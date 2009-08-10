Prime Forex Investment LLC

Account: 7394498 Name: Ákos08.10 Currency: USD 2009 August 14, 17:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23339632009.08.10 17:18balanceDeposit5 000.00
23346022009.08.10 18:00sell1.00eurusd1.41631.47651.38652009.08.10 20:031.41420.000.000.00210.00
23346142009.08.10 18:00buy stop3.00eurusd1.44631.38631.47632009.08.10 20:031.4142cancelled
23431612009.08.11 07:44buy0.10eurusd1.41401.38701.41462009.08.11 08:421.41460.000.000.006.00
23448682009.08.11 09:30sell0.10eurusd1.41501.44201.41442009.08.11 09:301.41500.000.000.000.00
23470072009.08.11 12:00sell1.00eurusd1.41771.41671.41472009.08.11 12:241.41670.000.000.00100.00
23470442009.08.11 12:01sell1.00eurusd1.41801.41671.41502009.08.11 12:241.41670.000.000.00130.00
23470472009.08.11 12:01sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23470492009.08.11 12:01sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23470532009.08.11 12:01sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23470872009.08.11 12:02sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23470902009.08.11 12:02sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471072009.08.11 12:03sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471112009.08.11 12:03sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471132009.08.11 12:03sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471152009.08.11 12:04sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471172009.08.11 12:04sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471202009.08.11 12:04sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471292009.08.11 12:05sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471312009.08.11 12:05sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23471332009.08.11 12:05sell1.00eurusd1.41741.41671.41442009.08.11 12:241.41670.000.000.0070.00
23488602009.08.11 13:56sell1.00eurusd1.41741.41731.41442009.08.11 14:091.41730.000.000.0010.00
23488682009.08.11 13:56sell1.00eurusd1.41741.41731.41442009.08.11 14:091.41730.000.000.0010.00
23489512009.08.11 14:00sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23489582009.08.11 14:00sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23489682009.08.11 14:00sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23489762009.08.11 14:01sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23489892009.08.11 14:01sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23489932009.08.11 14:02sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23490102009.08.11 14:03sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23490172009.08.11 14:04sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490222009.08.11 14:04sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490242009.08.11 14:04sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490282009.08.11 14:04sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490352009.08.11 14:05sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490372009.08.11 14:05sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490392009.08.11 14:05sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490502009.08.11 14:07sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23490672009.08.11 14:08sell1.00eurusd1.41671.41631.41372009.08.11 15:371.41630.000.000.0040.00
23490692009.08.11 14:08sell1.00eurusd1.41671.41621.41372009.08.11 15:371.41620.000.000.0050.00
23490832009.08.11 14:09sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23490962009.08.11 14:09sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491012009.08.11 14:09sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491052009.08.11 14:10sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491122009.08.11 14:10sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491152009.08.11 14:10sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491192009.08.11 14:10sell1.00eurusd1.41731.41701.41432009.08.11 14:461.41700.000.000.0030.00
23491642009.08.11 14:12sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23491672009.08.11 14:12sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23491712009.08.11 14:12sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23491772009.08.11 14:13sell1.00eurusd1.41701.41691.41402009.08.11 14:461.41690.000.000.0010.00
23504962009.08.11 15:20sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23504972009.08.11 15:20sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505102009.08.11 15:20sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505162009.08.11 15:21sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505262009.08.11 15:21sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505322009.08.11 15:21sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505412009.08.11 15:21sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505472009.08.11 15:22sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505572009.08.11 15:22sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505692009.08.11 15:23sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505712009.08.11 15:23sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505732009.08.11 15:23sell1.00eurusd1.41701.41621.41402009.08.11 15:371.41620.000.000.0080.00
23505762009.08.11 15:24sell1.00eurusd1.41701.41631.41402009.08.11 15:371.41630.000.000.0070.00
23507952009.08.11 15:34sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23507962009.08.11 15:34sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23508152009.08.11 15:34sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23508332009.08.11 15:34sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23508432009.08.11 15:35sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23508482009.08.11 15:35sell1.00eurusd1.41641.41631.41342009.08.11 15:371.41630.000.000.0010.00
23543732009.08.11 19:05sell1.00eurusd1.41451.42451.41152009.08.12 09:571.41150.000.000.00300.00
23543742009.08.11 19:05sell1.00eurusd1.41451.42451.41152009.08.12 09:571.41150.000.000.00300.00
23543932009.08.11 19:09sell1.00eurusd1.41451.42451.41152009.08.12 09:571.41150.000.000.00300.00
23544182009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544232009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544242009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544262009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544292009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544312009.08.11 19:11sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544322009.08.11 19:12sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544332009.08.11 19:12sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544342009.08.11 19:12sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544352009.08.11 19:12sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544372009.08.11 19:13sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544392009.08.11 19:13sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544432009.08.11 19:14sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544462009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544562009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544572009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544602009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544612009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544622009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544642009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544652009.08.11 19:15sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544682009.08.11 19:16sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544692009.08.11 19:16sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544702009.08.11 19:16sell1.00eurusd1.41481.42481.41182009.08.12 09:511.41180.000.000.00300.00
