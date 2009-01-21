Interbank FX, LLC

Account: 2249895 Name: Hedge Master Currency: USD 2009 February 2, 14:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1390472272009.01.21 20:44balanceDeposit3 056.69
1392462372009.01.22 14:20buy0.05usdjpym88.600.0088.632009.01.22 14:5888.630.000.000.000.17
1392462632009.01.22 14:25buy0.10usdjpym88.350.0088.632009.01.22 14:5888.630.000.000.003.16
1392557282009.01.22 14:58buy0.05usdjpym88.660.0088.692009.01.22 16:1588.690.000.000.000.17
1392557312009.01.22 16:02buy0.10usdjpym88.410.0088.692009.01.22 16:1588.690.000.000.003.16
1392693492009.01.22 16:01sell0.05usdjpym88.480.0088.702009.01.22 16:3788.700.000.000.00-1.24
1392693632009.01.22 16:19sell0.10usdjpym88.730.0088.702009.01.22 16:3788.700.000.000.000.34
1392740442009.01.22 16:15buy0.05usdjpym88.740.0089.052009.01.22 16:2789.050.000.000.001.74
1392746042009.01.22 16:25sell0.20usdjpym89.010.0088.702009.01.22 16:3788.700.000.000.006.99
1392776342009.01.22 16:27buy0.05usdjpym89.090.0089.122009.01.22 17:4889.120.000.000.000.17
1392776422009.01.22 16:32buy0.10usdjpym88.840.0089.122009.01.22 17:4889.120.000.000.003.14
1392809772009.01.22 16:37sell0.05usdjpym88.630.0088.852009.01.22 20:1688.850.000.000.00-1.24
1392809912009.01.22 17:21sell0.10usdjpym88.880.0088.852009.01.22 20:1688.850.000.000.000.34
1392867572009.01.22 19:02sell0.20usdjpym89.160.0088.852009.01.22 20:1688.850.000.000.006.98
1392909482009.01.22 17:48buy0.05usdjpym89.160.0089.192009.01.22 19:0289.190.000.000.000.17
1392909632009.01.22 18:11buy0.10usdjpym88.910.0089.192009.01.22 19:0289.190.000.000.003.14
1393017822009.01.22 19:02buy0.05usdjpym89.210.0088.992009.01.22 22:0888.990.000.00-0.02-1.24
1393017842009.01.22 20:04buy0.10usdjpym88.960.0088.992009.01.22 22:0888.990.000.00-0.040.34
1393137942009.01.22 20:38buy0.20usdjpym88.680.0088.992009.01.22 22:0888.990.000.00-0.086.97
1393155982009.01.22 20:16sell0.05usdjpym88.820.0088.792009.01.23 04:2788.790.000.00-0.020.17
1393156272009.01.22 23:50sell0.10usdjpym89.070.0088.792009.01.23 04:2788.790.000.000.003.15
1393265472009.01.22 22:08buy0.05usdjpym89.040.0088.542009.01.23 12:0388.540.000.000.00-2.82
1393265722009.01.23 04:27buy0.10usdjpym88.790.0088.542009.01.23 12:0388.540.000.000.00-2.82
1393661302009.01.23 05:59buy0.20usdjpym88.510.0088.542009.01.23 12:0388.540.000.000.000.68
1393661332009.01.23 04:27sell0.05usdjpym88.770.0088.462009.01.23 06:1388.460.000.000.001.75
1393746762009.01.23 08:21buy0.40usdjpym88.210.0088.542009.01.23 12:0388.540.000.000.0014.91
1393767362009.01.23 06:13sell0.05usdjpym88.420.0088.392009.01.23 07:5388.390.000.000.000.17
1393767772009.01.23 07:01sell0.10usdjpym88.670.0088.392009.01.23 07:5388.390.000.000.003.17
1393980762009.01.23 07:53sell0.05usdjpym88.360.0088.052009.01.23 10:0688.050.000.000.001.76
1395368912009.01.25 23:01buy0.05usdjpym88.460.0088.772009.01.26 00:4688.770.000.000.001.75
1395369402009.01.25 23:01sell0.05usdjpym88.370.0088.872009.01.26 05:5188.870.000.000.00-2.81
