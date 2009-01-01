Strategy Tester Report
EuroBlaster-Turbo
AlpariUS-Demo (Build 225)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2010.04.16 22:55 (2008.01.01 - 2010.04.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EA_Name="EURO-BLASTER Turbo"; Creator="Copyright © 2009, Forex Spiritual Team"; Password=0; EB=true;
MagicNo=475543; TurboTrading=true;
Aggressive=false;
Magic_No=1146236; ln1="-----------------------------"; Part1="Time Management"; ln2="-----------------------------"; Use_Time_Mgmt=false;
Trade_On_Monday=true;
Trade_On_Tuesday=true;
Trade_On_Wednesday=true;
Trade_On_Thursday=true;
Trade_On_Friday=true;
Part1_1=">> Start-End Time 1 <<"; TradeStartHour=0; TradeStartMinutes=0; TradeEndHour=12; TradeEndMinutes=0; Part1_2=">> Start-End Time 2 <<"; TradeStartHour2=12; TradeStartMinutes2=0; TradeEndHour2=24; TradeEndMinutes2=0; ln3="------------------------------"; Part2="Trading Management"; ln4="------------------------------"; NFA_Rules=false;
MM=false;
RiskPercent=5; LotSize=1; Max_Lot_Size=100; MaxOrder=1; StopTime=0; TakeProfit=25; Min_Auto_TP=10; StopLoss=350; ln5="------------------------------"; TrailingStop=0; TrailingProfit=false;
TrailingPips=2; Profit_Protection=false;
Percent_Over_Balance=2; BreakEven=false;
BreakEvenPips=10; HedgeAllowed=true;
Slippage=3; ln6="------------------------------"; Turbo_Bars_Period=100; Turbo_Detection_Period=20; Bars_Period_Screen=288; End="*** Good Luck ***";
|Bars in test
|164482
|Ticks modelled
|19091045
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|93
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|85871.10
|Gross profit
|103901.60
|Gross loss
|-18030.50
|Profit factor
|5.76
|Expected payoff
|115.73
|Absolute drawdown
|72.00
|Maximal drawdown
|7303.00 (8.12%)
|Relative drawdown
|14.43% (2166.70)
|Total trades
|742
|Short positions (won %)
|334 (98.80%)
|Long positions (won %)
|408 (99.51%)
|Profit trades (% of total)
|736 (99.19%)
|Loss trades (% of total)
|6 (0.81%)
|Largest
|profit trade
|254.00
|loss trade
|-3509.60
|Average
|profit trade
|141.17
|loss trade
|-3005.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|334 (49019.60)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-7019.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|49019.60 (334)
|consecutive loss (count of losses)
|-7019.20 (2)
|Average
|consecutive wins
|147
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.03 14:31
|sell
|1
|1.00
|1.47273
|0.00000
|0.00000
|2
|2008.01.03 14:31
|modify
|1
|1.00
|1.47273
|1.50773
|1.47023
|3
|2008.01.03 14:31
|sell
|2
|1.00
|1.47267
|0.00000
|0.00000
|4
|2008.01.03 14:31
|modify
|2
|1.00
|1.47267
|1.50767
|1.47167
|5
|2008.01.03 14:33
|t/p
|2
|1.00
|1.47167
|1.50767
|1.47167
|100.00
|10100.00
|6
|2008.01.03 14:35
|t/p
|1
|1.00
|1.47023
|1.50773
|1.47023
|250.00
|10350.00
|7
|2008.01.04 14:07
|buy
|3
|1.00
|1.47176
|0.00000
|0.00000
|8
|2008.01.04 14:07
|modify
|3
|1.00
|1.47176
|1.43676
|1.47426
|9
|2008.01.04 14:07
|buy
|4
|1.00
|1.47194
|0.00000
|0.00000
|10
|2008.01.04 14:07
|modify
|4
|1.00
|1.47194
|1.43694
|1.47294
|11
|2008.01.04 14:12
|t/p
|4
|1.00
|1.47294
|1.43694
|1.47294
|100.00
|10450.00
|12
|2008.01.04 14:30
|t/p
|3
|1.00
|1.47426
|1.43676
|1.47426
|250.00
|10700.00
|13
|2008.01.08 07:31
|buy
|5
|1.00
|1.47046
|0.00000
|0.00000
|14
|2008.01.08 07:31
|modify
|5
|1.00
|1.47046
|1.43546
|1.47146
|15
|2008.01.08 08:03
|t/p
|5
|1.00
|1.47146
|1.43546
|1.47146
|100.00
|10800.00
|16
|2008.01.08 11:45
|sell
|6
|1.00
|1.47020
|0.00000
|0.00000
|17
|2008.01.08 11:45
|modify
|6
|1.00
|1.47020
|1.50520
|1.46920
|18
|2008.01.09 13:11
|t/p
|6
|1.00
|1.46920
|1.50520
|1.46920
|98.80
|10898.80
|19
|2008.01.10 06:34
|buy
|7
|1.00
|1.46866
|0.00000
|0.00000
|20
|2008.01.10 06:34
|modify
|7
|1.00
|1.46866
|1.43366
|1.46966
|21
|2008.01.10 10:52
|t/p
|7
|1.00
|1.46966
|1.43366
|1.46966
|100.00
|10998.80
|22
|2008.01.10 18:19
|buy
|8
|1.00
|1.47594
|0.00000
|0.00000
|23
|2008.01.10 18:19
|modify
|8
|1.00
|1.47594
|1.44094
|1.47694
|24
|2008.01.10 18:21
|t/p
|8
|1.00
|1.47694
|1.44094
|1.47694
|100.00
|11098.80
|25
|2008.01.10 18:21
|buy
|9
|1.00
|1.47711
|0.00000
|0.00000
|26
|2008.01.10 18:21
|modify
|9
|1.00
|1.47711
|1.44211
|1.47961
|27
|2008.01.10 18:51
|t/p
|9
|1.00
|1.47961
|1.44211
|1.47961
|250.00
|11348.80
|28
|2008.01.11 12:05
|sell
|10
|1.00
|1.47659
|0.00000
|0.00000
|29
|2008.01.11 12:05
|modify
|10
|1.00
|1.47659
|1.51159
|1.47559
|30
|2008.01.14 04:58
|buy
|11
|1.00
|1.48092
|0.00000
|0.00000
|31
|2008.01.14 04:58
|modify
|11
|1.00
|1.48092
|1.44592
|1.48342
|32
|2008.01.14 07:06
|t/p
|11
|1.00
|1.48342
|1.44592
|1.48342
|250.00
|11598.80
|33
|2008.01.15 22:03
|sell
|12
|1.00
|1.48158
|0.00000
|0.00000
|34
|2008.01.15 22:03
|modify
|12
|1.00
|1.48158
|1.51658
|1.47908
|35
|2008.01.15 23:07
|t/p
|12
|1.00
|1.47908
|1.51658
|1.47908
|250.00
|11848.80
|36
|2008.01.16 00:25
|buy
|13
|1.00
|1.47904
|0.00000
|0.00000
|37
|2008.01.16 00:25
|modify
|13
|1.00
|1.47904
|1.44404
|1.48004
|38
|2008.01.16 00:42
|t/p
|13
|1.00
|1.48004
|1.44404
|1.48004
|100.00
|11948.80
|39
|2008.01.16 16:47
|t/p
|10
|1.00
|1.47559
|1.51159
|1.47559
|96.40
|12045.20
|40
|2008.01.16 18:59
|buy
|14
|1.00
|1.46565
|0.00000
|0.00000
|41
|2008.01.16 18:59
|modify
|14
|1.00
|1.46565
|1.43065
|1.46815
|42
|2008.01.16 19:43
|t/p
|14
|1.00
|1.46815
|1.43065
|1.46815
|250.00
|12295.20
|43
|2008.01.17 06:31
|sell
|15
|1.00
|1.46470
|0.00000
|0.00000
|44
|2008.01.17 06:31
|modify
|15
|1.00
|1.46470
|1.49970
|1.46370
|45
|2008.01.17 06:34
|t/p
|15
|1.00
|1.46370
|1.49970
|1.46370
|100.00
|12395.20
|46
|2008.01.17 06:34
|sell
|16
|1.00
|1.46350
|0.00000
|0.00000
|47
|2008.01.17 06:34
|modify
|16
|1.00
|1.46350
|1.49850
|1.46250
|48
|2008.01.17 09:10
|t/p
|16
|1.00
|1.46250
|1.49850
|1.46250
|100.00
|12495.20
|49
|2008.01.18 00:29
|sell
|17
|1.00
|1.46244
|0.00000
|0.00000
|50
|2008.01.18 00:29
|modify
|17
|1.00
|1.46244
|1.49744
|1.46144
|51
|2008.01.18 03:02
|t/p
|17
|1.00
|1.46144
|1.49744
|1.46144
|100.00
|12595.20
|52
|2008.01.18 07:22
|buy
|18
|1.00
|1.46420
|0.00000
|0.00000
|53
|2008.01.18 07:22
|modify
|18
|1.00
|1.46420
|1.42920
|1.46520
|54
|2008.01.18 09:25
|t/p
|18
|1.00
|1.46520
|1.42920
|1.46520
|100.00
|12695.20
|55
|2008.01.22 12:41
|sell
|19
|1.00
|1.45139
|0.00000
|0.00000
|56
|2008.01.22 12:41
|modify
|19
|1.00
|1.45139
|1.48639
|1.45039
|57
|2008.01.22 12:48
|t/p
|19
|1.00
|1.45039
|1.48639
|1.45039
|100.00
|12795.20
|58
|2008.01.22 16:29
|buy
|20
|1.00
|1.46296
|0.00000
|0.00000
|59
|2008.01.22 16:29
|modify
|20
|1.00
|1.46296
|1.42796
|1.46546
|60
|2008.01.22 23:17
|t/p
|20
|1.00
|1.46546
|1.42796
|1.46546
|250.00
|13045.20
|61
|2008.01.23 22:35
|sell
|21
|1.00
|1.46350
|0.00000
|0.00000
|62
|2008.01.23 22:35
|modify
|21
|1.00
|1.46350
|1.49850
|1.46153
|63
|2008.01.24 00:32
|close
|21
|1.00
|1.46289
|1.49850
|1.46153
|57.40
|13102.60
|64
|2008.01.24 23:55
|buy
|22
|1.00
|1.47581
|0.00000
|0.00000
|65
|2008.01.24 23:55
|modify
|22
|1.00
|1.47581
|1.44081
|1.47712
|66
|2008.01.25 00:48
|t/p
|22
|1.00
|1.47712
|1.44081
|1.47712
|130.30
|13232.90
|67
|2008.01.28 07:23
|buy
|23
|1.00
|1.46735
|0.00000
|0.00000
|68
|2008.01.28 07:23
|modify
|23
|1.00
|1.46735
|1.43235
|1.46863
|69
|2008.01.28 07:43
|t/p
|23
|1.00
|1.46863
|1.43235
|1.46863
|128.00
|13360.90
|70
|2008.01.31 14:07
|sell
|24
|1.00
|1.48705
|0.00000
|0.00000
|71
|2008.01.31 14:07
|modify
|24
|1.00
|1.48705
|1.52205
|1.48553
|72
|2008.01.31 15:05
|t/p
|24
|1.00
|1.48553
|1.52205
|1.48553
|152.00
|13512.90
|73
|2008.02.01 01:55
|sell
|25
|1.00
|1.48610
|0.00000
|0.00000
|74
|2008.02.01 01:55
|modify
|25
|1.00
|1.48610
|1.52110
|1.48510
|75
|2008.02.01 03:55
|buy
|26
|1.00
|1.48726
|0.00000
|0.00000
|76
|2008.02.01 03:55
|modify
|26
|1.00
|1.48726
|1.45226
|1.48976
|77
|2008.02.01 12:59
|t/p
|26
|1.00
|1.48976
|1.45226
|1.48976
|250.00
|13762.90
|78
|2008.02.01 15:24
|t/p
|25
|1.00
|1.48510
|1.52110
|1.48510
|100.00
|13862.90
|79
|2008.02.05 14:53
|buy
|27
|1.00
|1.46666
|0.00000
|0.00000
|80
|2008.02.05 14:53
|modify
|27
|1.00
|1.46666
|1.43166
|1.46766
|81
|2008.02.05 14:56
|t/p
|27
|1.00
|1.46766
|1.43166
|1.46766
|100.00
|13962.90
|82
|2008.02.06 04:41
|sell
|28
|1.00
|1.46395
|0.00000
|0.00000
|83
|2008.02.06 04:41
|modify
|28
|1.00
|1.46395
|1.49895
|1.46295
|84
|2008.02.06 08:43
|t/p
|28
|1.00
|1.46295
|1.49895
|1.46295
|100.00
|14062.90
|85
|2008.02.11 02:18
|sell
|29
|1.00
|1.45310
|0.00000
|0.00000
|86
|2008.02.11 02:18
|modify
|29
|1.00
|1.45310
|1.48810
|1.45210
|87
|2008.02.11 02:35
|t/p
|29
|1.00
|1.45210
|1.48810
|1.45210
|100.00
|14162.90
|88
|2008.02.11 16:13
|buy
|30
|1.00
|1.45026
|0.00000
|0.00000
|89
|2008.02.11 16:13
|modify
|30
|1.00
|1.45026
|1.41526
|1.45126
|90
|2008.02.11 18:08
|t/p
|30
|1.00
|1.45126
|1.41526
|1.45126
|100.00
|14262.90
|91
|2008.02.12 18:55
|buy
|31
|1.00
|1.45886
|0.00000
|0.00000
|92
|2008.02.12 18:55
|modify
|31
|1.00
|1.45886
|1.42386
|1.46070
|93
|2008.02.12 20:35
|sell
|32
|1.00
|1.45870
|0.00000
|0.00000
|94
|2008.02.12 20:35
|modify
|32
|1.00
|1.45870
|1.49370
|1.45770
|95
|2008.02.12 21:36
|t/p
|32
|1.00
|1.45770
|1.49370
|1.45770
|100.00
|14362.90
|96
|2008.02.13 09:06
|buy
|33
|1.00
|1.45464
|0.00000
|0.00000
|97
|2008.02.13 09:06
|modify
|33
|1.00
|1.45464
|1.41964
|1.45564
|98
|2008.02.13 10:01
|t/p
|33
|1.00
|1.45564
|1.41964
|1.45564
|100.00
|14462.90
|99
|2008.02.13 18:25
|sell
|34
|1.00
|1.45700
|0.00000
|0.00000
|100
|2008.02.13 18:25
|modify
|34
|1.00
|1.45700
|1.49200
|1.45550
|101
|2008.02.14 00:54
|t/p
|34
|1.00
|1.45550
|1.49200
|1.45550
|146.40
|14609.30
|102
|2008.02.14 08:57
|t/p
|31
|1.00
|1.46070
|1.42386
|1.46070
|181.20
|14790.50
|103
|2008.02.14 14:59
|sell
|35
|1.00
|1.46030
|0.00000
|0.00000
|104
|2008.02.14 14:59
|modify
|35
|1.00
|1.46030
|1.49530
|1.45930
|105
|2008.02.14 15:02
|t/p
|35
|1.00
|1.45930
|1.49530
|1.45930
|100.00
|14890.50
|106
|2008.02.15 17:52
|sell
|36
|1.00
|1.46650
|0.00000
|0.00000
|107
|2008.02.15 17:52
|modify
|36
|1.00
|1.46650
|1.50150
|1.46550
|108
|2008.02.18 09:30
|t/p
|36
|1.00
|1.46550
|1.50150
|1.46550
|98.80
|14989.30
|109
|2008.02.19 15:53
|buy
|37
|1.00
|1.47492
|0.00000
|0.00000
|110
|2008.02.19 15:53
|modify
|37
|1.00
|1.47492
|1.43992
|1.47592
|111
|2008.02.20 12:46
|buy
|38
|1.00
|1.46906
|0.00000
|0.00000
|112
|2008.02.20 12:46
|modify
|38
|1.00
|1.46906
|1.43406
|1.47156
|113
|2008.02.20 20:43
|t/p
|38
|1.00
|1.47156
|1.43406
|1.47156
|250.00
|15239.30
|114
|2008.02.21 16:40
|t/p
|37
|1.00
|1.47592
|1.43992
|1.47592
|97.20
|15336.50
|115
|2008.02.22 21:21
|buy
|39
|1.00
|1.48194
|0.00000
|0.00000
|116
|2008.02.22 21:21
|modify
|39
|1.00
|1.48194
|1.44694
|1.48317
|117
|2008.02.22 21:35
|t/p
|39
|1.00
|1.48317
|1.44694
|1.48317
|123.00
|15459.50
|118
|2008.02.27 08:00
|buy
|40
|1.00
|1.50222
|0.00000
|0.00000
|119
|2008.02.27 08:00
|modify
|40
|1.00
|1.50222
|1.46722
|1.50472
|120
|2008.02.27 08:00
|buy
|41
|1.00
|1.50221
|0.00000
|0.00000
|121
|2008.02.27 08:00
|modify
|41
|1.00
|1.50221
|1.46721
|1.50321
|122
|2008.02.27 08:08
|t/p
|41
|1.00
|1.50321
|1.46721
|1.50321
|100.00
|15559.50
|123
|2008.02.27 08:29
|t/p
|40
|1.00
|1.50472
|1.46722
|1.50472
|250.00
|15809.50
|124
|2008.02.28 10:42
|buy
|42
|1.00
|1.51036
|0.00000
|0.00000
|125
|2008.02.28 10:42
|modify
|42
|1.00
|1.51036
|1.47536
|1.51136
|126
|2008.02.28 14:04
|t/p
|42
|1.00
|1.51136
|1.47536
|1.51136
|100.00
|15909.50
|127
|2008.02.29 15:10
|buy
|43
|1.00
|1.51908
|0.00000
|0.00000
|128
|2008.02.29 15:10
|modify
|43
|1.00
|1.51908
|1.48408
|1.52008
|129
|2008.02.29 15:48
|t/p
|43
|1.00
|1.52008
|1.48408
|1.52008
|100.00
|16009.50
|130
|2008.03.03 02:11
|sell
|44
|1.00
|1.51985
|0.00000
|0.00000
|131
|2008.03.03 02:11
|modify
|44
|1.00
|1.51985
|1.55485
|1.51735
|132
|2008.03.03 02:11
|sell
|45
|1.00
|1.51987
|0.00000
|0.00000
|133
|2008.03.03 02:11
|modify
|45
|1.00
|1.51987
|1.55487
|1.51887
|134
|2008.03.03 02:21
|t/p
|45
|1.00
|1.51887
|1.55487
|1.51887
|100.00
|16109.50
|135
|2008.03.03 09:30
|t/p
|44
|1.00
|1.51735
|1.55485
|1.51735
|250.00
|16359.50
|136
|2008.03.03 13:30
|buy
|46
|1.00
|1.52006
|0.00000
|0.00000
|137
|2008.03.03 13:30
|modify
|46
|1.00
|1.52006
|1.48506
|1.52106
|138
|2008.03.03 15:03
|t/p
|46
|1.00
|1.52106
|1.48506
|1.52106
|100.00
|16459.50
|139
|2008.03.04 08:17
|buy
|47
|1.00
|1.51855
|0.00000
|0.00000
|140
|2008.03.04 08:17
|modify
|47
|1.00
|1.51855
|1.48355
|1.51955
|141
|2008.03.04 08:33
|t/p
|47
|1.00
|1.51955
|1.48355
|1.51955
|100.00
|16559.50
|142
|2008.03.04 13:36
|buy
|48
|1.00
|1.52279
|0.00000
|0.00000
|143
|2008.03.04 13:36
|modify
|48
|1.00
|1.52279
|1.48779
|1.52379
|144
|2008.03.04 16:11
|t/p
|48
|1.00
|1.52379
|1.48779
|1.52379
|100.00
|16659.50
|145
|2008.03.05 12:53
|buy
|49
|1.00
|1.51888
|0.00000
|0.00000
|146
|2008.03.05 12:53
|modify
|49
|1.00
|1.51888
|1.48388
|1.51988
|147
|2008.03.05 14:03
|t/p
|49
|1.00
|1.51988
|1.48388
|1.51988
|100.00
|16759.50
|148
|2008.03.06 19:00
|buy
|50
|1.00
|1.53730
|0.00000
|0.00000
|149
|2008.03.06 19:00
|modify
|50
|1.00
|1.53730
|1.50230
|1.53830
|150
|2008.03.06 22:03
|t/p
|50
|1.00
|1.53830
|1.50230
|1.53830
|100.00
|16859.50
|151
|2008.03.07 09:13
|sell
|51
|1.00
|1.53800
|0.00000
|0.00000
|152
|2008.03.07 09:13
|modify
|51
|1.00
|1.53800
|1.57300
|1.53700
|153
|2008.03.07 15:37
|t/p
|51
|1.00
|1.53700
|1.57300
|1.53700
|100.00
|16959.50
|154
|2008.03.10 19:26
|buy
|52
|1.00
|1.53420
|0.00000
|0.00000
|155
|2008.03.10 19:26
|modify
|52
|1.00
|1.53420
|1.49920
|1.53520
|156
|2008.03.10 20:52
|t/p
|52
|1.00
|1.53520
|1.49920
|1.53520
|100.00
|17059.50
|157
|2008.03.13 19:55
|buy
|53
|1.00
|1.55916
|0.00000
|0.00000
|158
|2008.03.13 19:55
|modify
|53
|1.00
|1.55916
|1.52416
|1.56016
|159
|2008.03.13 20:39
|t/p
|53
|1.00
|1.56016
|1.52416
|1.56016
|100.00
|17159.50
|160
|2008.03.14 08:38
|sell
|54
|1.00
|1.56082
|0.00000
|0.00000
|161
|2008.03.14 08:38
|modify
|54
|1.00
|1.56082
|1.59582
|1.55982
|162
|2008.03.14 08:44
|t/p
|54
|1.00
|1.55982
|1.59582
|1.55982
|100.00
|17259.50
|163
|2008.03.14 21:32
|buy
|55
|1.00
|1.56726
|0.00000
|0.00000
|164
|2008.03.14 21:32
|modify
|55
|1.00
|1.56726
|1.53226
|1.56976
|165
|2008.03.17 00:00
|t/p
|55
|1.00
|1.56976
|1.53226
|1.56976
|249.30
|17508.80
|166
|2008.03.17 06:25
|buy
|56
|1.00
|1.58356
|0.00000
|0.00000
|167
|2008.03.17 06:25
|modify
|56
|1.00
|1.58356
|1.54856
|1.58539
|168
|2008.03.17 06:37
|t/p
|56
|1.00
|1.58539
|1.54856
|1.58539
|183.00
|17691.80
|169
|2008.03.17 16:45
|sell
|57
|1.00
|1.57421
|0.00000
|0.00000
|170
|2008.03.17 16:45
|modify
|57
|1.00
|1.57421
|1.60921
|1.57171
|171
|2008.03.17 16:45
|sell
|58
|1.00
|1.57402
|0.00000
|0.00000
|172
|2008.03.17 16:45
|modify
|58
|1.00
|1.57402
|1.60902
|1.57302
|173
|2008.03.17 18:32
|t/p
|58
|1.00
|1.57302
|1.60902
|1.57302
|100.00
|17791.80
|174
|2008.03.17 19:04
|t/p
|57
|1.00
|1.57171
|1.60921
|1.57171
|250.00
|18041.80
|175
|2008.03.18 13:30
|sell
|59
|1.00
|1.57820
|0.00000
|0.00000
|176
|2008.03.18 13:30
|modify
|59
|1.00
|1.57820
|1.61320
|1.57570
|177
|2008.03.18 13:31
|sell
|60
|1.00
|1.57810
|0.00000
|0.00000
|178
|2008.03.18 13:31
|modify
|60
|1.00
|1.57810
|1.61310
|1.57710
|179
|2008.03.18 14:09
|t/p
|60
|1.00
|1.57710
|1.61310
|1.57710
|100.00
|18141.80
|180
|2008.03.18 19:14
|sell
|61
|1.00
|1.57770
|0.00000
|0.00000
|181
|2008.03.18 19:14
|modify
|61
|1.00
|1.57770
|1.61270
|1.57670
|182
|2008.03.18 19:14
|t/p
|61
|1.00
|1.57670
|1.61270
|1.57670
|100.00
|18241.80
|183
|2008.03.18 19:14
|sell
|62
|1.00
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|184
|2008.03.18 19:14
|modify
|62
|1.00
|1.57590
|1.61090
|1.57490
|185
|2008.03.18 19:15
|t/p
|59
|1.00
|1.57570
|1.61320
|1.57570
|250.00
|18491.80
|186
|2008.03.18 19:15
|t/p
|62
|1.00
|1.57490
|1.61090
|1.57490
|100.00
|18591.80
|187
|2008.03.18 19:16
|sell
|63
|1.00
|1.57565
|0.00000
|0.00000
|188
|2008.03.18 19:16
|modify
|63
|1.00
|1.57565
|1.61065
|1.57465
|189
|2008.03.18 19:22
|t/p
|63
|1.00
|1.57465
|1.61065
|1.57465
|100.00
|18691.80
|190
|2008.03.18 22:15
|buy
|64
|1.00
|1.56266
|0.00000
|0.00000
|191
|2008.03.18 22:15
|modify
|64
|1.00
|1.56266
|1.52766
|1.56505
|192
|2008.03.19 00:01
|close
|64
|1.00
|1.56360
|1.52766
|1.56505
|93.30
|18785.10
|193
|2008.03.20 08:36
|sell
|65
|1.00
|1.55800
|0.00000
|0.00000
|194
|2008.03.20 08:36
|modify
|65
|1.00
|1.55800
|1.59300
|1.55700
|195
|2008.03.20 09:03
|t/p
|65
|1.00
|1.55700
|1.59300
|1.55700
|100.00
|18885.10
|196
|2008.03.21 03:08
|buy
|66
|1.00
|1.54136
|0.00000
|0.00000
|197
|2008.03.21 03:08
|modify
|66
|1.00
|1.54136
|1.50636
|1.54236
|198
|2008.03.21 03:24
|t/p
|66
|1.00
|1.54236
|1.50636
|1.54236
|100.00
|18985.10
|199
|2008.03.24 01:37
|buy
|67
|1.00
|1.54086
|0.00000
|0.00000
|200
|2008.03.24 01:37
|modify
|67
|1.00
|1.54086
|1.50586
|1.54237
|201
|2008.03.24 11:08
|t/p
|67
|1.00
|1.54237
|1.50586
|1.54237
|151.00
|19136.10
|202
|2008.03.25 07:43
|buy
|68
|1.00
|1.55580
|0.00000
|0.00000
|203
|2008.03.25 07:43
|modify
|68
|1.00
|1.55580
|1.52080
|1.55830
|204
|2008.03.25 11:53
|t/p
|68
|1.00
|1.55830
|1.52080
|1.55830
|250.00
|19386.10
|205
|2008.03.27 18:07
|sell
|69
|1.00
|1.57888
|0.00000
|0.00000
|206
|2008.03.27 18:07
|modify
|69
|1.00
|1.57888
|1.61388
|1.57788
|207
|2008.03.27 19:36
|t/p
|69
|1.00
|1.57788
|1.61388
|1.57788
|100.00
|19486.10
|208
|2008.03.31 20:01
|sell
|70
|1.00
|1.57924
|0.00000
|0.00000
|209
|2008.03.31 20:01
|modify
|70
|1.00
|1.57924
|1.61424
|1.57824
|210
|2008.03.31 20:37
|t/p
|70
|1.00
|1.57824
|1.61424
|1.57824
|100.00
|19586.10
|211
|2008.04.01 11:45
|sell
|71
|1.00
|1.56576
|0.00000
|0.00000
|212
|2008.04.01 11:45
|modify
|71
|1.00
|1.56576
|1.60076
|1.56476
|213
|2008.04.01 11:50
|sell
|72
|1.00
|1.56660
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.04.01 11:50
|modify
|72
|1.00
|1.56660
|1.60160
|1.56410
|215
|2008.04.01 11:58
|t/p
|71
|1.00
|1.56476
|1.60076
|1.56476
|100.00
|19686.10
|216
|2008.04.01 11:59
|t/p
|72
|1.00
|1.56410
|1.60160
|1.56410
|250.00
|19936.10
|217
|2008.04.02 21:34
|buy
|73
|1.00
|1.56826
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.04.02 21:34
|modify
|73
|1.00
|1.56826
|1.53326
|1.56926
|219
|2008.04.02 21:37
|t/p
|73
|1.00
|1.56926
|1.53326
|1.56926
|100.00
|20036.10
|220
|2008.04.03 15:15
|buy
|74
|1.00
|1.56013
|0.00000
|0.00000
|221
|2008.04.03 15:15
|modify
|74
|1.00
|1.56013
|1.52513
|1.56113
|222
|2008.04.03 15:46
|t/p
|74
|1.00
|1.56113
|1.52513
|1.56113
|100.00
|20136.10
|223
|2008.04.08 02:14
|buy
|75
|1.00
|1.57707
|0.00000
|0.00000
|224
|2008.04.08 02:14
|modify
|75
|1.00
|1.57707
|1.54207
|1.57957
|225
|2008.04.08 04:56
|t/p
|75
|1.00
|1.57957
|1.54207
|1.57957
|250.00
|20386.10
|226
|2008.04.08 19:33
|sell
|76
|1.00
|1.57010
|0.00000
|0.00000
|227
|2008.04.08 19:33
|modify
|76
|1.00
|1.57010
|1.60510
|1.56910
|228
|2008.04.09 00:07
|t/p
|76
|1.00
|1.56910
|1.60510
|1.56910
|98.80
|20484.90
|229
|2008.04.09 14:48
|buy
|77
|1.00
|1.57390
|0.00000
|0.00000
|230
|2008.04.09 14:48
|modify
|77
|1.00
|1.57390
|1.53890
|1.57490
|231
|2008.04.09 15:02
|t/p
|77
|1.00
|1.57490
|1.53890
|1.57490
|100.00
|20584.90
|232
|2008.04.09 20:19
|buy
|78
|1.00
|1.58506
|0.00000
|0.00000
|233
|2008.04.09 20:19
|modify
|78
|1.00
|1.58506
|1.55006
|1.58606
|234
|2008.04.10 06:51
|buy
|79
|1.00
|1.58534
|0.00000
|0.00000
|235
|2008.04.10 06:51
|modify
|79
|1.00
|1.58534
|1.55034
|1.58784
|236
|2008.04.10 10:34
|t/p
|78
|1.00
|1.58606
|1.55006
|1.58606
|97.90
|20682.80
|237
|2008.04.10 10:48
|t/p
|79
|1.00
|1.58784
|1.55034
|1.58784
|250.00
|20932.80
|238
|2008.04.10 15:41
|sell
|80
|1.00
|1.58347
|0.00000
|0.00000
|239
|2008.04.10 15:41
|modify
|80
|1.00
|1.58347
|1.61847
|1.58097
|240
|2008.04.10 16:50
|t/p
|80
|1.00
|1.58097
|1.61847
|1.58097
|250.00
|21182.80
|241
|2008.04.10 21:36
|buy
|81
|1.00
|1.57476
|0.00000
|0.00000
|242
|2008.04.10 21:36
|modify
|81
|1.00
|1.57476
|1.53976
|1.57576
|243
|2008.04.11 01:46
|t/p
|81
|1.00
|1.57576
|1.53976
|1.57576
|99.30
|21282.10
|244
|2008.04.14 07:02
|buy
|82
|1.00
|1.57096
|0.00000
|0.00000
|245
|2008.04.14 07:02
|modify
|82
|1.00
|1.57096
|1.53596
|1.57196
|246
|2008.04.14 07:13
|t/p
|82
|1.00
|1.57196
|1.53596
|1.57196
|100.00
|21382.10
|247
|2008.04.14 08:11
|buy
|83
|1.00
|1.57326
|0.00000
|0.00000
|248
|2008.04.14 08:11
|modify
|83
|1.00
|1.57326
|1.53826
|1.57426
|249
|2008.04.14 08:20
|t/p
|83
|1.00
|1.57426
|1.53826
|1.57426
|100.00
|21482.10
|250
|2008.04.15 04:40
|buy
|84
|1.00
|1.58246
|0.00000
|0.00000
|251
|2008.04.15 04:40
|modify
|84
|1.00
|1.58246
|1.54746
|1.58346
|252
|2008.04.15 07:33
|t/p
|84
|1.00
|1.58346
|1.54746
|1.58346
|100.00
|21582.10
|253
|2008.04.15 17:46
|sell
|85
|1.00
|1.58000
|0.00000
|0.00000
|254
|2008.04.15 17:46
|modify
|85
|1.00
|1.58000
|1.61500
|1.57900
|255
|2008.04.15 17:48
|sell
|86
|1.00
|1.58000
|0.00000
|0.00000