23544772009.08.11 19:17sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544782009.08.11 19:18sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23544792009.08.11 19:18sell1.00eurusd1.41511.41501.41212009.08.11 21:561.41500.000.000.0010.00
23558632009.08.11 22:07buy1.00eurusd1.41481.41501.41782009.08.11 22:301.41500.000.000.0020.00
23558652009.08.11 22:07buy1.00eurusd1.41481.41501.41782009.08.11 22:301.41500.000.000.0020.00
23558672009.08.11 22:07buy1.00eurusd1.41481.41501.41782009.08.11 22:301.41500.000.000.0020.00
23558692009.08.11 22:07buy1.00eurusd1.41481.41501.41782009.08.11 22:301.41500.000.000.0020.00
23625622009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625642009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625652009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625672009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41161.41271.41462009.08.12 12:181.41270.000.000.00110.00
23625732009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625762009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625782009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625802009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41191.41291.41492009.08.12 12:121.41290.000.000.00100.00
23625822009.08.12 11:46buy1.00eurusd1.41161.41271.41462009.08.12 12:181.41270.000.000.00110.00
23625912009.08.12 11:47buy1.00eurusd1.41141.41251.41442009.08.12 12:281.41250.000.000.00110.00
23625962009.08.12 11:47buy1.00eurusd1.41141.41271.41442009.08.12 12:181.41270.000.000.00130.00
23626022009.08.12 11:47buy1.00eurusd1.41141.41271.41442009.08.12 12:181.41270.000.000.00130.00
23626042009.08.12 11:47buy1.00eurusd1.41111.41121.41412009.08.12 11:541.41120.000.000.0010.00
23626092009.08.12 11:47buy1.00eurusd1.41111.41121.41412009.08.12 11:541.41120.000.000.0010.00
23626242009.08.12 11:48buy1.00eurusd1.41141.41251.41442009.08.12 12:281.41250.000.000.00110.00
23626262009.08.12 11:48buy1.00eurusd1.41141.41251.41442009.08.12 12:281.41250.000.000.00110.00
23629702009.08.12 12:11buy1.00eurusd1.41351.41561.41652009.08.12 13:151.41560.000.000.00210.00
23629762009.08.12 12:11buy1.00eurusd1.41351.41561.41652009.08.12 13:151.41560.000.000.00210.00
23629782009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41341.41551.41642009.08.12 13:151.41550.000.000.00210.00
23629812009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41341.41551.41642009.08.12 13:151.41550.000.000.00210.00
23629882009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41311.41521.41612009.08.12 13:121.41610.000.000.00300.00
23629932009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41311.41521.41612009.08.12 13:121.41610.000.000.00300.00
23629952009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41311.41521.41612009.08.12 13:121.41610.000.000.00300.00
23629982009.08.12 12:12buy1.00eurusd1.41311.41541.41612009.08.12 13:121.41610.000.000.00300.00
23641802009.08.12 13:30buy1.00eurusd1.41531.41641.41832009.08.12 13:541.41640.000.000.00110.00
23641882009.08.12 13:31buy1.00eurusd1.41531.41641.41832009.08.12 13:541.41640.000.000.00110.00
23641902009.08.12 13:31buy1.00eurusd1.41531.41651.41832009.08.12 13:541.41650.000.000.00120.00
23641932009.08.12 13:31buy1.00eurusd1.41531.41651.41832009.08.12 13:541.41650.000.000.00120.00
23641962009.08.12 13:31buy1.00eurusd1.41531.41651.41832009.08.12 13:541.41650.000.000.00120.00
23642272009.08.12 13:33buy1.00eurusd1.41501.41611.41802009.08.12 13:571.41610.000.000.00110.00
23642282009.08.12 13:33buy1.00eurusd1.41501.41611.41802009.08.12 13:571.41610.000.000.00110.00
23642372009.08.12 13:34buy1.00eurusd1.41501.41611.41802009.08.12 13:571.41610.000.000.00110.00
23642402009.08.12 13:34buy1.00eurusd1.41501.41611.41802009.08.12 13:571.41610.000.000.00110.00
23642432009.08.12 13:34buy1.00eurusd1.41501.41611.41802009.08.12 13:571.41610.000.000.00110.00
23645602009.08.12 13:54buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23645662009.08.12 13:54buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23645712009.08.12 13:54buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23655972009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656002009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656022009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656062009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23656082009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656092009.08.12 15:10buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656122009.08.12 15:11buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656132009.08.12 15:11buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656152009.08.12 15:11buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 15:131.41660.000.000.0010.00
23656192009.08.12 15:11buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23656552009.08.12 15:13buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23656582009.08.12 15:13buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23657032009.08.12 15:14buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23657082009.08.12 15:14buy1.00eurusd1.41681.41691.41982009.08.12 15:211.41690.000.000.0010.00
23662822009.08.12 15:45buy1.00eurusd1.41591.41591.41892009.08.12 15:551.41590.000.000.000.00
23662842009.08.12 15:45buy1.00eurusd1.41591.41591.41892009.08.12 15:551.41590.000.000.000.00
23663142009.08.12 15:46buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23663182009.08.12 15:47buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23663312009.08.12 15:48buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23663382009.08.12 15:48buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663432009.08.12 15:49buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663452009.08.12 15:49buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663462009.08.12 15:49buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663512009.08.12 15:49buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663792009.08.12 15:51buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23663852009.08.12 15:51buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23664352009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23664412009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23664442009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23664462009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23664502009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23664522009.08.12 15:52buy1.00eurusd1.41651.41661.41952009.08.12 16:161.41660.000.000.0010.00
23664682009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41651.41671.41952009.08.12 16:161.41670.000.000.0020.00
23664722009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664762009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664802009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664812009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23664852009.08.12 15:53buy1.00eurusd1.41681.41791.41982009.08.12 16:361.41790.000.000.00110.00
23664902009.08.12 15:54buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664912009.08.12 15:54buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664942009.08.12 15:54buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23664982009.08.12 15:54buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23665012009.08.12 15:55buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23665042009.08.12 15:55buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23665562009.08.12 15:56buy1.00eurusd1.41651.41681.41952009.08.12 16:161.41680.000.000.0030.00
