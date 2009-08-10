Prime Forex Investment LLC
|Account: 7394498
|Name: Ákos08.10
|Currency: USD
|2009 August 14, 17:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2333963
|2009.08.10 17:18
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2334602
|2009.08.10 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4163
|1.4765
|1.3865
|2009.08.10 20:03
|1.4142
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2334614
|2009.08.10 18:00
|buy stop
|3.00
|eurusd
|1.4463
|1.3863
|1.4763
|2009.08.10 20:03
|1.4142
|cancelled
|2343161
|2009.08.11 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4140
|1.3870
|1.4146
|2009.08.11 08:42
|1.4146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2344868
|2009.08.11 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4150
|1.4420
|1.4144
|2009.08.11 09:30
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2347007
|2009.08.11 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4177
|1.4167
|1.4147
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2347044
|2009.08.11 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4180
|1.4167
|1.4150
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|2347047
|2009.08.11 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347049
|2009.08.11 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347053
|2009.08.11 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347087
|2009.08.11 12:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347090
|2009.08.11 12:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347107
|2009.08.11 12:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347111
|2009.08.11 12:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347113
|2009.08.11 12:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347115
|2009.08.11 12:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347117
|2009.08.11 12:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347120
|2009.08.11 12:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347129
|2009.08.11 12:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347131
|2009.08.11 12:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2347133
|2009.08.11 12:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4167
|1.4144
|2009.08.11 12:24
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2348860
|2009.08.11 13:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4173
|1.4144
|2009.08.11 14:09
|1.4173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2348868
|2009.08.11 13:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4174
|1.4173
|1.4144
|2009.08.11 14:09
|1.4173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2348951
|2009.08.11 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2348958
|2009.08.11 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2348968
|2009.08.11 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2348976
|2009.08.11 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2348989
|2009.08.11 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2348993
|2009.08.11 14:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2349010
|2009.08.11 14:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2349017
|2009.08.11 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349022
|2009.08.11 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349024
|2009.08.11 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349028
|2009.08.11 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349035
|2009.08.11 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349037
|2009.08.11 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349039
|2009.08.11 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349050
|2009.08.11 14:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2349067
|2009.08.11 14:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4163
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2349069
|2009.08.11 14:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4167
|1.4162
|1.4137
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2349083
|2009.08.11 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2349096
|2009.08.11 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349101
|2009.08.11 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349105
|2009.08.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349112
|2009.08.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349115
|2009.08.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349119
|2009.08.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4173
|1.4170
|1.4143
|2009.08.11 14:46
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2349164
|2009.08.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2349167
|2009.08.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2349171
|2009.08.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2349177
|2009.08.11 14:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4169
|1.4140
|2009.08.11 14:46
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350496
|2009.08.11 15:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350497
|2009.08.11 15:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350510
|2009.08.11 15:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350516
|2009.08.11 15:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350526
|2009.08.11 15:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350532
|2009.08.11 15:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350541
|2009.08.11 15:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350547
|2009.08.11 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350557
|2009.08.11 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350569
|2009.08.11 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350571
|2009.08.11 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350573
|2009.08.11 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4162
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2350576
|2009.08.11 15:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4170
|1.4163
|1.4140
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2350795
|2009.08.11 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350796
|2009.08.11 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350815
|2009.08.11 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350833
|2009.08.11 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350843
|2009.08.11 15:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2350848
|2009.08.11 15:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4164
|1.4163
|1.4134
|2009.08.11 15:37
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354373
|2009.08.11 19:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4145
|1.4245
|1.4115
|2009.08.12 09:57
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354374
|2009.08.11 19:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4145
|1.4245
|1.4115
|2009.08.12 09:57
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354393
|2009.08.11 19:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4145
|1.4245
|1.4115
|2009.08.12 09:57
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354418
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354423
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354424
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354426
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354429
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354431
|2009.08.11 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354432
|2009.08.11 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354433
|2009.08.11 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354434
|2009.08.11 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354435
|2009.08.11 19:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354437
|2009.08.11 19:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354439
|2009.08.11 19:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354443
|2009.08.11 19:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354446
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354456
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354457
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354460
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354461
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354462
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354464
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354465
|2009.08.11 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354468
|2009.08.11 19:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354469
|2009.08.11 19:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354470
