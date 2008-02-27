Strategy Tester Report
donchian-scalper-1.0
AlpariUS-Demo (Build 226)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2008.01.02 09:00 - 2010.03.12 22:45 (2008.01.01 - 2010.04.06)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterscomment="TDS"; magic=1234; moneymanagement="Money Management"; lots=0.01; lotsoptimized=true; risk=1; minlot=0.01; maxlot=10; lotdigits=2; basketpercent=false; profit=10; loss=30; ordersmanagement="Order Management"; oppositeclose=true; reversesignals=false; maxtrades=100; tradesperbar=1; hidestop=false; hidetarget=true; buystop=0; buytarget=11; sellstop=0; selltarget=11; trailingstart=0; trailingstop=0; trailingstep=1; breakevengain=0; breakeven=0; slippage=5; entrylogics="Entry Logics"; shift=1; timeframe1=true; timeframe1period=3; timeframe5=false; timeframe5period=12; timeframe15=false; timeframe15period=12; timeframe30=false; timeframe30period=12; timeframe60=false; timeframe60period=12; timeframe240=true; timeframe240period=12; timeframe1440=true; timeframe1440period=10; timeframe10080=false; timeframe10080period=12; timefilter="Time Filter"; gmtshift=1; tradesunday=false; mondayfilter=true; mondaystart=14; fridayfilter=false; fridayend=24; volatilityfilters="Volatility Filter"; timeframe1vfilter=false; timeframe5vfilter=false; timeframe15vfilter=false; timeframe30vfilter=false; timeframe60vfilter=false; timeframe240vfilter=true; timeframe1440vfilter=true; timeframe10080vfilter=false; otherfilters="Other Filters"; pricefilter=true; patternsfilter=true;
Bars in test54971Ticks modelled18895352Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit232587.57Gross profit252114.77Gross loss-19527.20
Profit factor12.91Expected payoff81.30
Absolute drawdown2095.63Maximal drawdown43643.78 (24.37%)Relative drawdown36.71% (26363.08)
Total trades2861Short positions (won %)1250 (100.00%)Long positions (won %)1611 (99.81%)
Profit trades (% of total)2858 (99.90%)Loss trades (% of total)3 (0.10%)
Largestprofit trade500.69loss trade-6547.20
Averageprofit trade88.21loss trade-6509.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)2491 (168940.68)consecutive losses (loss in money)3 (-19527.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)168940.68 (2491)consecutive loss (count of losses)-19527.20 (3)
Averageconsecutive wins1429consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 20:01buy10.101.473760.000000.00000
22008.01.02 20:23buy20.101.473060.000000.00000
32008.01.02 20:30buy30.101.472860.000000.00000
42008.01.02 20:49buy40.101.472560.000000.00000
52008.01.02 21:00buy50.101.472460.000000.00000
62008.01.02 21:22buy60.101.472260.000000.00000
72008.01.02 21:33buy70.101.472960.000000.00000
82008.01.02 21:46buy80.101.472960.000000.00000
92008.01.02 22:20buy90.101.472560.000000.00000
102008.01.02 22:30buy100.101.472760.000000.00000
112008.01.02 22:46buy110.101.472660.000000.00000
122008.01.02 23:04buy120.101.471860.000000.00000
132008.01.02 23:20buy130.101.471860.000000.00000
142008.01.02 23:33buy140.101.471860.000000.00000
152008.01.02 23:52buy150.101.472060.000000.00000
162008.01.03 09:00close140.101.472990.000000.0000011.0910011.09
172008.01.03 09:00close130.101.472990.000000.0000011.0910022.18
182008.01.03 09:00close120.101.472990.000000.0000011.0910033.27
192008.01.03 11:28close150.101.473200.000000.0000011.1910044.46
202008.01.03 11:29close60.101.473530.000000.0000012.4910056.95
212008.01.03 11:29close50.101.473570.000000.0000010.8910067.84
222008.01.03 11:29close110.101.473800.000000.0000011.1910079.03
232008.01.03 11:29close90.101.473800.000000.0000012.1910091.22
242008.01.03 11:29close40.101.473800.000000.0000012.1910103.41
252008.01.03 11:30close100.101.473870.000000.0000010.8910114.30
262008.01.03 11:44close30.101.474000.000000.0000011.1910125.49
272008.01.03 11:45close80.101.474250.000000.0000012.6910138.18
282008.01.03 11:45close70.101.474250.000000.0000012.6910150.87
292008.01.03 11:45close20.101.474250.000000.0000011.6910162.56
302008.01.03 11:45close10.101.474900.000000.0000011.1910173.75
312008.01.03 12:09buy160.101.476360.000000.00000
322008.01.03 12:21buy170.101.476060.000000.00000
332008.01.03 12:34buy180.101.476460.000000.00000
342008.01.03 12:47buy190.101.476060.000000.00000
352008.01.03 13:00close190.101.477360.000000.0000013.0010186.75
362008.01.03 13:00close170.101.477360.000000.0000013.0010199.75
372008.01.03 13:00close160.101.477510.000000.0000011.5010211.25
382008.01.03 13:00close180.101.477800.000000.0000013.4010224.65
392008.01.03 13:01buy200.101.477560.000000.00000
402008.01.03 13:18buy210.101.476960.000000.00000
412008.01.03 13:41buy220.101.476360.000000.00000
422008.01.03 13:46buy230.101.476260.000000.00000
432008.01.03 14:04buy240.101.476060.000000.00000
442008.01.03 14:20buy250.101.475060.000000.00000
452008.01.03 14:40buy260.101.470860.000000.00000
462008.01.03 14:46buy270.101.471560.000000.00000
472008.01.03 14:53close260.101.472000.000000.0000011.4010236.05
482008.01.03 15:05buy280.101.471260.000000.00000
492008.01.03 15:17buy290.101.472160.000000.00000
502008.01.03 15:17close280.101.472410.000000.0000011.5010247.55
512008.01.03 15:18close270.101.472700.000000.0000011.4010258.95
522008.01.03 15:42buy300.101.472060.000000.00000
532008.01.03 15:46buy310.101.472660.000000.00000
542008.01.03 15:46close300.101.473200.000000.0000011.4010270.35
552008.01.03 15:47close290.101.473270.000000.0000011.1010281.45
562008.01.03 15:50close310.101.473800.000000.0000011.4010292.85
572008.01.03 16:00buy320.101.473260.000000.00000
582008.01.03 16:15buy330.101.471560.000000.00000
592008.01.03 16:32buy340.101.471460.000000.00000
602008.01.03 16:44close340.101.472570.000000.0000011.1010303.95
612008.01.03 16:44close330.101.472710.000000.0000011.5010315.45
622008.01.03 16:45buy350.101.472760.000000.00000
632008.01.03 17:06buy360.101.472360.000000.00000
642008.01.03 17:25buy370.101.472760.000000.00000
652008.01.03 17:31buy380.101.472560.000000.00000
662008.01.03 17:42close360.101.473480.000000.0000011.2010326.65
672008.01.03 17:44close380.101.473700.000000.0000011.4010338.05
682008.01.03 17:45buy390.101.473760.000000.00000
692008.01.03 17:45close370.101.473890.000000.0000011.3010349.35
702008.01.03 17:45close350.101.473890.000000.0000011.3010360.65
712008.01.03 18:01buy400.101.473660.000000.00000
722008.01.03 18:20buy410.101.473560.000000.00000
732008.01.03 18:32buy420.101.474060.000000.00000
742008.01.03 18:47buy430.101.473560.000000.00000
752008.01.03 19:00buy440.101.474260.000000.00000
762008.01.03 19:05close320.101.474370.000000.0000011.1010371.75
772008.01.03 19:05close430.101.474700.000000.0000011.4010383.15
782008.01.03 19:05close410.101.474700.000000.0000011.4010394.55
792008.01.03 19:06close400.101.474800.000000.0000011.4010405.95
802008.01.03 19:06close390.101.474940.000000.0000011.8010417.75
812008.01.03 19:14close420.101.475200.000000.0000011.4010429.15
822008.01.03 19:15buy450.101.475360.000000.00000
832008.01.03 19:17close440.101.475370.000000.0000011.1010440.25
842008.01.03 19:39buy460.101.475760.000000.00000
852008.01.03 19:52buy470.101.476060.000000.00000
862008.01.04 14:30close450.101.476540.000000.0000011.7310451.98
872008.01.04 14:30close250.101.476540.000000.0000014.7310466.71
882008.01.04 14:30close460.101.477020.000000.0000012.5310479.24
892008.01.04 14:30close470.101.477500.000000.0000014.3310493.57
902008.01.04 14:30close240.101.477500.000000.0000014.3310507.90
912008.01.04 14:30close230.101.477500.000000.0000012.3310520.23
922008.01.04 14:30close220.101.477500.000000.0000011.3310531.56
932008.01.04 14:31close210.101.478200.000000.0000012.3310543.89
942008.01.04 14:31close200.101.478690.000000.0000011.2310555.12
952008.01.15 16:21buy480.111.488560.000000.00000
962008.01.15 16:46buy490.111.487160.000000.00000
972008.01.15 17:07buy500.111.485760.000000.00000
982008.01.15 17:16buy510.111.485960.000000.00000
992008.01.15 17:39buy520.111.483660.000000.00000
1002008.01.15 17:45buy530.111.484360.000000.00000
1012008.01.15 18:01buy540.111.483960.000000.00000
1022008.01.15 18:04close520.111.484800.000000.0000012.5410567.66
1032008.01.15 18:15buy550.111.484860.000000.00000
1042008.01.15 18:19close540.111.485100.000000.0000012.5410580.20
1052008.01.15 18:37buy560.111.484660.000000.00000
1062008.01.15 18:53buy570.111.484660.000000.00000
1072008.01.15 19:04buy580.111.484360.000000.00000
1082008.01.15 19:30buy590.111.483860.000000.00000
1092008.01.15 19:50buy600.111.484260.000000.00000
1102008.01.16 04:36close590.111.484980.000000.0000012.2410592.44
1112008.01.16 04:52close600.111.485470.000000.0000013.2310605.68
1122008.01.16 04:52close580.111.485470.000000.0000012.1310617.81
1132008.01.16 04:52close530.111.485470.000000.0000012.1310629.94
1142008.01.16 04:52close570.111.485800.000000.0000012.4610642.41
1152008.01.16 04:52close560.111.485800.000000.0000012.4610654.87
1162008.01.30 20:21close550.111.486070.000000.0000012.1610667.02
1172008.01.30 20:24close500.111.487010.000000.0000012.6010679.62
1182008.01.30 20:24close510.111.487200.000000.0000012.4910692.10
1192008.01.30 20:43close490.111.488270.000000.0000011.0610703.16
1202008.01.30 20:59close480.111.489700.000000.0000011.3910714.54
1212008.01.31 00:01buy610.111.485760.000000.00000
1222008.01.31 00:16buy620.111.485860.000000.00000
1232008.01.31 00:34buy630.111.484060.000000.00000
1242008.01.31 00:58buy640.111.482660.000000.00000
1252008.01.31 01:04buy650.111.482960.000000.00000
1262008.01.31 01:24buy660.111.483460.000000.00000
1272008.01.31 01:38buy670.111.483760.000000.00000
1282008.01.31 01:52buy680.111.483560.000000.00000
1292008.01.31 01:53close640.111.483770.000000.0000012.2110726.75
1302008.01.31 02:01buy690.111.483260.000000.00000
1312008.01.31 02:07close650.111.484100.000000.0000012.5410739.29
1322008.01.31 02:10close690.111.484380.000000.0000012.3210751.61
1332008.01.31 02:10close660.111.484600.000000.0000012.5410764.15
1342008.01.31 02:11close680.111.484700.000000.0000012.5410776.69
1352008.01.31 02:24buy700.111.484660.000000.00000
1362008.01.31 02:30buy710.111.484560.000000.00000
1372008.01.31 02:36close670.111.484870.000000.0000012.2110788.90
1382008.01.31 02:59buy720.111.484560.000000.00000
1392008.01.31 03:00buy730.111.484660.000000.00000
1402008.01.31 03:22buy740.111.483560.000000.00000
1412008.01.31 03:51buy750.111.483860.000000.00000
1422008.01.31 05:32close740.111.484700.000000.0000012.5410801.44
1432008.01.31 06:14close750.111.485000.000000.0000012.5410813.98
1442008.01.31 06:16close630.111.485180.000000.0000012.3210826.30
1452008.01.31 06:17close730.111.485810.000000.0000012.6510838.95
1462008.01.31 06:17close720.111.485810.000000.0000013.7510852.70
1472008.01.31 06:17close710.111.485810.000000.0000013.7510866.45
1482008.01.31 06:17close700.111.485810.000000.0000012.6510879.10
1492008.01.31 06:21close620.111.487000.000000.0000012.5410891.64
1502008.01.31 06:21close610.111.487000.000000.0000013.6410905.28
1512008.01.31 08:02buy760.111.488860.000000.00000
1522008.01.31 08:15buy770.111.487560.000000.00000
1532008.01.31 08:35buy780.111.485960.000000.00000
1542008.01.31 08:49buy790.111.486360.000000.00000
1552008.01.31 09:06buy800.111.485260.000000.00000
1562008.01.31 09:24buy810.111.483960.000000.00000
1572008.01.31 09:44buy820.111.483660.000000.00000
1582008.01.31 09:56buy830.111.482360.000000.00000
1592008.01.31 10:00buy840.111.482660.000000.00000
1602008.01.31 10:03close830.111.483500.000000.0000012.5410917.82
1612008.01.31 10:04close840.111.483840.000000.0000012.9810930.80
1622008.01.31 10:15buy850.111.484260.000000.00000
1632008.01.31 10:43buy860.111.483460.000000.00000
1642008.01.31 10:48buy870.111.483560.000000.00000
1652008.01.31 11:00buy880.111.484260.000000.00000
1662008.01.31 11:16buy890.111.484360.000000.00000
1672008.01.31 11:21close860.111.484610.000000.0000012.6510943.45
1682008.01.31 11:21close870.111.484700.000000.0000012.5410955.99
1692008.01.31 11:22close820.111.484800.000000.0000012.5410968.53
1702008.01.31 11:22close810.111.485100.000000.0000012.5410981.07
1712008.01.31 11:26close880.111.485380.000000.0000012.3210993.39
1722008.01.31 11:26close850.111.485380.000000.0000012.3211005.71
1732008.01.31 11:27close890.111.485470.000000.0000012.2111017.92
1742008.01.31 11:30close800.111.486380.000000.0000012.3211030.24
1752008.01.31 11:31buy900.111.486360.000000.00000
1762008.01.31 11:45buy910.111.486260.000000.00000
1772008.01.31 12:16close780.111.487100.000000.0000012.5411042.78
1782008.01.31 12:18close910.111.487390.000000.0000012.4311055.21
1792008.01.31 12:18close900.111.487470.000000.0000012.2111067.42
1802008.01.31 12:18close790.111.487470.000000.0000012.2111079.63
1812008.01.31 14:31close770.111.488670.000000.0000012.2111091.84
1822008.02.01 12:59close760.111.490030.000000.0000012.7911104.64
1832008.02.01 16:00buy920.111.484260.000000.00000
1842008.02.01 16:15buy930.111.480760.000000.00000
1852008.02.01 16:19close930.111.481900.000000.0000012.5411117.18
1862008.02.01 16:30buy940.111.482760.000000.00000
1872008.02.01 16:55buy950.111.482260.000000.00000
1882008.02.01 17:01buy960.111.482160.000000.00000
1892008.02.01 17:08close960.111.483300.000000.0000012.5411129.72
1902008.02.01 17:09close950.111.483520.000000.0000013.8611143.58
1912008.02.01 17:09close940.111.483900.000000.0000012.5411156.12
1922008.02.01 17:20buy970.111.484160.000000.00000
1932008.02.01 17:26close970.111.485280.000000.0000012.3211168.44
1942008.02.01 17:26close920.111.485400.000000.0000012.5411180.98
1952008.02.01 17:41buy980.111.484560.000000.00000
1962008.02.01 17:54buy990.111.484360.000000.00000
1972008.02.01 18:00buy1000.111.484960.000000.00000
1982008.02.01 18:24buy1010.111.483060.000000.00000
1992008.02.01 18:36buy1020.111.482760.000000.00000
2002008.02.01 18:54buy1030.111.481160.000000.00000
2012008.02.01 19:07buy1040.111.480860.000000.00000
2022008.02.01 19:19buy1050.111.481760.000000.00000
2032008.02.01 19:20close1040.111.482010.000000.0000012.6511193.63
2042008.02.01 19:20close1030.111.482340.000000.0000012.9811206.61
2052008.02.01 19:46buy1060.111.481760.000000.00000
2062008.02.04 08:06close1060.111.482880.000000.0000012.2411218.85
2072008.02.04 08:06close1050.111.482880.000000.0000012.2411231.09
2082008.02.04 08:09close1020.111.483940.000000.0000012.9011244.00
2092008.02.04 09:08close1010.111.484200.000000.0000012.4611256.46
2102008.02.22 12:00buy1070.111.483660.000000.00000
2112008.02.22 12:28buy1080.111.483560.000000.00000
2122008.02.22 12:30buy1090.111.483560.000000.00000
2132008.02.22 12:49buy1100.111.483660.000000.00000
2142008.02.22 13:05buy1110.111.483460.000000.00000
2152008.02.22 13:19buy1120.111.482760.000000.00000
2162008.02.22 13:38buy1130.111.482760.000000.00000
2172008.02.22 13:54buy1140.111.483360.000000.00000
2182008.02.22 14:01buy1150.111.483760.000000.00000
2192008.02.22 14:03close1130.111.483900.000000.0000012.5411269.00
2202008.02.22 14:03close1120.111.483900.000000.0000012.5411281.54
2212008.02.22 14:08close1140.111.484480.000000.0000012.3211293.86
2222008.02.22 14:08close1110.111.484630.000000.0000012.8711306.73
2232008.02.22 14:08close1090.111.484700.000000.0000012.5411319.27
2242008.02.22 14:08close1080.111.484700.000000.0000012.5411331.81
2252008.02.22 14:09close1100.111.484770.000000.0000012.2111344.02
2262008.02.22 14:09close1070.111.484770.000000.0000012.2111356.23
2272008.02.22 14:09close1150.111.485180.000000.0000015.6211371.85
2282008.02.22 14:09close990.111.485590.000000.0000011.9111383.76
2292008.02.22 14:09close980.111.485730.000000.0000011.2511395.01
2302008.02.22 14:20buy1160.111.484360.000000.00000
2312008.02.22 14:40buy1170.111.484460.000000.00000
2322008.02.22 14:48buy1180.111.483960.000000.00000
2332008.02.22 15:08buy1190.111.483760.000000.00000
2342008.02.22 15:10close1190.111.484880.000000.0000012.3211407.33
2352008.02.22 15:11close1180.111.485080.000000.0000012.3211419.65
2362008.02.22 15:12close1160.111.485490.000000.0000012.4311432.08
2372008.02.22 15:12close1170.111.485580.000000.0000012.3211444.40
2382008.02.22 15:13close1000.111.486100.000000.0000010.9211455.33
2392008.02.22 15:35buy1200.111.484560.000000.00000
2402008.02.22 15:45buy1210.111.484660.000000.00000
2412008.02.22 16:10buy1220.111.483260.000000.00000
2422008.02.22 16:28buy1230.111.481860.000000.00000
2432008.02.22 16:47buy1240.111.480460.000000.00000
2442008.02.22 16:53close1240.111.481600.000000.0000012.5411467.87
2452008.02.22 17:01buy1250.111.481760.000000.00000
2462008.02.22 17:17buy1260.111.482560.000000.00000
2472008.02.22 17:20close1250.111.482930.000000.0000012.8711480.74
2482008.02.22 17:20close1230.111.483060.000000.0000013.2011493.94
2492008.02.22 17:36buy1270.111.482660.000000.00000
2502008.02.22 17:51buy1280.111.482160.000000.00000
2512008.02.22 18:00buy1290.111.482460.000000.00000
2522008.02.22 18:19buy1300.111.483160.000000.00000
2532008.02.22 18:34buy1310.111.482560.000000.00000
2542008.02.22 18:47buy1320.111.483060.000000.00000
2552008.02.22 18:56close1280.111.483400.000000.0000013.6411507.58
2562008.02.22 19:16buy1330.121.482160.000000.00000
2572008.02.22 19:53buy1340.121.482160.000000.00000
2582008.02.22 21:35close1340.121.483290.000000.0000013.5611521.14
2592008.02.22 21:35close1330.121.483290.000000.0000013.5611534.70
2602008.02.22 21:35close1290.111.483600.000000.0000012.5411547.24
2612008.02.22 21:35close1310.111.483700.000000.0000012.5411559.78
2622008.02.22 21:35close1260.111.483700.000000.0000012.5411572.32
2632008.02.22 22:32close1270.111.483800.000000.0000012.5411584.86
2642008.02.25 15:22close1320.111.484180.000000.0000012.2411597.10
2652008.02.25 15:22close1300.111.484280.000000.0000012.2411609.34
2662008.02.26 10:15close1220.111.484420.000000.0000012.6111621.95
2672008.02.26 10:36close1200.111.485730.000000.0000012.7211634.67
2682008.02.26 10:36close1210.111.485880.000000.0000013.2711647.93
2692008.02.27 00:01buy1350.121.501160.000000.00000
2702008.02.27 00:18buy1360.121.501360.000000.00000
2712008.02.27 00:44buy1370.121.500460.000000.00000
2722008.02.27 00:45buy1380.121.500360.000000.00000
2732008.02.27 01:00buy1390.121.499660.000000.00000
2742008.02.27 01:24buy1400.121.498860.000000.00000
2752008.02.27 01:37buy1410.121.499160.000000.00000
2762008.02.27 01:50buy1420.121.499560.000000.00000
2772008.02.27 02:03buy1430.121.499060.000000.00000
2782008.02.27 02:15buy1440.121.499160.000000.00000
2792008.02.27 02:39buy1450.121.499060.000000.00000
2802008.02.27 02:50buy1460.121.499160.000000.00000
2812008.02.27 03:04buy1470.121.498960.000000.00000
2822008.02.27 03:15buy1480.121.498760.000000.00000
2832008.02.27 03:32buy1490.121.498960.000000.00000
2842008.02.27 03:45buy1500.121.498860.000000.00000
2852008.02.27 04:08close1480.121.499900.000000.0000013.6811661.61
2862008.02.27 04:08close1500.121.500020.000000.0000013.9211675.53
2872008.02.27 04:08close1400.121.500020.000000.0000013.9211689.45
2882008.02.27 04:08close1490.121.500130.000000.0000014.0411703.49
2892008.02.27 04:08close1470.121.500130.000000.0000014.0411717.53
2902008.02.27 04:08close1450.121.500200.000000.0000013.6811731.21
2912008.02.27 04:08close1430.121.500200.000000.0000013.6811744.89
2922008.02.27 04:08close1460.121.500310.000000.0000013.8011758.69
2932008.02.27 04:08close1440.121.500310.000000.0000013.8011772.49
2942008.02.27 04:08close1410.121.500310.000000.0000013.8011786.29
2952008.02.27 04:10close1420.121.500680.000000.0000013.4411799.73
2962008.02.27 04:17close1390.121.500800.000000.0000013.6811813.41
2972008.02.27 07:40close1380.121.501510.000000.0000013.8011827.21
2982008.02.27 07:40close1370.121.501640.000000.0000014.1611841.37
2992008.02.27 07:46close1350.121.502380.000000.0000014.6411856.01
3002008.02.27 07:46close1360.121.502550.000000.0000014.2811870.29
3012008.02.27 12:07buy1510.121.504260.000000.00000
3022008.02.27 12:17buy1520.121.504060.000000.00000
3032008.02.27 12:30buy1530.121.503560.000000.00000
3042008.02.27 12:48buy1540.121.503760.000000.00000
3052008.02.27 13:00close1530.121.504670.000000.0000013.3211883.61
3062008.02.27 13:01close1540.121.504900.000000.0000013.6811897.29
3072008.02.27 13:01buy1550.121.505060.000000.00000
3082008.02.27 13:03close1520.121.505210.000000.0000013.8011911.09
3092008.02.27 13:03close1510.121.505370.000000.0000013.3211924.41
3102008.02.27 13:19buy1560.121.504860.000000.00000
3112008.02.27 13:35buy1570.121.504460.000000.00000
3122008.02.27 13:53buy1580.121.504060.000000.00000
3132008.02.27 14:07buy1590.121.504660.000000.00000
3142008.02.27 14:22buy1600.121.504760.000000.00000
3152008.02.27 14:30close1580.121.505290.000000.0000014.7611939.17
3162008.02.27 14:30close1570.121.505650.000000.0000014.2811953.45
3172008.02.27 14:30close1590.121.505840.000000.0000014.1611967.61
3182008.02.27 14:30close1600.121.506000.000000.0000014.8811982.49
3192008.02.27 14:30close1560.121.506000.000000.0000013.6811996.17
3202008.02.27 14:31buy1610.121.506160.000000.00000
3212008.02.27 14:54buy1620.121.502660.000000.00000
3222008.02.27 15:01close1620.121.503800.000000.0000013.6812009.85
3232008.02.27 15:02buy1630.121.503660.000000.00000
3242008.02.27 15:10close1630.121.504800.000000.0000013.6812023.53
3252008.02.27 15:23buy1640.121.505660.000000.00000
3262008.02.27 15:23close1550.121.506200.000000.0000013.6812037.21
3272008.02.27 15:30close1640.121.506780.000000.0000013.4412050.65
3282008.02.27 15:31buy1650.121.507160.000000.00000
3292008.02.27 15:35close1610.121.507400.000000.0000014.8812065.53
3302008.02.27 15:36close1650.121.508300.000000.0000013.6812079.21
3312008.02.27 15:48buy1660.121.508360.000000.00000
3322008.02.27 16:00close1660.121.509510.000000.0000013.8012093.01
3332008.02.27 16:01buy1670.121.510360.000000.00000
3342008.02.27 16:19buy1680.121.508560.000000.00000
3352008.02.27 16:30buy1690.121.508660.000000.00000
3362008.02.27 16:34close1680.121.509690.000000.0000013.5612106.57
3372008.02.27 16:34close1690.121.509800.000000.0000013.6812120.25
3382008.02.27 16:52buy1700.121.508960.000000.00000
3392008.02.27 16:53close1700.121.510170.000000.0000014.5212134.77
3402008.02.27 17:00buy1710.121.510060.000000.00000
3412008.02.27 17:04close1710.121.511310.000000.0000015.0012149.77
3422008.02.27 17:04close1670.121.511490.000000.0000013.5612163.33
3432008.02.27 17:19buy1720.121.511660.000000.00000
3442008.02.27 17:20close1720.121.512790.000000.0000013.5612176.89
3452008.02.27 17:33buy1730.121.513060.000000.00000
3462008.02.27 17:38close1730.121.514200.000000.0000013.6812190.57
3472008.02.27 17:45buy1740.121.513260.000000.00000
3482008.02.27 18:17buy1750.121.512760.000000.00000
3492008.02.27 18:41buy1760.121.512560.000000.00000
3502008.02.27 18:45buy1770.121.512660.000000.00000
3512008.02.27 19:06buy1780.121.512560.000000.00000
3522008.02.27 19:15buy1790.121.513260.000000.00000
3532008.02.27 19:36buy1800.121.511760.000000.00000
3542008.02.27 19:53buy1810.121.511360.000000.00000
3552008.02.27 20:10buy1820.121.510960.000000.00000
3562008.02.27 20:16buy1830.121.510360.000000.00000
3572008.02.27 20:34buy1840.121.510860.000000.00000
3582008.02.27 20:52buy1850.121.511060.000000.00000
3592008.02.27 20:53close1830.121.511500.000000.0000013.6812204.25
3602008.02.27 21:00buy1860.121.511960.000000.00000
3612008.02.27 21:00close1840.121.512150.000000.0000015.4812219.73
3622008.02.27 21:00close1820.121.512150.000000.0000014.2812234.01
3632008.02.27 21:00close1850.121.512200.000000.0000013.6812247.69
3642008.02.27 21:18buy1870.121.511760.000000.00000
3652008.02.27 21:28close1810.121.512500.000000.0000013.6812261.37
3662008.02.27 21:31buy1880.121.512560.000000.00000
3672008.02.27 21:38close1870.121.512900.000000.0000013.6812275.05
3682008.02.27 21:38close1800.121.512900.000000.0000013.6812288.73
3692008.02.27 21:39close1860.121.513120.000000.0000013.9212302.65
3702008.02.27 21:50close1880.121.513670.000000.0000013.3212315.97
3712008.02.27 21:50close1780.121.513670.000000.0000013.3212329.29
3722008.02.27 21:50close1760.121.513670.000000.0000013.3212342.61
3732008.02.27 21:52buy1890.121.513760.000000.00000
3742008.02.27 22:05buy1900.121.513460.000000.00000
3752008.02.27 22:33buy1910.121.511760.000000.00000
3762008.02.27 23:17buy1920.121.511860.000000.00000
3772008.02.27 23:53buy1930.121.511760.000000.00000
3782008.02.28 14:30close1930.121.512950.000000.0000014.0312356.64
3792008.02.28 14:30close1910.121.512950.000000.0000014.0312370.67
3802008.02.28 14:30close1920.121.513020.000000.0000013.6712384.34
3812008.02.28 14:30close1770.121.513910.000000.0000014.7512399.08
3822008.02.28 14:30close1750.121.513910.000000.0000013.5512412.63
3832008.02.28 14:32close1790.121.514390.000000.0000013.3112425.94
3842008.02.28 14:32close1740.121.514390.000000.0000013.3112439.25
3852008.02.28 15:24close1900.121.514600.000000.0000013.4312452.68
3862008.02.28 15:24close1890.121.514900.000000.0000013.4312466.10
3872008.02.28 16:01buy1940.121.513660.000000.00000
3882008.02.28 16:15buy1950.121.512860.000000.00000
3892008.02.28 16:36buy1960.121.513260.000000.00000
3902008.02.28 16:45buy1970.121.513760.000000.00000
3912008.02.28 16:46close1950.121.514050.000000.0000014.2812480.38
3922008.02.28 16:46close1960.121.514410.000000.0000013.8012494.18
3932008.02.28 16:46close1940.121.514810.000000.0000013.8012507.98
3942008.02.28 16:46close1970.121.514950.000000.0000014.2812522.26
3952008.02.28 17:00buy1980.131.518060.000000.00000
3962008.02.28 17:03close1980.131.519200.000000.0000014.8212537.08
3972008.02.28 17:23buy1990.131.518560.000000.00000
3982008.02.28 17:30buy2000.131.518160.000000.00000
3992008.02.28 17:57buy2010.131.517760.000000.00000
4002008.02.28 18:05buy2020.131.517460.000000.00000
4012008.02.28 18:07close2020.131.518600.000000.0000014.8212551.90
4022008.02.28 18:08close2010.131.518880.000000.0000014.5612566.46
4032008.02.28 18:09close2000.131.519300.000000.0000014.8212581.28
4042008.02.28 18:12close1990.131.519680.000000.0000014.5612595.84
4052008.02.28 18:19buy2030.131.520660.000000.00000
4062008.02.28 18:58buy2040.131.519960.000000.00000
4072008.02.28 18:59close2040.131.521220.000000.0000016.3812612.22
4082008.02.28 18:59close2030.131.521880.000000.0000015.8612628.08
4092008.02.28 19:00buy2050.131.522260.000000.00000
4102008.02.28 19:19buy2060.131.522060.000000.00000
4112008.02.28 19:46buy2070.131.522060.000000.00000
4122008.02.28 20:01buy2080.131.522060.000000.00000
4132008.02.28 20:20buy2090.131.521560.000000.00000
4142008.02.28 20:32buy2100.131.520960.000000.00000
4152008.02.28 20:45buy2110.131.521260.000000.00000
4162008.02.28 20:47close2100.131.522250.000000.0000016.7712644.85
4172008.02.28 20:47close2110.131.522410.000000.0000014.9512659.80
4182008.02.28 20:47close2090.131.522680.000000.0000014.5612674.36
4192008.02.28 21:06buy2120.131.521360.000000.00000
4202008.02.28 21:16buy2130.131.522160.000000.00000
4212008.02.28 21:41buy2140.131.521460.000000.00000
4222008.02.28 21:45buy2150.131.521360.000000.00000
4232008.02.28 22:06buy2160.131.521860.000000.00000
4242008.02.28 22:15buy2170.131.521760.000000.00000
4252008.02.28 22:56buy2180.131.520060.000000.00000
4262008.02.28 23:12buy2190.131.519860.000000.00000
4272008.02.28 23:15buy2200.131.519960.000000.00000
4282008.02.28 23:39buy2210.131.518960.000000.00000
4292008.02.28 23:49buy2220.131.518960.000000.00000
4302008.02.29 00:47close2220.131.520150.000000.0000015.3812689.74
4312008.02.29 00:47close2210.131.520150.000000.0000015.3812705.12
4322008.02.29 08:44close2190.131.520970.000000.0000014.3412719.46
4332008.02.29 08:44close2200.131.521080.000000.0000014.4712733.93
4342008.02.29 08:44close2180.131.521190.000000.0000014.6012748.53
4352008.02.29 08:50close2150.131.522490.000000.0000014.6012763.13
4362008.02.29 08:50close2120.131.522490.000000.0000014.6012777.73
4372008.02.29 08:50close2140.131.522600.000000.0000014.7312792.46
4382008.02.29 08:51close2170.131.522970.000000.0000015.6412808.09
4392008.02.29 08:51close2160.131.522970.000000.0000014.3412822.43
4402008.02.29 08:51close2130.131.523270.000000.0000014.3412836.77
4412008.02.29 08:51close2080.131.523270.000000.0000015.6412852.41
4422008.02.29 08:51close2070.131.523270.000000.0000015.6412868.05
4432008.02.29 08:51close2060.131.523270.000000.0000015.6412883.69
4442008.02.29 08:51close2050.131.523400.000000.0000014.7312898.42
4452008.02.29 12:01buy2230.131.520560.000000.00000
4462008.02.29 12:16buy2240.131.518160.000000.00000
4472008.02.29 12:23close2240.131.519400.000000.0000016.1212914.54
4482008.02.29 12:32buy2250.131.520260.000000.00000
4492008.02.29 12:48buy2260.131.519560.000000.00000
4502008.02.29 13:05buy2270.131.519260.000000.00000
4512008.02.29 13:19buy2280.131.519260.000000.00000
4522008.02.29 13:35buy2290.131.518360.000000.00000
4532008.02.29 13:55buy2300.131.517260.000000.00000
4542008.02.29 14:00buy2310.131.518160.000000.00000
4552008.02.29 14:21buy2320.131.517060.000000.00000
4562008.02.29 14:27close2320.131.518200.000000.0000014.8212929.36
4572008.02.29 14:28close2300.131.518450.000000.0000015.4712944.83
4582008.02.29 14:33buy2330.131.518760.000000.00000
4592008.02.29 14:39close2310.131.519310.000000.0000014.9512959.78
4602008.02.29 14:39close2290.131.519500.000000.0000014.8212974.60
4612008.02.29 14:40close2330.131.519910.000000.0000014.9512989.55
4622008.02.29 14:54buy2340.131.518160.000000.00000
4632008.02.29 15:03buy2350.131.518560.000000.00000
4642008.02.29 15:27buy2360.131.518760.000000.00000
4652008.02.29 15:37buy2370.131.518460.000000.00000
4662008.02.29 15:46buy2380.131.518460.000000.00000
4672008.02.29 15:48close2340.131.519440.000000.0000016.6413006.19
4682008.02.29 15:48close2380.131.519570.000000.0000014.4313020.62
4692008.02.29 15:48close2370.131.519570.000000.0000014.4313035.05
4702008.02.29 15:48close2350.131.519690.000000.0000014.6913049.74
4712008.02.29 15:48close2360.131.520030.000000.0000016.5113066.25
4722008.02.29 15:49close2280.131.520400.000000.0000014.8213081.07
4732008.02.29 15:49close2270.131.520400.000000.0000014.8213095.89
4742008.02.29 15:49close2260.131.520700.000000.0000014.8213110.71
4752008.03.03 00:04close2250.131.521470.000000.0000015.6413126.35
4762008.03.03 00:04close2230.131.521690.000000.0000014.6013140.95
4772008.03.03 16:00buy2390.131.526760.000000.00000
4782008.03.03 16:16buy2400.131.524060.000000.00000
4792008.03.03 16:39buy2410.131.521260.000000.00000
4802008.03.03 16:45buy2420.131.521560.000000.00000
4812008.03.03 17:18buy2430.131.518360.000000.00000
4822008.03.03 17:36buy2440.131.517660.000000.00000
4832008.03.03 17:45buy2450.131.518660.000000.00000
4842008.03.03 17:49close2440.131.518800.000000.0000014.8213155.77
4852008.03.03 18:00buy2460.131.519460.000000.00000
4862008.03.03 18:15buy2470.131.518760.000000.00000
4872008.03.03 18:34buy2480.131.517660.000000.00000
4882008.03.03 18:46buy2490.131.518160.000000.00000
4892008.03.03 19:00buy2500.131.518560.000000.00000
4902008.03.03 19:22buy2510.131.518260.000000.00000
4912008.03.03 19:47buy2520.131.518060.000000.00000
4922008.03.03 20:37close2480.131.518800.000000.0000014.8213170.59
4932008.03.03 20:43close2520.131.519220.000000.0000015.0813185.67
4942008.03.03 20:43close2510.131.519410.000000.0000014.9513200.62
4952008.03.03 20:43close2490.131.519410.000000.0000016.2513216.87
4962008.03.03 20:43close2430.131.519600.000000.0000016.1213232.99
4972008.03.03 20:44close2500.131.519700.000000.0000014.8213247.81
4982008.03.03 20:44close2450.131.519780.000000.0000014.5613262.37
4992008.03.03 20:44close2470.131.519900.000000.0000014.8213277.19
5002008.03.03 21:58close2460.131.520580.000000.0000014.5613291.75
5012008.03.04 13:36close2410.131.522480.000000.0000015.7713307.52
5022008.03.04 13:36close2420.131.522700.000000.0000014.7313322.24
5032008.03.05 16:31close2400.131.525220.000000.0000014.9013337.14
5042008.03.05 17:16close2390.131.528040.000000.0000016.4613353.60
5052008.03.06 08:00buy2530.131.529560.000000.00000
5062008.03.06 08:17buy2540.131.528960.000000.00000
5072008.03.06 08:37buy2550.131.528760.000000.00000
5082008.03.06 08:45buy2560.131.529760.000000.00000
5092008.03.06 09:03close2550.131.529920.000000.0000015.0813368.68
5102008.03.06 09:03close2540.131.530100.000000.0000014.8213383.50
5112008.03.06 09:04buy2570.131.530360.000000.00000
5122008.03.06 09:04close2530.131.530750.000000.0000015.4713398.97
5132008.03.06 09:04close2560.131.530960.000000.0000015.6013414.57
5142008.03.06 09:07close2570.131.531480.000000.0000014.5613429.13
5152008.03.06 09:15buy2580.131.532360.000000.00000
5162008.03.06 09:32buy2590.131.532360.000000.00000
5172008.03.06 09:41close2590.131.533500.000000.0000014.8213443.95
5182008.03.06 09:41close2580.131.533500.000000.0000014.8213458.77
5192008.03.06 09:50buy2600.131.533360.000000.00000
5202008.03.06 10:00buy2610.131.534160.000000.00000
5212008.03.06 10:17buy2620.131.533660.000000.00000
5222008.03.06 10:34buy2630.131.533260.000000.00000
5232008.03.06 10:46buy2640.131.533060.000000.00000
5242008.03.06 11:04buy2650.131.533260.000000.00000
5252008.03.06 11:04close2640.131.534240.000000.0000015.3413474.11
5262008.03.06 11:04close2650.131.534400.000000.0000014.8213488.93
5272008.03.06 11:04close2630.131.534400.000000.0000014.8213503.75
5282008.03.06 11:05close2600.131.534540.000000.0000015.3413519.09
5292008.03.06 11:42buy2660.141.533360.000000.00000
5302008.03.06 11:53buy2670.141.532760.000000.00000
5312008.03.06 12:03buy2680.141.531960.000000.00000
5322008.03.06 12:27buy2690.141.532560.000000.00000
5332008.03.06 12:32buy2700.141.532660.000000.00000
5342008.03.06 13:01buy2710.141.532660.000000.00000
5352008.03.06 13:10close2680.141.533090.000000.0000015.8213534.91
5362008.03.06 13:23buy2720.141.532760.000000.00000
5372008.03.06 13:34buy2730.141.532860.000000.00000
5382008.03.06 13:45buy2740.141.533060.000000.00000
5392008.03.06 14:05buy2750.141.531660.000000.00000
5402008.03.06 14:31buy2760.141.530960.000000.00000
5412008.03.06 14:43close2760.141.532100.000000.0000015.9613550.87
5422008.03.06 14:48buy2770.141.531860.000000.00000
5432008.03.06 14:55close2750.141.532840.000000.0000016.5213567.39
5442008.03.06 14:55close2770.141.532980.000000.0000015.6813583.07
5452008.03.06 14:56close2710.141.533810.000000.0000016.1013599.17
5462008.03.06 14:56close2700.141.533810.000000.0000016.1013615.27
5472008.03.06 14:56close2690.141.533810.000000.0000017.5013632.77
5482008.03.06 14:56close2730.141.533990.000000.0000015.8213648.59
5492008.03.06 14:56close2720.141.533990.000000.0000017.2213665.81
5502008.03.06 14:56close2670.141.533990.000000.0000017.2213683.03
5512008.03.06 14:56close2740.141.534170.000000.0000015.5413698.57
5522008.03.06 14:56close2660.141.534600.000000.0000017.3613715.93
5532008.03.06 14:56close2620.131.534770.000000.0000014.4313730.36
5542008.03.06 14:56close2610.131.535410.000000.0000016.2513746.61
5552008.03.06 15:08buy2780.141.534760.000000.00000
5562008.03.06 15:08close2780.141.536010.000000.0000017.5013764.11
5572008.03.06 15:18buy2790.141.537060.000000.00000
5582008.03.06 15:36buy2800.141.535260.000000.00000
5592008.03.06 15:51buy2810.141.535060.000000.00000
5602008.03.06 16:01buy2820.141.535360.000000.00000
5612008.03.06 16:15buy2830.141.535460.000000.00000
5622008.03.06 16:19close2810.141.536250.000000.0000016.6613780.77
5632008.03.06 16:19close2800.141.536440.000000.0000016.5213797.29
5642008.03.06 16:19close2830.141.536600.000000.0000015.9613813.25
5652008.03.06 16:19close2820.141.536600.000000.0000017.3613830.61
5662008.03.06 16:41buy2840.141.535060.000000.00000
5672008.03.06 16:43close2840.141.536170.000000.0000015.5413846.15
5682008.03.06 16:58buy2850.141.535860.000000.00000
5692008.03.06 17:04buy2860.141.536360.000000.00000
5702008.03.06 17:19buy2870.141.535060.000000.00000
5712008.03.06 17:26close2870.141.536200.000000.0000015.9613862.11
5722008.03.06 17:28close2850.141.537020.000000.0000016.2413878.35
5732008.03.06 17:29close2860.141.537470.000000.0000015.5413893.89
5742008.03.06 17:30buy2880.141.536760.000000.00000
5752008.03.06 18:02buy2890.141.535560.000000.00000
5762008.03.06 18:24buy2900.141.534960.000000.00000
5772008.03.06 18:32buy2910.141.535760.000000.00000
5782008.03.06 18:39close2900.141.536100.000000.0000015.9613909.85
5792008.03.06 18:45buy2920.141.536360.000000.00000
5802008.03.06 18:48close2890.141.536700.000000.0000015.9613925.81
5812008.03.06 18:56close2910.141.536900.000000.0000015.9613941.77
5822008.03.06 19:01buy2930.141.536960.000000.00000
5832008.03.06 19:15buy2940.141.536960.000000.00000
5842008.03.06 19:34buy2950.141.536960.000000.00000
5852008.03.06 19:41close2920.141.537500.000000.0000015.9613957.73
5862008.03.06 19:50buy2960.141.537360.000000.00000
5872008.03.06 20:04buy2970.141.537260.000000.00000
5882008.03.06 20:16buy2980.141.536860.000000.00000
5892008.03.06 20:45buy2990.141.536060.000000.00000
5902008.03.06 21:01buy3000.141.536460.000000.00000
5912008.03.06 21:15close2990.141.537300.000000.0000017.3613975.09
5922008.03.06 21:16buy3010.141.537160.000000.00000
5932008.03.06 21:31buy3020.141.537660.000000.00000
5942008.03.06 21:45buy3030.141.537460.000000.00000
5952008.03.06 21:50close3000.141.537600.000000.0000015.9613991.05
5962008.03.06 21:52close2880.141.537900.000000.0000015.9614007.01
5972008.03.06 21:55close2980.141.538000.000000.0000015.9614022.97
5982008.03.06 22:02buy3040.141.537960.000000.00000
5992008.03.06 22:03close3010.141.538300.000000.0000015.9614038.93
6002008.03.06 22:03close2950.141.538300.000000.0000018.7614057.69
6012008.03.06 22:03close2940.141.538300.000000.0000018.7614076.45
6022008.03.06 22:03close2930.141.538300.000000.0000018.7614095.21
6032008.03.06 22:03close2790.141.538300.000000.0000017.3614112.57
6042008.03.06 22:03close2970.141.538390.000000.0000015.8214128.39
6052008.03.06 22:03close2960.141.538500.000000.0000015.9614144.35
6062008.03.06 22:04close3030.141.538600.000000.0000015.9614160.31
6072008.03.06 22:04close3020.141.538780.000000.0000015.6814175.99
6082008.03.06 22:07close3040.141.539200.000000.0000017.3614193.35
6092008.03.06 22:17buy3050.141.538960.000000.00000
6102008.03.06 22:31buy3060.141.539260.000000.00000
6112008.03.06 23:06buy3070.141.538360.000000.00000
6122008.03.06 23:21buy3080.141.537960.000000.00000
6132008.03.06 23:31buy3090.141.538360.000000.00000
6142008.03.06 23:44close3080.141.539100.000000.0000015.9614209.31
6152008.03.06 23:45buy3100.141.539360.000000.00000
6162008.03.07 00:08buy3110.141.539060.000000.00000
6172008.03.07 00:25buy3120.141.538960.000000.00000
6182008.03.07 00:45buy3130.141.538660.000000.00000
6192008.03.07 01:26buy3140.141.537860.000000.00000
6202008.03.07 01:33buy3150.141.538060.000000.00000
6212008.03.07 02:10buy3160.141.537660.000000.00000
6222008.03.07 02:15buy3170.141.537760.000000.00000
6232008.03.07 02:33buy3180.141.537960.000000.00000
6242008.03.07 02:48buy3190.141.537860.000000.00000
6252008.03.07 03:28buy3200.141.537760.000000.00000
6262008.03.07 03:37buy3210.141.537760.000000.00000
6272008.03.07 06:14close3160.141.538820.000000.0000016.2414225.55
6282008.03.07 06:14close3210.141.538900.000000.0000015.9614241.51
6292008.03.07 06:14close3200.141.538900.000000.0000015.9614257.47
6302008.03.07 06:14close3170.141.538900.000000.0000015.9614273.43
6312008.03.07 06:18close3190.141.539000.000000.0000015.9614289.39
6322008.03.07 06:18close3140.141.539000.000000.0000015.9614305.35
6332008.03.07 06:23close3180.141.539180.000000.0000017.0814322.43
6342008.03.07 06:23close3150.141.539180.000000.0000015.6814338.11
6352008.03.07 06:24close3090.141.539500.000000.0000015.8614353.97
6362008.03.07 06:24close3070.141.539500.000000.0000015.8614369.83
6372008.03.07 06:58close3130.141.539770.000000.0000015.5414385.37
6382008.03.07 06:58close3120.141.540090.000000.0000015.8214401.19
6392008.03.07 06:58close3050.141.540090.000000.0000015.7214416.92
6402008.03.07 06:58close3110.141.540170.000000.0000015.5414432.46
6412008.03.07 07:13close3060.141.540400.000000.0000015.8614448.32
6422008.03.07 07:14close3100.141.540540.000000.0000016.4214464.74
6432008.03.07 08:10buy3220.141.541460.000000.00000
6442008.03.07 08:22buy3230.141.540560.000000.00000
6452008.03.07 08:31buy3240.141.540060.000000.00000
6462008.03.07 08:48buy3250.141.539860.000000.00000
6472008.03.07 09:06buy3260.141.538960.000000.00000
6482008.03.07 09:24buy3270.141.537660.000000.00000
6492008.03.07 09:30buy3280.141.538260.000000.00000
6502008.03.07 09:36close3270.141.538800.000000.0000015.9614480.70
6512008.03.07 09:48buy3290.141.539060.000000.00000
6522008.03.07 09:59close3280.141.539420.000000.0000016.2414496.94
6532008.03.07 10:00buy3300.141.539960.000000.00000
6542008.03.07 10:14close3260.141.540070.000000.0000015.5414512.48
6552008.03.07 10:14close3290.141.540180.000000.0000015.6814528.16
6562008.03.07 10:15buy3310.151.540660.000000.00000
6572008.03.07 10:22close3250.141.540980.000000.0000015.6814543.84
6582008.03.07 10:22close3300.141.541080.000000.0000015.6814559.52
6592008.03.07 10:22close3240.141.541200.000000.0000015.9614575.48
6602008.03.07 10:38buy3320.151.540060.000000.00000
6612008.03.07 10:53buy3330.151.540060.000000.00000
6622008.03.07 11:01buy3340.151.540060.000000.00000
6632008.03.07 11:15buy3350.151.540060.000000.00000
6642008.03.07 11:30buy3360.151.540460.000000.00000
6652008.03.07 11:46buy3370.151.540960.000000.00000
6662008.03.07 11:52close3350.151.541170.000000.0000016.6514592.13
6672008.03.07 11:52close3340.151.541170.000000.0000016.6514608.78
6682008.03.07 11:52close3330.151.541170.000000.0000016.6514625.43
6692008.03.07 11:52close3320.151.541170.000000.0000016.6514642.08
6702008.03.07 11:53close3360.151.541600.000000.0000017.1014659.18
6712008.03.07 11:53close3230.141.541690.000000.0000015.8214675.00
6722008.03.07 11:53close3310.151.541770.000000.0000016.6514691.65
6732008.03.07 12:44close3370.151.542080.000000.0000016.8014708.45
6742008.03.07 14:27close3220.141.542600.000000.0000015.9614724.41
6752008.03.07 16:04buy3380.151.534260.000000.00000
6762008.03.07 16:15buy3390.151.535060.000000.00000
6772008.03.07 16:17close3380.151.535400.000000.0000017.1014741.51
6782008.03.07 16:22close3390.151.536170.000000.0000016.6514758.16
6792008.03.07 16:31buy3400.151.535060.000000.00000
6802008.03.07 16:45buy3410.151.534560.000000.00000
6812008.03.07 16:58close3410.151.535700.000000.0000017.1014775.26
6822008.03.07 17:03buy3420.151.535760.000000.00000
6832008.03.07 17:18buy3430.151.536060.000000.00000
6842008.03.07 17:18close3400.151.536190.000000.0000016.9514792.21
6852008.03.07 17:32buy3440.151.535360.000000.00000
6862008.03.07 17:47buy3450.151.534160.000000.00000
6872008.03.07 18:02buy3460.151.533460.000000.00000
6882008.03.07 18:18buy3470.151.533660.000000.00000
6892008.03.07 18:30buy3480.151.533460.000000.00000
6902008.03.07 18:47buy3490.151.533860.000000.00000
6912008.03.07 19:00buy3500.151.534460.000000.00000
6922008.03.07 19:06close3480.151.534600.000000.0000017.1014809.31
6932008.03.07 19:06close3460.151.534600.000000.0000017.1014826.41
6942008.03.07 19:21buy3510.151.532660.000000.00000
6952008.03.07 19:39buy3520.151.533360.000000.00000
6962008.03.07 19:57buy3530.151.533360.000000.00000
6972008.03.07 20:04close3510.151.533790.000000.0000016.9514843.36
6982008.03.07 20:05close3530.151.534600.000000.0000018.6014861.96
6992008.03.07 20:05close3520.151.534600.000000.0000018.6014880.56
7002008.03.07 20:06close3470.151.534800.000000.0000017.1014897.66
7012008.03.07 20:11close3490.151.535070.000000.0000018.1514915.81
7022008.03.07 20:32close3450.151.535270.000000.0000016.6514932.46
7032008.03.07 22:31close3500.151.535600.000000.0000017.1014949.56
7042008.03.10 00:00close3440.151.539900.000000.0000067.9915017.55
7052008.03.10 00:00close3430.151.539900.000000.0000057.5015075.05
7062008.03.10 00:00close3420.151.539900.000000.0000062.0015137.04
7072008.03.12 16:01buy3540.151.546760.000000.00000
7082008.03.12 16:17buy3550.151.546660.000000.00000
