Tadawulfx

Account: 999436341 Name: Manoj1 Currency: USD 2010 December 14, 17:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
98292502010.12.11 16:10balanceDeposit10 000.00
98520232010.12.13 16:10buy0.20gbpusd1.57860.00000.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.0058.00
98520252010.12.13 16:10buy0.20gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.0060.00
98520952010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.0066.00
98521022010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.0066.00
98521042010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.0066.00
98521062010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58150.000.000.0064.00
98521072010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58150.000.000.0062.00
98521102010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58150.000.000.0064.00
98521142010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:271.58150.000.000.0066.00
98521172010.12.13 16:11buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0068.00
98521442010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0066.00
98521462010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0068.00
98521492010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0068.00
98521522010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0068.00
98521552010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0066.00
98521592010.12.13 16:12buy0.20gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0068.00
98521602010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0033.00
98521632010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0034.00
98521642010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0033.00
98521672010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0031.00
98521732010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:271.58160.000.000.0031.00
98521762010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0033.00
98521812010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0032.00
98521882010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0032.00
98521932010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0033.00
98522022010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:271.58170.000.000.0033.00
98522082010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.0051.00
98522122010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.0049.00
98522182010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.0050.00
98522212010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.0051.00
98522252010.12.13 16:12buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.0051.00
98522282010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:331.58330.000.000.0049.00
98522312010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:331.58330.000.000.0050.00
98522342010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:371.58350.000.000.0051.00
98522372010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:371.58370.000.000.0055.00
98522412010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:391.58390.000.000.0056.00
98522472010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:391.58400.000.000.0057.00
98522502010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:391.58390.000.000.0057.00
98522532010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:391.58400.000.000.0057.00
98522592010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:391.58400.000.000.0057.00
98522642010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:391.58390.000.000.0056.00
98522802010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:401.58400.000.000.0057.00
98522832010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:401.58400.000.000.0057.00
98522872010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:401.58400.000.000.0058.00
98522912010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:401.58410.000.000.0058.00
98522942010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57821.57920.00002010.12.13 16:401.58450.000.000.0063.00
98522972010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57831.57930.00002010.12.13 16:401.58440.000.000.0061.00
98523032010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:401.58430.000.000.0059.00
98523072010.12.13 16:13buy0.10gbpusd1.57841.57940.00002010.12.13 16:401.58430.000.000.0059.00
98523142010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:401.58420.000.000.0057.00
98523172010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:401.58410.000.000.0056.00
98523192010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57861.57960.00002010.12.13 16:401.58410.000.000.0055.00
98523222010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57851.57950.00002010.12.13 16:401.58420.000.000.0057.00
98523272010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57861.57960.00002010.12.13 16:401.58430.000.000.0057.00
98523292010.12.13 16:14buy0.10gbpusd1.57861.57960.00002010.12.13 16:401.58440.000.000.0058.00
98523332010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:40111.790.000.000.0023.90
98523382010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:40111.790.000.000.0023.90
98523392010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:40111.790.000.000.0023.90
98523412010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.580.000.002010.12.13 16:40111.780.000.000.0023.91
98523422010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:40111.800.000.000.0025.09
98523502010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:40111.790.000.000.0022.71
98523512010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:41111.790.000.000.0023.90
98523562010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:41111.790.000.000.0023.90
98523572010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:41111.790.000.000.0022.71
98523592010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:41111.790.000.000.0023.90
98523602010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0025.09
98523652010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0026.28
98523682010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0027.48
98523702010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0026.28
98523792010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.590.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0027.48
98523852010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0026.29
98523922010.12.13 16:14buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0025.09
98524172010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0026.29
98524182010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.830.000.000.0026.28
98524192010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.830.000.000.0027.48
98524232010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0025.09
98524262010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0026.28
98524362010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0026.28
98524372010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0023.90
98524392010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0023.90
98524412010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.620.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0022.70
98524422010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0023.90
98524442010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0023.90
98524492010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.620.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0022.70
98524532010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.630.000.002010.12.13 16:18111.590.000.000.00-4.78
98524592010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.800.000.000.0022.70
98524762010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:43111.810.000.000.0025.09
98524792010.12.13 16:15buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:43111.820.000.000.0025.09
