|Symbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2001.04.03 00:00 - 2008.11.28 00:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=20; StopLoss=8000; Lots=0.1; TrailingStop=50; ShortEma=4; LongEma=8;
|Bars in test
|2096
|Ticks modelled
|31362914
|Modelling quality
|29.41%
|Mismatched charts errors
|8
|Initial deposit
|1500.00
|Total net profit
|-1461.52
|Gross profit
|2913.23
|Gross loss
|-4374.75
|Profit factor
|0.67
|Expected payoff
|-12.93
|Absolute drawdown
|1461.52
|Maximal drawdown
|4188.54 (99.09%)
|Relative drawdown
|99.09% (4188.54)
|Total trades
|113
|Short positions (won %)
|61 (83.61%)
|Long positions (won %)
|52 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|103 (91.15%)
|Loss trades (% of total)
|10 (8.85%)
|Largest
|profit trade
|357.79
|loss trade
|-4170.75
|Average
|profit trade
|28.28
|loss trade
|-437.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (769.80)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-126.76)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|769.80 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-4170.75 (1)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.04.03 00:03
|sell
|1
|0.10
|179.59
|259.59
|179.39
|2
|2001.04.03 00:33
|t/p
|1
|0.10
|179.39
|259.59
|179.39
|20.93
|1520.93
|3
|2001.04.11 05:30
|buy
|2
|0.10
|177.51
|97.51
|177.71
|4
|2001.04.11 06:45
|t/p
|2
|0.10
|177.71
|97.51
|177.71
|20.94
|1541.87
|5
|2001.04.12 11:29
|buy
|3
|0.10
|177.75
|97.75
|177.95
|6
|2001.04.12 21:57
|t/p
|3
|0.10
|177.95
|97.75
|177.95
|20.94
|1562.81
|7
|2001.04.12 21:57
|sell
|4
|0.10
|178.05
|258.05
|177.85
|8
|2001.04.13 05:20
|t/p
|4
|0.10
|177.85
|258.05
|177.85
|17.68
|1580.49
|9
|2001.04.13 10:56
|sell
|5
|0.10
|178.41
|258.41
|178.21
|10
|2001.04.17 07:56
|t/p
|5
|0.10
|178.21
|258.41
|178.21
|14.44
|1594.93
|11
|2001.04.26 14:45
|sell
|6
|0.10
|177.34
|257.34
|177.14
|12
|2001.04.26 21:47
|t/p
|6
|0.10
|177.14
|257.34
|177.14
|20.92
|1615.85
|13
|2001.04.26 21:55
|sell
|7
|0.10
|177.67
|257.67
|177.47
|14
|2001.04.27 05:24
|t/p
|7
|0.10
|177.47
|257.67
|177.47
|17.69
|1633.54
|15
|2001.05.01 11:03
|buy
|8
|0.10
|176.08
|96.08
|176.28
|16
|2001.05.16 11:13
|t/p
|8
|0.10
|176.28
|96.08
|176.28
|65.65
|1699.19
|17
|2001.05.23 00:00
|buy
|9
|0.10
|175.27
|95.27
|175.47
|18
|2001.05.23 05:55
|t/p
|9
|0.10
|175.47
|95.27
|175.47
|20.93
|1720.12
|19
|2001.05.23 06:15
|buy
|10
|0.10
|175.27
|95.27
|175.47