7092008.03.12 16:19close3550.151.547800.000000.0000017.1015154.14
7102008.03.12 16:19close3540.151.547900.000000.0000017.1015171.24
7112008.03.12 16:32buy3560.151.549460.000000.00000
7122008.03.12 16:32close3560.151.550570.000000.0000016.6515187.89
7132008.03.12 16:48buy3570.151.549260.000000.00000
7142008.03.12 16:50close3570.151.550400.000000.0000017.1015204.99
7152008.03.12 17:06buy3580.151.549160.000000.00000
7162008.03.12 17:14close3580.151.550350.000000.0000017.8515222.84
7172008.03.12 17:15buy3590.151.550060.000000.00000
7182008.03.12 17:31buy3600.151.550260.000000.00000
7192008.03.12 17:54buy3610.151.549060.000000.00000
7202008.03.12 18:05buy3620.151.548460.000000.00000
7212008.03.12 18:15buy3630.151.549260.000000.00000
7222008.03.12 18:20close3620.151.549660.000000.0000018.0015240.84
7232008.03.12 18:22close3610.151.550210.000000.0000017.2515258.09
7242008.03.12 18:22close3630.151.550410.000000.0000017.2515275.34
7252008.03.12 18:31buy3640.151.550460.000000.00000
7262008.03.12 18:47buy3650.151.550160.000000.00000
7272008.03.12 18:57close3590.151.551260.000000.0000018.0015293.34
7282008.03.12 18:57close3650.151.551470.000000.0000019.6515312.99
7292008.03.12 18:57close3600.151.551470.000000.0000018.1515331.14
7302008.03.12 18:57close3640.151.551580.000000.0000016.8015347.94
7312008.03.12 19:04buy3660.151.551860.000000.00000
7322008.03.12 19:15buy3670.151.552360.000000.00000
7332008.03.12 19:30buy3680.151.552160.000000.00000
7342008.03.12 19:51buy3690.151.551760.000000.00000
7352008.03.12 20:00buy3700.151.552260.000000.00000
7362008.03.12 20:06close3690.151.552890.000000.0000016.9515364.89
7372008.03.12 20:06close3660.151.553000.000000.0000017.1015381.99
7382008.03.12 20:08close3680.151.553350.000000.0000017.8515399.84
7392008.03.12 20:08close3700.151.553530.000000.0000019.0515418.89
7402008.03.12 20:08close3670.151.553530.000000.0000017.5515436.44
7412008.03.12 20:23buy3710.151.553460.000000.00000
7422008.03.12 20:25close3710.151.554630.000000.0000017.5515453.99
7432008.03.12 20:37buy3720.151.554060.000000.00000
7442008.03.12 20:47buy3730.151.553360.000000.00000
7452008.03.12 20:57close3730.151.554470.000000.0000016.6515470.64
7462008.03.12 20:59close3720.151.555190.000000.0000016.9515487.59
7472008.03.12 21:00buy3740.151.555760.000000.00000
7482008.03.12 21:05close3740.151.556890.000000.0000016.9515504.54
7492008.03.12 21:18buy3750.161.555760.000000.00000
7502008.03.12 21:33buy3760.161.555160.000000.00000
7512008.03.12 21:53buy3770.161.554560.000000.00000
7522008.03.12 22:02buy3780.161.555060.000000.00000
7532008.03.12 22:16close3770.161.555700.000000.0000018.2415522.78
7542008.03.12 22:17buy3790.161.555860.000000.00000
7552008.03.12 22:39buy3800.161.555160.000000.00000
7562008.03.12 22:41close3800.161.556290.000000.0000018.0815540.86
7572008.03.12 22:41close3780.161.556290.000000.0000019.6815560.54
7582008.03.12 22:41close3760.161.556290.000000.0000018.0815578.62
7592008.03.12 22:41close3790.161.557000.000000.0000018.2415596.86
7602008.03.12 22:41close3750.161.557000.000000.0000019.8415616.70
7612008.03.12 22:47buy3810.161.557160.000000.00000
7622008.03.12 23:00buy3820.161.556560.000000.00000
7632008.03.12 23:35buy3830.161.553760.000000.00000
7642008.03.12 23:45buy3840.161.553260.000000.00000
7652008.03.13 00:05buy3850.161.553260.000000.00000
7662008.03.13 00:29buy3860.161.553660.000000.00000
7672008.03.13 00:38buy3870.161.553460.000000.00000
7682008.03.13 00:49buy3880.161.553560.000000.00000
7692008.03.13 01:00buy3890.161.554060.000000.00000
7702008.03.13 01:32buy3900.161.552960.000000.00000
7712008.03.13 01:47buy3910.161.552960.000000.00000
7722008.03.13 02:08buy3920.161.552760.000000.00000
7732008.03.13 02:15buy3930.161.553160.000000.00000
7742008.03.13 02:25close3920.161.553900.000000.0000018.2415634.94
7752008.03.13 02:27close3910.161.554090.000000.0000018.0815653.02
7762008.03.13 02:27close3900.161.554090.000000.0000018.0815671.10
7772008.03.13 02:36close3930.161.554290.000000.0000018.0815689.18
7782008.03.13 02:36close3850.161.554400.000000.0000018.2415707.42
7792008.03.13 02:36close3840.161.554400.000000.0000017.9015725.33
7802008.03.13 02:38close3880.161.554900.000000.0000021.4415746.77
7812008.03.13 02:38close3870.161.554900.000000.0000023.0415769.81
7822008.03.13 02:38close3860.161.554900.000000.0000019.8415789.65
7832008.03.13 02:38close3830.161.554900.000000.0000017.9015807.55
7842008.03.13 02:38buy3940.161.555060.000000.00000
7852008.03.13 02:38close3890.161.555170.000000.0000017.7615825.31
7862008.03.13 02:48buy3950.161.554560.000000.00000
7872008.03.13 03:02buy3960.161.554260.000000.00000
7882008.03.13 03:02close3960.161.555400.000000.0000018.2415843.55
7892008.03.13 03:22buy3970.161.554360.000000.00000
7902008.03.13 03:34buy3980.161.554860.000000.00000
7912008.03.13 03:47buy3990.161.554660.000000.00000
7922008.03.13 03:56close3970.161.555500.000000.0000018.2415861.79
7932008.03.13 04:06close3950.161.555700.000000.0000018.2415880.03
7942008.03.13 04:10close3990.161.556020.000000.0000021.7615901.79
7952008.03.13 04:10close3980.161.556020.000000.0000018.5615920.35
7962008.03.13 04:10close3940.161.556210.000000.0000018.4015938.75
7972008.03.13 04:26close3820.161.557780.000000.0000019.1815957.94
7982008.03.13 04:27close3810.161.558450.000000.0000020.3015978.24
7992008.03.13 08:04buy4000.161.555660.000000.00000
8002008.03.13 08:18buy4010.161.555360.000000.00000
8012008.03.13 08:25close4010.161.556500.000000.0000018.2415996.48
8022008.03.13 08:25close4000.161.556800.000000.0000018.2416014.72
8032008.03.13 08:30buy4020.161.557060.000000.00000
8042008.03.13 08:45buy4030.161.557560.000000.00000
8052008.03.13 08:48close4020.161.558210.000000.0000018.4016033.12
8062008.03.13 08:52close4030.161.558800.000000.0000019.8416052.96
8072008.03.13 09:03buy4040.161.556660.000000.00000
8082008.03.13 09:17buy4050.161.557260.000000.00000
8092008.03.13 09:20close4040.161.557770.000000.0000017.7616070.72
8102008.03.13 09:31buy4060.161.558260.000000.00000
8112008.03.13 09:33close4050.161.558410.000000.0000018.4016089.12
8122008.03.13 09:45buy4070.161.558860.000000.00000
8132008.03.13 10:02buy4080.161.558960.000000.00000
8142008.03.13 10:05close4060.161.559390.000000.0000018.0816107.20
8152008.03.13 10:11close4070.161.559980.000000.0000017.9216125.12
8162008.03.13 10:11close4080.161.560110.000000.0000018.4016143.52
8172008.03.13 10:23buy4090.161.560460.000000.00000
8182008.03.13 10:32buy4100.161.559560.000000.00000
8192008.03.13 10:53buy4110.161.558560.000000.00000
8202008.03.13 11:05buy4120.161.559060.000000.00000
8212008.03.13 11:31buy4130.161.557960.000000.00000
8222008.03.13 11:37close4130.161.559070.000000.0000017.7616161.28
8232008.03.13 11:49buy4140.161.558860.000000.00000
8242008.03.13 11:52close4110.161.559700.000000.0000018.2416179.52
8252008.03.13 11:52close4140.161.560000.000000.0000018.2416197.76
8262008.03.13 11:52close4120.161.560200.000000.0000018.2416216.00
8272008.03.13 11:54close4100.161.560730.000000.0000018.7216234.72
8282008.03.13 12:05buy4150.161.560560.000000.00000
8292008.03.13 12:21buy4160.161.558760.000000.00000
8302008.03.13 12:32buy4170.161.559160.000000.00000
8312008.03.13 12:46buy4180.161.559060.000000.00000
8322008.03.13 13:14buy4190.161.557860.000000.00000
8332008.03.13 13:17buy4200.161.558260.000000.00000
8342008.03.13 13:17close4190.161.558970.000000.0000017.7616252.48
8352008.03.13 13:30close4200.161.559590.000000.0000021.2816273.76
8362008.03.13 13:30close4160.161.560030.000000.0000020.3216294.08
8372008.03.13 13:30close4180.161.560250.000000.0000019.0416313.12
8382008.03.13 13:30close4170.161.560470.000000.0000020.9616334.08
8392008.03.13 13:31buy4210.161.559360.000000.00000
8402008.03.13 13:49buy4220.161.556960.000000.00000
8412008.03.13 14:06close4220.161.558080.000000.0000017.9216352.00
8422008.03.13 14:07buy4230.161.558660.000000.00000
8432008.03.13 14:20buy4240.161.557860.000000.00000
8442008.03.13 14:22close4240.161.559040.000000.0000018.8816370.88
8452008.03.13 14:30buy4250.161.558860.000000.00000
8462008.03.13 14:42close4230.161.559830.000000.0000018.7216389.60
8472008.03.13 14:42close4250.161.560100.000000.0000019.8416409.44
8482008.03.13 14:45close4210.161.560510.000000.0000018.4016427.84
8492008.03.13 14:46buy4260.161.561260.000000.00000
8502008.03.13 14:48close4090.161.561600.000000.0000018.2416446.08
8512008.03.13 15:10buy4270.161.558860.000000.00000
8522008.03.13 15:16buy4280.161.559360.000000.00000
8532008.03.13 15:30buy4290.161.559160.000000.00000
8542008.03.13 15:46buy4300.161.559260.000000.00000
8552008.03.13 17:53close4270.161.560000.000000.0000018.2416464.32
8562008.03.13 20:39close4290.161.560310.000000.0000018.4016482.72
8572008.03.13 20:39close4300.161.560380.000000.0000017.9216500.64
8582008.03.13 20:39close4280.161.560500.000000.0000018.2416518.88
8592008.03.13 21:10close4150.161.561700.000000.0000018.2416537.12
8602008.03.13 21:16close4260.161.562450.000000.0000019.0416556.16
8612008.03.14 00:12buy4310.171.561260.000000.00000
8622008.03.14 00:17buy4320.171.561860.000000.00000
8632008.03.14 00:31buy4330.171.561360.000000.00000
8642008.03.14 00:46buy4340.171.562060.000000.00000
8652008.03.14 00:48close4310.171.562400.000000.0000019.3816575.54
8662008.03.14 00:49close4330.171.562800.000000.0000024.4816600.02
8672008.03.14 01:09buy4350.171.561860.000000.00000
8682008.03.14 01:22buy4360.171.561360.000000.00000
8692008.03.14 01:43buy4370.171.560360.000000.00000
8702008.03.14 02:10buy4380.171.559860.000000.00000
8712008.03.14 02:25buy4390.171.559760.000000.00000
8722008.03.14 02:33buy4400.171.559760.000000.00000
8732008.03.14 02:45buy4410.171.559960.000000.00000
8742008.03.14 03:04buy4420.171.560160.000000.00000
8752008.03.14 03:07close4400.171.561000.000000.0000021.0816621.10
8762008.03.14 03:07close4390.171.561000.000000.0000021.0816642.18
8772008.03.14 03:07close4380.171.561000.000000.0000019.3816661.56
8782008.03.14 03:08close4410.171.561100.000000.0000019.3816680.94
8792008.03.14 03:37buy4430.171.560960.000000.00000
8802008.03.14 03:58buy4440.171.560360.000000.00000
8812008.03.14 05:17close4420.171.561300.000000.0000019.3816700.32
8822008.03.14 05:17close4440.171.561500.000000.0000019.3816719.70
8832008.03.14 05:17close4370.171.561500.000000.0000019.3816739.08
8842008.03.14 05:47close4430.171.562100.000000.0000019.3816758.46
8852008.03.14 05:47close4360.171.562510.000000.0000019.5516778.01
8862008.03.14 05:57close4350.171.563200.000000.0000022.7816800.79
8872008.03.14 05:57close4340.171.563200.000000.0000019.3816820.17
8882008.03.14 05:57close4320.171.563200.000000.0000022.7816842.95
8892008.03.14 08:04buy4450.171.561560.000000.00000
8902008.03.14 08:15buy4460.171.561960.000000.00000
8912008.03.14 08:31buy4470.171.561360.000000.00000
8922008.03.14 08:49buy4480.171.560160.000000.00000
8932008.03.14 09:04buy4490.171.559060.000000.00000
8942008.03.14 09:26buy4500.171.558860.000000.00000
8952008.03.14 09:40buy4510.171.557460.000000.00000
8962008.03.14 09:46buy4520.171.557860.000000.00000
8972008.03.14 10:02buy4530.171.556660.000000.00000
8982008.03.14 10:07close4530.171.557790.000000.0000019.2116862.16
8992008.03.14 10:15buy4540.171.558160.000000.00000
9002008.03.14 10:16close4510.171.558570.000000.0000018.8716881.03
9012008.03.14 10:24close4520.171.559000.000000.0000019.3816900.41
9022008.03.14 10:40buy4550.171.557860.000000.00000
9032008.03.14 10:49buy4560.171.557660.000000.00000
9042008.03.14 11:01buy4570.171.558060.000000.00000
9052008.03.14 11:16buy4580.171.557060.000000.00000
9062008.03.14 11:33buy4590.171.555060.000000.00000
9072008.03.14 11:45buy4600.171.555960.000000.00000
9082008.03.14 11:47close4590.171.556180.000000.0000019.0416919.45
9092008.03.14 13:07close4600.171.557070.000000.0000018.8716938.32
9102008.03.14 13:30close4580.171.558180.000000.0000019.0416957.36
9112008.03.14 13:30close4560.171.558950.000000.0000021.9316979.29
9122008.03.14 13:30close4550.171.559000.000000.0000019.3816998.67
9132008.03.14 14:34close4570.171.559310.000000.0000021.2517019.92
9142008.03.14 14:34close4540.171.559310.000000.0000019.5517039.47
9152008.03.14 14:34close4500.171.560040.000000.0000020.0617059.53
9162008.03.14 14:34close4490.171.560290.000000.0000020.9117080.44
9172008.03.14 14:50close4480.171.561320.000000.0000019.7217100.16
9182008.03.14 14:54close4470.171.562680.000000.0000022.4417122.60
9192008.03.14 14:54close4450.171.562680.000000.0000019.0417141.64
9202008.03.14 14:54close4460.171.563200.000000.0000021.0817162.72
9212008.03.14 16:15buy4610.171.562760.000000.00000
9222008.03.14 16:24close4610.171.563880.000000.0000019.0417181.76
9232008.03.14 16:36buy4620.171.563060.000000.00000
9242008.03.14 16:48buy4630.171.561360.000000.00000
9252008.03.14 17:02buy4640.171.561260.000000.00000
9262008.03.14 17:05close4640.171.562370.000000.0000018.8717200.63
9272008.03.14 17:05close4630.171.562500.000000.0000019.3817220.01
9282008.03.14 17:25buy4650.171.560560.000000.00000
9292008.03.14 17:29close4650.171.561730.000000.0000019.8917239.90
9302008.03.14 17:30buy4660.171.562060.000000.00000
9312008.03.14 17:42close4660.171.563200.000000.0000019.3817259.28
9322008.03.14 17:45buy4670.171.563460.000000.00000
9332008.03.14 18:07buy4680.171.561360.000000.00000
9342008.03.14 18:17buy4690.171.561460.000000.00000
9352008.03.14 18:22close4680.171.562500.000000.0000019.3817278.66
9362008.03.14 18:22close4690.171.562600.000000.0000019.3817298.04
9372008.03.14 18:30buy4700.171.563560.000000.00000
9382008.03.14 18:31close4620.171.564180.000000.0000019.0417317.08
9392008.03.14 18:35close4670.171.564600.000000.0000019.3817336.46
9402008.03.14 18:40close4700.171.564710.000000.0000019.5517356.01
9412008.03.14 18:45buy4710.171.565860.000000.00000
9422008.03.14 19:04buy4720.171.564860.000000.00000
9432008.03.14 19:18buy4730.171.565760.000000.00000
9442008.03.14 19:21close4720.171.565980.000000.0000019.0417375.05
9452008.03.14 19:23close4730.171.566900.000000.0000019.3817394.43
9462008.03.14 19:34buy4740.171.564360.000000.00000
9472008.03.14 19:37close4740.171.565480.000000.0000019.0417413.47
9482008.03.14 19:48buy4750.171.565860.000000.00000
9492008.03.14 20:01close4750.171.567100.000000.0000021.0817434.55
9502008.03.14 20:01close4710.171.567100.000000.0000021.0817455.63
9512008.04.17 12:00buy4760.171.595860.000000.00000
9522008.04.17 12:23buy4770.171.595160.000000.00000
9532008.04.17 12:32buy4780.171.593960.000000.00000
9542008.04.17 12:52buy4790.171.591860.000000.00000
9552008.04.17 12:56close4790.171.593050.000000.0000020.2317475.86
9562008.04.17 13:11buy4800.171.591160.000000.00000
9572008.04.17 13:18buy4810.171.591960.000000.00000
9582008.04.17 13:18close4800.171.592400.000000.0000021.0817496.94
9592008.04.17 13:30close4810.171.593080.000000.0000019.0417515.98
9602008.04.17 13:31buy4820.181.593260.000000.00000
9612008.04.17 13:46buy4830.181.588560.000000.00000
9622008.04.17 14:03buy4840.181.586460.000000.00000
9632008.04.17 14:10close4840.181.587620.000000.0000020.8817536.86
9642008.04.17 14:17buy4850.181.587360.000000.00000
9652008.04.17 14:21close4850.181.588500.000000.0000020.5217557.38
9662008.04.17 14:30buy4860.181.589360.000000.00000
9672008.04.17 14:39close4830.181.589700.000000.0000020.5217577.90
9682008.04.17 14:48buy4870.181.588960.000000.00000
9692008.04.17 14:50close4870.181.590100.000000.0000020.5217598.42
9702008.04.17 14:53close4860.181.590480.000000.0000020.1617618.58
9712008.04.17 15:02buy4880.181.592860.000000.00000
9722008.04.17 15:35buy4890.181.591360.000000.00000
9732008.04.17 15:58buy4900.181.590360.000000.00000
9742008.04.17 16:00close4900.181.591550.000000.0000021.4217640.00
9752008.04.17 16:00close4890.181.592560.000000.0000021.6017661.60
9762008.04.17 16:02close4880.181.593970.000000.0000019.9817681.58
9772008.04.17 16:02close4820.181.594400.000000.0000020.5217702.10
9782008.04.18 09:54close4780.171.595400.000000.0000024.3617726.46
9792008.04.22 11:17close4770.171.596320.000000.0000019.3617745.83
9802008.04.22 16:25close4760.171.596990.000000.0000018.8517764.68
9812008.04.25 12:04sell4910.181.560800.000000.00000
9822008.04.25 12:27sell4920.181.561300.000000.00000
9832008.04.25 12:39sell4930.181.561100.000000.00000
9842008.04.25 12:46sell4940.181.560100.000000.00000
9852008.04.25 12:46close4920.181.560170.000000.0000020.3417785.02
9862008.04.25 12:47close4930.181.559910.000000.0000021.4217806.44
9872008.04.25 12:47close4910.181.559590.000000.0000021.7817828.22
9882008.04.25 13:00sell4950.181.559600.000000.00000
9892008.04.25 13:07close4940.181.558900.000000.0000021.6017849.82
9902008.04.25 13:29sell4960.181.560000.000000.00000
9912008.04.25 13:42sell4970.181.560700.000000.00000
9922008.04.25 13:44close4970.181.559450.000000.0000022.5017872.32
9932008.04.25 13:45sell4980.181.559500.000000.00000
9942008.04.25 14:03sell4990.181.560500.000000.00000
9952008.04.25 14:08close4990.181.559360.000000.0000020.5217892.84
9962008.04.25 14:10close4960.181.558880.000000.0000020.1617913.00
9972008.04.25 14:26sell5000.181.560200.000000.00000
9982008.04.25 14:34sell5010.181.559900.000000.00000
9992008.04.25 14:54sell5020.181.559800.000000.00000
10002008.04.25 15:05sell5030.181.560200.000000.00000
10012008.04.25 15:15sell5040.181.560500.000000.00000
10022008.04.25 15:46sell5050.181.563000.000000.00000
10032008.04.25 16:30close5050.181.561860.000000.0000020.5217933.52
10042008.04.25 20:44close5040.181.559320.000000.0000021.2417954.76
10052008.04.25 20:44close5030.181.558960.000000.0000022.3217977.08
10062008.04.25 20:44close5000.181.558960.000000.0000022.3217999.40
10072008.04.25 20:45close5020.181.558560.000000.0000022.3218021.72
10082008.04.25 20:45close5010.181.558560.000000.0000024.1218045.84
10092008.04.25 20:45close4950.181.558460.000000.0000020.5218066.36
10102008.04.29 09:03close4980.181.558350.000000.0000020.2718086.63
10112008.04.30 12:05sell5060.181.554800.000000.00000
10122008.04.30 12:20sell5070.181.553800.000000.00000
10132008.04.30 12:31close5060.181.553650.000000.0000020.7018107.33
10142008.04.30 12:32sell5080.181.553500.000000.00000
10152008.04.30 12:45sell5090.181.553300.000000.00000
10162008.04.30 13:17sell5100.181.554200.000000.00000
10172008.04.30 13:32sell5110.181.555800.000000.00000
10182008.04.30 13:53sell5120.181.554800.000000.00000
10192008.04.30 14:07sell5130.181.555500.000000.00000
10202008.04.30 14:14close5110.181.554670.000000.0000020.3418127.67
10212008.04.30 14:15close5130.181.553860.000000.0000029.5218157.19
10222008.04.30 14:15sell5140.181.553700.000000.00000
10232008.04.30 14:15close5120.181.553690.000000.0000019.9818177.17
10242008.04.30 14:15close5100.181.553090.000000.0000019.9818197.15
10252008.04.30 14:30sell5150.181.553800.000000.00000
10262008.04.30 14:30close5150.181.552660.000000.0000020.5218217.67
10272008.04.30 14:30close5070.181.552660.000000.0000020.5218238.19
10282008.04.30 14:30close5140.181.552560.000000.0000020.5218258.71
10292008.04.30 14:30close5080.181.552390.000000.0000019.9818278.69
10302008.04.30 14:30close5090.181.552140.000000.0000020.8818299.57
10312008.04.30 14:45sell5160.181.554100.000000.00000
10322008.04.30 15:04sell5170.181.555900.000000.00000
10332008.04.30 15:24sell5180.181.555500.000000.00000
10342008.04.30 15:36sell5190.181.556700.000000.00000
10352008.04.30 15:46sell5200.181.556900.000000.00000
10362008.04.30 16:00sell5210.181.555900.000000.00000
10372008.04.30 16:04close5200.181.555780.000000.0000020.1618319.73
10382008.04.30 16:06close5190.181.555560.000000.0000020.5218340.25
10392008.04.30 16:23sell5220.181.556300.000000.00000
10402008.04.30 16:31sell5230.181.555800.000000.00000
10412008.04.30 16:36close5220.181.555180.000000.0000020.1618360.41
10422008.04.30 16:37close5210.181.554760.000000.0000020.5218380.93
10432008.04.30 16:37close5170.181.554760.000000.0000020.5218401.45
10442008.04.30 16:37close5230.181.554610.000000.0000021.4218422.87
10452008.04.30 16:57sell5240.181.556700.000000.00000
10462008.04.30 17:01sell5250.181.556100.000000.00000
10472008.04.30 17:15sell5260.181.556900.000000.00000
10482008.04.30 17:40sell5270.181.558200.000000.00000
10492008.04.30 17:45close5270.181.557060.000000.0000020.5218443.39
10502008.04.30 17:45sell5280.181.556900.000000.00000
10512008.04.30 18:02sell5290.181.556300.000000.00000
10522008.04.30 18:24sell5300.181.557800.000000.00000
10532008.04.30 18:31sell5310.181.557100.000000.00000
10542008.04.30 18:49sell5320.181.557300.000000.00000
10552008.04.30 18:54close5300.181.556660.000000.0000020.5218463.91
10562008.04.30 19:16sell5330.181.556900.000000.00000
10572008.04.30 19:34sell5340.181.556700.000000.00000
10582008.04.30 19:45sell5350.181.556500.000000.00000
10592008.04.30 19:57close5320.181.556100.000000.0000021.6018485.51
10602008.04.30 20:01close5310.181.555960.000000.0000020.5218506.03
10612008.04.30 20:15close5330.181.555610.000000.0000023.2218529.25
10622008.04.30 20:15close5280.181.555610.000000.0000023.2218552.47
10632008.04.30 20:15close5260.181.555610.000000.0000023.2218575.69
10642008.04.30 20:15close5350.181.555360.000000.0000020.5218596.21
10652008.04.30 20:15close5340.181.555360.000000.0000024.1218620.33
10662008.04.30 20:15close5240.181.555360.000000.0000024.1218644.45
10672008.04.30 20:15close5290.181.555110.000000.0000021.4218665.87
10682008.04.30 20:15close5250.181.554860.000000.0000022.3218688.19
10692008.04.30 20:19close5180.181.554180.000000.0000023.7618711.95
10702008.05.01 09:50close5160.181.552900.000000.0000020.9518732.90
10712008.05.01 12:02sell5360.191.552000.000000.00000
10722008.05.01 12:15sell5370.191.552400.000000.00000
10732008.05.01 12:49sell5380.191.552000.000000.00000
10742008.05.01 13:09sell5390.191.553800.000000.00000
10752008.05.01 13:21sell5400.191.553500.000000.00000
10762008.05.01 13:30sell5410.191.553300.000000.00000
10772008.05.01 13:47sell5420.191.553100.000000.00000
10782008.05.01 13:51close5390.191.552660.000000.0000021.6618754.56
10792008.05.01 13:52close5400.191.552290.000000.0000022.9918777.55
10802008.05.01 13:52close5410.191.552170.000000.0000021.4718799.02
10812008.05.01 13:52close5420.191.551930.000000.0000022.2318821.25
10822008.05.01 14:24close5370.191.551260.000000.0000021.6618842.91
10832008.05.01 14:25close5380.191.550840.000000.0000022.0418864.95
10842008.05.01 14:25close5360.191.550840.000000.0000022.0418886.99
10852008.05.01 15:05sell5430.191.548500.000000.00000
10862008.05.01 15:17sell5440.191.548900.000000.00000
10872008.05.01 15:30sell5450.191.547900.000000.00000
10882008.05.01 15:45sell5460.191.547900.000000.00000
10892008.05.01 15:52close5440.191.547740.000000.0000022.0418909.03
10902008.05.01 15:54close5430.191.547360.000000.0000021.6618930.69
10912008.05.01 16:00close5460.191.546760.000000.0000021.6618952.35
10922008.05.01 16:00close5450.191.546760.000000.0000021.6618974.01
10932008.05.01 16:01sell5470.191.546400.000000.00000
10942008.05.01 16:07close5470.191.545260.000000.0000021.6618995.67
10952008.05.01 16:18sell5480.191.545600.000000.00000
10962008.05.01 16:25close5480.191.544360.000000.0000023.5619019.23
10972008.05.01 16:37sell5490.191.544900.000000.00000
10982008.05.01 16:50sell5500.191.545000.000000.00000
10992008.05.01 17:04sell5510.191.544600.000000.00000
11002008.05.01 17:08close5500.191.543760.000000.0000023.5619042.79
11012008.05.01 17:08close5490.191.543760.000000.0000021.6619064.45
11022008.05.01 17:17sell5520.191.544000.000000.00000
11032008.05.01 17:32sell5530.191.545400.000000.00000
11042008.05.01 17:54sell5540.191.545700.000000.00000
11052008.05.01 18:05sell5550.191.545300.000000.00000
11062008.05.01 18:19sell5560.191.545300.000000.00000
11072008.05.01 18:34sell5570.191.545600.000000.00000
11082008.05.01 19:01sell5580.191.544900.000000.00000
11092008.05.01 19:01close5540.191.544560.000000.0000021.6619086.11
11102008.05.01 19:07close5570.191.544460.000000.0000021.6619107.77
11112008.05.01 19:08close5530.191.544200.000000.0000022.8019130.57
11122008.05.01 19:08close5560.191.544160.000000.0000021.6619152.23
11132008.05.01 19:08close5550.191.544160.000000.0000021.6619173.89
11142008.05.01 19:17close5580.191.543670.000000.0000023.3719197.26
11152008.05.01 19:17close5510.191.543450.000000.0000021.8519219.11
11162008.05.01 19:18sell5590.191.543200.000000.00000
11172008.05.01 19:38sell5600.191.544400.000000.00000
11182008.05.01 20:00sell5610.191.544900.000000.00000
11192008.05.01 20:20sell5620.191.545100.000000.00000
11202008.05.01 20:32sell5630.191.545500.000000.00000
11212008.05.01 20:45sell5640.191.545600.000000.00000
11222008.05.01 21:00sell5650.191.545800.000000.00000
11232008.05.01 21:27sell5660.191.545600.000000.00000
11242008.05.01 21:35sell5670.191.545500.000000.00000
11252008.05.01 21:51sell5680.191.546000.000000.00000
11262008.05.01 22:01sell5690.191.545500.000000.00000
11272008.05.01 22:23sell5700.191.546400.000000.00000
11282008.05.01 22:31sell5710.191.546300.000000.00000
11292008.05.01 23:05sell5720.191.547100.000000.00000
11302008.05.01 23:48sell5730.191.546900.000000.00000
11312008.05.02 03:10close5720.191.545960.000000.0000021.4319240.54
11322008.05.02 03:16close5730.191.545710.000000.0000022.3819262.92
11332008.05.02 05:17close5700.191.545260.000000.0000021.4319284.35
11342008.05.02 05:17close5710.191.545160.000000.0000021.4319305.79
11352008.05.02 05:19close5680.191.544810.000000.0000022.3819328.17
11362008.05.02 05:19close5650.191.544560.000000.0000023.3319351.50
11372008.05.02 08:27close5660.191.544460.000000.0000021.4319372.93
11382008.05.02 08:27close5640.191.544460.000000.0000021.4319394.36
11392008.05.02 08:27close5690.191.544380.000000.0000021.0519415.42
11402008.05.02 08:27close5670.191.544380.000000.0000021.0519436.47
11412008.05.02 08:27close5630.191.544380.000000.0000021.0519457.52
11422008.05.02 14:30close5620.191.543970.000000.0000021.2419478.76
11432008.05.02 14:30close5610.191.543730.000000.0000022.0019500.76
11442008.05.02 14:30close5600.191.543250.000000.0000021.6219522.39
11452008.05.02 14:30close5520.191.542770.000000.0000023.1419545.53
11462008.05.02 14:30close5590.191.542050.000000.0000021.6219567.15
11472008.05.02 16:01sell5740.201.539100.000000.00000
11482008.05.02 16:22sell5750.201.539900.000000.00000
11492008.05.02 16:32sell5760.201.540200.000000.00000
11502008.05.02 16:47sell5770.201.540800.000000.00000
11512008.05.02 17:00sell5780.201.540500.000000.00000
11522008.05.02 17:15sell5790.201.541900.000000.00000
11532008.05.02 17:34sell5800.201.543200.000000.00000
11542008.05.02 17:47sell5810.201.542600.000000.00000
11552008.05.02 18:07sell5820.201.542800.000000.00000
11562008.05.02 18:15sell5830.201.543100.000000.00000
11572008.05.02 18:22close5830.201.541980.000000.0000022.4019589.55
11582008.05.02 18:22close5800.201.541980.000000.0000024.4019613.95
11592008.05.02 18:24close5820.201.541670.000000.0000022.6019636.55
11602008.05.02 18:25close5810.201.541440.000000.0000023.2019659.75
11612008.05.02 18:50sell5840.201.541800.000000.00000
11622008.05.02 19:00sell5850.201.541900.000000.00000
11632008.05.02 19:15close5850.201.540770.000000.0000022.6019682.35
11642008.05.02 19:15close5790.201.540770.000000.0000022.6019704.95
11652008.05.02 19:15close5840.201.540660.000000.0000022.8019727.75
11662008.05.02 19:16sell5860.201.540700.000000.00000
11672008.05.02 19:37sell5870.201.540300.000000.00000
11682008.05.02 19:47sell5880.201.540700.000000.00000
11692008.05.07 15:00close5770.201.539660.000000.0000022.0819749.83
11702008.05.07 15:01close5880.201.539590.000000.0000021.4819771.31
11712008.05.07 15:01close5860.201.539590.000000.0000021.4819792.79
11722008.05.07 15:02close5780.201.539380.000000.0000021.6819814.47
11732008.05.07 15:02close5870.201.539180.000000.0000021.6819836.15
11742008.05.07 15:03close5760.201.539010.000000.0000023.0819859.23
11752008.05.07 15:03close5750.201.538790.000000.0000021.4819880.71
11762008.05.07 16:30close5740.201.537960.000000.0000022.0819902.79
11772008.06.26 00:21buy5890.201.566560.000000.00000
11782008.06.26 00:35buy5900.201.566460.000000.00000
11792008.06.26 00:48buy5910.201.566760.000000.00000
11802008.06.26 00:54close5900.201.567700.000000.0000024.8019927.59
11812008.06.26 00:54close5890.201.567700.000000.0000022.8019950.39
11822008.06.26 01:12buy5920.201.567060.000000.00000
11832008.06.26 01:19buy5930.201.567560.000000.00000
11842008.06.26 01:31buy5940.201.567060.000000.00000
11852008.06.26 01:55buy5950.201.566860.000000.00000
11862008.06.26 02:01buy5960.201.566760.000000.00000
11872008.06.26 02:18buy5970.201.567260.000000.00000
11882008.06.26 02:42buy5980.201.566860.000000.00000
11892008.06.26 02:49buy5990.201.566960.000000.00000
11902008.06.26 03:00buy6000.201.567060.000000.00000
11912008.06.26 03:15buy6010.201.567360.000000.00000
11922008.06.26 03:45buy6020.201.566660.000000.00000
11932008.06.26 04:57close6020.201.567800.000000.0000022.8019973.19
11942008.06.26 04:58close5960.201.567880.000000.0000022.4019995.59
11952008.06.26 04:58close5910.201.567880.000000.0000022.4020017.99
11962008.06.26 04:58close5980.201.568000.000000.0000022.8020040.79
11972008.06.26 04:58close5950.201.568000.000000.0000022.8020063.59
11982008.06.26 04:59close5990.201.568100.000000.0000022.8020086.39
11992008.06.26 05:05close6000.201.568220.000000.0000023.2020109.59
12002008.06.26 05:05close5940.201.568220.000000.0000023.2020132.79
12012008.06.26 05:05close5920.201.568220.000000.0000023.2020155.99
12022008.06.26 05:33close5970.201.568400.000000.0000022.8020178.79
12032008.06.26 11:00close6010.201.568500.000000.0000022.8020201.59
12042008.06.26 11:39close5930.201.568900.000000.0000026.8020228.39
12052008.06.26 12:04buy6030.201.571960.000000.00000
12062008.06.26 12:17buy6040.201.571560.000000.00000
12072008.06.26 12:51buy6050.201.570960.000000.00000
12082008.06.26 13:01buy6060.201.571160.000000.00000
12092008.06.26 13:20buy6070.201.570560.000000.00000
12102008.06.26 13:30buy6080.201.571560.000000.00000
12112008.06.26 13:42close6070.201.571710.000000.0000023.0020251.39
12122008.06.26 13:44close6050.201.572140.000000.0000023.6020274.99
12132008.06.26 13:44close6060.201.572300.000000.0000022.8020297.79
12142008.06.26 13:45buy6090.201.572660.000000.00000
12152008.06.26 13:45close6080.201.572670.000000.0000022.2020319.99
12162008.06.26 13:45close6040.201.572670.000000.0000022.2020342.19
12172008.06.26 13:46close6030.201.573080.000000.0000022.4020364.59
12182008.06.26 13:47close6090.201.573810.000000.0000023.0020387.59
12192008.06.26 14:00buy6100.201.573760.000000.00000
12202008.06.26 14:20buy6110.201.573760.000000.00000
12212008.06.26 14:32buy6120.201.574160.000000.00000
12222008.06.26 14:49buy6130.201.572660.000000.00000
12232008.06.26 15:00buy6140.201.572560.000000.00000
12242008.06.26 15:18buy6150.201.573060.000000.00000
12252008.06.26 15:30buy6160.201.572360.000000.00000
12262008.06.26 15:46buy6170.201.572260.000000.00000
12272008.06.26 16:00buy6180.201.572260.000000.00000
12282008.06.26 16:10close6180.201.573400.000000.0000022.8020410.39
12292008.06.26 16:10close6170.201.573400.000000.0000022.8020433.19
12302008.06.26 16:11close6160.201.573490.000000.0000022.6020455.79
12312008.06.26 16:13close6140.201.573690.000000.0000022.6020478.39
12322008.06.26 16:13close6130.201.573800.000000.0000022.8020501.19
12332008.06.26 16:16buy6190.211.573860.000000.00000
12342008.06.26 16:19close6150.201.574180.000000.0000022.4020523.59
12352008.06.26 16:32buy6200.211.572860.000000.00000
12362008.06.26 16:42close6200.211.574000.000000.0000023.9420547.53
12372008.06.26 16:47buy6210.211.574460.000000.00000
12382008.06.26 17:00close6110.201.574900.000000.0000022.8020570.33
12392008.06.26 17:00close6100.201.574900.000000.0000022.8020593.13
12402008.06.26 17:00buy6220.211.575060.000000.00000
12412008.06.26 17:01close6190.211.575010.000000.0000024.1520617.28
12422008.06.26 17:16buy6230.211.574060.000000.00000
12432008.06.26 17:32buy6240.211.573960.000000.00000
12442008.06.26 17:45buy6250.211.573460.000000.00000
12452008.06.26 18:01buy6260.211.573960.000000.00000
12462008.06.26 18:22buy6270.211.573560.000000.00000
12472008.06.26 18:31buy6280.211.573660.000000.00000
12482008.06.26 18:49buy6290.211.572960.000000.00000
12492008.06.26 19:02buy6300.211.573960.000000.00000
12502008.06.26 19:23buy6310.211.572860.000000.00000
12512008.06.26 19:30buy6320.211.573360.000000.00000
12522008.06.26 19:53buy6330.211.573660.000000.00000
12532008.06.26 20:00buy6340.211.573460.000000.00000
12542008.06.26 20:13close6310.211.574000.000000.0000023.9420641.22
12552008.06.26 20:14close6290.211.574200.000000.0000026.0420667.26
12562008.06.26 20:15buy6350.211.574360.000000.00000
12572008.06.26 20:21close6340.211.574600.000000.0000023.9420691.20
12582008.06.26 20:21close6320.211.574600.000000.0000026.0420717.24
12592008.06.26 20:21close6250.211.574600.000000.0000023.9420741.18
12602008.06.26 20:23close6270.211.574700.000000.0000023.9420765.12
12612008.06.26 20:23close6330.211.574770.000000.0000023.3120788.43
12622008.06.26 20:23close6280.211.574770.000000.0000023.3120811.74
12632008.06.26 20:23close6300.211.575100.000000.0000023.9420835.68
12642008.06.26 20:23close6260.211.575100.000000.0000023.9420859.62
12652008.06.26 20:23close6240.211.575100.000000.0000023.9420883.56
12662008.06.26 20:23close6230.211.575270.000000.0000025.4120908.97
12672008.06.26 20:23close6120.201.575270.000000.0000022.2020931.17
12682008.06.26 20:23close6350.211.575570.000000.0000025.4120956.58
12692008.06.26 20:23close6210.211.575570.000000.0000023.3120979.89
12702008.06.26 20:31buy6360.211.575560.000000.00000
12712008.06.26 20:37close6220.211.576180.000000.0000023.5221003.41
12722008.06.26 20:49buy6370.211.576260.000000.00000
12732008.06.26 21:02buy6380.211.575860.000000.00000
12742008.06.26 21:16buy6390.211.576060.000000.00000
12752008.06.26 21:31buy6400.211.576060.000000.00000
12762008.06.26 21:51buy6410.211.576560.000000.00000
12772008.06.26 22:21buy6420.211.575860.000000.00000
12782008.06.26 22:30buy6430.211.576260.000000.00000
12792008.06.26 23:04buy6440.211.575960.000000.00000
12802008.06.26 23:18buy6450.211.575960.000000.00000
12812008.06.26 23:46buy6460.211.575660.000000.00000
12822008.06.27 00:01buy6470.211.575260.000000.00000
12832008.06.27 00:17buy6480.211.575360.000000.00000
12842008.06.27 00:32buy6490.211.575260.000000.00000
12852008.06.27 00:46buy6500.211.575260.000000.00000
12862008.06.27 01:06buy6510.211.575360.000000.00000
12872008.06.27 01:19buy6520.211.575560.000000.00000
12882008.06.27 01:43buy6530.211.575360.000000.00000
12892008.06.27 01:48buy6540.211.575360.000000.00000
12902008.06.27 02:04buy6550.211.576460.000000.00000
12912008.06.27 02:06close6500.211.576400.000000.0000023.9421027.35
12922008.06.27 02:06close6490.211.576400.000000.0000023.9421051.29
12932008.06.27 02:06close6470.211.576400.000000.0000023.9421075.23
12942008.06.27 02:06close6540.211.576500.000000.0000023.9421099.17
12952008.06.27 02:06close6530.211.576500.000000.0000023.9421123.11
12962008.06.27 02:06close6510.211.576500.000000.0000023.9421147.05
12972008.06.27 02:06close6480.211.576500.000000.0000023.9421170.99
12982008.06.27 02:18buy6560.211.575660.000000.00000
12992008.06.27 02:36buy6570.211.574960.000000.00000
13002008.06.27 02:48buy6580.211.574460.000000.00000
13012008.06.27 03:05buy6590.211.574860.000000.00000
13022008.06.27 03:20buy6600.211.574860.000000.00000
13032008.06.27 03:33buy6610.211.574460.000000.00000
13042008.06.27 03:45buy6620.211.574060.000000.00000
13052008.06.27 09:38close6620.211.575200.000000.0000023.9421194.93
13062008.06.27 10:38close6610.211.575580.000000.0000023.5221218.45
13072008.06.27 10:38close6580.211.575580.000000.0000023.5221241.97
13082008.06.27 10:39close6600.211.576010.000000.0000024.1521266.12
13092008.06.27 10:39close6590.211.576010.000000.0000024.1521290.27
13102008.06.27 10:39close6570.211.576120.000000.0000024.3621314.63
13112008.06.27 10:40close6560.211.576900.000000.0000026.0421340.67
13122008.06.27 10:40close6520.211.576900.000000.0000028.1421368.81
13132008.06.27 10:40close6460.211.576900.000000.0000025.8921394.70
13142008.06.27 10:40close6360.211.576900.000000.0000027.9921422.70
13152008.06.27 10:40close6420.211.577050.000000.0000024.8421447.54
13162008.06.27 10:40close6380.211.577050.000000.0000024.8421472.38
13172008.06.27 10:40close6450.211.577190.000000.0000025.6821498.07
13182008.06.27 10:40close6440.211.577190.000000.0000025.6821523.75
13192008.06.27 10:40close6400.211.577190.000000.0000023.5821547.33
13202008.06.27 10:40close6390.211.577190.000000.0000023.5821570.91
13212008.06.27 10:40close6430.211.577370.000000.0000023.1621594.08
13222008.06.27 10:40close6370.211.577370.000000.0000023.1621617.24
13232008.06.27 10:41close6550.211.577700.000000.0000026.0421643.28
13242008.06.27 10:41close6410.211.577700.000000.0000023.7921667.07
13252008.06.27 12:02buy6630.221.576560.000000.00000
13262008.06.27 12:22buy6640.221.575760.000000.00000
13272008.06.27 12:30buy6650.221.575960.000000.00000
13282008.06.27 12:48buy6660.221.575560.000000.00000
13292008.06.27 13:00buy6670.221.574860.000000.00000
13302008.06.27 13:16buy6680.221.575560.000000.00000
13312008.06.27 13:30buy6690.221.575360.000000.00000
13322008.06.27 13:45buy6700.221.575460.000000.00000
13332008.06.27 13:57close6670.221.576000.000000.0000025.0821692.15
13342008.06.27 14:09buy6710.221.575060.000000.00000
13352008.06.27 14:17buy6720.221.575260.000000.00000
13362008.06.27 14:31buy6730.221.573360.000000.00000
13372008.06.27 14:38close6730.221.574500.000000.0000025.0821717.23
13382008.06.27 14:45buy6740.221.574760.000000.00000
13392008.06.27 15:07buy6750.221.574160.000000.00000
13402008.06.27 15:15buy6760.221.574760.000000.00000
13412008.06.27 15:30buy6770.221.575160.000000.00000
13422008.06.27 15:30close6750.221.575310.000000.0000025.3021742.53
13432008.06.27 15:40close6760.221.575900.000000.0000025.0821767.61
13442008.06.27 15:40close6740.221.575900.000000.0000025.0821792.69
13452008.06.27 15:48buy6780.221.575760.000000.00000
13462008.06.27 19:02close6710.221.576190.000000.0000024.8621817.55
13472008.06.27 19:02close6770.221.576300.000000.0000025.0821842.63
13482008.06.27 19:04close6720.221.576370.000000.0000024.4221867.05
13492008.06.27 19:04close6690.221.576500.000000.0000025.0821892.13
13502008.06.27 19:06close6700.221.576600.000000.0000025.0821917.21
13512008.06.27 19:08close6680.221.576700.000000.0000025.0821942.29
13522008.06.27 19:08close6660.221.576700.000000.0000025.0821967.37
13532008.06.27 19:08close6780.221.576900.000000.0000025.0821992.45
13542008.06.27 19:08close6640.221.576900.000000.0000025.0822017.53
13552008.06.27 19:09close6650.221.577120.000000.0000025.5222043.05
13562008.06.27 19:13close6630.221.577700.000000.0000025.0822068.13
13572008.06.27 20:04buy6790.221.578160.000000.00000
13582008.06.27 20:20buy6800.221.577360.000000.00000
13592008.06.27 20:38buy6810.221.577060.000000.00000
13602008.06.27 20:46buy6820.221.577460.000000.00000
13612008.06.27 21:03buy6830.221.577460.000000.00000
13622008.06.27 21:20buy6840.221.578060.000000.00000
13632008.06.27 21:25close6810.221.578200.000000.0000025.0822093.21
13642008.06.27 21:27close6800.221.578560.000000.0000026.4022119.61
13652008.06.27 21:27close6830.221.578700.000000.0000027.2822146.89
13662008.06.27 21:27close6820.221.578700.000000.0000027.2822174.17
13672008.06.27 21:31buy6850.221.578960.000000.00000
13682008.06.27 21:59buy6860.221.578960.000000.00000
13692008.06.27 22:01buy6870.221.578860.000000.00000
13702008.06.27 22:15buy6880.221.579060.000000.00000
13712008.06.27 22:36buy6890.221.579060.000000.00000
13722008.06.27 22:49buy6900.221.579060.000000.00000
13732008.06.30 00:58close6840.221.579200.000000.0000024.9322199.10
13742008.06.30 01:00close6790.221.579300.000000.0000024.9322224.03
13752008.06.30 08:57close6870.221.579990.000000.0000024.7122248.73
13762008.06.30 08:57close6860.221.580100.000000.0000024.9322273.66
13772008.06.30 08:57close6850.221.580100.000000.0000024.9322298.58
13782008.06.30 08:58close6900.221.580300.000000.0000027.1322325.71
13792008.06.30 08:58close6890.221.580300.000000.0000027.1322352.84
13802008.06.30 08:58close6880.221.580300.000000.0000027.1322379.96
13812008.06.30 15:00buy6910.221.576360.000000.00000
13822008.06.30 15:15buy6920.221.576860.000000.00000
13832008.06.30 15:18close6910.221.577470.000000.0000024.4222404.38
13842008.06.30 15:19close6920.221.578000.000000.0000025.0822429.46
13852008.06.30 15:42buy6930.221.577560.000000.00000
13862008.06.30 15:47buy6940.221.577460.000000.00000
13872008.06.30 16:01close6940.221.578620.000000.0000025.5222454.98
13882008.06.30 16:01close6930.221.578680.000000.0000024.6422479.62
13892008.07.03 00:10buy6950.221.588760.000000.00000
13902008.07.03 00:24buy6960.221.588860.000000.00000
13912008.07.03 00:55buy6970.221.587560.000000.00000
13922008.07.03 01:01buy6980.221.587860.000000.00000
13932008.07.03 01:16buy6990.221.588060.000000.00000
13942008.07.03 01:49buy7000.221.587960.000000.00000
13952008.07.03 02:13buy7010.221.588160.000000.00000
13962008.07.03 02:19buy7020.221.588460.000000.00000
13972008.07.03 02:33buy7030.221.588560.000000.00000
13982008.07.03 02:59buy7040.221.588060.000000.00000
13992008.07.03 03:08buy7050.221.588160.000000.00000
14002008.07.03 03:26buy7060.221.588460.000000.00000
14012008.07.03 03:51buy7070.221.587260.000000.00000
14022008.07.03 08:51close7070.221.588400.000000.0000025.0822504.70
14032008.07.03 09:00close6970.221.588670.000000.0000024.4222529.12
14042008.07.03 09:01close6980.221.589000.000000.0000025.0822554.20
14052008.07.03 12:51close7000.221.589110.000000.0000025.3022579.50
14062008.07.03 12:51close7040.221.589190.000000.0000024.8622604.36
14072008.07.03 12:51close6990.221.589190.000000.0000024.8622629.22
14082008.07.03 12:51close7050.221.589350.000000.0000026.1822655.40
14092008.07.03 12:51close7010.221.589350.000000.0000026.1822681.58
14102008.07.03 12:51close7060.221.589600.000000.0000025.0822706.66
14112008.07.03 12:51close7020.221.589600.000000.0000025.0822731.74
14122008.07.03 13:00close7030.221.589670.000000.0000024.4222756.16
14132008.07.03 13:21close6950.221.589880.000000.0000024.6422780.80
14142008.07.03 13:21close6960.221.589990.000000.0000024.8622805.66
14152008.07.03 16:01buy7080.231.575660.000000.00000
14162008.07.03 16:02close7080.231.576840.000000.0000027.1422832.80
14172008.07.03 16:16buy7090.231.575960.000000.00000
14182008.07.03 16:41buy7100.231.571360.000000.00000
14192008.07.03 16:49buy7110.231.570560.000000.00000
14202008.07.03 16:56close7110.231.571700.000000.0000026.2222859.02
14212008.07.03 17:02buy7120.231.571460.000000.00000
14222008.07.03 17:28buy7130.231.571660.000000.00000
14232008.07.03 17:35buy7140.231.570860.000000.00000
14242008.07.03 17:46buy7150.231.570660.000000.00000
14252008.07.03 18:02buy7160.231.571360.000000.00000
14262008.07.03 18:27buy7170.231.568660.000000.00000
14272008.07.03 18:32buy7180.231.569060.000000.00000
14282008.07.03 18:50buy7190.231.569760.000000.00000
14292008.07.03 18:55close7170.231.569780.000000.0000025.7622884.78
14302008.07.03 19:01buy7200.231.569960.000000.00000
14312008.07.03 19:21buy7210.231.569660.000000.00000
14322008.07.03 19:45buy7220.231.569460.000000.00000
14332008.07.03 21:44close7180.231.570200.000000.0000026.2222911.00
14342008.07.03 21:58close7220.231.570600.000000.0000026.2222937.22
14352008.07.04 02:47close7210.231.570800.000000.0000026.0622963.28
14362008.07.04 02:58close7190.231.570900.000000.0000026.0622989.34
14372008.07.04 03:41close7200.231.571100.000000.0000026.0623015.40
14382008.07.04 05:02close7150.231.571900.000000.0000028.3623043.76
14392008.07.04 05:03close7140.231.572000.000000.0000026.0623069.82
14402008.07.04 09:50close7160.231.572480.000000.0000025.6023095.42
14412008.07.04 09:50close7100.231.572480.000000.0000025.6023121.01
14422008.07.04 09:50close7120.231.572700.000000.0000028.3623149.37
14432008.07.07 19:00close7130.231.572900.000000.0000028.2023177.57
14442008.07.10 16:18close7090.231.577080.000000.0000024.6323202.20
