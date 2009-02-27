Strategy Tester Report
GtecH_EA
FXOpen-Real1 (Build 225)

SymbolUSDJPY. (US Dollar vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2009.02.02 00:00 - 2010.01.18 00:00 (2009.02.02 - 2010.01.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test1249Ticks modelled1684392Modelling quality57.10%
Mismatched charts errors0
Initial deposit70000.00
Total net profit47973.66Gross profit76828.83Gross loss-28855.17
Profit factor2.66Expected payoff36.34
Absolute drawdown856.89Maximal drawdown8663.49 (8.56%)Relative drawdown10.92% (8566.59)
Total trades1320Short positions (won %)685 (76.20%)Long positions (won %)635 (77.32%)
Profit trades (% of total)1013 (76.74%)Loss trades (% of total)307 (23.26%)
Largestprofit trade1148.50loss trade-274.09
Averageprofit trade75.84loss trade-93.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (951.97)consecutive losses (loss in money)4 (-886.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1494.87 (11)consecutive loss (count of losses)-886.42 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.02.02 00:00buy10.1090.020.0090.34
22009.02.02 00:44buy20.2089.710.0090.03
32009.02.02 09:49buy30.4089.400.0089.72
42009.02.02 10:44buy40.8089.090.0089.41
52009.02.02 15:56t/p40.8089.410.0089.41286.3270286.32
62009.02.02 15:56close30.4089.410.0089.724.4770290.79
72009.02.02 15:56close20.2089.400.0090.03-69.3570221.44
82009.02.02 15:56close10.1089.410.0090.34-68.2370153.21
92009.02.02 16:00sell50.1089.400.0089.08
102009.02.02 17:02sell60.2089.710.0089.39
112009.02.03 00:13t/p60.2089.390.0089.3971.0470224.25
122009.02.03 00:13close50.1089.390.0089.080.8470225.09
132009.02.03 00:19sell70.1089.290.0088.97
142009.02.03 04:13sell80.2089.610.0089.29
152009.02.03 05:44sell90.4089.920.0089.60
162009.02.03 06:15t/p90.4089.600.0089.60142.8670367.95
172009.02.03 06:15close80.2089.600.0089.292.2370370.18
182009.02.03 06:16close70.1089.590.0088.97-33.4970336.69
192009.02.03 06:19buy100.1089.620.0089.94
202009.02.03 16:14buy110.2089.310.0089.63
212009.02.03 16:44buy120.4089.010.0089.33
222009.02.03 17:19buy130.8088.700.0089.02
232009.02.03 17:48t/p130.8089.020.0089.02287.5870624.27
242009.02.03 17:48close120.4089.020.0089.334.4970628.76
252009.02.03 17:48close110.2089.030.0089.63-62.9070565.86
262009.02.03 17:48close100.1089.040.0089.94-65.1470500.72
272009.02.03 17:48sell140.1089.050.0088.73
282009.02.03 22:32sell150.2089.370.0089.05
292009.02.04 09:14t/p150.2089.050.0089.0571.3170572.04
302009.02.04 09:14close140.1089.050.0088.73-0.2870571.76
312009.02.04 09:15sell160.1089.020.0088.70
322009.02.04 15:49sell170.2089.330.0089.01
332009.02.04 17:32sell180.4089.640.0089.32
342009.02.05 00:18t/p180.4089.320.0089.32139.9570711.71
352009.02.05 00:18close170.2089.320.0089.010.5770712.28
362009.02.05 00:19close160.1089.310.0088.70-33.3170678.97
372009.02.05 09:13buy190.1089.560.0089.88
382009.02.05 11:48t/p190.1089.880.0089.8835.6070714.57
392009.02.05 11:48buy200.1089.900.0090.22
402009.02.05 15:07buy210.2089.590.0089.91
412009.02.05 16:19t/p210.2089.910.0089.9171.1870785.75
422009.02.05 16:19close200.1089.910.0090.221.1170786.86
432009.02.05 16:20buy220.1089.940.0090.26
442009.02.05 17:49t/p220.1090.260.0090.2635.4570822.31
452009.02.05 17:49buy230.1090.280.0090.60
462009.02.05 18:18t/p230.1090.600.0090.6035.3270857.63
472009.02.05 18:18buy240.1090.620.0090.94
482009.02.05 18:43t/p240.1090.940.0090.9435.1970892.82
492009.02.05 18:43buy250.1090.960.0091.28
502009.02.05 19:01t/p250.1091.280.0091.2835.0670927.88
512009.02.05 19:01buy260.1091.300.0091.62
522009.02.05 19:07t/p260.1091.620.0091.6234.9370962.81
532009.02.05 19:07buy270.1091.640.0091.96
542009.02.05 19:14t/p270.1091.960.0091.9634.8070997.61
552009.02.05 19:14buy280.1091.980.0092.30
562009.02.05 19:39buy290.2091.670.0091.99
572009.02.05 20:19buy300.4091.370.0091.69
582009.02.06 02:13buy310.8091.060.0091.38
592009.02.06 08:50buy321.6090.760.0091.08
602009.02.06 10:13t/p321.6091.080.0091.08562.1471559.75
612009.02.06 10:13close310.8091.080.0091.3817.5771577.32
622009.02.06 10:13close300.4091.090.0091.69-123.7371453.59
632009.02.06 10:13close290.2091.100.0091.99-125.5271328.07
642009.02.06 10:13close280.1091.110.0092.30-95.6871232.39
652009.02.06 10:14buy330.1091.140.0091.46
662009.02.06 12:14t/p330.1091.460.0091.4634.9971267.38
672009.02.06 12:14buy340.1091.480.0091.80
682009.02.06 12:49buy350.2091.170.0091.49
692009.02.06 15:43t/p350.2091.490.0091.4969.9571337.33
702009.02.06 15:43close340.1091.490.0091.801.0971338.42
712009.02.06 15:43buy360.1091.500.0091.82
722009.02.06 15:49t/p360.1091.820.0091.8234.8571373.27
732009.02.06 15:49buy370.1091.840.0092.16
742009.02.06 17:18buy380.2091.530.0091.85
752009.02.06 18:14t/p380.2091.850.0091.8569.6871442.95
762009.02.06 18:14close370.1091.850.0092.161.0971444.04
772009.02.06 18:14buy390.1091.880.0092.20
782009.02.06 20:36t/p390.1092.200.0092.2034.7171478.75
792009.02.06 20:36buy400.1092.220.0092.54
802009.02.06 21:15buy410.2091.910.0092.23
812009.02.09 01:03t/p410.2092.230.0092.2369.0171547.75
822009.02.09 01:03close400.1092.230.0092.540.8971548.64
832009.02.09 01:03buy420.1092.260.0092.58
842009.02.09 02:15buy430.2091.950.0092.27
852009.02.09 03:39buy440.4091.650.0091.97
862009.02.09 07:18buy450.8091.340.0091.66
872009.02.09 08:09buy461.6091.030.0091.35
882009.02.09 10:18t/p461.6091.350.0091.35560.4872109.12
892009.02.09 10:18close450.8091.350.0091.668.7672117.88
902009.02.09 10:18close440.4091.360.0091.97-126.9771990.91
912009.02.09 10:18close430.2091.370.0092.27-126.9671863.95
922009.02.09 10:19close420.1091.380.0092.58-96.3071767.65
932009.02.09 10:19sell470.1091.390.0091.07
942009.02.09 13:19sell480.2091.700.0091.38
952009.02.09 17:15t/p480.2091.380.0091.3870.0471837.69
962009.02.09 17:15close470.1091.380.0091.071.0971838.78
972009.02.09 17:15sell490.1091.350.0091.03
982009.02.09 17:49sell500.2091.650.0091.33
992009.02.10 01:50t/p500.2091.330.0091.3369.5271908.30
1002009.02.10 01:50close490.1091.330.0091.031.9171910.21
1012009.02.10 01:50sell510.1091.320.0091.00
1022009.02.10 04:19sell520.2091.620.0091.30
1032009.02.10 05:50t/p520.2091.300.0091.3070.1071980.31
1042009.02.10 05:50close510.1091.300.0091.002.1971982.50
1052009.02.10 05:50sell530.1091.290.0090.97
1062009.02.10 11:14t/p530.1090.970.0090.9735.1872017.68
1072009.02.10 11:14sell540.1090.950.0090.63
1082009.02.10 12:43sell550.2091.260.0090.94
1092009.02.10 18:17t/p550.2090.940.0090.9470.3872088.06
1102009.02.10 18:17close540.1090.940.0090.631.1072089.16
1112009.02.10 18:18sell560.1090.910.0090.59
1122009.02.10 18:43t/p560.1090.590.0090.5935.3272124.48
1132009.02.10 18:43sell570.1090.570.0090.25
1142009.02.10 19:31sell580.2090.870.0090.55
1152009.02.10 20:13t/p580.2090.550.0090.5570.6872195.16
1162009.02.10 20:13close570.1090.550.0090.252.2172197.37
1172009.02.10 20:13sell590.1090.520.0090.20
1182009.02.10 21:18t/p590.1090.200.0090.2035.4872232.85
1192009.02.10 21:18sell600.1090.180.0089.86
1202009.02.10 23:40sell610.2090.490.0090.17
1212009.02.11 07:43t/p610.2090.170.0090.1770.4272303.27
1222009.02.11 07:43close600.1090.170.0089.860.8372304.11
1232009.02.11 07:43sell620.1090.140.0089.82
1242009.02.11 11:45t/p620.1089.820.0089.8235.6372339.74
1252009.02.11 11:45sell630.1089.800.0089.48
1262009.02.11 15:08sell640.2090.110.0089.79
1272009.02.11 17:48sell650.4090.420.0090.10
1282009.02.11 18:49sell660.8090.730.0090.41
1292009.02.11 20:48t/p660.8090.410.0090.41283.1572622.89
1302009.02.11 20:48close650.4090.410.0090.104.4272627.31
1312009.02.11 20:48close640.2090.400.0089.79-64.1672563.15
1322009.02.11 20:49close630.1090.390.0089.48-65.2772497.88
1332009.02.12 00:00buy670.1090.440.0090.76
1342009.02.12 04:39buy680.2090.130.0090.45
1352009.02.12 16:48t/p680.2090.450.0090.4570.7672568.64
1362009.02.12 16:48close670.1090.450.0090.761.1172569.75
1372009.02.12 16:48buy690.1090.460.0090.78
1382009.02.12 22:40t/p690.1090.780.0090.7835.2572605.00
1392009.02.12 22:40buy700.1090.800.0091.12
1402009.02.12 23:39t/p700.1091.120.0091.1235.1272640.12
1412009.02.12 23:39buy710.1091.140.0091.46
1422009.02.13 00:15buy720.2090.840.0091.16
1432009.02.13 04:48t/p720.2091.160.0091.1670.2072710.32
1442009.02.13 04:48close710.1091.170.0091.463.1072713.41
1452009.02.13 04:49buy730.1091.200.0091.52
1462009.02.13 06:16buy740.2090.900.0091.22
1472009.02.13 09:48t/p740.2091.220.0091.2270.1672783.57
1482009.02.13 09:48close730.1091.220.0091.522.1972785.76
1492009.02.13 09:49buy750.1091.250.0091.57
1502009.02.13 11:32t/p750.1091.570.0091.5734.9572820.71
1512009.02.13 11:32buy760.1091.590.0091.91
1522009.02.13 17:18t/p760.1091.910.0091.9134.8272855.53
1532009.02.13 17:18buy770.1091.930.0092.25
1542009.02.16 01:16buy780.2091.620.0091.94
1552009.02.16 11:14t/p780.2091.940.0091.9469.6172925.14
1562009.02.16 11:14close770.1091.940.0092.250.9072926.04
1572009.02.16 11:14buy790.1091.970.0092.29
1582009.02.16 16:45buy800.2091.660.0091.98
1592009.02.17 03:18t/p800.2091.980.0091.9869.2072995.24
1602009.02.17 03:18close790.1091.980.0092.290.9072996.13
1612009.02.17 03:18buy810.1091.990.0092.31
1622009.02.17 04:18t/p810.1092.310.0092.3134.6773030.80
1632009.02.17 04:18buy820.1092.330.0092.65
1642009.02.17 05:44t/p820.1092.650.0092.6534.5473065.34
1652009.02.17 05:44buy830.1092.670.0092.99
1662009.02.17 09:15buy840.2092.370.0092.69
1672009.02.17 11:01buy850.4092.060.0092.38
1682009.02.17 11:14buy860.8091.760.0092.08
1692009.02.17 15:19t/p860.8092.080.0092.08278.0273343.36
1702009.02.17 15:19close850.4092.080.0092.388.6973352.05
1712009.02.17 15:19close840.2092.070.0092.69-65.1773286.88
1722009.02.17 15:19close830.1092.080.0092.99-64.0773222.81
1732009.02.17 17:32buy870.1092.150.0092.47
1742009.02.17 18:01t/p870.1092.470.0092.4734.6173257.42
1752009.02.17 18:01buy880.1092.490.0092.81
1762009.02.18 02:32buy890.2092.170.0092.49
1772009.02.18 09:15t/p890.2092.490.0092.4969.2073326.62
1782009.02.18 09:15close880.1092.490.0092.81-0.1973326.43
1792009.02.18 09:15buy900.1092.520.0092.84
1802009.02.18 14:36t/p900.1092.840.0092.8434.4773360.90
1812009.02.18 14:36buy910.1092.860.0093.18
1822009.02.18 16:13t/p910.1093.180.0093.1834.3473395.24
1832009.02.18 16:13buy920.1093.200.0093.52
1842009.02.18 17:18t/p920.1093.520.0093.5234.2273429.46
1852009.02.18 17:18buy930.1093.540.0093.86
1862009.02.18 18:44t/p930.1093.860.0093.8634.0973463.55
1872009.02.18 18:44buy940.1093.880.0094.20
1882009.02.18 20:19buy950.2093.570.0093.89
1892009.02.18 23:20t/p950.2093.890.0093.8968.1673531.71
1902009.02.18 23:20close940.1093.890.0094.201.0773532.78
1912009.02.18 23:20buy960.1093.900.0094.22
1922009.02.19 00:49buy970.2093.590.0093.91
1932009.02.19 15:43t/p970.2093.910.0093.9168.1573600.93
1942009.02.19 15:43close960.1093.910.0094.220.4873601.42
1952009.02.19 15:43buy980.1093.940.0094.26
1962009.02.19 16:09t/p980.1094.260.0094.2633.9573635.37
1972009.02.19 16:09buy990.1094.280.0094.60
1982009.02.20 10:09buy1000.2093.980.0094.30
1992009.02.20 11:01buy1010.4093.670.0093.99
2002009.02.20 12:20t/p1010.4093.990.0093.99136.1873771.55
2012009.02.20 12:20close1000.2093.990.0094.302.1373773.68
2022009.02.20 12:20close990.1093.980.0094.60-32.1173741.56
2032009.02.20 12:30buy1020.1094.050.0094.37
2042009.02.20 15:45t/p1020.1094.370.0094.3733.9173775.47
2052009.02.20 15:46buy1030.1094.400.0094.72
2062009.02.20 16:19buy1040.2094.090.0094.41
2072009.02.20 19:02buy1050.4093.780.0094.10
2082009.02.20 19:15buy1060.8093.480.0093.80
2092009.02.20 19:44t/p1060.8093.800.0093.80272.9274048.39
2102009.02.20 19:44close1050.4093.800.0094.108.5374056.92
2112009.02.20 19:45close1040.2093.810.0094.41-59.7073997.22
2122009.02.20 19:45close1030.1093.800.0094.72-63.9773933.25
2132009.02.20 19:45sell1070.1093.810.0093.49
2142009.02.20 20:01t/p1070.1093.490.0093.4934.2373967.48
2152009.02.20 20:01sell1080.1093.470.0093.15
2162009.02.20 20:07t/p1080.1093.150.0093.1534.3574001.83
2172009.02.20 20:07sell1090.1093.130.0092.81
2182009.02.20 20:14t/p1090.1092.810.0092.8134.4874036.31
2192009.02.20 20:14sell1100.1092.790.0092.47
2202009.02.20 20:43sell1110.2093.100.0092.78
2212009.02.23 00:00sell1120.4093.410.0093.09
2222009.02.23 02:16t/p1120.4093.090.0093.09137.5074173.81
2232009.02.23 02:16close1110.2093.090.0092.781.5974175.41
2242009.02.23 02:16close1100.1093.100.0092.47-33.5874141.83
2252009.02.23 02:17sell1130.1093.070.0092.75
2262009.02.23 09:49sell1140.2093.370.0093.05
2272009.02.23 10:32sell1150.4093.680.0093.36
2282009.02.23 11:02sell1160.8093.990.0093.67
2292009.02.23 11:38sell1171.6094.290.0093.97
2302009.02.23 12:13sell1183.2094.600.0094.28
2312009.02.23 17:18t/p1183.2094.280.0094.281086.1375227.96
2322009.02.23 17:18close1171.6094.280.0093.9716.9775244.93
2332009.02.23 17:18close1160.8094.290.0093.67-254.5374990.40
2342009.02.23 17:18close1150.4094.280.0093.36-254.5674735.84
2352009.02.23 17:19close1140.2094.270.0093.05-190.9474544.90
2362009.02.23 17:19close1130.1094.260.0092.75-126.2574418.65
2372009.02.23 17:19buy1190.1094.270.0094.59
2382009.02.23 17:48t/p1190.1094.590.0094.5933.8374452.48
2392009.02.23 17:48buy1200.1094.610.0094.93
2402009.02.23 20:15t/p1200.1094.930.0094.9333.7174486.19
2412009.02.23 20:15buy1210.1094.950.0095.27
2422009.02.23 21:48buy1220.2094.650.0094.97
2432009.02.24 05:16t/p1220.2094.970.0094.9767.0174553.19
2442009.02.24 05:16close1210.1094.970.0095.271.9274555.11
2452009.02.24 05:16buy1230.1094.980.0095.30
2462009.02.24 07:39t/p1230.1095.300.0095.3033.5874588.69
2472009.02.24 07:39buy1240.1095.320.0095.64
2482009.02.24 11:14t/p1240.1095.640.0095.6433.4674622.15
2492009.02.24 11:14buy1250.1095.660.0095.98
2502009.02.24 15:14t/p1250.1095.980.0095.9833.3474655.49
2512009.02.24 15:14buy1260.1096.000.0096.32
2522009.02.24 16:19t/p1260.1096.320.0096.3233.2274688.71
2532009.02.24 16:19buy1270.1096.340.0096.66
2542009.02.24 17:39t/p1270.1096.660.0096.6633.1174721.82
2552009.02.24 17:39buy1280.1096.680.0097.00
2562009.02.25 04:39t/p1280.1097.000.0097.0032.8074754.62
2572009.02.25 04:39buy1290.1097.020.0097.34
2582009.02.25 07:49t/p1290.1097.340.0097.3432.8774787.49
2592009.02.25 07:49buy1300.1097.360.0097.68
2602009.02.25 08:19buy1310.2097.050.0097.37
2612009.02.25 09:18buy1320.4096.740.0097.06
2622009.02.25 09:44t/p1320.4097.060.0097.06131.8874919.37
2632009.02.25 09:44close1310.2097.060.0097.372.0674921.43
2642009.02.25 09:44close1300.1097.050.0097.68-31.9474889.49
2652009.02.25 09:44buy1330.1097.090.0097.41
2662009.02.25 10:19buy1340.2096.780.0097.10
2672009.02.25 12:06t/p1340.2097.100.0097.1065.9174955.40
2682009.02.25 12:06close1330.1097.100.0097.411.0374956.43
2692009.02.25 12:06buy1350.1097.110.0097.43
2702009.02.25 13:03buy1360.2096.800.0097.12
2712009.02.25 13:16buy1370.4096.490.0096.81
2722009.02.25 15:44t/p1370.4096.810.0096.81132.2275088.65
2732009.02.25 15:44close1360.2096.810.0097.122.0775090.72
2742009.02.25 15:44close1350.1096.820.0097.43-29.9575060.77
2752009.02.25 15:45buy1380.1096.850.0097.17
2762009.02.25 18:09t/p1380.1097.170.0097.1732.9375093.70
2772009.02.25 18:09buy1390.1097.190.0097.51
2782009.02.25 21:39t/p1390.1097.510.0097.5132.8275126.52
2792009.02.25 21:39buy1400.1097.530.0097.85
2802009.02.26 03:14t/p1400.1097.850.0097.8532.1275158.64
2812009.02.26 03:14buy1410.1097.870.0098.19
2822009.02.26 14:45t/p1410.1098.190.0098.1932.5975191.23
2832009.02.26 14:45buy1420.1098.210.0098.53
2842009.02.26 15:18buy1430.2097.900.0098.22
2852009.02.26 17:38t/p1430.2098.220.0098.2265.1675256.39
2862009.02.26 17:38close1420.1098.220.0098.531.0275257.41
2872009.02.26 17:38buy1440.1098.250.0098.57
2882009.02.26 18:18t/p1440.1098.570.0098.5732.4675289.87
2892009.02.26 18:18buy1450.1098.590.0098.91
2902009.02.26 21:19buy1460.2098.280.0098.60
2912009.02.27 00:37t/p1460.2098.600.0098.6064.5375354.40
2922009.02.27 00:37close1450.1098.600.0098.910.8275355.21
2932009.02.27 00:38buy1470.1098.610.0098.93
2942009.02.27 01:48buy1480.2098.300.0098.62
2952009.02.27 02:18buy1490.4097.990.0098.31
2962009.02.27 03:14buy1500.8097.680.0098.00
2972009.02.27 05:15buy1511.6097.370.0097.69
2982009.02.27 07:07t/p1511.6097.690.0097.69524.1175879.32
2992009.02.27 07:07close1500.8097.690.0098.008.1975887.51
3002009.02.27 07:07close1490.4097.680.0098.31-126.9575760.56
3012009.02.27 07:07close1480.2097.700.0098.62-122.8275637.74
3022009.02.27 07:07close1470.1097.690.0098.93-94.1875543.56
3032009.02.27 07:08sell1520.1097.700.0097.38
3042009.02.27 11:13t/p1520.1097.380.0097.3832.8675576.42
3052009.02.27 11:13sell1530.1097.360.0097.04
3062009.02.27 13:49sell1540.2097.670.0097.35
3072009.02.27 14:48t/p1540.2097.350.0097.3565.7475642.16
3082009.02.27 14:48close1530.1097.350.0097.041.0375643.19
3092009.02.27 14:48sell1550.1097.340.0097.02
3102009.02.27 15:31t/p1550.1097.020.0097.0232.9875676.17
3112009.02.27 15:31sell1560.1097.000.0096.68
3122009.02.27 15:48sell1570.2097.310.0096.99
3132009.02.27 16:43sell1580.4097.620.0097.30
3142009.02.27 17:13sell1590.8097.930.0097.61
3152009.02.27 18:01t/p1590.8097.610.0097.61262.2775938.44
3162009.02.27 18:01close1580.4097.610.0097.304.1075942.54
3172009.02.27 18:01close1570.2097.600.0096.99-59.4375883.11
3182009.02.27 18:01close1560.1097.590.0096.68-60.4675822.65
3192009.02.27 18:01sell1600.1097.560.0097.24
3202009.02.27 18:18sell1610.2097.870.0097.55
3212009.03.02 01:02t/p1610.2097.550.0097.5565.0575887.71
3222009.03.02 01:02close1600.1097.550.0097.240.7575888.46
3232009.03.02 01:02sell1620.1097.520.0097.20
3242009.03.02 01:49t/p1620.1097.200.0097.2032.9275921.38