23665642009.08.12 15:57buy1.00eurusd1.41591.41791.41892009.08.12 16:361.41790.000.000.00200.00
23665702009.08.12 15:58buy1.00eurusd1.41591.41791.41892009.08.12 16:391.41790.000.000.00200.00
23665802009.08.12 15:58buy1.00eurusd1.41591.41791.41892009.08.12 16:391.41790.000.000.00200.00
23665902009.08.12 15:59buy1.00eurusd1.41561.41571.41862009.08.12 16:051.41570.000.000.0010.00
23665962009.08.12 15:59buy1.00eurusd1.41561.41571.41862009.08.12 16:051.41570.000.000.0010.00
23666002009.08.12 15:59buy1.00eurusd1.41561.41571.41862009.08.12 16:051.41570.000.000.0010.00
23666032009.08.12 15:59buy1.00eurusd1.41561.41571.41862009.08.12 16:051.41570.000.000.0010.00
23666072009.08.12 15:59buy1.00eurusd1.41561.41571.41862009.08.12 16:051.41570.000.000.0010.00
23670512009.08.12 16:28sell1.00eurusd1.41611.42611.41312009.08.12 21:281.41310.000.000.00300.00
23716182009.08.12 20:16sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716232009.08.12 20:17sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716582009.08.12 20:25sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716592009.08.12 20:25sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716622009.08.12 20:25sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716632009.08.12 20:25sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716642009.08.12 20:25sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716652009.08.12 20:26sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716672009.08.12 20:26sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716682009.08.12 20:26sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716692009.08.12 20:26sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23716702009.08.12 20:26sell1.00eurusd1.42181.43181.41882009.08.12 21:171.41880.000.000.00300.00
23746202009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42281.42241.41982009.08.12 21:571.42240.000.000.0040.00
23746402009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42311.42241.42012009.08.12 21:571.42240.000.000.0070.00
23746432009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42281.42241.41982009.08.12 21:571.42240.000.000.0040.00
23746522009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42281.42241.41982009.08.12 21:571.42240.000.000.0040.00
23746612009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42251.42241.41952009.08.12 21:571.42240.000.000.0010.00
23746682009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42251.42241.41952009.08.12 21:571.42240.000.000.0010.00
23746702009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42251.42241.41952009.08.12 21:571.42240.000.000.0010.00
23746732009.08.12 21:56sell1.00eurusd1.42251.42231.41952009.08.12 21:571.42230.000.000.0020.00
23750902009.08.12 22:15buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23750932009.08.12 22:15buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751042009.08.12 22:16buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751052009.08.12 22:16buy1.00eurusd1.42101.42121.42402009.08.12 22:211.42120.000.000.0020.00
23751102009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42101.42121.42402009.08.12 22:211.42120.000.000.0020.00
23751112009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42101.42121.42402009.08.12 22:211.42120.000.000.0020.00
23751132009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42101.42121.42402009.08.12 22:211.42120.000.000.0020.00
23751162009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751192009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751252009.08.12 22:17buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23751362009.08.12 22:18buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23751392009.08.12 22:18buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23751412009.08.12 22:18buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751482009.08.12 22:19buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751502009.08.12 22:19buy1.00eurusd1.42101.42131.42402009.08.12 22:211.42130.000.000.0030.00
23751522009.08.12 22:19buy1.00eurusd1.42101.42141.42402009.08.12 22:201.42140.000.000.0040.00
23751592009.08.12 22:19buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:201.42140.000.000.0010.00
23751912009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23751942009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23751982009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42151.42432009.08.12 22:261.42150.000.000.0020.00
23752012009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752052009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752062009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752082009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752112009.08.12 22:21buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752152009.08.12 22:22buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752182009.08.12 22:23buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752252009.08.12 22:23buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752282009.08.12 22:23buy1.00eurusd1.42131.42161.42432009.08.12 22:261.42160.000.000.0030.00
23752472009.08.12 22:24buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23752482009.08.12 22:24buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23752502009.08.12 22:25buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23752542009.08.12 22:25buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23752562009.08.12 22:25buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23752652009.08.12 22:26buy1.00eurusd1.42131.42141.42432009.08.12 22:261.42140.000.000.0010.00
23767702009.08.13 01:00buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23767892009.08.13 01:00buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23767932009.08.13 01:00buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23767942009.08.13 01:01buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768042009.08.13 01:02buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768142009.08.13 01:03buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768262009.08.13 01:04buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768302009.08.13 01:05buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768332009.08.13 01:05buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768362009.08.13 01:05buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768382009.08.13 01:05buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768392009.08.13 01:06buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768402009.08.13 01:06buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768432009.08.13 01:06buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768482009.08.13 01:07buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768502009.08.13 01:08buy1.00eurusd1.42051.42091.42352009.08.13 02:231.42090.000.000.0040.00
