Strategy Tester Report
HMA_EA_j
AlpariUK-Demo (Build 210)
|Symbol
|GBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.30 23:00 (2007.01.01 - 2007.10.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.5; Agresive=true;
HMA_period=47; HMA_method=3; HMA_price=0; ATR_period=14; ATR_bars=100; Rotation=3; TradeBar=1; Slippage=3; Magic_Number=654;
|Bars in test
|9361
|Ticks modelled
|2803727
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|30
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|35546.35
|Gross profit
|207427.82
|Gross loss
|-171881.47
|Profit factor
|1.21
|Expected payoff
|131.65
|Absolute drawdown
|3101.58
|Maximal drawdown
|12846.89 (21.50%)
|Relative drawdown
|21.50% (12846.89)
|Total trades
|270
|Short positions (won %)
|135 (51.85%)
|Long positions (won %)
|135 (64.44%)
|Profit trades (% of total)
|157 (58.15%)
|Loss trades (% of total)
|113 (41.85%)
|Largest
|profit trade
|12683.19
|loss trade
|-15479.98
|Average
|profit trade
|1321.20
|loss trade
|-1521.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (3707.26)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1507.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12683.19 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-15479.98 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 11:00
|buy
|1
|0.50
|2.3923
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.03 09:17
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3924
|0.0000
|3
|2007.01.03 09:20
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3925
|0.0000
|4
|2007.01.03 09:20
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3927
|0.0000
|5
|2007.01.03 09:20
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3928
|0.0000
|6
|2007.01.03 10:35
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3929
|0.0000
|7
|2007.01.03 10:35
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3930
|0.0000
|8
|2007.01.03 10:37
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3931
|0.0000
|9
|2007.01.03 11:11
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3932
|0.0000
|10
|2007.01.03 11:13
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3933
|0.0000
|11
|2007.01.03 11:13
|modify
|1
|0.50
|2.3923
|2.3934
|0.0000
|12
|2007.01.03 12:51
|s/l
|1
|0.50
|2.3934
|2.3934
|0.0000
|55.73
|50055.73
|13
|2007.01.03 14:00
|sell
|2
|0.50
|2.3908
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.01.04 12:00
|buy
|3
|1.00
|2.3938
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.01.05 03:00
|sell
|4
|1.50
|2.3897
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.01.08 07:00
|buy
|5
|2.00
|2.3848
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.01.08 07:00
|close
|2
|0.50
|2.3849
|0.0000
|0.0000
|197.73
|50253.45
|18
|2007.01.10 04:00
|close
|3
|1.00
|2.4071
|0.0000
|0.0000
|1214.59
|51468.05
|19
|2007.01.10 04:00
|close
|4
|1.50
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|-2447.20
|49020.84
|20
|2007.01.10 04:00
|close
|5
|2.00
|2.4071
|0.0000
|0.0000
|3918.46
|52939.31
|21
|2007.01.10 04:00
|sell
|6
|0.50
|2.4071
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.10 17:00
|buy
|7
|1.00
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.01.11 00:00
|sell
|8
|1.50
|2.4078
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.11 10:00
|buy
|9
|2.00
|2.4132
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.01.11 10:00
|close
|6
|0.50
|2.4130
|0.0000
|0.0000
|-288.94
|52650.36
|26
|2007.01.16 09:00
|close
|7
|1.00
|2.4500
|0.0000
|0.0000
|3432.70
|56083.06
|27
|2007.01.16 09:00
|close
|8
|1.50
|2.4507
|0.0000
|0.0000
|-5659.16
|50423.90
|28
|2007.01.16 09:00
|close
|9
|2.00
|2.4500
|0.0000
|0.0000
|6455.93
|56879.82
|29
|2007.01.16 09:00
|sell
|10
|0.50
|2.4500
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.16 11:15
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4500
|0.0000
|31
|2007.01.16 11:15
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4499
|0.0000
|32
|2007.01.16 11:15
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4498
|0.0000
|33
|2007.01.16 11:16
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4497
|0.0000
|34
|2007.01.16 11:16
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4496
|0.0000
|35
|2007.01.16 11:16
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4494
|0.0000
|36
|2007.01.16 11:29
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4493
|0.0000
|37
|2007.01.16 11:30
|modify
|10
|0.50
|2.4500
|2.4492
|0.0000
|38
|2007.01.16 14:19
|s/l
|10
|0.50
|2.4492
|2.4492
|0.0000
|34.54
|56914.36
|39
|2007.01.17 08:00
|buy
|11
|0.50
|2.4508
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.17 14:24
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4508
|0.0000
|41
|2007.01.17 14:24
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4509
|0.0000
|42
|2007.01.17 14:24
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4510
|0.0000
|43
|2007.01.17 14:25
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4511
|0.0000
|44
|2007.01.17 14:26
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4512
|0.0000
|45
|2007.01.17 14:30
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4513
|0.0000
|46
|2007.01.17 14:30
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4514
|0.0000
|47
|2007.01.17 14:30
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4516
|0.0000
|48
|2007.01.17 14:30
|modify
|11
|0.50
|2.4508
|2.4517
|0.0000
|49
|2007.01.18 07:00
|close
|11
|0.50
|2.4555
|2.4517
|0.0000
|227.62
|57141.99
|50
|2007.01.18 07:00
|sell
|12
|0.50
|2.4555
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.01.18 09:00
|buy
|13
|1.00
|2.4612
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.01.19 00:00
|sell
|14
|1.50
|2.4614
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.01.19 14:00
|buy
|15
|2.00
|2.4649
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.19 14:00
|close
|12
|0.50
|2.4647
|0.0000
|0.0000
|-408.63
|56733.35
|55
|2007.01.19 22:00
|sell
|16
|2.50
|2.4626
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.01.19 22:00
|close
|13
|1.00
|2.4627
|0.0000
|0.0000
|146.00
|56879.35
|57
|2007.01.22 02:00
|buy
|17
|3.00
|2.4639
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.01.22 02:00
|close
|14
|1.50
|2.4638
|0.0000
|0.0000
|-345.09
|56534.25
|59
|2007.01.23 12:00
|sell
|18
|3.50
|2.4645
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.01.23 12:00
|close
|15
|2.00
|2.4644
|0.0000
|0.0000
|-20.73
|56513.53
|61
|2007.01.26 01:00
|close
|16
|2.50
|2.4533
|0.0000
|0.0000
|1608.61
|58122.14
|62
|2007.01.26 01:00
|close
|17
|3.00
|2.4526
|0.0000
|0.0000
|-2632.99
|55489.15
|63
|2007.01.26 01:00
|close
|18
|3.50
|2.4533
|0.0000
|0.0000
|2985.98
|58475.13
|64
|2007.01.26 01:00
|buy
|19
|0.50
|2.4533
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.01.29 03:00
|close
|19
|0.50
|2.4562
|0.0000
|0.0000
|133.47
|58608.60
|66
|2007.01.29 03:00
|sell
|20
|0.50
|2.4562
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.01.30 02:00
|buy
|21
|1.00
|2.4582
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.01.30 17:00
|sell
|22
|1.50
|2.4569
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.01.31 08:00
|buy
|23
|2.00
|2.4612
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.01.31 08:00
|close
|20
|0.50
|2.4611
|0.0000
|0.0000
|-234.38
|58374.22
|71
|2007.01.31 09:00
|sell
|24
|2.50
|2.4547
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.01.31 09:00
|close
|21
|1.00
|2.4546
|0.0000
|0.0000
|-294.56
|58079.65
|73
|2007.02.01 11:00
|close
|22
|1.50
|2.4473
|0.0000
|0.0000
|1106.67
|59186.33
|74
|2007.02.01 11:00
|close
|23
|2.00
|2.4466
|0.0000
|0.0000
|-2423.96
|56762.36
|75
|2007.02.01 11:00
|close
|24
|2.50
|2.4473
|0.0000
|0.0000
|1426.51
|58188.87
|76
|2007.02.01 11:00
|buy
|25
|0.50
|2.4473
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.02.02 10:00
|sell
|26
|1.00
|2.4444
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.02.02 16:00
|buy
|27
|1.50
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.02.05 11:00
|sell
|28
|2.00
|2.4481
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.02.05 11:00
|close
|25
|0.50
|2.4480
|0.0000
|0.0000
|46.66
|58235.53
|81
|2007.02.06 08:00
|buy
|29
|2.50
|2.4487
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.02.06 08:00
|close
|26
|1.00
|2.4486
|0.0000
|0.0000
|-408.32
|57827.21
|83
|2007.02.06 19:00
|sell
|30
|3.00
|2.4433
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.02.06 19:00
|close
|27
|1.50
|2.4431
|0.0000
|0.0000
|-1324.28
|56502.93
|85
|2007.02.07 14:00
|buy
|31
|3.50
|2.4455
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.02.07 14:00
|close
|28
|2.00
|2.4454
|0.0000
|0.0000
|375.08
|56878.01
|87
|2007.02.07 16:00
|sell
|32
|4.00
|2.4390
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.02.07 16:00
|close
|29
|2.50
|2.4389
|0.0000
|0.0000
|-2075.41
|54802.60
|89
|2007.02.07 20:01
|buy
|33
|4.50
|2.4454
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.02.07 20:01
|close
|30
|3.00
|2.4454
|0.0000
|0.0000
|-612.48
|54190.12
|91
|2007.02.08 17:00
|sell
|34
|5.00
|2.4390
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.02.08 17:00
|close
|31
|3.50
|2.4389
|0.0000
|0.0000
|-1823.13
|52366.99
|93
|2007.02.12 04:00
|buy
|35
|5.50
|2.4363
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.02.12 04:00
|close
|32
|4.00
|2.4364
|0.0000
|0.0000
|441.91
|52808.89
|95
|2007.02.13 10:00
|sell
|36
|6.00
|2.4375
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.02.13 10:00
|close
|33
|4.50
|2.4376
|0.0000
|0.0000
|-2588.65
|50220.25
|97
|2007.02.14 08:00
|close
|34
|5.00
|2.4291
|0.0000
|0.0000
|3818.05
|54038.29
|98
|2007.02.14 08:00
|close
|35
|5.50
|2.4284
|0.0000
|0.0000
|-3572.55
|50465.74
|99
|2007.02.14 08:00
|close
|36
|6.00
|2.4291
|0.0000
|0.0000
|4215.09
|54680.83
|100
|2007.02.14 08:00
|buy
|37
|0.50
|2.4291
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.02.15 09:00
|close
|37
|0.50
|2.4295
|0.0000
|0.0000
|41.90
|54722.74
|102
|2007.02.15 09:00
|sell
|38
|0.50
|2.4295
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.02.15 12:35
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4293
|0.0000
|104
|2007.02.15 12:38
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4292
|0.0000
|105
|2007.02.15 12:39
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4289
|0.0000
|106
|2007.02.15 12:39
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4288
|0.0000
|107
|2007.02.15 12:39
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4287
|0.0000
|108
|2007.02.15 12:39
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4286
|0.0000
|109
|2007.02.15 15:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4285
|0.0000
|110
|2007.02.15 15:21
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4283
|0.0000
|111
|2007.02.15 15:24
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4282
|0.0000
|112
|2007.02.15 15:41
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4280
|0.0000
|113
|2007.02.15 15:51
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4279
|0.0000
|114
|2007.02.15 15:52
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4278
|0.0000
|115
|2007.02.15 15:59
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4276
|0.0000
|116
|2007.02.15 15:59
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4275
|0.0000
|117
|2007.02.15 15:59
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4272
|0.0000
|118
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4270
|0.0000
|119
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4269
|0.0000
|120
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4267
|0.0000
|121
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4266
|0.0000
|122
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4265
|0.0000
|123
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4264
|0.0000
|124
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4262
|0.0000
|125
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4261
|0.0000
|126
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4260
|0.0000
|127
|2007.02.15 16:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4258
|0.0000
|128
|2007.02.15 16:01
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4257
|0.0000
|129
|2007.02.15 16:01
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4256
|0.0000
|130
|2007.02.15 16:01
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4255
|0.0000
|131
|2007.02.15 16:04
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4253
|0.0000
|132
|2007.02.15 16:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4252
|0.0000
|133
|2007.02.15 16:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4250
|0.0000
|134
|2007.02.15 16:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4247
|0.0000
|135
|2007.02.15 16:11
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4246
|0.0000
|136
|2007.02.15 16:12
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4244
|0.0000
|137
|2007.02.15 16:12
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4243
|0.0000
|138
|2007.02.15 16:12
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4242
|0.0000
|139
|2007.02.15 16:12
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4241
|0.0000
|140
|2007.02.15 16:12
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4240
|0.0000
|141
|2007.02.15 16:13
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4239
|0.0000
|142
|2007.02.15 16:17
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4236
|0.0000
|143
|2007.02.15 16:37
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4234
|0.0000
|144
|2007.02.15 16:42
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4232
|0.0000
|145
|2007.02.15 16:42
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4230
|0.0000
|146
|2007.02.15 16:42
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4227
|0.0000
|147
|2007.02.15 16:44
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4224
|0.0000
|148
|2007.02.15 16:44
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4223
|0.0000
|149
|2007.02.15 16:44
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4220
|0.0000
|150
|2007.02.15 16:45
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4219
|0.0000
|151
|2007.02.15 16:45
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4214
|0.0000
|152
|2007.02.15 16:45
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4213
|0.0000
|153
|2007.02.15 16:53
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4212
|0.0000
|154
|2007.02.15 16:59
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4211
|0.0000
|155
|2007.02.15 16:59
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4209
|0.0000
|156
|2007.02.15 17:02
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4208
|0.0000
|157
|2007.02.15 17:03
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4207
|0.0000
|158
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4206
|0.0000
|159
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4205
|0.0000
|160
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4204
|0.0000
|161
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4203
|0.0000
|162
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4202
|0.0000
|163
|2007.02.15 17:05
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4200
|0.0000
|164
|2007.02.15 17:11
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4199
|0.0000
|165
|2007.02.15 17:11
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4198
|0.0000
|166
|2007.02.15 17:13
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4197
|0.0000
|167
|2007.02.15 17:13
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4196
|0.0000
|168
|2007.02.15 17:16
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4195
|0.0000
|169
|2007.02.15 17:16
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4194
|0.0000
|170
|2007.02.15 17:16
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4193
|0.0000
|171
|2007.02.15 17:18
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4192
|0.0000
|172
|2007.02.15 17:18
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4189
|0.0000
|173
|2007.02.15 17:18
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4188
|0.0000
|174
|2007.02.15 17:18
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4187
|0.0000
|175
|2007.02.15 17:18
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4185
|0.0000
|176
|2007.02.15 20:47
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4184
|0.0000
|177
|2007.02.15 20:48
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4182
|0.0000
|178
|2007.02.15 20:49
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4181
|0.0000
|179
|2007.02.15 20:50
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4179
|0.0000
|180
|2007.02.15 20:54
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4178
|0.0000
|181
|2007.02.15 20:54
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4177
|0.0000
|182
|2007.02.15 20:55
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4175
|0.0000
|183
|2007.02.15 20:55
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4174
|0.0000
|184
|2007.02.15 21:16
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4173
|0.0000
|185
|2007.02.15 22:16
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4172
|0.0000
|186
|2007.02.15 22:36
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4171
|0.0000
|187
|2007.02.15 22:43
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4169
|0.0000
|188
|2007.02.15 22:44
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4166
|0.0000
|189
|2007.02.15 22:58
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4165
|0.0000
|190
|2007.02.15 22:58
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4162
|0.0000
|191
|2007.02.15 22:58
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4160
|0.0000
|192
|2007.02.15 22:58
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4157
|0.0000
|193
|2007.02.15 23:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4156
|0.0000
|194
|2007.02.15 23:00
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4154
|0.0000
|195
|2007.02.16 09:03
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4153
|0.0000
|196
|2007.02.16 09:03
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4152
|0.0000
|197
|2007.02.16 09:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4151
|0.0000
|198
|2007.02.16 09:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4150
|0.0000
|199
|2007.02.16 09:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4149
|0.0000
|200
|2007.02.16 09:06
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4147
|0.0000
|201
|2007.02.16 09:07
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4144
|0.0000
|202
|2007.02.16 09:15
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4142
|0.0000
|203
|2007.02.16 09:15
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4141
|0.0000
|204
|2007.02.16 09:15
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4137
|0.0000
|205
|2007.02.16 09:15
|modify
|38
|0.50
|2.4295
|2.4134
|0.0000
|206
|2007.02.16 15:00
|close
|38
|0.50
|2.4104
|2.4134
|0.0000
|813.30
|55536.03
|207
|2007.02.16 15:00
|buy
|39
|0.50
|2.4104
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.02.19 12:00
|sell
|40
|1.00
|2.4014
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.02.20 04:00
|buy
|41
|1.50
|2.4104
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.02.21 08:00
|sell
|42
|2.00
|2.4165
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.02.21 08:00
|close
|39
|0.50
|2.4166
|0.0000
|0.0000
|292.41
|55828.45
|212
|2007.02.21 10:00
|buy
|43
|2.50
|2.4205
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.02.21 10:00
|close
|40
|1.00
|2.4206
|0.0000
|0.0000
|-1703.66
|54124.79
|214
|2007.02.21 11:00
|sell
|44
|3.00
|2.4138
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.02.21 11:00
|close
|41
|1.50
|2.4137
|0.0000
|0.0000
|452.23
|54577.02
|216
|2007.02.21 18:00
|buy
|45
|3.50
|2.4202
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.02.21 18:00
|close
|42
|2.00
|2.4202
|0.0000
|0.0000
|-639.04
|53937.98
|218
|2007.02.22 02:00
|sell
|46
|4.00
|2.4180
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.02.22 02:01
|close
|43
|2.50
|2.4179
|0.0000
|0.0000
|-438.39
|53499.59
|220
|2007.02.22 03:00
|buy
|47
|4.50
|2.4194
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.02.22 03:00
|close
|44
|3.00
|2.4193
|0.0000
|0.0000
|-1630.16
|51869.43
|222
|2007.02.23 03:00
|close
|45
|3.50
|2.4222
|0.0000
|0.0000
|834.52
|52703.96
|223
|2007.02.23 03:00
|close
|46
|4.00
|2.4229
|0.0000
|0.0000
|-1783.81
|50920.15
|224
|2007.02.23 03:00
|close
|47
|4.50
|2.4222
|0.0000
|0.0000
|1162.33
|52082.48
|225
|2007.02.23 03:00
|sell
|48
|0.50
|2.4222
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.02.23 04:00
|buy
|49
|1.00
|2.4250
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.02.23 17:00
|sell
|50
|1.50
|2.4187
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.02.28 14:00
|close
|48
|0.50
|2.3931
|0.0000
|0.0000
|1222.26
|53304.74
|229
|2007.02.28 14:00
|close
|49
|1.00
|2.3924
|0.0000
|0.0000
|-2766.92
|50537.82
|230
|2007.02.28 14:00
|close
|50
|1.50
|2.3931
|0.0000
|0.0000
|3213.42
|53751.23
|231
|2007.02.28 14:00
|buy
|51
|0.50
|2.3931
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.03.01 08:00
|sell
|52
|1.00
|2.3890
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.03.01 13:00
|buy
|53
|1.50
|2.3947
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.03.01 15:00
|sell
|54
|2.00
|2.3898
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.03.01 15:00
|close
|51
|0.50
|2.3899
|0.0000
|0.0000
|-113.60
|53637.64
|236
|2007.03.01 19:00
|buy
|55
|2.50
|2.3935
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.03.01 19:00
|close
|52
|1.00
|2.3934
|0.0000
|0.0000
|-379.97
|53257.67
|238
|2007.03.02 11:00
|sell
|56
|3.00
|2.3898
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.03.02 11:00
|close
|53
|1.50
|2.3895
|0.0000
|0.0000
|-649.19
|52608.48
|240
|2007.03.05 17:00
|close
|54
|2.00
|2.3538
|0.0000
|0.0000
|6126.37
|58734.85
|241
|2007.03.05 17:00
|close
|55
|2.50
|2.3531
|0.0000
|0.0000
|-8642.87
|50091.98
|242
|2007.03.05 17:00
|close
|56
|3.00
|2.3538
|0.0000
|0.0000
|9257.99
|59349.97
|243
|2007.03.05 17:00
|buy
|57
|0.50
|2.3538
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.03.07 00:10
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3539
|0.0000
|245
|2007.03.07 00:10
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3541
|0.0000
|246
|2007.03.07 00:10
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3542
|0.0000
|247
|2007.03.07 00:31
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3544
|0.0000
|248
|2007.03.07 00:32
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3546
|0.0000
|249
|2007.03.07 01:47
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3547