14452008.07.15 14:10buy7230.231.599560.000000.00000
14462008.07.15 14:26buy7240.231.598160.000000.00000
14472008.07.15 14:30close7240.231.599300.000000.0000026.2223228.42
14482008.07.15 14:31buy7250.231.598960.000000.00000
14492008.07.15 14:46buy7260.231.597860.000000.00000
14502008.07.15 14:52close7260.231.599010.000000.0000026.4523254.87
14512008.07.15 15:01buy7270.231.598660.000000.00000
14522008.07.15 15:26buy7280.231.595960.000000.00000
14532008.07.15 15:30buy7290.231.596260.000000.00000
14542008.07.15 15:32close7280.231.597120.000000.0000026.6823281.55
14552008.07.15 15:32close7290.231.597420.000000.0000026.6823308.23
14562008.07.15 15:56buy7300.231.597160.000000.00000
14572008.07.15 16:00close7300.231.598350.000000.0000027.3723335.60
14582008.07.15 16:01close7270.231.599840.000000.0000027.1423362.74
14592008.07.15 16:01close7250.231.600090.000000.0000025.9923388.73
14602008.07.15 16:02close7230.231.600750.000000.0000027.3723416.10
14612008.07.30 16:06sell7310.231.554200.000000.00000
14622008.07.30 16:16sell7320.231.554800.000000.00000
14632008.07.30 16:32sell7330.231.553800.000000.00000
14642008.07.30 16:35close7320.231.553690.000000.0000025.5323441.63
14652008.07.30 16:45sell7340.231.555700.000000.00000
14662008.07.30 16:48close7340.231.554560.000000.0000026.2223467.85
14672008.07.30 17:00sell7350.231.555600.000000.00000
14682008.07.30 17:15sell7360.231.555500.000000.00000
14692008.07.30 17:36sell7370.231.555400.000000.00000
14702008.07.30 17:47sell7380.231.555300.000000.00000
14712008.07.30 18:00sell7390.231.555700.000000.00000
14722008.07.30 18:18sell7400.231.556200.000000.00000
14732008.07.30 18:40sell7410.231.557500.000000.00000
14742008.07.30 18:54sell7420.231.558200.000000.00000
14752008.07.30 19:14sell7430.231.558500.000000.00000
14762008.07.30 19:15sell7440.231.558200.000000.00000
14772008.07.30 19:36sell7450.231.558500.000000.00000
14782008.07.30 19:54sell7460.231.559300.000000.00000
14792008.07.30 20:37close7460.231.558160.000000.0000026.2223494.07
14802008.07.30 20:59close7450.231.557340.000000.0000026.6823520.75
14812008.07.30 20:59close7430.231.557340.000000.0000026.6823547.43
14822008.07.30 20:59close7440.231.556960.000000.0000028.5223575.95
14832008.07.30 20:59close7420.231.556960.000000.0000028.5223604.47
14842008.08.01 02:23close7410.231.556350.000000.0000025.3523629.82
14852008.08.01 14:32close7400.231.555050.000000.0000025.3523655.17
14862008.08.01 14:32close7390.231.554480.000000.0000026.9623682.12
14872008.08.01 14:32close7350.231.554480.000000.0000024.6623706.78
14882008.08.01 14:32close7360.231.554320.000000.0000026.0423732.81
14892008.08.01 14:32close7380.231.554160.000000.0000025.1223757.93
14902008.08.01 14:32close7370.231.554160.000000.0000027.4223785.35
14912008.08.01 14:33close7310.231.552960.000000.0000027.4223812.76
14922008.08.01 14:36close7330.231.552660.000000.0000025.1223837.88
14932008.08.06 01:11sell7470.241.546100.000000.00000
14942008.08.06 01:16sell7480.241.545900.000000.00000
14952008.08.06 01:43sell7490.241.546500.000000.00000
14962008.08.06 02:25sell7500.241.547100.000000.00000
14972008.08.06 02:33sell7510.241.547300.000000.00000
14982008.08.06 02:46sell7520.241.547300.000000.00000
14992008.08.06 03:04sell7530.241.547100.000000.00000
15002008.08.06 03:17sell7540.241.547000.000000.00000
15012008.08.06 14:43close7520.241.546160.000000.0000027.3623865.24
15022008.08.06 14:43close7510.241.546160.000000.0000027.3623892.60
15032008.08.06 14:53close7530.241.545960.000000.0000027.3623919.96
15042008.08.06 14:53close7500.241.545960.000000.0000027.3623947.32
15052008.08.06 14:54close7540.241.545880.000000.0000026.8823974.20
15062008.08.06 15:01close7490.241.545360.000000.0000027.3624001.56
15072008.08.06 15:02close7470.241.544960.000000.0000027.3624028.92
15082008.08.06 15:03close7480.241.544780.000000.0000026.8824055.80
15092008.08.06 16:02sell7550.241.541500.000000.00000
15102008.08.06 16:24sell7560.241.542800.000000.00000
15112008.08.06 16:31sell7570.241.542600.000000.00000
15122008.08.06 16:45sell7580.241.542400.000000.00000
15132008.08.06 16:48close7560.241.541660.000000.0000027.3624083.16
15142008.08.06 16:49close7570.241.541440.000000.0000027.8424111.00
15152008.08.06 16:49close7580.241.541260.000000.0000027.3624138.36
15162008.08.06 17:00sell7590.241.541800.000000.00000
15172008.08.06 17:17sell7600.241.540900.000000.00000
15182008.08.06 17:17close7590.241.540660.000000.0000027.3624165.72
15192008.08.06 17:29close7550.241.540280.000000.0000029.2824195.00
15202008.08.06 17:30sell7610.241.539800.000000.00000
15212008.08.06 17:53sell7620.241.541100.000000.00000
15222008.08.06 18:10sell7630.241.541800.000000.00000
15232008.08.06 18:15sell7640.241.541400.000000.00000
15242008.08.06 18:38sell7650.241.541700.000000.00000
15252008.08.06 18:45sell7660.241.541700.000000.00000
15262008.08.06 19:05sell7670.241.543200.000000.00000
15272008.08.06 19:18sell7680.241.543100.000000.00000
15282008.08.06 19:23close7670.241.542060.000000.0000027.3624222.36
15292008.08.06 19:24close7680.241.541860.000000.0000029.7624252.12
15302008.08.06 19:33sell7690.241.541700.000000.00000
15312008.08.06 19:48sell7700.241.542100.000000.00000
15322008.08.06 20:00sell7710.241.541900.000000.00000
15332008.08.06 20:33sell7720.241.541800.000000.00000
15342008.08.06 20:47sell7730.241.541400.000000.00000
15352008.08.06 21:07sell7740.241.541300.000000.00000
15362008.08.06 21:21close7700.241.540860.000000.0000029.7624281.88
15372008.08.06 21:21sell7750.241.540700.000000.00000
15382008.08.06 21:21close7710.241.540790.000000.0000026.6424308.52
15392008.08.06 21:28close7720.241.540660.000000.0000027.3624335.88
15402008.08.06 21:28close7630.241.540660.000000.0000027.3624363.24
15412008.08.06 21:42sell7760.241.541400.000000.00000
15422008.08.06 21:46sell7770.241.541400.000000.00000
15432008.08.06 22:06sell7780.241.541000.000000.00000
15442008.08.06 22:32sell7790.241.541000.000000.00000
15452008.08.06 22:57sell7800.241.540500.000000.00000
15462008.08.06 22:59close7690.241.540560.000000.0000027.3624390.60
15472008.08.06 22:59close7660.241.540560.000000.0000027.3624417.96
15482008.08.06 22:59close7650.241.540560.000000.0000027.3624445.32
15492008.08.06 23:00sell7810.241.540600.000000.00000
15502008.08.06 23:14close7770.241.540290.000000.0000026.6424471.96
15512008.08.06 23:14close7760.241.540290.000000.0000026.6424498.60
15522008.08.06 23:14close7730.241.540290.000000.0000026.6424525.24
15532008.08.06 23:14close7640.241.540290.000000.0000026.6424551.88
15542008.08.06 23:15sell7820.251.540300.000000.00000
15552008.08.06 23:37sell7830.251.541200.000000.00000
15562008.08.06 23:46sell7840.251.541400.000000.00000
15572008.08.07 15:01close7840.251.540160.000000.0000030.1024581.98
15582008.08.07 15:01close7740.241.540160.000000.0000026.5024608.47
15592008.08.07 15:02close7830.251.540050.000000.0000027.8524636.32
15602008.08.07 15:02close7620.241.539940.000000.0000026.9824663.30
15612008.08.07 15:02close7790.241.539830.000000.0000027.2224690.52
15622008.08.07 15:02close7780.241.539830.000000.0000027.2224717.73
15632008.08.07 15:02close7600.241.539760.000000.0000026.5024744.23
15642008.08.07 15:17close7750.241.539500.000000.0000027.9424772.16
15652008.08.07 15:17close7810.241.539390.000000.0000028.1824800.34
15662008.08.07 15:17close7800.241.539390.000000.0000025.7824826.12
15672008.08.07 15:17close7820.251.539160.000000.0000027.6024853.72
15682008.08.07 15:47close7610.241.538590.000000.0000028.1824881.89
15692008.08.07 16:01sell7850.251.537000.000000.00000
15702008.08.07 16:06close7850.251.535890.000000.0000027.7524909.64
15712008.08.07 16:16sell7860.251.536500.000000.00000
15722008.08.07 16:45sell7870.251.537800.000000.00000
15732008.08.07 17:01sell7880.251.537500.000000.00000
15742008.08.07 17:19sell7890.251.537100.000000.00000
15752008.08.07 17:31sell7900.251.536600.000000.00000
15762008.08.07 17:33close7870.251.536680.000000.0000028.0024937.64
15772008.08.07 17:37close7880.251.536380.000000.0000028.0024965.64
15782008.08.07 17:38close7890.251.535970.000000.0000028.2524993.89
15792008.08.07 17:42close7900.251.535460.000000.0000028.5025022.39
15802008.08.07 17:42close7860.251.535370.000000.0000028.2525050.64
15812008.08.07 20:01sell7910.251.532100.000000.00000
15822008.08.07 20:33sell7920.251.532400.000000.00000
15832008.08.07 20:55sell7930.251.532600.000000.00000
15842008.08.07 21:18sell7940.251.532900.000000.00000
15852008.08.07 21:40sell7950.251.533400.000000.00000
15862008.08.07 21:45sell7960.251.533100.000000.00000
15872008.08.07 21:59close7950.251.532260.000000.0000028.5025079.14
15882008.08.07 22:00sell7970.251.532100.000000.00000
15892008.08.07 22:00close7960.251.531960.000000.0000028.5025107.64
15902008.08.07 22:08close7940.251.531780.000000.0000028.0025135.64
15912008.08.07 22:12close7930.251.531460.000000.0000028.5025164.14
15922008.08.07 22:14close7920.251.531260.000000.0000028.5025192.64
15932008.08.07 22:15sell7980.251.531200.000000.00000
15942008.08.07 22:38sell7990.251.531900.000000.00000
15952008.08.07 22:48sell8000.251.532100.000000.00000
15962008.08.07 23:07sell8010.251.532200.000000.00000
15972008.08.07 23:20sell8020.251.532400.000000.00000
15982008.08.07 23:34sell8030.251.532100.000000.00000
15992008.08.07 23:52sell8040.251.531900.000000.00000
16002008.08.08 02:00close8020.251.531260.000000.0000028.2025220.84
16012008.08.08 02:01close8010.251.531040.000000.0000028.7025249.54
16022008.08.08 02:01close8030.251.530910.000000.0000029.4525278.99
16032008.08.08 02:01close8000.251.530910.000000.0000029.4525308.44
16042008.08.08 02:01close7970.251.530910.000000.0000029.4525337.89
16052008.08.08 02:01close7910.251.530910.000000.0000029.4525367.34
16062008.08.08 02:01close8040.251.530660.000000.0000030.7025398.04
16072008.08.08 02:01close7990.251.530660.000000.0000030.7025428.74
16082008.08.08 02:04close7980.251.530040.000000.0000028.7025457.44
16092008.08.08 04:18sell8050.251.524100.000000.00000
16102008.08.08 04:26close8050.251.522930.000000.0000029.2525486.69
16112008.08.08 04:35sell8060.251.522300.000000.00000
16122008.08.08 04:36close8060.251.521100.000000.0000030.0025516.69
16132008.08.08 04:54sell8070.261.522800.000000.00000
16142008.08.08 05:02sell8080.261.522800.000000.00000
16152008.08.08 05:03close8080.261.521660.000000.0000029.6425546.33
16162008.08.08 05:03close8070.261.521660.000000.0000029.6425575.97
16172008.08.08 05:15sell8090.261.521600.000000.00000
16182008.08.08 05:17close8090.261.520370.000000.0000031.9825607.95
16192008.08.08 05:33sell8100.261.521200.000000.00000
16202008.08.08 06:31sell8110.261.523500.000000.00000
16212008.08.08 06:47sell8120.261.522600.000000.00000
16222008.08.08 07:01close8110.261.522360.000000.0000029.6425637.59
16232008.08.08 07:02sell8130.261.522300.000000.00000
16242008.08.08 07:21sell8140.261.524100.000000.00000
16252008.08.08 07:32sell8150.261.524000.000000.00000
16262008.08.08 07:45sell8160.261.524200.000000.00000
16272008.08.08 07:54close8160.261.523060.000000.0000029.6425667.23
16282008.08.08 07:54close8140.261.522970.000000.0000029.3825696.61
16292008.08.08 07:54close8150.261.522880.000000.0000029.1225725.73
16302008.08.08 08:48close8120.261.521460.000000.0000029.6425755.37
16312008.08.08 08:50close8130.261.521160.000000.0000029.6425785.01
16322008.08.08 08:57close8100.261.520060.000000.0000029.6425814.65
16332008.08.08 12:02sell8170.261.511700.000000.00000
16342008.08.08 12:18sell8180.261.512100.000000.00000
16352008.08.08 12:30sell8190.261.511900.000000.00000
16362008.08.08 12:45close8180.261.510950.000000.0000029.9025844.55
16372008.08.08 12:45close8190.261.510760.000000.0000029.6425874.19
16382008.08.08 13:26close8170.261.510550.000000.0000029.9025904.09
16392008.08.08 13:53sell8200.261.511700.000000.00000
16402008.08.08 13:58close8200.261.510580.000000.0000029.1225933.21
16412008.08.08 14:05sell8210.261.510100.000000.00000
16422008.08.08 14:05close8210.261.508860.000000.0000032.2425965.45
16432008.08.08 15:00sell8220.261.506900.000000.00000
16442008.08.08 15:24sell8230.261.506800.000000.00000
16452008.08.08 15:29close8220.261.505760.000000.0000029.6425995.09
16462008.08.08 15:30close8230.261.505560.000000.0000032.2426027.33
16472008.08.08 15:30sell8240.261.505400.000000.00000
16482008.08.08 15:49close8240.261.504200.000000.0000031.2026058.53
16492008.08.08 16:47sell8250.261.505000.000000.00000
16502008.08.08 16:52close8250.261.503790.000000.0000031.4626089.99
16512008.08.08 17:00sell8260.261.502900.000000.00000
16522008.08.08 17:15sell8270.261.502800.000000.00000
16532008.08.08 17:25close8260.261.501760.000000.0000029.6426119.63
16542008.08.08 17:35sell8280.261.503000.000000.00000
16552008.08.08 17:51sell8290.261.503300.000000.00000
16562008.08.08 18:09sell8300.261.505500.000000.00000
16572008.08.08 18:15sell8310.261.504800.000000.00000
16582008.08.08 18:19close8300.261.504360.000000.0000029.6426149.27
16592008.08.08 18:30close8310.261.503680.000000.0000029.1226178.39
16602008.08.08 18:31sell8320.261.503300.000000.00000
16612008.08.08 18:48sell8330.261.503100.000000.00000
16622008.08.08 19:04sell8340.261.503800.000000.00000
16632008.08.08 19:16sell8350.261.503800.000000.00000
16642008.08.08 19:30sell8360.261.502700.000000.00000
16652008.08.08 19:42close8350.261.502660.000000.0000029.6426208.03
16662008.08.08 19:42close8340.261.502660.000000.0000029.6426237.67
16672008.08.08 19:56sell8370.261.503300.000000.00000
16682008.08.08 20:02sell8380.261.503200.000000.00000
16692008.08.08 20:15sell8390.261.502800.000000.00000
16702008.08.08 20:31sell8400.261.503500.000000.00000
16712008.08.08 20:48sell8410.261.502500.000000.00000
16722008.08.08 20:48close8400.261.502360.000000.0000029.6426267.31
16732008.08.08 20:49close8380.261.501960.000000.0000032.2426299.55
16742008.08.08 20:49close8370.261.501960.000000.0000034.8426334.39
16752008.08.08 20:49close8330.261.501960.000000.0000029.6426364.03
16762008.08.08 20:49close8320.261.501960.000000.0000034.8426398.87
16772008.08.08 20:49close8290.261.501960.000000.0000034.8426433.71
16782008.08.08 20:50close8280.261.501860.000000.0000029.6426463.35
16792008.08.08 20:52close8390.261.501680.000000.0000029.1226492.47
16802008.08.08 20:52close8270.261.501680.000000.0000029.1226521.59
16812008.08.08 20:52close8360.261.501550.000000.0000029.9026551.49
16822008.08.08 20:59close8410.261.501350.000000.0000029.9026581.39
16832008.08.08 21:00sell8420.271.501100.000000.00000
16842008.08.08 21:20close8420.271.499960.000000.0000030.7826612.17
16852008.08.08 21:20sell8430.271.499800.000000.00000
16862008.08.08 21:31sell8440.271.500100.000000.00000
16872008.08.08 22:09sell8450.271.501600.000000.00000
16882008.08.08 22:25sell8460.271.502100.000000.00000
16892008.08.08 22:39sell8470.271.502300.000000.00000
16902008.08.08 22:58sell8480.271.501200.000000.00000
16912008.08.08 22:59close8470.271.501160.000000.0000030.7826642.95
16922008.08.08 22:59close8460.271.500940.000000.0000031.3226674.27
16932008.08.11 00:01close8480.271.494560.000000.00000178.9626853.23
16942008.08.11 00:01close8450.271.494560.000000.00000189.7627042.98
16952008.08.11 00:01close8440.271.494560.000000.00000149.2627192.24
16962008.08.11 00:01close8430.271.494560.000000.00000141.1627333.40
16972008.08.11 20:06sell8490.271.490300.000000.00000
16982008.08.11 20:15sell8500.271.490700.000000.00000
16992008.08.11 20:32sell8510.271.491200.000000.00000
17002008.08.11 20:48sell8520.271.491700.000000.00000
17012008.08.11 21:02sell8530.271.492800.000000.00000
17022008.08.11 21:16sell8540.271.491900.000000.00000
17032008.08.11 21:17close8530.271.491660.000000.0000030.7827364.18
17042008.08.11 21:26close8540.271.490710.000000.0000032.1327396.31
17052008.08.11 21:26close8520.271.490570.000000.0000030.5127426.82
17062008.08.11 21:36sell8550.271.490200.000000.00000
17072008.08.11 21:36close8510.271.489960.000000.0000033.4827460.30
17082008.08.11 21:59sell8560.271.490400.000000.00000
17092008.08.11 22:00sell8570.271.490100.000000.00000
17102008.08.11 22:02close8500.271.489460.000000.0000033.4827493.78
17112008.08.11 22:16sell8580.271.489700.000000.00000
17122008.08.11 22:36sell8590.271.489700.000000.00000
17132008.08.11 22:50sell8600.271.490500.000000.00000
17142008.08.11 23:03sell8610.271.490800.000000.00000
17152008.08.11 23:15sell8620.271.490500.000000.00000
17162008.08.11 23:30sell8630.271.489700.000000.00000
17172008.08.11 23:30close8610.271.489670.000000.0000030.5127524.29
17182008.08.11 23:56close8620.271.489360.000000.0000030.7827555.07
17192008.08.11 23:56close8600.271.489360.000000.0000030.7827585.85
17202008.08.11 23:56sell8640.281.489200.000000.00000
17212008.08.11 23:56close8560.271.489280.000000.0000030.2427616.09
17222008.08.11 23:57close8490.271.489160.000000.0000030.7827646.87
17232008.08.12 00:04close8550.271.489000.000000.0000032.0827678.94
17242008.08.12 00:04close8570.271.488960.000000.0000030.4627709.40
17252008.08.12 03:04close8630.271.488530.000000.0000031.2727740.66
17262008.08.12 03:04close8590.271.488530.000000.0000031.2727771.93
17272008.08.12 03:04close8580.271.488530.000000.0000031.2727803.20
17282008.08.12 03:05close8640.281.487960.000000.0000034.3827837.58
17292008.08.12 04:01sell8650.281.488300.000000.00000
17302008.08.12 04:18sell8660.281.488200.000000.00000
17312008.08.12 04:37sell8670.281.487800.000000.00000
17322008.08.12 04:58sell8680.281.488700.000000.00000
17332008.08.12 05:02sell8690.281.488700.000000.00000
17342008.08.12 05:17sell8700.281.488200.000000.00000
17352008.08.12 05:42sell8710.281.487900.000000.00000
17362008.08.12 05:57sell8720.281.488400.000000.00000
17372008.08.12 06:12sell8730.281.488400.000000.00000
17382008.08.12 06:20sell8740.281.488400.000000.00000
17392008.08.12 06:31sell8750.281.488100.000000.00000
17402008.08.12 06:40close8690.281.487510.000000.0000033.3227870.90
17412008.08.12 06:40close8680.281.487510.000000.0000033.3227904.22
17422008.08.12 06:40close8740.281.487260.000000.0000031.9227936.14
17432008.08.12 06:40close8730.281.487260.000000.0000031.9227968.06
17442008.08.12 06:40close8720.281.487260.000000.0000031.9227999.98
17452008.08.12 06:48sell8760.281.487700.000000.00000
17462008.08.12 07:05sell8770.281.487800.000000.00000
17472008.08.12 07:19sell8780.281.488100.000000.00000
17482008.08.12 07:33sell8790.281.487200.000000.00000
17492008.08.12 07:33close8700.281.487090.000000.0000031.0828031.06
17502008.08.12 07:33close8660.281.487090.000000.0000031.0828062.14
17512008.08.12 07:33close8650.281.487090.000000.0000033.8828096.02
17522008.08.12 07:37close8780.281.486960.000000.0000031.9228127.94
17532008.08.12 07:37close8750.281.486960.000000.0000031.9228159.86
17542008.08.12 07:38close8710.281.486710.000000.0000033.3228193.18
17552008.08.12 07:38close8770.281.486660.000000.0000031.9228225.10
17562008.08.12 07:38close8670.281.486660.000000.0000031.9228257.02
17572008.08.12 07:39close8760.281.486460.000000.0000034.7228291.74
17582008.08.12 07:43close8790.281.485990.000000.0000033.8828325.62
17592008.08.12 07:45sell8800.281.484900.000000.00000
17602008.08.12 07:45close8800.281.483790.000000.0000031.0828356.70
17612008.08.12 08:05sell8810.281.482300.000000.00000
17622008.08.12 08:28sell8820.281.484100.000000.00000
17632008.08.12 08:50sell8830.281.487900.000000.00000
17642008.08.12 09:00sell8840.281.487400.000000.00000
17652008.08.12 09:10close8830.281.486460.000000.0000040.3228397.02
17662008.08.12 09:10close8840.281.486270.000000.0000031.6428428.66
17672008.08.12 09:30sell8850.281.489500.000000.00000
17682008.08.12 09:34close8850.281.488360.000000.0000031.9228460.58
17692008.08.12 09:46sell8860.281.488900.000000.00000
17702008.08.12 10:00sell8870.281.490800.000000.00000
17712008.08.12 10:03close8870.281.489660.000000.0000031.9228492.50
17722008.08.12 10:15sell8880.281.490500.000000.00000
17732008.08.12 10:27close8880.281.489360.000000.0000031.9228524.42
17742008.08.12 10:31sell8890.291.489000.000000.00000
17752008.08.12 10:34close8890.291.487860.000000.0000033.0628557.48
17762008.08.12 10:45sell8900.291.488200.000000.00000
17772008.08.12 10:45close8860.281.487780.000000.0000031.3628588.84
17782008.08.12 10:45close8900.291.486960.000000.0000035.9628624.80
17792008.08.12 11:13sell8910.291.491400.000000.00000
17802008.08.12 11:17sell8920.291.490800.000000.00000
17812008.08.12 11:18close8910.291.490260.000000.0000033.0628657.86
17822008.08.12 11:33sell8930.291.490300.000000.00000
17832008.08.12 11:33close8920.291.489560.000000.0000035.9628693.82
17842008.08.12 11:35close8930.291.489190.000000.0000032.1928726.01
17852008.08.12 11:50sell8940.291.488900.000000.00000
17862008.08.12 11:57close8940.291.487720.000000.0000034.2228760.23
17872008.08.12 12:05sell8950.291.488500.000000.00000
17882008.08.12 12:23sell8960.291.488900.000000.00000
17892008.08.12 12:33sell8970.291.489000.000000.00000
17902008.08.12 12:56sell8980.291.489700.000000.00000
17912008.08.12 13:01sell8990.291.489000.000000.00000
17922008.08.12 13:07close8980.291.488560.000000.0000033.0628793.29
17932008.08.12 13:15sell9000.291.488500.000000.00000
17942008.08.12 13:32sell9010.291.488100.000000.00000
17952008.08.12 13:35close8990.291.487860.000000.0000033.0628826.35
17962008.08.12 13:35close8970.291.487860.000000.0000033.0628859.41
17972008.08.12 13:49sell9020.291.489100.000000.00000
17982008.08.12 14:04sell9030.291.489700.000000.00000
17992008.08.12 14:16sell9040.291.491100.000000.00000
18002008.08.12 14:30sell9050.291.491000.000000.00000
18012008.08.12 14:30close9040.291.489990.000000.0000032.1928891.60
18022008.08.12 14:30close9050.291.489780.000000.0000035.3828926.98
18032008.08.12 14:49sell9060.291.493000.000000.00000
18042008.08.12 15:02sell9070.291.494000.000000.00000
18052008.08.12 15:22sell9080.291.495500.000000.00000
18062008.08.12 15:25close9080.291.494390.000000.0000032.1928959.17
18072008.08.12 15:31sell9090.291.493600.000000.00000
18082008.08.12 15:43close9070.291.492860.000000.0000033.0628992.23
18092008.08.12 15:44close9090.291.492450.000000.0000033.3529025.58
18102008.08.12 15:45sell9100.291.492300.000000.00000
18112008.08.12 16:00close9060.291.491860.000000.0000033.0629058.64
18122008.08.12 16:15close9100.291.491130.000000.0000033.9329092.57
18132008.08.12 17:28close9030.291.488540.000000.0000033.6429126.21
18142008.08.13 12:20close9020.291.487690.000000.0000040.5429166.75
18152008.08.13 12:20close8960.291.487690.000000.0000034.7429201.49
18162008.08.13 12:20close9000.291.487160.000000.0000038.5129240.01
18172008.08.13 12:20close8950.291.487160.000000.0000038.5129278.52
18182008.08.13 12:21close9010.291.486930.000000.0000033.5829312.10
18192008.08.14 18:11close8820.281.482990.000000.0000029.7429341.84
18202008.08.14 18:31close8810.281.481010.000000.0000034.7829376.61
18212008.08.15 04:01sell9110.291.478200.000000.00000
18222008.08.15 04:18sell9120.291.478600.000000.00000
18232008.08.15 04:31sell9130.291.479100.000000.00000
18242008.08.15 04:46close9130.291.477960.000000.0000033.0629409.67
18252008.08.15 04:47sell9140.291.477800.000000.00000
18262008.08.15 05:00sell9150.291.478100.000000.00000
18272008.08.15 05:10close9120.291.477460.000000.0000033.0629442.73
18282008.08.15 05:32sell9160.291.477900.000000.00000
18292008.08.15 05:46sell9170.291.477700.000000.00000
18302008.08.15 06:05sell9180.291.477500.000000.00000
18312008.08.15 06:21sell9190.291.477500.000000.00000
18322008.08.15 06:38sell9200.291.477800.000000.00000
18332008.08.15 06:46sell9210.291.477500.000000.00000
18342008.08.15 06:58close9110.291.477060.000000.0000033.0629475.79
18352008.08.15 06:59close9150.291.476950.000000.0000033.3529509.14
18362008.08.15 07:00sell9220.301.476900.000000.00000
18372008.08.15 07:05close9160.291.476780.000000.0000032.4829541.62
18382008.08.15 07:05close9200.291.476560.000000.0000035.9629577.58
18392008.08.15 07:05close9170.291.476560.000000.0000033.0629610.64
18402008.08.15 07:05close9140.291.476560.000000.0000035.9629646.60
18412008.08.15 07:06close9210.291.476390.000000.0000032.1929678.79
18422008.08.15 07:06close9190.291.476390.000000.0000032.1929710.98
18432008.08.15 07:06close9180.291.476390.000000.0000032.1929743.17
18442008.08.15 07:23sell9230.301.478100.000000.00000
18452008.08.15 07:33sell9240.301.477200.000000.00000
18462008.08.15 07:36close9230.301.476960.000000.0000034.2029777.37
18472008.08.15 07:49sell9250.301.477200.000000.00000
18482008.08.15 08:15close9250.301.476070.000000.0000033.9029811.27
18492008.08.15 08:15close9240.301.476070.000000.0000033.9029845.17
18502008.08.15 08:15close9220.301.475780.000000.0000033.6029878.77
18512008.08.15 12:02sell9260.301.472500.000000.00000
18522008.08.15 12:15sell9270.301.472300.000000.00000
18532008.08.15 12:37sell9280.301.472500.000000.00000
18542008.08.15 12:55sell9290.301.472100.000000.00000
18552008.08.15 13:01sell9300.301.471800.000000.00000
18562008.08.15 13:30sell9310.301.472500.000000.00000
18572008.08.15 13:57sell9320.301.474100.000000.00000
18582008.08.15 14:09sell9330.301.473800.000000.00000
18592008.08.15 14:13close9320.301.472970.000000.0000033.9029912.67
18602008.08.15 14:29sell9340.301.473000.000000.00000
18612008.08.15 14:30close9330.301.472630.000000.0000035.1029947.77
18622008.08.15 14:31sell9350.301.473100.000000.00000
18632008.08.15 14:55sell9360.301.474300.000000.00000
18642008.08.15 15:00sell9370.301.474800.000000.00000
18652008.08.15 15:06close9370.301.473610.000000.0000035.7029983.47
18662008.08.15 15:15close9360.301.473060.000000.0000037.2030020.67
18672008.08.15 15:15close9350.301.471860.000000.0000037.2030057.87
18682008.08.15 15:15close9340.301.471860.000000.0000034.2030092.07
18692008.08.15 15:16sell9380.301.472600.000000.00000
18702008.08.15 15:30sell9390.301.473200.000000.00000
18712008.08.15 15:35close9390.301.472010.000000.0000035.7030127.77
18722008.08.15 15:37close9380.301.471480.000000.0000033.6030161.37
18732008.08.15 15:37close9310.301.471320.000000.0000035.4030196.77
18742008.08.15 15:37close9280.301.471320.000000.0000035.4030232.17
18752008.08.15 15:37close9260.301.471320.000000.0000035.4030267.57
18762008.08.15 15:37close9270.301.471160.000000.0000034.2030301.77
18772008.08.15 15:41close9290.301.470950.000000.0000034.5030336.27
18782008.08.15 15:41close9300.301.470660.000000.0000034.2030370.47
18792008.08.15 15:47sell9400.301.470600.000000.00000
18802008.08.15 15:50close9400.301.469470.000000.0000033.9030404.37
18812008.08.15 16:01sell9410.301.468700.000000.00000
18822008.08.15 16:27sell9420.301.469700.000000.00000
18832008.08.15 16:34sell9430.301.470500.000000.00000
18842008.08.15 16:41close9430.301.469370.000000.0000033.9030438.27
18852008.08.15 16:53sell9440.301.469400.000000.00000
18862008.08.15 17:00sell9450.301.469100.000000.00000
18872008.08.15 17:11close9420.301.468570.000000.0000033.9030472.17
18882008.08.15 17:11close9440.301.468060.000000.0000040.2030512.37
18892008.08.15 17:12close9450.301.467990.000000.0000033.3030545.67
18902008.08.15 17:12close9410.301.467550.000000.0000034.5030580.17
18912008.08.15 17:15sell9460.311.467000.000000.00000
18922008.08.15 17:30sell9470.311.467500.000000.00000
18932008.08.15 17:50sell9480.311.469300.000000.00000
18942008.08.15 18:02sell9490.311.469300.000000.00000
18952008.08.15 18:19sell9500.311.469900.000000.00000
18962008.08.15 18:29close9500.311.468660.000000.0000038.4430618.61
18972008.08.15 18:30sell9510.311.468500.000000.00000
18982008.08.15 18:30close9490.311.468160.000000.0000035.3430653.95
18992008.08.15 18:30close9480.311.468160.000000.0000035.3430689.29
19002008.08.15 18:40close9510.311.467310.000000.0000036.8930726.18
19012008.08.15 18:52sell9520.311.467800.000000.00000
19022008.08.15 19:03sell9530.311.467400.000000.00000
19032008.08.15 19:25sell9540.311.467700.000000.00000
19042008.08.15 19:30sell9550.311.466900.000000.00000
19052008.08.15 19:30close9520.311.466650.000000.0000035.6530761.83
19062008.08.15 19:30close9540.311.466490.000000.0000037.5130799.34
19072008.08.15 19:30close9470.311.466370.000000.0000035.0330834.37
19082008.08.15 19:30close9530.311.466160.000000.0000038.4430872.81
19092008.08.15 19:50sell9560.311.466300.000000.00000
19102008.08.15 20:18sell9570.311.467300.000000.00000
19112008.08.15 20:34sell9580.311.467400.000000.00000
19122008.08.15 20:47sell9590.311.468000.000000.00000
19132008.08.15 21:04sell9600.311.467800.000000.00000
19142008.08.15 21:42sell9610.311.468300.000000.00000
19152008.08.15 21:48sell9620.311.468200.000000.00000
19162008.08.15 22:08sell9630.311.467900.000000.00000
19172008.08.15 22:15sell9640.311.467700.000000.00000
19182008.08.15 22:35sell9650.311.468600.000000.00000
19192008.08.19 00:00close9650.311.467420.000000.0000035.8430908.65
19202008.08.19 00:01close9620.311.467060.000000.0000034.6030943.24
19212008.08.19 00:01close9610.311.467060.000000.0000037.7030980.94
19222008.08.19 00:02close9590.311.466860.000000.0000034.6031015.54
19232008.08.19 07:53close9630.311.466760.000000.0000034.6031050.13
19242008.08.19 07:54close9600.311.466670.000000.0000034.2931084.42
19252008.08.19 07:54close9640.311.466450.000000.0000038.0131122.42
19262008.08.19 07:54close9580.311.466160.000000.0000037.7031160.12
19272008.08.19 07:54close9570.311.466160.000000.0000034.6031194.72
19282008.08.19 07:55close9550.311.465760.000000.0000034.6031229.31
19292008.08.19 07:55close9460.311.465760.000000.0000037.7031267.01
19302008.08.19 08:15close9560.311.465160.000000.0000034.6031301.60
19312008.09.05 01:00sell9660.311.425200.000000.00000
19322008.09.05 01:17sell9670.311.426600.000000.00000
19332008.09.05 01:36sell9680.311.426700.000000.00000
19342008.09.05 01:44close9680.311.425430.000000.0000039.3731340.97
19352008.09.05 01:44close9670.311.425430.000000.0000036.2731377.24
19362008.09.05 01:45sell9690.311.425000.000000.00000
19372008.09.05 02:01sell9700.311.425500.000000.00000
19382008.09.05 02:17sell9710.311.426700.000000.00000
19392008.09.05 02:31sell9720.311.426300.000000.00000
19402008.09.05 02:54sell9730.311.427700.000000.00000
19412008.09.05 03:00sell9740.311.426700.000000.00000
19422008.09.05 03:04close9730.311.426510.000000.0000036.8931414.13
19432008.09.05 03:08close9740.311.425560.000000.0000035.3431449.47
19442008.09.05 03:08close9710.311.425560.000000.0000035.3431484.81
19452008.09.05 03:18sell9750.311.425700.000000.00000
19462008.09.05 03:37sell9760.311.427600.000000.00000
19472008.09.05 03:50sell9770.311.428100.000000.00000
19482008.09.05 05:00close9770.311.426910.000000.0000036.8931521.70
19492008.09.05 06:15close9760.311.426460.000000.0000035.3431557.04
19502008.09.05 10:23close9720.311.425060.000000.0000038.4431595.48
19512008.09.05 10:31close9750.311.424580.000000.0000034.7231630.20
19522008.09.05 10:31close9700.311.424370.000000.0000035.0331665.23
19532008.09.05 10:32close9660.311.423990.000000.0000037.5131702.74
19542008.09.05 10:32close9690.311.423800.000000.0000037.2031739.94
19552008.09.05 16:00sell9780.321.430700.000000.00000
19562008.09.05 16:02close9780.321.429460.000000.0000039.6831779.62
19572008.09.05 16:15sell9790.321.426700.000000.00000
19582008.09.05 16:22close9790.321.425560.000000.0000036.4831816.10
19592008.09.05 16:37sell9800.321.425800.000000.00000
19602008.09.05 16:45sell9810.321.425700.000000.00000
19612008.09.05 17:01sell9820.321.426400.000000.00000
19622008.09.05 17:16sell9830.321.427600.000000.00000
19632008.09.05 17:30sell9840.321.426500.000000.00000
19642008.09.05 17:34close9830.321.426460.000000.0000036.4831852.58
19652008.09.05 17:37close9840.321.425310.000000.0000038.0831890.66
19662008.09.05 17:37close9820.321.425060.000000.0000042.8831933.54
19672008.09.05 17:57sell9850.321.427400.000000.00000
19682008.09.05 18:00close9850.321.426240.000000.0000037.1231970.66
19692008.09.05 18:01sell9860.321.426000.000000.00000
19702008.09.05 18:17sell9870.321.426500.000000.00000
19712008.09.05 18:21close9870.321.425360.000000.0000036.4832007.14
19722008.09.05 18:22close9860.321.424840.000000.0000037.1232044.26
19732008.09.05 18:22close9800.321.424660.000000.0000036.4832080.74
19742008.09.05 18:22close9810.321.424510.000000.0000038.0832118.82
19752008.09.05 18:30sell9880.321.423600.000000.00000
19762008.09.05 18:46sell9890.321.424000.000000.00000
19772008.09.05 19:19sell9900.321.426700.000000.00000
19782008.09.05 19:26close9900.321.425460.000000.0000039.6832158.50
19792008.09.05 19:33sell9910.321.425100.000000.00000
19802008.09.05 19:45sell9920.321.426100.000000.00000
19812008.09.05 20:05close9920.321.424960.000000.0000036.4832194.98
19822008.09.05 20:55close9910.321.423960.000000.0000036.4832231.46
19832008.09.05 21:51close9890.321.422860.000000.0000036.4832267.94
19842008.09.08 11:05close9880.321.422480.000000.0000035.4632303.40
19852008.09.08 15:08sell9930.321.422800.000000.00000
19862008.09.08 15:15sell9940.321.422100.000000.00000
19872008.09.08 15:16close9930.321.421650.000000.0000036.8032340.20
19882008.09.08 15:38sell9950.321.422400.000000.00000
19892008.09.08 15:46sell9960.321.422200.000000.00000
19902008.09.08 15:57close9950.321.421260.000000.0000036.4832376.68
19912008.09.08 15:57close9960.321.421080.000000.0000035.8432412.52
19922008.09.08 15:57close9940.321.420950.000000.0000036.8032449.32
19932008.09.08 16:00sell9970.321.420000.000000.00000
19942008.09.08 16:03close9970.321.418860.000000.0000036.4832485.80
19952008.09.08 16:20sell9980.321.420200.000000.00000
19962008.09.08 16:35sell9990.321.420200.000000.00000
19972008.09.08 16:51sell10000.321.420700.000000.00000
19982008.09.08 17:00sell10010.321.420400.000000.00000
19992008.09.08 17:19sell10020.321.421100.000000.00000
20002008.09.08 17:28close10020.321.419840.000000.0000040.3232526.12
20012008.09.08 17:29close10000.321.419590.000000.0000035.5232561.64
20022008.09.08 17:29close10010.321.419260.000000.0000036.4832598.12
20032008.09.08 17:30sell10030.331.419500.000000.00000
20042008.09.08 17:41close9990.321.419090.000000.0000035.5232633.64
20052008.09.08 17:41close9980.321.419090.000000.0000035.5232669.16
20062008.09.08 17:41close10030.331.418270.000000.0000040.5932709.75
20072008.09.08 17:45sell10040.331.417400.000000.00000
20082008.09.08 17:48close10040.331.416260.000000.0000037.6232747.37
20092008.09.08 18:01sell10050.331.412200.000000.00000
20102008.09.08 18:28sell10060.331.412500.000000.00000
20112008.09.08 18:31sell10070.331.412200.000000.00000
20122008.09.08 18:31close10060.331.411290.000000.0000039.9332787.30
20132008.09.08 18:31close10070.331.411060.000000.0000037.6232824.92
20142008.09.08 18:31close10050.331.411060.000000.0000037.6232862.54
20152008.09.08 18:55sell10080.331.412200.000000.00000
20162008.09.08 19:06sell10090.331.411300.000000.00000
20172008.09.08 19:07close10080.331.411000.000000.0000039.6032902.14
20182008.09.08 19:23close10090.331.410040.000000.0000041.5832943.72
20192008.09.08 21:00sell10100.331.410500.000000.00000
20202008.09.08 21:20sell10110.331.411200.000000.00000
20212008.09.08 21:37sell10120.331.413000.000000.00000
20222008.09.08 21:46sell10130.331.413200.000000.00000
20232008.09.08 22:01sell10140.331.414300.000000.00000
20242008.09.08 22:22sell10150.331.415100.000000.00000
20252008.09.08 22:30close10150.331.413960.000000.0000037.6232981.34
20262008.09.08 22:30sell10160.331.413800.000000.00000
20272008.09.08 22:45sell10170.331.413500.000000.00000
20282008.09.08 22:55close10140.331.413160.000000.0000037.6233018.96
20292008.09.08 22:59close10160.331.412660.000000.0000037.6233056.58
20302008.09.08 23:00sell10180.331.412700.000000.00000
20312008.09.08 23:10close10170.331.412060.000000.0000047.5233104.10
20322008.09.08 23:10close10130.331.412060.000000.0000037.6233141.72
20332008.09.08 23:11close10120.331.411760.000000.0000040.9233182.64
20342008.09.08 23:17sell10190.331.411900.000000.00000
20352008.09.08 23:43sell10200.331.412600.000000.00000
20362008.09.08 23:45sell10210.331.412500.000000.00000
20372008.09.09 00:04close10180.331.411560.000000.0000037.2233219.86
20382008.09.09 00:05close10200.331.411460.000000.0000037.2233257.09
20392008.09.09 00:05close10210.331.411360.000000.0000037.2233294.31
20402008.09.09 02:56close10190.331.410760.000000.0000037.2233331.54
20412008.09.09 02:57close10110.331.410060.000000.0000037.2233368.76
20422008.09.09 03:03close10100.331.409260.000000.0000040.5233409.28
20432008.09.09 08:08sell10220.331.408500.000000.00000
20442008.09.09 08:34sell10230.331.410300.000000.00000
20452008.09.09 08:53sell10240.331.413000.000000.00000
20462008.09.09 09:02sell10250.331.413400.000000.00000
20472008.09.09 09:06close10250.331.412260.000000.0000037.6233446.90
20482008.09.09 09:07close10240.331.411860.000000.0000037.6233484.52
20492008.09.09 09:35sell10260.331.411900.000000.00000
20502008.09.09 09:49sell10270.331.413300.000000.00000
20512008.09.09 10:00sell10280.331.412200.000000.00000
20522008.09.09 10:00close10270.331.412170.000000.0000037.2933521.81
20532008.09.09 10:15sell10290.341.411500.000000.00000
20542008.09.09 10:16close10280.331.411060.000000.0000037.6233559.43
20552008.09.09 10:30sell10300.341.411200.000000.00000
20562008.09.09 10:57sell10310.341.414400.000000.00000
20572008.09.09 11:05sell10320.341.414900.000000.00000
20582008.09.09 11:24sell10330.341.416900.000000.00000
20592008.09.09 11:36sell10340.341.418300.000000.00000
20602008.09.09 11:45sell10350.341.418000.000000.00000
20612008.09.09 11:51close10340.341.417150.000000.0000039.1033598.53
20622008.09.09 11:51close10350.341.416860.000000.0000038.7633637.29
20632008.09.09 13:13close10330.341.415460.000000.0000048.9633686.25
20642008.09.09 14:01close10320.341.413760.000000.0000038.7633725.01
20652008.09.09 14:38close10310.341.413260.000000.0000038.7633763.77
20662008.09.09 14:56close10260.331.410710.000000.0000039.2733803.04
20672008.09.09 14:56close10290.341.410260.000000.0000042.1633845.20
20682008.09.09 14:57close10300.341.410060.000000.0000038.7633883.96
20692008.09.09 15:12close10230.331.409060.000000.0000040.9233924.88
20702008.09.09 15:37close10220.331.407360.000000.0000037.6233962.50
20712008.09.10 20:01sell10360.341.404400.000000.00000
20722008.09.10 20:03close10360.341.403260.000000.0000038.7634001.26
20732008.09.10 20:15sell10370.341.401800.000000.00000
20742008.09.10 20:41sell10380.341.403500.000000.00000
20752008.09.10 20:48sell10390.341.403700.000000.00000
20762008.09.10 21:00sell10400.341.403100.000000.00000
20772008.09.10 21:17sell10410.341.403400.000000.00000
20782008.09.10 21:31sell10420.341.404200.000000.00000
20792008.09.10 21:45sell10430.341.403300.000000.00000
20802008.09.10 21:48close10420.341.403090.000000.0000037.7434039.00
20812008.09.10 21:55close10390.341.402560.000000.0000038.7634077.76
20822008.09.10 21:56close10380.341.402300.000000.0000040.8034118.56
20832008.09.10 21:56close10430.341.402190.000000.0000037.7434156.30
20842008.09.10 21:56close10410.341.402190.000000.0000041.1434197.44
20852008.09.10 21:56close10400.341.401860.000000.0000042.1634239.60
20862008.09.10 22:01sell10440.341.401800.000000.00000
20872008.09.10 22:02close10440.341.400610.000000.0000040.4634280.06
20882008.09.10 22:02close10370.341.400610.000000.0000040.4634320.52
20892008.09.10 22:25sell10450.341.401400.000000.00000
20902008.09.10 22:30sell10460.341.400600.000000.00000
20912008.09.10 22:34close10450.341.400270.000000.0000038.4234358.94
20922008.09.10 22:34close10460.341.399380.000000.0000041.4834400.42
20932008.09.10 22:46sell10470.341.400200.000000.00000
20942008.09.10 23:01sell10480.341.399500.000000.00000
20952008.09.10 23:01close10470.341.399060.000000.0000038.7634439.18
20962008.09.10 23:04close10480.341.398200.000000.0000044.2034483.38
20972008.09.10 23:17sell10490.341.398800.000000.00000
20982008.09.10 23:21close10490.341.397670.000000.0000038.4234521.80
20992008.09.10 23:30sell10500.351.397000.000000.00000
21002008.09.10 23:45sell10510.351.397800.000000.00000
21012008.09.10 23:51close10510.351.396660.000000.0000039.9034561.70
21022008.09.10 23:54close10500.351.395740.000000.0000044.1034605.80
21032008.09.11 00:05sell10520.351.397000.000000.00000
21042008.09.11 00:16sell10530.351.397000.000000.00000
21052008.09.11 00:36sell10540.351.397400.000000.00000
21062008.09.11 00:51sell10550.351.397900.000000.00000
21072008.09.11 01:14sell10560.351.398100.000000.00000
21082008.09.11 01:16sell10570.351.397900.000000.00000
21092008.09.11 01:32sell10580.351.397000.000000.00000
21102008.09.11 01:47sell10590.351.396900.000000.00000
21112008.09.11 01:47close10560.351.396930.000000.0000040.9534646.75
21122008.09.11 01:49close10570.351.396720.000000.0000041.3034688.05
21132008.09.11 01:49close10550.351.396720.000000.0000041.3034729.35
21142008.09.11 01:50close10540.351.396220.000000.0000041.3034770.65
21152008.09.11 01:52close10580.351.395840.000000.0000040.6034811.25
21162008.09.11 01:52close10530.351.395840.000000.0000040.6034851.85
21172008.09.11 01:52close10520.351.395840.000000.0000040.6034892.45
21182008.09.11 01:52close10590.351.395780.000000.0000039.2034931.65
21192008.09.11 02:00sell10600.351.393600.000000.00000
21202008.09.11 02:26sell10610.351.395100.000000.00000
21212008.09.11 02:30sell10620.351.394600.000000.00000
21222008.09.11 02:34close10610.351.393960.000000.0000039.9034971.55
21232008.09.11 02:47sell10630.351.394500.000000.00000
21242008.09.11 03:16sell10640.351.395400.000000.00000
21252008.09.11 03:36sell10650.351.396500.000000.00000
21262008.09.11 03:46sell10660.351.396700.000000.00000
21272008.09.11 04:08sell10670.351.398200.000000.00000
21282008.09.11 04:09close10670.351.397060.000000.0000039.9035011.45
21292008.09.11 04:15sell10680.351.397100.000000.00000
21302008.09.11 04:32sell10690.351.397300.000000.00000
21312008.09.11 04:46sell10700.351.397200.000000.00000
21322008.09.11 05:02sell10710.351.397000.000000.00000
21332008.09.11 05:18close10690.351.396160.000000.0000039.9035051.35
21342008.09.11 05:19sell10720.351.396000.000000.00000
21352008.09.11 05:19close10700.351.396030.000000.0000040.9535092.30
21362008.09.11 05:19close10710.351.395860.000000.0000039.9035132.20
21372008.09.11 05:19close10680.351.395860.000000.0000043.4035175.60
21382008.09.11 05:21close10660.351.395560.000000.0000039.9035215.50
21392008.09.11 05:30sell10730.351.395700.000000.00000
21402008.09.11 05:34close10650.351.395360.000000.0000039.9035255.40
21412008.09.11 05:35close10720.351.394860.000000.0000039.9035295.30
21422008.09.11 05:36close10730.351.394560.000000.0000039.9035335.20
21432008.09.11 05:47sell10740.351.395200.000000.00000
21442008.09.11 06:02sell10750.351.394900.000000.00000
21452008.09.11 06:15sell10760.351.395600.000000.00000
21462008.09.11 06:30sell10770.351.395200.000000.00000
21472008.09.11 06:56sell10780.351.396400.000000.00000
21482008.09.11 07:16sell10790.351.397200.000000.00000
21492008.09.11 07:24close10790.351.396010.000000.0000041.6535376.85
21502008.09.11 07:32sell10800.351.395800.000000.00000
21512008.09.11 07:33close10780.351.395250.000000.0000040.2535417.10
21522008.09.11 07:48sell10810.351.395500.000000.00000
21532008.09.11 08:40close10800.351.394660.000000.0000039.9035457.00
21542008.09.11 08:40close10760.351.394440.000000.0000040.6035497.60
21552008.09.11 08:40close10810.351.394360.000000.0000039.9035537.50
21562008.09.11 08:41close10640.351.394240.000000.0000040.6035578.10
21572008.09.11 08:46close10770.351.393930.000000.0000044.4535622.55
21582008.09.11 08:46close10740.351.393930.000000.0000044.4535667.00
21592008.09.11 09:12close10750.351.393760.000000.0000039.9035706.90
21602008.09.11 09:35close10620.351.393460.000000.0000039.9035746.80
21612008.09.11 09:36close10630.351.393360.000000.0000039.9035786.70
21622008.09.11 10:36close10600.351.392480.000000.0000039.2035825.90
21632008.09.11 12:15sell10820.361.392500.000000.00000
21642008.09.11 12:34sell10830.361.392600.000000.00000
21652008.09.11 12:55sell10840.361.393200.000000.00000
21662008.09.11 13:03sell10850.361.394000.000000.00000
21672008.09.11 13:19sell10860.361.394600.000000.00000
