|Symbol
|USDJPY. (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2009.02.02 00:00 - 2010.01.18 00:00 (2009.02.02 - 2010.01.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|1249
|Ticks modelled
|1684392
|Modelling quality
|57.10%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|70000.00
|Total net profit
|47973.66
|Gross profit
|76828.83
|Gross loss
|-28855.17
|Profit factor
|2.66
|Expected payoff
|36.34
|Absolute drawdown
|856.89
|Maximal drawdown
|8663.49 (8.56%)
|Relative drawdown
|10.92% (8566.59)
|Total trades
|1320
|Short positions (won %)
|685 (76.20%)
|Long positions (won %)
|635 (77.32%)
|Profit trades (% of total)
|1013 (76.74%)
|Loss trades (% of total)
|307 (23.26%)
|Largest
|profit trade
|1148.50
|loss trade
|-274.09
|Average
|profit trade
|75.84
|loss trade
|-93.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (951.97)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-886.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1494.87 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-886.42 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.02.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|90.02
|0.00
|90.34
|2
|2009.02.02 00:44
|buy
|2
|0.20
|89.71
|0.00
|90.03
|3
|2009.02.02 09:49
|buy
|3
|0.40
|89.40
|0.00
|89.72
|4
|2009.02.02 10:44
|buy
|4
|0.80
|89.09
|0.00
|89.41
|5
|2009.02.02 15:56
|t/p
|4
|0.80
|89.41
|0.00
|89.41
|286.32
|70286.32
|6
|2009.02.02 15:56
|close
|3
|0.40
|89.41
|0.00
|89.72
|4.47
|70290.79
|7
|2009.02.02 15:56
|close
|2
|0.20
|89.40
|0.00
|90.03
|-69.35
|70221.44
|8
|2009.02.02 15:56
|close
|1
|0.10
|89.41
|0.00
|90.34
|-68.23
|70153.21
|9
|2009.02.02 16:00
|sell
|5
|0.10
|89.40
|0.00
|89.08
|10
|2009.02.02 17:02
|sell
|6
|0.20
|89.71
|0.00
|89.39
|11
|2009.02.03 00:13
|t/p
|6
|0.20
|89.39
|0.00
|89.39
|71.04
|70224.25
|12
|2009.02.03 00:13
|close
|5
|0.10
|89.39
|0.00
|89.08
|0.84
|70225.09
|13
|2009.02.03 00:19
|sell
|7
|0.10
|89.29
|0.00
|88.97
|14
|2009.02.03 04:13
|sell
|8
|0.20
|89.61
|0.00
|89.29
|15
|2009.02.03 05:44
|sell
|9
|0.40
|89.92
|0.00
|89.60
|16
|2009.02.03 06:15
|t/p
|9
|0.40
|89.60
|0.00
|89.60
|142.86
|70367.95
|17
|2009.02.03 06:15
|close
|8
|0.20
|89.60
|0.00
|89.29
|2.23
|70370.18
|18
|2009.02.03 06:16
|close
|7
|0.10
|89.59
|0.00
|88.97
|-33.49
|70336.69
|19
|2009.02.03 06:19
|buy
|10
|0.10
|89.62
|0.00
|89.94
|20
|2009.02.03 16:14
|buy
|11
|0.20
|89.31
|0.00
|89.63
|21
|2009.02.03 16:44
|buy
|12
|0.40
|89.01
|0.00
|89.33
|22
|2009.02.03 17:19
|buy
|13
|0.80
|88.70
|0.00
|89.02
|23
|2009.02.03 17:48
|t/p
|13
|0.80
|89.02
|0.00
|89.02
|287.58
|70624.27
|24
|2009.02.03 17:48
|close
|12
|0.40
|89.02
|0.00
|89.33
|4.49
|70628.76
|25
|2009.02.03 17:48
|close
|11
|0.20
|89.03
|0.00
|89.63
|-62.90
|70565.86
|26
|2009.02.03 17:48
|close
|10
|0.10
|89.04
|0.00
|89.94
|-65.14
|70500.72
|27
|2009.02.03 17:48
|sell
|14
|0.10
|89.05
|0.00
|88.73
|28
|2009.02.03 22:32
|sell
|15
|0.20
|89.37
|0.00
|89.05
|29
|2009.02.04 09:14
|t/p
|15
|0.20
|89.05
|0.00
|89.05
|71.31
|70572.04
|30
|2009.02.04 09:14
|close
|14
|0.10
|89.05
|0.00
|88.73
|-0.28
|70571.76
|31
|2009.02.04 09:15
|sell
|16
|0.10
|89.02
|0.00
|88.70
|32
|2009.02.04 15:49
|sell
|17
|0.20
|89.33
|0.00
|89.01
|33
|2009.02.04 17:32
|sell
|18
|0.40
|89.64
|0.00
|89.32
|34
|2009.02.05 00:18
|t/p
|18
|0.40
|89.32
|0.00
|89.32
|139.95
|70711.71
|35
|2009.02.05 00:18
|close
|17
|0.20
|89.32
|0.00
|89.01
|0.57
|70712.28
|36
|2009.02.05 00:19
|close
|16
|0.10
|89.31
|0.00
|88.70
|-33.31
|70678.97
|37
|2009.02.05 09:13
|buy
|19
|0.10
|89.56
|0.00
|89.88
|38
|2009.02.05 11:48
|t/p
|19
|0.10
|89.88
|0.00
|89.88
|35.60
|70714.57
|39
|2009.02.05 11:48
|buy
|20
|0.10
|89.90
|0.00
|90.22
|40
|2009.02.05 15:07
|buy
|21
|0.20
|89.59
|0.00
|89.91
|41
|2009.02.05 16:19
|t/p
|21
|0.20
|89.91
|0.00
|89.91
|71.18
|70785.75
|42
|2009.02.05 16:19
|close
|20
|0.10
|89.91
|0.00
|90.22
|1.11
|70786.86
|43
|2009.02.05 16:20
|buy
|22
|0.10
|89.94
|0.00
|90.26
|44
|2009.02.05 17:49
|t/p
|22
|0.10
|90.26
|0.00
|90.26
|35.45
|70822.31
|45
|2009.02.05 17:49
|buy
|23
|0.10
|90.28
|0.00
|90.60
|46
|2009.02.05 18:18
|t/p
|23
|0.10
|90.60
|0.00
|90.60
|35.32
|70857.63
|47
|2009.02.05 18:18
|buy
|24
|0.10
|90.62
|0.00
|90.94
|48
|2009.02.05 18:43
|t/p
|24
|0.10
|90.94
|0.00
|90.94
|35.19
|70892.82
|49
|2009.02.05 18:43
|buy
|25
|0.10
|90.96
|0.00
|91.28
|50
|2009.02.05 19:01
|t/p
|25
|0.10
|91.28
|0.00
|91.28
|35.06
|70927.88
|51
|2009.02.05 19:01
|buy
|26
|0.10
|91.30
|0.00
|91.62
|52
|2009.02.05 19:07
|t/p
|26
|0.10
|91.62
|0.00
|91.62
|34.93
|70962.81
|53
|2009.02.05 19:07
|buy
|27
|0.10
|91.64
|0.00
|91.96
|54
|2009.02.05 19:14
|t/p
|27
|0.10
|91.96
|0.00
|91.96
|34.80
|70997.61
|55
|2009.02.05 19:14
|buy
|28
|0.10
|91.98
|0.00
|92.30
|56
|2009.02.05 19:39
|buy
|29
|0.20
|91.67
|0.00
|91.99
|57
|2009.02.05 20:19
|buy
|30
|0.40
|91.37
|0.00
|91.69
|58
|2009.02.06 02:13
|buy
|31
|0.80
|91.06
|0.00
|91.38
|59
|2009.02.06 08:50
|buy
|32
|1.60
|90.76
|0.00
|91.08
|60
|2009.02.06 10:13
|t/p
|32
|1.60
|91.08
|0.00
|91.08
|562.14
|71559.75
|61
|2009.02.06 10:13
|close
|31
|0.80
|91.08
|0.00
|91.38
|17.57
|71577.32
|62
|2009.02.06 10:13
|close
|30
|0.40
|91.09
|0.00
|91.69
|-123.73
|71453.59
|63
|2009.02.06 10:13
|close
|29
|0.20
|91.10
|0.00
|91.99
|-125.52
|71328.07
|64
|2009.02.06 10:13
|close
|28
|0.10
|91.11
|0.00
|92.30
|-95.68
|71232.39
|65
|2009.02.06 10:14
|buy
|33
|0.10
|91.14
|0.00
|91.46
|66
|2009.02.06 12:14
|t/p
|33
|0.10
|91.46
|0.00
|91.46
|34.99
|71267.38
|67
|2009.02.06 12:14
|buy
|34
|0.10
|91.48
|0.00
|91.80
|68
|2009.02.06 12:49
|buy
|35
|0.20
|91.17
|0.00
|91.49
|69
|2009.02.06 15:43
|t/p
|35
|0.20
|91.49
|0.00
|91.49
|69.95
|71337.33
|70
|2009.02.06 15:43
|close
|34
|0.10
|91.49
|0.00
|91.80
|1.09
|71338.42
|71
|2009.02.06 15:43
|buy
|36
|0.10
|91.50
|0.00
|91.82
|72
|2009.02.06 15:49
|t/p
|36
|0.10
|91.82
|0.00
|91.82
|34.85
|71373.27
|73
|2009.02.06 15:49
|buy
|37
|0.10
|91.84
|0.00
|92.16
|74
|2009.02.06 17:18
|buy
|38
|0.20
|91.53
|0.00
|91.85
|75
|2009.02.06 18:14
|t/p
|38
|0.20
|91.85
|0.00
|91.85
|69.68
|71442.95
|76
|2009.02.06 18:14
|close
|37
|0.10
|91.85
|0.00
|92.16
|1.09
|71444.04
|77
|2009.02.06 18:14
|buy
|39
|0.10
|91.88
|0.00
|92.20
|78
|2009.02.06 20:36
|t/p
|39
|0.10
|92.20
|0.00
|92.20
|34.71
|71478.75
|79
|2009.02.06 20:36
|buy
|40
|0.10
|92.22
|0.00
|92.54
|80
|2009.02.06 21:15
|buy
|41
|0.20
|91.91
|0.00
|92.23
|81
|2009.02.09 01:03
|t/p
|41
|0.20
|92.23
|0.00
|92.23
|69.01
|71547.75
|82
|2009.02.09 01:03
|close
|40
|0.10
|92.23
|0.00
|92.54
|0.89
|71548.64
|83
|2009.02.09 01:03
|buy
|42
|0.10
|92.26
|0.00
|92.58
|84
|2009.02.09 02:15
|buy
|43
|0.20
|91.95
|0.00
|92.27
|85
|2009.02.09 03:39
|buy
|44
|0.40
|91.65
|0.00
|91.97
|86
|2009.02.09 07:18
|buy
|45
|0.80
|91.34
|0.00
|91.66
|87
|2009.02.09 08:09
|buy
|46
|1.60
|91.03
|0.00
|91.35
|88
|2009.02.09 10:18
|t/p
|46
|1.60
|91.35
|0.00
|91.35
|560.48
|72109.12
|89
|2009.02.09 10:18
|close
|45
|0.80
|91.35
|0.00
|91.66
|8.76
|72117.88
|90
|2009.02.09 10:18
|close
|44
|0.40
|91.36
|0.00
|91.97
|-126.97
|71990.91
|91
|2009.02.09 10:18
|close
|43
|0.20
|91.37
|0.00
|92.27
|-126.96
|71863.95
|92
|2009.02.09 10:19
|close
|42
|0.10
|91.38
|0.00
|92.58
|-96.30
|71767.65
|93
|2009.02.09 10:19
|sell
|47
|0.10
|91.39
|0.00
|91.07
|94
|2009.02.09 13:19
|sell
|48
|0.20
|91.70
|0.00
|91.38
|95
|2009.02.09 17:15
|t/p
|48
|0.20
|91.38
|0.00
|91.38
|70.04
|71837.69
|96
|2009.02.09 17:15
|close
|47
|0.10
|91.38
|0.00
|91.07
|1.09
|71838.78
|97
|2009.02.09 17:15
|sell
|49
|0.10
|91.35
|0.00
|91.03
|98
|2009.02.09 17:49
|sell
|50
|0.20
|91.65
|0.00
|91.33
|99
|2009.02.10 01:50
|t/p
|50
|0.20
|91.33
|0.00
|91.33
|69.52
|71908.30
|100
|2009.02.10 01:50
|close
|49
|0.10
|91.33
|0.00
|91.03
|1.91
|71910.21
|101
|2009.02.10 01:50
|sell
|51
|0.10
|91.32
|0.00
|91.00
|102
|2009.02.10 04:19
|sell
|52
|0.20
|91.62
|0.00
|91.30
|103
|2009.02.10 05:50
|t/p
|52
|0.20
|91.30
|0.00
|91.30
|70.10
|71980.31
|104
|2009.02.10 05:50
|close
|51
|0.10
|91.30
|0.00
|91.00
|2.19
|71982.50
|105
|2009.02.10 05:50
|sell
|53
|0.10
|91.29
|0.00
|90.97
|106
|2009.02.10 11:14
|t/p
|53
|0.10
|90.97
|0.00
|90.97
|35.18
|72017.68
|107
|2009.02.10 11:14
|sell
|54
|0.10
|90.95
|0.00
|90.63
|108
|2009.02.10 12:43
|sell
|55
|0.20
|91.26
|0.00
|90.94
|109
|2009.02.10 18:17
|t/p
|55
|0.20
|90.94
|0.00
|90.94
|70.38
|72088.06
|110
|2009.02.10 18:17
|close
|54
|0.10
|90.94
|0.00
|90.63
|1.10
|72089.16
|111
|2009.02.10 18:18
|sell
|56
|0.10
|90.91
|0.00
|90.59
|112
|2009.02.10 18:43
|t/p
|56
|0.10
|90.59
|0.00
|90.59
|35.32
|72124.48
|113
|2009.02.10 18:43
|sell
|57
|0.10
|90.57
|0.00
|90.25
|114
|2009.02.10 19:31
|sell
|58
|0.20
|90.87
|0.00
|90.55
|115
|2009.02.10 20:13
|t/p
|58
|0.20
|90.55
|0.00
|90.55
|70.68
|72195.16
|116
|2009.02.10 20:13
|close
|57
|0.10
|90.55
|0.00
|90.25
|2.21
|72197.37
|117
|2009.02.10 20:13
|sell
|59
|0.10
|90.52
|0.00
|90.20
|118
|2009.02.10 21:18
|t/p
|59
|0.10
|90.20
|0.00
|90.20
|35.48
|72232.85
|119
|2009.02.10 21:18
|sell
|60
|0.10
|90.18
|0.00
|89.86
|120
|2009.02.10 23:40
|sell
|61
|0.20
|90.49
|0.00
|90.17
|121
|2009.02.11 07:43
|t/p
|61
|0.20
|90.17
|0.00
|90.17
|70.42
|72303.27
|122
|2009.02.11 07:43
|close
|60
|0.10
|90.17
|0.00
|89.86
|0.83
|72304.11
|123
|2009.02.11 07:43
|sell
|62
|0.10
|90.14
|0.00
|89.82
|124
|2009.02.11 11:45
|t/p
|62
|0.10
|89.82
|0.00
|89.82
|35.63
|72339.74
|125
|2009.02.11 11:45
|sell
|63
|0.10
|89.80
|0.00
|89.48
|126
|2009.02.11 15:08
|sell
|64
|0.20
|90.11
|0.00
|89.79
|127
|2009.02.11 17:48
|sell
|65
|0.40
|90.42
|0.00
|90.10
|128
|2009.02.11 18:49
|sell
|66
|0.80
|90.73
|0.00
|90.41
|129
|2009.02.11 20:48
|t/p
|66
|0.80
|90.41
|0.00
|90.41
|283.15
|72622.89
|130
|2009.02.11 20:48
|close
|65
|0.40
|90.41
|0.00
|90.10
|4.42
|72627.31
|131
|2009.02.11 20:48
|close
|64
|0.20
|90.40
|0.00
|89.79
|-64.16
|72563.15
|132
|2009.02.11 20:49
|close
|63
|0.10
|90.39
|0.00
|89.48
|-65.27
|72497.88
|133
|2009.02.12 00:00
|buy
|67
|0.10
|90.44
|0.00
|90.76
|134
|2009.02.12 04:39
|buy
|68
|0.20
|90.13
|0.00
|90.45
|135
|2009.02.12 16:48
|t/p
|68
|0.20
|90.45
|0.00
|90.45
|70.76
|72568.64
|136
|2009.02.12 16:48
|close
|67
|0.10
|90.45
|0.00
|90.76
|1.11
|72569.75
|137
|2009.02.12 16:48
|buy
|69
|0.10
|90.46
|0.00
|90.78
|138
|2009.02.12 22:40
|t/p
|69
|0.10
|90.78
|0.00
|90.78
|35.25
|72605.00
|139
|2009.02.12 22:40
|buy
|70
|0.10
|90.80
|0.00
|91.12
|140
|2009.02.12 23:39
|t/p
|70
|0.10
|91.12
|0.00
|91.12
|35.12
|72640.12
|141
|2009.02.12 23:39
|buy
|71
|0.10
|91.14
|0.00
|91.46
|142
|2009.02.13 00:15
|buy
|72
|0.20
|90.84
|0.00
|91.16
|143
|2009.02.13 04:48
|t/p
|72
|0.20
|91.16
|0.00
|91.16
|70.20
|72710.32
|144
|2009.02.13 04:48
|close
|71
|0.10
|91.17
|0.00
|91.46
|3.10
|72713.41
|145
|2009.02.13 04:49
|buy
|73
|0.10
|91.20
|0.00
|91.52
|146
|2009.02.13 06:16
|buy
|74
|0.20
|90.90
|0.00
|91.22
|147
|2009.02.13 09:48
|t/p
|74
|0.20
|91.22
|0.00
|91.22
|70.16
|72783.57
|148
|2009.02.13 09:48
|close
|73
|0.10
|91.22
|0.00
|91.52
|2.19
|72785.76
|149
|2009.02.13 09:49
|buy
|75
|0.10
|91.25
|0.00
|91.57
|150
|2009.02.13 11:32
|t/p
|75
|0.10
|91.57
|0.00
|91.57
|34.95
|72820.71
|151
|2009.02.13 11:32
|buy
|76
|0.10
|91.59
|0.00
|91.91
|152
|2009.02.13 17:18
|t/p
|76
|0.10
|91.91
|0.00
|91.91
|34.82
|72855.53
|153
|2009.02.13 17:18
|buy
|77
|0.10
|91.93
|0.00
|92.25
|154
|2009.02.16 01:16
|buy
|78
|0.20
|91.62
|0.00
|91.94
|155
|2009.02.16 11:14
|t/p
|78
|0.20
|91.94
|0.00
|91.94
|69.61
|72925.14
|156
|2009.02.16 11:14
|close
|77
|0.10
|91.94
|0.00
|92.25
|0.90
|72926.04
|157
|2009.02.16 11:14
|buy
|79
|0.10
|91.97
|0.00
|92.29
|158
|2009.02.16 16:45
|buy
|80
|0.20
|91.66
|0.00
|91.98
|159
|2009.02.17 03:18
|t/p
|80
|0.20
|91.98
|0.00
|91.98
|69.20
|72995.24
|160
|2009.02.17 03:18
|close
|79
|0.10
|91.98
|0.00
|92.29
|0.90
|72996.13
|161
|2009.02.17 03:18
|buy
|81
|0.10
|91.99
|0.00
|92.31
|162
|2009.02.17 04:18
|t/p
|81
|0.10
|92.31
|0.00
|92.31
|34.67
|73030.80
|163
|2009.02.17 04:18
|buy
|82
|0.10
|92.33
|0.00
|92.65
|164
|2009.02.17 05:44
|t/p
|82
|0.10
|92.65
|0.00
|92.65
|34.54
|73065.34
|165
|2009.02.17 05:44
|buy
|83
|0.10
|92.67
|0.00
|92.99
|166
|2009.02.17 09:15
|buy
|84
|0.20
|92.37
|0.00
|92.69
|167
|2009.02.17 11:01
|buy
|85
|0.40
|92.06
|0.00
|92.38
|168
|2009.02.17 11:14
|buy
|86
|0.80
|91.76
|0.00
|92.08
|169
|2009.02.17 15:19
|t/p
|86
|0.80
|92.08
|0.00
|92.08
|278.02
|73343.36
|170
|2009.02.17 15:19
|close
|85
|0.40
|92.08
|0.00
|92.38
|8.69
|73352.05
|171
|2009.02.17 15:19
|close
|84
|0.20
|92.07
|0.00
|92.69
|-65.17
|73286.88
|172
|2009.02.17 15:19
|close
|83
|0.10
|92.08
|0.00
|92.99
|-64.07
|73222.81
|173
|2009.02.17 17:32
|buy
|87
|0.10
|92.15
|0.00
|92.47
|174
|2009.02.17 18:01
|t/p
|87
|0.10
|92.47
|0.00
|92.47
|34.61
|73257.42
|175
|2009.02.17 18:01
|buy
|88
|0.10
|92.49
|0.00
|92.81
|176
|2009.02.18 02:32
|buy
|89
|0.20
|92.17
|0.00
|92.49
|177
|2009.02.18 09:15
|t/p
|89
|0.20
|92.49
|0.00
|92.49
|69.20
|73326.62
|178
|2009.02.18 09:15
|close
|88
|0.10
|92.49
|0.00
|92.81
|-0.19
|73326.43
|179
|2009.02.18 09:15
|buy
|90
|0.10
|92.52
|0.00
|92.84
|180
|2009.02.18 14:36
|t/p
|90
|0.10
|92.84
|0.00
|92.84
|34.47
|73360.90
|181
|2009.02.18 14:36
|buy
|91
|0.10
|92.86
|0.00
|93.18
|182
|2009.02.18 16:13
|t/p
|91
|0.10
|93.18
|0.00
|93.18
|34.34
|73395.24
|183
|2009.02.18 16:13
|buy
|92
|0.10
|93.20
|0.00
|93.52
|184
|2009.02.18 17:18
|t/p
|92
|0.10
|93.52
|0.00
|93.52
|34.22
|73429.46
|185
|2009.02.18 17:18
|buy
|93
|0.10
|93.54
|0.00
|93.86
|186
|2009.02.18 18:44
|t/p
|93
|0.10
|93.86
|0.00
|93.86
|34.09
|73463.55
|187
|2009.02.18 18:44
|buy
|94
|0.10
|93.88
|0.00
|94.20
|188
|2009.02.18 20:19
|buy
|95
|0.20
|93.57
|0.00
|93.89
|189
|2009.02.18 23:20
|t/p
|95
|0.20
|93.89
|0.00
|93.89
|68.16
|73531.71
|190
|2009.02.18 23:20
|close
|94
|0.10
|93.89
|0.00
|94.20
|1.07
|73532.78
|191
|2009.02.18 23:20
|buy
|96
|0.10
|93.90
|0.00
|94.22
|192
|2009.02.19 00:49
|buy
|97
|0.20
|93.59
|0.00
|93.91
|193
|2009.02.19 15:43
|t/p
|97
|0.20
|93.91
|0.00
|93.91
|68.15
|73600.93
|194
|2009.02.19 15:43
|close
|96
|0.10
|93.91
|0.00
|94.22
|0.48
|73601.42
|195
|2009.02.19 15:43
|buy
|98
|0.10
|93.94
|0.00
|94.26
|196
|2009.02.19 16:09
|t/p
|98
|0.10
|94.26
|0.00
|94.26
|33.95
|73635.37
|197
|2009.02.19 16:09
|buy
|99
|0.10
|94.28
|0.00
|94.60
|198
|2009.02.20 10:09
|buy
|100
|0.20
|93.98
|0.00
|94.30
|199
|2009.02.20 11:01
|buy
|101
|0.40
|93.67
|0.00
|93.99
|200
|2009.02.20 12:20
|t/p
|101
|0.40
|93.99
|0.00
|93.99
|136.18
|73771.55
|201
|2009.02.20 12:20
|close
|100
|0.20
|93.99
|0.00
|94.30
|2.13
|73773.68
|202
|2009.02.20 12:20
|close
|99
|0.10
|93.98
|0.00
|94.60
|-32.11
|73741.56
|203
|2009.02.20 12:30
|buy
|102
|0.10
|94.05
|0.00
|94.37
|204
|2009.02.20 15:45
|t/p
|102
|0.10
|94.37
|0.00
|94.37
|33.91
|73775.47
|205
|2009.02.20 15:46
|buy
|103
|0.10
|94.40
|0.00
|94.72
|206
|2009.02.20 16:19
|buy
|104
|0.20
|94.09
|0.00
|94.41
|207
|2009.02.20 19:02
|buy
|105
|0.40
|93.78
|0.00
|94.10
|208
|2009.02.20 19:15
|buy
|106
|0.80
|93.48
|0.00
|93.80
|209
|2009.02.20 19:44
|t/p
|106
|0.80
|93.80
|0.00
|93.80
|272.92
|74048.39
|210
|2009.02.20 19:44
|close
|105
|0.40
|93.80
|0.00
|94.10
|8.53
|74056.92
|211
|2009.02.20 19:45
|close
|104
|0.20
|93.81
|0.00
|94.41
|-59.70
|73997.22
|212
|2009.02.20 19:45
|close
|103
|0.10
|93.80
|0.00
|94.72
|-63.97
|73933.25
|213
|2009.02.20 19:45
|sell
|107
|0.10
|93.81
|0.00
|93.49
|214
|2009.02.20 20:01
|t/p
|107
|0.10
|93.49
|0.00
|93.49
|34.23
|73967.48
|215
|2009.02.20 20:01
|sell
|108
|0.10
|93.47
|0.00
|93.15
|216
|2009.02.20 20:07
|t/p
|108
|0.10
|93.15
|0.00
|93.15
|34.35
|74001.83
|217
|2009.02.20 20:07
|sell
|109
|0.10
|93.13
|0.00
|92.81
|218
|2009.02.20 20:14
|t/p
|109
|0.10
|92.81
|0.00
|92.81
|34.48
|74036.31
|219
|2009.02.20 20:14
|sell
|110
|0.10
|92.79
|0.00
|92.47
|220
|2009.02.20 20:43
|sell
|111
|0.20
|93.10
|0.00
|92.78
|221
|2009.02.23 00:00
|sell
|112
|0.40
|93.41
|0.00
|93.09
|222
|2009.02.23 02:16
|t/p
|112
|0.40
|93.09
|0.00
|93.09
|137.50
|74173.81
|223
|2009.02.23 02:16
|close
|111
|0.20
|93.09
|0.00
|92.78
|1.59
|74175.41
|224
|2009.02.23 02:16
|close
|110
|0.10
|93.10
|0.00
|92.47
|-33.58
|74141.83
|225
|2009.02.23 02:17
|sell
|113
|0.10
|93.07
|0.00
|92.75
|226
|2009.02.23 09:49
|sell
|114
|0.20
|93.37
|0.00
|93.05
|227
|2009.02.23 10:32
|sell
|115
|0.40
|93.68
|0.00
|93.36
|228
|2009.02.23 11:02
|sell
|116
|0.80
|93.99
|0.00
|93.67
|229
|2009.02.23 11:38
|sell
|117
|1.60
|94.29
|0.00
|93.97
|230
|2009.02.23 12:13
|sell
|118
|3.20
|94.60
|0.00
|94.28
|231
|2009.02.23 17:18
|t/p
|118
|3.20
|94.28
|0.00
|94.28
|1086.13
|75227.96
|232
|2009.02.23 17:18
|close
|117
|1.60
|94.28
|0.00
|93.97
|16.97
|75244.93
|233
|2009.02.23 17:18
|close
|116
|0.80
|94.29
|0.00
|93.67
|-254.53
|74990.40
|234
|2009.02.23 17:18
|close
|115
|0.40
|94.28
|0.00
|93.36
|-254.56
|74735.84
|235
|2009.02.23 17:19
|close
|114
|0.20
|94.27
|0.00
|93.05
|-190.94
|74544.90
|236
|2009.02.23 17:19
|close
|113
|0.10
|94.26
|0.00
|92.75
|-126.25
|74418.65
|237
|2009.02.23 17:19
|buy
|119
|0.10
|94.27
|0.00
|94.59
|238
|2009.02.23 17:48
|t/p
|119
|0.10
|94.59
|0.00
|94.59
|33.83
|74452.48
|239
|2009.02.23 17:48
|buy
|120
|0.10
|94.61
|0.00
|94.93
|240
|2009.02.23 20:15
|t/p
|120
|0.10
|94.93
|0.00
|94.93
|33.71
|74486.19
|241
|2009.02.23 20:15
|buy
|121
|0.10
|94.95
|0.00
|95.27
|242
|2009.02.23 21:48
|buy
|122
|0.20
|94.65
|0.00
|94.97
|243
|2009.02.24 05:16
|t/p
|122
|0.20
|94.97
|0.00
|94.97
|67.01
|74553.19
|244
|2009.02.24 05:16
|close
|121
|0.10
|94.97
|0.00
|95.27
|1.92
|74555.11
|245
|2009.02.24 05:16
|buy
|123
|0.10
|94.98
|0.00
|95.30
|246
|2009.02.24 07:39
|t/p
|123
|0.10
|95.30
|0.00
|95.30
|33.58
|74588.69
|247
|2009.02.24 07:39
|buy
|124
|0.10
|95.32
|0.00
|95.64
|248
|2009.02.24 11:14
|t/p
|124
|0.10
|95.64
|0.00
|95.64
|33.46
|74622.15
|249
|2009.02.24 11:14
|buy
|125
|0.10
|95.66
|0.00
|95.98
|250
|2009.02.24 15:14
|t/p
|125
|0.10
|95.98
|0.00
|95.98
|33.34
|74655.49
|251
|2009.02.24 15:14
|buy
|126
|0.10
|96.00
|0.00
|96.32
|252
|2009.02.24 16:19
|t/p
|126
|0.10
|96.32
|0.00
|96.32
|33.22
|74688.71
|253
|2009.02.24 16:19
|buy
|127
|0.10
|96.34
|0.00
|96.66
|254
|2009.02.24 17:39
|t/p
|127
|0.10
|96.66
|0.00
|96.66
|33.11
|74721.82
|255
|2009.02.24 17:39
|buy
|128
|0.10
|96.68
|0.00
|97.00
|256
|2009.02.25 04:39
|t/p
|128
|0.10
|97.00
|0.00
|97.00
|32.80
|74754.62
|257
|2009.02.25 04:39
|buy
|129
|0.10
|97.02
|0.00
|97.34
|258
|2009.02.25 07:49
|t/p
|129
|0.10
|97.34
|0.00
|97.34
|32.87
|74787.49
|259
|2009.02.25 07:49
|buy
|130
|0.10
|97.36
|0.00
|97.68
|260
|2009.02.25 08:19
|buy
|131
|0.20
|97.05
|0.00
|97.37
|261
|2009.02.25 09:18
|buy
|132
|0.40
|96.74
|0.00
|97.06
|262
|2009.02.25 09:44
|t/p
|132
|0.40
|97.06
|0.00
|97.06
|131.88
|74919.37
|263
|2009.02.25 09:44
|close
|131
|0.20
|97.06
|0.00
|97.37
|2.06
|74921.43
|264
|2009.02.25 09:44
|close
|130
|0.10
|97.05
|0.00
|97.68
|-31.94
|74889.49
|265
|2009.02.25 09:44
|buy
|133
|0.10
|97.09
|0.00
|97.41
|266
|2009.02.25 10:19
|buy
|134
|0.20
|96.78
|0.00
|97.10
|267
|2009.02.25 12:06
|t/p
|134
|0.20
|97.10
|0.00
|97.10
|65.91
|74955.40
|268
|2009.02.25 12:06
|close
|133
|0.10
|97.10
|0.00
|97.41
|1.03
|74956.43
|269
|2009.02.25 12:06
|buy
|135
|0.10
|97.11
|0.00
|97.43
|270
|2009.02.25 13:03
|buy
|136
|0.20
|96.80
|0.00
|97.12
|271
|2009.02.25 13:16
|buy
|137
|0.40
|96.49
|0.00
|96.81
|272
|2009.02.25 15:44
|t/p
|137
|0.40
|96.81
|0.00
|96.81
|132.22
|75088.65
|273
|2009.02.25 15:44
|close
|136
|0.20
|96.81
|0.00
|97.12
|2.07
|75090.72
|274
|2009.02.25 15:44
|close
|135
|0.10
|96.82
|0.00
|97.43
|-29.95
|75060.77
|275
|2009.02.25 15:45
|buy
|138
|0.10
|96.85
|0.00
|97.17
|276
|2009.02.25 18:09
|t/p
|138
|0.10
|97.17
|0.00
|97.17
|32.93
|75093.70
|277
|2009.02.25 18:09
|buy
|139
|0.10
|97.19
|0.00
|97.51
|278
|2009.02.25 21:39
|t/p
|139
|0.10
|97.51
|0.00
|97.51
|32.82
|75126.52
|279
|2009.02.25 21:39
|buy
|140
|0.10
|97.53
|0.00
|97.85
|280
|2009.02.26 03:14
|t/p
|140
|0.10
|97.85
|0.00
|97.85
|32.12
|75158.64
|281
|2009.02.26 03:14
|buy
|141
|0.10
|97.87
|0.00
|98.19
|282
|2009.02.26 14:45
|t/p
|141
|0.10
|98.19
|0.00
|98.19
|32.59
|75191.23
|283
|2009.02.26 14:45
|buy
|142
|0.10
|98.21
|0.00
|98.53
|284
|2009.02.26 15:18
|buy
|143
|0.20
|97.90
|0.00
|98.22
|285
|2009.02.26 17:38
|t/p
|143
|0.20
|98.22
|0.00
|98.22
|65.16
|75256.39
|286
|2009.02.26 17:38
|close
|142
|0.10
|98.22
|0.00
|98.53
|1.02
|75257.41
|287
|2009.02.26 17:38
|buy
|144
|0.10
|98.25
|0.00
|98.57
|288
|2009.02.26 18:18
|t/p
|144
|0.10
|98.57
|0.00
|98.57
|32.46
|75289.87
|289
|2009.02.26 18:18
|buy
|145
|0.10
|98.59
|0.00
|98.91
|290
|2009.02.26 21:19
|buy
|146
|0.20
|98.28
|0.00
|98.60
|291
|2009.02.27 00:37
|t/p
|146
|0.20
|98.60
|0.00
|98.60
|64.53
|75354.40
|292
|2009.02.27 00:37
|close
|145
|0.10
|98.60
|0.00
|98.91
|0.82
|75355.21
|293
|2009.02.27 00:38
|buy
|147
|0.10
|98.61
|0.00
|98.93
|294
|2009.02.27 01:48
|buy
|148
|0.20
|98.30
|0.00
|98.62
|295
|2009.02.27 02:18
|buy
|149
|0.40
|97.99
|0.00
|98.31
|296
|2009.02.27 03:14
|buy
|150
|0.80
|97.68
|0.00
|98.00
|297
|2009.02.27 05:15
|buy
|151
|1.60
|97.37
|0.00
|97.69
|298
|2009.02.27 07:07
|t/p
|151
|1.60
|97.69
|0.00
|97.69
|524.11
|75879.32
|299
|2009.02.27 07:07
|close
|150
|0.80
|97.69
|0.00
|98.00
|8.19
|75887.51
|300
|2009.02.27 07:07
|close
|149
|0.40
|97.68
|0.00
|98.31
|-126.95
|75760.56
|301
|2009.02.27 07:07
|close
|148
|0.20
|97.70
|0.00
|98.62
|-122.82
|75637.74
|302
|2009.02.27 07:07
|close
|147
|0.10
|97.69
|0.00
|98.93
|-94.18
|75543.56
|303
|2009.02.27 07:08
|sell
|152
|0.10
|97.70
|0.00
|97.38
|304
|2009.02.27 11:13
|t/p
|152
|0.10
|97.38
|0.00
|97.38
|32.86
|75576.42
|305
|2009.02.27 11:13
|sell
|153
|0.10
|97.36
|0.00
|97.04
|306
|2009.02.27 13:49
|sell
|154
|0.20
|97.67
|0.00
|97.35
|307
|2009.02.27 14:48
|t/p
|154
|0.20
|97.35
|0.00
|97.35
|65.74
|75642.16
|308
|2009.02.27 14:48
|close
|153
|0.10
|97.35
|0.00
|97.04
|1.03
|75643.19
|309
|2009.02.27 14:48
|sell
|155
|0.10
|97.34
|0.00
|97.02
|310
|2009.02.27 15:31
|t/p
|155
|0.10
|97.02
|0.00
|97.02
|32.98
|75676.17
|311
|2009.02.27 15:31
|sell
|156
|0.10
|97.00
|0.00
|96.68
|312
|2009.02.27 15:48
|sell
|157
|0.20
|97.31
|0.00
|96.99
|313
|2009.02.27 16:43
|sell
|158
|0.40
|97.62
|0.00
|97.30
|314
|2009.02.27 17:13
|sell
|159
|0.80
|97.93
|0.00
|97.61
|315
|2009.02.27 18:01
|t/p
|159
|0.80
|97.61
|0.00
|97.61
|262.27
|75938.44
|316
|2009.02.27 18:01
|close
|158
|0.40
|97.61
|0.00
|97.30
|4.10
|75942.54
|317
|2009.02.27 18:01
|close
|157
|0.20
|97.60
|0.00
|96.99
|-59.43
|75883.11
|318
|2009.02.27 18:01
|close
|156
|0.10
|97.59
|0.00
|96.68
|-60.46
|75822.65
|319
|2009.02.27 18:01
|sell
|160
|0.10
|97.56
|0.00
|97.24
|320
|2009.02.27 18:18
|sell
|161
|0.20
|97.87
|0.00
|97.55
|321
|2009.03.02 01:02
|t/p
|161
|0.20
|97.55
|0.00
|97.55
|65.05
|75887.71
|322
|2009.03.02 01:02
|close
|160
|0.10
|97.55
|0.00
|97.24
|0.75
|75888.46
|323
|2009.03.02 01:02
|sell
|162
|0.10
|97.52
|0.00
|97.20
|324
|2009.03.02 01:49
|t/p
|162
|0.10
|97.20
|0.00
|97.20
|32.92
|75921.38
|325
|2009.03.02 01:49
|sell
|163
|0.10
|97.18
|0.00
|96.86
|326
|2009.03.02 03:42
|sell
|164
|0.20
|97.49
|0.00
|97.17
|327
