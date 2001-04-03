Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2
SIG-Lite.com (Build 218)

SymbolGBPJPY (Great Britan vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2001.04.03 00:00 - 2008.11.28 00:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=20; StopLoss=8000; Lots=0.1; TrailingStop=50; ShortEma=4; LongEma=8;
Bars in test2096Ticks modelled31362914Modelling quality29.41%
Mismatched charts errors8
Initial deposit1500.00
Total net profit-1461.52Gross profit2913.23Gross loss-4374.75
Profit factor0.67Expected payoff-12.93
Absolute drawdown1461.52Maximal drawdown4188.54 (99.09%)Relative drawdown99.09% (4188.54)
Total trades113Short positions (won %)61 (83.61%)Long positions (won %)52 (100.00%)
Profit trades (% of total)103 (91.15%)Loss trades (% of total)10 (8.85%)
Largestprofit trade357.79loss trade-4170.75
Averageprofit trade28.28loss trade-437.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (769.80)consecutive losses (loss in money)2 (-126.76)
Maximalconsecutive profit (count of wins)769.80 (19)consecutive loss (count of losses)-4170.75 (1)
Averageconsecutive wins11consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12001.04.03 00:03sell10.10179.59259.59179.39
22001.04.03 00:33t/p10.10179.39259.59179.3920.931520.93
32001.04.11 05:30buy20.10177.5197.51177.71
42001.04.11 06:45t/p20.10177.7197.51177.7120.941541.87
52001.04.12 11:29buy30.10177.7597.75177.95
62001.04.12 21:57t/p30.10177.9597.75177.9520.941562.81
72001.04.12 21:57sell40.10178.05258.05177.85
82001.04.13 05:20t/p40.10177.85258.05177.8517.681580.49
92001.04.13 10:56sell50.10178.41258.41178.21
102001.04.17 07:56t/p50.10178.21258.41178.2114.441594.93
112001.04.26 14:45sell60.10177.34257.34177.14
122001.04.26 21:47t/p60.10177.14257.34177.1420.921615.85
132001.04.26 21:55sell70.10177.67257.67177.47
142001.04.27 05:24t/p70.10177.47257.67177.4717.691633.54
152001.05.01 11:03buy80.10176.0896.08176.28
162001.05.16 11:13t/p80.10176.2896.08176.2865.651699.19
172001.05.23 00:00buy90.10175.2795.27175.47
182001.05.23 05:55t/p90.10175.4795.27175.4720.931720.12
192001.05.23 06:15buy100.10175.2795.27175.47
202001.06.21 11:54t/p100.10175.4795.27175.47113.341833.46
212001.07.11 15:52buy110.10174.9794.97175.17
222001.07.11 17:20t/p110.10175.1794.97175.1720.931854.39
232001.07.12 00:00buy120.10175.1095.10175.30
242001.07.12 02:00t/p120.10175.3095.10175.3020.941875.33
252001.07.18 15:17sell130.10176.15256.15175.95
262001.07.18 21:31t/p130.10175.95256.15175.9520.931896.26
272001.07.18 21:52sell140.10176.31256.31176.11
282001.07.19 00:09t/p140.10176.11256.31176.1111.201907.46
292001.07.19 00:42buy150.10175.6595.65175.85
302001.07.19 11:19t/p150.10175.8595.65175.8520.931928.39
312001.07.20 15:41buy160.10175.3995.39175.59
322001.07.20 20:46t/p160.10175.5995.39175.5920.931949.32
332001.07.23 00:00buy170.10175.2795.27175.47
342001.07.23 03:52t/p170.10175.4795.27175.4720.931970.25
352001.07.23 07:15sell180.10175.66255.66175.46
362001.07.30 00:00t/p180.10175.46255.66175.46-1.781968.47
372001.07.30 00:00buy190.10175.3795.37175.57
382001.07.30 01:52t/p190.10175.5795.37175.5720.941989.41
392001.07.30 07:01sell200.10176.12256.12175.92
402001.08.06 14:53t/p200.10175.92256.12175.92-1.771987.65
