Belvedere Inc.
|Account: 101***
|Name: **********
|Currency: USD
|2008 October 6, 17:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5978784
|2008.09.30 15:33
|sell
|0.10
|eurusd.
|1.4292
|1.4182
|0.0000
|2008.09.30 17:00
|1.4182
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|5978948
|2008.09.30 15:37
|buy
|0.10
|usdchf.
|1.1050
|1.1212
|0.0000
|2008.09.30 18:09
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|144.49
|5983094
|2008.09.30 17:36
|sell
|0.10
|gbpusd.
|1.7976
|1.7789
|0.0000
|2008.09.30 18:08
|1.7789
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|5999095
|2008.10.01 14:52
|buy
|0.10
|usdjpy.
|106.26
|104.76
|106.51
|2008.10.02 10:29
|105.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.77
|5999587
|2008.10.01 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd.
|1.7755
|1.7754
|0.0000
|2008.10.01 15:31
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6000167
|2008.10.01 15:23
|buy
|0.10
|usdchf.
|1.1250
|1.1251
|0.0000
|2008.10.01 15:31
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|6000361
|2008.10.01 15:26
|sell
|0.10
|eurusd.
|1.4025
|1.4024
|0.0000
|2008.10.01 15:31
|1.4024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6015435
|2008.10.02 09:58
|sell
|0.10
|usdjpy.
|105.67
|105.66
|0.00
|2008.10.02 10:36
|105.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.86
|6015558
|2008.10.02 10:01
|sell
|0.10
|eurusd.
|1.3930
|1.3891
|0.0000
|2008.10.02 10:36
|1.3863
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|6019130
|2008.10.02 12:48
|sell
|0.10
|gbpusd.
|1.7636
|1.7589
|0.0000
|2008.10.02 16:01
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|6020341
|2008.10.02 14:24
|buy
|0.10
|usdchf.
|1.1331
|1.1373
|0.0000
|2008.10.02 16:05
|1.1399
|0.00
|0.00
|0.00
|59.65
|6020455
|2008.10.02 14:30
|sell
|0.10
|eurusd.
|1.3872
|1.3784
|0.0000
|2008.10.02 16:04
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|6070216
|2008.10.06 09:58
|sell
|0.20
|eurusd.
|1.3561
|1.3556
|0.0000
|2008.10.06 17:05
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6070228
|2008.10.06 09:59
|buy
|0.20
|usdchf.
|1.1391
|1.1396
|0.0000
|2008.10.06 10:56
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|6070291
|2008.10.06 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd.
|1.7562
|1.7552
|0.0000
|2008.10.06 11:26
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6073462
|2008.10.06 11:31
|buy
|0.20
|gbpusd.
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|2008.10.06 11:33
|1.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6074169
|2008.10.06 12:02
|sell
|0.20
|eurusd.
|1.3563
|1.3558
|0.0000
|2008.10.06 17:05
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6086217
|2008.10.06 17:19
|sell
|0.20
|eurusd.
|1.3547
|1.3542
|0.0000
|2008.10.06 17:24
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6086334
|2008.10.06 17:19
|sell
|0.20
|gbpusd.
|1.7396
|1.7386
|0.0000
|2008.10.06 17:21
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6087104
|2008.10.06 17:24
|sell
|0.20
|gbpusd.
|1.7413
|1.7408
|0.0000
|2008.10.06 17:26
|1.7394
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|784.90
|Closed P/L:
|784.90
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|784.90
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 583.31
|Equity:
|7 583.31
|Free Margin:
|7 583.31