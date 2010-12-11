Tadawulfx
|Account: 999436341
|Name: Manoj1
|Currency: USD
|2010 December 14, 17:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9829250
|2010.12.11 16:10
|balance
|Deposit
|10 000.00
|9852023
|2010.12.13 16:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|9852025
|2010.12.13 16:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|9852095
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852102
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852104
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852106
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|9852107
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|9852110
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|9852114
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852117
|2010.12.13 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|9852144
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852146
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|9852149
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|9852152
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|9852155
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9852159
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|9852160
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852163
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|9852164
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852167
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|9852173
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|9852176
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852181
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9852188
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9852193
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852202
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:27
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852208
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852212
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|9852218
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9852221
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852225
|2010.12.13 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852228
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|9852231
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9852234
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852237
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|9852241
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9852247
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852250
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852253
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852259
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852264
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:39
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9852280
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852283
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852287
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|9852291
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|9852294
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5782
|1.5792
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|9852297
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5783
|1.5793
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|9852303
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|9852307
|2010.12.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5784
|1.5794
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|9852314
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852317
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9852319
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5786
|1.5796
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|9852322
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5785
|1.5795
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852327
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5786
|1.5796
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|9852329
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5786
|1.5796
|0.0000
|2010.12.13 16:40
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|9852333
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852338
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852339
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852341
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|23.91
|9852342
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852350
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:40
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|9852351
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:41
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852356
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:41
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852357
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:41
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|9852359
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:41
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852360
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852365
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|9852368
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|27.48
|9852370
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|9852379
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|27.48
|9852385
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|9852392
|2010.12.13 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852417
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|9852418
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|9852419
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|27.48
|9852423
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852426
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|9852436
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|9852437
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852439
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852441
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.62
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|9852442
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852444
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.90
|9852449
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.62
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|9852453
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.63
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:18
|111.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|9852459
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|9852476
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852479
|2010.12.13 16:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:43
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|9852485
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:44
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|9852488
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:44
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.89
|9852496
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.62
|0.00
|0.00
|2010.12.13 16:44
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|9852502
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5794
|1.5804
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|9852506
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5795
|1.5805
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852519
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5796
|1.5806
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|9852520
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5795
|1.5805
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|9852521
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5796
|1.5806
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9852524
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5795
|1.5805
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|9852525
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5795
|1.5805
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|9852532
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5796
|1.5806
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9852533
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5797
|1.5807
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9852540
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5798
|1.5808
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9852555
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5799
|1.5809
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|9852560
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852564
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852570
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852575
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|9852576
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|9852580
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|9852586
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|1.5811
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852588
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852592
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9852599
|2010.12.13 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5799
|1.5809
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9852604
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|9852610
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|1.5811
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|9852614
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5800
|1.5810
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9852617
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|1.5811
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|9852622
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|1.5811
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9852625
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5802
|1.5812
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|9852629
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5803
|1.5813
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9852637
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5802
|1.5812
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|9852638
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5803
|1.5813
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|9852641
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|9852646
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9852654
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5805
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|9852667
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9852669
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|9852678
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852683
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852685
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852689
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852692
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852698
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852701
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852705
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852708
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9852711
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9852712
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852717
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852721
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852723
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852726
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852729
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852732
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9852737
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852740
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852746
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:17
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852750
|2010.12.13 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852755
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852765
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852771
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852780
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852788
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852794
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9852809
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9852846
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:18
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852856
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9852860
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852876
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852897
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852901
|2010.12.13 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852928
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852933
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852938
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852941
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852942
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852954
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852970
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5807
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9852972
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852982
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:19
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9852985
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9852987
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9852991
|2010.12.13 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9853000
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|9853002
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|9853010
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:20
|1.5810
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853018
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:20
|1.5810
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853031
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|9853050
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5815
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853055
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5813
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853058
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9853067
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:21
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853081
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:20
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9853093
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:21
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853103
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5813
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853110
|2010.12.13 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853120
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853127
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853129
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5813
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853140
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:21
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853143
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:21
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853149
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:21
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853159
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9853164
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9853165
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853171
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853175
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853179
|2010.12.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853273
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5822
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853276
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5820
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853281
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5820
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853283
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9853286
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5821
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853292
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5821
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853301
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853318
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853320
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853324
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853325
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853329
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853337
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853340
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853349
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853356
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:22
|1.5820
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853375
|2010.12.13 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853382
