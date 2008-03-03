|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.03.03 17:56 - 2008.04.14 04:04
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|StartDeposit=10000; Experts=4;
|Bars in test
|40862
|Ticks modelled
|293560
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|530.77
|Gross profit
|542.46
|Gross loss
|-11.69
|Profit factor
|46.40
|Expected payoff
|1.43
|Absolute drawdown
|3943.00
|Maximal drawdown
|3943.00 (39.43%)
|Relative drawdown
|39.43% (3943.00)
|Total trades
|370
|Short positions (won %)
|185 (94.59%)
|Long positions (won %)
|185 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|360 (97.30%)
|Loss trades (% of total)
|10 (2.70%)
|Largest
|profit trade
|147.84
|loss trade
|-2.00
|Average
|profit trade
|1.51
|loss trade
|-1.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|213 (173.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-2.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|173.00 (213)
|consecutive loss (count of losses)
|-2.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|33
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.03 17:56
|buy
|1
|6.50
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.03.03 17:57
|buy
|2
|0.20
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.03.03 17:58
|buy
|3
|0.20
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.03.03 18:00
|buy
|4
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.03.03 18:01
|buy
|5
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.03.03 18:02
|buy
|6
|0.50
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.03.03 18:03
|sell
|7
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.03.03 18:03
|close by
|7
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10002.00
|9
|2008.03.03 18:03
|close by
|6
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10002.00
|10
|2008.03.03 18:03
|buy
|8
|0.40
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.03.03 18:05
|sell
|9
|0.20
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.03.03 18:05
|close by
|9
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10014.00
|13
|2008.03.03 18:05
|close by
|8
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10014.00
|14
|2008.03.03 18:05
|buy
|10
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.03.03 18:07
|buy
|11
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.03.03 18:09
|buy
|12
|0.20
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.03.03 18:10
|sell
|13
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.03.03 18:10
|close by
|13
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10014.00
|19
|2008.03.03 18:10
|close by
|12
|0.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10014.00
|20
|2008.03.03 18:10
|buy
|14
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|21
|2008.03.03 18:11
|buy
|15
|0.30
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.03.03 18:14
|buy
|16
|0.30
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|23
|2008.03.03 18:18
|sell
|17
|0.20
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.03.03 18:18
|close by
|17
|0.20
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10016.00
|25
|2008.03.03 18:18
|close by
|16
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10016.00
|26
|2008.03.03 18:18
|buy
|18
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.03.03 18:21
|buy
|19
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.03.03 18:22
|buy
|20
|0.20
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.03.03 18:23
|sell
|21
|0.10
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.03.03 18:23
|close by
|21
|0.10
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10016.00
|31
|2008.03.03 18:23
|close by
|20
|0.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10016.00
|32
|2008.03.03 18:23
|buy
|22
|0.10
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|33
|2008.03.03 18:24
|sell
|23
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.03.03 18:24
|close by
|23
|0.10
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10018.00
|35
|2008.03.03 18:24
|close by
|22
|0.00
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10018.00
|36
|2008.03.03 18:25
|sell
|24
|0.30
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.03.03 18:25
|close by
|24
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10026.00
|38
|2008.03.03 18:25
|sell
|25
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.03.03 18:25
|close by
|19
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10026.00
|40
|2008.03.03 18:26
|close by
|25
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10029.00
|41
|2008.03.03 18:26
|close by
|18
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10029.00
|42
|2008.03.03 18:26
|sell
|26
|0.20
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.03.03 18:26
|close by
|26
|0.20
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10033.00
|44
|2008.03.03 18:26
|close by
|15
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10033.00
|45
|2008.03.03 18:26
|buy
|27
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.03.03 18:29
|buy
|28
|0.50
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|47
|2008.03.03 18:30
|buy
|29
|0.50
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.03.03 18:32
|sell
|30
|0.10
|1.5172
|0.0000
|0.0000
|49
|2008.03.03 18:32
|close by
|30
|0.10
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10034.00
|50
|2008.03.03 18:32
|close by
|29
|0.00
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10034.00
|51
|2008.03.03 18:32
|buy
|31
|0.40
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.03.03 18:33
|buy
|32
|0.60
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.03.03 18:34
|sell
|33
|0.40
|1.5167
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.03.03 18:34
|close by
|33
|0.40
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10058.00
|55
|2008.03.03 18:34
|close by
|32
|0.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10058.00
|56
|2008.03.03 18:34
|buy
|34
|0.20
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.03.03 18:36
|sell
|35
|0.40
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.03.03 18:36
|close by
|35
|0.20
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10086.00
|59
|2008.03.03 18:36
|sell
|36
|0.20
|1.5175
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.03.03 18:36
|close by
|34
|0.00
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10086.00
|61
|2008.03.03 18:37
|close by
|36
|0.20
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10094.00
|62
|2008.03.03 18:37
|close by
|31
|0.00
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10094.00
|63
|2008.03.03 18:37
|buy
|37
|0.20
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.03.03 18:38
|sell
|38
|0.30
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|65
|2008.03.03 18:38
|close by
|38
|0.20
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10110.00
|66
|2008.03.03 18:38
|sell
|39
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.03.03 18:38
|close by
|37
|0.00
|1.5171
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10110.00
|68
|2008.03.03 18:39
|close by
|39
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10109.00
|69
|2008.03.03 18:39
|close by
|28
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10109.00
|70
|2008.03.03 18:39
|buy
|40
|0.40
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|71
|2008.03.03 18:41
|buy
|41
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.03.03 18:44
|sell
|42
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.03.03 18:44
|close by
|42
