06.27 10:40
|close
|644
|0.21
|1.57719
|0.00000
|0.00000
|25.68
|21523.75
|1319
|2008.06.27 10:40
|close
|640
|0.21
|1.57719
|0.00000
|0.00000
|23.58
|21547.33
|1320
|2008.06.27 10:40
|close
|639
|0.21
|1.57719
|0.00000
|0.00000
|23.58
|21570.91
|1321
|2008.06.27 10:40
|close
|643
|0.21
|1.57737
|0.00000
|0.00000
|23.16
|21594.08
|1322
|2008.06.27 10:40
|close
|637
|0.21
|1.57737
|0.00000
|0.00000
|23.16
|21617.24
|1323
|2008.06.27 10:41
|close
|655
|0.21
|1.57770
|0.00000
|0.00000
|26.04
|21643.28
|1324
|2008.06.27 10:41
|close
|641
|0.21
|1.57770
|0.00000
|0.00000
|23.79
|21667.07
|1325
|2008.06.27 12:02
|buy
|663
|0.22
|1.57656
|0.00000
|0.00000
|1326
|2008.06.27 12:22
|buy
|664
|0.22
|1.57576
|0.00000
|0.00000
|1327
|2008.06.27 12:30
|buy
|665
|0.22
|1.57596
|0.00000
|0.00000
|1328
|2008.06.27 12:48
|buy
|666
|0.22
|1.57556
|0.00000
|0.00000
|1329
|2008.06.27 13:00
|buy
|667
|0.22
|1.57486
|0.00000
|0.00000
|1330
|2008.06.27 13:16
|buy
|668
|0.22
|1.57556
|0.00000
|0.00000
|1331
|2008.06.27 13:30
|buy
|669
|0.22
|1.57536
|0.00000
|0.00000
|1332
|2008.06.27 13:45
|buy
|670
|0.22
|1.57546
|0.00000
|0.00000
|1333
|2008.06.27 13:57
|close
|667
|0.22
|1.57600
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21692.15
|1334
|2008.06.27 14:09
|buy
|671
|0.22
|1.57506
|0.00000
|0.00000
|1335
|2008.06.27 14:17
|buy
|672
|0.22
|1.57526
|0.00000
|0.00000
|1336
|2008.06.27 14:31
|buy
|673
|0.22
|1.57336
|0.00000
|0.00000
|1337
|2008.06.27 14:38
|close
|673
|0.22
|1.57450
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21717.23
|1338
|2008.06.27 14:45
|buy
|674
|0.22
|1.57476
|0.00000
|0.00000
|1339
|2008.06.27 15:07
|buy
|675
|0.22
|1.57416
|0.00000
|0.00000
|1340
|2008.06.27 15:15
|buy
|676
|0.22
|1.57476
|0.00000
|0.00000
|1341
|2008.06.27 15:30
|buy
|677
|0.22
|1.57516
|0.00000
|0.00000
|1342
|2008.06.27 15:30
|close
|675
|0.22
|1.57531
|0.00000
|0.00000
|25.30
|21742.53
|1343
|2008.06.27 15:40
|close
|676
|0.22
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21767.61
|1344
|2008.06.27 15:40
|close
|674
|0.22
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21792.69
|1345
|2008.06.27 15:48
|buy
|678
|0.22
|1.57576
|0.00000
|0.00000
|1346
|2008.06.27 19:02
|close
|671
|0.22
|1.57619
|0.00000
|0.00000
|24.86
|21817.55
|1347
|2008.06.27 19:02
|close
|677
|0.22
|1.57630
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21842.63
|1348
|2008.06.27 19:04
|close
|672
|0.22
|1.57637
|0.00000
|0.00000
|24.42
|21867.05
|1349
|2008.06.27 19:04
|close
|669
|0.22
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21892.13
|1350
|2008.06.27 19:06
|close
|670
|0.22
|1.57660
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21917.21
|1351
|2008.06.27 19:08
|close
|668
|0.22
|1.57670
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21942.29
|1352
|2008.06.27 19:08
|close
|666
|0.22
|1.57670
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21967.37
|1353
|2008.06.27 19:08
|close
|678
|0.22
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|25.08
|21992.45
|1354
|2008.06.27 19:08
|close
|664
|0.22
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22017.53
|1355
|2008.06.27 19:09
|close
|665
|0.22
|1.57712
|0.00000
|0.00000
|25.52
|22043.05
|1356
|2008.06.27 19:13
|close
|663
|0.22
|1.57770
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22068.13
|1357
|2008.06.27 20:04
|buy
|679
|0.22
|1.57816
|0.00000
|0.00000
|1358
|2008.06.27 20:20
|buy
|680
|0.22
|1.57736
|0.00000
|0.00000
|1359
|2008.06.27 20:38
|buy
|681
|0.22
|1.57706
|0.00000
|0.00000
|1360
|2008.06.27 20:46
|buy
|682
|0.22
|1.57746
|0.00000
|0.00000
|1361
|2008.06.27 21:03
|buy
|683
|0.22
|1.57746
|0.00000
|0.00000
|1362
|2008.06.27 21:20
|buy
|684
|0.22
|1.57806
|0.00000
|0.00000
|1363
|2008.06.27 21:25
|close
|681
|0.22
|1.57820
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22093.21
|1364
|2008.06.27 21:27
|close
|680
|0.22
|1.57856
|0.00000
|0.00000
|26.40
|22119.61
|1365
|2008.06.27 21:27
|close
|683
|0.22
|1.57870
|0.00000
|0.00000
|27.28
|22146.89
|1366
|2008.06.27 21:27
|close
|682
|0.22
|1.57870
|0.00000
|0.00000
|27.28
|22174.17
|1367
|2008.06.27 21:31
|buy
|685
|0.22
|1.57896
|0.00000
|0.00000
|1368
|2008.06.27 21:59
|buy
|686
|0.22
|1.57896
|0.00000
|0.00000
|1369
|2008.06.27 22:01
|buy
|687
|0.22
|1.57886
|0.00000
|0.00000
|1370
|2008.06.27 22:15
|buy
|688
|0.22
|1.57906
|0.00000
|0.00000
|1371
|2008.06.27 22:36
|buy
|689
|0.22
|1.57906
|0.00000
|0.00000
|1372
|2008.06.27 22:49
|buy
|690
|0.22
|1.57906
|0.00000
|0.00000
|1373
|2008.06.30 00:58
|close
|684
|0.22
|1.57920
|0.00000
|0.00000
|24.93
|22199.10
|1374
|2008.06.30 01:00
|close
|679
|0.22
|1.57930
|0.00000
|0.00000
|24.93
|22224.03
|1375
|2008.06.30 08:57
|close
|687
|0.22
|1.57999
|0.00000
|0.00000
|24.71
|22248.73
|1376
|2008.06.30 08:57
|close
|686
|0.22
|1.58010
|0.00000
|0.00000
|24.93
|22273.66
|1377
|2008.06.30 08:57
|close
|685
|0.22
|1.58010
|0.00000
|0.00000
|24.93
|22298.58
|1378
|2008.06.30 08:58
|close
|690
|0.22
|1.58030
|0.00000
|0.00000
|27.13
|22325.71
|1379
|2008.06.30 08:58
|close
|689
|0.22
|1.58030
|0.00000
|0.00000
|27.13
|22352.84
|1380
|2008.06.30 08:58
|close
|688
|0.22
|1.58030
|0.00000
|0.00000
|27.13
|22379.96
|1381
|2008.06.30 15:00
|buy
|691
|0.22
|1.57636
|0.00000
|0.00000
|1382
|2008.06.30 15:15
|buy
|692
|0.22
|1.57686
|0.00000
|0.00000
|1383
|2008.06.30 15:18
|close
|691
|0.22
|1.57747
|0.00000
|0.00000
|24.42
|22404.38
|1384
|2008.06.30 15:19
|close
|692
|0.22
|1.57800
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22429.46
|1385
|2008.06.30 15:42
|buy
|693
|0.22
|1.57756
|0.00000
|0.00000
|1386
|2008.06.30 15:47
|buy
|694
|0.22
|1.57746
|0.00000
|0.00000
|1387
|2008.06.30 16:01
|close
|694
|0.22
|1.57862
|0.00000
|0.00000
|25.52
|22454.98
|1388
|2008.06.30 16:01
|close
|693
|0.22
|1.57868
|0.00000
|0.00000
|24.64
|22479.62
|1389
|2008.07.03 00:10
|buy
|695
|0.22
|1.58876
|0.00000
|0.00000
|1390
|2008.07.03 00:24
|buy
|696
|0.22
|1.58886
|0.00000
|0.00000
|1391
|2008.07.03 00:55
|buy
|697
|0.22
|1.58756
|0.00000
|0.00000
|1392
|2008.07.03 01:01
|buy
|698
|0.22
|1.58786
|0.00000
|0.00000
|1393
|2008.07.03 01:16
|buy
|699
|0.22
|1.58806
|0.00000
|0.00000
|1394
|2008.07.03 01:49
|buy
|700
|0.22
|1.58796
|0.00000
|0.00000
|1395
|2008.07.03 02:13
|buy
|701
|0.22
|1.58816
|0.00000
|0.00000
|1396
|2008.07.03 02:19
|buy
|702
|0.22
|1.58846
|0.00000
|0.00000
|1397
|2008.07.03 02:33
|buy
|703
|0.22
|1.58856
|0.00000
|0.00000
|1398
|2008.07.03 02:59
|buy
|704
|0.22
|1.58806
|0.00000
|0.00000
|1399
|2008.07.03 03:08
|buy
|705
|0.22
|1.58816
|0.00000
|0.00000
|1400
|2008.07.03 03:26
|buy
|706
|0.22
|1.58846
|0.00000
|0.00000
|1401
|2008.07.03 03:51
|buy
|707
|0.22
|1.58726
|0.00000
|0.00000
|1402
|2008.07.03 08:51
|close
|707
|0.22
|1.58840
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22504.70
|1403
|2008.07.03 09:00
|close
|697
|0.22
|1.58867
|0.00000
|0.00000
|24.42
|22529.12
|1404
|2008.07.03 09:01
|close
|698
|0.22
|1.58900
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22554.20
|1405
|2008.07.03 12:51
|close
|700
|0.22
|1.58911
|0.00000
|0.00000
|25.30
|22579.50
|1406
|2008.07.03 12:51
|close
|704
|0.22
|1.58919
|0.00000
|0.00000
|24.86
|22604.36
|1407
|2008.07.03 12:51
|close
|699
|0.22
|1.58919
|0.00000
|0.00000
|24.86
|22629.22
|1408
|2008.07.03 12:51
|close
|705
|0.22
|1.58935
|0.00000
|0.00000
|26.18
|22655.40
|1409
|2008.07.03 12:51
|close
|701
|0.22
|1.58935
|0.00000
|0.00000
|26.18
|22681.58
|1410
|2008.07.03 12:51
|close
|706
|0.22
|1.58960
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22706.66
|1411
|2008.07.03 12:51
|close
|702
|0.22
|1.58960
|0.00000
|0.00000
|25.08
|22731.74
|1412
|2008.07.03 13:00
|close
|703
|0.22
|1.58967
|0.00000
|0.00000
|24.42
|22756.16
|1413
|2008.07.03 13:21
|close
|695
|0.22
|1.58988
|0.00000
|0.00000
|24.64
|22780.80
|1414
|2008.07.03 13:21
|close
|696
|0.22
|1.58999
|0.00000
|0.00000
|24.86
|22805.66
|1415
|2008.07.03 16:01
|buy
|708
|0.23
|1.57566
|0.00000
|0.00000
|1416
|2008.07.03 16:02
|close
|708
|0.23
|1.57684
|0.00000
|0.00000
|27.14
|22832.80
|1417
|2008.07.03 16:16
|buy
|709
|0.23
|1.57596
|0.00000
|0.00000
|1418
|2008.07.03 16:41
|buy
|710
|0.23
|1.57136
|0.00000
|0.00000
|1419
|2008.07.03 16:49
|buy
|711
|0.23
|1.57056
|0.00000
|0.00000
|1420
|2008.07.03 16:56
|close
|711
|0.23
|1.57170
|0.00000
|0.00000
|26.22
|22859.02
|1421
|2008.07.03 17:02
|buy
|712
|0.23
|1.57146
|0.00000
|0.00000
|1422
|2008.07.03 17:28
|buy
|713
|0.23
|1.57166
|0.00000
|0.00000
|1423
|2008.07.03 17:35
|buy
|714
|0.23
|1.57086
|0.00000
|0.00000
|1424
|2008.07.03 17:46
|buy
|715
|0.23
|1.57066
|0.00000
|0.00000
|1425
|2008.07.03 18:02
|buy
|716
|0.23
|1.57136
|0.00000
|0.00000
|1426
|2008.07.03 18:27
|buy
|717
|0.23
|1.56866
|0.00000
|0.00000
|1427
|2008.07.03 18:32
|buy
|718
|0.23
|1.56906
|0.00000
|0.00000
|1428
|2008.07.03 18:50
|buy
|719
|0.23
|1.56976
|0.00000
|0.00000
|1429
|2008.07.03 18:55
|close
|717
|0.23
|1.56978
|0.00000
|0.00000
|25.76
|22884.78
|1430
|2008.07.03 19:01
|buy
|720
|0.23
|1.56996
|0.00000
|0.00000
|1431
|2008.07.03 19:21
|buy
|721
|0.23
|1.56966
|0.00000
|0.00000
|1432
|2008.07.03 19:45
|buy
|722
|0.23
|1.56946
|0.00000
|0.00000
|1433
|2008.07.03 21:44
|close
|718
|0.23
|1.57020
|0.00000
|0.00000
|26.22
|22911.00
|1434
|2008.07.03 21:58
|close
|722
|0.23
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|26.22
|22937.22
|1435
|2008.07.04 02:47
|close
|721
|0.23
|1.57080
|0.00000
|0.00000
|26.06
|22963.28
|1436
|2008.07.04 02:58
|close
|719
|0.23
|1.57090
|0.00000
|0.00000
|26.06
|22989.34
|1437
|2008.07.04 03:41
|close
|720
|0.23
|1.57110
|0.00000
|0.00000
|26.06
|23015.40
|1438
|2008.07.04 05:02
|close
|715
|0.23
|1.57190
|0.00000
|0.00000
|28.36
|23043.76
|1439
|2008.07.04 05:03
|close
|714
|0.23
|1.57200
|0.00000
|0.00000
|26.06
|23069.82
|1440
|2008.07.04 09:50
|close
|716
|0.23
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|25.60
|23095.42
|1441
|2008.07.04 09:50
|close
|710
|0.23
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|25.60
|23121.01
|1442
|2008.07.04 09:50
|close
|712
|0.23
|1.57270
|0.00000
|0.00000
|28.36
|23149.37
|1443
|2008.07.07 19:00
|close
|713
|0.23
|1.57290
|0.00000
|0.00000
|28.20
|23177.57
|1444
|2008.07.10 16:18
|close
|709
|0.23
|1.57708
|0.00000
|0.00000
|24.63
|23202.20
|1445
|2008.07.15 14:10
|buy
|723
|0.23
|1.59956
|0.00000
|0.00000
|1446
|2008.07.15 14:26
|buy
|724
|0.23
|1.59816
|0.00000
|0.00000
|1447
|2008.07.15 14:30
|close
|724
|0.23
|1.59930
|0.00000
|0.00000
|26.22
|23228.42
|1448
|2008.07.15 14:31
|buy
|725
|0.23
|1.59896
|0.00000
|0.00000
|1449
|2008.07.15 14:46
|buy
|726
|0.23
|1.59786
|0.00000
|0.00000
|1450
|2008.07.15 14:52
|close
|726
|0.23
|1.59901
|0.00000
|0.00000
|26.45
|23254.87
|1451
|2008.07.15 15:01
|buy
|727
|0.23
|1.59866
|0.00000
|0.00000
|1452
|2008.07.15 15:26
|buy
|728
|0.23
|1.59596
|0.00000
|0.00000
|1453
|2008.07.15 15:30
|buy
|729
|0.23
|1.59626
|0.00000
|0.00000
|1454
|2008.07.15 15:32
|close
|728
|0.23
|1.59712
|0.00000
|0.00000
|26.68
|23281.55
|1455
|2008.07.15 15:32
|close
|729
|0.23
|1.59742
|0.00000
|0.00000
|26.68
|23308.23
|1456
|2008.07.15 15:56
|buy
|730
|0.23
|1.59716
|0.00000
|0.00000
|1457
|2008.07.15 16:00
|close
|730
|0.23
|1.59835
|0.00000
|0.00000
|27.37
|23335.60
|1458
|2008.07.15 16:01
|close
|727
|0.23
|1.59984
|0.00000
|0.00000
|27.14
|23362.74
|1459
|2008.07.15 16:01
|close
|725
|0.23
|1.60009
|0.00000
|0.00000
|25.99
|23388.73
|1460
|2008.07.15 16:02
|close
|723
|0.23
|1.60075
|0.00000
|0.00000
|27.37
|23416.10
|1461
|2008.07.30 16:06
|sell
|731
|0.23
|1.55420
|0.00000
|0.00000
|1462
|2008.07.30 16:16
|sell
|732
|0.23
|1.55480
|0.00000
|0.00000
|1463
|2008.07.30 16:32
|sell
|733
|0.23
|1.55380
|0.00000
|0.00000
|1464
|2008.07.30 16:35
|close
|732
|0.23
|1.55369
|0.00000
|0.00000
|25.53
|23441.63
|1465
|2008.07.30 16:45
|sell
|734
|0.23
|1.55570
|0.00000
|0.00000
|1466
|2008.07.30 16:48
|close
|734
|0.23
|1.55456
|0.00000
|0.00000
|26.22
|23467.85
|1467
|2008.07.30 17:00
|sell
|735
|0.23
|1.55560
|0.00000
|0.00000
|1468
|2008.07.30 17:15
|sell
|736
|0.23
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|1469
|2008.07.30 17:36
|sell
|737
|0.23
|1.55540
|0.00000
|0.00000
|1470
|2008.07.30 17:47
|sell
|738
|0.23
|1.55530
|0.00000
|0.00000
|1471
|2008.07.30 18:00
|sell
|739
|0.23
|1.55570
|0.00000
|0.00000
|1472
|2008.07.30 18:18
|sell
|740
|0.23
|1.55620
|0.00000
|0.00000
|1473
|2008.07.30 18:40
|sell
|741
|0.23
|1.55750
|0.00000
|0.00000
|1474
|2008.07.30 18:54
|sell
|742
|0.23
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|1475
|2008.07.30 19:14
|sell
|743
|0.23
|1.55850
|0.00000
|0.00000
|1476
|2008.07.30 19:15
|sell
|744
|0.23
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|1477
|2008.07.30 19:36
|sell
|745
|0.23
|1.55850
|0.00000
|0.00000
|1478
|2008.07.30 19:54
|sell
|746
|0.23
|1.55930
|0.00000
|0.00000
|1479
|2008.07.30 20:37
|close
|746
|0.23
|1.55816
|0.00000
|0.00000
|26.22
|23494.07
|1480
|2008.07.30 20:59
|close
|745
|0.23
|1.55734
|0.00000
|0.00000
|26.68
|23520.75
|1481
|2008.07.30 20:59
|close
|743
|0.23
|1.55734
|0.00000
|0.00000
|26.68
|23547.43
|1482
|2008.07.30 20:59
|close
|744
|0.23
|1.55696
|0.00000
|0.00000
|28.52
|23575.95
|1483
|2008.07.30 20:59
|close
|742
|0.23
|1.55696
|0.00000
|0.00000
|28.52
|23604.47
|1484
|2008.08.01 02:23
|close
|741
|0.23
|1.55635
|0.00000
|0.00000
|25.35
|23629.82
|1485
|2008.08.01 14:32
|close
|740
|0.23
|1.55505
|0.00000
|0.00000
|25.35
|23655.17
|1486
|2008.08.01 14:32
|close
|739
|0.23
|1.55448
|0.00000
|0.00000
|26.96
|23682.12
|1487
|2008.08.01 14:32
|close
|735
|0.23
|1.55448
|0.00000
|0.00000
|24.66
|23706.78
|1488
|2008.08.01 14:32
|close
|736
|0.23
|1.55432
|0.00000
|0.00000
|26.04
|23732.81
|1489
|2008.08.01 14:32
|close
|738
|0.23
|1.55416
|0.00000
|0.00000
|25.12
|23757.93
|1490
|2008.08.01 14:32
|close
|737
|0.23
|1.55416
|0.00000
|0.00000
|27.42
|23785.35
|1491
|2008.08.01 14:33
|close
|731
|0.23
|1.55296
|0.00000
|0.00000
|27.42
|23812.76
|1492
|2008.08.01 14:36
|close
|733
|0.23
|1.55266
|0.00000
|0.00000
|25.12
|23837.88
|1493
|2008.08.06 01:11
|sell
|747
|0.24
|1.54610
|0.00000
|0.00000
|1494
|2008.08.06 01:16
|sell
|748
|0.24
|1.54590
|0.00000
|0.00000
|1495
|2008.08.06 01:43
|sell
|749
|0.24
|1.54650
|0.00000
|0.00000
|1496
|2008.08.06 02:25
|sell
|750
|0.24
|1.54710
|0.00000
|0.00000
|1497
|2008.08.06 02:33
|sell
|751
|0.24
|1.54730
|0.00000
|0.00000
|1498
|2008.08.06 02:46
|sell
|752
|0.24
|1.54730
|0.00000
|0.00000
|1499
|2008.08.06 03:04
|sell
|753
|0.24
|1.54710
|0.00000
|0.00000
|1500
|2008.08.06 03:17
|sell
|754
|0.24
|1.54700
|0.00000
|0.00000
|1501
|2008.08.06 14:43
|close
|752
|0.24
|1.54616
|0.00000
|0.00000
|27.36
|23865.24
|1502
|2008.08.06 14:43
|close
|751
|0.24
|1.54616
|0.00000
|0.00000
|27.36
|23892.60
|1503
|2008.08.06 14:53
|close
|753
|0.24
|1.54596
|0.00000
|0.00000
|27.36
|23919.96
|1504
|2008.08.06 14:53
|close
|750
|0.24
|1.54596
|0.00000
|0.00000
|27.36
|23947.32
|1505
|2008.08.06 14:54
|close
|754
|0.24
|1.54588
|0.00000
|0.00000
|26.88
|23974.20
|1506
|2008.08.06 15:01
|close
|749
|0.24
|1.54536
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24001.56
|1507
|2008.08.06 15:02
|close
|747
|0.24
|1.54496
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24028.92
|1508
|2008.08.06 15:03
|close
|748
|0.24
|1.54478
|0.00000
|0.00000
|26.88
|24055.80
|1509
|2008.08.06 16:02
|sell
|755
|0.24
|1.54150
|0.00000
|0.00000
|1510
|2008.08.06 16:24
|sell
|756
|0.24
|1.54280
|0.00000
|0.00000
|1511
|2008.08.06 16:31
|sell
|757
|0.24
|1.54260
|0.00000
|0.00000
|1512
|2008.08.06 16:45
|sell
|758
|0.24
|1.54240
|0.00000
|0.00000
|1513
|2008.08.06 16:48
|close
|756
|0.24
|1.54166
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24083.16
|1514
|2008.08.06 16:49
|close
|757
|0.24
|1.54144
|0.00000
|0.00000
|27.84
|24111.00
|1515
|2008.08.06 16:49
|close
|758
|0.24
|1.54126
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24138.36
|1516
|2008.08.06 17:00
|sell
|759
|0.24
|1.54180
|0.00000
|0.00000
|1517
|2008.08.06 17:17
|sell
|760
|0.24
|1.54090
|0.00000
|0.00000
|1518
|2008.08.06 17:17
|close
|759
|0.24
|1.54066
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24165.72
|1519
|2008.08.06 17:29
|close
|755
|0.24
|1.54028
|0.00000
|0.00000
|29.28
|24195.00
|1520
|2008.08.06 17:30
|sell
|761
|0.24
|1.53980
|0.00000
|0.00000
|1521
|2008.08.06 17:53
|sell
|762
|0.24
|1.54110
|0.00000
|0.00000
|1522
|2008.08.06 18:10
|sell
|763
|0.24
|1.54180
|0.00000
|0.00000
|1523
|2008.08.06 18:15
|sell
|764
|0.24
|1.54140
|0.00000
|0.00000
|1524
|2008.08.06 18:38
|sell
|765
|0.24
|1.54170
|0.00000
|0.00000
|1525
|2008.08.06 18:45
|sell
|766
|0.24
|1.54170
|0.00000
|0.00000
|1526
|2008.08.06 19:05
|sell
|767
|0.24
|1.54320
|0.00000
|0.00000
|1527
|2008.08.06 19:18
|sell
|768
|0.24
|1.54310
|0.00000
|0.00000
|1528
|2008.08.06 19:23
|close
|767
|0.24
|1.54206
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24222.36
|1529
|2008.08.06 19:24
|close
|768
|0.24
|1.54186
|0.00000
|0.00000
|29.76
|24252.12
|1530
|2008.08.06 19:33
|sell
|769
|0.24
|1.54170
|0.00000
|0.00000
|1531
|2008.08.06 19:48
|sell
|770
|0.24
|1.54210
|0.00000
|0.00000
|1532
|2008.08.06 20:00
|sell
|771
|0.24
|1.54190
|0.00000
|0.00000
|1533
|2008.08.06 20:33
|sell
|772
|0.24
|1.54180
|0.00000
|0.00000
|1534
|2008.08.06 20:47
|sell
|773
|0.24
|1.54140
|0.00000
|0.00000
|1535
|2008.08.06 21:07
|sell
|774
|0.24
|1.54130
|0.00000
|0.00000
|1536
|2008.08.06 21:21
|close
|770
|0.24
|1.54086
|0.00000
|0.00000
|29.76
|24281.88
|1537
|2008.08.06 21:21
|sell
|775
|0.24
|1.54070
|0.00000
|0.00000
|1538
|2008.08.06 21:21
|close
|771
|0.24
|1.54079
|0.00000
|0.00000
|26.64
|24308.52
|1539
|2008.08.06 21:28
|close
|772
|0.24
|1.54066
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24335.88
|1540
|2008.08.06 21:28
|close
|763
|0.24
|1.54066
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24363.24
|1541
|2008.08.06 21:42
|sell
|776
|0.24
|1.54140
|0.00000
|0.00000
|1542
|2008.08.06 21:46
|sell
|777
|0.24
|1.54140
|0.00000
|0.00000
|1543
|2008.08.06 22:06
|sell
|778
|0.24
|1.54100
|0.00000
|0.00000
|1544
|2008.08.06 22:32
|sell
|779
|0.24
|1.54100
|0.00000
|0.00000
|1545
|2008.08.06 22:57
|sell
|780
|0.24
|1.54050
|0.00000
|0.00000
|1546
|2008.08.06 22:59
|close
|769
|0.24
|1.54056
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24390.60
|1547
|2008.08.06 22:59
|close
|766
|0.24
|1.54056
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24417.96
|1548
|2008.08.06 22:59
|close
|765
|0.24
|1.54056
|0.00000
|0.00000
|27.36
|24445.32
|1549
|2008.08.06 23:00
|sell
|781
|0.24
|1.54060
|0.00000
|0.00000
|1550
|2008.08.06 23:14
|close
|777
|0.24
|1.54029
|0.00000
|0.00000
|26.64
|24471.96
|1551
|2008.08.06 23:14
|close
|776
|0.24
|1.54029
|0.00000
|0.00000
|26.64
|24498.60
|1552
|2008.08.06 23:14
|close
|773
|0.24
|1.54029
|0.00000
|0.00000
|26.64
|24525.24
|1553
|2008.08.06 23:14
|close
|764
|0.24
|1.54029
|0.00000
|0.00000
|26.64
|24551.88
|1554
|2008.08.06 23:15
|sell
|782
|0.25
|1.54030
|0.00000
|0.00000
|1555
|2008.08.06 23:37
|sell
|783
|0.25
|1.54120
|0.00000
|0.00000
|1556
|2008.08.06 23:46
|sell
|784
|0.25
|1.54140
|0.00000
|0.00000
|1557
|2008.08.07 15:01
|close
|784
|0.25
|1.54016
|0.00000
|0.00000
|30.10
|24581.98
|1558
|2008.08.07 15:01
|close
|774
|0.24
|1.54016
|0.00000
|0.00000
|26.50
|24608.47
|1559
|2008.08.07 15:02
|close
|783
|0.25
|1.54005
|0.00000
|0.00000
|27.85
|24636.32
|1560
|2008.08.07 15:02
|close
|762
|0.24
|1.53994
|0.00000
|0.00000
|26.98
|24663.30
|1561
|2008.08.07 15:02
|close
|779
|0.24
|1.53983
|0.00000
|0.00000
|27.22
|24690.52
|1562
|2008.08.07 15:02
|close
|778
|0.24
|1.53983
|0.00000
|0.00000
|27.22
|24717.73
|1563
|2008.08.07 15:02
|close
|760
|0.24
|1.53976
|0.00000
|0.00000
|26.50
|24744.23
|1564
|2008.08.07 15:17
|close
|775
|0.24
|1.53950
|0.00000
|0.00000
|27.94
|24772.16
|1565
|2008.08.07 15:17
|close
|781
|0.24
|1.53939
|0.00000
|0.00000
|28.18
|24800.34
|1566
|2008.08.07 15:17
|close
|780
|0.24
|1.53939
|0.00000
|0.00000
|25.78
|24826.12
|1567
|2008.08.07 15:17
|close
|782
|0.25
|1.53916
|0.00000
|0.00000
|27.60
|24853.72
|1568
|2008.08.07 15:47
|close
|761
|0.24
|1.53859
|0.00000
|0.00000
|28.18
|24881.89
|1569
|2008.08.07 16:01
|sell
|785
|0.25
|1.53700
|0.00000
|0.00000
|1570
|2008.08.07 16:06
|close
|785
|0.25
|1.53589
|0.00000
|0.00000
|27.75
|24909.64
|1571
|2008.08.07 16:16
|sell
|786
|0.25
|1.53650
|0.00000
|0.00000
|1572
|2008.08.07 16:45
|sell
|787
|0.25
|1.53780
|0.00000
|0.00000
|1573
|2008.08.07 17:01
|sell
|788
|0.25
|1.53750
|0.00000
|0.00000
|1574
|2008.08.07 17:19
|sell
|789
|0.25
|1.53710
|0.00000
|0.00000
|1575
|2008.08.07 17:31
|sell
|790
|0.25
|1.53660
|0.00000
|0.00000
|1576
|2008.08.07 17:33
|close
|787
|0.25
|1.53668
|0.00000
|0.00000
|28.00
|24937.64
|1577
|2008.08.07 17:37
|close
|788
|0.25
|1.53638
|0.00000
|0.00000
|28.00
|24965.64
|1578
|2008.08.07 17:38
|close
|789
|0.25
|1.53597
|0.00000
|0.00000
|28.25
|24993.89
|1579
|2008.08.07 17:42
|close
|790
|0.25
|1.53546
|0.00000
|0.00000
|28.50
|25022.39
|1580
|2008.08.07 17:42
|close
|786
|0.25
|1.53537
|0.00000
|0.00000
|28.25
|25050.64
|1581
|2008.08.07 20:01
|sell
|791
|0.25
|1.53210
|0.00000
|0.00000
|1582
|2008.08.07 20:33
|sell
|792
|0.25
|1.53240
|0.00000
|0.00000
|1583
|2008.08.07 20:55
|sell
|793
|0.25
|1.53260
|0.00000
|0.00000
|1584
|2008.08.07 21:18
|sell
|794
|0.25
|1.53290
|0.00000
|0.00000
|1585
|2008.08.07 21:40
|sell
|795
|0.25
|1.53340
|0.00000
|0.00000
|1586
|2008.08.07 21:45
|sell
|796
|0.25
|1.53310
|0.00000
|0.00000
|1587
|2008.08.07 21:59
|close
|795
|0.25
|1.53226
|0.00000
|0.00000
|28.50
|25079.14
|1588
|2008.08.07 22:00
|sell
|797
|0.25
|1.53210
|0.00000
|0.00000
|1589
|2008.08.07 22:00
|close
|796
|0.25
|1.53196
|0.00000
|0.00000
|28.50
|25107.64
|1590
|2008.08.07 22:08
|close
|794
|0.25
|1.53178
|0.00000
|0.00000
|28.00
|25135.64
|1591
|2008.08.07 22:12
|close
|793
|0.25
|1.53146
|0.00000
|0.00000
|28.50
|25164.14
|1592
|2008.08.07 22:14
|close
|792
|0.25
|1.53126
|0.00000
|0.00000
|28.50
|25192.64
|1593
|2008.08.07 22:15
|sell
|798
|0.25
|1.53120
|0.00000
|0.00000
|1594
|2008.08.07 22:38
|sell
|799
|0.25
|1.53190
|0.00000
|0.00000
|1595
|2008.08.07 22:48
|sell
|800
|0.25
|1.53210
|0.00000
|0.00000
|1596
|2008.08.07 23:07
|sell
|801
|0.25
|1.53220
|0.00000
|0.00000
|1597
|2008.08.07 23:20
|sell
|802
|0.25
|1.53240
|0.00000
|0.00000
|1598
|2008.08.07 23:34
|sell
|803
|0.25
|1.53210
|0.00000
|0.00000
|1599
|2008.08.07 23:52
|sell
|804
|0.25
|1.53190
|0.00000
|0.00000
|1600
|2008.08.08 02:00
|close
|802
|0.25
|1.53126
|0.00000
|0.00000
|28.20
|25220.84
|1601
|2008.08.08 02:01
|close
|801
|0.25
|1.53104
|0.00000
|0.00000
|28.70
|25249.54
|1602
|2008.08.08 02:01
|close
|803
|0.25
|1.53091
|0.00000
|0.00000
|29.45
|25278.99
|1603
|2008.08.08 02:01
|close
|800
|0.25
|1.53091
|0.00000
|0.00000
|29.45
|25308.44
|1604
|2008.08.08 02:01
|close
|797
|0.25
|1.53091
|0.00000
|0.00000
|29.45
|25337.89
|1605
|2008.08.08 02:01
|close
|791
|0.25
|1.53091
|0.00000
|0.00000
|29.45
|25367.34
|1606
|2008.08.08 02:01
|close
|804
|0.25
|1.53066
|0.00000
|0.00000
|30.70
|25398.04
|1607
|2008.08.08 02:01
|close
|799
|0.25
|1.53066
|0.00000
|0.00000
|30.70
|25428.74
|1608
|2008.08.08 02:04
|close
|798
|0.25
|1.53004
|0.00000
|0.00000
|28.70
|25457.44
|1609
|2008.08.08 04:18
|sell
|805
|0.25
|1.52410
|0.00000
|0.00000
|1610
|2008.08.08 04:26
|close
|805
|0.25
|1.52293
|0.00000
|0.00000
|29.25
|25486.69
|1611
|2008.08.08 04:35
|sell
|806
|0.25
|1.52230
|0.00000
|0.00000
|1612
|2008.08.08 04:36
|close
|806
|0.25
|1.52110
|0.00000
|0.00000
|30.00
|25516.69
|1613
|2008.08.08 04:54
|sell
|807
|0.26
|1.52280
|0.00000
|0.00000
|1614
|2008.08.08 05:02
|sell
|808
|0.26
|1.52280
|0.00000
|0.00000
|1615
|2008.08.08 05:03
|close
|808
|0.26
|1.52166
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25546.33
|1616
|2008.08.08 05:03
|close
|807
|0.26
|1.52166
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25575.97
|1617
|2008.08.08 05:15
|sell
|809
|0.26
|1.52160
|0.00000
|0.00000
|1618
|2008.08.08 05:17
|close
|809
|0.26
|1.52037
|0.00000
|0.00000
|31.98
|25607.95
|1619
|2008.08.08 05:33
|sell
|810
|0.26
|1.52120
|0.00000
|0.00000
|1620
|2008.08.08 06:31
|sell
|811
|0.26
|1.52350
|0.00000
|0.00000
|1621
|2008.08.08 06:47
|sell
|812
|0.26
|1.52260
|0.00000
|0.00000
|1622
|2008.08.08 07:01
|close
|811
|0.26
|1.52236
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25637.59
|1623
|2008.08.08 07:02
|sell
|813
|0.26
|1.52230
|0.00000
|0.00000
|1624
|2008.08.08 07:21
|sell
|814
|0.26
|1.52410
|0.00000
|0.00000
|1625
|2008.08.08 07:32
|sell
|815
|0.26
|1.52400
|0.00000
|0.00000
|1626
|2008.08.08 07:45
|sell
|816
|0.26
|1.52420
|0.00000
|0.00000
|1627
|2008.08.08 07:54
|close
|816
|0.26
|1.52306
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25667.23
|1628
|2008.08.08 07:54
|close
|814
|0.26
|1.52297
|0.00000
|0.00000
|29.38
|25696.61
|1629
|2008.08.08 07:54
|close
|815
|0.26
|1.52288
|0.00000
|0.00000
|29.12
|25725.73
|1630
|2008.08.08 08:48
|close
|812
|0.26
|1.52146
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25755.37
|1631
|2008.08.08 08:50
|close
|813
|0.26
|1.52116
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25785.01
|1632
|2008.08.08 08:57
|close
|810
|0.26
|1.52006
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25814.65
|1633
|2008.08.08 12:02
|sell
|817
|0.26
|1.51170
|0.00000
|0.00000
|1634
|2008.08.08 12:18
|sell
|818
|0.26
|1.51210
|0.00000
|0.00000
|1635
|2008.08.08 12:30
|sell
|819
|0.26
|1.51190
|0.00000
|0.00000
|1636
|2008.08.08 12:45
|close
|818
|0.26
|1.51095
|0.00000
|0.00000
|29.90
|25844.55
|1637
|2008.08.08 12:45
|close
|819
|0.26
|1.51076
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25874.19
|1638
|2008.08.08 13:26
|close
|817
|0.26
|1.51055
|0.00000
|0.00000
|29.90
|25904.09
|1639
|2008.08.08 13:53
|sell
|820
|0.26
|1.51170
|0.00000
|0.00000
|1640
|2008.08.08 13:58
|close
|820
|0.26
|1.51058
|0.00000
|0.00000
|29.12
|25933.21
|1641
|2008.08.08 14:05
|sell
|821
|0.26
|1.51010
|0.00000
|0.00000
|1642
|2008.08.08 14:05
|close
|821
|0.26
|1.50886
|0.00000
|0.00000
|32.24
|25965.45
|1643
|2008.08.08 15:00
|sell
|822
|0.26
|1.50690
|0.00000
|0.00000
|1644
|2008.08.08 15:24
|sell
|823
|0.26
|1.50680
|0.00000
|0.00000
|1645
|2008.08.08 15:29
|close
|822
|0.26
|1.50576
|0.00000
|0.00000
|29.64
|25995.09
|1646
|2008.08.08 15:30
|close
|823
|0.26
|1.50556
|0.00000
|0.00000
|32.24
|26027.33
|1647
|2008.08.08 15:30
|sell
|824
|0.26
|1.50540
|0.00000
|0.00000
|1648
|2008.08.08 15:49
|close
|824
|0.26
|1.50420
|0.00000
|0.00000
|31.20
|26058.53
|1649
|2008.08.08 16:47
|sell
|825
|0.26
|1.50500
|0.00000
|0.00000
|1650
|2008.08.08 16:52
|close
|825
|0.26
|1.50379
|0.00000
|0.00000
|31.46
|26089.99
|1651
|2008.08.08 17:00
|sell
|826
|0.26
|1.50290
|0.00000
|0.00000
|1652
|2008.08.08 17:15
|sell
|827
|0.26
|1.50280
|0.00000
|0.00000
|1653
|2008.08.08 17:25
|close
|826
|0.26
|1.50176
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26119.63
|1654
|2008.08.08 17:35
|sell
|828
|0.26
|1.50300
|0.00000
|0.00000
|1655
|2008.08.08 17:51
|sell
|829
|0.26
|1.50330
|0.00000
|0.00000
|1656
|2008.08.08 18:09
|sell
|830
|0.26
|1.50550
|0.00000
|0.00000
|1657
|2008.08.08 18:15
|sell
|831
|0.26
|1.50480
|0.00000
|0.00000
|1658
|2008.08.08 18:19
|close
|830
|0.26
|1.50436
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26149.27
|1659
|2008.08.08 18:30
|close
|831
|0.26
|1.50368
|0.00000
|0.00000
|29.12
|26178.39
|1660
|2008.08.08 18:31
|sell
|832
|0.26
|1.50330
|0.00000
|0.00000
|1661
|2008.08.08 18:48
|sell
|833
|0.26
|1.50310
|0.00000
|0.00000
|1662
|2008.08.08 19:04
|sell
|834
|0.26
|1.50380
|0.00000
|0.00000
|1663
|2008.08.08 19:16
|sell
|835
|0.26
|1.50380
|0.00000
|0.00000
|1664
|2008.08.08 19:30
|sell
|836
|0.26
|1.50270
|0.00000
|0.00000
|1665
|2008.08.08 19:42
|close
|835
|0.26
|1.50266
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26208.03
|1666
|2008.08.08 19:42
|close
|834
|0.26
|1.50266
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26237.67
|1667
|2008.08.08 19:56
|sell
|837
|0.26
|1.50330
|0.00000
|0.00000
|1668
|2008.08.08 20:02
|sell
|838
|0.26
|1.50320
|0.00000
|0.00000
|1669
|2008.08.08 20:15
|sell
|839
|0.26
|1.50280
|0.00000
|0.00000
|1670
|2008.08.08 20:31
|sell
|840
|0.26
|1.50350
|0.00000
|0.00000
|1671
|2008.08.08 20:48
|sell
|841
|0.26
|1.50250
|0.00000
|0.00000
|1672
|2008.08.08 20:48
|close
|840
|0.26
|1.50236
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26267.31
|1673
|2008.08.08 20:49
|close
|838
|0.26
|1.50196
|0.00000
|0.00000
|32.24
|26299.55
|1674
|2008.08.08 20:49
|close
|837
|0.26
|1.50196
|0.00000
|0.00000
|34.84
|26334.39
|1675
|2008.08.08 20:49
|close
|833
|0.26
|1.50196
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26364.03
|1676
|2008.08.08 20:49
|close
|832
|0.26
|1.50196
|0.00000
|0.00000
|34.84
|26398.87
|1677
|2008.08.08 20:49
|close
|829
|0.26
|1.50196
|0.00000
|0.00000
|34.84
|26433.71
|1678
|2008.08.08 20:50
|close
|828
|0.26
|1.50186
|0.00000
|0.00000
|29.64
|26463.35
|1679
|2008.08.08 20:52
|close
|839
|0.26
|1.50168
|0.00000
|0.00000
|29.12
|26492.47
|1680
|2008.08.08 20:52
|close
|827
|0.26
|1.50168
|0.00000
|0.00000
|29.12
|26521.59
|1681
|2008.08.08 20:52
|close
|836
|0.26
|1.50155
|0.00000
|0.00000
|29.90
|26551.49
|1682
|2008.08.08 20:59
|close
|841
|0.26
|1.50135
|0.00000
|0.00000
|29.90
|26581.39
|1683
|2008.08.08 21:00
|sell
|842
|0.27
|1.50110
|0.00000
|0.00000
|1684
|2008.08.08 21:20
|close
|842
|0.27
|1.49996
|0.00000
|0.00000
|30.78
|26612.17
|1685
|2008.08.08 21:20
|sell
|843
|0.27
|1.49980
|0.00000
|0.00000
|1686
|2008.08.08 21:31
|sell
|844
|0.27
|1.50010
|0.00000
|0.00000
|1687
|2008.08.08 22:09
|sell
|845
|0.27
|1.50160
|0.00000
|0.00000
|1688
|2008.08.08 22:25
|sell
|846
|0.27
|1.50210
|0.00000
|0.00000
|1689
|2008.08.08 22:39
|sell
|847
|0.27
|1.50230
|0.00000
|0.00000
|1690
|2008.08.08 22:58
|sell
|848
|0.27
|1.50120
|0.00000
|0.00000
|1691
|2008.08.08 22:59
|close
|847
|0.27
|1.50116
|0.00000
|0.00000
|30.78
|26642.95
|1692
|2008.08.08 22:59
|close
|846
|0.27
|1.50094
|0.00000
|0.00000
|31.32
|26674.27
|1693
|2008.08.11 00:01
|close
|848
|0.27
|1.49456
|0.00000
|0.00000
|178.96
|26853.23
|1694
|2008.08.11 00:01
|close
|845
|0.27
|1.49456
|0.00000
|0.00000
|189.76
|27042.98
|1695
|2008.08.11 00:01
|close
|844
|0.27
|1.49456
|0.00000
|0.00000
|149.26
|27192.24
|1696
|2008.08.11 00:01
|close
|843
|0.27
|1.49456
|0.00000
|0.00000
|141.16
|27333.40
|1697
|2008.08.11 20:06
|sell
|849
|0.27
|1.49030
|0.00000
|0.00000
|1698
|2008.08.11 20:15
|sell
|850
|0.27
|1.49070
|0.00000
|0.00000
|1699
|2008.08.11 20:32
|sell
|851
|0.27
|1.49120
|0.00000
|0.00000
|1700
|2008.08.11 20:48
|sell
|852
|0.27
|1.49170
|0.00000
|0.00000
|1701
|2008.08.11 21:02
|sell
|853
|0.27
|1.49280
|0.00000
|0.00000
|1702
|2008.08.11 21:16
|sell
|854
|0.27
|1.49190
|0.00000
|0.00000
|1703
|2008.08.11 21:17
|close
|853
|0.27
|1.49166
|0.00000
|0.00000
|30.78
|27364.18
|1704
|2008.08.11 21:26
|close
|854
|0.27
|1.49071
|0.00000
|0.00000
|32.13
|27396.31
|1705
|2008.08.11 21:26
|close
|852
|0.27
|1.49057
|0.00000
|0.00000
|30.51
|27426.82
|1706
|2008.08.11 21:36
|sell
|855
|0.27
|1.49020
|0.00000
|0.00000
|1707
|2008.08.11 21:36
|close
|851
|0.27
|1.48996
|0.00000
|0.00000
|33.48
|27460.30
|1708
|2008.08.11 21:59
|sell
|856
|0.27
|1.49040
|0.00000
|0.00000
|1709
|2008.08.11 22:00
|sell
|857
|0.27
|1.49010
|0.00000
|0.00000
|1710
|2008.08.11 22:02
|close
|850
|0.27
|1.48946
|0.00000
|0.00000
|33.48
|27493.78
|1711
|2008.08.11 22:16
|sell
|858
|0.27
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|1712
|2008.08.11 22:36
|sell
|859
|0.27
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|1713
|2008.08.11 22:50
|sell
|860
|0.27
|1.49050
|0.00000
|0.00000
|1714
|2008.08.11 23:03
|sell
|861
|0.27
|1.49080
|0.00000
|0.00000
|1715
|2008.08.11 23:15
|sell
|862
|0.27
|1.49050
|0.00000
|0.00000
|1716
|2008.08.11 23:30
|sell
|863
|0.27
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|1717
|2008.08.11 23:30
|close
|861
|0.27
|1.48967
|0.00000
|0.00000
|30.51
|27524.29
|1718
|2008.08.11 23:56
|close
|862
|0.27
|1.48936
|0.00000
|0.00000
|30.78
|27555.07
|1719
|2008.08.11 23:56
|close
|860
|0.27
|1.48936
|0.00000
|0.00000
|30.78
|27585.85
|1720
|2008.08.11 23:56
|sell
|864
|0.28
|1.48920
|0.00000
|0.00000
|1721
|2008.08.11 23:56
|close
|856
|0.27
|1.48928
|0.00000
|0.00000
|30.24
|27616.09
|1722
|2008.08.11 23:57
|close
|849
|0.27
|1.48916
|0.00000
|0.00000
|30.78
|27646.87
|1723
|2008.08.12 00:04
|close
|855
|0.27
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|32.08
|27678.94
|1724
|2008.08.12 00:04
|close
|857
|0.27
|1.48896
|0.00000
|0.00000
|30.46
|27709.40
|1725
|2008.08.12 03:04
|close
|863
|0.27
|1.48853
|0.00000
|0.00000
|31.27
|27740.66
|1726
|2008.08.12 03:04
|close
|859
|0.27
|1.48853
|0.00000
|0.00000
|31.27
|27771.93
|1727
|2008.08.12 03:04
|close
|858
|0.27
|1.48853
|0.00000
|0.00000
|31.27
|27803.20
|1728
|2008.08.12 03:05
|close
|864
|0.28
|1.48796
|0.00000
|0.00000
|34.38
|27837.58
|1729
|2008.08.12 04:01
|sell
|865
|0.28
|1.48830
|0.00000
|0.00000
|1730
|2008.08.12 04:18
|sell
|866
|0.28
|1.48820
|0.00000
|0.00000
|1731
|2008.08.12 04:37
|sell
|867
|0.28
|1.48780
|0.00000
|0.00000
|1732
|2008.08.12 04:58
|sell
|868
|0.28
|1.48870
|0.00000
|0.00000
|1733
|2008.08.12 05:02
|sell
|869
|0.28
|1.48870
|0.00000
|0.00000
|1734
|2008.08.12 05:17
|sell
|870
|0.28
|1.48820
|0.00000
|0.00000
|1735
|2008.08.12 05:42
|sell
|871
|0.28
|1.48790
|0.00000
|0.00000
|1736
|2008.08.12 05:57
|sell
|872
|0.28
|1.48840
|0.00000
|0.00000
|1737
|2008.08.12 06:12
|sell
|873
|0.28
|1.48840
|0.00000
|0.00000
|1738
|2008.08.12 06:20
|sell
|874
|0.28
|1.48840
|0.00000
|0.00000
|1739
|2008.08.12 06:31
|sell
|875
|0.28
|1.48810
|0.00000
|0.00000
|1740
|2008.08.12 06:40
|close
|869
|0.28
|1.48751
|0.00000
|0.00000
|33.32
|27870.90
|1741
|2008.08.12 06:40
|close
|868
|0.28
|1.48751
|0.00000
|0.00000
|33.32
|27904.22
|1742
|2008.08.12 06:40
|close
|874
|0.28
|1.48726
|0.00000
|0.00000
|31.92
|27936.14
|1743
|2008.08.12 06:40
|close
|873
|0.28
|1.48726
|0.00000
|0.00000
|31.92
|27968.06
|1744
|2008.08.12 06:40
|close
|872
|0.28
|1.48726
|0.00000
|0.00000
|31.92
|27999.98
|1745
|2008.08.12 06:48
|sell
|876
|0.28
|1.48770
|0.00000
|0.00000
|1746
|2008.08.12 07:05
|sell
|877
|0.28
|1.48780
|0.00000
|0.00000
|1747
|2008.08.12 07:19
|sell
|878
|0.28
|1.48810
|0.00000
|0.00000
|1748
|2008.08.12 07:33
|sell
|879
|0.28
|1.48720
|0.00000
|0.00000
|1749
|2008.08.12 07:33
|close
|870
|0.28
|1.48709
|0.00000
|0.00000
|31.08
|28031.06
|1750
|2008.08.12 07:33
|close
|866
|0.28
|1.48709
|0.00000
|0.00000
|31.08
|28062.14
|1751
|2008.08.12 07:33
|close
|865
|0.28
|1.48709
|0.00000
|0.00000
|33.88
|28096.02
|1752
|2008.08.12 07:37
|close
|878
|0.28
|1.48696
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28127.94
|1753
|2008.08.12 07:37
|close
|875
|0.28
|1.48696
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28159.86
|1754
|2008.08.12 07:38
|close
|871
|0.28
|1.48671
|0.00000
|0.00000
|33.32
|28193.18
|1755
|2008.08.12 07:38
|close
|877
|0.28
|1.48666
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28225.10
|1756
|2008.08.12 07:38
|close
|867
|0.28
|1.48666
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28257.02
|1757
|2008.08.12 07:39
|close
|876
|0.28
|1.48646
|0.00000
|0.00000
|34.72
|28291.74
|1758
|2008.08.12 07:43
|close
|879
|0.28
|1.48599
|0.00000
|0.00000
|33.88
|28325.62
|1759
|2008.08.12 07:45
|sell
|880
|0.28
|1.48490
|0.00000
|0.00000
|1760
|2008.08.12 07:45
|close
|880
|0.28
|1.48379
|0.00000
|0.00000
|31.08
|28356.70
|1761
|2008.08.12 08:05
|sell
|881
|0.28
|1.48230
|0.00000
|0.00000
|1762
|2008.08.12 08:28
|sell
|882
|0.28
|1.48410
|0.00000
|0.00000
|1763
|2008.08.12 08:50
|sell
|883
|0.28
|1.48790
|0.00000
|0.00000
|1764
|2008.08.12 09:00
|sell
|884
|0.28
|1.48740
|0.00000
|0.00000
|1765
|2008.08.12 09:10
|close
|883
|0.28
|1.48646
|0.00000
|0.00000
|40.32
|28397.02
|1766
|2008.08.12 09:10
|close
|884
|0.28
|1.48627
|0.00000
|0.00000
|31.64
|28428.66
|1767
|2008.08.12 09:30
|sell
|885
|0.28
|1.48950
|0.00000
|0.00000
|1768
|2008.08.12 09:34
|close
|885
|0.28
|1.48836
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28460.58
|1769
|2008.08.12 09:46
|sell
|886
|0.28
|1.48890
|0.00000
|0.00000
|1770
|2008.08.12 10:00
|sell
|887
|0.28
|1.49080
|0.00000
|0.00000
|1771
|2008.08.12 10:03
|close
|887
|0.28
|1.48966
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28492.50
|1772
|2008.08.12 10:15
|sell
|888
|0.28
|1.49050
|0.00000
|0.00000
|1773
|2008.08.12 10:27
|close
|888
|0.28
|1.48936
|0.00000
|0.00000
|31.92
|28524.42
|1774
|2008.08.12 10:31
|sell
|889
|0.29
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|1775
|2008.08.12 10:34
|close
|889
|0.29
|1.48786
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28557.48
|1776
|2008.08.12 10:45
|sell
|890
|0.29
|1.48820
|0.00000
|0.00000
|1777
|2008.08.12 10:45
|close
|886
|0.28
|1.48778
|0.00000
|0.00000
|31.36
|28588.84
|1778
|2008.08.12 10:45
|close
|890
|0.29
|1.48696
|0.00000
|0.00000
|35.96
|28624.80
|1779
|2008.08.12 11:13
|sell
|891
|0.29
|1.49140
|0.00000
|0.00000
|1780
|2008.08.12 11:17
|sell
|892
|0.29
|1.49080
|0.00000
|0.00000
|1781
|2008.08.12 11:18
|close
|891
|0.29
|1.49026
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28657.86
|1782
|2008.08.12 11:33
|sell
|893
|0.29
|1.49030
|0.00000
|0.00000
|1783
|2008.08.12 11:33
|close
|892
|0.29
|1.48956
|0.00000
|0.00000
|35.96
|28693.82
|1784
|2008.08.12 11:35
|close
|893
|0.29
|1.48919
|0.00000
|0.00000
|32.19
|28726.01
|1785
|2008.08.12 11:50
|sell
|894
|0.29
|1.48890
|0.00000
|0.00000
|1786
|2008.08.12 11:57
|close
|894
|0.29
|1.48772
|0.00000
|0.00000
|34.22
|28760.23
|1787
|2008.08.12 12:05
|sell
|895
|0.29
|1.48850
|0.00000
|0.00000
|1788
|2008.08.12 12:23
|sell
|896
|0.29
|1.48890
|0.00000
|0.00000
|1789
|2008.08.12 12:33
|sell
|897
|0.29
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|1790
|2008.08.12 12:56
|sell
|898
|0.29
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|1791
|2008.08.12 13:01
|sell
|899
|0.29
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|1792
|2008.08.12 13:07
|close
|898
|0.29
|1.48856
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28793.29
|1793
|2008.08.12 13:15
|sell
|900
|0.29
|1.48850
|0.00000
|0.00000
|1794
|2008.08.12 13:32
|sell
|901
|0.29
|1.48810
|0.00000
|0.00000
|1795
|2008.08.12 13:35
|close
|899
|0.29
|1.48786
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28826.35
|1796
|2008.08.12 13:35
|close
|897
|0.29
|1.48786
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28859.41
|1797
|2008.08.12 13:49
|sell
|902
|0.29
|1.48910
|0.00000
|0.00000
|1798
|2008.08.12 14:04
|sell
|903
|0.29
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|1799
|2008.08.12 14:16
|sell
|904
|0.29
|1.49110
|0.00000
|0.00000
|1800
|2008.08.12 14:30
|sell
|905
|0.29
|1.49100
|0.00000
|0.00000
|1801
|2008.08.12 14:30
|close
|904
|0.29
|1.48999
|0.00000
|0.00000
|32.19
|28891.60
|1802
|2008.08.12 14:30
|close
|905
|0.29
|1.48978
|0.00000
|0.00000
|35.38
|28926.98
|1803
|2008.08.12 14:49
|sell
|906
|0.29
|1.49300
|0.00000
|0.00000
|1804
|2008.08.12 15:02
|sell
|907
|0.29
|1.49400
|0.00000
|0.00000
|1805
|2008.08.12 15:22
|sell
|908
|0.29
|1.49550
|0.00000
|0.00000
|1806
|2008.08.12 15:25
|close
|908
|0.29
|1.49439
|0.00000
|0.00000
|32.19
|28959.17
|1807
|2008.08.12 15:31
|sell
|909
|0.29
|1.49360
|0.00000
|0.00000
|1808
|2008.08.12 15:43
|close
|907
|0.29
|1.49286
|0.00000
|0.00000
|33.06
|28992.23
|1809
|2008.08.12 15:44
|close
|909
|0.29
|1.49245
|0.00000
|0.00000
|33.35
|29025.58
|1810
|2008.08.12 15:45
|sell
|910
|0.29
|1.49230
|0.00000
|0.00000
|1811
|2008.08.12 16:00
|close
|906
|0.29
|1.49186
|0.00000
|0.00000
|33.06
|29058.64
|1812
|2008.08.12 16:15
|close
|910
|0.29
|1.49113
|0.00000
|0.00000
|33.93
|29092.57
|1813
|2008.08.12 17:28
|close
|903
|0.29
|1.48854
|0.00000
|0.00000
|33.64
|29126.21
|1814
|2008.08.13 12:20
|close
|902
|0.29
|1.48769
|0.00000
|0.00000
|40.54
|29166.75
|1815
|2008.08.13 12:20
|close
|896
|0.29
|1.48769
|0.00000
|0.00000
|34.74
|29201.49
|1816
|2008.08.13 12:20
|close
|900
|0.29
|1.48716
|0.00000
|0.00000
|38.51
|29240.01
|1817
|2008.08.13 12:20
|close
|895
|0.29
|1.48716
|0.00000
|0.00000
|38.51
|29278.52
|1818
|2008.08.13 12:21
|close
|901
|0.29
|1.48693
|0.00000
|0.00000
|33.58
|29312.10
|1819
|2008.08.14 18:11
|close
|882
|0.28
|1.48299
|0.00000
|0.00000
|29.74
|29341.84
|1820
|2008.08.14 18:31
|close
|881
|0.28
|1.48101
|0.00000
|0.00000
|34.78
|29376.61
|1821
|2008.08.15 04:01
|sell
|911
|0.29
|1.47820
|0.00000
|0.00000
|1822
|2008.08.15 04:18
|sell
|912
|0.29
|1.47860
|0.00000
|0.00000
|1823
|2008.08.15 04:31
|sell
|913
|0.29
|1.47910
|0.00000
|0.00000
|1824
|2008.08.15 04:46
|close
|913
|0.29
|1.47796
|0.00000
|0.00000
|33.06
|29409.67
|1825
|2008.08.15 04:47
|sell
|914
|0.29
|1.47780
|0.00000
|0.00000
|1826
|2008.08.15 05:00
|sell
|915
|0.29
|1.47810
|0.00000
|0.00000
|1827
|2008.08.15 05:10
|close
|912
|0.29
|1.47746
|0.00000
|0.00000
|33.06
|29442.73
|1828
|2008.08.15 05:32
|sell
|916
|0.29
|1.47790
|0.00000
|0.00000
|1829
|2008.08.15 05:46
|sell
|917
|0.29
|1.47770
|0.00000
|0.00000
|1830
|2008.08.15 06:05
|sell
|918
|0.29
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|1831
|2008.08.15 06:21
|sell
|919
|0.29
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|1832
|2008.08.15 06:38
|sell
|920
|0.29
|1.47780
|0.00000
|0.00000
|1833
|2008.08.15 06:46
|sell
|921
|0.29
|1.47750
|0.00000
|0.00000
|1834
|2008.08.15 06:58
|close
|911
|0.29
|1.47706
|0.00000
|0.00000
|33.06
|29475.79
|1835
|2008.08.15 06:59
|close
|915
|0.29
|1.47695
|0.00000
|0.00000
|33.35
|29509.14
|1836
|2008.08.15 07:00
|sell
|922
|0.30
|1.47690
|0.00000
|0.00000
|1837
|2008.08.15 07:05
|close
|916
|0.29
|1.47678
|0.00000
|0.00000
|32.48
|29541.62
|1838
|2008.08.15 07:05
|close
|920
|0.29
|1.47656
|0.00000
|0.00000
|35.96
|29577.58
|1839
|2008.08.15 07:05
|close
|917
|0.29
|1.47656
|0.00000
|0.00000
|33.06
|29610.64
|1840
|2008.08.15 07:05
|close
|914
|0.29
|1.47656
|0.00000
|0.00000
|35.96
|29646.60
|1841
|2008.08.15 07:06
|close
|921
|0.29
|1.47639
|0.00000
|0.00000
|32.19
|29678.79
|1842
|2008.08.15 07:06
|close
|919
|0.29
|1.47639
|0.00000
|0.00000
|32.19
|29710.98
|1843
|2008.08.15 07:06
|close
|918
|0.29
|1.47639
|0.00000
|0.00000
|32.19
|29743.17
|1844
|2008.08.15 07:23
|sell
|923
|0.30
|1.47810
|0.00000
|0.00000
|1845
|2008.08.15 07:33
|sell
|924
|0.30
|1.47720
|0.00000
|0.00000
|1846
|2008.08.15 07:36
|close
|923
|0.30
|1.47696
|0.00000
|0.00000
|34.20
|29777.37
|1847
|2008.08.15 07:49
|sell
|925
|0.30
|1.47720
|0.00000
|0.00000
|1848
|2008.08.15 08:15
|close
|925
|0.30
|1.47607
|0.00000
|0.00000
|33.90
|29811.27
|1849
|2008.08.15 08:15
|close
|924
|0.30
|1.47607
|0.00000
|0.00000
|33.90
|29845.17
|1850
|2008.08.15 08:15
|close
|922
|0.30
|1.47578
|0.00000
|0.00000
|33.60
|29878.77
|1851
|2008.08.15 12:02
|sell
|926
|0.30
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|1852
|2008.08.15 12:15
|sell
|927
|0.30
|1.47230
|0.00000
|0.00000
|1853
|2008.08.15 12:37
|sell
|928
|0.30
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|1854
|2008.08.15 12:55
|sell
|929
|0.30
|1.47210
|0.00000
|0.00000
|1855
|2008.08.15 13:01
|sell
|930
|0.30
|1.47180
|0.00000
|0.00000
|1856
|2008.08.15 13:30
|sell
|931
|0.30
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|1857
|2008.08.15 13:57
|sell
|932
|0.30
|1.47410
|0.00000
|0.00000
|1858
|2008.08.15 14:09
|sell
|933
|0.30
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|1859
|2008.08.15 14:13
|close
|932
|0.30
|1.47297
|0.00000
|0.00000
|33.90
|29912.67
|1860
|2008.08.15 14:29
|sell
|934
|0.30
|1.47300
|0.00000
|0.00000
|1861
|2008.08.15 14:30
|close
|933
|0.30
|1.47263
|0.00000
|0.00000
|35.10
|29947.77
|1862
|2008.08.15 14:31