1395379322009.01.26 00:35sell0.10usdjpym88.620.0088.872009.01.26 05:5188.870.000.000.00-2.81
1395512372009.01.26 00:58sell0.20usdjpym88.900.0088.872009.01.26 05:5188.870.000.000.000.68
1395519872009.01.26 00:46buy0.05usdjpym88.800.0089.112009.01.26 01:5489.110.000.000.001.74
1395534302009.01.26 02:23sell0.40usdjpym89.200.0088.872009.01.26 05:5188.870.000.000.0014.85
1395584232009.01.26 01:54buy0.05usdjpym89.140.0088.922009.01.26 08:0888.920.000.000.00-1.24
1395585052009.01.26 05:51buy0.10usdjpym88.890.0088.922009.01.26 08:0888.920.000.000.000.34
1395792092009.01.26 07:28buy0.20usdjpym88.610.0088.922009.01.26 08:0888.920.000.000.006.97
1395792742009.01.26 05:51sell0.05usdjpym88.860.0088.552009.01.26 07:5088.550.000.000.001.75
1395955342009.01.26 07:50sell0.05usdjpym88.530.0089.032009.01.26 13:2189.030.000.000.00-2.81
1395955442009.01.26 08:03sell0.10usdjpym88.780.0089.032009.01.26 13:2189.030.000.000.00-2.81
1395978662009.01.26 08:46sell0.20usdjpym89.060.0089.032009.01.26 13:2189.030.000.000.000.67
1395994322009.01.26 08:08buy0.05usdjpym88.960.0089.272009.01.26 10:3089.270.000.000.001.74
1396086592009.01.26 10:33sell0.40usdjpym89.360.0089.032009.01.26 13:2189.030.000.000.0014.83
1396216272009.01.26 10:30buy0.05usdjpym89.310.0089.342009.01.26 15:0289.340.000.000.000.17
1396216342009.01.26 13:20buy0.10usdjpym89.060.0089.342009.01.26 15:0289.340.000.000.003.13
1396443302009.01.26 13:21sell0.05usdjpym88.990.0089.212009.01.26 16:4089.210.000.000.00-1.23
1396443362009.01.26 14:20sell0.10usdjpym89.240.0089.212009.01.26 16:4089.210.000.000.000.34
1396632782009.01.26 15:04sell0.20usdjpym89.520.0089.212009.01.26 16:4089.210.000.000.006.95
1396758922009.01.26 15:02buy0.05usdjpym89.420.0089.202009.01.26 23:3489.200.000.00-0.02-1.23
1396759042009.01.26 16:45buy0.10usdjpym89.170.0089.202009.01.26 23:3489.200.000.00-0.040.34
1396935922009.01.26 16:40sell0.05usdjpym89.200.0088.892009.01.26 18:0888.890.000.000.001.74
1396948172009.01.26 18:08buy0.20usdjpym88.890.0089.202009.01.26 23:3489.200.000.00-0.086.95
1397104562009.01.26 18:08sell0.05usdjpym88.840.0088.812009.01.26 22:1388.810.000.00-0.020.17
1397104912009.01.26 18:39sell0.10usdjpym89.090.0088.812009.01.26 22:1388.810.000.00-0.033.15
1397417432009.01.26 22:13sell0.05usdjpym88.780.0089.562009.01.27 09:0989.560.000.000.00-4.35
1397418862009.01.26 22:28sell0.10usdjpym89.030.0089.562009.01.27 09:0989.560.000.000.00-5.92
1397451982009.01.26 23:44sell0.20usdjpym89.310.0089.562009.01.27 09:0989.560.000.000.00-5.58
1397532022009.01.26 23:34buy0.05usdjpym89.220.0089.532009.01.27 02:5389.530.000.000.001.73
1397543822009.01.27 02:58sell0.40usdjpym89.610.0089.562009.01.27 09:0989.560.000.000.002.23
1397814302009.01.27 02:53buy0.05usdjpym89.560.0089.592009.01.27 07:0889.590.000.000.000.17
1397814622009.01.27 04:50buy0.10usdjpym89.310.0089.592009.01.27 07:0889.590.000.000.003.13
1397840742009.01.27 07:38sell0.80usdjpym89.910.0089.562009.01.27 09:0989.560.000.000.0031.26
1398166712009.01.27 07:08buy0.05usdjpym89.610.0089.922009.01.27 07:3889.920.000.000.001.72
1398256852009.01.27 07:38buy0.05usdjpym90.000.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.00-6.24