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10110.00
|74
|2008.03.03 18:44
|close by
|41
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10110.00
|75
|2008.03.03 18:45
|sell
|43
|0.20
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.03.03 18:45
|close by
|43
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10116.00
|77
|2008.03.03 18:45
|close by
|40
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10116.00
|78
|2008.03.03 18:45
|buy
|44
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|79
|2008.03.03 18:48
|sell
|45
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.03.03 18:48
|close by
|45
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10121.00
|81
|2008.03.03 18:48
|close by
|44
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10121.00
|82
|2008.03.03 18:48
|buy
|46
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|83
|2008.03.03 18:50
|sell
|47
|0.30
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.03.03 18:50
|close by
|47
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10132.00
|85
|2008.03.03 18:50
|sell
|48
|0.20
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.03.03 18:50
|close by
|46
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10132.00
|87
|2008.03.03 18:51
|close by
|48
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10137.00
|88
|2008.03.03 18:51
|sell
|49
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|89
|2008.03.03 18:51
|close by
|27
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10137.00
|90
|2008.03.03 18:51
|close by
|49
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10138.00
|91
|2008.03.03 18:51
|close by
|14
|0.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10138.00
|92
|2008.03.03 18:52
|buy
|50
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|93
|2008.03.03 18:55
|sell
|51
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.03.03 18:55
|close by
|51
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10139.00
|95
|2008.03.03 18:55
|close by
|50
|0.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10139.00
|96
|2008.03.03 18:59
|sell
|52
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|97
|2008.03.03 18:59
|close by
|52
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10140.00
|98
|2008.03.03 18:59
|close by
|11
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10140.00
|99
|2008.03.03 19:01
|buy
|53
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.03.03 19:02
|buy
|54
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.03.03 19:03
|buy
|55
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.03.03 19:05
|buy
|56
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|103
|2008.03.03 19:06
|buy
|57
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.03.03 19:12
|sell
|58
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|105
|2008.03.03 19:12
|close by
|58
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10142.00
|106
|2008.03.03 19:12
|close by
|57
|0.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10142.00
|107
|2008.03.03 19:14
|sell
|59
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.03.03 19:14
|close by
|59
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10143.00
|109
|2008.03.03 19:14
|close by
|56
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10143.00
|110
|2008.03.03 19:16
|sell
|60
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.03.03 19:16
|close by
|60
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10144.00
|112
|2008.03.03 19:16
|close by
|55
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10144.00
|113
|2008.03.03 19:18
|buy
|61
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.03.03 19:19
|buy
|62
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|115
|2008.03.03 19:28
|buy
|63
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.03.03 19:29
|buy
|64
|0.20
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|117
|2008.03.03 19:30
|buy
|65
|0.10
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.03.03 19:35
|buy
|66
|0.10
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.03.03 19:36
|buy
|67
|0.20
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.03.03 19:37
|sell
|68
|0.10
|1.5173
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.03.03 19:37
|close by
|68
|0.10
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10143.00
|122
|2008.03.03 19:37
|close by
|67
|0.00
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10143.00
|123
|2008.03.03 19:37
|buy
|69
|0.10
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.03.03 19:41
|sell
|70
|0.20
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|125
|2008.03.03 19:41
|close by
|70
|0.10
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10146.00
|126
|2008.03.03 19:41
|sell
|71
|0.10
|1.5177
|0.0000
|0.0000
|127
|2008.03.03 19:41
|close by
|69
|0.00
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10146.00
|128
|2008.03.03 19:42
|close by
|71
|0.10
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10147.00
|129
|2008.03.03 19:42
|close by
|66
|0.00
|1.5176
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10147.00
|130
|2008.03.03 19:43
|sell
|72
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|131
|2008.03.03 19:43
|close by
|72
|0.10
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10148.00
|132
|2008.03.03 19:43
|close by
|65
|0.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10148.00
|133
|2008.03.03 19:45
|sell
|73
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.03.03 19:45
|close by
|73
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10149.00
|135
|2008.03.03 19:45
|close by
|64
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10149.00
|136
|2008.03.03 19:45
|buy
|74
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.03.03 19:48
|buy
|75
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.03.03 19:50
|buy
|76
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.03.03 19:53
|sell
|77
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.03.03 19:53
|close by
|77
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10149.00
|141
|2008.03.03 19:53
|close by
|76
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10149.00
|142
|2008.03.03 19:59
|sell
|78
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.03.03 19:59
|close by
|78
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10150.00
|144
|2008.03.03 19:59
|close by
|75
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10150.00
|145
|2008.03.03 20:00
|sell
|79
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.03.03 20:00
|close by
|79
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10153.00
|147
|2008.03.03 20:00
|close by
|74
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10153.00
|148
|2008.03.03 20:02
|sell
|80
|0.30
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|149
|2008.03.03 20:02
|close by
|80
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10156.00
|150
|2008.03.03 20:02
|sell
|81
|0.20
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|151
|2008.03.03 20:02
|close by
|63
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10156.00
|152
|2008.03.03 20:03
|close by
|81
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10157.00
|153
|2008.03.03 20:03
|sell
|82
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.03.03 20:03
|close by
|62
|0.00
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10157.00
|155
|2008.03.03 20:03
|close by
|82
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10157.00
|156
|2008.03.03 20:03
|close by
|61
|0.00
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10157.00
|157
|2008.03.03 20:07
|buy
|83