|256
|2008.04.15 17:48
|modify
|86
|1.00
|1.58000
|1.61500
|1.57900
|257
|2008.04.15 19:08
|t/p
|85
|1.00
|1.57900
|1.61500
|1.57900
|100.00
|21682.10
|258
|2008.04.15 19:08
|t/p
|86
|1.00
|1.57900
|1.61500
|1.57900
|100.00
|21782.10
|259
|2008.04.16 06:07
|buy
|87
|1.00
|1.57936
|0.00000
|0.00000
|260
|2008.04.16 06:07
|modify
|87
|1.00
|1.57936
|1.54436
|1.58036
|261
|2008.04.16 07:36
|t/p
|87
|1.00
|1.58036
|1.54436
|1.58036
|100.00
|21882.10
|262
|2008.04.18 11:43
|sell
|88
|1.00
|1.58943
|0.00000
|0.00000
|263
|2008.04.18 11:43
|modify
|88
|1.00
|1.58943
|1.62443
|1.58843
|264
|2008.04.18 11:44
|t/p
|88
|1.00
|1.58843
|1.62443
|1.58843
|100.00
|21982.10
|265
|2008.04.18 11:44
|sell
|89
|1.00
|1.58821
|0.00000
|0.00000
|266
|2008.04.18 11:44
|modify
|89
|1.00
|1.58821
|1.62321
|1.58721
|267
|2008.04.18 11:46
|t/p
|89
|1.00
|1.58721
|1.62321
|1.58721
|100.00
|22082.10
|268
|2008.04.18 14:20
|sell
|90
|1.00
|1.57730
|0.00000
|0.00000
|269
|2008.04.18 14:20
|modify
|90
|1.00
|1.57730
|1.61230
|1.57630
|270
|2008.04.18 14:21
|t/p
|90
|1.00
|1.57630
|1.61230
|1.57630
|100.00
|22182.10
|271
|2008.04.21 04:51
|buy
|91
|1.00
|1.58226
|0.00000
|0.00000
|272
|2008.04.21 04:51
|modify
|91
|1.00
|1.58226
|1.54726
|1.58326
|273
|2008.04.21 06:15
|t/p
|91
|1.00
|1.58326
|1.54726
|1.58326
|100.00
|22282.10
|274
|2008.04.21 15:43
|sell
|92
|1.00
|1.59160
|0.00000
|0.00000
|275
|2008.04.21 15:43
|modify
|92
|1.00
|1.59160
|1.62660
|1.59060
|276
|2008.04.21 17:12
|t/p
|92
|1.00
|1.59060
|1.62660
|1.59060
|100.00
|22382.10
|277
|2008.04.23 14:00
|sell
|93
|1.00
|1.59428
|0.00000
|0.00000
|278
|2008.04.23 14:00
|modify
|93
|1.00
|1.59428
|1.62928
|1.59328
|279
|2008.04.23 14:33
|t/p
|93
|1.00
|1.59328
|1.62928
|1.59328
|100.00
|22482.10
|280
|2008.04.25 06:25
|sell
|94
|1.00
|1.56942
|0.00000
|0.00000
|281
|2008.04.25 06:25
|modify
|94
|1.00
|1.56942
|1.60442
|1.56842
|282
|2008.04.25 06:38
|t/p
|94
|1.00
|1.56842
|1.60442
|1.56842
|100.00
|22582.10
|283
|2008.04.28 18:10
|sell
|95
|1.00
|1.56430
|0.00000
|0.00000
|284
|2008.04.28 18:10
|modify
|95
|1.00
|1.56430
|1.59930
|1.56330
|285
|2008.04.28 18:36
|t/p
|95
|1.00
|1.56330
|1.59930
|1.56330
|100.00
|22682.10
|286
|2008.04.29 15:30
|buy
|96
|1.00
|1.55686
|0.00000
|0.00000
|287
|2008.04.29 15:30
|modify
|96
|1.00
|1.55686
|1.52186
|1.55786
|288
|2008.04.29 15:44
|t/p
|96
|1.00
|1.55786
|1.52186
|1.55786
|100.00
|22782.10
|289
|2008.05.01 02:11
|buy
|97
|1.00
|1.56336
|0.00000
|0.00000
|290
|2008.05.01 02:11
|modify
|97
|1.00
|1.56336
|1.52836
|1.56436
|291
|2008.05.01 03:45
|close
|97
|1.00
|1.56400
|1.52836
|1.56436
|64.00
|22846.10
|292
|2008.05.02 11:55
|sell
|98
|1.00
|1.54692
|0.00000
|0.00000
|293
|2008.05.02 11:55
|modify
|98
|1.00
|1.54692
|1.58192
|1.54592
|294
|2008.05.02 12:23
|t/p
|98
|1.00
|1.54592
|1.58192
|1.54592
|100.00
|22946.10
|295
|2008.05.06 06:59
|sell
|99
|1.00
|1.55090
|0.00000
|0.00000
|296
|2008.05.06 06:59
|modify
|99
|1.00
|1.55090
|1.58590
|1.54990
|297
|2008.05.06 08:38
|t/p
|99
|1.00
|1.54990
|1.58590
|1.54990
|100.00
|23046.10
|298
|2008.05.06 15:14
|buy
|100
|1.00
|1.55516
|0.00000
|0.00000
|299
|2008.05.06 15:14
|modify
|100
|1.00
|1.55516
|1.52016
|1.55766
|300
|2008.05.06 16:08
|t/p
|100
|1.00
|1.55766
|1.52016
|1.55766
|250.00
|23296.10
|301
|2008.05.07 16:42
|buy
|101
|1.00
|1.53856
|0.00000
|0.00000
|302
|2008.05.07 16:42
|modify
|101
|1.00
|1.53856
|1.50356
|1.53956
|303
|2008.05.07 16:51
|t/p
|101
|1.00
|1.53956
|1.50356
|1.53956
|100.00
|23396.10
|304
|2008.05.07 22:28
|sell
|102
|1.00
|1.53882
|0.00000
|0.00000
|305
|2008.05.07 22:28
|modify
|102
|1.00
|1.53882
|1.57382
|1.53782
|306
|2008.05.08 00:35
|sell
|103
|1.00
|1.53940
|0.00000
|0.00000
|307
|2008.05.08 00:35
|modify
|103
|1.00
|1.53940
|1.57440
|1.53690
|308
|2008.05.08 01:08
|t/p
|102
|1.00
|1.53782
|1.57382
|1.53782
|96.40
|23492.50
|309
|2008.05.08 01:21
|t/p
|103
|1.00
|1.53690
|1.57440
|1.53690
|250.00
|23742.50
|310
|2008.05.09 01:43
|buy
|104
|1.00
|1.54106
|0.00000
|0.00000
|311
|2008.05.09 01:43
|modify
|104
|1.00
|1.54106
|1.50606
|1.54206
|312
|2008.05.09 03:23
|t/p
|104
|1.00
|1.54206
|1.50606
|1.54206
|100.00
|23842.50
|313
|2008.05.09 13:18
|buy
|105
|1.00
|1.54676
|0.00000
|0.00000
|314
|2008.05.09 13:18
|modify
|105
|1.00
|1.54676
|1.51176
|1.54822
|315
|2008.05.09 18:35
|sell
|106
|1.00
|1.54554
|0.00000
|0.00000
|316
|2008.05.09 18:35
|modify
|106
|1.00
|1.54554
|1.58054
|1.54395
|317
|2008.05.09 21:04
|t/p
|105
|1.00
|1.54822
|1.51176
|1.54822
|146.00
|23988.50
|318
|2008.05.12 00:46
|close
|106
|1.00
|1.54485
|1.58054
|1.54395
|67.80
|24056.30
|319
|2008.05.12 07:08
|sell
|107
|1.00
|1.54026
|0.00000
|0.00000
|320
|2008.05.12 07:08
|modify
|107
|1.00
|1.54026
|1.57526
|1.53926
|321
|2008.05.12 08:07
|t/p
|107
|1.00
|1.53926
|1.57526
|1.53926
|100.00
|24156.30
|322
|2008.05.12 13:44
|sell
|108
|1.00
|1.54458
|0.00000
|0.00000
|323
|2008.05.12 13:44
|modify
|108
|1.00
|1.54458
|1.57958
|1.54358
|324
|2008.05.12 14:15
|t/p
|108
|1.00
|1.54358
|1.57958
|1.54358
|100.00
|24256.30
|325
|2008.05.13 14:14
|sell
|109
|1.00
|1.54712
|0.00000
|0.00000
|326
|2008.05.13 14:14
|modify
|109
|1.00
|1.54712
|1.58212
|1.54567
|327
|2008.05.13 14:30
|t/p
|109
|1.00
|1.54567
|1.58212
|1.54567
|145.00
|24401.30
|328
|2008.05.13 14:35
|sell
|110
|1.00
|1.54555
|0.00000
|0.00000
|329
|2008.05.13 14:35
|modify
|110
|1.00
|1.54555
|1.58055
|1.54455
|330
|2008.05.13 14:38
|t/p
|110
|1.00
|1.54455
|1.58055
|1.54455
|100.00
|24501.30
|331
|2008.05.13 14:38
|sell
|111
|1.00
|1.54460
|0.00000
|0.00000
|332
|2008.05.13 14:38
|modify
|111
|1.00
|1.54460
|1.57960
|1.54360
|333
|2008.05.13 14:41
|t/p
|111
|1.00
|1.54360
|1.57960
|1.54360
|100.00
|24601.30
|334
|2008.05.15 09:18
|sell
|112
|1.00
|1.55194
|0.00000
|0.00000
|335
|2008.05.15 09:18
|modify
|112
|1.00
|1.55194
|1.58694
|1.55094
|336
|2008.05.15 11:00
|t/p
|112
|1.00
|1.55094
|1.58694
|1.55094
|100.00
|24701.30
|337
|2008.05.20 14:05
|sell
|113
|1.00
|1.56320
|0.00000
|0.00000
|338
|2008.05.20 14:05
|modify
|113
|1.00
|1.56320
|1.59820
|1.56070
|339
|2008.05.22 04:00
|buy
|114
|1.00
|1.57980
|0.00000
|0.00000
|340
|2008.05.22 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.57980
|1.54480
|1.58080
|341
|2008.05.22 08:57
|t/p
|114
|1.00
|1.58080
|1.54480
|1.58080
|100.00
|24801.30
|342
|2008.05.23 16:36
|buy
|115
|1.00
|1.57786
|0.00000
|0.00000
|343
|2008.05.23 16:36
|modify
|115
|1.00
|1.57786
|1.54286
|1.57886
|344
|2008.05.23 17:30
|t/p
|115
|1.00
|1.57886
|1.54286
|1.57886
|100.00
|24901.30
|345
|2008.05.26 00:57
|buy
|116
|1.00
|1.57624
|0.00000
|0.00000
|346
|2008.05.26 00:57
|modify
|116
|1.00
|1.57624
|1.54124
|1.57724
|347
|2008.05.26 01:10
|t/p
|116
|1.00
|1.57724
|1.54124
|1.57724
|100.00
|25001.30
|348
|2008.05.27 00:05
|buy
|117
|1.00
|1.57766
|0.00000
|0.00000
|349
|2008.05.27 00:05
|modify
|117
|1.00
|1.57766
|1.54266
|1.57866
|350
|2008.05.27 02:09
|t/p
|117
|1.00
|1.57866
|1.54266
|1.57866
|100.00
|25101.30
|351
|2008.05.28 05:39
|sell
|118
|1.00
|1.56950
|0.00000
|0.00000
|352
|2008.05.28 05:39
|modify
|118
|1.00
|1.56950
|1.60450
|1.56850
|353
|2008.05.28 11:26
|t/p
|118
|1.00
|1.56850
|1.60450
|1.56850
|100.00
|25201.30
|354
|2008.05.29 05:56
|sell
|119
|1.00
|1.56331
|0.00000
|0.00000
|355
|2008.05.29 05:56
|modify
|119
|1.00
|1.56331
|1.59831
|1.56231
|356
|2008.05.29 07:30
|t/p
|119
|1.00
|1.56231
|1.59831
|1.56231
|100.00
|25301.30
|357
|2008.05.29 07:32
|sell
|120
|1.00
|1.56105
|0.00000
|0.00000
|358
|2008.05.29 07:32
|modify
|120
|1.00
|1.56105
|1.59605
|1.56005
|359
|2008.05.29 07:33
|t/p
|113
|1.00
|1.56070
|1.59820
|1.56070
|236.80
|25538.10
|360
|2008.05.29 08:06
|t/p
|120
|1.00
|1.56005
|1.59605
|1.56005
|100.00
|25638.10
|361
|2008.05.29 12:23
|sell
|121
|1.00
|1.55520
|0.00000
|0.00000
|362
|2008.05.29 12:23
|modify
|121
|1.00
|1.55520
|1.59020
|1.55420
|363
|2008.05.29 15:00
|t/p
|121
|1.00
|1.55420
|1.59020
|1.55420
|100.00
|25738.10
|364
|2008.05.29 17:21
|buy
|122
|1.00
|1.55356
|0.00000
|0.00000
|365
|2008.05.29 17:21
|modify
|122
|1.00
|1.55356
|1.51856
|1.55456
|366
|2008.05.30 16:43
|t/p
|122
|1.00
|1.55456
|1.51856
|1.55456
|99.30
|25837.40
|367
|2008.05.30 19:43
|buy
|123
|1.00
|1.55641
|0.00000
|0.00000
|368
|2008.05.30 19:43
|modify
|123
|1.00
|1.55641
|1.52141
|1.55741
|369
|2008.06.02 07:02
|sell
|124
|1.00
|1.55340
|0.00000
|0.00000
|370
|2008.06.02 07:02
|modify
|124
|1.00
|1.55340
|1.58840
|1.55090
|371
|2008.06.02 14:23
|t/p
|124
|1.00
|1.55090
|1.58840
|1.55090
|250.00
|26087.40
|372
|2008.06.02 18:38
|t/p
|123
|1.00
|1.55741
|1.52141
|1.55741
|99.30
|26186.70
|373
|2008.06.02 18:40
|sell
|125
|1.00
|1.55754
|0.00000
|0.00000
|374
|2008.06.02 18:40
|modify
|125
|1.00
|1.55754
|1.59254
|1.55504
|375
|2008.06.02 19:55
|t/p
|125
|1.00
|1.55504
|1.59254
|1.55504
|250.00
|26436.70
|376
|2008.06.03 18:03
|sell
|126
|1.00
|1.54470
|0.00000
|0.00000
|377
|2008.06.03 18:03
|modify
|126
|1.00
|1.54470
|1.57970
|1.54304
|378
|2008.06.03 19:20
|t/p
|126
|1.00
|1.54304
|1.57970
|1.54304
|166.00
|26602.70
|379
|2008.06.04 05:56
|sell
|127
|1.00
|1.54530
|0.00000
|0.00000
|380
|2008.06.04 05:56
|modify
|127
|1.00
|1.54530
|1.58030
|1.54430
|381
|2008.06.04 07:26
|t/p
|127
|1.00
|1.54430
|1.58030
|1.54430
|100.00
|26702.70
|382
|2008.06.05 07:45
|buy
|128
|1.00
|1.54151
|0.00000
|0.00000
|383
|2008.06.05 07:45
|modify
|128
|1.00
|1.54151
|1.50651
|1.54401
|384
|2008.06.05 08:30
|t/p
|128
|1.00
|1.54401
|1.50651
|1.54401
|250.00
|26952.70
|385
|2008.06.06 01:00
|buy
|129
|1.00
|1.55916
|0.00000
|0.00000
|386
|2008.06.06 01:00
|modify
|129
|1.00
|1.55916
|1.52416
|1.56166
|387
|2008.06.06 08:59
|t/p
|129
|1.00
|1.56166
|1.52416
|1.56166
|250.00
|27202.70
|388
|2008.06.06 09:16
|buy
|130
|1.00
|1.56176
|0.00000
|0.00000
|389
|2008.06.06 09:16
|modify
|130
|1.00
|1.56176
|1.52676
|1.56276
|390
|2008.06.06 13:51
|buy
|131
|1.00
|1.55988
|0.00000
|0.00000
|391
|2008.06.06 13:51
|modify
|131
|1.00
|1.55988
|1.52488
|1.56238
|392
|2008.06.06 14:30
|t/p
|131
|1.00
|1.56238
|1.52488
|1.56238
|250.00
|27452.70
|393
|2008.06.06 14:30
|t/p
|130
|1.00
|1.56276
|1.52676
|1.56276
|100.00
|27552.70
|394
|2008.06.06 14:30
|buy
|132
|1.00
|1.56338
|0.00000
|0.00000
|395
|2008.06.06 14:30
|modify
|132
|1.00
|1.56338
|1.52838
|1.56588
|396
|2008.06.06 14:30
|t/p
|132
|1.00
|1.56588
|1.52838
|1.56588
|250.00
|27802.70
|397
|2008.06.06 14:30
|buy
|133
|1.00
|1.56604
|0.00000
|0.00000
|398
|2008.06.06 14:30
|modify
|133
|1.00
|1.56604
|1.53104
|1.56854
|399
|2008.06.06 14:34
|t/p
|133
|1.00
|1.56854
|1.53104
|1.56854
|250.00
|28052.70
|400
|2008.06.06 14:34
|buy
|134
|1.00
|1.56890
|0.00000
|0.00000
|401
|2008.06.06 14:34
|modify
|134
|1.00
|1.56890
|1.53390
|1.57140
|402
|2008.06.06 16:40
|t/p
|134
|1.00
|1.57140
|1.53390
|1.57140
|250.00
|28302.70
|403
|2008.06.10 02:40
|sell
|135
|1.00
|1.55722
|0.00000
|0.00000
|404
|2008.06.10 02:40
|modify
|135
|1.00
|1.55722
|1.59222
|1.55622
|405
|2008.06.10 09:50
|t/p
|135
|1.00
|1.55622
|1.59222
|1.55622
|100.00
|28402.70
|406
|2008.06.10 21:14
|buy
|136
|1.00
|1.54626
|0.00000
|0.00000
|407
|2008.06.10 21:14
|modify
|136
|1.00
|1.54626
|1.51126
|1.54726
|408
|2008.06.11 03:03
|t/p
|136
|1.00
|1.54726
|1.51126
|1.54726
|99.30
|28502.00
|409
|2008.06.16 22:53
|buy
|137
|1.00
|1.54756
|0.00000
|0.00000
|410
|2008.06.16 22:53
|modify
|137
|1.00
|1.54756
|1.51256
|1.54856
|411
|2008.06.17 03:11
|t/p
|137
|1.00
|1.54856
|1.51256
|1.54856
|99.30
|28601.30
|412
|2008.06.17 03:33
|buy
|138
|1.00
|1.55144
|0.00000
|0.00000
|413
|2008.06.17 03:33
|modify
|138
|1.00
|1.55144
|1.51644
|1.55394
|414
|2008.06.17 03:33
|buy
|139
|1.00
|1.55142
|0.00000
|0.00000
|415
|2008.06.17 03:33
|modify
|139
|1.00
|1.55142
|1.51642
|1.55242
|416
|2008.06.17 03:45
|t/p
|139
|1.00
|1.55242
|1.51642
|1.55242
|100.00
|28701.30
|417
|2008.06.17 05:27
|t/p
|138
|1.00
|1.55394
|1.51644
|1.55394
|250.00
|28951.30
|418
|2008.06.17 15:08
|buy
|140
|1.00
|1.54935
|0.00000
|0.00000
|419
|2008.06.17 15:08
|modify
|140
|1.00
|1.54935
|1.51435
|1.55035
|420
|2008.06.17 15:17
|t/p
|140
|1.00
|1.55035
|1.51435
|1.55035
|100.00
|29051.30
|421
|2008.06.17 23:21
|sell
|141
|1.00
|1.55090
|0.00000
|0.00000
|422
|2008.06.17 23:21
|modify
|141
|1.00
|1.55090
|1.58590
|1.54990
|423
|2008.06.18 04:25
|t/p
|141
|1.00
|1.54990
|1.58590
|1.54990
|98.80
|29150.10
|424
|2008.06.19 06:40
|sell
|142
|1.00
|1.55600
|0.00000
|0.00000
|425
|2008.06.19 06:40
|modify
|142
|1.00
|1.55600
|1.59100
|1.55500
|426
|2008.06.19 09:33
|t/p
|142
|1.00
|1.55500
|1.59100
|1.55500
|100.00
|29250.10
|427
|2008.06.19 23:49
|sell
|143
|1.00
|1.55020
|0.00000
|0.00000
|428
|2008.06.19 23:49
|modify
|143
|1.00
|1.55020
|1.58520
|1.54920
|429
|2008.06.23 09:05
|buy
|144
|1.00
|1.55694
|0.00000
|0.00000
|430
|2008.06.23 09:05
|modify
|144
|1.00
|1.55694
|1.52194
|1.55944
|431
|2008.06.23 14:37
|t/p
|143
|1.00
|1.54920
|1.58520
|1.54920
|97.60
|29347.70
|432
|2008.06.24 16:00
|t/p
|144
|1.00
|1.55944
|1.52194
|1.55944
|249.30
|29597.00
|433
|2008.06.25 01:19
|buy
|145
|1.00
|1.55706
|0.00000
|0.00000
|434
|2008.06.25 01:19
|modify
|145
|1.00
|1.55706
|1.52206
|1.55956
|435
|2008.06.25 01:19
|buy
|146
|1.00
|1.55726
|0.00000
|0.00000
|436
|2008.06.25 01:19
|modify
|146
|1.00
|1.55726
|1.52226
|1.55826
|437
|2008.06.25 10:38
|t/p
|146
|1.00
|1.55826
|1.52226
|1.55826
|100.00
|29697.00
|438
|2008.06.25 10:52
|t/p
|145
|1.00
|1.55956
|1.52206
|1.55956
|250.00
|29947.00
|439
|2008.06.30 00:13
|sell
|147
|1.00
|1.57730
|0.00000
|0.00000
|440
|2008.06.30 00:13
|modify
|147
|1.00
|1.57730
|1.61230
|1.57630
|441
|2008.06.30 13:03
|t/p
|147
|1.00
|1.57630
|1.61230
|1.57630
|100.00
|30047.00
|442
|2008.06.30 14:20
|sell
|148
|1.00
|1.57580
|0.00000
|0.00000
|443
|2008.06.30 14:20
|modify
|148
|1.00
|1.57580
|1.61080
|1.57330
|444
|2008.06.30 17:20
|t/p
|148
|1.00
|1.57330
|1.61080
|1.57330
|250.00
|30297.00
|445
|2008.07.01 16:05
|sell
|149
|1.00
|1.57449
|0.00000
|0.00000
|446
|2008.07.01 16:05
|modify
|149
|1.00
|1.57449
|1.60949
|1.57199
|447
|2008.07.01 16:07
|sell
|150
|1.00
|1.57447
|0.00000
|0.00000
|448
|2008.07.01 16:07
|modify
|150
|1.00
|1.57447
|1.60947
|1.57347
|449
|2008.07.03 16:20
|close
|150
|1.00
|1.57390
|1.60947
|1.57347
|52.20
|30349.20
|450
|2008.07.03 16:30
|t/p
|149
|1.00
|1.57199
|1.60949
|1.57199
|245.20
|30594.40
|451
|2008.07.04 01:25
|sell
|151
|1.00
|1.56780
|0.00000
|0.00000
|452
|2008.07.04 01:25
|modify
|151
|1.00
|1.56780
|1.60280
|1.56680
|453
|2008.07.04 01:42
|sell
|152
|1.00
|1.56842
|0.00000
|0.00000
|454
|2008.07.04 01:42
|modify
|152
|1.00
|1.56842
|1.60342
|1.56592
|455
|2008.07.04 13:19
|t/p
|151
|1.00
|1.56680
|1.60280
|1.56680
|100.00
|30694.40
|456
|2008.07.04 13:21
|t/p
|152
|1.00
|1.56592
|1.60342
|1.56592
|250.00
|30944.40
|457
|2008.07.04 14:25
|buy
|153
|1.00
|1.56798
|0.00000
|0.00000
|458
|2008.07.04 14:25
|modify
|153
|1.00
|1.56798
|1.53298
|1.56898
|459
|2008.07.04 15:53
|t/p
|153
|1.00
|1.56898
|1.53298
|1.56898
|100.00
|31044.40
|460
|2008.07.04 22:31
|sell
|154
|1.00
|1.57030
|0.00000
|0.00000
|461
|2008.07.04 22:31
|modify
|154
|1.00
|1.57030
|1.60530
|1.56780
|462
|2008.07.07 02:20
|t/p
|154
|1.00
|1.56780
|1.60530
|1.56780
|248.80
|31293.20
|463
|2008.07.07 10:49
|buy
|155
|1.00
|1.56456
|0.00000
|0.00000
|464
|2008.07.07 10:49
|modify
|155
|1.00
|1.56456
|1.52956
|1.56556
|465
|2008.07.07 11:05
|t/p
|155
|1.00
|1.56556
|1.52956
|1.56556
|100.00
|31393.20
|466
|2008.07.07 12:35
|buy
|156
|1.00
|1.56619
|0.00000
|0.00000
|467
|2008.07.07 12:35
|modify
|156
|1.00
|1.56619
|1.53119
|1.56869
|468
|2008.07.07 12:35
|buy
|157
|1.00
|1.56617
|0.00000
|0.00000
|469
|2008.07.07 12:35
|modify
|157
|1.00
|1.56617
|1.53117
|1.56717
|470
|2008.07.07 17:08
|t/p
|157
|1.00
|1.56717
|1.53117
|1.56717
|100.00
|31493.20
|471
|2008.07.07 18:25
|t/p
|156
|1.00
|1.56869
|1.53119
|1.56869
|250.00
|31743.20
|472
|2008.07.08 22:20
|buy
|158
|1.00
|1.56576
|0.00000
|0.00000
|473
|2008.07.08 22:20
|modify
|158
|1.00
|1.56576
|1.53076
|1.56676
|474
|2008.07.08 22:49
|t/p
|158
|1.00
|1.56676
|1.53076
|1.56676
|100.00
|31843.20
|475
|2008.07.09 01:21
|sell
|159
|1.00
|1.56645
|0.00000
|0.00000
|476
|2008.07.09 01:21
|modify
|159
|1.00
|1.56645
|1.60145
|1.56545
|477
|2008.07.09 03:07
|t/p
|159
|1.00
|1.56545
|1.60145
|1.56545
|100.00
|31943.20
|478
|2008.07.10 22:38
|buy
|160
|1.00
|1.57905
|0.00000
|0.00000
|479
|2008.07.10 22:38
|modify
|160
|1.00
|1.57905
|1.54405
|1.58005
|480
|2008.07.11 11:32
|t/p
|160
|1.00
|1.58005
|1.54405
|1.58005
|99.30
|32042.50
|481
|2008.07.14 16:33
|buy
|161
|1.00
|1.59126
|0.00000
|0.00000
|482
|2008.07.14 16:33
|modify
|161
|1.00
|1.59126
|1.55626
|1.59376
|483
|2008.07.15 05:10
|t/p
|161
|1.00
|1.59376
|1.55626
|1.59376
|249.30
|32291.80
|484
|2008.07.15 06:35
|sell
|162
|1.00
|1.59410
|0.00000
|0.00000
|485
|2008.07.15 06:35
|modify
|162
|1.00
|1.59410
|1.62910
|1.59276
|486
|2008.07.15 07:47
|t/p
|162
|1.00
|1.59276
|1.62910
|1.59276
|134.00
|32425.80
|487
|2008.07.17 15:43
|buy
|163
|1.00
|1.58466
|0.00000
|0.00000
|488
|2008.07.17 15:43
|modify
|163
|1.00
|1.58466
|1.54966
|1.58566
|489
|2008.07.17 15:48
|t/p
|163
|1.00
|1.58566
|1.54966
|1.58566
|100.00
|32525.80
|490
|2008.07.18 05:03
|buy
|164
|1.00
|1.58326
|0.00000
|0.00000
|491
|2008.07.18 05:03
|modify
|164
|1.00
|1.58326
|1.54826
|1.58452
|492
|2008.07.18 05:47
|t/p
|164
|1.00
|1.58452
|1.54826
|1.58452
|126.00
|32651.80
|493
|2008.07.18 17:51
|buy
|165
|1.00
|1.58466
|0.00000
|0.00000
|494
|2008.07.18 17:51
|modify
|165
|1.00
|1.58466
|1.54966
|1.58566
|495
|2008.07.18 17:57
|t/p
|165
|1.00
|1.58566
|1.54966
|1.58566
|100.00
|32751.80
|496
|2008.07.21 07:55
|sell
|166
|1.00
|1.58570
|0.00000
|0.00000
|497
|2008.07.21 07:55
|modify
|166
|1.00
|1.58570
|1.62070
|1.58470
|498
|2008.07.21 13:05
|buy
|167
|1.00
|1.58678
|0.00000
|0.00000
|499
|2008.07.21 13:05
|modify
|167
|1.00
|1.58678
|1.55178
|1.58928
|500
|2008.07.21 14:54
|t/p
|166
|1.00
|1.58470
|1.62070
|1.58470
|100.00
|32851.80
|501
|2008.07.21 20:55
|t/p
|167
|1.00
|1.58928
|1.55178
|1.58928
|250.00
|33101.80
|502
|2008.07.21 22:28
|sell
|168
|1.00
|1.59100
|0.00000
|0.00000
|503
|2008.07.21 22:28
|modify
|168
|1.00
|1.59100
|1.62600
|1.58850
|504
|2008.07.22 07:32
|buy
|169
|1.00
|1.59196
|0.00000
|0.00000
|505
|2008.07.22 07:32
|modify
|169
|1.00
|1.59196
|1.55696
|1.59332
|506
|2008.07.22 08:45
|t/p
|169
|1.00
|1.59332
|1.55696
|1.59332
|136.00
|33237.80
|507
|2008.07.22 14:30
|t/p
|168
|1.00
|1.58850
|1.62600
|1.58850
|248.80
|33486.60
|508
|2008.07.23 16:58
|buy
|170
|1.00
|1.56980
|0.00000
|0.00000
|509
|2008.07.23 16:58
|modify
|170
|1.00
|1.56980
|1.53480
|1.57080
|510
|2008.07.23 17:03
|t/p
|170
|1.00
|1.57080
|1.53480
|1.57080
|100.00
|33586.60
|511
|2008.07.24 01:15
|sell
|171
|1.00
|1.56860
|0.00000
|0.00000
|512
|2008.07.24 01:15
|modify
|171
|1.00
|1.56860
|1.60360
|1.56610
|513
|2008.07.24 01:16
|sell
|172
|1.00
|1.56850
|0.00000
|0.00000
|514
|2008.07.24 01:16
|modify
|172
|1.00
|1.56850
|1.60350
|1.56750
|515
|2008.07.24 09:25
|t/p
|172
|1.00
|1.56750
|1.60350
|1.56750
|100.00
|33686.60
|516
|2008.07.24 10:00
|t/p
|171
|1.00
|1.56610
|1.60360
|1.56610
|250.00
|33936.60
|517
|2008.07.24 19:09
|buy
|173
|1.00
|1.56661
|0.00000
|0.00000
|518
|2008.07.24 19:09
|modify
|173
|1.00
|1.56661
|1.53161
|1.56761
|519
|2008.07.24 21:48
|t/p
|173
|1.00
|1.56761
|1.53161
|1.56761
|100.00
|34036.60
|520
|2008.07.25 10:30
|sell
|174
|1.00
|1.56930
|0.00000
|0.00000
|521
|2008.07.25 10:30
|modify
|174
|1.00
|1.56930
|1.60430
|1.56830
|522
|2008.07.25 15:55
|t/p
|174
|1.00
|1.56830
|1.60430
|1.56830
|100.00
|34136.60
|523
|2008.07.29 02:54
|sell
|175
|1.00
|1.57390
|0.00000
|0.00000
|524
|2008.07.29 02:54
|modify
|175
|1.00
|1.57390
|1.60890
|1.57290
|525
|2008.07.29 08:14
|t/p
|175
|1.00
|1.57290
|1.60890
|1.57290
|100.00
|34236.60
|526
|2008.07.30 14:45
|sell
|176
|1.00
|1.55544
|0.00000
|0.00000
|527
|2008.07.30 14:45
|modify
|176
|1.00
|1.55544
|1.59044
|1.55294
|528
|2008.07.30 14:45
|sell
|177
|1.00
|1.55546
|0.00000
|0.00000
|529
|2008.07.30 14:45
|modify
|177
|1.00
|1.55546
|1.59046
|1.55446
|530
|2008.07.30 15:04
|t/p
|177
|1.00
|1.55446
|1.59046
|1.55446
|100.00
|34336.60
|531
|2008.07.30 15:33
|t/p
|176
|1.00
|1.55294
|1.59044
|1.55294
|250.00
|34586.60
|532
|2008.07.30 17:37
|sell
|178
|1.00
|1.55512
|0.00000
|0.00000
|533
|2008.07.30 17:37
|modify
|178
|1.00
|1.55512
|1.59012
|1.55348
|534
|2008.07.31 22:41
|buy
|179
|1.00
|1.56036
|0.00000
|0.00000
|535
|2008.07.31 22:41
|modify
|179
|1.00
|1.56036
|1.52536
|1.56136
|536
|2008.08.01 14:33
|t/p
|178
|1.00
|1.55348
|1.59012
|1.55348
|159.20
|34745.80
|537
|2008.08.04 16:15
|t/p
|179
|1.00
|1.56136
|1.52536
|1.56136
|98.60
|34844.40
|538
|2008.08.04 21:58
|sell
|180
|1.00
|1.55839
|0.00000
|0.00000
|539
|2008.08.04 21:58
|modify
|180
|1.00
|1.55839
|1.59339
|1.55739
|540
|2008.08.04 23:04
|t/p
|180
