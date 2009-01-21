Interbank FX, LLC
|Account: 2249895
|Name: Hedge Master
|Currency: USD
|2009 February 2, 14:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|139047227
|2009.01.21 20:44
|balance
|Deposit
|3 056.69
|139246237
|2009.01.22 14:20
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.60
|0.00
|88.63
|2009.01.22 14:58
|88.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139246263
|2009.01.22 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.35
|0.00
|88.63
|2009.01.22 14:58
|88.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|139255728
|2009.01.22 14:58
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.66
|0.00
|88.69
|2009.01.22 16:15
|88.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139255731
|2009.01.22 16:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.41
|0.00
|88.69
|2009.01.22 16:15
|88.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|139269349
|2009.01.22 16:01
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.48
|0.00
|88.70
|2009.01.22 16:37
|88.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|139269363
|2009.01.22 16:19
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.73
|0.00
|88.70
|2009.01.22 16:37
|88.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|139274044
|2009.01.22 16:15
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.74
|0.00
|89.05
|2009.01.22 16:27
|89.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139274604
|2009.01.22 16:25
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.01
|0.00
|88.70
|2009.01.22 16:37
|88.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|139277634
|2009.01.22 16:27
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.09
|0.00
|89.12
|2009.01.22 17:48
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139277642
|2009.01.22 16:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.84
|0.00
|89.12
|2009.01.22 17:48
|89.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|139280977
|2009.01.22 16:37
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.63
|0.00
|88.85
|2009.01.22 20:16
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|139280991
|2009.01.22 17:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.88
|0.00
|88.85
|2009.01.22 20:16
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|139286757
|2009.01.22 19:02
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.16
|0.00
|88.85
|2009.01.22 20:16
|88.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|139290948
|2009.01.22 17:48
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.16
|0.00
|89.19
|2009.01.22 19:02
|89.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139290963
|2009.01.22 18:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.91
|0.00
|89.19
|2009.01.22 19:02
|89.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|139301782
|2009.01.22 19:02
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.21
|0.00
|88.99
|2009.01.22 22:08
|88.99
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.24
|139301784
|2009.01.22 20:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.96
|0.00
|88.99
|2009.01.22 22:08
|88.99
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.34
|139313794
|2009.01.22 20:38
|buy
|0.20
|usdjpym
|88.68
|0.00
|88.99
|2009.01.22 22:08
|88.99
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.97
|139315598
|2009.01.22 20:16
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.82
|0.00
|88.79
|2009.01.23 04:27
|88.79
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|139315627
|2009.01.22 23:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.07
|0.00
|88.79
|2009.01.23 04:27
|88.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|139326547
|2009.01.22 22:08
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.04
|0.00
|88.54
|2009.01.23 12:03
|88.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|139326572
|2009.01.23 04:27
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.79
|0.00
|88.54
|2009.01.23 12:03
|88.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|139366130
|2009.01.23 05:59
|buy
|0.20
|usdjpym
|88.51
|0.00
|88.54
|2009.01.23 12:03
|88.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|139366133
|2009.01.23 04:27
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.77
|0.00
|88.46
|2009.01.23 06:13
|88.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|139374676
|2009.01.23 08:21
|buy
|0.40
|usdjpym
|88.21
|0.00
|88.54
|2009.01.23 12:03
|88.54
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|139376736
|2009.01.23 06:13
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.42
|0.00
|88.39
|2009.01.23 07:53
|88.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139376777
|2009.01.23 07:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.67
|0.00
|88.39
|2009.01.23 07:53
|88.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|139398076
|2009.01.23 07:53
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.36
|0.00
|88.05
|2009.01.23 10:06
|88.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|139536891
