Optimization Report
greed fxfisherman version
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|272
|2488.82
|229
|1.44
|10.87
|1065.33
|8.64
|242
|2404.57
|190
|1.54
|12.66
|904.72
|8.70
|11
|2287.68
|254
|1.39
|9.01
|1004.19
|9.66
|262
|2256.52
|223
|1.41
|10.12
|1041.29
|8.55
|245
|2242.48
|129
|1.84
|17.38
|533.45
|5.10
|15
|2218.79
|120
|1.94
|18.49
|565.36
|5.19
|21
|2205.36
|229
|1.43
|9.63
|912.54
|8.82
|261
|2180.46
|301
|1.29
|7.24
|1054.15
|10.01
|35
|2138.25
|101
|2.16
|21.17
|474.11
|4.42
|265
|2109.07
|148
|1.61
|14.25
|625.13
|5.34
|31
|2059.21
|213
|1.41
|9.67
|966.45
|9.20
|252
|2049.25
|213
|1.40
|9.62
|1027.18
|8.37
|95
|2041.99
|113
|1.90
|18.07
|506.15
|4.65
|32
|2037.42
|140
|1.69
|14.55
|655.25
|6.32
|65
|2036.57
|92
|2.34
|22.14
|343.24
|3.23
|275
|1989.79
|154
|1.54
|12.92
|674.41
|6.21
|251
|1979.58
|293
|1.28
|6.76
|1084.21
|10.30
|61
|1969.38
|199
|1.44
|9.90
|734.35
|7.11
|241
|1957.13
|275
|1.30
|7.12
|1217.68
|11.65
|12
|1956.18
|172
|1.52
|11.37
|853.44
|6.88
|255
|1952.76
|143
|1.60
|13.66
|595.80
|5.66
|75
|1944.88
|104
|1.95
|18.70
|418.26
|3.90
|72
|1927.99
|149
|1.58
|12.94
|609.50
|5.94
|92
|1895.19
|163
|1.52
|11.63
|756.24
|6.39
|25
|1883.46
|114
|1.86
|16.52
|591.65
|5.48
|246
|1810.01
|136
|1.57
|13.31
|612.94
|5.54
|271
|1808.97
|308
|1.24
|5.87
|1304.45
|10.57
|276
|1808.19
|161
|1.46
|11.23
|825.30
|7.29
|62
|1787.70
|123
|1.73
|14.53
|495.16
|4.62
|91
|1746.73
|246
|1.30
|7.10
|1011.65
|9.64
|266
|1708.35
|156
|1.45
|10.95
|802.20
|7.12
|22
|1666.75
|150
|1.52
|11.11
|656.72
|5.48
|233
|1631.56
|138
|1.55
|11.82
|875.51
|8.61
|256
|1583.81
|150
|1.45
|10.56
|687.80
|6.17
|263
|1583.49
|235
|1.28
|6.74
|1195.38
|11.35
|221
|1580.88
|147
|1.50
|10.75
|708.55
|6.97
|71
|1555.75
|221
|1.30
|7.04
|971.49
|9.32
|85
|1552.92
|113
|1.67
|13.74
|589.19
|5.45
|232
|1514.61
|139
|1.48
|10.90
|787.21
|7.77
|16
|1481.19
|124
|1.53
|11.95
|743.49
|6.57
|235
|1463.47
|92
|1.79
|15.91
|622.80
|6.08
|36
|1457.54
|101
|1.65
|14.43
|527.40
|5.08
|23
|1445.35
|176
|1.36
|8.21
|883.19
|8.59
|30
|1427.30
|141
|1.44
|10.12
|640.80
|5.39
|212
|1422.21
|109
|1.63
|13.05
|620.05
|6.11
|244
|1406.10
|84
|1.77
|16.74
|523.49
|4.57
|264
|1404.73
|93
|1.68
|15.10
|722.15
|6.18
|231
|1387.11
|183
|1.33
|7.58
|820.46
|8.14
|243
|1378.30
|207
|1.28
|6.66
|1273.44
|12.23
|223
|1374.90
|124
|1.53
|11.09
|822.69
|8.09
|274
|1370.47
|96
|1.62
|14.28
|750.04
|6.43
|213
|1365.93
|107
|1.60
|12.77
|726.78
|7.15
|14
|1348.24
|79
|1.85
|17.07
|563.49
|4.85
|81
|1343.50
|242
|1.24
|5.55
|822.85
|7.89
|63
|1303.83
|146
|1.42
|8.93
|750.10
|7.23
|211
|1297.47
|112
|1.54
|11.58
|740.59
|7.29
|40
|1294.23
|133
|1.41
|9.73
|727.70
|7.06
|13
|1283.20
|195
|1.28
|6.58
|1089.80
|10.44
|253
|1270.93
|225
|1.24
|5.65
|1236.03
|11.74
|254
|1269.57
|91
|1.64
|13.95
|609.02
|5.26
|93
|1250.57
|184
|1.30
|6.80
|1038.79
|9.94
|273
|1245.08
|243
|1.21
|5.12
|1177.57
|11.15
|76
|1237.32
|111
|1.48
|11.15
|577.49
|5.26
|82
|1233.73
|164
|1.33
|7.52
|676.25
|6.52
|96
|1221.08
|120
|1.44
|10.18
|677.55
|6.06
|216
|1216.38
|80
|1.75
|15.20
|430.35
|4.25
|39
|1210.88
|100
|1.56
|12.11
|727.70
|7.06
|33
|1196.79
|149
|1.38
|8.03
|973.53
|9.38
|70
|1191.72
|123
|1.43
|9.69
|626.48
|5.41
|220
|1191.47
|69
|1.84
|17.27
|370.37
|3.20
|236
|1188.78