1398257072009.01.27 08:16buy0.10usdjpym89.750.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.00-9.67
1398336762009.01.27 09:16buy0.20usdjpym89.470.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.00-13.05
1398451092009.01.27 09:09sell0.05usdjpym89.520.0089.212009.01.27 10:2089.210.000.000.001.74
1398466852009.01.27 10:32buy0.40usdjpym89.170.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.00-12.60
1398600952009.01.27 10:20sell0.05usdjpym89.190.0088.882009.01.27 15:1088.880.000.000.001.74
1398630782009.01.27 15:10buy0.80usdjpym88.870.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.001.80
1399213832009.01.27 15:19buy1.60usdjpym88.540.0088.892009.01.27 16:0188.890.000.000.0063.00
1399214562009.01.27 15:10sell0.05usdjpym88.810.0088.502009.01.27 15:1988.500.000.000.001.75
1399242412009.01.27 15:19sell0.05usdjpym88.460.0088.682009.01.27 18:5688.680.000.000.00-1.24
1399242632009.01.27 15:41sell0.10usdjpym88.710.0088.682009.01.27 18:5688.680.000.000.000.34
1399290302009.01.27 16:12sell0.20usdjpym88.990.0088.682009.01.27 18:5688.680.000.000.006.99
1399334362009.01.27 16:01buy0.05usdjpym88.940.0088.972009.01.27 20:2888.970.000.000.000.17
1399334562009.01.27 18:56buy0.10usdjpym88.690.0088.972009.01.27 20:2888.970.000.000.003.15
1399580572009.01.27 18:56sell0.05usdjpym88.630.0089.132009.01.28 00:4989.130.000.000.00-2.80
1399580742009.01.27 19:59sell0.10usdjpym88.880.0089.132009.01.28 00:4989.130.000.000.00-2.80
1399640992009.01.27 22:28sell0.20usdjpym89.160.0089.132009.01.28 00:4989.130.000.000.000.67
1399684442009.01.27 20:28buy0.05usdjpym89.030.0089.342009.01.27 23:1289.340.000.00-0.121.73
1399684702009.01.27 20:28buy limit0.10usdjpym88.780.0089.062009.01.27 23:1289.38cancelled
1399839052009.01.28 00:10sell0.40usdjpym89.460.0089.132009.01.28 00:4989.130.000.000.0014.81
1399908192009.01.27 23:12buy0.05usdjpym89.370.0089.402009.01.28 12:4889.400.000.000.000.17
1399908302009.01.28 00:51buy0.10usdjpym89.120.0089.402009.01.28 12:4889.400.000.000.003.13
1400015122009.01.28 00:10sell limit0.80usdjpym89.760.0089.412009.01.28 00:4989.12cancelled
1400092162009.01.28 00:49sell0.05usdjpym89.110.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.00-6.15
1400092402009.01.28 11:44sell0.10usdjpym89.360.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.00-9.53
1400102062009.01.28 00:51buy limit0.20usdjpym88.840.0089.152009.01.28 12:4889.43cancelled
1401160722009.01.28 15:29sell0.20usdjpym89.640.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.00-12.86
1401265852009.01.28 12:48buy0.05usdjpym89.430.0089.742009.01.28 15:4189.740.000.000.001.73
1401265982009.01.28 12:48buy limit0.10usdjpym89.180.0089.462009.01.28 15:4189.80cancelled
1401547952009.01.28 18:47sell0.40usdjpym89.940.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.00-12.41
1401567982009.01.28 15:41buy0.05usdjpym89.810.0089.842009.01.28 16:4989.840.000.000.000.17
1401568012009.01.28 16:12buy0.10usdjpym89.560.0089.842009.01.28 16:4989.840.000.000.003.12
1401625302009.01.28 16:12buy limit0.20usdjpym89.280.0089.592009.01.28 16:4989.87cancelled