98524852010.12.13 16:16buy0.10eurjpy111.600.000.002010.12.13 16:44111.820.000.000.0026.29
98524882010.12.13 16:16buy0.10eurjpy111.610.000.002010.12.13 16:44111.810.000.000.0023.89
98524962010.12.13 16:16buy0.10eurjpy111.620.000.002010.12.13 16:44111.810.000.000.0022.70
98525022010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57941.58040.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0053.00
98525062010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57951.58050.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0051.00
98525192010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57961.58060.00002010.12.13 16:441.58480.000.000.0052.00
98525202010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57951.58050.00002010.12.13 16:441.58480.000.000.0053.00
98525212010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57961.58060.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0051.00
98525242010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57951.58050.00002010.12.13 16:441.58480.000.000.0053.00
98525252010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57951.58050.00002010.12.13 16:441.58480.000.000.0053.00
98525322010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57961.58060.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0050.00
98525332010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57971.58070.00002010.12.13 16:441.58450.000.000.0048.00
98525402010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57981.58080.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0048.00
98525552010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57991.58090.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0047.00
98525602010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0046.00
98525642010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0046.00
98525702010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0046.00
98525752010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0047.00
98525762010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0047.00
98525802010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0047.00
98525862010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58011.58110.00002010.12.13 16:441.58470.000.000.0046.00
98525882010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:441.58460.000.000.0046.00
98525922010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:451.58460.000.000.0046.00
98525992010.12.13 16:16buy0.10gbpusd1.57991.58090.00002010.12.13 16:451.58470.000.000.0048.00
98526042010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:451.58470.000.000.0047.00
98526102010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58011.58110.00002010.12.13 16:451.58450.000.000.0044.00
98526142010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58001.58100.00002010.12.13 16:451.58450.000.000.0045.00
98526172010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58011.58110.00002010.12.13 16:451.58450.000.000.0044.00
98526222010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58011.58110.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0042.00
98526252010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58021.58120.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0041.00
98526292010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58031.58130.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0040.00
98526372010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58021.58120.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0041.00
98526382010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58031.58130.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.0041.00
98526412010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58040.00000.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0039.00
98526462010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58040.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.0040.00
98526542010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58050.00000.00002010.12.13 16:451.58430.000.000.0038.00
98526672010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58060.00000.00002010.12.13 16:501.58390.000.000.0033.00
98526692010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58080.00000.00002010.12.13 16:501.58390.000.000.0031.00
98526782010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58090.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0030.00
98526832010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:171.58060.000.000.00-4.00
98526852010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:171.58060.000.000.00-4.00
98526892010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58090.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0030.00
98526922010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:171.58060.000.000.00-4.00
98526982010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58090.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0030.00
98527012010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:171.58060.000.000.00-4.00
98527052010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:171.58060.000.000.00-4.00
98527082010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:171.58050.000.000.00-6.00
98527112010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-3.00
98527122010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58090.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0030.00
98527172010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:181.58060.000.000.00-4.00
98527212010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58090.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0030.00
98527232010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527262010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527292010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527322010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:501.58400.000.000.0030.00
98527372010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527402010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527462010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:171.58070.000.000.00-4.00
98527502010.12.13 16:17buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-4.00
98527552010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-4.00
98527652010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-4.00
98527712010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-4.00
98527802010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58100.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0029.00
98527882010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:181.58080.000.000.00-4.00
98527942010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58130.00000.00002010.12.13 16:181.58080.000.000.00-5.00
98528092010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58130.00000.00002010.12.13 16:181.58080.000.000.00-5.00
98528462010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:181.58070.000.000.00-4.00
98528562010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0028.00
98528602010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98528762010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98528972010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529012010.12.13 16:18buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529282010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529332010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529382010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529412010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529422010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529542010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58130.00000.00002010.12.13 16:191.58090.000.000.00-4.00
98529702010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58070.000.000.00-5.00
98529722010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529822010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:191.58080.000.000.00-4.00
