Strategy Tester Report
HMA_EA_j
AlpariUK-Demo (Build 210)

SymbolGBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.30 23:00 (2007.01.01 - 2007.10.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.5; Agresive=true; HMA_period=47; HMA_method=3; HMA_price=0; ATR_period=14; ATR_bars=100; Rotation=3; TradeBar=1; Slippage=3; Magic_Number=654;
Bars in test9361Ticks modelled2803727Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors30
Initial deposit50000.00
Total net profit35546.35Gross profit207427.82Gross loss-171881.47
Profit factor1.21Expected payoff131.65
Absolute drawdown3101.58Maximal drawdown12846.89 (21.50%)Relative drawdown21.50% (12846.89)
Total trades270Short positions (won %)135 (51.85%)Long positions (won %)135 (64.44%)
Profit trades (% of total)157 (58.15%)Loss trades (% of total)113 (41.85%)
Largestprofit trade12683.19loss trade-15479.98
Averageprofit trade1321.20loss trade-1521.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (3707.26)consecutive losses (loss in money)5 (-1507.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12683.19 (1)consecutive loss (count of losses)-15479.98 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 11:00buy10.502.39230.00000.0000
22007.01.03 09:17modify10.502.39232.39240.0000
32007.01.03 09:20modify10.502.39232.39250.0000
42007.01.03 09:20modify10.502.39232.39270.0000
52007.01.03 09:20modify10.502.39232.39280.0000
62007.01.03 10:35modify10.502.39232.39290.0000
72007.01.03 10:35modify10.502.39232.39300.0000
82007.01.03 10:37modify10.502.39232.39310.0000
92007.01.03 11:11modify10.502.39232.39320.0000
102007.01.03 11:13modify10.502.39232.39330.0000
112007.01.03 11:13modify10.502.39232.39340.0000
122007.01.03 12:51s/l10.502.39342.39340.000055.7350055.73
132007.01.03 14:00sell20.502.39080.00000.0000
142007.01.04 12:00buy31.002.39380.00000.0000
152007.01.05 03:00sell41.502.38970.00000.0000
162007.01.08 07:00buy52.002.38480.00000.0000
172007.01.08 07:00close20.502.38490.00000.0000197.7350253.45
182007.01.10 04:00close31.002.40710.00000.00001214.5951468.05
192007.01.10 04:00close41.502.40780.00000.0000-2447.2049020.84
202007.01.10 04:00close52.002.40710.00000.00003918.4652939.31
212007.01.10 04:00sell60.502.40710.00000.0000
222007.01.10 17:00buy71.002.41140.00000.0000
232007.01.11 00:00sell81.502.40780.00000.0000
242007.01.11 10:00buy92.002.41320.00000.0000
252007.01.11 10:00close60.502.41300.00000.0000-288.9452650.36
262007.01.16 09:00close71.002.45000.00000.00003432.7056083.06
272007.01.16 09:00close81.502.45070.00000.0000-5659.1650423.90
282007.01.16 09:00close92.002.45000.00000.00006455.9356879.82
292007.01.16 09:00sell100.502.45000.00000.0000
302007.01.16 11:15modify100.502.45002.45000.0000
312007.01.16 11:15modify100.502.45002.44990.0000
322007.01.16 11:15modify100.502.45002.44980.0000
332007.01.16 11:16modify100.502.45002.44970.0000
342007.01.16 11:16modify100.502.45002.44960.0000
352007.01.16 11:16modify100.502.45002.44940.0000
362007.01.16 11:29modify100.502.45002.44930.0000
372007.01.16 11:30modify100.502.45002.44920.0000
382007.01.16 14:19s/l100.502.44922.44920.000034.5456914.36
392007.01.17 08:00buy110.502.45080.00000.0000
402007.01.17 14:24modify110.502.45082.45080.0000
412007.01.17 14:24modify110.502.45082.45090.0000
422007.01.17 14:24modify110.502.45082.45100.0000
432007.01.17 14:25modify110.502.45082.45110.0000
442007.01.17 14:26modify110.502.45082.45120.0000
452007.01.17 14:30modify110.502.45082.45130.0000
462007.01.17 14:30modify110.502.45082.45140.0000
472007.01.17 14:30modify110.502.45082.45160.0000
482007.01.17 14:30modify110.502.45082.45170.0000
492007.01.18 07:00close110.502.45552.45170.0000227.6257141.99
502007.01.18 07:00sell120.502.45550.00000.0000
512007.01.18 09:00buy131.002.46120.00000.0000
522007.01.19 00:00sell141.502.46140.00000.0000
532007.01.19 14:00buy152.002.46490.00000.0000
542007.01.19 14:00close120.502.46470.00000.0000-408.6356733.35
552007.01.19 22:00sell162.502.46260.00000.0000
562007.01.19 22:00close131.002.46270.00000.0000146.0056879.35
572007.01.22 02:00buy173.002.46390.00000.0000
582007.01.22 02:00close141.502.46380.00000.0000-345.0956534.25
592007.01.23 12:00sell183.502.46450.00000.0000
602007.01.23 12:00close152.002.46440.00000.0000-20.7356513.53
612007.01.26 01:00close162.502.45330.00000.00001608.6158122.14
622007.01.26 01:00close173.002.45260.00000.0000-2632.9955489.15
632007.01.26 01:00close183.502.45330.00000.00002985.9858475.13
642007.01.26 01:00buy190.502.45330.00000.0000
652007.01.29 03:00close190.502.45620.00000.0000133.4758608.60
662007.01.29 03:00sell200.502.45620.00000.0000
672007.01.30 02:00buy211.002.45820.00000.0000
682007.01.30 17:00sell221.502.45690.00000.0000
692007.01.31 08:00buy232.002.46120.00000.0000
702007.01.31 08:00close200.502.46110.00000.0000-234.3858374.22
712007.01.31 09:00sell242.502.45470.00000.0000
722007.01.31 09:00close211.002.45460.00000.0000-294.5658079.65
732007.02.01 11:00close221.502.44730.00000.00001106.6759186.33
742007.02.01 11:00close232.002.44660.00000.0000-2423.9656762.36
752007.02.01 11:00close242.502.44730.00000.00001426.5158188.87
762007.02.01 11:00buy250.502.44730.00000.0000
772007.02.02 10:00sell261.002.44440.00000.0000
782007.02.02 16:00buy271.502.45370.00000.0000
792007.02.05 11:00sell282.002.44810.00000.0000
802007.02.05 11:00close250.502.44800.00000.000046.6658235.53
812007.02.06 08:00buy292.502.44870.00000.0000
822007.02.06 08:00close261.002.44860.00000.0000-408.3257827.21
832007.02.06 19:00sell303.002.44330.00000.0000
842007.02.06 19:00close271.502.44310.00000.0000-1324.2856502.93
852007.02.07 14:00buy313.502.44550.00000.0000
862007.02.07 14:00close282.002.44540.00000.0000375.0856878.01
872007.02.07 16:00sell324.002.43900.00000.0000
882007.02.07 16:00close292.502.43890.00000.0000-2075.4154802.60
892007.02.07 20:01buy334.502.44540.00000.0000
902007.02.07 20:01close303.002.44540.00000.0000-612.4854190.12
912007.02.08 17:00sell345.002.43900.00000.0000
922007.02.08 17:00close313.502.43890.00000.0000-1823.1352366.99
932007.02.12 04:00buy355.502.43630.00000.0000
942007.02.12 04:00close324.002.43640.00000.0000441.9152808.89
952007.02.13 10:00sell366.002.43750.00000.0000
962007.02.13 10:00close334.502.43760.00000.0000-2588.6550220.25
972007.02.14 08:00close345.002.42910.00000.00003818.0554038.29
982007.02.14 08:00close355.502.42840.00000.0000-3572.5550465.74
992007.02.14 08:00close366.002.42910.00000.00004215.0954680.83
1002007.02.14 08:00buy370.502.42910.00000.0000
1012007.02.15 09:00close370.502.42950.00000.000041.9054722.74
1022007.02.15 09:00sell380.502.42950.00000.0000
1032007.02.15 12:35modify380.502.42952.42930.0000
1042007.02.15 12:38modify380.502.42952.42920.0000
1052007.02.15 12:39modify380.502.42952.42890.0000
1062007.02.15 12:39modify380.502.42952.42880.0000
1072007.02.15 12:39modify380.502.42952.42870.0000
1082007.02.15 12:39modify380.502.42952.42860.0000
1092007.02.15 15:00modify380.502.42952.42850.0000
1102007.02.15 15:21modify380.502.42952.42830.0000
1112007.02.15 15:24modify380.502.42952.42820.0000
1122007.02.15 15:41modify380.502.42952.42800.0000
1132007.02.15 15:51modify380.502.42952.42790.0000
1142007.02.15 15:52modify380.502.42952.42780.0000
1152007.02.15 15:59modify380.502.42952.42760.0000
1162007.02.15 15:59modify380.502.42952.42750.0000
1172007.02.15 15:59modify380.502.42952.42720.0000
1182007.02.15 16:00modify380.502.42952.42700.0000
1192007.02.15 16:00modify380.502.42952.42690.0000
1202007.02.15 16:00modify380.502.42952.42670.0000
1212007.02.15 16:00modify380.502.42952.42660.0000
1222007.02.15 16:00modify380.502.42952.42650.0000
1232007.02.15 16:00modify380.502.42952.42640.0000
1242007.02.15 16:00modify380.502.42952.42620.0000
1252007.02.15 16:00modify380.502.42952.42610.0000
1262007.02.15 16:00modify380.502.42952.42600.0000
1272007.02.15 16:00modify380.502.42952.42580.0000
1282007.02.15 16:01modify380.502.42952.42570.0000
1292007.02.15 16:01modify380.502.42952.42560.0000
1302007.02.15 16:01modify380.502.42952.42550.0000
1312007.02.15 16:04modify380.502.42952.42530.0000
1322007.02.15 16:05modify380.502.42952.42520.0000
1332007.02.15 16:06modify380.502.42952.42500.0000
1342007.02.15 16:06modify380.502.42952.42470.0000
1352007.02.15 16:11modify380.502.42952.42460.0000
1362007.02.15 16:12modify380.502.42952.42440.0000
1372007.02.15 16:12modify380.502.42952.42430.0000
1382007.02.15 16:12modify380.502.42952.42420.0000
1392007.02.15 16:12modify380.502.42952.42410.0000
1402007.02.15 16:12modify380.502.42952.42400.0000
1412007.02.15 16:13modify380.502.42952.42390.0000
1422007.02.15 16:17modify380.502.42952.42360.0000
1432007.02.15 16:37modify380.502.42952.42340.0000
1442007.02.15 16:42modify380.502.42952.42320.0000
1452007.02.15 16:42modify380.502.42952.42300.0000
1462007.02.15 16:42modify380.502.42952.42270.0000
1472007.02.15 16:44modify380.502.42952.42240.0000
1482007.02.15 16:44modify380.502.42952.42230.0000
1492007.02.15 16:44modify380.502.42952.42200.0000
1502007.02.15 16:45modify380.502.42952.42190.0000
1512007.02.15 16:45modify380.502.42952.42140.0000
1522007.02.15 16:45modify380.502.42952.42130.0000
1532007.02.15 16:53modify380.502.42952.42120.0000
1542007.02.15 16:59modify380.502.42952.42110.0000
1552007.02.15 16:59modify380.502.42952.42090.0000
1562007.02.15 17:02modify380.502.42952.42080.0000
1572007.02.15 17:03modify380.502.42952.42070.0000
1582007.02.15 17:05modify380.502.42952.42060.0000
1592007.02.15 17:05modify380.502.42952.42050.0000
1602007.02.15 17:05modify380.502.42952.42040.0000
1612007.02.15 17:05modify380.502.42952.42030.0000
1622007.02.15 17:05modify380.502.42952.42020.0000
1632007.02.15 17:05modify380.502.42952.42000.0000
1642007.02.15 17:11modify380.502.42952.41990.0000
1652007.02.15 17:11modify380.502.42952.41980.0000
1662007.02.15 17:13modify380.502.42952.41970.0000
1672007.02.15 17:13modify380.502.42952.41960.0000
1682007.02.15 17:16modify380.502.42952.41950.0000
1692007.02.15 17:16modify380.502.42952.41940.0000
1702007.02.15 17:16modify380.502.42952.41930.0000
1712007.02.15 17:18modify380.502.42952.41920.0000
1722007.02.15 17:18modify380.502.42952.41890.0000
1732007.02.15 17:18modify380.502.42952.41880.0000
1742007.02.15 17:18modify380.502.42952.41870.0000
1752007.02.15 17:18modify380.502.42952.41850.0000
1762007.02.15 20:47modify380.502.42952.41840.0000
1772007.02.15 20:48modify380.502.42952.41820.0000
1782007.02.15 20:49modify380.502.42952.41810.0000
1792007.02.15 20:50modify380.502.42952.41790.0000
1802007.02.15 20:54modify380.502.42952.41780.0000
1812007.02.15 20:54modify380.502.42952.41770.0000
1822007.02.15 20:55modify380.502.42952.41750.0000
1832007.02.15 20:55modify380.502.42952.41740.0000
1842007.02.15 21:16modify380.502.42952.41730.0000
1852007.02.15 22:16modify380.502.42952.41720.0000
1862007.02.15 22:36modify380.502.42952.41710.0000
1872007.02.15 22:43modify380.502.42952.41690.0000
1882007.02.15 22:44modify380.502.42952.41660.0000
1892007.02.15 22:58modify380.502.42952.41650.0000
1902007.02.15 22:58modify380.502.42952.41620.0000
1912007.02.15 22:58modify380.502.42952.41600.0000
1922007.02.15 22:58modify380.502.42952.41570.0000
1932007.02.15 23:00modify380.502.42952.41560.0000
1942007.02.15 23:00modify380.502.42952.41540.0000
1952007.02.16 09:03modify380.502.42952.41530.0000
1962007.02.16 09:03modify380.502.42952.41520.0000
1972007.02.16 09:06modify380.502.42952.41510.0000
1982007.02.16 09:06modify380.502.42952.41500.0000
1992007.02.16 09:06modify380.502.42952.41490.0000
2002007.02.16 09:06modify380.502.42952.41470.0000
2012007.02.16 09:07modify380.502.42952.41440.0000
2022007.02.16 09:15modify380.502.42952.41420.0000
2032007.02.16 09:15modify380.502.42952.41410.0000
2042007.02.16 09:15modify380.502.42952.41370.0000
2052007.02.16 09:15modify380.502.42952.41340.0000
2062007.02.16 15:00close380.502.41042.41340.0000813.3055536.03
2072007.02.16 15:00buy390.502.41040.00000.0000
2082007.02.19 12:00sell401.002.40140.00000.0000
2092007.02.20 04:00buy411.502.41040.00000.0000
2102007.02.21 08:00sell422.002.41650.00000.0000
2112007.02.21 08:00close390.502.41660.00000.0000292.4155828.45
2122007.02.21 10:00buy432.502.42050.00000.0000
2132007.02.21 10:00close401.002.42060.00000.0000-1703.6654124.79
2142007.02.21 11:00sell443.002.41380.00000.0000
2152007.02.21 11:00close411.502.41370.00000.0000452.2354577.02
2162007.02.21 18:00buy453.502.42020.00000.0000
2172007.02.21 18:00close422.002.42020.00000.0000-639.0453937.98
2182007.02.22 02:00sell464.002.41800.00000.0000
2192007.02.22 02:01close432.502.41790.00000.0000-438.3953499.59
2202007.02.22 03:00buy474.502.41940.00000.0000
2212007.02.22 03:00close443.002.41930.00000.0000-1630.1651869.43
2222007.02.23 03:00close453.502.42220.00000.0000834.5252703.96
2232007.02.23 03:00close464.002.42290.00000.0000-1783.8150920.15
2242007.02.23 03:00close474.502.42220.00000.00001162.3352082.48
2252007.02.23 03:00sell480.502.42220.00000.0000
2262007.02.23 04:00buy491.002.42500.00000.0000
2272007.02.23 17:00sell501.502.41870.00000.0000
2282007.02.28 14:00close480.502.39310.00000.00001222.2653304.74
2292007.02.28 14:00close491.002.39240.00000.0000-2766.9250537.82
2302007.02.28 14:00close501.502.39310.00000.00003213.4253751.23
2312007.02.28 14:00buy510.502.39310.00000.0000
2322007.03.01 08:00sell521.002.38900.00000.0000
2332007.03.01 13:00buy531.502.39470.00000.0000
2342007.03.01 15:00sell542.002.38980.00000.0000
2352007.03.01 15:00close510.502.38990.00000.0000-113.6053637.64
2362007.03.01 19:00buy552.502.39350.00000.0000
2372007.03.01 19:00close521.002.39340.00000.0000-379.9753257.67
2382007.03.02 11:00sell563.002.38980.00000.0000
2392007.03.02 11:00close531.502.38950.00000.0000-649.1952608.48
2402007.03.05 17:00close542.002.35380.00000.00006126.3758734.85
2412007.03.05 17:00close552.502.35310.00000.0000-8642.8750091.98
2422007.03.05 17:00close563.002.35380.00000.00009257.9959349.97
2432007.03.05 17:00buy570.502.35380.00000.0000
2442007.03.07 00:10modify570.502.35382.35390.0000
2452007.03.07 00:10modify570.502.35382.35410.0000
2462007.03.07 00:10modify570.502.35382.35420.0000
2472007.03.07 00:31modify570.502.35382.35440.0000
2482007.03.07 00:32modify570.502.35382.35460.0000
2492007.03.07 01:47modify570.502.35382.35470.0000
2502007.03.07 01:47modify570.502.35382.35490.0000
2512007.03.07 07:01close570.502.35962.35490.0000266.9459616.91
2522007.03.07 07:01sell580.502.35960.00000.0000
2532007.03.08 00:14modify580.502.35962.35950.0000
2542007.03.08 00:15modify580.502.35962.35940.0000
2552007.03.08 00:15modify580.502.35962.35920.0000
2562007.03.08 06:50s/l580.502.35922.35920.0000-16.9359599.97
2572007.03.08 08:00buy590.502.35780.00000.0000
2582007.03.09 07:00modify590.502.35782.35790.0000
2592007.03.09 07:00modify590.502.35782.35810.0000
2602007.03.09 07:00modify590.502.35782.35840.0000
2612007.03.09 07:08modify590.502.35782.35860.0000
2622007.03.09 07:08modify590.502.35782.35870.0000
2632007.03.09 07:08modify590.502.35782.35880.0000
2642007.03.09 07:09modify590.502.35782.35900.0000
2652007.03.09 07:09modify590.502.35782.35920.0000
2662007.03.09 07:09modify590.502.35782.35930.0000
2672007.03.09 12:00close590.502.36752.35930.0000427.1860027.15
2682007.03.09 12:00sell600.502.36750.00000.0000
2692007.03.09 15:00buy611.002.38330.00000.0000
2702007.03.12 13:00sell621.502.38070.00000.0000
2712007.03.14 16:00close600.502.35080.00000.0000686.8660714.01
2722007.03.14 16:00close611.002.35010.00000.0000-2818.7557895.26
2732007.03.14 16:00close621.502.35080.00000.00003804.6361699.89
2742007.03.14 16:00buy630.502.35080.00000.0000