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.03.03 20:08
|buy
|84
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|159
|2008.03.03 20:10
|buy
|85
|0.30
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.03.03 20:11
|sell
|86
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.03.03 20:11
|close by
|86
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10157.00
|162
|2008.03.03 20:11
|close by
|85
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10157.00
|163
|2008.03.03 20:11
|buy
|87
|0.20
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.03.03 20:12
|sell
|88
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|165
|2008.03.03 20:12
|close by
|88
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10159.00
|166
|2008.03.03 20:12
|close by
|87
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10159.00
|167
|2008.03.03 20:12
|buy
|89
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.03.03 20:15
|buy
|90
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|169
|2008.03.03 20:16
|sell
|91
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.03.03 20:16
|close by
|91
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10158.00
|171
|2008.03.03 20:16
|close by
|90
|0.00
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10158.00
|172
|2008.03.03 20:17
|buy
|92
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|173
|2008.03.03 20:23
|sell
|93
|0.30
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.03.03 20:23
|close by
|93
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10161.00
|175
|2008.03.03 20:23
|sell
|94
|0.20
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.03.03 20:23
|close by
|92
|0.00
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10161.00
|177
|2008.03.03 20:24
|close by
|94
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10166.00
|178
|2008.03.03 20:24
|sell
|95
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|179
|2008.03.03 20:24
|close by
|89
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10166.00
|180
|2008.03.03 20:24
|close by
|95
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10166.00
|181
|2008.03.03 20:24
|close by
|84
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10166.00
|182
|2008.03.03 20:28
|buy
|96
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.03.03 20:29
|sell
|97
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.03.03 20:29
|close by
|97
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10166.00
|185
|2008.03.03 20:29
|close by
|96
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10166.00
|186
|2008.03.03 20:38
|buy
|98
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|187
|2008.03.03 20:39
|buy
|99
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.03.03 20:40
|buy
|100
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|189
|2008.03.03 20:43
|buy
|101
|0.20
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.03.03 20:47
|sell
|102
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.03.03 20:47
|close by
|102
|0.20
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10168.00
|192
|2008.03.03 20:47
|close by
|101
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10168.00
|193
|2008.03.03 20:50
|sell
|103
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.03.03 20:50
|close by
|103
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10168.00
|195
|2008.03.03 20:50
|close by
|100
|0.00
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10168.00
|196
|2008.03.03 20:52
|sell
|104
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.03.03 20:52
|close by
|104
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10168.00
|198
|2008.03.03 20:52
|close by
|99
|0.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10168.00
|199
|2008.03.03 20:54
|sell
|105
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.03.03 20:54
|close by
|105
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10170.00
|201
|2008.03.03 20:54
|close by
|98
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10170.00
|202
|2008.03.03 21:06
|buy
|106
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|203
|2008.03.03 21:15
|sell
|107
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.03.03 21:15
|close by
|107
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10170.00
|205
|2008.03.03 21:15
|close by
|106
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10170.00
|206
|2008.03.03 21:18
|buy
|108
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.03.03 21:19
|buy
|109
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.03.03 21:20
|buy
|110
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|209
|2008.03.03 21:21
|buy
|111
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.03.03 21:22
|sell
|112
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|211
|2008.03.03 21:22
|close by
|112
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10169.00
|212
|2008.03.03 21:22
|close by
|111
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10169.00
|213
|2008.03.03 21:23
|sell
|113
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.03.03 21:23
|close by
|113
|0.10
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10170.00
|215
|2008.03.03 21:23
|close by
|110
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10170.00
|216
|2008.03.03 21:29
|sell
|114
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|217
|2008.03.03 21:29
|close by
|114
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10171.00
|218
|2008.03.03 21:29
|close by
|109
|0.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10171.00
|219
|2008.03.03 21:37
|sell
|115
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.03.03 21:37
|close by
|115
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10172.00
|221
|2008.03.03 21:37
|close by
|108
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10172.00
|222
|2008.03.03 21:38
|sell
|116
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|223
|2008.03.03 21:38
|close by
|116
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10172.00
|224
|2008.03.03 21:38
|close by
|83
|0.00
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10172.00
|225
|2008.03.03 21:39
|sell
|117
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.03.03 21:39
|close by
|117
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10171.00
|227
|2008.03.03 21:39
|close by
|54
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10171.00
|228
|2008.03.03 21:44
|sell
|118
|0.40
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|229
|2008.03.03 21:44
|close by
|118
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10176.00
|230
|2008.03.03 21:44
|sell
|119
|0.30
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|231
|2008.03.03 21:44
|close by
|53
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10176.00
|232
|2008.03.03 21:45
|close by
|119
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10194.00
|233
|2008.03.03 21:45
|sell
|120
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|234
|2008.03.03 21:45
|close by
|10
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10194.00
|235
|2008.03.03 21:45
|close by
|120
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10192.00
|236
|2008.03.03 21:45
|close by
|5
|0.00
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10192.00
|237
|2008.03.03 21:45
|buy
|121
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.03.03 21:47
|buy
|122
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|239
|2008.03.03 21:49
|buy
|123
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.03.03 21:53
|sell
|124
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|241
|2008.03.03 21:53
|close by
|124