|2009.01.25 23:01
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.46
|0.00
|88.77
|2009.01.26 00:46
|88.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|139536940
|2009.01.25 23:01
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.37
|0.00
|88.87
|2009.01.26 05:51
|88.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|139537932
|2009.01.26 00:35
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.62
|0.00
|88.87
|2009.01.26 05:51
|88.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|139551237
|2009.01.26 00:58
|sell
|0.20
|usdjpym
|88.90
|0.00
|88.87
|2009.01.26 05:51
|88.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|139551987
|2009.01.26 00:46
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.80
|0.00
|89.11
|2009.01.26 01:54
|89.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139553430
|2009.01.26 02:23
|sell
|0.40
|usdjpym
|89.20
|0.00
|88.87
|2009.01.26 05:51
|88.87
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|139558423
|2009.01.26 01:54
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.14
|0.00
|88.92
|2009.01.26 08:08
|88.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|139558505
|2009.01.26 05:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.89
|0.00
|88.92
|2009.01.26 08:08
|88.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|139579209
|2009.01.26 07:28
|buy
|0.20
|usdjpym
|88.61
|0.00
|88.92
|2009.01.26 08:08
|88.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|139579274
|2009.01.26 05:51
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.86
|0.00
|88.55
|2009.01.26 07:50
|88.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|139595534
|2009.01.26 07:50
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.53
|0.00
|89.03
|2009.01.26 13:21
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|139595544
|2009.01.26 08:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.78
|0.00
|89.03
|2009.01.26 13:21
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|139597866
|2009.01.26 08:46
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.06
|0.00
|89.03
|2009.01.26 13:21
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|139599432
|2009.01.26 08:08
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.96
|0.00
|89.27
|2009.01.26 10:30
|89.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139608659
|2009.01.26 10:33
|sell
|0.40
|usdjpym
|89.36
|0.00
|89.03
|2009.01.26 13:21
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|139621627
|2009.01.26 10:30
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.31
|0.00
|89.34
|2009.01.26 15:02
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139621634
|2009.01.26 13:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.06
|0.00
|89.34
|2009.01.26 15:02
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|139644330
|2009.01.26 13:21
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.99
|0.00
|89.21
|2009.01.26 16:40
|89.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|139644336
|2009.01.26 14:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.24
|0.00
|89.21
|2009.01.26 16:40
|89.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|139663278
|2009.01.26 15:04
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.52
|0.00
|89.21
|2009.01.26 16:40
|89.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|139675892
|2009.01.26 15:02
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.42
|0.00
|89.20
|2009.01.26 23:34
|89.20
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.23
|139675904
|2009.01.26 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.17
|0.00
|89.20
|2009.01.26 23:34
|89.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.34
|139693592
|2009.01.26 16:40
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.20
|0.00
|88.89
|2009.01.26 18:08
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139694817
|2009.01.26 18:08
|buy
|0.20
|usdjpym
|88.89
|0.00
|89.20
|2009.01.26 23:34
|89.20
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.95
|139710456
|2009.01.26 18:08
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.84
|0.00
|88.81
|2009.01.26 22:13
|88.81
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|139710491
|2009.01.26 18:39
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.09
|0.00
|88.81
|2009.01.26 22:13
|88.81
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.15
|139741743
|2009.01.26 22:13
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.78
|0.00
|89.56
|2009.01.27 09:09
|89.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|139741886
|2009.01.26 22:28
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.03
|0.00
|89.56
|2009.01.27 09:09
|89.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|139745198
|2009.01.26 23:44
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.31
|0.00
|89.56
|2009.01.27 09:09
|89.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|139753202
|2009.01.26 23:34
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.22
|0.00
|89.53
|2009.01.27 02:53
|89.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|139754382