|2009.08.11 19:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4248
|1.4118
|2009.08.12 09:51
|1.4118
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2354477
|2009.08.11 19:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354478
|2009.08.11 19:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2354479
|2009.08.11 19:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4151
|1.4150
|1.4121
|2009.08.11 21:56
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2355863
|2009.08.11 22:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4150
|1.4178
|2009.08.11 22:30
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2355865
|2009.08.11 22:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4150
|1.4178
|2009.08.11 22:30
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2355867
|2009.08.11 22:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4150
|1.4178
|2009.08.11 22:30
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2355869
|2009.08.11 22:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4148
|1.4150
|1.4178
|2009.08.11 22:30
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2362562
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362564
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362565
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362567
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4116
|1.4127
|1.4146
|2009.08.12 12:18
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2362573
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362576
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362578
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362580
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4119
|1.4129
|1.4149
|2009.08.12 12:12
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2362582
|2009.08.12 11:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4116
|1.4127
|1.4146
|2009.08.12 12:18
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2362591
|2009.08.12 11:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4114
|1.4125
|1.4144
|2009.08.12 12:28
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2362596
|2009.08.12 11:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4114
|1.4127
|1.4144
|2009.08.12 12:18
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|2362602
|2009.08.12 11:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4114
|1.4127
|1.4144
|2009.08.12 12:18
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|2362604
|2009.08.12 11:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4111
|1.4112
|1.4141
|2009.08.12 11:54
|1.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2362609
|2009.08.12 11:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4111
|1.4112
|1.4141
|2009.08.12 11:54
|1.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2362624
|2009.08.12 11:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4114
|1.4125
|1.4144
|2009.08.12 12:28
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2362626
|2009.08.12 11:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4114
|1.4125
|1.4144
|2009.08.12 12:28
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2362970
|2009.08.12 12:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4135
|1.4156
|1.4165
|2009.08.12 13:15
|1.4156
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2362976
|2009.08.12 12:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4135
|1.4156
|1.4165
|2009.08.12 13:15
|1.4156
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2362978
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4134
|1.4155
|1.4164
|2009.08.12 13:15
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2362981
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4134
|1.4155
|1.4164
|2009.08.12 13:15
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2362988
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4131
|1.4152
|1.4161
|2009.08.12 13:12
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2362993
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4131
|1.4152
|1.4161
|2009.08.12 13:12
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2362995
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4131
|1.4152
|1.4161
|2009.08.12 13:12
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2362998
|2009.08.12 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4131
|1.4154
|1.4161
|2009.08.12 13:12
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2364180
|2009.08.12 13:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4153
|1.4164
|1.4183
|2009.08.12 13:54
|1.4164
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364188
|2009.08.12 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4153
|1.4164
|1.4183
|2009.08.12 13:54
|1.4164
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364190
|2009.08.12 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4153
|1.4165
|1.4183
|2009.08.12 13:54
|1.4165
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2364193
|2009.08.12 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4153
|1.4165
|1.4183
|2009.08.12 13:54
|1.4165
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2364196
|2009.08.12 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4153
|1.4165
|1.4183
|2009.08.12 13:54
|1.4165
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2364227
|2009.08.12 13:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4150
|1.4161
|1.4180
|2009.08.12 13:57
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364228
|2009.08.12 13:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4150
|1.4161
|1.4180
|2009.08.12 13:57
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364237
|2009.08.12 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4150
|1.4161
|1.4180
|2009.08.12 13:57
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364240
|2009.08.12 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4150
|1.4161
|1.4180
|2009.08.12 13:57
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364243
|2009.08.12 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4150
|1.4161
|1.4180
|2009.08.12 13:57
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2364560
|2009.08.12 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2364566
|2009.08.12 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2364571
|2009.08.12 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365597
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365600
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365602
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365606
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365608
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365609
|2009.08.12 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365612
|2009.08.12 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365613
|2009.08.12 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365615
|2009.08.12 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 15:13
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365619
|2009.08.12 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365655
|2009.08.12 15:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365658
|2009.08.12 15:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365703
|2009.08.12 15:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2365708
|2009.08.12 15:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4169
|1.4198
|2009.08.12 15:21
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366282
|2009.08.12 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4159
|1.4159
|1.4189
|2009.08.12 15:55
|1.4159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2366284
|2009.08.12 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4159
|1.4159
|1.4189
|2009.08.12 15:55
|1.4159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2366314
|2009.08.12 15:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366318
|2009.08.12 15:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366331
|2009.08.12 15:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366338
|2009.08.12 15:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366343
|2009.08.12 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366345
|2009.08.12 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366346
|2009.08.12 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366351
|2009.08.12 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366379
|2009.08.12 15:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366385
|2009.08.12 15:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366435
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366441
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366444
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366446