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10193.00
|242
|2008.03.03 21:53
|close by
|123
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|243
|2008.03.03 22:00
|buy
|125
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.03.03 22:01
|sell
|126
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|245
|2008.03.03 22:01
|close by
|126
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|246
|2008.03.03 22:01
|close by
|125
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|247
|2008.03.03 22:04
|sell
|127
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|248
|2008.03.03 22:04
|close by
|127
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|249
|2008.03.03 22:04
|close by
|122
|0.00
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|250
|2008.03.03 22:13
|buy
|128
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|251
|2008.03.03 22:16
|buy
|129
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|252
|2008.03.03 22:18
|buy
|130
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|253
|2008.03.03 22:19
|sell
|131
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.03.03 22:19
|close by
|131
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|255
|2008.03.03 22:19
|close by
|130
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10193.00
|256
|2008.03.03 22:24
|sell
|132
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|257
|2008.03.03 22:24
|close by
|132
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10194.00
|258
|2008.03.03 22:24
|close by
|129
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10194.00
|259
|2008.03.03 22:28
|buy
|133
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.03.03 22:36
|sell
|134
|0.20
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|261
|2008.03.03 22:36
|close by
|134
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10196.00
|262
|2008.03.03 22:36
|sell
|135
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|263
|2008.03.03 22:36
|close by
|133
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|264
|2008.03.03 22:37
|close by
|135
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|265
|2008.03.03 22:37
|close by
|128
|0.00
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|266
|2008.03.03 22:37
|sell
|136
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|267
|2008.03.03 22:37
|close by
|136
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|268
|2008.03.03 22:37
|close by
|121
|0.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|269
|2008.03.03 22:41
|sell
|137
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.03.03 22:41
|close by
|137
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10195.00
|271
|2008.03.03 22:41
|close by
|4
|0.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10195.00
|272
|2008.03.03 22:45
|sell
|138
|0.10
|1.5203
|0.0000
|0.0000
|273
|2008.03.03 22:45
|close by
|138
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10194.00
|274
|2008.03.03 22:45
|close by
|3
|0.00
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10194.00
|275
|2008.03.03 22:45
|buy
|139
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|276
|2008.03.03 22:48
|buy
|140
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|277
|2008.03.03 22:53
|buy
|141
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.03.03 22:54
|sell
|142
|0.20
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|279
|2008.03.03 22:54
|close by
|142
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10196.00
|280
|2008.03.03 22:54
|sell
|143
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.03.03 22:54
|close by
|141
|0.00
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|282
|2008.03.03 22:55
|close by
|143
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|283
|2008.03.03 22:55
|close by
|140
|0.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10196.00
|284
|2008.03.03 22:59
|sell
|144
|0.20
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|285
|2008.03.03 22:59
|close by
|144
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10200.00
|286
|2008.03.03 22:59
|sell
|145
|0.10
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|287
|2008.03.03 22:59
|close by
|139
|0.00
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10200.00
|288
|2008.03.03 23:00
|close by
|145
|0.10
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10200.00
|289
|2008.03.03 23:00
|close by
|2
|0.00
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10200.00
|290
|2008.03.03 23:00
|buy
|146
|0.10
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.03.03 23:01
|sell
|147
|0.20
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.03.03 23:01
|close by
|147
|0.10
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10204.00
|293
|2008.03.03 23:01
|sell
|148
|0.10
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.03.03 23:01
|close by
|146
|0.00
|1.5208
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10204.00
|295
|2008.03.03 23:02
|close by
|148
|0.10
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10206.00
|296
|2008.03.03 23:02
|close by
|1
|0.00
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10206.00
|297
|2008.03.03 23:02
|buy
|149
|6.40
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.03.03 23:04
|buy
|150
|0.20
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|299
|2008.03.03 23:13
|sell
|151
|0.10
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|300
|2008.03.03 23:13
|close by
|151
|0.10
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10206.00
|301
|2008.03.03 23:13
|close by
|150
|0.00
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10206.00
|302
|2008.03.03 23:13
|buy
|152
|0.10
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|303
|2008.03.03 23:26
|sell
|153
|0.10
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.03.03 23:26
|close by
|153
|0.10
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10209.00
|305
|2008.03.03 23:26
|close by
|152
|0.00
|1.5209
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10209.00
|306
|2008.03.03 23:29
|buy
|154
|0.10
|1.5211
|0.0000
|0.0000
|307
|2008.03.03 23:30
|buy
|155
|0.10
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.03.03 23:44
|buy
|156
|0.10
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|309
|2008.03.04 00:05
|buy
|157
|0.20
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.03.04 00:06
|buy
|158
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.03.04 00:09
|buy
|159
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.03.04 00:15
|buy
|160
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|313
|2008.03.04 00:29
|sell
|161
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.03.04 00:29
|close by
|161
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10210.00
|315
|2008.03.04 00:29
|close by
|160
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10210.00
|316
|2008.03.04 00:48
|sell
|162
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|317
|2008.03.04 00:48
|close by
|162
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10211.00
|318
|2008.03.04 00:48
|close by
|159
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|319
|2008.03.04 00:50
|sell
|163
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.03.04 00:50
|close by
|163
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|321
|2008.03.04 00:50
|close by
|158
|0.00
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|322
|2008.03.04 00:56
|buy
|164
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|323
|2008.03.04 01:06
|sell
|165
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.03.04 01:06
|close by
|165
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|325