|2009.01.27 02:58
|sell
|0.40
|usdjpym
|89.61
|0.00
|89.56
|2009.01.27 09:09
|89.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|139781430
|2009.01.27 02:53
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.56
|0.00
|89.59
|2009.01.27 07:08
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139781462
|2009.01.27 04:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.31
|0.00
|89.59
|2009.01.27 07:08
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|139784074
|2009.01.27 07:38
|sell
|0.80
|usdjpym
|89.91
|0.00
|89.56
|2009.01.27 09:09
|89.56
|0.00
|0.00
|0.00
|31.26
|139816671
|2009.01.27 07:08
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.61
|0.00
|89.92
|2009.01.27 07:38
|89.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|139825685
|2009.01.27 07:38
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.00
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|139825707
|2009.01.27 08:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.75
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|139833676
|2009.01.27 09:16
|buy
|0.20
|usdjpym
|89.47
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|139845109
|2009.01.27 09:09
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.52
|0.00
|89.21
|2009.01.27 10:20
|89.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139846685
|2009.01.27 10:32
|buy
|0.40
|usdjpym
|89.17
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|139860095
|2009.01.27 10:20
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.19
|0.00
|88.88
|2009.01.27 15:10
|88.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|139863078
|2009.01.27 15:10
|buy
|0.80
|usdjpym
|88.87
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|139921383
|2009.01.27 15:19
|buy
|1.60
|usdjpym
|88.54
|0.00
|88.89
|2009.01.27 16:01
|88.89
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|139921456
|2009.01.27 15:10
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.81
|0.00
|88.50
|2009.01.27 15:19
|88.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|139924241
|2009.01.27 15:19
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.46
|0.00
|88.68
|2009.01.27 18:56
|88.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|139924263
|2009.01.27 15:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.71
|0.00
|88.68
|2009.01.27 18:56
|88.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|139929030
|2009.01.27 16:12
|sell
|0.20
|usdjpym
|88.99
|0.00
|88.68
|2009.01.27 18:56
|88.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|139933436
|2009.01.27 16:01
|buy
|0.05
|usdjpym
|88.94
|0.00
|88.97
|2009.01.27 20:28
|88.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139933456
|2009.01.27 18:56
|buy
|0.10
|usdjpym
|88.69
|0.00
|88.97
|2009.01.27 20:28
|88.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|139958057
|2009.01.27 18:56
|sell
|0.05
|usdjpym
|88.63
|0.00
|89.13
|2009.01.28 00:49
|89.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|139958074
|2009.01.27 19:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|88.88
|0.00
|89.13
|2009.01.28 00:49
|89.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|139964099
|2009.01.27 22:28
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.16
|0.00
|89.13
|2009.01.28 00:49
|89.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|139968444
|2009.01.27 20:28
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.03
|0.00
|89.34
|2009.01.27 23:12
|89.34
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.73
|139968470
|2009.01.27 20:28
|buy limit
|0.10
|usdjpym
|88.78
|0.00
|89.06
|2009.01.27 23:12
|89.38
|cancelled
|139983905
|2009.01.28 00:10
|sell
|0.40
|usdjpym
|89.46
|0.00
|89.13
|2009.01.28 00:49
|89.13
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|139990819
|2009.01.27 23:12
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.37
|0.00
|89.40
|2009.01.28 12:48
|89.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|139990830
|2009.01.28 00:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.12
|0.00
|89.40
|2009.01.28 12:48
|89.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|140001512
|2009.01.28 00:10
|sell limit
|0.80
|usdjpym
|89.76
|0.00
|89.41
|2009.01.28 00:49
|89.12
|cancelled
|140009216
|2009.01.28 00:49
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.11
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|140009240
|2009.01.28 11:44
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.36
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|140010206
|2009.01.28 00:51
|buy limit
|0.20
|usdjpym
|88.84
|0.00
|89.15
|2009.01.28 12:48
|89.43
|cancelled
|140116072
|2009.01.28 15:29
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.64
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.86
|140126585
|2009.01.28 12:48
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.43
|0.00
|89.74
|2009.01.28 15:41
|89.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|140126598
|2009.01.28 12:48
|buy limit
|0.10
|usdjpym
|89.18
|0.00
|89.46
|2009.01.28 15:41
|89.80
|cancelled
