|Account: 999437795
|Name: Manoj1
|Currency: USD
|2010 December 20, 07:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9978063
|2010.12.17 18:38
|balance
|Deposit
|10 000.00
|9983187
|2010.12.20 06:37
|buy
|5.00
|gbpjpy
|130.12
|0.00
|130.43
|2010.12.20 06:47
|130.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-536.49
|
|
|so: 100.0%/9594.5/9599.0
|9983188
|2010.12.20 06:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983189
|2010.12.20 06:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983190
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983192
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983194
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983195
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983197
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|11
|Mouteki
|9983199
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983201
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|11
|Mouteki
|9983203
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983205
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983206
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983207
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983209
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983210
|2010.12.20 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983211
|2010.12.20 06:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11
|Mouteki
|9983213
|2010.12.20 06:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11
|Mouteki
|9983214
|2010.12.20 06:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|11
|Mouteki
|9983215
|2010.12.20 06:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11
|Mouteki
|9983220
|2010.12.20 06:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|11
|Mouteki
|9983223
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|11
|Mouteki
|9983224
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|11
|Mouteki
|9983225
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|11
|Mouteki
|9983226
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|11
|Mouteki
|9983227
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|11
|Mouteki
|9983229
|2010.12.20 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983232
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983233
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11
|Mouteki
|9983236
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|11
|Mouteki
|9983239
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11
|Mouteki
|9983241
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|11
|Mouteki
|9983242
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983244
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:32
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983246
|2010.12.20 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983249
|2010.12.20 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983252
|2010.12.20 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983254
|2010.12.20 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983255
|2010.12.20 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983256
|2010.12.20 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983257
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983258
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983259
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983260
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983261
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983262
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983263
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983264
|2010.12.20 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983265
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983267
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983268
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983269
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983271
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|11
|Mouteki
|9983273
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983277
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983279
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|11
|Mouteki
|9983280
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983285
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983288
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11
|Mouteki
|9983289
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983290
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983291
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983293
|2010.12.20 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983298
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983300
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983301
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983302
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983303
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983304
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983305
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983306
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983307
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983308
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983309
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983310
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983311
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983312
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983314
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983315
|2010.12.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|11
|Mouteki
|9983316
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983324
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983326
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983327
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983328
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:31
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983331
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983332
|2010.12.20 06:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983336
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983337
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983339
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983340
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983341
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983342
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983343
|2010.12.20 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983344
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983345
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983346
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983347
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983348
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983349
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983350
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983351
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983352
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:30
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983353
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983354
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983356
|2010.12.20 06:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983359
|2010.12.20 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983361
|2010.12.20 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983363
|2010.12.20 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983364
|2010.12.20 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983366
|2010.12.20 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983367
|2010.12.20 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983370
|2010.12.20 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983371
|2010.12.20 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983372
|2010.12.20 06:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983373
|2010.12.20 06:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983374
|2010.12.20 06:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983376
|2010.12.20 06:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983379
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983380
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983381
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983382
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|11
|Mouteki
|9983383
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983384
|2010.12.20 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983389
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983391
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983392
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:36
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983393
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983395
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983396
|2010.12.20 06:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983398
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983399
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983400
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983401
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983402
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:29
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983403
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983404
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983405
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983406
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|
|11
|Mouteki
|9983408
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11
|Mouteki
|9983410
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983411
|2010.12.20 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983412
|2010.12.20 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|11
|Mouteki
|9983413
|2010.12.20 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11
|Mouteki
|9983415
|2010.12.20 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11
|Mouteki
|9983417
|2010.12.20 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|11
|Mouteki
|9983418
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11
|Mouteki
|9983420
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:37
|1.5514
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|11
|Mouteki
|9983422
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|11
|Mouteki
|9983423
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|11
|Mouteki
|9983425
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:28
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|11
|Mouteki
|9983427
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:56
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 99.5%/9908.5/9955.6
|9983434
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:56
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 99.7%/10056.5/10087.2
|9983435
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:56
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|11
|so: 98.9%/9908.5/10021.4
|9983436
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:11
|1.5516
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|11
|so: 98.9%/9858.5/9967.4
|9983438
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:56
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|11
|so: 99.0%/10056.5/10153.0
|9983441
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|11
|so: 99.2%/10027.5/10110.8
|9983442
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 07:11
|1.5516
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|11
|so: 99.7%/9858.5/9889.8
|9983443
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:56
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|11
|so: 99.5%/10046.5/10099.0
|9983445
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|11
|so: 99.4%/10188.5/10254.2
|9983446
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5521
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|11
|so: 99.8%/10027.5/10045.0
|9983447
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 98.7%/10188.5/10320.1
|9983449
|2010.12.20 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 100.0%/10183.5/10188.4
|9983453
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 98.8%/10342.5/10463.5
|9983458
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5524
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.5521
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 99.4%/10339.5/10397.7
|9983461
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 98.8%/10339.5/10463.5
|9983465
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 100.0%/10176.5/10176.6
|9983467
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:57
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11
|so: 99.8%/10027.5/10045.0
|9983468
|2010.12.20 06:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5523
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:59
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|11
|so: 98.9%/10012.5/10122.6
|9983469
|2010.12.20 06:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|2010.12.20 06:59
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|11
|so: 99.7%/10012.5/10045.0
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 315.51
|Closed P/L:
|1 315.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 315.51
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 315.51
|Equity:
|11 315.51
|Free Margin:
|11 315.51
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 921.00
|Gross Loss:
|605.49
|Total Net Profit:
|1 315.51
|Profit Factor:
|3.17
|Expected Payoff:
|7.78
|
|Absolute Drawdown:
|600.49
|Maximal Drawdown:
|600.49 (6.00%)
|Relative Drawdown:
|6.00% (600.49)
|
|Total Trades:
|169
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|169 (87.57%)
|Profit Trades (% of total):
|148 (87.57%)
|Loss trades (% of total):
|21 (12.43%)
|Largest
|profit trade:
|20.00
|loss trade:
|-536.49
|Average
|profit trade:
|12.98
|loss trade:
|-28.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|148 (1 921.00)
|consecutive losses ($):
|20 (-600.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 921.00 (148)
|consecutive loss (count):
|-600.49 (20)
|Average
|consecutive wins:
|148
|consecutive losses:
|11