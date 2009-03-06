Strategy Tester Report
newGBPUSD100509
FXOpen-ECN Demo Server (Build 225)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.03.05 11:00 - 2010.05.06 23:00 (2009.01.06 - 2010.05.07)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|BarsInConsolidation=10; HourToSetOrders=11; Risk=0.1; extra=5; AllowedSpread=0.0003;
|Bars in test
|7312
|Ticks modelled
|11259156
|Modelling quality
|52.69%
|Mismatched charts errors
|13
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|148773.77
|Gross profit
|386272.62
|Gross loss
|-237498.85
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|378.56
|Absolute drawdown
|1203.92
|Maximal drawdown
|28927.52 (25.34%)
|Relative drawdown
|63.42% (1379.95)
|Total trades
|393
|Short positions (won %)
|191 (54.97%)
|Long positions (won %)
|202 (60.89%)
|Profit trades (% of total)
|228 (58.02%)
|Loss trades (% of total)
|165 (41.98%)
|Largest
|profit trade
|13725.25
|loss trade
|-10927.20
|Average
|profit trade
|1694.18
|loss trade
|-1439.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (10405.07)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-5450.86)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|65588.97 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-21854.40 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.05 11:00
|buy stop
|1
|0.20
|1.42346
|1.41285
|1.43409
|2
|2009.03.05 11:00
|sell stop
|2
|0.20
|1.41285
|1.42346
|1.40222
|3
|2009.03.05 12:19
|sell
|2
|0.20
|1.41285
|1.42346
|1.40222
|4
|2009.03.06 08:38
|s/l
|2
|0.20
|1.42346
|1.42346
|1.40222
|-213.57
|1786.43
|5
|2009.03.06 08:38
|buy
|1
|0.20
|1.42346
|1.41285
|1.43409
|6
|2009.03.06 11:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.42905
|1.41201
|1.44611
|7
|2009.03.06 11:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.41201
|1.42905
|1.39495
|8
|2009.03.06 16:42
|buy
|3
|0.10
|1.42905
|1.41201
|1.44611
|9
|2009.03.06 18:07
|s/l
|1
|0.20
|1.41285
|1.41285
|1.43409
|-213.57
|1572.86
|10
|2009.03.06 18:12
|s/l
|3
|0.10
|1.41201
|1.41201
|1.44611
|-171.08
|1401.78
|11
|2009.03.06 18:12
|sell
|4
|0.10
|1.41201
|1.42905
|1.39495
|12
|2009.03.09 11:00
|buy stop
|5
|0.10
|1.41831
|1.39715
|1.43949
|13
|2009.03.09 11:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.39715
|1.41831
|1.37597
|14
|2009.03.09 11:12
|sell
|6
|0.10
|1.39715
|1.41831
|1.37597
|15
|2009.03.09 11:17
|t/p
|4
|0.10
|1.39495
|1.42905
|1.39495
|169.92
|1571.70
|16
|2009.03.09 15:17
|t/p
|6
|0.10
|1.37597
|1.41831
|1.37597
|211.12
|1782.82
|17
|2009.03.10 11:00
|buy stop
|7
|0.20
|1.38816
|1.37648
|1.39986
|18
|2009.03.10 11:00
|sell stop
|8
|0.20
|1.37648
|1.38816
|1.36478
|19
|2009.03.10 11:00
|delete
|5
|0.10
|1.41831
|1.39715
|1.43949
|20
|2009.03.10 12:15
|buy
|7
|0.20
|1.38816
|1.37648
|1.39986
|21
|2009.03.10 19:47
|s/l
|7
|0.20
|1.37648
|1.37648
|1.39986
|-234.97
|1547.85
|22
|2009.03.10 19:47
|sell
|8
|0.20
|1.37648
|1.38816
|1.36478
|23
|2009.03.11 11:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.38081
|1.36547
|1.39617
|24
|2009.03.11 11:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.36547
|1.38081
|1.35011
|25
|2009.03.11 13:18
|buy
|9
|0.10
|1.38081
|1.36547
|1.39617
|26
|2009.03.11 21:18
|s/l
|8
|0.20
|1.38816
|1.38816
|1.36478
|-234.97
|1312.88
|27
|2009.03.12 11:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.39247
|1.37254
|1.41242
|28
|2009.03.12 11:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.37254
|1.39247
|1.35259
|29
|2009.03.12 11:00
|delete
|10
|0.10
|1.36547
|1.38081
|1.35011
|30
|2009.03.12 15:17
|sell
|12
|0.10
|1.37254
|1.39247
|1.35259
|31
|2009.03.12 21:01
|s/l
|12
|0.10
|1.39247
|1.39247
|1.35259
|-199.98
|1112.90
|32
|2009.03.12 21:01
|buy
|11
|0.10
|1.39247
|1.37254
|1.41242
|33
|2009.03.12 22:13
|t/p
|9
|0.10
|1.39617
|1.36547
|1.39617
|152.92
|1265.82
|34
|2009.03.13 11:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.40456
|1.38638
|1.42276
|35
|2009.03.13 11:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.38638
|1.40456
|1.36818
|36
|2009.03.13 11:06
|buy
|13
|0.10
|1.40456
|1.38638
|1.42276
|37
|2009.03.16 10:13
|t/p
|11
|0.10
|1.41242
|1.37254
|1.41242
|198.82
|1464.64
|38
|2009.03.16 11:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.41646
|1.39113
|1.44181
|39
|2009.03.16 11:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.39113
|1.41646
|1.36578
|40
|2009.03.16 11:00
|delete
|14
|0.10
|1.38638
|1.40456
|1.36818
|41
|2009.03.16 11:06
|buy
|15
|0.10
|1.41646
|1.39113
|1.44181
|42
|2009.03.16 12:13
|t/p
|13
|0.10
|1.42276
|1.38638
|1.42276
|181.32
|1645.96
|43
|2009.03.17 11:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.41404
|1.40199
|1.42611
|44
|2009.03.17 11:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.40199
|1.41404
|1.38992
|45
|2009.03.17 11:00
|delete
|16
|0.10
|1.39113
|1.41646
|1.36578
|46
|2009.03.17 13:48
|sell
|18
|0.10
|1.40199
|1.41404
|1.38992
|47
|2009.03.18 11:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.40740
|1.39160
|1.42322
|48
|2009.03.18 11:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.39160
|1.40740
|1.37578
|49
|2009.03.18 11:00
|delete
|17
|0.10
|1.41404
|1.40199
|1.42611
|50
|2009.03.18 11:19
|sell
|20
|0.10
|1.39160
|1.40740
|1.37578
|51
|2009.03.18 11:30
|s/l
|15
|0.10
|1.39113
|1.39113
|1.44181
|-253.98
|1391.98
|52
|2009.03.18 11:30
|t/p
|18
|0.10
|1.38992
|1.41404
|1.38992
|120.02
|1512.00
|53
|2009.03.18 20:14
|s/l
|20
|0.10
|1.40740
|1.40740
|1.37578
|-158.68
|1353.32
|54
|2009.03.18 20:14
|buy
|19
|0.10
|1.40740
|1.39160
|1.42322
|55
|2009.03.18 20:43
|t/p
|19
|0.10
|1.42322
|1.39160
|1.42322
|157.52
|1510.84
|56
|2009.03.19 11:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.43176
|1.41599
|1.44755
|57
|2009.03.19 11:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.41599
|1.43176
|1.40020
|58
|2009.03.19 12:18
|buy
|21
|0.10
|1.43176
|1.41599
|1.44755
|59
|2009.03.19 14:07
|t/p
|21
|0.10
|1.44755
|1.41599
|1.44755
|157.22
|1668.06
|60
|2009.03.20 11:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.45902
|1.44302
|1.47504
|61
|2009.03.20 11:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.44302
|1.45902
|1.42700
|62
|2009.03.20 11:00
|delete
|22
|0.10
|1.41599
|1.43176
|1.40020
|63
|2009.03.20 12:47
|sell
|24
|0.10
|1.44302
|1.45902
|1.42700
|64
|2009.03.23 09:14
|s/l
|24
|0.10
|1.45902
|1.45902
|1.42700
|-160.68
|1507.38
|65
|2009.03.23 09:14
|buy
|23
|0.10
|1.45902
|1.44302
|1.47504
|66
|2009.03.23 11:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.46294
|1.44567
|1.48023
|67
|2009.03.23 11:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.44567
|1.46294
|1.42838
|68
|2009.03.23 13:14
|buy
|25
|0.10
|1.46294
|1.44567
|1.48023
|69
|2009.03.23 16:47
|s/l
|25
|0.10
|1.44567
|1.44567
|1.48023
|-173.38
|1334.00
|70
|2009.03.23 16:47
|sell
|26
|0.10
|1.44567
|1.46294
|1.42838
|71
|2009.03.24 02:30
|s/l
|26
|0.10
|1.46294
|1.46294
|1.42838
|-173.38
|1160.62
|72
|2009.03.24 11:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.47373
|1.45560
|1.49188
|73
|2009.03.24 11:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.45560
|1.47373
|1.43745
|74
|2009.03.24 11:25
|buy
|27
|0.10
|1.47373
|1.45560
|1.49188
|75
|2009.03.24 11:30
|t/p
|23
|0.10
|1.47504
|1.44302
|1.47504
|159.52
|1320.14
|76
|2009.03.25 11:00
|buy stop
|29
|0.10
|1.47184
|1.46008
|1.48362
|77
|2009.03.25 11:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.46008
|1.47184
|1.44830
|78
|2009.03.25 11:00
|delete
|28
|0.10
|1.45560
|1.47373
|1.43745
|79
|2009.03.25 11:12
|sell
|30
|0.10
|1.46008
|1.47184
|1.44830
|80
|2009.03.25 13:17
|s/l
|27
|0.10
|1.45560
|1.45560
|1.49188
|-181.98
|1138.16
|81
|2009.03.25 16:00
|s/l
|30
|0.10
|1.47184
|1.47184
|1.44830
|-118.28
|1019.88
|82
|2009.03.25 16:00
|buy
|29
|0.10
|1.47184
|1.46008
|1.48362
|83
|2009.03.25 16:17
|s/l
|29
|0.10
|1.46008
|1.46008
|1.48362
|-118.28
|901.60
|84
|2009.03.26 11:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.46405
|1.45413
|1.47399
|85
|2009.03.26 11:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.45413
|1.46405
|1.44419
|86
|2009.03.26 11:35
|sell
|32
|0.10
|1.45413
|1.46405
|1.44419
|87
|2009.03.26 19:48
|t/p
|32
|0.10
|1.44419
|1.46405
|1.44419
|98.72
|1000.32
|88
|2009.03.27 11:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.44967
|1.43904
|1.46032
|89
|2009.03.27 11:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.43904
|1.44967
|1.42839
|90
|2009.03.27 11:00
|delete
|31
|0.10
|1.46405
|1.45413
|1.47399
|91
|2009.03.27 11:13
|sell
|34
|0.10
|1.43904
|1.44967
|1.42839
|92
|2009.03.27 12:48
|t/p
|34
|0.10
|1.42839
|1.44967
|1.42839
|105.82
|1106.14
|93
|2009.03.30 11:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.42986
|1.41295
|1.44679
|94
|2009.03.30 11:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.41295
|1.42986
|1.39602
|95
|2009.03.30 11:00
|delete
|33
|0.10
|1.44967
|1.43904
|1.46032
|96
|2009.03.30 12:13
|sell
|36
|0.10
|1.41295
|1.42986
|1.39602
|97
|2009.03.31 03:48
|s/l
|36
|0.10
|1.42986
|1.42986
|1.39602
|-169.78
|936.36
|98
|2009.03.31 03:48
|buy
|35
|0.10
|1.42986
|1.41295
|1.44679
|99
|2009.03.31 11:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.43408
|1.42394
|1.44424
|100
|2009.03.31 11:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.42394
|1.43408
|1.41378
|101
|2009.03.31 13:44
|buy
|37
|0.10
|1.43408
|1.42394
|1.44424
|102
|2009.04.01 11:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.43671
|1.42724
|1.44620
|103
|2009.04.01 11:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.42724
|1.43671
|1.41775
|104
|2009.04.01 11:00
|delete
|38
|0.10
|1.42394
|1.43408
|1.41378
|105
|2009.04.01 11:10
|buy
|39
|0.10
|1.43671
|1.42724
|1.44620
|106
|2009.04.01 21:55
|t/p
|37
|0.10
|1.44424
|1.42394
|1.44424
|100.92
|1037.28
|107
|2009.04.01 23:48
|t/p
|39
|0.10
|1.44620
|1.42724
|1.44620
|94.22
|1131.50
|108
|2009.04.01 23:50
|t/p
|35
|0.10
|1.44679
|1.41295
|1.44679
|168.62
|1300.12
|109
|2009.04.02 11:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.46006
|1.44534
|1.47480
|110
|2009.04.02 11:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.44534
|1.46006
|1.43060
|111
|2009.04.02 11:00
|delete
|40
|0.10
|1.42724
|1.43671
|1.41775
|112
|2009.04.02 12:09
|buy
|41
|0.10
|1.46006
|1.44534
|1.47480
|113
|2009.04.02 19:20
|t/p
|41
|0.10
|1.47480
|1.44534
|1.47480
|146.72
|1446.84
|114
|2009.04.03 11:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.47756
|1.46479
|1.49035
|115
|2009.04.03 11:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.46479
|1.47756
|1.45200
|116
|2009.04.03 11:00
|delete
|42
|0.10
|1.44534
|1.46006
|1.43060
|117
|2009.04.03 11:17
|buy
|43
|0.10
|1.47756
|1.46479
|1.49035
|118
|2009.04.06 04:08
|t/p
|43
|0.10
|1.49035
|1.46479
|1.49035
|127.22
|1574.06
|119
|2009.04.06 11:00
|buy stop
|45
|0.10
|1.49536
|1.48444
|1.50630
|120
|2009.04.06 11:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.48444
|1.49536
|1.47350
|121
|2009.04.06 11:00
|delete
|44
|0.10
|1.46479
|1.47756
|1.45200
|122
|2009.04.06 14:31
|buy
|45
|0.10
|1.49536
|1.48444
|1.50630
|123
|2009.04.06 16:14
|s/l
|45
|0.10
|1.48444
|1.48444
|1.50630
|-109.88
|1464.18
|124
|2009.04.06 16:14
|sell
|46
|0.10
|1.48444
|1.49536
|1.47350
|125
|2009.04.06 18:17
|t/p
|46
|0.10
|1.47350
|1.49536
|1.47350
|108.72
|1572.90
|126
|2009.04.07 11:00
|buy stop
|47
|0.20
|1.47481
|1.46449
|1.48515
|127
|2009.04.07 11:00
|sell stop
|48
|0.20
|1.46449
|1.47481
|1.45415
|128
|2009.04.07 12:06
|sell
|48
|0.20
|1.46449
|1.47481
|1.45415
|129
|2009.04.07 17:12
|s/l
|48
|0.20
|1.47481
|1.47481
|1.45415
|-207.77
|1365.13
|130
|2009.04.07 17:12
|buy
|47
|0.20
|1.47481
|1.46449
|1.48515
|131
|2009.04.08 09:31
|s/l
|47
|0.20
|1.46449
|1.46449
|1.48515
|-207.77
|1157.36
|132
|2009.04.08 11:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.47486
|1.46344
|1.48630
|133
|2009.04.08 11:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.46344
|1.47486
|1.45200
|134
|2009.04.08 15:36
|buy
|49
|0.10
|1.47486
|1.46344
|1.48630
|135
|2009.04.09 11:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.47826
|1.46674
|1.48980
|136
|2009.04.09 11:00
|sell stop
|52
|0.10
|1.46674
|1.47826
|1.45520
|137
|2009.04.09 11:00
|delete
|50
|0.10
|1.46344
|1.47486
|1.45200
|138
|2009.04.09 11:18
|sell
|52
|0.10
|1.46674
|1.47826
|1.45520
|139
|2009.04.09 12:30
|s/l
|49
|0.10
|1.46344
|1.46344
|1.48630
|-114.88
|1042.48
|140
|2009.04.10 11:00
|buy stop
|53
|0.20
|1.46816
|1.46114
|1.47520
|141
|2009.04.10 11:00
|sell stop
|54
|0.20
|1.46114
|1.46816
|1.45410
|142
|2009.04.10 11:00
|delete
|51
|0.10
|1.47826
|1.46674
|1.48980
|143
|2009.04.13 02:46
|sell
|54
|0.20
|1.46114
|1.46816
|1.45410
|144
|2009.04.13 08:19
|s/l
|54
|0.20
|1.46816
|1.46816
|1.45410
|-141.77
|900.71
|145
|2009.04.13 08:19
|buy
|53
|0.20
|1.46816
|1.46114
|1.47520
|146
|2009.04.13 11:00
|buy stop
|55
|0.10
|1.47326
|1.46019
|1.48635
|147
|2009.04.13 11:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.46019
|1.47326
|1.44710
|148
|2009.04.13 11:03
|buy
|55
|0.10
|1.47326
|1.46019
|1.48635
|149
|2009.04.13 15:13
|t/p
|53
|0.20
|1.47520
|1.46114
|1.47520
|139.43
|1040.14
|150
|2009.04.13 17:43
|s/l
|52
|0.10
|1.47826
|1.47826
|1.45520
|-115.88
|924.26
|151
|2009.04.13 22:48
|t/p
|55
|0.10
|1.48635
|1.46019
|1.48635
|130.22
|1054.48
|152
|2009.04.15 11:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.49241
|1.48219
|1.50265
|153
|2009.04.15 11:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.48219
|1.49241
|1.47195
|154
|2009.04.15 11:00
|delete
|56
|0.10
|1.46019
|1.47326
|1.44710
|155
|2009.04.15 11:42
|buy
|57
|0.10
|1.49241
|1.48219
|1.50265
|156
|2009.04.15 13:30
|t/p
|57
|0.10
|1.50265
|1.48219
|1.50265
|101.72
|1156.20
|157
|2009.04.16 11:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.50711
|1.49324
|1.52100
|158
|2009.04.16 11:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.49324
|1.50711
|1.47935
|159
|2009.04.16 11:00
|delete
|58
|0.10
|1.48219
|1.49241
|1.47195
|160
|2009.04.16 12:09
|sell
|60
|0.10
|1.49324
|1.50711
|1.47935
|161
|2009.04.17 09:19
|t/p
|60
|0.10
|1.47935
|1.50711
|1.47935
|138.22
|1294.42
|162
|2009.04.17 11:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.49441
|1.47874
|1.51010
|163
|2009.04.17 11:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.47874
|1.49441
|1.46305
|164
|2009.04.17 11:00
|delete
|59
|0.10
|1.50711
|1.49324
|1.52100
|165
|2009.04.17 12:14
|sell
|62
|0.10
|1.47874
|1.49441
|1.46305
|166
|2009.04.20 10:47
|t/p
|62
|0.10
|1.46305
|1.49441
|1.46305
|156.22
|1450.64
|167
|2009.04.20 11:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.48156
|1.46134
|1.50180
|168
|2009.04.20 11:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.46134
|1.48156
|1.44110
|169
|2009.04.20 11:00
|delete
|61
|0.10
|1.49441
|1.47874
|1.51010
|170
|2009.04.20 11:14
|sell
|64
|0.10
|1.46134
|1.48156
|1.44110
|171
|2009.04.21 11:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.45786
|1.44674
|1.46900
|172