1401672142009.01.28 16:49buy0.05usdjpym89.860.0090.172009.01.28 19:1890.170.000.000.001.72
1401672372009.01.28 16:49buy limit0.10usdjpym89.610.0089.892009.01.28 19:1890.23cancelled
1401806942009.01.28 19:19sell0.80usdjpym90.240.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.001.77
1401867482009.01.28 19:18buy0.05usdjpym90.240.0090.552009.01.28 19:2190.550.000.000.001.71
1401867642009.01.28 19:18buy limit0.10usdjpym89.990.0090.272009.01.28 19:2190.59cancelled
1401871702009.01.28 19:21sell1.60usdjpym90.570.0090.222009.01.28 19:3790.220.000.000.0062.07
1401895282009.01.28 19:21buy0.05usdjpym90.600.0090.632009.01.29 00:2590.630.000.00-0.050.17
1401895492009.01.28 19:31buy0.10usdjpym90.350.0090.632009.01.29 00:2590.630.000.00-0.103.09
1401897372009.01.28 19:21sell limit3.20usdjpym90.950.0090.602009.01.28 19:3790.21cancelled
1401986722009.01.28 19:31buy limit0.20usdjpym90.070.0090.382009.01.29 00:2690.65cancelled
1402008402009.01.28 19:37sell0.05usdjpym90.200.0090.172009.01.29 02:1090.170.000.00-0.060.17
1402008482009.01.28 19:53sell0.10usdjpym90.450.0090.172009.01.29 02:1090.170.000.00-0.123.11
1402031322009.01.28 19:53sell limit0.20usdjpym90.730.0090.422009.01.29 02:1090.15cancelled
1402352142009.01.29 00:26buy0.05usdjpym90.670.0090.172009.01.29 07:5990.170.000.000.00-2.77
1402352632009.01.29 00:41buy0.10usdjpym90.420.0090.172009.01.29 07:5990.170.000.000.00-2.77
1402380572009.01.29 02:29buy0.20usdjpym90.140.0090.172009.01.29 07:5990.170.000.000.000.67
1402475132009.01.29 02:10sell0.05usdjpym90.160.0089.852009.01.29 04:3389.850.000.000.001.73
1402475352009.01.29 02:11sell limit0.10usdjpym90.410.0090.132009.01.29 04:3389.83cancelled
1402491622009.01.29 04:33buy0.40usdjpym89.840.0090.172009.01.29 07:5990.170.000.000.0014.64
1402607212009.01.29 04:33sell0.05usdjpym89.830.0089.802009.01.29 10:5989.800.000.000.000.17
1402607272009.01.29 07:43sell0.10usdjpym90.080.0089.802009.01.29 10:5989.800.000.000.003.12
1402607452009.01.29 04:33buy limit0.80usdjpym89.540.0089.892009.01.29 07:5990.19cancelled
1402794522009.01.29 07:43sell limit0.20usdjpym90.360.0090.052009.01.29 10:5989.77cancelled
1402810102009.01.29 07:59buy0.05usdjpym90.200.0089.982009.01.29 12:5689.980.000.000.00-1.22
1402810172009.01.29 10:19buy0.10usdjpym89.950.0089.982009.01.29 12:5689.980.000.000.000.33
1403017592009.01.29 11:30buy0.20usdjpym89.670.0089.982009.01.29 12:5689.980.000.000.006.89
1403068432009.01.29 10:59sell0.05usdjpym89.760.0089.732009.01.29 13:3089.730.000.000.000.17
1403068502009.01.29 12:57sell0.10usdjpym90.010.0089.732009.01.29 13:3089.730.000.000.003.12
1403119282009.01.29 11:30buy limit0.40usdjpym89.370.0089.702009.01.29 12:5690.01cancelled
1403237422009.01.29 12:56buy0.05usdjpym90.020.0089.802009.01.29 18:2689.800.000.000.00-1.22
1403237452009.01.29 13:30buy0.10usdjpym89.770.0089.802009.01.29 18:2689.800.000.000.000.33
1403238352009.01.29 12:57sell limit0.20usdjpym90.290.0089.982009.01.29 13:3089.68cancelled
1403266672009.01.29 18:00buy0.20usdjpym89.490.0089.802009.01.29 18:2689.800.000.000.006.90
1403267032009.01.29 13:30sell0.05usdjpym89.680.0089.652009.01.29 14:5989.650.000.000.000.17