23768512009.08.13 01:08buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23768552009.08.13 01:09buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23768562009.08.13 01:09buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23768572009.08.13 01:09buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23768632009.08.13 01:10buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23768672009.08.13 01:13buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768692009.08.13 01:13buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768732009.08.13 01:13buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768782009.08.13 01:14buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768802009.08.13 01:14buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768812009.08.13 01:15buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768902009.08.13 01:16buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768932009.08.13 01:16buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768942009.08.13 01:17buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768972009.08.13 01:17buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23768992009.08.13 01:17buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769042009.08.13 01:18buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769052009.08.13 01:19buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769082009.08.13 01:19buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769112009.08.13 01:19buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769262009.08.13 01:21buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769342009.08.13 01:21buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769382009.08.13 01:22buy1.00eurusd1.42051.42131.42352009.08.13 03:051.42130.000.000.0080.00
23769432009.08.13 01:24buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769482009.08.13 01:25buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769572009.08.13 01:26buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769702009.08.13 01:28buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769742009.08.13 01:28buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769762009.08.13 01:28buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769792009.08.13 01:29buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23769932009.08.13 01:29buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23770032009.08.13 01:30buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23770212009.08.13 01:32buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23770302009.08.13 01:33buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23770332009.08.13 01:34buy1.00eurusd1.42051.42121.42352009.08.13 03:081.42120.000.000.0070.00
23773002009.08.13 01:58sell1.00eurusd1.42021.43021.41722009.08.13 15:081.43020.000.000.00-1 000.00
23773022009.08.13 01:58sell1.00eurusd1.42021.43021.41722009.08.13 15:081.43020.000.000.00-1 000.00
23778972009.08.13 03:35sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779092009.08.13 03:35sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779122009.08.13 03:36sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779212009.08.13 03:36sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779252009.08.13 03:37sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779262009.08.13 03:37sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779312009.08.13 03:37sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779322009.08.13 03:37sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779332009.08.13 03:37sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779462009.08.13 03:38sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779592009.08.13 03:41sell1.00eurusd1.42211.42201.41912009.08.13 03:541.42200.000.000.0010.00
23779602009.08.13 03:41sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23779612009.08.13 03:41sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23779652009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779662009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779672009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779702009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779712009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779732009.08.13 03:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779782009.08.13 03:43sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779802009.08.13 03:43sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23779822009.08.13 03:44sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23779862009.08.13 03:44sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23779872009.08.13 03:44sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23779892009.08.13 03:44sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23782072009.08.13 04:20sell1.00eurusd1.42211.42161.41912009.08.13 04:541.42160.000.000.0050.00
23782102009.08.13 04:20sell1.00eurusd1.42211.42161.41912009.08.13 04:541.42160.000.000.0050.00
23782132009.08.13 04:20sell1.00eurusd1.42211.42161.41912009.08.13 04:541.42160.000.000.0050.00
23782272009.08.13 04:25sell1.00eurusd1.42211.42161.41912009.08.13 04:541.42160.000.000.0050.00
23783412009.08.13 04:39sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783452009.08.13 04:39sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783592009.08.13 04:40sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783602009.08.13 04:40sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783612009.08.13 04:40sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783632009.08.13 04:40sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783652009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783672009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42211.42181.41912009.08.13 04:561.42180.000.000.0030.00
23783692009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23783702009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23783722009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23783742009.08.13 04:41sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23783802009.08.13 04:42sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23783812009.08.13 04:42sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23783822009.08.13 04:42sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23783882009.08.13 04:43sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23783902009.08.13 04:43sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23783912009.08.13 04:43sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23784122009.08.13 04:44sell1.00eurusd1.42151.43151.41852009.08.13 15:251.43150.000.000.00-1 000.00
23784152009.08.13 04:44sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23784182009.08.13 04:44sell1.00eurusd1.42181.42171.41882009.08.13 04:551.42170.000.000.0010.00
23787492009.08.13 05:25sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23787512009.08.13 05:25sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23787522009.08.13 05:25sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23787542009.08.13 05:25sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23787562009.08.13 05:25sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23787632009.08.13 05:27sell1.00eurusd1.42291.42251.41992009.08.13 05:371.42250.000.000.0040.00
23787672009.08.13 05:27sell1.00eurusd1.42291.42251.41992009.08.13 05:371.42250.000.000.0040.00
23787732009.08.13 05:27sell1.00eurusd1.42291.42251.41992009.08.13 05:371.42250.000.000.0040.00
23787822009.08.13 05:27sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23788052009.08.13 05:29sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23788062009.08.13 05:29sell1.00eurusd1.42261.42251.41962009.08.13 05:371.42250.000.000.0010.00
23790082009.08.13 06:00buy1.00eurusd1.42241.42351.42542009.08.13 09:011.42350.000.000.00110.00
23790122009.08.13 06:00buy1.00eurusd1.42241.42351.42542009.08.13 09:011.42350.000.000.00110.00
23790172009.08.13 06:00buy1.00eurusd1.42271.42351.42572009.08.13 09:011.42350.000.000.0080.00
23790382009.08.13 06:02buy1.00eurusd1.42241.42351.42542009.08.13 09:011.42350.000.000.00110.00
23790442009.08.13 06:03buy1.00eurusd1.42271.42351.42572009.08.13 09:011.42350.000.000.0080.00
23790492009.08.13 06:03buy1.00eurusd1.42271.42351.42572009.08.13 09:011.42350.000.000.0080.00
23790592009.08.13 06:05buy1.00eurusd1.42271.42351.42572009.08.13 09:011.42350.000.000.0080.00