|2009.04.21 11:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.44674
|1.45786
|1.43560
|173
|2009.04.21 11:00
|delete
|63
|0.10
|1.48156
|1.46134
|1.50180
|174
|2009.04.21 11:48
|buy
|65
|0.10
|1.45786
|1.44674
|1.46900
|175
|2009.04.21 18:44
|t/p
|65
|0.10
|1.46900
|1.44674
|1.46900
|110.72
|1561.36
|176
|2009.04.22 11:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.46886
|1.45644
|1.48130
|177
|2009.04.22 11:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.45644
|1.46886
|1.44400
|178
|2009.04.22 11:00
|delete
|66
|0.10
|1.44674
|1.45786
|1.43560
|179
|2009.04.22 11:05
|sell
|68
|0.10
|1.45644
|1.46886
|1.44400
|180
|2009.04.22 16:00
|t/p
|68
|0.10
|1.44400
|1.46886
|1.44400
|123.72
|1685.08
|181
|2009.04.22 16:00
|t/p
|64
|0.10
|1.44110
|1.48156
|1.44110
|201.72
|1886.80
|182
|2009.04.23 11:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.45981
|1.44419
|1.47545
|183
|2009.04.23 11:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.44419
|1.45981
|1.42855
|184
|2009.04.23 11:00
|delete
|67
|0.10
|1.46886
|1.45644
|1.48130
|185
|2009.04.23 17:42
|buy
|69
|0.10
|1.45981
|1.44419
|1.47545
|186
|2009.04.24 11:00
|buy stop
|71
|0.20
|1.47211
|1.46079
|1.48345
|187
|2009.04.24 11:00
|sell stop
|72
|0.20
|1.46079
|1.47211
|1.44945
|188
|2009.04.24 11:00
|delete
|70
|0.10
|1.44419
|1.45981
|1.42855
|189
|2009.04.24 11:43
|sell
|72
|0.20
|1.46079
|1.47211
|1.44945
|190
|2009.04.24 16:12
|s/l
|72
|0.20
|1.47211
|1.47211
|1.44945
|-227.77
|1659.03
|191
|2009.04.24 16:12
|buy
|71
|0.20
|1.47211
|1.46079
|1.48345
|192
|2009.04.24 16:47
|t/p
|69
|0.10
|1.47545
|1.44419
|1.47545
|155.72
|1814.75
|193
|2009.04.27 05:09
|s/l
|71
|0.20
|1.46079
|1.46079
|1.48345
|-227.77
|1586.98
|194
|2009.04.27 11:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.46801
|1.45144
|1.48460
|195
|2009.04.27 11:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.45144
|1.46801
|1.43485
|196
|2009.04.27 18:36
|buy
|73
|0.10
|1.46801
|1.45144
|1.48460
|197
|2009.04.28 11:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.46391
|1.45159
|1.47625
|198
|2009.04.28 11:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.45159
|1.46391
|1.43925
|199
|2009.04.28 11:00
|delete
|74
|0.10
|1.45144
|1.46801
|1.43485
|200
|2009.04.28 15:34
|buy
|75
|0.10
|1.46391
|1.45159
|1.47625
|201
|2009.04.29 11:00
|buy stop
|77
|0.10
|1.47321
|1.46139
|1.48505
|202
|2009.04.29 11:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.46139
|1.47321
|1.44955
|203
|2009.04.29 11:00
|delete
|76
|0.10
|1.45159
|1.46391
|1.43925
|204
|2009.04.29 11:07
|buy
|77
|0.10
|1.47321
|1.46139
|1.48505
|205
|2009.04.29 12:26
|t/p
|75
|0.10
|1.47625
|1.45159
|1.47625
|122.72
|1709.70
|206
|2009.04.30 06:09
|t/p
|73
|0.10
|1.48460
|1.45144
|1.48460
|165.22
|1874.92
|207
|2009.04.30 06:39
|t/p
|77
|0.10
|1.48505
|1.46139
|1.48505
|117.72
|1992.64
|208
|2009.04.30 11:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.49506
|1.47479
|1.51535
|209
|2009.04.30 11:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.47479
|1.49506
|1.45450
|210
|2009.04.30 11:00
|delete
|78
|0.10
|1.46139
|1.47321
|1.44955
|211
|2009.04.30 16:08
|sell
|80
|0.10
|1.47479
|1.49506
|1.45450
|212
|2009.05.01 11:00
|buy stop
|81
|0.30
|1.48256
|1.47514
|1.49000
|213
|2009.05.01 11:00
|sell stop
|82
|0.30
|1.47514
|1.48256
|1.46770
|214
|2009.05.01 11:00
|delete
|79
|0.10
|1.49506
|1.47479
|1.51535
|215
|2009.05.01 11:21
|buy
|81
|0.30
|1.48256
|1.47514
|1.49000
|216
|2009.05.01 12:34
|t/p
|81
|0.30
|1.49000
|1.47514
|1.49000
|221.15
|2213.79
|217
|2009.05.04 03:37
|s/l
|80
|0.10
|1.49506
|1.49506
|1.45450
|-203.38
|2010.41
|218
|2009.05.04 11:00
|buy stop
|83
|0.30
|1.49821
|1.49139
|1.50505
|219
|2009.05.04 11:00
|sell stop
|84
|0.30
|1.49139
|1.49821
|1.48455
|220
|2009.05.04 11:00
|delete
|82
|0.30
|1.47514
|1.48256
|1.46770
|221
|2009.05.04 11:19
|sell
|84
|0.30
|1.49139
|1.49821
|1.48455
|222
|2009.05.04 14:00
|t/p
|84
|0.30
|1.48455
|1.49821
|1.48455
|203.15
|2213.56
|223
|2009.05.04 18:03
|buy
|83
|0.30
|1.49821
|1.49139
|1.50505
|224
|2009.05.05 09:45
|t/p
|83
|0.30
|1.50505
|1.49139
|1.50505
|203.15
|2416.71
|225
|2009.05.05 11:00
|buy stop
|85
|0.30
|1.50666
|1.49829
|1.51505
|226
|2009.05.05 11:00
|sell stop
|86
|0.30
|1.49829
|1.50666
|1.48990
|227
|2009.05.05 11:36
|buy
|85
|0.30
|1.50666
|1.49829
|1.51505
|228
|2009.05.05 15:52
|t/p
|85
|0.30
|1.51505
|1.49829
|1.51505
|249.65
|2666.36
|229
|2009.05.06 11:00
|buy stop
|87
|0.30
|1.50821
|1.49889
|1.51755
|230
|2009.05.06 11:00
|sell stop
|88
|0.30
|1.49889
|1.50821
|1.48955
|231
|2009.05.06 11:00
|delete
|86
|0.30
|1.49829
|1.50666
|1.48990
|232
|2009.05.06 11:21
|buy
|87
|0.30
|1.50821
|1.49889
|1.51755
|233
|2009.05.07 11:00
|buy stop
|89
|0.30
|1.51611
|1.50734
|1.52490
|234
|2009.05.07 11:00
|sell stop
|90
|0.30
|1.50734
|1.51611
|1.49855
|235
|2009.05.07 11:00
|delete
|88
|0.30
|1.49889
|1.50821
|1.48955
|236
|2009.05.07 13:03
|buy
|89
|0.30
|1.51611
|1.50734
|1.52490
|237
|2009.05.07 13:06
|t/p
|87
|0.30
|1.51755
|1.49889
|1.51755
|278.15
|2944.51
|238
|2009.05.07 14:08
|s/l
|89
|0.30
|1.50734
|1.50734
|1.52490
|-265.15
|2679.36
|239
|2009.05.07 14:08
|sell
|90
|0.30
|1.50734
|1.51611
|1.49855
|240
|2009.05.07 20:51
|t/p
|90
|0.30
|1.49855
|1.51611
|1.49855
|261.65
|2941.01
|241
|2009.05.08 11:00
|buy stop
|91
|0.30
|1.50701
|1.49674
|1.51730
|242
|2009.05.08 11:00
|sell stop
|92
|0.30
|1.49674
|1.50701
|1.48645
|243
|2009.05.08 14:39
|buy
|91
|0.30
|1.50701
|1.49674
|1.51730
|244
|2009.05.08 20:54
|t/p
|91
|0.30
|1.51730
|1.49674
|1.51730
|306.65
|3247.66
|245
|2009.05.11 11:00
|buy stop
|93
|0.40
|1.52486
|1.51599
|1.53375
|246
|2009.05.11 11:00
|sell stop
|94
|0.40
|1.51599
|1.52486
|1.50710
|247
|2009.05.11 11:00
|delete
|92
|0.30
|1.49674
|1.50701
|1.48645
|248
|2009.05.11 11:38
|sell
|94
|0.40
|1.51599
|1.52486
|1.50710
|249
|2009.05.11 17:32
|t/p
|94
|0.40
|1.50710
|1.52486
|1.50710
|352.87
|3600.53
|250
|2009.05.12 11:00
|buy stop
|95
|0.30
|1.52141
|1.50729
|1.53555
|251
|2009.05.12 11:00
|sell stop
|96
|0.30
|1.50729
|1.52141
|1.49315
|252
|2009.05.12 11:00
|delete
|93
|0.40
|1.52486
|1.51599
|1.53375
|253
|2009.05.12 11:09
|buy
|95
|0.30
|1.52141
|1.50729
|1.53555
|254
|2009.05.13 11:00
|buy stop
|97
|0.40
|1.53346
|1.52424
|1.54270
|255
|2009.05.13 11:00
|sell stop
|98
|0.40
|1.52424
|1.53346
|1.51500
|256
|2009.05.13 11:00
|delete
|96
|0.30
|1.50729
|1.52141
|1.49315
|257
|2009.05.13 11:51
|buy
|97
|0.40
|1.53346
|1.52424
|1.54270
|258
|2009.05.13 12:38
|s/l
|97
|0.40
|1.52424
|1.52424
|1.54270
|-371.53
|3229.00
|259
|2009.05.13 12:38
|sell
|98
|0.40
|1.52424
|1.53346
|1.51500
|260
|2009.05.13 13:00
|t/p
|98
|0.40
|1.51500
|1.53346
|1.51500
|366.87
|3595.87
|261
|2009.05.14 11:00
|buy stop
|99
|0.40
|1.51731
|1.50969
|1.52495
|262
|2009.05.14 11:00
|sell stop
|100
|0.40
|1.50969
|1.51731
|1.50205
|263
|2009.05.14 13:33
|sell
|100
|0.40
|1.50969
|1.51731
|1.50205
|264
|2009.05.14 13:38
|s/l
|95
|0.30
|1.50729
|1.50729
|1.53555
|-425.65
|3170.22
|265
|2009.05.14 16:38
|s/l
|100
|0.40
|1.51731
|1.51731
|1.50205
|-307.53
|2862.69
|266
|2009.05.14 16:38
|buy
|99
|0.40
|1.51731
|1.50969
|1.52495
|267
|2009.05.15 11:00
|buy stop
|101
|0.50
|1.52466
|1.51799
|1.53135
|268
|2009.05.15 11:00
|sell stop
|102
|0.50
|1.51799
|1.52466
|1.51130
|269
|2009.05.15 11:57
|sell
|102
|0.50
|1.51799
|1.52466
|1.51130
|270
|2009.05.15 15:51
|s/l
|102
|0.50
|1.52466
|1.52466
|1.51130
|-336.92
|2525.77
|271
|2009.05.15 15:51
|buy
|101
|0.50
|1.52466
|1.51799
|1.53135
|272
|2009.05.15 16:18
|t/p
|99
|0.40
|1.52495
|1.50969
|1.52495
|302.87
|2828.64
|273
|2009.05.15 20:00
|s/l
|101
|0.50
|1.51799
|1.51799
|1.53135
|-336.92
|2491.72
|274
|2009.05.18 11:00
|buy stop
|103
|0.30
|1.52026
|1.51159
|1.52895
|275
|2009.05.18 11:00
|sell stop
|104
|0.30
|1.51159
|1.52026
|1.50290
|276
|2009.05.18 11:19
|buy
|103
|0.30
|1.52026
|1.51159
|1.52895
|277
|2009.05.18 14:36
|t/p
|103
|0.30
|1.52895
|1.51159
|1.52895
|258.65
|2750.37
|278
|2009.05.19 11:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.54781
|1.52944
|1.56620
|279
|2009.05.19 11:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.52944
|1.54781
|1.51105
|280
|2009.05.19 11:00
|delete
|104
|0.30
|1.51159
|1.52026
|1.50290
|281
|2009.05.19 11:01
|buy
|105
|0.10
|1.54781
|1.52944
|1.56620
|282
|2009.05.20 11:00
|buy stop
|107
|0.40
|1.55191
|1.54494
|1.55890
|283
|2009.05.20 11:00
|sell stop
|108
|0.40
|1.54494
|1.55191
|1.53795
|284
|2009.05.20 11:00
|delete
|106
|0.10
|1.52944
|1.54781
|1.51105
|285
|2009.05.20 11:01
|buy
|107
|0.40
|1.55191
|1.54494
|1.55890
|286
|2009.05.20 16:51
|t/p
|107
|0.40
|1.55890
|1.54494
|1.55890
|276.87
|3027.24
|287
|2009.05.20 17:53
|t/p
|105
|0.10
|1.56620
|1.52944
|1.56620
|183.22
|3210.46
|288
|2009.05.21 11:00
|buy stop
|109
|0.40
|1.58196
|1.57304
|1.59090
|289
|2009.05.21 11:00
|sell stop
|110
|0.40
|1.57304
|1.58196
|1.56410
|290
|2009.05.21 11:00
|delete
|108
|0.40
|1.54494
|1.55191
|1.53795
|291
|2009.05.21 11:18
|sell
|110
|0.40
|1.57304
|1.58196
|1.56410
|292
|2009.05.21 11:23
|t/p
|110
|0.40
|1.56410
|1.58196
|1.56410
|354.87
|3565.33
|293
|2009.05.21 19:38
|buy
|109
|0.40
|1.58196
|1.57304
|1.59090
|294
|2009.05.22 15:15
|t/p
|109
|0.40
|1.59090
|1.57304
|1.59090
|354.87
|3920.20
|295
|2009.05.25 11:00
|buy stop
|111
|0.40
|1.59411
|1.58504
|1.60320
|296
|2009.05.25 11:00
|sell stop
|112
|0.40
|1.58504
|1.59411
|1.57595
|297
|2009.05.25 11:00
|sell
|112
|0.40
|1.58504
|1.59411
|1.57595
|298
|2009.05.26 09:00
|s/l
|112
|0.40
|1.59411
|1.59411
|1.57595
|-365.53
|3554.67
|299
|2009.05.26 09:00
|buy
|111
|0.40
|1.59411
|1.58504
|1.60320
|300
|2009.05.26 09:51
|s/l
|111
|0.40
|1.58504
|1.58504
|1.60320
|-365.53
|3189.14
|301
|2009.05.26 11:00
|buy stop
|113
|0.30
|1.59496
|1.58354
|1.60640
|302
|2009.05.26 11:00
|sell stop
|114
|0.30
|1.58354
|1.59496
|1.57210
|303
|2009.05.26 11:06
|sell
|114
|0.30
|1.58354
|1.59496
|1.57210
|304
|2009.05.26 17:33
|s/l
|114
|0.30
|1.59496
|1.59496
|1.57210
|-344.65
|2844.49
|305
|2009.05.26 17:33
|buy
|113
|0.30
|1.59496
|1.58354
|1.60640
|306
|2009.05.27 11:00
|buy stop
|115
|0.30
|1.60106
|1.59254
|1.60960
|307
|2009.05.27 11:00
|sell stop
|116
|0.30
|1.59254
|1.60106
|1.58400
|308
|2009.05.27 11:54
|buy
|115
|0.30
|1.60106
|1.59254
|1.60960
|309
|2009.05.27 18:36
|t/p
|113
|0.30
|1.60640
|1.58354
|1.60640
|341.15
|3185.64
|310
|2009.05.28 06:09
|s/l
|115
|0.30
|1.59254
|1.59254
|1.60960
|-257.65
|2927.99
|311
|2009.05.28 06:09
|sell
|116
|0.30
|1.59254
|1.60106
|1.58400
|312
|2009.05.28 11:00
|buy stop
|117
|0.20
|1.59761
|1.58529
|1.60995
|313
|2009.05.28 11:00
|sell stop
|118
|0.20
|1.58529
|1.59761
|1.57295
|314
|2009.05.28 13:38
|buy
|117
|0.20
|1.59761
|1.58529
|1.60995
|315
|2009.05.28 18:08
|s/l
|116
|0.30
|1.60106
|1.60106
|1.58400
|-257.65
|2670.34
|316
|2009.05.29 11:00
|buy stop
|119
|0.20
|1.60806
|1.59169
|1.62445
|317
|2009.05.29 11:00
|sell stop
|120
|0.20
|1.59169
|1.60806
|1.57530
|318
|2009.05.29 11:00
|delete
|118
|0.20
|1.58529
|1.59761
|1.57295
|319
|2009.05.29 11:54
|buy
|119
|0.20
|1.60806
|1.59169
|1.62445
|320
|2009.05.29 12:18
|t/p
|117
|0.20
|1.60995
|1.58529
|1.60995
|245.43
|2915.77
|321
|2009.06.01 05:24
|t/p
|119
|0.20
|1.62445
|1.59169
|1.62445
|326.43
|3242.20
|322
|2009.06.01 11:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.63976
|1.61614
|1.66340
|323
|2009.06.01 11:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.61614
|1.63976
|1.59250
|324
|2009.06.01 11:00
|delete
|120
|0.20
|1.59169
|1.60806
|1.57530
|325
|2009.06.01 11:00
|buy
|121
|0.10
|1.63976
|1.61614
|1.66340
|326
|2009.06.02 11:00
|buy stop
|123
|0.30
|1.64686
|1.63529
|1.65845
|327
|2009.06.02 11:00
|sell stop
|124
|0.30
|1.63529
|1.64686
|1.62370
|328
|2009.06.02 11:00
|delete
|122
|0.10
|1.61614
|1.63976
|1.59250
|329
|2009.06.02 12:18
|sell
|124
|0.30
|1.63529
|1.64686
|1.62370
|330
|2009.06.02 14:36
|s/l
|124
|0.30
|1.64686
|1.64686
|1.62370
|-349.15
|2893.05
|331
|2009.06.02 14:36
|buy
|123
|0.30
|1.64686
|1.63529
|1.65845
|332
|2009.06.03 13:46
|t/p
|123
|0.30
|1.65845
|1.63529
|1.65845
|345.65
|3238.70
|333
|2009.06.04 11:00
|buy stop
|125
|0.20
|1.63746
|1.62099
|1.65395
|334
|2009.06.04 11:00
|sell stop
|126
|0.20
|1.62099
|1.63746
|1.60450
|335
|2009.06.04 11:00
|buy
|125
|0.20
|1.63746
|1.62099
|1.65395
|336
|2009.06.04 14:53
|s/l
|125
|0.20
|1.62099
|1.62099
|1.65395
|-330.77
|2907.93
|337
|2009.06.04 14:53
|sell
|126
|0.20
|1.62099
|1.63746
|1.60450
|338
|2009.06.04 14:53
|s/l
|121
|0.10
|1.61614
|1.61614
|1.66340
|-236.88
|2671.05
|339
|2009.06.05 09:38
|t/p
|126
|0.20
|1.60450
|1.63746
|1.60450
|328.43
|2999.48
|340
|2009.06.05 11:00
|buy stop
|127
|0.20
|1.61516
|1.60184
|1.62850
|341
|2009.06.05 11:00
|sell stop
|128
|0.20
|1.60184
|1.61516
|1.58850
|342
|2009.06.05 14:36
|buy
|127
|0.20
|1.61516
|1.60184
|1.62850
|343
|2009.06.05 16:38
|s/l
|127
|0.20
|1.60184
|1.60184
|1.62850
|-267.77
|2731.71
|344
|2009.06.05 16:38
|sell
|128
|0.20
|1.60184
|1.61516
|1.58850
|345
|2009.06.08 09:09
|t/p
|128
|0.20
|1.58850
|1.61516
|1.58850
|265.43
|2997.14
|346
|2009.06.08 11:00
|buy stop
|129
|0.20
|1.59836
|1.58019
|1.61655
|347
|2009.06.08 11:00
|sell stop
|130
|0.20
|1.58019
|1.59836
|1.56200
|348
|2009.06.08 17:51
|buy
|129
|0.20
|1.59836
|1.58019
|1.61655
|349
|2009.06.09 10:08
|t/p
|129
|0.20
|1.61655
|1.58019
|1.61655
|362.43
|3359.57
|350
|2009.06.09 11:00
|buy stop
|131
|0.20
|1.61786
|1.59859
|1.63715
|351
|2009.06.09 11:00
|sell stop
|132
|0.20
|1.59859
|1.61786
|1.57930
|352
|2009.06.09 11:00
|delete
|130
|0.20
|1.58019
|1.59836
|1.56200
|353
|2009.06.09 14:48
|buy
|131
|0.20
|1.61786
|1.59859
|1.63715
|354
|2009.06.10 08:49
|t/p
|131
|0.20
|1.63715
|1.59859
|1.63715
|384.43
|3744.00
|355
|2009.06.10 11:00
|buy stop
|133
|0.30
|1.64296
|1.62939
|1.65655
|356
|2009.06.10 11:00
|sell stop
|134
|0.30
|1.62939
|1.64296
|1.61580
|357
|2009.06.10 11:00
|delete
|132
|0.20
|1.59859
|1.61786
|1.57930
|358
|2009.06.10 11:06
|buy
|133
|0.30
|1.64296
|1.62939
|1.65655
|359
|2009.06.10 20:08
|s/l
|133
|0.30
|1.62939
|1.62939
|1.65655
|-409.15
|3334.85
|360
|2009.06.10 20:08
|sell
|134
|0.30
|1.62939
|1.64296
|1.61580
|361
|2009.06.11 11:00
|buy stop
|135
|0.40
|1.64211
|1.63389
|1.65035
|362
|2009.06.11 11:00
|sell stop
|136
|0.40
|1.63389
|1.64211
|1.62565
|363
|2009.06.11 11:30
|s/l
|134
|0.30
|1.64296
|1.64296
|1.61580
|-409.15
|2925.70
|364
|2009.06.11 11:30
|buy
|135
|0.40
|1.64211
|1.63389
|1.65035
|365
|2009.06.11 16:51
|t/p
|135
|0.40
|1.65035
|1.63389
|1.65035
|326.87
|3252.57
|366
|2009.06.12 11:00
|buy stop
|137
|0.30
|1.66006
|1.64779
|1.67235
|367
|2009.06.12 11:00
|sell stop
|138
|0.30
|1.64779
|1.66006
|1.63550
|368
|2009.06.12 11:00
|delete
|136
|0.40
|1.63389
|1.64211
|1.62565
|369
|2009.06.12 11:53
|sell
|138
|0.30
|1.64779
|1.66006
|1.63550
|370
|2009.06.12 15:23
|t/p
|138
|0.30
|1.63550
|1.66006
|1.63550
|366.65
|3619.22
|371
|2009.06.15 11:00
|buy stop
|139
|0.30
|1.64466
|1.63049
|1.65885
|372
|2009.06.15 11:00
|sell stop
|140
|0.30
|1.63049
|1.64466
|1.61630
|373
|2009.06.15 11:00
|delete