|140154795
|2009.01.28 18:47
|sell
|0.40
|usdjpym
|89.94
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.41
|140156798
|2009.01.28 15:41
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.81
|0.00
|89.84
|2009.01.28 16:49
|89.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140156801
|2009.01.28 16:12
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.56
|0.00
|89.84
|2009.01.28 16:49
|89.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|140162530
|2009.01.28 16:12
|buy limit
|0.20
|usdjpym
|89.28
|0.00
|89.59
|2009.01.28 16:49
|89.87
|cancelled
|140167214
|2009.01.28 16:49
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.86
|0.00
|90.17
|2009.01.28 19:18
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|140167237
|2009.01.28 16:49
|buy limit
|0.10
|usdjpym
|89.61
|0.00
|89.89
|2009.01.28 19:18
|90.23
|cancelled
|140180694
|2009.01.28 19:19
|sell
|0.80
|usdjpym
|90.24
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|140186748
|2009.01.28 19:18
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.24
|0.00
|90.55
|2009.01.28 19:21
|90.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|140186764
|2009.01.28 19:18
|buy limit
|0.10
|usdjpym
|89.99
|0.00
|90.27
|2009.01.28 19:21
|90.59
|cancelled
|140187170
|2009.01.28 19:21
|sell
|1.60
|usdjpym
|90.57
|0.00
|90.22
|2009.01.28 19:37
|90.22
|0.00
|0.00
|0.00
|62.07
|140189528
|2009.01.28 19:21
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.60
|0.00
|90.63
|2009.01.29 00:25
|90.63
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.17
|140189549
|2009.01.28 19:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|90.35
|0.00
|90.63
|2009.01.29 00:25
|90.63
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.09
|140189737
|2009.01.28 19:21
|sell limit
|3.20
|usdjpym
|90.95
|0.00
|90.60
|2009.01.28 19:37
|90.21
|cancelled
|140198672
|2009.01.28 19:31
|buy limit
|0.20
|usdjpym
|90.07
|0.00
|90.38
|2009.01.29 00:26
|90.65
|cancelled
|140200840
|2009.01.28 19:37
|sell
|0.05
|usdjpym
|90.20
|0.00
|90.17
|2009.01.29 02:10
|90.17
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.17
|140200848
|2009.01.28 19:53
|sell
|0.10
|usdjpym
|90.45
|0.00
|90.17
|2009.01.29 02:10
|90.17
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.11
|140203132
|2009.01.28 19:53
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.73
|0.00
|90.42
|2009.01.29 02:10
|90.15
|cancelled
|140235214
|2009.01.29 00:26
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.67
|0.00
|90.17
|2009.01.29 07:59
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|140235263
|2009.01.29 00:41
|buy
|0.10
|usdjpym
|90.42
|0.00
|90.17
|2009.01.29 07:59
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|140238057
|2009.01.29 02:29
|buy
|0.20
|usdjpym
|90.14
|0.00
|90.17
|2009.01.29 07:59
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|140247513
|2009.01.29 02:10
|sell
|0.05
|usdjpym
|90.16
|0.00
|89.85
|2009.01.29 04:33
|89.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|140247535
|2009.01.29 02:11
|sell limit
|0.10
|usdjpym
|90.41
|0.00
|90.13
|2009.01.29 04:33
|89.83
|cancelled
|140249162
|2009.01.29 04:33
|buy
|0.40
|usdjpym
|89.84
|0.00
|90.17
|2009.01.29 07:59
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|14.64
|140260721
|2009.01.29 04:33
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.83
|0.00
|89.80
|2009.01.29 10:59
|89.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140260727
|2009.01.29 07:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|90.08
|0.00
|89.80
|2009.01.29 10:59
|89.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|140260745
|2009.01.29 04:33
|buy limit
|0.80
|usdjpym
|89.54
|0.00
|89.89
|2009.01.29 07:59
|90.19
|cancelled
|140279452
|2009.01.29 07:43
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.36
|0.00
|90.05
|2009.01.29 10:59
|89.77
|cancelled
|140281010
|2009.01.29 07:59
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.20
|0.00
|89.98
|2009.01.29 12:56
|89.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|140281017
|2009.01.29 10:19
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.95
|0.00
|89.98
|2009.01.29 12:56
|89.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|140301759
|2009.01.29 11:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|89.67
|0.00
|89.98
|2009.01.29 12:56
|89.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|140306843
|2009.01.29 10:59
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.76
|0.00
|89.73
|2009.01.29 13:30
|89.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140306850
|2009.01.29 12:57
|sell
|0.10
|usdjpym
|90.01
|0.00
|89.73
|2009.01.29 13:30
|89.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|140311928
|2009.01.29 11:30
|buy limit
|0.40
|usdjpym
|89.37
|0.00
|89.70
|2009.01.29 12:56
|90.01
|cancelled
|140323742
|2009.01.29 12:56
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.02
|0.00
|89.80
|2009.01.29 18:26
|89.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|140323745
|2009.01.29 13:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.77
|0.00