3252009.03.02 01:49sell1630.1097.180.0096.86
3262009.03.02 03:42sell1640.2097.490.0097.17
3272009.03.02 04:14sell1650.4097.790.0097.47
3282009.03.02 05:44t/p1650.4097.470.0097.47131.3276052.70
3292009.03.02 05:44close1640.2097.470.0097.174.1076056.80
3302009.03.02 05:45close1630.1097.480.0096.86-30.7876026.02
3312009.03.02 07:09sell1660.1097.400.0097.08
3322009.03.02 11:19t/p1660.1097.080.0097.0832.9676058.98
3332009.03.02 11:19sell1670.1097.060.0096.74
3342009.03.02 15:44sell1680.2097.370.0097.05
3352009.03.02 17:00sell1690.4097.680.0097.36
3362009.03.02 18:33t/p1690.4097.360.0097.36131.4776190.45
3372009.03.02 18:33close1680.2097.360.0097.052.0576192.50
3382009.03.02 18:33close1670.1097.370.0096.74-31.8476160.66
3392009.03.02 18:33sell1700.1097.340.0097.02
3402009.03.02 21:45sell1710.2097.650.0097.33
3412009.03.02 23:08t/p1710.2097.330.0097.3365.7676226.42
3422009.03.02 23:08close1700.1097.330.0097.021.0376227.45
3432009.03.02 23:08sell1720.1097.320.0097.00
3442009.03.03 09:01sell1730.2097.620.0097.30
3452009.03.03 10:14sell1740.4097.930.0097.61
3462009.03.03 11:48t/p1740.4097.610.0097.61131.1376358.58
3472009.03.03 11:48close1730.2097.610.0097.302.0576360.63
3482009.03.03 11:49close1720.1097.600.0097.00-28.9776331.66
3492009.03.03 11:49buy1750.1097.610.0097.93
3502009.03.03 14:19t/p1750.1097.930.0097.9332.6876364.34
3512009.03.03 14:19buy1760.1097.950.0098.27
3522009.03.03 16:19t/p1760.1098.270.0098.2732.5676396.90
3532009.03.03 16:19buy1770.1098.290.0098.61
3542009.03.04 09:10t/p1770.1098.610.0098.6132.2676429.16
3552009.03.04 09:10buy1780.1098.630.0098.95
3562009.03.04 10:02t/p1780.1098.950.0098.9532.3476461.50
3572009.03.04 10:02buy1790.1098.970.0099.29
3582009.03.04 10:23t/p1790.1099.290.0099.2932.2376493.73
3592009.03.04 10:23buy1800.1099.310.0099.63
3602009.03.04 23:31buy1810.2099.010.0099.33
3612009.03.05 03:13t/p1810.2099.330.0099.3363.2876557.00
3622009.03.05 03:13close1800.1099.330.0099.631.4376558.44
3632009.03.05 03:13buy1820.1099.340.0099.66
3642009.03.05 09:15t/p1820.1099.660.0099.6632.1176590.55
3652009.03.05 09:15buy1830.1099.680.00100.00
3662009.03.05 10:49buy1840.2099.370.0099.69
3672009.03.05 13:49buy1850.4099.060.0099.38
3682009.03.05 16:18buy1860.8098.760.0099.08
3692009.03.05 17:18buy1871.6098.450.0098.77
3702009.03.05 17:49buy1883.2098.150.0098.47
3712009.03.05 18:08t/p1883.2098.470.0098.471039.9177630.46
3722009.03.05 18:08close1871.6098.470.0098.7732.5077662.96
3732009.03.05 18:08close1860.8098.460.0099.08-243.7577419.21
3742009.03.05 18:08close1850.4098.480.0099.38-235.5877183.63
3752009.03.05 18:08close1840.2098.470.0099.69-182.8077000.83
3762009.03.05 18:09close1830.1098.480.00100.00-121.8576878.98
3772009.03.05 18:09sell1890.1098.490.0098.17
3782009.03.05 22:38t/p1890.1098.170.0098.1732.6076911.58
3792009.03.05 22:38sell1900.1098.150.0097.83
3802009.03.05 22:48t/p1900.1097.830.0097.8332.7176944.29
3812009.03.05 22:48sell1910.1097.810.0097.49
3822009.03.05 23:49sell1920.2098.120.0097.80
3832009.03.06 02:43sell1930.4098.430.0098.11
3842009.03.06 04:39t/p1930.4098.110.0098.11130.4777074.76
3852009.03.06 04:39close1920.2098.110.0097.801.4877076.24
3862009.03.06 04:39close1910.1098.120.0097.49-31.8777044.37
3872009.03.06 04:40sell1940.1098.090.0097.77
3882009.03.06 08:44t/p1940.1097.770.0097.7732.7377077.10
3892009.03.06 08:44sell1950.1097.750.0097.43
3902009.03.06 09:09t/p1950.1097.430.0097.4332.8477109.94
3912009.03.06 09:09sell1960.1097.410.0097.09
3922009.03.06 11:48t/p1960.1097.090.0097.0932.9677142.90
3932009.03.06 11:48sell1970.1097.070.0096.75
3942009.03.06 12:18t/p1970.1096.750.0096.7533.0777175.97
3952009.03.06 12:18sell1980.1096.730.0096.41
3962009.03.06 13:44sell1990.2097.040.0096.72
3972009.03.06 15:38sell2000.4097.350.0097.03
3982009.03.06 15:46sell2010.8097.650.0097.33
3992009.03.06 16:48sell2021.6097.960.0097.64
4002009.03.06 17:45t/p2021.6097.640.0097.64524.3877700.35
4012009.03.06 17:45close2010.8097.640.0097.338.1977708.54
4022009.03.06 17:45close2000.4097.630.0097.03-114.7277593.82
4032009.03.06 17:45close1990.2097.640.0096.72-122.9077470.92
4042009.03.06 17:45close1980.1097.620.0096.41-91.1777379.75
4052009.03.06 22:45buy2030.1098.410.0098.73
4062009.03.09 01:43buy2040.2098.100.0098.42
4072009.03.09 04:07t/p2040.2098.420.0098.4265.0377444.78
4082009.03.09 04:07close2030.1098.420.0098.730.8377445.61
4092009.03.09 04:08buy2050.1098.430.0098.75
4102009.03.09 05:20buy2060.2098.120.0098.44
4112009.03.09 09:13t/p2060.2098.440.0098.4465.0177510.62
4122009.03.09 09:13close2050.1098.440.0098.751.0277511.64
4132009.03.09 09:13buy2070.1098.450.0098.77
4142009.03.09 12:08t/p2070.1098.770.0098.7732.4077544.04
4152009.03.09 12:08buy2080.1098.790.0099.11
4162009.03.09 13:14t/p2080.1099.110.0099.1132.2977576.33
4172009.03.09 13:14buy2090.1099.130.0099.45
4182009.03.09 14:49buy2100.2098.820.0099.14
4192009.03.09 16:18t/p2100.2099.140.0099.1464.5677640.89
4202009.03.09 16:18close2090.1099.140.0099.451.0177641.90
4212009.03.09 16:18buy2110.1099.150.0099.47
4222009.03.09 17:13buy2120.2098.840.0099.16
4232009.03.10 07:50buy2130.4098.530.0098.85
4242009.03.10 12:18buy2140.8098.230.0098.55
4252009.03.10 14:19buy2151.6097.920.0098.24
4262009.03.10 15:38t/p2151.6098.240.0098.24521.1778163.07
4272009.03.10 15:38close2140.8098.240.0098.558.1478171.21
4282009.03.10 15:39close2130.4098.250.0098.85-113.9978057.22
4292009.03.10 15:39close2120.2098.260.0099.16-118.4377938.78
4302009.03.10 15:39close2110.1098.270.0099.47-89.7477849.04
4312009.03.10 15:39sell2160.1098.280.0097.96
4322009.03.10 19:39sell2170.2098.590.0098.27
4332009.03.10 20:46sell2180.4098.900.0098.58
4342009.03.10 22:18t/p2180.4098.580.0098.58129.8477978.88
4352009.03.10 22:18close2170.2098.580.0098.272.0377980.91
4362009.03.10 22:18close2160.1098.570.0097.96-29.4277951.49
4372009.03.10 22:19sell2190.1098.510.0098.19
4382009.03.11 01:44sell2200.2098.820.0098.50
4392009.03.11 03:50t/p2200.2098.500.0098.5064.9778016.46
4402009.03.11 03:50close2190.1098.500.0098.190.7478017.20
4412009.03.11 04:48sell2210.1098.390.0098.07
4422009.03.11 14:18t/p2210.1098.070.0098.0732.6378049.83
4432009.03.11 14:18sell2220.1098.050.0097.73
4442009.03.11 17:48t/p2220.1097.730.0097.7332.7478082.57
4452009.03.11 17:48sell2230.1097.710.0097.39
4462009.03.11 18:14t/p2230.1097.390.0097.3932.8678115.43
4472009.03.11 18:14sell2240.1097.370.0097.05
4482009.03.11 19:15sell2250.2097.680.0097.36
4492009.03.11 20:13t/p2250.2097.360.0097.3665.7478181.17
4502009.03.11 20:13close2240.1097.360.0097.051.0378182.20
4512009.03.11 20:13sell2260.1097.330.0097.01
4522009.03.12 03:10t/p2260.1097.010.0097.0132.1578214.36
4532009.03.12 03:10sell2270.1096.990.0096.67
4542009.03.12 05:02t/p2270.1096.670.0096.6733.1078247.46
4552009.03.12 05:02sell2280.1096.650.0096.33
4562009.03.12 05:15t/p2280.1096.330.0096.3333.2278280.68
4572009.03.12 05:15sell2290.1096.310.0095.99
4582009.03.12 05:49t/p2290.1095.990.0095.9933.3478314.02
4592009.03.12 05:49sell2300.1095.970.0095.65
4602009.03.12 07:45sell2310.2096.280.0095.96
4612009.03.12 10:45t/p2310.2095.960.0095.9666.6978380.71
4622009.03.12 10:45close2300.1095.960.0095.651.0478381.75
4632009.03.12 10:45sell2320.1095.950.0095.63
4642009.03.12 12:43sell2330.2096.260.0095.94
4652009.03.12 13:48sell2340.4096.570.0096.25
4662009.03.12 15:00sell2350.8096.870.0096.55
4672009.03.12 15:08sell2361.6097.180.0096.86
4682009.03.12 16:02sell2373.2097.490.0097.17
4692009.03.13 02:19t/p2373.2097.170.0097.171044.9079426.64
4702009.03.13 02:19close2361.6097.170.0096.8612.0179438.65
4712009.03.13 02:19close2350.8097.180.0096.55-257.4379181.22
4722009.03.13 02:19close2340.4097.170.0096.25-248.1178933.11
4732009.03.13 02:19close2330.2097.160.0095.94-185.8278747.30
4742009.03.13 02:19close2320.1097.170.0095.63-125.8378621.47
4752009.03.13 02:30sell2380.1097.230.0096.91
4762009.03.13 02:49sell2390.2097.540.0097.22
4772009.03.13 03:18sell2400.4097.850.0097.53
4782009.03.13 06:24t/p2400.4097.530.0097.53131.2478752.71
4792009.03.13 06:24close2390.2097.530.0097.222.0578754.76
4802009.03.13 06:25close2380.1097.520.0096.91-29.7478725.02
4812009.03.13 06:43buy2410.1097.590.0097.91
4822009.03.13 08:30t/p2410.1097.910.0097.9132.6878757.70
4832009.03.13 08:30buy2420.1097.930.0098.25
4842009.03.13 10:20t/p2420.1098.250.0098.2532.5778790.27
4852009.03.13 10:20buy2430.1098.270.0098.59
4862009.03.13 10:44t/p2430.1098.590.0098.5932.4678822.73
4872009.03.13 10:44buy2440.1098.610.0098.93
4882009.03.13 11:18buy2450.2098.300.0098.62
4892009.03.13 17:18buy2460.4097.990.0098.31
4902009.03.16 00:18buy2470.8097.680.0098.00
4912009.03.16 00:44t/p2470.8098.000.0098.00261.2279083.95
4922009.03.16 00:44close2460.4098.000.0098.313.3179087.26
4932009.03.16 00:45close2450.2098.010.0098.62-59.5679027.70
4942009.03.16 00:45close2440.1098.000.0098.93-62.4378965.26
4952009.03.16 00:45buy2480.1098.030.0098.35
4962009.03.16 02:44t/p2480.1098.350.0098.3532.5478997.80
4972009.03.16 02:44buy2490.1098.370.0098.69
4982009.03.16 09:18buy2500.2098.060.0098.38
4992009.03.16 12:31t/p2500.2098.380.0098.3865.0579062.85
5002009.03.16 12:31close2490.1098.380.0098.691.0279063.87
5012009.03.16 12:31buy2510.1098.390.0098.71
5022009.03.16 16:49buy2520.2098.090.0098.41
5032009.03.17 02:10t/p2520.2098.410.0098.4164.6579128.52
5042009.03.17 02:10close2510.1098.410.0098.711.8479130.36
5052009.03.17 02:10buy2530.1098.420.0098.74
5062009.03.17 08:09t/p2530.1098.740.0098.7432.4179162.77
5072009.03.17 08:09buy2540.1098.760.0099.08
5082009.03.17 11:06buy2550.2098.450.0098.77
5092009.03.17 13:39t/p2550.2098.770.0098.7764.8079227.57
5102009.03.17 13:39close2540.1098.770.0099.081.0179228.58
5112009.03.17 13:39buy2560.1098.780.0099.10
5122009.03.17 21:01buy2570.2098.480.0098.80
5132009.03.18 01:14t/p2570.2098.800.0098.8064.4079292.97
5142009.03.18 01:14close2560.1098.800.0099.101.8379294.80
5152009.03.18 01:14buy2580.1098.810.0099.13
5162009.03.18 03:13buy2590.2098.510.0098.83
5172009.03.18 14:48buy2600.4098.200.0098.52
5182009.03.18 16:18buy2610.8097.900.0098.22
5192009.03.18 20:06t/p2610.8098.220.0098.22260.6479555.44
5202009.03.18 20:06close2600.4098.220.0098.528.1479563.58
5212009.03.18 20:06close2590.2098.210.0098.83-61.0979502.49
5222009.03.18 20:06close2580.1098.230.0099.13-59.0579443.44
5232009.03.18 20:06sell2620.1098.220.0097.90
5242009.03.18 20:08t/p2620.1097.900.0097.9032.6979476.13
5252009.03.18 20:08sell2630.1097.880.0097.56
5262009.03.18 20:12t/p2630.1097.560.0097.5632.8079508.93
5272009.03.18 20:12sell2640.1097.540.0097.22
5282009.03.18 20:13t/p2640.1097.220.0097.2232.9279541.85
5292009.03.18 20:13sell2650.1097.200.0096.88
5302009.03.18 20:17t/p2650.1096.880.0096.8833.0379574.88
5312009.03.18 20:17sell2660.1096.860.0096.54
5322009.03.18 20:18t/p2660.1096.540.0096.5433.1579608.03
5332009.03.18 20:18sell2670.1096.520.0096.20
5342009.03.18 20:26sell2680.2096.830.0096.51
5352009.03.18 20:31t/p2680.2096.510.0096.5166.3179674.34
5362009.03.18 20:31close2670.1096.510.0096.201.0479675.38
5372009.03.18 20:31sell2690.1096.500.0096.18
5382009.03.18 20:38t/p2690.1096.180.0096.1833.2779708.65
5392009.03.18 20:38sell2700.1096.160.0095.84
5402009.03.18 20:45t/p2700.1095.840.0095.8433.3979742.04
5412009.03.18 20:45sell2710.1095.820.0095.50
5422009.03.18 20:55sell2720.2096.310.0095.99
5432009.03.18 21:18t/p2720.2095.990.0095.9966.6779808.71
5442009.03.18 21:18close2710.1095.990.0095.50-17.7179791.00
5452009.03.18 21:18sell2730.1095.960.0095.64
5462009.03.18 21:30sell2740.2096.280.0095.96
5472009.03.18 23:14t/p2740.2095.960.0095.9666.6979857.69
5482009.03.18 23:14close2730.1095.960.0095.640.0079857.69
5492009.03.18 23:14sell2750.1095.930.0095.61
5502009.03.19 00:49sell2760.2096.240.0095.92
5512009.03.19 02:01sell2770.4096.540.0096.22
5522009.03.19 04:09t/p2770.4096.220.0096.22133.0379990.72
5532009.03.19 04:09close2760.2096.220.0095.924.1679994.88
5542009.03.19 04:10close2750.1096.210.0095.61-29.9479964.94
5552009.03.19 04:10sell2780.1096.200.0095.88
5562009.03.19 07:09t/p2780.1095.880.0095.8833.3879998.32
5572009.03.19 07:09sell2790.1095.860.0095.54
5582009.03.19 07:20t/p2790.1095.540.0095.5433.4980031.81
5592009.03.19 07:20sell2800.1095.520.0095.20
5602009.03.19 10:19sell2810.2095.830.0095.51
5612009.03.19 13:13t/p2810.2095.510.0095.5167.0180098.82
5622009.03.19 13:13close2800.1095.510.0095.201.0580099.87
5632009.03.19 13:13sell2820.1095.500.0095.18
5642009.03.19 13:38t/p2820.1095.180.0095.1833.6280133.49
5652009.03.19 13:38sell2830.1095.160.0094.84
5662009.03.19 13:48t/p2830.1094.840.0094.8433.7480167.23
5672009.03.19 13:48sell2840.1094.820.0094.50
5682009.03.19 14:06t/p2840.1094.500.0094.5033.8680201.09
5692009.03.19 14:06sell2850.1094.480.0094.16
5702009.03.19 14:14sell2860.2094.790.0094.47
5712009.03.19 14:48sell2870.4095.100.0094.78
5722009.03.19 15:14t/p2870.4094.780.0094.78135.0580336.14
5732009.03.19 15:14close2860.2094.780.0094.472.1180338.25
5742009.03.19 15:14close2850.1094.790.0094.16-32.7080305.55
5752009.03.19 15:14sell2880.1094.750.0094.43
5762009.03.19 16:24t/p2880.1094.430.0094.4333.8980339.44
5772009.03.19 16:24sell2890.1094.410.0094.09
5782009.03.19 16:44t/p2890.1094.090.0094.0934.0180373.45
5792009.03.19 16:44sell2900.1094.070.0093.75
5802009.03.19 17:18t/p2900.1093.750.0093.7534.1380407.58
5812009.03.19 17:18sell2910.1093.730.0093.41
5822009.03.19 18:13sell2920.2094.040.0093.72
5832009.03.19 19:44sell2930.4094.350.0094.03
5842009.03.19 22:19sell2940.8094.650.0094.33
5852009.03.20 09:48t/p2940.8094.330.0094.33269.1680676.74
5862009.03.20 09:48close2930.4094.330.0094.037.3680684.11
5872009.03.20 09:48close2920.2094.320.0093.72-59.9380624.18
5882009.03.20 09:48close2910.1094.310.0093.41-61.7880562.40
5892009.03.20 09:48sell2950.1094.280.0093.96
5902009.03.20 10:45sell2960.2094.590.0094.27
5912009.03.20 12:18sell2970.4094.900.0094.58
5922009.03.20 12:39sell2980.8095.210.0094.89
5932009.03.20 12:48sell2991.6095.510.0095.19
5942009.03.20 13:02t/p2991.6095.190.0095.19537.8781100.27
5952009.03.20 13:02close2980.8095.190.0094.8916.8181117.08
5962009.03.20 13:02close2970.4095.180.0094.58-117.6780999.41
5972009.03.20 13:02close2960.2095.190.0094.27-126.0680873.35
5982009.03.20 13:02close2950.1095.180.0093.96-94.5680778.79
5992009.03.20 13:02buy3000.1095.190.0095.51
6002009.03.20 13:39t/p3000.1095.510.0095.5133.5080812.29
6012009.03.20 13:39buy3010.1095.530.0095.85
6022009.03.20 15:15t/p3010.1095.850.0095.8533.3980845.68
6032009.03.20 15:15buy3020.1095.870.0096.19
6042009.03.20 15:44buy3030.2095.560.0095.88
6052009.03.20 16:19buy3040.4095.260.0095.58
6062009.03.20 16:48t/p3040.4095.580.0095.58133.9280979.60
6072009.03.20 16:48close3030.2095.580.0095.884.1880983.78
6082009.03.20 16:48close3020.1095.590.0096.19-29.2980954.49
6092009.03.20 16:48buy3050.1095.600.0095.92
6102009.03.20 17:13t/p3050.1095.920.0095.9233.3680987.85
6112009.03.20 17:13buy3060.1095.940.0096.26
6122009.03.23 00:00buy3070.2095.630.0095.95
6132009.03.23 01:49t/p3070.2095.950.0095.9566.7081054.55
6142009.03.23 01:49close3060.1095.950.0096.260.8581055.40
6152009.03.23 01:49buy3080.1095.980.0096.30
6162009.03.23 04:13t/p3080.1096.300.0096.3033.2381088.63
6172009.03.23 04:13buy3090.1096.320.0096.64
6182009.03.23 09:14buy3100.2096.010.0096.33
6192009.03.23 09:32buy3110.4095.700.0096.02
6202009.03.23 09:49t/p3110.4096.020.0096.02133.3181221.94
6212009.03.23 09:49close3100.2096.020.0096.332.0881224.02
6222009.03.23 09:49close3090.1096.030.0096.64-30.2081193.82
6232009.03.23 09:49buy3120.1096.060.0096.38
6242009.03.23 10:46t/p3120.1096.380.0096.3833.2081227.02
6252009.03.23 10:46buy3130.1096.400.0096.72
6262009.03.23 13:13t/p3130.1096.720.0096.7233.0981260.11
6272009.03.23 13:13buy3140.1096.740.0097.06
6282009.03.23 15:44t/p3140.1097.060.0097.0632.9781293.08
6292009.03.23 15:44buy3150.1097.080.0097.40
6302009.03.23 19:44buy3160.2096.770.0097.09
6312009.03.23 22:00t/p3160.2097.090.0097.0965.9281359.00
6322009.03.23 22:00close3150.1097.090.0097.401.0381360.03
6332009.03.23 22:01buy3170.1097.120.0097.44
6342009.03.24 02:39t/p3170.1097.440.0097.4432.6581392.68
6352009.03.24 02:39buy3180.1097.460.0097.78
6362009.03.24 03:10t/p3180.1097.780.0097.7832.7381425.41
6372009.03.24 03:10buy3190.1097.800.0098.12
6382009.03.24 07:15t/p3190.1098.120.0098.1232.6181458.02
6392009.03.24 07:15buy3200.1098.140.0098.46
6402009.03.24 09:15t/p3200.1098.460.0098.4632.5081490.52
6412009.03.24 09:15buy3210.1098.480.0098.80
6422009.03.24 10:14buy3220.2098.170.0098.49
6432009.03.24 17:19buy3230.4097.870.0098.19
6442009.03.24 19:14t/p3230.4098.190.0098.19130.3681620.88
6452009.03.24 19:14close3220.2098.190.0098.494.0781624.95
6462009.03.24 19:14close3210.1098.200.0098.80-28.5181596.44
6472009.03.24 19:15buy3240.1098.230.0098.55
6482009.03.24 20:48buy3250.2097.920.0098.24
6492009.03.25 01:48t/p3250.2098.240.0098.2464.7781661.20
6502009.03.25 01:48close3240.1098.240.0098.550.8381662.03
6512009.03.25 01:49buy3260.1098.250.0098.57
6522009.03.25 02:16buy3270.2097.940.0098.26
6532009.03.25 03:18buy3280.4097.630.0097.95
6542009.03.25 06:15t/p3280.4097.950.0097.95130.6881792.71
6552009.03.25 06:15close3270.2097.950.0098.262.0481794.75
6562009.03.25 06:15close3260.1097.940.0098.57-31.6581763.10
6572009.03.25 06:15buy3290.1097.970.0098.29
6582009.03.25 07:13buy3300.2097.660.0097.98
6592009.03.25 15:07t/p3300.2097.980.0097.9865.3281828.42
6602009.03.25 15:07close3290.1097.980.0098.291.0281829.44
6612009.03.25 15:07buy3310.1097.990.0098.31
6622009.03.25 15:43buy3320.2097.680.0098.00
6632009.03.25 15:48buy3330.4097.370.0097.69
6642009.03.25 16:00buy3340.8097.060.0097.38
