Beaverhead Financial Inc.

Account: 4744814 Name: dfgdfg Currency: USD 2010 January 28, 15:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
126914002010.01.04 08:58balanceDeposit100 000.00
126914392010.01.04 08:59buy2.00gbpusd1.60890.00000.00002010.01.04 10:091.61330.000.000.00880.00
126914372010.01.04 08:59buy2.00eurusd1.42970.00000.00002010.01.04 10:091.43160.000.000.00380.00
126914582010.01.04 09:00buy2.00eurjpy133.040.000.002010.01.04 10:09133.060.000.000.0043.04
127019572010.01.04 13:59buy2.00eurusd1.43960.00000.00002010.01.04 17:031.44220.000.000.00520.00
127020052010.01.04 14:00sell2.00eurjpy133.560.000.002010.01.04 17:23133.330.000.000.00497.14
127093352010.01.04 18:15buy15.00gbpusd1.61050.00000.00002010.01.04 18:431.61310.000.000.003 900.00
127025382010.01.04 14:21buy5.00gbpusd1.61700.00000.00002010.01.04 18:431.61300.000.000.00-2 000.00
127019622010.01.04 13:59buy2.00gbpusd1.62250.00000.00002010.01.04 18:431.61300.000.000.00-1 900.00
127225652010.01.05 08:59sell2.00eurjpy132.690.000.002010.01.05 10:56132.560.000.000.00282.79
127252882010.01.05 11:01buy8.00gbpusd1.60530.00000.00002010.01.05 11:161.60740.000.000.001 680.00
127252692010.01.05 11:00buy5.00eurusd1.44180.00000.00002010.01.05 11:161.44350.000.000.00850.00
127225592010.01.05 08:59buy2.00gbpusd1.61520.00000.00002010.01.05 11:171.60740.000.000.00-1 560.00
127225542010.01.05 08:59buy2.00eurusd1.44730.00000.00002010.01.05 11:171.44350.000.000.00-760.00
127281322010.01.05 13:40sell2.00eurjpy132.790.000.002010.01.05 16:45131.960.000.000.001 811.24
127281292010.01.05 13:40buy2.00gbpusd1.60200.00000.00002010.01.05 17:041.60440.000.000.00480.00
127281262010.01.05 13:40buy2.00eurusd1.44260.00000.00002010.01.05 17:161.44220.000.000.00-80.00
127444672010.01.06 08:57buy2.00gbpusd1.59710.00000.00002010.01.06 10:391.60500.000.000.001 580.00
127444632010.01.06 08:57buy2.00eurusd1.43020.00000.00002010.01.06 11:071.43580.000.000.001 120.00
127507142010.01.06 12:56buy2.00gbpusd1.60040.00000.00002010.01.06 18:041.60100.000.000.00120.00
127507412010.01.06 12:57buy2.00eurusd1.43700.00000.00002010.01.06 18:051.43920.000.000.00440.00
127599032010.01.06 18:40sell20.00eurjpy133.420.000.002010.01.06 23:20133.100.000.000.006 930.16
127479132010.01.06 11:18sell5.00eurjpy132.520.000.002010.01.06 23:20133.100.000.000.00-3 140.23
127444732010.01.06 08:58sell2.00eurjpy131.700.000.002010.01.06 23:20133.100.000.000.00-3 031.95
127782342010.01.07 15:04buy5.00eurusd1.43120.00000.00002010.01.07 16:201.43410.000.000.001 450.00
127753452010.01.07 12:47buy5.00gbpusd1.59210.00000.00002010.01.07 16:201.59460.000.000.001 250.00
127701942010.01.07 08:57buy2.00eurusd1.43640.00000.00002010.01.07 16:201.43410.000.000.00-460.00
127701852010.01.07 08:57buy2.00gbpusd1.59640.00000.00002010.01.07 16:201.59460.000.000.00-360.00
127834182010.01.07 19:00sell2.00eurjpy133.570.000.002010.01.07 19:48133.460.000.000.00236.15
127701732010.01.07 08:57sell2.00eurjpy133.240.000.002010.01.07 19:48133.460.000.000.00-472.31
128197272010.01.11 08:56buy2.00eurusd1.44990.00000.00002010.01.11 10:491.45250.000.000.00520.00
128197282010.01.11 08:56buy2.00gbpusd1.60890.00000.00002010.01.11 10:491.61380.000.000.00980.00
128257802010.01.11 13:17sell2.00gbpusd1.61740.00000.00002010.01.11 16:211.61440.000.000.00600.00
128257892010.01.11 13:17sell2.00eurusd1.45370.00000.00002010.01.11 16:211.45130.000.000.00480.00