|20
|2001.06.21 11:54
|t/p
|10
|0.10
|175.47
|95.27
|175.47
|113.34
|1833.46
|21
|2001.07.11 15:52
|buy
|11
|0.10
|174.97
|94.97
|175.17
|22
|2001.07.11 17:20
|t/p
|11
|0.10
|175.17
|94.97
|175.17
|20.93
|1854.39
|23
|2001.07.12 00:00
|buy
|12
|0.10
|175.10
|95.10
|175.30
|24
|2001.07.12 02:00
|t/p
|12
|0.10
|175.30
|95.10
|175.30
|20.94
|1875.33
|25
|2001.07.18 15:17
|sell
|13
|0.10
|176.15
|256.15
|175.95
|26
|2001.07.18 21:31
|t/p
|13
|0.10
|175.95
|256.15
|175.95
|20.93
|1896.26
|27
|2001.07.18 21:52
|sell
|14
|0.10
|176.31
|256.31
|176.11
|28
|2001.07.19 00:09
|t/p
|14
|0.10
|176.11
|256.31
|176.11
|11.20
|1907.46
|29
|2001.07.19 00:42
|buy
|15
|0.10
|175.65
|95.65
|175.85
|30
|2001.07.19 11:19
|t/p
|15
|0.10
|175.85
|95.65
|175.85
|20.93
|1928.39
|31
|2001.07.20 15:41
|buy
|16
|0.10
|175.39
|95.39
|175.59
|32
|2001.07.20 20:46
|t/p
|16
|0.10
|175.59
|95.39
|175.59
|20.93
|1949.32
|33
|2001.07.23 00:00
|buy
|17
|0.10
|175.27
|95.27
|175.47
|34
|2001.07.23 03:52
|t/p
|17
|0.10
|175.47
|95.27
|175.47
|20.93
|1970.25
|35
|2001.07.23 07:15
|sell
|18
|0.10
|175.66
|255.66
|175.46
|36
|2001.07.30 00:00
|t/p
|18
|0.10
|175.46
|255.66
|175.46
|-1.78
|1968.47
|37
|2001.07.30 00:00
|buy
|19
|0.10
|175.37
|95.37
|175.57
|38
|2001.07.30 01:52
|t/p
|19
|0.10
|175.57
|95.37
|175.57
|20.94
|1989.41
|39
|2001.07.30 07:01
|sell
|20
|0.10
|176.12
|256.12
|175.92
|40
|2001.08.06 14:53
|t/p
|20
|0.10
|175.92
|256.12
|175.92
|-1.77
|1987.65
|41
|2001.08.21 05:12
|sell
|21
|0.10
|174.69
|254.69
|174.49
|42
|2001.08.21 07:03
|t/p
|21
|0.10
|174.49
|254.69
|174.49
|20.93
|2008.58
|43
|2001.08.22 10:49
|sell
|22
|0.10
|174.43
|254.43
|174.23
|44
|2001.08.23 10:49
|t/p
|22
|0.10
|174.23
|254.43
|174.23
|11.19
|2019.77
|45
|2001.08.23 10:59
|buy
|23
|0.10
|174.17
|94.17
|174.37
|46
|2001.08.28 11:39
|t/p
|23
|0.10
|174.37
|94.17
|174.37
|29.87
|2049.64
|47
|2001.08.28 14:47
|sell
|24
|0.10
|174.62
|254.62
|174.42
|48
|2001.08.28 21:32
|t/p
|24
|0.10
|174.42
|254.62
|174.42
|20.92
|2070.56
|49
|2001.08.29 00:00
|sell
|25
|0.10
|174.66
|254.66
|174.46
|50
|2001.08.29 07:06
|t/p
|25
|0.10
|174.46
|254.66
|174.46
|20.93
|2091.49
|51
|2001.08.29 10:49
|buy
|26
|0.10
|174.03
|94.03
|174.23
|52
|2001.08.29 21:50
|t/p
|26
|0.10
|174.23
|94.03
|174.23
|20.93
|2112.42
|53
|2001.08.29 21:50
|sell
|27
|0.10
|174.33
|254.33
|174.13
|54
|2001.08.30 10:28
|t/p
|27
|0.10
|174.13
|254.33
|174.13
|11.20
|2123.62