|1.00
|1.55739
|1.59339
|1.55739
|100.00
|34944.40
|541
|2008.08.06 00:27
|buy
|181
|1.00
|1.54561
|0.00000
|0.00000
|542
|2008.08.06 00:27
|modify
|181
|1.00
|1.54561
|1.51061
|1.54811
|543
|2008.08.06 00:27
|buy
|182
|1.00
|1.54566
|0.00000
|0.00000
|544
|2008.08.06 00:27
|modify
|182
|1.00
|1.54566
|1.51066
|1.54666
|545
|2008.08.06 01:42
|close
|182
|1.00
|1.54620
|1.51066
|1.54666
|54.00
|34998.40
|546
|2008.08.06 03:48
|buy
|183
|1.00
|1.54806
|0.00000
|0.00000
|547
|2008.08.06 03:48
|modify
|183
|1.00
|1.54806
|1.51306
|1.54906
|548
|2008.08.06 04:03
|t/p
|181
|1.00
|1.54811
|1.51061
|1.54811
|250.00
|35248.40
|549
|2008.08.06 05:40
|t/p
|183
|1.00
|1.54906
|1.51306
|1.54906
|100.00
|35348.40
|550
|2008.08.07 00:26
|sell
|184
|1.00
|1.54050
|0.00000
|0.00000
|551
|2008.08.07 00:26
|modify
|184
|1.00
|1.54050
|1.57550
|1.53950
|552
|2008.08.07 15:17
|t/p
|184
|1.00
|1.53950
|1.57550
|1.53950
|100.00
|35448.40
|553
|2008.08.08 05:05
|sell
|185
|1.00
|1.52210
|0.00000
|0.00000
|554
|2008.08.08 05:05
|modify
|185
|1.00
|1.52210
|1.55710
|1.52110
|555
|2008.08.08 05:16
|t/p
|185
|1.00
|1.52110
|1.55710
|1.52110
|100.00
|35548.40
|556
|2008.08.08 11:23
|sell
|186
|1.00
|1.51633
|0.00000
|0.00000
|557
|2008.08.08 11:23
|modify
|186
|1.00
|1.51633
|1.55133
|1.51486
|558
|2008.08.08 11:38
|t/p
|186
|1.00
|1.51486
|1.55133
|1.51486
|147.00
|35695.40
|559
|2008.08.11 00:01
|sell
|187
|1.00
|1.49440
|0.00000
|0.00000
|560
|2008.08.11 00:01
|modify
|187
|1.00
|1.49440
|1.52940
|1.49190
|561
|2008.08.11 00:02
|sell
|188
|1.00
|1.49460
|0.00000
|0.00000
|562
|2008.08.11 00:02
|modify
|188
|1.00
|1.49460
|1.52960
|1.49360
|563
|2008.08.11 01:50
|t/p
|188
|1.00
|1.49360
|1.52960
|1.49360
|100.00
|35795.40
|564
|2008.08.11 05:18
|buy
|189
|1.00
|1.49786
|0.00000
|0.00000
|565
|2008.08.11 05:18
|modify
|189
|1.00
|1.49786
|1.46286
|1.49886
|566
|2008.08.11 06:49
|t/p
|189
|1.00
|1.49886
|1.46286
|1.49886
|100.00
|35895.40
|567
|2008.08.11 14:03
|sell
|190
|1.00
|1.50050
|0.00000
|0.00000
|568
|2008.08.11 14:03
|modify
|190
|1.00
|1.50050
|1.53550
|1.49950
|569
|2008.08.11 14:55
|t/p
|190
|1.00
|1.49950
|1.53550
|1.49950
|100.00
|35995.40
|570
|2008.08.11 18:34
|t/p
|187
|1.00
|1.49190
|1.52940
|1.49190
|250.00
|36245.40
|571
|2008.08.11 23:29
|sell
|191
|1.00
|1.48981
|0.00000
|0.00000
|572
|2008.08.11 23:29
|modify
|191
|1.00
|1.48981
|1.52481
|1.48731
|573
|2008.08.12 03:09
|t/p
|191
|1.00
|1.48731
|1.52481
|1.48731
|248.80
|36494.20
|574
|2008.08.12 18:00
|buy
|192
|1.00
|1.49107
|0.00000
|0.00000
|575
|2008.08.12 18:00
|modify
|192
|1.00
|1.49107
|1.45607
|1.49207
|576
|2008.08.12 19:55
|t/p
|192
|1.00
|1.49207
|1.45607
|1.49207
|100.00
|36594.20
|577
|2008.08.13 10:34
|buy
|193
|1.00
|1.49268
|0.00000
|0.00000
|578
|2008.08.13 10:34
|modify
|193
|1.00
|1.49268
|1.45768
|1.49368
|579
|2008.08.13 11:24
|t/p
|193
|1.00
|1.49368
|1.45768
|1.49368
|100.00
|36694.20
|580
|2008.08.13 17:07
|buy
|194
|1.00
|1.48836
|0.00000
|0.00000
|581
|2008.08.13 17:07
|modify
|194
|1.00
|1.48836
|1.45336
|1.48936
|582
|2008.08.13 17:55
|t/p
|194
|1.00
|1.48936
|1.45336
|1.48936
|100.00
|36794.20
|583
|2008.08.13 18:09
|buy
|195
|1.00
|1.49101
|0.00000
|0.00000
|584
|2008.08.13 18:09
|modify
|195
|1.00
|1.49101
|1.45601
|1.49201
|585
|2008.08.13 18:11
|t/p
|195
|1.00
|1.49201
|1.45601
|1.49201
|100.00
|36894.20
|586
|2008.08.14 23:50
|sell
|196
|1.00
|1.48000
|0.00000
|0.00000
|587
|2008.08.14 23:50
|modify
|196
|1.00
|1.48000
|1.51500
|1.47900
|588
|2008.08.15 00:34
|t/p
|196
|1.00
|1.47900
|1.51500
|1.47900
|98.80
|36993.00
|589
|2008.08.15 03:09
|sell
|197
|1.00
|1.47600
|0.00000
|0.00000
|590
|2008.08.15 03:09
|modify
|197
|1.00
|1.47600
|1.51100
|1.47500
|591
|2008.08.15 08:15
|t/p
|197
|1.00
|1.47500
|1.51100
|1.47500
|100.00
|37093.00
|592
|2008.08.20 10:56
|sell
|198
|1.00
|1.47485
|0.00000
|0.00000
|593
|2008.08.20 10:56
|modify
|198
|1.00
|1.47485
|1.50985
|1.47385
|594
|2008.08.20 10:59
|t/p
|198
|1.00
|1.47385
|1.50985
|1.47385
|100.00
|37193.00
|595
|2008.08.20 13:24
|buy
|199
|1.00
|1.47275
|0.00000
|0.00000
|596
|2008.08.20 13:24
|modify
|199
|1.00
|1.47275
|1.43775
|1.47525
|597
|2008.08.20 15:36
|t/p
|199
|1.00
|1.47525
|1.43775
|1.47525
|250.00
|37443.00
|598
|2008.08.21 11:16
|sell
|200
|1.00
|1.47752
|0.00000
|0.00000
|599
|2008.08.21 11:16
|modify
|200
|1.00
|1.47752
|1.51252
|1.47652
|600
|2008.08.21 11:47
|t/p
|200
|1.00
|1.47652
|1.51252
|1.47652
|100.00
|37543.00
|601
|2008.08.22 05:29
|buy
|201
|1.00
|1.48711
|0.00000
|0.00000
|602
|2008.08.22 05:29
|modify
|201
|1.00
|1.48711
|1.45211
|1.48843
|603
|2008.08.22 06:21
|t/p
|201
|1.00
|1.48843
|1.45211
|1.48843
|132.00
|37675.00
|604
|2008.08.22 11:08
|buy
|202
|1.00
|1.48384
|0.00000
|0.00000
|605
|2008.08.22 11:08
|modify
|202
|1.00
|1.48384
|1.44884
|1.48484
|606
|2008.08.22 13:02
|t/p
|202
|1.00
|1.48484
|1.44884
|1.48484
|100.00
|37775.00
|607
|2008.08.25 05:46
|sell
|203
|1.00
|1.47320
|0.00000
|0.00000
|608
|2008.08.25 05:46
|modify
|203
|1.00
|1.47320
|1.50820
|1.47220
|609
|2008.08.25 05:56
|t/p
|203
|1.00
|1.47220
|1.50820
|1.47220
|100.00
|37875.00
|610
|2008.08.25 08:00
|sell
|204
|1.00
|1.47133
|0.00000
|0.00000
|611
|2008.08.25 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.47133
|1.50633
|1.47033
|612
|2008.08.26 07:23
|t/p
|204
|1.00
|1.47033
|1.50633
|1.47033
|98.80
|37973.80
|613
|2008.08.26 10:09
|sell
|205
|1.00
|1.46013
|0.00000
|0.00000
|614
|2008.08.26 10:09
|modify
|205
|1.00
|1.46013
|1.49513
|1.45913
|615
|2008.08.26 11:50
|close
|205
|1.00
|1.45956
|1.49513
|1.45913
|57.00
|38030.80
|616
|2008.08.27 05:03
|buy
|206
|1.00
|1.47006
|0.00000
|0.00000
|617
|2008.08.27 05:03
|modify
|206
|1.00
|1.47006
|1.43506
|1.47106
|618
|2008.08.27 05:20
|t/p
|206
|1.00
|1.47106
|1.43506
|1.47106
|100.00
|38130.80
|619
|2008.08.27 21:55
|sell
|207
|1.00
|1.47200
|0.00000
|0.00000
|620
|2008.08.27 21:55
|modify
|207
|1.00
|1.47200
|1.50700
|1.47100
|621
|2008.08.28 16:58
|t/p
|207
|1.00
|1.47100
|1.50700
|1.47100
|96.40
|38227.20
|622
|2008.08.29 13:01
|sell
|208
|1.00
|1.47190
|0.00000
|0.00000
|623
|2008.08.29 13:01
|modify
|208
|1.00
|1.47190
|1.50690
|1.47090
|624
|2008.08.29 15:47
|t/p
|208
|1.00
|1.47090
|1.50690
|1.47090
|100.00
|38327.20
|625
|2008.09.01 23:35
|sell
|209
|1.00
|1.46073
|0.00000
|0.00000
|626
|2008.09.01 23:35
|modify
|209
|1.00
|1.46073
|1.49573
|1.45973
|627
|2008.09.01 23:56
|t/p
|209
|1.00
|1.45973
|1.49573
|1.45973
|100.00
|38427.20
|628
|2008.09.04 22:30
|buy
|210
|1.00
|1.43198
|0.00000
|0.00000
|629
|2008.09.04 22:30
|modify
|210
|1.00
|1.43198
|1.39698
|1.43359
|630
|2008.09.05 01:20
|buy
|211
|1.00
|1.42676
|0.00000
|0.00000
|631
|2008.09.05 01:20
|modify
|211
|1.00
|1.42676
|1.39176
|1.42926
|632
|2008.09.05 04:34
|t/p
|211
|1.00
|1.42926
|1.39176
|1.42926
|250.00
|38677.20
|633
|2008.09.05 14:45
|sell
|212
|1.00
|1.43121
|0.00000
|0.00000
|634
|2008.09.05 14:45
|modify
|212
|1.00
|1.43121
|1.46621
|1.42871
|635
|2008.09.05 14:48
|t/p
|210
|1.00
|1.43359
|1.39698
|1.43359
|160.30
|38837.50
|636
|2008.09.05 14:55
|t/p
|212
|1.00
|1.42871
|1.46621
|1.42871
|250.00
|39087.50
|637
|2008.09.09 05:07
|buy
|213
|1.00
|1.40998
|0.00000
|0.00000
|638
|2008.09.09 05:07
|modify
|213
|1.00
|1.40998
|1.37498
|1.41098
|639
|2008.09.09 05:27
|t/p
|213
|1.00
|1.41098
|1.37498
|1.41098
|100.00
|39187.50
|640
|2008.09.10 09:11
|buy
|214
|1.00
|1.41541
|0.00000
|0.00000
|641
|2008.09.10 09:11
|modify
|214
|1.00
|1.41541
|1.38041
|1.41641
|642
|2008.09.10 09:31
|t/p
|214
|1.00
|1.41641
|1.38041
|1.41641
|100.00
|39287.50
|643
|2008.09.10 11:36
|buy
|215
|1.00
|1.41201
|0.00000
|0.00000
|644
|2008.09.10 11:36
|modify
|215
|1.00
|1.41201
|1.37701
|1.41451
|645
|2008.09.10 13:45
|t/p
|215
|1.00
|1.41451
|1.37701
|1.41451
|250.00
|39537.50
|646
|2008.09.10 21:21
|buy
|216
|1.00
|1.40436
|0.00000
|0.00000
|647
|2008.09.10 21:21
|modify
|216
|1.00
|1.40436
|1.36936
|1.40536
|648
|2008.09.11 08:05
|buy
|217
|1.00
|1.39701
|0.00000
|0.00000
|649
|2008.09.11 08:05
|modify
|217
|1.00
|1.39701
|1.36201
|1.39951
|650
|2008.09.11 22:56
|t/p
|217
|1.00
|1.39951
|1.36201
|1.39951
|250.00
|39787.50
|651
|2008.09.12 08:39
|t/p
|216
|1.00
|1.40536
|1.36936
|1.40536
|97.20
|39884.70
|652
|2008.09.12 13:10
|sell
|218
|1.00
|1.40992
|0.00000
|0.00000
|653
|2008.09.12 13:10
|modify
|218
|1.00
|1.40992
|1.44492
|1.40892
|654
|2008.09.12 13:13
|sell
|219
|1.00
|1.40970
|0.00000
|0.00000
|655
|2008.09.12 13:13
|modify
|219
|1.00
|1.40970
|1.44470
|1.40870
|656
|2008.09.12 13:18
|t/p
|218
|1.00
|1.40892
|1.44492
|1.40892
|100.00
|39984.70
|657
|2008.09.12 13:31
|t/p
|219
|1.00
|1.40870
|1.44470
|1.40870
|100.00
|40084.70
|658
|2008.09.15 12:03
|buy
|220
|1.00
|1.42508
|0.00000
|0.00000
|659
|2008.09.15 12:03
|modify
|220
|1.00
|1.42508
|1.39008
|1.42732
|660
|2008.09.15 16:35
|sell
|221
|1.00
|1.41740
|0.00000
|0.00000
|661
|2008.09.15 16:35
|modify
|221
|1.00
|1.41740
|1.45240
|1.41640
|662
|2008.09.15 21:35
|t/p
|220
|1.00
|1.42732
|1.39008
|1.42732
|224.00
|40308.70
|663
|2008.09.16 11:55
|t/p
|221
|1.00
|1.41640
|1.45240
|1.41640
|98.80
|40407.50
|664
|2008.09.16 19:00
|buy
|222
|1.00
|1.41596
|0.00000
|0.00000
|665
|2008.09.16 19:00
|modify
|222
|1.00
|1.41596
|1.38096
|1.41846
|666
|2008.09.17 02:01
|t/p
|222
|1.00
|1.41846
|1.38096
|1.41846
|249.30
|40656.80
|667
|2008.09.19 02:23
|sell
|223
|1.00
|1.42556
|0.00000
|0.00000
|668
|2008.09.19 02:23
|modify
|223
|1.00
|1.42556
|1.46056
|1.42306
|669
|2008.09.19 02:30
|t/p
|223
|1.00
|1.42306
|1.46056
|1.42306
|250.00
|40906.80
|670
|2008.09.19 11:26
|buy
|224
|1.00
|1.42021
|0.00000
|0.00000
|671
|2008.09.19 11:26
|modify
|224
|1.00
|1.42021
|1.38521
|1.42121
|672
|2008.09.19 11:28
|t/p
|224
|1.00
|1.42121
|1.38521
|1.42121
|100.00
|41006.80
|673
|2008.09.19 11:28
|buy
|225
|1.00
|1.42145
|0.00000
|0.00000
|674
|2008.09.19 11:28
|modify
|225
|1.00
|1.42145
|1.38645
|1.42245
|675
|2008.09.19 11:33
|t/p
|225
|1.00
|1.42245
|1.38645
|1.42245
|100.00
|41106.80
|676
|2008.09.19 14:19
|buy
|226
|1.00
|1.42446
|0.00000
|0.00000
|677
|2008.09.19 14:19
|modify
|226
|1.00
|1.42446
|1.38946
|1.42696
|678
|2008.09.19 14:35
|t/p
|226
|1.00
|1.42696
|1.38946
|1.42696
|250.00
|41356.80
|679
|2008.09.19 18:36
|buy
|227
|1.00
|1.44367
|0.00000
|0.00000
|680
|2008.09.19 18:36
|modify
|227
|1.00
|1.44367
|1.40867
|1.44467
|681
|2008.09.19 20:18
|t/p
|227
|1.00
|1.44467
|1.40867
|1.44467
|100.00
|41456.80
|682
|2008.09.19 22:41
|sell
|228
|1.00
|1.44770
|0.00000
|0.00000
|683
|2008.09.19 22:41
|modify
|228
|1.00
|1.44770
|1.48270
|1.44520
|684
|2008.09.19 22:41
|sell
|229
|1.00
|1.44773
|0.00000
|0.00000
|685
|2008.09.19 22:41
|modify
|229
|1.00
|1.44773
|1.48273
|1.44673
|686
|2008.09.19 22:59
|t/p
|229
|1.00
|1.44673
|1.48273
|1.44673
|100.00
|41556.80
|687
|2008.09.22 00:50
|t/p
|228
|1.00
|1.44520
|1.48270
|1.44520
|248.80
|41805.60
|688
|2008.09.22 06:03
|sell
|230
|1.00
|1.45204
|0.00000
|0.00000
|689
|2008.09.22 06:03
|modify
|230
|1.00
|1.45204
|1.48704
|1.45104
|690
|2008.09.22 06:46
|t/p
|230
|1.00
|1.45104
|1.48704
|1.45104
|100.00
|41905.60
|691
|2008.09.26 10:51
|buy
|231
|1.00
|1.46061
|0.00000
|0.00000
|692
|2008.09.26 10:51
|modify
|231
|1.00
|1.46061
|1.42561
|1.46161
|693
|2008.09.26 13:36
|t/p
|231
|1.00
|1.46161
|1.42561
|1.46161
|100.00
|42005.60
|694
|2008.09.29 08:57
|buy
|232
|1.00
|1.44106
|0.00000
|0.00000
|695
|2008.09.29 08:57
|modify
|232
|1.00
|1.44106
|1.40606
|1.44206
|696
|2008.09.29 11:12
|buy
|233
|1.00
|1.43678
|0.00000
|0.00000
|697
|2008.09.29 11:12
|modify
|233
|1.00
|1.43678
|1.40178
|1.43928
|698
|2008.09.29 15:42
|t/p
|233
|1.00
|1.43928
|1.40178
|1.43928
|250.00
|42255.60
|699
|2008.09.29 16:04
|t/p
|232
|1.00
|1.44206
|1.40606
|1.44206
|100.00
|42355.60
|700
|2008.10.01 10:57
|buy
|234
|1.00
|1.41463
|0.00000
|0.00000
|701
|2008.10.01 10:57
|modify
|234
|1.00
|1.41463
|1.37963
|1.41713
|702
|2008.10.01 11:46
|t/p
|234
|1.00
|1.41713
|1.37963
|1.41713
|250.00
|42605.60
|703
|2008.10.02 03:34
|buy
|235
|1.00
|1.39766
|0.00000
|0.00000
|704
|2008.10.02 03:34
|modify
|235
|1.00
|1.39766
|1.36266
|1.39866
|705
|2008.10.02 03:35
|t/p
|235
|1.00
|1.39866
|1.36266
|1.39866
|100.00
|42705.60
|706
|2008.10.02 06:31
|sell
|236
|1.00
|1.39750
|0.00000
|0.00000
|707
|2008.10.02 06:31
|modify
|236
|1.00
|1.39750
|1.43250
|1.39650
|708
|2008.10.02 06:31
|t/p
|236
|1.00
|1.39650
|1.43250
|1.39650
|100.00
|42805.60
|709
|2008.10.02 09:55
|sell
|237
|1.00
|1.38750
|0.00000
|0.00000
|710
|2008.10.02 09:55
|modify
|237
|1.00
|1.38750
|1.42250
|1.38650
|711
|2008.10.02 13:23
|t/p
|237
|1.00
|1.38650
|1.42250
|1.38650
|100.00
|42905.60
|712
|2008.10.02 19:55
|buy
|238
|1.00
|1.38366
|0.00000
|0.00000
|713
|2008.10.02 19:55
|modify
|238
|1.00
|1.38366
|1.34866
|1.38555
|714
|2008.10.03 03:47
|t/p
|238
|1.00
|1.38555
|1.34866
|1.38555
|188.30
|43093.90
|715
|2008.10.06 10:47
|sell
|239
|1.00
|1.35832
|0.00000
|0.00000
|716
|2008.10.06 10:47
|modify
|239
|1.00
|1.35832
|1.39332
|1.35631
|717
|2008.10.06 11:03
|t/p
|239
|1.00
|1.35631
|1.39332
|1.35631
|201.00
|43294.90
|718
|2008.10.07 15:03
|buy
|240
|1.00
|1.36408
|0.00000
|0.00000
|719
|2008.10.07 15:03
|modify
|240
|1.00
|1.36408
|1.32908
|1.36508
|720
|2008.10.07 15:07
|t/p
|240
|1.00
|1.36508
|1.32908
|1.36508
|100.00
|43394.90
|721
|2008.10.07 16:43
|sell
|241
|1.00
|1.36571
|0.00000
|0.00000
|722
|2008.10.07 16:43
|modify
|241
|1.00
|1.36571
|1.40071
|1.36471
|723
|2008.10.07 16:50
|t/p
|241
|1.00
|1.36471
|1.40071
|1.36471
|100.00
|43494.90
|724
|2008.10.07 20:47
|buy
|242
|1.00
|1.36349
|0.00000
|0.00000
|725
|2008.10.07 20:47
|modify
|242
|1.00
|1.36349
|1.32849
|1.36449
|726
|2008.10.07 20:48
|t/p
|242
|1.00
|1.36449
|1.32849
|1.36449
|100.00
|43594.90
|727
|2008.10.07 20:48
|buy
|243
|1.00
|1.36396
|0.00000
|0.00000
|728
|2008.10.07 20:48
|modify
|243
|1.00
|1.36396
|1.32896
|1.36496
|729
|2008.10.07 20:49
|t/p
|243
|1.00
|1.36496
|1.32896
|1.36496
|100.00
|43694.90
|730
|2008.10.08 05:18
|buy
|244
|1.00
|1.35936
|0.00000
|0.00000
|731
|2008.10.08 05:18
|modify
|244
|1.00
|1.35936
|1.32436
|1.36036
|732
|2008.10.08 06:02
|t/p
|244
|1.00
|1.36036
|1.32436
|1.36036
|100.00
|43794.90
|733
|2008.10.08 16:35
|buy
|245
|1.00
|1.36881
|0.00000
|0.00000
|734
|2008.10.08 16:35
|modify
|245
|1.00
|1.36881
|1.33381
|1.37131
|735
|2008.10.08 19:09
|t/p
|245
|1.00
|1.37131
|1.33381
|1.37131
|250.00
|44044.90
|736
|2008.10.09 06:42
|sell
|246
|1.00
|1.36680
|0.00000
|0.00000
|737
|2008.10.09 06:42
|modify
|246
|1.00
|1.36680
|1.40180
|1.36580
|738
|2008.10.09 07:06
|t/p
|246
|1.00
|1.36580
|1.40180
|1.36580
|100.00
|44144.90
|739
|2008.10.10 04:11
|sell
|247
|1.00
|1.35700
|0.00000
|0.00000
|740
|2008.10.10 04:11
|modify
|247
|1.00
|1.35700
|1.39200
|1.35600
|741
|2008.10.10 05:14
|t/p
|247
|1.00
|1.35600
|1.39200
|1.35600
|100.00
|44244.90
|742
|2008.10.10 22:42
|sell
|248
|1.00
|1.33991
|0.00000
|0.00000
|743
|2008.10.10 22:42
|modify
|248
|1.00
|1.33991
|1.37491
|1.33891
|744
|2008.10.13 00:04
|buy
|249
|1.00
|1.35826
|0.00000
|0.00000
|745
|2008.10.13 00:04
|modify
|249
|1.00
|1.35826
|1.32326
|1.35926
|746
|2008.10.13 00:16
|t/p
|249
|1.00
|1.35926
|1.32326
|1.35926
|100.00
|44344.90
|747
|2008.10.14 09:15
|buy
|250
|1.00
|1.36388
|0.00000
|0.00000
|748
|2008.10.14 09:15
|modify
|250
|1.00
|1.36388
|1.32888
|1.36488
|749
|2008.10.14 09:24
|t/p
|250
|1.00
|1.36488
|1.32888
|1.36488
|100.00
|44444.90
|750
|2008.10.14 13:10
|s/l
|248
|1.00
|1.37491
|1.37491
|1.33891
|-3502.40
|40942.50
|751
|2008.10.15 19:50
|buy
|251
|1.00
|1.35156
|0.00000
|0.00000
|752
|2008.10.15 19:50
|modify
|251
|1.00
|1.35156
|1.31656
|1.35359
|753
|2008.10.15 20:25
|t/p
|251
|1.00
|1.35359
|1.31656
|1.35359
|203.00
|41145.50
|754
|2008.10.15 21:10
|sell
|252
|1.00
|1.35118
|0.00000
|0.00000
|755
|2008.10.15 21:10
|modify
|252
|1.00
|1.35118
|1.38618
|1.34868
|756
|2008.10.15 22:20
|t/p
|252
|1.00
|1.34868
|1.38618
|1.34868
|250.00
|41395.50
|757
|2008.10.15 23:41
|sell
|253
|1.00
|1.34630
|0.00000
|0.00000
|758
|2008.10.15 23:41
|modify
|253
|1.00
|1.34630
|1.38130
|1.34530
|759
|2008.10.16 00:12
|t/p
|253
|1.00
|1.34530
|1.38130
|1.34530
|96.40
|41491.90
|760
|2008.10.16 07:39
|sell
|254
|1.00
|1.33750
|0.00000
|0.00000
|761
|2008.10.16 07:39
|modify
|254
|1.00
|1.33750
|1.37250
|1.33650
|762
|2008.10.16 07:39
|t/p
|254
|1.00
|1.33650
|1.37250
|1.33650
|100.00
|41591.90
|763
|2008.10.16 08:25
|buy
|255
|1.00
|1.34159
|0.00000
|0.00000
|764
|2008.10.16 08:25
|modify
|255
|1.00
|1.34159
|1.30659
|1.34409
|765
|2008.10.16 10:06
|t/p
|255
|1.00
|1.34409
|1.30659
|1.34409
|250.00
|41841.90
|766
|2008.10.17 00:26
|sell
|256
|1.00
|1.34730
|0.00000
|0.00000
|767
|2008.10.17 00:26
|modify
|256
|1.00
|1.34730
|1.38230
|1.34630
|768
|2008.10.17 03:15
|sell
|257
|1.00
|1.34730
|0.00000
|0.00000
|769
|2008.10.17 03:15
|modify
|257
|1.00
|1.34730
|1.38230
|1.34630
|770
|2008.10.17 03:25
|t/p
|256
|1.00
|1.34630
|1.38230
|1.34630
|100.00
|41941.90
|771
|2008.10.17 03:25
|t/p
|257
|1.00
|1.34630
|1.38230
|1.34630
|100.00
|42041.90
|772
|2008.10.17 17:05
|buy
|258
|1.00
|1.34672
|0.00000
|0.00000
|773
|2008.10.17 17:05
|modify
|258
|1.00
|1.34672
|1.31172
|1.34922
|774
|2008.10.17 17:15
|t/p
|258
|1.00
|1.34922
|1.31172
|1.34922
|250.00
|42291.90
|775
|2008.10.20 00:10
|sell
|259
|1.00
|1.34100
|0.00000
|0.00000
|776
|2008.10.20 00:10
|modify
|259
|1.00
|1.34100
|1.37600
|1.34000
|777
|2008.10.20 13:23
|t/p
|259
|1.00
|1.34000
|1.37600
|1.34000
|100.00
|42391.90
|778
|2008.10.21 18:25
|buy
|260
|1.00
|1.31096
|0.00000
|0.00000
|779
|2008.10.21 18:25
|modify
|260
|1.00
|1.31096
|1.27596
|1.31196
|780
|2008.10.21 20:19
|t/p
|260
|1.00
|1.31196
|1.27596
|1.31196
|100.00
|42491.90
|781
|2008.10.21 21:23
|sell
|261
|1.00
|1.30639
|0.00000
|0.00000
|782
|2008.10.21 21:23
|modify
|261
|1.00
|1.30639
|1.34139
|1.30539
|783
|2008.10.21 22:05
|t/p
|261
|1.00
|1.30539
|1.34139
|1.30539
|100.00
|42591.90
|784
|2008.10.22 01:19
|sell
|262
|1.00
|1.30597
|0.00000
|0.00000
|785
|2008.10.22 01:19
|modify
|262
|1.00
|1.30597
|1.34097
|1.30347
|786
|2008.10.22 01:31
|t/p
|262
|1.00
|1.30347
|1.34097
|1.30347
|250.00
|42841.90
|787
|2008.10.22 08:25
|buy
|263
|1.00
|1.28496
|0.00000
|0.00000
|788
|2008.10.22 08:25
|modify
|263
|1.00
|1.28496
|1.24996
|1.28746
|789
|2008.10.22 08:25
|buy
|264
|1.00
|1.28500
|0.00000
|0.00000
|790
|2008.10.22 08:25
|modify
|264
|1.00
|1.28500
|1.25000
|1.28600
|791
|2008.10.22 08:29
|t/p
|264
|1.00
|1.28600
|1.25000
|1.28600
|100.00
|42941.90
|792
|2008.10.22 08:38
|t/p
|263
|1.00
|1.28746
|1.24996
|1.28746
|250.00
|43191.90
|793
|2008.10.22 10:34
|buy
|265
|1.00
|1.28921
|0.00000
|0.00000
|794
|2008.10.22 10:34
|modify
|265
|1.00
|1.28921
|1.25421
|1.29171
|795
|2008.10.22 10:44
|t/p
|265
|1.00
|1.29171
|1.25421
|1.29171
|250.00
|43441.90
|796
|2008.10.22 14:25
|buy
|266
|1.00
|1.28956
|0.00000
|0.00000
|797
|2008.10.22 14:25
|modify
|266
|1.00
|1.28956
|1.25456
|1.29206
|798
|2008.10.22 14:26
|buy
|267
|1.00
|1.28978
|0.00000
|0.00000
|799
|2008.10.22 14:26
|modify
|267
|1.00
|1.28978
|1.25478
|1.29078
|800
|2008.10.22 16:59
|t/p
|267
|1.00
|1.29078
|1.25478
|1.29078
|100.00
|43541.90
|801
|2008.10.23 06:58
|buy
|268
|1.00
|1.28140
|0.00000
|0.00000
|802
|2008.10.23 06:58
|modify
|268
|1.00
|1.28140
|1.24640
|1.28240
|803
|2008.10.23 08:19
|t/p
|268
|1.00
|1.28240
|1.24640
|1.28240
|100.00
|43641.90
|804
|2008.10.23 16:05
|sell
|269
|1.00
|1.28039
|0.00000
|0.00000
|805
|2008.10.23 16:05
|modify
|269
|1.00
|1.28039
|1.31539
|1.27939
|806
|2008.10.23 16:28
|t/p
|269
|1.00
|1.27939
|1.31539
|1.27939
|100.00
|43741.90
|807
|2008.10.23 22:22
|t/p
|266
|1.00
|1.29206
|1.25456
|1.29206
|247.90
|43989.80
|808
|2008.10.24 06:08
|buy
|270
|1.00
|1.27735
|0.00000
|0.00000
|809
|2008.10.24 06:08
|modify
|270
|1.00
|1.27735
|1.24235
|1.27976
|810
|2008.10.24 06:34
|t/p
|270
|1.00
|1.27976
|1.24235
|1.27976
|241.00
|44230.80
|811
|2008.10.24 10:45
|buy
|271
|1.00
|1.25739
|0.00000
|0.00000
|812
|2008.10.24 10:45
|modify
|271
|1.00
|1.25739
|1.22239
|1.25839
|813
|2008.10.24 11:11
|t/p
|271
|1.00
|1.25839
|1.22239
|1.25839
|100.00
|44330.80
|814
|2008.10.24 13:52
|buy
|272
|1.00
|1.25922
|0.00000
|0.00000
|815
|2008.10.24 13:52
|modify
|272
|1.00
|1.25922
|1.22422
|1.26172
|816
|2008.10.24 14:24
|t/p
|272
|1.00
|1.26172
|1.22422
|1.26172
|250.00
|44580.80
|817
|2008.10.24 17:15
|buy
|273
|1.00
|1.27123
|0.00000
|0.00000
|818
|2008.10.24 17:15
|modify
|273
|1.00
|1.27123
|1.23623
|1.27373
|819
|2008.10.24 17:22
|t/p
|273
|1.00
|1.27373
|1.23623
|1.27373
|250.00
|44830.80
|820
|2008.10.27 01:47
|buy
|274
|1.00
|1.26113
|0.00000
|0.00000
|821
|2008.10.27 01:47
|modify
|274
|1.00
|1.26113
|1.22613
|1.26213
|822
|2008.10.27 02:22
|t/p
|274
|1.00
|1.26213
|1.22613
|1.26213
|100.00
|44930.80
|823
|2008.10.27 21:01
|sell
|275
|1.00
|1.25295
|0.00000
|0.00000
|824
|2008.10.27 21:01
|modify