21682008.09.11 13:30close10860.361.393460.000000.0000041.0435866.94
21692008.09.11 13:31sell10870.361.393300.000000.00000
21702008.09.11 13:53sell10880.361.394300.000000.00000
21712008.09.11 14:02sell10890.361.393600.000000.00000
21722008.09.11 14:03close10880.361.393150.000000.0000041.4035908.34
21732008.09.11 14:15sell10900.361.393400.000000.00000
21742008.09.11 14:35sell10910.361.396300.000000.00000
21752008.09.11 14:40close10910.361.395030.000000.0000045.7235954.06
21762008.09.11 14:43close10850.361.392890.000000.0000039.9635994.02
21772008.09.11 14:46close10890.361.392460.000000.0000041.0436035.06
21782008.09.11 14:47sell10920.361.392700.000000.00000
21792008.09.11 14:58close10900.361.392290.000000.0000039.9636075.02
21802008.09.11 14:58close10870.361.392110.000000.0000042.8436117.86
21812008.09.11 14:58close10840.361.392060.000000.0000041.0436158.90
21822008.09.11 15:01sell10930.361.392000.000000.00000
21832008.09.11 15:12close10920.361.391580.000000.0000040.3236199.22
21842008.09.11 15:12close10830.361.391470.000000.0000040.6836239.90
21852008.09.11 15:12close10820.361.391360.000000.0000041.0436280.94
21862008.09.11 15:14close10930.361.390760.000000.0000044.6436325.58
21872008.09.11 15:15sell10940.361.390700.000000.00000
21882008.09.11 15:30sell10950.361.391200.000000.00000
21892008.09.11 15:45sell10960.361.391500.000000.00000
21902008.09.11 15:47close10960.361.390370.000000.0000040.6836366.26
21912008.09.11 15:49close10950.361.390080.000000.0000040.3236406.58
21922008.09.11 15:50close10940.361.389560.000000.0000041.0436447.62
21932008.09.11 23:10sell10970.361.401200.000000.00000
21942008.09.11 23:17sell10980.361.402900.000000.00000
21952008.09.11 23:24close10980.361.401760.000000.0000041.0436488.66
21962008.09.11 23:37sell10990.361.403000.000000.00000
21972008.09.11 23:41close10990.361.401860.000000.0000041.0436529.70
21982008.09.11 23:45sell11000.371.401300.000000.00000
21992008.09.12 00:03close11000.371.400010.000000.0000047.2936576.99
22002008.09.12 00:03close10970.361.400010.000000.0000042.4136619.40
22012008.09.23 00:14buy11010.371.479260.000000.00000
22022008.09.23 00:15buy11020.371.478960.000000.00000
22032008.09.23 00:30buy11030.371.479460.000000.00000
22042008.09.23 00:51buy11040.371.480060.000000.00000
22052008.09.23 00:51close11020.371.480070.000000.0000041.0736660.47
22062008.09.23 00:52close11010.371.480400.000000.0000042.1836702.65
22072008.09.23 01:06buy11050.371.479260.000000.00000
22082008.09.23 01:17buy11060.371.479360.000000.00000
22092008.09.23 01:32buy11070.371.479560.000000.00000
22102008.09.23 01:41close11050.371.480400.000000.0000042.1836744.83
22112008.09.23 01:53buy11080.371.479960.000000.00000
22122008.09.23 01:55close11060.371.480500.000000.0000042.1836787.01
22132008.09.23 02:10close11070.371.480700.000000.0000042.1836829.19
22142008.09.23 02:10close11030.371.480700.000000.0000045.8836875.07
22152008.09.23 02:10close11080.371.481100.000000.0000042.1836917.25
22162008.09.23 02:11close11040.371.481300.000000.0000045.8836963.13
22172008.09.23 03:17buy11090.371.479660.000000.00000
22182008.09.23 03:35buy11100.371.478260.000000.00000
22192008.09.23 03:55buy11110.371.477760.000000.00000
22202008.09.23 04:05close11110.371.478940.000000.0000043.6637006.79
22212008.09.23 04:23close11100.371.479400.000000.0000042.1837048.97
22222008.09.23 07:43close11090.371.480810.000000.0000042.5537091.52
22232008.10.01 17:46sell11120.371.404300.000000.00000
22242008.10.01 17:49close11120.371.403160.000000.0000042.1837133.70
22252008.10.01 18:04sell11130.371.404700.000000.00000
22262008.10.01 18:05close11130.371.403560.000000.0000042.1837175.88
22272008.10.01 18:20sell11140.371.404400.000000.00000
22282008.10.01 18:30sell11150.371.404300.000000.00000
22292008.10.01 18:47sell11160.371.405600.000000.00000
22302008.10.01 18:52close11160.371.404360.000000.0000045.8837221.76
22312008.10.01 19:09sell11170.371.404500.000000.00000
22322008.10.01 19:26sell11180.371.405200.000000.00000
22332008.10.01 19:30close11180.371.404070.000000.0000041.8137263.57
22342008.10.01 19:31sell11190.371.403400.000000.00000
22352008.10.01 19:31close11170.371.403360.000000.0000042.1837305.75
22362008.10.01 19:32close11140.371.403210.000000.0000044.0337349.78
22372008.10.01 19:32close11150.371.403180.000000.0000041.4437391.22
22382008.10.01 19:58sell11200.371.408000.000000.00000
22392008.10.01 20:06close11200.371.406760.000000.0000045.8837437.10
22402008.10.01 21:20close11190.371.402160.000000.0000045.8837482.98
22412008.10.02 04:03sell11210.371.396600.000000.00000
22422008.10.02 04:07close11210.371.395460.000000.0000042.1837525.16
22432008.10.02 04:24sell11220.381.396100.000000.00000
22442008.10.02 04:32sell11230.381.395400.000000.00000
22452008.10.02 04:49sell11240.381.397300.000000.00000
22462008.10.02 05:03sell11250.381.397500.000000.00000
22472008.10.02 05:18sell11260.381.398200.000000.00000
22482008.10.02 05:30sell11270.381.397700.000000.00000
22492008.10.02 05:49sell11280.381.398300.000000.00000
22502008.10.02 06:05sell11290.381.398200.000000.00000
22512008.10.02 06:17sell11300.381.398400.000000.00000
22522008.10.02 06:30sell11310.381.397900.000000.00000
22532008.10.02 06:31close11300.381.397290.000000.0000042.1837567.34
22542008.10.02 06:31close11290.381.397090.000000.0000042.1837609.52
22552008.10.02 06:31close11280.381.397090.000000.0000045.9837655.50
22562008.10.02 06:31close11260.381.397090.000000.0000042.1837697.68
22572008.10.02 06:31close11310.381.396760.000000.0000043.3237741.00
22582008.10.02 06:31close11270.381.396460.000000.0000047.1237788.12
22592008.10.02 06:37close11250.381.396360.000000.0000043.3237831.44
22602008.10.02 06:37close11240.381.396150.000000.0000043.7037875.14
22612008.10.02 06:38close11220.381.394960.000000.0000043.3237918.46
22622008.10.02 06:43close11230.381.394200.000000.0000045.6037964.06
22632008.10.02 07:13sell11320.381.396400.000000.00000
22642008.10.02 07:17sell11330.381.395700.000000.00000
22652008.10.02 07:21close11320.381.395260.000000.0000043.3238007.38
22662008.10.02 07:28close11330.381.394540.000000.0000044.0838051.46
22672008.10.02 07:30sell11340.381.394300.000000.00000
22682008.10.02 07:45sell11350.381.394200.000000.00000
22692008.10.02 08:03sell11360.381.394700.000000.00000
22702008.10.02 08:04close11360.381.393460.000000.0000047.1238098.58
22712008.10.02 08:09close11340.381.393180.000000.0000042.5638141.14
22722008.10.02 08:09close11350.381.393080.000000.0000042.5638183.70
22732008.10.02 08:15sell11370.381.392300.000000.00000
22742008.10.02 08:15close11370.381.391060.000000.0000047.1238230.82
22752008.10.02 08:32sell11380.381.393500.000000.00000
22762008.10.02 08:49sell11390.381.394900.000000.00000
22772008.10.02 08:57close11390.381.393660.000000.0000047.1238277.94
22782008.10.02 09:00sell11400.381.393500.000000.00000
22792008.10.02 09:02close11400.381.392350.000000.0000043.7038321.64
22802008.10.02 09:02close11380.381.392350.000000.0000043.7038365.34
22812008.10.02 09:16sell11410.381.391800.000000.00000
22822008.10.02 09:17close11410.381.390630.000000.0000044.4638409.80
22832008.10.02 09:34sell11420.381.386200.000000.00000
22842008.10.02 09:54sell11430.381.387900.000000.00000
22852008.10.02 09:59close11430.381.386760.000000.0000043.3238453.12
22862008.10.02 10:00sell11440.381.387600.000000.00000
22872008.10.02 10:18sell11450.381.390900.000000.00000
22882008.10.02 10:35sell11460.381.391700.000000.00000
22892008.10.02 10:48sell11470.381.391900.000000.00000
22902008.10.02 10:54close11470.381.390760.000000.0000043.3238496.44
22912008.10.02 10:55close11460.381.390550.000000.0000043.7038540.14
22922008.10.02 11:16sell11480.391.392200.000000.00000
22932008.10.02 11:20close11480.391.391060.000000.0000044.4638584.60
22942008.10.02 11:30sell11490.391.391700.000000.00000
22952008.10.02 11:48sell11500.391.392300.000000.00000
22962008.10.02 12:00close11500.391.391060.000000.0000048.3638632.96
22972008.10.02 12:01sell11510.391.390800.000000.00000
22982008.10.02 12:01close11490.391.390530.000000.0000045.6338678.59
22992008.10.02 12:22sell11520.391.391300.000000.00000
23002008.10.02 12:32sell11530.391.391200.000000.00000
23012008.10.02 12:46sell11540.391.390800.000000.00000
23022008.10.02 12:47close11520.391.390160.000000.0000044.4638723.05
23032008.10.02 12:48close11530.391.390040.000000.0000045.2438768.29
23042008.10.02 12:48close11450.381.389740.000000.0000044.0838812.37
23052008.10.02 12:48close11540.391.389660.000000.0000044.4638856.83
23062008.10.02 12:48close11510.391.389660.000000.0000044.4638901.29
23072008.10.02 13:04sell11550.391.388300.000000.00000
23082008.10.02 13:15sell11560.391.387600.000000.00000
23092008.10.02 13:23close11550.391.387170.000000.0000044.0738945.36
23102008.10.02 13:23close11560.391.386420.000000.0000046.0238991.38
23112008.10.02 13:23close11440.381.386420.000000.0000044.8439036.22
23122008.10.02 13:43sell11570.391.388500.000000.00000
23132008.10.02 13:45sell11580.391.388400.000000.00000
23142008.10.02 14:02sell11590.391.390000.000000.00000
23152008.10.02 14:15sell11600.391.390200.000000.00000
23162008.10.02 14:22close11600.391.389090.000000.0000043.2939079.51
23172008.10.02 14:22close11590.391.388860.000000.0000044.4639123.97
23182008.10.02 14:30sell11610.391.388500.000000.00000
23192008.10.02 14:34close11610.391.387350.000000.0000044.8539168.82
23202008.10.02 14:34close11570.391.387350.000000.0000044.8539213.67
23212008.10.02 14:34close11580.391.387240.000000.0000045.2439258.91
23222008.10.02 14:35close11420.381.385000.000000.0000045.6039304.51
23232008.10.02 15:15sell11620.391.379000.000000.00000
23242008.10.02 15:24close11620.391.377760.000000.0000048.3639352.87
23252008.10.02 15:37sell11630.391.378000.000000.00000
23262008.10.02 15:50sell11640.391.381500.000000.00000
23272008.10.02 15:51close11640.391.380260.000000.0000048.3639401.23
23282008.10.02 16:17sell11650.391.381900.000000.00000
23292008.10.02 16:33sell11660.391.381900.000000.00000
23302008.10.02 16:45sell11670.391.382100.000000.00000
23312008.10.02 16:51close11670.391.380960.000000.0000044.4639445.69
23322008.10.02 16:53close11660.391.380720.000000.0000046.0239491.71
23332008.10.02 16:53close11650.391.380720.000000.0000046.0239537.73
23342008.10.02 17:10close11630.391.376860.000000.0000044.4639582.19
23352008.10.02 17:51sell11680.401.383400.000000.00000
23362008.10.02 18:05sell11690.401.384900.000000.00000
23372008.10.02 18:09close11690.401.383760.000000.0000045.6039627.79
23382008.10.02 18:22sell11700.401.384200.000000.00000
23392008.10.02 18:28close11700.401.383010.000000.0000047.6039675.39
23402008.10.02 18:30sell11710.401.382700.000000.00000
23412008.10.02 18:52sell11720.401.385200.000000.00000
23422008.10.02 18:56close11720.401.384080.000000.0000044.8039720.19
23432008.10.02 19:00sell11730.401.382900.000000.00000
23442008.10.02 19:19sell11740.401.383200.000000.00000
23452008.10.02 19:36sell11750.401.383400.000000.00000
23462008.10.02 19:43close11750.401.382200.000000.0000048.0039768.19
23472008.10.02 19:43close11680.401.382200.000000.0000048.0039816.19
23482008.10.02 19:43close11740.401.382060.000000.0000045.6039861.79
23492008.10.02 19:45sell11760.401.382100.000000.00000
23502008.10.02 21:37close11730.401.381750.000000.0000046.0039907.79
23512008.10.02 21:37close11710.401.381550.000000.0000046.0039953.79
23522008.10.02 21:38close11760.401.380960.000000.0000045.6039999.39
23532008.10.03 16:50sell11770.401.379200.000000.00000
23542008.10.03 17:00sell11780.401.380800.000000.00000
23552008.10.03 17:02close11780.401.379660.000000.0000045.6040044.99
23562008.10.03 17:19sell11790.401.379500.000000.00000
23572008.10.03 17:45sell11800.401.382300.000000.00000
23582008.10.03 18:00sell11810.401.381600.000000.00000
23592008.10.03 18:01close11800.401.381160.000000.0000045.6040090.59
23602008.10.03 18:15sell11820.401.384600.000000.00000
23612008.10.03 18:22close11820.401.383460.000000.0000045.6040136.19
23622008.10.03 18:36sell11830.401.382400.000000.00000
23632008.10.03 18:42close11830.401.381260.000000.0000045.6040181.79
23642008.10.03 18:43close11810.401.380460.000000.0000045.6040227.39
23652008.10.03 18:45sell11840.401.380000.000000.00000
23662008.10.03 19:00sell11850.401.380500.000000.00000
23672008.10.03 19:09close11850.401.379370.000000.0000045.2040272.59
23682008.10.03 19:18sell11860.401.381900.000000.00000
23692008.10.03 19:34sell11870.401.384200.000000.00000
23702008.10.03 19:41close11870.401.383060.000000.0000045.6040318.19
23712008.10.03 19:45sell11880.401.381600.000000.00000
23722008.10.03 21:36close11860.401.380760.000000.0000045.6040363.79
23732008.10.03 21:43close11880.401.380460.000000.0000045.6040409.39
23742008.10.03 22:32close11840.401.378750.000000.0000050.0040459.39
23752008.10.03 22:33close11790.401.378340.000000.0000046.4040505.79
23762008.10.03 22:33close11770.401.377960.000000.0000049.6040555.39
23772008.10.06 15:02sell11890.411.359400.000000.00000
23782008.10.06 15:03close11890.411.358260.000000.0000046.7440602.13
23792008.10.06 15:19sell11900.411.357500.000000.00000
23802008.10.06 15:20close11900.411.356360.000000.0000046.7440648.87
23812008.10.06 15:32sell11910.411.358100.000000.00000
23822008.10.06 15:45sell11920.411.359200.000000.00000
23832008.10.06 15:47close11920.411.358060.000000.0000046.7440695.61
23842008.10.06 15:55close11910.411.356950.000000.0000047.1540742.76
23852008.10.06 21:00sell11930.411.345500.000000.00000
23862008.10.06 21:15sell11940.411.345600.000000.00000
23872008.10.06 21:17close11940.411.344460.000000.0000046.7440789.50
23882008.10.06 21:38sell11950.411.348900.000000.00000
23892008.10.06 21:51sell11960.411.351300.000000.00000
23902008.10.06 22:03sell11970.411.351000.000000.00000
23912008.10.06 22:25sell11980.411.353000.000000.00000
23922008.10.06 22:32sell11990.411.352800.000000.00000
23932008.10.06 22:45sell12000.411.352600.000000.00000
23942008.10.06 22:49close11980.411.351820.000000.0000048.3840837.88
23952008.10.06 22:49close11990.411.351670.000000.0000046.3340884.21
23962008.10.06 22:49close12000.411.351450.000000.0000047.1540931.36
23972008.10.06 23:00close11960.411.349960.000000.0000054.9440986.30
23982008.10.06 23:00sell12010.411.349800.000000.00000
23992008.10.06 23:00close11970.411.349890.000000.0000045.5141031.81
24002008.10.06 23:11close12010.411.348660.000000.0000046.7441078.55
24012008.10.06 23:16sell12020.411.348700.000000.00000
24022008.10.06 23:42sell12030.411.350100.000000.00000
24032008.10.06 23:48close12030.411.348960.000000.0000046.7441125.29
24042008.10.06 23:48sell12040.411.348800.000000.00000
24052008.10.07 00:12sell12050.411.348900.000000.00000
24062008.10.07 00:22sell12060.411.348800.000000.00000
24072008.10.07 00:34sell12070.411.349900.000000.00000
24082008.10.07 00:47sell12080.411.349500.000000.00000
24092008.10.07 01:12sell12090.411.352700.000000.00000
24102008.10.07 01:16sell12100.411.352500.000000.00000
24112008.10.07 01:16close12090.411.351560.000000.0000046.7441172.03
24122008.10.07 01:17close12100.411.351360.000000.0000046.7441218.77
24132008.10.07 01:37sell12110.411.351700.000000.00000
24142008.10.07 01:46sell12120.411.351400.000000.00000
24152008.10.07 02:00sell12130.411.351500.000000.00000
24162008.10.07 02:20sell12140.411.353700.000000.00000
24172008.10.07 02:31sell12150.411.354000.000000.00000
24182008.10.07 02:44close12150.411.352860.000000.0000046.7441265.51
24192008.10.07 02:45sell12160.411.352900.000000.00000
24202008.10.07 02:50close12140.411.352460.000000.0000050.8441316.35
24212008.10.07 02:55close12160.411.351770.000000.0000046.3341362.68
24222008.10.07 02:58close12110.411.350580.000000.0000045.9241408.60
24232008.10.07 02:58close12130.411.350360.000000.0000046.7441455.34
24242008.10.07 02:59close12120.411.350290.000000.0000045.5141500.85
24252008.10.07 03:00sell12170.421.350100.000000.00000
24262008.10.07 03:01close12170.421.348970.000000.0000047.4641548.31
24272008.10.07 03:01close12070.411.348630.000000.0000052.0741600.38
24282008.10.07 03:18sell12180.421.349700.000000.00000
24292008.10.07 03:37sell12190.421.350600.000000.00000
24302008.10.07 03:47sell12200.421.350500.000000.00000
24312008.10.07 03:49close12200.421.349360.000000.0000047.8841648.26
24322008.10.07 03:49close12190.421.349360.000000.0000052.0841700.34
24332008.10.10 17:11close12180.421.348460.000000.0000049.5641749.90
24342008.10.10 17:11close12080.411.348260.000000.0000048.3841798.28
24352008.10.10 17:13close12050.411.347790.000000.0000043.0541841.33
24362008.10.10 17:13close11950.411.347790.000000.0000042.5641883.89
24372008.10.10 17:13close12060.411.347640.000000.0000045.1041928.99
24382008.10.10 17:13close12040.411.347640.000000.0000044.6141973.59
24392008.10.10 17:13close12020.411.347570.000000.0000043.3842016.97
24402008.10.10 19:23close11930.411.344350.000000.0000044.2042061.17
24412008.10.22 00:07sell12210.421.305400.000000.00000
24422008.10.22 00:32sell12220.421.306900.000000.00000
24432008.10.22 00:48sell12230.421.307200.000000.00000
24442008.10.22 00:58close12230.421.306060.000000.0000047.8842109.05
24452008.10.22 00:59close12220.421.305760.000000.0000047.8842156.93
24462008.10.22 01:00sell12240.421.305700.000000.00000
24472008.10.22 01:19sell12250.421.306200.000000.00000
24482008.10.22 01:30sell12260.421.305300.000000.00000
24492008.10.22 01:30close12250.421.305070.000000.0000047.4642204.39
24502008.10.22 01:30close12240.421.304590.000000.0000046.6242251.01
24512008.10.22 01:30close12260.421.304100.000000.0000050.4042301.41
24522008.10.22 01:30close12210.421.304100.000000.0000054.6042356.01
24532008.10.22 01:50sell12270.421.300500.000000.00000
24542008.10.22 02:25sell12280.421.302300.000000.00000
24552008.10.22 02:32sell12290.421.301900.000000.00000
24562008.10.22 02:47sell12300.421.302600.000000.00000
24572008.10.22 02:59close12300.421.301460.000000.0000047.8842403.89
24582008.10.22 03:00sell12310.421.301400.000000.00000
24592008.10.22 03:02close12280.421.301160.000000.0000047.8842451.77
24602008.10.22 03:04close12290.421.300760.000000.0000047.8842499.65
24612008.10.22 03:21sell12320.421.300400.000000.00000
24622008.10.22 03:21close12310.421.300290.000000.0000046.6242546.27
24632008.10.22 03:40sell12330.431.300700.000000.00000
24642008.10.22 03:49sell12340.431.300900.000000.00000
24652008.10.22 04:09sell12350.431.300200.000000.00000
24662008.10.22 04:15sell12360.431.300100.000000.00000
24672008.10.22 04:15close12340.431.299750.000000.0000049.4542595.72
24682008.10.22 04:15close12330.431.299540.000000.0000049.8842645.60
24692008.10.22 04:15close12270.421.299370.000000.0000047.4642693.06
24702008.10.22 04:15close12320.421.299240.000000.0000048.7242741.78
24712008.10.22 04:15close12360.431.298990.000000.0000047.7342789.51
24722008.10.22 04:15close12350.431.298990.000000.0000052.0342841.54
24732008.10.22 04:30sell12370.431.296700.000000.00000
24742008.10.22 04:47sell12380.431.297400.000000.00000
24752008.10.22 05:02sell12390.431.297500.000000.00000
24762008.10.22 05:10close12390.431.296260.000000.0000053.3242894.86
24772008.10.22 05:10close12380.431.296260.000000.0000049.0242943.88
24782008.10.22 05:16sell12400.431.296900.000000.00000
24792008.10.22 05:25close12400.431.295760.000000.0000049.0242992.90
24802008.10.22 05:29close12370.431.295110.000000.0000068.3743061.27
24812008.10.22 10:02sell12410.431.286200.000000.00000
24822008.10.22 10:04close12410.431.284990.000000.0000052.0343113.30
24832008.10.22 10:30sell12420.431.288100.000000.00000
24842008.10.22 10:51sell12430.431.290800.000000.00000
24852008.10.22 10:58close12430.431.289690.000000.0000047.7343161.03
24862008.10.22 11:00sell12440.431.288900.000000.00000
24872008.10.22 11:17sell12450.431.291500.000000.00000
24882008.10.22 11:32sell12460.431.291200.000000.00000
24892008.10.22 11:46sell12470.431.290600.000000.00000
24902008.10.22 12:29close12450.431.290360.000000.0000049.0243210.05
24912008.10.22 12:30close12460.431.290020.000000.0000050.7443260.79
24922008.10.22 12:30close12470.431.289400.000000.0000051.6043312.39
24932008.10.22 12:33close12440.431.287730.000000.0000050.3143362.70
24942008.10.22 12:34close12420.431.286960.000000.0000049.0243411.72
24952008.10.23 04:15sell12480.431.282600.000000.00000
24962008.10.23 04:33sell12490.431.282000.000000.00000
24972008.10.23 04:37close12480.431.281460.000000.0000049.0243460.74
24982008.10.23 04:45sell12500.431.281500.000000.00000
24992008.10.23 04:51close12490.431.280780.000000.0000052.4643513.20
25002008.10.23 04:52close12500.431.280370.000000.0000048.5943561.79
25012008.10.23 05:00sell12510.441.278600.000000.00000
25022008.10.23 05:17sell12520.441.278400.000000.00000
25032008.10.23 05:33sell12530.441.279000.000000.00000
25042008.10.23 05:34close12530.441.277560.000000.0000063.3643625.15
25052008.10.23 05:35close12510.441.277460.000000.0000050.1643675.31
25062008.10.23 05:35close12520.441.277160.000000.0000054.5643729.87
25072008.10.23 05:47sell12540.441.275000.000000.00000
25082008.10.23 05:47close12540.441.273800.000000.0000052.8043782.67
25092008.10.23 06:09sell12550.441.275000.000000.00000
25102008.10.23 06:15sell12560.441.274700.000000.00000
25112008.10.23 06:37sell12570.441.276100.000000.00000
25122008.10.23 06:47sell12580.441.276800.000000.00000
25132008.10.23 07:06sell12590.441.278600.000000.00000
25142008.10.23 07:18sell12600.441.278000.000000.00000
25152008.10.23 07:34sell12610.441.278100.000000.00000
25162008.10.23 07:35close12590.441.277410.000000.0000052.3643835.03
25172008.10.23 07:36close12610.441.276950.000000.0000050.6043885.63
25182008.10.23 07:36close12600.441.276780.000000.0000053.6843939.31
25192008.10.23 07:56sell12620.441.281500.000000.00000
25202008.10.23 08:03close12620.441.280340.000000.0000051.0443990.35
25212008.10.23 14:27close12580.441.275540.000000.0000055.4444045.79
25222008.10.23 14:35close12570.441.274930.000000.0000051.4844097.27
25232008.10.23 14:36close12550.441.273760.000000.0000054.5644151.83
25242008.10.24 08:30close12560.441.273540.000000.0000050.5144202.34
25252008.10.24 14:04sell12630.441.258800.000000.00000
25262008.10.24 14:15sell12640.441.259900.000000.00000
25272008.10.24 14:31sell12650.441.262100.000000.00000
25282008.10.24 14:46sell12660.441.266100.000000.00000
25292008.10.24 14:47close12660.441.264940.000000.0000051.0444253.38
25302008.10.24 15:05sell12670.441.265200.000000.00000
25312008.10.24 15:08close12670.441.264090.000000.0000048.8444302.22
25322008.10.24 15:25sell12680.441.264200.000000.00000
25332008.10.24 15:28close12680.441.263070.000000.0000049.7244351.94
25342008.10.24 15:31sell12690.441.262200.000000.00000
25352008.10.24 15:35close12690.441.261060.000000.0000050.1644402.10
25362008.10.24 15:51sell12700.441.268400.000000.00000
25372008.10.24 16:09close12700.441.267140.000000.0000055.4444457.54
25382008.10.24 20:04close12650.441.260990.000000.0000048.8444506.38
25392008.10.24 20:05close12640.441.258700.000000.0000052.8044559.18
25402008.10.24 20:05close12630.441.257550.000000.0000055.0044614.18
25412008.10.27 15:01sell12710.451.244500.000000.00000
25422008.10.27 15:16sell12720.451.245300.000000.00000
25432008.10.27 15:19close12720.451.244160.000000.0000051.3044665.48
25442008.10.27 15:20close12710.451.243370.000000.0000050.8544716.33
25452008.10.27 15:33sell12730.451.244900.000000.00000
25462008.10.27 15:41close12730.451.243720.000000.0000053.1044769.43
25472008.10.27 15:50sell12740.451.244100.000000.00000
25482008.10.27 15:54close12740.451.242920.000000.0000053.1044822.53
25492008.10.28 04:04sell12750.451.241000.000000.00000
25502008.10.28 04:24sell12760.451.241200.000000.00000
25512008.10.28 04:31sell12770.451.241500.000000.00000
25522008.10.28 04:47sell12780.451.243300.000000.00000
25532008.10.28 04:53close12780.451.242180.000000.0000050.4044872.93
25542008.10.28 05:07sell12790.451.243200.000000.00000
25552008.10.28 05:20sell12800.451.242400.000000.00000
25562008.10.28 05:23close12790.451.242060.000000.0000051.3044924.23
25572008.10.28 05:24close12800.451.241290.000000.0000049.9544974.18
25582008.10.28 05:41sell12810.451.245500.000000.00000
25592008.10.28 05:48sell12820.451.246200.000000.00000
25602008.10.28 05:48close12820.451.245090.000000.0000049.9545024.13
25612008.10.28 05:48close12810.451.244360.000000.0000051.3045075.43
25622008.10.28 06:02sell12830.451.246500.000000.00000
25632008.10.28 06:15sell12840.451.247000.000000.00000
25642008.10.28 06:30sell12850.451.246800.000000.00000
25652008.10.28 06:55sell12860.451.253600.000000.00000
25662008.10.28 07:00sell12870.451.254200.000000.00000
25672008.10.28 07:02close12870.451.252940.000000.0000056.7045132.13
25682008.10.28 07:03close12860.451.252450.000000.0000051.7545183.88
25692008.10.28 07:23sell12880.451.252800.000000.00000
25702008.10.28 07:37sell12890.451.256500.000000.00000
25712008.10.28 07:47sell12900.451.257400.000000.00000
25722008.10.28 08:01close12900.451.256160.000000.0000055.8045239.68
25732008.10.28 08:02close12890.451.255310.000000.0000053.5545293.23
25742008.10.28 08:21close12880.451.251690.000000.0000049.9545343.18
25752008.10.28 15:46close12840.451.245890.000000.0000049.9545393.13
25762008.10.28 15:46close12850.451.245640.000000.0000052.2045445.33
25772008.10.28 15:53close12830.451.245390.000000.0000049.9545495.28
25782008.11.13 00:04sell12910.451.244700.000000.00000
25792008.11.13 00:15sell12920.451.245500.000000.00000
25802008.11.13 00:32sell12930.451.246700.000000.00000
25812008.11.13 00:48sell12940.451.248300.000000.00000
25822008.11.13 00:56close12940.451.247160.000000.0000051.3045546.58
25832008.11.13 01:00sell12950.461.245600.000000.00000
25842008.11.13 01:21sell12960.461.247100.000000.00000
25852008.11.13 01:31sell12970.461.246900.000000.00000
25862008.11.13 01:46sell12980.461.247600.000000.00000
25872008.11.13 01:53close12980.461.246360.000000.0000057.0445603.62
25882008.11.13 01:54close12960.461.245900.000000.0000055.2045658.82
25892008.11.13 01:54close12970.461.245760.000000.0000052.4445711.26
25902008.11.13 01:57close12930.451.245510.000000.0000053.5545764.81
25912008.11.13 02:07sell12990.461.245300.000000.00000
25922008.11.13 02:15sell13000.461.246800.000000.00000
25932008.11.13 02:36sell13010.461.246500.000000.00000
25942008.11.13 02:54sell13020.461.246800.000000.00000
25952008.11.13 03:01sell13030.461.247100.000000.00000
25962008.11.13 03:17sell13040.461.247000.000000.00000
25972008.11.13 03:30sell13050.461.246700.000000.00000
25982008.11.13 03:45sell13060.461.246800.000000.00000
25992008.11.13 05:10close13030.461.245960.000000.0000052.4445817.25
26002008.11.13 05:14close13040.461.245760.000000.0000057.0445874.29
26012008.11.13 05:15close13060.461.245650.000000.0000052.9045927.19
26022008.11.13 05:15close13020.461.245650.000000.0000052.9045980.09
26032008.11.13 05:15close13000.461.245650.000000.0000052.9046032.99
26042008.11.13 05:15close13050.461.245570.000000.0000051.9846084.97
26052008.11.13 05:37close13010.461.245310.000000.0000054.7446139.71
26062008.11.13 08:18close12950.461.244480.000000.0000051.5246191.23
26072008.11.13 08:19close12920.451.244360.000000.0000051.3046242.53
26082008.11.13 08:20close12990.461.244180.000000.0000051.5246294.05
26092008.11.13 08:22close12910.451.243560.000000.0000051.3046345.35
26102008.11.13 08:39close12770.451.240350.000000.0000042.0346387.38
26112008.11.13 08:40close12760.451.240020.000000.0000043.3846430.76
26122008.11.13 08:40close12750.451.239860.000000.0000041.5846472.34
26132008.11.13 12:01sell13070.461.249700.000000.00000
26142008.11.13 12:08close13070.461.248560.000000.0000052.4446524.78
26152008.11.13 12:30sell13080.471.251100.000000.00000
26162008.11.13 12:53sell13090.471.251500.000000.00000
26172008.11.13 13:09sell13100.471.253100.000000.00000
26182008.11.13 13:33sell13110.471.257300.000000.00000
26192008.11.13 13:35close13110.471.256120.000000.0000055.4646580.24
26202008.11.13 13:51sell13120.471.253000.000000.00000
26212008.11.13 13:53close13100.471.251960.000000.0000053.5846633.82
26222008.11.13 13:54close13120.471.251840.000000.0000054.5246688.34
26232008.11.13 14:02sell13130.471.252300.000000.00000
26242008.11.13 14:06close13130.471.251130.000000.0000054.9946743.33
26252008.11.13 14:19sell13140.471.252100.000000.00000
26262008.11.13 14:30close13140.471.250890.000000.0000056.8746800.20
26272008.11.13 14:31sell13150.471.251000.000000.00000
26282008.11.13 14:46sell13160.471.254000.000000.00000
26292008.11.13 14:49close13160.471.252890.000000.0000052.1746852.37
26302008.11.13 14:55close13090.471.250320.000000.0000055.4646907.83
26312008.11.13 14:55close13080.471.249950.000000.0000054.0546961.88
26322008.11.13 14:55close13150.471.249860.000000.0000053.5847015.46
26332008.11.13 15:03sell13170.471.249000.000000.00000
26342008.11.13 15:17sell13180.471.250200.000000.00000
26352008.11.13 15:38sell13190.471.253200.000000.00000
26362008.11.13 15:45sell13200.471.252000.000000.00000
26372008.11.13 15:45close13190.471.252080.000000.0000052.6447068.10
26382008.11.13 15:52close13200.471.250870.000000.0000053.1147121.21
26392008.11.13 18:33close13180.471.249060.000000.0000053.5847174.79
26402008.11.13 18:48close13170.471.247720.000000.0000060.1647234.95
26412008.11.25 00:09buy13210.471.294560.000000.00000
26422008.11.25 00:32buy13220.471.293560.000000.00000
26432008.11.25 01:07buy13230.471.291160.000000.00000
26442008.11.25 01:17buy13240.471.289360.000000.00000
26452008.11.25 01:28close13240.471.290530.000000.0000054.9947289.94
26462008.11.25 01:30buy13250.471.290660.000000.00000
26472008.11.25 01:47buy13260.471.288560.000000.00000
26482008.11.25 02:01buy13270.471.287760.000000.00000
26492008.11.25 02:17buy13280.471.285960.000000.00000
26502008.11.25 02:24close13280.471.287070.000000.0000052.1747342.11
26512008.11.25 02:32buy13290.471.288460.000000.00000
26522008.11.25 02:47buy13300.471.287360.000000.00000
26532008.11.25 03:00buy13310.471.288060.000000.00000
26542008.11.25 03:02close13300.471.288500.000000.0000053.5847395.69
26552008.11.25 03:15buy13320.471.288560.000000.00000
26562008.11.25 03:16close13270.471.288900.000000.0000053.5847449.27
26572008.11.25 03:30buy13330.471.288960.000000.00000
26582008.11.25 03:30close13310.471.289200.000000.0000053.5847502.85
26592008.11.25 09:22close13290.471.289600.000000.0000053.5847556.43
26602008.11.25 09:22close13320.471.289670.000000.0000052.1747608.60
26612008.11.25 09:22close13260.471.289670.000000.0000052.1747660.77
26622008.11.25 09:23close13330.471.290100.000000.0000053.5847714.35
26632008.11.25 14:35close13250.471.291850.000000.0000055.9347770.28
26642008.11.25 14:35close13230.471.292400.000000.0000058.2847828.56
26652008.11.25 14:38close13220.471.294700.000000.0000053.5847882.14
26662008.11.25 14:39close13210.471.295750.000000.0000055.9347938.07
26672008.11.25 17:16buy13340.481.295160.000000.00000
26682008.11.25 17:18close13340.481.296430.000000.0000060.9647999.03
26692008.12.11 08:15buy13350.481.314360.000000.00000
26702008.12.11 08:30buy13360.481.313360.000000.00000
26712008.12.11 08:58buy13370.481.311860.000000.00000
26722008.12.11 09:03buy13380.481.312460.000000.00000
26732008.12.11 09:08close13370.481.312980.000000.0000053.7648052.79
26742008.12.11 09:09close13380.481.313640.000000.0000056.6448109.43
26752008.12.11 09:26buy13390.481.312760.000000.00000
26762008.12.11 09:32buy13400.481.312560.000000.00000
26772008.12.11 09:47buy13410.481.310860.000000.00000
26782008.12.11 10:04buy13420.481.309460.000000.00000
26792008.12.11 10:16buy13430.481.309860.000000.00000
26802008.12.11 10:21close13420.481.310600.000000.0000054.7248164.15
26812008.12.11 10:22close13430.481.310970.000000.0000053.2848217.43
26822008.12.11 10:26close13410.481.312000.000000.0000054.7248272.15
26832008.12.11 10:33buy13440.481.312560.000000.00000
26842008.12.11 10:47buy13450.481.311160.000000.00000
26852008.12.11 10:54close13450.481.312300.000000.0000054.7248326.87
26862008.12.11 10:59close13440.481.313710.000000.0000055.2048382.07
26872008.12.11 10:59close13400.481.313710.000000.0000055.2048437.27
26882008.12.11 10:59close13390.481.313980.000000.0000058.5648495.83
26892008.12.11 11:00buy13460.481.313760.000000.00000
26902008.12.11 11:21buy13470.481.313060.000000.00000
26912008.12.11 11:27close13470.481.314230.000000.0000056.1648551.99
26922008.12.11 11:27close13360.481.314500.000000.0000054.7248606.71
26932008.12.11 11:28close13460.481.314900.000000.0000054.7248661.43
26942008.12.11 11:37close13350.481.315600.000000.0000059.5248720.95
26952008.12.11 11:38buy13480.491.315760.000000.00000
26962008.12.11 11:42close13480.491.316960.000000.0000058.8048779.75
26972008.12.11 12:09buy13490.491.316560.000000.00000
26982008.12.11 12:16buy13500.491.316960.000000.00000
26992008.12.11 12:20close13490.491.317690.000000.0000055.3748835.12
27002008.12.11 12:20close13500.491.318100.000000.0000055.8648890.98
27012008.12.11 12:30buy13510.491.317860.000000.00000
27022008.12.11 12:45buy13520.491.318260.000000.00000
27032008.12.11 12:46close13510.491.318990.000000.0000055.3748946.35
27042008.12.11 12:52close13520.491.319500.000000.0000060.7649007.11
27052008.12.11 13:07buy13530.491.319260.000000.00000
27062008.12.11 13:09close13530.491.320400.000000.0000055.8649062.97
27072008.12.11 13:18buy13540.491.320860.000000.00000
27082008.12.11 13:18close13540.491.322000.000000.0000055.8649118.83
27092008.12.11 13:31buy13550.491.321760.000000.00000
27102008.12.11 13:33close13550.491.322950.000000.0000058.3149177.14
27112008.12.11 13:49buy13560.491.323760.000000.00000
27122008.12.11 14:22buy13570.491.321360.000000.00000
27132008.12.11 14:31buy13580.491.321660.000000.00000
27142008.12.11 14:31close13570.491.322590.000000.0000060.2749237.41
27152008.12.11 14:31close13580.491.323000.000000.0000065.6649303.07
27162008.12.11 14:40close13560.491.324930.000000.0000057.3349360.40
27172008.12.11 16:59buy13590.491.323760.000000.00000
27182008.12.11 17:09buy13600.491.323260.000000.00000
27192008.12.11 17:11close13600.491.324380.000000.0000054.8849415.28
27202008.12.11 17:13close13590.491.324950.000000.0000058.3149473.59
27212008.12.11 17:15buy13610.491.325460.000000.00000
27222008.12.11 17:31buy13620.491.325360.000000.00000
27232008.12.11 17:33close13620.491.326590.000000.0000060.2749533.86
27242008.12.11 17:33close13610.491.326590.000000.0000055.3749589.23
27252008.12.11 18:01buy13630.501.329260.000000.00000
27262008.12.11 18:04close13630.501.330550.000000.0000064.5049653.73
27272008.12.11 18:18buy13640.501.330460.000000.00000
27282008.12.11 18:28close13640.501.331600.000000.0000057.0049710.73
27292008.12.11 20:00buy13650.501.334260.000000.00000
27302008.12.11 20:22buy13660.501.332460.000000.00000
27312008.12.11 20:30buy13670.501.333260.000000.00000
27322008.12.11 20:35close13660.501.333600.000000.0000057.0049767.73
27332008.12.11 20:48buy13680.501.332260.000000.00000
27342008.12.11 21:06buy13690.501.332360.000000.00000
27352008.12.11 21:17buy13700.501.332060.000000.00000
27362008.12.11 21:24close13700.501.333300.000000.0000062.0049829.73
27372008.12.11 21:25close13690.501.333620.000000.0000063.0049892.73
27382008.12.11 21:25close13680.501.333620.000000.0000068.0049960.73
27392008.12.11 21:39buy13710.501.331860.000000.00000
27402008.12.11 21:42close13710.501.332970.000000.0000055.5050016.23
27412008.12.11 21:45buy13720.501.333860.000000.00000
27422008.12.11 22:04buy13730.501.333760.000000.00000
27432008.12.11 22:12close13670.501.334420.000000.0000058.0050074.23
27442008.12.11 22:13close13730.501.335030.000000.0000063.5050137.73
27452008.12.11 22:13close13720.501.335030.000000.0000058.5050196.23
27462008.12.11 22:15close13650.501.335440.000000.0000059.0050255.23
27472008.12.11 23:07buy13740.501.335460.000000.00000
27482008.12.11 23:25buy13750.501.333260.000000.00000
27492008.12.11 23:30buy13760.501.334160.000000.00000
27502008.12.11 23:35close13750.501.334400.000000.0000057.0050312.23
27512008.12.11 23:45buy13770.501.335060.000000.00000
27522008.12.11 23:45close13760.501.335340.000000.0000059.0050371.23
27532008.12.12 04:05close13770.501.336500.000000.0000071.6550442.88
27542008.12.12 04:33close13740.501.338500.000000.00000151.6550594.53
27552008.12.12 08:17buy13780.511.325960.000000.00000
27562008.12.12 08:32buy13790.511.326560.000000.00000
27572008.12.12 08:45buy13800.511.326260.000000.00000
27582008.12.12 08:49close13780.511.327130.000000.0000059.6750654.20
27592008.12.12 08:49close13800.511.327400.000000.0000058.1450712.34
27602008.12.12 08:51close13790.511.327700.000000.0000058.1450770.48
27612008.12.12 09:00buy13810.511.329760.000000.00000
27622008.12.12 09:18buy13820.511.328060.000000.00000
27632008.12.12 09:31buy13830.511.328360.000000.00000
27642008.12.12 09:33close13820.511.329300.000000.0000063.2450833.72
27652008.12.12 09:37close13830.511.329540.000000.0000060.1850893.90
27662008.12.12 09:52buy13840.511.330160.000000.00000
27672008.12.12 09:52close13810.511.330870.000000.0000056.6150950.51
27682008.12.12 10:04buy13850.511.328960.000000.00000
27692008.12.12 10:07close13850.511.330090.000000.0000057.6351008.14
27702008.12.12 10:20buy13860.511.329960.000000.00000
27712008.12.12 10:22close13860.511.331080.000000.0000057.1251065.26
27722008.12.12 10:22close13840.511.331310.000000.0000058.6551123.91
27732008.12.12 10:30buy13870.511.332560.000000.00000
27742008.12.12 10:31close13870.511.333700.000000.0000058.1451182.05
27752008.12.12 10:50buy13880.511.337560.000000.00000
27762008.12.12 11:01buy13890.511.335560.000000.00000
27772008.12.12 11:15buy13900.511.336260.000000.00000
27782008.12.12 11:34buy13910.511.334860.000000.00000
27792008.12.12 11:50buy13920.511.331960.000000.00000
27802008.12.12 12:42close13920.511.333170.000000.0000061.7151243.76
27812008.12.12 13:31close13910.511.336000.000000.0000058.1451301.90
27822008.12.12 14:25close13890.511.336800.000000.0000063.2451365.14
27832008.12.12 14:25close13900.511.337400.000000.0000058.1451423.28
27842008.12.12 14:42close13880.511.338670.000000.0000056.6151479.89
27852008.12.12 16:02buy13930.511.339260.000000.00000
27862008.12.12 16:18buy13940.511.337960.000000.00000
27872008.12.12 16:30buy13950.511.337560.000000.00000
27882008.12.12 16:38close13950.511.338700.000000.0000058.1451538.03
27892008.12.12 16:45buy13960.521.338360.000000.00000
27902008.12.12 16:55close13940.511.339100.000000.0000058.1451596.17
27912008.12.12 17:09buy13970.521.335260.000000.00000
27922008.12.12 17:36buy13980.521.332160.000000.00000
27932008.12.12 17:41close13980.521.333280.000000.0000058.2451654.41
27942008.12.12 17:47buy13990.521.333460.000000.00000
27952008.12.12 17:59close13990.521.334660.000000.0000062.4051716.81
27962008.12.12 18:00buy14000.521.334860.000000.00000
27972008.12.12 18:00close14000.521.336100.000000.0000064.4851781.29
27982008.12.12 18:20buy14010.521.334160.000000.00000
27992008.12.12 18:34buy14020.521.334460.000000.00000
28002008.12.12 18:36close14010.521.335280.000000.0000058.2451839.53
28012008.12.12 18:36close14020.521.335690.000000.0000063.9651903.49
28022008.12.12 18:45buy14030.521.335060.000000.00000
28032008.12.12 19:10buy14040.521.335060.000000.00000
28042008.12.12 19:17buy14050.521.335160.000000.00000
28052008.12.12 19:38buy14060.521.335160.000000.00000
28062008.12.12 19:43close14060.521.336300.000000.0000059.2851962.77
28072008.12.12 19:43close14050.521.336300.000000.0000059.2852022.05
28082008.12.12 19:43close14040.521.336300.000000.0000064.4852086.53
28092008.12.12 19:43close14030.521.336300.000000.0000064.4852151.01
28102008.12.12 19:45close13970.521.336400.000000.0000059.2852210.29
28112008.12.12 19:46buy14070.521.336560.000000.00000
28122008.12.12 20:29close14070.521.337850.000000.0000067.0852277.37
28132008.12.15 00:05close13960.521.339500.000000.0000058.9252336.29
28142008.12.15 00:16close13930.511.340400.000000.0000057.7852394.07
28152008.12.15 21:00buy14080.521.366460.000000.00000
28162008.12.15 21:18buy14090.521.365960.000000.00000
28172008.12.15 21:29close14090.521.367140.000000.0000061.3652455.43
28182008.12.15 21:30close14080.521.367600.000000.0000059.2852514.71
28192008.12.15 21:30buy14100.521.367760.000000.00000
28202008.12.15 21:35close14100.521.369000.000000.0000064.4852579.19
28212008.12.15 21:52buy14110.531.369860.000000.00000
28222008.12.15 22:10buy14120.531.370360.000000.00000
28232008.12.15 22:13close14110.531.371000.000000.0000060.4252639.61
28242008.12.15 22:18buy14130.531.371060.000000.00000
28252008.12.15 22:23close14120.531.371480.000000.0000059.3652698.97
28262008.12.15 22:39buy14140.531.369660.000000.00000
28272008.12.15 22:45buy14150.531.369660.000000.00000
28282008.12.15 23:02buy14160.531.368960.000000.00000
28292008.12.15 23:04close14160.531.370250.000000.0000068.3752767.34
28302008.12.15 23:17buy14170.531.370260.000000.00000
28312008.12.15 23:17close14150.531.370870.000000.0000064.1352831.47
28322008.12.15 23:17close14140.531.370870.000000.0000064.1352895.60
28332008.12.15 23:18close14170.531.371480.000000.0000064.6652960.26
28342008.12.15 23:18close14130.531.372300.000000.0000065.7253025.98
28352008.12.15 23:41buy14180.531.371660.000000.00000
28362008.12.15 23:47buy14190.531.371660.000000.00000
28372008.12.16 00:14buy14200.531.369960.000000.00000
28382008.12.16 00:15buy14210.531.369860.000000.00000
28392008.12.16 00:24close14210.531.371100.000000.0000065.7253091.70
28402008.12.16 00:24close14200.531.371100.000000.0000060.4253152.12
28412008.12.16 00:42buy14220.531.370160.000000.00000
28422008.12.16 00:45buy14230.531.370360.000000.00000
28432008.12.16 01:14buy14240.531.369260.000000.00000
28442008.12.16 01:20buy14250.531.369560.000000.00000
28452008.12.16 01:33buy14260.531.369660.000000.00000
28462008.12.16 01:48buy14270.531.368960.000000.00000
28472008.12.16 02:04close14270.531.370100.000000.0000060.4253212.54
28482008.12.16 02:04buy14280.531.370260.000000.00000
28492008.12.16 02:04close14240.531.370540.000000.0000067.8453280.38
28502008.12.16 02:06close14250.531.370700.000000.0000060.4253340.80
28512008.12.16 02:06close14260.531.370800.000000.0000060.4253401.22
28522008.12.16 02:06close14220.531.371300.000000.0000060.4253461.64
28532008.12.16 02:08close14280.531.371400.000000.0000060.4253522.06
28542008.12.16 02:09close14230.531.371700.000000.0000071.0253593.08
28552008.12.16 02:16buy14290.541.371660.000000.00000
28562008.12.16 02:36buy14300.541.371660.000000.00000
28572008.12.16 02:47buy14310.541.371360.000000.00000
28582008.12.16 03:12buy14320.541.370860.000000.00000
28592008.12.16 03:17buy14330.541.370860.000000.00000
28602008.12.16 03:34buy14340.541.370560.000000.00000
28612008.12.16 03:47buy14350.541.370460.000000.00000
28622008.12.16 04:32close14350.541.371600.000000.0000061.5653654.64
28632008.12.16 04:32close14340.541.371700.000000.0000061.5653716.20
28642008.12.16 05:32close14330.541.372000.000000.0000061.5653777.76
28652008.12.16 05:32close14320.541.372000.000000.0000061.5653839.32
28662008.12.16 05:36close14310.541.372470.000000.0000059.9453899.26
28672008.12.16 05:39close14300.541.372800.000000.0000061.5653960.82
28682008.12.16 05:39close14290.541.372800.000000.0000061.5654022.38
28692008.12.16 05:39close14190.531.372800.000000.0000060.0554082.43
28702008.12.16 05:39close14180.531.372800.000000.0000060.0554142.48
28712008.12.16 08:00buy14360.541.371560.000000.00000
28722008.12.16 08:15buy14370.541.370860.000000.00000
28732008.12.16 08:37buy14380.541.368460.000000.00000
28742008.12.16 08:46buy14390.541.368660.000000.00000
28752008.12.16 08:46close14390.541.369800.000000.0000061.5654204.04
28762008.12.16 08:46close14380.541.369800.000000.0000072.3654276.40
28772008.12.16 09:00buy14400.541.370760.000000.00000
28782008.12.16 09:30buy14410.541.369660.000000.00000
28792008.12.16 09:45buy14420.541.367560.000000.00000
28802008.12.16 10:03buy14430.541.366460.000000.00000
28812008.12.16 10:08close14430.541.367670.000000.0000065.3454341.74
28822008.12.16 10:16buy14440.541.367160.000000.00000
28832008.12.16 10:30buy14450.541.367660.000000.00000
28842008.12.16 10:31close14440.541.368360.000000.0000064.8054406.54