6652009.03.25 16:13t/p3340.8097.380.0097.38262.8982092.33
6662009.03.25 16:13close3330.4097.380.0097.694.1182096.44
6672009.03.25 16:13close3320.2097.370.0098.00-63.6782032.77
6682009.03.25 16:13close3310.1097.380.0098.31-62.6481970.13
6692009.03.25 16:13sell3350.1097.370.0097.05
6702009.03.25 16:18sell3360.2097.680.0097.36
6712009.03.25 17:19t/p3360.2097.360.0097.3665.7482035.87
6722009.03.25 17:19close3350.1097.360.0097.051.0382036.90
6732009.03.25 17:19sell3370.1097.330.0097.01
6742009.03.25 17:37sell3380.2097.640.0097.32
6752009.03.25 19:07sell3390.4097.950.0097.63
6762009.03.25 19:18t/p3390.4097.630.0097.63131.1182168.01
6772009.03.25 19:18close3380.2097.630.0097.322.0582170.06
6782009.03.25 19:18close3370.1097.620.0097.01-29.7182140.35
6792009.03.25 19:18sell3400.1097.590.0097.27
6802009.03.25 20:18t/p3400.1097.270.0097.2732.9082173.25
6812009.03.25 20:18sell3410.1097.250.0096.93
6822009.03.25 22:19sell3420.2097.560.0097.24
6832009.03.26 02:14sell3430.4097.870.0097.55
6842009.03.26 09:19sell3440.8098.180.0097.86
6852009.03.26 13:02sell3451.6098.490.0098.17
6862009.03.26 14:44t/p3451.6098.170.0098.17521.5482694.79
6872009.03.26 14:44close3440.8098.170.0097.868.1582702.94
6882009.03.26 14:44close3430.4098.180.0097.55-126.3082576.64
6892009.03.26 14:45close3420.2098.170.0097.24-125.9482450.70
6902009.03.26 14:45close3410.1098.180.0096.93-95.5682355.14
6912009.03.26 14:45buy3460.1098.170.0098.49
6922009.03.26 15:49t/p3460.1098.490.0098.4932.4982387.63
6932009.03.26 15:49buy3470.1098.510.0098.83
6942009.03.26 22:19t/p3470.1098.830.0098.8332.3882420.01
6952009.03.26 22:19buy3480.1098.850.0099.17
6962009.03.27 02:08buy3490.2098.540.0098.86
6972009.03.27 02:36buy3500.4098.230.0098.55
6982009.03.27 02:48t/p3500.4098.550.0098.55129.8882549.89
6992009.03.27 02:48close3490.2098.550.0098.862.0382551.92
7002009.03.27 02:49close3480.1098.560.0099.17-29.6182522.31
7012009.03.27 03:18buy3510.1098.630.0098.95
7022009.03.27 05:14buy3520.2098.320.0098.64
7032009.03.27 08:20buy3530.4098.010.0098.33
7042009.03.27 11:32t/p3530.4098.330.0098.33130.1782652.48
7052009.03.27 11:32close3520.2098.330.0098.642.0382654.51
7062009.03.27 11:32close3510.1098.340.0098.95-29.4982625.02
7072009.03.27 11:43sell3540.1098.260.0097.94
7082009.03.27 12:19t/p3540.1097.940.0097.9432.6782657.69
7092009.03.27 12:19sell3550.1097.920.0097.60
7102009.03.27 13:44t/p3550.1097.600.0097.6032.7982690.48
7112009.03.27 13:44sell3560.1097.580.0097.26
7122009.03.27 13:49t/p3560.1097.260.0097.2632.9082723.38
7132009.03.27 13:49sell3570.1097.240.0096.92
7142009.03.27 14:18sell3580.2097.540.0097.22
7152009.03.27 14:45sell3590.4097.850.0097.53
7162009.03.27 17:18sell3600.8098.150.0097.83
7172009.03.30 05:18t/p3600.8097.830.0097.83259.4582982.83
7182009.03.30 05:18close3590.4097.830.0097.537.0682989.89
7192009.03.30 05:18close3580.2097.820.0097.22-57.8182932.08
7202009.03.30 05:19close3570.1097.810.0096.92-58.5682873.52
7212009.03.30 05:48sell3610.1097.680.0097.36
7222009.03.30 07:14t/p3610.1097.360.0097.3632.8782906.39
7232009.03.30 07:14sell3620.1097.340.0097.02
7242009.03.30 08:14t/p3620.1097.020.0097.0232.9882939.37
7252009.03.30 08:14sell3630.1097.000.0096.68
7262009.03.30 09:18t/p3630.1096.680.0096.6833.1082972.47
7272009.03.30 09:18sell3640.1096.660.0096.34
7282009.03.30 10:14t/p3640.1096.340.0096.3433.2283005.69
7292009.03.30 10:14sell3650.1096.320.0096.00
7302009.03.30 10:49t/p3650.1096.000.0096.0033.3383039.02
7312009.03.30 10:49sell3660.1095.980.0095.66
7322009.03.30 11:13sell3670.2096.290.0095.97
7332009.03.30 12:03sell3680.4096.600.0096.28
7342009.03.30 15:09sell3690.8096.900.0096.58
7352009.03.30 18:48sell3701.6097.210.0096.89
7362009.03.30 19:06sell3713.2097.510.0097.19
7372009.03.30 20:48t/p3713.2097.190.0097.191053.6184092.63
7382009.03.30 20:48close3701.6097.190.0096.8932.9384125.56
7392009.03.30 20:48close3690.8097.180.0096.58-230.5083895.06
7402009.03.30 20:48close3680.4097.170.0096.28-234.6483660.42
7412009.03.30 20:48close3670.2097.160.0095.97-179.0983481.33
7422009.03.30 20:48close3660.1097.150.0095.66-120.4383360.90
7432009.03.30 20:49sell3720.1097.120.0096.80
7442009.03.31 00:48sell3730.2097.430.0097.11
7452009.03.31 03:34sell3740.4097.740.0097.42
7462009.03.31 03:44sell3750.8098.040.0097.72
7472009.03.31 06:39sell3761.6098.350.0098.03
7482009.03.31 07:15t/p3761.6098.030.0098.03522.2983883.19
7492009.03.31 07:15close3750.8098.030.0097.728.1683891.35
7502009.03.31 07:15close3740.4098.020.0097.42-114.2683777.09
7512009.03.31 07:16close3730.2098.010.0097.11-118.3683658.73
7522009.03.31 07:16close3720.1098.000.0096.80-90.0883568.66
7532009.03.31 07:16buy3770.1097.990.0098.31
7542009.03.31 09:39t/p3770.1098.310.0098.3132.5583601.21
7552009.03.31 09:39buy3780.1098.330.0098.65
7562009.03.31 14:19t/p3780.1098.650.0098.6532.4483633.65
7572009.03.31 14:19buy3790.1098.670.0098.99
7582009.03.31 14:49buy3800.2098.370.0098.69
7592009.03.31 17:54t/p3800.2098.690.0098.6964.8583698.50
7602009.03.31 17:54close3790.1098.690.0098.992.0383700.53
7612009.03.31 17:55buy3810.1098.700.0099.02
7622009.03.31 18:14t/p3810.1099.020.0099.0232.3283732.85
7632009.03.31 18:14buy3820.1099.040.0099.36
7642009.04.01 02:48t/p3820.1099.360.0099.3632.0283764.86
7652009.04.01 02:48buy3830.1099.380.0099.70
7662009.04.01 03:09buy3840.2099.070.0099.39
7672009.04.01 03:14buy3850.4098.760.0099.08
7682009.04.01 03:18buy3860.8098.450.0098.77
7692009.04.01 03:39t/p3860.8098.770.0098.77259.1984024.05
7702009.04.01 03:39close3850.4098.770.0099.084.0584028.10
7712009.04.01 03:39close3840.2098.760.0099.39-62.7883965.32
7722009.04.01 03:39close3830.1098.780.0099.70-60.7483904.58
7732009.04.01 03:43buy3870.1098.850.0099.17
7742009.04.01 04:18t/p3870.1099.170.0099.1732.2783936.85
7752009.04.01 04:18buy3880.1099.190.0099.51
7762009.04.01 05:08buy3890.2098.880.0099.20
7772009.04.01 06:49buy3900.4098.570.0098.89
7782009.04.01 09:44t/p3900.4098.890.0098.89129.4484066.29
7792009.04.01 09:44close3890.2098.890.0099.202.0284068.31
7802009.04.01 09:44close3880.1098.880.0099.51-31.3584036.96
7812009.04.01 09:45buy3910.1098.910.0099.23
7822009.04.01 10:49buy3920.2098.600.0098.92
7832009.04.01 11:44t/p3920.2098.920.0098.9264.7084101.66
7842009.04.01 11:44close3910.1098.920.0099.231.0184102.67
7852009.04.01 11:44buy3930.1098.930.0099.25
7862009.04.01 15:19buy3940.2098.620.0098.94
7872009.04.01 17:19t/p3940.2098.940.0098.9464.6984167.36
7882009.04.01 17:19close3930.1098.940.0099.251.0184168.37
7892009.04.01 17:19buy3950.1098.970.0099.29
7902009.04.01 19:44buy3960.2098.660.0098.98
7912009.04.02 10:13t/p3960.2098.980.0098.9863.5184231.88
7922009.04.02 10:13close3950.1098.980.0099.290.4384232.31
7932009.04.02 10:14buy3970.1099.010.0099.33
7942009.04.02 11:14t/p3970.1099.330.0099.3332.2284264.53
7952009.04.02 11:14buy3980.1099.350.0099.67
7962009.04.02 12:44t/p3980.1099.670.0099.6732.1184296.64
7972009.04.02 12:44buy3990.1099.690.00100.01
7982009.04.02 14:47buy4000.2099.380.0099.70
7992009.04.02 15:18t/p4000.2099.700.0099.7064.1984360.83
8002009.04.02 15:18close3990.1099.700.00100.011.0084361.83
8012009.04.02 15:18buy4010.1099.710.00100.03
8022009.04.02 15:43buy4020.2099.400.0099.72
8032009.04.02 16:49buy4030.4099.090.0099.41
8042009.04.02 17:18t/p4030.4099.410.0099.41128.7684490.59
8052009.04.02 17:18close4020.2099.410.0099.722.0184492.60
8062009.04.02 17:18close4010.1099.400.00100.03-31.1984461.41
8072009.04.02 17:18buy4040.1099.430.0099.75
8082009.04.03 02:16t/p4040.1099.750.0099.7531.8984493.30
8092009.04.03 02:16buy4050.1099.770.00100.09
8102009.04.03 03:19t/p4050.10100.090.00100.0931.9784525.27
8112009.04.03 03:19buy4060.10100.110.00100.43
8122009.04.03 03:49buy4070.2099.800.00100.12
8132009.04.03 05:19buy4080.4099.490.0099.81
8142009.04.03 06:06t/p4080.4099.810.0099.81128.2484653.51
8152009.04.03 06:06close4070.2099.810.00100.122.0084655.51
8162009.04.03 06:06close4060.1099.800.00100.43-31.0684624.45
8172009.04.03 06:07buy4090.1099.830.00100.15
8182009.04.03 08:50buy4100.2099.520.0099.84
8192009.04.03 11:09t/p4100.2099.840.0099.8464.1084688.55
8202009.04.03 11:09close4090.1099.840.00100.151.0084689.55
8212009.04.03 11:09buy4110.1099.850.00100.17
8222009.04.03 15:48t/p4110.10100.170.00100.1731.9584721.50
8232009.04.03 15:48buy4120.10100.190.00100.51
8242009.04.03 16:14buy4130.2099.880.00100.20
8252009.04.03 17:49buy4140.4099.570.0099.89
8262009.04.03 18:44t/p4140.4099.890.0099.89128.1484849.64
8272009.04.03 18:44close4130.2099.890.00100.202.0084851.64
8282009.04.03 18:44close4120.1099.880.00100.51-31.0484820.60
8292009.04.03 18:45buy4150.1099.910.00100.23
8302009.04.03 21:01t/p4150.10100.230.00100.2331.9384852.53
8312009.04.03 21:01buy4160.10100.250.00100.57
8322009.04.06 02:19t/p4160.10100.570.00100.5731.6384884.16
8332009.04.06 02:19buy4170.10100.590.00100.91
8342009.04.06 04:30t/p4170.10100.910.00100.9131.7184915.87
8352009.04.06 04:30buy4180.10100.930.00101.25
8362009.04.06 11:08t/p4180.10101.250.00101.2531.6084947.47
8372009.04.06 11:08buy4190.10101.270.00101.59
8382009.04.06 14:44buy4200.20100.960.00101.28
8392009.04.06 15:19buy4210.40100.650.00100.97
8402009.04.06 21:18t/p4210.40100.970.00100.97126.7785074.24
8412009.04.06 21:18close4200.20100.970.00101.281.9885076.22
8422009.04.06 21:18close4190.10100.980.00101.59-28.7285047.50
8432009.04.06 21:18buy4220.10101.010.00101.33
8442009.04.07 02:14buy4230.20100.700.00101.02
8452009.04.07 03:01buy4240.40100.400.00100.72
8462009.04.07 04:18t/p4240.40100.720.00100.72127.0885174.58
8472009.04.07 04:18close4230.20100.720.00101.023.9785178.55
8482009.04.07 04:19close4220.10100.730.00101.33-27.9985150.56
8492009.04.07 05:08sell4250.10100.660.00100.34
8502009.04.07 10:18t/p4250.10100.340.00100.3431.8985182.45
8512009.04.07 10:18sell4260.10100.320.00100.00
8522009.04.07 13:19t/p4260.10100.000.00100.0032.0085214.45
8532009.04.07 13:19sell4270.1099.980.0099.66
8542009.04.07 15:39sell4280.20100.290.0099.97
8552009.04.07 18:02sell4290.40100.600.00100.28
8562009.04.08 03:37t/p4290.40100.280.00100.28126.5285340.97
8572009.04.08 03:37close4280.20100.280.0099.971.4385342.40
8582009.04.08 03:37close4270.10100.290.0099.66-31.1985311.21
8592009.04.08 03:43buy4300.10100.560.00100.88
8602009.04.08 05:10buy4310.20100.260.00100.58
8612009.04.08 06:30buy4320.4099.950.00100.27
8622009.04.08 09:48buy4330.8099.650.0099.97
8632009.04.08 12:16t/p4330.8099.970.0099.97256.0885567.29
8642009.04.08 12:16close4320.4099.970.00100.278.0085575.29
8652009.04.08 12:16close4310.2099.960.00100.58-60.0285515.27
8662009.04.08 12:16close4300.1099.970.00100.88-59.0285456.25
8672009.04.08 12:16sell4340.1099.960.0099.64
8682009.04.08 15:44sell4350.20100.260.0099.94
8692009.04.08 19:09t/p4350.2099.940.0099.9464.0485520.29
8702009.04.08 19:09close4340.1099.940.0099.642.0085522.29
8712009.04.08 19:09sell4360.1099.930.0099.61
8722009.04.08 21:09t/p4360.1099.610.0099.6132.1385554.42
8732009.04.08 21:09sell4370.1099.590.0099.27
8742009.04.09 03:13sell4380.2099.900.0099.58
8752009.04.09 09:48sell4390.40100.210.0099.89
8762009.04.09 12:18t/p4390.4099.890.0099.89128.1485682.56
8772009.04.09 12:18close4380.2099.890.0099.582.0085684.56
8782009.04.09 12:18close4370.1099.880.0099.27-29.8785654.70
8792009.04.09 12:37buy4400.10100.100.00100.42
8802009.04.09 15:43t/p4400.10100.420.00100.4231.8785686.57
8812009.04.09 15:43buy4410.10100.440.00100.76
8822009.04.13 18:44buy4420.20100.130.00100.45
8832009.04.14 04:50buy4430.4099.820.00100.14
8842009.04.14 10:15buy4440.8099.510.0099.83
8852009.04.14 12:49t/p4440.8099.830.0099.83256.4485943.01
8862009.04.14 12:49close4430.4099.830.00100.144.0185947.02
8872009.04.14 12:49close4420.2099.820.00100.45-62.4985884.52
8882009.04.14 12:49close4410.1099.840.00100.76-60.6885823.85
8892009.04.14 12:49sell4450.1099.830.0099.51
8902009.04.14 15:38t/p4450.1099.510.0099.5132.1685856.01
8912009.04.14 15:38sell4460.1099.490.0099.17
8922009.04.14 16:38t/p4460.1099.170.0099.1732.2785888.28
8932009.04.14 16:38sell4470.1099.150.0098.83
8942009.04.14 20:14t/p4470.1098.830.0098.8332.3885920.66
8952009.04.14 20:14sell4480.1098.810.0098.49
8962009.04.15 03:18sell4490.2099.120.0098.80
8972009.04.15 03:44t/p4490.2098.800.0098.8064.7885985.44
8982009.04.15 03:44close4480.1098.800.0098.490.7385986.17
8992009.04.15 03:44sell4500.1098.790.0098.47
9002009.04.15 05:48t/p4500.1098.470.0098.4732.5086018.67
9012009.04.15 05:48sell4510.1098.450.0098.13
9022009.04.15 10:55sell4520.2098.760.0098.44
9032009.04.15 11:48sell4530.4099.070.0098.75
9042009.04.15 14:14sell4540.8099.370.0099.05
9052009.04.15 20:38t/p4540.8099.050.0099.05258.4686277.13
9062009.04.15 20:38close4530.4099.050.0098.758.0886285.21
9072009.04.15 20:38close4520.2099.060.0098.44-60.5786224.64
9082009.04.15 20:38close4510.1099.050.0098.13-60.5886164.06
9092009.04.15 21:02buy4550.1099.280.0099.60
9102009.04.16 07:44buy4560.2098.980.0099.30
9112009.04.16 10:01buy4570.4098.670.0098.99
9122009.04.16 13:31t/p4570.4098.990.0098.99129.3186293.37
9132009.04.16 13:31close4560.2098.990.0099.302.0286295.39
9142009.04.16 13:31close4550.1098.980.0099.60-30.8986264.50
9152009.04.16 13:31sell4580.1099.000.0098.68
9162009.04.16 18:48sell4590.2099.310.0098.99
9172009.04.17 03:43sell4600.4099.620.0099.30
9182009.04.17 07:02t/p4600.4099.300.0099.30128.9086393.40
9192009.04.17 07:02close4590.2099.300.0098.991.4586394.85
9202009.04.17 07:02close4580.1099.290.0098.68-29.4986365.37
9212009.04.17 07:19buy4610.1099.470.0099.79
9222009.04.17 11:19buy4620.2099.160.0099.48
9232009.04.17 17:31buy4630.4098.850.0099.17
9242009.04.17 18:44t/p4630.4099.170.0099.17129.0786494.44
9252009.04.17 18:44close4620.2099.170.0099.482.0286496.46
9262009.04.17 18:44close4610.1099.160.0099.79-31.2686465.20
9272009.04.17 18:44buy4640.1099.220.0099.54
9282009.04.20 04:43buy4650.2098.910.0099.23
9292009.04.20 12:49buy4660.4098.600.0098.92
9302009.04.20 15:19buy4670.8098.290.0098.61
9312009.04.20 16:18t/p4670.8098.610.0098.61259.6186724.81
9322009.04.20 16:18close4660.4098.610.0098.924.0686728.87
9332009.04.20 16:19close4650.2098.600.0099.23-62.8886665.99
9342009.04.20 16:19close4640.1098.610.0099.54-62.0586603.93
9352009.04.20 16:19sell4680.1098.620.0098.30
9362009.04.20 17:49t/p4680.1098.300.0098.3032.5586636.48
9372009.04.20 17:49sell4690.1098.280.0097.96
9382009.04.20 19:48t/p4690.1097.960.0097.9632.6786669.15
9392009.04.20 19:48sell4700.1097.940.0097.62
9402009.04.21 04:14sell4710.2098.250.0097.93
9412009.04.21 10:14t/p4710.2097.930.0097.9365.3586734.50
9422009.04.21 10:14close4700.1097.930.0097.620.7486735.24
9432009.04.21 10:14sell4720.1097.920.0097.60
9442009.04.21 11:48sell4730.2098.230.0097.91
9452009.04.21 16:18t/p4730.2097.910.0097.9165.3786800.61
9462009.04.21 16:18close4720.1097.910.0097.601.0286801.63
9472009.04.21 16:18sell4740.1097.900.0097.58
9482009.04.21 17:01sell4750.2098.210.0097.89
9492009.04.21 18:13sell4760.4098.510.0098.19
9502009.04.21 21:44sell4770.8098.820.0098.50
9512009.04.22 03:19t/p4770.8098.500.0098.50257.6787059.30
9522009.04.22 03:19close4760.4098.500.0098.192.9487062.25
9532009.04.22 03:19close4750.2098.510.0097.89-61.4787000.78
9542009.04.22 03:19close4740.1098.500.0097.58-61.1986939.59
9552009.04.22 03:44buy4780.1098.610.0098.93
9562009.04.22 04:55buy4790.2098.300.0098.62
9572009.04.22 12:44buy4800.4097.990.0098.31
9582009.04.22 15:19buy4810.8097.680.0098.00
9592009.04.22 16:50t/p4810.8098.000.0098.00261.2287200.81
9602009.04.22 16:50close4800.4098.000.0098.314.0887204.89
9612009.04.22 16:50close4790.2097.990.0098.62-63.2787141.62
9622009.04.22 16:50close4780.1098.000.0098.93-62.2487079.38
9632009.04.22 16:50sell4820.1097.990.0097.67
9642009.04.22 17:15sell4830.2098.290.0097.97
9652009.04.22 19:25t/p4830.2097.970.0097.9765.3387144.71
9662009.04.22 19:25close4820.1097.970.0097.672.0487146.75
9672009.04.22 19:25sell4840.1097.940.0097.62
9682009.04.22 21:49sell4850.2098.250.0097.93
9692009.04.22 23:09t/p4850.2097.930.0097.9365.3587212.10
9702009.04.22 23:09close4840.1097.930.0097.621.0287213.12
9712009.04.22 23:09sell4860.1097.920.0097.60
9722009.04.23 11:13sell4870.2098.230.0097.91
9732009.04.23 18:14t/p4870.2097.910.0097.9165.3787278.49
9742009.04.23 18:14close4860.1097.910.0097.600.1887278.67
9752009.04.23 18:14sell4880.1097.900.0097.58
9762009.04.24 05:09t/p4880.1097.580.0097.5832.5187311.19
9772009.04.24 05:09sell4890.1097.560.0097.24
9782009.04.24 05:19t/p4890.1097.240.0097.2432.9187344.10
9792009.04.24 05:19sell4900.1097.220.0096.90
9802009.04.24 09:19t/p4900.1096.900.0096.9033.0287377.12
9812009.04.24 09:19sell4910.1096.880.0096.56
9822009.04.24 11:01sell4920.2097.180.0096.86
9832009.04.24 13:48t/p4920.2096.860.0096.8666.0787443.19
9842009.04.24 13:48close4910.1096.860.0096.562.0687445.25
9852009.04.24 13:48sell4930.1096.850.0096.53
9862009.04.24 16:39sell4940.2097.150.0096.83
9872009.04.27 00:00t/p4940.2096.830.0096.8365.5687510.81
9882009.04.27 00:00close4930.1096.790.0096.535.9287516.73
9892009.04.27 00:00sell4950.1096.760.0096.44
9902009.04.27 04:45sell4960.2097.070.0096.75
9912009.04.27 05:49t/p4960.2096.750.0096.7566.1587582.88
9922009.04.27 05:49close4950.1096.750.0096.441.0387583.91
9932009.04.27 05:50sell4970.1096.720.0096.40
9942009.04.28 02:14t/p4970.1096.400.0096.4032.9287616.83
9952009.04.28 02:14sell4980.1096.380.0096.06
9962009.04.28 07:15t/p4980.1096.060.0096.0633.3187650.14
9972009.04.28 07:15sell4990.1096.040.0095.72
9982009.04.28 09:44t/p4990.1095.720.0095.7233.4387683.57
9992009.04.28 09:44sell5000.1095.700.0095.38
10002009.04.28 11:18sell5010.2096.010.0095.69