|2009.03.02 04:14
|sell
|165
|0.40
|97.79
|0.00
|97.47
|328
|2009.03.02 05:44
|t/p
|165
|0.40
|97.47
|0.00
|97.47
|131.32
|76052.70
|329
|2009.03.02 05:44
|close
|164
|0.20
|97.47
|0.00
|97.17
|4.10
|76056.80
|330
|2009.03.02 05:45
|close
|163
|0.10
|97.48
|0.00
|96.86
|-30.78
|76026.02
|331
|2009.03.02 07:09
|sell
|166
|0.10
|97.40
|0.00
|97.08
|332
|2009.03.02 11:19
|t/p
|166
|0.10
|97.08
|0.00
|97.08
|32.96
|76058.98
|333
|2009.03.02 11:19
|sell
|167
|0.10
|97.06
|0.00
|96.74
|334
|2009.03.02 15:44
|sell
|168
|0.20
|97.37
|0.00
|97.05
|335
|2009.03.02 17:00
|sell
|169
|0.40
|97.68
|0.00
|97.36
|336
|2009.03.02 18:33
|t/p
|169
|0.40
|97.36
|0.00
|97.36
|131.47
|76190.45
|337
|2009.03.02 18:33
|close
|168
|0.20
|97.36
|0.00
|97.05
|2.05
|76192.50
|338
|2009.03.02 18:33
|close
|167
|0.10
|97.37
|0.00
|96.74
|-31.84
|76160.66
|339
|2009.03.02 18:33
|sell
|170
|0.10
|97.34
|0.00
|97.02
|340
|2009.03.02 21:45
|sell
|171
|0.20
|97.65
|0.00
|97.33
|341
|2009.03.02 23:08
|t/p
|171
|0.20
|97.33
|0.00
|97.33
|65.76
|76226.42
|342
|2009.03.02 23:08
|close
|170
|0.10
|97.33
|0.00
|97.02
|1.03
|76227.45
|343
|2009.03.02 23:08
|sell
|172
|0.10
|97.32
|0.00
|97.00
|344
|2009.03.03 09:01
|sell
|173
|0.20
|97.62
|0.00
|97.30
|345
|2009.03.03 10:14
|sell
|174
|0.40
|97.93
|0.00
|97.61
|346
|2009.03.03 11:48
|t/p
|174
|0.40
|97.61
|0.00
|97.61
|131.13
|76358.58
|347
|2009.03.03 11:48
|close
|173
|0.20
|97.61
|0.00
|97.30
|2.05
|76360.63
|348
|2009.03.03 11:49
|close
|172
|0.10
|97.60
|0.00
|97.00
|-28.97
|76331.66
|349
|2009.03.03 11:49
|buy
|175
|0.10
|97.61
|0.00
|97.93
|350
|2009.03.03 14:19
|t/p
|175
|0.10
|97.93
|0.00
|97.93
|32.68
|76364.34
|351
|2009.03.03 14:19
|buy
|176
|0.10
|97.95
|0.00
|98.27
|352
|2009.03.03 16:19
|t/p
|176
|0.10
|98.27
|0.00
|98.27
|32.56
|76396.90
|353
|2009.03.03 16:19
|buy
|177
|0.10
|98.29
|0.00
|98.61
|354
|2009.03.04 09:10
|t/p
|177
|0.10
|98.61
|0.00
|98.61
|32.26
|76429.16
|355
|2009.03.04 09:10
|buy
|178
|0.10
|98.63
|0.00
|98.95
|356
|2009.03.04 10:02
|t/p
|178
|0.10
|98.95
|0.00
|98.95
|32.34
|76461.50
|357
|2009.03.04 10:02
|buy
|179
|0.10
|98.97
|0.00
|99.29
|358
|2009.03.04 10:23
|t/p
|179
|0.10
|99.29
|0.00
|99.29
|32.23
|76493.73
|359
|2009.03.04 10:23
|buy
|180
|0.10
|99.31
|0.00
|99.63
|360
|2009.03.04 23:31
|buy
|181
|0.20
|99.01
|0.00
|99.33
|361
|2009.03.05 03:13
|t/p
|181
|0.20
|99.33
|0.00
|99.33
|63.28
|76557.00
|362
|2009.03.05 03:13
|close
|180
|0.10
|99.33
|0.00
|99.63
|1.43
|76558.44
|363
|2009.03.05 03:13
|buy
|182
|0.10
|99.34
|0.00
|99.66
|364
|2009.03.05 09:15
|t/p
|182
|0.10
|99.66
|0.00
|99.66
|32.11
|76590.55
|365
|2009.03.05 09:15
|buy
|183
|0.10
|99.68
|0.00
|100.00
|366
|2009.03.05 10:49
|buy
|184
|0.20
|99.37
|0.00
|99.69
|367
|2009.03.05 13:49
|buy
|185
|0.40
|99.06
|0.00
|99.38
|368
|2009.03.05 16:18
|buy
|186
|0.80
|98.76
|0.00
|99.08
|369
|2009.03.05 17:18
|buy
|187
|1.60
|98.45
|0.00
|98.77
|370
|2009.03.05 17:49
|buy
|188
|3.20
|98.15
|0.00
|98.47
|371
|2009.03.05 18:08
|t/p
|188
|3.20
|98.47
|0.00
|98.47
|1039.91
|77630.46
|372
|2009.03.05 18:08
|close
|187
|1.60
|98.47
|0.00
|98.77
|32.50
|77662.96
|373
|2009.03.05 18:08
|close
|186
|0.80
|98.46
|0.00
|99.08
|-243.75
|77419.21
|374
|2009.03.05 18:08
|close
|185
|0.40
|98.48
|0.00
|99.38
|-235.58
|77183.63
|375
|2009.03.05 18:08
|close
|184
|0.20
|98.47
|0.00
|99.69
|-182.80
|77000.83
|376
|2009.03.05 18:09
|close
|183
|0.10
|98.48
|0.00
|100.00
|-121.85
|76878.98
|377
|2009.03.05 18:09
|sell
|189
|0.10
|98.49
|0.00
|98.17
|378
|2009.03.05 22:38
|t/p
|189
|0.10
|98.17
|0.00
|98.17
|32.60
|76911.58
|379
|2009.03.05 22:38
|sell
|190
|0.10
|98.15
|0.00
|97.83
|380
|2009.03.05 22:48
|t/p
|190
|0.10
|97.83
|0.00
|97.83
|32.71
|76944.29
|381
|2009.03.05 22:48
|sell
|191
|0.10
|97.81
|0.00
|97.49
|382
|2009.03.05 23:49
|sell
|192
|0.20
|98.12
|0.00
|97.80
|383
|2009.03.06 02:43
|sell
|193
|0.40
|98.43
|0.00
|98.11
|384
|2009.03.06 04:39
|t/p
|193
|0.40
|98.11
|0.00
|98.11
|130.47
|77074.76
|385
|2009.03.06 04:39
|close
|192
|0.20
|98.11
|0.00
|97.80
|1.48
|77076.24
|386
|2009.03.06 04:39
|close
|191
|0.10
|98.12
|0.00
|97.49
|-31.87
|77044.37
|387
|2009.03.06 04:40
|sell
|194
|0.10
|98.09
|0.00
|97.77
|388
|2009.03.06 08:44
|t/p
|194
|0.10
|97.77
|0.00
|97.77
|32.73
|77077.10
|389
|2009.03.06 08:44
|sell
|195
|0.10
|97.75
|0.00
|97.43
|390
|2009.03.06 09:09
|t/p
|195
|0.10
|97.43
|0.00
|97.43
|32.84
|77109.94
|391
|2009.03.06 09:09
|sell
|196
|0.10
|97.41
|0.00
|97.09
|392
|2009.03.06 11:48
|t/p
|196
|0.10
|97.09
|0.00
|97.09
|32.96
|77142.90
|393
|2009.03.06 11:48
|sell
|197
|0.10
|97.07
|0.00
|96.75
|394
|2009.03.06 12:18
|t/p
|197
|0.10
|96.75
|0.00
|96.75
|33.07
|77175.97
|395
|2009.03.06 12:18
|sell
|198
|0.10
|96.73
|0.00
|96.41
|396
|2009.03.06 13:44
|sell
|199
|0.20
|97.04
|0.00
|96.72
|397
|2009.03.06 15:38
|sell
|200
|0.40
|97.35
|0.00
|97.03
|398
|2009.03.06 15:46
|sell
|201
|0.80
|97.65
|0.00
|97.33
|399
|2009.03.06 16:48
|sell
|202
|1.60
|97.96
|0.00
|97.64
|400
|2009.03.06 17:45
|t/p
|202
|1.60
|97.64
|0.00
|97.64
|524.38
|77700.35
|401
|2009.03.06 17:45
|close
|201
|0.80
|97.64
|0.00
|97.33
|8.19
|77708.54
|402
|2009.03.06 17:45
|close
|200
|0.40
|97.63
|0.00
|97.03
|-114.72
|77593.82
|403
|2009.03.06 17:45
|close
|199
|0.20
|97.64
|0.00
|96.72
|-122.90
|77470.92
|404
|2009.03.06 17:45
|close
|198
|0.10
|97.62
|0.00
|96.41
|-91.17
|77379.75
|405
|2009.03.06 22:45
|buy
|203
|0.10
|98.41
|0.00
|98.73
|406
|2009.03.09 01:43
|buy
|204
|0.20
|98.10
|0.00
|98.42
|407
|2009.03.09 04:07
|t/p
|204
|0.20
|98.42
|0.00
|98.42
|65.03
|77444.78
|408
|2009.03.09 04:07
|close
|203
|0.10
|98.42
|0.00
|98.73
|0.83
|77445.61
|409
|2009.03.09 04:08
|buy
|205
|0.10
|98.43
|0.00
|98.75
|410
|2009.03.09 05:20
|buy
|206
|0.20
|98.12
|0.00
|98.44
|411
|2009.03.09 09:13
|t/p
|206
|0.20
|98.44
|0.00
|98.44
|65.01
|77510.62
|412
|2009.03.09 09:13
|close
|205
|0.10
|98.44
|0.00
|98.75
|1.02
|77511.64
|413
|2009.03.09 09:13
|buy
|207
|0.10
|98.45
|0.00
|98.77
|414
|2009.03.09 12:08
|t/p
|207
|0.10
|98.77
|0.00
|98.77
|32.40
|77544.04
|415
|2009.03.09 12:08
|buy
|208
|0.10
|98.79
|0.00
|99.11
|416
|2009.03.09 13:14
|t/p
|208
|0.10
|99.11
|0.00
|99.11
|32.29
|77576.33
|417
|2009.03.09 13:14
|buy
|209
|0.10
|99.13
|0.00
|99.45
|418
|2009.03.09 14:49
|buy
|210
|0.20
|98.82
|0.00
|99.14
|419
|2009.03.09 16:18
|t/p
|210
|0.20
|99.14
|0.00
|99.14
|64.56
|77640.89
|420
|2009.03.09 16:18
|close
|209
|0.10
|99.14
|0.00
|99.45
|1.01
|77641.90
|421
|2009.03.09 16:18
|buy
|211
|0.10
|99.15
|0.00
|99.47
|422
|2009.03.09 17:13
|buy
|212
|0.20
|98.84
|0.00
|99.16
|423
|2009.03.10 07:50
|buy
|213
|0.40
|98.53
|0.00
|98.85
|424
|2009.03.10 12:18
|buy
|214
|0.80
|98.23
|0.00
|98.55
|425
|2009.03.10 14:19
|buy
|215
|1.60
|97.92
|0.00
|98.24
|426
|2009.03.10 15:38
|t/p
|215
|1.60
|98.24
|0.00
|98.24
|521.17
|78163.07
|427
|2009.03.10 15:38
|close
|214
|0.80
|98.24
|0.00
|98.55
|8.14
|78171.21
|428
|2009.03.10 15:39
|close
|213
|0.40
|98.25
|0.00
|98.85
|-113.99
|78057.22
|429
|2009.03.10 15:39
|close
|212
|0.20
|98.26
|0.00
|99.16
|-118.43
|77938.78
|430
|2009.03.10 15:39
|close
|211
|0.10
|98.27
|0.00
|99.47
|-89.74
|77849.04
|431
|2009.03.10 15:39
|sell
|216
|0.10
|98.28
|0.00
|97.96
|432
|2009.03.10 19:39
|sell
|217
|0.20
|98.59
|0.00
|98.27
|433
|2009.03.10 20:46
|sell
|218
|0.40
|98.90
|0.00
|98.58
|434
|2009.03.10 22:18
|t/p
|218
|0.40
|98.58
|0.00
|98.58
|129.84
|77978.88
|435
|2009.03.10 22:18
|close
|217
|0.20
|98.58
|0.00
|98.27
|2.03
|77980.91
|436
|2009.03.10 22:18
|close
|216
|0.10
|98.57
|0.00
|97.96
|-29.42
|77951.49
|437
|2009.03.10 22:19
|sell
|219
|0.10
|98.51
|0.00
|98.19
|438
|2009.03.11 01:44
|sell
|220
|0.20
|98.82
|0.00
|98.50
|439
|2009.03.11 03:50
|t/p
|220
|0.20
|98.50
|0.00
|98.50
|64.97
|78016.46
|440
|2009.03.11 03:50
|close
|219
|0.10
|98.50
|0.00
|98.19
|0.74
|78017.20
|441
|2009.03.11 04:48
|sell
|221
|0.10
|98.39
|0.00
|98.07
|442
|2009.03.11 14:18
|t/p
|221
|0.10
|98.07
|0.00
|98.07
|32.63
|78049.83
|443
|2009.03.11 14:18
|sell
|222
|0.10
|98.05
|0.00
|97.73
|444
|2009.03.11 17:48
|t/p
|222
|0.10
|97.73
|0.00
|97.73
|32.74
|78082.57
|445
|2009.03.11 17:48
|sell
|223
|0.10
|97.71
|0.00
|97.39
|446
|2009.03.11 18:14
|t/p
|223
|0.10
|97.39
|0.00
|97.39
|32.86
|78115.43
|447
|2009.03.11 18:14
|sell
|224
|0.10
|97.37
|0.00
|97.05
|448
|2009.03.11 19:15
|sell
|225
|0.20
|97.68
|0.00
|97.36
|449
|2009.03.11 20:13
|t/p
|225
|0.20
|97.36
|0.00
|97.36
|65.74
|78181.17
|450
|2009.03.11 20:13
|close
|224
|0.10
|97.36
|0.00
|97.05
|1.03
|78182.20
|451
|2009.03.11 20:13
|sell
|226
|0.10
|97.33
|0.00
|97.01
|452
|2009.03.12 03:10
|t/p
|226
|0.10
|97.01
|0.00
|97.01
|32.15
|78214.36
|453
|2009.03.12 03:10
|sell
|227
|0.10
|96.99
|0.00
|96.67
|454
|2009.03.12 05:02
|t/p
|227
|0.10
|96.67
|0.00
|96.67
|33.10
|78247.46
|455
|2009.03.12 05:02
|sell
|228
|0.10
|96.65
|0.00
|96.33
|456
|2009.03.12 05:15
|t/p
|228
|0.10
|96.33
|0.00
|96.33
|33.22
|78280.68
|457
|2009.03.12 05:15
|sell
|229
|0.10
|96.31
|0.00
|95.99
|458
|2009.03.12 05:49
|t/p
|229
|0.10
|95.99
|0.00
|95.99
|33.34
|78314.02
|459
|2009.03.12 05:49
|sell
|230
|0.10
|95.97
|0.00
|95.65
|460
|2009.03.12 07:45
|sell
|231
|0.20
|96.28
|0.00
|95.96
|461
|2009.03.12 10:45
|t/p
|231
|0.20
|95.96
|0.00
|95.96
|66.69
|78380.71
|462
|2009.03.12 10:45
|close
|230
|0.10
|95.96
|0.00
|95.65
|1.04
|78381.75
|463
|2009.03.12 10:45
|sell
|232
|0.10
|95.95
|0.00
|95.63
|464
|2009.03.12 12:43
|sell
|233
|0.20
|96.26
|0.00
|95.94
|465
|2009.03.12 13:48
|sell
|234
|0.40
|96.57
|0.00
|96.25
|466
|2009.03.12 15:00
|sell
|235
|0.80
|96.87
|0.00
|96.55
|467
|2009.03.12 15:08
|sell
|236
|1.60
|97.18
|0.00
|96.86
|468
|2009.03.12 16:02
|sell
|237
|3.20
|97.49
|0.00
|97.17
|469
|2009.03.13 02:19
|t/p
|237
|3.20
|97.17
|0.00
|97.17
|1044.90
|79426.64
|470
|2009.03.13 02:19
|close
|236
|1.60
|97.17
|0.00
|96.86
|12.01
|79438.65
|471
|2009.03.13 02:19
|close
|235
|0.80
|97.18
|0.00
|96.55
|-257.43
|79181.22
|472
|2009.03.13 02:19
|close
|234
|0.40
|97.17
|0.00
|96.25
|-248.11
|78933.11
|473
|2009.03.13 02:19
|close
|233
|0.20
|97.16
|0.00
|95.94
|-185.82
|78747.30
|474
|2009.03.13 02:19
|close
|232
|0.10
|97.17
|0.00
|95.63
|-125.83
|78621.47
|475
|2009.03.13 02:30
|sell
|238
|0.10
|97.23
|0.00
|96.91
|476
|2009.03.13 02:49
|sell
|239
|0.20
|97.54
|0.00
|97.22
|477
|2009.03.13 03:18
|sell
|240
|0.40
|97.85
|0.00
|97.53
|478
|2009.03.13 06:24
|t/p
|240
|0.40
|97.53
|0.00
|97.53
|131.24
|78752.71
|479
|2009.03.13 06:24
|close
|239
|0.20
|97.53
|0.00
|97.22
|2.05
|78754.76
|480
|2009.03.13 06:25
|close
|238
|0.10
|97.52
|0.00
|96.91
|-29.74
|78725.02
|481
|2009.03.13 06:43
|buy
|241
|0.10
|97.59
|0.00
|97.91
|482
|2009.03.13 08:30
|t/p
|241
|0.10
|97.91
|0.00
|97.91
|32.68
|78757.70
|483
|2009.03.13 08:30
|buy
|242
|0.10
|97.93
|0.00
|98.25
|484
|2009.03.13 10:20
|t/p
|242
|0.10
|98.25
|0.00
|98.25
|32.57
|78790.27
|485
|2009.03.13 10:20
|buy
|243
|0.10
|98.27
|0.00
|98.59
|486
|2009.03.13 10:44
|t/p
|243
|0.10
|98.59
|0.00
|98.59
|32.46
|78822.73
|487
|2009.03.13 10:44
|buy
|244
|0.10
|98.61
|0.00
|98.93
|488
|2009.03.13 11:18
|buy
|245
|0.20
|98.30
|0.00
|98.62
|489
|2009.03.13 17:18
|buy
|246
|0.40
|97.99
|0.00
|98.31
|490
|2009.03.16 00:18
|buy
|247
|0.80
|97.68
|0.00
|98.00
|491
|2009.03.16 00:44
|t/p
|247
|0.80
|98.00
|0.00
|98.00
|261.22
|79083.95
|492
|2009.03.16 00:44
|close
|246
|0.40
|98.00
|0.00
|98.31
|3.31
|79087.26
|493
|2009.03.16 00:45
|close
|245
|0.20
|98.01
|0.00
|98.62
|-59.56
|79027.70
|494
|2009.03.16 00:45
|close
|244
|0.10
|98.00
|0.00
|98.93
|-62.43
|78965.26
|495
|2009.03.16 00:45
|buy
|248
|0.10
|98.03
|0.00
|98.35
|496
|2009.03.16 02:44
|t/p
|248
|0.10
|98.35
|0.00
|98.35
|32.54
|78997.80
|497
|2009.03.16 02:44
|buy
|249
|0.10
|98.37
|0.00
|98.69
|498
|2009.03.16 09:18
|buy
|250
|0.20
|98.06
|0.00
|98.38
|499
|2009.03.16 12:31
|t/p
|250
|0.20
|98.38
|0.00
|98.38
|65.05
|79062.85
|500
|2009.03.16 12:31
|close
|249
|0.10
|98.38
|0.00
|98.69
|1.02
|79063.87
|501
|2009.03.16 12:31
|buy
|251
|0.10
|98.39
|0.00
|98.71
|502
|2009.03.16 16:49
|buy
|252
|0.20
|98.09
|0.00
|98.41
|503
|2009.03.17 02:10
|t/p
|252
|0.20
|98.41
|0.00
|98.41
|64.65
|79128.52
|504
|2009.03.17 02:10
|close
|251
|0.10
|98.41
|0.00
|98.71
|1.84
|79130.36
|505
|2009.03.17 02:10
|buy
|253
|0.10
|98.42
|0.00
|98.74
|506
|2009.03.17 08:09
|t/p
|253
|0.10
|98.74
|0.00
|98.74
|32.41
|79162.77
|507
|2009.03.17 08:09
|buy
|254
|0.10
|98.76
|0.00
|99.08
|508
|2009.03.17 11:06
|buy
|255
|0.20
|98.45
|0.00
|98.77
|509
|2009.03.17 13:39
|t/p
|255
|0.20
|98.77
|0.00
|98.77
|64.80
|79227.57
|510
|2009.03.17 13:39
|close
|254
|0.10
|98.77
|0.00
|99.08
|1.01
|79228.58
|511
|2009.03.17 13:39
|buy
|256
|0.10
|98.78
|0.00
|99.10
|512
|2009.03.17 21:01
|buy
|257
|0.20
|98.48
|0.00
|98.80
|513
|2009.03.18 01:14
|t/p
|257
|0.20
|98.80
|0.00
|98.80
|64.40
|79292.97
|514
|2009.03.18 01:14
|close
|256
|0.10
|98.80
|0.00
|99.10
|1.83
|79294.80
|515
|2009.03.18 01:14
|buy
|258
|0.10
|98.81
|0.00
|99.13
|516
|2009.03.18 03:13
|buy
|259
|0.20
|98.51
|0.00
|98.83
|517
|2009.03.18 14:48
|buy
|260
|0.40
|98.20
|0.00
|98.52
|518
|2009.03.18 16:18
|buy
|261
|0.80
|97.90
|0.00
|98.22
|519
|2009.03.18 20:06
|t/p
|261
|0.80
|98.22
|0.00
|98.22
|260.64
|79555.44
|520
|2009.03.18 20:06
|close
|260
|0.40
|98.22
|0.00
|98.52
|8.14
|79563.58
|521
|2009.03.18 20:06
|close
|259
|0.20
|98.21
|0.00
|98.83
|-61.09
|79502.49
|522
|2009.03.18 20:06
|close
|258
|0.10
|98.23
|0.00
|99.13
|-59.05
|79443.44
|523
|2009.03.18 20:06
|sell
|262
|0.10
|98.22
|0.00
|97.90
|524
|2009.03.18 20:08
|t/p
|262
|0.10
|97.90
|0.00
|97.90
|32.69
|79476.13
|525
|2009.03.18 20:08
|sell
|263
|0.10
|97.88
|0.00
|97.56
|526
|2009.03.18 20:12
|t/p
|263
|0.10
|97.56
|0.00
|97.56
|32.80
|79508.93
|527
|2009.03.18 20:12
|sell
|264
|0.10
|97.54
|0.00
|97.22
|528
|2009.03.18 20:13
|t/p
|264
|0.10
|97.22
|0.00
|97.22
|32.92
|79541.85
|529
|2009.03.18 20:13
|sell
|265
|0.10
|97.20
|0.00
|96.88
|530
|2009.03.18 20:17
|t/p
|265
|0.10
|96.88
|0.00
|96.88
|33.03
|79574.88
|531
|2009.03.18 20:17
|sell
|266
|0.10
|96.86
|0.00
|96.54
|532
|2009.03.18 20:18
|t/p
|266
|0.10
|96.54
|0.00
|96.54
|33.15
|79608.03
|533
|2009.03.18 20:18
|sell
|267
|0.10
|96.52
|0.00
|96.20
|534
|2009.03.18 20:26
|sell
|268
|0.20
|96.83
|0.00
|96.51
|535
|2009.03.18 20:31
|t/p
|268
|0.20
|96.51
|0.00
|96.51
|66.31
|79674.34
|536
|2009.03.18 20:31
|close
|267
|0.10
|96.51
|0.00
|96.20
|1.04
|79675.38
|537
|2009.03.18 20:31
|sell
|269
|0.10
|96.50
|0.00
|96.18
|538
|2009.03.18 20:38
|t/p
|269
|0.10
|96.18
|0.00
|96.18
|33.27
|79708.65
|539
|2009.03.18 20:38
|sell
|270
|0.10
|96.16
|0.00
|95.84
|540
|2009.03.18 20:45
|t/p
|270
|0.10
|95.84
|0.00
|95.84
|33.39
|79742.04
|541
|2009.03.18 20:45
|sell
|271
|0.10
|95.82
|0.00
|95.50
|542
|2009.03.18 20:55
|sell
|272
|0.20
|96.31
|0.00
|95.99
|543
|2009.03.18 21:18
|t/p
|272
|0.20
|95.99
|0.00
|95.99
|66.67
|79808.71
|544
|2009.03.18 21:18
|close
|271
|0.10
|95.99
|0.00
|95.50
|-17.71
|79791.00
|545
|2009.03.18 21:18
|sell
|273
|0.10
|95.96
|0.00
|95.64
|546
|2009.03.18 21:30
|sell
|274
|0.20
|96.28
|0.00
|95.96
|547
|2009.03.18 23:14
|t/p
|274
|0.20
|95.96
|0.00
|95.96
|66.69
|79857.69
|548
|2009.03.18 23:14
|close
|273
|0.10
|95.96
|0.00
|95.64
|0.00
|79857.69
|549
|2009.03.18 23:14
|sell
|275
|0.10
|95.93
|0.00
|95.61
|550
|2009.03.19 00:49
|sell
|276
|0.20
|96.24
|0.00
|95.92
|551
|2009.03.19 02:01
|sell
|277
|0.40
|96.54
|0.00
|96.22
|552
|2009.03.19 04:09
|t/p
|277
|0.40
|96.22
|0.00
|96.22
|133.03
|79990.72
|553
|2009.03.19 04:09
|close
|276
|0.20
|96.22
|0.00
|95.92
|4.16
|79994.88
|554
|2009.03.19 04:10
|close
|275
|0.10
|96.21
|0.00
|95.61
|-29.94
|79964.94
|555
|2009.03.19 04:10
|sell
|278
|0.10
|96.20
|0.00
|95.88
|556
|2009.03.19 07:09
|t/p
|278
|0.10
|95.88
|0.00
|95.88
|33.38
|79998.32
|557
|2009.03.19 07:09
|sell
|279
|0.10
|95.86
|0.00
|95.54
|558
|2009.03.19 07:20
|t/p
|279
|0.10
|95.54
|0.00
|95.54
|33.49
|80031.81
|559
|2009.03.19 07:20
|sell
|280
|0.10
|95.52
|0.00
|95.20
|560
|2009.03.19 10:19
|sell
|281
|0.20
|95.83
|0.00
|95.51
|561
|2009.03.19 13:13
|t/p
|281
|0.20
|95.51
|0.00
|95.51
|67.01
|80098.82
|562
|2009.03.19 13:13
|close
|280
|0.10
|95.51
|0.00
|95.20
|1.05
|80099.87
|563
|2009.03.19 13:13
|sell
|282
|0.10
|95.50
|0.00
|95.18
|564
|2009.03.19 13:38
|t/p
|282
|0.10
|95.18
|0.00
|95.18
|33.62
|80133.49
|565
|2009.03.19 13:38
|sell
|283
|0.10
|95.16
|0.00
|94.84
|566
|2009.03.19 13:48
|t/p
|283
|0.10
|94.84
|0.00
|94.84
|33.74
|80167.23
|567
|2009.03.19 13:48
|sell
|284
|0.10
|94.82
|0.00
|94.50
|568
|2009.03.19 14:06
|t/p
|284
|0.10
|94.50
|0.00
|94.50
|33.86
|80201.09
|569
|2009.03.19 14:06
|sell
|285
|0.10
|94.48
|0.00
|94.16
|570
|2009.03.19 14:14
|sell
|286
|0.20
|94.79
|0.00
|94.47
|571
|2009.03.19 14:48
|sell
|287
|0.40
|95.10
|0.00
|94.78
|572
|2009.03.19 15:14
|t/p
|287
|0.40
|94.78
|0.00
|94.78
|135.05
|80336.14
|573
|2009.03.19 15:14
|close
|286
|0.20
|94.78
|0.00
|94.47
|2.11
|80338.25
|574
|2009.03.19 15:14
|close
|285
|0.10
|94.79
|0.00
|94.16
|-32.70
|80305.55
|575
|2009.03.19 15:14
|sell
|288
|0.10
|94.75
|0.00
|94.43
|576
|2009.03.19 16:24
|t/p
|288
|0.10
|94.43
|0.00
|94.43
|33.89
|80339.44
|577
|2009.03.19 16:24
|sell
|289
|0.10
|94.41
|0.00
|94.09
|578
|2009.03.19 16:44
|t/p
|289
|0.10
|94.09
|0.00
|94.09
|34.01
|80373.45
|579
|2009.03.19 16:44
|sell
|290
|0.10
|94.07
|0.00
|93.75
|580
|2009.03.19 17:18
|t/p
|290
|0.10
|93.75
|0.00
|93.75
|34.13
|80407.58
|581
|2009.03.19 17:18
|sell
|291
|0.10
|93.73
|0.00
|93.41
|582
|2009.03.19 18:13
|sell
|292
|0.20
|94.04
|0.00
|93.72
|583
|2009.03.19 19:44
|sell
|293
|0.40
|94.35
|0.00
|94.03
|584
|2009.03.19 22:19
|sell
|294
|0.80
|94.65
|0.00
|94.33
|585
|2009.03.20 09:48
|t/p
|294
|0.80
|94.33
|0.00
|94.33
|269.16
|80676.74
|586
|2009.03.20 09:48
|close
|293
|0.40
|94.33
|0.00
|94.03
|7.36
|80684.11
|587
|2009.03.20 09:48
|close
|292
|0.20
|94.32
|0.00
|93.72
|-59.93
|80624.18
|588
|2009.03.20 09:48
|close
|291
|0.10
|94.31
|0.00
|93.41
|-61.78
|80562.40
|589
|2009.03.20 09:48
|sell
|295
|0.10
|94.28
|0.00
|93.96
|590
|2009.03.20 10:45
|sell
|296
|0.20
|94.59
|0.00
|94.27
|591
|2009.03.20 12:18
|sell
|297
|0.40
|94.90
|0.00
|94.58
|592
|2009.03.20 12:39
|sell
|298
|0.80
|95.21
|0.00
|94.89
|593
|2009.03.20 12:48
|sell
|299
|1.60
|95.51
|0.00
|95.19
|594
|2009.03.20 13:02
|t/p
|299
|1.60
|95.19
|0.00
|95.19
|537.87
|81100.27
|595
|2009.03.20 13:02
|close
|298
|0.80
|95.19
|0.00
|94.89
|16.81
|81117.08
|596
|2009.03.20 13:02
|close
|297
|0.40
|95.18
|0.00
|94.58
|-117.67
|80999.41
|597
|2009.03.20 13:02
|close
|296
|0.20
|95.19
|0.00
|94.27
|-126.06
|80873.35
|598
|2009.03.20 13:02
|close
|295
|0.10
|95.18
|0.00
|93.96
|-94.56
|80778.79
|599
|2009.03.20 13:02
|buy
|300
|0.10
|95.19
|0.00
|95.51
|600
|2009.03.20 13:39
|t/p
|300
|0.10
|95.51
|0.00
|95.51
|33.50
|80812.29
|601
|2009.03.20 13:39
|buy
|301
|0.10
|95.53
|0.00
|95.85
|602
|2009.03.20 15:15
|t/p
|301
|0.10
|95.85
|0.00
|95.85
|33.39
|80845.68
|603
|2009.03.20 15:15
|buy
|302
|0.10
|95.87
|0.00
|96.19
|604
|2009.03.20 15:44
|buy
|303
|0.20
|95.56
|0.00
|95.88
|605
|2009.03.20 16:19
|buy
|304
|0.40
|95.26
|0.00
|95.58
|606
|2009.03.20 16:48
|t/p
|304
|0.40
|95.58
|0.00
|95.58
|133.92
|80979.60
|607
|2009.03.20 16:48
|close
|303
|0.20
|95.58
|0.00
|95.88
|4.18
|80983.78
|608
|2009.03.20 16:48
|close
|302
|0.10
|95.59
|0.00
|96.19
|-29.29
|80954.49
|609
|2009.03.20 16:48
|buy
|305
|0.10
|95.60
|0.00
|95.92
|610
|2009.03.20 17:13
|t/p
|305
|0.10
|95.92
|0.00
|95.92
|33.36
|80987.85
|611
|2009.03.20 17:13
|buy
|306
|0.10
|95.94
|0.00
|96.26
|612
|2009.03.23 00:00
|buy
|307
|0.20
|95.63
|0.00
|95.95
|613
|2009.03.23 01:49
|t/p
|307
|0.20
|95.95
|0.00
|95.95
|66.70
|81054.55
|614
|2009.03.23 01:49
|close
|306
|0.10
|95.95
|0.00
|96.26
|0.85
|81055.40
|615
|2009.03.23 01:49
|buy
|308
|0.10
|95.98
|0.00
|96.30
|616
|2009.03.23 04:13
|t/p
|308
|0.10
|96.30
|0.00
|96.30
|33.23
|81088.63
|617
|2009.03.23 04:13
|buy
|309
|0.10
|96.32
|0.00
|96.64
|618
|2009.03.23 09:14
|buy
|310
|0.20
|96.01
|0.00
|96.33
|619
|2009.03.23 09:32
|buy
|311
|0.40
|95.70
|0.00
|96.02
|620
|2009.03.23 09:49
|t/p
|311
|0.40
|96.02
|0.00
|96.02
|133.31
|81221.94
|621
|2009.03.23 09:49
|close
|310
|0.20
|96.02
|0.00
|96.33
|2.08
|81224.02
|622
|2009.03.23 09:49
|close
|309
|0.10
|96.03
|0.00
|96.64
|-30.20
|81193.82
|623
|2009.03.23 09:49
|buy
|312
|0.10
|96.06
|0.00
|96.38
|624
|2009.03.23 10:46
|t/p
|312
|0.10
|96.38
|0.00
|96.38
|33.20
|81227.02
|625
|2009.03.23 10:46
|buy
|313
|0.10
|96.40
|0.00
|96.72
|626
|2009.03.23 13:13
|t/p
|313
|0.10
|96.72
|0.00
|96.72
|33.09
|81260.11
|627
|2009.03.23 13:13
|buy
|314
|0.10
|96.74
|0.00
|97.06
|628
|2009.03.23 15:44
|t/p
|314
|0.10
|97.06
|0.00
|97.06
|32.97
|81293.08
|629
|2009.03.23 15:44
|buy
|315
|0.10
|97.08
|0.00
|97.40
|630
|2009.03.23 19:44
|buy
|316
|0.20
|96.77
|0.00
|97.09
|631
|2009.03.23 22:00
|t/p
|316
|0.20
|97.09
|0.00
|97.09
|65.92
|81359.00
|632
|2009.03.23 22:00
|close
|315
|0.10
|97.09
|0.00
|97.40
|1.03
|81360.03
|633
|2009.03.23 22:01
|buy
|317
|0.10
|97.12
|0.00
|97.44
|634
|2009.03.24 02:39
|t/p
|317
|0.10
|97.44
|0.00
|97.44
|32.65
|81392.68
|635
|2009.03.24 02:39
|buy
|318
|0.10
|97.46
|0.00
|97.78
|636
|2009.03.24 03:10
|t/p
|318
|0.10
|97.78
|0.00
|97.78
|32.73
|81425.41
|637
|2009.03.24 03:10
|buy
|319
|0.10
|97.80
|0.00
|98.12
|638
|2009.03.24 07:15
|t/p
|319
|0.10
|98.12
|0.00
|98.12
|32.61
|81458.02
|639
|2009.03.24 07:15
|buy
|320
|0.10
|98.14
|0.00
|98.46
|640
|2009.03.24 09:15
|t/p
|320
|0.10
|98.46
|0.00
|98.46
|32.50
|81490.52
|641
|2009.03.24 09:15
|buy
|321
|0.10
|98.48
|0.00
|98.80
|642
|2009.03.24 10:14
|buy
|322
|0.20
|98.17
|0.00
|98.49
|643
|2009.03.24 17:19
|buy
|323
|0.40
|97.87
|0.00
|98.19
|644
|2009.03.24 19:14
|t/p
|323
|0.40
|98.19
|0.00
|98.19
|130.36
|81620.88
|645
|2009.03.24 19:14
|close
|322
|0.20
|98.19
|0.00
|98.49
|4.07
|81624.95
|646
|2009.03.24 19:14
|close
|321
|0.10
|98.20
|0.00
|98.80
|-28.51
|81596.44
|647
|2009.03.24 19:15
|buy
|324
|0.10
|98.23
|0.00
|98.55
|648
|2009.03.24 20:48
|buy
|325
|0.20
|97.92
|0.00
|98.24
|649
|2009.03.25 01:48
|t/p
|325
|0.20
|98.24
|0.00
|98.24
|64.77
|81661.20
|650
|2009.03.25 01:48
|close
|324
|0.10
|98.24
|0.00
|98.55
|0.83
|81662.03
|651
|2009.03.25 01:49
|buy
|326
|0.10
|98.25
|0.00
|98.57
|652
|2009.03.25 02:16
|buy
|327
|0.20
|97.94
|0.00
|98.26
|653
|2009.03.25 03:18
|buy
|328
|0.40
|97.63
|0.00
|97.95
|654
|2009.03.25 06:15
|t/p
|328
|0.40
|97.95
|0.00
|97.95
|130.68
|81792.71
|655
|2009.03.25 06:15
|close
|327
|0.20
|97.95
|0.00
|98.26
|2.04
|81794.75
|656
|2009.03.25 06:15
|close
|326
|0.10
|97.94
|0.00
|98.57
|-31.65
|81763.10
|657
|2009.03.25 06:15
|buy
|329
|0.10
|97.97
|0.00
|98.29
|658
|2009.03.25 07:13
|buy
|330
|0.20
|97.66
|0.00
|97.98
|659
|2009.03.25 15:07
|t/p
|330
|0.20
|97.98
|0.00
|97.98
|65.32
|81828.42
|660
|2009.03.25 15:07
|close
|329
|0.10
|97.98
|0.00
|98.29
|1.02
|81829.44
|661
|2009.03.25 15:07
|buy
|331
|0.10
|97.99
|0.00
|98.31
|662
|2009.03.25 15:43
|buy
|332
|0.20
|97.68
|0.00
|98.00
|663
|2009.03.25 15:48
|buy
|333
|0.40
|97.37
|0.00
|97.69
|664
|2009.03.25 16:00
