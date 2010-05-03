AxisForex Group Holdings Pty Ltd

Account: 14547 Name: Samuel G Nyasani Currency: AUD 2010 May 3, 21:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1815292010.05.03 15:07sell1.00eurusd1.316940.000000.000002010.05.03 15:081.316650.000.000.0031.38
1814172010.05.03 14:46sell1.00eurusd1.317990.000000.000002010.05.03 14:511.317750.000.000.0025.97
1814162010.05.03 14:45sell1.00eurusd1.318390.000000.000002010.05.03 14:461.318140.000.000.0027.05
1814062010.05.03 14:41sell1.00eurusd1.318720.000000.000002010.05.03 14:451.318530.000.000.0020.56
1812352010.05.03 14:07sell1.00eurusd1.322550.000000.000002010.05.03 14:231.322180.000.000.0039.89
1806522010.05.03 11:05sell1.00eurusd1.322770.000000.000002010.05.03 14:001.322450.000.000.0034.55
1805852010.05.03 10:20sell1.00eurusd1.323090.000000.000002010.05.03 11:001.322930.000.000.0017.27
1803812010.05.03 09:03sell1.00eurusd1.323040.000000.000002010.05.03 10:141.322720.000.000.0034.54
1803472010.05.03 08:50sell1.00eurusd1.323730.000000.000002010.05.03 08:551.323460.000.000.0029.15
1801732010.05.03 07:30buy1.00eurusd1.322120.000000.000002010.05.03 07:351.322350.000.000.0024.83
1799972010.05.03 06:31sell1.00eurusd1.324120.000000.000002010.05.03 06:491.323770.000.000.0037.77
1797042010.05.03 04:10buy1.00eurusd1.321460.000000.000002010.05.03 04:201.321760.000.000.0032.48
1795312010.05.03 02:19sell1.00eurusd1.321640.000000.000002010.05.03 03:571.321400.000.000.0025.97
1794312010.05.03 01:53sell1.00eurusd1.322080.000000.000002010.05.03 02:111.321880.000.000.0021.62
1793512010.05.03 01:35sell1.00eurusd1.323260.000000.000002010.05.03 01:451.322820.000.000.0047.58
1793452010.05.03 01:34sell1.00eurusd1.323630.000000.000002010.05.03 01:351.323420.000.000.0022.71
1792172010.05.03 01:00sell1.00eurusd1.326220.000000.000002010.05.03 01:201.325990.000.000.0024.85
1790692010.05.03 00:25sell1.00eurusd1.329260.000000.000002010.05.03 00:311.329040.000.000.0023.76
1707312010.04.29 07:22buy1.00eurusd1.320400.000000.000002010.04.29 07:481.320680.000.000.0030.24
1705672010.04.29 06:39buy1.00eurusd1.321260.000000.000002010.04.29 06:511.321560.000.000.0032.40
1704692010.04.29 06:25sell1.00eurusd1.321030.000000.000002010.04.29 06:331.320790.000.000.0025.94
1704612010.04.29 06:22sell1.00eurusd1.321260.000000.000002010.04.29 06:251.321180.000.000.008.65
1704122010.04.29 06:08sell1.00eurusd1.322180.000000.000002010.04.29 06:091.321970.000.000.0022.71
1704022010.04.29 06:05sell1.00eurusd1.322740.000000.000002010.04.29 06:081.322330.000.000.0044.33
1701962010.04.29 04:35buy1.00eurusd1.321550.000000.000002010.04.29 04:491.321780.000.000.0024.88
1701942010.04.29 04:35buy1.00eurusd1.320990.000000.000002010.04.29 04:351.321330.000.000.0036.79
1698262010.04.29 01:32buy1.00eurusd1.319750.000000.000002010.04.29 01:371.320000.000.000.0027.08
1698242010.04.29 01:32buy1.00eurusd1.319050.000000.000002010.04.29 01:321.319570.000.000.0056.33
1696912010.04.29 00:35sell1.00eurusd1.318970.000000.000002010.04.29 01:251.318740.000.000.0024.91
1696682010.04.29 00:17sell1.00eurusd1.319140.000000.000002010.04.29 00:311.318930.000.000.0022.77
1696112010.04.28 23:48sell1.00eurusd1.320150.000000.000002010.04.28 23:561.319940.000.000.0022.74