|275
|1.00
|1.25295
|1.28795
|1.25045
|825
|2008.10.27 21:11
|t/p
|275
|1.00
|1.25045
|1.28795
|1.25045
|250.00
|45180.80
|826
|2008.10.28 08:45
|sell
|276
|1.00
|1.25097
|0.00000
|0.00000
|827
|2008.10.28 08:45
|modify
|276
|1.00
|1.25097
|1.28597
|1.24847
|828
|2008.10.28 08:51
|t/p
|276
|1.00
|1.24847
|1.28597
|1.24847
|250.00
|45430.80
|829
|2008.10.28 11:17
|sell
|277
|1.00
|1.24740
|0.00000
|0.00000
|830
|2008.10.28 11:17
|modify
|277
|1.00
|1.24740
|1.28240
|1.24640
|831
|2008.10.28 15:45
|t/p
|277
|1.00
|1.24640
|1.28240
|1.24640
|100.00
|45530.80
|832
|2008.10.29 09:52
|buy
|278
|1.00
|1.27657
|0.00000
|0.00000
|833
|2008.10.29 09:52
|modify
|278
|1.00
|1.27657
|1.24157
|1.27907
|834
|2008.10.29 09:52
|buy
|279
|1.00
|1.27655
|0.00000
|0.00000
|835
|2008.10.29 09:52
|modify
|279
|1.00
|1.27655
|1.24155
|1.27755
|836
|2008.10.29 10:03
|t/p
|279
|1.00
|1.27755
|1.24155
|1.27755
|100.00
|45630.80
|837
|2008.10.29 11:27
|t/p
|278
|1.00
|1.27907
|1.24157
|1.27907
|250.00
|45880.80
|838
|2008.10.29 20:16
|buy
|280
|1.00
|1.29031
|0.00000
|0.00000
|839
|2008.10.29 20:16
|modify
|280
|1.00
|1.29031
|1.25531
|1.29281
|840
|2008.10.29 20:16
|buy
|281
|1.00
|1.29148
|0.00000
|0.00000
|841
|2008.10.29 20:16
|modify
|281
|1.00
|1.29148
|1.25648
|1.29248
|842
|2008.10.29 20:19
|t/p
|281
|1.00
|1.29248
|1.25648
|1.29248
|100.00
|45980.80
|843
|2008.10.29 20:19
|buy
|282
|1.00
|1.29266
|0.00000
|0.00000
|844
|2008.10.29 20:19
|modify
|282
|1.00
|1.29266
|1.25766
|1.29366
|845
|2008.10.29 20:19
|t/p
|280
|1.00
|1.29281
|1.25531
|1.29281
|250.00
|46230.80
|846
|2008.10.29 20:19
|buy
|283
|1.00
|1.29298
|0.00000
|0.00000
|847
|2008.10.29 20:19
|modify
|283
|1.00
|1.29298
|1.25798
|1.29548
|848
|2008.10.29 20:22
|t/p
|282
|1.00
|1.29366
|1.25766
|1.29366
|100.00
|46330.80
|849
|2008.10.29 20:38
|t/p
|283
|1.00
|1.29548
|1.25798
|1.29548
|250.00
|46580.80
|850
|2008.10.29 22:05
|sell
|284
|1.00
|1.29655
|0.00000
|0.00000
|851
|2008.10.29 22:05
|modify
|284
|1.00
|1.29655
|1.33155
|1.29431
|852
|2008.10.29 23:52
|close
|284
|1.00
|1.29596
|1.33155
|1.29431
|59.00
|46639.80
|853
|2008.10.30 07:08
|sell
|285
|1.00
|1.31871
|0.00000
|0.00000
|854
|2008.10.30 07:08
|modify
|285
|1.00
|1.31871
|1.35371
|1.31771
|855
|2008.10.30 07:12
|t/p
|285
|1.00
|1.31771
|1.35371
|1.31771
|100.00
|46739.80
|856
|2008.10.30 08:06
|sell
|286
|1.00
|1.31546
|0.00000
|0.00000
|857
|2008.10.30 08:06
|modify
|286
|1.00
|1.31546
|1.35046
|1.31296
|858
|2008.10.30 10:03
|t/p
|286
|1.00
|1.31296
|1.35046
|1.31296
|250.00
|46989.80
|859
|2008.10.31 03:50
|sell
|287
|1.00
|1.28596
|0.00000
|0.00000
|860
|2008.10.31 03:50
|modify
|287
|1.00
|1.28596
|1.32096
|1.28346
|861
|2008.10.31 03:54
|t/p
|287
|1.00
|1.28346
|1.32096
|1.28346
|250.00
|47239.80
|862
|2008.10.31 14:08
|buy
|288
|1.00
|1.27612
|0.00000
|0.00000
|863
|2008.10.31 14:08
|modify
|288
|1.00
|1.27612
|1.24112
|1.27712
|864
|2008.10.31 16:17
|t/p
|288
|1.00
|1.27712
|1.24112
|1.27712
|100.00
|47339.80
|865
|2008.10.31 17:35
|buy
|289
|1.00
|1.27536
|0.00000
|0.00000
|866
|2008.10.31 17:35
|modify
|289
|1.00
|1.27536
|1.24036
|1.27786
|867
|2008.11.03 00:06
|t/p
|289
|1.00
|1.27786
|1.24036
|1.27786
|249.30
|47589.10
|868
|2008.11.03 01:24
|sell
|290
|1.00
|1.27608
|0.00000
|0.00000
|869
|2008.11.03 01:24
|modify
|290
|1.00
|1.27608
|1.31108
|1.27508
|870
|2008.11.03 06:53
|buy
|291
|1.00
|1.28616
|0.00000
|0.00000
|871
|2008.11.03 06:53
|modify
|291
|1.00
|1.28616
|1.25116
|1.28716
|872
|2008.11.03 07:01
|t/p
|291
|1.00
|1.28716
|1.25116
|1.28716
|100.00
|47689.10
|873
|2008.11.03 11:58
|buy
|292
|1.00
|1.28546
|0.00000
|0.00000
|874
|2008.11.03 11:58
|modify
|292
|1.00
|1.28546
|1.25046
|1.28646
|875
|2008.11.03 12:09
|t/p
|292
|1.00
|1.28646
|1.25046
|1.28646
|100.00
|47789.10
|876
|2008.11.03 15:07
|t/p
|290
|1.00
|1.27508
|1.31108
|1.27508
|100.00
|47889.10
|877
|2008.11.04 03:30
|buy
|293
|1.00
|1.26254
|0.00000
|0.00000
|878
|2008.11.04 03:30
|modify
|293
|1.00
|1.26254
|1.22754
|1.26504
|879
|2008.11.04 08:33
|t/p
|293
|1.00
|1.26504
|1.22754
|1.26504
|250.00
|48139.10
|880
|2008.11.04 17:41
|sell
|294
|1.00
|1.29865
|0.00000
|0.00000
|881
|2008.11.04 17:41
|modify
|294
|1.00
|1.29865
|1.33365
|1.29765
|882
|2008.11.04 19:13
|t/p
|294
|1.00
|1.29765
|1.33365
|1.29765
|100.00
|48239.10
|883
|2008.11.06 06:32
|sell
|295
|1.00
|1.28556
|0.00000
|0.00000
|884
|2008.11.06 06:32
|modify
|295
|1.00
|1.28556
|1.32056
|1.28306
|885
|2008.11.06 07:35
|buy
|296
|1.00
|1.28429
|0.00000
|0.00000
|886
|2008.11.06 07:35
|modify
|296
|1.00
|1.28429
|1.24929
|1.28529
|887
|2008.11.06 07:39
|t/p
|296
|1.00
|1.28529
|1.24929
|1.28529
|100.00
|48339.10
|888
|2008.11.06 07:39
|buy
|297
|1.00
|1.28550
|0.00000
|0.00000
|889
|2008.11.06 07:39
|modify
|297
|1.00
|1.28550
|1.25050
|1.28650
|890
|2008.11.06 07:41
|t/p
|297
|1.00
|1.28650
|1.25050
|1.28650
|100.00
|48439.10
|891
|2008.11.06 07:46
|t/p
|295
|1.00
|1.28306
|1.32056
|1.28306
|250.00
|48689.10
|892
|2008.11.06 07:56
|buy
|298
|1.00
|1.28404
|0.00000
|0.00000
|893
|2008.11.06 07:56
|modify
|298
|1.00
|1.28404
|1.24904
|1.28656
|894
|2008.11.06 08:13
|t/p
|298
|1.00
|1.28656
|1.24904
|1.28656
|252.00
|48941.10
|895
|2008.11.06 16:46
|sell
|299
|1.00
|1.28158
|0.00000
|0.00000
|896
|2008.11.06 16:46
|modify
|299
|1.00
|1.28158
|1.31658
|1.28058
|897
|2008.11.06 16:51
|t/p
|299
|1.00
|1.28058
|1.31658
|1.28058
|100.00
|49041.10
|898
|2008.11.07 18:11
|sell
|300
|1.00
|1.27613
|0.00000
|0.00000
|899
|2008.11.07 18:11
|modify
|300
|1.00
|1.27613
|1.31113
|1.27363
|900
|2008.11.07 19:43
|t/p
|300
|1.00
|1.27363
|1.31113
|1.27363
|250.00
|49291.10
|901
|2008.11.10 11:38
|buy
|301
|1.00
|1.28794
|0.00000
|0.00000
|902
|2008.11.10 11:38
|modify
|301
|1.00
|1.28794
|1.25294
|1.29044
|903
|2008.11.10 11:38
|buy
|302
|1.00
|1.28804
|0.00000
|0.00000
|904
|2008.11.10 11:38
|modify
|302
|1.00
|1.28804
|1.25304
|1.28904
|905
|2008.11.10 11:40
|t/p
|302
|1.00
|1.28904
|1.25304
|1.28904
|100.00
|49391.10
|906
|2008.11.10 12:36
|t/p
|301
|1.00
|1.29044
|1.25294
|1.29044
|250.00
|49641.10
|907
|2008.11.10 15:37
|sell
|303
|1.00
|1.28580
|0.00000
|0.00000
|908
|2008.11.10 15:37
|modify
|303
|1.00
|1.28580
|1.32080
|1.28480
|909
|2008.11.10 15:44
|t/p
|303
|1.00
|1.28480
|1.32080
|1.28480
|100.00
|49741.10
|910
|2008.11.11 20:13
|buy
|304
|1.00
|1.25557
|0.00000
|0.00000
|911
|2008.11.11 20:13
|modify
|304
|1.00
|1.25557
|1.22057
|1.25807
|912
|2008.11.11 20:29
|t/p
|304
|1.00
|1.25807
|1.22057
|1.25807
|250.00
|49991.10
|913
|2008.11.12 00:52
|buy
|305
|1.00
|1.24886
|0.00000
|0.00000
|914
|2008.11.12 00:52
|modify
|305
|1.00
|1.24886
|1.21386
|1.25136
|915
|2008.11.12 00:58
|t/p
|305
|1.00
|1.25136
|1.21386
|1.25136
|250.00
|50241.10
|916
|2008.11.12 17:17
|buy
|306
|1.00
|1.25521
|0.00000
|0.00000
|917
|2008.11.12 17:17
|modify
|306
|1.00
|1.25521
|1.22021
|1.25771
|918
|2008.11.12 18:31
|t/p
|306
|1.00
|1.25771
|1.22021
|1.25771
|250.00
|50491.10
|919
|2008.11.12 22:22
|buy
|307
|1.00
|1.24846
|0.00000
|0.00000
|920
|2008.11.12 22:22
|modify
|307
|1.00
|1.24846
|1.21346
|1.24946
|921
|2008.11.12 22:27
|t/p
|307
|1.00
|1.24946
|1.21346
|1.24946
|100.00
|50591.10
|922
|2008.11.13 08:01
|sell
|308
|1.00
|1.24640
|0.00000
|0.00000
|923
|2008.11.13 08:01
|modify
|308
|1.00
|1.24640
|1.28140
|1.24390
|924
|2008.11.13 08:20
|t/p
|308
|1.00
|1.24390
|1.28140
|1.24390
|250.00
|50841.10
|925
|2008.11.13 17:20
|sell
|309
|1.00
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|926
|2008.11.13 17:20
|modify
|309
|1.00
|1.25300
|1.28800
|1.25200
|927
|2008.11.13 17:20
|sell
|310
|1.00
|1.25259
|0.00000
|0.00000
|928
|2008.11.13 17:20
|modify
|310
|1.00
|1.25259
|1.28759
|1.25159
|929
|2008.11.13 17:20
|t/p
|309
|1.00
|1.25200
|1.28800
|1.25200
|100.00
|50941.10
|930
|2008.11.13 17:20
|sell
|311
|1.00
|1.25183
|0.00000
|0.00000
|931
|2008.11.13 17:20
|modify
|311
|1.00
|1.25183
|1.28683
|1.25083
|932
|2008.11.13 17:54
|t/p
|310
|1.00
|1.25159
|1.28759
|1.25159
|100.00
|51041.10
|933
|2008.11.13 18:12
|t/p
|311
|1.00
|1.25083
|1.28683
|1.25083
|100.00
|51141.10
|934
|2008.11.14 05:18
|sell
|312
|1.00
|1.27450
|0.00000
|0.00000
|935
|2008.11.14 05:18
|modify
|312
|1.00
|1.27450
|1.30950
|1.27200
|936
|2008.11.14 05:22
|t/p
|312
|1.00
|1.27200
|1.30950
|1.27200
|250.00
|51391.10
|937
|2008.11.14 08:04
|buy
|313
|1.00
|1.27472
|0.00000
|0.00000
|938
|2008.11.14 08:04
|modify
|313
|1.00
|1.27472
|1.23972
|1.27722
|939
|2008.11.14 08:18
|t/p
|313
|1.00
|1.27722
|1.23972
|1.27722
|250.00
|51641.10
|940
|2008.11.14 13:35
|sell
|314
|1.00
|1.26790
|0.00000
|0.00000
|941
|2008.11.14 13:35
|modify
|314
|1.00
|1.26790
|1.30290
|1.26690
|942
|2008.11.14 14:19
|t/p
|314
|1.00
|1.26690
|1.30290
|1.26690
|100.00
|51741.10
|943
|2008.11.14 18:53
|buy
|315
|1.00
|1.27252
|0.00000
|0.00000
|944
|2008.11.14 18:53
|modify
|315
|1.00
|1.27252
|1.23752
|1.27502
|945
|2008.11.14 20:07
|t/p
|315
|1.00
|1.27502
|1.23752
|1.27502
|250.00
|51991.10
|946
|2008.11.17 07:00
|buy
|316
|1.00
|1.25686
|0.00000
|0.00000
|947
|2008.11.17 07:00
|modify
|316
|1.00
|1.25686
|1.22186
|1.25786
|948
|2008.11.17 08:02
|t/p
|316
|1.00
|1.25786
|1.22186
|1.25786
|100.00
|52091.10
|949
|2008.11.17 16:51
|sell
|317
|1.00
|1.26430
|0.00000
|0.00000
|950
|2008.11.17 16:51
|modify
|317
|1.00
|1.26430
|1.29930
|1.26330
|951
|2008.11.17 23:21
|t/p
|317
|1.00
|1.26330
|1.29930
|1.26330
|100.00
|52191.10
|952
|2008.11.18 03:55
|sell
|318
|1.00
|1.26210
|0.00000
|0.00000
|953
|2008.11.18 03:55
|modify
|318
|1.00
|1.26210
|1.29710
|1.26110
|954
|2008.11.18 04:48
|t/p
|318
|1.00
|1.26110
|1.29710
|1.26110
|100.00
|52291.10
|955
|2008.11.19 10:36
|buy
|319
|1.00
|1.26076
|0.00000
|0.00000
|956
|2008.11.19 10:36
|modify
|319
|1.00
|1.26076
|1.22576
|1.26176
|957
|2008.11.19 11:15
|t/p
|319
|1.00
|1.26176
|1.22576
|1.26176
|100.00
|52391.10
|958
|2008.11.21 00:50
|buy
|320
|1.00
|1.24436
|0.00000
|0.00000
|959
|2008.11.21 00:50
|modify
|320
|1.00
|1.24436
|1.20936
|1.24536
|960
|2008.11.21 01:42
|t/p
|320
|1.00
|1.24536
|1.20936
|1.24536
|100.00
|52491.10
|961
|2008.11.24 03:30
|buy
|321
|1.00
|1.26006
|0.00000
|0.00000
|962
|2008.11.24 03:30
|modify
|321
|1.00
|1.26006
|1.22506
|1.26171
|963
|2008.11.24 03:41
|t/p
|321
|1.00
|1.26171
|1.22506
|1.26171
|165.00
|52656.10
|964
|2008.11.24 07:37
|buy
|322
|1.00
|1.26657
|0.00000
|0.00000
|965
|2008.11.24 07:37
|modify
|322
|1.00
|1.26657
|1.23157
|1.26907
|966
|2008.11.24 12:08
|t/p
|322
|1.00
|1.26907
|1.23157
|1.26907
|250.00
|52906.10
|967
|2008.11.27 18:21
|buy
|323
|1.00
|1.28869
|0.00000
|0.00000
|968
|2008.11.27 18:21
|modify
|323
|1.00
|1.28869
|1.25369
|1.28969
|969
|2008.11.27 18:53
|t/p
|323
|1.00
|1.28969
|1.25369
|1.28969
|100.00
|53006.10
|970
|2008.12.01 18:03
|buy
|324
|1.00
|1.26446
|0.00000
|0.00000
|971
|2008.12.01 18:03
|modify
|324
|1.00
|1.26446
|1.22946
|1.26546
|972
|2008.12.01 18:07
|t/p
|324
|1.00
|1.26546
|1.22946
|1.26546
|100.00
|53106.10
|973
|2008.12.03 13:10
|buy
|325
|1.00
|1.26436
|0.00000
|0.00000
|974
|2008.12.03 13:10
|modify
|325
|1.00
|1.26436
|1.22936
|1.26536
|975
|2008.12.03 13:26
|t/p
|325
|1.00
|1.26536
|1.22936
|1.26536
|100.00
|53206.10
|976
|2008.12.04 14:01
|buy
|326
|1.00
|1.26342
|0.00000
|0.00000
|977
|2008.12.04 14:01
|modify
|326
|1.00
|1.26342
|1.22842
|1.26442
|978
|2008.12.04 15:11
|t/p
|326
|1.00
|1.26442
|1.22842
|1.26442
|100.00
|53306.10
|979
|2008.12.08 04:08
|buy
|327
|1.00
|1.27656
|0.00000
|0.00000
|980
|2008.12.08 04:08
|modify
|327
|1.00
|1.27656
|1.24156
|1.27906
|981
|2008.12.08 07:07
|t/p
|327
|1.00
|1.27906
|1.24156
|1.27906
|250.00
|53556.10
|982
|2008.12.08 08:55
|buy
|328
|1.00
|1.28706
|0.00000
|0.00000
|983
|2008.12.08 08:55
|modify
|328
|1.00
|1.28706
|1.25206
|1.28956
|984
|2008.12.08 08:55
|buy
|329
|1.00
|1.28726
|0.00000
|0.00000
|985
|2008.12.08 08:55
|modify
|329
|1.00
|1.28726
|1.25226
|1.28826
|986
|2008.12.08 09:00
|t/p
|329
|1.00
|1.28826
|1.25226
|1.28826
|100.00
|53656.10
|987
|2008.12.08 09:14
|t/p
|328
|1.00
|1.28956
|1.25206
|1.28956
|250.00
|53906.10
|988
|2008.12.08 22:51
|buy
|330
|1.00
|1.29576
|0.00000
|0.00000
|989
|2008.12.08 22:51
|modify
|330
|1.00
|1.29576
|1.26076
|1.29676
|990
|2008.12.09 18:13
|t/p
|330
|1.00
|1.29676
|1.26076
|1.29676
|99.30
|54005.40
|991
|2008.12.09 20:48
|buy
|331
|1.00
|1.29146
|0.00000
|0.00000
|992
|2008.12.09 20:48
|modify
|331
|1.00
|1.29146
|1.25646
|1.29407
|993
|2008.12.09 22:06
|close
|331
|1.00
|1.29210
|1.25646
|1.29407
|64.00
|54069.40
|994
|2008.12.10 06:15
|sell
|332
|1.00
|1.29550
|0.00000
|0.00000
|995
|2008.12.10 06:15
|modify
|332
|1.00
|1.29550
|1.33050
|1.29398
|996
|2008.12.10 06:52
|t/p
|332
|1.00
|1.29398
|1.33050
|1.29398
|152.00
|54221.40
|997
|2008.12.10 09:26
|sell
|333
|1.00
|1.29720
|0.00000
|0.00000
|998
|2008.12.10 09:26
|modify
|333
|1.00
|1.29720
|1.33220
|1.29620
|999
|2008.12.10 09:53
|t/p
|333
|1.00
|1.29620
|1.33220
|1.29620
|100.00
|54321.40
|1000
|2008.12.11 16:30
|sell
|334
|1.00
|1.32727
|0.00000
|0.00000
|1001
|2008.12.11 16:30
|modify
|334
|1.00
|1.32727
|1.36227
|1.32523
|1002
|2008.12.11 16:40
|t/p
|334
|1.00
|1.32523
|1.36227
|1.32523
|204.00
|54525.40
|1003
|2008.12.12 05:16
|sell
|335
|1.00
|1.33240
|0.00000
|0.00000
|1004
|2008.12.12 05:16
|modify
|335
|1.00
|1.33240
|1.36740
|1.32990
|1005
|2008.12.12 05:16
|sell
|336
|1.00
|1.33226
|0.00000
|0.00000
|1006
|2008.12.12 05:16
|modify
|336
|1.00
|1.33226
|1.36726
|1.33126
|1007
|2008.12.12 05:17
|t/p
|336
|1.00
|1.33126
|1.36726
|1.33126
|100.00
|54625.40
|1008
|2008.12.12 05:17
|sell
|337
|1.00
|1.33100
|0.00000
|0.00000
|1009
|2008.12.12 05:17
|modify
|337
|1.00
|1.33100
|1.36600
|1.33000
|1010
|2008.12.12 07:01
|t/p
|337
|1.00
|1.33000
|1.36600
|1.33000
|100.00
|54725.40
|1011
|2008.12.12 07:25
|t/p
|335
|1.00
|1.32990
|1.36740
|1.32990
|250.00
|54975.40
|1012
|2008.12.12 12:39
|buy
|338
|1.00
|1.33161
|0.00000
|0.00000
|1013
|2008.12.12 12:39
|modify
|338
|1.00
|1.33161
|1.29661
|1.33261
|1014
|2008.12.12 12:41
|t/p
|338
|1.00
|1.33261
|1.29661
|1.33261
|100.00
|55075.40
|1015
|2008.12.12 16:06
|buy
|339
|1.00
|1.33954
|0.00000
|0.00000
|1016
|2008.12.12 16:06
|modify
|339
|1.00
|1.33954
|1.30454
|1.34204
|1017
|2008.12.12 20:03
|buy
|340
|1.00
|1.33661
|0.00000
|0.00000
|1018
|2008.12.12 20:03
|modify
|340
|1.00
|1.33661
|1.30161
|1.33761
|1019
|2008.12.12 20:29
|t/p
|340
|1.00
|1.33761
|1.30161
|1.33761
|100.00
|55175.40
|1020
|2008.12.15 00:20
|t/p
|339
|1.00
|1.34204
|1.30454
|1.34204
|249.30
|55424.70
|1021
|2008.12.15 12:23
|buy
|341
|1.00
|1.34812
|0.00000
|0.00000
|1022
|2008.12.15 12:23
|modify
|341
|1.00
|1.34812
|1.31312
|1.34912
|1023
|2008.12.15 13:46
|t/p
|341
|1.00
|1.34912
|1.31312
|1.34912
|100.00
|55524.70
|1024
|2008.12.15 19:48
|buy
|342
|1.00
|1.36806
|0.00000
|0.00000
|1025
|2008.12.15 19:48
|modify
|342
|1.00
|1.36806
|1.33306
|1.37056
|1026
|2008.12.15 19:48
|buy
|343
|1.00
|1.36820
|0.00000
|0.00000
|1027
|2008.12.15 19:48
|modify
|343
|1.00
|1.36820
|1.33320
|1.36920
|1028
|2008.12.15 21:36
|t/p
|343
|1.00
|1.36920
|1.33320
|1.36920
|100.00
|55624.70
|1029
|2008.12.15 21:57
|t/p
|342
|1.00
|1.37056
|1.33306
|1.37056
|250.00
|55874.70
|1030
|2008.12.18 14:52
|sell
|344
|1.00
|1.46059
|0.00000
|0.00000
|1031
|2008.12.18 14:52
|modify
|344
|1.00
|1.46059
|1.49559
|1.45809
|1032
|2008.12.18 14:56
|t/p
|344
|1.00
|1.45809
|1.49559
|1.45809
|250.00
|56124.70
|1033
|2008.12.18 15:24
|sell
|345
|1.00
|1.44830
|0.00000
|0.00000
|1034
|2008.12.18 15:24
|modify
|345
|1.00
|1.44830
|1.48330
|1.44730
|1035
|2008.12.18 15:24
|t/p
|345
|1.00
|1.44730
|1.48330
|1.44730
|100.00
|56224.70
|1036
|2008.12.18 15:24
|sell
|346
|1.00
|1.44714
|0.00000
|0.00000
|1037
|2008.12.18 15:24
|modify
|346
|1.00
|1.44714
|1.48214
|1.44614
|1038
|2008.12.18 15:34
|t/p
|346
|1.00
|1.44614
|1.48214
|1.44614
|100.00
|56324.70
|1039
|2008.12.19 17:05
|sell
|347
|1.00
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|1040
|2008.12.19 17:05
|modify
|347
|1.00
|1.39160
|1.42660
|1.38910
|1041
|2008.12.19 17:29
|t/p
|347
|1.00
|1.38910
|1.42660
|1.38910
|250.00
|56574.70
|1042
|2008.12.19 19:40
|buy
|348
|1.00
|1.38405
|0.00000
|0.00000
|1043
|2008.12.19 19:40
|modify
|348
|1.00
|1.38405
|1.34905
|1.38659
|1044
|2008.12.19 19:52
|t/p
|348
|1.00
|1.38659
|1.34905
|1.38659
|254.00
|56828.70
|1045
|2008.12.23 08:37
|buy
|349
|1.00
|1.40123
|0.00000
|0.00000
|1046
|2008.12.23 08:37
|modify
|349
|1.00
|1.40123
|1.36623
|1.40373
|1047
|2008.12.23 08:37
|buy
|350
|1.00
|1.40121
|0.00000
|0.00000
|1048
|2008.12.23 08:37
|modify
|350
|1.00
|1.40121
|1.36621
|1.40221
|1049
|2008.12.26 08:00
|t/p
|349
|1.00
|1.40373
|1.36623
|1.40373
|246.50
|57075.20
|1050
|2008.12.26 08:00
|t/p
|350
|1.00
|1.40221
|1.36621
|1.40221
|96.50
|57171.70
|1051
|2008.12.26 20:59
|sell
|351
|1.00
|1.40680
|0.00000
|0.00000
|1052
|2008.12.26 20:59
|modify
|351
|1.00
|1.40680
|1.44180
|1.40580
|1053
|2008.12.26 21:09
|t/p
|351
|1.00
|1.40580
|1.44180
|1.40580
|100.00
|57271.70
|1054
|2008.12.29 09:55
|sell
|352
|1.00
|1.42440
|0.00000
|0.00000
|1055
|2008.12.29 09:55
|modify
|352
|1.00
|1.42440
|1.45940
|1.42340
|1056
|2008.12.29 09:56
|sell
|353
|1.00
|1.42383
|0.00000
|0.00000
|1057
|2008.12.29 09:56
|modify
|353
|1.00
|1.42383
|1.45883
|1.42283
|1058
|2008.12.29 09:56
|t/p
|352
|1.00
|1.42340
|1.45940
|1.42340
|100.00
|57371.70
|1059
|2008.12.29 09:56
|t/p
|353
|1.00
|1.42283
|1.45883
|1.42283
|100.00
|57471.70
|1060
|2008.12.29 09:58
|sell
|354
|1.00
|1.42401
|0.00000
|0.00000
|1061
|2008.12.29 09:58
|modify
|354
|1.00
|1.42401
|1.45901
|1.42301
|1062
|2008.12.29 09:58
|sell
|355
|1.00
|1.42393
|0.00000
|0.00000
|1063
|2008.12.29 09:58
|modify
|355
|1.00
|1.42393
|1.45893
|1.42293
|1064
|2008.12.29 17:16
|t/p
|354
|1.00
|1.42301
|1.45901
|1.42301
|100.00
|57571.70
|1065
|2008.12.29 17:16
|t/p
|355
|1.00
|1.42293
|1.45893
|1.42293
|100.00
|57671.70
|1066
|2008.12.30 17:00
|sell
|356
|1.00
|1.41422
|0.00000
|0.00000
|1067
|2008.12.30 17:00
|modify
|356
|1.00
|1.41422
|1.44922
|1.41322
|1068
|2008.12.30 17:04
|t/p
|356
|1.00
|1.41322
|1.44922
|1.41322
|100.00
|57771.70
|1069
|2008.12.30 18:06
|buy
|357
|1.00
|1.41016
|0.00000
|0.00000
|1070
|2008.12.30 18:06
|modify
|357
|1.00
|1.41016
|1.37516
|1.41116
|1071
|2008.12.30 18:10
|t/p
|357
|1.00
|1.41116
|1.37516
|1.41116
|100.00
|57871.70
|1072
|2008.12.31 10:17
|buy
|358
|1.00
|1.40678
|0.00000
|0.00000
|1073
|2008.12.31 10:17
|modify
|358
|1.00
|1.40678
|1.37178
|1.40928
|1074
|2008.12.31 10:54
|t/p
|358
|1.00
|1.40928
|1.37178
|1.40928
|250.00
|58121.70
|1075
|2008.12.31 11:47
|sell
|359
|1.00
|1.40620
|0.00000
|0.00000
|1076
|2008.12.31 11:47
|modify
|359
|1.00
|1.40620
|1.44120
|1.40370
|1077
|2008.12.31 11:48
|sell
|360
|1.00
|1.40621
|0.00000
|0.00000
|1078
|2008.12.31 11:48
|modify
|360
|1.00
|1.40621
|1.44121
|1.40521
|1079
|2008.12.31 12:14
|t/p
|360
|1.00
|1.40521
|1.44121
|1.40521
|100.00
|58221.70
|1080
|2008.12.31 12:17
|t/p
|359
|1.00
|1.40370
|1.44120
|1.40370
|250.00
|58471.70
|1081
|2008.12.31 18:27
|sell
|361
|1.00
|1.39130
|0.00000
|0.00000
|1082
|2008.12.31 18:27
|modify
|361
|1.00
|1.39130
|1.42630
|1.38880
|1083
|2009.01.02 06:01
|t/p
|361
|1.00
|1.38880
|1.42630
|1.38880
|245.20
|58716.90
|1084
|2009.01.05 07:19
|buy
|362
|1.00
|1.39296
|0.00000
|0.00000
|1085
|2009.01.05 07:19
|modify
|362
|1.00
|1.39296
|1.35796
|1.39396
|1086
|2009.01.05 08:32
|t/p
|362
|1.00
|1.39396
|1.35796
|1.39396
|100.00
|58816.90
|1087
|2009.01.05 12:55
|sell
|363
|1.00
|1.36640
|0.00000
|0.00000
|1088
|2009.01.05 12:55
|modify
|363
|1.00
|1.36640
|1.40140
|1.36540
|1089
|2009.01.05 12:56
|t/p
|363
|1.00
|1.36540
|1.40140
|1.36540
|100.00
|58916.90
|1090
|2009.01.05 12:56
|sell
|364
|1.00
|1.36483
|0.00000
|0.00000
|1091
|2009.01.05 12:56
|modify
|364
|1.00
|1.36483
|1.39983
|1.36233
|1092
|2009.01.05 12:59
|sell
|365
|1.00
|1.36371
|0.00000
|0.00000
|1093
|2009.01.05 12:59
|modify
|365
|1.00
|1.36371
|1.39871
|1.36271
|1094
|2009.01.05 13:15
|t/p
|365
|1.00
|1.36271
|1.39871
|1.36271
|100.00
|59016.90
|1095
|2009.01.05 13:16
|t/p
|364
|1.00
|1.36233
|1.39983
|1.36233
|250.00
|59266.90
|1096
|2009.01.05 17:35
|sell
|366
|1.00
|1.35955
|0.00000
|0.00000
|1097
|2009.01.05 17:35
|modify
|366
|1.00
|1.35955
|1.39455
|1.35855
|1098
|2009.01.05 17:35
|t/p
|366
|1.00
|1.35855
|1.39455
|1.35855
|100.00
|59366.90
|1099
|2009.01.05 17:37
|sell
|367
|1.00
|1.35885
|0.00000
|0.00000
|1100
|2009.01.05 17:37
|modify
|367
|1.00
|1.35885
|1.39385
|1.35785
|1101
|2009.01.05 17:43
|t/p
|367
|1.00
|1.35785
|1.39385
|1.35785
|100.00
|59466.90
|1102
|2009.01.05 17:44
|sell
|368
|1.00
|1.35860
|0.00000
|0.00000
|1103
|2009.01.05 17:44
|modify
|368
|1.00
|1.35860
|1.39360
|1.35760
|1104
|2009.01.05 18:05
|t/p
|368
|1.00
|1.35760
|1.39360
|1.35760
|100.00
|59566.90
|1105
|2009.01.06 04:05
|sell
|369
|1.00
|1.35937
|0.00000
|0.00000
|1106
|2009.01.06 04:05
|modify
|369
|1.00
