Optimization Report
greed fxfisherman version

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
2722488.822291.4410.871065.338.64
2422404.571901.5412.66904.728.70
112287.682541.399.011004.199.66
2622256.522231.4110.121041.298.55
2452242.481291.8417.38533.455.10
152218.791201.9418.49565.365.19
212205.362291.439.63912.548.82
2612180.463011.297.241054.1510.01
352138.251012.1621.17474.114.42
2652109.071481.6114.25625.135.34
312059.212131.419.67966.459.20
2522049.252131.409.621027.188.37
952041.991131.9018.07506.154.65
322037.421401.6914.55655.256.32
652036.57922.3422.14343.243.23
2751989.791541.5412.92674.416.21
2511979.582931.286.761084.2110.30
611969.381991.449.90734.357.11
2411957.132751.307.121217.6811.65
121956.181721.5211.37853.446.88
2551952.761431.6013.66595.805.66
751944.881041.9518.70418.263.90
721927.991491.5812.94609.505.94
921895.191631.5211.63756.246.39
251883.461141.8616.52591.655.48
2461810.011361.5713.31612.945.54
2711808.973081.245.871304.4510.57
2761808.191611.4611.23825.307.29
621787.701231.7314.53495.164.62
911746.732461.307.101011.659.64
2661708.351561.4510.95802.207.12
221666.751501.5211.11656.725.48
2331631.561381.5511.82875.518.61
2561583.811501.4510.56687.806.17
2631583.492351.286.741195.3811.35
2211580.881471.5010.75708.556.97
711555.752211.307.04971.499.32
851552.921131.6713.74589.195.45
2321514.611391.4810.90787.217.77
161481.191241.5311.95743.496.57
2351463.47921.7915.91622.806.08
361457.541011.6514.43527.405.08
231445.351761.368.21883.198.59
301427.301411.4410.12640.805.39
2121422.211091.6313.05620.056.11
2441406.10841.7716.74523.494.57
2641404.73931.6815.10722.156.18
2311387.111831.337.58820.468.14
2431378.302071.286.661273.4412.23
2231374.901241.5311.09822.698.09
2741370.47961.6214.28750.046.43
2131365.931071.6012.77726.787.15
141348.24791.8517.07563.494.85
811343.502421.245.55822.857.89
631303.831461.428.93750.107.23
2111297.471121.5411.58740.597.29
401294.231331.419.73727.707.06
131283.201951.286.581089.8010.44
2531270.932251.245.651236.0311.74
2541269.57911.6413.95609.025.26
931250.571841.306.801038.799.94
2731245.082431.215.121177.5711.15
761237.321111.4811.15577.495.26
821233.731641.337.52676.256.52
961221.081201.4410.18677.556.06
2161216.38801.7515.20430.354.25
391210.881001.5612.11727.707.06
331196.791491.388.03973.539.38
701191.721231.439.69626.485.41
2201191.47691.8417.27370.373.20
2361188.781001.5311.89629.815.80
2221169.751301.409.00720.297.10
201159.911651.297.03813.026.87
241153.11771.7014.98529.984.67
2401131.211221.379.27596.045.17
1011124.82891.6412.64454.704.34
941109.14781.6514.22508.044.47
2301108.09901.5512.31370.373.24
2251099.78831.6613.25597.605.83
2501062.681801.245.90941.558.95
2151059.82801.6613.25574.555.61
291018.871011.5110.09490.454.65
74990.44731.6213.57453.964.16
226990.41881.5211.25483.354.78
1989.081621.266.11797.257.69
67973.771501.296.49536.905.32
26969.371161.368.36701.906.38
270948.332071.184.58996.479.41
34935.59671.6713.96408.653.79
80920.271421.276.48764.357.44
37913.401621.245.64724.927.22
224907.74571.7815.93414.304.12
214898.94531.8316.96374.903.75
5898.88781.5211.52429.754.00
202890.85831.4910.73436.054.31
66886.41921.439.63696.096.38
68884.051371.296.45617.385.73
105876.33412.4321.37341.773.22
100871.081601.225.44857.517.41
260861.891971.184.38946.008.99
203841.19811.4710.39547.055.41
19825.241211.316.82693.056.58
210819.80581.6614.13303.602.86
27818.661731.214.73642.506.40
69815.23891.459.16438.404.27
110811.24471.9017.26379.803.66
28793.711561.235.09587.575.63
234776.33691.5011.25568.585.67
109772.50332.5223.41247.402.38
217771.69821.429.41514.005.03
53771.62203.9838.58232.752.26
51771.62203.9838.58232.752.26
64757.69661.5311.48454.134.15
73752.971591.214.74884.438.63
201752.11861.398.75562.405.56
38732.331491.214.91990.579.89
102706.13402.1117.65298.702.86
17702.691981.153.55686.336.83
259696.201421.214.90978.229.37
79668.161101.256.07825.957.95
107651.28641.5110.18391.553.79
86647.051191.235.44665.256.38
84644.29761.398.48470.354.44
249639.881351.214.741025.999.94
218636.71681.439.36474.154.74
269635.581511.184.211144.5510.92
2633.731001.276.34628.395.66
280599.062111.112.841236.7410.59
