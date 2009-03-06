Strategy Tester Report
newGBPUSD100509
FXOpen-ECN Demo Server (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.03.05 11:00 - 2010.05.06 23:00 (2009.01.06 - 2010.05.07)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersBarsInConsolidation=10; HourToSetOrders=11; Risk=0.1; extra=5; AllowedSpread=0.0003;
Bars in test7312Ticks modelled11259156Modelling quality52.69%
Mismatched charts errors13
Initial deposit2000.00
Total net profit148773.77Gross profit386272.62Gross loss-237498.85
Profit factor1.63Expected payoff378.56
Absolute drawdown1203.92Maximal drawdown28927.52 (25.34%)Relative drawdown63.42% (1379.95)
Total trades393Short positions (won %)191 (54.97%)Long positions (won %)202 (60.89%)
Profit trades (% of total)228 (58.02%)Loss trades (% of total)165 (41.98%)
Largestprofit trade13725.25loss trade-10927.20
Averageprofit trade1694.18loss trade-1439.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (10405.07)consecutive losses (loss in money)4 (-5450.86)
Maximalconsecutive profit (count of wins)65588.97 (6)consecutive loss (count of losses)-21854.40 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.05 11:00buy stop10.201.423461.412851.43409
22009.03.05 11:00sell stop20.201.412851.423461.40222
32009.03.05 12:19sell20.201.412851.423461.40222
42009.03.06 08:38s/l20.201.423461.423461.40222-213.571786.43
52009.03.06 08:38buy10.201.423461.412851.43409
62009.03.06 11:00buy stop30.101.429051.412011.44611
72009.03.06 11:00sell stop40.101.412011.429051.39495
82009.03.06 16:42buy30.101.429051.412011.44611
92009.03.06 18:07s/l10.201.412851.412851.43409-213.571572.86
102009.03.06 18:12s/l30.101.412011.412011.44611-171.081401.78
112009.03.06 18:12sell40.101.412011.429051.39495
122009.03.09 11:00buy stop50.101.418311.397151.43949
132009.03.09 11:00sell stop60.101.397151.418311.37597
142009.03.09 11:12sell60.101.397151.418311.37597
152009.03.09 11:17t/p40.101.394951.429051.39495169.921571.70
162009.03.09 15:17t/p60.101.375971.418311.37597211.121782.82
172009.03.10 11:00buy stop70.201.388161.376481.39986
182009.03.10 11:00sell stop80.201.376481.388161.36478
192009.03.10 11:00delete50.101.418311.397151.43949
202009.03.10 12:15buy70.201.388161.376481.39986
212009.03.10 19:47s/l70.201.376481.376481.39986-234.971547.85
222009.03.10 19:47sell80.201.376481.388161.36478
232009.03.11 11:00buy stop90.101.380811.365471.39617
242009.03.11 11:00sell stop100.101.365471.380811.35011
252009.03.11 13:18buy90.101.380811.365471.39617
262009.03.11 21:18s/l80.201.388161.388161.36478-234.971312.88
272009.03.12 11:00buy stop110.101.392471.372541.41242
282009.03.12 11:00sell stop120.101.372541.392471.35259
292009.03.12 11:00delete100.101.365471.380811.35011
302009.03.12 15:17sell120.101.372541.392471.35259
312009.03.12 21:01s/l120.101.392471.392471.35259-199.981112.90
322009.03.12 21:01buy110.101.392471.372541.41242
332009.03.12 22:13t/p90.101.396171.365471.39617152.921265.82
342009.03.13 11:00buy stop130.101.404561.386381.42276
352009.03.13 11:00sell stop140.101.386381.404561.36818
362009.03.13 11:06buy130.101.404561.386381.42276
372009.03.16 10:13t/p110.101.412421.372541.41242198.821464.64
382009.03.16 11:00buy stop150.101.416461.391131.44181
392009.03.16 11:00sell stop160.101.391131.416461.36578
402009.03.16 11:00delete140.101.386381.404561.36818
412009.03.16 11:06buy150.101.416461.391131.44181
422009.03.16 12:13t/p130.101.422761.386381.42276181.321645.96
432009.03.17 11:00buy stop170.101.414041.401991.42611
442009.03.17 11:00sell stop180.101.401991.414041.38992
452009.03.17 11:00delete160.101.391131.416461.36578
462009.03.17 13:48sell180.101.401991.414041.38992
472009.03.18 11:00buy stop190.101.407401.391601.42322
482009.03.18 11:00sell stop200.101.391601.407401.37578
492009.03.18 11:00delete170.101.414041.401991.42611
502009.03.18 11:19sell200.101.391601.407401.37578
512009.03.18 11:30s/l150.101.391131.391131.44181-253.981391.98
522009.03.18 11:30t/p180.101.389921.414041.38992120.021512.00
532009.03.18 20:14s/l200.101.407401.407401.37578-158.681353.32
542009.03.18 20:14buy190.101.407401.391601.42322
552009.03.18 20:43t/p190.101.423221.391601.42322157.521510.84
562009.03.19 11:00buy stop210.101.431761.415991.44755
572009.03.19 11:00sell stop220.101.415991.431761.40020
582009.03.19 12:18buy210.101.431761.415991.44755
592009.03.19 14:07t/p210.101.447551.415991.44755157.221668.06
602009.03.20 11:00buy stop230.101.459021.443021.47504
612009.03.20 11:00sell stop240.101.443021.459021.42700
622009.03.20 11:00delete220.101.415991.431761.40020
632009.03.20 12:47sell240.101.443021.459021.42700
642009.03.23 09:14s/l240.101.459021.459021.42700-160.681507.38
652009.03.23 09:14buy230.101.459021.443021.47504
662009.03.23 11:00buy stop250.101.462941.445671.48023
672009.03.23 11:00sell stop260.101.445671.462941.42838
682009.03.23 13:14buy250.101.462941.445671.48023
692009.03.23 16:47s/l250.101.445671.445671.48023-173.381334.00
702009.03.23 16:47sell260.101.445671.462941.42838
712009.03.24 02:30s/l260.101.462941.462941.42838-173.381160.62
722009.03.24 11:00buy stop270.101.473731.455601.49188
732009.03.24 11:00sell stop280.101.455601.473731.43745
742009.03.24 11:25buy270.101.473731.455601.49188
752009.03.24 11:30t/p230.101.475041.443021.47504159.521320.14
762009.03.25 11:00buy stop290.101.471841.460081.48362
772009.03.25 11:00sell stop300.101.460081.471841.44830
782009.03.25 11:00delete280.101.455601.473731.43745
792009.03.25 11:12sell300.101.460081.471841.44830
802009.03.25 13:17s/l270.101.455601.455601.49188-181.981138.16
812009.03.25 16:00s/l300.101.471841.471841.44830-118.281019.88
822009.03.25 16:00buy290.101.471841.460081.48362
832009.03.25 16:17s/l290.101.460081.460081.48362-118.28901.60
842009.03.26 11:00buy stop310.101.464051.454131.47399
852009.03.26 11:00sell stop320.101.454131.464051.44419
862009.03.26 11:35sell320.101.454131.464051.44419
872009.03.26 19:48t/p320.101.444191.464051.4441998.721000.32
882009.03.27 11:00buy stop330.101.449671.439041.46032
892009.03.27 11:00sell stop340.101.439041.449671.42839
902009.03.27 11:00delete310.101.464051.454131.47399
912009.03.27 11:13sell340.101.439041.449671.42839
922009.03.27 12:48t/p340.101.428391.449671.42839105.821106.14
932009.03.30 11:00buy stop350.101.429861.412951.44679
942009.03.30 11:00sell stop360.101.412951.429861.39602
952009.03.30 11:00delete330.101.449671.439041.46032
962009.03.30 12:13sell360.101.412951.429861.39602
972009.03.31 03:48s/l360.101.429861.429861.39602-169.78936.36
982009.03.31 03:48buy350.101.429861.412951.44679
992009.03.31 11:00buy stop370.101.434081.423941.44424
1002009.03.31 11:00sell stop380.101.423941.434081.41378
1012009.03.31 13:44buy370.101.434081.423941.44424
1022009.04.01 11:00buy stop390.101.436711.427241.44620
1032009.04.01 11:00sell stop400.101.427241.436711.41775
1042009.04.01 11:00delete380.101.423941.434081.41378
1052009.04.01 11:10buy390.101.436711.427241.44620
1062009.04.01 21:55t/p370.101.444241.423941.44424100.921037.28
1072009.04.01 23:48t/p390.101.446201.427241.4462094.221131.50
1082009.04.01 23:50t/p350.101.446791.412951.44679168.621300.12
1092009.04.02 11:00buy stop410.101.460061.445341.47480
1102009.04.02 11:00sell stop420.101.445341.460061.43060
1112009.04.02 11:00delete400.101.427241.436711.41775
1122009.04.02 12:09buy410.101.460061.445341.47480
1132009.04.02 19:20t/p410.101.474801.445341.47480146.721446.84
1142009.04.03 11:00buy stop430.101.477561.464791.49035
1152009.04.03 11:00sell stop440.101.464791.477561.45200
1162009.04.03 11:00delete420.101.445341.460061.43060
1172009.04.03 11:17buy430.101.477561.464791.49035
1182009.04.06 04:08t/p430.101.490351.464791.49035127.221574.06
1192009.04.06 11:00buy stop450.101.495361.484441.50630
1202009.04.06 11:00sell stop460.101.484441.495361.47350
1212009.04.06 11:00delete440.101.464791.477561.45200
1222009.04.06 14:31buy450.101.495361.484441.50630
1232009.04.06 16:14s/l450.101.484441.484441.50630-109.881464.18
1242009.04.06 16:14sell460.101.484441.495361.47350
1252009.04.06 18:17t/p460.101.473501.495361.47350108.721572.90
1262009.04.07 11:00buy stop470.201.474811.464491.48515
1272009.04.07 11:00sell stop480.201.464491.474811.45415
1282009.04.07 12:06sell480.201.464491.474811.45415
1292009.04.07 17:12s/l480.201.474811.474811.45415-207.771365.13
1302009.04.07 17:12buy470.201.474811.464491.48515
1312009.04.08 09:31s/l470.201.464491.464491.48515-207.771157.36
1322009.04.08 11:00buy stop490.101.474861.463441.48630
1332009.04.08 11:00sell stop500.101.463441.474861.45200
1342009.04.08 15:36buy490.101.474861.463441.48630
1352009.04.09 11:00buy stop510.101.478261.466741.48980
1362009.04.09 11:00sell stop520.101.466741.478261.45520
1372009.04.09 11:00delete500.101.463441.474861.45200
1382009.04.09 11:18sell520.101.466741.478261.45520
1392009.04.09 12:30s/l490.101.463441.463441.48630-114.881042.48
1402009.04.10 11:00buy stop530.201.468161.461141.47520
1412009.04.10 11:00sell stop540.201.461141.468161.45410
1422009.04.10 11:00delete510.101.478261.466741.48980
1432009.04.13 02:46sell540.201.461141.468161.45410
1442009.04.13 08:19s/l540.201.468161.468161.45410-141.77900.71
1452009.04.13 08:19buy530.201.468161.461141.47520
1462009.04.13 11:00buy stop550.101.473261.460191.48635
1472009.04.13 11:00sell stop560.101.460191.473261.44710
1482009.04.13 11:03buy550.101.473261.460191.48635
1492009.04.13 15:13t/p530.201.475201.461141.47520139.431040.14
1502009.04.13 17:43s/l520.101.478261.478261.45520-115.88924.26
1512009.04.13 22:48t/p550.101.486351.460191.48635130.221054.48
1522009.04.15 11:00buy stop570.101.492411.482191.50265
1532009.04.15 11:00sell stop580.101.482191.492411.47195
1542009.04.15 11:00delete560.101.460191.473261.44710
1552009.04.15 11:42buy570.101.492411.482191.50265
1562009.04.15 13:30t/p570.101.502651.482191.50265101.721156.20
1572009.04.16 11:00buy stop590.101.507111.493241.52100
1582009.04.16 11:00sell stop600.101.493241.507111.47935
1592009.04.16 11:00delete580.101.482191.492411.47195
1602009.04.16 12:09sell600.101.493241.507111.47935
1612009.04.17 09:19t/p600.101.479351.507111.47935138.221294.42
1622009.04.17 11:00buy stop610.101.494411.478741.51010
1632009.04.17 11:00sell stop620.101.478741.494411.46305
1642009.04.17 11:00delete590.101.507111.493241.52100
1652009.04.17 12:14sell620.101.478741.494411.46305
1662009.04.20 10:47t/p620.101.463051.494411.46305156.221450.64
1672009.04.20 11:00buy stop630.101.481561.461341.50180
1682009.04.20 11:00sell stop640.101.461341.481561.44110
1692009.04.20 11:00delete610.101.494411.478741.51010
1702009.04.20 11:14sell640.101.461341.481561.44110
1712009.04.21 11:00buy stop650.101.457861.446741.46900
1722009.04.21 11:00sell stop660.101.446741.457861.43560
1732009.04.21 11:00delete630.101.481561.461341.50180
1742009.04.21 11:48buy650.101.457861.446741.46900
1752009.04.21 18:44t/p650.101.469001.446741.46900110.721561.36
1762009.04.22 11:00buy stop670.101.468861.456441.48130
1772009.04.22 11:00sell stop680.101.456441.468861.44400
1782009.04.22 11:00delete660.101.446741.457861.43560
1792009.04.22 11:05sell680.101.456441.468861.44400
1802009.04.22 16:00t/p680.101.444001.468861.44400123.721685.08
1812009.04.22 16:00t/p640.101.441101.481561.44110201.721886.80
1822009.04.23 11:00buy stop690.101.459811.444191.47545
1832009.04.23 11:00sell stop700.101.444191.459811.42855
1842009.04.23 11:00delete670.101.468861.456441.48130
1852009.04.23 17:42buy690.101.459811.444191.47545
1862009.04.24 11:00buy stop710.201.472111.460791.48345
1872009.04.24 11:00sell stop720.201.460791.472111.44945
