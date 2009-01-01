Strategy Tester Report
EuroBlaster-Turbo
AlpariUS-Demo (Build 225)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2010.04.16 22:55 (2008.01.01 - 2010.04.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEA_Name="EURO-BLASTER Turbo"; Creator="Copyright © 2009, Forex Spiritual Team"; Password=0; EB=true; MagicNo=475543; TurboTrading=true; Aggressive=false; Magic_No=1146236; ln1="-----------------------------"; Part1="Time Management"; ln2="-----------------------------"; Use_Time_Mgmt=false; Trade_On_Monday=true; Trade_On_Tuesday=true; Trade_On_Wednesday=true; Trade_On_Thursday=true; Trade_On_Friday=true; Part1_1=">> Start-End Time 1 <<"; TradeStartHour=0; TradeStartMinutes=0; TradeEndHour=12; TradeEndMinutes=0; Part1_2=">> Start-End Time 2 <<"; TradeStartHour2=12; TradeStartMinutes2=0; TradeEndHour2=24; TradeEndMinutes2=0; ln3="------------------------------"; Part2="Trading Management"; ln4="------------------------------"; NFA_Rules=false; MM=false; RiskPercent=5; LotSize=1; Max_Lot_Size=100; MaxOrder=1; StopTime=0; TakeProfit=25; Min_Auto_TP=10; StopLoss=350; ln5="------------------------------"; TrailingStop=0; TrailingProfit=false; TrailingPips=2; Profit_Protection=false; Percent_Over_Balance=2; BreakEven=false; BreakEvenPips=10; HedgeAllowed=true; Slippage=3; ln6="------------------------------"; Turbo_Bars_Period=100; Turbo_Detection_Period=20; Bars_Period_Screen=288; End="*** Good Luck ***";
Bars in test164482Ticks modelled19091045Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors93
Initial deposit10000.00
Total net profit85871.10Gross profit103901.60Gross loss-18030.50
Profit factor5.76Expected payoff115.73
Absolute drawdown72.00Maximal drawdown7303.00 (8.12%)Relative drawdown14.43% (2166.70)
Total trades742Short positions (won %)334 (98.80%)Long positions (won %)408 (99.51%)
Profit trades (% of total)736 (99.19%)Loss trades (% of total)6 (0.81%)
Largestprofit trade254.00loss trade-3509.60
Averageprofit trade141.17loss trade-3005.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)334 (49019.60)consecutive losses (loss in money)2 (-7019.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)49019.60 (334)consecutive loss (count of losses)-7019.20 (2)
Averageconsecutive wins147consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.03 14:31sell11.001.472730.000000.00000
22008.01.03 14:31modify11.001.472731.507731.47023
32008.01.03 14:31sell21.001.472670.000000.00000
42008.01.03 14:31modify21.001.472671.507671.47167
52008.01.03 14:33t/p21.001.471671.507671.47167100.0010100.00
62008.01.03 14:35t/p11.001.470231.507731.47023250.0010350.00
72008.01.04 14:07buy31.001.471760.000000.00000
82008.01.04 14:07modify31.001.471761.436761.47426
92008.01.04 14:07buy41.001.471940.000000.00000
102008.01.04 14:07modify41.001.471941.436941.47294
112008.01.04 14:12t/p41.001.472941.436941.47294100.0010450.00
122008.01.04 14:30t/p31.001.474261.436761.47426250.0010700.00
132008.01.08 07:31buy51.001.470460.000000.00000
142008.01.08 07:31modify51.001.470461.435461.47146
152008.01.08 08:03t/p51.001.471461.435461.47146100.0010800.00
162008.01.08 11:45sell61.001.470200.000000.00000
172008.01.08 11:45modify61.001.470201.505201.46920
182008.01.09 13:11t/p61.001.469201.505201.4692098.8010898.80
192008.01.10 06:34buy71.001.468660.000000.00000
202008.01.10 06:34modify71.001.468661.433661.46966
212008.01.10 10:52t/p71.001.469661.433661.46966100.0010998.80
222008.01.10 18:19buy81.001.475940.000000.00000
232008.01.10 18:19modify81.001.475941.440941.47694
242008.01.10 18:21t/p81.001.476941.440941.47694100.0011098.80
252008.01.10 18:21buy91.001.477110.000000.00000
262008.01.10 18:21modify91.001.477111.442111.47961
272008.01.10 18:51t/p91.001.479611.442111.47961250.0011348.80
282008.01.11 12:05sell101.001.476590.000000.00000
292008.01.11 12:05modify101.001.476591.511591.47559
302008.01.14 04:58buy111.001.480920.000000.00000
312008.01.14 04:58modify111.001.480921.445921.48342
322008.01.14 07:06t/p111.001.483421.445921.48342250.0011598.80
332008.01.15 22:03sell121.001.481580.000000.00000
342008.01.15 22:03modify121.001.481581.516581.47908
352008.01.15 23:07t/p121.001.479081.516581.47908250.0011848.80
362008.01.16 00:25buy131.001.479040.000000.00000
372008.01.16 00:25modify131.001.479041.444041.48004
382008.01.16 00:42t/p131.001.480041.444041.48004100.0011948.80
392008.01.16 16:47t/p101.001.475591.511591.4755996.4012045.20
402008.01.16 18:59buy141.001.465650.000000.00000
412008.01.16 18:59modify141.001.465651.430651.46815
422008.01.16 19:43t/p141.001.468151.430651.46815250.0012295.20
432008.01.17 06:31sell151.001.464700.000000.00000
442008.01.17 06:31modify151.001.464701.499701.46370
452008.01.17 06:34t/p151.001.463701.499701.46370100.0012395.20
462008.01.17 06:34sell161.001.463500.000000.00000
472008.01.17 06:34modify161.001.463501.498501.46250
482008.01.17 09:10t/p161.001.462501.498501.46250100.0012495.20
492008.01.18 00:29sell171.001.462440.000000.00000
502008.01.18 00:29modify171.001.462441.497441.46144
512008.01.18 03:02t/p171.001.461441.497441.46144100.0012595.20
522008.01.18 07:22buy181.001.464200.000000.00000
532008.01.18 07:22modify181.001.464201.429201.46520
542008.01.18 09:25t/p181.001.465201.429201.46520100.0012695.20
552008.01.22 12:41sell191.001.451390.000000.00000
562008.01.22 12:41modify191.001.451391.486391.45039
572008.01.22 12:48t/p191.001.450391.486391.45039100.0012795.20
582008.01.22 16:29buy201.001.462960.000000.00000
592008.01.22 16:29modify201.001.462961.427961.46546
602008.01.22 23:17t/p201.001.465461.427961.46546250.0013045.20
612008.01.23 22:35sell211.001.463500.000000.00000
622008.01.23 22:35modify211.001.463501.498501.46153
632008.01.24 00:32close211.001.462891.498501.4615357.4013102.60
642008.01.24 23:55buy221.001.475810.000000.00000
652008.01.24 23:55modify221.001.475811.440811.47712
662008.01.25 00:48t/p221.001.477121.440811.47712130.3013232.90
672008.01.28 07:23buy231.001.467350.000000.00000
682008.01.28 07:23modify231.001.467351.432351.46863
692008.01.28 07:43t/p231.001.468631.432351.46863128.0013360.90
702008.01.31 14:07sell241.001.487050.000000.00000
712008.01.31 14:07modify241.001.487051.522051.48553
722008.01.31 15:05t/p241.001.485531.522051.48553152.0013512.90
732008.02.01 01:55sell251.001.486100.000000.00000
742008.02.01 01:55modify251.001.486101.521101.48510
752008.02.01 03:55buy261.001.487260.000000.00000
762008.02.01 03:55modify261.001.487261.452261.48976
772008.02.01 12:59t/p261.001.489761.452261.48976250.0013762.90
782008.02.01 15:24t/p251.001.485101.521101.48510100.0013862.90
792008.02.05 14:53buy271.001.466660.000000.00000
802008.02.05 14:53modify271.001.466661.431661.46766
812008.02.05 14:56t/p271.001.467661.431661.46766100.0013962.90
822008.02.06 04:41sell281.001.463950.000000.00000
832008.02.06 04:41modify281.001.463951.498951.46295
842008.02.06 08:43t/p281.001.462951.498951.46295100.0014062.90
852008.02.11 02:18sell291.001.453100.000000.00000
862008.02.11 02:18modify291.001.453101.488101.45210
872008.02.11 02:35t/p291.001.452101.488101.45210100.0014162.90
882008.02.11 16:13buy301.001.450260.000000.00000
892008.02.11 16:13modify301.001.450261.415261.45126
902008.02.11 18:08t/p301.001.451261.415261.45126100.0014262.90
912008.02.12 18:55buy311.001.458860.000000.00000
922008.02.12 18:55modify311.001.458861.423861.46070
932008.02.12 20:35sell321.001.458700.000000.00000
942008.02.12 20:35modify321.001.458701.493701.45770
952008.02.12 21:36t/p321.001.457701.493701.45770100.0014362.90
962008.02.13 09:06buy331.001.454640.000000.00000
972008.02.13 09:06modify331.001.454641.419641.45564
982008.02.13 10:01t/p331.001.455641.419641.45564100.0014462.90
992008.02.13 18:25sell341.001.457000.000000.00000
1002008.02.13 18:25modify341.001.457001.492001.45550
1012008.02.14 00:54t/p341.001.455501.492001.45550146.4014609.30
1022008.02.14 08:57t/p311.001.460701.423861.46070181.2014790.50
1032008.02.14 14:59sell351.001.460300.000000.00000
1042008.02.14 14:59modify351.001.460301.495301.45930
1052008.02.14 15:02t/p351.001.459301.495301.45930100.0014890.50
1062008.02.15 17:52sell361.001.466500.000000.00000
1072008.02.15 17:52modify361.001.466501.501501.46550
1082008.02.18 09:30t/p361.001.465501.501501.4655098.8014989.30
1092008.02.19 15:53buy371.001.474920.000000.00000
1102008.02.19 15:53modify371.001.474921.439921.47592
1112008.02.20 12:46buy381.001.469060.000000.00000
1122008.02.20 12:46modify381.001.469061.434061.47156
1132008.02.20 20:43t/p381.001.471561.434061.47156250.0015239.30
1142008.02.21 16:40t/p371.001.475921.439921.4759297.2015336.50
1152008.02.22 21:21buy391.001.481940.000000.00000
1162008.02.22 21:21modify391.001.481941.446941.48317
1172008.02.22 21:35t/p391.001.483171.446941.48317123.0015459.50
1182008.02.27 08:00buy401.001.502220.000000.00000
1192008.02.27 08:00modify401.001.502221.467221.50472
1202008.02.27 08:00buy411.001.502210.000000.00000
1212008.02.27 08:00modify411.001.502211.467211.50321
1222008.02.27 08:08t/p411.001.503211.467211.50321100.0015559.50
1232008.02.27 08:29t/p401.001.504721.467221.50472250.0015809.50
1242008.02.28 10:42buy421.001.510360.000000.00000
1252008.02.28 10:42modify421.001.510361.475361.51136
1262008.02.28 14:04t/p421.001.511361.475361.51136100.0015909.50
1272008.02.29 15:10buy431.001.519080.000000.00000
1282008.02.29 15:10modify431.001.519081.484081.52008
1292008.02.29 15:48t/p431.001.520081.484081.52008100.0016009.50
1302008.03.03 02:11sell441.001.519850.000000.00000
1312008.03.03 02:11modify441.001.519851.554851.51735
1322008.03.03 02:11sell451.001.519870.000000.00000
1332008.03.03 02:11modify451.001.519871.554871.51887
1342008.03.03 02:21t/p451.001.518871.554871.51887100.0016109.50
1352008.03.03 09:30t/p441.001.517351.554851.51735250.0016359.50
1362008.03.03 13:30buy461.001.520060.000000.00000
1372008.03.03 13:30modify461.001.520061.485061.52106
1382008.03.03 15:03t/p461.001.521061.485061.52106100.0016459.50
1392008.03.04 08:17buy471.001.518550.000000.00000
1402008.03.04 08:17modify471.001.518551.483551.51955
1412008.03.04 08:33t/p471.001.519551.483551.51955100.0016559.50
1422008.03.04 13:36buy481.001.522790.000000.00000
1432008.03.04 13:36modify481.001.522791.487791.52379
1442008.03.04 16:11t/p481.001.523791.487791.52379100.0016659.50
1452008.03.05 12:53buy491.001.518880.000000.00000
1462008.03.05 12:53modify491.001.518881.483881.51988
1472008.03.05 14:03t/p491.001.519881.483881.51988100.0016759.50
1482008.03.06 19:00buy501.001.537300.000000.00000
1492008.03.06 19:00modify501.001.537301.502301.53830
1502008.03.06 22:03t/p501.001.538301.502301.53830100.0016859.50
1512008.03.07 09:13sell511.001.538000.000000.00000
1522008.03.07 09:13modify511.001.538001.573001.53700
1532008.03.07 15:37t/p511.001.537001.573001.53700100.0016959.50
1542008.03.10 19:26buy521.001.534200.000000.00000
1552008.03.10 19:26modify521.001.534201.499201.53520
1562008.03.10 20:52t/p521.001.535201.499201.53520100.0017059.50
1572008.03.13 19:55buy531.001.559160.000000.00000
1582008.03.13 19:55modify531.001.559161.524161.56016
1592008.03.13 20:39t/p531.001.560161.524161.56016100.0017159.50
1602008.03.14 08:38sell541.001.560820.000000.00000
1612008.03.14 08:38modify541.001.560821.595821.55982
1622008.03.14 08:44t/p541.001.559821.595821.55982100.0017259.50
1632008.03.14 21:32buy551.001.567260.000000.00000
1642008.03.14 21:32modify551.001.567261.532261.56976
1652008.03.17 00:00t/p551.001.569761.532261.56976249.3017508.80
1662008.03.17 06:25buy561.001.583560.000000.00000
1672008.03.17 06:25modify561.001.583561.548561.58539
1682008.03.17 06:37t/p561.001.585391.548561.58539183.0017691.80
1692008.03.17 16:45sell571.001.574210.000000.00000
1702008.03.17 16:45modify571.001.574211.609211.57171
1712008.03.17 16:45sell581.001.574020.000000.00000
1722008.03.17 16:45modify581.001.574021.609021.57302
1732008.03.17 18:32t/p581.001.573021.609021.57302100.0017791.80
1742008.03.17 19:04t/p571.001.571711.609211.57171250.0018041.80
1752008.03.18 13:30sell591.001.578200.000000.00000
1762008.03.18 13:30modify591.001.578201.613201.57570
1772008.03.18 13:31sell601.001.578100.000000.00000
1782008.03.18 13:31modify601.001.578101.613101.57710
1792008.03.18 14:09t/p601.001.577101.613101.57710100.0018141.80
1802008.03.18 19:14sell611.001.577700.000000.00000
1812008.03.18 19:14modify611.001.577701.612701.57670
1822008.03.18 19:14t/p611.001.576701.612701.57670100.0018241.80
1832008.03.18 19:14sell621.001.575900.000000.00000
1842008.03.18 19:14modify621.001.575901.610901.57490
1852008.03.18 19:15t/p591.001.575701.613201.57570250.0018491.80
1862008.03.18 19:15t/p621.001.574901.610901.57490100.0018591.80
1872008.03.18 19:16sell631.001.575650.000000.00000
1882008.03.18 19:16modify631.001.575651.610651.57465
1892008.03.18 19:22t/p631.001.574651.610651.57465100.0018691.80
1902008.03.18 22:15buy641.001.562660.000000.00000
1912008.03.18 22:15modify641.001.562661.527661.56505
1922008.03.19 00:01close641.001.563601.527661.5650593.3018785.10
1932008.03.20 08:36sell651.001.558000.000000.00000
1942008.03.20 08:36modify651.001.558001.593001.55700
1952008.03.20 09:03t/p651.001.557001.593001.55700100.0018885.10
1962008.03.21 03:08buy661.001.541360.000000.00000
1972008.03.21 03:08modify661.001.541361.506361.54236
1982008.03.21 03:24t/p661.001.542361.506361.54236100.0018985.10
1992008.03.24 01:37buy671.001.540860.000000.00000
2002008.03.24 01:37modify671.001.540861.505861.54237
2012008.03.24 11:08t/p671.001.542371.505861.54237151.0019136.10
2022008.03.25 07:43buy681.001.555800.000000.00000
2032008.03.25 07:43modify681.001.555801.520801.55830
2042008.03.25 11:53t/p681.001.558301.520801.55830250.0019386.10
2052008.03.27 18:07sell691.001.578880.000000.00000
2062008.03.27 18:07modify691.001.578881.613881.57788
2072008.03.27 19:36t/p691.001.577881.613881.57788100.0019486.10
2082008.03.31 20:01sell701.001.579240.000000.00000
2092008.03.31 20:01modify701.001.579241.614241.57824
2102008.03.31 20:37t/p701.001.578241.614241.57824100.0019586.10
2112008.04.01 11:45sell711.001.565760.000000.00000
2122008.04.01 11:45modify711.001.565761.600761.56476
2132008.04.01 11:50sell721.001.566600.000000.00000
2142008.04.01 11:50modify721.001.566601.601601.56410
2152008.04.01 11:58t/p711.001.564761.600761.56476100.0019686.10
2162008.04.01 11:59t/p721.001.564101.601601.56410250.0019936.10
2172008.04.02 21:34buy731.001.568260.000000.00000
2182008.04.02 21:34modify731.001.568261.533261.56926
2192008.04.02 21:37t/p731.001.569261.533261.56926100.0020036.10
2202008.04.03 15:15buy741.001.560130.000000.00000
2212008.04.03 15:15modify741.001.560131.525131.56113
2222008.04.03 15:46t/p741.001.561131.525131.56113100.0020136.10
2232008.04.08 02:14buy751.001.577070.000000.00000
2242008.04.08 02:14modify751.001.577071.542071.57957
2252008.04.08 04:56t/p751.001.579571.542071.57957250.0020386.10
2262008.04.08 19:33sell761.001.570100.000000.00000
2272008.04.08 19:33modify761.001.570101.605101.56910
2282008.04.09 00:07t/p761.001.569101.605101.5691098.8020484.90
2292008.04.09 14:48buy771.001.573900.000000.00000
2302008.04.09 14:48modify771.001.573901.538901.57490
2312008.04.09 15:02t/p771.001.574901.538901.57490100.0020584.90
2322008.04.09 20:19buy781.001.585060.000000.00000
2332008.04.09 20:19modify781.001.585061.550061.58606
2342008.04.10 06:51buy791.001.585340.000000.00000
2352008.04.10 06:51modify791.001.585341.550341.58784
2362008.04.10 10:34t/p781.001.586061.550061.5860697.9020682.80
2372008.04.10 10:48t/p791.001.587841.550341.58784250.0020932.80
2382008.04.10 15:41sell801.001.583470.000000.00000
2392008.04.10 15:41modify801.001.583471.618471.58097
2402008.04.10 16:50t/p801.001.580971.618471.58097250.0021182.80
2412008.04.10 21:36buy811.001.574760.000000.00000
2422008.04.10 21:36modify811.001.574761.539761.57576
2432008.04.11 01:46t/p811.001.575761.539761.5757699.3021282.10
2442008.04.14 07:02buy821.001.570960.000000.00000
2452008.04.14 07:02modify821.001.570961.535961.57196
2462008.04.14 07:13t/p821.001.571961.535961.57196100.0021382.10
2472008.04.14 08:11buy831.001.573260.000000.00000
2482008.04.14 08:11modify831.001.573261.538261.57426
2492008.04.14 08:20t/p831.001.574261.538261.57426100.0021482.10
2502008.04.15 04:40buy841.001.582460.000000.00000