98529852010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58110.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0029.00
98529872010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0028.00
98529912010.12.13 16:19buy0.10gbpusd1.58120.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0028.00
98530002010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58130.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0027.00
98530022010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58130.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0027.00
98530102010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58140.00000.00002010.12.13 16:201.58100.000.000.00-4.00
98530182010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58140.00000.00002010.12.13 16:201.58100.000.000.00-4.00
98530312010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58140.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0026.00
98530502010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58150.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0025.00
98530552010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:231.58130.000.000.00-4.00
98530582010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:231.58160.000.000.00-2.00
98530672010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:211.58140.000.000.00-5.00
98530812010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:201.58140.000.000.00-6.00
98530932010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:211.58140.000.000.00-5.00
98531032010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:231.58130.000.000.00-4.00
98531102010.12.13 16:20buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:231.58140.000.000.00-3.00
98531202010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:231.58150.000.000.00-3.00
98531272010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:231.58140.000.000.00-4.00
98531292010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:231.58130.000.000.00-5.00
98531402010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:211.58150.000.000.00-4.00
98531432010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:211.58150.000.000.00-4.00
98531492010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:211.58150.000.000.00-4.00
98531592010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:231.58170.000.000.00-2.00
98531642010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58180.000.000.00-2.00
98531652010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58170.000.000.00-3.00
98531712010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-3.00
98531752010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-3.00
98531792010.12.13 16:21buy0.10gbpusd1.58240.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-5.00
98532732010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58260.00000.00002010.12.13 16:221.58220.000.000.00-4.00
98532762010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:221.58200.000.000.00-5.00
98532812010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:221.58200.000.000.00-5.00
98532832010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-6.00
98532862010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58260.00000.00002010.12.13 16:221.58210.000.000.00-5.00
98532922010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58260.00000.00002010.12.13 16:221.58210.000.000.00-5.00
98533012010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-5.00
98533182010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-4.00
98533202010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-5.00
98533242010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-5.00
98533252010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-5.00
98533292010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-3.00
98533372010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:221.58180.000.000.00-4.00
98533402010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-4.00
98533492010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:221.58190.000.000.00-4.00
98533562010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58240.00000.00002010.12.13 16:221.58200.000.000.00-4.00
98533752010.12.13 16:22buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:231.58180.000.000.00-4.00
98533822010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:231.58180.000.000.00-4.00
98533902010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:231.58170.000.000.00-4.00
98533992010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:231.58170.000.000.00-4.00
98534032010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58160.000.000.00-4.00
98534082010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58160.000.000.00-4.00
98534102010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58160.000.000.00-4.00
98534192010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58160.000.000.00-4.00
98534212010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:231.58150.000.000.00-5.00
98534322010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:231.58150.000.000.00-4.00
98534382010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:231.58150.000.000.00-4.00
98534462010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:231.58150.000.000.00-4.00
98534522010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:231.58130.000.000.00-4.00
98534542010.12.13 16:23buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:261.58140.000.000.00-3.00
98534712010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58170.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0023.00
98534732010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:241.58140.000.000.00-4.00
98534872010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:241.58140.000.000.00-4.00
98534942010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:241.58140.000.000.00-4.00
98534992010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:241.58140.000.000.00-4.00
98535132010.12.13 16:24buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:251.58140.000.000.00-4.00
98535642010.12.13 16:25buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:251.58140.000.000.00-4.00
98535682010.12.13 16:25buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:251.58140.000.000.00-4.00
98535742010.12.13 16:25buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:261.58140.000.000.00-4.00
98535922010.12.13 16:26buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.00-4.00
98535952010.12.13 16:26buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:261.58150.000.000.00-4.00
98536072010.12.13 16:26buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:491.58400.000.000.0022.00
98536112010.12.13 16:26buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:491.58390.000.000.0021.00
98536312010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58390.000.000.0020.00
98536322010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:481.58390.000.000.0021.00
98536362010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0021.00
98536392010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:481.58390.000.000.0021.00
98536402010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58380.000.000.0019.00
98536432010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58180.00000.00002010.12.13 16:481.58380.000.000.0020.00
98536452010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0021.00
98536462010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0020.00
98536492010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0021.00
98536542010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0020.00
98536552010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58400.000.000.0021.00
98536602010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58410.000.000.0021.00
98536622010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58410.000.000.0022.00