1882009.04.24 11:00delete700.101.444191.459811.42855
1892009.04.24 11:43sell720.201.460791.472111.44945
1902009.04.24 16:12s/l720.201.472111.472111.44945-227.771659.03
1912009.04.24 16:12buy710.201.472111.460791.48345
1922009.04.24 16:47t/p690.101.475451.444191.47545155.721814.75
1932009.04.27 05:09s/l710.201.460791.460791.48345-227.771586.98
1942009.04.27 11:00buy stop730.101.468011.451441.48460
1952009.04.27 11:00sell stop740.101.451441.468011.43485
1962009.04.27 18:36buy730.101.468011.451441.48460
1972009.04.28 11:00buy stop750.101.463911.451591.47625
1982009.04.28 11:00sell stop760.101.451591.463911.43925
1992009.04.28 11:00delete740.101.451441.468011.43485
2002009.04.28 15:34buy750.101.463911.451591.47625
2012009.04.29 11:00buy stop770.101.473211.461391.48505
2022009.04.29 11:00sell stop780.101.461391.473211.44955
2032009.04.29 11:00delete760.101.451591.463911.43925
2042009.04.29 11:07buy770.101.473211.461391.48505
2052009.04.29 12:26t/p750.101.476251.451591.47625122.721709.70
2062009.04.30 06:09t/p730.101.484601.451441.48460165.221874.92
2072009.04.30 06:39t/p770.101.485051.461391.48505117.721992.64
2082009.04.30 11:00buy stop790.101.495061.474791.51535
2092009.04.30 11:00sell stop800.101.474791.495061.45450
2102009.04.30 11:00delete780.101.461391.473211.44955
2112009.04.30 16:08sell800.101.474791.495061.45450
2122009.05.01 11:00buy stop810.301.482561.475141.49000
2132009.05.01 11:00sell stop820.301.475141.482561.46770
2142009.05.01 11:00delete790.101.495061.474791.51535
2152009.05.01 11:21buy810.301.482561.475141.49000
2162009.05.01 12:34t/p810.301.490001.475141.49000221.152213.79
2172009.05.04 03:37s/l800.101.495061.495061.45450-203.382010.41
2182009.05.04 11:00buy stop830.301.498211.491391.50505
2192009.05.04 11:00sell stop840.301.491391.498211.48455
2202009.05.04 11:00delete820.301.475141.482561.46770
2212009.05.04 11:19sell840.301.491391.498211.48455
2222009.05.04 14:00t/p840.301.484551.498211.48455203.152213.56
2232009.05.04 18:03buy830.301.498211.491391.50505
2242009.05.05 09:45t/p830.301.505051.491391.50505203.152416.71
2252009.05.05 11:00buy stop850.301.506661.498291.51505
2262009.05.05 11:00sell stop860.301.498291.506661.48990
2272009.05.05 11:36buy850.301.506661.498291.51505
2282009.05.05 15:52t/p850.301.515051.498291.51505249.652666.36
2292009.05.06 11:00buy stop870.301.508211.498891.51755
2302009.05.06 11:00sell stop880.301.498891.508211.48955
2312009.05.06 11:00delete860.301.498291.506661.48990
2322009.05.06 11:21buy870.301.508211.498891.51755
2332009.05.07 11:00buy stop890.301.516111.507341.52490
2342009.05.07 11:00sell stop900.301.507341.516111.49855
2352009.05.07 11:00delete880.301.498891.508211.48955
2362009.05.07 13:03buy890.301.516111.507341.52490
2372009.05.07 13:06t/p870.301.517551.498891.51755278.152944.51
2382009.05.07 14:08s/l890.301.507341.507341.52490-265.152679.36
2392009.05.07 14:08sell900.301.507341.516111.49855
2402009.05.07 20:51t/p900.301.498551.516111.49855261.652941.01
2412009.05.08 11:00buy stop910.301.507011.496741.51730
2422009.05.08 11:00sell stop920.301.496741.507011.48645
2432009.05.08 14:39buy910.301.507011.496741.51730
2442009.05.08 20:54t/p910.301.517301.496741.51730306.653247.66
2452009.05.11 11:00buy stop930.401.524861.515991.53375
2462009.05.11 11:00sell stop940.401.515991.524861.50710
2472009.05.11 11:00delete920.301.496741.507011.48645
2482009.05.11 11:38sell940.401.515991.524861.50710
2492009.05.11 17:32t/p940.401.507101.524861.50710352.873600.53
2502009.05.12 11:00buy stop950.301.521411.507291.53555
2512009.05.12 11:00sell stop960.301.507291.521411.49315
2522009.05.12 11:00delete930.401.524861.515991.53375
2532009.05.12 11:09buy950.301.521411.507291.53555
2542009.05.13 11:00buy stop970.401.533461.524241.54270
2552009.05.13 11:00sell stop980.401.524241.533461.51500
2562009.05.13 11:00delete960.301.507291.521411.49315
2572009.05.13 11:51buy970.401.533461.524241.54270
2582009.05.13 12:38s/l970.401.524241.524241.54270-371.533229.00
2592009.05.13 12:38sell980.401.524241.533461.51500
2602009.05.13 13:00t/p980.401.515001.533461.51500366.873595.87
2612009.05.14 11:00buy stop990.401.517311.509691.52495
2622009.05.14 11:00sell stop1000.401.509691.517311.50205
2632009.05.14 13:33sell1000.401.509691.517311.50205
2642009.05.14 13:38s/l950.301.507291.507291.53555-425.653170.22
2652009.05.14 16:38s/l1000.401.517311.517311.50205-307.532862.69
2662009.05.14 16:38buy990.401.517311.509691.52495
2672009.05.15 11:00buy stop1010.501.524661.517991.53135
2682009.05.15 11:00sell stop1020.501.517991.524661.51130
2692009.05.15 11:57sell1020.501.517991.524661.51130
2702009.05.15 15:51s/l1020.501.524661.524661.51130-336.922525.77
2712009.05.15 15:51buy1010.501.524661.517991.53135
2722009.05.15 16:18t/p990.401.524951.509691.52495302.872828.64
2732009.05.15 20:00s/l1010.501.517991.517991.53135-336.922491.72
2742009.05.18 11:00buy stop1030.301.520261.511591.52895
2752009.05.18 11:00sell stop1040.301.511591.520261.50290
2762009.05.18 11:19buy1030.301.520261.511591.52895
2772009.05.18 14:36t/p1030.301.528951.511591.52895258.652750.37
2782009.05.19 11:00buy stop1050.101.547811.529441.56620
2792009.05.19 11:00sell stop1060.101.529441.547811.51105
2802009.05.19 11:00delete1040.301.511591.520261.50290
2812009.05.19 11:01buy1050.101.547811.529441.56620
2822009.05.20 11:00buy stop1070.401.551911.544941.55890
2832009.05.20 11:00sell stop1080.401.544941.551911.53795
2842009.05.20 11:00delete1060.101.529441.547811.51105
2852009.05.20 11:01buy1070.401.551911.544941.55890
2862009.05.20 16:51t/p1070.401.558901.544941.55890276.873027.24
2872009.05.20 17:53t/p1050.101.566201.529441.56620183.223210.46
2882009.05.21 11:00buy stop1090.401.581961.573041.59090
2892009.05.21 11:00sell stop1100.401.573041.581961.56410
2902009.05.21 11:00delete1080.401.544941.551911.53795
2912009.05.21 11:18sell1100.401.573041.581961.56410
2922009.05.21 11:23t/p1100.401.564101.581961.56410354.873565.33
2932009.05.21 19:38buy1090.401.581961.573041.59090
2942009.05.22 15:15t/p1090.401.590901.573041.59090354.873920.20
2952009.05.25 11:00buy stop1110.401.594111.585041.60320
2962009.05.25 11:00sell stop1120.401.585041.594111.57595
2972009.05.25 11:00sell1120.401.585041.594111.57595
2982009.05.26 09:00s/l1120.401.594111.594111.57595-365.533554.67
2992009.05.26 09:00buy1110.401.594111.585041.60320
3002009.05.26 09:51s/l1110.401.585041.585041.60320-365.533189.14
3012009.05.26 11:00buy stop1130.301.594961.583541.60640
3022009.05.26 11:00sell stop1140.301.583541.594961.57210
3032009.05.26 11:06sell1140.301.583541.594961.57210
3042009.05.26 17:33s/l1140.301.594961.594961.57210-344.652844.49
3052009.05.26 17:33buy1130.301.594961.583541.60640
3062009.05.27 11:00buy stop1150.301.601061.592541.60960
3072009.05.27 11:00sell stop1160.301.592541.601061.58400
3082009.05.27 11:54buy1150.301.601061.592541.60960
3092009.05.27 18:36t/p1130.301.606401.583541.60640341.153185.64
3102009.05.28 06:09s/l1150.301.592541.592541.60960-257.652927.99
3112009.05.28 06:09sell1160.301.592541.601061.58400
3122009.05.28 11:00buy stop1170.201.597611.585291.60995
3132009.05.28 11:00sell stop1180.201.585291.597611.57295
3142009.05.28 13:38buy1170.201.597611.585291.60995
3152009.05.28 18:08s/l1160.301.601061.601061.58400-257.652670.34
3162009.05.29 11:00buy stop1190.201.608061.591691.62445
3172009.05.29 11:00sell stop1200.201.591691.608061.57530
3182009.05.29 11:00delete1180.201.585291.597611.57295
3192009.05.29 11:54buy1190.201.608061.591691.62445
3202009.05.29 12:18t/p1170.201.609951.585291.60995245.432915.77
3212009.06.01 05:24t/p1190.201.624451.591691.62445326.433242.20
3222009.06.01 11:00buy stop1210.101.639761.616141.66340
3232009.06.01 11:00sell stop1220.101.616141.639761.59250
3242009.06.01 11:00delete1200.201.591691.608061.57530
3252009.06.01 11:00buy1210.101.639761.616141.66340
3262009.06.02 11:00buy stop1230.301.646861.635291.65845
3272009.06.02 11:00sell stop1240.301.635291.646861.62370
3282009.06.02 11:00delete1220.101.616141.639761.59250
3292009.06.02 12:18sell1240.301.635291.646861.62370
3302009.06.02 14:36s/l1240.301.646861.646861.62370-349.152893.05
3312009.06.02 14:36buy1230.301.646861.635291.65845
3322009.06.03 13:46t/p1230.301.658451.635291.65845345.653238.70
3332009.06.04 11:00buy stop1250.201.637461.620991.65395
3342009.06.04 11:00sell stop1260.201.620991.637461.60450
3352009.06.04 11:00buy1250.201.637461.620991.65395
3362009.06.04 14:53s/l1250.201.620991.620991.65395-330.772907.93
3372009.06.04 14:53sell1260.201.620991.637461.60450
3382009.06.04 14:53s/l1210.101.616141.616141.66340-236.882671.05
3392009.06.05 09:38t/p1260.201.604501.637461.60450328.432999.48
3402009.06.05 11:00buy stop1270.201.615161.601841.62850
3412009.06.05 11:00sell stop1280.201.601841.615161.58850
3422009.06.05 14:36buy1270.201.615161.601841.62850
3432009.06.05 16:38s/l1270.201.601841.601841.62850-267.772731.71
3442009.06.05 16:38sell1280.201.601841.615161.58850
3452009.06.08 09:09t/p1280.201.588501.615161.58850265.432997.14
3462009.06.08 11:00buy stop1290.201.598361.580191.61655
3472009.06.08 11:00sell stop1300.201.580191.598361.56200
3482009.06.08 17:51buy1290.201.598361.580191.61655
3492009.06.09 10:08t/p1290.201.616551.580191.61655362.433359.57
3502009.06.09 11:00buy stop1310.201.617861.598591.63715
3512009.06.09 11:00sell stop1320.201.598591.617861.57930
3522009.06.09 11:00delete1300.201.580191.598361.56200
3532009.06.09 14:48buy1310.201.617861.598591.63715
3542009.06.10 08:49t/p1310.201.637151.598591.63715384.433744.00
3552009.06.10 11:00buy stop1330.301.642961.629391.65655
3562009.06.10 11:00sell stop1340.301.629391.642961.61580
3572009.06.10 11:00delete1320.201.598591.617861.57930
3582009.06.10 11:06buy1330.301.642961.629391.65655
3592009.06.10 20:08s/l1330.301.629391.629391.65655-409.153334.85
3602009.06.10 20:08sell1340.301.629391.642961.61580
3612009.06.11 11:00buy stop1350.401.642111.633891.65035
3622009.06.11 11:00sell stop1360.401.633891.642111.62565
3632009.06.11 11:30s/l1340.301.642961.642961.61580-409.152925.70
3642009.06.11 11:30buy1350.401.642111.633891.65035
3652009.06.11 16:51t/p1350.401.650351.633891.65035326.873252.57
3662009.06.12 11:00buy stop1370.301.660061.647791.67235
3672009.06.12 11:00sell stop1380.301.647791.660061.63550
3682009.06.12 11:00delete1360.401.633891.642111.62565
3692009.06.12 11:53sell1380.301.647791.660061.63550
3702009.06.12 15:23t/p1380.301.635501.660061.63550366.653619.22
3712009.06.15 11:00buy stop1390.301.644661.630491.65885
3722009.06.15 11:00sell stop1400.301.630491.644661.61630
3732009.06.15 11:00delete1370.301.660061.647791.67235
3742009.06.15 18:06sell1400.301.630491.644661.61630
3752009.06.16 11:00buy stop1410.201.637211.620641.65380
3762009.06.16 11:00sell stop1420.201.620641.637211.60405
3772009.06.16 11:00delete1390.301.644661.630491.65885
3782009.06.16 11:30buy1410.201.637211.620641.65380
3792009.06.16 11:53s/l1400.301.644661.644661.61630-427.153192.07
3802009.06.17 11:00buy stop1430.201.648511.635341.66170
3812009.06.17 11:00sell stop1440.201.635341.648511.62215
3822009.06.17 11:00delete1420.201.620641.637211.60405
3832009.06.17 11:08sell1440.201.635341.648511.62215
3842009.06.18 11:00buy stop1450.201.647211.634541.65990
3852009.06.18 11:00sell stop1460.201.634541.647211.62185
3862009.06.18 11:00delete1430.201.648511.635341.66170
3872009.06.18 11:30sell1460.201.634541.647211.62185
3882009.06.18 11:53t/p1440.201.622151.648511.62215262.433454.50
3892009.06.18 11:53t/p1460.201.621851.647211.62185252.433706.93
3902009.06.18 12:23s/l1410.201.620641.620641.65380-332.773374.16
3912009.06.19 11:00buy stop1470.401.638711.630291.64715