|100
|1.53
|11.89
|629.81
|5.80
|222
|1169.75
|130
|1.40
|9.00
|720.29
|7.10
|20
|1159.91
|165
|1.29
|7.03
|813.02
|6.87
|24
|1153.11
|77
|1.70
|14.98
|529.98
|4.67
|240
|1131.21
|122
|1.37
|9.27
|596.04
|5.17
|101
|1124.82
|89
|1.64
|12.64
|454.70
|4.34
|94
|1109.14
|78
|1.65
|14.22
|508.04
|4.47
|230
|1108.09
|90
|1.55
|12.31
|370.37
|3.24
|225
|1099.78
|83
|1.66
|13.25
|597.60
|5.83
|250
|1062.68
|180
|1.24
|5.90
|941.55
|8.95
|215
|1059.82
|80
|1.66
|13.25
|574.55
|5.61
|29
|1018.87
|101
|1.51
|10.09
|490.45
|4.65
|74
|990.44
|73
|1.62
|13.57
|453.96
|4.16
|226
|990.41
|88
|1.52
|11.25
|483.35
|4.78
|1
|989.08
|162
|1.26
|6.11
|797.25
|7.69
|67
|973.77
|150
|1.29
|6.49
|536.90
|5.32
|26
|969.37
|116
|1.36
|8.36
|701.90
|6.38
|270
|948.33
|207
|1.18
|4.58
|996.47
|9.41
|34
|935.59
|67
|1.67
|13.96
|408.65
|3.79
|80
|920.27
|142
|1.27
|6.48
|764.35
|7.44
|37
|913.40
|162
|1.24
|5.64
|724.92
|7.22
|224
|907.74
|57
|1.78
|15.93
|414.30
|4.12
|214
|898.94
|53
|1.83
|16.96
|374.90
|3.75
|5
|898.88
|78
|1.52
|11.52
|429.75
|4.00
|202
|890.85
|83
|1.49
|10.73
|436.05
|4.31
|66
|886.41
|92
|1.43
|9.63
|696.09
|6.38
|68
|884.05
|137
|1.29
|6.45
|617.38
|5.73
|105
|876.33
|41
|2.43
|21.37
|341.77
|3.22
|100
|871.08
|160
|1.22
|5.44
|857.51
|7.41
|260
|861.89
|197
|1.18
|4.38
|946.00
|8.99
|203
|841.19
|81
|1.47
|10.39
|547.05
|5.41
|19
|825.24
|121
|1.31
|6.82
|693.05
|6.58
|210
|819.80
|58
|1.66
|14.13
|303.60
|2.86
|27
|818.66
|173
|1.21
|4.73
|642.50
|6.40
|69
|815.23
|89
|1.45
|9.16
|438.40
|4.27
|110
|811.24
|47
|1.90
|17.26
|379.80
|3.66
|28
|793.71
|156
|1.23
|5.09
|587.57
|5.63
|234
|776.33
|69
|1.50
|11.25
|568.58
|5.67
|109
|772.50
|33
|2.52
|23.41
|247.40
|2.38
|217
|771.69
|82
|1.42
|9.41
|514.00
|5.03
|53
|771.62
|20
|3.98
|38.58
|232.75
|2.26
|51
|771.62
|20
|3.98
|38.58
|232.75
|2.26
|64
|757.69
|66
|1.53
|11.48
|454.13
|4.15
|73
|752.97
|159
|1.21
|4.74
|884.43
|8.63
|201
|752.11
|86
|1.39
|8.75
|562.40
|5.56
|38
|732.33
|149
|1.21
|4.91
|990.57
|9.89
|102
|706.13
|40
|2.11
|17.65
|298.70
|2.86
|17
|702.69
|198
|1.15
|3.55
|686.33
|6.83
|259
|696.20
|142
|1.21
|4.90
|978.22
|9.37
|79
|668.16
|110
|1.25
|6.07
|825.95
|7.95
|107
|651.28
|64
|1.51
|10.18
|391.55
|3.79
|86
|647.05
|119
|1.23
|5.44
|665.25
|6.38
|84
|644.29
|76
|1.39
|8.48
|470.35
|4.44
|249
|639.88
|135
|1.21
|4.74
|1025.99
|9.94
|218
|636.71
|68
|1.43
|9.36
|474.15
|4.74
|269
|635.58
|151
|1.18
|4.21
|1144.55
|10.92
|2
|633.73
|100
|1.27
|6.34
|628.39
|5.66
|280
|599.06
|211
|1.11
|2.84
|1236.74
|10.59
|3
|597.30
|108
|1.25
|5.53
|621.40
|6.00
|227
|594.96
|109
|1.24
|5.46
|482.35
|4.78
|206
|576.87
|70
|1.36
|8.24
|395.45
|3.90
|89
|550.93
|115
|1.21
|4.79
|820.36
|7.95
|279
|547.08
|156
|1.15
|3.51
|1237.89
|11.81
|18
|524.96
|183
|1.12
|2.87
|763.10
|7.63
|108
|524.41
|60
|1.45
|8.74
|275.25
|2.75
|228
|524.36
|95
|1.24
|5.52
|571.85
|5.69
|229
|501.14
|72
|1.31
|6.96
|451.65
|4.49
|238
|489.71
|127
|1.16
|3.86
|705.85
|7.04
|205
|484.80
|67
|1.33
|7.24
|521.80
|5.13
|219
|465.22
|60
|1.35
|7.75
|513.07
|5.13
|103
|460.76
|51
|1.44
|9.03
|439.80
|4.28
|90
|454.21
|159
|1.12
|2.86
|762.65
|7.36
|248
|451.48
|198
|1.10
|2.28
|1208.05
|12.05
|106
|451.15
|35
|1.66
|12.89
|383.00
|3.68
|10
|437.53
|95
|1.20
|4.61
|543.91
|4.98
|237
|432.44
|139
|1.13
|3.11