2752007.03.15 12:57modify630.502.35082.35080.0000
2762007.03.15 12:57modify630.502.35082.35090.0000
2772007.03.15 15:51s/l630.502.35092.35090.000028.9461728.83
2782007.03.15 17:01sell640.502.35160.00000.0000
2792007.03.15 22:00buy651.002.35890.00000.0000
2802007.03.15 23:00sell661.502.35680.00000.0000
2812007.03.19 05:00close640.502.34540.00000.0000244.8961973.72
2822007.03.19 05:00close651.002.34470.00000.0000-1193.8460779.88
2832007.03.19 05:00close661.502.34540.00000.00001408.2562188.14
2842007.03.19 05:00buy670.502.34540.00000.0000
2852007.03.19 12:52modify670.502.34542.34540.0000
2862007.03.19 13:03modify670.502.34542.34560.0000
2872007.03.19 13:03modify670.502.34542.34570.0000
2882007.03.19 13:03modify670.502.34542.34580.0000
2892007.03.19 13:04modify670.502.34542.34600.0000
2902007.03.19 13:04modify670.502.34542.34610.0000
2912007.03.19 13:05modify670.502.34542.34620.0000
2922007.03.19 13:05modify670.502.34542.34630.0000
2932007.03.19 13:05modify670.502.34542.34640.0000
2942007.03.19 13:05modify670.502.34542.34660.0000
2952007.03.19 13:06modify670.502.34542.34680.0000
2962007.03.19 13:06modify670.502.34542.34690.0000
2972007.03.19 13:06modify670.502.34542.34700.0000
2982007.03.19 13:06modify670.502.34542.34710.0000
2992007.03.19 13:06modify670.502.34542.34720.0000
3002007.03.19 13:06modify670.502.34542.34730.0000
3012007.03.19 13:07modify670.502.34542.34750.0000
3022007.03.19 13:07modify670.502.34542.34770.0000
3032007.03.19 13:07modify670.502.34542.34780.0000
3042007.03.19 13:07modify670.502.34542.34790.0000
3052007.03.19 13:07modify670.502.34542.34810.0000
3062007.03.19 13:07modify670.502.34542.34820.0000
3072007.03.19 13:08modify670.502.34542.34840.0000
3082007.03.19 13:08modify670.502.34542.34860.0000
3092007.03.19 13:08modify670.502.34542.34870.0000
3102007.03.19 13:08modify670.502.34542.34880.0000
3112007.03.19 13:08modify670.502.34542.34890.0000
3122007.03.19 13:08modify670.502.34542.34900.0000
3132007.03.19 13:08modify670.502.34542.34910.0000
3142007.03.19 17:27modify670.502.34542.34930.0000
3152007.03.19 17:27modify670.502.34542.34950.0000
3162007.03.19 17:27modify670.502.34542.34980.0000
3172007.03.20 03:47modify670.502.34542.34990.0000
3182007.03.20 03:47modify670.502.34542.35000.0000
3192007.03.20 06:13modify670.502.34542.35040.0000
3202007.03.20 06:13modify670.502.34542.35050.0000
3212007.03.20 08:30modify670.502.34542.35080.0000
3222007.03.20 08:30modify670.502.34542.35110.0000
3232007.03.20 08:30modify670.502.34542.35140.0000
3242007.03.20 08:31modify670.502.34542.35160.0000
3252007.03.20 08:32modify670.502.34542.35170.0000
3262007.03.20 08:33modify670.502.34542.35190.0000
3272007.03.20 08:33modify670.502.34542.35210.0000
3282007.03.20 08:33modify670.502.34542.35230.0000
3292007.03.20 08:33modify670.502.34542.35240.0000
3302007.03.20 08:33modify670.502.34542.35260.0000
3312007.03.20 09:14modify670.502.34542.35270.0000
3322007.03.20 09:14modify670.502.34542.35280.0000
3332007.03.20 09:19modify670.502.34542.35330.0000
3342007.03.20 09:19modify670.502.34542.35350.0000
3352007.03.20 09:19modify670.502.34542.35360.0000
3362007.03.20 09:19modify670.502.34542.35380.0000
3372007.03.20 09:19modify670.502.34542.35400.0000
3382007.03.20 09:20modify670.502.34542.35420.0000
3392007.03.20 09:20modify670.502.34542.35450.0000
3402007.03.20 10:32modify670.502.34542.35470.0000
3412007.03.20 10:32modify670.502.34542.35490.0000
3422007.03.20 10:33modify670.502.34542.35510.0000
3432007.03.20 10:33modify670.502.34542.35530.0000
3442007.03.20 10:33modify670.502.34542.35540.0000
3452007.03.20 10:33modify670.502.34542.35560.0000
3462007.03.20 10:34modify670.502.34542.35570.0000
3472007.03.20 10:34modify670.502.34542.35580.0000
3482007.03.20 10:35modify670.502.34542.35590.0000
3492007.03.20 10:42modify670.502.34542.35610.0000
3502007.03.20 10:43modify670.502.34542.35630.0000
3512007.03.20 10:44modify670.502.34542.35670.0000
3522007.03.20 10:44modify670.502.34542.35680.0000
3532007.03.20 10:48modify670.502.34542.35700.0000
3542007.03.20 10:48modify670.502.34542.35720.0000
3552007.03.20 10:49modify670.502.34542.35730.0000
3562007.03.20 10:49modify670.502.34542.35760.0000
3572007.03.20 10:49modify670.502.34542.35790.0000
3582007.03.20 10:50modify670.502.34542.35810.0000
3592007.03.20 10:50modify670.502.34542.35820.0000
3602007.03.20 10:50modify670.502.34542.35830.0000
3612007.03.20 10:50modify670.502.34542.35840.0000
3622007.03.20 10:51modify670.502.34542.35850.0000
3632007.03.20 10:51modify670.502.34542.35860.0000
3642007.03.20 10:51modify670.502.34542.35870.0000
3652007.03.20 10:51modify670.502.34542.35880.0000
3662007.03.20 10:51modify670.502.34542.35890.0000
3672007.03.20 10:52modify670.502.34542.35960.0000
3682007.03.20 10:52modify670.502.34542.35990.0000
3692007.03.20 10:52modify670.502.34542.36000.0000
3702007.03.20 10:55modify670.502.34542.36010.0000
3712007.03.20 10:55modify670.502.34542.36030.0000
3722007.03.20 10:55modify670.502.34542.36040.0000
3732007.03.20 10:55modify670.502.34542.36050.0000
3742007.03.20 10:55modify670.502.34542.36070.0000
3752007.03.20 11:01modify670.502.34542.36100.0000
3762007.03.20 11:01modify670.502.34542.36140.0000
3772007.03.20 11:03modify670.502.34542.36260.0000
3782007.03.20 11:03modify670.502.34542.36270.0000
3792007.03.20 11:03modify670.502.34542.36280.0000
3802007.03.20 11:03modify670.502.34542.36300.0000
3812007.03.20 11:03modify670.502.34542.36310.0000
3822007.03.20 11:03modify670.502.34542.36320.0000
3832007.03.20 11:03modify670.502.34542.36330.0000
3842007.03.20 11:06modify670.502.34542.36350.0000
3852007.03.20 11:06modify670.502.34542.36390.0000
3862007.03.20 11:06modify670.502.34542.36400.0000
3872007.03.20 11:06modify670.502.34542.36420.0000
3882007.03.20 11:29modify670.502.34542.36440.0000
3892007.03.20 11:29modify670.502.34542.36450.0000
3902007.03.20 11:29modify670.502.34542.36470.0000
3912007.03.20 11:43modify670.502.34542.36480.0000
3922007.03.20 11:43modify670.502.34542.36490.0000
3932007.03.20 13:15modify670.502.34542.36500.0000
3942007.03.20 13:15modify670.502.34542.36510.0000
3952007.03.20 13:16modify670.502.34542.36530.0000
3962007.03.20 13:16modify670.502.34542.36540.0000
3972007.03.20 13:32modify670.502.34542.36560.0000
3982007.03.20 13:32modify670.502.34542.36570.0000
3992007.03.20 13:32modify670.502.34542.36580.0000
4002007.03.20 13:32modify670.502.34542.36590.0000
4012007.03.20 13:33modify670.502.34542.36610.0000
4022007.03.20 13:34modify670.502.34542.36660.0000
4032007.03.20 13:34modify670.502.34542.36680.0000
4042007.03.20 13:34modify670.502.34542.36700.0000
4052007.03.20 18:05modify670.502.34542.36720.0000
4062007.03.21 02:29modify670.502.34542.36740.0000
4072007.03.21 06:19modify670.502.34542.36760.0000
4082007.03.21 06:20modify670.502.34542.36770.0000
4092007.03.21 06:20modify670.502.34542.36780.0000
4102007.03.21 07:08modify670.502.34542.36800.0000
4112007.03.21 07:28modify670.502.34542.36820.0000
4122007.03.21 07:39modify670.502.34542.36890.0000
4132007.03.21 07:40modify670.502.34542.36900.0000
4142007.03.21 07:40modify670.502.34542.36910.0000
4152007.03.21 07:40modify670.502.34542.36920.0000
4162007.03.21 07:40modify670.502.34542.36930.0000
4172007.03.21 07:40modify670.502.34542.36940.0000
4182007.03.21 07:41modify670.502.34542.36950.0000
4192007.03.21 07:41modify670.502.34542.36960.0000
4202007.03.21 07:59modify670.502.34542.36970.0000
4212007.03.21 07:59modify670.502.34542.36980.0000
4222007.03.21 08:00modify670.502.34542.37020.0000
4232007.03.21 08:00modify670.502.34542.37040.0000
4242007.03.21 08:00modify670.502.34542.37050.0000
4252007.03.21 08:00modify670.502.34542.37060.0000
4262007.03.21 08:00modify670.502.34542.37070.0000
4272007.03.21 08:00modify670.502.34542.37080.0000
4282007.03.21 08:00modify670.502.34542.37090.0000
4292007.03.21 08:02modify670.502.34542.37100.0000
4302007.03.21 08:02modify670.502.34542.37110.0000
4312007.03.21 08:02modify670.502.34542.37120.0000
4322007.03.21 08:03modify670.502.34542.37130.0000
4332007.03.21 08:03modify670.502.34542.37150.0000
4342007.03.21 08:03modify670.502.34542.37160.0000
4352007.03.21 08:06modify670.502.34542.37190.0000
4362007.03.21 08:11modify670.502.34542.37230.0000
4372007.03.21 08:12modify670.502.34542.37240.0000
4382007.03.21 08:12modify670.502.34542.37260.0000
4392007.03.21 08:12modify670.502.34542.37280.0000
4402007.03.21 08:46modify670.502.34542.37300.0000
4412007.03.21 08:46modify670.502.34542.37330.0000
4422007.03.21 08:48modify670.502.34542.37340.0000
4432007.03.21 08:48modify670.502.34542.37350.0000
4442007.03.21 10:37s/l670.502.37352.37350.00001230.1463418.27
4452007.03.21 13:00sell680.502.37770.00000.0000
4462007.03.21 18:00buy691.002.38240.00000.0000
4472007.03.21 23:00sell701.502.37930.00000.0000
4482007.03.22 11:00buy712.002.38540.00000.0000
4492007.03.22 11:00close680.502.38590.00000.0000-388.2663030.01
4502007.03.23 12:00sell722.502.38610.00000.0000
4512007.03.23 12:00close691.002.38630.00000.0000402.5763432.58
4522007.03.23 18:00buy733.002.39010.00000.0000
4532007.03.23 18:00close701.502.38980.00000.0000-1496.9761935.61
4542007.03.26 20:00close712.002.39220.00000.00001240.6063176.22
4552007.03.26 20:00close722.502.39290.00000.0000-1525.2061651.01
4562007.03.26 20:00close733.002.39220.00000.0000593.5362244.54
4572007.03.26 20:00sell740.502.39220.00000.0000
4582007.03.26 23:01buy751.002.39420.00000.0000
4592007.03.27 04:00sell761.502.39350.00000.0000
4602007.03.27 05:00buy772.002.39540.00000.0000
4612007.03.27 05:00close740.502.39560.00000.0000-158.2162086.33
4622007.03.27 07:00sell782.502.39400.00000.0000
4632007.03.27 07:01close751.002.39420.00000.000016.4262102.74
4642007.03.28 19:00close761.502.38570.00000.0000976.2463078.98
4652007.03.28 19:00close772.002.38500.00000.0000-1764.1561314.83
4662007.03.28 19:00close782.502.38570.00000.00001735.0163049.84
4672007.03.28 19:00buy790.502.38570.00000.0000
4682007.03.29 20:00close790.502.38860.00000.0000149.8963199.73
4692007.03.29 20:00sell800.502.38860.00000.0000
4702007.03.30 15:00buy811.002.39000.00000.0000
4712007.03.30 19:00sell821.502.38680.00000.0000
4722007.03.30 22:00buy832.002.39170.00000.0000
4732007.03.30 22:00close800.502.39210.00000.0000-162.5463037.19
4742007.04.04 09:00close811.002.41140.00000.00001897.9164935.09
4752007.04.04 09:00close821.502.41210.00000.0000-3379.8561555.24
4762007.04.04 09:00close832.002.41140.00000.00003502.0965057.33
4772007.04.04 09:00sell840.502.41140.00000.0000
4782007.04.05 08:00buy851.002.41160.00000.0000
4792007.04.05 13:00sell861.502.40660.00000.0000
4802007.04.06 10:00close840.502.39790.00000.0000537.2865594.61
4812007.04.06 10:00close851.002.39720.00000.0000-1227.5364367.07
4822007.04.06 10:00close861.502.39790.00000.00001092.7365459.80
4832007.04.06 10:00buy870.502.39790.00000.0000
4842007.04.09 13:00close870.502.40150.00000.0000163.7065623.50
4852007.04.09 13:00sell880.502.40150.00000.0000
4862007.04.09 19:00buy891.002.40700.00000.0000
4872007.04.10 06:00sell901.502.40310.00000.0000
4882007.04.11 04:00buy912.002.40580.00000.0000
4892007.04.11 04:00close880.502.40600.00000.0000-217.1165406.39
4902007.04.12 06:00close891.002.41170.00000.0000488.0965894.48
4912007.04.12 06:00close901.502.41240.00000.0000-1341.5364552.95
4922007.04.12 06:00close912.002.41170.00000.00001117.8565670.80
4932007.04.12 06:00sell920.502.41170.00000.0000
4942007.04.12 15:48modify920.502.41172.41160.0000
4952007.04.12 15:48modify920.502.41172.41140.0000
4962007.04.12 15:48modify920.502.41172.41130.0000
4972007.04.12 15:48modify920.502.41172.41100.0000
4982007.04.12 15:53modify920.502.41172.41080.0000
4992007.04.12 15:53modify920.502.41172.41070.0000
5002007.04.12 15:54modify920.502.41172.41030.0000
5012007.04.12 15:54modify920.502.41172.41010.0000
5022007.04.12 15:55modify920.502.41172.41000.0000
5032007.04.12 16:20modify920.502.41172.40970.0000
5042007.04.12 16:20modify920.502.41172.40930.0000
5052007.04.12 16:20modify920.502.41172.40910.0000
5062007.04.12 16:20modify920.502.41172.40870.0000
5072007.04.12 17:20modify920.502.41172.40850.0000
5082007.04.12 17:21modify920.502.41172.40840.0000
5092007.04.12 18:41s/l920.502.40842.40840.0000142.4865813.28
5102007.04.13 06:00buy930.502.40910.00000.0000
5112007.04.13 10:00sell941.002.40350.00000.0000
5122007.04.13 18:00buy951.502.41030.00000.0000
5132007.04.17 05:00sell962.002.41420.00000.0000
5142007.04.17 05:01close930.502.41400.00000.0000228.0666041.33
5152007.04.17 11:00buy972.502.42300.00000.0000
5162007.04.17 11:00close941.002.42320.00000.0000-1746.8364294.50
5172007.04.18 08:00close951.502.42490.00000.00001965.7166260.21
5182007.04.18 08:00close962.002.42560.00000.0000-2014.5364245.68
5192007.04.18 08:00close972.502.42490.00000.0000451.3764697.05
5202007.04.18 08:00sell980.502.42490.00000.0000
5212007.04.18 13:49modify980.502.42492.42490.0000
5222007.04.18 13:50modify980.502.42492.42480.0000
5232007.04.18 13:50modify980.502.42492.42470.0000
5242007.04.18 13:50modify980.502.42492.42460.0000
5252007.04.18 13:50modify980.502.42492.42440.0000
5262007.04.18 13:52modify980.502.42492.42430.0000
5272007.04.18 13:52modify980.502.42492.42420.0000
5282007.04.18 13:52modify980.502.42492.42400.0000
5292007.04.18 13:53modify980.502.42492.42390.0000
5302007.04.18 13:53modify980.502.42492.42380.0000
5312007.04.18 13:53modify980.502.42492.42370.0000
5322007.04.18 13:53modify980.502.42492.42360.0000
5332007.04.18 13:53modify980.502.42492.42340.0000
5342007.04.18 13:53modify980.502.42492.42330.0000
5352007.04.18 13:53modify980.502.42492.42320.0000
5362007.04.18 13:53modify980.502.42492.42300.0000
5372007.04.18 13:54modify980.502.42492.42270.0000
5382007.04.18 13:54modify980.502.42492.42230.0000
5392007.04.18 13:54modify980.502.42492.42180.0000
5402007.04.18 13:55modify980.502.42492.42160.0000
5412007.04.18 13:55modify980.502.42492.42150.0000
5422007.04.18 13:55modify980.502.42492.42140.0000
5432007.04.19 02:54modify980.502.42492.42110.0000
5442007.04.19 02:54modify980.502.42492.42080.0000
5452007.04.19 02:54modify980.502.42492.42070.0000
5462007.04.19 04:45modify980.502.42492.42050.0000
5472007.04.19 04:50modify980.502.42492.42030.0000
5482007.04.19 04:50modify980.502.42492.42000.0000
5492007.04.19 04:54modify980.502.42492.41990.0000
5502007.04.19 04:54modify980.502.42492.41980.0000
5512007.04.19 04:56modify980.502.42492.41970.0000
5522007.04.19 04:57modify980.502.42492.41950.0000
5532007.04.19 04:58modify980.502.42492.41940.0000
5542007.04.19 04:58modify980.502.42492.41930.0000
5552007.04.19 05:19modify980.502.42492.41910.0000
5562007.04.19 05:19modify980.502.42492.41880.0000
5572007.04.19 05:20modify980.502.42492.41860.0000
5582007.04.19 05:38modify980.502.42492.41840.0000
5592007.04.19 05:38modify980.502.42492.41810.0000
5602007.04.19 05:39modify980.502.42492.41780.0000
5612007.04.19 05:39modify980.502.42492.41770.0000
5622007.04.19 05:40modify980.502.42492.41750.0000
5632007.04.19 05:40modify980.502.42492.41740.0000
5642007.04.19 05:40modify980.502.42492.41720.0000
5652007.04.19 05:41modify980.502.42492.41700.0000
5662007.04.19 05:41modify980.502.42492.41690.0000
5672007.04.19 05:41modify980.502.42492.41670.0000
5682007.04.19 05:42modify980.502.42492.41630.0000
5692007.04.19 05:42modify980.502.42492.41620.0000
5702007.04.19 05:42modify980.502.42492.41600.0000
5712007.04.19 05:42modify980.502.42492.41580.0000
5722007.04.19 05:42modify980.502.42492.41550.0000
5732007.04.19 05:42modify980.502.42492.41530.0000
5742007.04.19 05:42modify980.502.42492.41520.0000
5752007.04.19 05:42modify980.502.42492.41490.0000
5762007.04.19 05:42modify980.502.42492.41460.0000