98536642010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58450.000.000.0025.00
98536702010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58430.000.000.0024.00
98536742010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58420.000.000.0022.00
98536772010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:481.58420.000.000.0023.00
98536792010.12.13 16:27buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:481.58420.000.000.0022.00
98536832010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:481.58420.000.000.0021.00
98536862010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58420.000.000.0022.00
98536872010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58420.000.000.0022.00
98536902010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58410.000.000.0021.00
98536922010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58390.000.000.0018.00
98536932010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58400.000.000.0020.00
98536982010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58430.000.000.0023.00
98537012010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58430.000.000.0023.00
98537062010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58190.00000.00002010.12.13 16:471.58440.000.000.0025.00
98537082010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0025.00
98537102010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58440.000.000.0024.00
98537172010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537202010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58440.000.000.0024.00
98537232010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537252010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0025.00
98537272010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58440.000.000.0024.00
98537282010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537292010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58200.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0025.00
98537332010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537352010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537392010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58450.000.000.0024.00
98537412010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:471.58430.000.000.0022.00
98537432010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0023.00
98537452010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:281.58180.000.000.00-4.00
98537462010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58210.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0023.00
98537492010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-3.00
98537522010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:291.58180.000.000.00-4.00
98537542010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:461.58430.000.000.0021.00
98537562010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:281.58190.000.000.00-4.00
98537572010.12.13 16:28buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:281.58190.000.000.00-4.00
98537632010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:461.58430.000.000.0021.00
98537702010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537712010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537752010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537782010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537792010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537822010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537842010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537882010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537912010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98537932010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:461.58430.000.000.0021.00
98537972010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98538002010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98538032010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:291.58190.000.000.00-4.00
98538092010.12.13 16:29buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:301.58190.000.000.00-4.00
98538192010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:301.58190.000.000.00-4.00
98538482010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58220.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0022.00
98538522010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0021.00
98538562010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58230.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0021.00
98538612010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58240.00000.00002010.12.13 16:461.58440.000.000.0020.00
98538642010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:301.58220.000.000.00-3.00
98538662010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:461.58450.000.000.0020.00
98538702010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58250.00000.00002010.12.13 16:461.58470.000.000.0022.00
98538722010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58260.00000.00002010.12.13 16:301.58220.000.000.00-4.00
98538792010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58260.00000.00002010.12.13 16:481.58390.000.000.0013.00
98538812010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58270.00000.00002010.12.13 16:461.58470.000.000.0020.00
98538902010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58280.00000.00002010.12.13 16:301.58230.000.000.00-5.00
98538942010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58280.00000.00002010.12.13 16:461.58450.000.000.0017.00
98538972010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58270.00000.00002010.12.13 16:501.58400.000.000.0013.00
98539082010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58280.00000.00002010.12.13 16:461.58450.000.000.0017.00
98539092010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58280.00000.00002010.12.13 16:461.58450.000.000.0017.00
98539122010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58290.00000.00002010.12.13 16:311.58260.000.000.00-3.00
98539272010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58290.00000.00002010.12.13 16:461.58460.000.000.0017.00
98539422010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:301.58270.000.000.00-4.00
98539762010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58300.00000.00002010.12.13 16:311.58260.000.000.00-4.00
98539842010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:301.58270.000.000.00-4.00
98539882010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:301.58280.000.000.00-4.00
98539902010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:301.58270.000.000.00-5.00
98539962010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540072010.12.13 16:30buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-5.00
98540082010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540122010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540152010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58260.000.000.00-5.00
98540162010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:311.58280.000.000.00-4.00
98540182010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:311.58280.000.000.00-4.00
98540242010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:311.58280.000.000.00-4.00
98540282010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-5.00
98540292010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58330.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-6.00
98540322010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58300.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-3.00
98540372010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58300.00000.00002010.12.13 16:461.58460.000.000.0016.00
98540382010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540452010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540542010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540672010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:311.58270.000.000.00-4.00