|137
|0.30
|1.66006
|1.64779
|1.67235
|374
|2009.06.15 18:06
|sell
|140
|0.30
|1.63049
|1.64466
|1.61630
|375
|2009.06.16 11:00
|buy stop
|141
|0.20
|1.63721
|1.62064
|1.65380
|376
|2009.06.16 11:00
|sell stop
|142
|0.20
|1.62064
|1.63721
|1.60405
|377
|2009.06.16 11:00
|delete
|139
|0.30
|1.64466
|1.63049
|1.65885
|378
|2009.06.16 11:30
|buy
|141
|0.20
|1.63721
|1.62064
|1.65380
|379
|2009.06.16 11:53
|s/l
|140
|0.30
|1.64466
|1.64466
|1.61630
|-427.15
|3192.07
|380
|2009.06.17 11:00
|buy stop
|143
|0.20
|1.64851
|1.63534
|1.66170
|381
|2009.06.17 11:00
|sell stop
|144
|0.20
|1.63534
|1.64851
|1.62215
|382
|2009.06.17 11:00
|delete
|142
|0.20
|1.62064
|1.63721
|1.60405
|383
|2009.06.17 11:08
|sell
|144
|0.20
|1.63534
|1.64851
|1.62215
|384
|2009.06.18 11:00
|buy stop
|145
|0.20
|1.64721
|1.63454
|1.65990
|385
|2009.06.18 11:00
|sell stop
|146
|0.20
|1.63454
|1.64721
|1.62185
|386
|2009.06.18 11:00
|delete
|143
|0.20
|1.64851
|1.63534
|1.66170
|387
|2009.06.18 11:30
|sell
|146
|0.20
|1.63454
|1.64721
|1.62185
|388
|2009.06.18 11:53
|t/p
|144
|0.20
|1.62215
|1.64851
|1.62215
|262.43
|3454.50
|389
|2009.06.18 11:53
|t/p
|146
|0.20
|1.62185
|1.64721
|1.62185
|252.43
|3706.93
|390
|2009.06.18 12:23
|s/l
|141
|0.20
|1.62064
|1.62064
|1.65380
|-332.77
|3374.16
|391
|2009.06.19 11:00
|buy stop
|147
|0.40
|1.63871
|1.63029
|1.64715
|392
|2009.06.19 11:00
|sell stop
|148
|0.40
|1.63029
|1.63871
|1.62185
|393
|2009.06.19 11:00
|delete
|145
|0.20
|1.64721
|1.63454
|1.65990
|394
|2009.06.19 11:09
|buy
|147
|0.40
|1.63871
|1.63029
|1.64715
|395
|2009.06.19 15:24
|t/p
|147
|0.40
|1.64715
|1.63029
|1.64715
|334.87
|3709.03
|396
|2009.06.22 11:00
|buy stop
|149
|0.30
|1.65101
|1.64039
|1.66165
|397
|2009.06.22 11:00
|sell stop
|150
|0.30
|1.64039
|1.65101
|1.62975
|398
|2009.06.22 11:00
|delete
|148
|0.40
|1.63029
|1.63871
|1.62185
|399
|2009.06.22 12:15
|buy
|149
|0.30
|1.65101
|1.64039
|1.66165
|400
|2009.06.22 15:54
|s/l
|149
|0.30
|1.64039
|1.64039
|1.66165
|-320.65
|3388.38
|401
|2009.06.22 15:54
|sell
|150
|0.30
|1.64039
|1.65101
|1.62975
|402
|2009.06.23 04:09
|t/p
|150
|0.30
|1.62975
|1.65101
|1.62975
|317.15
|3705.53
|403
|2009.06.23 11:00
|buy stop
|151
|0.30
|1.63536
|1.62469
|1.64605
|404
|2009.06.23 11:00
|sell stop
|152
|0.30
|1.62469
|1.63536
|1.61400
|405
|2009.06.23 11:08
|sell
|152
|0.30
|1.62469
|1.63536
|1.61400
|406
|2009.06.23 15:51
|s/l
|152
|0.30
|1.63536
|1.63536
|1.61400
|-322.15
|3383.38
|407
|2009.06.23 15:51
|buy
|151
|0.30
|1.63536
|1.62469
|1.64605
|408
|2009.06.23 20:06
|t/p
|151
|0.30
|1.64605
|1.62469
|1.64605
|318.65
|3702.03
|409
|2009.06.24 11:00
|buy stop
|153
|0.20
|1.65661
|1.64119
|1.67205
|410
|2009.06.24 11:00
|sell stop
|154
|0.20
|1.64119
|1.65661
|1.62575
|411
|2009.06.24 11:03
|buy
|153
|0.20
|1.65661
|1.64119
|1.67205
|412
|2009.06.24 21:23
|s/l
|153
|0.20
|1.64119
|1.64119
|1.67205
|-309.77
|3392.26
|413
|2009.06.24 21:23
|sell
|154
|0.20
|1.64119
|1.65661
|1.62575
|414
|2009.06.25 11:00
|buy stop
|155
|0.20
|1.64706
|1.63209
|1.66205
|415
|2009.06.25 11:00
|sell stop
|156
|0.20
|1.63209
|1.64706
|1.61710
|416
|2009.06.25 11:53
|sell
|156
|0.20
|1.63209
|1.64706
|1.61710
|417
|2009.06.25 13:51
|t/p
|154
|0.20
|1.62575
|1.65661
|1.62575
|307.43
|3699.69
|418
|2009.06.26 10:06
|s/l
|156
|0.20
|1.64706
|1.64706
|1.61710
|-300.77
|3398.92
|419
|2009.06.26 10:06
|buy
|155
|0.20
|1.64706
|1.63209
|1.66205
|420
|2009.06.26 11:00
|buy stop
|157
|0.30
|1.65001
|1.63684
|1.66320
|421
|2009.06.26 11:00
|sell stop
|158
|0.30
|1.63684
|1.65001
|1.62365
|422
|2009.06.26 12:45
|buy
|157
|0.30
|1.65001
|1.63684
|1.66320
|423
|2009.06.29 11:00
|buy stop
|159
|0.30
|1.65496
|1.64279
|1.66715
|424
|2009.06.29 11:00
|sell stop
|160
|0.30
|1.64279
|1.65496
|1.63060
|425
|2009.06.29 11:00
|delete
|158
|0.30
|1.63684
|1.65001
|1.62365
|426
|2009.06.29 13:08
|buy
|159
|0.30
|1.65496
|1.64279
|1.66715
|427
|2009.06.30 04:04
|t/p
|155
|0.20
|1.66205
|1.63209
|1.66205
|298.43
|3697.35
|428
|2009.06.30 05:37
|t/p
|157
|0.30
|1.66320
|1.63684
|1.66320
|393.65
|4091.00
|429
|2009.06.30 09:00
|t/p
|159
|0.30
|1.66715
|1.64279
|1.66715
|363.65
|4454.65
|430
|2009.06.30 11:00
|buy stop
|161
|0.20
|1.67466
|1.65649
|1.69285
|431
|2009.06.30 11:00
|sell stop
|162
|0.20
|1.65649
|1.67466
|1.63830
|432
|2009.06.30 11:00
|delete
|160
|0.30
|1.64279
|1.65496
|1.63060
|433
|2009.06.30 13:52
|sell
|162
|0.20
|1.65649
|1.67466
|1.63830
|434
|2009.07.01 11:00
|buy stop
|163
|0.40
|1.64906
|1.63834
|1.65980
|435
|2009.07.01 11:00
|sell stop
|164
|0.40
|1.63834
|1.64906
|1.62760
|436
|2009.07.01 11:00
|delete
|161
|0.20
|1.67466
|1.65649
|1.69285
|437
|2009.07.01 15:36
|buy
|163
|0.40
|1.64906
|1.63834
|1.65980
|438
|2009.07.02 10:15
|s/l
|163
|0.40
|1.63834
|1.63834
|1.65980
|-431.53
|4023.12
|439
|2009.07.02 10:15
|sell
|164
|0.40
|1.63834
|1.64906
|1.62760
|440
|2009.07.02 10:15
|t/p
|162
|0.20
|1.63830
|1.67466
|1.63830
|362.43
|4385.55
|441
|2009.07.02 11:00
|buy stop
|165
|0.30
|1.65021
|1.63299
|1.66745
|442
|2009.07.02 11:00
|sell stop
|166
|0.30
|1.63299
|1.65021
|1.61575
|443
|2009.07.02 11:24
|sell
|166
|0.30
|1.63299
|1.65021
|1.61575
|444
|2009.07.03 11:00
|buy stop
|167
|0.40
|1.64326
|1.63249
|1.65405
|445
|2009.07.03 11:00
|sell stop
|168
|0.40
|1.63249
|1.64326
|1.62170
|446
|2009.07.03 11:00
|delete
|165
|0.30
|1.65021
|1.63299
|1.66745
|447
|2009.07.03 13:12
|sell
|168
|0.40
|1.63249
|1.64326
|1.62170
|448
|2009.07.06 05:22
|t/p
|164
|0.40
|1.62760
|1.64906
|1.62760
|426.87
|4812.42
|449
|2009.07.06 09:48
|t/p
|168
|0.40
|1.62170
|1.64326
|1.62170
|428.87
|5241.29
|450
|2009.07.06 10:06
|t/p
|166
|0.30
|1.61575
|1.65021
|1.61575
|515.15
|5756.44
|451
|2009.07.06 11:00
|buy stop
|169
|0.30
|1.63301
|1.61319
|1.65285
|452
|2009.07.06 11:00
|sell stop
|170
|0.30
|1.61319
|1.63301
|1.59335
|453
|2009.07.06 11:00
|delete
|167
|0.40
|1.64326
|1.63249
|1.65405
|454
|2009.07.06 11:01
|sell
|170
|0.30
|1.61319
|1.63301
|1.59335
|455
|2009.07.07 11:00
|buy stop
|171
|0.40
|1.62986
|1.61714
|1.64260
|456
|2009.07.07 11:00
|sell stop
|172
|0.40
|1.61714
|1.62986
|1.60440
|457
|2009.07.07 11:00
|delete
|169
|0.30
|1.63301
|1.61319
|1.65285
|458
|2009.07.07 11:08
|sell
|172
|0.40
|1.61714
|1.62986
|1.60440
|459
|2009.07.08 11:00
|buy stop
|173
|0.70
|1.61411
|1.60459
|1.62365
|460
|2009.07.08 11:00
|sell stop
|174
|0.70
|1.60459
|1.61411
|1.59505
|461
|2009.07.08 11:00
|delete
|171
|0.40
|1.62986
|1.61714
|1.64260
|462
|2009.07.08 18:21
|sell
|174
|0.70
|1.60459
|1.61411
|1.59505
|463
|2009.07.08 18:23
|t/p
|172
|0.40
|1.60440
|1.62986
|1.60440
|506.87
|6263.31
|464
|2009.07.09 10:45
|s/l
|174
|0.70
|1.61411
|1.61411
|1.59505
|-671.18
|5592.13
|465
|2009.07.09 10:45
|buy
|173
|0.70
|1.61411
|1.60459
|1.62365
|466
|2009.07.09 11:00
|buy stop
|175
|0.40
|1.61756
|1.60284
|1.63230
|467
|2009.07.09 11:00
|sell stop
|176
|0.40
|1.60284
|1.61756
|1.58810
|468
|2009.07.09 12:21
|buy
|175
|0.40
|1.61756
|1.60284
|1.63230
|469
|2009.07.09 14:06
|t/p
|173
|0.70
|1.62365
|1.60459
|1.62365
|663.02
|6255.15
|470
|2009.07.09 19:15
|t/p
|175
|0.40
|1.63230
|1.60284
|1.63230
|586.87
|6842.02
|471
|2009.07.09 19:18
|s/l
|170
|0.30
|1.63301
|1.63301
|1.59335
|-596.65
|6245.37
|472
|2009.07.10 11:00
|buy stop
|177
|0.70
|1.63431
|1.62519
|1.64345
|473
|2009.07.10 11:00
|sell stop
|178
|0.70
|1.62519
|1.63431
|1.61605
|474
|2009.07.10 11:00
|delete
|176
|0.40
|1.60284
|1.61756
|1.58810
|475
|2009.07.10 12:38
|sell
|178
|0.70
|1.62519
|1.63431
|1.61605
|476
|2009.07.10 16:08
|t/p
|178
|0.70
|1.61605
|1.63431
|1.61605
|635.02
|6880.39
|477
|2009.07.13 11:00
|buy stop
|179
|0.40
|1.62196
|1.60534
|1.63860
|478
|2009.07.13 11:00
|sell stop
|180
|0.40
|1.60534
|1.62196
|1.58870
|479
|2009.07.13 11:00
|delete
|177
|0.70
|1.63431
|1.62519
|1.64345
|480
|2009.07.13 12:36
|sell
|180
|0.40
|1.60534
|1.62196
|1.58870
|481
|2009.07.13 20:19
|s/l
|180
|0.40
|1.62196
|1.62196
|1.58870
|-667.53
|6212.86
|482
|2009.07.13 20:19
|buy
|179
|0.40
|1.62196
|1.60534
|1.63860
|483
|2009.07.14 11:00
|buy stop
|181
|0.80
|1.63056
|1.62274
|1.63840
|484
|2009.07.14 11:00
|sell stop
|182
|0.80
|1.62274
|1.63056
|1.61490
|485
|2009.07.14 11:02
|buy
|181
|0.80
|1.63056
|1.62274
|1.63840
|486
|2009.07.15 09:06
|t/p
|181
|0.80
|1.63840
|1.62274
|1.63840
|621.73
|6834.59
|487
|2009.07.15 09:06
|t/p
|179
|0.40
|1.63860
|1.60534
|1.63860
|662.87
|7497.46
|488
|2009.07.15 11:00
|buy stop
|183
|0.70
|1.64106
|1.63004
|1.65210
|489
|2009.07.15 11:00
|sell stop
|184
|0.70
|1.63004
|1.64106
|1.61900
|490
|2009.07.15 11:00
|delete
|182
|0.80
|1.62274
|1.63056
|1.61490
|491
|2009.07.15 14:37
|buy
|183
|0.70
|1.64106
|1.63004
|1.65210
|492
|2009.07.16 11:00
|buy stop
|185
|0.90
|1.64401
|1.63544
|1.65260
|493
|2009.07.16 11:00
|sell stop
|186
|0.90
|1.63544
|1.64401
|1.62685
|494
|2009.07.16 11:00
|delete
|184
|0.70
|1.63004
|1.64106
|1.61900
|495
|2009.07.16 13:33
|buy
|185
|0.90
|1.64401
|1.63544
|1.65260
|496
|2009.07.17 09:30
|s/l
|185
|0.90
|1.63544
|1.63544
|1.65260
|-777.45
|6720.01
|497
|2009.07.17 09:30
|sell
|186
|0.90
|1.63544
|1.64401
|1.62685
|498
|2009.07.17 10:49
|s/l
|183
|0.70
|1.63004
|1.63004
|1.65210
|-776.18
|5943.83
|499
|2009.07.17 11:00
|buy stop
|187
|0.50
|1.64221
|1.62879
|1.65565
|500
|2009.07.17 11:00
|sell stop
|188
|0.50
|1.62879
|1.64221
|1.61535
|501
|2009.07.17 11:00
|sell
|188
|0.50
|1.62879
|1.64221
|1.61535
|502
|2009.07.17 15:23
|t/p
|186
|0.90
|1.62685
|1.64401
|1.62685
|766.95
|6710.78
|503
|2009.07.20 09:09
|s/l
|188
|0.50
|1.64221
|1.64221
|1.61535
|-674.42
|6036.36
|504
|2009.07.20 09:09
|buy
|187
|0.50
|1.64221
|1.62879
|1.65565
|505
|2009.07.20 11:00
|buy stop
|189
|0.30
|1.65196
|1.63274
|1.67120
|506
|2009.07.20 11:00
|sell stop
|190
|0.30
|1.63274
|1.65196
|1.61350
|507
|2009.07.20 13:15
|buy
|189
|0.30
|1.65196
|1.63274
|1.67120
|508
|2009.07.20 22:09
|t/p
|187
|0.50
|1.65565
|1.62879
|1.65565
|668.58
|6704.94
|509
|2009.07.21 11:00
|buy stop
|191
|0.50
|1.65461
|1.64259
|1.66665
|510
|2009.07.21 11:00
|sell stop
|192
|0.50
|1.64259
|1.65461
|1.63055
|511
|2009.07.21 11:00
|delete
|190
|0.30
|1.63274
|1.65196
|1.61350
|512
|2009.07.21 11:36
|sell
|192
|0.50
|1.64259
|1.65461
|1.63055
|513
|2009.07.22 10:06
|s/l
|189
|0.30
|1.63274
|1.63274
|1.67120
|-578.65
|6126.29
|514
|2009.07.22 11:00
|buy stop
|193
|0.50
|1.64476
|1.63099
|1.65855
|515
|2009.07.22 11:00
|sell stop
|194
|0.50
|1.63099
|1.64476
|1.61720
|516
|2009.07.22 11:00
|delete
|191
|0.50
|1.65461
|1.64259
|1.66665
|517
|2009.07.22 14:38
|buy
|193
|0.50
|1.64476
|1.63099
|1.65855
|518
|2009.07.23 11:00
|buy stop
|195
|0.60
|1.65261
|1.64334
|1.66190
|519
|2009.07.23 11:00
|sell stop
|196
|0.60
|1.64334
|1.65261
|1.63405
|520
|2009.07.23 11:00
|delete
|194
|0.50
|1.63099
|1.64476
|1.61720
|521
|2009.07.23 11:33
|buy
|195
|0.60
|1.65261
|1.64334
|1.66190
|522
|2009.07.23 12:24
|s/l
|192
|0.50
|1.65461
|1.65461
|1.63055
|-604.42
|5521.87
|523
|2009.07.23 18:23
|t/p
|193
|0.50
|1.65855
|1.63099
|1.65855
|686.08
|6207.95
|524
|2009.07.24 11:00
|buy stop
|197
|0.90
|1.65451
|1.64729
|1.66175
|525
|2009.07.24 11:00
|sell stop
|198
|0.90
|1.64729
|1.65451
|1.64005
|526
|2009.07.24 11:00
|delete
|196
|0.60
|1.64334
|1.65261
|1.63405
|527
|2009.07.24 11:36
|sell
|198
|0.90
|1.64729
|1.65451
|1.64005
|528
|2009.07.24 12:02
|s/l
|195
|0.60
|1.64334
|1.64334
|1.66190
|-560.30
|5647.65
|529
|2009.07.24 15:23
|t/p
|198
|0.90
|1.64005
|1.65451
|1.64005
|645.45
|6293.10
|530
|2009.07.27 11:00
|buy stop
|199
|0.40
|1.65266
|1.63814
|1.66720
|531
|2009.07.27 11:00
|sell stop
|200
|0.40
|1.63814
|1.65266
|1.62360
|532
|2009.07.27 11:00
|delete
|197
|0.90
|1.65451
|1.64729
|1.66175
|533
|2009.07.28 08:39
|buy
|199
|0.40
|1.65266
|1.63814
|1.66720
|534
|2009.07.28 11:00
|buy stop
|201
|0.60
|1.65586
|1.64554
|1.66620
|535
|2009.07.28 11:00
|sell stop
|202
|0.60
|1.64554
|1.65586
|1.63520
|536
|2009.07.28 11:00
|delete
|200
|0.40
|1.63814
|1.65266
|1.62360
|537
|2009.07.28 16:24
|sell
|202
|0.60
|1.64554
|1.65586
|1.63520
|538
|2009.07.29 00:55
|s/l
|199
|0.40
|1.63814
|1.63814
|1.66720
|-583.53
|5709.57
|539
|2009.07.29 11:00
|buy stop
|203
|0.50
|1.64706
|1.63524
|1.65890
|540
|2009.07.29 11:00
|sell stop
|204
|0.50
|1.63524
|1.64706
|1.62340
|541
|2009.07.29 11:00
|delete
|201
|0.60
|1.65586
|1.64554
|1.66620
|542
|2009.07.29 12:07
|sell
|204
|0.50
|1.63524
|1.64706
|1.62340
|543
|2009.07.29 12:07
|t/p
|202
|0.60
|1.63520
|1.65586
|1.63520
|616.30
|6325.87
|544
|2009.07.30 09:57
|s/l
|204
|0.50
|1.64706
|1.64706
|1.62340
|-594.42
|5731.45
|545
|2009.07.30 09:57
|buy
|203
|0.50
|1.64706
|1.63524
|1.65890
|546
|2009.07.30 11:00
|buy stop
|205
|0.40
|1.64926
|1.63399
|1.66455
|547
|2009.07.30 11:00
|sell stop
|206
|0.40
|1.63399
|1.64926
|1.61870
|548
|2009.07.30 11:06
|buy
|205
|0.40
|1.64926
|1.63399
|1.66455
|549
|2009.07.31 11:00
|buy stop
|207
|0.80
|1.65751
|1.64929
|1.66575
|550
|2009.07.31 11:00
|sell stop
|208
|0.80
|1.64929
|1.65751
|1.64105
|551
|2009.07.31 11:00
|delete
|206
|0.40
|1.63399
|1.64926
|1.61870
|552
|2009.07.31 12:30
|buy
|207
|0.80
|1.65751
|1.64929
|1.66575
|553
|2009.07.31 15:54
|s/l
|207
|0.80
|1.64929
|1.64929
|1.66575
|-663.07
|5068.38
|554
|2009.07.31 15:54
|sell
|208
|0.80
|1.64929
|1.65751
|1.64105
|555
|2009.07.31 17:57
|s/l
|208
|0.80
|1.65751
|1.65751
|1.64105
|-663.07
|4405.31
|556
|2009.07.31 18:04
|t/p
|203
|0.50
|1.65890
|1.63524
|1.65890
|588.58
|4993.89
|557
|2009.07.31 18:21
|t/p
|205
|0.40
|1.66455
|1.63399
|1.66455
|608.87
|5602.76
|558
|2009.08.03 11:00
|buy stop
|209
|0.70
|1.67806
|1.66954
|1.68660
|559
|2009.08.03 11:00
|sell stop
|210
|0.70
|1.66954
|1.67806
|1.66100
|560
|2009.08.03 11:04
|buy
|209
|0.70
|1.67806
|1.66954
|1.68660
|561
|2009.08.03 12:22
|t/p
|209
|0.70
|1.68660
|1.66954
|1.68660
|593.02
|6195.78
|562
|2009.08.04 11:00
|buy stop
|211
|0.60
|1.70071
|1.69114
|1.71030
|563
|2009.08.04 11:00
|sell stop
|212
|0.60
|1.69114
|1.70071
|1.68155
|564
|2009.08.04 11:00
|delete
|210
|0.70
|1.66954
|1.67806
|1.66100
|565
|2009.08.04 11:18
|sell
|212
|0.60
|1.69114
|1.70071
|1.68155
|566
|2009.08.05 11:00
|buy stop
|213
|1.10
|1.69586
|1.69009
|1.70165
|567
|2009.08.05 11:00
|sell stop
|214
|1.10
|1.69009
|1.69586
|1.68430
|568
|2009.08.05 11:00
|delete
|211
|0.60
|1.70071
|1.69114
|1.71030
|569
|2009.08.05 11:19
|buy
|213
|1.10
|1.69586
|1.69009
|1.70165
|570
|2009.08.05 11:24
|s/l
|212
|0.60
|1.70071
|1.70071
|1.68155
|-578.30
|5617.48
|571
|2009.08.05 13:54
|t/p
|213
|1.10
|1.70165
|1.69009
|1.70165
|629.38
|6246.86
|572
|2009.08.06 11:00
|buy stop
|215
|0.80
|1.70326
|1.69564
|1.71090
|573
|2009.08.06 11:00
|sell stop
|216
|0.80
|1.69564
|1.70326
|1.68800
|574
|2009.08.06 11:00
|delete
|214
|1.10
|1.69009
|1.69586
|1.68430
|575
|2009.08.06 13:49
|sell
|216
|0.80
|1.69564
|1.70326
|1.68800
|576
|2009.08.06 13:54
|t/p
|216
|0.80
|1.68800
|1.70326
|1.68800
|605.73
|6852.59
|577
|2009.08.07 11:00
|buy stop
|217
|0.70
|1.68156
|1.67229
|1.69085
|578
|2009.08.07 11:00
|sell stop
|218
|0.70
|1.67229
|1.68156
|1.66300
|579
|2009.08.07 11:00
|delete
|215