|55
|2001.08.30 11:42
|buy
|28
|0.10
|173.82
|93.82
|174.02
|56
|2001.08.30 21:56
|t/p
|28
|0.10
|174.02
|93.82
|174.02
|20.93
|2144.55
|57
|2001.08.30 21:56
|sell
|29
|0.10
|174.02
|254.02
|173.82
|58
|2001.08.31 07:12
|t/p
|29
|0.10
|173.82
|254.02
|173.82
|17.68
|2162.23
|59
|2001.09.05 11:09
|sell
|30
|0.10
|174.48
|254.48
|174.28
|60
|2001.09.11 05:39
|t/p
|30
|0.10
|174.28
|254.48
|174.28
|1.47
|2163.71
|61
|2001.09.14 07:13
|buy
|31
|0.10
|174.78
|94.78
|174.98
|62
|2001.09.27 07:44
|t/p
|31
|0.10
|174.98
|94.78
|174.98
|59.68
|2223.39
|63
|2001.10.09 15:33
|buy
|32
|0.10
|175.07
|95.07
|175.27
|64
|2001.10.09 20:42
|t/p
|32
|0.10
|175.27
|95.07
|175.27
|20.94
|2244.33
|65
|2001.10.10 00:00
|buy
|33
|0.10
|175.31
|95.31
|175.51
|66
|2001.10.10 00:51
|t/p
|33
|0.10
|175.51
|95.31
|175.51
|20.94
|2265.27
|67
|2001.10.17 05:20
|sell
|34
|0.10
|176.29
|256.29
|176.09
|68
|2001.10.17 07:28
|t/p
|34
|0.10
|176.09
|256.29
|176.09
|20.93
|2286.20
|69
|2001.10.24 15:41
|sell
|35
|0.10
|175.76
|255.76
|175.56
|70
|2001.10.24 20:57
|t/p
|35
|0.10
|175.56
|255.76
|175.56
|20.93
|2307.13
|71
|2001.10.25 00:00
|sell
|36
|0.10
|175.44
|255.44
|175.24
|72
|2001.10.25 15:13
|t/p
|36
|0.10
|175.24
|255.44
|175.24
|20.93
|2328.06
|73
|2001.10.25 20:48
|sell
|37
|0.10
|175.23
|255.23
|175.03
|74
|2001.10.26 05:08
|t/p
|37
|0.10
|175.03
|255.23
|175.03
|17.69
|2345.75
|75
|2001.10.26 06:26
|sell
|38
|0.10
|175.05
|255.05
|174.85
|76
|2001.11.08 15:05
|t/p
|38
|0.10
|174.85
|255.05
|174.85
|-21.22
|2324.52
|77
|2001.11.23 15:06
|sell
|39
|0.10
|175.64
|255.64
|175.44
|78
|2001.11.23 21:13
|t/p
|39
|0.10
|175.44
|255.64
|175.44
|20.92
|2345.44
|79
|2001.11.26 00:00
|sell
|40
|0.10
|175.51
|255.51
|175.31
|80
|2001.11.26 14:37
|t/p
|40
|0.10
|175.31
|255.51
|175.31
|20.93
|2366.37
|81
|2001.11.26 21:33
|sell
|41
|0.10
|175.25
|255.25
|175.05
|82
|2001.11.27 00:33
|t/p
|41
|0.10
|175.05
|255.25
|175.05
|17.68
|2384.05
|83
|2001.11.27 00:33
|buy
|42
|0.10
|175.05
|95.05
|175.25
|84
|2001.11.27 10:46
|t/p
|42
|0.10
|175.25
|95.05
|175.25
|20.93
|2404.98
|85
|2001.11.28 00:52
|buy
|43
|0.10
|174.94
|94.94
|175.14
|86
|2001.11.28 11:05
|t/p
|43
|0.10
|175.14
|94.94
|175.14
|20.93
|2425.91
|87
|2001.12.06 05:28
|buy
|44
|0.10
|175.44
|95.44
|175.64
|88
|2001.12.06 06:31
|t/p
|44
|0.10
|175.64
|95.44
|175.64
|20.93
|2446.84
|89
|2002.01.04 15:05
|buy
|45
|0.10
|188.25
|108.25
|188.45
|90