|89.80
|2009.01.29 18:26
|89.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|140323835
|2009.01.29 12:57
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.29
|0.00
|89.98
|2009.01.29 13:30
|89.68
|cancelled
|140326667
|2009.01.29 18:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|89.49
|0.00
|89.80
|2009.01.29 18:26
|89.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|140326703
|2009.01.29 13:30
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.68
|0.00
|89.65
|2009.01.29 14:59
|89.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140326734
|2009.01.29 13:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.93
|0.00
|89.65
|2009.01.29 14:59
|89.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|140328967
|2009.01.29 13:43
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.21
|0.00
|89.90
|2009.01.29 14:59
|89.59
|cancelled
|140345137
|2009.01.29 14:59
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.61
|0.00
|89.58
|2009.01.29 16:29
|89.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140345141
|2009.01.29 15:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.86
|0.00
|89.58
|2009.01.29 16:29
|89.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|140350206
|2009.01.29 15:17
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.14
|0.00
|89.83
|2009.01.29 16:29
|89.53
|cancelled
|140360121
|2009.01.29 16:29
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.54
|0.00
|89.51
|2009.01.29 18:00
|89.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140360137
|2009.01.29 17:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.79
|0.00
|89.51
|2009.01.29 18:00
|89.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|140371177
|2009.01.29 17:04
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|90.07
|0.00
|89.76
|2009.01.29 18:00
|89.48
|cancelled
|140381107
|2009.01.29 18:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.47
|0.00
|89.69
|2009.01.30 00:32
|89.69
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.23
|140381125
|2009.01.29 18:00
|buy limit
|0.40
|usdjpym
|89.19
|0.00
|89.52
|2009.01.29 18:26
|89.84
|cancelled
|140381138
|2009.01.29 18:13
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.72
|0.00
|89.69
|2009.01.30 00:32
|89.69
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.33
|140382256
|2009.01.29 21:42
|sell
|0.20
|usdjpym
|90.00
|0.00
|89.69
|2009.01.30 00:32
|89.69
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.91
|140382969
|2009.01.29 18:26
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.83
|0.00
|90.14
|2009.01.29 22:24
|90.14
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.72
|140382977
|2009.01.29 18:26
|buy limit
|0.10
|usdjpym
|89.58
|0.00
|89.86
|2009.01.29 22:24
|90.17
|cancelled
|140396842
|2009.01.29 21:43
|sell limit
|0.40
|usdjpym
|90.30
|0.00
|89.97
|2009.01.30 00:32
|89.63
|cancelled
|140399021
|2009.01.29 22:24
|buy
|0.05
|usdjpym
|90.17
|0.00
|89.67
|2009.01.30 02:54
|89.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|140399133
|2009.01.29 23:21
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.92
|0.00
|89.67
|2009.01.30 02:54
|89.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|140402966
|2009.01.30 00:54
|buy
|0.20
|usdjpym
|89.64
|0.00
|89.67
|2009.01.30 02:54
|89.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|140411527
|2009.01.30 00:32
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.62
|0.00
|89.31
|2009.01.30 04:00
|89.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|140411572
|2009.01.30 00:32
|sell limit
|0.10
|usdjpym
|89.87
|0.00
|89.59
|2009.01.30 04:00
|89.28
|cancelled
|140413993
|2009.01.30 01:27
|buy
|0.40
|usdjpym
|89.34
|0.00
|89.67
|2009.01.30 02:54
|89.67
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|140418685
|2009.01.30 01:27
|buy limit
|0.80
|usdjpym
|89.04
|0.00
|89.39
|2009.01.30 02:54
|89.72
|cancelled
|140425775
|2009.01.30 02:54
|buy
|0.05
|usdjpym
|89.71
|0.00
|89.74
|2009.01.30 12:11
|89.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140425793
|2009.01.30 03:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|89.46
|0.00
|89.74
|2009.01.30 12:11
|89.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|140430647
|2009.01.30 03:48
|buy limit
|0.20
|usdjpym
|89.18
|0.00
|89.49
|2009.01.30 12:11
|89.77
|cancelled
|140433299
|2009.01.30 04:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.29
|0.00
|89.26
|2009.01.30 08:19
|89.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140433308
|2009.01.30 07:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.54
|0.00
|89.26
|2009.01.30 08:19
|89.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|140457465
|2009.01.30 07:21
|sell limit
|0.20
|usdjpym
|89.82
|0.00
|89.51
|2009.01.30 08:19
|89.22
|cancelled
|140468931
|2009.01.30 08:19
|sell
|0.05
|usdjpym
|89.21
|0.00
|89.71
|2009.01.30 18:40
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|140468963
|2009.01.30 08:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|89.46
|0.00
|89.71
|2009.01.30 18:40
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|140474692