28852008.12.16 10:32close14450.541.368800.000000.0000061.5654468.10
28862008.12.16 10:32close14420.541.368800.000000.0000066.9654535.06
28872008.12.16 10:45buy14460.551.366360.000000.00000
28882008.12.16 11:01buy14470.551.365560.000000.00000
28892008.12.16 11:11close14470.551.366800.000000.0000068.2054603.26
28902008.12.16 11:18buy14480.551.366260.000000.00000
28912008.12.16 11:40buy14490.551.364360.000000.00000
28922008.12.16 11:52buy14500.551.364560.000000.00000
28932008.12.16 12:05close14490.551.365500.000000.0000062.7054665.96
28942008.12.16 12:07close14500.551.365740.000000.0000064.9054730.86
28952008.12.16 13:35close14480.551.367400.000000.0000062.7054793.56
28962008.12.16 13:35close14460.551.367600.000000.0000068.2054861.76
28972008.12.16 13:46close14410.541.370790.000000.0000061.0254922.78
28982008.12.16 14:34close14400.541.371900.000000.0000061.5654984.34
28992008.12.16 14:34close14370.541.371980.000000.0000060.4855044.82
29002008.12.16 14:43close14360.541.372840.000000.0000069.1255113.94
29012008.12.16 16:07buy14510.551.375860.000000.00000
29022008.12.16 16:11close14510.551.377000.000000.0000062.7055176.64
29032008.12.16 16:55buy14520.551.374160.000000.00000
29042008.12.16 16:57close14520.551.375300.000000.0000062.7055239.34
29052008.12.16 20:11buy14530.551.378460.000000.00000
29062008.12.16 20:19buy14540.551.379360.000000.00000
29072008.12.16 20:20close14530.551.379600.000000.0000062.7055302.04
29082008.12.16 20:21close14540.551.380650.000000.0000070.9555372.99
29092008.12.17 02:00buy14550.551.406660.000000.00000
29102008.12.17 02:15buy14560.551.405660.000000.00000
29112008.12.17 02:33buy14570.551.405560.000000.00000
29122008.12.17 02:47buy14580.551.405260.000000.00000
29132008.12.17 02:53close14580.551.406510.000000.0000068.7555441.74
29142008.12.17 02:53close14570.551.406700.000000.0000062.7055504.44
29152008.12.17 02:55close14560.551.406800.000000.0000062.7055567.14
29162008.12.17 03:07buy14590.561.407360.000000.00000
29172008.12.17 03:20buy14600.561.406760.000000.00000
29182008.12.17 03:31buy14610.561.406960.000000.00000
29192008.12.17 03:39close14600.561.407880.000000.0000062.7255629.86
29202008.12.17 03:39close14550.551.407880.000000.0000067.1055696.96
29212008.12.17 03:39close14610.561.408100.000000.0000063.8455760.80
29222008.12.17 03:42close14590.561.408500.000000.0000063.8455824.64
29232008.12.17 03:49buy14620.561.408760.000000.00000
29242008.12.17 05:12close14620.561.409970.000000.0000067.7655892.40
29252008.12.17 08:05buy14630.561.406560.000000.00000
29262008.12.17 08:19buy14640.561.403460.000000.00000
29272008.12.17 08:21close14640.561.404610.000000.0000064.4055956.80
29282008.12.17 08:38buy14650.561.403660.000000.00000
29292008.12.17 08:45buy14660.561.402460.000000.00000
29302008.12.17 08:47close14660.561.403590.000000.0000063.2856020.08
29312008.12.17 08:48close14650.561.404810.000000.0000064.4056084.48
29322008.12.17 08:54close14630.561.407710.000000.0000064.4056148.88
29332008.12.17 09:11buy14670.561.407860.000000.00000
29342008.12.17 09:14close14670.561.409050.000000.0000066.6456215.52
29352008.12.17 09:15buy14680.561.409460.000000.00000
29362008.12.17 09:16close14680.561.410590.000000.0000063.2856278.80
29372008.12.17 09:32buy14690.561.414960.000000.00000
29382008.12.17 09:45buy14700.561.412160.000000.00000
29392008.12.17 10:01buy14710.561.411460.000000.00000
29402008.12.17 10:09close14710.561.412600.000000.0000063.8456342.64
29412008.12.17 10:10close14700.561.413370.000000.0000067.7656410.40
29422008.12.17 10:24buy14720.561.412960.000000.00000
29432008.12.17 10:35buy14730.561.412760.000000.00000
29442008.12.17 10:45buy14740.561.411160.000000.00000
29452008.12.17 11:02buy14750.561.410160.000000.00000
29462008.12.17 11:17buy14760.561.409660.000000.00000
29472008.12.17 11:33buy14770.561.408560.000000.00000
29482008.12.17 11:35close14770.561.409710.000000.0000064.4056474.80
29492008.12.17 11:36close14760.561.410840.000000.0000066.0856540.88
29502008.12.17 11:37close14750.561.411300.000000.0000063.8456604.72
29512008.12.17 11:45buy14780.571.412060.000000.00000
29522008.12.17 11:45close14740.561.412400.000000.0000069.4456674.16
29532008.12.17 15:14close14780.571.413310.000000.0000071.2556745.41
29542008.12.17 15:14close14730.561.413900.000000.0000063.8456809.25
29552008.12.17 15:15close14720.561.414100.000000.0000063.8456873.09
29562008.12.17 15:17close14690.561.416160.000000.0000067.2056940.29
29572008.12.17 21:00buy14790.571.434860.000000.00000
29582008.12.17 21:18buy14800.571.435860.000000.00000
29592008.12.17 21:19close14790.571.436030.000000.0000066.6957006.98
29602008.12.17 21:21close14800.571.437050.000000.0000067.8357074.81
29612008.12.17 21:36buy14810.571.436160.000000.00000
29622008.12.17 21:41close14810.571.437300.000000.0000064.9857139.79
29632008.12.17 21:45buy14820.571.437660.000000.00000
29642008.12.17 21:46close14820.571.438880.000000.0000069.5457209.33
29652008.12.17 22:02buy14830.571.439060.000000.00000
29662008.12.17 22:03close14830.571.440270.000000.0000068.9757278.30
29672008.12.17 22:15buy14840.571.440060.000000.00000
29682008.12.17 22:25close14840.571.441200.000000.0000064.9857343.28
29692008.12.17 22:37buy14850.571.439260.000000.00000
29702008.12.17 22:40close14850.571.440400.000000.0000064.9857408.26
29712008.12.17 22:46buy14860.571.440960.000000.00000
29722008.12.17 22:58close14860.571.442200.000000.0000070.6857478.94
29732008.12.17 23:02buy14870.571.442160.000000.00000
29742008.12.17 23:22buy14880.571.442660.000000.00000
29752008.12.17 23:32buy14890.571.442360.000000.00000
29762008.12.17 23:48buy14900.571.440560.000000.00000
29772008.12.18 00:11close14900.571.441800.000000.0000069.4857548.42
29782008.12.18 01:41close14870.571.443340.000000.0000066.0657614.48
29792008.12.18 01:41close14890.571.443500.000000.0000063.7857678.27
29802008.12.18 01:42close14880.571.444010.000000.0000075.7557754.02
29812008.12.18 04:01buy14910.581.442360.000000.00000
29822008.12.18 04:21buy14920.581.443460.000000.00000
29832008.12.18 04:21close14910.581.443530.000000.0000067.8657821.88
29842008.12.18 04:29close14920.581.444570.000000.0000064.3857886.26
29852008.12.18 04:30buy14930.581.444360.000000.00000
29862008.12.18 04:46buy14940.581.442960.000000.00000
29872008.12.18 05:01buy14950.581.443160.000000.00000
29882008.12.18 05:05close14940.581.444100.000000.0000066.1257952.38
29892008.12.18 05:15buy14960.581.443860.000000.00000
29902008.12.18 05:18close14950.581.444270.000000.0000064.3858016.76
29912008.12.18 05:42buy14970.581.443160.000000.00000
29922008.12.18 05:46buy14980.581.442960.000000.00000
29932008.12.18 06:01buy14990.581.443660.000000.00000
29942008.12.18 06:11close14980.581.444090.000000.0000065.5458082.30
29952008.12.18 06:19buy15000.581.444260.000000.00000
29962008.12.18 06:20close14970.581.444330.000000.0000067.8658150.16
29972008.12.18 06:24close14990.581.444800.000000.0000066.1258216.28
29982008.12.18 06:25close14960.581.445050.000000.0000069.0258285.30
29992008.12.18 06:25close15000.581.445410.000000.0000066.7058352.00
30002008.12.18 06:25close14930.581.445760.000000.0000081.2058433.20
30012008.12.18 06:30buy15010.581.448960.000000.00000
30022008.12.18 06:46buy15020.581.448260.000000.00000
30032008.12.18 07:12buy15030.581.444260.000000.00000
30042008.12.18 07:23buy15040.581.442260.000000.00000
30052008.12.18 07:24close15040.581.443440.000000.0000068.4458501.64
30062008.12.18 07:34buy15050.591.443260.000000.00000
30072008.12.18 07:39close15050.591.444380.000000.0000066.0858567.72
30082008.12.18 07:50buy15060.591.442760.000000.00000
30092008.12.18 08:07buy15070.591.440760.000000.00000
30102008.12.18 08:16buy15080.591.439060.000000.00000
30112008.12.18 08:32buy15090.591.437960.000000.00000
30122008.12.18 08:45buy15100.591.438060.000000.00000
30132008.12.18 08:53close15100.591.439190.000000.0000066.6758634.39
30142008.12.18 08:53close15090.591.439190.000000.0000072.5758706.96
30152008.12.18 08:53close15080.591.440280.000000.0000071.9858778.94
30162008.12.18 08:57close15070.591.441900.000000.0000067.2658846.20
30172008.12.18 09:04buy15110.591.442460.000000.00000
30182008.12.18 09:06close15110.591.443580.000000.0000066.0858912.28
30192008.12.18 09:06close15060.591.443960.000000.0000070.8058983.08
30202008.12.18 09:18buy15120.591.443660.000000.00000
30212008.12.18 09:28close15120.591.444860.000000.0000070.8059053.88
30222008.12.18 09:28close15030.581.445510.000000.0000072.5059126.38
30232008.12.18 09:31buy15130.591.445060.000000.00000
30242008.12.18 09:46buy15140.591.445060.000000.00000
30252008.12.18 09:47close15140.591.446190.000000.0000066.6759193.05
30262008.12.18 09:47close15130.591.446190.000000.0000066.6759259.72
30272008.12.18 10:00buy15150.591.447660.000000.00000
30282008.12.18 10:19buy15160.591.445760.000000.00000
30292008.12.18 10:31buy15170.591.446160.000000.00000
30302008.12.18 10:33close15160.591.446900.000000.0000067.2659326.98
30312008.12.18 10:33close15170.591.447500.000000.0000079.0659406.04
30322008.12.18 10:33close15150.591.448820.000000.0000068.4459474.48
30332008.12.18 10:34close15020.581.449400.000000.0000066.1259540.60
30342008.12.18 10:34close15010.581.450100.000000.0000066.1259606.72
30352009.01.14 00:04sell15180.601.317700.000000.00000
30362009.01.14 00:16sell15190.601.317600.000000.00000
30372009.01.14 00:39sell15200.601.319000.000000.00000
30382009.01.14 00:41close15200.601.317850.000000.0000069.0059675.72
30392009.01.14 00:54sell15210.601.318500.000000.00000
30402009.01.14 01:11sell15220.601.321300.000000.00000
30412009.01.14 01:24sell15230.601.322000.000000.00000
30422009.01.14 01:31sell15240.601.322300.000000.00000
30432009.01.14 01:35close15240.601.321160.000000.0000068.4059744.12
30442009.01.14 01:43close15230.601.320860.000000.0000068.4059812.52
30452009.01.14 01:49sell15250.601.320900.000000.00000
30462009.01.14 02:12sell15260.601.323600.000000.00000
30472009.01.14 02:18sell15270.601.324000.000000.00000
30482009.01.14 02:36sell15280.601.325500.000000.00000
30492009.01.14 02:45sell15290.601.324700.000000.00000
30502009.01.14 03:00sell15300.601.324800.000000.00000
30512009.01.14 03:03close15280.601.324380.000000.0000067.2059879.72
30522009.01.14 03:29sell15310.601.324600.000000.00000
30532009.01.14 03:33sell15320.601.324200.000000.00000
30542009.01.14 03:55sell15330.601.325500.000000.00000
30552009.01.14 09:41close15330.601.324260.000000.0000074.4059954.12
30562009.01.14 09:44close15300.601.323610.000000.0000071.4060025.52
30572009.01.14 09:44close15290.601.323550.000000.0000069.0060094.52
30582009.01.14 09:44close15310.601.323430.000000.0000070.2060164.72
30592009.01.14 09:44close15320.601.323080.000000.0000067.2060231.92
30602009.01.14 09:45close15270.601.322860.000000.0000068.4060300.32
30612009.01.14 09:45close15260.601.322430.000000.0000070.2060370.52
30622009.01.14 10:01close15220.601.320150.000000.0000069.0060439.52
30632009.01.14 10:02close15250.601.319660.000000.0000074.4060513.92
30642009.01.14 14:10close15210.601.317360.000000.0000068.4060582.32
30652009.01.14 14:10close15180.601.316560.000000.0000068.4060650.72
30662009.01.14 14:10close15190.601.316460.000000.0000068.4060719.12
30672009.01.14 16:09sell15340.611.313400.000000.00000
30682009.01.14 16:15sell15350.611.313000.000000.00000
30692009.01.14 16:30sell15360.611.314100.000000.00000
30702009.01.14 16:50sell15370.611.316600.000000.00000
30712009.01.14 17:00sell15380.611.316300.000000.00000
30722009.01.14 17:06close15370.611.315490.000000.0000067.7160786.83
30732009.01.14 17:09close15380.611.315100.000000.0000073.2060860.03
30742009.01.14 17:15sell15390.611.314000.000000.00000
30752009.01.14 17:40sell15400.611.316900.000000.00000
30762009.01.14 17:55sell15410.611.317900.000000.00000
30772009.01.14 18:02close15410.611.316760.000000.0000069.5460929.57
30782009.01.14 18:03sell15420.611.317000.000000.00000
30792009.01.14 18:15sell15430.611.317600.000000.00000
30802009.01.14 18:25close15430.611.316360.000000.0000075.6461005.21
30812009.01.14 18:36sell15440.611.316500.000000.00000
30822009.01.14 18:38close15420.611.315850.000000.0000070.1561075.36
30832009.01.14 18:38close15400.611.315740.000000.0000070.7661146.12
30842009.01.14 18:40close15440.611.315360.000000.0000069.5461215.66
30852009.01.14 18:46sell15450.611.315100.000000.00000
30862009.01.14 19:13sell15460.611.317400.000000.00000
30872009.01.14 19:15sell15470.611.317000.000000.00000
30882009.01.14 19:17close15460.611.316260.000000.0000069.5461285.20
30892009.01.14 19:21close15470.611.315860.000000.0000069.5461354.74
30902009.01.14 19:30sell15480.611.316400.000000.00000
30912009.01.14 19:39close15480.611.315210.000000.0000072.5961427.33
30922009.01.14 21:05close15450.611.313950.000000.0000070.1561497.48
30932009.01.15 13:50close15390.611.312890.000000.0000065.5161562.99
30942009.01.15 13:50close15360.611.312890.000000.0000071.6161634.61
30952009.01.15 13:51close15340.611.312170.000000.0000072.8361707.44
30962009.01.15 13:51close15350.611.311760.000000.0000073.4461780.89
30972009.01.15 16:00sell15490.621.306400.000000.00000
30982009.01.15 16:16sell15500.621.308400.000000.00000
30992009.01.15 16:17close15500.621.307260.000000.0000070.6861851.57
31002009.01.15 16:27close15490.621.305210.000000.0000073.7861925.35
31012009.01.15 16:33sell15510.621.303700.000000.00000
31022009.01.15 16:56sell15520.621.306400.000000.00000
31032009.01.15 16:57close15520.621.305160.000000.0000076.8862002.23
31042009.01.15 17:19sell15530.621.308100.000000.00000
31052009.01.15 17:23close15530.621.306980.000000.0000069.4462071.67
31062009.01.15 17:30sell15540.621.307600.000000.00000
31072009.01.15 17:45sell15550.621.307900.000000.00000
31082009.01.15 18:02sell15560.621.308900.000000.00000
31092009.01.15 18:09close15560.621.307670.000000.0000076.2662147.93
31102009.01.15 18:17sell15570.621.307700.000000.00000
31112009.01.15 18:33sell15580.621.307700.000000.00000
31122009.01.15 18:49sell15590.621.307400.000000.00000
31132009.01.15 18:57close15550.621.306730.000000.0000072.5462220.47
31142009.01.15 18:57close15580.621.306570.000000.0000070.0662290.53
31152009.01.15 18:57close15570.621.306570.000000.0000070.0662360.59
31162009.01.15 18:57close15540.621.306490.000000.0000068.8262429.41
31172009.01.15 18:57close15590.621.306160.000000.0000076.8862506.29
31182009.01.15 19:07sell15600.631.306600.000000.00000
31192009.01.15 19:25sell15610.631.307800.000000.00000
31202009.01.15 19:45sell15620.631.310100.000000.00000
31212009.01.15 19:47close15620.631.308990.000000.0000069.9362576.22
31222009.01.15 20:03sell15630.631.312000.000000.00000
31232009.01.15 20:15sell15640.631.312300.000000.00000
31242009.01.15 20:38sell15650.631.315300.000000.00000
31252009.01.15 20:50sell15660.631.317200.000000.00000
31262009.01.15 20:58close15660.631.316090.000000.0000069.9362646.15
31272009.01.15 21:03sell15670.631.315800.000000.00000
31282009.01.15 21:15sell15680.631.315000.000000.00000
31292009.01.15 21:24close15670.631.314660.000000.0000071.8262717.97
31302009.01.15 21:25close15650.631.314150.000000.0000072.4562790.42
31312009.01.15 21:25close15680.631.313770.000000.0000077.4962867.91
31322009.01.15 21:31sell15690.631.312600.000000.00000
31332009.01.15 21:47sell15700.631.313600.000000.00000
31342009.01.15 22:03sell15710.631.314800.000000.00000
31352009.01.15 22:15sell15720.631.315000.000000.00000
31362009.01.15 22:30sell15730.631.314300.000000.00000
31372009.01.15 22:31close15720.631.313860.000000.0000071.8262939.73
31382009.01.15 22:46close15710.631.313560.000000.0000078.1263017.85
31392009.01.15 22:46sell15740.631.313400.000000.00000
31402009.01.15 22:47close15730.631.313160.000000.0000071.8263089.67
31412009.01.15 22:50close15700.631.312460.000000.0000071.8263161.49
31422009.01.15 22:58close15740.631.312280.000000.0000070.5663232.05
31432009.01.15 23:00sell15750.631.311800.000000.00000
31442009.01.15 23:00close15690.631.311280.000000.0000083.1663315.21
31452009.01.15 23:00close15640.631.311160.000000.0000071.8263387.03
31462009.01.15 23:27sell15760.631.312700.000000.00000
31472009.01.15 23:35sell15770.631.312300.000000.00000
31482009.01.15 23:47sell15780.631.313300.000000.00000
31492009.01.19 17:09close15780.631.312120.000000.0000072.8363459.85
31502009.01.19 21:10close15760.631.311460.000000.0000076.6163536.46
31512009.01.19 21:10close15770.631.311190.000000.0000068.4263604.88
31522009.01.19 21:12close15630.631.310860.000000.0000070.3163675.19
31532009.01.19 21:13close15750.631.310660.000000.0000070.3163745.50
31542009.01.19 23:11close15610.631.306690.000000.0000068.4263813.91
31552009.01.20 01:31close15600.631.305450.000000.0000070.1863884.10
31562009.01.20 01:34close15510.621.302480.000000.0000073.4163957.50
31572009.01.21 00:05sell15790.641.286000.000000.00000
31582009.01.21 00:16sell15800.641.285300.000000.00000
31592009.01.21 00:16close15790.641.284780.000000.0000078.0864035.58
31602009.01.21 00:35sell15810.641.287600.000000.00000
31612009.01.21 00:49sell15820.641.288000.000000.00000
31622009.01.21 01:07sell15830.641.288000.000000.00000
31632009.01.21 01:16sell15840.641.287400.000000.00000
31642009.01.21 01:17close15830.641.286860.000000.0000072.9664108.54
31652009.01.21 01:17close15820.641.286860.000000.0000072.9664181.50
31662009.01.21 01:19close15810.641.286470.000000.0000072.3264253.82
31672009.01.21 01:20close15840.641.286260.000000.0000072.9664326.78
31682009.01.21 01:37sell15850.641.286600.000000.00000
31692009.01.21 01:55sell15860.641.288800.000000.00000
31702009.01.21 02:05sell15870.641.288500.000000.00000
31712009.01.21 02:18sell15880.641.288900.000000.00000
31722009.01.21 02:31sell15890.641.288900.000000.00000
31732009.01.21 02:51sell15900.641.288900.000000.00000
31742009.01.21 03:02sell15910.641.291300.000000.00000
31752009.01.21 03:16sell15920.641.293300.000000.00000
31762009.01.21 03:37sell15930.641.294300.000000.00000
31772009.01.21 03:54sell15940.641.296700.000000.00000
31782009.01.21 04:00sell15950.641.296600.000000.00000
31792009.01.21 04:20sell15960.641.299300.000000.00000
31802009.01.21 04:40sell15970.641.299900.000000.00000
31812009.01.21 04:42close15970.641.298760.000000.0000072.9664399.74
31822009.01.21 04:47sell15980.641.298900.000000.00000
31832009.01.21 04:57close15960.641.298160.000000.0000072.9664472.70
31842009.01.21 05:04close15980.641.297740.000000.0000074.2464546.94
31852009.01.21 05:05sell15990.651.297300.000000.00000
31862009.01.21 05:20sell16000.651.297800.000000.00000
31872009.01.21 05:41sell16010.651.297900.000000.00000
31882009.01.21 05:46sell16020.651.297500.000000.00000
31892009.01.21 05:50close16010.651.296660.000000.0000080.6064627.54
31902009.01.21 05:50close16000.651.296660.000000.0000074.1064701.64
31912009.01.21 05:56close16020.651.296360.000000.0000074.1064775.74
31922009.01.21 06:07sell16030.651.296800.000000.00000
31932009.01.21 06:32sell16040.651.297300.000000.00000
31942009.01.21 07:01sell16050.651.298100.000000.00000
31952009.01.21 07:15sell16060.651.297900.000000.00000
31962009.01.21 07:16close16050.651.296900.000000.0000078.0064853.74
31972009.01.21 07:16close16060.651.296780.000000.0000072.8064926.54
31982009.01.21 07:16close16040.651.296130.000000.0000076.0565002.59
31992009.01.21 07:16close15990.651.296130.000000.0000076.0565078.64
32002009.01.21 07:17close16030.651.295360.000000.0000093.6065172.24
32012009.01.21 07:17close15950.641.295360.000000.0000079.3665251.60
32022009.01.21 07:17close15940.641.295360.000000.0000085.7665337.36
32032009.01.21 07:36sell16070.651.295500.000000.00000
32042009.01.21 07:41close16070.651.294360.000000.0000074.1065411.46
32052009.01.21 07:49sell16080.651.294400.000000.00000
32062009.01.21 07:50close16080.651.293180.000000.0000079.3065490.76
32072009.01.21 07:50close15930.641.293180.000000.0000071.6865562.44
32082009.01.21 07:58close15920.641.292160.000000.0000072.9665635.40
32092009.01.21 08:42close15910.641.290160.000000.0000072.9665708.36
32102009.01.21 09:24close15900.641.287770.000000.0000072.3265780.68
32112009.01.21 09:24close15890.641.287770.000000.0000072.3265853.00
32122009.01.21 09:24close15880.641.287770.000000.0000072.3265925.32
32132009.01.21 09:24close15860.641.287650.000000.0000073.6065998.92
32142009.01.21 09:24close15870.641.287360.000000.0000072.9666071.88
32152009.01.21 17:14close15850.641.285460.000000.0000072.9666144.85
32162009.01.21 18:01close15800.641.284090.000000.0000077.4466222.29
32172009.01.21 20:02sell16090.661.288400.000000.00000
32182009.01.21 20:08close16090.661.287220.000000.0000077.8866300.17
32192009.01.21 20:17sell16100.661.287300.000000.00000
32202009.01.21 20:40sell16110.661.290200.000000.00000
32212009.01.21 20:54sell16120.661.293600.000000.00000
32222009.01.21 21:00sell16130.661.295100.000000.00000
32232009.01.21 21:03close16130.661.293970.000000.0000074.5866374.75
32242009.01.21 21:16sell16140.661.294200.000000.00000
32252009.01.21 21:30sell16150.661.296900.000000.00000
32262009.01.21 21:54sell16160.661.301600.000000.00000
32272009.01.21 22:18sell16170.661.304800.000000.00000
32282009.01.21 22:35sell16180.661.306300.000000.00000
32292009.01.21 22:40close16180.661.305160.000000.0000075.2466449.99
32302009.01.21 22:45sell16190.661.304300.000000.00000
32312009.01.21 22:54close16170.661.303510.000000.0000085.1466535.13
32322009.01.21 22:54close16190.661.303060.000000.0000081.8466616.97
32332009.01.21 23:00sell16200.671.302300.000000.00000
32342009.01.21 23:15sell16210.671.302000.000000.00000
32352009.01.21 23:31sell16220.671.302600.000000.00000
32362009.01.21 23:52sell16230.671.305100.000000.00000
32372009.01.22 00:10close16230.671.303960.000000.0000073.9766690.93
32382009.01.22 00:21close16220.671.301460.000000.0000073.9766764.90
32392009.01.22 00:25close16200.671.301170.000000.0000073.3066838.20
32402009.01.22 00:25close16210.671.300780.000000.0000079.3366917.53
32412009.01.22 00:56close16160.661.300410.000000.0000076.1666993.69
32422009.01.22 02:20close16150.661.295360.000000.0000099.2667092.96
32432009.01.22 14:47close16140.661.293060.000000.0000072.8667165.82
32442009.01.22 15:11close16120.661.292490.000000.0000070.8867236.70
32452009.01.23 08:38close16110.661.289060.000000.0000072.0767308.78
32462009.01.23 08:48close16100.661.285960.000000.0000085.2767394.05
32472009.02.18 04:02sell16240.671.258100.000000.00000
32482009.02.18 04:27sell16250.671.260300.000000.00000
32492009.02.18 04:30sell16260.671.259400.000000.00000
32502009.02.18 04:45close16250.671.259160.000000.0000076.3867470.43
32512009.02.18 04:45sell16270.671.259000.000000.00000
32522009.02.18 05:01sell16280.671.259400.000000.00000
32532009.02.18 05:21sell16290.671.259700.000000.00000
32542009.02.18 05:30sell16300.671.259300.000000.00000
32552009.02.18 05:48sell16310.671.259800.000000.00000
32562009.02.18 06:00sell16320.671.259400.000000.00000
32572009.02.18 06:04close16310.671.258660.000000.0000076.3867546.81
32582009.02.18 06:17sell16330.681.258700.000000.00000
32592009.02.18 06:19close16290.671.258560.000000.0000076.3867623.19
32602009.02.18 06:20close16320.671.258210.000000.0000079.7367702.92
32612009.02.18 06:20close16280.671.258210.000000.0000079.7367782.65
32622009.02.18 06:20close16260.671.258210.000000.0000079.7367862.38
32632009.02.18 06:20close16300.671.258060.000000.0000083.0867945.46
32642009.02.18 06:34sell16340.681.258000.000000.00000
32652009.02.18 06:56sell16350.681.258600.000000.00000
32662009.02.18 07:07sell16360.681.258700.000000.00000
32672009.02.18 07:27sell16370.681.260800.000000.00000
32682009.02.18 07:49sell16380.681.261700.000000.00000
32692009.02.18 08:21close16380.681.260540.000000.0000078.8868024.34
32702009.02.18 09:55close16370.681.259660.000000.0000077.5268101.86
32712009.02.18 10:18close16270.671.257840.000000.0000077.7268179.58
32722009.02.18 10:27close16360.681.257530.000000.0000079.5668259.14
32732009.02.18 10:27close16330.681.257530.000000.0000079.5668338.70
32742009.02.18 10:27close16350.681.257340.000000.0000085.6868424.38
32752009.02.18 10:29close16240.671.256960.000000.0000076.3868500.76
32762009.02.18 10:31close16340.681.256870.000000.0000076.8468577.60
32772009.02.18 12:02sell16390.691.258400.000000.00000
32782009.02.18 12:16sell16400.691.259100.000000.00000
32792009.02.18 12:35sell16410.691.261200.000000.00000
32802009.02.18 12:46sell16420.691.260700.000000.00000
32812009.02.18 13:00sell16430.691.260000.000000.00000
32822009.02.18 13:00close16410.691.260050.000000.0000079.3568656.95
32832009.02.18 13:09close16420.691.259560.000000.0000078.6668735.61
32842009.02.18 13:16sell16440.691.259200.000000.00000
32852009.02.18 13:16close16430.691.258850.000000.0000079.3568814.96
32862009.02.18 13:31sell16450.691.258800.000000.00000
32872009.02.18 13:32close16440.691.257960.000000.0000085.5668900.52
32882009.02.18 13:32close16400.691.257960.000000.0000078.6668979.18
32892009.02.18 13:34close16450.691.257650.000000.0000079.3569058.53
32902009.02.18 13:53sell16460.691.258700.000000.00000
32912009.02.18 14:09sell16470.691.260000.000000.00000
32922009.02.18 14:19close16470.691.258760.000000.0000085.5669144.09
32932009.02.18 14:20sell16480.691.258700.000000.00000
32942009.02.18 14:34sell16490.691.259400.000000.00000
32952009.02.18 14:46sell16500.691.261000.000000.00000
32962009.02.18 14:55close16500.691.259870.000000.0000077.9769222.06
32972009.02.18 15:02sell16510.691.259500.000000.00000
32982009.02.18 15:18sell16520.691.259800.000000.00000
32992009.02.18 15:30sell16530.691.259000.000000.00000
33002009.02.18 15:31close16520.691.258640.000000.0000080.0469302.10
33012009.02.18 15:31close16510.691.258340.000000.0000080.0469382.14
33022009.02.18 15:31close16490.691.258290.000000.0000076.5969458.73
33032009.02.18 15:32close16530.691.257860.000000.0000078.6669537.39
33042009.02.18 15:34close16480.691.257560.000000.0000078.6669616.05
33052009.02.18 15:34close16460.691.257560.000000.0000078.6669694.71
33062009.02.18 15:36close16390.691.257270.000000.0000077.9769772.68
33072009.02.18 15:49sell16540.701.256400.000000.00000
33082009.02.18 15:49close16540.701.255290.000000.0000077.7069850.38
33092009.02.18 16:00sell16550.701.255400.000000.00000
33102009.02.18 16:10close16550.701.254270.000000.0000079.1069929.48
33112009.02.18 16:21sell16560.701.255200.000000.00000
33122009.02.18 16:31sell16570.701.255300.000000.00000
33132009.02.18 16:36close16570.701.254170.000000.0000079.1070008.58
33142009.02.18 16:36close16560.701.254070.000000.0000079.1070087.68
33152009.02.18 16:45sell16580.701.252600.000000.00000
33162009.02.18 17:00sell16590.701.253000.000000.00000
33172009.02.18 17:04close16590.701.251860.000000.0000079.8070167.48
33182009.02.18 17:08close16580.701.251450.000000.0000080.5070247.98
33192009.02.18 17:20sell16600.701.252300.000000.00000
33202009.02.18 17:31sell16610.701.252900.000000.00000
33212009.02.18 17:47sell16620.701.253200.000000.00000
33222009.02.18 18:02sell16630.701.254700.000000.00000
33232009.02.18 18:15sell16640.701.256500.000000.00000
33242009.02.18 18:25close16640.701.255360.000000.0000079.8070327.78
33252009.02.18 18:35sell16650.701.255300.000000.00000
33262009.02.18 18:46sell16660.701.255400.000000.00000
33272009.02.18 19:05sell16670.701.256000.000000.00000
33282009.02.18 19:21sell16680.701.256700.000000.00000
33292009.02.18 19:33sell16690.701.256500.000000.00000
33302009.02.18 19:45sell16700.701.255800.000000.00000
33312009.02.18 20:00sell16710.701.255500.000000.00000
33322009.02.18 20:00close16690.701.255360.000000.0000079.8070407.58
33332009.02.18 20:00close16680.701.255360.000000.0000093.8070501.38
33342009.02.18 20:16sell16720.711.254900.000000.00000
33352009.02.18 20:30sell16730.711.255100.000000.00000
33362009.02.18 20:30close16670.701.254860.000000.0000079.8070581.18
33372009.02.18 20:37close16700.701.254670.000000.0000079.1070660.28
33382009.02.18 20:37close16710.701.254320.000000.0000082.6070742.88
33392009.02.18 20:37close16660.701.254240.000000.0000081.2070824.08
33402009.02.18 20:37close16650.701.254160.000000.0000079.8070903.88
33412009.02.18 20:39close16730.711.253970.000000.0000080.2370984.11
33422009.02.18 20:39close16720.711.253750.000000.0000081.6571065.76
33432009.02.18 20:39close16630.701.253580.000000.0000078.4071144.16
33442009.02.18 21:07sell16740.711.255000.000000.00000
33452009.02.18 21:16sell16750.711.255300.000000.00000
33462009.02.18 21:30sell16760.711.254900.000000.00000
33472009.02.18 21:45sell16770.711.255200.000000.00000
33482009.02.18 22:04sell16780.711.254700.000000.00000
33492009.02.18 22:10close16750.711.254140.000000.0000082.3671226.52
33502009.02.18 22:10close16770.711.254090.000000.0000078.8171305.33
33512009.02.18 22:10close16760.711.253760.000000.0000080.9471386.27
33522009.02.18 22:10close16740.711.253760.000000.0000088.0471474.31
33532009.02.18 22:21sell16790.711.254000.000000.00000
33542009.02.18 22:30close16780.711.253560.000000.0000080.9471555.25
33552009.02.18 22:30sell16800.711.253400.000000.00000
33562009.02.18 22:49sell16810.721.253400.000000.00000
33572009.02.18 23:02close16790.711.252860.000000.0000080.9471636.19
33582009.02.18 23:03sell16820.721.252800.000000.00000
33592009.02.18 23:20sell16830.721.253900.000000.00000
33602009.02.18 23:42sell16840.721.254600.000000.00000
33612009.03.03 17:13close16840.721.253450.000000.0000071.5771707.76
33622009.03.03 17:13close16830.721.252760.000000.0000070.8571778.60
33632009.03.03 17:16close16810.721.252260.000000.0000070.8571849.45
33642009.03.03 17:16close16800.711.252260.000000.0000069.8671919.32
33652009.03.04 01:34close16620.701.251980.000000.0000073.6471992.96
33662009.03.04 01:34close16610.701.251770.000000.0000067.3472060.30
33672009.03.04 01:34close16820.721.251640.000000.0000071.4272131.72
33682009.03.04 01:34close16600.701.251160.000000.0000068.0472199.76
33692009.03.16 15:01buy16850.721.303560.000000.00000
33702009.03.16 15:23buy16860.721.300660.000000.00000
33712009.03.16 15:34buy16870.721.300660.000000.00000
33722009.03.16 15:49buy16880.721.301160.000000.00000
33732009.03.16 15:56close16870.721.301800.000000.0000082.0872281.84
33742009.03.16 15:56close16860.721.301800.000000.0000082.0872363.92
33752009.03.16 16:07buy16890.721.301060.000000.00000
33762009.03.16 16:16buy16900.721.301460.000000.00000
33772009.03.16 16:27close16890.721.302180.000000.0000080.6472444.56
33782009.03.16 16:29close16880.721.302430.000000.0000091.4472536.00
33792009.03.16 16:30buy16910.731.301960.000000.00000
33802009.03.16 16:57buy16920.731.299160.000000.00000
33812009.03.16 17:10buy16930.731.298660.000000.00000
33822009.03.16 17:13close16930.731.299780.000000.0000081.7672617.76
33832009.03.16 17:15buy16940.731.300360.000000.00000
33842009.03.16 17:15close16920.731.300310.000000.0000083.9572701.71
33852009.03.16 17:31buy16950.731.300460.000000.00000
33862009.03.16 17:36close16940.731.301480.000000.0000081.7672783.47
33872009.03.16 17:36close16950.731.301610.000000.0000083.9572867.42
33882009.03.16 17:46buy16960.731.301560.000000.00000
33892009.03.16 17:51close16960.731.302700.000000.0000083.2272950.64
33902009.03.16 17:51close16900.721.302700.000000.0000089.2873039.92
33912009.03.16 18:01buy16970.731.302760.000000.00000
33922009.03.16 18:18buy16980.731.301160.000000.00000
33932009.03.16 18:27close16980.731.302300.000000.0000083.2273123.14
33942009.03.16 18:39buy16990.731.301860.000000.00000
33952009.03.16 19:10buy17000.731.298460.000000.00000
33962009.03.16 19:15close17000.731.299580.000000.0000081.7673204.90
33972009.03.16 19:16buy17010.731.300060.000000.00000
33982009.03.16 19:36buy17020.731.298960.000000.00000
33992009.03.16 19:50buy17030.731.299460.000000.00000
34002009.03.17 02:20close17020.731.300100.000000.0000082.7173287.61
34012009.03.17 02:23close17030.731.300660.000000.0000087.0973374.70
34022009.03.17 02:24close17010.731.301180.000000.0000081.2573455.95
34032009.03.17 06:22close16990.731.302970.000000.0000080.5273536.47
34042009.03.17 06:22close16910.731.303110.000000.0000083.4473619.90
34052009.03.17 23:38close16970.731.303940.000000.0000085.6373705.53
34062009.03.18 04:40close16850.721.304680.000000.0000079.6373785.17
34072009.03.19 01:01buy17040.741.348760.000000.00000
34082009.03.19 01:18buy17050.741.346360.000000.00000
34092009.03.19 01:34buy17060.741.345160.000000.00000
34102009.03.19 01:51buy17070.741.344960.000000.00000
34112009.03.19 02:00buy17080.741.345360.000000.00000
34122009.03.19 02:04close17070.741.346100.000000.0000084.3673869.53
34132009.03.19 02:05close17060.741.346430.000000.0000093.9873963.51
34142009.03.19 02:05close17080.741.346650.000000.0000095.4674058.97
34152009.03.19 02:17buy17090.741.346360.000000.00000
34162009.03.19 02:31buy17100.741.344960.000000.00000
34172009.03.19 02:48buy17110.741.344260.000000.00000
34182009.03.19 03:02buy17120.741.343860.000000.00000
34192009.03.19 03:21buy17130.741.343960.000000.00000
34202009.03.19 03:35buy17140.741.343260.000000.00000
34212009.03.19 03:45buy17150.741.343260.000000.00000
34222009.03.19 04:45close17150.741.344410.000000.0000085.1074144.07
34232009.03.19 04:45close17140.741.344410.000000.0000085.1074229.17
34242009.03.19 04:48close17120.741.345010.000000.0000085.1074314.27
34252009.03.19 04:48close17130.741.345080.000000.0000082.8874397.15
34262009.03.19 04:49close17110.741.345380.000000.0000082.8874480.03
34272009.03.19 06:00close17100.741.346100.000000.0000084.3674564.39
34282009.03.19 06:11close17090.741.347500.000000.0000084.3674648.75
34292009.03.19 06:11close17050.741.347500.000000.0000084.3674733.11
34302009.03.19 09:02close17040.741.349900.000000.0000084.3674817.47
34312009.03.19 18:14buy17160.751.369360.000000.00000
34322009.03.19 18:15buy17170.751.369660.000000.00000
34332009.03.19 18:39buy17180.751.369560.000000.00000
34342009.03.19 18:50buy17190.751.367960.000000.00000
34352009.03.19 19:04buy17200.751.365460.000000.00000
34362009.03.19 19:15buy17210.751.366360.000000.00000
34372009.03.19 19:17close17200.751.366610.000000.0000086.2574903.72
34382009.03.19 19:17close17210.751.367580.000000.0000091.5074995.22
34392009.03.19 19:34buy17220.751.367560.000000.00000
34402009.03.19 19:55buy17230.751.364860.000000.00000
34412009.03.19 19:58close17230.751.366000.000000.0000085.5075080.72
34422009.03.19 20:00buy17240.751.366260.000000.00000
34432009.03.19 20:09close17240.751.367370.000000.0000083.2575163.97
34442009.03.19 20:18buy17250.751.367260.000000.00000
34452009.03.19 20:32buy17260.751.366560.000000.00000
34462009.03.19 20:41close17260.751.367700.000000.0000085.5075249.47
34472009.03.19 20:45buy17270.751.368160.000000.00000
34482009.03.19 21:08buy17280.751.366560.000000.00000
34492009.03.19 21:27buy17290.751.365560.000000.00000
34502009.03.19 21:34buy17300.751.365660.000000.00000
34512009.03.19 21:49buy17310.751.366260.000000.00000
34522009.03.19 21:58close17290.751.366760.000000.0000090.0075339.47
34532009.03.19 21:58close17300.751.366770.000000.0000083.2575422.72
34542009.03.19 22:07buy17320.751.366660.000000.00000
34552009.03.19 22:27buy17330.751.366660.000000.00000
34562009.03.19 22:33buy17340.751.366660.000000.00000
34572009.03.19 22:53buy17350.751.366760.000000.00000
34582009.03.19 23:06buy17360.751.367160.000000.00000
34592009.03.19 23:18buy17370.751.367360.000000.00000
34602009.03.19 23:30close17310.751.367400.000000.0000085.5075508.22
34612009.03.19 23:32buy17380.761.367460.000000.00000
34622009.03.20 08:36close17280.751.367690.000000.0000084.2275592.44
34632009.03.20 08:36close17350.751.367890.000000.0000084.2275676.67
34642009.03.20 08:36close17340.751.367890.000000.0000091.7275768.39
34652009.03.20 08:36close17330.751.367890.000000.0000091.7275860.12
34662009.03.20 08:36close17320.751.367890.000000.0000091.7275951.84
34672009.03.20 08:36close17360.751.368370.000000.0000090.2276042.07
34682009.03.20 08:36close17250.751.368370.000000.0000082.7276124.79
34692009.03.20 08:36close17370.751.368560.000000.0000089.4776214.27
34702009.03.20 08:36close17380.761.368610.000000.0000086.8776301.13
34712009.03.20 08:36close17220.751.368810.000000.0000093.2276394.36
34722009.03.20 08:37close17190.751.369200.000000.0000092.4776486.83
34732009.03.20 08:38close17270.751.369300.000000.0000084.9776571.81
34742009.03.20 08:44close17160.751.370540.000000.0000087.9776659.78
34752009.03.20 08:44close17180.751.370720.000000.0000086.4776746.26
34762009.03.20 08:44close17170.751.370810.000000.0000085.7276831.98
34772009.04.20 15:00sell17390.771.297830.000000.00000
34782009.04.20 15:10close17390.771.296690.000000.0000087.7876919.76
34792009.04.20 15:21sell17400.771.297750.000000.00000
34802009.04.20 15:28close17400.771.296510.000000.0000095.4877015.24
34812009.04.20 15:34sell17410.771.296770.000000.00000
34822009.04.20 15:45sell17420.771.296240.000000.00000
34832009.04.20 15:45close17410.771.295640.000000.0000087.0177102.25
34842009.04.20 15:45close17420.771.295130.000000.0000085.4777187.72
34852009.04.20 16:01sell17430.771.291910.000000.00000
34862009.04.20 16:01close17430.771.290730.000000.0000090.8677278.58
34872009.04.20 16:17sell17440.771.289810.000000.00000
34882009.04.20 16:34sell17450.771.290110.000000.00000
34892009.04.20 16:53sell17460.771.290970.000000.00000
34902009.04.20 17:17sell17470.771.292830.000000.00000
34912009.04.20 17:30close17470.771.291630.000000.0000092.4077370.98
34922009.04.20 17:31sell17480.771.291260.000000.00000
34932009.04.20 17:40close17480.771.290150.000000.0000085.4777456.45
34942009.04.20 17:43close17460.771.289800.000000.0000090.0977546.54
34952009.04.20 17:48sell17490.781.290080.000000.00000
34962009.04.20 18:11sell17500.781.290960.000000.00000
34972009.04.20 18:17sell17510.781.291810.000000.00000
34982009.04.20 18:40sell17520.781.292350.000000.00000
34992009.04.20 18:45sell17530.781.292430.000000.00000
35002009.04.20 19:03sell17540.781.292330.000000.00000
35012009.04.20 19:13close17530.781.291290.000000.0000088.9277635.46
35022009.04.20 19:13close17540.781.291210.000000.0000087.3677722.82
35032009.04.20 19:13close17520.781.291210.000000.0000088.9277811.74
35042009.04.20 19:15sell17550.781.291020.000000.00000
35052009.04.20 19:15close17510.781.290700.000000.0000086.5877898.32
35062009.04.20 19:31sell17560.781.290770.000000.00000
35072009.04.20 19:46sell17570.781.291580.000000.00000
35082009.04.20 20:03sell17580.781.292050.000000.00000
35092009.04.20 20:17sell17590.781.292400.000000.00000
35102009.04.20 20:34sell17600.781.292730.000000.00000
35112009.04.20 20:48sell17610.781.292630.000000.00000
35122009.04.20 21:00sell17620.781.292180.000000.00000
35132009.04.20 21:19sell17630.781.293240.000000.00000
35142009.04.20 21:34sell17640.781.292710.000000.00000
35152009.04.20 21:52sell17650.781.292270.000000.00000
35162009.04.20 22:00sell17660.781.292390.000000.00000
35172009.04.20 22:02close17630.781.292130.000000.0000086.5877984.90
35182009.04.20 22:16sell17670.781.292470.000000.00000
35192009.04.20 22:32sell17680.781.292320.000000.00000
35202009.04.20 22:57sell17690.781.292160.000000.00000
35212009.04.20 23:00sell17700.781.292030.000000.00000
35222009.04.20 23:16sell17710.781.291680.000000.00000
35232009.04.20 23:20close17600.781.291610.000000.0000087.3678072.26
35242009.04.20 23:20close17640.781.291560.000000.0000089.7078161.96
35252009.04.20 23:29close17610.781.291510.000000.0000087.3678249.32
35262009.04.20 23:30sell17720.781.291320.000000.00000
35272009.04.20 23:33close17670.781.291350.000000.0000087.3678336.68
35282009.04.20 23:47sell17730.781.292180.000000.00000
35292009.04.21 01:55close17590.781.291290.000000.0000085.6478422.33
35302009.04.21 01:55close17660.781.291220.000000.0000090.3278512.65
35312009.04.21 01:55close17680.781.291140.000000.0000091.1078603.76
35322009.04.21 01:55close17650.781.291140.000000.0000087.2078690.96
35332009.04.21 01:55close17730.781.291040.000000.0000087.9878778.94
35342009.04.21 01:55close17690.781.291040.000000.0000086.4278865.37
35352009.04.21 01:55close17620.781.291040.000000.0000087.9878953.35
35362009.04.21 01:55close17700.781.290890.000000.0000087.9879041.34
35372009.04.21 01:55close17580.781.290890.000000.0000089.5479130.88
35382009.04.21 01:57close17710.781.290570.000000.0000085.6479216.52
35392009.04.21 01:57close17570.781.290460.000000.0000086.4279302.95
35402009.04.21 01:58close17720.781.290200.000000.0000086.4279389.37
35412009.04.21 02:16close17550.781.289870.000000.0000088.7679478.14
35422009.04.21 02:18close17500.781.289850.000000.0000085.6479563.78
35432009.04.22 09:12close17560.781.289620.000000.0000087.8379651.61
35442009.04.22 09:14close17490.781.288930.000000.0000087.8379739.44
35452009.04.22 09:14close17450.771.288930.000000.0000089.0179828.45
35462009.04.22 09:14close17440.771.288700.000000.0000083.6279912.07
35472009.04.30 12:02buy17740.801.329620.000000.00000
35482009.04.30 12:07close17740.801.330740.000000.0000089.6080001.67
35492009.04.30 12:16buy17750.801.331900.000000.00000
35502009.04.30 12:30buy17760.801.331440.000000.00000
35512009.04.30 12:46buy17770.801.331460.000000.00000
35522009.04.30 13:01buy17780.801.328220.000000.00000
35532009.04.30 13:16buy17790.801.326530.000000.00000
35542009.04.30 13:26close17790.801.327670.000000.0000091.2080092.87
35552009.04.30 13:30buy17800.801.328120.000000.00000
35562009.04.30 13:34close17800.801.329270.000000.0000092.0080184.87
35572009.04.30 13:34close17780.801.329360.000000.0000091.2080276.07
35582009.04.30 13:52buy17810.801.327970.000000.00000
35592009.04.30 14:00buy17820.801.328780.000000.00000
35602009.04.30 14:01close17810.801.329090.000000.0000089.6080365.67
35612009.04.30 14:22buy17830.801.328100.000000.00000
35622009.04.30 14:42buy17840.801.325820.000000.00000
35632009.04.30 14:51buy17850.801.323900.000000.00000
35642009.04.30 15:01buy17860.801.323430.000000.00000
35652009.04.30 15:23buy17870.801.321670.000000.00000
35662009.04.30 15:30buy17880.801.322890.000000.00000
35672009.04.30 15:45buy17890.801.322790.000000.00000
35682009.04.30 15:57close17870.801.322790.000000.0000089.6080455.27
35692009.04.30 16:08close17890.801.323920.000000.0000090.4080545.67
35702009.04.30 16:08close17880.801.324000.000000.0000088.8080634.47
35712009.04.30 16:09close17860.801.324550.000000.0000089.6080724.07
35722009.04.30 16:59close17850.801.325060.000000.0000092.8080816.87
35732009.04.30 17:16close17840.801.326960.000000.0000091.2080908.07
35742009.05.01 08:34close17830.801.329210.000000.0000088.2480996.31
35752009.05.01 08:42close17820.801.329920.000000.0000090.6481086.95
35762009.05.01 12:53close17760.801.332550.000000.0000088.2481175.19
35772009.05.01 12:54close17770.801.332570.000000.0000088.2481263.43
35782009.05.04 03:28close17750.801.333020.000000.0000088.4881351.91
35792009.05.05 04:01buy17900.811.339020.000000.00000
35802009.05.05 04:18buy17910.811.339970.000000.00000
35812009.05.05 04:19close17900.811.340140.000000.0000090.7281442.63
35822009.05.05 04:30buy17920.811.340080.000000.00000
35832009.05.05 04:47buy17930.811.340720.000000.00000
35842009.05.05 05:05buy17940.811.340050.000000.00000
35852009.05.05 05:34buy17950.811.337720.000000.00000
35862009.05.05 05:51buy17960.811.337440.000000.00000
35872009.05.05 06:05buy17970.811.336900.000000.00000
35882009.05.05 06:15buy17980.811.337150.000000.00000
35892009.05.05 06:30buy17990.811.337740.000000.00000
35902009.05.05 06:31close17970.811.338050.000000.0000093.1581535.78
35912009.05.05 06:31close17980.811.338300.000000.0000093.1581628.93
35922009.05.05 06:31close17960.811.338560.000000.0000090.7281719.65
35932009.05.05 06:31close17990.811.338850.000000.0000089.9181809.56
35942009.05.05 06:31close17950.811.338850.000000.0000091.5381901.09
35952009.05.05 06:45buy18000.821.338590.000000.00000
35962009.05.05 07:05buy18010.821.337020.000000.00000
35972009.05.05 07:24buy18020.821.336790.000000.00000
35982009.05.05 07:33buy18030.821.337640.000000.00000
35992009.05.05 07:33close18020.821.337900.000000.0000091.0281992.11
36002009.05.05 07:33close18010.821.338130.000000.0000091.0282083.13