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853390
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853399
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5817
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853403
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853408
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853410
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853419
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853421
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853432
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853438
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853446
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853452
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:23
|1.5813
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853454
|2010.12.13 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853471
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853473
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:24
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853487
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:24
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853494
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:24
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853499
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:24
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853513
|2010.12.13 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:25
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853564
|2010.12.13 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:25
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853568
|2010.12.13 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:25
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853574
|2010.12.13 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853592
|2010.12.13 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853595
|2010.12.13 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:26
|1.5815
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853607
|2010.12.13 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853611
|2010.12.13 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:49
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853631
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853632
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853636
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853639
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853640
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|9853643
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853645
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853646
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853649
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853654
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853655
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853660
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853662
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853664
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853670
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853674
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853677
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853679
|2010.12.13 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853683
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853686
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853687
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853690
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853692
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9853693
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853698
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853701
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853706
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853708
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853710
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853717
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853720
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853723
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853725
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853727
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853728
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853729
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|9853733
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853735
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853739
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9853741
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:47
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853743
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853745
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:28
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853746
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9853749
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853752
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853754
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853756
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:28
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853757
|2010.12.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:28
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853763
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853770
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853771
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853775
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853778
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853779
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853782
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853784
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853788
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853791
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853793
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853797
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853800
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853803
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:29
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853809
|2010.12.13 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853819
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853848
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853852
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853856
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9853861
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853864
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5822
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853866
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853870
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|9853872
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5822
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853879
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:48
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|9853881
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5827
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9853890
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5823
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853894
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|9853897
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5827
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|9853908
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|9853909
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|9853912
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9853927
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|9853942
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853976
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5826
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853984
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853988
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9853990
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:30
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9853996
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854007
|2010.12.13 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854008
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854012
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854015
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5826
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854016
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854018
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854024
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854028
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854029
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854032
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854037
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9854038
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854045
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854054
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854067
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:31
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854068
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9854073
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9854078
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|9854086
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|9854089
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:46
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|9854090
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9854091
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9854098
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9854150
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854153
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854155
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854162
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854172
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854176
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854186
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854196
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854229
|2010.12.13 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854299
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9854306
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854314
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854316
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854317
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854320
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854322
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854331
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854336
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854349
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854351
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854354
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854363
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854367
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854370
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:32
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854380
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854381
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854382
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854389
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854390
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854396
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5836
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854400
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854401
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854413
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:33
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854417
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854418
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854430
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854433
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5831
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854436
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5831
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854443
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854449
|2010.12.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854456
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854457
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9854459
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854462
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854468
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9854471
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9854473
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9854481
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9854484
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9854487
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:50
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9854489
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854492
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854493
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854494
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854500
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:34
|1.5834
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854506
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:45
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9854516
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854517
|2010.12.13 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854527
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9854534
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854536
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854538
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854541
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9854548
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9854551
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854552
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9854558
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:35
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9854560
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854563
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854565
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854566
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854571
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854572
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854574
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9854577
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854578
|2010.12.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854582
|2010.12.13 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854585
|2010.12.13 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:36
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9854589
|2010.12.13 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 16:37
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9857734
|2010.12.13 17:39
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|1.5869
|1.5853
|2010.12.13 17:46
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9857959
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9857960
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9857963
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9857975
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9857979
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9857981
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|9857984
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9857987
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9857989
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9857990
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9857992
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9857993
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9857996
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|9857997
|2010.12.13 17:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5864
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|9858260
|2010.12.13 17:55
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.5871
|1.5887
|1.5842
|2010.12.13 18:04
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9858265
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9858268
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858275
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|9858293
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858296
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9858299
|2010.12.13 17:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9858304
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858307
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858312
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858313
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858314
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858316
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858321
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858322
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9858323
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:15