|2009.01.30 12:11
|sell
|0.20
|usdjpym
|89.74
|0.00
|89.71
|2009.01.30 18:40
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|140507909
|2009.01.30 18:13
|sell
|0.40
|usdjpym
|90.04
|0.00
|89.71
|2009.01.30 18:40
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|14.71
|140576340
|2009.01.30 18:14
|sell limit
|0.80
|usdjpym
|90.34
|0.00
|89.99
|2009.01.30 18:40
|89.68
|cancelled
|140590950
|2009.02.01 23:00
|buy
|0.03
|usdjpym
|89.73
|0.00
|89.83
|2009.02.02 01:42
|89.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|140590966
|2009.02.01 23:00
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.64
|0.00
|89.59
|2009.02.02 03:55
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|140591780
|2009.02.01 23:01
|buy limit
|0.06
|usdjpym
|89.53
|0.00
|89.78
|2009.02.02 01:42
|89.88
|cancelled
|140591811
|2009.02.02 01:42
|sell
|0.06
|usdjpym
|89.84
|0.00
|89.59
|2009.02.02 03:55
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|140608159
|2009.02.02 01:42
|buy
|0.03
|usdjpym
|89.89
|0.00
|89.24
|2009.02.02 12:33
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|140608168
|2009.02.02 03:40
|buy
|0.06
|usdjpym
|89.69
|0.00
|89.24
|2009.02.02 12:33
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|140608178
|2009.02.02 01:42
|sell limit
|0.12
|usdjpym
|90.09
|0.00
|89.79
|2009.02.02 03:55
|89.56
|cancelled
|140614585
|2009.02.02 07:54
|buy
|0.12
|usdjpym
|89.44
|0.00
|89.24
|2009.02.02 12:33
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|140615801
|2009.02.02 03:55
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.57
|0.00
|89.47
|2009.02.02 07:46
|89.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140615808
|2009.02.02 03:55
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.77
|0.00
|89.52
|2009.02.02 07:46
|89.44
|cancelled
|140631838
|2009.02.02 07:46
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.45
|0.00
|89.35
|2009.02.02 08:01
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140631855
|2009.02.02 07:46
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.65
|0.00
|89.40
|2009.02.02 08:01
|89.33
|cancelled
|140632396
|2009.02.02 08:33
|buy
|0.24
|usdjpym
|89.19
|0.00
|89.24
|2009.02.02 12:33
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|140634178
|2009.02.02 08:01
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.32
|0.00
|89.22
|2009.02.02 08:33
|89.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140634198
|2009.02.02 08:01
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.52
|0.00
|89.27
|2009.02.02 08:33
|89.18
|cancelled
|140639194
|2009.02.02 08:33
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.17
|0.00
|89.07
|2009.02.02 08:43
|89.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140639209
|2009.02.02 08:33
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.37
|0.00
|89.12
|2009.02.02 08:43
|89.03
|cancelled
|140639279
|2009.02.02 09:01
|buy
|0.48
|usdjpym
|88.94
|0.00
|89.24
|2009.02.02 12:33
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|140640643
|2009.02.02 08:43
|sell
|0.03
|usdjpym
|89.05
|0.00
|88.95
|2009.02.02 08:52
|88.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140640651
|2009.02.02 08:43
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.25
|0.00
|89.00
|2009.02.02 08:52
|88.94
|cancelled
|140642677
|2009.02.02 08:52
|sell
|0.03
|usdjpym
|88.93
|0.00
|88.83
|2009.02.02 09:07
|88.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140642682
|2009.02.02 08:52
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|89.13
|0.00
|88.88
|2009.02.02 09:07
|88.80
|cancelled
|140644266
|2009.02.02 09:01
|buy limit
|0.96
|usdjpym
|88.66
|0.00
|88.97
|2009.02.02 12:33
|89.26
|cancelled
|140675251
|2009.02.02 12:33
|buy
|0.03
|usdjpym
|89.26
|0.00
|89.36
|2009.02.02 13:06
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|140675261
|2009.02.02 12:33
|buy limit
|0.06
|usdjpym
|89.06
|0.00
|89.31
|2009.02.02 13:06
|89.38
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|-0.96
|311.54
|Closed P/L:
|310.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|140645857
|2009.02.02 09:07
|sell
|0.03
|usdjpym
|88.81
|0.00
|88.96
|
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|140645861
|2009.02.02 10:01
|sell
|0.06
|usdjpym
|89.01
|0.00
|88.96
|
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|140652919
|2009.02.02 12:36
|sell
|0.12
|usdjpym
|89.26
|0.00
|88.96
|
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|140679112
|2009.02.02 13:06
|buy
|0.03
|usdjpym
|89.39
|0.00
|89.49
|
|89.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|
|Floating P/L:
|-5.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|140675608
|2009.02.02 12:36
|sell limit
|0.24
|usdjpym
|89.51
|0.00
|89.21
|
|89.33
|Magic = 111
|140679115
|2009.02.02 13:06
|buy limit
|0.06
|usdjpym
|89.19
|0.00
|89.44
|
|89.36
|Magic = 111
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 056.69
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|310.58
|Floating P/L:
|-5.74
|Margin:
|5.25
|Balance:
|3 367.27
|Equity:
|3 361.53
|Free Margin:
|3 356.28