|2002.01.04 21:09
|t/p
|45
|0.10
|188.45
|108.25
|188.45
|20.93
|2467.77
|91
|2002.01.07 07:20
|buy
|46
|0.10
|189.14
|109.14
|189.34
|92
|2002.01.08 06:51
|t/p
|46
|0.10
|189.34
|109.14
|189.34
|23.92
|2491.69
|93
|2002.01.08 07:23
|sell
|47
|0.10
|189.70
|269.70
|189.50
|94
|2002.01.15 14:31
|t/p
|47
|0.10
|189.50
|269.70
|189.50
|-1.77
|2489.92
|95
|2002.01.15 21:36
|sell
|48
|0.10
|189.58
|269.58
|189.38
|96
|2002.01.15 21:37
|t/p
|48
|0.10
|189.38
|269.58
|189.38
|20.93
|2510.85
|97
|2002.01.18 07:33
|sell
|49
|0.10
|190.49
|270.49
|190.29
|98
|2002.01.21 01:23
|t/p
|49
|0.10
|190.29
|270.49
|190.29
|17.69
|2528.54
|99
|2002.01.21 07:22
|sell
|50
|0.10
|190.25
|270.25
|190.05
|100
|2002.01.25 14:29
|t/p
|50
|0.10
|190.05
|270.25
|190.05
|1.46
|2530.01
|101
|2002.01.25 14:48
|buy
|51
|0.10
|189.78
|109.78
|189.98
|102
|2002.01.25 21:47
|t/p
|51
|0.10
|189.98
|109.78
|189.98
|20.93
|2550.94
|103
|2002.01.25 21:57
|buy
|52
|0.10
|189.42
|109.42
|189.62
|104
|2002.01.28 00:00
|t/p
|52
|0.10
|189.62
|109.42
|189.62
|23.91
|2574.85
|105
|2002.02.06 00:50
|sell
|53
|0.10
|189.73
|269.73
|189.53
|106
|2002.02.06 10:27
|t/p
|53
|0.10
|189.53
|269.73
|189.53
|20.92
|2595.77
|107
|2002.02.07 15:44
|sell
|54
|0.10
|189.59
|269.59
|189.39
|108
|2002.02.07 17:35
|t/p
|54
|0.10
|189.39
|269.59
|189.39
|20.93
|2616.70
|109
|2002.02.08 07:08
|sell
|55
|0.10
|189.38
|269.38
|189.18
|110
|2002.02.14 11:51
|t/p
|55
|0.10
|189.18
|269.38
|189.18
|1.47
|2618.17
|111
|2002.02.14 14:31
|buy
|56
|0.10
|189.07
|109.07
|189.27
|112
|2002.02.15 07:31
|t/p
|56
|0.10
|189.27
|109.07
|189.27
|23.91
|2642.08
|113
|2002.02.15 10:50
|sell
|57
|0.10
|189.59
|269.59
|189.39
|114
|2002.02.18 15:32
|t/p
|57
|0.10
|189.39
|269.59
|189.39
|17.69
|2659.77
|115
|2002.02.18 21:08
|sell
|58
|0.10
|189.53
|269.53
|189.33
|116
|2002.02.19 05:45
|t/p
|58
|0.10
|189.33
|269.53
|189.33
|17.69
|2677.46
|117
|2002.02.19 06:39
|sell
|59
|0.10
|189.61
|269.61
|189.41
|118
|2002.02.28 14:31
|t/p
|59
|0.10
|189.41
|269.61
|189.41
|-14.74
|2662.72
|119
|2002.03.18 11:22
|sell
|60
|0.10
|186.16
|266.16
|185.96
|120
|2002.04.26 15:28
|t/p
|60
|0.10
|185.96
|266.16
|185.96
|-112.02
|2550.70
|121
|2002.05.07 14:45
|sell
|61
|0.10
|187.90
|267.90
|187.70
|122
|2002.05.07 21:27
|t/p
|61
|0.10
|187.70
|267.90
|187.70
|20.93
|2571.63
|123
|2002.05.08 00:00
|sell
|62
|0.10
|187.87
|267.87
|187.67
|124
|2002.05.08 11:18
|t/p
|62
|0.10