412001.08.21 05:12sell210.10174.69254.69174.49
422001.08.21 07:03t/p210.10174.49254.69174.4920.932008.58
432001.08.22 10:49sell220.10174.43254.43174.23
442001.08.23 10:49t/p220.10174.23254.43174.2311.192019.77
452001.08.23 10:59buy230.10174.1794.17174.37
462001.08.28 11:39t/p230.10174.3794.17174.3729.872049.64
472001.08.28 14:47sell240.10174.62254.62174.42
482001.08.28 21:32t/p240.10174.42254.62174.4220.922070.56
492001.08.29 00:00sell250.10174.66254.66174.46
502001.08.29 07:06t/p250.10174.46254.66174.4620.932091.49
512001.08.29 10:49buy260.10174.0394.03174.23
522001.08.29 21:50t/p260.10174.2394.03174.2320.932112.42
532001.08.29 21:50sell270.10174.33254.33174.13
542001.08.30 10:28t/p270.10174.13254.33174.1311.202123.62
552001.08.30 11:42buy280.10173.8293.82174.02
562001.08.30 21:56t/p280.10174.0293.82174.0220.932144.55
572001.08.30 21:56sell290.10174.02254.02173.82
582001.08.31 07:12t/p290.10173.82254.02173.8217.682162.23
592001.09.05 11:09sell300.10174.48254.48174.28
602001.09.11 05:39t/p300.10174.28254.48174.281.472163.71
612001.09.14 07:13buy310.10174.7894.78174.98
622001.09.27 07:44t/p310.10174.9894.78174.9859.682223.39
632001.10.09 15:33buy320.10175.0795.07175.27
642001.10.09 20:42t/p320.10175.2795.07175.2720.942244.33
652001.10.10 00:00buy330.10175.3195.31175.51
662001.10.10 00:51t/p330.10175.5195.31175.5120.942265.27
672001.10.17 05:20sell340.10176.29256.29176.09
682001.10.17 07:28t/p340.10176.09256.29176.0920.932286.20
692001.10.24 15:41sell350.10175.76255.76175.56
702001.10.24 20:57t/p350.10175.56255.76175.5620.932307.13
712001.10.25 00:00sell360.10175.44255.44175.24
722001.10.25 15:13t/p360.10175.24255.44175.2420.932328.06
732001.10.25 20:48sell370.10175.23255.23175.03
742001.10.26 05:08t/p370.10175.03255.23175.0317.692345.75
752001.10.26 06:26sell380.10175.05255.05174.85
762001.11.08 15:05t/p380.10174.85255.05174.85-21.222324.52
772001.11.23 15:06sell390.10175.64255.64175.44
782001.11.23 21:13t/p390.10175.44255.64175.4420.922345.44
792001.11.26 00:00sell400.10175.51255.51175.31
802001.11.26 14:37t/p400.10175.31255.51175.3120.932366.37
812001.11.26 21:33sell410.10175.25255.25175.05
822001.11.27 00:33t/p410.10175.05255.25175.0517.682384.05
832001.11.27 00:33buy420.10175.0595.05175.25
842001.11.27 10:46t/p420.10175.2595.05175.2520.932404.98
852001.11.28 00:52buy430.10174.9494.94175.14
862001.11.28 11:05t/p430.10175.1494.94175.1420.932425.91
872001.12.06 05:28buy440.10175.4495.44175.64
882001.12.06 06:31t/p440.10175.6495.44175.6420.932446.84
892002.01.04 15:05buy450.10188.25108.25188.45
902002.01.04 21:09t/p450.10188.45108.25188.4520.932467.77
912002.01.07 07:20buy460.10189.14109.14189.34
922002.01.08 06:51t/p460.10189.34109.14189.3423.922491.69
932002.01.08 07:23sell470.10189.70269.70189.50
942002.01.15 14:31t/p470.10189.50269.70189.50-1.772489.92
952002.01.15 21:36sell480.10189.58269.58189.38
962002.01.15 21:37t/p480.10189.38269.58189.3820.932510.85
972002.01.18 07:33sell490.10190.49270.49190.29
982002.01.21 01:23t/p490.10190.29270.49190.2917.692528.54
992002.01.21 07:22sell500.10190.25270.25190.05
1002002.01.25 14:29t/p500.10190.05270.25190.051.462530.01
1012002.01.25 14:48buy510.10189.78109.78189.98
1022002.01.25 21:47t/p510.10189.98109.78189.9820.932550.94
1032002.01.25 21:57buy520.10189.42109.42189.62