|buy
|334
|0.80
|97.06
|0.00
|97.38
|665
|2009.03.25 16:13
|t/p
|334
|0.80
|97.38
|0.00
|97.38
|262.89
|82092.33
|666
|2009.03.25 16:13
|close
|333
|0.40
|97.38
|0.00
|97.69
|4.11
|82096.44
|667
|2009.03.25 16:13
|close
|332
|0.20
|97.37
|0.00
|98.00
|-63.67
|82032.77
|668
|2009.03.25 16:13
|close
|331
|0.10
|97.38
|0.00
|98.31
|-62.64
|81970.13
|669
|2009.03.25 16:13
|sell
|335
|0.10
|97.37
|0.00
|97.05
|670
|2009.03.25 16:18
|sell
|336
|0.20
|97.68
|0.00
|97.36
|671
|2009.03.25 17:19
|t/p
|336
|0.20
|97.36
|0.00
|97.36
|65.74
|82035.87
|672
|2009.03.25 17:19
|close
|335
|0.10
|97.36
|0.00
|97.05
|1.03
|82036.90
|673
|2009.03.25 17:19
|sell
|337
|0.10
|97.33
|0.00
|97.01
|674
|2009.03.25 17:37
|sell
|338
|0.20
|97.64
|0.00
|97.32
|675
|2009.03.25 19:07
|sell
|339
|0.40
|97.95
|0.00
|97.63
|676
|2009.03.25 19:18
|t/p
|339
|0.40
|97.63
|0.00
|97.63
|131.11
|82168.01
|677
|2009.03.25 19:18
|close
|338
|0.20
|97.63
|0.00
|97.32
|2.05
|82170.06
|678
|2009.03.25 19:18
|close
|337
|0.10
|97.62
|0.00
|97.01
|-29.71
|82140.35
|679
|2009.03.25 19:18
|sell
|340
|0.10
|97.59
|0.00
|97.27
|680
|2009.03.25 20:18
|t/p
|340
|0.10
|97.27
|0.00
|97.27
|32.90
|82173.25
|681
|2009.03.25 20:18
|sell
|341
|0.10
|97.25
|0.00
|96.93
|682
|2009.03.25 22:19
|sell
|342
|0.20
|97.56
|0.00
|97.24
|683
|2009.03.26 02:14
|sell
|343
|0.40
|97.87
|0.00
|97.55
|684
|2009.03.26 09:19
|sell
|344
|0.80
|98.18
|0.00
|97.86
|685
|2009.03.26 13:02
|sell
|345
|1.60
|98.49
|0.00
|98.17
|686
|2009.03.26 14:44
|t/p
|345
|1.60
|98.17
|0.00
|98.17
|521.54
|82694.79
|687
|2009.03.26 14:44
|close
|344
|0.80
|98.17
|0.00
|97.86
|8.15
|82702.94
|688
|2009.03.26 14:44
|close
|343
|0.40
|98.18
|0.00
|97.55
|-126.30
|82576.64
|689
|2009.03.26 14:45
|close
|342
|0.20
|98.17
|0.00
|97.24
|-125.94
|82450.70
|690
|2009.03.26 14:45
|close
|341
|0.10
|98.18
|0.00
|96.93
|-95.56
|82355.14
|691
|2009.03.26 14:45
|buy
|346
|0.10
|98.17
|0.00
|98.49
|692
|2009.03.26 15:49
|t/p
|346
|0.10
|98.49
|0.00
|98.49
|32.49
|82387.63
|693
|2009.03.26 15:49
|buy
|347
|0.10
|98.51
|0.00
|98.83
|694
|2009.03.26 22:19
|t/p
|347
|0.10
|98.83
|0.00
|98.83
|32.38
|82420.01
|695
|2009.03.26 22:19
|buy
|348
|0.10
|98.85
|0.00
|99.17
|696
|2009.03.27 02:08
|buy
|349
|0.20
|98.54
|0.00
|98.86
|697
|2009.03.27 02:36
|buy
|350
|0.40
|98.23
|0.00
|98.55
|698
|2009.03.27 02:48
|t/p
|350
|0.40
|98.55
|0.00
|98.55
|129.88
|82549.89
|699
|2009.03.27 02:48
|close
|349
|0.20
|98.55
|0.00
|98.86
|2.03
|82551.92
|700
|2009.03.27 02:49
|close
|348
|0.10
|98.56
|0.00
|99.17
|-29.61
|82522.31
|701
|2009.03.27 03:18
|buy
|351
|0.10
|98.63
|0.00
|98.95
|702
|2009.03.27 05:14
|buy
|352
|0.20
|98.32
|0.00
|98.64
|703
|2009.03.27 08:20
|buy
|353
|0.40
|98.01
|0.00
|98.33
|704
|2009.03.27 11:32
|t/p
|353
|0.40
|98.33
|0.00
|98.33
|130.17
|82652.48
|705
|2009.03.27 11:32
|close
|352
|0.20
|98.33
|0.00
|98.64
|2.03
|82654.51
|706
|2009.03.27 11:32
|close
|351
|0.10
|98.34
|0.00
|98.95
|-29.49
|82625.02
|707
|2009.03.27 11:43
|sell
|354
|0.10
|98.26
|0.00
|97.94
|708
|2009.03.27 12:19
|t/p
|354
|0.10
|97.94
|0.00
|97.94
|32.67
|82657.69
|709
|2009.03.27 12:19
|sell
|355
|0.10
|97.92
|0.00
|97.60
|710
|2009.03.27 13:44
|t/p
|355
|0.10
|97.60
|0.00
|97.60
|32.79
|82690.48
|711
|2009.03.27 13:44
|sell
|356
|0.10
|97.58
|0.00
|97.26
|712
|2009.03.27 13:49
|t/p
|356
|0.10
|97.26
|0.00
|97.26
|32.90
|82723.38
|713
|2009.03.27 13:49
|sell
|357
|0.10
|97.24
|0.00
|96.92
|714
|2009.03.27 14:18
|sell
|358
|0.20
|97.54
|0.00
|97.22
|715
|2009.03.27 14:45
|sell
|359
|0.40
|97.85
|0.00
|97.53
|716
|2009.03.27 17:18
|sell
|360
|0.80
|98.15
|0.00
|97.83
|717
|2009.03.30 05:18
|t/p
|360
|0.80
|97.83
|0.00
|97.83
|259.45
|82982.83
|718
|2009.03.30 05:18
|close
|359
|0.40
|97.83
|0.00
|97.53
|7.06
|82989.89
|719
|2009.03.30 05:18
|close
|358
|0.20
|97.82
|0.00
|97.22
|-57.81
|82932.08
|720
|2009.03.30 05:19
|close
|357
|0.10
|97.81
|0.00
|96.92
|-58.56
|82873.52
|721
|2009.03.30 05:48
|sell
|361
|0.10
|97.68
|0.00
|97.36
|722
|2009.03.30 07:14
|t/p
|361
|0.10
|97.36
|0.00
|97.36
|32.87
|82906.39
|723
|2009.03.30 07:14
|sell
|362
|0.10
|97.34
|0.00
|97.02
|724
|2009.03.30 08:14
|t/p
|362
|0.10
|97.02
|0.00
|97.02
|32.98
|82939.37
|725
|2009.03.30 08:14
|sell
|363
|0.10
|97.00
|0.00
|96.68
|726
|2009.03.30 09:18
|t/p
|363
|0.10
|96.68
|0.00
|96.68
|33.10
|82972.47
|727
|2009.03.30 09:18
|sell
|364
|0.10
|96.66
|0.00
|96.34
|728
|2009.03.30 10:14
|t/p
|364
|0.10
|96.34
|0.00
|96.34
|33.22
|83005.69
|729
|2009.03.30 10:14
|sell
|365
|0.10
|96.32
|0.00
|96.00
|730
|2009.03.30 10:49
|t/p
|365
|0.10
|96.00
|0.00
|96.00
|33.33
|83039.02
|731
|2009.03.30 10:49
|sell
|366
|0.10
|95.98
|0.00
|95.66
|732
|2009.03.30 11:13
|sell
|367
|0.20
|96.29
|0.00
|95.97
|733
|2009.03.30 12:03
|sell
|368
|0.40
|96.60
|0.00
|96.28
|734
|2009.03.30 15:09
|sell
|369
|0.80
|96.90
|0.00
|96.58
|735
|2009.03.30 18:48
|sell
|370
|1.60
|97.21
|0.00
|96.89
|736
|2009.03.30 19:06
|sell
|371
|3.20
|97.51
|0.00
|97.19
|737
|2009.03.30 20:48
|t/p
|371
|3.20
|97.19
|0.00
|97.19
|1053.61
|84092.63
|738
|2009.03.30 20:48
|close
|370
|1.60
|97.19
|0.00
|96.89
|32.93
|84125.56
|739
|2009.03.30 20:48
|close
|369
|0.80
|97.18
|0.00
|96.58
|-230.50
|83895.06
|740
|2009.03.30 20:48
|close
|368
|0.40
|97.17
|0.00
|96.28
|-234.64
|83660.42
|741
|2009.03.30 20:48
|close
|367
|0.20
|97.16
|0.00
|95.97
|-179.09
|83481.33
|742
|2009.03.30 20:48
|close
|366
|0.10
|97.15
|0.00
|95.66
|-120.43
|83360.90
|743
|2009.03.30 20:49
|sell
|372
|0.10
|97.12
|0.00
|96.80
|744
|2009.03.31 00:48
|sell
|373
|0.20
|97.43
|0.00
|97.11
|745
|2009.03.31 03:34
|sell
|374
|0.40
|97.74
|0.00
|97.42
|746
|2009.03.31 03:44
|sell
|375
|0.80
|98.04
|0.00
|97.72
|747
|2009.03.31 06:39
|sell
|376
|1.60
|98.35
|0.00
|98.03
|748
|2009.03.31 07:15
|t/p
|376
|1.60
|98.03
|0.00
|98.03
|522.29
|83883.19
|749
|2009.03.31 07:15
|close
|375
|0.80
|98.03
|0.00
|97.72
|8.16
|83891.35
|750
|2009.03.31 07:15
|close
|374
|0.40
|98.02
|0.00
|97.42
|-114.26
|83777.09
|751
|2009.03.31 07:16
|close
|373
|0.20
|98.01
|0.00
|97.11
|-118.36
|83658.73
|752
|2009.03.31 07:16
|close
|372
|0.10
|98.00
|0.00
|96.80
|-90.08
|83568.66
|753
|2009.03.31 07:16
|buy
|377
|0.10
|97.99
|0.00
|98.31
|754
|2009.03.31 09:39
|t/p
|377
|0.10
|98.31
|0.00
|98.31
|32.55
|83601.21
|755
|2009.03.31 09:39
|buy
|378
|0.10
|98.33
|0.00
|98.65
|756
|2009.03.31 14:19
|t/p
|378
|0.10
|98.65
|0.00
|98.65
|32.44
|83633.65
|757
|2009.03.31 14:19
|buy
|379
|0.10
|98.67
|0.00
|98.99
|758
|2009.03.31 14:49
|buy
|380
|0.20
|98.37
|0.00
|98.69
|759
|2009.03.31 17:54
|t/p
|380
|0.20
|98.69
|0.00
|98.69
|64.85
|83698.50
|760
|2009.03.31 17:54
|close
|379
|0.10
|98.69
|0.00
|98.99
|2.03
|83700.53
|761
|2009.03.31 17:55
|buy
|381
|0.10
|98.70
|0.00
|99.02
|762
|2009.03.31 18:14
|t/p
|381
|0.10
|99.02
|0.00
|99.02
|32.32
|83732.85
|763
|2009.03.31 18:14
|buy
|382
|0.10
|99.04
|0.00
|99.36
|764
|2009.04.01 02:48
|t/p
|382
|0.10
|99.36
|0.00
|99.36
|32.02
|83764.86
|765
|2009.04.01 02:48
|buy
|383
|0.10
|99.38
|0.00
|99.70
|766
|2009.04.01 03:09
|buy
|384
|0.20
|99.07
|0.00
|99.39
|767
|2009.04.01 03:14
|buy
|385
|0.40
|98.76
|0.00
|99.08
|768
|2009.04.01 03:18
|buy
|386
|0.80
|98.45
|0.00
|98.77
|769
|2009.04.01 03:39
|t/p
|386
|0.80
|98.77
|0.00
|98.77
|259.19
|84024.05
|770
|2009.04.01 03:39
|close
|385
|0.40
|98.77
|0.00
|99.08
|4.05
|84028.10
|771
|2009.04.01 03:39
|close
|384
|0.20
|98.76
|0.00
|99.39
|-62.78
|83965.32
|772
|2009.04.01 03:39
|close
|383
|0.10
|98.78
|0.00
|99.70
|-60.74
|83904.58
|773
|2009.04.01 03:43
|buy
|387
|0.10
|98.85
|0.00
|99.17
|774
|2009.04.01 04:18
|t/p
|387
|0.10
|99.17
|0.00
|99.17
|32.27
|83936.85
|775
|2009.04.01 04:18
|buy
|388
|0.10
|99.19
|0.00
|99.51
|776
|2009.04.01 05:08
|buy
|389
|0.20
|98.88
|0.00
|99.20
|777
|2009.04.01 06:49
|buy
|390
|0.40
|98.57
|0.00
|98.89
|778
|2009.04.01 09:44
|t/p
|390
|0.40
|98.89
|0.00
|98.89
|129.44
|84066.29
|779
|2009.04.01 09:44
|close
|389
|0.20
|98.89
|0.00
|99.20
|2.02
|84068.31
|780
|2009.04.01 09:44
|close
|388
|0.10
|98.88
|0.00
|99.51
|-31.35
|84036.96
|781
|2009.04.01 09:45
|buy
|391
|0.10
|98.91
|0.00
|99.23
|782
|2009.04.01 10:49
|buy
|392
|0.20
|98.60
|0.00
|98.92
|783
|2009.04.01 11:44
|t/p
|392
|0.20
|98.92
|0.00
|98.92
|64.70
|84101.66
|784
|2009.04.01 11:44
|close
|391
|0.10
|98.92
|0.00
|99.23
|1.01
|84102.67
|785
|2009.04.01 11:44
|buy
|393
|0.10
|98.93
|0.00
|99.25
|786
|2009.04.01 15:19
|buy
|394
|0.20
|98.62
|0.00
|98.94
|787
|2009.04.01 17:19
|t/p
|394
|0.20
|98.94
|0.00
|98.94
|64.69
|84167.36
|788
|2009.04.01 17:19
|close
|393
|0.10
|98.94
|0.00
|99.25
|1.01
|84168.37
|789
|2009.04.01 17:19
|buy
|395
|0.10
|98.97
|0.00
|99.29
|790
|2009.04.01 19:44
|buy
|396
|0.20
|98.66
|0.00
|98.98
|791
|2009.04.02 10:13
|t/p
|396
|0.20
|98.98
|0.00
|98.98
|63.51
|84231.88
|792
|2009.04.02 10:13
|close
|395
|0.10
|98.98
|0.00
|99.29
|0.43
|84232.31
|793
|2009.04.02 10:14
|buy
|397
|0.10
|99.01
|0.00
|99.33
|794
|2009.04.02 11:14
|t/p
|397
|0.10
|99.33
|0.00
|99.33
|32.22
|84264.53
|795
|2009.04.02 11:14
|buy
|398
|0.10
|99.35
|0.00
|99.67
|796
|2009.04.02 12:44
|t/p
|398
|0.10
|99.67
|0.00
|99.67
|32.11
|84296.64
|797
|2009.04.02 12:44
|buy
|399
|0.10
|99.69
|0.00
|100.01
|798
|2009.04.02 14:47
|buy
|400
|0.20
|99.38
|0.00
|99.70
|799
|2009.04.02 15:18
|t/p
|400
|0.20
|99.70
|0.00
|99.70
|64.19
|84360.83
|800
|2009.04.02 15:18
|close
|399
|0.10
|99.70
|0.00
|100.01
|1.00
|84361.83
|801
|2009.04.02 15:18
|buy
|401
|0.10
|99.71
|0.00
|100.03
|802
|2009.04.02 15:43
|buy
|402
|0.20
|99.40
|0.00
|99.72
|803
|2009.04.02 16:49
|buy
|403
|0.40
|99.09
|0.00
|99.41
|804
|2009.04.02 17:18
|t/p
|403
|0.40
|99.41
|0.00
|99.41
|128.76
|84490.59
|805
|2009.04.02 17:18
|close
|402
|0.20
|99.41
|0.00
|99.72
|2.01
|84492.60
|806
|2009.04.02 17:18
|close
|401
|0.10
|99.40
|0.00
|100.03
|-31.19
|84461.41
|807
|2009.04.02 17:18
|buy
|404
|0.10
|99.43
|0.00
|99.75
|808
|2009.04.03 02:16
|t/p
|404
|0.10
|99.75
|0.00
|99.75
|31.89
|84493.30
|809
|2009.04.03 02:16
|buy
|405
|0.10
|99.77
|0.00
|100.09
|810
|2009.04.03 03:19
|t/p
|405
|0.10
|100.09
|0.00
|100.09
|31.97
|84525.27
|811
|2009.04.03 03:19
|buy
|406
|0.10
|100.11
|0.00
|100.43
|812
|2009.04.03 03:49
|buy
|407
|0.20
|99.80
|0.00
|100.12
|813
|2009.04.03 05:19
|buy
|408
|0.40
|99.49
|0.00
|99.81
|814
|2009.04.03 06:06
|t/p
|408
|0.40
|99.81
|0.00
|99.81
|128.24
|84653.51
|815
|2009.04.03 06:06
|close
|407
|0.20
|99.81
|0.00
|100.12
|2.00
|84655.51
|816
|2009.04.03 06:06
|close
|406
|0.10
|99.80
|0.00
|100.43
|-31.06
|84624.45
|817
|2009.04.03 06:07
|buy
|409
|0.10
|99.83
|0.00
|100.15
|818
|2009.04.03 08:50
|buy
|410
|0.20
|99.52
|0.00
|99.84
|819
|2009.04.03 11:09
|t/p
|410
|0.20
|99.84
|0.00
|99.84
|64.10
|84688.55
|820
|2009.04.03 11:09
|close
|409
|0.10
|99.84
|0.00
|100.15
|1.00
|84689.55
|821
|2009.04.03 11:09
|buy
|411
|0.10
|99.85
|0.00
|100.17
|822
|2009.04.03 15:48
|t/p
|411
|0.10
|100.17
|0.00
|100.17
|31.95
|84721.50
|823
|2009.04.03 15:48
|buy
|412
|0.10
|100.19
|0.00
|100.51
|824
|2009.04.03 16:14
|buy
|413
|0.20
|99.88
|0.00
|100.20
|825
|2009.04.03 17:49
|buy
|414
|0.40
|99.57
|0.00
|99.89
|826
|2009.04.03 18:44
|t/p
|414
|0.40
|99.89
|0.00
|99.89
|128.14
|84849.64
|827
|2009.04.03 18:44
|close
|413
|0.20
|99.89
|0.00
|100.20
|2.00
|84851.64
|828
|2009.04.03 18:44
|close
|412
|0.10
|99.88
|0.00
|100.51
|-31.04
|84820.60
|829
|2009.04.03 18:45
|buy
|415
|0.10
|99.91
|0.00
|100.23
|830
|2009.04.03 21:01
|t/p
|415
|0.10
|100.23
|0.00
|100.23
|31.93
|84852.53
|831
|2009.04.03 21:01
|buy
|416
|0.10
|100.25
|0.00
|100.57
|832
|2009.04.06 02:19
|t/p
|416
|0.10
|100.57
|0.00
|100.57
|31.63
|84884.16
|833
|2009.04.06 02:19
|buy
|417
|0.10
|100.59
|0.00
|100.91
|834
|2009.04.06 04:30
|t/p
|417
|0.10
|100.91
|0.00
|100.91
|31.71
|84915.87
|835
|2009.04.06 04:30
|buy
|418
|0.10
|100.93
|0.00
|101.25
|836
|2009.04.06 11:08
|t/p
|418
|0.10
|101.25
|0.00
|101.25
|31.60
|84947.47
|837
|2009.04.06 11:08
|buy
|419
|0.10
|101.27
|0.00
|101.59
|838
|2009.04.06 14:44
|buy
|420
|0.20
|100.96
|0.00
|101.28
|839
|2009.04.06 15:19
|buy
|421
|0.40
|100.65
|0.00
|100.97
|840
|2009.04.06 21:18
|t/p
|421
|0.40
|100.97
|0.00
|100.97
|126.77
|85074.24
|841
|2009.04.06 21:18
|close
|420
|0.20
|100.97
|0.00
|101.28
|1.98
|85076.22
|842
|2009.04.06 21:18
|close
|419
|0.10
|100.98
|0.00
|101.59
|-28.72
|85047.50
|843
|2009.04.06 21:18
|buy
|422
|0.10
|101.01
|0.00
|101.33
|844
|2009.04.07 02:14
|buy
|423
|0.20
|100.70
|0.00
|101.02
|845
|2009.04.07 03:01
|buy
|424
|0.40
|100.40
|0.00
|100.72
|846
|2009.04.07 04:18
|t/p
|424
|0.40
|100.72
|0.00
|100.72
|127.08
|85174.58
|847
|2009.04.07 04:18
|close
|423
|0.20
|100.72
|0.00
|101.02
|3.97
|85178.55
|848
|2009.04.07 04:19
|close
|422
|0.10
|100.73
|0.00
|101.33
|-27.99
|85150.56
|849
|2009.04.07 05:08
|sell
|425
|0.10
|100.66
|0.00
|100.34
|850
|2009.04.07 10:18
|t/p
|425
|0.10
|100.34
|0.00
|100.34
|31.89
|85182.45
|851
|2009.04.07 10:18
|sell
|426
|0.10
|100.32
|0.00
|100.00
|852
|2009.04.07 13:19
|t/p
|426
|0.10
|100.00
|0.00
|100.00
|32.00
|85214.45
|853
|2009.04.07 13:19
|sell
|427
|0.10
|99.98
|0.00
|99.66
|854
|2009.04.07 15:39
|sell
|428
|0.20
|100.29
|0.00
|99.97
|855
|2009.04.07 18:02
|sell
|429
|0.40
|100.60
|0.00
|100.28
|856
|2009.04.08 03:37
|t/p
|429
|0.40
|100.28
|0.00
|100.28
|126.52
|85340.97
|857
|2009.04.08 03:37
|close
|428
|0.20
|100.28
|0.00
|99.97
|1.43
|85342.40
|858
|2009.04.08 03:37
|close
|427
|0.10
|100.29
|0.00
|99.66
|-31.19
|85311.21
|859
|2009.04.08 03:43
|buy
|430
|0.10
|100.56
|0.00
|100.88
|860
|2009.04.08 05:10
|buy
|431
|0.20
|100.26
|0.00
|100.58
|861
|2009.04.08 06:30
|buy
|432
|0.40
|99.95
|0.00
|100.27
|862
|2009.04.08 09:48
|buy
|433
|0.80
|99.65
|0.00
|99.97
|863
|2009.04.08 12:16
|t/p
|433
|0.80
|99.97
|0.00
|99.97
|256.08
|85567.29
|864
|2009.04.08 12:16
|close
|432
|0.40
|99.97
|0.00
|100.27
|8.00
|85575.29
|865
|2009.04.08 12:16
|close
|431
|0.20
|99.96
|0.00
|100.58
|-60.02
|85515.27
|866
|2009.04.08 12:16
|close
|430
|0.10
|99.97
|0.00
|100.88
|-59.02
|85456.25
|867
|2009.04.08 12:16
|sell
|434
|0.10
|99.96
|0.00
|99.64
|868
|2009.04.08 15:44
|sell
|435
|0.20
|100.26
|0.00
|99.94
|869
|2009.04.08 19:09
|t/p
|435
|0.20
|99.94
|0.00
|99.94
|64.04
|85520.29
|870
|2009.04.08 19:09
|close
|434
|0.10
|99.94
|0.00
|99.64
|2.00
|85522.29
|871
|2009.04.08 19:09
|sell
|436
|0.10
|99.93
|0.00
|99.61
|872
|2009.04.08 21:09
|t/p
|436
|0.10
|99.61
|0.00
|99.61
|32.13
|85554.42
|873
|2009.04.08 21:09
|sell
|437
|0.10
|99.59
|0.00
|99.27
|874
|2009.04.09 03:13
|sell
|438
|0.20
|99.90
|0.00
|99.58
|875
|2009.04.09 09:48
|sell
|439
|0.40
|100.21
|0.00
|99.89
|876
|2009.04.09 12:18
|t/p
|439
|0.40
|99.89
|0.00
|99.89
|128.14
|85682.56
|877
|2009.04.09 12:18
|close
|438
|0.20
|99.89
|0.00
|99.58
|2.00
|85684.56
|878
|2009.04.09 12:18
|close
|437
|0.10
|99.88
|0.00
|99.27
|-29.87
|85654.70
|879
|2009.04.09 12:37
|buy
|440
|0.10
|100.10
|0.00
|100.42
|880
|2009.04.09 15:43
|t/p
|440
|0.10
|100.42
|0.00
|100.42
|31.87
|85686.57
|881
|2009.04.09 15:43
|buy
|441
|0.10
|100.44
|0.00
|100.76
|882
|2009.04.13 18:44
|buy
|442
|0.20
|100.13
|0.00
|100.45
|883
|2009.04.14 04:50
|buy
|443
|0.40
|99.82
|0.00
|100.14
|884
|2009.04.14 10:15
|buy
|444
|0.80
|99.51
|0.00
|99.83
|885
|2009.04.14 12:49
|t/p
|444
|0.80
|99.83
|0.00
|99.83
|256.44
|85943.01
|886
|2009.04.14 12:49
|close
|443
|0.40
|99.83
|0.00
|100.14
|4.01
|85947.02
|887
|2009.04.14 12:49
|close
|442
|0.20
|99.82
|0.00
|100.45
|-62.49
|85884.52
|888
|2009.04.14 12:49
|close
|441
|0.10
|99.84
|0.00
|100.76
|-60.68
|85823.85
|889
|2009.04.14 12:49
|sell
|445
|0.10
|99.83
|0.00
|99.51
|890
|2009.04.14 15:38
|t/p
|445
|0.10
|99.51
|0.00
|99.51
|32.16
|85856.01
|891
|2009.04.14 15:38
|sell
|446
|0.10
|99.49
|0.00
|99.17
|892
|2009.04.14 16:38
|t/p
|446
|0.10
|99.17
|0.00
|99.17
|32.27
|85888.28
|893
|2009.04.14 16:38
|sell
|447
|0.10
|99.15
|0.00
|98.83
|894
|2009.04.14 20:14
|t/p
|447
|0.10
|98.83
|0.00
|98.83
|32.38
|85920.66
|895
|2009.04.14 20:14
|sell
|448
|0.10
|98.81
|0.00
|98.49
|896
|2009.04.15 03:18
|sell
|449
|0.20
|99.12
|0.00
|98.80
|897
|2009.04.15 03:44
|t/p
|449
|0.20
|98.80
|0.00
|98.80
|64.78
|85985.44
|898
|2009.04.15 03:44
|close
|448
|0.10
|98.80
|0.00
|98.49
|0.73
|85986.17
|899
|2009.04.15 03:44
|sell
|450
|0.10
|98.79
|0.00
|98.47
|900
|2009.04.15 05:48
|t/p
|450
|0.10
|98.47
|0.00
|98.47
|32.50
|86018.67
|901
|2009.04.15 05:48
|sell
|451
|0.10
|98.45
|0.00
|98.13
|902
|2009.04.15 10:55
|sell
|452
|0.20
|98.76
|0.00
|98.44
|903
|2009.04.15 11:48
|sell
|453
|0.40
|99.07
|0.00
|98.75
|904
|2009.04.15 14:14
|sell
|454
|0.80
|99.37
|0.00
|99.05
|905
|2009.04.15 20:38
|t/p
|454
|0.80
|99.05
|0.00
|99.05
|258.46
|86277.13
|906
|2009.04.15 20:38
|close
|453
|0.40
|99.05
|0.00
|98.75
|8.08
|86285.21
|907
|2009.04.15 20:38
|close
|452
|0.20
|99.06
|0.00
|98.44
|-60.57
|86224.64
|908
|2009.04.15 20:38
|close
|451
|0.10
|99.05
|0.00
|98.13
|-60.58
|86164.06
|909
|2009.04.15 21:02
|buy
|455
|0.10
|99.28
|0.00
|99.60
|910
|2009.04.16 07:44
|buy
|456
|0.20
|98.98
|0.00
|99.30
|911
|2009.04.16 10:01
|buy
|457
|0.40
|98.67
|0.00
|98.99
|912
|2009.04.16 13:31
|t/p
|457
|0.40
|98.99
|0.00
|98.99
|129.31
|86293.37
|913
|2009.04.16 13:31
|close
|456
|0.20
|98.99
|0.00
|99.30
|2.02
|86295.39
|914
|2009.04.16 13:31
|close
|455
|0.10
|98.98
|0.00
|99.60
|-30.89
|86264.50
|915
|2009.04.16 13:31
|sell
|458
|0.10
|99.00
|0.00
|98.68
|916
|2009.04.16 18:48
|sell
|459
|0.20
|99.31
|0.00
|98.99
|917
|2009.04.17 03:43
|sell
|460
|0.40
|99.62
|0.00
|99.30
|918
|2009.04.17 07:02
|t/p
|460
|0.40
|99.30
|0.00
|99.30
|128.90
|86393.40
|919
|2009.04.17 07:02
|close
|459
|0.20
|99.30
|0.00
|98.99
|1.45
|86394.85
|920
|2009.04.17 07:02
|close
|458
|0.10
|99.29
|0.00
|98.68
|-29.49
|86365.37
|921
|2009.04.17 07:19
|buy
|461
|0.10
|99.47
|0.00
|99.79
|922
|2009.04.17 11:19
|buy
|462
|0.20
|99.16
|0.00
|99.48
|923
|2009.04.17 17:31
|buy
|463
|0.40
|98.85
|0.00
|99.17
|924
|2009.04.17 18:44
|t/p
|463
|0.40
|99.17
|0.00
|99.17
|129.07
|86494.44
|925
|2009.04.17 18:44
|close
|462
|0.20
|99.17
|0.00
|99.48
|2.02
|86496.46
|926
|2009.04.17 18:44
|close
|461
|0.10
|99.16
|0.00
|99.79
|-31.26
|86465.20
|927
|2009.04.17 18:44
|buy
|464
|0.10
|99.22
|0.00
|99.54
|928
|2009.04.20 04:43
|buy
|465
|0.20
|98.91
|0.00
|99.23
|929
|2009.04.20 12:49
|buy
|466
|0.40
|98.60
|0.00
|98.92
|930
|2009.04.20 15:19
|buy
|467
|0.80
|98.29
|0.00
|98.61
|931
|2009.04.20 16:18
|t/p
|467
|0.80
|98.61
|0.00
|98.61
|259.61
|86724.81
|932
|2009.04.20 16:18
|close
|466
|0.40
|98.61
|0.00
|98.92
|4.06
|86728.87
|933
|2009.04.20 16:19
|close
|465
|0.20
|98.60
|0.00
|99.23
|-62.88
|86665.99
|934
|2009.04.20 16:19
|close
|464
|0.10
|98.61
|0.00
|99.54
|-62.05
|86603.93
|935
|2009.04.20 16:19
|sell
|468
|0.10
|98.62
|0.00
|98.30
|936
|2009.04.20 17:49
|t/p
|468
|0.10
|98.30
|0.00
|98.30
|32.55
|86636.48
|937
|2009.04.20 17:49
|sell
|469
|0.10
|98.28
|0.00
|97.96
|938
|2009.04.20 19:48
|t/p
|469
|0.10
|97.96
|0.00
|97.96
|32.67
|86669.15
|939
|2009.04.20 19:48
|sell
|470
|0.10
|97.94
|0.00
|97.62
|940
|2009.04.21 04:14
|sell
|471
|0.20
|98.25
|0.00
|97.93
|941
|2009.04.21 10:14
|t/p
|471
|0.20
|97.93
|0.00
|97.93
|65.35
|86734.50
|942
|2009.04.21 10:14
|close
|470
|0.10
|97.93
|0.00
|97.62
|0.74
|86735.24
|943
|2009.04.21 10:14
|sell
|472
|0.10
|97.92
|0.00
|97.60
|944
|2009.04.21 11:48
|sell
|473
|0.20
|98.23
|0.00
|97.91
|945
|2009.04.21 16:18
|t/p
|473
|0.20
|97.91
|0.00
|97.91
|65.37
|86800.61
|946
|2009.04.21 16:18
|close
|472
|0.10
|97.91
|0.00
|97.60
|1.02
|86801.63
|947
|2009.04.21 16:18
|sell
|474
|0.10
|97.90
|0.00
|97.58
|948
|2009.04.21 17:01
|sell
|475
|0.20
|98.21
|0.00
|97.89
|949
|2009.04.21 18:13
|sell
|476
|0.40
|98.51
|0.00
|98.19
|950
|2009.04.21 21:44
|sell
|477
|0.80
|98.82
|0.00
|98.50
|951
|2009.04.22 03:19
|t/p
|477
|0.80
|98.50
|0.00
|98.50
|257.67
|87059.30
|952
|2009.04.22 03:19
|close
|476
|0.40
|98.50
|0.00
|98.19
|2.94
|87062.25
|953
|2009.04.22 03:19
|close
|475
|0.20
|98.51
|0.00
|97.89
|-61.47
|87000.78
|954
|2009.04.22 03:19
|close
|474
|0.10
|98.50
|0.00
|97.58
|-61.19
|86939.59
|955
|2009.04.22 03:44
|buy
|478
|0.10
|98.61
|0.00
|98.93
|956
|2009.04.22 04:55
|buy
|479
|0.20
|98.30
|0.00
|98.62
|957
|2009.04.22 12:44
|buy
|480
|0.40
|97.99
|0.00
|98.31
|958
|2009.04.22 15:19
|buy
|481
|0.80
|97.68
|0.00
|98.00
|959
|2009.04.22 16:50
|t/p
|481
|0.80
|98.00
|0.00
|98.00
|261.22
|87200.81
|960
|2009.04.22 16:50
|close
|480
|0.40
|98.00
|0.00
|98.31
|4.08
|87204.89
|961
|2009.04.22 16:50
|close
|479
|0.20
|97.99
|0.00
|98.62
|-63.27
|87141.62
|962
|2009.04.22 16:50
|close
|478
|0.10
|98.00
|0.00
|98.93
|-62.24
|87079.38
|963
|2009.04.22 16:50
|sell
|482
|0.10
|97.99
|0.00
|97.67
|964
|2009.04.22 17:15
|sell
|483
|0.20
|98.29
|0.00
|97.97
|965
|2009.04.22 19:25
|t/p
|483
|0.20
|97.97
|0.00
|97.97
|65.33
|87144.71
|966
|2009.04.22 19:25
|close
|482
|0.10
|97.97
|0.00
|97.67
|2.04
|87146.75
|967
|2009.04.22 19:25
|sell
|484
|0.10
|97.94
|0.00
|97.62
|968
|2009.04.22 21:49
|sell
|485
|0.20
|98.25
|0.00
|97.93
|969
|2009.04.22 23:09
|t/p
|485
|0.20
|97.93
|0.00
|97.93
|65.35
|87212.10
|970
|2009.04.22 23:09
|close
|484
|0.10
|97.93
|0.00
|97.62
|1.02
|87213.12
|971
|2009.04.22 23:09
|sell
|486
|0.10
|97.92
|0.00
|97.60
|972
|2009.04.23 11:13
|sell
|487
|0.20
|98.23
|0.00
|97.91
|973
|2009.04.23 18:14
|t/p
|487
|0.20
|97.91
|0.00
|97.91
|65.37
|87278.49
|974
|2009.04.23 18:14
|close
|486
|0.10
|97.91
|0.00
|97.60
|0.18
|87278.67
|975
|2009.04.23 18:14
|sell
|488
|0.10
|97.90
|0.00
|97.58
|976
|2009.04.24 05:09
|t/p
|488
|0.10
|97.58
|0.00
|97.58
|32.51
|87311.19
|977
|2009.04.24 05:09
|sell
|489
|0.10
|97.56
|0.00
|97.24
|978
|2009.04.24 05:19
|t/p
|489
|0.10
|97.24
|0.00
|97.24
|32.91
|87344.10
|979
|2009.04.24 05:19
|sell
|490
|0.10
|97.22
|0.00
|96.90
|980
|2009.04.24 09:19
|t/p
|490
|0.10
|96.90
|0.00
|96.90
|33.02
|87377.12
|981
|2009.04.24 09:19
|sell
|491
|0.10
|96.88
|0.00
|96.56
|982
|2009.04.24 11:01
|sell
|492
|0.20
|97.18
|0.00
|96.86
|983
|2009.04.24 13:48
|t/p
|492
|0.20
|96.86
|0.00
|96.86
|66.07
|87443.19
|984
|2009.04.24 13:48
|close
|491
|0.10
|96.86
|0.00
|96.56
|2.06
|87445.25
|985
|2009.04.24 13:48
|sell
|493
|0.10
|96.85
|0.00
|96.53
|986
|2009.04.24 16:39
|sell
|494
|0.20
|97.15
|0.00
|96.83
|987
|2009.04.27 00:00
|t/p
|494
|0.20
|96.83
|0.00
|96.83
|65.56
|87510.81
|988
|2009.04.27 00:00
|close
|493
|0.10
|96.79
|0.00
|96.53
|5.92
|87516.73
|989
|2009.04.27 00:00
|sell
|495
|0.10
|96.76
|0.00
|96.44
|990
|2009.04.27 04:45
|sell
|496
|0.20
|97.07
|0.00
|96.75
|991
|2009.04.27 05:49
|t/p
|496
|0.20
|96.75
|0.00
|96.75
|66.15
|87582.88
|992
|2009.04.27 05:49
|close
|495
|0.10
|96.75
|0.00
|96.44
|1.03
|87583.91
|993
|2009.04.27 05:50
|sell
|497
|0.10
|96.72
|0.00
|96.40
|994
|2009.04.28 02:14
|t/p
|497
|0.10
|96.40
|0.00
|96.40
|32.92
|87616.83
|995
|2009.04.28 02:14
|sell
|498
|0.10
|96.38
|0.00
|96.06
|996
|2009.04.28 07:15
|t/p
|498
|0.10
|96.06
|0.00
|96.06
|33.31
|87650.14
|997
|2009.04.28 07:15
|sell
|499
|0.10
|96.04
|0.00
|95.72
|998
|2009.04.28 09:44
|t/p
|499
|0.10
|95.72
|0.00
|95.72
|33.43
|87683.57
|999