|0.80
|1.70326
|1.69564
|1.71090
|580
|2009.08.07 11:54
|sell
|218
|0.70
|1.67229
|1.68156
|1.66300
|581
|2009.08.07 15:24
|s/l
|218
|0.70
|1.68156
|1.68156
|1.66300
|-653.68
|6198.91
|582
|2009.08.07 15:24
|buy
|217
|0.70
|1.68156
|1.67229
|1.69085
|583
|2009.08.07 15:38
|s/l
|217
|0.70
|1.67229
|1.67229
|1.69085
|-653.68
|5545.23
|584
|2009.08.10 11:00
|buy stop
|219
|0.50
|1.67206
|1.66189
|1.68225
|585
|2009.08.10 11:00
|sell stop
|220
|0.50
|1.66189
|1.67206
|1.65170
|586
|2009.08.10 11:00
|sell
|220
|0.50
|1.66189
|1.67206
|1.65170
|587
|2009.08.10 18:06
|t/p
|220
|0.50
|1.65170
|1.67206
|1.65170
|506.08
|6051.31
|588
|2009.08.11 11:00
|buy stop
|221
|0.70
|1.65261
|1.64414
|1.66110
|589
|2009.08.11 11:00
|sell stop
|222
|0.70
|1.64414
|1.65261
|1.63565
|590
|2009.08.11 11:00
|delete
|219
|0.50
|1.67206
|1.66189
|1.68225
|591
|2009.08.11 12:52
|sell
|222
|0.70
|1.64414
|1.65261
|1.63565
|592
|2009.08.12 11:00
|buy stop
|223
|0.50
|1.65096
|1.63904
|1.66290
|593
|2009.08.12 11:00
|sell stop
|224
|0.50
|1.63904
|1.65096
|1.62710
|594
|2009.08.12 11:00
|delete
|221
|0.70
|1.65261
|1.64414
|1.66110
|595
|2009.08.12 17:00
|buy
|223
|0.50
|1.65096
|1.63904
|1.66290
|596
|2009.08.12 17:03
|s/l
|222
|0.70
|1.65261
|1.65261
|1.63565
|-597.68
|5453.63
|597
|2009.08.13 11:00
|buy stop
|225
|0.50
|1.65981
|1.64844
|1.67120
|598
|2009.08.13 11:00
|sell stop
|226
|0.50
|1.64844
|1.65981
|1.63705
|599
|2009.08.13 11:00
|delete
|224
|0.50
|1.63904
|1.65096
|1.62710
|600
|2009.08.13 12:24
|buy
|225
|0.50
|1.65981
|1.64844
|1.67120
|601
|2009.08.13 13:39
|t/p
|223
|0.50
|1.66290
|1.63904
|1.66290
|593.58
|6047.21
|602
|2009.08.14 11:00
|buy stop
|227
|0.50
|1.66086
|1.64854
|1.67320
|603
|2009.08.14 11:00
|sell stop
|228
|0.50
|1.64854
|1.66086
|1.63620
|604
|2009.08.14 11:00
|delete
|226
|0.50
|1.64844
|1.65981
|1.63705
|605
|2009.08.14 15:24
|buy
|227
|0.50
|1.66086
|1.64854
|1.67320
|606
|2009.08.14 21:33
|s/l
|227
|0.50
|1.64854
|1.64854
|1.67320
|-619.42
|5427.79
|607
|2009.08.14 21:33
|sell
|228
|0.50
|1.64854
|1.66086
|1.63620
|608
|2009.08.17 00:00
|s/l
|225
|0.50
|1.64844
|1.64844
|1.67120
|-571.92
|4855.87
|609
|2009.08.17 10:23
|t/p
|228
|0.50
|1.63620
|1.66086
|1.63620
|613.58
|5469.45
|610
|2009.08.17 11:00
|buy stop
|229
|0.30
|1.65211
|1.63349
|1.67075
|611
|2009.08.17 11:00
|sell stop
|230
|0.30
|1.63349
|1.65211
|1.61485
|612
|2009.08.17 11:07
|sell
|230
|0.30
|1.63349
|1.65211
|1.61485
|613
|2009.08.18 11:00
|buy stop
|231
|0.60
|1.64186
|1.63279
|1.65095
|614
|2009.08.18 11:00
|sell stop
|232
|0.60
|1.63279
|1.64186
|1.62370
|615
|2009.08.18 11:00
|delete
|229
|0.30
|1.65211
|1.63349
|1.67075
|616
|2009.08.18 11:24
|buy
|231
|0.60
|1.64186
|1.63279
|1.65095
|617
|2009.08.18 17:18
|t/p
|231
|0.60
|1.65095
|1.63279
|1.65095
|541.30
|6010.75
|618
|2009.08.18 17:21
|s/l
|230
|0.30
|1.65211
|1.65211
|1.61485
|-560.65
|5450.10
|619
|2009.08.19 11:00
|buy stop
|233
|0.40
|1.65956
|1.64434
|1.67480
|620
|2009.08.19 11:00
|sell stop
|234
|0.40
|1.64434
|1.65956
|1.62910
|621
|2009.08.19 11:00
|delete
|232
|0.60
|1.63279
|1.64186
|1.62370
|622
|2009.08.19 11:09
|sell
|234
|0.40
|1.64434
|1.65956
|1.62910
|623
|2009.08.20 11:00
|buy stop
|235
|0.60
|1.65816
|1.65019
|1.66615
|624
|2009.08.20 11:00
|sell stop
|236
|0.60
|1.65019
|1.65816
|1.64220
|625
|2009.08.20 11:00
|delete
|233
|0.40
|1.65956
|1.64434
|1.67480
|626
|2009.08.20 11:19
|buy
|235
|0.60
|1.65816
|1.65019
|1.66615
|627
|2009.08.20 11:30
|s/l
|234
|0.40
|1.65956
|1.65956
|1.62910
|-611.53
|4838.57
|628
|2009.08.20 13:37
|s/l
|235
|0.60
|1.65019
|1.65019
|1.66615
|-482.30
|4356.27
|629
|2009.08.20 13:37
|sell
|236
|0.60
|1.65019
|1.65816
|1.64220
|630
|2009.08.21 08:09
|t/p
|236
|0.60
|1.64220
|1.65816
|1.64220
|475.30
|4831.57
|631
|2009.08.21 11:00
|buy stop
|237
|0.50
|1.65206
|1.64189
|1.66225
|632
|2009.08.21 11:00
|sell stop
|238
|0.50
|1.64189
|1.65206
|1.63170
|633
|2009.08.21 12:54
|buy
|237
|0.50
|1.65206
|1.64189
|1.66225
|634
|2009.08.21 17:06
|t/p
|237
|0.50
|1.66225
|1.64189
|1.66225
|506.08
|5337.65
|635
|2009.08.24 11:00
|buy stop
|239
|0.50
|1.65481
|1.64399
|1.66565
|636
|2009.08.24 11:00
|sell stop
|240
|0.50
|1.64399
|1.65481
|1.63315
|637
|2009.08.24 11:00
|delete
|238
|0.50
|1.64189
|1.65206
|1.63170
|638
|2009.08.24 17:31
|sell
|240
|0.50
|1.64399
|1.65481
|1.63315
|639
|2009.08.25 11:00
|buy stop
|241
|0.60
|1.64311
|1.63404
|1.65220
|640
|2009.08.25 11:00
|sell stop
|242
|0.60
|1.63404
|1.64311
|1.62495
|641
|2009.08.25 11:00
|delete
|239
|0.50
|1.65481
|1.64399
|1.66565
|642
|2009.08.25 16:03
|buy
|241
|0.60
|1.64311
|1.63404
|1.65220
|643
|2009.08.25 20:36
|s/l
|241
|0.60
|1.63404
|1.63404
|1.65220
|-548.30
|4789.35
|644
|2009.08.25 20:36
|sell
|242
|0.60
|1.63404
|1.64311
|1.62495
|645
|2009.08.26 02:27
|t/p
|240
|0.50
|1.63315
|1.65481
|1.63315
|538.58
|5327.93
|646
|2009.08.26 11:00
|buy stop
|243
|0.90
|1.63566
|1.62984
|1.64150
|647
|2009.08.26 11:00
|sell stop
|244
|0.90
|1.62984
|1.63566
|1.62400
|648
|2009.08.26 11:23
|sell
|244
|0.90
|1.62984
|1.63566
|1.62400
|649
|2009.08.26 14:23
|t/p
|242
|0.60
|1.62495
|1.64311
|1.62495
|541.30
|5869.23
|650
|2009.08.26 14:40
|t/p
|244
|0.90
|1.62400
|1.63566
|1.62400
|519.45
|6388.68
|651
|2009.08.27 11:00
|buy stop
|245
|1.10
|1.62476
|1.61899
|1.63055
|652
|2009.08.27 11:00
|sell stop
|246
|1.10
|1.61899
|1.62476
|1.61320
|653
|2009.08.27 11:00
|delete
|243
|0.90
|1.63566
|1.62984
|1.64150
|654
|2009.08.27 12:19
|sell
|246
|1.10
|1.61899
|1.62476
|1.61320
|655
|2009.08.27 21:16
|s/l
|246
|1.10
|1.62476
|1.62476
|1.61320
|-642.22
|5746.46
|656
|2009.08.27 21:16
|buy
|245
|1.10
|1.62476
|1.61899
|1.63055
|657
|2009.08.28 09:39
|t/p
|245
|1.10
|1.63055
|1.61899
|1.63055
|629.38
|6375.84
|658
|2009.08.28 11:00
|buy stop
|247
|1.20
|1.63166
|1.62619
|1.63715
|659
|2009.08.28 11:00
|sell stop
|248
|1.20
|1.62619
|1.63166
|1.62070
|660
|2009.08.28 11:15
|buy
|247
|1.20
|1.63166
|1.62619
|1.63715
|661
|2009.08.28 14:23
|t/p
|247
|1.20
|1.63715
|1.62619
|1.63715
|650.60
|7026.44
|662
|2009.08.28 21:39
|sell
|248
|1.20
|1.62619
|1.63166
|1.62070
|663
|2009.08.31 09:24
|t/p
|248
|1.20
|1.62070
|1.63166
|1.62070
|650.60
|7677.04
|664
|2009.08.31 11:00
|buy stop
|249
|0.60
|1.63031
|1.61824
|1.64240
|665
|2009.08.31 11:00
|sell stop
|250
|0.60
|1.61824
|1.63031
|1.60615
|666
|2009.08.31 18:51
|buy
|249
|0.60
|1.63031
|1.61824
|1.64240
|667
|2009.09.01 11:00
|buy stop
|251
|0.60
|1.63781
|1.62544
|1.65020
|668
|2009.09.01 11:00
|sell stop
|252
|0.60
|1.62544
|1.63781
|1.61305
|669
|2009.09.01 11:00
|delete
|250
|0.60
|1.61824
|1.63031
|1.60615
|670
|2009.09.01 11:36
|sell
|252
|0.60
|1.62544
|1.63781
|1.61305
|671
|2009.09.01 18:15
|s/l
|249
|0.60
|1.61824
|1.61824
|1.64240
|-728.30
|6948.74
|672
|2009.09.01 20:21
|t/p
|252
|0.60
|1.61305
|1.63781
|1.61305
|739.30
|7688.04
|673
|2009.09.02 11:00
|buy stop
|253
|0.90
|1.61951
|1.61139
|1.62765
|674
|2009.09.02 11:00
|sell stop
|254
|0.90
|1.61139
|1.61951
|1.60325
|675
|2009.09.02 11:00
|delete
|251
|0.60
|1.63781
|1.62544
|1.65020
|676
|2009.09.02 13:15
|buy
|253
|0.90
|1.61951
|1.61139
|1.62765
|677
|2009.09.02 18:08
|t/p
|253
|0.90
|1.62765
|1.61139
|1.62765
|726.45
|8414.49
|678
|2009.09.03 11:00
|buy stop
|255
|0.80
|1.63396
|1.62354
|1.64440
|679
|2009.09.03 11:00
|sell stop
|256
|0.80
|1.62354
|1.63396
|1.61310
|680
|2009.09.03 11:00
|delete
|254
|0.90
|1.61139
|1.61951
|1.60325
|681
|2009.09.03 11:28
|buy
|255
|0.80
|1.63396
|1.62354
|1.64440
|682
|2009.09.04 11:00
|buy stop
|257
|1.40
|1.63666
|1.63039
|1.64295
|683
|2009.09.04 11:00
|sell stop
|258
|1.40
|1.63039
|1.63666
|1.62410
|684
|2009.09.04 11:00
|delete
|256
|0.80
|1.62354
|1.63396
|1.61310
|685
|2009.09.04 13:34
|buy
|257
|1.40
|1.63666
|1.63039
|1.64295
|686
|2009.09.04 16:06
|s/l
|257
|1.40
|1.63039
|1.63039
|1.64295
|-887.37
|7527.12
|687
|2009.09.04 16:06
|sell
|258
|1.40
|1.63039
|1.63666
|1.62410
|688
|2009.09.04 18:51
|s/l
|258
|1.40
|1.63666
|1.63666
|1.62410
|-887.37
|6639.75
|689
|2009.09.07 10:38
|t/p
|255
|0.80
|1.64440
|1.62354
|1.64440
|829.73
|7469.48
|690
|2009.09.07 11:00
|buy stop
|259
|0.90
|1.64466
|1.63644
|1.65290
|691
|2009.09.07 11:00
|sell stop
|260
|0.90
|1.63644
|1.64466
|1.62820
|692
|2009.09.07 18:52
|sell
|260
|0.90
|1.63644
|1.64466
|1.62820
|693
|2009.09.08 10:53
|s/l
|260
|0.90
|1.64466
|1.64466
|1.62820
|-745.95
|6723.53
|694
|2009.09.08 10:53
|buy
|259
|0.90
|1.64466
|1.63644
|1.65290
|695
|2009.09.08 11:00
|buy stop
|261
|0.50
|1.64486
|1.63219
|1.65755
|696
|2009.09.08 11:00
|sell stop
|262
|0.50
|1.63219
|1.64486
|1.61950
|697
|2009.09.08 11:00
|buy
|261
|0.50
|1.64486
|1.63219
|1.65755
|698
|2009.09.08 12:39
|t/p
|259
|0.90
|1.65290
|1.63644
|1.65290
|735.45
|7458.98
|699
|2009.09.08 13:10
|t/p
|261
|0.50
|1.65755
|1.63219
|1.65755
|631.08
|8090.06
|700
|2009.09.09 11:00
|buy stop
|263
|0.80
|1.65666
|1.64699
|1.66635
|701
|2009.09.09 11:00
|sell stop
|264
|0.80
|1.64699
|1.65666
|1.63730
|702
|2009.09.09 11:00
|delete
|262
|0.50
|1.63219
|1.64486
|1.61950
|703
|2009.09.09 11:09
|sell
|264
|0.80
|1.64699
|1.65666
|1.63730
|704
|2009.09.09 17:06
|s/l
|264
|0.80
|1.65666
|1.65666
|1.63730
|-779.07
|7310.99
|705
|2009.09.09 17:06
|buy
|263
|0.80
|1.65666
|1.64699
|1.66635
|706
|2009.09.10 11:00
|buy stop
|265
|1.00
|1.65676
|1.64954
|1.66400
|707
|2009.09.10 11:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.64954
|1.65676
|1.64230
|708
|2009.09.10 12:52
|sell
|266
|1.00
|1.64954
|1.65676
|1.64230
|709
|2009.09.10 13:54
|s/l
|266
|1.00
|1.65676
|1.65676
|1.64230
|-728.83
|6582.16
|710
|2009.09.10 13:54
|buy
|265
|1.00
|1.65676
|1.64954
|1.66400
|711
|2009.09.10 15:33
|t/p
|265
|1.00
|1.66400
|1.64954
|1.66400
|717.17
|7299.33
|712
|2009.09.10 17:51
|t/p
|263
|0.80
|1.66635
|1.64699
|1.66635
|769.73
|8069.06
|713
|2009.09.11 11:00
|buy stop
|267
|0.80
|1.67441
|1.66434
|1.68450
|714
|2009.09.11 11:00
|sell stop
|268
|0.80
|1.66434
|1.67441
|1.65425
|715
|2009.09.14 03:06
|sell
|268
|0.80
|1.66434
|1.67441
|1.65425
|716
|2009.09.14 11:00
|buy stop
|269
|0.70
|1.66836
|1.65504
|1.68170
|717
|2009.09.14 11:00
|sell stop
|270
|0.70
|1.65504
|1.66836
|1.64170
|718
|2009.09.14 11:00
|delete
|267
|0.80
|1.67441
|1.66434
|1.68450
|719
|2009.09.14 11:48
|sell
|270
|0.70
|1.65504
|1.66836
|1.64170
|720
|2009.09.14 11:53
|t/p
|268
|0.80
|1.65425
|1.67441
|1.65425
|801.73
|8870.79
|721
|2009.09.15 11:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.66596
|1.65769
|1.67425
|722
|2009.09.15 11:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.65769
|1.66596
|1.64940
|723
|2009.09.15 11:00
|delete
|269
|0.70
|1.66836
|1.65504
|1.68170
|724
|2009.09.15 11:18
|buy
|271
|1.00
|1.66596
|1.65769
|1.67425
|725
|2009.09.15 12:18
|s/l
|271
|1.00
|1.65769
|1.65769
|1.67425
|-833.83
|8036.96
|726
|2009.09.15 12:18
|sell
|272
|1.00
|1.65769
|1.66596
|1.64940
|727
|2009.09.15 12:55
|t/p
|272
|1.00
|1.64940
|1.66596
|1.64940
|822.17
|8859.13
|728
|2009.09.15 18:12
|t/p
|270
|0.70
|1.64170
|1.66836
|1.64170
|929.02
|9788.15
|729
|2009.09.16 11:00
|buy stop
|273
|1.20
|1.65151
|1.64314
|1.65990
|730
|2009.09.16 11:00
|sell stop
|274
|1.20
|1.64314
|1.65151
|1.63475
|731
|2009.09.16 12:08
|buy
|273
|1.20
|1.65151
|1.64314
|1.65990
|732
|2009.09.17 11:00
|buy stop
|275
|1.00
|1.65701
|1.64679
|1.66725
|733
|2009.09.17 11:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.64679
|1.65701
|1.63655
|734
|2009.09.17 11:00
|delete
|274
|1.20
|1.64314
|1.65151
|1.63475
|735
|2009.09.17 19:54
|sell
|276
|1.00
|1.64679
|1.65701
|1.63655
|736
|2009.09.17 22:24
|s/l
|273
|1.20
|1.64314
|1.64314
|1.65990
|-1012.60
|8775.55
|737
|2009.09.18 04:54
|t/p
|276
|1.00
|1.63655
|1.65701
|1.63655
|1017.17
|9792.72
|738
|2009.09.18 11:00
|buy stop
|277
|0.60
|1.64561
|1.62984
|1.66140
|739
|2009.09.18 11:00
|sell stop
|278
|0.60
|1.62984
|1.64561
|1.61405
|740
|2009.09.18 11:00
|delete
|275
|1.00
|1.65701
|1.64679
|1.66725
|741
|2009.09.18 11:08
|sell
|278
|0.60
|1.62984
|1.64561
|1.61405
|742
|2009.09.21 09:30
|t/p
|278
|0.60
|1.61405
|1.64561
|1.61405
|943.30
|10736.02
|743
|2009.09.21 11:00
|buy stop
|279
|0.80
|1.62671
|1.61334
|1.64010
|744
|2009.09.21 11:00
|sell stop
|280
|0.80
|1.61334
|1.62671
|1.59995
|745
|2009.09.21 11:00
|delete
|277
|0.60
|1.64561
|1.62984
|1.66140
|746
|2009.09.22 09:18
|buy
|279
|0.80
|1.62671
|1.61334
|1.64010
|747
|2009.09.22 11:00
|buy stop
|281
|1.20
|1.63051
|1.62114
|1.63990
|748
|2009.09.22 11:00
|sell stop
|282
|1.20
|1.62114
|1.63051
|1.61175
|749
|2009.09.22 11:00
|delete
|280
|0.80
|1.61334
|1.62671
|1.59995
|750
|2009.09.22 11:18
|buy
|281
|1.20
|1.63051
|1.62114
|1.63990
|751
|2009.09.23 05:52
|t/p
|281
|1.20
|1.63990
|1.62114
|1.63990
|1118.60
|11854.62
|752
|2009.09.23 05:52
|t/p
|279
|0.80
|1.64010
|1.61334
|1.64010
|1065.73
|12920.35
|753
|2009.09.23 11:00
|buy stop
|283
|1.90
|1.64106
|1.63414
|1.64800
|754
|2009.09.23 11:00
|sell stop
|284
|1.90
|1.63414
|1.64106
|1.62720
|755
|2009.09.23 11:00
|delete
|282
|1.20
|1.62114
|1.63051
|1.61175
|756
|2009.09.23 11:08
|sell
|284
|1.90
|1.63414
|1.64106
|1.62720
|757
|2009.09.23 11:35
|s/l
|284
|1.90
|1.64106
|1.64106
|1.62720
|-1327.78
|11592.57
|758
|2009.09.23 11:35
|buy
|283
|1.90
|1.64106
|1.63414
|1.64800
|759
|2009.09.23 23:54
|s/l
|283
|1.90
|1.63414
|1.63414
|1.64800
|-1327.78
|10264.79
|760
|2009.09.24 11:00
|buy stop
|285
|0.60
|1.63891
|1.62254
|1.65530
|761
|2009.09.24 11:00
|sell stop
|286
|0.60
|1.62254
|1.63891
|1.60615
|762
|2009.09.24 11:06
|sell
|286
|0.60
|1.62254
|1.63891
|1.60615
|763
|2009.09.24 17:53
|t/p
|286
|0.60
|1.60615
|1.63891
|1.60615
|979.30
|11244.09
|764
|2009.09.25 11:00
|buy stop
|287
|0.90
|1.60481
|1.59159
|1.61805
|765
|2009.09.25 11:00
|sell stop
|288
|0.90
|1.59159
|1.60481
|1.57835
|766
|2009.09.25 11:00
|delete
|285
|0.60
|1.63891
|1.62254
|1.65530
|767
|2009.09.25 13:08
|buy
|287
|0.90
|1.60481
|1.59159
|1.61805
|768
|2009.09.28 01:19
|s/l
|287
|0.90
|1.59159
|1.59159
|1.61805
|-1195.95
|10048.14
|769
|2009.09.28 01:19
|sell
|288
|0.90
|1.59159
|1.60481
|1.57835
|770
|2009.09.28 04:30
|t/p
|288
|0.90
|1.57835
|1.60481
|1.57835
|1185.45
|11233.59
|771
|2009.09.28 11:00
|buy stop
|289
|0.60
|1.59721
|1.57694
|1.61750
|772
|2009.09.28 11:00
|sell stop
|290
|0.60
|1.57694
|1.59721
|1.55665
|773
|2009.09.29 11:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.59606
|1.58464
|1.60750
|774
|2009.09.29 11:00
|sell stop
|292
|1.00
|1.58464
|1.59606
|1.57320
|775
|2009.09.29 11:00
|delete
|289
|0.60
|1.59721
|1.57694
|1.61750
|776
|2009.09.29 11:00
|delete
|290
|0.60
|1.57694
|1.59721
|1.55665
|777
|2009.09.29 12:21
|sell
|292
|1.00
|1.58464
|1.59606
|1.57320
|778
|2009.09.29 13:23
|s/l
|292
|1.00
|1.59606
|1.59606
|1.57320
|-1148.83
|10084.76
|779
|2009.09.29 13:23
|buy
|291
|1.00
|1.59606
|1.58464
|1.60750
|780
|2009.09.30 09:53
|t/p
|291
|1.00
|1.60750
|1.58464
|1.60750
|1137.17
|11221.93
|781
|2009.09.30 11:00
|buy stop
|293
|0.80
|1.60886
|1.59554
|1.62220
|782
|2009.09.30 11:00
|sell stop
|294
|0.80
|1.59554
|1.60886
|1.58220
|783
|2009.09.30 11:48