3922009.06.19 11:00sell stop1480.401.630291.638711.62185
3932009.06.19 11:00delete1450.201.647211.634541.65990
3942009.06.19 11:09buy1470.401.638711.630291.64715
3952009.06.19 15:24t/p1470.401.647151.630291.64715334.873709.03
3962009.06.22 11:00buy stop1490.301.651011.640391.66165
3972009.06.22 11:00sell stop1500.301.640391.651011.62975
3982009.06.22 11:00delete1480.401.630291.638711.62185
3992009.06.22 12:15buy1490.301.651011.640391.66165
4002009.06.22 15:54s/l1490.301.640391.640391.66165-320.653388.38
4012009.06.22 15:54sell1500.301.640391.651011.62975
4022009.06.23 04:09t/p1500.301.629751.651011.62975317.153705.53
4032009.06.23 11:00buy stop1510.301.635361.624691.64605
4042009.06.23 11:00sell stop1520.301.624691.635361.61400
4052009.06.23 11:08sell1520.301.624691.635361.61400
4062009.06.23 15:51s/l1520.301.635361.635361.61400-322.153383.38
4072009.06.23 15:51buy1510.301.635361.624691.64605
4082009.06.23 20:06t/p1510.301.646051.624691.64605318.653702.03
4092009.06.24 11:00buy stop1530.201.656611.641191.67205
4102009.06.24 11:00sell stop1540.201.641191.656611.62575
4112009.06.24 11:03buy1530.201.656611.641191.67205
4122009.06.24 21:23s/l1530.201.641191.641191.67205-309.773392.26
4132009.06.24 21:23sell1540.201.641191.656611.62575
4142009.06.25 11:00buy stop1550.201.647061.632091.66205
4152009.06.25 11:00sell stop1560.201.632091.647061.61710
4162009.06.25 11:53sell1560.201.632091.647061.61710
4172009.06.25 13:51t/p1540.201.625751.656611.62575307.433699.69
4182009.06.26 10:06s/l1560.201.647061.647061.61710-300.773398.92
4192009.06.26 10:06buy1550.201.647061.632091.66205
4202009.06.26 11:00buy stop1570.301.650011.636841.66320
4212009.06.26 11:00sell stop1580.301.636841.650011.62365
4222009.06.26 12:45buy1570.301.650011.636841.66320
4232009.06.29 11:00buy stop1590.301.654961.642791.66715
4242009.06.29 11:00sell stop1600.301.642791.654961.63060
4252009.06.29 11:00delete1580.301.636841.650011.62365
4262009.06.29 13:08buy1590.301.654961.642791.66715
4272009.06.30 04:04t/p1550.201.662051.632091.66205298.433697.35
4282009.06.30 05:37t/p1570.301.663201.636841.66320393.654091.00
4292009.06.30 09:00t/p1590.301.667151.642791.66715363.654454.65
4302009.06.30 11:00buy stop1610.201.674661.656491.69285
4312009.06.30 11:00sell stop1620.201.656491.674661.63830
4322009.06.30 11:00delete1600.301.642791.654961.63060
4332009.06.30 13:52sell1620.201.656491.674661.63830
4342009.07.01 11:00buy stop1630.401.649061.638341.65980
4352009.07.01 11:00sell stop1640.401.638341.649061.62760
4362009.07.01 11:00delete1610.201.674661.656491.69285
4372009.07.01 15:36buy1630.401.649061.638341.65980
4382009.07.02 10:15s/l1630.401.638341.638341.65980-431.534023.12
4392009.07.02 10:15sell1640.401.638341.649061.62760
4402009.07.02 10:15t/p1620.201.638301.674661.63830362.434385.55
4412009.07.02 11:00buy stop1650.301.650211.632991.66745
4422009.07.02 11:00sell stop1660.301.632991.650211.61575
4432009.07.02 11:24sell1660.301.632991.650211.61575
4442009.07.03 11:00buy stop1670.401.643261.632491.65405
4452009.07.03 11:00sell stop1680.401.632491.643261.62170
4462009.07.03 11:00delete1650.301.650211.632991.66745
4472009.07.03 13:12sell1680.401.632491.643261.62170
4482009.07.06 05:22t/p1640.401.627601.649061.62760426.874812.42
4492009.07.06 09:48t/p1680.401.621701.643261.62170428.875241.29
4502009.07.06 10:06t/p1660.301.615751.650211.61575515.155756.44
4512009.07.06 11:00buy stop1690.301.633011.613191.65285
4522009.07.06 11:00sell stop1700.301.613191.633011.59335
4532009.07.06 11:00delete1670.401.643261.632491.65405
4542009.07.06 11:01sell1700.301.613191.633011.59335
4552009.07.07 11:00buy stop1710.401.629861.617141.64260
4562009.07.07 11:00sell stop1720.401.617141.629861.60440
4572009.07.07 11:00delete1690.301.633011.613191.65285
4582009.07.07 11:08sell1720.401.617141.629861.60440
4592009.07.08 11:00buy stop1730.701.614111.604591.62365
4602009.07.08 11:00sell stop1740.701.604591.614111.59505
4612009.07.08 11:00delete1710.401.629861.617141.64260
4622009.07.08 18:21sell1740.701.604591.614111.59505
4632009.07.08 18:23t/p1720.401.604401.629861.60440506.876263.31
4642009.07.09 10:45s/l1740.701.614111.614111.59505-671.185592.13
4652009.07.09 10:45buy1730.701.614111.604591.62365
4662009.07.09 11:00buy stop1750.401.617561.602841.63230
4672009.07.09 11:00sell stop1760.401.602841.617561.58810
4682009.07.09 12:21buy1750.401.617561.602841.63230
4692009.07.09 14:06t/p1730.701.623651.604591.62365663.026255.15
4702009.07.09 19:15t/p1750.401.632301.602841.63230586.876842.02
4712009.07.09 19:18s/l1700.301.633011.633011.59335-596.656245.37
4722009.07.10 11:00buy stop1770.701.634311.625191.64345
4732009.07.10 11:00sell stop1780.701.625191.634311.61605
4742009.07.10 11:00delete1760.401.602841.617561.58810
4752009.07.10 12:38sell1780.701.625191.634311.61605
4762009.07.10 16:08t/p1780.701.616051.634311.61605635.026880.39
4772009.07.13 11:00buy stop1790.401.621961.605341.63860
4782009.07.13 11:00sell stop1800.401.605341.621961.58870
4792009.07.13 11:00delete1770.701.634311.625191.64345
4802009.07.13 12:36sell1800.401.605341.621961.58870
4812009.07.13 20:19s/l1800.401.621961.621961.58870-667.536212.86
4822009.07.13 20:19buy1790.401.621961.605341.63860
4832009.07.14 11:00buy stop1810.801.630561.622741.63840
4842009.07.14 11:00sell stop1820.801.622741.630561.61490
4852009.07.14 11:02buy1810.801.630561.622741.63840
4862009.07.15 09:06t/p1810.801.638401.622741.63840621.736834.59
4872009.07.15 09:06t/p1790.401.638601.605341.63860662.877497.46
4882009.07.15 11:00buy stop1830.701.641061.630041.65210
4892009.07.15 11:00sell stop1840.701.630041.641061.61900
4902009.07.15 11:00delete1820.801.622741.630561.61490
4912009.07.15 14:37buy1830.701.641061.630041.65210
4922009.07.16 11:00buy stop1850.901.644011.635441.65260
4932009.07.16 11:00sell stop1860.901.635441.644011.62685
4942009.07.16 11:00delete1840.701.630041.641061.61900
4952009.07.16 13:33buy1850.901.644011.635441.65260
4962009.07.17 09:30s/l1850.901.635441.635441.65260-777.456720.01
4972009.07.17 09:30sell1860.901.635441.644011.62685
4982009.07.17 10:49s/l1830.701.630041.630041.65210-776.185943.83
4992009.07.17 11:00buy stop1870.501.642211.628791.65565
5002009.07.17 11:00sell stop1880.501.628791.642211.61535
5012009.07.17 11:00sell1880.501.628791.642211.61535
5022009.07.17 15:23t/p1860.901.626851.644011.62685766.956710.78
5032009.07.20 09:09s/l1880.501.642211.642211.61535-674.426036.36
5042009.07.20 09:09buy1870.501.642211.628791.65565
5052009.07.20 11:00buy stop1890.301.651961.632741.67120
5062009.07.20 11:00sell stop1900.301.632741.651961.61350
5072009.07.20 13:15buy1890.301.651961.632741.67120
5082009.07.20 22:09t/p1870.501.655651.628791.65565668.586704.94
5092009.07.21 11:00buy stop1910.501.654611.642591.66665
5102009.07.21 11:00sell stop1920.501.642591.654611.63055
5112009.07.21 11:00delete1900.301.632741.651961.61350
5122009.07.21 11:36sell1920.501.642591.654611.63055
5132009.07.22 10:06s/l1890.301.632741.632741.67120-578.656126.29
5142009.07.22 11:00buy stop1930.501.644761.630991.65855
5152009.07.22 11:00sell stop1940.501.630991.644761.61720
5162009.07.22 11:00delete1910.501.654611.642591.66665
5172009.07.22 14:38buy1930.501.644761.630991.65855
5182009.07.23 11:00buy stop1950.601.652611.643341.66190
5192009.07.23 11:00sell stop1960.601.643341.652611.63405
5202009.07.23 11:00delete1940.501.630991.644761.61720
5212009.07.23 11:33buy1950.601.652611.643341.66190
5222009.07.23 12:24s/l1920.501.654611.654611.63055-604.425521.87
5232009.07.23 18:23t/p1930.501.658551.630991.65855686.086207.95
5242009.07.24 11:00buy stop1970.901.654511.647291.66175
5252009.07.24 11:00sell stop1980.901.647291.654511.64005
5262009.07.24 11:00delete1960.601.643341.652611.63405
5272009.07.24 11:36sell1980.901.647291.654511.64005
5282009.07.24 12:02s/l1950.601.643341.643341.66190-560.305647.65
5292009.07.24 15:23t/p1980.901.640051.654511.64005645.456293.10
5302009.07.27 11:00buy stop1990.401.652661.638141.66720
5312009.07.27 11:00sell stop2000.401.638141.652661.62360
5322009.07.27 11:00delete1970.901.654511.647291.66175
5332009.07.28 08:39buy1990.401.652661.638141.66720
5342009.07.28 11:00buy stop2010.601.655861.645541.66620
5352009.07.28 11:00sell stop2020.601.645541.655861.63520
5362009.07.28 11:00delete2000.401.638141.652661.62360
5372009.07.28 16:24sell2020.601.645541.655861.63520
5382009.07.29 00:55s/l1990.401.638141.638141.66720-583.535709.57
5392009.07.29 11:00buy stop2030.501.647061.635241.65890
5402009.07.29 11:00sell stop2040.501.635241.647061.62340
5412009.07.29 11:00delete2010.601.655861.645541.66620
5422009.07.29 12:07sell2040.501.635241.647061.62340
5432009.07.29 12:07t/p2020.601.635201.655861.63520616.306325.87
5442009.07.30 09:57s/l2040.501.647061.647061.62340-594.425731.45
5452009.07.30 09:57buy2030.501.647061.635241.65890
5462009.07.30 11:00buy stop2050.401.649261.633991.66455
5472009.07.30 11:00sell stop2060.401.633991.649261.61870
5482009.07.30 11:06buy2050.401.649261.633991.66455
5492009.07.31 11:00buy stop2070.801.657511.649291.66575
5502009.07.31 11:00sell stop2080.801.649291.657511.64105
5512009.07.31 11:00delete2060.401.633991.649261.61870
5522009.07.31 12:30buy2070.801.657511.649291.66575
5532009.07.31 15:54s/l2070.801.649291.649291.66575-663.075068.38
5542009.07.31 15:54sell2080.801.649291.657511.64105
5552009.07.31 17:57s/l2080.801.657511.657511.64105-663.074405.31
5562009.07.31 18:04t/p2030.501.658901.635241.65890588.584993.89
5572009.07.31 18:21t/p2050.401.664551.633991.66455608.875602.76
5582009.08.03 11:00buy stop2090.701.678061.669541.68660
5592009.08.03 11:00sell stop2100.701.669541.678061.66100
5602009.08.03 11:04buy2090.701.678061.669541.68660
5612009.08.03 12:22t/p2090.701.686601.669541.68660593.026195.78
5622009.08.04 11:00buy stop2110.601.700711.691141.71030
5632009.08.04 11:00sell stop2120.601.691141.700711.68155
5642009.08.04 11:00delete2100.701.669541.678061.66100
5652009.08.04 11:18sell2120.601.691141.700711.68155
5662009.08.05 11:00buy stop2131.101.695861.690091.70165
5672009.08.05 11:00sell stop2141.101.690091.695861.68430
5682009.08.05 11:00delete2110.601.700711.691141.71030
5692009.08.05 11:19buy2131.101.695861.690091.70165
5702009.08.05 11:24s/l2120.601.700711.700711.68155-578.305617.48
5712009.08.05 13:54t/p2131.101.701651.690091.70165629.386246.86
5722009.08.06 11:00buy stop2150.801.703261.695641.71090
5732009.08.06 11:00sell stop2160.801.695641.703261.68800
5742009.08.06 11:00delete2141.101.690091.695861.68430
5752009.08.06 13:49sell2160.801.695641.703261.68800
5762009.08.06 13:54t/p2160.801.688001.703261.68800605.736852.59
5772009.08.07 11:00buy stop2170.701.681561.672291.69085
5782009.08.07 11:00sell stop2180.701.672291.681561.66300
5792009.08.07 11:00delete2150.801.703261.695641.71090
5802009.08.07 11:54sell2180.701.672291.681561.66300
5812009.08.07 15:24s/l2180.701.681561.681561.66300-653.686198.91
5822009.08.07 15:24buy2170.701.681561.672291.69085
5832009.08.07 15:38s/l2170.701.672291.672291.69085-653.685545.23
5842009.08.10 11:00buy stop2190.501.672061.661891.68225
5852009.08.10 11:00sell stop2200.501.661891.672061.65170
5862009.08.10 11:00sell2200.501.661891.672061.65170
5872009.08.10 18:06t/p2200.501.651701.672061.65170506.086051.31
5882009.08.11 11:00buy stop2210.701.652611.644141.66110
5892009.08.11 11:00sell stop2220.701.644141.652611.63565
5902009.08.11 11:00delete2190.501.672061.661891.68225
5912009.08.11 12:52sell2220.701.644141.652611.63565
5922009.08.12 11:00buy stop2230.501.650961.639041.66290
5932009.08.12 11:00sell stop2240.501.639041.650961.62710
5942009.08.12 11:00delete2210.701.652611.644141.66110
5952009.08.12 17:00buy2230.501.650961.639041.66290