10012009.04.28 14:18sell5020.4096.320.0096.00
10022009.04.28 17:14sell5030.8096.620.0096.30
10032009.04.29 03:49sell5041.6096.930.0096.61
10042009.04.29 10:49t/p5041.6096.610.0096.61529.9788213.54
10052009.04.29 10:49close5030.8096.610.0096.306.0588219.59
10062009.04.29 10:49close5020.4096.620.0096.00-125.3288094.27
10072009.04.29 10:49close5010.2096.610.0095.69-124.7787969.51
10082009.04.29 10:49close5000.1096.600.0095.38-93.4587876.06
10092009.04.29 11:12buy5050.1096.710.0097.03
10102009.04.29 12:43t/p5050.1097.030.0097.0332.9887909.04
10112009.04.29 12:43buy5060.1097.050.0097.37
10122009.04.29 15:31buy5070.2096.740.0097.06
10132009.04.29 20:44t/p5070.2097.060.0097.0665.9487974.98
10142009.04.29 20:44close5060.1097.060.0097.371.0387976.01
10152009.04.29 20:44buy5080.1097.070.0097.39
10162009.04.29 21:10t/p5080.1097.390.0097.3932.8688008.87
10172009.04.29 21:10buy5090.1097.410.0097.73
10182009.04.29 21:18t/p5090.1097.730.0097.7332.7488041.61
10192009.04.29 21:18buy5100.1097.750.0098.07
10202009.04.29 22:19buy5110.2097.440.0097.76
10212009.04.30 03:44t/p5110.2097.760.0097.7664.3288105.92
10222009.04.30 03:44close5100.1097.760.0098.070.4488106.37
10232009.04.30 03:44buy5120.1097.770.0098.09
10242009.04.30 06:43buy5130.2097.460.0097.78
10252009.04.30 12:38t/p5130.2097.780.0097.7865.4588171.82
10262009.04.30 12:38close5120.1097.780.0098.091.0288172.84
10272009.04.30 12:38buy5140.1097.810.0098.13
10282009.04.30 13:13t/p5140.1098.130.0098.1332.6188205.45
10292009.04.30 13:13buy5150.1098.150.0098.47
10302009.04.30 15:48t/p5150.1098.470.0098.4732.5088237.95
10312009.04.30 15:48buy5160.1098.490.0098.81
10322009.04.30 17:19buy5170.2098.180.0098.50
10332009.04.30 18:10t/p5170.2098.500.0098.5064.9788302.92
10342009.04.30 18:10close5160.1098.500.0098.811.0288303.94
10352009.04.30 18:10buy5180.1098.510.0098.83
10362009.04.30 18:44t/p5180.1098.830.0098.8332.3888336.32
10372009.04.30 18:44buy5190.1098.850.0099.17
10382009.05.01 00:36buy5200.2098.540.0098.86
10392009.05.01 02:44t/p5200.2098.860.0098.8664.7488401.06
10402009.05.01 02:44close5190.1098.860.0099.170.8288401.88
10412009.05.01 02:45buy5210.1098.890.0099.21
10422009.05.01 10:14t/p5210.1099.210.0099.2132.2588434.13
10432009.05.01 10:14buy5220.1099.230.0099.55
10442009.05.01 11:49t/p5220.1099.550.0099.5532.1488466.27
10452009.05.01 11:49buy5230.1099.570.0099.89
10462009.05.01 13:06buy5240.2099.260.0099.58
10472009.05.04 19:14buy5250.4098.950.0099.27
10482009.05.05 06:50buy5260.8098.650.0098.97
10492009.05.05 09:31t/p5260.8098.970.0098.97258.6688724.93
10502009.05.05 09:31close5250.4098.970.0099.277.3188732.24
10512009.05.05 09:32close5240.2098.960.0099.58-61.4088670.84
10522009.05.05 09:32close5230.1098.970.0099.89-61.0088609.83
10532009.05.05 09:32buy5270.1098.980.0099.30
10542009.05.05 15:49buy5280.2098.670.0098.99
10552009.05.05 21:09t/p5280.2098.990.0098.9964.6588674.48
10562009.05.05 21:09close5270.1098.990.0099.301.0188675.49
10572009.05.05 22:16sell5290.1098.880.0098.56
10582009.05.06 04:08t/p5290.1098.560.0098.5632.1988707.68
10592009.05.06 04:08sell5300.1098.540.0098.22
10602009.05.06 04:48t/p5300.1098.220.0098.2232.5888740.26
10612009.05.06 04:48sell5310.1098.200.0097.88
10622009.05.06 10:49sell5320.2098.510.0098.19
10632009.05.06 15:18sell5330.4098.820.0098.50
10642009.05.06 20:13t/p5330.4098.500.0098.50129.9588870.21
10652009.05.06 20:13close5320.2098.500.0098.192.0388872.24
10662009.05.06 20:13close5310.1098.490.0097.88-29.4488842.80
10672009.05.06 20:13sell5340.1098.480.0098.16
10682009.05.07 03:09sell5350.2098.790.0098.47
10692009.05.07 06:45t/p5350.2098.470.0098.4764.9988907.79
10702009.05.07 06:45close5340.1098.470.0098.160.1888907.98
10712009.05.07 07:01sell5360.1098.410.0098.09
10722009.05.07 09:14sell5370.2098.720.0098.40
10732009.05.07 11:49sell5380.4099.030.0098.71
10742009.05.07 12:37sell5390.8099.340.0099.02
10752009.05.07 15:48sell5401.6099.650.0099.33
10762009.05.07 15:56t/p5401.6099.330.0099.33515.4589423.43
10772009.05.07 15:56close5390.8099.330.0099.028.0589431.48
10782009.05.07 16:00close5380.4099.340.0098.71-124.8289306.66
10792009.05.07 16:00close5370.2099.350.0098.40-126.8289179.84
10802009.05.07 16:00close5360.1099.340.0098.09-93.6289086.22
10812009.05.07 16:00buy5410.1099.350.0099.67
10822009.05.07 16:49buy5420.2099.040.0099.36
10832009.05.08 03:14t/p5420.2099.360.0099.3664.0389150.24
10842009.05.08 03:14close5410.1099.360.0099.670.8289151.06
10852009.05.08 03:14buy5430.1099.370.0099.69
10862009.05.08 05:55buy5440.2099.060.0099.38
10872009.05.08 10:39t/p5440.2099.380.0099.3864.4089215.46
10882009.05.08 10:39close5430.1099.380.0099.691.0189216.47
10892009.05.08 10:39buy5450.1099.390.0099.71
10902009.05.08 15:49buy5460.2099.090.0099.41
10912009.05.08 18:19buy5470.4098.780.0099.10
10922009.05.08 21:44buy5480.8098.480.0098.80
10932009.05.11 02:19t/p5480.8098.800.0098.80257.5789474.04
10942009.05.11 02:19close5470.4098.800.0099.107.3389481.37
10952009.05.11 02:20close5460.2098.810.0099.41-57.0589424.32
10962009.05.11 02:20close5450.1098.800.0099.71-59.9189364.41
10972009.05.11 03:44sell5490.1098.600.0098.28
10982009.05.11 06:08t/p5490.1098.280.0098.2832.5689396.97
10992009.05.11 06:08sell5500.1098.260.0097.94
11002009.05.11 09:14sell5510.2098.570.0098.25
11012009.05.11 11:03t/p5510.2098.250.0098.2565.1489462.11
11022009.05.11 11:03close5500.1098.250.0097.941.0289463.13
11032009.05.11 11:03sell5520.1098.240.0097.92
11042009.05.11 11:18t/p5520.1097.920.0097.9232.6889495.81
11052009.05.11 11:18sell5530.1097.900.0097.58
11062009.05.11 16:02t/p5530.1097.580.0097.5832.7989528.60
11072009.05.11 16:02sell5540.1097.560.0097.24
11082009.05.12 04:19t/p5540.1097.240.0097.2432.6389561.23
11092009.05.12 04:19sell5550.1097.220.0096.90
11102009.05.12 10:41sell5560.2097.530.0097.21
11112009.05.12 14:43t/p5560.2097.210.0097.2165.8489627.07
11122009.05.12 14:43close5550.1097.210.0096.901.0389628.10
11132009.05.12 14:43sell5570.1097.200.0096.88
11142009.05.12 15:31t/p5570.1096.880.0096.8833.0389661.13
11152009.05.12 15:31sell5580.1096.860.0096.54
11162009.05.12 15:49sell5590.2097.170.0096.85
11172009.05.12 16:33t/p5590.2096.850.0096.8566.0889727.21
11182009.05.12 16:33close5580.1096.850.0096.541.0389728.24
11192009.05.12 16:33sell5600.1096.840.0096.52
11202009.05.12 17:48t/p5600.1096.520.0096.5233.1589761.39
11212009.05.12 17:48sell5610.1096.500.0096.18
11222009.05.12 19:49t/p5610.1096.180.0096.1833.2789794.66
11232009.05.12 19:49sell5620.1096.160.0095.84
11242009.05.12 22:19sell5630.2096.470.0096.15
11252009.05.13 02:15t/p5630.2096.150.0096.1566.0089860.66
11262009.05.13 02:15close5620.1096.150.0095.840.7689861.42
11272009.05.13 02:15sell5640.1096.120.0095.80
11282009.05.13 04:06t/p5640.1095.800.0095.8033.4089894.82
11292009.05.13 04:06sell5650.1095.780.0095.46
11302009.05.13 04:19sell5660.2096.090.0095.77
11312009.05.13 07:15sell5670.4096.400.0096.08
11322009.05.13 10:19t/p5670.4096.080.0096.08133.2290028.04
11332009.05.13 10:19close5660.2096.080.0095.772.0890030.12
11342009.05.13 10:19close5650.1096.070.0095.46-30.1989999.93
11352009.05.13 10:19sell5680.1096.040.0095.72
11362009.05.13 10:44sell5690.2096.350.0096.03
11372009.05.13 12:48t/p5690.2096.030.0096.0366.6590066.58
11382009.05.13 12:48close5680.1096.030.0095.721.0490067.62
11392009.05.13 12:48sell5700.1096.020.0095.70
11402009.05.13 15:16sell5710.2096.330.0096.01
11412009.05.13 15:48t/p5710.2096.010.0096.0166.6690134.28
11422009.05.13 15:48close5700.1096.010.0095.701.0490135.32
11432009.05.13 15:48sell5720.1095.980.0095.66
11442009.05.13 21:39t/p5720.1095.660.0095.6633.4590168.77
11452009.05.13 21:39sell5730.1095.640.0095.32
11462009.05.13 22:45t/p5730.1095.320.0095.3233.5790202.34
11472009.05.13 22:45sell5740.1095.300.0094.98
11482009.05.14 04:19sell5750.2095.610.0095.29
11492009.05.14 12:31t/p5750.2095.290.0095.2967.1690269.50
11502009.05.14 12:31close5740.1095.290.0094.980.2190269.72
11512009.05.14 12:31sell5760.1095.280.0094.96
11522009.05.14 16:13sell5770.2095.590.0095.27
11532009.05.15 00:09sell5780.4095.900.0095.58
11542009.05.15 09:19t/p5780.4095.580.0095.58133.9290403.64
11552009.05.15 09:19close5770.2095.580.0095.271.5390405.17
11562009.05.15 09:20close5760.1095.570.0094.96-30.6290374.55
11572009.05.15 09:20sell5790.1095.560.0095.24
11582009.05.15 10:14t/p5790.1095.240.0095.2433.6090408.15
11592009.05.15 10:14sell5800.1095.220.0094.90
11602009.05.15 12:18t/p5800.1094.900.0094.9033.7290441.87
11612009.05.15 12:18sell5810.1094.880.0094.56
11622009.05.15 15:02sell5820.2095.180.0094.86
11632009.05.15 16:18sell5830.4095.490.0095.17
11642009.05.15 18:13t/p5830.4095.170.0095.17134.5090576.37
11652009.05.15 18:13close5820.2095.170.0094.862.1090578.47
11662009.05.15 18:13close5810.1095.160.0094.56-29.4290549.05
11672009.05.15 18:13sell5840.1095.130.0094.81
11682009.05.15 18:44t/p5840.1094.810.0094.8133.7590582.80
11692009.05.15 18:44sell5850.1094.790.0094.47
11702009.05.15 19:14sell5860.2095.100.0094.78
11712009.05.18 03:18t/p5860.2094.780.0094.7866.9690649.76
11722009.05.18 03:18close5850.1094.780.0094.470.7890650.54
11732009.05.18 03:18sell5870.1094.750.0094.43
11742009.05.18 10:13sell5880.2095.060.0094.74
11752009.05.18 10:39sell5890.4095.370.0095.05
11762009.05.18 11:43sell5900.8095.680.0095.36
11772009.05.18 14:46sell5911.6095.990.0095.67
11782009.05.18 16:36t/p5911.6095.670.0095.67535.1791185.71
11792009.05.18 16:36close5900.8095.670.0095.368.3691194.07
11802009.05.18 16:36close5890.4095.680.0095.05-129.6091064.47
11812009.05.18 16:36close5880.2095.670.0094.74-127.5290936.95
11822009.05.18 16:36close5870.1095.680.0094.43-97.2090839.75
11832009.05.18 16:36buy5920.1095.670.0095.99
11842009.05.18 18:44t/p5920.1095.990.0095.9933.3490873.09
11852009.05.18 18:44buy5930.1096.010.0096.33
11862009.05.18 21:39t/p5930.1096.330.0096.3333.2290906.31
11872009.05.18 21:39buy5940.1096.350.0096.67
11882009.05.19 09:45t/p5940.1096.670.0096.6732.9190939.22
11892009.05.19 09:45buy5950.1096.690.0097.01
11902009.05.19 12:13buy5960.2096.380.0096.70
11912009.05.19 14:49buy5970.4096.070.0096.39
11922009.05.20 04:44buy5980.8095.760.0096.08
11932009.05.20 11:19t/p5980.8096.080.0096.08266.4491205.66
11942009.05.20 11:19close5970.4096.080.0096.393.3991209.05
11952009.05.20 11:19close5960.2096.070.0096.70-64.9291144.13
11962009.05.20 11:19close5950.1096.080.0097.01-63.6891080.45
11972009.05.20 12:00sell5990.1095.830.0095.51
11982009.05.20 16:44t/p5990.1095.510.0095.5133.5091113.95
11992009.05.20 16:44sell6000.1095.490.0095.17
12002009.05.20 19:01t/p6000.1095.170.0095.1733.6291147.57
12012009.05.20 19:01sell6010.1095.150.0094.83
12022009.05.20 22:14t/p6010.1094.830.0094.8333.7491181.31
12032009.05.20 22:14sell6020.1094.810.0094.49
12042009.05.21 02:19t/p6020.1094.490.0094.4933.0391214.34
12052009.05.21 02:19sell6030.1094.470.0094.15
12062009.05.21 10:13sell6040.2094.780.0094.46
12072009.05.21 11:18t/p6040.2094.460.0094.4667.7591282.09
12082009.05.21 11:18close6030.1094.460.0094.151.0691283.15
12092009.05.21 11:18sell6050.1094.430.0094.11
12102009.05.21 11:49sell6060.2094.740.0094.42
12112009.05.21 13:48sell6070.4095.040.0094.72
12122009.05.21 16:09t/p6070.4094.720.0094.72135.1491418.29
12132009.05.21 16:09close6060.2094.720.0094.424.2291422.51
12142009.05.21 16:09close6050.1094.730.0094.11-31.6791390.84
12152009.05.21 16:09sell6080.1094.680.0094.36
12162009.05.21 18:38sell6090.2094.990.0094.67
12172009.05.21 19:43t/p6090.2094.670.0094.6767.6091458.44
12182009.05.21 19:43close6080.1094.670.0094.361.0691459.50
12192009.05.21 19:43sell6100.1094.640.0094.32
12202009.05.21 21:09t/p6100.1094.320.0094.3233.9391493.43
12212009.05.21 21:09sell6110.1094.300.0093.98
12222009.05.22 02:48t/p6110.1093.980.0093.9833.7791527.20
12232009.05.22 02:48sell6120.1093.960.0093.64
12242009.05.22 04:19sell6130.2094.260.0093.94
12252009.05.22 10:19t/p6130.2093.940.0093.9468.1391595.33
12262009.05.22 10:19close6120.1093.940.0093.642.1391597.46
12272009.05.22 10:19sell6140.1093.930.0093.61
12282009.05.22 16:48sell6150.2094.240.0093.92
12292009.05.22 17:39sell6160.4094.540.0094.22
12302009.05.22 21:15sell6170.8094.850.0094.53
12312009.05.25 03:06t/p6170.8094.530.0094.53268.5891866.04
12322009.05.25 03:06close6160.4094.530.0094.223.1191869.15
12332009.05.25 03:06close6150.2094.540.0093.92-64.0391805.13
12342009.05.25 03:06close6140.1094.530.0093.61-63.7591741.38
12352009.05.25 03:13buy6180.1094.630.0094.95
12362009.05.25 08:10t/p6180.1094.950.0094.9533.7091775.08
12372009.05.25 08:10buy6190.1094.970.0095.29
12382009.05.25 20:07buy6200.2094.660.0094.98
12392009.05.26 03:14t/p6200.2094.980.0094.9867.0091842.07
12402009.05.26 03:14close6190.1094.980.0095.290.8691842.93
12412009.05.26 03:14buy6210.1094.990.0095.31
12422009.05.26 04:49buy6220.2094.680.0095.00
12432009.05.26 12:14t/p6220.2095.000.0095.0067.3791910.30
12442009.05.26 12:14close6210.1095.000.0095.311.0591911.35
12452009.05.26 12:19buy6230.1095.090.0095.41
12462009.05.26 15:34buy6240.2094.780.0095.10
12472009.05.27 02:08t/p6240.2095.100.0095.1066.9291978.27
12482009.05.27 02:08close6230.1095.100.0095.410.8691979.12
12492009.05.27 02:08buy6250.1095.110.0095.43
12502009.05.27 06:23t/p6250.1095.430.0095.4333.5392012.65
12512009.05.27 06:23buy6260.1095.450.0095.77
12522009.05.27 09:48buy6270.2095.150.0095.47
12532009.05.27 16:09buy6280.4094.840.0095.16
12542009.05.27 17:19t/p6280.4095.160.0095.16134.5192147.16
12552009.05.27 17:19close6270.2095.160.0095.472.1092149.26
12562009.05.27 17:19close6260.1095.150.0095.77-31.5392117.73
12572009.05.27 17:20buy6290.1095.180.0095.50
12582009.05.28 02:39t/p6290.1095.500.0095.5032.9392150.67
12592009.05.28 02:39buy6300.1095.520.0095.84
12602009.05.28 03:38t/p6300.1095.840.0095.8433.3992184.06
12612009.05.28 03:38buy6310.1095.860.0096.18
12622009.05.28 06:44t/p6310.1096.180.0096.1833.2792217.33
12632009.05.28 06:44buy6320.1096.200.0096.52
12642009.05.28 07:44t/p6320.1096.520.0096.5233.1592250.48
12652009.05.28 07:44buy6330.1096.540.0096.86
12662009.05.28 09:43t/p6330.1096.860.0096.8633.0492283.52
12672009.05.28 09:43buy6340.1096.880.0097.20
12682009.05.28 16:06t/p6340.1097.200.0097.2032.9292316.44
12692009.05.28 16:06buy6350.1097.220.0097.54
12702009.05.28 16:18buy6360.2096.910.0097.23
12712009.05.28 18:19buy6370.4096.600.0096.92
12722009.05.28 19:43t/p6370.4096.920.0096.92132.0792448.51
12732009.05.28 19:43close6360.2096.920.0097.232.0692450.57
12742009.05.28 19:44close6350.1096.930.0097.54-29.9292420.65
12752009.05.28 19:44buy6380.1096.960.0097.28
12762009.05.29 03:09buy6390.2096.650.0096.97
12772009.05.29 04:43buy6400.4096.340.0096.66
12782009.05.29 09:13t/p6400.4096.660.0096.66132.4292553.07
12792009.05.29 09:13close6390.2096.660.0096.972.0792555.14
12802009.05.29 09:13close6380.1096.650.0097.28-32.2692522.88
12812009.05.29 09:13buy6410.1096.680.0097.00
12822009.05.29 11:14buy6420.2096.370.0096.69
12832009.05.29 12:18buy6430.4096.060.0096.38
12842009.05.29 13:44buy6440.8095.760.0096.08
12852009.05.29 17:19buy6451.6095.450.0095.77
12862009.05.29 21:44buy6463.2095.150.0095.47
12872009.06.01 02:53t/p6463.2095.470.0095.471066.4493589.31
12882009.06.01 02:53close6451.6095.470.0095.7730.4493619.76
12892009.06.01 02:54close6440.8095.460.0096.08-252.9593366.81
12902009.06.01 02:54close6430.4095.470.0096.38-247.9793118.84
12912009.06.01 02:54close6420.2095.460.0096.69-191.0492927.80
12922009.06.01 02:54close6410.1095.470.0097.00-126.9392800.87
12932009.06.01 03:33sell6470.1095.300.0094.98
12942009.06.01 03:49t/p6470.1094.980.0094.9833.6992834.56
12952009.06.01 03:49sell6480.1094.960.0094.64
12962009.06.01 08:18sell6490.2095.260.0094.94
12972009.06.01 10:14t/p6490.2094.940.0094.9467.4192901.97
12982009.06.01 10:14close6480.1094.940.0094.642.1192904.08
12992009.06.01 10:14sell6500.1094.930.0094.61
13002009.06.01 11:18t/p6500.1094.610.0094.6133.8292937.90
13012009.06.01 11:18sell6510.1094.590.0094.27
13022009.06.01 14:37sell6520.2094.900.0094.58
13032009.06.01 15:37sell6530.4095.210.0094.89
13042009.06.01 16:02sell6540.8095.510.0095.19
13052009.06.01 17:03sell6551.6095.820.0095.50
13062009.06.01 17:13sell6563.2096.120.0095.80
13072009.06.02 13:19t/p6563.2095.800.0095.801059.9793997.86
13082009.06.02 13:19close6551.6095.800.0095.5028.9494026.80
13092009.06.02 13:19close6540.8095.790.0095.19-236.0793790.73
13102009.06.02 13:20close6530.4095.780.0094.89-239.1793551.56
13112009.06.02 13:20close6520.2095.790.0094.58-186.3893365.19
13122009.06.02 13:20close6510.1095.780.0094.27-124.5293240.67
13132009.06.02 13:43sell6570.1095.710.0095.39
13142009.06.02 14:45t/p6570.1095.390.0095.3933.5593274.22
13152009.06.02 14:45sell6580.1095.370.0095.05
13162009.06.02 15:18sell6590.2095.680.0095.36
13172009.06.02 17:08sell6600.4095.990.0095.67
13182009.06.02 18:49t/p6600.4095.670.0095.67133.7993408.01
13192009.06.02 18:49close6590.2095.670.0095.362.0993410.10
13202009.06.02 18:49close6580.1095.680.0095.05-32.4093377.70
13212009.06.02 18:49sell6610.1095.650.0095.33
13222009.06.03 08:49sell6620.2095.960.0095.64
13232009.06.03 09:46sell6630.4096.260.0095.94
13242009.06.03 12:47t/p6630.4095.940.0095.94133.4293511.12
13252009.06.03 12:47close6620.2095.940.0095.644.1793515.29
13262009.06.03 12:48close6610.1095.950.0095.33-31.5593483.74
13272009.06.03 13:18buy6640.1096.060.0096.38
13282009.06.03 13:49buy6650.2095.760.0096.08
13292009.06.03 14:49t/p6650.2096.080.0096.0866.6193550.35
13302009.06.03 14:49close6640.1096.080.0096.382.0893552.43
13312009.06.03 14:49buy6660.1096.090.0096.41
13322009.06.03 16:43buy6670.2095.780.0096.10
13332009.06.04 02:10t/p6670.2096.100.0096.1065.4593617.88