|1.35937
|1.39437
|1.35731
|1107
|2009.01.06 05:33
|t/p
|369
|1.00
|1.35731
|1.39437
|1.35731
|206.00
|59772.90
|1108
|2009.01.06 17:24
|buy
|370
|1.00
|1.34018
|0.00000
|0.00000
|1109
|2009.01.06 17:24
|modify
|370
|1.00
|1.34018
|1.30518
|1.34118
|1110
|2009.01.06 17:38
|t/p
|370
|1.00
|1.34118
|1.30518
|1.34118
|100.00
|59872.90
|1111
|2009.01.06 21:42
|buy
|371
|1.00
|1.35206
|0.00000
|0.00000
|1112
|2009.01.06 21:42
|modify
|371
|1.00
|1.35206
|1.31706
|1.35456
|1113
|2009.01.07 08:32
|t/p
|371
|1.00
|1.35456
|1.31706
|1.35456
|249.30
|60122.20
|1114
|2009.01.08 07:20
|buy
|372
|1.00
|1.36373
|0.00000
|0.00000
|1115
|2009.01.08 07:20
|modify
|372
|1.00
|1.36373
|1.32873
|1.36623
|1116
|2009.01.08 07:20
|buy
|373
|1.00
|1.36402
|0.00000
|0.00000
|1117
|2009.01.08 07:20
|modify
|373
|1.00
|1.36402
|1.32902
|1.36502
|1118
|2009.01.08 07:33
|t/p
|373
|1.00
|1.36502
|1.32902
|1.36502
|100.00
|60222.20
|1119
|2009.01.08 07:58
|t/p
|372
|1.00
|1.36623
|1.32873
|1.36623
|250.00
|60472.20
|1120
|2009.01.12 00:59
|sell
|374
|1.00
|1.34154
|0.00000
|0.00000
|1121
|2009.01.12 00:59
|modify
|374
|1.00
|1.34154
|1.37654
|1.34054
|1122
|2009.01.12 01:18
|t/p
|374
|1.00
|1.34054
|1.37654
|1.34054
|100.00
|60572.20
|1123
|2009.01.13 05:27
|sell
|375
|1.00
|1.33110
|0.00000
|0.00000
|1124
|2009.01.13 05:27
|modify
|375
|1.00
|1.33110
|1.36610
|1.32860
|1125
|2009.01.13 06:42
|t/p
|375
|1.00
|1.32860
|1.36610
|1.32860
|250.00
|60822.20
|1126
|2009.01.14 06:21
|buy
|376
|1.00
|1.32744
|0.00000
|0.00000
|1127
|2009.01.14 06:21
|modify
|376
|1.00
|1.32744
|1.29244
|1.32844
|1128
|2009.01.14 06:35
|t/p
|376
|1.00
|1.32844
|1.29244
|1.32844
|100.00
|60922.20
|1129
|2009.01.14 18:25
|sell
|377
|1.00
|1.31658
|0.00000
|0.00000
|1130
|2009.01.14 18:25
|modify
|377
|1.00
|1.31658
|1.35158
|1.31558
|1131
|2009.01.14 18:38
|t/p
|377
|1.00
|1.31558
|1.35158
|1.31558
|100.00
|61022.20
|1132
|2009.01.14 21:01
|sell
|378
|1.00
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|1133
|2009.01.14 21:01
|modify
|378
|1.00
|1.31500
|1.35000
|1.31250
|1134
|2009.01.15 13:51
|t/p
|378
|1.00
|1.31250
|1.35000
|1.31250
|246.40
|61268.60
|1135
|2009.01.15 18:32
|sell
|379
|1.00
|1.30760
|0.00000
|0.00000
|1136
|2009.01.15 18:32
|modify
|379
|1.00
|1.30760
|1.34260
|1.30660
|1137
|2009.01.15 18:57
|t/p
|379
|1.00
|1.30660
|1.34260
|1.30660
|100.00
|61368.60
|1138
|2009.01.16 10:21
|sell
|380
|1.00
|1.32015
|0.00000
|0.00000
|1139
|2009.01.16 10:21
|modify
|380
|1.00
|1.32015
|1.35515
|1.31765
|1140
|2009.01.16 15:07
|buy
|381
|1.00
|1.33285
|0.00000
|0.00000
|1141
|2009.01.16 15:07
|modify
|381
|1.00
|1.33285
|1.29785
|1.33385
|1142
|2009.01.16 15:11
|t/p
|381
|1.00
|1.33385
|1.29785
|1.33385
|100.00
|61468.60
|1143
|2009.01.19 05:21
|sell
|382
|1.00
|1.33600
|0.00000
|0.00000
|1144
|2009.01.19 05:21
|modify
|382
|1.00
|1.33600
|1.37100
|1.33500
|1145
|2009.01.19 05:57
|t/p
|382
|1.00
|1.33500
|1.37100
|1.33500
|100.00
|61568.60
|1146
|2009.01.19 11:00
|sell
|383
|1.00
|1.32635
|0.00000
|0.00000
|1147
|2009.01.19 11:00
|modify
|383
|1.00
|1.32635
|1.36135
|1.32535
|1148
|2009.01.19 11:10
|t/p
|383
|1.00
|1.32535
|1.36135
|1.32535
|100.00
|61668.60
|1149
|2009.01.19 14:42
|t/p
|380
|1.00
|1.31765
|1.35515
|1.31765
|248.80
|61917.40
|1150
|2009.01.21 10:56
|buy
|384
|1.00
|1.29424
|0.00000
|0.00000
|1151
|2009.01.21 10:56
|modify
|384
|1.00
|1.29424
|1.25924
|1.29674
|1152
|2009.01.21 21:20
|t/p
|384
|1.00
|1.29674
|1.25924
|1.29674
|250.00
|62167.40
|1153
|2009.01.21 23:59
|buy
|385
|1.00
|1.30686
|0.00000
|0.00000
|1154
|2009.01.21 23:59
|modify
|385
|1.00
|1.30686
|1.27186
|1.30786
|1155
|2009.01.22 03:05
|buy
|386
|1.00
|1.30246
|0.00000
|0.00000
|1156
|2009.01.22 03:05
|modify
|386
|1.00
|1.30246
|1.26746
|1.30496
|1157
|2009.01.22 05:19
|t/p
|386
|1.00
|1.30496
|1.26746
|1.30496
|250.00
|62417.40
|1158
|2009.01.22 10:13
|t/p
|385
|1.00
|1.30786
|1.27186
|1.30786
|97.90
|62515.30
|1159
|2009.01.22 16:55
|buy
|387
|1.00
|1.29536
|0.00000
|0.00000
|1160
|2009.01.22 16:55
|modify
|387
|1.00
|1.29536
|1.26036
|1.29743
|1161
|2009.01.22 17:24
|buy
|388
|1.00
|1.29621
|0.00000
|0.00000
|1162
|2009.01.22 17:24
|modify
|388
|1.00
|1.29621
|1.26121
|1.29871
|1163
|2009.01.22 17:25
|t/p
|387
|1.00
|1.29743
|1.26036
|1.29743
|207.00
|62722.30
|1164
|2009.01.22 18:33
|t/p
|388
|1.00
|1.29871
|1.26121
|1.29871
|250.00
|62972.30
|1165
|2009.01.23 12:55
|sell
|389
|1.00
|1.28084
|0.00000
|0.00000
|1166
|2009.01.23 12:55
|modify
|389
|1.00
|1.28084
|1.31584
|1.27889
|1167
|2009.01.23 13:02
|t/p
|389
|1.00
|1.27889
|1.31584
|1.27889
|195.00
|63167.30
|1168
|2009.01.23 17:48
|buy
|390
|1.00
|1.28487
|0.00000
|0.00000
|1169
|2009.01.23 17:48
|modify
|390
|1.00
|1.28487
|1.24987
|1.28587
|1170
|2009.01.23 17:50
|t/p
|390
|1.00
|1.28587
|1.24987
|1.28587
|100.00
|63267.30
|1171
|2009.01.26 07:33
|sell
|391
|1.00
|1.28990
|0.00000
|0.00000
|1172
|2009.01.26 07:33
|modify
|391
|1.00
|1.28990
|1.32490
|1.28890
|1173
|2009.01.26 08:17
|t/p
|391
|1.00
|1.28890
|1.32490
|1.28890
|100.00
|63367.30
|1174
|2009.01.26 18:02
|buy
|392
|1.00
|1.31676
|0.00000
|0.00000
|1175
|2009.01.26 18:02
|modify
|392
|1.00
|1.31676
|1.28176
|1.31776
|1176
|2009.01.26 18:15
|t/p
|392
|1.00
|1.31776
|1.28176
|1.31776
|100.00
|63467.30
|1177
|2009.01.27 17:40
|buy
|393
|1.00
|1.31636
|0.00000
|0.00000
|1178
|2009.01.27 17:40
|modify
|393
|1.00
|1.31636
|1.28136
|1.31736
|1179
|2009.01.27 18:11
|buy
|394
|1.00
|1.31708
|0.00000
|0.00000
|1180
|2009.01.27 18:11
|modify
|394
|1.00
|1.31708
|1.28208
|1.31808
|1181
|2009.01.27 18:18
|t/p
|393
|1.00
|1.31736
|1.28136
|1.31736
|100.00
|63567.30
|1182
|2009.01.27 18:19
|t/p
|394
|1.00
|1.31808
|1.28208
|1.31808
|100.00
|63667.30
|1183
|2009.01.27 19:47
|sell
|395
|1.00
|1.31752
|0.00000
|0.00000
|1184
|2009.01.27 19:47
|modify
|395
|1.00
|1.31752
|1.35252
|1.31576
|1185
|2009.01.27 22:26
|t/p
|395
|1.00
|1.31576
|1.35252
|1.31576
|176.00
|63843.30
|1186
|2009.01.29 14:47
|buy
|396
|1.00
|1.31488
|0.00000
|0.00000
|1187
|2009.01.29 14:47
|modify
|396
|1.00
|1.31488
|1.27988
|1.31738
|1188
|2009.01.29 14:47
|buy
|397
|1.00
|1.31487
|0.00000
|0.00000
|1189
|2009.01.29 14:47
|modify
|397
|1.00
|1.31487
|1.27987
|1.31587
|1190
|2009.01.29 14:50
|t/p
|397
|1.00
|1.31587
|1.27987
|1.31587
|100.00
|63943.30
|1191
|2009.01.29 15:03
|t/p
|396
|1.00
|1.31738
|1.27988
|1.31738
|250.00
|64193.30
|1192
|2009.01.30 09:57
|sell
|398
|1.00
|1.28739
|0.00000
|0.00000
|1193
|2009.01.30 09:57
|modify
|398
|1.00
|1.28739
|1.32239
|1.28639
|1194
|2009.01.30 09:58
|t/p
|398
|1.00
|1.28639
|1.32239
|1.28639
|100.00
|64293.30
|1195
|2009.02.02 00:37
|sell
|399
|1.00
|1.27649
|0.00000
|0.00000
|1196
|2009.02.02 00:37
|modify
|399
|1.00
|1.27649
|1.31149
|1.27549
|1197
|2009.02.02 00:50
|t/p
|399
|1.00
|1.27549
|1.31149
|1.27549
|100.00
|64393.30
|1198
|2009.02.02 01:37
|buy
|400
|1.00
|1.27562
|0.00000
|0.00000
|1199
|2009.02.02 01:37
|modify
|400
|1.00
|1.27562
|1.24062
|1.27783
|1200
|2009.02.02 12:43
|t/p
|400
|1.00
|1.27783
|1.24062
|1.27783
|221.00
|64614.30
|1201
|2009.02.03 07:57
|buy
|401
|1.00
|1.28339
|0.00000
|0.00000
|1202
|2009.02.03 07:57
|modify
|401
|1.00
|1.28339
|1.24839
|1.28439
|1203
|2009.02.03 08:22
|t/p
|401
|1.00
|1.28439
|1.24839
|1.28439
|100.00
|64714.30
|1204
|2009.02.03 20:04
|buy
|402
|1.00
|1.29555
|0.00000
|0.00000
|1205
|2009.02.03 20:04
|modify
|402
|1.00
|1.29555
|1.26055
|1.29655
|1206
|2009.02.03 20:06
|t/p
|402
|1.00
|1.29655
|1.26055
|1.29655
|100.00
|64814.30
|1207
|2009.02.05 01:21
|sell
|403
|1.00
|1.28292
|0.00000
|0.00000
|1208
|2009.02.05 01:21
|modify
|403
|1.00
|1.28292
|1.31792
|1.28192
|1209
|2009.02.05 01:25
|t/p
|403
|1.00
|1.28192
|1.31792
|1.28192
|100.00
|64914.30
|1210
|2009.02.05 07:31
|buy
|404
|1.00
|1.28472
|0.00000
|0.00000
|1211
|2009.02.05 07:31
|modify
|404
|1.00
|1.28472
|1.24972
|1.28572
|1212
|2009.02.05 08:27
|t/p
|404
|1.00
|1.28572
|1.24972
|1.28572
|100.00
|65014.30
|1213
|2009.02.06 00:00
|buy
|405
|1.00
|1.27918
|0.00000
|0.00000
|1214
|2009.02.06 00:00
|modify
|405
|1.00
|1.27918
|1.24418
|1.28018
|1215
|2009.02.06 01:14
|t/p
|405
|1.00
|1.28018
|1.24418
|1.28018
|100.00
|65114.30
|1216
|2009.02.06 06:11
|sell
|406
|1.00
|1.27926
|0.00000
|0.00000
|1217
|2009.02.06 06:11
|modify
|406
|1.00
|1.27926
|1.31426
|1.27676
|1218
|2009.02.06 07:44
|t/p
|406
|1.00
|1.27676
|1.31426
|1.27676
|250.00
|65364.30
|1219
|2009.02.10 04:30
|sell
|407
|1.00
|1.28368
|0.00000
|0.00000
|1220
|2009.02.10 04:30
|modify
|407
|1.00
|1.28368
|1.31868
|1.28268
|1221
|2009.02.10 04:40
|t/p
|407
|1.00
|1.28268
|1.31868
|1.28268
|100.00
|65464.30
|1222
|2009.02.10 18:05
|sell
|408
|1.00
|1.29607
|0.00000
|0.00000
|1223
|2009.02.10 18:05
|modify
|408
|1.00
|1.29607
|1.33107
|1.29507
|1224
|2009.02.10 18:06
|t/p
|408
|1.00
|1.29507
|1.33107
|1.29507
|100.00
|65564.30
|1225
|2009.02.10 18:06
|sell
|409
|1.00
|1.29483
|0.00000
|0.00000
|1226
|2009.02.10 18:06
|modify
|409
|1.00
|1.29483
|1.32983
|1.29383
|1227
|2009.02.10 18:36
|t/p
|409
|1.00
|1.29383
|1.32983
|1.29383
|100.00
|65664.30
|1228
|2009.02.11 00:28
|buy
|410
|1.00
|1.29136
|0.00000
|0.00000
|1229
|2009.02.11 00:28
|modify
|410
|1.00
|1.29136
|1.25636
|1.29236
|1230
|2009.02.11 01:03
|t/p
|410
|1.00
|1.29236
|1.25636
|1.29236
|100.00
|65764.30
|1231
|2009.02.11 13:00
|sell
|411
|1.00
|1.29350
|0.00000
|0.00000
|1232
|2009.02.11 13:00
|modify
|411
|1.00
|1.29350
|1.32850
|1.29250
|1233
|2009.02.11 14:00
|t/p
|411
|1.00
|1.29250
|1.32850
|1.29250
|100.00
|65864.30
|1234
|2009.02.12 14:30
|buy
|412
|1.00
|1.28564
|0.00000
|0.00000
|1235
|2009.02.12 14:30
|modify
|412
|1.00
|1.28564
|1.25064
|1.28664
|1236
|2009.02.12 14:33
|t/p
|412
|1.00
|1.28664
|1.25064
|1.28664
|100.00
|65964.30
|1237
|2009.02.13 03:44
|buy
|413
|1.00
|1.28911
|0.00000
|0.00000
|1238
|2009.02.13 03:44
|modify
|413
|1.00
|1.28911
|1.25411
|1.29011
|1239
|2009.02.13 04:08
|t/p
|413
|1.00
|1.29011
|1.25411
|1.29011
|100.00
|66064.30
|1240
|2009.02.13 04:09
|buy
|414
|1.00
|1.28998
|0.00000
|0.00000
|1241
|2009.02.13 04:09
|modify
|414
|1.00
|1.28998
|1.25498
|1.29098
|1242
|2009.02.13 04:12
|t/p
|414
|1.00
|1.29098
|1.25498
|1.29098
|100.00
|66164.30
|1243
|2009.02.13 17:35
|sell
|415
|1.00
|1.28791
|0.00000
|0.00000
|1244
|2009.02.13 17:35
|modify
|415
|1.00
|1.28791
|1.32291
|1.28691
|1245
|2009.02.13 22:12
|t/p
|415
|1.00
|1.28691
|1.32291
|1.28691
|100.00
|66264.30
|1246
|2009.02.16 21:51
|buy
|416
|1.00
|1.27766
|0.00000
|0.00000
|1247
|2009.02.16 21:51
|modify
|416
|1.00
|1.27766
|1.24266
|1.27866
|1248
|2009.02.16 21:51
|buy
|417
|1.00
|1.27764
|0.00000
|0.00000
|1249
|2009.02.16 21:51
|modify
|417
|1.00
|1.27764
|1.24264
|1.28014
|1250
|2009.02.16 22:40
|t/p
|416
|1.00
|1.27866
|1.24266
|1.27866
|100.00
|66364.30
|1251
|2009.02.16 22:58
|t/p
|417
|1.00
|1.28014
|1.24264
|1.28014
|250.00
|66614.30
|1252
|2009.02.17 03:21
|buy
|418
|1.00
|1.26606
|0.00000
|0.00000
|1253
|2009.02.17 03:21
|modify
|418
|1.00
|1.26606
|1.23106
|1.26706
|1254
|2009.02.17 03:27
|t/p
|418
|1.00
|1.26706
|1.23106
|1.26706
|100.00
|66714.30
|1255
|2009.02.17 18:26
|buy
|419
|1.00
|1.25697
|0.00000
|0.00000
|1256
|2009.02.17 18:26
|modify
|419
|1.00
|1.25697
|1.22197
|1.25859
|1257
|2009.02.17 18:56
|t/p
|419
|1.00
|1.25859
|1.22197
|1.25859
|162.00
|66876.30
|1258
|2009.02.17 19:10
|buy
|420
|1.00
|1.25730
|0.00000
|0.00000
|1259
|2009.02.17 19:10
|modify
|420
|1.00
|1.25730
|1.22230
|1.25830
|1260
|2009.02.17 19:13
|t/p
|420
|1.00
|1.25830
|1.22230
|1.25830
|100.00
|66976.30
|1261
|2009.02.17 19:13
|buy
|421
|1.00
|1.25806
|0.00000
|0.00000
|1262
|2009.02.17 19:13
|modify
|421
|1.00
|1.25806
|1.22306
|1.25906
|1263
|2009.02.17 19:34
|t/p
|421
|1.00
|1.25906
|1.22306
|1.25906
|100.00
|67076.30
|1264
|2009.02.18 09:08
|sell
|422
|1.00
|1.26120
|0.00000
|0.00000
|1265
|2009.02.18 09:08
|modify
|422
|1.00
|1.26120
|1.29620
|1.26020
|1266
|2009.02.18 09:55
|t/p
|422
|1.00
|1.26020
|1.29620
|1.26020
|100.00
|67176.30
|1267
|2009.02.20 10:09
|buy
|423
|1.00
|1.26031
|0.00000
|0.00000
|1268
|2009.02.20 10:09
|modify
|423
|1.00
|1.26031
|1.22531
|1.26131
|1269
|2009.02.20 10:10
|t/p
|423
|1.00
|1.26131
|1.22531
|1.26131
|100.00
|67276.30
|1270
|2009.02.25 03:10
|buy
|424
|1.00
|1.28636
|0.00000
|0.00000
|1271
|2009.02.25 03:10
|modify
|424
|1.00
|1.28636
|1.25136
|1.28736
|1272
|2009.02.25 08:50
|t/p
|424
|1.00
|1.28736
|1.25136
|1.28736
|100.00
|67376.30
|1273
|2009.02.25 08:50
|buy
|425
|1.00
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|1274
|2009.02.25 08:50
|modify
|425
|1.00
|1.28759
|1.25259
|1.28859
|1275
|2009.02.25 09:07
|t/p
|425
|1.00
|1.28859
|1.25259
|1.28859
|100.00
|67476.30
|1276
|2009.02.25 10:44
|sell
|426
|1.00
|1.28275
|0.00000
|0.00000
|1277
|2009.02.25 10:44
|modify
|426
|1.00
|1.28275
|1.31775
|1.28025
|1278
|2009.02.25 12:47
|t/p
|426
|1.00
|1.28025
|1.31775
|1.28025
|250.00
|67726.30
|1279
|2009.02.26 12:32
|buy
|427
|1.00
|1.27626
|0.00000
|0.00000
|1280
|2009.02.26 12:32
|modify
|427
|1.00
|1.27626
|1.24126
|1.27829
|1281
|2009.02.26 13:07
|close
|427
|1.00
|1.27720
|1.24126
|1.27829
|94.00
|67820.30
|1282
|2009.02.27 08:33
|buy
|428
|1.00
|1.27113
|0.00000
|0.00000
|1283
|2009.02.27 08:33
|modify
|428
|1.00
|1.27113
|1.23613
|1.27213
|1284
|2009.02.27 08:45
|t/p
|428
|1.00
|1.27213
|1.23613
|1.27213
|100.00
|67920.30
|1285
|2009.03.03 02:29
|buy
|429
|1.00
|1.25806
|0.00000
|0.00000
|1286
|2009.03.03 02:29
|modify
|429
|1.00
|1.25806
|1.22306
|1.25906
|1287
|2009.03.03 03:03
|t/p
|429
|1.00
|1.25906
|1.22306
|1.25906
|100.00
|68020.30
|1288
|2009.03.03 06:15
|buy
|430
|1.00
|1.26256
|0.00000
|0.00000
|1289
|2009.03.03 06:15
|modify
|430
|1.00
|1.26256
|1.22756
|1.26429
|1290
|2009.03.03 07:06
|t/p
|430
|1.00
|1.26429
|1.22756
|1.26429
|173.00
|68193.30
|1291
|2009.03.03 11:24
|sell
|431
|1.00
|1.26230
|0.00000
|0.00000
|1292
|2009.03.03 11:24
|modify
|431
|1.00
|1.26230
|1.29730
|1.26130
|1293
|2009.03.03 12:21
|t/p
|431
|1.00
|1.26130
|1.29730
|1.26130
|100.00
|68293.30
|1294
|2009.03.03 17:24
|buy
|432
|1.00
|1.25466
|0.00000
|0.00000
|1295
|2009.03.03 17:24
|modify
|432
|1.00
|1.25466
|1.21966
|1.25566
|1296
|2009.03.03 17:29
|t/p
|432
|1.00
|1.25566
|1.21966
|1.25566
|100.00
|68393.30
|1297
|2009.03.04 09:33
|buy
|433
|1.00
|1.25336
|0.00000
|0.00000
|1298
|2009.03.04 09:33
|modify
|433
|1.00
|1.25336
|1.21836
|1.25586
|1299
|2009.03.04 09:33
|buy
|434
|1.00
|1.25346
|0.00000
|0.00000
|1300
|2009.03.04 09:33
|modify
|434
|1.00
|1.25346
|1.21846
|1.25446
|1301
|2009.03.04 13:07
|t/p
|434
|1.00
|1.25446
|1.21846
|1.25446
|100.00
|68493.30
|1302
|2009.03.04 14:11
|t/p
|433
|1.00
|1.25586
|1.21836
|1.25586
|250.00
|68743.30
|1303
|2009.03.04 20:48
|buy
|435
|1.00
|1.26481
|0.00000
|0.00000
|1304
|2009.03.04 20:48
|modify
|435
|1.00
|1.26481
|1.22981
|1.26731
|1305
|2009.03.06 06:11
|sell
|436
|1.00
|1.25785
|0.00000
|0.00000
|1306
|2009.03.06 06:11
|modify
|436
|1.00
|1.25785
|1.29285
|1.25651
|1307
|2009.03.06 08:00
|t/p
|435
|1.00
|1.26731
|1.22981
|1.26731
|247.20
|68990.50
|1308
|2009.03.09 13:45
|t/p
|436
|1.00
|1.25651
|1.29285
|1.25651
|132.80
|69123.30
|1309
|2009.03.09 19:10
|buy
|437
|1.00
|1.26353
|0.00000
|0.00000
|1310
|2009.03.09 19:10
|modify
|437
|1.00
|1.26353
|1.22853
|1.26453
|1311
|2009.03.10 02:12
|t/p
|437
|1.00
|1.26453
|1.22853
|1.26453
|99.30
|69222.60
|1312
|2009.03.10 22:01
|sell
|438
|1.00
|1.26760
|0.00000
|0.00000
|1313
|2009.03.10 22:01
|modify
|438
|1.00
|1.26760
|1.30260
|1.26518
|1314
|2009.03.11 05:04
|t/p
|438
|1.00
|1.26518
|1.30260
|1.26518
|240.80
|69463.40
|1315
|2009.03.12 01:19
|buy
|439
|1.00
|1.28221
|0.00000
|0.00000
|1316
|2009.03.12 01:19
|modify
|439
|1.00
|1.28221
|1.24721
|1.28321
|1317
|2009.03.12 01:30
|t/p
|439
|1.00
|1.28321
|1.24721
|1.28321
|100.00
|69563.40
|1318
|2009.03.12 06:11
|buy
|440
|1.00
|1.28466
|0.00000
|0.00000
|1319
|2009.03.12 06:11
|modify
|440
|1.00
|1.28466
|1.24966
|1.28566
|1320
|2009.03.12 19:55
|t/p
|440
|1.00
|1.28566
|1.24966
|1.28566
|100.00
|69663.40
|1321
|2009.03.13 14:45
|buy
|441
|1.00
|1.29188
|0.00000
|0.00000
|1322
|2009.03.13 14:45
|modify
|441
|1.00
|1.29188
|1.25688
|1.29438
|1323
|2009.03.16 08:14
|t/p
|441
|1.00
|1.29438
|1.25688
|1.29438
|249.30
|69912.70
|1324
|2009.03.16 13:39
|buy
|442
|1.00
|1.30621
|0.00000
|0.00000
|1325
|2009.03.16 13:39
|modify
|442
|1.00
|1.30621
|1.27121
|1.30871
|1326
|2009.03.17 07:08
|sell
|443
|1.00
|1.29740
|0.00000
|0.00000
|1327
|2009.03.17 07:08
|modify
|443
|1.00
|1.29740
|1.33240
|1.29640
|1328
|2009.03.17 07:50
|t/p
|443
|1.00
|1.29640
|1.33240
|1.29640
|100.00
|70012.70
|1329
|2009.03.18 13:30
|t/p
|442
|1.00
|1.30871
|1.27121
|1.30871
|248.60
|70261.30
|1330
|2009.03.19 15:55
|buy
|444
|1.00
|1.36966
|0.00000
|0.00000
|1331
|2009.03.19 15:55
|modify
|444
|1.00
|1.36966
|1.33466
|1.37066
|1332
|2009.03.19 15:59
|t/p
|444
|1.00
|1.37066
|1.33466
|1.37066
|100.00
|70361.30
|1333
|2009.03.19 18:22
|buy
|445
|1.00
|1.36989
|0.00000
|0.00000
|1334
|2009.03.19 18:22
|modify
|445
|1.00
|1.36989
|1.33489
|1.37239
|1335
|2009.03.20 08:53
|t/p
|445
|1.00
|1.37239
|1.33489
|1.37239
|249.30
|70610.60
|1336
|2009.03.23 18:08
|buy
|446
|1.00
|1.35968
|0.00000
|0.00000
|1337
|2009.03.23 18:08
|modify
|446
|1.00
|1.35968
|1.32468
|1.36068
|1338
|2009.03.23 18:10
|t/p
|446
|1.00
|1.36068
|1.32468
|1.36068
|100.00
|70710.60
|1339
|2009.03.23 18:24
|buy
|447
|1.00
|1.36303
|0.00000
|0.00000
|1340
|2009.03.23 18:24
|modify
|447
|1.00
|1.36303
|1.32803
|1.36403
|1341
|2009.03.23 18:49
|t/p
|447
|1.00
|1.36403
|1.32803
|1.36403
|100.00
|70810.60
|1342
|2009.03.24 13:45
|sell
|448
|1.00
|1.35387
|0.00000
|0.00000
|1343
|2009.03.24 13:45
|modify
|448
|1.00
|1.35387
|1.38887
|1.35137
|1344
|2009.03.24 14:05
|t/p
|448
|1.00
|1.35137
|1.38887
|1.35137
|250.00
|71060.60
|1345
|2009.03.24 19:50
|buy
|449
|1.00
|1.35250
|0.00000
|0.00000
|1346
|2009.03.24 19:50
|modify
|449
|1.00
|1.35250
|1.31750
|1.35350
|1347
|2009.03.25 14:56
|t/p
|449
|1.00
|1.35350
|1.31750
|1.35350
|99.30
|71159.90
|1348
|2009.03.27 05:05
|sell
|450
|1.00
|1.35608
|0.00000
|0.00000
|1349
|2009.03.27 05:05
|modify
|450
|1.00
|1.35608
|1.39108
|1.35508
|1350
|2009.03.27 05:05
|sell
|451
|1.00
|1.35609
|0.00000
|0.00000
|1351
|2009.03.27 05:05
|modify
|451
|1.00
|1.35609
|1.39109
|1.35509
|1352
|2009.03.27 08:29
|t/p
|450
|1.00
|1.35508
|1.39108
|1.35508
|100.00
|71259.90
|1353
|2009.03.27 08:29
|t/p
|451
|1.00
|1.35509
|1.39109
|1.35509
|100.00
|71359.90
|1354
|2009.03.31 05:22
|buy
|452
|1.00
|1.32587
|0.00000
|0.00000
|1355
|2009.03.31 05:22
|modify
|452
|1.00
|1.32587
|1.29087
|1.32687
|1356
|2009.03.31 05:34
|t/p
|452
|1.00
|1.32687
|1.29087
|1.32687
|100.00
|71459.90
|1357
|2009.04.01 05:12
|buy
|453
|1.00
|1.32208
|0.00000
|0.00000
|1358
|2009.04.01 05:12
|modify
|453
|1.00
|1.32208
|1.28708
|1.32308
|1359
|2009.04.01 08:10
|buy
|454
|1.00
|1.31918
|0.00000
|0.00000
|1360
|2009.04.01 08:10
|modify
|454
|1.00
|1.31918
|1.28418
|1.32168
|1361
|2009.04.01 09:13
|t/p
|454
|1.00
|1.32168
|1.28418
|1.32168
|250.00
|71709.90
|1362
|2009.04.01 12:04
|t/p
|453
|1.00
|1.32308
|1.28708
|1.32308
|100.00
|71809.90
|1363
|2009.04.03 09:55
|sell
|455
|1.00
|1.34214
|0.00000
|0.00000
|1364
|2009.04.03 09:55
|modify
|455
|1.00
|1.34214
|1.37714
|1.34018
|1365
|2009.04.03 14:48
|t/p
|455
|1.00
|1.34018
|1.37714
|1.34018
|196.00
|72005.90
|1366
|2009.04.03 22:33
|sell
|456
|1.00
|1.34887
|0.00000
|0.00000
|1367
|2009.04.03 22:33
|modify
|456
|1.00
|1.34887
|1.38387
|1.34787
|1368
|2009.04.03 22:45
|t/p
|456
|1.00
|1.34787
|1.38387
|1.34787
|100.00
|72105.90
|1369
|2009.04.07 02:59
|sell
|457
|1.00
|1.33368
|0.00000
|0.00000
|1370
|2009.04.07 02:59
|modify
|457
|1.00
|1.33368
|1.36868
|1.33268
|1371
|2009.04.07 10:40
|t/p
|457
|1.00
|1.33268
|1.36868
|1.33268
|100.00
|72205.90
|1372
|2009.04.07 13:22
|buy
|458
|1.00
|1.32426
|0.00000
|0.00000
|1373
|2009.04.07 13:22
|modify
|458
|1.00
|1.32426
|1.28926
|1.32526
|1374
|2009.04.07 13:35
|t/p
|458
|1.00
|1.32526
|1.28926
|1.32526
|100.00
|72305.90
|1375
|2009.04.08 08:28
|buy
|459
|1.00
|1.31862
|0.00000
|0.00000
|1376
|2009.04.08 08:28
|modify
|459
|1.00
|1.31862
|1.28362
|1.31962
|1377
|2009.04.08 09:41
|t/p
|459
|1.00
|1.31962
|1.28362
|1.31962
|100.00
|72405.90
|1378
|2009.04.10 07:10
|buy
|460
|1.00
|1.31417
|0.00000
|0.00000
|1379
|2009.04.10 07:10
|modify
|460
|1.00
|1.31417
|1.27917
|1.31667
|1380
|2009.04.10 07:11
|buy
|461
|1.00
|1.31420
|0.00000
|0.00000
|1381
|2009.04.10 07:11
|modify
|461
|1.00
|1.31420
|1.27920
|1.31520
|1382
|2009.04.10 12:35
|close
|461
|1.00
|1.31473
|1.27920
|1.31520
|53.00
|72458.90
|1383
|2009.04.10 21:50
|t/p
|460
|1.00
|1.31667
|1.27917
|1.31667
|250.00
|72708.90
|1384
|2009.04.13 16:50
|buy
|462
|1.00
|1.33018
|0.00000
|0.00000
|1385
|2009.04.13 16:50
|modify
|462
|1.00
|1.33018
|1.29518
|1.33118
|1386
|2009.04.13 16:53
|t/p
|462
|1.00
|1.33118