|0.0000
|250
|2007.03.07 01:47
|modify
|57
|0.50
|2.3538
|2.3549
|0.0000
|251
|2007.03.07 07:01
|close
|57
|0.50
|2.3596
|2.3549
|0.0000
|266.94
|59616.91
|252
|2007.03.07 07:01
|sell
|58
|0.50
|2.3596
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.03.08 00:14
|modify
|58
|0.50
|2.3596
|2.3595
|0.0000
|254
|2007.03.08 00:15
|modify
|58
|0.50
|2.3596
|2.3594
|0.0000
|255
|2007.03.08 00:15
|modify
|58
|0.50
|2.3596
|2.3592
|0.0000
|256
|2007.03.08 06:50
|s/l
|58
|0.50
|2.3592
|2.3592
|0.0000
|-16.93
|59599.97
|257
|2007.03.08 08:00
|buy
|59
|0.50
|2.3578
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.03.09 07:00
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3579
|0.0000
|259
|2007.03.09 07:00
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3581
|0.0000
|260
|2007.03.09 07:00
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3584
|0.0000
|261
|2007.03.09 07:08
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3586
|0.0000
|262
|2007.03.09 07:08
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3587
|0.0000
|263
|2007.03.09 07:08
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3588
|0.0000
|264
|2007.03.09 07:09
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3590
|0.0000
|265
|2007.03.09 07:09
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3592
|0.0000
|266
|2007.03.09 07:09
|modify
|59
|0.50
|2.3578
|2.3593
|0.0000
|267
|2007.03.09 12:00
|close
|59
|0.50
|2.3675
|2.3593
|0.0000
|427.18
|60027.15
|268
|2007.03.09 12:00
|sell
|60
|0.50
|2.3675
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.03.09 15:00
|buy
|61
|1.00
|2.3833
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.03.12 13:00
|sell
|62
|1.50
|2.3807
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.03.14 16:00
|close
|60
|0.50
|2.3508
|0.0000
|0.0000
|686.86
|60714.01
|272
|2007.03.14 16:00
|close
|61
|1.00
|2.3501
|0.0000
|0.0000
|-2818.75
|57895.26
|273
|2007.03.14 16:00
|close
|62
|1.50
|2.3508
|0.0000
|0.0000
|3804.63
|61699.89
|274
|2007.03.14 16:00
|buy
|63
|0.50
|2.3508
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.03.15 12:57
|modify
|63
|0.50
|2.3508
|2.3508
|0.0000
|276
|2007.03.15 12:57
|modify
|63
|0.50
|2.3508
|2.3509
|0.0000
|277
|2007.03.15 15:51
|s/l
|63
|0.50
|2.3509
|2.3509
|0.0000
|28.94
|61728.83
|278
|2007.03.15 17:01
|sell
|64
|0.50
|2.3516
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.03.15 22:00
|buy
|65
|1.00
|2.3589
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.03.15 23:00
|sell
|66
|1.50
|2.3568
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.03.19 05:00
|close
|64
|0.50
|2.3454
|0.0000
|0.0000
|244.89
|61973.72
|282
|2007.03.19 05:00
|close
|65
|1.00
|2.3447
|0.0000
|0.0000
|-1193.84
|60779.88
|283
|2007.03.19 05:00
|close
|66
|1.50
|2.3454
|0.0000
|0.0000
|1408.25
|62188.14
|284
|2007.03.19 05:00
|buy
|67
|0.50
|2.3454
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.03.19 12:52
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3454
|0.0000
|286
|2007.03.19 13:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3456
|0.0000
|287
|2007.03.19 13:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3457
|0.0000
|288
|2007.03.19 13:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3458
|0.0000
|289
|2007.03.19 13:04
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3460
|0.0000
|290
|2007.03.19 13:04
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3461
|0.0000
|291
|2007.03.19 13:05
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3462
|0.0000
|292
|2007.03.19 13:05
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3463
|0.0000
|293
|2007.03.19 13:05
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3464
|0.0000
|294
|2007.03.19 13:05
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3466
|0.0000
|295
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3468
|0.0000
|296
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3469
|0.0000
|297
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3470
|0.0000
|298
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3471
|0.0000
|299
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3472
|0.0000
|300
|2007.03.19 13:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3473
|0.0000
|301
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3475
|0.0000
|302
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3477
|0.0000
|303
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3478
|0.0000
|304
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3479
|0.0000
|305
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3481
|0.0000
|306
|2007.03.19 13:07
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3482
|0.0000
|307
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3484
|0.0000
|308
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3486
|0.0000
|309
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3487
|0.0000
|310
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3488
|0.0000
|311
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3489
|0.0000
|312
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3490
|0.0000
|313
|2007.03.19 13:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3491
|0.0000
|314
|2007.03.19 17:27
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3493
|0.0000
|315
|2007.03.19 17:27
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3495
|0.0000
|316
|2007.03.19 17:27
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3498
|0.0000
|317
|2007.03.20 03:47
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3499
|0.0000
|318
|2007.03.20 03:47
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3500
|0.0000
|319
|2007.03.20 06:13
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3504
|0.0000
|320
|2007.03.20 06:13
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3505
|0.0000
|321
|2007.03.20 08:30
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3508
|0.0000
|322
|2007.03.20 08:30
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3511
|0.0000
|323
|2007.03.20 08:30
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3514
|0.0000
|324
|2007.03.20 08:31
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3516
|0.0000
|325
|2007.03.20 08:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3517
|0.0000
|326
|2007.03.20 08:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3519
|0.0000
|327
|2007.03.20 08:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3521
|0.0000
|328
|2007.03.20 08:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3523
|0.0000
|329
|2007.03.20 08:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3524
|0.0000
|330
|2007.03.20 08:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3526
|0.0000
|331
|2007.03.20 09:14
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3527
|0.0000
|332
|2007.03.20 09:14
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3528
|0.0000
|333
|2007.03.20 09:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3533
|0.0000
|334
|2007.03.20 09:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3535
|0.0000
|335
|2007.03.20 09:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3536
|0.0000
|336
|2007.03.20 09:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3538
|0.0000
|337
|2007.03.20 09:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3540
|0.0000
|338
|2007.03.20 09:20
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3542
|0.0000
|339
|2007.03.20 09:20
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3545
|0.0000
|340
|2007.03.20 10:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3547
|0.0000
|341
|2007.03.20 10:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3549
|0.0000
|342
|2007.03.20 10:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3551
|0.0000
|343
|2007.03.20 10:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3553
|0.0000
|344
|2007.03.20 10:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3554
|0.0000
|345
|2007.03.20 10:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3556
|0.0000
|346
|2007.03.20 10:34
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3557
|0.0000
|347
|2007.03.20 10:34
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3558
|0.0000
|348
|2007.03.20 10:35
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3559
|0.0000
|349
|2007.03.20 10:42
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3561
|0.0000
|350
|2007.03.20 10:43
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3563
|0.0000
|351
|2007.03.20 10:44
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3567
|0.0000
|352
|2007.03.20 10:44
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3568
|0.0000
|353
|2007.03.20 10:48
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3570
|0.0000
|354
|2007.03.20 10:48
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3572
|0.0000
|355
|2007.03.20 10:49
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3573
|0.0000
|356
|2007.03.20 10:49
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3576
|0.0000
|357
|2007.03.20 10:49
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3579
|0.0000
|358
|2007.03.20 10:50
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3581
|0.0000
|359
|2007.03.20 10:50
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3582
|0.0000
|360
|2007.03.20 10:50
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3583
|0.0000
|361
|2007.03.20 10:50
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3584
|0.0000
|362
|2007.03.20 10:51
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3585
|0.0000
|363
|2007.03.20 10:51
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3586
|0.0000
|364
|2007.03.20 10:51
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3587
|0.0000
|365
|2007.03.20 10:51
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3588
|0.0000
|366
|2007.03.20 10:51
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3589
|0.0000
|367
|2007.03.20 10:52
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3596
|0.0000
|368
|2007.03.20 10:52
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3599
|0.0000
|369
|2007.03.20 10:52
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3600
|0.0000
|370
|2007.03.20 10:55
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3601
|0.0000
|371
|2007.03.20 10:55
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3603
|0.0000
|372
|2007.03.20 10:55
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3604
|0.0000
|373
|2007.03.20 10:55
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3605
|0.0000
|374
|2007.03.20 10:55
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3607
|0.0000
|375
|2007.03.20 11:01
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3610
|0.0000
|376
|2007.03.20 11:01
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3614
|0.0000
|377
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3626
|0.0000
|378
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3627
|0.0000
|379
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3628
|0.0000
|380
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3630
|0.0000
|381
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3631
|0.0000
|382
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3632
|0.0000
|383
|2007.03.20 11:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3633
|0.0000
|384
|2007.03.20 11:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3635
|0.0000
|385
|2007.03.20 11:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3639
|0.0000
|386
|2007.03.20 11:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3640
|0.0000
|387
|2007.03.20 11:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3642
|0.0000
|388
|2007.03.20 11:29
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3644
|0.0000
|389
|2007.03.20 11:29
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3645
|0.0000
|390
|2007.03.20 11:29
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3647
|0.0000
|391
|2007.03.20 11:43
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3648
|0.0000
|392
|2007.03.20 11:43
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3649
|0.0000
|393
|2007.03.20 13:15
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3650
|0.0000
|394
|2007.03.20 13:15
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3651
|0.0000
|395
|2007.03.20 13:16
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3653
|0.0000
|396
|2007.03.20 13:16
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3654
|0.0000
|397
|2007.03.20 13:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3656
|0.0000
|398
|2007.03.20 13:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3657
|0.0000
|399
|2007.03.20 13:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3658
|0.0000
|400
|2007.03.20 13:32
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3659
|0.0000
|401
|2007.03.20 13:33
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3661
|0.0000
|402
|2007.03.20 13:34
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3666
|0.0000
|403
|2007.03.20 13:34
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3668
|0.0000
|404
|2007.03.20 13:34
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3670
|0.0000
|405
|2007.03.20 18:05
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3672
|0.0000
|406
|2007.03.21 02:29
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3674
|0.0000
|407
|2007.03.21 06:19
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3676
|0.0000
|408
|2007.03.21 06:20
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3677
|0.0000
|409
|2007.03.21 06:20
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3678
|0.0000
|410
|2007.03.21 07:08
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3680
|0.0000
|411
|2007.03.21 07:28
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3682
|0.0000
|412
|2007.03.21 07:39
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3689
|0.0000
|413
|2007.03.21 07:40
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3690
|0.0000
|414
|2007.03.21 07:40
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3691
|0.0000
|415
|2007.03.21 07:40
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3692
|0.0000
|416
|2007.03.21 07:40
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3693
|0.0000
|417
|2007.03.21 07:40
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3694
|0.0000
|418
|2007.03.21 07:41
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3695
|0.0000
|419
|2007.03.21 07:41
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3696
|0.0000
|420
|2007.03.21 07:59
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3697
|0.0000
|421
|2007.03.21 07:59
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3698
|0.0000
|422
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3702
|0.0000
|423
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3704
|0.0000
|424
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3705
|0.0000
|425
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3706
|0.0000
|426
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3707
|0.0000
|427
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3708
|0.0000
|428
|2007.03.21 08:00
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3709
|0.0000
|429
|2007.03.21 08:02
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3710
|0.0000
|430
|2007.03.21 08:02
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3711
|0.0000
|431
|2007.03.21 08:02
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3712
|0.0000
|432
|2007.03.21 08:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3713
|0.0000
|433
|2007.03.21 08:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3715
|0.0000
|434
|2007.03.21 08:03
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3716
|0.0000
|435
|2007.03.21 08:06
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3719
|0.0000
|436
|2007.03.21 08:11
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3723
|0.0000
|437
|2007.03.21 08:12
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3724
|0.0000
|438
|2007.03.21 08:12
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3726
|0.0000
|439
|2007.03.21 08:12
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3728
|0.0000
|440
|2007.03.21 08:46
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3730
|0.0000
|441
|2007.03.21 08:46
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3733
|0.0000
|442
|2007.03.21 08:48
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3734
|0.0000
|443
|2007.03.21 08:48
|modify
|67
|0.50
|2.3454
|2.3735
|0.0000
|444
|2007.03.21 10:37
|s/l
|67
|0.50
|2.3735
|2.3735
|0.0000
|1230.14
|63418.27
|445
|2007.03.21 13:00
|sell
|68
|0.50
|2.3777
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.03.21 18:00
|buy
|69
|1.00
|2.3824
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.03.21 23:00
|sell
|70
|1.50
|2.3793
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.03.22 11:00
|buy
|71
|2.00
|2.3854
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.03.22 11:00
|close
|68
|0.50
|2.3859
|0.0000
|0.0000
|-388.26
|63030.01
|450
|2007.03.23 12:00
|sell
|72
|2.50
|2.3861
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.03.23 12:00
|close
|69
|1.00
|2.3863
|0.0000
|0.0000
|402.57
|63432.58
|452
|2007.03.23 18:00
|buy
|73
|3.00
|2.3901
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.03.23 18:00
|close
|70
|1.50
|2.3898
|0.0000
|0.0000
|-1496.97
|61935.61
|454
|2007.03.26 20:00
|close
|71
|2.00
|2.3922
|0.0000
|0.0000
|1240.60
|63176.22
|455
|2007.03.26 20:00
|close
|72
|2.50
|2.3929
|0.0000
|0.0000
|-1525.20
|61651.01
|456
|2007.03.26 20:00
|close
|73
|3.00
|2.3922
|0.0000
|0.0000
|593.53
|62244.54
|457
|2007.03.26 20:00
|sell
|74
|0.50
|2.3922
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.03.26 23:01
|buy
|75
|1.00
|2.3942
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.03.27 04:00
|sell
|76
|1.50
|2.3935
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.03.27 05:00
|buy
|77
|2.00
|2.3954
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.03.27 05:00
|close
|74
|0.50
|2.3956
|0.0000
|0.0000
|-158.21
|62086.33
|462
|2007.03.27 07:00
|sell
|78
|2.50
|2.3940
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.03.27 07:01
|close
|75
|1.00
|2.3942
|0.0000
|0.0000
|16.42
|62102.74
|464
|2007.03.28 19:00
|close
|76
|1.50
|2.3857
|0.0000
|0.0000
|976.24
|63078.98
|465
|2007.03.28 19:00
|close
|77
|2.00
|2.3850
|0.0000
|0.0000
|-1764.15
|61314.83
|466
|2007.03.28 19:00
|close
|78
|2.50
|2.3857
|0.0000
|0.0000
|1735.01
|63049.84
|467
|2007.03.28 19:00
|buy
|79
|0.50
|2.3857
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.03.29 20:00
|close
|79
|0.50
|2.3886
|0.0000
|0.0000
|149.89
|63199.73
|469
|2007.03.29 20:00
|sell
|80
|0.50
|2.3886
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.03.30 15:00
|buy
|81
|1.00
|2.3900
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.03.30 19:00
|sell
|82
|1.50
|2.3868
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.03.30 22:00
|buy
|83
|2.00
|2.3917
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.03.30 22:00
|close
|80
|0.50
|2.3921
|0.0000
|0.0000
|-162.54
|63037.19
|474
|2007.04.04 09:00
|close
|81
|1.00
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|1897.91
|64935.09
|475
|2007.04.04 09:00
|close
|82
|1.50
|2.4121
|0.0000
|0.0000
|-3379.85
|61555.24
|476
|2007.04.04 09:00
|close
|83
|2.00
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|3502.09
|65057.33
|477
|2007.04.04 09:00
|sell
|84
|0.50
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.04.05 08:00
|buy
|85
|1.00
|2.4116
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.04.05 13:00
|sell
|86
|1.50
|2.4066
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.04.06 10:00
|close
|84
|0.50
|2.3979
|0.0000
|0.0000
|537.28
|65594.61
|481
|2007.04.06 10:00
|close
|85
|1.00
|2.3972
|0.0000
|0.0000
|-1227.53
|64367.07
|482
|2007.04.06 10:00
|close
|86
|1.50
|2.3979
|0.0000
|0.0000
|1092.73
|65459.80
|483
|2007.04.06 10:00
|buy
|87
|0.50
|2.3979
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.04.09 13:00
|close
|87
|0.50
|2.4015
|0.0000
|0.0000
|163.70
|65623.50
|485
|2007.04.09 13:00
|sell
|88
|0.50
|2.4015
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.04.09 19:00
|buy
|89
|1.00
|2.4070
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.04.10 06:00
|sell
|90
|1.50
|2.4031
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.04.11 04:00
|buy
|91
|2.00
|2.4058
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.04.11 04:00
|close
|88
|0.50
|2.4060
|0.0000
|0.0000
|-217.11
|65406.39
|490
|2007.04.12 06:00
|close
|89
|1.00
|2.4117
|0.0000
|0.0000
|488.09
|65894.48
|491
|2007.04.12 06:00
|close
|90
|1.50
|2.4124
|0.0000
|0.0000
|-1341.53
|64552.95
|492
|2007.04.12 06:00
|close
|91
|2.00
|2.4117
|0.0000
|0.0000
|1117.85
|65670.80
|493
|2007.04.12 06:00
|sell
|92
|0.50
|2.4117
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.04.12 15:48
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4116
|0.0000
|495
|2007.04.12 15:48
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4114
|0.0000
|496
|2007.04.12 15:48
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4113
|0.0000
|497
|2007.04.12 15:48
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4110
|0.0000
|498
|2007.04.12 15:53
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4108
|0.0000
|499
|2007.04.12 15:53
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4107
|0.0000
|500
|2007.04.12 15:54
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4103
|0.0000
|501
|2007.04.12 15:54
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4101
|0.0000
|502
|2007.04.12 15:55
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4100
|0.0000
|503
|2007.04.12 16:20
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4097
|0.0000
|504
|2007.04.12 16:20
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4093
|0.0000
|505
|2007.04.12 16:20
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4091
|0.0000
|506
|2007.04.12 16:20
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4087
|0.0000
|507
|2007.04.12 17:20
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4085
|0.0000
|508
|2007.04.12 17:21
|modify
|92
|0.50
|2.4117
|2.4084
|0.0000
|509
|2007.04.12 18:41
|s/l
|92
|0.50
|2.4084
|2.4084
|0.0000
|142.48
|65813.28
|510
|2007.04.13 06:00
|buy
|93
|0.50
|2.4091
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.04.13 10:00
|sell
|94
|1.00
|2.4035
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.04.13 18:00
|buy
|95
|1.50
|2.4103
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.04.17 05:00
|sell
|96
|2.00
|2.4142
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.04.17 05:01
|close
|93
|0.50
|2.4140
|0.0000
|0.0000
|228.06
|66041.33
|515
|2007.04.17 11:00
|buy
|97
|2.50