13342009.06.04 02:10close6660.1096.100.0096.410.4693618.34
13352009.06.04 02:10buy6680.1096.110.0096.43
13362009.06.04 11:54t/p6680.1096.430.0096.4333.1893651.52
13372009.06.04 11:54buy6690.1096.450.0096.77
13382009.06.04 14:48t/p6690.1096.770.0096.7733.0793684.59
13392009.06.04 14:48buy6700.1096.790.0097.11
13402009.06.04 16:18buy6710.2096.480.0096.80
13412009.06.04 21:48t/p6710.2096.800.0096.8066.1293750.71
13422009.06.04 21:48close6700.1096.800.0097.111.0393751.74
13432009.06.04 21:48buy6720.1096.810.0097.13
13442009.06.05 15:30t/p6720.1097.130.0097.1332.7593784.49
13452009.06.05 15:30buy6730.1097.160.0097.48
13462009.06.05 15:31t/p6730.1097.480.0097.4832.8393817.32
13472009.06.05 15:31buy6740.1097.500.0097.82
13482009.06.05 15:44t/p6740.1097.820.0097.8232.7193850.03
13492009.06.05 15:44buy6750.1097.840.0098.16
13502009.06.05 16:36t/p6750.1098.160.0098.1632.6093882.63
13512009.06.05 16:36buy6760.1098.180.0098.50
13522009.06.05 16:44buy6770.2097.870.0098.19
13532009.06.05 17:01buy6780.4097.560.0097.88
13542009.06.05 17:19t/p6780.4097.880.0097.88130.7794013.40
13552009.06.05 17:19close6770.2097.880.0098.192.0494015.44
13562009.06.05 17:19close6760.1097.870.0098.50-31.6793983.77
13572009.06.05 17:20buy6790.1097.900.0098.22
13582009.06.05 18:18t/p6790.1098.220.0098.2232.5894016.35
13592009.06.05 18:18buy6800.1098.240.0098.56
13602009.06.05 22:13t/p6800.1098.560.0098.5632.4794048.82
13612009.06.05 22:13buy6810.1098.580.0098.90
13622009.06.05 22:48t/p6810.1098.900.0098.9032.3694081.18
13632009.06.05 22:48buy6820.1098.920.0099.24
13642009.06.08 00:00buy6830.2098.610.0098.93
13652009.06.08 07:49buy6840.4098.300.0098.62
13662009.06.08 10:01t/p6840.4098.620.0098.62129.7994210.97
13672009.06.08 10:01close6830.2098.620.0098.932.0394213.00
13682009.06.08 10:02close6820.1098.610.0099.24-31.6394181.36
13692009.06.08 10:02buy6850.1098.640.0098.96
13702009.06.08 11:43buy6860.2098.340.0098.66
13712009.06.08 13:19t/p6860.2098.660.0098.6664.8794246.23
13722009.06.08 13:19close6850.1098.660.0098.962.0394248.26
13732009.06.08 13:19buy6870.1098.670.0098.99
13742009.06.08 15:06buy6880.2098.370.0098.69
13752009.06.08 17:18t/p6880.2098.690.0098.6964.8594313.11
13762009.06.08 17:18close6870.1098.690.0098.992.0394315.14
13772009.06.08 17:18buy6890.1098.700.0099.02
13782009.06.08 20:14buy6900.2098.400.0098.72
13792009.06.09 06:45buy6910.4098.090.0098.41
13802009.06.09 13:19t/p6910.4098.410.0098.41130.0794445.21
13812009.06.09 13:19close6900.2098.410.0098.721.6594446.86
13822009.06.09 13:19close6890.1098.400.0099.02-30.6894416.18
13832009.06.09 14:18sell6920.1098.210.0097.89
13842009.06.09 15:43t/p6920.1097.890.0097.8932.6994448.87
13852009.06.09 15:43sell6930.1097.870.0097.55
13862009.06.09 16:35t/p6930.1097.550.0097.5532.8094481.67
13872009.06.09 16:35sell6940.1097.530.0097.21
13882009.06.10 03:48t/p6940.1097.210.0097.2132.6494514.31
13892009.06.10 03:48sell6950.1097.190.0096.87
13902009.06.10 05:14sell6960.2097.500.0097.18
13912009.06.10 12:08sell6970.4097.810.0097.49
13922009.06.10 12:19sell6980.8098.120.0097.80
13932009.06.10 14:20t/p6980.8097.800.0097.80261.7694776.07
13942009.06.10 14:20close6970.4097.800.0097.494.0994780.16
13952009.06.10 14:20close6960.2097.810.0097.18-63.3994716.77
13962009.06.10 14:20close6950.1097.800.0096.87-62.3794654.40
13972009.06.10 14:27buy6990.1097.970.0098.29
13982009.06.10 20:14t/p6990.1098.290.0098.2932.5694686.96
13992009.06.10 20:14buy7000.1098.310.0098.63
14002009.06.11 05:26buy7010.2098.010.0098.33
14012009.06.11 10:14buy7020.4097.700.0098.02
14022009.06.11 13:44t/p7020.4098.020.0098.02130.5994817.55
14032009.06.11 13:44close7010.2098.020.0098.332.0494819.59
14042009.06.11 13:45close7000.1098.030.0098.63-29.1494790.45
14052009.06.11 13:49buy7030.1098.100.0098.42
14062009.06.11 15:30t/p7030.1098.420.0098.4232.5194822.96
14072009.06.11 15:30buy7040.1098.440.0098.76
14082009.06.11 16:19buy7050.2098.130.0098.45
14092009.06.11 18:14buy7060.4097.820.0098.14
14102009.06.11 20:14buy7070.8097.510.0097.83
14112009.06.12 05:14t/p7070.8097.830.0097.83260.1495083.11
14122009.06.12 05:14close7060.4097.830.0098.143.3295086.43
14132009.06.12 05:14close7050.2097.820.0098.45-63.7695022.66
14142009.06.12 05:14close7040.1097.840.0098.76-61.5194961.15
14152009.06.12 05:46sell7080.1097.670.0097.35
14162009.06.12 09:02sell7090.2097.980.0097.66
14172009.06.12 14:49sell7100.4098.290.0097.97
14182009.06.15 16:19t/p7100.4097.970.0097.97129.5395090.68
14192009.06.15 16:19close7090.2097.970.0097.661.4895092.17
14202009.06.15 16:19close7080.1097.980.0097.35-31.9295060.25
14212009.06.15 16:44sell7110.1097.850.0097.53
14222009.06.16 03:43t/p7110.1097.530.0097.5332.5395092.78
14232009.06.16 03:43sell7120.1097.510.0097.19
14242009.06.16 04:01t/p7120.1097.190.0097.1932.9395125.71
14252009.06.16 04:01sell7130.1097.170.0096.85
14262009.06.16 04:14t/p7130.1096.850.0096.8533.0495158.75
14272009.06.16 04:14sell7140.1096.830.0096.51
14282009.06.16 08:14t/p7140.1096.510.0096.5133.1695191.91
14292009.06.16 08:14sell7150.1096.490.0096.17
14302009.06.16 08:48t/p7150.1096.170.0096.1733.2795225.18
14312009.06.16 08:48sell7160.1096.150.0095.83
14322009.06.16 09:46sell7170.2096.460.0096.14
14332009.06.16 12:18sell7180.4096.760.0096.44
14342009.06.16 14:45sell7190.8097.070.0096.75
14352009.06.16 17:18t/p7190.8096.750.0096.75264.6095489.78
14362009.06.16 17:18close7180.4096.750.0096.444.1395493.91
14372009.06.16 17:18close7170.2096.760.0096.14-62.0195431.90
14382009.06.16 17:18close7160.1096.750.0095.83-62.0295369.88
14392009.06.16 17:18sell7200.1096.720.0096.40
14402009.06.16 18:18t/p7200.1096.400.0096.4033.2095403.08
14412009.06.16 18:18sell7210.1096.380.0096.06
14422009.06.17 02:44t/p7210.1096.060.0096.0633.0395436.11
14432009.06.17 02:44sell7220.1096.040.0095.72
14442009.06.17 03:14sell7230.2096.350.0096.03
14452009.06.17 06:49sell7240.4096.650.0096.33
14462009.06.17 11:09t/p7240.4096.330.0096.33132.8895568.99
14472009.06.17 11:09close7230.2096.330.0096.034.1595573.14
14482009.06.17 11:09close7220.1096.340.0095.72-31.1495542.00
14492009.06.17 11:09sell7250.1096.310.0095.99
14502009.06.17 15:46t/p7250.1095.990.0095.9933.3495575.34
14512009.06.17 15:46sell7260.1095.970.0095.65
14522009.06.17 18:18t/p7260.1095.650.0095.6533.4695608.80
14532009.06.17 18:18sell7270.1095.630.0095.31
14542009.06.18 02:45sell7280.2095.930.0095.61
14552009.06.18 17:18sell7290.4096.240.0095.92
14562009.06.18 20:09sell7300.8096.540.0096.22
14572009.06.19 09:19sell7311.6096.850.0096.53
14582009.06.19 11:44sell7323.2097.150.0096.83
14592009.06.19 14:08t/p7323.2096.830.0096.831057.5296666.32
14602009.06.19 14:08close7311.6096.830.0096.5333.0596699.37
14612009.06.19 14:09close7300.8096.840.0096.22-250.0696449.31
14622009.06.19 14:09close7290.4096.830.0095.92-244.8596204.46
14632009.06.19 14:09close7280.2096.820.0095.61-184.4196020.06
14642009.06.19 14:09close7270.1096.830.0095.31-125.0595895.01
14652009.06.19 14:10buy7330.1096.830.0097.15
14662009.06.19 18:14buy7340.2096.520.0096.84
14672009.06.19 18:44buy7350.4096.210.0096.53
14682009.06.22 04:55buy7360.8095.900.0096.22
14692009.06.22 10:01t/p7360.8096.220.0096.22266.0696161.07
14702009.06.22 10:01close7350.4096.220.0096.533.3996164.46
14712009.06.22 10:01close7340.2096.210.0096.84-64.8296099.64
14722009.06.22 10:01close7330.1096.220.0097.15-63.5996036.05
14732009.06.22 10:19sell7370.1096.030.0095.71
14742009.06.23 02:18t/p7370.1095.710.0095.7133.1596069.20
14752009.06.23 02:18sell7380.1095.690.0095.37
14762009.06.23 02:49t/p7380.1095.370.0095.3733.5596102.75
14772009.06.23 02:49sell7390.1095.350.0095.03
14782009.06.23 09:15t/p7390.1095.030.0095.0333.6796136.42
14792009.06.23 09:15sell7400.1095.010.0094.69
14802009.06.23 10:18sell7410.2095.320.0095.00
14812009.06.23 11:16t/p7410.2095.000.0095.0067.3796203.79
14822009.06.23 11:16close7400.1095.000.0094.691.0596204.84
14832009.06.23 11:16sell7420.1094.990.0094.67
14842009.06.23 12:07sell7430.2095.290.0094.97
14852009.06.23 13:48sell7440.4095.600.0095.28
14862009.06.23 17:49t/p7440.4095.280.0095.28134.3496339.18
14872009.06.23 17:49close7430.2095.280.0094.972.1096341.28
14882009.06.23 17:49close7420.1095.270.0094.67-29.3996311.89
14892009.06.23 17:50sell7450.1095.240.0094.92
14902009.06.23 19:49t/p7450.1094.920.0094.9233.7196345.60
14912009.06.23 19:49sell7460.1094.900.0094.58
14922009.06.23 21:19sell7470.2095.210.0094.89
14932009.06.24 06:18sell7480.4095.510.0095.19
14942009.06.24 11:45t/p7480.4095.190.0095.19134.4796480.07
14952009.06.24 11:45close7470.2095.190.0094.893.6496483.71
14962009.06.24 11:45close7460.1095.200.0094.58-31.7996451.92
14972009.06.24 14:47buy7490.1095.490.0095.81
14982009.06.24 21:13t/p7490.1095.810.0095.8133.4096485.32
14992009.06.24 21:13buy7500.1095.830.0096.15
15002009.06.24 22:49buy7510.2095.520.0095.84
15012009.06.25 01:55t/p7510.2095.840.0095.8465.6396550.95
15022009.06.25 01:55close7500.1095.840.0096.150.4696551.41
15032009.06.25 01:55buy7520.1095.850.0096.17
15042009.06.25 04:44t/p7520.1096.170.0096.1733.2796584.68
15052009.06.25 04:44buy7530.1096.190.0096.51
15062009.06.25 10:18t/p7530.1096.510.0096.5133.1696617.84
15072009.06.25 10:18buy7540.1096.530.0096.85
15082009.06.25 15:43buy7550.2096.230.0096.55
15092009.06.25 20:14buy7560.4095.920.0096.24
15102009.06.26 13:39buy7570.8095.620.0095.94
15112009.06.26 16:00buy7581.6095.310.0095.63
15122009.06.29 17:48t/p7581.6095.630.0095.63532.3297150.16
15132009.06.29 17:48close7570.8095.630.0095.946.8397157.00
15142009.06.29 17:48close7560.4095.640.0096.24-118.6597038.35
15152009.06.29 17:48close7550.2095.650.0096.55-122.0596916.30
15162009.06.29 17:49close7540.1095.660.0096.85-91.3396824.97
15172009.06.29 17:49buy7590.1095.690.0096.01
15182009.06.29 19:19t/p7590.1096.010.0096.0133.3396858.30
15192009.06.29 19:19buy7600.1096.030.0096.35
15202009.06.30 07:43buy7610.2095.730.0096.05
15212009.06.30 09:48buy7620.4095.420.0095.74
15222009.06.30 12:43t/p7620.4095.740.0095.74133.7096992.00
15232009.06.30 12:43close7610.2095.740.0096.052.0996994.09
15242009.06.30 12:43close7600.1095.750.0096.35-29.4396964.65
15252009.06.30 16:00buy7630.1096.180.0096.50
15262009.06.30 17:49t/p7630.1096.500.0096.5033.1696997.81
15272009.06.30 17:49buy7640.1096.520.0096.84
15282009.07.01 03:01buy7650.2096.210.0096.53
15292009.07.01 04:09t/p7650.2096.530.0096.5366.3097064.11
15302009.07.01 04:09close7640.1096.530.0096.840.8597064.96
15312009.07.01 04:09buy7660.1096.560.0096.88
15322009.07.01 04:37t/p7660.1096.880.0096.8833.0397097.99
15332009.07.01 04:37buy7670.1096.900.0097.22
15342009.07.01 16:13buy7680.2096.590.0096.91
15352009.07.01 19:07buy7690.4096.280.0096.60
15362009.07.01 22:40t/p7690.4096.600.0096.60132.5197230.50
15372009.07.01 22:40close7680.2096.600.0096.912.0797232.57
15382009.07.01 22:40close7670.1096.590.0097.22-32.0997200.48
15392009.07.01 22:40buy7700.1096.620.0096.94
15402009.07.02 15:48buy7710.2096.310.0096.63
15412009.07.02 16:15buy7720.4096.010.0096.33
15422009.07.06 03:48buy7730.8095.700.0096.02
15432009.07.06 04:50buy7741.6095.400.0095.72
15442009.07.06 16:13buy7753.2095.090.0095.41
15452009.07.07 05:09t/p7753.2095.410.0095.411067.1198267.59
15462009.07.07 05:09close7741.6095.410.0095.7213.6998281.29
15472009.07.07 05:09close7730.8095.400.0096.02-253.1198028.18
15482009.07.07 05:10close7720.4095.410.0096.33-253.8697774.32
15492009.07.07 05:10close7710.2095.400.0096.63-191.9397582.39
15502009.07.07 05:10close7700.1095.410.0096.94-127.9797454.42
15512009.07.07 07:50sell7760.1095.280.0094.96
15522009.07.07 11:16t/p7760.1094.960.0094.9633.7097488.12
15532009.07.07 11:16sell7770.1094.940.0094.62
15542009.07.07 12:14sell7780.2095.250.0094.93
15552009.07.07 19:18t/p7780.2094.930.0094.9367.4297555.54
15562009.07.07 19:18close7770.1094.930.0094.621.0597556.59
15572009.07.07 19:18sell7790.1094.900.0094.58
15582009.07.08 03:43t/p7790.1094.580.0094.5833.5597590.14
15592009.07.08 03:43sell7800.1094.560.0094.24
15602009.07.08 07:43t/p7800.1094.240.0094.2433.9697624.10
15612009.07.08 07:43sell7810.1094.220.0093.90
15622009.07.08 18:00t/p7810.1093.900.0093.9034.0897658.18
15632009.07.08 18:00sell7820.1093.880.0093.56
15642009.07.08 18:07t/p7820.1093.560.0093.5634.2097692.38
15652009.07.08 18:07sell7830.1093.540.0093.22
15662009.07.08 18:13t/p7830.1093.220.0093.2234.3397726.71
15672009.07.08 18:13sell7840.1093.200.0092.88
15682009.07.08 18:14t/p7840.1092.880.0092.8834.4597761.16
15692009.07.08 18:14sell7850.1092.860.0092.54
15702009.07.08 18:24sell7860.2093.170.0092.85
15712009.07.08 19:00t/p7860.2092.850.0092.8568.9397830.09
15722009.07.08 19:00close7850.1092.850.0092.541.0897831.17
15732009.07.08 19:00sell7870.1092.840.0092.52
15742009.07.08 19:02t/p7870.1092.520.0092.5234.5997865.76
15752009.07.08 19:02sell7880.1092.500.0092.18
15762009.07.08 19:13t/p7880.1092.180.0092.1834.7197900.47
15772009.07.08 19:13sell7890.1092.160.0091.84
15782009.07.08 19:15t/p7890.1091.840.0091.8434.8497935.31
15792009.07.08 19:15sell7900.1091.820.0091.50
15802009.07.08 19:24sell7910.2092.120.0091.80
15812009.07.08 20:13sell7920.4092.430.0092.11
15822009.07.08 20:19sell7930.8092.740.0092.42
15832009.07.08 21:48t/p7930.8092.420.0092.42277.0098212.31
15842009.07.08 21:48close7920.4092.420.0092.114.3398216.64
15852009.07.08 21:48close7910.2092.430.0091.80-67.0898149.56
15862009.07.08 21:48close7900.1092.410.0091.50-63.8598085.71
15872009.07.08 21:48sell7940.1092.400.0092.08
15882009.07.08 22:14sell7950.2092.710.0092.39
15892009.07.09 02:36t/p7950.2092.390.0092.3967.6098153.30
15902009.07.09 02:36close7940.1092.390.0092.080.2498153.55
15912009.07.09 02:37sell7960.1092.380.0092.06
15922009.07.09 02:48sell7970.2092.680.0092.36
15932009.07.09 03:30sell7980.4092.990.0092.67
15942009.07.09 04:43sell7990.8093.290.0092.97
15952009.07.09 13:31t/p7990.8092.970.0092.97275.3698428.91
15962009.07.09 13:31close7980.4092.970.0092.678.6098437.51
15972009.07.09 13:31close7970.2092.980.0092.36-64.5398372.98
15982009.07.09 13:31close7960.1092.970.0092.06-63.4698309.52
15992009.07.09 13:31sell8000.1092.940.0092.62
16002009.07.09 16:44t/p8000.1092.620.0092.6234.5598344.07
16012009.07.09 16:44sell8010.1092.600.0092.28
16022009.07.09 17:19sell8020.2092.900.0092.58
16032009.07.10 09:49t/p8020.2092.580.0092.5868.5798412.64
16042009.07.10 09:49close8010.1092.580.0092.281.8898414.52
16052009.07.10 09:50sell8030.1092.550.0092.23
16062009.07.10 11:02sell8040.2092.860.0092.54
16072009.07.10 14:43t/p8040.2092.540.0092.5469.1698483.68
16082009.07.10 14:43close8030.1092.540.0092.231.0898484.76
16092009.07.10 14:44sell8050.1092.510.0092.19
16102009.07.10 15:14t/p8050.1092.190.0092.1934.7198519.47
16112009.07.10 15:14sell8060.1092.170.0091.85
16122009.07.10 16:44sell8070.2092.480.0092.16
16132009.07.10 18:08t/p8070.2092.160.0092.1669.4498588.91
16142009.07.10 18:08close8060.1092.160.0091.851.0998590.00
16152009.07.10 18:08sell8080.1092.150.0091.83
16162009.07.10 18:19t/p8080.1091.830.0091.8334.8598624.85
16172009.07.10 18:19sell8090.1091.810.0091.49
16182009.07.10 18:33sell8100.2092.120.0091.80
16192009.07.10 19:19sell8110.4092.430.0092.11
16202009.07.13 03:39sell8120.8092.740.0092.42
16212009.07.13 07:49t/p8120.8092.420.0092.42277.0098901.85
16222009.07.13 07:49close8110.4092.420.0092.113.2198905.06
16232009.07.13 07:50close8100.2092.410.0091.80-63.3298841.75
16242009.07.13 07:50close8090.1092.420.0091.49-66.2898775.47
16252009.07.13 07:50sell8130.1092.390.0092.07
16262009.07.13 09:49t/p8130.1092.070.0092.0734.7698810.23
16272009.07.13 09:49sell8140.1092.050.0091.73
16282009.07.13 10:44sell8150.2092.360.0092.04
16292009.07.13 12:20t/p8150.2092.040.0092.0469.5398879.76
16302009.07.13 12:20close8140.1092.040.0091.731.0998880.85
16312009.07.13 12:20sell8160.1092.030.0091.71
16322009.07.13 15:14sell8170.2092.340.0092.02
16332009.07.13 18:38sell8180.4092.650.0092.33
16342009.07.13 22:48sell8190.8092.960.0092.64
16352009.07.14 08:09sell8201.6093.260.0092.94
16362009.07.14 10:08t/p8201.6092.940.0092.94550.8999431.74
16372009.07.14 10:08close8190.8092.940.0092.6414.9999446.73
16382009.07.14 10:08close8180.4092.950.0092.33-130.2299316.51
16392009.07.14 10:08close8170.2092.940.0092.02-129.6899186.83
16402009.07.14 10:08close8160.1092.950.0091.71-99.2699087.58
16412009.07.14 10:49buy8210.1093.060.0093.38
16422009.07.14 17:32buy8220.2092.760.0093.08
16432009.07.14 18:14t/p8220.2093.080.0093.0868.7699156.34
16442009.07.14 18:14close8210.1093.080.0093.382.1599158.49
16452009.07.14 18:14buy8230.1093.090.0093.41
16462009.07.14 22:18t/p8230.1093.410.0093.4134.2699192.75
16472009.07.14 22:18buy8240.1093.430.0093.75
16482009.07.14 23:49t/p8240.1093.750.0093.7534.1399226.88
16492009.07.14 23:49buy8250.1093.770.0094.09
16502009.07.15 01:29buy8260.2093.460.0093.78
16512009.07.15 17:11t/p8260.2093.780.0093.7868.2499295.12
16522009.07.15 17:11close8250.1093.780.0094.090.8899295.99
16532009.07.15 17:11buy8270.1093.810.0094.13
16542009.07.15 18:40t/p8270.1094.130.0094.1334.0099329.99
16552009.07.15 18:40buy8280.1094.150.0094.47
16562009.07.16 08:07buy8290.2093.840.0094.16
16572009.07.16 16:23buy8300.4093.530.0093.85
16582009.07.16 23:34t/p8300.4093.850.0093.85136.3999466.38
16592009.07.16 23:34close8290.2093.850.0094.162.1399468.51
16602009.07.16 23:34close8280.1093.860.0094.47-31.4899437.04
16612009.07.17 00:22sell8310.1093.730.0093.41
16622009.07.17 16:02sell8320.2094.040.0093.72
16632009.07.17 21:42sell8330.4094.350.0094.03
16642009.07.20 06:07sell8340.8094.650.0094.33
16652009.07.20 19:52t/p8340.8094.330.0094.33271.4299708.46