|buy
|293
|0.80
|1.60886
|1.59554
|1.62220
|784
|2009.09.30 17:08
|s/l
|293
|0.80
|1.59554
|1.59554
|1.62220
|-1071.07
|10150.86
|785
|2009.09.30 17:08
|sell
|294
|0.80
|1.59554
|1.60886
|1.58220
|786
|2009.10.01 11:00
|buy stop
|295
|1.10
|1.60136
|1.59244
|1.61030
|787
|2009.10.01 11:00
|sell stop
|296
|1.10
|1.59244
|1.60136
|1.58350
|788
|2009.10.01 12:51
|buy
|295
|1.10
|1.60136
|1.59244
|1.61030
|789
|2009.10.02 01:36
|s/l
|295
|1.10
|1.59244
|1.59244
|1.61030
|-988.72
|9162.14
|790
|2009.10.02 01:36
|sell
|296
|1.10
|1.59244
|1.60136
|1.58350
|791
|2009.10.02 11:00
|buy stop
|297
|1.20
|1.59511
|1.58634
|1.60390
|792
|2009.10.02 11:00
|sell stop
|298
|1.20
|1.58634
|1.59511
|1.57755
|793
|2009.10.02 13:37
|sell
|298
|1.20
|1.58634
|1.59511
|1.57755
|794
|2009.10.02 15:30
|t/p
|296
|1.10
|1.58350
|1.60136
|1.58350
|975.88
|10138.02
|795
|2009.10.02 15:30
|t/p
|294
|0.80
|1.58220
|1.60886
|1.58220
|1061.73
|11199.75
|796
|2009.10.02 20:54
|s/l
|298
|1.20
|1.59511
|1.59511
|1.57755
|-1060.60
|10139.15
|797
|2009.10.02 20:54
|buy
|297
|1.20
|1.59511
|1.58634
|1.60390
|798
|2009.10.05 11:00
|buy stop
|299
|0.90
|1.60261
|1.59199
|1.61325
|799
|2009.10.05 11:00
|sell stop
|300
|0.90
|1.59199
|1.60261
|1.58135
|800
|2009.10.05 16:04
|sell
|300
|0.90
|1.59199
|1.60261
|1.58135
|801
|2009.10.06 10:33
|s/l
|300
|0.90
|1.60261
|1.60261
|1.58135
|-961.95
|9177.20
|802
|2009.10.06 10:33
|buy
|299
|0.90
|1.60261
|1.59199
|1.61325
|803
|2009.10.06 10:38
|t/p
|297
|1.20
|1.60390
|1.58634
|1.60390
|1046.60
|10223.80
|804
|2009.10.06 11:00
|buy stop
|301
|0.90
|1.60476
|1.59304
|1.61650
|805
|2009.10.06 11:00
|sell stop
|302
|0.90
|1.59304
|1.60476
|1.58130
|806
|2009.10.06 11:02
|buy
|301
|0.90
|1.60476
|1.59304
|1.61650
|807
|2009.10.06 13:38
|s/l
|301
|0.90
|1.59304
|1.59304
|1.61650
|-1060.95
|9162.85
|808
|2009.10.06 13:38
|sell
|302
|0.90
|1.59304
|1.60476
|1.58130
|809
|2009.10.06 13:39
|s/l
|299
|0.90
|1.59199
|1.59199
|1.61325
|-961.95
|8200.90
|810
|2009.10.07 11:00
|buy stop
|303
|1.10
|1.59391
|1.58599
|1.60185
|811
|2009.10.07 11:00
|sell stop
|304
|1.10
|1.58599
|1.59391
|1.57805
|812
|2009.10.07 17:08
|sell
|304
|1.10
|1.58599
|1.59391
|1.57805
|813
|2009.10.07 20:34
|s/l
|304
|1.10
|1.59391
|1.59391
|1.57805
|-878.72
|7322.18
|814
|2009.10.07 20:34
|buy
|303
|1.10
|1.59391
|1.58599
|1.60185
|815
|2009.10.08 09:51
|t/p
|303
|1.10
|1.60185
|1.58599
|1.60185
|865.88
|8188.06
|816
|2009.10.08 10:06
|s/l
|302
|0.90
|1.60476
|1.60476
|1.58130
|-1060.95
|7127.11
|817
|2009.10.08 11:00
|buy stop
|305
|0.60
|1.60766
|1.59499
|1.62035
|818
|2009.10.08 11:00
|sell stop
|306
|0.60
|1.59499
|1.60766
|1.58230
|819
|2009.10.08 13:19
|buy
|305
|0.60
|1.60766
|1.59499
|1.62035
|820
|2009.10.09 11:00
|buy stop
|307
|0.80
|1.60711
|1.59894
|1.61530
|821
|2009.10.09 11:00
|sell stop
|308
|0.80
|1.59894
|1.60711
|1.59075
|822
|2009.10.09 11:00
|delete
|306
|0.60
|1.59499
|1.60766
|1.58230
|823
|2009.10.09 11:04
|sell
|308
|0.80
|1.59894
|1.60711
|1.59075
|824
|2009.10.09 12:06
|s/l
|305
|0.60
|1.59499
|1.59499
|1.62035
|-764.30
|6362.81
|825
|2009.10.09 17:03
|t/p
|308
|0.80
|1.59075
|1.60711
|1.59075
|649.73
|7012.54
|826
|2009.10.12 11:15
|buy stop
|309
|0.30
|1.60081
|1.57684
|1.62480
|827
|2009.10.12 11:15
|sell
|310
|0.30
|1.57685
|1.60081
|1.55285
|828
|2009.10.12 11:15
|delete
|307
|0.80
|1.60711
|1.59894
|1.61530
|829
|2009.10.13 11:00
|buy stop
|311
|0.80
|1.58276
|1.57369
|1.59185
|830
|2009.10.13 11:00
|sell stop
|312
|0.80
|1.57369
|1.58276
|1.56460
|831
|2009.10.13 11:00
|delete
|309
|0.30
|1.60081
|1.57684
|1.62480
|832
|2009.10.13 11:26
|sell
|312
|0.80
|1.57369
|1.58276
|1.56460
|833
|2009.10.13 14:15
|s/l
|312
|0.80
|1.58276
|1.58276
|1.56460
|-731.07
|6281.47
|834
|2009.10.13 14:15
|buy
|311
|0.80
|1.58276
|1.57369
|1.59185
|835
|2009.10.13 20:34
|t/p
|311
|0.80
|1.59185
|1.57369
|1.59185
|721.73
|7003.20
|836
|2009.10.14 11:00
|buy stop
|313
|0.70
|1.59951
|1.59019
|1.60885
|837
|2009.10.14 11:00
|sell stop
|314
|0.70
|1.59019
|1.59951
|1.58085
|838
|2009.10.14 11:36
|buy
|313
|0.70
|1.59951
|1.59019
|1.60885
|839
|2009.10.14 11:53
|s/l
|310
|0.30
|1.60081
|1.60081
|1.55285
|-720.85
|6282.35
|840
|2009.10.15 09:09
|t/p
|313
|0.70
|1.60885
|1.59019
|1.60885
|649.02
|6931.37
|841
|2009.10.15 11:00
|buy stop
|315
|0.40
|1.61746
|1.59939
|1.63555
|842
|2009.10.15 11:00
|sell stop
|316
|0.40
|1.59939
|1.61746
|1.58130
|843
|2009.10.15 11:00
|delete
|314
|0.70
|1.59019
|1.59951
|1.58085
|844
|2009.10.15 11:03
|buy
|315
|0.40
|1.61746
|1.59939
|1.63555
|845
|2009.10.16 05:21
|t/p
|315
|0.40
|1.63555
|1.59939
|1.63555
|720.87
|7652.24
|846
|2009.10.16 11:00
|buy stop
|317
|0.50
|1.64016
|1.62514
|1.65520
|847
|2009.10.16 11:00
|sell stop
|318
|0.50
|1.62514
|1.64016
|1.61010
|848
|2009.10.16 11:00
|delete
|316
|0.40
|1.59939
|1.61746
|1.58130
|849
|2009.10.19 10:23
|sell
|318
|0.50
|1.62514
|1.64016
|1.61010
|850
|2009.10.19 11:00
|buy stop
|319
|0.60
|1.63736
|1.62399
|1.65075
|851
|2009.10.19 11:00
|sell stop
|320
|0.60
|1.62399
|1.63736
|1.61060
|852
|2009.10.19 11:00
|delete
|317
|0.50
|1.64016
|1.62514
|1.65520
|853
|2009.10.19 17:36
|buy
|319
|0.60
|1.63736
|1.62399
|1.65075
|854
|2009.10.19 17:45
|s/l
|318
|0.50
|1.64016
|1.64016
|1.61010
|-754.42
|6897.82
|855
|2009.10.20 11:00
|buy stop
|321
|0.80
|1.64496
|1.63629
|1.65365
|856
|2009.10.20 11:00
|sell stop
|322
|0.80
|1.63629
|1.64496
|1.62760
|857
|2009.10.20 11:00
|delete
|320
|0.60
|1.62399
|1.63736
|1.61060
|858
|2009.10.20 11:06
|sell
|322
|0.80
|1.63629
|1.64496
|1.62760
|859
|2009.10.20 15:23
|s/l
|322
|0.80
|1.64496
|1.64496
|1.62760
|-699.07
|6198.75
|860
|2009.10.20 15:23
|buy
|321
|0.80
|1.64496
|1.63629
|1.65365
|861
|2009.10.20 18:45
|s/l
|321
|0.80
|1.63629
|1.63629
|1.65365
|-699.07
|5499.68
|862
|2009.10.21 10:36
|t/p
|319
|0.60
|1.65075
|1.62399
|1.65075
|799.30
|6298.98
|863
|2009.10.21 11:00
|buy stop
|323
|0.40
|1.65191
|1.63474
|1.66910
|864
|2009.10.21 11:00
|sell stop
|324
|0.40
|1.63474
|1.65191
|1.61755
|865
|2009.10.21 11:33
|buy
|323
|0.40
|1.65191
|1.63474
|1.66910
|866
|2009.10.22 11:00
|buy stop
|325
|0.70
|1.66401
|1.65524
|1.67280
|867
|2009.10.22 11:00
|sell stop
|326
|0.70
|1.65524
|1.66401
|1.64645
|868
|2009.10.22 11:00
|delete
|324
|0.40
|1.63474
|1.65191
|1.61755
|869
|2009.10.22 11:06
|sell
|326
|0.70
|1.65524
|1.66401
|1.64645
|870
|2009.10.23 03:00
|s/l
|326
|0.70
|1.66401
|1.66401
|1.64645
|-618.68
|5680.30
|871
|2009.10.23 03:00
|buy
|325
|0.70
|1.66401
|1.65524
|1.67280
|872
|2009.10.23 10:45
|t/p
|323
|0.40
|1.66910
|1.63474
|1.66910
|684.87
|6365.17
|873
|2009.10.23 11:00
|buy stop
|327
|0.80
|1.66966
|1.66104
|1.67830
|874
|2009.10.23 11:00
|sell stop
|328
|0.80
|1.66104
|1.66966
|1.65240
|875
|2009.10.23 11:23
|sell
|328
|0.80
|1.66104
|1.66966
|1.65240
|876
|2009.10.23 11:30
|s/l
|325
|0.70
|1.65524
|1.65524
|1.67280
|-618.68
|5746.49
|877
|2009.10.23 11:35
|t/p
|328
|0.80
|1.65240
|1.66966
|1.65240
|685.73
|6432.22
|878
|2009.10.26 11:00
|buy stop
|329
|0.80
|1.63316
|1.62509
|1.64125
|879
|2009.10.26 11:00
|sell stop
|330
|0.80
|1.62509
|1.63316
|1.61700
|880
|2009.10.26 11:00
|delete
|327
|0.80
|1.66966
|1.66104
|1.67830
|881
|2009.10.26 11:54
|buy
|329
|0.80
|1.63316
|1.62509
|1.64125
|882
|2009.10.27 11:00
|buy stop
|331
|0.60
|1.64026
|1.62849
|1.65205
|883
|2009.10.27 11:00
|sell stop
|332
|0.60
|1.62849
|1.64026
|1.61670
|884
|2009.10.27 11:00
|delete
|330
|0.80
|1.62509
|1.63316
|1.61700
|885
|2009.10.27 11:37
|buy
|331
|0.60
|1.64026
|1.62849
|1.65205
|886
|2009.10.27 11:39
|t/p
|329
|0.80
|1.64125
|1.62509
|1.64125
|641.73
|7073.95
|887
|2009.10.28 11:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.64066
|1.63374
|1.64760
|888
|2009.10.28 11:00
|sell stop
|334
|1.00
|1.63374
|1.64066
|1.62680
|889
|2009.10.28 11:00
|delete
|332
|0.60
|1.62849
|1.64026
|1.61670
|890
|2009.10.28 11:21
|sell
|334
|1.00
|1.63374
|1.64066
|1.62680
|891
|2009.10.28 15:45
|s/l
|334
|1.00
|1.64066
|1.64066
|1.62680
|-698.83
|6375.12
|892
|2009.10.28 15:45
|buy
|333
|1.00
|1.64066
|1.63374
|1.64760
|893
|2009.10.29 11:00
|buy stop
|335
|0.60
|1.64466
|1.63374
|1.65560
|894
|2009.10.29 11:00
|sell stop
|336
|0.60
|1.63374
|1.64466
|1.62280
|895
|2009.10.29 11:09
|buy
|335
|0.60
|1.64466
|1.63374
|1.65560
|896
|2009.10.29 13:09
|t/p
|333
|1.00
|1.64760
|1.63374
|1.64760
|687.17
|7062.29
|897
|2009.10.29 15:33
|t/p
|331
|0.60
|1.65205
|1.62849
|1.65205
|703.30
|7765.59
|898
|2009.10.29 15:38
|t/p
|335
|0.60
|1.65560
|1.63374
|1.65560
|652.30
|8417.89
|899
|2009.10.30 11:00
|buy stop
|337
|1.30
|1.65816
|1.65144
|1.66490
|900
|2009.10.30 11:00
|sell stop
|338
|1.30
|1.65144
|1.65816
|1.64470
|901
|2009.10.30 11:00
|delete
|336
|0.60
|1.63374
|1.64466
|1.62280
|902
|2009.10.30 11:56
|sell
|338
|1.30
|1.65144
|1.65816
|1.64470
|903
|2009.10.30 17:45
|t/p
|338
|1.30
|1.64470
|1.65816
|1.64470
|867.32
|9285.21
|904
|2009.11.02 11:00
|buy stop
|339
|0.70
|1.64811
|1.63499
|1.66125
|905
|2009.11.02 11:00
|sell stop
|340
|0.70
|1.63499
|1.64811
|1.62185
|906
|2009.11.02 11:00
|delete
|337
|1.30
|1.65816
|1.65144
|1.66490
|907
|2009.11.02 11:17
|sell
|340
|0.70
|1.63499
|1.64811
|1.62185
|908
|2009.11.03 11:00
|buy stop
|341
|0.70
|1.64236
|1.62919
|1.65555
|909
|2009.11.03 11:00
|sell stop
|342
|0.70
|1.62919
|1.64236
|1.61600
|910
|2009.11.03 11:00
|delete
|339
|0.70
|1.64811
|1.63499
|1.66125
|911
|2009.11.03 11:38
|sell
|342
|0.70
|1.62919
|1.64236
|1.61600
|912
|2009.11.03 20:54
|s/l
|342
|0.70
|1.64236
|1.64236
|1.61600
|-926.68
|8358.53
|913
|2009.11.03 20:54
|buy
|341
|0.70
|1.64236
|1.62919
|1.65555
|914
|2009.11.04 09:15
|s/l
|340
|0.70
|1.64811
|1.64811
|1.62185
|-923.18
|7435.35
|915
|2009.11.04 11:00
|buy stop
|343
|0.70
|1.65146
|1.64009
|1.66285
|916
|2009.11.04 11:00
|sell stop
|344
|0.70
|1.64009
|1.65146
|1.62870
|917
|2009.11.04 11:24
|buy
|343
|0.70
|1.65146
|1.64009
|1.66285
|918
|2009.11.04 17:08
|t/p
|341
|0.70
|1.65555
|1.62919
|1.65555
|918.52
|8353.87
|919
|2009.11.05 11:00
|buy stop
|345
|0.90
|1.65626
|1.64669
|1.66585
|920
|2009.11.05 11:00
|sell stop
|346
|0.90
|1.64669
|1.65626
|1.63710
|921
|2009.11.05 11:00
|delete
|344
|0.70
|1.64009
|1.65146
|1.62870
|922
|2009.11.05 11:45
|buy
|345
|0.90
|1.65626
|1.64669
|1.66585
|923
|2009.11.05 14:38
|t/p
|343
|0.70
|1.66285
|1.64009
|1.66285
|792.52
|9146.39
|924
|2009.11.06 11:00
|buy stop
|347
|1.40
|1.66266
|1.65589
|1.66945
|925
|2009.11.06 11:00
|sell stop
|348
|1.40
|1.65589
|1.66266
|1.64910
|926
|2009.11.06 11:00
|delete
|346
|0.90
|1.64669
|1.65626
|1.63710
|927
|2009.11.06 11:15
|buy
|347
|1.40
|1.66266
|1.65589
|1.66945
|928
|2009.11.06 15:36
|s/l
|347
|1.40
|1.65589
|1.65589
|1.66945
|-957.37
|8189.02
|929
|2009.11.06 15:36
|sell
|348
|1.40
|1.65589
|1.66266
|1.64910
|930
|2009.11.08 23:00
|s/l
|348
|1.40
|1.66266
|1.66266
|1.64910
|-957.37
|7231.65
|931
|2009.11.08 23:09
|t/p
|345
|0.90
|1.66585
|1.64669
|1.66585
|856.95
|8088.60
|932
|2009.11.09 11:00
|buy stop
|349
|0.40
|1.68031
|1.66164
|1.69900
|933
|2009.11.09 11:00
|sell stop
|350
|0.40
|1.66164
|1.68031
|1.64295
|934
|2009.11.09 11:36
|buy
|349
|0.40
|1.68031
|1.66164
|1.69900
|935
|2009.11.10 07:23
|s/l
|349
|0.40
|1.66164
|1.66164
|1.69900
|-749.53
|7339.07
|936
|2009.11.10 07:23
|sell
|350
|0.40
|1.66164
|1.68031
|1.64295
|937
|2009.11.10 11:00
|buy stop
|351
|0.40
|1.67906
|1.66009
|1.69805
|938
|2009.11.10 11:00
|sell stop
|352
|0.40
|1.66009
|1.67906
|1.64110
|939
|2009.11.11 11:00
|buy stop
|353
|1.10
|1.67696
|1.67094
|1.68300
|940
|2009.11.11 11:00
|sell stop
|354
|1.10
|1.67094
|1.67696
|1.66490
|941
|2009.11.11 11:00
|delete
|351
|0.40
|1.67906
|1.66009
|1.69805
|942
|2009.11.11 11:00
|delete
|352
|0.40
|1.66009
|1.67906
|1.64110
|943
|2009.11.11 11:35
|buy
|353
|1.10
|1.67696
|1.67094
|1.68300
|944
|2009.11.11 12:36
|s/l
|353
|1.10
|1.67094
|1.67094
|1.68300
|-669.72
|6669.35
|945
|2009.11.11 12:36
|sell
|354
|1.10
|1.67094
|1.67696
|1.66490
|946
|2009.11.11 12:53
|t/p
|354
|1.10
|1.66490
|1.67696
|1.66490
|656.88
|7326.23
|947
|2009.11.12 11:00
|buy stop
|355
|0.70
|1.66286
|1.65149
|1.67425
|948
|2009.11.12 11:00
|sell stop
|356
|0.70
|1.65149
|1.66286
|1.64010
|949
|2009.11.13 09:36
|buy
|355
|0.70
|1.66286
|1.65149
|1.67425
|950
|2009.11.13 11:00
|buy stop
|357
|0.60
|1.66906
|1.65749
|1.68065
|951
|2009.11.13 11:00
|sell stop
|358
|0.60
|1.65749
|1.66906
|1.64590
|952
|2009.11.13 11:00
|delete
|356
|0.70
|1.65149
|1.66286
|1.64010
|953
|2009.11.13 11:54
|buy
|357
|0.60
|1.66906
|1.65749
|1.68065
|954
|2009.11.16 09:09
|t/p
|355
|0.70
|1.67425
|1.65149
|1.67425
|792.52
|8118.75
|955
|2009.11.16 11:00
|buy stop
|359
|1.10
|1.67541
|1.66849
|1.68235
|956
|2009.11.16 11:00
|sell stop
|360
|1.10
|1.66849
|1.67541
|1.66155
|957
|2009.11.16 11:00
|delete
|358
|0.60
|1.65749
|1.66906
|1.64590
|958
|2009.11.16 11:24
|sell
|360
|1.10
|1.66849
|1.67541
|1.66155
|959
|2009.11.16 16:54
|s/l
|360
|1.10
|1.67541
|1.67541
|1.66155
|-768.72
|7350.03
|960
|2009.11.16 16:54
|buy
|359
|1.10
|1.67541
|1.66849
|1.68235
|961
|2009.11.16 19:51
|s/l
|350
|0.40
|1.68031
|1.68031
|1.64295
|-749.53
|6600.50
|962
|2009.11.16 19:53
|t/p
|357
|0.60
|1.68065
|1.65749
|1.68065
|691.30
|7291.80
|963
|2009.11.16 20:57
|t/p
|359
|1.10
|1.68235
|1.66849
|1.68235
|755.88
|8047.68
|964
|2009.11.17 11:00
|buy stop
|361
|1.10
|1.68681
|1.67959
|1.69405
|965
|2009.11.17 11:00
|sell stop
|362
|1.10
|1.67959
|1.68681
|1.67235
|966
|2009.11.17 11:38
|buy
|361
|1.10
|1.68681
|1.67959
|1.69405
|967
|2009.11.17 12:38
|s/l
|361
|1.10
|1.67959
|1.67959
|1.69405
|-801.72
|7245.96
|968
|2009.11.17 12:38
|sell
|362
|1.10
|1.67959
|1.68681
|1.67235
|969
|2009.11.18 11:00
|buy stop
|363
|1.20
|1.68406
|1.67814
|1.69000
|970
|2009.11.18 11:00
|sell stop
|364
|1.20
|1.67814
|1.68406
|1.67220
|971
|2009.11.18 11:38
|sell
|364
|1.20
|1.67814
|1.68406
|1.67220
|972
|2009.11.18 11:51
|s/l
|364
|1.20
|1.68406
|1.68406
|1.67220
|-718.60
|6527.36
|973
|2009.11.18 11:51
|buy
|363
|1.20
|1.68406
|1.67814
|1.69000
|974
|2009.11.18 16:09
|s/l
|363
|1.20
|1.67814
|1.67814
|1.69000
|-718.60
|5808.76
|975
|2009.11.18 19:54
|t/p
|362
|1.10
|1.67235
|1.68681
|1.67235
|788.88
|6597.64
|976
|2009.11.19 11:00
|buy stop
|365
|0.70
|1.67431
|1.66419
|1.68445
|977
|2009.11.19 11:00
|sell stop
|366
|0.70
|1.66419
|1.67431
|1.65405
|978
|2009.11.19 13:22
|sell
|366
|0.70
|1.66419
|1.67431
|1.65405
|979
|2009.11.20 11:00
|buy stop
|367
|0.80
|1.66781
|1.65884
|1.67680
|980
|2009.11.20 11:00
|sell stop
|368
|0.80
|1.65884
|1.66781
|1.64985
|981
|2009.11.20 11:00
|delete
|365
|0.70
|1.67431
|1.66419
|1.68445
|982
|2009.11.20 11:06
|sell
|368
|0.80
|1.65884
|1.66781
|1.64985
|983
|2009.11.20 12:25
|t/p
|366
|0.70
|1.65405
|1.67431
|1.65405
|705.02
|7302.66
|984
|2009.11.20 13:53
|t/p
|368
|0.80
|1.64985
|1.66781
|1.64985
|713.73
|8016.39
|985
|2009.11.23 11:00
|buy stop
|369
|0.60
|1.66056
|1.64759
|1.67355
|986
|2009.11.23 11:00
|sell stop
|370
|0.60
|1.64759
|1.66056
|1.63460
|987
|2009.11.23 11:00
|delete
|367
|0.80
|1.66781
|1.65884
|1.67680
|988