5772007.04.19 08:25modify980.502.42492.41450.0000
5782007.04.19 08:25modify980.502.42492.41440.0000
5792007.04.19 08:39modify980.502.42492.41420.0000
5802007.04.19 08:39modify980.502.42492.41410.0000
5812007.04.19 08:39modify980.502.42492.41400.0000
5822007.04.19 08:39modify980.502.42492.41380.0000
5832007.04.19 08:39modify980.502.42492.41370.0000
5842007.04.19 08:39modify980.502.42492.41360.0000
5852007.04.19 08:39modify980.502.42492.41350.0000
5862007.04.19 08:39modify980.502.42492.41330.0000
5872007.04.19 08:40modify980.502.42492.41320.0000
5882007.04.19 08:41modify980.502.42492.41310.0000
5892007.04.19 08:41modify980.502.42492.41300.0000
5902007.04.19 08:42modify980.502.42492.41290.0000
5912007.04.19 08:42modify980.502.42492.41280.0000
5922007.04.19 08:42modify980.502.42492.41270.0000
5932007.04.19 08:42modify980.502.42492.41260.0000
5942007.04.19 08:44modify980.502.42492.41250.0000
5952007.04.19 08:44modify980.502.42492.41230.0000
5962007.04.19 09:03s/l980.502.41232.41230.0000509.8365206.88
5972007.04.19 19:00buy990.502.41330.00000.0000
5982007.04.20 16:59modify990.502.41332.41330.0000
5992007.04.20 16:59modify990.502.41332.41340.0000
6002007.04.20 16:59modify990.502.41332.41360.0000
6012007.04.20 16:59modify990.502.41332.41390.0000
6022007.04.20 17:00modify990.502.41332.41400.0000
6032007.04.20 17:00modify990.502.41332.41410.0000
6042007.04.20 17:00modify990.502.41332.41430.0000
6052007.04.20 17:00modify990.502.41332.41440.0000
6062007.04.20 17:09modify990.502.41332.41470.0000
6072007.04.20 17:10modify990.502.41332.41490.0000
6082007.04.20 17:15modify990.502.41332.41530.0000
6092007.04.20 17:16modify990.502.41332.41540.0000
6102007.04.23 07:00close990.502.41802.41540.0000219.4365426.31
6112007.04.23 07:00sell1000.502.41800.00000.0000
6122007.04.23 14:00buy1011.002.42310.00000.0000
6132007.04.23 20:00sell1021.502.41860.00000.0000
6142007.04.25 09:00close1000.502.41020.00000.0000313.9865740.29
6152007.04.25 09:00close1011.002.40950.00000.0000-1142.0264598.27
6162007.04.25 09:00close1021.502.41020.00000.00001019.6665617.93
6172007.04.25 09:00buy1030.502.41020.00000.0000
6182007.04.26 09:34modify1030.502.41022.41030.0000
6192007.04.26 09:46modify1030.502.41022.41040.0000
6202007.04.26 09:46modify1030.502.41022.41050.0000
6212007.04.26 09:46modify1030.502.41022.41060.0000
6222007.04.26 12:06s/l1030.502.41062.41060.000041.8965659.82
6232007.04.26 13:00sell1040.502.41050.00000.0000
6242007.04.26 15:16modify1040.502.41052.41040.0000
6252007.04.26 15:33modify1040.502.41052.41020.0000
6262007.04.26 16:03modify1040.502.41052.41000.0000
6272007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40990.0000
6282007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40980.0000
6292007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40970.0000
6302007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40950.0000
6312007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40940.0000
6322007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40920.0000
6332007.04.26 16:13modify1040.502.41052.40900.0000
6342007.04.26 16:14modify1040.502.41052.40880.0000
6352007.04.27 08:13modify1040.502.41052.40860.0000
6362007.04.27 08:13modify1040.502.41052.40850.0000
6372007.04.27 08:13modify1040.502.41052.40820.0000
6382007.04.27 08:13modify1040.502.41052.40770.0000
6392007.04.27 08:56modify1040.502.41052.40750.0000
6402007.04.27 08:56modify1040.502.41052.40740.0000
6412007.04.27 08:57modify1040.502.41052.40700.0000
6422007.04.27 08:57modify1040.502.41052.40670.0000
6432007.04.27 08:57modify1040.502.41052.40630.0000
6442007.04.27 10:25s/l1040.502.40632.40630.0000169.9565829.77
6452007.04.27 13:00buy1050.502.40890.00000.0000
6462007.04.27 17:11modify1050.502.40892.40890.0000
6472007.04.27 17:14modify1050.502.40892.40900.0000
6482007.04.27 17:14modify1050.502.40892.40910.0000
6492007.04.27 17:15modify1050.502.40892.40940.0000
6502007.04.27 17:15modify1050.502.40892.40950.0000
6512007.04.27 17:15modify1050.502.40892.40960.0000
6522007.04.27 17:15modify1050.502.40892.40970.0000
6532007.04.27 17:15modify1050.502.40892.40980.0000
6542007.04.27 17:17modify1050.502.40892.40990.0000
6552007.04.27 17:17modify1050.502.40892.41050.0000
6562007.04.27 17:17modify1050.502.40892.41110.0000
6572007.04.27 17:17modify1050.502.40892.41120.0000
6582007.04.27 19:23s/l1050.502.41122.41120.000099.3465929.11
6592007.04.30 02:00sell1060.502.40450.00000.0000
6602007.04.30 12:00buy1071.002.41020.00000.0000
6612007.05.02 08:00close1060.502.42350.00000.0000-843.1965085.92
6622007.05.02 08:00close1071.002.42280.00000.00001121.2966207.21
6632007.05.02 08:00sell1080.502.42280.00000.0000
6642007.05.02 15:46modify1080.502.42282.42280.0000
6652007.05.02 15:48modify1080.502.42282.42260.0000
6662007.05.02 15:51modify1080.502.42282.42250.0000
6672007.05.02 15:51modify1080.502.42282.42240.0000
6682007.05.02 15:52modify1080.502.42282.42210.0000
6692007.05.02 15:55modify1080.502.42282.42180.0000
6702007.05.02 15:55modify1080.502.42282.42170.0000
6712007.05.02 15:55modify1080.502.42282.42140.0000
6722007.05.02 15:56modify1080.502.42282.42120.0000
6732007.05.02 16:15modify1080.502.42282.42100.0000
6742007.05.02 16:18modify1080.502.42282.42070.0000
6752007.05.02 16:25modify1080.502.42282.42050.0000
6762007.05.02 16:25modify1080.502.42282.42030.0000
6772007.05.02 16:25modify1080.502.42282.41990.0000
6782007.05.02 16:25modify1080.502.42282.41940.0000
6792007.05.02 16:26modify1080.502.42282.41930.0000
6802007.05.02 16:26modify1080.502.42282.41880.0000
6812007.05.02 16:26modify1080.502.42282.41870.0000
6822007.05.02 18:06s/l1080.502.41872.41870.0000177.0366384.24
6832007.05.03 17:00buy1090.502.41450.00000.0000
6842007.05.04 10:00sell1101.002.41330.00000.0000
6852007.05.07 05:00buy1111.502.41440.00000.0000
6862007.05.07 18:02sell1122.002.41230.00000.0000
6872007.05.07 18:02close1090.502.41210.00000.0000-87.2566296.99
6882007.05.08 00:00buy1132.502.41520.00000.0000
6892007.05.08 00:00close1101.002.41510.00000.0000-201.0666095.93
6902007.05.09 08:00close1111.502.42310.00000.00001176.5867272.51
6912007.05.09 08:00close1122.002.42380.00000.0000-2077.4365195.08
6922007.05.09 08:00close1132.502.42310.00000.00001747.1566942.23
6932007.05.09 08:00sell1140.502.42310.00000.0000
6942007.05.09 13:00buy1151.002.42680.00000.0000
6952007.05.10 10:00sell1161.502.42490.00000.0000
6962007.05.11 17:00close1140.502.41510.00000.0000299.8067242.03
6972007.05.11 17:00close1151.002.41440.00000.0000-1005.5366236.50
6982007.05.11 17:00close1161.502.41510.00000.00001235.2267471.72
6992007.05.11 17:00buy1170.502.41510.00000.0000
7002007.05.14 15:00sell1181.002.41400.00000.0000
7012007.05.15 20:00buy1191.502.41310.00000.0000
7022007.05.16 07:00sell1202.002.41090.00000.0000
7032007.05.16 07:00close1170.502.41070.00000.0000-165.4367306.29
7042007.05.16 08:00buy1212.502.41260.00000.0000
7052007.05.16 08:00close1181.002.41280.00000.000058.0167364.30
7062007.05.17 10:00close1191.502.41490.00000.0000331.7467696.04
7072007.05.17 10:00close1202.002.41560.00000.0000-948.6066747.44
7082007.05.17 10:00close1212.502.41490.00000.0000619.8467367.28
7092007.05.17 10:00sell1220.502.41490.00000.0000
7102007.05.17 13:00buy1231.002.42090.00000.0000
7112007.05.18 11:00sell1241.502.41630.00000.0000
7122007.05.18 21:00buy1252.002.42440.00000.0000
7132007.05.18 21:00close1220.502.42410.00000.0000-408.6766958.61
7142007.05.21 20:01sell1262.502.42410.00000.0000
7152007.05.21 20:01close1231.002.42440.00000.0000335.2067293.81
7162007.05.21 23:00buy1273.002.42670.00000.0000
7172007.05.21 23:00close1241.502.42630.00000.0000-1329.6665964.14
7182007.05.23 04:00sell1283.502.42700.00000.0000
7192007.05.23 04:00close1252.002.42720.00000.0000582.3066546.44
7202007.05.23 12:00buy1294.002.43260.00000.0000
7212007.05.23 12:00close1262.502.43250.00000.0000-1927.6864618.76
7222007.05.24 18:00close1273.002.44030.00000.00003771.0868389.84
7232007.05.24 18:00close1283.502.44100.00000.0000-4471.3063918.54
7242007.05.24 18:00close1294.002.44030.00000.00002857.9066776.44
7252007.05.24 18:00sell1300.502.44030.00000.0000
7262007.05.25 09:57modify1300.502.44032.44010.0000
7272007.05.25 09:59modify1300.502.44032.43990.0000
7282007.05.25 10:06modify1300.502.44032.43970.0000
7292007.05.25 10:06modify1300.502.44032.43940.0000
7302007.05.25 15:17modify1300.502.44032.43930.0000
7312007.05.25 15:17modify1300.502.44032.43920.0000
7322007.05.25 21:00close1300.502.43742.43920.0000113.8266890.26
7332007.05.25 21:00buy1310.502.43740.00000.0000
7342007.05.25 22:01sell1321.002.43600.00000.0000
7352007.05.28 16:00buy1331.502.43610.00000.0000
7362007.05.29 11:00sell1342.002.43510.00000.0000
7372007.05.29 11:00close1310.502.43520.00000.0000-78.6066811.65
7382007.05.31 05:01close1321.002.42210.00000.00001063.4867875.14
7392007.05.31 05:01close1331.502.42140.00000.0000-1781.6866093.46
7402007.05.31 05:01close1342.002.42210.00000.00002062.7768156.23
7412007.05.31 05:01buy1350.502.42210.00000.0000
7422007.05.31 09:00sell1361.002.41860.00000.0000
7432007.05.31 13:00buy1371.502.42490.00000.0000
7442007.06.04 11:00close1350.502.43590.00000.0000612.4868768.71
7452007.06.04 11:00close1361.002.43660.00000.0000-1600.0367168.68
7462007.06.04 11:00close1371.502.43590.00000.00001474.6268643.30
7472007.06.04 11:00sell1380.502.43590.00000.0000
7482007.06.05 09:00buy1391.002.43630.00000.0000
7492007.06.05 11:00sell1401.502.43390.00000.0000
7502007.06.05 12:00buy1412.002.43630.00000.0000
7512007.06.05 12:00close1380.502.43670.00000.0000-45.9468597.35
7522007.06.05 13:00sell1422.502.43400.00000.0000
7532007.06.05 13:00close1391.002.43420.00000.0000-181.4168415.94
7542007.06.06 07:00buy1433.002.43210.00000.0000
7552007.06.06 07:00close1401.502.43190.00000.0000224.8668640.80
7562007.06.06 08:00sell1443.502.42680.00000.0000
7572007.06.06 08:00close1412.002.42650.00000.0000-1660.3366980.47
7582007.06.07 06:00buy1454.002.42630.00000.0000
7592007.06.07 06:00close1422.502.42610.00000.00001477.5868458.05
7602007.06.07 18:00sell1464.502.42370.00000.0000
7612007.06.07 18:00close1433.002.42360.00000.0000-2055.2866402.78
7622007.06.08 07:00buy1475.002.42670.00000.0000
7632007.06.08 07:01close1443.502.42680.00000.0000-319.3366083.44
7642007.06.08 09:00sell1485.502.42170.00000.0000
7652007.06.08 09:00close1454.002.42210.00000.0000-1385.7464697.71
7662007.06.08 15:00buy1496.002.42890.00000.0000
7672007.06.08 15:00close1464.502.42910.00000.0000-2201.2762496.43
7682007.06.13 11:00close1475.002.45280.00000.000011519.5674015.99
7692007.06.13 11:00close1485.502.45350.00000.0000-15479.9858536.01
7702007.06.13 11:00close1496.002.45280.00000.000012683.1971219.20
7712007.06.13 11:00sell1500.502.45280.00000.0000
7722007.06.13 22:00buy1511.002.45670.00000.0000
7732007.06.14 02:00sell1521.502.45440.00000.0000
7742007.06.14 03:00buy1532.002.45570.00000.0000
7752007.06.14 03:00close1500.502.45590.00000.0000-168.0671051.14
7762007.06.14 04:00sell1542.502.45380.00000.0000
7772007.06.14 04:00close1511.002.45410.00000.0000-175.3670875.78
7782007.06.14 20:00buy1553.002.45740.00000.0000
7792007.06.14 20:01close1521.502.45730.00000.0000-375.6570500.13
7802007.06.15 10:00sell1563.502.45160.00000.0000
7812007.06.15 10:01close1532.002.45140.00000.0000-710.0969790.04
7822007.06.15 11:00buy1574.002.45370.00000.0000
7832007.06.15 11:01close1542.502.45390.00000.0000-78.6169711.42
7842007.06.19 10:00close1553.002.46010.00000.0000847.4670558.89
7852007.06.19 10:00close1563.502.46080.00000.0000-2940.3267618.57
7862007.06.19 10:00close1574.002.46010.00000.00002342.8069961.37
7872007.06.19 10:00sell1580.502.46010.00000.0000
7882007.06.19 12:00buy1591.002.46530.00000.0000
7892007.06.20 03:00sell1601.502.46400.00000.0000
7902007.06.20 18:00buy1612.002.46730.00000.0000
7912007.06.20 18:00close1580.502.46750.00000.0000-330.9269630.44
7922007.06.22 06:00close1591.002.47190.00000.0000652.2370282.67
7932007.06.22 06:00close1601.502.47260.00000.0000-1250.8569031.83
7942007.06.22 06:00close1612.002.47190.00000.0000926.0869957.90
7952007.06.22 06:00sell1620.502.47190.00000.0000
7962007.06.22 09:41modify1620.502.47192.47190.0000
7972007.06.22 09:41modify1620.502.47192.47170.0000
7982007.06.22 09:41modify1620.502.47192.47160.0000
7992007.06.22 10:15modify1620.502.47192.47140.0000
8002007.06.22 10:16modify1620.502.47192.47130.0000
8012007.06.22 10:16modify1620.502.47192.47120.0000
8022007.06.22 10:16modify1620.502.47192.47110.0000
8032007.06.22 10:16modify1620.502.47192.47100.0000
8042007.06.22 10:16modify1620.502.47192.47090.0000
8052007.06.22 10:38modify1620.502.47192.47080.0000
8062007.06.22 10:42modify1620.502.47192.47070.0000
8072007.06.22 10:42modify1620.502.47192.47060.0000
8082007.06.22 10:42modify1620.502.47192.47050.0000
8092007.06.22 10:42modify1620.502.47192.47040.0000
8102007.06.22 10:48modify1620.502.47192.47020.0000
8112007.06.22 10:49modify1620.502.47192.47010.0000
8122007.06.22 10:49modify1620.502.47192.47000.0000
8132007.06.22 10:49modify1620.502.47192.46980.0000
8142007.06.22 10:52modify1620.502.47192.46970.0000
8152007.06.22 10:52modify1620.502.47192.46950.0000
8162007.06.22 10:53modify1620.502.47192.46930.0000
8172007.06.22 10:54modify1620.502.47192.46920.0000
8182007.06.22 10:54modify1620.502.47192.46910.0000
8192007.06.22 10:54modify1620.502.47192.46900.0000
8202007.06.22 10:56modify1620.502.47192.46890.0000
8212007.06.22 10:57modify1620.502.47192.46850.0000
8222007.06.22 10:59modify1620.502.47192.46820.0000
8232007.06.22 11:31modify1620.502.47192.46810.0000
8242007.06.22 11:31modify1620.502.47192.46780.0000
8252007.06.22 11:35modify1620.502.47192.46770.0000
8262007.06.22 11:35modify1620.502.47192.46750.0000
8272007.06.22 11:52modify1620.502.47192.46730.0000
8282007.06.22 11:52modify1620.502.47192.46720.0000
8292007.06.22 14:16modify1620.502.47192.46710.0000
8302007.06.22 14:16modify1620.502.47192.46690.0000
8312007.06.22 14:17modify1620.502.47192.46680.0000
8322007.06.22 14:17modify1620.502.47192.46670.0000
8332007.06.22 14:17modify1620.502.47192.46660.0000
8342007.06.22 14:17modify1620.502.47192.46640.0000
8352007.06.22 14:18modify1620.502.47192.46630.0000
8362007.06.22 14:20modify1620.502.47192.46620.0000
8372007.06.22 14:20modify1620.502.47192.46610.0000
8382007.06.22 14:20modify1620.502.47192.46590.0000
8392007.06.22 14:21modify1620.502.47192.46580.0000
8402007.06.22 14:21modify1620.502.47192.46560.0000
8412007.06.22 14:21modify1620.502.47192.46550.0000
8422007.06.22 14:23modify1620.502.47192.46540.0000
8432007.06.22 14:23modify1620.502.47192.46510.0000
8442007.06.22 15:29modify1620.502.47192.46500.0000
8452007.06.22 15:44modify1620.502.47192.46490.0000
8462007.06.22 15:46modify1620.502.47192.46480.0000
8472007.06.22 15:47modify1620.502.47192.46470.0000
8482007.06.22 15:47modify1620.502.47192.46450.0000
8492007.06.22 15:56modify1620.502.47192.46440.0000
8502007.06.22 15:59modify1620.502.47192.46430.0000
8512007.06.22 16:01modify1620.502.47192.46420.0000
8522007.06.22 16:16modify1620.502.47192.46410.0000
8532007.06.22 16:17modify1620.502.47192.46400.0000
8542007.06.22 16:17modify1620.502.47192.46390.0000
8552007.06.22 16:18modify1620.502.47192.46380.0000
8562007.06.22 16:18modify1620.502.47192.46370.0000
8572007.06.22 16:19modify1620.502.47192.46360.0000
8582007.06.22 16:19modify1620.502.47192.46340.0000
8592007.06.22 16:23modify1620.502.47192.46330.0000
8602007.06.22 16:25modify1620.502.47192.46320.0000
8612007.06.22 16:27modify1620.502.47192.46310.0000
8622007.06.22 16:28modify1620.502.47192.46300.0000
8632007.06.22 16:30modify1620.502.47192.46290.0000