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366450
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366452
|2009.08.12 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4166
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366468
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4167
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2366472
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366476
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366480
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366481
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366485
|2009.08.12 15:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4168
|1.4179
|1.4198
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2366490
|2009.08.12 15:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366491
|2009.08.12 15:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366494
|2009.08.12 15:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366498
|2009.08.12 15:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366501
|2009.08.12 15:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366504
|2009.08.12 15:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366556
|2009.08.12 15:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4165
|1.4168
|1.4195
|2009.08.12 16:16
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2366564
|2009.08.12 15:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4159
|1.4179
|1.4189
|2009.08.12 16:36
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2366570
|2009.08.12 15:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4159
|1.4179
|1.4189
|2009.08.12 16:39
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2366580
|2009.08.12 15:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4159
|1.4179
|1.4189
|2009.08.12 16:39
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2366590
|2009.08.12 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4156
|1.4157
|1.4186
|2009.08.12 16:05
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366596
|2009.08.12 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4156
|1.4157
|1.4186
|2009.08.12 16:05
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366600
|2009.08.12 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4156
|1.4157
|1.4186
|2009.08.12 16:05
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366603
|2009.08.12 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4156
|1.4157
|1.4186
|2009.08.12 16:05
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2366607
|2009.08.12 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4156
|1.4157
|1.4186
|2009.08.12 16:05
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2367051
|2009.08.12 16:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4161
|1.4261
|1.4131
|2009.08.12 21:28
|1.4131
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371618
|2009.08.12 20:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371623
|2009.08.12 20:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371658
|2009.08.12 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371659
|2009.08.12 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371662
|2009.08.12 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371663
|2009.08.12 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371664
|2009.08.12 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371665
|2009.08.12 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371667
|2009.08.12 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371668
|2009.08.12 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371669
|2009.08.12 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2371670
|2009.08.12 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4318
|1.4188
|2009.08.12 21:17
|1.4188
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2374620
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4228
|1.4224
|1.4198
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2374640
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4231
|1.4224
|1.4201
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2374643
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4228
|1.4224
|1.4198
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2374652
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4228
|1.4224
|1.4198
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2374661
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4225
|1.4224
|1.4195
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2374668
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4225
|1.4224
|1.4195
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2374670
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4225
|1.4224
|1.4195
|2009.08.12 21:57
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2374673
|2009.08.12 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4225
|1.4223
|1.4195
|2009.08.12 21:57
|1.4223
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375090
|2009.08.12 22:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375093
|2009.08.12 22:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375104
|2009.08.12 22:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375105
|2009.08.12 22:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4212
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375110
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4212
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375111
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4212
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375113
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4212
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375116
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375119
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375125
|2009.08.12 22:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375136
|2009.08.12 22:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375139
|2009.08.12 22:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375141
|2009.08.12 22:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375148
|2009.08.12 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375150
|2009.08.12 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4213
|1.4240
|2009.08.12 22:21
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375152
|2009.08.12 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4210
|1.4214
|1.4240
|2009.08.12 22:20
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2375159
|2009.08.12 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:20
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375191
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375194
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375198
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4215
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2375201
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375205
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375206
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375208
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375211
|2009.08.12 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375215
|2009.08.12 22:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375218
|2009.08.12 22:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375225
|2009.08.12 22:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375228
|2009.08.12 22:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4216
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2375247
|2009.08.12 22:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375248
|2009.08.12 22:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375250
|2009.08.12 22:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375254
|2009.08.12 22:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375256
|2009.08.12 22:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2375265
|2009.08.12 22:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4213
|1.4214
|1.4243
|2009.08.12 22:26
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2376770
|2009.08.13 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376789
|2009.08.13 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376793
|2009.08.13 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376794
|2009.08.13 01:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376804
|2009.08.13 01:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376814
|2009.08.13 01:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376826
|2009.08.13 01:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376830
|2009.08.13 01:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376833