2512008.04.15 04:40modify841.001.582461.547461.58346
2522008.04.15 07:33t/p841.001.583461.547461.58346100.0021582.10
2532008.04.15 17:46sell851.001.580000.000000.00000
2542008.04.15 17:46modify851.001.580001.615001.57900
2552008.04.15 17:48sell861.001.580000.000000.00000
2562008.04.15 17:48modify861.001.580001.615001.57900
2572008.04.15 19:08t/p851.001.579001.615001.57900100.0021682.10
2582008.04.15 19:08t/p861.001.579001.615001.57900100.0021782.10
2592008.04.16 06:07buy871.001.579360.000000.00000
2602008.04.16 06:07modify871.001.579361.544361.58036
2612008.04.16 07:36t/p871.001.580361.544361.58036100.0021882.10
2622008.04.18 11:43sell881.001.589430.000000.00000
2632008.04.18 11:43modify881.001.589431.624431.58843
2642008.04.18 11:44t/p881.001.588431.624431.58843100.0021982.10
2652008.04.18 11:44sell891.001.588210.000000.00000
2662008.04.18 11:44modify891.001.588211.623211.58721
2672008.04.18 11:46t/p891.001.587211.623211.58721100.0022082.10
2682008.04.18 14:20sell901.001.577300.000000.00000
2692008.04.18 14:20modify901.001.577301.612301.57630
2702008.04.18 14:21t/p901.001.576301.612301.57630100.0022182.10
2712008.04.21 04:51buy911.001.582260.000000.00000
2722008.04.21 04:51modify911.001.582261.547261.58326
2732008.04.21 06:15t/p911.001.583261.547261.58326100.0022282.10
2742008.04.21 15:43sell921.001.591600.000000.00000
2752008.04.21 15:43modify921.001.591601.626601.59060
2762008.04.21 17:12t/p921.001.590601.626601.59060100.0022382.10
2772008.04.23 14:00sell931.001.594280.000000.00000
2782008.04.23 14:00modify931.001.594281.629281.59328
2792008.04.23 14:33t/p931.001.593281.629281.59328100.0022482.10
2802008.04.25 06:25sell941.001.569420.000000.00000
2812008.04.25 06:25modify941.001.569421.604421.56842
2822008.04.25 06:38t/p941.001.568421.604421.56842100.0022582.10
2832008.04.28 18:10sell951.001.564300.000000.00000
2842008.04.28 18:10modify951.001.564301.599301.56330
2852008.04.28 18:36t/p951.001.563301.599301.56330100.0022682.10
2862008.04.29 15:30buy961.001.556860.000000.00000
2872008.04.29 15:30modify961.001.556861.521861.55786
2882008.04.29 15:44t/p961.001.557861.521861.55786100.0022782.10
2892008.05.01 02:11buy971.001.563360.000000.00000
2902008.05.01 02:11modify971.001.563361.528361.56436
2912008.05.01 03:45close971.001.564001.528361.5643664.0022846.10
2922008.05.02 11:55sell981.001.546920.000000.00000
2932008.05.02 11:55modify981.001.546921.581921.54592
2942008.05.02 12:23t/p981.001.545921.581921.54592100.0022946.10
2952008.05.06 06:59sell991.001.550900.000000.00000
2962008.05.06 06:59modify991.001.550901.585901.54990
2972008.05.06 08:38t/p991.001.549901.585901.54990100.0023046.10
2982008.05.06 15:14buy1001.001.555160.000000.00000
2992008.05.06 15:14modify1001.001.555161.520161.55766
3002008.05.06 16:08t/p1001.001.557661.520161.55766250.0023296.10
3012008.05.07 16:42buy1011.001.538560.000000.00000
3022008.05.07 16:42modify1011.001.538561.503561.53956
3032008.05.07 16:51t/p1011.001.539561.503561.53956100.0023396.10
3042008.05.07 22:28sell1021.001.538820.000000.00000
3052008.05.07 22:28modify1021.001.538821.573821.53782
3062008.05.08 00:35sell1031.001.539400.000000.00000
3072008.05.08 00:35modify1031.001.539401.574401.53690
3082008.05.08 01:08t/p1021.001.537821.573821.5378296.4023492.50
3092008.05.08 01:21t/p1031.001.536901.574401.53690250.0023742.50
3102008.05.09 01:43buy1041.001.541060.000000.00000
3112008.05.09 01:43modify1041.001.541061.506061.54206
3122008.05.09 03:23t/p1041.001.542061.506061.54206100.0023842.50
3132008.05.09 13:18buy1051.001.546760.000000.00000
3142008.05.09 13:18modify1051.001.546761.511761.54822
3152008.05.09 18:35sell1061.001.545540.000000.00000
3162008.05.09 18:35modify1061.001.545541.580541.54395
3172008.05.09 21:04t/p1051.001.548221.511761.54822146.0023988.50
3182008.05.12 00:46close1061.001.544851.580541.5439567.8024056.30
3192008.05.12 07:08sell1071.001.540260.000000.00000
3202008.05.12 07:08modify1071.001.540261.575261.53926
3212008.05.12 08:07t/p1071.001.539261.575261.53926100.0024156.30
3222008.05.12 13:44sell1081.001.544580.000000.00000
3232008.05.12 13:44modify1081.001.544581.579581.54358
3242008.05.12 14:15t/p1081.001.543581.579581.54358100.0024256.30
3252008.05.13 14:14sell1091.001.547120.000000.00000
3262008.05.13 14:14modify1091.001.547121.582121.54567
3272008.05.13 14:30t/p1091.001.545671.582121.54567145.0024401.30
3282008.05.13 14:35sell1101.001.545550.000000.00000
3292008.05.13 14:35modify1101.001.545551.580551.54455
3302008.05.13 14:38t/p1101.001.544551.580551.54455100.0024501.30
3312008.05.13 14:38sell1111.001.544600.000000.00000
3322008.05.13 14:38modify1111.001.544601.579601.54360
3332008.05.13 14:41t/p1111.001.543601.579601.54360100.0024601.30
3342008.05.15 09:18sell1121.001.551940.000000.00000
3352008.05.15 09:18modify1121.001.551941.586941.55094
3362008.05.15 11:00t/p1121.001.550941.586941.55094100.0024701.30
3372008.05.20 14:05sell1131.001.563200.000000.00000
3382008.05.20 14:05modify1131.001.563201.598201.56070
3392008.05.22 04:00buy1141.001.579800.000000.00000
3402008.05.22 04:00modify1141.001.579801.544801.58080
3412008.05.22 08:57t/p1141.001.580801.544801.58080100.0024801.30
3422008.05.23 16:36buy1151.001.577860.000000.00000
3432008.05.23 16:36modify1151.001.577861.542861.57886
3442008.05.23 17:30t/p1151.001.578861.542861.57886100.0024901.30
3452008.05.26 00:57buy1161.001.576240.000000.00000
3462008.05.26 00:57modify1161.001.576241.541241.57724
3472008.05.26 01:10t/p1161.001.577241.541241.57724100.0025001.30
3482008.05.27 00:05buy1171.001.577660.000000.00000
3492008.05.27 00:05modify1171.001.577661.542661.57866
3502008.05.27 02:09t/p1171.001.578661.542661.57866100.0025101.30
3512008.05.28 05:39sell1181.001.569500.000000.00000
3522008.05.28 05:39modify1181.001.569501.604501.56850
3532008.05.28 11:26t/p1181.001.568501.604501.56850100.0025201.30
3542008.05.29 05:56sell1191.001.563310.000000.00000
3552008.05.29 05:56modify1191.001.563311.598311.56231
3562008.05.29 07:30t/p1191.001.562311.598311.56231100.0025301.30
3572008.05.29 07:32sell1201.001.561050.000000.00000
3582008.05.29 07:32modify1201.001.561051.596051.56005
3592008.05.29 07:33t/p1131.001.560701.598201.56070236.8025538.10
3602008.05.29 08:06t/p1201.001.560051.596051.56005100.0025638.10
3612008.05.29 12:23sell1211.001.555200.000000.00000
3622008.05.29 12:23modify1211.001.555201.590201.55420
3632008.05.29 15:00t/p1211.001.554201.590201.55420100.0025738.10
3642008.05.29 17:21buy1221.001.553560.000000.00000
3652008.05.29 17:21modify1221.001.553561.518561.55456
3662008.05.30 16:43t/p1221.001.554561.518561.5545699.3025837.40
3672008.05.30 19:43buy1231.001.556410.000000.00000
3682008.05.30 19:43modify1231.001.556411.521411.55741
3692008.06.02 07:02sell1241.001.553400.000000.00000
3702008.06.02 07:02modify1241.001.553401.588401.55090
3712008.06.02 14:23t/p1241.001.550901.588401.55090250.0026087.40
3722008.06.02 18:38t/p1231.001.557411.521411.5574199.3026186.70
3732008.06.02 18:40sell1251.001.557540.000000.00000
3742008.06.02 18:40modify1251.001.557541.592541.55504
3752008.06.02 19:55t/p1251.001.555041.592541.55504250.0026436.70
3762008.06.03 18:03sell1261.001.544700.000000.00000
3772008.06.03 18:03modify1261.001.544701.579701.54304
3782008.06.03 19:20t/p1261.001.543041.579701.54304166.0026602.70
3792008.06.04 05:56sell1271.001.545300.000000.00000
3802008.06.04 05:56modify1271.001.545301.580301.54430
3812008.06.04 07:26t/p1271.001.544301.580301.54430100.0026702.70
3822008.06.05 07:45buy1281.001.541510.000000.00000
3832008.06.05 07:45modify1281.001.541511.506511.54401
3842008.06.05 08:30t/p1281.001.544011.506511.54401250.0026952.70
3852008.06.06 01:00buy1291.001.559160.000000.00000
3862008.06.06 01:00modify1291.001.559161.524161.56166
3872008.06.06 08:59t/p1291.001.561661.524161.56166250.0027202.70
3882008.06.06 09:16buy1301.001.561760.000000.00000
3892008.06.06 09:16modify1301.001.561761.526761.56276
3902008.06.06 13:51buy1311.001.559880.000000.00000
3912008.06.06 13:51modify1311.001.559881.524881.56238
3922008.06.06 14:30t/p1311.001.562381.524881.56238250.0027452.70
3932008.06.06 14:30t/p1301.001.562761.526761.56276100.0027552.70
3942008.06.06 14:30buy1321.001.563380.000000.00000
3952008.06.06 14:30modify1321.001.563381.528381.56588
3962008.06.06 14:30t/p1321.001.565881.528381.56588250.0027802.70
3972008.06.06 14:30buy1331.001.566040.000000.00000
3982008.06.06 14:30modify1331.001.566041.531041.56854
3992008.06.06 14:34t/p1331.001.568541.531041.56854250.0028052.70
4002008.06.06 14:34buy1341.001.568900.000000.00000
4012008.06.06 14:34modify1341.001.568901.533901.57140
4022008.06.06 16:40t/p1341.001.571401.533901.57140250.0028302.70
4032008.06.10 02:40sell1351.001.557220.000000.00000
4042008.06.10 02:40modify1351.001.557221.592221.55622
4052008.06.10 09:50t/p1351.001.556221.592221.55622100.0028402.70
4062008.06.10 21:14buy1361.001.546260.000000.00000
4072008.06.10 21:14modify1361.001.546261.511261.54726
4082008.06.11 03:03t/p1361.001.547261.511261.5472699.3028502.00
4092008.06.16 22:53buy1371.001.547560.000000.00000
4102008.06.16 22:53modify1371.001.547561.512561.54856
4112008.06.17 03:11t/p1371.001.548561.512561.5485699.3028601.30
4122008.06.17 03:33buy1381.001.551440.000000.00000
4132008.06.17 03:33modify1381.001.551441.516441.55394
4142008.06.17 03:33buy1391.001.551420.000000.00000
4152008.06.17 03:33modify1391.001.551421.516421.55242
4162008.06.17 03:45t/p1391.001.552421.516421.55242100.0028701.30
4172008.06.17 05:27t/p1381.001.553941.516441.55394250.0028951.30
4182008.06.17 15:08buy1401.001.549350.000000.00000
4192008.06.17 15:08modify1401.001.549351.514351.55035
4202008.06.17 15:17t/p1401.001.550351.514351.55035100.0029051.30
4212008.06.17 23:21sell1411.001.550900.000000.00000
4222008.06.17 23:21modify1411.001.550901.585901.54990
4232008.06.18 04:25t/p1411.001.549901.585901.5499098.8029150.10
4242008.06.19 06:40sell1421.001.556000.000000.00000
4252008.06.19 06:40modify1421.001.556001.591001.55500
4262008.06.19 09:33t/p1421.001.555001.591001.55500100.0029250.10
4272008.06.19 23:49sell1431.001.550200.000000.00000
4282008.06.19 23:49modify1431.001.550201.585201.54920
4292008.06.23 09:05buy1441.001.556940.000000.00000
4302008.06.23 09:05modify1441.001.556941.521941.55944
4312008.06.23 14:37t/p1431.001.549201.585201.5492097.6029347.70
4322008.06.24 16:00t/p1441.001.559441.521941.55944249.3029597.00
4332008.06.25 01:19buy1451.001.557060.000000.00000
4342008.06.25 01:19modify1451.001.557061.522061.55956
4352008.06.25 01:19buy1461.001.557260.000000.00000
4362008.06.25 01:19modify1461.001.557261.522261.55826
4372008.06.25 10:38t/p1461.001.558261.522261.55826100.0029697.00
4382008.06.25 10:52t/p1451.001.559561.522061.55956250.0029947.00
4392008.06.30 00:13sell1471.001.577300.000000.00000
4402008.06.30 00:13modify1471.001.577301.612301.57630
4412008.06.30 13:03t/p1471.001.576301.612301.57630100.0030047.00
4422008.06.30 14:20sell1481.001.575800.000000.00000
4432008.06.30 14:20modify1481.001.575801.610801.57330
4442008.06.30 17:20t/p1481.001.573301.610801.57330250.0030297.00
4452008.07.01 16:05sell1491.001.574490.000000.00000
4462008.07.01 16:05modify1491.001.574491.609491.57199
4472008.07.01 16:07sell1501.001.574470.000000.00000
4482008.07.01 16:07modify1501.001.574471.609471.57347
4492008.07.03 16:20close1501.001.573901.609471.5734752.2030349.20
4502008.07.03 16:30t/p1491.001.571991.609491.57199245.2030594.40
4512008.07.04 01:25sell1511.001.567800.000000.00000
4522008.07.04 01:25modify1511.001.567801.602801.56680
4532008.07.04 01:42sell1521.001.568420.000000.00000
4542008.07.04 01:42modify1521.001.568421.603421.56592
4552008.07.04 13:19t/p1511.001.566801.602801.56680100.0030694.40
4562008.07.04 13:21t/p1521.001.565921.603421.56592250.0030944.40
4572008.07.04 14:25buy1531.001.567980.000000.00000
4582008.07.04 14:25modify1531.001.567981.532981.56898
4592008.07.04 15:53t/p1531.001.568981.532981.56898100.0031044.40
4602008.07.04 22:31sell1541.001.570300.000000.00000
4612008.07.04 22:31modify1541.001.570301.605301.56780
4622008.07.07 02:20t/p1541.001.567801.605301.56780248.8031293.20
4632008.07.07 10:49buy1551.001.564560.000000.00000
4642008.07.07 10:49modify1551.001.564561.529561.56556
4652008.07.07 11:05t/p1551.001.565561.529561.56556100.0031393.20
4662008.07.07 12:35buy1561.001.566190.000000.00000
4672008.07.07 12:35modify1561.001.566191.531191.56869
4682008.07.07 12:35buy1571.001.566170.000000.00000
4692008.07.07 12:35modify1571.001.566171.531171.56717
4702008.07.07 17:08t/p1571.001.567171.531171.56717100.0031493.20
4712008.07.07 18:25t/p1561.001.568691.531191.56869250.0031743.20
4722008.07.08 22:20buy1581.001.565760.000000.00000
4732008.07.08 22:20modify1581.001.565761.530761.56676
4742008.07.08 22:49t/p1581.001.566761.530761.56676100.0031843.20
4752008.07.09 01:21sell1591.001.566450.000000.00000
4762008.07.09 01:21modify1591.001.566451.601451.56545
4772008.07.09 03:07t/p1591.001.565451.601451.56545100.0031943.20
4782008.07.10 22:38buy1601.001.579050.000000.00000
4792008.07.10 22:38modify1601.001.579051.544051.58005
4802008.07.11 11:32t/p1601.001.580051.544051.5800599.3032042.50
4812008.07.14 16:33buy1611.001.591260.000000.00000
4822008.07.14 16:33modify1611.001.591261.556261.59376
4832008.07.15 05:10t/p1611.001.593761.556261.59376249.3032291.80
4842008.07.15 06:35sell1621.001.594100.000000.00000
4852008.07.15 06:35modify1621.001.594101.629101.59276
4862008.07.15 07:47t/p1621.001.592761.629101.59276134.0032425.80
4872008.07.17 15:43buy1631.001.584660.000000.00000
4882008.07.17 15:43modify1631.001.584661.549661.58566
4892008.07.17 15:48t/p1631.001.585661.549661.58566100.0032525.80
4902008.07.18 05:03buy1641.001.583260.000000.00000
4912008.07.18 05:03modify1641.001.583261.548261.58452
4922008.07.18 05:47t/p1641.001.584521.548261.58452126.0032651.80
4932008.07.18 17:51buy1651.001.584660.000000.00000
4942008.07.18 17:51modify1651.001.584661.549661.58566
4952008.07.18 17:57t/p1651.001.585661.549661.58566100.0032751.80
4962008.07.21 07:55sell1661.001.585700.000000.00000
4972008.07.21 07:55modify1661.001.585701.620701.58470
4982008.07.21 13:05buy1671.001.586780.000000.00000
4992008.07.21 13:05modify1671.001.586781.551781.58928
5002008.07.21 14:54t/p1661.001.584701.620701.58470100.0032851.80
5012008.07.21 20:55t/p1671.001.589281.551781.58928250.0033101.80
5022008.07.21 22:28sell1681.001.591000.000000.00000
5032008.07.21 22:28modify1681.001.591001.626001.58850
5042008.07.22 07:32buy1691.001.591960.000000.00000
5052008.07.22 07:32modify1691.001.591961.556961.59332
5062008.07.22 08:45t/p1691.001.593321.556961.59332136.0033237.80
5072008.07.22 14:30t/p1681.001.588501.626001.58850248.8033486.60
5082008.07.23 16:58buy1701.001.569800.000000.00000
5092008.07.23 16:58modify1701.001.569801.534801.57080
5102008.07.23 17:03t/p1701.001.570801.534801.57080100.0033586.60
5112008.07.24 01:15sell1711.001.568600.000000.00000
5122008.07.24 01:15modify1711.001.568601.603601.56610
5132008.07.24 01:16sell1721.001.568500.000000.00000
5142008.07.24 01:16modify1721.001.568501.603501.56750
5152008.07.24 09:25t/p1721.001.567501.603501.56750100.0033686.60
5162008.07.24 10:00t/p1711.001.566101.603601.56610250.0033936.60
5172008.07.24 19:09buy1731.001.566610.000000.00000
5182008.07.24 19:09modify1731.001.566611.531611.56761
5192008.07.24 21:48t/p1731.001.567611.531611.56761100.0034036.60
5202008.07.25 10:30sell1741.001.569300.000000.00000
5212008.07.25 10:30modify1741.001.569301.604301.56830
5222008.07.25 15:55t/p1741.001.568301.604301.56830100.0034136.60
5232008.07.29 02:54sell1751.001.573900.000000.00000
5242008.07.29 02:54modify1751.001.573901.608901.57290
5252008.07.29 08:14t/p1751.001.572901.608901.57290100.0034236.60
5262008.07.30 14:45sell1761.001.555440.000000.00000
5272008.07.30 14:45modify1761.001.555441.590441.55294
5282008.07.30 14:45sell1771.001.555460.000000.00000
5292008.07.30 14:45modify1771.001.555461.590461.55446
5302008.07.30 15:04t/p1771.001.554461.590461.55446100.0034336.60
5312008.07.30 15:33t/p1761.001.552941.590441.55294250.0034586.60
5322008.07.30 17:37sell1781.001.555120.000000.00000
5332008.07.30 17:37modify1781.001.555121.590121.55348
5342008.07.31 22:41buy1791.001.560360.000000.00000
5352008.07.31 22:41modify1791.001.560361.525361.56136
5362008.08.01 14:33t/p1781.001.553481.590121.55348159.2034745.80