1042002.01.28 00:00t/p520.10189.62109.42189.6223.912574.85
1052002.02.06 00:50sell530.10189.73269.73189.53
1062002.02.06 10:27t/p530.10189.53269.73189.5320.922595.77
1072002.02.07 15:44sell540.10189.59269.59189.39
1082002.02.07 17:35t/p540.10189.39269.59189.3920.932616.70
1092002.02.08 07:08sell550.10189.38269.38189.18
1102002.02.14 11:51t/p550.10189.18269.38189.181.472618.17
1112002.02.14 14:31buy560.10189.07109.07189.27
1122002.02.15 07:31t/p560.10189.27109.07189.2723.912642.08
1132002.02.15 10:50sell570.10189.59269.59189.39
1142002.02.18 15:32t/p570.10189.39269.59189.3917.692659.77
1152002.02.18 21:08sell580.10189.53269.53189.33
1162002.02.19 05:45t/p580.10189.33269.53189.3317.692677.46
1172002.02.19 06:39sell590.10189.61269.61189.41
1182002.02.28 14:31t/p590.10189.41269.61189.41-14.742662.72
1192002.03.18 11:22sell600.10186.16266.16185.96
1202002.04.26 15:28t/p600.10185.96266.16185.96-112.022550.70
1212002.05.07 14:45sell610.10187.90267.90187.70
1222002.05.07 21:27t/p610.10187.70267.90187.7020.932571.63
1232002.05.08 00:00sell620.10187.87267.87187.67
1242002.05.08 11:18t/p620.10187.67267.87187.6720.922592.55
1252002.05.08 14:49buy630.10187.32107.32187.52
1262002.05.08 21:43t/p630.10187.52107.32187.5220.932613.48
1272002.05.09 15:01buy640.10187.13107.13187.33
1282002.05.10 00:12t/p640.10187.33107.13187.3323.912637.39
1292002.05.10 11:18buy650.10187.30107.30187.50
1302002.07.29 15:40t/p650.10187.50107.30187.50253.472890.86
1312002.08.07 10:43buy660.10185.72105.72185.92
1322002.09.06 05:33t/p660.10185.92105.72185.92116.333007.18
1332002.10.17 01:37buy670.10192.75112.75192.95
1342002.10.17 07:16t/p670.10192.95112.75192.9520.933028.11
1352002.10.21 14:42buy680.10192.83112.83193.03
1362002.10.22 07:20t/p680.10193.03112.83193.0323.913052.02
1372002.10.22 11:01sell690.10193.40273.40193.20
1382002.10.23 07:18t/p690.10193.20273.40193.2017.693069.71
1392002.10.25 00:00sell700.10193.45273.45193.25
1402002.10.25 10:31t/p700.10193.25273.45193.2520.933090.64
1412002.11.18 11:09sell710.10191.11271.11190.91
1422002.11.25 15:25t/p710.10190.91271.11190.91-1.773088.87
1432002.11.26 00:00buy720.10191.05111.05191.25
1442002.12.02 02:35t/p720.10191.25111.05191.2538.823127.69
1452002.12.02 07:19sell730.10191.96271.96191.76
1462002.12.13 14:59t/p730.10191.76271.96191.76-21.223106.47
1472002.12.18 00:00sell740.10194.24274.24194.04
1482002.12.18 10:43t/p740.10194.04274.24194.0420.933127.40
1492002.12.19 00:00sell750.10193.95273.95193.75
1502002.12.19 11:00t/p750.10193.75273.95193.7520.933148.33
1512003.01.03 14:37sell760.10192.48272.48192.28
1522003.01.03 21:44t/p760.10192.28272.48192.2820.933169.26
1532003.01.03 21:46sell770.10192.78272.78192.58
1542003.01.06 07:33t/p770.10192.58272.78192.5817.693186.94
1552003.01.06 14:43buy780.10191.72111.72191.92
1562003.01.07 06:55t/p780.10191.92111.72191.9223.913210.86
1572003.01.09 14:36buy790.10191.63111.63191.83
1582003.01.09 21:51t/p790.10191.83111.63191.8320.933231.79
1592003.01.10 00:00buy800.10191.92111.92192.12
1602003.01.10 00:33t/p800.10192.12111.92192.1220.933252.72
1612003.01.10 14:40buy810.10191.94111.94192.14
1622003.01.23 05:03t/p810.10192.14111.94192.1459.693312.41
1632003.02.12 00:43buy820.10195.75115.75195.95
1642003.02.12 11:19t/p820.10195.95115.75195.9520.933333.34
1652003.02.13 10:47buy830.10196.05116.05196.25