36012009.05.05 07:52buy18040.821.337630.000000.00000
36022009.05.05 11:29close18040.821.338740.000000.0000091.0282174.15
36032009.05.05 11:29close18030.821.338760.000000.0000091.8482265.99
36042009.05.05 12:29close18000.821.339720.000000.0000092.6682358.65
36052009.05.05 14:41close17910.811.341110.000000.0000092.3482450.99
36062009.05.05 14:41close17940.811.341180.000000.0000091.5382542.52
36072009.05.05 14:41close17920.811.341210.000000.0000091.5382634.05
36082009.05.05 14:45close17930.811.341830.000000.0000089.9182723.96
36092009.05.08 16:15buy18050.831.348160.000000.00000
36102009.05.08 16:31buy18060.831.346530.000000.00000
36112009.05.08 16:33close18060.831.347640.000000.0000092.1382816.09
36122009.05.08 16:54buy18070.831.347130.000000.00000
36132009.05.08 16:59close18070.831.348240.000000.0000092.1382908.22
36142009.05.08 17:00buy18080.831.348500.000000.00000
36152009.05.08 17:01close18050.831.349270.000000.0000092.1383000.35
36162009.05.08 17:02close18080.831.349620.000000.0000092.9683093.31
36172009.05.08 17:17buy18090.831.350300.000000.00000
36182009.05.08 17:30buy18100.831.349750.000000.00000
36192009.05.08 17:35close18100.831.350870.000000.0000092.9683186.27
36202009.05.08 17:45buy18110.831.350020.000000.00000
36212009.05.08 18:06buy18120.831.349520.000000.00000
36222009.05.08 18:09close18120.831.350640.000000.0000092.9683279.23
36232009.05.08 18:10close18110.831.351140.000000.0000092.9683372.19
36242009.05.08 18:10close18090.831.351430.000000.0000093.7983465.98
36252009.05.08 20:01buy18130.831.359670.000000.00000
36262009.05.08 20:23buy18140.831.358350.000000.00000
36272009.05.08 20:36buy18150.831.358560.000000.00000
36282009.05.08 20:36close18140.831.359510.000000.0000096.2883562.26
36292009.05.08 20:36close18150.831.359670.000000.0000092.1383654.39
36302009.05.08 20:38close18130.831.360790.000000.0000092.9683747.35
36312009.05.12 12:05buy18160.841.365940.000000.00000
36322009.05.12 12:29buy18170.841.363660.000000.00000
36332009.05.12 12:33buy18180.841.363950.000000.00000
36342009.05.12 12:45buy18190.841.364280.000000.00000
36352009.05.12 13:07buy18200.841.363540.000000.00000
36362009.05.12 13:15buy18210.841.364480.000000.00000
36372009.05.12 13:16close18200.841.364660.000000.0000094.0883841.43
36382009.05.12 13:16close18170.841.364770.000000.0000093.2483934.67
36392009.05.12 13:19close18180.841.365070.000000.0000094.0884028.75
36402009.05.12 13:21close18190.841.365390.000000.0000093.2484121.99
36412009.05.12 13:23close18210.841.365590.000000.0000093.2484215.23
36422009.05.12 13:32buy18220.841.366460.000000.00000
36432009.05.12 13:46buy18230.841.366760.000000.00000
36442009.05.12 13:47close18160.841.367070.000000.0000094.9284310.15
36452009.05.12 13:48close18220.841.367570.000000.0000093.2484403.39
36462009.05.12 13:49close18230.841.367870.000000.0000093.2484496.63
36472009.05.12 14:00buy18240.841.369310.000000.00000
36482009.05.12 14:16buy18250.841.368670.000000.00000
36492009.05.12 14:30buy18260.841.368250.000000.00000
36502009.05.12 14:32close18260.841.369390.000000.0000095.7684592.39
36512009.05.12 14:33close18250.841.369820.000000.0000096.6084688.99
36522009.05.12 14:33close18240.841.370450.000000.0000095.7684784.75
36532009.05.12 14:50buy18270.851.367590.000000.00000
36542009.05.12 15:00buy18280.851.366010.000000.00000
36552009.05.12 15:24buy18290.851.365350.000000.00000
36562009.05.12 15:25close18290.851.366460.000000.0000094.3584879.10
36572009.05.12 15:30buy18300.851.367090.000000.00000
36582009.05.12 15:31close18280.851.367120.000000.0000094.3584973.45
36592009.05.12 15:46buy18310.851.365400.000000.00000
36602009.05.12 16:00buy18320.851.365340.000000.00000
36612009.05.12 16:19buy18330.851.362950.000000.00000
36622009.05.12 16:22close18330.851.364060.000000.0000094.3585067.80
36632009.05.12 16:30buy18340.851.364420.000000.00000
36642009.05.12 16:45buy18350.851.363980.000000.00000
36652009.05.12 17:00buy18360.851.364640.000000.00000
36662009.05.12 17:00close18350.851.365090.000000.0000094.3585162.15
36672009.05.12 17:00close18340.851.365530.000000.0000094.3585256.50
36682009.05.12 17:00close18360.851.365780.000000.0000096.9085353.40
36692009.05.12 17:00close18320.851.366470.000000.0000096.0585449.45
36702009.05.12 17:00close18310.851.366510.000000.0000094.3585543.80
36712009.05.12 17:28buy18370.861.363750.000000.00000
36722009.05.12 17:30buy18380.861.364050.000000.00000
36732009.05.12 17:56buy18390.861.363480.000000.00000
36742009.05.12 18:00buy18400.861.363790.000000.00000
36752009.05.12 18:19buy18410.861.361200.000000.00000
36762009.05.12 18:39buy18420.861.359810.000000.00000
36772009.05.12 18:47buy18430.861.360850.000000.00000
36782009.05.12 19:00buy18440.861.360580.000000.00000
36792009.05.12 19:02close18420.861.360920.000000.0000095.4685639.26
36802009.05.12 19:12close18440.861.361710.000000.0000097.1885736.44
36812009.05.12 19:21buy18450.861.361760.000000.00000
36822009.05.12 19:35buy18460.861.361650.000000.00000
36832009.05.12 19:35close18430.861.361960.000000.0000095.4685831.90
36842009.05.12 19:37close18410.861.362340.000000.0000098.0485929.94
36852009.05.12 19:49buy18470.861.362480.000000.00000
36862009.05.12 19:49close18460.861.362760.000000.0000095.4686025.40
36872009.05.12 19:51close18450.861.362880.000000.0000096.3286121.72
36882009.05.12 20:39close18470.861.363590.000000.0000095.4686217.18
36892009.05.12 21:03close18390.861.364590.000000.0000095.4686312.64
36902009.05.12 22:54close18370.861.364860.000000.0000095.4686408.10
36912009.05.12 22:54close18400.861.364900.000000.0000095.4686503.56
36922009.05.12 23:00close18380.861.365180.000000.0000097.1886600.74
36932009.05.13 01:32close18300.851.368220.000000.0000095.4586696.19
36942009.05.13 01:33close18270.851.368700.000000.0000093.7586789.95
36952009.05.13 04:00buy18480.871.368130.000000.00000
36962009.05.13 04:08close18480.871.369240.000000.0000096.5786886.52
36972009.05.13 04:24buy18490.871.368760.000000.00000
36982009.05.13 04:33buy18500.871.369500.000000.00000
36992009.05.13 04:36close18490.871.369870.000000.0000096.5786983.09
37002009.05.13 04:53buy18510.871.369010.000000.00000
37012009.05.13 05:00buy18520.871.369420.000000.00000
37022009.05.13 05:17buy18530.871.369330.000000.00000
37032009.05.13 05:31buy18540.871.369910.000000.00000
37042009.05.13 05:51buy18550.871.369380.000000.00000
37052009.05.13 06:01buy18560.871.369140.000000.00000
37062009.05.13 06:26buy18570.871.367070.000000.00000
37072009.05.13 06:30buy18580.871.367640.000000.00000
37082009.05.13 06:45buy18590.871.367760.000000.00000
37092009.05.13 07:02buy18600.871.367610.000000.00000
37102009.05.13 07:15buy18610.871.367680.000000.00000
37112009.05.13 07:19close18570.871.368180.000000.0000096.5787079.66
37122009.05.13 07:21close18600.871.368730.000000.0000097.4487177.10
37132009.05.13 07:21close18580.871.368770.000000.0000098.3187275.41
37142009.05.13 07:21close18610.871.368810.000000.0000098.3187373.72
37152009.05.13 07:21close18590.871.368900.000000.0000099.1887472.90
37162009.05.13 07:35buy18620.871.368960.000000.00000
37172009.05.13 07:50close18620.871.370110.000000.00000100.0587572.95
37182009.05.13 07:50close18510.871.370160.000000.00000100.0587673.00
37192009.05.13 07:50close18560.871.370290.000000.00000100.0587773.05
37202009.05.13 07:50close18530.871.370450.000000.0000097.4487870.49
37212009.05.13 07:50close18550.871.370510.000000.0000098.3187968.80
37222009.05.13 07:50close18520.871.370560.000000.0000099.1888067.98
37232009.05.13 07:51buy18630.881.370550.000000.00000
37242009.05.13 07:51close18500.871.370640.000000.0000099.1888167.16
37252009.05.13 07:54close18540.871.371020.000000.0000096.5788263.73
37262009.05.20 15:34close18630.881.371660.000000.0000093.3788357.10
37272009.05.21 00:02buy18640.881.376640.000000.00000
37282009.05.21 00:20buy18650.881.376850.000000.00000
37292009.05.21 00:36buy18660.881.376810.000000.00000
37302009.05.21 00:46buy18670.881.376430.000000.00000
37312009.05.21 01:01buy18680.881.377450.000000.00000
37322009.05.21 01:07close18670.881.377550.000000.0000098.5688455.66
37332009.05.21 01:17close18640.881.377770.000000.0000099.4488555.10
37342009.05.21 01:18buy18690.891.377870.000000.00000
37352009.05.21 01:20close18660.881.377930.000000.0000098.5688653.66
37362009.05.21 01:20close18650.881.377970.000000.0000098.5688752.22
37372009.05.21 01:24close18680.881.378620.000000.00000102.9688855.18
37382009.05.21 01:30buy18700.891.378600.000000.00000
37392009.05.21 01:48buy18710.891.378060.000000.00000
37402009.05.21 01:53close18690.891.379030.000000.00000103.2488958.42
37412009.05.21 02:03buy18720.891.378630.000000.00000
37422009.05.21 02:18buy18730.891.377090.000000.00000
37432009.05.21 02:32buy18740.891.376990.000000.00000
37442009.05.21 02:48buy18750.891.377030.000000.00000
37452009.05.21 03:00buy18760.891.377000.000000.00000
37462009.05.21 03:11close18760.891.378110.000000.0000098.7989057.21
37472009.05.21 03:11close18740.891.378110.000000.0000099.6889156.89
37482009.05.21 03:11close18750.891.378180.000000.00000102.3589259.24
37492009.05.21 03:11close18730.891.378230.000000.00000101.4689360.70
37502009.05.21 03:25buy18770.891.378040.000000.00000
37512009.05.21 03:38buy18780.891.377540.000000.00000
37522009.05.21 03:53buy18790.891.377880.000000.00000
37532009.05.21 04:05close18780.891.378680.000000.00000101.4689462.16
37542009.05.21 04:16close18790.891.379100.000000.00000108.5889570.74
37552009.05.21 04:16close18770.891.379230.000000.00000105.9189676.65
37562009.05.21 04:16close18710.891.379230.000000.00000104.1389780.78
37572009.05.21 04:18close18720.891.379760.000000.00000100.5789881.35
37582009.05.21 04:18close18700.891.379760.000000.00000103.2489984.59
37592009.05.21 12:12buy18800.901.379280.000000.00000
37602009.05.21 12:15buy18810.901.380000.000000.00000
37612009.05.21 12:15close18800.901.380420.000000.00000102.6090087.19
37622009.05.21 12:36buy18820.901.379180.000000.00000
37632009.05.21 12:46buy18830.901.378520.000000.00000
37642009.05.21 13:01buy18840.901.379160.000000.00000
37652009.05.21 13:15buy18850.901.378710.000000.00000
37662009.05.21 13:32buy18860.901.377580.000000.00000
37672009.05.21 13:54buy18870.901.376310.000000.00000
37682009.05.21 14:05buy18880.901.375820.000000.00000
37692009.05.21 14:14close18880.901.376930.000000.0000099.9090187.09
37702009.05.21 14:15buy18890.901.377100.000000.00000
37712009.05.21 14:16close18870.901.377440.000000.00000101.7090288.79
37722009.05.21 14:30buy18900.901.377170.000000.00000
37732009.05.21 14:57buy18910.901.375450.000000.00000
37742009.05.21 15:04buy18920.901.374250.000000.00000
37752009.05.21 15:23buy18930.901.374680.000000.00000
37762009.05.21 15:27close18920.901.375370.000000.00000100.8090389.59
37772009.05.21 15:27close18930.901.375790.000000.0000099.9090489.49
37782009.05.21 15:36buy18940.901.375350.000000.00000
37792009.05.21 15:45buy18950.901.376200.000000.00000
37802009.05.21 15:48close18940.901.376470.000000.00000100.8090590.29
37812009.05.21 15:49close18910.901.376560.000000.0000099.9090690.19
37822009.05.21 15:50close18950.901.377310.000000.0000099.9090790.09
37832009.05.21 16:15close18890.901.378230.000000.00000101.7090891.79
37842009.05.21 16:15close18900.901.378290.000000.00000100.8090992.59
37852009.05.21 16:48close18860.901.378690.000000.0000099.9091092.49
37862009.05.21 17:50close18830.901.379650.000000.00000101.7091194.19
37872009.05.21 17:51close18850.901.379820.000000.0000099.9091294.09
37882009.05.21 17:57close18840.901.380290.000000.00000101.7091395.79
37892009.05.21 17:57close18820.901.380290.000000.0000099.9091495.69
37902009.05.21 18:01close18810.901.381120.000000.00000100.8091596.49
37912009.05.21 23:00buy18960.921.389140.000000.00000
37922009.05.21 23:15buy18970.921.390150.000000.00000
37932009.05.21 23:16close18960.921.390290.000000.00000105.8091702.29
37942009.05.21 23:38buy18980.921.389500.000000.00000
37952009.05.21 23:45buy18990.921.389410.000000.00000
37962009.05.22 00:06buy19000.921.390360.000000.00000
37972009.05.22 00:24buy19010.921.390460.000000.00000
37982009.05.22 00:26close18990.921.390520.000000.00000101.4891803.76
37992009.05.22 00:26close18980.921.390610.000000.00000101.4891905.24
38002009.05.22 00:30buy19020.921.390480.000000.00000
38012009.05.22 00:46buy19030.921.391150.000000.00000
38022009.05.22 00:46close18970.921.391260.000000.00000101.4892006.72
38032009.05.22 01:02buy19040.921.390270.000000.00000
38042009.05.22 01:16buy19050.921.390950.000000.00000
38052009.05.22 01:17close19040.921.391390.000000.00000103.0492109.76
38062009.05.22 01:17close19000.921.391470.000000.00000102.1292211.88
38072009.05.22 01:17close19020.921.391600.000000.00000103.0492314.92
38082009.05.22 01:17close19010.921.391600.000000.00000104.8892419.80
38092009.05.22 01:38buy19060.921.391700.000000.00000
38102009.05.22 01:43close19050.921.392060.000000.00000102.1292521.92
38112009.05.22 01:48buy19070.931.392160.000000.00000
38122009.05.22 01:49close19030.921.392290.000000.00000104.8892626.80
38132009.05.22 01:49close19060.921.392810.000000.00000102.1292728.92
38142009.05.22 01:53close19070.931.393290.000000.00000105.0992834.01
38152009.05.22 02:00buy19080.931.394130.000000.00000
38162009.05.22 02:19buy19090.931.392780.000000.00000
38172009.05.22 02:37close19090.931.394080.000000.00000120.9092954.91
38182009.05.22 02:38buy19100.931.394190.000000.00000
38192009.05.22 02:53buy19110.931.394590.000000.00000
38202009.05.22 02:59close19080.931.395250.000000.00000104.1693059.07
38212009.05.22 02:59close19100.931.395330.000000.00000106.0293165.09
38222009.05.22 03:00buy19120.931.395520.000000.00000
38232009.05.22 03:17buy19130.931.393760.000000.00000
38242009.05.22 03:40buy19140.931.393950.000000.00000
38252009.05.22 03:46buy19150.931.394080.000000.00000
38262009.05.22 04:06buy19160.931.393310.000000.00000
38272009.05.22 04:17buy19170.931.393460.000000.00000
38282009.05.22 04:30buy19180.931.393170.000000.00000
38292009.05.22 04:45buy19190.931.394130.000000.00000
38302009.05.22 05:00buy19200.931.394240.000000.00000
38312009.05.22 05:20buy19210.931.393680.000000.00000
38322009.05.22 05:42buy19220.931.393400.000000.00000
38332009.05.22 05:53buy19230.931.392940.000000.00000
38342009.05.22 06:00buy19240.931.393000.000000.00000
38352009.05.22 06:15buy19250.931.392410.000000.00000
38362009.05.22 06:30buy19260.931.392120.000000.00000
38372009.05.22 06:48buy19270.931.391650.000000.00000
38382009.05.22 07:00buy19280.931.392640.000000.00000
38392009.05.22 07:15buy19290.931.392200.000000.00000
38402009.05.22 07:34buy19300.931.391490.000000.00000
38412009.05.22 07:45buy19310.931.392330.000000.00000
38422009.05.22 08:08close19300.931.392600.000000.00000103.2393268.32
38432009.05.22 08:28close19270.931.392770.000000.00000104.1693372.48
38442009.05.22 08:30close19260.931.393240.000000.00000104.1693476.64
38452009.05.22 08:30close19290.931.393320.000000.00000104.1693580.80
38462009.05.22 08:30close19310.931.393450.000000.00000104.1693684.96
38472009.05.22 08:30close19250.931.393530.000000.00000104.1693789.12
38482009.05.22 08:31close19280.931.393750.000000.00000103.2393892.35
38492009.05.22 08:31close19230.931.394050.000000.00000103.2393995.58
38502009.05.22 08:31close19240.931.394110.000000.00000103.2394098.81
38512009.05.22 08:31close19180.931.394280.000000.00000103.2394202.04
38522009.05.22 08:31close19160.931.394420.000000.00000103.2394305.27
38532009.05.22 08:32close19220.931.394530.000000.00000105.0994410.36
38542009.05.22 08:32close19170.931.394580.000000.00000104.1694514.52
38552009.05.22 08:32close19210.931.394810.000000.00000105.0994619.61
38562009.05.22 08:32close19130.931.394880.000000.00000104.1694723.77
38572009.05.22 08:32close19140.931.395070.000000.00000104.1694827.93
38582009.05.22 08:32close19150.931.395190.000000.00000103.2394931.16
38592009.05.22 08:32close19190.931.395260.000000.00000105.0995036.25
38602009.05.22 08:33close19200.931.395350.000000.00000103.2395139.48
38612009.05.22 08:36close19110.931.395720.000000.00000105.0995244.57
38622009.05.22 08:38close19120.931.396640.000000.00000104.1695348.73
38632009.05.22 12:00buy19320.951.395140.000000.00000
38642009.05.22 12:06close19320.951.396250.000000.00000105.4595454.18
38652009.05.22 12:17buy19330.951.395630.000000.00000
38662009.05.22 12:33buy19340.951.396180.000000.00000
38672009.05.22 12:42close19330.951.396750.000000.00000106.4095560.58
38682009.05.22 12:45buy19350.961.397040.000000.00000
38692009.05.22 12:46close19340.951.397290.000000.00000105.4595666.03
38702009.05.22 13:09buy19360.961.397250.000000.00000
38712009.05.22 13:16buy19370.961.397130.000000.00000
38722009.05.22 13:30buy19380.961.395530.000000.00000
38732009.05.22 13:45buy19390.961.395530.000000.00000
38742009.05.22 13:54close19390.961.396660.000000.00000108.4895774.51
38752009.05.22 13:54close19380.961.396660.000000.00000108.4895882.99
38762009.05.22 13:58close19350.961.398150.000000.00000106.5695989.55
38772009.05.22 14:00buy19400.961.398280.000000.00000
38782009.05.22 14:00close19370.961.398240.000000.00000106.5696096.11
38792009.05.22 14:00close19360.961.398360.000000.00000106.5696202.67
38802009.05.22 14:15buy19410.961.397340.000000.00000
38812009.05.22 14:19close19410.961.398460.000000.00000107.5296310.19
38822009.05.22 14:24close19400.961.399390.000000.00000106.5696416.75
38832009.05.22 14:32buy19420.961.399460.000000.00000
38842009.05.22 14:49buy19430.961.399670.000000.00000
38852009.05.22 15:07buy19440.961.398180.000000.00000
38862009.05.22 15:11close19440.961.399300.000000.00000107.5296524.27
38872009.05.22 15:13close19420.961.400590.000000.00000108.4896632.75
38882009.05.22 15:13close19430.961.400790.000000.00000107.5296740.27
38892009.05.22 15:15buy19450.971.401570.000000.00000
38902009.05.22 15:31buy19460.971.398490.000000.00000
38912009.05.22 15:48buy19470.971.398120.000000.00000
38922009.05.22 15:56close19470.971.399250.000000.00000109.6196849.88
38932009.05.22 15:56close19460.971.399600.000000.00000107.6796957.55
38942009.05.22 16:00buy19480.971.399860.000000.00000
38952009.05.22 16:17buy19490.971.399880.000000.00000
38962009.05.22 16:21close19480.971.400980.000000.00000108.6497066.19
38972009.05.22 16:21close19490.971.401000.000000.00000108.6497174.83
38982009.05.22 16:30buy19500.971.399790.000000.00000
38992009.05.22 16:45buy19510.971.398750.000000.00000
39002009.05.22 17:01buy19520.971.399320.000000.00000
39012009.05.22 17:08close19510.971.399860.000000.00000107.6797282.50
39022009.05.22 17:09close19520.971.400440.000000.00000108.6497391.14
39032009.05.22 17:15buy19530.971.400900.000000.00000
39042009.05.22 17:16close19500.971.400900.000000.00000107.6797498.81
39052009.05.22 17:27close19530.971.402010.000000.00000107.6797606.48
39062009.05.22 17:30buy19540.981.401910.000000.00000
39072009.05.22 17:59buy19550.981.400480.000000.00000
39082009.05.22 18:00buy19560.981.400490.000000.00000
39092009.05.22 18:02close19560.981.401600.000000.00000108.7897715.26
39102009.05.22 18:02close19550.981.401600.000000.00000109.7697825.02
39112009.05.22 18:15buy19570.981.402370.000000.00000
39122009.05.22 18:20close19450.971.402680.000000.00000107.6797932.69
39132009.05.22 18:21close19540.981.403020.000000.00000108.7898041.47
39142009.05.22 18:25close19570.981.403480.000000.00000108.7898150.25
39152009.05.22 18:35buy19580.981.402690.000000.00000
39162009.05.22 18:46buy19590.981.402370.000000.00000
39172009.05.22 19:00buy19600.981.402000.000000.00000
39182009.05.22 19:03close19600.981.403120.000000.00000109.7698260.01
39192009.05.22 19:05close19590.981.403480.000000.00000108.7898368.79
39202009.05.22 19:14close19580.981.403800.000000.00000108.7898477.57
39212009.05.22 19:15buy19610.981.404090.000000.00000
39222009.05.22 19:35buy19620.981.403850.000000.00000
39232009.05.22 19:59buy19630.981.404030.000000.00000
39242009.05.22 20:08buy19640.981.402340.000000.00000
39252009.05.22 20:19buy19650.981.401270.000000.00000
39262009.05.22 20:30buy19660.981.401430.000000.00000
39272009.05.22 20:54buy19670.981.401360.000000.00000
39282009.05.22 22:02buy19680.981.400540.000000.00000
39292009.05.22 22:16buy19690.981.399810.000000.00000
39302009.05.22 22:41buy19700.981.399630.000000.00000
39312009.05.22 22:47buy19710.981.399680.000000.00000
39322009.05.25 00:00close19710.981.402810.000000.00000306.0598783.62
39332009.05.25 00:00close19700.981.402810.000000.00000310.9599094.57
39342009.05.25 00:00close19690.981.402810.000000.00000293.3199387.89
39352009.05.25 00:00close19680.981.402810.000000.00000221.7799609.66
39362009.05.25 00:00close19670.981.402810.000000.00000141.4199751.08
39372009.05.25 00:00close19660.981.402810.000000.00000134.5599885.63
39382009.05.25 00:00close19650.981.402810.000000.00000150.23100035.86
39392009.05.25 00:09close19640.981.403450.000000.00000108.09100143.96
39402009.05.29 11:35close19620.981.404970.000000.00000104.96100248.92
39412009.05.29 11:35close19630.981.405210.000000.00000110.84100359.75
39422009.05.29 11:35close19610.981.405210.000000.00000104.96100464.71
39432009.06.01 15:01buy19721.001.420100.000000.00000
39442009.06.01 15:19buy19731.001.417910.000000.00000
39452009.06.01 15:21close19731.001.419020.000000.00000111.00100575.71
39462009.06.01 15:44buy19741.011.420100.000000.00000
39472009.06.01 15:45buy19751.011.420730.000000.00000
39482009.06.01 15:46close19741.011.421210.000000.00000112.11100687.82
39492009.06.01 15:46close19721.001.421210.000000.00000111.00100798.82
39502009.06.01 15:53close19751.011.421840.000000.00000112.11100910.93
39512009.06.02 18:03buy19761.011.427790.000000.00000
39522009.06.02 18:20buy19771.011.427270.000000.00000
39532009.06.02 18:31buy19781.011.427410.000000.00000
39542009.06.02 18:44close19771.011.428380.000000.00000112.11101023.04
39552009.06.02 18:44close19781.011.428520.000000.00000112.11101135.15
39562009.06.02 18:45buy19791.011.428420.000000.00000
39572009.06.02 18:46close19761.011.428910.000000.00000113.12101248.27
39582009.06.02 18:56close19791.011.429530.000000.00000112.11101360.38
39592009.06.02 19:03buy19801.011.429280.000000.00000
39602009.06.02 19:19buy19811.011.429030.000000.00000
39612009.06.02 19:29close19811.011.430150.000000.00000113.12101473.50
39622009.06.02 19:29close19801.011.430400.000000.00000113.12101586.62
39632009.06.02 19:30buy19821.021.430580.000000.00000
39642009.06.02 19:36close19821.021.431700.000000.00000114.24101700.86
39652009.06.02 19:50buy19831.021.431260.000000.00000
39662009.06.02 20:23close19831.021.432380.000000.00000114.24101815.10
39672009.06.02 22:00buy19841.021.432250.000000.00000
39682009.06.02 22:16buy19851.021.431550.000000.00000
39692009.06.02 22:31buy19861.021.432030.000000.00000
39702009.06.02 22:48buy19871.021.431290.000000.00000
39712009.06.02 23:04buy19881.021.430930.000000.00000
39722009.06.02 23:40buy19891.021.430420.000000.00000
39732009.06.02 23:45buy19901.021.430560.000000.00000
39742009.06.03 00:02buy19911.021.430890.000000.00000
39752009.06.03 00:32buy19921.021.430310.000000.00000
39762009.06.03 00:57buy19931.021.430700.000000.00000
39772009.06.03 01:12buy19941.021.429930.000000.00000
39782009.06.03 01:19buy19951.021.430050.000000.00000
39792009.06.03 01:30buy19961.021.430400.000000.00000
39802009.06.03 01:53buy19971.021.429670.000000.00000
39812009.06.03 02:03buy19981.021.429120.000000.00000
39822009.06.03 02:24buy19991.021.428650.000000.00000
39832009.06.03 02:30buy20001.021.428960.000000.00000
39842009.06.03 02:33close19991.021.429760.000000.00000113.22101928.32
39852009.06.03 02:35close20001.021.430080.000000.00000114.24102042.56
39862009.06.03 02:52buy20011.021.429420.000000.00000
39872009.06.03 03:03buy20021.021.429440.000000.00000
39882009.06.03 03:25buy20031.021.428200.000000.00000
39892009.06.03 03:31buy20041.021.429070.000000.00000
39902009.06.03 03:31close20031.021.429320.000000.00000114.24102156.80
39912009.06.03 03:48buy20051.021.428760.000000.00000
39922009.06.03 04:48close20051.021.429870.000000.00000113.22102270.02
39932009.06.03 05:57close20041.021.430200.000000.00000115.26102385.28
39942009.06.03 05:57close19981.021.430230.000000.00000113.22102498.50
39952009.06.03 05:58close20011.021.430530.000000.00000113.22102611.72
39962009.06.03 05:58close20021.021.430560.000000.00000114.24102725.96
39972009.06.03 06:00close19971.021.430800.000000.00000115.26102841.22
39982009.06.03 06:00close19941.021.431050.000000.00000114.24102955.46
39992009.06.03 06:01close19951.021.431160.000000.00000113.22103068.68
40002009.06.03 06:20close19921.021.431420.000000.00000113.22103181.90
40012009.06.03 06:20close19961.021.431530.000000.00000115.26103297.16
40022009.06.03 06:20close19891.021.431530.000000.00000112.51103409.67
40032009.06.03 06:22close19901.021.431700.000000.00000115.57103525.23
40042009.06.03 06:22close19931.021.431810.000000.00000113.22103638.45
40052009.06.03 06:24close19911.021.432020.000000.00000115.26103753.71
40062009.06.03 06:24close19881.021.432050.000000.00000113.53103867.24
40072009.06.03 06:46close19871.021.432420.000000.00000114.55103981.79
40082009.06.03 06:47close19851.021.432670.000000.00000113.53104095.31
40092009.06.03 08:50close19861.021.433160.000000.00000114.55104209.86
40102009.06.03 08:51close19841.021.433360.000000.00000112.51104322.36
40112009.07.09 00:01sell20061.041.387270.000000.00000
40122009.07.09 00:16sell20071.041.388110.000000.00000
40132009.07.09 00:31sell20081.041.388200.000000.00000
40142009.07.09 00:48sell20091.041.387650.000000.00000
40152009.07.09 01:17close20081.041.387070.000000.00000117.52104439.88
40162009.07.09 01:18close20071.041.387000.000000.00000115.44104555.32
40172009.07.09 01:28close20091.041.386530.000000.00000116.48104671.80
40182009.07.09 01:46close20061.041.386150.000000.00000116.48104788.28
40192009.07.21 16:00buy20101.051.424390.000000.00000
40202009.07.21 16:15buy20111.051.421880.000000.00000
40212009.07.21 16:25close20111.051.422990.000000.00000116.55104904.83
40222009.07.21 16:32buy20121.051.423230.000000.00000
40232009.07.21 16:57buy20131.051.421670.000000.00000
40242009.07.21 17:00buy20141.051.422860.000000.00000
40252009.07.21 17:00close20131.051.422780.000000.00000116.55105021.38
40262009.07.21 17:17buy20151.051.422270.000000.00000
40272009.07.21 17:35buy20161.051.422460.000000.00000
40282009.07.21 18:01buy20171.051.419880.000000.00000
40292009.07.21 18:27buy20181.051.420140.000000.00000
40302009.07.21 18:32buy20191.051.420200.000000.00000
40312009.07.21 18:48buy20201.051.419560.000000.00000
40322009.07.21 19:12buy20211.051.417000.000000.00000
40332009.07.21 19:17buy20221.051.417130.000000.00000
40342009.07.21 19:31buy20231.051.418010.000000.00000
40352009.07.21 19:45buy20241.051.417240.000000.00000
40362009.07.21 19:57close20211.051.418110.000000.00000116.55105137.93
40372009.07.21 19:58close20221.051.418240.000000.00000116.55105254.48
40382009.07.21 19:59close20241.051.418370.000000.00000118.65105373.13
40392009.07.21 20:12close20231.051.419130.000000.00000117.60105490.73
40402009.07.21 22:13close20201.051.420670.000000.00000116.55105607.28
40412009.07.21 22:15close20171.051.421010.000000.00000118.65105725.93
40422009.07.21 22:15close20181.051.421270.000000.00000118.65105844.58
40432009.07.21 22:15close20191.051.421310.000000.00000116.55105961.13
40442009.07.22 18:27close20151.051.423380.000000.00000115.82106076.95
40452009.07.22 18:28close20161.051.423580.000000.00000116.86106193.81
40462009.07.22 18:44close20141.051.423980.000000.00000116.86106310.68
40472009.07.22 18:44close20121.051.424340.000000.00000115.82106426.49
40482009.07.22 19:18close20101.051.425510.000000.00000116.86106543.36
40492009.07.28 12:02buy20251.071.427470.000000.00000
40502009.07.28 12:15buy20261.071.427730.000000.00000
40512009.07.28 12:31buy20271.071.428060.000000.00000
40522009.07.28 12:45buy20281.071.427570.000000.00000
40532009.07.28 13:06buy20291.071.427330.000000.00000
40542009.07.28 13:16buy20301.071.427540.000000.00000
40552009.07.28 13:30buy20311.071.425880.000000.00000
40562009.07.28 13:49buy20321.071.424690.000000.00000
40572009.07.28 14:02buy20331.071.423170.000000.00000
40582009.07.28 14:18buy20341.071.423330.000000.00000
40592009.07.28 14:30buy20351.071.423450.000000.00000
40602009.07.28 14:46buy20361.071.422720.000000.00000
40612009.07.28 15:06buy20371.071.423160.000000.00000
40622009.07.28 15:33buy20381.071.418710.000000.00000
40632009.07.28 15:39close20381.071.419820.000000.00000118.77106662.13
40642009.07.28 15:49buy20391.071.419810.000000.00000
40652009.07.31 17:21close20391.071.420950.000000.00000118.24106780.36
40662009.07.31 17:29close20361.071.423830.000000.00000115.02106895.39
40672009.07.31 17:53close20371.071.424270.000000.00000115.02107010.41
40682009.07.31 17:53close20331.071.424300.000000.00000117.16107127.58
40692009.07.31 17:54close20341.071.424460.000000.00000117.16107244.74
40702009.07.31 17:54close20351.071.424590.000000.00000118.24107362.98
40712009.07.31 17:54close20321.071.425800.000000.00000115.02107478.00
40722009.07.31 17:59close20311.071.427020.000000.00000118.24107596.24
40732009.08.03 01:24close20291.071.428440.000000.00000114.28107710.51
40742009.08.03 01:28close20251.071.428590.000000.00000115.35107825.86
40752009.08.03 01:29close20301.071.428650.000000.00000114.28107940.14
40762009.08.03 01:29close20281.071.428680.000000.00000114.28108054.41
40772009.08.03 01:29close20261.071.428860.000000.00000116.42108170.83
40782009.08.03 01:31close20271.071.429180.000000.00000115.35108286.17
40792009.08.28 00:02buy20401.081.435230.000000.00000
40802009.08.28 00:15buy20411.081.435170.000000.00000
40812009.08.28 00:46buy20421.081.435530.000000.00000
40822009.08.28 01:01buy20431.081.435210.000000.00000
40832009.08.28 01:16buy20441.081.435990.000000.00000
40842009.08.28 01:30buy20451.081.435760.000000.00000
40852009.08.28 01:31close20411.081.436300.000000.00000122.04108408.21
40862009.08.28 01:32close20431.081.436330.000000.00000120.96108529.17
40872009.08.28 01:32close20401.081.436340.000000.00000119.88108649.05
40882009.08.28 01:38close20421.081.436650.000000.00000120.96108770.01
40892009.08.28 01:43close20451.081.436870.000000.00000119.88108889.89
40902009.08.28 01:44close20441.081.437100.000000.00000119.88109009.77
40912009.08.28 01:45buy20461.091.437590.000000.00000
40922009.08.28 02:01buy20471.091.437050.000000.00000
40932009.08.28 02:23buy20481.091.437550.000000.00000
40942009.08.28 02:36buy20491.091.436410.000000.00000
40952009.08.28 02:53buy20501.091.436650.000000.00000
40962009.08.28 03:01buy20511.091.436760.000000.00000
40972009.08.28 03:17buy20521.091.437080.000000.00000
40982009.08.28 03:33buy20531.091.437140.000000.00000
40992009.08.28 03:47buy20541.091.436690.000000.00000
41002009.08.28 15:28close20491.091.437530.000000.00000122.08109131.85
41012009.08.28 15:28close20501.091.437790.000000.00000124.26109256.11
41022009.08.28 15:28close20541.091.437820.000000.00000123.17109379.28
41032009.08.28 15:28close20511.091.437890.000000.00000123.17109502.45
41042009.08.28 15:28close20471.091.438160.000000.00000120.99109623.44
41052009.08.28 15:28close20521.091.438190.000000.00000120.99109744.43
41062009.08.28 15:28close20531.091.438260.000000.00000122.08109866.51
41072009.08.28 15:31close20481.091.438670.000000.00000122.08109988.59
41082009.08.28 15:53close20461.091.438710.000000.00000122.08110110.67
41092009.09.09 16:04buy20551.101.458440.000000.00000
41102009.09.09 16:16buy20561.101.458690.000000.00000
41112009.09.09 16:32buy20571.101.458540.000000.00000
41122009.09.09 16:39close20551.101.459570.000000.00000124.30110234.97
41132009.09.09 16:39close20571.101.459670.000000.00000124.30110359.27
41142009.09.09 16:39close20561.101.459810.000000.00000123.20110482.47
41152009.09.09 16:47buy20581.101.459160.000000.00000
41162009.09.09 17:03buy20591.101.458740.000000.00000
41172009.09.09 17:21buy20601.101.457630.000000.00000
41182009.09.09 17:33buy20611.101.457650.000000.00000
41192009.09.09 17:45buy20621.101.458110.000000.00000
41202009.09.09 18:09buy20631.101.456750.000000.00000
41212009.09.09 18:18buy20641.101.456680.000000.00000
41222009.09.09 18:32buy20651.101.457230.000000.00000
41232009.09.09 18:49buy20661.101.456950.000000.00000
41242009.09.09 19:02buy20671.101.457250.000000.00000
41252009.09.09 19:16buy20681.101.456410.000000.00000
41262009.09.09 19:46buy20691.101.455510.000000.00000
41272009.09.09 20:14buy20701.101.453580.000000.00000
41282009.09.09 20:16buy20711.101.453970.000000.00000
41292009.09.09 20:32buy20721.101.454600.000000.00000
41302009.09.09 20:32close20701.101.454720.000000.00000125.40110607.87
41312009.09.09 20:46buy20731.111.453960.000000.00000
41322009.09.09 21:00buy20741.111.454470.000000.00000
41332009.09.09 21:11close20731.111.455100.000000.00000126.54110734.41
41342009.09.09 21:11close20711.101.455100.000000.00000124.30110858.71
41352009.09.09 21:21buy20751.111.455130.000000.00000
41362009.09.09 21:38buy20761.111.454560.000000.00000
41372009.09.09 21:46buy20771.111.455230.000000.00000
41382009.09.09 21:46close20741.111.455630.000000.00000128.76110987.47
41392009.09.09 21:50close20761.111.455670.000000.00000123.21111110.68
41402009.09.09 21:50close20721.101.455720.000000.00000123.20111233.88
41412009.09.09 22:06buy20781.111.455220.000000.00000
41422009.09.09 22:15buy20791.111.455540.000000.00000
41432009.09.09 22:21close20751.111.456250.000000.00000124.32111358.20
41442009.09.09 22:28close20781.111.456340.000000.00000124.32111482.52
41452009.09.09 22:28close20771.111.456340.000000.00000123.21111605.73
41462009.09.09 22:30buy20801.121.456530.000000.00000
41472009.09.09 22:43close20691.101.456640.000000.00000124.30111730.03
41482009.09.09 22:43close20791.111.456670.000000.00000125.43111855.46
41492009.09.09 22:52buy20811.121.456520.000000.00000
41502009.09.09 23:08buy20821.121.456130.000000.00000
41512009.09.09 23:15buy20831.121.456670.000000.00000
41522009.09.09 23:35buy20841.121.456270.000000.00000
41532009.09.09 23:47buy20851.121.456620.000000.00000
41542009.09.09 23:51close20821.121.457270.000000.00000127.68111983.14
41552009.09.10 05:54close20841.121.457390.000000.00000123.09112106.23
41562009.09.10 05:54close20681.101.457530.000000.00000120.89112227.12
41572009.09.10 05:54close20811.121.457630.000000.00000121.97112349.09
41582009.09.10 05:57close20801.121.457640.000000.00000121.97112471.06
41592009.09.10 06:08close20851.121.457740.000000.00000123.09112594.15
41602009.09.10 06:08close20831.121.457800.000000.00000124.21112718.35
41612009.09.10 06:08close20641.101.457800.000000.00000120.89112839.24
41622009.09.10 06:10close20631.101.457860.000000.00000119.79112959.03
41632009.09.10 07:16close20661.101.458060.000000.00000119.79113078.82
41642009.09.10 07:53close20651.101.458350.000000.00000120.89113199.71
41652009.09.10 08:00close20671.101.458360.000000.00000119.79113319.50
41662009.09.10 14:41close20601.101.458740.000000.00000119.79113439.29
41672009.09.10 14:41close20611.101.458760.000000.00000119.79113559.08
41682009.09.10 14:43close20621.101.459260.000000.00000124.19113683.27
41692009.09.10 14:52close20591.101.459930.000000.00000128.59113811.86
41702009.09.10 14:52close20581.101.460300.000000.00000123.09113934.95
41712009.09.10 16:00buy20861.141.453470.000000.00000
41722009.09.10 16:16buy20871.141.453470.000000.00000
41732009.09.10 16:31buy20881.141.453460.000000.00000
41742009.09.10 16:40close20881.141.454620.000000.00000132.24114067.19
41752009.09.10 16:40close20871.141.454620.000000.00000131.10114198.29
41762009.09.10 16:40close20861.141.454620.000000.00000131.10114329.39
41772009.09.10 16:51buy20891.141.455940.000000.00000
41782009.09.10 16:55close20891.141.457060.000000.00000127.68114457.07
41792009.09.10 17:05buy20901.141.456700.000000.00000
41802009.09.10 17:06close20901.141.457830.000000.00000128.82114585.89
41812009.09.10 17:18buy20911.151.456720.000000.00000
41822009.09.10 17:34buy20921.151.455740.000000.00000
41832009.09.10 17:48buy20931.151.456690.000000.00000
41842009.09.10 17:49close20921.151.456860.000000.00000128.80114714.69
41852009.09.10 18:00buy20941.151.456820.000000.00000
41862009.09.10 18:19buy20951.151.456670.000000.00000
41872009.09.10 18:31buy20961.151.456800.000000.00000
41882009.09.10 18:45buy20971.151.457650.000000.00000
41892009.09.10 18:46close20951.151.457820.000000.00000132.25114846.94
41902009.09.10 18:46close20931.151.457820.000000.00000129.95114976.89
41912009.09.10 18:46close20911.151.457900.000000.00000135.70115112.59
41922009.09.10 18:46close20961.151.457910.000000.00000127.65115240.24
41932009.09.10 18:46close20941.151.457970.000000.00000132.25115372.49
41942009.09.10 18:52close20971.151.458780.000000.00000129.95115502.44
41952009.09.10 19:02buy20981.161.459840.000000.00000
41962009.09.10 19:03close20981.161.461000.000000.00000134.56115637.00
41972009.09.10 19:26buy20991.161.458670.000000.00000
41982009.09.10 19:32buy21001.161.458480.000000.00000
41992009.09.10 19:47buy21011.161.459040.000000.00000
42002009.09.10 19:50close21001.161.459600.000000.00000129.92115766.92
42012009.09.10 19:50close20991.161.459830.000000.00000134.56115901.48
42022009.09.10 19:50close21011.161.460180.000000.00000132.24116033.72
42032009.09.10 20:01buy21021.161.460350.000000.00000
42042009.09.10 20:17buy21031.161.459730.000000.00000
42052009.09.10 20:36buy21041.161.458920.000000.00000
42062009.09.10 20:51buy21051.161.458520.000000.00000
42072009.09.10 21:12buy21061.161.457490.000000.00000
42082009.09.10 21:15buy21071.161.457500.000000.00000
42092009.09.10 21:30buy21081.161.457860.000000.00000
42102009.09.10 21:45buy21091.161.458540.000000.00000
42112009.09.10 21:46close21061.161.458600.000000.00000128.76116162.48
42122009.09.10 21:48close21071.161.458620.000000.00000129.92116292.40
42132009.09.10 22:00buy21101.161.458730.000000.00000
42142009.09.10 22:18buy21111.161.458770.000000.00000
42152009.09.10 22:35buy21121.161.458600.000000.00000
42162009.09.10 22:45buy21131.161.458360.000000.00000
42172009.09.10 23:08buy21141.161.458320.000000.00000
42182009.09.10 23:28buy21151.161.458010.000000.00000
42192009.09.10 23:37buy21161.161.457820.000000.00000
42202009.09.10 23:50buy21171.161.457720.000000.00000
42212009.09.11 04:04close21171.161.458840.000000.00000129.11116421.51
42222009.09.11 04:11close21161.161.458930.000000.00000127.95116549.46
42232009.09.11 04:13close21081.161.458990.000000.00000130.27116679.73
42242009.09.11 04:13close21151.161.459120.000000.00000127.95116807.68
42252009.09.11 04:13close21141.161.459440.000000.00000129.11116936.78
42262009.09.11 04:13close21131.161.459490.000000.00000130.27117067.05
42272009.09.11 04:13close21051.161.459640.000000.00000129.11117196.16
42282009.09.11 04:13close21091.161.459680.000000.00000131.43117327.59
42292009.09.11 04:13close21121.161.459730.000000.00000130.27117457.86
42302009.09.11 04:15close21101.161.459840.000000.00000127.95117585.80
42312009.09.11 04:16close21111.161.459880.000000.00000127.95117713.75
42322009.09.11 04:17close21041.161.460040.000000.00000129.11117842.86
42332009.09.11 04:44close21031.161.460840.000000.00000127.95117970.81
42342009.09.11 06:38close21021.161.461470.000000.00000129.11118099.92
42352009.09.11 08:00buy21181.181.462120.000000.00000
42362009.09.11 08:15buy21191.181.461590.000000.00000
42372009.09.11 08:30buy21201.181.461940.000000.00000
42382009.09.11 08:50buy21211.181.459490.000000.00000
42392009.09.11 09:01buy21221.181.460490.000000.00000
42402009.09.11 09:01close21211.181.460620.000000.00000133.34118233.26
42412009.09.11 09:14close21221.181.461630.000000.00000134.52118367.78
42422009.09.11 09:15buy21231.181.461940.000000.00000
42432009.09.11 09:32buy21241.181.461230.000000.00000
42442009.09.11 09:57buy21251.181.460460.000000.00000
42452009.09.11 10:00buy21261.181.460940.000000.00000
42462009.09.11 10:25buy21271.181.458780.000000.00000
42472009.09.11 10:30buy21281.181.458830.000000.00000
42482009.09.11 10:45buy21291.181.458990.000000.00000
42492009.09.11 11:05buy21301.181.458290.000000.00000
42502009.09.11 11:16buy21311.181.459060.000000.00000
42512009.09.11 11:32buy21321.181.458860.000000.00000
42522009.09.11 11:45buy21331.181.458990.000000.00000
42532009.09.11 11:51close21301.181.459400.000000.00000130.98118498.76
42542009.09.11 12:13close21271.181.459900.000000.00000132.16118630.92
42552009.09.11 12:13close21281.181.459940.000000.00000130.98118761.90
42562009.09.11 12:23close21321.181.460010.000000.00000135.70118897.60
42572009.09.11 12:23close21331.181.460110.000000.00000132.16119029.76
42582009.09.11 12:23close21291.181.460110.000000.00000132.16119161.92
42592009.09.11 12:23close21311.181.460170.000000.00000130.98119292.90
42602009.09.11 15:23close21251.181.461600.000000.00000134.52119427.42
42612009.09.11 15:24close21261.181.462050.000000.00000130.98119558.40
42622009.09.11 15:27close21241.181.462360.000000.00000133.34119691.74
42632009.09.11 15:55close21191.181.462700.000000.00000130.98119822.72
42642009.09.11 15:55close21231.181.463050.000000.00000130.98119953.70
42652009.09.11 15:55close21201.181.463050.000000.00000130.98120084.68
42662009.09.11 15:55close21181.181.463230.000000.00000130.98120215.66
42672009.09.15 20:01buy21341.201.467680.000000.00000
42682009.09.15 20:28buy21351.201.466640.000000.00000
42692009.09.15 20:42buy21361.201.466080.000000.00000
42702009.09.15 20:50buy21371.201.466030.000000.00000
42712009.09.15 21:04buy21381.201.465910.000000.00000
42722009.09.15 21:16buy21391.201.466810.000000.00000
42732009.09.15 21:24close21381.201.467020.000000.00000133.20120348.86
42742009.09.15 21:24close21371.201.467140.000000.00000133.20120482.06
42752009.09.15 21:24close21361.201.467190.000000.00000133.20120615.26
42762009.09.15 21:31buy21401.211.467360.000000.00000
42772009.09.15 21:48buy21411.211.467260.000000.00000
42782009.09.15 22:00buy21421.211.467610.000000.00000
42792009.09.15 22:28buy21431.211.466920.000000.00000
42802009.09.15 22:40buy21441.211.466580.000000.00000
42812009.09.15 22:53buy21451.211.466090.000000.00000
42822009.09.15 23:00buy21461.211.465910.000000.00000
42832009.09.15 23:16buy21471.211.466210.000000.00000
42842009.09.15 23:30buy21481.211.466230.000000.00000
42852009.09.15 23:51buy21491.211.465920.000000.00000
42862009.09.16 00:17close21461.211.467020.000000.00000133.46120748.72
42872009.09.16 00:28close21491.211.467050.000000.00000135.88120884.60
42882009.09.16 01:50close21451.211.467200.000000.00000133.46121018.07
42892009.09.16 01:50close21471.211.467330.000000.00000134.67121152.74
42902009.09.16 02:10close21481.211.467380.000000.00000138.30121291.04
42912009.09.16 02:13close21441.211.467700.000000.00000134.67121425.71
42922009.09.16 02:17close21351.201.467750.000000.00000132.36121558.07
42932009.09.16 02:20close21391.201.467920.000000.00000132.36121690.43
42942009.09.16 02:20close21431.211.468030.000000.00000133.46121823.90
42952009.09.16 07:44close21411.211.468390.000000.00000135.88121959.78
42962009.09.16 07:44close21401.211.468490.000000.00000135.88122095.66
42972009.09.16 08:00buy21501.221.468090.000000.00000
42982009.09.16 08:03close21421.211.468720.000000.00000133.46122229.13
42992009.09.16 08:09close21341.201.468800.000000.00000133.56122362.69
43002009.09.16 08:14close21501.221.469210.000000.00000136.64122499.33
43012009.09.16 08:15buy21511.221.469360.000000.00000
43022009.09.16 08:30buy21521.221.468830.000000.00000
43032009.09.16 08:47buy21531.221.468350.000000.00000
43042009.09.16 09:00buy21541.221.468970.000000.00000
43052009.09.16 09:03close21531.221.469460.000000.00000135.42122634.75
43062009.09.16 09:15buy21551.231.469180.000000.00000
43072009.09.16 09:21close21521.221.469940.000000.00000135.42122770.17
43082009.09.16 09:21close21541.221.470100.000000.00000137.86122908.03
43092009.09.16 09:26close21551.231.470310.000000.00000138.99123047.02
43102009.09.16 09:26close21511.221.470490.000000.00000137.86123184.88
43112009.09.16 09:34buy21561.231.470020.000000.00000
43122009.09.16 09:46buy21571.231.468850.000000.00000
