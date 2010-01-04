Beaverhead Financial Inc.
|Account: 4744814
|Name: dfgdfg
|Currency: USD
|2010 January 28, 15:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12691400
|2010.01.04 08:58
|balance
|Deposit
|100 000.00
|12691439
|2010.01.04 08:59
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 10:09
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|880.00
|12691437
|2010.01.04 08:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 10:09
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|12691458
|2010.01.04 09:00
|buy
|2.00
|eurjpy
|133.04
|0.00
|0.00
|2010.01.04 10:09
|133.06
|0.00
|0.00
|0.00
|43.04
|12701957
|2010.01.04 13:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 17:03
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|12702005
|2010.01.04 14:00
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.56
|0.00
|0.00
|2010.01.04 17:23
|133.33
|0.00
|0.00
|0.00
|497.14
|12709335
|2010.01.04 18:15
|buy
|15.00
|gbpusd
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 18:43
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|3 900.00
|12702538
|2010.01.04 14:21
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.6170
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 18:43
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 000.00
|12701962
|2010.01.04 13:59
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6225
|0.0000
|0.0000
|2010.01.04 18:43
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 900.00
|12722565
|2010.01.05 08:59
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.69
|0.00
|0.00
|2010.01.05 10:56
|132.56
|0.00
|0.00
|0.00
|282.79
|12725288
|2010.01.05 11:01
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 11:16
|1.6074
|0.00
|0.00
|0.00
|1 680.00
|12725269
|2010.01.05 11:00
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 11:16
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|850.00
|12722559
|2010.01.05 08:59
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 11:17
|1.6074
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 560.00
|12722554
|2010.01.05 08:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 11:17
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|12728132
|2010.01.05 13:40
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.79
|0.00
|0.00
|2010.01.05 16:45
|131.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1 811.24
|12728129
|2010.01.05 13:40
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 17:04
|1.6044
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|12728126
|2010.01.05 13:40
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|2010.01.05 17:16
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|12744467
|2010.01.06 08:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.5971
|0.0000
|0.0000
|2010.01.06 10:39
|1.6050
|0.00
|0.00
|0.00
|1 580.00
|12744463
|2010.01.06 08:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4302
|0.0000
|0.0000
|2010.01.06 11:07
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|12750714
|2010.01.06 12:56
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|2010.01.06 18:04
|1.6010
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|12750741
|2010.01.06 12:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2010.01.06 18:05
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|440.00
|12759903
|2010.01.06 18:40
|sell
|20.00
|eurjpy
|133.42
|0.00
|0.00
|2010.01.06 23:20
|133.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6 930.16
|12747913
|2010.01.06 11:18
|sell
|5.00
|eurjpy
|132.52
|0.00
|0.00
|2010.01.06 23:20
|133.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 140.23
|12744473
|2010.01.06 08:58
|sell
|2.00
|eurjpy
|131.70
|0.00
|0.00
|2010.01.06 23:20
|133.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 031.95
|12778234
|2010.01.07 15:04
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4312
|0.0000
|0.0000
|2010.01.07 16:20
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|1 450.00
|12775345
|2010.01.07 12:47
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|2010.01.07 16:20
|1.5946
|0.00
|0.00
|0.00
|1 250.00
|12770194
|2010.01.07 08:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|2010.01.07 16:20
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.00
|12770185
|2010.01.07 08:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.5964
|0.0000
|0.0000
|2010.01.07 16:20
|1.5946
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|12783418
|2010.01.07 19:00
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.57
|0.00
|0.00
|2010.01.07 19:48
|133.46
|0.00
|0.00
|0.00
|236.15
|12770173
|2010.01.07 08:57
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.24
|0.00
|0.00
|2010.01.07 19:48
|133.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.31
|12819727
|2010.01.11 08:56
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 10:49
|1.4525
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|12819728
|2010.01.11 08:56
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 10:49
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|980.00
|12825780
|2010.01.11 13:17
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6174