98540682010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58310.00000.00002010.12.13 16:451.58450.000.000.0014.00
98540732010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58320.00000.00002010.12.13 16:501.58400.000.000.008.00
98540782010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58330.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.0011.00
98540862010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58330.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.0011.00
98540892010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58340.00000.00002010.12.13 16:461.58450.000.000.0011.00
98540902010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58330.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.008.00
98540912010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58340.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.007.00
98540982010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58350.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.009.00
98541502010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98541532010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.00-4.00
98541552010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98541622010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:351.58330.000.000.00-3.00
98541722010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98541762010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.00-4.00
98541862010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:331.58330.000.000.00-5.00
98541962010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.00-5.00
98542292010.12.13 16:31buy0.10gbpusd1.58420.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-5.00
98542992010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58460.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-9.00
98543062010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58430.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-6.00
98543142010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58430.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-6.00
98543162010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58430.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-6.00
98543172010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58420.00000.00002010.12.13 16:321.58380.000.000.00-4.00
98543202010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58420.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-5.00
98543222010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-4.00
98543312010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-4.00
98543362010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58360.000.000.00-5.00
98543492010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58430.00000.00002010.12.13 16:321.58380.000.000.00-5.00
98543512010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58420.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-5.00
98543542010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58420.00000.00002010.12.13 16:321.58370.000.000.00-5.00
98543632010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58360.000.000.00-5.00
98543672010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58360.000.000.00-5.00
98543702010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58410.00000.00002010.12.13 16:321.58360.000.000.00-5.00
98543802010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.00-5.00
98543812010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.00-5.00
98543822010.12.13 16:32buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58360.000.000.00-4.00
98543892010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58360.000.000.00-4.00
98543902010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58390.00000.00002010.12.13 16:331.58340.000.000.00-5.00
98543962010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58360.000.000.00-4.00
98544002010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.00-5.00
98544012010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58400.00000.00002010.12.13 16:331.58350.000.000.00-5.00
98544132010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:331.58330.000.000.00-5.00
98544172010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98544182010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58330.000.000.00-5.00
98544302010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58330.000.000.00-5.00
98544332010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58310.000.000.00-6.00
98544362010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58310.000.000.00-6.00
98544432010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98544492010.12.13 16:33buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58330.000.000.00-5.00
98544562010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58390.00000.00002010.12.13 16:341.58330.000.000.00-6.00
98544572010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-6.00
98544592010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98544622010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58330.000.000.00-4.00
98544682010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.005.00
98544712010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.005.00
98544732010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.005.00
98544812010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58350.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.006.00
98544842010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.008.00
98544872010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:501.58410.000.000.005.00
98544892010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98544922010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58350.000.000.00-3.00
98544932010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58370.00000.00002010.12.13 16:341.58320.000.000.00-5.00
98544942010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58380.00000.00002010.12.13 16:341.58340.000.000.00-4.00
98545002010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58390.00000.00002010.12.13 16:341.58340.000.000.00-5.00
98545062010.12.13 16:34buy0.10gbpusd1.58360.00000.00002010.12.13 16:451.58440.000.000.008.00
98545162010.12.13 16:34buy0.10eurusd1.33640.00000.00002010.12.13 16:371.33590.000.000.00-5.00
98545172010.12.13 16:34buy0.10eurusd1.33650.00000.00002010.12.13 16:351.33620.000.000.00-3.00
98545272010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33640.00000.00002010.12.13 16:371.33590.000.000.00-5.00
98545342010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33650.00000.00002010.12.13 16:371.33620.000.000.00-3.00
98545362010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33650.00000.00002010.12.13 16:371.33620.000.000.00-3.00
98545382010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33650.00000.00002010.12.13 16:371.33610.000.000.00-4.00
98545412010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33660.00000.00002010.12.13 16:351.33650.000.000.00-1.00
98545482010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33660.00000.00002010.12.13 16:351.33640.000.000.00-2.00
98545512010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33660.00000.00002010.12.13 16:371.33630.000.000.00-3.00
98545522010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33670.00000.00002010.12.13 16:351.33650.000.000.00-2.00
98545582010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33670.00000.00002010.12.13 16:351.33650.000.000.00-2.00
98545602010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33660.00000.00002010.12.13 16:371.33630.000.000.00-3.00
98545632010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33670.00000.00002010.12.13 16:361.33640.000.000.00-3.00
98545652010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33660.00000.00002010.12.13 16:371.33620.000.000.00-4.00