|2009.08.13 01:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376836
|2009.08.13 01:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376838
|2009.08.13 01:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376839
|2009.08.13 01:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376840
|2009.08.13 01:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376843
|2009.08.13 01:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376848
|2009.08.13 01:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376850
|2009.08.13 01:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4209
|1.4235
|2009.08.13 02:23
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2376851
|2009.08.13 01:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376855
|2009.08.13 01:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376856
|2009.08.13 01:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376857
|2009.08.13 01:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376863
|2009.08.13 01:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376867
|2009.08.13 01:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376869
|2009.08.13 01:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376873
|2009.08.13 01:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376878
|2009.08.13 01:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376880
|2009.08.13 01:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376881
|2009.08.13 01:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376890
|2009.08.13 01:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376893
|2009.08.13 01:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376894
|2009.08.13 01:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376897
|2009.08.13 01:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376899
|2009.08.13 01:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376904
|2009.08.13 01:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376905
|2009.08.13 01:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376908
|2009.08.13 01:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376911
|2009.08.13 01:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376926
|2009.08.13 01:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376934
|2009.08.13 01:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376938
|2009.08.13 01:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4213
|1.4235
|2009.08.13 03:05
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2376943
|2009.08.13 01:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376948
|2009.08.13 01:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376957
|2009.08.13 01:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376970
|2009.08.13 01:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376974
|2009.08.13 01:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376976
|2009.08.13 01:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376979
|2009.08.13 01:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2376993
|2009.08.13 01:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2377003
|2009.08.13 01:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2377021
|2009.08.13 01:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2377030
|2009.08.13 01:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2377033
|2009.08.13 01:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4205
|1.4212
|1.4235
|2009.08.13 03:08
|1.4212
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2377300
|2009.08.13 01:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4202
|1.4302
|1.4172
|2009.08.13 15:08
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377302
|2009.08.13 01:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4202
|1.4302
|1.4172
|2009.08.13 15:08
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377897
|2009.08.13 03:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377909
|2009.08.13 03:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377912
|2009.08.13 03:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377921
|2009.08.13 03:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377925
|2009.08.13 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377926
|2009.08.13 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377931
|2009.08.13 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377932
|2009.08.13 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377933
|2009.08.13 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377946
|2009.08.13 03:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377959
|2009.08.13 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4220
|1.4191
|2009.08.13 03:54
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377960
|2009.08.13 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377961
|2009.08.13 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377965
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377966
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377967
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377970
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377971
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377973
|2009.08.13 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377978
|2009.08.13 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377980
|2009.08.13 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2377982
|2009.08.13 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377986
|2009.08.13 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377987
|2009.08.13 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2377989
|2009.08.13 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378207
|2009.08.13 04:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4216
|1.4191
|2009.08.13 04:54
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2378210
|2009.08.13 04:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4216
|1.4191
|2009.08.13 04:54
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2378213
|2009.08.13 04:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4216
|1.4191
|2009.08.13 04:54
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2378227
|2009.08.13 04:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4216
|1.4191
|2009.08.13 04:54
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2378341
|2009.08.13 04:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378345
|2009.08.13 04:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378359
|2009.08.13 04:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378360
|2009.08.13 04:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378361
|2009.08.13 04:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378363
|2009.08.13 04:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378365
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378367
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4218
|1.4191
|2009.08.13 04:56
|1.4218
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2378369
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378370
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378372
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378374
|2009.08.13 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378380
|2009.08.13 04:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378381
|2009.08.13 04:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378382
|2009.08.13 04:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378388
|2009.08.13 04:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378390
|2009.08.13 04:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378391
|2009.08.13 04:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378412
|2009.08.13 04:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4215
|1.4315
|1.4185
|2009.08.13 15:25
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|2378415
|2009.08.13 04:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378418
|2009.08.13 04:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4217
|1.4188
|2009.08.13 04:55
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378749
|2009.08.13 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378751
|2009.08.13 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378752
|2009.08.13 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378754
|2009.08.13 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378756
|2009.08.13 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378763
|2009.08.13 05:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4229
|1.4225
|1.4199
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2378767
|2009.08.13 05:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4229
|1.4225
|1.4199
