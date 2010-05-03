AxisForex Group Holdings Pty Ltd
|Account: 14547
|Name: Samuel G Nyasani
|Currency: AUD
|2010 May 3, 21:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|181529
|2010.05.03 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31694
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 15:08
|1.31665
|0.00
|0.00
|0.00
|31.38
|181417
|2010.05.03 14:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31799
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 14:51
|1.31775
|0.00
|0.00
|0.00
|25.97
|181416
|2010.05.03 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31839
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 14:46
|1.31814
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|181406
|2010.05.03 14:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31872
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 14:45
|1.31853
|0.00
|0.00
|0.00
|20.56
|181235
|2010.05.03 14:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32255
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 14:23
|1.32218
|0.00
|0.00
|0.00
|39.89
|180652
|2010.05.03 11:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32277
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 14:00
|1.32245
|0.00
|0.00
|0.00
|34.55
|180585
|2010.05.03 10:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32309
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 11:00
|1.32293
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|180381
|2010.05.03 09:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32304
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 10:14
|1.32272
|0.00
|0.00
|0.00
|34.54
|180347
|2010.05.03 08:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32373
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 08:55
|1.32346
|0.00
|0.00
|0.00
|29.15
|180173
|2010.05.03 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32212
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 07:35
|1.32235
|0.00
|0.00
|0.00
|24.83
|179997
|2010.05.03 06:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32412
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 06:49
|1.32377
|0.00
|0.00
|0.00
|37.77
|179704
|2010.05.03 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32146
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 04:20
|1.32176
|0.00
|0.00
|0.00
|32.48
|179531
|2010.05.03 02:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32164
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 03:57
|1.32140
|0.00
|0.00
|0.00
|25.97
|179431
|2010.05.03 01:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32208
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 02:11
|1.32188
|0.00
|0.00
|0.00
|21.62
|179351
|2010.05.03 01:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32326
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 01:45
|1.32282
|0.00
|0.00
|0.00
|47.58
|179345
|2010.05.03 01:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32363
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 01:35
|1.32342
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|179217
|2010.05.03 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32622
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 01:20
|1.32599
|0.00
|0.00
|0.00
|24.85
|179069
|2010.05.03 00:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32926
|0.00000
|0.00000
|2010.05.03 00:31
|1.32904
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|170731
|2010.04.29 07:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32040
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 07:48
|1.32068
|0.00
|0.00
|0.00
|30.24
|170567
|2010.04.29 06:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32126
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 06:51
|1.32156
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|170469
|2010.04.29 06:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32103
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 06:33
|1.32079
|0.00
|0.00
|0.00
|25.94
|170461
|2010.04.29 06:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32126
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 06:25
|1.32118
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|170412
|2010.04.29 06:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32218
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 06:09
|1.32197
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|170402
|2010.04.29 06:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32274
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 06:08
|1.32233
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|170196
|2010.04.29 04:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32155
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 04:49
|1.32178
|0.00
|0.00
|0.00
|24.88
|170194
|2010.04.29 04:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32099
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 04:35
|1.32133
|0.00
|0.00
|0.00
|36.79
|169826
|2010.04.29 01:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31975
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 01:37
|1.32000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|169824
|2010.04.29 01:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31905
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 01:32
|1.31957
|0.00
|0.00
|0.00
|56.33
|169691
|2010.04.29 00:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31897
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 01:25
|1.31874
|0.00
|0.00
|0.00
|24.91
|169668
|2010.04.29 00:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31914
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 00:31
|1.31893
|0.00
|0.00
|0.00
|22.77
|169611
|2010.04.28 23:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32015
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 23:56
|1.31994
|0.00
|0.00
|0.00
|22.74
|169493
|2010.04.28 22:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31955
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 22:34
|1.31931
|0.00
|0.00
|0.00
|25.96
|169111
|2010.04.28 19:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31909
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 22:13
|1.31886
|0.00
|0.00
|-2.67
|24.86
|168141
|2010.04.28 15:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31297
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 16:00
|1.31282
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|168136
|2010.04.28 15:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31338
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:58
|1.31313
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|168135
|2010.04.28 15:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31384
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:57
|1.31361
|0.00
|0.00
|0.00
|24.95
|168129
|2010.04.28 15:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31406
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:57
|1.31386
|0.00
|0.00
|0.00
|21.69
|168089
|2010.04.28 15:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31376
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:52
|1.31348
|0.00
|0.00
|0.00
|30.39
|168050
|2010.04.28 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31357
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:46
|1.31324
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|168048
|2010.04.28 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31397
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:44
|1.31379
|0.00
|0.00
|0.00
|19.54
|167911
|2010.04.28 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31531
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:35
|1.31504
|0.00
|0.00
|0.00
|29.30
|165509
|2010.04.28 08:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31479