|634.22
|6.28
|52
|427.45
|10
|3.51
|42.74
|232.75
|2.28
|4
|424.70
|56
|1.34
|7.58
|349.80
|3.50
|83
|413.53
|170
|1.11
|2.43
|971.74
|9.40
|99
|412.29
|118
|1.15
|3.49
|902.82
|8.73
|207
|394.98
|71
|1.24
|5.56
|479.10
|4.69
|204
|384.84
|49
|1.34
|7.85
|374.90
|3.75
|247
|380.40
|218
|1.07
|1.74
|949.70
|9.48
|104
|349.55
|30
|1.59
|11.65
|353.30
|3.39
|239
|340.96
|94
|1.15
|3.63
|599.67
|5.96
|56
|312.50
|6
|4.66
|52.08
|165.70
|1.65
|55
|312.50
|6
|4.66
|52.08
|165.70
|1.65
|54
|308.10
|8
|4.42
|38.51
|252.40
|2.50
|77
|288.00
|172
|1.07
|1.67
|942.90
|9.38
|6
|269.42
|73
|1.15
|3.69
|467.50
|4.50
|208
|268.55
|57
|1.20
|4.71
|439.25
|4.39
|97
|197.99
|195
|1.04
|1.02
|775.20
|7.73
|9
|190.65
|71
|1.12
|2.69
|411.35
|4.04
|78
|188.02
|157
|1.05
|1.20
|1081.31
|10.81
|267
|175.78
|246
|1.03
|0.71
|943.12
|9.41
|257
|150.50
|239
|1.03
|0.63
|988.45
|9.86
|268
|143.28
|230
|1.03
|0.62
|1230.73
|12.29
|7
|134.01
|122
|1.05
|1.10
|594.68
|5.94
|209
|132.56
|48
|1.12
|2.76
|514.46
|5.14
|58
|131.50
|8
|2.47
|16.44
|132.00
|1.30
|98
|120.83
|181
|1.03
|0.67
|1086.10
|10.86
|8
|109.32
|109
|1.04
|1.00
|640.57
|6.41
|258
|99.06
|221
|1.02
|0.45
|1256.47
|12.56
|45
|70.30
|17
|1.16
|4.14
|340.80
|3.32
|88
|38.88
|175
|1.01
|0.22
|975.12
|9.71
|60
|20.95
|2
|0.00
|10.48
|120.00
|1.18
|57
|16.55
|4
|4.52
|4.14
|148.35
|1.47
|200
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|199
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|198
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|197
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|196
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|195
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|194
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|193
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|192
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|191
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|190
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|189
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|188
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|187
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|186
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|185
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|184
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|183
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|182
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|181
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|180
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|179
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|178
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|177
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|175
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|174
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|173
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|172
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|170
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|169
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|168
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|167
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|166
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|165