23790652009.08.13 06:05buy1.00eurusd1.42241.42351.42542009.08.13 09:011.42350.000.000.00110.00
23790672009.08.13 06:06buy1.00eurusd1.42241.42351.42542009.08.13 09:011.42350.000.000.00110.00
23790702009.08.13 06:06buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23790722009.08.13 06:07buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23790772009.08.13 06:07buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23790802009.08.13 06:08buy1.00eurusd1.42211.42221.42512009.08.13 07:401.42220.000.000.0010.00
23790832009.08.13 06:09buy1.00eurusd1.42211.42221.42512009.08.13 07:401.42220.000.000.0010.00
23790892009.08.13 06:09buy1.00eurusd1.42181.42221.42482009.08.13 07:401.42220.000.000.0040.00
23794772009.08.13 07:45buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23794792009.08.13 07:45buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23794852009.08.13 07:46buy1.00eurusd1.42241.42331.42542009.08.13 09:011.42330.000.000.0090.00
23794872009.08.13 07:46buy1.00eurusd1.42241.42341.42542009.08.13 09:011.42340.000.000.00100.00
23795012009.08.13 07:48buy1.00eurusd1.42241.42341.42542009.08.13 09:011.42340.000.000.00100.00
23944152009.08.14 01:50buy1.00eurusd1.42851.42901.43152009.08.14 03:461.42900.000.000.0050.00
23944182009.08.14 01:50buy1.00eurusd1.42851.42901.43152009.08.14 03:461.42900.000.000.0050.00
23944292009.08.14 01:51buy1.00eurusd1.42851.42901.43152009.08.14 03:461.42900.000.000.0050.00
23944312009.08.14 01:51buy1.00eurusd1.42851.42901.43152009.08.14 03:461.42900.000.000.0050.00
23944422009.08.14 01:54buy1.00eurusd1.42851.42901.43152009.08.14 03:461.42900.000.000.0050.00
23944432009.08.14 01:54buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23944612009.08.14 01:55buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23944672009.08.14 01:57buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23944712009.08.14 01:57buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23944842009.08.14 01:59buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23944912009.08.14 01:59buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23947772009.08.14 02:45buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23947852009.08.14 02:45buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23947942009.08.14 02:46buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948042009.08.14 02:46buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948062009.08.14 02:46buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948092009.08.14 02:46buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948132009.08.14 02:47buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948262009.08.14 02:49buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948332009.08.14 02:49buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948402009.08.14 02:49buy1.00eurusd1.42851.42911.43152009.08.14 03:461.42910.000.000.0060.00
23948452009.08.14 02:49buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23948472009.08.14 02:50buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23948512009.08.14 02:50buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23948562009.08.14 02:50buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23948572009.08.14 02:50buy1.00eurusd1.42821.42911.43122009.08.14 03:461.42910.000.000.0090.00
23948622009.08.14 02:51buy1.00eurusd1.42791.42801.43092009.08.14 03:201.42800.000.000.0010.00
23948702009.08.14 02:51buy1.00eurusd1.42791.42801.43092009.08.14 03:201.42800.000.000.0010.00
23948722009.08.14 02:51buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23948822009.08.14 02:52buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23948862009.08.14 02:52buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23948922009.08.14 02:52buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949002009.08.14 02:53buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949022009.08.14 02:54buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949122009.08.14 02:54buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949172009.08.14 02:55buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949202009.08.14 02:55buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23949252009.08.14 02:56buy1.00eurusd1.42791.42911.43092009.08.14 03:461.42910.000.000.00120.00
23953572009.08.14 03:28sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23953612009.08.14 03:28sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23953662009.08.14 03:28sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23953772009.08.14 03:28sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23953882009.08.14 03:29sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23953902009.08.14 03:29sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954052009.08.14 03:30sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954132009.08.14 03:30sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954202009.08.14 03:30sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954222009.08.14 03:31sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954242009.08.14 03:31sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954272009.08.14 03:31sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954302009.08.14 03:31sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954342009.08.14 03:32sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954362009.08.14 03:32sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954402009.08.14 03:32sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954442009.08.14 03:33sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954492009.08.14 03:33sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954512009.08.14 03:33sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954562009.08.14 03:33sell1.00eurusd1.42911.42861.42612009.08.14 05:081.42860.000.000.0050.00
23954662009.08.14 03:35sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954892009.08.14 03:36sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954912009.08.14 03:36sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954932009.08.14 03:36sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23954982009.08.14 03:37sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955012009.08.14 03:37sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955122009.08.14 03:38sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955152009.08.14 03:38sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955212009.08.14 03:39sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955332009.08.14 03:40sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955552009.08.14 03:41sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955712009.08.14 03:42sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955742009.08.14 03:42sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955762009.08.14 03:43sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955782009.08.14 03:43sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955802009.08.14 03:43sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955822009.08.14 03:43sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955862009.08.14 03:44sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955882009.08.14 03:44sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23955902009.08.14 03:44sell1.00eurusd1.42941.42911.42642009.08.14 04:471.42910.000.000.0030.00
23963112009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963262009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963292009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963322009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963352009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963372009.08.14 04:30sell1.00eurusd1.42931.42921.42632009.08.14 04:481.42920.000.000.0010.00