|187.67
|267.87
|187.67
|20.92
|2592.55
|125
|2002.05.08 14:49
|buy
|63
|0.10
|187.32
|107.32
|187.52
|126
|2002.05.08 21:43
|t/p
|63
|0.10
|187.52
|107.32
|187.52
|20.93
|2613.48
|127
|2002.05.09 15:01
|buy
|64
|0.10
|187.13
|107.13
|187.33
|128
|2002.05.10 00:12
|t/p
|64
|0.10
|187.33
|107.13
|187.33
|23.91
|2637.39
|129
|2002.05.10 11:18
|buy
|65
|0.10
|187.30
|107.30
|187.50
|130
|2002.07.29 15:40
|t/p
|65
|0.10
|187.50
|107.30
|187.50
|253.47
|2890.86
|131
|2002.08.07 10:43
|buy
|66
|0.10
|185.72
|105.72
|185.92
|132
|2002.09.06 05:33
|t/p
|66
|0.10
|185.92
|105.72
|185.92
|116.33
|3007.18
|133
|2002.10.17 01:37
|buy
|67
|0.10
|192.75
|112.75
|192.95
|134
|2002.10.17 07:16
|t/p
|67
|0.10
|192.95
|112.75
|192.95
|20.93
|3028.11
|135
|2002.10.21 14:42
|buy
|68
|0.10
|192.83
|112.83
|193.03
|136
|2002.10.22 07:20
|t/p
|68
|0.10
|193.03
|112.83
|193.03
|23.91
|3052.02
|137
|2002.10.22 11:01
|sell
|69
|0.10
|193.40
|273.40
|193.20
|138
|2002.10.23 07:18
|t/p
|69
|0.10
|193.20
|273.40
|193.20
|17.69
|3069.71
|139
|2002.10.25 00:00
|sell
|70
|0.10
|193.45
|273.45
|193.25
|140
|2002.10.25 10:31
|t/p
|70
|0.10
|193.25
|273.45
|193.25
|20.93
|3090.64
|141
|2002.11.18 11:09
|sell
|71
|0.10
|191.11
|271.11
|190.91
|142
|2002.11.25 15:25
|t/p
|71
|0.10
|190.91
|271.11
|190.91
|-1.77
|3088.87
|143
|2002.11.26 00:00
|buy
|72
|0.10
|191.05
|111.05
|191.25
|144
|2002.12.02 02:35
|t/p
|72
|0.10
|191.25
|111.05
|191.25
|38.82
|3127.69
|145
|2002.12.02 07:19
|sell
|73
|0.10
|191.96
|271.96
|191.76
|146
|2002.12.13 14:59
|t/p
|73
|0.10
|191.76
|271.96
|191.76
|-21.22
|3106.47
|147
|2002.12.18 00:00
|sell
|74
|0.10
|194.24
|274.24
|194.04
|148
|2002.12.18 10:43
|t/p
|74
|0.10
|194.04
|274.24
|194.04
|20.93
|3127.40
|149
|2002.12.19 00:00
|sell
|75
|0.10
|193.95
|273.95
|193.75
|150
|2002.12.19 11:00
|t/p
|75
|0.10
|193.75
|273.95
|193.75
|20.93
|3148.33
|151
|2003.01.03 14:37
|sell
|76
|0.10
|192.48
|272.48
|192.28
|152
|2003.01.03 21:44
|t/p
|76
|0.10
|192.28
|272.48
|192.28
|20.93
|3169.26
|153
|2003.01.03 21:46
|sell
|77
|0.10
|192.78
|272.78
|192.58
|154
|2003.01.06 07:33
|t/p
|77
|0.10
|192.58
|272.78
|192.58
|17.69
|3186.94
|155
|2003.01.06 14:43
|buy
|78
|0.10
|191.72
|111.72
|191.92
|156
|2003.01.07 06:55
|t/p
|78
|0.10
|191.92
|111.72
|191.92
|23.91
|3210.86
|157
|2003.01.09 14:36
|buy
|79
|0.10
|191.63
|111.63
|191.83
|158
|2003.01.09 21:51
|t/p
|79
|0.10
|191.83
|111.63
|191.83