16662009.07.20 19:52close8330.4094.320.0094.0311.6099720.06
16672009.07.20 19:52close8320.2094.330.0093.72-62.0599658.01
16682009.07.20 19:53close8310.1094.310.0093.41-61.7899596.23
16692009.07.20 21:41sell8350.1094.120.0093.80
16702009.07.21 04:53t/p8350.1093.800.0093.8033.8499630.08
16712009.07.21 04:53sell8360.1093.780.0093.46
16722009.07.21 09:13sell8370.2094.090.0093.77
16732009.07.21 17:37t/p8370.2093.770.0093.7768.2599698.33
16742009.07.21 17:37close8360.1093.770.0093.461.0799699.40
16752009.07.21 17:37sell8380.1093.760.0093.44
16762009.07.21 18:42t/p8380.1093.440.0093.4434.2599733.65
16772009.07.21 18:42sell8390.1093.420.0093.10
16782009.07.21 23:00sell8400.2093.730.0093.41
16792009.07.22 11:16t/p8400.2093.410.0093.4167.9699801.61
16802009.07.22 11:16close8390.1093.410.0093.100.7999802.40
16812009.07.22 11:16sell8410.1093.380.0093.06
16822009.07.22 17:00sell8420.2093.680.0093.36
16832009.07.23 04:56sell8430.4093.990.0093.67
16842009.07.23 05:48sell8440.8094.290.0093.97
16852009.07.23 16:37sell8451.6094.600.0094.28
16862009.07.23 17:06sell8463.2094.900.0094.58
16872009.07.28 12:21t/p8463.2094.580.0094.581055.91100858.31
16882009.07.28 12:21close8451.6094.580.0094.2820.44100878.75
16892009.07.28 12:21close8440.8094.570.0093.97-243.55100635.20
16902009.07.28 12:21close8430.4094.580.0093.67-252.87100382.33
16912009.07.28 12:21close8420.2094.570.0093.36-191.57100190.77
16922009.07.28 12:21close8410.1094.580.0093.06-128.55100062.21
16932009.07.28 12:21sell8470.1094.550.0094.23
16942009.07.28 18:25t/p8470.1094.230.0094.2333.96100096.17
16952009.07.28 18:25sell8480.1094.210.0093.89
16962009.07.28 20:57sell8490.2094.510.0094.19
16972009.07.29 08:17t/p8490.2094.190.0094.1967.39100163.57
16982009.07.29 08:17close8480.1094.190.0093.891.84100165.41
16992009.07.29 08:17sell8500.1094.160.0093.84
17002009.07.29 11:39sell8510.2094.470.0094.15
17012009.07.29 12:26sell8520.4094.780.0094.46
17022009.07.29 14:28sell8530.8095.090.0094.77
17032009.07.29 15:36t/p8530.8094.770.0094.77270.13100435.54
17042009.07.29 15:36close8520.4094.770.0094.464.22100439.76
17052009.07.29 15:36close8510.2094.780.0094.15-65.41100374.35
17062009.07.29 15:36close8500.1094.760.0093.84-63.32100311.03
17072009.07.29 16:37buy8540.1094.910.0095.23
17082009.07.29 20:02t/p8540.1095.230.0095.2333.60100344.63
17092009.07.29 20:02buy8550.1095.250.0095.57
17102009.07.29 20:27buy8560.2094.940.0095.26
17112009.07.30 03:05t/p8560.2095.260.0095.2666.03100410.65
17122009.07.30 03:05close8550.1095.260.0095.570.47100411.13
17132009.07.30 03:05buy8570.1095.300.0095.62
17142009.07.30 04:27buy8580.2094.990.0095.31
17152009.07.30 15:13t/p8580.2095.310.0095.3167.15100478.28
17162009.07.30 15:13close8570.1095.310.0095.621.05100479.33
17172009.07.30 15:13buy8590.1095.340.0095.66
17182009.07.30 15:57t/p8590.1095.660.0095.6633.45100512.78
17192009.07.30 15:57buy8600.1095.680.0096.00
17202009.07.31 04:32buy8610.2095.370.0095.69
17212009.07.31 11:16t/p8610.2095.690.0095.6966.88100579.66
17222009.07.31 11:16close8600.1095.690.0096.000.86100580.52
17232009.07.31 11:16buy8620.1095.700.0096.02
17242009.07.31 15:50buy8630.2095.400.0095.72
17252009.07.31 18:13buy8640.4095.090.0095.41
17262009.07.31 18:26buy8650.8094.780.0095.10
17272009.08.03 16:57t/p8650.8095.100.0095.10267.65100848.17
17282009.08.03 16:57close8640.4095.100.0095.413.44100851.61
17292009.08.03 16:57close8630.2095.110.0095.72-61.36100790.25
17302009.08.03 16:57close8620.1095.120.0096.02-61.17100729.07
17312009.08.03 17:01buy8660.1095.260.0095.58
17322009.08.04 10:27buy8670.2094.950.0095.27
17332009.08.04 11:42buy8680.4094.650.0094.97
17342009.08.04 17:02t/p8680.4094.970.0094.97134.78100863.85
17352009.08.04 17:02close8670.2094.970.0095.274.21100868.06
17362009.08.04 17:02close8660.1094.980.0095.58-29.67100838.39
17372009.08.04 17:07buy8690.1095.140.0095.46
17382009.08.05 20:06buy8700.2094.840.0095.16
17392009.08.06 04:31t/p8700.2095.160.0095.1666.11100904.50
17402009.08.06 04:31close8690.1095.160.0095.461.33100905.83
17412009.08.06 04:32buy8710.1095.210.0095.53
17422009.08.06 13:26t/p8710.1095.530.0095.5333.50100939.33
17432009.08.06 13:26buy8720.1095.550.0095.87
17442009.08.07 05:15buy8730.2095.240.0095.56
17452009.08.07 15:30t/p8730.2095.560.0095.5666.97101006.30
17462009.08.07 15:30close8720.1095.560.0095.870.86101007.16
17472009.08.07 15:30buy8740.1095.640.0095.96
17482009.08.07 15:32t/p8740.1095.960.0095.9633.35101040.51
17492009.08.07 15:32buy8750.1095.980.0096.30
17502009.08.07 15:38t/p8750.1096.300.0096.3033.23101073.74
17512009.08.07 15:38buy8760.1096.320.0096.64
17522009.08.07 15:42t/p8760.1096.640.0096.6433.11101106.85
17532009.08.07 15:42buy8770.1096.660.0096.98
17542009.08.07 17:17t/p8770.1096.980.0096.9833.00101139.85
17552009.08.07 17:17buy8780.1097.000.0097.32
17562009.08.07 17:42t/p8780.1097.320.0097.3232.88101172.73
17572009.08.07 17:42buy8790.1097.340.0097.66
17582009.08.07 18:53t/p8790.1097.660.0097.6632.77101205.50
17592009.08.07 18:53buy8800.1097.680.0098.00
17602009.08.10 02:45buy8810.2097.370.0097.69
17612009.08.10 19:36buy8820.4097.060.0097.38
17622009.08.11 05:45buy8830.8096.760.0097.08
17632009.08.11 14:17buy8841.6096.450.0096.77
17642009.08.11 17:03buy8853.2096.150.0096.47
17652009.08.12 21:17t/p8853.2096.470.0096.471055.32102260.82
17662009.08.12 21:17close8841.6096.470.0096.7730.09102290.91
17672009.08.12 21:17close8830.8096.480.0097.08-233.71102057.20
17682009.08.12 21:17close8820.4096.490.0097.38-237.83101819.38
17692009.08.12 21:17close8810.2096.500.0097.69-181.08101638.30
17702009.08.12 21:17close8800.1096.510.0098.00-121.81101516.49
17712009.08.12 21:17buy8860.1096.540.0096.86
17722009.08.12 21:33buy8870.2096.230.0096.55
17732009.08.12 21:37buy8880.4095.920.0096.24
17742009.08.12 21:53t/p8880.4096.240.0096.24133.00101649.49
17752009.08.12 21:53close8870.2096.240.0096.552.08101651.57
17762009.08.12 21:53close8860.1096.250.0096.86-30.13101621.44
17772009.08.12 21:53buy8890.1096.280.0096.60
17782009.08.13 04:38buy8900.2095.980.0096.30
17792009.08.13 10:40t/p8900.2096.300.0096.3066.46101687.90
17802009.08.13 10:40close8890.1096.300.0096.601.50101689.40
17812009.08.13 10:40buy8910.1096.310.0096.63
17822009.08.13 15:31buy8920.2096.010.0096.33
17832009.08.13 15:36buy8930.4095.700.0096.02
17842009.08.13 16:51buy8940.8095.400.0095.72
17852009.08.13 20:25buy8951.6095.080.0095.40
17862009.08.13 23:11t/p8951.6095.400.0095.40536.69102226.09
17872009.08.13 23:11close8940.8095.400.0095.720.00102226.09
17882009.08.13 23:11close8930.4095.410.0096.02-121.58102104.51
17892009.08.13 23:11close8920.2095.400.0096.33-127.88101976.63
17902009.08.13 23:11close8910.1095.410.0096.63-94.33101882.30
17912009.08.13 23:11sell8960.1095.400.0095.08
17922009.08.14 06:42t/p8960.1095.080.0095.0833.38101915.68
17932009.08.14 06:42sell8970.1095.060.0094.74
17942009.08.14 09:23sell8980.2095.370.0095.05
17952009.08.14 10:36t/p8980.2095.050.0095.0567.33101983.01
17962009.08.14 10:36close8970.1095.050.0094.741.05101984.06
17972009.08.14 10:36sell8990.1095.020.0094.70
17982009.08.14 15:32t/p8990.1094.700.0094.7033.79102017.85
17992009.08.14 15:32sell9000.1094.680.0094.36
18002009.08.17 11:21t/p9000.1094.360.0094.3633.63102051.49
18012009.08.17 11:21sell9010.1094.340.0094.02
18022009.08.17 12:03sell9020.2094.650.0094.33
18032009.08.17 18:01t/p9020.2094.330.0094.3367.85102119.34
18042009.08.17 18:01close9010.1094.330.0094.021.06102120.40
18052009.08.17 18:01sell9030.1094.300.0093.98
18062009.08.18 03:08sell9040.2094.610.0094.29
18072009.08.18 04:34sell9050.4094.920.0094.60
18082009.08.18 11:40sell9060.8095.240.0094.92
18092009.08.18 14:32t/p9060.8094.920.0094.92269.70102390.10
18102009.08.18 14:32close9050.4094.920.0094.600.00102390.10
18112009.08.18 14:32close9040.2094.910.0094.29-63.22102326.88
18122009.08.18 14:32close9030.1094.900.0093.98-63.50102263.38
18132009.08.18 14:32buy9070.1094.910.0095.23
18142009.08.18 16:47buy9080.2094.600.0094.92
18152009.08.19 02:25t/p9080.2094.920.0094.9267.05102330.42
18162009.08.19 02:25close9070.1094.920.0095.230.86102331.28
18172009.08.19 02:25buy9090.1094.950.0095.27
18182009.08.19 04:06buy9100.2094.650.0094.97
18192009.08.19 08:47buy9110.4094.340.0094.66
18202009.08.19 15:00buy9120.8094.030.0094.35
18212009.08.19 17:57buy9131.6093.730.0094.05
18222009.08.19 23:05t/p9131.6094.050.0094.05544.39102875.67
18232009.08.19 23:05close9120.8094.050.0094.3517.01102892.68
18242009.08.19 23:05close9110.4094.040.0094.66-127.61102765.07
18252009.08.19 23:06close9100.2094.050.0094.97-127.59102637.48
18262009.08.19 23:06close9090.1094.040.0095.27-96.77102540.71
18272009.08.19 23:06sell9140.1094.050.0093.73
18282009.08.20 04:52sell9150.2094.360.0094.04
18292009.08.20 14:57t/p9150.2094.040.0094.0468.06102608.77
18302009.08.20 14:57close9140.1094.040.0093.730.22102608.99
18312009.08.20 15:32sell9160.1093.880.0093.56
18322009.08.20 16:42sell9170.2094.180.0093.86
18332009.08.21 04:30t/p9170.2093.860.0093.8667.63102676.63
18342009.08.21 04:30close9160.1093.860.0093.561.85102678.48
18352009.08.21 04:30sell9180.1093.850.0093.53
18362009.08.21 06:32t/p9180.1093.530.0093.5334.21102712.69
18372009.08.21 06:32sell9190.1093.510.0093.19
18382009.08.21 09:53sell9200.2093.830.0093.51
18392009.08.21 16:31t/p9200.2093.510.0093.5168.44102781.13
18402009.08.21 16:31close9190.1093.510.0093.190.00102781.13
18412009.08.21 16:31sell9210.1093.480.0093.16
18422009.08.21 17:02sell9220.2093.790.0093.47
18432009.08.21 17:12sell9230.4094.100.0093.78
18442009.08.21 17:28sell9240.8094.400.0094.08
18452009.08.24 04:17sell9251.6094.710.0094.39
18462009.08.24 11:11sell9263.2095.010.0094.69
18472009.08.24 14:42t/p9263.2094.690.0094.691081.42103862.55
18482009.08.24 14:42close9251.6094.690.0094.3933.79103896.34
18492009.08.24 14:42close9240.8094.680.0094.08-238.82103657.52
18502009.08.24 14:42close9230.4094.690.0093.78-250.35103407.17
18512009.08.24 14:42close9220.2094.680.0093.47-188.56103218.61
18522009.08.24 14:42close9210.1094.690.0093.16-128.07103090.54
18532009.08.24 14:43buy9270.1094.680.0095.00
18542009.08.25 02:17buy9280.2094.370.0094.69
18552009.08.25 05:27buy9290.4094.060.0094.38
18562009.08.25 11:08t/p9290.4094.380.0094.38135.62103226.16
18572009.08.25 11:08close9280.2094.380.0094.692.12103228.28
18582009.08.25 11:08close9270.1094.390.0095.00-30.91103197.37
18592009.08.25 12:57sell9300.1094.160.0093.84
18602009.08.25 17:00sell9310.2094.470.0094.15
18612009.08.25 20:14t/p9310.2094.150.0094.1567.98103265.35
18622009.08.25 20:14close9300.1094.150.0093.841.06103266.41
18632009.08.25 20:15sell9320.1094.120.0093.80
18642009.08.26 17:00sell9330.2094.430.0094.11
18652009.08.27 02:23t/p9330.2094.110.0094.1166.34103332.75
18662009.08.27 02:23close9320.1094.110.0093.80-0.06103332.69
18672009.08.27 02:31sell9340.1094.080.0093.76
18682009.08.27 06:17t/p9340.1093.760.0093.7634.13103366.82
18692009.08.27 06:17sell9350.1093.740.0093.42
18702009.08.27 09:50t/p9350.1093.420.0093.4234.25103401.07
18712009.08.27 09:50sell9360.1093.400.0093.08
18722009.08.27 11:00sell9370.2093.710.0093.39
18732009.08.27 21:23t/p9370.2093.390.0093.3968.53103469.60
18742009.08.27 21:23close9360.1093.390.0093.081.07103470.67
18752009.08.27 21:23sell9380.1093.350.0093.03
18762009.08.28 02:47sell9390.2093.650.0093.33
18772009.08.28 09:47sell9400.4093.960.0093.64
18782009.08.28 16:56t/p9400.4093.640.0093.64136.69103607.36
18792009.08.28 16:56close9390.2093.640.0093.332.14103609.50
18802009.08.28 16:56close9380.1093.630.0093.03-30.18103579.32
18812009.08.28 16:56sell9410.1093.610.0093.29
18822009.08.31 00:02t/p9410.1093.290.0093.2934.03103613.36
18832009.08.31 00:02sell9420.1093.260.0092.94
18842009.08.31 03:40t/p9420.1092.940.0092.9434.43103647.79
18852009.08.31 03:40sell9430.1092.920.0092.60
18862009.08.31 04:12t/p9430.1092.600.0092.6034.56103682.35
18872009.08.31 04:12sell9440.1092.570.0092.25
18882009.08.31 11:26sell9450.2092.870.0092.55
18892009.08.31 14:20sell9460.4093.180.0092.86
18902009.08.31 17:11t/p9460.4092.860.0092.86137.84103820.19
18912009.08.31 17:11close9450.2092.860.0092.552.15103822.34
18922009.08.31 17:11close9440.1092.870.0092.25-32.30103790.04
18932009.08.31 17:11sell9470.1092.840.0092.52
18942009.08.31 23:13sell9480.2093.150.0092.83
18952009.09.01 22:27t/p9480.2092.830.0092.8368.38103858.42
18962009.09.01 22:27close9470.1092.830.0092.520.80103859.22
18972009.09.02 00:01sell9490.1092.890.0092.57
18982009.09.02 02:43t/p9490.1092.570.0092.5734.57103893.79
18992009.09.02 02:43sell9500.1092.550.0092.23
19002009.09.02 04:03sell9510.2092.860.0092.54
19012009.09.02 11:06t/p9510.2092.540.0092.5469.16103962.95
19022009.09.02 11:06close9500.1092.540.0092.231.08103964.03
19032009.09.02 11:06sell9520.1092.510.0092.19
19042009.09.02 19:56t/p9520.1092.190.0092.1934.71103998.74
19052009.09.02 19:56sell9530.1092.170.0091.85
19062009.09.03 10:05sell9540.2092.480.0092.16
19072009.09.04 10:58sell9550.4092.790.0092.47
19082009.09.04 15:30t/p9550.4092.470.0092.47138.42104137.16
19092009.09.04 15:30close9540.2092.470.0092.161.60104138.76
19102009.09.04 15:30close9530.1092.460.0091.85-32.48104106.29
19112009.09.04 15:30sell9560.1092.430.0092.11
19122009.09.04 15:32sell9570.2092.740.0092.42
19132009.09.04 15:36sell9580.4093.040.0092.72
19142009.09.04 19:13t/p9580.4092.720.0092.72138.07104244.36
19152009.09.04 19:13close9570.2092.710.0092.426.47104250.83
19162009.09.04 19:13close9560.1092.700.0092.11-29.13104221.70
19172009.09.04 19:15buy9590.1092.740.0093.06
19182009.09.07 01:07t/p9590.1093.060.0093.0634.20104255.89
19192009.09.07 01:07buy9600.1093.080.0093.40
19202009.09.08 04:38buy9610.2092.760.0093.08
19212009.09.08 10:01buy9620.4092.450.0092.77
19222009.09.08 11:17buy9630.8092.150.0092.47
19232009.09.09 09:27t/p9630.8092.470.0092.47275.31104531.21
19242009.09.09 09:27close9620.4092.470.0092.777.88104539.09
19252009.09.09 09:28close9610.2092.460.0093.08-65.27104473.81
19262009.09.09 09:28close9600.1092.470.0093.40-66.35104407.46
19272009.09.09 15:22sell9640.1092.240.0091.92
19282009.09.09 17:01t/p9640.1091.920.0091.9234.81104442.27
19292009.09.09 17:01sell9650.1091.900.0091.58
19302009.09.09 21:03sell9660.2092.210.0091.89
19312009.09.10 15:34t/p9660.2091.890.0091.8967.98104510.25
19322009.09.10 15:34close9650.1091.890.0091.580.25104510.50
19332009.09.10 15:35sell9670.1091.880.0091.56
19342009.09.10 16:10t/p9670.1091.560.0091.5634.96104545.46
19352009.09.10 16:10sell9680.1091.530.0091.21
19362009.09.10 16:25sell9690.2091.840.0091.52
19372009.09.11 04:48t/p9690.2091.520.0091.5269.37104614.83
19382009.09.11 04:48close9680.1091.520.0091.210.81104615.64
19392009.09.11 04:48sell9700.1091.490.0091.17
19402009.09.11 08:23t/p9700.1091.170.0091.1735.10104650.74
19412009.09.11 08:23sell9710.1091.150.0090.83
19422009.09.11 10:13t/p9710.1090.830.0090.8335.23104685.97
19432009.09.11 10:13sell9720.1090.810.0090.49
19442009.09.11 18:07t/p9720.1090.490.0090.4935.36104721.33
19452009.09.11 18:07sell9730.1090.470.0090.15
19462009.09.14 12:02sell9740.2090.780.0090.46
19472009.09.14 16:00sell9750.4091.090.0090.77
19482009.09.14 16:55t/p9750.4090.770.0090.77141.02104862.35
19492009.09.14 16:55close9740.2090.770.0090.462.20104864.55
19502009.09.14 16:55close9730.1090.780.0090.15-34.43104830.12
19512009.09.14 16:55buy9760.1090.790.0091.11
19522009.09.15 05:25t/p9760.1091.110.0091.1134.93104865.05
19532009.09.15 05:25buy9770.1091.130.0091.45
19542009.09.15 15:33t/p9770.1091.450.0091.4534.99104900.04
19552009.09.15 15:33buy9780.1091.470.0091.79
19562009.09.15 17:18buy9790.2091.160.0091.48
19572009.09.15 20:02buy9800.4090.850.0091.17
19582009.09.16 07:40t/p9800.4091.170.0091.17139.63105039.67
19592009.09.16 07:40close9790.2091.170.0091.481.81105041.48
19602009.09.16 07:40close9780.1091.180.0091.79-32.00105009.48
19612009.09.16 07:40buy9810.1091.190.0091.51
19622009.09.16 09:03buy9820.2090.880.0091.20
19632009.09.16 09:12buy9830.4090.570.0090.89
19642009.09.16 10:57buy9840.8090.260.0090.58
19652009.09.16 16:32t/p9840.8090.580.0090.58282.62105292.10
19662009.09.16 16:32close9830.4090.580.0090.894.42105296.52
19672009.09.16 16:32close9820.2090.570.0091.20-68.46105228.06
19682009.09.16 16:32close9810.1090.580.0091.51-67.34105160.72
19692009.09.16 16:32sell9850.1090.570.0090.25
19702009.09.16 17:21sell9860.2090.870.0090.55
19712009.09.16 17:41sell9870.4091.180.0090.86
19722009.09.16 18:08t/p9870.4090.860.0090.86140.88105301.60
19732009.09.16 18:08close9860.2090.860.0090.552.20105303.80
19742009.09.16 18:08close9850.1090.870.0090.25-33.01105270.79
19752009.09.16 19:23sell9880.1090.740.0090.42
19762009.09.16 20:55sell9890.2091.040.0090.72
19772009.09.17 10:28t/p9890.2090.720.0090.7268.88105339.66
19782009.09.17 10:28close9880.1090.720.0090.421.36105341.03
19792009.09.17 10:53sell9900.1090.550.0090.23
19802009.09.17 13:26sell9910.2090.860.0090.54
19812009.09.17 14:16sell9920.4091.170.0090.85
19822009.09.17 15:31sell9930.8091.480.0091.16
19832009.09.17 17:08t/p9930.8091.160.0091.16280.82105621.85
19842009.09.17 17:08close9920.4091.160.0090.854.39105626.24
19852009.09.17 17:08close9910.2091.150.0090.54-63.63105562.61
19862009.09.17 17:08close9900.1091.140.0090.23-64.74105497.87
19872009.09.17 17:08buy9940.1091.130.0091.45
19882009.09.18 12:28t/p9940.1091.450.0091.4534.80105532.66
19892009.09.18 12:28buy9950.1091.470.0091.79
19902009.09.21 08:07t/p9950.1091.790.0091.7934.67105567.33
19912009.09.21 08:07buy9960.1091.810.0092.13
19922009.09.21 09:32t/p9960.1092.130.0092.1334.73105602.06
19932009.09.21 09:32buy9970.1092.150.0092.47
19942009.09.21 15:20t/p9970.1092.470.0092.4734.61105636.67