|2009.04.28 09:44
|sell
|500
|0.10
|95.70
|0.00
|95.38
|1000
|2009.04.28 11:18
|sell
|501
|0.20
|96.01
|0.00
|95.69
|1001
|2009.04.28 14:18
|sell
|502
|0.40
|96.32
|0.00
|96.00
|1002
|2009.04.28 17:14
|sell
|503
|0.80
|96.62
|0.00
|96.30
|1003
|2009.04.29 03:49
|sell
|504
|1.60
|96.93
|0.00
|96.61
|1004
|2009.04.29 10:49
|t/p
|504
|1.60
|96.61
|0.00
|96.61
|529.97
|88213.54
|1005
|2009.04.29 10:49
|close
|503
|0.80
|96.61
|0.00
|96.30
|6.05
|88219.59
|1006
|2009.04.29 10:49
|close
|502
|0.40
|96.62
|0.00
|96.00
|-125.32
|88094.27
|1007
|2009.04.29 10:49
|close
|501
|0.20
|96.61
|0.00
|95.69
|-124.77
|87969.51
|1008
|2009.04.29 10:49
|close
|500
|0.10
|96.60
|0.00
|95.38
|-93.45
|87876.06
|1009
|2009.04.29 11:12
|buy
|505
|0.10
|96.71
|0.00
|97.03
|1010
|2009.04.29 12:43
|t/p
|505
|0.10
|97.03
|0.00
|97.03
|32.98
|87909.04
|1011
|2009.04.29 12:43
|buy
|506
|0.10
|97.05
|0.00
|97.37
|1012
|2009.04.29 15:31
|buy
|507
|0.20
|96.74
|0.00
|97.06
|1013
|2009.04.29 20:44
|t/p
|507
|0.20
|97.06
|0.00
|97.06
|65.94
|87974.98
|1014
|2009.04.29 20:44
|close
|506
|0.10
|97.06
|0.00
|97.37
|1.03
|87976.01
|1015
|2009.04.29 20:44
|buy
|508
|0.10
|97.07
|0.00
|97.39
|1016
|2009.04.29 21:10
|t/p
|508
|0.10
|97.39
|0.00
|97.39
|32.86
|88008.87
|1017
|2009.04.29 21:10
|buy
|509
|0.10
|97.41
|0.00
|97.73
|1018
|2009.04.29 21:18
|t/p
|509
|0.10
|97.73
|0.00
|97.73
|32.74
|88041.61
|1019
|2009.04.29 21:18
|buy
|510
|0.10
|97.75
|0.00
|98.07
|1020
|2009.04.29 22:19
|buy
|511
|0.20
|97.44
|0.00
|97.76
|1021
|2009.04.30 03:44
|t/p
|511
|0.20
|97.76
|0.00
|97.76
|64.32
|88105.92
|1022
|2009.04.30 03:44
|close
|510
|0.10
|97.76
|0.00
|98.07
|0.44
|88106.37
|1023
|2009.04.30 03:44
|buy
|512
|0.10
|97.77
|0.00
|98.09
|1024
|2009.04.30 06:43
|buy
|513
|0.20
|97.46
|0.00
|97.78
|1025
|2009.04.30 12:38
|t/p
|513
|0.20
|97.78
|0.00
|97.78
|65.45
|88171.82
|1026
|2009.04.30 12:38
|close
|512
|0.10
|97.78
|0.00
|98.09
|1.02
|88172.84
|1027
|2009.04.30 12:38
|buy
|514
|0.10
|97.81
|0.00
|98.13
|1028
|2009.04.30 13:13
|t/p
|514
|0.10
|98.13
|0.00
|98.13
|32.61
|88205.45
|1029
|2009.04.30 13:13
|buy
|515
|0.10
|98.15
|0.00
|98.47
|1030
|2009.04.30 15:48
|t/p
|515
|0.10
|98.47
|0.00
|98.47
|32.50
|88237.95
|1031
|2009.04.30 15:48
|buy
|516
|0.10
|98.49
|0.00
|98.81
|1032
|2009.04.30 17:19
|buy
|517
|0.20
|98.18
|0.00
|98.50
|1033
|2009.04.30 18:10
|t/p
|517
|0.20
|98.50
|0.00
|98.50
|64.97
|88302.92
|1034
|2009.04.30 18:10
|close
|516
|0.10
|98.50
|0.00
|98.81
|1.02
|88303.94
|1035
|2009.04.30 18:10
|buy
|518
|0.10
|98.51
|0.00
|98.83
|1036
|2009.04.30 18:44
|t/p
|518
|0.10
|98.83
|0.00
|98.83
|32.38
|88336.32
|1037
|2009.04.30 18:44
|buy
|519
|0.10
|98.85
|0.00
|99.17
|1038
|2009.05.01 00:36
|buy
|520
|0.20
|98.54
|0.00
|98.86
|1039
|2009.05.01 02:44
|t/p
|520
|0.20
|98.86
|0.00
|98.86
|64.74
|88401.06
|1040
|2009.05.01 02:44
|close
|519
|0.10
|98.86
|0.00
|99.17
|0.82
|88401.88
|1041
|2009.05.01 02:45
|buy
|521
|0.10
|98.89
|0.00
|99.21
|1042
|2009.05.01 10:14
|t/p
|521
|0.10
|99.21
|0.00
|99.21
|32.25
|88434.13
|1043
|2009.05.01 10:14
|buy
|522
|0.10
|99.23
|0.00
|99.55
|1044
|2009.05.01 11:49
|t/p
|522
|0.10
|99.55
|0.00
|99.55
|32.14
|88466.27
|1045
|2009.05.01 11:49
|buy
|523
|0.10
|99.57
|0.00
|99.89
|1046
|2009.05.01 13:06
|buy
|524
|0.20
|99.26
|0.00
|99.58
|1047
|2009.05.04 19:14
|buy
|525
|0.40
|98.95
|0.00
|99.27
|1048
|2009.05.05 06:50
|buy
|526
|0.80
|98.65
|0.00
|98.97
|1049
|2009.05.05 09:31
|t/p
|526
|0.80
|98.97
|0.00
|98.97
|258.66
|88724.93
|1050
|2009.05.05 09:31
|close
|525
|0.40
|98.97
|0.00
|99.27
|7.31
|88732.24
|1051
|2009.05.05 09:32
|close
|524
|0.20
|98.96
|0.00
|99.58
|-61.40
|88670.84
|1052
|2009.05.05 09:32
|close
|523
|0.10
|98.97
|0.00
|99.89
|-61.00
|88609.83
|1053
|2009.05.05 09:32
|buy
|527
|0.10
|98.98
|0.00
|99.30
|1054
|2009.05.05 15:49
|buy
|528
|0.20
|98.67
|0.00
|98.99
|1055
|2009.05.05 21:09
|t/p
|528
|0.20
|98.99
|0.00
|98.99
|64.65
|88674.48
|1056
|2009.05.05 21:09
|close
|527
|0.10
|98.99
|0.00
|99.30
|1.01
|88675.49
|1057
|2009.05.05 22:16
|sell
|529
|0.10
|98.88
|0.00
|98.56
|1058
|2009.05.06 04:08
|t/p
|529
|0.10
|98.56
|0.00
|98.56
|32.19
|88707.68
|1059
|2009.05.06 04:08
|sell
|530
|0.10
|98.54
|0.00
|98.22
|1060
|2009.05.06 04:48
|t/p
|530
|0.10
|98.22
|0.00
|98.22
|32.58
|88740.26
|1061
|2009.05.06 04:48
|sell
|531
|0.10
|98.20
|0.00
|97.88
|1062
|2009.05.06 10:49
|sell
|532
|0.20
|98.51
|0.00
|98.19
|1063
|2009.05.06 15:18
|sell
|533
|0.40
|98.82
|0.00
|98.50
|1064
|2009.05.06 20:13
|t/p
|533
|0.40
|98.50
|0.00
|98.50
|129.95
|88870.21
|1065
|2009.05.06 20:13
|close
|532
|0.20
|98.50
|0.00
|98.19
|2.03
|88872.24
|1066
|2009.05.06 20:13
|close
|531
|0.10
|98.49
|0.00
|97.88
|-29.44
|88842.80
|1067
|2009.05.06 20:13
|sell
|534
|0.10
|98.48
|0.00
|98.16
|1068
|2009.05.07 03:09
|sell
|535
|0.20
|98.79
|0.00
|98.47
|1069
|2009.05.07 06:45
|t/p
|535
|0.20
|98.47
|0.00
|98.47
|64.99
|88907.79
|1070
|2009.05.07 06:45
|close
|534
|0.10
|98.47
|0.00
|98.16
|0.18
|88907.98
|1071
|2009.05.07 07:01
|sell
|536
|0.10
|98.41
|0.00
|98.09
|1072
|2009.05.07 09:14
|sell
|537
|0.20
|98.72
|0.00
|98.40
|1073
|2009.05.07 11:49
|sell
|538
|0.40
|99.03
|0.00
|98.71
|1074
|2009.05.07 12:37
|sell
|539
|0.80
|99.34
|0.00
|99.02
|1075
|2009.05.07 15:48
|sell
|540
|1.60
|99.65
|0.00
|99.33
|1076
|2009.05.07 15:56
|t/p
|540
|1.60
|99.33
|0.00
|99.33
|515.45
|89423.43
|1077
|2009.05.07 15:56
|close
|539
|0.80
|99.33
|0.00
|99.02
|8.05
|89431.48
|1078
|2009.05.07 16:00
|close
|538
|0.40
|99.34
|0.00
|98.71
|-124.82
|89306.66
|1079
|2009.05.07 16:00
|close
|537
|0.20
|99.35
|0.00
|98.40
|-126.82
|89179.84
|1080
|2009.05.07 16:00
|close
|536
|0.10
|99.34
|0.00
|98.09
|-93.62
|89086.22
|1081
|2009.05.07 16:00
|buy
|541
|0.10
|99.35
|0.00
|99.67
|1082
|2009.05.07 16:49
|buy
|542
|0.20
|99.04
|0.00
|99.36
|1083
|2009.05.08 03:14
|t/p
|542
|0.20
|99.36
|0.00
|99.36
|64.03
|89150.24
|1084
|2009.05.08 03:14
|close
|541
|0.10
|99.36
|0.00
|99.67
|0.82
|89151.06
|1085
|2009.05.08 03:14
|buy
|543
|0.10
|99.37
|0.00
|99.69
|1086
|2009.05.08 05:55
|buy
|544
|0.20
|99.06
|0.00
|99.38
|1087
|2009.05.08 10:39
|t/p
|544
|0.20
|99.38
|0.00
|99.38
|64.40
|89215.46
|1088
|2009.05.08 10:39
|close
|543
|0.10
|99.38
|0.00
|99.69
|1.01
|89216.47
|1089
|2009.05.08 10:39
|buy
|545
|0.10
|99.39
|0.00
|99.71
|1090
|2009.05.08 15:49
|buy
|546
|0.20
|99.09
|0.00
|99.41
|1091
|2009.05.08 18:19
|buy
|547
|0.40
|98.78
|0.00
|99.10
|1092
|2009.05.08 21:44
|buy
|548
|0.80
|98.48
|0.00
|98.80
|1093
|2009.05.11 02:19
|t/p
|548
|0.80
|98.80
|0.00
|98.80
|257.57
|89474.04
|1094
|2009.05.11 02:19
|close
|547
|0.40
|98.80
|0.00
|99.10
|7.33
|89481.37
|1095
|2009.05.11 02:20
|close
|546
|0.20
|98.81
|0.00
|99.41
|-57.05
|89424.32
|1096
|2009.05.11 02:20
|close
|545
|0.10
|98.80
|0.00
|99.71
|-59.91
|89364.41
|1097
|2009.05.11 03:44
|sell
|549
|0.10
|98.60
|0.00
|98.28
|1098
|2009.05.11 06:08
|t/p
|549
|0.10
|98.28
|0.00
|98.28
|32.56
|89396.97
|1099
|2009.05.11 06:08
|sell
|550
|0.10
|98.26
|0.00
|97.94
|1100
|2009.05.11 09:14
|sell
|551
|0.20
|98.57
|0.00
|98.25
|1101
|2009.05.11 11:03
|t/p
|551
|0.20
|98.25
|0.00
|98.25
|65.14
|89462.11
|1102
|2009.05.11 11:03
|close
|550
|0.10
|98.25
|0.00
|97.94
|1.02
|89463.13
|1103
|2009.05.11 11:03
|sell
|552
|0.10
|98.24
|0.00
|97.92
|1104
|2009.05.11 11:18
|t/p
|552
|0.10
|97.92
|0.00
|97.92
|32.68
|89495.81
|1105
|2009.05.11 11:18
|sell
|553
|0.10
|97.90
|0.00
|97.58
|1106
|2009.05.11 16:02
|t/p
|553
|0.10
|97.58
|0.00
|97.58
|32.79
|89528.60
|1107
|2009.05.11 16:02
|sell
|554
|0.10
|97.56
|0.00
|97.24
|1108
|2009.05.12 04:19
|t/p
|554
|0.10
|97.24
|0.00
|97.24
|32.63
|89561.23
|1109
|2009.05.12 04:19
|sell
|555
|0.10
|97.22
|0.00
|96.90
|1110
|2009.05.12 10:41
|sell
|556
|0.20
|97.53
|0.00
|97.21
|1111
|2009.05.12 14:43
|t/p
|556
|0.20
|97.21
|0.00
|97.21
|65.84
|89627.07
|1112
|2009.05.12 14:43
|close
|555
|0.10
|97.21
|0.00
|96.90
|1.03
|89628.10
|1113
|2009.05.12 14:43
|sell
|557
|0.10
|97.20
|0.00
|96.88
|1114
|2009.05.12 15:31
|t/p
|557
|0.10
|96.88
|0.00
|96.88
|33.03
|89661.13
|1115
|2009.05.12 15:31
|sell
|558
|0.10
|96.86
|0.00
|96.54
|1116
|2009.05.12 15:49
|sell
|559
|0.20
|97.17
|0.00
|96.85
|1117
|2009.05.12 16:33
|t/p
|559
|0.20
|96.85
|0.00
|96.85
|66.08
|89727.21
|1118
|2009.05.12 16:33
|close
|558
|0.10
|96.85
|0.00
|96.54
|1.03
|89728.24
|1119
|2009.05.12 16:33
|sell
|560
|0.10
|96.84
|0.00
|96.52
|1120
|2009.05.12 17:48
|t/p
|560
|0.10
|96.52
|0.00
|96.52
|33.15
|89761.39
|1121
|2009.05.12 17:48
|sell
|561
|0.10
|96.50
|0.00
|96.18
|1122
|2009.05.12 19:49
|t/p
|561
|0.10
|96.18
|0.00
|96.18
|33.27
|89794.66
|1123
|2009.05.12 19:49
|sell
|562
|0.10
|96.16
|0.00
|95.84
|1124
|2009.05.12 22:19
|sell
|563
|0.20
|96.47
|0.00
|96.15
|1125
|2009.05.13 02:15
|t/p
|563
|0.20
|96.15
|0.00
|96.15
|66.00
|89860.66
|1126
|2009.05.13 02:15
|close
|562
|0.10
|96.15
|0.00
|95.84
|0.76
|89861.42
|1127
|2009.05.13 02:15
|sell
|564
|0.10
|96.12
|0.00
|95.80
|1128
|2009.05.13 04:06
|t/p
|564
|0.10
|95.80
|0.00
|95.80
|33.40
|89894.82
|1129
|2009.05.13 04:06
|sell
|565
|0.10
|95.78
|0.00
|95.46
|1130
|2009.05.13 04:19
|sell
|566
|0.20
|96.09
|0.00
|95.77
|1131
|2009.05.13 07:15
|sell
|567
|0.40
|96.40
|0.00
|96.08
|1132
|2009.05.13 10:19
|t/p
|567
|0.40
|96.08
|0.00
|96.08
|133.22
|90028.04
|1133
|2009.05.13 10:19
|close
|566
|0.20
|96.08
|0.00
|95.77
|2.08
|90030.12
|1134
|2009.05.13 10:19
|close
|565
|0.10
|96.07
|0.00
|95.46
|-30.19
|89999.93
|1135
|2009.05.13 10:19
|sell
|568
|0.10
|96.04
|0.00
|95.72
|1136
|2009.05.13 10:44
|sell
|569
|0.20
|96.35
|0.00
|96.03
|1137
|2009.05.13 12:48
|t/p
|569
|0.20
|96.03
|0.00
|96.03
|66.65
|90066.58
|1138
|2009.05.13 12:48
|close
|568
|0.10
|96.03
|0.00
|95.72
|1.04
|90067.62
|1139
|2009.05.13 12:48
|sell
|570
|0.10
|96.02
|0.00
|95.70
|1140
|2009.05.13 15:16
|sell
|571
|0.20
|96.33
|0.00
|96.01
|1141
|2009.05.13 15:48
|t/p
|571
|0.20
|96.01
|0.00
|96.01
|66.66
|90134.28
|1142
|2009.05.13 15:48
|close
|570
|0.10
|96.01
|0.00
|95.70
|1.04
|90135.32
|1143
|2009.05.13 15:48
|sell
|572
|0.10
|95.98
|0.00
|95.66
|1144
|2009.05.13 21:39
|t/p
|572
|0.10
|95.66
|0.00
|95.66
|33.45
|90168.77
|1145
|2009.05.13 21:39
|sell
|573
|0.10
|95.64
|0.00
|95.32
|1146
|2009.05.13 22:45
|t/p
|573
|0.10
|95.32
|0.00
|95.32
|33.57
|90202.34
|1147
|2009.05.13 22:45
|sell
|574
|0.10
|95.30
|0.00
|94.98
|1148
|2009.05.14 04:19
|sell
|575
|0.20
|95.61
|0.00
|95.29
|1149
|2009.05.14 12:31
|t/p
|575
|0.20
|95.29
|0.00
|95.29
|67.16
|90269.50
|1150
|2009.05.14 12:31
|close
|574
|0.10
|95.29
|0.00
|94.98
|0.21
|90269.72
|1151
|2009.05.14 12:31
|sell
|576
|0.10
|95.28
|0.00
|94.96
|1152
|2009.05.14 16:13
|sell
|577
|0.20
|95.59
|0.00
|95.27
|1153
|2009.05.15 00:09
|sell
|578
|0.40
|95.90
|0.00
|95.58
|1154
|2009.05.15 09:19
|t/p
|578
|0.40
|95.58
|0.00
|95.58
|133.92
|90403.64
|1155
|2009.05.15 09:19
|close
|577
|0.20
|95.58
|0.00
|95.27
|1.53
|90405.17
|1156
|2009.05.15 09:20
|close
|576
|0.10
|95.57
|0.00
|94.96
|-30.62
|90374.55
|1157
|2009.05.15 09:20
|sell
|579
|0.10
|95.56
|0.00
|95.24
|1158
|2009.05.15 10:14
|t/p
|579
|0.10
|95.24
|0.00
|95.24
|33.60
|90408.15
|1159
|2009.05.15 10:14
|sell
|580
|0.10
|95.22
|0.00
|94.90
|1160
|2009.05.15 12:18
|t/p
|580
|0.10
|94.90
|0.00
|94.90
|33.72
|90441.87
|1161
|2009.05.15 12:18
|sell
|581
|0.10
|94.88
|0.00
|94.56
|1162
|2009.05.15 15:02
|sell
|582
|0.20
|95.18
|0.00
|94.86
|1163
|2009.05.15 16:18
|sell
|583
|0.40
|95.49
|0.00
|95.17
|1164
|2009.05.15 18:13
|t/p
|583
|0.40
|95.17
|0.00
|95.17
|134.50
|90576.37
|1165
|2009.05.15 18:13
|close
|582
|0.20
|95.17
|0.00
|94.86
|2.10
|90578.47
|1166
|2009.05.15 18:13
|close
|581
|0.10
|95.16
|0.00
|94.56
|-29.42
|90549.05
|1167
|2009.05.15 18:13
|sell
|584
|0.10
|95.13
|0.00
|94.81
|1168
|2009.05.15 18:44
|t/p
|584
|0.10
|94.81
|0.00
|94.81
|33.75
|90582.80
|1169
|2009.05.15 18:44
|sell
|585
|0.10
|94.79
|0.00
|94.47
|1170
|2009.05.15 19:14
|sell
|586
|0.20
|95.10
|0.00
|94.78
|1171
|2009.05.18 03:18
|t/p
|586
|0.20
|94.78
|0.00
|94.78
|66.96
|90649.76
|1172
|2009.05.18 03:18
|close
|585
|0.10
|94.78
|0.00
|94.47
|0.78
|90650.54
|1173
|2009.05.18 03:18
|sell
|587
|0.10
|94.75
|0.00
|94.43
|1174
|2009.05.18 10:13
|sell
|588
|0.20
|95.06
|0.00
|94.74
|1175
|2009.05.18 10:39
|sell
|589
|0.40
|95.37
|0.00
|95.05
|1176
|2009.05.18 11:43
|sell
|590
|0.80
|95.68
|0.00
|95.36
|1177
|2009.05.18 14:46
|sell
|591
|1.60
|95.99
|0.00
|95.67
|1178
|2009.05.18 16:36
|t/p
|591
|1.60
|95.67
|0.00
|95.67
|535.17
|91185.71
|1179
|2009.05.18 16:36
|close
|590
|0.80
|95.67
|0.00
|95.36
|8.36
|91194.07
|1180
|2009.05.18 16:36
|close
|589
|0.40
|95.68
|0.00
|95.05
|-129.60
|91064.47
|1181
|2009.05.18 16:36
|close
|588
|0.20
|95.67
|0.00
|94.74
|-127.52
|90936.95
|1182
|2009.05.18 16:36
|close
|587
|0.10
|95.68
|0.00
|94.43
|-97.20
|90839.75
|1183
|2009.05.18 16:36
|buy
|592
|0.10
|95.67
|0.00
|95.99
|1184
|2009.05.18 18:44
|t/p
|592
|0.10
|95.99
|0.00
|95.99
|33.34
|90873.09
|1185
|2009.05.18 18:44
|buy
|593
|0.10
|96.01
|0.00
|96.33
|1186
|2009.05.18 21:39
|t/p
|593
|0.10
|96.33
|0.00
|96.33
|33.22
|90906.31
|1187
|2009.05.18 21:39
|buy
|594
|0.10
|96.35
|0.00
|96.67
|1188
|2009.05.19 09:45
|t/p
|594
|0.10
|96.67
|0.00
|96.67
|32.91
|90939.22
|1189
|2009.05.19 09:45
|buy
|595
|0.10
|96.69
|0.00
|97.01
|1190
|2009.05.19 12:13
|buy
|596
|0.20
|96.38
|0.00
|96.70
|1191
|2009.05.19 14:49
|buy
|597
|0.40
|96.07
|0.00
|96.39
|1192
|2009.05.20 04:44
|buy
|598
|0.80
|95.76
|0.00
|96.08
|1193
|2009.05.20 11:19
|t/p
|598
|0.80
|96.08
|0.00
|96.08
|266.44
|91205.66
|1194
|2009.05.20 11:19
|close
|597
|0.40
|96.08
|0.00
|96.39
|3.39
|91209.05
|1195
|2009.05.20 11:19
|close
|596
|0.20
|96.07
|0.00
|96.70
|-64.92
|91144.13
|1196
|2009.05.20 11:19
|close
|595
|0.10
|96.08
|0.00
|97.01
|-63.68
|91080.45
|1197
|2009.05.20 12:00
|sell
|599
|0.10
|95.83
|0.00
|95.51
|1198
|2009.05.20 16:44
|t/p
|599
|0.10
|95.51
|0.00
|95.51
|33.50
|91113.95
|1199
|2009.05.20 16:44
|sell
|600
|0.10
|95.49
|0.00
|95.17
|1200
|2009.05.20 19:01
|t/p
|600
|0.10
|95.17
|0.00
|95.17
|33.62
|91147.57
|1201
|2009.05.20 19:01
|sell
|601
|0.10
|95.15
|0.00
|94.83
|1202
|2009.05.20 22:14
|t/p
|601
|0.10
|94.83
|0.00
|94.83
|33.74
|91181.31
|1203
|2009.05.20 22:14
|sell
|602
|0.10
|94.81
|0.00
|94.49
|1204
|2009.05.21 02:19
|t/p
|602
|0.10
|94.49
|0.00
|94.49
|33.03
|91214.34
|1205
|2009.05.21 02:19
|sell
|603
|0.10
|94.47
|0.00
|94.15
|1206
|2009.05.21 10:13
|sell
|604
|0.20
|94.78
|0.00
|94.46
|1207
|2009.05.21 11:18
|t/p
|604
|0.20
|94.46
|0.00
|94.46
|67.75
|91282.09
|1208
|2009.05.21 11:18
|close
|603
|0.10
|94.46
|0.00
|94.15
|1.06
|91283.15
|1209
|2009.05.21 11:18
|sell
|605
|0.10
|94.43
|0.00
|94.11
|1210
|2009.05.21 11:49
|sell
|606
|0.20
|94.74
|0.00
|94.42
|1211
|2009.05.21 13:48
|sell
|607
|0.40
|95.04
|0.00
|94.72
|1212
|2009.05.21 16:09
|t/p
|607
|0.40
|94.72
|0.00
|94.72
|135.14
|91418.29
|1213
|2009.05.21 16:09
|close
|606
|0.20
|94.72
|0.00
|94.42
|4.22
|91422.51
|1214
|2009.05.21 16:09
|close
|605
|0.10
|94.73
|0.00
|94.11
|-31.67
|91390.84
|1215
|2009.05.21 16:09
|sell
|608
|0.10
|94.68
|0.00
|94.36
|1216
|2009.05.21 18:38
|sell
|609
|0.20
|94.99
|0.00
|94.67
|1217
|2009.05.21 19:43
|t/p
|609
|0.20
|94.67
|0.00
|94.67
|67.60
|91458.44
|1218
|2009.05.21 19:43
|close
|608
|0.10
|94.67
|0.00
|94.36
|1.06
|91459.50
|1219
|2009.05.21 19:43
|sell
|610
|0.10
|94.64
|0.00
|94.32
|1220
|2009.05.21 21:09
|t/p
|610
|0.10
|94.32
|0.00
|94.32
|33.93
|91493.43
|1221
|2009.05.21 21:09
|sell
|611
|0.10
|94.30
|0.00
|93.98
|1222
|2009.05.22 02:48
|t/p
|611
|0.10
|93.98
|0.00
|93.98
|33.77
|91527.20
|1223
|2009.05.22 02:48
|sell
|612
|0.10
|93.96
|0.00
|93.64
|1224
|2009.05.22 04:19
|sell
|613
|0.20
|94.26
|0.00
|93.94
|1225
|2009.05.22 10:19
|t/p
|613
|0.20
|93.94
|0.00
|93.94
|68.13
|91595.33
|1226
|2009.05.22 10:19
|close
|612
|0.10
|93.94
|0.00
|93.64
|2.13
|91597.46
|1227
|2009.05.22 10:19
|sell
|614
|0.10
|93.93
|0.00
|93.61
|1228
|2009.05.22 16:48
|sell
|615
|0.20
|94.24
|0.00
|93.92
|1229
|2009.05.22 17:39
|sell
|616
|0.40
|94.54
|0.00
|94.22
|1230
|2009.05.22 21:15
|sell
|617
|0.80
|94.85
|0.00
|94.53
|1231
|2009.05.25 03:06
|t/p
|617
|0.80
|94.53
|0.00
|94.53
|268.58
|91866.04
|1232
|2009.05.25 03:06
|close
|616
|0.40
|94.53
|0.00
|94.22
|3.11
|91869.15
|1233
|2009.05.25 03:06
|close
|615
|0.20
|94.54
|0.00
|93.92
|-64.03
|91805.13
|1234
|2009.05.25 03:06
|close
|614
|0.10
|94.53
|0.00
|93.61
|-63.75
|91741.38
|1235
|2009.05.25 03:13
|buy
|618
|0.10
|94.63
|0.00
|94.95
|1236
|2009.05.25 08:10
|t/p
|618
|0.10
|94.95
|0.00
|94.95
|33.70
|91775.08
|1237
|2009.05.25 08:10
|buy
|619
|0.10
|94.97
|0.00
|95.29
|1238
|2009.05.25 20:07
|buy
|620
|0.20
|94.66
|0.00
|94.98
|1239
|2009.05.26 03:14
|t/p
|620
|0.20
|94.98
|0.00
|94.98
|67.00
|91842.07
|1240
|2009.05.26 03:14
|close
|619
|0.10
|94.98
|0.00
|95.29
|0.86
|91842.93
|1241
|2009.05.26 03:14
|buy
|621
|0.10
|94.99
|0.00
|95.31
|1242
|2009.05.26 04:49
|buy
|622
|0.20
|94.68
|0.00
|95.00
|1243
|2009.05.26 12:14
|t/p
|622
|0.20
|95.00
|0.00
|95.00
|67.37
|91910.30
|1244
|2009.05.26 12:14
|close
|621
|0.10
|95.00
|0.00
|95.31
|1.05
|91911.35
|1245
|2009.05.26 12:19
|buy
|623
|0.10
|95.09
|0.00
|95.41
|1246
|2009.05.26 15:34
|buy
|624
|0.20
|94.78
|0.00
|95.10
|1247
|2009.05.27 02:08
|t/p
|624
|0.20
|95.10
|0.00
|95.10
|66.92
|91978.27
|1248
|2009.05.27 02:08
|close
|623
|0.10
|95.10
|0.00
|95.41
|0.86
|91979.12
|1249
|2009.05.27 02:08
|buy
|625
|0.10
|95.11
|0.00
|95.43
|1250
|2009.05.27 06:23
|t/p
|625
|0.10
|95.43
|0.00
|95.43
|33.53
|92012.65
|1251
|2009.05.27 06:23
|buy
|626
|0.10
|95.45
|0.00
|95.77
|1252
|2009.05.27 09:48
|buy
|627
|0.20
|95.15
|0.00
|95.47
|1253
|2009.05.27 16:09
|buy
|628
|0.40
|94.84
|0.00
|95.16
|1254
|2009.05.27 17:19
|t/p
|628
|0.40
|95.16
|0.00
|95.16
|134.51
|92147.16
|1255
|2009.05.27 17:19
|close
|627
|0.20
|95.16
|0.00
|95.47
|2.10
|92149.26
|1256
|2009.05.27 17:19
|close
|626
|0.10
|95.15
|0.00
|95.77
|-31.53
|92117.73
|1257
|2009.05.27 17:20
|buy
|629
|0.10
|95.18
|0.00
|95.50
|1258
|2009.05.28 02:39
|t/p
|629
|0.10
|95.50
|0.00
|95.50
|32.93
|92150.67
|1259
|2009.05.28 02:39
|buy
|630
|0.10
|95.52
|0.00
|95.84
|1260
|2009.05.28 03:38
|t/p
|630
|0.10
|95.84
|0.00
|95.84
|33.39
|92184.06
|1261
|2009.05.28 03:38
|buy
|631
|0.10
|95.86
|0.00
|96.18
|1262
|2009.05.28 06:44
|t/p
|631
|0.10
|96.18
|0.00
|96.18
|33.27
|92217.33
|1263
|2009.05.28 06:44
|buy
|632
|0.10
|96.20
|0.00
|96.52
|1264
|2009.05.28 07:44
|t/p
|632
|0.10
|96.52
|0.00
|96.52
|33.15
|92250.48
|1265
|2009.05.28 07:44
|buy
|633
|0.10
|96.54
|0.00
|96.86
|1266
|2009.05.28 09:43
|t/p
|633
|0.10
|96.86
|0.00
|96.86
|33.04
|92283.52
|1267
|2009.05.28 09:43
|buy
|634
|0.10
|96.88
|0.00
|97.20
|1268
|2009.05.28 16:06
|t/p
|634
|0.10
|97.20
|0.00
|97.20
|32.92
|92316.44
|1269
|2009.05.28 16:06
|buy
|635
|0.10
|97.22
|0.00
|97.54
|1270
|2009.05.28 16:18
|buy
|636
|0.20
|96.91
|0.00
|97.23
|1271
|2009.05.28 18:19
|buy
|637
|0.40
|96.60
|0.00
|96.92
|1272
|2009.05.28 19:43
|t/p
|637
|0.40
|96.92
|0.00
|96.92
|132.07
|92448.51
|1273
|2009.05.28 19:43
|close
|636
|0.20
|96.92
|0.00
|97.23
|2.06
|92450.57
|1274
|2009.05.28 19:44
|close
|635
|0.10
|96.93
|0.00
|97.54
|-29.92
|92420.65
|1275
|2009.05.28 19:44
|buy
|638
|0.10
|96.96
|0.00
|97.28
|1276
|2009.05.29 03:09
|buy
|639
|0.20
|96.65
|0.00
|96.97
|1277
|2009.05.29 04:43
|buy
|640
|0.40
|96.34
|0.00
|96.66
|1278
|2009.05.29 09:13
|t/p
|640
|0.40
|96.66
|0.00
|96.66
|132.42
|92553.07
|1279
|2009.05.29 09:13
|close
|639
|0.20
|96.66
|0.00
|96.97
|2.07
|92555.14
|1280
|2009.05.29 09:13
|close
|638
|0.10
|96.65
|0.00
|97.28
|-32.26
|92522.88
|1281
|2009.05.29 09:13
|buy
|641
|0.10
|96.68
|0.00
|97.00
|1282
|2009.05.29 11:14
|buy
|642
|0.20
|96.37
|0.00
|96.69
|1283
|2009.05.29 12:18
|buy
|643
|0.40
|96.06
|0.00
|96.38
|1284
|2009.05.29 13:44
|buy
|644
|0.80
|95.76
|0.00
|96.08
|1285
|2009.05.29 17:19
|buy
|645
|1.60
|95.45
|0.00
|95.77
|1286
|2009.05.29 21:44
|buy
|646
|3.20
|95.15
|0.00
|95.47
|1287
|2009.06.01 02:53
|t/p
|646
|3.20
|95.47
|0.00
|95.47
|1066.44
|93589.31
|1288
|2009.06.01 02:53
|close
|645
|1.60
|95.47
|0.00
|95.77
|30.44
|93619.76
|1289
|2009.06.01 02:54
|close
|644
|0.80
|95.46
|0.00
|96.08
|-252.95
|93366.81
|1290
|2009.06.01 02:54
|close
|643
|0.40
|95.47
|0.00
|96.38
|-247.97
|93118.84
|1291
|2009.06.01 02:54
|close
|642
|0.20
|95.46
|0.00
|96.69
|-191.04
|92927.80
|1292
|2009.06.01 02:54
|close
|641
|0.10
|95.47
|0.00
|97.00
|-126.93
|92800.87
|1293
|2009.06.01 03:33
|sell
|647
|0.10
|95.30
|0.00
|94.98
|1294
|2009.06.01 03:49
|t/p
|647
|0.10
|94.98
|0.00
|94.98
|33.69
|92834.56
|1295
|2009.06.01 03:49
|sell
|648
|0.10
|94.96
|0.00
|94.64
|1296
|2009.06.01 08:18
|sell
|649
|0.20
|95.26
|0.00
|94.94
|1297
|2009.06.01 10:14
|t/p
|649
|0.20
|94.94
|0.00
|94.94
|67.41
|92901.97
|1298
|2009.06.01 10:14
|close
|648
|0.10
|94.94
|0.00
|94.64
|2.11
|92904.08
|1299
|2009.06.01 10:14
|sell
|650
|0.10
|94.93
|0.00
|94.61
|1300
|2009.06.01 11:18
|t/p
|650
|0.10
|94.61
|0.00
|94.61
|33.82
|92937.90
|1301
|2009.06.01 11:18
|sell
|651
|0.10
|94.59
|0.00
|94.27
|1302
|2009.06.01 14:37
|sell
|652
|0.20
|94.90
|0.00
|94.58
|1303
|2009.06.01 15:37
|sell
|653
|0.40
|95.21
|0.00
|94.89
|1304
|2009.06.01 16:02
|sell
|654
|0.80
|95.51
|0.00
|95.19
|1305
|2009.06.01 17:03
|sell
|655
|1.60
|95.82
|0.00
|95.50
|1306
|2009.06.01 17:13
|sell
|656
|3.20
|96.12
|0.00
|95.80
|1307
|2009.06.02 13:19
|t/p
|656
|3.20
|95.80
|0.00
|95.80
|1059.97
|93997.86
|1308
|2009.06.02 13:19
|close
|655
|1.60
|95.80
|0.00
|95.50
|28.94
|94026.80
|1309
|2009.06.02 13:19
|close
|654
|0.80
|95.79
|0.00
|95.19
|-236.07
|93790.73
|1310
|2009.06.02 13:20
|close
|653
|0.40
|95.78
|0.00
|94.89
|-239.17
|93551.56
|1311
|2009.06.02 13:20
|close
|652
|0.20
|95.79
|0.00
|94.58
|-186.38
|93365.19
|1312
|2009.06.02 13:20
|close
|651
|0.10
|95.78
|0.00
|94.27
|-124.52
|93240.67
|1313
|2009.06.02 13:43
|sell
|657
|0.10
|95.71
|0.00
|95.39
|1314
|2009.06.02 14:45
|t/p
|657
|0.10
|95.39
|0.00
|95.39
|33.55
|93274.22
|1315
|2009.06.02 14:45
|sell
|658
|0.10
|95.37
|0.00
|95.05
|1316
|2009.06.02 15:18
|sell
|659
|0.20
|95.68
|0.00
|95.36
|1317
|2009.06.02 17:08
|sell
|660
|0.40
|95.99
|0.00
|95.67
|1318
|2009.06.02 18:49
|t/p
|660
|0.40
|95.67
|0.00
|95.67
|133.79
|93408.01
|1319
|2009.06.02 18:49
|close
|659
|0.20
|95.67
|0.00
|95.36
|2.09
|93410.10
|1320
|2009.06.02 18:49
|close
|658
|0.10
|95.68
|0.00
|95.05
|-32.40
|93377.70
|1321
|2009.06.02 18:49
|sell
|661
|0.10
|95.65
|0.00
|95.33
|1322
|2009.06.03 08:49
|sell
|662
|0.20
|95.96
|0.00
|95.64
|1323
|2009.06.03 09:46
|sell
|663
|0.40
|96.26
|0.00
|95.94
|1324
|2009.06.03 12:47
|t/p
|663
|0.40
|95.94
|0.00
|95.94
|133.42
|93511.12
|1325
|2009.06.03 12:47
|close
|662
|0.20
|95.94
|0.00
|95.64
|4.17
|93515.29
|1326
|2009.06.03 12:48
|close
|661
|0.10
|95.95
|0.00
|95.33
|-31.55
|93483.74
|1327
|2009.06.03 13:18
|buy
|664
|0.10
|96.06
|0.00
|96.38
|1328
|2009.06.03 13:49
|buy
|665
|0.20
|95.76
|0.00
|96.08
|1329
|2009.06.03 14:49
|t/p
|665
|0.20
|96.08
|0.00
|96.08
|66.61
|93550.35
|1330
|2009.06.03 14:49
|close
|664
|0.10
|96.08
|0.00
|96.38
|2.08
|93552.43