|2.4230
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.04.17 11:00
|close
|94
|1.00
|2.4232
|0.0000
|0.0000
|-1746.83
|64294.50
|517
|2007.04.18 08:00
|close
|95
|1.50
|2.4249
|0.0000
|0.0000
|1965.71
|66260.21
|518
|2007.04.18 08:00
|close
|96
|2.00
|2.4256
|0.0000
|0.0000
|-2014.53
|64245.68
|519
|2007.04.18 08:00
|close
|97
|2.50
|2.4249
|0.0000
|0.0000
|451.37
|64697.05
|520
|2007.04.18 08:00
|sell
|98
|0.50
|2.4249
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.04.18 13:49
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4249
|0.0000
|522
|2007.04.18 13:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4248
|0.0000
|523
|2007.04.18 13:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4247
|0.0000
|524
|2007.04.18 13:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4246
|0.0000
|525
|2007.04.18 13:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4244
|0.0000
|526
|2007.04.18 13:52
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4243
|0.0000
|527
|2007.04.18 13:52
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4242
|0.0000
|528
|2007.04.18 13:52
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4240
|0.0000
|529
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4239
|0.0000
|530
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4238
|0.0000
|531
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4237
|0.0000
|532
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4236
|0.0000
|533
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4234
|0.0000
|534
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4233
|0.0000
|535
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4232
|0.0000
|536
|2007.04.18 13:53
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4230
|0.0000
|537
|2007.04.18 13:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4227
|0.0000
|538
|2007.04.18 13:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4223
|0.0000
|539
|2007.04.18 13:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4218
|0.0000
|540
|2007.04.18 13:55
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4216
|0.0000
|541
|2007.04.18 13:55
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4215
|0.0000
|542
|2007.04.18 13:55
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4214
|0.0000
|543
|2007.04.19 02:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4211
|0.0000
|544
|2007.04.19 02:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4208
|0.0000
|545
|2007.04.19 02:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4207
|0.0000
|546
|2007.04.19 04:45
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4205
|0.0000
|547
|2007.04.19 04:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4203
|0.0000
|548
|2007.04.19 04:50
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4200
|0.0000
|549
|2007.04.19 04:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4199
|0.0000
|550
|2007.04.19 04:54
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4198
|0.0000
|551
|2007.04.19 04:56
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4197
|0.0000
|552
|2007.04.19 04:57
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4195
|0.0000
|553
|2007.04.19 04:58
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4194
|0.0000
|554
|2007.04.19 04:58
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4193
|0.0000
|555
|2007.04.19 05:19
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4191
|0.0000
|556
|2007.04.19 05:19
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4188
|0.0000
|557
|2007.04.19 05:20
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4186
|0.0000
|558
|2007.04.19 05:38
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4184
|0.0000
|559
|2007.04.19 05:38
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4181
|0.0000
|560
|2007.04.19 05:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4178
|0.0000
|561
|2007.04.19 05:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4177
|0.0000
|562
|2007.04.19 05:40
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4175
|0.0000
|563
|2007.04.19 05:40
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4174
|0.0000
|564
|2007.04.19 05:40
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4172
|0.0000
|565
|2007.04.19 05:41
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4170
|0.0000
|566
|2007.04.19 05:41
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4169
|0.0000
|567
|2007.04.19 05:41
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4167
|0.0000
|568
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4163
|0.0000
|569
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4162
|0.0000
|570
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4160
|0.0000
|571
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4158
|0.0000
|572
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4155
|0.0000
|573
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4153
|0.0000
|574
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4152
|0.0000
|575
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4149
|0.0000
|576
|2007.04.19 05:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4146
|0.0000
|577
|2007.04.19 08:25
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4145
|0.0000
|578
|2007.04.19 08:25
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4144
|0.0000
|579
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4142
|0.0000
|580
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4141
|0.0000
|581
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4140
|0.0000
|582
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4138
|0.0000
|583
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4137
|0.0000
|584
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4136
|0.0000
|585
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4135
|0.0000
|586
|2007.04.19 08:39
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4133
|0.0000
|587
|2007.04.19 08:40
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4132
|0.0000
|588
|2007.04.19 08:41
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4131
|0.0000
|589
|2007.04.19 08:41
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4130
|0.0000
|590
|2007.04.19 08:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4129
|0.0000
|591
|2007.04.19 08:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4128
|0.0000
|592
|2007.04.19 08:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4127
|0.0000
|593
|2007.04.19 08:42
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4126
|0.0000
|594
|2007.04.19 08:44
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4125
|0.0000
|595
|2007.04.19 08:44
|modify
|98
|0.50
|2.4249
|2.4123
|0.0000
|596
|2007.04.19 09:03
|s/l
|98
|0.50
|2.4123
|2.4123
|0.0000
|509.83
|65206.88
|597
|2007.04.19 19:00
|buy
|99
|0.50
|2.4133
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.04.20 16:59
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4133
|0.0000
|599
|2007.04.20 16:59
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4134
|0.0000
|600
|2007.04.20 16:59
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4136
|0.0000
|601
|2007.04.20 16:59
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4139
|0.0000
|602
|2007.04.20 17:00
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4140
|0.0000
|603
|2007.04.20 17:00
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4141
|0.0000
|604
|2007.04.20 17:00
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4143
|0.0000
|605
|2007.04.20 17:00
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4144
|0.0000
|606
|2007.04.20 17:09
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4147
|0.0000
|607
|2007.04.20 17:10
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4149
|0.0000
|608
|2007.04.20 17:15
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4153
|0.0000
|609
|2007.04.20 17:16
|modify
|99
|0.50
|2.4133
|2.4154
|0.0000
|610
|2007.04.23 07:00
|close
|99
|0.50
|2.4180
|2.4154
|0.0000
|219.43
|65426.31
|611
|2007.04.23 07:00
|sell
|100
|0.50
|2.4180
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.04.23 14:00
|buy
|101
|1.00
|2.4231
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.04.23 20:00
|sell
|102
|1.50
|2.4186
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.04.25 09:00
|close
|100
|0.50
|2.4102
|0.0000
|0.0000
|313.98
|65740.29
|615
|2007.04.25 09:00
|close
|101
|1.00
|2.4095
|0.0000
|0.0000
|-1142.02
|64598.27
|616
|2007.04.25 09:00
|close
|102
|1.50
|2.4102
|0.0000
|0.0000
|1019.66
|65617.93
|617
|2007.04.25 09:00
|buy
|103
|0.50
|2.4102
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.04.26 09:34
|modify
|103
|0.50
|2.4102
|2.4103
|0.0000
|619
|2007.04.26 09:46
|modify
|103
|0.50
|2.4102
|2.4104
|0.0000
|620
|2007.04.26 09:46
|modify
|103
|0.50
|2.4102
|2.4105
|0.0000
|621
|2007.04.26 09:46
|modify
|103
|0.50
|2.4102
|2.4106
|0.0000
|622
|2007.04.26 12:06
|s/l
|103
|0.50
|2.4106
|2.4106
|0.0000
|41.89
|65659.82
|623
|2007.04.26 13:00
|sell
|104
|0.50
|2.4105
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.04.26 15:16
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4104
|0.0000
|625
|2007.04.26 15:33
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4102
|0.0000
|626
|2007.04.26 16:03
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4100
|0.0000
|627
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4099
|0.0000
|628
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4098
|0.0000
|629
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4097
|0.0000
|630
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4095
|0.0000
|631
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4094
|0.0000
|632
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4092
|0.0000
|633
|2007.04.26 16:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4090
|0.0000
|634
|2007.04.26 16:14
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4088
|0.0000
|635
|2007.04.27 08:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4086
|0.0000
|636
|2007.04.27 08:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4085
|0.0000
|637
|2007.04.27 08:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4082
|0.0000
|638
|2007.04.27 08:13
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4077
|0.0000
|639
|2007.04.27 08:56
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4075
|0.0000
|640
|2007.04.27 08:56
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4074
|0.0000
|641
|2007.04.27 08:57
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4070
|0.0000
|642
|2007.04.27 08:57
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4067
|0.0000
|643
|2007.04.27 08:57
|modify
|104
|0.50
|2.4105
|2.4063
|0.0000
|644
|2007.04.27 10:25
|s/l
|104
|0.50
|2.4063
|2.4063
|0.0000
|169.95
|65829.77
|645
|2007.04.27 13:00
|buy
|105
|0.50
|2.4089
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.04.27 17:11
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4089
|0.0000
|647
|2007.04.27 17:14
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4090
|0.0000
|648
|2007.04.27 17:14
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4091
|0.0000
|649
|2007.04.27 17:15
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4094
|0.0000
|650
|2007.04.27 17:15
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4095
|0.0000
|651
|2007.04.27 17:15
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4096
|0.0000
|652
|2007.04.27 17:15
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4097
|0.0000
|653
|2007.04.27 17:15
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4098
|0.0000
|654
|2007.04.27 17:17
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4099
|0.0000
|655
|2007.04.27 17:17
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4105
|0.0000
|656
|2007.04.27 17:17
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4111
|0.0000
|657
|2007.04.27 17:17
|modify
|105
|0.50
|2.4089
|2.4112
|0.0000
|658
|2007.04.27 19:23
|s/l
|105
|0.50
|2.4112
|2.4112
|0.0000
|99.34
|65929.11
|659
|2007.04.30 02:00
|sell
|106
|0.50
|2.4045
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.04.30 12:00
|buy
|107
|1.00
|2.4102
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.05.02 08:00
|close
|106
|0.50
|2.4235
|0.0000
|0.0000
|-843.19
|65085.92
|662
|2007.05.02 08:00
|close
|107
|1.00
|2.4228
|0.0000
|0.0000
|1121.29
|66207.21
|663
|2007.05.02 08:00
|sell
|108
|0.50
|2.4228
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.05.02 15:46
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4228
|0.0000
|665
|2007.05.02 15:48
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4226
|0.0000
|666
|2007.05.02 15:51
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4225
|0.0000
|667
|2007.05.02 15:51
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4224
|0.0000
|668
|2007.05.02 15:52
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4221
|0.0000
|669
|2007.05.02 15:55
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4218
|0.0000
|670
|2007.05.02 15:55
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4217
|0.0000
|671
|2007.05.02 15:55
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4214
|0.0000
|672
|2007.05.02 15:56
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4212
|0.0000
|673
|2007.05.02 16:15
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4210
|0.0000
|674
|2007.05.02 16:18
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4207
|0.0000
|675
|2007.05.02 16:25
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4205
|0.0000
|676
|2007.05.02 16:25
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4203
|0.0000
|677
|2007.05.02 16:25
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4199
|0.0000
|678
|2007.05.02 16:25
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4194
|0.0000
|679
|2007.05.02 16:26
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4193
|0.0000
|680
|2007.05.02 16:26
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4188
|0.0000
|681
|2007.05.02 16:26
|modify
|108
|0.50
|2.4228
|2.4187
|0.0000
|682
|2007.05.02 18:06
|s/l
|108
|0.50
|2.4187
|2.4187
|0.0000
|177.03
|66384.24
|683
|2007.05.03 17:00
|buy
|109
|0.50
|2.4145
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.05.04 10:00
|sell
|110
|1.00
|2.4133
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.05.07 05:00
|buy
|111
|1.50
|2.4144
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.05.07 18:02
|sell
|112
|2.00
|2.4123
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.05.07 18:02
|close
|109
|0.50
|2.4121
|0.0000
|0.0000
|-87.25
|66296.99
|688
|2007.05.08 00:00
|buy
|113
|2.50
|2.4152
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.05.08 00:00
|close
|110
|1.00
|2.4151
|0.0000
|0.0000
|-201.06
|66095.93
|690
|2007.05.09 08:00
|close
|111
|1.50
|2.4231
|0.0000
|0.0000
|1176.58
|67272.51
|691
|2007.05.09 08:00
|close
|112
|2.00
|2.4238
|0.0000
|0.0000
|-2077.43
|65195.08
|692
|2007.05.09 08:00
|close
|113
|2.50
|2.4231
|0.0000
|0.0000
|1747.15
|66942.23
|693
|2007.05.09 08:00
|sell
|114
|0.50
|2.4231
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.05.09 13:00
|buy
|115
|1.00
|2.4268
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.05.10 10:00
|sell
|116
|1.50
|2.4249
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.05.11 17:00
|close
|114
|0.50
|2.4151
|0.0000
|0.0000
|299.80
|67242.03
|697
|2007.05.11 17:00
|close
|115
|1.00
|2.4144
|0.0000
|0.0000
|-1005.53
|66236.50
|698
|2007.05.11 17:00
|close
|116
|1.50
|2.4151
|0.0000
|0.0000
|1235.22
|67471.72
|699
|2007.05.11 17:00
|buy
|117
|0.50
|2.4151
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.05.14 15:00
|sell
|118
|1.00
|2.4140
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.05.15 20:00
|buy
|119
|1.50
|2.4131
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.05.16 07:00
|sell
|120
|2.00
|2.4109
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.05.16 07:00
|close
|117
|0.50
|2.4107
|0.0000
|0.0000
|-165.43
|67306.29
|704
|2007.05.16 08:00
|buy
|121
|2.50
|2.4126
|0.0000
|0.0000
|705
|2007.05.16 08:00
|close
|118
|1.00
|2.4128
|0.0000
|0.0000
|58.01
|67364.30
|706
|2007.05.17 10:00
|close
|119
|1.50
|2.4149
|0.0000
|0.0000
|331.74
|67696.04
|707
|2007.05.17 10:00
|close
|120
|2.00
|2.4156
|0.0000
|0.0000
|-948.60
|66747.44
|708
|2007.05.17 10:00
|close
|121
|2.50
|2.4149
|0.0000
|0.0000
|619.84
|67367.28
|709
|2007.05.17 10:00
|sell
|122
|0.50
|2.4149
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.05.17 13:00
|buy
|123
|1.00
|2.4209
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.05.18 11:00
|sell
|124
|1.50
|2.4163
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.05.18 21:00
|buy
|125
|2.00
|2.4244
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.05.18 21:00
|close
|122
|0.50
|2.4241
|0.0000
|0.0000
|-408.67
|66958.61
|714
|2007.05.21 20:01
|sell
|126
|2.50
|2.4241
|0.0000
|0.0000
|715
|2007.05.21 20:01
|close
|123
|1.00
|2.4244
|0.0000
|0.0000
|335.20
|67293.81
|716
|2007.05.21 23:00
|buy
|127
|3.00
|2.4267
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.05.21 23:00
|close
|124
|1.50
|2.4263
|0.0000
|0.0000
|-1329.66
|65964.14
|718
|2007.05.23 04:00
|sell
|128
|3.50
|2.4270
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.05.23 04:00
|close
|125
|2.00
|2.4272
|0.0000
|0.0000
|582.30
|66546.44
|720
|2007.05.23 12:00
|buy
|129
|4.00
|2.4326
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.05.23 12:00
|close
|126
|2.50
|2.4325
|0.0000
|0.0000
|-1927.68
|64618.76
|722
|2007.05.24 18:00
|close
|127
|3.00
|2.4403
|0.0000
|0.0000
|3771.08
|68389.84
|723
|2007.05.24 18:00
|close
|128
|3.50
|2.4410
|0.0000
|0.0000
|-4471.30
|63918.54
|724
|2007.05.24 18:00
|close
|129
|4.00
|2.4403
|0.0000
|0.0000
|2857.90
|66776.44
|725
|2007.05.24 18:00
|sell
|130
|0.50
|2.4403
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.05.25 09:57
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4401
|0.0000
|727
|2007.05.25 09:59
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4399
|0.0000
|728
|2007.05.25 10:06
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4397
|0.0000
|729
|2007.05.25 10:06
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4394
|0.0000
|730
|2007.05.25 15:17
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4393
|0.0000
|731
|2007.05.25 15:17
|modify
|130
|0.50
|2.4403
|2.4392
|0.0000
|732
|2007.05.25 21:00
|close
|130
|0.50
|2.4374
|2.4392
|0.0000
|113.82
|66890.26
|733
|2007.05.25 21:00
|buy
|131
|0.50
|2.4374
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.05.25 22:01
|sell
|132
|1.00
|2.4360
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.05.28 16:00
|buy
|133
|1.50
|2.4361
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.05.29 11:00
|sell
|134
|2.00
|2.4351
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.05.29 11:00
|close
|131
|0.50
|2.4352
|0.0000
|0.0000
|-78.60
|66811.65
|738
|2007.05.31 05:01
|close
|132
|1.00
|2.4221
|0.0000
|0.0000
|1063.48
|67875.14
|739
|2007.05.31 05:01
|close
|133
|1.50
|2.4214
|0.0000
|0.0000
|-1781.68
|66093.46
|740
|2007.05.31 05:01
|close
|134
|2.00
|2.4221
|0.0000
|0.0000
|2062.77
|68156.23
|741
|2007.05.31 05:01
|buy
|135
|0.50
|2.4221
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.05.31 09:00
|sell
|136
|1.00
|2.4186
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.05.31 13:00
|buy
|137
|1.50
|2.4249
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.06.04 11:00
|close
|135
|0.50
|2.4359
|0.0000
|0.0000
|612.48
|68768.71
|745
|2007.06.04 11:00
|close
|136
|1.00
|2.4366
|0.0000
|0.0000
|-1600.03
|67168.68
|746
|2007.06.04 11:00
|close
|137
|1.50
|2.4359
|0.0000
|0.0000
|1474.62
|68643.30
|747
|2007.06.04 11:00
|sell
|138
|0.50
|2.4359
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.06.05 09:00
|buy
|139
|1.00
|2.4363
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.06.05 11:00
|sell
|140
|1.50
|2.4339
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.06.05 12:00
|buy
|141
|2.00
|2.4363
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.06.05 12:00
|close
|138
|0.50
|2.4367
|0.0000
|0.0000
|-45.94
|68597.35
|752
|2007.06.05 13:00
|sell
|142
|2.50
|2.4340
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.06.05 13:00
|close
|139
|1.00
|2.4342
|0.0000
|0.0000
|-181.41
|68415.94
|754
|2007.06.06 07:00
|buy
|143
|3.00
|2.4321
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.06.06 07:00
|close
|140
|1.50
|2.4319
|0.0000
|0.0000
|224.86
|68640.80
|756
|2007.06.06 08:00
|sell
|144
|3.50
|2.4268
|0.0000
|0.0000
|757
|2007.06.06 08:00
|close
|141
|2.00
|2.4265
|0.0000
|0.0000
|-1660.33
|66980.47
|758
|2007.06.07 06:00
|buy
|145
|4.00
|2.4263
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.06.07 06:00
|close
|142
|2.50
|2.4261
|0.0000
|0.0000
|1477.58
|68458.05
|760
|2007.06.07 18:00
|sell
|146
|4.50
|2.4237
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.06.07 18:00
|close
|143
|3.00
|2.4236
|0.0000
|0.0000
|-2055.28
|66402.78
|762
|2007.06.08 07:00
|buy
|147
|5.00
|2.4267
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.06.08 07:01
|close
|144
|3.50
|2.4268
|0.0000
|0.0000
|-319.33
|66083.44
|764
|2007.06.08 09:00
|sell
|148
|5.50
|2.4217
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.06.08 09:00
|close
|145
|4.00
|2.4221
|0.0000
|0.0000
|-1385.74
|64697.71
|766
|2007.06.08 15:00
|buy
|149
|6.00
|2.4289
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.06.08 15:00
|close
|146
|4.50
|2.4291
|0.0000
|0.0000
|-2201.27
|62496.43
|768
|2007.06.13 11:00
|close
|147
|5.00
|2.4528
|0.0000
|0.0000
|11519.56
|74015.99
|769
|2007.06.13 11:00
|close
|148
|5.50
|2.4535
|0.0000
|0.0000
|-15479.98
|58536.01
|770
|2007.06.13 11:00
|close
|149
|6.00
|2.4528
|0.0000
|0.0000
|12683.19
|71219.20
|771
|2007.06.13 11:00
|sell
|150
|0.50
|2.4528
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.06.13 22:00
|buy
|151
|1.00
|2.4567
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.06.14 02:00
|sell
|152
|1.50
|2.4544
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.06.14 03:00
|buy
|153
|2.00
|2.4557
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.06.14 03:00
|close
|150
|0.50
|2.4559
|0.0000
|0.0000
|-168.06
|71051.14
|776
|2007.06.14 04:00
|sell
|154
|2.50
|2.4538
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.06.14 04:00
|close
|151
|1.00
|2.4541
|0.0000
|0.0000
|-175.36
|70875.78
|778
|2007.06.14 20:00
|buy
|155
|3.00
|2.4574
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.06.14 20:01
|close
|152
|1.50
|2.4573
|0.0000
|0.0000
|-375.65
|70500.13
|780
|2007.06.15 10:00
|sell
|156
|3.50
|2.4516
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.06.15 10:01
|close
|153
|2.00
|2.4514
|0.0000
|0.0000
|-710.09
|69790.04
|782
|2007.06.15 11:00
|buy
|157
|4.00