|sell
|935
|0.30
|1.47310
|0.00000
|0.00000
|1863
|2008.08.15 14:55
|sell
|936
|0.30
|1.47430
|0.00000
|0.00000
|1864
|2008.08.15 15:00
|sell
|937
|0.30
|1.47480
|0.00000
|0.00000
|1865
|2008.08.15 15:06
|close
|937
|0.30
|1.47361
|0.00000
|0.00000
|35.70
|29983.47
|1866
|2008.08.15 15:15
|close
|936
|0.30
|1.47306
|0.00000
|0.00000
|37.20
|30020.67
|1867
|2008.08.15 15:15
|close
|935
|0.30
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|37.20
|30057.87
|1868
|2008.08.15 15:15
|close
|934
|0.30
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|34.20
|30092.07
|1869
|2008.08.15 15:16
|sell
|938
|0.30
|1.47260
|0.00000
|0.00000
|1870
|2008.08.15 15:30
|sell
|939
|0.30
|1.47320
|0.00000
|0.00000
|1871
|2008.08.15 15:35
|close
|939
|0.30
|1.47201
|0.00000
|0.00000
|35.70
|30127.77
|1872
|2008.08.15 15:37
|close
|938
|0.30
|1.47148
|0.00000
|0.00000
|33.60
|30161.37
|1873
|2008.08.15 15:37
|close
|931
|0.30
|1.47132
|0.00000
|0.00000
|35.40
|30196.77
|1874
|2008.08.15 15:37
|close
|928
|0.30
|1.47132
|0.00000
|0.00000
|35.40
|30232.17
|1875
|2008.08.15 15:37
|close
|926
|0.30
|1.47132
|0.00000
|0.00000
|35.40
|30267.57
|1876
|2008.08.15 15:37
|close
|927
|0.30
|1.47116
|0.00000
|0.00000
|34.20
|30301.77
|1877
|2008.08.15 15:41
|close
|929
|0.30
|1.47095
|0.00000
|0.00000
|34.50
|30336.27
|1878
|2008.08.15 15:41
|close
|930
|0.30
|1.47066
|0.00000
|0.00000
|34.20
|30370.47
|1879
|2008.08.15 15:47
|sell
|940
|0.30
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|1880
|2008.08.15 15:50
|close
|940
|0.30
|1.46947
|0.00000
|0.00000
|33.90
|30404.37
|1881
|2008.08.15 16:01
|sell
|941
|0.30
|1.46870
|0.00000
|0.00000
|1882
|2008.08.15 16:27
|sell
|942
|0.30
|1.46970
|0.00000
|0.00000
|1883
|2008.08.15 16:34
|sell
|943
|0.30
|1.47050
|0.00000
|0.00000
|1884
|2008.08.15 16:41
|close
|943
|0.30
|1.46937
|0.00000
|0.00000
|33.90
|30438.27
|1885
|2008.08.15 16:53
|sell
|944
|0.30
|1.46940
|0.00000
|0.00000
|1886
|2008.08.15 17:00
|sell
|945
|0.30
|1.46910
|0.00000
|0.00000
|1887
|2008.08.15 17:11
|close
|942
|0.30
|1.46857
|0.00000
|0.00000
|33.90
|30472.17
|1888
|2008.08.15 17:11
|close
|944
|0.30
|1.46806
|0.00000
|0.00000
|40.20
|30512.37
|1889
|2008.08.15 17:12
|close
|945
|0.30
|1.46799
|0.00000
|0.00000
|33.30
|30545.67
|1890
|2008.08.15 17:12
|close
|941
|0.30
|1.46755
|0.00000
|0.00000
|34.50
|30580.17
|1891
|2008.08.15 17:15
|sell
|946
|0.31
|1.46700
|0.00000
|0.00000
|1892
|2008.08.15 17:30
|sell
|947
|0.31
|1.46750
|0.00000
|0.00000
|1893
|2008.08.15 17:50
|sell
|948
|0.31
|1.46930
|0.00000
|0.00000
|1894
|2008.08.15 18:02
|sell
|949
|0.31
|1.46930
|0.00000
|0.00000
|1895
|2008.08.15 18:19
|sell
|950
|0.31
|1.46990
|0.00000
|0.00000
|1896
|2008.08.15 18:29
|close
|950
|0.31
|1.46866
|0.00000
|0.00000
|38.44
|30618.61
|1897
|2008.08.15 18:30
|sell
|951
|0.31
|1.46850
|0.00000
|0.00000
|1898
|2008.08.15 18:30
|close
|949
|0.31
|1.46816
|0.00000
|0.00000
|35.34
|30653.95
|1899
|2008.08.15 18:30
|close
|948
|0.31
|1.46816
|0.00000
|0.00000
|35.34
|30689.29
|1900
|2008.08.15 18:40
|close
|951
|0.31
|1.46731
|0.00000
|0.00000
|36.89
|30726.18
|1901
|2008.08.15 18:52
|sell
|952
|0.31
|1.46780
|0.00000
|0.00000
|1902
|2008.08.15 19:03
|sell
|953
|0.31
|1.46740
|0.00000
|0.00000
|1903
|2008.08.15 19:25
|sell
|954
|0.31
|1.46770
|0.00000
|0.00000
|1904
|2008.08.15 19:30
|sell
|955
|0.31
|1.46690
|0.00000
|0.00000
|1905
|2008.08.15 19:30
|close
|952
|0.31
|1.46665
|0.00000
|0.00000
|35.65
|30761.83
|1906
|2008.08.15 19:30
|close
|954
|0.31
|1.46649
|0.00000
|0.00000
|37.51
|30799.34
|1907
|2008.08.15 19:30
|close
|947
|0.31
|1.46637
|0.00000
|0.00000
|35.03
|30834.37
|1908
|2008.08.15 19:30
|close
|953
|0.31
|1.46616
|0.00000
|0.00000
|38.44
|30872.81
|1909
|2008.08.15 19:50
|sell
|956
|0.31
|1.46630
|0.00000
|0.00000
|1910
|2008.08.15 20:18
|sell
|957
|0.31
|1.46730
|0.00000
|0.00000
|1911
|2008.08.15 20:34
|sell
|958
|0.31
|1.46740
|0.00000
|0.00000
|1912
|2008.08.15 20:47
|sell
|959
|0.31
|1.46800
|0.00000
|0.00000
|1913
|2008.08.15 21:04
|sell
|960
|0.31
|1.46780
|0.00000
|0.00000
|1914
|2008.08.15 21:42
|sell
|961
|0.31
|1.46830
|0.00000
|0.00000
|1915
|2008.08.15 21:48
|sell
|962
|0.31
|1.46820
|0.00000
|0.00000
|1916
|2008.08.15 22:08
|sell
|963
|0.31
|1.46790
|0.00000
|0.00000
|1917
|2008.08.15 22:15
|sell
|964
|0.31
|1.46770
|0.00000
|0.00000
|1918
|2008.08.15 22:35
|sell
|965
|0.31
|1.46860
|0.00000
|0.00000
|1919
|2008.08.19 00:00
|close
|965
|0.31
|1.46742
|0.00000
|0.00000
|35.84
|30908.65
|1920
|2008.08.19 00:01
|close
|962
|0.31
|1.46706
|0.00000
|0.00000
|34.60
|30943.24
|1921
|2008.08.19 00:01
|close
|961
|0.31
|1.46706
|0.00000
|0.00000
|37.70
|30980.94
|1922
|2008.08.19 00:02
|close
|959
|0.31
|1.46686
|0.00000
|0.00000
|34.60
|31015.54
|1923
|2008.08.19 07:53
|close
|963
|0.31
|1.46676
|0.00000
|0.00000
|34.60
|31050.13
|1924
|2008.08.19 07:54
|close
|960
|0.31
|1.46667
|0.00000
|0.00000
|34.29
|31084.42
|1925
|2008.08.19 07:54
|close
|964
|0.31
|1.46645
|0.00000
|0.00000
|38.01
|31122.42
|1926
|2008.08.19 07:54
|close
|958
|0.31
|1.46616
|0.00000
|0.00000
|37.70
|31160.12
|1927
|2008.08.19 07:54
|close
|957
|0.31
|1.46616
|0.00000
|0.00000
|34.60
|31194.72
|1928
|2008.08.19 07:55
|close
|955
|0.31
|1.46576
|0.00000
|0.00000
|34.60
|31229.31
|1929
|2008.08.19 07:55
|close
|946
|0.31
|1.46576
|0.00000
|0.00000
|37.70
|31267.01
|1930
|2008.08.19 08:15
|close
|956
|0.31
|1.46516
|0.00000
|0.00000
|34.60
|31301.60
|1931
|2008.09.05 01:00
|sell
|966
|0.31
|1.42520
|0.00000
|0.00000
|1932
|2008.09.05 01:17
|sell
|967
|0.31
|1.42660
|0.00000
|0.00000
|1933
|2008.09.05 01:36
|sell
|968
|0.31
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|1934
|2008.09.05 01:44
|close
|968
|0.31
|1.42543
|0.00000
|0.00000
|39.37
|31340.97
|1935
|2008.09.05 01:44
|close
|967
|0.31
|1.42543
|0.00000
|0.00000
|36.27
|31377.24
|1936
|2008.09.05 01:45
|sell
|969
|0.31
|1.42500
|0.00000
|0.00000
|1937
|2008.09.05 02:01
|sell
|970
|0.31
|1.42550
|0.00000
|0.00000
|1938
|2008.09.05 02:17
|sell
|971
|0.31
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|1939
|2008.09.05 02:31
|sell
|972
|0.31
|1.42630
|0.00000
|0.00000
|1940
|2008.09.05 02:54
|sell
|973
|0.31
|1.42770
|0.00000
|0.00000
|1941
|2008.09.05 03:00
|sell
|974
|0.31
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|1942
|2008.09.05 03:04
|close
|973
|0.31
|1.42651
|0.00000
|0.00000
|36.89
|31414.13
|1943
|2008.09.05 03:08
|close
|974
|0.31
|1.42556
|0.00000
|0.00000
|35.34
|31449.47
|1944
|2008.09.05 03:08
|close
|971
|0.31
|1.42556
|0.00000
|0.00000
|35.34
|31484.81
|1945
|2008.09.05 03:18
|sell
|975
|0.31
|1.42570
|0.00000
|0.00000
|1946
|2008.09.05 03:37
|sell
|976
|0.31
|1.42760
|0.00000
|0.00000
|1947
|2008.09.05 03:50
|sell
|977
|0.31
|1.42810
|0.00000
|0.00000
|1948
|2008.09.05 05:00
|close
|977
|0.31
|1.42691
|0.00000
|0.00000
|36.89
|31521.70
|1949
|2008.09.05 06:15
|close
|976
|0.31
|1.42646
|0.00000
|0.00000
|35.34
|31557.04
|1950
|2008.09.05 10:23
|close
|972
|0.31
|1.42506
|0.00000
|0.00000
|38.44
|31595.48
|1951
|2008.09.05 10:31
|close
|975
|0.31
|1.42458
|0.00000
|0.00000
|34.72
|31630.20
|1952
|2008.09.05 10:31
|close
|970
|0.31
|1.42437
|0.00000
|0.00000
|35.03
|31665.23
|1953
|2008.09.05 10:32
|close
|966
|0.31
|1.42399
|0.00000
|0.00000
|37.51
|31702.74
|1954
|2008.09.05 10:32
|close
|969
|0.31
|1.42380
|0.00000
|0.00000
|37.20
|31739.94
|1955
|2008.09.05 16:00
|sell
|978
|0.32
|1.43070
|0.00000
|0.00000
|1956
|2008.09.05 16:02
|close
|978
|0.32
|1.42946
|0.00000
|0.00000
|39.68
|31779.62
|1957
|2008.09.05 16:15
|sell
|979
|0.32
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|1958
|2008.09.05 16:22
|close
|979
|0.32
|1.42556
|0.00000
|0.00000
|36.48
|31816.10
|1959
|2008.09.05 16:37
|sell
|980
|0.32
|1.42580
|0.00000
|0.00000
|1960
|2008.09.05 16:45
|sell
|981
|0.32
|1.42570
|0.00000
|0.00000
|1961
|2008.09.05 17:01
|sell
|982
|0.32
|1.42640
|0.00000
|0.00000
|1962
|2008.09.05 17:16
|sell
|983
|0.32
|1.42760
|0.00000
|0.00000
|1963
|2008.09.05 17:30
|sell
|984
|0.32
|1.42650
|0.00000
|0.00000
|1964
|2008.09.05 17:34
|close
|983
|0.32
|1.42646
|0.00000
|0.00000
|36.48
|31852.58
|1965
|2008.09.05 17:37
|close
|984
|0.32
|1.42531
|0.00000
|0.00000
|38.08
|31890.66
|1966
|2008.09.05 17:37
|close
|982
|0.32
|1.42506
|0.00000
|0.00000
|42.88
|31933.54
|1967
|2008.09.05 17:57
|sell
|985
|0.32
|1.42740
|0.00000
|0.00000
|1968
|2008.09.05 18:00
|close
|985
|0.32
|1.42624
|0.00000
|0.00000
|37.12
|31970.66
|1969
|2008.09.05 18:01
|sell
|986
|0.32
|1.42600
|0.00000
|0.00000
|1970
|2008.09.05 18:17
|sell
|987
|0.32
|1.42650
|0.00000
|0.00000
|1971
|2008.09.05 18:21
|close
|987
|0.32
|1.42536
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32007.14
|1972
|2008.09.05 18:22
|close
|986
|0.32
|1.42484
|0.00000
|0.00000
|37.12
|32044.26
|1973
|2008.09.05 18:22
|close
|980
|0.32
|1.42466
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32080.74
|1974
|2008.09.05 18:22
|close
|981
|0.32
|1.42451
|0.00000
|0.00000
|38.08
|32118.82
|1975
|2008.09.05 18:30
|sell
|988
|0.32
|1.42360
|0.00000
|0.00000
|1976
|2008.09.05 18:46
|sell
|989
|0.32
|1.42400
|0.00000
|0.00000
|1977
|2008.09.05 19:19
|sell
|990
|0.32
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|1978
|2008.09.05 19:26
|close
|990
|0.32
|1.42546
|0.00000
|0.00000
|39.68
|32158.50
|1979
|2008.09.05 19:33
|sell
|991
|0.32
|1.42510
|0.00000
|0.00000
|1980
|2008.09.05 19:45
|sell
|992
|0.32
|1.42610
|0.00000
|0.00000
|1981
|2008.09.05 20:05
|close
|992
|0.32
|1.42496
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32194.98
|1982
|2008.09.05 20:55
|close
|991
|0.32
|1.42396
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32231.46
|1983
|2008.09.05 21:51
|close
|989
|0.32
|1.42286
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32267.94
|1984
|2008.09.08 11:05
|close
|988
|0.32
|1.42248
|0.00000
|0.00000
|35.46
|32303.40
|1985
|2008.09.08 15:08
|sell
|993
|0.32
|1.42280
|0.00000
|0.00000
|1986
|2008.09.08 15:15
|sell
|994
|0.32
|1.42210
|0.00000
|0.00000
|1987
|2008.09.08 15:16
|close
|993
|0.32
|1.42165
|0.00000
|0.00000
|36.80
|32340.20
|1988
|2008.09.08 15:38
|sell
|995
|0.32
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|1989
|2008.09.08 15:46
|sell
|996
|0.32
|1.42220
|0.00000
|0.00000
|1990
|2008.09.08 15:57
|close
|995
|0.32
|1.42126
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32376.68
|1991
|2008.09.08 15:57
|close
|996
|0.32
|1.42108
|0.00000
|0.00000
|35.84
|32412.52
|1992
|2008.09.08 15:57
|close
|994
|0.32
|1.42095
|0.00000
|0.00000
|36.80
|32449.32
|1993
|2008.09.08 16:00
|sell
|997
|0.32
|1.42000
|0.00000
|0.00000
|1994
|2008.09.08 16:03
|close
|997
|0.32
|1.41886
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32485.80
|1995
|2008.09.08 16:20
|sell
|998
|0.32
|1.42020
|0.00000
|0.00000
|1996
|2008.09.08 16:35
|sell
|999
|0.32
|1.42020
|0.00000
|0.00000
|1997
|2008.09.08 16:51
|sell
|1000
|0.32
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|1998
|2008.09.08 17:00
|sell
|1001
|0.32
|1.42040
|0.00000
|0.00000
|1999
|2008.09.08 17:19
|sell
|1002
|0.32
|1.42110
|0.00000
|0.00000
|2000
|2008.09.08 17:28
|close
|1002
|0.32
|1.41984
|0.00000
|0.00000
|40.32
|32526.12
|2001
|2008.09.08 17:29
|close
|1000
|0.32
|1.41959
|0.00000
|0.00000
|35.52
|32561.64
|2002
|2008.09.08 17:29
|close
|1001
|0.32
|1.41926
|0.00000
|0.00000
|36.48
|32598.12
|2003
|2008.09.08 17:30
|sell
|1003
|0.33
|1.41950
|0.00000
|0.00000
|2004
|2008.09.08 17:41
|close
|999
|0.32
|1.41909
|0.00000
|0.00000
|35.52
|32633.64
|2005
|2008.09.08 17:41
|close
|998
|0.32
|1.41909
|0.00000
|0.00000
|35.52
|32669.16
|2006
|2008.09.08 17:41
|close
|1003
|0.33
|1.41827
|0.00000
|0.00000
|40.59
|32709.75
|2007
|2008.09.08 17:45
|sell
|1004
|0.33
|1.41740
|0.00000
|0.00000
|2008
|2008.09.08 17:48
|close
|1004
|0.33
|1.41626
|0.00000
|0.00000
|37.62
|32747.37
|2009
|2008.09.08 18:01
|sell
|1005
|0.33
|1.41220
|0.00000
|0.00000
|2010
|2008.09.08 18:28
|sell
|1006
|0.33
|1.41250
|0.00000
|0.00000
|2011
|2008.09.08 18:31
|sell
|1007
|0.33
|1.41220
|0.00000
|0.00000
|2012
|2008.09.08 18:31
|close
|1006
|0.33
|1.41129
|0.00000
|0.00000
|39.93
|32787.30
|2013
|2008.09.08 18:31
|close
|1007
|0.33
|1.41106
|0.00000
|0.00000
|37.62
|32824.92
|2014
|2008.09.08 18:31
|close
|1005
|0.33
|1.41106
|0.00000
|0.00000
|37.62
|32862.54
|2015
|2008.09.08 18:55
|sell
|1008
|0.33
|1.41220
|0.00000
|0.00000
|2016
|2008.09.08 19:06
|sell
|1009
|0.33
|1.41130
|0.00000
|0.00000
|2017
|2008.09.08 19:07
|close
|1008
|0.33
|1.41100
|0.00000
|0.00000
|39.60
|32902.14
|2018
|2008.09.08 19:23
|close
|1009
|0.33
|1.41004
|0.00000
|0.00000
|41.58
|32943.72
|2019
|2008.09.08 21:00
|sell
|1010
|0.33
|1.41050
|0.00000
|0.00000
|2020
|2008.09.08 21:20
|sell
|1011
|0.33
|1.41120
|0.00000
|0.00000
|2021
|2008.09.08 21:37
|sell
|1012
|0.33
|1.41300
|0.00000
|0.00000
|2022
|2008.09.08 21:46
|sell
|1013
|0.33
|1.41320
|0.00000
|0.00000
|2023
|2008.09.08 22:01
|sell
|1014
|0.33
|1.41430
|0.00000
|0.00000
|2024
|2008.09.08 22:22
|sell
|1015
|0.33
|1.41510
|0.00000
|0.00000
|2025
|2008.09.08 22:30
|close
|1015
|0.33
|1.41396
|0.00000
|0.00000
|37.62
|32981.34
|2026
|2008.09.08 22:30
|sell
|1016
|0.33
|1.41380
|0.00000
|0.00000
|2027
|2008.09.08 22:45
|sell
|1017
|0.33
|1.41350
|0.00000
|0.00000
|2028
|2008.09.08 22:55
|close
|1014
|0.33
|1.41316
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33018.96
|2029
|2008.09.08 22:59
|close
|1016
|0.33
|1.41266
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33056.58
|2030
|2008.09.08 23:00
|sell
|1018
|0.33
|1.41270
|0.00000
|0.00000
|2031
|2008.09.08 23:10
|close
|1017
|0.33
|1.41206
|0.00000
|0.00000
|47.52
|33104.10
|2032
|2008.09.08 23:10
|close
|1013
|0.33
|1.41206
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33141.72
|2033
|2008.09.08 23:11
|close
|1012
|0.33
|1.41176
|0.00000
|0.00000
|40.92
|33182.64
|2034
|2008.09.08 23:17
|sell
|1019
|0.33
|1.41190
|0.00000
|0.00000
|2035
|2008.09.08 23:43
|sell
|1020
|0.33
|1.41260
|0.00000
|0.00000
|2036
|2008.09.08 23:45
|sell
|1021
|0.33
|1.41250
|0.00000
|0.00000
|2037
|2008.09.09 00:04
|close
|1018
|0.33
|1.41156
|0.00000
|0.00000
|37.22
|33219.86
|2038
|2008.09.09 00:05
|close
|1020
|0.33
|1.41146
|0.00000
|0.00000
|37.22
|33257.09
|2039
|2008.09.09 00:05
|close
|1021
|0.33
|1.41136
|0.00000
|0.00000
|37.22
|33294.31
|2040
|2008.09.09 02:56
|close
|1019
|0.33
|1.41076
|0.00000
|0.00000
|37.22
|33331.54
|2041
|2008.09.09 02:57
|close
|1011
|0.33
|1.41006
|0.00000
|0.00000
|37.22
|33368.76
|2042
|2008.09.09 03:03
|close
|1010
|0.33
|1.40926
|0.00000
|0.00000
|40.52
|33409.28
|2043
|2008.09.09 08:08
|sell
|1022
|0.33
|1.40850
|0.00000
|0.00000
|2044
|2008.09.09 08:34
|sell
|1023
|0.33
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|2045
|2008.09.09 08:53
|sell
|1024
|0.33
|1.41300
|0.00000
|0.00000
|2046
|2008.09.09 09:02
|sell
|1025
|0.33
|1.41340
|0.00000
|0.00000
|2047
|2008.09.09 09:06
|close
|1025
|0.33
|1.41226
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33446.90
|2048
|2008.09.09 09:07
|close
|1024
|0.33
|1.41186
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33484.52
|2049
|2008.09.09 09:35
|sell
|1026
|0.33
|1.41190
|0.00000
|0.00000
|2050
|2008.09.09 09:49
|sell
|1027
|0.33
|1.41330
|0.00000
|0.00000
|2051
|2008.09.09 10:00
|sell
|1028
|0.33
|1.41220
|0.00000
|0.00000
|2052
|2008.09.09 10:00
|close
|1027
|0.33
|1.41217
|0.00000
|0.00000
|37.29
|33521.81
|2053
|2008.09.09 10:15
|sell
|1029
|0.34
|1.41150
|0.00000
|0.00000
|2054
|2008.09.09 10:16
|close
|1028
|0.33
|1.41106
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33559.43
|2055
|2008.09.09 10:30
|sell
|1030
|0.34
|1.41120
|0.00000
|0.00000
|2056
|2008.09.09 10:57
|sell
|1031
|0.34
|1.41440
|0.00000
|0.00000
|2057
|2008.09.09 11:05
|sell
|1032
|0.34
|1.41490
|0.00000
|0.00000
|2058
|2008.09.09 11:24
|sell
|1033
|0.34
|1.41690
|0.00000
|0.00000
|2059
|2008.09.09 11:36
|sell
|1034
|0.34
|1.41830
|0.00000
|0.00000
|2060
|2008.09.09 11:45
|sell
|1035
|0.34
|1.41800
|0.00000
|0.00000
|2061
|2008.09.09 11:51
|close
|1034
|0.34
|1.41715
|0.00000
|0.00000
|39.10
|33598.53
|2062
|2008.09.09 11:51
|close
|1035
|0.34
|1.41686
|0.00000
|0.00000
|38.76
|33637.29
|2063
|2008.09.09 13:13
|close
|1033
|0.34
|1.41546
|0.00000
|0.00000
|48.96
|33686.25
|2064
|2008.09.09 14:01
|close
|1032
|0.34
|1.41376
|0.00000
|0.00000
|38.76
|33725.01
|2065
|2008.09.09 14:38
|close
|1031
|0.34
|1.41326
|0.00000
|0.00000
|38.76
|33763.77
|2066
|2008.09.09 14:56
|close
|1026
|0.33
|1.41071
|0.00000
|0.00000
|39.27
|33803.04
|2067
|2008.09.09 14:56
|close
|1029
|0.34
|1.41026
|0.00000
|0.00000
|42.16
|33845.20
|2068
|2008.09.09 14:57
|close
|1030
|0.34
|1.41006
|0.00000
|0.00000
|38.76
|33883.96
|2069
|2008.09.09 15:12
|close
|1023
|0.33
|1.40906
|0.00000
|0.00000
|40.92
|33924.88
|2070
|2008.09.09 15:37
|close
|1022
|0.33
|1.40736
|0.00000
|0.00000
|37.62
|33962.50
|2071
|2008.09.10 20:01
|sell
|1036
|0.34
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|2072
|2008.09.10 20:03
|close
|1036
|0.34
|1.40326
|0.00000
|0.00000
|38.76
|34001.26
|2073
|2008.09.10 20:15
|sell
|1037
|0.34
|1.40180
|0.00000
|0.00000
|2074
|2008.09.10 20:41
|sell
|1038
|0.34
|1.40350
|0.00000
|0.00000
|2075
|2008.09.10 20:48
|sell
|1039
|0.34
|1.40370
|0.00000
|0.00000
|2076
|2008.09.10 21:00
|sell
|1040
|0.34
|1.40310
|0.00000
|0.00000
|2077
|2008.09.10 21:17
|sell
|1041
|0.34
|1.40340
|0.00000
|0.00000
|2078
|2008.09.10 21:31
|sell
|1042
|0.34
|1.40420
|0.00000
|0.00000
|2079
|2008.09.10 21:45
|sell
|1043
|0.34
|1.40330
|0.00000
|0.00000
|2080
|2008.09.10 21:48
|close
|1042
|0.34
|1.40309
|0.00000
|0.00000
|37.74
|34039.00
|2081
|2008.09.10 21:55
|close
|1039
|0.34
|1.40256
|0.00000
|0.00000
|38.76
|34077.76
|2082
|2008.09.10 21:56
|close
|1038
|0.34
|1.40230
|0.00000
|0.00000
|40.80
|34118.56
|2083
|2008.09.10 21:56
|close
|1043
|0.34
|1.40219
|0.00000
|0.00000
|37.74
|34156.30
|2084
|2008.09.10 21:56
|close
|1041
|0.34
|1.40219
|0.00000
|0.00000
|41.14
|34197.44
|2085
|2008.09.10 21:56
|close
|1040
|0.34
|1.40186
|0.00000
|0.00000
|42.16
|34239.60
|2086
|2008.09.10 22:01
|sell
|1044
|0.34
|1.40180
|0.00000
|0.00000
|2087
|2008.09.10 22:02
|close
|1044
|0.34
|1.40061
|0.00000
|0.00000
|40.46
|34280.06
|2088
|2008.09.10 22:02
|close
|1037
|0.34
|1.40061
|0.00000
|0.00000
|40.46
|34320.52
|2089
|2008.09.10 22:25
|sell
|1045
|0.34
|1.40140
|0.00000
|0.00000
|2090
|2008.09.10 22:30
|sell
|1046
|0.34
|1.40060
|0.00000
|0.00000
|2091
|2008.09.10 22:34
|close
|1045
|0.34
|1.40027
|0.00000
|0.00000
|38.42
|34358.94
|2092
|2008.09.10 22:34
|close
|1046
|0.34
|1.39938
|0.00000
|0.00000
|41.48
|34400.42
|2093
|2008.09.10 22:46
|sell
|1047
|0.34
|1.40020
|0.00000
|0.00000
|2094
|2008.09.10 23:01
|sell
|1048
|0.34
|1.39950
|0.00000
|0.00000
|2095
|2008.09.10 23:01
|close
|1047
|0.34
|1.39906
|0.00000
|0.00000
|38.76
|34439.18
|2096
|2008.09.10 23:04
|close
|1048
|0.34
|1.39820
|0.00000
|0.00000
|44.20
|34483.38
|2097
|2008.09.10 23:17
|sell
|1049
|0.34
|1.39880
|0.00000
|0.00000
|2098
|2008.09.10 23:21
|close
|1049
|0.34
|1.39767
|0.00000
|0.00000
|38.42
|34521.80
|2099
|2008.09.10 23:30
|sell
|1050
|0.35
|1.39700
|0.00000
|0.00000
|2100
|2008.09.10 23:45
|sell
|1051
|0.35
|1.39780
|0.00000
|0.00000
|2101
|2008.09.10 23:51
|close
|1051
|0.35
|1.39666
|0.00000
|0.00000
|39.90
|34561.70
|2102
|2008.09.10 23:54
|close
|1050
|0.35
|1.39574
|0.00000
|0.00000
|44.10
|34605.80
|2103
|2008.09.11 00:05
|sell
|1052
|0.35
|1.39700
|0.00000
|0.00000
|2104
|2008.09.11 00:16
|sell
|1053
|0.35
|1.39700
|0.00000
|0.00000
|2105
|2008.09.11 00:36
|sell
|1054
|0.35
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|2106
|2008.09.11 00:51
|sell
|1055
|0.35
|1.39790
|0.00000
|0.00000
|2107
|2008.09.11 01:14
|sell
|1056
|0.35
|1.39810
|0.00000
|0.00000
|2108
|2008.09.11 01:16
|sell
|1057
|0.35
|1.39790
|0.00000
|0.00000
|2109
|2008.09.11 01:32
|sell
|1058
|0.35
|1.39700
|0.00000
|0.00000
|2110
|2008.09.11 01:47
|sell
|1059
|0.35
|1.39690
|0.00000
|0.00000
|2111
|2008.09.11 01:47
|close
|1056
|0.35
|1.39693
|0.00000
|0.00000
|40.95
|34646.75
|2112
|2008.09.11 01:49
|close
|1057
|0.35
|1.39672
|0.00000
|0.00000
|41.30
|34688.05
|2113
|2008.09.11 01:49
|close
|1055
|0.35
|1.39672
|0.00000
|0.00000
|41.30
|34729.35
|2114
|2008.09.11 01:50
|close
|1054
|0.35
|1.39622
|0.00000
|0.00000
|41.30
|34770.65
|2115
|2008.09.11 01:52
|close
|1058
|0.35
|1.39584
|0.00000
|0.00000
|40.60
|34811.25
|2116
|2008.09.11 01:52
|close
|1053
|0.35
|1.39584
|0.00000
|0.00000
|40.60
|34851.85
|2117
|2008.09.11 01:52
|close
|1052
|0.35
|1.39584
|0.00000
|0.00000
|40.60
|34892.45
|2118
|2008.09.11 01:52
|close
|1059
|0.35
|1.39578
|0.00000
|0.00000
|39.20
|34931.65
|2119
|2008.09.11 02:00
|sell
|1060
|0.35
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|2120
|2008.09.11 02:26
|sell
|1061
|0.35
|1.39510
|0.00000
|0.00000
|2121
|2008.09.11 02:30
|sell
|1062
|0.35
|1.39460
|0.00000
|0.00000
|2122
|2008.09.11 02:34
|close
|1061
|0.35
|1.39396
|0.00000
|0.00000
|39.90
|34971.55
|2123
|2008.09.11 02:47
|sell
|1063
|0.35
|1.39450
|0.00000
|0.00000
|2124
|2008.09.11 03:16
|sell
|1064
|0.35
|1.39540
|0.00000
|0.00000
|2125
|2008.09.11 03:36
|sell
|1065
|0.35
|1.39650
|0.00000
|0.00000
|2126
|2008.09.11 03:46
|sell
|1066
|0.35
|1.39670
|0.00000
|0.00000
|2127
|2008.09.11 04:08
|sell
|1067
|0.35
|1.39820
|0.00000
|0.00000
|2128
|2008.09.11 04:09
|close
|1067
|0.35
|1.39706
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35011.45
|2129
|2008.09.11 04:15
|sell
|1068
|0.35
|1.39710
|0.00000
|0.00000
|2130
|2008.09.11 04:32
|sell
|1069
|0.35
|1.39730
|0.00000
|0.00000
|2131
|2008.09.11 04:46
|sell
|1070
|0.35
|1.39720
|0.00000
|0.00000
|2132
|2008.09.11 05:02
|sell
|1071
|0.35
|1.39700
|0.00000
|0.00000
|2133
|2008.09.11 05:18
|close
|1069
|0.35
|1.39616
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35051.35
|2134
|2008.09.11 05:19
|sell
|1072
|0.35
|1.39600
|0.00000
|0.00000
|2135
|2008.09.11 05:19
|close
|1070
|0.35
|1.39603
|0.00000
|0.00000
|40.95
|35092.30
|2136
|2008.09.11 05:19
|close
|1071
|0.35
|1.39586
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35132.20
|2137
|2008.09.11 05:19
|close
|1068
|0.35
|1.39586
|0.00000
|0.00000
|43.40
|35175.60
|2138
|2008.09.11 05:21
|close
|1066
|0.35
|1.39556
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35215.50
|2139
|2008.09.11 05:30
|sell
|1073
|0.35
|1.39570
|0.00000
|0.00000
|2140
|2008.09.11 05:34
|close
|1065
|0.35
|1.39536
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35255.40
|2141
|2008.09.11 05:35
|close
|1072
|0.35
|1.39486
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35295.30
|2142
|2008.09.11 05:36
|close
|1073
|0.35
|1.39456
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35335.20
|2143
|2008.09.11 05:47
|sell
|1074
|0.35
|1.39520
|0.00000
|0.00000
|2144
|2008.09.11 06:02
|sell
|1075
|0.35
|1.39490
|0.00000
|0.00000
|2145
|2008.09.11 06:15
|sell
|1076
|0.35
|1.39560
|0.00000
|0.00000
|2146
|2008.09.11 06:30
|sell
|1077
|0.35
|1.39520
|0.00000
|0.00000
|2147
|2008.09.11 06:56
|sell
|1078
|0.35
|1.39640
|0.00000
|0.00000
|2148
|2008.09.11 07:16
|sell
|1079
|0.35
|1.39720
|0.00000
|0.00000
|2149
|2008.09.11 07:24
|close
|1079
|0.35
|1.39601
|0.00000
|0.00000
|41.65
|35376.85
|2150
|2008.09.11 07:32
|sell
|1080
|0.35
|1.39580
|0.00000
|0.00000
|2151
|2008.09.11 07:33
|close
|1078
|0.35
|1.39525
|0.00000
|0.00000
|40.25
|35417.10
|2152
|2008.09.11 07:48
|sell
|1081
|0.35
|1.39550
|0.00000
|0.00000
|2153
|2008.09.11 08:40
|close
|1080
|0.35
|1.39466
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35457.00
|2154
|2008.09.11 08:40
|close
|1076
|0.35
|1.39444
|0.00000
|0.00000
|40.60
|35497.60
|2155
|2008.09.11 08:40
|close
|1081
|0.35
|1.39436
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35537.50
|2156
|2008.09.11 08:41
|close
|1064
|0.35
|1.39424
|0.00000
|0.00000
|40.60
|35578.10
|2157
|2008.09.11 08:46
|close
|1077
|0.35
|1.39393
|0.00000
|0.00000
|44.45
|35622.55
|2158
|2008.09.11 08:46
|close
|1074
|0.35
|1.39393
|0.00000
|0.00000
|44.45
|35667.00
|2159
|2008.09.11 09:12
|close
|1075
|0.35
|1.39376
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35706.90
|2160
|2008.09.11 09:35
|close
|1062
|0.35
|1.39346
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35746.80
|2161
|2008.09.11 09:36
|close
|1063
|0.35
|1.39336
|0.00000
|0.00000
|39.90
|35786.70
|2162
|2008.09.11 10:36
|close
|1060
|0.35
|1.39248
|0.00000
|0.00000
|39.20
|35825.90
|2163
|2008.09.11 12:15
|sell
|1082
|0.36
|1.39250
|0.00000
|0.00000
|2164
|2008.09.11 12:34
|sell
|1083
|0.36
|1.39260
|0.00000
|0.00000
|2165
|2008.09.11 12:55
|sell
|1084
|0.36
|1.39320
|0.00000
|0.00000
|2166
|2008.09.11 13:03
|sell
|1085
|0.36
|1.39400
|0.00000
|0.00000
|2167
|2008.09.11 13:19
|sell
|1086
|0.36
|1.39460
|0.00000
|0.00000
|2168
|2008.09.11 13:30
|close
|1086
|0.36
|1.39346
|0.00000
|0.00000
|41.04
|35866.94
|2169
|2008.09.11 13:31
|sell
|1087
|0.36
|1.39330
|0.00000
|0.00000
|2170
|2008.09.11 13:53
|sell
|1088
|0.36
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|2171
|2008.09.11 14:02
|sell
|1089
|0.36
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|2172
|2008.09.11 14:03
|close
|1088
|0.36
|1.39315
|0.00000
|0.00000
|41.40
|35908.34
|2173
|2008.09.11 14:15
|sell
|1090
|0.36
|1.39340
|0.00000
|0.00000
|2174
|2008.09.11 14:35
|sell
|1091
|0.36
|1.39630
|0.00000
|0.00000
|2175
|2008.09.11 14:40
|close
|1091
|0.36
|1.39503
|0.00000
|0.00000
|45.72
|35954.06
|2176
|2008.09.11 14:43
|close
|1085
|0.36
|1.39289
|0.00000
|0.00000
|39.96
|35994.02
|2177
|2008.09.11 14:46
|close
|1089
|0.36
|1.39246
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36035.06
|2178
|2008.09.11 14:47
|sell
|1092
|0.36
|1.39270
|0.00000
|0.00000
|2179
|2008.09.11 14:58
|close
|1090
|0.36
|1.39229
|0.00000
|0.00000
|39.96
|36075.02
|2180
|2008.09.11 14:58
|close
|1087
|0.36
|1.39211
|0.00000
|0.00000
|42.84
|36117.86
|2181
|2008.09.11 14:58
|close
|1084
|0.36
|1.39206
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36158.90
|2182
|2008.09.11 15:01
|sell
|1093
|0.36
|1.39200
|0.00000
|0.00000
|2183
|2008.09.11 15:12
|close
|1092
|0.36
|1.39158
|0.00000
|0.00000
|40.32
|36199.22
|2184
|2008.09.11 15:12
|close
|1083
|0.36
|1.39147
|0.00000
|0.00000
|40.68
|36239.90
|2185
|2008.09.11 15:12
|close
|1082
|0.36
|1.39136
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36280.94
|2186
|2008.09.11 15:14
|close
|1093
|0.36
|1.39076
|0.00000
|0.00000
|44.64
|36325.58
|2187
|2008.09.11 15:15
|sell
|1094
|0.36
|1.39070
|0.00000
|0.00000
|2188
|2008.09.11 15:30
|sell
|1095
|0.36
|1.39120
|0.00000
|0.00000
|2189
|2008.09.11 15:45
|sell
|1096
|0.36
|1.39150
|0.00000
|0.00000
|2190
|2008.09.11 15:47
|close
|1096
|0.36
|1.39037
|0.00000
|0.00000
|40.68
|36366.26
|2191
|2008.09.11 15:49
|close
|1095
|0.36
|1.39008
|0.00000
|0.00000
|40.32
|36406.58
|2192
|2008.09.11 15:50
|close
|1094
|0.36
|1.38956
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36447.62
|2193
|2008.09.11 23:10
|sell
|1097
|0.36
|1.40120
|0.00000
|0.00000
|2194
|2008.09.11 23:17
|sell
|1098
|0.36
|1.40290
|0.00000
|0.00000
|2195
|2008.09.11 23:24
|close
|1098
|0.36
|1.40176
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36488.66
|2196
|2008.09.11 23:37
|sell
|1099
|0.36
|1.40300
|0.00000
|0.00000
|2197
|2008.09.11 23:41
|close
|1099
|0.36
|1.40186
|0.00000
|0.00000
|41.04
|36529.70
|2198
|2008.09.11 23:45
|sell
|1100
|0.37
|1.40130
|0.00000
|0.00000
|2199
|2008.09.12 00:03
|close
|1100
|0.37
|1.40001
|0.00000
|0.00000
|47.29
|36576.99
|2200
|2008.09.12 00:03
|close
|1097
|0.36
|1.40001
|0.00000
|0.00000
|42.41
|36619.40
|2201
|2008.09.23 00:14
|buy
|1101
|0.37
|1.47926
|0.00000
|0.00000
|2202
|2008.09.23 00:15
|buy
|1102
|0.37
|1.47896
|0.00000
|0.00000
|2203
|2008.09.23 00:30
|buy
|1103
|0.37
|1.47946
|0.00000
|0.00000
|2204
|2008.09.23 00:51
|buy
|1104
|0.37
|1.48006
|0.00000
|0.00000
|2205
|2008.09.23 00:51
|close
|1102
|0.37
|1.48007
|0.00000
|0.00000
|41.07
|36660.47
|2206
|2008.09.23 00:52
|close
|1101
|0.37
|1.48040
|0.00000
|0.00000
|42.18
|36702.65
|2207
|2008.09.23 01:06
|buy
|1105
|0.37
|1.47926
|0.00000
|0.00000
|2208
|2008.09.23 01:17
|buy
|1106
|0.37
|1.47936
|0.00000
|0.00000
|2209
|2008.09.23 01:32
|buy
|1107
|0.37
|1.47956
|0.00000
|0.00000
|2210
|2008.09.23 01:41
|close
|1105
|0.37
|1.48040
|0.00000
|0.00000
|42.18
|36744.83
|2211
|2008.09.23 01:53
|buy
|1108
|0.37
|1.47996
|0.00000
|0.00000
|2212
|2008.09.23 01:55
|close
|1106
|0.37
|1.48050
|0.00000
|0.00000
|42.18
|36787.01
|2213
|2008.09.23 02:10
|close
|1107
|0.37
|1.48070
|0.00000
|0.00000
|42.18
|36829.19
|2214
|2008.09.23 02:10
|close
|1103
|0.37
|1.48070
|0.00000
|0.00000
|45.88
|36875.07
|2215
|2008.09.23 02:10
|close
|1108
|0.37
|1.48110
|0.00000
|0.00000
|42.18
|36917.25
|2216
|2008.09.23 02:11
|close
|1104
|0.37
|1.48130
|0.00000
|0.00000
|45.88
|36963.13
|2217
|2008.09.23 03:17
|buy
|1109
|0.37
|1.47966
|0.00000
|0.00000
|2218
|2008.09.23 03:35
|buy
|1110
|0.37
|1.47826
|0.00000
|0.00000
|2219
|2008.09.23 03:55
|buy
|1111
|0.37
|1.47776
|0.00000
|0.00000
|2220
|2008.09.23 04:05
|close
|1111
|0.37
|1.47894
|0.00000
|0.00000
|43.66
|37006.79
|2221
|2008.09.23 04:23
|close
|1110
|0.37
|1.47940
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37048.97
|2222
|2008.09.23 07:43
|close
|1109
|0.37
|1.48081
|0.00000
|0.00000
|42.55
|37091.52
|2223
|2008.10.01 17:46
|sell
|1112
|0.37
|1.40430
|0.00000
|0.00000
|2224
|2008.10.01 17:49
|close
|1112
|0.37
|1.40316
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37133.70
|2225
|2008.10.01 18:04
|sell
|1113
|0.37
|1.40470
|0.00000
|0.00000
|2226
|2008.10.01 18:05
|close
|1113
|0.37
|1.40356
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37175.88
|2227
|2008.10.01 18:20
|sell
|1114
|0.37
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|2228
|2008.10.01 18:30
|sell
|1115
|0.37
|1.40430
|0.00000
|0.00000
|2229
|2008.10.01 18:47
|sell
|1116
|0.37
|1.40560
|0.00000
|0.00000
|2230
|2008.10.01 18:52
|close
|1116
|0.37
|1.40436
|0.00000
|0.00000
|45.88
|37221.76
|2231
|2008.10.01 19:09
|sell
|1117
|0.37
|1.40450
|0.00000
|0.00000
|2232
|2008.10.01 19:26
|sell
|1118
|0.37
|1.40520
|0.00000
|0.00000
|2233
|2008.10.01 19:30
|close
|1118
|0.37
|1.40407
|0.00000
|0.00000
|41.81
|37263.57
|2234
|2008.10.01 19:31
|sell
|1119
|0.37
|1.40340
|0.00000
|0.00000
|2235
|2008.10.01 19:31
|close
|1117
|0.37
|1.40336
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37305.75
|2236
|2008.10.01 19:32
|close
|1114
|0.37
|1.40321
|0.00000
|0.00000
|44.03
|37349.78
|2237
|2008.10.01 19:32
|close
|1115
|0.37
|1.40318
|0.00000
|0.00000
|41.44
|37391.22
|2238
|2008.10.01 19:58
|sell
|1120
|0.37
|1.40800
|0.00000
|0.00000
|2239
|2008.10.01 20:06
|close
|1120
|0.37
|1.40676
|0.00000
|0.00000
|45.88
|37437.10
|2240
|2008.10.01 21:20
|close
|1119
|0.37
|1.40216
|0.00000
|0.00000
|45.88
|37482.98
|2241
|2008.10.02 04:03
|sell
|1121
|0.37
|1.39660
|0.00000
|0.00000
|2242
|2008.10.02 04:07
|close
|1121
|0.37
|1.39546
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37525.16
|2243
|2008.10.02 04:24
|sell
|1122
|0.38
|1.39610
|0.00000
|0.00000
|2244
|2008.10.02 04:32
|sell
|1123
|0.38
|1.39540
|0.00000
|0.00000
|2245
|2008.10.02 04:49
|sell
|1124
|0.38
|1.39730
|0.00000
|0.00000
|2246
|2008.10.02 05:03
|sell
|1125
|0.38
|1.39750
|0.00000
|0.00000
|2247
|2008.10.02 05:18
|sell
|1126
|0.38
|1.39820
|0.00000
|0.00000
|2248
|2008.10.02 05:30
|sell
|1127
|0.38
|1.39770
|0.00000
|0.00000
|2249
|2008.10.02 05:49
|sell
|1128
|0.38
|1.39830
|0.00000
|0.00000
|2250
|2008.10.02 06:05
|sell
|1129
|0.38
|1.39820
|0.00000
|0.00000
|2251
|2008.10.02 06:17
|sell
|1130
|0.38
|1.39840
|0.00000
|0.00000
|2252
|2008.10.02 06:30
|sell
|1131
|0.38
|1.39790
|0.00000
|0.00000
|2253
|2008.10.02 06:31
|close
|1130
|0.38
|1.39729
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37567.34
|2254
|2008.10.02 06:31
|close
|1129
|0.38
|1.39709
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37609.52
|2255
|2008.10.02 06:31
|close
|1128
|0.38
|1.39709
|0.00000
|0.00000
|45.98
|37655.50
|2256
|2008.10.02 06:31
|close
|1126
|0.38
|1.39709
|0.00000
|0.00000
|42.18
|37697.68
|2257
|2008.10.02 06:31
|close
|1131
|0.38
|1.39676
|0.00000
|0.00000
|43.32
|37741.00
|2258
|2008.10.02 06:31
|close
|1127
|0.38
|1.39646
|0.00000
|0.00000
|47.12
|37788.12
|2259
|2008.10.02 06:37
|close
|1125
|0.38
|1.39636
|0.00000
|0.00000
|43.32
|37831.44
|2260
|2008.10.02 06:37
|close
|1124
|0.38
|1.39615
|0.00000
|0.00000
|43.70
|37875.14
|2261
|2008.10.02 06:38
|close
|1122
|0.38
|1.39496
|0.00000
|0.00000
|43.32
|37918.46
|2262
|2008.10.02 06:43
|close
|1123
|0.38
|1.39420
|0.00000
|0.00000
|45.60
|37964.06
|2263
|2008.10.02 07:13
|sell
|1132
|0.38
|1.39640
|0.00000
|0.00000
|2264
|2008.10.02 07:17
|sell
|1133
|0.38
|1.39570
|0.00000
|0.00000
|2265
|2008.10.02 07:21
|close
|1132
|0.38
|1.39526
|0.00000
|0.00000
|43.32
|38007.38
|2266
|2008.10.02 07:28
|close
|1133
|0.38
|1.39454
|0.00000
|0.00000
|44.08
|38051.46
|2267
|2008.10.02 07:30
|sell
|1134
|0.38
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|2268
|2008.10.02 07:45
|sell
|1135
|0.38
|1.39420
|0.00000
|0.00000
|2269
|2008.10.02 08:03
|sell
|1136
|0.38
|1.39470
|0.00000
|0.00000
|2270
|2008.10.02 08:04
|close
|1136
|0.38
|1.39346
|0.00000
|0.00000
|47.12
|38098.58
|2271
|2008.10.02 08:09
|close
|1134
|0.38
|1.39318
|0.00000
|0.00000
|42.56
|38141.14
|2272
|2008.10.02 08:09
|close
|1135
|0.38
|1.39308
|0.00000
|0.00000
|42.56
|38183.70
|2273
|2008.10.02 08:15
|sell
|1137
|0.38
|1.39230
|0.00000
|0.00000
|2274
|2008.10.02 08:15
|close
|1137
|0.38
|1.39106
|0.00000
|0.00000
|47.12
|38230.82
|2275
|2008.10.02 08:32
|sell
|1138
|0.38
|1.39350
|0.00000
|0.00000
|2276
|2008.10.02 08:49
|sell
|1139
|0.38
|1.39490
|0.00000
|0.00000
|2277
|2008.10.02 08:57
|close
|1139
|0.38
|1.39366
|0.00000
|0.00000
|47.12
|38277.94
|2278
|2008.10.02 09:00
|sell
|1140
|0.38
|1.39350
|0.00000
|0.00000
|2279
|2008.10.02 09:02
|close
|1140
|0.38
|1.39235
|0.00000
|0.00000
|43.70
|38321.64
|2280
|2008.10.02 09:02
|close
|1138
|0.38
|1.39235
|0.00000
|0.00000
|43.70
|38365.34
|2281
|2008.10.02 09:16
|sell
|1141
|0.38
|1.39180
|0.00000
|0.00000
|2282
|2008.10.02 09:17
|close
|1141
|0.38
|1.39063
|0.00000
|0.00000
|44.46
|38409.80
|2283
|2008.10.02 09:34
|sell
|1142
|0.38
|1.38620
|0.00000
|0.00000
|2284
|2008.10.02 09:54
|sell
|1143
|0.38
|1.38790
|0.00000
|0.00000
|2285
|2008.10.02 09:59
|close
|1143
|0.38
|1.38676
|0.00000
|0.00000
|43.32
|38453.12
|2286
|2008.10.02 10:00
|sell
|1144
|0.38
|1.38760
|0.00000
|0.00000
|2287
|2008.10.02 10:18
|sell
|1145
|0.38
|1.39090
|0.00000
|0.00000
|2288
|2008.10.02 10:35
|sell
|1146
|0.38
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|2289
|2008.10.02 10:48
|sell
|1147
|0.38
|1.39190
|0.00000
|0.00000
|2290
|2008.10.02 10:54
|close
|1147
|0.38
|1.39076
|0.00000
|0.00000
|43.32
|38496.44
|2291
|2008.10.02 10:55
|close
|1146
|0.38
|1.39055
|0.00000
|0.00000
|43.70
|38540.14
|2292
|2008.10.02 11:16
|sell
|1148
|0.39
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|2293
|2008.10.02 11:20
|close
|1148
|0.39
|1.39106
|0.00000
|0.00000
|44.46
|38584.60
|2294
|2008.10.02 11:30
|sell
|1149
|0.39
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|2295
|2008.10.02 11:48
|sell
|1150
|0.39
|1.39230
|0.00000
|0.00000
|2296
|2008.10.02 12:00
|close
|1150
|0.39
|1.39106
|0.00000
|0.00000
|48.36
|38632.96
|2297
|2008.10.02 12:01
|sell
|1151
|0.39
|1.39080
|0.00000
|0.00000
|2298
|2008.10.02 12:01
|close
|1149
|0.39
|1.39053
|0.00000
|0.00000
|45.63
|38678.59
|2299
|2008.10.02 12:22
|sell
|1152
|0.39
|1.39130
|0.00000
|0.00000
|2300
|2008.10.02 12:32
|sell
|1153
|0.39
|1.39120
|0.00000
|0.00000
|2301
|2008.10.02 12:46
|sell
|1154
|0.39
|1.39080
|0.00000
|0.00000
|2302
|2008.10.02 12:47
|close
|1152
|0.39
|1.39016
|0.00000
|0.00000
|44.46
|38723.05
|2303
|2008.10.02 12:48
|close
|1153
|0.39
|1.39004
|0.00000
|0.00000
|45.24
|38768.29
|2304
|2008.10.02 12:48
|close
|1145
|0.38
|1.38974
|0.00000
|0.00000
|44.08
|38812.37
|2305
|2008.10.02 12:48
|close
|1154
|0.39
|1.38966
|0.00000
|0.00000
|44.46
|38856.83
|2306
|2008.10.02 12:48
|close
|1151
|0.39
|1.38966
|0.00000
|0.00000
|44.46
|38901.29
|2307
|2008.10.02 13:04
|sell
|1155
|0.39
|1.38830
|0.00000
|0.00000
|2308
|2008.10.02 13:15
|sell
|1156
|0.39
|1.38760
|0.00000
|0.00000
|2309
|2008.10.02 13:23
|close
|1155
|0.39
|1.38717
|0.00000
|0.00000
|44.07
|38945.36
|2310
|2008.10.02 13:23
|close
|1156
|0.39
|1.38642
|0.00000
|0.00000
|46.02
|38991.38
|2311
|2008.10.02 13:23
|close
|1144
|0.38
|1.38642
|0.00000
|0.00000
|44.84
|39036.22
|2312
|2008.10.02 13:43
|sell
|1157
|0.39
|1.38850
|0.00000
|0.00000
|2313
|2008.10.02 13:45
|sell
|1158
|0.39
|1.38840
|0.00000
|0.00000
|2314
|2008.10.02 14:02
|sell
|1159
|0.39
|1.39000
|0.00000
|0.00000
|2315
|2008.10.02 14:15
|sell
|1160
|0.39
|1.39020
|0.00000
|0.00000
|2316
|2008.10.02 14:22
|close
|1160
|0.39
|1.38909
|0.00000
|0.00000
|43.29
|39079.51
|2317
|2008.10.02 14:22
|close
|1159
|0.39
|1.38886
|0.00000
|0.00000
|44.46
|39123.97
|2318
|2008.10.02 14:30
|sell
|1161
|0.39
|1.38850
|0.00000
|0.00000
|2319
|2008.10.02 14:34
|close
|1161
|0.39
|1.38735
|0.00000
|0.00000
|44.85
|39168.82
|2320
|2008.10.02 14:34
|close
|1157
|0.39
|1.38735
|0.00000
|0.00000
|44.85
|39213.67
|2321
|2008.10.02 14:34
|close
|1158
|0.39
|1.38724
|0.00000
|0.00000
|45.24
|39258.91
|2322
|2008.10.02 14:35
|close
|1142
|0.38
|1.38500
|0.00000
|0.00000
|45.60
|39304.51
|2323
|2008.10.02 15:15
|sell
|1162
|0.39
|1.37900
|0.00000
|0.00000
|2324
|2008.10.02 15:24
|close
|1162
|0.39
|1.37776
|0.00000
|0.00000
|48.36
|39352.87
|2325
|2008.10.02 15:37
|sell
|1163
|0.39
|1.37800
|0.00000
|0.00000
|2326
|2008.10.02 15:50
|sell
|1164
|0.39
|1.38150
|0.00000
|0.00000
|2327
|2008.10.02 15:51
|close
|1164
|0.39
|1.38026
|0.00000
|0.00000
|48.36
|39401.23
|2328
|2008.10.02 16:17
|sell
|1165
|0.39
|1.38190
|0.00000
|0.00000
|2329
|2008.10.02 16:33
|sell
|1166
|0.39
|1.38190
|0.00000
|0.00000
|2330
|2008.10.02 16:45
|sell
|1167
|0.39
|1.38210
|0.00000
|0.00000
|2331
|2008.10.02 16:51
|close
|1167
|0.39
|1.38096
|0.00000
|0.00000
|44.46
|39445.69
|2332
|2008.10.02 16:53
|close
|1166
|0.39
|1.38072
|0.00000
|0.00000
|46.02
|39491.71
|2333
|2008.10.02 16:53
|close
|1165
|0.39
|1.38072
|0.00000
|0.00000
|46.02
|39537.73
|2334
|2008.10.02 17:10
|close
|1163
|0.39
|1.37686
|0.00000
|0.00000
|44.46
|39582.19
|2335
|2008.10.02 17:51
|sell
|1168
|0.40
|1.38340
|0.00000
|0.00000
|2336
|2008.10.02 18:05
|sell
|1169
|0.40
|1.38490
|0.00000
|0.00000
|2337
|2008.10.02 18:09
|close
|1169
|0.40
|1.38376
|0.00000
|0.00000
|45.60
|39627.79
|2338
|2008.10.02 18:22
|sell
|1170
|0.40
|1.38420
|0.00000
|0.00000
|2339
|2008.10.02 18:28
|close
|1170
|0.40
|1.38301
|0.00000
|0.00000
|47.60
|39675.39
|2340
|2008.10.02 18:30
|sell
|1171
|0.40
|1.38270
|0.00000
|0.00000
|2341
|2008.10.02 18:52
|sell
|1172
|0.40
|1.38520
|0.00000
|0.00000
|2342
|2008.10.02 18:56
|close
|1172
|0.40
|1.38408
|0.00000
|0.00000
|44.80
|39720.19
|2343
|2008.10.02 19:00
|sell
|1173
|0.40
|1.38290
|0.00000
|0.00000
|2344
|2008.10.02 19:19
|sell
|1174
|0.40
|1.38320
|0.00000
|0.00000
|2345
|2008.10.02 19:36
|sell
|1175
|0.40
|1.38340
|0.00000
|0.00000
|2346
|2008.10.02 19:43
|close
|1175
|0.40
|1.38220
|0.00000
|0.00000
|48.00
|39768.19
|2347
|2008.10.02 19:43
|close
|1168
|0.40
|1.38220
|0.00000
|0.00000
|48.00
|39816.19
|2348
|2008.10.02 19:43
|close
|1174
|0.40
|1.38206
|0.00000
|0.00000
|45.60
|39861.79
|2349
|2008.10.02 19:45
|sell
|1176
|0.40
|1.38210
|0.00000
|0.00000
|2350
|2008.10.02 21:37
|close
|1173
|0.40
|1.38175
|0.00000
|0.00000
|46.00
|39907.79
|2351
|2008.10.02 21:37
|close
|1171
|0.40
|1.38155
|0.00000
|0.00000
|46.00
|39953.79
|2352
|2008.10.02 21:38
|close
|1176
|0.40
|1.38096
|0.00000
|0.00000
|45.60
|39999.39
|2353
|2008.10.03 16:50
|sell
|1177
|0.40
|1.37920
|0.00000
|0.00000
|2354
|2008.10.03 17:00
|sell
|1178
|0.40
|1.38080
|0.00000
|0.00000
|2355
|2008.10.03 17:02
|close
|1178
|0.40
|1.37966
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40044.99
|2356
|2008.10.03 17:19
|sell
|1179
|0.40
|1.37950
|0.00000
|0.00000
|2357
|2008.10.03 17:45
|sell
|1180
|0.40
|1.38230
|0.00000
|0.00000
|2358
|2008.10.03 18:00
|sell
|1181
|0.40
|1.38160
|0.00000
|0.00000
|2359
|2008.10.03 18:01
|close
|1180
|0.40
|1.38116
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40090.59
|2360
|2008.10.03 18:15
|sell
|1182
|0.40
|1.38460
|0.00000
|0.00000
|2361
|2008.10.03 18:22
|close
|1182
|0.40
|1.38346
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40136.19
|2362
|2008.10.03 18:36
|sell
|1183
|0.40
|1.38240
|0.00000
|0.00000
|2363
|2008.10.03 18:42
|close
|1183
|0.40
|1.38126
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40181.79
|2364
|2008.10.03 18:43
|close
|1181
|0.40
|1.38046
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40227.39
|2365
|2008.10.03 18:45
|sell
|1184
|0.40
|1.38000
|0.00000
|0.00000
|2366
|2008.10.03 19:00
|sell
|1185
|0.40
|1.38050
|0.00000
|0.00000
|2367
|2008.10.03 19:09
|close
|1185
|0.40
|1.37937
|0.00000
|0.00000
|45.20
|40272.59
|2368
|2008.10.03 19:18
|sell
|1186
|0.40
|1.38190
|0.00000
|0.00000
|2369
|2008.10.03 19:34
|sell
|1187
|0.40
|1.38420
|0.00000
|0.00000
|2370
|2008.10.03 19:41
|close
|1187
|0.40
|1.38306
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40318.19
|2371
|2008.10.03 19:45
|sell
|1188
|0.40
|1.38160
|0.00000
|0.00000
|2372
|2008.10.03 21:36
|close
|1186
|0.40
|1.38076
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40363.79
|2373
|2008.10.03 21:43
|close
|1188
|0.40
|1.38046
|0.00000
|0.00000
|45.60
|40409.39
|2374
|2008.10.03 22:32
|close
|1184
|0.40
|1.37875
|0.00000
|0.00000
|50.00
|40459.39
|2375
|2008.10.03 22:33
|close
|1179
|0.40
|1.37834
|0.00000
|0.00000
|46.40
|40505.79
|2376
|2008.10.03 22:33
|close
|1177
|0.40
|1.37796
|0.00000
|0.00000
|49.60
|40555.39
|2377
|2008.10.06 15:02
|sell
|1189
|0.41
|1.35940
|0.00000
|0.00000
|2378
|2008.10.06 15:03
|close
|1189
|0.41
|1.35826
|0.00000
|0.00000
|46.74
|40602.13
|2379
|2008.10.06 15:19
|sell
|1190
|0.41
|1.35750
|0.00000
|0.00000
|2380
|2008.10.06 15:20
|close
|1190
|0.41
|1.35636
|0.00000
|0.00000
|46.74
|40648.87
|2381
|2008.10.06 15:32
|sell
|1191
|0.41
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|2382
|2008.10.06 15:45
|sell
|1192
|0.41
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|2383
|2008.10.06 15:47
|close
|1192
|0.41
|1.35806
|0.00000
|0.00000
|46.74
|40695.61
|2384
|2008.10.06 15:55
|close
|1191
|0.41
|1.35695
|0.00000
|0.00000
|47.15
|40742.76
|2385
|2008.10.06 21:00
|sell
|1193
|0.41
|1.34550
|0.00000
|0.00000
|2386
|2008.10.06 21:15
|sell
|1194
|0.41
|1.34560
|0.00000
|0.00000
|2387
|2008.10.06 21:17
|close
|1194
|0.41
|1.34446
|0.00000
|0.00000
|46.74
|40789.50
|2388
|2008.10.06 21:38
|sell
|1195
|0.41
|1.34890
|0.00000
|0.00000
|2389
|2008.10.06 21:51
|sell
|1196
|0.41
|1.35130
|0.00000
|0.00000
|2390
|2008.10.06 22:03
|sell
|1197
|0.41
|1.35100
|0.00000
|0.00000
|2391
|2008.10.06 22:25
|sell
|1198
|0.41
|1.35300
|0.00000
|0.00000
|2392
|2008.10.06 22:32
|sell
|1199
|0.41
|1.35280
|0.00000
|0.00000
|2393
|2008.10.06 22:45
|sell
|1200
|0.41
|1.35260
|0.00000
|0.00000
|2394
|2008.10.06 22:49
|close
|1198
|0.41
|1.35182
|0.00000
|0.00000
|48.38
|40837.88
|2395
|2008.10.06 22:49
|close
|1199
|0.41
|1.35167
|0.00000
|0.00000
|46.33
|40884.21
|2396
|2008.10.06 22:49
|close
|1200
|0.41
|1.35145
|0.00000
|0.00000
|47.15
|40931.36
|2397
|2008.10.06 23:00
|close
|1196
|0.41
|1.34996
|0.00000
|0.00000
|54.94
|40986.30
|2398
|2008.10.06 23:00
|sell
|1201
|0.41
|1.34980
|0.00000
|0.00000
|2399
|2008.10.06 23:00
|close
|1197
|0.41
|1.34989
|0.00000
|0.00000
|45.51
|41031.81
|2400
|2008.10.06 23:11
|close
|1201
|0.41
|1.34866
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41078.55
|2401
|2008.10.06 23:16
|sell
|1202
|0.41
|1.34870