19952009.09.21 15:20buy9980.1092.490.0092.81
19962009.09.21 18:10buy9990.2092.180.0092.50
19972009.09.21 18:37buy10000.4091.870.0092.19
19982009.09.22 09:22buy10010.8091.560.0091.88
19992009.09.22 10:28buy10021.6091.260.0091.58
20002009.09.22 18:17buy10033.2090.950.0091.27
20012009.09.23 13:41t/p10033.2091.270.0091.271115.80106752.47
20022009.09.23 13:41close10021.6091.270.0091.5814.45106766.93
20032009.09.23 13:41close10010.8091.280.0091.88-246.94106519.99
20042009.09.23 13:41close10000.4091.290.0092.19-255.68106264.31
20052009.09.23 13:41close9990.2091.300.0092.50-193.54106070.77
20062009.09.23 13:41close9980.1091.310.0092.81-129.61105941.16
20072009.09.23 13:41buy10040.1091.320.0091.64
20082009.09.23 21:18buy10050.2091.000.0091.32
20092009.09.23 22:51t/p10050.2091.320.0091.3270.08106011.24
20102009.09.23 22:51close10040.1091.320.0091.640.00106011.24
20112009.09.23 22:51buy10060.1091.350.0091.67
20122009.09.24 06:28buy10070.2091.030.0091.35
20132009.09.24 09:13buy10080.4090.730.0091.05
20142009.09.24 11:52buy10090.8090.420.0090.74
20152009.09.24 14:55t/p10090.8090.740.0090.74282.12106293.36
20162009.09.24 14:55close10080.4090.740.0091.054.41106297.77
20172009.09.24 14:55close10070.2090.730.0091.35-66.13106231.64
20182009.09.24 14:55close10060.1090.740.0091.67-67.81106163.83
20192009.09.24 14:55sell10100.1090.750.0090.43
20202009.09.24 17:03sell10110.2091.060.0090.74
20212009.09.24 17:43sell10120.4091.370.0091.05
20222009.09.25 02:47t/p10120.4091.050.0091.05139.46106303.30
20232009.09.25 02:47close10110.2091.050.0090.741.64106304.94
20242009.09.25 02:47close10100.1091.040.0090.43-32.13106272.81
20252009.09.25 02:52sell10130.1090.900.0090.58
20262009.09.25 05:50t/p10130.1090.580.0090.5835.33106308.14
20272009.09.25 05:50sell10140.1090.560.0090.24
20282009.09.25 13:03t/p10140.1090.240.0090.2435.46106343.60
20292009.09.25 13:03sell10150.1090.220.0089.90
20302009.09.25 17:43t/p10150.1089.900.0089.9035.60106379.20
20312009.09.25 17:43sell10160.1089.880.0089.56
20322009.09.25 18:16t/p10160.1089.560.0089.5635.73106414.93
20332009.09.25 18:16sell10170.1089.540.0089.22
20342009.09.25 19:00sell10180.2089.850.0089.53
20352009.09.28 01:19t/p10180.2089.530.0089.5370.92106485.85
20362009.09.28 01:19close10170.1089.530.0089.220.84106486.69
20372009.09.28 01:19sell10190.1089.500.0089.18
20382009.09.28 01:51t/p10190.1089.180.0089.1835.88106522.57
20392009.09.28 01:51sell10200.1089.160.0088.84
20402009.09.28 02:02t/p10200.1088.840.0088.8436.02106558.59
20412009.09.28 02:02sell10210.1088.820.0088.50
20422009.09.28 02:08t/p10210.1088.500.0088.5036.16106594.75
20432009.09.28 02:08sell10220.1088.480.0088.16
20442009.09.28 03:01sell10230.2088.790.0088.47
20452009.09.28 04:37sell10240.4089.100.0088.78
20462009.09.28 06:10sell10250.8089.400.0089.08
20472009.09.28 21:56sell10261.6089.710.0089.39
20482009.09.29 03:02sell10273.2090.010.0089.69
20492009.09.29 10:22t/p10273.2089.690.0089.691141.71107736.46
20502009.09.29 10:22close10261.6089.690.0089.3931.22107767.68
20512009.09.29 10:22close10250.8089.700.0089.08-269.79107497.89
20522009.09.29 10:22close10240.4089.690.0088.78-264.25107233.64
20532009.09.29 10:23close10230.2089.700.0088.47-203.46107030.19
20542009.09.29 10:23close10220.1089.710.0088.16-137.39106892.80
20552009.09.29 13:03buy10280.1089.900.0090.22
20562009.09.29 16:55t/p10280.1090.220.0090.2235.47106928.27
20572009.09.29 16:55buy10290.1090.240.0090.56
20582009.09.30 04:08buy10300.2089.930.0090.25
20592009.09.30 08:51buy10310.4089.620.0089.94
20602009.10.01 02:02t/p10310.4089.940.0089.94140.01107068.28
20612009.10.01 02:02close10300.2089.940.0090.251.07107069.35
20622009.10.01 02:02close10290.1089.930.0090.56-35.24107034.11
20632009.10.01 02:21buy10320.1089.970.0090.29
20642009.10.01 16:22buy10330.2089.660.0089.98
20652009.10.02 06:02buy10340.4089.350.0089.67
20662009.10.02 15:32buy10350.8089.040.0089.36
20672009.10.02 16:48buy10361.6088.730.0089.05
20682009.10.02 17:25t/p10361.6089.050.0089.05574.96107609.07
20692009.10.02 17:25close10350.8089.050.0089.368.98107618.05
20702009.10.02 17:25close10340.4089.040.0089.67-139.26107478.79
20712009.10.02 17:25close10330.2089.060.0089.98-135.12107343.66
20722009.10.02 17:25close10320.1089.050.0090.29-103.50107240.16
20732009.10.02 17:25sell10370.1089.060.0088.74
20742009.10.02 18:02sell10380.2089.370.0089.05
20752009.10.02 18:05sell10390.4089.680.0089.36
20762009.10.06 04:07t/p10390.4089.360.0089.36141.01107381.17
20772009.10.06 04:07close10380.2089.360.0089.051.12107382.30
20782009.10.06 04:07close10370.1089.370.0088.74-35.25107347.05
20792009.10.06 04:07sell10400.1089.340.0089.02
20802009.10.06 04:52t/p10400.1089.020.0089.0235.95107383.00
20812009.10.06 04:52sell10410.1089.000.0088.68
20822009.10.06 09:51sell10420.2089.310.0088.99
20832009.10.06 12:02t/p10420.2088.990.0088.9971.92107454.92
20842009.10.06 12:02close10410.1088.990.0088.681.12107456.04
20852009.10.06 12:02sell10430.1088.980.0088.66
20862009.10.06 16:53t/p10430.1088.660.0088.6636.09107492.13
20872009.10.06 16:53sell10440.1088.640.0088.32
20882009.10.07 03:35sell10450.2088.960.0088.64
20892009.10.07 09:03t/p10450.2088.640.0088.6472.20107564.33
20902009.10.07 09:03close10440.1088.640.0088.32-0.28107564.05
20912009.10.07 09:03sell10460.1088.610.0088.29
20922009.10.07 10:46t/p10460.1088.290.0088.2936.24107600.29
20932009.10.07 10:46sell10470.1088.270.0087.95
20942009.10.07 13:58sell10480.2088.580.0088.26
20952009.10.07 14:23sell10490.4088.890.0088.57
20962009.10.07 15:51sell10500.8089.200.0088.88
20972009.10.07 18:20t/p10500.8088.880.0088.88288.03107888.32
20982009.10.07 18:20close10490.4088.880.0088.574.50107892.82
20992009.10.07 18:20close10480.2088.890.0088.26-69.75107823.07
21002009.10.07 18:20close10470.1088.880.0087.95-68.63107754.44
21012009.10.07 20:11sell10510.1088.680.0088.36
21022009.10.08 03:33t/p10510.1088.360.0088.3635.38107789.82
21032009.10.08 03:33sell10520.1088.340.0088.02
21042009.10.08 16:18sell10530.2088.650.0088.33
21052009.10.08 19:17t/p10530.2088.330.0088.3372.46107862.28
21062009.10.08 19:17close10520.1088.330.0088.021.13107863.41
21072009.10.08 19:17sell10540.1088.300.0087.98
21082009.10.09 02:10sell10550.2088.610.0088.29
21092009.10.09 04:35sell10560.4088.920.0088.60
21102009.10.09 07:08sell10570.8089.230.0088.91
21112009.10.09 12:42t/p10570.8088.910.0088.91287.93108151.34
21122009.10.09 12:42close10560.4088.910.0088.604.50108155.84
21132009.10.09 12:42close10550.2088.900.0088.29-65.24108090.60
21142009.10.09 12:42close10540.1088.910.0087.98-68.89108021.71
21152009.10.09 12:42buy10580.1088.900.0089.22
21162009.10.09 15:58t/p10580.1089.220.0089.2235.87108057.58
21172009.10.09 15:58buy10590.1089.240.0089.56
21182009.10.09 17:03t/p10590.1089.560.0089.5635.73108093.31
21192009.10.09 17:03buy10600.1089.580.0089.90
21202009.10.12 02:43t/p10600.1089.900.0089.9035.41108128.72
21212009.10.12 02:43buy10610.1089.920.0090.24
21222009.10.12 09:10t/p10610.1090.240.0090.2435.46108164.18
21232009.10.12 09:10buy10620.1090.260.0090.58
21242009.10.12 15:53buy10630.2089.950.0090.27
21252009.10.12 18:08buy10640.4089.650.0089.97
21262009.10.13 04:27t/p10640.4089.970.0089.97141.48108305.66
21272009.10.13 04:27close10630.2089.980.0090.276.29108311.95
21282009.10.13 04:28close10620.1089.970.0090.58-32.42108279.53
21292009.10.13 04:36buy10650.1089.930.0090.25
21302009.10.13 13:17buy10660.2089.610.0089.93
21312009.10.13 21:01t/p10660.2089.930.0089.9371.17108350.70
21322009.10.13 21:01close10650.1089.930.0090.250.00108350.70
21332009.10.13 21:01buy10670.1089.920.0090.24
21342009.10.14 04:22buy10680.2089.610.0089.93
21352009.10.14 04:48buy10690.4089.300.0089.62
21362009.10.14 06:59buy10700.8088.990.0089.31
21372009.10.14 13:14t/p10700.8089.310.0089.31286.64108637.34
21382009.10.14 13:14close10690.4089.310.0089.624.48108641.82
21392009.10.14 13:15close10680.2089.320.0089.93-64.94108576.88
21402009.10.14 13:15close10670.1089.330.0090.24-66.24108510.63
21412009.10.14 13:15sell10710.1089.340.0089.02
21422009.10.14 14:17sell10720.2089.650.0089.33
21432009.10.14 16:32t/p10720.2089.330.0089.3371.64108582.27
21442009.10.14 16:32close10710.1089.330.0089.021.12108583.39
21452009.10.14 16:32sell10730.1089.300.0088.98
21462009.10.15 03:17sell10740.2089.610.0089.29
21472009.10.15 12:32sell10750.4089.930.0089.61
21482009.10.15 14:13sell10760.8090.240.0089.92
21492009.10.15 15:46sell10771.6090.540.0090.22
21502009.10.15 18:02t/p10771.6090.220.0090.22567.56109150.95
21512009.10.15 18:02close10760.8090.210.0089.9226.60109177.55
21522009.10.15 18:02close10750.4090.200.0089.61-119.73109057.82
21532009.10.15 18:02close10740.2090.190.0089.29-128.62108929.20
21542009.10.15 18:02close10730.1090.180.0088.98-98.42108830.79
21552009.10.15 18:02buy10780.1090.190.0090.51
21562009.10.15 19:39t/p10780.1090.510.0090.5135.36108866.15
21572009.10.15 19:39buy10790.1090.530.0090.85
21582009.10.16 02:32t/p10790.1090.850.0090.8535.03108901.18
21592009.10.16 02:32buy10800.1090.880.0091.20
21602009.10.16 10:55t/p10800.1091.200.0091.2035.09108936.27
21612009.10.16 10:55buy10810.1091.220.0091.54
21622009.10.16 17:52buy10820.2090.910.0091.23
21632009.10.16 18:13buy10830.4090.600.0090.92
21642009.10.16 19:46t/p10830.4090.920.0090.92140.78109077.05
21652009.10.16 19:46close10820.2090.920.0091.232.20109079.25
21662009.10.16 19:47close10810.1090.910.0091.54-34.10109045.15
21672009.10.16 19:47buy10840.1090.920.0091.24
21682009.10.19 09:37buy10850.2090.620.0090.94
21692009.10.19 14:47t/p10850.2090.940.0090.9470.38109115.53
21702009.10.19 14:47close10840.1090.940.0091.242.01109117.53
21712009.10.19 14:47buy10860.1090.970.0091.29
21722009.10.19 17:08buy10870.2090.660.0090.98
21732009.10.20 05:12buy10880.4090.340.0090.66
21742009.10.20 17:48t/p10880.4090.660.0090.66141.17109258.70
21752009.10.20 17:48close10870.2090.670.0090.981.83109260.53
21762009.10.20 17:48close10860.1090.680.0091.29-32.17109228.36
21772009.10.20 17:48buy10890.1090.720.0091.04
21782009.10.20 18:38t/p10890.1091.040.0091.0435.15109263.51
21792009.10.20 18:38buy10900.1091.060.0091.38
21802009.10.20 20:45buy10910.2090.750.0091.07
21812009.10.21 15:21t/p10910.2091.070.0091.0769.90109333.40
21822009.10.21 15:21close10900.1091.070.0091.380.91109334.31
21832009.10.21 15:21buy10920.1091.100.0091.42
21842009.10.22 02:51buy10930.2090.790.0091.11
21852009.10.22 06:43t/p10930.2091.110.0091.1170.24109404.55
21862009.10.22 06:43close10920.1091.110.0091.420.52109405.07
21872009.10.22 06:43buy10940.1091.140.0091.46
21882009.10.22 09:13t/p10940.1091.460.0091.4634.99109440.06
21892009.10.22 09:13buy10950.1091.480.0091.80
21902009.10.22 13:16buy10960.2091.170.0091.49
21912009.10.22 16:10t/p10960.2091.490.0091.4969.95109510.01
21922009.10.22 16:10close10950.1091.490.0091.801.09109511.10
21932009.10.22 16:10buy10970.1091.520.0091.84
21942009.10.23 09:29t/p10970.1091.840.0091.8434.65109545.75
21952009.10.23 09:29buy10980.1091.860.0092.18
21962009.10.23 13:16buy10990.2091.550.0091.87
21972009.10.23 15:20t/p10990.2091.870.0091.8769.66109615.41
21982009.10.23 15:20close10980.1091.870.0092.181.09109616.50
21992009.10.23 15:20buy11000.1091.900.0092.22
22002009.10.26 05:23buy11010.2091.590.0091.91
22012009.10.26 09:00t/p11010.2091.910.0091.9169.63109686.13
22022009.10.26 09:00close11000.1091.910.0092.220.90109687.03
22032009.10.26 17:08buy11020.1092.140.0092.46
22042009.10.27 11:43buy11030.2091.840.0092.16
22052009.10.27 18:02t/p11030.2092.160.0092.1669.44109756.47
22062009.10.27 18:02close11020.1092.160.0092.461.98109758.45
22072009.10.27 20:07sell11040.1091.800.0091.48
22082009.10.28 03:55t/p11040.1091.480.0091.4834.70109793.15
22092009.10.28 03:55sell11050.1091.460.0091.14
22102009.10.28 07:17t/p11050.1091.140.0091.1435.11109828.26
22112009.10.28 07:17sell11060.1091.120.0090.80
22122009.10.28 19:37t/p11060.1090.800.0090.8035.25109863.51
22132009.10.28 19:37sell11070.1090.770.0090.45
22142009.10.29 03:22t/p11070.1090.450.0090.4534.54109898.05
22152009.10.29 03:22sell11080.1090.430.0090.11
22162009.10.29 11:26sell11090.2090.740.0090.42
22172009.10.29 15:31sell11100.4091.040.0090.72
22182009.10.29 16:02sell11110.8091.350.0091.03
22192009.10.30 08:46t/p11110.8091.030.0091.03279.00110177.05
22202009.10.30 08:46close11100.4091.030.0090.723.27110180.32
22212009.10.30 08:46close11090.2091.040.0090.42-66.47110113.86
22222009.10.30 08:46close11080.1091.030.0090.11-66.19110047.67
22232009.10.30 09:42sell11120.1090.840.0090.52
22242009.10.30 10:36sell11130.2091.150.0090.83
22252009.10.30 18:12t/p11130.2090.830.0090.8370.46110118.13
22262009.10.30 18:12close11120.1090.830.0090.521.10110119.23
22272009.10.30 18:12sell11140.1090.800.0090.48
22282009.10.30 18:37t/p11140.1090.480.0090.4835.37110154.60
22292009.10.30 18:37sell11150.1090.460.0090.14
22302009.10.30 20:26t/p11150.1090.140.0090.1435.50110190.10
22312009.10.30 20:26sell11160.1090.120.0089.80
22322009.11.02 00:00t/p11160.1089.800.0089.8035.40110225.50
22332009.11.02 00:00sell11170.1089.660.0089.34
22342009.11.02 00:29t/p11170.1089.340.0089.3435.82110261.32
22352009.11.02 00:29sell11180.1089.310.0088.99
22362009.11.02 00:53sell11190.2089.620.0089.30
22372009.11.02 02:27sell11200.4089.930.0089.61
22382009.11.02 10:55sell11210.8090.240.0089.92
22392009.11.02 13:15t/p11210.8089.920.0089.92284.70110546.02
22402009.11.02 13:15close11200.4089.920.0089.614.45110550.47
22412009.11.02 13:16close11190.2089.930.0089.30-68.94110481.53
22422009.11.02 13:16close11180.1089.920.0088.99-67.84110413.69
22432009.11.02 17:00buy11220.1090.300.0090.62
22442009.11.02 17:02t/p11220.1090.620.0090.6235.31110449.00
22452009.11.02 17:02buy11230.1090.640.0090.96
22462009.11.02 19:43buy11240.2090.330.0090.65
22472009.11.03 09:40buy11250.4090.020.0090.34
22482009.11.03 16:23t/p11250.4090.340.0090.34141.69110590.69
22492009.11.03 16:23close11240.2090.340.0090.651.83110592.52
22502009.11.03 16:23close11230.1090.330.0090.96-34.51110558.00
22512009.11.03 16:23buy11260.1090.360.0090.68
22522009.11.04 10:18t/p11260.1090.680.0090.6835.10110593.10
22532009.11.04 10:18buy11270.1090.700.0091.02
22542009.11.04 12:30t/p11270.1091.020.0091.0235.16110628.26
22552009.11.04 12:30buy11280.1091.040.0091.36
22562009.11.04 17:02buy11290.2090.730.0091.05
22572009.11.04 21:15t/p11290.2091.050.0091.0570.29110698.55
22582009.11.04 21:15close11280.1091.050.0091.361.10110699.65
22592009.11.04 21:15buy11300.1091.080.0091.40
22602009.11.04 21:17buy11310.2090.770.0091.09
22612009.11.04 21:22t/p11310.2091.090.0091.0970.26110769.91
22622009.11.04 21:22close11300.1091.090.0091.401.10110771.01
22632009.11.04 21:22buy11320.1091.120.0091.44
22642009.11.04 21:59buy11330.2090.810.0091.13
22652009.11.05 02:30buy11340.4090.510.0090.83
22662009.11.05 10:48buy11350.8090.200.0090.52
22672009.11.05 15:33t/p11350.8090.520.0090.52282.81111053.82
22682009.11.05 15:33close11340.4090.520.0090.834.42111058.24
22692009.11.05 15:33close11330.2090.510.0091.13-67.44110990.80
22702009.11.05 15:33close11320.1090.520.0091.44-66.86110923.94
22712009.11.05 15:48sell11360.1090.410.0090.09
22722009.11.05 21:50sell11370.2090.720.0090.40
22732009.11.06 15:30t/p11370.2090.400.0090.4070.24110994.18
22742009.11.06 15:30close11360.1090.400.0090.090.83110995.01
22752009.11.06 15:31sell11380.1090.320.0090.00
22762009.11.06 16:17t/p11380.1090.000.0090.0035.56111030.57
22772009.11.06 16:17sell11390.1089.980.0089.66
22782009.11.06 17:32t/p11390.1089.660.0089.6635.69111066.26
22792009.11.06 17:32sell11400.1089.640.0089.32
22802009.11.06 21:58sell11410.2089.950.0089.63
22812009.11.09 09:46sell11420.4090.260.0089.94
22822009.11.09 12:18t/p11420.4089.940.0089.94142.32111208.58
22832009.11.09 12:18close11410.2089.940.0089.631.66111210.25
22842009.11.09 12:18close11400.1089.920.0089.32-31.42111178.83
22852009.11.09 12:18sell11430.1089.910.0089.59
22862009.11.11 02:02t/p11430.1089.590.0089.5935.16111213.99
22872009.11.11 02:02sell11440.1089.570.0089.25
22882009.11.11 08:53sell11450.2089.870.0089.55
22892009.11.12 15:30sell11460.4090.200.0089.88
22902009.11.12 17:38sell11470.8090.510.0090.19
22912009.11.13 03:46t/p11470.8090.190.0090.19281.62111495.61
22922009.11.13 03:46close11460.4090.190.0089.883.32111498.93
22932009.11.13 03:48close11450.2090.210.0089.55-77.61111421.32
22942009.11.13 03:48close11440.1090.220.0089.25-73.17111348.16
22952009.11.13 11:05sell11480.1090.070.0089.75
22962009.11.13 11:26t/p11480.1089.750.0089.7535.65111383.81
22972009.11.13 11:26sell11490.1089.730.0089.41
22982009.11.16 02:55t/p11490.1089.410.0089.4135.51111419.32
22992009.11.16 02:55sell11500.1089.390.0089.07
23002009.11.16 20:51t/p11500.1089.070.0089.0735.93111455.25
23012009.11.16 20:51sell11510.1089.050.0088.73
23022009.11.17 14:16sell11520.2089.360.0089.04
23032009.11.18 11:59t/p11520.2089.040.0089.0471.32111526.57
23042009.11.18 11:59close11510.1089.040.0088.730.56111527.13
23052009.11.18 12:00sell11530.1089.010.0088.69
23062009.11.18 18:33sell11540.2089.320.0089.00
23072009.11.19 09:11t/p11540.2089.000.0089.0070.28111597.41
23082009.11.19 09:11close11530.1088.950.0088.695.91111603.32
23092009.11.19 09:11sell11550.1088.910.0088.59
23102009.11.23 09:27t/p11550.1088.590.0088.5935.56111638.89
23112009.11.23 09:27sell11560.1088.570.0088.25
23122009.11.23 10:23sell11570.2088.890.0088.57
23132009.11.24 14:59t/p11570.2088.570.0088.5771.70111710.59
23142009.11.24 14:59close11560.1088.570.0088.25-0.28111710.31
23152009.11.24 14:59sell11580.1088.560.0088.24
23162009.11.25 03:44t/p11580.1088.240.0088.2435.98111746.29
23172009.11.25 03:44sell11590.1088.220.0087.90