5372008.08.04 16:15t/p1791.001.561361.525361.5613698.6034844.40
5382008.08.04 21:58sell1801.001.558390.000000.00000
5392008.08.04 21:58modify1801.001.558391.593391.55739
5402008.08.04 23:04t/p1801.001.557391.593391.55739100.0034944.40
5412008.08.06 00:27buy1811.001.545610.000000.00000
5422008.08.06 00:27modify1811.001.545611.510611.54811
5432008.08.06 00:27buy1821.001.545660.000000.00000
5442008.08.06 00:27modify1821.001.545661.510661.54666
5452008.08.06 01:42close1821.001.546201.510661.5466654.0034998.40
5462008.08.06 03:48buy1831.001.548060.000000.00000
5472008.08.06 03:48modify1831.001.548061.513061.54906
5482008.08.06 04:03t/p1811.001.548111.510611.54811250.0035248.40
5492008.08.06 05:40t/p1831.001.549061.513061.54906100.0035348.40
5502008.08.07 00:26sell1841.001.540500.000000.00000
5512008.08.07 00:26modify1841.001.540501.575501.53950
5522008.08.07 15:17t/p1841.001.539501.575501.53950100.0035448.40
5532008.08.08 05:05sell1851.001.522100.000000.00000
5542008.08.08 05:05modify1851.001.522101.557101.52110
5552008.08.08 05:16t/p1851.001.521101.557101.52110100.0035548.40
5562008.08.08 11:23sell1861.001.516330.000000.00000
5572008.08.08 11:23modify1861.001.516331.551331.51486
5582008.08.08 11:38t/p1861.001.514861.551331.51486147.0035695.40
5592008.08.11 00:01sell1871.001.494400.000000.00000
5602008.08.11 00:01modify1871.001.494401.529401.49190
5612008.08.11 00:02sell1881.001.494600.000000.00000
5622008.08.11 00:02modify1881.001.494601.529601.49360
5632008.08.11 01:50t/p1881.001.493601.529601.49360100.0035795.40
5642008.08.11 05:18buy1891.001.497860.000000.00000
5652008.08.11 05:18modify1891.001.497861.462861.49886
5662008.08.11 06:49t/p1891.001.498861.462861.49886100.0035895.40
5672008.08.11 14:03sell1901.001.500500.000000.00000
5682008.08.11 14:03modify1901.001.500501.535501.49950
5692008.08.11 14:55t/p1901.001.499501.535501.49950100.0035995.40
5702008.08.11 18:34t/p1871.001.491901.529401.49190250.0036245.40
5712008.08.11 23:29sell1911.001.489810.000000.00000
5722008.08.11 23:29modify1911.001.489811.524811.48731
5732008.08.12 03:09t/p1911.001.487311.524811.48731248.8036494.20
5742008.08.12 18:00buy1921.001.491070.000000.00000
5752008.08.12 18:00modify1921.001.491071.456071.49207
5762008.08.12 19:55t/p1921.001.492071.456071.49207100.0036594.20
5772008.08.13 10:34buy1931.001.492680.000000.00000
5782008.08.13 10:34modify1931.001.492681.457681.49368
5792008.08.13 11:24t/p1931.001.493681.457681.49368100.0036694.20
5802008.08.13 17:07buy1941.001.488360.000000.00000
5812008.08.13 17:07modify1941.001.488361.453361.48936
5822008.08.13 17:55t/p1941.001.489361.453361.48936100.0036794.20
5832008.08.13 18:09buy1951.001.491010.000000.00000
5842008.08.13 18:09modify1951.001.491011.456011.49201
5852008.08.13 18:11t/p1951.001.492011.456011.49201100.0036894.20
5862008.08.14 23:50sell1961.001.480000.000000.00000
5872008.08.14 23:50modify1961.001.480001.515001.47900
5882008.08.15 00:34t/p1961.001.479001.515001.4790098.8036993.00
5892008.08.15 03:09sell1971.001.476000.000000.00000
5902008.08.15 03:09modify1971.001.476001.511001.47500
5912008.08.15 08:15t/p1971.001.475001.511001.47500100.0037093.00
5922008.08.20 10:56sell1981.001.474850.000000.00000
5932008.08.20 10:56modify1981.001.474851.509851.47385
5942008.08.20 10:59t/p1981.001.473851.509851.47385100.0037193.00
5952008.08.20 13:24buy1991.001.472750.000000.00000
5962008.08.20 13:24modify1991.001.472751.437751.47525
5972008.08.20 15:36t/p1991.001.475251.437751.47525250.0037443.00
5982008.08.21 11:16sell2001.001.477520.000000.00000
5992008.08.21 11:16modify2001.001.477521.512521.47652
6002008.08.21 11:47t/p2001.001.476521.512521.47652100.0037543.00
6012008.08.22 05:29buy2011.001.487110.000000.00000
6022008.08.22 05:29modify2011.001.487111.452111.48843
6032008.08.22 06:21t/p2011.001.488431.452111.48843132.0037675.00
6042008.08.22 11:08buy2021.001.483840.000000.00000
6052008.08.22 11:08modify2021.001.483841.448841.48484
6062008.08.22 13:02t/p2021.001.484841.448841.48484100.0037775.00
6072008.08.25 05:46sell2031.001.473200.000000.00000
6082008.08.25 05:46modify2031.001.473201.508201.47220
6092008.08.25 05:56t/p2031.001.472201.508201.47220100.0037875.00
6102008.08.25 08:00sell2041.001.471330.000000.00000
6112008.08.25 08:00modify2041.001.471331.506331.47033
6122008.08.26 07:23t/p2041.001.470331.506331.4703398.8037973.80
6132008.08.26 10:09sell2051.001.460130.000000.00000
6142008.08.26 10:09modify2051.001.460131.495131.45913
6152008.08.26 11:50close2051.001.459561.495131.4591357.0038030.80
6162008.08.27 05:03buy2061.001.470060.000000.00000
6172008.08.27 05:03modify2061.001.470061.435061.47106
6182008.08.27 05:20t/p2061.001.471061.435061.47106100.0038130.80
6192008.08.27 21:55sell2071.001.472000.000000.00000
6202008.08.27 21:55modify2071.001.472001.507001.47100
6212008.08.28 16:58t/p2071.001.471001.507001.4710096.4038227.20
6222008.08.29 13:01sell2081.001.471900.000000.00000
6232008.08.29 13:01modify2081.001.471901.506901.47090
6242008.08.29 15:47t/p2081.001.470901.506901.47090100.0038327.20
6252008.09.01 23:35sell2091.001.460730.000000.00000
6262008.09.01 23:35modify2091.001.460731.495731.45973
6272008.09.01 23:56t/p2091.001.459731.495731.45973100.0038427.20
6282008.09.04 22:30buy2101.001.431980.000000.00000
6292008.09.04 22:30modify2101.001.431981.396981.43359
6302008.09.05 01:20buy2111.001.426760.000000.00000
6312008.09.05 01:20modify2111.001.426761.391761.42926
6322008.09.05 04:34t/p2111.001.429261.391761.42926250.0038677.20
6332008.09.05 14:45sell2121.001.431210.000000.00000
6342008.09.05 14:45modify2121.001.431211.466211.42871
6352008.09.05 14:48t/p2101.001.433591.396981.43359160.3038837.50
6362008.09.05 14:55t/p2121.001.428711.466211.42871250.0039087.50
6372008.09.09 05:07buy2131.001.409980.000000.00000
6382008.09.09 05:07modify2131.001.409981.374981.41098
6392008.09.09 05:27t/p2131.001.410981.374981.41098100.0039187.50
6402008.09.10 09:11buy2141.001.415410.000000.00000
6412008.09.10 09:11modify2141.001.415411.380411.41641
6422008.09.10 09:31t/p2141.001.416411.380411.41641100.0039287.50
6432008.09.10 11:36buy2151.001.412010.000000.00000
6442008.09.10 11:36modify2151.001.412011.377011.41451
6452008.09.10 13:45t/p2151.001.414511.377011.41451250.0039537.50
6462008.09.10 21:21buy2161.001.404360.000000.00000
6472008.09.10 21:21modify2161.001.404361.369361.40536
6482008.09.11 08:05buy2171.001.397010.000000.00000
6492008.09.11 08:05modify2171.001.397011.362011.39951
6502008.09.11 22:56t/p2171.001.399511.362011.39951250.0039787.50
6512008.09.12 08:39t/p2161.001.405361.369361.4053697.2039884.70
6522008.09.12 13:10sell2181.001.409920.000000.00000
6532008.09.12 13:10modify2181.001.409921.444921.40892
6542008.09.12 13:13sell2191.001.409700.000000.00000
6552008.09.12 13:13modify2191.001.409701.444701.40870
6562008.09.12 13:18t/p2181.001.408921.444921.40892100.0039984.70
6572008.09.12 13:31t/p2191.001.408701.444701.40870100.0040084.70
6582008.09.15 12:03buy2201.001.425080.000000.00000
6592008.09.15 12:03modify2201.001.425081.390081.42732
6602008.09.15 16:35sell2211.001.417400.000000.00000
6612008.09.15 16:35modify2211.001.417401.452401.41640
6622008.09.15 21:35t/p2201.001.427321.390081.42732224.0040308.70
6632008.09.16 11:55t/p2211.001.416401.452401.4164098.8040407.50
6642008.09.16 19:00buy2221.001.415960.000000.00000
6652008.09.16 19:00modify2221.001.415961.380961.41846
6662008.09.17 02:01t/p2221.001.418461.380961.41846249.3040656.80
6672008.09.19 02:23sell2231.001.425560.000000.00000
6682008.09.19 02:23modify2231.001.425561.460561.42306
6692008.09.19 02:30t/p2231.001.423061.460561.42306250.0040906.80
6702008.09.19 11:26buy2241.001.420210.000000.00000
6712008.09.19 11:26modify2241.001.420211.385211.42121
6722008.09.19 11:28t/p2241.001.421211.385211.42121100.0041006.80
6732008.09.19 11:28buy2251.001.421450.000000.00000
6742008.09.19 11:28modify2251.001.421451.386451.42245
6752008.09.19 11:33t/p2251.001.422451.386451.42245100.0041106.80
6762008.09.19 14:19buy2261.001.424460.000000.00000
6772008.09.19 14:19modify2261.001.424461.389461.42696
6782008.09.19 14:35t/p2261.001.426961.389461.42696250.0041356.80
6792008.09.19 18:36buy2271.001.443670.000000.00000
6802008.09.19 18:36modify2271.001.443671.408671.44467
6812008.09.19 20:18t/p2271.001.444671.408671.44467100.0041456.80
6822008.09.19 22:41sell2281.001.447700.000000.00000
6832008.09.19 22:41modify2281.001.447701.482701.44520
6842008.09.19 22:41sell2291.001.447730.000000.00000
6852008.09.19 22:41modify2291.001.447731.482731.44673
6862008.09.19 22:59t/p2291.001.446731.482731.44673100.0041556.80
6872008.09.22 00:50t/p2281.001.445201.482701.44520248.8041805.60
6882008.09.22 06:03sell2301.001.452040.000000.00000
6892008.09.22 06:03modify2301.001.452041.487041.45104
6902008.09.22 06:46t/p2301.001.451041.487041.45104100.0041905.60
6912008.09.26 10:51buy2311.001.460610.000000.00000
6922008.09.26 10:51modify2311.001.460611.425611.46161
6932008.09.26 13:36t/p2311.001.461611.425611.46161100.0042005.60
6942008.09.29 08:57buy2321.001.441060.000000.00000
6952008.09.29 08:57modify2321.001.441061.406061.44206
6962008.09.29 11:12buy2331.001.436780.000000.00000
6972008.09.29 11:12modify2331.001.436781.401781.43928
6982008.09.29 15:42t/p2331.001.439281.401781.43928250.0042255.60
6992008.09.29 16:04t/p2321.001.442061.406061.44206100.0042355.60
7002008.10.01 10:57buy2341.001.414630.000000.00000
7012008.10.01 10:57modify2341.001.414631.379631.41713
7022008.10.01 11:46t/p2341.001.417131.379631.41713250.0042605.60
7032008.10.02 03:34buy2351.001.397660.000000.00000
7042008.10.02 03:34modify2351.001.397661.362661.39866
7052008.10.02 03:35t/p2351.001.398661.362661.39866100.0042705.60
7062008.10.02 06:31sell2361.001.397500.000000.00000
7072008.10.02 06:31modify2361.001.397501.432501.39650
7082008.10.02 06:31t/p2361.001.396501.432501.39650100.0042805.60
7092008.10.02 09:55sell2371.001.387500.000000.00000
7102008.10.02 09:55modify2371.001.387501.422501.38650
7112008.10.02 13:23t/p2371.001.386501.422501.38650100.0042905.60
7122008.10.02 19:55buy2381.001.383660.000000.00000
7132008.10.02 19:55modify2381.001.383661.348661.38555
7142008.10.03 03:47t/p2381.001.385551.348661.38555188.3043093.90
7152008.10.06 10:47sell2391.001.358320.000000.00000
7162008.10.06 10:47modify2391.001.358321.393321.35631
7172008.10.06 11:03t/p2391.001.356311.393321.35631201.0043294.90
7182008.10.07 15:03buy2401.001.364080.000000.00000
7192008.10.07 15:03modify2401.001.364081.329081.36508
7202008.10.07 15:07t/p2401.001.365081.329081.36508100.0043394.90
7212008.10.07 16:43sell2411.001.365710.000000.00000
7222008.10.07 16:43modify2411.001.365711.400711.36471
7232008.10.07 16:50t/p2411.001.364711.400711.36471100.0043494.90
7242008.10.07 20:47buy2421.001.363490.000000.00000
7252008.10.07 20:47modify2421.001.363491.328491.36449
7262008.10.07 20:48t/p2421.001.364491.328491.36449100.0043594.90
7272008.10.07 20:48buy2431.001.363960.000000.00000
7282008.10.07 20:48modify2431.001.363961.328961.36496
7292008.10.07 20:49t/p2431.001.364961.328961.36496100.0043694.90
7302008.10.08 05:18buy2441.001.359360.000000.00000
7312008.10.08 05:18modify2441.001.359361.324361.36036
7322008.10.08 06:02t/p2441.001.360361.324361.36036100.0043794.90
7332008.10.08 16:35buy2451.001.368810.000000.00000
7342008.10.08 16:35modify2451.001.368811.333811.37131
7352008.10.08 19:09t/p2451.001.371311.333811.37131250.0044044.90
7362008.10.09 06:42sell2461.001.366800.000000.00000
7372008.10.09 06:42modify2461.001.366801.401801.36580
7382008.10.09 07:06t/p2461.001.365801.401801.36580100.0044144.90
7392008.10.10 04:11sell2471.001.357000.000000.00000
7402008.10.10 04:11modify2471.001.357001.392001.35600
7412008.10.10 05:14t/p2471.001.356001.392001.35600100.0044244.90
7422008.10.10 22:42sell2481.001.339910.000000.00000
7432008.10.10 22:42modify2481.001.339911.374911.33891
7442008.10.13 00:04buy2491.001.358260.000000.00000
7452008.10.13 00:04modify2491.001.358261.323261.35926
7462008.10.13 00:16t/p2491.001.359261.323261.35926100.0044344.90
7472008.10.14 09:15buy2501.001.363880.000000.00000
7482008.10.14 09:15modify2501.001.363881.328881.36488
7492008.10.14 09:24t/p2501.001.364881.328881.36488100.0044444.90
7502008.10.14 13:10s/l2481.001.374911.374911.33891-3502.4040942.50
7512008.10.15 19:50buy2511.001.351560.000000.00000
7522008.10.15 19:50modify2511.001.351561.316561.35359
7532008.10.15 20:25t/p2511.001.353591.316561.35359203.0041145.50
7542008.10.15 21:10sell2521.001.351180.000000.00000
7552008.10.15 21:10modify2521.001.351181.386181.34868
7562008.10.15 22:20t/p2521.001.348681.386181.34868250.0041395.50
7572008.10.15 23:41sell2531.001.346300.000000.00000
7582008.10.15 23:41modify2531.001.346301.381301.34530
7592008.10.16 00:12t/p2531.001.345301.381301.3453096.4041491.90
7602008.10.16 07:39sell2541.001.337500.000000.00000
7612008.10.16 07:39modify2541.001.337501.372501.33650
7622008.10.16 07:39t/p2541.001.336501.372501.33650100.0041591.90
7632008.10.16 08:25buy2551.001.341590.000000.00000
7642008.10.16 08:25modify2551.001.341591.306591.34409
7652008.10.16 10:06t/p2551.001.344091.306591.34409250.0041841.90
7662008.10.17 00:26sell2561.001.347300.000000.00000
7672008.10.17 00:26modify2561.001.347301.382301.34630
7682008.10.17 03:15sell2571.001.347300.000000.00000
7692008.10.17 03:15modify2571.001.347301.382301.34630
7702008.10.17 03:25t/p2561.001.346301.382301.34630100.0041941.90
7712008.10.17 03:25t/p2571.001.346301.382301.34630100.0042041.90
7722008.10.17 17:05buy2581.001.346720.000000.00000
7732008.10.17 17:05modify2581.001.346721.311721.34922
7742008.10.17 17:15t/p2581.001.349221.311721.34922250.0042291.90
7752008.10.20 00:10sell2591.001.341000.000000.00000
7762008.10.20 00:10modify2591.001.341001.376001.34000
7772008.10.20 13:23t/p2591.001.340001.376001.34000100.0042391.90
7782008.10.21 18:25buy2601.001.310960.000000.00000
7792008.10.21 18:25modify2601.001.310961.275961.31196
7802008.10.21 20:19t/p2601.001.311961.275961.31196100.0042491.90
7812008.10.21 21:23sell2611.001.306390.000000.00000
7822008.10.21 21:23modify2611.001.306391.341391.30539
7832008.10.21 22:05t/p2611.001.305391.341391.30539100.0042591.90
7842008.10.22 01:19sell2621.001.305970.000000.00000
7852008.10.22 01:19modify2621.001.305971.340971.30347
7862008.10.22 01:31t/p2621.001.303471.340971.30347250.0042841.90
7872008.10.22 08:25buy2631.001.284960.000000.00000
7882008.10.22 08:25modify2631.001.284961.249961.28746
7892008.10.22 08:25buy2641.001.285000.000000.00000
7902008.10.22 08:25modify2641.001.285001.250001.28600
7912008.10.22 08:29t/p2641.001.286001.250001.28600100.0042941.90
7922008.10.22 08:38t/p2631.001.287461.249961.28746250.0043191.90
7932008.10.22 10:34buy2651.001.289210.000000.00000
7942008.10.22 10:34modify2651.001.289211.254211.29171
7952008.10.22 10:44t/p2651.001.291711.254211.29171250.0043441.90
7962008.10.22 14:25buy2661.001.289560.000000.00000
7972008.10.22 14:25modify2661.001.289561.254561.29206
7982008.10.22 14:26buy2671.001.289780.000000.00000
7992008.10.22 14:26modify2671.001.289781.254781.29078
8002008.10.22 16:59t/p2671.001.290781.254781.29078100.0043541.90
8012008.10.23 06:58buy2681.001.281400.000000.00000
8022008.10.23 06:58modify2681.001.281401.246401.28240
8032008.10.23 08:19t/p2681.001.282401.246401.28240100.0043641.90
8042008.10.23 16:05sell2691.001.280390.000000.00000
8052008.10.23 16:05modify2691.001.280391.315391.27939
8062008.10.23 16:28t/p2691.001.279391.315391.27939100.0043741.90
8072008.10.23 22:22t/p2661.001.292061.254561.29206247.9043989.80
8082008.10.24 06:08buy2701.001.277350.000000.00000
8092008.10.24 06:08modify2701.001.277351.242351.27976
8102008.10.24 06:34t/p2701.001.279761.242351.27976241.0044230.80
8112008.10.24 10:45buy2711.001.257390.000000.00000
8122008.10.24 10:45modify2711.001.257391.222391.25839
8132008.10.24 11:11t/p2711.001.258391.222391.25839100.0044330.80
8142008.10.24 13:52buy2721.001.259220.000000.00000
8152008.10.24 13:52modify2721.001.259221.224221.26172
8162008.10.24 14:24t/p2721.001.261721.224221.26172250.0044580.80
8172008.10.24 17:15buy2731.001.271230.000000.00000
8182008.10.24 17:15modify2731.001.271231.236231.27373
8192008.10.24 17:22t/p2731.001.273731.236231.27373250.0044830.80
8202008.10.27 01:47buy2741.001.261130.000000.00000
8212008.10.27 01:47modify2741.001.261131.226131.26213