|0.00000
|0.00000
|2402
|2008.10.06 23:42
|sell
|1203
|0.41
|1.35010
|0.00000
|0.00000
|2403
|2008.10.06 23:48
|close
|1203
|0.41
|1.34896
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41125.29
|2404
|2008.10.06 23:48
|sell
|1204
|0.41
|1.34880
|0.00000
|0.00000
|2405
|2008.10.07 00:12
|sell
|1205
|0.41
|1.34890
|0.00000
|0.00000
|2406
|2008.10.07 00:22
|sell
|1206
|0.41
|1.34880
|0.00000
|0.00000
|2407
|2008.10.07 00:34
|sell
|1207
|0.41
|1.34990
|0.00000
|0.00000
|2408
|2008.10.07 00:47
|sell
|1208
|0.41
|1.34950
|0.00000
|0.00000
|2409
|2008.10.07 01:12
|sell
|1209
|0.41
|1.35270
|0.00000
|0.00000
|2410
|2008.10.07 01:16
|sell
|1210
|0.41
|1.35250
|0.00000
|0.00000
|2411
|2008.10.07 01:16
|close
|1209
|0.41
|1.35156
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41172.03
|2412
|2008.10.07 01:17
|close
|1210
|0.41
|1.35136
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41218.77
|2413
|2008.10.07 01:37
|sell
|1211
|0.41
|1.35170
|0.00000
|0.00000
|2414
|2008.10.07 01:46
|sell
|1212
|0.41
|1.35140
|0.00000
|0.00000
|2415
|2008.10.07 02:00
|sell
|1213
|0.41
|1.35150
|0.00000
|0.00000
|2416
|2008.10.07 02:20
|sell
|1214
|0.41
|1.35370
|0.00000
|0.00000
|2417
|2008.10.07 02:31
|sell
|1215
|0.41
|1.35400
|0.00000
|0.00000
|2418
|2008.10.07 02:44
|close
|1215
|0.41
|1.35286
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41265.51
|2419
|2008.10.07 02:45
|sell
|1216
|0.41
|1.35290
|0.00000
|0.00000
|2420
|2008.10.07 02:50
|close
|1214
|0.41
|1.35246
|0.00000
|0.00000
|50.84
|41316.35
|2421
|2008.10.07 02:55
|close
|1216
|0.41
|1.35177
|0.00000
|0.00000
|46.33
|41362.68
|2422
|2008.10.07 02:58
|close
|1211
|0.41
|1.35058
|0.00000
|0.00000
|45.92
|41408.60
|2423
|2008.10.07 02:58
|close
|1213
|0.41
|1.35036
|0.00000
|0.00000
|46.74
|41455.34
|2424
|2008.10.07 02:59
|close
|1212
|0.41
|1.35029
|0.00000
|0.00000
|45.51
|41500.85
|2425
|2008.10.07 03:00
|sell
|1217
|0.42
|1.35010
|0.00000
|0.00000
|2426
|2008.10.07 03:01
|close
|1217
|0.42
|1.34897
|0.00000
|0.00000
|47.46
|41548.31
|2427
|2008.10.07 03:01
|close
|1207
|0.41
|1.34863
|0.00000
|0.00000
|52.07
|41600.38
|2428
|2008.10.07 03:18
|sell
|1218
|0.42
|1.34970
|0.00000
|0.00000
|2429
|2008.10.07 03:37
|sell
|1219
|0.42
|1.35060
|0.00000
|0.00000
|2430
|2008.10.07 03:47
|sell
|1220
|0.42
|1.35050
|0.00000
|0.00000
|2431
|2008.10.07 03:49
|close
|1220
|0.42
|1.34936
|0.00000
|0.00000
|47.88
|41648.26
|2432
|2008.10.07 03:49
|close
|1219
|0.42
|1.34936
|0.00000
|0.00000
|52.08
|41700.34
|2433
|2008.10.10 17:11
|close
|1218
|0.42
|1.34846
|0.00000
|0.00000
|49.56
|41749.90
|2434
|2008.10.10 17:11
|close
|1208
|0.41
|1.34826
|0.00000
|0.00000
|48.38
|41798.28
|2435
|2008.10.10 17:13
|close
|1205
|0.41
|1.34779
|0.00000
|0.00000
|43.05
|41841.33
|2436
|2008.10.10 17:13
|close
|1195
|0.41
|1.34779
|0.00000
|0.00000
|42.56
|41883.89
|2437
|2008.10.10 17:13
|close
|1206
|0.41
|1.34764
|0.00000
|0.00000
|45.10
|41928.99
|2438
|2008.10.10 17:13
|close
|1204
|0.41
|1.34764
|0.00000
|0.00000
|44.61
|41973.59
|2439
|2008.10.10 17:13
|close
|1202
|0.41
|1.34757
|0.00000
|0.00000
|43.38
|42016.97
|2440
|2008.10.10 19:23
|close
|1193
|0.41
|1.34435
|0.00000
|0.00000
|44.20
|42061.17
|2441
|2008.10.22 00:07
|sell
|1221
|0.42
|1.30540
|0.00000
|0.00000
|2442
|2008.10.22 00:32
|sell
|1222
|0.42
|1.30690
|0.00000
|0.00000
|2443
|2008.10.22 00:48
|sell
|1223
|0.42
|1.30720
|0.00000
|0.00000
|2444
|2008.10.22 00:58
|close
|1223
|0.42
|1.30606
|0.00000
|0.00000
|47.88
|42109.05
|2445
|2008.10.22 00:59
|close
|1222
|0.42
|1.30576
|0.00000
|0.00000
|47.88
|42156.93
|2446
|2008.10.22 01:00
|sell
|1224
|0.42
|1.30570
|0.00000
|0.00000
|2447
|2008.10.22 01:19
|sell
|1225
|0.42
|1.30620
|0.00000
|0.00000
|2448
|2008.10.22 01:30
|sell
|1226
|0.42
|1.30530
|0.00000
|0.00000
|2449
|2008.10.22 01:30
|close
|1225
|0.42
|1.30507
|0.00000
|0.00000
|47.46
|42204.39
|2450
|2008.10.22 01:30
|close
|1224
|0.42
|1.30459
|0.00000
|0.00000
|46.62
|42251.01
|2451
|2008.10.22 01:30
|close
|1226
|0.42
|1.30410
|0.00000
|0.00000
|50.40
|42301.41
|2452
|2008.10.22 01:30
|close
|1221
|0.42
|1.30410
|0.00000
|0.00000
|54.60
|42356.01
|2453
|2008.10.22 01:50
|sell
|1227
|0.42
|1.30050
|0.00000
|0.00000
|2454
|2008.10.22 02:25
|sell
|1228
|0.42
|1.30230
|0.00000
|0.00000
|2455
|2008.10.22 02:32
|sell
|1229
|0.42
|1.30190
|0.00000
|0.00000
|2456
|2008.10.22 02:47
|sell
|1230
|0.42
|1.30260
|0.00000
|0.00000
|2457
|2008.10.22 02:59
|close
|1230
|0.42
|1.30146
|0.00000
|0.00000
|47.88
|42403.89
|2458
|2008.10.22 03:00
|sell
|1231
|0.42
|1.30140
|0.00000
|0.00000
|2459
|2008.10.22 03:02
|close
|1228
|0.42
|1.30116
|0.00000
|0.00000
|47.88
|42451.77
|2460
|2008.10.22 03:04
|close
|1229
|0.42
|1.30076
|0.00000
|0.00000
|47.88
|42499.65
|2461
|2008.10.22 03:21
|sell
|1232
|0.42
|1.30040
|0.00000
|0.00000
|2462
|2008.10.22 03:21
|close
|1231
|0.42
|1.30029
|0.00000
|0.00000
|46.62
|42546.27
|2463
|2008.10.22 03:40
|sell
|1233
|0.43
|1.30070
|0.00000
|0.00000
|2464
|2008.10.22 03:49
|sell
|1234
|0.43
|1.30090
|0.00000
|0.00000
|2465
|2008.10.22 04:09
|sell
|1235
|0.43
|1.30020
|0.00000
|0.00000
|2466
|2008.10.22 04:15
|sell
|1236
|0.43
|1.30010
|0.00000
|0.00000
|2467
|2008.10.22 04:15
|close
|1234
|0.43
|1.29975
|0.00000
|0.00000
|49.45
|42595.72
|2468
|2008.10.22 04:15
|close
|1233
|0.43
|1.29954
|0.00000
|0.00000
|49.88
|42645.60
|2469
|2008.10.22 04:15
|close
|1227
|0.42
|1.29937
|0.00000
|0.00000
|47.46
|42693.06
|2470
|2008.10.22 04:15
|close
|1232
|0.42
|1.29924
|0.00000
|0.00000
|48.72
|42741.78
|2471
|2008.10.22 04:15
|close
|1236
|0.43
|1.29899
|0.00000
|0.00000
|47.73
|42789.51
|2472
|2008.10.22 04:15
|close
|1235
|0.43
|1.29899
|0.00000
|0.00000
|52.03
|42841.54
|2473
|2008.10.22 04:30
|sell
|1237
|0.43
|1.29670
|0.00000
|0.00000
|2474
|2008.10.22 04:47
|sell
|1238
|0.43
|1.29740
|0.00000
|0.00000
|2475
|2008.10.22 05:02
|sell
|1239
|0.43
|1.29750
|0.00000
|0.00000
|2476
|2008.10.22 05:10
|close
|1239
|0.43
|1.29626
|0.00000
|0.00000
|53.32
|42894.86
|2477
|2008.10.22 05:10
|close
|1238
|0.43
|1.29626
|0.00000
|0.00000
|49.02
|42943.88
|2478
|2008.10.22 05:16
|sell
|1240
|0.43
|1.29690
|0.00000
|0.00000
|2479
|2008.10.22 05:25
|close
|1240
|0.43
|1.29576
|0.00000
|0.00000
|49.02
|42992.90
|2480
|2008.10.22 05:29
|close
|1237
|0.43
|1.29511
|0.00000
|0.00000
|68.37
|43061.27
|2481
|2008.10.22 10:02
|sell
|1241
|0.43
|1.28620
|0.00000
|0.00000
|2482
|2008.10.22 10:04
|close
|1241
|0.43
|1.28499
|0.00000
|0.00000
|52.03
|43113.30
|2483
|2008.10.22 10:30
|sell
|1242
|0.43
|1.28810
|0.00000
|0.00000
|2484
|2008.10.22 10:51
|sell
|1243
|0.43
|1.29080
|0.00000
|0.00000
|2485
|2008.10.22 10:58
|close
|1243
|0.43
|1.28969
|0.00000
|0.00000
|47.73
|43161.03
|2486
|2008.10.22 11:00
|sell
|1244
|0.43
|1.28890
|0.00000
|0.00000
|2487
|2008.10.22 11:17
|sell
|1245
|0.43
|1.29150
|0.00000
|0.00000
|2488
|2008.10.22 11:32
|sell
|1246
|0.43
|1.29120
|0.00000
|0.00000
|2489
|2008.10.22 11:46
|sell
|1247
|0.43
|1.29060
|0.00000
|0.00000
|2490
|2008.10.22 12:29
|close
|1245
|0.43
|1.29036
|0.00000
|0.00000
|49.02
|43210.05
|2491
|2008.10.22 12:30
|close
|1246
|0.43
|1.29002
|0.00000
|0.00000
|50.74
|43260.79
|2492
|2008.10.22 12:30
|close
|1247
|0.43
|1.28940
|0.00000
|0.00000
|51.60
|43312.39
|2493
|2008.10.22 12:33
|close
|1244
|0.43
|1.28773
|0.00000
|0.00000
|50.31
|43362.70
|2494
|2008.10.22 12:34
|close
|1242
|0.43
|1.28696
|0.00000
|0.00000
|49.02
|43411.72
|2495
|2008.10.23 04:15
|sell
|1248
|0.43
|1.28260
|0.00000
|0.00000
|2496
|2008.10.23 04:33
|sell
|1249
|0.43
|1.28200
|0.00000
|0.00000
|2497
|2008.10.23 04:37
|close
|1248
|0.43
|1.28146
|0.00000
|0.00000
|49.02
|43460.74
|2498
|2008.10.23 04:45
|sell
|1250
|0.43
|1.28150
|0.00000
|0.00000
|2499
|2008.10.23 04:51
|close
|1249
|0.43
|1.28078
|0.00000
|0.00000
|52.46
|43513.20
|2500
|2008.10.23 04:52
|close
|1250
|0.43
|1.28037
|0.00000
|0.00000
|48.59
|43561.79
|2501
|2008.10.23 05:00
|sell
|1251
|0.44
|1.27860
|0.00000
|0.00000
|2502
|2008.10.23 05:17
|sell
|1252
|0.44
|1.27840
|0.00000
|0.00000
|2503
|2008.10.23 05:33
|sell
|1253
|0.44
|1.27900
|0.00000
|0.00000
|2504
|2008.10.23 05:34
|close
|1253
|0.44
|1.27756
|0.00000
|0.00000
|63.36
|43625.15
|2505
|2008.10.23 05:35
|close
|1251
|0.44
|1.27746
|0.00000
|0.00000
|50.16
|43675.31
|2506
|2008.10.23 05:35
|close
|1252
|0.44
|1.27716
|0.00000
|0.00000
|54.56
|43729.87
|2507
|2008.10.23 05:47
|sell
|1254
|0.44
|1.27500
|0.00000
|0.00000
|2508
|2008.10.23 05:47
|close
|1254
|0.44
|1.27380
|0.00000
|0.00000
|52.80
|43782.67
|2509
|2008.10.23 06:09
|sell
|1255
|0.44
|1.27500
|0.00000
|0.00000
|2510
|2008.10.23 06:15
|sell
|1256
|0.44
|1.27470
|0.00000
|0.00000
|2511
|2008.10.23 06:37
|sell
|1257
|0.44
|1.27610
|0.00000
|0.00000
|2512
|2008.10.23 06:47
|sell
|1258
|0.44
|1.27680
|0.00000
|0.00000
|2513
|2008.10.23 07:06
|sell
|1259
|0.44
|1.27860
|0.00000
|0.00000
|2514
|2008.10.23 07:18
|sell
|1260
|0.44
|1.27800
|0.00000
|0.00000
|2515
|2008.10.23 07:34
|sell
|1261
|0.44
|1.27810
|0.00000
|0.00000
|2516
|2008.10.23 07:35
|close
|1259
|0.44
|1.27741
|0.00000
|0.00000
|52.36
|43835.03
|2517
|2008.10.23 07:36
|close
|1261
|0.44
|1.27695
|0.00000
|0.00000
|50.60
|43885.63
|2518
|2008.10.23 07:36
|close
|1260
|0.44
|1.27678
|0.00000
|0.00000
|53.68
|43939.31
|2519
|2008.10.23 07:56
|sell
|1262
|0.44
|1.28150
|0.00000
|0.00000
|2520
|2008.10.23 08:03
|close
|1262
|0.44
|1.28034
|0.00000
|0.00000
|51.04
|43990.35
|2521
|2008.10.23 14:27
|close
|1258
|0.44
|1.27554
|0.00000
|0.00000
|55.44
|44045.79
|2522
|2008.10.23 14:35
|close
|1257
|0.44
|1.27493
|0.00000
|0.00000
|51.48
|44097.27
|2523
|2008.10.23 14:36
|close
|1255
|0.44
|1.27376
|0.00000
|0.00000
|54.56
|44151.83
|2524
|2008.10.24 08:30
|close
|1256
|0.44
|1.27354
|0.00000
|0.00000
|50.51
|44202.34
|2525
|2008.10.24 14:04
|sell
|1263
|0.44
|1.25880
|0.00000
|0.00000
|2526
|2008.10.24 14:15
|sell
|1264
|0.44
|1.25990
|0.00000
|0.00000
|2527
|2008.10.24 14:31
|sell
|1265
|0.44
|1.26210
|0.00000
|0.00000
|2528
|2008.10.24 14:46
|sell
|1266
|0.44
|1.26610
|0.00000
|0.00000
|2529
|2008.10.24 14:47
|close
|1266
|0.44
|1.26494
|0.00000
|0.00000
|51.04
|44253.38
|2530
|2008.10.24 15:05
|sell
|1267
|0.44
|1.26520
|0.00000
|0.00000
|2531
|2008.10.24 15:08
|close
|1267
|0.44
|1.26409
|0.00000
|0.00000
|48.84
|44302.22
|2532
|2008.10.24 15:25
|sell
|1268
|0.44
|1.26420
|0.00000
|0.00000
|2533
|2008.10.24 15:28
|close
|1268
|0.44
|1.26307
|0.00000
|0.00000
|49.72
|44351.94
|2534
|2008.10.24 15:31
|sell
|1269
|0.44
|1.26220
|0.00000
|0.00000
|2535
|2008.10.24 15:35
|close
|1269
|0.44
|1.26106
|0.00000
|0.00000
|50.16
|44402.10
|2536
|2008.10.24 15:51
|sell
|1270
|0.44
|1.26840
|0.00000
|0.00000
|2537
|2008.10.24 16:09
|close
|1270
|0.44
|1.26714
|0.00000
|0.00000
|55.44
|44457.54
|2538
|2008.10.24 20:04
|close
|1265
|0.44
|1.26099
|0.00000
|0.00000
|48.84
|44506.38
|2539
|2008.10.24 20:05
|close
|1264
|0.44
|1.25870
|0.00000
|0.00000
|52.80
|44559.18
|2540
|2008.10.24 20:05
|close
|1263
|0.44
|1.25755
|0.00000
|0.00000
|55.00
|44614.18
|2541
|2008.10.27 15:01
|sell
|1271
|0.45
|1.24450
|0.00000
|0.00000
|2542
|2008.10.27 15:16
|sell
|1272
|0.45
|1.24530
|0.00000
|0.00000
|2543
|2008.10.27 15:19
|close
|1272
|0.45
|1.24416
|0.00000
|0.00000
|51.30
|44665.48
|2544
|2008.10.27 15:20
|close
|1271
|0.45
|1.24337
|0.00000
|0.00000
|50.85
|44716.33
|2545
|2008.10.27 15:33
|sell
|1273
|0.45
|1.24490
|0.00000
|0.00000
|2546
|2008.10.27 15:41
|close
|1273
|0.45
|1.24372
|0.00000
|0.00000
|53.10
|44769.43
|2547
|2008.10.27 15:50
|sell
|1274
|0.45
|1.24410
|0.00000
|0.00000
|2548
|2008.10.27 15:54
|close
|1274
|0.45
|1.24292
|0.00000
|0.00000
|53.10
|44822.53
|2549
|2008.10.28 04:04
|sell
|1275
|0.45
|1.24100
|0.00000
|0.00000
|2550
|2008.10.28 04:24
|sell
|1276
|0.45
|1.24120
|0.00000
|0.00000
|2551
|2008.10.28 04:31
|sell
|1277
|0.45
|1.24150
|0.00000
|0.00000
|2552
|2008.10.28 04:47
|sell
|1278
|0.45
|1.24330
|0.00000
|0.00000
|2553
|2008.10.28 04:53
|close
|1278
|0.45
|1.24218
|0.00000
|0.00000
|50.40
|44872.93
|2554
|2008.10.28 05:07
|sell
|1279
|0.45
|1.24320
|0.00000
|0.00000
|2555
|2008.10.28 05:20
|sell
|1280
|0.45
|1.24240
|0.00000
|0.00000
|2556
|2008.10.28 05:23
|close
|1279
|0.45
|1.24206
|0.00000
|0.00000
|51.30
|44924.23
|2557
|2008.10.28 05:24
|close
|1280
|0.45
|1.24129
|0.00000
|0.00000
|49.95
|44974.18
|2558
|2008.10.28 05:41
|sell
|1281
|0.45
|1.24550
|0.00000
|0.00000
|2559
|2008.10.28 05:48
|sell
|1282
|0.45
|1.24620
|0.00000
|0.00000
|2560
|2008.10.28 05:48
|close
|1282
|0.45
|1.24509
|0.00000
|0.00000
|49.95
|45024.13
|2561
|2008.10.28 05:48
|close
|1281
|0.45
|1.24436
|0.00000
|0.00000
|51.30
|45075.43
|2562
|2008.10.28 06:02
|sell
|1283
|0.45
|1.24650
|0.00000
|0.00000
|2563
|2008.10.28 06:15
|sell
|1284
|0.45
|1.24700
|0.00000
|0.00000
|2564
|2008.10.28 06:30
|sell
|1285
|0.45
|1.24680
|0.00000
|0.00000
|2565
|2008.10.28 06:55
|sell
|1286
|0.45
|1.25360
|0.00000
|0.00000
|2566
|2008.10.28 07:00
|sell
|1287
|0.45
|1.25420
|0.00000
|0.00000
|2567
|2008.10.28 07:02
|close
|1287
|0.45
|1.25294
|0.00000
|0.00000
|56.70
|45132.13
|2568
|2008.10.28 07:03
|close
|1286
|0.45
|1.25245
|0.00000
|0.00000
|51.75
|45183.88
|2569
|2008.10.28 07:23
|sell
|1288
|0.45
|1.25280
|0.00000
|0.00000
|2570
|2008.10.28 07:37
|sell
|1289
|0.45
|1.25650
|0.00000
|0.00000
|2571
|2008.10.28 07:47
|sell
|1290
|0.45
|1.25740
|0.00000
|0.00000
|2572
|2008.10.28 08:01
|close
|1290
|0.45
|1.25616
|0.00000
|0.00000
|55.80
|45239.68
|2573
|2008.10.28 08:02
|close
|1289
|0.45
|1.25531
|0.00000
|0.00000
|53.55
|45293.23
|2574
|2008.10.28 08:21
|close
|1288
|0.45
|1.25169
|0.00000
|0.00000
|49.95
|45343.18
|2575
|2008.10.28 15:46
|close
|1284
|0.45
|1.24589
|0.00000
|0.00000
|49.95
|45393.13
|2576
|2008.10.28 15:46
|close
|1285
|0.45
|1.24564
|0.00000
|0.00000
|52.20
|45445.33
|2577
|2008.10.28 15:53
|close
|1283
|0.45
|1.24539
|0.00000
|0.00000
|49.95
|45495.28
|2578
|2008.11.13 00:04
|sell
|1291
|0.45
|1.24470
|0.00000
|0.00000
|2579
|2008.11.13 00:15
|sell
|1292
|0.45
|1.24550
|0.00000
|0.00000
|2580
|2008.11.13 00:32
|sell
|1293
|0.45
|1.24670
|0.00000
|0.00000
|2581
|2008.11.13 00:48
|sell
|1294
|0.45
|1.24830
|0.00000
|0.00000
|2582
|2008.11.13 00:56
|close
|1294
|0.45
|1.24716
|0.00000
|0.00000
|51.30
|45546.58
|2583
|2008.11.13 01:00
|sell
|1295
|0.46
|1.24560
|0.00000
|0.00000
|2584
|2008.11.13 01:21
|sell
|1296
|0.46
|1.24710
|0.00000
|0.00000
|2585
|2008.11.13 01:31
|sell
|1297
|0.46
|1.24690
|0.00000
|0.00000
|2586
|2008.11.13 01:46
|sell
|1298
|0.46
|1.24760
|0.00000
|0.00000
|2587
|2008.11.13 01:53
|close
|1298
|0.46
|1.24636
|0.00000
|0.00000
|57.04
|45603.62
|2588
|2008.11.13 01:54
|close
|1296
|0.46
|1.24590
|0.00000
|0.00000
|55.20
|45658.82
|2589
|2008.11.13 01:54
|close
|1297
|0.46
|1.24576
|0.00000
|0.00000
|52.44
|45711.26
|2590
|2008.11.13 01:57
|close
|1293
|0.45
|1.24551
|0.00000
|0.00000
|53.55
|45764.81
|2591
|2008.11.13 02:07
|sell
|1299
|0.46
|1.24530
|0.00000
|0.00000
|2592
|2008.11.13 02:15
|sell
|1300
|0.46
|1.24680
|0.00000
|0.00000
|2593
|2008.11.13 02:36
|sell
|1301
|0.46
|1.24650
|0.00000
|0.00000
|2594
|2008.11.13 02:54
|sell
|1302
|0.46
|1.24680
|0.00000
|0.00000
|2595
|2008.11.13 03:01
|sell
|1303
|0.46
|1.24710
|0.00000
|0.00000
|2596
|2008.11.13 03:17
|sell
|1304
|0.46
|1.24700
|0.00000
|0.00000
|2597
|2008.11.13 03:30
|sell
|1305
|0.46
|1.24670
|0.00000
|0.00000
|2598
|2008.11.13 03:45
|sell
|1306
|0.46
|1.24680
|0.00000
|0.00000
|2599
|2008.11.13 05:10
|close
|1303
|0.46
|1.24596
|0.00000
|0.00000
|52.44
|45817.25
|2600
|2008.11.13 05:14
|close
|1304
|0.46
|1.24576
|0.00000
|0.00000
|57.04
|45874.29
|2601
|2008.11.13 05:15
|close
|1306
|0.46
|1.24565
|0.00000
|0.00000
|52.90
|45927.19
|2602
|2008.11.13 05:15
|close
|1302
|0.46
|1.24565
|0.00000
|0.00000
|52.90
|45980.09
|2603
|2008.11.13 05:15
|close
|1300
|0.46
|1.24565
|0.00000
|0.00000
|52.90
|46032.99
|2604
|2008.11.13 05:15
|close
|1305
|0.46
|1.24557
|0.00000
|0.00000
|51.98
|46084.97
|2605
|2008.11.13 05:37
|close
|1301
|0.46
|1.24531
|0.00000
|0.00000
|54.74
|46139.71
|2606
|2008.11.13 08:18
|close
|1295
|0.46
|1.24448
|0.00000
|0.00000
|51.52
|46191.23
|2607
|2008.11.13 08:19
|close
|1292
|0.45
|1.24436
|0.00000
|0.00000
|51.30
|46242.53
|2608
|2008.11.13 08:20
|close
|1299
|0.46
|1.24418
|0.00000
|0.00000
|51.52
|46294.05
|2609
|2008.11.13 08:22
|close
|1291
|0.45
|1.24356
|0.00000
|0.00000
|51.30
|46345.35
|2610
|2008.11.13 08:39
|close
|1277
|0.45
|1.24035
|0.00000
|0.00000
|42.03
|46387.38
|2611
|2008.11.13 08:40
|close
|1276
|0.45
|1.24002
|0.00000
|0.00000
|43.38
|46430.76
|2612
|2008.11.13 08:40
|close
|1275
|0.45
|1.23986
|0.00000
|0.00000
|41.58
|46472.34
|2613
|2008.11.13 12:01
|sell
|1307
|0.46
|1.24970
|0.00000
|0.00000
|2614
|2008.11.13 12:08
|close
|1307
|0.46
|1.24856
|0.00000
|0.00000
|52.44
|46524.78
|2615
|2008.11.13 12:30
|sell
|1308
|0.47
|1.25110
|0.00000
|0.00000
|2616
|2008.11.13 12:53
|sell
|1309
|0.47
|1.25150
|0.00000
|0.00000
|2617
|2008.11.13 13:09
|sell
|1310
|0.47
|1.25310
|0.00000
|0.00000
|2618
|2008.11.13 13:33
|sell
|1311
|0.47
|1.25730
|0.00000
|0.00000
|2619
|2008.11.13 13:35
|close
|1311
|0.47
|1.25612
|0.00000
|0.00000
|55.46
|46580.24
|2620
|2008.11.13 13:51
|sell
|1312
|0.47
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|2621
|2008.11.13 13:53
|close
|1310
|0.47
|1.25196
|0.00000
|0.00000
|53.58
|46633.82
|2622
|2008.11.13 13:54
|close
|1312
|0.47
|1.25184
|0.00000
|0.00000
|54.52
|46688.34
|2623
|2008.11.13 14:02
|sell
|1313
|0.47
|1.25230
|0.00000
|0.00000
|2624
|2008.11.13 14:06
|close
|1313
|0.47
|1.25113
|0.00000
|0.00000
|54.99
|46743.33
|2625
|2008.11.13 14:19
|sell
|1314
|0.47
|1.25210
|0.00000
|0.00000
|2626
|2008.11.13 14:30
|close
|1314
|0.47
|1.25089
|0.00000
|0.00000
|56.87
|46800.20
|2627
|2008.11.13 14:31
|sell
|1315
|0.47
|1.25100
|0.00000
|0.00000
|2628
|2008.11.13 14:46
|sell
|1316
|0.47
|1.25400
|0.00000
|0.00000
|2629
|2008.11.13 14:49
|close
|1316
|0.47
|1.25289
|0.00000
|0.00000
|52.17
|46852.37
|2630
|2008.11.13 14:55
|close
|1309
|0.47
|1.25032
|0.00000
|0.00000
|55.46
|46907.83
|2631
|2008.11.13 14:55
|close
|1308
|0.47
|1.24995
|0.00000
|0.00000
|54.05
|46961.88
|2632
|2008.11.13 14:55
|close
|1315
|0.47
|1.24986
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47015.46
|2633
|2008.11.13 15:03
|sell
|1317
|0.47
|1.24900
|0.00000
|0.00000
|2634
|2008.11.13 15:17
|sell
|1318
|0.47
|1.25020
|0.00000
|0.00000
|2635
|2008.11.13 15:38
|sell
|1319
|0.47
|1.25320
|0.00000
|0.00000
|2636
|2008.11.13 15:45
|sell
|1320
|0.47
|1.25200
|0.00000
|0.00000
|2637
|2008.11.13 15:45
|close
|1319
|0.47
|1.25208
|0.00000
|0.00000
|52.64
|47068.10
|2638
|2008.11.13 15:52
|close
|1320
|0.47
|1.25087
|0.00000
|0.00000
|53.11
|47121.21
|2639
|2008.11.13 18:33
|close
|1318
|0.47
|1.24906
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47174.79
|2640
|2008.11.13 18:48
|close
|1317
|0.47
|1.24772
|0.00000
|0.00000
|60.16
|47234.95
|2641
|2008.11.25 00:09
|buy
|1321
|0.47
|1.29456
|0.00000
|0.00000
|2642
|2008.11.25 00:32
|buy
|1322
|0.47
|1.29356
|0.00000
|0.00000
|2643
|2008.11.25 01:07
|buy
|1323
|0.47
|1.29116
|0.00000
|0.00000
|2644
|2008.11.25 01:17
|buy
|1324
|0.47
|1.28936
|0.00000
|0.00000
|2645
|2008.11.25 01:28
|close
|1324
|0.47
|1.29053
|0.00000
|0.00000
|54.99
|47289.94
|2646
|2008.11.25 01:30
|buy
|1325
|0.47
|1.29066
|0.00000
|0.00000
|2647
|2008.11.25 01:47
|buy
|1326
|0.47
|1.28856
|0.00000
|0.00000
|2648
|2008.11.25 02:01
|buy
|1327
|0.47
|1.28776
|0.00000
|0.00000
|2649
|2008.11.25 02:17
|buy
|1328
|0.47
|1.28596
|0.00000
|0.00000
|2650
|2008.11.25 02:24
|close
|1328
|0.47
|1.28707
|0.00000
|0.00000
|52.17
|47342.11
|2651
|2008.11.25 02:32
|buy
|1329
|0.47
|1.28846
|0.00000
|0.00000
|2652
|2008.11.25 02:47
|buy
|1330
|0.47
|1.28736
|0.00000
|0.00000
|2653
|2008.11.25 03:00
|buy
|1331
|0.47
|1.28806
|0.00000
|0.00000
|2654
|2008.11.25 03:02
|close
|1330
|0.47
|1.28850
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47395.69
|2655
|2008.11.25 03:15
|buy
|1332
|0.47
|1.28856
|0.00000
|0.00000
|2656
|2008.11.25 03:16
|close
|1327
|0.47
|1.28890
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47449.27
|2657
|2008.11.25 03:30
|buy
|1333
|0.47
|1.28896
|0.00000
|0.00000
|2658
|2008.11.25 03:30
|close
|1331
|0.47
|1.28920
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47502.85
|2659
|2008.11.25 09:22
|close
|1329
|0.47
|1.28960
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47556.43
|2660
|2008.11.25 09:22
|close
|1332
|0.47
|1.28967
|0.00000
|0.00000
|52.17
|47608.60
|2661
|2008.11.25 09:22
|close
|1326
|0.47
|1.28967
|0.00000
|0.00000
|52.17
|47660.77
|2662
|2008.11.25 09:23
|close
|1333
|0.47
|1.29010
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47714.35
|2663
|2008.11.25 14:35
|close
|1325
|0.47
|1.29185
|0.00000
|0.00000
|55.93
|47770.28
|2664
|2008.11.25 14:35
|close
|1323
|0.47
|1.29240
|0.00000
|0.00000
|58.28
|47828.56
|2665
|2008.11.25 14:38
|close
|1322
|0.47
|1.29470
|0.00000
|0.00000
|53.58
|47882.14
|2666
|2008.11.25 14:39
|close
|1321
|0.47
|1.29575
|0.00000
|0.00000
|55.93
|47938.07
|2667
|2008.11.25 17:16
|buy
|1334
|0.48
|1.29516
|0.00000
|0.00000
|2668
|2008.11.25 17:18
|close
|1334
|0.48
|1.29643
|0.00000
|0.00000
|60.96
|47999.03
|2669
|2008.12.11 08:15
|buy
|1335
|0.48
|1.31436
|0.00000
|0.00000
|2670
|2008.12.11 08:30
|buy
|1336
|0.48
|1.31336
|0.00000
|0.00000
|2671
|2008.12.11 08:58
|buy
|1337
|0.48
|1.31186
|0.00000
|0.00000
|2672
|2008.12.11 09:03
|buy
|1338
|0.48
|1.31246
|0.00000
|0.00000
|2673
|2008.12.11 09:08
|close
|1337
|0.48
|1.31298
|0.00000
|0.00000
|53.76
|48052.79
|2674
|2008.12.11 09:09
|close
|1338
|0.48
|1.31364
|0.00000
|0.00000
|56.64
|48109.43
|2675
|2008.12.11 09:26
|buy
|1339
|0.48
|1.31276
|0.00000
|0.00000
|2676
|2008.12.11 09:32
|buy
|1340
|0.48
|1.31256
|0.00000
|0.00000
|2677
|2008.12.11 09:47
|buy
|1341
|0.48
|1.31086
|0.00000
|0.00000
|2678
|2008.12.11 10:04
|buy
|1342
|0.48
|1.30946
|0.00000
|0.00000
|2679
|2008.12.11 10:16
|buy
|1343
|0.48
|1.30986
|0.00000
|0.00000
|2680
|2008.12.11 10:21
|close
|1342
|0.48
|1.31060
|0.00000
|0.00000
|54.72
|48164.15
|2681
|2008.12.11 10:22
|close
|1343
|0.48
|1.31097
|0.00000
|0.00000
|53.28
|48217.43
|2682
|2008.12.11 10:26
|close
|1341
|0.48
|1.31200
|0.00000
|0.00000
|54.72
|48272.15
|2683
|2008.12.11 10:33
|buy
|1344
|0.48
|1.31256
|0.00000
|0.00000
|2684
|2008.12.11 10:47
|buy
|1345
|0.48
|1.31116
|0.00000
|0.00000
|2685
|2008.12.11 10:54
|close
|1345
|0.48
|1.31230
|0.00000
|0.00000
|54.72
|48326.87
|2686
|2008.12.11 10:59
|close
|1344
|0.48
|1.31371
|0.00000
|0.00000
|55.20
|48382.07
|2687
|2008.12.11 10:59
|close
|1340
|0.48
|1.31371
|0.00000
|0.00000
|55.20
|48437.27
|2688
|2008.12.11 10:59
|close
|1339
|0.48
|1.31398
|0.00000
|0.00000
|58.56
|48495.83
|2689
|2008.12.11 11:00
|buy
|1346
|0.48
|1.31376
|0.00000
|0.00000
|2690
|2008.12.11 11:21
|buy
|1347
|0.48
|1.31306
|0.00000
|0.00000
|2691
|2008.12.11 11:27
|close
|1347
|0.48
|1.31423
|0.00000
|0.00000
|56.16
|48551.99
|2692
|2008.12.11 11:27
|close
|1336
|0.48
|1.31450
|0.00000
|0.00000
|54.72
|48606.71
|2693
|2008.12.11 11:28
|close
|1346
|0.48
|1.31490
|0.00000
|0.00000
|54.72
|48661.43
|2694
|2008.12.11 11:37
|close
|1335
|0.48
|1.31560
|0.00000
|0.00000
|59.52
|48720.95
|2695
|2008.12.11 11:38
|buy
|1348
|0.49
|1.31576
|0.00000
|0.00000
|2696
|2008.12.11 11:42
|close
|1348
|0.49
|1.31696
|0.00000
|0.00000
|58.80
|48779.75
|2697
|2008.12.11 12:09
|buy
|1349
|0.49
|1.31656
|0.00000
|0.00000
|2698
|2008.12.11 12:16
|buy
|1350
|0.49
|1.31696
|0.00000
|0.00000
|2699
|2008.12.11 12:20
|close
|1349
|0.49
|1.31769
|0.00000
|0.00000
|55.37
|48835.12
|2700
|2008.12.11 12:20
|close
|1350
|0.49
|1.31810
|0.00000
|0.00000
|55.86
|48890.98
|2701
|2008.12.11 12:30
|buy
|1351
|0.49
|1.31786
|0.00000
|0.00000
|2702
|2008.12.11 12:45
|buy
|1352
|0.49
|1.31826
|0.00000
|0.00000
|2703
|2008.12.11 12:46
|close
|1351
|0.49
|1.31899
|0.00000
|0.00000
|55.37
|48946.35
|2704
|2008.12.11 12:52
|close
|1352
|0.49
|1.31950
|0.00000
|0.00000
|60.76
|49007.11
|2705
|2008.12.11 13:07
|buy
|1353
|0.49
|1.31926
|0.00000
|0.00000
|2706
|2008.12.11 13:09
|close
|1353
|0.49
|1.32040
|0.00000
|0.00000
|55.86
|49062.97
|2707
|2008.12.11 13:18
|buy
|1354
|0.49
|1.32086
|0.00000
|0.00000
|2708
|2008.12.11 13:18
|close
|1354
|0.49
|1.32200
|0.00000
|0.00000
|55.86
|49118.83
|2709
|2008.12.11 13:31
|buy
|1355
|0.49
|1.32176
|0.00000
|0.00000
|2710
|2008.12.11 13:33
|close
|1355
|0.49
|1.32295
|0.00000
|0.00000
|58.31
|49177.14
|2711
|2008.12.11 13:49
|buy
|1356
|0.49
|1.32376
|0.00000
|0.00000
|2712
|2008.12.11 14:22
|buy
|1357
|0.49
|1.32136
|0.00000
|0.00000
|2713
|2008.12.11 14:31
|buy
|1358
|0.49
|1.32166
|0.00000
|0.00000
|2714
|2008.12.11 14:31
|close
|1357
|0.49
|1.32259
|0.00000
|0.00000
|60.27
|49237.41
|2715
|2008.12.11 14:31
|close
|1358
|0.49
|1.32300
|0.00000
|0.00000
|65.66
|49303.07
|2716
|2008.12.11 14:40
|close
|1356
|0.49
|1.32493
|0.00000
|0.00000
|57.33
|49360.40
|2717
|2008.12.11 16:59
|buy
|1359
|0.49
|1.32376
|0.00000
|0.00000
|2718
|2008.12.11 17:09
|buy
|1360
|0.49
|1.32326
|0.00000
|0.00000
|2719
|2008.12.11 17:11
|close
|1360
|0.49
|1.32438
|0.00000
|0.00000
|54.88
|49415.28
|2720
|2008.12.11 17:13
|close
|1359
|0.49
|1.32495
|0.00000
|0.00000
|58.31
|49473.59
|2721
|2008.12.11 17:15
|buy
|1361
|0.49
|1.32546
|0.00000
|0.00000
|2722
|2008.12.11 17:31
|buy
|1362
|0.49
|1.32536
|0.00000
|0.00000
|2723
|2008.12.11 17:33
|close
|1362
|0.49
|1.32659
|0.00000
|0.00000
|60.27
|49533.86
|2724
|2008.12.11 17:33
|close
|1361
|0.49
|1.32659
|0.00000
|0.00000
|55.37
|49589.23
|2725
|2008.12.11 18:01
|buy
|1363
|0.50
|1.32926
|0.00000
|0.00000
|2726
|2008.12.11 18:04
|close
|1363
|0.50
|1.33055
|0.00000
|0.00000
|64.50
|49653.73
|2727
|2008.12.11 18:18
|buy
|1364
|0.50
|1.33046
|0.00000
|0.00000
|2728
|2008.12.11 18:28
|close
|1364
|0.50
|1.33160
|0.00000
|0.00000
|57.00
|49710.73
|2729
|2008.12.11 20:00
|buy
|1365
|0.50
|1.33426
|0.00000
|0.00000
|2730
|2008.12.11 20:22
|buy
|1366
|0.50
|1.33246
|0.00000
|0.00000
|2731
|2008.12.11 20:30
|buy
|1367
|0.50
|1.33326
|0.00000
|0.00000
|2732
|2008.12.11 20:35
|close
|1366
|0.50
|1.33360
|0.00000
|0.00000
|57.00
|49767.73
|2733
|2008.12.11 20:48
|buy
|1368
|0.50
|1.33226
|0.00000
|0.00000
|2734
|2008.12.11 21:06
|buy
|1369
|0.50
|1.33236
|0.00000
|0.00000
|2735
|2008.12.11 21:17
|buy
|1370
|0.50
|1.33206
|0.00000
|0.00000
|2736
|2008.12.11 21:24
|close
|1370
|0.50
|1.33330
|0.00000
|0.00000
|62.00
|49829.73
|2737
|2008.12.11 21:25
|close
|1369
|0.50
|1.33362
|0.00000
|0.00000
|63.00
|49892.73
|2738
|2008.12.11 21:25
|close
|1368
|0.50
|1.33362
|0.00000
|0.00000
|68.00
|49960.73
|2739
|2008.12.11 21:39
|buy
|1371
|0.50
|1.33186
|0.00000
|0.00000
|2740
|2008.12.11 21:42
|close
|1371
|0.50
|1.33297
|0.00000
|0.00000
|55.50
|50016.23
|2741
|2008.12.11 21:45
|buy
|1372
|0.50
|1.33386
|0.00000
|0.00000
|2742
|2008.12.11 22:04
|buy
|1373
|0.50
|1.33376
|0.00000
|0.00000
|2743
|2008.12.11 22:12
|close
|1367
|0.50
|1.33442
|0.00000
|0.00000
|58.00
|50074.23
|2744
|2008.12.11 22:13
|close
|1373
|0.50
|1.33503
|0.00000
|0.00000
|63.50
|50137.73
|2745
|2008.12.11 22:13
|close
|1372
|0.50
|1.33503
|0.00000
|0.00000
|58.50
|50196.23
|2746
|2008.12.11 22:15
|close
|1365
|0.50
|1.33544
|0.00000
|0.00000
|59.00
|50255.23
|2747
|2008.12.11 23:07
|buy
|1374
|0.50
|1.33546
|0.00000
|0.00000
|2748
|2008.12.11 23:25
|buy
|1375
|0.50
|1.33326
|0.00000
|0.00000
|2749
|2008.12.11 23:30
|buy
|1376
|0.50
|1.33416
|0.00000
|0.00000
|2750
|2008.12.11 23:35
|close
|1375
|0.50
|1.33440
|0.00000
|0.00000
|57.00
|50312.23
|2751
|2008.12.11 23:45
|buy
|1377
|0.50
|1.33506
|0.00000
|0.00000
|2752
|2008.12.11 23:45
|close
|1376
|0.50
|1.33534
|0.00000
|0.00000
|59.00
|50371.23
|2753
|2008.12.12 04:05
|close
|1377
|0.50
|1.33650
|0.00000
|0.00000
|71.65
|50442.88
|2754
|2008.12.12 04:33
|close
|1374
|0.50
|1.33850
|0.00000
|0.00000
|151.65
|50594.53
|2755
|2008.12.12 08:17
|buy
|1378
|0.51
|1.32596
|0.00000
|0.00000
|2756
|2008.12.12 08:32
|buy
|1379
|0.51
|1.32656
|0.00000
|0.00000
|2757
|2008.12.12 08:45
|buy
|1380
|0.51
|1.32626
|0.00000
|0.00000
|2758
|2008.12.12 08:49
|close
|1378
|0.51
|1.32713
|0.00000
|0.00000
|59.67
|50654.20
|2759
|2008.12.12 08:49
|close
|1380
|0.51
|1.32740
|0.00000
|0.00000
|58.14
|50712.34
|2760
|2008.12.12 08:51
|close
|1379
|0.51
|1.32770
|0.00000
|0.00000
|58.14
|50770.48
|2761
|2008.12.12 09:00
|buy
|1381
|0.51
|1.32976
|0.00000
|0.00000
|2762
|2008.12.12 09:18
|buy
|1382
|0.51
|1.32806
|0.00000
|0.00000
|2763
|2008.12.12 09:31
|buy
|1383
|0.51
|1.32836
|0.00000
|0.00000
|2764
|2008.12.12 09:33
|close
|1382
|0.51
|1.32930
|0.00000
|0.00000
|63.24
|50833.72
|2765
|2008.12.12 09:37
|close
|1383
|0.51
|1.32954
|0.00000
|0.00000
|60.18
|50893.90
|2766
|2008.12.12 09:52
|buy
|1384
|0.51
|1.33016
|0.00000
|0.00000
|2767
|2008.12.12 09:52
|close
|1381
|0.51
|1.33087
|0.00000
|0.00000
|56.61
|50950.51
|2768
|2008.12.12 10:04
|buy
|1385
|0.51
|1.32896
|0.00000
|0.00000
|2769
|2008.12.12 10:07
|close
|1385
|0.51
|1.33009
|0.00000
|0.00000
|57.63
|51008.14
|2770
|2008.12.12 10:20
|buy
|1386
|0.51
|1.32996
|0.00000
|0.00000
|2771
|2008.12.12 10:22
|close
|1386
|0.51
|1.33108
|0.00000
|0.00000
|57.12
|51065.26
|2772
|2008.12.12 10:22
|close
|1384
|0.51
|1.33131
|0.00000
|0.00000
|58.65
|51123.91
|2773
|2008.12.12 10:30
|buy
|1387
|0.51
|1.33256
|0.00000
|0.00000
|2774
|2008.12.12 10:31
|close
|1387
|0.51
|1.33370
|0.00000
|0.00000
|58.14
|51182.05
|2775
|2008.12.12 10:50
|buy
|1388
|0.51
|1.33756
|0.00000
|0.00000
|2776
|2008.12.12 11:01
|buy
|1389
|0.51
|1.33556
|0.00000
|0.00000
|2777
|2008.12.12 11:15
|buy
|1390
|0.51
|1.33626
|0.00000
|0.00000
|2778
|2008.12.12 11:34
|buy
|1391
|0.51
|1.33486
|0.00000
|0.00000
|2779
|2008.12.12 11:50
|buy
|1392
|0.51
|1.33196
|0.00000
|0.00000
|2780
|2008.12.12 12:42
|close
|1392
|0.51
|1.33317
|0.00000
|0.00000
|61.71
|51243.76
|2781
|2008.12.12 13:31
|close
|1391
|0.51
|1.33600
|0.00000
|0.00000
|58.14
|51301.90
|2782
|2008.12.12 14:25
|close
|1389
|0.51
|1.33680
|0.00000
|0.00000
|63.24
|51365.14
|2783
|2008.12.12 14:25
|close
|1390
|0.51
|1.33740
|0.00000
|0.00000
|58.14
|51423.28
|2784
|2008.12.12 14:42
|close
|1388
|0.51
|1.33867
|0.00000
|0.00000
|56.61
|51479.89
|2785
|2008.12.12 16:02
|buy
|1393
|0.51
|1.33926
|0.00000
|0.00000
|2786
|2008.12.12 16:18
|buy
|1394
|0.51
|1.33796
|0.00000
|0.00000
|2787
|2008.12.12 16:30
|buy
|1395
|0.51
|1.33756
|0.00000
|0.00000
|2788
|2008.12.12 16:38
|close
|1395
|0.51
|1.33870
|0.00000
|0.00000
|58.14
|51538.03
|2789
|2008.12.12 16:45
|buy
|1396
|0.52
|1.33836
|0.00000
|0.00000
|2790
|2008.12.12 16:55
|close
|1394
|0.51
|1.33910
|0.00000
|0.00000
|58.14
|51596.17
|2791
|2008.12.12 17:09
|buy
|1397
|0.52
|1.33526
|0.00000
|0.00000
|2792
|2008.12.12 17:36
|buy
|1398
|0.52
|1.33216
|0.00000
|0.00000
|2793
|2008.12.12 17:41
|close
|1398
|0.52
|1.33328
|0.00000
|0.00000
|58.24
|51654.41
|2794
|2008.12.12 17:47
|buy
|1399
|0.52
|1.33346
|0.00000
|0.00000
|2795
|2008.12.12 17:59
|close
|1399
|0.52
|1.33466
|0.00000
|0.00000
|62.40
|51716.81
|2796
|2008.12.12 18:00
|buy
|1400
|0.52
|1.33486
|0.00000
|0.00000
|2797
|2008.12.12 18:00
|close
|1400
|0.52
|1.33610
|0.00000
|0.00000
|64.48
|51781.29
|2798
|2008.12.12 18:20
|buy
|1401
|0.52
|1.33416
|0.00000
|0.00000
|2799
|2008.12.12 18:34
|buy
|1402
|0.52
|1.33446
|0.00000
|0.00000
|2800
|2008.12.12 18:36
|close
|1401
|0.52
|1.33528
|0.00000
|0.00000
|58.24
|51839.53
|2801
|2008.12.12 18:36
|close
|1402
|0.52
|1.33569
|0.00000
|0.00000
|63.96
|51903.49
|2802
|2008.12.12 18:45
|buy
|1403
|0.52
|1.33506
|0.00000
|0.00000
|2803
|2008.12.12 19:10
|buy
|1404
|0.52
|1.33506
|0.00000
|0.00000
|2804
|2008.12.12 19:17
|buy
|1405
|0.52
|1.33516
|0.00000
|0.00000
|2805
|2008.12.12 19:38
|buy
|1406
|0.52
|1.33516
|0.00000
|0.00000
|2806
|2008.12.12 19:43
|close
|1406
|0.52
|1.33630
|0.00000
|0.00000
|59.28
|51962.77
|2807
|2008.12.12 19:43
|close
|1405
|0.52
|1.33630
|0.00000
|0.00000
|59.28
|52022.05
|2808
|2008.12.12 19:43
|close
|1404
|0.52
|1.33630
|0.00000
|0.00000
|64.48
|52086.53
|2809
|2008.12.12 19:43
|close
|1403
|0.52
|1.33630
|0.00000
|0.00000
|64.48
|52151.01
|2810
|2008.12.12 19:45
|close
|1397
|0.52
|1.33640
|0.00000
|0.00000
|59.28
|52210.29
|2811
|2008.12.12 19:46
|buy
|1407
|0.52
|1.33656
|0.00000
|0.00000
|2812
|2008.12.12 20:29
|close
|1407
|0.52
|1.33785
|0.00000
|0.00000
|67.08
|52277.37
|2813
|2008.12.15 00:05
|close
|1396
|0.52
|1.33950
|0.00000
|0.00000
|58.92
|52336.29
|2814
|2008.12.15 00:16
|close
|1393
|0.51
|1.34040
|0.00000
|0.00000
|57.78
|52394.07
|2815
|2008.12.15 21:00
|buy
|1408
|0.52
|1.36646
|0.00000
|0.00000
|2816
|2008.12.15 21:18
|buy
|1409
|0.52
|1.36596
|0.00000
|0.00000
|2817
|2008.12.15 21:29
|close
|1409
|0.52
|1.36714
|0.00000
|0.00000
|61.36
|52455.43
|2818
|2008.12.15 21:30
|close
|1408
|0.52
|1.36760
|0.00000
|0.00000
|59.28
|52514.71
|2819
|2008.12.15 21:30
|buy
|1410
|0.52
|1.36776
|0.00000
|0.00000
|2820
|2008.12.15 21:35
|close
|1410
|0.52
|1.36900
|0.00000
|0.00000
|64.48
|52579.19
|2821
|2008.12.15 21:52
|buy
|1411
|0.53
|1.36986
|0.00000
|0.00000
|2822
|2008.12.15 22:10
|buy
|1412
|0.53
|1.37036
|0.00000
|0.00000
|2823
|2008.12.15 22:13
|close
|1411
|0.53
|1.37100
|0.00000
|0.00000
|60.42
|52639.61
|2824
|2008.12.15 22:18
|buy
|1413
|0.53
|1.37106
|0.00000
|0.00000
|2825
|2008.12.15 22:23
|close
|1412
|0.53
|1.37148
|0.00000
|0.00000
|59.36
|52698.97
|2826
|2008.12.15 22:39
|buy
|1414
|0.53
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|2827
|2008.12.15 22:45
|buy
|1415
|0.53
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|2828
|2008.12.15 23:02
|buy
|1416
|0.53
|1.36896
|0.00000
|0.00000
|2829
|2008.12.15 23:04
|close
|1416
|0.53
|1.37025
|0.00000
|0.00000
|68.37
|52767.34
|2830
|2008.12.15 23:17
|buy
|1417
|0.53
|1.37026
|0.00000
|0.00000
|2831
|2008.12.15 23:17
|close
|1415
|0.53
|1.37087
|0.00000
|0.00000
|64.13
|52831.47
|2832
|2008.12.15 23:17
|close
|1414
|0.53
|1.37087
|0.00000
|0.00000
|64.13
|52895.60
|2833
|2008.12.15 23:18
|close
|1417
|0.53
|1.37148
|0.00000
|0.00000
|64.66
|52960.26
|2834
|2008.12.15 23:18
|close
|1413
|0.53
|1.37230
|0.00000
|0.00000
|65.72
|53025.98
|2835
|2008.12.15 23:41
|buy
|1418
|0.53
|1.37166
|0.00000
|0.00000
|2836
|2008.12.15 23:47
|buy
|1419
|0.53
|1.37166
|0.00000
|0.00000
|2837
|2008.12.16 00:14
|buy
|1420
|0.53
|1.36996
|0.00000
|0.00000
|2838
|2008.12.16 00:15
|buy
|1421
|0.53
|1.36986
|0.00000
|0.00000
|2839
|2008.12.16 00:24
|close
|1421
|0.53
|1.37110
|0.00000
|0.00000
|65.72
|53091.70
|2840
|2008.12.16 00:24
|close
|1420
|0.53
|1.37110
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53152.12
|2841
|2008.12.16 00:42
|buy
|1422
|0.53
|1.37016
|0.00000
|0.00000
|2842
|2008.12.16 00:45
|buy
|1423
|0.53
|1.37036
|0.00000
|0.00000
|2843
|2008.12.16 01:14
|buy
|1424
|0.53
|1.36926
|0.00000
|0.00000
|2844
|2008.12.16 01:20
|buy
|1425
|0.53
|1.36956
|0.00000
|0.00000
|2845
|2008.12.16 01:33
|buy
|1426
|0.53
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|2846
|2008.12.16 01:48
|buy
|1427
|0.53
|1.36896
|0.00000
|0.00000
|2847
|2008.12.16 02:04
|close
|1427
|0.53
|1.37010
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53212.54
|2848
|2008.12.16 02:04
|buy
|1428
|0.53
|1.37026
|0.00000
|0.00000
|2849
|2008.12.16 02:04
|close
|1424
|0.53
|1.37054
|0.00000
|0.00000
|67.84
|53280.38
|2850
|2008.12.16 02:06
|close
|1425
|0.53
|1.37070
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53340.80
|2851
|2008.12.16 02:06
|close
|1426
|0.53
|1.37080
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53401.22
|2852
|2008.12.16 02:06
|close
|1422
|0.53
|1.37130
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53461.64
|2853
|2008.12.16 02:08
|close
|1428
|0.53
|1.37140
|0.00000
|0.00000
|60.42
|53522.06
|2854
|2008.12.16 02:09
|close
|1423
|0.53
|1.37170
|0.00000
|0.00000
|71.02
|53593.08
|2855
|2008.12.16 02:16
|buy
|1429
|0.54
|1.37166
|0.00000
|0.00000
|2856
|2008.12.16 02:36
|buy
|1430
|0.54
|1.37166
|0.00000
|0.00000
|2857
|2008.12.16 02:47
|buy
|1431
|0.54
|1.37136
|0.00000
|0.00000
|2858
|2008.12.16 03:12
|buy
|1432
|0.54
|1.37086
|0.00000
|0.00000
|2859
|2008.12.16 03:17
|buy
|1433
|0.54
|1.37086
|0.00000
|0.00000
|2860
|2008.12.16 03:34
|buy
|1434
|0.54
|1.37056
|0.00000
|0.00000
|2861
|2008.12.16 03:47
|buy
|1435
|0.54
|1.37046
|0.00000
|0.00000
|2862
|2008.12.16 04:32
|close
|1435
|0.54
|1.37160
|0.00000
|0.00000
|61.56
|53654.64
|2863
|2008.12.16 04:32
|close
|1434
|0.54
|1.37170
|0.00000
|0.00000
|61.56
|53716.20
|2864
|2008.12.16 05:32
|close
|1433
|0.54
|1.37200
|0.00000
|0.00000
|61.56
|53777.76
|2865
|2008.12.16 05:32
|close
|1432
|0.54
|1.37200
|0.00000
|0.00000
|61.56
|53839.32
|2866
|2008.12.16 05:36
|close
|1431
|0.54
|1.37247
|0.00000
|0.00000
|59.94
|53899.26
|2867
|2008.12.16 05:39
|close
|1430
|0.54
|1.37280
|0.00000
|0.00000
|61.56
|53960.82
|2868
|2008.12.16 05:39
|close
|1429
|0.54
|1.37280
|0.00000
|0.00000
|61.56
|54022.38
|2869
|2008.12.16 05:39
|close
|1419
|0.53
|1.37280
|0.00000
|0.00000
|60.05
|54082.43
|2870
|2008.12.16 05:39
|close
|1418
|0.53
|1.37280
|0.00000
|0.00000
|60.05
|54142.48
|2871
|2008.12.16 08:00
|buy
|1436
|0.54
|1.37156
|0.00000
|0.00000
|2872
|2008.12.16 08:15
|buy
|1437
|0.54
|1.37086
|0.00000
|0.00000
|2873
|2008.12.16 08:37
|buy
|1438
|0.54
|1.36846
|0.00000
|0.00000
|2874
|2008.12.16 08:46
|buy
|1439
|0.54
|1.36866
|0.00000
|0.00000
|2875
|2008.12.16 08:46
|close
|1439
|0.54
|1.36980
|0.00000
|0.00000
|61.56
|54204.04
|2876
|2008.12.16 08:46
|close
|1438
|0.54
|1.36980
|0.00000
|0.00000
|72.36
|54276.40
|2877
|2008.12.16 09:00
|buy
|1440
|0.54
|1.37076
|0.00000
|0.00000
|2878
|2008.12.16 09:30
|buy
|1441
|0.54
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|2879
|2008.12.16 09:45
|buy
|1442
|0.54
|1.36756
|0.00000
|0.00000
|2880
|2008.12.16 10:03
|buy
|1443
|0.54
|1.36646
|0.00000
|0.00000
|2881
|2008.12.16 10:08
|close
|1443
|0.54
|1.36767
|0.00000
|0.00000
|65.34
|54341.74
|2882
|2008.12.16 10:16
|buy
|1444
|0.54
|1.36716
|0.00000
|0.00000
|2883
|2008.12.16 10:30
|buy
|1445
|0.54
|1.36766
|0.00000
|0.00000
|2884
|2008.12.16 10:31
|close
|1444
|0.54
|1.36836
|0.00000
|0.00000
|64.80
|54406.54
|2885
|2008.12.16 10:32
|close
|1445
|0.54
|1.36880
|0.00000
|0.00000
|61.56
|54468.10
|2886
|2008.12.16 10:32
|close
|1442
|0.54
|1.36880
|0.00000
|0.00000
|66.96
|54535.06
|2887
|2008.12.16 10:45
|buy
|1446
|0.55
|1.36636
|0.00000
|0.00000
|2888
|2008.12.16 11:01
|buy
|1447
|0.55
|1.36556
|0.00000
|0.00000
|2889
|2008.12.16 11:11
|close
|1447
|0.55
|1.36680
|0.00000
|0.00000
|68.20
|54603.26
|2890
|2008.12.16 11:18
|buy
|1448
|0.55
|1.36626
|0.00000
|0.00000
|2891
|2008.12.16 11:40
|buy
|1449
|0.55
|1.36436
|0.00000
|0.00000
|2892
|2008.12.16 11:52
|buy
|1450
|0.55
|1.36456
|0.00000
|0.00000
|2893
|2008.12.16 12:05
|close
|1449
|0.55
|1.36550
|0.00000
|0.00000
|62.70
|54665.96
|2894
|2008.12.16 12:07
|close
|1450
|0.55
|1.36574
|0.00000
|0.00000
|64.90
|54730.86
|2895
|2008.12.16 13:35
|close
|1448
|0.55
|1.36740
|0.00000
|0.00000
|62.70
|54793.56
|2896
|2008.12.16 13:35
|close
|1446
|0.55
|1.36760
|0.00000
|0.00000
|68.20
|54861.76
|2897
|2008.12.16 13:46
|close
|1441
|0.54
|1.37079
|0.00000
|0.00000
|61.02
|54922.78
|2898
|2008.12.16 14:34
|close
|1440
|0.54
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|61.56
|54984.34
|2899
|2008.12.16 14:34
|close
|1437
|0.54
|1.37198
|0.00000
|0.00000
|60.48
|55044.82
|2900
|2008.12.16 14:43
|close
|1436
|0.54
|1.37284
|0.00000
|0.00000
|69.12
|55113.94
|2901
|2008.12.16 16:07
|buy
|1451
|0.55
|1.37586
|0.00000
|0.00000
|2902
|2008.12.16 16:11
|close
|1451
|0.55
|1.37700
|0.00000
|0.00000
|62.70
|55176.64
|2903
|2008.12.16 16:55
|buy
|1452
|0.55
|1.37416
|0.00000
|0.00000
|2904
|2008.12.16 16:57
|close
|1452
|0.55
|1.37530
|0.00000
|0.00000
|62.70
|55239.34
|2905
|2008.12.16 20:11
|buy
|1453
|0.55
|1.37846
|0.00000
|0.00000
|2906
|2008.12.16 20:19
|buy
|1454
|0.55
|1.37936
|0.00000
|0.00000
|2907
|2008.12.16 20:20
|close
|1453
|0.55
|1.37960
|0.00000
|0.00000
|62.70
|55302.04
|2908
|2008.12.16 20:21
|close
|1454
|0.55
|1.38065
|0.00000
|0.00000
|70.95
|55372.99
|2909
|2008.12.17 02:00
|buy
|1455
|0.55
|1.40666
|0.00000
|0.00000
|2910
|2008.12.17 02:15
|buy
|1456
|0.55
|1.40566
|0.00000
|0.00000
|2911
|2008.12.17 02:33
|buy
|1457
|0.55
|1.40556
|0.00000
|0.00000
|2912
|2008.12.17 02:47
|buy
|1458
|0.55
|1.40526
|0.00000
|0.00000
|2913
|2008.12.17 02:53
|close
|1458
|0.55
|1.40651
|0.00000
|0.00000
|68.75
|55441.74
|2914
|2008.12.17 02:53
|close
|1457
|0.55
|1.40670
|0.00000
|0.00000
|62.70
|55504.44
|2915
|2008.12.17 02:55
|close
|1456
|0.55
|1.40680
|0.00000
|0.00000
|62.70
|55567.14
|2916
|2008.12.17 03:07
|buy
|1459
|0.56
|1.40736
|0.00000
|0.00000
|2917
|2008.12.17 03:20
|buy
|1460
|0.56
|1.40676
|0.00000
|0.00000
|2918
|2008.12.17 03:31
|buy
|1461
|0.56
|1.40696
|0.00000
|0.00000
|2919
|2008.12.17 03:39
|close
|1460
|0.56
|1.40788
|0.00000
|0.00000
|62.72
|55629.86
|2920
|2008.12.17 03:39
|close
|1455
|0.55
|1.40788
|0.00000
|0.00000
|67.10
|55696.96
|2921
|2008.12.17 03:39
|close
|1461
|0.56
|1.40810
|0.00000
|0.00000
|63.84
|55760.80
|2922
|2008.12.17 03:42
|close
|1459
|0.56
|1.40850
|0.00000
|0.00000
|63.84
|55824.64
|2923
|2008.12.17 03:49
|buy
|1462
|0.56
|1.40876
|0.00000
|0.00000
|2924
|2008.12.17 05:12
|close
|1462
|0.56
|1.40997
|0.00000
|0.00000
|67.76
|55892.40
|2925
|2008.12.17 08:05
|buy
|1463
|0.56
|1.40656
|0.00000
|0.00000
|2926
|2008.12.17 08:19
|buy
|1464
|0.56
|1.40346
|0.00000
|0.00000
|2927
|2008.12.17 08:21
|close
|1464
|0.56
|1.40461
|0.00000
|0.00000
|64.40
|55956.80
|2928
|2008.12.17 08:38
|buy
|1465
|0.56
|1.40366
|0.00000
|0.00000
|2929
|2008.12.17 08:45
|buy
|1466
|0.56
|1.40246
|0.00000
|0.00000
|2930
|2008.12.17 08:47
|close
|1466
|0.56
|1.40359
|0.00000
|0.00000
|63.28
|56020.08
|2931
|2008.12.17 08:48
|close
|1465
|0.56
|1.40481
|0.00000
|0.00000
|64.40
|56084.48
|2932
|2008.12.17 08:54
|close
|1463
|0.56
|1.40771
|0.00000
|0.00000
|64.40
|56148.88
|2933
|2008.12.17 09:11
|buy
|1467
|0.56
|1.40786
|0.00000
|0.00000
|2934
|2008.12.17 09:14
|close
|1467
|0.56
|1.40905
|0.00000
|0.00000
|66.64
|56215.52
|2935
|2008.12.17 09:15
|buy
|1468
|0.56
|1.40946
|0.00000
|0.00000
|2936
|2008.12.17 09:16
|close
|1468
|0.56
|1.41059
|0.00000
|0.00000
|63.28
|56278.80
|2937
|2008.12.17 09:32
|buy
|1469
|0.56
|1.41496
|0.00000
|0.00000
|2938
|2008.12.17 09:45
|buy
|1470
|0.56
|1.41216
|0.00000
|0.00000
|2939
|2008.12.17 10:01
|buy
|1471
|0.56
|1.41146
|0.00000
|0.00000
|2940
|2008.12.17 10:09
|close
|1471
|0.56
|1.41260
|0.00000
|0.00000
|63.84
|56342.64
|2941
|2008.12.17 10:10
|close
|1470
|0.56
|1.41337
|0.00000
|0.00000
|67.76
|56410.40
|2942
|2008.12.17 10:24
|buy
|1472
|0.56
|1.41296
|0.00000
|0.00000
|2943
|2008.12.17 10:35
|buy
|1473
|0.56
|1.41276
|0.00000
|0.00000
|2944
|2008.12.17 10:45
|buy
|1474
|0.56
|1.41116
|0.00000
|0.00000
|2945
|2008.12.17 11:02
|buy
|1475
|0.56
|1.41016
|0.00000
|0.00000
|2946
|2008.12.17 11:17
|buy
|1476
|0.56
|1.40966
|0.00000
|0.00000
|2947
|2008.12.17 11:33
|buy
|1477
|0.56
|1.40856
|0.00000
|0.00000
|2948
|2008.12.17 11:35
|close
|1477
|0.56
|1.40971
|0.00000
|0.00000
|64.40
|56474.80
|2949
|2008.12.17 11:36
|close
|1476
|0.56
|1.41084
|0.00000
|0.00000
|66.08
|56540.88
|2950
|2008.12.17 11:37
|close
|1475
|0.56
|1.41130
|0.00000
|0.00000
|63.84
|56604.72
|2951
|2008.12.17 11:45
|buy
|1478
|0.57
|1.41206
|0.00000
|0.00000
|2952
|2008.12.17 11:45
|close
|1474
|0.56
|1.41240
|0.00000
|0.00000
|69.44
|56674.16
|2953
|2008.12.17 15:14
|close
|1478
|0.57
|1.41331
|0.00000
|0.00000
|71.25
|56745.41
|2954
|2008.12.17 15:14
|close
|1473
|0.56
|1.41390
|0.00000
|0.00000
|63.84
|56809.25
|2955
|2008.12.17 15:15
|close
|1472
|0.56
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|63.84
|56873.09
|2956
|2008.12.17 15:17
|close
|1469
|0.56
|1.41616