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2378773
|2009.08.13 05:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4229
|1.4225
|1.4199
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2378782
|2009.08.13 05:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378805
|2009.08.13 05:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2378806
|2009.08.13 05:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4226
|1.4225
|1.4196
|2009.08.13 05:37
|1.4225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2379008
|2009.08.13 06:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4235
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2379012
|2009.08.13 06:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4235
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2379017
|2009.08.13 06:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4227
|1.4235
|1.4257
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2379038
|2009.08.13 06:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4235
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2379044
|2009.08.13 06:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4227
|1.4235
|1.4257
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2379049
|2009.08.13 06:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4227
|1.4235
|1.4257
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2379059
|2009.08.13 06:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4227
|1.4235
|1.4257
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2379065
|2009.08.13 06:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4235
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2379067
|2009.08.13 06:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4235
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2379070
|2009.08.13 06:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379072
|2009.08.13 06:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379077
|2009.08.13 06:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379080
|2009.08.13 06:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4222
|1.4251
|2009.08.13 07:40
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2379083
|2009.08.13 06:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4221
|1.4222
|1.4251
|2009.08.13 07:40
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2379089
|2009.08.13 06:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4218
|1.4222
|1.4248
|2009.08.13 07:40
|1.4222
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2379477
|2009.08.13 07:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379479
|2009.08.13 07:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379485
|2009.08.13 07:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4233
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2379487
|2009.08.13 07:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4234
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2379501
|2009.08.13 07:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4224
|1.4234
|1.4254
|2009.08.13 09:01
|1.4234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2394415
|2009.08.14 01:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4290
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2394418
|2009.08.14 01:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4290
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2394429
|2009.08.14 01:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4290
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2394431
|2009.08.14 01:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4290
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2394442
|2009.08.14 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4290
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4290
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2394443
|2009.08.14 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394461
|2009.08.14 01:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394467
|2009.08.14 01:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394471
|2009.08.14 01:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394484
|2009.08.14 01:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394491
|2009.08.14 01:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394777
|2009.08.14 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394785
|2009.08.14 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394794
|2009.08.14 02:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394804
|2009.08.14 02:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394806
|2009.08.14 02:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394809
|2009.08.14 02:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394813
|2009.08.14 02:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394826
|2009.08.14 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394833
|2009.08.14 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394840
|2009.08.14 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4291
|1.4315
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2394845
|2009.08.14 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394847
|2009.08.14 02:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394851
|2009.08.14 02:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394856
|2009.08.14 02:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394857
|2009.08.14 02:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4282
|1.4291
|1.4312
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2394862
|2009.08.14 02:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4280
|1.4309
|2009.08.14 03:20
|1.4280
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2394870
|2009.08.14 02:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4280
|1.4309
|2009.08.14 03:20
|1.4280
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2394872
|2009.08.14 02:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394882
|2009.08.14 02:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394886
|2009.08.14 02:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394892
|2009.08.14 02:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394900
|2009.08.14 02:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394902
|2009.08.14 02:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394912
|2009.08.14 02:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394917
|2009.08.14 02:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394920
|2009.08.14 02:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2394925
|2009.08.14 02:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4291
|1.4309
|2009.08.14 03:46
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2395357
|2009.08.14 03:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395361
|2009.08.14 03:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395366
|2009.08.14 03:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395377
|2009.08.14 03:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395388
|2009.08.14 03:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395390
|2009.08.14 03:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395405
|2009.08.14 03:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395413
|2009.08.14 03:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395420
|2009.08.14 03:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395422
|2009.08.14 03:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395424
|2009.08.14 03:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395427
|2009.08.14 03:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395430
|2009.08.14 03:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395434
|2009.08.14 03:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395436
|2009.08.14 03:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395440
|2009.08.14 03:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395444
|2009.08.14 03:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395449
|2009.08.14 03:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395451
|2009.08.14 03:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395456
|2009.08.14 03:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4291
|1.4286
|1.4261
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2395466
|2009.08.14 03:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395489
|2009.08.14 03:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395491
|2009.08.14 03:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395493
|2009.08.14 03:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395498
|2009.08.14 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395501
|2009.08.14 03:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395512