8222008.10.27 02:22t/p2741.001.262131.226131.26213100.0044930.80
8232008.10.27 21:01sell2751.001.252950.000000.00000
8242008.10.27 21:01modify2751.001.252951.287951.25045
8252008.10.27 21:11t/p2751.001.250451.287951.25045250.0045180.80
8262008.10.28 08:45sell2761.001.250970.000000.00000
8272008.10.28 08:45modify2761.001.250971.285971.24847
8282008.10.28 08:51t/p2761.001.248471.285971.24847250.0045430.80
8292008.10.28 11:17sell2771.001.247400.000000.00000
8302008.10.28 11:17modify2771.001.247401.282401.24640
8312008.10.28 15:45t/p2771.001.246401.282401.24640100.0045530.80
8322008.10.29 09:52buy2781.001.276570.000000.00000
8332008.10.29 09:52modify2781.001.276571.241571.27907
8342008.10.29 09:52buy2791.001.276550.000000.00000
8352008.10.29 09:52modify2791.001.276551.241551.27755
8362008.10.29 10:03t/p2791.001.277551.241551.27755100.0045630.80
8372008.10.29 11:27t/p2781.001.279071.241571.27907250.0045880.80
8382008.10.29 20:16buy2801.001.290310.000000.00000
8392008.10.29 20:16modify2801.001.290311.255311.29281
8402008.10.29 20:16buy2811.001.291480.000000.00000
8412008.10.29 20:16modify2811.001.291481.256481.29248
8422008.10.29 20:19t/p2811.001.292481.256481.29248100.0045980.80
8432008.10.29 20:19buy2821.001.292660.000000.00000
8442008.10.29 20:19modify2821.001.292661.257661.29366
8452008.10.29 20:19t/p2801.001.292811.255311.29281250.0046230.80
8462008.10.29 20:19buy2831.001.292980.000000.00000
8472008.10.29 20:19modify2831.001.292981.257981.29548
8482008.10.29 20:22t/p2821.001.293661.257661.29366100.0046330.80
8492008.10.29 20:38t/p2831.001.295481.257981.29548250.0046580.80
8502008.10.29 22:05sell2841.001.296550.000000.00000
8512008.10.29 22:05modify2841.001.296551.331551.29431
8522008.10.29 23:52close2841.001.295961.331551.2943159.0046639.80
8532008.10.30 07:08sell2851.001.318710.000000.00000
8542008.10.30 07:08modify2851.001.318711.353711.31771
8552008.10.30 07:12t/p2851.001.317711.353711.31771100.0046739.80
8562008.10.30 08:06sell2861.001.315460.000000.00000
8572008.10.30 08:06modify2861.001.315461.350461.31296
8582008.10.30 10:03t/p2861.001.312961.350461.31296250.0046989.80
8592008.10.31 03:50sell2871.001.285960.000000.00000
8602008.10.31 03:50modify2871.001.285961.320961.28346
8612008.10.31 03:54t/p2871.001.283461.320961.28346250.0047239.80
8622008.10.31 14:08buy2881.001.276120.000000.00000
8632008.10.31 14:08modify2881.001.276121.241121.27712
8642008.10.31 16:17t/p2881.001.277121.241121.27712100.0047339.80
8652008.10.31 17:35buy2891.001.275360.000000.00000
8662008.10.31 17:35modify2891.001.275361.240361.27786
8672008.11.03 00:06t/p2891.001.277861.240361.27786249.3047589.10
8682008.11.03 01:24sell2901.001.276080.000000.00000
8692008.11.03 01:24modify2901.001.276081.311081.27508
8702008.11.03 06:53buy2911.001.286160.000000.00000
8712008.11.03 06:53modify2911.001.286161.251161.28716
8722008.11.03 07:01t/p2911.001.287161.251161.28716100.0047689.10
8732008.11.03 11:58buy2921.001.285460.000000.00000
8742008.11.03 11:58modify2921.001.285461.250461.28646
8752008.11.03 12:09t/p2921.001.286461.250461.28646100.0047789.10
8762008.11.03 15:07t/p2901.001.275081.311081.27508100.0047889.10
8772008.11.04 03:30buy2931.001.262540.000000.00000
8782008.11.04 03:30modify2931.001.262541.227541.26504
8792008.11.04 08:33t/p2931.001.265041.227541.26504250.0048139.10
8802008.11.04 17:41sell2941.001.298650.000000.00000
8812008.11.04 17:41modify2941.001.298651.333651.29765
8822008.11.04 19:13t/p2941.001.297651.333651.29765100.0048239.10
8832008.11.06 06:32sell2951.001.285560.000000.00000
8842008.11.06 06:32modify2951.001.285561.320561.28306
8852008.11.06 07:35buy2961.001.284290.000000.00000
8862008.11.06 07:35modify2961.001.284291.249291.28529
8872008.11.06 07:39t/p2961.001.285291.249291.28529100.0048339.10
8882008.11.06 07:39buy2971.001.285500.000000.00000
8892008.11.06 07:39modify2971.001.285501.250501.28650
8902008.11.06 07:41t/p2971.001.286501.250501.28650100.0048439.10
8912008.11.06 07:46t/p2951.001.283061.320561.28306250.0048689.10
8922008.11.06 07:56buy2981.001.284040.000000.00000
8932008.11.06 07:56modify2981.001.284041.249041.28656
8942008.11.06 08:13t/p2981.001.286561.249041.28656252.0048941.10
8952008.11.06 16:46sell2991.001.281580.000000.00000
8962008.11.06 16:46modify2991.001.281581.316581.28058
8972008.11.06 16:51t/p2991.001.280581.316581.28058100.0049041.10
8982008.11.07 18:11sell3001.001.276130.000000.00000
8992008.11.07 18:11modify3001.001.276131.311131.27363
9002008.11.07 19:43t/p3001.001.273631.311131.27363250.0049291.10
9012008.11.10 11:38buy3011.001.287940.000000.00000
9022008.11.10 11:38modify3011.001.287941.252941.29044
9032008.11.10 11:38buy3021.001.288040.000000.00000
9042008.11.10 11:38modify3021.001.288041.253041.28904
9052008.11.10 11:40t/p3021.001.289041.253041.28904100.0049391.10
9062008.11.10 12:36t/p3011.001.290441.252941.29044250.0049641.10
9072008.11.10 15:37sell3031.001.285800.000000.00000
9082008.11.10 15:37modify3031.001.285801.320801.28480
9092008.11.10 15:44t/p3031.001.284801.320801.28480100.0049741.10
9102008.11.11 20:13buy3041.001.255570.000000.00000
9112008.11.11 20:13modify3041.001.255571.220571.25807
9122008.11.11 20:29t/p3041.001.258071.220571.25807250.0049991.10
9132008.11.12 00:52buy3051.001.248860.000000.00000
9142008.11.12 00:52modify3051.001.248861.213861.25136
9152008.11.12 00:58t/p3051.001.251361.213861.25136250.0050241.10
9162008.11.12 17:17buy3061.001.255210.000000.00000
9172008.11.12 17:17modify3061.001.255211.220211.25771
9182008.11.12 18:31t/p3061.001.257711.220211.25771250.0050491.10
9192008.11.12 22:22buy3071.001.248460.000000.00000
9202008.11.12 22:22modify3071.001.248461.213461.24946
9212008.11.12 22:27t/p3071.001.249461.213461.24946100.0050591.10
9222008.11.13 08:01sell3081.001.246400.000000.00000
9232008.11.13 08:01modify3081.001.246401.281401.24390
9242008.11.13 08:20t/p3081.001.243901.281401.24390250.0050841.10
9252008.11.13 17:20sell3091.001.253000.000000.00000
9262008.11.13 17:20modify3091.001.253001.288001.25200
9272008.11.13 17:20sell3101.001.252590.000000.00000
9282008.11.13 17:20modify3101.001.252591.287591.25159
9292008.11.13 17:20t/p3091.001.252001.288001.25200100.0050941.10
9302008.11.13 17:20sell3111.001.251830.000000.00000
9312008.11.13 17:20modify3111.001.251831.286831.25083
9322008.11.13 17:54t/p3101.001.251591.287591.25159100.0051041.10
9332008.11.13 18:12t/p3111.001.250831.286831.25083100.0051141.10
9342008.11.14 05:18sell3121.001.274500.000000.00000
9352008.11.14 05:18modify3121.001.274501.309501.27200
9362008.11.14 05:22t/p3121.001.272001.309501.27200250.0051391.10
9372008.11.14 08:04buy3131.001.274720.000000.00000
9382008.11.14 08:04modify3131.001.274721.239721.27722
9392008.11.14 08:18t/p3131.001.277221.239721.27722250.0051641.10
9402008.11.14 13:35sell3141.001.267900.000000.00000
9412008.11.14 13:35modify3141.001.267901.302901.26690
9422008.11.14 14:19t/p3141.001.266901.302901.26690100.0051741.10
9432008.11.14 18:53buy3151.001.272520.000000.00000
9442008.11.14 18:53modify3151.001.272521.237521.27502
9452008.11.14 20:07t/p3151.001.275021.237521.27502250.0051991.10
9462008.11.17 07:00buy3161.001.256860.000000.00000
9472008.11.17 07:00modify3161.001.256861.221861.25786
9482008.11.17 08:02t/p3161.001.257861.221861.25786100.0052091.10
9492008.11.17 16:51sell3171.001.264300.000000.00000
9502008.11.17 16:51modify3171.001.264301.299301.26330
9512008.11.17 23:21t/p3171.001.263301.299301.26330100.0052191.10
9522008.11.18 03:55sell3181.001.262100.000000.00000
9532008.11.18 03:55modify3181.001.262101.297101.26110
9542008.11.18 04:48t/p3181.001.261101.297101.26110100.0052291.10
9552008.11.19 10:36buy3191.001.260760.000000.00000
9562008.11.19 10:36modify3191.001.260761.225761.26176
9572008.11.19 11:15t/p3191.001.261761.225761.26176100.0052391.10
9582008.11.21 00:50buy3201.001.244360.000000.00000
9592008.11.21 00:50modify3201.001.244361.209361.24536
9602008.11.21 01:42t/p3201.001.245361.209361.24536100.0052491.10
9612008.11.24 03:30buy3211.001.260060.000000.00000
9622008.11.24 03:30modify3211.001.260061.225061.26171
9632008.11.24 03:41t/p3211.001.261711.225061.26171165.0052656.10
9642008.11.24 07:37buy3221.001.266570.000000.00000
9652008.11.24 07:37modify3221.001.266571.231571.26907
9662008.11.24 12:08t/p3221.001.269071.231571.26907250.0052906.10
9672008.11.27 18:21buy3231.001.288690.000000.00000
9682008.11.27 18:21modify3231.001.288691.253691.28969
9692008.11.27 18:53t/p3231.001.289691.253691.28969100.0053006.10
9702008.12.01 18:03buy3241.001.264460.000000.00000
9712008.12.01 18:03modify3241.001.264461.229461.26546
9722008.12.01 18:07t/p3241.001.265461.229461.26546100.0053106.10
9732008.12.03 13:10buy3251.001.264360.000000.00000
9742008.12.03 13:10modify3251.001.264361.229361.26536
9752008.12.03 13:26t/p3251.001.265361.229361.26536100.0053206.10
9762008.12.04 14:01buy3261.001.263420.000000.00000
9772008.12.04 14:01modify3261.001.263421.228421.26442
9782008.12.04 15:11t/p3261.001.264421.228421.26442100.0053306.10
9792008.12.08 04:08buy3271.001.276560.000000.00000
9802008.12.08 04:08modify3271.001.276561.241561.27906
9812008.12.08 07:07t/p3271.001.279061.241561.27906250.0053556.10
9822008.12.08 08:55buy3281.001.287060.000000.00000
9832008.12.08 08:55modify3281.001.287061.252061.28956
9842008.12.08 08:55buy3291.001.287260.000000.00000
9852008.12.08 08:55modify3291.001.287261.252261.28826
9862008.12.08 09:00t/p3291.001.288261.252261.28826100.0053656.10
9872008.12.08 09:14t/p3281.001.289561.252061.28956250.0053906.10
9882008.12.08 22:51buy3301.001.295760.000000.00000
9892008.12.08 22:51modify3301.001.295761.260761.29676
9902008.12.09 18:13t/p3301.001.296761.260761.2967699.3054005.40
9912008.12.09 20:48buy3311.001.291460.000000.00000
9922008.12.09 20:48modify3311.001.291461.256461.29407
9932008.12.09 22:06close3311.001.292101.256461.2940764.0054069.40
9942008.12.10 06:15sell3321.001.295500.000000.00000
9952008.12.10 06:15modify3321.001.295501.330501.29398
9962008.12.10 06:52t/p3321.001.293981.330501.29398152.0054221.40
9972008.12.10 09:26sell3331.001.297200.000000.00000
9982008.12.10 09:26modify3331.001.297201.332201.29620
9992008.12.10 09:53t/p3331.001.296201.332201.29620100.0054321.40
10002008.12.11 16:30sell3341.001.327270.000000.00000
10012008.12.11 16:30modify3341.001.327271.362271.32523
10022008.12.11 16:40t/p3341.001.325231.362271.32523204.0054525.40
10032008.12.12 05:16sell3351.001.332400.000000.00000
10042008.12.12 05:16modify3351.001.332401.367401.32990
10052008.12.12 05:16sell3361.001.332260.000000.00000
10062008.12.12 05:16modify3361.001.332261.367261.33126
10072008.12.12 05:17t/p3361.001.331261.367261.33126100.0054625.40
10082008.12.12 05:17sell3371.001.331000.000000.00000
10092008.12.12 05:17modify3371.001.331001.366001.33000
10102008.12.12 07:01t/p3371.001.330001.366001.33000100.0054725.40
10112008.12.12 07:25t/p3351.001.329901.367401.32990250.0054975.40
10122008.12.12 12:39buy3381.001.331610.000000.00000
10132008.12.12 12:39modify3381.001.331611.296611.33261
10142008.12.12 12:41t/p3381.001.332611.296611.33261100.0055075.40
10152008.12.12 16:06buy3391.001.339540.000000.00000
10162008.12.12 16:06modify3391.001.339541.304541.34204
10172008.12.12 20:03buy3401.001.336610.000000.00000
10182008.12.12 20:03modify3401.001.336611.301611.33761
10192008.12.12 20:29t/p3401.001.337611.301611.33761100.0055175.40
10202008.12.15 00:20t/p3391.001.342041.304541.34204249.3055424.70
10212008.12.15 12:23buy3411.001.348120.000000.00000
10222008.12.15 12:23modify3411.001.348121.313121.34912
10232008.12.15 13:46t/p3411.001.349121.313121.34912100.0055524.70
10242008.12.15 19:48buy3421.001.368060.000000.00000
10252008.12.15 19:48modify3421.001.368061.333061.37056
10262008.12.15 19:48buy3431.001.368200.000000.00000
10272008.12.15 19:48modify3431.001.368201.333201.36920
10282008.12.15 21:36t/p3431.001.369201.333201.36920100.0055624.70
10292008.12.15 21:57t/p3421.001.370561.333061.37056250.0055874.70
10302008.12.18 14:52sell3441.001.460590.000000.00000
10312008.12.18 14:52modify3441.001.460591.495591.45809
10322008.12.18 14:56t/p3441.001.458091.495591.45809250.0056124.70
10332008.12.18 15:24sell3451.001.448300.000000.00000
10342008.12.18 15:24modify3451.001.448301.483301.44730
10352008.12.18 15:24t/p3451.001.447301.483301.44730100.0056224.70
10362008.12.18 15:24sell3461.001.447140.000000.00000
10372008.12.18 15:24modify3461.001.447141.482141.44614
10382008.12.18 15:34t/p3461.001.446141.482141.44614100.0056324.70
10392008.12.19 17:05sell3471.001.391600.000000.00000
10402008.12.19 17:05modify3471.001.391601.426601.38910
10412008.12.19 17:29t/p3471.001.389101.426601.38910250.0056574.70
10422008.12.19 19:40buy3481.001.384050.000000.00000
10432008.12.19 19:40modify3481.001.384051.349051.38659
10442008.12.19 19:52t/p3481.001.386591.349051.38659254.0056828.70
10452008.12.23 08:37buy3491.001.401230.000000.00000
10462008.12.23 08:37modify3491.001.401231.366231.40373
10472008.12.23 08:37buy3501.001.401210.000000.00000
10482008.12.23 08:37modify3501.001.401211.366211.40221
10492008.12.26 08:00t/p3491.001.403731.366231.40373246.5057075.20
10502008.12.26 08:00t/p3501.001.402211.366211.4022196.5057171.70
10512008.12.26 20:59sell3511.001.406800.000000.00000
10522008.12.26 20:59modify3511.001.406801.441801.40580
10532008.12.26 21:09t/p3511.001.405801.441801.40580100.0057271.70
10542008.12.29 09:55sell3521.001.424400.000000.00000
10552008.12.29 09:55modify3521.001.424401.459401.42340
10562008.12.29 09:56sell3531.001.423830.000000.00000
10572008.12.29 09:56modify3531.001.423831.458831.42283
10582008.12.29 09:56t/p3521.001.423401.459401.42340100.0057371.70
10592008.12.29 09:56t/p3531.001.422831.458831.42283100.0057471.70
10602008.12.29 09:58sell3541.001.424010.000000.00000
10612008.12.29 09:58modify3541.001.424011.459011.42301
10622008.12.29 09:58sell3551.001.423930.000000.00000
10632008.12.29 09:58modify3551.001.423931.458931.42293
10642008.12.29 17:16t/p3541.001.423011.459011.42301100.0057571.70
10652008.12.29 17:16t/p3551.001.422931.458931.42293100.0057671.70
10662008.12.30 17:00sell3561.001.414220.000000.00000
10672008.12.30 17:00modify3561.001.414221.449221.41322
10682008.12.30 17:04t/p3561.001.413221.449221.41322100.0057771.70
10692008.12.30 18:06buy3571.001.410160.000000.00000
10702008.12.30 18:06modify3571.001.410161.375161.41116
10712008.12.30 18:10t/p3571.001.411161.375161.41116100.0057871.70
10722008.12.31 10:17buy3581.001.406780.000000.00000
10732008.12.31 10:17modify3581.001.406781.371781.40928
10742008.12.31 10:54t/p3581.001.409281.371781.40928250.0058121.70
10752008.12.31 11:47sell3591.001.406200.000000.00000
10762008.12.31 11:47modify3591.001.406201.441201.40370
10772008.12.31 11:48sell3601.001.406210.000000.00000
10782008.12.31 11:48modify3601.001.406211.441211.40521
10792008.12.31 12:14t/p3601.001.405211.441211.40521100.0058221.70
10802008.12.31 12:17t/p3591.001.403701.441201.40370250.0058471.70
10812008.12.31 18:27sell3611.001.391300.000000.00000
10822008.12.31 18:27modify3611.001.391301.426301.38880
10832009.01.02 06:01t/p3611.001.388801.426301.38880245.2058716.90
10842009.01.05 07:19buy3621.001.392960.000000.00000
10852009.01.05 07:19modify3621.001.392961.357961.39396
10862009.01.05 08:32t/p3621.001.393961.357961.39396100.0058816.90
10872009.01.05 12:55sell3631.001.366400.000000.00000
10882009.01.05 12:55modify3631.001.366401.401401.36540
10892009.01.05 12:56t/p3631.001.365401.401401.36540100.0058916.90
10902009.01.05 12:56sell3641.001.364830.000000.00000
10912009.01.05 12:56modify3641.001.364831.399831.36233
10922009.01.05 12:59sell3651.001.363710.000000.00000
10932009.01.05 12:59modify3651.001.363711.398711.36271
10942009.01.05 13:15t/p3651.001.362711.398711.36271100.0059016.90
10952009.01.05 13:16t/p3641.001.362331.399831.36233250.0059266.90
10962009.01.05 17:35sell3661.001.359550.000000.00000
10972009.01.05 17:35modify3661.001.359551.394551.35855
10982009.01.05 17:35t/p3661.001.358551.394551.35855100.0059366.90
10992009.01.05 17:37sell3671.001.358850.000000.00000
11002009.01.05 17:37modify3671.001.358851.393851.35785
11012009.01.05 17:43t/p3671.001.357851.393851.35785100.0059466.90
11022009.01.05 17:44sell3681.001.358600.000000.00000
11032009.01.05 17:44modify3681.001.358601.393601.35760
11042009.01.05 18:05t/p3681.001.357601.393601.35760100.0059566.90
11052009.01.06 04:05sell3691.001.359370.000000.00000