|0.00000
|0.00000
|67.20
|56940.29
|2957
|2008.12.17 21:00
|buy
|1479
|0.57
|1.43486
|0.00000
|0.00000
|2958
|2008.12.17 21:18
|buy
|1480
|0.57
|1.43586
|0.00000
|0.00000
|2959
|2008.12.17 21:19
|close
|1479
|0.57
|1.43603
|0.00000
|0.00000
|66.69
|57006.98
|2960
|2008.12.17 21:21
|close
|1480
|0.57
|1.43705
|0.00000
|0.00000
|67.83
|57074.81
|2961
|2008.12.17 21:36
|buy
|1481
|0.57
|1.43616
|0.00000
|0.00000
|2962
|2008.12.17 21:41
|close
|1481
|0.57
|1.43730
|0.00000
|0.00000
|64.98
|57139.79
|2963
|2008.12.17 21:45
|buy
|1482
|0.57
|1.43766
|0.00000
|0.00000
|2964
|2008.12.17 21:46
|close
|1482
|0.57
|1.43888
|0.00000
|0.00000
|69.54
|57209.33
|2965
|2008.12.17 22:02
|buy
|1483
|0.57
|1.43906
|0.00000
|0.00000
|2966
|2008.12.17 22:03
|close
|1483
|0.57
|1.44027
|0.00000
|0.00000
|68.97
|57278.30
|2967
|2008.12.17 22:15
|buy
|1484
|0.57
|1.44006
|0.00000
|0.00000
|2968
|2008.12.17 22:25
|close
|1484
|0.57
|1.44120
|0.00000
|0.00000
|64.98
|57343.28
|2969
|2008.12.17 22:37
|buy
|1485
|0.57
|1.43926
|0.00000
|0.00000
|2970
|2008.12.17 22:40
|close
|1485
|0.57
|1.44040
|0.00000
|0.00000
|64.98
|57408.26
|2971
|2008.12.17 22:46
|buy
|1486
|0.57
|1.44096
|0.00000
|0.00000
|2972
|2008.12.17 22:58
|close
|1486
|0.57
|1.44220
|0.00000
|0.00000
|70.68
|57478.94
|2973
|2008.12.17 23:02
|buy
|1487
|0.57
|1.44216
|0.00000
|0.00000
|2974
|2008.12.17 23:22
|buy
|1488
|0.57
|1.44266
|0.00000
|0.00000
|2975
|2008.12.17 23:32
|buy
|1489
|0.57
|1.44236
|0.00000
|0.00000
|2976
|2008.12.17 23:48
|buy
|1490
|0.57
|1.44056
|0.00000
|0.00000
|2977
|2008.12.18 00:11
|close
|1490
|0.57
|1.44180
|0.00000
|0.00000
|69.48
|57548.42
|2978
|2008.12.18 01:41
|close
|1487
|0.57
|1.44334
|0.00000
|0.00000
|66.06
|57614.48
|2979
|2008.12.18 01:41
|close
|1489
|0.57
|1.44350
|0.00000
|0.00000
|63.78
|57678.27
|2980
|2008.12.18 01:42
|close
|1488
|0.57
|1.44401
|0.00000
|0.00000
|75.75
|57754.02
|2981
|2008.12.18 04:01
|buy
|1491
|0.58
|1.44236
|0.00000
|0.00000
|2982
|2008.12.18 04:21
|buy
|1492
|0.58
|1.44346
|0.00000
|0.00000
|2983
|2008.12.18 04:21
|close
|1491
|0.58
|1.44353
|0.00000
|0.00000
|67.86
|57821.88
|2984
|2008.12.18 04:29
|close
|1492
|0.58
|1.44457
|0.00000
|0.00000
|64.38
|57886.26
|2985
|2008.12.18 04:30
|buy
|1493
|0.58
|1.44436
|0.00000
|0.00000
|2986
|2008.12.18 04:46
|buy
|1494
|0.58
|1.44296
|0.00000
|0.00000
|2987
|2008.12.18 05:01
|buy
|1495
|0.58
|1.44316
|0.00000
|0.00000
|2988
|2008.12.18 05:05
|close
|1494
|0.58
|1.44410
|0.00000
|0.00000
|66.12
|57952.38
|2989
|2008.12.18 05:15
|buy
|1496
|0.58
|1.44386
|0.00000
|0.00000
|2990
|2008.12.18 05:18
|close
|1495
|0.58
|1.44427
|0.00000
|0.00000
|64.38
|58016.76
|2991
|2008.12.18 05:42
|buy
|1497
|0.58
|1.44316
|0.00000
|0.00000
|2992
|2008.12.18 05:46
|buy
|1498
|0.58
|1.44296
|0.00000
|0.00000
|2993
|2008.12.18 06:01
|buy
|1499
|0.58
|1.44366
|0.00000
|0.00000
|2994
|2008.12.18 06:11
|close
|1498
|0.58
|1.44409
|0.00000
|0.00000
|65.54
|58082.30
|2995
|2008.12.18 06:19
|buy
|1500
|0.58
|1.44426
|0.00000
|0.00000
|2996
|2008.12.18 06:20
|close
|1497
|0.58
|1.44433
|0.00000
|0.00000
|67.86
|58150.16
|2997
|2008.12.18 06:24
|close
|1499
|0.58
|1.44480
|0.00000
|0.00000
|66.12
|58216.28
|2998
|2008.12.18 06:25
|close
|1496
|0.58
|1.44505
|0.00000
|0.00000
|69.02
|58285.30
|2999
|2008.12.18 06:25
|close
|1500
|0.58
|1.44541
|0.00000
|0.00000
|66.70
|58352.00
|3000
|2008.12.18 06:25
|close
|1493
|0.58
|1.44576
|0.00000
|0.00000
|81.20
|58433.20
|3001
|2008.12.18 06:30
|buy
|1501
|0.58
|1.44896
|0.00000
|0.00000
|3002
|2008.12.18 06:46
|buy
|1502
|0.58
|1.44826
|0.00000
|0.00000
|3003
|2008.12.18 07:12
|buy
|1503
|0.58
|1.44426
|0.00000
|0.00000
|3004
|2008.12.18 07:23
|buy
|1504
|0.58
|1.44226
|0.00000
|0.00000
|3005
|2008.12.18 07:24
|close
|1504
|0.58
|1.44344
|0.00000
|0.00000
|68.44
|58501.64
|3006
|2008.12.18 07:34
|buy
|1505
|0.59
|1.44326
|0.00000
|0.00000
|3007
|2008.12.18 07:39
|close
|1505
|0.59
|1.44438
|0.00000
|0.00000
|66.08
|58567.72
|3008
|2008.12.18 07:50
|buy
|1506
|0.59
|1.44276
|0.00000
|0.00000
|3009
|2008.12.18 08:07
|buy
|1507
|0.59
|1.44076
|0.00000
|0.00000
|3010
|2008.12.18 08:16
|buy
|1508
|0.59
|1.43906
|0.00000
|0.00000
|3011
|2008.12.18 08:32
|buy
|1509
|0.59
|1.43796
|0.00000
|0.00000
|3012
|2008.12.18 08:45
|buy
|1510
|0.59
|1.43806
|0.00000
|0.00000
|3013
|2008.12.18 08:53
|close
|1510
|0.59
|1.43919
|0.00000
|0.00000
|66.67
|58634.39
|3014
|2008.12.18 08:53
|close
|1509
|0.59
|1.43919
|0.00000
|0.00000
|72.57
|58706.96
|3015
|2008.12.18 08:53
|close
|1508
|0.59
|1.44028
|0.00000
|0.00000
|71.98
|58778.94
|3016
|2008.12.18 08:57
|close
|1507
|0.59
|1.44190
|0.00000
|0.00000
|67.26
|58846.20
|3017
|2008.12.18 09:04
|buy
|1511
|0.59
|1.44246
|0.00000
|0.00000
|3018
|2008.12.18 09:06
|close
|1511
|0.59
|1.44358
|0.00000
|0.00000
|66.08
|58912.28
|3019
|2008.12.18 09:06
|close
|1506
|0.59
|1.44396
|0.00000
|0.00000
|70.80
|58983.08
|3020
|2008.12.18 09:18
|buy
|1512
|0.59
|1.44366
|0.00000
|0.00000
|3021
|2008.12.18 09:28
|close
|1512
|0.59
|1.44486
|0.00000
|0.00000
|70.80
|59053.88
|3022
|2008.12.18 09:28
|close
|1503
|0.58
|1.44551
|0.00000
|0.00000
|72.50
|59126.38
|3023
|2008.12.18 09:31
|buy
|1513
|0.59
|1.44506
|0.00000
|0.00000
|3024
|2008.12.18 09:46
|buy
|1514
|0.59
|1.44506
|0.00000
|0.00000
|3025
|2008.12.18 09:47
|close
|1514
|0.59
|1.44619
|0.00000
|0.00000
|66.67
|59193.05
|3026
|2008.12.18 09:47
|close
|1513
|0.59
|1.44619
|0.00000
|0.00000
|66.67
|59259.72
|3027
|2008.12.18 10:00
|buy
|1515
|0.59
|1.44766
|0.00000
|0.00000
|3028
|2008.12.18 10:19
|buy
|1516
|0.59
|1.44576
|0.00000
|0.00000
|3029
|2008.12.18 10:31
|buy
|1517
|0.59
|1.44616
|0.00000
|0.00000
|3030
|2008.12.18 10:33
|close
|1516
|0.59
|1.44690
|0.00000
|0.00000
|67.26
|59326.98
|3031
|2008.12.18 10:33
|close
|1517
|0.59
|1.44750
|0.00000
|0.00000
|79.06
|59406.04
|3032
|2008.12.18 10:33
|close
|1515
|0.59
|1.44882
|0.00000
|0.00000
|68.44
|59474.48
|3033
|2008.12.18 10:34
|close
|1502
|0.58
|1.44940
|0.00000
|0.00000
|66.12
|59540.60
|3034
|2008.12.18 10:34
|close
|1501
|0.58
|1.45010
|0.00000
|0.00000
|66.12
|59606.72
|3035
|2009.01.14 00:04
|sell
|1518
|0.60
|1.31770
|0.00000
|0.00000
|3036
|2009.01.14 00:16
|sell
|1519
|0.60
|1.31760
|0.00000
|0.00000
|3037
|2009.01.14 00:39
|sell
|1520
|0.60
|1.31900
|0.00000
|0.00000
|3038
|2009.01.14 00:41
|close
|1520
|0.60
|1.31785
|0.00000
|0.00000
|69.00
|59675.72
|3039
|2009.01.14 00:54
|sell
|1521
|0.60
|1.31850
|0.00000
|0.00000
|3040
|2009.01.14 01:11
|sell
|1522
|0.60
|1.32130
|0.00000
|0.00000
|3041
|2009.01.14 01:24
|sell
|1523
|0.60
|1.32200
|0.00000
|0.00000
|3042
|2009.01.14 01:31
|sell
|1524
|0.60
|1.32230
|0.00000
|0.00000
|3043
|2009.01.14 01:35
|close
|1524
|0.60
|1.32116
|0.00000
|0.00000
|68.40
|59744.12
|3044
|2009.01.14 01:43
|close
|1523
|0.60
|1.32086
|0.00000
|0.00000
|68.40
|59812.52
|3045
|2009.01.14 01:49
|sell
|1525
|0.60
|1.32090
|0.00000
|0.00000
|3046
|2009.01.14 02:12
|sell
|1526
|0.60
|1.32360
|0.00000
|0.00000
|3047
|2009.01.14 02:18
|sell
|1527
|0.60
|1.32400
|0.00000
|0.00000
|3048
|2009.01.14 02:36
|sell
|1528
|0.60
|1.32550
|0.00000
|0.00000
|3049
|2009.01.14 02:45
|sell
|1529
|0.60
|1.32470
|0.00000
|0.00000
|3050
|2009.01.14 03:00
|sell
|1530
|0.60
|1.32480
|0.00000
|0.00000
|3051
|2009.01.14 03:03
|close
|1528
|0.60
|1.32438
|0.00000
|0.00000
|67.20
|59879.72
|3052
|2009.01.14 03:29
|sell
|1531
|0.60
|1.32460
|0.00000
|0.00000
|3053
|2009.01.14 03:33
|sell
|1532
|0.60
|1.32420
|0.00000
|0.00000
|3054
|2009.01.14 03:55
|sell
|1533
|0.60
|1.32550
|0.00000
|0.00000
|3055
|2009.01.14 09:41
|close
|1533
|0.60
|1.32426
|0.00000
|0.00000
|74.40
|59954.12
|3056
|2009.01.14 09:44
|close
|1530
|0.60
|1.32361
|0.00000
|0.00000
|71.40
|60025.52
|3057
|2009.01.14 09:44
|close
|1529
|0.60
|1.32355
|0.00000
|0.00000
|69.00
|60094.52
|3058
|2009.01.14 09:44
|close
|1531
|0.60
|1.32343
|0.00000
|0.00000
|70.20
|60164.72
|3059
|2009.01.14 09:44
|close
|1532
|0.60
|1.32308
|0.00000
|0.00000
|67.20
|60231.92
|3060
|2009.01.14 09:45
|close
|1527
|0.60
|1.32286
|0.00000
|0.00000
|68.40
|60300.32
|3061
|2009.01.14 09:45
|close
|1526
|0.60
|1.32243
|0.00000
|0.00000
|70.20
|60370.52
|3062
|2009.01.14 10:01
|close
|1522
|0.60
|1.32015
|0.00000
|0.00000
|69.00
|60439.52
|3063
|2009.01.14 10:02
|close
|1525
|0.60
|1.31966
|0.00000
|0.00000
|74.40
|60513.92
|3064
|2009.01.14 14:10
|close
|1521
|0.60
|1.31736
|0.00000
|0.00000
|68.40
|60582.32
|3065
|2009.01.14 14:10
|close
|1518
|0.60
|1.31656
|0.00000
|0.00000
|68.40
|60650.72
|3066
|2009.01.14 14:10
|close
|1519
|0.60
|1.31646
|0.00000
|0.00000
|68.40
|60719.12
|3067
|2009.01.14 16:09
|sell
|1534
|0.61
|1.31340
|0.00000
|0.00000
|3068
|2009.01.14 16:15
|sell
|1535
|0.61
|1.31300
|0.00000
|0.00000
|3069
|2009.01.14 16:30
|sell
|1536
|0.61
|1.31410
|0.00000
|0.00000
|3070
|2009.01.14 16:50
|sell
|1537
|0.61
|1.31660
|0.00000
|0.00000
|3071
|2009.01.14 17:00
|sell
|1538
|0.61
|1.31630
|0.00000
|0.00000
|3072
|2009.01.14 17:06
|close
|1537
|0.61
|1.31549
|0.00000
|0.00000
|67.71
|60786.83
|3073
|2009.01.14 17:09
|close
|1538
|0.61
|1.31510
|0.00000
|0.00000
|73.20
|60860.03
|3074
|2009.01.14 17:15
|sell
|1539
|0.61
|1.31400
|0.00000
|0.00000
|3075
|2009.01.14 17:40
|sell
|1540
|0.61
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|3076
|2009.01.14 17:55
|sell
|1541
|0.61
|1.31790
|0.00000
|0.00000
|3077
|2009.01.14 18:02
|close
|1541
|0.61
|1.31676
|0.00000
|0.00000
|69.54
|60929.57
|3078
|2009.01.14 18:03
|sell
|1542
|0.61
|1.31700
|0.00000
|0.00000
|3079
|2009.01.14 18:15
|sell
|1543
|0.61
|1.31760
|0.00000
|0.00000
|3080
|2009.01.14 18:25
|close
|1543
|0.61
|1.31636
|0.00000
|0.00000
|75.64
|61005.21
|3081
|2009.01.14 18:36
|sell
|1544
|0.61
|1.31650
|0.00000
|0.00000
|3082
|2009.01.14 18:38
|close
|1542
|0.61
|1.31585
|0.00000
|0.00000
|70.15
|61075.36
|3083
|2009.01.14 18:38
|close
|1540
|0.61
|1.31574
|0.00000
|0.00000
|70.76
|61146.12
|3084
|2009.01.14 18:40
|close
|1544
|0.61
|1.31536
|0.00000
|0.00000
|69.54
|61215.66
|3085
|2009.01.14 18:46
|sell
|1545
|0.61
|1.31510
|0.00000
|0.00000
|3086
|2009.01.14 19:13
|sell
|1546
|0.61
|1.31740
|0.00000
|0.00000
|3087
|2009.01.14 19:15
|sell
|1547
|0.61
|1.31700
|0.00000
|0.00000
|3088
|2009.01.14 19:17
|close
|1546
|0.61
|1.31626
|0.00000
|0.00000
|69.54
|61285.20
|3089
|2009.01.14 19:21
|close
|1547
|0.61
|1.31586
|0.00000
|0.00000
|69.54
|61354.74
|3090
|2009.01.14 19:30
|sell
|1548
|0.61
|1.31640
|0.00000
|0.00000
|3091
|2009.01.14 19:39
|close
|1548
|0.61
|1.31521
|0.00000
|0.00000
|72.59
|61427.33
|3092
|2009.01.14 21:05
|close
|1545
|0.61
|1.31395
|0.00000
|0.00000
|70.15
|61497.48
|3093
|2009.01.15 13:50
|close
|1539
|0.61
|1.31289
|0.00000
|0.00000
|65.51
|61562.99
|3094
|2009.01.15 13:50
|close
|1536
|0.61
|1.31289
|0.00000
|0.00000
|71.61
|61634.61
|3095
|2009.01.15 13:51
|close
|1534
|0.61
|1.31217
|0.00000
|0.00000
|72.83
|61707.44
|3096
|2009.01.15 13:51
|close
|1535
|0.61
|1.31176
|0.00000
|0.00000
|73.44
|61780.89
|3097
|2009.01.15 16:00
|sell
|1549
|0.62
|1.30640
|0.00000
|0.00000
|3098
|2009.01.15 16:16
|sell
|1550
|0.62
|1.30840
|0.00000
|0.00000
|3099
|2009.01.15 16:17
|close
|1550
|0.62
|1.30726
|0.00000
|0.00000
|70.68
|61851.57
|3100
|2009.01.15 16:27
|close
|1549
|0.62
|1.30521
|0.00000
|0.00000
|73.78
|61925.35
|3101
|2009.01.15 16:33
|sell
|1551
|0.62
|1.30370
|0.00000
|0.00000
|3102
|2009.01.15 16:56
|sell
|1552
|0.62
|1.30640
|0.00000
|0.00000
|3103
|2009.01.15 16:57
|close
|1552
|0.62
|1.30516
|0.00000
|0.00000
|76.88
|62002.23
|3104
|2009.01.15 17:19
|sell
|1553
|0.62
|1.30810
|0.00000
|0.00000
|3105
|2009.01.15 17:23
|close
|1553
|0.62
|1.30698
|0.00000
|0.00000
|69.44
|62071.67
|3106
|2009.01.15 17:30
|sell
|1554
|0.62
|1.30760
|0.00000
|0.00000
|3107
|2009.01.15 17:45
|sell
|1555
|0.62
|1.30790
|0.00000
|0.00000
|3108
|2009.01.15 18:02
|sell
|1556
|0.62
|1.30890
|0.00000
|0.00000
|3109
|2009.01.15 18:09
|close
|1556
|0.62
|1.30767
|0.00000
|0.00000
|76.26
|62147.93
|3110
|2009.01.15 18:17
|sell
|1557
|0.62
|1.30770
|0.00000
|0.00000
|3111
|2009.01.15 18:33
|sell
|1558
|0.62
|1.30770
|0.00000
|0.00000
|3112
|2009.01.15 18:49
|sell
|1559
|0.62
|1.30740
|0.00000
|0.00000
|3113
|2009.01.15 18:57
|close
|1555
|0.62
|1.30673
|0.00000
|0.00000
|72.54
|62220.47
|3114
|2009.01.15 18:57
|close
|1558
|0.62
|1.30657
|0.00000
|0.00000
|70.06
|62290.53
|3115
|2009.01.15 18:57
|close
|1557
|0.62
|1.30657
|0.00000
|0.00000
|70.06
|62360.59
|3116
|2009.01.15 18:57
|close
|1554
|0.62
|1.30649
|0.00000
|0.00000
|68.82
|62429.41
|3117
|2009.01.15 18:57
|close
|1559
|0.62
|1.30616
|0.00000
|0.00000
|76.88
|62506.29
|3118
|2009.01.15 19:07
|sell
|1560
|0.63
|1.30660
|0.00000
|0.00000
|3119
|2009.01.15 19:25
|sell
|1561
|0.63
|1.30780
|0.00000
|0.00000
|3120
|2009.01.15 19:45
|sell
|1562
|0.63
|1.31010
|0.00000
|0.00000
|3121
|2009.01.15 19:47
|close
|1562
|0.63
|1.30899
|0.00000
|0.00000
|69.93
|62576.22
|3122
|2009.01.15 20:03
|sell
|1563
|0.63
|1.31200
|0.00000
|0.00000
|3123
|2009.01.15 20:15
|sell
|1564
|0.63
|1.31230
|0.00000
|0.00000
|3124
|2009.01.15 20:38
|sell
|1565
|0.63
|1.31530
|0.00000
|0.00000
|3125
|2009.01.15 20:50
|sell
|1566
|0.63
|1.31720
|0.00000
|0.00000
|3126
|2009.01.15 20:58
|close
|1566
|0.63
|1.31609
|0.00000
|0.00000
|69.93
|62646.15
|3127
|2009.01.15 21:03
|sell
|1567
|0.63
|1.31580
|0.00000
|0.00000
|3128
|2009.01.15 21:15
|sell
|1568
|0.63
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|3129
|2009.01.15 21:24
|close
|1567
|0.63
|1.31466
|0.00000
|0.00000
|71.82
|62717.97
|3130
|2009.01.15 21:25
|close
|1565
|0.63
|1.31415
|0.00000
|0.00000
|72.45
|62790.42
|3131
|2009.01.15 21:25
|close
|1568
|0.63
|1.31377
|0.00000
|0.00000
|77.49
|62867.91
|3132
|2009.01.15 21:31
|sell
|1569
|0.63
|1.31260
|0.00000
|0.00000
|3133
|2009.01.15 21:47
|sell
|1570
|0.63
|1.31360
|0.00000
|0.00000
|3134
|2009.01.15 22:03
|sell
|1571
|0.63
|1.31480
|0.00000
|0.00000
|3135
|2009.01.15 22:15
|sell
|1572
|0.63
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|3136
|2009.01.15 22:30
|sell
|1573
|0.63
|1.31430
|0.00000
|0.00000
|3137
|2009.01.15 22:31
|close
|1572
|0.63
|1.31386
|0.00000
|0.00000
|71.82
|62939.73
|3138
|2009.01.15 22:46
|close
|1571
|0.63
|1.31356
|0.00000
|0.00000
|78.12
|63017.85
|3139
|2009.01.15 22:46
|sell
|1574
|0.63
|1.31340
|0.00000
|0.00000
|3140
|2009.01.15 22:47
|close
|1573
|0.63
|1.31316
|0.00000
|0.00000
|71.82
|63089.67
|3141
|2009.01.15 22:50
|close
|1570
|0.63
|1.31246
|0.00000
|0.00000
|71.82
|63161.49
|3142
|2009.01.15 22:58
|close
|1574
|0.63
|1.31228
|0.00000
|0.00000
|70.56
|63232.05
|3143
|2009.01.15 23:00
|sell
|1575
|0.63
|1.31180
|0.00000
|0.00000
|3144
|2009.01.15 23:00
|close
|1569
|0.63
|1.31128
|0.00000
|0.00000
|83.16
|63315.21
|3145
|2009.01.15 23:00
|close
|1564
|0.63
|1.31116
|0.00000
|0.00000
|71.82
|63387.03
|3146
|2009.01.15 23:27
|sell
|1576
|0.63
|1.31270
|0.00000
|0.00000
|3147
|2009.01.15 23:35
|sell
|1577
|0.63
|1.31230
|0.00000
|0.00000
|3148
|2009.01.15 23:47
|sell
|1578
|0.63
|1.31330
|0.00000
|0.00000
|3149
|2009.01.19 17:09
|close
|1578
|0.63
|1.31212
|0.00000
|0.00000
|72.83
|63459.85
|3150
|2009.01.19 21:10
|close
|1576
|0.63
|1.31146
|0.00000
|0.00000
|76.61
|63536.46
|3151
|2009.01.19 21:10
|close
|1577
|0.63
|1.31119
|0.00000
|0.00000
|68.42
|63604.88
|3152
|2009.01.19 21:12
|close
|1563
|0.63
|1.31086
|0.00000
|0.00000
|70.31
|63675.19
|3153
|2009.01.19 21:13
|close
|1575
|0.63
|1.31066
|0.00000
|0.00000
|70.31
|63745.50
|3154
|2009.01.19 23:11
|close
|1561
|0.63
|1.30669
|0.00000
|0.00000
|68.42
|63813.91
|3155
|2009.01.20 01:31
|close
|1560
|0.63
|1.30545
|0.00000
|0.00000
|70.18
|63884.10
|3156
|2009.01.20 01:34
|close
|1551
|0.62
|1.30248
|0.00000
|0.00000
|73.41
|63957.50
|3157
|2009.01.21 00:05
|sell
|1579
|0.64
|1.28600
|0.00000
|0.00000
|3158
|2009.01.21 00:16
|sell
|1580
|0.64
|1.28530
|0.00000
|0.00000
|3159
|2009.01.21 00:16
|close
|1579
|0.64
|1.28478
|0.00000
|0.00000
|78.08
|64035.58
|3160
|2009.01.21 00:35
|sell
|1581
|0.64
|1.28760
|0.00000
|0.00000
|3161
|2009.01.21 00:49
|sell
|1582
|0.64
|1.28800
|0.00000
|0.00000
|3162
|2009.01.21 01:07
|sell
|1583
|0.64
|1.28800
|0.00000
|0.00000
|3163
|2009.01.21 01:16
|sell
|1584
|0.64
|1.28740
|0.00000
|0.00000
|3164
|2009.01.21 01:17
|close
|1583
|0.64
|1.28686
|0.00000
|0.00000
|72.96
|64108.54
|3165
|2009.01.21 01:17
|close
|1582
|0.64
|1.28686
|0.00000
|0.00000
|72.96
|64181.50
|3166
|2009.01.21 01:19
|close
|1581
|0.64
|1.28647
|0.00000
|0.00000
|72.32
|64253.82
|3167
|2009.01.21 01:20
|close
|1584
|0.64
|1.28626
|0.00000
|0.00000
|72.96
|64326.78
|3168
|2009.01.21 01:37
|sell
|1585
|0.64
|1.28660
|0.00000
|0.00000
|3169
|2009.01.21 01:55
|sell
|1586
|0.64
|1.28880
|0.00000
|0.00000
|3170
|2009.01.21 02:05
|sell
|1587
|0.64
|1.28850
|0.00000
|0.00000
|3171
|2009.01.21 02:18
|sell
|1588
|0.64
|1.28890
|0.00000
|0.00000
|3172
|2009.01.21 02:31
|sell
|1589
|0.64
|1.28890
|0.00000
|0.00000
|3173
|2009.01.21 02:51
|sell
|1590
|0.64
|1.28890
|0.00000
|0.00000
|3174
|2009.01.21 03:02
|sell
|1591
|0.64
|1.29130
|0.00000
|0.00000
|3175
|2009.01.21 03:16
|sell
|1592
|0.64
|1.29330
|0.00000
|0.00000
|3176
|2009.01.21 03:37
|sell
|1593
|0.64
|1.29430
|0.00000
|0.00000
|3177
|2009.01.21 03:54
|sell
|1594
|0.64
|1.29670
|0.00000
|0.00000
|3178
|2009.01.21 04:00
|sell
|1595
|0.64
|1.29660
|0.00000
|0.00000
|3179
|2009.01.21 04:20
|sell
|1596
|0.64
|1.29930
|0.00000
|0.00000
|3180
|2009.01.21 04:40
|sell
|1597
|0.64
|1.29990
|0.00000
|0.00000
|3181
|2009.01.21 04:42
|close
|1597
|0.64
|1.29876
|0.00000
|0.00000
|72.96
|64399.74
|3182
|2009.01.21 04:47
|sell
|1598
|0.64
|1.29890
|0.00000
|0.00000
|3183
|2009.01.21 04:57
|close
|1596
|0.64
|1.29816
|0.00000
|0.00000
|72.96
|64472.70
|3184
|2009.01.21 05:04
|close
|1598
|0.64
|1.29774
|0.00000
|0.00000
|74.24
|64546.94
|3185
|2009.01.21 05:05
|sell
|1599
|0.65
|1.29730
|0.00000
|0.00000
|3186
|2009.01.21 05:20
|sell
|1600
|0.65
|1.29780
|0.00000
|0.00000
|3187
|2009.01.21 05:41
|sell
|1601
|0.65
|1.29790
|0.00000
|0.00000
|3188
|2009.01.21 05:46
|sell
|1602
|0.65
|1.29750
|0.00000
|0.00000
|3189
|2009.01.21 05:50
|close
|1601
|0.65
|1.29666
|0.00000
|0.00000
|80.60
|64627.54
|3190
|2009.01.21 05:50
|close
|1600
|0.65
|1.29666
|0.00000
|0.00000
|74.10
|64701.64
|3191
|2009.01.21 05:56
|close
|1602
|0.65
|1.29636
|0.00000
|0.00000
|74.10
|64775.74
|3192
|2009.01.21 06:07
|sell
|1603
|0.65
|1.29680
|0.00000
|0.00000
|3193
|2009.01.21 06:32
|sell
|1604
|0.65
|1.29730
|0.00000
|0.00000
|3194
|2009.01.21 07:01
|sell
|1605
|0.65
|1.29810
|0.00000
|0.00000
|3195
|2009.01.21 07:15
|sell
|1606
|0.65
|1.29790
|0.00000
|0.00000
|3196
|2009.01.21 07:16
|close
|1605
|0.65
|1.29690
|0.00000
|0.00000
|78.00
|64853.74
|3197
|2009.01.21 07:16
|close
|1606
|0.65
|1.29678
|0.00000
|0.00000
|72.80
|64926.54
|3198
|2009.01.21 07:16
|close
|1604
|0.65
|1.29613
|0.00000
|0.00000
|76.05
|65002.59
|3199
|2009.01.21 07:16
|close
|1599
|0.65
|1.29613
|0.00000
|0.00000
|76.05
|65078.64
|3200
|2009.01.21 07:17
|close
|1603
|0.65
|1.29536
|0.00000
|0.00000
|93.60
|65172.24
|3201
|2009.01.21 07:17
|close
|1595
|0.64
|1.29536
|0.00000
|0.00000
|79.36
|65251.60
|3202
|2009.01.21 07:17
|close
|1594
|0.64
|1.29536
|0.00000
|0.00000
|85.76
|65337.36
|3203
|2009.01.21 07:36
|sell
|1607
|0.65
|1.29550
|0.00000
|0.00000
|3204
|2009.01.21 07:41
|close
|1607
|0.65
|1.29436
|0.00000
|0.00000
|74.10
|65411.46
|3205
|2009.01.21 07:49
|sell
|1608
|0.65
|1.29440
|0.00000
|0.00000
|3206
|2009.01.21 07:50
|close
|1608
|0.65
|1.29318
|0.00000
|0.00000
|79.30
|65490.76
|3207
|2009.01.21 07:50
|close
|1593
|0.64
|1.29318
|0.00000
|0.00000
|71.68
|65562.44
|3208
|2009.01.21 07:58
|close
|1592
|0.64
|1.29216
|0.00000
|0.00000
|72.96
|65635.40
|3209
|2009.01.21 08:42
|close
|1591
|0.64
|1.29016
|0.00000
|0.00000
|72.96
|65708.36
|3210
|2009.01.21 09:24
|close
|1590
|0.64
|1.28777
|0.00000
|0.00000
|72.32
|65780.68
|3211
|2009.01.21 09:24
|close
|1589
|0.64
|1.28777
|0.00000
|0.00000
|72.32
|65853.00
|3212
|2009.01.21 09:24
|close
|1588
|0.64
|1.28777
|0.00000
|0.00000
|72.32
|65925.32
|3213
|2009.01.21 09:24
|close
|1586
|0.64
|1.28765
|0.00000
|0.00000
|73.60
|65998.92
|3214
|2009.01.21 09:24
|close
|1587
|0.64
|1.28736
|0.00000
|0.00000
|72.96
|66071.88
|3215
|2009.01.21 17:14
|close
|1585
|0.64
|1.28546
|0.00000
|0.00000
|72.96
|66144.85
|3216
|2009.01.21 18:01
|close
|1580
|0.64
|1.28409
|0.00000
|0.00000
|77.44
|66222.29
|3217
|2009.01.21 20:02
|sell
|1609
|0.66
|1.28840
|0.00000
|0.00000
|3218
|2009.01.21 20:08
|close
|1609
|0.66
|1.28722
|0.00000
|0.00000
|77.88
|66300.17
|3219
|2009.01.21 20:17
|sell
|1610
|0.66
|1.28730
|0.00000
|0.00000
|3220
|2009.01.21 20:40
|sell
|1611
|0.66
|1.29020
|0.00000
|0.00000
|3221
|2009.01.21 20:54
|sell
|1612
|0.66
|1.29360
|0.00000
|0.00000
|3222
|2009.01.21 21:00
|sell
|1613
|0.66
|1.29510
|0.00000
|0.00000
|3223
|2009.01.21 21:03
|close
|1613
|0.66
|1.29397
|0.00000
|0.00000
|74.58
|66374.75
|3224
|2009.01.21 21:16
|sell
|1614
|0.66
|1.29420
|0.00000
|0.00000
|3225
|2009.01.21 21:30
|sell
|1615
|0.66
|1.29690
|0.00000
|0.00000
|3226
|2009.01.21 21:54
|sell
|1616
|0.66
|1.30160
|0.00000
|0.00000
|3227
|2009.01.21 22:18
|sell
|1617
|0.66
|1.30480
|0.00000
|0.00000
|3228
|2009.01.21 22:35
|sell
|1618
|0.66
|1.30630
|0.00000
|0.00000
|3229
|2009.01.21 22:40
|close
|1618
|0.66
|1.30516
|0.00000
|0.00000
|75.24
|66449.99
|3230
|2009.01.21 22:45
|sell
|1619
|0.66
|1.30430
|0.00000
|0.00000
|3231
|2009.01.21 22:54
|close
|1617
|0.66
|1.30351
|0.00000
|0.00000
|85.14
|66535.13
|3232
|2009.01.21 22:54
|close
|1619
|0.66
|1.30306
|0.00000
|0.00000
|81.84
|66616.97
|3233
|2009.01.21 23:00
|sell
|1620
|0.67
|1.30230
|0.00000
|0.00000
|3234
|2009.01.21 23:15
|sell
|1621
|0.67
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|3235
|2009.01.21 23:31
|sell
|1622
|0.67
|1.30260
|0.00000
|0.00000
|3236
|2009.01.21 23:52
|sell
|1623
|0.67
|1.30510
|0.00000
|0.00000
|3237
|2009.01.22 00:10
|close
|1623
|0.67
|1.30396
|0.00000
|0.00000
|73.97
|66690.93
|3238
|2009.01.22 00:21
|close
|1622
|0.67
|1.30146
|0.00000
|0.00000
|73.97
|66764.90
|3239
|2009.01.22 00:25
|close
|1620
|0.67
|1.30117
|0.00000
|0.00000
|73.30
|66838.20
|3240
|2009.01.22 00:25
|close
|1621
|0.67
|1.30078
|0.00000
|0.00000
|79.33
|66917.53
|3241
|2009.01.22 00:56
|close
|1616
|0.66
|1.30041
|0.00000
|0.00000
|76.16
|66993.69
|3242
|2009.01.22 02:20
|close
|1615
|0.66
|1.29536
|0.00000
|0.00000
|99.26
|67092.96
|3243
|2009.01.22 14:47
|close
|1614
|0.66
|1.29306
|0.00000
|0.00000
|72.86
|67165.82
|3244
|2009.01.22 15:11
|close
|1612
|0.66
|1.29249
|0.00000
|0.00000
|70.88
|67236.70
|3245
|2009.01.23 08:38
|close
|1611
|0.66
|1.28906
|0.00000
|0.00000
|72.07
|67308.78
|3246
|2009.01.23 08:48
|close
|1610
|0.66
|1.28596
|0.00000
|0.00000
|85.27
|67394.05
|3247
|2009.02.18 04:02
|sell
|1624
|0.67
|1.25810
|0.00000
|0.00000
|3248
|2009.02.18 04:27
|sell
|1625
|0.67
|1.26030
|0.00000
|0.00000
|3249
|2009.02.18 04:30
|sell
|1626
|0.67
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|3250
|2009.02.18 04:45
|close
|1625
|0.67
|1.25916
|0.00000
|0.00000
|76.38
|67470.43
|3251
|2009.02.18 04:45
|sell
|1627
|0.67
|1.25900
|0.00000
|0.00000
|3252
|2009.02.18 05:01
|sell
|1628
|0.67
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|3253
|2009.02.18 05:21
|sell
|1629
|0.67
|1.25970
|0.00000
|0.00000
|3254
|2009.02.18 05:30
|sell
|1630
|0.67
|1.25930
|0.00000
|0.00000
|3255
|2009.02.18 05:48
|sell
|1631
|0.67
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|3256
|2009.02.18 06:00
|sell
|1632
|0.67
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|3257
|2009.02.18 06:04
|close
|1631
|0.67
|1.25866
|0.00000
|0.00000
|76.38
|67546.81
|3258
|2009.02.18 06:17
|sell
|1633
|0.68
|1.25870
|0.00000
|0.00000
|3259
|2009.02.18 06:19
|close
|1629
|0.67
|1.25856
|0.00000
|0.00000
|76.38
|67623.19
|3260
|2009.02.18 06:20
|close
|1632
|0.67
|1.25821
|0.00000
|0.00000
|79.73
|67702.92
|3261
|2009.02.18 06:20
|close
|1628
|0.67
|1.25821
|0.00000
|0.00000
|79.73
|67782.65
|3262
|2009.02.18 06:20
|close
|1626
|0.67
|1.25821
|0.00000
|0.00000
|79.73
|67862.38
|3263
|2009.02.18 06:20
|close
|1630
|0.67
|1.25806
|0.00000
|0.00000
|83.08
|67945.46
|3264
|2009.02.18 06:34
|sell
|1634
|0.68
|1.25800
|0.00000
|0.00000
|3265
|2009.02.18 06:56
|sell
|1635
|0.68
|1.25860
|0.00000
|0.00000
|3266
|2009.02.18 07:07
|sell
|1636
|0.68
|1.25870
|0.00000
|0.00000
|3267
|2009.02.18 07:27
|sell
|1637
|0.68
|1.26080
|0.00000
|0.00000
|3268
|2009.02.18 07:49
|sell
|1638
|0.68
|1.26170
|0.00000
|0.00000
|3269
|2009.02.18 08:21
|close
|1638
|0.68
|1.26054
|0.00000
|0.00000
|78.88
|68024.34
|3270
|2009.02.18 09:55
|close
|1637
|0.68
|1.25966
|0.00000
|0.00000
|77.52
|68101.86
|3271
|2009.02.18 10:18
|close
|1627
|0.67
|1.25784
|0.00000
|0.00000
|77.72
|68179.58
|3272
|2009.02.18 10:27
|close
|1636
|0.68
|1.25753
|0.00000
|0.00000
|79.56
|68259.14
|3273
|2009.02.18 10:27
|close
|1633
|0.68
|1.25753
|0.00000
|0.00000
|79.56
|68338.70
|3274
|2009.02.18 10:27
|close
|1635
|0.68
|1.25734
|0.00000
|0.00000
|85.68
|68424.38
|3275
|2009.02.18 10:29
|close
|1624
|0.67
|1.25696
|0.00000
|0.00000
|76.38
|68500.76
|3276
|2009.02.18 10:31
|close
|1634
|0.68
|1.25687
|0.00000
|0.00000
|76.84
|68577.60
|3277
|2009.02.18 12:02
|sell
|1639
|0.69
|1.25840
|0.00000
|0.00000
|3278
|2009.02.18 12:16
|sell
|1640
|0.69
|1.25910
|0.00000
|0.00000
|3279
|2009.02.18 12:35
|sell
|1641
|0.69
|1.26120
|0.00000
|0.00000
|3280
|2009.02.18 12:46
|sell
|1642
|0.69
|1.26070
|0.00000
|0.00000
|3281
|2009.02.18 13:00
|sell
|1643
|0.69
|1.26000
|0.00000
|0.00000
|3282
|2009.02.18 13:00
|close
|1641
|0.69
|1.26005
|0.00000
|0.00000
|79.35
|68656.95
|3283
|2009.02.18 13:09
|close
|1642
|0.69
|1.25956
|0.00000
|0.00000
|78.66
|68735.61
|3284
|2009.02.18 13:16
|sell
|1644
|0.69
|1.25920
|0.00000
|0.00000
|3285
|2009.02.18 13:16
|close
|1643
|0.69
|1.25885
|0.00000
|0.00000
|79.35
|68814.96
|3286
|2009.02.18 13:31
|sell
|1645
|0.69
|1.25880
|0.00000
|0.00000
|3287
|2009.02.18 13:32
|close
|1644
|0.69
|1.25796
|0.00000
|0.00000
|85.56
|68900.52
|3288
|2009.02.18 13:32
|close
|1640
|0.69
|1.25796
|0.00000
|0.00000
|78.66
|68979.18
|3289
|2009.02.18 13:34
|close
|1645
|0.69
|1.25765
|0.00000
|0.00000
|79.35
|69058.53
|3290
|2009.02.18 13:53
|sell
|1646
|0.69
|1.25870
|0.00000
|0.00000
|3291
|2009.02.18 14:09
|sell
|1647
|0.69
|1.26000
|0.00000
|0.00000
|3292
|2009.02.18 14:19
|close
|1647
|0.69
|1.25876
|0.00000
|0.00000
|85.56
|69144.09
|3293
|2009.02.18 14:20
|sell
|1648
|0.69
|1.25870
|0.00000
|0.00000
|3294
|2009.02.18 14:34
|sell
|1649
|0.69
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|3295
|2009.02.18 14:46
|sell
|1650
|0.69
|1.26100
|0.00000
|0.00000
|3296
|2009.02.18 14:55
|close
|1650
|0.69
|1.25987
|0.00000
|0.00000
|77.97
|69222.06
|3297
|2009.02.18 15:02
|sell
|1651
|0.69
|1.25950
|0.00000
|0.00000
|3298
|2009.02.18 15:18
|sell
|1652
|0.69
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|3299
|2009.02.18 15:30
|sell
|1653
|0.69
|1.25900
|0.00000
|0.00000
|3300
|2009.02.18 15:31
|close
|1652
|0.69
|1.25864
|0.00000
|0.00000
|80.04
|69302.10
|3301
|2009.02.18 15:31
|close
|1651
|0.69
|1.25834
|0.00000
|0.00000
|80.04
|69382.14
|3302
|2009.02.18 15:31
|close
|1649
|0.69
|1.25829
|0.00000
|0.00000
|76.59
|69458.73
|3303
|2009.02.18 15:32
|close
|1653
|0.69
|1.25786
|0.00000
|0.00000
|78.66
|69537.39
|3304
|2009.02.18 15:34
|close
|1648
|0.69
|1.25756
|0.00000
|0.00000
|78.66
|69616.05
|3305
|2009.02.18 15:34
|close
|1646
|0.69
|1.25756
|0.00000
|0.00000
|78.66
|69694.71
|3306
|2009.02.18 15:36
|close
|1639
|0.69
|1.25727
|0.00000
|0.00000
|77.97
|69772.68
|3307
|2009.02.18 15:49
|sell
|1654
|0.70
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|3308
|2009.02.18 15:49
|close
|1654
|0.70
|1.25529
|0.00000
|0.00000
|77.70
|69850.38
|3309
|2009.02.18 16:00
|sell
|1655
|0.70
|1.25540
|0.00000
|0.00000
|3310
|2009.02.18 16:10
|close
|1655
|0.70
|1.25427
|0.00000
|0.00000
|79.10
|69929.48
|3311
|2009.02.18 16:21
|sell
|1656
|0.70
|1.25520
|0.00000
|0.00000
|3312
|2009.02.18 16:31
|sell
|1657
|0.70
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|3313
|2009.02.18 16:36
|close
|1657
|0.70
|1.25417
|0.00000
|0.00000
|79.10
|70008.58
|3314
|2009.02.18 16:36
|close
|1656
|0.70
|1.25407
|0.00000
|0.00000
|79.10
|70087.68
|3315
|2009.02.18 16:45
|sell
|1658
|0.70
|1.25260
|0.00000
|0.00000
|3316
|2009.02.18 17:00
|sell
|1659
|0.70
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|3317
|2009.02.18 17:04
|close
|1659
|0.70
|1.25186
|0.00000
|0.00000
|79.80
|70167.48
|3318
|2009.02.18 17:08
|close
|1658
|0.70
|1.25145
|0.00000
|0.00000
|80.50
|70247.98
|3319
|2009.02.18 17:20
|sell
|1660
|0.70
|1.25230
|0.00000
|0.00000
|3320
|2009.02.18 17:31
|sell
|1661
|0.70
|1.25290
|0.00000
|0.00000
|3321
|2009.02.18 17:47
|sell
|1662
|0.70
|1.25320
|0.00000
|0.00000
|3322
|2009.02.18 18:02
|sell
|1663
|0.70
|1.25470
|0.00000
|0.00000
|3323
|2009.02.18 18:15
|sell
|1664
|0.70
|1.25650
|0.00000
|0.00000
|3324
|2009.02.18 18:25
|close
|1664
|0.70
|1.25536
|0.00000
|0.00000
|79.80
|70327.78
|3325
|2009.02.18 18:35
|sell
|1665
|0.70
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|3326
|2009.02.18 18:46
|sell
|1666
|0.70
|1.25540
|0.00000
|0.00000
|3327
|2009.02.18 19:05
|sell
|1667
|0.70
|1.25600
|0.00000
|0.00000
|3328
|2009.02.18 19:21
|sell
|1668
|0.70
|1.25670
|0.00000
|0.00000
|3329
|2009.02.18 19:33
|sell
|1669
|0.70
|1.25650
|0.00000
|0.00000
|3330
|2009.02.18 19:45
|sell
|1670
|0.70
|1.25580
|0.00000
|0.00000
|3331
|2009.02.18 20:00
|sell
|1671
|0.70
|1.25550
|0.00000
|0.00000
|3332
|2009.02.18 20:00
|close
|1669
|0.70
|1.25536
|0.00000
|0.00000
|79.80
|70407.58
|3333
|2009.02.18 20:00
|close
|1668
|0.70
|1.25536
|0.00000
|0.00000
|93.80
|70501.38
|3334
|2009.02.18 20:16
|sell
|1672
|0.71
|1.25490
|0.00000
|0.00000
|3335
|2009.02.18 20:30
|sell
|1673
|0.71
|1.25510
|0.00000
|0.00000
|3336
|2009.02.18 20:30
|close
|1667
|0.70
|1.25486
|0.00000
|0.00000
|79.80
|70581.18
|3337
|2009.02.18 20:37
|close
|1670
|0.70
|1.25467
|0.00000
|0.00000
|79.10
|70660.28
|3338
|2009.02.18 20:37
|close
|1671
|0.70
|1.25432
|0.00000
|0.00000
|82.60
|70742.88
|3339
|2009.02.18 20:37
|close
|1666
|0.70
|1.25424
|0.00000
|0.00000
|81.20
|70824.08
|3340
|2009.02.18 20:37
|close
|1665
|0.70
|1.25416
|0.00000
|0.00000
|79.80
|70903.88
|3341
|2009.02.18 20:39
|close
|1673
|0.71
|1.25397
|0.00000
|0.00000
|80.23
|70984.11
|3342
|2009.02.18 20:39
|close
|1672
|0.71
|1.25375
|0.00000
|0.00000
|81.65
|71065.76
|3343
|2009.02.18 20:39
|close
|1663
|0.70
|1.25358
|0.00000
|0.00000
|78.40
|71144.16
|3344
|2009.02.18 21:07
|sell
|1674
|0.71
|1.25500
|0.00000
|0.00000
|3345
|2009.02.18 21:16
|sell
|1675
|0.71
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|3346
|2009.02.18 21:30
|sell
|1676
|0.71
|1.25490
|0.00000
|0.00000
|3347
|2009.02.18 21:45
|sell
|1677
|0.71
|1.25520
|0.00000
|0.00000
|3348
|2009.02.18 22:04
|sell
|1678
|0.71
|1.25470
|0.00000
|0.00000
|3349
|2009.02.18 22:10
|close
|1675
|0.71
|1.25414
|0.00000
|0.00000
|82.36
|71226.52
|3350
|2009.02.18 22:10
|close
|1677
|0.71
|1.25409
|0.00000
|0.00000
|78.81
|71305.33
|3351
|2009.02.18 22:10
|close
|1676
|0.71
|1.25376
|0.00000
|0.00000
|80.94
|71386.27
|3352
|2009.02.18 22:10
|close
|1674
|0.71
|1.25376
|0.00000
|0.00000
|88.04
|71474.31
|3353
|2009.02.18 22:21
|sell
|1679
|0.71
|1.25400
|0.00000
|0.00000
|3354
|2009.02.18 22:30
|close
|1678
|0.71
|1.25356
|0.00000
|0.00000
|80.94
|71555.25
|3355
|2009.02.18 22:30
|sell
|1680
|0.71
|1.25340
|0.00000
|0.00000
|3356
|2009.02.18 22:49
|sell
|1681
|0.72
|1.25340
|0.00000
|0.00000
|3357
|2009.02.18 23:02
|close
|1679
|0.71
|1.25286
|0.00000
|0.00000
|80.94
|71636.19
|3358
|2009.02.18 23:03
|sell
|1682
|0.72
|1.25280
|0.00000
|0.00000
|3359
|2009.02.18 23:20
|sell
|1683
|0.72
|1.25390
|0.00000
|0.00000
|3360
|2009.02.18 23:42
|sell
|1684
|0.72
|1.25460
|0.00000
|0.00000
|3361
|2009.03.03 17:13
|close
|1684
|0.72
|1.25345
|0.00000
|0.00000
|71.57
|71707.76
|3362
|2009.03.03 17:13
|close
|1683
|0.72
|1.25276
|0.00000
|0.00000
|70.85
|71778.60
|3363
|2009.03.03 17:16
|close
|1681
|0.72
|1.25226
|0.00000
|0.00000
|70.85
|71849.45
|3364
|2009.03.03 17:16
|close
|1680
|0.71
|1.25226
|0.00000
|0.00000
|69.86
|71919.32
|3365
|2009.03.04 01:34
|close
|1662
|0.70
|1.25198
|0.00000
|0.00000
|73.64
|71992.96
|3366
|2009.03.04 01:34
|close
|1661
|0.70
|1.25177
|0.00000
|0.00000
|67.34
|72060.30
|3367
|2009.03.04 01:34
|close
|1682
|0.72
|1.25164
|0.00000
|0.00000
|71.42
|72131.72
|3368
|2009.03.04 01:34
|close
|1660
|0.70
|1.25116
|0.00000
|0.00000
|68.04
|72199.76
|3369
|2009.03.16 15:01
|buy
|1685
|0.72
|1.30356
|0.00000
|0.00000
|3370
|2009.03.16 15:23
|buy
|1686
|0.72
|1.30066
|0.00000
|0.00000
|3371
|2009.03.16 15:34
|buy
|1687
|0.72
|1.30066
|0.00000
|0.00000
|3372
|2009.03.16 15:49
|buy
|1688
|0.72
|1.30116
|0.00000
|0.00000
|3373
|2009.03.16 15:56
|close
|1687
|0.72
|1.30180
|0.00000
|0.00000
|82.08
|72281.84
|3374
|2009.03.16 15:56
|close
|1686
|0.72
|1.30180
|0.00000
|0.00000
|82.08
|72363.92
|3375
|2009.03.16 16:07
|buy
|1689
|0.72
|1.30106
|0.00000
|0.00000
|3376
|2009.03.16 16:16
|buy
|1690
|0.72
|1.30146
|0.00000
|0.00000
|3377
|2009.03.16 16:27
|close
|1689
|0.72
|1.30218
|0.00000
|0.00000
|80.64
|72444.56
|3378
|2009.03.16 16:29
|close
|1688
|0.72
|1.30243
|0.00000
|0.00000
|91.44
|72536.00
|3379
|2009.03.16 16:30
|buy
|1691
|0.73
|1.30196
|0.00000
|0.00000
|3380
|2009.03.16 16:57
|buy
|1692
|0.73
|1.29916
|0.00000
|0.00000
|3381
|2009.03.16 17:10
|buy
|1693
|0.73
|1.29866
|0.00000
|0.00000
|3382
|2009.03.16 17:13
|close
|1693
|0.73
|1.29978
|0.00000
|0.00000
|81.76
|72617.76
|3383
|2009.03.16 17:15
|buy
|1694
|0.73
|1.30036
|0.00000
|0.00000
|3384
|2009.03.16 17:15
|close
|1692
|0.73
|1.30031
|0.00000
|0.00000
|83.95
|72701.71
|3385
|2009.03.16 17:31
|buy
|1695
|0.73
|1.30046
|0.00000
|0.00000
|3386
|2009.03.16 17:36
|close
|1694
|0.73
|1.30148
|0.00000
|0.00000
|81.76
|72783.47
|3387
|2009.03.16 17:36
|close
|1695
|0.73
|1.30161
|0.00000
|0.00000
|83.95
|72867.42
|3388
|2009.03.16 17:46
|buy
|1696
|0.73
|1.30156
|0.00000
|0.00000
|3389
|2009.03.16 17:51
|close
|1696
|0.73
|1.30270
|0.00000
|0.00000
|83.22
|72950.64
|3390
|2009.03.16 17:51
|close
|1690
|0.72
|1.30270
|0.00000
|0.00000
|89.28
|73039.92
|3391
|2009.03.16 18:01
|buy
|1697
|0.73
|1.30276
|0.00000
|0.00000
|3392
|2009.03.16 18:18
|buy
|1698
|0.73
|1.30116
|0.00000
|0.00000
|3393
|2009.03.16 18:27
|close
|1698
|0.73
|1.30230
|0.00000
|0.00000
|83.22
|73123.14
|3394
|2009.03.16 18:39
|buy
|1699
|0.73
|1.30186
|0.00000
|0.00000
|3395
|2009.03.16 19:10
|buy
|1700
|0.73
|1.29846
|0.00000
|0.00000
|3396
|2009.03.16 19:15
|close
|1700
|0.73
|1.29958
|0.00000
|0.00000
|81.76
|73204.90
|3397
|2009.03.16 19:16
|buy
|1701
|0.73
|1.30006
|0.00000
|0.00000
|3398
|2009.03.16 19:36
|buy
|1702
|0.73
|1.29896
|0.00000
|0.00000
|3399
|2009.03.16 19:50
|buy
|1703
|0.73
|1.29946
|0.00000
|0.00000
|3400
|2009.03.17 02:20
|close
|1702
|0.73
|1.30010
|0.00000
|0.00000
|82.71
|73287.61
|3401
|2009.03.17 02:23
|close
|1703
|0.73
|1.30066
|0.00000
|0.00000
|87.09
|73374.70
|3402
|2009.03.17 02:24
|close
|1701
|0.73
|1.30118
|0.00000
|0.00000
|81.25
|73455.95
|3403
|2009.03.17 06:22
|close
|1699
|0.73
|1.30297
|0.00000
|0.00000
|80.52
|73536.47
|3404
|2009.03.17 06:22
|close
|1691
|0.73
|1.30311
|0.00000
|0.00000
|83.44
|73619.90
|3405
|2009.03.17 23:38
|close
|1697
|0.73
|1.30394
|0.00000
|0.00000
|85.63
|73705.53
|3406
|2009.03.18 04:40
|close
|1685
|0.72
|1.30468
|0.00000
|0.00000
|79.63
|73785.17
|3407
|2009.03.19 01:01
|buy
|1704
|0.74
|1.34876
|0.00000
|0.00000
|3408
|2009.03.19 01:18
|buy
|1705
|0.74
|1.34636
|0.00000
|0.00000
|3409
|2009.03.19 01:34
|buy
|1706
|0.74
|1.34516
|0.00000
|0.00000
|3410
|2009.03.19 01:51
|buy
|1707
|0.74
|1.34496
|0.00000
|0.00000
|3411
|2009.03.19 02:00
|buy
|1708
|0.74
|1.34536
|0.00000
|0.00000
|3412
|2009.03.19 02:04
|close
|1707
|0.74
|1.34610
|0.00000
|0.00000
|84.36
|73869.53
|3413
|2009.03.19 02:05
|close
|1706
|0.74
|1.34643
|0.00000
|0.00000
|93.98
|73963.51
|3414
|2009.03.19 02:05
|close
|1708
|0.74
|1.34665
|0.00000
|0.00000
|95.46
|74058.97
|3415
|2009.03.19 02:17
|buy
|1709
|0.74
|1.34636
|0.00000
|0.00000
|3416
|2009.03.19 02:31
|buy
|1710
|0.74
|1.34496
|0.00000
|0.00000
|3417
|2009.03.19 02:48
|buy
|1711
|0.74
|1.34426
|0.00000
|0.00000
|3418
|2009.03.19 03:02
|buy
|1712
|0.74
|1.34386
|0.00000
|0.00000
|3419
|2009.03.19 03:21
|buy
|1713
|0.74
|1.34396
|0.00000
|0.00000
|3420
|2009.03.19 03:35
|buy
|1714
|0.74
|1.34326
|0.00000
|0.00000
|3421
|2009.03.19 03:45
|buy
|1715
|0.74
|1.34326
|0.00000
|0.00000
|3422
|2009.03.19 04:45
|close
|1715
|0.74
|1.34441
|0.00000
|0.00000
|85.10
|74144.07
|3423
|2009.03.19 04:45
|close
|1714
|0.74
|1.34441
|0.00000
|0.00000
|85.10
|74229.17
|3424
|2009.03.19 04:48
|close
|1712
|0.74
|1.34501
|0.00000
|0.00000
|85.10
|74314.27
|3425
|2009.03.19 04:48
|close
|1713
|0.74
|1.34508
|0.00000
|0.00000
|82.88
|74397.15
|3426
|2009.03.19 04:49
|close
|1711
|0.74
|1.34538
|0.00000
|0.00000
|82.88
|74480.03
|3427
|2009.03.19 06:00
|close
|1710
|0.74
|1.34610
|0.00000
|0.00000
|84.36
|74564.39
|3428
|2009.03.19 06:11
|close
|1709
|0.74
|1.34750
|0.00000
|0.00000
|84.36
|74648.75
|3429
|2009.03.19 06:11
|close
|1705
|0.74
|1.34750
|0.00000
|0.00000
|84.36
|74733.11
|3430
|2009.03.19 09:02
|close
|1704
|0.74
|1.34990
|0.00000
|0.00000
|84.36
|74817.47
|3431
|2009.03.19 18:14
|buy
|1716
|0.75
|1.36936
|0.00000
|0.00000
|3432
|2009.03.19 18:15
|buy
|1717
|0.75
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|3433
|2009.03.19 18:39
|buy
|1718
|0.75
|1.36956
|0.00000
|0.00000
|3434
|2009.03.19 18:50
|buy
|1719
|0.75
|1.36796
|0.00000
|0.00000
|3435
|2009.03.19 19:04
|buy
|1720
|0.75
|1.36546
|0.00000
|0.00000
|3436
|2009.03.19 19:15
|buy
|1721
|0.75
|1.36636
|0.00000
|0.00000
|3437
|2009.03.19 19:17
|close
|1720
|0.75
|1.36661
|0.00000
|0.00000
|86.25
|74903.72
|3438
|2009.03.19 19:17
|close
|1721
|0.75
|1.36758
|0.00000
|0.00000
|91.50
|74995.22
|3439
|2009.03.19 19:34
|buy
|1722
|0.75
|1.36756
|0.00000
|0.00000
|3440
|2009.03.19 19:55
|buy
|1723
|0.75
|1.36486
|0.00000
|0.00000
|3441
|2009.03.19 19:58
|close
|1723
|0.75
|1.36600
|0.00000
|0.00000
|85.50
|75080.72
|3442
|2009.03.19 20:00
|buy
|1724
|0.75
|1.36626
|0.00000
|0.00000
|3443
|2009.03.19 20:09
|close
|1724
|0.75
|1.36737
|0.00000
|0.00000
|83.25
|75163.97
|3444
|2009.03.19 20:18
|buy
|1725
|0.75
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|3445
|2009.03.19 20:32
|buy
|1726
|0.75
|1.36656
|0.00000
|0.00000
|3446
|2009.03.19 20:41
|close
|1726
|0.75
|1.36770
|0.00000
|0.00000
|85.50
|75249.47
|3447
|2009.03.19 20:45
|buy
|1727
|0.75
|1.36816
|0.00000
|0.00000
|3448
|2009.03.19 21:08
|buy
|1728
|0.75
|1.36656
|0.00000
|0.00000
|3449
|2009.03.19 21:27
|buy
|1729
|0.75
|1.36556
|0.00000
|0.00000
|3450
|2009.03.19 21:34
|buy
|1730
|0.75
|1.36566
|0.00000
|0.00000
|3451
|2009.03.19 21:49
|buy
|1731
|0.75
|1.36626
|0.00000
|0.00000
|3452
|2009.03.19 21:58
|close
|1729
|0.75
|1.36676
|0.00000
|0.00000
|90.00
|75339.47
|3453
|2009.03.19 21:58
|close
|1730
|0.75
|1.36677
|0.00000
|0.00000
|83.25
|75422.72
|3454
|2009.03.19 22:07
|buy
|1732
|0.75
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|3455
|2009.03.19 22:27
|buy
|1733
|0.75
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|3456
|2009.03.19 22:33
|buy
|1734
|0.75
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|3457
|2009.03.19 22:53
|buy
|1735
|0.75
|1.36676
|0.00000
|0.00000
|3458
|2009.03.19 23:06
|buy
|1736
|0.75
|1.36716
|0.00000
|0.00000
|3459
|2009.03.19 23:18
|buy
|1737
|0.75
|1.36736
|0.00000
|0.00000
|3460
|2009.03.19 23:30
|close
|1731
|0.75
|1.36740
|0.00000
|0.00000
|85.50
|75508.22
|3461
|2009.03.19 23:32
|buy
|1738
|0.76
|1.36746
|0.00000
|0.00000
|3462
|2009.03.20 08:36
|close
|1728
|0.75
|1.36769
|0.00000
|0.00000
|84.22
|75592.44
|3463
|2009.03.20 08:36
|close
|1735
|0.75
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|84.22
|75676.67
|3464
|2009.03.20 08:36
|close
|1734
|0.75
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|91.72
|75768.39
|3465
|2009.03.20 08:36
|close
|1733
|0.75
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|91.72
|75860.12
|3466
|2009.03.20 08:36
|close
|1732
|0.75
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|91.72
|75951.84
|3467
|2009.03.20 08:36
|close
|1736
|0.75
|1.36837
|0.00000
|0.00000
|90.22
|76042.07
|3468
|2009.03.20 08:36
|close
|1725
|0.75
|1.36837
|0.00000
|0.00000
|82.72
|76124.79
|3469
|2009.03.20 08:36
|close
|1737
|0.75
|1.36856
|0.00000
|0.00000
|89.47
|76214.27
|3470
|2009.03.20 08:36
|close
|1738
|0.76
|1.36861
|0.00000
|0.00000
|86.87
|76301.13
|3471
|2009.03.20 08:36
|close
|1722
|0.75
|1.36881
|0.00000
|0.00000
|93.22
|76394.36
|3472
|2009.03.20 08:37
|close
|1719
|0.75
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|92.47
|76486.83
|3473
|2009.03.20 08:38
|close
|1727
|0.75
|1.36930
|0.00000
|0.00000
|84.97
|76571.81
|3474
|2009.03.20 08:44
|close
|1716
|0.75
|1.37054
|0.00000
|0.00000
|87.97
|76659.78
|3475
|2009.03.20 08:44
|close
|1718
|0.75
|1.37072
|0.00000
|0.00000
|86.47
|76746.26
|3476
|2009.03.20 08:44
|close
|1717
|0.75
|1.37081
|0.00000
|0.00000
|85.72
|76831.98
|3477
|2009.04.20 15:00
|sell
|1739
|0.77
|1.29783
|0.00000
|0.00000
|3478
|2009.04.20 15:10
|close
|1739
|0.77
|1.29669
|0.00000
|0.00000
|87.78
|76919.76
|3479
|2009.04.20 15:21
|sell
|1740
|0.77
|1.29775
|0.00000
|0.00000
|3480
|2009.04.20 15:28
|close
|1740
|0.77
|1.29651
|0.00000
|0.00000
|95.48
|77015.24
|3481
|2009.04.20 15:34
|sell
|1741
|0.77
|1.29677
|0.00000
|0.00000
|3482
|2009.04.20 15:45
|sell
|1742
|0.77
|1.29624
|0.00000
|0.00000
|3483
|2009.04.20 15:45
|close
|1741
|0.77
|1.29564
|0.00000
|0.00000
|87.01
|77102.25
|3484
|2009.04.20 15:45
|close
|1742
|0.77
|1.29513
|0.00000
|0.00000
|85.47
|77187.72
|3485
|2009.04.20 16:01
|sell
|1743
|0.77
|1.29191
|0.00000
|0.00000
|3486
|2009.04.20 16:01
|close
|1743
|0.77
|1.29073
|0.00000
|0.00000
|90.86
|77278.58
|3487
|2009.04.20 16:17
|sell
|1744
|0.77
|1.28981
|0.00000
|0.00000
|3488
|2009.04.20 16:34
|sell
|1745
|0.77
|1.29011
|0.00000
|0.00000
|3489
|2009.04.20 16:53
|sell
|1746
|0.77
|1.29097
|0.00000
|0.00000
|3490
|2009.04.20 17:17
|sell
|1747
|0.77
|1.29283
|0.00000
|0.00000
|3491
|2009.04.20 17:30
|close
|1747
|0.77
|1.29163
|0.00000
|0.00000
|92.40
|77370.98
|3492
|2009.04.20 17:31
|sell
|1748
|0.77
|1.29126
|0.00000
|0.00000
|3493
|2009.04.20 17:40
|close
|1748
|0.77
|1.29015
|0.00000
|0.00000
|85.47
|77456.45
|3494
|2009.04.20 17:43
|close
|1746
|0.77
|1.28980
|0.00000
|0.00000
|90.09
|77546.54
|3495
|2009.04.20 17:48
|sell
|1749
|0.78
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|3496
|2009.04.20 18:11
|sell
|1750
|0.78
|1.29096
|0.00000
|0.00000
|3497
|2009.04.20 18:17
|sell
|1751
|0.78
|1.29181
|0.00000
|0.00000
|3498
|2009.04.20 18:40
|sell
|1752
|0.78
|1.29235
|0.00000
|0.00000
|3499
|2009.04.20 18:45
|sell
|1753
|0.78
|1.29243
|0.00000
|0.00000
|3500
|2009.04.20 19:03
|sell
|1754
|0.78
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|3501
|2009.04.20 19:13
|close
|1753
|0.78
|1.29129
|0.00000
|0.00000
|88.92
|77635.46
|3502
|2009.04.20 19:13
|close
|1754
|0.78
|1.29121
|0.00000
|0.00000
|87.36
|77722.82
|3503
|2009.04.20 19:13
|close
|1752
|0.78
|1.29121
|0.00000
|0.00000
|88.92
|77811.74
|3504
|2009.04.20 19:15
|sell
|1755
|0.78
|1.29102
|0.00000
|0.00000
|3505
|2009.04.20 19:15
|close
|1751
|0.78
|1.29070
|0.00000
|0.00000
|86.58
|77898.32
|3506
|2009.04.20 19:31
|sell
|1756
|0.78
|1.29077
|0.00000
|0.00000
|3507
|2009.04.20 19:46
|sell
|1757
|0.78
|1.29158
|0.00000
|0.00000
|3508
|2009.04.20 20:03
|sell
|1758
|0.78
|1.29205
|0.00000
|0.00000
|3509
|2009.04.20 20:17
|sell
|1759
|0.78
|1.29240
|0.00000
|0.00000
|3510
|2009.04.20 20:34
|sell
|1760
|0.78
|1.29273