|2009.08.14 03:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395515
|2009.08.14 03:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395521
|2009.08.14 03:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395533
|2009.08.14 03:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395555
|2009.08.14 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395571
|2009.08.14 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395574
|2009.08.14 03:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395576
|2009.08.14 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395578
|2009.08.14 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395580
|2009.08.14 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395582
|2009.08.14 03:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395586
|2009.08.14 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395588
|2009.08.14 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2395590
|2009.08.14 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4291
|1.4264
|2009.08.14 04:47
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2396311
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396326
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396329
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396332
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396335
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396337
|2009.08.14 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4293
|1.4292
|1.4263
|2009.08.14 04:48
|1.4292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396345
|2009.08.14 04:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396348
|2009.08.14 04:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396351
|2009.08.14 04:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396362
|2009.08.14 04:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4286
|1.4257
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396373
|2009.08.14 04:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396375
|2009.08.14 04:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396786
|2009.08.14 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396794
|2009.08.14 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396799
|2009.08.14 05:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4286
|1.4260
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2396810
|2009.08.14 05:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4286
|1.4257
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2396815
|2009.08.14 05:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4286
|1.4257
|2009.08.14 05:08
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2399127
|2009.08.14 08:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399142
|2009.08.14 08:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399152
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399156
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399163
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399164
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399165
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399168
|2009.08.14 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399175
|2009.08.14 08:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4263
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2399238
|2009.08.14 08:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4263
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2399260
|2009.08.14 08:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4263
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2399265
|2009.08.14 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4263
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2399269
|2009.08.14 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399285
|2009.08.14 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399309
|2009.08.14 08:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399322
|2009.08.14 08:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399330
|2009.08.14 08:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2399337
|2009.08.14 08:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399344
|2009.08.14 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4274
|1.4264
|1.4244
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2399350
|2009.08.14 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2399358
|2009.08.14 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2399363
|2009.08.14 08:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2399377
|2009.08.14 08:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2399386
|2009.08.14 08:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4271
|1.4264
|1.4241
|2009.08.14 09:09
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2400081
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400083
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400089
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400093
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400100
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400104
|2009.08.14 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400107
|2009.08.14 09:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400111
|2009.08.14 09:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4272
|1.4300
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400389
|2009.08.14 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400398
|2009.08.14 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400403
|2009.08.14 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400420
|2009.08.14 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400422
|2009.08.14 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400426
|2009.08.14 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4272
|1.4299
|2009.08.14 11:19
|1.4272
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2400431
|2009.08.14 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4267
|1.4296
|2009.08.14 10:11
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2400434
|2009.08.14 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4267
|1.4296
|2009.08.14 10:11
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2400437
|2009.08.14 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4267
|1.4296
|2009.08.14 10:11
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2400439
|2009.08.14 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4267
|1.4296
|2009.08.14 10:11
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2400552
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4268
|1.4296
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2400561
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400564
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400570
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400573
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400574
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400580
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400583
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400584
|2009.08.14 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400586
|2009.08.14 10:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400594
|2009.08.14 10:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400613
|2009.08.14 10:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400621
|2009.08.14 10:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400623
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400628
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400635
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400642
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400643
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400645
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400649
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400652
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400653
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400657
|2009.08.14 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400689
|2009.08.14 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400692
|2009.08.14 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400697
|2009.08.14 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400704
|2009.08.14 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400708
|2009.08.14 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400749
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400755
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4268
|1.4293
|2009.08.14 10:53
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2400763
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400767