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|164
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|163
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|162
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|161
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|160
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|159
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|155
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|154
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|153
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|152
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|151
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|150
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|149
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|148
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|147
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|146
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|145
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|144
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|143
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|142
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|141
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|140
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|139
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|138
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|137
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|136
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|135
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|134
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|133
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|132
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|131
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|130
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|129
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|128
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|127
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|126
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|125
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|124
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|122
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|120
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|118
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|117
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|116
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|114
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|113
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|112
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|59
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|49
|-26.90
|16
|0.94
|-1.68
|318.05
|3.16
|87
|-27.82
|189
|0.99
|-0.15
|853.46
|8.49
|42
|-106.75
|21
|0.82
|-5.08
|479.25
|4.72
|41
|-131.30
|39
|0.87
|-3.37
|555.60
|5.37
|46
|-135.85
|15
|0.69
|-9.06
|353.15
|3.53
|50
|-170.90
|20
|0.70
|-8.55
|318.05
|3.16
|278
|-194.34
|236
|0.97
|-0.82
|1328.45
|13.27
|48
|-211.80
|27
|0.71
|-7.84
|354.75
|3.52
|277
|-221.58
|255
|0.97
|-0.87
|1091.58
|10.89
|43
|-251.50
|25
|0.66
|-10.06
|558.60
|5.45
|44
|-312.90
|9
|0.00
|-34.77
|382.55
|3.80
|47
|-345.15
|27
|0.55
|-12.78
|469.45
|4.69