128296232010.01.11 16:24sell2.00gbpusd1.61330.00000.00002010.01.11 16:251.61330.000.000.000.00
128296302010.01.11 16:24sell2.00eurusd1.45010.00000.00002010.01.11 16:251.45010.000.000.000.00
128197292010.01.11 08:56sell2.00eurjpy133.820.000.002010.01.11 17:34133.850.000.000.00-65.05
128445132010.01.12 08:58sell2.00eurjpy133.670.000.002010.01.12 10:46133.230.000.000.00957.25
128445122010.01.12 08:58buy2.00gbpusd1.61200.00000.00002010.01.12 11:561.61360.000.000.00320.00
128445102010.01.12 08:58buy2.00eurusd1.45000.00000.00002010.01.12 12:191.45030.000.000.0060.00
128508402010.01.12 13:27buy2.00eurusd1.44700.00000.00002010.01.12 14:331.44910.000.000.00420.00
128508412010.01.12 13:27buy2.00gbpusd1.61300.00000.00002010.01.12 14:331.61610.000.000.00620.00
128525532010.01.12 14:44buy2.00eurusd1.44880.00000.00002010.01.12 15:041.45040.000.000.00320.00
128525552010.01.12 14:44buy2.00gbpusd1.61570.00000.00002010.01.12 15:041.61620.000.000.00100.00
128508422010.01.12 13:27sell2.00eurjpy132.760.000.002010.01.12 15:11132.450.000.000.00678.04
128669902010.01.13 08:58buy2.00gbpusd1.62100.00000.00002010.01.13 11:511.62380.000.000.00560.00
128669842010.01.13 08:58buy2.00eurusd1.45020.00000.00002010.01.13 11:521.45000.000.000.00-40.00
128724722010.01.13 13:23sell7.00eurjpy132.850.000.002010.01.13 17:10132.670.000.000.001 379.76
128669922010.01.13 08:58sell2.00eurjpy132.170.000.002010.01.13 17:10132.670.000.000.00-1 095.05
128737422010.01.13 14:10sell2.00eurusd1.45650.00000.00002010.01.13 17:101.45300.000.000.00700.00
128737562010.01.13 14:10sell2.00gbpusd1.62900.00000.00002010.01.13 17:111.62650.000.000.00500.00
128916742010.01.14 11:35sell5.00eurjpy133.560.000.002010.01.14 11:55133.410.000.000.00815.93
128882342010.01.14 09:04sell2.00eurjpy133.140.000.002010.01.14 11:55133.410.000.000.00-587.47
128943452010.01.14 13:25sell5.00eurjpy133.100.000.002010.01.14 13:55133.040.000.000.00326.87
128964782010.01.14 14:56sell2.00eurjpy132.820.000.002010.01.14 15:46132.410.000.000.00898.53
128882992010.01.14 09:07buy2.00gbpusd1.62960.00000.00002010.01.14 17:261.63110.000.000.00300.00
129024282010.01.14 18:04buy12.00eurusd1.44640.00000.00002010.01.14 19:051.44850.000.000.002 520.00
128921972010.01.14 11:57buy5.00eurusd1.45070.00000.00002010.01.14 19:061.44860.000.000.00-1 050.00
128882962010.01.14 09:07buy2.00eurusd1.45440.00000.00002010.01.14 19:061.44860.000.000.00-1 160.00
129390802010.01.18 08:55buy2.00gbpusd1.63050.00000.00002010.01.18 10:261.63240.000.000.00380.00
129390832010.01.18 08:55sell2.00eurjpy130.890.000.002010.01.18 11:30130.710.000.000.00395.82
129390812010.01.18 08:55buy2.00eurusd1.43910.00000.00002010.01.18 16:561.43880.000.000.00-60.00
129435332010.01.18 13:40buy2.00gbpusd1.63440.00000.00002010.01.18 19:351.63390.000.000.00-100.00
129435442010.01.18 13:41sell2.00eurjpy130.280.000.002010.01.18 20:42130.580.000.000.00-661.52
129561502010.01.19 08:57sell2.00eurusd1.43950.00000.00002010.01.19 11:401.43760.000.000.00380.00
129561422010.01.19 08:56sell2.00eurjpy130.310.000.002010.01.19 11:48130.150.000.000.00353.28
129561492010.01.19 08:57sell2.00gbpusd1.64210.00000.00002010.01.19 12:091.64110.000.000.00200.00
129626702010.01.19 12:12buy2.00eurjpy129.950.000.002010.01.19 12:45130.090.000.000.00308.57