|0.00000
|0.00000
|3511
|2009.04.20 20:48
|sell
|1761
|0.78
|1.29263
|0.00000
|0.00000
|3512
|2009.04.20 21:00
|sell
|1762
|0.78
|1.29218
|0.00000
|0.00000
|3513
|2009.04.20 21:19
|sell
|1763
|0.78
|1.29324
|0.00000
|0.00000
|3514
|2009.04.20 21:34
|sell
|1764
|0.78
|1.29271
|0.00000
|0.00000
|3515
|2009.04.20 21:52
|sell
|1765
|0.78
|1.29227
|0.00000
|0.00000
|3516
|2009.04.20 22:00
|sell
|1766
|0.78
|1.29239
|0.00000
|0.00000
|3517
|2009.04.20 22:02
|close
|1763
|0.78
|1.29213
|0.00000
|0.00000
|86.58
|77984.90
|3518
|2009.04.20 22:16
|sell
|1767
|0.78
|1.29247
|0.00000
|0.00000
|3519
|2009.04.20 22:32
|sell
|1768
|0.78
|1.29232
|0.00000
|0.00000
|3520
|2009.04.20 22:57
|sell
|1769
|0.78
|1.29216
|0.00000
|0.00000
|3521
|2009.04.20 23:00
|sell
|1770
|0.78
|1.29203
|0.00000
|0.00000
|3522
|2009.04.20 23:16
|sell
|1771
|0.78
|1.29168
|0.00000
|0.00000
|3523
|2009.04.20 23:20
|close
|1760
|0.78
|1.29161
|0.00000
|0.00000
|87.36
|78072.26
|3524
|2009.04.20 23:20
|close
|1764
|0.78
|1.29156
|0.00000
|0.00000
|89.70
|78161.96
|3525
|2009.04.20 23:29
|close
|1761
|0.78
|1.29151
|0.00000
|0.00000
|87.36
|78249.32
|3526
|2009.04.20 23:30
|sell
|1772
|0.78
|1.29132
|0.00000
|0.00000
|3527
|2009.04.20 23:33
|close
|1767
|0.78
|1.29135
|0.00000
|0.00000
|87.36
|78336.68
|3528
|2009.04.20 23:47
|sell
|1773
|0.78
|1.29218
|0.00000
|0.00000
|3529
|2009.04.21 01:55
|close
|1759
|0.78
|1.29129
|0.00000
|0.00000
|85.64
|78422.33
|3530
|2009.04.21 01:55
|close
|1766
|0.78
|1.29122
|0.00000
|0.00000
|90.32
|78512.65
|3531
|2009.04.21 01:55
|close
|1768
|0.78
|1.29114
|0.00000
|0.00000
|91.10
|78603.76
|3532
|2009.04.21 01:55
|close
|1765
|0.78
|1.29114
|0.00000
|0.00000
|87.20
|78690.96
|3533
|2009.04.21 01:55
|close
|1773
|0.78
|1.29104
|0.00000
|0.00000
|87.98
|78778.94
|3534
|2009.04.21 01:55
|close
|1769
|0.78
|1.29104
|0.00000
|0.00000
|86.42
|78865.37
|3535
|2009.04.21 01:55
|close
|1762
|0.78
|1.29104
|0.00000
|0.00000
|87.98
|78953.35
|3536
|2009.04.21 01:55
|close
|1770
|0.78
|1.29089
|0.00000
|0.00000
|87.98
|79041.34
|3537
|2009.04.21 01:55
|close
|1758
|0.78
|1.29089
|0.00000
|0.00000
|89.54
|79130.88
|3538
|2009.04.21 01:57
|close
|1771
|0.78
|1.29057
|0.00000
|0.00000
|85.64
|79216.52
|3539
|2009.04.21 01:57
|close
|1757
|0.78
|1.29046
|0.00000
|0.00000
|86.42
|79302.95
|3540
|2009.04.21 01:58
|close
|1772
|0.78
|1.29020
|0.00000
|0.00000
|86.42
|79389.37
|3541
|2009.04.21 02:16
|close
|1755
|0.78
|1.28987
|0.00000
|0.00000
|88.76
|79478.14
|3542
|2009.04.21 02:18
|close
|1750
|0.78
|1.28985
|0.00000
|0.00000
|85.64
|79563.78
|3543
|2009.04.22 09:12
|close
|1756
|0.78
|1.28962
|0.00000
|0.00000
|87.83
|79651.61
|3544
|2009.04.22 09:14
|close
|1749
|0.78
|1.28893
|0.00000
|0.00000
|87.83
|79739.44
|3545
|2009.04.22 09:14
|close
|1745
|0.77
|1.28893
|0.00000
|0.00000
|89.01
|79828.45
|3546
|2009.04.22 09:14
|close
|1744
|0.77
|1.28870
|0.00000
|0.00000
|83.62
|79912.07
|3547
|2009.04.30 12:02
|buy
|1774
|0.80
|1.32962
|0.00000
|0.00000
|3548
|2009.04.30 12:07
|close
|1774
|0.80
|1.33074
|0.00000
|0.00000
|89.60
|80001.67
|3549
|2009.04.30 12:16
|buy
|1775
|0.80
|1.33190
|0.00000
|0.00000
|3550
|2009.04.30 12:30
|buy
|1776
|0.80
|1.33144
|0.00000
|0.00000
|3551
|2009.04.30 12:46
|buy
|1777
|0.80
|1.33146
|0.00000
|0.00000
|3552
|2009.04.30 13:01
|buy
|1778
|0.80
|1.32822
|0.00000
|0.00000
|3553
|2009.04.30 13:16
|buy
|1779
|0.80
|1.32653
|0.00000
|0.00000
|3554
|2009.04.30 13:26
|close
|1779
|0.80
|1.32767
|0.00000
|0.00000
|91.20
|80092.87
|3555
|2009.04.30 13:30
|buy
|1780
|0.80
|1.32812
|0.00000
|0.00000
|3556
|2009.04.30 13:34
|close
|1780
|0.80
|1.32927
|0.00000
|0.00000
|92.00
|80184.87
|3557
|2009.04.30 13:34
|close
|1778
|0.80
|1.32936
|0.00000
|0.00000
|91.20
|80276.07
|3558
|2009.04.30 13:52
|buy
|1781
|0.80
|1.32797
|0.00000
|0.00000
|3559
|2009.04.30 14:00
|buy
|1782
|0.80
|1.32878
|0.00000
|0.00000
|3560
|2009.04.30 14:01
|close
|1781
|0.80
|1.32909
|0.00000
|0.00000
|89.60
|80365.67
|3561
|2009.04.30 14:22
|buy
|1783
|0.80
|1.32810
|0.00000
|0.00000
|3562
|2009.04.30 14:42
|buy
|1784
|0.80
|1.32582
|0.00000
|0.00000
|3563
|2009.04.30 14:51
|buy
|1785
|0.80
|1.32390
|0.00000
|0.00000
|3564
|2009.04.30 15:01
|buy
|1786
|0.80
|1.32343
|0.00000
|0.00000
|3565
|2009.04.30 15:23
|buy
|1787
|0.80
|1.32167
|0.00000
|0.00000
|3566
|2009.04.30 15:30
|buy
|1788
|0.80
|1.32289
|0.00000
|0.00000
|3567
|2009.04.30 15:45
|buy
|1789
|0.80
|1.32279
|0.00000
|0.00000
|3568
|2009.04.30 15:57
|close
|1787
|0.80
|1.32279
|0.00000
|0.00000
|89.60
|80455.27
|3569
|2009.04.30 16:08
|close
|1789
|0.80
|1.32392
|0.00000
|0.00000
|90.40
|80545.67
|3570
|2009.04.30 16:08
|close
|1788
|0.80
|1.32400
|0.00000
|0.00000
|88.80
|80634.47
|3571
|2009.04.30 16:09
|close
|1786
|0.80
|1.32455
|0.00000
|0.00000
|89.60
|80724.07
|3572
|2009.04.30 16:59
|close
|1785
|0.80
|1.32506
|0.00000
|0.00000
|92.80
|80816.87
|3573
|2009.04.30 17:16
|close
|1784
|0.80
|1.32696
|0.00000
|0.00000
|91.20
|80908.07
|3574
|2009.05.01 08:34
|close
|1783
|0.80
|1.32921
|0.00000
|0.00000
|88.24
|80996.31
|3575
|2009.05.01 08:42
|close
|1782
|0.80
|1.32992
|0.00000
|0.00000
|90.64
|81086.95
|3576
|2009.05.01 12:53
|close
|1776
|0.80
|1.33255
|0.00000
|0.00000
|88.24
|81175.19
|3577
|2009.05.01 12:54
|close
|1777
|0.80
|1.33257
|0.00000
|0.00000
|88.24
|81263.43
|3578
|2009.05.04 03:28
|close
|1775
|0.80
|1.33302
|0.00000
|0.00000
|88.48
|81351.91
|3579
|2009.05.05 04:01
|buy
|1790
|0.81
|1.33902
|0.00000
|0.00000
|3580
|2009.05.05 04:18
|buy
|1791
|0.81
|1.33997
|0.00000
|0.00000
|3581
|2009.05.05 04:19
|close
|1790
|0.81
|1.34014
|0.00000
|0.00000
|90.72
|81442.63
|3582
|2009.05.05 04:30
|buy
|1792
|0.81
|1.34008
|0.00000
|0.00000
|3583
|2009.05.05 04:47
|buy
|1793
|0.81
|1.34072
|0.00000
|0.00000
|3584
|2009.05.05 05:05
|buy
|1794
|0.81
|1.34005
|0.00000
|0.00000
|3585
|2009.05.05 05:34
|buy
|1795
|0.81
|1.33772
|0.00000
|0.00000
|3586
|2009.05.05 05:51
|buy
|1796
|0.81
|1.33744
|0.00000
|0.00000
|3587
|2009.05.05 06:05
|buy
|1797
|0.81
|1.33690
|0.00000
|0.00000
|3588
|2009.05.05 06:15
|buy
|1798
|0.81
|1.33715
|0.00000
|0.00000
|3589
|2009.05.05 06:30
|buy
|1799
|0.81
|1.33774
|0.00000
|0.00000
|3590
|2009.05.05 06:31
|close
|1797
|0.81
|1.33805
|0.00000
|0.00000
|93.15
|81535.78
|3591
|2009.05.05 06:31
|close
|1798
|0.81
|1.33830
|0.00000
|0.00000
|93.15
|81628.93
|3592
|2009.05.05 06:31
|close
|1796
|0.81
|1.33856
|0.00000
|0.00000
|90.72
|81719.65
|3593
|2009.05.05 06:31
|close
|1799
|0.81
|1.33885
|0.00000
|0.00000
|89.91
|81809.56
|3594
|2009.05.05 06:31
|close
|1795
|0.81
|1.33885
|0.00000
|0.00000
|91.53
|81901.09
|3595
|2009.05.05 06:45
|buy
|1800
|0.82
|1.33859
|0.00000
|0.00000
|3596
|2009.05.05 07:05
|buy
|1801
|0.82
|1.33702
|0.00000
|0.00000
|3597
|2009.05.05 07:24
|buy
|1802
|0.82
|1.33679
|0.00000
|0.00000
|3598
|2009.05.05 07:33
|buy
|1803
|0.82
|1.33764
|0.00000
|0.00000
|3599
|2009.05.05 07:33
|close
|1802
|0.82
|1.33790
|0.00000
|0.00000
|91.02
|81992.11
|3600
|2009.05.05 07:33
|close
|1801
|0.82
|1.33813
|0.00000
|0.00000
|91.02
|82083.13
|3601
|2009.05.05 07:52
|buy
|1804
|0.82
|1.33763
|0.00000
|0.00000
|3602
|2009.05.05 11:29
|close
|1804
|0.82
|1.33874
|0.00000
|0.00000
|91.02
|82174.15
|3603
|2009.05.05 11:29
|close
|1803
|0.82
|1.33876
|0.00000
|0.00000
|91.84
|82265.99
|3604
|2009.05.05 12:29
|close
|1800
|0.82
|1.33972
|0.00000
|0.00000
|92.66
|82358.65
|3605
|2009.05.05 14:41
|close
|1791
|0.81
|1.34111
|0.00000
|0.00000
|92.34
|82450.99
|3606
|2009.05.05 14:41
|close
|1794
|0.81
|1.34118
|0.00000
|0.00000
|91.53
|82542.52
|3607
|2009.05.05 14:41
|close
|1792
|0.81
|1.34121
|0.00000
|0.00000
|91.53
|82634.05
|3608
|2009.05.05 14:45
|close
|1793
|0.81
|1.34183
|0.00000
|0.00000
|89.91
|82723.96
|3609
|2009.05.08 16:15
|buy
|1805
|0.83
|1.34816
|0.00000
|0.00000
|3610
|2009.05.08 16:31
|buy
|1806
|0.83
|1.34653
|0.00000
|0.00000
|3611
|2009.05.08 16:33
|close
|1806
|0.83
|1.34764
|0.00000
|0.00000
|92.13
|82816.09
|3612
|2009.05.08 16:54
|buy
|1807
|0.83
|1.34713
|0.00000
|0.00000
|3613
|2009.05.08 16:59
|close
|1807
|0.83
|1.34824
|0.00000
|0.00000
|92.13
|82908.22
|3614
|2009.05.08 17:00
|buy
|1808
|0.83
|1.34850
|0.00000
|0.00000
|3615
|2009.05.08 17:01
|close
|1805
|0.83
|1.34927
|0.00000
|0.00000
|92.13
|83000.35
|3616
|2009.05.08 17:02
|close
|1808
|0.83
|1.34962
|0.00000
|0.00000
|92.96
|83093.31
|3617
|2009.05.08 17:17
|buy
|1809
|0.83
|1.35030
|0.00000
|0.00000
|3618
|2009.05.08 17:30
|buy
|1810
|0.83
|1.34975
|0.00000
|0.00000
|3619
|2009.05.08 17:35
|close
|1810
|0.83
|1.35087
|0.00000
|0.00000
|92.96
|83186.27
|3620
|2009.05.08 17:45
|buy
|1811
|0.83
|1.35002
|0.00000
|0.00000
|3621
|2009.05.08 18:06
|buy
|1812
|0.83
|1.34952
|0.00000
|0.00000
|3622
|2009.05.08 18:09
|close
|1812
|0.83
|1.35064
|0.00000
|0.00000
|92.96
|83279.23
|3623
|2009.05.08 18:10
|close
|1811
|0.83
|1.35114
|0.00000
|0.00000
|92.96
|83372.19
|3624
|2009.05.08 18:10
|close
|1809
|0.83
|1.35143
|0.00000
|0.00000
|93.79
|83465.98
|3625
|2009.05.08 20:01
|buy
|1813
|0.83
|1.35967
|0.00000
|0.00000
|3626
|2009.05.08 20:23
|buy
|1814
|0.83
|1.35835
|0.00000
|0.00000
|3627
|2009.05.08 20:36
|buy
|1815
|0.83
|1.35856
|0.00000
|0.00000
|3628
|2009.05.08 20:36
|close
|1814
|0.83
|1.35951
|0.00000
|0.00000
|96.28
|83562.26
|3629
|2009.05.08 20:36
|close
|1815
|0.83
|1.35967
|0.00000
|0.00000
|92.13
|83654.39
|3630
|2009.05.08 20:38
|close
|1813
|0.83
|1.36079
|0.00000
|0.00000
|92.96
|83747.35
|3631
|2009.05.12 12:05
|buy
|1816
|0.84
|1.36594
|0.00000
|0.00000
|3632
|2009.05.12 12:29
|buy
|1817
|0.84
|1.36366
|0.00000
|0.00000
|3633
|2009.05.12 12:33
|buy
|1818
|0.84
|1.36395
|0.00000
|0.00000
|3634
|2009.05.12 12:45
|buy
|1819
|0.84
|1.36428
|0.00000
|0.00000
|3635
|2009.05.12 13:07
|buy
|1820
|0.84
|1.36354
|0.00000
|0.00000
|3636
|2009.05.12 13:15
|buy
|1821
|0.84
|1.36448
|0.00000
|0.00000
|3637
|2009.05.12 13:16
|close
|1820
|0.84
|1.36466
|0.00000
|0.00000
|94.08
|83841.43
|3638
|2009.05.12 13:16
|close
|1817
|0.84
|1.36477
|0.00000
|0.00000
|93.24
|83934.67
|3639
|2009.05.12 13:19
|close
|1818
|0.84
|1.36507
|0.00000
|0.00000
|94.08
|84028.75
|3640
|2009.05.12 13:21
|close
|1819
|0.84
|1.36539
|0.00000
|0.00000
|93.24
|84121.99
|3641
|2009.05.12 13:23
|close
|1821
|0.84
|1.36559
|0.00000
|0.00000
|93.24
|84215.23
|3642
|2009.05.12 13:32
|buy
|1822
|0.84
|1.36646
|0.00000
|0.00000
|3643
|2009.05.12 13:46
|buy
|1823
|0.84
|1.36676
|0.00000
|0.00000
|3644
|2009.05.12 13:47
|close
|1816
|0.84
|1.36707
|0.00000
|0.00000
|94.92
|84310.15
|3645
|2009.05.12 13:48
|close
|1822
|0.84
|1.36757
|0.00000
|0.00000
|93.24
|84403.39
|3646
|2009.05.12 13:49
|close
|1823
|0.84
|1.36787
|0.00000
|0.00000
|93.24
|84496.63
|3647
|2009.05.12 14:00
|buy
|1824
|0.84
|1.36931
|0.00000
|0.00000
|3648
|2009.05.12 14:16
|buy
|1825
|0.84
|1.36867
|0.00000
|0.00000
|3649
|2009.05.12 14:30
|buy
|1826
|0.84
|1.36825
|0.00000
|0.00000
|3650
|2009.05.12 14:32
|close
|1826
|0.84
|1.36939
|0.00000
|0.00000
|95.76
|84592.39
|3651
|2009.05.12 14:33
|close
|1825
|0.84
|1.36982
|0.00000
|0.00000
|96.60
|84688.99
|3652
|2009.05.12 14:33
|close
|1824
|0.84
|1.37045
|0.00000
|0.00000
|95.76
|84784.75
|3653
|2009.05.12 14:50
|buy
|1827
|0.85
|1.36759
|0.00000
|0.00000
|3654
|2009.05.12 15:00
|buy
|1828
|0.85
|1.36601
|0.00000
|0.00000
|3655
|2009.05.12 15:24
|buy
|1829
|0.85
|1.36535
|0.00000
|0.00000
|3656
|2009.05.12 15:25
|close
|1829
|0.85
|1.36646
|0.00000
|0.00000
|94.35
|84879.10
|3657
|2009.05.12 15:30
|buy
|1830
|0.85
|1.36709
|0.00000
|0.00000
|3658
|2009.05.12 15:31
|close
|1828
|0.85
|1.36712
|0.00000
|0.00000
|94.35
|84973.45
|3659
|2009.05.12 15:46
|buy
|1831
|0.85
|1.36540
|0.00000
|0.00000
|3660
|2009.05.12 16:00
|buy
|1832
|0.85
|1.36534
|0.00000
|0.00000
|3661
|2009.05.12 16:19
|buy
|1833
|0.85
|1.36295
|0.00000
|0.00000
|3662
|2009.05.12 16:22
|close
|1833
|0.85
|1.36406
|0.00000
|0.00000
|94.35
|85067.80
|3663
|2009.05.12 16:30
|buy
|1834
|0.85
|1.36442
|0.00000
|0.00000
|3664
|2009.05.12 16:45
|buy
|1835
|0.85
|1.36398
|0.00000
|0.00000
|3665
|2009.05.12 17:00
|buy
|1836
|0.85
|1.36464
|0.00000
|0.00000
|3666
|2009.05.12 17:00
|close
|1835
|0.85
|1.36509
|0.00000
|0.00000
|94.35
|85162.15
|3667
|2009.05.12 17:00
|close
|1834
|0.85
|1.36553
|0.00000
|0.00000
|94.35
|85256.50
|3668
|2009.05.12 17:00
|close
|1836
|0.85
|1.36578
|0.00000
|0.00000
|96.90
|85353.40
|3669
|2009.05.12 17:00
|close
|1832
|0.85
|1.36647
|0.00000
|0.00000
|96.05
|85449.45
|3670
|2009.05.12 17:00
|close
|1831
|0.85
|1.36651
|0.00000
|0.00000
|94.35
|85543.80
|3671
|2009.05.12 17:28
|buy
|1837
|0.86
|1.36375
|0.00000
|0.00000
|3672
|2009.05.12 17:30
|buy
|1838
|0.86
|1.36405
|0.00000
|0.00000
|3673
|2009.05.12 17:56
|buy
|1839
|0.86
|1.36348
|0.00000
|0.00000
|3674
|2009.05.12 18:00
|buy
|1840
|0.86
|1.36379
|0.00000
|0.00000
|3675
|2009.05.12 18:19
|buy
|1841
|0.86
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|3676
|2009.05.12 18:39
|buy
|1842
|0.86
|1.35981
|0.00000
|0.00000
|3677
|2009.05.12 18:47
|buy
|1843
|0.86
|1.36085
|0.00000
|0.00000
|3678
|2009.05.12 19:00
|buy
|1844
|0.86
|1.36058
|0.00000
|0.00000
|3679
|2009.05.12 19:02
|close
|1842
|0.86
|1.36092
|0.00000
|0.00000
|95.46
|85639.26
|3680
|2009.05.12 19:12
|close
|1844
|0.86
|1.36171
|0.00000
|0.00000
|97.18
|85736.44
|3681
|2009.05.12 19:21
|buy
|1845
|0.86
|1.36176
|0.00000
|0.00000
|3682
|2009.05.12 19:35
|buy
|1846
|0.86
|1.36165
|0.00000
|0.00000
|3683
|2009.05.12 19:35
|close
|1843
|0.86
|1.36196
|0.00000
|0.00000
|95.46
|85831.90
|3684
|2009.05.12 19:37
|close
|1841
|0.86
|1.36234
|0.00000
|0.00000
|98.04
|85929.94
|3685
|2009.05.12 19:49
|buy
|1847
|0.86
|1.36248
|0.00000
|0.00000
|3686
|2009.05.12 19:49
|close
|1846
|0.86
|1.36276
|0.00000
|0.00000
|95.46
|86025.40
|3687
|2009.05.12 19:51
|close
|1845
|0.86
|1.36288
|0.00000
|0.00000
|96.32
|86121.72
|3688
|2009.05.12 20:39
|close
|1847
|0.86
|1.36359
|0.00000
|0.00000
|95.46
|86217.18
|3689
|2009.05.12 21:03
|close
|1839
|0.86
|1.36459
|0.00000
|0.00000
|95.46
|86312.64
|3690
|2009.05.12 22:54
|close
|1837
|0.86
|1.36486
|0.00000
|0.00000
|95.46
|86408.10
|3691
|2009.05.12 22:54
|close
|1840
|0.86
|1.36490
|0.00000
|0.00000
|95.46
|86503.56
|3692
|2009.05.12 23:00
|close
|1838
|0.86
|1.36518
|0.00000
|0.00000
|97.18
|86600.74
|3693
|2009.05.13 01:32
|close
|1830
|0.85
|1.36822
|0.00000
|0.00000
|95.45
|86696.19
|3694
|2009.05.13 01:33
|close
|1827
|0.85
|1.36870
|0.00000
|0.00000
|93.75
|86789.95
|3695
|2009.05.13 04:00
|buy
|1848
|0.87
|1.36813
|0.00000
|0.00000
|3696
|2009.05.13 04:08
|close
|1848
|0.87
|1.36924
|0.00000
|0.00000
|96.57
|86886.52
|3697
|2009.05.13 04:24
|buy
|1849
|0.87
|1.36876
|0.00000
|0.00000
|3698
|2009.05.13 04:33
|buy
|1850
|0.87
|1.36950
|0.00000
|0.00000
|3699
|2009.05.13 04:36
|close
|1849
|0.87
|1.36987
|0.00000
|0.00000
|96.57
|86983.09
|3700
|2009.05.13 04:53
|buy
|1851
|0.87
|1.36901
|0.00000
|0.00000
|3701
|2009.05.13 05:00
|buy
|1852
|0.87
|1.36942
|0.00000
|0.00000
|3702
|2009.05.13 05:17
|buy
|1853
|0.87
|1.36933
|0.00000
|0.00000
|3703
|2009.05.13 05:31
|buy
|1854
|0.87
|1.36991
|0.00000
|0.00000
|3704
|2009.05.13 05:51
|buy
|1855
|0.87
|1.36938
|0.00000
|0.00000
|3705
|2009.05.13 06:01
|buy
|1856
|0.87
|1.36914
|0.00000
|0.00000
|3706
|2009.05.13 06:26
|buy
|1857
|0.87
|1.36707
|0.00000
|0.00000
|3707
|2009.05.13 06:30
|buy
|1858
|0.87
|1.36764
|0.00000
|0.00000
|3708
|2009.05.13 06:45
|buy
|1859
|0.87
|1.36776
|0.00000
|0.00000
|3709
|2009.05.13 07:02
|buy
|1860
|0.87
|1.36761
|0.00000
|0.00000
|3710
|2009.05.13 07:15
|buy
|1861
|0.87
|1.36768
|0.00000
|0.00000
|3711
|2009.05.13 07:19
|close
|1857
|0.87
|1.36818
|0.00000
|0.00000
|96.57
|87079.66
|3712
|2009.05.13 07:21
|close
|1860
|0.87
|1.36873
|0.00000
|0.00000
|97.44
|87177.10
|3713
|2009.05.13 07:21
|close
|1858
|0.87
|1.36877
|0.00000
|0.00000
|98.31
|87275.41
|3714
|2009.05.13 07:21
|close
|1861
|0.87
|1.36881
|0.00000
|0.00000
|98.31
|87373.72
|3715
|2009.05.13 07:21
|close
|1859
|0.87
|1.36890
|0.00000
|0.00000
|99.18
|87472.90
|3716
|2009.05.13 07:35
|buy
|1862
|0.87
|1.36896
|0.00000
|0.00000
|3717
|2009.05.13 07:50
|close
|1862
|0.87
|1.37011
|0.00000
|0.00000
|100.05
|87572.95
|3718
|2009.05.13 07:50
|close
|1851
|0.87
|1.37016
|0.00000
|0.00000
|100.05
|87673.00
|3719
|2009.05.13 07:50
|close
|1856
|0.87
|1.37029
|0.00000
|0.00000
|100.05
|87773.05
|3720
|2009.05.13 07:50
|close
|1853
|0.87
|1.37045
|0.00000
|0.00000
|97.44
|87870.49
|3721
|2009.05.13 07:50
|close
|1855
|0.87
|1.37051
|0.00000
|0.00000
|98.31
|87968.80
|3722
|2009.05.13 07:50
|close
|1852
|0.87
|1.37056
|0.00000
|0.00000
|99.18
|88067.98
|3723
|2009.05.13 07:51
|buy
|1863
|0.88
|1.37055
|0.00000
|0.00000
|3724
|2009.05.13 07:51
|close
|1850
|0.87
|1.37064
|0.00000
|0.00000
|99.18
|88167.16
|3725
|2009.05.13 07:54
|close
|1854
|0.87
|1.37102
|0.00000
|0.00000
|96.57
|88263.73
|3726
|2009.05.20 15:34
|close
|1863
|0.88
|1.37166
|0.00000
|0.00000
|93.37
|88357.10
|3727
|2009.05.21 00:02
|buy
|1864
|0.88
|1.37664
|0.00000
|0.00000
|3728
|2009.05.21 00:20
|buy
|1865
|0.88
|1.37685
|0.00000
|0.00000
|3729
|2009.05.21 00:36
|buy
|1866
|0.88
|1.37681
|0.00000
|0.00000
|3730
|2009.05.21 00:46
|buy
|1867
|0.88
|1.37643
|0.00000
|0.00000
|3731
|2009.05.21 01:01
|buy
|1868
|0.88
|1.37745
|0.00000
|0.00000
|3732
|2009.05.21 01:07
|close
|1867
|0.88
|1.37755
|0.00000
|0.00000
|98.56
|88455.66
|3733
|2009.05.21 01:17
|close
|1864
|0.88
|1.37777
|0.00000
|0.00000
|99.44
|88555.10
|3734
|2009.05.21 01:18
|buy
|1869
|0.89
|1.37787
|0.00000
|0.00000
|3735
|2009.05.21 01:20
|close
|1866
|0.88
|1.37793
|0.00000
|0.00000
|98.56
|88653.66
|3736
|2009.05.21 01:20
|close
|1865
|0.88
|1.37797
|0.00000
|0.00000
|98.56
|88752.22
|3737
|2009.05.21 01:24
|close
|1868
|0.88
|1.37862
|0.00000
|0.00000
|102.96
|88855.18
|3738
|2009.05.21 01:30
|buy
|1870
|0.89
|1.37860
|0.00000
|0.00000
|3739
|2009.05.21 01:48
|buy
|1871
|0.89
|1.37806
|0.00000
|0.00000
|3740
|2009.05.21 01:53
|close
|1869
|0.89
|1.37903
|0.00000
|0.00000
|103.24
|88958.42
|3741
|2009.05.21 02:03
|buy
|1872
|0.89
|1.37863
|0.00000
|0.00000
|3742
|2009.05.21 02:18
|buy
|1873
|0.89
|1.37709
|0.00000
|0.00000
|3743
|2009.05.21 02:32
|buy
|1874
|0.89
|1.37699
|0.00000
|0.00000
|3744
|2009.05.21 02:48
|buy
|1875
|0.89
|1.37703
|0.00000
|0.00000
|3745
|2009.05.21 03:00
|buy
|1876
|0.89
|1.37700
|0.00000
|0.00000
|3746
|2009.05.21 03:11
|close
|1876
|0.89
|1.37811
|0.00000
|0.00000
|98.79
|89057.21
|3747
|2009.05.21 03:11
|close
|1874
|0.89
|1.37811
|0.00000
|0.00000
|99.68
|89156.89
|3748
|2009.05.21 03:11
|close
|1875
|0.89
|1.37818
|0.00000
|0.00000
|102.35
|89259.24
|3749
|2009.05.21 03:11
|close
|1873
|0.89
|1.37823
|0.00000
|0.00000
|101.46
|89360.70
|3750
|2009.05.21 03:25
|buy
|1877
|0.89
|1.37804
|0.00000
|0.00000
|3751
|2009.05.21 03:38
|buy
|1878
|0.89
|1.37754
|0.00000
|0.00000
|3752
|2009.05.21 03:53
|buy
|1879
|0.89
|1.37788
|0.00000
|0.00000
|3753
|2009.05.21 04:05
|close
|1878
|0.89
|1.37868
|0.00000
|0.00000
|101.46
|89462.16
|3754
|2009.05.21 04:16
|close
|1879
|0.89
|1.37910
|0.00000
|0.00000
|108.58
|89570.74
|3755
|2009.05.21 04:16
|close
|1877
|0.89
|1.37923
|0.00000
|0.00000
|105.91
|89676.65
|3756
|2009.05.21 04:16
|close
|1871
|0.89
|1.37923
|0.00000
|0.00000
|104.13
|89780.78
|3757
|2009.05.21 04:18
|close
|1872
|0.89
|1.37976
|0.00000
|0.00000
|100.57
|89881.35
|3758
|2009.05.21 04:18
|close
|1870
|0.89
|1.37976
|0.00000
|0.00000
|103.24
|89984.59
|3759
|2009.05.21 12:12
|buy
|1880
|0.90
|1.37928
|0.00000
|0.00000
|3760
|2009.05.21 12:15
|buy
|1881
|0.90
|1.38000
|0.00000
|0.00000
|3761
|2009.05.21 12:15
|close
|1880
|0.90
|1.38042
|0.00000
|0.00000
|102.60
|90087.19
|3762
|2009.05.21 12:36
|buy
|1882
|0.90
|1.37918
|0.00000
|0.00000
|3763
|2009.05.21 12:46
|buy
|1883
|0.90
|1.37852
|0.00000
|0.00000
|3764
|2009.05.21 13:01
|buy
|1884
|0.90
|1.37916
|0.00000
|0.00000
|3765
|2009.05.21 13:15
|buy
|1885
|0.90
|1.37871
|0.00000
|0.00000
|3766
|2009.05.21 13:32
|buy
|1886
|0.90
|1.37758
|0.00000
|0.00000
|3767
|2009.05.21 13:54
|buy
|1887
|0.90
|1.37631
|0.00000
|0.00000
|3768
|2009.05.21 14:05
|buy
|1888
|0.90
|1.37582
|0.00000
|0.00000
|3769
|2009.05.21 14:14
|close
|1888
|0.90
|1.37693
|0.00000
|0.00000
|99.90
|90187.09
|3770
|2009.05.21 14:15
|buy
|1889
|0.90
|1.37710
|0.00000
|0.00000
|3771
|2009.05.21 14:16
|close
|1887
|0.90
|1.37744
|0.00000
|0.00000
|101.70
|90288.79
|3772
|2009.05.21 14:30
|buy
|1890
|0.90
|1.37717
|0.00000
|0.00000
|3773
|2009.05.21 14:57
|buy
|1891
|0.90
|1.37545
|0.00000
|0.00000
|3774
|2009.05.21 15:04
|buy
|1892
|0.90
|1.37425
|0.00000
|0.00000
|3775
|2009.05.21 15:23
|buy
|1893
|0.90
|1.37468
|0.00000
|0.00000
|3776
|2009.05.21 15:27
|close
|1892
|0.90
|1.37537
|0.00000
|0.00000
|100.80
|90389.59
|3777
|2009.05.21 15:27
|close
|1893
|0.90
|1.37579
|0.00000
|0.00000
|99.90
|90489.49
|3778
|2009.05.21 15:36
|buy
|1894
|0.90
|1.37535
|0.00000
|0.00000
|3779
|2009.05.21 15:45
|buy
|1895
|0.90
|1.37620
|0.00000
|0.00000
|3780
|2009.05.21 15:48
|close
|1894
|0.90
|1.37647
|0.00000
|0.00000
|100.80
|90590.29
|3781
|2009.05.21 15:49
|close
|1891
|0.90
|1.37656
|0.00000
|0.00000
|99.90
|90690.19
|3782
|2009.05.21 15:50
|close
|1895
|0.90
|1.37731
|0.00000
|0.00000
|99.90
|90790.09
|3783
|2009.05.21 16:15
|close
|1889
|0.90
|1.37823
|0.00000
|0.00000
|101.70
|90891.79
|3784
|2009.05.21 16:15
|close
|1890
|0.90
|1.37829
|0.00000
|0.00000
|100.80
|90992.59
|3785
|2009.05.21 16:48
|close
|1886
|0.90
|1.37869
|0.00000
|0.00000
|99.90
|91092.49
|3786
|2009.05.21 17:50
|close
|1883
|0.90
|1.37965
|0.00000
|0.00000
|101.70
|91194.19
|3787
|2009.05.21 17:51
|close
|1885
|0.90
|1.37982
|0.00000
|0.00000
|99.90
|91294.09
|3788
|2009.05.21 17:57
|close
|1884
|0.90
|1.38029
|0.00000
|0.00000
|101.70
|91395.79
|3789
|2009.05.21 17:57
|close
|1882
|0.90
|1.38029
|0.00000
|0.00000
|99.90
|91495.69
|3790
|2009.05.21 18:01
|close
|1881
|0.90
|1.38112
|0.00000
|0.00000
|100.80
|91596.49
|3791
|2009.05.21 23:00
|buy
|1896
|0.92
|1.38914
|0.00000
|0.00000
|3792
|2009.05.21 23:15
|buy
|1897
|0.92
|1.39015
|0.00000
|0.00000
|3793
|2009.05.21 23:16
|close
|1896
|0.92
|1.39029
|0.00000
|0.00000
|105.80
|91702.29
|3794
|2009.05.21 23:38
|buy
|1898
|0.92
|1.38950
|0.00000
|0.00000
|3795
|2009.05.21 23:45
|buy
|1899
|0.92
|1.38941
|0.00000
|0.00000
|3796
|2009.05.22 00:06
|buy
|1900
|0.92
|1.39036
|0.00000
|0.00000
|3797
|2009.05.22 00:24
|buy
|1901
|0.92
|1.39046
|0.00000
|0.00000
|3798
|2009.05.22 00:26
|close
|1899
|0.92
|1.39052
|0.00000
|0.00000
|101.48
|91803.76
|3799
|2009.05.22 00:26
|close
|1898
|0.92
|1.39061
|0.00000
|0.00000
|101.48
|91905.24
|3800
|2009.05.22 00:30
|buy
|1902
|0.92
|1.39048
|0.00000
|0.00000
|3801
|2009.05.22 00:46
|buy
|1903
|0.92
|1.39115
|0.00000
|0.00000
|3802
|2009.05.22 00:46
|close
|1897
|0.92
|1.39126
|0.00000
|0.00000
|101.48
|92006.72
|3803
|2009.05.22 01:02
|buy
|1904
|0.92
|1.39027
|0.00000
|0.00000
|3804
|2009.05.22 01:16
|buy
|1905
|0.92
|1.39095
|0.00000
|0.00000
|3805
|2009.05.22 01:17
|close
|1904
|0.92
|1.39139
|0.00000
|0.00000
|103.04
|92109.76
|3806
|2009.05.22 01:17
|close
|1900
|0.92
|1.39147
|0.00000
|0.00000
|102.12
|92211.88
|3807
|2009.05.22 01:17
|close
|1902
|0.92
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|103.04
|92314.92
|3808
|2009.05.22 01:17
|close
|1901
|0.92
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|104.88
|92419.80
|3809
|2009.05.22 01:38
|buy
|1906
|0.92
|1.39170
|0.00000
|0.00000
|3810
|2009.05.22 01:43
|close
|1905
|0.92
|1.39206
|0.00000
|0.00000
|102.12
|92521.92
|3811
|2009.05.22 01:48
|buy
|1907
|0.93
|1.39216
|0.00000
|0.00000
|3812
|2009.05.22 01:49
|close
|1903
|0.92
|1.39229
|0.00000
|0.00000
|104.88
|92626.80
|3813
|2009.05.22 01:49
|close
|1906
|0.92
|1.39281
|0.00000
|0.00000
|102.12
|92728.92
|3814
|2009.05.22 01:53
|close
|1907
|0.93
|1.39329
|0.00000
|0.00000
|105.09
|92834.01
|3815
|2009.05.22 02:00
|buy
|1908
|0.93
|1.39413
|0.00000
|0.00000
|3816
|2009.05.22 02:19
|buy
|1909
|0.93
|1.39278
|0.00000
|0.00000
|3817
|2009.05.22 02:37
|close
|1909
|0.93
|1.39408
|0.00000
|0.00000
|120.90
|92954.91
|3818
|2009.05.22 02:38
|buy
|1910
|0.93
|1.39419
|0.00000
|0.00000
|3819
|2009.05.22 02:53
|buy
|1911
|0.93
|1.39459
|0.00000
|0.00000
|3820
|2009.05.22 02:59
|close
|1908
|0.93
|1.39525
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93059.07
|3821
|2009.05.22 02:59
|close
|1910
|0.93
|1.39533
|0.00000
|0.00000
|106.02
|93165.09
|3822
|2009.05.22 03:00
|buy
|1912
|0.93
|1.39552
|0.00000
|0.00000
|3823
|2009.05.22 03:17
|buy
|1913
|0.93
|1.39376
|0.00000
|0.00000
|3824
|2009.05.22 03:40
|buy
|1914
|0.93
|1.39395
|0.00000
|0.00000
|3825
|2009.05.22 03:46
|buy
|1915
|0.93
|1.39408
|0.00000
|0.00000
|3826
|2009.05.22 04:06
|buy
|1916
|0.93
|1.39331
|0.00000
|0.00000
|3827
|2009.05.22 04:17
|buy
|1917
|0.93
|1.39346
|0.00000
|0.00000
|3828
|2009.05.22 04:30
|buy
|1918
|0.93
|1.39317
|0.00000
|0.00000
|3829
|2009.05.22 04:45
|buy
|1919
|0.93
|1.39413
|0.00000
|0.00000
|3830
|2009.05.22 05:00
|buy
|1920
|0.93
|1.39424
|0.00000
|0.00000
|3831
|2009.05.22 05:20
|buy
|1921
|0.93
|1.39368
|0.00000
|0.00000
|3832
|2009.05.22 05:42
|buy
|1922
|0.93
|1.39340
|0.00000
|0.00000
|3833
|2009.05.22 05:53
|buy
|1923
|0.93
|1.39294
|0.00000
|0.00000
|3834
|2009.05.22 06:00
|buy
|1924
|0.93
|1.39300
|0.00000
|0.00000
|3835
|2009.05.22 06:15
|buy
|1925
|0.93
|1.39241
|0.00000
|0.00000
|3836
|2009.05.22 06:30
|buy
|1926
|0.93
|1.39212
|0.00000
|0.00000
|3837
|2009.05.22 06:48
|buy
|1927
|0.93
|1.39165
|0.00000
|0.00000
|3838
|2009.05.22 07:00
|buy
|1928
|0.93
|1.39264
|0.00000
|0.00000
|3839
|2009.05.22 07:15
|buy
|1929
|0.93
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|3840
|2009.05.22 07:34
|buy
|1930
|0.93
|1.39149
|0.00000
|0.00000
|3841
|2009.05.22 07:45
|buy
|1931
|0.93
|1.39233
|0.00000
|0.00000
|3842
|2009.05.22 08:08
|close
|1930
|0.93
|1.39260
|0.00000
|0.00000
|103.23
|93268.32
|3843
|2009.05.22 08:28
|close
|1927
|0.93
|1.39277
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93372.48
|3844
|2009.05.22 08:30
|close
|1926
|0.93
|1.39324
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93476.64
|3845
|2009.05.22 08:30
|close
|1929
|0.93
|1.39332
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93580.80
|3846
|2009.05.22 08:30
|close
|1931
|0.93
|1.39345
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93684.96
|3847
|2009.05.22 08:30
|close
|1925
|0.93
|1.39353
|0.00000
|0.00000
|104.16
|93789.12
|3848
|2009.05.22 08:31
|close
|1928
|0.93
|1.39375
|0.00000
|0.00000
|103.23
|93892.35
|3849
|2009.05.22 08:31
|close
|1923
|0.93
|1.39405
|0.00000
|0.00000
|103.23
|93995.58
|3850
|2009.05.22 08:31
|close
|1924
|0.93
|1.39411
|0.00000
|0.00000
|103.23
|94098.81
|3851
|2009.05.22 08:31
|close
|1918
|0.93
|1.39428
|0.00000
|0.00000
|103.23
|94202.04
|3852
|2009.05.22 08:31
|close
|1916
|0.93
|1.39442
|0.00000
|0.00000
|103.23
|94305.27
|3853
|2009.05.22 08:32
|close
|1922
|0.93
|1.39453
|0.00000
|0.00000
|105.09
|94410.36
|3854
|2009.05.22 08:32
|close
|1917
|0.93
|1.39458
|0.00000
|0.00000
|104.16
|94514.52
|3855
|2009.05.22 08:32
|close
|1921
|0.93
|1.39481
|0.00000
|0.00000
|105.09
|94619.61
|3856
|2009.05.22 08:32
|close
|1913
|0.93
|1.39488
|0.00000
|0.00000
|104.16
|94723.77
|3857
|2009.05.22 08:32
|close
|1914
|0.93
|1.39507
|0.00000
|0.00000
|104.16
|94827.93
|3858
|2009.05.22 08:32
|close
|1915
|0.93
|1.39519
|0.00000
|0.00000
|103.23
|94931.16
|3859
|2009.05.22 08:32
|close
|1919
|0.93
|1.39526
|0.00000
|0.00000
|105.09
|95036.25
|3860
|2009.05.22 08:33
|close
|1920
|0.93
|1.39535
|0.00000
|0.00000
|103.23
|95139.48
|3861
|2009.05.22 08:36
|close
|1911
|0.93
|1.39572
|0.00000
|0.00000
|105.09
|95244.57
|3862
|2009.05.22 08:38
|close
|1912
|0.93
|1.39664
|0.00000
|0.00000
|104.16
|95348.73
|3863
|2009.05.22 12:00
|buy
|1932
|0.95
|1.39514
|0.00000
|0.00000
|3864
|2009.05.22 12:06
|close
|1932
|0.95
|1.39625
|0.00000
|0.00000
|105.45
|95454.18
|3865
|2009.05.22 12:17
|buy
|1933
|0.95
|1.39563
|0.00000
|0.00000
|3866
|2009.05.22 12:33
|buy
|1934
|0.95
|1.39618
|0.00000
|0.00000
|3867
|2009.05.22 12:42
|close
|1933
|0.95
|1.39675
|0.00000
|0.00000
|106.40
|95560.58
|3868
|2009.05.22 12:45
|buy
|1935
|0.96
|1.39704
|0.00000
|0.00000
|3869
|2009.05.22 12:46
|close
|1934
|0.95
|1.39729
|0.00000
|0.00000
|105.45
|95666.03
|3870
|2009.05.22 13:09
|buy
|1936
|0.96
|1.39725
|0.00000
|0.00000
|3871
|2009.05.22 13:16
|buy
|1937
|0.96
|1.39713
|0.00000
|0.00000
|3872
|2009.05.22 13:30
|buy
|1938
|0.96
|1.39553
|0.00000
|0.00000
|3873
|2009.05.22 13:45
|buy
|1939
|0.96
|1.39553
|0.00000
|0.00000
|3874
|2009.05.22 13:54
|close
|1939
|0.96
|1.39666
|0.00000
|0.00000
|108.48
|95774.51
|3875
|2009.05.22 13:54
|close
|1938
|0.96
|1.39666
|0.00000
|0.00000
|108.48
|95882.99
|3876
|2009.05.22 13:58
|close
|1935
|0.96
|1.39815
|0.00000
|0.00000
|106.56
|95989.55
|3877
|2009.05.22 14:00
|buy
|1940
|0.96
|1.39828
|0.00000
|0.00000
|3878
|2009.05.22 14:00
|close
|1937
|0.96
|1.39824
|0.00000
|0.00000
|106.56
|96096.11
|3879
|2009.05.22 14:00
|close
|1936
|0.96
|1.39836
|0.00000
|0.00000
|106.56
|96202.67
|3880
|2009.05.22 14:15
|buy
|1941
|0.96
|1.39734
|0.00000
|0.00000
|3881
|2009.05.22 14:19
|close
|1941
|0.96
|1.39846
|0.00000
|0.00000
|107.52
|96310.19
|3882
|2009.05.22 14:24
|close
|1940
|0.96
|1.39939
|0.00000
|0.00000
|106.56
|96416.75
|3883
|2009.05.22 14:32
|buy
|1942
|0.96
|1.39946
|0.00000
|0.00000
|3884
|2009.05.22 14:49
|buy
|1943
|0.96
|1.39967
|0.00000
|0.00000
|3885
|2009.05.22 15:07
|buy
|1944
|0.96
|1.39818
|0.00000
|0.00000
|3886
|2009.05.22 15:11
|close
|1944
|0.96
|1.39930
|0.00000
|0.00000
|107.52
|96524.27
|3887
|2009.05.22 15:13
|close
|1942
|0.96
|1.40059
|0.00000
|0.00000
|108.48
|96632.75
|3888
|2009.05.22 15:13
|close
|1943
|0.96
|1.40079
|0.00000
|0.00000
|107.52
|96740.27
|3889
|2009.05.22 15:15
|buy
|1945
|0.97
|1.40157
|0.00000
|0.00000
|3890
|2009.05.22 15:31
|buy
|1946
|0.97
|1.39849
|0.00000
|0.00000
|3891
|2009.05.22 15:48
|buy
|1947
|0.97
|1.39812
|0.00000
|0.00000
|3892
|2009.05.22 15:56
|close
|1947
|0.97
|1.39925
|0.00000
|0.00000
|109.61
|96849.88
|3893
|2009.05.22 15:56
|close
|1946
|0.97
|1.39960
|0.00000
|0.00000
|107.67
|96957.55
|3894
|2009.05.22 16:00
|buy
|1948
|0.97
|1.39986
|0.00000
|0.00000
|3895
|2009.05.22 16:17
|buy
|1949
|0.97
|1.39988
|0.00000
|0.00000
|3896
|2009.05.22 16:21
|close
|1948
|0.97
|1.40098
|0.00000
|0.00000
|108.64
|97066.19
|3897
|2009.05.22 16:21
|close
|1949
|0.97
|1.40100
|0.00000
|0.00000
|108.64
|97174.83
|3898
|2009.05.22 16:30
|buy
|1950
|0.97
|1.39979
|0.00000
|0.00000
|3899
|2009.05.22 16:45
|buy
|1951
|0.97
|1.39875
|0.00000
|0.00000
|3900
|2009.05.22 17:01
|buy
|1952
|0.97
|1.39932
|0.00000
|0.00000
|3901
|2009.05.22 17:08
|close
|1951
|0.97
|1.39986
|0.00000
|0.00000
|107.67
|97282.50
|3902
|2009.05.22 17:09
|close
|1952
|0.97
|1.40044
|0.00000
|0.00000
|108.64
|97391.14
|3903
|2009.05.22 17:15
|buy
|1953
|0.97
|1.40090
|0.00000
|0.00000
|3904
|2009.05.22 17:16
|close
|1950
|0.97
|1.40090
|0.00000
|0.00000
|107.67
|97498.81
|3905
|2009.05.22 17:27
|close
|1953
|0.97
|1.40201
|0.00000
|0.00000
|107.67
|97606.48
|3906
|2009.05.22 17:30
|buy
|1954
|0.98
|1.40191
|0.00000
|0.00000
|3907
|2009.05.22 17:59
|buy
|1955
|0.98
|1.40048
|0.00000
|0.00000
|3908
|2009.05.22 18:00
|buy
|1956
|0.98
|1.40049
|0.00000
|0.00000
|3909
|2009.05.22 18:02
|close
|1956
|0.98
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|108.78
|97715.26
|3910
|2009.05.22 18:02
|close
|1955
|0.98
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|109.76
|97825.02
|3911
|2009.05.22 18:15
|buy
|1957
|0.98
|1.40237
|0.00000
|0.00000
|3912
|2009.05.22 18:20
|close
|1945
|0.97
|1.40268
|0.00000
|0.00000
|107.67
|97932.69
|3913
|2009.05.22 18:21
|close
|1954
|0.98
|1.40302
|0.00000
|0.00000
|108.78
|98041.47
|3914
|2009.05.22 18:25
|close
|1957
|0.98
|1.40348
|0.00000
|0.00000
|108.78
|98150.25
|3915
|2009.05.22 18:35
|buy
|1958
|0.98
|1.40269
|0.00000
|0.00000
|3916
|2009.05.22 18:46
|buy
|1959
|0.98
|1.40237
|0.00000
|0.00000
|3917
|2009.05.22 19:00
|buy
|1960
|0.98
|1.40200
|0.00000
|0.00000
|3918
|2009.05.22 19:03
|close
|1960
|0.98
|1.40312
|0.00000
|0.00000
|109.76
|98260.01
|3919
|2009.05.22 19:05
|close
|1959
|0.98
|1.40348
|0.00000
|0.00000
|108.78
|98368.79
|3920
|2009.05.22 19:14
|close
|1958
|0.98
|1.40380
|0.00000
|0.00000
|108.78
|98477.57
|3921
|2009.05.22 19:15
|buy
|1961
|0.98
|1.40409
|0.00000
|0.00000
|3922
|2009.05.22 19:35
|buy
|1962
|0.98
|1.40385
|0.00000
|0.00000
|3923
|2009.05.22 19:59
|buy
|1963
|0.98
|1.40403
|0.00000
|0.00000
|3924
|2009.05.22 20:08
|buy
|1964
|0.98
|1.40234
|0.00000
|0.00000
|3925
|2009.05.22 20:19
|buy
|1965
|0.98
|1.40127
|0.00000
|0.00000
|3926
|2009.05.22 20:30
|buy
|1966
|0.98
|1.40143
|0.00000
|0.00000
|3927
|2009.05.22 20:54
|buy
|1967
|0.98
|1.40136
|0.00000
|0.00000
|3928
|2009.05.22 22:02
|buy
|1968
|0.98
|1.40054
|0.00000
|0.00000
|3929
|2009.05.22 22:16
|buy
|1969
|0.98
|1.39981
|0.00000
|0.00000
|3930
|2009.05.22 22:41
|buy
|1970
|0.98
|1.39963
|0.00000
|0.00000
|3931
|2009.05.22 22:47
|buy
|1971
|0.98
|1.39968
|0.00000
|0.00000
|3932
|2009.05.25 00:00
|close
|1971
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|306.05
|98783.62
|3933
|2009.05.25 00:00
|close
|1970
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|310.95
|99094.57
|3934
|2009.05.25 00:00
|close
|1969
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|293.31
|99387.89
|3935
|2009.05.25 00:00
|close
|1968
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|221.77
|99609.66
|3936
|2009.05.25 00:00
|close
|1967
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|141.41
|99751.08
|3937
|2009.05.25 00:00
|close
|1966
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|134.55
|99885.63
|3938
|2009.05.25 00:00
|close
|1965
|0.98
|1.40281
|0.00000
|0.00000
|150.23
|100035.86
|3939
|2009.05.25 00:09
|close
|1964
|0.98
|1.40345
|0.00000
|0.00000
|108.09
|100143.96
|3940
|2009.05.29 11:35
|close
|1962
|0.98
|1.40497
|0.00000
|0.00000
|104.96
|100248.92
|3941
|2009.05.29 11:35
|close
|1963
|0.98
|1.40521
|0.00000
|0.00000
|110.84
|100359.75
|3942
|2009.05.29 11:35
|close
|1961
|0.98
|1.40521
|0.00000
|0.00000
|104.96
|100464.71
|3943
|2009.06.01 15:01
|buy
|1972
|1.00
|1.42010
|0.00000
|0.00000
|3944
|2009.06.01 15:19
|buy
|1973
|1.00
|1.41791
|0.00000
|0.00000
|3945
|2009.06.01 15:21
|close
|1973
|1.00
|1.41902
|0.00000
|0.00000
|111.00
|100575.71
|3946
|2009.06.01 15:44
|buy
|1974
|1.01
|1.42010
|0.00000
|0.00000
|3947
|2009.06.01 15:45
|buy
|1975
|1.01
|1.42073
|0.00000
|0.00000
|3948
|2009.06.01 15:46
|close
|1974
|1.01
|1.42121
|0.00000
|0.00000
|112.11
|100687.82
|3949
|2009.06.01 15:46
|close
|1972
|1.00
|1.42121
|0.00000
|0.00000
|111.00
|100798.82
|3950
|2009.06.01 15:53
|close
|1975
|1.01
|1.42184
|0.00000
|0.00000
|112.11
|100910.93
|3951
|2009.06.02 18:03
|buy
|1976
|1.01
|1.42779
|0.00000
|0.00000
|3952
|2009.06.02 18:20
|buy
|1977
|1.01
|1.42727
|0.00000
|0.00000
|3953
|2009.06.02 18:31
|buy
|1978
|1.01
|1.42741
|0.00000
|0.00000
|3954
|2009.06.02 18:44
|close
|1977
|1.01
|1.42838
|0.00000
|0.00000
|112.11
|101023.04
|3955
|2009.06.02 18:44
|close
|1978
|1.01
|1.42852
|0.00000
|0.00000
|112.11
|101135.15
|3956
|2009.06.02 18:45
|buy
|1979
|1.01
|1.42842
|0.00000
|0.00000
|3957
|2009.06.02 18:46
|close
|1976
|1.01
|1.42891
|0.00000
|0.00000
|113.12
|101248.27
|3958
|2009.06.02 18:56
|close
|1979
|1.01
|1.42953
|0.00000
|0.00000
|112.11
|101360.38
|3959
|2009.06.02 19:03
|buy
|1980
|1.01
|1.42928
|0.00000
|0.00000
|3960
|2009.06.02 19:19
|buy
|1981
|1.01
|1.42903
|0.00000
|0.00000
|3961
|2009.06.02 19:29
|close
|1981
|1.01
|1.43015
|0.00000
|0.00000
|113.12
|101473.50
|3962
|2009.06.02 19:29
|close
|1980
|1.01
|1.43040
|0.00000
|0.00000
|113.12
|101586.62
|3963
|2009.06.02 19:30
|buy
|1982
|1.02
|1.43058
|0.00000
|0.00000
|3964
|2009.06.02 19:36
|close
|1982
|1.02
|1.43170
|0.00000
|0.00000
|114.24
|101700.86
|3965
|2009.06.02 19:50
|buy
|1983
|1.02
|1.43126
|0.00000
|0.00000
|3966
|2009.06.02 20:23
|close
|1983
|1.02
|1.43238
|0.00000
|0.00000
|114.24
|101815.10
|3967
|2009.06.02 22:00
|buy
|1984
|1.02
|1.43225
|0.00000
|0.00000
|3968
|2009.06.02 22:16
|buy
|1985
|1.02
|1.43155
|0.00000
|0.00000
|3969
|2009.06.02 22:31
|buy
|1986
|1.02
|1.43203
|0.00000
|0.00000
|3970
|2009.06.02 22:48
|buy
|1987
|1.02
|1.43129
|0.00000
|0.00000
|3971
|2009.06.02 23:04
|buy
|1988
|1.02
|1.43093
|0.00000
|0.00000
|3972
|2009.06.02 23:40
|buy
|1989
|1.02
|1.43042
|0.00000
|0.00000
|3973
|2009.06.02 23:45
|buy
|1990
|1.02
|1.43056
|0.00000
|0.00000
|3974
|2009.06.03 00:02
|buy
|1991
|1.02
|1.43089
|0.00000
|0.00000
|3975
|2009.06.03 00:32
|buy
|1992
|1.02
|1.43031
|0.00000
|0.00000
|3976
|2009.06.03 00:57
|buy
|1993
|1.02
|1.43070
|0.00000
|0.00000
|3977
|2009.06.03 01:12
|buy
|1994
|1.02
|1.42993
|0.00000
|0.00000
|3978
|2009.06.03 01:19
|buy
|1995
|1.02
|1.43005
|0.00000
|0.00000
|3979
|2009.06.03 01:30
|buy
|1996
|1.02
|1.43040
|0.00000
|0.00000
|3980
|2009.06.03 01:53
|buy
|1997
|1.02
|1.42967
|0.00000
|0.00000
|3981
|2009.06.03 02:03
|buy
|1998
|1.02
|1.42912
|0.00000
|0.00000
|3982
|2009.06.03 02:24
|buy
|1999
|1.02
|1.42865
|0.00000
|0.00000
|3983
|2009.06.03 02:30
|buy
|2000
|1.02
|1.42896
|0.00000
|0.00000
|3984
|2009.06.03 02:33
|close
|1999
|1.02
|1.42976
|0.00000
|0.00000
|113.22
|101928.32
|3985
|2009.06.03 02:35
|close
|2000
|1.02
|1.43008
|0.00000
|0.00000
|114.24
|102042.56
|3986
|2009.06.03 02:52
|buy
|2001
|1.02
|1.42942
|0.00000
|0.00000
|3987
|2009.06.03 03:03
|buy
|2002
|1.02
|1.42944
|0.00000
|0.00000
|3988
|2009.06.03 03:25
|buy
|2003
|1.02
|1.42820
|0.00000
|0.00000
|3989
|2009.06.03 03:31
|buy
|2004
|1.02
|1.42907
|0.00000
|0.00000
|3990
|2009.06.03 03:31
|close
|2003
|1.02
|1.42932
|0.00000
|0.00000
|114.24
|102156.80
|3991
|2009.06.03 03:48
|buy
|2005
|1.02
|1.42876
|0.00000
|0.00000
|3992
|2009.06.03 04:48
|close
|2005
|1.02
|1.42987
|0.00000
|0.00000
|113.22
|102270.02
|3993
|2009.06.03 05:57
|close
|2004
|1.02
|1.43020
|0.00000
|0.00000
|115.26
|102385.28
|3994
|2009.06.03 05:57
|close
|1998
|1.02
|1.43023
|0.00000
|0.00000
|113.22
|102498.50
|3995
|2009.06.03 05:58
|close
|2001
|1.02
|1.43053
|0.00000
|0.00000
|113.22
|102611.72
|3996
|2009.06.03 05:58
|close
|2002
|1.02
|1.43056
|0.00000
|0.00000
|114.24
|102725.96
|3997
|2009.06.03 06:00
|close
|1997
|1.02
|1.43080
|0.00000
|0.00000
|115.26
|102841.22
|3998
|2009.06.03 06:00
|close
|1994
|1.02
|1.43105
|0.00000
|0.00000
|114.24
|102955.46
|3999
|2009.06.03 06:01
|close
|1995
|1.02
|1.43116
|0.00000
|0.00000
|113.22
|103068.68
|4000
|2009.06.03 06:20
|close
|1992
|1.02
|1.43142
|0.00000
|0.00000
|113.22
|103181.90
|4001
|2009.06.03 06:20
|close
|1996
|1.02
|1.43153
|0.00000
|0.00000
|115.26
|103297.16
|4002
|2009.06.03 06:20
|close
|1989
|1.02
|1.43153
|0.00000
|0.00000
|112.51
|103409.67
|4003
|2009.06.03 06:22
|close
|1990
|1.02
|1.43170
|0.00000
|0.00000
|115.57
|103525.23
|4004
|2009.06.03 06:22
|close
|1993
|1.02
|1.43181
|0.00000
|0.00000
|113.22
|103638.45
|4005
|2009.06.03 06:24
|close
|1991
|1.02
|1.43202
|0.00000
|0.00000
|115.26
|103753.71
|4006
|2009.06.03 06:24
|close
|1988
|1.02
|1.43205
|0.00000
|0.00000
|113.53
|103867.24
|4007
|2009.06.03 06:46
|close
|1987
|1.02
|1.43242
|0.00000
|0.00000
|114.55
|103981.79
|4008
|2009.06.03 06:47
|close
|1985
|1.02
|1.43267
|0.00000
|0.00000
|113.53
|104095.31
|4009
|2009.06.03 08:50
|close
|1986
|1.02
|1.43316
|0.00000
|0.00000
|114.55
|104209.86
|4010
|2009.06.03 08:51
|close
|1984
|1.02
|1.43336
|0.00000
|0.00000
|112.51
|104322.36
|4011
|2009.07.09 00:01
|sell
|2006
|1.04
|1.38727
|0.00000
|0.00000
|4012
|2009.07.09 00:16
|sell
|2007
|1.04
|1.38811
|0.00000
|0.00000
|4013
|2009.07.09 00:31
|sell
|2008
|1.04
|1.38820
|0.00000
|0.00000
|4014
|2009.07.09 00:48
|sell
|2009
|1.04
|1.38765
|0.00000
|0.00000
|4015
|2009.07.09 01:17
|close
|2008
|1.04
|1.38707
|0.00000
|0.00000
|117.52
|104439.88
|4016
|2009.07.09 01:18
|close
|2007
|1.04
|1.38700
|0.00000
|0.00000
|115.44
|104555.32
|4017
|2009.07.09 01:28
|close
|2009
|1.04
|1.38653
|0.00000
|0.00000
|116.48
|104671.80
|4018
|2009.07.09 01:46
|close
|2006
|1.04
|1.38615
|0.00000
|0.00000
|116.48
|104788.28
|4019
|2009.07.21 16:00
|buy
|2010
|1.05
|1.42439
|0.00000
|0.00000
|4020
|2009.07.21 16:15
|buy
|2011
|1.05
|1.42188
|0.00000
|0.00000
|4021
|2009.07.21 16:25
|close
|2011
|1.05
|1.42299
|0.00000
|0.00000
|116.55
|104904.83
|4022
|2009.07.21 16:32
|buy
|2012
|1.05
|1.42323
|0.00000
|0.00000
|4023
|2009.07.21 16:57
|buy
|2013
|1.05
|1.42167
|0.00000
|0.00000
|4024
|2009.07.21 17:00
|buy
|2014
|1.05
|1.42286
|0.00000
|0.00000
|4025
|2009.07.21 17:00
|close
|2013
|1.05
|1.42278
|0.00000
|0.00000
|116.55
|105021.38
|4026
|2009.07.21 17:17
|buy
|2015
|1.05
|1.42227
|0.00000
|0.00000
|4027
|2009.07.21 17:35
|buy
|2016
|1.05
|1.42246
|0.00000
|0.00000
|4028
|2009.07.21 18:01
|buy
|2017
|1.05
|1.41988
|0.00000
|0.00000
|4029
|2009.07.21 18:27
|buy
|2018
|1.05
|1.42014
|0.00000
|0.00000
|4030
|2009.07.21 18:32
|buy
|2019
|1.05
|1.42020
|0.00000
|0.00000
|4031
|2009.07.21 18:48
|buy
|2020
|1.05
|1.41956
|0.00000
|0.00000
|4032
|2009.07.21 19:12
|buy
|2021
|1.05
|1.41700
|0.00000
|0.00000
|4033
|2009.07.21 19:17
|buy
|2022
|1.05
|1.41713
|0.00000
|0.00000
|4034
|2009.07.21 19:31
|buy
|2023
|1.05
|1.41801
|0.00000
|0.00000
|4035
|2009.07.21 19:45
|buy
|2024
|1.05
|1.41724
|0.00000
|0.00000
|4036
|2009.07.21 19:57
|close
|2021
|1.05
|1.41811
|0.00000
|0.00000
|116.55
|105137.93
|4037
|2009.07.21 19:58
|close
|2022
|1.05
|1.41824
|0.00000
|0.00000
|116.55
|105254.48
|4038
|2009.07.21 19:59
|close
|2024
|1.05
|1.41837
|0.00000
|0.00000
|118.65
|105373.13
|4039
|2009.07.21 20:12
|close
|2023
|1.05
|1.41913
|0.00000
|0.00000
|117.60
|105490.73
|4040
|2009.07.21 22:13
|close
|2020
|1.05
|1.42067
|0.00000
|0.00000
|116.55
|105607.28
|4041
|2009.07.21 22:15
|close
|2017
|1.05
|1.42101
|0.00000
|0.00000
|118.65
|105725.93
|4042
|2009.07.21 22:15
|close
|2018
|1.05
|1.42127
|0.00000
|0.00000
|118.65
|105844.58
|4043
|2009.07.21 22:15
|close
|2019
|1.05
|1.42131
|0.00000
|0.00000
|116.55
|105961.13
|4044
|2009.07.22 18:27
|close
|2015
|1.05
|1.42338
|0.00000
|0.00000
|115.82
|106076.95
|4045
|2009.07.22 18:28
|close
|2016
|1.05
|1.42358
|0.00000
|0.00000
|116.86
|106193.81
|4046
|2009.07.22 18:44
|close
|2014
|1.05
|1.42398
|0.00000
|0.00000
|116.86
|106310.68
|4047
|2009.07.22 18:44
|close
|2012
|1.05
|1.42434
|0.00000
|0.00000
|115.82
|106426.49
|4048
|2009.07.22 19:18
|close
|2010
|1.05
|1.42551
|0.00000
|0.00000
|116.86
|106543.36
|4049
|2009.07.28 12:02
|buy
|2025
|1.07
|1.42747
|0.00000
|0.00000
|4050
|2009.07.28 12:15
|buy
|2026
|1.07
|1.42773
|0.00000
|0.00000
|4051
|2009.07.28 12:31
|buy
|2027
|1.07
|1.42806
|0.00000
|0.00000
|4052
|2009.07.28 12:45
|buy
|2028
|1.07
|1.42757
|0.00000
|0.00000
|4053
|2009.07.28 13:06
|buy
|2029
|1.07
|1.42733
|0.00000
|0.00000
|4054
|2009.07.28 13:16
|buy
|2030
|1.07
|1.42754
|0.00000
|0.00000
|4055
|2009.07.28 13:30
|buy
|2031
|1.07
|1.42588
|0.00000
|0.00000
|4056
|2009.07.28 13:49
|buy
|2032
|1.07
|1.42469
|0.00000
|0.00000
|4057
|2009.07.28 14:02
|buy
|2033
|1.07
|1.42317
|0.00000
|0.00000
|4058
|2009.07.28 14:18
|buy
|2034
|1.07
|1.42333
|0.00000
|0.00000
|4059
|2009.07.28 14:30
|buy
|2035
|1.07
|1.42345
|0.00000
|0.00000
|4060
|2009.07.28 14:46
|buy
|2036
|1.07
|1.42272
|0.00000
|0.00000
|4061
|2009.07.28 15:06
|buy
|2037
|1.07
|1.42316
|0.00000
|0.00000
|4062
|2009.07.28 15:33
|buy
|2038
|1.07
|1.41871
|0.00000
|0.00000
|4063
|2009.07.28 15:39
|close
|2038
|1.07
|1.41982
|0.00000
|0.00000
|118.77
|106662.13
|4064
|2009.07.28 15:49
|buy
|2039
|1.07
|1.41981
|0.00000
|0.00000
|4065
|2009.07.31 17:21
|close
|2039
|1.07
|1.42095
|0.00000
|0.00000
|118.24
|106780.36
|4066
|2009.07.31 17:29
|close
|2036
|1.07
|1.42383
|0.00000
|0.00000
|115.02
|106895.39
|4067
|2009.07.31 17:53