1403267342009.01.29 13:43sell0.10usdjpym89.930.0089.652009.01.29 14:5989.650.000.000.003.12
1403289672009.01.29 13:43sell limit0.20usdjpym90.210.0089.902009.01.29 14:5989.59cancelled
1403451372009.01.29 14:59sell0.05usdjpym89.610.0089.582009.01.29 16:2989.580.000.000.000.17
1403451412009.01.29 15:17sell0.10usdjpym89.860.0089.582009.01.29 16:2989.580.000.000.003.13
1403502062009.01.29 15:17sell limit0.20usdjpym90.140.0089.832009.01.29 16:2989.53cancelled
1403601212009.01.29 16:29sell0.05usdjpym89.540.0089.512009.01.29 18:0089.510.000.000.000.17
1403601372009.01.29 17:04sell0.10usdjpym89.790.0089.512009.01.29 18:0089.510.000.000.003.13
1403711772009.01.29 17:04sell limit0.20usdjpym90.070.0089.762009.01.29 18:0089.48cancelled
1403811072009.01.29 18:00sell0.05usdjpym89.470.0089.692009.01.30 00:3289.690.000.00-0.02-1.23
1403811252009.01.29 18:00buy limit0.40usdjpym89.190.0089.522009.01.29 18:2689.84cancelled
1403811382009.01.29 18:13sell0.10usdjpym89.720.0089.692009.01.30 00:3289.690.000.00-0.040.33
1403822562009.01.29 21:42sell0.20usdjpym90.000.0089.692009.01.30 00:3289.690.000.00-0.086.91
1403829692009.01.29 18:26buy0.05usdjpym89.830.0090.142009.01.29 22:2490.140.000.00-0.021.72
1403829772009.01.29 18:26buy limit0.10usdjpym89.580.0089.862009.01.29 22:2490.17cancelled
1403968422009.01.29 21:43sell limit0.40usdjpym90.300.0089.972009.01.30 00:3289.63cancelled
1403990212009.01.29 22:24buy0.05usdjpym90.170.0089.672009.01.30 02:5489.670.000.000.00-2.79
1403991332009.01.29 23:21buy0.10usdjpym89.920.0089.672009.01.30 02:5489.670.000.000.00-2.79
1404029662009.01.30 00:54buy0.20usdjpym89.640.0089.672009.01.30 02:5489.670.000.000.000.67
1404115272009.01.30 00:32sell0.05usdjpym89.620.0089.312009.01.30 04:0089.310.000.000.001.74
1404115722009.01.30 00:32sell limit0.10usdjpym89.870.0089.592009.01.30 04:0089.28cancelled
1404139932009.01.30 01:27buy0.40usdjpym89.340.0089.672009.01.30 02:5489.670.000.000.0014.72
1404186852009.01.30 01:27buy limit0.80usdjpym89.040.0089.392009.01.30 02:5489.72cancelled
1404257752009.01.30 02:54buy0.05usdjpym89.710.0089.742009.01.30 12:1189.740.000.000.000.17
1404257932009.01.30 03:48buy0.10usdjpym89.460.0089.742009.01.30 12:1189.740.000.000.003.12
1404306472009.01.30 03:48buy limit0.20usdjpym89.180.0089.492009.01.30 12:1189.77cancelled
1404332992009.01.30 04:00sell0.05usdjpym89.290.0089.262009.01.30 08:1989.260.000.000.000.17
1404333082009.01.30 07:21sell0.10usdjpym89.540.0089.262009.01.30 08:1989.260.000.000.003.14
1404574652009.01.30 07:21sell limit0.20usdjpym89.820.0089.512009.01.30 08:1989.22cancelled
1404689312009.01.30 08:19sell0.05usdjpym89.210.0089.712009.01.30 18:4089.710.000.000.00-2.79
1404689632009.01.30 08:50sell0.10usdjpym89.460.0089.712009.01.30 18:4089.710.000.000.00-2.79
1404746922009.01.30 12:11sell0.20usdjpym89.740.0089.712009.01.30 18:4089.710.000.000.000.67
1405079092009.01.30 18:13sell0.40usdjpym90.040.0089.712009.01.30 18:4089.710.000.000.0014.71
1405763402009.01.30 18:14sell limit0.80usdjpym90.340.0089.992009.01.30 18:4089.68cancelled
1405909502009.02.01 23:00buy0.03usdjpym89.730.0089.832009.02.02 01:4289.830.000.000.000.33