129626642010.01.19 12:11buy2.00eurusd1.43250.00000.00002010.01.19 12:451.43370.000.000.00240.00
129645562010.01.19 13:01sell2.00gbpusd1.63690.00000.00002010.01.19 14:031.63390.000.000.00600.00
129645302010.01.19 13:01buy2.00eurjpy130.000.000.002010.01.19 17:46130.310.000.000.00679.98
129672862010.01.19 14:35buy2.00eurusd1.42800.00000.00002010.01.19 20:001.42940.000.000.00280.00
129644722010.01.19 13:01buy2.00eurusd1.43080.00000.00002010.01.19 20:001.42910.000.000.00-340.00
129861842010.01.20 08:57buy2.00eurusd1.42070.00000.00002010.01.20 11:111.42070.000.000.000.00
129861822010.01.20 08:57buy2.00gbpusd1.63180.00000.00002010.01.20 11:301.63210.000.000.0060.00
129922332010.01.20 12:10buy7.00eurjpy128.940.000.002010.01.20 16:42129.130.000.000.001 455.46
129861852010.01.20 08:57buy2.00eurjpy129.500.000.002010.01.20 16:42129.130.000.000.00-809.80
129959162010.01.20 14:07buy2.00gbpusd1.62700.00000.00002010.01.20 16:561.62980.000.000.00560.00
130064162010.01.20 19:26buy2.00eurusd1.41010.00000.00002010.01.21 00:501.41070.000.00-54.00120.00
129959702010.01.20 14:08buy2.00eurusd1.41400.00000.00002010.01.21 00:501.41070.000.00-54.00-660.00
130019432010.01.20 17:11buy2.00eurjpy128.820.000.002010.01.21 00:50128.770.000.0026.96-109.55
130185782010.01.21 08:55sell2.00gbpusd1.62910.00000.00002010.01.21 10:201.62360.000.000.001 100.00
130185802010.01.21 08:55sell2.00eurjpy129.120.000.002010.01.21 10:21129.140.000.000.00-43.67
130218742010.01.21 10:40sell2.00eurjpy129.150.000.002010.01.21 10:46129.080.000.000.00152.72
130261492010.01.21 12:56buy2.00eurjpy128.800.000.002010.01.21 14:02129.150.000.000.00762.53
130234702010.01.21 11:29buy2.00eurusd1.40560.00000.00002010.01.21 14:411.40810.000.000.00500.00
130221352010.01.21 10:47buy2.00eurusd1.40830.00000.00002010.01.21 14:411.40800.000.000.00-60.00
130261362010.01.21 12:56buy2.00gbpusd1.61470.00000.00002010.01.21 14:421.61780.000.000.00620.00
130305642010.01.21 15:39buy2.00gbpusd1.61950.00000.00002010.01.21 16:341.62210.000.000.00520.00
130306072010.01.21 15:40buy2.00eurusd1.40900.00000.00002010.01.21 16:341.40970.000.000.00140.00
130750122010.01.25 08:52buy2.00gbpusd1.61310.00000.00002010.01.25 11:001.61600.000.000.00580.00
130750192010.01.25 08:52buy2.00eurjpy127.790.000.002010.01.25 12:14127.840.000.000.00110.74
130750162010.01.25 08:52buy2.00eurusd1.41600.00000.00002010.01.25 12:321.41630.000.000.0060.00
130801412010.01.25 13:41sell2.00eurjpy127.980.000.002010.01.25 14:47127.700.000.000.00621.12
130801382010.01.25 13:41sell2.00gbpusd1.61550.00000.00002010.01.25 14:471.61450.000.000.00200.00
130801332010.01.25 13:41sell2.00eurusd1.41760.00000.00002010.01.25 14:471.41630.000.000.00260.00
130830062010.01.25 15:49buy2.00gbpusd1.61470.00000.00002010.01.25 16:041.61650.000.000.00360.00
130829852010.01.25 15:47buy2.00eurjpy127.650.000.002010.01.25 16:04127.760.000.000.00243.72
130829762010.01.25 15:47buy2.00eurusd1.41380.00000.00002010.01.25 16:041.41490.000.000.00220.00
130986682010.01.26 08:59sell2.00eurjpy126.900.000.002010.01.26 11:21126.350.000.000.001 227.00
130986912010.01.26 08:59sell2.00gbpusd1.62330.00000.00002010.01.26 11:211.62120.000.000.00420.00
130986872010.01.26 08:59sell2.00eurusd1.40870.00000.00002010.01.26 11:251.40890.000.000.00-40.00
131024562010.01.26 11:29buy2.00eurjpy126.140.000.002010.01.26 12:08126.300.000.000.00357.02