8642007.06.22 16:30modify1620.502.47192.46280.0000
8652007.06.22 16:30modify1620.502.47192.46270.0000
8662007.06.22 16:30modify1620.502.47192.46260.0000
8672007.06.22 16:31modify1620.502.47192.46250.0000
8682007.06.22 16:52s/l1620.502.46252.46250.0000405.8770363.77
8692007.06.25 11:00buy1630.502.45690.00000.0000
8702007.06.25 12:00sell1641.002.45440.00000.0000
8712007.06.25 18:00buy1651.502.45680.00000.0000
8722007.06.25 22:00sell1662.002.45240.00000.0000
8732007.06.25 22:00close1630.502.45250.00000.0000-190.0570173.72
8742007.06.26 11:00buy1672.502.45870.00000.0000
8752007.06.26 11:00close1641.002.45890.00000.0000-411.4169762.31
8762007.06.27 00:00sell1683.002.45280.00000.0000
8772007.06.27 00:00close1651.502.45300.00000.0000-443.1569319.16
8782007.06.27 19:00buy1693.502.45470.00000.0000
8792007.06.27 19:00close1662.002.45480.00000.0000-505.7568813.41
8802007.06.29 12:00close1672.502.46150.00000.0000809.9069623.31
8812007.06.29 12:00close1683.002.46220.00000.0000-2708.9666914.36
8822007.06.29 12:00close1693.502.46150.00000.00002285.8069200.16
8832007.06.29 12:00sell1700.502.46150.00000.0000
8842007.06.29 14:20modify1700.502.46152.46140.0000
8852007.06.29 14:22modify1700.502.46152.46120.0000
8862007.06.29 14:29modify1700.502.46152.46110.0000
8872007.06.29 15:05modify1700.502.46152.46080.0000
8882007.06.29 15:05modify1700.502.46152.46070.0000
8892007.06.29 16:08modify1700.502.46152.46060.0000
8902007.06.29 16:44modify1700.502.46152.46050.0000
8912007.06.29 18:16modify1700.502.46152.46040.0000
8922007.06.29 18:16modify1700.502.46152.46020.0000
8932007.06.29 18:21modify1700.502.46152.46000.0000
8942007.06.29 18:21modify1700.502.46152.45990.0000
8952007.06.29 18:21modify1700.502.46152.45980.0000
8962007.06.29 18:22modify1700.502.46152.45970.0000
8972007.06.29 18:23modify1700.502.46152.45950.0000
8982007.06.29 18:23modify1700.502.46152.45930.0000
8992007.06.29 18:23modify1700.502.46152.45890.0000
9002007.06.29 18:28modify1700.502.46152.45880.0000
9012007.06.29 18:29modify1700.502.46152.45870.0000
9022007.06.29 18:29modify1700.502.46152.45860.0000
9032007.06.29 18:32modify1700.502.46152.45850.0000
9042007.06.29 18:32modify1700.502.46152.45840.0000
9052007.06.29 18:59modify1700.502.46152.45820.0000
9062007.06.29 19:00modify1700.502.46152.45810.0000
9072007.06.29 19:00modify1700.502.46152.45790.0000
9082007.06.29 19:00modify1700.502.46152.45780.0000
9092007.06.29 19:00modify1700.502.46152.45770.0000
9102007.06.29 19:00modify1700.502.46152.45750.0000
9112007.06.29 19:05modify1700.502.46152.45740.0000
9122007.06.29 19:05modify1700.502.46152.45730.0000
9132007.06.29 19:05modify1700.502.46152.45710.0000
9142007.06.29 19:05modify1700.502.46152.45700.0000
9152007.06.29 19:41modify1700.502.46152.45690.0000
9162007.06.29 19:41modify1700.502.46152.45680.0000
9172007.06.29 19:41modify1700.502.46152.45660.0000
9182007.07.02 05:58s/l1700.502.45662.45660.0000200.1769400.33
9192007.07.03 05:00buy1710.502.44370.00000.0000
9202007.07.03 10:53modify1710.502.44372.44370.0000
9212007.07.03 11:40modify1710.502.44372.44380.0000
9222007.07.03 12:11modify1710.502.44372.44400.0000
9232007.07.03 12:11modify1710.502.44372.44420.0000
9242007.07.03 12:19modify1710.502.44372.44440.0000
9252007.07.03 13:30modify1710.502.44372.44450.0000
9262007.07.03 13:36modify1710.502.44372.44460.0000
9272007.07.03 13:39modify1710.502.44372.44480.0000
9282007.07.03 14:21modify1710.502.44372.44490.0000
9292007.07.03 21:27modify1710.502.44372.44510.0000
9302007.07.04 08:07modify1710.502.44372.44520.0000
9312007.07.04 08:07modify1710.502.44372.44540.0000
9322007.07.04 08:51modify1710.502.44372.44550.0000
9332007.07.04 08:51modify1710.502.44372.44560.0000
9342007.07.04 08:52modify1710.502.44372.44570.0000
9352007.07.04 08:54modify1710.502.44372.44580.0000
9362007.07.04 08:54modify1710.502.44372.44590.0000
9372007.07.04 08:59modify1710.502.44372.44600.0000
9382007.07.04 08:59modify1710.502.44372.44620.0000
9392007.07.04 10:52modify1710.502.44372.44630.0000
9402007.07.04 10:52modify1710.502.44372.44640.0000
9412007.07.04 10:52modify1710.502.44372.44650.0000
9422007.07.04 10:53modify1710.502.44372.44660.0000
9432007.07.04 15:00close1710.502.45182.44660.0000358.0769758.40
9442007.07.04 15:00sell1720.502.45180.00000.0000
9452007.07.05 01:00buy1731.002.45440.00000.0000
9462007.07.05 02:00sell1741.502.45240.00000.0000
9472007.07.06 02:00buy1752.002.44950.00000.0000
9482007.07.06 02:00close1720.502.44960.00000.000049.3769807.77
9492007.07.06 21:00sell1762.502.44930.00000.0000
9502007.07.06 21:00close1731.002.44910.00000.0000-441.4269366.34
9512007.07.09 15:00buy1773.002.45170.00000.0000
9522007.07.09 15:00close1741.502.45160.00000.000035.1969401.53
9532007.07.10 11:00sell1783.502.44760.00000.0000
9542007.07.10 11:00close1752.002.44730.00000.0000-314.4469087.10
9552007.07.11 11:00close1762.502.44290.00000.00001210.6370297.73
9562007.07.11 11:00close1773.002.44220.00000.0000-2363.4967934.23
9572007.07.11 11:00close1783.502.44290.00000.00001340.7269274.95
9582007.07.11 11:00buy1790.502.44290.00000.0000
9592007.07.11 21:33modify1790.502.44292.44310.0000
9602007.07.11 21:40modify1790.502.44292.44320.0000
9612007.07.11 21:41modify1790.502.44292.44340.0000
9622007.07.11 21:41modify1790.502.44292.44360.0000
9632007.07.11 21:41modify1790.502.44292.44380.0000
9642007.07.11 21:42modify1790.502.44292.44390.0000
9652007.07.11 22:49modify1790.502.44292.44400.0000
9662007.07.11 22:49modify1790.502.44292.44410.0000
9672007.07.11 22:50modify1790.502.44292.44420.0000
9682007.07.11 22:50modify1790.502.44292.44430.0000
9692007.07.11 22:50modify1790.502.44292.44440.0000
9702007.07.11 22:51modify1790.502.44292.44450.0000
9712007.07.11 22:54modify1790.502.44292.44460.0000
9722007.07.11 22:54modify1790.502.44292.44500.0000
9732007.07.11 22:55modify1790.502.44292.44510.0000
9742007.07.12 09:00s/l1790.502.44512.44510.0000119.6569394.60
9752007.07.12 11:00sell1800.502.44510.00000.0000
9762007.07.13 11:00close1800.502.44430.00000.000023.1569417.75
9772007.07.13 11:00buy1810.502.44430.00000.0000
9782007.07.16 16:37modify1810.502.44432.44440.0000
9792007.07.16 16:38modify1810.502.44432.44450.0000
9802007.07.17 07:00close1810.502.44822.44450.0000184.8769602.61
9812007.07.17 07:00sell1820.502.44820.00000.0000
9822007.07.17 09:37modify1820.502.44822.44820.0000
9832007.07.17 09:37modify1820.502.44822.44810.0000
9842007.07.17 09:37modify1820.502.44822.44800.0000
9852007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44790.0000
9862007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44780.0000
9872007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44770.0000
9882007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44760.0000
9892007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44750.0000
9902007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44740.0000
9912007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44730.0000
9922007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44720.0000
9932007.07.17 09:38modify1820.502.44822.44710.0000
9942007.07.17 09:39modify1820.502.44822.44700.0000
9952007.07.17 10:36s/l1820.502.44702.44700.000051.8269654.43
9962007.07.17 12:00buy1830.502.45500.00000.0000
9972007.07.17 17:30modify1830.502.45502.45500.0000
9982007.07.17 17:30modify1830.502.45502.45510.0000
9992007.07.17 17:31modify1830.502.45502.45520.0000
10002007.07.17 17:31modify1830.502.45502.45530.0000
10012007.07.17 17:32modify1830.502.45502.45540.0000
10022007.07.17 17:32modify1830.502.45502.45550.0000
10032007.07.17 17:32modify1830.502.45502.45560.0000
10042007.07.17 20:38modify1830.502.45502.45570.0000
10052007.07.17 20:39modify1830.502.45502.45580.0000
10062007.07.17 22:38modify1830.502.45502.45590.0000
10072007.07.17 22:39modify1830.502.45502.45600.0000
10082007.07.18 02:28s/l1830.502.45602.45600.000051.4069705.83
10092007.07.18 05:00sell1840.502.45470.00000.0000
10102007.07.18 09:00buy1851.002.46000.00000.0000
10112007.07.19 11:00sell1861.502.46140.00000.0000
10122007.07.19 21:00buy1872.002.46540.00000.0000
10132007.07.19 21:00close1840.502.46550.00000.0000-500.5369205.30
10142007.07.20 19:00close1851.002.46700.00000.0000670.3669875.66
10152007.07.20 19:00close1861.502.46770.00000.0000-850.2769025.39
10162007.07.20 19:00close1872.002.46700.00000.0000309.2769334.66
10172007.07.20 19:00sell1880.502.46700.00000.0000
10182007.07.23 11:00buy1891.002.47320.00000.0000
10192007.07.24 13:00close1880.502.48330.00000.0000-726.6168608.05
10202007.07.24 13:00close1891.002.48260.00000.0000828.4469436.49
10212007.07.24 13:00sell1900.502.48260.00000.0000
10222007.07.25 03:03modify1900.502.48262.48260.0000
10232007.07.25 03:11modify1900.502.48262.48250.0000
10242007.07.25 03:12modify1900.502.48262.48240.0000
10252007.07.25 03:13modify1900.502.48262.48230.0000
10262007.07.25 07:37s/l1900.502.48232.48230.00001.5669438.04
10272007.07.25 11:00buy1910.502.48820.00000.0000
10282007.07.25 15:37modify1910.502.48822.48820.0000
10292007.07.25 15:37modify1910.502.48822.48830.0000
10302007.07.25 15:37modify1910.502.48822.48840.0000
10312007.07.25 15:38modify1910.502.48822.48850.0000
10322007.07.25 15:44modify1910.502.48822.48860.0000
10332007.07.25 15:44modify1910.502.48822.48870.0000
10342007.07.25 15:44modify1910.502.48822.48880.0000
10352007.07.25 15:46modify1910.502.48822.48890.0000
10362007.07.25 15:46modify1910.502.48822.48900.0000
10372007.07.25 15:46modify1910.502.48822.48910.0000
10382007.07.25 15:46modify1910.502.48822.48920.0000
10392007.07.25 15:47modify1910.502.48822.48930.0000
10402007.07.25 15:56modify1910.502.48822.48940.0000
10412007.07.25 15:56modify1910.502.48822.48950.0000
10422007.07.25 15:56modify1910.502.48822.48970.0000
10432007.07.25 15:56modify1910.502.48822.48980.0000
10442007.07.25 15:56modify1910.502.48822.48990.0000
10452007.07.25 15:56modify1910.502.48822.49010.0000
10462007.07.25 15:56modify1910.502.48822.49020.0000
10472007.07.25 16:38s/l1910.502.49022.49020.000086.3869524.42
10482007.07.26 08:00sell1920.502.48870.00000.0000
10492007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48870.0000
10502007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48860.0000
10512007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48840.0000
10522007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48830.0000
10532007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48820.0000
10542007.07.26 13:07modify1920.502.48872.48800.0000
10552007.07.26 13:12modify1920.502.48872.48780.0000
10562007.07.26 13:12modify1920.502.48872.48760.0000
10572007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48750.0000
10582007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48740.0000
10592007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48730.0000
10602007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48720.0000
10612007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48710.0000
10622007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48700.0000
10632007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48690.0000
10642007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48680.0000
10652007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48670.0000
10662007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48660.0000
10672007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48650.0000
10682007.07.26 13:18modify1920.502.48872.48640.0000
10692007.07.26 13:19modify1920.502.48872.48620.0000
10702007.07.26 13:19modify1920.502.48872.48610.0000
10712007.07.26 13:19modify1920.502.48872.48600.0000
10722007.07.26 13:19modify1920.502.48872.48590.0000
10732007.07.26 13:19modify1920.502.48872.48570.0000
10742007.07.26 13:20modify1920.502.48872.48560.0000
10752007.07.26 13:36modify1920.502.48872.48540.0000
10762007.07.26 13:36modify1920.502.48872.48530.0000
10772007.07.26 13:38modify1920.502.48872.48520.0000
10782007.07.26 13:39modify1920.502.48872.48510.0000
10792007.07.26 13:39modify1920.502.48872.48500.0000
10802007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48490.0000
10812007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48480.0000
10822007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48470.0000
10832007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48460.0000
10842007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48450.0000
10852007.07.26 13:40modify1920.502.48872.48440.0000
10862007.07.26 13:46modify1920.502.48872.48420.0000
10872007.07.26 13:46modify1920.502.48872.48400.0000
10882007.07.26 13:47modify1920.502.48872.48390.0000
10892007.07.26 13:47modify1920.502.48872.48380.0000
10902007.07.26 13:47modify1920.502.48872.48370.0000
10912007.07.26 13:48modify1920.502.48872.48360.0000
10922007.07.26 13:48modify1920.502.48872.48350.0000
10932007.07.26 13:48modify1920.502.48872.48330.0000
10942007.07.26 13:48modify1920.502.48872.48320.0000
10952007.07.26 13:48modify1920.502.48872.48310.0000
10962007.07.26 14:07modify1920.502.48872.48300.0000
10972007.07.26 14:07modify1920.502.48872.48290.0000
10982007.07.26 14:20modify1920.502.48872.48270.0000
10992007.07.26 14:20modify1920.502.48872.48260.0000
11002007.07.26 14:20modify1920.502.48872.48250.0000
11012007.07.26 14:22modify1920.502.48872.48240.0000
11022007.07.26 14:24modify1920.502.48872.48230.0000
11032007.07.26 14:24modify1920.502.48872.48220.0000
11042007.07.26 14:24modify1920.502.48872.48210.0000
11052007.07.26 14:25modify1920.502.48872.48200.0000
11062007.07.26 14:25modify1920.502.48872.48190.0000
11072007.07.26 14:25modify1920.502.48872.48180.0000
11082007.07.26 14:25modify1920.502.48872.48170.0000
11092007.07.26 14:25modify1920.502.48872.48160.0000
11102007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48150.0000
11112007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48140.0000
11122007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48130.0000
11132007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48120.0000
11142007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48110.0000
11152007.07.26 14:26modify1920.502.48872.48100.0000
11162007.07.26 14:28modify1920.502.48872.48090.0000
11172007.07.26 14:30modify1920.502.48872.48070.0000
11182007.07.26 14:30modify1920.502.48872.48060.0000
11192007.07.26 14:30modify1920.502.48872.48050.0000
11202007.07.26 14:36modify1920.502.48872.48040.0000
11212007.07.26 14:36modify1920.502.48872.48030.0000
11222007.07.26 14:37modify1920.502.48872.48020.0000
11232007.07.26 14:40modify1920.502.48872.48010.0000
11242007.07.26 14:45modify1920.502.48872.48000.0000
11252007.07.26 14:45modify1920.502.48872.47990.0000
11262007.07.26 14:46modify1920.502.48872.47970.0000
11272007.07.26 14:46modify1920.502.48872.47960.0000
11282007.07.26 14:47modify1920.502.48872.47950.0000
11292007.07.26 14:47modify1920.502.48872.47940.0000
11302007.07.26 14:47modify1920.502.48872.47930.0000
11312007.07.26 14:48modify1920.502.48872.47920.0000
11322007.07.26 14:48modify1920.502.48872.47910.0000
11332007.07.26 15:06modify1920.502.48872.47900.0000
11342007.07.26 15:06modify1920.502.48872.47890.0000
11352007.07.26 15:06modify1920.502.48872.47880.0000
11362007.07.26 15:06modify1920.502.48872.47870.0000
11372007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47860.0000
11382007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47850.0000
11392007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47840.0000
11402007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47830.0000
11412007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47820.0000
11422007.07.26 15:07modify1920.502.48872.47810.0000