|20.93
|3231.79
|159
|2003.01.10 00:00
|buy
|80
|0.10
|191.92
|111.92
|192.12
|160
|2003.01.10 00:33
|t/p
|80
|0.10
|192.12
|111.92
|192.12
|20.93
|3252.72
|161
|2003.01.10 14:40
|buy
|81
|0.10
|191.94
|111.94
|192.14
|162
|2003.01.23 05:03
|t/p
|81
|0.10
|192.14
|111.94
|192.14
|59.69
|3312.41
|163
|2003.02.12 00:43
|buy
|82
|0.10
|195.75
|115.75
|195.95
|164
|2003.02.12 11:19
|t/p
|82
|0.10
|195.95
|115.75
|195.95
|20.93
|3333.34
|165
|2003.02.13 10:47
|buy
|83
|0.10
|196.05
|116.05
|196.25
|166
|2003.06.06 07:41
|t/p
|83
|0.10
|196.25
|116.05
|196.25
|357.79
|3691.13
|167
|2003.06.23 14:55
|buy
|84
|0.10
|195.85
|115.85
|196.05
|168
|2003.06.23 21:47
|t/p
|84
|0.10
|196.05
|115.85
|196.05
|20.93
|3712.06
|169
|2003.06.24 00:00
|buy
|85
|0.10
|196.49
|116.49
|196.69
|170
|2003.06.24 01:33
|t/p
|85
|0.10
|196.69
|116.49
|196.69
|20.94
|3733.00
|171
|2003.06.24 04:54
|sell
|86
|0.10
|196.72
|276.72
|196.52
|172
|2003.06.24 07:13
|t/p
|86
|0.10
|196.52
|276.72
|196.52
|20.93
|3753.93
|173
|2003.06.25 15:06
|sell
|87
|0.10
|197.32
|277.32
|197.12
|174
|2003.06.25 21:08
|t/p
|87
|0.10
|197.12
|277.32
|197.12
|20.93
|3774.86
|175
|2003.06.26 00:00
|sell
|88
|0.10
|197.25
|277.25
|197.05
|176
|2003.06.26 05:07
|t/p
|88
|0.10
|197.05
|277.25
|197.05
|20.93
|3795.79
|177
|2003.06.26 05:07
|buy
|89
|0.10
|197.05
|117.05
|197.25
|178
|2003.06.26 06:42
|t/p
|89
|0.10
|197.25
|117.05
|197.25
|20.93
|3816.72
|179
|2003.07.02 15:18
|buy
|90
|0.10
|196.64
|116.64
|196.84
|180
|2003.07.02 21:07
|t/p
|90
|0.10
|196.84
|116.64
|196.84
|20.93
|3837.65
|181
|2003.07.03 00:00
|buy
|91
|0.10
|196.93
|116.93
|197.13
|182
|2003.07.03 10:59
|t/p
|91
|0.10
|197.13
|116.93
|197.13
|20.93
|3858.58
|183
|2003.07.03 11:31
|sell
|92
|0.10
|197.35
|277.35
|197.15
|184
|2003.07.04 11:14
|t/p
|92
|0.10
|197.15
|277.35
|197.15
|17.69
|3876.27
|185
|2003.07.24 00:00
|sell
|93
|0.10
|191.05
|271.05
|190.85
|186
|2003.08.08 15:18
|t/p
|93
|0.10
|190.85
|271.05
|190.85
|-27.72
|3848.55
|187
|2003.09.05 11:42
|sell
|94
|0.10
|185.63
|265.63
|185.43
|188
|2003.09.08 14:29
|t/p
|94
|0.10
|185.43
|265.63
|185.43
|17.69
|3866.24
|189
|2003.09.08 15:51
|buy
|95
|0.10
|184.61
|104.61
|184.81
|190
|2003.09.08 17:15
|t/p
|95
|0.10
|184.81
|104.61
|184.81
|20.93
|3887.17
|191
|2003.09.09 00:58
|buy
|96
|0.10
|184.39
|104.39
|184.59
|192
|2003.09.09 07:33
|t/p
|96
|0.10
|184.59
|104.39
|184.59
|20.93
|3908.10
|193