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 15:29
|1.31396
|0.00
|0.00
|0.00
|90.05
|165478
|2010.04.28 08:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31516
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 08:59
|1.31494
|0.00
|0.00
|0.00
|23.99
|165245
|2010.04.28 08:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31648
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 08:38
|1.31628
|0.00
|0.00
|0.00
|21.81
|163201
|2010.04.27 22:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31640
|0.00000
|0.00000
|2010.04.28 08:14
|1.31607
|0.00
|0.00
|0.00
|35.96
|163188
|2010.04.27 22:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31651
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 22:47
|1.31635
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|163001
|2010.04.27 21:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31654
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 22:03
|1.31663
|0.00
|0.00
|0.00
|9.83
|162945
|2010.04.27 21:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31680
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 21:13
|1.31650
|0.00
|0.00
|0.00
|32.77
|162752
|2010.04.27 20:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31821
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 20:27
|1.31843
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|162686
|2010.04.27 19:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31782
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 19:58
|1.31745
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|162657
|2010.04.27 19:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31843
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 19:50
|1.31820
|0.00
|0.00
|0.00
|25.14
|162656
|2010.04.27 19:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31877
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 19:48
|1.31851
|0.00
|0.00
|0.00
|28.42
|162579
|2010.04.27 19:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32066
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 19:30
|1.32045
|0.00
|0.00
|0.00
|22.92
|162572
|2010.04.27 19:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32088
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 19:12
|1.32066
|0.00
|0.00
|0.00
|24.02
|151224
|2010.04.23 03:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32132
|0.00000
|0.00000
|2010.04.27 18:52
|1.32098
|0.00
|0.00
|-1.78
|37.12
|151131
|2010.04.23 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32196
|0.00000
|0.00000
|2010.04.23 03:08
|1.32183
|0.00
|0.00
|0.00
|14.07
|151021
|2010.04.23 00:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32289
|0.00000
|0.00000
|2010.04.23 01:00
|1.32309
|0.00
|0.00
|0.00
|21.61
|150740
|2010.04.22 23:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32177
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 23:44
|1.32151
|0.00
|0.00
|0.00
|28.14
|150714
|2010.04.22 23:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32254
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 23:35
|1.32218
|0.00
|0.00
|0.00
|38.95
|150706
|2010.04.22 23:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32203
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 23:27
|1.32245
|0.00
|0.00
|0.00
|45.44
|150555
|2010.04.22 22:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32662
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 23:06
|1.32634
|0.00
|0.00
|0.00
|30.24
|150550
|2010.04.22 22:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32698
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 22:51
|1.32675
|0.00
|0.00
|0.00
|24.85
|150448
|2010.04.22 21:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32790
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 22:36
|1.32776
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|150354
|2010.04.22 20:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32918
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 21:29
|1.32898
|0.00
|0.00
|-0.89
|21.56
|149959
|2010.04.22 16:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32967
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 20:28
|1.32945
|0.00
|0.00
|0.00
|23.71
|149875
|2010.04.22 15:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32923
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 15:55
|1.32952
|0.00
|0.00
|0.00
|31.37
|149848
|2010.04.22 15:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32889
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 15:38
|1.32872
|0.00
|0.00
|0.00
|18.39
|149510
|2010.04.22 14:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32875
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 14:23
|1.32896
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|149452
|2010.04.22 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32866
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 14:12
|1.32842
|0.00
|0.00
|0.00
|25.98
|149337
|2010.04.22 13:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32887
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 14:00
|1.32886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|149127
|2010.04.22 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33198
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 13:04
|1.33168
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|149121
|2010.04.22 12:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33231
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 12:51
|1.33213
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|148983
|2010.04.22 12:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33418
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 12:29
|1.33390
|0.00
|0.00
|0.00
|30.20
|148823
|2010.04.22 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33353
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 11:18
|1.33330
|0.00
|0.00
|0.00
|24.86
|148781
|2010.04.22 10:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33386
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 10:38
|1.33362
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|148671
|2010.04.22 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33472
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 10:07
|1.33444
|0.00
|0.00
|0.00
|30.22
|148555
|2010.04.22 09:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33595
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 09:46
|1.33551
|0.00
|0.00
|0.00
|47.47
|148544
|2010.04.22 09:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33616
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 09:35
|1.33603
|0.00
|0.00
|0.00
|14.02
|144878
|2010.04.21 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33732
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 09:22
|1.33698
|0.00
|0.00
|-2.67
|36.62
|144735
|2010.04.21 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33666
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 11:53
|1.33637
|0.00
|0.00
|0.00
|31.19
|144509
|2010.04.21 11:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33871
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 11:24
|1.33846
|0.00
|0.00
|0.00
|26.87
|143867
|2010.04.21 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34231
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 10:33
|1.34213
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|143859
|2010.04.21 07:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34246
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:37
|1.34228
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|143807
|2010.04.21 07:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34302
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:24
|1.34282
|0.00
|0.00
|0.00
|21.45
|143095
|2010.04.21 01:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34105
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 04:52
|1.34079
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|143016