1405909662009.02.01 23:00sell0.03usdjpym89.640.0089.592009.02.02 03:5589.590.000.000.000.17
1405917802009.02.01 23:01buy limit0.06usdjpym89.530.0089.782009.02.02 01:4289.88cancelled
1405918112009.02.02 01:42sell0.06usdjpym89.840.0089.592009.02.02 03:5589.590.000.000.001.67
1406081592009.02.02 01:42buy0.03usdjpym89.890.0089.242009.02.02 12:3389.240.000.000.00-2.19
1406081682009.02.02 03:40buy0.06usdjpym89.690.0089.242009.02.02 12:3389.240.000.000.00-3.03
1406081782009.02.02 01:42sell limit0.12usdjpym90.090.0089.792009.02.02 03:5589.56cancelled
1406145852009.02.02 07:54buy0.12usdjpym89.440.0089.242009.02.02 12:3389.240.000.000.00-2.69
1406158012009.02.02 03:55sell0.03usdjpym89.570.0089.472009.02.02 07:4689.470.000.000.000.34
1406158082009.02.02 03:55sell limit0.06usdjpym89.770.0089.522009.02.02 07:4689.44cancelled
1406318382009.02.02 07:46sell0.03usdjpym89.450.0089.352009.02.02 08:0189.350.000.000.000.34
1406318552009.02.02 07:46sell limit0.06usdjpym89.650.0089.402009.02.02 08:0189.33cancelled
1406323962009.02.02 08:33buy0.24usdjpym89.190.0089.242009.02.02 12:3389.240.000.000.001.34
1406341782009.02.02 08:01sell0.03usdjpym89.320.0089.222009.02.02 08:3389.220.000.000.000.34
1406341982009.02.02 08:01sell limit0.06usdjpym89.520.0089.272009.02.02 08:3389.18cancelled
1406391942009.02.02 08:33sell0.03usdjpym89.170.0089.072009.02.02 08:4389.070.000.000.000.34
1406392092009.02.02 08:33sell limit0.06usdjpym89.370.0089.122009.02.02 08:4389.03cancelled
1406392792009.02.02 09:01buy0.48usdjpym88.940.0089.242009.02.02 12:3389.240.000.000.0016.14
1406406432009.02.02 08:43sell0.03usdjpym89.050.0088.952009.02.02 08:5288.950.000.000.000.34
1406406512009.02.02 08:43sell limit0.06usdjpym89.250.0089.002009.02.02 08:5288.94cancelled
1406426772009.02.02 08:52sell0.03usdjpym88.930.0088.832009.02.02 09:0788.830.000.000.000.34
1406426822009.02.02 08:52sell limit0.06usdjpym89.130.0088.882009.02.02 09:0788.80cancelled
1406442662009.02.02 09:01buy limit0.96usdjpym88.660.0088.972009.02.02 12:3389.26cancelled
1406752512009.02.02 12:33buy0.03usdjpym89.260.0089.362009.02.02 13:0689.360.000.000.000.34
1406752612009.02.02 12:33buy limit0.06usdjpym89.060.0089.312009.02.02 13:0689.38cancelled
  0.00 0.00 -0.96 311.54
Closed P/L: 310.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1406458572009.02.02 09:07sell0.03usdjpym88.810.0088.96 89.360.000.000.00-1.85
1406458612009.02.02 10:01sell0.06usdjpym89.010.0088.96 89.360.000.000.00-2.35
1406529192009.02.02 12:36sell0.12usdjpym89.260.0088.96 89.360.000.000.00-1.34
1406791122009.02.02 13:06buy0.03usdjpym89.390.0089.49 89.330.000.000.00-0.20
  0.00 0.00 0.00 -5.74
 Floating P/L: -5.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
1406756082009.02.02 12:36sell limit0.24usdjpym89.510.0089.21 89.33Magic = 111
1406791152009.02.02 13:06buy limit0.06usdjpym89.190.0089.44 89.36Magic = 111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 056.69 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 310.58 Floating P/L: -5.74 Margin: 5.25
Balance: 3 367.27 Equity: 3 361.53 Free Margin: 3 356.28