|close
|2037
|1.07
|1.42427
|0.00000
|0.00000
|115.02
|107010.41
|4068
|2009.07.31 17:53
|close
|2033
|1.07
|1.42430
|0.00000
|0.00000
|117.16
|107127.58
|4069
|2009.07.31 17:54
|close
|2034
|1.07
|1.42446
|0.00000
|0.00000
|117.16
|107244.74
|4070
|2009.07.31 17:54
|close
|2035
|1.07
|1.42459
|0.00000
|0.00000
|118.24
|107362.98
|4071
|2009.07.31 17:54
|close
|2032
|1.07
|1.42580
|0.00000
|0.00000
|115.02
|107478.00
|4072
|2009.07.31 17:59
|close
|2031
|1.07
|1.42702
|0.00000
|0.00000
|118.24
|107596.24
|4073
|2009.08.03 01:24
|close
|2029
|1.07
|1.42844
|0.00000
|0.00000
|114.28
|107710.51
|4074
|2009.08.03 01:28
|close
|2025
|1.07
|1.42859
|0.00000
|0.00000
|115.35
|107825.86
|4075
|2009.08.03 01:29
|close
|2030
|1.07
|1.42865
|0.00000
|0.00000
|114.28
|107940.14
|4076
|2009.08.03 01:29
|close
|2028
|1.07
|1.42868
|0.00000
|0.00000
|114.28
|108054.41
|4077
|2009.08.03 01:29
|close
|2026
|1.07
|1.42886
|0.00000
|0.00000
|116.42
|108170.83
|4078
|2009.08.03 01:31
|close
|2027
|1.07
|1.42918
|0.00000
|0.00000
|115.35
|108286.17
|4079
|2009.08.28 00:02
|buy
|2040
|1.08
|1.43523
|0.00000
|0.00000
|4080
|2009.08.28 00:15
|buy
|2041
|1.08
|1.43517
|0.00000
|0.00000
|4081
|2009.08.28 00:46
|buy
|2042
|1.08
|1.43553
|0.00000
|0.00000
|4082
|2009.08.28 01:01
|buy
|2043
|1.08
|1.43521
|0.00000
|0.00000
|4083
|2009.08.28 01:16
|buy
|2044
|1.08
|1.43599
|0.00000
|0.00000
|4084
|2009.08.28 01:30
|buy
|2045
|1.08
|1.43576
|0.00000
|0.00000
|4085
|2009.08.28 01:31
|close
|2041
|1.08
|1.43630
|0.00000
|0.00000
|122.04
|108408.21
|4086
|2009.08.28 01:32
|close
|2043
|1.08
|1.43633
|0.00000
|0.00000
|120.96
|108529.17
|4087
|2009.08.28 01:32
|close
|2040
|1.08
|1.43634
|0.00000
|0.00000
|119.88
|108649.05
|4088
|2009.08.28 01:38
|close
|2042
|1.08
|1.43665
|0.00000
|0.00000
|120.96
|108770.01
|4089
|2009.08.28 01:43
|close
|2045
|1.08
|1.43687
|0.00000
|0.00000
|119.88
|108889.89
|4090
|2009.08.28 01:44
|close
|2044
|1.08
|1.43710
|0.00000
|0.00000
|119.88
|109009.77
|4091
|2009.08.28 01:45
|buy
|2046
|1.09
|1.43759
|0.00000
|0.00000
|4092
|2009.08.28 02:01
|buy
|2047
|1.09
|1.43705
|0.00000
|0.00000
|4093
|2009.08.28 02:23
|buy
|2048
|1.09
|1.43755
|0.00000
|0.00000
|4094
|2009.08.28 02:36
|buy
|2049
|1.09
|1.43641
|0.00000
|0.00000
|4095
|2009.08.28 02:53
|buy
|2050
|1.09
|1.43665
|0.00000
|0.00000
|4096
|2009.08.28 03:01
|buy
|2051
|1.09
|1.43676
|0.00000
|0.00000
|4097
|2009.08.28 03:17
|buy
|2052
|1.09
|1.43708
|0.00000
|0.00000
|4098
|2009.08.28 03:33
|buy
|2053
|1.09
|1.43714
|0.00000
|0.00000
|4099
|2009.08.28 03:47
|buy
|2054
|1.09
|1.43669
|0.00000
|0.00000
|4100
|2009.08.28 15:28
|close
|2049
|1.09
|1.43753
|0.00000
|0.00000
|122.08
|109131.85
|4101
|2009.08.28 15:28
|close
|2050
|1.09
|1.43779
|0.00000
|0.00000
|124.26
|109256.11
|4102
|2009.08.28 15:28
|close
|2054
|1.09
|1.43782
|0.00000
|0.00000
|123.17
|109379.28
|4103
|2009.08.28 15:28
|close
|2051
|1.09
|1.43789
|0.00000
|0.00000
|123.17
|109502.45
|4104
|2009.08.28 15:28
|close
|2047
|1.09
|1.43816
|0.00000
|0.00000
|120.99
|109623.44
|4105
|2009.08.28 15:28
|close
|2052
|1.09
|1.43819
|0.00000
|0.00000
|120.99
|109744.43
|4106
|2009.08.28 15:28
|close
|2053
|1.09
|1.43826
|0.00000
|0.00000
|122.08
|109866.51
|4107
|2009.08.28 15:31
|close
|2048
|1.09
|1.43867
|0.00000
|0.00000
|122.08
|109988.59
|4108
|2009.08.28 15:53
|close
|2046
|1.09
|1.43871
|0.00000
|0.00000
|122.08
|110110.67
|4109
|2009.09.09 16:04
|buy
|2055
|1.10
|1.45844
|0.00000
|0.00000
|4110
|2009.09.09 16:16
|buy
|2056
|1.10
|1.45869
|0.00000
|0.00000
|4111
|2009.09.09 16:32
|buy
|2057
|1.10
|1.45854
|0.00000
|0.00000
|4112
|2009.09.09 16:39
|close
|2055
|1.10
|1.45957
|0.00000
|0.00000
|124.30
|110234.97
|4113
|2009.09.09 16:39
|close
|2057
|1.10
|1.45967
|0.00000
|0.00000
|124.30
|110359.27
|4114
|2009.09.09 16:39
|close
|2056
|1.10
|1.45981
|0.00000
|0.00000
|123.20
|110482.47
|4115
|2009.09.09 16:47
|buy
|2058
|1.10
|1.45916
|0.00000
|0.00000
|4116
|2009.09.09 17:03
|buy
|2059
|1.10
|1.45874
|0.00000
|0.00000
|4117
|2009.09.09 17:21
|buy
|2060
|1.10
|1.45763
|0.00000
|0.00000
|4118
|2009.09.09 17:33
|buy
|2061
|1.10
|1.45765
|0.00000
|0.00000
|4119
|2009.09.09 17:45
|buy
|2062
|1.10
|1.45811
|0.00000
|0.00000
|4120
|2009.09.09 18:09
|buy
|2063
|1.10
|1.45675
|0.00000
|0.00000
|4121
|2009.09.09 18:18
|buy
|2064
|1.10
|1.45668
|0.00000
|0.00000
|4122
|2009.09.09 18:32
|buy
|2065
|1.10
|1.45723
|0.00000
|0.00000
|4123
|2009.09.09 18:49
|buy
|2066
|1.10
|1.45695
|0.00000
|0.00000
|4124
|2009.09.09 19:02
|buy
|2067
|1.10
|1.45725
|0.00000
|0.00000
|4125
|2009.09.09 19:16
|buy
|2068
|1.10
|1.45641
|0.00000
|0.00000
|4126
|2009.09.09 19:46
|buy
|2069
|1.10
|1.45551
|0.00000
|0.00000
|4127
|2009.09.09 20:14
|buy
|2070
|1.10
|1.45358
|0.00000
|0.00000
|4128
|2009.09.09 20:16
|buy
|2071
|1.10
|1.45397
|0.00000
|0.00000
|4129
|2009.09.09 20:32
|buy
|2072
|1.10
|1.45460
|0.00000
|0.00000
|4130
|2009.09.09 20:32
|close
|2070
|1.10
|1.45472
|0.00000
|0.00000
|125.40
|110607.87
|4131
|2009.09.09 20:46
|buy
|2073
|1.11
|1.45396
|0.00000
|0.00000
|4132
|2009.09.09 21:00
|buy
|2074
|1.11
|1.45447
|0.00000
|0.00000
|4133
|2009.09.09 21:11
|close
|2073
|1.11
|1.45510
|0.00000
|0.00000
|126.54
|110734.41
|4134
|2009.09.09 21:11
|close
|2071
|1.10
|1.45510
|0.00000
|0.00000
|124.30
|110858.71
|4135
|2009.09.09 21:21
|buy
|2075
|1.11
|1.45513
|0.00000
|0.00000
|4136
|2009.09.09 21:38
|buy
|2076
|1.11
|1.45456
|0.00000
|0.00000
|4137
|2009.09.09 21:46
|buy
|2077
|1.11
|1.45523
|0.00000
|0.00000
|4138
|2009.09.09 21:46
|close
|2074
|1.11
|1.45563
|0.00000
|0.00000
|128.76
|110987.47
|4139
|2009.09.09 21:50
|close
|2076
|1.11
|1.45567
|0.00000
|0.00000
|123.21
|111110.68
|4140
|2009.09.09 21:50
|close
|2072
|1.10
|1.45572
|0.00000
|0.00000
|123.20
|111233.88
|4141
|2009.09.09 22:06
|buy
|2078
|1.11
|1.45522
|0.00000
|0.00000
|4142
|2009.09.09 22:15
|buy
|2079
|1.11
|1.45554
|0.00000
|0.00000
|4143
|2009.09.09 22:21
|close
|2075
|1.11
|1.45625
|0.00000
|0.00000
|124.32
|111358.20
|4144
|2009.09.09 22:28
|close
|2078
|1.11
|1.45634
|0.00000
|0.00000
|124.32
|111482.52
|4145
|2009.09.09 22:28
|close
|2077
|1.11
|1.45634
|0.00000
|0.00000
|123.21
|111605.73
|4146
|2009.09.09 22:30
|buy
|2080
|1.12
|1.45653
|0.00000
|0.00000
|4147
|2009.09.09 22:43
|close
|2069
|1.10
|1.45664
|0.00000
|0.00000
|124.30
|111730.03
|4148
|2009.09.09 22:43
|close
|2079
|1.11
|1.45667
|0.00000
|0.00000
|125.43
|111855.46
|4149
|2009.09.09 22:52
|buy
|2081
|1.12
|1.45652
|0.00000
|0.00000
|4150
|2009.09.09 23:08
|buy
|2082
|1.12
|1.45613
|0.00000
|0.00000
|4151
|2009.09.09 23:15
|buy
|2083
|1.12
|1.45667
|0.00000
|0.00000
|4152
|2009.09.09 23:35
|buy
|2084
|1.12
|1.45627
|0.00000
|0.00000
|4153
|2009.09.09 23:47
|buy
|2085
|1.12
|1.45662
|0.00000
|0.00000
|4154
|2009.09.09 23:51
|close
|2082
|1.12
|1.45727
|0.00000
|0.00000
|127.68
|111983.14
|4155
|2009.09.10 05:54
|close
|2084
|1.12
|1.45739
|0.00000
|0.00000
|123.09
|112106.23
|4156
|2009.09.10 05:54
|close
|2068
|1.10
|1.45753
|0.00000
|0.00000
|120.89
|112227.12
|4157
|2009.09.10 05:54
|close
|2081
|1.12
|1.45763
|0.00000
|0.00000
|121.97
|112349.09
|4158
|2009.09.10 05:57
|close
|2080
|1.12
|1.45764
|0.00000
|0.00000
|121.97
|112471.06
|4159
|2009.09.10 06:08
|close
|2085
|1.12
|1.45774
|0.00000
|0.00000
|123.09
|112594.15
|4160
|2009.09.10 06:08
|close
|2083
|1.12
|1.45780
|0.00000
|0.00000
|124.21
|112718.35
|4161
|2009.09.10 06:08
|close
|2064
|1.10
|1.45780
|0.00000
|0.00000
|120.89
|112839.24
|4162
|2009.09.10 06:10
|close
|2063
|1.10
|1.45786
|0.00000
|0.00000
|119.79
|112959.03
|4163
|2009.09.10 07:16
|close
|2066
|1.10
|1.45806
|0.00000
|0.00000
|119.79
|113078.82
|4164
|2009.09.10 07:53
|close
|2065
|1.10
|1.45835
|0.00000
|0.00000
|120.89
|113199.71
|4165
|2009.09.10 08:00
|close
|2067
|1.10
|1.45836
|0.00000
|0.00000
|119.79
|113319.50
|4166
|2009.09.10 14:41
|close
|2060
|1.10
|1.45874
|0.00000
|0.00000
|119.79
|113439.29
|4167
|2009.09.10 14:41
|close
|2061
|1.10
|1.45876
|0.00000
|0.00000
|119.79
|113559.08
|4168
|2009.09.10 14:43
|close
|2062
|1.10
|1.45926
|0.00000
|0.00000
|124.19
|113683.27
|4169
|2009.09.10 14:52
|close
|2059
|1.10
|1.45993
|0.00000
|0.00000
|128.59
|113811.86
|4170
|2009.09.10 14:52
|close
|2058
|1.10
|1.46030
|0.00000
|0.00000
|123.09
|113934.95
|4171
|2009.09.10 16:00
|buy
|2086
|1.14
|1.45347
|0.00000
|0.00000
|4172
|2009.09.10 16:16
|buy
|2087
|1.14
|1.45347
|0.00000
|0.00000
|4173
|2009.09.10 16:31
|buy
|2088
|1.14
|1.45346
|0.00000
|0.00000
|4174
|2009.09.10 16:40
|close
|2088
|1.14
|1.45462
|0.00000
|0.00000
|132.24
|114067.19
|4175
|2009.09.10 16:40
|close
|2087
|1.14
|1.45462
|0.00000
|0.00000
|131.10
|114198.29
|4176
|2009.09.10 16:40
|close
|2086
|1.14
|1.45462
|0.00000
|0.00000
|131.10
|114329.39
|4177
|2009.09.10 16:51
|buy
|2089
|1.14
|1.45594
|0.00000
|0.00000
|4178
|2009.09.10 16:55
|close
|2089
|1.14
|1.45706
|0.00000
|0.00000
|127.68
|114457.07
|4179
|2009.09.10 17:05
|buy
|2090
|1.14
|1.45670
|0.00000
|0.00000
|4180
|2009.09.10 17:06
|close
|2090
|1.14
|1.45783
|0.00000
|0.00000
|128.82
|114585.89
|4181
|2009.09.10 17:18
|buy
|2091
|1.15
|1.45672
|0.00000
|0.00000
|4182
|2009.09.10 17:34
|buy
|2092
|1.15
|1.45574
|0.00000
|0.00000
|4183
|2009.09.10 17:48
|buy
|2093
|1.15
|1.45669
|0.00000
|0.00000
|4184
|2009.09.10 17:49
|close
|2092
|1.15
|1.45686
|0.00000
|0.00000
|128.80
|114714.69
|4185
|2009.09.10 18:00
|buy
|2094
|1.15
|1.45682
|0.00000
|0.00000
|4186
|2009.09.10 18:19
|buy
|2095
|1.15
|1.45667
|0.00000
|0.00000
|4187
|2009.09.10 18:31
|buy
|2096
|1.15
|1.45680
|0.00000
|0.00000
|4188
|2009.09.10 18:45
|buy
|2097
|1.15
|1.45765
|0.00000
|0.00000
|4189
|2009.09.10 18:46
|close
|2095
|1.15
|1.45782
|0.00000
|0.00000
|132.25
|114846.94
|4190
|2009.09.10 18:46
|close
|2093
|1.15
|1.45782
|0.00000
|0.00000
|129.95
|114976.89
|4191
|2009.09.10 18:46
|close
|2091
|1.15
|1.45790
|0.00000
|0.00000
|135.70
|115112.59
|4192
|2009.09.10 18:46
|close
|2096
|1.15
|1.45791
|0.00000
|0.00000
|127.65
|115240.24
|4193
|2009.09.10 18:46
|close
|2094
|1.15
|1.45797
|0.00000
|0.00000
|132.25
|115372.49
|4194
|2009.09.10 18:52
|close
|2097
|1.15
|1.45878
|0.00000
|0.00000
|129.95
|115502.44
|4195
|2009.09.10 19:02
|buy
|2098
|1.16
|1.45984
|0.00000
|0.00000
|4196
|2009.09.10 19:03
|close
|2098
|1.16
|1.46100
|0.00000
|0.00000
|134.56
|115637.00
|4197
|2009.09.10 19:26
|buy
|2099
|1.16
|1.45867
|0.00000
|0.00000
|4198
|2009.09.10 19:32
|buy
|2100
|1.16
|1.45848
|0.00000
|0.00000
|4199
|2009.09.10 19:47
|buy
|2101
|1.16
|1.45904
|0.00000
|0.00000
|4200
|2009.09.10 19:50
|close
|2100
|1.16
|1.45960
|0.00000
|0.00000
|129.92
|115766.92
|4201
|2009.09.10 19:50
|close
|2099
|1.16
|1.45983
|0.00000
|0.00000
|134.56
|115901.48
|4202
|2009.09.10 19:50
|close
|2101
|1.16
|1.46018
|0.00000
|0.00000
|132.24
|116033.72
|4203
|2009.09.10 20:01
|buy
|2102
|1.16
|1.46035
|0.00000
|0.00000
|4204
|2009.09.10 20:17
|buy
|2103
|1.16
|1.45973
|0.00000
|0.00000
|4205
|2009.09.10 20:36
|buy
|2104
|1.16
|1.45892
|0.00000
|0.00000
|4206
|2009.09.10 20:51
|buy
|2105
|1.16
|1.45852
|0.00000
|0.00000
|4207
|2009.09.10 21:12
|buy
|2106
|1.16
|1.45749
|0.00000
|0.00000
|4208
|2009.09.10 21:15
|buy
|2107
|1.16
|1.45750
|0.00000
|0.00000
|4209
|2009.09.10 21:30
|buy
|2108
|1.16
|1.45786
|0.00000
|0.00000
|4210
|2009.09.10 21:45
|buy
|2109
|1.16
|1.45854
|0.00000
|0.00000
|4211
|2009.09.10 21:46
|close
|2106
|1.16
|1.45860
|0.00000
|0.00000
|128.76
|116162.48
|4212
|2009.09.10 21:48
|close
|2107
|1.16
|1.45862
|0.00000
|0.00000
|129.92
|116292.40
|4213
|2009.09.10 22:00
|buy
|2110
|1.16
|1.45873
|0.00000
|0.00000
|4214
|2009.09.10 22:18
|buy
|2111
|1.16
|1.45877
|0.00000
|0.00000
|4215
|2009.09.10 22:35
|buy
|2112
|1.16
|1.45860
|0.00000
|0.00000
|4216
|2009.09.10 22:45
|buy
|2113
|1.16
|1.45836
|0.00000
|0.00000
|4217
|2009.09.10 23:08
|buy
|2114
|1.16
|1.45832
|0.00000
|0.00000
|4218
|2009.09.10 23:28
|buy
|2115
|1.16
|1.45801
|0.00000
|0.00000
|4219
|2009.09.10 23:37
|buy
|2116
|1.16
|1.45782
|0.00000
|0.00000
|4220
|2009.09.10 23:50
|buy
|2117
|1.16
|1.45772
|0.00000
|0.00000
|4221
|2009.09.11 04:04
|close
|2117
|1.16
|1.45884
|0.00000
|0.00000
|129.11
|116421.51
|4222
|2009.09.11 04:11
|close
|2116
|1.16
|1.45893
|0.00000
|0.00000
|127.95
|116549.46
|4223
|2009.09.11 04:13
|close
|2108
|1.16
|1.45899
|0.00000
|0.00000
|130.27
|116679.73
|4224
|2009.09.11 04:13
|close
|2115
|1.16
|1.45912
|0.00000
|0.00000
|127.95
|116807.68
|4225
|2009.09.11 04:13
|close
|2114
|1.16
|1.45944
|0.00000
|0.00000
|129.11
|116936.78
|4226
|2009.09.11 04:13
|close
|2113
|1.16
|1.45949
|0.00000
|0.00000
|130.27
|117067.05
|4227
|2009.09.11 04:13
|close
|2105
|1.16
|1.45964
|0.00000
|0.00000
|129.11
|117196.16
|4228
|2009.09.11 04:13
|close
|2109
|1.16
|1.45968
|0.00000
|0.00000
|131.43
|117327.59
|4229
|2009.09.11 04:13
|close
|2112
|1.16
|1.45973
|0.00000
|0.00000
|130.27
|117457.86
|4230
|2009.09.11 04:15
|close
|2110
|1.16
|1.45984
|0.00000
|0.00000
|127.95
|117585.80
|4231
|2009.09.11 04:16
|close
|2111
|1.16
|1.45988
|0.00000
|0.00000
|127.95
|117713.75
|4232
|2009.09.11 04:17
|close
|2104
|1.16
|1.46004
|0.00000
|0.00000
|129.11
|117842.86
|4233
|2009.09.11 04:44
|close
|2103
|1.16
|1.46084
|0.00000
|0.00000
|127.95
|117970.81
|4234
|2009.09.11 06:38
|close
|2102
|1.16
|1.46147
|0.00000
|0.00000
|129.11
|118099.92
|4235
|2009.09.11 08:00
|buy
|2118
|1.18
|1.46212
|0.00000
|0.00000
|4236
|2009.09.11 08:15
|buy
|2119
|1.18
|1.46159
|0.00000
|0.00000
|4237
|2009.09.11 08:30
|buy
|2120
|1.18
|1.46194
|0.00000
|0.00000
|4238
|2009.09.11 08:50
|buy
|2121
|1.18
|1.45949
|0.00000
|0.00000
|4239
|2009.09.11 09:01
|buy
|2122
|1.18
|1.46049
|0.00000
|0.00000
|4240
|2009.09.11 09:01
|close
|2121
|1.18
|1.46062
|0.00000
|0.00000
|133.34
|118233.26
|4241
|2009.09.11 09:14
|close
|2122
|1.18
|1.46163
|0.00000
|0.00000
|134.52
|118367.78
|4242
|2009.09.11 09:15
|buy
|2123
|1.18
|1.46194
|0.00000
|0.00000
|4243
|2009.09.11 09:32
|buy
|2124
|1.18
|1.46123
|0.00000
|0.00000
|4244
|2009.09.11 09:57
|buy
|2125
|1.18
|1.46046
|0.00000
|0.00000
|4245
|2009.09.11 10:00
|buy
|2126
|1.18
|1.46094
|0.00000
|0.00000
|4246
|2009.09.11 10:25
|buy
|2127
|1.18
|1.45878
|0.00000
|0.00000
|4247
|2009.09.11 10:30
|buy
|2128
|1.18
|1.45883
|0.00000
|0.00000
|4248
|2009.09.11 10:45
|buy
|2129
|1.18
|1.45899
|0.00000
|0.00000
|4249
|2009.09.11 11:05
|buy
|2130
|1.18
|1.45829
|0.00000
|0.00000
|4250
|2009.09.11 11:16
|buy
|2131
|1.18
|1.45906
|0.00000
|0.00000
|4251
|2009.09.11 11:32
|buy
|2132
|1.18
|1.45886
|0.00000
|0.00000
|4252
|2009.09.11 11:45
|buy
|2133
|1.18
|1.45899
|0.00000
|0.00000
|4253
|2009.09.11 11:51
|close
|2130
|1.18
|1.45940
|0.00000
|0.00000
|130.98
|118498.76
|4254
|2009.09.11 12:13
|close
|2127
|1.18
|1.45990
|0.00000
|0.00000
|132.16
|118630.92
|4255
|2009.09.11 12:13
|close
|2128
|1.18
|1.45994
|0.00000
|0.00000
|130.98
|118761.90
|4256
|2009.09.11 12:23
|close
|2132
|1.18
|1.46001
|0.00000
|0.00000
|135.70
|118897.60
|4257
|2009.09.11 12:23
|close
|2133
|1.18
|1.46011
|0.00000
|0.00000
|132.16
|119029.76
|4258
|2009.09.11 12:23
|close
|2129
|1.18
|1.46011
|0.00000
|0.00000
|132.16
|119161.92
|4259
|2009.09.11 12:23
|close
|2131
|1.18
|1.46017
|0.00000
|0.00000
|130.98
|119292.90
|4260
|2009.09.11 15:23
|close
|2125
|1.18
|1.46160
|0.00000
|0.00000
|134.52
|119427.42
|4261
|2009.09.11 15:24
|close
|2126
|1.18
|1.46205
|0.00000
|0.00000
|130.98
|119558.40
|4262
|2009.09.11 15:27
|close
|2124
|1.18
|1.46236
|0.00000
|0.00000
|133.34
|119691.74
|4263
|2009.09.11 15:55
|close
|2119
|1.18
|1.46270
|0.00000
|0.00000
|130.98
|119822.72
|4264
|2009.09.11 15:55
|close
|2123
|1.18
|1.46305
|0.00000
|0.00000
|130.98
|119953.70
|4265
|2009.09.11 15:55
|close
|2120
|1.18
|1.46305
|0.00000
|0.00000
|130.98
|120084.68
|4266
|2009.09.11 15:55
|close
|2118
|1.18
|1.46323
|0.00000
|0.00000
|130.98
|120215.66
|4267
|2009.09.15 20:01
|buy
|2134
|1.20
|1.46768
|0.00000
|0.00000
|4268
|2009.09.15 20:28
|buy
|2135
|1.20
|1.46664
|0.00000
|0.00000
|4269
|2009.09.15 20:42
|buy
|2136
|1.20
|1.46608
|0.00000
|0.00000
|4270
|2009.09.15 20:50
|buy
|2137
|1.20
|1.46603
|0.00000
|0.00000
|4271
|2009.09.15 21:04
|buy
|2138
|1.20
|1.46591
|0.00000
|0.00000
|4272
|2009.09.15 21:16
|buy
|2139
|1.20
|1.46681
|0.00000
|0.00000
|4273
|2009.09.15 21:24
|close
|2138
|1.20
|1.46702
|0.00000
|0.00000
|133.20
|120348.86
|4274
|2009.09.15 21:24
|close
|2137
|1.20
|1.46714
|0.00000
|0.00000
|133.20
|120482.06
|4275
|2009.09.15 21:24
|close
|2136
|1.20
|1.46719
|0.00000
|0.00000
|133.20
|120615.26
|4276
|2009.09.15 21:31
|buy
|2140
|1.21
|1.46736
|0.00000
|0.00000
|4277
|2009.09.15 21:48
|buy
|2141
|1.21
|1.46726
|0.00000
|0.00000
|4278
|2009.09.15 22:00
|buy
|2142
|1.21
|1.46761
|0.00000
|0.00000
|4279
|2009.09.15 22:28
|buy
|2143
|1.21
|1.46692
|0.00000
|0.00000
|4280
|2009.09.15 22:40
|buy
|2144
|1.21
|1.46658
|0.00000
|0.00000
|4281
|2009.09.15 22:53
|buy
|2145
|1.21
|1.46609
|0.00000
|0.00000
|4282
|2009.09.15 23:00
|buy
|2146
|1.21
|1.46591
|0.00000
|0.00000
|4283
|2009.09.15 23:16
|buy
|2147
|1.21
|1.46621
|0.00000
|0.00000
|4284
|2009.09.15 23:30
|buy
|2148
|1.21
|1.46623
|0.00000
|0.00000
|4285
|2009.09.15 23:51
|buy
|2149
|1.21
|1.46592
|0.00000
|0.00000
|4286
|2009.09.16 00:17
|close
|2146
|1.21
|1.46702
|0.00000
|0.00000
|133.46
|120748.72
|4287
|2009.09.16 00:28
|close
|2149
|1.21
|1.46705
|0.00000
|0.00000
|135.88
|120884.60
|4288
|2009.09.16 01:50
|close
|2145
|1.21
|1.46720
|0.00000
|0.00000
|133.46
|121018.07
|4289
|2009.09.16 01:50
|close
|2147
|1.21
|1.46733
|0.00000
|0.00000
|134.67
|121152.74
|4290
|2009.09.16 02:10
|close
|2148
|1.21
|1.46738
|0.00000
|0.00000
|138.30
|121291.04
|4291
|2009.09.16 02:13
|close
|2144
|1.21
|1.46770
|0.00000
|0.00000
|134.67
|121425.71
|4292
|2009.09.16 02:17
|close
|2135
|1.20
|1.46775
|0.00000
|0.00000
|132.36
|121558.07
|4293
|2009.09.16 02:20
|close
|2139
|1.20
|1.46792
|0.00000
|0.00000
|132.36
|121690.43
|4294
|2009.09.16 02:20
|close
|2143
|1.21
|1.46803
|0.00000
|0.00000
|133.46
|121823.90
|4295
|2009.09.16 07:44
|close
|2141
|1.21
|1.46839
|0.00000
|0.00000
|135.88
|121959.78
|4296
|2009.09.16 07:44
|close
|2140
|1.21
|1.46849
|0.00000
|0.00000
|135.88
|122095.66
|4297
|2009.09.16 08:00
|buy
|2150
|1.22
|1.46809
|0.00000
|0.00000
|4298
|2009.09.16 08:03
|close
|2142
|1.21
|1.46872
|0.00000
|0.00000
|133.46
|122229.13
|4299
|2009.09.16 08:09
|close
|2134
|1.20
|1.46880
|0.00000
|0.00000
|133.56
|122362.69
|4300
|2009.09.16 08:14
|close
|2150
|1.22
|1.46921
|0.00000
|0.00000
|136.64
|122499.33
|4301
|2009.09.16 08:15
|buy
|2151
|1.22
|1.46936
|0.00000
|0.00000
|4302
|2009.09.16 08:30
|buy
|2152
|1.22
|1.46883
|0.00000
|0.00000
|4303
|2009.09.16 08:47
|buy
|2153
|1.22
|1.46835
|0.00000
|0.00000
|4304
|2009.09.16 09:00
|buy
|2154
|1.22
|1.46897
|0.00000
|0.00000
|4305
|2009.09.16 09:03
|close
|2153
|1.22
|1.46946
|0.00000
|0.00000
|135.42
|122634.75
|4306
|2009.09.16 09:15
|buy
|2155
|1.23
|1.46918
|0.00000
|0.00000
|4307
|2009.09.16 09:21
|close
|2152
|1.22
|1.46994
|0.00000
|0.00000
|135.42
|122770.17
|4308
|2009.09.16 09:21
|close
|2154
|1.22
|1.47010
|0.00000
|0.00000
|137.86
|122908.03
|4309
|2009.09.16 09:26
|close
|2155
|1.23
|1.47031
|0.00000
|0.00000
|138.99
|123047.02
|4310
|2009.09.16 09:26
|close
|2151
|1.22
|1.47049
|0.00000
|0.00000
|137.86
|123184.88
|4311
|2009.09.16 09:34
|buy
|2156
|1.23
|1.47002
|0.00000
|0.00000
|4312
|2009.09.16 09:46
|buy
|2157
|1.23
|1.46885
|0.00000
|0.00000
|4313
|2009.09.16 09:52
|close
|2157
|1.23
|1.46998
|0.00000
|0.00000
|138.99
|123323.87
|4314
|2009.09.16 10:02
|buy
|2158
|1.23
|1.47042
|0.00000
|0.00000
|4315
|2009.09.16 10:15
|buy
|2159
|1.23
|1.46970
|0.00000
|0.00000
|4316
|2009.09.16 10:30
|buy
|2160
|1.23
|1.46979
|0.00000
|0.00000
|4317
|2009.09.16 10:49
|buy
|2161
|1.23
|1.46975
|0.00000
|0.00000
|4318
|2009.09.16 10:59
|close
|2161
|1.23
|1.47088
|0.00000
|0.00000
|138.99
|123462.86
|4319
|2009.09.16 10:59
|close
|2159
|1.23
|1.47088
|0.00000
|0.00000
|145.14
|123608.00
|4320
|2009.09.16 10:59
|close
|2160
|1.23
|1.47099
|0.00000
|0.00000
|147.60
|123755.60
|4321
|2009.09.16 10:59
|close
|2156
|1.23
|1.47115
|0.00000
|0.00000
|138.99
|123894.59
|4322
|2009.09.16 11:00
|buy
|2162
|1.24
|1.47055
|0.00000
|0.00000
|4323
|2009.09.16 11:21
|buy
|2163
|1.24
|1.47040
|0.00000
|0.00000
|4324
|2009.09.16 11:32
|buy
|2164
|1.24
|1.47037
|0.00000
|0.00000
|4325
|2009.09.16 11:47
|buy
|2165
|1.24
|1.46878
|0.00000
|0.00000
|4326
|2009.09.16 12:12
|buy
|2166
|1.24
|1.46861
|0.00000
|0.00000
|4327
|2009.09.16 12:19
|buy
|2167
|1.24
|1.46813
|0.00000
|0.00000
|4328
|2009.09.16 12:42
|buy
|2168
|1.24
|1.46774
|0.00000
|0.00000
|4329
|2009.09.16 12:45
|buy
|2169
|1.24
|1.46797
|0.00000
|0.00000
|4330
|2009.09.16 13:00
|buy
|2170
|1.24
|1.46786
|0.00000
|0.00000
|4331
|2009.09.16 13:22
|buy
|2171
|1.24
|1.46806
|0.00000
|0.00000
|4332
|2009.09.16 13:30
|buy
|2172
|1.24
|1.46802
|0.00000
|0.00000
|4333
|2009.09.16 13:56
|buy
|2173
|1.24
|1.46735
|0.00000
|0.00000
|4334
|2009.09.16 14:00
|buy
|2174
|1.24
|1.46759
|0.00000
|0.00000
|4335
|2009.09.16 14:17
|buy
|2175
|1.24
|1.46723
|0.00000
|0.00000
|4336
|2009.09.16 14:40
|buy
|2176
|1.24
|1.46693
|0.00000
|0.00000
|4337
|2009.09.16 14:48
|buy
|2177
|1.24
|1.46658
|0.00000
|0.00000
|4338
|2009.09.16 14:50
|close
|2177
|1.24
|1.46770
|0.00000
|0.00000
|138.88
|124033.47
|4339
|2009.09.16 14:54
|close
|2176
|1.24
|1.46805
|0.00000
|0.00000
|138.88
|124172.35
|4340
|2009.09.16 14:54
|close
|2175
|1.24
|1.46834
|0.00000
|0.00000
|137.64
|124309.99
|4341
|2009.09.16 14:54
|close
|2173
|1.24
|1.46848
|0.00000
|0.00000
|140.12
|124450.11
|4342
|2009.09.16 15:00
|buy
|2178
|1.24
|1.46867
|0.00000
|0.00000
|4343
|2009.09.16 15:00
|close
|2174
|1.24
|1.46872
|0.00000
|0.00000
|140.12
|124590.23
|4344
|2009.09.16 15:00
|close
|2168
|1.24
|1.46893
|0.00000
|0.00000
|147.56
|124737.79
|4345
|2009.09.16 15:00
|close
|2170
|1.24
|1.46907
|0.00000
|0.00000
|150.04
|124887.83
|4346
|2009.09.16 15:00
|close
|2172
|1.24
|1.46920
|0.00000
|0.00000
|146.32
|125034.15
|4347
|2009.09.16 15:00
|close
|2171
|1.24
|1.46920
|0.00000
|0.00000
|141.36
|125175.51
|4348
|2009.09.16 15:00
|close
|2169
|1.24
|1.46920
|0.00000
|0.00000
|152.52
|125328.03
|4349
|2009.09.16 15:00
|close
|2167
|1.24
|1.46925
|0.00000
|0.00000
|138.88
|125466.91
|4350
|2009.09.16 15:00
|close
|2166
|1.24
|1.46973
|0.00000
|0.00000
|138.88
|125605.79
|4351
|2009.09.16 15:00
|close
|2178
|1.24
|1.46984
|0.00000
|0.00000
|145.08
|125750.87
|4352
|2009.09.16 15:00
|close
|2165
|1.24
|1.46995
|0.00000
|0.00000
|145.08
|125895.95
|4353
|2009.09.16 15:26
|buy
|2179
|1.26
|1.46854
|0.00000
|0.00000
|4354
|2009.09.16 15:31
|buy
|2180
|1.26
|1.46854
|0.00000
|0.00000
|4355
|2009.09.16 15:46
|buy
|2181
|1.26
|1.46638
|0.00000
|0.00000
|4356
|2009.09.16 15:50
|close
|2181
|1.26
|1.46749
|0.00000
|0.00000
|139.86
|126035.81
|4357
|2009.09.16 17:13
|close
|2180
|1.26
|1.46968
|0.00000
|0.00000
|143.64
|126179.45
|4358
|2009.09.16 17:13
|close
|2179
|1.26
|1.46968
|0.00000
|0.00000
|143.64
|126323.09
|4359
|2009.09.16 18:14
|close
|2164
|1.24
|1.47154
|0.00000
|0.00000
|145.08
|126468.17
|4360
|2009.09.16 18:14
|close
|2163
|1.24
|1.47154
|0.00000
|0.00000
|141.36
|126609.53
|4361
|2009.09.16 18:14
|close
|2158
|1.23
|1.47154
|0.00000
|0.00000
|137.76
|126747.29
|4362
|2009.09.16 18:14
|close
|2162
|1.24
|1.47169
|0.00000
|0.00000
|141.36
|126888.65
|4363
|2009.09.16 20:00
|buy
|2182
|1.27
|1.47190
|0.00000
|0.00000
|4364
|2009.09.16 20:15
|buy
|2183
|1.27
|1.47181
|0.00000
|0.00000
|4365
|2009.09.16 20:34
|buy
|2184
|1.27
|1.47280
|0.00000
|0.00000
|4366
|2009.09.16 20:35
|close
|2183
|1.27
|1.47293
|0.00000
|0.00000
|142.24
|127030.89
|4367
|2009.09.16 20:35
|close
|2182
|1.27
|1.47302
|0.00000
|0.00000
|142.24
|127173.13
|4368
|2009.09.16 20:50
|buy
|2185
|1.27
|1.47294
|0.00000
|0.00000
|4369
|2009.09.16 21:06
|buy
|2186
|1.27
|1.47174
|0.00000
|0.00000
|4370
|2009.09.16 21:16
|buy
|2187
|1.27
|1.47155
|0.00000
|0.00000
|4371
|2009.09.16 21:30
|buy
|2188
|1.27
|1.47227
|0.00000
|0.00000
|4372
|2009.09.16 21:36
|close
|2187
|1.27
|1.47266
|0.00000
|0.00000
|140.97
|127314.10
|4373
|2009.09.16 21:41
|close
|2186
|1.27
|1.47285
|0.00000
|0.00000
|140.97
|127455.07
|4374
|2009.09.16 21:48
|buy
|2189
|1.27
|1.47296
|0.00000
|0.00000
|4375
|2009.09.16 22:00
|buy
|2190
|1.27
|1.47316
|0.00000
|0.00000
|4376
|2009.09.16 22:10
|close
|2188
|1.27
|1.47339
|0.00000
|0.00000
|142.24
|127597.31
|4377
|2009.09.16 22:33
|buy
|2191
|1.28
|1.47273
|0.00000
|0.00000
|4378
|2009.09.16 22:45
|buy
|2192
|1.28
|1.47233
|0.00000
|0.00000
|4379
|2009.09.16 23:00
|buy
|2193
|1.28
|1.47106
|0.00000
|0.00000
|4380
|2009.09.16 23:16
|buy
|2194
|1.28
|1.47134
|0.00000
|0.00000
|4381
|2009.09.16 23:30
|buy
|2195
|1.28
|1.47182
|0.00000
|0.00000
|4382
|2009.09.16 23:51
|buy
|2196
|1.28
|1.47112
|0.00000
|0.00000
|4383
|2009.09.17 00:02
|buy
|2197
|1.28
|1.47112
|0.00000
|0.00000
|4384
|2009.09.17 00:15
|buy
|2198
|1.28
|1.47115
|0.00000
|0.00000
|4385
|2009.09.17 00:34
|buy
|2199
|1.28
|1.47130
|0.00000
|0.00000
|4386
|2009.09.17 00:47
|buy
|2200
|1.28
|1.47077
|0.00000
|0.00000
|4387
|2009.09.17 01:01
|buy
|2201
|1.28
|1.47068
|0.00000
|0.00000
|4388
|2009.09.17 01:16
|buy
|2202
|1.28
|1.47078
|0.00000
|0.00000
|4389
|2009.09.17 01:31
|buy
|2203
|1.28
|1.47141
|0.00000
|0.00000
|4390
|2009.09.17 01:46
|buy
|2204
|1.28
|1.47151
|0.00000
|0.00000
|4391
|2009.09.17 01:48
|close
|2201
|1.28
|1.47186
|0.00000
|0.00000
|151.04
|127748.35
|4392
|2009.09.17 01:48
|close
|2202
|1.28
|1.47190
|0.00000
|0.00000
|143.36
|127891.71
|4393
|2009.09.17 01:48
|close
|2200
|1.28
|1.47190
|0.00000
|0.00000
|144.64
|128036.35
|4394
|2009.09.17 02:04
|buy
|2205
|1.28
|1.47139
|0.00000
|0.00000
|4395
|2009.09.17 02:17
|buy
|2206
|1.28
|1.47142
|0.00000
|0.00000
|4396
|2009.09.17 02:34
|buy
|2207
|1.28
|1.47181
|0.00000
|0.00000
|4397
|2009.09.17 02:50
|buy
|2208
|1.28
|1.47130
|0.00000
|0.00000
|4398
|2009.09.17 03:00
|buy
|2209
|1.28
|1.47120
|0.00000
|0.00000
|4399
|2009.09.17 03:15
|buy
|2210
|1.28
|1.47106
|0.00000
|0.00000
|4400
|2009.09.17 03:32
|buy
|2211
|1.28
|1.47136
|0.00000
|0.00000
|4401
|2009.09.17 03:47
|buy
|2212
|1.28
|1.47139
|0.00000
|0.00000
|4402
|2009.09.17 04:17
|close
|2210
|1.28
|1.47218
|0.00000
|0.00000
|143.36
|128179.71
|4403
|2009.09.17 04:17
|close
|2193
|1.28
|1.47218
|0.00000
|0.00000
|140.67
|128320.38
|4404
|2009.09.17 04:17
|close
|2197
|1.28
|1.47223
|0.00000
|0.00000
|142.08
|128462.46
|4405
|2009.09.17 04:17
|close
|2196
|1.28
|1.47223
|0.00000
|0.00000
|139.39
|128601.85
|4406
|2009.09.17 04:17
|close
|2198
|1.28
|1.47226
|0.00000
|0.00000
|142.08
|128743.93
|4407
|2009.09.17 04:17
|close
|2209
|1.28
|1.47232
|0.00000
|0.00000
|143.36
|128887.29
|4408
|2009.09.17 04:18
|close
|2208
|1.28
|1.47241
|0.00000
|0.00000
|142.08
|129029.37
|4409
|2009.09.17 04:18
|close
|2199
|1.28
|1.47241
|0.00000
|0.00000
|142.08
|129171.45
|4410
|2009.09.17 04:18
|close
|2194
|1.28
|1.47245
|0.00000
|0.00000
|139.39
|129310.84
|4411
|2009.09.17 04:18
|close
|2211
|1.28
|1.47247
|0.00000
|0.00000
|142.08
|129452.92
|4412
|2009.09.17 04:20
|close
|2212
|1.28
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|142.08
|129595.00
|4413
|2009.09.17 04:20
|close
|2205
|1.28
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|142.08
|129737.08
|4414
|2009.09.17 04:20
|close
|2206
|1.28
|1.47254
|0.00000
|0.00000
|143.36
|129880.44
|4415
|2009.09.17 04:20
|close
|2203
|1.28
|1.47254
|0.00000
|0.00000
|144.64
|130025.08
|4416
|2009.09.17 04:28
|close
|2204
|1.28
|1.47263
|0.00000
|0.00000
|143.36
|130168.44
|4417
|2009.09.17 05:17
|close
|2207
|1.28
|1.47293
|0.00000
|0.00000
|143.36
|130311.80
|4418
|2009.09.17 05:17
|close
|2195
|1.28
|1.47293
|0.00000
|0.00000
|139.39
|130451.19
|4419
|2009.09.17 07:27
|close
|2192
|1.28
|1.47344
|0.00000
|0.00000
|139.39
|130590.59
|4420
|2009.09.17 07:43
|close
|2191
|1.28
|1.47385
|0.00000
|0.00000
|140.67
|130731.26
|4421
|2009.09.17 07:47
|close
|2184
|1.27
|1.47392
|0.00000
|0.00000
|139.57
|130870.83
|4422
|2009.09.17 07:50
|close
|2185
|1.27
|1.47405
|0.00000
|0.00000
|138.30
|131009.13
|4423
|2009.09.17 07:50
|close
|2189
|1.27
|1.47407
|0.00000
|0.00000
|138.30
|131147.44
|4424
|2009.09.17 07:51
|close
|2190
|1.27
|1.47427
|0.00000
|0.00000
|138.30
|131285.74
|4425
|2009.09.17 08:06
|buy
|2213
|1.31
|1.47382
|0.00000
|0.00000
|4426
|2009.09.17 08:18
|buy
|2214
|1.31
|1.47466
|0.00000
|0.00000
|4427
|2009.09.17 08:21
|close
|2213
|1.31
|1.47498
|0.00000
|0.00000
|151.96
|131437.70
|4428
|2009.09.17 08:32
|buy
|2215
|1.31
|1.47490
|0.00000
|0.00000
|4429
|2009.09.17 08:32
|close
|2214
|1.31
|1.47578
|0.00000
|0.00000
|146.72
|131584.42
|4430
|2009.09.17 08:32
|close
|2215
|1.31
|1.47603
|0.00000
|0.00000
|148.03
|131732.45
|4431
|2009.09.17 08:45
|buy
|2216
|1.32
|1.47538
|0.00000
|0.00000
|4432
|2009.09.17 09:03
|buy
|2217
|1.32
|1.47476
|0.00000
|0.00000
|4433
|2009.09.17 09:15
|buy
|2218
|1.32
|1.47475
|0.00000
|0.00000
|4434
|2009.09.17 09:30
|buy
|2219
|1.32
|1.47416
|0.00000
|0.00000
|4435
|2009.09.17 09:46
|buy
|2220
|1.32
|1.47387
|0.00000
|0.00000
|4436
|2009.09.17 10:01
|buy
|2221
|1.32
|1.47467
|0.00000
|0.00000
|4437
|2009.09.17 10:17
|buy
|2222
|1.32
|1.47437
|0.00000
|0.00000
|4438
|2009.09.17 10:30
|buy
|2223
|1.32
|1.47344
|0.00000
|0.00000
|4439
|2009.09.17 10:45
|buy
|2224
|1.32
|1.47426
|0.00000
|0.00000
|4440
|2009.09.17 11:03
|buy
|2225
|1.32
|1.47352
|0.00000
|0.00000
|4441
|2009.09.17 11:19
|buy
|2226
|1.32
|1.47393
|0.00000
|0.00000
|4442
|2009.09.17 11:30
|buy
|2227
|1.32
|1.47458
|0.00000
|0.00000
|4443
|2009.09.17 11:30
|close
|2223
|1.32
|1.47456
|0.00000
|0.00000
|147.84
|131880.29
|4444
|2009.09.17 11:33
|close
|2225
|1.32
|1.47463
|0.00000
|0.00000
|146.52
|132026.81
|4445
|2009.09.17 11:51
|buy
|2228
|1.32
|1.47472
|0.00000
|0.00000
|4446
|2009.09.17 12:07
|buy
|2229
|1.32
|1.47398
|0.00000
|0.00000
|4447
|2009.09.17 12:20
|buy
|2230
|1.32
|1.47319
|0.00000
|0.00000
|4448
|2009.09.17 12:36
|buy
|2231
|1.32
|1.47301
|0.00000
|0.00000
|4449
|2009.09.17 12:45
|buy
|2232
|1.32
|1.47322
|0.00000
|0.00000
|4450
|2009.09.17 13:10
|buy
|2233
|1.32
|1.47239
|0.00000
|0.00000
|4451
|2009.09.17 13:21
|buy
|2234
|1.32
|1.47145
|0.00000
|0.00000
|4452
|2009.09.17 13:34
|buy
|2235
|1.32
|1.47202
|0.00000
|0.00000
|4453
|2009.09.17 13:45
|buy
|2236
|1.32
|1.47211
|0.00000
|0.00000
|4454
|2009.09.17 14:02
|buy
|2237
|1.32
|1.47131
|0.00000
|0.00000
|4455
|2009.09.17 14:21
|buy
|2238
|1.32
|1.47159
|0.00000
|0.00000
|4456
|2009.09.17 14:30
|buy
|2239
|1.32
|1.47148
|0.00000
|0.00000
|4457
|2009.09.17 14:48
|buy
|2240
|1.32
|1.47177
|0.00000
|0.00000
|4458
|2009.09.17 15:00
|buy
|2241
|1.32
|1.47067
|0.00000
|0.00000
|4459
|2009.09.17 15:19
|buy
|2242
|1.32
|1.46992
|0.00000
|0.00000
|4460
|2009.09.17 15:33
|buy
|2243
|1.32
|1.47036
|0.00000
|0.00000
|4461
|2009.09.17 15:35
|close
|2242
|1.32
|1.47105
|0.00000
|0.00000
|149.16
|132175.97
|4462
|2009.09.17 15:36
|close
|2243
|1.32
|1.47149
|0.00000
|0.00000
|149.16
|132325.13
|4463
|2009.09.17 15:36
|close
|2241
|1.32
|1.47178
|0.00000
|0.00000
|146.52
|132471.65
|4464
|2009.09.17 15:45
|buy
|2244
|1.32
|1.47177
|0.00000
|0.00000
|4465
|2009.09.17 15:51
|close
|2237
|1.32
|1.47242
|0.00000
|0.00000
|146.52
|132618.17
|4466
|2009.09.17 15:51
|close
|2234
|1.32
|1.47258
|0.00000
|0.00000
|149.16
|132767.33
|4467
|2009.09.17 15:51
|close
|2239
|1.32
|1.47263
|0.00000
|0.00000
|151.80
|132919.13
|4468
|2009.09.17 15:53
|close
|2238
|1.32
|1.47270
|0.00000
|0.00000
|146.52
|133065.65
|4469
|2009.09.17 15:53
|close
|2244
|1.32
|1.47292
|0.00000
|0.00000
|151.80
|133217.45
|4470
|2009.09.17 15:53
|close
|2240
|1.32
|1.47292
|0.00000
|0.00000
|151.80
|133369.25
|4471
|2009.09.17 15:53
|close
|2235
|1.32
|1.47318
|0.00000
|0.00000
|153.12
|133522.37
|4472
|2009.09.17 15:54
|close
|2236
|1.32
|1.47325
|0.00000
|0.00000
|150.48
|133672.85
|4473
|2009.09.17 15:55
|close
|2233
|1.32
|1.47352
|0.00000
|0.00000
|149.16
|133822.01
|4474
|2009.09.17 15:57
|close
|2231
|1.32
|1.47412
|0.00000
|0.00000
|146.52
|133968.53
|4475
|2009.09.17 16:03
|close
|2230
|1.32
|1.47431
|0.00000
|0.00000
|147.84
|134116.37
|4476
|2009.09.17 16:03
|close
|2232
|1.32
|1.47435
|0.00000
|0.00000
|149.16
|134265.53
|4477
|2009.09.17 16:08
|close
|2220
|1.32
|1.47501
|0.00000
|0.00000
|150.48
|134416.01
|4478
|2009.09.17 16:08
|close
|2226
|1.32
|1.47506
|0.00000
|0.00000
|149.16
|134565.17
|4479
|2009.09.17 16:08
|close
|2229
|1.32
|1.47510
|0.00000
|0.00000
|147.84
|134713.01
|4480
|2009.09.17 16:48
|close
|2219
|1.32
|1.47527
|0.00000
|0.00000
|146.52
|134859.53
|4481
|2009.09.17 16:51
|close
|2224
|1.32
|1.47539
|0.00000
|0.00000
|149.16
|135008.69
|4482
|2009.09.17 16:51
|close
|2222
|1.32
|1.47549
|0.00000
|0.00000
|147.84
|135156.53
|4483
|2009.09.17 16:51
|close
|2227
|1.32
|1.47569
|0.00000
|0.00000
|146.52
|135303.05
|4484
|2009.09.17 16:52
|close
|2221
|1.32
|1.47579
|0.00000
|0.00000
|147.84
|135450.89
|4485
|2009.09.17 16:52
|close
|2228
|1.32
|1.47585
|0.00000
|0.00000
|149.16
|135600.05
|4486
|2009.09.17 16:52
|close
|2218
|1.32
|1.47586
|0.00000
|0.00000
|146.52
|135746.57
|4487
|2009.09.17 16:52
|close
|2217
|1.32
|1.47588
|0.00000
|0.00000
|147.84
|135894.41
|4488
|2009.09.22 09:26
|close
|2216
|1.32
|1.47655
|0.00000
|0.00000
|151.67
|136046.08
|4489
|2009.09.23 04:00
|buy
|2245
|1.36
|1.48060
|0.00000
|0.00000
|4490
|2009.09.23 04:20
|buy
|2246
|1.36
|1.48011
|0.00000
|0.00000
|4491
|2009.09.23 04:32
|buy
|2247
|1.36
|1.48019
|0.00000
|0.00000
|4492
|2009.09.23 04:47
|buy
|2248
|1.36
|1.48099
|0.00000
|0.00000
|4493
|2009.09.23 04:48
|close
|2246
|1.36
|1.48122
|0.00000
|0.00000
|150.96
|136197.04
|4494
|2009.09.23 04:48
|close
|2247
|1.36
|1.48130
|0.00000
|0.00000
|150.96
|136348.00
|4495
|2009.09.23 04:52
|close
|2245
|1.36
|1.48172
|0.00000
|0.00000
|152.32
|136500.32
|4496
|2009.09.23 05:07
|buy
|2249
|1.37
|1.48180
|0.00000
|0.00000
|4497
|2009.09.23 05:21
|buy
|2250
|1.37
|1.48173
|0.00000
|0.00000
|4498
|2009.09.23 05:41
|buy
|2251
|1.37
|1.48201
|0.00000
|0.00000
|4499
|2009.09.23 05:50
|buy
|2252
|1.37
|1.48132
|0.00000
|0.00000
|4500
|2009.09.23 06:02
|buy
|2253
|1.37
|1.48133
|0.00000
|0.00000
|4501
|2009.09.23 06:15
|buy
|2254
|1.37
|1.48154
|0.00000
|0.00000
|4502
|2009.09.23 06:31
|buy
|2255
|1.37
|1.48150
|0.00000
|0.00000
|4503
|2009.09.23 06:49
|buy
|2256
|1.37
|1.48178
|0.00000
|0.00000
|4504
|2009.09.23 06:55
|close
|2248
|1.36
|1.48211
|0.00000
|0.00000
|152.32
|136652.64
|4505
|2009.09.23 07:02
|buy
|2257
|1.37
|1.48179
|0.00000
|0.00000
|4506
|2009.09.23 07:15
|buy
|2258
|1.37
|1.48184
|0.00000
|0.00000
|4507
|2009.09.23 07:40
|buy
|2259
|1.37
|1.48111
|0.00000
|0.00000
|4508
|2009.09.23 07:48
|buy
|2260
|1.37
|1.48125
|0.00000
|0.00000
|4509
|2009.09.23 20:18
|close
|2259
|1.37
|1.48222
|0.00000
|0.00000
|152.07
|136804.71
|4510
|2009.09.23 20:18
|close
|2260
|1.37
|1.48238
|0.00000
|0.00000
|154.81
|136959.52
|4511
|2009.09.23 20:18
|close
|2252
|1.37
|1.48243
|0.00000
|0.00000
|152.07
|137111.59
|4512
|2009.09.23 20:18
|close
|2253
|1.37
|1.48246
|0.00000
|0.00000
|154.81
|137266.40
|4513
|2009.09.23 20:19
|close
|2255
|1.37
|1.48263
|0.00000
|0.00000
|154.81
|137421.21
|4514
|2009.09.23 20:19
|close
|2254
|1.37
|1.48265
|0.00000
|0.00000
|152.07
|137573.28
|4515
|2009.09.23 20:19
|close
|2250
|1.37
|1.48285
|0.00000
|0.00000
|153.44
|137726.72
|4516
|2009.09.23 20:19
|close
|2256
|1.37
|1.48289
|0.00000
|0.00000
|152.07
|137878.79
|4517
|2009.09.23 20:19
|close
|2257
|1.37
|1.48291
|0.00000
|0.00000
|153.44
|138032.23
|4518
|2009.09.23 20:19
|close
|2249
|1.37
|1.48291
|0.00000
|0.00000
|152.07
|138184.30
|4519
|2009.09.23 20:19
|close
|2258
|1.37
|1.48296
|0.00000
|0.00000
|153.44
|138337.74
|4520
|2009.09.23 20:21
|close
|2251
|1.37
|1.48313
|0.00000
|0.00000
|153.44
|138491.18
|4521
|2009.09.24 00:04
|buy
|2261
|1.38
|1.46988
|0.00000
|0.00000
|4522
|2009.09.24 00:21
|buy
|2262
|1.38
|1.46970
|0.00000
|0.00000
|4523
|2009.09.24 00:28
|close
|2262
|1.38
|1.47085
|0.00000
|0.00000
|158.70
|138649.88
|4524
|2009.09.24 00:28
|close
|2261
|1.38
|1.47106
|0.00000
|0.00000
|162.84
|138812.72
|4525
|2009.09.24 00:30
|buy
|2263
|1.39
|1.47177
|0.00000
|0.00000
|4526
|2009.09.24 00:45
|buy
|2264
|1.39
|1.47194
|0.00000
|0.00000
|4527
|2009.09.24 01:00
|buy
|2265
|1.39
|1.47125
|0.00000
|0.00000
|4528
|2009.09.24 01:18
|buy
|2266
|1.39
|1.47095
|0.00000
|0.00000
|4529
|2009.09.24 01:33
|buy
|2267
|1.39
|1.47143
|0.00000
|0.00000
|4530
|2009.09.24 01:46
|close
|2266
|1.39
|1.47212
|0.00000
|0.00000
|162.63
|138975.35
|4531
|2009.09.24 01:46
|close
|2265
|1.39
|1.47240
|0.00000
|0.00000
|159.85
|139135.20
|4532
|2009.09.24 01:46
|close
|2267
|1.39
|1.47259
|0.00000
|0.00000
|161.24
|139296.44
|4533
|2009.09.24 01:47
|buy
|2268
|1.39
|1.47253
|0.00000
|0.00000
|4534
|2009.09.24 02:00
|buy
|2269
|1.39
|1.47300
|0.00000
|0.00000
|4535
|2009.09.24 02:00
|close
|2263
|1.39
|1.47288
|0.00000
|0.00000
|154.29
|139450.73
|4536
|2009.09.24 02:00
|close
|2264
|1.39
|1.47306
|0.00000
|0.00000
|155.68
|139606.41
|4537
|2009.09.24 02:05
|close
|2268
|1.39
|1.47367
|0.00000
|0.00000
|158.46
|139764.87
|4538
|2009.09.24 02:17
|buy
|2270
|1.40
|1.47344
|0.00000
|0.00000
|4539
|2009.09.24 02:21
|close
|2269
|1.39
|1.47413
|0.00000
|0.00000
|157.07
|139921.94
|4540
|2009.09.24 02:30
|buy
|2271
|1.40
|1.47395
|0.00000
|0.00000
|4541
|2009.09.24 02:45
|buy
|2272
|1.40
|1.47433
|0.00000
|0.00000
|4542
|2009.09.24 02:53
|close
|2270
|1.40
|1.47455
|0.00000
|0.00000
|155.40
|140077.34
|4543
|2009.09.24 02:59
|close
|2271
|1.40
|1.47507
|0.00000
|0.00000
|156.80
|140234.14
|4544
|2009.09.24 03:00
|buy
|2273
|1.40
|1.47522
|0.00000
|0.00000
|4545
|2009.09.24 03:22
|buy
|2274
|1.40
|1.47479
|0.00000
|0.00000
|4546
|2009.09.24 03:31
|buy
|2275
|1.40
|1.47482
|0.00000
|0.00000
|4547
|2009.09.24 03:49
|buy
|2276
|1.40
|1.47442
|0.00000
|0.00000
|4548
|2009.09.24 08:53
|close
|2272
|1.40
|1.47544
|0.00000
|0.00000
|155.40
|140389.54
|4549
|2009.09.24 08:55
|close
|2276
|1.40
|1.47553
|0.00000
|0.00000
|155.40
|140544.94
|4550
|2009.09.24 08:56
|close
|2274
|1.40
|1.47591
|0.00000
|0.00000
|156.80
|140701.74
|4551
|2009.09.24 08:56
|close
|2275
|1.40
|1.47595
|0.00000
|0.00000
|158.20
|140859.94
|4552
|2009.09.24 08:59
|close
|2273
|1.40
|1.47633
|0.00000
|0.00000
|155.40
|141015.34
|4553
|2009.10.14 04:00
|buy
|2277
|1.41
|1.48822
|0.00000
|0.00000
|4554
|2009.10.14 04:17
|buy
|2278
|1.41
|1.48776
|0.00000
|0.00000
|4555
|2009.10.14 04:37
|buy
|2279
|1.41
|1.48771
|0.00000
|0.00000
|4556
|2009.10.14 04:45
|buy
|2280
|1.41
|1.48739
|0.00000
|0.00000
|4557
|2009.10.14 05:00
|buy
|2281
|1.41
|1.48794
|0.00000
|0.00000
|4558
|2009.10.14 05:17
|buy
|2282
|1.41
|1.48837
|0.00000
|0.00000
|4559
|2009.10.14 05:32
|buy
|2283
|1.41
|1.48781
|0.00000
|0.00000
|4560
|2009.10.14 05:47
|buy
|2284
|1.41
|1.48852
|0.00000
|0.00000
|4561
|2009.10.14 05:49
|close
|2280
|1.41
|1.48850
|0.00000
|0.00000
|156.51
|141171.85
|4562
|2009.10.14 06:01
|buy
|2285
|1.41
|1.48887
|0.00000
|0.00000
|4563
|2009.10.14 06:24
|buy
|2286
|1.41
|1.48853
|0.00000
|0.00000
|4564
|2009.10.14 06:30
|buy
|2287
|1.41
|1.48890
|0.00000
|0.00000
|4565
|2009.10.14 06:37
|close
|2279
|1.41
|1.48882
|0.00000
|0.00000
|156.51
|141328.36
|4566
|2009.10.14 06:54
|buy
|2288
|1.41
|1.48859
|0.00000
|0.00000
|4567
|2009.10.14 07:05
|buy
|2289
|1.41
|1.48803
|0.00000
|0.00000
|4568
|2009.10.14 07:22
|buy
|2290
|1.41
|1.48786
|0.00000
|0.00000
|4569
|2009.10.14 07:30
|buy
|2291
|1.41
|1.48812
|0.00000
|0.00000
|4570
|2009.10.14 07:45
|buy
|2292
|1.41
|1.48871
|0.00000
|0.00000
|4571
|2009.10.14 08:00
|buy
|2293
|1.41
|1.48862
|0.00000
|0.00000
|4572
|2009.10.14 08:04
|close
|2278
|1.41
|1.48888
|0.00000
|0.00000
|157.92
|141486.28
|4573
|2009.10.14 08:04
|close
|2283
|1.41
|1.48893
|0.00000
|0.00000
|157.92
|141644.20
|4574
|2009.10.14 08:04
|close
|2290
|1.41
|1.48899
|0.00000
|0.00000
|159.33
|141803.53
|4575
|2009.10.14 08:04
|close
|2281
|1.41
|1.48906
|0.00000
|0.00000
|157.92
|141961.45
|4576
|2009.10.14 08:04
|close
|2289
|1.41
|1.48915
|0.00000
|0.00000
|157.92
|142119.37
|4577
|2009.10.14 08:07
|close
|2291
|1.41
|1.48923
|0.00000
|0.00000
|156.51
|142275.88
|4578
|2009.10.14 08:08
|close
|2277
|1.41
|1.48933
|0.00000
|0.00000
|156.51
|142432.39
|4579
|2009.10.14 08:10
|close
|2282
|1.41
|1.48948
|0.00000
|0.00000
|156.51
|142588.90
|4580
|2009.10.14 08:10
|close
|2286
|1.41
|1.48964
|0.00000
|0.00000
|156.51
|142745.41
|4581
|2009.10.14 08:10
|close
|2284
|1.41
|1.48964
|0.00000
|0.00000
|157.92
|142903.33
|4582
|2009.10.14 08:10
|close
|2288
|1.41
|1.48970
|0.00000
|0.00000
|156.51
|143059.84
|4583
|2009.10.14 08:15
|buy
|2294
|1.43
|1.48971
|0.00000
|0.00000
|4584
|2009.10.14 08:31
|buy
|2295
|1.43
|1.48854
|0.00000
|0.00000
|4585
|2009.10.14 08:38
|close
|2295
|1.43
|1.48965
|0.00000
|0.00000
|158.73
|143218.57
|4586
|2009.10.14 08:38
|close
|2293
|1.41
|1.48973
|0.00000
|0.00000
|156.51
|143375.08
|4587
|2009.10.14 08:53
|buy
|2296
|1.43
|1.48813
|0.00000
|0.00000
|4588
|2009.10.14 09:03
|buy
|2297
|1.43
|1.48785
|0.00000
|0.00000
|4589
|2009.10.14 09:12
|close
|2297
|1.43
|1.48897
|0.00000
|0.00000
|160.16
|143535.24
|4590
|2009.10.14 09:13
|close
|2296
|1.43
|1.48924
|0.00000
|0.00000
|158.73
|143693.97
|4591
|2009.10.14 09:15
|buy
|2298
|1.44
|1.48969
|0.00000
|0.00000
|4592
|2009.10.14 09:32
|buy
|2299
|1.44
|1.48891
|0.00000
|0.00000
|4593
|2009.10.14 09:46
|buy
|2300
|1.44
|1.48933
|0.00000
|0.00000
|4594
|2009.10.14 09:48
|close
|2292
|1.41
|1.48982
|0.00000
|0.00000
|156.51
|143850.48
|4595
|2009.10.14 10:00
|buy
|2301
|1.44
|1.48958
|0.00000
|0.00000
|4596
|2009.10.14 10:04
|close
|2285
|1.41
|1.48999
|0.00000
|0.00000
|157.92
|144008.40
|4597
|2009.10.14 10:04
|close
|2287
|1.41
|1.49001
|0.00000
|0.00000
|156.51
|144164.91
|4598
|2009.10.14 10:04
|close
|2299
|1.44
|1.49004
|0.00000
|0.00000
|162.72
|144327.63
|4599
|2009.10.14 10:23
|buy
|2302
|1.44
|1.48848
|0.00000
|0.00000
|4600
|2009.10.14 10:31
|buy
|2303
|1.44
|1.48857
|0.00000
|0.00000
|4601
|2009.10.14 10:45
|buy
|2304
|1.44
|1.48880
|0.00000
|0.00000
|4602
|2009.10.14 10:54
|close
|2302
|1.44
|1.48960
|0.00000
|0.00000
|161.28
|144488.91
|4603
|2009.10.14 10:54
|close
|2303
|1.44
|1.48968
|0.00000
|0.00000
|159.84
|144648.75
|4604
|2009.10.14 10:54
|close
|2304
|1.44
|1.48992
|0.00000
|0.00000
|161.28
|144810.03
|4605
|2009.10.14 11:00
|buy
|2305
|1.45
|1.49025
|0.00000
|0.00000
|4606
|2009.10.14 11:03
|close
|2300
|1.44
|1.49044
|0.00000
|0.00000
|159.84
|144969.87
|4607
|2009.10.14 11:03
|close
|2301
|1.44
|1.49070
|0.00000
|0.00000
|161.28
|145131.15
|4608
|2009.10.14 11:06
|close
|2298
|1.44
|1.49080
|0.00000
|0.00000
|159.84
|145290.99
|4609
|2009.10.14 11:06
|close
|2294
|1.43
|1.49082
|0.00000
|0.00000
|158.73
|145449.72
|4610
|2009.10.14 11:16
|buy
|2306
|1.45
|1.48972
|0.00000
|0.00000
|4611
|2009.10.14 11:26
|close
|2306
|1.45
|1.49085
|0.00000
|0.00000
|163.85
|145613.57
|4612
|2009.10.14 11:33
|buy
|2307
|1.46
|1.49087
|0.00000
|0.00000
|4613
|2009.10.14 11:49
|buy
|2308
|1.46
|1.49049
|0.00000
|0.00000
|4614
|2009.10.14 12:04
|buy
|2309
|1.46
|1.49005
|0.00000
|0.00000
|4615
|2009.10.14 12:17
|buy
|2310
|1.46
|1.48972
|0.00000
|0.00000
|4616
|2009.10.14 12:49
|buy
|2311
|1.46
|1.48930
|0.00000
|0.00000
|4617
|2009.10.14 12:59
|close
|2311
|1.46
|1.49045
|0.00000
|0.00000
|167.90
|145781.47
|4618
|2009.10.14 12:59
|close
|2310
|1.46
|1.49087
|0.00000
|0.00000
|167.90
|145949.37
|4619
|2009.10.14 12:59
|close
|2309
|1.46
|1.49118
|0.00000
|0.00000
|164.98
|146114.35
|4620
|2009.10.14 12:59
|close
|2305
|1.45
|1.49139
|0.00000
|0.00000
|165.30
|146279.65
|4621
|2009.10.14 13:00
|buy
|2312
|1.46
|1.49146
|0.00000
|0.00000
|4622
|2009.10.14 13:01
|close
|2308
|1.46
|1.49161
|0.00000