43132009.09.16 09:52close21571.231.469980.000000.00000138.99123323.87
43142009.09.16 10:02buy21581.231.470420.000000.00000
43152009.09.16 10:15buy21591.231.469700.000000.00000
43162009.09.16 10:30buy21601.231.469790.000000.00000
43172009.09.16 10:49buy21611.231.469750.000000.00000
43182009.09.16 10:59close21611.231.470880.000000.00000138.99123462.86
43192009.09.16 10:59close21591.231.470880.000000.00000145.14123608.00
43202009.09.16 10:59close21601.231.470990.000000.00000147.60123755.60
43212009.09.16 10:59close21561.231.471150.000000.00000138.99123894.59
43222009.09.16 11:00buy21621.241.470550.000000.00000
43232009.09.16 11:21buy21631.241.470400.000000.00000
43242009.09.16 11:32buy21641.241.470370.000000.00000
43252009.09.16 11:47buy21651.241.468780.000000.00000
43262009.09.16 12:12buy21661.241.468610.000000.00000
43272009.09.16 12:19buy21671.241.468130.000000.00000
43282009.09.16 12:42buy21681.241.467740.000000.00000
43292009.09.16 12:45buy21691.241.467970.000000.00000
43302009.09.16 13:00buy21701.241.467860.000000.00000
43312009.09.16 13:22buy21711.241.468060.000000.00000
43322009.09.16 13:30buy21721.241.468020.000000.00000
43332009.09.16 13:56buy21731.241.467350.000000.00000
43342009.09.16 14:00buy21741.241.467590.000000.00000
43352009.09.16 14:17buy21751.241.467230.000000.00000
43362009.09.16 14:40buy21761.241.466930.000000.00000
43372009.09.16 14:48buy21771.241.466580.000000.00000
43382009.09.16 14:50close21771.241.467700.000000.00000138.88124033.47
43392009.09.16 14:54close21761.241.468050.000000.00000138.88124172.35
43402009.09.16 14:54close21751.241.468340.000000.00000137.64124309.99
43412009.09.16 14:54close21731.241.468480.000000.00000140.12124450.11
43422009.09.16 15:00buy21781.241.468670.000000.00000
43432009.09.16 15:00close21741.241.468720.000000.00000140.12124590.23
43442009.09.16 15:00close21681.241.468930.000000.00000147.56124737.79
43452009.09.16 15:00close21701.241.469070.000000.00000150.04124887.83
43462009.09.16 15:00close21721.241.469200.000000.00000146.32125034.15
43472009.09.16 15:00close21711.241.469200.000000.00000141.36125175.51
43482009.09.16 15:00close21691.241.469200.000000.00000152.52125328.03
43492009.09.16 15:00close21671.241.469250.000000.00000138.88125466.91
43502009.09.16 15:00close21661.241.469730.000000.00000138.88125605.79
43512009.09.16 15:00close21781.241.469840.000000.00000145.08125750.87
43522009.09.16 15:00close21651.241.469950.000000.00000145.08125895.95
43532009.09.16 15:26buy21791.261.468540.000000.00000
43542009.09.16 15:31buy21801.261.468540.000000.00000
43552009.09.16 15:46buy21811.261.466380.000000.00000
43562009.09.16 15:50close21811.261.467490.000000.00000139.86126035.81
43572009.09.16 17:13close21801.261.469680.000000.00000143.64126179.45
43582009.09.16 17:13close21791.261.469680.000000.00000143.64126323.09
43592009.09.16 18:14close21641.241.471540.000000.00000145.08126468.17
43602009.09.16 18:14close21631.241.471540.000000.00000141.36126609.53
43612009.09.16 18:14close21581.231.471540.000000.00000137.76126747.29
43622009.09.16 18:14close21621.241.471690.000000.00000141.36126888.65
43632009.09.16 20:00buy21821.271.471900.000000.00000
43642009.09.16 20:15buy21831.271.471810.000000.00000
43652009.09.16 20:34buy21841.271.472800.000000.00000
43662009.09.16 20:35close21831.271.472930.000000.00000142.24127030.89
43672009.09.16 20:35close21821.271.473020.000000.00000142.24127173.13
43682009.09.16 20:50buy21851.271.472940.000000.00000
43692009.09.16 21:06buy21861.271.471740.000000.00000
43702009.09.16 21:16buy21871.271.471550.000000.00000
43712009.09.16 21:30buy21881.271.472270.000000.00000
43722009.09.16 21:36close21871.271.472660.000000.00000140.97127314.10
43732009.09.16 21:41close21861.271.472850.000000.00000140.97127455.07
43742009.09.16 21:48buy21891.271.472960.000000.00000
43752009.09.16 22:00buy21901.271.473160.000000.00000
43762009.09.16 22:10close21881.271.473390.000000.00000142.24127597.31
43772009.09.16 22:33buy21911.281.472730.000000.00000
43782009.09.16 22:45buy21921.281.472330.000000.00000
43792009.09.16 23:00buy21931.281.471060.000000.00000
43802009.09.16 23:16buy21941.281.471340.000000.00000
43812009.09.16 23:30buy21951.281.471820.000000.00000
43822009.09.16 23:51buy21961.281.471120.000000.00000
43832009.09.17 00:02buy21971.281.471120.000000.00000
43842009.09.17 00:15buy21981.281.471150.000000.00000
43852009.09.17 00:34buy21991.281.471300.000000.00000
43862009.09.17 00:47buy22001.281.470770.000000.00000
43872009.09.17 01:01buy22011.281.470680.000000.00000
43882009.09.17 01:16buy22021.281.470780.000000.00000
43892009.09.17 01:31buy22031.281.471410.000000.00000
43902009.09.17 01:46buy22041.281.471510.000000.00000
43912009.09.17 01:48close22011.281.471860.000000.00000151.04127748.35
43922009.09.17 01:48close22021.281.471900.000000.00000143.36127891.71
43932009.09.17 01:48close22001.281.471900.000000.00000144.64128036.35
43942009.09.17 02:04buy22051.281.471390.000000.00000
43952009.09.17 02:17buy22061.281.471420.000000.00000
43962009.09.17 02:34buy22071.281.471810.000000.00000
43972009.09.17 02:50buy22081.281.471300.000000.00000
43982009.09.17 03:00buy22091.281.471200.000000.00000
43992009.09.17 03:15buy22101.281.471060.000000.00000
44002009.09.17 03:32buy22111.281.471360.000000.00000
44012009.09.17 03:47buy22121.281.471390.000000.00000
44022009.09.17 04:17close22101.281.472180.000000.00000143.36128179.71
44032009.09.17 04:17close21931.281.472180.000000.00000140.67128320.38
44042009.09.17 04:17close21971.281.472230.000000.00000142.08128462.46
44052009.09.17 04:17close21961.281.472230.000000.00000139.39128601.85
44062009.09.17 04:17close21981.281.472260.000000.00000142.08128743.93
44072009.09.17 04:17close22091.281.472320.000000.00000143.36128887.29
44082009.09.17 04:18close22081.281.472410.000000.00000142.08129029.37
44092009.09.17 04:18close21991.281.472410.000000.00000142.08129171.45
44102009.09.17 04:18close21941.281.472450.000000.00000139.39129310.84
44112009.09.17 04:18close22111.281.472470.000000.00000142.08129452.92
44122009.09.17 04:20close22121.281.472500.000000.00000142.08129595.00
44132009.09.17 04:20close22051.281.472500.000000.00000142.08129737.08
44142009.09.17 04:20close22061.281.472540.000000.00000143.36129880.44
44152009.09.17 04:20close22031.281.472540.000000.00000144.64130025.08
44162009.09.17 04:28close22041.281.472630.000000.00000143.36130168.44
44172009.09.17 05:17close22071.281.472930.000000.00000143.36130311.80
44182009.09.17 05:17close21951.281.472930.000000.00000139.39130451.19
44192009.09.17 07:27close21921.281.473440.000000.00000139.39130590.59
44202009.09.17 07:43close21911.281.473850.000000.00000140.67130731.26
44212009.09.17 07:47close21841.271.473920.000000.00000139.57130870.83
44222009.09.17 07:50close21851.271.474050.000000.00000138.30131009.13
44232009.09.17 07:50close21891.271.474070.000000.00000138.30131147.44
44242009.09.17 07:51close21901.271.474270.000000.00000138.30131285.74
44252009.09.17 08:06buy22131.311.473820.000000.00000
44262009.09.17 08:18buy22141.311.474660.000000.00000
44272009.09.17 08:21close22131.311.474980.000000.00000151.96131437.70
44282009.09.17 08:32buy22151.311.474900.000000.00000
44292009.09.17 08:32close22141.311.475780.000000.00000146.72131584.42
44302009.09.17 08:32close22151.311.476030.000000.00000148.03131732.45
44312009.09.17 08:45buy22161.321.475380.000000.00000
44322009.09.17 09:03buy22171.321.474760.000000.00000
44332009.09.17 09:15buy22181.321.474750.000000.00000
44342009.09.17 09:30buy22191.321.474160.000000.00000
44352009.09.17 09:46buy22201.321.473870.000000.00000
44362009.09.17 10:01buy22211.321.474670.000000.00000
44372009.09.17 10:17buy22221.321.474370.000000.00000
44382009.09.17 10:30buy22231.321.473440.000000.00000
44392009.09.17 10:45buy22241.321.474260.000000.00000
44402009.09.17 11:03buy22251.321.473520.000000.00000
44412009.09.17 11:19buy22261.321.473930.000000.00000
44422009.09.17 11:30buy22271.321.474580.000000.00000
44432009.09.17 11:30close22231.321.474560.000000.00000147.84131880.29
44442009.09.17 11:33close22251.321.474630.000000.00000146.52132026.81
44452009.09.17 11:51buy22281.321.474720.000000.00000
44462009.09.17 12:07buy22291.321.473980.000000.00000
44472009.09.17 12:20buy22301.321.473190.000000.00000
44482009.09.17 12:36buy22311.321.473010.000000.00000
44492009.09.17 12:45buy22321.321.473220.000000.00000
44502009.09.17 13:10buy22331.321.472390.000000.00000
44512009.09.17 13:21buy22341.321.471450.000000.00000
44522009.09.17 13:34buy22351.321.472020.000000.00000
44532009.09.17 13:45buy22361.321.472110.000000.00000
44542009.09.17 14:02buy22371.321.471310.000000.00000
44552009.09.17 14:21buy22381.321.471590.000000.00000
44562009.09.17 14:30buy22391.321.471480.000000.00000
44572009.09.17 14:48buy22401.321.471770.000000.00000
44582009.09.17 15:00buy22411.321.470670.000000.00000
44592009.09.17 15:19buy22421.321.469920.000000.00000
44602009.09.17 15:33buy22431.321.470360.000000.00000
44612009.09.17 15:35close22421.321.471050.000000.00000149.16132175.97
44622009.09.17 15:36close22431.321.471490.000000.00000149.16132325.13
44632009.09.17 15:36close22411.321.471780.000000.00000146.52132471.65
44642009.09.17 15:45buy22441.321.471770.000000.00000
44652009.09.17 15:51close22371.321.472420.000000.00000146.52132618.17
44662009.09.17 15:51close22341.321.472580.000000.00000149.16132767.33
44672009.09.17 15:51close22391.321.472630.000000.00000151.80132919.13
44682009.09.17 15:53close22381.321.472700.000000.00000146.52133065.65
44692009.09.17 15:53close22441.321.472920.000000.00000151.80133217.45
44702009.09.17 15:53close22401.321.472920.000000.00000151.80133369.25
44712009.09.17 15:53close22351.321.473180.000000.00000153.12133522.37
44722009.09.17 15:54close22361.321.473250.000000.00000150.48133672.85
44732009.09.17 15:55close22331.321.473520.000000.00000149.16133822.01
44742009.09.17 15:57close22311.321.474120.000000.00000146.52133968.53
44752009.09.17 16:03close22301.321.474310.000000.00000147.84134116.37
44762009.09.17 16:03close22321.321.474350.000000.00000149.16134265.53
44772009.09.17 16:08close22201.321.475010.000000.00000150.48134416.01
44782009.09.17 16:08close22261.321.475060.000000.00000149.16134565.17
44792009.09.17 16:08close22291.321.475100.000000.00000147.84134713.01
44802009.09.17 16:48close22191.321.475270.000000.00000146.52134859.53
44812009.09.17 16:51close22241.321.475390.000000.00000149.16135008.69
44822009.09.17 16:51close22221.321.475490.000000.00000147.84135156.53
44832009.09.17 16:51close22271.321.475690.000000.00000146.52135303.05
44842009.09.17 16:52close22211.321.475790.000000.00000147.84135450.89
44852009.09.17 16:52close22281.321.475850.000000.00000149.16135600.05
44862009.09.17 16:52close22181.321.475860.000000.00000146.52135746.57
44872009.09.17 16:52close22171.321.475880.000000.00000147.84135894.41
44882009.09.22 09:26close22161.321.476550.000000.00000151.67136046.08
44892009.09.23 04:00buy22451.361.480600.000000.00000
44902009.09.23 04:20buy22461.361.480110.000000.00000
44912009.09.23 04:32buy22471.361.480190.000000.00000
44922009.09.23 04:47buy22481.361.480990.000000.00000
44932009.09.23 04:48close22461.361.481220.000000.00000150.96136197.04
44942009.09.23 04:48close22471.361.481300.000000.00000150.96136348.00
44952009.09.23 04:52close22451.361.481720.000000.00000152.32136500.32
44962009.09.23 05:07buy22491.371.481800.000000.00000
44972009.09.23 05:21buy22501.371.481730.000000.00000
44982009.09.23 05:41buy22511.371.482010.000000.00000
44992009.09.23 05:50buy22521.371.481320.000000.00000
45002009.09.23 06:02buy22531.371.481330.000000.00000
45012009.09.23 06:15buy22541.371.481540.000000.00000
45022009.09.23 06:31buy22551.371.481500.000000.00000
45032009.09.23 06:49buy22561.371.481780.000000.00000
45042009.09.23 06:55close22481.361.482110.000000.00000152.32136652.64
45052009.09.23 07:02buy22571.371.481790.000000.00000
45062009.09.23 07:15buy22581.371.481840.000000.00000
45072009.09.23 07:40buy22591.371.481110.000000.00000
45082009.09.23 07:48buy22601.371.481250.000000.00000
45092009.09.23 20:18close22591.371.482220.000000.00000152.07136804.71
45102009.09.23 20:18close22601.371.482380.000000.00000154.81136959.52
45112009.09.23 20:18close22521.371.482430.000000.00000152.07137111.59
45122009.09.23 20:18close22531.371.482460.000000.00000154.81137266.40
45132009.09.23 20:19close22551.371.482630.000000.00000154.81137421.21
45142009.09.23 20:19close22541.371.482650.000000.00000152.07137573.28
45152009.09.23 20:19close22501.371.482850.000000.00000153.44137726.72
45162009.09.23 20:19close22561.371.482890.000000.00000152.07137878.79
45172009.09.23 20:19close22571.371.482910.000000.00000153.44138032.23
45182009.09.23 20:19close22491.371.482910.000000.00000152.07138184.30
45192009.09.23 20:19close22581.371.482960.000000.00000153.44138337.74
45202009.09.23 20:21close22511.371.483130.000000.00000153.44138491.18
45212009.09.24 00:04buy22611.381.469880.000000.00000
45222009.09.24 00:21buy22621.381.469700.000000.00000
45232009.09.24 00:28close22621.381.470850.000000.00000158.70138649.88
45242009.09.24 00:28close22611.381.471060.000000.00000162.84138812.72
45252009.09.24 00:30buy22631.391.471770.000000.00000
45262009.09.24 00:45buy22641.391.471940.000000.00000
45272009.09.24 01:00buy22651.391.471250.000000.00000
45282009.09.24 01:18buy22661.391.470950.000000.00000
45292009.09.24 01:33buy22671.391.471430.000000.00000
45302009.09.24 01:46close22661.391.472120.000000.00000162.63138975.35
45312009.09.24 01:46close22651.391.472400.000000.00000159.85139135.20
45322009.09.24 01:46close22671.391.472590.000000.00000161.24139296.44
45332009.09.24 01:47buy22681.391.472530.000000.00000
45342009.09.24 02:00buy22691.391.473000.000000.00000
45352009.09.24 02:00close22631.391.472880.000000.00000154.29139450.73
45362009.09.24 02:00close22641.391.473060.000000.00000155.68139606.41
45372009.09.24 02:05close22681.391.473670.000000.00000158.46139764.87
45382009.09.24 02:17buy22701.401.473440.000000.00000
45392009.09.24 02:21close22691.391.474130.000000.00000157.07139921.94
45402009.09.24 02:30buy22711.401.473950.000000.00000
45412009.09.24 02:45buy22721.401.474330.000000.00000
45422009.09.24 02:53close22701.401.474550.000000.00000155.40140077.34
45432009.09.24 02:59close22711.401.475070.000000.00000156.80140234.14
45442009.09.24 03:00buy22731.401.475220.000000.00000
45452009.09.24 03:22buy22741.401.474790.000000.00000
45462009.09.24 03:31buy22751.401.474820.000000.00000
45472009.09.24 03:49buy22761.401.474420.000000.00000
45482009.09.24 08:53close22721.401.475440.000000.00000155.40140389.54
45492009.09.24 08:55close22761.401.475530.000000.00000155.40140544.94
45502009.09.24 08:56close22741.401.475910.000000.00000156.80140701.74
45512009.09.24 08:56close22751.401.475950.000000.00000158.20140859.94
45522009.09.24 08:59close22731.401.476330.000000.00000155.40141015.34
45532009.10.14 04:00buy22771.411.488220.000000.00000
45542009.10.14 04:17buy22781.411.487760.000000.00000
45552009.10.14 04:37buy22791.411.487710.000000.00000
45562009.10.14 04:45buy22801.411.487390.000000.00000
45572009.10.14 05:00buy22811.411.487940.000000.00000
45582009.10.14 05:17buy22821.411.488370.000000.00000
45592009.10.14 05:32buy22831.411.487810.000000.00000
45602009.10.14 05:47buy22841.411.488520.000000.00000
45612009.10.14 05:49close22801.411.488500.000000.00000156.51141171.85
45622009.10.14 06:01buy22851.411.488870.000000.00000
45632009.10.14 06:24buy22861.411.488530.000000.00000
45642009.10.14 06:30buy22871.411.488900.000000.00000
45652009.10.14 06:37close22791.411.488820.000000.00000156.51141328.36
45662009.10.14 06:54buy22881.411.488590.000000.00000
45672009.10.14 07:05buy22891.411.488030.000000.00000
45682009.10.14 07:22buy22901.411.487860.000000.00000
45692009.10.14 07:30buy22911.411.488120.000000.00000
45702009.10.14 07:45buy22921.411.488710.000000.00000
45712009.10.14 08:00buy22931.411.488620.000000.00000
45722009.10.14 08:04close22781.411.488880.000000.00000157.92141486.28
45732009.10.14 08:04close22831.411.488930.000000.00000157.92141644.20
45742009.10.14 08:04close22901.411.488990.000000.00000159.33141803.53
45752009.10.14 08:04close22811.411.489060.000000.00000157.92141961.45
45762009.10.14 08:04close22891.411.489150.000000.00000157.92142119.37
45772009.10.14 08:07close22911.411.489230.000000.00000156.51142275.88
45782009.10.14 08:08close22771.411.489330.000000.00000156.51142432.39
45792009.10.14 08:10close22821.411.489480.000000.00000156.51142588.90
45802009.10.14 08:10close22861.411.489640.000000.00000156.51142745.41
45812009.10.14 08:10close22841.411.489640.000000.00000157.92142903.33
45822009.10.14 08:10close22881.411.489700.000000.00000156.51143059.84
45832009.10.14 08:15buy22941.431.489710.000000.00000
45842009.10.14 08:31buy22951.431.488540.000000.00000
45852009.10.14 08:38close22951.431.489650.000000.00000158.73143218.57
45862009.10.14 08:38close22931.411.489730.000000.00000156.51143375.08
45872009.10.14 08:53buy22961.431.488130.000000.00000
45882009.10.14 09:03buy22971.431.487850.000000.00000
45892009.10.14 09:12close22971.431.488970.000000.00000160.16143535.24
45902009.10.14 09:13close22961.431.489240.000000.00000158.73143693.97
45912009.10.14 09:15buy22981.441.489690.000000.00000
45922009.10.14 09:32buy22991.441.488910.000000.00000
45932009.10.14 09:46buy23001.441.489330.000000.00000
45942009.10.14 09:48close22921.411.489820.000000.00000156.51143850.48
45952009.10.14 10:00buy23011.441.489580.000000.00000
45962009.10.14 10:04close22851.411.489990.000000.00000157.92144008.40
45972009.10.14 10:04close22871.411.490010.000000.00000156.51144164.91
45982009.10.14 10:04close22991.441.490040.000000.00000162.72144327.63
45992009.10.14 10:23buy23021.441.488480.000000.00000
46002009.10.14 10:31buy23031.441.488570.000000.00000
46012009.10.14 10:45buy23041.441.488800.000000.00000
46022009.10.14 10:54close23021.441.489600.000000.00000161.28144488.91
46032009.10.14 10:54close23031.441.489680.000000.00000159.84144648.75
46042009.10.14 10:54close23041.441.489920.000000.00000161.28144810.03
46052009.10.14 11:00buy23051.451.490250.000000.00000
46062009.10.14 11:03close23001.441.490440.000000.00000159.84144969.87
46072009.10.14 11:03close23011.441.490700.000000.00000161.28145131.15
46082009.10.14 11:06close22981.441.490800.000000.00000159.84145290.99
46092009.10.14 11:06close22941.431.490820.000000.00000158.73145449.72
46102009.10.14 11:16buy23061.451.489720.000000.00000
46112009.10.14 11:26close23061.451.490850.000000.00000163.85145613.57
46122009.10.14 11:33buy23071.461.490870.000000.00000
46132009.10.14 11:49buy23081.461.490490.000000.00000
46142009.10.14 12:04buy23091.461.490050.000000.00000
46152009.10.14 12:17buy23101.461.489720.000000.00000
46162009.10.14 12:49buy23111.461.489300.000000.00000
46172009.10.14 12:59close23111.461.490450.000000.00000167.90145781.47
46182009.10.14 12:59close23101.461.490870.000000.00000167.90145949.37
46192009.10.14 12:59close23091.461.491180.000000.00000164.98146114.35
46202009.10.14 12:59close23051.451.491390.000000.00000165.30146279.65
46212009.10.14 13:00buy23121.461.491460.000000.00000
46222009.10.14 13:01close23081.461.491610.000000.00000163.52146443.17
46232009.10.14 13:19buy23131.461.489530.000000.00000
46242009.10.14 13:32buy23141.461.489240.000000.00000
46252009.10.14 13:47buy23151.461.489200.000000.00000
46262009.10.14 14:05buy23161.461.487860.000000.00000
46272009.10.14 14:15buy23171.461.488060.000000.00000
46282009.10.14 14:19close23161.461.488970.000000.00000162.06146605.23
46292009.10.14 14:20close23171.461.489180.000000.00000163.52146768.75
46302009.10.14 14:31buy23181.471.487990.000000.00000
46312009.10.14 14:36close23181.471.489100.000000.00000163.17146931.92
46322009.10.14 14:52buy23191.471.488060.000000.00000
46332009.10.14 15:01buy23201.471.488580.000000.00000
46342009.10.14 15:03close23191.471.489190.000000.00000166.11147098.03
46352009.10.14 15:04close23201.471.489710.000000.00000166.11147264.14
46362009.10.14 15:05close23151.461.490310.000000.00000162.06147426.20
46372009.10.14 15:05close23141.461.490350.000000.00000162.06147588.26
46382009.10.14 15:11close23131.461.490640.000000.00000162.06147750.32
46392009.10.14 15:19buy23211.481.490290.000000.00000
46402009.10.14 15:30buy23221.481.490600.000000.00000
46412009.10.14 15:36close23211.481.491400.000000.00000164.28147914.60
46422009.10.14 15:36close23221.481.491710.000000.00000164.28148078.88
46432009.10.14 15:55buy23231.481.489560.000000.00000
46442009.10.14 16:01buy23241.481.489730.000000.00000
46452009.10.14 16:15buy23251.481.489280.000000.00000
46462009.10.14 16:36buy23261.481.489960.000000.00000
46472009.10.14 16:39close23251.481.490400.000000.00000165.76148244.64
46482009.10.14 16:40close23231.481.490670.000000.00000164.28148408.92
46492009.10.14 16:47buy23271.481.490350.000000.00000
46502009.10.14 17:16buy23281.481.488440.000000.00000
46512009.10.14 17:33buy23291.481.488900.000000.00000
46522009.10.14 17:45buy23301.481.488740.000000.00000
46532009.10.14 17:48close23281.481.489560.000000.00000165.76148574.68
46542009.10.14 17:56close23301.481.489880.000000.00000168.72148743.40
46552009.10.14 18:08buy23311.491.489430.000000.00000
46562009.10.14 18:20buy23321.491.489170.000000.00000
46572009.10.14 18:30buy23331.491.489730.000000.00000
46582009.10.14 18:45buy23341.491.489240.000000.00000
46592009.10.14 19:01buy23351.491.489650.000000.00000
46602009.10.14 19:06close23291.481.490020.000000.00000165.76148909.16
46612009.10.14 19:07close23321.491.490280.000000.00000165.39149074.55
46622009.10.14 19:07close23341.491.490350.000000.00000165.39149239.94
46632009.10.14 19:12close23311.491.490570.000000.00000169.86149409.80
46642009.10.14 19:12close23351.491.490780.000000.00000168.37149578.17
46652009.10.14 19:12close23331.491.490840.000000.00000165.39149743.56
46662009.10.14 19:12close23241.481.490840.000000.00000164.28149907.84
46672009.10.14 19:17close23261.481.491080.000000.00000165.76150073.60
46682009.10.14 19:18buy23361.501.491310.000000.00000
46692009.10.14 19:18close23271.481.491460.000000.00000164.28150237.88
46702009.10.14 19:36buy23371.501.490840.000000.00000
46712009.10.14 19:47buy23381.501.491140.000000.00000
46722009.10.14 20:00close23371.501.492000.000000.00000174.00150411.88
46732009.10.14 20:00close23071.461.492000.000000.00000164.98150576.86
46742009.10.14 20:00close23381.501.492340.000000.00000180.00150756.86
46752009.10.14 20:00close23361.501.492440.000000.00000169.50150926.36
46762009.10.14 20:00close23121.461.492640.000000.00000172.28151098.64
46772009.10.15 00:02buy23391.511.493400.000000.00000
46782009.10.15 00:15buy23401.511.493190.000000.00000
46792009.10.15 00:34buy23411.511.493020.000000.00000
46802009.10.15 00:45buy23421.511.493090.000000.00000
46812009.10.15 01:07buy23431.511.492810.000000.00000
46822009.10.15 01:22buy23441.511.493350.000000.00000
46832009.10.15 01:31buy23451.511.493150.000000.00000
46842009.10.15 01:45buy23461.511.493030.000000.00000
46852009.10.15 02:03buy23471.511.493300.000000.00000
46862009.10.15 02:18buy23481.511.493000.000000.00000
46872009.10.15 02:33buy23491.511.493570.000000.00000
46882009.10.15 02:35close23431.511.493930.000000.00000169.12151267.76
46892009.10.15 02:35close23481.511.494110.000000.00000167.61151435.37
46902009.10.15 02:35close23461.511.494140.000000.00000167.61151602.98
46912009.10.15 02:35close23411.511.494140.000000.00000169.12151772.10
46922009.10.15 02:43close23421.511.494200.000000.00000167.61151939.71
46932009.10.15 02:49buy23501.521.494190.000000.00000
46942009.10.15 02:57close23451.511.494320.000000.00000176.67152116.38
46952009.10.15 02:57close23401.511.494320.000000.00000170.63152287.01
46962009.10.15 02:57close23471.511.494410.000000.00000167.61152454.62
46972009.10.15 02:57close23441.511.494460.000000.00000167.61152622.23
46982009.10.15 02:57close23391.511.494510.000000.00000167.61152789.84
46992009.10.15 02:57close23491.511.494690.000000.00000169.12152958.96
47002009.10.15 03:01buy23511.531.494880.000000.00000
47012009.10.15 03:03close23501.521.495330.000000.00000173.28153132.24
47022009.10.15 03:17buy23521.531.495160.000000.00000
47032009.10.15 03:33buy23531.531.495510.000000.00000
47042009.10.15 03:47buy23541.531.494590.000000.00000
47052009.10.15 04:00buy23551.531.494550.000000.00000
47062009.10.15 04:15buy23561.531.494780.000000.00000
47072009.10.15 04:27close23551.531.495670.000000.00000171.36153303.60
47082009.10.15 04:27close23541.531.495700.000000.00000169.83153473.43
47092009.10.15 04:39buy23571.531.495310.000000.00000
47102009.10.15 04:53buy23581.531.495280.000000.00000
47112009.10.15 05:05buy23591.531.495150.000000.00000
47122009.10.15 05:15buy23601.531.495600.000000.00000
47132009.10.15 05:31buy23611.531.495400.000000.00000
47142009.10.15 05:52buy23621.531.495390.000000.00000
47152009.10.15 06:05buy23631.531.495180.000000.00000
47162009.10.15 06:16buy23641.531.495200.000000.00000
47172009.10.15 06:36buy23651.531.495290.000000.00000
47182009.10.15 06:45buy23661.531.495620.000000.00000
47192009.10.15 07:00buy23671.531.495750.000000.00000
47202009.10.15 07:15buy23681.531.495190.000000.00000
47212009.10.15 07:32buy23691.531.495560.000000.00000
47222009.10.15 07:45buy23701.531.495940.000000.00000
47232009.10.15 07:46close23561.531.495900.000000.00000171.36153644.79
47242009.10.15 07:46close23511.531.495990.000000.00000169.83153814.62
47252009.10.15 07:56close23591.531.496260.000000.00000169.83153984.45
47262009.10.15 07:56close23631.531.496290.000000.00000169.83154154.28
47272009.10.15 07:56close23521.531.496290.000000.00000172.89154327.17
47282009.10.15 07:56close23681.531.496300.000000.00000169.83154497.00
47292009.10.15 07:56close23641.531.496320.000000.00000171.36154668.36
47302009.10.15 07:56close23651.531.496410.000000.00000171.36154839.72
47312009.10.15 07:56close23581.531.496410.000000.00000172.89155012.61
47322009.10.15 07:56close23571.531.496430.000000.00000171.36155183.97
47332009.10.15 08:08buy23711.551.496320.000000.00000
47342009.10.15 08:13close23621.531.496500.000000.00000169.83155353.80
47352009.10.15 08:13close23611.531.496510.000000.00000169.83155523.63
47362009.10.15 08:15buy23721.561.496390.000000.00000
47372009.10.15 08:38buy23731.561.494820.000000.00000
47382009.10.15 08:45buy23741.561.494860.000000.00000
47392009.10.15 09:07buy23751.561.494250.000000.00000
47402009.10.15 09:17buy23761.561.494590.000000.00000
47412009.10.15 09:33buy23771.561.493280.000000.00000
47422009.10.15 09:48buy23781.561.493640.000000.00000
47432009.10.15 10:01buy23791.561.493530.000000.00000
47442009.10.15 10:15buy23801.561.493520.000000.00000
47452009.10.15 10:30buy23811.561.493580.000000.00000
47462009.10.15 10:45buy23821.561.493760.000000.00000
47472009.10.15 10:48close23771.561.494390.000000.00000173.16155696.79
47482009.10.15 11:07buy23831.561.494010.000000.00000
47492009.10.15 11:26buy23841.561.493140.000000.00000
47502009.10.15 11:41buy23851.561.491860.000000.00000
47512009.10.15 11:56buy23861.561.491360.000000.00000
47522009.10.15 12:43close23861.561.492480.000000.00000174.72155871.51
47532009.10.15 16:51close23851.561.492980.000000.00000174.72156046.23
47542009.10.15 17:00close23841.561.494260.000000.00000174.72156220.95
47552009.10.15 17:00close23801.561.494650.000000.00000176.28156397.23
47562009.10.15 17:00close23791.561.494650.000000.00000174.72156571.95
47572009.10.15 17:00close23811.561.494690.000000.00000173.16156745.11
47582009.10.15 17:01close23781.561.494760.000000.00000174.72156919.83
47592009.10.15 17:01close23821.561.494880.000000.00000174.72157094.55
47602009.10.15 17:13close23831.561.495150.000000.00000177.84157272.39
47612009.10.15 17:13close23751.561.495380.000000.00000176.28157448.67
47622009.10.16 02:22close23761.561.495710.000000.00000173.63157622.30
47632009.10.16 02:22close23731.561.495930.000000.00000172.07157794.36
47642009.10.16 02:27close23741.561.495970.000000.00000172.07157966.43
47652009.10.19 23:01close23531.531.496630.000000.00000169.22158135.65
47662009.10.19 23:01close23691.531.496680.000000.00000169.22158304.87
47672009.10.19 23:01close23661.531.496730.000000.00000167.69158472.56
47682009.10.19 23:01close23601.531.496730.000000.00000170.75158643.30
47692009.10.19 23:01close23671.531.496880.000000.00000170.75158814.05
47702009.10.19 23:01close23701.531.497070.000000.00000170.75158984.80
47712009.10.19 23:01close23711.551.497450.000000.00000172.98159157.78
47722009.10.19 23:44close23721.561.497500.000000.00000170.98159328.76
47732009.10.20 00:12buy23871.591.496100.000000.00000
47742009.10.20 00:25buy23881.591.495700.000000.00000
47752009.10.20 00:31buy23891.591.495940.000000.00000
47762009.10.20 00:51buy23901.591.495730.000000.00000
47772009.10.20 01:00buy23911.591.496280.000000.00000
47782009.10.20 01:22buy23921.591.496390.000000.00000
47792009.10.20 01:23close23881.591.496810.000000.00000176.49159505.25
47802009.10.20 01:23close23901.591.496840.000000.00000176.49159681.74
47812009.10.20 01:23close23891.591.497050.000000.00000176.49159858.23
47822009.10.20 01:24close23871.591.497210.000000.00000176.49160034.72
47832009.10.20 01:30close23911.591.497420.000000.00000181.26160215.98
47842009.10.20 01:31buy23931.601.497510.000000.00000
47852009.10.20 01:32close23921.591.497500.000000.00000176.49160392.47
47862009.10.20 01:49buy23941.601.496860.000000.00000
47872009.10.20 02:00buy23951.601.496850.000000.00000
47882009.10.20 02:15buy23961.601.496700.000000.00000
47892009.10.20 02:30buy23971.601.496320.000000.00000
47902009.10.20 02:31close23971.601.497430.000000.00000177.60160570.07
47912009.10.20 02:32close23961.601.497820.000000.00000179.20160749.27
47922009.10.20 02:50buy23981.611.497070.000000.00000
47932009.10.20 03:00buy23991.611.497480.000000.00000
47942009.10.20 03:16buy24001.611.497360.000000.00000
47952009.10.20 03:31close23951.601.497990.000000.00000182.40160931.67
47962009.10.20 03:31close23941.601.497990.000000.00000180.80161112.47
47972009.10.20 03:32buy24011.611.498140.000000.00000
47982009.10.20 03:32close23981.611.498190.000000.00000180.32161292.79
47992009.10.20 03:32close24001.611.498480.000000.00000180.32161473.11
48002009.10.20 03:40close23991.611.498600.000000.00000180.32161653.43
48012009.10.20 03:40close23931.601.498620.000000.00000177.60161831.03
48022009.10.20 03:51buy24021.621.498780.000000.00000
48032009.10.20 04:02buy24031.621.498780.000000.00000
48042009.10.20 04:16buy24041.621.498870.000000.00000
48052009.10.20 04:24close24011.611.499250.000000.00000178.71162009.74
48062009.10.20 04:38buy24051.621.498890.000000.00000
48072009.10.20 04:51buy24061.621.498430.000000.00000
48082009.10.20 05:02buy24071.621.498550.000000.00000
48092009.10.20 05:16buy24081.621.498350.000000.00000
48102009.10.20 05:31buy24091.621.497970.000000.00000
48112009.10.20 05:45buy24101.621.497510.000000.00000
48122009.10.20 06:06buy24111.621.497510.000000.00000
48132009.10.20 06:15buy24121.621.497700.000000.00000
48142009.10.20 06:30buy24131.621.497280.000000.00000
48152009.10.20 06:46buy24141.621.497340.000000.00000
48162009.10.20 06:56close24131.621.498390.000000.00000179.82162189.56
48172009.10.20 06:56close24141.621.498460.000000.00000181.44162371.00
48182009.10.20 07:07buy24151.621.497400.000000.00000
48192009.10.20 07:20buy24161.621.497710.000000.00000
48202009.10.20 07:30buy24171.621.497610.000000.00000
48212009.10.20 07:55buy24181.621.497230.000000.00000
48222009.10.20 08:00buy24191.621.498010.000000.00000
48232009.10.20 08:19buy24201.621.497040.000000.00000
48242009.10.20 08:25close24201.621.498170.000000.00000183.06162554.06
48252009.10.20 08:36buy24211.631.497540.000000.00000
48262009.10.20 08:51buy24221.631.497340.000000.00000
48272009.10.20 08:58close24181.621.498340.000000.00000179.82162733.88
48282009.10.20 08:59close24221.631.498470.000000.00000184.19162918.07
48292009.10.20 08:59close24151.621.498510.000000.00000179.82163097.89
48302009.10.20 08:59close24111.621.498620.000000.00000179.82163277.71
48312009.10.20 08:59close24101.621.498620.000000.00000179.82163457.53
48322009.10.20 08:59close24211.631.498660.000000.00000182.56163640.09
48332009.10.20 09:00buy24231.641.498710.000000.00000
48342009.10.20 09:17buy24241.641.497680.000000.00000
48352009.10.20 09:30buy24251.641.497860.000000.00000
48362009.10.20 09:45buy24261.641.497550.000000.00000
48372009.10.20 10:00buy24271.641.496270.000000.00000
48382009.10.20 10:15buy24281.641.496380.000000.00000
48392009.10.20 10:35buy24291.641.497000.000000.00000
48402009.10.20 10:49buy24301.641.495900.000000.00000
48412009.10.20 11:00buy24311.641.496090.000000.00000
48422009.10.20 11:15buy24321.641.496750.000000.00000
48432009.10.20 11:30buy24331.641.496880.000000.00000
48442009.10.20 11:33close24301.641.497030.000000.00000185.32163825.41
48452009.10.20 11:34close24311.641.497220.000000.00000185.32164010.73
48462009.10.20 11:36close24271.641.497390.000000.00000183.68164194.41
48472009.10.20 11:36close24281.641.497490.000000.00000182.04164376.45
48482009.10.20 11:43close24321.641.497880.000000.00000185.32164561.77
48492009.10.20 11:43close24331.641.497990.000000.00000182.04164743.81
48502009.10.20 11:52buy24341.651.497570.000000.00000
48512009.10.20 13:32close24291.641.498120.000000.00000183.68164927.49
48522009.10.20 13:32close24261.641.498660.000000.00000182.04165109.53
48532009.10.20 13:32close24341.651.498690.000000.00000184.80165294.33
48542009.10.20 14:31close24171.621.498740.000000.00000183.06165477.39
48552009.10.20 14:31close24241.641.498810.000000.00000185.32165662.71
48562009.10.20 14:31close24121.621.498810.000000.00000179.82165842.53
48572009.10.20 14:31close24161.621.498850.000000.00000184.68166027.21
48582009.10.20 14:32close24251.641.498980.000000.00000183.68166210.89
48592009.10.21 15:40close24091.621.499090.000000.00000180.31166391.19
48602009.10.21 15:40close24191.621.499150.000000.00000183.55166574.74
48612009.10.21 15:43close24081.621.499480.000000.00000181.93166756.66
48622009.10.21 15:43close24061.621.499550.000000.00000180.31166936.97
48632009.10.21 15:44close24071.621.499670.000000.00000180.31167117.28
48642009.10.21 15:49close24231.641.499860.000000.00000187.45167304.73
48652009.10.21 15:49close24031.621.499900.000000.00000180.31167485.03
48662009.10.21 15:49close24021.621.499900.000000.00000180.31167665.34
48672009.10.21 16:01buy24351.681.498310.000000.00000
48682009.10.21 16:13close24351.681.499420.000000.00000186.48167851.82
48692009.10.21 16:13close24051.621.500010.000000.00000180.31168032.13
48702009.10.21 16:13close24041.621.500010.000000.00000183.55168215.67
48712009.10.21 16:28buy24361.681.498510.000000.00000
48722009.10.21 16:31buy24371.681.498750.000000.00000
48732009.10.21 16:37close24361.681.499620.000000.00000186.48168402.15
48742009.10.21 16:43close24371.681.499860.000000.00000186.48168588.63
48752009.10.21 16:45buy24381.691.501150.000000.00000
48762009.10.21 17:07buy24391.691.499970.000000.00000
48772009.10.21 17:15buy24401.691.498730.000000.00000
48782009.10.21 17:24close24401.691.499850.000000.00000189.28168777.91
48792009.10.21 17:30buy24411.691.500860.000000.00000
48802009.10.21 17:37close24391.691.501080.000000.00000187.59168965.50
48812009.10.21 17:53buy24421.691.500620.000000.00000
48822009.10.21 18:00buy24431.691.500880.000000.00000
48832009.10.21 18:18buy24441.691.500190.000000.00000
48842009.10.21 18:31buy24451.691.501140.000000.00000
48852009.10.21 18:45buy24461.691.500460.000000.00000
48862009.10.21 18:50close24441.691.501300.000000.00000187.59169153.09
48872009.10.21 18:51close24461.691.501570.000000.00000187.59169340.68
48882009.10.21 18:52close24421.691.501730.000000.00000187.59169528.27
48892009.10.21 18:52close24431.691.501990.000000.00000187.59169715.86
48902009.10.21 18:52close24411.691.501990.000000.00000190.97169906.83
48912009.10.21 19:09buy24471.701.501800.000000.00000
48922009.10.21 19:13close24451.691.502250.000000.00000187.59170094.42
48932009.10.21 19:13close24381.691.502270.000000.00000189.28170283.70
48942009.10.21 19:15buy24481.701.502940.000000.00000
48952009.10.21 19:16close24471.701.502940.000000.00000193.80170477.50
48962009.10.21 19:24close24481.701.504050.000000.00000188.70170666.20
48972009.10.21 20:30buy24491.711.503910.000000.00000
48982009.10.21 20:47buy24501.711.504230.000000.00000
48992009.10.21 21:00buy24511.711.503780.000000.00000
49002009.10.21 21:15buy24521.711.504200.000000.00000
49012009.10.21 21:40buy24531.711.501750.000000.00000
49022009.10.21 21:48buy24541.711.501210.000000.00000
49032009.10.21 22:01buy24551.711.499700.000000.00000
49042009.10.21 22:08close24551.711.500810.000000.00000189.81170856.01
49052009.10.21 22:21buy24561.711.500870.000000.00000
49062009.10.21 22:37buy24571.711.501270.000000.00000
49072009.10.21 22:46buy24581.711.501820.000000.00000
49082009.10.21 23:12buy24591.711.501070.000000.00000
49092009.10.21 23:15buy24601.711.501190.000000.00000
49102009.10.21 23:30buy24611.711.501020.000000.00000
49112009.10.21 23:53buy24621.711.500230.000000.00000
49122009.10.22 00:01buy24631.711.500890.000000.00000
49132009.10.22 00:17buy24641.711.500980.000000.00000
49142009.10.22 00:29close24621.711.501350.000000.00000187.93171043.94
49152009.10.22 00:30buy24651.711.501730.000000.00000
49162009.10.22 00:54buy24661.711.501410.000000.00000
49172009.10.22 01:02buy24671.711.501870.000000.00000
49182009.10.22 01:15buy24681.711.501840.000000.00000
49192009.10.22 01:19close24631.711.502000.000000.00000189.81171233.75
49202009.10.22 01:19close24561.711.502000.000000.00000189.64171423.39
49212009.10.22 01:19close24641.711.502130.000000.00000196.65171620.04
49222009.10.22 01:19close24611.711.502130.000000.00000186.22171806.26
49232009.10.22 01:37buy24691.721.501740.000000.00000
49242009.10.22 01:45buy24701.721.501530.000000.00000
49252009.10.22 02:00buy24711.721.501390.000000.00000
49262009.10.22 02:16buy24721.721.501570.000000.00000
49272009.10.22 02:33buy24731.721.502170.000000.00000
49282009.10.22 02:34close24591.711.502200.000000.00000189.64171995.90
49292009.10.22 02:34close24601.711.502300.000000.00000186.22172182.12
49302009.10.22 02:34close24541.711.502320.000000.00000186.22172368.34
49312009.10.22 02:34close24571.711.502380.000000.00000186.22172554.56
49322009.10.22 02:35close24711.721.502510.000000.00000192.64172747.20
49332009.10.22 02:35close24661.711.502530.000000.00000191.52172938.72
49342009.10.22 02:35close24701.721.502650.000000.00000192.64173131.36
49352009.10.22 02:35close24721.721.502690.000000.00000192.64173324.00
49362009.10.22 02:38close24651.711.502840.000000.00000189.81173513.81
49372009.10.22 02:38close24691.721.502870.000000.00000194.36173708.17
49382009.10.22 02:38close24531.711.502870.000000.00000187.93173896.09
49392009.10.22 02:38close24581.711.502940.000000.00000187.93174084.02
49402009.10.22 02:38close24681.711.502980.000000.00000194.94174278.96
49412009.10.22 02:38close24671.711.502980.000000.00000189.81174468.77
49422009.10.22 02:45buy24741.741.503220.000000.00000
49432009.10.22 02:46close24731.721.503280.000000.00000190.92174659.69
49442009.10.22 03:09buy24751.751.502260.000000.00000
49452009.10.22 03:19buy24761.751.501900.000000.00000
49462009.10.22 03:34buy24771.751.502280.000000.00000
49472009.10.22 03:48buy24781.751.502780.000000.00000
49482009.10.22 04:07close24761.751.503030.000000.00000197.75174857.44
49492009.10.22 21:50close24751.751.503370.000000.00000194.25175051.69
49502009.10.22 21:50close24771.751.503390.000000.00000194.25175245.94
49512009.10.23 01:34close24781.751.503910.000000.00000196.53175442.47
49522009.10.23 02:03close24741.741.504360.000000.00000197.14175639.61
49532009.10.23 02:19close24511.711.504940.000000.00000193.57175833.18
49542009.10.23 02:19close24491.711.505080.000000.00000195.28176028.46
49552009.10.23 02:19close24521.711.505340.000000.00000190.15176218.62
49562009.10.23 02:19close24501.711.505340.000000.00000185.02176403.64
49572009.11.26 00:00buy24791.761.513600.000000.00000
49582009.11.26 00:27buy24801.761.513360.000000.00000
49592009.11.26 00:32buy24811.761.513190.000000.00000
49602009.11.26 00:48buy24821.761.512780.000000.00000
49612009.11.26 01:00buy24831.761.512780.000000.00000
49622009.11.26 01:19buy24841.761.512770.000000.00000
49632009.11.26 01:35buy24851.761.512470.000000.00000
49642009.11.26 01:53buy24861.761.512740.000000.00000
49652009.11.26 02:01buy24871.761.512750.000000.00000
49662009.11.26 02:17buy24881.761.511900.000000.00000
49672009.11.26 02:38buy24891.761.511620.000000.00000
49682009.11.26 02:47buy24901.761.512380.000000.00000
49692009.11.26 03:09buy24911.761.510760.000000.00000
49702009.11.26 03:18buy24921.761.510880.000000.00000
49712009.11.26 03:35buy24931.761.510500.000000.00000
49722009.11.26 03:48buy24941.761.511240.000000.00000
49732009.11.26 03:49close24931.761.511610.000000.00000195.36176599.00
49742009.11.26 04:30close24911.761.511900.000000.00000200.64176799.64
49752009.11.26 04:30close24921.761.511990.000000.00000195.36176995.00
49762009.11.26 04:30close24941.761.512390.000000.00000202.40177197.40
49772009.11.26 04:30close24891.761.512730.000000.00000195.36177392.76
49782009.11.26 04:31close24881.761.513050.000000.00000202.40177595.16
49792009.11.26 04:31close24901.761.513510.000000.00000198.88177794.04
49802009.11.26 04:31close24851.761.513600.000000.00000198.88177992.92
49812009.12.03 14:38close24871.761.513890.000000.00000192.02178184.93
49822009.12.03 14:38close24861.761.513890.000000.00000193.78178378.71
49832009.12.03 14:38close24841.761.513890.000000.00000188.50178567.21
49842009.12.03 14:38close24831.761.513890.000000.00000186.74178753.94
49852009.12.03 14:38close24821.761.513890.000000.00000186.74178940.68
49862009.12.08 16:04close24811.761.476470.000000.00000-6475.04172465.64
49872009.12.08 16:04close24801.761.476470.000000.00000-6504.96165960.68
49882009.12.08 16:04close24791.761.476470.000000.00000-6547.20159413.48
49892009.12.08 16:04sell24951.791.476470.000000.00000
49902009.12.08 16:16sell24961.591.475490.000000.00000
49912009.12.08 16:17close24951.791.475350.000000.00000200.48159613.96
49922009.12.08 16:35sell24971.601.475800.000000.00000
49932009.12.08 16:46sell24981.601.474910.000000.00000
49942009.12.08 16:47close24971.601.474690.000000.00000177.60159791.56
49952009.12.08 16:48close24961.591.474370.000000.00000178.08159969.64
49962009.12.08 16:50close24981.601.473800.000000.00000177.60160147.24
49972009.12.08 17:00sell24991.601.473570.000000.00000
49982009.12.08 17:17sell25001.601.473310.000000.00000
49992009.12.08 17:33sell25011.601.473210.000000.00000
50002009.12.08 17:46sell25021.601.473600.000000.00000
50012009.12.08 18:06sell25031.601.473690.000000.00000
50022009.12.08 18:15sell25041.601.473010.000000.00000
50032009.12.08 18:26close25031.601.472570.000000.00000179.20160326.44
50042009.12.08 18:26close25021.601.472480.000000.00000179.20160505.64
50052009.12.08 18:26close24991.601.472460.000000.00000177.60160683.24
50062009.12.08 18:35sell25051.611.472650.000000.00000
50072009.12.08 18:35close25001.601.472180.000000.00000180.80160864.04
50082009.12.08 18:35close25011.601.472050.000000.00000185.60161049.64
50092009.12.08 18:35close25041.601.471870.000000.00000182.40161232.04
50102009.12.08 18:45sell25061.611.472420.000000.00000
50112009.12.08 18:56close25051.611.471540.000000.00000178.71161410.75
50122009.12.08 19:05sell25071.611.471880.000000.00000
50132009.12.08 19:10close25061.611.471310.000000.00000178.71161589.46
50142009.12.08 19:11close25071.611.470770.000000.00000178.71161768.17
50152009.12.08 19:17sell25081.621.471290.000000.00000
50162009.12.08 19:24close25081.621.470170.000000.00000181.44161949.61
50172009.12.08 19:36sell25091.621.470210.000000.00000
50182009.12.08 19:46sell25101.621.470130.000000.00000
50192009.12.08 20:03sell25111.621.469140.000000.00000
50202009.12.08 20:03close25091.621.469100.000000.00000179.82162129.43