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 16:21
|1.6144
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|12825789
|2010.01.11 13:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 16:21
|1.4513
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|12829623
|2010.01.11 16:24
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 16:25
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12829630
|2010.01.11 16:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|2010.01.11 16:25
|1.4501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12819729
|2010.01.11 08:56
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.82
|0.00
|0.00
|2010.01.11 17:34
|133.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.05
|12844513
|2010.01.12 08:58
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.67
|0.00
|0.00
|2010.01.12 10:46
|133.23
|0.00
|0.00
|0.00
|957.25
|12844512
|2010.01.12 08:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 11:56
|1.6136
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|12844510
|2010.01.12 08:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 12:19
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12850840
|2010.01.12 13:27
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 14:33
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|12850841
|2010.01.12 13:27
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 14:33
|1.6161
|0.00
|0.00
|0.00
|620.00
|12852553
|2010.01.12 14:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 15:04
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|12852555
|2010.01.12 14:44
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|2010.01.12 15:04
|1.6162
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|12850842
|2010.01.12 13:27
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.76
|0.00
|0.00
|2010.01.12 15:11
|132.45
|0.00
|0.00
|0.00
|678.04
|12866990
|2010.01.13 08:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6210
|0.0000
|0.0000
|2010.01.13 11:51
|1.6238
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|12866984
|2010.01.13 08:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|2010.01.13 11:52
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|12872472
|2010.01.13 13:23
|sell
|7.00
|eurjpy
|132.85
|0.00
|0.00
|2010.01.13 17:10
|132.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1 379.76
|12866992
|2010.01.13 08:58
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.17
|0.00
|0.00
|2010.01.13 17:10
|132.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 095.05
|12873742
|2010.01.13 14:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|2010.01.13 17:10
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|12873756
|2010.01.13 14:10
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6290
|0.0000
|0.0000
|2010.01.13 17:11
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|12891674
|2010.01.14 11:35
|sell
|5.00
|eurjpy
|133.56
|0.00
|0.00
|2010.01.14 11:55
|133.41
|0.00
|0.00
|0.00
|815.93
|12888234
|2010.01.14 09:04
|sell
|2.00
|eurjpy
|133.14
|0.00
|0.00
|2010.01.14 11:55
|133.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-587.47
|12894345
|2010.01.14 13:25
|sell
|5.00
|eurjpy
|133.10
|0.00
|0.00
|2010.01.14 13:55
|133.04
|0.00
|0.00
|0.00
|326.87
|12896478
|2010.01.14 14:56
|sell
|2.00
|eurjpy
|132.82
|0.00
|0.00
|2010.01.14 15:46
|132.41
|0.00
|0.00
|0.00
|898.53
|12888299
|2010.01.14 09:07
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6296
|0.0000
|0.0000
|2010.01.14 17:26
|1.6311
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|12902428
|2010.01.14 18:04
|buy
|12.00
|eurusd
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|2010.01.14 19:05
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|2 520.00
|12892197
|2010.01.14 11:57
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|2010.01.14 19:06
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 050.00
|12888296
|2010.01.14 09:07
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|2010.01.14 19:06
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 160.00
|12939080
|2010.01.18 08:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6305
|0.0000
|0.0000
|2010.01.18 10:26
|1.6324
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|12939083
|2010.01.18 08:55
|sell
|2.00
|eurjpy
|130.89
|0.00
|0.00
|2010.01.18 11:30
|130.71
|0.00
|0.00
|0.00
|395.82
|12939081
|2010.01.18 08:55
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|2010.01.18 16:56
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|12943533
|2010.01.18 13:40
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6344
|0.0000
|0.0000
|2010.01.18 19:35
|1.6339
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|12943544
|2010.01.18 13:41
|sell
|2.00
|eurjpy
|130.28
|0.00
|0.00
|2010.01.18 20:42
|130.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-661.52
|12956150
|2010.01.19 08:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 11:40
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|12956142
|2010.01.19 08:56
|sell
|2.00
|eurjpy
|130.31
|0.00
|0.00
|2010.01.19 11:48
|130.15
|0.00
|0.00
|0.00
|353.28
|12956149
|2010.01.19 08:57
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6421
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 12:09