|1331
|2009.06.03 14:49
|buy
|666
|0.10
|96.09
|0.00
|96.41
|1332
|2009.06.03 16:43
|buy
|667
|0.20
|95.78
|0.00
|96.10
|1333
|2009.06.04 02:10
|t/p
|667
|0.20
|96.10
|0.00
|96.10
|65.45
|93617.88
|1334
|2009.06.04 02:10
|close
|666
|0.10
|96.10
|0.00
|96.41
|0.46
|93618.34
|1335
|2009.06.04 02:10
|buy
|668
|0.10
|96.11
|0.00
|96.43
|1336
|2009.06.04 11:54
|t/p
|668
|0.10
|96.43
|0.00
|96.43
|33.18
|93651.52
|1337
|2009.06.04 11:54
|buy
|669
|0.10
|96.45
|0.00
|96.77
|1338
|2009.06.04 14:48
|t/p
|669
|0.10
|96.77
|0.00
|96.77
|33.07
|93684.59
|1339
|2009.06.04 14:48
|buy
|670
|0.10
|96.79
|0.00
|97.11
|1340
|2009.06.04 16:18
|buy
|671
|0.20
|96.48
|0.00
|96.80
|1341
|2009.06.04 21:48
|t/p
|671
|0.20
|96.80
|0.00
|96.80
|66.12
|93750.71
|1342
|2009.06.04 21:48
|close
|670
|0.10
|96.80
|0.00
|97.11
|1.03
|93751.74
|1343
|2009.06.04 21:48
|buy
|672
|0.10
|96.81
|0.00
|97.13
|1344
|2009.06.05 15:30
|t/p
|672
|0.10
|97.13
|0.00
|97.13
|32.75
|93784.49
|1345
|2009.06.05 15:30
|buy
|673
|0.10
|97.16
|0.00
|97.48
|1346
|2009.06.05 15:31
|t/p
|673
|0.10
|97.48
|0.00
|97.48
|32.83
|93817.32
|1347
|2009.06.05 15:31
|buy
|674
|0.10
|97.50
|0.00
|97.82
|1348
|2009.06.05 15:44
|t/p
|674
|0.10
|97.82
|0.00
|97.82
|32.71
|93850.03
|1349
|2009.06.05 15:44
|buy
|675
|0.10
|97.84
|0.00
|98.16
|1350
|2009.06.05 16:36
|t/p
|675
|0.10
|98.16
|0.00
|98.16
|32.60
|93882.63
|1351
|2009.06.05 16:36
|buy
|676
|0.10
|98.18
|0.00
|98.50
|1352
|2009.06.05 16:44
|buy
|677
|0.20
|97.87
|0.00
|98.19
|1353
|2009.06.05 17:01
|buy
|678
|0.40
|97.56
|0.00
|97.88
|1354
|2009.06.05 17:19
|t/p
|678
|0.40
|97.88
|0.00
|97.88
|130.77
|94013.40
|1355
|2009.06.05 17:19
|close
|677
|0.20
|97.88
|0.00
|98.19
|2.04
|94015.44
|1356
|2009.06.05 17:19
|close
|676
|0.10
|97.87
|0.00
|98.50
|-31.67
|93983.77
|1357
|2009.06.05 17:20
|buy
|679
|0.10
|97.90
|0.00
|98.22
|1358
|2009.06.05 18:18
|t/p
|679
|0.10
|98.22
|0.00
|98.22
|32.58
|94016.35
|1359
|2009.06.05 18:18
|buy
|680
|0.10
|98.24
|0.00
|98.56
|1360
|2009.06.05 22:13
|t/p
|680
|0.10
|98.56
|0.00
|98.56
|32.47
|94048.82
|1361
|2009.06.05 22:13
|buy
|681
|0.10
|98.58
|0.00
|98.90
|1362
|2009.06.05 22:48
|t/p
|681
|0.10
|98.90
|0.00
|98.90
|32.36
|94081.18
|1363
|2009.06.05 22:48
|buy
|682
|0.10
|98.92
|0.00
|99.24
|1364
|2009.06.08 00:00
|buy
|683
|0.20
|98.61
|0.00
|98.93
|1365
|2009.06.08 07:49
|buy
|684
|0.40
|98.30
|0.00
|98.62
|1366
|2009.06.08 10:01
|t/p
|684
|0.40
|98.62
|0.00
|98.62
|129.79
|94210.97
|1367
|2009.06.08 10:01
|close
|683
|0.20
|98.62
|0.00
|98.93
|2.03
|94213.00
|1368
|2009.06.08 10:02
|close
|682
|0.10
|98.61
|0.00
|99.24
|-31.63
|94181.36
|1369
|2009.06.08 10:02
|buy
|685
|0.10
|98.64
|0.00
|98.96
|1370
|2009.06.08 11:43
|buy
|686
|0.20
|98.34
|0.00
|98.66
|1371
|2009.06.08 13:19
|t/p
|686
|0.20
|98.66
|0.00
|98.66
|64.87
|94246.23
|1372
|2009.06.08 13:19
|close
|685
|0.10
|98.66
|0.00
|98.96
|2.03
|94248.26
|1373
|2009.06.08 13:19
|buy
|687
|0.10
|98.67
|0.00
|98.99
|1374
|2009.06.08 15:06
|buy
|688
|0.20
|98.37
|0.00
|98.69
|1375
|2009.06.08 17:18
|t/p
|688
|0.20
|98.69
|0.00
|98.69
|64.85
|94313.11
|1376
|2009.06.08 17:18
|close
|687
|0.10
|98.69
|0.00
|98.99
|2.03
|94315.14
|1377
|2009.06.08 17:18
|buy
|689
|0.10
|98.70
|0.00
|99.02
|1378
|2009.06.08 20:14
|buy
|690
|0.20
|98.40
|0.00
|98.72
|1379
|2009.06.09 06:45
|buy
|691
|0.40
|98.09
|0.00
|98.41
|1380
|2009.06.09 13:19
|t/p
|691
|0.40
|98.41
|0.00
|98.41
|130.07
|94445.21
|1381
|2009.06.09 13:19
|close
|690
|0.20
|98.41
|0.00
|98.72
|1.65
|94446.86
|1382
|2009.06.09 13:19
|close
|689
|0.10
|98.40
|0.00
|99.02
|-30.68
|94416.18
|1383
|2009.06.09 14:18
|sell
|692
|0.10
|98.21
|0.00
|97.89
|1384
|2009.06.09 15:43
|t/p
|692
|0.10
|97.89
|0.00
|97.89
|32.69
|94448.87
|1385
|2009.06.09 15:43
|sell
|693
|0.10
|97.87
|0.00
|97.55
|1386
|2009.06.09 16:35
|t/p
|693
|0.10
|97.55
|0.00
|97.55
|32.80
|94481.67
|1387
|2009.06.09 16:35
|sell
|694
|0.10
|97.53
|0.00
|97.21
|1388
|2009.06.10 03:48
|t/p
|694
|0.10
|97.21
|0.00
|97.21
|32.64
|94514.31
|1389
|2009.06.10 03:48
|sell
|695
|0.10
|97.19
|0.00
|96.87
|1390
|2009.06.10 05:14
|sell
|696
|0.20
|97.50
|0.00
|97.18
|1391
|2009.06.10 12:08
|sell
|697
|0.40
|97.81
|0.00
|97.49
|1392
|2009.06.10 12:19
|sell
|698
|0.80
|98.12
|0.00
|97.80
|1393
|2009.06.10 14:20
|t/p
|698
|0.80
|97.80
|0.00
|97.80
|261.76
|94776.07
|1394
|2009.06.10 14:20
|close
|697
|0.40
|97.80
|0.00
|97.49
|4.09
|94780.16
|1395
|2009.06.10 14:20
|close
|696
|0.20
|97.81
|0.00
|97.18
|-63.39
|94716.77
|1396
|2009.06.10 14:20
|close
|695
|0.10
|97.80
|0.00
|96.87
|-62.37
|94654.40
|1397
|2009.06.10 14:27
|buy
|699
|0.10
|97.97
|0.00
|98.29
|1398
|2009.06.10 20:14
|t/p
|699
|0.10
|98.29
|0.00
|98.29
|32.56
|94686.96
|1399
|2009.06.10 20:14
|buy
|700
|0.10
|98.31
|0.00
|98.63
|1400
|2009.06.11 05:26
|buy
|701
|0.20
|98.01
|0.00
|98.33
|1401
|2009.06.11 10:14
|buy
|702
|0.40
|97.70
|0.00
|98.02
|1402
|2009.06.11 13:44
|t/p
|702
|0.40
|98.02
|0.00
|98.02
|130.59
|94817.55
|1403
|2009.06.11 13:44
|close
|701
|0.20
|98.02
|0.00
|98.33
|2.04
|94819.59
|1404
|2009.06.11 13:45
|close
|700
|0.10
|98.03
|0.00
|98.63
|-29.14
|94790.45
|1405
|2009.06.11 13:49
|buy
|703
|0.10
|98.10
|0.00
|98.42
|1406
|2009.06.11 15:30
|t/p
|703
|0.10
|98.42
|0.00
|98.42
|32.51
|94822.96
|1407
|2009.06.11 15:30
|buy
|704
|0.10
|98.44
|0.00
|98.76
|1408
|2009.06.11 16:19
|buy
|705
|0.20
|98.13
|0.00
|98.45
|1409
|2009.06.11 18:14
|buy
|706
|0.40
|97.82
|0.00
|98.14
|1410
|2009.06.11 20:14
|buy
|707
|0.80
|97.51
|0.00
|97.83
|1411
|2009.06.12 05:14
|t/p
|707
|0.80
|97.83
|0.00
|97.83
|260.14
|95083.11
|1412
|2009.06.12 05:14
|close
|706
|0.40
|97.83
|0.00
|98.14
|3.32
|95086.43
|1413
|2009.06.12 05:14
|close
|705
|0.20
|97.82
|0.00
|98.45
|-63.76
|95022.66
|1414
|2009.06.12 05:14
|close
|704
|0.10
|97.84
|0.00
|98.76
|-61.51
|94961.15
|1415
|2009.06.12 05:46
|sell
|708
|0.10
|97.67
|0.00
|97.35
|1416
|2009.06.12 09:02
|sell
|709
|0.20
|97.98
|0.00
|97.66
|1417
|2009.06.12 14:49
|sell
|710
|0.40
|98.29
|0.00
|97.97
|1418
|2009.06.15 16:19
|t/p
|710
|0.40
|97.97
|0.00
|97.97
|129.53
|95090.68
|1419
|2009.06.15 16:19
|close
|709
|0.20
|97.97
|0.00
|97.66
|1.48
|95092.17
|1420
|2009.06.15 16:19
|close
|708
|0.10
|97.98
|0.00
|97.35
|-31.92
|95060.25
|1421
|2009.06.15 16:44
|sell
|711
|0.10
|97.85
|0.00
|97.53
|1422
|2009.06.16 03:43
|t/p
|711
|0.10
|97.53
|0.00
|97.53
|32.53
|95092.78
|1423
|2009.06.16 03:43
|sell
|712
|0.10
|97.51
|0.00
|97.19
|1424
|2009.06.16 04:01
|t/p
|712
|0.10
|97.19
|0.00
|97.19
|32.93
|95125.71
|1425
|2009.06.16 04:01
|sell
|713
|0.10
|97.17
|0.00
|96.85
|1426
|2009.06.16 04:14
|t/p
|713
|0.10
|96.85
|0.00
|96.85
|33.04
|95158.75
|1427
|2009.06.16 04:14
|sell
|714
|0.10
|96.83
|0.00
|96.51
|1428
|2009.06.16 08:14
|t/p
|714
|0.10
|96.51
|0.00
|96.51
|33.16
|95191.91
|1429
|2009.06.16 08:14
|sell
|715
|0.10
|96.49
|0.00
|96.17
|1430
|2009.06.16 08:48
|t/p
|715
|0.10
|96.17
|0.00
|96.17
|33.27
|95225.18
|1431
|2009.06.16 08:48
|sell
|716
|0.10
|96.15
|0.00
|95.83
|1432
|2009.06.16 09:46
|sell
|717
|0.20
|96.46
|0.00
|96.14
|1433
|2009.06.16 12:18
|sell
|718
|0.40
|96.76
|0.00
|96.44
|1434
|2009.06.16 14:45
|sell
|719
|0.80
|97.07
|0.00
|96.75
|1435
|2009.06.16 17:18
|t/p
|719
|0.80
|96.75
|0.00
|96.75
|264.60
|95489.78
|1436
|2009.06.16 17:18
|close
|718
|0.40
|96.75
|0.00
|96.44
|4.13
|95493.91
|1437
|2009.06.16 17:18
|close
|717
|0.20
|96.76
|0.00
|96.14
|-62.01
|95431.90
|1438
|2009.06.16 17:18
|close
|716
|0.10
|96.75
|0.00
|95.83
|-62.02
|95369.88
|1439
|2009.06.16 17:18
|sell
|720
|0.10
|96.72
|0.00
|96.40
|1440
|2009.06.16 18:18
|t/p
|720
|0.10
|96.40
|0.00
|96.40
|33.20
|95403.08
|1441
|2009.06.16 18:18
|sell
|721
|0.10
|96.38
|0.00
|96.06
|1442
|2009.06.17 02:44
|t/p
|721
|0.10
|96.06
|0.00
|96.06
|33.03
|95436.11
|1443
|2009.06.17 02:44
|sell
|722
|0.10
|96.04
|0.00
|95.72
|1444
|2009.06.17 03:14
|sell
|723
|0.20
|96.35
|0.00
|96.03
|1445
|2009.06.17 06:49
|sell
|724
|0.40
|96.65
|0.00
|96.33
|1446
|2009.06.17 11:09
|t/p
|724
|0.40
|96.33
|0.00
|96.33
|132.88
|95568.99
|1447
|2009.06.17 11:09
|close
|723
|0.20
|96.33
|0.00
|96.03
|4.15
|95573.14
|1448
|2009.06.17 11:09
|close
|722
|0.10
|96.34
|0.00
|95.72
|-31.14
|95542.00
|1449
|2009.06.17 11:09
|sell
|725
|0.10
|96.31
|0.00
|95.99
|1450
|2009.06.17 15:46
|t/p
|725
|0.10
|95.99
|0.00
|95.99
|33.34
|95575.34
|1451
|2009.06.17 15:46
|sell
|726
|0.10
|95.97
|0.00
|95.65
|1452
|2009.06.17 18:18
|t/p
|726
|0.10
|95.65
|0.00
|95.65
|33.46
|95608.80
|1453
|2009.06.17 18:18
|sell
|727
|0.10
|95.63
|0.00
|95.31
|1454
|2009.06.18 02:45
|sell
|728
|0.20
|95.93
|0.00
|95.61
|1455
|2009.06.18 17:18
|sell
|729
|0.40
|96.24
|0.00
|95.92
|1456
|2009.06.18 20:09
|sell
|730
|0.80
|96.54
|0.00
|96.22
|1457
|2009.06.19 09:19
|sell
|731
|1.60
|96.85
|0.00
|96.53
|1458
|2009.06.19 11:44
|sell
|732
|3.20
|97.15
|0.00
|96.83
|1459
|2009.06.19 14:08
|t/p
|732
|3.20
|96.83
|0.00
|96.83
|1057.52
|96666.32
|1460
|2009.06.19 14:08
|close
|731
|1.60
|96.83
|0.00
|96.53
|33.05
|96699.37
|1461
|2009.06.19 14:09
|close
|730
|0.80
|96.84
|0.00
|96.22
|-250.06
|96449.31
|1462
|2009.06.19 14:09
|close
|729
|0.40
|96.83
|0.00
|95.92
|-244.85
|96204.46
|1463
|2009.06.19 14:09
|close
|728
|0.20
|96.82
|0.00
|95.61
|-184.41
|96020.06
|1464
|2009.06.19 14:09
|close
|727
|0.10
|96.83
|0.00
|95.31
|-125.05
|95895.01
|1465
|2009.06.19 14:10
|buy
|733
|0.10
|96.83
|0.00
|97.15
|1466
|2009.06.19 18:14
|buy
|734
|0.20
|96.52
|0.00
|96.84
|1467
|2009.06.19 18:44
|buy
|735
|0.40
|96.21
|0.00
|96.53
|1468
|2009.06.22 04:55
|buy
|736
|0.80
|95.90
|0.00
|96.22
|1469
|2009.06.22 10:01
|t/p
|736
|0.80
|96.22
|0.00
|96.22
|266.06
|96161.07
|1470
|2009.06.22 10:01
|close
|735
|0.40
|96.22
|0.00
|96.53
|3.39
|96164.46
|1471
|2009.06.22 10:01
|close
|734
|0.20
|96.21
|0.00
|96.84
|-64.82
|96099.64
|1472
|2009.06.22 10:01
|close
|733
|0.10
|96.22
|0.00
|97.15
|-63.59
|96036.05
|1473
|2009.06.22 10:19
|sell
|737
|0.10
|96.03
|0.00
|95.71
|1474
|2009.06.23 02:18
|t/p
|737
|0.10
|95.71
|0.00
|95.71
|33.15
|96069.20
|1475
|2009.06.23 02:18
|sell
|738
|0.10
|95.69
|0.00
|95.37
|1476
|2009.06.23 02:49
|t/p
|738
|0.10
|95.37
|0.00
|95.37
|33.55
|96102.75
|1477
|2009.06.23 02:49
|sell
|739
|0.10
|95.35
|0.00
|95.03
|1478
|2009.06.23 09:15
|t/p
|739
|0.10
|95.03
|0.00
|95.03
|33.67
|96136.42
|1479
|2009.06.23 09:15
|sell
|740
|0.10
|95.01
|0.00
|94.69
|1480
|2009.06.23 10:18
|sell
|741
|0.20
|95.32
|0.00
|95.00
|1481
|2009.06.23 11:16
|t/p
|741
|0.20
|95.00
|0.00
|95.00
|67.37
|96203.79
|1482
|2009.06.23 11:16
|close
|740
|0.10
|95.00
|0.00
|94.69
|1.05
|96204.84
|1483
|2009.06.23 11:16
|sell
|742
|0.10
|94.99
|0.00
|94.67
|1484
|2009.06.23 12:07
|sell
|743
|0.20
|95.29
|0.00
|94.97
|1485
|2009.06.23 13:48
|sell
|744
|0.40
|95.60
|0.00
|95.28
|1486
|2009.06.23 17:49
|t/p
|744
|0.40
|95.28
|0.00
|95.28
|134.34
|96339.18
|1487
|2009.06.23 17:49
|close
|743
|0.20
|95.28
|0.00
|94.97
|2.10
|96341.28
|1488
|2009.06.23 17:49
|close
|742
|0.10
|95.27
|0.00
|94.67
|-29.39
|96311.89
|1489
|2009.06.23 17:50
|sell
|745
|0.10
|95.24
|0.00
|94.92
|1490
|2009.06.23 19:49
|t/p
|745
|0.10
|94.92
|0.00
|94.92
|33.71
|96345.60
|1491
|2009.06.23 19:49
|sell
|746
|0.10
|94.90
|0.00
|94.58
|1492
|2009.06.23 21:19
|sell
|747
|0.20
|95.21
|0.00
|94.89
|1493
|2009.06.24 06:18
|sell
|748
|0.40
|95.51
|0.00
|95.19
|1494
|2009.06.24 11:45
|t/p
|748
|0.40
|95.19
|0.00
|95.19
|134.47
|96480.07
|1495
|2009.06.24 11:45
|close
|747
|0.20
|95.19
|0.00
|94.89
|3.64
|96483.71
|1496
|2009.06.24 11:45
|close
|746
|0.10
|95.20
|0.00
|94.58
|-31.79
|96451.92
|1497
|2009.06.24 14:47
|buy
|749
|0.10
|95.49
|0.00
|95.81
|1498
|2009.06.24 21:13
|t/p
|749
|0.10
|95.81
|0.00
|95.81
|33.40
|96485.32
|1499
|2009.06.24 21:13
|buy
|750
|0.10
|95.83
|0.00
|96.15
|1500
|2009.06.24 22:49
|buy
|751
|0.20
|95.52
|0.00
|95.84
|1501
|2009.06.25 01:55
|t/p
|751
|0.20
|95.84
|0.00
|95.84
|65.63
|96550.95
|1502
|2009.06.25 01:55
|close
|750
|0.10
|95.84
|0.00
|96.15
|0.46
|96551.41
|1503
|2009.06.25 01:55
|buy
|752
|0.10
|95.85
|0.00
|96.17
|1504
|2009.06.25 04:44
|t/p
|752
|0.10
|96.17
|0.00
|96.17
|33.27
|96584.68
|1505
|2009.06.25 04:44
|buy
|753
|0.10
|96.19
|0.00
|96.51
|1506
|2009.06.25 10:18
|t/p
|753
|0.10
|96.51
|0.00
|96.51
|33.16
|96617.84
|1507
|2009.06.25 10:18
|buy
|754
|0.10
|96.53
|0.00
|96.85
|1508
|2009.06.25 15:43
|buy
|755
|0.20
|96.23
|0.00
|96.55
|1509
|2009.06.25 20:14
|buy
|756
|0.40
|95.92
|0.00
|96.24
|1510
|2009.06.26 13:39
|buy
|757
|0.80
|95.62
|0.00
|95.94
|1511
|2009.06.26 16:00
|buy
|758
|1.60
|95.31
|0.00
|95.63
|1512
|2009.06.29 17:48
|t/p
|758
|1.60
|95.63
|0.00
|95.63
|532.32
|97150.16
|1513
|2009.06.29 17:48
|close
|757
|0.80
|95.63
|0.00
|95.94
|6.83
|97157.00
|1514
|2009.06.29 17:48
|close
|756
|0.40
|95.64
|0.00
|96.24
|-118.65
|97038.35
|1515
|2009.06.29 17:48
|close
|755
|0.20
|95.65
|0.00
|96.55
|-122.05
|96916.30
|1516
|2009.06.29 17:49
|close
|754
|0.10
|95.66
|0.00
|96.85
|-91.33
|96824.97
|1517
|2009.06.29 17:49
|buy
|759
|0.10
|95.69
|0.00
|96.01
|1518
|2009.06.29 19:19
|t/p
|759
|0.10
|96.01
|0.00
|96.01
|33.33
|96858.30
|1519
|2009.06.29 19:19
|buy
|760
|0.10
|96.03
|0.00
|96.35
|1520
|2009.06.30 07:43
|buy
|761
|0.20
|95.73
|0.00
|96.05
|1521
|2009.06.30 09:48
|buy
|762
|0.40
|95.42
|0.00
|95.74
|1522
|2009.06.30 12:43
|t/p
|762
|0.40
|95.74
|0.00
|95.74
|133.70
|96992.00
|1523
|2009.06.30 12:43
|close
|761
|0.20
|95.74
|0.00
|96.05
|2.09
|96994.09
|1524
|2009.06.30 12:43
|close
|760
|0.10
|95.75
|0.00
|96.35
|-29.43
|96964.65
|1525
|2009.06.30 16:00
|buy
|763
|0.10
|96.18
|0.00
|96.50
|1526
|2009.06.30 17:49
|t/p
|763
|0.10
|96.50
|0.00
|96.50
|33.16
|96997.81
|1527
|2009.06.30 17:49
|buy
|764
|0.10
|96.52
|0.00
|96.84
|1528
|2009.07.01 03:01
|buy
|765
|0.20
|96.21
|0.00
|96.53
|1529
|2009.07.01 04:09
|t/p
|765
|0.20
|96.53
|0.00
|96.53
|66.30
|97064.11
|1530
|2009.07.01 04:09
|close
|764
|0.10
|96.53
|0.00
|96.84
|0.85
|97064.96
|1531
|2009.07.01 04:09
|buy
|766
|0.10
|96.56
|0.00
|96.88
|1532
|2009.07.01 04:37
|t/p
|766
|0.10
|96.88
|0.00
|96.88
|33.03
|97097.99
|1533
|2009.07.01 04:37
|buy
|767
|0.10
|96.90
|0.00
|97.22
|1534
|2009.07.01 16:13
|buy
|768
|0.20
|96.59
|0.00
|96.91
|1535
|2009.07.01 19:07
|buy
|769
|0.40
|96.28
|0.00
|96.60
|1536
|2009.07.01 22:40
|t/p
|769
|0.40
|96.60
|0.00
|96.60
|132.51
|97230.50
|1537
|2009.07.01 22:40
|close
|768
|0.20
|96.60
|0.00
|96.91
|2.07
|97232.57
|1538
|2009.07.01 22:40
|close
|767
|0.10
|96.59
|0.00
|97.22
|-32.09
|97200.48
|1539
|2009.07.01 22:40
|buy
|770
|0.10
|96.62
|0.00
|96.94
|1540
|2009.07.02 15:48
|buy
|771
|0.20
|96.31
|0.00
|96.63
|1541
|2009.07.02 16:15
|buy
|772
|0.40
|96.01
|0.00
|96.33
|1542
|2009.07.06 03:48
|buy
|773
|0.80
|95.70
|0.00
|96.02
|1543
|2009.07.06 04:50
|buy
|774
|1.60
|95.40
|0.00
|95.72
|1544
|2009.07.06 16:13
|buy
|775
|3.20
|95.09
|0.00
|95.41
|1545
|2009.07.07 05:09
|t/p
|775
|3.20
|95.41
|0.00
|95.41
|1067.11
|98267.59
|1546
|2009.07.07 05:09
|close
|774
|1.60
|95.41
|0.00
|95.72
|13.69
|98281.29
|1547
|2009.07.07 05:09
|close
|773
|0.80
|95.40
|0.00
|96.02
|-253.11
|98028.18
|1548
|2009.07.07 05:10
|close
|772
|0.40
|95.41
|0.00
|96.33
|-253.86
|97774.32
|1549
|2009.07.07 05:10
|close
|771
|0.20
|95.40
|0.00
|96.63
|-191.93
|97582.39
|1550
|2009.07.07 05:10
|close
|770
|0.10
|95.41
|0.00
|96.94
|-127.97
|97454.42
|1551
|2009.07.07 07:50
|sell
|776
|0.10
|95.28
|0.00
|94.96
|1552
|2009.07.07 11:16
|t/p
|776
|0.10
|94.96
|0.00
|94.96
|33.70
|97488.12
|1553
|2009.07.07 11:16
|sell
|777
|0.10
|94.94
|0.00
|94.62
|1554
|2009.07.07 12:14
|sell
|778
|0.20
|95.25
|0.00
|94.93
|1555
|2009.07.07 19:18
|t/p
|778
|0.20
|94.93
|0.00
|94.93
|67.42
|97555.54
|1556
|2009.07.07 19:18
|close
|777
|0.10
|94.93
|0.00
|94.62
|1.05
|97556.59
|1557
|2009.07.07 19:18
|sell
|779
|0.10
|94.90
|0.00
|94.58
|1558
|2009.07.08 03:43
|t/p
|779
|0.10
|94.58
|0.00
|94.58
|33.55
|97590.14
|1559
|2009.07.08 03:43
|sell
|780
|0.10
|94.56
|0.00
|94.24
|1560
|2009.07.08 07:43
|t/p
|780
|0.10
|94.24
|0.00
|94.24
|33.96
|97624.10
|1561
|2009.07.08 07:43
|sell
|781
|0.10
|94.22
|0.00
|93.90
|1562
|2009.07.08 18:00
|t/p
|781
|0.10
|93.90
|0.00
|93.90
|34.08
|97658.18
|1563
|2009.07.08 18:00
|sell
|782
|0.10
|93.88
|0.00
|93.56
|1564
|2009.07.08 18:07
|t/p
|782
|0.10
|93.56
|0.00
|93.56
|34.20
|97692.38
|1565
|2009.07.08 18:07
|sell
|783
|0.10
|93.54
|0.00
|93.22
|1566
|2009.07.08 18:13
|t/p
|783
|0.10
|93.22
|0.00
|93.22
|34.33
|97726.71
|1567
|2009.07.08 18:13
|sell
|784
|0.10
|93.20
|0.00
|92.88
|1568
|2009.07.08 18:14
|t/p
|784
|0.10
|92.88
|0.00
|92.88
|34.45
|97761.16
|1569
|2009.07.08 18:14
|sell
|785
|0.10
|92.86
|0.00
|92.54
|1570
|2009.07.08 18:24
|sell
|786
|0.20
|93.17
|0.00
|92.85
|1571
|2009.07.08 19:00
|t/p
|786
|0.20
|92.85
|0.00
|92.85
|68.93
|97830.09
|1572
|2009.07.08 19:00
|close
|785
|0.10
|92.85
|0.00
|92.54
|1.08
|97831.17
|1573
|2009.07.08 19:00
|sell
|787
|0.10
|92.84
|0.00
|92.52
|1574
|2009.07.08 19:02
|t/p
|787
|0.10
|92.52
|0.00
|92.52
|34.59
|97865.76
|1575
|2009.07.08 19:02
|sell
|788
|0.10
|92.50
|0.00
|92.18
|1576
|2009.07.08 19:13
|t/p
|788
|0.10
|92.18
|0.00
|92.18
|34.71
|97900.47
|1577
|2009.07.08 19:13
|sell
|789
|0.10
|92.16
|0.00
|91.84
|1578
|2009.07.08 19:15
|t/p
|789
|0.10
|91.84
|0.00
|91.84
|34.84
|97935.31
|1579
|2009.07.08 19:15
|sell
|790
|0.10
|91.82
|0.00
|91.50
|1580
|2009.07.08 19:24
|sell
|791
|0.20
|92.12
|0.00
|91.80
|1581
|2009.07.08 20:13
|sell
|792
|0.40
|92.43
|0.00
|92.11
|1582
|2009.07.08 20:19
|sell
|793
|0.80
|92.74
|0.00
|92.42
|1583
|2009.07.08 21:48
|t/p
|793
|0.80
|92.42
|0.00
|92.42
|277.00
|98212.31
|1584
|2009.07.08 21:48
|close
|792
|0.40
|92.42
|0.00
|92.11
|4.33
|98216.64
|1585
|2009.07.08 21:48
|close
|791
|0.20
|92.43
|0.00
|91.80
|-67.08
|98149.56
|1586
|2009.07.08 21:48
|close
|790
|0.10
|92.41
|0.00
|91.50
|-63.85
|98085.71
|1587
|2009.07.08 21:48
|sell
|794
|0.10
|92.40
|0.00
|92.08
|1588
|2009.07.08 22:14
|sell
|795
|0.20
|92.71
|0.00
|92.39
|1589
|2009.07.09 02:36
|t/p
|795
|0.20
|92.39
|0.00
|92.39
|67.60
|98153.30
|1590
|2009.07.09 02:36
|close
|794
|0.10
|92.39
|0.00
|92.08
|0.24
|98153.55
|1591
|2009.07.09 02:37
|sell
|796
|0.10
|92.38
|0.00
|92.06
|1592
|2009.07.09 02:48
|sell
|797
|0.20
|92.68
|0.00
|92.36
|1593
|2009.07.09 03:30
|sell
|798
|0.40
|92.99
|0.00
|92.67
|1594
|2009.07.09 04:43
|sell
|799
|0.80
|93.29
|0.00
|92.97
|1595
|2009.07.09 13:31
|t/p
|799
|0.80
|92.97
|0.00
|92.97
|275.36
|98428.91
|1596
|2009.07.09 13:31
|close
|798
|0.40
|92.97
|0.00
|92.67
|8.60
|98437.51
|1597
|2009.07.09 13:31
|close
|797
|0.20
|92.98
|0.00
|92.36
|-64.53
|98372.98
|1598
|2009.07.09 13:31
|close
|796
|0.10
|92.97
|0.00
|92.06
|-63.46
|98309.52
|1599
|2009.07.09 13:31
|sell
|800
|0.10
|92.94
|0.00
|92.62
|1600
|2009.07.09 16:44
|t/p
|800
|0.10
|92.62
|0.00
|92.62
|34.55
|98344.07
|1601
|2009.07.09 16:44
|sell
|801
|0.10
|92.60
|0.00
|92.28
|1602
|2009.07.09 17:19
|sell
|802
|0.20
|92.90
|0.00
|92.58
|1603
|2009.07.10 09:49
|t/p
|802
|0.20
|92.58
|0.00
|92.58
|68.57
|98412.64
|1604
|2009.07.10 09:49
|close
|801
|0.10
|92.58
|0.00
|92.28
|1.88
|98414.52
|1605
|2009.07.10 09:50
|sell
|803
|0.10
|92.55
|0.00
|92.23
|1606
|2009.07.10 11:02
|sell
|804
|0.20
|92.86
|0.00
|92.54
|1607
|2009.07.10 14:43
|t/p
|804
|0.20
|92.54
|0.00
|92.54
|69.16
|98483.68
|1608
|2009.07.10 14:43
|close
|803
|0.10
|92.54
|0.00
|92.23
|1.08
|98484.76
|1609
|2009.07.10 14:44
|sell
|805
|0.10
|92.51
|0.00
|92.19
|1610
|2009.07.10 15:14
|t/p
|805
|0.10
|92.19
|0.00
|92.19
|34.71
|98519.47
|1611
|2009.07.10 15:14
|sell
|806
|0.10
|92.17
|0.00
|91.85
|1612
|2009.07.10 16:44
|sell
|807
|0.20
|92.48
|0.00
|92.16
|1613
|2009.07.10 18:08
|t/p
|807
|0.20
|92.16
|0.00
|92.16
|69.44
|98588.91
|1614
|2009.07.10 18:08
|close
|806
|0.10
|92.16
|0.00
|91.85
|1.09
|98590.00
|1615
|2009.07.10 18:08
|sell
|808
|0.10
|92.15
|0.00
|91.83
|1616
|2009.07.10 18:19
|t/p
|808
|0.10
|91.83
|0.00
|91.83
|34.85
|98624.85
|1617
|2009.07.10 18:19
|sell
|809
|0.10
|91.81
|0.00
|91.49
|1618
|2009.07.10 18:33
|sell
|810
|0.20
|92.12
|0.00
|91.80
|1619
|2009.07.10 19:19
|sell
|811
|0.40
|92.43
|0.00
|92.11
|1620
|2009.07.13 03:39
|sell
|812
|0.80
|92.74
|0.00
|92.42
|1621
|2009.07.13 07:49
|t/p
|812
|0.80
|92.42
|0.00
|92.42
|277.00
|98901.85
|1622
|2009.07.13 07:49
|close
|811
|0.40
|92.42
|0.00
|92.11
|3.21
|98905.06
|1623
|2009.07.13 07:50
|close
|810
|0.20
|92.41
|0.00
|91.80
|-63.32
|98841.75
|1624
|2009.07.13 07:50
|close
|809
|0.10
|92.42
|0.00
|91.49
|-66.28
|98775.47
|1625
|2009.07.13 07:50
|sell
|813
|0.10
|92.39
|0.00
|92.07
|1626
|2009.07.13 09:49
|t/p
|813
|0.10
|92.07
|0.00
|92.07
|34.76
|98810.23
|1627
|2009.07.13 09:49
|sell
|814
|0.10
|92.05
|0.00
|91.73
|1628
|2009.07.13 10:44
|sell
|815
|0.20
|92.36
|0.00
|92.04
|1629
|2009.07.13 12:20
|t/p
|815
|0.20
|92.04
|0.00
|92.04
|69.53
|98879.76
|1630
|2009.07.13 12:20
|close
|814
|0.10
|92.04
|0.00
|91.73
|1.09
|98880.85
|1631
|2009.07.13 12:20
|sell
|816
|0.10
|92.03
|0.00
|91.71
|1632
|2009.07.13 15:14
|sell
|817
|0.20
|92.34
|0.00
|92.02
|1633
|2009.07.13 18:38
|sell
|818
|0.40
|92.65
|0.00
|92.33
|1634
|2009.07.13 22:48
|sell
|819
|0.80
|92.96
|0.00
|92.64
|1635
|2009.07.14 08:09
|sell
|820
|1.60
|93.26
|0.00
|92.94
|1636
|2009.07.14 10:08
|t/p
|820
|1.60
|92.94
|0.00
|92.94
|550.89
|99431.74
|1637
|2009.07.14 10:08
|close
|819
|0.80
|92.94
|0.00
|92.64
|14.99
|99446.73
|1638
|2009.07.14 10:08
|close
|818
|0.40
|92.95
|0.00
|92.33
|-130.22
|99316.51
|1639
|2009.07.14 10:08
|close
|817
|0.20
|92.94
|0.00
|92.02
|-129.68
|99186.83
|1640
|2009.07.14 10:08
|close
|816
|0.10
|92.95
|0.00
|91.71
|-99.26
|99087.58
|1641
|2009.07.14 10:49
|buy
|821
|0.10
|93.06
|0.00
|93.38
|1642
|2009.07.14 17:32
|buy
|822
|0.20
|92.76
|0.00
|93.08
|1643
|2009.07.14 18:14
|t/p
|822
|0.20
|93.08
|0.00
|93.08
|68.76
|99156.34
|1644
|2009.07.14 18:14
|close
|821
|0.10
|93.08
|0.00
|93.38
|2.15
|99158.49
|1645
|2009.07.14 18:14
|buy
|823
|0.10
|93.09
|0.00
|93.41
|1646
|2009.07.14 22:18
|t/p
|823
|0.10
|93.41
|0.00
|93.41
|34.26
|99192.75
|1647
|2009.07.14 22:18
|buy
|824
|0.10
|93.43
|0.00
|93.75
|1648
|2009.07.14 23:49
|t/p
|824
|0.10
|93.75
|0.00
|93.75
|34.13
|99226.88
|1649
|2009.07.14 23:49
|buy
|825
|0.10
|93.77
|0.00
|94.09
|1650
|2009.07.15 01:29
|buy
|826
|0.20
|93.46
|0.00
|93.78
|1651
|2009.07.15 17:11
|t/p
|826
|0.20
|93.78
|0.00
|93.78
|68.24
|99295.12
|1652
|2009.07.15 17:11
|close
|825
|0.10
|93.78
|0.00
|94.09
|0.88
|99295.99
|1653
|2009.07.15 17:11
|buy
|827
|0.10
|93.81
|0.00
|94.13
|1654
|2009.07.15 18:40
|t/p
|827
|0.10
|94.13
|0.00
|94.13
|34.00
|99329.99
|1655
|2009.07.15 18:40
|buy
|828
|0.10
|94.15
|0.00
|94.47
|1656
|2009.07.16 08:07
|buy
|829
|0.20
|93.84
|0.00
|94.16
|1657
|2009.07.16 16:23
|buy
|830
|0.40
|93.53
|0.00
|93.85
|1658
|2009.07.16 23:34
|t/p
|830
|0.40
|93.85
|0.00
|93.85
|136.39
|99466.38
|1659
|2009.07.16 23:34
|close
|829
|0.20
|93.85
|0.00
|94.16
|2.13
|99468.51
|1660
|2009.07.16 23:34
|close
|828
|0.10
|93.86
|0.00
|94.47
|-31.48
|99437.04
|1661
|2009.07.17 00:22
|sell
|831
|0.10
|93.73
|0.00
|93.41
|1662
|2009.07.17 16:02
|sell
|832
|0.20
|94.04
|0.00
|93.72