|2008.03.04 01:06
|close by
|164
|0.00
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|326
|2008.03.04 01:17
|buy
|166
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|327
|2008.03.04 01:25
|buy
|167
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.03.04 01:33
|buy
|168
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|329
|2008.03.04 01:35
|buy
|169
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.03.04 01:38
|buy
|170
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|331
|2008.03.04 01:39
|buy
|171
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.03.04 01:42
|sell
|172
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|333
|2008.03.04 01:42
|close by
|172
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|334
|2008.03.04 01:42
|close by
|171
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|335
|2008.03.04 01:46
|sell
|173
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.03.04 01:46
|close by
|173
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|337
|2008.03.04 01:46
|close by
|170
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10211.00
|338
|2008.03.04 01:51
|sell
|174
|0.20
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|339
|2008.03.04 01:51
|close by
|174
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10214.00
|340
|2008.03.04 01:51
|sell
|175
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|341
|2008.03.04 01:51
|close by
|169
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10214.00
|342
|2008.03.04 01:52
|close by
|175
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10215.00
|343
|2008.03.04 01:52
|close by
|168
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10215.00
|344
|2008.03.04 01:53
|sell
|176
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|345
|2008.03.04 01:53
|close by
|176
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10216.00
|346
|2008.03.04 01:53
|close by
|167
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10216.00
|347
|2008.03.04 01:55
|sell
|177
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|348
|2008.03.04 01:55
|close by
|177
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10216.00
|349
|2008.03.04 01:55
|close by
|166
|0.00
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10216.00
|350
|2008.03.04 01:58
|buy
|178
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|351
|2008.03.04 02:05
|buy
|179
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.03.04 02:15
|sell
|180
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|353
|2008.03.04 02:15
|close by
|180
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10216.00
|354
|2008.03.04 02:15
|close by
|179
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10216.00
|355
|2008.03.04 02:19
|sell
|181
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.03.04 02:19
|close by
|181
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10218.00
|357
|2008.03.04 02:19
|close by
|178
|0.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10218.00
|358
|2008.03.04 02:22
|buy
|182
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|359
|2008.03.04 02:24
|sell
|183
|0.20
|1.5203
|0.0000
|0.0000
|360
|2008.03.04 02:24
|close by
|183
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10222.00
|361
|2008.03.04 02:24
|sell
|184
|0.10
|1.5203
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.03.04 02:24
|close by
|182
|0.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10222.00
|363
|2008.03.04 02:25
|close by
|184
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10224.00
|364
|2008.03.04 02:25
|close by
|157
|0.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10224.00
|365
|2008.03.04 02:25
|buy
|185
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.03.04 02:30
|buy
|186
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|367
|2008.03.04 02:33
|buy
|187
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|368
|2008.03.04 02:42
|sell
|188
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|369
|2008.03.04 02:42
|close by
|188
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10226.00
|370
|2008.03.04 02:42
|close by
|187
|0.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10226.00
|371
|2008.03.04 02:54
|sell
|189
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|372
|2008.03.04 02:54
|close by
|189
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10226.00
|373
|2008.03.04 02:54
|close by
|186
|0.00
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10226.00
|374
|2008.03.04 03:00
|sell
|190
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|375
|2008.03.04 03:00
|close by
|190
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10229.00
|376
|2008.03.04 03:00
|close by
|185
|0.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10229.00
|377
|2008.03.04 03:12
|buy
|191
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.03.04 03:21
|buy
|192
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|379
|2008.03.04 03:24
|buy
|193
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|380
|2008.03.04 03:31
|sell
|194
|0.10
|1.5200
|0.0000
|0.0000
|381
|2008.03.04 03:31
|close by
|194
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10230.00
|382
|2008.03.04 03:31
|close by
|193
|0.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|383
|2008.03.04 03:48
|buy
|195
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.03.04 03:50
|buy
|196
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|385
|2008.03.04 04:07
|sell
|197
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|386
|2008.03.04 04:07
|close by
|197
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|387
|2008.03.04 04:07
|close by
|196
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|388
|2008.03.04 04:13
|buy
|198
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|389
|2008.03.04 04:15
|buy
|199
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.03.04 04:17
|buy
|200
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|391
|2008.03.04 04:27
|sell
|201
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.03.04 04:27
|close by
|201
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|393
|2008.03.04 04:27
|close by
|200
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|394
|2008.03.04 04:28
|sell
|202
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|395
|2008.03.04 04:28
|close by
|202
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|396
|2008.03.04 04:28
|close by
|199
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|397
|2008.03.04 04:32
|buy
|203
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|398
|2008.03.04 04:44
|sell
|204
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|399
|2008.03.04 04:44
|close by
|204
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|400
|2008.03.04 04:44
|close by
|203
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10230.00
|401
|2008.03.04 04:51
|buy
|205
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|402
|2008.03.04 05:02
|sell
|206
|0.20
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|403
|2008.03.04 05:02
|close by
|206
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10232.00
|404
|2008.03.04 05:02
|sell
|207
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|405
|2008.03.04 05:02
|close by
|205
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10232.00
|406
|2008.03.04 05:04
|close by
|207
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10232.00
|407
|2008.03.04 05:04
|close by
|198
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10232.00
|408
|2008.03.04 05:06
|sell
|208
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|409
|2008.03.04 05:06
|close by
|208