23182009.11.25 11:17t/p11590.1087.900.0087.9036.42111782.71
23192009.11.25 11:17sell11600.1087.850.0087.53
23202009.11.25 15:18t/p11600.1087.530.0087.5336.57111819.28
23212009.11.25 15:18sell11610.1087.480.0087.16
23222009.11.26 05:30t/p11610.1087.160.0087.1635.90111855.18
23232009.11.26 05:30sell11620.1087.060.0086.74
23242009.11.26 05:31t/p11620.1086.740.0086.7436.90111892.08
23252009.11.26 05:31sell11630.1086.700.0086.38
23262009.11.26 06:52t/p11630.1086.380.0086.3837.05111929.13
23272009.11.26 06:52sell11640.1086.360.0086.04
23282009.11.26 08:06sell11650.2086.680.0086.36
23292009.11.26 08:55sell11660.4086.990.0086.67
23302009.11.26 12:22t/p11660.4086.670.0086.67147.69112076.82
23312009.11.26 12:22close11650.2086.670.0086.362.31112079.13
23322009.11.26 12:22close11640.1086.660.0086.04-34.62112044.51
23332009.11.26 12:22sell11670.1086.650.0086.33
23342009.11.27 01:11t/p11670.1086.330.0086.3336.79112081.30
23352009.11.27 01:11sell11680.1086.290.0085.97
23362009.11.27 01:16t/p11680.1085.970.0085.9737.24112118.54
23372009.11.27 01:16sell11690.1085.920.0085.60
23382009.11.27 01:27t/p11690.1085.600.0085.6037.42112155.96
23392009.11.27 01:27sell11700.1085.480.0085.16
23402009.11.27 01:29sell11710.2085.790.0085.47
23412009.11.27 01:41t/p11710.2085.470.0085.4774.91112230.87
23422009.11.27 01:41close11700.1085.440.0085.164.68112235.55
23432009.11.27 01:41sell11720.1085.360.0085.04
23442009.11.27 01:43t/p11720.1085.040.0085.0437.65112273.20
23452009.11.27 01:43sell11730.1084.970.0084.65
23462009.11.27 02:02sell11740.2085.290.0084.97
23472009.11.27 02:04sell11750.4085.600.0085.28
23482009.11.27 02:08t/p11750.4085.280.0085.28150.09112423.29
23492009.11.27 02:08close11740.2085.280.0084.972.35112425.64
23502009.11.27 02:08close11730.1085.260.0084.65-34.01112391.63
23512009.11.27 02:08sell11760.1085.250.0084.93
23522009.11.27 02:10sell11770.2085.560.0085.24
23532009.11.27 02:41sell11780.4085.870.0085.55
23542009.11.27 02:54sell11790.8086.180.0085.86
23552009.11.27 04:37t/p11790.8085.860.0085.86298.16112689.79
23562009.11.27 04:37close11780.4085.860.0085.554.66112694.45
23572009.11.27 04:37close11770.2085.850.0085.24-67.56112626.89
23582009.11.27 04:37close11760.1085.840.0084.93-68.73112558.16
23592009.11.27 12:17buy11800.1086.720.0087.04
23602009.11.27 12:52buy11810.2086.400.0086.72
23612009.11.27 16:03t/p11810.2086.720.0086.7273.80112631.96
23622009.11.27 16:03close11800.1086.720.0087.040.00112631.96
23632009.11.27 16:04buy11820.1086.730.0087.05
23642009.11.30 00:23buy11830.2086.420.0086.74
23652009.11.30 00:27t/p11830.2086.740.0086.7473.78112705.74
23662009.11.30 00:27close11820.1086.740.0087.050.96112706.70
23672009.11.30 00:27buy11840.1086.780.0087.10
23682009.11.30 01:11buy11850.2086.470.0086.79
23692009.11.30 02:58t/p11850.2086.790.0086.7973.74112780.44
23702009.11.30 02:58close11840.1086.790.0087.101.15112781.59
23712009.11.30 02:58buy11860.1086.820.0087.14
23722009.11.30 06:29buy11870.2086.510.0086.83
23732009.11.30 07:24buy11880.4086.190.0086.51
23742009.11.30 11:33t/p11880.4086.510.0086.51147.96112929.55
23752009.11.30 11:33close11870.2086.510.0086.830.00112929.55
23762009.11.30 11:33close11860.1086.520.0087.14-34.67112894.88
23772009.11.30 11:33buy11890.1086.530.0086.85
23782009.11.30 13:11buy11900.2086.220.0086.54
23792009.11.30 15:06t/p11900.2086.540.0086.5473.95112968.83
23802009.11.30 15:06close11890.1086.540.0086.851.16112969.99
23812009.11.30 15:07buy11910.1086.550.0086.87
23822009.11.30 17:59buy11920.2086.240.0086.56
23832009.12.01 04:03t/p11920.2086.560.0086.5673.54113043.53
23842009.12.01 04:03close11910.1086.580.0086.873.28113046.81
23852009.12.01 04:04buy11930.1086.710.0087.03
23862009.12.01 04:25t/p11930.1087.030.0087.0336.77113083.58
23872009.12.01 04:25buy11940.1087.050.0087.37
23882009.12.01 05:15t/p11940.1087.370.0087.3736.63113120.21
23892009.12.01 05:15buy11950.1087.390.0087.71
23902009.12.01 08:38buy11960.2087.090.0087.41
23912009.12.01 08:51buy11970.4086.780.0087.10
23922009.12.02 05:42t/p11970.4087.100.0087.10146.17113266.38
23932009.12.02 05:42close11960.2087.110.0087.414.21113270.58
23942009.12.02 05:42close11950.1087.100.0087.71-33.49113237.09
23952009.12.02 05:42buy11980.1087.150.0087.47
23962009.12.02 21:43t/p11980.1087.470.0087.4736.58113273.67
23972009.12.02 21:43buy11990.1087.490.0087.81
23982009.12.03 03:53t/p11990.1087.810.0087.8135.86113309.53
23992009.12.03 03:53buy12000.1087.830.0088.15
24002009.12.03 15:19t/p12000.1088.150.0088.1536.30113345.83
24012009.12.03 15:19buy12010.1088.170.0088.49
24022009.12.04 15:30t/p12010.1088.490.0088.4935.75113381.58
24032009.12.04 15:30buy12020.1089.060.0089.38
24042009.12.04 15:41t/p12020.1089.380.0089.3835.80113417.38
24052009.12.04 15:41buy12030.1089.400.0089.72
24062009.12.04 16:01t/p12030.1089.720.0089.7235.66113453.04
24072009.12.04 16:01buy12040.1089.770.0090.09
24082009.12.04 20:44t/p12040.1090.090.0090.0935.52113488.56
24092009.12.04 20:44buy12050.1090.110.0090.43
24102009.12.04 21:15t/p12050.1090.430.0090.4335.36113523.92
24112009.12.04 21:15buy12060.1090.520.0090.84
24122009.12.07 00:01buy12070.2090.160.0090.48
24132009.12.07 05:09buy12080.4089.830.0090.15
24142009.12.07 18:51buy12090.8089.470.0089.79
24152009.12.07 19:36buy12101.6089.160.0089.48
24162009.12.07 21:26t/p12101.6089.480.0089.48572.19114096.11
24172009.12.07 21:26close12090.8089.480.0089.798.94114105.05
24182009.12.07 21:26close12080.4089.490.0090.15-151.97113953.08
24192009.12.07 21:26close12070.2089.500.0090.48-147.49113805.59
24202009.12.07 21:26close12060.1089.510.0090.84-113.03113692.56
24212009.12.07 21:27sell12110.1089.500.0089.18
24222009.12.08 02:57t/p12110.1089.180.0089.1835.60113728.16
24232009.12.08 02:57sell12120.1089.160.0088.84
24242009.12.08 07:12t/p12120.1088.840.0088.8436.02113764.18
24252009.12.08 07:12sell12130.1088.820.0088.50
24262009.12.08 10:42sell12140.2089.120.0088.80
24272009.12.08 11:30t/p12140.2088.800.0088.8072.07113836.25
24282009.12.08 11:30close12130.1088.800.0088.502.25113838.50
24292009.12.08 11:30sell12150.1088.810.0088.49
24302009.12.08 14:36t/p12150.1088.490.0088.4936.16113874.66
24312009.12.08 14:36sell12160.1088.470.0088.15
24322009.12.09 09:03t/p12160.1088.150.0088.1536.04113910.70
24332009.12.09 09:03sell12170.1088.090.0087.77
24342009.12.09 10:22t/p12170.1087.770.0087.7736.47113947.17
24352009.12.09 10:22sell12180.1087.730.0087.41
24362009.12.09 10:54t/p12180.1087.410.0087.4136.61113983.78
24372009.12.09 10:54sell12190.1087.390.0087.07
24382009.12.09 11:20sell12200.2087.700.0087.38
24392009.12.09 12:35sell12210.4088.010.0087.69
24402009.12.09 16:48t/p12210.4087.690.0087.69145.97114129.75
24412009.12.09 16:48close12200.2087.690.0087.382.28114132.03
24422009.12.09 16:48close12190.1087.700.0087.07-35.35114096.68
24432009.12.09 16:48sell12220.1087.670.0087.35
24442009.12.10 00:13sell12230.2087.980.0087.66
24452009.12.10 03:12sell12240.4088.290.0087.97
24462009.12.10 06:14t/p12240.4087.970.0087.97145.50114242.18
24472009.12.10 06:14close12230.2087.970.0087.662.27114244.45
24482009.12.10 06:14close12220.1087.960.0087.35-33.81114210.65
24492009.12.10 06:15sell12250.1087.920.0087.60
24502009.12.10 10:41sell12260.2088.240.0087.92
24512009.12.10 15:36t/p12260.2087.920.0087.9272.79114283.44
24522009.12.10 15:36close12250.1087.920.0087.600.00114283.44
24532009.12.10 15:36sell12270.1087.910.0087.59
24542009.12.10 15:49sell12280.2088.220.0087.90
24552009.12.11 04:19sell12290.4088.550.0088.23
24562009.12.11 07:52sell12300.8088.860.0088.54
24572009.12.11 15:31sell12311.6089.170.0088.85
24582009.12.11 16:51sell12323.2089.480.0089.16
24592009.12.11 18:37t/p12323.2089.160.0089.161148.50115431.94
24602009.12.11 18:37close12311.6089.160.0088.8517.95115449.89
24612009.12.11 18:37close12300.8089.150.0088.54-260.24115189.65
24622009.12.11 18:37close12290.4089.130.0088.23-260.29114929.36
24632009.12.11 18:38close12280.2089.140.0087.90-206.98114722.38
24642009.12.11 18:38close12270.1089.130.0087.59-137.16114585.22
24652009.12.11 18:38buy12330.1089.110.0089.43
24662009.12.14 03:00buy12340.2088.790.0089.11
24672009.12.14 05:46buy12350.4088.480.0088.80
24682009.12.14 06:21t/p12350.4088.800.0088.80144.13114729.35
24692009.12.14 06:21close12340.2088.810.0089.114.50114733.85
24702009.12.14 06:21close12330.1088.820.0089.43-32.84114701.01
24712009.12.14 06:21sell12360.1088.810.0088.49
24722009.12.14 08:26t/p12360.1088.490.0088.4936.17114737.18
24732009.12.14 08:26sell12370.1088.450.0088.13
24742009.12.14 10:06sell12380.2088.760.0088.44
24752009.12.14 11:15t/p12380.2088.440.0088.4472.37114809.55
24762009.12.14 11:15close12370.1088.440.0088.131.13114810.68
24772009.12.14 11:15sell12390.1088.430.0088.11
24782009.12.14 18:39sell12400.2088.740.0088.42
24792009.12.15 09:48sell12410.4089.040.0088.72
24802009.12.15 12:39sell12420.8089.350.0089.03
24812009.12.15 15:28sell12431.6089.660.0089.34
24822009.12.16 21:26sell12443.2089.970.0089.65
24832009.12.17 09:36t/p12443.2089.650.0089.651115.45115926.13
24842009.12.17 09:36close12431.6089.650.0089.340.00115926.13
24852009.12.17 09:36close12420.8089.630.0089.03-258.84115667.28
24862009.12.17 09:36close12410.4089.640.0088.72-272.20115395.08
24872009.12.17 09:36close12400.2089.630.0088.42-201.38115193.70
24882009.12.17 09:36close12390.1089.640.0088.11-136.37115057.33
24892009.12.17 09:36sell12450.1089.590.0089.27
24902009.12.17 11:37sell12460.2089.900.0089.58
24912009.12.17 17:40sell12470.4090.210.0089.89
24922009.12.17 21:22t/p12470.4089.890.0089.89142.43115199.76
24932009.12.17 21:22close12460.2089.870.0089.586.68115206.44
24942009.12.17 21:22close12450.1089.880.0089.27-32.27115174.17
24952009.12.17 21:31sell12480.1089.720.0089.40
24962009.12.17 22:30sell12490.2090.030.0089.71
24972009.12.18 01:20t/p12490.2089.710.0089.7170.78115244.95
24982009.12.18 01:20close12480.1089.710.0089.400.83115245.78
24992009.12.18 01:20sell12500.1089.680.0089.36
25002009.12.18 02:36t/p12500.1089.360.0089.3635.81115281.59
25012009.12.18 02:36sell12510.1089.330.0089.01
25022009.12.18 02:36t/p12510.1089.010.0089.0135.95115317.54
25032009.12.18 02:36sell12520.1088.990.0088.67
25042009.12.18 02:38sell12530.2089.300.0088.98
25052009.12.18 04:05sell12540.4089.610.0089.29
25062009.12.18 06:42t/p12540.4089.290.0089.29143.41115460.95
25072009.12.18 06:42close12530.2089.250.0088.9811.20115472.15
25082009.12.18 06:42close12520.1089.260.0088.67-30.25115441.90
25092009.12.18 06:42sell12550.1089.230.0088.91
25102009.12.18 07:25sell12560.2089.550.0089.23
25112009.12.18 09:47sell12570.4089.860.0089.54
25122009.12.18 10:24sell12580.8090.170.0089.85
25132009.12.18 16:01sell12591.6090.480.0090.16
25142009.12.18 17:49sell12603.2090.790.0090.47
25152009.12.18 18:29t/p12603.2090.470.0090.471131.87116573.77
25162009.12.18 18:29close12591.6090.470.0090.1617.69116591.46
25172009.12.18 18:30close12580.8090.480.0089.85-274.09116317.37
25182009.12.18 18:30close12570.4090.470.0089.54-269.70116047.67
25192009.12.18 18:30close12560.2090.480.0089.23-205.57115842.10
25202009.12.18 18:30close12550.1090.470.0088.91-137.06115705.04
25212009.12.18 18:30buy12610.1090.490.0090.81
25222009.12.21 16:57t/p12610.1090.810.0090.8135.05115740.09
25232009.12.21 16:57buy12620.1090.840.0091.16
25242009.12.21 20:22t/p12620.1091.160.0091.1635.10115775.19
25252009.12.21 20:22buy12630.1091.180.0091.50
25262009.12.22 14:55t/p12630.1091.500.0091.5034.78115809.97
25272009.12.22 14:55buy12640.1091.530.0091.85
25282009.12.22 17:46t/p12640.1091.850.0091.8534.84115844.81
25292009.12.22 17:46buy12650.1091.870.0092.19
25302009.12.23 17:04buy12660.2091.560.0091.88
25312009.12.24 08:47buy12670.4091.250.0091.57
25322009.12.24 15:30t/p12670.4091.570.0091.57139.78115984.59
25332009.12.24 15:30close12660.2091.570.0091.881.03115985.62
25342009.12.24 15:30close12650.1091.560.0092.19-34.63115950.99
25352009.12.24 15:31buy12680.1091.640.0091.96
25362009.12.29 18:08t/p12680.1091.960.0091.9634.22115985.21
25372009.12.29 18:08buy12690.1091.980.0092.30
25382009.12.30 14:45t/p12690.1092.300.0092.3034.48116019.69
25392009.12.30 14:45buy12700.1092.330.0092.65
25402009.12.30 17:40t/p12700.1092.650.0092.6534.53116054.22
25412009.12.30 17:40buy12710.1092.680.0093.00
25422009.12.30 20:02buy12720.2092.370.0092.69
25432009.12.31 08:48buy12730.4092.040.0092.36
25442009.12.31 11:41t/p12730.4092.360.0092.36138.57116192.79
25452009.12.31 11:41close12720.2092.370.0092.69-1.15116191.64
25462009.12.31 11:41close12710.1092.360.0093.00-35.23116156.41
25472009.12.31 11:41buy12740.1092.400.0092.72
25482009.12.31 15:33t/p12740.1092.720.0092.7234.51116190.92
25492009.12.31 15:33buy12750.1092.740.0093.06
25502009.12.31 17:59t/p12750.1093.060.0093.0634.39116225.31
25512009.12.31 17:59buy12760.1093.080.0093.40
25522010.01.04 01:48buy12770.2092.740.0093.06
25532010.01.04 03:40t/p12770.2093.060.0093.0668.77116294.08
25542010.01.04 03:40close12760.1093.060.0093.40-2.53116291.54
25552010.01.04 03:40buy12780.1093.090.0093.41
25562010.01.04 05:52buy12790.2092.780.0093.10
25572010.01.04 09:19t/p12790.2093.100.0093.1068.74116360.28
25582010.01.04 09:19close12780.1093.100.0093.411.07116361.35
25592010.01.04 09:19buy12800.1093.110.0093.43
25602010.01.04 11:06buy12810.2092.800.0093.12
25612010.01.04 17:25buy12820.4092.480.0092.80
25622010.01.05 03:07buy12830.8092.170.0092.49
25632010.01.05 06:38buy12841.6091.870.0092.19
25642010.01.05 16:17buy12853.2091.560.0091.88
25652010.01.06 03:26t/p12853.2091.880.0091.881107.98117469.33
25662010.01.06 03:26close12841.6091.910.0092.1966.55117535.89
25672010.01.06 03:26close12830.8091.920.0092.49-219.12117316.77
25682010.01.06 03:26close12820.4091.910.0092.80-249.61117067.16
25692010.01.06 03:26close12810.2091.920.0093.12-192.24116874.92
25702010.01.06 03:26close12800.1091.910.0093.43-130.94116743.98
25712010.01.06 06:57buy12860.1092.080.0092.40
25722010.01.06 12:16t/p12860.1092.400.0092.4034.63116778.61
25732010.01.06 12:16buy12870.1092.420.0092.74
25742010.01.06 15:41buy12880.2092.120.0092.44
25752010.01.06 16:54t/p12880.2092.440.0092.4469.21116847.82
25762010.01.06 16:54close12870.1092.470.0092.745.41116853.23
25772010.01.06 16:54buy12890.1092.480.0092.80
25782010.01.07 05:55buy12900.2092.170.0092.49
25792010.01.07 08:49t/p12900.2092.490.0092.4969.19116922.42
25802010.01.07 08:49close12890.1092.500.0092.801.58116924.00
25812010.01.07 08:49buy12910.1092.510.0092.83
25822010.01.07 08:56t/p12910.1092.830.0092.8334.47116958.47
25832010.01.07 08:56buy12920.1092.850.0093.17
25842010.01.07 14:07t/p12920.1093.170.0093.1734.35116992.82
25852010.01.07 14:07buy12930.1093.190.0093.51
25862010.01.08 00:09t/p12930.1093.510.0093.5134.03117026.85
25872010.01.08 00:09buy12940.1093.530.0093.85
25882010.01.08 03:42buy12950.2093.230.0093.55
25892010.01.08 11:19buy12960.4092.920.0093.24
25902010.01.08 12:44t/p12960.4093.240.0093.24137.28117164.13
25912010.01.08 12:44close12950.2093.240.0093.552.15117166.28
25922010.01.08 12:44close12940.1093.230.0093.85-32.18117134.10
25932010.01.08 12:53buy12970.1093.300.0093.62
25942010.01.08 15:30buy12980.2092.980.0093.30
25952010.01.08 15:30buy12990.4092.670.0092.99
25962010.01.08 15:55buy13000.8092.360.0092.68
25972010.01.08 16:33t/p13000.8092.680.0092.68276.22117410.32
25982010.01.08 16:33close12990.4092.680.0092.994.32117414.64
25992010.01.08 16:33close12980.2092.690.0093.30-62.57117352.07
26002010.01.08 16:33close12970.1092.680.0093.62-66.90117285.17
26012010.01.08 16:33sell13010.1092.700.0092.38
26022010.01.08 17:04sell13020.2093.010.0092.69
26032010.01.08 19:02t/p13020.2092.690.0092.6969.05117354.22
26042010.01.08 19:02close13010.1092.690.0092.381.08117355.30
26052010.01.08 19:02sell13030.1092.660.0092.34
26062010.01.11 01:40t/p13030.1092.340.0092.3434.37117389.67
26072010.01.11 01:40sell13040.1092.320.0092.00
26082010.01.11 16:24sell13050.2092.620.0092.30
26092010.01.11 17:27t/p13050.2092.300.0092.3069.34117459.01
26102010.01.11 17:27close13040.1092.290.0092.003.25117462.26
26112010.01.11 17:28sell13060.1092.280.0091.96
26122010.01.11 17:44t/p13060.1091.960.0091.9634.80117497.06
26132010.01.11 17:44sell13070.1091.920.0091.60
26142010.01.12 02:35sell13080.2092.230.0091.91
26152010.01.12 03:19t/p13080.2091.910.0091.9169.64117566.70
26162010.01.12 03:19close13070.1091.900.0091.601.90117568.60
26172010.01.12 03:19sell13090.1091.870.0091.55
26182010.01.12 04:09sell13100.2092.190.0091.87
26192010.01.12 09:42t/p13100.2091.870.0091.8769.66117638.26
26202010.01.12 09:42close13090.1091.870.0091.550.00117638.26
26212010.01.12 09:42sell13110.1091.840.0091.52
26222010.01.12 14:48t/p13110.1091.520.0091.5234.97117673.23
26232010.01.12 14:48sell13120.1091.500.0091.18
26242010.01.12 16:28t/p13120.1091.180.0091.1835.10117708.33
26252010.01.12 16:28sell13130.1091.150.0090.83
26262010.01.12 18:41t/p13130.1090.830.0090.8335.23117743.56
26272010.01.12 18:41sell13140.1090.810.0090.49
26282010.01.13 01:04sell13150.2091.120.0090.80
26292010.01.13 10:54sell13160.4091.430.0091.11
26302010.01.14 05:57sell13170.8091.740.0091.42
26312010.01.14 15:38t/p13170.8091.420.0091.42280.03118023.59
26322010.01.14 15:38close13160.4091.420.0091.111.03118024.63
26332010.01.14 15:39close13150.2091.410.0090.80-65.12117959.50
26342010.01.14 15:39close13140.1091.440.0090.49-70.02117889.49
26352010.01.14 15:45sell13180.1091.260.0090.94
26362010.01.14 20:04t/p13180.1090.940.0090.9435.20117924.69
26372010.01.14 23:31sell13190.1091.220.0090.90
26382010.01.15 09:05t/p13190.1090.900.0090.9034.92117959.61
26392010.01.15 09:05sell13200.1090.880.0090.56
26402010.01.18 14:24close at stop13200.1090.750.0090.5614.05117973.66