5962009.08.12 17:03s/l2220.701.652611.652611.63565-597.685453.63
5972009.08.13 11:00buy stop2250.501.659811.648441.67120
5982009.08.13 11:00sell stop2260.501.648441.659811.63705
5992009.08.13 11:00delete2240.501.639041.650961.62710
6002009.08.13 12:24buy2250.501.659811.648441.67120
6012009.08.13 13:39t/p2230.501.662901.639041.66290593.586047.21
6022009.08.14 11:00buy stop2270.501.660861.648541.67320
6032009.08.14 11:00sell stop2280.501.648541.660861.63620
6042009.08.14 11:00delete2260.501.648441.659811.63705
6052009.08.14 15:24buy2270.501.660861.648541.67320
6062009.08.14 21:33s/l2270.501.648541.648541.67320-619.425427.79
6072009.08.14 21:33sell2280.501.648541.660861.63620
6082009.08.17 00:00s/l2250.501.648441.648441.67120-571.924855.87
6092009.08.17 10:23t/p2280.501.636201.660861.63620613.585469.45
6102009.08.17 11:00buy stop2290.301.652111.633491.67075
6112009.08.17 11:00sell stop2300.301.633491.652111.61485
6122009.08.17 11:07sell2300.301.633491.652111.61485
6132009.08.18 11:00buy stop2310.601.641861.632791.65095
6142009.08.18 11:00sell stop2320.601.632791.641861.62370
6152009.08.18 11:00delete2290.301.652111.633491.67075
6162009.08.18 11:24buy2310.601.641861.632791.65095
6172009.08.18 17:18t/p2310.601.650951.632791.65095541.306010.75
6182009.08.18 17:21s/l2300.301.652111.652111.61485-560.655450.10
6192009.08.19 11:00buy stop2330.401.659561.644341.67480
6202009.08.19 11:00sell stop2340.401.644341.659561.62910
6212009.08.19 11:00delete2320.601.632791.641861.62370
6222009.08.19 11:09sell2340.401.644341.659561.62910
6232009.08.20 11:00buy stop2350.601.658161.650191.66615
6242009.08.20 11:00sell stop2360.601.650191.658161.64220
6252009.08.20 11:00delete2330.401.659561.644341.67480
6262009.08.20 11:19buy2350.601.658161.650191.66615
6272009.08.20 11:30s/l2340.401.659561.659561.62910-611.534838.57
6282009.08.20 13:37s/l2350.601.650191.650191.66615-482.304356.27
6292009.08.20 13:37sell2360.601.650191.658161.64220
6302009.08.21 08:09t/p2360.601.642201.658161.64220475.304831.57
6312009.08.21 11:00buy stop2370.501.652061.641891.66225
6322009.08.21 11:00sell stop2380.501.641891.652061.63170
6332009.08.21 12:54buy2370.501.652061.641891.66225
6342009.08.21 17:06t/p2370.501.662251.641891.66225506.085337.65
6352009.08.24 11:00buy stop2390.501.654811.643991.66565
6362009.08.24 11:00sell stop2400.501.643991.654811.63315
6372009.08.24 11:00delete2380.501.641891.652061.63170
6382009.08.24 17:31sell2400.501.643991.654811.63315
6392009.08.25 11:00buy stop2410.601.643111.634041.65220
6402009.08.25 11:00sell stop2420.601.634041.643111.62495
6412009.08.25 11:00delete2390.501.654811.643991.66565
6422009.08.25 16:03buy2410.601.643111.634041.65220
6432009.08.25 20:36s/l2410.601.634041.634041.65220-548.304789.35
6442009.08.25 20:36sell2420.601.634041.643111.62495
6452009.08.26 02:27t/p2400.501.633151.654811.63315538.585327.93
6462009.08.26 11:00buy stop2430.901.635661.629841.64150
6472009.08.26 11:00sell stop2440.901.629841.635661.62400
6482009.08.26 11:23sell2440.901.629841.635661.62400
6492009.08.26 14:23t/p2420.601.624951.643111.62495541.305869.23
6502009.08.26 14:40t/p2440.901.624001.635661.62400519.456388.68
6512009.08.27 11:00buy stop2451.101.624761.618991.63055
6522009.08.27 11:00sell stop2461.101.618991.624761.61320
6532009.08.27 11:00delete2430.901.635661.629841.64150
6542009.08.27 12:19sell2461.101.618991.624761.61320
6552009.08.27 21:16s/l2461.101.624761.624761.61320-642.225746.46
6562009.08.27 21:16buy2451.101.624761.618991.63055
6572009.08.28 09:39t/p2451.101.630551.618991.63055629.386375.84
6582009.08.28 11:00buy stop2471.201.631661.626191.63715
6592009.08.28 11:00sell stop2481.201.626191.631661.62070
6602009.08.28 11:15buy2471.201.631661.626191.63715
6612009.08.28 14:23t/p2471.201.637151.626191.63715650.607026.44
6622009.08.28 21:39sell2481.201.626191.631661.62070
6632009.08.31 09:24t/p2481.201.620701.631661.62070650.607677.04
6642009.08.31 11:00buy stop2490.601.630311.618241.64240
6652009.08.31 11:00sell stop2500.601.618241.630311.60615
6662009.08.31 18:51buy2490.601.630311.618241.64240
6672009.09.01 11:00buy stop2510.601.637811.625441.65020
6682009.09.01 11:00sell stop2520.601.625441.637811.61305
6692009.09.01 11:00delete2500.601.618241.630311.60615
6702009.09.01 11:36sell2520.601.625441.637811.61305
6712009.09.01 18:15s/l2490.601.618241.618241.64240-728.306948.74
6722009.09.01 20:21t/p2520.601.613051.637811.61305739.307688.04
6732009.09.02 11:00buy stop2530.901.619511.611391.62765
6742009.09.02 11:00sell stop2540.901.611391.619511.60325
6752009.09.02 11:00delete2510.601.637811.625441.65020
6762009.09.02 13:15buy2530.901.619511.611391.62765
6772009.09.02 18:08t/p2530.901.627651.611391.62765726.458414.49
6782009.09.03 11:00buy stop2550.801.633961.623541.64440
6792009.09.03 11:00sell stop2560.801.623541.633961.61310
6802009.09.03 11:00delete2540.901.611391.619511.60325
6812009.09.03 11:28buy2550.801.633961.623541.64440
6822009.09.04 11:00buy stop2571.401.636661.630391.64295
6832009.09.04 11:00sell stop2581.401.630391.636661.62410
6842009.09.04 11:00delete2560.801.623541.633961.61310
6852009.09.04 13:34buy2571.401.636661.630391.64295
6862009.09.04 16:06s/l2571.401.630391.630391.64295-887.377527.12
6872009.09.04 16:06sell2581.401.630391.636661.62410
6882009.09.04 18:51s/l2581.401.636661.636661.62410-887.376639.75
6892009.09.07 10:38t/p2550.801.644401.623541.64440829.737469.48
6902009.09.07 11:00buy stop2590.901.644661.636441.65290
6912009.09.07 11:00sell stop2600.901.636441.644661.62820
6922009.09.07 18:52sell2600.901.636441.644661.62820
6932009.09.08 10:53s/l2600.901.644661.644661.62820-745.956723.53
6942009.09.08 10:53buy2590.901.644661.636441.65290
6952009.09.08 11:00buy stop2610.501.644861.632191.65755
6962009.09.08 11:00sell stop2620.501.632191.644861.61950
6972009.09.08 11:00buy2610.501.644861.632191.65755
6982009.09.08 12:39t/p2590.901.652901.636441.65290735.457458.98
6992009.09.08 13:10t/p2610.501.657551.632191.65755631.088090.06
7002009.09.09 11:00buy stop2630.801.656661.646991.66635
7012009.09.09 11:00sell stop2640.801.646991.656661.63730
7022009.09.09 11:00delete2620.501.632191.644861.61950
7032009.09.09 11:09sell2640.801.646991.656661.63730
7042009.09.09 17:06s/l2640.801.656661.656661.63730-779.077310.99
7052009.09.09 17:06buy2630.801.656661.646991.66635
7062009.09.10 11:00buy stop2651.001.656761.649541.66400
7072009.09.10 11:00sell stop2661.001.649541.656761.64230
7082009.09.10 12:52sell2661.001.649541.656761.64230
7092009.09.10 13:54s/l2661.001.656761.656761.64230-728.836582.16
7102009.09.10 13:54buy2651.001.656761.649541.66400
7112009.09.10 15:33t/p2651.001.664001.649541.66400717.177299.33
7122009.09.10 17:51t/p2630.801.666351.646991.66635769.738069.06
7132009.09.11 11:00buy stop2670.801.674411.664341.68450
7142009.09.11 11:00sell stop2680.801.664341.674411.65425
7152009.09.14 03:06sell2680.801.664341.674411.65425
7162009.09.14 11:00buy stop2690.701.668361.655041.68170
7172009.09.14 11:00sell stop2700.701.655041.668361.64170
7182009.09.14 11:00delete2670.801.674411.664341.68450
7192009.09.14 11:48sell2700.701.655041.668361.64170
7202009.09.14 11:53t/p2680.801.654251.674411.65425801.738870.79
7212009.09.15 11:00buy stop2711.001.665961.657691.67425
7222009.09.15 11:00sell stop2721.001.657691.665961.64940
7232009.09.15 11:00delete2690.701.668361.655041.68170
7242009.09.15 11:18buy2711.001.665961.657691.67425
7252009.09.15 12:18s/l2711.001.657691.657691.67425-833.838036.96
7262009.09.15 12:18sell2721.001.657691.665961.64940
7272009.09.15 12:55t/p2721.001.649401.665961.64940822.178859.13
7282009.09.15 18:12t/p2700.701.641701.668361.64170929.029788.15
7292009.09.16 11:00buy stop2731.201.651511.643141.65990
7302009.09.16 11:00sell stop2741.201.643141.651511.63475
7312009.09.16 12:08buy2731.201.651511.643141.65990
7322009.09.17 11:00buy stop2751.001.657011.646791.66725
7332009.09.17 11:00sell stop2761.001.646791.657011.63655
7342009.09.17 11:00delete2741.201.643141.651511.63475
7352009.09.17 19:54sell2761.001.646791.657011.63655
7362009.09.17 22:24s/l2731.201.643141.643141.65990-1012.608775.55
7372009.09.18 04:54t/p2761.001.636551.657011.636551017.179792.72
7382009.09.18 11:00buy stop2770.601.645611.629841.66140
7392009.09.18 11:00sell stop2780.601.629841.645611.61405
7402009.09.18 11:00delete2751.001.657011.646791.66725
7412009.09.18 11:08sell2780.601.629841.645611.61405
7422009.09.21 09:30t/p2780.601.614051.645611.61405943.3010736.02
7432009.09.21 11:00buy stop2790.801.626711.613341.64010
7442009.09.21 11:00sell stop2800.801.613341.626711.59995
7452009.09.21 11:00delete2770.601.645611.629841.66140
7462009.09.22 09:18buy2790.801.626711.613341.64010
7472009.09.22 11:00buy stop2811.201.630511.621141.63990
7482009.09.22 11:00sell stop2821.201.621141.630511.61175
7492009.09.22 11:00delete2800.801.613341.626711.59995
7502009.09.22 11:18buy2811.201.630511.621141.63990
7512009.09.23 05:52t/p2811.201.639901.621141.639901118.6011854.62
7522009.09.23 05:52t/p2790.801.640101.613341.640101065.7312920.35
7532009.09.23 11:00buy stop2831.901.641061.634141.64800
7542009.09.23 11:00sell stop2841.901.634141.641061.62720
7552009.09.23 11:00delete2821.201.621141.630511.61175
7562009.09.23 11:08sell2841.901.634141.641061.62720
7572009.09.23 11:35s/l2841.901.641061.641061.62720-1327.7811592.57
7582009.09.23 11:35buy2831.901.641061.634141.64800
7592009.09.23 23:54s/l2831.901.634141.634141.64800-1327.7810264.79
7602009.09.24 11:00buy stop2850.601.638911.622541.65530
7612009.09.24 11:00sell stop2860.601.622541.638911.60615
7622009.09.24 11:06sell2860.601.622541.638911.60615
7632009.09.24 17:53t/p2860.601.606151.638911.60615979.3011244.09
7642009.09.25 11:00buy stop2870.901.604811.591591.61805
7652009.09.25 11:00sell stop2880.901.591591.604811.57835
7662009.09.25 11:00delete2850.601.638911.622541.65530
7672009.09.25 13:08buy2870.901.604811.591591.61805
7682009.09.28 01:19s/l2870.901.591591.591591.61805-1195.9510048.14
7692009.09.28 01:19sell2880.901.591591.604811.57835
7702009.09.28 04:30t/p2880.901.578351.604811.578351185.4511233.59
7712009.09.28 11:00buy stop2890.601.597211.576941.61750
7722009.09.28 11:00sell stop2900.601.576941.597211.55665
7732009.09.29 11:00buy stop2911.001.596061.584641.60750
7742009.09.29 11:00sell stop2921.001.584641.596061.57320
7752009.09.29 11:00delete2890.601.597211.576941.61750
7762009.09.29 11:00delete2900.601.576941.597211.55665
7772009.09.29 12:21sell2921.001.584641.596061.57320
7782009.09.29 13:23s/l2921.001.596061.596061.57320-1148.8310084.76
7792009.09.29 13:23buy2911.001.596061.584641.60750
7802009.09.30 09:53t/p2911.001.607501.584641.607501137.1711221.93
7812009.09.30 11:00buy stop2930.801.608861.595541.62220
7822009.09.30 11:00sell stop2940.801.595541.608861.58220
7832009.09.30 11:48buy2930.801.608861.595541.62220
7842009.09.30 17:08s/l2930.801.595541.595541.62220-1071.0710150.86
7852009.09.30 17:08sell2940.801.595541.608861.58220
7862009.10.01 11:00buy stop2951.101.601361.592441.61030
7872009.10.01 11:00sell stop2961.101.592441.601361.58350
7882009.10.01 12:51buy2951.101.601361.592441.61030
7892009.10.02 01:36s/l2951.101.592441.592441.61030-988.729162.14
7902009.10.02 01:36sell2961.101.592441.601361.58350
7912009.10.02 11:00buy stop2971.201.595111.586341.60390
7922009.10.02 11:00sell stop2981.201.586341.595111.57755
7932009.10.02 13:37sell2981.201.586341.595111.57755
7942009.10.02 15:30t/p2961.101.583501.601361.58350975.8810138.02
7952009.10.02 15:30t/p2940.801.582201.608861.582201061.7311199.75
7962009.10.02 20:54s/l2981.201.595111.595111.57755-1060.6010139.15
7972009.10.02 20:54buy2971.201.595111.586341.60390