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10232.00
|410
|2008.03.04 05:06
|close by
|195
|0.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10232.00
|411
|2008.03.04 05:13
|sell
|209
|0.10
|1.5203
|0.0000
|0.0000
|412
|2008.03.04 05:13
|close by
|209
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10234.00
|413
|2008.03.04 05:13
|close by
|192
|0.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10234.00
|414
|2008.03.04 05:14
|sell
|210
|0.10
|1.5205
|0.0000
|0.0000
|415
|2008.03.04 05:14
|close by
|210
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10235.00
|416
|2008.03.04 05:14
|close by
|191
|0.00
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10235.00
|417
|2008.03.04 05:19
|buy
|211
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.03.04 05:29
|buy
|212
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|419
|2008.03.04 05:33
|buy
|213
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.03.04 05:36
|buy
|214
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|421
|2008.03.04 05:37
|buy
|215
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|422
|2008.03.04 05:39
|buy
|216
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|423
|2008.03.04 05:41
|sell
|217
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.03.04 05:41
|close by
|217
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10236.00
|425
|2008.03.04 05:41
|close by
|216
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10236.00
|426
|2008.03.04 05:42
|sell
|218
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|427
|2008.03.04 05:42
|close by
|218
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10237.00
|428
|2008.03.04 05:42
|close by
|215
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10237.00
|429
|2008.03.04 05:43
|sell
|219
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.03.04 05:43
|close by
|219
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10238.00
|431
|2008.03.04 05:43
|close by
|214
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10238.00
|432
|2008.03.04 05:45
|buy
|220
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|433
|2008.03.04 05:47
|sell
|221
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.03.04 05:47
|close by
|221
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10238.00
|435
|2008.03.04 05:47
|close by
|220
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10238.00
|436
|2008.03.04 05:48
|sell
|222
|0.20
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|437
|2008.03.04 05:48
|close by
|222
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10241.00
|438
|2008.03.04 05:48
|sell
|223
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|439
|2008.03.04 05:48
|close by
|213
|0.00
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10241.00
|440
|2008.03.04 05:49
|close by
|223
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10242.00
|441
|2008.03.04 05:49
|close by
|212
|0.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10242.00
|442
|2008.03.04 05:58
|buy
|224
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|443
|2008.03.04 06:04
|buy
|225
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.03.04 06:12
|sell
|226
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|445
|2008.03.04 06:12
|close by
|226
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10243.00
|446
|2008.03.04 06:12
|close by
|225
|0.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10243.00
|447
|2008.03.04 06:26
|buy
|227
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|448
|2008.03.04 06:28
|buy
|228
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|449
|2008.03.04 06:31
|buy
|229
|0.20
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.03.04 06:49
|buy
|230
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|451
|2008.03.04 06:50
|buy
|231
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.03.04 06:52
|buy
|232
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|453
|2008.03.04 06:54
|buy
|233
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.03.04 07:10
|sell
|234
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|455
|2008.03.04 07:10
|close by
|234
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10244.00
|456
|2008.03.04 07:10
|close by
|233
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10244.00
|457
|2008.03.04 07:24
|buy
|235
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|458
|2008.03.04 07:28
|sell
|236
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|459
|2008.03.04 07:28
|close by
|236
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10244.00
|460
|2008.03.04 07:28
|close by
|235
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10244.00
|461
|2008.03.04 07:30
|buy
|237
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|462
|2008.03.04 07:35
|sell
|238
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|463
|2008.03.04 07:35
|close by
|238
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10245.00
|464
|2008.03.04 07:35
|close by
|237
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10245.00
|465
|2008.03.04 07:36
|sell
|239
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.03.04 07:36
|close by
|239
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10247.00
|467
|2008.03.04 07:36
|close by
|232
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10247.00
|468
|2008.03.04 07:37
|sell
|240
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|469
|2008.03.04 07:37
|close by
|240
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10247.00
|470
|2008.03.04 07:37
|close by
|231
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10247.00
|471
|2008.03.04 07:40
|buy
|241
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.03.04 07:59
|buy
|242
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|473
|2008.03.04 08:01
|sell
|243
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.03.04 08:01
|close by
|243
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10247.00
|475
|2008.03.04 08:01
|close by
|242
|0.00
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10247.00
|476
|2008.03.04 08:03
|sell
|244
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.03.04 08:03
|close by
|244
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10248.00
|478
|2008.03.04 08:03
|close by
|241
|0.00
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|479
|2008.03.04 08:10
|sell
|245
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.03.04 08:10
|close by
|245
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|481
|2008.03.04 08:10
|close by
|230
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|482
|2008.03.04 08:11
|buy
|246
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|483
|2008.03.04 08:17
|sell
|247
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.03.04 08:17
|close by
|247
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|485
|2008.03.04 08:17
|close by
|246
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|486
|2008.03.04 08:22
|buy
|248
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|487
|2008.03.04 08:28
|sell
|249
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.03.04 08:28
|close by
|249
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|489
|2008.03.04 08:28
|close by
|248
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10248.00
|490
|2008.03.04 08:29
|sell
|250
|0.20
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|491
|2008.03.04 08:29
|close by
|250
|0.20
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10252.00
|492
|2008.03.04 08:29
|close by
|229
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10252.00
|493
|2008.03.04 08:39
|sell
|251