|2003.09.17 00:00
|buy
|97
|0.10
|184.65
|104.65
|184.85
|194
|2003.09.17 06:56
|t/p
|97
|0.10
|184.85
|104.65
|184.85
|20.94
|3929.04
|195
|2003.09.17 10:31
|sell
|98
|0.10
|185.68
|265.68
|185.48
|196
|2003.09.22 00:00
|t/p
|98
|0.10
|185.48
|265.68
|185.48
|4.72
|3933.76
|197
|2003.09.22 00:00
|buy
|99
|0.10
|185.30
|105.30
|185.50
|198
|2003.09.23 15:35
|t/p
|99
|0.10
|185.50
|105.30
|185.50
|23.91
|3957.67
|199
|2003.09.26 05:31
|sell
|100
|0.10
|186.23
|266.23
|186.03
|200
|2003.09.26 07:22
|t/p
|100
|0.10
|186.03
|266.23
|186.03
|20.93
|3978.60
|201
|2003.10.06 14:55
|sell
|101
|0.10
|185.87
|265.87
|185.67
|202
|2003.10.06 21:22
|t/p
|101
|0.10
|185.67
|265.87
|185.67
|20.93
|3999.53
|203
|2003.10.07 00:24
|sell
|102
|0.10
|185.43
|265.43
|185.23
|204
|2003.10.07 07:11
|t/p
|102
|0.10
|185.23
|265.43
|185.23
|20.92
|4020.45
|205
|2003.10.16 11:30
|sell
|103
|0.10
|183.66
|263.66
|183.46
|206
|2003.10.17 11:28
|t/p
|103
|0.10
|183.46
|263.66
|183.46
|17.69
|4038.14
|207
|2003.10.28 14:21
|buy
|104
|0.10
|183.40
|103.40
|183.60
|208
|2003.10.28 21:40
|t/p
|104
|0.10
|183.60
|103.40
|183.60
|20.93
|4059.07
|209
|2003.10.28 21:40
|sell
|105
|0.10
|183.73
|263.73
|183.53
|210
|2003.10.29 05:02
|t/p
|105
|0.10
|183.53
|263.73
|183.53
|17.68
|4076.74
|211
|2003.10.29 10:31
|sell
|106
|0.10
|183.86
|263.86
|183.66
|212
|2003.10.30 01:13
|t/p
|106
|0.10
|183.66
|263.86
|183.66
|11.19
|4087.93
|213
|2003.10.30 10:28
|sell
|107
|0.10
|184.03
|264.03
|183.83
|214
|2003.11.04 15:15
|t/p
|107
|0.10
|183.83
|264.03
|183.83
|11.19
|4099.13
|215
|2003.11.05 00:00
|buy
|108
|0.10
|184.18
|104.18
|184.38
|216
|2003.11.05 00:29
|t/p
|108
|0.10
|184.38
|104.18
|184.38
|20.93
|4120.06
|217
|2003.11.05 11:08
|buy
|109
|0.10
|184.29
|104.29
|184.49
|218
|2003.11.06 01:28
|t/p
|109
|0.10
|184.49
|104.29
|184.49
|29.88
|4149.94
|219
|2003.11.17 07:11
|sell
|110
|0.10
|183.69
|263.69
|183.49
|220
|2003.11.19 01:04
|t/p
|110
|0.10
|183.49
|263.69
|183.49
|14.44
|4164.39
|221
|2003.12.05 00:00
|buy
|111
|0.10
|186.41
|106.41
|186.61
|222
|2003.12.05 01:17
|t/p
|111
|0.10
|186.61
|106.41
|186.61
|20.93
|4185.32
|223
|2003.12.05 10:44
|buy
|112
|0.10
|186.51
|106.51
|186.71
|224
|2003.12.08 05:01
|t/p
|112
|0.10
|186.71
|106.51
|186.71
|23.91
|4209.23
|225
|2003.12.09 14:50
|sell
|113
|0.10
|187.05
|267.05
|186.85
|226
|2005.10.26 11:49
|close at stop
|113
|0.10
|205.62
|267.05
|186.85
|-4170.75
|38.48