|2009.11.23 11:21
|buy
|369
|0.60
|1.66056
|1.64759
|1.67355
|989
|2009.11.24 11:00
|buy stop
|371
|0.80
|1.66096
|1.65184
|1.67010
|990
|2009.11.24 11:00
|sell stop
|372
|0.80
|1.65184
|1.66096
|1.64270
|991
|2009.11.24 11:00
|delete
|370
|0.60
|1.64759
|1.66056
|1.63460
|992
|2009.11.24 11:37
|sell
|372
|0.80
|1.65184
|1.66096
|1.64270
|993
|2009.11.25 02:24
|s/l
|372
|0.80
|1.66096
|1.66096
|1.64270
|-735.07
|7281.32
|994
|2009.11.25 02:24
|buy
|371
|0.80
|1.66096
|1.65184
|1.67010
|995
|2009.11.25 10:06
|t/p
|371
|0.80
|1.67010
|1.65184
|1.67010
|725.73
|8007.05
|996
|2009.11.25 11:00
|buy stop
|373
|0.60
|1.67296
|1.65809
|1.68785
|997
|2009.11.25 11:00
|sell stop
|374
|0.60
|1.65809
|1.67296
|1.64320
|998
|2009.11.25 13:36
|buy
|373
|0.60
|1.67296
|1.65809
|1.68785
|999
|2009.11.25 13:36
|t/p
|369
|0.60
|1.67355
|1.64759
|1.67355
|775.30
|8782.35
|1000
|2009.11.26 10:05
|s/l
|373
|0.60
|1.65809
|1.65809
|1.68785
|-896.30
|7886.05
|1001
|2009.11.26 10:05
|sell
|374
|0.60
|1.65809
|1.67296
|1.64320
|1002
|2009.11.26 11:00
|buy stop
|375
|0.40
|1.67296
|1.65314
|1.69280
|1003
|2009.11.26 11:00
|sell stop
|376
|0.40
|1.65314
|1.67296
|1.63330
|1004
|2009.11.26 11:00
|sell
|376
|0.40
|1.65314
|1.67296
|1.63330
|1005
|2009.11.27 01:40
|t/p
|374
|0.60
|1.64320
|1.67296
|1.64320
|889.30
|8775.35
|1006
|2009.11.27 09:17
|t/p
|376
|0.40
|1.63330
|1.67296
|1.63330
|790.87
|9566.22
|1007
|2009.11.27 11:00
|buy stop
|377
|0.50
|1.64761
|1.62699
|1.66825
|1008
|2009.11.27 11:00
|sell stop
|378
|0.50
|1.62699
|1.64761
|1.60635
|1009
|2009.11.27 11:00
|delete
|375
|0.40
|1.67296
|1.65314
|1.69280
|1010
|2009.11.27 17:12
|buy
|377
|0.50
|1.64761
|1.62699
|1.66825
|1011
|2009.11.30 11:00
|buy stop
|379
|0.80
|1.65946
|1.64704
|1.67190
|1012
|2009.11.30 11:00
|sell stop
|380
|0.80
|1.64704
|1.65946
|1.63460
|1013
|2009.11.30 11:00
|delete
|378
|0.50
|1.62699
|1.64761
|1.60635
|1014
|2009.11.30 13:12
|sell
|380
|0.80
|1.64704
|1.65946
|1.63460
|1015
|2009.12.01 11:00
|buy stop
|381
|0.70
|1.65211
|1.63909
|1.66515
|1016
|2009.12.01 11:00
|sell stop
|382
|0.70
|1.63909
|1.65211
|1.62605
|1017
|2009.12.01 11:00
|delete
|379
|0.80
|1.65946
|1.64704
|1.67190
|1018
|2009.12.01 11:01
|buy
|381
|0.70
|1.65211
|1.63909
|1.66515
|1019
|2009.12.01 14:32
|s/l
|380
|0.80
|1.65946
|1.65946
|1.63460
|-999.07
|8567.15
|1020
|2009.12.02 11:00
|buy stop
|383
|1.30
|1.66256
|1.65499
|1.67015
|1021
|2009.12.02 11:00
|sell stop
|384
|1.30
|1.65499
|1.66256
|1.64740
|1022
|2009.12.02 11:00
|delete
|382
|0.70
|1.63909
|1.65211
|1.62605
|1023
|2009.12.02 11:03
|buy
|383
|1.30
|1.66256
|1.65499
|1.67015
|1024
|2009.12.02 11:52
|t/p
|381
|0.70
|1.66515
|1.63909
|1.66515
|908.02
|9475.17
|1025
|2009.12.02 13:06
|t/p
|377
|0.50
|1.66825
|1.62699
|1.66825
|1028.58
|10503.75
|1026
|2009.12.03 09:21
|t/p
|383
|1.30
|1.67015
|1.65499
|1.67015
|977.82
|11481.57
|1027
|2009.12.03 11:00
|buy stop
|385
|1.60
|1.67241
|1.66499
|1.67985
|1028
|2009.12.03 11:00
|sell stop
|386
|1.60
|1.66499
|1.67241
|1.65755
|1029
|2009.12.03 11:00
|delete
|384
|1.30
|1.65499
|1.66256
|1.64740
|1030
|2009.12.03 11:32
|sell
|386
|1.60
|1.66499
|1.67241
|1.65755
|1031
|2009.12.03 18:45
|t/p
|386
|1.60
|1.65755
|1.67241
|1.65755
|1179.47
|12661.04
|1032
|2009.12.04 11:00
|buy stop
|387
|1.10
|1.66366
|1.65199
|1.67535
|1033
|2009.12.04 11:00
|sell stop
|388
|1.10
|1.65199
|1.66366
|1.64030
|1034
|2009.12.04 11:00
|delete
|385
|1.60
|1.67241
|1.66499
|1.67985
|1035
|2009.12.04 11:02
|buy
|387
|1.10
|1.66366
|1.65199
|1.67535
|1036
|2009.12.04 18:37
|s/l
|387
|1.10
|1.65199
|1.65199
|1.67535
|-1291.22
|11369.82
|1037
|2009.12.04 18:37
|sell
|388
|1.10
|1.65199
|1.66366
|1.64030
|1038
|2009.12.07 10:20
|t/p
|388
|1.10
|1.64030
|1.66366
|1.64030
|1278.38
|12648.20
|1039
|2009.12.07 11:00
|buy stop
|389
|0.70
|1.65181
|1.63339
|1.67025
|1040
|2009.12.07 11:00
|sell stop
|390
|0.70
|1.63339
|1.65181
|1.61495
|1041
|2009.12.07 11:02
|sell
|390
|0.70
|1.63339
|1.65181
|1.61495
|1042
|2009.12.08 11:00
|buy stop
|391
|0.80
|1.64791
|1.63259
|1.66325
|1043
|2009.12.08 11:00
|sell stop
|392
|0.80
|1.63259
|1.64791
|1.61725
|1044
|2009.12.08 11:00
|delete
|389
|0.70
|1.65181
|1.63339
|1.67025
|1045
|2009.12.08 12:53
|sell
|392
|0.80
|1.63259
|1.64791
|1.61725
|1046
|2009.12.09 09:03
|t/p
|392
|0.80
|1.61725
|1.64791
|1.61725
|1221.73
|13869.93
|1047
|2009.12.09 11:00
|buy stop
|393
|1.20
|1.62891
|1.61664
|1.64120
|1048
|2009.12.09 11:00
|sell stop
|394
|1.20
|1.61664
|1.62891
|1.60435
|1049
|2009.12.09 11:00
|delete
|391
|0.80
|1.64791
|1.63259
|1.66325
|1050
|2009.12.09 11:00
|buy
|393
|1.20
|1.62891
|1.61664
|1.64120
|1051
|2009.12.10 11:00
|buy stop
|395
|1.50
|1.63101
|1.62144
|1.64060
|1052
|2009.12.10 11:00
|sell stop
|396
|1.50
|1.62144
|1.63101
|1.61185
|1053
|2009.12.10 11:00
|delete
|394
|1.20
|1.61664
|1.62891
|1.60435
|1054
|2009.12.10 12:07
|buy
|395
|1.50
|1.63101
|1.62144
|1.64060
|1055
|2009.12.11 11:00
|buy stop
|397
|1.90
|1.63356
|1.62599
|1.64115
|1056
|2009.12.11 11:00
|sell stop
|398
|1.90
|1.62599
|1.63356
|1.61840
|1057
|2009.12.11 11:00
|delete
|396
|1.50
|1.62144
|1.63101
|1.61185
|1058
|2009.12.11 11:22
|buy
|397
|1.90
|1.63356
|1.62599
|1.64115
|1059
|2009.12.11 16:01
|s/l
|397
|1.90
|1.62599
|1.62599
|1.64115
|-1451.28
|12418.65
|1060
|2009.12.11 16:01
|sell
|398
|1.90
|1.62599
|1.63356
|1.61840
|1061
|2009.12.11 17:37
|s/l
|395
|1.50
|1.62144
|1.62144
|1.64060
|-1445.75
|10972.90
|1062
|2009.12.14 11:00
|buy stop
|399
|0.80
|1.63271
|1.61894
|1.64650
|1063
|2009.12.14 11:00
|sell stop
|400
|0.80
|1.61894
|1.63271
|1.60515
|1064
|2009.12.15 11:00
|buy stop
|401
|1.40
|1.63216
|1.62459
|1.63975
|1065
|2009.12.15 11:00
|sell stop
|402
|1.40
|1.62459
|1.63216
|1.61700
|1066
|2009.12.15 11:00
|delete
|399
|0.80
|1.63271
|1.61894
|1.64650
|1067
|2009.12.15 11:00
|delete
|400
|0.80
|1.61894
|1.63271
|1.60515
|1068
|2009.12.15 11:32
|sell
|402
|1.40
|1.62459
|1.63216
|1.61700
|1069
|2009.12.16 11:00
|buy stop
|403
|2.30
|1.62791
|1.62309
|1.63275
|1070
|2009.12.16 11:00
|sell stop
|404
|2.30
|1.62309
|1.62791
|1.61825
|1071
|2009.12.16 11:00
|delete
|401
|1.40
|1.63216
|1.62459
|1.63975
|1072
|2009.12.16 11:30
|buy
|403
|2.30
|1.62791
|1.62309
|1.63275
|1073
|2009.12.16 12:07
|s/l
|402
|1.40
|1.63216
|1.63216
|1.61700
|-1069.37
|9903.53
|1074
|2009.12.16 12:07
|t/p
|403
|2.30
|1.63275
|1.62309
|1.63275
|1097.48
|11001.01
|1075
|2009.12.16 12:12
|s/l
|398
|1.90
|1.63356
|1.63356
|1.61840
|-1451.28
|9549.73
|1076
|2009.12.17 09:02
|sell
|404
|2.30
|1.62309
|1.62791
|1.61825
|1077
|2009.12.17 11:00
|buy stop
|405
|0.70
|1.63356
|1.62024
|1.64690
|1078
|2009.12.17 11:00
|sell stop
|406
|0.70
|1.62024
|1.63356
|1.60690
|1079
|2009.12.17 11:27
|sell
|406
|0.70
|1.62024
|1.63356
|1.60690
|1080
|2009.12.17 11:28
|t/p
|404
|2.30
|1.61825
|1.62791
|1.61825
|1097.48
|10647.21
|1081
|2009.12.17 11:30
|s/l
|393
|1.20
|1.61664
|1.61664
|1.64120
|-1480.60
|9166.61
|1082
|2009.12.17 11:30
|t/p
|390
|0.70
|1.61495
|1.65181
|1.61495
|1286.02
|10452.63
|1083
|2009.12.18 11:00
|buy stop
|407
|0.90
|1.62531
|1.61344
|1.63720
|1084
|2009.12.18 11:00
|sell stop
|408
|0.90
|1.61344
|1.62531
|1.60155
|1085
|2009.12.18 11:00
|delete
|405
|0.70
|1.63356
|1.62024
|1.64690
|1086
|2009.12.18 17:22
|sell
|408
|0.90
|1.61344
|1.62531
|1.60155
|1087
|2009.12.18 18:07
|t/p
|406
|0.70
|1.60690
|1.63356
|1.60690
|929.02
|11381.65
|1088
|2009.12.21 11:00
|buy stop
|409
|2.10
|1.61666
|1.61119
|1.62215
|1089
|2009.12.21 11:00
|sell stop
|410
|2.10
|1.61119
|1.61666
|1.60570
|1090
|2009.12.21 11:00
|delete
|407
|0.90
|1.62531
|1.61344
|1.63720
|1091
|2009.12.21 11:00
|sell
|410
|2.10
|1.61119
|1.61666
|1.60570
|1092
|2009.12.21 20:38
|t/p
|410
|2.10
|1.60570
|1.61666
|1.60570
|1138.55
|12520.20
|1093
|2009.12.22 11:00
|buy stop
|411
|2.00
|1.61026
|1.60364
|1.61690
|1094
|2009.12.22 11:00
|sell stop
|412
|2.00
|1.60364
|1.61026
|1.59700
|1095
|2009.12.22 11:00
|delete
|409
|2.10
|1.61666
|1.61119
|1.62215
|1096
|2009.12.22 11:29
|sell
|412
|2.00
|1.60364
|1.61026
|1.59700
|1097
|2009.12.22 12:07
|t/p
|408
|0.90
|1.60155
|1.62531
|1.60155
|1063.95
|13584.15
|1098
|2009.12.22 17:02
|t/p
|412
|2.00
|1.59700
|1.61026
|1.59700
|1314.33
|14898.48
|1099
|2009.12.23 11:00
|buy stop
|413
|3.30
|1.59821
|1.59364
|1.60280
|1100
|2009.12.23 11:00
|sell stop
|414
|3.30
|1.59364
|1.59821
|1.58905
|1101
|2009.12.23 11:00
|delete
|411
|2.00
|1.61026
|1.60364
|1.61690
|1102
|2009.12.23 11:12
|sell
|414
|3.30
|1.59364
|1.59821
|1.58905
|1103
|2009.12.23 17:31
|s/l
|414
|3.30
|1.59821
|1.59821
|1.58905
|-1530.65
|13367.83
|1104
|2009.12.23 17:31
|buy
|413
|3.30
|1.59821
|1.59364
|1.60280
|1105
|2009.12.23 18:28
|s/l
|413
|3.30
|1.59364
|1.59364
|1.60280
|-1530.65
|11837.18
|1106
|2009.12.24 11:00
|buy stop
|415
|1.90
|1.60156
|1.59534
|1.60780
|1107
|2009.12.24 11:00
|sell stop
|416
|1.90
|1.59534
|1.60156
|1.58910
|1108
|2009.12.24 12:02
|buy
|415
|1.90
|1.60156
|1.59534
|1.60780
|1109
|2009.12.24 16:05
|s/l
|415
|1.90
|1.59534
|1.59534
|1.60780
|-1194.78
|10642.40
|1110
|2009.12.24 16:05
|sell
|416
|1.90
|1.59534
|1.60156
|1.58910
|1111
|2009.12.28 11:00
|buy stop
|417
|2.40
|1.59756
|1.59319
|1.60195
|1112
|2009.12.28 11:00
|sell stop
|418
|2.40
|1.59319
|1.59756
|1.58880
|1113
|2009.12.28 11:00
|buy
|417
|2.40
|1.59756
|1.59319
|1.60195
|1114
|2009.12.28 20:07
|s/l
|416
|1.90
|1.60156
|1.60156
|1.58910
|-1194.78
|9447.62
|1115
|2009.12.29 09:36
|t/p
|417
|2.40
|1.60195
|1.59319
|1.60195
|1037.20
|10484.82
|1116
|2009.12.29 11:00
|buy stop
|419
|1.40
|1.60716
|1.59944
|1.61490
|1117
|2009.12.29 11:00
|sell stop
|420
|1.40
|1.59944
|1.60716
|1.59170
|1118
|2009.12.29 11:00
|delete
|418
|2.40
|1.59319
|1.59756
|1.58880
|1119
|2009.12.29 13:12
|sell
|420
|1.40
|1.59944
|1.60716
|1.59170
|1120
|2009.12.29 18:12
|t/p
|420
|1.40
|1.59170
|1.60716
|1.59170
|1074.03
|11558.85
|1121
|2009.12.30 11:00
|buy stop
|421
|2.90
|1.59146
|1.58749
|1.59545
|1122
|2009.12.30 11:00
|sell stop
|422
|2.90
|1.58749
|1.59146
|1.58350
|1123
|2009.12.30 11:00
|delete
|419
|1.40
|1.60716
|1.59944
|1.61490
|1124
|2009.12.30 11:32
|sell
|422
|2.90
|1.58749
|1.59146
|1.58350
|1125
|2009.12.30 13:56
|t/p
|422
|2.90
|1.58350
|1.59146
|1.58350
|1137.28
|12696.13
|1126
|2009.12.30 16:51
|buy
|421
|2.90
|1.59146
|1.58749
|1.59545
|1127
|2009.12.30 17:16
|t/p
|421
|2.90
|1.59545
|1.58749
|1.59545
|1137.28
|13833.41
|1128
|2009.12.31 11:00
|buy stop
|423
|1.40
|1.61481
|1.60489
|1.62475
|1129
|2009.12.31 11:00
|sell stop
|424
|1.40
|1.60489
|1.61481
|1.59495
|1130
|2009.12.31 11:12
|buy
|423
|1.40
|1.61481
|1.60489
|1.62475
|1131
|2010.01.04 11:00
|buy stop
|425
|1.30
|1.61606
|1.60574
|1.62640
|1132
|2010.01.04 11:00
|sell stop
|426
|1.30
|1.60574
|1.61606
|1.59540
|1133
|2010.01.04 11:00
|delete
|424
|1.40
|1.60489
|1.61481
|1.59495
|1134
|2010.01.04 11:01
|buy
|425
|1.30
|1.61606
|1.60574
|1.62640
|1135
|2010.01.05 10:22
|s/l
|425
|1.30
|1.60574
|1.60574
|1.62640
|-1350.48
|12482.93
|1136
|2010.01.05 10:22
|sell
|426
|1.30
|1.60574
|1.61606
|1.59540
|1137
|2010.01.05 10:22
|s/l
|423
|1.40
|1.60489
|1.60489
|1.62475
|-1398.37
|11084.56
|1138
|2010.01.05 11:00
|buy stop
|427
|0.90
|1.61556
|1.60269
|1.62845
|1139
|2010.01.05 11:00
|sell stop
|428
|0.90
|1.60269
|1.61556
|1.58980
|1140
|2010.01.05 12:20
|sell
|428
|0.90
|1.60269
|1.61556
|1.58980
|1141
|2010.01.06 02:43
|t/p
|426
|1.30
|1.59540
|1.61606
|1.59540
|1335.32
|12419.88
|1142
|2010.01.06 11:00
|buy stop
|429
|1.00
|1.60661
|1.59439
|1.61885
|1143
|2010.01.06 11:00
|sell stop
|430
|1.00
|1.59439
|1.60661
|1.58215
|1144
|2010.01.06 11:00
|delete
|427
|0.90
|1.61556
|1.60269
|1.62845
|1145
|2010.01.06 16:47
|sell
|430
|1.00
|1.59439
|1.60661
|1.58215
|1146
|2010.01.07 11:00
|buy stop
|431
|0.90
|1.60611
|1.59119
|1.62105
|1147
|2010.01.07 11:00
|sell stop
|432
|0.90
|1.59119
|1.60611
|1.57625
|1148
|2010.01.07 11:00
|delete
|429
|1.00
|1.60661
|1.59439
|1.61885
|1149
|2010.01.07 12:52
|sell
|432
|0.90
|1.59119
|1.60611
|1.57625
|1150
|2010.01.08 11:00
|buy stop
|433
|1.00
|1.60251
|1.59149
|1.61355
|1151
|2010.01.08 11:00
|sell stop
|434
|1.00
|1.59149
|1.60251
|1.58045
|1152
|2010.01.08 11:00
|delete
|431
|0.90
|1.60611
|1.59119
|1.62105
|1153
|2010.01.08 11:03
|buy
|433
|1.00
|1.60251
|1.59149
|1.61355
|1154
|2010.01.08 15:32
|s/l
|432
|0.90
|1.60611
|1.60611
|1.57625
|-1348.95
|11070.93
|1155
|2010.01.08 15:45
|s/l
|430
|1.00
|1.60661
|1.60661
|1.58215
|-1228.83
|9842.10
|1156
|2010.01.11 09:27
|t/p
|433
|1.00
|1.61355
|1.59149
|1.61355
|1097.17
|10939.27
|1157
|2010.01.11 11:00
|buy stop
|435
|1.10
|1.61496
|1.60569
|1.62425
|1158
|2010.01.11 11:00
|sell stop
|436
|1.10
|1.60569
|1.61496
|1.59640
|1159
|2010.01.11 11:00
|delete
|434
|1.00
|1.59149
|1.60251
|1.58045
|1160
|2010.01.11 12:02
|buy
|435
|1.10
|1.61496
|1.60569
|1.62425
|1161
|2010.01.11 12:06
|s/l
|428
|0.90
|1.61556
|1.61556
|1.58980
|-1164.45
|9774.82
|1162
|2010.01.12 11:00
|buy stop
|437
|1.30
|1.61316
|1.60619
|1.62015
|1163
|2010.01.12 11:00
|sell stop
|438
|1.30
|1.60619
|1.61316
|1.59920
|1164
|2010.01.12 11:00
|delete
|436
|1.10
|1.60569
|1.61496
|1.59640
|1165
|2010.01.12 11:56
|buy
|437
|1.30
|1.61316
|1.60619
|1.62015
|1166
|2010.01.13 08:17
|t/p
|437
|1.30
|1.62015
|1.60619
|1.62015
|899.82
|10674.64
|1167
|2010.01.13 11:00
|buy stop
|439
|1.10
|1.62356
|1.61359
|1.63355
|1168
|2010.01.13 11:00
|sell stop
|440
|1.10
|1.61359
|1.62356
|1.60360
|1169
|2010.01.13 11:00
|delete
|438
|1.30
|1.60619
|1.61316
|1.59920
|1170
|2010.01.13 11:12
|buy
|439
|1.10
|1.62356
|1.61359
|1.63355
|1171
|2010.01.13 11:22
|t/p
|435
|1.10
|1.62425
|1.60569
|1.62425
|1014.38
|11689.02
|1172
|2010.01.14 11:00
|buy stop
|441
|2.60
|1.63126
|1.62659
|1.63595
|1173
|2010.01.14 11:00
|sell stop
|442
|2.60
|1.62659
|1.63126
|1.62190
|1174
|2010.01.14 11:00
|delete
|440
|1.10
|1.61359
|1.62356
|1.60360
|1175
|2010.01.14 11:12
|buy
|441
|2.60
|1.63126
|1.62659
|1.63595
|1176
|2010.01.14 13:27
|s/l
|441
|2.60
|1.62659
|1.62659
|1.63595
|-1231.97
|10457.05
|1177
|2010.01.14 13:27
|sell
|442
|2.60
|1.62659
|1.63126
|1.62190
|1178
|2010.01.14 15:55
|s/l
|442
|2.60
|1.63126
|1.63126
|1.62190
|-1231.97
|9225.08
|1179
|2010.01.14 19:08
|t/p
|439
|1.10
|1.63355
|1.61359
|1.63355
|1091.38
|10316.46
|1180
|2010.01.15 11:00
|buy stop
|443
|1.40
|1.63581
|1.62849
|1.64315
|1181
|2010.01.15 11:00
|sell stop
|444
|1.40
|1.62849
|1.63581
|1.62115
|1182
|2010.01.15 12:17
|sell
|444
|1.40
|1.62849
|1.63581
|1.62115
|1183
|2010.01.18 11:00
|buy stop
|445
|0.90
|1.63561
|1.62544
|1.64580
|1184
|2010.01.18 11:00
|sell stop
|446
|0.90
|1.62544
|1.63561
|1.61525
|1185
|2010.01.18 11:00
|delete
|443
|1.40
|1.63581
|1.62849
|1.64315
|1186
|2010.01.18 12:05
|buy
|445
|0.90
|1.63561
|1.62544
|1.64580
|1187
|2010.01.18 12:05
|s/l
|444
|1.40
|1.63581
|1.63581
|1.62115
|-1034.37
|9282.09
|1188
|2010.01.19 11:00
|buy stop
|447
|0.90
|1.64406
|1.63389
|1.65425
|1189
|2010.01.19 11:00
|sell stop
|448
|0.90
|1.63389
|1.64406
|1.62370
|1190
|2010.01.19 11:00
|delete
|446
|0.90
|1.62544
|1.63561
|1.61525