|1.29518
|1.33118
|100.00
|72808.90
|1387
|2009.04.14 11:16
|buy
|463
|1.00
|1.32933
|0.00000
|0.00000
|1388
|2009.04.14 11:16
|modify
|463
|1.00
|1.32933
|1.29433
|1.33033
|1389
|2009.04.14 12:01
|t/p
|463
|1.00
|1.33033
|1.29433
|1.33033
|100.00
|72908.90
|1390
|2009.04.14 14:25
|sell
|464
|1.00
|1.32531
|0.00000
|0.00000
|1391
|2009.04.14 14:25
|modify
|464
|1.00
|1.32531
|1.36031
|1.32431
|1392
|2009.04.14 14:32
|t/p
|464
|1.00
|1.32431
|1.36031
|1.32431
|100.00
|73008.90
|1393
|2009.04.14 14:56
|sell
|465
|1.00
|1.32345
|0.00000
|0.00000
|1394
|2009.04.14 14:56
|modify
|465
|1.00
|1.32345
|1.35845
|1.32245
|1395
|2009.04.15 03:31
|t/p
|465
|1.00
|1.32245
|1.35845
|1.32245
|98.80
|73107.70
|1396
|2009.04.16 11:20
|sell
|466
|1.00
|1.31570
|0.00000
|0.00000
|1397
|2009.04.16 11:20
|modify
|466
|1.00
|1.31570
|1.35070
|1.31470
|1398
|2009.04.16 11:29
|t/p
|466
|1.00
|1.31470
|1.35070
|1.31470
|100.00
|73207.70
|1399
|2009.04.21 06:46
|buy
|467
|1.00
|1.29487
|0.00000
|0.00000
|1400
|2009.04.21 06:46
|modify
|467
|1.00
|1.29487
|1.25987
|1.29737
|1401
|2009.04.21 11:00
|t/p
|467
|1.00
|1.29737
|1.25987
|1.29737
|250.00
|73457.70
|1402
|2009.04.21 15:20
|sell
|468
|1.00
|1.29277
|0.00000
|0.00000
|1403
|2009.04.21 15:20
|modify
|468
|1.00
|1.29277
|1.32777
|1.29177
|1404
|2009.04.22 02:45
|t/p
|468
|1.00
|1.29177
|1.32777
|1.29177
|98.80
|73556.50
|1405
|2009.04.22 11:20
|buy
|469
|1.00
|1.29366
|0.00000
|0.00000
|1406
|2009.04.22 11:20
|modify
|469
|1.00
|1.29366
|1.25866
|1.29466
|1407
|2009.04.22 11:51
|t/p
|469
|1.00
|1.29466
|1.25866
|1.29466
|100.00
|73656.50
|1408
|2009.04.24 10:05
|buy
|470
|1.00
|1.32326
|0.00000
|0.00000
|1409
|2009.04.24 10:05
|modify
|470
|1.00
|1.32326
|1.28826
|1.32576
|1410
|2009.04.24 10:05
|buy
|471
|1.00
|1.32331
|0.00000
|0.00000
|1411
|2009.04.24 10:05
|modify
|471
|1.00
|1.32331
|1.28831
|1.32431
|1412
|2009.04.24 10:20
|t/p
|471
|1.00
|1.32431
|1.28831
|1.32431
|100.00
|73756.50
|1413
|2009.04.24 10:23
|t/p
|470
|1.00
|1.32576
|1.28826
|1.32576
|250.00
|74006.50
|1414
|2009.04.24 17:15
|buy
|472
|1.00
|1.32657
|0.00000
|0.00000
|1415
|2009.04.24 17:15
|modify
|472
|1.00
|1.32657
|1.29157
|1.32757
|1416
|2009.04.24 17:35
|t/p
|472
|1.00
|1.32757
|1.29157
|1.32757
|100.00
|74106.50
|1417
|2009.04.27 04:01
|sell
|473
|1.00
|1.31821
|0.00000
|0.00000
|1418
|2009.04.27 04:01
|modify
|473
|1.00
|1.31821
|1.35321
|1.31571
|1419
|2009.04.27 04:01
|sell
|474
|1.00
|1.31821
|0.00000
|0.00000
|1420
|2009.04.27 04:01
|modify
|474
|1.00
|1.31821
|1.35321
|1.31721
|1421
|2009.04.27 04:12
|t/p
|474
|1.00
|1.31721
|1.35321
|1.31721
|100.00
|74206.50
|1422
|2009.04.27 05:47
|t/p
|473
|1.00
|1.31571
|1.35321
|1.31571
|250.00
|74456.50
|1423
|2009.04.27 15:45
|sell
|475
|1.00
|1.31055
|0.00000
|0.00000
|1424
|2009.04.27 15:45
|modify
|475
|1.00
|1.31055
|1.34555
|1.30805
|1425
|2009.04.27 15:47
|sell
|476
|1.00
|1.30944
|0.00000
|0.00000
|1426
|2009.04.27 15:47
|modify
|476
|1.00
|1.30944
|1.34444
|1.30844
|1427
|2009.04.27 19:06
|t/p
|476
|1.00
|1.30844
|1.34444
|1.30844
|100.00
|74556.50
|1428
|2009.04.27 19:07
|t/p
|475
|1.00
|1.30805
|1.34555
|1.30805
|250.00
|74806.50
|1429
|2009.04.28 18:49
|buy
|477
|1.00
|1.30899
|0.00000
|0.00000
|1430
|2009.04.28 18:49
|modify
|477
|1.00
|1.30899
|1.27399
|1.30999
|1431
|2009.04.28 18:57
|t/p
|477
|1.00
|1.30999
|1.27399
|1.30999
|100.00
|74906.50
|1432
|2009.04.29 21:24
|sell
|478
|1.00
|1.32674
|0.00000
|0.00000
|1433
|2009.04.29 21:24
|modify
|478
|1.00
|1.32674
|1.36174
|1.32424
|1434
|2009.04.29 21:46
|t/p
|478
|1.00
|1.32424
|1.36174
|1.32424
|250.00
|75156.50
|1435
|2009.04.30 11:34
|sell
|479
|1.00
|1.33100
|0.00000
|0.00000
|1436
|2009.04.30 11:34
|modify
|479
|1.00
|1.33100
|1.36600
|1.33000
|1437
|2009.04.30 11:36
|t/p
|479
|1.00
|1.33000
|1.36600
|1.33000
|100.00
|75256.50
|1438
|2009.05.01 18:35
|sell
|480
|1.00
|1.32653
|0.00000
|0.00000
|1439
|2009.05.01 18:35
|modify
|480
|1.00
|1.32653
|1.36153
|1.32498
|1440
|2009.05.04 12:59
|t/p
|480
|1.00
|1.32498
|1.36153
|1.32498
|153.80
|75410.30
|1441
|2009.05.05 12:33
|buy
|481
|1.00
|1.33987
|0.00000
|0.00000
|1442
|2009.05.05 12:33
|modify
|481
|1.00
|1.33987
|1.30487
|1.34237
|1443
|2009.05.05 12:33
|buy
|482
|1.00
|1.33990
|0.00000
|0.00000
|1444
|2009.05.05 12:33
|modify
|482
|1.00
|1.33990
|1.30490
|1.34090
|1445
|2009.05.05 14:41
|t/p
|482
|1.00
|1.34090
|1.30490
|1.34090
|100.00
|75510.30
|1446
|2009.05.05 14:46
|t/p
|481
|1.00
|1.34237
|1.30487
|1.34237
|250.00
|75760.30
|1447
|2009.05.06 13:37
|buy
|483
|1.00
|1.32953
|0.00000
|0.00000
|1448
|2009.05.06 13:37
|modify
|483
|1.00
|1.32953
|1.29453
|1.33053
|1449
|2009.05.06 13:50
|t/p
|483
|1.00
|1.33053
|1.29453
|1.33053
|100.00
|75860.30
|1450
|2009.05.06 19:47
|buy
|484
|1.00
|1.32922
|0.00000
|0.00000
|1451
|2009.05.06 19:47
|modify
|484
|1.00
|1.32922
|1.29422
|1.33022
|1452
|2009.05.06 19:52
|t/p
|484
|1.00
|1.33022
|1.29422
|1.33022
|100.00
|75960.30
|1453
|2009.05.07 19:06
|sell
|485
|1.00
|1.33904
|0.00000
|0.00000
|1454
|2009.05.07 19:06
|modify
|485
|1.00
|1.33904
|1.37404
|1.33804
|1455
|2009.05.07 19:40
|t/p
|485
|1.00
|1.33804
|1.37404
|1.33804
|100.00
|76060.30
|1456
|2009.05.08 10:05
|buy
|486
|1.00
|1.34141
|0.00000
|0.00000
|1457
|2009.05.08 10:05
|modify
|486
|1.00
|1.34141
|1.30641
|1.34330
|1458
|2009.05.08 14:19
|t/p
|486
|1.00
|1.34330
|1.30641
|1.34330
|189.00
|76249.30
|1459
|2009.05.08 17:31
|buy
|487
|1.00
|1.35042
|0.00000
|0.00000
|1460
|2009.05.08 17:31
|modify
|487
|1.00
|1.35042
|1.31542
|1.35142
|1461
|2009.05.08 18:10
|t/p
|487
|1.00
|1.35142
|1.31542
|1.35142
|100.00
|76349.30
|1462
|2009.05.11 02:14
|buy
|488
|1.00
|1.36383
|0.00000
|0.00000
|1463
|2009.05.11 02:14
|modify
|488
|1.00
|1.36383
|1.32883
|1.36633
|1464
|2009.05.11 04:58
|t/p
|488
|1.00
|1.36633
|1.32883
|1.36633
|250.00
|76599.30
|1465
|2009.05.13 18:16
|sell
|489
|1.00
|1.36403
|0.00000
|0.00000
|1466
|2009.05.13 18:16
|modify
|489
|1.00
|1.36403
|1.39903
|1.36153
|1467
|2009.05.13 18:33
|t/p
|489
|1.00
|1.36153
|1.39903
|1.36153
|250.00
|76849.30
|1468
|2009.05.14 01:32
|sell
|490
|1.00
|1.35748
|0.00000
|0.00000
|1469
|2009.05.14 01:32
|modify
|490
|1.00
|1.35748
|1.39248
|1.35648
|1470
|2009.05.14 01:38
|t/p
|490
|1.00
|1.35648
|1.39248
|1.35648
|100.00
|76949.30
|1471
|2009.05.14 09:20
|buy
|491
|1.00
|1.35692
|0.00000
|0.00000
|1472
|2009.05.14 09:20
|modify
|491
|1.00
|1.35692
|1.32192
|1.35792
|1473
|2009.05.14 09:37
|t/p
|491
|1.00
|1.35792
|1.32192
|1.35792
|100.00
|77049.30
|1474
|2009.05.15 13:25
|buy
|492
|1.00
|1.35597
|0.00000
|0.00000
|1475
|2009.05.15 13:25
|modify
|492
|1.00
|1.35597
|1.32097
|1.35697
|1476
|2009.05.15 15:20
|t/p
|492
|1.00
|1.35697
|1.32097
|1.35697
|100.00
|77149.30
|1477
|2009.05.19 06:01
|sell
|493
|1.00
|1.35702
|0.00000
|0.00000
|1478
|2009.05.19 06:01
|modify
|493
|1.00
|1.35702
|1.39202
|1.35452
|1479
|2009.05.19 08:05
|t/p
|493
|1.00
|1.35452
|1.39202
|1.35452
|250.00
|77399.30
|1480
|2009.05.19 17:47
|sell
|494
|1.00
|1.36096
|0.00000
|0.00000
|1481
|2009.05.19 17:47
|modify
|494
|1.00
|1.36096
|1.39596
|1.35996
|1482
|2009.05.19 18:01
|sell
|495
|1.00
|1.36030
|0.00000
|0.00000
|1483
|2009.05.19 18:01
|modify
|495
|1.00
|1.36030
|1.39530
|1.35930
|1484
|2009.05.19 18:35
|t/p
|494
|1.00
|1.35996
|1.39596
|1.35996
|100.00
|77499.30
|1485
|2009.05.19 19:10
|buy
|496
|1.00
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|1486
|2009.05.19 19:10
|modify
|496
|1.00
|1.36190
|1.32690
|1.36290
|1487
|2009.05.19 19:20
|t/p
|496
|1.00
|1.36290
|1.32690
|1.36290
|100.00
|77599.30
|1488
|2009.05.20 03:58
|t/p
|495
|1.00
|1.35930
|1.39530
|1.35930
|98.80
|77698.10
|1489
|2009.05.20 08:01
|buy
|497
|1.00
|1.35972
|0.00000
|0.00000
|1490
|2009.05.20 08:01
|modify
|497
|1.00
|1.35972
|1.32472
|1.36072
|1491
|2009.05.20 08:50
|t/p
|497
|1.00
|1.36072
|1.32472
|1.36072
|100.00
|77798.10
|1492
|2009.05.20 13:59
|sell
|498
|1.00
|1.36877
|0.00000
|0.00000
|1493
|2009.05.20 13:59
|modify
|498
|1.00
|1.36877
|1.40377
|1.36777
|1494
|2009.05.20 14:48
|t/p
|498
|1.00
|1.36777
|1.40377
|1.36777
|100.00
|77898.10
|1495
|2009.05.21 02:55
|sell
|499
|1.00
|1.37664
|0.00000
|0.00000
|1496
|2009.05.21 02:55
|modify
|499
|1.00
|1.37664
|1.41164
|1.37564
|1497
|2009.05.21 10:51
|t/p
|499
|1.00
|1.37564
|1.41164
|1.37564
|100.00
|77998.10
|1498
|2009.05.21 11:05
|sell
|500
|1.00
|1.37625
|0.00000
|0.00000
|1499
|2009.05.21 11:05
|modify
|500
|1.00
|1.37625
|1.41125
|1.37375
|1500
|2009.05.21 15:00
|t/p
|500
|1.00
|1.37375
|1.41125
|1.37375
|250.00
|78248.10
|1501
|2009.05.22 13:55
|buy
|501
|1.00
|1.39753
|0.00000
|0.00000
|1502
|2009.05.22 13:55
|modify
|501
|1.00
|1.39753
|1.36253
|1.40003
|1503
|2009.05.22 13:55
|buy
|502
|1.00
|1.39756
|0.00000
|0.00000
|1504
|2009.05.22 13:55
|modify
|502
|1.00
|1.39756
|1.36256
|1.39856
|1505
|2009.05.22 14:00
|t/p
|502
|1.00
|1.39856
|1.36256
|1.39856
|100.00
|78348.10
|1506
|2009.05.22 14:35
|t/p
|501
|1.00
|1.40003
|1.36253
|1.40003
|250.00
|78598.10
|1507
|2009.05.25 11:41
|buy
|503
|1.00
|1.39732
|0.00000
|0.00000
|1508
|2009.05.25 11:41
|modify
|503
|1.00
|1.39732
|1.36232
|1.39886
|1509
|2009.05.25 12:41
|t/p
|503
|1.00
|1.39886
|1.36232
|1.39886
|154.00
|78752.10
|1510
|2009.05.25 13:14
|buy
|504
|1.00
|1.39932
|0.00000
|0.00000
|1511
|2009.05.25 13:14
|modify
|504
|1.00
|1.39932
|1.36432
|1.40032
|1512
|2009.05.25 13:48
|t/p
|504
|1.00
|1.40032
|1.36432
|1.40032
|100.00
|78852.10
|1513
|2009.05.26 13:15
|buy
|505
|1.00
|1.38878
|0.00000
|0.00000
|1514
|2009.05.26 13:15
|modify
|505
|1.00
|1.38878
|1.35378
|1.39128
|1515
|2009.05.26 13:15
|buy
|506
|1.00
|1.38879
|0.00000
|0.00000
|1516
|2009.05.26 13:15
|modify
|506
|1.00
|1.38879
|1.35379
|1.38979
|1517
|2009.05.26 13:54
|t/p
|506
|1.00
|1.38979
|1.35379
|1.38979
|100.00
|78952.10
|1518
|2009.05.26 14:11
|t/p
|505
|1.00
|1.39128
|1.35378
|1.39128
|250.00
|79202.10
|1519
|2009.05.26 15:47
|buy
|507
|1.00
|1.39266
|0.00000
|0.00000
|1520
|2009.05.26 15:47
|modify
|507
|1.00
|1.39266
|1.35766
|1.39516
|1521
|2009.05.26 15:47
|buy
|508
|1.00
|1.39267
|0.00000
|0.00000
|1522
|2009.05.26 15:47
|modify
|508
|1.00
|1.39267
|1.35767
|1.39367
|1523
|2009.05.26 16:00
|t/p
|508
|1.00
|1.39367
|1.35767
|1.39367
|100.00
|79302.10
|1524
|2009.05.26 16:03
|t/p
|507
|1.00
|1.39516
|1.35766
|1.39516
|250.00
|79552.10
|1525
|2009.05.27 01:11
|sell
|509
|1.00
|1.39941
|0.00000
|0.00000
|1526
|2009.05.27 01:11
|modify
|509
|1.00
|1.39941
|1.43441
|1.39841
|1527
|2009.05.27 02:45
|t/p
|509
|1.00
|1.39841
|1.43441
|1.39841
|100.00
|79652.10
|1528
|2009.05.27 08:31
|buy
|510
|1.00
|1.39381
|0.00000
|0.00000
|1529
|2009.05.27 08:31
|modify
|510
|1.00
|1.39381
|1.35881
|1.39481
|1530
|2009.05.27 08:39
|t/p
|510
|1.00
|1.39481
|1.35881
|1.39481
|100.00
|79752.10
|1531
|2009.05.27 23:00
|buy
|511
|1.00
|1.38320
|0.00000
|0.00000
|1532
|2009.05.27 23:00
|modify
|511
|1.00
|1.38320
|1.34820
|1.38570
|1533
|2009.05.28 09:42
|t/p
|511
|1.00
|1.38570
|1.34820
|1.38570
|247.90
|80000.00
|1534
|2009.05.29 01:04
|buy
|512
|1.00
|1.39321
|0.00000
|0.00000
|1535
|2009.05.29 01:04
|modify
|512
|1.00
|1.39321
|1.35821
|1.39421
|1536
|2009.05.29 01:50
|t/p
|512
|1.00
|1.39421
|1.35821
|1.39421
|100.00
|80100.00
|1537
|2009.05.29 07:31
|buy
|513
|1.00
|1.39951
|0.00000
|0.00000
|1538
|2009.05.29 07:31
|modify
|513
|1.00
|1.39951
|1.36451
|1.40201
|1539
|2009.05.29 07:31
|buy
|514
|1.00
|1.39953
|0.00000
|0.00000
|1540
|2009.05.29 07:31
|modify
|514
|1.00
|1.39953
|1.36453
|1.40053
|1541
|2009.05.29 07:47
|t/p
|514
|1.00
|1.40053
|1.36453
|1.40053
|100.00
|80200.00
|1542
|2009.05.29 09:35
|t/p
|513
|1.00
|1.40201
|1.36451
|1.40201
|250.00
|80450.00
|1543
|2009.05.29 20:41
|buy
|515
|1.00
|1.41273
|0.00000
|0.00000
|1544
|2009.05.29 20:41
|modify
|515
|1.00
|1.41273
|1.37773
|1.41419
|1545
|2009.05.29 21:10
|t/p
|515
|1.00
|1.41419
|1.37773
|1.41419
|146.00
|80596.00
|1546
|2009.06.01 20:32
|sell
|516
|1.00
|1.41742
|0.00000
|0.00000
|1547
|2009.06.01 20:32
|modify
|516
|1.00
|1.41742
|1.45242
|1.41642
|1548
|2009.06.01 20:57
|t/p
|516
|1.00
|1.41642
|1.45242
|1.41642
|100.00
|80696.00
|1549
|2009.06.01 22:35
|buy
|517
|1.00
|1.41489
|0.00000
|0.00000
|1550
|2009.06.01 22:35
|modify
|517
|1.00
|1.41489
|1.37989
|1.41664
|1551
|2009.06.01 23:27
|close
|517
|1.00
|1.41573
|1.37989
|1.41664
|84.00
|80780.00
|1552
|2009.06.02 01:59
|buy
|518
|1.00
|1.41775
|0.00000
|0.00000
|1553
|2009.06.02 01:59
|modify
|518
|1.00
|1.41775
|1.38275
|1.41875
|1554
|2009.06.02 02:07
|sell
|519
|1.00
|1.41543
|0.00000
|0.00000
|1555
|2009.06.02 02:07
|modify
|519
|1.00
|1.41543
|1.45043
|1.41293
|1556
|2009.06.02 08:05
|t/p
|519
|1.00
|1.41293
|1.45043
|1.41293
|250.00
|81030.00
|1557
|2009.06.02 12:12
|t/p
|518
|1.00
|1.41875
|1.38275
|1.41875
|100.00
|81130.00
|1558
|2009.06.03 10:08
|buy
|520
|1.00
|1.42720
|0.00000
|0.00000
|1559
|2009.06.03 10:08
|modify
|520
|1.00
|1.42720
|1.39220
|1.42820
|1560
|2009.06.03 10:31
|t/p
|520
|1.00
|1.42820
|1.39220
|1.42820
|100.00
|81230.00
|1561
|2009.06.03 16:40
|buy
|521
|1.00
|1.41968
|0.00000
|0.00000
|1562
|2009.06.03 16:40
|modify
|521
|1.00
|1.41968
|1.38468
|1.42218
|1563
|2009.06.04 08:45
|t/p
|521
|1.00
|1.42218
|1.38468
|1.42218
|247.90
|81477.90
|1564
|2009.06.04 12:08
|sell
|522
|1.00
|1.41774
|0.00000
|0.00000
|1565
|2009.06.04 12:08
|modify
|522
|1.00
|1.41774
|1.45274
|1.41674
|1566
|2009.06.04 12:26
|t/p
|522
|1.00
|1.41674
|1.45274
|1.41674
|100.00
|81577.90
|1567
|2009.06.04 19:11
|buy
|523
|1.00
|1.41776
|0.00000
|0.00000
|1568
|2009.06.04 19:11
|modify
|523
|1.00
|1.41776
|1.38276
|1.42005
|1569
|2009.06.04 19:33
|t/p
|523
|1.00
|1.42005
|1.38276
|1.42005
|229.00
|81806.90
|1570
|2009.06.05 14:26
|sell
|524
|1.00
|1.41666
|0.00000
|0.00000
|1571
|2009.06.05 14:26
|modify
|524
|1.00
|1.41666
|1.45166
|1.41566
|1572
|2009.06.05 14:52
|t/p
|524
|1.00
|1.41566
|1.45166
|1.41566
|100.00
|81906.90
|1573
|2009.06.05 19:11
|sell
|525
|1.00
|1.39994
|0.00000
|0.00000
|1574
|2009.06.05 19:11
|modify
|525
|1.00
|1.39994
|1.43494
|1.39744
|1575
|2009.06.05 20:05
|t/p
|525
|1.00
|1.39744
|1.43494
|1.39744
|250.00
|82156.90
|1576
|2009.06.08 11:39
|sell
|526
|1.00
|1.38256
|0.00000
|0.00000
|1577
|2009.06.08 11:39
|modify
|526
|1.00
|1.38256
|1.41756
|1.38156
|1578
|2009.06.08 11:41
|t/p
|526
|1.00
|1.38156
|1.41756
|1.38156
|100.00
|82256.90
|1579
|2009.06.08 12:02
|buy
|527
|1.00
|1.38224
|0.00000
|0.00000
|1580
|2009.06.08 12:02
|modify
|527
|1.00
|1.38224
|1.34724
|1.38324
|1581
|2009.06.08 12:20
|t/p
|527
|1.00
|1.38324
|1.34724
|1.38324
|100.00
|82356.90
|1582
|2009.06.09 04:14
|sell
|528
|1.00
|1.38978
|0.00000
|0.00000
|1583
|2009.06.09 04:14
|modify
|528
|1.00
|1.38978
|1.42478
|1.38878
|1584
|2009.06.09 04:24
|t/p
|528
|1.00
|1.38878
|1.42478
|1.38878
|100.00
|82456.90
|1585
|2009.06.10 11:15
|sell
|529
|1.00
|1.41208
|0.00000
|0.00000
|1586
|2009.06.10 11:15
|modify
|529
|1.00
|1.41208
|1.44708
|1.41108
|1587
|2009.06.10 11:16
|t/p
|529
|1.00
|1.41108
|1.44708
|1.41108
|100.00
|82556.90
|1588
|2009.06.10 19:43
|sell
|530
|1.00
|1.39588
|0.00000
|0.00000
|1589
|2009.06.10 19:43
|modify
|530
|1.00
|1.39588
|1.43088
|1.39488
|1590
|2009.06.10 19:44
|t/p
|530
|1.00
|1.39488
|1.43088
|1.39488
|100.00
|82656.90
|1591
|2009.06.11 19:11
|buy
|531
|1.00
|1.41188
|0.00000
|0.00000
|1592
|2009.06.11 19:11
|modify
|531
|1.00
|1.41188
|1.37688
|1.41438
|1593
|2009.06.11 19:11
|buy
|532
|1.00
|1.41191
|0.00000
|0.00000
|1594
|2009.06.11 19:11
|modify
|532
|1.00
|1.41191
|1.37691
|1.41291
|1595
|2009.06.11 19:15
|t/p
|532
|1.00
|1.41291
|1.37691
|1.41291
|100.00
|82756.90
|1596
|2009.06.11 19:26
|t/p
|531
|1.00
|1.41438
|1.37688
|1.41438
|250.00
|83006.90
|1597
|2009.06.15 21:30
|sell
|533
|1.00
|1.37789
|0.00000
|0.00000
|1598
|2009.06.15 21:30
|modify
|533
|1.00
|1.37789
|1.41289
|1.37689
|1599
|2009.06.16 00:11
|buy
|534
|1.00
|1.37928
|0.00000
|0.00000
|1600
|2009.06.16 00:11
|modify
|534
|1.00
|1.37928
|1.34428
|1.38028
|1601
|2009.06.16 01:52
|t/p
|533
|1.00
|1.37689
|1.41289
|1.37689
|98.80
|83105.70
|1602
|2009.06.16 03:57
|t/p
|534
|1.00
|1.38028
|1.34428
|1.38028
|100.00
|83205.70
|1603
|2009.06.16 06:36
|buy
|535
|1.00
|1.38064
|0.00000
|0.00000
|1604
|2009.06.16 06:36
|modify
|535
|1.00
|1.38064
|1.34564
|1.38164
|1605
|2009.06.16 07:21
|t/p
|535
|1.00
|1.38164
|1.34564
|1.38164
|100.00
|83305.70
|1606
|2009.06.16 08:48
|buy
|536
|1.00
|1.38553
|0.00000
|0.00000
|1607
|2009.06.16 08:48
|modify
|536
|1.00
|1.38553
|1.35053
|1.38803
|1608
|2009.06.16 08:48
|buy
|537
|1.00
|1.38555
|0.00000
|0.00000
|1609
|2009.06.16 08:48
|modify
|537
|1.00
|1.38555
|1.35055
|1.38655
|1610
|2009.06.16 09:20
|t/p
|537
|1.00
|1.38655
|1.35055
|1.38655
|100.00
|83405.70
|1611
|2009.06.16 10:57
|t/p
|536
|1.00
|1.38803
|1.35053
|1.38803
|250.00
|83655.70
|1612
|2009.06.17 08:06
|buy
|538
|1.00
|1.38881
|0.00000
|0.00000
|1613
|2009.06.17 08:06
|modify
|538
|1.00
|1.38881
|1.35381
|1.38981
|1614
|2009.06.17 08:21
|t/p
|538
|1.00
|1.38981
|1.35381
|1.38981
|100.00
|83755.70
|1615
|2009.06.22 08:47
|buy
|539
|1.00
|1.38635
|0.00000
|0.00000
|1616
|2009.06.22 08:47
|modify
|539
|1.00
|1.38635
|1.35135
|1.38735
|1617
|2009.06.22 09:13
|t/p
|539
|1.00
|1.38735
|1.35135
|1.38735
|100.00
|83855.70
|1618
|2009.06.23 02:56
|sell
|540
|1.00
|1.38419
|0.00000
|0.00000
|1619
|2009.06.23 02:56
|modify
|540
|1.00
|1.38419
|1.41919
|1.38319
|1620
|2009.06.23 08:02
|t/p
|540
|1.00
|1.38319
|1.41919
|1.38319
|100.00
|83955.70
|1621
|2009.06.23 16:23
|buy
|541
|1.00
|1.40236
|0.00000
|0.00000
|1622
|2009.06.23 16:23
|modify
|541
|1.00
|1.40236
|1.36736
|1.40336
|1623
|2009.06.23 17:34
|t/p
|541
|1.00
|1.40336
|1.36736
|1.40336
|100.00
|84055.70
|1624
|2009.06.25 17:42
|buy
|542
|1.00
|1.39497
|0.00000
|0.00000
|1625
|2009.06.25 17:42
|modify
|542
|1.00
|1.39497
|1.35997
|1.39597
|1626
|2009.06.25 19:14
|t/p
|542
|1.00
|1.39597
|1.35997
|1.39597
|100.00
|84155.70
|1627
|2009.06.26 14:31
|buy
|543
|1.00
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|1628
|2009.06.26 14:31
|modify
|543
|1.00
|1.41008
|1.37508
|1.41108
|1629
|2009.06.26 19:16
|t/p
|543
|1.00
|1.41108
|1.37508
|1.41108
|100.00
|84255.70
|1630
|2009.06.29 21:17
|buy
|544
|1.00
|1.40993
|0.00000
|0.00000
|1631
|2009.06.29 21:17
|modify
|544
|1.00
|1.40993
|1.37493
|1.41093
|1632
|2009.06.29 21:41
|sell
|545
|1.00
|1.40736
|0.00000
|0.00000
|1633
|2009.06.29 21:41
|modify
|545
|1.00
|1.40736
|1.44236
|1.40486
|1634
|2009.06.30 01:40
|t/p
|544
|1.00
|1.41093
|1.37493
|1.41093
|99.30
|84355.00
|1635
|2009.06.30 16:06
|t/p
|545
|1.00
|1.40486
|1.44236
|1.40486
|248.80
|84603.80
|1636
|2009.07.02 14:51
|sell
|546
|1.00
|1.40289
|0.00000
|0.00000
|1637
|2009.07.02 14:51
|modify
|546
|1.00
|1.40289
|1.43789
|1.40189
|1638
|2009.07.02 15:43
|t/p
|546
|1.00
|1.40189
|1.43789
|1.40189
|100.00
|84703.80
|1639
|2009.07.02 23:26
|buy
|547
|1.00
|1.39452
|0.00000
|0.00000
|1640
|2009.07.02 23:26
|modify
|547
|1.00
|1.39452
|1.35952
|1.39702
|1641
|2009.07.03 02:50
|t/p
|547
|1.00
|1.39702
|1.35952
|1.39702
|249.30
|84953.10
|1642
|2009.07.08 04:32
|sell
|548
|1.00
|1.38893
|0.00000
|0.00000
|1643
|2009.07.08 04:32
|modify
|548
|1.00
|1.38893
|1.42393
|1.38793
|1644
|2009.07.08 08:07
|t/p
|548
|1.00
|1.38793
|1.42393
|1.38793
|100.00
|85053.10
|1645
|2009.07.09 07:12
|buy
|549
|1.00
|1.39050
|0.00000
|0.00000
|1646
|2009.07.09 07:12
|modify
|549
|1.00
|1.39050
|1.35550
|1.39150
|1647
|2009.07.09 07:47
|t/p
|549
|1.00
|1.39150
|1.35550
|1.39150
|100.00
|85153.10
|1648
|2009.07.13 11:21
|buy
|550
|1.00
|1.39644
|0.00000
|0.00000
|1649
|2009.07.13 11:21
|modify
|550
|1.00
|1.39644
|1.36144
|1.39894
|1650
|2009.07.13 11:21
|buy
|551
|1.00
|1.39645
|0.00000
|0.00000
|1651
|2009.07.13 11:21
|modify
|551
|1.00
|1.39645
|1.36145
|1.39745
|1652
|2009.07.13 12:38
|t/p
|551
|1.00
|1.39745
|1.36145
|1.39745
|100.00
|85253.10
|1653
|2009.07.13 12:44
|t/p
|550
|1.00
|1.39894
|1.36144
|1.39894
|250.00
|85503.10
|1654
|2009.07.14 09:33
|sell
|552
|1.00
|1.39773
|0.00000
|0.00000
|1655
|2009.07.14 09:33
|modify
|552
|1.00
|1.39773
|1.43273
|1.39673
|1656
|2009.07.14 11:01
|t/p
|552
|1.00
|1.39673
|1.43273
|1.39673
|100.00
|85603.10
|1657
|2009.07.14 15:06
|buy
|553
|1.00
|1.39698
|0.00000
|0.00000
|1658
|2009.07.14 15:06
|modify
|553
|1.00
|1.39698
|1.36198
|1.39798
|1659
|2009.07.14 15:13
|t/p
|553
|1.00
|1.39798
|1.36198
|1.39798
|100.00
|85703.10
|1660
|2009.07.15 14:30
|sell
|554
|1.00
|1.40838
|0.00000
|0.00000
|1661
|2009.07.15 14:30
|modify
|554
|1.00
|1.40838
|1.44338
|1.40659
|1662
|2009.07.16 03:22
|close
|554
|1.00
|1.40715
|1.44338
|1.40659
|119.40
|85822.50
|1663
|2009.07.17 18:30
|buy
|555
|1.00
|1.41244
|0.00000
|0.00000
|1664
|2009.07.17 18:30
|modify
|555
|1.00
|1.41244
|1.37744
|1.41344
|1665
|2009.07.17 18:59
|t/p
|555
|1.00
|1.41344
|1.37744
|1.41344
|100.00
|85922.50
|1666
|2009.07.21 15:14
|sell
|556