11432007.07.26 15:15modify1920.502.48872.47800.0000
11442007.07.26 15:15modify1920.502.48872.47790.0000
11452007.07.26 15:15modify1920.502.48872.47770.0000
11462007.07.26 15:17modify1920.502.48872.47760.0000
11472007.07.26 15:17modify1920.502.48872.47750.0000
11482007.07.26 15:17modify1920.502.48872.47730.0000
11492007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47720.0000
11502007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47710.0000
11512007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47700.0000
11522007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47690.0000
11532007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47680.0000
11542007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47670.0000
11552007.07.26 15:18modify1920.502.48872.47660.0000
11562007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47640.0000
11572007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47620.0000
11582007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47600.0000
11592007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47590.0000
11602007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47570.0000
11612007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47550.0000
11622007.07.26 15:19modify1920.502.48872.47540.0000
11632007.07.26 15:52s/l1920.502.47542.47540.0000574.2670098.68
11642007.07.31 00:00buy1930.502.43700.00000.0000
11652007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43710.0000
11662007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43720.0000
11672007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43730.0000
11682007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43740.0000
11692007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43750.0000
11702007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43760.0000
11712007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43770.0000
11722007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43780.0000
11732007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43790.0000
11742007.07.31 11:04modify1930.502.43702.43800.0000
11752007.07.31 11:16modify1930.502.43702.43810.0000
11762007.07.31 12:09modify1930.502.43702.43820.0000
11772007.07.31 12:10modify1930.502.43702.43830.0000
11782007.07.31 12:11modify1930.502.43702.43840.0000
11792007.07.31 13:39modify1930.502.43702.43860.0000
11802007.07.31 13:39modify1930.502.43702.43880.0000
11812007.07.31 13:39modify1930.502.43702.43900.0000
11822007.07.31 13:39modify1930.502.43702.43910.0000
11832007.07.31 13:39modify1930.502.43702.43930.0000
11842007.07.31 13:42modify1930.502.43702.43940.0000
11852007.07.31 13:42modify1930.502.43702.43950.0000
11862007.07.31 13:43modify1930.502.43702.43960.0000
11872007.07.31 13:43modify1930.502.43702.43970.0000
11882007.07.31 13:47modify1930.502.43702.43980.0000
11892007.07.31 13:47modify1930.502.43702.43990.0000
11902007.07.31 22:02s/l1930.502.43992.43990.0000125.2670223.94
11912007.07.31 23:00sell1940.502.43990.00000.0000
11922007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43990.0000
11932007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43960.0000
11942007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43950.0000
11952007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43940.0000
11962007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43920.0000
11972007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43900.0000
11982007.08.01 07:20modify1940.502.43992.43870.0000
11992007.08.01 07:32modify1940.502.43992.43860.0000
12002007.08.01 07:38modify1940.502.43992.43850.0000
12012007.08.01 07:38modify1940.502.43992.43840.0000
12022007.08.01 07:49modify1940.502.43992.43820.0000
12032007.08.01 07:50modify1940.502.43992.43810.0000
12042007.08.01 07:50modify1940.502.43992.43800.0000
12052007.08.01 07:50modify1940.502.43992.43780.0000
12062007.08.01 07:50modify1940.502.43992.43770.0000
12072007.08.01 07:50modify1940.502.43992.43760.0000
12082007.08.01 07:51modify1940.502.43992.43750.0000
12092007.08.01 07:51modify1940.502.43992.43740.0000
12102007.08.01 07:51modify1940.502.43992.43720.0000
12112007.08.01 07:51modify1940.502.43992.43690.0000
12122007.08.01 07:56modify1940.502.43992.43680.0000
12132007.08.01 07:56modify1940.502.43992.43660.0000
12142007.08.01 07:56modify1940.502.43992.43650.0000
12152007.08.01 07:56modify1940.502.43992.43640.0000
12162007.08.01 08:00modify1940.502.43992.43630.0000
12172007.08.01 08:00modify1940.502.43992.43610.0000
12182007.08.01 08:01modify1940.502.43992.43600.0000
12192007.08.01 08:01modify1940.502.43992.43580.0000
12202007.08.01 08:01modify1940.502.43992.43570.0000
12212007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43550.0000
12222007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43530.0000
12232007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43510.0000
12242007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43500.0000
12252007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43480.0000
12262007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43460.0000
12272007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43440.0000
12282007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43410.0000
12292007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43390.0000
12302007.08.01 08:02modify1940.502.43992.43370.0000
12312007.08.01 08:03modify1940.502.43992.43360.0000
12322007.08.01 08:03modify1940.502.43992.43350.0000
12332007.08.01 08:03modify1940.502.43992.43340.0000
12342007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43330.0000
12352007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43320.0000
12362007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43310.0000
12372007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43300.0000
12382007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43290.0000
12392007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43280.0000
12402007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43270.0000
12412007.08.01 08:04modify1940.502.43992.43260.0000
12422007.08.01 12:55s/l1940.502.43262.43260.0000303.8070527.74
12432007.08.01 17:00buy1950.502.43780.00000.0000
12442007.08.02 14:08modify1950.502.43782.43780.0000
12452007.08.02 14:10modify1950.502.43782.43790.0000
12462007.08.02 14:13modify1950.502.43782.43800.0000
12472007.08.02 14:14modify1950.502.43782.43810.0000
12482007.08.02 14:14modify1950.502.43782.43820.0000
12492007.08.02 14:14modify1950.502.43782.43830.0000
12502007.08.02 14:14modify1950.502.43782.43840.0000
12512007.08.02 14:17modify1950.502.43782.43850.0000
12522007.08.02 14:17modify1950.502.43782.43860.0000
12532007.08.02 14:18modify1950.502.43782.43870.0000
12542007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43890.0000
12552007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43910.0000
12562007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43920.0000
12572007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43930.0000
12582007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43950.0000
12592007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43960.0000
12602007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43970.0000
12612007.08.02 14:31modify1950.502.43782.43980.0000
12622007.08.02 14:31modify1950.502.43782.44000.0000
12632007.08.02 14:31modify1950.502.43782.44010.0000
12642007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44020.0000
12652007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44030.0000
12662007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44050.0000
12672007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44060.0000
12682007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44070.0000
12692007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44090.0000
12702007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44100.0000
12712007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44120.0000
12722007.08.02 14:35modify1950.502.43782.44140.0000
12732007.08.02 14:45modify1950.502.43782.44150.0000
12742007.08.02 14:45modify1950.502.43782.44160.0000
12752007.08.02 14:45modify1950.502.43782.44170.0000
12762007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44180.0000
12772007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44190.0000
12782007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44200.0000
12792007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44210.0000
12802007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44220.0000
12812007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44230.0000
12822007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44240.0000
12832007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44250.0000
12842007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44260.0000
12852007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44270.0000
12862007.08.02 14:46modify1950.502.43782.44280.0000
12872007.08.02 14:51modify1950.502.43782.44290.0000
12882007.08.02 14:52modify1950.502.43782.44300.0000
12892007.08.02 14:52modify1950.502.43782.44310.0000
12902007.08.02 14:52modify1950.502.43782.44320.0000
12912007.08.02 14:52modify1950.502.43782.44340.0000
12922007.08.02 14:52modify1950.502.43782.44350.0000
12932007.08.02 14:53modify1950.502.43782.44360.0000
12942007.08.02 14:53modify1950.502.43782.44370.0000
12952007.08.02 14:53modify1950.502.43782.44380.0000
12962007.08.02 18:04modify1950.502.43782.44390.0000
12972007.08.02 18:04modify1950.502.43782.44400.0000
12982007.08.02 18:04modify1950.502.43782.44410.0000
12992007.08.02 18:05modify1950.502.43782.44420.0000
13002007.08.02 18:05modify1950.502.43782.44430.0000
13012007.08.02 18:06modify1950.502.43782.44440.0000
13022007.08.02 18:06modify1950.502.43782.44450.0000
13032007.08.02 18:06modify1950.502.43782.44460.0000
13042007.08.03 04:00close1950.502.44962.44460.0000542.5071070.24
13052007.08.03 04:00sell1960.502.44960.00000.0000
13062007.08.03 10:00buy1971.002.45680.00000.0000
13072007.08.03 15:00sell1981.502.44790.00000.0000
13082007.08.06 22:00close1960.502.42050.00000.00001245.0872315.31
13092007.08.06 22:00close1971.002.41980.00000.0000-3179.8469135.47
13102007.08.06 22:00close1981.502.42050.00000.00003515.0172650.47
13112007.08.06 22:00buy1990.502.42050.00000.0000
13122007.08.07 16:00sell2001.002.41050.00000.0000
13132007.08.07 21:00buy2011.502.41830.00000.0000
13142007.08.09 10:00close1990.502.43350.00000.0000602.5573253.02
13152007.08.09 10:00close2001.002.43420.00000.0000-2137.8771115.16
13162007.08.09 10:00close2011.502.43350.00000.00002068.0973183.24
13172007.08.09 10:00sell2020.502.43350.00000.0000
13182007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43350.0000
13192007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43340.0000
13202007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43330.0000
13212007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43310.0000
13222007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43300.0000
13232007.08.09 13:33modify2020.502.43352.43280.0000
13242007.08.09 13:34modify2020.502.43352.43270.0000
13252007.08.09 13:35modify2020.502.43352.43260.0000
13262007.08.09 13:35modify2020.502.43352.43250.0000
13272007.08.09 14:25modify2020.502.43352.43240.0000
13282007.08.09 14:25modify2020.502.43352.43230.0000
13292007.08.09 14:25modify2020.502.43352.43220.0000
13302007.08.09 16:34s/l2020.502.43222.43220.000056.1373239.37
13312007.08.10 19:00buy2030.502.42590.00000.0000
13322007.08.13 12:00sell2041.002.40890.00000.0000
13332007.08.13 18:00buy2051.502.42650.00000.0000
13342007.08.14 04:00sell2062.002.42150.00000.0000
13352007.08.14 04:00close2030.502.42160.00000.0000-169.3373070.04
13362007.08.14 10:00buy2072.502.42560.00000.0000
13372007.08.14 10:00close2041.002.42590.00000.0000-1490.9871579.06
13382007.08.14 11:00sell2083.002.41720.00000.0000
13392007.08.14 11:00close2051.502.41730.00000.0000-1167.6070411.46
13402007.08.15 15:00buy2093.502.41680.00000.0000
13412007.08.15 15:00close2062.002.41690.00000.0000748.9271160.38
13422007.08.16 08:00sell2104.002.41870.00000.0000
13432007.08.16 08:00close2072.502.41880.00000.0000-1304.5269855.86
13442007.08.20 07:00close2083.002.39100.00000.00006377.5876233.44
13452007.08.20 07:00close2093.502.39030.00000.0000-7725.6868507.76
13462007.08.20 07:00close2104.002.39100.00000.00009386.5777894.33
13472007.08.20 07:00buy2110.502.39100.00000.0000
13482007.08.21 07:00close2110.502.39500.00000.0000180.9978075.32
13492007.08.21 07:00sell2120.502.39500.00000.0000
13502007.08.21 22:00close2120.502.39280.00000.000094.9978170.31
13512007.08.21 22:00buy2130.502.39280.00000.0000
13522007.08.23 10:29modify2130.502.39282.39280.0000
13532007.08.23 10:29modify2130.502.39282.39290.0000
13542007.08.23 10:29modify2130.502.39282.39300.0000
13552007.08.23 10:36modify2130.502.39282.39310.0000
13562007.08.23 10:36modify2130.502.39282.39320.0000
13572007.08.23 10:36modify2130.502.39282.39330.0000
13582007.08.23 10:36modify2130.502.39282.39340.0000
13592007.08.23 10:36modify2130.502.39282.39350.0000
13602007.08.23 10:37modify2130.502.39282.39360.0000
13612007.08.23 10:37modify2130.502.39282.39370.0000
13622007.08.23 10:37modify2130.502.39282.39380.0000
13632007.08.23 10:37modify2130.502.39282.39390.0000
13642007.08.23 10:37modify2130.502.39282.39400.0000
13652007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39410.0000
13662007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39420.0000
13672007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39430.0000
13682007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39440.0000
13692007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39450.0000
13702007.08.23 10:38modify2130.502.39282.39460.0000
13712007.08.23 10:39modify2130.502.39282.39470.0000
13722007.08.23 10:39modify2130.502.39282.39480.0000
13732007.08.23 10:39modify2130.502.39282.39490.0000
13742007.08.23 11:07modify2130.502.39282.39500.0000
13752007.08.23 11:08modify2130.502.39282.39510.0000
13762007.08.23 11:08modify2130.502.39282.39520.0000
13772007.08.23 11:08modify2130.502.39282.39530.0000
13782007.08.23 11:09modify2130.502.39282.39540.0000
13792007.08.23 11:09modify2130.502.39282.39550.0000
13802007.08.23 11:09modify2130.502.39282.39560.0000
13812007.08.23 11:10modify2130.502.39282.39570.0000
13822007.08.23 11:10modify2130.502.39282.39580.0000
13832007.08.23 11:11modify2130.502.39282.39590.0000
13842007.08.23 11:21modify2130.502.39282.39600.0000
13852007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39610.0000
13862007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39620.0000
13872007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39630.0000
13882007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39640.0000
13892007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39650.0000
13902007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39660.0000
13912007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39670.0000
13922007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39680.0000
13932007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39690.0000
13942007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39700.0000
13952007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39710.0000
13962007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39720.0000
13972007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39730.0000
13982007.08.23 11:22modify2130.502.39282.39740.0000
13992007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39750.0000
