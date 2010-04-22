MIG Bank

Account: 1048964 Name: Mohamed Sabri Ghalleb Currency: USD 2010 April 30, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
322835062010.04.22 08:58sell10.00euraud1.44440.00000.00002010.04.22 10:241.44290.000.000.001 394.88
322853502010.04.22 10:42buy10.00euraud1.44280.00000.00002010.04.23 10:591.44290.000.00-156.6692.29
322947062010.04.22 14:48buy10.00euraud1.43910.00000.00002010.04.23 08:331.43900.000.00-156.66-91.91
323363012010.04.23 07:53sell20.00usdjpy93.3800.0000.0002010.04.27 17:1193.3400.000.00-27.98857.08
323381392010.04.23 08:34buy3.00eurgbp0.863350.000000.000002010.04.23 10:460.866450.000.000.001 428.10
323396122010.04.23 09:08sell10.00usdchf1.081530.000000.000002010.04.23 10:581.076450.000.000.004 719.22
323998362010.04.26 09:35sell0.10usdjpy94.0750.0000.0002010.04.27 06:5893.9140.000.00-0.0717.14
324013902010.04.26 10:03sell8.00usdjpy94.0510.0000.0002010.04.27 15:3193.4530.000.00-5.605 119.15
324032032010.04.26 10:39sell10.00gbpjpy145.3700.0000.0002010.04.27 09:31144.2250.000.00-66.7712 209.69
324039352010.04.26 11:11sell5.00audusd0.927460.000000.000002010.04.26 13:490.930010.000.000.00-1 275.00
324270022010.04.27 10:47sell5.00gbpjpy144.4270.0000.0002010.04.27 11:20144.0610.000.000.001 951.79
324714672010.04.28 10:41buy10.00eurjpy123.0270.0000.0002010.04.28 13:09123.7920.000.000.008 159.05
324714942010.04.28 10:42buy10.00gbpjpy142.0660.0000.0002010.04.28 13:39142.6720.000.000.006 457.66
324732402010.04.28 11:17buy1.00eurjpy123.2050.0000.0002010.04.28 13:09123.7910.000.000.00625.00
325079192010.04.29 07:38sell10.00usdchf1.084450.000000.000002010.04.29 12:101.081080.000.000.003 117.25
325087912010.04.29 08:10buy10.00eurusd1.321720.000001.326752010.04.29 12:041.326750.000.000.005 030.00
325115832010.04.29 09:41buy10.00gbpusd1.518920.000001.527502010.04.29 13:151.524000.000.000.005 080.00
325135622010.04.29 10:47sell10.00usdjpy93.9760.0000.0002010.04.30 21:3793.9110.000.00-7.00692.14
325362372010.04.30 01:43sell10.00usdjpy93.9880.0000.0002010.04.30 22:1093.9770.000.000.00117.05
325417232010.04.30 07:16sell10.00gbpusd1.532640.000001.529452010.04.30 14:141.529450.000.000.003 190.00
325417252010.04.30 07:16sell10.00gbpjpy144.0370.0000.0002010.04.30 17:08143.6080.000.000.004 561.16
325498862010.04.30 11:48sell10.00gbpusd1.535640.000001.529502010.04.30 14:141.529500.000.000.006 140.00
  0.00 0.00 -420.74 69 591.74
Closed P/L: 69 171.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 69 171.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 164 278.24 Equity: 164 278.24 Free Margin: 164 278.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 70 758.94 Gross Loss: 1 587.94 Total Net Profit: 69 171.00
Profit Factor: 44.56 Expected Payoff: 3144.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 339.37 (1.31%) Relative Drawdown: 1.31% (1 339.37)
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 14 (92.86%) Long Positions (won %): 8 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 19 (86.36%) Loss trades (% of total): 3 (13.64%)
Largest profit trade: 12 142.92 loss trade: -1 275.00
Average profit trade: 3 724.15 loss trade: -529.31
Maximum consecutive wins ($): 16 (63 216.74) consecutive losses ($): 2 (-1 339.37)
Maximal consecutive profit (count): 63 216.74 (16) consecutive loss (count): -1 339.37 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2