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400768
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400770
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2400775
|2009.08.14 10:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4260
|1.4260
|1.4290
|2009.08.14 10:26
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2401321
|2009.08.14 10:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401347
|2009.08.14 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4272
|1.4372
|1.4242
|2009.08.14 16:56
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401361
|2009.08.14 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4272
|1.4372
|1.4242
|2009.08.14 16:56
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401363
|2009.08.14 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4272
|1.4372
|1.4242
|2009.08.14 16:56
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401371
|2009.08.14 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4272
|1.4372
|1.4242
|2009.08.14 16:56
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401386
|2009.08.14 10:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4272
|1.4372
|1.4242
|2009.08.14 16:56
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401409
|2009.08.14 10:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401412
|2009.08.14 10:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401413
|2009.08.14 10:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401424
|2009.08.14 10:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401429
|2009.08.14 10:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401430
|2009.08.14 10:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401437
|2009.08.14 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401438
|2009.08.14 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401442
|2009.08.14 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401445
|2009.08.14 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401449
|2009.08.14 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401468
|2009.08.14 10:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401474
|2009.08.14 10:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401491
|2009.08.14 10:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401498
|2009.08.14 10:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401502
|2009.08.14 10:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401508
|2009.08.14 10:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401528
|2009.08.14 10:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401533
|2009.08.14 10:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401535
|2009.08.14 10:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401539
|2009.08.14 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401540
|2009.08.14 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401544
|2009.08.14 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401556
|2009.08.14 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401566
|2009.08.14 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401578
|2009.08.14 10:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401581
|2009.08.14 10:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401582
|2009.08.14 10:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401583
|2009.08.14 10:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401586
|2009.08.14 10:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4266
|1.4366
|1.4236
|2009.08.14 17:00
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401596
|2009.08.14 10:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401602
|2009.08.14 10:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401619
|2009.08.14 10:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4269
|1.4369
|1.4239
|2009.08.14 17:00
|1.4239
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401709
|2009.08.14 11:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401832
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401833
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401836
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401837
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401839
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401843
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401845
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401848
|2009.08.14 11:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401853
|2009.08.14 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401859
|2009.08.14 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401860
|2009.08.14 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401872
|2009.08.14 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401882
|2009.08.14 11:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401887
|2009.08.14 11:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401890
|2009.08.14 11:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4270
|1.4370
|1.4240
|2009.08.14 17:00
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401899
|2009.08.14 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401913
|2009.08.14 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2401932
|2009.08.14 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2401934
|2009.08.14 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2401938
|2009.08.14 11:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2401947
|2009.08.14 11:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401952
|2009.08.14 11:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401953
|2009.08.14 11:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401956
|2009.08.14 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401975
|2009.08.14 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401979
|2009.08.14 11:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401982
|2009.08.14 11:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401983
|2009.08.14 11:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401984
|2009.08.14 11:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401985
|2009.08.14 11:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2401995
|2009.08.14 11:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2402006
|2009.08.14 11:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2402008
|2009.08.14 11:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4373
|1.4243
|2009.08.14 16:56
|1.4243
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2402016
|2009.08.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402017
|2009.08.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402019
|2009.08.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402020
|2009.08.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402023
|2009.08.14 11:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402030
|2009.08.14 11:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402036
|2009.08.14 11:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402041
|2009.08.14 11:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402049
|2009.08.14 11:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402057
|2009.08.14 11:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402070
|2009.08.14 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402075
|2009.08.14 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402077
|2009.08.14 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4273
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2402078
|2009.08.14 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402092
|2009.08.14 11:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402096
|2009.08.14 11:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402098
|2009.08.14 11:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402105
|2009.08.14 11:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402106
|2009.08.14 11:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402109
|2009.08.14 11:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402112
|2009.08.14 11:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4276
|1.4274
|1.4246
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2402188
|2009.08.14 11:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402196
|2009.08.14 11:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402199
|2009.08.14 11:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402202
|2009.08.14 11:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402209
|2009.08.14 11:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402214
|2009.08.14 11:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4273
|1.4278
|1.4303
|2009.08.14 12:00