7982009.10.05 11:00buy stop2990.901.602611.591991.61325
7992009.10.05 11:00sell stop3000.901.591991.602611.58135
8002009.10.05 16:04sell3000.901.591991.602611.58135
8012009.10.06 10:33s/l3000.901.602611.602611.58135-961.959177.20
8022009.10.06 10:33buy2990.901.602611.591991.61325
8032009.10.06 10:38t/p2971.201.603901.586341.603901046.6010223.80
8042009.10.06 11:00buy stop3010.901.604761.593041.61650
8052009.10.06 11:00sell stop3020.901.593041.604761.58130
8062009.10.06 11:02buy3010.901.604761.593041.61650
8072009.10.06 13:38s/l3010.901.593041.593041.61650-1060.959162.85
8082009.10.06 13:38sell3020.901.593041.604761.58130
8092009.10.06 13:39s/l2990.901.591991.591991.61325-961.958200.90
8102009.10.07 11:00buy stop3031.101.593911.585991.60185
8112009.10.07 11:00sell stop3041.101.585991.593911.57805
8122009.10.07 17:08sell3041.101.585991.593911.57805
8132009.10.07 20:34s/l3041.101.593911.593911.57805-878.727322.18
8142009.10.07 20:34buy3031.101.593911.585991.60185
8152009.10.08 09:51t/p3031.101.601851.585991.60185865.888188.06
8162009.10.08 10:06s/l3020.901.604761.604761.58130-1060.957127.11
8172009.10.08 11:00buy stop3050.601.607661.594991.62035
8182009.10.08 11:00sell stop3060.601.594991.607661.58230
8192009.10.08 13:19buy3050.601.607661.594991.62035
8202009.10.09 11:00buy stop3070.801.607111.598941.61530
8212009.10.09 11:00sell stop3080.801.598941.607111.59075
8222009.10.09 11:00delete3060.601.594991.607661.58230
8232009.10.09 11:04sell3080.801.598941.607111.59075
8242009.10.09 12:06s/l3050.601.594991.594991.62035-764.306362.81
8252009.10.09 17:03t/p3080.801.590751.607111.59075649.737012.54
8262009.10.12 11:15buy stop3090.301.600811.576841.62480
8272009.10.12 11:15sell3100.301.576851.600811.55285
8282009.10.12 11:15delete3070.801.607111.598941.61530
8292009.10.13 11:00buy stop3110.801.582761.573691.59185
8302009.10.13 11:00sell stop3120.801.573691.582761.56460
8312009.10.13 11:00delete3090.301.600811.576841.62480
8322009.10.13 11:26sell3120.801.573691.582761.56460
8332009.10.13 14:15s/l3120.801.582761.582761.56460-731.076281.47
8342009.10.13 14:15buy3110.801.582761.573691.59185
8352009.10.13 20:34t/p3110.801.591851.573691.59185721.737003.20
8362009.10.14 11:00buy stop3130.701.599511.590191.60885
8372009.10.14 11:00sell stop3140.701.590191.599511.58085
8382009.10.14 11:36buy3130.701.599511.590191.60885
8392009.10.14 11:53s/l3100.301.600811.600811.55285-720.856282.35
8402009.10.15 09:09t/p3130.701.608851.590191.60885649.026931.37
8412009.10.15 11:00buy stop3150.401.617461.599391.63555
8422009.10.15 11:00sell stop3160.401.599391.617461.58130
8432009.10.15 11:00delete3140.701.590191.599511.58085
8442009.10.15 11:03buy3150.401.617461.599391.63555
8452009.10.16 05:21t/p3150.401.635551.599391.63555720.877652.24
8462009.10.16 11:00buy stop3170.501.640161.625141.65520
8472009.10.16 11:00sell stop3180.501.625141.640161.61010
8482009.10.16 11:00delete3160.401.599391.617461.58130
8492009.10.19 10:23sell3180.501.625141.640161.61010
8502009.10.19 11:00buy stop3190.601.637361.623991.65075
8512009.10.19 11:00sell stop3200.601.623991.637361.61060
8522009.10.19 11:00delete3170.501.640161.625141.65520
8532009.10.19 17:36buy3190.601.637361.623991.65075
8542009.10.19 17:45s/l3180.501.640161.640161.61010-754.426897.82
8552009.10.20 11:00buy stop3210.801.644961.636291.65365
8562009.10.20 11:00sell stop3220.801.636291.644961.62760
8572009.10.20 11:00delete3200.601.623991.637361.61060
8582009.10.20 11:06sell3220.801.636291.644961.62760
8592009.10.20 15:23s/l3220.801.644961.644961.62760-699.076198.75
8602009.10.20 15:23buy3210.801.644961.636291.65365
8612009.10.20 18:45s/l3210.801.636291.636291.65365-699.075499.68
8622009.10.21 10:36t/p3190.601.650751.623991.65075799.306298.98
8632009.10.21 11:00buy stop3230.401.651911.634741.66910
8642009.10.21 11:00sell stop3240.401.634741.651911.61755
8652009.10.21 11:33buy3230.401.651911.634741.66910
8662009.10.22 11:00buy stop3250.701.664011.655241.67280
8672009.10.22 11:00sell stop3260.701.655241.664011.64645
8682009.10.22 11:00delete3240.401.634741.651911.61755
8692009.10.22 11:06sell3260.701.655241.664011.64645
8702009.10.23 03:00s/l3260.701.664011.664011.64645-618.685680.30
8712009.10.23 03:00buy3250.701.664011.655241.67280
8722009.10.23 10:45t/p3230.401.669101.634741.66910684.876365.17
8732009.10.23 11:00buy stop3270.801.669661.661041.67830
8742009.10.23 11:00sell stop3280.801.661041.669661.65240
8752009.10.23 11:23sell3280.801.661041.669661.65240
8762009.10.23 11:30s/l3250.701.655241.655241.67280-618.685746.49
8772009.10.23 11:35t/p3280.801.652401.669661.65240685.736432.22
8782009.10.26 11:00buy stop3290.801.633161.625091.64125
8792009.10.26 11:00sell stop3300.801.625091.633161.61700
8802009.10.26 11:00delete3270.801.669661.661041.67830
8812009.10.26 11:54buy3290.801.633161.625091.64125
8822009.10.27 11:00buy stop3310.601.640261.628491.65205
8832009.10.27 11:00sell stop3320.601.628491.640261.61670
8842009.10.27 11:00delete3300.801.625091.633161.61700
8852009.10.27 11:37buy3310.601.640261.628491.65205
8862009.10.27 11:39t/p3290.801.641251.625091.64125641.737073.95
8872009.10.28 11:00buy stop3331.001.640661.633741.64760
8882009.10.28 11:00sell stop3341.001.633741.640661.62680
8892009.10.28 11:00delete3320.601.628491.640261.61670
8902009.10.28 11:21sell3341.001.633741.640661.62680
8912009.10.28 15:45s/l3341.001.640661.640661.62680-698.836375.12
8922009.10.28 15:45buy3331.001.640661.633741.64760
8932009.10.29 11:00buy stop3350.601.644661.633741.65560
8942009.10.29 11:00sell stop3360.601.633741.644661.62280
8952009.10.29 11:09buy3350.601.644661.633741.65560
8962009.10.29 13:09t/p3331.001.647601.633741.64760687.177062.29
8972009.10.29 15:33t/p3310.601.652051.628491.65205703.307765.59
8982009.10.29 15:38t/p3350.601.655601.633741.65560652.308417.89
8992009.10.30 11:00buy stop3371.301.658161.651441.66490
9002009.10.30 11:00sell stop3381.301.651441.658161.64470
9012009.10.30 11:00delete3360.601.633741.644661.62280
9022009.10.30 11:56sell3381.301.651441.658161.64470
9032009.10.30 17:45t/p3381.301.644701.658161.64470867.329285.21
9042009.11.02 11:00buy stop3390.701.648111.634991.66125
9052009.11.02 11:00sell stop3400.701.634991.648111.62185
9062009.11.02 11:00delete3371.301.658161.651441.66490
9072009.11.02 11:17sell3400.701.634991.648111.62185
9082009.11.03 11:00buy stop3410.701.642361.629191.65555
9092009.11.03 11:00sell stop3420.701.629191.642361.61600
9102009.11.03 11:00delete3390.701.648111.634991.66125
9112009.11.03 11:38sell3420.701.629191.642361.61600
9122009.11.03 20:54s/l3420.701.642361.642361.61600-926.688358.53
9132009.11.03 20:54buy3410.701.642361.629191.65555
9142009.11.04 09:15s/l3400.701.648111.648111.62185-923.187435.35
9152009.11.04 11:00buy stop3430.701.651461.640091.66285
9162009.11.04 11:00sell stop3440.701.640091.651461.62870
9172009.11.04 11:24buy3430.701.651461.640091.66285
9182009.11.04 17:08t/p3410.701.655551.629191.65555918.528353.87
9192009.11.05 11:00buy stop3450.901.656261.646691.66585
9202009.11.05 11:00sell stop3460.901.646691.656261.63710
9212009.11.05 11:00delete3440.701.640091.651461.62870
9222009.11.05 11:45buy3450.901.656261.646691.66585
9232009.11.05 14:38t/p3430.701.662851.640091.66285792.529146.39
9242009.11.06 11:00buy stop3471.401.662661.655891.66945
9252009.11.06 11:00sell stop3481.401.655891.662661.64910
9262009.11.06 11:00delete3460.901.646691.656261.63710
9272009.11.06 11:15buy3471.401.662661.655891.66945
9282009.11.06 15:36s/l3471.401.655891.655891.66945-957.378189.02
9292009.11.06 15:36sell3481.401.655891.662661.64910
9302009.11.08 23:00s/l3481.401.662661.662661.64910-957.377231.65
9312009.11.08 23:09t/p3450.901.665851.646691.66585856.958088.60
9322009.11.09 11:00buy stop3490.401.680311.661641.69900
9332009.11.09 11:00sell stop3500.401.661641.680311.64295
9342009.11.09 11:36buy3490.401.680311.661641.69900
9352009.11.10 07:23s/l3490.401.661641.661641.69900-749.537339.07
9362009.11.10 07:23sell3500.401.661641.680311.64295
9372009.11.10 11:00buy stop3510.401.679061.660091.69805
9382009.11.10 11:00sell stop3520.401.660091.679061.64110
9392009.11.11 11:00buy stop3531.101.676961.670941.68300
9402009.11.11 11:00sell stop3541.101.670941.676961.66490
9412009.11.11 11:00delete3510.401.679061.660091.69805
9422009.11.11 11:00delete3520.401.660091.679061.64110
9432009.11.11 11:35buy3531.101.676961.670941.68300
9442009.11.11 12:36s/l3531.101.670941.670941.68300-669.726669.35
9452009.11.11 12:36sell3541.101.670941.676961.66490
9462009.11.11 12:53t/p3541.101.664901.676961.66490656.887326.23
9472009.11.12 11:00buy stop3550.701.662861.651491.67425
9482009.11.12 11:00sell stop3560.701.651491.662861.64010
9492009.11.13 09:36buy3550.701.662861.651491.67425
9502009.11.13 11:00buy stop3570.601.669061.657491.68065
9512009.11.13 11:00sell stop3580.601.657491.669061.64590
9522009.11.13 11:00delete3560.701.651491.662861.64010
9532009.11.13 11:54buy3570.601.669061.657491.68065
9542009.11.16 09:09t/p3550.701.674251.651491.67425792.528118.75
9552009.11.16 11:00buy stop3591.101.675411.668491.68235
9562009.11.16 11:00sell stop3601.101.668491.675411.66155
9572009.11.16 11:00delete3580.601.657491.669061.64590
9582009.11.16 11:24sell3601.101.668491.675411.66155
9592009.11.16 16:54s/l3601.101.675411.675411.66155-768.727350.03
9602009.11.16 16:54buy3591.101.675411.668491.68235
9612009.11.16 19:51s/l3500.401.680311.680311.64295-749.536600.50
9622009.11.16 19:53t/p3570.601.680651.657491.68065691.307291.80
9632009.11.16 20:57t/p3591.101.682351.668491.68235755.888047.68
9642009.11.17 11:00buy stop3611.101.686811.679591.69405
9652009.11.17 11:00sell stop3621.101.679591.686811.67235
9662009.11.17 11:38buy3611.101.686811.679591.69405
9672009.11.17 12:38s/l3611.101.679591.679591.69405-801.727245.96
9682009.11.17 12:38sell3621.101.679591.686811.67235
9692009.11.18 11:00buy stop3631.201.684061.678141.69000
9702009.11.18 11:00sell stop3641.201.678141.684061.67220
9712009.11.18 11:38sell3641.201.678141.684061.67220
9722009.11.18 11:51s/l3641.201.684061.684061.67220-718.606527.36
9732009.11.18 11:51buy3631.201.684061.678141.69000
9742009.11.18 16:09s/l3631.201.678141.678141.69000-718.605808.76
9752009.11.18 19:54t/p3621.101.672351.686811.67235788.886597.64
9762009.11.19 11:00buy stop3650.701.674311.664191.68445
9772009.11.19 11:00sell stop3660.701.664191.674311.65405
9782009.11.19 13:22sell3660.701.664191.674311.65405
9792009.11.20 11:00buy stop3670.801.667811.658841.67680
9802009.11.20 11:00sell stop3680.801.658841.667811.64985
9812009.11.20 11:00delete3650.701.674311.664191.68445
9822009.11.20 11:06sell3680.801.658841.667811.64985
9832009.11.20 12:25t/p3660.701.654051.674311.65405705.027302.66
9842009.11.20 13:53t/p3680.801.649851.667811.64985713.738016.39
9852009.11.23 11:00buy stop3690.601.660561.647591.67355
9862009.11.23 11:00sell stop3700.601.647591.660561.63460
9872009.11.23 11:00delete3670.801.667811.658841.67680
9882009.11.23 11:21buy3690.601.660561.647591.67355
9892009.11.24 11:00buy stop3710.801.660961.651841.67010
9902009.11.24 11:00sell stop3720.801.651841.660961.64270
9912009.11.24 11:00delete3700.601.647591.660561.63460
9922009.11.24 11:37sell3720.801.651841.660961.64270
9932009.11.25 02:24s/l3720.801.660961.660961.64270-735.077281.32
9942009.11.25 02:24buy3710.801.660961.651841.67010
9952009.11.25 10:06t/p3710.801.670101.651841.67010725.738007.05
9962009.11.25 11:00buy stop3730.601.672961.658091.68785
9972009.11.25 11:00sell stop3740.601.658091.672961.64320
9982009.11.25 13:36buy3730.601.672961.658091.68785
9992009.11.25 13:36t/p3690.601.673551.647591.67355775.308782.35
10002009.11.26 10:05s/l3730.601.658091.658091.68785-896.307886.05