1662003.06.06 07:41t/p830.10196.25116.05196.25357.793691.13
1672003.06.23 14:55buy840.10195.85115.85196.05
1682003.06.23 21:47t/p840.10196.05115.85196.0520.933712.06
1692003.06.24 00:00buy850.10196.49116.49196.69
1702003.06.24 01:33t/p850.10196.69116.49196.6920.943733.00
1712003.06.24 04:54sell860.10196.72276.72196.52
1722003.06.24 07:13t/p860.10196.52276.72196.5220.933753.93
1732003.06.25 15:06sell870.10197.32277.32197.12
1742003.06.25 21:08t/p870.10197.12277.32197.1220.933774.86
1752003.06.26 00:00sell880.10197.25277.25197.05
1762003.06.26 05:07t/p880.10197.05277.25197.0520.933795.79
1772003.06.26 05:07buy890.10197.05117.05197.25
1782003.06.26 06:42t/p890.10197.25117.05197.2520.933816.72
1792003.07.02 15:18buy900.10196.64116.64196.84
1802003.07.02 21:07t/p900.10196.84116.64196.8420.933837.65
1812003.07.03 00:00buy910.10196.93116.93197.13
1822003.07.03 10:59t/p910.10197.13116.93197.1320.933858.58
1832003.07.03 11:31sell920.10197.35277.35197.15
1842003.07.04 11:14t/p920.10197.15277.35197.1517.693876.27
1852003.07.24 00:00sell930.10191.05271.05190.85
1862003.08.08 15:18t/p930.10190.85271.05190.85-27.723848.55
1872003.09.05 11:42sell940.10185.63265.63185.43
1882003.09.08 14:29t/p940.10185.43265.63185.4317.693866.24
1892003.09.08 15:51buy950.10184.61104.61184.81
1902003.09.08 17:15t/p950.10184.81104.61184.8120.933887.17
1912003.09.09 00:58buy960.10184.39104.39184.59
1922003.09.09 07:33t/p960.10184.59104.39184.5920.933908.10
1932003.09.17 00:00buy970.10184.65104.65184.85
1942003.09.17 06:56t/p970.10184.85104.65184.8520.943929.04
1952003.09.17 10:31sell980.10185.68265.68185.48
1962003.09.22 00:00t/p980.10185.48265.68185.484.723933.76
1972003.09.22 00:00buy990.10185.30105.30185.50
1982003.09.23 15:35t/p990.10185.50105.30185.5023.913957.67
1992003.09.26 05:31sell1000.10186.23266.23186.03
2002003.09.26 07:22t/p1000.10186.03266.23186.0320.933978.60
2012003.10.06 14:55sell1010.10185.87265.87185.67
2022003.10.06 21:22t/p1010.10185.67265.87185.6720.933999.53
2032003.10.07 00:24sell1020.10185.43265.43185.23
2042003.10.07 07:11t/p1020.10185.23265.43185.2320.924020.45
2052003.10.16 11:30sell1030.10183.66263.66183.46
2062003.10.17 11:28t/p1030.10183.46263.66183.4617.694038.14
2072003.10.28 14:21buy1040.10183.40103.40183.60
2082003.10.28 21:40t/p1040.10183.60103.40183.6020.934059.07
2092003.10.28 21:40sell1050.10183.73263.73183.53
2102003.10.29 05:02t/p1050.10183.53263.73183.5317.684076.74
2112003.10.29 10:31sell1060.10183.86263.86183.66
2122003.10.30 01:13t/p1060.10183.66263.86183.6611.194087.93
2132003.10.30 10:28sell1070.10184.03264.03183.83
2142003.11.04 15:15t/p1070.10183.83264.03183.8311.194099.13
2152003.11.05 00:00buy1080.10184.18104.18184.38
2162003.11.05 00:29t/p1080.10184.38104.18184.3820.934120.06
2172003.11.05 11:08buy1090.10184.29104.29184.49
2182003.11.06 01:28t/p1090.10184.49104.29184.4929.884149.94
2192003.11.17 07:11sell1100.10183.69263.69183.49
2202003.11.19 01:04t/p1100.10183.49263.69183.4914.444164.39
2212003.12.05 00:00buy1110.10186.41106.41186.61
2222003.12.05 01:17t/p1110.10186.61106.41186.6120.934185.32
2232003.12.05 10:44buy1120.10186.51106.51186.71
2242003.12.08 05:01t/p1120.10186.71106.51186.7123.914209.23
2252003.12.09 14:50sell1130.10187.05267.05186.85
2262005.10.26 11:49close at stop1130.10205.62267.05186.85-4170.7538.48