11062009.01.06 04:05modify3691.001.359371.394371.35731
11072009.01.06 05:33t/p3691.001.357311.394371.35731206.0059772.90
11082009.01.06 17:24buy3701.001.340180.000000.00000
11092009.01.06 17:24modify3701.001.340181.305181.34118
11102009.01.06 17:38t/p3701.001.341181.305181.34118100.0059872.90
11112009.01.06 21:42buy3711.001.352060.000000.00000
11122009.01.06 21:42modify3711.001.352061.317061.35456
11132009.01.07 08:32t/p3711.001.354561.317061.35456249.3060122.20
11142009.01.08 07:20buy3721.001.363730.000000.00000
11152009.01.08 07:20modify3721.001.363731.328731.36623
11162009.01.08 07:20buy3731.001.364020.000000.00000
11172009.01.08 07:20modify3731.001.364021.329021.36502
11182009.01.08 07:33t/p3731.001.365021.329021.36502100.0060222.20
11192009.01.08 07:58t/p3721.001.366231.328731.36623250.0060472.20
11202009.01.12 00:59sell3741.001.341540.000000.00000
11212009.01.12 00:59modify3741.001.341541.376541.34054
11222009.01.12 01:18t/p3741.001.340541.376541.34054100.0060572.20
11232009.01.13 05:27sell3751.001.331100.000000.00000
11242009.01.13 05:27modify3751.001.331101.366101.32860
11252009.01.13 06:42t/p3751.001.328601.366101.32860250.0060822.20
11262009.01.14 06:21buy3761.001.327440.000000.00000
11272009.01.14 06:21modify3761.001.327441.292441.32844
11282009.01.14 06:35t/p3761.001.328441.292441.32844100.0060922.20
11292009.01.14 18:25sell3771.001.316580.000000.00000
11302009.01.14 18:25modify3771.001.316581.351581.31558
11312009.01.14 18:38t/p3771.001.315581.351581.31558100.0061022.20
11322009.01.14 21:01sell3781.001.315000.000000.00000
11332009.01.14 21:01modify3781.001.315001.350001.31250
11342009.01.15 13:51t/p3781.001.312501.350001.31250246.4061268.60
11352009.01.15 18:32sell3791.001.307600.000000.00000
11362009.01.15 18:32modify3791.001.307601.342601.30660
11372009.01.15 18:57t/p3791.001.306601.342601.30660100.0061368.60
11382009.01.16 10:21sell3801.001.320150.000000.00000
11392009.01.16 10:21modify3801.001.320151.355151.31765
11402009.01.16 15:07buy3811.001.332850.000000.00000
11412009.01.16 15:07modify3811.001.332851.297851.33385
11422009.01.16 15:11t/p3811.001.333851.297851.33385100.0061468.60
11432009.01.19 05:21sell3821.001.336000.000000.00000
11442009.01.19 05:21modify3821.001.336001.371001.33500
11452009.01.19 05:57t/p3821.001.335001.371001.33500100.0061568.60
11462009.01.19 11:00sell3831.001.326350.000000.00000
11472009.01.19 11:00modify3831.001.326351.361351.32535
11482009.01.19 11:10t/p3831.001.325351.361351.32535100.0061668.60
11492009.01.19 14:42t/p3801.001.317651.355151.31765248.8061917.40
11502009.01.21 10:56buy3841.001.294240.000000.00000
11512009.01.21 10:56modify3841.001.294241.259241.29674
11522009.01.21 21:20t/p3841.001.296741.259241.29674250.0062167.40
11532009.01.21 23:59buy3851.001.306860.000000.00000
11542009.01.21 23:59modify3851.001.306861.271861.30786
11552009.01.22 03:05buy3861.001.302460.000000.00000
11562009.01.22 03:05modify3861.001.302461.267461.30496
11572009.01.22 05:19t/p3861.001.304961.267461.30496250.0062417.40
11582009.01.22 10:13t/p3851.001.307861.271861.3078697.9062515.30
11592009.01.22 16:55buy3871.001.295360.000000.00000
11602009.01.22 16:55modify3871.001.295361.260361.29743
11612009.01.22 17:24buy3881.001.296210.000000.00000
11622009.01.22 17:24modify3881.001.296211.261211.29871
11632009.01.22 17:25t/p3871.001.297431.260361.29743207.0062722.30
11642009.01.22 18:33t/p3881.001.298711.261211.29871250.0062972.30
11652009.01.23 12:55sell3891.001.280840.000000.00000
11662009.01.23 12:55modify3891.001.280841.315841.27889
11672009.01.23 13:02t/p3891.001.278891.315841.27889195.0063167.30
11682009.01.23 17:48buy3901.001.284870.000000.00000
11692009.01.23 17:48modify3901.001.284871.249871.28587
11702009.01.23 17:50t/p3901.001.285871.249871.28587100.0063267.30
11712009.01.26 07:33sell3911.001.289900.000000.00000
11722009.01.26 07:33modify3911.001.289901.324901.28890
11732009.01.26 08:17t/p3911.001.288901.324901.28890100.0063367.30
11742009.01.26 18:02buy3921.001.316760.000000.00000
11752009.01.26 18:02modify3921.001.316761.281761.31776
11762009.01.26 18:15t/p3921.001.317761.281761.31776100.0063467.30
11772009.01.27 17:40buy3931.001.316360.000000.00000
11782009.01.27 17:40modify3931.001.316361.281361.31736
11792009.01.27 18:11buy3941.001.317080.000000.00000
11802009.01.27 18:11modify3941.001.317081.282081.31808
11812009.01.27 18:18t/p3931.001.317361.281361.31736100.0063567.30
11822009.01.27 18:19t/p3941.001.318081.282081.31808100.0063667.30
11832009.01.27 19:47sell3951.001.317520.000000.00000
11842009.01.27 19:47modify3951.001.317521.352521.31576
11852009.01.27 22:26t/p3951.001.315761.352521.31576176.0063843.30
11862009.01.29 14:47buy3961.001.314880.000000.00000
11872009.01.29 14:47modify3961.001.314881.279881.31738
11882009.01.29 14:47buy3971.001.314870.000000.00000
11892009.01.29 14:47modify3971.001.314871.279871.31587
11902009.01.29 14:50t/p3971.001.315871.279871.31587100.0063943.30
11912009.01.29 15:03t/p3961.001.317381.279881.31738250.0064193.30
11922009.01.30 09:57sell3981.001.287390.000000.00000
11932009.01.30 09:57modify3981.001.287391.322391.28639
11942009.01.30 09:58t/p3981.001.286391.322391.28639100.0064293.30
11952009.02.02 00:37sell3991.001.276490.000000.00000
11962009.02.02 00:37modify3991.001.276491.311491.27549
11972009.02.02 00:50t/p3991.001.275491.311491.27549100.0064393.30
11982009.02.02 01:37buy4001.001.275620.000000.00000
11992009.02.02 01:37modify4001.001.275621.240621.27783
12002009.02.02 12:43t/p4001.001.277831.240621.27783221.0064614.30
12012009.02.03 07:57buy4011.001.283390.000000.00000
12022009.02.03 07:57modify4011.001.283391.248391.28439
12032009.02.03 08:22t/p4011.001.284391.248391.28439100.0064714.30
12042009.02.03 20:04buy4021.001.295550.000000.00000
12052009.02.03 20:04modify4021.001.295551.260551.29655
12062009.02.03 20:06t/p4021.001.296551.260551.29655100.0064814.30
12072009.02.05 01:21sell4031.001.282920.000000.00000
12082009.02.05 01:21modify4031.001.282921.317921.28192
12092009.02.05 01:25t/p4031.001.281921.317921.28192100.0064914.30
12102009.02.05 07:31buy4041.001.284720.000000.00000
12112009.02.05 07:31modify4041.001.284721.249721.28572
12122009.02.05 08:27t/p4041.001.285721.249721.28572100.0065014.30
12132009.02.06 00:00buy4051.001.279180.000000.00000
12142009.02.06 00:00modify4051.001.279181.244181.28018
12152009.02.06 01:14t/p4051.001.280181.244181.28018100.0065114.30
12162009.02.06 06:11sell4061.001.279260.000000.00000
12172009.02.06 06:11modify4061.001.279261.314261.27676
12182009.02.06 07:44t/p4061.001.276761.314261.27676250.0065364.30
12192009.02.10 04:30sell4071.001.283680.000000.00000
12202009.02.10 04:30modify4071.001.283681.318681.28268
12212009.02.10 04:40t/p4071.001.282681.318681.28268100.0065464.30
12222009.02.10 18:05sell4081.001.296070.000000.00000
12232009.02.10 18:05modify4081.001.296071.331071.29507
12242009.02.10 18:06t/p4081.001.295071.331071.29507100.0065564.30
12252009.02.10 18:06sell4091.001.294830.000000.00000
12262009.02.10 18:06modify4091.001.294831.329831.29383
12272009.02.10 18:36t/p4091.001.293831.329831.29383100.0065664.30
12282009.02.11 00:28buy4101.001.291360.000000.00000
12292009.02.11 00:28modify4101.001.291361.256361.29236
12302009.02.11 01:03t/p4101.001.292361.256361.29236100.0065764.30
12312009.02.11 13:00sell4111.001.293500.000000.00000
12322009.02.11 13:00modify4111.001.293501.328501.29250
12332009.02.11 14:00t/p4111.001.292501.328501.29250100.0065864.30
12342009.02.12 14:30buy4121.001.285640.000000.00000
12352009.02.12 14:30modify4121.001.285641.250641.28664
12362009.02.12 14:33t/p4121.001.286641.250641.28664100.0065964.30
12372009.02.13 03:44buy4131.001.289110.000000.00000
12382009.02.13 03:44modify4131.001.289111.254111.29011
12392009.02.13 04:08t/p4131.001.290111.254111.29011100.0066064.30
12402009.02.13 04:09buy4141.001.289980.000000.00000
12412009.02.13 04:09modify4141.001.289981.254981.29098
12422009.02.13 04:12t/p4141.001.290981.254981.29098100.0066164.30
12432009.02.13 17:35sell4151.001.287910.000000.00000
12442009.02.13 17:35modify4151.001.287911.322911.28691
12452009.02.13 22:12t/p4151.001.286911.322911.28691100.0066264.30
12462009.02.16 21:51buy4161.001.277660.000000.00000
12472009.02.16 21:51modify4161.001.277661.242661.27866
12482009.02.16 21:51buy4171.001.277640.000000.00000
12492009.02.16 21:51modify4171.001.277641.242641.28014
12502009.02.16 22:40t/p4161.001.278661.242661.27866100.0066364.30
12512009.02.16 22:58t/p4171.001.280141.242641.28014250.0066614.30
12522009.02.17 03:21buy4181.001.266060.000000.00000
12532009.02.17 03:21modify4181.001.266061.231061.26706
12542009.02.17 03:27t/p4181.001.267061.231061.26706100.0066714.30
12552009.02.17 18:26buy4191.001.256970.000000.00000
12562009.02.17 18:26modify4191.001.256971.221971.25859
12572009.02.17 18:56t/p4191.001.258591.221971.25859162.0066876.30
12582009.02.17 19:10buy4201.001.257300.000000.00000
12592009.02.17 19:10modify4201.001.257301.222301.25830
12602009.02.17 19:13t/p4201.001.258301.222301.25830100.0066976.30
12612009.02.17 19:13buy4211.001.258060.000000.00000
12622009.02.17 19:13modify4211.001.258061.223061.25906
12632009.02.17 19:34t/p4211.001.259061.223061.25906100.0067076.30
12642009.02.18 09:08sell4221.001.261200.000000.00000
12652009.02.18 09:08modify4221.001.261201.296201.26020
12662009.02.18 09:55t/p4221.001.260201.296201.26020100.0067176.30
12672009.02.20 10:09buy4231.001.260310.000000.00000
12682009.02.20 10:09modify4231.001.260311.225311.26131
12692009.02.20 10:10t/p4231.001.261311.225311.26131100.0067276.30
12702009.02.25 03:10buy4241.001.286360.000000.00000
12712009.02.25 03:10modify4241.001.286361.251361.28736
12722009.02.25 08:50t/p4241.001.287361.251361.28736100.0067376.30
12732009.02.25 08:50buy4251.001.287590.000000.00000
12742009.02.25 08:50modify4251.001.287591.252591.28859
12752009.02.25 09:07t/p4251.001.288591.252591.28859100.0067476.30
12762009.02.25 10:44sell4261.001.282750.000000.00000
12772009.02.25 10:44modify4261.001.282751.317751.28025
12782009.02.25 12:47t/p4261.001.280251.317751.28025250.0067726.30
12792009.02.26 12:32buy4271.001.276260.000000.00000
12802009.02.26 12:32modify4271.001.276261.241261.27829
12812009.02.26 13:07close4271.001.277201.241261.2782994.0067820.30
12822009.02.27 08:33buy4281.001.271130.000000.00000
12832009.02.27 08:33modify4281.001.271131.236131.27213
12842009.02.27 08:45t/p4281.001.272131.236131.27213100.0067920.30
12852009.03.03 02:29buy4291.001.258060.000000.00000
12862009.03.03 02:29modify4291.001.258061.223061.25906
12872009.03.03 03:03t/p4291.001.259061.223061.25906100.0068020.30
12882009.03.03 06:15buy4301.001.262560.000000.00000
12892009.03.03 06:15modify4301.001.262561.227561.26429
12902009.03.03 07:06t/p4301.001.264291.227561.26429173.0068193.30
12912009.03.03 11:24sell4311.001.262300.000000.00000
12922009.03.03 11:24modify4311.001.262301.297301.26130
12932009.03.03 12:21t/p4311.001.261301.297301.26130100.0068293.30
12942009.03.03 17:24buy4321.001.254660.000000.00000
12952009.03.03 17:24modify4321.001.254661.219661.25566
12962009.03.03 17:29t/p4321.001.255661.219661.25566100.0068393.30
12972009.03.04 09:33buy4331.001.253360.000000.00000
12982009.03.04 09:33modify4331.001.253361.218361.25586
12992009.03.04 09:33buy4341.001.253460.000000.00000
13002009.03.04 09:33modify4341.001.253461.218461.25446
13012009.03.04 13:07t/p4341.001.254461.218461.25446100.0068493.30
13022009.03.04 14:11t/p4331.001.255861.218361.25586250.0068743.30
13032009.03.04 20:48buy4351.001.264810.000000.00000
13042009.03.04 20:48modify4351.001.264811.229811.26731
13052009.03.06 06:11sell4361.001.257850.000000.00000
13062009.03.06 06:11modify4361.001.257851.292851.25651
13072009.03.06 08:00t/p4351.001.267311.229811.26731247.2068990.50
13082009.03.09 13:45t/p4361.001.256511.292851.25651132.8069123.30
13092009.03.09 19:10buy4371.001.263530.000000.00000
13102009.03.09 19:10modify4371.001.263531.228531.26453
13112009.03.10 02:12t/p4371.001.264531.228531.2645399.3069222.60
13122009.03.10 22:01sell4381.001.267600.000000.00000
13132009.03.10 22:01modify4381.001.267601.302601.26518
13142009.03.11 05:04t/p4381.001.265181.302601.26518240.8069463.40
13152009.03.12 01:19buy4391.001.282210.000000.00000
13162009.03.12 01:19modify4391.001.282211.247211.28321
13172009.03.12 01:30t/p4391.001.283211.247211.28321100.0069563.40
13182009.03.12 06:11buy4401.001.284660.000000.00000
13192009.03.12 06:11modify4401.001.284661.249661.28566
13202009.03.12 19:55t/p4401.001.285661.249661.28566100.0069663.40
13212009.03.13 14:45buy4411.001.291880.000000.00000
13222009.03.13 14:45modify4411.001.291881.256881.29438
13232009.03.16 08:14t/p4411.001.294381.256881.29438249.3069912.70
13242009.03.16 13:39buy4421.001.306210.000000.00000
13252009.03.16 13:39modify4421.001.306211.271211.30871
13262009.03.17 07:08sell4431.001.297400.000000.00000
13272009.03.17 07:08modify4431.001.297401.332401.29640
13282009.03.17 07:50t/p4431.001.296401.332401.29640100.0070012.70
13292009.03.18 13:30t/p4421.001.308711.271211.30871248.6070261.30
13302009.03.19 15:55buy4441.001.369660.000000.00000
13312009.03.19 15:55modify4441.001.369661.334661.37066
13322009.03.19 15:59t/p4441.001.370661.334661.37066100.0070361.30
13332009.03.19 18:22buy4451.001.369890.000000.00000
13342009.03.19 18:22modify4451.001.369891.334891.37239
13352009.03.20 08:53t/p4451.001.372391.334891.37239249.3070610.60
13362009.03.23 18:08buy4461.001.359680.000000.00000
13372009.03.23 18:08modify4461.001.359681.324681.36068
13382009.03.23 18:10t/p4461.001.360681.324681.36068100.0070710.60
13392009.03.23 18:24buy4471.001.363030.000000.00000
13402009.03.23 18:24modify4471.001.363031.328031.36403
13412009.03.23 18:49t/p4471.001.364031.328031.36403100.0070810.60
13422009.03.24 13:45sell4481.001.353870.000000.00000
13432009.03.24 13:45modify4481.001.353871.388871.35137
13442009.03.24 14:05t/p4481.001.351371.388871.35137250.0071060.60
13452009.03.24 19:50buy4491.001.352500.000000.00000
13462009.03.24 19:50modify4491.001.352501.317501.35350
13472009.03.25 14:56t/p4491.001.353501.317501.3535099.3071159.90
13482009.03.27 05:05sell4501.001.356080.000000.00000
13492009.03.27 05:05modify4501.001.356081.391081.35508
13502009.03.27 05:05sell4511.001.356090.000000.00000
13512009.03.27 05:05modify4511.001.356091.391091.35509
13522009.03.27 08:29t/p4501.001.355081.391081.35508100.0071259.90
13532009.03.27 08:29t/p4511.001.355091.391091.35509100.0071359.90
13542009.03.31 05:22buy4521.001.325870.000000.00000
13552009.03.31 05:22modify4521.001.325871.290871.32687
13562009.03.31 05:34t/p4521.001.326871.290871.32687100.0071459.90
13572009.04.01 05:12buy4531.001.322080.000000.00000
13582009.04.01 05:12modify4531.001.322081.287081.32308
13592009.04.01 08:10buy4541.001.319180.000000.00000
13602009.04.01 08:10modify4541.001.319181.284181.32168
13612009.04.01 09:13t/p4541.001.321681.284181.32168250.0071709.90
13622009.04.01 12:04t/p4531.001.323081.287081.32308100.0071809.90
13632009.04.03 09:55sell4551.001.342140.000000.00000
13642009.04.03 09:55modify4551.001.342141.377141.34018
13652009.04.03 14:48t/p4551.001.340181.377141.34018196.0072005.90
13662009.04.03 22:33sell4561.001.348870.000000.00000
13672009.04.03 22:33modify4561.001.348871.383871.34787
13682009.04.03 22:45t/p4561.001.347871.383871.34787100.0072105.90
13692009.04.07 02:59sell4571.001.333680.000000.00000
13702009.04.07 02:59modify4571.001.333681.368681.33268
13712009.04.07 10:40t/p4571.001.332681.368681.33268100.0072205.90
13722009.04.07 13:22buy4581.001.324260.000000.00000
13732009.04.07 13:22modify4581.001.324261.289261.32526
13742009.04.07 13:35t/p4581.001.325261.289261.32526100.0072305.90
13752009.04.08 08:28buy4591.001.318620.000000.00000
13762009.04.08 08:28modify4591.001.318621.283621.31962
13772009.04.08 09:41t/p4591.001.319621.283621.31962100.0072405.90
13782009.04.10 07:10buy4601.001.314170.000000.00000
13792009.04.10 07:10modify4601.001.314171.279171.31667
13802009.04.10 07:11buy4611.001.314200.000000.00000
13812009.04.10 07:11modify4611.001.314201.279201.31520
13822009.04.10 12:35close4611.001.314731.279201.3152053.0072458.90
13832009.04.10 21:50t/p4601.001.316671.279171.31667250.0072708.90
13842009.04.13 16:50buy4621.001.330180.000000.00000
13852009.04.13 16:50modify4621.001.330181.295181.33118