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.03.04 08:39
|close by
|251
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10252.00
|495
|2008.03.04 08:39
|close by
|228
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10252.00
|496
|2008.03.04 08:42
|buy
|252
|0.30
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|497
|2008.03.04 08:44
|buy
|253
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.03.04 08:47
|buy
|254
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|499
|2008.03.04 08:49
|buy
|255
|0.20
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.03.04 08:51
|buy
|256
|0.20
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|501
|2008.03.04 08:54
|sell
|257
|0.20
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.03.04 08:54
|close by
|257
|0.20
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10256.00
|503
|2008.03.04 08:54
|close by
|256
|0.00
|1.5181
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10256.00
|504
|2008.03.04 08:55
|sell
|258
|0.20
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|505
|2008.03.04 08:55
|close by
|258
|0.20
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10260.00
|506
|2008.03.04 08:55
|close by
|255
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10260.00
|507
|2008.03.04 08:56
|buy
|259
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.03.04 09:01
|buy
|260
|0.20
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|509
|2008.03.04 09:03
|sell
|261
|0.30
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.03.04 09:03
|close by
|261
|0.20
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10268.00
|511
|2008.03.04 09:03
|sell
|262
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|512
|2008.03.04 09:03
|close by
|260
|0.00
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10268.00
|513
|2008.03.04 09:04
|close by
|262
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10268.00
|514
|2008.03.04 09:04
|close by
|259
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10268.00
|515
|2008.03.04 09:04
|buy
|263
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.03.04 09:07
|sell
|264
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|517
|2008.03.04 09:07
|close by
|264
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10270.00
|518
|2008.03.04 09:07
|close by
|263
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10270.00
|519
|2008.03.04 09:09
|buy
|265
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.03.04 09:10
|buy
|266
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|521
|2008.03.04 09:11
|buy
|267
|0.30
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.03.04 09:15
|sell
|268
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|523
|2008.03.04 09:15
|close by
|268
|0.20
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10272.00
|524
|2008.03.04 09:15
|close by
|267
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10272.00
|525
|2008.03.04 09:15
|buy
|269
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.03.04 09:16
|sell
|270
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|527
|2008.03.04 09:16
|close by
|270
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10275.00
|528
|2008.03.04 09:16
|close by
|269
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10275.00
|529
|2008.03.04 09:18
|sell
|271
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.03.04 09:18
|close by
|271
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10276.00
|531
|2008.03.04 09:18
|close by
|266
|0.00
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10276.00
|532
|2008.03.04 09:19
|sell
|272
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|533
|2008.03.04 09:19
|close by
|272
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10277.00
|534
|2008.03.04 09:19
|close by
|265
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10277.00
|535
|2008.03.04 09:23
|sell
|273
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.03.04 09:23
|close by
|273
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10277.00
|537
|2008.03.04 09:23
|close by
|254
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10277.00
|538
|2008.03.04 09:24
|sell
|274
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|539
|2008.03.04 09:24
|close by
|274
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10278.00
|540
|2008.03.04 09:24
|close by
|253
|0.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10278.00
|541
|2008.03.04 09:26
|sell
|275
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.03.04 09:26
|close by
|275
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10278.00
|543
|2008.03.04 09:26
|close by
|252
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10278.00
|544
|2008.03.04 09:26
|buy
|276
|0.20
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|545
|2008.03.04 09:27
|buy
|277
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.03.04 09:28
|buy
|278
|0.20
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|547
|2008.03.04 09:30
|buy
|279
|0.20
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.03.04 09:31
|sell
|280
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|549
|2008.03.04 09:31
|close by
|280
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10279.00
|550
|2008.03.04 09:31
|close by
|279
|0.00
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10279.00
|551
|2008.03.04 09:31
|buy
|281
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.03.04 09:32
|sell
|282
|0.30
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|553
|2008.03.04 09:32
|close by
|282
|0.10
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10287.00
|554
|2008.03.04 09:32
|sell
|283
|0.20
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|555
|2008.03.04 09:32
|close by
|281
|0.00
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10287.00
|556
|2008.03.04 09:33
|close by
|283
|0.20
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10295.00
|557
|2008.03.04 09:33
|close by
|278
|0.00
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10295.00
|558
|2008.03.04 09:33
|sell
|284
|0.20
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|559
|2008.03.04 09:33
|close by
|284
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10298.00
|560
|2008.03.04 09:33
|sell
|285
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|561
|2008.03.04 09:33
|close by
|277
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10298.00
|562
|2008.03.04 09:34
|close by
|285
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10300.00
|563
|2008.03.04 09:34
|close by
|276
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10300.00
|564
|2008.03.04 09:34
|buy
|286
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|565
|2008.03.04 09:34
|sell
|287
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|566
|2008.03.04 09:34
|close by
|287
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10304.00
|567
|2008.03.04 09:34
|close by
|286
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10304.00
|568
|2008.03.04 09:39
|buy
|288
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|569
|2008.03.04 09:42
|buy
|289
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.03.04 09:44
|buy
|290
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|571
|2008.03.04 09:45
|buy
|291
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.03.04 09:46
|buy
|292
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|573
|2008.03.04 09:47
|buy
|293
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.03.04 09:48
|buy
|294
|0.30
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|575
|2008.03.04 09:49
|sell
|295
|0.20
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|576