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.06.15 11:01
|close
|154
|2.50
|2.4539
|0.0000
|0.0000
|-78.61
|69711.42
|784
|2007.06.19 10:00
|close
|155
|3.00
|2.4601
|0.0000
|0.0000
|847.46
|70558.89
|785
|2007.06.19 10:00
|close
|156
|3.50
|2.4608
|0.0000
|0.0000
|-2940.32
|67618.57
|786
|2007.06.19 10:00
|close
|157
|4.00
|2.4601
|0.0000
|0.0000
|2342.80
|69961.37
|787
|2007.06.19 10:00
|sell
|158
|0.50
|2.4601
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.06.19 12:00
|buy
|159
|1.00
|2.4653
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.06.20 03:00
|sell
|160
|1.50
|2.4640
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.06.20 18:00
|buy
|161
|2.00
|2.4673
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.06.20 18:00
|close
|158
|0.50
|2.4675
|0.0000
|0.0000
|-330.92
|69630.44
|792
|2007.06.22 06:00
|close
|159
|1.00
|2.4719
|0.0000
|0.0000
|652.23
|70282.67
|793
|2007.06.22 06:00
|close
|160
|1.50
|2.4726
|0.0000
|0.0000
|-1250.85
|69031.83
|794
|2007.06.22 06:00
|close
|161
|2.00
|2.4719
|0.0000
|0.0000
|926.08
|69957.90
|795
|2007.06.22 06:00
|sell
|162
|0.50
|2.4719
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.06.22 09:41
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4719
|0.0000
|797
|2007.06.22 09:41
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4717
|0.0000
|798
|2007.06.22 09:41
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4716
|0.0000
|799
|2007.06.22 10:15
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4714
|0.0000
|800
|2007.06.22 10:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4713
|0.0000
|801
|2007.06.22 10:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4712
|0.0000
|802
|2007.06.22 10:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4711
|0.0000
|803
|2007.06.22 10:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4710
|0.0000
|804
|2007.06.22 10:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4709
|0.0000
|805
|2007.06.22 10:38
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4708
|0.0000
|806
|2007.06.22 10:42
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4707
|0.0000
|807
|2007.06.22 10:42
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4706
|0.0000
|808
|2007.06.22 10:42
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4705
|0.0000
|809
|2007.06.22 10:42
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4704
|0.0000
|810
|2007.06.22 10:48
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4702
|0.0000
|811
|2007.06.22 10:49
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4701
|0.0000
|812
|2007.06.22 10:49
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4700
|0.0000
|813
|2007.06.22 10:49
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4698
|0.0000
|814
|2007.06.22 10:52
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4697
|0.0000
|815
|2007.06.22 10:52
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4695
|0.0000
|816
|2007.06.22 10:53
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4693
|0.0000
|817
|2007.06.22 10:54
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4692
|0.0000
|818
|2007.06.22 10:54
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4691
|0.0000
|819
|2007.06.22 10:54
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4690
|0.0000
|820
|2007.06.22 10:56
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4689
|0.0000
|821
|2007.06.22 10:57
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4685
|0.0000
|822
|2007.06.22 10:59
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4682
|0.0000
|823
|2007.06.22 11:31
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4681
|0.0000
|824
|2007.06.22 11:31
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4678
|0.0000
|825
|2007.06.22 11:35
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4677
|0.0000
|826
|2007.06.22 11:35
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4675
|0.0000
|827
|2007.06.22 11:52
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4673
|0.0000
|828
|2007.06.22 11:52
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4672
|0.0000
|829
|2007.06.22 14:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4671
|0.0000
|830
|2007.06.22 14:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4669
|0.0000
|831
|2007.06.22 14:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4668
|0.0000
|832
|2007.06.22 14:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4667
|0.0000
|833
|2007.06.22 14:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4666
|0.0000
|834
|2007.06.22 14:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4664
|0.0000
|835
|2007.06.22 14:18
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4663
|0.0000
|836
|2007.06.22 14:20
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4662
|0.0000
|837
|2007.06.22 14:20
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4661
|0.0000
|838
|2007.06.22 14:20
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4659
|0.0000
|839
|2007.06.22 14:21
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4658
|0.0000
|840
|2007.06.22 14:21
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4656
|0.0000
|841
|2007.06.22 14:21
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4655
|0.0000
|842
|2007.06.22 14:23
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4654
|0.0000
|843
|2007.06.22 14:23
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4651
|0.0000
|844
|2007.06.22 15:29
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4650
|0.0000
|845
|2007.06.22 15:44
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4649
|0.0000
|846
|2007.06.22 15:46
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4648
|0.0000
|847
|2007.06.22 15:47
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4647
|0.0000
|848
|2007.06.22 15:47
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4645
|0.0000
|849
|2007.06.22 15:56
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4644
|0.0000
|850
|2007.06.22 15:59
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4643
|0.0000
|851
|2007.06.22 16:01
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4642
|0.0000
|852
|2007.06.22 16:16
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4641
|0.0000
|853
|2007.06.22 16:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4640
|0.0000
|854
|2007.06.22 16:17
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4639
|0.0000
|855
|2007.06.22 16:18
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4638
|0.0000
|856
|2007.06.22 16:18
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4637
|0.0000
|857
|2007.06.22 16:19
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4636
|0.0000
|858
|2007.06.22 16:19
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4634
|0.0000
|859
|2007.06.22 16:23
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4633
|0.0000
|860
|2007.06.22 16:25
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4632
|0.0000
|861
|2007.06.22 16:27
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4631
|0.0000
|862
|2007.06.22 16:28
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4630
|0.0000
|863
|2007.06.22 16:30
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4629
|0.0000
|864
|2007.06.22 16:30
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4628
|0.0000
|865
|2007.06.22 16:30
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4627
|0.0000
|866
|2007.06.22 16:30
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4626
|0.0000
|867
|2007.06.22 16:31
|modify
|162
|0.50
|2.4719
|2.4625
|0.0000
|868
|2007.06.22 16:52
|s/l
|162
|0.50
|2.4625
|2.4625
|0.0000
|405.87
|70363.77
|869
|2007.06.25 11:00
|buy
|163
|0.50
|2.4569
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.06.25 12:00
|sell
|164
|1.00
|2.4544
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.06.25 18:00
|buy
|165
|1.50
|2.4568
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.06.25 22:00
|sell
|166
|2.00
|2.4524
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.06.25 22:00
|close
|163
|0.50
|2.4525
|0.0000
|0.0000
|-190.05
|70173.72
|874
|2007.06.26 11:00
|buy
|167
|2.50
|2.4587
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.06.26 11:00
|close
|164
|1.00
|2.4589
|0.0000
|0.0000
|-411.41
|69762.31
|876
|2007.06.27 00:00
|sell
|168
|3.00
|2.4528
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.06.27 00:00
|close
|165
|1.50
|2.4530
|0.0000
|0.0000
|-443.15
|69319.16
|878
|2007.06.27 19:00
|buy
|169
|3.50
|2.4547
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.06.27 19:00
|close
|166
|2.00
|2.4548
|0.0000
|0.0000
|-505.75
|68813.41
|880
|2007.06.29 12:00
|close
|167
|2.50
|2.4615
|0.0000
|0.0000
|809.90
|69623.31
|881
|2007.06.29 12:00
|close
|168
|3.00
|2.4622
|0.0000
|0.0000
|-2708.96
|66914.36
|882
|2007.06.29 12:00
|close
|169
|3.50
|2.4615
|0.0000
|0.0000
|2285.80
|69200.16
|883
|2007.06.29 12:00
|sell
|170
|0.50
|2.4615
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.06.29 14:20
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4614
|0.0000
|885
|2007.06.29 14:22
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4612
|0.0000
|886
|2007.06.29 14:29
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4611
|0.0000
|887
|2007.06.29 15:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4608
|0.0000
|888
|2007.06.29 15:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4607
|0.0000
|889
|2007.06.29 16:08
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4606
|0.0000
|890
|2007.06.29 16:44
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4605
|0.0000
|891
|2007.06.29 18:16
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4604
|0.0000
|892
|2007.06.29 18:16
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4602
|0.0000
|893
|2007.06.29 18:21
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4600
|0.0000
|894
|2007.06.29 18:21
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4599
|0.0000
|895
|2007.06.29 18:21
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4598
|0.0000
|896
|2007.06.29 18:22
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4597
|0.0000
|897
|2007.06.29 18:23
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4595
|0.0000
|898
|2007.06.29 18:23
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4593
|0.0000
|899
|2007.06.29 18:23
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4589
|0.0000
|900
|2007.06.29 18:28
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4588
|0.0000
|901
|2007.06.29 18:29
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4587
|0.0000
|902
|2007.06.29 18:29
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4586
|0.0000
|903
|2007.06.29 18:32
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4585
|0.0000
|904
|2007.06.29 18:32
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4584
|0.0000
|905
|2007.06.29 18:59
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4582
|0.0000
|906
|2007.06.29 19:00
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4581
|0.0000
|907
|2007.06.29 19:00
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4579
|0.0000
|908
|2007.06.29 19:00
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4578
|0.0000
|909
|2007.06.29 19:00
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4577
|0.0000
|910
|2007.06.29 19:00
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4575
|0.0000
|911
|2007.06.29 19:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4574
|0.0000
|912
|2007.06.29 19:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4573
|0.0000
|913
|2007.06.29 19:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4571
|0.0000
|914
|2007.06.29 19:05
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4570
|0.0000
|915
|2007.06.29 19:41
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4569
|0.0000
|916
|2007.06.29 19:41
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4568
|0.0000
|917
|2007.06.29 19:41
|modify
|170
|0.50
|2.4615
|2.4566
|0.0000
|918
|2007.07.02 05:58
|s/l
|170
|0.50
|2.4566
|2.4566
|0.0000
|200.17
|69400.33
|919
|2007.07.03 05:00
|buy
|171
|0.50
|2.4437
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.07.03 10:53
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4437
|0.0000
|921
|2007.07.03 11:40
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4438
|0.0000
|922
|2007.07.03 12:11
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4440
|0.0000
|923
|2007.07.03 12:11
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4442
|0.0000
|924
|2007.07.03 12:19
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4444
|0.0000
|925
|2007.07.03 13:30
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4445
|0.0000
|926
|2007.07.03 13:36
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4446
|0.0000
|927
|2007.07.03 13:39
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4448
|0.0000
|928
|2007.07.03 14:21
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4449
|0.0000
|929
|2007.07.03 21:27
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4451
|0.0000
|930
|2007.07.04 08:07
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4452
|0.0000
|931
|2007.07.04 08:07
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4454
|0.0000
|932
|2007.07.04 08:51
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4455
|0.0000
|933
|2007.07.04 08:51
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4456
|0.0000
|934
|2007.07.04 08:52
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4457
|0.0000
|935
|2007.07.04 08:54
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4458
|0.0000
|936
|2007.07.04 08:54
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4459
|0.0000
|937
|2007.07.04 08:59
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4460
|0.0000
|938
|2007.07.04 08:59
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4462
|0.0000
|939
|2007.07.04 10:52
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4463
|0.0000
|940
|2007.07.04 10:52
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4464
|0.0000
|941
|2007.07.04 10:52
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4465
|0.0000
|942
|2007.07.04 10:53
|modify
|171
|0.50
|2.4437
|2.4466
|0.0000
|943
|2007.07.04 15:00
|close
|171
|0.50
|2.4518
|2.4466
|0.0000
|358.07
|69758.40
|944
|2007.07.04 15:00
|sell
|172
|0.50
|2.4518
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.07.05 01:00
|buy
|173
|1.00
|2.4544
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.07.05 02:00
|sell
|174
|1.50
|2.4524
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.07.06 02:00
|buy
|175
|2.00
|2.4495
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.07.06 02:00
|close
|172
|0.50
|2.4496
|0.0000
|0.0000
|49.37
|69807.77
|949
|2007.07.06 21:00
|sell
|176
|2.50
|2.4493
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.07.06 21:00
|close
|173
|1.00
|2.4491
|0.0000
|0.0000
|-441.42
|69366.34
|951
|2007.07.09 15:00
|buy
|177
|3.00
|2.4517
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.07.09 15:00
|close
|174
|1.50
|2.4516
|0.0000
|0.0000
|35.19
|69401.53
|953
|2007.07.10 11:00
|sell
|178
|3.50
|2.4476
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.07.10 11:00
|close
|175
|2.00
|2.4473
|0.0000
|0.0000
|-314.44
|69087.10
|955
|2007.07.11 11:00
|close
|176
|2.50
|2.4429
|0.0000
|0.0000
|1210.63
|70297.73
|956
|2007.07.11 11:00
|close
|177
|3.00
|2.4422
|0.0000
|0.0000
|-2363.49
|67934.23
|957
|2007.07.11 11:00
|close
|178
|3.50
|2.4429
|0.0000
|0.0000
|1340.72
|69274.95
|958
|2007.07.11 11:00
|buy
|179
|0.50
|2.4429
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.07.11 21:33
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4431
|0.0000
|960
|2007.07.11 21:40
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4432
|0.0000
|961
|2007.07.11 21:41
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4434
|0.0000
|962
|2007.07.11 21:41
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4436
|0.0000
|963
|2007.07.11 21:41
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4438
|0.0000
|964
|2007.07.11 21:42
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4439
|0.0000
|965
|2007.07.11 22:49
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4440
|0.0000
|966
|2007.07.11 22:49
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4441
|0.0000
|967
|2007.07.11 22:50
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4442
|0.0000
|968
|2007.07.11 22:50
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4443
|0.0000
|969
|2007.07.11 22:50
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4444
|0.0000
|970
|2007.07.11 22:51
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4445
|0.0000
|971
|2007.07.11 22:54
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4446
|0.0000
|972
|2007.07.11 22:54
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4450
|0.0000
|973
|2007.07.11 22:55
|modify
|179
|0.50
|2.4429
|2.4451
|0.0000
|974
|2007.07.12 09:00
|s/l
|179
|0.50
|2.4451
|2.4451
|0.0000
|119.65
|69394.60
|975
|2007.07.12 11:00
|sell
|180
|0.50
|2.4451
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.07.13 11:00
|close
|180
|0.50
|2.4443
|0.0000
|0.0000
|23.15
|69417.75
|977
|2007.07.13 11:00
|buy
|181
|0.50
|2.4443
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.07.16 16:37
|modify
|181
|0.50
|2.4443
|2.4444
|0.0000
|979
|2007.07.16 16:38
|modify
|181
|0.50
|2.4443
|2.4445
|0.0000
|980
|2007.07.17 07:00
|close
|181
|0.50
|2.4482
|2.4445
|0.0000
|184.87
|69602.61
|981
|2007.07.17 07:00
|sell
|182
|0.50
|2.4482
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.07.17 09:37
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4482
|0.0000
|983
|2007.07.17 09:37
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4481
|0.0000
|984
|2007.07.17 09:37
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4480
|0.0000
|985
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4479
|0.0000
|986
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4478
|0.0000
|987
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4477
|0.0000
|988
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4476
|0.0000
|989
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4475
|0.0000
|990
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4474
|0.0000
|991
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4473
|0.0000
|992
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4472
|0.0000
|993
|2007.07.17 09:38
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4471
|0.0000
|994
|2007.07.17 09:39
|modify
|182
|0.50
|2.4482
|2.4470
|0.0000
|995
|2007.07.17 10:36
|s/l
|182
|0.50
|2.4470
|2.4470
|0.0000
|51.82
|69654.43
|996
|2007.07.17 12:00
|buy
|183
|0.50
|2.4550
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.07.17 17:30
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4550
|0.0000
|998
|2007.07.17 17:30
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4551
|0.0000
|999
|2007.07.17 17:31
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4552
|0.0000
|1000
|2007.07.17 17:31
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4553
|0.0000
|1001
|2007.07.17 17:32
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4554
|0.0000
|1002
|2007.07.17 17:32
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4555
|0.0000
|1003
|2007.07.17 17:32
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4556
|0.0000
|1004
|2007.07.17 20:38
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4557
|0.0000
|1005
|2007.07.17 20:39
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4558
|0.0000
|1006
|2007.07.17 22:38
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4559
|0.0000
|1007
|2007.07.17 22:39
|modify
|183
|0.50
|2.4550
|2.4560
|0.0000
|1008
|2007.07.18 02:28
|s/l
|183
|0.50
|2.4560
|2.4560
|0.0000
|51.40
|69705.83
|1009
|2007.07.18 05:00
|sell
|184
|0.50
|2.4547
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.07.18 09:00
|buy
|185
|1.00
|2.4600
|0.0000
|0.0000
|1011
|2007.07.19 11:00
|sell
|186
|1.50
|2.4614
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.07.19 21:00
|buy
|187
|2.00
|2.4654
|0.0000
|0.0000
|1013
|2007.07.19 21:00
|close
|184
|0.50
|2.4655
|0.0000
|0.0000
|-500.53
|69205.30
|1014
|2007.07.20 19:00
|close
|185
|1.00
|2.4670
|0.0000
|0.0000
|670.36
|69875.66
|1015
|2007.07.20 19:00
|close
|186
|1.50
|2.4677
|0.0000
|0.0000
|-850.27
|69025.39
|1016
|2007.07.20 19:00
|close
|187
|2.00
|2.4670
|0.0000
|0.0000
|309.27
|69334.66
|1017
|2007.07.20 19:00
|sell
|188
|0.50
|2.4670
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.07.23 11:00
|buy
|189
|1.00
|2.4732
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.07.24 13:00
|close
|188
|0.50
|2.4833
|0.0000
|0.0000
|-726.61
|68608.05
|1020
|2007.07.24 13:00
|close
|189
|1.00
|2.4826
|0.0000
|0.0000
|828.44
|69436.49
|1021
|2007.07.24 13:00
|sell
|190
|0.50
|2.4826
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.07.25 03:03
|modify
|190
|0.50
|2.4826
|2.4826
|0.0000
|1023
|2007.07.25 03:11
|modify
|190
|0.50
|2.4826
|2.4825
|0.0000
|1024
|2007.07.25 03:12
|modify
|190
|0.50
|2.4826
|2.4824
|0.0000
|1025
|2007.07.25 03:13
|modify
|190
|0.50
|2.4826
|2.4823
|0.0000
|1026
|2007.07.25 07:37
|s/l
|190
|0.50
|2.4823
|2.4823
|0.0000
|1.56
|69438.04
|1027
|2007.07.25 11:00
|buy
|191
|0.50
|2.4882
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.07.25 15:37
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4882
|0.0000
|1029
|2007.07.25 15:37
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4883
|0.0000
|1030
|2007.07.25 15:37
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4884
|0.0000
|1031
|2007.07.25 15:38
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4885
|0.0000
|1032
|2007.07.25 15:44
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4886
|0.0000
|1033
|2007.07.25 15:44
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4887
|0.0000
|1034
|2007.07.25 15:44
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4888
|0.0000
|1035
|2007.07.25 15:46
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4889
|0.0000
|1036
|2007.07.25 15:46
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4890
|0.0000
|1037
|2007.07.25 15:46
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4891
|0.0000
|1038
|2007.07.25 15:46
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4892
|0.0000
|1039
|2007.07.25 15:47
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4893
|0.0000
|1040
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4894
|0.0000
|1041
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4895
|0.0000
|1042
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4897
|0.0000
|1043
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4898
|0.0000
|1044
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4899
|0.0000
|1045
