Belvedere Inc.

Account: 101*** Name: ********** Currency: USD 2008 October 6, 17:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
59787842008.09.30 15:33sell0.10eurusd.1.42921.41820.00002008.09.30 17:001.41820.000.000.00110.00
59789482008.09.30 15:37buy0.10usdchf.1.10501.12120.00002008.09.30 18:091.12120.000.000.00144.49
59830942008.09.30 17:36sell0.10gbpusd.1.79761.77890.00002008.09.30 18:081.77890.000.000.00187.00
59990952008.10.01 14:52buy0.10usdjpy.106.26104.76106.512008.10.02 10:29105.440.000.000.00-77.77
59995872008.10.01 15:04sell0.10gbpusd.1.77551.77540.00002008.10.01 15:311.77540.000.000.001.00
60001672008.10.01 15:23buy0.10usdchf.1.12501.12510.00002008.10.01 15:311.12510.000.000.000.89
60003612008.10.01 15:26sell0.10eurusd.1.40251.40240.00002008.10.01 15:311.40240.000.000.001.00
60154352008.10.02 09:58sell0.10usdjpy.105.67105.660.002008.10.02 10:36105.450.000.000.0020.86
60155582008.10.02 10:01sell0.10eurusd.1.39301.38910.00002008.10.02 10:361.38630.000.000.0067.00
60191302008.10.02 12:48sell0.10gbpusd.1.76361.75890.00002008.10.02 16:011.75890.000.000.0047.00
60203412008.10.02 14:24buy0.10usdchf.1.13311.13730.00002008.10.02 16:051.13990.000.000.0059.65
60204552008.10.02 14:30sell0.10eurusd.1.38721.37840.00002008.10.02 16:041.37790.000.000.0093.00
60702162008.10.06 09:58sell0.20eurusd.1.35611.35560.00002008.10.06 17:051.35560.000.000.0010.00
60702282008.10.06 09:59buy0.20usdchf.1.13911.13960.00002008.10.06 10:561.13960.000.000.008.78
60702912008.10.06 10:00sell0.20gbpusd.1.75621.75520.00002008.10.06 11:261.75520.000.000.0020.00
60734622008.10.06 11:31buy0.20gbpusd.1.75850.00000.00002008.10.06 11:331.75920.000.000.0014.00
60741692008.10.06 12:02sell0.20eurusd.1.35631.35580.00002008.10.06 17:051.35580.000.000.0010.00
60862172008.10.06 17:19sell0.20eurusd.1.35471.35420.00002008.10.06 17:241.35420.000.000.0010.00
60863342008.10.06 17:19sell0.20gbpusd.1.73961.73860.00002008.10.06 17:211.73860.000.000.0020.00
60871042008.10.06 17:24sell0.20gbpusd.1.74131.74080.00002008.10.06 17:261.73940.000.000.0038.00
  0.00 0.00 0.00 784.90
Closed P/L: 784.90
 
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 784.90 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 583.31 Equity: 7 583.31 Free Margin: 7 583.31