|1663
|2009.07.17 21:42
|sell
|833
|0.40
|94.35
|0.00
|94.03
|1664
|2009.07.20 06:07
|sell
|834
|0.80
|94.65
|0.00
|94.33
|1665
|2009.07.20 19:52
|t/p
|834
|0.80
|94.33
|0.00
|94.33
|271.42
|99708.46
|1666
|2009.07.20 19:52
|close
|833
|0.40
|94.32
|0.00
|94.03
|11.60
|99720.06
|1667
|2009.07.20 19:52
|close
|832
|0.20
|94.33
|0.00
|93.72
|-62.05
|99658.01
|1668
|2009.07.20 19:53
|close
|831
|0.10
|94.31
|0.00
|93.41
|-61.78
|99596.23
|1669
|2009.07.20 21:41
|sell
|835
|0.10
|94.12
|0.00
|93.80
|1670
|2009.07.21 04:53
|t/p
|835
|0.10
|93.80
|0.00
|93.80
|33.84
|99630.08
|1671
|2009.07.21 04:53
|sell
|836
|0.10
|93.78
|0.00
|93.46
|1672
|2009.07.21 09:13
|sell
|837
|0.20
|94.09
|0.00
|93.77
|1673
|2009.07.21 17:37
|t/p
|837
|0.20
|93.77
|0.00
|93.77
|68.25
|99698.33
|1674
|2009.07.21 17:37
|close
|836
|0.10
|93.77
|0.00
|93.46
|1.07
|99699.40
|1675
|2009.07.21 17:37
|sell
|838
|0.10
|93.76
|0.00
|93.44
|1676
|2009.07.21 18:42
|t/p
|838
|0.10
|93.44
|0.00
|93.44
|34.25
|99733.65
|1677
|2009.07.21 18:42
|sell
|839
|0.10
|93.42
|0.00
|93.10
|1678
|2009.07.21 23:00
|sell
|840
|0.20
|93.73
|0.00
|93.41
|1679
|2009.07.22 11:16
|t/p
|840
|0.20
|93.41
|0.00
|93.41
|67.96
|99801.61
|1680
|2009.07.22 11:16
|close
|839
|0.10
|93.41
|0.00
|93.10
|0.79
|99802.40
|1681
|2009.07.22 11:16
|sell
|841
|0.10
|93.38
|0.00
|93.06
|1682
|2009.07.22 17:00
|sell
|842
|0.20
|93.68
|0.00
|93.36
|1683
|2009.07.23 04:56
|sell
|843
|0.40
|93.99
|0.00
|93.67
|1684
|2009.07.23 05:48
|sell
|844
|0.80
|94.29
|0.00
|93.97
|1685
|2009.07.23 16:37
|sell
|845
|1.60
|94.60
|0.00
|94.28
|1686
|2009.07.23 17:06
|sell
|846
|3.20
|94.90
|0.00
|94.58
|1687
|2009.07.28 12:21
|t/p
|846
|3.20
|94.58
|0.00
|94.58
|1055.91
|100858.31
|1688
|2009.07.28 12:21
|close
|845
|1.60
|94.58
|0.00
|94.28
|20.44
|100878.75
|1689
|2009.07.28 12:21
|close
|844
|0.80
|94.57
|0.00
|93.97
|-243.55
|100635.20
|1690
|2009.07.28 12:21
|close
|843
|0.40
|94.58
|0.00
|93.67
|-252.87
|100382.33
|1691
|2009.07.28 12:21
|close
|842
|0.20
|94.57
|0.00
|93.36
|-191.57
|100190.77
|1692
|2009.07.28 12:21
|close
|841
|0.10
|94.58
|0.00
|93.06
|-128.55
|100062.21
|1693
|2009.07.28 12:21
|sell
|847
|0.10
|94.55
|0.00
|94.23
|1694
|2009.07.28 18:25
|t/p
|847
|0.10
|94.23
|0.00
|94.23
|33.96
|100096.17
|1695
|2009.07.28 18:25
|sell
|848
|0.10
|94.21
|0.00
|93.89
|1696
|2009.07.28 20:57
|sell
|849
|0.20
|94.51
|0.00
|94.19
|1697
|2009.07.29 08:17
|t/p
|849
|0.20
|94.19
|0.00
|94.19
|67.39
|100163.57
|1698
|2009.07.29 08:17
|close
|848
|0.10
|94.19
|0.00
|93.89
|1.84
|100165.41
|1699
|2009.07.29 08:17
|sell
|850
|0.10
|94.16
|0.00
|93.84
|1700
|2009.07.29 11:39
|sell
|851
|0.20
|94.47
|0.00
|94.15
|1701
|2009.07.29 12:26
|sell
|852
|0.40
|94.78
|0.00
|94.46
|1702
|2009.07.29 14:28
|sell
|853
|0.80
|95.09
|0.00
|94.77
|1703
|2009.07.29 15:36
|t/p
|853
|0.80
|94.77
|0.00
|94.77
|270.13
|100435.54
|1704
|2009.07.29 15:36
|close
|852
|0.40
|94.77
|0.00
|94.46
|4.22
|100439.76
|1705
|2009.07.29 15:36
|close
|851
|0.20
|94.78
|0.00
|94.15
|-65.41
|100374.35
|1706
|2009.07.29 15:36
|close
|850
|0.10
|94.76
|0.00
|93.84
|-63.32
|100311.03
|1707
|2009.07.29 16:37
|buy
|854
|0.10
|94.91
|0.00
|95.23
|1708
|2009.07.29 20:02
|t/p
|854
|0.10
|95.23
|0.00
|95.23
|33.60
|100344.63
|1709
|2009.07.29 20:02
|buy
|855
|0.10
|95.25
|0.00
|95.57
|1710
|2009.07.29 20:27
|buy
|856
|0.20
|94.94
|0.00
|95.26
|1711
|2009.07.30 03:05
|t/p
|856
|0.20
|95.26
|0.00
|95.26
|66.03
|100410.65
|1712
|2009.07.30 03:05
|close
|855
|0.10
|95.26
|0.00
|95.57
|0.47
|100411.13
|1713
|2009.07.30 03:05
|buy
|857
|0.10
|95.30
|0.00
|95.62
|1714
|2009.07.30 04:27
|buy
|858
|0.20
|94.99
|0.00
|95.31
|1715
|2009.07.30 15:13
|t/p
|858
|0.20
|95.31
|0.00
|95.31
|67.15
|100478.28
|1716
|2009.07.30 15:13
|close
|857
|0.10
|95.31
|0.00
|95.62
|1.05
|100479.33
|1717
|2009.07.30 15:13
|buy
|859
|0.10
|95.34
|0.00
|95.66
|1718
|2009.07.30 15:57
|t/p
|859
|0.10
|95.66
|0.00
|95.66
|33.45
|100512.78
|1719
|2009.07.30 15:57
|buy
|860
|0.10
|95.68
|0.00
|96.00
|1720
|2009.07.31 04:32
|buy
|861
|0.20
|95.37
|0.00
|95.69
|1721
|2009.07.31 11:16
|t/p
|861
|0.20
|95.69
|0.00
|95.69
|66.88
|100579.66
|1722
|2009.07.31 11:16
|close
|860
|0.10
|95.69
|0.00
|96.00
|0.86
|100580.52
|1723
|2009.07.31 11:16
|buy
|862
|0.10
|95.70
|0.00
|96.02
|1724
|2009.07.31 15:50
|buy
|863
|0.20
|95.40
|0.00
|95.72
|1725
|2009.07.31 18:13
|buy
|864
|0.40
|95.09
|0.00
|95.41
|1726
|2009.07.31 18:26
|buy
|865
|0.80
|94.78
|0.00
|95.10
|1727
|2009.08.03 16:57
|t/p
|865
|0.80
|95.10
|0.00
|95.10
|267.65
|100848.17
|1728
|2009.08.03 16:57
|close
|864
|0.40
|95.10
|0.00
|95.41
|3.44
|100851.61
|1729
|2009.08.03 16:57
|close
|863
|0.20
|95.11
|0.00
|95.72
|-61.36
|100790.25
|1730
|2009.08.03 16:57
|close
|862
|0.10
|95.12
|0.00
|96.02
|-61.17
|100729.07
|1731
|2009.08.03 17:01
|buy
|866
|0.10
|95.26
|0.00
|95.58
|1732
|2009.08.04 10:27
|buy
|867
|0.20
|94.95
|0.00
|95.27
|1733
|2009.08.04 11:42
|buy
|868
|0.40
|94.65
|0.00
|94.97
|1734
|2009.08.04 17:02
|t/p
|868
|0.40
|94.97
|0.00
|94.97
|134.78
|100863.85
|1735
|2009.08.04 17:02
|close
|867
|0.20
|94.97
|0.00
|95.27
|4.21
|100868.06
|1736
|2009.08.04 17:02
|close
|866
|0.10
|94.98
|0.00
|95.58
|-29.67
|100838.39
|1737
|2009.08.04 17:07
|buy
|869
|0.10
|95.14
|0.00
|95.46
|1738
|2009.08.05 20:06
|buy
|870
|0.20
|94.84
|0.00
|95.16
|1739
|2009.08.06 04:31
|t/p
|870
|0.20
|95.16
|0.00
|95.16
|66.11
|100904.50
|1740
|2009.08.06 04:31
|close
|869
|0.10
|95.16
|0.00
|95.46
|1.33
|100905.83
|1741
|2009.08.06 04:32
|buy
|871
|0.10
|95.21
|0.00
|95.53
|1742
|2009.08.06 13:26
|t/p
|871
|0.10
|95.53
|0.00
|95.53
|33.50
|100939.33
|1743
|2009.08.06 13:26
|buy
|872
|0.10
|95.55
|0.00
|95.87
|1744
|2009.08.07 05:15
|buy
|873
|0.20
|95.24
|0.00
|95.56
|1745
|2009.08.07 15:30
|t/p
|873
|0.20
|95.56
|0.00
|95.56
|66.97
|101006.30
|1746
|2009.08.07 15:30
|close
|872
|0.10
|95.56
|0.00
|95.87
|0.86
|101007.16
|1747
|2009.08.07 15:30
|buy
|874
|0.10
|95.64
|0.00
|95.96
|1748
|2009.08.07 15:32
|t/p
|874
|0.10
|95.96
|0.00
|95.96
|33.35
|101040.51
|1749
|2009.08.07 15:32
|buy
|875
|0.10
|95.98
|0.00
|96.30
|1750
|2009.08.07 15:38
|t/p
|875
|0.10
|96.30
|0.00
|96.30
|33.23
|101073.74
|1751
|2009.08.07 15:38
|buy
|876
|0.10
|96.32
|0.00
|96.64
|1752
|2009.08.07 15:42
|t/p
|876
|0.10
|96.64
|0.00
|96.64
|33.11
|101106.85
|1753
|2009.08.07 15:42
|buy
|877
|0.10
|96.66
|0.00
|96.98
|1754
|2009.08.07 17:17
|t/p
|877
|0.10
|96.98
|0.00
|96.98
|33.00
|101139.85
|1755
|2009.08.07 17:17
|buy
|878
|0.10
|97.00
|0.00
|97.32
|1756
|2009.08.07 17:42
|t/p
|878
|0.10
|97.32
|0.00
|97.32
|32.88
|101172.73
|1757
|2009.08.07 17:42
|buy
|879
|0.10
|97.34
|0.00
|97.66
|1758
|2009.08.07 18:53
|t/p
|879
|0.10
|97.66
|0.00
|97.66
|32.77
|101205.50
|1759
|2009.08.07 18:53
|buy
|880
|0.10
|97.68
|0.00
|98.00
|1760
|2009.08.10 02:45
|buy
|881
|0.20
|97.37
|0.00
|97.69
|1761
|2009.08.10 19:36
|buy
|882
|0.40
|97.06
|0.00
|97.38
|1762
|2009.08.11 05:45
|buy
|883
|0.80
|96.76
|0.00
|97.08
|1763
|2009.08.11 14:17
|buy
|884
|1.60
|96.45
|0.00
|96.77
|1764
|2009.08.11 17:03
|buy
|885
|3.20
|96.15
|0.00
|96.47
|1765
|2009.08.12 21:17
|t/p
|885
|3.20
|96.47
|0.00
|96.47
|1055.32
|102260.82
|1766
|2009.08.12 21:17
|close
|884
|1.60
|96.47
|0.00
|96.77
|30.09
|102290.91
|1767
|2009.08.12 21:17
|close
|883
|0.80
|96.48
|0.00
|97.08
|-233.71
|102057.20
|1768
|2009.08.12 21:17
|close
|882
|0.40
|96.49
|0.00
|97.38
|-237.83
|101819.38
|1769
|2009.08.12 21:17
|close
|881
|0.20
|96.50
|0.00
|97.69
|-181.08
|101638.30
|1770
|2009.08.12 21:17
|close
|880
|0.10
|96.51
|0.00
|98.00
|-121.81
|101516.49
|1771
|2009.08.12 21:17
|buy
|886
|0.10
|96.54
|0.00
|96.86
|1772
|2009.08.12 21:33
|buy
|887
|0.20
|96.23
|0.00
|96.55
|1773
|2009.08.12 21:37
|buy
|888
|0.40
|95.92
|0.00
|96.24
|1774
|2009.08.12 21:53
|t/p
|888
|0.40
|96.24
|0.00
|96.24
|133.00
|101649.49
|1775
|2009.08.12 21:53
|close
|887
|0.20
|96.24
|0.00
|96.55
|2.08
|101651.57
|1776
|2009.08.12 21:53
|close
|886
|0.10
|96.25
|0.00
|96.86
|-30.13
|101621.44
|1777
|2009.08.12 21:53
|buy
|889
|0.10
|96.28
|0.00
|96.60
|1778
|2009.08.13 04:38
|buy
|890
|0.20
|95.98
|0.00
|96.30
|1779
|2009.08.13 10:40
|t/p
|890
|0.20
|96.30
|0.00
|96.30
|66.46
|101687.90
|1780
|2009.08.13 10:40
|close
|889
|0.10
|96.30
|0.00
|96.60
|1.50
|101689.40
|1781
|2009.08.13 10:40
|buy
|891
|0.10
|96.31
|0.00
|96.63
|1782
|2009.08.13 15:31
|buy
|892
|0.20
|96.01
|0.00
|96.33
|1783
|2009.08.13 15:36
|buy
|893
|0.40
|95.70
|0.00
|96.02
|1784
|2009.08.13 16:51
|buy
|894
|0.80
|95.40
|0.00
|95.72
|1785
|2009.08.13 20:25
|buy
|895
|1.60
|95.08
|0.00
|95.40
|1786
|2009.08.13 23:11
|t/p
|895
|1.60
|95.40
|0.00
|95.40
|536.69
|102226.09
|1787
|2009.08.13 23:11
|close
|894
|0.80
|95.40
|0.00
|95.72
|0.00
|102226.09
|1788
|2009.08.13 23:11
|close
|893
|0.40
|95.41
|0.00
|96.02
|-121.58
|102104.51
|1789
|2009.08.13 23:11
|close
|892
|0.20
|95.40
|0.00
|96.33
|-127.88
|101976.63
|1790
|2009.08.13 23:11
|close
|891
|0.10
|95.41
|0.00
|96.63
|-94.33
|101882.30
|1791
|2009.08.13 23:11
|sell
|896
|0.10
|95.40
|0.00
|95.08
|1792
|2009.08.14 06:42
|t/p
|896
|0.10
|95.08
|0.00
|95.08
|33.38
|101915.68
|1793
|2009.08.14 06:42
|sell
|897
|0.10
|95.06
|0.00
|94.74
|1794
|2009.08.14 09:23
|sell
|898
|0.20
|95.37
|0.00
|95.05
|1795
|2009.08.14 10:36
|t/p
|898
|0.20
|95.05
|0.00
|95.05
|67.33
|101983.01
|1796
|2009.08.14 10:36
|close
|897
|0.10
|95.05
|0.00
|94.74
|1.05
|101984.06
|1797
|2009.08.14 10:36
|sell
|899
|0.10
|95.02
|0.00
|94.70
|1798
|2009.08.14 15:32
|t/p
|899
|0.10
|94.70
|0.00
|94.70
|33.79
|102017.85
|1799
|2009.08.14 15:32
|sell
|900
|0.10
|94.68
|0.00
|94.36
|1800
|2009.08.17 11:21
|t/p
|900
|0.10
|94.36
|0.00
|94.36
|33.63
|102051.49
|1801
|2009.08.17 11:21
|sell
|901
|0.10
|94.34
|0.00
|94.02
|1802
|2009.08.17 12:03
|sell
|902
|0.20
|94.65
|0.00
|94.33
|1803
|2009.08.17 18:01
|t/p
|902
|0.20
|94.33
|0.00
|94.33
|67.85
|102119.34
|1804
|2009.08.17 18:01
|close
|901
|0.10
|94.33
|0.00
|94.02
|1.06
|102120.40
|1805
|2009.08.17 18:01
|sell
|903
|0.10
|94.30
|0.00
|93.98
|1806
|2009.08.18 03:08
|sell
|904
|0.20
|94.61
|0.00
|94.29
|1807
|2009.08.18 04:34
|sell
|905
|0.40
|94.92
|0.00
|94.60
|1808
|2009.08.18 11:40
|sell
|906
|0.80
|95.24
|0.00
|94.92
|1809
|2009.08.18 14:32
|t/p
|906
|0.80
|94.92
|0.00
|94.92
|269.70
|102390.10
|1810
|2009.08.18 14:32
|close
|905
|0.40
|94.92
|0.00
|94.60
|0.00
|102390.10
|1811
|2009.08.18 14:32
|close
|904
|0.20
|94.91
|0.00
|94.29
|-63.22
|102326.88
|1812
|2009.08.18 14:32
|close
|903
|0.10
|94.90
|0.00
|93.98
|-63.50
|102263.38
|1813
|2009.08.18 14:32
|buy
|907
|0.10
|94.91
|0.00
|95.23
|1814
|2009.08.18 16:47
|buy
|908
|0.20
|94.60
|0.00
|94.92
|1815
|2009.08.19 02:25
|t/p
|908
|0.20
|94.92
|0.00
|94.92
|67.05
|102330.42
|1816
|2009.08.19 02:25
|close
|907
|0.10
|94.92
|0.00
|95.23
|0.86
|102331.28
|1817
|2009.08.19 02:25
|buy
|909
|0.10
|94.95
|0.00
|95.27
|1818
|2009.08.19 04:06
|buy
|910
|0.20
|94.65
|0.00
|94.97
|1819
|2009.08.19 08:47
|buy
|911
|0.40
|94.34
|0.00
|94.66
|1820
|2009.08.19 15:00
|buy
|912
|0.80
|94.03
|0.00
|94.35
|1821
|2009.08.19 17:57
|buy
|913
|1.60
|93.73
|0.00
|94.05
|1822
|2009.08.19 23:05
|t/p
|913
|1.60
|94.05
|0.00
|94.05
|544.39
|102875.67
|1823
|2009.08.19 23:05
|close
|912
|0.80
|94.05
|0.00
|94.35
|17.01
|102892.68
|1824
|2009.08.19 23:05
|close
|911
|0.40
|94.04
|0.00
|94.66
|-127.61
|102765.07
|1825
|2009.08.19 23:06
|close
|910
|0.20
|94.05
|0.00
|94.97
|-127.59
|102637.48
|1826
|2009.08.19 23:06
|close
|909
|0.10
|94.04
|0.00
|95.27
|-96.77
|102540.71
|1827
|2009.08.19 23:06
|sell
|914
|0.10
|94.05
|0.00
|93.73
|1828
|2009.08.20 04:52
|sell
|915
|0.20
|94.36
|0.00
|94.04
|1829
|2009.08.20 14:57
|t/p
|915
|0.20
|94.04
|0.00
|94.04
|68.06
|102608.77
|1830
|2009.08.20 14:57
|close
|914
|0.10
|94.04
|0.00
|93.73
|0.22
|102608.99
|1831
|2009.08.20 15:32
|sell
|916
|0.10
|93.88
|0.00
|93.56
|1832
|2009.08.20 16:42
|sell
|917
|0.20
|94.18
|0.00
|93.86
|1833
|2009.08.21 04:30
|t/p
|917
|0.20
|93.86
|0.00
|93.86
|67.63
|102676.63
|1834
|2009.08.21 04:30
|close
|916
|0.10
|93.86
|0.00
|93.56
|1.85
|102678.48
|1835
|2009.08.21 04:30
|sell
|918
|0.10
|93.85
|0.00
|93.53
|1836
|2009.08.21 06:32
|t/p
|918
|0.10
|93.53
|0.00
|93.53
|34.21
|102712.69
|1837
|2009.08.21 06:32
|sell
|919
|0.10
|93.51
|0.00
|93.19
|1838
|2009.08.21 09:53
|sell
|920
|0.20
|93.83
|0.00
|93.51
|1839
|2009.08.21 16:31
|t/p
|920
|0.20
|93.51
|0.00
|93.51
|68.44
|102781.13
|1840
|2009.08.21 16:31
|close
|919
|0.10
|93.51
|0.00
|93.19
|0.00
|102781.13
|1841
|2009.08.21 16:31
|sell
|921
|0.10
|93.48
|0.00
|93.16
|1842
|2009.08.21 17:02
|sell
|922
|0.20
|93.79
|0.00
|93.47
|1843
|2009.08.21 17:12
|sell
|923
|0.40
|94.10
|0.00
|93.78
|1844
|2009.08.21 17:28
|sell
|924
|0.80
|94.40
|0.00
|94.08
|1845
|2009.08.24 04:17
|sell
|925
|1.60
|94.71
|0.00
|94.39
|1846
|2009.08.24 11:11
|sell
|926
|3.20
|95.01
|0.00
|94.69
|1847
|2009.08.24 14:42
|t/p
|926
|3.20
|94.69
|0.00
|94.69
|1081.42
|103862.55
|1848
|2009.08.24 14:42
|close
|925
|1.60
|94.69
|0.00
|94.39
|33.79
|103896.34
|1849
|2009.08.24 14:42
|close
|924
|0.80
|94.68
|0.00
|94.08
|-238.82
|103657.52
|1850
|2009.08.24 14:42
|close
|923
|0.40
|94.69
|0.00
|93.78
|-250.35
|103407.17
|1851
|2009.08.24 14:42
|close
|922
|0.20
|94.68
|0.00
|93.47
|-188.56
|103218.61
|1852
|2009.08.24 14:42
|close
|921
|0.10
|94.69
|0.00
|93.16
|-128.07
|103090.54
|1853
|2009.08.24 14:43
|buy
|927
|0.10
|94.68
|0.00
|95.00
|1854
|2009.08.25 02:17
|buy
|928
|0.20
|94.37
|0.00
|94.69
|1855
|2009.08.25 05:27
|buy
|929
|0.40
|94.06
|0.00
|94.38
|1856
|2009.08.25 11:08
|t/p
|929
|0.40
|94.38
|0.00
|94.38
|135.62
|103226.16
|1857
|2009.08.25 11:08
|close
|928
|0.20
|94.38
|0.00
|94.69
|2.12
|103228.28
|1858
|2009.08.25 11:08
|close
|927
|0.10
|94.39
|0.00
|95.00
|-30.91
|103197.37
|1859
|2009.08.25 12:57
|sell
|930
|0.10
|94.16
|0.00
|93.84
|1860
|2009.08.25 17:00
|sell
|931
|0.20
|94.47
|0.00
|94.15
|1861
|2009.08.25 20:14
|t/p
|931
|0.20
|94.15
|0.00
|94.15
|67.98
|103265.35
|1862
|2009.08.25 20:14
|close
|930
|0.10
|94.15
|0.00
|93.84
|1.06
|103266.41
|1863
|2009.08.25 20:15
|sell
|932
|0.10
|94.12
|0.00
|93.80
|1864
|2009.08.26 17:00
|sell
|933
|0.20
|94.43
|0.00
|94.11
|1865
|2009.08.27 02:23
|t/p
|933
|0.20
|94.11
|0.00
|94.11
|66.34
|103332.75
|1866
|2009.08.27 02:23
|close
|932
|0.10
|94.11
|0.00
|93.80
|-0.06
|103332.69
|1867
|2009.08.27 02:31
|sell
|934
|0.10
|94.08
|0.00
|93.76
|1868
|2009.08.27 06:17
|t/p
|934
|0.10
|93.76
|0.00
|93.76
|34.13
|103366.82
|1869
|2009.08.27 06:17
|sell
|935
|0.10
|93.74
|0.00
|93.42
|1870
|2009.08.27 09:50
|t/p
|935
|0.10
|93.42
|0.00
|93.42
|34.25
|103401.07
|1871
|2009.08.27 09:50
|sell
|936
|0.10
|93.40
|0.00
|93.08
|1872
|2009.08.27 11:00
|sell
|937
|0.20
|93.71
|0.00
|93.39
|1873
|2009.08.27 21:23
|t/p
|937
|0.20
|93.39
|0.00
|93.39
|68.53
|103469.60
|1874
|2009.08.27 21:23
|close
|936
|0.10
|93.39
|0.00
|93.08
|1.07
|103470.67
|1875
|2009.08.27 21:23
|sell
|938
|0.10
|93.35
|0.00
|93.03
|1876
|2009.08.28 02:47
|sell
|939
|0.20
|93.65
|0.00
|93.33
|1877
|2009.08.28 09:47
|sell
|940
|0.40
|93.96
|0.00
|93.64
|1878
|2009.08.28 16:56
|t/p
|940
|0.40
|93.64
|0.00
|93.64
|136.69
|103607.36
|1879
|2009.08.28 16:56
|close
|939
|0.20
|93.64
|0.00
|93.33
|2.14
|103609.50
|1880
|2009.08.28 16:56
|close
|938
|0.10
|93.63
|0.00
|93.03
|-30.18
|103579.32
|1881
|2009.08.28 16:56
|sell
|941
|0.10
|93.61
|0.00
|93.29
|1882
|2009.08.31 00:02
|t/p
|941
|0.10
|93.29
|0.00
|93.29
|34.03
|103613.36
|1883
|2009.08.31 00:02
|sell
|942
|0.10
|93.26
|0.00
|92.94
|1884
|2009.08.31 03:40
|t/p
|942
|0.10
|92.94
|0.00
|92.94
|34.43
|103647.79
|1885
|2009.08.31 03:40
|sell
|943
|0.10
|92.92
|0.00
|92.60
|1886
|2009.08.31 04:12
|t/p
|943
|0.10
|92.60
|0.00
|92.60
|34.56
|103682.35
|1887
|2009.08.31 04:12
|sell
|944
|0.10
|92.57
|0.00
|92.25
|1888
|2009.08.31 11:26
|sell
|945
|0.20
|92.87
|0.00
|92.55
|1889
|2009.08.31 14:20
|sell
|946
|0.40
|93.18
|0.00
|92.86
|1890
|2009.08.31 17:11
|t/p
|946
|0.40
|92.86
|0.00
|92.86
|137.84
|103820.19
|1891
|2009.08.31 17:11
|close
|945
|0.20
|92.86
|0.00
|92.55
|2.15
|103822.34
|1892
|2009.08.31 17:11
|close
|944
|0.10
|92.87
|0.00
|92.25
|-32.30
|103790.04
|1893
|2009.08.31 17:11
|sell
|947
|0.10
|92.84
|0.00
|92.52
|1894
|2009.08.31 23:13
|sell
|948
|0.20
|93.15
|0.00
|92.83
|1895
|2009.09.01 22:27
|t/p
|948
|0.20
|92.83
|0.00
|92.83
|68.38
|103858.42
|1896
|2009.09.01 22:27
|close
|947
|0.10
|92.83
|0.00
|92.52
|0.80
|103859.22
|1897
|2009.09.02 00:01
|sell
|949
|0.10
|92.89
|0.00
|92.57
|1898
|2009.09.02 02:43
|t/p
|949
|0.10
|92.57
|0.00
|92.57
|34.57
|103893.79
|1899
|2009.09.02 02:43
|sell
|950
|0.10
|92.55
|0.00
|92.23
|1900
|2009.09.02 04:03
|sell
|951
|0.20
|92.86
|0.00
|92.54
|1901
|2009.09.02 11:06
|t/p
|951
|0.20
|92.54
|0.00
|92.54
|69.16
|103962.95
|1902
|2009.09.02 11:06
|close
|950
|0.10
|92.54
|0.00
|92.23
|1.08
|103964.03
|1903
|2009.09.02 11:06
|sell
|952
|0.10
|92.51
|0.00
|92.19
|1904
|2009.09.02 19:56
|t/p
|952
|0.10
|92.19
|0.00
|92.19
|34.71
|103998.74
|1905
|2009.09.02 19:56
|sell
|953
|0.10
|92.17
|0.00
|91.85
|1906
|2009.09.03 10:05
|sell
|954
|0.20
|92.48
|0.00
|92.16
|1907
|2009.09.04 10:58
|sell
|955
|0.40
|92.79
|0.00
|92.47
|1908
|2009.09.04 15:30
|t/p
|955
|0.40
|92.47
|0.00
|92.47
|138.42
|104137.16
|1909
|2009.09.04 15:30
|close
|954
|0.20
|92.47
|0.00
|92.16
|1.60
|104138.76
|1910
|2009.09.04 15:30
|close
|953
|0.10
|92.46
|0.00
|91.85
|-32.48
|104106.29
|1911
|2009.09.04 15:30
|sell
|956
|0.10
|92.43
|0.00
|92.11
|1912
|2009.09.04 15:32
|sell
|957
|0.20
|92.74
|0.00
|92.42
|1913
|2009.09.04 15:36
|sell
|958
|0.40
|93.04
|0.00
|92.72
|1914
|2009.09.04 19:13
|t/p
|958
|0.40
|92.72
|0.00
|92.72
|138.07
|104244.36
|1915
|2009.09.04 19:13
|close
|957
|0.20
|92.71
|0.00
|92.42
|6.47
|104250.83
|1916
|2009.09.04 19:13
|close
|956
|0.10
|92.70
|0.00
|92.11
|-29.13
|104221.70
|1917
|2009.09.04 19:15
|buy
|959
|0.10
|92.74
|0.00
|93.06
|1918
|2009.09.07 01:07
|t/p
|959
|0.10
|93.06
|0.00
|93.06
|34.20
|104255.89
|1919
|2009.09.07 01:07
|buy
|960
|0.10
|93.08
|0.00
|93.40
|1920
|2009.09.08 04:38
|buy
|961
|0.20
|92.76
|0.00
|93.08
|1921
|2009.09.08 10:01
|buy
|962
|0.40
|92.45
|0.00
|92.77
|1922
|2009.09.08 11:17
|buy
|963
|0.80
|92.15
|0.00
|92.47
|1923
|2009.09.09 09:27
|t/p
|963
|0.80
|92.47
|0.00
|92.47
|275.31
|104531.21
|1924
|2009.09.09 09:27
|close
|962
|0.40
|92.47
|0.00
|92.77
|7.88
|104539.09
|1925
|2009.09.09 09:28
|close
|961
|0.20
|92.46
|0.00
|93.08
|-65.27
|104473.81
|1926
|2009.09.09 09:28
|close
|960
|0.10
|92.47
|0.00
|93.40
|-66.35
|104407.46
|1927
|2009.09.09 15:22
|sell
|964
|0.10
|92.24
|0.00
|91.92
|1928
|2009.09.09 17:01
|t/p
|964
|0.10
|91.92
|0.00
|91.92
|34.81
|104442.27
|1929
|2009.09.09 17:01
|sell
|965
|0.10
|91.90
|0.00
|91.58
|1930
|2009.09.09 21:03
|sell
|966
|0.20
|92.21
|0.00
|91.89
|1931
|2009.09.10 15:34
|t/p
|966
|0.20
|91.89
|0.00
|91.89
|67.98
|104510.25
|1932
|2009.09.10 15:34
|close
|965
|0.10
|91.89
|0.00
|91.58
|0.25
|104510.50
|1933
|2009.09.10 15:35
|sell
|967
|0.10
|91.88
|0.00
|91.56
|1934
|2009.09.10 16:10
|t/p
|967
|0.10
|91.56
|0.00
|91.56
|34.96
|104545.46
|1935
|2009.09.10 16:10
|sell
|968
|0.10
|91.53
|0.00
|91.21
|1936
|2009.09.10 16:25
|sell
|969
|0.20
|91.84
|0.00
|91.52
|1937
|2009.09.11 04:48
|t/p
|969
|0.20
|91.52
|0.00
|91.52
|69.37
|104614.83
|1938
|2009.09.11 04:48
|close
|968
|0.10
|91.52
|0.00
|91.21
|0.81
|104615.64
|1939
|2009.09.11 04:48
|sell
|970
|0.10
|91.49
|0.00
|91.17
|1940
|2009.09.11 08:23
|t/p
|970
|0.10
|91.17
|0.00
|91.17
|35.10
|104650.74
|1941
|2009.09.11 08:23
|sell
|971
|0.10
|91.15
|0.00
|90.83
|1942
|2009.09.11 10:13
|t/p
|971
|0.10
|90.83
|0.00
|90.83
|35.23
|104685.97
|1943
|2009.09.11 10:13
|sell
|972
|0.10
|90.81
|0.00
|90.49
|1944
|2009.09.11 18:07
|t/p
|972
|0.10
|90.49
|0.00
|90.49
|35.36
|104721.33
|1945
|2009.09.11 18:07
|sell
|973
|0.10
|90.47
|0.00
|90.15
|1946
|2009.09.14 12:02
|sell
|974
|0.20
|90.78
|0.00
|90.46
|1947
|2009.09.14 16:00
|sell
|975
|0.40
|91.09
|0.00
|90.77
|1948
|2009.09.14 16:55
|t/p
|975
|0.40
|90.77
|0.00
|90.77
|141.02
|104862.35
|1949
|2009.09.14 16:55
|close
|974
|0.20
|90.77
|0.00
|90.46
|2.20
|104864.55
|1950
|2009.09.14 16:55
|close
|973
|0.10
|90.78
|0.00
|90.15
|-34.43
|104830.12
|1951
|2009.09.14 16:55
|buy
|976
|0.10
|90.79
|0.00
|91.11
|1952
|2009.09.15 05:25
|t/p
|976
|0.10
|91.11
|0.00
|91.11
|34.93
|104865.05
|1953
|2009.09.15 05:25
|buy
|977
|0.10
|91.13
|0.00
|91.45
|1954
|2009.09.15 15:33
|t/p
|977
|0.10
|91.45
|0.00
|91.45
|34.99
|104900.04
|1955
|2009.09.15 15:33
|buy
|978
|0.10
|91.47
|0.00
|91.79
|1956
|2009.09.15 17:18
|buy
|979
|0.20
|91.16
|0.00
|91.48
|1957
|2009.09.15 20:02
|buy
|980
|0.40
|90.85
|0.00
|91.17
|1958
|2009.09.16 07:40
|t/p
|980
|0.40
|91.17
|0.00
|91.17
|139.63
|105039.67
|1959
|2009.09.16 07:40
|close
|979
|0.20
|91.17
|0.00
|91.48
|1.81
|105041.48
|1960
|2009.09.16 07:40
|close
|978
|0.10
|91.18
|0.00
|91.79
|-32.00
|105009.48
|1961
|2009.09.16 07:40
|buy
|981
|0.10
|91.19
|0.00
|91.51
|1962
|2009.09.16 09:03
|buy
|982
|0.20
|90.88
|0.00
|91.20
|1963
|2009.09.16 09:12
|buy
|983
|0.40
|90.57
|0.00
|90.89
|1964
|2009.09.16 10:57
|buy
|984
|0.80
|90.26
|0.00
|90.58
|1965
|2009.09.16 16:32
|t/p
|984
|0.80
|90.58
|0.00
|90.58
|282.62
|105292.10
|1966
|2009.09.16 16:32
|close
|983
|0.40
|90.58
|0.00
|90.89
|4.42
|105296.52
|1967
|2009.09.16 16:32
|close
|982
|0.20
|90.57
|0.00
|91.20
|-68.46
|105228.06
|1968
|2009.09.16 16:32
|close
|981
|0.10
|90.58
|0.00
|91.51
|-67.34
|105160.72
|1969
|2009.09.16 16:32
|sell
|985
|0.10
|90.57
|0.00
|90.25
|1970
|2009.09.16 17:21
|sell
|986
|0.20
|90.87
|0.00
|90.55
|1971
|2009.09.16 17:41
|sell
|987
|0.40
|91.18
|0.00
|90.86
|1972
|2009.09.16 18:08
|t/p
|987
|0.40
|90.86
|0.00
|90.86
|140.88
|105301.60
|1973
|2009.09.16 18:08
|close
|986
|0.20
|90.86
|0.00
|90.55
|2.20
|105303.80
|1974
|2009.09.16 18:08
|close
|985
|0.10
|90.87
|0.00
|90.25
|-33.01
|105270.79
|1975
|2009.09.16 19:23
|sell
|988
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1976
|2009.09.16 20:55
|sell
|989
|0.20
|91.04
|0.00
|90.72
|1977
|2009.09.17 10:28
|t/p
|989
|0.20
|90.72
|0.00
|90.72
|68.88
|105339.66
|1978
|2009.09.17 10:28
|close
|988
|0.10
|90.72
|0.00
|90.42
|1.36
|105341.03
|1979
|2009.09.17 10:53
|sell
|990
|0.10
|90.55
|0.00
|90.23
|1980
|2009.09.17 13:26
|sell
|991
|0.20
|90.86
|0.00
|90.54
|1981
|2009.09.17 14:16
|sell
|992
|0.40
|91.17
|0.00
|90.85
|1982
|2009.09.17 15:31
|sell
|993
|0.80
|91.48
|0.00
|91.16
|1983
|2009.09.17 17:08
|t/p
|993
|0.80
|91.16
|0.00
|91.16
|280.82
|105621.85
|1984
|2009.09.17 17:08
|close
|992
|0.40
|91.16
|0.00
|90.85
|4.39
|105626.24
|1985
|2009.09.17 17:08
|close
|991
|0.20
|91.15
|0.00
|90.54
|-63.63
|105562.61
|1986
|2009.09.17 17:08
|close
|990
|0.10
|91.14
|0.00
|90.23
|-64.74
|105497.87
|1987
|2009.09.17 17:08
|buy
|994
|0.10
|91.13
|0.00
|91.45
|1988
|2009.09.18 12:28
|t/p
|994
|0.10
|91.45
|0.00
|91.45
|34.80
|105532.66
|1989
|2009.09.18 12:28
|buy
|995
|0.10
|91.47
|0.00
|91.79
|1990
|2009.09.21 08:07
|t/p
|995
|0.10
|91.79
|0.00
|91.79
|34.67
|105567.33
|1991
|2009.09.21 08:07
|buy
|996
|0.10