10012009.11.26 10:05sell3740.601.658091.672961.64320
10022009.11.26 11:00buy stop3750.401.672961.653141.69280
10032009.11.26 11:00sell stop3760.401.653141.672961.63330
10042009.11.26 11:00sell3760.401.653141.672961.63330
10052009.11.27 01:40t/p3740.601.643201.672961.64320889.308775.35
10062009.11.27 09:17t/p3760.401.633301.672961.63330790.879566.22
10072009.11.27 11:00buy stop3770.501.647611.626991.66825
10082009.11.27 11:00sell stop3780.501.626991.647611.60635
10092009.11.27 11:00delete3750.401.672961.653141.69280
10102009.11.27 17:12buy3770.501.647611.626991.66825
10112009.11.30 11:00buy stop3790.801.659461.647041.67190
10122009.11.30 11:00sell stop3800.801.647041.659461.63460
10132009.11.30 11:00delete3780.501.626991.647611.60635
10142009.11.30 13:12sell3800.801.647041.659461.63460
10152009.12.01 11:00buy stop3810.701.652111.639091.66515
10162009.12.01 11:00sell stop3820.701.639091.652111.62605
10172009.12.01 11:00delete3790.801.659461.647041.67190
10182009.12.01 11:01buy3810.701.652111.639091.66515
10192009.12.01 14:32s/l3800.801.659461.659461.63460-999.078567.15
10202009.12.02 11:00buy stop3831.301.662561.654991.67015
10212009.12.02 11:00sell stop3841.301.654991.662561.64740
10222009.12.02 11:00delete3820.701.639091.652111.62605
10232009.12.02 11:03buy3831.301.662561.654991.67015
10242009.12.02 11:52t/p3810.701.665151.639091.66515908.029475.17
10252009.12.02 13:06t/p3770.501.668251.626991.668251028.5810503.75
10262009.12.03 09:21t/p3831.301.670151.654991.67015977.8211481.57
10272009.12.03 11:00buy stop3851.601.672411.664991.67985
10282009.12.03 11:00sell stop3861.601.664991.672411.65755
10292009.12.03 11:00delete3841.301.654991.662561.64740
10302009.12.03 11:32sell3861.601.664991.672411.65755
10312009.12.03 18:45t/p3861.601.657551.672411.657551179.4712661.04
10322009.12.04 11:00buy stop3871.101.663661.651991.67535
10332009.12.04 11:00sell stop3881.101.651991.663661.64030
10342009.12.04 11:00delete3851.601.672411.664991.67985
10352009.12.04 11:02buy3871.101.663661.651991.67535
10362009.12.04 18:37s/l3871.101.651991.651991.67535-1291.2211369.82
10372009.12.04 18:37sell3881.101.651991.663661.64030
10382009.12.07 10:20t/p3881.101.640301.663661.640301278.3812648.20
10392009.12.07 11:00buy stop3890.701.651811.633391.67025
10402009.12.07 11:00sell stop3900.701.633391.651811.61495
10412009.12.07 11:02sell3900.701.633391.651811.61495
10422009.12.08 11:00buy stop3910.801.647911.632591.66325
10432009.12.08 11:00sell stop3920.801.632591.647911.61725
10442009.12.08 11:00delete3890.701.651811.633391.67025
10452009.12.08 12:53sell3920.801.632591.647911.61725
10462009.12.09 09:03t/p3920.801.617251.647911.617251221.7313869.93
10472009.12.09 11:00buy stop3931.201.628911.616641.64120
10482009.12.09 11:00sell stop3941.201.616641.628911.60435
10492009.12.09 11:00delete3910.801.647911.632591.66325
10502009.12.09 11:00buy3931.201.628911.616641.64120
10512009.12.10 11:00buy stop3951.501.631011.621441.64060
10522009.12.10 11:00sell stop3961.501.621441.631011.61185
10532009.12.10 11:00delete3941.201.616641.628911.60435
10542009.12.10 12:07buy3951.501.631011.621441.64060
10552009.12.11 11:00buy stop3971.901.633561.625991.64115
10562009.12.11 11:00sell stop3981.901.625991.633561.61840
10572009.12.11 11:00delete3961.501.621441.631011.61185
10582009.12.11 11:22buy3971.901.633561.625991.64115
10592009.12.11 16:01s/l3971.901.625991.625991.64115-1451.2812418.65
10602009.12.11 16:01sell3981.901.625991.633561.61840
10612009.12.11 17:37s/l3951.501.621441.621441.64060-1445.7510972.90
10622009.12.14 11:00buy stop3990.801.632711.618941.64650
10632009.12.14 11:00sell stop4000.801.618941.632711.60515
10642009.12.15 11:00buy stop4011.401.632161.624591.63975
10652009.12.15 11:00sell stop4021.401.624591.632161.61700
10662009.12.15 11:00delete3990.801.632711.618941.64650
10672009.12.15 11:00delete4000.801.618941.632711.60515
10682009.12.15 11:32sell4021.401.624591.632161.61700
10692009.12.16 11:00buy stop4032.301.627911.623091.63275
10702009.12.16 11:00sell stop4042.301.623091.627911.61825
10712009.12.16 11:00delete4011.401.632161.624591.63975
10722009.12.16 11:30buy4032.301.627911.623091.63275
10732009.12.16 12:07s/l4021.401.632161.632161.61700-1069.379903.53
10742009.12.16 12:07t/p4032.301.632751.623091.632751097.4811001.01
10752009.12.16 12:12s/l3981.901.633561.633561.61840-1451.289549.73
10762009.12.17 09:02sell4042.301.623091.627911.61825
10772009.12.17 11:00buy stop4050.701.633561.620241.64690
10782009.12.17 11:00sell stop4060.701.620241.633561.60690
10792009.12.17 11:27sell4060.701.620241.633561.60690
10802009.12.17 11:28t/p4042.301.618251.627911.618251097.4810647.21
10812009.12.17 11:30s/l3931.201.616641.616641.64120-1480.609166.61
10822009.12.17 11:30t/p3900.701.614951.651811.614951286.0210452.63
10832009.12.18 11:00buy stop4070.901.625311.613441.63720
10842009.12.18 11:00sell stop4080.901.613441.625311.60155
10852009.12.18 11:00delete4050.701.633561.620241.64690
10862009.12.18 17:22sell4080.901.613441.625311.60155
10872009.12.18 18:07t/p4060.701.606901.633561.60690929.0211381.65
10882009.12.21 11:00buy stop4092.101.616661.611191.62215
10892009.12.21 11:00sell stop4102.101.611191.616661.60570
10902009.12.21 11:00delete4070.901.625311.613441.63720
10912009.12.21 11:00sell4102.101.611191.616661.60570
10922009.12.21 20:38t/p4102.101.605701.616661.605701138.5512520.20
10932009.12.22 11:00buy stop4112.001.610261.603641.61690
10942009.12.22 11:00sell stop4122.001.603641.610261.59700
10952009.12.22 11:00delete4092.101.616661.611191.62215
10962009.12.22 11:29sell4122.001.603641.610261.59700
10972009.12.22 12:07t/p4080.901.601551.625311.601551063.9513584.15
10982009.12.22 17:02t/p4122.001.597001.610261.597001314.3314898.48
10992009.12.23 11:00buy stop4133.301.598211.593641.60280
11002009.12.23 11:00sell stop4143.301.593641.598211.58905
11012009.12.23 11:00delete4112.001.610261.603641.61690
11022009.12.23 11:12sell4143.301.593641.598211.58905
11032009.12.23 17:31s/l4143.301.598211.598211.58905-1530.6513367.83
11042009.12.23 17:31buy4133.301.598211.593641.60280
11052009.12.23 18:28s/l4133.301.593641.593641.60280-1530.6511837.18
11062009.12.24 11:00buy stop4151.901.601561.595341.60780
11072009.12.24 11:00sell stop4161.901.595341.601561.58910
11082009.12.24 12:02buy4151.901.601561.595341.60780
11092009.12.24 16:05s/l4151.901.595341.595341.60780-1194.7810642.40
11102009.12.24 16:05sell4161.901.595341.601561.58910
11112009.12.28 11:00buy stop4172.401.597561.593191.60195
11122009.12.28 11:00sell stop4182.401.593191.597561.58880
11132009.12.28 11:00buy4172.401.597561.593191.60195
11142009.12.28 20:07s/l4161.901.601561.601561.58910-1194.789447.62
11152009.12.29 09:36t/p4172.401.601951.593191.601951037.2010484.82
11162009.12.29 11:00buy stop4191.401.607161.599441.61490
11172009.12.29 11:00sell stop4201.401.599441.607161.59170
11182009.12.29 11:00delete4182.401.593191.597561.58880
11192009.12.29 13:12sell4201.401.599441.607161.59170
11202009.12.29 18:12t/p4201.401.591701.607161.591701074.0311558.85
11212009.12.30 11:00buy stop4212.901.591461.587491.59545
11222009.12.30 11:00sell stop4222.901.587491.591461.58350
11232009.12.30 11:00delete4191.401.607161.599441.61490
11242009.12.30 11:32sell4222.901.587491.591461.58350
11252009.12.30 13:56t/p4222.901.583501.591461.583501137.2812696.13
11262009.12.30 16:51buy4212.901.591461.587491.59545
11272009.12.30 17:16t/p4212.901.595451.587491.595451137.2813833.41
11282009.12.31 11:00buy stop4231.401.614811.604891.62475
11292009.12.31 11:00sell stop4241.401.604891.614811.59495
11302009.12.31 11:12buy4231.401.614811.604891.62475
11312010.01.04 11:00buy stop4251.301.616061.605741.62640
11322010.01.04 11:00sell stop4261.301.605741.616061.59540
11332010.01.04 11:00delete4241.401.604891.614811.59495
11342010.01.04 11:01buy4251.301.616061.605741.62640
11352010.01.05 10:22s/l4251.301.605741.605741.62640-1350.4812482.93
11362010.01.05 10:22sell4261.301.605741.616061.59540
11372010.01.05 10:22s/l4231.401.604891.604891.62475-1398.3711084.56
11382010.01.05 11:00buy stop4270.901.615561.602691.62845
11392010.01.05 11:00sell stop4280.901.602691.615561.58980
11402010.01.05 12:20sell4280.901.602691.615561.58980
11412010.01.06 02:43t/p4261.301.595401.616061.595401335.3212419.88
11422010.01.06 11:00buy stop4291.001.606611.594391.61885
11432010.01.06 11:00sell stop4301.001.594391.606611.58215
11442010.01.06 11:00delete4270.901.615561.602691.62845
11452010.01.06 16:47sell4301.001.594391.606611.58215
11462010.01.07 11:00buy stop4310.901.606111.591191.62105
11472010.01.07 11:00sell stop4320.901.591191.606111.57625
11482010.01.07 11:00delete4291.001.606611.594391.61885
11492010.01.07 12:52sell4320.901.591191.606111.57625
11502010.01.08 11:00buy stop4331.001.602511.591491.61355
11512010.01.08 11:00sell stop4341.001.591491.602511.58045
11522010.01.08 11:00delete4310.901.606111.591191.62105
11532010.01.08 11:03buy4331.001.602511.591491.61355
11542010.01.08 15:32s/l4320.901.606111.606111.57625-1348.9511070.93
11552010.01.08 15:45s/l4301.001.606611.606611.58215-1228.839842.10
11562010.01.11 09:27t/p4331.001.613551.591491.613551097.1710939.27
11572010.01.11 11:00buy stop4351.101.614961.605691.62425
11582010.01.11 11:00sell stop4361.101.605691.614961.59640
11592010.01.11 11:00delete4341.001.591491.602511.58045
11602010.01.11 12:02buy4351.101.614961.605691.62425
11612010.01.11 12:06s/l4280.901.615561.615561.58980-1164.459774.82
11622010.01.12 11:00buy stop4371.301.613161.606191.62015
11632010.01.12 11:00sell stop4381.301.606191.613161.59920
11642010.01.12 11:00delete4361.101.605691.614961.59640
11652010.01.12 11:56buy4371.301.613161.606191.62015
11662010.01.13 08:17t/p4371.301.620151.606191.62015899.8210674.64
11672010.01.13 11:00buy stop4391.101.623561.613591.63355
11682010.01.13 11:00sell stop4401.101.613591.623561.60360
11692010.01.13 11:00delete4381.301.606191.613161.59920
11702010.01.13 11:12buy4391.101.623561.613591.63355
11712010.01.13 11:22t/p4351.101.624251.605691.624251014.3811689.02
11722010.01.14 11:00buy stop4412.601.631261.626591.63595
11732010.01.14 11:00sell stop4422.601.626591.631261.62190
11742010.01.14 11:00delete4401.101.613591.623561.60360
11752010.01.14 11:12buy4412.601.631261.626591.63595
11762010.01.14 13:27s/l4412.601.626591.626591.63595-1231.9710457.05
11772010.01.14 13:27sell4422.601.626591.631261.62190
11782010.01.14 15:55s/l4422.601.631261.631261.62190-1231.979225.08
11792010.01.14 19:08t/p4391.101.633551.613591.633551091.3810316.46
11802010.01.15 11:00buy stop4431.401.635811.628491.64315
11812010.01.15 11:00sell stop4441.401.628491.635811.62115
11822010.01.15 12:17sell4441.401.628491.635811.62115
11832010.01.18 11:00buy stop4450.901.635611.625441.64580
11842010.01.18 11:00sell stop4460.901.625441.635611.61525
11852010.01.18 11:00delete4431.401.635811.628491.64315
11862010.01.18 12:05buy4450.901.635611.625441.64580
11872010.01.18 12:05s/l4441.401.635811.635811.62115-1034.379282.09
11882010.01.19 11:00buy stop4470.901.644061.633891.65425
11892010.01.19 11:00sell stop4480.901.633891.644061.62370
11902010.01.19 11:00delete4460.901.625441.635611.61525
11912010.01.19 11:31buy4470.901.644061.633891.65425
11922010.01.19 11:37t/p4450.901.645801.625441.64580910.9510193.04
11932010.01.19 13:56s/l4470.901.633891.633891.65425-921.459271.59
11942010.01.19 13:56sell4480.901.633891.644061.62370
11952010.01.20 11:00buy stop4490.801.637261.625141.64940
11962010.01.20 11:00sell stop4500.801.625141.637261.61300
11972010.01.20 14:17sell4500.801.625141.637261.61300
11982010.01.21 09:52t/p4480.901.623701.644061.62370910.9510182.54