13862009.04.13 16:53t/p4621.001.331181.295181.33118100.0072808.90
13872009.04.14 11:16buy4631.001.329330.000000.00000
13882009.04.14 11:16modify4631.001.329331.294331.33033
13892009.04.14 12:01t/p4631.001.330331.294331.33033100.0072908.90
13902009.04.14 14:25sell4641.001.325310.000000.00000
13912009.04.14 14:25modify4641.001.325311.360311.32431
13922009.04.14 14:32t/p4641.001.324311.360311.32431100.0073008.90
13932009.04.14 14:56sell4651.001.323450.000000.00000
13942009.04.14 14:56modify4651.001.323451.358451.32245
13952009.04.15 03:31t/p4651.001.322451.358451.3224598.8073107.70
13962009.04.16 11:20sell4661.001.315700.000000.00000
13972009.04.16 11:20modify4661.001.315701.350701.31470
13982009.04.16 11:29t/p4661.001.314701.350701.31470100.0073207.70
13992009.04.21 06:46buy4671.001.294870.000000.00000
14002009.04.21 06:46modify4671.001.294871.259871.29737
14012009.04.21 11:00t/p4671.001.297371.259871.29737250.0073457.70
14022009.04.21 15:20sell4681.001.292770.000000.00000
14032009.04.21 15:20modify4681.001.292771.327771.29177
14042009.04.22 02:45t/p4681.001.291771.327771.2917798.8073556.50
14052009.04.22 11:20buy4691.001.293660.000000.00000
14062009.04.22 11:20modify4691.001.293661.258661.29466
14072009.04.22 11:51t/p4691.001.294661.258661.29466100.0073656.50
14082009.04.24 10:05buy4701.001.323260.000000.00000
14092009.04.24 10:05modify4701.001.323261.288261.32576
14102009.04.24 10:05buy4711.001.323310.000000.00000
14112009.04.24 10:05modify4711.001.323311.288311.32431
14122009.04.24 10:20t/p4711.001.324311.288311.32431100.0073756.50
14132009.04.24 10:23t/p4701.001.325761.288261.32576250.0074006.50
14142009.04.24 17:15buy4721.001.326570.000000.00000
14152009.04.24 17:15modify4721.001.326571.291571.32757
14162009.04.24 17:35t/p4721.001.327571.291571.32757100.0074106.50
14172009.04.27 04:01sell4731.001.318210.000000.00000
14182009.04.27 04:01modify4731.001.318211.353211.31571
14192009.04.27 04:01sell4741.001.318210.000000.00000
14202009.04.27 04:01modify4741.001.318211.353211.31721
14212009.04.27 04:12t/p4741.001.317211.353211.31721100.0074206.50
14222009.04.27 05:47t/p4731.001.315711.353211.31571250.0074456.50
14232009.04.27 15:45sell4751.001.310550.000000.00000
14242009.04.27 15:45modify4751.001.310551.345551.30805
14252009.04.27 15:47sell4761.001.309440.000000.00000
14262009.04.27 15:47modify4761.001.309441.344441.30844
14272009.04.27 19:06t/p4761.001.308441.344441.30844100.0074556.50
14282009.04.27 19:07t/p4751.001.308051.345551.30805250.0074806.50
14292009.04.28 18:49buy4771.001.308990.000000.00000
14302009.04.28 18:49modify4771.001.308991.273991.30999
14312009.04.28 18:57t/p4771.001.309991.273991.30999100.0074906.50
14322009.04.29 21:24sell4781.001.326740.000000.00000
14332009.04.29 21:24modify4781.001.326741.361741.32424
14342009.04.29 21:46t/p4781.001.324241.361741.32424250.0075156.50
14352009.04.30 11:34sell4791.001.331000.000000.00000
14362009.04.30 11:34modify4791.001.331001.366001.33000
14372009.04.30 11:36t/p4791.001.330001.366001.33000100.0075256.50
14382009.05.01 18:35sell4801.001.326530.000000.00000
14392009.05.01 18:35modify4801.001.326531.361531.32498
14402009.05.04 12:59t/p4801.001.324981.361531.32498153.8075410.30
14412009.05.05 12:33buy4811.001.339870.000000.00000
14422009.05.05 12:33modify4811.001.339871.304871.34237
14432009.05.05 12:33buy4821.001.339900.000000.00000
14442009.05.05 12:33modify4821.001.339901.304901.34090
14452009.05.05 14:41t/p4821.001.340901.304901.34090100.0075510.30
14462009.05.05 14:46t/p4811.001.342371.304871.34237250.0075760.30
14472009.05.06 13:37buy4831.001.329530.000000.00000
14482009.05.06 13:37modify4831.001.329531.294531.33053
14492009.05.06 13:50t/p4831.001.330531.294531.33053100.0075860.30
14502009.05.06 19:47buy4841.001.329220.000000.00000
14512009.05.06 19:47modify4841.001.329221.294221.33022
14522009.05.06 19:52t/p4841.001.330221.294221.33022100.0075960.30
14532009.05.07 19:06sell4851.001.339040.000000.00000
14542009.05.07 19:06modify4851.001.339041.374041.33804
14552009.05.07 19:40t/p4851.001.338041.374041.33804100.0076060.30
14562009.05.08 10:05buy4861.001.341410.000000.00000
14572009.05.08 10:05modify4861.001.341411.306411.34330
14582009.05.08 14:19t/p4861.001.343301.306411.34330189.0076249.30
14592009.05.08 17:31buy4871.001.350420.000000.00000
14602009.05.08 17:31modify4871.001.350421.315421.35142
14612009.05.08 18:10t/p4871.001.351421.315421.35142100.0076349.30
14622009.05.11 02:14buy4881.001.363830.000000.00000
14632009.05.11 02:14modify4881.001.363831.328831.36633
14642009.05.11 04:58t/p4881.001.366331.328831.36633250.0076599.30
14652009.05.13 18:16sell4891.001.364030.000000.00000
14662009.05.13 18:16modify4891.001.364031.399031.36153
14672009.05.13 18:33t/p4891.001.361531.399031.36153250.0076849.30
14682009.05.14 01:32sell4901.001.357480.000000.00000
14692009.05.14 01:32modify4901.001.357481.392481.35648
14702009.05.14 01:38t/p4901.001.356481.392481.35648100.0076949.30
14712009.05.14 09:20buy4911.001.356920.000000.00000
14722009.05.14 09:20modify4911.001.356921.321921.35792
14732009.05.14 09:37t/p4911.001.357921.321921.35792100.0077049.30
14742009.05.15 13:25buy4921.001.355970.000000.00000
14752009.05.15 13:25modify4921.001.355971.320971.35697
14762009.05.15 15:20t/p4921.001.356971.320971.35697100.0077149.30
14772009.05.19 06:01sell4931.001.357020.000000.00000
14782009.05.19 06:01modify4931.001.357021.392021.35452
14792009.05.19 08:05t/p4931.001.354521.392021.35452250.0077399.30
14802009.05.19 17:47sell4941.001.360960.000000.00000
14812009.05.19 17:47modify4941.001.360961.395961.35996
14822009.05.19 18:01sell4951.001.360300.000000.00000
14832009.05.19 18:01modify4951.001.360301.395301.35930
14842009.05.19 18:35t/p4941.001.359961.395961.35996100.0077499.30
14852009.05.19 19:10buy4961.001.361900.000000.00000
14862009.05.19 19:10modify4961.001.361901.326901.36290
14872009.05.19 19:20t/p4961.001.362901.326901.36290100.0077599.30
14882009.05.20 03:58t/p4951.001.359301.395301.3593098.8077698.10
14892009.05.20 08:01buy4971.001.359720.000000.00000
14902009.05.20 08:01modify4971.001.359721.324721.36072
14912009.05.20 08:50t/p4971.001.360721.324721.36072100.0077798.10
14922009.05.20 13:59sell4981.001.368770.000000.00000
14932009.05.20 13:59modify4981.001.368771.403771.36777
14942009.05.20 14:48t/p4981.001.367771.403771.36777100.0077898.10
14952009.05.21 02:55sell4991.001.376640.000000.00000
14962009.05.21 02:55modify4991.001.376641.411641.37564
14972009.05.21 10:51t/p4991.001.375641.411641.37564100.0077998.10
14982009.05.21 11:05sell5001.001.376250.000000.00000
14992009.05.21 11:05modify5001.001.376251.411251.37375
15002009.05.21 15:00t/p5001.001.373751.411251.37375250.0078248.10
15012009.05.22 13:55buy5011.001.397530.000000.00000
15022009.05.22 13:55modify5011.001.397531.362531.40003
15032009.05.22 13:55buy5021.001.397560.000000.00000
15042009.05.22 13:55modify5021.001.397561.362561.39856
15052009.05.22 14:00t/p5021.001.398561.362561.39856100.0078348.10
15062009.05.22 14:35t/p5011.001.400031.362531.40003250.0078598.10
15072009.05.25 11:41buy5031.001.397320.000000.00000
15082009.05.25 11:41modify5031.001.397321.362321.39886
15092009.05.25 12:41t/p5031.001.398861.362321.39886154.0078752.10
15102009.05.25 13:14buy5041.001.399320.000000.00000
15112009.05.25 13:14modify5041.001.399321.364321.40032
15122009.05.25 13:48t/p5041.001.400321.364321.40032100.0078852.10
15132009.05.26 13:15buy5051.001.388780.000000.00000
15142009.05.26 13:15modify5051.001.388781.353781.39128
15152009.05.26 13:15buy5061.001.388790.000000.00000
15162009.05.26 13:15modify5061.001.388791.353791.38979
15172009.05.26 13:54t/p5061.001.389791.353791.38979100.0078952.10
15182009.05.26 14:11t/p5051.001.391281.353781.39128250.0079202.10
15192009.05.26 15:47buy5071.001.392660.000000.00000
15202009.05.26 15:47modify5071.001.392661.357661.39516
15212009.05.26 15:47buy5081.001.392670.000000.00000
15222009.05.26 15:47modify5081.001.392671.357671.39367
15232009.05.26 16:00t/p5081.001.393671.357671.39367100.0079302.10
15242009.05.26 16:03t/p5071.001.395161.357661.39516250.0079552.10
15252009.05.27 01:11sell5091.001.399410.000000.00000
15262009.05.27 01:11modify5091.001.399411.434411.39841
15272009.05.27 02:45t/p5091.001.398411.434411.39841100.0079652.10
15282009.05.27 08:31buy5101.001.393810.000000.00000
15292009.05.27 08:31modify5101.001.393811.358811.39481
15302009.05.27 08:39t/p5101.001.394811.358811.39481100.0079752.10
15312009.05.27 23:00buy5111.001.383200.000000.00000
15322009.05.27 23:00modify5111.001.383201.348201.38570
15332009.05.28 09:42t/p5111.001.385701.348201.38570247.9080000.00
15342009.05.29 01:04buy5121.001.393210.000000.00000
15352009.05.29 01:04modify5121.001.393211.358211.39421
15362009.05.29 01:50t/p5121.001.394211.358211.39421100.0080100.00
15372009.05.29 07:31buy5131.001.399510.000000.00000
15382009.05.29 07:31modify5131.001.399511.364511.40201
15392009.05.29 07:31buy5141.001.399530.000000.00000
15402009.05.29 07:31modify5141.001.399531.364531.40053
15412009.05.29 07:47t/p5141.001.400531.364531.40053100.0080200.00
15422009.05.29 09:35t/p5131.001.402011.364511.40201250.0080450.00
15432009.05.29 20:41buy5151.001.412730.000000.00000
15442009.05.29 20:41modify5151.001.412731.377731.41419
15452009.05.29 21:10t/p5151.001.414191.377731.41419146.0080596.00
15462009.06.01 20:32sell5161.001.417420.000000.00000
15472009.06.01 20:32modify5161.001.417421.452421.41642
15482009.06.01 20:57t/p5161.001.416421.452421.41642100.0080696.00
15492009.06.01 22:35buy5171.001.414890.000000.00000
15502009.06.01 22:35modify5171.001.414891.379891.41664
15512009.06.01 23:27close5171.001.415731.379891.4166484.0080780.00
15522009.06.02 01:59buy5181.001.417750.000000.00000
15532009.06.02 01:59modify5181.001.417751.382751.41875
15542009.06.02 02:07sell5191.001.415430.000000.00000
15552009.06.02 02:07modify5191.001.415431.450431.41293
15562009.06.02 08:05t/p5191.001.412931.450431.41293250.0081030.00
15572009.06.02 12:12t/p5181.001.418751.382751.41875100.0081130.00
15582009.06.03 10:08buy5201.001.427200.000000.00000
15592009.06.03 10:08modify5201.001.427201.392201.42820
15602009.06.03 10:31t/p5201.001.428201.392201.42820100.0081230.00
15612009.06.03 16:40buy5211.001.419680.000000.00000
15622009.06.03 16:40modify5211.001.419681.384681.42218
15632009.06.04 08:45t/p5211.001.422181.384681.42218247.9081477.90
15642009.06.04 12:08sell5221.001.417740.000000.00000
15652009.06.04 12:08modify5221.001.417741.452741.41674
15662009.06.04 12:26t/p5221.001.416741.452741.41674100.0081577.90
15672009.06.04 19:11buy5231.001.417760.000000.00000
15682009.06.04 19:11modify5231.001.417761.382761.42005
15692009.06.04 19:33t/p5231.001.420051.382761.42005229.0081806.90
15702009.06.05 14:26sell5241.001.416660.000000.00000
15712009.06.05 14:26modify5241.001.416661.451661.41566
15722009.06.05 14:52t/p5241.001.415661.451661.41566100.0081906.90
15732009.06.05 19:11sell5251.001.399940.000000.00000
15742009.06.05 19:11modify5251.001.399941.434941.39744
15752009.06.05 20:05t/p5251.001.397441.434941.39744250.0082156.90
15762009.06.08 11:39sell5261.001.382560.000000.00000
15772009.06.08 11:39modify5261.001.382561.417561.38156
15782009.06.08 11:41t/p5261.001.381561.417561.38156100.0082256.90
15792009.06.08 12:02buy5271.001.382240.000000.00000
15802009.06.08 12:02modify5271.001.382241.347241.38324
15812009.06.08 12:20t/p5271.001.383241.347241.38324100.0082356.90
15822009.06.09 04:14sell5281.001.389780.000000.00000
15832009.06.09 04:14modify5281.001.389781.424781.38878
15842009.06.09 04:24t/p5281.001.388781.424781.38878100.0082456.90
15852009.06.10 11:15sell5291.001.412080.000000.00000
15862009.06.10 11:15modify5291.001.412081.447081.41108
15872009.06.10 11:16t/p5291.001.411081.447081.41108100.0082556.90
15882009.06.10 19:43sell5301.001.395880.000000.00000
15892009.06.10 19:43modify5301.001.395881.430881.39488
15902009.06.10 19:44t/p5301.001.394881.430881.39488100.0082656.90
15912009.06.11 19:11buy5311.001.411880.000000.00000
15922009.06.11 19:11modify5311.001.411881.376881.41438
15932009.06.11 19:11buy5321.001.411910.000000.00000
15942009.06.11 19:11modify5321.001.411911.376911.41291
15952009.06.11 19:15t/p5321.001.412911.376911.41291100.0082756.90
15962009.06.11 19:26t/p5311.001.414381.376881.41438250.0083006.90
15972009.06.15 21:30sell5331.001.377890.000000.00000
15982009.06.15 21:30modify5331.001.377891.412891.37689
15992009.06.16 00:11buy5341.001.379280.000000.00000
16002009.06.16 00:11modify5341.001.379281.344281.38028
16012009.06.16 01:52t/p5331.001.376891.412891.3768998.8083105.70
16022009.06.16 03:57t/p5341.001.380281.344281.38028100.0083205.70
16032009.06.16 06:36buy5351.001.380640.000000.00000
16042009.06.16 06:36modify5351.001.380641.345641.38164
16052009.06.16 07:21t/p5351.001.381641.345641.38164100.0083305.70
16062009.06.16 08:48buy5361.001.385530.000000.00000
16072009.06.16 08:48modify5361.001.385531.350531.38803
16082009.06.16 08:48buy5371.001.385550.000000.00000
16092009.06.16 08:48modify5371.001.385551.350551.38655
16102009.06.16 09:20t/p5371.001.386551.350551.38655100.0083405.70
16112009.06.16 10:57t/p5361.001.388031.350531.38803250.0083655.70
16122009.06.17 08:06buy5381.001.388810.000000.00000
16132009.06.17 08:06modify5381.001.388811.353811.38981
16142009.06.17 08:21t/p5381.001.389811.353811.38981100.0083755.70
16152009.06.22 08:47buy5391.001.386350.000000.00000
16162009.06.22 08:47modify5391.001.386351.351351.38735
16172009.06.22 09:13t/p5391.001.387351.351351.38735100.0083855.70
16182009.06.23 02:56sell5401.001.384190.000000.00000
16192009.06.23 02:56modify5401.001.384191.419191.38319
16202009.06.23 08:02t/p5401.001.383191.419191.38319100.0083955.70
16212009.06.23 16:23buy5411.001.402360.000000.00000
16222009.06.23 16:23modify5411.001.402361.367361.40336
16232009.06.23 17:34t/p5411.001.403361.367361.40336100.0084055.70
16242009.06.25 17:42buy5421.001.394970.000000.00000
16252009.06.25 17:42modify5421.001.394971.359971.39597
16262009.06.25 19:14t/p5421.001.395971.359971.39597100.0084155.70
16272009.06.26 14:31buy5431.001.410080.000000.00000
16282009.06.26 14:31modify5431.001.410081.375081.41108
16292009.06.26 19:16t/p5431.001.411081.375081.41108100.0084255.70
16302009.06.29 21:17buy5441.001.409930.000000.00000
16312009.06.29 21:17modify5441.001.409931.374931.41093
16322009.06.29 21:41sell5451.001.407360.000000.00000
16332009.06.29 21:41modify5451.001.407361.442361.40486
16342009.06.30 01:40t/p5441.001.410931.374931.4109399.3084355.00
16352009.06.30 16:06t/p5451.001.404861.442361.40486248.8084603.80
16362009.07.02 14:51sell5461.001.402890.000000.00000
16372009.07.02 14:51modify5461.001.402891.437891.40189
16382009.07.02 15:43t/p5461.001.401891.437891.40189100.0084703.80
16392009.07.02 23:26buy5471.001.394520.000000.00000
16402009.07.02 23:26modify5471.001.394521.359521.39702
16412009.07.03 02:50t/p5471.001.397021.359521.39702249.3084953.10
16422009.07.08 04:32sell5481.001.388930.000000.00000
16432009.07.08 04:32modify5481.001.388931.423931.38793
16442009.07.08 08:07t/p5481.001.387931.423931.38793100.0085053.10
16452009.07.09 07:12buy5491.001.390500.000000.00000
16462009.07.09 07:12modify5491.001.390501.355501.39150
16472009.07.09 07:47t/p5491.001.391501.355501.39150100.0085153.10
16482009.07.13 11:21buy5501.001.396440.000000.00000
16492009.07.13 11:21modify5501.001.396441.361441.39894
16502009.07.13 11:21buy5511.001.396450.000000.00000
16512009.07.13 11:21modify5511.001.396451.361451.39745
16522009.07.13 12:38t/p5511.001.397451.361451.39745100.0085253.10
16532009.07.13 12:44t/p5501.001.398941.361441.39894250.0085503.10
16542009.07.14 09:33sell5521.001.397730.000000.00000
16552009.07.14 09:33modify5521.001.397731.432731.39673
16562009.07.14 11:01t/p5521.001.396731.432731.39673100.0085603.10
16572009.07.14 15:06buy5531.001.396980.000000.00000
16582009.07.14 15:06modify5531.001.396981.361981.39798
16592009.07.14 15:13t/p5531.001.397981.361981.39798100.0085703.10
16602009.07.15 14:30sell5541.001.408380.000000.00000
16612009.07.15 14:30modify5541.001.408381.443381.40659
16622009.07.16 03:22close5541.001.407151.443381.40659119.4085822.50
16632009.07.17 18:30buy5551.001.412440.000000.00000
16642009.07.17 18:30modify5551.001.412441.377441.41344
16652009.07.17 18:59t/p5551.001.413441.377441.41344100.0085922.50
16662009.07.21 15:14sell5561.001.426390.000000.00000