|91.81
|0.00
|92.13
|1992
|2009.09.21 09:32
|t/p
|996
|0.10
|92.13
|0.00
|92.13
|34.73
|105602.06
|1993
|2009.09.21 09:32
|buy
|997
|0.10
|92.15
|0.00
|92.47
|1994
|2009.09.21 15:20
|t/p
|997
|0.10
|92.47
|0.00
|92.47
|34.61
|105636.67
|1995
|2009.09.21 15:20
|buy
|998
|0.10
|92.49
|0.00
|92.81
|1996
|2009.09.21 18:10
|buy
|999
|0.20
|92.18
|0.00
|92.50
|1997
|2009.09.21 18:37
|buy
|1000
|0.40
|91.87
|0.00
|92.19
|1998
|2009.09.22 09:22
|buy
|1001
|0.80
|91.56
|0.00
|91.88
|1999
|2009.09.22 10:28
|buy
|1002
|1.60
|91.26
|0.00
|91.58
|2000
|2009.09.22 18:17
|buy
|1003
|3.20
|90.95
|0.00
|91.27
|2001
|2009.09.23 13:41
|t/p
|1003
|3.20
|91.27
|0.00
|91.27
|1115.80
|106752.47
|2002
|2009.09.23 13:41
|close
|1002
|1.60
|91.27
|0.00
|91.58
|14.45
|106766.93
|2003
|2009.09.23 13:41
|close
|1001
|0.80
|91.28
|0.00
|91.88
|-246.94
|106519.99
|2004
|2009.09.23 13:41
|close
|1000
|0.40
|91.29
|0.00
|92.19
|-255.68
|106264.31
|2005
|2009.09.23 13:41
|close
|999
|0.20
|91.30
|0.00
|92.50
|-193.54
|106070.77
|2006
|2009.09.23 13:41
|close
|998
|0.10
|91.31
|0.00
|92.81
|-129.61
|105941.16
|2007
|2009.09.23 13:41
|buy
|1004
|0.10
|91.32
|0.00
|91.64
|2008
|2009.09.23 21:18
|buy
|1005
|0.20
|91.00
|0.00
|91.32
|2009
|2009.09.23 22:51
|t/p
|1005
|0.20
|91.32
|0.00
|91.32
|70.08
|106011.24
|2010
|2009.09.23 22:51
|close
|1004
|0.10
|91.32
|0.00
|91.64
|0.00
|106011.24
|2011
|2009.09.23 22:51
|buy
|1006
|0.10
|91.35
|0.00
|91.67
|2012
|2009.09.24 06:28
|buy
|1007
|0.20
|91.03
|0.00
|91.35
|2013
|2009.09.24 09:13
|buy
|1008
|0.40
|90.73
|0.00
|91.05
|2014
|2009.09.24 11:52
|buy
|1009
|0.80
|90.42
|0.00
|90.74
|2015
|2009.09.24 14:55
|t/p
|1009
|0.80
|90.74
|0.00
|90.74
|282.12
|106293.36
|2016
|2009.09.24 14:55
|close
|1008
|0.40
|90.74
|0.00
|91.05
|4.41
|106297.77
|2017
|2009.09.24 14:55
|close
|1007
|0.20
|90.73
|0.00
|91.35
|-66.13
|106231.64
|2018
|2009.09.24 14:55
|close
|1006
|0.10
|90.74
|0.00
|91.67
|-67.81
|106163.83
|2019
|2009.09.24 14:55
|sell
|1010
|0.10
|90.75
|0.00
|90.43
|2020
|2009.09.24 17:03
|sell
|1011
|0.20
|91.06
|0.00
|90.74
|2021
|2009.09.24 17:43
|sell
|1012
|0.40
|91.37
|0.00
|91.05
|2022
|2009.09.25 02:47
|t/p
|1012
|0.40
|91.05
|0.00
|91.05
|139.46
|106303.30
|2023
|2009.09.25 02:47
|close
|1011
|0.20
|91.05
|0.00
|90.74
|1.64
|106304.94
|2024
|2009.09.25 02:47
|close
|1010
|0.10
|91.04
|0.00
|90.43
|-32.13
|106272.81
|2025
|2009.09.25 02:52
|sell
|1013
|0.10
|90.90
|0.00
|90.58
|2026
|2009.09.25 05:50
|t/p
|1013
|0.10
|90.58
|0.00
|90.58
|35.33
|106308.14
|2027
|2009.09.25 05:50
|sell
|1014
|0.10
|90.56
|0.00
|90.24
|2028
|2009.09.25 13:03
|t/p
|1014
|0.10
|90.24
|0.00
|90.24
|35.46
|106343.60
|2029
|2009.09.25 13:03
|sell
|1015
|0.10
|90.22
|0.00
|89.90
|2030
|2009.09.25 17:43
|t/p
|1015
|0.10
|89.90
|0.00
|89.90
|35.60
|106379.20
|2031
|2009.09.25 17:43
|sell
|1016
|0.10
|89.88
|0.00
|89.56
|2032
|2009.09.25 18:16
|t/p
|1016
|0.10
|89.56
|0.00
|89.56
|35.73
|106414.93
|2033
|2009.09.25 18:16
|sell
|1017
|0.10
|89.54
|0.00
|89.22
|2034
|2009.09.25 19:00
|sell
|1018
|0.20
|89.85
|0.00
|89.53
|2035
|2009.09.28 01:19
|t/p
|1018
|0.20
|89.53
|0.00
|89.53
|70.92
|106485.85
|2036
|2009.09.28 01:19
|close
|1017
|0.10
|89.53
|0.00
|89.22
|0.84
|106486.69
|2037
|2009.09.28 01:19
|sell
|1019
|0.10
|89.50
|0.00
|89.18
|2038
|2009.09.28 01:51
|t/p
|1019
|0.10
|89.18
|0.00
|89.18
|35.88
|106522.57
|2039
|2009.09.28 01:51
|sell
|1020
|0.10
|89.16
|0.00
|88.84
|2040
|2009.09.28 02:02
|t/p
|1020
|0.10
|88.84
|0.00
|88.84
|36.02
|106558.59
|2041
|2009.09.28 02:02
|sell
|1021
|0.10
|88.82
|0.00
|88.50
|2042
|2009.09.28 02:08
|t/p
|1021
|0.10
|88.50
|0.00
|88.50
|36.16
|106594.75
|2043
|2009.09.28 02:08
|sell
|1022
|0.10
|88.48
|0.00
|88.16
|2044
|2009.09.28 03:01
|sell
|1023
|0.20
|88.79
|0.00
|88.47
|2045
|2009.09.28 04:37
|sell
|1024
|0.40
|89.10
|0.00
|88.78
|2046
|2009.09.28 06:10
|sell
|1025
|0.80
|89.40
|0.00
|89.08
|2047
|2009.09.28 21:56
|sell
|1026
|1.60
|89.71
|0.00
|89.39
|2048
|2009.09.29 03:02
|sell
|1027
|3.20
|90.01
|0.00
|89.69
|2049
|2009.09.29 10:22
|t/p
|1027
|3.20
|89.69
|0.00
|89.69
|1141.71
|107736.46
|2050
|2009.09.29 10:22
|close
|1026
|1.60
|89.69
|0.00
|89.39
|31.22
|107767.68
|2051
|2009.09.29 10:22
|close
|1025
|0.80
|89.70
|0.00
|89.08
|-269.79
|107497.89
|2052
|2009.09.29 10:22
|close
|1024
|0.40
|89.69
|0.00
|88.78
|-264.25
|107233.64
|2053
|2009.09.29 10:23
|close
|1023
|0.20
|89.70
|0.00
|88.47
|-203.46
|107030.19
|2054
|2009.09.29 10:23
|close
|1022
|0.10
|89.71
|0.00
|88.16
|-137.39
|106892.80
|2055
|2009.09.29 13:03
|buy
|1028
|0.10
|89.90
|0.00
|90.22
|2056
|2009.09.29 16:55
|t/p
|1028
|0.10
|90.22
|0.00
|90.22
|35.47
|106928.27
|2057
|2009.09.29 16:55
|buy
|1029
|0.10
|90.24
|0.00
|90.56
|2058
|2009.09.30 04:08
|buy
|1030
|0.20
|89.93
|0.00
|90.25
|2059
|2009.09.30 08:51
|buy
|1031
|0.40
|89.62
|0.00
|89.94
|2060
|2009.10.01 02:02
|t/p
|1031
|0.40
|89.94
|0.00
|89.94
|140.01
|107068.28
|2061
|2009.10.01 02:02
|close
|1030
|0.20
|89.94
|0.00
|90.25
|1.07
|107069.35
|2062
|2009.10.01 02:02
|close
|1029
|0.10
|89.93
|0.00
|90.56
|-35.24
|107034.11
|2063
|2009.10.01 02:21
|buy
|1032
|0.10
|89.97
|0.00
|90.29
|2064
|2009.10.01 16:22
|buy
|1033
|0.20
|89.66
|0.00
|89.98
|2065
|2009.10.02 06:02
|buy
|1034
|0.40
|89.35
|0.00
|89.67
|2066
|2009.10.02 15:32
|buy
|1035
|0.80
|89.04
|0.00
|89.36
|2067
|2009.10.02 16:48
|buy
|1036
|1.60
|88.73
|0.00
|89.05
|2068
|2009.10.02 17:25
|t/p
|1036
|1.60
|89.05
|0.00
|89.05
|574.96
|107609.07
|2069
|2009.10.02 17:25
|close
|1035
|0.80
|89.05
|0.00
|89.36
|8.98
|107618.05
|2070
|2009.10.02 17:25
|close
|1034
|0.40
|89.04
|0.00
|89.67
|-139.26
|107478.79
|2071
|2009.10.02 17:25
|close
|1033
|0.20
|89.06
|0.00
|89.98
|-135.12
|107343.66
|2072
|2009.10.02 17:25
|close
|1032
|0.10
|89.05
|0.00
|90.29
|-103.50
|107240.16
|2073
|2009.10.02 17:25
|sell
|1037
|0.10
|89.06
|0.00
|88.74
|2074
|2009.10.02 18:02
|sell
|1038
|0.20
|89.37
|0.00
|89.05
|2075
|2009.10.02 18:05
|sell
|1039
|0.40
|89.68
|0.00
|89.36
|2076
|2009.10.06 04:07
|t/p
|1039
|0.40
|89.36
|0.00
|89.36
|141.01
|107381.17
|2077
|2009.10.06 04:07
|close
|1038
|0.20
|89.36
|0.00
|89.05
|1.12
|107382.30
|2078
|2009.10.06 04:07
|close
|1037
|0.10
|89.37
|0.00
|88.74
|-35.25
|107347.05
|2079
|2009.10.06 04:07
|sell
|1040
|0.10
|89.34
|0.00
|89.02
|2080
|2009.10.06 04:52
|t/p
|1040
|0.10
|89.02
|0.00
|89.02
|35.95
|107383.00
|2081
|2009.10.06 04:52
|sell
|1041
|0.10
|89.00
|0.00
|88.68
|2082
|2009.10.06 09:51
|sell
|1042
|0.20
|89.31
|0.00
|88.99
|2083
|2009.10.06 12:02
|t/p
|1042
|0.20
|88.99
|0.00
|88.99
|71.92
|107454.92
|2084
|2009.10.06 12:02
|close
|1041
|0.10
|88.99
|0.00
|88.68
|1.12
|107456.04
|2085
|2009.10.06 12:02
|sell
|1043
|0.10
|88.98
|0.00
|88.66
|2086
|2009.10.06 16:53
|t/p
|1043
|0.10
|88.66
|0.00
|88.66
|36.09
|107492.13
|2087
|2009.10.06 16:53
|sell
|1044
|0.10
|88.64
|0.00
|88.32
|2088
|2009.10.07 03:35
|sell
|1045
|0.20
|88.96
|0.00
|88.64
|2089
|2009.10.07 09:03
|t/p
|1045
|0.20
|88.64
|0.00
|88.64
|72.20
|107564.33
|2090
|2009.10.07 09:03
|close
|1044
|0.10
|88.64
|0.00
|88.32
|-0.28
|107564.05
|2091
|2009.10.07 09:03
|sell
|1046
|0.10
|88.61
|0.00
|88.29
|2092
|2009.10.07 10:46
|t/p
|1046
|0.10
|88.29
|0.00
|88.29
|36.24
|107600.29
|2093
|2009.10.07 10:46
|sell
|1047
|0.10
|88.27
|0.00
|87.95
|2094
|2009.10.07 13:58
|sell
|1048
|0.20
|88.58
|0.00
|88.26
|2095
|2009.10.07 14:23
|sell
|1049
|0.40
|88.89
|0.00
|88.57
|2096
|2009.10.07 15:51
|sell
|1050
|0.80
|89.20
|0.00
|88.88
|2097
|2009.10.07 18:20
|t/p
|1050
|0.80
|88.88
|0.00
|88.88
|288.03
|107888.32
|2098
|2009.10.07 18:20
|close
|1049
|0.40
|88.88
|0.00
|88.57
|4.50
|107892.82
|2099
|2009.10.07 18:20
|close
|1048
|0.20
|88.89
|0.00
|88.26
|-69.75
|107823.07
|2100
|2009.10.07 18:20
|close
|1047
|0.10
|88.88
|0.00
|87.95
|-68.63
|107754.44
|2101
|2009.10.07 20:11
|sell
|1051
|0.10
|88.68
|0.00
|88.36
|2102
|2009.10.08 03:33
|t/p
|1051
|0.10
|88.36
|0.00
|88.36
|35.38
|107789.82
|2103
|2009.10.08 03:33
|sell
|1052
|0.10
|88.34
|0.00
|88.02
|2104
|2009.10.08 16:18
|sell
|1053
|0.20
|88.65
|0.00
|88.33
|2105
|2009.10.08 19:17
|t/p
|1053
|0.20
|88.33
|0.00
|88.33
|72.46
|107862.28
|2106
|2009.10.08 19:17
|close
|1052
|0.10
|88.33
|0.00
|88.02
|1.13
|107863.41
|2107
|2009.10.08 19:17
|sell
|1054
|0.10
|88.30
|0.00
|87.98
|2108
|2009.10.09 02:10
|sell
|1055
|0.20
|88.61
|0.00
|88.29
|2109
|2009.10.09 04:35
|sell
|1056
|0.40
|88.92
|0.00
|88.60
|2110
|2009.10.09 07:08
|sell
|1057
|0.80
|89.23
|0.00
|88.91
|2111
|2009.10.09 12:42
|t/p
|1057
|0.80
|88.91
|0.00
|88.91
|287.93
|108151.34
|2112
|2009.10.09 12:42
|close
|1056
|0.40
|88.91
|0.00
|88.60
|4.50
|108155.84
|2113
|2009.10.09 12:42
|close
|1055
|0.20
|88.90
|0.00
|88.29
|-65.24
|108090.60
|2114
|2009.10.09 12:42
|close
|1054
|0.10
|88.91
|0.00
|87.98
|-68.89
|108021.71
|2115
|2009.10.09 12:42
|buy
|1058
|0.10
|88.90
|0.00
|89.22
|2116
|2009.10.09 15:58
|t/p
|1058
|0.10
|89.22
|0.00
|89.22
|35.87
|108057.58
|2117
|2009.10.09 15:58
|buy
|1059
|0.10
|89.24
|0.00
|89.56
|2118
|2009.10.09 17:03
|t/p
|1059
|0.10
|89.56
|0.00
|89.56
|35.73
|108093.31
|2119
|2009.10.09 17:03
|buy
|1060
|0.10
|89.58
|0.00
|89.90
|2120
|2009.10.12 02:43
|t/p
|1060
|0.10
|89.90
|0.00
|89.90
|35.41
|108128.72
|2121
|2009.10.12 02:43
|buy
|1061
|0.10
|89.92
|0.00
|90.24
|2122
|2009.10.12 09:10
|t/p
|1061
|0.10
|90.24
|0.00
|90.24
|35.46
|108164.18
|2123
|2009.10.12 09:10
|buy
|1062
|0.10
|90.26
|0.00
|90.58
|2124
|2009.10.12 15:53
|buy
|1063
|0.20
|89.95
|0.00
|90.27
|2125
|2009.10.12 18:08
|buy
|1064
|0.40
|89.65
|0.00
|89.97
|2126
|2009.10.13 04:27
|t/p
|1064
|0.40
|89.97
|0.00
|89.97
|141.48
|108305.66
|2127
|2009.10.13 04:27
|close
|1063
|0.20
|89.98
|0.00
|90.27
|6.29
|108311.95
|2128
|2009.10.13 04:28
|close
|1062
|0.10
|89.97
|0.00
|90.58
|-32.42
|108279.53
|2129
|2009.10.13 04:36
|buy
|1065
|0.10
|89.93
|0.00
|90.25
|2130
|2009.10.13 13:17
|buy
|1066
|0.20
|89.61
|0.00
|89.93
|2131
|2009.10.13 21:01
|t/p
|1066
|0.20
|89.93
|0.00
|89.93
|71.17
|108350.70
|2132
|2009.10.13 21:01
|close
|1065
|0.10
|89.93
|0.00
|90.25
|0.00
|108350.70
|2133
|2009.10.13 21:01
|buy
|1067
|0.10
|89.92
|0.00
|90.24
|2134
|2009.10.14 04:22
|buy
|1068
|0.20
|89.61
|0.00
|89.93
|2135
|2009.10.14 04:48
|buy
|1069
|0.40
|89.30
|0.00
|89.62
|2136
|2009.10.14 06:59
|buy
|1070
|0.80
|88.99
|0.00
|89.31
|2137
|2009.10.14 13:14
|t/p
|1070
|0.80
|89.31
|0.00
|89.31
|286.64
|108637.34
|2138
|2009.10.14 13:14
|close
|1069
|0.40
|89.31
|0.00
|89.62
|4.48
|108641.82
|2139
|2009.10.14 13:15
|close
|1068
|0.20
|89.32
|0.00
|89.93
|-64.94
|108576.88
|2140
|2009.10.14 13:15
|close
|1067
|0.10
|89.33
|0.00
|90.24
|-66.24
|108510.63
|2141
|2009.10.14 13:15
|sell
|1071
|0.10
|89.34
|0.00
|89.02
|2142
|2009.10.14 14:17
|sell
|1072
|0.20
|89.65
|0.00
|89.33
|2143
|2009.10.14 16:32
|t/p
|1072
|0.20
|89.33
|0.00
|89.33
|71.64
|108582.27
|2144
|2009.10.14 16:32
|close
|1071
|0.10
|89.33
|0.00
|89.02
|1.12
|108583.39
|2145
|2009.10.14 16:32
|sell
|1073
|0.10
|89.30
|0.00
|88.98
|2146
|2009.10.15 03:17
|sell
|1074
|0.20
|89.61
|0.00
|89.29
|2147
|2009.10.15 12:32
|sell
|1075
|0.40
|89.93
|0.00
|89.61
|2148
|2009.10.15 14:13
|sell
|1076
|0.80
|90.24
|0.00
|89.92
|2149
|2009.10.15 15:46
|sell
|1077
|1.60
|90.54
|0.00
|90.22
|2150
|2009.10.15 18:02
|t/p
|1077
|1.60
|90.22
|0.00
|90.22
|567.56
|109150.95
|2151
|2009.10.15 18:02
|close
|1076
|0.80
|90.21
|0.00
|89.92
|26.60
|109177.55
|2152
|2009.10.15 18:02
|close
|1075
|0.40
|90.20
|0.00
|89.61
|-119.73
|109057.82
|2153
|2009.10.15 18:02
|close
|1074
|0.20
|90.19
|0.00
|89.29
|-128.62
|108929.20
|2154
|2009.10.15 18:02
|close
|1073
|0.10
|90.18
|0.00
|88.98
|-98.42
|108830.79
|2155
|2009.10.15 18:02
|buy
|1078
|0.10
|90.19
|0.00
|90.51
|2156
|2009.10.15 19:39
|t/p
|1078
|0.10
|90.51
|0.00
|90.51
|35.36
|108866.15
|2157
|2009.10.15 19:39
|buy
|1079
|0.10
|90.53
|0.00
|90.85
|2158
|2009.10.16 02:32
|t/p
|1079
|0.10
|90.85
|0.00
|90.85
|35.03
|108901.18
|2159
|2009.10.16 02:32
|buy
|1080
|0.10
|90.88
|0.00
|91.20
|2160
|2009.10.16 10:55
|t/p
|1080
|0.10
|91.20
|0.00
|91.20
|35.09
|108936.27
|2161
|2009.10.16 10:55
|buy
|1081
|0.10
|91.22
|0.00
|91.54
|2162
|2009.10.16 17:52
|buy
|1082
|0.20
|90.91
|0.00
|91.23
|2163
|2009.10.16 18:13
|buy
|1083
|0.40
|90.60
|0.00
|90.92
|2164
|2009.10.16 19:46
|t/p
|1083
|0.40
|90.92
|0.00
|90.92
|140.78
|109077.05
|2165
|2009.10.16 19:46
|close
|1082
|0.20
|90.92
|0.00
|91.23
|2.20
|109079.25
|2166
|2009.10.16 19:47
|close
|1081
|0.10
|90.91
|0.00
|91.54
|-34.10
|109045.15
|2167
|2009.10.16 19:47
|buy
|1084
|0.10
|90.92
|0.00
|91.24
|2168
|2009.10.19 09:37
|buy
|1085
|0.20
|90.62
|0.00
|90.94
|2169
|2009.10.19 14:47
|t/p
|1085
|0.20
|90.94
|0.00
|90.94
|70.38
|109115.53
|2170
|2009.10.19 14:47
|close
|1084
|0.10
|90.94
|0.00
|91.24
|2.01
|109117.53
|2171
|2009.10.19 14:47
|buy
|1086
|0.10
|90.97
|0.00
|91.29
|2172
|2009.10.19 17:08
|buy
|1087
|0.20
|90.66
|0.00
|90.98
|2173
|2009.10.20 05:12
|buy
|1088
|0.40
|90.34
|0.00
|90.66
|2174
|2009.10.20 17:48
|t/p
|1088
|0.40
|90.66
|0.00
|90.66
|141.17
|109258.70
|2175
|2009.10.20 17:48
|close
|1087
|0.20
|90.67
|0.00
|90.98
|1.83
|109260.53
|2176
|2009.10.20 17:48
|close
|1086
|0.10
|90.68
|0.00
|91.29
|-32.17
|109228.36
|2177
|2009.10.20 17:48
|buy
|1089
|0.10
|90.72
|0.00
|91.04
|2178
|2009.10.20 18:38
|t/p
|1089
|0.10
|91.04
|0.00
|91.04
|35.15
|109263.51
|2179
|2009.10.20 18:38
|buy
|1090
|0.10
|91.06
|0.00
|91.38
|2180
|2009.10.20 20:45
|buy
|1091
|0.20
|90.75
|0.00
|91.07
|2181
|2009.10.21 15:21
|t/p
|1091
|0.20
|91.07
|0.00
|91.07
|69.90
|109333.40
|2182
|2009.10.21 15:21
|close
|1090
|0.10
|91.07
|0.00
|91.38
|0.91
|109334.31
|2183
|2009.10.21 15:21
|buy
|1092
|0.10
|91.10
|0.00
|91.42
|2184
|2009.10.22 02:51
|buy
|1093
|0.20
|90.79
|0.00
|91.11
|2185
|2009.10.22 06:43
|t/p
|1093
|0.20
|91.11
|0.00
|91.11
|70.24
|109404.55
|2186
|2009.10.22 06:43
|close
|1092
|0.10
|91.11
|0.00
|91.42
|0.52
|109405.07
|2187
|2009.10.22 06:43
|buy
|1094
|0.10
|91.14
|0.00
|91.46
|2188
|2009.10.22 09:13
|t/p
|1094
|0.10
|91.46
|0.00
|91.46
|34.99
|109440.06
|2189
|2009.10.22 09:13
|buy
|1095
|0.10
|91.48
|0.00
|91.80
|2190
|2009.10.22 13:16
|buy
|1096
|0.20
|91.17
|0.00
|91.49
|2191
|2009.10.22 16:10
|t/p
|1096
|0.20
|91.49
|0.00
|91.49
|69.95
|109510.01
|2192
|2009.10.22 16:10
|close
|1095
|0.10
|91.49
|0.00
|91.80
|1.09
|109511.10
|2193
|2009.10.22 16:10
|buy
|1097
|0.10
|91.52
|0.00
|91.84
|2194
|2009.10.23 09:29
|t/p
|1097
|0.10
|91.84
|0.00
|91.84
|34.65
|109545.75
|2195
|2009.10.23 09:29
|buy
|1098
|0.10
|91.86
|0.00
|92.18
|2196
|2009.10.23 13:16
|buy
|1099
|0.20
|91.55
|0.00
|91.87
|2197
|2009.10.23 15:20
|t/p
|1099
|0.20
|91.87
|0.00
|91.87
|69.66
|109615.41
|2198
|2009.10.23 15:20
|close
|1098
|0.10
|91.87
|0.00
|92.18
|1.09
|109616.50
|2199
|2009.10.23 15:20
|buy
|1100
|0.10
|91.90
|0.00
|92.22
|2200
|2009.10.26 05:23
|buy
|1101
|0.20
|91.59
|0.00
|91.91
|2201
|2009.10.26 09:00
|t/p
|1101
|0.20
|91.91
|0.00
|91.91
|69.63
|109686.13
|2202
|2009.10.26 09:00
|close
|1100
|0.10
|91.91
|0.00
|92.22
|0.90
|109687.03
|2203
|2009.10.26 17:08
|buy
|1102
|0.10
|92.14
|0.00
|92.46
|2204
|2009.10.27 11:43
|buy
|1103
|0.20
|91.84
|0.00
|92.16
|2205
|2009.10.27 18:02
|t/p
|1103
|0.20
|92.16
|0.00
|92.16
|69.44
|109756.47
|2206
|2009.10.27 18:02
|close
|1102
|0.10
|92.16
|0.00
|92.46
|1.98
|109758.45
|2207
|2009.10.27 20:07
|sell
|1104
|0.10
|91.80
|0.00
|91.48
|2208
|2009.10.28 03:55
|t/p
|1104
|0.10
|91.48
|0.00
|91.48
|34.70
|109793.15
|2209
|2009.10.28 03:55
|sell
|1105
|0.10
|91.46
|0.00
|91.14
|2210
|2009.10.28 07:17
|t/p
|1105
|0.10
|91.14
|0.00
|91.14
|35.11
|109828.26
|2211
|2009.10.28 07:17
|sell
|1106
|0.10
|91.12
|0.00
|90.80
|2212
|2009.10.28 19:37
|t/p
|1106
|0.10
|90.80
|0.00
|90.80
|35.25
|109863.51
|2213
|2009.10.28 19:37
|sell
|1107
|0.10
|90.77
|0.00
|90.45
|2214
|2009.10.29 03:22
|t/p
|1107
|0.10
|90.45
|0.00
|90.45
|34.54
|109898.05
|2215
|2009.10.29 03:22
|sell
|1108
|0.10
|90.43
|0.00
|90.11
|2216
|2009.10.29 11:26
|sell
|1109
|0.20
|90.74
|0.00
|90.42
|2217
|2009.10.29 15:31
|sell
|1110
|0.40
|91.04
|0.00
|90.72
|2218
|2009.10.29 16:02
|sell
|1111
|0.80
|91.35
|0.00
|91.03
|2219
|2009.10.30 08:46
|t/p
|1111
|0.80
|91.03
|0.00
|91.03
|279.00
|110177.05
|2220
|2009.10.30 08:46
|close
|1110
|0.40
|91.03
|0.00
|90.72
|3.27
|110180.32
|2221
|2009.10.30 08:46
|close
|1109
|0.20
|91.04
|0.00
|90.42
|-66.47
|110113.86
|2222
|2009.10.30 08:46
|close
|1108
|0.10
|91.03
|0.00
|90.11
|-66.19
|110047.67
|2223
|2009.10.30 09:42
|sell
|1112
|0.10
|90.84
|0.00
|90.52
|2224
|2009.10.30 10:36
|sell
|1113
|0.20
|91.15
|0.00
|90.83
|2225
|2009.10.30 18:12
|t/p
|1113
|0.20
|90.83
|0.00
|90.83
|70.46
|110118.13
|2226
|2009.10.30 18:12
|close
|1112
|0.10
|90.83
|0.00
|90.52
|1.10
|110119.23
|2227
|2009.10.30 18:12
|sell
|1114
|0.10
|90.80
|0.00
|90.48
|2228
|2009.10.30 18:37
|t/p
|1114
|0.10
|90.48
|0.00
|90.48
|35.37
|110154.60
|2229
|2009.10.30 18:37
|sell
|1115
|0.10
|90.46
|0.00
|90.14
|2230
|2009.10.30 20:26
|t/p
|1115
|0.10
|90.14
|0.00
|90.14
|35.50
|110190.10
|2231
|2009.10.30 20:26
|sell
|1116
|0.10
|90.12
|0.00
|89.80
|2232
|2009.11.02 00:00
|t/p
|1116
|0.10
|89.80
|0.00
|89.80
|35.40
|110225.50
|2233
|2009.11.02 00:00
|sell
|1117
|0.10
|89.66
|0.00
|89.34
|2234
|2009.11.02 00:29
|t/p
|1117
|0.10
|89.34
|0.00
|89.34
|35.82
|110261.32
|2235
|2009.11.02 00:29
|sell
|1118
|0.10
|89.31
|0.00
|88.99
|2236
|2009.11.02 00:53
|sell
|1119
|0.20
|89.62
|0.00
|89.30
|2237
|2009.11.02 02:27
|sell
|1120
|0.40
|89.93
|0.00
|89.61
|2238
|2009.11.02 10:55
|sell
|1121
|0.80
|90.24
|0.00
|89.92
|2239
|2009.11.02 13:15
|t/p
|1121
|0.80
|89.92
|0.00
|89.92
|284.70
|110546.02
|2240
|2009.11.02 13:15
|close
|1120
|0.40
|89.92
|0.00
|89.61
|4.45
|110550.47
|2241
|2009.11.02 13:16
|close
|1119
|0.20
|89.93
|0.00
|89.30
|-68.94
|110481.53
|2242
|2009.11.02 13:16
|close
|1118
|0.10
|89.92
|0.00
|88.99
|-67.84
|110413.69
|2243
|2009.11.02 17:00
|buy
|1122
|0.10
|90.30
|0.00
|90.62
|2244
|2009.11.02 17:02
|t/p
|1122
|0.10
|90.62
|0.00
|90.62
|35.31
|110449.00
|2245
|2009.11.02 17:02
|buy
|1123
|0.10
|90.64
|0.00
|90.96
|2246
|2009.11.02 19:43
|buy
|1124
|0.20
|90.33
|0.00
|90.65
|2247
|2009.11.03 09:40
|buy
|1125
|0.40
|90.02
|0.00
|90.34
|2248
|2009.11.03 16:23
|t/p
|1125
|0.40
|90.34
|0.00
|90.34
|141.69
|110590.69
|2249
|2009.11.03 16:23
|close
|1124
|0.20
|90.34
|0.00
|90.65
|1.83
|110592.52
|2250
|2009.11.03 16:23
|close
|1123
|0.10
|90.33
|0.00
|90.96
|-34.51
|110558.00
|2251
|2009.11.03 16:23
|buy
|1126
|0.10
|90.36
|0.00
|90.68
|2252
|2009.11.04 10:18
|t/p
|1126
|0.10
|90.68
|0.00
|90.68
|35.10
|110593.10
|2253
|2009.11.04 10:18
|buy
|1127
|0.10
|90.70
|0.00
|91.02
|2254
|2009.11.04 12:30
|t/p
|1127
|0.10
|91.02
|0.00
|91.02
|35.16
|110628.26
|2255
|2009.11.04 12:30
|buy
|1128
|0.10
|91.04
|0.00
|91.36
|2256
|2009.11.04 17:02
|buy
|1129
|0.20
|90.73
|0.00
|91.05
|2257
|2009.11.04 21:15
|t/p
|1129
|0.20
|91.05
|0.00
|91.05
|70.29
|110698.55
|2258
|2009.11.04 21:15
|close
|1128
|0.10
|91.05
|0.00
|91.36
|1.10
|110699.65
|2259
|2009.11.04 21:15
|buy
|1130
|0.10
|91.08
|0.00
|91.40
|2260
|2009.11.04 21:17
|buy
|1131
|0.20
|90.77
|0.00
|91.09
|2261
|2009.11.04 21:22
|t/p
|1131
|0.20
|91.09
|0.00
|91.09
|70.26
|110769.91
|2262
|2009.11.04 21:22
|close
|1130
|0.10
|91.09
|0.00
|91.40
|1.10
|110771.01
|2263
|2009.11.04 21:22
|buy
|1132
|0.10
|91.12
|0.00
|91.44
|2264
|2009.11.04 21:59
|buy
|1133
|0.20
|90.81
|0.00
|91.13
|2265
|2009.11.05 02:30
|buy
|1134
|0.40
|90.51
|0.00
|90.83
|2266
|2009.11.05 10:48
|buy
|1135
|0.80
|90.20
|0.00
|90.52
|2267
|2009.11.05 15:33
|t/p
|1135
|0.80
|90.52
|0.00
|90.52
|282.81
|111053.82
|2268
|2009.11.05 15:33
|close
|1134
|0.40
|90.52
|0.00
|90.83
|4.42
|111058.24
|2269
|2009.11.05 15:33
|close
|1133
|0.20
|90.51
|0.00
|91.13
|-67.44
|110990.80
|2270
|2009.11.05 15:33
|close
|1132
|0.10
|90.52
|0.00
|91.44
|-66.86
|110923.94
|2271
|2009.11.05 15:48
|sell
|1136
|0.10
|90.41
|0.00
|90.09
|2272
|2009.11.05 21:50
|sell
|1137
|0.20
|90.72
|0.00
|90.40
|2273
|2009.11.06 15:30
|t/p
|1137
|0.20
|90.40
|0.00
|90.40
|70.24
|110994.18
|2274
|2009.11.06 15:30
|close
|1136
|0.10
|90.40
|0.00
|90.09
|0.83
|110995.01
|2275
|2009.11.06 15:31
|sell
|1138
|0.10
|90.32
|0.00
|90.00
|2276
|2009.11.06 16:17
|t/p
|1138
|0.10
|90.00
|0.00
|90.00
|35.56
|111030.57
|2277
|2009.11.06 16:17
|sell
|1139
|0.10
|89.98
|0.00
|89.66
|2278
|2009.11.06 17:32
|t/p
|1139
|0.10
|89.66
|0.00
|89.66
|35.69
|111066.26
|2279
|2009.11.06 17:32
|sell
|1140
|0.10
|89.64
|0.00
|89.32
|2280
|2009.11.06 21:58
|sell
|1141
|0.20
|89.95
|0.00
|89.63
|2281
|2009.11.09 09:46
|sell
|1142
|0.40
|90.26
|0.00
|89.94
|2282
|2009.11.09 12:18
|t/p
|1142
|0.40
|89.94
|0.00
|89.94
|142.32
|111208.58
|2283
|2009.11.09 12:18
|close
|1141
|0.20
|89.94
|0.00
|89.63
|1.66
|111210.25
|2284
|2009.11.09 12:18
|close
|1140
|0.10
|89.92
|0.00
|89.32
|-31.42
|111178.83
|2285
|2009.11.09 12:18
|sell
|1143
|0.10
|89.91
|0.00
|89.59
|2286
|2009.11.11 02:02
|t/p
|1143
|0.10
|89.59
|0.00
|89.59
|35.16
|111213.99
|2287
|2009.11.11 02:02
|sell
|1144
|0.10
|89.57
|0.00
|89.25
|2288
|2009.11.11 08:53
|sell
|1145
|0.20
|89.87
|0.00
|89.55
|2289
|2009.11.12 15:30
|sell
|1146
|0.40
|90.20
|0.00
|89.88
|2290
|2009.11.12 17:38
|sell
|1147
|0.80
|90.51
|0.00
|90.19
|2291
|2009.11.13 03:46
|t/p
|1147
|0.80
|90.19
|0.00
|90.19
|281.62
|111495.61
|2292
|2009.11.13 03:46
|close
|1146
|0.40
|90.19
|0.00
|89.88
|3.32
|111498.93
|2293
|2009.11.13 03:48
|close
|1145
|0.20
|90.21
|0.00
|89.55
|-77.61
|111421.32
|2294
|2009.11.13 03:48
|close
|1144
|0.10
|90.22
|0.00
|89.25
|-73.17
|111348.16
|2295
|2009.11.13 11:05
|sell
|1148
|0.10
|90.07
|0.00
|89.75
|2296
|2009.11.13 11:26
|t/p
|1148
|0.10
|89.75
|0.00
|89.75
|35.65
|111383.81
|2297
|2009.11.13 11:26
|sell
|1149
|0.10
|89.73
|0.00
|89.41
|2298
|2009.11.16 02:55
|t/p
|1149
|0.10
|89.41
|0.00
|89.41
|35.51
|111419.32
|2299
|2009.11.16 02:55
|sell
|1150
|0.10
|89.39
|0.00
|89.07
|2300
|2009.11.16 20:51
|t/p
|1150
|0.10
|89.07
|0.00
|89.07
|35.93
|111455.25
|2301
|2009.11.16 20:51
|sell
|1151
|0.10
|89.05
|0.00
|88.73
|2302
|2009.11.17 14:16
|sell
|1152
|0.20
|89.36
|0.00
|89.04
|2303
|2009.11.18 11:59
|t/p
|1152
|0.20
|89.04
|0.00
|89.04
|71.32
|111526.57
|2304
|2009.11.18 11:59
|close
|1151
|0.10
|89.04
|0.00
|88.73
|0.56
|111527.13
|2305
|2009.11.18 12:00
|sell
|1153
|0.10
|89.01
|0.00
|88.69
|2306
|2009.11.18 18:33
|sell
|1154
|0.20
|89.32
|0.00
|89.00
|2307
|2009.11.19 09:11
|t/p
|1154
|0.20
|89.00
|0.00
|89.00
|70.28
|111597.41
|2308
|2009.11.19 09:11
|close
|1153
|0.10
|88.95
|0.00
|88.69
|5.91
|111603.32
|2309
|2009.11.19 09:11
|sell
|1155
|0.10
|88.91
|0.00
|88.59
|2310
|2009.11.23 09:27
|t/p
|1155
|0.10
|88.59
|0.00
|88.59
|35.56
|111638.89
|2311
|2009.11.23 09:27
|sell
|1156
|0.10
|88.57
|0.00
|88.25
|2312
|2009.11.23 10:23
|sell
|1157
|0.20
|88.89
|0.00
|88.57
|2313
|2009.11.24 14:59
|t/p
|1157
|0.20
|88.57
|0.00
|88.57
|71.70
|111710.59
|2314
|2009.11.24 14:59
|close
|1156
|0.10
|88.57
|0.00
|88.25
|-0.28
|111710.31
|2315
|2009.11.24 14:59
|sell
|1158
|0.10
|88.56
|0.00
|88.24
|2316
|2009.11.25 03:44
|t/p
|1158
|0.10