|0.00000
|163.52
|146443.17
|4623
|2009.10.14 13:19
|buy
|2313
|1.46
|1.48953
|0.00000
|0.00000
|4624
|2009.10.14 13:32
|buy
|2314
|1.46
|1.48924
|0.00000
|0.00000
|4625
|2009.10.14 13:47
|buy
|2315
|1.46
|1.48920
|0.00000
|0.00000
|4626
|2009.10.14 14:05
|buy
|2316
|1.46
|1.48786
|0.00000
|0.00000
|4627
|2009.10.14 14:15
|buy
|2317
|1.46
|1.48806
|0.00000
|0.00000
|4628
|2009.10.14 14:19
|close
|2316
|1.46
|1.48897
|0.00000
|0.00000
|162.06
|146605.23
|4629
|2009.10.14 14:20
|close
|2317
|1.46
|1.48918
|0.00000
|0.00000
|163.52
|146768.75
|4630
|2009.10.14 14:31
|buy
|2318
|1.47
|1.48799
|0.00000
|0.00000
|4631
|2009.10.14 14:36
|close
|2318
|1.47
|1.48910
|0.00000
|0.00000
|163.17
|146931.92
|4632
|2009.10.14 14:52
|buy
|2319
|1.47
|1.48806
|0.00000
|0.00000
|4633
|2009.10.14 15:01
|buy
|2320
|1.47
|1.48858
|0.00000
|0.00000
|4634
|2009.10.14 15:03
|close
|2319
|1.47
|1.48919
|0.00000
|0.00000
|166.11
|147098.03
|4635
|2009.10.14 15:04
|close
|2320
|1.47
|1.48971
|0.00000
|0.00000
|166.11
|147264.14
|4636
|2009.10.14 15:05
|close
|2315
|1.46
|1.49031
|0.00000
|0.00000
|162.06
|147426.20
|4637
|2009.10.14 15:05
|close
|2314
|1.46
|1.49035
|0.00000
|0.00000
|162.06
|147588.26
|4638
|2009.10.14 15:11
|close
|2313
|1.46
|1.49064
|0.00000
|0.00000
|162.06
|147750.32
|4639
|2009.10.14 15:19
|buy
|2321
|1.48
|1.49029
|0.00000
|0.00000
|4640
|2009.10.14 15:30
|buy
|2322
|1.48
|1.49060
|0.00000
|0.00000
|4641
|2009.10.14 15:36
|close
|2321
|1.48
|1.49140
|0.00000
|0.00000
|164.28
|147914.60
|4642
|2009.10.14 15:36
|close
|2322
|1.48
|1.49171
|0.00000
|0.00000
|164.28
|148078.88
|4643
|2009.10.14 15:55
|buy
|2323
|1.48
|1.48956
|0.00000
|0.00000
|4644
|2009.10.14 16:01
|buy
|2324
|1.48
|1.48973
|0.00000
|0.00000
|4645
|2009.10.14 16:15
|buy
|2325
|1.48
|1.48928
|0.00000
|0.00000
|4646
|2009.10.14 16:36
|buy
|2326
|1.48
|1.48996
|0.00000
|0.00000
|4647
|2009.10.14 16:39
|close
|2325
|1.48
|1.49040
|0.00000
|0.00000
|165.76
|148244.64
|4648
|2009.10.14 16:40
|close
|2323
|1.48
|1.49067
|0.00000
|0.00000
|164.28
|148408.92
|4649
|2009.10.14 16:47
|buy
|2327
|1.48
|1.49035
|0.00000
|0.00000
|4650
|2009.10.14 17:16
|buy
|2328
|1.48
|1.48844
|0.00000
|0.00000
|4651
|2009.10.14 17:33
|buy
|2329
|1.48
|1.48890
|0.00000
|0.00000
|4652
|2009.10.14 17:45
|buy
|2330
|1.48
|1.48874
|0.00000
|0.00000
|4653
|2009.10.14 17:48
|close
|2328
|1.48
|1.48956
|0.00000
|0.00000
|165.76
|148574.68
|4654
|2009.10.14 17:56
|close
|2330
|1.48
|1.48988
|0.00000
|0.00000
|168.72
|148743.40
|4655
|2009.10.14 18:08
|buy
|2331
|1.49
|1.48943
|0.00000
|0.00000
|4656
|2009.10.14 18:20
|buy
|2332
|1.49
|1.48917
|0.00000
|0.00000
|4657
|2009.10.14 18:30
|buy
|2333
|1.49
|1.48973
|0.00000
|0.00000
|4658
|2009.10.14 18:45
|buy
|2334
|1.49
|1.48924
|0.00000
|0.00000
|4659
|2009.10.14 19:01
|buy
|2335
|1.49
|1.48965
|0.00000
|0.00000
|4660
|2009.10.14 19:06
|close
|2329
|1.48
|1.49002
|0.00000
|0.00000
|165.76
|148909.16
|4661
|2009.10.14 19:07
|close
|2332
|1.49
|1.49028
|0.00000
|0.00000
|165.39
|149074.55
|4662
|2009.10.14 19:07
|close
|2334
|1.49
|1.49035
|0.00000
|0.00000
|165.39
|149239.94
|4663
|2009.10.14 19:12
|close
|2331
|1.49
|1.49057
|0.00000
|0.00000
|169.86
|149409.80
|4664
|2009.10.14 19:12
|close
|2335
|1.49
|1.49078
|0.00000
|0.00000
|168.37
|149578.17
|4665
|2009.10.14 19:12
|close
|2333
|1.49
|1.49084
|0.00000
|0.00000
|165.39
|149743.56
|4666
|2009.10.14 19:12
|close
|2324
|1.48
|1.49084
|0.00000
|0.00000
|164.28
|149907.84
|4667
|2009.10.14 19:17
|close
|2326
|1.48
|1.49108
|0.00000
|0.00000
|165.76
|150073.60
|4668
|2009.10.14 19:18
|buy
|2336
|1.50
|1.49131
|0.00000
|0.00000
|4669
|2009.10.14 19:18
|close
|2327
|1.48
|1.49146
|0.00000
|0.00000
|164.28
|150237.88
|4670
|2009.10.14 19:36
|buy
|2337
|1.50
|1.49084
|0.00000
|0.00000
|4671
|2009.10.14 19:47
|buy
|2338
|1.50
|1.49114
|0.00000
|0.00000
|4672
|2009.10.14 20:00
|close
|2337
|1.50
|1.49200
|0.00000
|0.00000
|174.00
|150411.88
|4673
|2009.10.14 20:00
|close
|2307
|1.46
|1.49200
|0.00000
|0.00000
|164.98
|150576.86
|4674
|2009.10.14 20:00
|close
|2338
|1.50
|1.49234
|0.00000
|0.00000
|180.00
|150756.86
|4675
|2009.10.14 20:00
|close
|2336
|1.50
|1.49244
|0.00000
|0.00000
|169.50
|150926.36
|4676
|2009.10.14 20:00
|close
|2312
|1.46
|1.49264
|0.00000
|0.00000
|172.28
|151098.64
|4677
|2009.10.15 00:02
|buy
|2339
|1.51
|1.49340
|0.00000
|0.00000
|4678
|2009.10.15 00:15
|buy
|2340
|1.51
|1.49319
|0.00000
|0.00000
|4679
|2009.10.15 00:34
|buy
|2341
|1.51
|1.49302
|0.00000
|0.00000
|4680
|2009.10.15 00:45
|buy
|2342
|1.51
|1.49309
|0.00000
|0.00000
|4681
|2009.10.15 01:07
|buy
|2343
|1.51
|1.49281
|0.00000
|0.00000
|4682
|2009.10.15 01:22
|buy
|2344
|1.51
|1.49335
|0.00000
|0.00000
|4683
|2009.10.15 01:31
|buy
|2345
|1.51
|1.49315
|0.00000
|0.00000
|4684
|2009.10.15 01:45
|buy
|2346
|1.51
|1.49303
|0.00000
|0.00000
|4685
|2009.10.15 02:03
|buy
|2347
|1.51
|1.49330
|0.00000
|0.00000
|4686
|2009.10.15 02:18
|buy
|2348
|1.51
|1.49300
|0.00000
|0.00000
|4687
|2009.10.15 02:33
|buy
|2349
|1.51
|1.49357
|0.00000
|0.00000
|4688
|2009.10.15 02:35
|close
|2343
|1.51
|1.49393
|0.00000
|0.00000
|169.12
|151267.76
|4689
|2009.10.15 02:35
|close
|2348
|1.51
|1.49411
|0.00000
|0.00000
|167.61
|151435.37
|4690
|2009.10.15 02:35
|close
|2346
|1.51
|1.49414
|0.00000
|0.00000
|167.61
|151602.98
|4691
|2009.10.15 02:35
|close
|2341
|1.51
|1.49414
|0.00000
|0.00000
|169.12
|151772.10
|4692
|2009.10.15 02:43
|close
|2342
|1.51
|1.49420
|0.00000
|0.00000
|167.61
|151939.71
|4693
|2009.10.15 02:49
|buy
|2350
|1.52
|1.49419
|0.00000
|0.00000
|4694
|2009.10.15 02:57
|close
|2345
|1.51
|1.49432
|0.00000
|0.00000
|176.67
|152116.38
|4695
|2009.10.15 02:57
|close
|2340
|1.51
|1.49432
|0.00000
|0.00000
|170.63
|152287.01
|4696
|2009.10.15 02:57
|close
|2347
|1.51
|1.49441
|0.00000
|0.00000
|167.61
|152454.62
|4697
|2009.10.15 02:57
|close
|2344
|1.51
|1.49446
|0.00000
|0.00000
|167.61
|152622.23
|4698
|2009.10.15 02:57
|close
|2339
|1.51
|1.49451
|0.00000
|0.00000
|167.61
|152789.84
|4699
|2009.10.15 02:57
|close
|2349
|1.51
|1.49469
|0.00000
|0.00000
|169.12
|152958.96
|4700
|2009.10.15 03:01
|buy
|2351
|1.53
|1.49488
|0.00000
|0.00000
|4701
|2009.10.15 03:03
|close
|2350
|1.52
|1.49533
|0.00000
|0.00000
|173.28
|153132.24
|4702
|2009.10.15 03:17
|buy
|2352
|1.53
|1.49516
|0.00000
|0.00000
|4703
|2009.10.15 03:33
|buy
|2353
|1.53
|1.49551
|0.00000
|0.00000
|4704
|2009.10.15 03:47
|buy
|2354
|1.53
|1.49459
|0.00000
|0.00000
|4705
|2009.10.15 04:00
|buy
|2355
|1.53
|1.49455
|0.00000
|0.00000
|4706
|2009.10.15 04:15
|buy
|2356
|1.53
|1.49478
|0.00000
|0.00000
|4707
|2009.10.15 04:27
|close
|2355
|1.53
|1.49567
|0.00000
|0.00000
|171.36
|153303.60
|4708
|2009.10.15 04:27
|close
|2354
|1.53
|1.49570
|0.00000
|0.00000
|169.83
|153473.43
|4709
|2009.10.15 04:39
|buy
|2357
|1.53
|1.49531
|0.00000
|0.00000
|4710
|2009.10.15 04:53
|buy
|2358
|1.53
|1.49528
|0.00000
|0.00000
|4711
|2009.10.15 05:05
|buy
|2359
|1.53
|1.49515
|0.00000
|0.00000
|4712
|2009.10.15 05:15
|buy
|2360
|1.53
|1.49560
|0.00000
|0.00000
|4713
|2009.10.15 05:31
|buy
|2361
|1.53
|1.49540
|0.00000
|0.00000
|4714
|2009.10.15 05:52
|buy
|2362
|1.53
|1.49539
|0.00000
|0.00000
|4715
|2009.10.15 06:05
|buy
|2363
|1.53
|1.49518
|0.00000
|0.00000
|4716
|2009.10.15 06:16
|buy
|2364
|1.53
|1.49520
|0.00000
|0.00000
|4717
|2009.10.15 06:36
|buy
|2365
|1.53
|1.49529
|0.00000
|0.00000
|4718
|2009.10.15 06:45
|buy
|2366
|1.53
|1.49562
|0.00000
|0.00000
|4719
|2009.10.15 07:00
|buy
|2367
|1.53
|1.49575
|0.00000
|0.00000
|4720
|2009.10.15 07:15
|buy
|2368
|1.53
|1.49519
|0.00000
|0.00000
|4721
|2009.10.15 07:32
|buy
|2369
|1.53
|1.49556
|0.00000
|0.00000
|4722
|2009.10.15 07:45
|buy
|2370
|1.53
|1.49594
|0.00000
|0.00000
|4723
|2009.10.15 07:46
|close
|2356
|1.53
|1.49590
|0.00000
|0.00000
|171.36
|153644.79
|4724
|2009.10.15 07:46
|close
|2351
|1.53
|1.49599
|0.00000
|0.00000
|169.83
|153814.62
|4725
|2009.10.15 07:56
|close
|2359
|1.53
|1.49626
|0.00000
|0.00000
|169.83
|153984.45
|4726
|2009.10.15 07:56
|close
|2363
|1.53
|1.49629
|0.00000
|0.00000
|169.83
|154154.28
|4727
|2009.10.15 07:56
|close
|2352
|1.53
|1.49629
|0.00000
|0.00000
|172.89
|154327.17
|4728
|2009.10.15 07:56
|close
|2368
|1.53
|1.49630
|0.00000
|0.00000
|169.83
|154497.00
|4729
|2009.10.15 07:56
|close
|2364
|1.53
|1.49632
|0.00000
|0.00000
|171.36
|154668.36
|4730
|2009.10.15 07:56
|close
|2365
|1.53
|1.49641
|0.00000
|0.00000
|171.36
|154839.72
|4731
|2009.10.15 07:56
|close
|2358
|1.53
|1.49641
|0.00000
|0.00000
|172.89
|155012.61
|4732
|2009.10.15 07:56
|close
|2357
|1.53
|1.49643
|0.00000
|0.00000
|171.36
|155183.97
|4733
|2009.10.15 08:08
|buy
|2371
|1.55
|1.49632
|0.00000
|0.00000
|4734
|2009.10.15 08:13
|close
|2362
|1.53
|1.49650
|0.00000
|0.00000
|169.83
|155353.80
|4735
|2009.10.15 08:13
|close
|2361
|1.53
|1.49651
|0.00000
|0.00000
|169.83
|155523.63
|4736
|2009.10.15 08:15
|buy
|2372
|1.56
|1.49639
|0.00000
|0.00000
|4737
|2009.10.15 08:38
|buy
|2373
|1.56
|1.49482
|0.00000
|0.00000
|4738
|2009.10.15 08:45
|buy
|2374
|1.56
|1.49486
|0.00000
|0.00000
|4739
|2009.10.15 09:07
|buy
|2375
|1.56
|1.49425
|0.00000
|0.00000
|4740
|2009.10.15 09:17
|buy
|2376
|1.56
|1.49459
|0.00000
|0.00000
|4741
|2009.10.15 09:33
|buy
|2377
|1.56
|1.49328
|0.00000
|0.00000
|4742
|2009.10.15 09:48
|buy
|2378
|1.56
|1.49364
|0.00000
|0.00000
|4743
|2009.10.15 10:01
|buy
|2379
|1.56
|1.49353
|0.00000
|0.00000
|4744
|2009.10.15 10:15
|buy
|2380
|1.56
|1.49352
|0.00000
|0.00000
|4745
|2009.10.15 10:30
|buy
|2381
|1.56
|1.49358
|0.00000
|0.00000
|4746
|2009.10.15 10:45
|buy
|2382
|1.56
|1.49376
|0.00000
|0.00000
|4747
|2009.10.15 10:48
|close
|2377
|1.56
|1.49439
|0.00000
|0.00000
|173.16
|155696.79
|4748
|2009.10.15 11:07
|buy
|2383
|1.56
|1.49401
|0.00000
|0.00000
|4749
|2009.10.15 11:26
|buy
|2384
|1.56
|1.49314
|0.00000
|0.00000
|4750
|2009.10.15 11:41
|buy
|2385
|1.56
|1.49186
|0.00000
|0.00000
|4751
|2009.10.15 11:56
|buy
|2386
|1.56
|1.49136
|0.00000
|0.00000
|4752
|2009.10.15 12:43
|close
|2386
|1.56
|1.49248
|0.00000
|0.00000
|174.72
|155871.51
|4753
|2009.10.15 16:51
|close
|2385
|1.56
|1.49298
|0.00000
|0.00000
|174.72
|156046.23
|4754
|2009.10.15 17:00
|close
|2384
|1.56
|1.49426
|0.00000
|0.00000
|174.72
|156220.95
|4755
|2009.10.15 17:00
|close
|2380
|1.56
|1.49465
|0.00000
|0.00000
|176.28
|156397.23
|4756
|2009.10.15 17:00
|close
|2379
|1.56
|1.49465
|0.00000
|0.00000
|174.72
|156571.95
|4757
|2009.10.15 17:00
|close
|2381
|1.56
|1.49469
|0.00000
|0.00000
|173.16
|156745.11
|4758
|2009.10.15 17:01
|close
|2378
|1.56
|1.49476
|0.00000
|0.00000
|174.72
|156919.83
|4759
|2009.10.15 17:01
|close
|2382
|1.56
|1.49488
|0.00000
|0.00000
|174.72
|157094.55
|4760
|2009.10.15 17:13
|close
|2383
|1.56
|1.49515
|0.00000
|0.00000
|177.84
|157272.39
|4761
|2009.10.15 17:13
|close
|2375
|1.56
|1.49538
|0.00000
|0.00000
|176.28
|157448.67
|4762
|2009.10.16 02:22
|close
|2376
|1.56
|1.49571
|0.00000
|0.00000
|173.63
|157622.30
|4763
|2009.10.16 02:22
|close
|2373
|1.56
|1.49593
|0.00000
|0.00000
|172.07
|157794.36
|4764
|2009.10.16 02:27
|close
|2374
|1.56
|1.49597
|0.00000
|0.00000
|172.07
|157966.43
|4765
|2009.10.19 23:01
|close
|2353
|1.53
|1.49663
|0.00000
|0.00000
|169.22
|158135.65
|4766
|2009.10.19 23:01
|close
|2369
|1.53
|1.49668
|0.00000
|0.00000
|169.22
|158304.87
|4767
|2009.10.19 23:01
|close
|2366
|1.53
|1.49673
|0.00000
|0.00000
|167.69
|158472.56
|4768
|2009.10.19 23:01
|close
|2360
|1.53
|1.49673
|0.00000
|0.00000
|170.75
|158643.30
|4769
|2009.10.19 23:01
|close
|2367
|1.53
|1.49688
|0.00000
|0.00000
|170.75
|158814.05
|4770
|2009.10.19 23:01
|close
|2370
|1.53
|1.49707
|0.00000
|0.00000
|170.75
|158984.80
|4771
|2009.10.19 23:01
|close
|2371
|1.55
|1.49745
|0.00000
|0.00000
|172.98
|159157.78
|4772
|2009.10.19 23:44
|close
|2372
|1.56
|1.49750
|0.00000
|0.00000
|170.98
|159328.76
|4773
|2009.10.20 00:12
|buy
|2387
|1.59
|1.49610
|0.00000
|0.00000
|4774
|2009.10.20 00:25
|buy
|2388
|1.59
|1.49570
|0.00000
|0.00000
|4775
|2009.10.20 00:31
|buy
|2389
|1.59
|1.49594
|0.00000
|0.00000
|4776
|2009.10.20 00:51
|buy
|2390
|1.59
|1.49573
|0.00000
|0.00000
|4777
|2009.10.20 01:00
|buy
|2391
|1.59
|1.49628
|0.00000
|0.00000
|4778
|2009.10.20 01:22
|buy
|2392
|1.59
|1.49639
|0.00000
|0.00000
|4779
|2009.10.20 01:23
|close
|2388
|1.59
|1.49681
|0.00000
|0.00000
|176.49
|159505.25
|4780
|2009.10.20 01:23
|close
|2390
|1.59
|1.49684
|0.00000
|0.00000
|176.49
|159681.74
|4781
|2009.10.20 01:23
|close
|2389
|1.59
|1.49705
|0.00000
|0.00000
|176.49
|159858.23
|4782
|2009.10.20 01:24
|close
|2387
|1.59
|1.49721
|0.00000
|0.00000
|176.49
|160034.72
|4783
|2009.10.20 01:30
|close
|2391
|1.59
|1.49742
|0.00000
|0.00000
|181.26
|160215.98
|4784
|2009.10.20 01:31
|buy
|2393
|1.60
|1.49751
|0.00000
|0.00000
|4785
|2009.10.20 01:32
|close
|2392
|1.59
|1.49750
|0.00000
|0.00000
|176.49
|160392.47
|4786
|2009.10.20 01:49
|buy
|2394
|1.60
|1.49686
|0.00000
|0.00000
|4787
|2009.10.20 02:00
|buy
|2395
|1.60
|1.49685
|0.00000
|0.00000
|4788
|2009.10.20 02:15
|buy
|2396
|1.60
|1.49670
|0.00000
|0.00000
|4789
|2009.10.20 02:30
|buy
|2397
|1.60
|1.49632
|0.00000
|0.00000
|4790
|2009.10.20 02:31
|close
|2397
|1.60
|1.49743
|0.00000
|0.00000
|177.60
|160570.07
|4791
|2009.10.20 02:32
|close
|2396
|1.60
|1.49782
|0.00000
|0.00000
|179.20
|160749.27
|4792
|2009.10.20 02:50
|buy
|2398
|1.61
|1.49707
|0.00000
|0.00000
|4793
|2009.10.20 03:00
|buy
|2399
|1.61
|1.49748
|0.00000
|0.00000
|4794
|2009.10.20 03:16
|buy
|2400
|1.61
|1.49736
|0.00000
|0.00000
|4795
|2009.10.20 03:31
|close
|2395
|1.60
|1.49799
|0.00000
|0.00000
|182.40
|160931.67
|4796
|2009.10.20 03:31
|close
|2394
|1.60
|1.49799
|0.00000
|0.00000
|180.80
|161112.47
|4797
|2009.10.20 03:32
|buy
|2401
|1.61
|1.49814
|0.00000
|0.00000
|4798
|2009.10.20 03:32
|close
|2398
|1.61
|1.49819
|0.00000
|0.00000
|180.32
|161292.79
|4799
|2009.10.20 03:32
|close
|2400
|1.61
|1.49848
|0.00000
|0.00000
|180.32
|161473.11
|4800
|2009.10.20 03:40
|close
|2399
|1.61
|1.49860
|0.00000
|0.00000
|180.32
|161653.43
|4801
|2009.10.20 03:40
|close
|2393
|1.60
|1.49862
|0.00000
|0.00000
|177.60
|161831.03
|4802
|2009.10.20 03:51
|buy
|2402
|1.62
|1.49878
|0.00000
|0.00000
|4803
|2009.10.20 04:02
|buy
|2403
|1.62
|1.49878
|0.00000
|0.00000
|4804
|2009.10.20 04:16
|buy
|2404
|1.62
|1.49887
|0.00000
|0.00000
|4805
|2009.10.20 04:24
|close
|2401
|1.61
|1.49925
|0.00000
|0.00000
|178.71
|162009.74
|4806
|2009.10.20 04:38
|buy
|2405
|1.62
|1.49889
|0.00000
|0.00000
|4807
|2009.10.20 04:51
|buy
|2406
|1.62
|1.49843
|0.00000
|0.00000
|4808
|2009.10.20 05:02
|buy
|2407
|1.62
|1.49855
|0.00000
|0.00000
|4809
|2009.10.20 05:16
|buy
|2408
|1.62
|1.49835
|0.00000
|0.00000
|4810
|2009.10.20 05:31
|buy
|2409
|1.62
|1.49797
|0.00000
|0.00000
|4811
|2009.10.20 05:45
|buy
|2410
|1.62
|1.49751
|0.00000
|0.00000
|4812
|2009.10.20 06:06
|buy
|2411
|1.62
|1.49751
|0.00000
|0.00000
|4813
|2009.10.20 06:15
|buy
|2412
|1.62
|1.49770
|0.00000
|0.00000
|4814
|2009.10.20 06:30
|buy
|2413
|1.62
|1.49728
|0.00000
|0.00000
|4815
|2009.10.20 06:46
|buy
|2414
|1.62
|1.49734
|0.00000
|0.00000
|4816
|2009.10.20 06:56
|close
|2413
|1.62
|1.49839
|0.00000
|0.00000
|179.82
|162189.56
|4817
|2009.10.20 06:56
|close
|2414
|1.62
|1.49846
|0.00000
|0.00000
|181.44
|162371.00
|4818
|2009.10.20 07:07
|buy
|2415
|1.62
|1.49740
|0.00000
|0.00000
|4819
|2009.10.20 07:20
|buy
|2416
|1.62
|1.49771
|0.00000
|0.00000
|4820
|2009.10.20 07:30
|buy
|2417
|1.62
|1.49761
|0.00000
|0.00000
|4821
|2009.10.20 07:55
|buy
|2418
|1.62
|1.49723
|0.00000
|0.00000
|4822
|2009.10.20 08:00
|buy
|2419
|1.62
|1.49801
|0.00000
|0.00000
|4823
|2009.10.20 08:19
|buy
|2420
|1.62
|1.49704
|0.00000
|0.00000
|4824
|2009.10.20 08:25
|close
|2420
|1.62
|1.49817
|0.00000
|0.00000
|183.06
|162554.06
|4825
|2009.10.20 08:36
|buy
|2421
|1.63
|1.49754
|0.00000
|0.00000
|4826
|2009.10.20 08:51
|buy
|2422
|1.63
|1.49734
|0.00000
|0.00000
|4827
|2009.10.20 08:58
|close
|2418
|1.62
|1.49834
|0.00000
|0.00000
|179.82
|162733.88
|4828
|2009.10.20 08:59
|close
|2422
|1.63
|1.49847
|0.00000
|0.00000
|184.19
|162918.07
|4829
|2009.10.20 08:59
|close
|2415
|1.62
|1.49851
|0.00000
|0.00000
|179.82
|163097.89
|4830
|2009.10.20 08:59
|close
|2411
|1.62
|1.49862
|0.00000
|0.00000
|179.82
|163277.71
|4831
|2009.10.20 08:59
|close
|2410
|1.62
|1.49862
|0.00000
|0.00000
|179.82
|163457.53
|4832
|2009.10.20 08:59
|close
|2421
|1.63
|1.49866
|0.00000
|0.00000
|182.56
|163640.09
|4833
|2009.10.20 09:00
|buy
|2423
|1.64
|1.49871
|0.00000
|0.00000
|4834
|2009.10.20 09:17
|buy
|2424
|1.64
|1.49768
|0.00000
|0.00000
|4835
|2009.10.20 09:30
|buy
|2425
|1.64
|1.49786
|0.00000
|0.00000
|4836
|2009.10.20 09:45
|buy
|2426
|1.64
|1.49755
|0.00000
|0.00000
|4837
|2009.10.20 10:00
|buy
|2427
|1.64
|1.49627
|0.00000
|0.00000
|4838
|2009.10.20 10:15
|buy
|2428
|1.64
|1.49638
|0.00000
|0.00000
|4839
|2009.10.20 10:35
|buy
|2429
|1.64
|1.49700
|0.00000
|0.00000
|4840
|2009.10.20 10:49
|buy
|2430
|1.64
|1.49590
|0.00000
|0.00000
|4841
|2009.10.20 11:00
|buy
|2431
|1.64
|1.49609
|0.00000
|0.00000
|4842
|2009.10.20 11:15
|buy
|2432
|1.64
|1.49675
|0.00000
|0.00000
|4843
|2009.10.20 11:30
|buy
|2433
|1.64
|1.49688
|0.00000
|0.00000
|4844
|2009.10.20 11:33
|close
|2430
|1.64
|1.49703
|0.00000
|0.00000
|185.32
|163825.41
|4845
|2009.10.20 11:34
|close
|2431
|1.64
|1.49722
|0.00000
|0.00000
|185.32
|164010.73
|4846
|2009.10.20 11:36
|close
|2427
|1.64
|1.49739
|0.00000
|0.00000
|183.68
|164194.41
|4847
|2009.10.20 11:36
|close
|2428
|1.64
|1.49749
|0.00000
|0.00000
|182.04
|164376.45
|4848
|2009.10.20 11:43
|close
|2432
|1.64
|1.49788
|0.00000
|0.00000
|185.32
|164561.77
|4849
|2009.10.20 11:43
|close
|2433
|1.64
|1.49799
|0.00000
|0.00000
|182.04
|164743.81
|4850
|2009.10.20 11:52
|buy
|2434
|1.65
|1.49757
|0.00000
|0.00000
|4851
|2009.10.20 13:32
|close
|2429
|1.64
|1.49812
|0.00000
|0.00000
|183.68
|164927.49
|4852
|2009.10.20 13:32
|close
|2426
|1.64
|1.49866
|0.00000
|0.00000
|182.04
|165109.53
|4853
|2009.10.20 13:32
|close
|2434
|1.65
|1.49869
|0.00000
|0.00000
|184.80
|165294.33
|4854
|2009.10.20 14:31
|close
|2417
|1.62
|1.49874
|0.00000
|0.00000
|183.06
|165477.39
|4855
|2009.10.20 14:31
|close
|2424
|1.64
|1.49881
|0.00000
|0.00000
|185.32
|165662.71
|4856
|2009.10.20 14:31
|close
|2412
|1.62
|1.49881
|0.00000
|0.00000
|179.82
|165842.53
|4857
|2009.10.20 14:31
|close
|2416
|1.62
|1.49885
|0.00000
|0.00000
|184.68
|166027.21
|4858
|2009.10.20 14:32
|close
|2425
|1.64
|1.49898
|0.00000
|0.00000
|183.68
|166210.89
|4859
|2009.10.21 15:40
|close
|2409
|1.62
|1.49909
|0.00000
|0.00000
|180.31
|166391.19
|4860
|2009.10.21 15:40
|close
|2419
|1.62
|1.49915
|0.00000
|0.00000
|183.55
|166574.74
|4861
|2009.10.21 15:43
|close
|2408
|1.62
|1.49948
|0.00000
|0.00000
|181.93
|166756.66
|4862
|2009.10.21 15:43
|close
|2406
|1.62
|1.49955
|0.00000
|0.00000
|180.31
|166936.97
|4863
|2009.10.21 15:44
|close
|2407
|1.62
|1.49967
|0.00000
|0.00000
|180.31
|167117.28
|4864
|2009.10.21 15:49
|close
|2423
|1.64
|1.49986
|0.00000
|0.00000
|187.45
|167304.73
|4865
|2009.10.21 15:49
|close
|2403
|1.62
|1.49990
|0.00000
|0.00000
|180.31
|167485.03
|4866
|2009.10.21 15:49
|close
|2402
|1.62
|1.49990
|0.00000
|0.00000
|180.31
|167665.34
|4867
|2009.10.21 16:01
|buy
|2435
|1.68
|1.49831
|0.00000
|0.00000
|4868
|2009.10.21 16:13
|close
|2435
|1.68
|1.49942
|0.00000
|0.00000
|186.48
|167851.82
|4869
|2009.10.21 16:13
|close
|2405
|1.62
|1.50001
|0.00000
|0.00000
|180.31
|168032.13
|4870
|2009.10.21 16:13
|close
|2404
|1.62
|1.50001
|0.00000
|0.00000
|183.55
|168215.67
|4871
|2009.10.21 16:28
|buy
|2436
|1.68
|1.49851
|0.00000
|0.00000
|4872
|2009.10.21 16:31
|buy
|2437
|1.68
|1.49875
|0.00000
|0.00000
|4873
|2009.10.21 16:37
|close
|2436
|1.68
|1.49962
|0.00000
|0.00000
|186.48
|168402.15
|4874
|2009.10.21 16:43
|close
|2437
|1.68
|1.49986
|0.00000
|0.00000
|186.48
|168588.63
|4875
|2009.10.21 16:45
|buy
|2438
|1.69
|1.50115
|0.00000
|0.00000
|4876
|2009.10.21 17:07
|buy
|2439
|1.69
|1.49997
|0.00000
|0.00000
|4877
|2009.10.21 17:15
|buy
|2440
|1.69
|1.49873
|0.00000
|0.00000
|4878
|2009.10.21 17:24
|close
|2440
|1.69
|1.49985
|0.00000
|0.00000
|189.28
|168777.91
|4879
|2009.10.21 17:30
|buy
|2441
|1.69
|1.50086
|0.00000
|0.00000
|4880
|2009.10.21 17:37
|close
|2439
|1.69
|1.50108
|0.00000
|0.00000
|187.59
|168965.50
|4881
|2009.10.21 17:53
|buy
|2442
|1.69
|1.50062
|0.00000
|0.00000
|4882
|2009.10.21 18:00
|buy
|2443
|1.69
|1.50088
|0.00000
|0.00000
|4883
|2009.10.21 18:18
|buy
|2444
|1.69
|1.50019
|0.00000
|0.00000
|4884
|2009.10.21 18:31
|buy
|2445
|1.69
|1.50114
|0.00000
|0.00000
|4885
|2009.10.21 18:45
|buy
|2446
|1.69
|1.50046
|0.00000
|0.00000
|4886
|2009.10.21 18:50
|close
|2444
|1.69
|1.50130
|0.00000
|0.00000
|187.59
|169153.09
|4887
|2009.10.21 18:51
|close
|2446
|1.69
|1.50157
|0.00000
|0.00000
|187.59
|169340.68
|4888
|2009.10.21 18:52
|close
|2442
|1.69
|1.50173
|0.00000
|0.00000
|187.59
|169528.27
|4889
|2009.10.21 18:52
|close
|2443
|1.69
|1.50199
|0.00000
|0.00000
|187.59
|169715.86
|4890
|2009.10.21 18:52
|close
|2441
|1.69
|1.50199
|0.00000
|0.00000
|190.97
|169906.83
|4891
|2009.10.21 19:09
|buy
|2447
|1.70
|1.50180
|0.00000
|0.00000
|4892
|2009.10.21 19:13
|close
|2445
|1.69
|1.50225
|0.00000
|0.00000
|187.59
|170094.42
|4893
|2009.10.21 19:13
|close
|2438
|1.69
|1.50227
|0.00000
|0.00000
|189.28
|170283.70
|4894
|2009.10.21 19:15
|buy
|2448
|1.70
|1.50294
|0.00000
|0.00000
|4895
|2009.10.21 19:16
|close
|2447
|1.70
|1.50294
|0.00000
|0.00000
|193.80
|170477.50
|4896
|2009.10.21 19:24
|close
|2448
|1.70
|1.50405
|0.00000
|0.00000
|188.70
|170666.20
|4897
|2009.10.21 20:30
|buy
|2449
|1.71
|1.50391
|0.00000
|0.00000
|4898
|2009.10.21 20:47
|buy
|2450
|1.71
|1.50423
|0.00000
|0.00000
|4899
|2009.10.21 21:00
|buy
|2451
|1.71
|1.50378
|0.00000
|0.00000
|4900
|2009.10.21 21:15
|buy
|2452
|1.71
|1.50420
|0.00000
|0.00000
|4901
|2009.10.21 21:40
|buy
|2453
|1.71
|1.50175
|0.00000
|0.00000
|4902
|2009.10.21 21:48
|buy
|2454
|1.71
|1.50121
|0.00000
|0.00000
|4903
|2009.10.21 22:01
|buy
|2455
|1.71
|1.49970
|0.00000
|0.00000
|4904
|2009.10.21 22:08
|close
|2455
|1.71
|1.50081
|0.00000
|0.00000
|189.81
|170856.01
|4905
|2009.10.21 22:21
|buy
|2456
|1.71
|1.50087
|0.00000
|0.00000
|4906
|2009.10.21 22:37
|buy
|2457
|1.71
|1.50127
|0.00000
|0.00000
|4907
|2009.10.21 22:46
|buy
|2458
|1.71
|1.50182
|0.00000
|0.00000
|4908
|2009.10.21 23:12
|buy
|2459
|1.71
|1.50107
|0.00000
|0.00000
|4909
|2009.10.21 23:15
|buy
|2460
|1.71
|1.50119
|0.00000
|0.00000
|4910
|2009.10.21 23:30
|buy
|2461
|1.71
|1.50102
|0.00000
|0.00000
|4911
|2009.10.21 23:53
|buy
|2462
|1.71
|1.50023
|0.00000
|0.00000
|4912
|2009.10.22 00:01
|buy
|2463
|1.71
|1.50089
|0.00000
|0.00000
|4913
|2009.10.22 00:17
|buy
|2464
|1.71
|1.50098
|0.00000
|0.00000
|4914
|2009.10.22 00:29
|close
|2462
|1.71
|1.50135
|0.00000
|0.00000
|187.93
|171043.94
|4915
|2009.10.22 00:30
|buy
|2465
|1.71
|1.50173
|0.00000
|0.00000
|4916
|2009.10.22 00:54
|buy
|2466
|1.71
|1.50141
|0.00000
|0.00000
|4917
|2009.10.22 01:02
|buy
|2467
|1.71
|1.50187
|0.00000
|0.00000
|4918
|2009.10.22 01:15
|buy
|2468
|1.71
|1.50184
|0.00000
|0.00000
|4919
|2009.10.22 01:19
|close
|2463
|1.71
|1.50200
|0.00000
|0.00000
|189.81
|171233.75
|4920
|2009.10.22 01:19
|close
|2456
|1.71
|1.50200
|0.00000
|0.00000
|189.64
|171423.39
|4921
|2009.10.22 01:19
|close
|2464
|1.71
|1.50213
|0.00000
|0.00000
|196.65
|171620.04
|4922
|2009.10.22 01:19
|close
|2461
|1.71
|1.50213
|0.00000
|0.00000
|186.22
|171806.26
|4923
|2009.10.22 01:37
|buy
|2469
|1.72
|1.50174
|0.00000
|0.00000
|4924
|2009.10.22 01:45
|buy
|2470
|1.72
|1.50153
|0.00000
|0.00000
|4925
|2009.10.22 02:00
|buy
|2471
|1.72
|1.50139
|0.00000
|0.00000
|4926
|2009.10.22 02:16
|buy
|2472
|1.72
|1.50157
|0.00000
|0.00000
|4927
|2009.10.22 02:33
|buy
|2473
|1.72
|1.50217
|0.00000
|0.00000
|4928
|2009.10.22 02:34
|close
|2459
|1.71
|1.50220
|0.00000
|0.00000
|189.64
|171995.90
|4929
|2009.10.22 02:34
|close
|2460
|1.71
|1.50230
|0.00000
|0.00000
|186.22
|172182.12
|4930
|2009.10.22 02:34
|close
|2454
|1.71
|1.50232
|0.00000
|0.00000
|186.22
|172368.34
|4931
|2009.10.22 02:34
|close
|2457
|1.71
|1.50238
|0.00000
|0.00000
|186.22
|172554.56
|4932
|2009.10.22 02:35
|close
|2471
|1.72
|1.50251
|0.00000
|0.00000
|192.64
|172747.20
|4933
|2009.10.22 02:35
|close
|2466
|1.71
|1.50253
|0.00000
|0.00000
|191.52
|172938.72
|4934
|2009.10.22 02:35
|close
|2470
|1.72
|1.50265
|0.00000
|0.00000
|192.64
|173131.36
|4935
|2009.10.22 02:35
|close
|2472
|1.72
|1.50269
|0.00000
|0.00000
|192.64
|173324.00
|4936
|2009.10.22 02:38
|close
|2465
|1.71
|1.50284
|0.00000
|0.00000
|189.81
|173513.81
|4937
|2009.10.22 02:38
|close
|2469
|1.72
|1.50287
|0.00000
|0.00000
|194.36
|173708.17
|4938
|2009.10.22 02:38
|close
|2453
|1.71
|1.50287
|0.00000
|0.00000
|187.93
|173896.09
|4939
|2009.10.22 02:38
|close
|2458
|1.71
|1.50294
|0.00000
|0.00000
|187.93
|174084.02
|4940
|2009.10.22 02:38
|close
|2468
|1.71
|1.50298
|0.00000
|0.00000
|194.94
|174278.96
|4941
|2009.10.22 02:38
|close
|2467
|1.71
|1.50298
|0.00000
|0.00000
|189.81
|174468.77
|4942
|2009.10.22 02:45
|buy
|2474
|1.74
|1.50322
|0.00000
|0.00000
|4943
|2009.10.22 02:46
|close
|2473
|1.72
|1.50328
|0.00000
|0.00000
|190.92
|174659.69
|4944
|2009.10.22 03:09
|buy
|2475
|1.75
|1.50226
|0.00000
|0.00000
|4945
|2009.10.22 03:19
|buy
|2476
|1.75
|1.50190
|0.00000
|0.00000
|4946
|2009.10.22 03:34
|buy
|2477
|1.75
|1.50228
|0.00000
|0.00000
|4947
|2009.10.22 03:48
|buy
|2478
|1.75
|1.50278
|0.00000
|0.00000
|4948
|2009.10.22 04:07
|close
|2476
|1.75
|1.50303
|0.00000
|0.00000
|197.75
|174857.44
|4949
|2009.10.22 21:50
|close
|2475
|1.75
|1.50337
|0.00000
|0.00000
|194.25
|175051.69
|4950
|2009.10.22 21:50
|close
|2477
|1.75
|1.50339
|0.00000
|0.00000
|194.25
|175245.94
|4951
|2009.10.23 01:34
|close
|2478
|1.75
|1.50391
|0.00000
|0.00000
|196.53
|175442.47
|4952
|2009.10.23 02:03
|close
|2474
|1.74
|1.50436
|0.00000
|0.00000
|197.14
|175639.61
|4953
|2009.10.23 02:19
|close
|2451
|1.71
|1.50494
|0.00000
|0.00000
|193.57
|175833.18
|4954
|2009.10.23 02:19
|close
|2449
|1.71
|1.50508
|0.00000
|0.00000
|195.28
|176028.46
|4955
|2009.10.23 02:19
|close
|2452
|1.71
|1.50534
|0.00000
|0.00000
|190.15
|176218.62
|4956
|2009.10.23 02:19
|close
|2450
|1.71
|1.50534
|0.00000
|0.00000
|185.02
|176403.64
|4957
|2009.11.26 00:00
|buy
|2479
|1.76
|1.51360
|0.00000
|0.00000
|4958
|2009.11.26 00:27
|buy
|2480
|1.76
|1.51336
|0.00000
|0.00000
|4959
|2009.11.26 00:32
|buy
|2481
|1.76
|1.51319
|0.00000
|0.00000
|4960
|2009.11.26 00:48
|buy
|2482
|1.76
|1.51278
|0.00000
|0.00000
|4961
|2009.11.26 01:00
|buy
|2483
|1.76
|1.51278
|0.00000
|0.00000
|4962
|2009.11.26 01:19
|buy
|2484
|1.76
|1.51277
|0.00000
|0.00000
|4963
|2009.11.26 01:35
|buy
|2485
|1.76
|1.51247
|0.00000
|0.00000
|4964
|2009.11.26 01:53
|buy
|2486
|1.76
|1.51274
|0.00000
|0.00000
|4965
|2009.11.26 02:01
|buy
|2487
|1.76
|1.51275
|0.00000
|0.00000
|4966
|2009.11.26 02:17
|buy
|2488
|1.76
|1.51190
|0.00000
|0.00000
|4967
|2009.11.26 02:38
|buy
|2489
|1.76
|1.51162
|0.00000
|0.00000
|4968
|2009.11.26 02:47
|buy
|2490
|1.76
|1.51238
|0.00000
|0.00000
|4969
|2009.11.26 03:09
|buy
|2491
|1.76
|1.51076
|0.00000
|0.00000
|4970
|2009.11.26 03:18
|buy
|2492
|1.76
|1.51088
|0.00000
|0.00000
|4971
|2009.11.26 03:35
|buy
|2493
|1.76
|1.51050
|0.00000
|0.00000
|4972
|2009.11.26 03:48
|buy
|2494
|1.76
|1.51124
|0.00000
|0.00000
|4973
|2009.11.26 03:49
|close
|2493
|1.76
|1.51161
|0.00000
|0.00000
|195.36
|176599.00
|4974
|2009.11.26 04:30
|close
|2491
|1.76
|1.51190
|0.00000
|0.00000
|200.64
|176799.64
|4975
|2009.11.26 04:30
|close
|2492
|1.76
|1.51199
|0.00000
|0.00000
|195.36
|176995.00
|4976
|2009.11.26 04:30
|close
|2494
|1.76
|1.51239
|0.00000
|0.00000
|202.40
|177197.40
|4977
|2009.11.26 04:30
|close
|2489
|1.76
|1.51273
|0.00000
|0.00000
|195.36
|177392.76
|4978
|2009.11.26 04:31
|close
|2488
|1.76
|1.51305
|0.00000
|0.00000
|202.40
|177595.16
|4979
|2009.11.26 04:31
|close
|2490
|1.76
|1.51351
|0.00000
|0.00000
|198.88
|177794.04
|4980
|2009.11.26 04:31
|close
|2485
|1.76
|1.51360
|0.00000
|0.00000
|198.88
|177992.92
|4981
|2009.12.03 14:38
|close
|2487
|1.76
|1.51389
|0.00000
|0.00000
|192.02
|178184.93
|4982
|2009.12.03 14:38
|close
|2486
|1.76
|1.51389
|0.00000
|0.00000
|193.78
|178378.71
|4983
|2009.12.03 14:38
|close
|2484
|1.76
|1.51389
|0.00000
|0.00000
|188.50
|178567.21
|4984
|2009.12.03 14:38
|close
|2483
|1.76
|1.51389
|0.00000
|0.00000
|186.74
|178753.94
|4985
|2009.12.03 14:38
|close
|2482
|1.76
|1.51389
|0.00000
|0.00000
|186.74
|178940.68
|4986
|2009.12.08 16:04
|close
|2481
|1.76
|1.47647
|0.00000
|0.00000
|-6475.04
|172465.64
|4987
|2009.12.08 16:04
|close
|2480
|1.76
|1.47647
|0.00000
|0.00000
|-6504.96
|165960.68
|4988
|2009.12.08 16:04
|close
|2479
|1.76
|1.47647
|0.00000
|0.00000
|-6547.20
|159413.48
|4989
|2009.12.08 16:04
|sell
|2495
|1.79
|1.47647
|0.00000
|0.00000
|4990
|2009.12.08 16:16
|sell
|2496
|1.59
|1.47549
|0.00000
|0.00000
|4991
|2009.12.08 16:17
|close
|2495
|1.79
|1.47535
|0.00000
|0.00000
|200.48
|159613.96
|4992
|2009.12.08 16:35
|sell
|2497
|1.60
|1.47580
|0.00000
|0.00000
|4993
|2009.12.08 16:46
|sell
|2498
|1.60
|1.47491
|0.00000
|0.00000
|4994
|2009.12.08 16:47
|close
|2497
|1.60
|1.47469
|0.00000
|0.00000
|177.60
|159791.56
|4995
|2009.12.08 16:48
|close
|2496
|1.59
|1.47437
|0.00000
|0.00000
|178.08
|159969.64
|4996
|2009.12.08 16:50
|close
|2498
|1.60
|1.47380
|0.00000
|0.00000
|177.60
|160147.24
|4997
|2009.12.08 17:00
|sell
|2499
|1.60
|1.47357
|0.00000
|0.00000
|4998
|2009.12.08 17:17
|sell
|2500
|1.60
|1.47331
|0.00000
|0.00000
|4999
|2009.12.08 17:33
|sell
|2501
|1.60
|1.47321
|0.00000
|0.00000
|5000
|2009.12.08 17:46
|sell
|2502
|1.60
|1.47360
|0.00000
|0.00000
|5001
|2009.12.08 18:06
|sell
|2503
|1.60
|1.47369
|0.00000
|0.00000
|5002
|2009.12.08 18:15
|sell
|2504
|1.60
|1.47301
|0.00000
|0.00000
|5003
|2009.12.08 18:26
|close
|2503
|1.60
|1.47257
|0.00000
|0.00000
|179.20
|160326.44
|5004
|2009.12.08 18:26
|close
|2502
|1.60
|1.47248
|0.00000
|0.00000
|179.20
|160505.64
|5005
|2009.12.08 18:26
|close
|2499
|1.60
|1.47246
|0.00000
|0.00000
|177.60
|160683.24
|5006
|2009.12.08 18:35
|sell
|2505
|1.61
|1.47265
|0.00000
|0.00000
|5007
|2009.12.08 18:35
|close
|2500
|1.60
|1.47218
|0.00000
|0.00000
|180.80
|160864.04
|5008
|2009.12.08 18:35
|close
|2501
|1.60
|1.47205
|0.00000
|0.00000
|185.60
|161049.64
|5009
|2009.12.08 18:35
|close
|2504
|1.60
|1.47187
|0.00000
|0.00000
|182.40
|161232.04
|5010
|2009.12.08 18:45
|sell
|2506
|1.61
|1.47242
|0.00000
|0.00000
|5011
|2009.12.08 18:56
|close
|2505
|1.61
|1.47154
|0.00000
|0.00000
|178.71
|161410.75
|5012
|2009.12.08 19:05
|sell
|2507
|1.61
|1.47188
|0.00000
|0.00000
|5013
|2009.12.08 19:10
|close
|2506
|1.61
|1.47131
|0.00000
|0.00000
|178.71
|161589.46
|5014
|2009.12.08 19:11
|close
|2507
|1.61
|1.47077
|0.00000
|0.00000
|178.71
|161768.17
|5015
|2009.12.08 19:17
|sell
|2508
|1.62
|1.47129
|0.00000
|0.00000
|5016
|2009.12.08 19:24
|close
|2508
|1.62
|1.47017
|0.00000
|0.00000
|181.44
|161949.61
|5017
|2009.12.08 19:36
|sell
|2509
|1.62
|1.47021
|0.00000
|0.00000
|5018
|2009.12.08 19:46
|sell
|2510
|1.62
|1.47013
|0.00000
|0.00000
|5019
|2009.12.08 20:03
|sell
|2511
|1.62
|1.46914
|0.00000
|0.00000
|5020
|2009.12.08 20:03
|close
|2509
|1.62
|1.46910
|0.00000
|0.00000
|179.82
|162129.43
|5021
|2009.12.08 20:19
|sell
|2512
|1.62
|1.47008
|0.00000
|0.00000
|5022
|2009.12.08 20:37
|sell
|2513
|1.62
|1.46990
|0.00000
|0.00000
|5023
|2009.12.08 20:51
|sell
|2514
|1.62
|1.46930
|0.00000
|0.00000
|5024
|2009.12.08 20:52
|close
|2510
|1.62
|1.46902
|0.00000
|0.00000
|179.82
|162309.25
|5025
|2009.12.08 20:52
|close
|2512
|1.62
|1.46895
|0.00000
|0.00000
|183.06
|162492.31
|5026
|2009.12.08 20:52
|close
|2513
|1.62
|1.46879
|0.00000
|0.00000
|179.82
|162672.13
|5027
|2009.12.08 21:06
|sell
|2515
|1.63
|1.46870
|0.00000
|0.00000
|5028
|2009.12.08 21:21
|sell
|2516
|1.63
|1.46924
|0.00000
|0.00000
|5029
|2009.12.08 21:31
|sell
|2517
|1.63
|1.46967
|0.00000
|0.00000
|5030
|2009.12.08 21:48
|sell
|2518
|1.63
|1.46982
|0.00000
|0.00000
|5031
|2009.12.08 22:03
|sell
|2519
|1.63
|1.47013
|0.00000
|0.00000
|5032
|2009.12.08 22:15
|sell
|2520
|1.63
|1.46957
|0.00000
|0.00000
|5033
|2009.12.08 22:40
|sell
|2521
|1.63
|1.47090
|0.00000
|0.00000
|5034
|2009.12.08 22:45
|sell
|2522
|1.63
|1.47044
|0.00000
|0.00000
|5035
|2009.12.08 23:00
|sell
|2523
|1.63
|1.47025
|0.00000
|0.00000
|5036
|2009.12.08 23:21
|sell
|2524
|1.63
|1.47061
|0.00000
|0.00000
|5037
|2009.12.08 23:31
|sell
|2525
|1.63
|1.47071
|0.00000
|0.00000
|5038
|2009.12.08 23:51
|sell
|2526
|1.63
|1.47027
|0.00000
|0.00000
|5039
|2009.12.09 00:06
|sell
|2527
|1.63
|1.47093
|0.00000
|0.00000
|5040
|2009.12.09 00:15
|sell
|2528
|1.63
|1.47051
|0.00000
|0.00000
|5041
|2009.12.09 00:24
|close
|2527
|1.63
|1.46980
|0.00000
|0.00000
|184.19
|162856.32
|5042
|2009.12.09 00:24
|close
|2521
|1.63
|1.46977
|0.00000
|0.00000
|182.23
|163038.55
|5043
|2009.12.09 00:25
|close
|2525
|1.63
|1.46960
|0.00000
|0.00000
|178.97
|163217.53
|5044
|2009.12.09 00:27
|close
|2524
|1.63
|1.46949
|0.00000
|0.00000
|180.60
|163398.13
|5045
|2009.12.09 00:27
|close
|2528
|1.63
|1.46940
|0.00000
|0.00000
|180.93
|163579.06
|5046
|2009.12.09 00:28
|close
|2522
|1.63
|1.46932
|0.00000
|0.00000
|180.60
|163759.66
|5047
|2009.12.09 00:28
|close
|2526
|1.63
|1.46916
|0.00000
|0.00000
|178.97
|163938.64
|5048
|2009.12.09 00:28
|close
|2523
|1.63
|1.46910
|0.00000
|0.00000
|185.49
|164124.13
|5049
|2009.12.09 00:28
|close
|2519
|1.63
|1.46899
|0.00000
|0.00000
|183.86
|164308.00
|5050
|2009.12.09 00:28
|close
|2518
|1.63
|1.46869
|0.00000
|0.00000
|182.23
|164490.23
|5051
|2009.12.09 00:28
|close
|2517
|1.63
|1.46851
|0.00000
|0.00000
|187.12
|164677.35
|5052
|2009.12.09 00:28
|close
|2520
|1.63
|1.46844
|0.00000
|0.00000
|182.23
|164859.59
|5053
|2009.12.09 00:31
|close
|2514
|1.62
|1.46818
|0.00000
|0.00000
|179.50
|165039.08
|5054
|2009.12.09 00:31
|close
|2516
|1.63
|1.46806
|0.00000
|0.00000
|190.38
|165229.47
|5055
|2009.12.09 00:31
|close
|2511
|1.62
|1.46799
|0.00000
|0.00000
|184.36
|165413.82
|5056
|2009.12.09 00:31
|close
|2515
|1.63
|1.46759
|0.00000
|0.00000
|178.97
|165592.80
|5057
|2009.12.09 00:32
|sell
|2529
|1.66
|1.46703
|0.00000
|0.00000
|5058
|2009.12.09 00:52
|sell
|2530
|1.66
|1.46967
|0.00000
|0.00000
|5059
|2009.12.09 01:04
|sell
|2531
|1.66
|1.46897
|0.00000
|0.00000
|5060
|2009.12.09 01:13
|close
|2530
|1.66
|1.46855
|0.00000
|0.00000
|185.92
|165778.72
|5061
|2009.12.09 01:15
|sell
|2532
|1.66
|1.46830
|0.00000
|0.00000
|5062
|2009.12.09 01:31
|sell
|2533
|1.66
|1.47031
|0.00000
|0.00000
|5063
|2009.12.09 01:46
|sell
|2534
|1.66
|1.47085
|0.00000
|0.00000
|5064
|2009.12.09 02:05
|sell
|2535
|1.66
|1.47047
|0.00000
|0.00000
|5065
|2009.12.09 02:11
|close
|2534
|1.66
|1.46974
|0.00000
|0.00000
|184.26
|165962.98
|5066
|2009.12.09 02:12
|close
|2535
|1.66
|1.46935
|0.00000
|0.00000
|185.92
|166148.90
|5067
|2009.12.09 02:24
|sell
|2536
|1.66
|1.47110
|0.00000
|0.00000
|5068
|2009.12.09 02:36
|sell
|2537
|1.66
|1.47269
|0.00000
|0.00000
|5069
|2009.12.09 02:46
|sell
|2538
|1.66
|1.47266
|0.00000
|0.00000
|5070
|2009.12.09 03:11
|sell
|2539
|1.66
|1.47233
|0.00000
|0.00000
|5071
|2009.12.09 03:15
|sell
|2540
|1.66
|1.47203
|0.00000
|0.00000
|5072
|2009.12.09 03:33
|sell
|2541
|1.66
|1.47292
|0.00000
|0.00000
|5073
|2009.12.09 04:01
|sell
|2542
|1.66
|1.47324
|0.00000
|0.00000
|5074
|2009.12.09 04:20
|sell
|2543
|1.66
|1.47334
|0.00000
|0.00000
|5075
|2009.12.09 04:30
|sell
|2544
|1.66
|1.47340
|0.00000
|0.00000
|5076
|2009.12.09 05:01
|sell
|2545
|1.66
|1.47308
|0.00000
|0.00000
|5077
|2009.12.09 05:15
|sell
|2546
|1.66
|1.47257
|0.00000
|0.00000
|5078
|2009.12.09 05:29
|close
|2544
|1.66
|1.47228
|0.00000
|0.00000
|185.92
|166334.82
|5079
|2009.12.09 05:30
|sell
|2547
|1.66
|1.47215
|0.00000
|0.00000
|5080
|2009.12.09 05:57
|sell
|2548
|1.66
|1.47286
|0.00000
|0.00000
|5081
|2009.12.09 06:07
|sell
|2549
|1.66
|1.47256
|0.00000
|0.00000
|5082
|2009.12.09 06:17
|sell
|2550
|1.66
|1.47276
|0.00000
|0.00000
|5083
|2009.12.09 06:30
|sell
|2551
|1.66
|1.47316
|0.00000
|0.00000
|5084
|2009.12.09 06:46
|sell
|2552
|1.66
|1.47242
|0.00000
|0.00000
|5085
|2009.12.09 07:03
|sell
|2553
|1.66
|1.47281
|0.00000
|0.00000
|5086
|2009.12.09 07:16
|sell
|2554
|1.66
|1.47233
|0.00000
|0.00000
|5087
|2009.12.09 07:20
|close
|2543
|1.66
|1.47222
|0.00000
|0.00000
|185.92
|166520.74
|5088
|2009.12.09 07:21
|close
|2542
|1.66
|1.47213
|0.00000
|0.00000
|184.26
|166705.00
|5089
|2009.12.09 07:21
|close
|2551
|1.66
|1.47203
|0.00000
|0.00000
|187.58
|166892.58
|5090
|2009.12.09 07:21
|close
|2545
|1.66
|1.47196
|0.00000
|0.00000
|185.92
|167078.50
|5091
|2009.12.09 07:21
|close
|2541
|1.66
|1.47180
|0.00000
|0.00000
|185.92
|167264.42
|5092
|2009.12.09 07:21
|close
|2548
|1.66
|1.47172
|0.00000
|0.00000
|189.24
|167453.66
|5093
|2009.12.09 07:21
|close
|2553
|1.66
|1.47168
|0.00000
|0.00000
|187.58
|167641.24
|5094
|2009.12.09 07:22
|close
|2550
|1.66
|1.47163
|0.00000
|0.00000
|187.58
|167828.82
|5095
|2009.12.09 07:22
|close
|2537
|1.66
|1.47158
|0.00000
|0.00000
|184.26
|168013.08
|5096
|2009.12.09 07:22
|close
|2538
|1.66
|1.47155
|0.00000
|0.00000
|184.26
|168197.34
|5097
|2009.12.09 07:22
|close
|2546
|1.66
|1.47146
|0.00000
|0.00000
|184.26
|168381.60
|5098
|2009.12.09 07:22
|close
|2549
|1.66
|1.47143
|0.00000
|0.00000
|187.58
|168569.18
|5099
|2009.12.09 07:22
|close
|2552
|1.66
|1.47130
|0.00000
|0.00000
|185.92
|168755.10
|5100
|2009.12.09 07:26
|close
|2554
|1.66
|1.47120
|0.00000
|0.00000
|187.58
|168942.68
|5101
|2009.12.09 07:26
|close
|2539
|1.66
|1.47120
|0.00000
|0.00000
|187.58
|169130.26
|5102
|2009.12.09 07:26
|close
|2547
|1.66
|1.47100
|0.00000
|0.00000
|190.90
|169321.16
|5103
|2009.12.09 07:27
|close
|2540
|1.66
|1.47092
|0.00000
|0.00000
|184.26
|169505.42
|5104
|2009.12.09 07:30
|close
|2536
|1.66
|1.46999
|0.00000
|0.00000
|184.26
|169689.68
|5105
|2009.12.09 07:31
|sell
|2555
|1.70
|1.46967
|0.00000
|0.00000
|5106
|2009.12.09 07:55
|sell
|2556
|1.70
|1.47082
|0.00000
|0.00000
|5107
|2009.12.09 08:02
|close
|2556
|1.70
|1.46971
|0.00000
|0.00000
|188.70
|169878.38
|5108
|2009.12.09 18:20
|close
|2533
|1.66
|1.46919
|0.00000
|0.00000
|185.92
|170064.30
|5109
|2009.12.09 19:01
|close
|2555
|1.70
|1.46854
|0.00000
|0.00000
|192.10
|170256.40
|5110
|2009.12.09 19:06
|close
|2531
|1.66
|1.46784
|0.00000
|0.00000
|187.58
|170443.98
|5111
|2009.12.11 15:28
|close
|2532
|1.66
|1.46719
|0.00000
|0.00000
|176.29
|170620.27
|5112
|2009.12.11 15:32
|close
|2529
|1.66
|1.46592
|0.00000
|0.00000
|176.29
|170796.56
|5113
|2009.12.18 20:00
|sell
|2557
|1.71
|1.43040
|0.00000
|0.00000
|5114
|2009.12.18 20:15
|sell
|2558
|1.71
|1.43040
|0.00000
|0.00000
|5115
|2009.12.18 20:36
|sell
|2559
|1.71
|1.43118
|0.00000
|0.00000
|5116
|2009.12.18 20:49
|sell
|2560
|1.71
|1.43197
|0.00000
|0.00000
|5117
|2009.12.18 21:01
|sell
|2561
|1.71
|1.43261
|0.00000
|0.00000
|5118
|2009.12.18 21:15
|sell
|2562
|1.71
|1.43312
|0.00000
|0.00000
|5119
|2009.12.18 21:31
|sell
|2563
|1.71
|1.43397
|0.00000
|0.00000
|5120
|2009.12.18 21:59
|sell
|2564
|1.71
|1.43386
|0.00000
|0.00000
|5121
|2009.12.18 22:00
|sell
|2565
|1.71
|1.43349
|0.00000
|0.00000
|5122
|2009.12.18 22:21
|sell
|2566
|1.71
|1.43422
|0.00000
|0.00000
|5123
|2009.12.18 22:37
|sell
|2567
|1.71
|1.43428
|0.00000
|0.00000
|5124
|2009.12.18 22:45
|sell
|2568
|1.71
|1.43445
|0.00000
|0.00000
|5125
|2009.12.18 22:59
|close
|2568
|1.71
|1.43333
|0.00000
|0.00000
|191.52
|170988.08
|5126
|2009.12.21 00:00
|close
|2567
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|500.69
|171488.77
|5127
|2009.12.21 00:00
|close
|2566
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|490.43
|171979.20
|5128
|2009.12.21 00:00
|close
|2565
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|365.60
|172344.80
|5129
|2009.12.21 00:00
|close
|2564
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|428.87
|172773.66
|5130
|2009.12.21 00:00
|close
|2563
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|447.68
|173221.34
|5131
|2009.12.21 00:00
|close
|2562
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|302.33
|173523.67
|5132
|2009.12.21 00:00
|close
|2561
|1.71
|1.43134
|0.00000
|0.00000
|215.12
|173738.79
|5133
|2009.12.21 09:28
|close
|2560
|1.71
|1.43081
|0.00000
|0.00000
|196.31
|173935.10
|5134
|2009.12.21 09:50
|close
|2559
|1.71
|1.43004
|0.00000
|0.00000
|192.89
|174127.98
|5135
|2009.12.21 09:52
|close
|2558
|1.71
|1.42928
|0.00000
|0.00000
|189.47
|174317.45
|5136
|2009.12.21 09:52
|close
|2557
|1.71
|1.42928
|0.00000
|0.00000
|189.47
|174506.92
|5137
|2010.01.20 04:00
|sell
|2569
|1.75
|1.42167
|0.00000
|0.00000
|5138
|2010.01.20 04:16
|sell
|2570
|1.75
|1.42234
|0.00000
|0.00000
|5139
|2010.01.20 04:30
|sell
|2571
|1.75
|1.42142
|0.00000
|0.00000
|5140
|2010.01.20 04:30
|close
|2570
|1.75
|1.42121
|0.00000
|0.00000
|197.75
|174704.67
|5141
|2010.01.20 04:32
|close
|2569
|1.75
|1.42055
|0.00000
|0.00000
|196.00
|174900.67
|5142
|2010.01.20 04:32
|close
|2571
|1.75
|1.42029
|0.00000
|0.00000
|197.75
|175098.42
|5143
|2010.01.20 04:52
|sell
|2572
|1.75
|1.42122
|0.00000
|0.00000
|5144
|2010.01.20 05:03
|sell
|2573
|1.75
|1.42112
|0.00000
|0.00000
|5145
|2010.01.20 05:11
|close
|2572
|1.75
|1.42007
|0.00000
|0.00000
|201.25
|175299.67
|5146
|2010.01.20 05:11
|close
|2573
|1.75
|1.41999
|0.00000
|0.00000
|197.75
|175497.42
|5147
|2010.01.20 05:17
|sell
|2574
|1.75
|1.42035
|0.00000
|0.00000
|5148
|2010.01.20 05:32
|sell
|2575
|1.75
|1.42046
|0.00000
|0.00000
|5149
|2010.01.20 05:47
|sell
|2576
|1.75
|1.42118
|0.00000
|0.00000
|5150
|2010.01.20 06:03
|sell
|2577
|1.75
|1.42101
|0.00000
|0.00000
|5151
|2010.01.20 06:06
|close
|2576
|1.75
|1.42007
|0.00000
|0.00000
|194.25
|175691.67
|5152
|2010.01.20 06:07
|close
|2577
|1.75
|1.41989
|0.00000
|0.00000
|196.00
|175887.67
|5153
|2010.01.20 06:16
|sell
|2578
|1.76
|1.42007
|0.00000
|0.00000
|5154
|2010.01.20 06:30
|sell
|2579
|1.76
|1.41985
|0.00000
|0.00000
|5155
|2010.01.20 06:39
|close
|2575
|1.75
|1.41931
|0.00000
|0.00000
|201.25
|176088.92
|5156
|2010.01.20 06:42
|close
|2574
|1.75
|1.41921
|0.00000
|0.00000
|199.50
|176288.42
|5157
|2010.01.20 06:43
|close
|2578
|1.76
|1.41895
|0.00000
|0.00000
|197.12
|176485.54
|5158
|2010.01.20 06:43
|close
|2579
|1.76
|1.41872
|0.00000
|0.00000
|198.88
|176684.42
|5159
|2010.01.20 06:53
|sell
|2580
|1.77
|1.41820
|0.00000
|0.00000
|5160
|2010.01.20 07:09
|sell
|2581
|1.77
|1.41913
|0.00000
|0.00000
|5161
|2010.01.20 07:20
|sell
|2582
|1.77
|1.41964
|0.00000
|0.00000
|5162
|2010.01.20 07:30
|sell
|2583
|1.77
|1.41890
|0.00000
|0.00000
|5163
|2010.01.20 07:50
|sell
|2584
|1.77
|1.41996
|0.00000
|0.00000
|5164
|2010.01.20 08:01
|sell
|2585
|1.77
|1.42013
|0.00000
|0.00000
|5165
|2010.01.20 08:07
|close
|2585
|1.77
|1.41899
|0.00000
|0.00000
|201.78
|176886.20
|5166
|2010.01.20 08:07
|close
|2584
|1.77
|1.41882
|0.00000
|0.00000
|201.78
|177087.98
|5167
|2010.01.20 08:15
|sell
|2586
|1.77
|1.41946
|0.00000
|0.00000
|5168
|2010.01.20 08:30
|sell
|2587
|1.77
|1.41965
|0.00000
|0.00000
|5169
|2010.01.20 08:49
|sell
|2588
|1.77
|1.42024
|0.00000
|0.00000
|5170
|2010.01.20 09:01
|close
|2588
|1.77
|1.41910
|0.00000
|0.00000
|201.78
|177289.76
|5171
|2010.01.20 09:01
|close
|2587
|1.77
|1.41852
|0.00000
|0.00000
|200.01
|177489.77
|5172
|2010.01.20 09:01
|close
|2582
|1.77
|1.41852
|0.00000
|0.00000
|198.24
|177688.01
|5173
|2010.01.20 09:01
|close
|2586
|1.77
|1.41832
|0.00000
|0.00000
|201.78
|177889.79
|5174
|2010.01.20 09:02
|sell
|2589
|1.78
|1.41828
|0.00000
|0.00000
|5175
|2010.01.20 09:03
|close
|2581
|1.77
|1.41802
|0.00000
|0.00000
|196.47
|178086.26
|5176
|2010.01.20 09:03
|close
|2583
|1.77
|1.41778
|0.00000
|0.00000
|198.24
|178284.50
|5177
|2010.01.20 09:17