131023492010.01.26 11:26buy2.00eurusd1.40920.00000.00002010.01.26 12:291.41020.000.000.00200.00
131040862010.01.26 12:10buy2.00eurjpy126.220.000.002010.01.26 15:11126.420.000.000.00445.84
131034852010.01.26 11:49buy7.00gbpusd1.61330.00000.00002010.01.26 16:401.61350.000.000.00140.00
131110452010.01.26 17:44buy5.00eurjpy125.770.000.002010.01.26 18:26125.990.000.000.001 229.73
131075122010.01.26 15:27buy2.00eurjpy126.260.000.002010.01.26 18:26125.990.000.000.00-603.76
131054132010.01.26 13:36buy2.00eurusd1.40890.00000.00002010.01.26 18:301.40890.000.000.000.00
131099412010.01.26 17:07buy2.00gbpusd1.61560.00000.00002010.01.26 18:311.61700.000.000.00280.00
131136242010.01.26 19:21buy2.00gbpusd1.61460.00000.00002010.01.27 00:531.61460.000.00-7.800.00
131168032010.01.27 01:03buy5.00gbpusd1.61410.00000.00002010.01.27 02:391.61510.000.000.00500.00
131024112010.01.26 11:28buy2.00gbpusd1.62060.00000.00002010.01.27 02:401.61520.000.00-7.80-1 080.00
131217952010.01.27 08:48buy2.00eurjpy125.540.000.002010.01.27 11:22125.650.000.000.00245.92
131217942010.01.27 08:48buy2.00eurusd1.40620.00000.00002010.01.27 11:221.40450.000.000.00-340.00
131217932010.01.27 08:48buy2.00gbpusd1.61290.00000.00002010.01.27 11:231.61390.000.000.00200.00
131298522010.01.27 13:23buy2.00gbpusd1.62170.00000.00002010.01.27 15:021.62190.000.000.0040.00
131298562010.01.27 13:23buy2.00eurjpy126.120.000.002010.01.27 15:02126.050.000.000.00-156.37
131298542010.01.27 13:23buy2.00eurusd1.40760.00000.00002010.01.27 15:021.40770.000.000.0020.00
131319072010.01.27 15:03sell2.00eurjpy126.040.000.002010.01.27 16:09125.480.000.000.001 252.93
131319062010.01.27 15:03sell2.00eurusd1.40770.00000.00002010.01.27 16:091.40360.000.000.00820.00
131319042010.01.27 15:03sell2.00gbpusd1.62190.00000.00002010.01.27 16:101.62020.000.000.00340.00
131608642010.01.28 08:58buy2.00gbpusd1.61980.00000.00002010.01.28 10:491.62670.000.000.001 380.00
131608672010.01.28 08:58buy2.00eurjpy126.470.000.002010.01.28 10:49126.920.000.000.00995.25
131608662010.01.28 08:58buy2.00eurusd1.40150.00000.00002010.01.28 10:491.40330.000.000.00360.00
131692202010.01.28 13:58buy2.00eurjpy126.260.000.002010.01.28 14:53126.540.000.000.00620.36
131692132010.01.28 13:58buy2.00eurusd1.40010.00000.00002010.01.28 14:531.40160.000.000.00300.00
131692262010.01.28 13:58buy2.00gbpusd1.62400.00000.00002010.01.28 14:531.62450.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -96.64 39 618.16
Closed P/L: 39 521.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 39 521.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 139 521.52 Equity: 139 521.52 Free Margin: 139 521.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 62 390.89 Gross Loss: 22 869.37 Total Net Profit: 39 521.52
Profit Factor: 2.73 Expected Payoff: 311.19  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6 172.18 (5.36%) Relative Drawdown: 5.36% (6 172.18)
 
Total Trades: 127 Short Positions (won %): 41 (78.05%) Long Positions (won %): 86 (74.42%)
Profit Trades (% of total): 96 (75.59%) Loss trades (% of total): 31 (24.41%)
Largest profit trade: 6 930.16 loss trade: -3 140.23
Average profit trade: 649.91 loss trade: -737.72
Maximum consecutive wins ($): 14 (5 582.58) consecutive losses ($): 3 (-821.52)
Maximal consecutive profit (count): 10 190.16 (5) consecutive loss (count): -6 172.18 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1