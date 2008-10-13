|Account: 355607
|Name: Mike McKeough fxtrading
|Currency: USD
|2008 October 17, 04:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20751612
|2008.10.13 16:48
|balance
|Deposit
|5 000.00
|20752525
|2008.10.13 16:53
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.810
|0.000
|0.000
|2008.10.13 17:04
|137.220
|0.00
|0.00
|0.00
|-406.54
|20757837
|2008.10.13 17:10
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.870
|0.000
|0.000
|2008.10.13 17:12
|136.860
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|20762017
|2008.10.13 17:32
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.160
|0.000
|0.000
|2008.10.13 17:33
|137.170
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|20765288
|2008.10.13 17:44
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.720
|0.000
|0.000
|2008.10.13 17:58
|136.620
|0.00
|0.00
|0.00
|99.11
|20775242
|2008.10.13 18:24
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.390
|0.000
|0.000
|2008.10.13 18:31
|136.710
|0.00
|0.00
|0.00
|316.33
|20787868
|2008.10.13 19:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.850
|0.000
|0.000
|2008.10.13 19:36
|136.880
|0.00
|0.00
|0.00
|29.67
|20793402
|2008.10.13 20:11
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.850
|0.000
|0.000
|2008.10.13 22:20
|138.720
|0.00
|0.00
|0.00
|1 832.62
|20793548
|2008.10.13 20:12
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.650
|0.000
|136.400
|2008.10.15 03:47
|137.150
|0.00
|0.00
|-38.80
|-493.44
|20829442
|2008.10.14 00:19
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.830
|0.000
|0.000
|2008.10.14 00:48
|139.160
|0.00
|0.00
|0.00
|322.89
|20833519
|2008.10.14 00:55
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.260
|0.000
|0.000
|2008.10.14 00:57
|139.340
|0.00
|0.00
|0.00
|78.19
|20833526
|2008.10.14 00:55
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.270
|0.000
|0.000
|2008.10.14 00:57
|139.350
|0.00
|0.00
|0.00
|78.18
|20839658
|2008.10.14 01:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.650
|0.000
|0.000
|2008.10.14 02:30
|140.800
|0.00
|0.00
|0.00
|1 117.16
|20854799
|2008.10.14 02:55
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.130
|0.000
|139.894
|2008.10.14 03:24
|140.050
|0.00
|0.00
|0.00
|77.86
|20864296
|2008.10.14 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.380
|0.000
|0.000
|2008.10.14 03:59
|140.430
|0.00
|0.00
|0.00
|48.70
|20876646
|2008.10.14 05:06
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.240
|0.000
|0.000
|2008.10.14 05:30
|140.050
|0.00
|0.00
|0.00
|185.48
|20879834
|2008.10.14 05:32
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.960
|0.000
|0.000
|2008.10.14 05:34
|139.890
|0.00
|0.00
|0.00
|68.39
|20885595
|2008.10.14 06:12
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.970
|0.000
|0.000
|2008.10.14 06:15
|139.830
|0.00
|0.00
|0.00
|136.98
|20991843
|2008.10.14 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.160
|0.000
|0.000
|2008.10.14 15:03
|141.120
|0.00
|0.00
|0.00
|38.89
|21116979
|2008.10.15 05:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.610
|0.000
|0.000
|2008.10.15 05:43
|137.820
|0.00
|0.00
|0.00
|207.08
|21121992
|2008.10.15 06:10
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.820
|0.000
|0.000
|2008.10.15 08:00
|138.320
|0.00
|0.00
|0.00
|491.45
|21223201
|2008.10.15 15:58
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.700
|0.000
|0.000
|2008.10.15 16:01
|137.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.25
|21239526
|2008.10.15 16:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35880
|0.00000
|0.00000
|2008.10.15 17:00
|1.35870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21247392
|2008.10.15 17:22
|sell
|1.00
|eurjpy
|137.610
|0.000
|0.000
|2008.10.15 17:26
|137.570
|0.00
|0.00
|0.00
|39.47
|21265163
|2008.10.15 19:02
|sell
|1.00
|eurjpy
|137.190
|0.000
|0.000
|2008.10.15 19:20
|137.060
|0.00
|0.00
|0.00
|128.24
|21280499
|2008.10.15 20:43
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.470
|0.000
|0.000
|2008.10.15 21:01
|136.160
|0.00
|0.00
|0.00
|-307.72
|21285507
|2008.10.15 21:19
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.110
|0.000
|0.000
|2008.10.15 21:30
|136.090
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|21286949
|2008.10.15 21:34
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.920
|0.000
|0.000
|2008.10.15 23:18
|134.310
|0.00
|0.00
|0.00
|1 613.39
|21305444
|2008.10.15 23:28
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.110
|0.000
|0.000
|2008.10.15 23:32
|134.410
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.54
|21480102
|2008.10.16 20:39
|buy
|1.00
|gbpjpy
|174.370
|0.000
|0.000
|2008.10.16 20:51
|174.560
|0.00
|0.00
|0.00
|188.40
|21494762
|2008.10.16 22:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.580
|0.000
|0.000
|2008.10.16 22:13
|136.650
|0.00
|0.00
|0.00
|68.99
|21525458
|2008.10.17 03:26
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.710
|0.000
|136.660
|2008.10.17 03:42
|136.660
|0.00
|0.00
|0.00
|49.20
|21527030
|2008.10.17 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.010
|0.000
|0.000
|2008.10.17 03:43
|136.490
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.06
|
|0.00
|0.00
|-38.80
|5 186.80
|Closed P/L:
|5 148.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21529084
|2008.10.17 03:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.420
|0.000
|0.000
|
|136.690
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.85
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.85
|
|Floating P/L:
|-265.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 148.00
|Floating P/L:
|-265.85
|Margin:
|268.64
|Balance:
|10 148.00
|Equity:
|9 882.15
|Free Margin:
|9 613.51
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 266.35
|Gross Loss:
|2 118.35
|Total Net Profit:
|5 148.00
|Profit Factor:
|3.43
|Expected Payoff:
|160.88
|
|Absolute Drawdown:
|406.54
|Maximal Drawdown:
|532.24 (5.89%)
|Relative Drawdown:
|8.13% (406.54)
|
|Total Trades:
|32
|Short Positions (won %):
|16 (81.25%)
|Long Positions (won %):
|16 (81.25%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (81.25%)
|Loss trades (% of total):
|6 (18.75%)
|Largest
|profit trade:
|1 832.62
|loss trade:
|-532.24
|Average
|profit trade:
|279.47
|loss trade:
|-353.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (4 450.27)
|consecutive losses ($):
|1 (-532.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 450.27 (16)
|consecutive loss (count):
|-532.24 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1