16672009.07.21 15:14modify5561.001.426391.461391.42389
16682009.07.21 15:49t/p5561.001.423891.461391.42389250.0086172.50
16692009.07.21 17:44sell5571.001.421010.000000.00000
16702009.07.21 17:44modify5571.001.421011.456011.42001
16712009.07.21 17:56t/p5571.001.420011.456011.42001100.0086272.50
16722009.07.22 09:04sell5581.001.419180.000000.00000
16732009.07.22 09:04modify5581.001.419181.454181.41818
16742009.07.22 09:13t/p5581.001.418181.454181.41818100.0086372.50
16752009.07.22 14:07sell5591.001.419490.000000.00000
16762009.07.22 14:07modify5591.001.419491.454491.41699
16772009.07.22 14:07sell5601.001.419470.000000.00000
16782009.07.22 14:07modify5601.001.419471.454471.41847
16792009.07.22 14:36t/p5601.001.418471.454471.41847100.0086472.50
16802009.07.22 15:29t/p5591.001.416991.454491.41699250.0086722.50
16812009.07.23 10:09sell5611.001.423240.000000.00000
16822009.07.23 10:09modify5611.001.423241.458241.42224
16832009.07.23 11:35t/p5611.001.422241.458241.42224100.0086822.50
16842009.07.24 02:11sell5621.001.415680.000000.00000
16852009.07.24 02:11modify5621.001.415681.450681.41468
16862009.07.24 02:16t/p5621.001.414681.450681.41468100.0086922.50
16872009.07.24 02:36sell5631.001.415400.000000.00000
16882009.07.24 02:36modify5631.001.415401.450401.41440
16892009.07.24 02:58t/p5631.001.414401.450401.41440100.0087022.50
16902009.07.27 09:42sell5641.001.424750.000000.00000
16912009.07.27 09:42modify5641.001.424751.459751.42375
16922009.07.27 09:43sell5651.001.424510.000000.00000
16932009.07.27 09:43modify5651.001.424511.459511.42351
16942009.07.27 09:48t/p5641.001.423751.459751.42375100.0087122.50
16952009.07.27 10:11t/p5651.001.423511.459511.42351100.0087222.50
16962009.07.28 14:12sell5661.001.423070.000000.00000
16972009.07.28 14:12modify5661.001.423071.458071.42207
16982009.07.28 14:39t/p5661.001.422071.458071.42207100.0087322.50
16992009.07.30 19:20buy5671.001.407980.000000.00000
17002009.07.30 19:20modify5671.001.407981.372981.40898
17012009.07.31 02:45t/p5671.001.408981.372981.4089899.3087421.80
17022009.07.31 15:07sell5681.001.411090.000000.00000
17032009.07.31 15:07modify5681.001.411091.446091.41009
17042009.07.31 15:15t/p5681.001.410091.446091.41009100.0087521.80
17052009.07.31 21:27buy5691.001.426990.000000.00000
17062009.07.31 21:27modify5691.001.426991.391991.42799
17072009.08.03 01:22t/p5691.001.427991.391991.4279999.3087621.10
17082009.08.03 16:08sell5701.001.435920.000000.00000
17092009.08.03 16:08modify5701.001.435921.470921.43342
17102009.08.06 20:01t/p5701.001.433421.470921.43342244.0087865.10
17112009.08.10 02:00buy5711.001.419660.000000.00000
17122009.08.10 02:00modify5711.001.419661.384661.42216
17132009.08.10 02:00buy5721.001.419690.000000.00000
17142009.08.10 02:00modify5721.001.419691.384691.42069
17152009.08.10 03:41close5721.001.420201.384691.4206951.0087916.10
17162009.08.12 17:35t/p5711.001.422161.384661.42216248.6088164.70
17172009.08.13 04:43buy5731.001.422670.000000.00000
17182009.08.13 04:43modify5731.001.422671.387671.42367
17192009.08.13 08:01t/p5731.001.423671.387671.42367100.0088264.70
17202009.08.13 19:56sell5741.001.427740.000000.00000
17212009.08.13 19:56modify5741.001.427741.462741.42524
17222009.08.13 19:58sell5751.001.427680.000000.00000
17232009.08.13 19:58modify5751.001.427681.462681.42668
17242009.08.13 20:08t/p5751.001.426681.462681.42668100.0088364.70
17252009.08.14 15:55t/p5741.001.425241.462741.42524248.8088613.50
17262009.08.17 15:36sell5761.001.406540.000000.00000
17272009.08.17 15:36modify5761.001.406541.441541.40554
17282009.08.17 16:07t/p5761.001.405541.441541.40554100.0088713.50
17292009.08.20 21:25buy5771.001.426540.000000.00000
17302009.08.20 21:25modify5771.001.426541.391541.42904
17312009.08.20 21:25buy5781.001.426610.000000.00000
17322009.08.20 21:25modify5781.001.426611.391611.42761
17332009.08.21 09:35t/p5781.001.427611.391611.4276199.3088812.80
17342009.08.21 09:39t/p5771.001.429041.391541.42904249.3089062.10
17352009.08.25 05:26buy5791.001.429600.000000.00000
17362009.08.25 05:26modify5791.001.429601.394601.43060
17372009.08.25 05:50t/p5791.001.430601.394601.43060100.0089162.10
17382009.08.27 15:40sell5801.001.424560.000000.00000
17392009.08.27 15:40modify5801.001.424561.459561.42356
17402009.08.27 15:54t/p5801.001.423561.459561.42356100.0089262.10
17412009.08.28 00:00buy5811.001.434970.000000.00000
17422009.08.28 00:00modify5811.001.434971.399971.43597
17432009.08.28 01:31t/p5811.001.435971.399971.43597100.0089362.10
17442009.08.31 00:44sell5821.001.429490.000000.00000
17452009.08.31 00:44modify5821.001.429491.464491.42699
17462009.08.31 03:35sell5831.001.429670.000000.00000
17472009.08.31 03:35modify5831.001.429671.464671.42867
17482009.08.31 05:23t/p5831.001.428671.464671.42867100.0089462.10
17492009.08.31 08:11t/p5821.001.426991.464491.42699250.0089712.10
17502009.09.01 12:08sell5841.001.432080.000000.00000
17512009.09.01 12:08modify5841.001.432081.467081.42958
17522009.09.01 12:58t/p5841.001.429581.467081.42958250.0089962.10
17532009.09.01 20:42sell5851.001.419340.000000.00000
17542009.09.01 20:42modify5851.001.419341.454341.41684
17552009.09.07 17:47sell5861.001.433100.000000.00000
17562009.09.07 17:47modify5861.001.433101.468101.43210
17572009.09.09 14:21s/l5851.001.454341.454341.41684-3509.6086452.50
17582009.09.15 19:55s/l5861.001.468101.468101.43210-3509.6082942.90
17592009.09.16 10:55sell5871.001.469540.000000.00000
17602009.09.16 10:55modify5871.001.469541.504541.46854
17612009.09.16 11:42t/p5871.001.468541.504541.46854100.0083042.90
17622009.09.17 13:22buy5881.001.472380.000000.00000
17632009.09.17 13:22modify5881.001.472381.437381.47338
17642009.09.17 15:54t/p5881.001.473381.437381.47338100.0083142.90
17652009.09.18 01:35sell5891.001.473610.000000.00000
17662009.09.18 01:35modify5891.001.473611.508611.47261
17672009.09.18 02:56t/p5891.001.472611.508611.47261100.0083242.90
17682009.09.18 05:22sell5901.001.470610.000000.00000
17692009.09.18 05:22modify5901.001.470611.505611.46916
17702009.09.18 08:46t/p5901.001.469161.505611.46916145.0083387.90
17712009.09.21 07:40sell5911.001.467010.000000.00000
17722009.09.21 07:40modify5911.001.467011.502011.46601
17732009.09.21 08:16t/p5911.001.466011.502011.46601100.0083487.90
17742009.09.21 10:00sell5921.001.464890.000000.00000
17752009.09.21 10:00modify5921.001.464891.499891.46389
17762009.09.21 14:19t/p5921.001.463891.499891.46389100.0083587.90
17772009.09.22 06:46buy5931.001.471810.000000.00000
17782009.09.22 06:46modify5931.001.471811.436811.47281
17792009.09.22 08:25t/p5931.001.472811.436811.47281100.0083687.90
17802009.09.23 07:42buy5941.001.481600.000000.00000
17812009.09.23 07:42modify5941.001.481601.446601.48260
17822009.09.23 20:19t/p5941.001.482601.446601.48260100.0083787.90
17832009.09.24 10:07sell5951.001.474890.000000.00000
17842009.09.24 10:07modify5951.001.474891.509891.47389
17852009.09.24 10:17t/p5951.001.473891.509891.47389100.0083887.90
17862009.09.28 04:20buy5961.001.459490.000000.00000
17872009.09.28 04:20modify5961.001.459491.424491.46199
17882009.09.28 04:20buy5971.001.459520.000000.00000
17892009.09.28 04:20modify5971.001.459521.424521.46052
17902009.09.28 07:20t/p5971.001.460521.424521.46052100.0083987.90
17912009.09.28 08:23t/p5961.001.461991.424491.46199250.0084237.90
17922009.09.28 10:35buy5981.001.461780.000000.00000
17932009.09.28 10:35modify5981.001.461781.426781.46278
17942009.09.28 10:36buy5991.001.462410.000000.00000
17952009.09.28 10:36modify5991.001.462411.427411.46425
17962009.09.28 10:39t/p5981.001.462781.426781.46278100.0084337.90
17972009.09.28 10:39buy6001.001.462940.000000.00000
17982009.09.28 10:39modify6001.001.462941.427941.46394
17992009.09.28 11:43t/p6001.001.463941.427941.46394100.0084437.90
18002009.09.28 13:11t/p5991.001.464251.427411.46425184.0084621.90
18012009.09.29 16:35buy6011.001.456030.000000.00000
18022009.09.29 16:35modify6011.001.456031.421031.45853
18032009.09.29 21:45buy6021.001.458250.000000.00000
18042009.09.29 21:45modify6021.001.458251.423251.45925
18052009.09.29 22:59t/p6011.001.458531.421031.45853250.0084871.90
18062009.09.30 01:47t/p6021.001.459251.423251.4592599.3084971.20
18072009.09.30 02:18buy6031.001.459520.000000.00000
18082009.09.30 02:18modify6031.001.459521.424521.46052
18092009.09.30 03:03t/p6031.001.460521.424521.46052100.0085071.20
18102009.10.02 14:09buy6041.001.454370.000000.00000
18112009.10.02 14:09modify6041.001.454371.419371.45687
18122009.10.02 15:35t/p6041.001.456871.419371.45687250.0085321.20
18132009.10.05 22:16buy6051.001.465810.000000.00000
18142009.10.05 22:16modify6051.001.465811.430811.46831
18152009.10.06 03:30t/p6051.001.468311.430811.46831249.3085570.50
18162009.10.07 20:05sell6061.001.466860.000000.00000
18172009.10.07 20:05modify6061.001.466861.501861.46586
18182009.10.07 20:12t/p6061.001.465861.501861.46586100.0085670.50
18192009.10.08 08:18sell6071.001.474450.000000.00000
18202009.10.08 08:18modify6071.001.474451.509451.47345
18212009.10.08 15:29t/p6071.001.473451.509451.47345100.0085770.50
18222009.10.12 04:20buy6081.001.470420.000000.00000
18232009.10.12 04:20modify6081.001.470421.435421.47292
18242009.10.12 11:02t/p6081.001.472921.435421.47292250.0086020.50
18252009.10.14 09:52sell6091.001.489080.000000.00000
18262009.10.14 09:52modify6091.001.489081.524081.48747
18272009.10.14 14:00t/p6091.001.487471.524081.48747161.0086181.50
18282009.10.16 04:23buy6101.001.496340.000000.00000
18292009.10.16 04:23modify6101.001.496341.461341.49734
18302009.10.19 00:05sell6111.001.488960.000000.00000
18312009.10.19 00:05modify6111.001.488961.523961.48646
18322009.10.19 02:15t/p6111.001.486461.523961.48646250.0086431.50
18332009.10.19 16:05buy6121.001.492050.000000.00000
18342009.10.19 16:05modify6121.001.492051.457051.49455
18352009.10.19 16:30t/p6121.001.494551.457051.49455250.0086681.50
18362009.10.19 20:41sell6131.001.494190.000000.00000
18372009.10.19 20:41modify6131.001.494191.529191.49319
18382009.10.19 23:01t/p6101.001.497341.461341.4973499.3086780.80
18392009.10.20 16:17t/p6131.001.493191.529191.4931998.8086879.60
18402009.10.23 12:40sell6141.001.504230.000000.00000
18412009.10.23 12:40modify6141.001.504231.539231.50323
18422009.10.23 12:40sell6151.001.504020.000000.00000
18432009.10.23 12:40modify6151.001.504021.539021.50302
18442009.10.23 13:45t/p6141.001.503231.539231.50323100.0086979.60
18452009.10.23 14:09t/p6151.001.503021.539021.50302100.0087079.60
18462009.10.28 19:50buy6161.001.472230.000000.00000
18472009.10.28 19:50modify6161.001.472231.437231.47473
18482009.10.28 19:50buy6171.001.472250.000000.00000
18492009.10.28 19:50modify6171.001.472251.437251.47325
18502009.10.29 06:28close6171.001.472781.437251.4732550.9087130.50
18512009.10.29 09:54t/p6161.001.474731.437231.47473247.9087378.40
18522009.10.30 00:44buy6181.001.484580.000000.00000
18532009.10.30 00:44modify6181.001.484581.449581.48558
18542009.10.30 04:42t/p6181.001.485581.449581.48558100.0087478.40
18552009.10.30 17:49sell6191.001.472650.000000.00000
18562009.10.30 17:49modify6191.001.472651.507651.47015
18572009.11.03 10:52t/p6191.001.470151.507651.47015247.6087726.00
18582009.11.04 00:56buy6201.001.472660.000000.00000
18592009.11.04 00:56modify6201.001.472661.437661.47366
18602009.11.04 05:40close6201.001.473171.437661.4736651.0087777.00
18612009.11.04 12:05buy6211.001.476550.000000.00000
18622009.11.04 12:05modify6211.001.476551.441551.47755
18632009.11.04 13:07t/p6211.001.477551.441551.47755100.0087877.00
18642009.11.05 14:40buy6221.001.489030.000000.00000
18652009.11.05 14:40modify6221.001.489031.454031.49153
18662009.11.05 14:45t/p6221.001.491531.454031.49153250.0088127.00
18672009.11.06 14:35sell6231.001.484190.000000.00000
18682009.11.06 14:35modify6231.001.484191.519191.48169
18692009.11.06 14:35sell6241.001.484140.000000.00000
18702009.11.06 14:35modify6241.001.484141.519141.48314
18712009.11.06 14:35t/p6241.001.483141.519141.48314100.0088227.00
18722009.11.06 14:36sell6251.001.483210.000000.00000
18732009.11.06 14:36modify6251.001.483211.518211.48221
18742009.11.06 14:50t/p6251.001.482211.518211.48221100.0088327.00
18752009.11.06 14:50t/p6231.001.481691.519191.48169250.0088577.00
18762009.11.10 06:20sell6261.001.496320.000000.00000
18772009.11.10 06:20modify6261.001.496321.531321.49532
18782009.11.10 17:06t/p6261.001.495321.531321.49532100.0088677.00
18792009.11.11 01:42buy6271.001.500380.000000.00000
18802009.11.11 01:42modify6271.001.500381.465381.50138
18812009.11.11 09:00t/p6271.001.501381.465381.50138100.0088777.00
18822009.11.12 20:45buy6281.001.486640.000000.00000
18832009.11.12 20:45modify6281.001.486641.451641.48764
18842009.11.13 02:12sell6291.001.485750.000000.00000
18852009.11.13 02:12modify6291.001.485751.520751.48475
18862009.11.13 08:02t/p6281.001.487641.451641.4876499.3088876.30
18872009.11.13 15:22t/p6291.001.484751.520751.48475100.0088976.30
18882009.11.16 04:54buy6301.001.495800.000000.00000
18892009.11.16 04:54modify6301.001.495801.460801.49680
18902009.11.16 05:26t/p6301.001.496801.460801.49680100.0089076.30
18912009.11.17 21:02buy6311.001.485810.000000.00000
18922009.11.17 21:02modify6311.001.485811.450811.48681
18932009.11.17 21:30t/p6311.001.486811.450811.48681100.0089176.30
18942009.11.18 15:03sell6321.001.492510.000000.00000
18952009.11.18 15:03modify6321.001.492511.527511.49151
18962009.11.19 03:28t/p6321.001.491511.527511.4915196.4089272.70
18972009.11.23 04:56buy6331.001.493670.000000.00000
18982009.11.23 04:56modify6331.001.493671.458671.49617
18992009.11.23 04:56buy6341.001.493710.000000.00000
19002009.11.23 04:56modify6341.001.493711.458711.49471
19012009.11.23 05:44close6341.001.494241.458711.4947153.0089325.70
19022009.11.23 08:21t/p6331.001.496171.458671.49617250.0089575.70
19032009.11.23 11:55buy6351.001.498400.000000.00000
19042009.11.23 11:55modify6351.001.498401.463401.49940
19052009.11.23 14:12sell6361.001.496680.000000.00000
19062009.11.23 14:12modify6361.001.496681.531681.49418
19072009.11.23 15:09t/p6351.001.499401.463401.49940100.0089675.70
19082009.11.23 21:35sell6371.001.496140.000000.00000
19092009.11.23 21:35modify6371.001.496141.531141.49514
19102009.11.24 01:07t/p6371.001.495141.531141.4951498.8089774.50
19112009.11.24 01:37t/p6361.001.494181.531681.49418248.8090023.30
19122009.11.25 07:56buy6381.001.500230.000000.00000
19132009.11.25 07:56modify6381.001.500231.465231.50123
19142009.11.25 09:03t/p6381.001.501231.465231.50123100.0090123.30
19152009.11.25 14:42sell6391.001.507310.000000.00000
19162009.11.25 14:42modify6391.001.507311.542311.50631
19172009.11.25 15:00t/p6391.001.506311.542311.50631100.0090223.30
19182009.11.25 20:24buy6401.001.513190.000000.00000
19192009.11.25 20:24modify6401.001.513191.478191.51419
19202009.11.25 21:26close6401.001.513721.478191.5141953.0090276.30
19212009.11.27 00:43buy6411.001.495880.000000.00000
19222009.11.27 00:43modify6411.001.495881.460881.49838
19232009.11.27 00:45t/p6411.001.498381.460881.49838250.0090526.30
19242009.11.27 02:00sell6421.001.494980.000000.00000
19252009.11.27 02:00modify6421.001.494981.529981.49248
19262009.11.27 02:00sell6431.001.494890.000000.00000
19272009.11.27 02:00modify6431.001.494891.529891.49389
19282009.11.27 03:13t/p6431.001.493891.529891.49389100.0090626.30
19292009.11.27 03:32t/p6421.001.492481.529981.49248250.0090876.30
19302009.11.27 22:50buy6441.001.498650.000000.00000
19312009.11.27 22:50modify6441.001.498651.463651.50115
19322009.11.27 22:51buy6451.001.498640.000000.00000
19332009.11.27 22:51modify6451.001.498641.463641.49964
19342009.11.30 00:00t/p6451.001.499641.463641.4996499.3090975.60
19352009.11.30 00:04t/p6441.001.501151.463651.50115249.3091224.90
19362009.11.30 13:43buy6461.001.502760.000000.00000
19372009.11.30 13:43modify6461.001.502761.467761.50450
19382009.11.30 16:32t/p6461.001.504501.467761.50450174.0091398.90
19392009.11.30 17:07sell6471.001.500180.000000.00000
19402009.11.30 17:07modify6471.001.500181.535181.49918
19412009.11.30 17:30t/p6471.001.499181.535181.49918100.0091498.90
19422009.12.03 02:35sell6481.001.508400.000000.00000
19432009.12.03 02:35modify6481.001.508401.543401.50706
19442009.12.03 15:27t/p6481.001.507061.543401.50706134.0091632.90
19452009.12.04 06:22buy6491.001.505250.000000.00000
19462009.12.04 06:22modify6491.001.505251.470251.50775