1694932010.04.28 22:17sell1.00eurusd1.319550.000000.000002010.04.28 22:341.319310.000.000.0025.96
1691112010.04.28 19:16sell1.00eurusd1.319090.000000.000002010.04.28 22:131.318860.000.00-2.6724.86
1681412010.04.28 15:58sell1.00eurusd1.312970.000000.000002010.04.28 16:001.312820.000.000.0016.26
1681362010.04.28 15:57sell1.00eurusd1.313380.000000.000002010.04.28 15:581.313130.000.000.0027.12
1681352010.04.28 15:57sell1.00eurusd1.313840.000000.000002010.04.28 15:571.313610.000.000.0024.95
1681292010.04.28 15:57sell1.00eurusd1.314060.000000.000002010.04.28 15:571.313860.000.000.0021.69
1680892010.04.28 15:49sell1.00eurusd1.313760.000000.000002010.04.28 15:521.313480.000.000.0030.39
1680502010.04.28 15:44sell1.00eurusd1.313570.000000.000002010.04.28 15:461.313240.000.000.0035.81
1680482010.04.28 15:44sell1.00eurusd1.313970.000000.000002010.04.28 15:441.313790.000.000.0019.54
1679112010.04.28 15:34sell1.00eurusd1.315310.000000.000002010.04.28 15:351.315040.000.000.0029.30
1655092010.04.28 08:59sell1.00eurusd1.314790.000000.000002010.04.28 15:291.313960.000.000.0090.05
1654782010.04.28 08:51sell1.00eurusd1.315160.000000.000002010.04.28 08:591.314940.000.000.0023.99
1652452010.04.28 08:20sell1.00eurusd1.316480.000000.000002010.04.28 08:381.316280.000.000.0021.81
1632012010.04.27 22:53sell1.00eurusd1.316400.000000.000002010.04.28 08:141.316070.000.000.0035.96
1631882010.04.27 22:44sell1.00eurusd1.316510.000000.000002010.04.27 22:471.316350.000.000.0017.46
1630012010.04.27 21:17buy1.00eurusd1.316540.000000.000002010.04.27 22:031.316630.000.000.009.83
1629452010.04.27 21:09sell1.00eurusd1.316800.000000.000002010.04.27 21:131.316500.000.000.0032.77
1627522010.04.27 20:05buy1.00eurusd1.318210.000000.000002010.04.27 20:271.318430.000.000.0024.05
1626862010.04.27 19:58sell1.00eurusd1.317820.000000.000002010.04.27 19:581.317450.000.000.0040.46
1626572010.04.27 19:48sell1.00eurusd1.318430.000000.000002010.04.27 19:501.318200.000.000.0025.14
1626562010.04.27 19:48sell1.00eurusd1.318770.000000.000002010.04.27 19:481.318510.000.000.0028.42
1625792010.04.27 19:14sell1.00eurusd1.320660.000000.000002010.04.27 19:301.320450.000.000.0022.92
1625722010.04.27 19:10sell1.00eurusd1.320880.000000.000002010.04.27 19:121.320660.000.000.0024.02
1512242010.04.23 03:16sell1.00eurusd1.321320.000000.000002010.04.27 18:521.320980.000.00-1.7837.12
1511312010.04.23 01:57sell1.00eurusd1.321960.000000.000002010.04.23 03:081.321830.000.000.0014.07
1510212010.04.23 00:58buy1.00eurusd1.322890.000000.000002010.04.23 01:001.323090.000.000.0021.61
1507402010.04.22 23:42sell1.00eurusd1.321770.000000.000002010.04.22 23:441.321510.000.000.0028.14
1507142010.04.22 23:27sell1.00eurusd1.322540.000000.000002010.04.22 23:351.322180.000.000.0038.95
1507062010.04.22 23:23buy1.00eurusd1.322030.000000.000002010.04.22 23:271.322450.000.000.0045.44
1505552010.04.22 22:51sell1.00eurusd1.326620.000000.000002010.04.22 23:061.326340.000.000.0030.24
1505502010.04.22 22:47sell1.00eurusd1.326980.000000.000002010.04.22 22:511.326750.000.000.0024.85
1504482010.04.22 21:44sell1.00eurusd1.327900.000000.000002010.04.22 22:361.327760.000.000.0015.12
1503542010.04.22 20:44sell1.00eurusd1.329180.000000.000002010.04.22 21:291.328980.000.00-0.8921.56
1499592010.04.22 16:27sell1.00eurusd1.329670.000000.000002010.04.22 20:281.329450.000.000.0023.71