98545662010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33670.00000.00002010.12.13 16:371.33630.000.000.00-4.00
98545712010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33680.00000.00002010.12.13 16:361.33650.000.000.00-3.00
98545722010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33680.00000.00002010.12.13 16:361.33650.000.000.00-3.00
98545742010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33690.00000.00002010.12.13 16:361.33660.000.000.00-3.00
98545772010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33690.00000.00002010.12.13 16:361.33650.000.000.00-4.00
98545782010.12.13 16:35buy0.10eurusd1.33690.00000.00002010.12.13 16:361.33650.000.000.00-4.00
98545822010.12.13 16:36buy0.10eurusd1.33680.00000.00002010.12.13 16:361.33640.000.000.00-4.00
98545852010.12.13 16:36buy0.10eurusd1.33680.00000.00002010.12.13 16:361.33640.000.000.00-4.00
98545892010.12.13 16:36buy0.10eurusd1.33670.00000.00002010.12.13 16:371.33630.000.000.00-4.00
98577342010.12.13 17:39sell0.30gbpusd1.58631.58691.58532010.12.13 17:461.58630.000.000.000.00
98579592010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.0045.00
98579602010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.0045.00
98579632010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.0048.00
98579752010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.0045.00
98579792010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:141.58800.000.000.0051.00
98579812010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.0045.00
98579842010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:151.58790.000.000.0048.00
98579872010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.0048.00
98579892010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0054.00
98579902010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0051.00
98579922010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0054.00
98579932010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0051.00
98579962010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58630.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0054.00
98579972010.12.13 17:47buy0.30gbpusd1.58640.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0051.00
98582602010.12.13 17:55sell0.30gbpusd1.58711.58871.58422010.12.13 18:041.58810.000.000.00-30.00
98582652010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58750.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0018.00
98582682010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.0012.00
98582752010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58750.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.0015.00
98582932010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.0012.00
98582962010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.009.00
98582992010.12.13 17:55buy0.30gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:051.58740.000.000.00-12.00
98583042010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.004.00
98583072010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:151.58800.000.000.002.00
98583122010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.006.00
98583132010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.004.00
98583142010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.006.00
98583162010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58750.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0012.00
98583212010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58750.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0012.00
98583222010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:151.58810.000.000.0010.00
98583232010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58750.00000.00002010.12.13 18:151.58820.000.000.0014.00
98583242010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.0012.00
98583252010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.0012.00
98583272010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.0012.00
98583312010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.0010.00
98583322010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.0012.00
98583332010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:161.58810.000.000.0010.00
98583342010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:161.58810.000.000.008.00
98583412010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:061.58740.000.000.00-12.00
98583472010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:051.58740.000.000.00-14.00
98583572010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:051.58740.000.000.00-14.00
98583602010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:051.58750.000.000.00-14.00
98583662010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:051.58770.000.000.00-14.00
98583762010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:041.58780.000.000.00-14.00
98583782010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:041.58780.000.000.00-14.00
98583852010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:041.58780.000.000.00-16.00
98583912010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:041.58770.000.000.00-16.00
98583922010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:051.58760.000.000.00-16.00
98584012010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:051.58760.000.000.00-14.00
98584052010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:051.58750.000.000.00-16.00
98584062010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:051.58750.000.000.00-14.00
98584072010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:051.58750.000.000.00-16.00
98584082010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:051.58750.000.000.00-14.00
98584092010.12.13 17:56buy0.20gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:061.58740.000.000.00-12.00
98584132010.12.13 17:56buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.001.00
98584152010.12.13 17:56buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.001.00
98584182010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.002.00
98584222010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58820.000.000.003.00
98584232010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.004.00
98584252010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.003.00
98584282010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.003.00
98584292010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.003.00
98584312010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.004.00
98584332010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58830.000.000.004.00
98584392010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:161.58840.000.000.004.00
98584422010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58840.000.000.005.00
98584442010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:161.58840.000.000.006.00
98584462010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:161.58840.000.000.005.00
98584472010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:161.58840.000.000.006.00
98584482010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:171.58840.000.000.005.00
98584512010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.006.00
98584522010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.007.00
98584542010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.008.00
98584602010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.007.00
98584632010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.006.00
98584672010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.007.00
98584692010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.006.00
98584702010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.006.00
98584712010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.007.00
98584742010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.007.00
98584762010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:171.58850.000.000.008.00