23963452009.08.14 04:31sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23963482009.08.14 04:31sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23963512009.08.14 04:31sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23963622009.08.14 04:33sell1.00eurusd1.42871.42861.42572009.08.14 05:081.42860.000.000.0010.00
23963732009.08.14 04:34sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23963752009.08.14 04:34sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23967862009.08.14 05:00sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23967942009.08.14 05:00sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23967992009.08.14 05:01sell1.00eurusd1.42901.42861.42602009.08.14 05:081.42860.000.000.0040.00
23968102009.08.14 05:02sell1.00eurusd1.42871.42861.42572009.08.14 05:081.42860.000.000.0010.00
23968152009.08.14 05:02sell1.00eurusd1.42871.42861.42572009.08.14 05:081.42860.000.000.0010.00
23991272009.08.14 08:47sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991422009.08.14 08:47sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991522009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991562009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991632009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991642009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991652009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991682009.08.14 08:48sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23991752009.08.14 08:49sell1.00eurusd1.42711.42631.42412009.08.14 09:091.42630.000.000.0080.00
23992382009.08.14 08:53sell1.00eurusd1.42741.42631.42442009.08.14 09:091.42630.000.000.00110.00
23992602009.08.14 08:53sell1.00eurusd1.42741.42631.42442009.08.14 09:091.42630.000.000.00110.00
23992652009.08.14 08:54sell1.00eurusd1.42741.42631.42442009.08.14 09:091.42630.000.000.00110.00
23992692009.08.14 08:54sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23992852009.08.14 08:54sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23993092009.08.14 08:55sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23993222009.08.14 08:55sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23993302009.08.14 08:56sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
23993372009.08.14 08:56sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23993442009.08.14 08:57sell1.00eurusd1.42741.42641.42442009.08.14 09:091.42640.000.000.00100.00
23993502009.08.14 08:57sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
23993582009.08.14 08:57sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
23993632009.08.14 08:58sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
23993772009.08.14 08:59sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
23993862009.08.14 08:59sell1.00eurusd1.42711.42641.42412009.08.14 09:091.42640.000.000.0070.00
24000812009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24000832009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24000892009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24000932009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24001002009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24001042009.08.14 09:48buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24001072009.08.14 09:49buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24001112009.08.14 09:49buy1.00eurusd1.42701.42721.43002009.08.14 11:191.42720.000.000.0020.00
24003892009.08.14 10:07buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24003982009.08.14 10:07buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24004032009.08.14 10:07buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24004202009.08.14 10:08buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24004222009.08.14 10:08buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24004262009.08.14 10:08buy1.00eurusd1.42691.42721.42992009.08.14 11:191.42720.000.000.0030.00
24004312009.08.14 10:09buy1.00eurusd1.42661.42671.42962009.08.14 10:111.42670.000.000.0010.00
24004342009.08.14 10:09buy1.00eurusd1.42661.42671.42962009.08.14 10:111.42670.000.000.0010.00
24004372009.08.14 10:09buy1.00eurusd1.42661.42671.42962009.08.14 10:111.42670.000.000.0010.00
24004392009.08.14 10:09buy1.00eurusd1.42661.42671.42962009.08.14 10:111.42670.000.000.0010.00
24005522009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42661.42681.42962009.08.14 10:531.42680.000.000.0020.00
24005612009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005642009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005702009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005732009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005742009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005802009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005832009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005842009.08.14 10:15buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005862009.08.14 10:16buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24005942009.08.14 10:16buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006132009.08.14 10:16buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006212009.08.14 10:16buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006232009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006282009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006352009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006422009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006432009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006452009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006492009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006522009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006532009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006572009.08.14 10:17buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006892009.08.14 10:18buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24006922009.08.14 10:18buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24006972009.08.14 10:18buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007042009.08.14 10:18buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007082009.08.14 10:18buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007492009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007552009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42631.42681.42932009.08.14 10:531.42680.000.000.0050.00
24007632009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007672009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007682009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007702009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24007752009.08.14 10:19buy1.00eurusd1.42601.42601.42902009.08.14 10:261.42600.000.000.000.00
24013212009.08.14 10:45sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24013472009.08.14 10:46sell1.00eurusd1.42721.43721.42422009.08.14 16:561.42420.000.000.00300.00
24013612009.08.14 10:46sell1.00eurusd1.42721.43721.42422009.08.14 16:561.42420.000.000.00300.00
24013632009.08.14 10:46sell1.00eurusd1.42721.43721.42422009.08.14 16:561.42420.000.000.00300.00
24013712009.08.14 10:46sell1.00eurusd1.42721.43721.42422009.08.14 16:561.42420.000.000.00300.00
24013862009.08.14 10:47sell1.00eurusd1.42721.43721.42422009.08.14 16:561.42420.000.000.00300.00