1498752010.04.22 15:41buy1.00eurusd1.329230.000000.000002010.04.22 15:551.329520.000.000.0031.37
1498482010.04.22 15:29sell1.00eurusd1.328890.000000.000002010.04.22 15:381.328720.000.000.0018.39
1495102010.04.22 14:17buy1.00eurusd1.328750.000000.000002010.04.22 14:231.328960.000.000.0022.72
1494522010.04.22 14:09sell1.00eurusd1.328660.000000.000002010.04.22 14:121.328420.000.000.0025.98
1493372010.04.22 13:52sell1.00eurusd1.328870.000000.000002010.04.22 14:001.328860.000.000.001.09
1491272010.04.22 12:51sell1.00eurusd1.331980.000000.000002010.04.22 13:041.331680.000.000.0032.42
1491212010.04.22 12:50sell1.00eurusd1.332310.000000.000002010.04.22 12:511.332130.000.000.0019.44
1489832010.04.22 12:20sell1.00eurusd1.334180.000000.000002010.04.22 12:291.333900.000.000.0030.20
1488232010.04.22 10:55sell1.00eurusd1.333530.000000.000002010.04.22 11:181.333300.000.000.0024.86
1487812010.04.22 10:36sell1.00eurusd1.333860.000000.000002010.04.22 10:381.333620.000.000.0025.91
1486712010.04.22 10:02sell1.00eurusd1.334720.000000.000002010.04.22 10:071.334440.000.000.0030.22
1485552010.04.22 09:36sell1.00eurusd1.335950.000000.000002010.04.22 09:461.335510.000.000.0047.47
1485442010.04.22 09:32sell1.00eurusd1.336160.000000.000002010.04.22 09:351.336030.000.000.0014.02
1448782010.04.21 12:29sell1.00eurusd1.337320.000000.000002010.04.22 09:221.336980.000.00-2.6736.62
1447352010.04.21 11:45sell1.00eurusd1.336660.000000.000002010.04.21 11:531.336370.000.000.0031.19
1445092010.04.21 11:09sell1.00eurusd1.338710.000000.000002010.04.21 11:241.338460.000.000.0026.87
1438672010.04.21 07:38sell1.00eurusd1.342310.000000.000002010.04.21 10:331.342130.000.000.0019.31
1438592010.04.21 07:35sell1.00eurusd1.342460.000000.000002010.04.21 07:371.342280.000.000.0019.31
1438072010.04.21 07:16sell1.00eurusd1.343020.000000.000002010.04.21 07:241.342820.000.000.0021.45
1430952010.04.21 01:36sell0.50eurusd1.341050.000000.000002010.04.21 04:521.340790.000.000.0013.95
1430162010.04.21 00:44buy0.50eurusd1.340840.000000.000002010.04.21 00:511.341010.000.000.009.14
1429632010.04.21 00:25sell0.50eurusd1.341310.000000.000002010.04.21 00:291.341080.000.000.0012.37
1356862010.04.19 12:30sell0.50eurusd1.342080.000000.000002010.04.21 00:171.341870.000.00-0.8811.29
1356622010.04.19 12:25sell0.50eurusd1.341980.000000.000002010.04.19 12:261.341840.000.000.007.63
1356602010.04.19 12:25sell0.50eurusd1.342360.000000.000002010.04.19 12:251.342140.000.000.0011.99
1353352010.04.19 10:30sell0.50eurusd1.342440.000000.000002010.04.19 12:181.342180.000.000.0014.17
1350922010.04.19 09:25sell0.50eurusd1.342870.000000.000002010.04.19 10:231.342640.000.000.0012.55
1350632010.04.19 09:14sell0.50eurusd1.343780.000000.000002010.04.19 09:161.343490.000.000.0015.82
1350572010.04.19 09:12sell0.50eurusd1.343920.000000.000002010.04.19 09:131.343720.000.000.0010.91
1346652010.04.19 07:02sell0.50eurusd1.344220.000000.000002010.04.19 09:051.344030.000.000.0010.36
1341842010.04.19 03:51sell0.50eurusd1.345450.000000.000002010.04.19 06:411.345140.000.000.0016.92
1341692010.04.19 03:41sell0.50eurusd1.345620.000000.000002010.04.19 03:421.345360.000.000.0014.15
1341502010.04.19 03:34sell0.50eurusd1.346020.000000.000002010.04.19 03:351.345790.000.000.0012.50
1339352010.04.19 01:38sell0.50eurusd1.346110.000000.000002010.04.19 02:061.345890.000.000.0011.94