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|12962670
|2010.01.19 12:12
|buy
|2.00
|eurjpy
|129.95
|0.00
|0.00
|2010.01.19 12:45
|130.09
|0.00
|0.00
|0.00
|308.57
|12962664
|2010.01.19 12:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 12:45
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|12964556
|2010.01.19 13:01
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6369
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 14:03
|1.6339
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|12964530
|2010.01.19 13:01
|buy
|2.00
|eurjpy
|130.00
|0.00
|0.00
|2010.01.19 17:46
|130.31
|0.00
|0.00
|0.00
|679.98
|12967286
|2010.01.19 14:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 20:00
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|12964472
|2010.01.19 13:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|2010.01.19 20:00
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|12986184
|2010.01.20 08:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|2010.01.20 11:11
|1.4207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12986182
|2010.01.20 08:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6318
|0.0000
|0.0000
|2010.01.20 11:30
|1.6321
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12992233
|2010.01.20 12:10
|buy
|7.00
|eurjpy
|128.94
|0.00
|0.00
|2010.01.20 16:42
|129.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1 455.46
|12986185
|2010.01.20 08:57
|buy
|2.00
|eurjpy
|129.50
|0.00
|0.00
|2010.01.20 16:42
|129.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-809.80
|12995916
|2010.01.20 14:07
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6270
|0.0000
|0.0000
|2010.01.20 16:56
|1.6298
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|13006416
|2010.01.20 19:26
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4101
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 00:50
|1.4107
|0.00
|0.00
|-54.00
|120.00
|12995970
|2010.01.20 14:08
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 00:50
|1.4107
|0.00
|0.00
|-54.00
|-660.00
|13001943
|2010.01.20 17:11
|buy
|2.00
|eurjpy
|128.82
|0.00
|0.00
|2010.01.21 00:50
|128.77
|0.00
|0.00
|26.96
|-109.55
|13018578
|2010.01.21 08:55
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6291
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 10:20
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|13018580
|2010.01.21 08:55
|sell
|2.00
|eurjpy
|129.12
|0.00
|0.00
|2010.01.21 10:21
|129.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.67
|13021874
|2010.01.21 10:40
|sell
|2.00
|eurjpy
|129.15
|0.00
|0.00
|2010.01.21 10:46
|129.08
|0.00
|0.00
|0.00
|152.72
|13026149
|2010.01.21 12:56
|buy
|2.00
|eurjpy
|128.80
|0.00
|0.00
|2010.01.21 14:02
|129.15
|0.00
|0.00
|0.00
|762.53
|13023470
|2010.01.21 11:29
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4056
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 14:41
|1.4081
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|13022135
|2010.01.21 10:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 14:41
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|13026136
|2010.01.21 12:56
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 14:42
|1.6178
|0.00
|0.00
|0.00
|620.00
|13030564
|2010.01.21 15:39
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6195
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 16:34
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|13030607
|2010.01.21 15:40
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2010.01.21 16:34
|1.4097
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|13075012
|2010.01.25 08:52
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6131
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 11:00
|1.6160
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|13075019
|2010.01.25 08:52
|buy
|2.00
|eurjpy
|127.79
|0.00
|0.00
|2010.01.25 12:14
|127.84
|0.00
|0.00
|0.00
|110.74
|13075016
|2010.01.25 08:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 12:32
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|13080141
|2010.01.25 13:41
|sell
|2.00
|eurjpy
|127.98
|0.00
|0.00
|2010.01.25 14:47
|127.70
|0.00
|0.00
|0.00
|621.12
|13080138
|2010.01.25 13:41
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 14:47
|1.6145
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|13080133
|2010.01.25 13:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 14:47
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|13083006
|2010.01.25 15:49
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 16:04
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|13082985
|2010.01.25 15:47
|buy
|2.00
|eurjpy
|127.65
|0.00
|0.00
|2010.01.25 16:04
|127.76
|0.00
|0.00
|0.00
|243.72
|13082976
|2010.01.25 15:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 16:04
|1.4149
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|13098668
|2010.01.26 08:59
|sell
|2.00
|eurjpy
|126.90
|0.00
|0.00
|2010.01.26 11:21
|126.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1 227.00
|13098691
|2010.01.26 08:59
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6233
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 11:21
|1.6212
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|13098687