|2010.04.21 00:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.34084
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 00:51
|1.34101
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|142963
|2010.04.21 00:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34131
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 00:29
|1.34108
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|135686
|2010.04.19 12:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34208
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 00:17
|1.34187
|0.00
|0.00
|-0.88
|11.29
|135662
|2010.04.19 12:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34198
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 12:26
|1.34184
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|135660
|2010.04.19 12:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34236
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 12:25
|1.34214
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|135335
|2010.04.19 10:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34244
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 12:18
|1.34218
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|135092
|2010.04.19 09:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34287
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 10:23
|1.34264
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|135063
|2010.04.19 09:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34378
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:16
|1.34349
|0.00
|0.00
|0.00
|15.82
|135057
|2010.04.19 09:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34392
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:13
|1.34372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|134665
|2010.04.19 07:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34422
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:05
|1.34403
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|134184
|2010.04.19 03:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34545
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 06:41
|1.34514
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|134169
|2010.04.19 03:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34562
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 03:42
|1.34536
|0.00
|0.00
|0.00
|14.15
|134150
|2010.04.19 03:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34602
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 03:35
|1.34579
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|133935
|2010.04.19 01:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34611
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 02:06
|1.34589
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|133904
|2010.04.19 01:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34676
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 01:26
|1.34653
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|133811
|2010.04.19 00:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34805
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 00:52
|1.34782
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|133744
|2010.04.19 00:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.34827
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 00:38
|1.34806
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|119649
|2010.04.12 18:02
|buy
|0.50
|usdchf
|1.06056
|0.00000
|1.06140
|2010.04.16 12:57
|1.06082
|0.00
|0.00
|-0.77
|13.16
|130603
|2010.04.16 06:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35210
|0.00000
|0.00000
|2010.04.16 12:54
|1.35183
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|130527
|2010.04.16 06:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35257
|0.00000
|0.00000
|2010.04.16 06:22
|1.35234
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|127790
|2010.04.15 09:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35268
|0.00000
|0.00000
|2010.04.16 06:02
|1.35232
|0.00
|0.00
|-0.44
|19.36
|127372
|2010.04.15 08:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35714
|0.00000
|0.00000
|2010.04.15 09:41
|1.35304
|0.00
|0.00
|0.00
|219.98
|122091
|2010.04.13 14:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35766
|0.00000
|0.00000
|2010.04.15 08:11
|1.35736
|0.00
|0.00
|-1.76
|16.06
|120675
|2010.04.13 05:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35750
|0.00000
|0.00000
|2010.04.13 14:00
|1.35723
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|118920
|2010.04.12 12:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35727
|0.00000
|0.00000
|2010.04.13 04:29
|1.35704
|0.00
|0.00
|-0.54
|12.46
|118872
|2010.04.12 11:52
|buy
|0.50
|usdchf
|1.06112
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 16:54
|1.06134
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|118869
|2010.04.12 11:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35727
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 12:02
|1.35704
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|118797
|2010.04.12 11:39
|buy
|0.50
|usdchf
|1.06047
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 11:41
|1.06069
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|118721
|2010.04.12 11:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35956
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 11:29
|1.35932
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|118607
|2010.04.12 10:33
|buy
|1.00
|usdchf
|1.06030
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 10:37
|1.06052
|0.00
|0.00
|0.00
|22.37
|118606
|2010.04.12 10:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35929
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 10:37
|1.35906
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|118560
|2010.04.12 10:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 10:28
|1.35925
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|118126
|2010.04.12 08:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36055
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 09:53
|1.36018
|0.00
|0.00
|0.00
|39.85
|118067
|2010.04.12 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36121
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 07:52
|1.36104
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|116983
|2010.04.12 01:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36287
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 07:14
|1.36262
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|116826
|2010.04.12 00:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36318
|0.00000
|0.00000
|2010.04.12 01:06
|1.36293
|0.00
|0.00
|0.00
|26.74
|116133
|2010.04.11 20:15
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|-12.40
|3 110.02
|Closed P/L:
|3 097.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|181720
|2010.05.03 15:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31616
|0.00000
|0.00000
|
|1.31929
|0.00
|0.00
|-0.89
|-337.81
|
|0.00
|0.00
|-0.89
|-337.81
|
|Floating P/L:
|-338.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 097.62
|Floating P/L:
|-338.70
|Margin:
|1 423.72
|Balance:
|13 097.62
|Equity:
|12 758.92
|Free Margin:
|11 335.21
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 097.62
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|3 097.62
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|25.60
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|121
|Short Positions (won %):
|102 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|19 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|219.98
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|25.60
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|121 (3 097.62)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 097.62 (121)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|121
|consecutive losses:
|0