1339042010.04.19 01:25sell0.50eurusd1.346760.000000.000002010.04.19 01:261.346530.000.000.0012.46
1338112010.04.19 00:42sell0.50eurusd1.348050.000000.000002010.04.19 00:521.347820.000.000.0012.45
1337442010.04.19 00:05sell0.50eurusd1.348270.000000.000002010.04.19 00:381.348060.000.000.0011.37
1196492010.04.12 18:02buy0.50usdchf1.060560.000001.061402010.04.16 12:571.060820.000.00-0.7713.16
1306032010.04.16 06:25sell0.50eurusd1.352100.000000.000002010.04.16 12:541.351830.000.000.0014.50
1305272010.04.16 06:08sell0.50eurusd1.352570.000000.000002010.04.16 06:221.352340.000.000.0012.37
1277902010.04.15 09:54sell0.50eurusd1.352680.000000.000002010.04.16 06:021.352320.000.00-0.4419.36
1273722010.04.15 08:21sell0.50eurusd1.357140.000000.000002010.04.15 09:411.353040.000.000.00219.98
1220912010.04.13 14:11sell0.50eurusd1.357660.000000.000002010.04.15 08:111.357360.000.00-1.7616.06
1206752010.04.13 05:11sell0.50eurusd1.357500.000000.000002010.04.13 14:001.357230.000.000.0014.57
1189202010.04.12 12:06sell0.50eurusd1.357270.000000.000002010.04.13 04:291.357040.000.00-0.5412.46
1188722010.04.12 11:52buy0.50usdchf1.061120.000000.000002010.04.12 16:541.061340.000.000.0011.17
1188692010.04.12 11:51sell0.50eurusd1.357270.000000.000002010.04.12 12:021.357040.000.000.0012.39
1187972010.04.12 11:39buy0.50usdchf1.060470.000000.000002010.04.12 11:411.060690.000.000.0011.20
1187212010.04.12 11:18sell0.50eurusd1.359560.000000.000002010.04.12 11:291.359320.000.000.0012.96
1186072010.04.12 10:33buy1.00usdchf1.060300.000000.000002010.04.12 10:371.060520.000.000.0022.37
1186062010.04.12 10:33sell1.00eurusd1.359290.000000.000002010.04.12 10:371.359060.000.000.0024.80
1185602010.04.12 10:14sell1.00eurusd1.359480.000000.000002010.04.12 10:281.359250.000.000.0024.80
1181262010.04.12 08:00sell1.00eurusd1.360550.000000.000002010.04.12 09:531.360180.000.000.0039.85
1180672010.04.12 07:50sell1.00eurusd1.361210.000000.000002010.04.12 07:521.361040.000.000.0018.30
1169832010.04.12 01:31sell1.00eurusd1.362870.000000.000002010.04.12 07:141.362620.000.000.0026.90
1168262010.04.12 00:23sell1.00eurusd1.363180.000000.000002010.04.12 01:061.362930.000.000.0026.74
1161332010.04.11 20:15balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -12.40 3 110.02
Closed P/L: 3 097.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1817202010.05.03 15:49sell1.00eurusd1.316160.000000.00000 1.319290.000.00-0.89-337.81
  0.00 0.00 -0.89 -337.81
 Floating P/L: -338.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 097.62 Floating P/L: -338.70 Margin: 1 423.72
Balance: 13 097.62 Equity: 12 758.92 Free Margin: 11 335.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 097.62 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 3 097.62
Profit Factor: Expected Payoff: 25.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 121 Short Positions (won %): 102 (100.00%) Long Positions (won %): 19 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 121 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 219.98 loss trade: 0.00
Average profit trade: 25.60 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 121 (3 097.62) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 097.62 (121) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 121 consecutive losses: 0