11992010.01.21 11:00buy stop4510.801.631411.618241.64460
12002010.01.21 11:00sell4520.801.618251.631411.60505
12012010.01.21 11:00delete4490.801.637261.625141.64940
12022010.01.21 13:12t/p4500.801.613001.637261.61300965.7311148.27
12032010.01.22 11:00buy stop4530.901.628611.616741.64050
12042010.01.22 11:00sell stop4540.901.616741.628611.60485
12052010.01.22 11:00delete4510.801.631411.618241.64460
12062010.01.22 13:50sell4540.901.616741.628611.60485
12072010.01.25 11:00buy stop4551.601.616761.609441.62410
12082010.01.25 11:00sell stop4561.601.609441.616761.60210
12092010.01.25 11:00delete4530.901.628611.616741.64050
12102010.01.25 11:07buy4551.601.616761.609441.62410
12112010.01.25 18:50t/p4551.601.624101.609441.624101163.4712311.74
12122010.01.26 11:00buy stop4571.401.627061.619041.63510
12132010.01.26 11:00sell stop4581.401.619041.627061.61100
12142010.01.26 11:00delete4561.601.609441.616761.60210
12152010.01.26 11:30sell4581.401.619041.627061.61100
12162010.01.26 12:37t/p4581.401.611001.627061.611001116.0313427.77
12172010.01.27 11:00buy stop4592.601.616261.610691.62185
12182010.01.27 11:00sell stop4602.601.610691.616261.60510
12192010.01.27 11:00delete4571.401.627061.619041.63510
12202010.01.27 11:31buy4592.601.616261.610691.62185
12212010.01.27 12:13t/p4592.601.621851.610691.621851435.6314863.40
12222010.01.28 11:00buy stop4610.901.627861.613541.64220
12232010.01.28 11:00sell stop4620.901.613541.627861.59920
12242010.01.28 11:00delete4602.601.610691.616261.60510
12252010.01.28 17:27sell4620.901.613541.627861.59920
12262010.01.29 11:00buy stop4632.001.618111.610991.62525
12272010.01.29 11:00sell stop4642.001.610991.618111.60385
12282010.01.29 11:00delete4610.901.627861.613541.64220
12292010.01.29 14:39sell4642.001.610991.618111.60385
12302010.01.29 16:02t/p4520.801.605051.631411.605051050.5315913.93
12312010.01.29 16:02t/p4540.901.604851.628611.604851063.9516977.88
12322010.01.29 16:02t/p4642.001.603851.618111.603851414.3318392.21
12332010.01.29 21:42t/p4620.901.599201.627861.599201284.4519676.66
12342010.02.01 11:00buy stop4652.601.598111.590591.60565
12352010.02.01 11:00sell stop4662.601.590591.598111.58305
12362010.02.01 11:00delete4632.001.618111.610991.62525
12372010.02.01 11:21sell4662.601.590591.598111.58305
12382010.02.02 11:00buy stop4672.601.597611.590241.60500
12392010.02.02 11:00sell stop4682.601.590241.597611.58285
12402010.02.02 11:00delete4652.601.598111.590591.60565
12412010.02.02 17:32buy4672.601.597611.590241.60500
12422010.02.02 17:32s/l4662.601.598111.598111.58305-1972.9717703.69
12432010.02.03 09:37t/p4672.601.605001.590241.605001903.6319607.32
12442010.02.03 11:00buy stop4692.101.606061.596691.61545
12452010.02.03 11:00sell stop4702.101.596691.606061.58730
12462010.02.03 11:00delete4682.601.590241.597611.58285
12472010.02.03 11:01buy4692.101.606061.596691.61545
12482010.02.03 14:22s/l4692.101.596691.596691.61545-1982.0517625.27
12492010.02.03 14:22sell4702.101.596691.606061.58730
12502010.02.04 09:02t/p4702.101.587301.606061.587301957.5519582.82
12512010.02.04 11:00buy stop4713.501.592061.586491.59765
12522010.02.04 11:00sell stop4723.501.586491.592061.58090
12532010.02.04 11:08sell4723.501.586491.592061.58090
12542010.02.04 13:50t/p4723.501.580901.592061.580901932.5821515.40
12552010.02.05 11:00buy stop4731.701.577761.565391.59015
12562010.02.05 11:00sell stop4741.701.565391.577761.55300
12572010.02.05 11:00delete4713.501.592061.586491.59765
12582010.02.05 16:22sell4741.701.565391.577761.55300
12592010.02.08 11:00buy stop4752.301.562911.553391.57245
12602010.02.08 11:00sell stop4762.301.553391.562911.54385
12612010.02.08 11:00delete4731.701.577761.565391.59015
12622010.02.08 17:37buy4752.301.562911.553391.57245
12632010.02.09 11:00buy stop4772.701.564961.556841.57310
12642010.02.09 11:00sell stop4782.701.556841.564961.54870
12652010.02.09 11:00delete4762.301.553391.562911.54385
12662010.02.09 13:02sell4782.701.556841.564961.54870
12672010.02.09 17:15s/l4782.701.564961.564961.54870-2210.8519304.55
12682010.02.09 17:15buy4772.701.564961.556841.57310
12692010.02.09 19:18t/p4752.301.572451.553391.572452178.4821483.03
12702010.02.09 19:21t/p4772.701.573101.556841.573102179.3523662.38
12712010.02.10 11:00buy stop4793.401.571811.564891.57875
12722010.02.10 11:00sell stop4803.401.564891.571811.55795
12732010.02.10 11:25buy4793.401.571811.564891.57875
12742010.02.10 14:05s/l4793.401.564891.564891.57875-2376.0321286.35
12752010.02.10 14:05sell4803.401.564891.571811.55795
12762010.02.10 17:10t/p4803.401.557951.571811.557952336.3723622.72
12772010.02.11 11:00buy stop4812.701.566261.557041.57550
12782010.02.11 11:00sell stop4822.701.557041.566261.54780
12792010.02.11 11:02sell4822.701.557041.566261.54780
12802010.02.11 18:41s/l4822.701.566261.566261.54780-2507.8521114.87
12812010.02.11 18:41buy4812.701.566261.557041.57550
12822010.02.12 11:00buy stop4832.601.574361.566241.58250
12832010.02.12 11:00sell stop4842.601.566241.574361.55810
12842010.02.12 11:57sell4842.601.566241.574361.55810
12852010.02.15 11:00buy stop4852.601.569211.561191.57725
12862010.02.15 11:00sell stop4862.601.561191.569211.55315
12872010.02.15 11:00delete4832.601.574361.566241.58250
12882010.02.15 13:42buy4852.601.569211.561191.57725
12892010.02.16 11:00buy stop4872.701.573061.565391.58075
12902010.02.16 11:00sell stop4882.701.565391.573061.55770
12912010.02.16 11:00delete4862.601.561191.569211.55315
12922010.02.16 16:13sell4882.701.565391.573061.55770
12932010.02.16 18:35s/l4882.701.573061.573061.55770-2089.3519025.52
12942010.02.16 18:35buy4872.701.573061.565391.58075
12952010.02.16 18:37s/l4842.601.574361.574361.55810-2128.9716896.55
12962010.02.16 19:04t/p4812.701.575501.557041.575502476.3519372.90
12972010.02.16 19:22t/p4852.601.577251.561191.577252072.6321445.53
12982010.02.16 19:22s/l4741.701.577761.577761.55300-2114.5219331.01
12992010.02.17 09:56t/p4872.701.580751.565391.580752057.8521388.86
13002010.02.17 11:00buy stop4893.601.581861.575941.58780
13012010.02.17 11:00sell stop4903.601.575941.581861.57000
13022010.02.17 11:21sell4903.601.575941.581861.57000
13032010.02.17 18:27t/p4903.601.570001.581861.570002113.8023502.66
13042010.02.18 11:00buy stop4912.701.568961.560291.57765
13052010.02.18 11:00sell stop4922.701.560291.568961.55160
13062010.02.18 11:00delete4893.601.581861.575941.58780
13072010.02.18 11:30sell4922.701.560291.568961.55160
13082010.02.18 23:52t/p4922.701.551601.568961.551602327.8525830.51
13092010.02.19 11:00buy stop4932.801.546311.536941.55570
13102010.02.19 11:00sell stop4942.801.536941.546311.52755
13112010.02.19 11:00delete4912.701.568961.560291.57765
13122010.02.19 11:27sell4942.801.536941.546311.52755
13132010.02.19 20:18s/l4942.801.546311.546311.52755-2642.7323187.78
13142010.02.19 20:18buy4932.801.546311.536941.55570
13152010.02.22 11:00buy stop4953.001.550661.543041.55830
13162010.02.22 11:00sell stop4963.001.543041.550661.53540
13172010.02.22 16:30buy4953.001.550661.543041.55830
13182010.02.23 09:08t/p4932.801.555701.536941.555702610.0725797.85
13192010.02.23 11:00buy stop4972.801.557811.548391.56725
13202010.02.23 11:00sell stop4982.801.548391.557811.53895
13212010.02.23 11:00delete4963.001.543041.550661.53540
13222010.02.23 11:22sell4982.801.548391.557811.53895
13232010.02.23 11:57s/l4953.001.543041.543041.55830-2306.5023491.35
13242010.02.24 11:00buy stop4995.201.546661.541841.55150
13252010.02.24 11:00sell stop5005.201.541841.546661.53700
13262010.02.24 11:00delete4972.801.557811.548391.56725
13272010.02.24 11:02sell5005.201.541841.546661.53700
13282010.02.24 12:46s/l5005.201.546661.546661.53700-2541.9320949.42
13292010.02.24 12:46buy4995.201.546661.541841.55150
13302010.02.24 15:28s/l4995.201.541841.541841.55150-2541.9318407.49
13312010.02.24 21:38t/p4982.801.538951.557811.538952624.0721031.56
13322010.02.25 11:00buy stop5011.801.542511.530791.55425
13332010.02.25 11:00sell5021.801.530801.542511.51905
13342010.02.26 11:00buy stop5033.401.529811.523541.53610
13352010.02.26 11:00sell stop5043.401.523541.529811.51725
13362010.02.26 11:00delete5011.801.542511.530791.55425
13372010.02.26 11:16buy5033.401.529811.523541.53610
13382010.02.26 13:37s/l5033.401.523541.523541.53610-2155.0318876.53
13392010.02.26 13:37sell5043.401.523541.529811.51725
13402010.02.26 15:08t/p5021.801.519051.542511.519052102.7020979.23
13412010.02.26 16:07t/p5043.401.517251.529811.517252115.3723094.60
13422010.03.01 11:00buy stop5052.101.520611.509641.53160
13432010.03.01 11:00sell stop5062.101.509641.520611.49865
13442010.03.01 12:08sell5062.101.509641.520611.49865
13452010.03.01 12:52t/p5062.101.498651.520611.498652293.5525388.15
13462010.03.02 11:00buy stop5072.001.498161.485441.51090
13472010.03.02 11:00sell stop5082.001.485441.498161.47270
13482010.03.02 11:00delete5052.101.520611.509641.53160
13492010.03.02 13:32buy5072.001.498161.485441.51090
13502010.03.03 11:00buy stop5092.501.507861.497591.51815
13512010.03.03 11:00sell stop5102.501.497591.507861.48730
13522010.03.03 11:00delete5082.001.485441.498161.47270
13532010.03.03 18:02buy5092.501.507861.497591.51815
13542010.03.03 18:27t/p5072.001.510901.485441.510902534.3327922.48
13552010.03.04 11:00buy stop5113.301.510361.502191.51855
13562010.03.04 11:00sell stop5123.301.502191.510361.49400
13572010.03.04 11:00delete5102.501.497591.507861.48730
13582010.03.04 12:37buy5113.301.510361.502191.51855
13592010.03.04 18:42s/l5113.301.502191.502191.51855-2718.6525203.83
13602010.03.04 18:42sell5123.301.502191.510361.49400
13612010.03.05 11:00buy stop5133.701.506861.500541.51320
13622010.03.05 11:00sell stop5143.701.500541.506861.49420
13632010.03.05 15:37sell5143.701.500541.506861.49420
13642010.03.05 17:31s/l5143.701.506861.506861.49420-2363.6822840.15
13652010.03.05 17:31buy5133.701.506861.500541.51320
13662010.03.05 17:57s/l5123.301.510361.510361.49400-2718.6520121.50
13672010.03.05 18:20t/p5133.701.513201.500541.513202320.5222442.02
13682010.03.08 04:42t/p5092.501.518151.497591.518152555.4224997.44
13692010.03.08 11:00buy stop5153.501.519811.512591.52705
13702010.03.08 11:00sell stop5163.501.512591.519811.50535
13712010.03.08 13:23sell5163.501.512591.519811.50535
13722010.03.08 17:41t/p5163.501.505351.519811.505352510.0827507.52
13732010.03.09 11:00buy stop5174.001.504561.497591.51155
13742010.03.09 11:00sell stop5184.001.497591.504561.49060
13752010.03.09 11:00delete5153.501.519811.512591.52705
13762010.03.09 11:00sell5184.001.497591.504561.49060
13772010.03.10 09:57t/p5184.001.490601.504561.490602768.6730276.19
13782010.03.10 11:00buy stop5192.301.501661.488591.51475
13792010.03.10 11:00sell stop5202.301.488591.501661.47550
13802010.03.10 11:00delete5174.001.504561.497591.51155
13812010.03.10 12:47sell5202.301.488591.501661.47550
13822010.03.11 11:00buy stop5216.001.499211.494591.50385
13832010.03.11 11:00sell stop5226.001.494591.499211.48995
13842010.03.11 11:00delete5192.301.501661.488591.51475
13852010.03.11 11:32buy5216.001.499211.494591.50385
13862010.03.11 12:07s/l5202.301.501661.501661.47550-3021.8227254.37
13872010.03.11 12:56t/p5216.001.503851.494591.503852743.0029997.37
13882010.03.12 11:00buy stop5233.101.512261.502591.52195
13892010.03.12 11:00sell stop5243.101.502591.512261.49290
13902010.03.12 11:00delete5226.001.494591.499211.48995
13912010.03.12 11:21buy5233.101.512261.502591.52195
13922010.03.15 11:00buy stop5252.601.520961.509491.53245
13932010.03.15 11:00sell stop5262.601.509491.520961.49800
13942010.03.15 11:00delete5243.101.502591.512261.49290
13952010.03.15 11:02sell5262.601.509491.520961.49800
13962010.03.15 12:58s/l5233.101.502591.502591.52195-3018.8826978.49