98584772010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:171.58860.000.000.009.00
98584792010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:181.58820.000.000.006.00
98584822010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:181.58820.000.000.005.00
98584862010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:181.58820.000.000.006.00
98584882010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:181.58820.000.000.006.00
98584892010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:181.58810.000.000.004.00
98584922010.12.13 17:57buy0.10gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:181.58790.000.000.003.00
98584942010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:181.58780.000.000.001.00
98584962010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58760.00000.00002010.12.13 18:181.58790.000.000.003.00
98585172010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58790.000.000.001.00
98585232010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58810.000.000.003.00
98585252010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:181.58820.000.000.005.00
98585272010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58810.000.000.003.00
98585292010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58810.000.000.003.00
98585302010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58800.000.000.002.00
98585322010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:181.58800.000.000.002.00
98585332010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:181.58790.000.000.002.00
98585342010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:191.58790.000.000.002.00
98585382010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:191.58790.000.000.001.00
98585452010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:191.58790.000.000.002.00
98585512010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:191.58780.000.000.000.00
98585542010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:191.58780.000.000.001.00
98585552010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:191.58780.000.000.001.00
98585642010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:191.58770.000.000.000.00
98585652010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:191.58770.000.000.00-1.00
98585672010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:251.58830.000.000.005.00
98585692010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:251.58820.000.000.005.00
98585722010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:251.58830.000.000.005.00
98585732010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:251.58830.000.000.006.00
98585762010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:251.58830.000.000.005.00
98585792010.12.13 17:58buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.005.00
98585842010.12.13 17:59buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.004.00
98585862010.12.13 17:59buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98585872010.12.13 17:59buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.004.00
98585912010.12.13 17:59buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98586892010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:071.58780.000.000.00-6.00
98586912010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:061.58750.000.000.00-10.00
98586932010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:071.58780.000.000.00-6.00
98586952010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:071.58780.000.000.00-6.00
98587012010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.000.00
98587052010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:131.58780.000.000.00-5.00
98587072010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:131.58780.000.000.00-5.00
98587082010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:061.58750.000.000.00-10.00
98587102010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:071.58790.000.000.00-5.00
98587122010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:061.58750.000.000.00-10.00
98587152010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:061.58750.000.000.00-10.00
98587172010.12.13 18:02buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:071.58790.000.000.00-6.00
98587192010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:091.58800.000.000.00-4.00
98587232010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:091.58790.000.000.00-5.00
98587242010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:091.58790.000.000.00-5.00
98587292010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:071.58780.000.000.00-7.00
98587302010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:091.58790.000.000.00-5.00
98587312010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58800.000.000.00-4.00
98587322010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58790.000.000.00-5.00
98587352010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58790.000.000.00-5.00
98587442010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:131.58780.000.000.00-5.00
98587512010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58790.000.000.00-5.00
98587522010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587532010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587572010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587582010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587622010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58830.000.000.001.00
98587652010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587692010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.000.00
98587702010.12.13 18:03buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-4.00
98587722010.12.13 18:04buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.000.00
98587742010.12.13 18:04buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.000.00
98588042010.12.13 18:04buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.001.00
98588092010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.000.00
98588192010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98588222010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.004.00
98588242010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98588262010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98588282010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:261.58820.000.000.003.00
98588302010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:271.58830.000.000.004.00
98588382010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:271.58820.000.000.003.00
98588402010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58820.000.000.004.00
98588432010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:271.58820.000.000.005.00
98588462010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58830.000.000.005.00
98588492010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:271.58820.000.000.005.00
98588502010.12.13 18:05buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:271.58830.000.000.006.00
98588522010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.006.00
98588532010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.005.00
98588542010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.006.00
98588582010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58770.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.007.00
98588622010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.006.00
98588632010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:291.58850.000.000.006.00
98588642010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.004.00
98588662010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.005.00
98588672010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.004.00
98588762010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.005.00
98588842010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.005.00
98588862010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.004.00