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4901
|0.0000
|1046
|2007.07.25 15:56
|modify
|191
|0.50
|2.4882
|2.4902
|0.0000
|1047
|2007.07.25 16:38
|s/l
|191
|0.50
|2.4902
|2.4902
|0.0000
|86.38
|69524.42
|1048
|2007.07.26 08:00
|sell
|192
|0.50
|2.4887
|0.0000
|0.0000
|1049
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4887
|0.0000
|1050
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4886
|0.0000
|1051
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4884
|0.0000
|1052
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4883
|0.0000
|1053
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4882
|0.0000
|1054
|2007.07.26 13:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4880
|0.0000
|1055
|2007.07.26 13:12
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4878
|0.0000
|1056
|2007.07.26 13:12
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4876
|0.0000
|1057
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4875
|0.0000
|1058
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4874
|0.0000
|1059
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4873
|0.0000
|1060
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4872
|0.0000
|1061
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4871
|0.0000
|1062
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4870
|0.0000
|1063
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4869
|0.0000
|1064
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4868
|0.0000
|1065
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4867
|0.0000
|1066
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4866
|0.0000
|1067
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4865
|0.0000
|1068
|2007.07.26 13:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4864
|0.0000
|1069
|2007.07.26 13:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4862
|0.0000
|1070
|2007.07.26 13:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4861
|0.0000
|1071
|2007.07.26 13:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4860
|0.0000
|1072
|2007.07.26 13:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4859
|0.0000
|1073
|2007.07.26 13:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4857
|0.0000
|1074
|2007.07.26 13:20
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4856
|0.0000
|1075
|2007.07.26 13:36
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4854
|0.0000
|1076
|2007.07.26 13:36
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4853
|0.0000
|1077
|2007.07.26 13:38
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4852
|0.0000
|1078
|2007.07.26 13:39
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4851
|0.0000
|1079
|2007.07.26 13:39
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4850
|0.0000
|1080
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4849
|0.0000
|1081
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4848
|0.0000
|1082
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4847
|0.0000
|1083
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4846
|0.0000
|1084
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4845
|0.0000
|1085
|2007.07.26 13:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4844
|0.0000
|1086
|2007.07.26 13:46
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4842
|0.0000
|1087
|2007.07.26 13:46
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4840
|0.0000
|1088
|2007.07.26 13:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4839
|0.0000
|1089
|2007.07.26 13:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4838
|0.0000
|1090
|2007.07.26 13:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4837
|0.0000
|1091
|2007.07.26 13:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4836
|0.0000
|1092
|2007.07.26 13:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4835
|0.0000
|1093
|2007.07.26 13:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4833
|0.0000
|1094
|2007.07.26 13:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4832
|0.0000
|1095
|2007.07.26 13:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4831
|0.0000
|1096
|2007.07.26 14:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4830
|0.0000
|1097
|2007.07.26 14:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4829
|0.0000
|1098
|2007.07.26 14:20
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4827
|0.0000
|1099
|2007.07.26 14:20
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4826
|0.0000
|1100
|2007.07.26 14:20
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4825
|0.0000
|1101
|2007.07.26 14:22
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4824
|0.0000
|1102
|2007.07.26 14:24
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4823
|0.0000
|1103
|2007.07.26 14:24
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4822
|0.0000
|1104
|2007.07.26 14:24
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4821
|0.0000
|1105
|2007.07.26 14:25
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4820
|0.0000
|1106
|2007.07.26 14:25
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4819
|0.0000
|1107
|2007.07.26 14:25
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4818
|0.0000
|1108
|2007.07.26 14:25
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4817
|0.0000
|1109
|2007.07.26 14:25
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4816
|0.0000
|1110
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4815
|0.0000
|1111
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4814
|0.0000
|1112
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4813
|0.0000
|1113
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4812
|0.0000
|1114
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4811
|0.0000
|1115
|2007.07.26 14:26
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4810
|0.0000
|1116
|2007.07.26 14:28
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4809
|0.0000
|1117
|2007.07.26 14:30
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4807
|0.0000
|1118
|2007.07.26 14:30
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4806
|0.0000
|1119
|2007.07.26 14:30
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4805
|0.0000
|1120
|2007.07.26 14:36
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4804
|0.0000
|1121
|2007.07.26 14:36
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4803
|0.0000
|1122
|2007.07.26 14:37
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4802
|0.0000
|1123
|2007.07.26 14:40
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4801
|0.0000
|1124
|2007.07.26 14:45
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4800
|0.0000
|1125
|2007.07.26 14:45
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4799
|0.0000
|1126
|2007.07.26 14:46
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4797
|0.0000
|1127
|2007.07.26 14:46
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4796
|0.0000
|1128
|2007.07.26 14:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4795
|0.0000
|1129
|2007.07.26 14:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4794
|0.0000
|1130
|2007.07.26 14:47
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4793
|0.0000
|1131
|2007.07.26 14:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4792
|0.0000
|1132
|2007.07.26 14:48
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4791
|0.0000
|1133
|2007.07.26 15:06
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4790
|0.0000
|1134
|2007.07.26 15:06
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4789
|0.0000
|1135
|2007.07.26 15:06
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4788
|0.0000
|1136
|2007.07.26 15:06
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4787
|0.0000
|1137
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4786
|0.0000
|1138
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4785
|0.0000
|1139
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4784
|0.0000
|1140
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4783
|0.0000
|1141
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4782
|0.0000
|1142
|2007.07.26 15:07
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4781
|0.0000
|1143
|2007.07.26 15:15
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4780
|0.0000
|1144
|2007.07.26 15:15
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4779
|0.0000
|1145
|2007.07.26 15:15
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4777
|0.0000
|1146
|2007.07.26 15:17
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4776
|0.0000
|1147
|2007.07.26 15:17
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4775
|0.0000
|1148
|2007.07.26 15:17
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4773
|0.0000
|1149
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4772
|0.0000
|1150
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4771
|0.0000
|1151
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4770
|0.0000
|1152
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4769
|0.0000
|1153
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4768
|0.0000
|1154
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4767
|0.0000
|1155
|2007.07.26 15:18
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4766
|0.0000
|1156
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4764
|0.0000
|1157
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4762
|0.0000
|1158
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4760
|0.0000
|1159
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4759
|0.0000
|1160
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4757
|0.0000
|1161
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4755
|0.0000
|1162
|2007.07.26 15:19
|modify
|192
|0.50
|2.4887
|2.4754
|0.0000
|1163
|2007.07.26 15:52
|s/l
|192
|0.50
|2.4754
|2.4754
|0.0000
|574.26
|70098.68
|1164
|2007.07.31 00:00
|buy
|193
|0.50
|2.4370
|0.0000
|0.0000
|1165
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4371
|0.0000
|1166
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4372
|0.0000
|1167
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4373
|0.0000
|1168
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4374
|0.0000
|1169
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4375
|0.0000
|1170
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4376
|0.0000
|1171
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4377
|0.0000
|1172
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4378
|0.0000
|1173
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4379
|0.0000
|1174
|2007.07.31 11:04
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4380
|0.0000
|1175
|2007.07.31 11:16
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4381
|0.0000
|1176
|2007.07.31 12:09
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4382
|0.0000
|1177
|2007.07.31 12:10
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4383
|0.0000
|1178
|2007.07.31 12:11
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4384
|0.0000
|1179
|2007.07.31 13:39
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4386
|0.0000
|1180
|2007.07.31 13:39
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4388
|0.0000
|1181
|2007.07.31 13:39
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4390
|0.0000
|1182
|2007.07.31 13:39
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4391
|0.0000
|1183
|2007.07.31 13:39
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4393
|0.0000
|1184
|2007.07.31 13:42
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4394
|0.0000
|1185
|2007.07.31 13:42
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4395
|0.0000
|1186
|2007.07.31 13:43
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4396
|0.0000
|1187
|2007.07.31 13:43
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4397
|0.0000
|1188
|2007.07.31 13:47
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4398
|0.0000
|1189
|2007.07.31 13:47
|modify
|193
|0.50
|2.4370
|2.4399
|0.0000
|1190
|2007.07.31 22:02
|s/l
|193
|0.50
|2.4399
|2.4399
|0.0000
|125.26
|70223.94
|1191
|2007.07.31 23:00
|sell
|194
|0.50
|2.4399
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4399
|0.0000
|1193
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4396
|0.0000
|1194
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4395
|0.0000
|1195
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4394
|0.0000
|1196
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4392
|0.0000
|1197
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4390
|0.0000
|1198
|2007.08.01 07:20
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4387
|0.0000
|1199
|2007.08.01 07:32
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4386
|0.0000
|1200
|2007.08.01 07:38
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4385
|0.0000
|1201
|2007.08.01 07:38
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4384
|0.0000
|1202
|2007.08.01 07:49
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4382
|0.0000
|1203
|2007.08.01 07:50
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4381
|0.0000
|1204
|2007.08.01 07:50
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4380
|0.0000
|1205
|2007.08.01 07:50
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4378
|0.0000
|1206
|2007.08.01 07:50
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4377
|0.0000
|1207
|2007.08.01 07:50
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4376
|0.0000
|1208
|2007.08.01 07:51
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4375
|0.0000
|1209
|2007.08.01 07:51
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4374
|0.0000
|1210
|2007.08.01 07:51
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4372
|0.0000
|1211
|2007.08.01 07:51
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4369
|0.0000
|1212
|2007.08.01 07:56
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4368
|0.0000
|1213
|2007.08.01 07:56
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4366
|0.0000
|1214
|2007.08.01 07:56
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4365
|0.0000
|1215
|2007.08.01 07:56
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4364
|0.0000
|1216
|2007.08.01 08:00
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4363
|0.0000
|1217
|2007.08.01 08:00
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4361
|0.0000
|1218
|2007.08.01 08:01
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4360
|0.0000
|1219
|2007.08.01 08:01
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4358
|0.0000
|1220
|2007.08.01 08:01
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4357
|0.0000
|1221
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4355
|0.0000
|1222
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4353
|0.0000
|1223
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4351
|0.0000
|1224
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4350
|0.0000
|1225
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4348
|0.0000
|1226
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4346
|0.0000
|1227
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4344
|0.0000
|1228
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4341
|0.0000
|1229
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4339
|0.0000
|1230
|2007.08.01 08:02
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4337
|0.0000
|1231
|2007.08.01 08:03
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4336
|0.0000
|1232
|2007.08.01 08:03
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4335
|0.0000
|1233
|2007.08.01 08:03
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4334
|0.0000
|1234
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4333
|0.0000
|1235
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4332
|0.0000
|1236
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4331
|0.0000
|1237
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4330
|0.0000
|1238
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4329
|0.0000
|1239
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4328
|0.0000
|1240
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4327
|0.0000
|1241
|2007.08.01 08:04
|modify
|194
|0.50
|2.4399
|2.4326
|0.0000
|1242
|2007.08.01 12:55
|s/l
|194
|0.50
|2.4326
|2.4326
|0.0000
|303.80
|70527.74
|1243
|2007.08.01 17:00
|buy
|195
|0.50
|2.4378
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.08.02 14:08
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4378
|0.0000
|1245
|2007.08.02 14:10
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4379
|0.0000
|1246
|2007.08.02 14:13
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4380
|0.0000
|1247
|2007.08.02 14:14
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4381
|0.0000
|1248
|2007.08.02 14:14
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4382
|0.0000
|1249
|2007.08.02 14:14
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4383
|0.0000
|1250
|2007.08.02 14:14
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4384
|0.0000
|1251
|2007.08.02 14:17
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4385
|0.0000
|1252
|2007.08.02 14:17
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4386
|0.0000
|1253
|2007.08.02 14:18
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4387
|0.0000
|1254
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4389
|0.0000
|1255
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4391
|0.0000
|1256
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4392
|0.0000
|1257
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4393
|0.0000
|1258
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4395
|0.0000
|1259
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4396
|0.0000
|1260
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4397
|0.0000
|1261
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4398
|0.0000
|1262
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4400
|0.0000
|1263
|2007.08.02 14:31
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4401
|0.0000
|1264
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4402
|0.0000
|1265
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4403
|0.0000
|1266
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4405
|0.0000
|1267
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4406
|0.0000
|1268
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4407
|0.0000
|1269
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4409
|0.0000
|1270
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4410
|0.0000
|1271
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4412
|0.0000
|1272
|2007.08.02 14:35
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4414
|0.0000
|1273
|2007.08.02 14:45
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4415
|0.0000
|1274
|2007.08.02 14:45
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4416
|0.0000
|1275
|2007.08.02 14:45
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4417
|0.0000
|1276
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4418
|0.0000
|1277
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4419
|0.0000
|1278
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4420
|0.0000
|1279
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4421
|0.0000
|1280
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4422
|0.0000
|1281
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4423
|0.0000
|1282
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4424
|0.0000
|1283
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4425
|0.0000
|1284
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4426
|0.0000
|1285
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4427
|0.0000
|1286
|2007.08.02 14:46
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4428
|0.0000
|1287
|2007.08.02 14:51
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4429
|0.0000
|1288
|2007.08.02 14:52
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4430
|0.0000
|1289
|2007.08.02 14:52
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4431
|0.0000
|1290
|2007.08.02 14:52
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4432
|0.0000
|1291
|2007.08.02 14:52
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4434
|0.0000
|1292
|2007.08.02 14:52
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4435
|0.0000
|1293
|2007.08.02 14:53
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4436
|0.0000
|1294
|2007.08.02 14:53
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4437
|0.0000
|1295
|2007.08.02 14:53
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4438
|0.0000
|1296
|2007.08.02 18:04
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4439
|0.0000
|1297
|2007.08.02 18:04
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4440
|0.0000
|1298
|2007.08.02 18:04
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4441
|0.0000
|1299
|2007.08.02 18:05
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4442
|0.0000
|1300
|2007.08.02 18:05
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4443
|0.0000
|1301
|2007.08.02 18:06
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4444
|0.0000
|1302
|2007.08.02 18:06
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4445
|0.0000
|1303
|2007.08.02 18:06
|modify
|195
|0.50
|2.4378
|2.4446
|0.0000
|1304
|2007.08.03 04:00
|close
|195
|0.50
|2.4496
|2.4446
|0.0000
|542.50
|71070.24
|1305
|2007.08.03 04:00
|sell
|196
|0.50
|2.4496
|0.0000
|0.0000
|1306
|2007.08.03 10:00
|buy
|197
|1.00
|2.4568
|0.0000
|0.0000
|1307
|2007.08.03 15:00
|sell
|198
|1.50
|2.4479
|0.0000
|0.0000
|1308
|2007.08.06 22:00
|close
|196
|0.50
|2.4205
|0.0000
|0.0000
|1245.08
|72315.31
|1309
|2007.08.06 22:00
|close
|197
|1.00
|2.4198
|0.0000
|0.0000
|-3179.84
|69135.47
|1310
|2007.08.06 22:00
|close
|198
|1.50
|2.4205
|0.0000
|0.0000
|3515.01
|72650.47
|1311
|2007.08.06 22:00
|buy
|199
|0.50
|2.4205
|0.0000
|0.0000
|1312
|2007.08.07 16:00
|sell
|200
|1.00
|2.4105
|0.0000
|0.0000
|1313
|2007.08.07 21:00
|buy
|201
|1.50
|2.4183
|0.0000
|0.0000
|1314
|2007.08.09 10:00
|close
|199
|0.50
|2.4335
|0.0000
|0.0000
|602.55
|73253.02
|1315
|2007.08.09 10:00
|close
|200
|1.00
|2.4342
|0.0000
|0.0000
|-2137.87
|71115.16
|1316
|2007.08.09 10:00
|close
|201
|1.50
|2.4335
|0.0000
|0.0000
|2068.09
|73183.24
|1317
|2007.08.09 10:00
|sell
|202
|0.50
|2.4335
|0.0000
|0.0000
|1318
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4335
|0.0000
|1319
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4334
|0.0000
|1320
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4333
|0.0000
|1321
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4331
|0.0000
|1322
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4330
|0.0000
|1323
|2007.08.09 13:33
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4328
|0.0000
|1324