3597.301081.255.53621.406.00
227594.961091.245.46482.354.78
206576.87701.368.24395.453.90
89550.931151.214.79820.367.95
279547.081561.153.511237.8911.81
18524.961831.122.87763.107.63
108524.41601.458.74275.252.75
228524.36951.245.52571.855.69
229501.14721.316.96451.654.49
238489.711271.163.86705.857.04
205484.80671.337.24521.805.13
219465.22601.357.75513.075.13
103460.76511.449.03439.804.28
90454.211591.122.86762.657.36
248451.481981.102.281208.0512.05
106451.15351.6612.89383.003.68
10437.53951.204.61543.914.98
237432.441391.133.11634.226.28
52427.45103.5142.74232.752.28
4424.70561.347.58349.803.50
83413.531701.112.43971.749.40
99412.291181.153.49902.828.73
207394.98711.245.56479.104.69
204384.84491.347.85374.903.75
247380.402181.071.74949.709.48
104349.55301.5911.65353.303.39
239340.96941.153.63599.675.96
56312.5064.6652.08165.701.65
55312.5064.6652.08165.701.65
54308.1084.4238.51252.402.50
77288.001721.071.67942.909.38
6269.42731.153.69467.504.50
208268.55571.204.71439.254.39
97197.991951.041.02775.207.73
9190.65711.122.69411.354.04
78188.021571.051.201081.3110.81
267175.782461.030.71943.129.41
257150.502391.030.63988.459.86
268143.282301.030.621230.7312.29
7134.011221.051.10594.685.94
209132.56481.122.76514.465.14
58131.5082.4716.44132.001.30
98120.831811.030.671086.1010.86
8109.321091.041.00640.576.41
25899.062211.020.451256.4712.56
4570.30171.164.14340.803.32
8838.881751.010.22975.129.71
6020.9520.0010.48120.001.18
5716.5544.524.14148.351.47
2000.0000.000.000.000.00
1990.0000.000.000.000.00
1980.0000.000.000.000.00
1970.0000.000.000.000.00
1960.0000.000.000.000.00
1950.0000.000.000.000.00
1940.0000.000.000.000.00
1930.0000.000.000.000.00
1920.0000.000.000.000.00
1910.0000.000.000.000.00
1900.0000.000.000.000.00
1890.0000.000.000.000.00
1880.0000.000.000.000.00
1870.0000.000.000.000.00
1860.0000.000.000.000.00
1850.0000.000.000.000.00
1840.0000.000.000.000.00
1830.0000.000.000.000.00
1820.0000.000.000.000.00
1810.0000.000.000.000.00
1800.0000.000.000.000.00
1790.0000.000.000.000.00
1780.0000.000.000.000.00
1770.0000.000.000.000.00
1760.0000.000.000.000.00
1750.0000.000.000.000.00
1740.0000.000.000.000.00
1730.0000.000.000.000.00
1720.0000.000.000.000.00
1710.0000.000.000.000.00
1700.0000.000.000.000.00
1690.0000.000.000.000.00
1680.0000.000.000.000.00
1670.0000.000.000.000.00
1660.0000.000.000.000.00
1650.0000.000.000.000.00
1640.0000.000.000.000.00
1630.0000.000.000.000.00
1620.0000.000.000.000.00
1610.0000.000.000.000.00
1600.0000.000.000.000.00
1590.0000.000.000.000.00
1580.0000.000.000.000.00
1570.0000.000.000.000.00
1560.0000.000.000.000.00
1550.0000.000.000.000.00
1540.0000.000.000.000.00
1530.0000.000.000.000.00
1520.0000.000.000.000.00
1510.0000.000.000.000.00
1500.0000.000.000.000.00
1490.0000.000.000.000.00
1480.0000.000.000.000.00
1470.0000.000.000.000.00
1460.0000.000.000.000.00
1450.0000.000.000.000.00
1440.0000.000.000.000.00
1430.0000.000.000.000.00
1420.0000.000.000.000.00
1410.0000.000.000.000.00
1400.0000.000.000.000.00
1390.0000.000.000.000.00
1380.0000.000.000.000.00
1370.0000.000.000.000.00
1360.0000.000.000.000.00
1350.0000.000.000.000.00
1340.0000.000.000.000.00
1330.0000.000.000.000.00
1320.0000.000.000.000.00
1310.0000.000.000.000.00
1300.0000.000.000.000.00
1290.0000.000.000.000.00
1280.0000.000.000.000.00
1270.0000.000.000.000.00
1260.0000.000.000.000.00
1250.0000.000.000.000.00
1240.0000.000.000.000.00
1230.0000.000.000.000.00
1220.0000.000.000.000.00
1210.0000.000.000.000.00
1200.0000.000.000.000.00
1190.0000.000.000.000.00
1180.0000.000.000.000.00
1170.0000.000.000.000.00
1160.0000.000.000.000.00
1150.0000.000.000.000.00
1140.0000.000.000.000.00
1130.0000.000.000.000.00
1120.0000.000.000.000.00
1110.0000.000.000.000.00
590.0000.000.000.000.00
49-26.90160.94-1.68318.053.16
87-27.821890.99-0.15853.468.49
42-106.75210.82-5.08479.254.72
41-131.30390.87-3.37555.605.37
46-135.85150.69-9.06353.153.53
50-170.90200.70-8.55318.053.16
278-194.342360.97-0.821328.4513.27
48-211.80270.71-7.84354.753.52
277-221.582550.97-0.871091.5810.89
43-251.50250.66-10.06558.605.45
44-312.9090.00-34.77382.553.80
47-345.15270.55-12.78469.454.69