50212009.12.08 20:19sell25121.621.470080.000000.00000
50222009.12.08 20:37sell25131.621.469900.000000.00000
50232009.12.08 20:51sell25141.621.469300.000000.00000
50242009.12.08 20:52close25101.621.469020.000000.00000179.82162309.25
50252009.12.08 20:52close25121.621.468950.000000.00000183.06162492.31
50262009.12.08 20:52close25131.621.468790.000000.00000179.82162672.13
50272009.12.08 21:06sell25151.631.468700.000000.00000
50282009.12.08 21:21sell25161.631.469240.000000.00000
50292009.12.08 21:31sell25171.631.469670.000000.00000
50302009.12.08 21:48sell25181.631.469820.000000.00000
50312009.12.08 22:03sell25191.631.470130.000000.00000
50322009.12.08 22:15sell25201.631.469570.000000.00000
50332009.12.08 22:40sell25211.631.470900.000000.00000
50342009.12.08 22:45sell25221.631.470440.000000.00000
50352009.12.08 23:00sell25231.631.470250.000000.00000
50362009.12.08 23:21sell25241.631.470610.000000.00000
50372009.12.08 23:31sell25251.631.470710.000000.00000
50382009.12.08 23:51sell25261.631.470270.000000.00000
50392009.12.09 00:06sell25271.631.470930.000000.00000
50402009.12.09 00:15sell25281.631.470510.000000.00000
50412009.12.09 00:24close25271.631.469800.000000.00000184.19162856.32
50422009.12.09 00:24close25211.631.469770.000000.00000182.23163038.55
50432009.12.09 00:25close25251.631.469600.000000.00000178.97163217.53
50442009.12.09 00:27close25241.631.469490.000000.00000180.60163398.13
50452009.12.09 00:27close25281.631.469400.000000.00000180.93163579.06
50462009.12.09 00:28close25221.631.469320.000000.00000180.60163759.66
50472009.12.09 00:28close25261.631.469160.000000.00000178.97163938.64
50482009.12.09 00:28close25231.631.469100.000000.00000185.49164124.13
50492009.12.09 00:28close25191.631.468990.000000.00000183.86164308.00
50502009.12.09 00:28close25181.631.468690.000000.00000182.23164490.23
50512009.12.09 00:28close25171.631.468510.000000.00000187.12164677.35
50522009.12.09 00:28close25201.631.468440.000000.00000182.23164859.59
50532009.12.09 00:31close25141.621.468180.000000.00000179.50165039.08
50542009.12.09 00:31close25161.631.468060.000000.00000190.38165229.47
50552009.12.09 00:31close25111.621.467990.000000.00000184.36165413.82
50562009.12.09 00:31close25151.631.467590.000000.00000178.97165592.80
50572009.12.09 00:32sell25291.661.467030.000000.00000
50582009.12.09 00:52sell25301.661.469670.000000.00000
50592009.12.09 01:04sell25311.661.468970.000000.00000
50602009.12.09 01:13close25301.661.468550.000000.00000185.92165778.72
50612009.12.09 01:15sell25321.661.468300.000000.00000
50622009.12.09 01:31sell25331.661.470310.000000.00000
50632009.12.09 01:46sell25341.661.470850.000000.00000
50642009.12.09 02:05sell25351.661.470470.000000.00000
50652009.12.09 02:11close25341.661.469740.000000.00000184.26165962.98
50662009.12.09 02:12close25351.661.469350.000000.00000185.92166148.90
50672009.12.09 02:24sell25361.661.471100.000000.00000
50682009.12.09 02:36sell25371.661.472690.000000.00000
50692009.12.09 02:46sell25381.661.472660.000000.00000
50702009.12.09 03:11sell25391.661.472330.000000.00000
50712009.12.09 03:15sell25401.661.472030.000000.00000
50722009.12.09 03:33sell25411.661.472920.000000.00000
50732009.12.09 04:01sell25421.661.473240.000000.00000
50742009.12.09 04:20sell25431.661.473340.000000.00000
50752009.12.09 04:30sell25441.661.473400.000000.00000
50762009.12.09 05:01sell25451.661.473080.000000.00000
50772009.12.09 05:15sell25461.661.472570.000000.00000
50782009.12.09 05:29close25441.661.472280.000000.00000185.92166334.82
50792009.12.09 05:30sell25471.661.472150.000000.00000
50802009.12.09 05:57sell25481.661.472860.000000.00000
50812009.12.09 06:07sell25491.661.472560.000000.00000
50822009.12.09 06:17sell25501.661.472760.000000.00000
50832009.12.09 06:30sell25511.661.473160.000000.00000
50842009.12.09 06:46sell25521.661.472420.000000.00000
50852009.12.09 07:03sell25531.661.472810.000000.00000
50862009.12.09 07:16sell25541.661.472330.000000.00000
50872009.12.09 07:20close25431.661.472220.000000.00000185.92166520.74
50882009.12.09 07:21close25421.661.472130.000000.00000184.26166705.00
50892009.12.09 07:21close25511.661.472030.000000.00000187.58166892.58
50902009.12.09 07:21close25451.661.471960.000000.00000185.92167078.50
50912009.12.09 07:21close25411.661.471800.000000.00000185.92167264.42
50922009.12.09 07:21close25481.661.471720.000000.00000189.24167453.66
50932009.12.09 07:21close25531.661.471680.000000.00000187.58167641.24
50942009.12.09 07:22close25501.661.471630.000000.00000187.58167828.82
50952009.12.09 07:22close25371.661.471580.000000.00000184.26168013.08
50962009.12.09 07:22close25381.661.471550.000000.00000184.26168197.34
50972009.12.09 07:22close25461.661.471460.000000.00000184.26168381.60
50982009.12.09 07:22close25491.661.471430.000000.00000187.58168569.18
50992009.12.09 07:22close25521.661.471300.000000.00000185.92168755.10
51002009.12.09 07:26close25541.661.471200.000000.00000187.58168942.68
51012009.12.09 07:26close25391.661.471200.000000.00000187.58169130.26
51022009.12.09 07:26close25471.661.471000.000000.00000190.90169321.16
51032009.12.09 07:27close25401.661.470920.000000.00000184.26169505.42
51042009.12.09 07:30close25361.661.469990.000000.00000184.26169689.68
51052009.12.09 07:31sell25551.701.469670.000000.00000
51062009.12.09 07:55sell25561.701.470820.000000.00000
51072009.12.09 08:02close25561.701.469710.000000.00000188.70169878.38
51082009.12.09 18:20close25331.661.469190.000000.00000185.92170064.30
51092009.12.09 19:01close25551.701.468540.000000.00000192.10170256.40
51102009.12.09 19:06close25311.661.467840.000000.00000187.58170443.98
51112009.12.11 15:28close25321.661.467190.000000.00000176.29170620.27
51122009.12.11 15:32close25291.661.465920.000000.00000176.29170796.56
51132009.12.18 20:00sell25571.711.430400.000000.00000
51142009.12.18 20:15sell25581.711.430400.000000.00000
51152009.12.18 20:36sell25591.711.431180.000000.00000
51162009.12.18 20:49sell25601.711.431970.000000.00000
51172009.12.18 21:01sell25611.711.432610.000000.00000
51182009.12.18 21:15sell25621.711.433120.000000.00000
51192009.12.18 21:31sell25631.711.433970.000000.00000
51202009.12.18 21:59sell25641.711.433860.000000.00000
51212009.12.18 22:00sell25651.711.433490.000000.00000
51222009.12.18 22:21sell25661.711.434220.000000.00000
51232009.12.18 22:37sell25671.711.434280.000000.00000
51242009.12.18 22:45sell25681.711.434450.000000.00000
51252009.12.18 22:59close25681.711.433330.000000.00000191.52170988.08
51262009.12.21 00:00close25671.711.431340.000000.00000500.69171488.77
51272009.12.21 00:00close25661.711.431340.000000.00000490.43171979.20
51282009.12.21 00:00close25651.711.431340.000000.00000365.60172344.80
51292009.12.21 00:00close25641.711.431340.000000.00000428.87172773.66
51302009.12.21 00:00close25631.711.431340.000000.00000447.68173221.34
51312009.12.21 00:00close25621.711.431340.000000.00000302.33173523.67
51322009.12.21 00:00close25611.711.431340.000000.00000215.12173738.79
51332009.12.21 09:28close25601.711.430810.000000.00000196.31173935.10
51342009.12.21 09:50close25591.711.430040.000000.00000192.89174127.98
51352009.12.21 09:52close25581.711.429280.000000.00000189.47174317.45
51362009.12.21 09:52close25571.711.429280.000000.00000189.47174506.92
51372010.01.20 04:00sell25691.751.421670.000000.00000
51382010.01.20 04:16sell25701.751.422340.000000.00000
51392010.01.20 04:30sell25711.751.421420.000000.00000
51402010.01.20 04:30close25701.751.421210.000000.00000197.75174704.67
51412010.01.20 04:32close25691.751.420550.000000.00000196.00174900.67
51422010.01.20 04:32close25711.751.420290.000000.00000197.75175098.42
51432010.01.20 04:52sell25721.751.421220.000000.00000
51442010.01.20 05:03sell25731.751.421120.000000.00000
51452010.01.20 05:11close25721.751.420070.000000.00000201.25175299.67
51462010.01.20 05:11close25731.751.419990.000000.00000197.75175497.42
51472010.01.20 05:17sell25741.751.420350.000000.00000
51482010.01.20 05:32sell25751.751.420460.000000.00000
51492010.01.20 05:47sell25761.751.421180.000000.00000
51502010.01.20 06:03sell25771.751.421010.000000.00000
51512010.01.20 06:06close25761.751.420070.000000.00000194.25175691.67
51522010.01.20 06:07close25771.751.419890.000000.00000196.00175887.67
51532010.01.20 06:16sell25781.761.420070.000000.00000
51542010.01.20 06:30sell25791.761.419850.000000.00000
51552010.01.20 06:39close25751.751.419310.000000.00000201.25176088.92
51562010.01.20 06:42close25741.751.419210.000000.00000199.50176288.42
51572010.01.20 06:43close25781.761.418950.000000.00000197.12176485.54
51582010.01.20 06:43close25791.761.418720.000000.00000198.88176684.42
51592010.01.20 06:53sell25801.771.418200.000000.00000
51602010.01.20 07:09sell25811.771.419130.000000.00000
51612010.01.20 07:20sell25821.771.419640.000000.00000
51622010.01.20 07:30sell25831.771.418900.000000.00000
51632010.01.20 07:50sell25841.771.419960.000000.00000
51642010.01.20 08:01sell25851.771.420130.000000.00000
51652010.01.20 08:07close25851.771.418990.000000.00000201.78176886.20
51662010.01.20 08:07close25841.771.418820.000000.00000201.78177087.98
51672010.01.20 08:15sell25861.771.419460.000000.00000
51682010.01.20 08:30sell25871.771.419650.000000.00000
51692010.01.20 08:49sell25881.771.420240.000000.00000
51702010.01.20 09:01close25881.771.419100.000000.00000201.78177289.76
51712010.01.20 09:01close25871.771.418520.000000.00000200.01177489.77
51722010.01.20 09:01close25821.771.418520.000000.00000198.24177688.01
51732010.01.20 09:01close25861.771.418320.000000.00000201.78177889.79
51742010.01.20 09:02sell25891.781.418280.000000.00000
51752010.01.20 09:03close25811.771.418020.000000.00000196.47178086.26
51762010.01.20 09:03close25831.771.417780.000000.00000198.24178284.50
51772010.01.20 09:17sell25901.781.418000.000000.00000
51782010.01.20 09:36sell25911.781.418600.000000.00000
51792010.01.20 09:49sell25921.781.419400.000000.00000
51802010.01.20 10:01sell25931.781.419750.000000.00000
51812010.01.20 10:19sell25941.781.420730.000000.00000
51822010.01.20 10:31sell25951.781.421500.000000.00000
51832010.01.20 10:38close25951.781.420360.000000.00000202.92178487.42
51842010.01.20 10:46sell25961.781.419900.000000.00000
51852010.01.20 10:47close25941.781.419600.000000.00000201.14178688.56
51862010.01.20 10:55close25961.781.418790.000000.00000197.58178886.14
51872010.01.20 11:00sell25971.791.418570.000000.00000
51882010.01.20 11:06close25931.781.418640.000000.00000197.58179083.72
51892010.01.20 11:07close25921.781.418260.000000.00000202.92179286.64
51902010.01.20 11:24sell25981.791.418770.000000.00000
51912010.01.20 11:33sell25991.791.417980.000000.00000
51922010.01.20 11:46sell26001.791.418400.000000.00000
51932010.01.20 11:53close25981.791.417650.000000.00000200.48179487.12
51942010.01.20 11:53close25911.781.417490.000000.00000197.58179684.70
51952010.01.20 11:53close25971.791.417460.000000.00000198.69179883.39
51962010.01.20 11:53close26001.791.417290.000000.00000198.69180082.08
51972010.01.20 11:53close25891.781.417160.000000.00000199.36180281.44
51982010.01.20 11:53close25801.771.417070.000000.00000200.01180481.45
51992010.01.20 12:01sell26011.801.417340.000000.00000
52002010.01.20 12:02close25901.781.416890.000000.00000197.58180679.03
52012010.01.20 12:02close25991.791.416860.000000.00000200.48180879.51
52022010.01.20 12:12close26011.801.416230.000000.00000199.80181079.31
52032010.01.20 12:16sell26021.811.415290.000000.00000
52042010.01.20 12:30sell26031.811.416350.000000.00000
52052010.01.20 12:46sell26041.811.415670.000000.00000
52062010.01.20 12:56close26031.811.415190.000000.00000209.96181289.27
52072010.01.20 12:56close26041.811.414550.000000.00000202.72181491.99
52082010.01.20 13:01close26021.811.414150.000000.00000206.34181698.33
52092010.01.20 13:02sell26051.821.413460.000000.00000
52102010.01.20 13:16sell26061.821.414070.000000.00000
52112010.01.20 13:33sell26071.821.414600.000000.00000
52122010.01.20 13:50sell26081.821.414590.000000.00000
52132010.01.20 14:01sell26091.821.413850.000000.00000
52142010.01.20 14:14close26081.821.413480.000000.00000202.02181900.35
52152010.01.20 14:14close26071.821.413480.000000.00000203.84182104.19
52162010.01.20 14:15sell26101.821.413240.000000.00000
52172010.01.20 14:30sell26111.821.413170.000000.00000
52182010.01.20 14:30close26061.821.412930.000000.00000207.48182311.67
52192010.01.20 14:47sell26121.821.413600.000000.00000
52202010.01.20 15:09sell26131.821.413490.000000.00000
52212010.01.20 15:20sell26141.821.413360.000000.00000
52222010.01.20 15:30sell26151.821.413170.000000.00000
52232010.01.20 15:31close26091.821.412740.000000.00000202.02182513.69
52242010.01.20 15:35close26121.821.412490.000000.00000202.02182715.71
52252010.01.20 15:35close26131.821.412370.000000.00000203.84182919.55
52262010.01.20 15:36close26051.821.412340.000000.00000203.84183123.39
52272010.01.20 15:36close26141.821.412250.000000.00000202.02183325.41
52282010.01.20 15:36close26101.821.412130.000000.00000202.02183527.43
52292010.01.20 15:36close26151.821.412050.000000.00000203.84183731.27
52302010.01.20 15:36close26111.821.412050.000000.00000203.84183935.11
52312010.01.20 15:46sell26161.841.412640.000000.00000
52322010.01.20 16:00sell26171.841.413300.000000.00000
52332010.01.20 16:06close26171.841.412190.000000.00000204.24184139.35
52342010.01.20 16:18sell26181.841.412930.000000.00000
52352010.01.20 16:23close26181.841.411820.000000.00000204.24184343.59
52362010.01.20 16:23close26161.841.411520.000000.00000206.08184549.67
52372010.01.20 16:32sell26191.851.411070.000000.00000
52382010.01.20 16:45sell26201.851.411330.000000.00000
52392010.01.20 17:05sell26211.851.411030.000000.00000
52402010.01.20 17:20close26201.851.410160.000000.00000216.45184766.12
52412010.01.20 17:20close26191.851.409950.000000.00000207.20184973.32
52422010.01.20 17:20close26211.851.409880.000000.00000212.75185186.07
52432010.01.20 17:21sell26221.851.409680.000000.00000
52442010.01.20 17:37sell26231.851.410300.000000.00000
52452010.01.20 17:48sell26241.851.409780.000000.00000
52462010.01.20 17:58close26231.851.409190.000000.00000205.35185391.42
52472010.01.20 18:02sell26251.851.409150.000000.00000
52482010.01.20 18:03close26241.851.408630.000000.00000212.75185604.17
52492010.01.20 18:03close26221.851.408530.000000.00000212.75185816.92
52502010.01.20 18:22sell26261.861.409340.000000.00000
52512010.01.20 18:31sell26271.861.409940.000000.00000
52522010.01.20 18:56sell26281.861.410860.000000.00000
52532010.01.20 19:03sell26291.861.410580.000000.00000
52542010.01.20 19:18sell26301.861.410140.000000.00000
52552010.01.20 19:38sell26311.861.410580.000000.00000
52562010.01.20 19:45sell26321.861.410390.000000.00000
52572010.01.20 20:00sell26331.861.410300.000000.00000
52582010.01.20 20:19sell26341.861.410480.000000.00000
52592010.01.20 20:30sell26351.861.410170.000000.00000
52602010.01.20 20:55sell26361.861.410650.000000.00000
52612010.01.20 21:00sell26371.861.410620.000000.00000
52622010.01.20 21:19sell26381.861.410320.000000.00000
52632010.01.20 21:31sell26391.861.410290.000000.00000
52642010.01.20 21:45sell26401.861.410080.000000.00000
52652010.01.20 22:00sell26411.861.410160.000000.00000
52662010.01.20 22:15sell26421.861.409730.000000.00000
52672010.01.20 22:44sell26431.861.410280.000000.00000
52682010.01.20 22:46sell26441.861.410260.000000.00000
52692010.01.20 23:04sell26451.861.410060.000000.00000
52702010.01.20 23:15sell26461.861.410010.000000.00000
52712010.01.20 23:19close26281.861.409740.000000.00000208.32186025.24
52722010.01.20 23:32sell26471.861.410000.000000.00000
52732010.01.20 23:59sell26481.861.410770.000000.00000
52742010.01.21 03:00close26481.861.409450.000000.00000238.82186264.06
52752010.01.21 03:00close26371.861.409450.000000.00000210.92186474.99
52762010.01.21 03:00close26361.861.409450.000000.00000216.50186691.49
52772010.01.21 03:00close26311.861.409450.000000.00000203.48186894.98
52782010.01.21 03:00close26291.861.409450.000000.00000203.48187098.46
52792010.01.21 03:00close26381.861.409200.000000.00000201.62187300.08
52802010.01.21 03:00close26341.861.409200.000000.00000231.38187531.47
52812010.01.21 03:00close26321.861.409200.000000.00000214.64187746.11
52822010.01.21 03:00close26471.861.408890.000000.00000199.76187945.88
52832010.01.21 03:00close26461.861.408890.000000.00000201.62188147.50
52842010.01.21 03:00close26451.861.408890.000000.00000210.92188358.42
52852010.01.21 03:00close26441.861.408890.000000.00000248.12188606.55
52862010.01.21 03:00close26431.861.408890.000000.00000251.84188858.39
52872010.01.21 03:00close26411.861.408890.000000.00000229.52189087.92
52882010.01.21 03:00close26401.861.408890.000000.00000214.64189302.56
52892010.01.21 03:00close26391.861.408890.000000.00000253.70189556.26
52902010.01.21 03:00close26351.861.408890.000000.00000231.38189787.65
52912010.01.21 03:00close26331.861.408890.000000.00000255.56190043.21
52922010.01.21 03:00close26301.861.408890.000000.00000225.80190269.02
52932010.01.21 03:00close26421.861.408590.000000.00000205.34190474.36
52942010.01.21 03:00close26271.861.408590.000000.00000244.40190718.76
52952010.01.21 03:01close26261.861.407970.000000.00000248.12190966.89
52962010.01.21 03:01close26251.851.407970.000000.00000211.64191178.53
52972010.01.21 04:00sell26491.911.408070.000000.00000
52982010.01.21 04:17sell26501.911.407740.000000.00000
52992010.01.21 04:30sell26511.911.407910.000000.00000
53002010.01.21 04:47sell26521.911.409320.000000.00000
53012010.01.21 05:05sell26531.911.409400.000000.00000
53022010.01.21 05:18sell26541.911.409760.000000.00000
53032010.01.21 05:35sell26551.911.409780.000000.00000
53042010.01.21 05:45sell26561.911.409360.000000.00000
53052010.01.21 06:06sell26571.911.409430.000000.00000
53062010.01.21 06:17sell26581.911.409280.000000.00000
53072010.01.21 06:37sell26591.911.409110.000000.00000
53082010.01.21 06:48sell26601.911.409570.000000.00000
53092010.01.21 07:02sell26611.911.408990.000000.00000
53102010.01.21 07:24sell26621.911.409490.000000.00000
53112010.01.21 07:39sell26631.911.409640.000000.00000
53122010.01.21 07:51sell26641.911.411240.000000.00000
53132010.01.21 08:03sell26651.911.410940.000000.00000
53142010.01.21 08:18sell26661.911.410890.000000.00000
53152010.01.21 08:26close26641.911.410130.000000.00000212.01191390.54
53162010.01.21 08:35sell26671.911.409760.000000.00000
53172010.01.21 08:35close26651.911.409810.000000.00000215.83191606.37
53182010.01.21 08:35close26661.911.409780.000000.00000212.01191818.38
53192010.01.21 08:45sell26681.921.408900.000000.00000
53202010.01.21 08:52close26671.911.408640.000000.00000213.92192032.30
53212010.01.21 08:52close26551.911.408640.000000.00000217.74192250.04
53222010.01.21 08:52close26541.911.408640.000000.00000213.92192463.96
53232010.01.21 08:52close26631.911.408530.000000.00000212.01192675.97
53242010.01.21 08:52close26601.911.408460.000000.00000212.01192887.98
53252010.01.21 08:52close26621.911.408380.000000.00000212.01193099.99
53262010.01.21 08:52close26571.911.408310.000000.00000213.92193313.91
53272010.01.21 08:52close26531.911.408270.000000.00000215.83193529.74
53282010.01.21 08:52close26561.911.408220.000000.00000217.74193747.48
53292010.01.21 08:52close26581.911.408170.000000.00000212.01193959.49
53302010.01.21 08:52close26521.911.408170.000000.00000219.65194179.14
53312010.01.21 08:52close26591.911.407980.000000.00000215.83194394.97
53322010.01.21 09:01sell26691.941.408210.000000.00000
53332010.01.21 09:20sell26701.941.409810.000000.00000
53342010.01.21 09:31sell26711.941.409370.000000.00000
53352010.01.21 09:42close26701.941.408620.000000.00000230.86194625.83
53362010.01.21 09:45close26711.941.408260.000000.00000215.34194841.17
53372010.01.21 09:45sell26721.951.408100.000000.00000
53382010.01.21 09:45close26611.911.407860.000000.00000215.83195057.00
53392010.01.21 09:45close26681.921.407780.000000.00000215.04195272.04
53402010.01.21 10:00sell26731.951.407800.000000.00000
53412010.01.21 10:02close26691.941.407090.000000.00000217.28195489.32
53422010.01.21 10:02close26721.951.406980.000000.00000218.40195707.72
53432010.01.21 10:02close26491.911.406940.000000.00000215.83195923.55
53442010.01.21 10:03close26511.911.406780.000000.00000215.83196139.38
53452010.01.21 10:04close26731.951.406690.000000.00000216.45196355.83
53462010.01.21 10:05close26501.911.406610.000000.00000215.83196571.66
53472010.01.21 10:15sell26741.971.406790.000000.00000
53482010.01.21 10:27close26741.971.405670.000000.00000220.64196792.30
53492010.01.21 10:30sell26751.971.405530.000000.00000
53502010.01.21 10:55sell26761.971.405830.000000.00000
53512010.01.21 11:09sell26771.971.405540.000000.00000
53522010.01.21 11:21sell26781.971.405780.000000.00000
53532010.01.21 11:30sell26791.971.405230.000000.00000
53542010.01.21 11:38close26761.971.404690.000000.00000224.58197016.88
53552010.01.21 11:38close26781.971.404630.000000.00000226.55197243.43
53562010.01.21 11:38close26771.971.404400.000000.00000224.58197468.01
53572010.01.21 11:38close26751.971.404400.000000.00000222.61197690.62
53582010.01.21 11:45sell26801.981.404260.000000.00000
53592010.01.21 11:45close26791.971.404100.000000.00000222.61197913.23
53602010.01.21 11:53close26801.981.403140.000000.00000221.76198134.99
53612010.01.21 12:13sell26811.981.404940.000000.00000
53622010.01.21 12:15sell26821.981.404170.000000.00000
53632010.01.21 12:18close26811.981.403820.000000.00000221.76198356.75
53642010.01.21 12:31sell26831.981.403910.000000.00000
53652010.01.21 12:57sell26841.981.405560.000000.00000
53662010.01.21 13:07sell26851.981.406600.000000.00000
53672010.01.21 13:21sell26861.981.407620.000000.00000
53682010.01.21 13:34sell26871.981.407390.000000.00000
53692010.01.21 13:47sell26881.981.408130.000000.00000
53702010.01.21 14:00sell26891.981.407010.000000.00000
53712010.01.21 14:11close26881.981.407020.000000.00000219.78198576.53
53722010.01.21 14:14close26861.981.406510.000000.00000219.78198796.31
53732010.01.21 14:15sell26901.991.406300.000000.00000
53742010.01.21 14:43sell26911.991.408590.000000.00000
53752010.01.21 14:45sell26921.991.408340.000000.00000
53762010.01.21 14:51close26911.991.407480.000000.00000220.89199017.20
53772010.01.21 15:00sell26931.991.407570.000000.00000
53782010.01.21 15:15sell26941.991.408720.000000.00000
53792010.01.21 15:30sell26951.991.408910.000000.00000
53802010.01.21 15:46sell26961.991.410070.000000.00000
53812010.01.21 16:20close26961.991.408950.000000.00000222.88199240.08
53822010.01.21 16:23close26951.991.407760.000000.00000228.85199468.93
53832010.01.21 16:24close26941.991.407600.000000.00000222.88199691.81
53842010.01.21 16:24close26921.991.407220.000000.00000222.88199914.69
53852010.01.21 16:27close26931.991.406440.000000.00000224.87200139.56
53862010.01.21 16:28close26871.981.406280.000000.00000219.78200359.34
53872010.01.21 16:29close26891.981.405870.000000.00000225.72200585.06
53882010.01.21 16:29close26851.981.405450.000000.00000227.70200812.76
53892010.01.21 16:30close26901.991.405170.000000.00000224.87201037.63
53902010.01.21 16:54close26841.981.404450.000000.00000219.78201257.41
53912010.01.27 09:28close26821.981.403030.000000.00000216.22201473.62
53922010.01.27 09:47close26831.981.402780.000000.00000214.24201687.86
53932010.01.28 00:01sell26972.021.403030.000000.00000
53942010.01.28 00:15sell26982.021.402910.000000.00000
53952010.01.28 00:42sell26992.021.403480.000000.00000
53962010.01.28 00:47sell27002.021.403340.000000.00000
53972010.01.28 01:14sell27012.021.403250.000000.00000
53982010.01.28 01:26sell27022.021.403390.000000.00000
53992010.01.28 01:30sell27032.021.403150.000000.00000
54002010.01.28 01:34close26992.021.402320.000000.00000234.32201922.18
54012010.01.28 01:34close27022.021.402230.000000.00000234.32202156.50
54022010.01.28 01:34close27002.021.402230.000000.00000224.22202380.72
54032010.01.28 01:42close27012.021.402090.000000.00000234.32202615.04
54042010.01.28 01:42close27032.021.402040.000000.00000224.22202839.26
54052010.01.28 01:43close26972.021.401920.000000.00000224.22203063.48
54062010.01.28 01:43close26982.021.401800.000000.00000224.22203287.70
54072010.01.28 01:47sell27042.031.401570.000000.00000
54082010.01.28 01:52close27042.031.400400.000000.00000237.51203525.21
54092010.01.28 02:01sell27052.041.400200.000000.00000
54102010.01.28 02:15sell27062.041.400320.000000.00000
54112010.01.28 02:35sell27072.041.399960.000000.00000
54122010.01.28 02:45sell27082.041.399240.000000.00000
54132010.01.28 02:45close27062.041.399190.000000.00000230.52203755.73
54142010.01.28 02:45close27052.041.399040.000000.00000236.64203992.37
54152010.01.28 02:45close27072.041.398600.000000.00000277.44204269.81
54162010.01.28 02:45close27082.041.398020.000000.00000248.88204518.69
54172010.01.28 03:03sell27092.051.396990.000000.00000
54182010.01.28 03:08close27092.051.395860.000000.00000231.65204750.34
54192010.01.28 03:21sell27102.051.397010.000000.00000
54202010.01.28 03:33sell27112.051.398090.000000.00000
54212010.01.28 03:54sell27122.051.399590.000000.00000
54222010.01.28 04:02sell27132.051.400050.000000.00000
54232010.01.28 04:16sell27142.051.400230.000000.00000
54242010.01.28 04:36sell27152.051.400820.000000.00000
54252010.01.28 04:47sell27162.051.401340.000000.00000
54262010.01.28 05:09sell27172.051.402020.000000.00000
54272010.01.28 05:17sell27182.051.401090.000000.00000
54282010.01.28 05:44sell27192.051.401460.000000.00000
54292010.01.28 05:45sell27202.051.401230.000000.00000
54302010.01.28 06:05sell27212.051.401340.000000.00000
54312010.01.28 06:22sell27222.051.401480.000000.00000
54322010.01.28 06:30sell27232.051.401590.000000.00000
54332010.01.28 06:35close27172.051.400880.000000.00000233.70204984.04
54342010.01.28 06:52sell27242.051.401210.000000.00000
54352010.01.28 07:00sell27252.051.401300.000000.00000
54362010.01.28 07:16sell27262.051.400830.000000.00000
54372010.01.28 07:30sell27272.051.400960.000000.00000
54382010.01.28 07:47sell27282.051.400590.000000.00000
54392010.01.28 11:48close27232.051.400480.000000.00000227.55205211.59
54402010.01.28 11:48close27222.051.400370.000000.00000227.55205439.14
54412010.01.28 11:49close27192.051.400350.000000.00000227.55205666.69
54422010.01.28 11:49close27212.051.400230.000000.00000227.55205894.24
54432010.01.28 11:49close27162.051.400230.000000.00000227.55206121.79
54442010.01.28 11:49close27252.051.400170.000000.00000231.65206353.44
54452010.01.28 11:49close27242.051.400100.000000.00000227.55206580.99
54462010.01.28 11:49close27202.051.400100.000000.00000231.65206812.64
54472010.01.28 11:57close27182.051.399980.000000.00000227.55207040.19
54482010.01.28 11:57close27272.051.399840.000000.00000229.60207269.79
54492010.01.28 11:57close27262.051.399710.000000.00000229.60207499.39
54502010.01.28 11:57close27152.051.399710.000000.00000227.55207726.94
54512010.01.28 12:38close27282.051.399480.000000.00000227.55207954.49
54522010.01.28 14:23close27142.051.399080.000000.00000235.75208190.24
54532010.01.28 14:31close27132.051.398930.000000.00000229.60208419.84
54542010.01.28 14:31close27122.051.398450.000000.00000233.70208653.54
54552010.01.28 15:55close27112.051.396970.000000.00000229.60208883.14
54562010.01.28 16:07close27102.051.395900.000000.00000227.55209110.69
54572010.01.28 20:00sell27292.091.397590.000000.00000
54582010.01.28 20:15sell27302.091.397230.000000.00000
54592010.01.28 20:31sell27312.091.397100.000000.00000
54602010.01.28 20:52sell27322.091.397820.000000.00000
54612010.01.28 21:00sell27332.091.397650.000000.00000
54622010.01.28 21:15sell27342.091.397840.000000.00000
54632010.01.28 21:31sell27352.091.398170.000000.00000
54642010.01.28 21:46sell27362.091.397400.000000.00000
54652010.01.28 21:46close27352.091.397060.000000.00000231.99209342.68
54662010.01.28 21:49close27342.091.396730.000000.00000231.99209574.67
54672010.01.28 21:49close27322.091.396670.000000.00000240.35209815.02
54682010.01.28 22:02sell27372.101.396910.000000.00000
54692010.01.28 22:04close27332.091.396540.000000.00000231.99210047.01
54702010.01.28 22:13close27292.091.396480.000000.00000231.99210279.00
54712010.01.28 22:17sell27382.101.396310.000000.00000
54722010.01.28 22:19close27362.091.396210.000000.00000248.71210527.71
54732010.01.28 22:19close27302.091.396010.000000.00000254.98210782.69
54742010.01.28 22:20close27312.091.395990.000000.00000231.99211014.68
54752010.01.28 22:35sell27392.111.396840.000000.00000
54762010.01.28 22:45sell27402.111.396790.000000.00000
54772010.01.28 23:02sell27412.111.396980.000000.00000
54782010.01.28 23:19sell27422.111.396810.000000.00000
54792010.01.28 23:33sell27432.111.396330.000000.00000
54802010.01.28 23:50sell27442.111.396400.000000.00000
54812010.01.29 00:10close27412.111.395850.000000.00000235.90211250.58
54822010.01.29 00:10close27372.101.395790.000000.00000232.68211483.26
54832010.01.29 00:10close27392.111.395720.000000.00000233.79211717.05
54842010.01.29 00:10close27422.111.395680.000000.00000235.90211952.94
54852010.01.29 00:10close27402.111.395680.000000.00000231.68212184.62
54862010.01.29 01:22close27442.111.395290.000000.00000231.68212416.30
54872010.01.29 01:22close27432.111.395220.000000.00000231.68212647.98
54882010.01.29 01:22close27382.101.395200.000000.00000230.58212878.56
54892010.01.29 04:24sell27452.131.395570.000000.00000
54902010.01.29 04:30sell27462.131.395500.000000.00000
54912010.01.29 04:46sell27472.131.395340.000000.00000
54922010.01.29 05:01sell27482.131.395050.000000.00000
54932010.01.29 05:05close27452.131.394440.000000.00000240.69213119.25
54942010.01.29 05:15close27462.131.394370.000000.00000240.69213359.94
54952010.01.29 05:15close27472.131.394220.000000.00000238.56213598.50
54962010.01.29 05:16sell27492.141.393960.000000.00000
54972010.01.29 05:19close27482.131.393930.000000.00000238.56213837.06
54982010.01.29 05:31sell27502.141.393890.000000.00000
54992010.01.29 05:48sell27512.141.393620.000000.00000
55002010.01.29 06:00sell27522.141.393010.000000.00000
55012010.01.29 06:15sell27532.141.393190.000000.00000
55022010.01.29 06:28close27492.141.392850.000000.00000237.54214074.60
55032010.01.29 06:28close27502.141.392780.000000.00000237.54214312.14
55042010.01.29 06:30close27512.141.392460.000000.00000248.24214560.38
55052010.01.29 06:31sell27542.151.392330.000000.00000
55062010.01.29 06:48sell27552.151.393600.000000.00000
55072010.01.29 07:01sell27562.151.392740.000000.00000
55082010.01.29 07:22sell27572.151.394560.000000.00000
55092010.01.29 07:31sell27582.151.393530.000000.00000
55102010.01.29 07:52sell27592.151.394340.000000.00000
55112010.01.29 15:11close27572.151.393430.000000.00000242.95214803.33
55122010.01.29 15:11close27592.151.393200.000000.00000245.10215048.43
55132010.01.29 15:34close27552.151.392480.000000.00000240.80215289.23
55142010.01.29 15:35close27582.151.392420.000000.00000238.65215527.88
55152010.01.29 15:53close27532.141.392080.000000.00000237.54215765.42
55162010.01.29 15:55close27522.141.391890.000000.00000239.68216005.10
55172010.01.29 15:55close27562.151.391620.000000.00000240.80216245.90
55182010.01.29 15:56close27542.151.391210.000000.00000240.80216486.70
55192010.01.29 16:05sell27602.161.390890.000000.00000
55202010.01.29 16:21sell27612.161.391200.000000.00000
55212010.01.29 16:34sell27622.161.392050.000000.00000
55222010.01.29 16:45close27622.161.390930.000000.00000241.92216728.62
55232010.01.29 16:46sell27632.171.390690.000000.00000
55242010.01.29 16:58close27612.161.390060.000000.00000246.24216974.86
55252010.01.29 17:00sell27642.171.389810.000000.00000
55262010.01.29 17:16sell27652.171.389940.000000.00000
55272010.01.29 17:16close27602.161.389750.000000.00000246.24217221.10
55282010.01.29 17:16close27632.171.389560.000000.00000245.21217466.31
55292010.01.29 17:17close27652.171.388830.000000.00000240.87217707.18
55302010.01.29 17:30sell27662.181.388780.000000.00000
55312010.01.29 17:30close27642.171.388700.000000.00000240.87217948.05
55322010.01.29 17:31close27662.181.387630.000000.00000250.70218198.75
55332010.01.29 17:45sell27672.181.387340.000000.00000
55342010.01.29 18:00sell27682.181.386800.000000.00000
55352010.01.29 18:16sell27692.181.386880.000000.00000
55362010.01.29 18:31sell27702.181.387350.000000.00000
55372010.01.29 18:48sell27712.181.387140.000000.00000
55382010.01.29 19:00sell27722.181.388750.000000.00000
55392010.01.29 19:15sell27732.181.388240.000000.00000
55402010.01.29 19:31sell27742.181.388110.000000.00000
55412010.01.29 19:49sell27752.181.388020.000000.00000
55422010.01.29 20:05sell27762.181.388030.000000.00000
55432010.01.29 20:23sell27772.181.387980.000000.00000
55442010.01.29 20:25close27722.181.387600.000000.00000250.70218449.45
55452010.01.29 20:33sell27782.181.387650.000000.00000
55462010.01.29 20:34close27732.181.387110.000000.00000246.34218695.79
55472010.01.29 20:41close27742.181.386980.000000.00000246.34218942.13
55482010.01.29 20:41close27762.181.386920.000000.00000241.98219184.11
55492010.01.29 20:41close27752.181.386910.000000.00000241.98219426.09
55502010.01.29 20:41close27772.181.386860.000000.00000244.16219670.25
55512010.01.29 20:48sell27792.201.386660.000000.00000
55522010.01.29 20:50close27782.181.386540.000000.00000241.98219912.23
55532010.01.29 21:10sell27802.201.386790.000000.00000
55542010.01.29 21:16sell27812.201.386490.000000.00000
55552010.01.29 21:32sell27822.201.386380.000000.00000
55562010.01.29 21:48sell27832.201.386540.000000.00000
55572010.01.29 22:01sell27842.201.386290.000000.00000
55582010.01.29 22:18sell27852.201.386420.000000.00000
55592010.01.29 22:30sell27862.201.386240.000000.00000
55602010.01.29 22:46sell27872.201.386170.000000.00000
55612010.02.01 02:44close27702.181.386240.000000.00000239.36220151.59
55622010.02.01 02:44close27672.181.386210.000000.00000243.72220395.32
55632010.02.01 02:45close27712.181.386010.000000.00000243.72220639.04
55642010.02.01 02:45close27692.181.385760.000000.00000241.54220880.58
55652010.02.01 02:45close27802.201.385670.000000.00000243.76221124.34
55662010.02.01 02:45close27682.181.385670.000000.00000243.72221368.07
55672010.02.01 03:11close27792.201.385540.000000.00000243.76221611.83
55682010.02.01 03:11close27832.201.385420.000000.00000243.76221855.59
55692010.02.01 03:11close27812.201.385370.000000.00000243.76222099.35
55702010.02.04 09:04close27852.201.385290.000000.00000232.76222332.11
55712010.02.04 09:04close27822.201.385270.000000.00000228.36222560.47
55722010.02.04 09:04close27842.201.385160.000000.00000232.76222793.23
55732010.02.04 09:04close27862.201.385100.000000.00000234.96223028.19
55742010.02.04 09:04close27872.201.385040.000000.00000232.76223260.95
55752010.02.05 00:09sell27882.231.372770.000000.00000
55762010.02.05 00:21sell27892.231.373040.000000.00000
55772010.02.05 00:31sell27902.231.373470.000000.00000
55782010.02.05 00:46sell27912.231.373290.000000.00000
55792010.02.05 01:02sell27922.231.373950.000000.00000
55802010.02.05 01:21sell27932.231.374170.000000.00000
55812010.02.05 01:32sell27942.231.374210.000000.00000
55822010.02.05 01:50sell27952.231.373220.000000.00000
55832010.02.05 01:56close27942.231.373080.000000.00000251.99223512.94
55842010.02.05 01:56close27932.231.373010.000000.00000258.68223771.62
55852010.02.05 01:57close27922.231.372780.000000.00000260.91224032.53
55862010.02.05 01:57close27902.231.372300.000000.00000260.91224293.44
55872010.02.05 01:57close27912.231.372130.000000.00000258.68224552.12
55882010.02.05 01:57close27952.231.372060.000000.00000258.68224810.80
55892010.02.05 01:57close27892.231.371920.000000.00000249.76225060.56
55902010.02.05 01:57close27882.231.371630.000000.00000254.22225314.78
55912010.02.05 02:02sell27962.251.369070.000000.00000
55922010.02.05 02:05close27962.251.367940.000000.00000254.25225569.03
55932010.02.05 02:15sell27972.261.368910.000000.00000
55942010.02.05 02:31sell27982.261.368130.000000.00000
55952010.02.05 02:32close27972.261.367790.000000.00000253.12225822.15
55962010.02.05 02:49sell27992.261.369830.000000.00000
55972010.02.05 03:00sell28002.261.369140.000000.00000
55982010.02.05 03:21sell28012.261.370220.000000.00000
55992010.02.05 03:30sell28022.261.370630.000000.00000
56002010.02.05 03:46sell28032.261.370330.000000.00000
56012010.02.05 03:50close28022.261.369520.000000.00000250.86226073.01
56022010.02.05 04:09sell28042.261.372060.000000.00000
56032010.02.05 04:25sell28052.261.372010.000000.00000
56042010.02.05 04:29close28042.261.370920.000000.00000257.64226330.65
56052010.02.05 04:29close28052.261.370870.000000.00000257.64226588.29
56062010.02.05 04:30sell28062.271.370810.000000.00000
56072010.02.05 04:49sell28072.271.371790.000000.00000
56082010.02.05 05:03sell28082.271.371380.000000.00000
56092010.02.05 05:20sell28092.271.371420.000000.00000
56102010.02.05 05:30sell28102.271.371440.000000.00000
56112010.02.05 05:45sell28112.271.371320.000000.00000
56122010.02.05 06:00sell28122.271.371080.000000.00000
56132010.02.05 06:15sell28132.271.370590.000000.00000
56142010.02.05 06:19close28072.271.370670.000000.00000254.24226842.53
56152010.02.05 06:38sell28142.271.370790.000000.00000
56162010.02.05 06:46sell28152.271.370520.000000.00000
56172010.02.05 06:47close28102.271.370330.000000.00000251.97227094.50
56182010.02.05 07:11sell28162.271.370980.000000.00000
56192010.02.05 07:24sell28172.271.371610.000000.00000
56202010.02.05 07:31sell28182.271.370780.000000.00000
56212010.02.05 07:54sell28192.271.371080.000000.00000
56222010.02.05 08:38close28172.271.370480.000000.00000256.51227351.01
56232010.02.05 08:38close28092.271.370290.000000.00000256.51227607.52
56242010.02.05 08:38close28112.271.370210.000000.00000251.97227859.49
56252010.02.05 08:38close28082.271.370210.000000.00000265.59228125.08
56262010.02.05 08:38close28192.271.369920.000000.00000263.32228388.40
56272010.02.05 08:38close28122.271.369920.000000.00000263.32228651.72
56282010.02.05 08:38close28162.271.369840.000000.00000258.78228910.50
56292010.02.05 08:38close28182.271.369670.000000.00000251.97229162.47
56302010.02.05 08:38close28142.271.369670.000000.00000254.24229416.71
56312010.02.05 08:38close28062.271.369670.000000.00000258.78229675.49
56322010.02.05 08:40close28132.271.369480.000000.00000251.97229927.46
56332010.02.05 08:41close28152.271.369390.000000.00000256.51230183.97
56342010.02.05 08:41close28032.261.369220.000000.00000250.86230434.83
56352010.02.05 08:41close28012.261.369090.000000.00000255.38230690.21
56362010.02.05 08:41close27992.261.368680.000000.00000259.90230950.11
56372010.02.05 09:08close28002.261.367990.000000.00000259.90231210.01
56382010.02.05 09:09close27982.261.366990.000000.00000257.64231467.65
56392010.02.05 12:01sell28202.311.368180.000000.00000
56402010.02.05 12:17sell28212.311.369060.000000.00000
56412010.02.05 12:30sell28222.311.370200.000000.00000
56422010.02.05 12:45sell28232.311.371090.000000.00000
56432010.02.05 13:00sell28242.311.370510.000000.00000
56442010.02.05 13:15sell28252.311.370260.000000.00000
56452010.02.05 13:17close28232.311.369970.000000.00000258.72231726.37
56462010.02.05 13:20close28242.311.369400.000000.00000256.41231982.78
56472010.02.05 13:25close28252.311.369140.000000.00000258.72232241.50
56482010.02.05 13:25close28222.311.369080.000000.00000258.72232500.22
56492010.02.05 13:33sell28262.331.368510.000000.00000
56502010.02.05 13:46sell28272.331.368920.000000.00000
56512010.02.05 14:05sell28282.331.369270.000000.00000
56522010.02.05 14:15sell28292.331.369090.000000.00000
56532010.02.05 14:30sell28302.331.369650.000000.00000
56542010.02.05 14:30close28302.331.368540.000000.00000258.63232758.85
56552010.02.05 14:30close28282.331.368100.000000.00000272.61233031.46
56562010.02.05 14:30close28292.331.367890.000000.00000279.60233311.06
56572010.02.05 14:30close28212.311.367890.000000.00000270.27233581.33
56582010.02.05 14:30close28272.331.367780.000000.00000265.62233846.95
56592010.02.05 14:45sell28312.341.370830.000000.00000
56602010.02.05 15:01sell28322.341.372220.000000.00000
56612010.02.05 15:06close28322.341.371090.000000.00000264.42234111.37
56622010.02.05 15:07close28312.341.369720.000000.00000259.74234371.11
56632010.02.05 15:18sell28332.341.368880.000000.00000
56642010.02.05 15:20close28332.341.367750.000000.00000264.42234635.53
56652010.02.05 15:20close28262.331.367360.000000.00000267.95234903.48
56662010.02.05 15:36sell28342.351.368420.000000.00000
56672010.02.05 15:46sell28352.351.369170.000000.00000
56682010.02.05 15:49close28352.351.368040.000000.00000265.55235169.03
56692010.02.05 15:55close28342.351.367310.000000.00000260.85235429.88
56702010.02.05 15:55close28202.311.367050.000000.00000261.03235690.91
56712010.02.05 20:32sell28362.361.362350.000000.00000
56722010.02.05 20:46sell28372.361.361900.000000.00000
56732010.02.05 21:00sell28382.361.363380.000000.00000
56742010.02.05 21:18sell28392.361.364900.000000.00000
56752010.02.05 21:30sell28402.361.364810.000000.00000
56762010.02.05 21:49sell28412.361.365290.000000.00000
56772010.02.05 22:04sell28422.361.366020.000000.00000
56782010.02.05 22:36sell28432.361.366660.000000.00000
56792010.02.08 00:13close28432.361.365520.000000.00000266.21235957.12
56802010.02.08 00:18close28422.361.364880.000000.00000266.21236223.32
56812010.02.08 00:19close28412.361.364140.000000.00000268.57236491.89
56822010.02.08 00:24close28392.361.363750.000000.00000268.57236760.46
56832010.02.08 00:30close28402.361.363690.000000.00000261.49237021.95
56842010.02.08 03:15close28382.361.362260.000000.00000261.49237283.44
56852010.02.11 16:50close28362.361.361230.000000.00000247.33237530.76
56862010.02.11 16:52close28372.361.360760.000000.00000252.05237782.81
56872010.02.19 00:03sell28442.381.348760.000000.00000
56882010.02.19 00:05close28442.381.347650.000000.00000264.18238046.99
56892010.02.19 00:30sell28452.381.348820.000000.00000
56902010.02.19 00:44close28452.381.347690.000000.00000268.94238315.93
56912010.02.19 04:00sell28462.381.348460.000000.00000
56922010.02.19 04:15sell28472.381.348410.000000.00000
56932010.02.19 04:30sell28482.381.349000.000000.00000
56942010.02.19 04:47sell28492.381.349000.000000.00000
56952010.02.19 05:08sell28502.381.348300.000000.00000
56962010.02.19 05:20sell28512.381.348330.000000.00000
56972010.02.19 05:30sell28522.381.348180.000000.00000
56982010.02.19 05:46sell28532.381.348540.000000.00000
56992010.02.19 06:00sell28542.381.348270.000000.00000
57002010.02.19 06:19sell28552.381.347830.000000.00000
57012010.02.19 06:19close28492.381.347890.000000.00000264.18238580.11
57022010.02.19 06:19close28482.381.347890.000000.00000264.18238844.29
57032010.02.19 06:32close28532.381.347430.000000.00000264.18239108.47
57042010.02.19 06:32close28462.381.347340.000000.00000266.56239375.03
57052010.02.19 06:32close28472.381.347280.000000.00000268.94239643.97
57062010.02.19 06:33sell28562.401.347130.000000.00000
57072010.02.19 06:33close28512.381.347220.000000.00000264.18239908.15
57082010.02.19 06:33close28502.381.347170.000000.00000268.94240177.09
57092010.02.19 06:33close28542.381.347130.000000.00000271.32240448.41
57102010.02.19 06:33close28522.381.347060.000000.00000266.56240714.97
57112010.02.19 06:33close28552.381.346720.000000.00000264.18240979.15
57122010.02.19 06:51sell28572.411.347450.000000.00000
57132010.02.19 07:01sell28582.411.347110.000000.00000
57142010.02.19 07:15sell28592.411.346920.000000.00000
57152010.02.19 07:16close28572.411.346320.000000.00000272.33241251.48
57162010.02.19 07:16close28582.411.345970.000000.00000274.74241526.22
57172010.02.19 07:16close28562.401.345970.000000.00000278.40241804.62
57182010.02.19 07:17close28592.411.345790.000000.00000272.33242076.95
57192010.02.19 07:31sell28602.421.345940.000000.00000
57202010.02.19 07:46sell28612.421.346460.000000.00000
57212010.02.25 05:26close28612.421.345350.000000.00000251.20242328.15
57222010.03.02 10:19close28602.421.344760.000000.00000259.42242587.57