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9858324
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858325
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858327
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858331
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9858332
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9858333
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9858334
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9858341
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9858347
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858357
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858360
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858366
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858376
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:04
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858378
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:04
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858385
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:04
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9858391
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:04
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9858392
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5876
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9858401
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5876
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858405
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9858406
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858407
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9858408
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:05
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9858409
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9858413
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858415
|2010.12.13 17:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858418
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858422
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858423
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858425
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858428
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858429
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858431
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858433
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858439
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858442
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858444
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858446
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858447
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:16
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858448
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858451
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858452
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858454
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9858460
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858463
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858467
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858469
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858470
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858471
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858474
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858476
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9858477
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9858479
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858482
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858486
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858488
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858489
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858492
|2010.12.13 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858494
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858496
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858517
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858523
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858525
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858527
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858529
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858530
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858532
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858533
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:18
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858534
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858538
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858545
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858551
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858554
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858555
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858564
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858565
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9858567
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:25
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858569
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:25
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858572
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:25
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858573
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:25
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858576
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:25
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858579
|2010.12.13 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858584
|2010.12.13 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858586
|2010.12.13 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858587
|2010.12.13 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858591
|2010.12.13 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858689
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858691
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9858693
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858695
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858701
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858705
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:13
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858707
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:13
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858708
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9858710
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858712
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9858715
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:06
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9858717
|2010.12.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858719
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858723
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858724
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858729
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:07
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9858730
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858731
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858732
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858735
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858744
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:13
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858751
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858752
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858753
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858757
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858758
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858762
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858765
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858769
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858770
|2010.12.13 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858772
|2010.12.13 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858774
|2010.12.13 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858804
|2010.12.13 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858809
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858819
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858822
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858824
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858826
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858828
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:26
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858830
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858838
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858840
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858843
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858846
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858849
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858850
|2010.12.13 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858852
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858853
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858854
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858858
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9858862
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858863
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9858864
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858866
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858867
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858876
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858884
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858886
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858888
|2010.12.13 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9858901
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858909
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9858910
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9858912
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858916
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858919
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858921
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858923
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858927
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:29
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858930
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9858936
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858937
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858938
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9858940
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9858941
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:12
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858942
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858945
|2010.12.13 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858948
|2010.12.13 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:08
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858949
|2010.12.13 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5887
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:08
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9858952
|2010.12.13 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858973
|2010.12.13 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9858988
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9858999
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859003
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:09
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859006
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:12
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859018
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:12
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859020
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9859021
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:12
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859025
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9859026
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:12
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859028
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9859029
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9859031
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859032
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5887
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859039
|2010.12.13 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859052
|2010.12.13 18:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9859055
|2010.12.13 18:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859056
|2010.12.13 18:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:10
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859057
|2010.12.13 18:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:11
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859077
|2010.12.13 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859080
|2010.12.13 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9859083
|2010.12.13 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9859084
|2010.12.13 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859090
|2010.12.13 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9859097
|2010.12.13 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859104
|2010.12.13 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9859112
|2010.12.13 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9859116
|2010.12.13 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859119
|2010.12.13 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9859128
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859132
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859135
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9859139
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:19
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859140
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9859141
|2010.12.13 18:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:17
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9859272
|2010.12.13 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9859275
|2010.12.13 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9859276
|2010.12.13 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859278
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9859284
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859285
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9859288
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859289
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859292
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9859294
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:27
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859298
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859301
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9859302
|2010.12.13 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:28
|1.5884
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9859579
|2010.12.13 18:31
|sell
|0.30
|usdjpy
|83.53
|83.64
|83.37
|2010.12.13 18:38
|83.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|9859701
|2010.12.13 18:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9859703
|2010.12.13 18:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859705
|2010.12.13 18:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9859707
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9859708
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859709
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9859710
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859713
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9859714
|2010.12.13 18:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2010.12.13 18:38
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9859720
|2010.12.13 18:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.5882
|1.5892
|1.5871
|2010.12.13 18:38
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9885361
|2010.12.14 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5830
|1.5837
|1.5826
|2010.12.14 14:22
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9885578
|2010.12.14 14:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5830
|1.5838
|1.5827
|2010.12.14 14:22
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9885673
|2010.12.14 14:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5829
|1.5842
|1.5755
|2010.12.14 15:34
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|9885683
|2010.12.14 14:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5832
|1.5842
|1.5755
|2010.12.14 15:34
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|9885898
|2010.12.14 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5821
|1.5842
|1.5755
|2010.12.14 15:34
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|9887023
|2010.12.14 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5809
|1.5842
|1.5755
|2010.12.14 15:34
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|7 543.90
|Closed P/L:
|7 543.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 543.90
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|17 543.90
|Equity:
|17 543.90
|Free Margin:
|17 543.90