|2007.08.09 13:34
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4327
|0.0000
|1325
|2007.08.09 13:35
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4326
|0.0000
|1326
|2007.08.09 13:35
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4325
|0.0000
|1327
|2007.08.09 14:25
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4324
|0.0000
|1328
|2007.08.09 14:25
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4323
|0.0000
|1329
|2007.08.09 14:25
|modify
|202
|0.50
|2.4335
|2.4322
|0.0000
|1330
|2007.08.09 16:34
|s/l
|202
|0.50
|2.4322
|2.4322
|0.0000
|56.13
|73239.37
|1331
|2007.08.10 19:00
|buy
|203
|0.50
|2.4259
|0.0000
|0.0000
|1332
|2007.08.13 12:00
|sell
|204
|1.00
|2.4089
|0.0000
|0.0000
|1333
|2007.08.13 18:00
|buy
|205
|1.50
|2.4265
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.08.14 04:00
|sell
|206
|2.00
|2.4215
|0.0000
|0.0000
|1335
|2007.08.14 04:00
|close
|203
|0.50
|2.4216
|0.0000
|0.0000
|-169.33
|73070.04
|1336
|2007.08.14 10:00
|buy
|207
|2.50
|2.4256
|0.0000
|0.0000
|1337
|2007.08.14 10:00
|close
|204
|1.00
|2.4259
|0.0000
|0.0000
|-1490.98
|71579.06
|1338
|2007.08.14 11:00
|sell
|208
|3.00
|2.4172
|0.0000
|0.0000
|1339
|2007.08.14 11:00
|close
|205
|1.50
|2.4173
|0.0000
|0.0000
|-1167.60
|70411.46
|1340
|2007.08.15 15:00
|buy
|209
|3.50
|2.4168
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.08.15 15:00
|close
|206
|2.00
|2.4169
|0.0000
|0.0000
|748.92
|71160.38
|1342
|2007.08.16 08:00
|sell
|210
|4.00
|2.4187
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.08.16 08:00
|close
|207
|2.50
|2.4188
|0.0000
|0.0000
|-1304.52
|69855.86
|1344
|2007.08.20 07:00
|close
|208
|3.00
|2.3910
|0.0000
|0.0000
|6377.58
|76233.44
|1345
|2007.08.20 07:00
|close
|209
|3.50
|2.3903
|0.0000
|0.0000
|-7725.68
|68507.76
|1346
|2007.08.20 07:00
|close
|210
|4.00
|2.3910
|0.0000
|0.0000
|9386.57
|77894.33
|1347
|2007.08.20 07:00
|buy
|211
|0.50
|2.3910
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.08.21 07:00
|close
|211
|0.50
|2.3950
|0.0000
|0.0000
|180.99
|78075.32
|1349
|2007.08.21 07:00
|sell
|212
|0.50
|2.3950
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.08.21 22:00
|close
|212
|0.50
|2.3928
|0.0000
|0.0000
|94.99
|78170.31
|1351
|2007.08.21 22:00
|buy
|213
|0.50
|2.3928
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.08.23 10:29
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3928
|0.0000
|1353
|2007.08.23 10:29
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3929
|0.0000
|1354
|2007.08.23 10:29
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3930
|0.0000
|1355
|2007.08.23 10:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3931
|0.0000
|1356
|2007.08.23 10:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3932
|0.0000
|1357
|2007.08.23 10:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3933
|0.0000
|1358
|2007.08.23 10:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3934
|0.0000
|1359
|2007.08.23 10:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3935
|0.0000
|1360
|2007.08.23 10:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3936
|0.0000
|1361
|2007.08.23 10:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3937
|0.0000
|1362
|2007.08.23 10:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3938
|0.0000
|1363
|2007.08.23 10:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3939
|0.0000
|1364
|2007.08.23 10:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3940
|0.0000
|1365
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3941
|0.0000
|1366
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3942
|0.0000
|1367
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3943
|0.0000
|1368
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3944
|0.0000
|1369
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3945
|0.0000
|1370
|2007.08.23 10:38
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3946
|0.0000
|1371
|2007.08.23 10:39
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3947
|0.0000
|1372
|2007.08.23 10:39
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3948
|0.0000
|1373
|2007.08.23 10:39
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3949
|0.0000
|1374
|2007.08.23 11:07
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3950
|0.0000
|1375
|2007.08.23 11:08
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3951
|0.0000
|1376
|2007.08.23 11:08
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3952
|0.0000
|1377
|2007.08.23 11:08
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3953
|0.0000
|1378
|2007.08.23 11:09
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3954
|0.0000
|1379
|2007.08.23 11:09
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3955
|0.0000
|1380
|2007.08.23 11:09
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3956
|0.0000
|1381
|2007.08.23 11:10
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3957
|0.0000
|1382
|2007.08.23 11:10
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3958
|0.0000
|1383
|2007.08.23 11:11
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3959
|0.0000
|1384
|2007.08.23 11:21
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3960
|0.0000
|1385
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3961
|0.0000
|1386
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3962
|0.0000
|1387
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3963
|0.0000
|1388
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3964
|0.0000
|1389
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3965
|0.0000
|1390
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3966
|0.0000
|1391
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3967
|0.0000
|1392
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3968
|0.0000
|1393
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3969
|0.0000
|1394
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3970
|0.0000
|1395
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3971
|0.0000
|1396
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3972
|0.0000
|1397
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3973
|0.0000
|1398
|2007.08.23 11:22
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3974
|0.0000
|1399
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3975
|0.0000
|1400
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3976
|0.0000
|1401
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3977
|0.0000
|1402
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3978
|0.0000
|1403
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3979
|0.0000
|1404
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3980
|0.0000
|1405
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3981
|0.0000
|1406
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3982
|0.0000
|1407
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3983
|0.0000
|1408
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3984
|0.0000
|1409
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3985
|0.0000
|1410
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3986
|0.0000
|1411
|2007.08.23 11:23
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3987
|0.0000
|1412
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3988
|0.0000
|1413
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3989
|0.0000
|1414
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3990
|0.0000
|1415
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3991
|0.0000
|1416
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3992
|0.0000
|1417
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3993
|0.0000
|1418
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3994
|0.0000
|1419
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3995
|0.0000
|1420
|2007.08.23 11:24
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3996
|0.0000
|1421
|2007.08.23 11:34
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3997
|0.0000
|1422
|2007.08.23 11:34
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3998
|0.0000
|1423
|2007.08.23 11:34
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.3999
|0.0000
|1424
|2007.08.23 11:34
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4000
|0.0000
|1425
|2007.08.23 11:34
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4001
|0.0000
|1426
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4002
|0.0000
|1427
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4003
|0.0000
|1428
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4004
|0.0000
|1429
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4005
|0.0000
|1430
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4006
|0.0000
|1431
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4007
|0.0000
|1432
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4008
|0.0000
|1433
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4009
|0.0000
|1434
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4010
|0.0000
|1435
|2007.08.23 11:35
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4011
|0.0000
|1436
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4012
|0.0000
|1437
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4013
|0.0000
|1438
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4014
|0.0000
|1439
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4015
|0.0000
|1440
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4016
|0.0000
|1441
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4017
|0.0000
|1442
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4018
|0.0000
|1443
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4019
|0.0000
|1444
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4020
|0.0000
|1445
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4021
|0.0000
|1446
|2007.08.23 11:36
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4022
|0.0000
|1447
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4023
|0.0000
|1448
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4024
|0.0000
|1449
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4025
|0.0000
|1450
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4026
|0.0000
|1451
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4027
|0.0000
|1452
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4028
|0.0000
|1453
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4029
|0.0000
|1454
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4030
|0.0000
|1455
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4031
|0.0000
|1456
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4032
|0.0000
|1457
|2007.08.23 11:37
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4033
|0.0000
|1458
|2007.08.23 11:47
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4034
|0.0000
|1459
|2007.08.23 11:47
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4035
|0.0000
|1460
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4036
|0.0000
|1461
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4037
|0.0000
|1462
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4038
|0.0000
|1463
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4039
|0.0000
|1464
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4040
|0.0000
|1465
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4041
|0.0000
|1466
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4042
|0.0000
|1467
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4043
|0.0000
|1468
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4044
|0.0000
|1469
|2007.08.23 11:48
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4045
|0.0000
|1470
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4046
|0.0000
|1471
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4047
|0.0000
|1472
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4048
|0.0000
|1473
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4049
|0.0000
|1474
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4050
|0.0000
|1475
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4051
|0.0000
|1476
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4052
|0.0000
|1477
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4053
|0.0000
|1478
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4054
|0.0000
|1479
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4055
|0.0000
|1480
|2007.08.23 11:49
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4056
|0.0000
|1481
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4057
|0.0000
|1482
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4058
|0.0000
|1483
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4059
|0.0000
|1484
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4060
|0.0000
|1485
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4061
|0.0000
|1486
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4062
|0.0000
|1487
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4063
|0.0000
|1488
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4064
|0.0000
|1489
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4065
|0.0000
|1490
|2007.08.23 11:50
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4066
|0.0000
|1491
|2007.08.23 11:51
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4067
|0.0000
|1492
|2007.08.23 11:51
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4068
|0.0000
|1493
|2007.08.23 11:51
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4069
|0.0000
|1494
|2007.08.23 11:51
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4070
|0.0000
|1495
|2007.08.23 12:00
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4071
|0.0000
|1496
|2007.08.23 12:00
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4072
|0.0000
|1497
|2007.08.23 12:00
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4073
|0.0000
|1498
|2007.08.23 12:01
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4074
|0.0000
|1499
|2007.08.23 12:01
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4075
|0.0000
|1500
|2007.08.23 12:01
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4076
|0.0000
|1501
|2007.08.23 12:01
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4077
|0.0000
|1502
|2007.08.23 12:02
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4078
|0.0000
|1503
|2007.08.23 12:02
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4079
|0.0000
|1504
|2007.08.23 12:02
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4080
|0.0000
|1505
|2007.08.23 12:02
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4081
|0.0000
|1506
|2007.08.23 12:03
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4082
|0.0000
|1507
|2007.08.23 12:03
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4083
|0.0000
|1508
|2007.08.23 12:11
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4084
|0.0000
|1509
|2007.08.23 12:12
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4085
|0.0000
|1510
|2007.08.23 12:12
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4086
|0.0000
|1511
|2007.08.23 12:12
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4087
|0.0000
|1512
|2007.08.23 12:12
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4088
|0.0000
|1513
|2007.08.23 12:13
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4089
|0.0000
|1514
|2007.08.23 12:13
|modify
|213
|0.50
|2.3928
|2.4090
|0.0000
|1515
|2007.08.24 06:00
|close
|213
|0.50
|2.4169
|2.4090
|0.0000
|1081.90
|79252.21
|1516
|2007.08.24 06:00
|sell
|214
|0.50
|2.4169
|0.0000
|0.0000
|1517
|2007.08.24 10:36
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4169
|0.0000
|1518
|2007.08.24 10:36
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4168
|0.0000
|1519
|2007.08.24 10:36
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4167
|0.0000
|1520
|2007.08.24 10:36
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4166
|0.0000
|1521
|2007.08.24 10:36
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4165
|0.0000
|1522
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4164
|0.0000
|1523
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4163
|0.0000
|1524
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4162
|0.0000
|1525
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4161
|0.0000
|1526
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4160
|0.0000
|1527
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4159
|0.0000
|1528
|2007.08.24 10:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4158
|0.0000
|1529
|2007.08.24 12:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4157
|0.0000
|1530
|2007.08.24 12:37
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4156
|0.0000
|1531
|2007.08.24 12:38
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4155
|0.0000
|1532
|2007.08.24 12:38
|modify
|214
|0.50
|2.4169
|2.4154
|0.0000
|1533
|2007.08.24 16:11
|s/l
|214
|0.50
|2.4154
|2.4154
|0.0000
|64.76
|79316.97
|1534
|2007.08.24 21:00
|buy
|215
|0.50
|2.4195
|0.0000
|0.0000
|1535
|2007.08.27 20:00
|close
|215
|0.50
|2.4215
|0.0000
|0.0000
|94.59
|79411.56
|1536
|2007.08.27 20:00
|sell
|216
|0.50
|2.4215
|0.0000
|0.0000
|1537
|2007.08.28 08:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4215
|0.0000
|1538
|2007.08.28 08:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4214
|0.0000
|1539
|2007.08.28 08:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4213
|0.0000
|1540
|2007.08.28 08:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4212
|0.0000
|1541
|2007.08.28 08:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4211
|0.0000
|1542
|2007.08.28 08:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4210
|0.0000
|1543
|2007.08.28 08:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4209
|0.0000
|1544
|2007.08.28 08:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4208
|0.0000
|1545
|2007.08.28 08:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4207
|0.0000
|1546
|2007.08.28 08:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4206
|0.0000
|1547
|2007.08.28 08:39
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4205
|0.0000
|1548
|2007.08.28 09:28
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4204
|0.0000
|1549
|2007.08.28 09:35
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4203
|0.0000
|1550
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4202
|0.0000
|1551
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4201
|0.0000
|1552
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4200
|0.0000
|1553
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4199
|0.0000
|1554
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4198
|0.0000
|1555
|2007.08.28 09:36
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4197
|0.0000
|1556
|2007.08.28 09:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4196
|0.0000
|1557
|2007.08.28 09:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4195
|0.0000
|1558
|2007.08.28 09:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4194
|0.0000
|1559
|2007.08.28 09:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4193
|0.0000
|1560
|2007.08.28 09:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4192
|0.0000
|1561
|2007.08.28 09:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4191
|0.0000
|1562
|2007.08.28 09:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4190
|0.0000
|1563
|2007.08.28 09:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4189
|0.0000
|1564
|2007.08.28 09:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4188
|0.0000
|1565
|2007.08.28 09:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4187
|0.0000
|1566
|2007.08.28 10:00
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4186
|0.0000
|1567
|2007.08.28 10:01
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4185
|0.0000
|1568
|2007.08.28 10:01
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4184
|0.0000
|1569
|2007.08.28 10:01
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4183
|0.0000
|1570
|2007.08.28 10:01
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4182
|0.0000
|1571
|2007.08.28 10:02
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4181
|0.0000
|1572
|2007.08.28 10:02
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4180
|0.0000
|1573
|2007.08.28 10:02
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4179
|0.0000
|1574
|2007.08.28 10:02
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4178
|0.0000
|1575
|2007.08.28 10:03
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4177
|0.0000
|1576
|2007.08.28 10:03
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4176
|0.0000
|1577
|2007.08.28 10:11
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4175
|0.0000
|1578
|2007.08.28 10:12
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4174
|0.0000
|1579
|2007.08.28 11:48
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4173
|0.0000
|1580
|2007.08.28 11:49
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4172
|0.0000
|1581
|2007.08.28 11:49
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4171
|0.0000
|1582
|2007.08.28 11:49
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4170
|0.0000
|1583
|2007.08.28 11:50
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4169
|0.0000
|1584
|2007.08.28 11:50
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4168
|0.0000
|1585
|2007.08.28 11:51
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4167
|0.0000
|1586
|2007.08.28 11:51
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4166
|0.0000
|1587
|2007.08.28 11:51
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4165
|0.0000
|1588
|2007.08.28 11:52
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4164
|0.0000
|1589
|2007.08.28 11:52
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4163
|0.0000
|1590
|2007.08.28 12:00
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4162
|0.0000
|1591
|2007.08.28 12:12
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4161
|0.0000
|1592
|2007.08.28 12:12
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4160
|0.0000
|1593
|2007.08.28 21:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4159
|0.0000
|1594
|2007.08.28 21:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4158
|0.0000
|1595
|2007.08.28 21:39
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4157
|0.0000
|1596
|2007.08.28 21:39
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4156
|0.0000
|1597
|2007.08.28 21:39
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4155
|0.0000
|1598
|2007.08.28 22:03
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4154
|0.0000
|1599
|2007.08.28 22:04
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4153
|0.0000
|1600
|2007.08.28 22:04
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4152
|0.0000
|1601
|2007.08.28 22:04
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4151
|0.0000