14002007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39760.0000
14012007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39770.0000
14022007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39780.0000
14032007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39790.0000
14042007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39800.0000
14052007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39810.0000
14062007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39820.0000
14072007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39830.0000
14082007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39840.0000
14092007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39850.0000
14102007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39860.0000
14112007.08.23 11:23modify2130.502.39282.39870.0000
14122007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39880.0000
14132007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39890.0000
14142007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39900.0000
14152007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39910.0000
14162007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39920.0000
14172007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39930.0000
14182007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39940.0000
14192007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39950.0000
14202007.08.23 11:24modify2130.502.39282.39960.0000
14212007.08.23 11:34modify2130.502.39282.39970.0000
14222007.08.23 11:34modify2130.502.39282.39980.0000
14232007.08.23 11:34modify2130.502.39282.39990.0000
14242007.08.23 11:34modify2130.502.39282.40000.0000
14252007.08.23 11:34modify2130.502.39282.40010.0000
14262007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40020.0000
14272007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40030.0000
14282007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40040.0000
14292007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40050.0000
14302007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40060.0000
14312007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40070.0000
14322007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40080.0000
14332007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40090.0000
14342007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40100.0000
14352007.08.23 11:35modify2130.502.39282.40110.0000
14362007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40120.0000
14372007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40130.0000
14382007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40140.0000
14392007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40150.0000
14402007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40160.0000
14412007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40170.0000
14422007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40180.0000
14432007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40190.0000
14442007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40200.0000
14452007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40210.0000
14462007.08.23 11:36modify2130.502.39282.40220.0000
14472007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40230.0000
14482007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40240.0000
14492007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40250.0000
14502007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40260.0000
14512007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40270.0000
14522007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40280.0000
14532007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40290.0000
14542007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40300.0000
14552007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40310.0000
14562007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40320.0000
14572007.08.23 11:37modify2130.502.39282.40330.0000
14582007.08.23 11:47modify2130.502.39282.40340.0000
14592007.08.23 11:47modify2130.502.39282.40350.0000
14602007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40360.0000
14612007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40370.0000
14622007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40380.0000
14632007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40390.0000
14642007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40400.0000
14652007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40410.0000
14662007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40420.0000
14672007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40430.0000
14682007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40440.0000
14692007.08.23 11:48modify2130.502.39282.40450.0000
14702007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40460.0000
14712007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40470.0000
14722007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40480.0000
14732007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40490.0000
14742007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40500.0000
14752007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40510.0000
14762007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40520.0000
14772007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40530.0000
14782007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40540.0000
14792007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40550.0000
14802007.08.23 11:49modify2130.502.39282.40560.0000
14812007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40570.0000
14822007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40580.0000
14832007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40590.0000
14842007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40600.0000
14852007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40610.0000
14862007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40620.0000
14872007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40630.0000
14882007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40640.0000
14892007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40650.0000
14902007.08.23 11:50modify2130.502.39282.40660.0000
14912007.08.23 11:51modify2130.502.39282.40670.0000
14922007.08.23 11:51modify2130.502.39282.40680.0000
14932007.08.23 11:51modify2130.502.39282.40690.0000
14942007.08.23 11:51modify2130.502.39282.40700.0000
14952007.08.23 12:00modify2130.502.39282.40710.0000
14962007.08.23 12:00modify2130.502.39282.40720.0000
14972007.08.23 12:00modify2130.502.39282.40730.0000
14982007.08.23 12:01modify2130.502.39282.40740.0000
14992007.08.23 12:01modify2130.502.39282.40750.0000
15002007.08.23 12:01modify2130.502.39282.40760.0000
15012007.08.23 12:01modify2130.502.39282.40770.0000
15022007.08.23 12:02modify2130.502.39282.40780.0000
15032007.08.23 12:02modify2130.502.39282.40790.0000
15042007.08.23 12:02modify2130.502.39282.40800.0000
15052007.08.23 12:02modify2130.502.39282.40810.0000
15062007.08.23 12:03modify2130.502.39282.40820.0000
15072007.08.23 12:03modify2130.502.39282.40830.0000
15082007.08.23 12:11modify2130.502.39282.40840.0000
15092007.08.23 12:12modify2130.502.39282.40850.0000
15102007.08.23 12:12modify2130.502.39282.40860.0000
15112007.08.23 12:12modify2130.502.39282.40870.0000
15122007.08.23 12:12modify2130.502.39282.40880.0000
15132007.08.23 12:13modify2130.502.39282.40890.0000
15142007.08.23 12:13modify2130.502.39282.40900.0000
15152007.08.24 06:00close2130.502.41692.40900.00001081.9079252.21
15162007.08.24 06:00sell2140.502.41690.00000.0000
15172007.08.24 10:36modify2140.502.41692.41690.0000
15182007.08.24 10:36modify2140.502.41692.41680.0000
15192007.08.24 10:36modify2140.502.41692.41670.0000
15202007.08.24 10:36modify2140.502.41692.41660.0000
15212007.08.24 10:36modify2140.502.41692.41650.0000
15222007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41640.0000
15232007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41630.0000
15242007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41620.0000
15252007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41610.0000
15262007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41600.0000
15272007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41590.0000
15282007.08.24 10:37modify2140.502.41692.41580.0000
15292007.08.24 12:37modify2140.502.41692.41570.0000
15302007.08.24 12:37modify2140.502.41692.41560.0000
15312007.08.24 12:38modify2140.502.41692.41550.0000
15322007.08.24 12:38modify2140.502.41692.41540.0000
15332007.08.24 16:11s/l2140.502.41542.41540.000064.7679316.97
15342007.08.24 21:00buy2150.502.41950.00000.0000
15352007.08.27 20:00close2150.502.42150.00000.000094.5979411.56
15362007.08.27 20:00sell2160.502.42150.00000.0000
15372007.08.28 08:36modify2160.502.42152.42150.0000
15382007.08.28 08:37modify2160.502.42152.42140.0000
15392007.08.28 08:37modify2160.502.42152.42130.0000
15402007.08.28 08:37modify2160.502.42152.42120.0000
15412007.08.28 08:37modify2160.502.42152.42110.0000
15422007.08.28 08:38modify2160.502.42152.42100.0000
15432007.08.28 08:38modify2160.502.42152.42090.0000
15442007.08.28 08:38modify2160.502.42152.42080.0000
15452007.08.28 08:38modify2160.502.42152.42070.0000
15462007.08.28 08:38modify2160.502.42152.42060.0000
15472007.08.28 08:39modify2160.502.42152.42050.0000
15482007.08.28 09:28modify2160.502.42152.42040.0000
15492007.08.28 09:35modify2160.502.42152.42030.0000
15502007.08.28 09:36modify2160.502.42152.42020.0000
15512007.08.28 09:36modify2160.502.42152.42010.0000
15522007.08.28 09:36modify2160.502.42152.42000.0000
15532007.08.28 09:36modify2160.502.42152.41990.0000
15542007.08.28 09:36modify2160.502.42152.41980.0000
15552007.08.28 09:36modify2160.502.42152.41970.0000
15562007.08.28 09:37modify2160.502.42152.41960.0000
15572007.08.28 09:37modify2160.502.42152.41950.0000
15582007.08.28 09:37modify2160.502.42152.41940.0000
15592007.08.28 09:37modify2160.502.42152.41930.0000
15602007.08.28 09:37modify2160.502.42152.41920.0000
15612007.08.28 09:38modify2160.502.42152.41910.0000
15622007.08.28 09:38modify2160.502.42152.41900.0000
15632007.08.28 09:38modify2160.502.42152.41890.0000
15642007.08.28 09:38modify2160.502.42152.41880.0000
15652007.08.28 09:38modify2160.502.42152.41870.0000
15662007.08.28 10:00modify2160.502.42152.41860.0000
15672007.08.28 10:01modify2160.502.42152.41850.0000
15682007.08.28 10:01modify2160.502.42152.41840.0000
15692007.08.28 10:01modify2160.502.42152.41830.0000
15702007.08.28 10:01modify2160.502.42152.41820.0000
15712007.08.28 10:02modify2160.502.42152.41810.0000
15722007.08.28 10:02modify2160.502.42152.41800.0000
15732007.08.28 10:02modify2160.502.42152.41790.0000
15742007.08.28 10:02modify2160.502.42152.41780.0000
15752007.08.28 10:03modify2160.502.42152.41770.0000
15762007.08.28 10:03modify2160.502.42152.41760.0000
15772007.08.28 10:11modify2160.502.42152.41750.0000
15782007.08.28 10:12modify2160.502.42152.41740.0000
15792007.08.28 11:48modify2160.502.42152.41730.0000
15802007.08.28 11:49modify2160.502.42152.41720.0000
15812007.08.28 11:49modify2160.502.42152.41710.0000
15822007.08.28 11:49modify2160.502.42152.41700.0000
15832007.08.28 11:50modify2160.502.42152.41690.0000
15842007.08.28 11:50modify2160.502.42152.41680.0000
15852007.08.28 11:51modify2160.502.42152.41670.0000
15862007.08.28 11:51modify2160.502.42152.41660.0000
15872007.08.28 11:51modify2160.502.42152.41650.0000
15882007.08.28 11:52modify2160.502.42152.41640.0000
15892007.08.28 11:52modify2160.502.42152.41630.0000
15902007.08.28 12:00modify2160.502.42152.41620.0000
15912007.08.28 12:12modify2160.502.42152.41610.0000
15922007.08.28 12:12modify2160.502.42152.41600.0000
15932007.08.28 21:38modify2160.502.42152.41590.0000
15942007.08.28 21:38modify2160.502.42152.41580.0000
15952007.08.28 21:39modify2160.502.42152.41570.0000
15962007.08.28 21:39modify2160.502.42152.41560.0000
15972007.08.28 21:39modify2160.502.42152.41550.0000
15982007.08.28 22:03modify2160.502.42152.41540.0000
15992007.08.28 22:04modify2160.502.42152.41530.0000
16002007.08.28 22:04modify2160.502.42152.41520.0000
16012007.08.28 22:04modify2160.502.42152.41510.0000
16022007.08.28 22:05modify2160.502.42152.41500.0000
16032007.08.28 22:14modify2160.502.42152.41490.0000
16042007.08.28 22:15modify2160.502.42152.41480.0000
16052007.08.28 22:15modify2160.502.42152.41470.0000
16062007.08.28 22:15modify2160.502.42152.41460.0000
16072007.08.28 22:16modify2160.502.42152.41450.0000
16082007.08.28 22:16modify2160.502.42152.41440.0000
16092007.08.28 22:16modify2160.502.42152.41430.0000
16102007.08.28 22:17modify2160.502.42152.41420.0000
16112007.08.28 22:17modify2160.502.42152.41410.0000
16122007.08.28 22:17modify2160.502.42152.41400.0000
16132007.08.28 22:17modify2160.502.42152.41390.0000
16142007.08.28 22:18modify2160.502.42152.41380.0000
16152007.08.28 22:18modify2160.502.42152.41370.0000
16162007.08.28 22:27modify2160.502.42152.41360.0000
16172007.08.28 22:28modify2160.502.42152.41350.0000
16182007.08.28 22:28modify2160.502.42152.41340.0000
16192007.08.28 22:28modify2160.502.42152.41330.0000
16202007.08.28 22:29modify2160.502.42152.41320.0000
16212007.08.28 22:29modify2160.502.42152.41310.0000
16222007.08.28 22:29modify2160.502.42152.41300.0000
16232007.08.28 22:29modify2160.502.42152.41290.0000
16242007.08.28 22:30modify2160.502.42152.41280.0000
16252007.08.28 22:30modify2160.502.42152.41270.0000
16262007.08.28 22:30modify2160.502.42152.41260.0000
16272007.08.28 22:30modify2160.502.42152.41250.0000
16282007.08.28 22:31modify2160.502.42152.41240.0000
16292007.08.28 22:31modify2160.502.42152.41230.0000
16302007.08.28 22:31modify2160.502.42152.41220.0000
16312007.08.28 22:31modify2160.502.42152.41210.0000
16322007.08.28 23:37modify2160.502.42152.41200.0000
16332007.08.28 23:38modify2160.502.42152.41190.0000
16342007.08.28 23:38modify2160.502.42152.41180.0000
16352007.08.28 23:38modify2160.502.42152.41170.0000
16362007.08.28 23:39modify2160.502.42152.41160.0000
16372007.08.29 10:00close2160.502.40762.41160.0000577.2679988.82
16382007.08.29 10:00buy2170.502.40760.00000.0000
16392007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40760.0000
16402007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40770.0000
16412007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40780.0000
16422007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40790.0000
16432007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40800.0000
16442007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40810.0000
16452007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40820.0000
16462007.08.29 11:36modify2170.502.40762.40830.0000
16472007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40840.0000
16482007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40850.0000
16492007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40860.0000
16502007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40870.0000
16512007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40880.0000
16522007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40890.0000
16532007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40900.0000
16542007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40910.0000
16552007.08.29 11:37modify2170.502.40762.40920.0000
16562007.08.29 11:38modify2170.502.40762.40930.0000
16572007.08.29 12:37modify2170.502.40762.40940.0000
16582007.08.29 12:38modify2170.502.40762.40950.0000
