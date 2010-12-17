Tadawulfx

Account: 999437795 Name: Manoj1 Currency: USD 2010 December 20, 07:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
99780632010.12.17 18:38balanceDeposit10 000.00
99831872010.12.20 06:37buy5.00gbpjpy130.120.00130.432010.12.20 06:47130.030.000.000.00-536.49
  so: 100.0%/9594.5/9599.0
99831882010.12.20 06:37buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99831892010.12.20 06:37buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0012.00
 11Mouteki
99831902010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99831922010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99831942010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99831952010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99831972010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0016.00
 11Mouteki
99831992010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832012010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0016.00
 11Mouteki
99832032010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832052010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832062010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832072010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832092010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832102010.12.20 06:38buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832112010.12.20 06:39buy0.10eurusd1.31510.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0017.00
 11Mouteki
99832132010.12.20 06:39buy0.10eurusd1.31510.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0017.00
 11Mouteki
99832142010.12.20 06:39buy0.10eurusd1.31500.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0018.00
 11Mouteki
99832152010.12.20 06:39buy0.10eurusd1.31510.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0017.00
 11Mouteki
99832202010.12.20 06:39buy0.10eurusd1.31480.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0020.00
 11Mouteki
99832232010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31720.000.000.0020.00
 11Mouteki
99832242010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31500.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0018.00
 11Mouteki
99832252010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31500.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0018.00
 11Mouteki
99832262010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31720.000.000.0020.00
 11Mouteki
99832272010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31500.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0018.00
 11Mouteki
99832292010.12.20 06:40buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31680.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832322010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832332010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31510.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0017.00
 11Mouteki
99832362010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31720.000.000.0020.00
 11Mouteki
99832392010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31510.00000.00002010.12.20 07:321.31680.000.000.0017.00
 11Mouteki
99832412010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31720.000.000.0020.00
 11Mouteki
99832422010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832442010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:321.31670.000.000.0015.00
 11Mouteki
99832462010.12.20 06:41buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99832492010.12.20 06:42buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832522010.12.20 06:42buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99832542010.12.20 06:42buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832552010.12.20 06:42buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832562010.12.20 06:42buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832572010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832582010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832592010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832602010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:351.31660.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832612010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832622010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99832632010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99832642010.12.20 06:43buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:351.31660.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832652010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:351.31660.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832672010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832682010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:351.31660.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832692010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832712010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0016.00
 11Mouteki
99832732010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832772010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832792010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31520.00000.00002010.12.20 07:331.31680.000.000.0016.00
 11Mouteki
99832802010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832852010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0012.00
 11Mouteki
99832882010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31720.000.000.0019.00
 11Mouteki
99832892010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99832902010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99832912010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99832932010.12.20 06:44buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99832982010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833002010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99833012010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833022010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833032010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833042010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833052010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833062010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31530.00000.00002010.12.20 07:341.31670.000.000.0014.00
 11Mouteki
99833072010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99833082010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833092010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99833102010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833112010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833122010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833142010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833152010.12.20 06:45buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31650.000.000.008.00
 11Mouteki
99833162010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833242010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833262010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833272010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833282010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:311.31670.000.000.0013.00
 11Mouteki
99833312010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:301.31650.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833322010.12.20 06:46buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833362010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:361.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833372010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:361.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833392010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833402010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:301.31650.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833412010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:351.31660.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833422010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833432010.12.20 06:47buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.009.00
 11Mouteki