|1602
|2007.08.28 22:05
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4150
|0.0000
|1603
|2007.08.28 22:14
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4149
|0.0000
|1604
|2007.08.28 22:15
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4148
|0.0000
|1605
|2007.08.28 22:15
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4147
|0.0000
|1606
|2007.08.28 22:15
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4146
|0.0000
|1607
|2007.08.28 22:16
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4145
|0.0000
|1608
|2007.08.28 22:16
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4144
|0.0000
|1609
|2007.08.28 22:16
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4143
|0.0000
|1610
|2007.08.28 22:17
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4142
|0.0000
|1611
|2007.08.28 22:17
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4141
|0.0000
|1612
|2007.08.28 22:17
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4140
|0.0000
|1613
|2007.08.28 22:17
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4139
|0.0000
|1614
|2007.08.28 22:18
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4138
|0.0000
|1615
|2007.08.28 22:18
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4137
|0.0000
|1616
|2007.08.28 22:27
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4136
|0.0000
|1617
|2007.08.28 22:28
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4135
|0.0000
|1618
|2007.08.28 22:28
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4134
|0.0000
|1619
|2007.08.28 22:28
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4133
|0.0000
|1620
|2007.08.28 22:29
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4132
|0.0000
|1621
|2007.08.28 22:29
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4131
|0.0000
|1622
|2007.08.28 22:29
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4130
|0.0000
|1623
|2007.08.28 22:29
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4129
|0.0000
|1624
|2007.08.28 22:30
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4128
|0.0000
|1625
|2007.08.28 22:30
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4127
|0.0000
|1626
|2007.08.28 22:30
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4126
|0.0000
|1627
|2007.08.28 22:30
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4125
|0.0000
|1628
|2007.08.28 22:31
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4124
|0.0000
|1629
|2007.08.28 22:31
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4123
|0.0000
|1630
|2007.08.28 22:31
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4122
|0.0000
|1631
|2007.08.28 22:31
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4121
|0.0000
|1632
|2007.08.28 23:37
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4120
|0.0000
|1633
|2007.08.28 23:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4119
|0.0000
|1634
|2007.08.28 23:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4118
|0.0000
|1635
|2007.08.28 23:38
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4117
|0.0000
|1636
|2007.08.28 23:39
|modify
|216
|0.50
|2.4215
|2.4116
|0.0000
|1637
|2007.08.29 10:00
|close
|216
|0.50
|2.4076
|2.4116
|0.0000
|577.26
|79988.82
|1638
|2007.08.29 10:00
|buy
|217
|0.50
|2.4076
|0.0000
|0.0000
|1639
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4076
|0.0000
|1640
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4077
|0.0000
|1641
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4078
|0.0000
|1642
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4079
|0.0000
|1643
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4080
|0.0000
|1644
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4081
|0.0000
|1645
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4082
|0.0000
|1646
|2007.08.29 11:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4083
|0.0000
|1647
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4084
|0.0000
|1648
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4085
|0.0000
|1649
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4086
|0.0000
|1650
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4087
|0.0000
|1651
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4088
|0.0000
|1652
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4089
|0.0000
|1653
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4090
|0.0000
|1654
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4091
|0.0000
|1655
|2007.08.29 11:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4092
|0.0000
|1656
|2007.08.29 11:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4093
|0.0000
|1657
|2007.08.29 12:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4094
|0.0000
|1658
|2007.08.29 12:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4095
|0.0000
|1659
|2007.08.29 12:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4096
|0.0000
|1660
|2007.08.29 12:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4097
|0.0000
|1661
|2007.08.29 13:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4098
|0.0000
|1662
|2007.08.29 13:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4099
|0.0000
|1663
|2007.08.29 13:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4100
|0.0000
|1664
|2007.08.29 13:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4101
|0.0000
|1665
|2007.08.29 13:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4102
|0.0000
|1666
|2007.08.29 13:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4103
|0.0000
|1667
|2007.08.29 13:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4104
|0.0000
|1668
|2007.08.29 13:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4105
|0.0000
|1669
|2007.08.29 13:39
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4106
|0.0000
|1670
|2007.08.29 20:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4107
|0.0000
|1671
|2007.08.29 21:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4108
|0.0000
|1672
|2007.08.29 21:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4109
|0.0000
|1673
|2007.08.29 21:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4110
|0.0000
|1674
|2007.08.29 21:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4111
|0.0000
|1675
|2007.08.29 21:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4112
|0.0000
|1676
|2007.08.29 21:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4113
|0.0000
|1677
|2007.08.29 21:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4114
|0.0000
|1678
|2007.08.29 21:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4115
|0.0000
|1679
|2007.08.29 21:28
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4116
|0.0000
|1680
|2007.08.29 21:28
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4117
|0.0000
|1681
|2007.08.29 21:28
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4118
|0.0000
|1682
|2007.08.29 21:28
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4119
|0.0000
|1683
|2007.08.29 21:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4120
|0.0000
|1684
|2007.08.29 21:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4121
|0.0000
|1685
|2007.08.29 21:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4122
|0.0000
|1686
|2007.08.29 21:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4123
|0.0000
|1687
|2007.08.29 21:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4124
|0.0000
|1688
|2007.08.29 21:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4125
|0.0000
|1689
|2007.08.29 21:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4126
|0.0000
|1690
|2007.08.29 21:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4127
|0.0000
|1691
|2007.08.29 21:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4128
|0.0000
|1692
|2007.08.29 21:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4129
|0.0000
|1693
|2007.08.29 21:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4130
|0.0000
|1694
|2007.08.30 08:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4131
|0.0000
|1695
|2007.08.30 08:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4132
|0.0000
|1696
|2007.08.30 08:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4133
|0.0000
|1697
|2007.08.30 08:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4134
|0.0000
|1698
|2007.08.30 08:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4135
|0.0000
|1699
|2007.08.30 08:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4136
|0.0000
|1700
|2007.08.30 08:39
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4137
|0.0000
|1701
|2007.08.30 08:39
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4138
|0.0000
|1702
|2007.08.30 08:39
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4139
|0.0000
|1703
|2007.08.30 09:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4140
|0.0000
|1704
|2007.08.30 09:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4141
|0.0000
|1705
|2007.08.30 09:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4142
|0.0000
|1706
|2007.08.30 09:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4143
|0.0000
|1707
|2007.08.30 09:26
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4144
|0.0000
|1708
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4145
|0.0000
|1709
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4146
|0.0000
|1710
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4147
|0.0000
|1711
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4148
|0.0000
|1712
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4149
|0.0000
|1713
|2007.08.30 09:27
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4150
|0.0000
|1714
|2007.08.30 09:28
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4151
|0.0000
|1715
|2007.08.30 09:35
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4152
|0.0000
|1716
|2007.08.30 09:35
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4153
|0.0000
|1717
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4154
|0.0000
|1718
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4155
|0.0000
|1719
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4156
|0.0000
|1720
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4157
|0.0000
|1721
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4158
|0.0000
|1722
|2007.08.30 09:36
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4159
|0.0000
|1723
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4160
|0.0000
|1724
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4161
|0.0000
|1725
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4162
|0.0000
|1726
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4163
|0.0000
|1727
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4164
|0.0000
|1728
|2007.08.30 09:37
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4165
|0.0000
|1729
|2007.08.30 09:38
|modify
|217
|0.50
|2.4076
|2.4166
|0.0000
|1730
|2007.08.30 11:37
|s/l
|217
|0.50
|2.4166
|2.4166
|0.0000
|413.29
|80402.11
|1731
|2007.08.30 13:00
|sell
|218
|0.50
|2.4176
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.08.30 16:00
|buy
|219
|1.00
|2.4236
|0.0000
|0.0000
|1733
|2007.08.31 04:00
|sell
|220
|1.50
|2.4220
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.08.31 09:00
|buy
|221
|2.00
|2.4290
|0.0000
|0.0000
|1735
|2007.08.31 09:00
|close
|218
|0.50
|2.4291
|0.0000
|0.0000
|-507.86
|79894.25
|1736
|2007.09.04 09:00
|close
|219
|1.00
|2.4383
|0.0000
|0.0000
|1318.90
|81213.15
|1737
|2007.09.04 09:00
|close
|220
|1.50
|2.4390
|0.0000
|0.0000
|-2270.13
|78943.02
|1738
|2007.09.04 09:00
|close
|221
|2.00
|2.4383
|0.0000
|0.0000
|1672.15
|80615.17
|1739
|2007.09.04 09:00
|sell
|222
|0.50
|2.4383
|0.0000
|0.0000
|1740
|2007.09.04 23:00
|buy
|223
|1.00
|2.4416
|0.0000
|0.0000
|1741
|2007.09.05 01:00
|sell
|224
|1.50
|2.4370
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.09.05 04:00
|buy
|225
|2.00
|2.4406
|0.0000
|0.0000
|1743
|2007.09.05 04:00
|close
|222
|0.50
|2.4405
|0.0000
|0.0000
|-106.37
|80508.80
|1744
|2007.09.05 05:00
|sell
|226
|2.50
|2.4367
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.09.05 05:00
|close
|223
|1.00
|2.4366
|0.0000
|0.0000
|-415.43
|80093.36
|1746
|2007.09.06 07:00
|buy
|227
|3.00
|2.4356
|0.0000
|0.0000
|1747
|2007.09.06 07:00
|close
|224
|1.50
|2.4355
|0.0000
|0.0000
|91.62
|80184.98
|1748
|2007.09.06 15:00
|sell
|228
|3.50
|2.4272
|0.0000
|0.0000
|1749
|2007.09.06 15:00
|close
|225
|2.00
|2.4273
|0.0000
|0.0000
|-2198.96
|77986.02
|1750
|2007.09.10 13:00
|close
|226
|2.50
|2.4111
|0.0000
|0.0000
|5240.70
|83226.72
|1751
|2007.09.10 13:00
|close
|227
|3.00
|2.4104
|0.0000
|0.0000
|-6431.12
|76795.59
|1752
|2007.09.10 13:00
|close
|228
|3.50
|2.4111
|0.0000
|0.0000
|4705.64
|81501.24
|1753
|2007.09.10 13:00
|buy
|229
|0.50
|2.4111
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.09.12 09:00
|close
|229
|0.50
|2.4121
|0.0000
|0.0000
|59.61
|81560.84
|1755
|2007.09.12 09:00
|sell
|230
|0.50
|2.4121
|0.0000
|0.0000
|1756
|2007.09.12 13:38
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4121
|0.0000
|1757
|2007.09.12 13:38
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4120
|0.0000
|1758
|2007.09.12 13:38
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4119
|0.0000
|1759
|2007.09.12 13:38
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4118
|0.0000
|1760
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4117
|0.0000
|1761
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4116
|0.0000
|1762
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4115
|0.0000
|1763
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4114
|0.0000
|1764
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4113
|0.0000
|1765
|2007.09.12 13:39
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4112
|0.0000
|1766
|2007.09.12 14:01
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4111
|0.0000
|1767
|2007.09.12 14:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4110
|0.0000
|1768
|2007.09.12 14:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4109
|0.0000
|1769
|2007.09.12 14:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4108
|0.0000
|1770
|2007.09.12 14:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4107
|0.0000
|1771
|2007.09.12 14:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4106
|0.0000
|1772
|2007.09.12 14:11
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4105
|0.0000
|1773
|2007.09.12 14:11
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4104
|0.0000
|1774
|2007.09.12 14:12
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4103
|0.0000
|1775
|2007.09.12 14:12
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4102
|0.0000
|1776
|2007.09.12 14:12
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4101
|0.0000
|1777
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4100
|0.0000
|1778
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4099
|0.0000
|1779
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4098
|0.0000
|1780
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4097
|0.0000
|1781
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4096
|0.0000
|1782
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4095
|0.0000
|1783
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4094
|0.0000
|1784
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4093
|0.0000
|1785
|2007.09.13 09:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4092
|0.0000
|1786
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4091
|0.0000
|1787
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4090
|0.0000
|1788
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4089
|0.0000
|1789
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4088
|0.0000
|1790
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4087
|0.0000
|1791
|2007.09.13 09:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4086
|0.0000
|1792
|2007.09.13 10:17
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4085
|0.0000
|1793
|2007.09.13 10:17
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4084
|0.0000
|1794
|2007.09.13 10:17
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4083
|0.0000
|1795
|2007.09.13 10:17
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4082
|0.0000
|1796
|2007.09.13 10:25
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4081
|0.0000
|1797
|2007.09.13 10:25
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4080
|0.0000
|1798
|2007.09.13 10:25
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4079
|0.0000
|1799
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4078
|0.0000
|1800
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4077
|0.0000
|1801
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4076
|0.0000
|1802
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4075
|0.0000
|1803
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4074
|0.0000
|1804
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4073
|0.0000
|1805
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4072
|0.0000
|1806
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4071
|0.0000
|1807
|2007.09.13 10:26
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4070
|0.0000
|1808
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4069
|0.0000
|1809
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4068
|0.0000
|1810
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4067
|0.0000
|1811
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4066
|0.0000
|1812
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4065
|0.0000
|1813
|2007.09.13 10:27
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4064
|0.0000
|1814
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4063
|0.0000
|1815
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4062
|0.0000
|1816
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4061
|0.0000
|1817
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4060
|0.0000
|1818
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4059
|0.0000
|1819
|2007.09.13 10:35
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4058
|0.0000
|1820
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4057
|0.0000
|1821
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4056
|0.0000
|1822
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4055
|0.0000
|1823
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4054
|0.0000
|1824
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4053
|0.0000
|1825
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4052
|0.0000
|1826
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4051
|0.0000
|1827
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4050
|0.0000
|1828
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4049
|0.0000
|1829
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4048
|0.0000
|1830
|2007.09.13 10:36
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4047
|0.0000
|1831
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4046
|0.0000
|1832
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4045
|0.0000
|1833
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4044
|0.0000
|1834
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4043
|0.0000
|1835
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4042
|0.0000
|1836
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4041
|0.0000
|1837
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4040
|0.0000
|1838
|2007.09.13 10:37
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4039
|0.0000
|1839
|2007.09.13 11:02
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4038
|0.0000
|1840
|2007.09.13 11:11
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4037
|0.0000
|1841
|2007.09.13 11:11
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4036
|0.0000
|1842
|2007.09.13 11:12
|modify
|230
|0.50
|2.4121
|2.4035
|0.0000
|1843
|2007.09.13 12:38
|s/l
|230
|0.50
|2.4035
|2.4035
|0.0000
|337.05
|81897.89
|1844
|2007.09.13 16:00
|buy
|231
|0.50
|2.4074
|0.0000
|0.0000
|1845
|2007.09.14 01:00
|sell
|232
|1.00
|2.3902
|0.0000
|0.0000
|1846
|2007.09.18 11:00
|close
|231
|0.50
|2.3649
|0.0000
|0.0000
|-1810.60
|80087.29
|1847
|2007.09.18 11:00
|close
|232
|1.00
|2.3656
|0.0000
|0.0000
|2078.18
|82165.47
|1848
|2007.09.18 11:00
|buy
|233
|0.50
|2.3656
|0.0000
|0.0000
|1849
|2007.09.18 19:13
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3656
|0.0000
|1850
|2007.09.18 20:15
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3657
|0.0000
|1851
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3658
|0.0000
|1852
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3659
|0.0000
|1853
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3660
|0.0000
|1854
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3661
|0.0000
|1855
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3662
|0.0000
|1856
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3663
|0.0000
|1857
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3664
|0.0000
|1858
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3665
|0.0000
|1859
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3666
|0.0000
|1860
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3667
|0.0000
|1861
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3668
|0.0000
|1862
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3669
|0.0000
|1863
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3670
|0.0000
|1864
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3671
|0.0000
|1865
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3672
|0.0000
|1866
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3673
|0.0000
|1867
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3674
|0.0000
|1868
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3675
|0.0000
|1869
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3676
|0.0000
|1870
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3677
|0.0000
|1871
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3678
|0.0000
|1872
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3679
|0.0000
|1873
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3680
|0.0000
|1874
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3681
|0.0000
|1875
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3682
|0.0000
|1876
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3683
|0.0000
|1877
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3684
|0.0000
|1878
|2007.09.18 20:25
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3685
|0.0000
|1879
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3686
|0.0000
|1880
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3687
|0.0000
|1881
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3688
|0.0000
|1882
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3689
|0.0000
|1883