|2010.01.26 08:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 11:25
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|13102456
|2010.01.26 11:29
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.14
|0.00
|0.00
|2010.01.26 12:08
|126.30
|0.00
|0.00
|0.00
|357.02
|13102349
|2010.01.26 11:26
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 12:29
|1.4102
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|13104086
|2010.01.26 12:10
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.22
|0.00
|0.00
|2010.01.26 15:11
|126.42
|0.00
|0.00
|0.00
|445.84
|13103485
|2010.01.26 11:49
|buy
|7.00
|gbpusd
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 16:40
|1.6135
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|13111045
|2010.01.26 17:44
|buy
|5.00
|eurjpy
|125.77
|0.00
|0.00
|2010.01.26 18:26
|125.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1 229.73
|13107512
|2010.01.26 15:27
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.26
|0.00
|0.00
|2010.01.26 18:26
|125.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-603.76
|13105413
|2010.01.26 13:36
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 18:30
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13109941
|2010.01.26 17:07
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 18:31
|1.6170
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|13113624
|2010.01.26 19:21
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6146
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 00:53
|1.6146
|0.00
|0.00
|-7.80
|0.00
|13116803
|2010.01.27 01:03
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 02:39
|1.6151
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|13102411
|2010.01.26 11:28
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 02:40
|1.6152
|0.00
|0.00
|-7.80
|-1 080.00
|13121795
|2010.01.27 08:48
|buy
|2.00
|eurjpy
|125.54
|0.00
|0.00
|2010.01.27 11:22
|125.65
|0.00
|0.00
|0.00
|245.92
|13121794
|2010.01.27 08:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4062
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 11:22
|1.4045
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|13121793
|2010.01.27 08:48
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 11:23
|1.6139
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|13129852
|2010.01.27 13:23
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6217
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 15:02
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|13129856
|2010.01.27 13:23
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.12
|0.00
|0.00
|2010.01.27 15:02
|126.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.37
|13129854
|2010.01.27 13:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 15:02
|1.4077
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13131907
|2010.01.27 15:03
|sell
|2.00
|eurjpy
|126.04
|0.00
|0.00
|2010.01.27 16:09
|125.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1 252.93
|13131906
|2010.01.27 15:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 16:09
|1.4036
|0.00
|0.00
|0.00
|820.00
|13131904
|2010.01.27 15:03
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 16:10
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|13160864
|2010.01.28 08:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 10:49
|1.6267
|0.00
|0.00
|0.00
|1 380.00
|13160867
|2010.01.28 08:58
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.47
|0.00
|0.00
|2010.01.28 10:49
|126.92
|0.00
|0.00
|0.00
|995.25
|13160866
|2010.01.28 08:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4015
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 10:49
|1.4033
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|13169220
|2010.01.28 13:58
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.26
|0.00
|0.00
|2010.01.28 14:53
|126.54
|0.00
|0.00
|0.00
|620.36
|13169213
|2010.01.28 13:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4001
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 14:53
|1.4016
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|13169226
|2010.01.28 13:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6240
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 14:53
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|0.00
|0.00
|-96.64
|39 618.16
|Closed P/L:
|39 521.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|39 521.52
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|139 521.52
|Equity:
|139 521.52
|Free Margin:
|139 521.52
|
|Details:
|Gross Profit:
|62 390.89
|Gross Loss:
|22 869.37
|Total Net Profit:
|39 521.52
|Profit Factor:
|2.73
|Expected Payoff:
|311.19
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6 172.18 (5.36%)
|Relative Drawdown:
|5.36% (6 172.18)
|
|Total Trades:
|127
|Short Positions (won %):
|41 (78.05%)
|Long Positions (won %):
|86 (74.42%)
|Profit Trades (% of total):
|96 (75.59%)
|Loss trades (% of total):
|31 (24.41%)
|Largest
|profit trade:
|6 930.16
|loss trade:
|-3 140.23
|Average
|profit trade:
|649.91
|loss trade:
|-737.72
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (5 582.58)
|consecutive losses ($):
|3 (-821.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 190.16 (5)
|consecutive loss (count):
|-6 172.18 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1