24014092009.08.14 10:49sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014122009.08.14 10:49sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014132009.08.14 10:49sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014242009.08.14 10:50sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014292009.08.14 10:50sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014302009.08.14 10:50sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014372009.08.14 10:51sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014382009.08.14 10:51sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014422009.08.14 10:51sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014452009.08.14 10:51sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014492009.08.14 10:51sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014682009.08.14 10:52sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014742009.08.14 10:52sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014912009.08.14 10:53sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24014982009.08.14 10:53sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015022009.08.14 10:53sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015082009.08.14 10:53sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015282009.08.14 10:54sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015332009.08.14 10:54sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015352009.08.14 10:54sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015392009.08.14 10:55sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015402009.08.14 10:55sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015442009.08.14 10:55sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015562009.08.14 10:55sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015662009.08.14 10:55sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24015782009.08.14 10:56sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015812009.08.14 10:56sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015822009.08.14 10:56sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015832009.08.14 10:56sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015862009.08.14 10:57sell1.00eurusd1.42661.43661.42362009.08.14 17:001.42360.000.000.00300.00
24015962009.08.14 10:57sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24016022009.08.14 10:58sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24016192009.08.14 10:59sell1.00eurusd1.42691.43691.42392009.08.14 17:001.42390.000.000.00300.00
24017092009.08.14 11:05sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018322009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24018332009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018362009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018372009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018392009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018432009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018452009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018482009.08.14 11:15sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018532009.08.14 11:16sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018592009.08.14 11:16sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018602009.08.14 11:16sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018722009.08.14 11:16sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018822009.08.14 11:17sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018872009.08.14 11:17sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018902009.08.14 11:17sell1.00eurusd1.42701.43701.42402009.08.14 17:001.42400.000.000.00300.00
24018992009.08.14 11:18sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019132009.08.14 11:18sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24019322009.08.14 11:18sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24019342009.08.14 11:18sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24019382009.08.14 11:19sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24019472009.08.14 11:19sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019522009.08.14 11:19sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019532009.08.14 11:19sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019562009.08.14 11:20sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019752009.08.14 11:20sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019792009.08.14 11:21sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019822009.08.14 11:21sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019832009.08.14 11:21sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019842009.08.14 11:21sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019852009.08.14 11:21sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24019952009.08.14 11:22sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24020062009.08.14 11:22sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24020082009.08.14 11:22sell1.00eurusd1.42731.43731.42432009.08.14 16:561.42430.000.000.00300.00
24020162009.08.14 11:24sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020172009.08.14 11:24sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020192009.08.14 11:24sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020202009.08.14 11:24sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020232009.08.14 11:24sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020302009.08.14 11:25sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24020362009.08.14 11:25sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24020412009.08.14 11:25sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24020492009.08.14 11:26sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24020572009.08.14 11:26sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24020702009.08.14 11:27sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020752009.08.14 11:27sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020772009.08.14 11:27sell1.00eurusd1.42761.42731.42462009.08.14 12:491.42730.000.000.0030.00
24020782009.08.14 11:27sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24020922009.08.14 11:28sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24020962009.08.14 11:28sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24020982009.08.14 11:28sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24021052009.08.14 11:28sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24021062009.08.14 11:29sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24021092009.08.14 11:29sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24021122009.08.14 11:29sell1.00eurusd1.42761.42741.42462009.08.14 12:491.42740.000.000.0020.00
24021882009.08.14 11:33buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24021962009.08.14 11:33buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24021992009.08.14 11:34buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24022022009.08.14 11:34buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24022092009.08.14 11:34buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24022142009.08.14 11:34buy1.00eurusd1.42731.42781.43032009.08.14 12:001.42780.000.000.0050.00
24023812009.08.14 11:45sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24023842009.08.14 11:45sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24023942009.08.14 11:47sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24023972009.08.14 11:47sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24024022009.08.14 11:47sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24024032009.08.14 11:47sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24024122009.08.14 11:49sell1.00eurusd1.42791.42741.42492009.08.14 12:491.42740.000.000.0050.00