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3690
|0.0000
|1884
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3691
|0.0000
|1885
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3692
|0.0000
|1886
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3693
|0.0000
|1887
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3694
|0.0000
|1888
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3695
|0.0000
|1889
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3696
|0.0000
|1890
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3697
|0.0000
|1891
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3698
|0.0000
|1892
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3699
|0.0000
|1893
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3700
|0.0000
|1894
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3701
|0.0000
|1895
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3702
|0.0000
|1896
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3703
|0.0000
|1897
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3704
|0.0000
|1898
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3705
|0.0000
|1899
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3706
|0.0000
|1900
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3707
|0.0000
|1901
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3708
|0.0000
|1902
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3709
|0.0000
|1903
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3710
|0.0000
|1904
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3711
|0.0000
|1905
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3712
|0.0000
|1906
|2007.09.18 20:35
|modify
|233
|0.50
|2.3656
|2.3713
|0.0000
|1907
|2007.09.19 10:26
|s/l
|233
|0.50
|2.3713
|2.3713
|0.0000
|254.36
|82419.83
|1908
|2007.09.19 11:00
|sell
|234
|0.50
|2.3682
|0.0000
|0.0000
|1909
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3682
|0.0000
|1910
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3681
|0.0000
|1911
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3680
|0.0000
|1912
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3679
|0.0000
|1913
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3678
|0.0000
|1914
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3677
|0.0000
|1915
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3676
|0.0000
|1916
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3675
|0.0000
|1917
|2007.09.20 08:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3674
|0.0000
|1918
|2007.09.20 08:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3673
|0.0000
|1919
|2007.09.20 08:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3672
|0.0000
|1920
|2007.09.20 08:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3671
|0.0000
|1921
|2007.09.20 08:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3670
|0.0000
|1922
|2007.09.20 08:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3669
|0.0000
|1923
|2007.09.20 09:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3668
|0.0000
|1924
|2007.09.20 09:38
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3667
|0.0000
|1925
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3666
|0.0000
|1926
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3665
|0.0000
|1927
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3664
|0.0000
|1928
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3663
|0.0000
|1929
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3662
|0.0000
|1930
|2007.09.20 10:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3661
|0.0000
|1931
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3660
|0.0000
|1932
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3659
|0.0000
|1933
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3658
|0.0000
|1934
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3657
|0.0000
|1935
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3656
|0.0000
|1936
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3655
|0.0000
|1937
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3654
|0.0000
|1938
|2007.09.20 10:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3653
|0.0000
|1939
|2007.09.20 11:03
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3652
|0.0000
|1940
|2007.09.20 11:04
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3651
|0.0000
|1941
|2007.09.20 11:04
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3650
|0.0000
|1942
|2007.09.20 11:04
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3649
|0.0000
|1943
|2007.09.20 11:12
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3648
|0.0000
|1944
|2007.09.20 11:13
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3647
|0.0000
|1945
|2007.09.20 11:13
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3646
|0.0000
|1946
|2007.09.20 11:13
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3645
|0.0000
|1947
|2007.09.20 11:14
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3644
|0.0000
|1948
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3643
|0.0000
|1949
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3642
|0.0000
|1950
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3641
|0.0000
|1951
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3640
|0.0000
|1952
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3639
|0.0000
|1953
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3638
|0.0000
|1954
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3637
|0.0000
|1955
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3636
|0.0000
|1956
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3635
|0.0000
|1957
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3634
|0.0000
|1958
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3633
|0.0000
|1959
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3632
|0.0000
|1960
|2007.09.20 12:36
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3631
|0.0000
|1961
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3630
|0.0000
|1962
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3629
|0.0000
|1963
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3628
|0.0000
|1964
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3627
|0.0000
|1965
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3626
|0.0000
|1966
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3625
|0.0000
|1967
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3624
|0.0000
|1968
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3623
|0.0000
|1969
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3622
|0.0000
|1970
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3621
|0.0000
|1971
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3620
|0.0000
|1972
|2007.09.20 12:37
|modify
|234
|0.50
|2.3682
|2.3619
|0.0000
|1973
|2007.09.21 04:00
|close
|234
|0.50
|2.3584
|2.3619
|0.0000
|377.38
|82797.21
|1974
|2007.09.21 04:00
|buy
|235
|0.50
|2.3584
|0.0000
|0.0000
|1975
|2007.09.21 08:00
|sell
|236
|1.00
|2.3514
|0.0000
|0.0000
|1976
|2007.09.21 10:00
|buy
|237
|1.50
|2.3596
|0.0000
|0.0000
|1977
|2007.09.24 20:00
|close
|235
|0.50
|2.3713
|0.0000
|0.0000
|565.21
|83362.42
|1978
|2007.09.24 20:00
|close
|236
|1.00
|2.3720
|0.0000
|0.0000
|-1801.12
|81561.30
|1979
|2007.09.24 20:00
|close
|237
|1.50
|2.3713
|0.0000
|0.0000
|1540.16
|83101.46
|1980
|2007.09.24 20:00
|sell
|238
|0.50
|2.3713
|0.0000
|0.0000
|1981
|2007.09.25 05:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3713
|0.0000
|1982
|2007.09.25 05:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3712
|0.0000
|1983
|2007.09.25 06:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3711
|0.0000
|1984
|2007.09.25 07:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3710
|0.0000
|1985
|2007.09.25 07:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3709
|0.0000
|1986
|2007.09.25 07:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3708
|0.0000
|1987
|2007.09.25 07:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3707
|0.0000
|1988
|2007.09.25 07:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3706
|0.0000
|1989
|2007.09.25 07:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3705
|0.0000
|1990
|2007.09.25 07:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3704
|0.0000
|1991
|2007.09.25 07:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3703
|0.0000
|1992
|2007.09.25 07:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3702
|0.0000
|1993
|2007.09.25 07:39
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3701
|0.0000
|1994
|2007.09.25 08:12
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3700
|0.0000
|1995
|2007.09.25 08:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3699
|0.0000
|1996
|2007.09.25 08:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3698
|0.0000
|1997
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3697
|0.0000
|1998
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3696
|0.0000
|1999
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3695
|0.0000
|2000
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3694
|0.0000
|2001
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3693
|0.0000
|2002
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3692
|0.0000
|2003
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3691
|0.0000
|2004
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3690
|0.0000
|2005
|2007.09.25 09:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3689
|0.0000
|2006
|2007.09.25 09:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3688
|0.0000
|2007
|2007.09.25 09:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3687
|0.0000
|2008
|2007.09.25 09:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3686
|0.0000
|2009
|2007.09.25 09:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3685
|0.0000
|2010
|2007.09.25 09:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3684
|0.0000
|2011
|2007.09.25 11:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3683
|0.0000
|2012
|2007.09.25 11:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3682
|0.0000
|2013
|2007.09.25 11:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3681
|0.0000
|2014
|2007.09.25 11:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3680
|0.0000
|2015
|2007.09.25 11:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3679
|0.0000
|2016
|2007.09.25 11:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3678
|0.0000
|2017
|2007.09.25 11:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3677
|0.0000
|2018
|2007.09.25 11:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3676
|0.0000
|2019
|2007.09.25 11:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3675
|0.0000
|2020
|2007.09.25 11:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3674
|0.0000
|2021
|2007.09.25 11:35
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3673
|0.0000
|2022
|2007.09.25 11:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3672
|0.0000
|2023
|2007.09.25 11:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3671
|0.0000
|2024
|2007.09.25 11:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3670
|0.0000
|2025
|2007.09.25 11:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3669
|0.0000
|2026
|2007.09.25 11:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3668
|0.0000
|2027
|2007.09.25 11:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3667
|0.0000
|2028
|2007.09.25 11:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3666
|0.0000
|2029
|2007.09.25 11:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3665
|0.0000
|2030
|2007.09.25 11:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3664
|0.0000
|2031
|2007.09.25 11:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3663
|0.0000
|2032
|2007.09.25 11:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3662
|0.0000
|2033
|2007.09.25 11:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3661
|0.0000
|2034
|2007.09.25 11:39
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3660
|0.0000
|2035
|2007.09.25 12:18
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3659
|0.0000
|2036
|2007.09.25 12:18
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3658
|0.0000
|2037
|2007.09.25 12:18
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3657
|0.0000
|2038
|2007.09.25 12:25
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3656
|0.0000
|2039
|2007.09.25 12:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3655
|0.0000
|2040
|2007.09.25 12:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3654
|0.0000
|2041
|2007.09.25 12:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3653
|0.0000
|2042
|2007.09.25 12:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3652
|0.0000
|2043
|2007.09.25 12:26
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3651
|0.0000
|2044
|2007.09.25 12:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3650
|0.0000
|2045
|2007.09.25 12:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3649
|0.0000
|2046
|2007.09.25 12:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3648
|0.0000
|2047
|2007.09.25 12:27
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3647
|0.0000
|2048
|2007.09.25 12:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3646
|0.0000
|2049
|2007.09.25 12:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3645
|0.0000
|2050
|2007.09.25 12:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3644
|0.0000
|2051
|2007.09.25 12:28
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3643
|0.0000
|2052
|2007.09.25 12:35
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3642
|0.0000
|2053
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3641
|0.0000
|2054
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3640
|0.0000
|2055
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3639
|0.0000
|2056
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3638
|0.0000
|2057
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3637
|0.0000
|2058
|2007.09.25 12:36
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3636
|0.0000
|2059
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3635
|0.0000
|2060
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3634
|0.0000
|2061
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3633
|0.0000
|2062
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3632
|0.0000
|2063
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3631
|0.0000
|2064
|2007.09.25 12:37
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3630
|0.0000
|2065
|2007.09.25 12:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3629
|0.0000
|2066
|2007.09.25 12:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3628
|0.0000
|2067
|2007.09.25 12:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3627
|0.0000
|2068
|2007.09.25 12:38
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3626
|0.0000
|2069
|2007.09.25 13:03
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3625
|0.0000
|2070
|2007.09.25 13:04
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3624
|0.0000
|2071
|2007.09.25 13:12
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3623
|0.0000
|2072
|2007.09.25 13:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3622
|0.0000
|2073
|2007.09.25 21:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3621
|0.0000
|2074
|2007.09.25 21:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3620
|0.0000
|2075
|2007.09.25 21:14
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3619
|0.0000
|2076
|2007.09.26 04:04
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3618
|0.0000
|2077
|2007.09.26 04:12
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3617
|0.0000
|2078
|2007.09.26 04:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3616
|0.0000
|2079
|2007.09.26 04:13
|modify
|238
|0.50
|2.3713
|2.3615
|0.0000
|2080
|2007.09.26 06:00
|close
|238
|0.50
|2.3545
|2.3615
|0.0000
|702.33
|83803.79
|2081
|2007.09.26 06:00
|buy
|239
|0.50
|2.3545
|0.0000
|0.0000
|2082
|2007.09.27 04:00
|close
|239
|0.50
|2.3558
|0.0000
|0.0000
|80.75
|83884.55
|2083
|2007.09.27 04:00
|sell
|240
|0.50
|2.3558
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.09.27 08:00
|buy
|241
|1.00
|2.3615
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.09.28 06:00
|close
|240
|0.50
|2.3703
|0.0000
|0.0000
|-637.26
|83247.28
|2086
|2007.09.28 06:00
|close
|241
|1.00
|2.3696
|0.0000
|0.0000
|715.90
|83963.18
|2087
|2007.09.28 06:00
|sell
|242
|0.50
|2.3696
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.09.28 15:00
|buy
|243
|1.00
|2.3824
|0.0000
|0.0000
|2089
|2007.10.01 17:00
|sell
|244
|1.50
|2.3829
|0.0000
|0.0000
|2090
|2007.10.01 18:00
|buy
|245
|2.00
|2.3880
|0.0000
|0.0000
|2091
|2007.10.01 18:00
|close
|242
|0.50
|2.3881
|0.0000
|0.0000
|-809.91
|83153.26
|2092
|2007.10.02 04:00
|sell
|246
|2.50
|2.3874
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.10.02 04:00
|close
|243
|1.00
|2.3873
|0.0000
|0.0000
|455.98
|83609.25
|2094
|2007.10.02 10:00
|buy
|247
|3.00
|2.3905
|0.0000
|0.0000
|2095
|2007.10.02 10:00
|close
|244
|1.50
|2.3906
|0.0000
|0.0000
|-1031.27
|82577.97
|2096
|2007.10.03 08:00
|close
|245
|2.00
|2.3971
|0.0000
|0.0000
|1637.34
|84215.32
|2097
|2007.10.03 08:00
|close
|246
|2.50
|2.3978
|0.0000
|0.0000
|-2301.50
|81913.81
|2098
|2007.10.03 08:00
|close
|247
|3.00
|2.3971
|0.0000
|0.0000
|1759.09
|83672.90
|2099
|2007.10.03 08:00
|sell
|248
|0.50
|2.3971
|0.0000
|0.0000
|2100
|2007.10.03 19:00
|buy
|249
|1.00
|2.4005
|0.0000
|0.0000
|2101
|2007.10.04 08:00
|sell
|250
|1.50
|2.3947
|0.0000
|0.0000
|2102
|2007.10.04 15:00
|buy
|251
|2.00
|2.4015
|0.0000
|0.0000
|2103
|2007.10.04 15:00
|close
|248
|0.50
|2.4016
|0.0000
|0.0000
|-228.46
|83444.43
|2104
|2007.10.04 20:00
|sell
|252
|2.50
|2.3941
|0.0000
|0.0000
|2105
|2007.10.04 20:00
|close
|249
|1.00
|2.3942
|0.0000
|0.0000
|-494.84
|82949.59
|2106
|2007.10.05 12:00
|buy
|253
|3.00
|2.3979
|0.0000
|0.0000
|2107
|2007.10.05 12:00
|close
|250
|1.50
|2.3978
|0.0000
|0.0000
|-435.66
|82513.93
|2108
|2007.10.09 09:00
|close
|251
|2.00
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|1808.49
|84322.41
|2109
|2007.10.09 09:00
|close
|252
|2.50
|2.4121
|0.0000
|0.0000
|-4056.07
|80266.34
|2110
|2007.10.09 09:00
|close
|253
|3.00
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|3596.21
|83862.55
|2111
|2007.10.09 09:00
|sell
|254
|0.50
|2.4114
|0.0000
|0.0000
|2112
|2007.10.10 03:00
|buy
|255
|1.00
|2.4142
|0.0000
|0.0000
|2113
|2007.10.11 03:00
|sell
|256
|1.50
|2.4118
|0.0000
|0.0000
|2114
|2007.10.12 14:00
|close
|254
|0.50
|2.4068
|0.0000
|0.0000
|141.54
|84004.08
|2115
|2007.10.12 14:00
|close
|255
|1.00
|2.4061
|0.0000
|0.0000
|-633.88
|83370.21
|2116
|2007.10.12 14:00
|close
|256
|1.50
|2.4068
|0.0000
|0.0000
|613.29
|83983.49
|2117
|2007.10.12 14:00
|buy
|257
|0.50
|2.4068
|0.0000
|0.0000
|2118
|2007.10.15 11:00
|sell
|258
|1.00
|2.4039
|0.0000
|0.0000
|2119
|2007.10.15 21:00
|buy
|259
|1.50
|2.4108
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.10.16 10:00
|sell
|260
|2.00
|2.4070
|0.0000
|0.0000
|2121
|2007.10.16 10:00
|close
|257
|0.50
|2.4071
|0.0000
|0.0000
|29.37
|84012.86
|2122
|2007.10.17 12:00
|buy
|261
|2.50
|2.4037
|0.0000
|0.0000
|2123
|2007.10.17 12:00
|close
|258
|1.00
|2.4038
|0.0000
|0.0000
|-36.98
|83975.88
|2124
|2007.10.18 06:00
|sell
|262
|3.00
|2.4014
|0.0000
|0.0000
|2125
|2007.10.18 06:00
|close
|259
|1.50
|2.4015
|0.0000
|0.0000
|-1081.65
|82894.23
|2126
|2007.10.19 11:00
|close
|260
|2.00
|2.3945
|0.0000
|0.0000
|1930.23
|84824.46
|2127
|2007.10.19 11:00
|close
|261
|2.50
|2.3938
|0.0000
|0.0000
|-1973.33
|82851.13
|2128
|2007.10.19 11:00
|close
|262
|3.00
|2.3945
|0.0000
|0.0000
|1718.67
|84569.81
|2129
|2007.10.19 11:00
|buy
|263
|0.50
|2.3945
|0.0000
|0.0000
|2130
|2007.10.22 01:00
|sell
|264
|1.00
|2.3831
|0.0000
|0.0000
|2131
|2007.10.22 19:00
|buy
|265
|1.50
|2.3900
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.10.24 07:00
|close
|263
|0.50
|2.4002
|0.0000
|0.0000
|270.78
|84840.59
|2133
|2007.10.24 07:00
|close
|264
|1.00
|2.4009
|0.0000
|0.0000
|-1582.48
|83258.11
|2134
|2007.10.24 07:00
|close
|265
|1.50
|2.4002
|0.0000
|0.0000
|1370.72
|84628.83
|2135
|2007.10.24 07:00
|sell
|266
|0.50
|2.4002
|0.0000
|0.0000
|2136
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.4002
|0.0000
|2137
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.4001
|0.0000
|2138
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.4000
|0.0000
|2139
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3999
|0.0000
|2140
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3998
|0.0000
|2141
|2007.10.25 14:36
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3997
|0.0000
|2142
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3996
|0.0000
|2143
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3995
|0.0000
|2144
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3994
|0.0000
|2145
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3993
|0.0000
|2146
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3992
|0.0000
|2147
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3991
|0.0000
|2148
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3990
|0.0000
|2149
|2007.10.25 14:37
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3989
|0.0000
|2150
|2007.10.25 14:38
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3988
|0.0000
|2151
|2007.10.25 14:38
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3987
|0.0000
|2152
|2007.10.25 14:38
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3986
|0.0000
|2153
|2007.10.25 14:38
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3985
|0.0000
|2154
|2007.10.25 15:12
|modify
|266
|0.50
|2.4002
|2.3984
|0.0000
|2155
|2007.10.26 09:00
|close
|266
|0.50
|2.3922
|2.3984
|0.0000
|299.74
|84928.57
|2156
|2007.10.26 09:00
|buy
|267
|0.50
|2.3922
|0.0000
|0.0000
|2157
|2007.10.26 14:00
|sell
|268
|1.00
|2.3843
|0.0000
|0.0000
|2158
|2007.10.29 04:00
|buy
|269
|1.50
|2.3898
|0.0000
|0.0000
|2159
|2007.10.30 15:00
|close
|267
|0.50
|2.4018
|0.0000
|0.0000
|431.00
|85359.57
|2160
|2007.10.30 15:00
|close
|268
|1.00
|2.4025
|0.0000
|0.0000
|-1617.02
|83742.55
|2161
|2007.10.30 15:00
|close
|269
|1.50
|2.4018
|0.0000
|0.0000
|1579.29
|85321.84
|2162
|2007.10.30 15:00
|sell
|270
|0.50
|2.4018
|0.0000
|0.0000
|2163
|2007.10.30 22:38
|modify
|270
|0.50
|2.4018
|2.4018
|0.0000
|2164
|2007.10.30 22:39
|modify
|270
|0.50
|2.4018
|2.4017
|0.0000
|2165
|2007.10.30 22:39
|modify
|270
|0.50
|2.4018
|2.4016
|0.0000
|2166
|2007.10.30 22:39
|modify
|270
|0.50
|2.4018
|2.4015
|0.0000
|2167
|2007.10.30 22:40
|modify
|270
|0.50
|2.4018
|2.4014
|0.0000
|2168
|2007.10.30 23:54
|close at stop
|270
|0.50
|2.3966
|2.4014
|0.0000
|224.51
|85546.35