19472009.12.04 08:29t/p6491.001.507751.470251.50775250.0091882.90
19482009.12.07 04:36sell6501.001.488550.000000.00000
19492009.12.07 04:36modify6501.001.488551.523551.48755
19502009.12.07 08:12t/p6501.001.487551.523551.48755100.0091982.90
19512009.12.08 19:34buy6511.001.470690.000000.00000
19522009.12.08 19:34modify6511.001.470691.435691.47169
19532009.12.09 02:26t/p6511.001.471691.435691.4716999.3092082.20
19542009.12.09 11:22sell6521.001.476430.000000.00000
19552009.12.09 11:22modify6521.001.476431.511431.47432
19562009.12.09 13:00close6521.001.475261.511431.47432117.0092199.20
19572009.12.10 11:01buy6531.001.471470.000000.00000
19582009.12.10 11:01modify6531.001.471471.436471.47247
19592009.12.10 11:07t/p6531.001.472471.436471.47247100.0092299.20
19602009.12.11 21:32sell6541.001.462010.000000.00000
19612009.12.11 21:32modify6541.001.462011.497011.46078
19622009.12.14 00:42t/p6541.001.460781.497011.46078121.8092421.00
19632009.12.14 02:25sell6551.001.463650.000000.00000
19642009.12.14 02:25modify6551.001.463651.498651.46191
19652009.12.14 04:29t/p6551.001.461911.498651.46191174.0092595.00
19662009.12.14 07:36sell6561.001.466780.000000.00000
19672009.12.14 07:36modify6561.001.466781.501781.46578
19682009.12.14 08:05t/p6561.001.465781.501781.46578100.0092695.00
19692009.12.15 06:32sell6571.001.464010.000000.00000
19702009.12.15 06:32modify6571.001.464011.499011.46301
19712009.12.15 07:58close6571.001.463511.499011.4630150.0092745.00
19722009.12.15 10:38buy6581.001.454580.000000.00000
19732009.12.15 10:38modify6581.001.454581.419581.45558
19742009.12.15 15:19t/p6581.001.455581.419581.45558100.0092845.00
19752009.12.16 06:35buy6591.001.453530.000000.00000
19762009.12.16 06:35modify6591.001.453531.418531.45453
19772009.12.16 07:22t/p6591.001.454531.418531.45453100.0092945.00
19782009.12.16 14:39sell6601.001.453870.000000.00000
19792009.12.16 14:39modify6601.001.453871.488871.45287
19802009.12.16 17:35sell6611.001.457520.000000.00000
19812009.12.16 17:35modify6611.001.457521.492521.45652
19822009.12.16 18:11t/p6611.001.456521.492521.45652100.0093045.00
19832009.12.16 20:21t/p6601.001.452871.488871.45287100.0093145.00
19842009.12.18 10:04sell6621.001.437750.000000.00000
19852009.12.18 10:04modify6621.001.437751.472751.43553
19862009.12.18 10:04sell6631.001.437710.000000.00000
19872009.12.18 10:04modify6631.001.437711.472711.43671
19882009.12.18 12:59t/p6631.001.436711.472711.43671100.0093245.00
19892009.12.18 13:11t/p6621.001.435531.472751.43553222.0093467.00
19902009.12.18 16:25sell6641.001.431910.000000.00000
19912009.12.18 16:25modify6641.001.431911.466911.43091
19922009.12.18 16:41t/p6641.001.430911.466911.43091100.0093567.00
19932009.12.21 00:04sell6651.001.432210.000000.00000
19942009.12.21 00:04modify6651.001.432211.467211.43121
19952009.12.21 09:28t/p6651.001.431211.467211.43121100.0093667.00
19962009.12.21 15:39buy6661.001.435250.000000.00000
19972009.12.21 15:39modify6661.001.435251.400251.43625
19982009.12.23 18:42t/p6661.001.436251.400251.4362598.6093765.60
19992009.12.28 12:07buy6671.001.439780.000000.00000
20002009.12.28 12:07modify6671.001.439781.404781.44078
20012009.12.28 12:50close6671.001.440291.404781.4407851.0093816.60
20022009.12.28 22:01buy6681.001.438100.000000.00000
20032009.12.28 22:01modify6681.001.438101.403101.44060
20042009.12.29 05:57buy6691.001.437240.000000.00000
20052009.12.29 05:57modify6691.001.437241.402241.43824
20062009.12.29 07:46t/p6691.001.438241.402241.43824100.0093916.60
20072009.12.29 08:29t/p6681.001.440601.403101.44060249.3094165.90
20082009.12.30 00:55sell6701.001.434020.000000.00000
20092009.12.30 00:55modify6701.001.434021.469021.43302
20102009.12.30 01:36t/p6701.001.433021.469021.43302100.0094265.90
20112010.01.04 12:22buy6711.001.440910.000000.00000
20122010.01.04 12:22modify6711.001.440911.405911.44191
20132010.01.04 14:44t/p6711.001.441911.405911.44191100.0094365.90
20142010.01.05 12:26buy6721.001.441320.000000.00000
20152010.01.05 12:26modify6721.001.441321.406321.44232
20162010.01.05 12:39t/p6721.001.442321.406321.44232100.0094465.90
20172010.01.06 22:46sell6731.001.440470.000000.00000
20182010.01.06 22:46modify6731.001.440471.475471.43797
20192010.01.06 22:46sell6741.001.440510.000000.00000
20202010.01.06 22:46modify6741.001.440511.475511.43951
20212010.01.06 23:42t/p6741.001.439511.475511.43951100.0094565.90
20222010.01.07 06:46sell6751.001.438990.000000.00000
20232010.01.07 06:46modify6751.001.438991.473991.43799
20242010.01.07 07:10t/p6751.001.437991.473991.43799100.0094665.90
20252010.01.07 07:10t/p6731.001.437971.475471.43797246.4094912.30
20262010.01.07 08:11buy6761.001.436490.000000.00000
20272010.01.07 08:11modify6761.001.436491.401491.43749
20282010.01.07 08:23t/p6761.001.437491.401491.43749100.0095012.30
20292010.01.07 11:21buy6771.001.435240.000000.00000
20302010.01.07 11:21modify6771.001.435241.400241.43624
20312010.01.07 22:26sell6781.001.431440.000000.00000
20322010.01.07 22:26modify6781.001.431441.466441.43044
20332010.01.08 01:47t/p6781.001.430441.466441.4304498.8095111.10
20342010.01.08 02:02buy6791.001.432030.000000.00000
20352010.01.08 02:02modify6791.001.432031.397031.43453
20362010.01.08 14:31t/p6791.001.434531.397031.43453250.0095361.10
20372010.01.08 14:32t/p6771.001.436241.400241.4362499.3095460.40
20382010.01.11 03:52buy6801.001.450110.000000.00000
20392010.01.11 03:52modify6801.001.450111.415111.45111
20402010.01.11 04:01t/p6801.001.451111.415111.45111100.0095560.40
20412010.01.13 05:00buy6811.001.448130.000000.00000
20422010.01.13 05:00modify6811.001.448131.413131.44913
20432010.01.13 05:34t/p6811.001.449131.413131.44913100.0095660.40
20442010.01.13 20:26buy6821.001.450760.000000.00000
20452010.01.13 20:26modify6821.001.450761.415761.45176
20462010.01.14 00:37t/p6821.001.451761.415761.4517697.9095758.30
20472010.01.14 02:52buy6831.001.453510.000000.00000
20482010.01.14 02:52modify6831.001.453511.418511.45451
20492010.01.14 03:21t/p6831.001.454511.418511.45451100.0095858.30
20502010.01.14 21:21buy6841.001.450610.000000.00000
20512010.01.14 21:21modify6841.001.450611.415611.45161
20522010.01.15 14:26sell6851.001.437250.000000.00000
20532010.01.15 14:26modify6851.001.437251.472251.43625
20542010.01.15 14:35t/p6851.001.436251.472251.43625100.0095958.30
20552010.01.15 14:36sell6861.001.436540.000000.00000
20562010.01.15 14:36modify6861.001.436541.471541.43554
20572010.01.15 20:47t/p6861.001.435541.471541.43554100.0096058.30
20582010.01.18 20:31sell6871.001.438320.000000.00000
20592010.01.18 20:31modify6871.001.438321.473321.43732
20602010.01.19 10:40t/p6871.001.437321.473321.4373298.8096157.10
20612010.01.20 00:29buy6881.001.428370.000000.00000
20622010.01.20 00:29modify6881.001.428371.393371.42937
20632010.01.20 12:12s/l6841.001.415611.415611.45161-3502.8092654.30
20642010.01.22 04:25sell6891.001.411250.000000.00000
20652010.01.22 04:25modify6891.001.411251.446251.40875
20662010.01.26 06:16t/p6891.001.408751.446251.40875247.6092901.90
20672010.01.29 01:28s/l6881.001.393371.393371.42937-3507.7089394.20
20682010.01.29 22:13buy6901.001.386640.000000.00000
20692010.01.29 22:13modify6901.001.386641.351641.38790
20702010.02.01 00:44t/p6901.001.387901.351641.38790125.3089519.50
20712010.02.01 09:17buy6911.001.390010.000000.00000
20722010.02.01 09:17modify6911.001.390011.355011.39251
20732010.02.01 14:39t/p6911.001.392511.355011.39251250.0089769.50
20742010.02.01 15:46buy6921.001.392950.000000.00000
20752010.02.01 15:46modify6921.001.392951.357951.39395
20762010.02.01 23:39sell6931.001.392540.000000.00000
20772010.02.01 23:39modify6931.001.392541.427541.39154
20782010.02.02 02:17t/p6931.001.391541.427541.3915498.8089868.30
20792010.02.02 08:39t/p6921.001.393951.357951.3939599.3089967.60
20802010.02.02 12:50buy6941.001.395280.000000.00000
20812010.02.02 12:50modify6941.001.395281.360281.39628
20822010.02.02 16:33t/p6941.001.396281.360281.39628100.0090067.60
20832010.02.04 01:35sell6951.001.388470.000000.00000
20842010.02.04 01:35modify6951.001.388471.423471.38747
20852010.02.04 02:02t/p6951.001.387471.423471.38747100.0090167.60
20862010.02.05 00:15buy6961.001.372730.000000.00000
20872010.02.05 00:15modify6961.001.372731.337731.37373
20882010.02.05 00:49t/p6961.001.373731.337731.37373100.0090267.60
20892010.02.05 02:15sell6971.001.368510.000000.00000
20902010.02.05 02:15modify6971.001.368511.403511.36751
20912010.02.05 09:09t/p6971.001.367511.403511.36751100.0090367.60
20922010.02.05 17:32sell6981.001.365230.000000.00000
20932010.02.05 17:32modify6981.001.365231.400231.36273
20942010.02.05 17:35t/p6981.001.362731.400231.36273250.0090617.60
20952010.02.05 22:40sell6991.001.366660.000000.00000
20962010.02.05 22:40modify6991.001.366661.401661.36485
20972010.02.08 00:19t/p6991.001.364851.401661.36485179.8090797.40
20982010.02.08 13:20sell7001.001.365920.000000.00000
20992010.02.08 13:20modify7001.001.365921.400921.36492
21002010.02.08 13:29t/p7001.001.364921.400921.36492100.0090897.40
21012010.02.08 19:40sell7011.001.367420.000000.00000
21022010.02.08 19:40modify7011.001.367421.402421.36642
21032010.02.08 21:53t/p7011.001.366421.402421.36642100.0090997.40
21042010.02.09 17:37buy7021.001.375600.000000.00000
21052010.02.09 17:37modify7021.001.375601.340601.37810
21062010.02.09 17:50t/p7021.001.378101.340601.37810250.0091247.40
21072010.02.09 20:21buy7031.001.378080.000000.00000
21082010.02.09 20:21modify7031.001.378081.343081.37963
21092010.02.09 21:40close7031.001.378681.343081.3796360.0091307.40
21102010.02.10 21:27buy7041.001.373920.000000.00000
21112010.02.10 21:27modify7041.001.373921.338921.37492
21122010.02.11 00:45t/p7041.001.374921.338921.3749297.9091405.30
21132010.02.11 00:58sell7051.001.374790.000000.00000
21142010.02.11 00:58modify7051.001.374791.409791.37229
21152010.02.11 05:36buy7061.001.378970.000000.00000
21162010.02.11 05:36modify7061.001.378971.343971.37997
21172010.02.11 06:33close7061.001.379481.343971.3799751.0091456.30
21182010.02.11 11:39buy7071.001.376080.000000.00000
21192010.02.11 11:39modify7071.001.376081.341081.37708
21202010.02.11 12:21t/p7051.001.372291.409791.37229250.0091706.30
21212010.02.12 15:55buy7081.001.359610.000000.00000
21222010.02.12 15:55modify7081.001.359611.324611.36211
21232010.02.12 15:56t/p7081.001.362111.324611.36211250.0091956.30
21242010.02.16 14:10buy7091.001.365160.000000.00000
21252010.02.16 14:10modify7091.001.365161.330161.36766
21262010.02.16 16:32t/p7091.001.367661.330161.36766250.0092206.30
21272010.02.16 18:24close7071.001.376611.341081.3770850.9092257.20
21282010.02.18 05:45sell7101.001.357440.000000.00000
21292010.02.18 05:45modify7101.001.357441.392441.35644
21302010.02.18 08:25t/p7101.001.356441.392441.35644100.0092357.20
21312010.02.18 13:16buy7111.001.356610.000000.00000
21322010.02.18 13:16modify7111.001.356611.321611.35761
21332010.02.18 13:23t/p7111.001.357611.321611.35761100.0092457.20
21342010.02.18 23:41buy7121.001.350550.000000.00000
21352010.02.18 23:41modify7121.001.350551.315551.35155
21362010.02.19 13:40t/p7121.001.351551.315551.3515599.3092556.50
21372010.02.22 00:37buy7131.001.361400.000000.00000
21382010.02.22 00:37modify7131.001.361401.326401.36240
21392010.02.22 00:50t/p7131.001.362401.326401.36240100.0092656.50
21402010.02.22 06:35buy7141.001.363820.000000.00000
21412010.02.22 06:35modify7141.001.363821.328821.36512
21422010.02.22 07:00buy7151.001.363060.000000.00000
21432010.02.22 07:00modify7151.001.363061.328061.36556
21442010.02.23 08:12t/p7141.001.365121.328821.36512129.3092785.80
21452010.02.23 08:12t/p7151.001.365561.328061.36556249.3093035.10
21462010.02.23 17:45sell7161.001.354060.000000.00000
21472010.02.23 17:45modify7161.001.354061.389061.35306
21482010.02.23 18:04t/p7161.001.353061.389061.35306100.0093135.10
21492010.02.23 20:54buy7171.001.352830.000000.00000
21502010.02.23 20:54modify7171.001.352831.317831.35533
21512010.02.23 20:54buy7181.001.352840.000000.00000
21522010.02.23 20:54modify7181.001.352841.317841.35384
21532010.02.24 02:41t/p7181.001.353841.317841.3538499.3093234.40
21542010.02.24 11:14t/p7171.001.355331.317831.35533249.3093483.70
21552010.02.24 19:28sell7191.001.354780.000000.00000
21562010.02.24 19:28modify7191.001.354781.389781.35378
21572010.02.24 19:45close7191.001.354261.389781.3537852.0093535.70
21582010.03.01 00:30sell7201.001.362240.000000.00000
21592010.03.01 00:30modify7201.001.362241.397241.36124
21602010.03.01 03:03t/p7201.001.361241.397241.36124100.0093635.70
21612010.03.01 15:04buy7211.001.354120.000000.00000
21622010.03.01 15:04modify7211.001.354121.319121.35512
21632010.03.01 19:50t/p7211.001.355121.319121.35512100.0093735.70
21642010.03.02 06:44buy7221.001.354120.000000.00000
21652010.03.02 06:44modify7221.001.354121.319121.35512
21662010.03.02 12:49t/p7221.001.355121.319121.35512100.0093835.70
21672010.03.02 18:00buy7231.001.356630.000000.00000
21682010.03.02 18:00modify7231.001.356631.321631.35913
21692010.03.02 18:59t/p7231.001.359131.321631.35913250.0094085.70
21702010.03.02 22:49buy7241.001.361550.000000.00000
21712010.03.02 22:49modify7241.001.361551.326551.36255
21722010.03.03 01:04t/p7241.001.362551.326551.3625599.3094185.00
21732010.03.03 21:08sell7251.001.369840.000000.00000
21742010.03.03 21:08modify7251.001.369841.404841.36884
21752010.03.04 04:16t/p7251.001.368841.404841.3688496.4094281.40
21762010.03.04 23:02buy7261.001.358730.000000.00000
21772010.03.04 23:02modify7261.001.358731.323731.36010
21782010.03.05 03:56close7261.001.359261.323731.3601052.3094333.70
21792010.03.05 14:30sell7271.001.354350.000000.00000
21802010.03.05 14:30modify7271.001.354351.389351.35185
21812010.03.05 14:30sell7281.001.354590.000000.00000
21822010.03.05 14:30modify7281.001.354591.389591.35359
21832010.03.05 14:36t/p7281.001.353591.389591.35359100.0094433.70
21842010.03.11 04:52buy7291.001.363750.000000.00000
21852010.03.11 04:52modify7291.001.363751.328751.36500
21862010.03.11 06:40close7291.001.364531.328751.3650078.0094511.70
21872010.03.11 20:06buy7301.001.367430.000000.00000
21882010.03.11 20:06modify7301.001.367431.332431.36843
21892010.03.12 00:08t/p7301.001.368431.332431.3684399.3094611.00
21902010.04.08 12:19t/p7271.001.351851.389351.35185209.2094820.20
21912010.04.08 14:37buy7311.001.331720.000000.00000
21922010.04.08 14:37modify7311.001.331721.296721.33422
21932010.04.08 14:37buy7321.001.331710.000000.00000
21942010.04.08 14:37modify7321.001.331711.296711.33271
21952010.04.08 14:59t/p7321.001.332711.296711.33271100.0094920.20
21962010.04.08 15:52t/p7311.001.334221.296721.33422250.0095170.20
21972010.04.08 20:20buy7331.001.335090.000000.00000
21982010.04.08 20:20modify7331.001.335091.300091.33759
21992010.04.09 01:24buy7341.001.337080.000000.00000
22002010.04.09 01:24modify7341.001.337081.302081.33808
22012010.04.09 01:30t/p7331.001.337591.300091.33759249.3095419.50
22022010.04.09 01:37t/p7341.001.338081.302081.33808100.0095519.50
22032010.04.09 15:40buy7351.001.342490.000000.00000
22042010.04.09 15:40modify7351.001.342491.307491.34499
22052010.04.09 16:03t/p7351.001.344991.307491.34499250.0095769.50
22062010.04.09 18:35sell7361.001.347010.000000.00000
22072010.04.09 18:35modify7361.001.347011.382011.34601
22082010.04.09 20:09t/p7361.001.346011.382011.34601100.0095869.50
22092010.04.09 20:39sell7371.001.345330.000000.00000
22102010.04.09 20:39modify7371.001.345331.380331.34283
22112010.04.12 04:11buy7381.001.364280.000000.00000
22122010.04.12 04:11modify7381.001.364281.329281.36528
22132010.04.12 04:43t/p7381.001.365281.329281.36528100.0095969.50
22142010.04.13 00:51buy7391.001.359050.000000.00000
22152010.04.13 00:51modify7391.001.359051.324051.36005
22162010.04.13 08:13t/p7391.001.360051.324051.36005100.0096069.50
22172010.04.15 07:05sell7401.001.363310.000000.00000
22182010.04.15 07:05modify7401.001.363311.398311.36231
22192010.04.15 09:02t/p7401.001.362311.398311.36231100.0096169.50
22202010.04.16 06:25sell7411.001.353720.000000.00000
22212010.04.16 06:25modify7411.001.353721.388721.35272
22222010.04.16 08:01t/p7411.001.352721.388721.35272100.0096269.50
22232010.04.16 09:29buy7421.001.353280.000000.00000
22242010.04.16 09:29modify7421.001.353281.318281.35428
22252010.04.16 10:01t/p7421.001.354281.318281.35428100.0096369.50
22262010.04.16 22:59close at stop7371.001.350231.380331.34283-498.4095871.10