16592007.08.29 12:38modify2170.502.40762.40960.0000
16602007.08.29 12:38modify2170.502.40762.40970.0000
16612007.08.29 13:36modify2170.502.40762.40980.0000
16622007.08.29 13:37modify2170.502.40762.40990.0000
16632007.08.29 13:37modify2170.502.40762.41000.0000
16642007.08.29 13:37modify2170.502.40762.41010.0000
16652007.08.29 13:38modify2170.502.40762.41020.0000
16662007.08.29 13:38modify2170.502.40762.41030.0000
16672007.08.29 13:38modify2170.502.40762.41040.0000
16682007.08.29 13:38modify2170.502.40762.41050.0000
16692007.08.29 13:39modify2170.502.40762.41060.0000
16702007.08.29 20:38modify2170.502.40762.41070.0000
16712007.08.29 21:26modify2170.502.40762.41080.0000
16722007.08.29 21:26modify2170.502.40762.41090.0000
16732007.08.29 21:26modify2170.502.40762.41100.0000
16742007.08.29 21:26modify2170.502.40762.41110.0000
16752007.08.29 21:27modify2170.502.40762.41120.0000
16762007.08.29 21:27modify2170.502.40762.41130.0000
16772007.08.29 21:27modify2170.502.40762.41140.0000
16782007.08.29 21:27modify2170.502.40762.41150.0000
16792007.08.29 21:28modify2170.502.40762.41160.0000
16802007.08.29 21:28modify2170.502.40762.41170.0000
16812007.08.29 21:28modify2170.502.40762.41180.0000
16822007.08.29 21:28modify2170.502.40762.41190.0000
16832007.08.29 21:36modify2170.502.40762.41200.0000
16842007.08.29 21:36modify2170.502.40762.41210.0000
16852007.08.29 21:36modify2170.502.40762.41220.0000
16862007.08.29 21:36modify2170.502.40762.41230.0000
16872007.08.29 21:37modify2170.502.40762.41240.0000
16882007.08.29 21:37modify2170.502.40762.41250.0000
16892007.08.29 21:37modify2170.502.40762.41260.0000
16902007.08.29 21:38modify2170.502.40762.41270.0000
16912007.08.29 21:38modify2170.502.40762.41280.0000
16922007.08.29 21:38modify2170.502.40762.41290.0000
16932007.08.29 21:38modify2170.502.40762.41300.0000
16942007.08.30 08:37modify2170.502.40762.41310.0000
16952007.08.30 08:38modify2170.502.40762.41320.0000
16962007.08.30 08:38modify2170.502.40762.41330.0000
16972007.08.30 08:38modify2170.502.40762.41340.0000
16982007.08.30 08:38modify2170.502.40762.41350.0000
16992007.08.30 08:38modify2170.502.40762.41360.0000
17002007.08.30 08:39modify2170.502.40762.41370.0000
17012007.08.30 08:39modify2170.502.40762.41380.0000
17022007.08.30 08:39modify2170.502.40762.41390.0000
17032007.08.30 09:26modify2170.502.40762.41400.0000
17042007.08.30 09:26modify2170.502.40762.41410.0000
17052007.08.30 09:26modify2170.502.40762.41420.0000
17062007.08.30 09:26modify2170.502.40762.41430.0000
17072007.08.30 09:26modify2170.502.40762.41440.0000
17082007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41450.0000
17092007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41460.0000
17102007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41470.0000
17112007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41480.0000
17122007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41490.0000
17132007.08.30 09:27modify2170.502.40762.41500.0000
17142007.08.30 09:28modify2170.502.40762.41510.0000
17152007.08.30 09:35modify2170.502.40762.41520.0000
17162007.08.30 09:35modify2170.502.40762.41530.0000
17172007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41540.0000
17182007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41550.0000
17192007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41560.0000
17202007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41570.0000
17212007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41580.0000
17222007.08.30 09:36modify2170.502.40762.41590.0000
17232007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41600.0000
17242007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41610.0000
17252007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41620.0000
17262007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41630.0000
17272007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41640.0000
17282007.08.30 09:37modify2170.502.40762.41650.0000
17292007.08.30 09:38modify2170.502.40762.41660.0000
17302007.08.30 11:37s/l2170.502.41662.41660.0000413.2980402.11
17312007.08.30 13:00sell2180.502.41760.00000.0000
17322007.08.30 16:00buy2191.002.42360.00000.0000
17332007.08.31 04:00sell2201.502.42200.00000.0000
17342007.08.31 09:00buy2212.002.42900.00000.0000
17352007.08.31 09:00close2180.502.42910.00000.0000-507.8679894.25
17362007.09.04 09:00close2191.002.43830.00000.00001318.9081213.15
17372007.09.04 09:00close2201.502.43900.00000.0000-2270.1378943.02
17382007.09.04 09:00close2212.002.43830.00000.00001672.1580615.17
17392007.09.04 09:00sell2220.502.43830.00000.0000
17402007.09.04 23:00buy2231.002.44160.00000.0000
17412007.09.05 01:00sell2241.502.43700.00000.0000
17422007.09.05 04:00buy2252.002.44060.00000.0000
17432007.09.05 04:00close2220.502.44050.00000.0000-106.3780508.80
17442007.09.05 05:00sell2262.502.43670.00000.0000
17452007.09.05 05:00close2231.002.43660.00000.0000-415.4380093.36
17462007.09.06 07:00buy2273.002.43560.00000.0000
17472007.09.06 07:00close2241.502.43550.00000.000091.6280184.98
17482007.09.06 15:00sell2283.502.42720.00000.0000
17492007.09.06 15:00close2252.002.42730.00000.0000-2198.9677986.02
17502007.09.10 13:00close2262.502.41110.00000.00005240.7083226.72
17512007.09.10 13:00close2273.002.41040.00000.0000-6431.1276795.59
17522007.09.10 13:00close2283.502.41110.00000.00004705.6481501.24
17532007.09.10 13:00buy2290.502.41110.00000.0000
17542007.09.12 09:00close2290.502.41210.00000.000059.6181560.84
17552007.09.12 09:00sell2300.502.41210.00000.0000
17562007.09.12 13:38modify2300.502.41212.41210.0000
17572007.09.12 13:38modify2300.502.41212.41200.0000
17582007.09.12 13:38modify2300.502.41212.41190.0000
17592007.09.12 13:38modify2300.502.41212.41180.0000
17602007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41170.0000
17612007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41160.0000
17622007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41150.0000
17632007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41140.0000
17642007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41130.0000
17652007.09.12 13:39modify2300.502.41212.41120.0000
17662007.09.12 14:01modify2300.502.41212.41110.0000
17672007.09.12 14:02modify2300.502.41212.41100.0000
17682007.09.12 14:02modify2300.502.41212.41090.0000
17692007.09.12 14:02modify2300.502.41212.41080.0000
17702007.09.12 14:02modify2300.502.41212.41070.0000
17712007.09.12 14:02modify2300.502.41212.41060.0000
17722007.09.12 14:11modify2300.502.41212.41050.0000
17732007.09.12 14:11modify2300.502.41212.41040.0000
17742007.09.12 14:12modify2300.502.41212.41030.0000
17752007.09.12 14:12modify2300.502.41212.41020.0000
17762007.09.12 14:12modify2300.502.41212.41010.0000
17772007.09.13 09:36modify2300.502.41212.41000.0000
17782007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40990.0000
17792007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40980.0000
17802007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40970.0000
17812007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40960.0000
17822007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40950.0000
17832007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40940.0000
17842007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40930.0000
17852007.09.13 09:36modify2300.502.41212.40920.0000
17862007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40910.0000
17872007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40900.0000
17882007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40890.0000
17892007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40880.0000
17902007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40870.0000
17912007.09.13 09:37modify2300.502.41212.40860.0000
17922007.09.13 10:17modify2300.502.41212.40850.0000
17932007.09.13 10:17modify2300.502.41212.40840.0000
17942007.09.13 10:17modify2300.502.41212.40830.0000
17952007.09.13 10:17modify2300.502.41212.40820.0000
17962007.09.13 10:25modify2300.502.41212.40810.0000
17972007.09.13 10:25modify2300.502.41212.40800.0000
17982007.09.13 10:25modify2300.502.41212.40790.0000
17992007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40780.0000
18002007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40770.0000
18012007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40760.0000
18022007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40750.0000
18032007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40740.0000
18042007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40730.0000
18052007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40720.0000
18062007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40710.0000
18072007.09.13 10:26modify2300.502.41212.40700.0000
18082007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40690.0000
18092007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40680.0000
18102007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40670.0000
18112007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40660.0000
18122007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40650.0000
18132007.09.13 10:27modify2300.502.41212.40640.0000
18142007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40630.0000
18152007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40620.0000
18162007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40610.0000
18172007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40600.0000
18182007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40590.0000
18192007.09.13 10:35modify2300.502.41212.40580.0000
18202007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40570.0000
18212007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40560.0000
18222007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40550.0000
18232007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40540.0000
18242007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40530.0000
18252007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40520.0000
18262007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40510.0000
18272007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40500.0000
18282007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40490.0000
18292007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40480.0000
18302007.09.13 10:36modify2300.502.41212.40470.0000
18312007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40460.0000
18322007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40450.0000
18332007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40440.0000
18342007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40430.0000
18352007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40420.0000
18362007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40410.0000
18372007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40400.0000
18382007.09.13 10:37modify2300.502.41212.40390.0000
18392007.09.13 11:02modify2300.502.41212.40380.0000
18402007.09.13 11:11modify2300.502.41212.40370.0000
18412007.09.13 11:11modify2300.502.41212.40360.0000
18422007.09.13 11:12modify2300.502.41212.40350.0000
18432007.09.13 12:38s/l2300.502.40352.40350.0000337.0581897.89
18442007.09.13 16:00buy2310.502.40740.00000.0000
18452007.09.14 01:00sell2321.002.39020.00000.0000
18462007.09.18 11:00close2310.502.36490.00000.0000-1810.6080087.29
18472007.09.18 11:00close2321.002.36560.00000.00002078.1882165.47
18482007.09.18 11:00buy2330.502.36560.00000.0000
18492007.09.18 19:13modify2330.502.36562.36560.0000
18502007.09.18 20:15modify2330.502.36562.36570.0000
18512007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36580.0000
18522007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36590.0000
18532007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36600.0000
18542007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36610.0000
18552007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36620.0000
18562007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36630.0000
18572007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36640.0000
18582007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36650.0000
18592007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36660.0000
18602007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36670.0000
18612007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36680.0000
18622007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36690.0000
18632007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36700.0000
18642007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36710.0000
18652007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36720.0000
18662007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36730.0000
18672007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36740.0000
18682007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36750.0000
18692007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36760.0000
18702007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36770.0000
18712007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36780.0000
18722007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36790.0000
18732007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36800.0000
18742007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36810.0000
18752007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36820.0000
18762007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36830.0000
18772007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36840.0000
18782007.09.18 20:25modify2330.502.36562.36850.0000
18792007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36860.0000
18802007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36870.0000
18812007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36880.0000
18822007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36890.0000
18832007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36900.0000
18842007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36910.0000
18852007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36920.0000
18862007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36930.0000
18872007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36940.0000
18882007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36950.0000
18892007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36960.0000
18902007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36970.0000
18912007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36980.0000
18922007.09.18 20:35modify2330.502.36562.36990.0000
18932007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37000.0000
18942007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37010.0000
18952007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37020.0000
18962007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37030.0000
18972007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37040.0000
18982007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37050.0000
18992007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37060.0000
19002007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37070.0000
19012007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37080.0000
19022007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37090.0000
19032007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37100.0000
19042007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37110.0000
19052007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37120.0000