|sell
|2590
|1.78
|1.41800
|0.00000
|0.00000
|5178
|2010.01.20 09:36
|sell
|2591
|1.78
|1.41860
|0.00000
|0.00000
|5179
|2010.01.20 09:49
|sell
|2592
|1.78
|1.41940
|0.00000
|0.00000
|5180
|2010.01.20 10:01
|sell
|2593
|1.78
|1.41975
|0.00000
|0.00000
|5181
|2010.01.20 10:19
|sell
|2594
|1.78
|1.42073
|0.00000
|0.00000
|5182
|2010.01.20 10:31
|sell
|2595
|1.78
|1.42150
|0.00000
|0.00000
|5183
|2010.01.20 10:38
|close
|2595
|1.78
|1.42036
|0.00000
|0.00000
|202.92
|178487.42
|5184
|2010.01.20 10:46
|sell
|2596
|1.78
|1.41990
|0.00000
|0.00000
|5185
|2010.01.20 10:47
|close
|2594
|1.78
|1.41960
|0.00000
|0.00000
|201.14
|178688.56
|5186
|2010.01.20 10:55
|close
|2596
|1.78
|1.41879
|0.00000
|0.00000
|197.58
|178886.14
|5187
|2010.01.20 11:00
|sell
|2597
|1.79
|1.41857
|0.00000
|0.00000
|5188
|2010.01.20 11:06
|close
|2593
|1.78
|1.41864
|0.00000
|0.00000
|197.58
|179083.72
|5189
|2010.01.20 11:07
|close
|2592
|1.78
|1.41826
|0.00000
|0.00000
|202.92
|179286.64
|5190
|2010.01.20 11:24
|sell
|2598
|1.79
|1.41877
|0.00000
|0.00000
|5191
|2010.01.20 11:33
|sell
|2599
|1.79
|1.41798
|0.00000
|0.00000
|5192
|2010.01.20 11:46
|sell
|2600
|1.79
|1.41840
|0.00000
|0.00000
|5193
|2010.01.20 11:53
|close
|2598
|1.79
|1.41765
|0.00000
|0.00000
|200.48
|179487.12
|5194
|2010.01.20 11:53
|close
|2591
|1.78
|1.41749
|0.00000
|0.00000
|197.58
|179684.70
|5195
|2010.01.20 11:53
|close
|2597
|1.79
|1.41746
|0.00000
|0.00000
|198.69
|179883.39
|5196
|2010.01.20 11:53
|close
|2600
|1.79
|1.41729
|0.00000
|0.00000
|198.69
|180082.08
|5197
|2010.01.20 11:53
|close
|2589
|1.78
|1.41716
|0.00000
|0.00000
|199.36
|180281.44
|5198
|2010.01.20 11:53
|close
|2580
|1.77
|1.41707
|0.00000
|0.00000
|200.01
|180481.45
|5199
|2010.01.20 12:01
|sell
|2601
|1.80
|1.41734
|0.00000
|0.00000
|5200
|2010.01.20 12:02
|close
|2590
|1.78
|1.41689
|0.00000
|0.00000
|197.58
|180679.03
|5201
|2010.01.20 12:02
|close
|2599
|1.79
|1.41686
|0.00000
|0.00000
|200.48
|180879.51
|5202
|2010.01.20 12:12
|close
|2601
|1.80
|1.41623
|0.00000
|0.00000
|199.80
|181079.31
|5203
|2010.01.20 12:16
|sell
|2602
|1.81
|1.41529
|0.00000
|0.00000
|5204
|2010.01.20 12:30
|sell
|2603
|1.81
|1.41635
|0.00000
|0.00000
|5205
|2010.01.20 12:46
|sell
|2604
|1.81
|1.41567
|0.00000
|0.00000
|5206
|2010.01.20 12:56
|close
|2603
|1.81
|1.41519
|0.00000
|0.00000
|209.96
|181289.27
|5207
|2010.01.20 12:56
|close
|2604
|1.81
|1.41455
|0.00000
|0.00000
|202.72
|181491.99
|5208
|2010.01.20 13:01
|close
|2602
|1.81
|1.41415
|0.00000
|0.00000
|206.34
|181698.33
|5209
|2010.01.20 13:02
|sell
|2605
|1.82
|1.41346
|0.00000
|0.00000
|5210
|2010.01.20 13:16
|sell
|2606
|1.82
|1.41407
|0.00000
|0.00000
|5211
|2010.01.20 13:33
|sell
|2607
|1.82
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|5212
|2010.01.20 13:50
|sell
|2608
|1.82
|1.41459
|0.00000
|0.00000
|5213
|2010.01.20 14:01
|sell
|2609
|1.82
|1.41385
|0.00000
|0.00000
|5214
|2010.01.20 14:14
|close
|2608
|1.82
|1.41348
|0.00000
|0.00000
|202.02
|181900.35
|5215
|2010.01.20 14:14
|close
|2607
|1.82
|1.41348
|0.00000
|0.00000
|203.84
|182104.19
|5216
|2010.01.20 14:15
|sell
|2610
|1.82
|1.41324
|0.00000
|0.00000
|5217
|2010.01.20 14:30
|sell
|2611
|1.82
|1.41317
|0.00000
|0.00000
|5218
|2010.01.20 14:30
|close
|2606
|1.82
|1.41293
|0.00000
|0.00000
|207.48
|182311.67
|5219
|2010.01.20 14:47
|sell
|2612
|1.82
|1.41360
|0.00000
|0.00000
|5220
|2010.01.20 15:09
|sell
|2613
|1.82
|1.41349
|0.00000
|0.00000
|5221
|2010.01.20 15:20
|sell
|2614
|1.82
|1.41336
|0.00000
|0.00000
|5222
|2010.01.20 15:30
|sell
|2615
|1.82
|1.41317
|0.00000
|0.00000
|5223
|2010.01.20 15:31
|close
|2609
|1.82
|1.41274
|0.00000
|0.00000
|202.02
|182513.69
|5224
|2010.01.20 15:35
|close
|2612
|1.82
|1.41249
|0.00000
|0.00000
|202.02
|182715.71
|5225
|2010.01.20 15:35
|close
|2613
|1.82
|1.41237
|0.00000
|0.00000
|203.84
|182919.55
|5226
|2010.01.20 15:36
|close
|2605
|1.82
|1.41234
|0.00000
|0.00000
|203.84
|183123.39
|5227
|2010.01.20 15:36
|close
|2614
|1.82
|1.41225
|0.00000
|0.00000
|202.02
|183325.41
|5228
|2010.01.20 15:36
|close
|2610
|1.82
|1.41213
|0.00000
|0.00000
|202.02
|183527.43
|5229
|2010.01.20 15:36
|close
|2615
|1.82
|1.41205
|0.00000
|0.00000
|203.84
|183731.27
|5230
|2010.01.20 15:36
|close
|2611
|1.82
|1.41205
|0.00000
|0.00000
|203.84
|183935.11
|5231
|2010.01.20 15:46
|sell
|2616
|1.84
|1.41264
|0.00000
|0.00000
|5232
|2010.01.20 16:00
|sell
|2617
|1.84
|1.41330
|0.00000
|0.00000
|5233
|2010.01.20 16:06
|close
|2617
|1.84
|1.41219
|0.00000
|0.00000
|204.24
|184139.35
|5234
|2010.01.20 16:18
|sell
|2618
|1.84
|1.41293
|0.00000
|0.00000
|5235
|2010.01.20 16:23
|close
|2618
|1.84
|1.41182
|0.00000
|0.00000
|204.24
|184343.59
|5236
|2010.01.20 16:23
|close
|2616
|1.84
|1.41152
|0.00000
|0.00000
|206.08
|184549.67
|5237
|2010.01.20 16:32
|sell
|2619
|1.85
|1.41107
|0.00000
|0.00000
|5238
|2010.01.20 16:45
|sell
|2620
|1.85
|1.41133
|0.00000
|0.00000
|5239
|2010.01.20 17:05
|sell
|2621
|1.85
|1.41103
|0.00000
|0.00000
|5240
|2010.01.20 17:20
|close
|2620
|1.85
|1.41016
|0.00000
|0.00000
|216.45
|184766.12
|5241
|2010.01.20 17:20
|close
|2619
|1.85
|1.40995
|0.00000
|0.00000
|207.20
|184973.32
|5242
|2010.01.20 17:20
|close
|2621
|1.85
|1.40988
|0.00000
|0.00000
|212.75
|185186.07
|5243
|2010.01.20 17:21
|sell
|2622
|1.85
|1.40968
|0.00000
|0.00000
|5244
|2010.01.20 17:37
|sell
|2623
|1.85
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|5245
|2010.01.20 17:48
|sell
|2624
|1.85
|1.40978
|0.00000
|0.00000
|5246
|2010.01.20 17:58
|close
|2623
|1.85
|1.40919
|0.00000
|0.00000
|205.35
|185391.42
|5247
|2010.01.20 18:02
|sell
|2625
|1.85
|1.40915
|0.00000
|0.00000
|5248
|2010.01.20 18:03
|close
|2624
|1.85
|1.40863
|0.00000
|0.00000
|212.75
|185604.17
|5249
|2010.01.20 18:03
|close
|2622
|1.85
|1.40853
|0.00000
|0.00000
|212.75
|185816.92
|5250
|2010.01.20 18:22
|sell
|2626
|1.86
|1.40934
|0.00000
|0.00000
|5251
|2010.01.20 18:31
|sell
|2627
|1.86
|1.40994
|0.00000
|0.00000
|5252
|2010.01.20 18:56
|sell
|2628
|1.86
|1.41086
|0.00000
|0.00000
|5253
|2010.01.20 19:03
|sell
|2629
|1.86
|1.41058
|0.00000
|0.00000
|5254
|2010.01.20 19:18
|sell
|2630
|1.86
|1.41014
|0.00000
|0.00000
|5255
|2010.01.20 19:38
|sell
|2631
|1.86
|1.41058
|0.00000
|0.00000
|5256
|2010.01.20 19:45
|sell
|2632
|1.86
|1.41039
|0.00000
|0.00000
|5257
|2010.01.20 20:00
|sell
|2633
|1.86
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|5258
|2010.01.20 20:19
|sell
|2634
|1.86
|1.41048
|0.00000
|0.00000
|5259
|2010.01.20 20:30
|sell
|2635
|1.86
|1.41017
|0.00000
|0.00000
|5260
|2010.01.20 20:55
|sell
|2636
|1.86
|1.41065
|0.00000
|0.00000
|5261
|2010.01.20 21:00
|sell
|2637
|1.86
|1.41062
|0.00000
|0.00000
|5262
|2010.01.20 21:19
|sell
|2638
|1.86
|1.41032
|0.00000
|0.00000
|5263
|2010.01.20 21:31
|sell
|2639
|1.86
|1.41029
|0.00000
|0.00000
|5264
|2010.01.20 21:45
|sell
|2640
|1.86
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|5265
|2010.01.20 22:00
|sell
|2641
|1.86
|1.41016
|0.00000
|0.00000
|5266
|2010.01.20 22:15
|sell
|2642
|1.86
|1.40973
|0.00000
|0.00000
|5267
|2010.01.20 22:44
|sell
|2643
|1.86
|1.41028
|0.00000
|0.00000
|5268
|2010.01.20 22:46
|sell
|2644
|1.86
|1.41026
|0.00000
|0.00000
|5269
|2010.01.20 23:04
|sell
|2645
|1.86
|1.41006
|0.00000
|0.00000
|5270
|2010.01.20 23:15
|sell
|2646
|1.86
|1.41001
|0.00000
|0.00000
|5271
|2010.01.20 23:19
|close
|2628
|1.86
|1.40974
|0.00000
|0.00000
|208.32
|186025.24
|5272
|2010.01.20 23:32
|sell
|2647
|1.86
|1.41000
|0.00000
|0.00000
|5273
|2010.01.20 23:59
|sell
|2648
|1.86
|1.41077
|0.00000
|0.00000
|5274
|2010.01.21 03:00
|close
|2648
|1.86
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|238.82
|186264.06
|5275
|2010.01.21 03:00
|close
|2637
|1.86
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|210.92
|186474.99
|5276
|2010.01.21 03:00
|close
|2636
|1.86
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|216.50
|186691.49
|5277
|2010.01.21 03:00
|close
|2631
|1.86
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|203.48
|186894.98
|5278
|2010.01.21 03:00
|close
|2629
|1.86
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|203.48
|187098.46
|5279
|2010.01.21 03:00
|close
|2638
|1.86
|1.40920
|0.00000
|0.00000
|201.62
|187300.08
|5280
|2010.01.21 03:00
|close
|2634
|1.86
|1.40920
|0.00000
|0.00000
|231.38
|187531.47
|5281
|2010.01.21 03:00
|close
|2632
|1.86
|1.40920
|0.00000
|0.00000
|214.64
|187746.11
|5282
|2010.01.21 03:00
|close
|2647
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|199.76
|187945.88
|5283
|2010.01.21 03:00
|close
|2646
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|201.62
|188147.50
|5284
|2010.01.21 03:00
|close
|2645
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|210.92
|188358.42
|5285
|2010.01.21 03:00
|close
|2644
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|248.12
|188606.55
|5286
|2010.01.21 03:00
|close
|2643
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|251.84
|188858.39
|5287
|2010.01.21 03:00
|close
|2641
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|229.52
|189087.92
|5288
|2010.01.21 03:00
|close
|2640
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|214.64
|189302.56
|5289
|2010.01.21 03:00
|close
|2639
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|253.70
|189556.26
|5290
|2010.01.21 03:00
|close
|2635
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|231.38
|189787.65
|5291
|2010.01.21 03:00
|close
|2633
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|255.56
|190043.21
|5292
|2010.01.21 03:00
|close
|2630
|1.86
|1.40889
|0.00000
|0.00000
|225.80
|190269.02
|5293
|2010.01.21 03:00
|close
|2642
|1.86
|1.40859
|0.00000
|0.00000
|205.34
|190474.36
|5294
|2010.01.21 03:00
|close
|2627
|1.86
|1.40859
|0.00000
|0.00000
|244.40
|190718.76
|5295
|2010.01.21 03:01
|close
|2626
|1.86
|1.40797
|0.00000
|0.00000
|248.12
|190966.89
|5296
|2010.01.21 03:01
|close
|2625
|1.85
|1.40797
|0.00000
|0.00000
|211.64
|191178.53
|5297
|2010.01.21 04:00
|sell
|2649
|1.91
|1.40807
|0.00000
|0.00000
|5298
|2010.01.21 04:17
|sell
|2650
|1.91
|1.40774
|0.00000
|0.00000
|5299
|2010.01.21 04:30
|sell
|2651
|1.91
|1.40791
|0.00000
|0.00000
|5300
|2010.01.21 04:47
|sell
|2652
|1.91
|1.40932
|0.00000
|0.00000
|5301
|2010.01.21 05:05
|sell
|2653
|1.91
|1.40940
|0.00000
|0.00000
|5302
|2010.01.21 05:18
|sell
|2654
|1.91
|1.40976
|0.00000
|0.00000
|5303
|2010.01.21 05:35
|sell
|2655
|1.91
|1.40978
|0.00000
|0.00000
|5304
|2010.01.21 05:45
|sell
|2656
|1.91
|1.40936
|0.00000
|0.00000
|5305
|2010.01.21 06:06
|sell
|2657
|1.91
|1.40943
|0.00000
|0.00000
|5306
|2010.01.21 06:17
|sell
|2658
|1.91
|1.40928
|0.00000
|0.00000
|5307
|2010.01.21 06:37
|sell
|2659
|1.91
|1.40911
|0.00000
|0.00000
|5308
|2010.01.21 06:48
|sell
|2660
|1.91
|1.40957
|0.00000
|0.00000
|5309
|2010.01.21 07:02
|sell
|2661
|1.91
|1.40899
|0.00000
|0.00000
|5310
|2010.01.21 07:24
|sell
|2662
|1.91
|1.40949
|0.00000
|0.00000
|5311
|2010.01.21 07:39
|sell
|2663
|1.91
|1.40964
|0.00000
|0.00000
|5312
|2010.01.21 07:51
|sell
|2664
|1.91
|1.41124
|0.00000
|0.00000
|5313
|2010.01.21 08:03
|sell
|2665
|1.91
|1.41094
|0.00000
|0.00000
|5314
|2010.01.21 08:18
|sell
|2666
|1.91
|1.41089
|0.00000
|0.00000
|5315
|2010.01.21 08:26
|close
|2664
|1.91
|1.41013
|0.00000
|0.00000
|212.01
|191390.54
|5316
|2010.01.21 08:35
|sell
|2667
|1.91
|1.40976
|0.00000
|0.00000
|5317
|2010.01.21 08:35
|close
|2665
|1.91
|1.40981
|0.00000
|0.00000
|215.83
|191606.37
|5318
|2010.01.21 08:35
|close
|2666
|1.91
|1.40978
|0.00000
|0.00000
|212.01
|191818.38
|5319
|2010.01.21 08:45
|sell
|2668
|1.92
|1.40890
|0.00000
|0.00000
|5320
|2010.01.21 08:52
|close
|2667
|1.91
|1.40864
|0.00000
|0.00000
|213.92
|192032.30
|5321
|2010.01.21 08:52
|close
|2655
|1.91
|1.40864
|0.00000
|0.00000
|217.74
|192250.04
|5322
|2010.01.21 08:52
|close
|2654
|1.91
|1.40864
|0.00000
|0.00000
|213.92
|192463.96
|5323
|2010.01.21 08:52
|close
|2663
|1.91
|1.40853
|0.00000
|0.00000
|212.01
|192675.97
|5324
|2010.01.21 08:52
|close
|2660
|1.91
|1.40846
|0.00000
|0.00000
|212.01
|192887.98
|5325
|2010.01.21 08:52
|close
|2662
|1.91
|1.40838
|0.00000
|0.00000
|212.01
|193099.99
|5326
|2010.01.21 08:52
|close
|2657
|1.91
|1.40831
|0.00000
|0.00000
|213.92
|193313.91
|5327
|2010.01.21 08:52
|close
|2653
|1.91
|1.40827
|0.00000
|0.00000
|215.83
|193529.74
|5328
|2010.01.21 08:52
|close
|2656
|1.91
|1.40822
|0.00000
|0.00000
|217.74
|193747.48
|5329
|2010.01.21 08:52
|close
|2658
|1.91
|1.40817
|0.00000
|0.00000
|212.01
|193959.49
|5330
|2010.01.21 08:52
|close
|2652
|1.91
|1.40817
|0.00000
|0.00000
|219.65
|194179.14
|5331
|2010.01.21 08:52
|close
|2659
|1.91
|1.40798
|0.00000
|0.00000
|215.83
|194394.97
|5332
|2010.01.21 09:01
|sell
|2669
|1.94
|1.40821
|0.00000
|0.00000
|5333
|2010.01.21 09:20
|sell
|2670
|1.94
|1.40981
|0.00000
|0.00000
|5334
|2010.01.21 09:31
|sell
|2671
|1.94
|1.40937
|0.00000
|0.00000
|5335
|2010.01.21 09:42
|close
|2670
|1.94
|1.40862
|0.00000
|0.00000
|230.86
|194625.83
|5336
|2010.01.21 09:45
|close
|2671
|1.94
|1.40826
|0.00000
|0.00000
|215.34
|194841.17
|5337
|2010.01.21 09:45
|sell
|2672
|1.95
|1.40810
|0.00000
|0.00000
|5338
|2010.01.21 09:45
|close
|2661
|1.91
|1.40786
|0.00000
|0.00000
|215.83
|195057.00
|5339
|2010.01.21 09:45
|close
|2668
|1.92
|1.40778
|0.00000
|0.00000
|215.04
|195272.04
|5340
|2010.01.21 10:00
|sell
|2673
|1.95
|1.40780
|0.00000
|0.00000
|5341
|2010.01.21 10:02
|close
|2669
|1.94
|1.40709
|0.00000
|0.00000
|217.28
|195489.32
|5342
|2010.01.21 10:02
|close
|2672
|1.95
|1.40698
|0.00000
|0.00000
|218.40
|195707.72
|5343
|2010.01.21 10:02
|close
|2649
|1.91
|1.40694
|0.00000
|0.00000
|215.83
|195923.55
|5344
|2010.01.21 10:03
|close
|2651
|1.91
|1.40678
|0.00000
|0.00000
|215.83
|196139.38
|5345
|2010.01.21 10:04
|close
|2673
|1.95
|1.40669
|0.00000
|0.00000
|216.45
|196355.83
|5346
|2010.01.21 10:05
|close
|2650
|1.91
|1.40661
|0.00000
|0.00000
|215.83
|196571.66
|5347
|2010.01.21 10:15
|sell
|2674
|1.97
|1.40679
|0.00000
|0.00000
|5348
|2010.01.21 10:27
|close
|2674
|1.97
|1.40567
|0.00000
|0.00000
|220.64
|196792.30
|5349
|2010.01.21 10:30
|sell
|2675
|1.97
|1.40553
|0.00000
|0.00000
|5350
|2010.01.21 10:55
|sell
|2676
|1.97
|1.40583
|0.00000
|0.00000
|5351
|2010.01.21 11:09
|sell
|2677
|1.97
|1.40554
|0.00000
|0.00000
|5352
|2010.01.21 11:21
|sell
|2678
|1.97
|1.40578
|0.00000
|0.00000
|5353
|2010.01.21 11:30
|sell
|2679
|1.97
|1.40523
|0.00000
|0.00000
|5354
|2010.01.21 11:38
|close
|2676
|1.97
|1.40469
|0.00000
|0.00000
|224.58
|197016.88
|5355
|2010.01.21 11:38
|close
|2678
|1.97
|1.40463
|0.00000
|0.00000
|226.55
|197243.43
|5356
|2010.01.21 11:38
|close
|2677
|1.97
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|224.58
|197468.01
|5357
|2010.01.21 11:38
|close
|2675
|1.97
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|222.61
|197690.62
|5358
|2010.01.21 11:45
|sell
|2680
|1.98
|1.40426
|0.00000
|0.00000
|5359
|2010.01.21 11:45
|close
|2679
|1.97
|1.40410
|0.00000
|0.00000
|222.61
|197913.23
|5360
|2010.01.21 11:53
|close
|2680
|1.98
|1.40314
|0.00000
|0.00000
|221.76
|198134.99
|5361
|2010.01.21 12:13
|sell
|2681
|1.98
|1.40494
|0.00000
|0.00000
|5362
|2010.01.21 12:15
|sell
|2682
|1.98
|1.40417
|0.00000
|0.00000
|5363
|2010.01.21 12:18
|close
|2681
|1.98
|1.40382
|0.00000
|0.00000
|221.76
|198356.75
|5364
|2010.01.21 12:31
|sell
|2683
|1.98
|1.40391
|0.00000
|0.00000
|5365
|2010.01.21 12:57
|sell
|2684
|1.98
|1.40556
|0.00000
|0.00000
|5366
|2010.01.21 13:07
|sell
|2685
|1.98
|1.40660
|0.00000
|0.00000
|5367
|2010.01.21 13:21
|sell
|2686
|1.98
|1.40762
|0.00000
|0.00000
|5368
|2010.01.21 13:34
|sell
|2687
|1.98
|1.40739
|0.00000
|0.00000
|5369
|2010.01.21 13:47
|sell
|2688
|1.98
|1.40813
|0.00000
|0.00000
|5370
|2010.01.21 14:00
|sell
|2689
|1.98
|1.40701
|0.00000
|0.00000
|5371
|2010.01.21 14:11
|close
|2688
|1.98
|1.40702
|0.00000
|0.00000
|219.78
|198576.53
|5372
|2010.01.21 14:14
|close
|2686
|1.98
|1.40651
|0.00000
|0.00000
|219.78
|198796.31
|5373
|2010.01.21 14:15
|sell
|2690
|1.99
|1.40630
|0.00000
|0.00000
|5374
|2010.01.21 14:43
|sell
|2691
|1.99
|1.40859
|0.00000
|0.00000
|5375
|2010.01.21 14:45
|sell
|2692
|1.99
|1.40834
|0.00000
|0.00000
|5376
|2010.01.21 14:51
|close
|2691
|1.99
|1.40748
|0.00000
|0.00000
|220.89
|199017.20
|5377
|2010.01.21 15:00
|sell
|2693
|1.99
|1.40757
|0.00000
|0.00000
|5378
|2010.01.21 15:15
|sell
|2694
|1.99
|1.40872
|0.00000
|0.00000
|5379
|2010.01.21 15:30
|sell
|2695
|1.99
|1.40891
|0.00000
|0.00000
|5380
|2010.01.21 15:46
|sell
|2696
|1.99
|1.41007
|0.00000
|0.00000
|5381
|2010.01.21 16:20
|close
|2696
|1.99
|1.40895
|0.00000
|0.00000
|222.88
|199240.08
|5382
|2010.01.21 16:23
|close
|2695
|1.99
|1.40776
|0.00000
|0.00000
|228.85
|199468.93
|5383
|2010.01.21 16:24
|close
|2694
|1.99
|1.40760
|0.00000
|0.00000
|222.88
|199691.81
|5384
|2010.01.21 16:24
|close
|2692
|1.99
|1.40722
|0.00000
|0.00000
|222.88
|199914.69
|5385
|2010.01.21 16:27
|close
|2693
|1.99
|1.40644
|0.00000
|0.00000
|224.87
|200139.56
|5386
|2010.01.21 16:28
|close
|2687
|1.98
|1.40628
|0.00000
|0.00000
|219.78
|200359.34
|5387
|2010.01.21 16:29
|close
|2689
|1.98
|1.40587
|0.00000
|0.00000
|225.72
|200585.06
|5388
|2010.01.21 16:29
|close
|2685
|1.98
|1.40545
|0.00000
|0.00000
|227.70
|200812.76
|5389
|2010.01.21 16:30
|close
|2690
|1.99
|1.40517
|0.00000
|0.00000
|224.87
|201037.63
|5390
|2010.01.21 16:54
|close
|2684
|1.98
|1.40445
|0.00000
|0.00000
|219.78
|201257.41
|5391
|2010.01.27 09:28
|close
|2682
|1.98
|1.40303
|0.00000
|0.00000
|216.22
|201473.62
|5392
|2010.01.27 09:47
|close
|2683
|1.98
|1.40278
|0.00000
|0.00000
|214.24
|201687.86
|5393
|2010.01.28 00:01
|sell
|2697
|2.02
|1.40303
|0.00000
|0.00000
|5394
|2010.01.28 00:15
|sell
|2698
|2.02
|1.40291
|0.00000
|0.00000
|5395
|2010.01.28 00:42
|sell
|2699
|2.02
|1.40348
|0.00000
|0.00000
|5396
|2010.01.28 00:47
|sell
|2700
|2.02
|1.40334
|0.00000
|0.00000
|5397
|2010.01.28 01:14
|sell
|2701
|2.02
|1.40325
|0.00000
|0.00000
|5398
|2010.01.28 01:26
|sell
|2702
|2.02
|1.40339
|0.00000
|0.00000
|5399
|2010.01.28 01:30
|sell
|2703
|2.02
|1.40315
|0.00000
|0.00000
|5400
|2010.01.28 01:34
|close
|2699
|2.02
|1.40232
|0.00000
|0.00000
|234.32
|201922.18
|5401
|2010.01.28 01:34
|close
|2702
|2.02
|1.40223
|0.00000
|0.00000
|234.32
|202156.50
|5402
|2010.01.28 01:34
|close
|2700
|2.02
|1.40223
|0.00000
|0.00000
|224.22
|202380.72
|5403
|2010.01.28 01:42
|close
|2701
|2.02
|1.40209
|0.00000
|0.00000
|234.32
|202615.04
|5404
|2010.01.28 01:42
|close
|2703
|2.02
|1.40204
|0.00000
|0.00000
|224.22
|202839.26
|5405
|2010.01.28 01:43
|close
|2697
|2.02
|1.40192
|0.00000
|0.00000
|224.22
|203063.48
|5406
|2010.01.28 01:43
|close
|2698
|2.02
|1.40180
|0.00000
|0.00000
|224.22
|203287.70
|5407
|2010.01.28 01:47
|sell
|2704
|2.03
|1.40157
|0.00000
|0.00000
|5408
|2010.01.28 01:52
|close
|2704
|2.03
|1.40040
|0.00000
|0.00000
|237.51
|203525.21
|5409
|2010.01.28 02:01
|sell
|2705
|2.04
|1.40020
|0.00000
|0.00000
|5410
|2010.01.28 02:15
|sell
|2706
|2.04
|1.40032
|0.00000
|0.00000
|5411
|2010.01.28 02:35
|sell
|2707
|2.04
|1.39996
|0.00000
|0.00000
|5412
|2010.01.28 02:45
|sell
|2708
|2.04
|1.39924
|0.00000
|0.00000
|5413
|2010.01.28 02:45
|close
|2706
|2.04
|1.39919
|0.00000
|0.00000
|230.52
|203755.73
|5414
|2010.01.28 02:45
|close
|2705
|2.04
|1.39904
|0.00000
|0.00000
|236.64
|203992.37
|5415
|2010.01.28 02:45
|close
|2707
|2.04
|1.39860
|0.00000
|0.00000
|277.44
|204269.81
|5416
|2010.01.28 02:45
|close
|2708
|2.04
|1.39802
|0.00000
|0.00000
|248.88
|204518.69
|5417
|2010.01.28 03:03
|sell
|2709
|2.05
|1.39699
|0.00000
|0.00000
|5418
|2010.01.28 03:08
|close
|2709
|2.05
|1.39586
|0.00000
|0.00000
|231.65
|204750.34
|5419
|2010.01.28 03:21
|sell
|2710
|2.05
|1.39701
|0.00000
|0.00000
|5420
|2010.01.28 03:33
|sell
|2711
|2.05
|1.39809
|0.00000
|0.00000
|5421
|2010.01.28 03:54
|sell
|2712
|2.05
|1.39959
|0.00000
|0.00000
|5422
|2010.01.28 04:02
|sell
|2713
|2.05
|1.40005
|0.00000
|0.00000
|5423
|2010.01.28 04:16
|sell
|2714
|2.05
|1.40023
|0.00000
|0.00000
|5424
|2010.01.28 04:36
|sell
|2715
|2.05
|1.40082
|0.00000
|0.00000
|5425
|2010.01.28 04:47
|sell
|2716
|2.05
|1.40134
|0.00000
|0.00000
|5426
|2010.01.28 05:09
|sell
|2717
|2.05
|1.40202
|0.00000
|0.00000
|5427
|2010.01.28 05:17
|sell
|2718
|2.05
|1.40109
|0.00000
|0.00000
|5428
|2010.01.28 05:44
|sell
|2719
|2.05
|1.40146
|0.00000
|0.00000
|5429
|2010.01.28 05:45
|sell
|2720
|2.05
|1.40123
|0.00000
|0.00000
|5430
|2010.01.28 06:05
|sell
|2721
|2.05
|1.40134
|0.00000
|0.00000
|5431
|2010.01.28 06:22
|sell
|2722
|2.05
|1.40148
|0.00000
|0.00000
|5432
|2010.01.28 06:30
|sell
|2723
|2.05
|1.40159
|0.00000
|0.00000
|5433
|2010.01.28 06:35
|close
|2717
|2.05
|1.40088
|0.00000
|0.00000
|233.70
|204984.04
|5434
|2010.01.28 06:52
|sell
|2724
|2.05
|1.40121
|0.00000
|0.00000
|5435
|2010.01.28 07:00
|sell
|2725
|2.05
|1.40130
|0.00000
|0.00000
|5436
|2010.01.28 07:16
|sell
|2726
|2.05
|1.40083
|0.00000
|0.00000
|5437
|2010.01.28 07:30
|sell
|2727
|2.05
|1.40096
|0.00000
|0.00000
|5438
|2010.01.28 07:47
|sell
|2728
|2.05
|1.40059
|0.00000
|0.00000
|5439
|2010.01.28 11:48
|close
|2723
|2.05
|1.40048
|0.00000
|0.00000
|227.55
|205211.59
|5440
|2010.01.28 11:48
|close
|2722
|2.05
|1.40037
|0.00000
|0.00000
|227.55
|205439.14
|5441
|2010.01.28 11:49
|close
|2719
|2.05
|1.40035
|0.00000
|0.00000
|227.55
|205666.69
|5442
|2010.01.28 11:49
|close
|2721
|2.05
|1.40023
|0.00000
|0.00000
|227.55
|205894.24
|5443
|2010.01.28 11:49
|close
|2716
|2.05
|1.40023
|0.00000
|0.00000
|227.55
|206121.79
|5444
|2010.01.28 11:49
|close
|2725
|2.05
|1.40017
|0.00000
|0.00000
|231.65
|206353.44
|5445
|2010.01.28 11:49
|close
|2724
|2.05
|1.40010
|0.00000
|0.00000
|227.55
|206580.99
|5446
|2010.01.28 11:49
|close
|2720
|2.05
|1.40010
|0.00000
|0.00000
|231.65
|206812.64
|5447
|2010.01.28 11:57
|close
|2718
|2.05
|1.39998
|0.00000
|0.00000
|227.55
|207040.19
|5448
|2010.01.28 11:57
|close
|2727
|2.05
|1.39984
|0.00000
|0.00000
|229.60
|207269.79
|5449
|2010.01.28 11:57
|close
|2726
|2.05
|1.39971
|0.00000
|0.00000
|229.60
|207499.39
|5450
|2010.01.28 11:57
|close
|2715
|2.05
|1.39971
|0.00000
|0.00000
|227.55
|207726.94
|5451
|2010.01.28 12:38
|close
|2728
|2.05
|1.39948
|0.00000
|0.00000
|227.55
|207954.49
|5452
|2010.01.28 14:23
|close
|2714
|2.05
|1.39908
|0.00000
|0.00000
|235.75
|208190.24
|5453
|2010.01.28 14:31
|close
|2713
|2.05
|1.39893
|0.00000
|0.00000
|229.60
|208419.84
|5454
|2010.01.28 14:31
|close
|2712
|2.05
|1.39845
|0.00000
|0.00000
|233.70
|208653.54
|5455
|2010.01.28 15:55
|close
|2711
|2.05
|1.39697
|0.00000
|0.00000
|229.60
|208883.14
|5456
|2010.01.28 16:07
|close
|2710
|2.05
|1.39590
|0.00000
|0.00000
|227.55
|209110.69
|5457
|2010.01.28 20:00
|sell
|2729
|2.09
|1.39759
|0.00000
|0.00000
|5458
|2010.01.28 20:15
|sell
|2730
|2.09
|1.39723
|0.00000
|0.00000
|5459
|2010.01.28 20:31
|sell
|2731
|2.09
|1.39710
|0.00000
|0.00000
|5460
|2010.01.28 20:52
|sell
|2732
|2.09
|1.39782
|0.00000
|0.00000
|5461
|2010.01.28 21:00
|sell
|2733
|2.09
|1.39765
|0.00000
|0.00000
|5462
|2010.01.28 21:15
|sell
|2734
|2.09
|1.39784
|0.00000
|0.00000
|5463
|2010.01.28 21:31
|sell
|2735
|2.09
|1.39817
|0.00000
|0.00000
|5464
|2010.01.28 21:46
|sell
|2736
|2.09
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|5465
|2010.01.28 21:46
|close
|2735
|2.09
|1.39706
|0.00000
|0.00000
|231.99
|209342.68
|5466
|2010.01.28 21:49
|close
|2734
|2.09
|1.39673
|0.00000
|0.00000
|231.99
|209574.67
|5467
|2010.01.28 21:49
|close
|2732
|2.09
|1.39667
|0.00000
|0.00000
|240.35
|209815.02
|5468
|2010.01.28 22:02
|sell
|2737
|2.10
|1.39691
|0.00000
|0.00000
|5469
|2010.01.28 22:04
|close
|2733
|2.09
|1.39654
|0.00000
|0.00000
|231.99
|210047.01
|5470
|2010.01.28 22:13
|close
|2729
|2.09
|1.39648
|0.00000
|0.00000
|231.99
|210279.00
|5471
|2010.01.28 22:17
|sell
|2738
|2.10
|1.39631
|0.00000
|0.00000
|5472
|2010.01.28 22:19
|close
|2736
|2.09
|1.39621
|0.00000
|0.00000
|248.71
|210527.71
|5473
|2010.01.28 22:19
|close
|2730
|2.09
|1.39601
|0.00000
|0.00000
|254.98
|210782.69
|5474
|2010.01.28 22:20
|close
|2731
|2.09
|1.39599
|0.00000
|0.00000
|231.99
|211014.68
|5475
|2010.01.28 22:35
|sell
|2739
|2.11
|1.39684
|0.00000
|0.00000
|5476
|2010.01.28 22:45
|sell
|2740
|2.11
|1.39679
|0.00000
|0.00000
|5477
|2010.01.28 23:02
|sell
|2741
|2.11
|1.39698
|0.00000
|0.00000
|5478
|2010.01.28 23:19
|sell
|2742
|2.11
|1.39681
|0.00000
|0.00000
|5479
|2010.01.28 23:33
|sell
|2743
|2.11
|1.39633
|0.00000
|0.00000
|5480
|2010.01.28 23:50
|sell
|2744
|2.11
|1.39640
|0.00000
|0.00000
|5481
|2010.01.29 00:10
|close
|2741
|2.11
|1.39585
|0.00000
|0.00000
|235.90
|211250.58
|5482
|2010.01.29 00:10
|close
|2737
|2.10
|1.39579
|0.00000
|0.00000
|232.68
|211483.26
|5483
|2010.01.29 00:10
|close
|2739
|2.11
|1.39572
|0.00000
|0.00000
|233.79
|211717.05
|5484
|2010.01.29 00:10
|close
|2742
|2.11
|1.39568
|0.00000
|0.00000
|235.90
|211952.94
|5485
|2010.01.29 00:10
|close
|2740
|2.11
|1.39568
|0.00000
|0.00000
|231.68
|212184.62
|5486
|2010.01.29 01:22
|close
|2744
|2.11
|1.39529
|0.00000
|0.00000
|231.68
|212416.30
|5487
|2010.01.29 01:22
|close
|2743
|2.11
|1.39522
|0.00000
|0.00000
|231.68
|212647.98
|5488
|2010.01.29 01:22
|close
|2738
|2.10
|1.39520
|0.00000
|0.00000
|230.58
|212878.56
|5489
|2010.01.29 04:24
|sell
|2745
|2.13
|1.39557
|0.00000
|0.00000
|5490
|2010.01.29 04:30
|sell
|2746
|2.13
|1.39550
|0.00000
|0.00000
|5491
|2010.01.29 04:46
|sell
|2747
|2.13
|1.39534
|0.00000
|0.00000
|5492
|2010.01.29 05:01
|sell
|2748
|2.13
|1.39505
|0.00000
|0.00000
|5493
|2010.01.29 05:05
|close
|2745
|2.13
|1.39444
|0.00000
|0.00000
|240.69
|213119.25
|5494
|2010.01.29 05:15
|close
|2746
|2.13
|1.39437
|0.00000
|0.00000
|240.69
|213359.94
|5495
|2010.01.29 05:15
|close
|2747
|2.13
|1.39422
|0.00000
|0.00000
|238.56
|213598.50
|5496
|2010.01.29 05:16
|sell
|2749
|2.14
|1.39396
|0.00000
|0.00000
|5497
|2010.01.29 05:19
|close
|2748
|2.13
|1.39393
|0.00000
|0.00000
|238.56
|213837.06
|5498
|2010.01.29 05:31
|sell
|2750
|2.14
|1.39389
|0.00000
|0.00000
|5499
|2010.01.29 05:48
|sell
|2751
|2.14
|1.39362
|0.00000
|0.00000
|5500
|2010.01.29 06:00
|sell
|2752
|2.14
|1.39301
|0.00000
|0.00000
|5501
|2010.01.29 06:15
|sell
|2753
|2.14
|1.39319
|0.00000
|0.00000
|5502
|2010.01.29 06:28
|close
|2749
|2.14
|1.39285
|0.00000
|0.00000
|237.54
|214074.60
|5503
|2010.01.29 06:28
|close
|2750
|2.14
|1.39278
|0.00000
|0.00000
|237.54
|214312.14
|5504
|2010.01.29 06:30
|close
|2751
|2.14
|1.39246
|0.00000
|0.00000
|248.24
|214560.38
|5505
|2010.01.29 06:31
|sell
|2754
|2.15
|1.39233
|0.00000
|0.00000
|5506
|2010.01.29 06:48
|sell
|2755
|2.15
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|5507
|2010.01.29 07:01
|sell
|2756
|2.15
|1.39274
|0.00000
|0.00000
|5508
|2010.01.29 07:22
|sell
|2757
|2.15
|1.39456
|0.00000
|0.00000
|5509
|2010.01.29 07:31
|sell
|2758
|2.15
|1.39353
|0.00000
|0.00000
|5510
|2010.01.29 07:52
|sell
|2759
|2.15
|1.39434
|0.00000
|0.00000
|5511
|2010.01.29 15:11
|close
|2757
|2.15
|1.39343
|0.00000
|0.00000
|242.95
|214803.33
|5512
|2010.01.29 15:11
|close
|2759
|2.15
|1.39320
|0.00000
|0.00000
|245.10
|215048.43
|5513
|2010.01.29 15:34
|close
|2755
|2.15
|1.39248
|0.00000
|0.00000
|240.80
|215289.23
|5514
|2010.01.29 15:35
|close
|2758
|2.15
|1.39242
|0.00000
|0.00000
|238.65
|215527.88
|5515
|2010.01.29 15:53
|close
|2753
|2.14
|1.39208
|0.00000
|0.00000
|237.54
|215765.42
|5516
|2010.01.29 15:55
|close
|2752
|2.14
|1.39189
|0.00000
|0.00000
|239.68
|216005.10
|5517
|2010.01.29 15:55
|close
|2756
|2.15
|1.39162
|0.00000
|0.00000
|240.80
|216245.90
|5518
|2010.01.29 15:56
|close
|2754
|2.15
|1.39121
|0.00000
|0.00000
|240.80
|216486.70
|5519
|2010.01.29 16:05
|sell
|2760
|2.16
|1.39089
|0.00000
|0.00000
|5520
|2010.01.29 16:21
|sell
|2761
|2.16
|1.39120
|0.00000
|0.00000
|5521
|2010.01.29 16:34
|sell
|2762
|2.16
|1.39205
|0.00000
|0.00000
|5522
|2010.01.29 16:45
|close
|2762
|2.16
|1.39093
|0.00000
|0.00000
|241.92
|216728.62
|5523
|2010.01.29 16:46
|sell
|2763
|2.17
|1.39069
|0.00000
|0.00000
|5524
|2010.01.29 16:58
|close
|2761
|2.16
|1.39006
|0.00000
|0.00000
|246.24
|216974.86
|5525
|2010.01.29 17:00
|sell
|2764
|2.17
|1.38981
|0.00000
|0.00000
|5526
|2010.01.29 17:16
|sell
|2765
|2.17
|1.38994
|0.00000
|0.00000
|5527
|2010.01.29 17:16
|close
|2760
|2.16
|1.38975
|0.00000
|0.00000
|246.24
|217221.10
|5528
|2010.01.29 17:16
|close
|2763
|2.17
|1.38956
|0.00000
|0.00000
|245.21
|217466.31
|5529
|2010.01.29 17:17
|close
|2765
|2.17
|1.38883
|0.00000
|0.00000
|240.87
|217707.18
|5530
|2010.01.29 17:30
|sell
|2766
|2.18
|1.38878
|0.00000
|0.00000
|5531
|2010.01.29 17:30
|close
|2764
|2.17
|1.38870
|0.00000
|0.00000
|240.87
|217948.05
|5532
|2010.01.29 17:31
|close
|2766
|2.18
|1.38763
|0.00000
|0.00000
|250.70
|218198.75
|5533
|2010.01.29 17:45
|sell
|2767
|2.18
|1.38734
|0.00000
|0.00000
|5534
|2010.01.29 18:00
|sell
|2768
|2.18
|1.38680
|0.00000
|0.00000
|5535
|2010.01.29 18:16
|sell
|2769
|2.18
|1.38688
|0.00000
|0.00000
|5536
|2010.01.29 18:31
|sell
|2770
|2.18
|1.38735
|0.00000
|0.00000
|5537
|2010.01.29 18:48
|sell
|2771
|2.18
|1.38714
|0.00000
|0.00000
|5538
|2010.01.29 19:00
|sell
|2772
|2.18
|1.38875
|0.00000
|0.00000
|5539
|2010.01.29 19:15
|sell
|2773
|2.18
|1.38824
|0.00000
|0.00000
|5540
|2010.01.29 19:31
|sell
|2774
|2.18
|1.38811
|0.00000
|0.00000
|5541
|2010.01.29 19:49
|sell
|2775
|2.18
|1.38802
|0.00000
|0.00000
|5542
|2010.01.29 20:05
|sell
|2776
|2.18
|1.38803
|0.00000
|0.00000
|5543
|2010.01.29 20:23
|sell
|2777
|2.18
|1.38798
|0.00000
|0.00000
|5544
|2010.01.29 20:25
|close
|2772
|2.18
|1.38760
|0.00000
|0.00000
|250.70
|218449.45
|5545
|2010.01.29 20:33
|sell
|2778
|2.18
|1.38765
|0.00000
|0.00000
|5546
|2010.01.29 20:34
|close
|2773
|2.18
|1.38711
|0.00000
|0.00000
|246.34
|218695.79
|5547
|2010.01.29 20:41
|close
|2774
|2.18
|1.38698
|0.00000
|0.00000
|246.34
|218942.13
|5548
|2010.01.29 20:41
|close
|2776
|2.18
|1.38692
|0.00000
|0.00000
|241.98
|219184.11
|5549
|2010.01.29 20:41
|close
|2775
|2.18
|1.38691
|0.00000
|0.00000
|241.98
|219426.09
|5550
|2010.01.29 20:41
|close
|2777
|2.18
|1.38686
|0.00000
|0.00000
|244.16
|219670.25
|5551
|2010.01.29 20:48
|sell
|2779
|2.20
|1.38666
|0.00000
|0.00000
|5552
|2010.01.29 20:50
|close
|2778
|2.18
|1.38654
|0.00000
|0.00000
|241.98
|219912.23
|5553
|2010.01.29 21:10
|sell
|2780
|2.20
|1.38679
|0.00000
|0.00000
|5554
|2010.01.29 21:16
|sell
|2781
|2.20
|1.38649
|0.00000
|0.00000
|5555
|2010.01.29 21:32
|sell
|2782
|2.20
|1.38638
|0.00000
|0.00000
|5556
|2010.01.29 21:48
|sell
|2783
|2.20
|1.38654
|0.00000
|0.00000
|5557
|2010.01.29 22:01
|sell
|2784
|2.20
|1.38629
|0.00000
|0.00000
|5558
|2010.01.29 22:18
|sell
|2785
|2.20
|1.38642
|0.00000
|0.00000
|5559
|2010.01.29 22:30
|sell
|2786
|2.20
|1.38624
|0.00000
|0.00000
|5560
|2010.01.29 22:46
|sell
|2787
|2.20
|1.38617
|0.00000
|0.00000
|5561
|2010.02.01 02:44
|close
|2770
|2.18
|1.38624
|0.00000
|0.00000
|239.36
|220151.59
|5562
|2010.02.01 02:44
|close
|2767
|2.18
|1.38621
|0.00000
|0.00000
|243.72
|220395.32
|5563
|2010.02.01 02:45
|close
|2771
|2.18
|1.38601
|0.00000
|0.00000
|243.72
|220639.04
|5564
|2010.02.01 02:45
|close
|2769
|2.18
|1.38576
|0.00000
|0.00000
|241.54
|220880.58
|5565
|2010.02.01 02:45
|close
|2780
|2.20
|1.38567
|0.00000
|0.00000
|243.76
|221124.34
|5566
|2010.02.01 02:45
|close
|2768
|2.18
|1.38567
|0.00000
|0.00000
|243.72
|221368.07
|5567
|2010.02.01 03:11
|close
|2779
|2.20
|1.38554
|0.00000
|0.00000
|243.76
|221611.83
|5568
|2010.02.01 03:11
|close
|2783
|2.20
|1.38542
|0.00000
|0.00000
|243.76
|221855.59
|5569
|2010.02.01 03:11
|close
|2781
|2.20
|1.38537
|0.00000
|0.00000
|243.76
|222099.35
|5570
|2010.02.04 09:04
|close
|2785
|2.20
|1.38529
|0.00000
|0.00000
|232.76
|222332.11
|5571
|2010.02.04 09:04
|close
|2782
|2.20
|1.38527
|0.00000
|0.00000
|228.36
|222560.47
|5572
|2010.02.04 09:04
|close
|2784
|2.20
|1.38516
|0.00000
|0.00000
|232.76
|222793.23
|5573
|2010.02.04 09:04
|close
|2786
|2.20
|1.38510
|0.00000
|0.00000
|234.96
|223028.19
|5574
|2010.02.04 09:04
|close
|2787
|2.20
|1.38504
|0.00000
|0.00000
|232.76
|223260.95
|5575
|2010.02.05 00:09
|sell
|2788
|2.23
|1.37277
|0.00000
|0.00000
|5576
|2010.02.05 00:21
|sell
|2789
|2.23
|1.37304
|0.00000
|0.00000
|5577
|2010.02.05 00:31
|sell
|2790
|2.23
|1.37347
|0.00000
|0.00000
|5578
|2010.02.05 00:46
|sell
|2791
|2.23
|1.37329
|0.00000
|0.00000
|5579
|2010.02.05 01:02
|sell
|2792
|2.23
|1.37395
|0.00000
|0.00000
|5580
|2010.02.05 01:21
|sell
|2793
|2.23
|1.37417
|0.00000
|0.00000
|5581
|2010.02.05 01:32
|sell
|2794
|2.23
|1.37421
|0.00000
|0.00000
|5582
|2010.02.05 01:50
|sell
|2795
|2.23
|1.37322
|0.00000
|0.00000
|5583
|2010.02.05 01:56
|close
|2794
|2.23
|1.37308
|0.00000
|0.00000
|251.99
|223512.94
|5584
|2010.02.05 01:56
|close
|2793
|2.23
|1.37301
|0.00000
|0.00000
|258.68
|223771.62
|5585
|2010.02.05 01:57
|close
|2792
|2.23
|1.37278
|0.00000
|0.00000
|260.91
|224032.53
|5586
|2010.02.05 01:57
|close
|2790
|2.23
|1.37230
|0.00000
|0.00000
|260.91
|224293.44
|5587
|2010.02.05 01:57
|close
|2791
|2.23
|1.37213
|0.00000
|0.00000
|258.68
|224552.12
|5588
|2010.02.05 01:57
|close
|2795
|2.23
|1.37206
|0.00000
|0.00000
|258.68
|224810.80
|5589
|2010.02.05 01:57
|close
|2789
|2.23
|1.37192
|0.00000
|0.00000
|249.76
|225060.56
|5590
|2010.02.05 01:57
|close
|2788
|2.23
|1.37163
|0.00000
|0.00000
|254.22
|225314.78
|5591
|2010.02.05 02:02
|sell
|2796
|2.25
|1.36907
|0.00000
|0.00000
|5592
|2010.02.05 02:05
|close
|2796
|2.25
|1.36794
|0.00000
|0.00000
|254.25
|225569.03
|5593
|2010.02.05 02:15
|sell
|2797
|2.26
|1.36891
|0.00000
|0.00000
|5594
|2010.02.05 02:31
|sell
|2798
|2.26
|1.36813
|0.00000
|0.00000
|5595
|2010.02.05 02:32
|close
|2797
|2.26
|1.36779
|0.00000
|0.00000
|253.12
|225822.15
|5596
|2010.02.05 02:49
|sell
|2799
|2.26
|1.36983
|0.00000
|0.00000
|5597
|2010.02.05 03:00
|sell
|2800
|2.26
|1.36914
|0.00000
|0.00000
|5598
|2010.02.05 03:21
|sell
|2801
|2.26
|1.37022
|0.00000
|0.00000
|5599
|2010.02.05 03:30
|sell
|2802
|2.26
|1.37063
|0.00000
|0.00000
|5600
|2010.02.05 03:46
|sell
|2803
|2.26
|1.37033
|0.00000
|0.00000
|5601
|2010.02.05 03:50
|close
|2802
|2.26
|1.36952
|0.00000
|0.00000
|250.86
|226073.01
|5602
|2010.02.05 04:09
|sell
|2804
|2.26
|1.37206
|0.00000
|0.00000
|5603
|2010.02.05 04:25
|sell
|2805
|2.26
|1.37201
|0.00000
|0.00000
|5604
|2010.02.05 04:29
|close
|2804
|2.26
|1.37092
|0.00000
|0.00000
|257.64
|226330.65
|5605
|2010.02.05 04:29
|close
|2805
|2.26
|1.37087
|0.00000
|0.00000
|257.64
|226588.29
|5606
|2010.02.05 04:30
|sell
|2806
|2.27
|1.37081
|0.00000
|0.00000
|5607
|2010.02.05 04:49
|sell
|2807
|2.27
|1.37179
|0.00000
|0.00000
|5608
|2010.02.05 05:03
|sell
|2808
|2.27
|1.37138
|0.00000
|0.00000
|5609
|2010.02.05 05:20
|sell
|2809
|2.27
|1.37142
|0.00000
|0.00000
|5610
|2010.02.05 05:30
|sell
|2810
|2.27
|1.37144
|0.00000
|0.00000
|5611
|2010.02.05 05:45
|sell
|2811
|2.27
|1.37132
|0.00000
|0.00000
|5612
|2010.02.05 06:00
|sell
|2812
|2.27
|1.37108
|0.00000
|0.00000
|5613
|2010.02.05 06:15
|sell
|2813
|2.27
|1.37059
|0.00000
|0.00000
|5614
|2010.02.05 06:19
|close
|2807
|2.27
|1.37067
|0.00000
|0.00000
|254.24
|226842.53
|5615
|2010.02.05 06:38
|sell
|2814
|2.27
|1.37079
|0.00000
|0.00000
|5616
|2010.02.05 06:46
|sell
|2815
|2.27
|1.37052
|0.00000
|0.00000
|5617
|2010.02.05 06:47
|close
|2810
|2.27
|1.37033
|0.00000
|0.00000
|251.97
|227094.50
|5618
|2010.02.05 07:11
|sell
|2816
|2.27
|1.37098
|0.00000
|0.00000
|5619
|2010.02.05 07:24
|sell
|2817
|2.27
|1.37161
|0.00000
|0.00000
|5620
|2010.02.05 07:31
|sell
|2818
|2.27
|1.37078
|0.00000
|0.00000
|5621
|2010.02.05 07:54
|sell
|2819
|2.27
|1.37108
|0.00000
|0.00000
|5622
|2010.02.05 08:38
|close
|2817
|2.27
|1.37048
|0.00000
|0.00000
|256.51
|227351.01
|5623
|2010.02.05 08:38
|close
|2809
|2.27
|1.37029
|0.00000
|0.00000
|256.51
|227607.52
|5624
|2010.02.05 08:38
|close
|2811
|2.27
|1.37021
|0.00000
|0.00000
|251.97
|227859.49
|5625
|2010.02.05 08:38
|close
|2808
|2.27
|1.37021
|0.00000
|0.00000
|265.59
|228125.08
|5626
|2010.02.05 08:38
|close
|2819
|2.27
|1.36992
|0.00000
|0.00000
|263.32
|228388.40
|5627
|2010.02.05 08:38
|close
|2812
|2.27
|1.36992
|0.00000
|0.00000
|263.32
|228651.72
|5628
|2010.02.05 08:38
|close
|2816
|2.27
|1.36984
|0.00000
|0.00000
|258.78
|228910.50
|5629
|2010.02.05 08:38
|close
|2818
|2.27
|1.36967
|0.00000
|0.00000
|251.97
|229162.47
|5630
|2010.02.05 08:38
|close
|2814
|2.27
|1.36967
|0.00000
|0.00000
|254.24
|229416.71
|5631
|2010.02.05 08:38
|close
|2806
|2.27
|1.36967
|0.00000
|0.00000
|258.78
|229675.49
|5632
|2010.02.05 08:40
|close
|2813
|2.27
|1.36948
|0.00000
|0.00000
|251.97
|229927.46
|5633
|2010.02.05 08:41
|close
|2815
|2.27
|1.36939
|0.00000
|0.00000
|256.51
|230183.97
|5634
|2010.02.05 08:41
|close
|2803
|2.26
|1.36922
|0.00000
|0.00000
|250.86
|230434.83
|5635
|2010.02.05 08:41
|close
|2801
|2.26
|1.36909
|0.00000
|0.00000
|255.38
|230690.21
|5636
|2010.02.05 08:41
|close
|2799
|2.26
|1.36868
|0.00000
|0.00000
|259.90
|230950.11
|5637
|2010.02.05 09:08
|close
|2800
|2.26
|1.36799
|0.00000
|0.00000
|259.90
|231210.01
|5638
|2010.02.05 09:09
|close
|2798
|2.26
|1.36699
|0.00000
|0.00000
|257.64
|231467.65
|5639
|2010.02.05 12:01
|sell
|2820
|2.31
|1.36818
|0.00000
|0.00000
|5640
|2010.02.05 12:17
|sell
|2821
|2.31
|1.36906
|0.00000
|0.00000
|5641
|2010.02.05 12:30
|sell
|2822
|2.31
|1.37020
|0.00000
|0.00000
|5642
|2010.02.05 12:45
|sell
|2823
|2.31
|1.37109
|0.00000
|0.00000
|5643
|2010.02.05 13:00
|sell
|2824
|2.31
|1.37051
|0.00000
|0.00000
|5644
|2010.02.05 13:15
|sell
|2825
|2.31
|1.37026
|0.00000
|0.00000
|5645
|2010.02.05 13:17
|close
|2823
|2.31
|1.36997
|0.00000
|0.00000
|258.72
|231726.37
|5646
|2010.02.05 13:20
|close
|2824
|2.31
|1.36940
|0.00000
|0.00000
|256.41
|231982.78
|5647
|2010.02.05 13:25
|close
|2825
|2.31
|1.36914
|0.00000
|0.00000
|258.72
|232241.50
|5648
|2010.02.05 13:25
|close
|2822
|2.31
|1.36908
|0.00000
|0.00000
|258.72
|232500.22
|5649
|2010.02.05 13:33
|sell
|2826
|2.33
|1.36851
|0.00000
|0.00000
|5650
|2010.02.05 13:46
|sell
|2827
|2.33
|1.36892
|0.00000
|0.00000
|5651
|2010.02.05 14:05
|sell
|2828
|2.33
|1.36927
|0.00000
|0.00000
|5652
|2010.02.05 14:15
|sell
|2829
|2.33
|1.36909
|0.00000
|0.00000
|5653
|2010.02.05 14:30
|sell
|2830
|2.33
|1.36965
|0.00000
|0.00000
|5654
|2010.02.05 14:30
|close
|2830
|2.33
|1.36854
|0.00000
|0.00000
|258.63
|232758.85
|5655
|2010.02.05 14:30
|close
|2828
|2.33
|1.36810
|0.00000
|0.00000
|272.61
|233031.46
|5656
|2010.02.05 14:30
|close
|2829
|2.33
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|279.60
|233311.06
|5657
|2010.02.05 14:30
|close
|2821
|2.31
|1.36789
|0.00000
|0.00000
|270.27
|233581.33
|5658
|2010.02.05 14:30
|close
|2827
|2.33
|1.36778
|0.00000
|0.00000
|265.62
|233846.95
|5659
|2010.02.05 14:45
|sell
|2831
|2.34
|1.37083
|0.00000
|0.00000
|5660
|2010.02.05 15:01
|sell
|2832
|2.34
|1.37222
|0.00000
|0.00000
|5661
|2010.02.05 15:06
|close
|2832
|2.34
|1.37109
|0.00000
|0.00000
|264.42
|234111.37
|5662
|2010.02.05 15:07
|close
|2831
|2.34
|1.36972
|0.00000
|0.00000
|259.74
|234371.11
|5663
|2010.02.05 15:18
|sell
|2833
|2.34
|1.36888
|0.00000
|0.00000
|5664
|2010.02.05 15:20
|close
|2833
|2.34
|1.36775
|0.00000
|0.00000
|264.42
|234635.53
|5665
|2010.02.05 15:20
|close
|2826
|2.33
|1.36736
|0.00000
|0.00000
|267.95
|234903.48
|5666
|2010.02.05 15:36
|sell
|2834
|2.35
|1.36842
|0.00000
|0.00000
|5667
|2010.02.05 15:46
|sell
|2835
|2.35
|1.36917
|0.00000
|0.00000
|5668
|2010.02.05 15:49
|close
|2835
|2.35
|1.36804
|0.00000
|0.00000
|265.55
|235169.03
|5669
|2010.02.05 15:55
|close
|2834
|2.35
|1.36731
|0.00000
|0.00000
|260.85
|235429.88
|5670
|2010.02.05 15:55
|close
|2820
|2.31
|1.36705
|0.00000
|0.00000
|261.03
|235690.91
|5671
|2010.02.05 20:32
|sell
|2836
|2.36
|1.36235
|0.00000
|0.00000
|5672
|2010.02.05 20:46
|sell
|2837
|2.36
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|5673
|2010.02.05 21:00
|sell
|2838
|2.36
|1.36338
|0.00000
|0.00000
|5674
|2010.02.05 21:18
|sell
|2839
|2.36
|1.36490
|0.00000
|0.00000
|5675
|2010.02.05 21:30
|sell
|2840
|2.36
|1.36481
|0.00000
|0.00000
|5676
|2010.02.05 21:49
|sell
|2841
|2.36
|1.36529
|0.00000
|0.00000
|5677
|2010.02.05 22:04
|sell
|2842
|2.36
|1.36602
|0.00000
|0.00000
|5678
|2010.02.05 22:36
|sell
|2843
|2.36
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|5679
|2010.02.08 00:13
|close
|2843
|2.36
|1.36552
|0.00000
|0.00000
|266.21
|235957.12
|5680
|2010.02.08 00:18
|close
|2842
|2.36
|1.36488
|0.00000
|0.00000
|266.21
|236223.32
|5681
|2010.02.08 00:19
|close
|2841
|2.36
|1.36414
|0.00000
|0.00000
|268.57
|236491.89
|5682
|2010.02.08 00:24
|close
|2839
|2.36
|1.36375
|0.00000
|0.00000
|268.57
|236760.46
|5683
|2010.02.08 00:30
|close
|2840
|2.36
|1.36369
|0.00000
|0.00000
|261.49
|237021.95
|5684
|2010.02.08 03:15
|close
|2838
|2.36
|1.36226
|0.00000
|0.00000
|261.49
|237283.44
|5685
|2010.02.11 16:50
|close
|2836
|2.36
|1.36123
|0.00000
|0.00000
|247.33
|237530.76
|5686
|2010.02.11 16:52
|close
|2837
|2.36
|1.36076
|0.00000
|0.00000
|252.05
|237782.81
|5687
|2010.02.19 00:03
|sell
|2844
|2.38
|1.34876
|0.00000
|0.00000
|5688
|2010.02.19 00:05
|close
|2844
|2.38
|1.34765
|0.00000
|0.00000
|264.18
|238046.99
|5689
|2010.02.19 00:30
|sell
|2845
|2.38
|1.34882
|0.00000
|0.00000
|5690
|2010.02.19 00:44
|close
|2845
|2.38
|1.34769
|0.00000
|0.00000
|268.94
|238315.93
|5691
|2010.02.19 04:00
|sell
|2846
|2.38
|1.34846
|0.00000
|0.00000
|5692
|2010.02.19 04:15
|sell
|2847
|2.38
|1.34841
|0.00000
|0.00000
|5693
|2010.02.19 04:30
|sell
|2848
|2.38
|1.34900
|0.00000
|0.00000
|5694
|2010.02.19 04:47
|sell
|2849
|2.38
|1.34900
|0.00000
|0.00000
|5695
|2010.02.19 05:08
|sell
|2850
|2.38
|1.34830
|0.00000
|0.00000
|5696
|2010.02.19 05:20
|sell
|2851
|2.38
|1.34833
|0.00000
|0.00000
|5697
|2010.02.19 05:30
|sell
|2852
|2.38
|1.34818
|0.00000
|0.00000
|5698
|2010.02.19 05:46
|sell
|2853
|2.38
|1.34854
|0.00000
|0.00000
|5699
|2010.02.19 06:00
|sell
|2854
|2.38
|1.34827
|0.00000
|0.00000
|5700
|2010.02.19 06:19
|sell
|2855
|2.38
|1.34783
|0.00000
|0.00000
|5701
|2010.02.19 06:19
|close
|2849
|2.38
|1.34789
|0.00000
|0.00000
|264.18
|238580.11
|5702
|2010.02.19 06:19
|close
|2848
|2.38
|1.34789
|0.00000
|0.00000
|264.18
|238844.29
|5703
|2010.02.19 06:32
|close
|2853
|2.38
|1.34743
|0.00000
|0.00000
|264.18
|239108.47
|5704
|2010.02.19 06:32
|close
|2846
|2.38
|1.34734
|0.00000
|0.00000
|266.56
|239375.03
|5705
|2010.02.19 06:32
|close
|2847
|2.38
|1.34728
|0.00000
|0.00000
|268.94
|239643.97
|5706
|2010.02.19 06:33
|sell
|2856
|2.40
|1.34713
|0.00000
|0.00000
|5707
|2010.02.19 06:33
|close
|2851
|2.38
|1.34722
|0.00000
|0.00000
|264.18
|239908.15
|5708
|2010.02.19 06:33
|close
|2850
|2.38
|1.34717
|0.00000
|0.00000
|268.94
|240177.09
|5709
|2010.02.19 06:33
|close
|2854
|2.38
|1.34713
|0.00000
|0.00000
|271.32
|240448.41
|5710
|2010.02.19 06:33
|close
|2852
|2.38
|1.34706
|0.00000
|0.00000
|266.56
|240714.97
|5711
|2010.02.19 06:33
|close
|2855
|2.38
|1.34672
|0.00000
|0.00000
|264.18
|240979.15
|5712
|2010.02.19 06:51
|sell
|2857
|2.41
|1.34745
|0.00000
|0.00000
|5713
|2010.02.19 07:01
|sell
|2858
|2.41
|1.34711
|0.00000
|0.00000
|5714
|2010.02.19 07:15
|sell
|2859
|2.41
|1.34692
|0.00000
|0.00000
|5715
|2010.02.19 07:16
|close
|2857
|2.41
|1.34632
|0.00000
|0.00000
|272.33
|241251.48
|5716
|2010.02.19 07:16
|close
|2858
|2.41
|1.34597
|0.00000
|0.00000
|274.74
|241526.22
|5717
|2010.02.19 07:16
|close
|2856
|2.40
|1.34597
|0.00000
|0.00000
|278.40
|241804.62
|5718
|2010.02.19 07:17
|close
|2859
|2.41
|1.34579
|0.00000
|0.00000
|272.33
|242076.95
|5719
|2010.02.19 07:31
|sell
|2860
|2.42
|1.34594
|0.00000
|0.00000
|5720
|2010.02.19 07:46
|sell
|2861
|2.42
|1.34646
|0.00000
|0.00000
|5721
|2010.02.25 05:26
|close
|2861
|2.42
|1.34535
|0.00000
|0.00000
|251.20
|242328.15
|5722
|2010.03.02 10:19
|close
|2860
|2.42
|1.34476
|0.00000
|0.00000
|259.42
|242587.57