24034932009.08.14 13:16buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24034962009.08.14 13:16buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24035012009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24035082009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035102009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035112009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035152009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035172009.08.14 13:17buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035192009.08.14 13:18buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035232009.08.14 13:18buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24035262009.08.14 13:18buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24035322009.08.14 13:18buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24035372009.08.14 13:19buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24035432009.08.14 13:19buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24035552009.08.14 13:20buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24035582009.08.14 13:20buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24035602009.08.14 13:20buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24035612009.08.14 13:20buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036332009.08.14 13:22buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036412009.08.14 13:22buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036492009.08.14 13:23buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036532009.08.14 13:24buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036582009.08.14 13:24buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036672009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24036702009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036742009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036782009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036792009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036832009.08.14 13:25buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036922009.08.14 13:26buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24036972009.08.14 13:27buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037142009.08.14 13:28buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037182009.08.14 13:28buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037212009.08.14 13:28buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037242009.08.14 13:28buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037282009.08.14 13:29buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037312009.08.14 13:29buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037422009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037462009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037502009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037542009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037572009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037592009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037622009.08.14 13:31buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24037652009.08.14 13:32buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24037722009.08.14 13:32buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24037752009.08.14 13:33buy1.00eurusd1.42751.42871.43052009.08.14 14:121.42870.000.000.00120.00
24037812009.08.14 13:33buy1.00eurusd1.42751.42861.43052009.08.14 14:121.42860.000.000.00110.00
24038032009.08.14 13:35buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038072009.08.14 13:35buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038152009.08.14 13:36buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038192009.08.14 13:37buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038232009.08.14 13:37buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038252009.08.14 13:37buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038302009.08.14 13:37buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038322009.08.14 13:37buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038442009.08.14 13:39buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038482009.08.14 13:39buy1.00eurusd1.42781.42871.43082009.08.14 14:121.42870.000.000.0090.00
24038502009.08.14 13:39buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038812009.08.14 13:43buy1.00eurusd1.42781.42861.43082009.08.14 14:121.42860.000.000.0080.00
24038842009.08.14 13:43buy1.00eurusd1.42781.42871.43082009.08.14 14:121.42870.000.000.0090.00
24043592009.08.14 14:15sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043742009.08.14 14:16sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043822009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043852009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043892009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043942009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24043972009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24043982009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044002009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044012009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044032009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044042009.08.14 14:17sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044052009.08.14 14:18sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044062009.08.14 14:18sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044092009.08.14 14:18sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044352009.08.14 14:19sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044372009.08.14 14:19sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044432009.08.14 14:20sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044472009.08.14 14:20sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044512009.08.14 14:21sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044532009.08.14 14:21sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044572009.08.14 14:21sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044612009.08.14 14:22sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044642009.08.14 14:22sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24044682009.08.14 14:22sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044772009.08.14 14:23sell1.00eurusd1.42901.43901.42602009.08.14 16:331.42600.000.000.00300.00
24044902009.08.14 14:23sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24045642009.08.14 14:29sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24046542009.08.14 14:31sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24046702009.08.14 14:31sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
24046722009.08.14 14:32sell1.00eurusd1.42871.43871.42572009.08.14 16:401.42570.000.000.00300.00
  0.00 0.00 0.00 60 206.00
Closed P/L: 60 206.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 60 206.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 65 206.00 Equity: 65 206.00 Free Margin: 65 206.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 74 206.00 Gross Loss: 14 000.00 Total Net Profit: 60 206.00
Profit Factor: 5.30 Expected Payoff: 79.95  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 14 000.00 (42.06%) Relative Drawdown: 42.06% (14 000.00)
 
Total Trades: 753 Short Positions (won %): 394 (96.45%) Long Positions (won %): 359 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 739 (98.14%) Loss trades (% of total): 14 (1.86%)
Largest profit trade: 300.00 loss trade: -1 000.00
Average profit trade: 100.41 loss trade: -1 000.00
Maximum consecutive wins ($): 371 (45 920.00) consecutive losses ($): 14 (-14 000.00)
Maximal consecutive profit (count): 45 920.00 (371) consecutive loss (count): -14 000.00 (14)
Average consecutive wins: 370 consecutive losses: 14