19062007.09.18 20:35modify2330.502.36562.37130.0000
19072007.09.19 10:26s/l2330.502.37132.37130.0000254.3682419.83
19082007.09.19 11:00sell2340.502.36820.00000.0000
19092007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36820.0000
19102007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36810.0000
19112007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36800.0000
19122007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36790.0000
19132007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36780.0000
19142007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36770.0000
19152007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36760.0000
19162007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36750.0000
19172007.09.20 08:37modify2340.502.36822.36740.0000
19182007.09.20 08:38modify2340.502.36822.36730.0000
19192007.09.20 08:38modify2340.502.36822.36720.0000
19202007.09.20 08:38modify2340.502.36822.36710.0000
19212007.09.20 08:38modify2340.502.36822.36700.0000
19222007.09.20 08:38modify2340.502.36822.36690.0000
19232007.09.20 09:38modify2340.502.36822.36680.0000
19242007.09.20 09:38modify2340.502.36822.36670.0000
19252007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36660.0000
19262007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36650.0000
19272007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36640.0000
19282007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36630.0000
19292007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36620.0000
19302007.09.20 10:36modify2340.502.36822.36610.0000
19312007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36600.0000
19322007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36590.0000
19332007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36580.0000
19342007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36570.0000
19352007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36560.0000
19362007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36550.0000
19372007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36540.0000
19382007.09.20 10:37modify2340.502.36822.36530.0000
19392007.09.20 11:03modify2340.502.36822.36520.0000
19402007.09.20 11:04modify2340.502.36822.36510.0000
19412007.09.20 11:04modify2340.502.36822.36500.0000
19422007.09.20 11:04modify2340.502.36822.36490.0000
19432007.09.20 11:12modify2340.502.36822.36480.0000
19442007.09.20 11:13modify2340.502.36822.36470.0000
19452007.09.20 11:13modify2340.502.36822.36460.0000
19462007.09.20 11:13modify2340.502.36822.36450.0000
19472007.09.20 11:14modify2340.502.36822.36440.0000
19482007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36430.0000
19492007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36420.0000
19502007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36410.0000
19512007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36400.0000
19522007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36390.0000
19532007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36380.0000
19542007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36370.0000
19552007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36360.0000
19562007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36350.0000
19572007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36340.0000
19582007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36330.0000
19592007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36320.0000
19602007.09.20 12:36modify2340.502.36822.36310.0000
19612007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36300.0000
19622007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36290.0000
19632007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36280.0000
19642007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36270.0000
19652007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36260.0000
19662007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36250.0000
19672007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36240.0000
19682007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36230.0000
19692007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36220.0000
19702007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36210.0000
19712007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36200.0000
19722007.09.20 12:37modify2340.502.36822.36190.0000
19732007.09.21 04:00close2340.502.35842.36190.0000377.3882797.21
19742007.09.21 04:00buy2350.502.35840.00000.0000
19752007.09.21 08:00sell2361.002.35140.00000.0000
19762007.09.21 10:00buy2371.502.35960.00000.0000
19772007.09.24 20:00close2350.502.37130.00000.0000565.2183362.42
19782007.09.24 20:00close2361.002.37200.00000.0000-1801.1281561.30
19792007.09.24 20:00close2371.502.37130.00000.00001540.1683101.46
19802007.09.24 20:00sell2380.502.37130.00000.0000
19812007.09.25 05:38modify2380.502.37132.37130.0000
19822007.09.25 05:38modify2380.502.37132.37120.0000
19832007.09.25 06:13modify2380.502.37132.37110.0000
19842007.09.25 07:36modify2380.502.37132.37100.0000
19852007.09.25 07:37modify2380.502.37132.37090.0000
19862007.09.25 07:37modify2380.502.37132.37080.0000
19872007.09.25 07:37modify2380.502.37132.37070.0000
19882007.09.25 07:37modify2380.502.37132.37060.0000
19892007.09.25 07:38modify2380.502.37132.37050.0000
19902007.09.25 07:38modify2380.502.37132.37040.0000
19912007.09.25 07:38modify2380.502.37132.37030.0000
19922007.09.25 07:38modify2380.502.37132.37020.0000
19932007.09.25 07:39modify2380.502.37132.37010.0000
19942007.09.25 08:12modify2380.502.37132.37000.0000
19952007.09.25 08:13modify2380.502.37132.36990.0000
19962007.09.25 08:13modify2380.502.37132.36980.0000
19972007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36970.0000
19982007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36960.0000
19992007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36950.0000
20002007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36940.0000
20012007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36930.0000
20022007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36920.0000
20032007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36910.0000
20042007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36900.0000
20052007.09.25 09:36modify2380.502.37132.36890.0000
20062007.09.25 09:37modify2380.502.37132.36880.0000
20072007.09.25 09:37modify2380.502.37132.36870.0000
20082007.09.25 09:37modify2380.502.37132.36860.0000
20092007.09.25 09:37modify2380.502.37132.36850.0000
20102007.09.25 09:37modify2380.502.37132.36840.0000
20112007.09.25 11:26modify2380.502.37132.36830.0000
20122007.09.25 11:26modify2380.502.37132.36820.0000
20132007.09.25 11:26modify2380.502.37132.36810.0000
20142007.09.25 11:27modify2380.502.37132.36800.0000
20152007.09.25 11:27modify2380.502.37132.36790.0000
20162007.09.25 11:27modify2380.502.37132.36780.0000
20172007.09.25 11:28modify2380.502.37132.36770.0000
20182007.09.25 11:28modify2380.502.37132.36760.0000
20192007.09.25 11:28modify2380.502.37132.36750.0000
20202007.09.25 11:28modify2380.502.37132.36740.0000
20212007.09.25 11:35modify2380.502.37132.36730.0000
20222007.09.25 11:36modify2380.502.37132.36720.0000
20232007.09.25 11:36modify2380.502.37132.36710.0000
20242007.09.25 11:36modify2380.502.37132.36700.0000
20252007.09.25 11:36modify2380.502.37132.36690.0000
20262007.09.25 11:37modify2380.502.37132.36680.0000
20272007.09.25 11:37modify2380.502.37132.36670.0000
20282007.09.25 11:37modify2380.502.37132.36660.0000
20292007.09.25 11:37modify2380.502.37132.36650.0000
20302007.09.25 11:38modify2380.502.37132.36640.0000
20312007.09.25 11:38modify2380.502.37132.36630.0000
20322007.09.25 11:38modify2380.502.37132.36620.0000
20332007.09.25 11:38modify2380.502.37132.36610.0000
20342007.09.25 11:39modify2380.502.37132.36600.0000
20352007.09.25 12:18modify2380.502.37132.36590.0000
20362007.09.25 12:18modify2380.502.37132.36580.0000
20372007.09.25 12:18modify2380.502.37132.36570.0000
20382007.09.25 12:25modify2380.502.37132.36560.0000
20392007.09.25 12:26modify2380.502.37132.36550.0000
20402007.09.25 12:26modify2380.502.37132.36540.0000
20412007.09.25 12:26modify2380.502.37132.36530.0000
20422007.09.25 12:26modify2380.502.37132.36520.0000
20432007.09.25 12:26modify2380.502.37132.36510.0000
20442007.09.25 12:27modify2380.502.37132.36500.0000
20452007.09.25 12:27modify2380.502.37132.36490.0000
20462007.09.25 12:27modify2380.502.37132.36480.0000
20472007.09.25 12:27modify2380.502.37132.36470.0000
20482007.09.25 12:28modify2380.502.37132.36460.0000
20492007.09.25 12:28modify2380.502.37132.36450.0000
20502007.09.25 12:28modify2380.502.37132.36440.0000
20512007.09.25 12:28modify2380.502.37132.36430.0000
20522007.09.25 12:35modify2380.502.37132.36420.0000
20532007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36410.0000
20542007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36400.0000
20552007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36390.0000
20562007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36380.0000
20572007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36370.0000
20582007.09.25 12:36modify2380.502.37132.36360.0000
20592007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36350.0000
20602007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36340.0000
20612007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36330.0000
20622007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36320.0000
20632007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36310.0000
20642007.09.25 12:37modify2380.502.37132.36300.0000
20652007.09.25 12:38modify2380.502.37132.36290.0000
20662007.09.25 12:38modify2380.502.37132.36280.0000
20672007.09.25 12:38modify2380.502.37132.36270.0000
20682007.09.25 12:38modify2380.502.37132.36260.0000
20692007.09.25 13:03modify2380.502.37132.36250.0000
20702007.09.25 13:04modify2380.502.37132.36240.0000
20712007.09.25 13:12modify2380.502.37132.36230.0000
20722007.09.25 13:13modify2380.502.37132.36220.0000
20732007.09.25 21:13modify2380.502.37132.36210.0000
20742007.09.25 21:13modify2380.502.37132.36200.0000
20752007.09.25 21:14modify2380.502.37132.36190.0000
20762007.09.26 04:04modify2380.502.37132.36180.0000
20772007.09.26 04:12modify2380.502.37132.36170.0000
20782007.09.26 04:13modify2380.502.37132.36160.0000
20792007.09.26 04:13modify2380.502.37132.36150.0000
20802007.09.26 06:00close2380.502.35452.36150.0000702.3383803.79
20812007.09.26 06:00buy2390.502.35450.00000.0000
20822007.09.27 04:00close2390.502.35580.00000.000080.7583884.55
20832007.09.27 04:00sell2400.502.35580.00000.0000
20842007.09.27 08:00buy2411.002.36150.00000.0000
20852007.09.28 06:00close2400.502.37030.00000.0000-637.2683247.28
20862007.09.28 06:00close2411.002.36960.00000.0000715.9083963.18
20872007.09.28 06:00sell2420.502.36960.00000.0000
20882007.09.28 15:00buy2431.002.38240.00000.0000
20892007.10.01 17:00sell2441.502.38290.00000.0000
20902007.10.01 18:00buy2452.002.38800.00000.0000
20912007.10.01 18:00close2420.502.38810.00000.0000-809.9183153.26
20922007.10.02 04:00sell2462.502.38740.00000.0000
20932007.10.02 04:00close2431.002.38730.00000.0000455.9883609.25
20942007.10.02 10:00buy2473.002.39050.00000.0000
20952007.10.02 10:00close2441.502.39060.00000.0000-1031.2782577.97
20962007.10.03 08:00close2452.002.39710.00000.00001637.3484215.32
20972007.10.03 08:00close2462.502.39780.00000.0000-2301.5081913.81
20982007.10.03 08:00close2473.002.39710.00000.00001759.0983672.90
20992007.10.03 08:00sell2480.502.39710.00000.0000
21002007.10.03 19:00buy2491.002.40050.00000.0000
21012007.10.04 08:00sell2501.502.39470.00000.0000
21022007.10.04 15:00buy2512.002.40150.00000.0000
21032007.10.04 15:00close2480.502.40160.00000.0000-228.4683444.43
21042007.10.04 20:00sell2522.502.39410.00000.0000
21052007.10.04 20:00close2491.002.39420.00000.0000-494.8482949.59
21062007.10.05 12:00buy2533.002.39790.00000.0000
21072007.10.05 12:00close2501.502.39780.00000.0000-435.6682513.93
21082007.10.09 09:00close2512.002.41140.00000.00001808.4984322.41
21092007.10.09 09:00close2522.502.41210.00000.0000-4056.0780266.34
21102007.10.09 09:00close2533.002.41140.00000.00003596.2183862.55
21112007.10.09 09:00sell2540.502.41140.00000.0000
21122007.10.10 03:00buy2551.002.41420.00000.0000
21132007.10.11 03:00sell2561.502.41180.00000.0000
21142007.10.12 14:00close2540.502.40680.00000.0000141.5484004.08
21152007.10.12 14:00close2551.002.40610.00000.0000-633.8883370.21
21162007.10.12 14:00close2561.502.40680.00000.0000613.2983983.49
21172007.10.12 14:00buy2570.502.40680.00000.0000
21182007.10.15 11:00sell2581.002.40390.00000.0000
21192007.10.15 21:00buy2591.502.41080.00000.0000
21202007.10.16 10:00sell2602.002.40700.00000.0000
21212007.10.16 10:00close2570.502.40710.00000.000029.3784012.86
21222007.10.17 12:00buy2612.502.40370.00000.0000
21232007.10.17 12:00close2581.002.40380.00000.0000-36.9883975.88
21242007.10.18 06:00sell2623.002.40140.00000.0000
21252007.10.18 06:00close2591.502.40150.00000.0000-1081.6582894.23
21262007.10.19 11:00close2602.002.39450.00000.00001930.2384824.46
21272007.10.19 11:00close2612.502.39380.00000.0000-1973.3382851.13
21282007.10.19 11:00close2623.002.39450.00000.00001718.6784569.81
21292007.10.19 11:00buy2630.502.39450.00000.0000
21302007.10.22 01:00sell2641.002.38310.00000.0000
21312007.10.22 19:00buy2651.502.39000.00000.0000
21322007.10.24 07:00close2630.502.40020.00000.0000270.7884840.59
21332007.10.24 07:00close2641.002.40090.00000.0000-1582.4883258.11
21342007.10.24 07:00close2651.502.40020.00000.00001370.7284628.83
21352007.10.24 07:00sell2660.502.40020.00000.0000
21362007.10.25 14:36modify2660.502.40022.40020.0000
21372007.10.25 14:36modify2660.502.40022.40010.0000
21382007.10.25 14:36modify2660.502.40022.40000.0000
21392007.10.25 14:36modify2660.502.40022.39990.0000
21402007.10.25 14:36modify2660.502.40022.39980.0000
21412007.10.25 14:36modify2660.502.40022.39970.0000
21422007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39960.0000
21432007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39950.0000
21442007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39940.0000
21452007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39930.0000
21462007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39920.0000
21472007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39910.0000
21482007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39900.0000
21492007.10.25 14:37modify2660.502.40022.39890.0000
21502007.10.25 14:38modify2660.502.40022.39880.0000
21512007.10.25 14:38modify2660.502.40022.39870.0000
21522007.10.25 14:38modify2660.502.40022.39860.0000
21532007.10.25 14:38modify2660.502.40022.39850.0000
21542007.10.25 15:12modify2660.502.40022.39840.0000
21552007.10.26 09:00close2660.502.39222.39840.0000299.7484928.57
21562007.10.26 09:00buy2670.502.39220.00000.0000
21572007.10.26 14:00sell2681.002.38430.00000.0000
21582007.10.29 04:00buy2691.502.38980.00000.0000
21592007.10.30 15:00close2670.502.40180.00000.0000431.0085359.57
21602007.10.30 15:00close2681.002.40250.00000.0000-1617.0283742.55
21612007.10.30 15:00close2691.502.40180.00000.00001579.2985321.84
21622007.10.30 15:00sell2700.502.40180.00000.0000
21632007.10.30 22:38modify2700.502.40182.40180.0000
21642007.10.30 22:39modify2700.502.40182.40170.0000
21652007.10.30 22:39modify2700.502.40182.40160.0000
21662007.10.30 22:39modify2700.502.40182.40150.0000
21672007.10.30 22:40modify2700.502.40182.40140.0000
21682007.10.30 23:54close at stop2700.502.39662.40140.0000224.5185546.35