99833442010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833452010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:301.31660.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833462010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833472010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:301.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833482010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833492010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833502010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:301.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833512010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31690.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833522010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:301.31690.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833532010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833542010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833562010.12.20 06:48buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833592010.12.20 06:49buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833612010.12.20 06:49buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833632010.12.20 06:49buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.009.00
 11Mouteki
99833642010.12.20 06:49buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833662010.12.20 06:50buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.009.00
 11Mouteki
99833672010.12.20 06:50buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833702010.12.20 06:50buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0013.00
 11Mouteki
99833712010.12.20 06:50buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833722010.12.20 06:51buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833732010.12.20 06:51buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833742010.12.20 06:51buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833762010.12.20 06:51buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:361.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833792010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:361.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833802010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31710.000.000.0015.00
 11Mouteki
99833812010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:361.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833822010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31710.000.000.0015.00
 11Mouteki
99833832010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:351.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99833842010.12.20 06:52buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:361.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833892010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:361.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833912010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:361.31680.000.000.009.00
 11Mouteki
99833922010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:361.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833932010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:291.31690.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833952010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:291.31690.000.000.0010.00
 11Mouteki
99833962010.12.20 06:53buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:291.31690.000.000.0012.00
 11Mouteki
99833982010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:291.31670.000.000.009.00
 11Mouteki
99833992010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:291.31670.000.000.0010.00
 11Mouteki
99834002010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99834012010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:291.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99834022010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:291.31670.000.000.0012.00
 11Mouteki
99834032010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0013.00
 11Mouteki
99834042010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0013.00
 11Mouteki
99834052010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99834062010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31550.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0013.00
 11Mouteki
99834082010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31540.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0014.00
 11Mouteki
99834102010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99834112010.12.20 06:54buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:281.31670.000.000.0011.00
 11Mouteki
99834122010.12.20 06:55buy0.10eurusd1.31570.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0011.00
 11Mouteki
99834132010.12.20 06:55buy0.10eurusd1.31560.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0012.00
 11Mouteki
99834152010.12.20 06:55buy0.10eurusd1.31580.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.0010.00
 11Mouteki
99834172010.12.20 06:55buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:281.31670.000.000.008.00
 11Mouteki
99834182010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31590.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.009.00
 11Mouteki
99834202010.12.20 06:56buy0.10gbpusd1.55190.00000.00002010.12.20 07:371.55140.000.000.00-5.00
 11Mouteki
99834222010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31600.00000.00002010.12.20 07:281.31670.000.000.007.00
 11Mouteki
99834232010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31600.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.008.00
 11Mouteki
99834252010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31600.00000.00002010.12.20 07:281.31680.000.000.008.00
 11Mouteki
99834272010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31610.00000.00002010.12.20 06:561.31580.000.000.00-3.00
 11so: 99.5%/9908.5/9955.6
99834342010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31620.00000.00002010.12.20 06:561.31590.000.000.00-3.00
 11so: 99.7%/10056.5/10087.2
99834352010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31620.00000.00002010.12.20 06:561.31580.000.000.00-4.00
 11so: 98.9%/9908.5/10021.4
99834362010.12.20 06:56buy0.10gbpusd1.55200.00000.00002010.12.20 07:111.55160.000.000.00-4.00
 11so: 98.9%/9858.5/9967.4
99834382010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31630.00000.00002010.12.20 06:561.31590.000.000.00-4.00
 11so: 99.0%/10056.5/10153.0
99834412010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31610.00000.00002010.12.20 06:571.31590.000.000.00-2.00
 11so: 99.2%/10027.5/10110.8
99834422010.12.20 06:56buy0.10gbpusd1.55200.00000.00002010.12.20 07:111.55160.000.000.00-4.00
 11so: 99.7%/9858.5/9889.8
99834432010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31650.00000.00002010.12.20 06:561.31590.000.000.00-6.00
 11so: 99.5%/10046.5/10099.0
99834452010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31620.00000.00002010.12.20 06:571.31600.000.000.00-2.00
 11so: 99.4%/10188.5/10254.2
99834462010.12.20 06:56buy0.10gbpusd1.55210.00000.00002010.12.20 06:571.55190.000.000.00-2.00
 11so: 99.8%/10027.5/10045.0
99834472010.12.20 06:56buy0.10eurusd1.31630.00000.00002010.12.20 06:571.31600.000.000.00-3.00
 11so: 98.7%/10188.5/10320.1
99834492010.12.20 06:56buy0.10gbpusd1.55230.00000.00002010.12.20 06:571.55200.000.000.00-3.00
 11so: 100.0%/10183.5/10188.4
99834532010.12.20 06:57buy0.10eurusd1.31640.00000.00002010.12.20 06:571.31610.000.000.00-3.00
 11so: 98.8%/10342.5/10463.5
99834582010.12.20 06:57buy0.10gbpusd1.55240.00000.00002010.12.20 06:571.55210.000.000.00-3.00
 11so: 99.4%/10339.5/10397.7
99834612010.12.20 06:57buy0.10eurusd1.31640.00000.00002010.12.20 06:571.31610.000.000.00-3.00
 11so: 98.8%/10339.5/10463.5
99834652010.12.20 06:57buy0.10eurusd1.31630.00000.00002010.12.20 06:571.31600.000.000.00-3.00
 11so: 100.0%/10176.5/10176.6
99834672010.12.20 06:57buy0.10gbpusd1.55230.00000.00002010.12.20 06:571.55200.000.000.00-3.00
 11so: 99.8%/10027.5/10045.0
99834682010.12.20 06:57buy0.10gbpusd1.55230.00000.00002010.12.20 06:591.55180.000.000.00-5.00
 11so: 98.9%/10012.5/10122.6
99834692010.12.20 06:58buy0.10gbpusd1.55220.00000.00002010.12.20 06:591.55180.000.000.00-4.00
 11so: 99.7%/10012.5/10045.0
  0.00 0.00 0.00 1 315.51
Closed P/L: 1 315.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 315.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 315.51 Equity: 11 315.51 Free Margin: 11 315.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 921.00 Gross Loss: 605.49 Total Net Profit: 1 315.51
Profit Factor: 3.17 Expected Payoff: 7.78  
Absolute Drawdown: 600.49 Maximal Drawdown: 600.49 (6.00%) Relative Drawdown: 6.00% (600.49)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 169 (87.57%)
Profit Trades (% of total): 148 (87.57%) Loss trades (% of total): 21 (12.43%)
Largest profit trade: 20.00 loss trade: -536.49
Average profit trade: 12.98 loss trade: -28.83
Maximum consecutive wins ($): 148 (1 921.00) consecutive losses ($): 20 (-600.49)
Maximal consecutive profit (count): 1 921.00 (148) consecutive loss (count): -600.49 (20)
Average consecutive wins: 148 consecutive losses: 11