13972010.03.16 09:38t/p5262.601.498001.520961.498002969.6329948.12
13982010.03.16 11:00buy stop5273.101.507361.497741.51700
13992010.03.16 11:00sell stop5283.101.497741.507361.48810
14002010.03.16 11:00delete5252.601.520961.509491.53245
14012010.03.16 11:42buy5273.101.507361.497741.51700
14022010.03.16 16:32t/p5273.101.517001.497741.517002967.2232915.34
14032010.03.17 11:00buy stop5295.301.527111.520891.53335
14042010.03.17 11:00sell stop5305.301.520891.527111.51465
14052010.03.17 11:00delete5283.101.497741.507361.48810
14062010.03.17 11:32buy5295.301.527111.520891.53335
14072010.03.17 11:47t/p5295.301.533351.520891.533353270.9836186.32
14082010.03.18 11:00buy stop5314.301.532511.523991.54105
14092010.03.18 11:00sell stop5324.301.523991.532511.51545
14102010.03.18 11:00delete5305.301.520891.527111.51465
14112010.03.18 11:47buy5314.301.532511.523991.54105
14122010.03.18 17:18s/l5314.301.523991.523991.54105-3692.9832493.34
14132010.03.18 17:18sell5324.301.523991.532511.51545
14142010.03.19 10:41t/p5324.301.515451.532511.515453642.8236136.16
14152010.03.19 11:00buy stop5332.801.525761.512941.53860
14162010.03.19 11:00sell stop5342.801.512941.525761.50010
14172010.03.19 11:10sell5342.801.512941.525761.50010
14182010.03.19 17:17t/p5342.801.500101.525761.500103576.0739712.23
14192010.03.22 11:00buy stop5354.501.501961.493041.51090
14202010.03.22 11:00sell stop5364.501.493041.501961.48410
14212010.03.22 11:00delete5332.801.525761.512941.53860
14222010.03.22 15:47buy5354.501.501961.493041.51090
14232010.03.23 01:08t/p5354.501.510901.493041.510903992.2543704.48
14242010.03.23 11:00buy stop5374.001.511461.500641.52230
14252010.03.23 11:00sell stop5384.001.500641.511461.48980
14262010.03.23 11:00delete5364.501.493041.501961.48410
14272010.03.23 11:32sell5384.001.500641.511461.48980
14282010.03.24 11:00buy stop5395.501.503811.495641.51200
14292010.03.24 11:00sell stop5405.501.495641.503811.48745
14302010.03.24 11:00delete5374.001.511461.500641.52230
14312010.03.24 12:28sell5405.501.495641.503811.48745
14322010.03.24 15:41t/p5384.001.489801.511461.489804308.6748013.15
14332010.03.24 21:12t/p5405.501.487451.503811.487454466.9252480.07
14342010.03.25 11:00buy stop5414.901.496211.485391.50705
14352010.03.25 11:00sell stop5424.901.485391.496211.47455
14362010.03.25 11:00delete5395.501.503811.495641.51200
14372010.03.25 11:12buy5414.901.496211.485391.50705
14382010.03.25 19:26s/l5414.901.485391.485391.50705-5335.2847144.79
14392010.03.25 19:26sell5424.901.485391.496211.47455
14402010.03.26 11:00buy stop5435.701.489511.481041.49800
14412010.03.26 11:00sell stop5445.701.481041.489511.47255
14422010.03.26 16:07buy5435.701.489511.481041.49800
14432010.03.29 00:53s/l5424.901.496211.496211.47455-5335.2841809.51
14442010.03.29 10:02t/p5435.701.498001.481041.498004800.3546609.86
14452010.03.29 11:00buy stop5453.801.501611.489191.51405
14462010.03.29 11:00sell stop5463.801.489191.501611.47675
14472010.03.29 11:00delete5445.701.481041.489511.47255
14482010.03.29 11:37buy5453.801.501611.489191.51405
14492010.03.30 11:00buy stop5475.601.506061.497441.51470
14502010.03.30 11:00sell stop5485.601.497441.506061.48880
14512010.03.30 11:00delete5463.801.489191.501611.47675
14522010.03.30 11:02buy5475.601.506061.497441.51470
14532010.03.31 11:00buy stop5497.201.511461.504291.51865
14542010.03.31 11:00sell stop5507.201.504291.511461.49710
14552010.03.31 11:00delete5485.601.497441.506061.48880
14562010.03.31 11:35buy5497.201.511461.504291.51865
14572010.03.31 11:38t/p5453.801.514051.489191.514054701.2351311.09
14582010.03.31 11:56t/p5475.601.514701.497441.514704800.1356111.22
14592010.03.31 15:20t/p5497.201.518651.504291.518655127.6061238.82
14602010.04.01 11:00buy stop5518.901.524961.518041.53190
14612010.04.01 11:00sell stop5528.901.518041.524961.51110
14622010.04.01 11:00delete5507.201.504291.511461.49710
14632010.04.01 11:36buy5518.901.524961.518041.53190
14642010.04.02 11:00buy stop55313.001.529861.525091.53465
14652010.04.02 11:00sell stop55413.001.525091.529861.52030
14662010.04.02 11:00delete5528.901.518041.524961.51110
14672010.04.02 12:32sell55413.001.525091.529861.52030
14682010.04.02 16:11t/p55413.001.520301.529861.520306138.1767376.99
14692010.04.05 11:00buy stop55510.501.528611.522241.53500
14702010.04.05 11:00sell stop55610.501.522241.528611.51585
14712010.04.05 11:00delete55313.001.529861.525091.53465
14722010.04.05 16:23buy55510.501.528611.522241.53500
14732010.04.05 17:03t/p5518.901.531901.518041.531906115.7873492.77
14742010.04.06 07:45s/l55510.501.522241.522241.53500-6760.2566732.52
14752010.04.06 07:45sell55610.501.522241.528611.51585
14762010.04.06 11:00buy stop5574.901.530961.516791.54515
14772010.04.06 11:00sell stop5584.901.516791.530961.50260
14782010.04.06 11:44sell5584.901.516791.530961.50260
14792010.04.06 11:46t/p55610.501.515851.528611.515856637.7573370.27
14802010.04.07 11:00buy stop55913.801.527661.522641.53270
14812010.04.07 11:00sell stop56013.801.522641.527661.51760
14822010.04.07 11:00delete5574.901.530961.516791.54515
14832010.04.07 11:08buy55913.801.527661.522641.53270
14842010.04.07 12:37s/l55913.801.522641.522641.53270-7021.9066348.37
14852010.04.07 12:37sell56013.801.522641.527661.51760
14862010.04.07 13:53t/p56013.801.517601.527661.517606860.9073209.27
14872010.04.08 11:00buy stop5617.901.524261.514891.53365
14882010.04.08 11:00sell stop5627.901.514891.524261.50550
14892010.04.08 17:32buy5617.901.524261.514891.53365
14902010.04.09 09:21s/l5584.901.530961.530961.50260-6976.7866232.49
14912010.04.09 10:47t/p5617.901.533651.514891.533657364.1273596.61
14922010.04.09 11:00buy stop5637.401.536711.526691.54675
14932010.04.09 11:00sell stop5647.401.526691.536711.51665
14942010.04.09 11:00delete5627.901.514891.524261.50550
14952010.04.09 11:00buy5637.401.536711.526691.54675
14962010.04.12 07:27t/p5637.401.546751.526691.546757379.0380975.64
14972010.04.12 11:00buy stop5659.301.548761.539991.55755
14982010.04.12 11:00sell stop5669.301.539991.548761.53120
14992010.04.12 11:00delete5647.401.526691.536711.51665
15002010.04.12 14:41sell5669.301.539991.548761.53120
15012010.04.13 11:00buy stop56714.001.539561.533491.54565
15022010.04.13 11:00sell stop56814.001.533491.539561.52740
15032010.04.13 11:00delete5659.301.548761.539991.55755
15042010.04.13 11:42buy56714.001.539561.533491.54565
15052010.04.14 11:00buy stop56911.701.544111.537091.55115
15062010.04.14 11:00sell stop57011.701.537091.544111.53005
15072010.04.14 11:00delete56814.001.533491.539561.52740
15082010.04.14 12:35buy56911.701.544111.537091.55115
15092010.04.14 15:43t/p56714.001.545651.533491.545658430.3389405.97
15102010.04.14 18:29s/l5669.301.548761.548761.53120-8219.6581186.32
15112010.04.15 06:16t/p56911.701.551151.537091.551158156.8589343.17
15122010.04.15 11:00buy stop57114.101.552561.546191.55895
15132010.04.15 11:00sell stop57214.101.546191.552561.53980
15142010.04.15 11:00delete57011.701.537091.544111.53005
15152010.04.15 11:06sell57214.101.546191.552561.53980
15162010.04.15 13:01t/p57214.101.539801.552561.539808913.5598256.72
15172010.04.16 11:00buy stop5739.501.546911.536541.55730
15182010.04.16 11:00sell stop5749.501.536541.546911.52615
15192010.04.16 11:00delete57114.101.552561.546191.55895
15202010.04.16 12:21buy5739.501.546911.536541.55730
15212010.04.16 23:59s/l5739.501.536541.536541.55730-9916.4288340.30
15222010.04.16 23:59sell5749.501.536541.546911.52615
15232010.04.19 05:21t/p5749.501.526151.546911.526159805.5898145.88
15242010.04.19 11:00buy stop5759.201.531761.521041.54250
15252010.04.19 11:00sell stop5769.201.521041.531761.51030
15262010.04.19 12:22sell5769.201.521041.531761.51030
15272010.04.19 17:25s/l5769.201.531761.531761.51030-9925.2788220.61
15282010.04.19 17:25buy5759.201.531761.521041.54250
15292010.04.20 11:00buy stop57711.301.537061.528941.54520
15302010.04.20 11:00sell stop57811.301.528941.537061.52080
15312010.04.20 11:08buy57711.301.537061.528941.54520
15322010.04.20 13:17t/p5759.201.542501.521041.542509817.9398038.54
15332010.04.21 11:00buy stop57912.001.541411.533141.54970
15342010.04.21 11:00sell stop58012.001.533141.541411.52485
15352010.04.21 11:00delete57811.301.528941.537061.52080
15362010.04.21 11:30buy57912.001.541411.533141.54970
15372010.04.22 09:15t/p57711.301.545201.528941.545209120.98107159.52
15382010.04.22 11:00buy stop58114.401.547561.539941.55520
15392010.04.22 11:00sell stop58214.401.539941.547561.53230
15402010.04.22 11:00delete58012.001.533141.541411.52485
15412010.04.22 12:51sell58214.401.539941.547561.53230
15422010.04.23 02:07s/l57912.001.533141.533141.54970-10006.0097153.52
15432010.04.23 02:20t/p58214.401.532301.547561.5323010903.20108056.72
15442010.04.23 11:00buy stop58314.401.538961.531441.54650
15452010.04.23 11:00sell stop58414.401.531441.538961.52390
15462010.04.23 11:00delete58114.401.547561.539941.55520
15472010.04.23 11:06buy58314.401.538961.531441.54650
15482010.04.23 15:46s/l58314.401.531441.531441.54650-10927.2097129.52
15492010.04.23 15:46sell58414.401.531441.538961.52390
15502010.04.26 01:16s/l58414.401.538961.538961.52390-10927.2086202.32
15512010.04.26 11:00buy stop5856.701.550061.537141.56300
15522010.04.26 11:00sell stop5866.701.537141.550061.52420
15532010.04.27 11:00buy stop5877.701.548611.537391.55985
15542010.04.27 11:00sell stop5887.701.537391.548611.52615
15552010.04.27 11:00delete5856.701.550061.537141.56300
15562010.04.27 11:00delete5866.701.537141.550061.52420
15572010.04.27 11:57sell5887.701.537391.548611.52615
15582010.04.27 19:11t/p5887.701.526151.548611.526158602.1894804.50
15592010.04.28 11:00buy stop58911.401.529061.520691.53745
15602010.04.28 11:00sell stop59011.401.520691.529061.51230
15612010.04.28 11:00delete5877.701.548611.537391.55985
15622010.04.28 11:08sell59011.401.520691.529061.51230
15632010.04.29 11:00buy stop59110.101.523411.514191.53265
15642010.04.29 11:00sell stop59210.101.514191.523411.50495
15652010.04.29 11:00delete58911.401.529061.520691.53745
15662010.04.29 11:30buy59110.101.523411.514191.53265
15672010.04.29 18:50s/l59011.401.529061.529061.51230-9619.7085184.80
15682010.04.29 19:02t/p59110.101.532651.514191.532659263.3894448.18
15692010.04.30 11:00buy stop59312.301.539261.531541.54700
15702010.04.30 11:00sell stop59412.301.531541.539261.52380
15712010.04.30 11:00delete59210.101.514191.523411.50495
15722010.04.30 13:48sell59412.301.531541.539261.52380
15732010.05.03 07:07t/p59412.301.523801.539261.523809436.15103884.33
15742010.05.03 11:00buy stop5959.601.531861.521041.54270
15752010.05.03 11:00sell stop5969.601.521041.531861.51020
15762010.05.03 11:00delete59312.301.539261.531541.54700
15772010.05.04 10:23sell5969.601.521041.531861.51020
15782010.05.04 11:00buy stop59712.101.526711.518041.53540
15792010.05.04 11:00sell stop59812.101.518041.526711.50935
15802010.05.04 11:00delete5959.601.531861.521041.54270
15812010.05.04 11:26sell59812.101.518041.526711.50935
15822010.05.04 17:18t/p5969.601.510201.531861.5102010340.80114225.13
15832010.05.04 17:45t/p59812.101.509351.526711.5093510432.22124657.35
15842010.05.05 11:00buy stop59919.001.517561.510991.52415
15852010.05.05 11:00sell stop60019.001.510991.517561.50440
15862010.05.05 11:00delete59712.101.526711.518041.53540
15872010.05.05 15:26sell60019.001.510991.517561.50440
15882010.05.06 09:58t/p60019.001.504401.517561.5044012391.17137048.52
15892010.05.06 11:00buy stop60110.501.515011.501891.52815
15902010.05.06 11:00sell stop60210.501.501891.515011.48875
15912010.05.06 11:00delete59919.001.517561.510991.52415
15922010.05.06 11:28sell60210.501.501891.515011.48875
15932010.05.06 18:43t/p60210.501.488751.515011.4887513725.25150773.77