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402381
|2009.08.14 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402384
|2009.08.14 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402394
|2009.08.14 11:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402397
|2009.08.14 11:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402402
|2009.08.14 11:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402403
|2009.08.14 11:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2402412
|2009.08.14 11:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4279
|1.4274
|1.4249
|2009.08.14 12:49
|1.4274
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2403493
|2009.08.14 13:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403496
|2009.08.14 13:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403501
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403508
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403510
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403511
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403515
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403517
|2009.08.14 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403519
|2009.08.14 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403523
|2009.08.14 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403526
|2009.08.14 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403532
|2009.08.14 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403537
|2009.08.14 13:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403543
|2009.08.14 13:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403555
|2009.08.14 13:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403558
|2009.08.14 13:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403560
|2009.08.14 13:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403561
|2009.08.14 13:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403633
|2009.08.14 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403641
|2009.08.14 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403649
|2009.08.14 13:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403653
|2009.08.14 13:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403658
|2009.08.14 13:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403667
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403670
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403674
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403678
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403679
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403683
|2009.08.14 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403692
|2009.08.14 13:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403697
|2009.08.14 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403714
|2009.08.14 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403718
|2009.08.14 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403721
|2009.08.14 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403724
|2009.08.14 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403728
|2009.08.14 13:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403731
|2009.08.14 13:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403742
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403746
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403750
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403754
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403757
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403759
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403762
|2009.08.14 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403765
|2009.08.14 13:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403772
|2009.08.14 13:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403775
|2009.08.14 13:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4287
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|2403781
|2009.08.14 13:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4275
|1.4286
|1.4305
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2403803
|2009.08.14 13:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403807
|2009.08.14 13:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403815
|2009.08.14 13:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403819
|2009.08.14 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403823
|2009.08.14 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403825
|2009.08.14 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403830
|2009.08.14 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403832
|2009.08.14 13:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403844
|2009.08.14 13:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403848
|2009.08.14 13:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4287
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2403850
|2009.08.14 13:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403881
|2009.08.14 13:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4286
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2403884
|2009.08.14 13:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4278
|1.4287
|1.4308
|2009.08.14 14:12
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2404359
|2009.08.14 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404374
|2009.08.14 14:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404382
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404385
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404389
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404394
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404397
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404398
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404400
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404401
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404403
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404404
|2009.08.14 14:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404405
|2009.08.14 14:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404406
|2009.08.14 14:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404409
|2009.08.14 14:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404435
|2009.08.14 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404437
|2009.08.14 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404443
|2009.08.14 14:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404447
|2009.08.14 14:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404451
|2009.08.14 14:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404453
|2009.08.14 14:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404457
|2009.08.14 14:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404461
|2009.08.14 14:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404464
|2009.08.14 14:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404468
|2009.08.14 14:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404477
|2009.08.14 14:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4290
|1.4390
|1.4260
|2009.08.14 16:33
|1.4260
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404490
|2009.08.14 14:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404564
|2009.08.14 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404654
|2009.08.14 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404670
|2009.08.14 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2404672
|2009.08.14 14:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4287
|1.4387
|1.4257
|2009.08.14 16:40
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|60 206.00
|Closed P/L:
|60 206.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|60 206.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|65 206.00
|Equity:
|65 206.00
|Free Margin:
|65 206.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|74 206.00
|Gross Loss:
|14 000.00
|Total Net Profit:
|60 206.00
|Profit Factor:
|5.30
|Expected Payoff:
|79.95
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|14 000.00 (42.06%)
|Relative Drawdown:
|42.06% (14 000.00)
|
|Total Trades:
|753
|Short Positions (won %):
|394 (96.45%)
|Long Positions (won %):
|359 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|739 (98.14%)
|Loss trades (% of total):
|14 (1.86%)
|Largest
|profit trade:
|300.00
|loss trade:
|-1 000.00
|Average
|profit trade:
|100.41
|loss trade:
|-1 000.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|371 (45 920.00)
|consecutive losses ($):
|14 (-14 000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|45 920.00 (371)
|consecutive loss (count):
|-14 000.00 (14)
|Average
|consecutive wins:
|370
|consecutive losses:
|14