98588882010.12.13 18:06buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.005.00
98589012010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.003.00
98589092010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.004.00
98589102010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.003.00
98589122010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.002.00
98589162010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.001.00
98589192010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58780.000.000.00-6.00
98589212010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:111.58780.000.000.00-6.00
98589232010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:291.58830.000.000.000.00
98589272010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:291.58840.000.000.002.00
98589302010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.002.00
98589362010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98589372010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:281.58830.000.000.001.00
98589382010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58830.000.000.000.00
98589402010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98589412010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:121.58780.000.000.00-6.00
98589422010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:091.58810.000.000.00-4.00
98589452010.12.13 18:07buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:091.58810.000.000.00-4.00
98589482010.12.13 18:08buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:081.58810.000.000.00-5.00
98589492010.12.13 18:08buy0.10gbpusd1.58870.00000.00002010.12.13 18:081.58810.000.000.00-6.00
98589522010.12.13 18:08buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:091.58800.000.000.00-5.00
98589732010.12.13 18:08buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:091.58800.000.000.00-5.00
98589882010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:091.58820.000.000.00-4.00
98589992010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:091.58810.000.000.00-5.00
98590032010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:091.58800.000.000.00-5.00
98590062010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:121.58790.000.000.00-5.00
98590182010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:121.58780.000.000.00-6.00
98590202010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-4.00
98590212010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:121.58780.000.000.00-6.00
98590252010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-4.00
98590262010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:121.58780.000.000.00-6.00
98590282010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:101.58820.000.000.00-4.00
98590292010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-4.00
98590312010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-5.00
98590322010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58870.00000.00002010.12.13 18:101.58820.000.000.00-5.00
98590392010.12.13 18:09buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-5.00
98590522010.12.13 18:10buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-4.00
98590552010.12.13 18:10buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:111.58800.000.000.00-5.00
98590562010.12.13 18:10buy0.10gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:101.58810.000.000.00-5.00
98590572010.12.13 18:10buy0.10gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:111.58800.000.000.00-5.00
98590772010.12.13 18:11buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:171.58830.000.000.001.00
98590802010.12.13 18:12buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:171.58820.000.000.000.00
98590832010.12.13 18:12buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58850.000.000.002.00
98590842010.12.13 18:12buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98590902010.12.13 18:12buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.002.00
98590972010.12.13 18:13buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98591042010.12.13 18:13buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.002.00
98591122010.12.13 18:13buy0.10gbpusd1.58820.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.002.00
98591162010.12.13 18:13buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98591192010.12.13 18:13buy0.10gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:141.58790.000.000.00-5.00
98591282010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98591322010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98591352010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.001.00
98591392010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:191.58770.000.000.00-6.00
98591402010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:171.58830.000.000.000.00
98591412010.12.13 18:14buy0.10gbpusd1.58830.00000.00002010.12.13 18:171.58830.000.000.000.00
98592722010.12.13 18:19buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.003.00
98592752010.12.13 18:19buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.004.00
98592762010.12.13 18:19buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:281.58850.000.000.005.00
98592782010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.003.00
98592842010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:271.58850.000.000.005.00
98592852010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58810.00000.00002010.12.13 18:271.58850.000.000.004.00
98592882010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58800.00000.00002010.12.13 18:271.58850.000.000.005.00
98592892010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.005.00
98592922010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.006.00
98592942010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:271.58840.000.000.005.00
98592982010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.005.00
98593012010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58780.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.006.00
98593022010.12.13 18:20buy0.10gbpusd1.58790.00000.00002010.12.13 18:281.58840.000.000.005.00
98595792010.12.13 18:31sell0.30usdjpy83.5383.6483.372010.12.13 18:3883.540.000.000.00-3.59
98597012010.12.13 18:36buy0.30gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:381.58830.000.000.00-9.00
98597032010.12.13 18:36buy0.30gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:381.58830.000.000.00-6.00
98597052010.12.13 18:36buy0.30gbpusd1.58860.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-12.00
98597072010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-9.00
98597082010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-6.00
98597092010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-9.00
98597102010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-6.00
98597132010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58850.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-9.00
98597142010.12.13 18:37buy0.30gbpusd1.58840.00000.00002010.12.13 18:381.58820.000.000.00-6.00
98597202010.12.13 18:37sell0.30gbpusd1.58821.58921.58712010.12.13 18:381.58860.000.000.00-12.00
98853612010.12.14 14:12sell0.10gbpusd1.58301.58371.58262010.12.14 14:221.58370.000.000.00-7.00
98855782010.12.14 14:17sell0.10gbpusd1.58301.58381.58272010.12.14 14:221.58380.000.000.00-8.00
98856732010.12.14 14:22sell0.10gbpusd1.58291.58421.57552010.12.14 15:341.57550.000.000.0074.00
98856832010.12.14 14:23sell0.10gbpusd1.58321.58421.57552010.12.14 15:341.57550.000.000.0077.00
98858982010.12.14 14:30sell0.10gbpusd1.58211.58421.57552010.12.14 15:341.57550.000.000.0066.00
98870232010.12.14 14:45sell0.10gbpusd1.58091.58421.57552010.12.14 15:341.57550.000.000.0054.00
  0.00 0.00 0.00 7 543.90
Closed P/L: 7 543.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 543.90 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 17 543.90 Equity: 17 543.90 Free Margin: 17 543.90