|1.00
|1.42639
|0.00000
|0.00000
|1667
|2009.07.21 15:14
|modify
|556
|1.00
|1.42639
|1.46139
|1.42389
|1668
|2009.07.21 15:49
|t/p
|556
|1.00
|1.42389
|1.46139
|1.42389
|250.00
|86172.50
|1669
|2009.07.21 17:44
|sell
|557
|1.00
|1.42101
|0.00000
|0.00000
|1670
|2009.07.21 17:44
|modify
|557
|1.00
|1.42101
|1.45601
|1.42001
|1671
|2009.07.21 17:56
|t/p
|557
|1.00
|1.42001
|1.45601
|1.42001
|100.00
|86272.50
|1672
|2009.07.22 09:04
|sell
|558
|1.00
|1.41918
|0.00000
|0.00000
|1673
|2009.07.22 09:04
|modify
|558
|1.00
|1.41918
|1.45418
|1.41818
|1674
|2009.07.22 09:13
|t/p
|558
|1.00
|1.41818
|1.45418
|1.41818
|100.00
|86372.50
|1675
|2009.07.22 14:07
|sell
|559
|1.00
|1.41949
|0.00000
|0.00000
|1676
|2009.07.22 14:07
|modify
|559
|1.00
|1.41949
|1.45449
|1.41699
|1677
|2009.07.22 14:07
|sell
|560
|1.00
|1.41947
|0.00000
|0.00000
|1678
|2009.07.22 14:07
|modify
|560
|1.00
|1.41947
|1.45447
|1.41847
|1679
|2009.07.22 14:36
|t/p
|560
|1.00
|1.41847
|1.45447
|1.41847
|100.00
|86472.50
|1680
|2009.07.22 15:29
|t/p
|559
|1.00
|1.41699
|1.45449
|1.41699
|250.00
|86722.50
|1681
|2009.07.23 10:09
|sell
|561
|1.00
|1.42324
|0.00000
|0.00000
|1682
|2009.07.23 10:09
|modify
|561
|1.00
|1.42324
|1.45824
|1.42224
|1683
|2009.07.23 11:35
|t/p
|561
|1.00
|1.42224
|1.45824
|1.42224
|100.00
|86822.50
|1684
|2009.07.24 02:11
|sell
|562
|1.00
|1.41568
|0.00000
|0.00000
|1685
|2009.07.24 02:11
|modify
|562
|1.00
|1.41568
|1.45068
|1.41468
|1686
|2009.07.24 02:16
|t/p
|562
|1.00
|1.41468
|1.45068
|1.41468
|100.00
|86922.50
|1687
|2009.07.24 02:36
|sell
|563
|1.00
|1.41540
|0.00000
|0.00000
|1688
|2009.07.24 02:36
|modify
|563
|1.00
|1.41540
|1.45040
|1.41440
|1689
|2009.07.24 02:58
|t/p
|563
|1.00
|1.41440
|1.45040
|1.41440
|100.00
|87022.50
|1690
|2009.07.27 09:42
|sell
|564
|1.00
|1.42475
|0.00000
|0.00000
|1691
|2009.07.27 09:42
|modify
|564
|1.00
|1.42475
|1.45975
|1.42375
|1692
|2009.07.27 09:43
|sell
|565
|1.00
|1.42451
|0.00000
|0.00000
|1693
|2009.07.27 09:43
|modify
|565
|1.00
|1.42451
|1.45951
|1.42351
|1694
|2009.07.27 09:48
|t/p
|564
|1.00
|1.42375
|1.45975
|1.42375
|100.00
|87122.50
|1695
|2009.07.27 10:11
|t/p
|565
|1.00
|1.42351
|1.45951
|1.42351
|100.00
|87222.50
|1696
|2009.07.28 14:12
|sell
|566
|1.00
|1.42307
|0.00000
|0.00000
|1697
|2009.07.28 14:12
|modify
|566
|1.00
|1.42307
|1.45807
|1.42207
|1698
|2009.07.28 14:39
|t/p
|566
|1.00
|1.42207
|1.45807
|1.42207
|100.00
|87322.50
|1699
|2009.07.30 19:20
|buy
|567
|1.00
|1.40798
|0.00000
|0.00000
|1700
|2009.07.30 19:20
|modify
|567
|1.00
|1.40798
|1.37298
|1.40898
|1701
|2009.07.31 02:45
|t/p
|567
|1.00
|1.40898
|1.37298
|1.40898
|99.30
|87421.80
|1702
|2009.07.31 15:07
|sell
|568
|1.00
|1.41109
|0.00000
|0.00000
|1703
|2009.07.31 15:07
|modify
|568
|1.00
|1.41109
|1.44609
|1.41009
|1704
|2009.07.31 15:15
|t/p
|568
|1.00
|1.41009
|1.44609
|1.41009
|100.00
|87521.80
|1705
|2009.07.31 21:27
|buy
|569
|1.00
|1.42699
|0.00000
|0.00000
|1706
|2009.07.31 21:27
|modify
|569
|1.00
|1.42699
|1.39199
|1.42799
|1707
|2009.08.03 01:22
|t/p
|569
|1.00
|1.42799
|1.39199
|1.42799
|99.30
|87621.10
|1708
|2009.08.03 16:08
|sell
|570
|1.00
|1.43592
|0.00000
|0.00000
|1709
|2009.08.03 16:08
|modify
|570
|1.00
|1.43592
|1.47092
|1.43342
|1710
|2009.08.06 20:01
|t/p
|570
|1.00
|1.43342
|1.47092
|1.43342
|244.00
|87865.10
|1711
|2009.08.10 02:00
|buy
|571
|1.00
|1.41966
|0.00000
|0.00000
|1712
|2009.08.10 02:00
|modify
|571
|1.00
|1.41966
|1.38466
|1.42216
|1713
|2009.08.10 02:00
|buy
|572
|1.00
|1.41969
|0.00000
|0.00000
|1714
|2009.08.10 02:00
|modify
|572
|1.00
|1.41969
|1.38469
|1.42069
|1715
|2009.08.10 03:41
|close
|572
|1.00
|1.42020
|1.38469
|1.42069
|51.00
|87916.10
|1716
|2009.08.12 17:35
|t/p
|571
|1.00
|1.42216
|1.38466
|1.42216
|248.60
|88164.70
|1717
|2009.08.13 04:43
|buy
|573
|1.00
|1.42267
|0.00000
|0.00000
|1718
|2009.08.13 04:43
|modify
|573
|1.00
|1.42267
|1.38767
|1.42367
|1719
|2009.08.13 08:01
|t/p
|573
|1.00
|1.42367
|1.38767
|1.42367
|100.00
|88264.70
|1720
|2009.08.13 19:56
|sell
|574
|1.00
|1.42774
|0.00000
|0.00000
|1721
|2009.08.13 19:56
|modify
|574
|1.00
|1.42774
|1.46274
|1.42524
|1722
|2009.08.13 19:58
|sell
|575
|1.00
|1.42768
|0.00000
|0.00000
|1723
|2009.08.13 19:58
|modify
|575
|1.00
|1.42768
|1.46268
|1.42668
|1724
|2009.08.13 20:08
|t/p
|575
|1.00
|1.42668
|1.46268
|1.42668
|100.00
|88364.70
|1725
|2009.08.14 15:55
|t/p
|574
|1.00
|1.42524
|1.46274
|1.42524
|248.80
|88613.50
|1726
|2009.08.17 15:36
|sell
|576
|1.00
|1.40654
|0.00000
|0.00000
|1727
|2009.08.17 15:36
|modify
|576
|1.00
|1.40654
|1.44154
|1.40554
|1728
|2009.08.17 16:07
|t/p
|576
|1.00
|1.40554
|1.44154
|1.40554
|100.00
|88713.50
|1729
|2009.08.20 21:25
|buy
|577
|1.00
|1.42654
|0.00000
|0.00000
|1730
|2009.08.20 21:25
|modify
|577
|1.00
|1.42654
|1.39154
|1.42904
|1731
|2009.08.20 21:25
|buy
|578
|1.00
|1.42661
|0.00000
|0.00000
|1732
|2009.08.20 21:25
|modify
|578
|1.00
|1.42661
|1.39161
|1.42761
|1733
|2009.08.21 09:35
|t/p
|578
|1.00
|1.42761
|1.39161
|1.42761
|99.30
|88812.80
|1734
|2009.08.21 09:39
|t/p
|577
|1.00
|1.42904
|1.39154
|1.42904
|249.30
|89062.10
|1735
|2009.08.25 05:26
|buy
|579
|1.00
|1.42960
|0.00000
|0.00000
|1736
|2009.08.25 05:26
|modify
|579
|1.00
|1.42960
|1.39460
|1.43060
|1737
|2009.08.25 05:50
|t/p
|579
|1.00
|1.43060
|1.39460
|1.43060
|100.00
|89162.10
|1738
|2009.08.27 15:40
|sell
|580
|1.00
|1.42456
|0.00000
|0.00000
|1739
|2009.08.27 15:40
|modify
|580
|1.00
|1.42456
|1.45956
|1.42356
|1740
|2009.08.27 15:54
|t/p
|580
|1.00
|1.42356
|1.45956
|1.42356
|100.00
|89262.10
|1741
|2009.08.28 00:00
|buy
|581
|1.00
|1.43497
|0.00000
|0.00000
|1742
|2009.08.28 00:00
|modify
|581
|1.00
|1.43497
|1.39997
|1.43597
|1743
|2009.08.28 01:31
|t/p
|581
|1.00
|1.43597
|1.39997
|1.43597
|100.00
|89362.10
|1744
|2009.08.31 00:44
|sell
|582
|1.00
|1.42949
|0.00000
|0.00000
|1745
|2009.08.31 00:44
|modify
|582
|1.00
|1.42949
|1.46449
|1.42699
|1746
|2009.08.31 03:35
|sell
|583
|1.00
|1.42967
|0.00000
|0.00000
|1747
|2009.08.31 03:35
|modify
|583
|1.00
|1.42967
|1.46467
|1.42867
|1748
|2009.08.31 05:23
|t/p
|583
|1.00
|1.42867
|1.46467
|1.42867
|100.00
|89462.10
|1749
|2009.08.31 08:11
|t/p
|582
|1.00
|1.42699
|1.46449
|1.42699
|250.00
|89712.10
|1750
|2009.09.01 12:08
|sell
|584
|1.00
|1.43208
|0.00000
|0.00000
|1751
|2009.09.01 12:08
|modify
|584
|1.00
|1.43208
|1.46708
|1.42958
|1752
|2009.09.01 12:58
|t/p
|584
|1.00
|1.42958
|1.46708
|1.42958
|250.00
|89962.10
|1753
|2009.09.01 20:42
|sell
|585
|1.00
|1.41934
|0.00000
|0.00000
|1754
|2009.09.01 20:42
|modify
|585
|1.00
|1.41934
|1.45434
|1.41684
|1755
|2009.09.07 17:47
|sell
|586
|1.00
|1.43310
|0.00000
|0.00000
|1756
|2009.09.07 17:47
|modify
|586
|1.00
|1.43310
|1.46810
|1.43210
|1757
|2009.09.09 14:21
|s/l
|585
|1.00
|1.45434
|1.45434
|1.41684
|-3509.60
|86452.50
|1758
|2009.09.15 19:55
|s/l
|586
|1.00
|1.46810
|1.46810
|1.43210
|-3509.60
|82942.90
|1759
|2009.09.16 10:55
|sell
|587
|1.00
|1.46954
|0.00000
|0.00000
|1760
|2009.09.16 10:55
|modify
|587
|1.00
|1.46954
|1.50454
|1.46854
|1761
|2009.09.16 11:42
|t/p
|587
|1.00
|1.46854
|1.50454
|1.46854
|100.00
|83042.90
|1762
|2009.09.17 13:22
|buy
|588
|1.00
|1.47238
|0.00000
|0.00000
|1763
|2009.09.17 13:22
|modify
|588
|1.00
|1.47238
|1.43738
|1.47338
|1764
|2009.09.17 15:54
|t/p
|588
|1.00
|1.47338
|1.43738
|1.47338
|100.00
|83142.90
|1765
|2009.09.18 01:35
|sell
|589
|1.00
|1.47361
|0.00000
|0.00000
|1766
|2009.09.18 01:35
|modify
|589
|1.00
|1.47361
|1.50861
|1.47261
|1767
|2009.09.18 02:56
|t/p
|589
|1.00
|1.47261
|1.50861
|1.47261
|100.00
|83242.90
|1768
|2009.09.18 05:22
|sell
|590
|1.00
|1.47061
|0.00000
|0.00000
|1769
|2009.09.18 05:22
|modify
|590
|1.00
|1.47061
|1.50561
|1.46916
|1770
|2009.09.18 08:46
|t/p
|590
|1.00
|1.46916
|1.50561
|1.46916
|145.00
|83387.90
|1771
|2009.09.21 07:40
|sell
|591
|1.00
|1.46701
|0.00000
|0.00000
|1772
|2009.09.21 07:40
|modify
|591
|1.00
|1.46701
|1.50201
|1.46601
|1773
|2009.09.21 08:16
|t/p
|591
|1.00
|1.46601
|1.50201
|1.46601
|100.00
|83487.90
|1774
|2009.09.21 10:00
|sell
|592
|1.00
|1.46489
|0.00000
|0.00000
|1775
|2009.09.21 10:00
|modify
|592
|1.00
|1.46489
|1.49989
|1.46389
|1776
|2009.09.21 14:19
|t/p
|592
|1.00
|1.46389
|1.49989
|1.46389
|100.00
|83587.90
|1777
|2009.09.22 06:46
|buy
|593
|1.00
|1.47181
|0.00000
|0.00000
|1778
|2009.09.22 06:46
|modify
|593
|1.00
|1.47181
|1.43681
|1.47281
|1779
|2009.09.22 08:25
|t/p
|593
|1.00
|1.47281
|1.43681
|1.47281
|100.00
|83687.90
|1780
|2009.09.23 07:42
|buy
|594
|1.00
|1.48160
|0.00000
|0.00000
|1781
|2009.09.23 07:42
|modify
|594
|1.00
|1.48160
|1.44660
|1.48260
|1782
|2009.09.23 20:19
|t/p
|594
|1.00
|1.48260
|1.44660
|1.48260
|100.00
|83787.90
|1783
|2009.09.24 10:07
|sell
|595
|1.00
|1.47489
|0.00000
|0.00000
|1784
|2009.09.24 10:07
|modify
|595
|1.00
|1.47489
|1.50989
|1.47389
|1785
|2009.09.24 10:17
|t/p
|595
|1.00
|1.47389
|1.50989
|1.47389
|100.00
|83887.90
|1786
|2009.09.28 04:20
|buy
|596
|1.00
|1.45949
|0.00000
|0.00000
|1787
|2009.09.28 04:20
|modify
|596
|1.00
|1.45949
|1.42449
|1.46199
|1788
|2009.09.28 04:20
|buy
|597
|1.00
|1.45952
|0.00000
|0.00000
|1789
|2009.09.28 04:20
|modify
|597
|1.00
|1.45952
|1.42452
|1.46052
|1790
|2009.09.28 07:20
|t/p
|597
|1.00
|1.46052
|1.42452
|1.46052
|100.00
|83987.90
|1791
|2009.09.28 08:23
|t/p
|596
|1.00
|1.46199
|1.42449
|1.46199
|250.00
|84237.90
|1792
|2009.09.28 10:35
|buy
|598
|1.00
|1.46178
|0.00000
|0.00000
|1793
|2009.09.28 10:35
|modify
|598
|1.00
|1.46178
|1.42678
|1.46278
|1794
|2009.09.28 10:36
|buy
|599
|1.00
|1.46241
|0.00000
|0.00000
|1795
|2009.09.28 10:36
|modify
|599
|1.00
|1.46241
|1.42741
|1.46425
|1796
|2009.09.28 10:39
|t/p
|598
|1.00
|1.46278
|1.42678
|1.46278
|100.00
|84337.90
|1797
|2009.09.28 10:39
|buy
|600
|1.00
|1.46294
|0.00000
|0.00000
|1798
|2009.09.28 10:39
|modify
|600
|1.00
|1.46294
|1.42794
|1.46394
|1799
|2009.09.28 11:43
|t/p
|600
|1.00
|1.46394
|1.42794
|1.46394
|100.00
|84437.90
|1800
|2009.09.28 13:11
|t/p
|599
|1.00
|1.46425
|1.42741
|1.46425
|184.00
|84621.90
|1801
|2009.09.29 16:35
|buy
|601
|1.00
|1.45603
|0.00000
|0.00000
|1802
|2009.09.29 16:35
|modify
|601
|1.00
|1.45603
|1.42103
|1.45853
|1803
|2009.09.29 21:45
|buy
|602
|1.00
|1.45825
|0.00000
|0.00000
|1804
|2009.09.29 21:45
|modify
|602
|1.00
|1.45825
|1.42325
|1.45925
|1805
|2009.09.29 22:59
|t/p
|601
|1.00
|1.45853
|1.42103
|1.45853
|250.00
|84871.90
|1806
|2009.09.30 01:47
|t/p
|602
|1.00
|1.45925
|1.42325
|1.45925
|99.30
|84971.20
|1807
|2009.09.30 02:18
|buy
|603
|1.00
|1.45952
|0.00000
|0.00000
|1808
|2009.09.30 02:18
|modify
|603
|1.00
|1.45952
|1.42452
|1.46052
|1809
|2009.09.30 03:03
|t/p
|603
|1.00
|1.46052
|1.42452
|1.46052
|100.00
|85071.20
|1810
|2009.10.02 14:09
|buy
|604
|1.00
|1.45437
|0.00000
|0.00000
|1811
|2009.10.02 14:09
|modify
|604
|1.00
|1.45437
|1.41937
|1.45687
|1812
|2009.10.02 15:35
|t/p
|604
|1.00
|1.45687
|1.41937
|1.45687
|250.00
|85321.20
|1813
|2009.10.05 22:16
|buy
|605
|1.00
|1.46581
|0.00000
|0.00000
|1814
|2009.10.05 22:16
|modify
|605
|1.00
|1.46581
|1.43081
|1.46831
|1815
|2009.10.06 03:30
|t/p
|605
|1.00
|1.46831
|1.43081
|1.46831
|249.30
|85570.50
|1816
|2009.10.07 20:05
|sell
|606
|1.00
|1.46686
|0.00000
|0.00000
|1817
|2009.10.07 20:05
|modify
|606
|1.00
|1.46686
|1.50186
|1.46586
|1818
|2009.10.07 20:12
|t/p
|606
|1.00
|1.46586
|1.50186
|1.46586
|100.00
|85670.50
|1819
|2009.10.08 08:18
|sell
|607
|1.00
|1.47445
|0.00000
|0.00000
|1820
|2009.10.08 08:18
|modify
|607
|1.00
|1.47445
|1.50945
|1.47345
|1821
|2009.10.08 15:29
|t/p
|607
|1.00
|1.47345
|1.50945
|1.47345
|100.00
|85770.50
|1822
|2009.10.12 04:20
|buy
|608
|1.00
|1.47042
|0.00000
|0.00000
|1823
|2009.10.12 04:20
|modify
|608
|1.00
|1.47042
|1.43542
|1.47292
|1824
|2009.10.12 11:02
|t/p
|608
|1.00
|1.47292
|1.43542
|1.47292
|250.00
|86020.50
|1825
|2009.10.14 09:52
|sell
|609
|1.00
|1.48908
|0.00000
|0.00000
|1826
|2009.10.14 09:52
|modify
|609
|1.00
|1.48908
|1.52408
|1.48747
|1827
|2009.10.14 14:00
|t/p
|609
|1.00
|1.48747
|1.52408
|1.48747
|161.00
|86181.50
|1828
|2009.10.16 04:23
|buy
|610
|1.00
|1.49634
|0.00000
|0.00000
|1829
|2009.10.16 04:23
|modify
|610
|1.00
|1.49634
|1.46134
|1.49734
|1830
|2009.10.19 00:05
|sell
|611
|1.00
|1.48896
|0.00000
|0.00000
|1831
|2009.10.19 00:05
|modify
|611
|1.00
|1.48896
|1.52396
|1.48646
|1832
|2009.10.19 02:15
|t/p
|611
|1.00
|1.48646
|1.52396
|1.48646
|250.00
|86431.50
|1833
|2009.10.19 16:05
|buy
|612
|1.00
|1.49205
|0.00000
|0.00000
|1834
|2009.10.19 16:05
|modify
|612
|1.00
|1.49205
|1.45705
|1.49455
|1835
|2009.10.19 16:30
|t/p
|612
|1.00
|1.49455
|1.45705
|1.49455
|250.00
|86681.50
|1836
|2009.10.19 20:41
|sell
|613
|1.00
|1.49419
|0.00000
|0.00000
|1837
|2009.10.19 20:41
|modify
|613
|1.00
|1.49419
|1.52919
|1.49319
|1838
|2009.10.19 23:01
|t/p
|610
|1.00
|1.49734
|1.46134
|1.49734
|99.30
|86780.80
|1839
|2009.10.20 16:17
|t/p
|613
|1.00
|1.49319
|1.52919
|1.49319
|98.80
|86879.60
|1840
|2009.10.23 12:40
|sell
|614
|1.00
|1.50423
|0.00000
|0.00000
|1841
|2009.10.23 12:40
|modify
|614
|1.00
|1.50423
|1.53923
|1.50323
|1842
|2009.10.23 12:40
|sell
|615
|1.00
|1.50402
|0.00000
|0.00000
|1843
|2009.10.23 12:40
|modify
|615
|1.00
|1.50402
|1.53902
|1.50302
|1844
|2009.10.23 13:45
|t/p
|614
|1.00
|1.50323
|1.53923
|1.50323
|100.00
|86979.60
|1845
|2009.10.23 14:09
|t/p
|615
|1.00
|1.50302
|1.53902
|1.50302
|100.00
|87079.60
|1846
|2009.10.28 19:50
|buy
|616
|1.00
|1.47223
|0.00000
|0.00000
|1847
|2009.10.28 19:50
|modify
|616
|1.00
|1.47223
|1.43723
|1.47473
|1848
|2009.10.28 19:50
|buy
|617
|1.00
|1.47225
|0.00000
|0.00000
|1849
|2009.10.28 19:50
|modify
|617
|1.00
|1.47225
|1.43725
|1.47325
|1850
|2009.10.29 06:28
|close
|617
|1.00
|1.47278
|1.43725
|1.47325
|50.90
|87130.50
|1851
|2009.10.29 09:54
|t/p
|616
|1.00
|1.47473
|1.43723
|1.47473
|247.90
|87378.40
|1852
|2009.10.30 00:44
|buy
|618
|1.00
|1.48458
|0.00000
|0.00000
|1853
|2009.10.30 00:44
|modify
|618
|1.00
|1.48458
|1.44958
|1.48558
|1854
|2009.10.30 04:42
|t/p
|618
|1.00
|1.48558
|1.44958
|1.48558
|100.00
|87478.40
|1855
|2009.10.30 17:49
|sell
|619
|1.00
|1.47265
|0.00000
|0.00000
|1856
|2009.10.30 17:49
|modify
|619
|1.00
|1.47265
|1.50765
|1.47015
|1857
|2009.11.03 10:52
|t/p
|619
|1.00
|1.47015
|1.50765
|1.47015
|247.60
|87726.00
|1858
|2009.11.04 00:56
|buy
|620
|1.00
|1.47266
|0.00000
|0.00000
|1859
|2009.11.04 00:56
|modify
|620
|1.00
|1.47266
|1.43766
|1.47366
|1860
|2009.11.04 05:40
|close
|620
|1.00
|1.47317
|1.43766
|1.47366
|51.00
|87777.00
|1861
|2009.11.04 12:05
|buy
|621
|1.00
|1.47655
|0.00000
|0.00000
|1862
|2009.11.04 12:05
|modify
|621
|1.00
|1.47655
|1.44155
|1.47755
|1863
|2009.11.04 13:07
|t/p
|621
|1.00
|1.47755
|1.44155
|1.47755
|100.00
|87877.00
|1864
|2009.11.05 14:40
|buy
|622
|1.00
|1.48903
|0.00000
|0.00000
|1865
|2009.11.05 14:40
|modify
|622
|1.00
|1.48903
|1.45403
|1.49153
|1866
|2009.11.05 14:45
|t/p
|622
|1.00
|1.49153
|1.45403
|1.49153
|250.00
|88127.00
|1867
|2009.11.06 14:35
|sell
|623
|1.00
|1.48419
|0.00000
|0.00000
|1868
|2009.11.06 14:35
|modify
|623
|1.00
|1.48419
|1.51919
|1.48169
|1869
|2009.11.06 14:35
|sell
|624
|1.00
|1.48414
|0.00000
|0.00000
|1870
|2009.11.06 14:35
|modify
|624
|1.00
|1.48414
|1.51914
|1.48314
|1871
|2009.11.06 14:35
|t/p
|624
|1.00
|1.48314
|1.51914
|1.48314
|100.00
|88227.00
|1872
|2009.11.06 14:36
|sell
|625
|1.00
|1.48321
|0.00000
|0.00000
|1873
|2009.11.06 14:36
|modify
|625
|1.00
|1.48321
|1.51821
|1.48221
|1874
|2009.11.06 14:50
|t/p
|625
|1.00
|1.48221
|1.51821
|1.48221
|100.00
|88327.00
|1875
|2009.11.06 14:50
|t/p
|623
|1.00
|1.48169
|1.51919
|1.48169
|250.00
|88577.00
|1876
|2009.11.10 06:20
|sell
|626
|1.00
|1.49632
|0.00000
|0.00000
|1877
|2009.11.10 06:20
|modify
|626
|1.00
|1.49632
|1.53132
|1.49532
|1878
|2009.11.10 17:06
|t/p
|626
|1.00
|1.49532
|1.53132
|1.49532
|100.00
|88677.00
|1879
|2009.11.11 01:42
|buy
|627
|1.00
|1.50038
|0.00000
|0.00000
|1880
|2009.11.11 01:42
|modify
|627
|1.00
|1.50038
|1.46538
|1.50138
|1881
|2009.11.11 09:00
|t/p
|627
|1.00
|1.50138
|1.46538
|1.50138
|100.00
|88777.00
|1882
|2009.11.12 20:45
|buy
|628
|1.00
|1.48664
|0.00000
|0.00000
|1883
|2009.11.12 20:45
|modify
|628
|1.00
|1.48664
|1.45164
|1.48764
|1884
|2009.11.13 02:12
|sell
|629
|1.00
|1.48575
|0.00000
|0.00000
|1885
|2009.11.13 02:12
|modify
|629
|1.00
|1.48575
|1.52075
|1.48475
|1886
|2009.11.13 08:02
|t/p
|628
|1.00
|1.48764
|1.45164
|1.48764
|99.30
|88876.30
|1887
|2009.11.13 15:22
|t/p
|629
|1.00
|1.48475
|1.52075
|1.48475
|100.00
|88976.30
|1888
|2009.11.16 04:54
|buy
|630
|1.00
|1.49580
|0.00000
|0.00000
|1889
|2009.11.16 04:54
|modify
|630
|1.00
|1.49580
|1.46080
|1.49680
|1890
|2009.11.16 05:26
|t/p
|630
|1.00
|1.49680
|1.46080
|1.49680
|100.00
|89076.30
|1891
|2009.11.17 21:02
|buy
|631
|1.00
|1.48581
|0.00000
|0.00000
|1892
|2009.11.17 21:02
|modify
|631
|1.00
|1.48581
|1.45081
|1.48681
|1893
|2009.11.17 21:30
|t/p
|631
|1.00
|1.48681
|1.45081
|1.48681
|100.00
|89176.30
|1894
|2009.11.18 15:03
|sell
|632
|1.00
|1.49251
|0.00000
|0.00000
|1895
|2009.11.18 15:03
|modify
|632
|1.00
|1.49251
|1.52751
|1.49151
|1896
|2009.11.19 03:28
|t/p
|632
|1.00
|1.49151
|1.52751
|1.49151
|96.40
|89272.70
|1897
|2009.11.23 04:56
|buy
|633
|1.00
|1.49367
|0.00000
|0.00000
|1898
|2009.11.23 04:56
|modify
|633
|1.00
|1.49367
|1.45867
|1.49617
|1899
|2009.11.23 04:56
|buy
|634
|1.00
|1.49371
|0.00000
|0.00000
|1900
|2009.11.23 04:56
|modify
|634
|1.00
|1.49371
|1.45871
|1.49471
|1901
|2009.11.23 05:44
|close
|634
|1.00
|1.49424
|1.45871
|1.49471
|53.00
|89325.70
|1902
|2009.11.23 08:21
|t/p
|633
|1.00
|1.49617
|1.45867
|1.49617
|250.00
|89575.70
|1903
|2009.11.23 11:55
|buy
|635
|1.00
|1.49840
|0.00000
|0.00000
|1904
|2009.11.23 11:55
|modify
|635
|1.00
|1.49840
|1.46340
|1.49940
|1905
|2009.11.23 14:12
|sell
|636
|1.00
|1.49668
|0.00000
|0.00000
|1906
|2009.11.23 14:12
|modify
|636
|1.00
|1.49668
|1.53168
|1.49418
|1907
|2009.11.23 15:09
|t/p
|635
|1.00
|1.49940
|1.46340
|1.49940
|100.00
|89675.70
|1908
|2009.11.23 21:35
|sell
|637
|1.00
|1.49614
|0.00000
|0.00000
|1909
|2009.11.23 21:35
|modify
|637
|1.00
|1.49614
|1.53114
|1.49514
|1910
|2009.11.24 01:07
|t/p
|637
|1.00
|1.49514
|1.53114
|1.49514
|98.80
|89774.50
|1911
|2009.11.24 01:37
|t/p
|636
|1.00
|1.49418
|1.53168
|1.49418
|248.80
|90023.30
|1912
|2009.11.25 07:56
|buy
|638
|1.00
|1.50023
|0.00000
|0.00000
|1913
|2009.11.25 07:56
|modify
|638
|1.00
|1.50023
|1.46523
|1.50123
|1914
|2009.11.25 09:03
|t/p
|638
|1.00
|1.50123
|1.46523
|1.50123
|100.00
|90123.30
|1915
|2009.11.25 14:42
|sell
|639
|1.00
|1.50731
|0.00000
|0.00000
|1916
|2009.11.25 14:42
|modify
|639
|1.00
|1.50731
|1.54231
|1.50631
|1917
|2009.11.25 15:00
|t/p
|639
|1.00
|1.50631
|1.54231
|1.50631
|100.00
|90223.30
|1918
|2009.11.25 20:24
|buy
|640
|1.00
|1.51319
|0.00000
|0.00000
|1919
|2009.11.25 20:24
|modify
|640
|1.00
|1.51319
|1.47819
|1.51419
|1920
|2009.11.25 21:26
|close
|640
|1.00
|1.51372
|1.47819
|1.51419
|53.00
|90276.30
|1921
|2009.11.27 00:43
|buy
|641
|1.00
|1.49588
|0.00000
|0.00000
|1922
|2009.11.27 00:43
|modify
|641
|1.00
|1.49588
|1.46088
|1.49838
|1923
|2009.11.27 00:45
|t/p
|641
|1.00
|1.49838
|1.46088
|1.49838
|250.00
|90526.30
|1924
|2009.11.27 02:00
|sell
|642
|1.00
|1.49498
|0.00000
|0.00000
|1925
|2009.11.27 02:00
|modify
|642
|1.00
|1.49498
|1.52998
|1.49248
|1926
|2009.11.27 02:00
|sell
|643
|1.00
|1.49489
|0.00000
|0.00000
|1927
|2009.11.27 02:00
|modify
|643
|1.00
|1.49489
|1.52989
|1.49389
|1928
|2009.11.27 03:13
|t/p
|643
|1.00
|1.49389
|1.52989
|1.49389
|100.00
|90626.30
|1929
|2009.11.27 03:32
|t/p
|642
|1.00
|1.49248
|1.52998
|1.49248
|250.00
|90876.30
|1930
|2009.11.27 22:50
|buy
|644
|1.00
|1.49865
|0.00000
|0.00000
|1931
|2009.11.27 22:50
|modify
|644
|1.00
|1.49865
|1.46365
|1.50115
|1932
|2009.11.27 22:51
|buy
|645
|1.00
|1.49864
|0.00000
|0.00000
|1933
|2009.11.27 22:51
|modify
|645
|1.00
|1.49864
|1.46364
|1.49964
|1934
|2009.11.30 00:00
|t/p
|645
|1.00
|1.49964
|1.46364
|1.49964
|99.30
|90975.60
|1935
|2009.11.30 00:04
|t/p
|644
|1.00
|1.50115
|1.46365
|1.50115
|249.30
|91224.90
|1936
|2009.11.30 13:43
|buy
|646
|1.00
|1.50276
|0.00000
|0.00000
|1937
|2009.11.30 13:43
|modify
|646
|1.00
|1.50276
|1.46776
|1.50450
|1938
|2009.11.30 16:32
|t/p
|646
|1.00
|1.50450
|1.46776
|1.50450
|174.00
|91398.90
|1939
|2009.11.30 17:07
|sell
|647
|1.00
|1.50018
|0.00000
|0.00000
|1940
|2009.11.30 17:07
|modify
|647
|1.00
|1.50018
|1.53518
|1.49918
|1941
|2009.11.30 17:30
|t/p
|647
|1.00
|1.49918
|1.53518
|1.49918
|100.00
|91498.90
|1942
|2009.12.03 02:35
|sell
|648
|1.00
|1.50840
|0.00000
|0.00000
|1943
|2009.12.03 02:35
|modify
|648
|1.00
|1.50840
|1.54340
|1.50706
|1944
|2009.12.03 15:27
|t/p
|648
|1.00
|1.50706
|1.54340
|1.50706
|134.00
|91632.90
|1945
|2009.12.04 06:22
|buy
|649
|1.00
|1.50525
|0.00000
|0.00000
|1946
|2009.12.04 06:22
|modify
|649
|1.00
|1.50525
|1.47025
|1.50775
|1947