|1191
|2010.01.19 11:31
|buy
|447
|0.90
|1.64406
|1.63389
|1.65425
|1192
|2010.01.19 11:37
|t/p
|445
|0.90
|1.64580
|1.62544
|1.64580
|910.95
|10193.04
|1193
|2010.01.19 13:56
|s/l
|447
|0.90
|1.63389
|1.63389
|1.65425
|-921.45
|9271.59
|1194
|2010.01.19 13:56
|sell
|448
|0.90
|1.63389
|1.64406
|1.62370
|1195
|2010.01.20 11:00
|buy stop
|449
|0.80
|1.63726
|1.62514
|1.64940
|1196
|2010.01.20 11:00
|sell stop
|450
|0.80
|1.62514
|1.63726
|1.61300
|1197
|2010.01.20 14:17
|sell
|450
|0.80
|1.62514
|1.63726
|1.61300
|1198
|2010.01.21 09:52
|t/p
|448
|0.90
|1.62370
|1.64406
|1.62370
|910.95
|10182.54
|1199
|2010.01.21 11:00
|buy stop
|451
|0.80
|1.63141
|1.61824
|1.64460
|1200
|2010.01.21 11:00
|sell
|452
|0.80
|1.61825
|1.63141
|1.60505
|1201
|2010.01.21 11:00
|delete
|449
|0.80
|1.63726
|1.62514
|1.64940
|1202
|2010.01.21 13:12
|t/p
|450
|0.80
|1.61300
|1.63726
|1.61300
|965.73
|11148.27
|1203
|2010.01.22 11:00
|buy stop
|453
|0.90
|1.62861
|1.61674
|1.64050
|1204
|2010.01.22 11:00
|sell stop
|454
|0.90
|1.61674
|1.62861
|1.60485
|1205
|2010.01.22 11:00
|delete
|451
|0.80
|1.63141
|1.61824
|1.64460
|1206
|2010.01.22 13:50
|sell
|454
|0.90
|1.61674
|1.62861
|1.60485
|1207
|2010.01.25 11:00
|buy stop
|455
|1.60
|1.61676
|1.60944
|1.62410
|1208
|2010.01.25 11:00
|sell stop
|456
|1.60
|1.60944
|1.61676
|1.60210
|1209
|2010.01.25 11:00
|delete
|453
|0.90
|1.62861
|1.61674
|1.64050
|1210
|2010.01.25 11:07
|buy
|455
|1.60
|1.61676
|1.60944
|1.62410
|1211
|2010.01.25 18:50
|t/p
|455
|1.60
|1.62410
|1.60944
|1.62410
|1163.47
|12311.74
|1212
|2010.01.26 11:00
|buy stop
|457
|1.40
|1.62706
|1.61904
|1.63510
|1213
|2010.01.26 11:00
|sell stop
|458
|1.40
|1.61904
|1.62706
|1.61100
|1214
|2010.01.26 11:00
|delete
|456
|1.60
|1.60944
|1.61676
|1.60210
|1215
|2010.01.26 11:30
|sell
|458
|1.40
|1.61904
|1.62706
|1.61100
|1216
|2010.01.26 12:37
|t/p
|458
|1.40
|1.61100
|1.62706
|1.61100
|1116.03
|13427.77
|1217
|2010.01.27 11:00
|buy stop
|459
|2.60
|1.61626
|1.61069
|1.62185
|1218
|2010.01.27 11:00
|sell stop
|460
|2.60
|1.61069
|1.61626
|1.60510
|1219
|2010.01.27 11:00
|delete
|457
|1.40
|1.62706
|1.61904
|1.63510
|1220
|2010.01.27 11:31
|buy
|459
|2.60
|1.61626
|1.61069
|1.62185
|1221
|2010.01.27 12:13
|t/p
|459
|2.60
|1.62185
|1.61069
|1.62185
|1435.63
|14863.40
|1222
|2010.01.28 11:00
|buy stop
|461
|0.90
|1.62786
|1.61354
|1.64220
|1223
|2010.01.28 11:00
|sell stop
|462
|0.90
|1.61354
|1.62786
|1.59920
|1224
|2010.01.28 11:00
|delete
|460
|2.60
|1.61069
|1.61626
|1.60510
|1225
|2010.01.28 17:27
|sell
|462
|0.90
|1.61354
|1.62786
|1.59920
|1226
|2010.01.29 11:00
|buy stop
|463
|2.00
|1.61811
|1.61099
|1.62525
|1227
|2010.01.29 11:00
|sell stop
|464
|2.00
|1.61099
|1.61811
|1.60385
|1228
|2010.01.29 11:00
|delete
|461
|0.90
|1.62786
|1.61354
|1.64220
|1229
|2010.01.29 14:39
|sell
|464
|2.00
|1.61099
|1.61811
|1.60385
|1230
|2010.01.29 16:02
|t/p
|452
|0.80
|1.60505
|1.63141
|1.60505
|1050.53
|15913.93
|1231
|2010.01.29 16:02
|t/p
|454
|0.90
|1.60485
|1.62861
|1.60485
|1063.95
|16977.88
|1232
|2010.01.29 16:02
|t/p
|464
|2.00
|1.60385
|1.61811
|1.60385
|1414.33
|18392.21
|1233
|2010.01.29 21:42
|t/p
|462
|0.90
|1.59920
|1.62786
|1.59920
|1284.45
|19676.66
|1234
|2010.02.01 11:00
|buy stop
|465
|2.60
|1.59811
|1.59059
|1.60565
|1235
|2010.02.01 11:00
|sell stop
|466
|2.60
|1.59059
|1.59811
|1.58305
|1236
|2010.02.01 11:00
|delete
|463
|2.00
|1.61811
|1.61099
|1.62525
|1237
|2010.02.01 11:21
|sell
|466
|2.60
|1.59059
|1.59811
|1.58305
|1238
|2010.02.02 11:00
|buy stop
|467
|2.60
|1.59761
|1.59024
|1.60500
|1239
|2010.02.02 11:00
|sell stop
|468
|2.60
|1.59024
|1.59761
|1.58285
|1240
|2010.02.02 11:00
|delete
|465
|2.60
|1.59811
|1.59059
|1.60565
|1241
|2010.02.02 17:32
|buy
|467
|2.60
|1.59761
|1.59024
|1.60500
|1242
|2010.02.02 17:32
|s/l
|466
|2.60
|1.59811
|1.59811
|1.58305
|-1972.97
|17703.69
|1243
|2010.02.03 09:37
|t/p
|467
|2.60
|1.60500
|1.59024
|1.60500
|1903.63
|19607.32
|1244
|2010.02.03 11:00
|buy stop
|469
|2.10
|1.60606
|1.59669
|1.61545
|1245
|2010.02.03 11:00
|sell stop
|470
|2.10
|1.59669
|1.60606
|1.58730
|1246
|2010.02.03 11:00
|delete
|468
|2.60
|1.59024
|1.59761
|1.58285
|1247
|2010.02.03 11:01
|buy
|469
|2.10
|1.60606
|1.59669
|1.61545
|1248
|2010.02.03 14:22
|s/l
|469
|2.10
|1.59669
|1.59669
|1.61545
|-1982.05
|17625.27
|1249
|2010.02.03 14:22
|sell
|470
|2.10
|1.59669
|1.60606
|1.58730
|1250
|2010.02.04 09:02
|t/p
|470
|2.10
|1.58730
|1.60606
|1.58730
|1957.55
|19582.82
|1251
|2010.02.04 11:00
|buy stop
|471
|3.50
|1.59206
|1.58649
|1.59765
|1252
|2010.02.04 11:00
|sell stop
|472
|3.50
|1.58649
|1.59206
|1.58090
|1253
|2010.02.04 11:08
|sell
|472
|3.50
|1.58649
|1.59206
|1.58090
|1254
|2010.02.04 13:50
|t/p
|472
|3.50
|1.58090
|1.59206
|1.58090
|1932.58
|21515.40
|1255
|2010.02.05 11:00
|buy stop
|473
|1.70
|1.57776
|1.56539
|1.59015
|1256
|2010.02.05 11:00
|sell stop
|474
|1.70
|1.56539
|1.57776
|1.55300
|1257
|2010.02.05 11:00
|delete
|471
|3.50
|1.59206
|1.58649
|1.59765
|1258
|2010.02.05 16:22
|sell
|474
|1.70
|1.56539
|1.57776
|1.55300
|1259
|2010.02.08 11:00
|buy stop
|475
|2.30
|1.56291
|1.55339
|1.57245
|1260
|2010.02.08 11:00
|sell stop
|476
|2.30
|1.55339
|1.56291
|1.54385
|1261
|2010.02.08 11:00
|delete
|473
|1.70
|1.57776
|1.56539
|1.59015
|1262
|2010.02.08 17:37
|buy
|475
|2.30
|1.56291
|1.55339
|1.57245
|1263
|2010.02.09 11:00
|buy stop
|477
|2.70
|1.56496
|1.55684
|1.57310
|1264
|2010.02.09 11:00
|sell stop
|478
|2.70
|1.55684
|1.56496
|1.54870
|1265
|2010.02.09 11:00
|delete
|476
|2.30
|1.55339
|1.56291
|1.54385
|1266
|2010.02.09 13:02
|sell
|478
|2.70
|1.55684
|1.56496
|1.54870
|1267
|2010.02.09 17:15
|s/l
|478
|2.70
|1.56496
|1.56496
|1.54870
|-2210.85
|19304.55
|1268
|2010.02.09 17:15
|buy
|477
|2.70
|1.56496
|1.55684
|1.57310
|1269
|2010.02.09 19:18
|t/p
|475
|2.30
|1.57245
|1.55339
|1.57245
|2178.48
|21483.03
|1270
|2010.02.09 19:21
|t/p
|477
|2.70
|1.57310
|1.55684
|1.57310
|2179.35
|23662.38
|1271
|2010.02.10 11:00
|buy stop
|479
|3.40
|1.57181
|1.56489
|1.57875
|1272
|2010.02.10 11:00
|sell stop
|480
|3.40
|1.56489
|1.57181
|1.55795
|1273
|2010.02.10 11:25
|buy
|479
|3.40
|1.57181
|1.56489
|1.57875
|1274
|2010.02.10 14:05
|s/l
|479
|3.40
|1.56489
|1.56489
|1.57875
|-2376.03
|21286.35
|1275
|2010.02.10 14:05
|sell
|480
|3.40
|1.56489
|1.57181
|1.55795
|1276
|2010.02.10 17:10
|t/p
|480
|3.40
|1.55795
|1.57181
|1.55795
|2336.37
|23622.72
|1277
|2010.02.11 11:00
|buy stop
|481
|2.70
|1.56626
|1.55704
|1.57550
|1278
|2010.02.11 11:00
|sell stop
|482
|2.70
|1.55704
|1.56626
|1.54780
|1279
|2010.02.11 11:02
|sell
|482
|2.70
|1.55704
|1.56626
|1.54780
|1280
|2010.02.11 18:41
|s/l
|482
|2.70
|1.56626
|1.56626
|1.54780
|-2507.85
|21114.87
|1281
|2010.02.11 18:41
|buy
|481
|2.70
|1.56626
|1.55704
|1.57550
|1282
|2010.02.12 11:00
|buy stop
|483
|2.60
|1.57436
|1.56624
|1.58250
|1283
|2010.02.12 11:00
|sell stop
|484
|2.60
|1.56624
|1.57436
|1.55810
|1284
|2010.02.12 11:57
|sell
|484
|2.60
|1.56624
|1.57436
|1.55810
|1285
|2010.02.15 11:00
|buy stop
|485
|2.60
|1.56921
|1.56119
|1.57725
|1286
|2010.02.15 11:00
|sell stop
|486
|2.60
|1.56119
|1.56921
|1.55315
|1287
|2010.02.15 11:00
|delete
|483
|2.60
|1.57436
|1.56624
|1.58250
|1288
|2010.02.15 13:42
|buy
|485
|2.60
|1.56921
|1.56119
|1.57725
|1289
|2010.02.16 11:00
|buy stop
|487
|2.70
|1.57306
|1.56539
|1.58075
|1290
|2010.02.16 11:00
|sell stop
|488
|2.70
|1.56539
|1.57306
|1.55770
|1291
|2010.02.16 11:00
|delete
|486
|2.60
|1.56119
|1.56921
|1.55315
|1292
|2010.02.16 16:13
|sell
|488
|2.70
|1.56539
|1.57306
|1.55770
|1293
|2010.02.16 18:35
|s/l
|488
|2.70
|1.57306
|1.57306
|1.55770
|-2089.35
|19025.52
|1294
|2010.02.16 18:35
|buy
|487
|2.70
|1.57306
|1.56539
|1.58075
|1295
|2010.02.16 18:37
|s/l
|484
|2.60
|1.57436
|1.57436
|1.55810
|-2128.97
|16896.55
|1296
|2010.02.16 19:04
|t/p
|481
|2.70
|1.57550
|1.55704
|1.57550
|2476.35
|19372.90
|1297
|2010.02.16 19:22
|t/p
|485
|2.60
|1.57725
|1.56119
|1.57725
|2072.63
|21445.53
|1298
|2010.02.16 19:22
|s/l
|474
|1.70
|1.57776
|1.57776
|1.55300
|-2114.52
|19331.01
|1299
|2010.02.17 09:56
|t/p
|487
|2.70
|1.58075
|1.56539
|1.58075
|2057.85
|21388.86
|1300
|2010.02.17 11:00
|buy stop
|489
|3.60
|1.58186
|1.57594
|1.58780
|1301
|2010.02.17 11:00
|sell stop
|490
|3.60
|1.57594
|1.58186
|1.57000
|1302
|2010.02.17 11:21
|sell
|490
|3.60
|1.57594
|1.58186
|1.57000
|1303
|2010.02.17 18:27
|t/p
|490
|3.60
|1.57000
|1.58186
|1.57000
|2113.80
|23502.66
|1304
|2010.02.18 11:00
|buy stop
|491
|2.70
|1.56896
|1.56029
|1.57765
|1305
|2010.02.18 11:00
|sell stop
|492
|2.70
|1.56029
|1.56896
|1.55160
|1306
|2010.02.18 11:00
|delete
|489
|3.60
|1.58186
|1.57594
|1.58780
|1307
|2010.02.18 11:30
|sell
|492
|2.70
|1.56029
|1.56896
|1.55160
|1308
|2010.02.18 23:52
|t/p
|492
|2.70
|1.55160
|1.56896
|1.55160
|2327.85
|25830.51
|1309
|2010.02.19 11:00
|buy stop
|493
|2.80
|1.54631
|1.53694
|1.55570
|1310
|2010.02.19 11:00
|sell stop
|494
|2.80
|1.53694
|1.54631
|1.52755
|1311
|2010.02.19 11:00
|delete
|491
|2.70
|1.56896
|1.56029
|1.57765
|1312
|2010.02.19 11:27
|sell
|494
|2.80
|1.53694
|1.54631
|1.52755
|1313
|2010.02.19 20:18
|s/l
|494
|2.80
|1.54631
|1.54631
|1.52755
|-2642.73
|23187.78
|1314
|2010.02.19 20:18
|buy
|493
|2.80
|1.54631
|1.53694
|1.55570
|1315
|2010.02.22 11:00
|buy stop
|495
|3.00
|1.55066
|1.54304
|1.55830
|1316
|2010.02.22 11:00
|sell stop
|496
|3.00
|1.54304
|1.55066
|1.53540
|1317
|2010.02.22 16:30
|buy
|495
|3.00
|1.55066
|1.54304
|1.55830
|1318
|2010.02.23 09:08
|t/p
|493
|2.80
|1.55570
|1.53694
|1.55570
|2610.07
|25797.85
|1319
|2010.02.23 11:00
|buy stop
|497
|2.80
|1.55781
|1.54839
|1.56725
|1320
|2010.02.23 11:00
|sell stop
|498
|2.80
|1.54839
|1.55781
|1.53895
|1321
|2010.02.23 11:00
|delete
|496
|3.00
|1.54304
|1.55066
|1.53540
|1322
|2010.02.23 11:22
|sell
|498
|2.80
|1.54839
|1.55781
|1.53895
|1323
|2010.02.23 11:57
|s/l
|495
|3.00
|1.54304
|1.54304
|1.55830
|-2306.50
|23491.35
|1324
|2010.02.24 11:00
|buy stop
|499
|5.20
|1.54666
|1.54184
|1.55150
|1325
|2010.02.24 11:00
|sell stop
|500
|5.20
|1.54184
|1.54666
|1.53700
|1326
|2010.02.24 11:00
|delete
|497
|2.80
|1.55781
|1.54839
|1.56725
|1327
|2010.02.24 11:02
|sell
|500
|5.20
|1.54184
|1.54666
|1.53700
|1328
|2010.02.24 12:46
|s/l
|500
|5.20
|1.54666
|1.54666
|1.53700
|-2541.93
|20949.42
|1329
|2010.02.24 12:46
|buy
|499
|5.20
|1.54666
|1.54184
|1.55150
|1330
|2010.02.24 15:28
|s/l
|499
|5.20
|1.54184
|1.54184
|1.55150
|-2541.93
|18407.49
|1331
|2010.02.24 21:38
|t/p
|498
|2.80
|1.53895
|1.55781
|1.53895
|2624.07
|21031.56
|1332
|2010.02.25 11:00
|buy stop
|501
|1.80
|1.54251
|1.53079
|1.55425
|1333
|2010.02.25 11:00
|sell
|502
|1.80
|1.53080
|1.54251
|1.51905
|1334
|2010.02.26 11:00
|buy stop
|503
|3.40
|1.52981
|1.52354
|1.53610
|1335
|2010.02.26 11:00
|sell stop
|504
|3.40
|1.52354
|1.52981
|1.51725
|1336
|2010.02.26 11:00
|delete
|501
|1.80
|1.54251
|1.53079
|1.55425
|1337
|2010.02.26 11:16
|buy
|503
|3.40
|1.52981
|1.52354
|1.53610
|1338
|2010.02.26 13:37
|s/l
|503
|3.40
|1.52354
|1.52354
|1.53610
|-2155.03
|18876.53
|1339
|2010.02.26 13:37
|sell
|504
|3.40
|1.52354
|1.52981
|1.51725
|1340
|2010.02.26 15:08
|t/p
|502
|1.80
|1.51905
|1.54251
|1.51905
|2102.70
|20979.23
|1341
|2010.02.26 16:07
|t/p
|504
|3.40
|1.51725
|1.52981
|1.51725
|2115.37
|23094.60
|1342
|2010.03.01 11:00
|buy stop
|505
|2.10
|1.52061
|1.50964
|1.53160
|1343
|2010.03.01 11:00
|sell stop
|506
|2.10
|1.50964
|1.52061
|1.49865
|1344
|2010.03.01 12:08
|sell
|506
|2.10
|1.50964
|1.52061
|1.49865
|1345
|2010.03.01 12:52
|t/p
|506
|2.10
|1.49865
|1.52061
|1.49865
|2293.55
|25388.15
|1346
|2010.03.02 11:00
|buy stop
|507
|2.00
|1.49816
|1.48544
|1.51090
|1347
|2010.03.02 11:00
|sell stop
|508
|2.00
|1.48544
|1.49816
|1.47270
|1348
|2010.03.02 11:00
|delete
|505
|2.10
|1.52061
|1.50964
|1.53160
|1349
|2010.03.02 13:32
|buy
|507
|2.00
|1.49816
|1.48544
|1.51090
|1350
|2010.03.03 11:00
|buy stop
|509
|2.50
|1.50786
|1.49759
|1.51815
|1351
|2010.03.03 11:00
|sell stop
|510
|2.50
|1.49759
|1.50786
|1.48730
|1352
|2010.03.03 11:00
|delete
|508
|2.00
|1.48544
|1.49816
|1.47270
|1353
|2010.03.03 18:02
|buy
|509
|2.50
|1.50786
|1.49759
|1.51815
|1354
|2010.03.03 18:27
|t/p
|507
|2.00
|1.51090
|1.48544
|1.51090
|2534.33
|27922.48
|1355
|2010.03.04 11:00
|buy stop
|511
|3.30
|1.51036
|1.50219
|1.51855
|1356
|2010.03.04 11:00
|sell stop
|512
|3.30
|1.50219
|1.51036
|1.49400
|1357
|2010.03.04 11:00
|delete
|510
|2.50
|1.49759
|1.50786
|1.48730
|1358
|2010.03.04 12:37
|buy
|511
|3.30
|1.51036
|1.50219
|1.51855
|1359
|2010.03.04 18:42
|s/l
|511
|3.30
|1.50219
|1.50219
|1.51855
|-2718.65
|25203.83
|1360
|2010.03.04 18:42
|sell
|512
|3.30
|1.50219
|1.51036
|1.49400
|1361
|2010.03.05 11:00
|buy stop
|513
|3.70
|1.50686
|1.50054
|1.51320
|1362
|2010.03.05 11:00
|sell stop
|514
|3.70
|1.50054
|1.50686
|1.49420
|1363
|2010.03.05 15:37
|sell
|514
|3.70
|1.50054
|1.50686
|1.49420
|1364
|2010.03.05 17:31
|s/l
|514
|3.70
|1.50686
|1.50686
|1.49420
|-2363.68
|22840.15
|1365
|2010.03.05 17:31
|buy
|513
|3.70
|1.50686
|1.50054
|1.51320
|1366
|2010.03.05 17:57
|s/l
|512
|3.30
|1.51036
|1.51036
|1.49400
|-2718.65
|20121.50
|1367
|2010.03.05 18:20
|t/p
|513
|3.70
|1.51320
|1.50054
|1.51320
|2320.52
|22442.02
|1368
|2010.03.08 04:42
|t/p
|509
|2.50
|1.51815
|1.49759
|1.51815
|2555.42
|24997.44
|1369
|2010.03.08 11:00
|buy stop
|515
|3.50
|1.51981
|1.51259
|1.52705
|1370
|2010.03.08 11:00
|sell stop
|516
|3.50
|1.51259
|1.51981
|1.50535
|1371
|2010.03.08 13:23
|sell
|516
|3.50
|1.51259
|1.51981
|1.50535
|1372
|2010.03.08 17:41
|t/p
|516
|3.50
|1.50535
|1.51981
|1.50535
|2510.08
|27507.52
|1373
|2010.03.09 11:00
|buy stop
|517
|4.00
|1.50456
|1.49759
|1.51155
|1374
|2010.03.09 11:00
|sell stop
|518
|4.00
|1.49759
|1.50456
|1.49060
|1375
|2010.03.09 11:00
|delete
|515
|3.50
|1.51981
|1.51259
|1.52705
|1376
|2010.03.09 11:00
|sell
|518
|4.00
|1.49759
|1.50456
|1.49060
|1377
|2010.03.10 09:57
|t/p
|518
|4.00
|1.49060
|1.50456
|1.49060
|2768.67
|30276.19
|1378
|2010.03.10 11:00
|buy stop
|519
|2.30
|1.50166
|1.48859
|1.51475
|1379
|2010.03.10 11:00
|sell stop
|520
|2.30
|1.48859
|1.50166
|1.47550
|1380
|2010.03.10 11:00
|delete
|517
|4.00
|1.50456
|1.49759
|1.51155
|1381
|2010.03.10 12:47
|sell
|520
|2.30
|1.48859
|1.50166
|1.47550
|1382
|2010.03.11 11:00
|buy stop
|521
|6.00
|1.49921
|1.49459
|1.50385
|1383
|2010.03.11 11:00
|sell stop
|522
|6.00
|1.49459
|1.49921
|1.48995
|1384
|2010.03.11 11:00
|delete
|519
|2.30
|1.50166
|1.48859
|1.51475
|1385
|2010.03.11 11:32
|buy
|521
|6.00
|1.49921
|1.49459
|1.50385
|1386
|2010.03.11 12:07
|s/l
|520
|2.30
|1.50166
|1.50166
|1.47550
|-3021.82
|27254.37
|1387
|2010.03.11 12:56
|t/p
|521
|6.00
|1.50385
|1.49459
|1.50385
|2743.00
|29997.37
|1388
|2010.03.12 11:00
|buy stop
|523
|3.10
|1.51226
|1.50259
|1.52195
|1389
|2010.03.12 11:00
|sell stop
|524
|3.10
|1.50259
|1.51226
|1.49290
|1390
|2010.03.12 11:00
|delete
|522
|6.00
|1.49459
|1.49921
|1.48995
|1391
|2010.03.12 11:21
|buy
|523
|3.10
|1.51226
|1.50259
|1.52195
|1392
|2010.03.15 11:00
|buy stop
|525
|2.60
|1.52096
|1.50949
