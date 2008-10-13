Alpari (UK) Ltd.

Account: 355607 Name: Mike McKeough fxtrading Currency: USD 2008 October 17, 04:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
207516122008.10.13 16:48balanceDeposit5 000.00
207525252008.10.13 16:53sell1.00eurjpy136.8100.0000.0002008.10.13 17:04137.2200.000.000.00-406.54
207578372008.10.13 17:10sell1.00eurjpy136.8700.0000.0002008.10.13 17:12136.8600.000.000.009.92
207620172008.10.13 17:32buy1.00eurjpy137.1600.0000.0002008.10.13 17:33137.1700.000.000.009.90
207652882008.10.13 17:44sell1.00eurjpy136.7200.0000.0002008.10.13 17:58136.6200.000.000.0099.11
207752422008.10.13 18:24buy1.00eurjpy136.3900.0000.0002008.10.13 18:31136.7100.000.000.00316.33
207878682008.10.13 19:34buy1.00eurjpy136.8500.0000.0002008.10.13 19:36136.8800.000.000.0029.67
207934022008.10.13 20:11buy1.00eurjpy136.8500.0000.0002008.10.13 22:20138.7200.000.000.001 832.62
207935482008.10.13 20:12sell1.00eurjpy136.6500.000136.4002008.10.15 03:47137.1500.000.00-38.80-493.44
208294422008.10.14 00:19buy1.00eurjpy138.8300.0000.0002008.10.14 00:48139.1600.000.000.00322.89
208335192008.10.14 00:55buy1.00eurjpy139.2600.0000.0002008.10.14 00:57139.3400.000.000.0078.19
208335262008.10.14 00:55buy1.00eurjpy139.2700.0000.0002008.10.14 00:57139.3500.000.000.0078.18
208396582008.10.14 01:45buy1.00eurjpy139.6500.0000.0002008.10.14 02:30140.8000.000.000.001 117.16
208547992008.10.14 02:55sell1.00eurjpy140.1300.000139.8942008.10.14 03:24140.0500.000.000.0077.86
208642962008.10.14 03:36buy1.00eurjpy140.3800.0000.0002008.10.14 03:59140.4300.000.000.0048.70
208766462008.10.14 05:06sell1.00eurjpy140.2400.0000.0002008.10.14 05:30140.0500.000.000.00185.48
208798342008.10.14 05:32sell1.00eurjpy139.9600.0000.0002008.10.14 05:34139.8900.000.000.0068.39
208855952008.10.14 06:12sell1.00eurjpy139.9700.0000.0002008.10.14 06:15139.8300.000.000.00136.98
209918432008.10.14 14:58sell1.00eurjpy141.1600.0000.0002008.10.14 15:03141.1200.000.000.0038.89
211169792008.10.15 05:31buy1.00eurjpy137.6100.0000.0002008.10.15 05:43137.8200.000.000.00207.08
211219922008.10.15 06:10buy1.00eurjpy137.8200.0000.0002008.10.15 08:00138.3200.000.000.00491.45
212232012008.10.15 15:58buy1.00eurjpy137.7000.0000.0002008.10.15 16:01137.6400.000.000.00-59.25
212395262008.10.15 16:53sell1.00eurusd1.358800.000000.000002008.10.15 17:001.358700.000.000.0010.00
212473922008.10.15 17:22sell1.00eurjpy137.6100.0000.0002008.10.15 17:26137.5700.000.000.0039.47
212651632008.10.15 19:02sell1.00eurjpy137.1900.0000.0002008.10.15 19:20137.0600.000.000.00128.24
212804992008.10.15 20:43buy1.00eurjpy136.4700.0000.0002008.10.15 21:01136.1600.000.000.00-307.72
212855072008.10.15 21:19sell1.00eurjpy136.1100.0000.0002008.10.15 21:30136.0900.000.000.0019.86
212869492008.10.15 21:34sell1.00eurjpy135.9200.0000.0002008.10.15 23:18134.3100.000.000.001 613.39
213054442008.10.15 23:28sell1.00eurjpy134.1100.0000.0002008.10.15 23:32134.4100.000.000.00-300.54
214801022008.10.16 20:39buy1.00gbpjpy174.3700.0000.0002008.10.16 20:51174.5600.000.000.00188.40
214947622008.10.16 22:00buy1.00eurjpy136.5800.0000.0002008.10.16 22:13136.6500.000.000.0068.99
215254582008.10.17 03:26sell1.00eurjpy136.7100.000136.6602008.10.17 03:42136.6600.000.000.0049.20
215270302008.10.17 03:37buy1.00eurjpy137.0100.0000.0002008.10.17 03:43136.4900.000.000.00-512.06
  0.00 0.00 -38.80 5 186.80
Closed P/L: 5 148.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
215290842008.10.17 03:48sell1.00eurjpy136.4200.0000.000 136.6900.000.000.00-265.85
  0.00 0.00 0.00 -265.85
 Floating P/L: -265.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 148.00 Floating P/L: -265.85 Margin: 268.64
Balance: 10 148.00 Equity: 9 882.15 Free Margin: 9 613.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 266.35 Gross Loss: 2 118.35 Total Net Profit: 5 148.00
Profit Factor: 3.43 Expected Payoff: 160.88  
Absolute Drawdown: 406.54 Maximal Drawdown: 532.24 (5.89%) Relative Drawdown: 8.13% (406.54)
 
Total Trades: 32 Short Positions (won %): 16 (81.25%) Long Positions (won %): 16 (81.25%)
Profit Trades (% of total): 26 (81.25%) Loss trades (% of total): 6 (18.75%)
Largest profit trade: 1 832.62 loss trade: -532.24
Average profit trade: 279.47 loss trade: -353.06
Maximum consecutive wins ($): 16 (4 450.27) consecutive losses ($): 1 (-532.24)
Maximal consecutive profit (count): 4 450.27 (16) consecutive loss (count): -532.24 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1