|2009.12.04 08:29
|t/p
|649
|1.00
|1.50775
|1.47025
|1.50775
|250.00
|91882.90
|1948
|2009.12.07 04:36
|sell
|650
|1.00
|1.48855
|0.00000
|0.00000
|1949
|2009.12.07 04:36
|modify
|650
|1.00
|1.48855
|1.52355
|1.48755
|1950
|2009.12.07 08:12
|t/p
|650
|1.00
|1.48755
|1.52355
|1.48755
|100.00
|91982.90
|1951
|2009.12.08 19:34
|buy
|651
|1.00
|1.47069
|0.00000
|0.00000
|1952
|2009.12.08 19:34
|modify
|651
|1.00
|1.47069
|1.43569
|1.47169
|1953
|2009.12.09 02:26
|t/p
|651
|1.00
|1.47169
|1.43569
|1.47169
|99.30
|92082.20
|1954
|2009.12.09 11:22
|sell
|652
|1.00
|1.47643
|0.00000
|0.00000
|1955
|2009.12.09 11:22
|modify
|652
|1.00
|1.47643
|1.51143
|1.47432
|1956
|2009.12.09 13:00
|close
|652
|1.00
|1.47526
|1.51143
|1.47432
|117.00
|92199.20
|1957
|2009.12.10 11:01
|buy
|653
|1.00
|1.47147
|0.00000
|0.00000
|1958
|2009.12.10 11:01
|modify
|653
|1.00
|1.47147
|1.43647
|1.47247
|1959
|2009.12.10 11:07
|t/p
|653
|1.00
|1.47247
|1.43647
|1.47247
|100.00
|92299.20
|1960
|2009.12.11 21:32
|sell
|654
|1.00
|1.46201
|0.00000
|0.00000
|1961
|2009.12.11 21:32
|modify
|654
|1.00
|1.46201
|1.49701
|1.46078
|1962
|2009.12.14 00:42
|t/p
|654
|1.00
|1.46078
|1.49701
|1.46078
|121.80
|92421.00
|1963
|2009.12.14 02:25
|sell
|655
|1.00
|1.46365
|0.00000
|0.00000
|1964
|2009.12.14 02:25
|modify
|655
|1.00
|1.46365
|1.49865
|1.46191
|1965
|2009.12.14 04:29
|t/p
|655
|1.00
|1.46191
|1.49865
|1.46191
|174.00
|92595.00
|1966
|2009.12.14 07:36
|sell
|656
|1.00
|1.46678
|0.00000
|0.00000
|1967
|2009.12.14 07:36
|modify
|656
|1.00
|1.46678
|1.50178
|1.46578
|1968
|2009.12.14 08:05
|t/p
|656
|1.00
|1.46578
|1.50178
|1.46578
|100.00
|92695.00
|1969
|2009.12.15 06:32
|sell
|657
|1.00
|1.46401
|0.00000
|0.00000
|1970
|2009.12.15 06:32
|modify
|657
|1.00
|1.46401
|1.49901
|1.46301
|1971
|2009.12.15 07:58
|close
|657
|1.00
|1.46351
|1.49901
|1.46301
|50.00
|92745.00
|1972
|2009.12.15 10:38
|buy
|658
|1.00
|1.45458
|0.00000
|0.00000
|1973
|2009.12.15 10:38
|modify
|658
|1.00
|1.45458
|1.41958
|1.45558
|1974
|2009.12.15 15:19
|t/p
|658
|1.00
|1.45558
|1.41958
|1.45558
|100.00
|92845.00
|1975
|2009.12.16 06:35
|buy
|659
|1.00
|1.45353
|0.00000
|0.00000
|1976
|2009.12.16 06:35
|modify
|659
|1.00
|1.45353
|1.41853
|1.45453
|1977
|2009.12.16 07:22
|t/p
|659
|1.00
|1.45453
|1.41853
|1.45453
|100.00
|92945.00
|1978
|2009.12.16 14:39
|sell
|660
|1.00
|1.45387
|0.00000
|0.00000
|1979
|2009.12.16 14:39
|modify
|660
|1.00
|1.45387
|1.48887
|1.45287
|1980
|2009.12.16 17:35
|sell
|661
|1.00
|1.45752
|0.00000
|0.00000
|1981
|2009.12.16 17:35
|modify
|661
|1.00
|1.45752
|1.49252
|1.45652
|1982
|2009.12.16 18:11
|t/p
|661
|1.00
|1.45652
|1.49252
|1.45652
|100.00
|93045.00
|1983
|2009.12.16 20:21
|t/p
|660
|1.00
|1.45287
|1.48887
|1.45287
|100.00
|93145.00
|1984
|2009.12.18 10:04
|sell
|662
|1.00
|1.43775
|0.00000
|0.00000
|1985
|2009.12.18 10:04
|modify
|662
|1.00
|1.43775
|1.47275
|1.43553
|1986
|2009.12.18 10:04
|sell
|663
|1.00
|1.43771
|0.00000
|0.00000
|1987
|2009.12.18 10:04
|modify
|663
|1.00
|1.43771
|1.47271
|1.43671
|1988
|2009.12.18 12:59
|t/p
|663
|1.00
|1.43671
|1.47271
|1.43671
|100.00
|93245.00
|1989
|2009.12.18 13:11
|t/p
|662
|1.00
|1.43553
|1.47275
|1.43553
|222.00
|93467.00
|1990
|2009.12.18 16:25
|sell
|664
|1.00
|1.43191
|0.00000
|0.00000
|1991
|2009.12.18 16:25
|modify
|664
|1.00
|1.43191
|1.46691
|1.43091
|1992
|2009.12.18 16:41
|t/p
|664
|1.00
|1.43091
|1.46691
|1.43091
|100.00
|93567.00
|1993
|2009.12.21 00:04
|sell
|665
|1.00
|1.43221
|0.00000
|0.00000
|1994
|2009.12.21 00:04
|modify
|665
|1.00
|1.43221
|1.46721
|1.43121
|1995
|2009.12.21 09:28
|t/p
|665
|1.00
|1.43121
|1.46721
|1.43121
|100.00
|93667.00
|1996
|2009.12.21 15:39
|buy
|666
|1.00
|1.43525
|0.00000
|0.00000
|1997
|2009.12.21 15:39
|modify
|666
|1.00
|1.43525
|1.40025
|1.43625
|1998
|2009.12.23 18:42
|t/p
|666
|1.00
|1.43625
|1.40025
|1.43625
|98.60
|93765.60
|1999
|2009.12.28 12:07
|buy
|667
|1.00
|1.43978
|0.00000
|0.00000
|2000
|2009.12.28 12:07
|modify
|667
|1.00
|1.43978
|1.40478
|1.44078
|2001
|2009.12.28 12:50
|close
|667
|1.00
|1.44029
|1.40478
|1.44078
|51.00
|93816.60
|2002
|2009.12.28 22:01
|buy
|668
|1.00
|1.43810
|0.00000
|0.00000
|2003
|2009.12.28 22:01
|modify
|668
|1.00
|1.43810
|1.40310
|1.44060
|2004
|2009.12.29 05:57
|buy
|669
|1.00
|1.43724
|0.00000
|0.00000
|2005
|2009.12.29 05:57
|modify
|669
|1.00
|1.43724
|1.40224
|1.43824
|2006
|2009.12.29 07:46
|t/p
|669
|1.00
|1.43824
|1.40224
|1.43824
|100.00
|93916.60
|2007
|2009.12.29 08:29
|t/p
|668
|1.00
|1.44060
|1.40310
|1.44060
|249.30
|94165.90
|2008
|2009.12.30 00:55
|sell
|670
|1.00
|1.43402
|0.00000
|0.00000
|2009
|2009.12.30 00:55
|modify
|670
|1.00
|1.43402
|1.46902
|1.43302
|2010
|2009.12.30 01:36
|t/p
|670
|1.00
|1.43302
|1.46902
|1.43302
|100.00
|94265.90
|2011
|2010.01.04 12:22
|buy
|671
|1.00
|1.44091
|0.00000
|0.00000
|2012
|2010.01.04 12:22
|modify
|671
|1.00
|1.44091
|1.40591
|1.44191
|2013
|2010.01.04 14:44
|t/p
|671
|1.00
|1.44191
|1.40591
|1.44191
|100.00
|94365.90
|2014
|2010.01.05 12:26
|buy
|672
|1.00
|1.44132
|0.00000
|0.00000
|2015
|2010.01.05 12:26
|modify
|672
|1.00
|1.44132
|1.40632
|1.44232
|2016
|2010.01.05 12:39
|t/p
|672
|1.00
|1.44232
|1.40632
|1.44232
|100.00
|94465.90
|2017
|2010.01.06 22:46
|sell
|673
|1.00
|1.44047
|0.00000
|0.00000
|2018
|2010.01.06 22:46
|modify
|673
|1.00
|1.44047
|1.47547
|1.43797
|2019
|2010.01.06 22:46
|sell
|674
|1.00
|1.44051
|0.00000
|0.00000
|2020
|2010.01.06 22:46
|modify
|674
|1.00
|1.44051
|1.47551
|1.43951
|2021
|2010.01.06 23:42
|t/p
|674
|1.00
|1.43951
|1.47551
|1.43951
|100.00
|94565.90
|2022
|2010.01.07 06:46
|sell
|675
|1.00
|1.43899
|0.00000
|0.00000
|2023
|2010.01.07 06:46
|modify
|675
|1.00
|1.43899
|1.47399
|1.43799
|2024
|2010.01.07 07:10
|t/p
|675
|1.00
|1.43799
|1.47399
|1.43799
|100.00
|94665.90
|2025
|2010.01.07 07:10
|t/p
|673
|1.00
|1.43797
|1.47547
|1.43797
|246.40
|94912.30
|2026
|2010.01.07 08:11
|buy
|676
|1.00
|1.43649
|0.00000
|0.00000
|2027
|2010.01.07 08:11
|modify
|676
|1.00
|1.43649
|1.40149
|1.43749
|2028
|2010.01.07 08:23
|t/p
|676
|1.00
|1.43749
|1.40149
|1.43749
|100.00
|95012.30
|2029
|2010.01.07 11:21
|buy
|677
|1.00
|1.43524
|0.00000
|0.00000
|2030
|2010.01.07 11:21
|modify
|677
|1.00
|1.43524
|1.40024
|1.43624
|2031
|2010.01.07 22:26
|sell
|678
|1.00
|1.43144
|0.00000
|0.00000
|2032
|2010.01.07 22:26
|modify
|678
|1.00
|1.43144
|1.46644
|1.43044
|2033
|2010.01.08 01:47
|t/p
|678
|1.00
|1.43044
|1.46644
|1.43044
|98.80
|95111.10
|2034
|2010.01.08 02:02
|buy
|679
|1.00
|1.43203
|0.00000
|0.00000
|2035
|2010.01.08 02:02
|modify
|679
|1.00
|1.43203
|1.39703
|1.43453
|2036
|2010.01.08 14:31
|t/p
|679
|1.00
|1.43453
|1.39703
|1.43453
|250.00
|95361.10
|2037
|2010.01.08 14:32
|t/p
|677
|1.00
|1.43624
|1.40024
|1.43624
|99.30
|95460.40
|2038
|2010.01.11 03:52
|buy
|680
|1.00
|1.45011
|0.00000
|0.00000
|2039
|2010.01.11 03:52
|modify
|680
|1.00
|1.45011
|1.41511
|1.45111
|2040
|2010.01.11 04:01
|t/p
|680
|1.00
|1.45111
|1.41511
|1.45111
|100.00
|95560.40
|2041
|2010.01.13 05:00
|buy
|681
|1.00
|1.44813
|0.00000
|0.00000
|2042
|2010.01.13 05:00
|modify
|681
|1.00
|1.44813
|1.41313
|1.44913
|2043
|2010.01.13 05:34
|t/p
|681
|1.00
|1.44913
|1.41313
|1.44913
|100.00
|95660.40
|2044
|2010.01.13 20:26
|buy
|682
|1.00
|1.45076
|0.00000
|0.00000
|2045
|2010.01.13 20:26
|modify
|682
|1.00
|1.45076
|1.41576
|1.45176
|2046
|2010.01.14 00:37
|t/p
|682
|1.00
|1.45176
|1.41576
|1.45176
|97.90
|95758.30
|2047
|2010.01.14 02:52
|buy
|683
|1.00
|1.45351
|0.00000
|0.00000
|2048
|2010.01.14 02:52
|modify
|683
|1.00
|1.45351
|1.41851
|1.45451
|2049
|2010.01.14 03:21
|t/p
|683
|1.00
|1.45451
|1.41851
|1.45451
|100.00
|95858.30
|2050
|2010.01.14 21:21
|buy
|684
|1.00
|1.45061
|0.00000
|0.00000
|2051
|2010.01.14 21:21
|modify
|684
|1.00
|1.45061
|1.41561
|1.45161
|2052
|2010.01.15 14:26
|sell
|685
|1.00
|1.43725
|0.00000
|0.00000
|2053
|2010.01.15 14:26
|modify
|685
|1.00
|1.43725
|1.47225
|1.43625
|2054
|2010.01.15 14:35
|t/p
|685
|1.00
|1.43625
|1.47225
|1.43625
|100.00
|95958.30
|2055
|2010.01.15 14:36
|sell
|686
|1.00
|1.43654
|0.00000
|0.00000
|2056
|2010.01.15 14:36
|modify
|686
|1.00
|1.43654
|1.47154
|1.43554
|2057
|2010.01.15 20:47
|t/p
|686
|1.00
|1.43554
|1.47154
|1.43554
|100.00
|96058.30
|2058
|2010.01.18 20:31
|sell
|687
|1.00
|1.43832
|0.00000
|0.00000
|2059
|2010.01.18 20:31
|modify
|687
|1.00
|1.43832
|1.47332
|1.43732
|2060
|2010.01.19 10:40
|t/p
|687
|1.00
|1.43732
|1.47332
|1.43732
|98.80
|96157.10
|2061
|2010.01.20 00:29
|buy
|688
|1.00
|1.42837
|0.00000
|0.00000
|2062
|2010.01.20 00:29
|modify
|688
|1.00
|1.42837
|1.39337
|1.42937
|2063
|2010.01.20 12:12
|s/l
|684
|1.00
|1.41561
|1.41561
|1.45161
|-3502.80
|92654.30
|2064
|2010.01.22 04:25
|sell
|689
|1.00
|1.41125
|0.00000
|0.00000
|2065
|2010.01.22 04:25
|modify
|689
|1.00
|1.41125
|1.44625
|1.40875
|2066
|2010.01.26 06:16
|t/p
|689
|1.00
|1.40875
|1.44625
|1.40875
|247.60
|92901.90
|2067
|2010.01.29 01:28
|s/l
|688
|1.00
|1.39337
|1.39337
|1.42937
|-3507.70
|89394.20
|2068
|2010.01.29 22:13
|buy
|690
|1.00
|1.38664
|0.00000
|0.00000
|2069
|2010.01.29 22:13
|modify
|690
|1.00
|1.38664
|1.35164
|1.38790
|2070
|2010.02.01 00:44
|t/p
|690
|1.00
|1.38790
|1.35164
|1.38790
|125.30
|89519.50
|2071
|2010.02.01 09:17
|buy
|691
|1.00
|1.39001
|0.00000
|0.00000
|2072
|2010.02.01 09:17
|modify
|691
|1.00
|1.39001
|1.35501
|1.39251
|2073
|2010.02.01 14:39
|t/p
|691
|1.00
|1.39251
|1.35501
|1.39251
|250.00
|89769.50
|2074
|2010.02.01 15:46
|buy
|692
|1.00
|1.39295
|0.00000
|0.00000
|2075
|2010.02.01 15:46
|modify
|692
|1.00
|1.39295
|1.35795
|1.39395
|2076
|2010.02.01 23:39
|sell
|693
|1.00
|1.39254
|0.00000
|0.00000
|2077
|2010.02.01 23:39
|modify
|693
|1.00
|1.39254
|1.42754
|1.39154
|2078
|2010.02.02 02:17
|t/p
|693
|1.00
|1.39154
|1.42754
|1.39154
|98.80
|89868.30
|2079
|2010.02.02 08:39
|t/p
|692
|1.00
|1.39395
|1.35795
|1.39395
|99.30
|89967.60
|2080
|2010.02.02 12:50
|buy
|694
|1.00
|1.39528
|0.00000
|0.00000
|2081
|2010.02.02 12:50
|modify
|694
|1.00
|1.39528
|1.36028
|1.39628
|2082
|2010.02.02 16:33
|t/p
|694
|1.00
|1.39628
|1.36028
|1.39628
|100.00
|90067.60
|2083
|2010.02.04 01:35
|sell
|695
|1.00
|1.38847
|0.00000
|0.00000
|2084
|2010.02.04 01:35
|modify
|695
|1.00
|1.38847
|1.42347
|1.38747
|2085
|2010.02.04 02:02
|t/p
|695
|1.00
|1.38747
|1.42347
|1.38747
|100.00
|90167.60
|2086
|2010.02.05 00:15
|buy
|696
|1.00
|1.37273
|0.00000
|0.00000
|2087
|2010.02.05 00:15
|modify
|696
|1.00
|1.37273
|1.33773
|1.37373
|2088
|2010.02.05 00:49
|t/p
|696
|1.00
|1.37373
|1.33773
|1.37373
|100.00
|90267.60
|2089
|2010.02.05 02:15
|sell
|697
|1.00
|1.36851
|0.00000
|0.00000
|2090
|2010.02.05 02:15
|modify
|697
|1.00
|1.36851
|1.40351
|1.36751
|2091
|2010.02.05 09:09
|t/p
|697
|1.00
|1.36751
|1.40351
|1.36751
|100.00
|90367.60
|2092
|2010.02.05 17:32
|sell
|698
|1.00
|1.36523
|0.00000
|0.00000
|2093
|2010.02.05 17:32
|modify
|698
|1.00
|1.36523
|1.40023
|1.36273
|2094
|2010.02.05 17:35
|t/p
|698
|1.00
|1.36273
|1.40023
|1.36273
|250.00
|90617.60
|2095
|2010.02.05 22:40
|sell
|699
|1.00
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|2096
|2010.02.05 22:40
|modify
|699
|1.00
|1.36666
|1.40166
|1.36485
|2097
|2010.02.08 00:19
|t/p
|699
|1.00
|1.36485
|1.40166
|1.36485
|179.80
|90797.40
|2098
|2010.02.08 13:20
|sell
|700
|1.00
|1.36592
|0.00000
|0.00000
|2099
|2010.02.08 13:20
|modify
|700
|1.00
|1.36592
|1.40092
|1.36492
|2100
|2010.02.08 13:29
|t/p
|700
|1.00
|1.36492
|1.40092
|1.36492
|100.00
|90897.40
|2101
|2010.02.08 19:40
|sell
|701
|1.00
|1.36742
|0.00000
|0.00000
|2102
|2010.02.08 19:40
|modify
|701
|1.00
|1.36742
|1.40242
|1.36642
|2103
|2010.02.08 21:53
|t/p
|701
|1.00
|1.36642
|1.40242
|1.36642
|100.00
|90997.40
|2104
|2010.02.09 17:37
|buy
|702
|1.00
|1.37560
|0.00000
|0.00000
|2105
|2010.02.09 17:37
|modify
|702
|1.00
|1.37560
|1.34060
|1.37810
|2106
|2010.02.09 17:50
|t/p
|702
|1.00
|1.37810
|1.34060
|1.37810
|250.00
|91247.40
|2107
|2010.02.09 20:21
|buy
|703
|1.00
|1.37808
|0.00000
|0.00000
|2108
|2010.02.09 20:21
|modify
|703
|1.00
|1.37808
|1.34308
|1.37963
|2109
|2010.02.09 21:40
|close
|703
|1.00
|1.37868
|1.34308
|1.37963
|60.00
|91307.40
|2110
|2010.02.10 21:27
|buy
|704
|1.00
|1.37392
|0.00000
|0.00000
|2111
|2010.02.10 21:27
|modify
|704
|1.00
|1.37392
|1.33892
|1.37492
|2112
|2010.02.11 00:45
|t/p
|704
|1.00
|1.37492
|1.33892
|1.37492
|97.90
|91405.30
|2113
|2010.02.11 00:58
|sell
|705
|1.00
|1.37479
|0.00000
|0.00000
|2114
|2010.02.11 00:58
|modify
|705
|1.00
|1.37479
|1.40979
|1.37229
|2115
|2010.02.11 05:36
|buy
|706
|1.00
|1.37897
|0.00000
|0.00000
|2116
|2010.02.11 05:36
|modify
|706
|1.00
|1.37897
|1.34397
|1.37997
|2117
|2010.02.11 06:33
|close
|706
|1.00
|1.37948
|1.34397
|1.37997
|51.00
|91456.30
|2118
|2010.02.11 11:39
|buy
|707
|1.00
|1.37608
|0.00000
|0.00000
|2119
|2010.02.11 11:39
|modify
|707
|1.00
|1.37608
|1.34108
|1.37708
|2120
|2010.02.11 12:21
|t/p
|705
|1.00
|1.37229
|1.40979
|1.37229
|250.00
|91706.30
|2121
|2010.02.12 15:55
|buy
|708
|1.00
|1.35961
|0.00000
|0.00000
|2122
|2010.02.12 15:55
|modify
|708
|1.00
|1.35961
|1.32461
|1.36211
|2123
|2010.02.12 15:56
|t/p
|708
|1.00
|1.36211
|1.32461
|1.36211
|250.00
|91956.30
|2124
|2010.02.16 14:10
|buy
|709
|1.00
|1.36516
|0.00000
|0.00000
|2125
|2010.02.16 14:10
|modify
|709
|1.00
|1.36516
|1.33016
|1.36766
|2126
|2010.02.16 16:32
|t/p
|709
|1.00
|1.36766
|1.33016
|1.36766
|250.00
|92206.30
|2127
|2010.02.16 18:24
|close
|707
|1.00
|1.37661
|1.34108
|1.37708
|50.90
|92257.20
|2128
|2010.02.18 05:45
|sell
|710
|1.00
|1.35744
|0.00000
|0.00000
|2129
|2010.02.18 05:45
|modify
|710
|1.00
|1.35744
|1.39244
|1.35644
|2130
|2010.02.18 08:25
|t/p
|710
|1.00
|1.35644
|1.39244
|1.35644
|100.00
|92357.20
|2131
|2010.02.18 13:16
|buy
|711
|1.00
|1.35661
|0.00000
|0.00000
|2132
|2010.02.18 13:16
|modify
|711
|1.00
|1.35661
|1.32161
|1.35761
|2133
|2010.02.18 13:23
|t/p
|711
|1.00
|1.35761
|1.32161
|1.35761
|100.00
|92457.20
|2134
|2010.02.18 23:41
|buy
|712
|1.00
|1.35055
|0.00000
|0.00000
|2135
|2010.02.18 23:41
|modify
|712
|1.00
|1.35055
|1.31555
|1.35155
|2136
|2010.02.19 13:40
|t/p
|712
|1.00
|1.35155
|1.31555
|1.35155
|99.30
|92556.50
|2137
|2010.02.22 00:37
|buy
|713
|1.00
|1.36140
|0.00000
|0.00000
|2138
|2010.02.22 00:37
|modify
|713
|1.00
|1.36140
|1.32640
|1.36240
|2139
|2010.02.22 00:50
|t/p
|713
|1.00
|1.36240
|1.32640
|1.36240
|100.00
|92656.50
|2140
|2010.02.22 06:35
|buy
|714
|1.00
|1.36382
|0.00000
|0.00000
|2141
|2010.02.22 06:35
|modify
|714
|1.00
|1.36382
|1.32882
|1.36512
|2142
|2010.02.22 07:00
|buy
|715
|1.00
|1.36306
|0.00000
|0.00000
|2143
|2010.02.22 07:00
|modify
|715
|1.00
|1.36306
|1.32806
|1.36556
|2144
|2010.02.23 08:12
|t/p
|714
|1.00
|1.36512
|1.32882
|1.36512
|129.30
|92785.80
|2145
|2010.02.23 08:12
|t/p
|715
|1.00
|1.36556
|1.32806
|1.36556
|249.30
|93035.10
|2146
|2010.02.23 17:45
|sell
|716
|1.00
|1.35406
|0.00000
|0.00000
|2147
|2010.02.23 17:45
|modify
|716
|1.00
|1.35406
|1.38906
|1.35306
|2148
|2010.02.23 18:04
|t/p
|716
|1.00
|1.35306
|1.38906
|1.35306
|100.00
|93135.10
|2149
|2010.02.23 20:54
|buy
|717
|1.00
|1.35283
|0.00000
|0.00000
|2150
|2010.02.23 20:54
|modify
|717
|1.00
|1.35283
|1.31783
|1.35533
|2151
|2010.02.23 20:54
|buy
|718
|1.00
|1.35284
|0.00000
|0.00000
|2152
|2010.02.23 20:54
|modify
|718
|1.00
|1.35284
|1.31784
|1.35384
|2153
|2010.02.24 02:41
|t/p
|718
|1.00
|1.35384
|1.31784
|1.35384
|99.30
|93234.40
|2154
|2010.02.24 11:14
|t/p
|717
|1.00
|1.35533
|1.31783
|1.35533
|249.30
|93483.70
|2155
|2010.02.24 19:28
|sell
|719
|1.00
|1.35478
|0.00000
|0.00000
|2156
|2010.02.24 19:28
|modify
|719
|1.00
|1.35478
|1.38978
|1.35378
|2157
|2010.02.24 19:45
|close
|719
|1.00
|1.35426
|1.38978
|1.35378
|52.00
|93535.70
|2158
|2010.03.01 00:30
|sell
|720
|1.00
|1.36224
|0.00000
|0.00000
|2159
|2010.03.01 00:30
|modify
|720
|1.00
|1.36224
|1.39724
|1.36124
|2160
|2010.03.01 03:03
|t/p
|720
|1.00
|1.36124
|1.39724
|1.36124
|100.00
|93635.70
|2161
|2010.03.01 15:04
|buy
|721
|1.00
|1.35412
|0.00000
|0.00000
|2162
|2010.03.01 15:04
|modify
|721
|1.00
|1.35412
|1.31912
|1.35512
|2163
|2010.03.01 19:50
|t/p
|721
|1.00
|1.35512
|1.31912
|1.35512
|100.00
|93735.70
|2164
|2010.03.02 06:44
|buy
|722
|1.00
|1.35412
|0.00000
|0.00000
|2165
|2010.03.02 06:44
|modify
|722
|1.00
|1.35412
|1.31912
|1.35512
|2166
|2010.03.02 12:49
|t/p
|722
|1.00
|1.35512
|1.31912
|1.35512
|100.00
|93835.70
|2167
|2010.03.02 18:00
|buy
|723
|1.00
|1.35663
|0.00000
|0.00000
|2168
|2010.03.02 18:00
|modify
|723
|1.00
|1.35663
|1.32163
|1.35913
|2169
|2010.03.02 18:59
|t/p
|723
|1.00
|1.35913
|1.32163
|1.35913
|250.00
|94085.70
|2170
|2010.03.02 22:49
|buy
|724
|1.00
|1.36155
|0.00000
|0.00000
|2171
|2010.03.02 22:49
|modify
|724
|1.00
|1.36155
|1.32655
|1.36255
|2172
|2010.03.03 01:04
|t/p
|724
|1.00
|1.36255
|1.32655
|1.36255
|99.30
|94185.00
|2173
|2010.03.03 21:08
|sell
|725
|1.00
|1.36984
|0.00000
|0.00000
|2174
|2010.03.03 21:08
|modify
|725
|1.00
|1.36984
|1.40484
|1.36884
|2175
|2010.03.04 04:16
|t/p
|725
|1.00
|1.36884
|1.40484
|1.36884
|96.40
|94281.40
|2176
|2010.03.04 23:02
|buy
|726
|1.00
|1.35873
|0.00000
|0.00000
|2177
|2010.03.04 23:02
|modify
|726
|1.00
|1.35873
|1.32373
|1.36010
|2178
|2010.03.05 03:56
|close
|726
|1.00
|1.35926
|1.32373
|1.36010
|52.30
|94333.70
|2179
|2010.03.05 14:30
|sell
|727
|1.00
|1.35435
|0.00000
|0.00000
|2180
|2010.03.05 14:30
|modify
|727
|1.00
|1.35435
|1.38935
|1.35185
|2181
|2010.03.05 14:30
|sell
|728
|1.00
|1.35459
|0.00000
|0.00000
|2182
|2010.03.05 14:30
|modify
|728
|1.00
|1.35459
|1.38959
|1.35359
|2183
|2010.03.05 14:36
|t/p
|728
|1.00
|1.35359
|1.38959
|1.35359
|100.00
|94433.70
|2184
|2010.03.11 04:52
|buy
|729
|1.00
|1.36375
|0.00000
|0.00000
|2185
|2010.03.11 04:52
|modify
|729
|1.00
|1.36375
|1.32875
|1.36500
|2186
|2010.03.11 06:40
|close
|729
|1.00
|1.36453
|1.32875
|1.36500
|78.00
|94511.70
|2187
|2010.03.11 20:06
|buy
|730
|1.00
|1.36743
|0.00000
|0.00000
|2188
|2010.03.11 20:06
|modify
|730
|1.00
|1.36743
|1.33243
|1.36843
|2189
|2010.03.12 00:08
|t/p
|730
|1.00
|1.36843
|1.33243
|1.36843
|99.30
|94611.00
|2190
|2010.04.08 12:19
|t/p
|727
|1.00
|1.35185
|1.38935
|1.35185
|209.20
|94820.20
|2191
|2010.04.08 14:37
|buy
|731
|1.00
|1.33172
|0.00000
|0.00000
|2192
|2010.04.08 14:37
|modify
|731
|1.00
|1.33172
|1.29672
|1.33422
|2193
|2010.04.08 14:37
|buy
|732
|1.00
|1.33171
|0.00000
|0.00000
|2194
|2010.04.08 14:37
|modify
|732
|1.00
|1.33171
|1.29671
|1.33271
|2195
|2010.04.08 14:59
|t/p
|732
|1.00
|1.33271
|1.29671
|1.33271
|100.00
|94920.20
|2196
|2010.04.08 15:52
|t/p
|731
|1.00
|1.33422
|1.29672
|1.33422
|250.00
|95170.20
|2197
|2010.04.08 20:20
|buy
|733
|1.00
|1.33509
|0.00000
|0.00000
|2198
|2010.04.08 20:20
|modify
|733
|1.00
|1.33509
|1.30009
|1.33759
|2199
|2010.04.09 01:24
|buy
|734
|1.00
|1.33708
|0.00000
|0.00000
|2200
|2010.04.09 01:24
|modify
|734
|1.00
|1.33708
|1.30208
|1.33808
|2201
|2010.04.09 01:30
|t/p
|733
|1.00
|1.33759
|1.30009
|1.33759
|249.30
|95419.50
|2202
|2010.04.09 01:37
|t/p
|734
|1.00
|1.33808
|1.30208
|1.33808
|100.00
|95519.50
|2203
|2010.04.09 15:40
|buy
|735
|1.00
|1.34249
|0.00000
|0.00000
|2204
|2010.04.09 15:40
|modify
|735
|1.00
|1.34249
|1.30749
|1.34499
|2205
|2010.04.09 16:03
|t/p
|735
|1.00
|1.34499
|1.30749
|1.34499
|250.00
|95769.50
|2206
|2010.04.09 18:35
|sell
|736
|1.00
|1.34701
|0.00000
|0.00000
|2207
|2010.04.09 18:35
|modify
|736
|1.00
|1.34701
|1.38201
|1.34601
|2208
|2010.04.09 20:09
|t/p
|736
|1.00
|1.34601
|1.38201
|1.34601
|100.00
|95869.50
|2209
|2010.04.09 20:39
|sell
|737
|1.00
|1.34533
|0.00000
|0.00000
|2210
|2010.04.09 20:39
|modify
|737
|1.00
|1.34533
|1.38033
|1.34283
|2211
|2010.04.12 04:11
|buy
|738
|1.00
|1.36428
|0.00000
|0.00000
|2212
|2010.04.12 04:11
|modify
|738
|1.00
|1.36428
|1.32928
|1.36528
|2213
|2010.04.12 04:43
|t/p
|738
|1.00
|1.36528
|1.32928
|1.36528
|100.00
|95969.50
|2214
|2010.04.13 00:51
|buy
|739
|1.00
|1.35905
|0.00000
|0.00000
|2215
|2010.04.13 00:51
|modify
|739
|1.00
|1.35905
|1.32405
|1.36005
|2216
|2010.04.13 08:13
|t/p
|739
|1.00
|1.36005
|1.32405
|1.36005
|100.00
|96069.50
|2217
|2010.04.15 07:05
|sell
|740
|1.00
|1.36331
|0.00000
|0.00000
|2218
|2010.04.15 07:05
|modify
|740
|1.00
|1.36331
|1.39831
|1.36231
|2219
|2010.04.15 09:02
|t/p
|740
|1.00
|1.36231
|1.39831
|1.36231
|100.00
|96169.50
|2220
|2010.04.16 06:25
|sell
|741
|1.00
|1.35372
|0.00000
|0.00000
|2221
|2010.04.16 06:25
|modify
|741
|1.00
|1.35372
|1.38872
|1.35272
|2222
|2010.04.16 08:01
|t/p
|741
|1.00
|1.35272
|1.38872
|1.35272
|100.00
|96269.50
|2223
|2010.04.16 09:29
|buy
|742
|1.00
|1.35328
|0.00000
|0.00000
|2224
|2010.04.16 09:29
|modify
|742
|1.00
|1.35328
|1.31828
|1.35428
|2225
|2010.04.16 10:01
|t/p
|742
|1.00
|1.35428
|1.31828
|1.35428
|100.00
|96369.50
|2226
|2010.04.16 22:59
|close at stop
|737
|1.00
|1.35023
|1.38033
|1.34283
|-498.40
|95871.10