|1.53245
|1393
|2010.03.15 11:00
|sell stop
|526
|2.60
|1.50949
|1.52096
|1.49800
|1394
|2010.03.15 11:00
|delete
|524
|3.10
|1.50259
|1.51226
|1.49290
|1395
|2010.03.15 11:02
|sell
|526
|2.60
|1.50949
|1.52096
|1.49800
|1396
|2010.03.15 12:58
|s/l
|523
|3.10
|1.50259
|1.50259
|1.52195
|-3018.88
|26978.49
|1397
|2010.03.16 09:38
|t/p
|526
|2.60
|1.49800
|1.52096
|1.49800
|2969.63
|29948.12
|1398
|2010.03.16 11:00
|buy stop
|527
|3.10
|1.50736
|1.49774
|1.51700
|1399
|2010.03.16 11:00
|sell stop
|528
|3.10
|1.49774
|1.50736
|1.48810
|1400
|2010.03.16 11:00
|delete
|525
|2.60
|1.52096
|1.50949
|1.53245
|1401
|2010.03.16 11:42
|buy
|527
|3.10
|1.50736
|1.49774
|1.51700
|1402
|2010.03.16 16:32
|t/p
|527
|3.10
|1.51700
|1.49774
|1.51700
|2967.22
|32915.34
|1403
|2010.03.17 11:00
|buy stop
|529
|5.30
|1.52711
|1.52089
|1.53335
|1404
|2010.03.17 11:00
|sell stop
|530
|5.30
|1.52089
|1.52711
|1.51465
|1405
|2010.03.17 11:00
|delete
|528
|3.10
|1.49774
|1.50736
|1.48810
|1406
|2010.03.17 11:32
|buy
|529
|5.30
|1.52711
|1.52089
|1.53335
|1407
|2010.03.17 11:47
|t/p
|529
|5.30
|1.53335
|1.52089
|1.53335
|3270.98
|36186.32
|1408
|2010.03.18 11:00
|buy stop
|531
|4.30
|1.53251
|1.52399
|1.54105
|1409
|2010.03.18 11:00
|sell stop
|532
|4.30
|1.52399
|1.53251
|1.51545
|1410
|2010.03.18 11:00
|delete
|530
|5.30
|1.52089
|1.52711
|1.51465
|1411
|2010.03.18 11:47
|buy
|531
|4.30
|1.53251
|1.52399
|1.54105
|1412
|2010.03.18 17:18
|s/l
|531
|4.30
|1.52399
|1.52399
|1.54105
|-3692.98
|32493.34
|1413
|2010.03.18 17:18
|sell
|532
|4.30
|1.52399
|1.53251
|1.51545
|1414
|2010.03.19 10:41
|t/p
|532
|4.30
|1.51545
|1.53251
|1.51545
|3642.82
|36136.16
|1415
|2010.03.19 11:00
|buy stop
|533
|2.80
|1.52576
|1.51294
|1.53860
|1416
|2010.03.19 11:00
|sell stop
|534
|2.80
|1.51294
|1.52576
|1.50010
|1417
|2010.03.19 11:10
|sell
|534
|2.80
|1.51294
|1.52576
|1.50010
|1418
|2010.03.19 17:17
|t/p
|534
|2.80
|1.50010
|1.52576
|1.50010
|3576.07
|39712.23
|1419
|2010.03.22 11:00
|buy stop
|535
|4.50
|1.50196
|1.49304
|1.51090
|1420
|2010.03.22 11:00
|sell stop
|536
|4.50
|1.49304
|1.50196
|1.48410
|1421
|2010.03.22 11:00
|delete
|533
|2.80
|1.52576
|1.51294
|1.53860
|1422
|2010.03.22 15:47
|buy
|535
|4.50
|1.50196
|1.49304
|1.51090
|1423
|2010.03.23 01:08
|t/p
|535
|4.50
|1.51090
|1.49304
|1.51090
|3992.25
|43704.48
|1424
|2010.03.23 11:00
|buy stop
|537
|4.00
|1.51146
|1.50064
|1.52230
|1425
|2010.03.23 11:00
|sell stop
|538
|4.00
|1.50064
|1.51146
|1.48980
|1426
|2010.03.23 11:00
|delete
|536
|4.50
|1.49304
|1.50196
|1.48410
|1427
|2010.03.23 11:32
|sell
|538
|4.00
|1.50064
|1.51146
|1.48980
|1428
|2010.03.24 11:00
|buy stop
|539
|5.50
|1.50381
|1.49564
|1.51200
|1429
|2010.03.24 11:00
|sell stop
|540
|5.50
|1.49564
|1.50381
|1.48745
|1430
|2010.03.24 11:00
|delete
|537
|4.00
|1.51146
|1.50064
|1.52230
|1431
|2010.03.24 12:28
|sell
|540
|5.50
|1.49564
|1.50381
|1.48745
|1432
|2010.03.24 15:41
|t/p
|538
|4.00
|1.48980
|1.51146
|1.48980
|4308.67
|48013.15
|1433
|2010.03.24 21:12
|t/p
|540
|5.50
|1.48745
|1.50381
|1.48745
|4466.92
|52480.07
|1434
|2010.03.25 11:00
|buy stop
|541
|4.90
|1.49621
|1.48539
|1.50705
|1435
|2010.03.25 11:00
|sell stop
|542
|4.90
|1.48539
|1.49621
|1.47455
|1436
|2010.03.25 11:00
|delete
|539
|5.50
|1.50381
|1.49564
|1.51200
|1437
|2010.03.25 11:12
|buy
|541
|4.90
|1.49621
|1.48539
|1.50705
|1438
|2010.03.25 19:26
|s/l
|541
|4.90
|1.48539
|1.48539
|1.50705
|-5335.28
|47144.79
|1439
|2010.03.25 19:26
|sell
|542
|4.90
|1.48539
|1.49621
|1.47455
|1440
|2010.03.26 11:00
|buy stop
|543
|5.70
|1.48951
|1.48104
|1.49800
|1441
|2010.03.26 11:00
|sell stop
|544
|5.70
|1.48104
|1.48951
|1.47255
|1442
|2010.03.26 16:07
|buy
|543
|5.70
|1.48951
|1.48104
|1.49800
|1443
|2010.03.29 00:53
|s/l
|542
|4.90
|1.49621
|1.49621
|1.47455
|-5335.28
|41809.51
|1444
|2010.03.29 10:02
|t/p
|543
|5.70
|1.49800
|1.48104
|1.49800
|4800.35
|46609.86
|1445
|2010.03.29 11:00
|buy stop
|545
|3.80
|1.50161
|1.48919
|1.51405
|1446
|2010.03.29 11:00
|sell stop
|546
|3.80
|1.48919
|1.50161
|1.47675
|1447
|2010.03.29 11:00
|delete
|544
|5.70
|1.48104
|1.48951
|1.47255
|1448
|2010.03.29 11:37
|buy
|545
|3.80
|1.50161
|1.48919
|1.51405
|1449
|2010.03.30 11:00
|buy stop
|547
|5.60
|1.50606
|1.49744
|1.51470
|1450
|2010.03.30 11:00
|sell stop
|548
|5.60
|1.49744
|1.50606
|1.48880
|1451
|2010.03.30 11:00
|delete
|546
|3.80
|1.48919
|1.50161
|1.47675
|1452
|2010.03.30 11:02
|buy
|547
|5.60
|1.50606
|1.49744
|1.51470
|1453
|2010.03.31 11:00
|buy stop
|549
|7.20
|1.51146
|1.50429
|1.51865
|1454
|2010.03.31 11:00
|sell stop
|550
|7.20
|1.50429
|1.51146
|1.49710
|1455
|2010.03.31 11:00
|delete
|548
|5.60
|1.49744
|1.50606
|1.48880
|1456
|2010.03.31 11:35
|buy
|549
|7.20
|1.51146
|1.50429
|1.51865
|1457
|2010.03.31 11:38
|t/p
|545
|3.80
|1.51405
|1.48919
|1.51405
|4701.23
|51311.09
|1458
|2010.03.31 11:56
|t/p
|547
|5.60
|1.51470
|1.49744
|1.51470
|4800.13
|56111.22
|1459
|2010.03.31 15:20
|t/p
|549
|7.20
|1.51865
|1.50429
|1.51865
|5127.60
|61238.82
|1460
|2010.04.01 11:00
|buy stop
|551
|8.90
|1.52496
|1.51804
|1.53190
|1461
|2010.04.01 11:00
|sell stop
|552
|8.90
|1.51804
|1.52496
|1.51110
|1462
|2010.04.01 11:00
|delete
|550
|7.20
|1.50429
|1.51146
|1.49710
|1463
|2010.04.01 11:36
|buy
|551
|8.90
|1.52496
|1.51804
|1.53190
|1464
|2010.04.02 11:00
|buy stop
|553
|13.00
|1.52986
|1.52509
|1.53465
|1465
|2010.04.02 11:00
|sell stop
|554
|13.00
|1.52509
|1.52986
|1.52030
|1466
|2010.04.02 11:00
|delete
|552
|8.90
|1.51804
|1.52496
|1.51110
|1467
|2010.04.02 12:32
|sell
|554
|13.00
|1.52509
|1.52986
|1.52030
|1468
|2010.04.02 16:11
|t/p
|554
|13.00
|1.52030
|1.52986
|1.52030
|6138.17
|67376.99
|1469
|2010.04.05 11:00
|buy stop
|555
|10.50
|1.52861
|1.52224
|1.53500
|1470
|2010.04.05 11:00
|sell stop
|556
|10.50
|1.52224
|1.52861
|1.51585
|1471
|2010.04.05 11:00
|delete
|553
|13.00
|1.52986
|1.52509
|1.53465
|1472
|2010.04.05 16:23
|buy
|555
|10.50
|1.52861
|1.52224
|1.53500
|1473
|2010.04.05 17:03
|t/p
|551
|8.90
|1.53190
|1.51804
|1.53190
|6115.78
|73492.77
|1474
|2010.04.06 07:45
|s/l
|555
|10.50
|1.52224
|1.52224
|1.53500
|-6760.25
|66732.52
|1475
|2010.04.06 07:45
|sell
|556
|10.50
|1.52224
|1.52861
|1.51585
|1476
|2010.04.06 11:00
|buy stop
|557
|4.90
|1.53096
|1.51679
|1.54515
|1477
|2010.04.06 11:00
|sell stop
|558
|4.90
|1.51679
|1.53096
|1.50260
|1478
|2010.04.06 11:44
|sell
|558
|4.90
|1.51679
|1.53096
|1.50260
|1479
|2010.04.06 11:46
|t/p
|556
|10.50
|1.51585
|1.52861
|1.51585
|6637.75
|73370.27
|1480
|2010.04.07 11:00
|buy stop
|559
|13.80
|1.52766
|1.52264
|1.53270
|1481
|2010.04.07 11:00
|sell stop
|560
|13.80
|1.52264
|1.52766
|1.51760
|1482
|2010.04.07 11:00
|delete
|557
|4.90
|1.53096
|1.51679
|1.54515
|1483
|2010.04.07 11:08
|buy
|559
|13.80
|1.52766
|1.52264
|1.53270
|1484
|2010.04.07 12:37
|s/l
|559
|13.80
|1.52264
|1.52264
|1.53270
|-7021.90
|66348.37
|1485
|2010.04.07 12:37
|sell
|560
|13.80
|1.52264
|1.52766
|1.51760
|1486
|2010.04.07 13:53
|t/p
|560
|13.80
|1.51760
|1.52766
|1.51760
|6860.90
|73209.27
|1487
|2010.04.08 11:00
|buy stop
|561
|7.90
|1.52426
|1.51489
|1.53365
|1488
|2010.04.08 11:00
|sell stop
|562
|7.90
|1.51489
|1.52426
|1.50550
|1489
|2010.04.08 17:32
|buy
|561
|7.90
|1.52426
|1.51489
|1.53365
|1490
|2010.04.09 09:21
|s/l
|558
|4.90
|1.53096
|1.53096
|1.50260
|-6976.78
|66232.49
|1491
|2010.04.09 10:47
|t/p
|561
|7.90
|1.53365
|1.51489
|1.53365
|7364.12
|73596.61
|1492
|2010.04.09 11:00
|buy stop
|563
|7.40
|1.53671
|1.52669
|1.54675
|1493
|2010.04.09 11:00
|sell stop
|564
|7.40
|1.52669
|1.53671
|1.51665
|1494
|2010.04.09 11:00
|delete
|562
|7.90
|1.51489
|1.52426
|1.50550
|1495
|2010.04.09 11:00
|buy
|563
|7.40
|1.53671
|1.52669
|1.54675
|1496
|2010.04.12 07:27
|t/p
|563
|7.40
|1.54675
|1.52669
|1.54675
|7379.03
|80975.64
|1497
|2010.04.12 11:00
|buy stop
|565
|9.30
|1.54876
|1.53999
|1.55755
|1498
|2010.04.12 11:00
|sell stop
|566
|9.30
|1.53999
|1.54876
|1.53120
|1499
|2010.04.12 11:00
|delete
|564
|7.40
|1.52669
|1.53671
|1.51665
|1500
|2010.04.12 14:41
|sell
|566
|9.30
|1.53999
|1.54876
|1.53120
|1501
|2010.04.13 11:00
|buy stop
|567
|14.00
|1.53956
|1.53349
|1.54565
|1502
|2010.04.13 11:00
|sell stop
|568
|14.00
|1.53349
|1.53956
|1.52740
|1503
|2010.04.13 11:00
|delete
|565
|9.30
|1.54876
|1.53999
|1.55755
|1504
|2010.04.13 11:42
|buy
|567
|14.00
|1.53956
|1.53349
|1.54565
|1505
|2010.04.14 11:00
|buy stop
|569
|11.70
|1.54411
|1.53709
|1.55115
|1506
|2010.04.14 11:00
|sell stop
|570
|11.70
|1.53709
|1.54411
|1.53005
|1507
|2010.04.14 11:00
|delete
|568
|14.00
|1.53349
|1.53956
|1.52740
|1508
|2010.04.14 12:35
|buy
|569
|11.70
|1.54411
|1.53709
|1.55115
|1509
|2010.04.14 15:43
|t/p
|567
|14.00
|1.54565
|1.53349
|1.54565
|8430.33
|89405.97
|1510
|2010.04.14 18:29
|s/l
|566
|9.30
|1.54876
|1.54876
|1.53120
|-8219.65
|81186.32
|1511
|2010.04.15 06:16
|t/p
|569
|11.70
|1.55115
|1.53709
|1.55115
|8156.85
|89343.17
|1512
|2010.04.15 11:00
|buy stop
|571
|14.10
|1.55256
|1.54619
|1.55895
|1513
|2010.04.15 11:00
|sell stop
|572
|14.10
|1.54619
|1.55256
|1.53980
|1514
|2010.04.15 11:00
|delete
|570
|11.70
|1.53709
|1.54411
|1.53005
|1515
|2010.04.15 11:06
|sell
|572
|14.10
|1.54619
|1.55256
|1.53980
|1516
|2010.04.15 13:01
|t/p
|572
|14.10
|1.53980
|1.55256
|1.53980
|8913.55
|98256.72
|1517
|2010.04.16 11:00
|buy stop
|573
|9.50
|1.54691
|1.53654
|1.55730
|1518
|2010.04.16 11:00
|sell stop
|574
|9.50
|1.53654
|1.54691
|1.52615
|1519
|2010.04.16 11:00
|delete
|571
|14.10
|1.55256
|1.54619
|1.55895
|1520
|2010.04.16 12:21
|buy
|573
|9.50
|1.54691
|1.53654
|1.55730
|1521
|2010.04.16 23:59
|s/l
|573
|9.50
|1.53654
|1.53654
|1.55730
|-9916.42
|88340.30
|1522
|2010.04.16 23:59
|sell
|574
|9.50
|1.53654
|1.54691
|1.52615
|1523
|2010.04.19 05:21
|t/p
|574
|9.50
|1.52615
|1.54691
|1.52615
|9805.58
|98145.88
|1524
|2010.04.19 11:00
|buy stop
|575
|9.20
|1.53176
|1.52104
|1.54250
|1525
|2010.04.19 11:00
|sell stop
|576
|9.20
|1.52104
|1.53176
|1.51030
|1526
|2010.04.19 12:22
|sell
|576
|9.20
|1.52104
|1.53176
|1.51030
|1527
|2010.04.19 17:25
|s/l
|576
|9.20
|1.53176
|1.53176
|1.51030
|-9925.27
|88220.61
|1528
|2010.04.19 17:25
|buy
|575
|9.20
|1.53176
|1.52104
|1.54250
|1529
|2010.04.20 11:00
|buy stop
|577
|11.30
|1.53706
|1.52894
|1.54520
|1530
|2010.04.20 11:00
|sell stop
|578
|11.30
|1.52894
|1.53706
|1.52080
|1531
|2010.04.20 11:08
|buy
|577
|11.30
|1.53706
|1.52894
|1.54520
|1532
|2010.04.20 13:17
|t/p
|575
|9.20
|1.54250
|1.52104
|1.54250
|9817.93
|98038.54
|1533
|2010.04.21 11:00
|buy stop
|579
|12.00
|1.54141
|1.53314
|1.54970
|1534
|2010.04.21 11:00
|sell stop
|580
|12.00
|1.53314
|1.54141
|1.52485
|1535
|2010.04.21 11:00
|delete
|578
|11.30
|1.52894
|1.53706
|1.52080
|1536
|2010.04.21 11:30
|buy
|579
|12.00
|1.54141
|1.53314
|1.54970
|1537
|2010.04.22 09:15
|t/p
|577
|11.30
|1.54520
|1.52894
|1.54520
|9120.98
|107159.52
|1538
|2010.04.22 11:00
|buy stop
|581
|14.40
|1.54756
|1.53994
|1.55520
|1539
|2010.04.22 11:00
|sell stop
|582
|14.40
|1.53994
|1.54756
|1.53230
|1540
|2010.04.22 11:00
|delete
|580
|12.00
|1.53314
|1.54141
|1.52485
|1541
|2010.04.22 12:51
|sell
|582
|14.40
|1.53994
|1.54756
|1.53230
|1542
|2010.04.23 02:07
|s/l
|579
|12.00
|1.53314
|1.53314
|1.54970
|-10006.00
|97153.52
|1543
|2010.04.23 02:20
|t/p
|582
|14.40
|1.53230
|1.54756
|1.53230
|10903.20
|108056.72
|1544
|2010.04.23 11:00
|buy stop
|583
|14.40
|1.53896
|1.53144
|1.54650
|1545
|2010.04.23 11:00
|sell stop
|584
|14.40
|1.53144
|1.53896
|1.52390
|1546
|2010.04.23 11:00
|delete
|581
|14.40
|1.54756
|1.53994
|1.55520
|1547
|2010.04.23 11:06
|buy
|583
|14.40
|1.53896
|1.53144
|1.54650
|1548
|2010.04.23 15:46
|s/l
|583
|14.40
|1.53144
|1.53144
|1.54650
|-10927.20
|97129.52
|1549
|2010.04.23 15:46
|sell
|584
|14.40
|1.53144
|1.53896
|1.52390
|1550
|2010.04.26 01:16
|s/l
|584
|14.40
|1.53896
|1.53896
|1.52390
|-10927.20
|86202.32
|1551
|2010.04.26 11:00
|buy stop
|585
|6.70
|1.55006
|1.53714
|1.56300
|1552
|2010.04.26 11:00
|sell stop
|586
|6.70
|1.53714
|1.55006
|1.52420
|1553
|2010.04.27 11:00
|buy stop
|587
|7.70
|1.54861
|1.53739
|1.55985
|1554
|2010.04.27 11:00
|sell stop
|588
|7.70
|1.53739
|1.54861
|1.52615
|1555
|2010.04.27 11:00
|delete
|585
|6.70
|1.55006
|1.53714
|1.56300
|1556
|2010.04.27 11:00
|delete
|586
|6.70
|1.53714
|1.55006
|1.52420
|1557
|2010.04.27 11:57
|sell
|588
|7.70
|1.53739
|1.54861
|1.52615
|1558
|2010.04.27 19:11
|t/p
|588
|7.70
|1.52615
|1.54861
|1.52615
|8602.18
|94804.50
|1559
|2010.04.28 11:00
|buy stop
|589
|11.40
|1.52906
|1.52069
|1.53745
|1560
|2010.04.28 11:00
|sell stop
|590
|11.40
|1.52069
|1.52906
|1.51230
|1561
|2010.04.28 11:00
|delete
|587
|7.70
|1.54861
|1.53739
|1.55985
|1562
|2010.04.28 11:08
|sell
|590
|11.40
|1.52069
|1.52906
|1.51230
|1563
|2010.04.29 11:00
|buy stop
|591
|10.10
|1.52341
|1.51419
|1.53265
|1564
|2010.04.29 11:00
|sell stop
|592
|10.10
|1.51419
|1.52341
|1.50495
|1565
|2010.04.29 11:00
|delete
|589
|11.40
|1.52906
|1.52069
|1.53745
|1566
|2010.04.29 11:30
|buy
|591
|10.10
|1.52341
|1.51419
|1.53265
|1567
|2010.04.29 18:50
|s/l
|590
|11.40
|1.52906
|1.52906
|1.51230
|-9619.70
|85184.80
|1568
|2010.04.29 19:02
|t/p
|591
|10.10
|1.53265
|1.51419
|1.53265
|9263.38
|94448.18
|1569
|2010.04.30 11:00
|buy stop
|593
|12.30
|1.53926
|1.53154
|1.54700
|1570
|2010.04.30 11:00
|sell stop
|594
|12.30
|1.53154
|1.53926
|1.52380
|1571
|2010.04.30 11:00
|delete
|592
|10.10
|1.51419
|1.52341
|1.50495
|1572
|2010.04.30 13:48
|sell
|594
|12.30
|1.53154
|1.53926
|1.52380
|1573
|2010.05.03 07:07
|t/p
|594
|12.30
|1.52380
|1.53926
|1.52380
|9436.15
|103884.33
|1574
|2010.05.03 11:00
|buy stop
|595
|9.60
|1.53186
|1.52104
|1.54270
|1575
|2010.05.03 11:00
|sell stop
|596
|9.60
|1.52104
|1.53186
|1.51020
|1576
|2010.05.03 11:00
|delete
|593
|12.30
|1.53926
|1.53154
|1.54700
|1577
|2010.05.04 10:23
|sell
|596
|9.60
|1.52104
|1.53186
|1.51020
|1578
|2010.05.04 11:00
|buy stop
|597
|12.10
|1.52671
|1.51804
|1.53540
|1579
|2010.05.04 11:00
|sell stop
|598
|12.10
|1.51804
|1.52671
|1.50935
|1580
|2010.05.04 11:00
|delete
|595
|9.60
|1.53186
|1.52104
|1.54270
|1581
|2010.05.04 11:26
|sell
|598
|12.10
|1.51804
|1.52671
|1.50935
|1582
|2010.05.04 17:18
|t/p
|596
|9.60
|1.51020
|1.53186
|1.51020
|10340.80
|114225.13
|1583
|2010.05.04 17:45
|t/p
|598
|12.10
|1.50935
|1.52671
|1.50935
|10432.22
|124657.35
|1584
|2010.05.05 11:00
|buy stop
|599
|19.00
|1.51756
|1.51099
|1.52415
|1585
|2010.05.05 11:00
|sell stop
|600
|19.00
|1.51099
|1.51756
|1.50440
|1586
|2010.05.05 11:00
|delete
|597
|12.10
|1.52671
|1.51804
|1.53540
|1587
|2010.05.05 15:26
|sell
|600
|19.00
|1.51099
|1.51756
|1.50440
|1588
|2010.05.06 09:58
|t/p
|600
|19.00
|1.50440
|1.51756
|1.50440
|12391.17
|137048.52
|1589
|2010.05.06 11:00
|buy stop
|601
|10.50
|1.51501
|1.50189
|1.52815
|1590
|2010.05.06 11:00
|sell stop
|602
|10.50
|1.50189
|1.51501
|1.48875
|1591
|2010.05.06 11:00
|delete
|599
|19.00
|1.51756
|1.51099
|1.52415
|1592
|2010.05.06 11:28
|sell
|602
|10.50
|1.50189
|1.51501
|1.48875
|1593
|2010.05.06 18:43
|t/p
|602
|10.50
|1.48875
|1.51501
|1.48875
|13725.25
|150773.77