|88.24
|0.00
|88.24
|35.98
|111746.29
|2317
|2009.11.25 03:44
|sell
|1159
|0.10
|88.22
|0.00
|87.90
|2318
|2009.11.25 11:17
|t/p
|1159
|0.10
|87.90
|0.00
|87.90
|36.42
|111782.71
|2319
|2009.11.25 11:17
|sell
|1160
|0.10
|87.85
|0.00
|87.53
|2320
|2009.11.25 15:18
|t/p
|1160
|0.10
|87.53
|0.00
|87.53
|36.57
|111819.28
|2321
|2009.11.25 15:18
|sell
|1161
|0.10
|87.48
|0.00
|87.16
|2322
|2009.11.26 05:30
|t/p
|1161
|0.10
|87.16
|0.00
|87.16
|35.90
|111855.18
|2323
|2009.11.26 05:30
|sell
|1162
|0.10
|87.06
|0.00
|86.74
|2324
|2009.11.26 05:31
|t/p
|1162
|0.10
|86.74
|0.00
|86.74
|36.90
|111892.08
|2325
|2009.11.26 05:31
|sell
|1163
|0.10
|86.70
|0.00
|86.38
|2326
|2009.11.26 06:52
|t/p
|1163
|0.10
|86.38
|0.00
|86.38
|37.05
|111929.13
|2327
|2009.11.26 06:52
|sell
|1164
|0.10
|86.36
|0.00
|86.04
|2328
|2009.11.26 08:06
|sell
|1165
|0.20
|86.68
|0.00
|86.36
|2329
|2009.11.26 08:55
|sell
|1166
|0.40
|86.99
|0.00
|86.67
|2330
|2009.11.26 12:22
|t/p
|1166
|0.40
|86.67
|0.00
|86.67
|147.69
|112076.82
|2331
|2009.11.26 12:22
|close
|1165
|0.20
|86.67
|0.00
|86.36
|2.31
|112079.13
|2332
|2009.11.26 12:22
|close
|1164
|0.10
|86.66
|0.00
|86.04
|-34.62
|112044.51
|2333
|2009.11.26 12:22
|sell
|1167
|0.10
|86.65
|0.00
|86.33
|2334
|2009.11.27 01:11
|t/p
|1167
|0.10
|86.33
|0.00
|86.33
|36.79
|112081.30
|2335
|2009.11.27 01:11
|sell
|1168
|0.10
|86.29
|0.00
|85.97
|2336
|2009.11.27 01:16
|t/p
|1168
|0.10
|85.97
|0.00
|85.97
|37.24
|112118.54
|2337
|2009.11.27 01:16
|sell
|1169
|0.10
|85.92
|0.00
|85.60
|2338
|2009.11.27 01:27
|t/p
|1169
|0.10
|85.60
|0.00
|85.60
|37.42
|112155.96
|2339
|2009.11.27 01:27
|sell
|1170
|0.10
|85.48
|0.00
|85.16
|2340
|2009.11.27 01:29
|sell
|1171
|0.20
|85.79
|0.00
|85.47
|2341
|2009.11.27 01:41
|t/p
|1171
|0.20
|85.47
|0.00
|85.47
|74.91
|112230.87
|2342
|2009.11.27 01:41
|close
|1170
|0.10
|85.44
|0.00
|85.16
|4.68
|112235.55
|2343
|2009.11.27 01:41
|sell
|1172
|0.10
|85.36
|0.00
|85.04
|2344
|2009.11.27 01:43
|t/p
|1172
|0.10
|85.04
|0.00
|85.04
|37.65
|112273.20
|2345
|2009.11.27 01:43
|sell
|1173
|0.10
|84.97
|0.00
|84.65
|2346
|2009.11.27 02:02
|sell
|1174
|0.20
|85.29
|0.00
|84.97
|2347
|2009.11.27 02:04
|sell
|1175
|0.40
|85.60
|0.00
|85.28
|2348
|2009.11.27 02:08
|t/p
|1175
|0.40
|85.28
|0.00
|85.28
|150.09
|112423.29
|2349
|2009.11.27 02:08
|close
|1174
|0.20
|85.28
|0.00
|84.97
|2.35
|112425.64
|2350
|2009.11.27 02:08
|close
|1173
|0.10
|85.26
|0.00
|84.65
|-34.01
|112391.63
|2351
|2009.11.27 02:08
|sell
|1176
|0.10
|85.25
|0.00
|84.93
|2352
|2009.11.27 02:10
|sell
|1177
|0.20
|85.56
|0.00
|85.24
|2353
|2009.11.27 02:41
|sell
|1178
|0.40
|85.87
|0.00
|85.55
|2354
|2009.11.27 02:54
|sell
|1179
|0.80
|86.18
|0.00
|85.86
|2355
|2009.11.27 04:37
|t/p
|1179
|0.80
|85.86
|0.00
|85.86
|298.16
|112689.79
|2356
|2009.11.27 04:37
|close
|1178
|0.40
|85.86
|0.00
|85.55
|4.66
|112694.45
|2357
|2009.11.27 04:37
|close
|1177
|0.20
|85.85
|0.00
|85.24
|-67.56
|112626.89
|2358
|2009.11.27 04:37
|close
|1176
|0.10
|85.84
|0.00
|84.93
|-68.73
|112558.16
|2359
|2009.11.27 12:17
|buy
|1180
|0.10
|86.72
|0.00
|87.04
|2360
|2009.11.27 12:52
|buy
|1181
|0.20
|86.40
|0.00
|86.72
|2361
|2009.11.27 16:03
|t/p
|1181
|0.20
|86.72
|0.00
|86.72
|73.80
|112631.96
|2362
|2009.11.27 16:03
|close
|1180
|0.10
|86.72
|0.00
|87.04
|0.00
|112631.96
|2363
|2009.11.27 16:04
|buy
|1182
|0.10
|86.73
|0.00
|87.05
|2364
|2009.11.30 00:23
|buy
|1183
|0.20
|86.42
|0.00
|86.74
|2365
|2009.11.30 00:27
|t/p
|1183
|0.20
|86.74
|0.00
|86.74
|73.78
|112705.74
|2366
|2009.11.30 00:27
|close
|1182
|0.10
|86.74
|0.00
|87.05
|0.96
|112706.70
|2367
|2009.11.30 00:27
|buy
|1184
|0.10
|86.78
|0.00
|87.10
|2368
|2009.11.30 01:11
|buy
|1185
|0.20
|86.47
|0.00
|86.79
|2369
|2009.11.30 02:58
|t/p
|1185
|0.20
|86.79
|0.00
|86.79
|73.74
|112780.44
|2370
|2009.11.30 02:58
|close
|1184
|0.10
|86.79
|0.00
|87.10
|1.15
|112781.59
|2371
|2009.11.30 02:58
|buy
|1186
|0.10
|86.82
|0.00
|87.14
|2372
|2009.11.30 06:29
|buy
|1187
|0.20
|86.51
|0.00
|86.83
|2373
|2009.11.30 07:24
|buy
|1188
|0.40
|86.19
|0.00
|86.51
|2374
|2009.11.30 11:33
|t/p
|1188
|0.40
|86.51
|0.00
|86.51
|147.96
|112929.55
|2375
|2009.11.30 11:33
|close
|1187
|0.20
|86.51
|0.00
|86.83
|0.00
|112929.55
|2376
|2009.11.30 11:33
|close
|1186
|0.10
|86.52
|0.00
|87.14
|-34.67
|112894.88
|2377
|2009.11.30 11:33
|buy
|1189
|0.10
|86.53
|0.00
|86.85
|2378
|2009.11.30 13:11
|buy
|1190
|0.20
|86.22
|0.00
|86.54
|2379
|2009.11.30 15:06
|t/p
|1190
|0.20
|86.54
|0.00
|86.54
|73.95
|112968.83
|2380
|2009.11.30 15:06
|close
|1189
|0.10
|86.54
|0.00
|86.85
|1.16
|112969.99
|2381
|2009.11.30 15:07
|buy
|1191
|0.10
|86.55
|0.00
|86.87
|2382
|2009.11.30 17:59
|buy
|1192
|0.20
|86.24
|0.00
|86.56
|2383
|2009.12.01 04:03
|t/p
|1192
|0.20
|86.56
|0.00
|86.56
|73.54
|113043.53
|2384
|2009.12.01 04:03
|close
|1191
|0.10
|86.58
|0.00
|86.87
|3.28
|113046.81
|2385
|2009.12.01 04:04
|buy
|1193
|0.10
|86.71
|0.00
|87.03
|2386
|2009.12.01 04:25
|t/p
|1193
|0.10
|87.03
|0.00
|87.03
|36.77
|113083.58
|2387
|2009.12.01 04:25
|buy
|1194
|0.10
|87.05
|0.00
|87.37
|2388
|2009.12.01 05:15
|t/p
|1194
|0.10
|87.37
|0.00
|87.37
|36.63
|113120.21
|2389
|2009.12.01 05:15
|buy
|1195
|0.10
|87.39
|0.00
|87.71
|2390
|2009.12.01 08:38
|buy
|1196
|0.20
|87.09
|0.00
|87.41
|2391
|2009.12.01 08:51
|buy
|1197
|0.40
|86.78
|0.00
|87.10
|2392
|2009.12.02 05:42
|t/p
|1197
|0.40
|87.10
|0.00
|87.10
|146.17
|113266.38
|2393
|2009.12.02 05:42
|close
|1196
|0.20
|87.11
|0.00
|87.41
|4.21
|113270.58
|2394
|2009.12.02 05:42
|close
|1195
|0.10
|87.10
|0.00
|87.71
|-33.49
|113237.09
|2395
|2009.12.02 05:42
|buy
|1198
|0.10
|87.15
|0.00
|87.47
|2396
|2009.12.02 21:43
|t/p
|1198
|0.10
|87.47
|0.00
|87.47
|36.58
|113273.67
|2397
|2009.12.02 21:43
|buy
|1199
|0.10
|87.49
|0.00
|87.81
|2398
|2009.12.03 03:53
|t/p
|1199
|0.10
|87.81
|0.00
|87.81
|35.86
|113309.53
|2399
|2009.12.03 03:53
|buy
|1200
|0.10
|87.83
|0.00
|88.15
|2400
|2009.12.03 15:19
|t/p
|1200
|0.10
|88.15
|0.00
|88.15
|36.30
|113345.83
|2401
|2009.12.03 15:19
|buy
|1201
|0.10
|88.17
|0.00
|88.49
|2402
|2009.12.04 15:30
|t/p
|1201
|0.10
|88.49
|0.00
|88.49
|35.75
|113381.58
|2403
|2009.12.04 15:30
|buy
|1202
|0.10
|89.06
|0.00
|89.38
|2404
|2009.12.04 15:41
|t/p
|1202
|0.10
|89.38
|0.00
|89.38
|35.80
|113417.38
|2405
|2009.12.04 15:41
|buy
|1203
|0.10
|89.40
|0.00
|89.72
|2406
|2009.12.04 16:01
|t/p
|1203
|0.10
|89.72
|0.00
|89.72
|35.66
|113453.04
|2407
|2009.12.04 16:01
|buy
|1204
|0.10
|89.77
|0.00
|90.09
|2408
|2009.12.04 20:44
|t/p
|1204
|0.10
|90.09
|0.00
|90.09
|35.52
|113488.56
|2409
|2009.12.04 20:44
|buy
|1205
|0.10
|90.11
|0.00
|90.43
|2410
|2009.12.04 21:15
|t/p
|1205
|0.10
|90.43
|0.00
|90.43
|35.36
|113523.92
|2411
|2009.12.04 21:15
|buy
|1206
|0.10
|90.52
|0.00
|90.84
|2412
|2009.12.07 00:01
|buy
|1207
|0.20
|90.16
|0.00
|90.48
|2413
|2009.12.07 05:09
|buy
|1208
|0.40
|89.83
|0.00
|90.15
|2414
|2009.12.07 18:51
|buy
|1209
|0.80
|89.47
|0.00
|89.79
|2415
|2009.12.07 19:36
|buy
|1210
|1.60
|89.16
|0.00
|89.48
|2416
|2009.12.07 21:26
|t/p
|1210
|1.60
|89.48
|0.00
|89.48
|572.19
|114096.11
|2417
|2009.12.07 21:26
|close
|1209
|0.80
|89.48
|0.00
|89.79
|8.94
|114105.05
|2418
|2009.12.07 21:26
|close
|1208
|0.40
|89.49
|0.00
|90.15
|-151.97
|113953.08
|2419
|2009.12.07 21:26
|close
|1207
|0.20
|89.50
|0.00
|90.48
|-147.49
|113805.59
|2420
|2009.12.07 21:26
|close
|1206
|0.10
|89.51
|0.00
|90.84
|-113.03
|113692.56
|2421
|2009.12.07 21:27
|sell
|1211
|0.10
|89.50
|0.00
|89.18
|2422
|2009.12.08 02:57
|t/p
|1211
|0.10
|89.18
|0.00
|89.18
|35.60
|113728.16
|2423
|2009.12.08 02:57
|sell
|1212
|0.10
|89.16
|0.00
|88.84
|2424
|2009.12.08 07:12
|t/p
|1212
|0.10
|88.84
|0.00
|88.84
|36.02
|113764.18
|2425
|2009.12.08 07:12
|sell
|1213
|0.10
|88.82
|0.00
|88.50
|2426
|2009.12.08 10:42
|sell
|1214
|0.20
|89.12
|0.00
|88.80
|2427
|2009.12.08 11:30
|t/p
|1214
|0.20
|88.80
|0.00
|88.80
|72.07
|113836.25
|2428
|2009.12.08 11:30
|close
|1213
|0.10
|88.80
|0.00
|88.50
|2.25
|113838.50
|2429
|2009.12.08 11:30
|sell
|1215
|0.10
|88.81
|0.00
|88.49
|2430
|2009.12.08 14:36
|t/p
|1215
|0.10
|88.49
|0.00
|88.49
|36.16
|113874.66
|2431
|2009.12.08 14:36
|sell
|1216
|0.10
|88.47
|0.00
|88.15
|2432
|2009.12.09 09:03
|t/p
|1216
|0.10
|88.15
|0.00
|88.15
|36.04
|113910.70
|2433
|2009.12.09 09:03
|sell
|1217
|0.10
|88.09
|0.00
|87.77
|2434
|2009.12.09 10:22
|t/p
|1217
|0.10
|87.77
|0.00
|87.77
|36.47
|113947.17
|2435
|2009.12.09 10:22
|sell
|1218
|0.10
|87.73
|0.00
|87.41
|2436
|2009.12.09 10:54
|t/p
|1218
|0.10
|87.41
|0.00
|87.41
|36.61
|113983.78
|2437
|2009.12.09 10:54
|sell
|1219
|0.10
|87.39
|0.00
|87.07
|2438
|2009.12.09 11:20
|sell
|1220
|0.20
|87.70
|0.00
|87.38
|2439
|2009.12.09 12:35
|sell
|1221
|0.40
|88.01
|0.00
|87.69
|2440
|2009.12.09 16:48
|t/p
|1221
|0.40
|87.69
|0.00
|87.69
|145.97
|114129.75
|2441
|2009.12.09 16:48
|close
|1220
|0.20
|87.69
|0.00
|87.38
|2.28
|114132.03
|2442
|2009.12.09 16:48
|close
|1219
|0.10
|87.70
|0.00
|87.07
|-35.35
|114096.68
|2443
|2009.12.09 16:48
|sell
|1222
|0.10
|87.67
|0.00
|87.35
|2444
|2009.12.10 00:13
|sell
|1223
|0.20
|87.98
|0.00
|87.66
|2445
|2009.12.10 03:12
|sell
|1224
|0.40
|88.29
|0.00
|87.97
|2446
|2009.12.10 06:14
|t/p
|1224
|0.40
|87.97
|0.00
|87.97
|145.50
|114242.18
|2447
|2009.12.10 06:14
|close
|1223
|0.20
|87.97
|0.00
|87.66
|2.27
|114244.45
|2448
|2009.12.10 06:14
|close
|1222
|0.10
|87.96
|0.00
|87.35
|-33.81
|114210.65
|2449
|2009.12.10 06:15
|sell
|1225
|0.10
|87.92
|0.00
|87.60
|2450
|2009.12.10 10:41
|sell
|1226
|0.20
|88.24
|0.00
|87.92
|2451
|2009.12.10 15:36
|t/p
|1226
|0.20
|87.92
|0.00
|87.92
|72.79
|114283.44
|2452
|2009.12.10 15:36
|close
|1225
|0.10
|87.92
|0.00
|87.60
|0.00
|114283.44
|2453
|2009.12.10 15:36
|sell
|1227
|0.10
|87.91
|0.00
|87.59
|2454
|2009.12.10 15:49
|sell
|1228
|0.20
|88.22
|0.00
|87.90
|2455
|2009.12.11 04:19
|sell
|1229
|0.40
|88.55
|0.00
|88.23
|2456
|2009.12.11 07:52
|sell
|1230
|0.80
|88.86
|0.00
|88.54
|2457
|2009.12.11 15:31
|sell
|1231
|1.60
|89.17
|0.00
|88.85
|2458
|2009.12.11 16:51
|sell
|1232
|3.20
|89.48
|0.00
|89.16
|2459
|2009.12.11 18:37
|t/p
|1232
|3.20
|89.16
|0.00
|89.16
|1148.50
|115431.94
|2460
|2009.12.11 18:37
|close
|1231
|1.60
|89.16
|0.00
|88.85
|17.95
|115449.89
|2461
|2009.12.11 18:37
|close
|1230
|0.80
|89.15
|0.00
|88.54
|-260.24
|115189.65
|2462
|2009.12.11 18:37
|close
|1229
|0.40
|89.13
|0.00
|88.23
|-260.29
|114929.36
|2463
|2009.12.11 18:38
|close
|1228
|0.20
|89.14
|0.00
|87.90
|-206.98
|114722.38
|2464
|2009.12.11 18:38
|close
|1227
|0.10
|89.13
|0.00
|87.59
|-137.16
|114585.22
|2465
|2009.12.11 18:38
|buy
|1233
|0.10
|89.11
|0.00
|89.43
|2466
|2009.12.14 03:00
|buy
|1234
|0.20
|88.79
|0.00
|89.11
|2467
|2009.12.14 05:46
|buy
|1235
|0.40
|88.48
|0.00
|88.80
|2468
|2009.12.14 06:21
|t/p
|1235
|0.40
|88.80
|0.00
|88.80
|144.13
|114729.35
|2469
|2009.12.14 06:21
|close
|1234
|0.20
|88.81
|0.00
|89.11
|4.50
|114733.85
|2470
|2009.12.14 06:21
|close
|1233
|0.10
|88.82
|0.00
|89.43
|-32.84
|114701.01
|2471
|2009.12.14 06:21
|sell
|1236
|0.10
|88.81
|0.00
|88.49
|2472
|2009.12.14 08:26
|t/p
|1236
|0.10
|88.49
|0.00
|88.49
|36.17
|114737.18
|2473
|2009.12.14 08:26
|sell
|1237
|0.10
|88.45
|0.00
|88.13
|2474
|2009.12.14 10:06
|sell
|1238
|0.20
|88.76
|0.00
|88.44
|2475
|2009.12.14 11:15
|t/p
|1238
|0.20
|88.44
|0.00
|88.44
|72.37
|114809.55
|2476
|2009.12.14 11:15
|close
|1237
|0.10
|88.44
|0.00
|88.13
|1.13
|114810.68
|2477
|2009.12.14 11:15
|sell
|1239
|0.10
|88.43
|0.00
|88.11
|2478
|2009.12.14 18:39
|sell
|1240
|0.20
|88.74
|0.00
|88.42
|2479
|2009.12.15 09:48
|sell
|1241
|0.40
|89.04
|0.00
|88.72
|2480
|2009.12.15 12:39
|sell
|1242
|0.80
|89.35
|0.00
|89.03
|2481
|2009.12.15 15:28
|sell
|1243
|1.60
|89.66
|0.00
|89.34
|2482
|2009.12.16 21:26
|sell
|1244
|3.20
|89.97
|0.00
|89.65
|2483
|2009.12.17 09:36
|t/p
|1244
|3.20
|89.65
|0.00
|89.65
|1115.45
|115926.13
|2484
|2009.12.17 09:36
|close
|1243
|1.60
|89.65
|0.00
|89.34
|0.00
|115926.13
|2485
|2009.12.17 09:36
|close
|1242
|0.80
|89.63
|0.00
|89.03
|-258.84
|115667.28
|2486
|2009.12.17 09:36
|close
|1241
|0.40
|89.64
|0.00
|88.72
|-272.20
|115395.08
|2487
|2009.12.17 09:36
|close
|1240
|0.20
|89.63
|0.00
|88.42
|-201.38
|115193.70
|2488
|2009.12.17 09:36
|close
|1239
|0.10
|89.64
|0.00
|88.11
|-136.37
|115057.33
|2489
|2009.12.17 09:36
|sell
|1245
|0.10
|89.59
|0.00
|89.27
|2490
|2009.12.17 11:37
|sell
|1246
|0.20
|89.90
|0.00
|89.58
|2491
|2009.12.17 17:40
|sell
|1247
|0.40
|90.21
|0.00
|89.89
|2492
|2009.12.17 21:22
|t/p
|1247
|0.40
|89.89
|0.00
|89.89
|142.43
|115199.76
|2493
|2009.12.17 21:22
|close
|1246
|0.20
|89.87
|0.00
|89.58
|6.68
|115206.44
|2494
|2009.12.17 21:22
|close
|1245
|0.10
|89.88
|0.00
|89.27
|-32.27
|115174.17
|2495
|2009.12.17 21:31
|sell
|1248
|0.10
|89.72
|0.00
|89.40
|2496
|2009.12.17 22:30
|sell
|1249
|0.20
|90.03
|0.00
|89.71
|2497
|2009.12.18 01:20
|t/p
|1249
|0.20
|89.71
|0.00
|89.71
|70.78
|115244.95
|2498
|2009.12.18 01:20
|close
|1248
|0.10
|89.71
|0.00
|89.40
|0.83
|115245.78
|2499
|2009.12.18 01:20
|sell
|1250
|0.10
|89.68
|0.00
|89.36
|2500
|2009.12.18 02:36
|t/p
|1250
|0.10
|89.36
|0.00
|89.36
|35.81
|115281.59
|2501
|2009.12.18 02:36
|sell
|1251
|0.10
|89.33
|0.00
|89.01
|2502
|2009.12.18 02:36
|t/p
|1251
|0.10
|89.01
|0.00
|89.01
|35.95
|115317.54
|2503
|2009.12.18 02:36
|sell
|1252
|0.10
|88.99
|0.00
|88.67
|2504
|2009.12.18 02:38
|sell
|1253
|0.20
|89.30
|0.00
|88.98
|2505
|2009.12.18 04:05
|sell
|1254
|0.40
|89.61
|0.00
|89.29
|2506
|2009.12.18 06:42
|t/p
|1254
|0.40
|89.29
|0.00
|89.29
|143.41
|115460.95
|2507
|2009.12.18 06:42
|close
|1253
|0.20
|89.25
|0.00
|88.98
|11.20
|115472.15
|2508
|2009.12.18 06:42
|close
|1252
|0.10
|89.26
|0.00
|88.67
|-30.25
|115441.90
|2509
|2009.12.18 06:42
|sell
|1255
|0.10
|89.23
|0.00
|88.91
|2510
|2009.12.18 07:25
|sell
|1256
|0.20
|89.55
|0.00
|89.23
|2511
|2009.12.18 09:47
|sell
|1257
|0.40
|89.86
|0.00
|89.54
|2512
|2009.12.18 10:24
|sell
|1258
|0.80
|90.17
|0.00
|89.85
|2513
|2009.12.18 16:01
|sell
|1259
|1.60
|90.48
|0.00
|90.16
|2514
|2009.12.18 17:49
|sell
|1260
|3.20
|90.79
|0.00
|90.47
|2515
|2009.12.18 18:29
|t/p
|1260
|3.20
|90.47
|0.00
|90.47
|1131.87
|116573.77
|2516
|2009.12.18 18:29
|close
|1259
|1.60
|90.47
|0.00
|90.16
|17.69
|116591.46
|2517
|2009.12.18 18:30
|close
|1258
|0.80
|90.48
|0.00
|89.85
|-274.09
|116317.37
|2518
|2009.12.18 18:30
|close
|1257
|0.40
|90.47
|0.00
|89.54
|-269.70
|116047.67
|2519
|2009.12.18 18:30
|close
|1256
|0.20
|90.48
|0.00
|89.23
|-205.57
|115842.10
|2520
|2009.12.18 18:30
|close
|1255
|0.10
|90.47
|0.00
|88.91
|-137.06
|115705.04
|2521
|2009.12.18 18:30
|buy
|1261
|0.10
|90.49
|0.00
|90.81
|2522
|2009.12.21 16:57
|t/p
|1261
|0.10
|90.81
|0.00
|90.81
|35.05
|115740.09
|2523
|2009.12.21 16:57
|buy
|1262
|0.10
|90.84
|0.00
|91.16
|2524
|2009.12.21 20:22
|t/p
|1262
|0.10
|91.16
|0.00
|91.16
|35.10
|115775.19
|2525
|2009.12.21 20:22
|buy
|1263
|0.10
|91.18
|0.00
|91.50
|2526
|2009.12.22 14:55
|t/p
|1263
|0.10
|91.50
|0.00
|91.50
|34.78
|115809.97
|2527
|2009.12.22 14:55
|buy
|1264
|0.10
|91.53
|0.00
|91.85
|2528
|2009.12.22 17:46
|t/p
|1264
|0.10
|91.85
|0.00
|91.85
|34.84
|115844.81
|2529
|2009.12.22 17:46
|buy
|1265
|0.10
|91.87
|0.00
|92.19
|2530
|2009.12.23 17:04
|buy
|1266
|0.20
|91.56
|0.00
|91.88
|2531
|2009.12.24 08:47
|buy
|1267
|0.40
|91.25
|0.00
|91.57
|2532
|2009.12.24 15:30
|t/p
|1267
|0.40
|91.57
|0.00
|91.57
|139.78
|115984.59
|2533
|2009.12.24 15:30
|close
|1266
|0.20
|91.57
|0.00
|91.88
|1.03
|115985.62
|2534
|2009.12.24 15:30
|close
|1265
|0.10
|91.56
|0.00
|92.19
|-34.63
|115950.99
|2535
|2009.12.24 15:31
|buy
|1268
|0.10
|91.64
|0.00
|91.96
|2536
|2009.12.29 18:08
|t/p
|1268
|0.10
|91.96
|0.00
|91.96
|34.22
|115985.21
|2537
|2009.12.29 18:08
|buy
|1269
|0.10
|91.98
|0.00
|92.30
|2538
|2009.12.30 14:45
|t/p
|1269
|0.10
|92.30
|0.00
|92.30
|34.48
|116019.69
|2539
|2009.12.30 14:45
|buy
|1270
|0.10
|92.33
|0.00
|92.65
|2540
|2009.12.30 17:40
|t/p
|1270
|0.10
|92.65
|0.00
|92.65
|34.53
|116054.22
|2541
|2009.12.30 17:40
|buy
|1271
|0.10
|92.68
|0.00
|93.00
|2542
|2009.12.30 20:02
|buy
|1272
|0.20
|92.37
|0.00
|92.69
|2543
|2009.12.31 08:48
|buy
|1273
|0.40
|92.04
|0.00
|92.36
|2544
|2009.12.31 11:41
|t/p
|1273
|0.40
|92.36
|0.00
|92.36
|138.57
|116192.79
|2545
|2009.12.31 11:41
|close
|1272
|0.20
|92.37
|0.00
|92.69
|-1.15
|116191.64
|2546
|2009.12.31 11:41
|close
|1271
|0.10
|92.36
|0.00
|93.00
|-35.23
|116156.41
|2547
|2009.12.31 11:41
|buy
|1274
|0.10
|92.40
|0.00
|92.72
|2548
|2009.12.31 15:33
|t/p
|1274
|0.10
|92.72
|0.00
|92.72
|34.51
|116190.92
|2549
|2009.12.31 15:33
|buy
|1275
|0.10
|92.74
|0.00
|93.06
|2550
|2009.12.31 17:59
|t/p
|1275
|0.10
|93.06
|0.00
|93.06
|34.39
|116225.31
|2551
|2009.12.31 17:59
|buy
|1276
|0.10
|93.08
|0.00
|93.40
|2552
|2010.01.04 01:48
|buy
|1277
|0.20
|92.74
|0.00
|93.06
|2553
|2010.01.04 03:40
|t/p
|1277
|0.20
|93.06
|0.00
|93.06
|68.77
|116294.08
|2554
|2010.01.04 03:40
|close
|1276
|0.10
|93.06
|0.00
|93.40
|-2.53
|116291.54
|2555
|2010.01.04 03:40
|buy
|1278
|0.10
|93.09
|0.00
|93.41
|2556
|2010.01.04 05:52
|buy
|1279
|0.20
|92.78
|0.00
|93.10
|2557
|2010.01.04 09:19
|t/p
|1279
|0.20
|93.10
|0.00
|93.10
|68.74
|116360.28
|2558
|2010.01.04 09:19
|close
|1278
|0.10
|93.10
|0.00
|93.41
|1.07
|116361.35
|2559
|2010.01.04 09:19
|buy
|1280
|0.10
|93.11
|0.00
|93.43
|2560
|2010.01.04 11:06
|buy
|1281
|0.20
|92.80
|0.00
|93.12
|2561
|2010.01.04 17:25
|buy
|1282
|0.40
|92.48
|0.00
|92.80
|2562
|2010.01.05 03:07
|buy
|1283
|0.80
|92.17
|0.00
|92.49
|2563
|2010.01.05 06:38
|buy
|1284
|1.60
|91.87
|0.00
|92.19
|2564
|2010.01.05 16:17
|buy
|1285
|3.20
|91.56
|0.00
|91.88
|2565
|2010.01.06 03:26
|t/p
|1285
|3.20
|91.88
|0.00
|91.88
|1107.98
|117469.33
|2566
|2010.01.06 03:26
|close
|1284
|1.60
|91.91
|0.00
|92.19
|66.55
|117535.89
|2567
|2010.01.06 03:26
|close
|1283
|0.80
|91.92
|0.00
|92.49
|-219.12
|117316.77
|2568
|2010.01.06 03:26
|close
|1282
|0.40
|91.91
|0.00
|92.80
|-249.61
|117067.16
|2569
|2010.01.06 03:26
|close
|1281
|0.20
|91.92
|0.00
|93.12
|-192.24
|116874.92
|2570
|2010.01.06 03:26
|close
|1280
|0.10
|91.91
|0.00
|93.43
|-130.94
|116743.98
|2571
|2010.01.06 06:57
|buy
|1286
|0.10
|92.08
|0.00
|92.40
|2572
|2010.01.06 12:16
|t/p
|1286
|0.10
|92.40
|0.00
|92.40
|34.63
|116778.61
|2573
|2010.01.06 12:16
|buy
|1287
|0.10
|92.42
|0.00
|92.74
|2574
|2010.01.06 15:41
|buy
|1288
|0.20
|92.12
|0.00
|92.44
|2575
|2010.01.06 16:54
|t/p
|1288
|0.20
|92.44
|0.00
|92.44
|69.21
|116847.82
|2576
|2010.01.06 16:54
|close
|1287
|0.10
|92.47
|0.00
|92.74
|5.41
|116853.23
|2577
|2010.01.06 16:54
|buy
|1289
|0.10
|92.48
|0.00
|92.80
|2578
|2010.01.07 05:55
|buy
|1290
|0.20
|92.17
|0.00
|92.49
|2579
|2010.01.07 08:49
|t/p
|1290
|0.20
|92.49
|0.00
|92.49
|69.19
|116922.42
|2580
|2010.01.07 08:49
|close
|1289
|0.10
|92.50
|0.00
|92.80
|1.58
|116924.00
|2581
|2010.01.07 08:49
|buy
|1291
|0.10
|92.51
|0.00
|92.83
|2582
|2010.01.07 08:56
|t/p
|1291
|0.10
|92.83
|0.00
|92.83
|34.47
|116958.47
|2583
|2010.01.07 08:56
|buy
|1292
|0.10
|92.85
|0.00
|93.17
|2584
|2010.01.07 14:07
|t/p
|1292
|0.10
|93.17
|0.00
|93.17
|34.35
|116992.82
|2585
|2010.01.07 14:07
|buy
|1293
|0.10
|93.19
|0.00
|93.51
|2586
|2010.01.08 00:09
|t/p
|1293
|0.10
|93.51
|0.00
|93.51
|34.03
|117026.85
|2587
|2010.01.08 00:09
|buy
|1294
|0.10
|93.53
|0.00
|93.85
|2588
|2010.01.08 03:42
|buy
|1295
|0.20
|93.23
|0.00
|93.55
|2589
|2010.01.08 11:19
|buy
|1296
|0.40
|92.92
|0.00
|93.24
|2590
|2010.01.08 12:44
|t/p
|1296
|0.40
|93.24
|0.00
|93.24
|137.28
|117164.13
|2591
|2010.01.08 12:44
|close
|1295
|0.20
|93.24
|0.00
|93.55
|2.15
|117166.28
|2592
|2010.01.08 12:44
|close
|1294
|0.10
|93.23
|0.00
|93.85
|-32.18
|117134.10
|2593
|2010.01.08 12:53
|buy
|1297
|0.10
|93.30
|0.00
|93.62
|2594
|2010.01.08 15:30
|buy
|1298
|0.20
|92.98
|0.00
|93.30
|2595
|2010.01.08 15:30
|buy
|1299
|0.40
|92.67
|0.00
|92.99
|2596
|2010.01.08 15:55
|buy
|1300
|0.80
|92.36
|0.00
|92.68
|2597
|2010.01.08 16:33
|t/p
|1300
|0.80
|92.68
|0.00
|92.68
|276.22
|117410.32
|2598
|2010.01.08 16:33
|close
|1299
|0.40
|92.68
|0.00
|92.99
|4.32
|117414.64
|2599
|2010.01.08 16:33
|close
|1298
|0.20
|92.69
|0.00
|93.30
|-62.57
|117352.07
|2600
|2010.01.08 16:33
|close
|1297
|0.10
|92.68
|0.00
|93.62
|-66.90
|117285.17
|2601
|2010.01.08 16:33
|sell
|1301
|0.10
|92.70
|0.00
|92.38
|2602
|2010.01.08 17:04
|sell
|1302
|0.20
|93.01
|0.00
|92.69
|2603
|2010.01.08 19:02
|t/p
|1302
|0.20
|92.69
|0.00
|92.69
|69.05
|117354.22
|2604
|2010.01.08 19:02
|close
|1301
|0.10
|92.69
|0.00
|92.38
|1.08
|117355.30
|2605
|2010.01.08 19:02
|sell
|1303
|0.10
|92.66
|0.00
|92.34
|2606
|2010.01.11 01:40
|t/p
|1303
|0.10
|92.34
|0.00
|92.34
|34.37
|117389.67
|2607
|2010.01.11 01:40
|sell
|1304
|0.10
|92.32
|0.00
|92.00
|2608
|2010.01.11 16:24
|sell
|1305
|0.20
|92.62
|0.00
|92.30
|2609
|2010.01.11 17:27
|t/p
|1305
|0.20
|92.30
|0.00
|92.30
|69.34
|117459.01
|2610
|2010.01.11 17:27
|close
|1304
|0.10
|92.29
|0.00
|92.00
|3.25
|117462.26
|2611
|2010.01.11 17:28
|sell
|1306
|0.10
|92.28
|0.00
|91.96
|2612
|2010.01.11 17:44
|t/p
|1306
|0.10
|91.96
|0.00
|91.96
|34.80
|117497.06
|2613
|2010.01.11 17:44
|sell
|1307
|0.10
|91.92
|0.00
|91.60
|2614
|2010.01.12 02:35
|sell
|1308
|0.20
|92.23
|0.00
|91.91
|2615
|2010.01.12 03:19
|t/p
|1308
|0.20
|91.91
|0.00
|91.91
|69.64
|117566.70
|2616
|2010.01.12 03:19
|close
|1307
|0.10
|91.90
|0.00
|91.60
|1.90
|117568.60
|2617
|2010.01.12 03:19
|sell
|1309
|0.10
|91.87
|0.00
|91.55
|2618
|2010.01.12 04:09
|sell
|1310
|0.20
|92.19
|0.00
|91.87
|2619
|2010.01.12 09:42
|t/p
|1310
|0.20
|91.87
|0.00
|91.87
|69.66
|117638.26
|2620
|2010.01.12 09:42
|close
|1309
|0.10
|91.87
|0.00
|91.55
|0.00
|117638.26
|2621
|2010.01.12 09:42
|sell
|1311
|0.10
|91.84
|0.00
|91.52
|2622
|2010.01.12 14:48
|t/p
|1311
|0.10
|91.52
|0.00
|91.52
|34.97
|117673.23
|2623
|2010.01.12 14:48
|sell
|1312
|0.10
|91.50
|0.00
|91.18
|2624
|2010.01.12 16:28
|t/p
|1312
|0.10
|91.18
|0.00
|91.18
|35.10
|117708.33
|2625
|2010.01.12 16:28
|sell
|1313
|0.10
|91.15
|0.00
|90.83
|2626
|2010.01.12 18:41
|t/p
|1313
|0.10
|90.83
|0.00
|90.83
|35.23
|117743.56
|2627
|2010.01.12 18:41
|sell
|1314
|0.10
|90.81
|0.00
|90.49
|2628
|2010.01.13 01:04
|sell
|1315
|0.20
|91.12
|0.00
|90.80
|2629
|2010.01.13 10:54
|sell
|1316
|0.40
|91.43
|0.00
|91.11
|2630
|2010.01.14 05:57
|sell
|1317
|0.80
|91.74
|0.00
|91.42
|2631
|2010.01.14 15:38
|t/p
|1317
|0.80
|91.42
|0.00
|91.42
|280.03
|118023.59
|2632
|2010.01.14 15:38
|close
|1316
|0.40
|91.42
|0.00
|91.11
|1.03
|118024.63
|2633
|2010.01.14 15:39
|close
|1315
|0.20
|91.41
|0.00
|90.80
|-65.12
|117959.50
|2634
|2010.01.14 15:39
|close
|1314
|0.10
|91.44
|0.00
|90.49
|-70.02
|117889.49
|2635
|2010.01.14 15:45
|sell
|1318
|0.10
|91.26
|0.00
|90.94
|2636
|2010.01.14 20:04
|t/p
|1318
|0.10
|90.94
|0.00
|90.94
|35.20
|117924.69
|2637
|2010.01.14 23:31
|sell
|1319
|0.10
|91.22
|0.00
|90.90
|2638
|2010.01.15 09:05
|t/p
|1319
|0.10
|90.90
|0.00
|90.90
|34.92
|117959.61
|2639
|2010.01.15 09:05
|sell
|1320
|0.10
|90.88
|0.00
|90.56
|2640
|2010.01.18 14:24
|close at stop
|1320
|0.10
|90.75
|0.00
|90.56
|14.05
|117973.66