|2008.03.04 09:49
|close by
|295
|0.20
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10308.00
|577
|2008.03.04 09:49
|close by
|294
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10308.00
|578
|2008.03.04 09:49
|buy
|296
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|579
|2008.03.04 09:53
|buy
|297
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.03.04 09:54
|buy
|298
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|581
|2008.03.04 10:02
|buy
|299
|0.10
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.03.04 10:04
|sell
|300
|0.10
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|583
|2008.03.04 10:04
|close by
|300
|0.10
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10308.00
|584
|2008.03.04 10:04
|close by
|299
|0.00
|1.5178
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10308.00
|585
|2008.03.04 10:06
|sell
|301
|0.20
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.03.04 10:06
|close by
|301
|0.10
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10311.00
|587
|2008.03.04 10:06
|sell
|302
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.03.04 10:06
|close by
|298
|0.00
|1.5179
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10311.00
|589
|2008.03.04 10:07
|close by
|302
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10311.00
|590
|2008.03.04 10:07
|close by
|297
|0.00
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10311.00
|591
|2008.03.04 10:07
|buy
|303
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|592
|2008.03.04 10:11
|sell
|304
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|593
|2008.03.04 10:11
|close by
|304
|0.10
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10311.00
|594
|2008.03.04 10:11
|close by
|303
|0.00
|1.5182
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10311.00
|595
|2008.03.04 10:12
|sell
|305
|0.10
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.03.04 10:12
|close by
|305
|0.10
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10315.00
|597
|2008.03.04 10:12
|close by
|296
|0.00
|1.5180
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10315.00
|598
|2008.03.04 10:13
|sell
|306
|0.30
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|599
|2008.03.04 10:13
|close by
|306
|0.10
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10320.00
|600
|2008.03.04 10:13
|sell
|307
|0.20
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|601
|2008.03.04 10:13
|close by
|293
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10320.00
|602
|2008.03.04 10:14
|close by
|307
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10322.00
|603
|2008.03.04 10:14
|sell
|308
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.03.04 10:14
|close by
|292
|0.00
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10322.00
|605
|2008.03.04 10:14
|close by
|308
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10323.00
|606
|2008.03.04 10:14
|close by
|291
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10323.00
|607
|2008.03.04 10:19
|buy
|309
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|608
|2008.03.04 10:20
|buy
|310
|0.20
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|609
|2008.03.04 10:23
|sell
|311
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|610
|2008.03.04 10:23
|close by
|311
|0.20
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10331.00
|611
|2008.03.04 10:23
|close by
|310
|0.00
|1.5185
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10331.00
|612
|2008.03.04 10:24
|sell
|312
|0.20
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|613
|2008.03.04 10:24
|close by
|312
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10333.00
|614
|2008.03.04 10:24
|sell
|313
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|615
|2008.03.04 10:24
|close by
|309
|0.00
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10333.00
|616
|2008.03.04 10:25
|close by
|313
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10334.00
|617
|2008.03.04 10:25
|close by
|290
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10334.00
|618
|2008.03.04 10:25
|buy
|314
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|619
|2008.03.04 10:26
|sell
|315
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.03.04 10:26
|close by
|315
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10336.00
|621
|2008.03.04 10:26
|close by
|314
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10336.00
|622
|2008.03.04 10:27
|sell
|316
|0.20
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|623
|2008.03.04 10:27
|close by
|316
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10338.00
|624
|2008.03.04 10:27
|sell
|317
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|625
|2008.03.04 10:27
|close by
|289
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10338.00
|626
|2008.03.04 10:28
|close by
|317
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10338.00
|627
|2008.03.04 10:28
|close by
|288
|0.00
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10338.00
|628
|2008.03.04 10:28
|buy
|318
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|629
|2008.03.04 10:30
|buy
|319
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|630
|2008.03.04 10:34
|buy
|320
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|631
|2008.03.04 10:36
|buy
|321
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|632
|2008.03.04 10:38
|sell
|322
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|633
|2008.03.04 10:38
|close by
|322
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10339.00
|634
|2008.03.04 10:38
|close by
|321
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10339.00
|635
|2008.03.04 10:47
|sell
|323
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|636
|2008.03.04 10:47
|close by
|323
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10341.00
|637
|2008.03.04 10:47
|close by
|320
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10341.00
|638
|2008.03.04 10:48
|sell
|324
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|639
|2008.03.04 10:48
|close by
|324
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10342.00
|640
|2008.03.04 10:48
|close by
|319
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10342.00
|641
|2008.03.04 10:50
|buy
|325
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.03.04 10:51
|sell
|326
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|643
|2008.03.04 10:51
|close by
|326
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10342.00
|644
|2008.03.04 10:51
|close by
|325
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10342.00
|645
|2008.03.04 10:53
|buy
|327
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|646
|2008.03.04 10:55
|buy
|328
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|647
|2008.03.04 10:56
|buy
|329
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.03.04 10:57
|buy
|330
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|649
|2008.03.04 11:00
|sell
|331
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|650
|2008.03.04 11:00
|close by
|331
|0.10
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10344.00
|651
|2008.03.04 11:00
|sell
|332
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|652
|2008.03.04 11:00
|close by
|330
|0.00
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10344.00
|653
|2008.03.04 11:01
|close by
|332
|0.10
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10345.00
|654
|2008.03.04 11:01
|close by
|329
|0.00
|1.5188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10345.00
|655
|2008.03.04 11:04
|buy
|333
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|656
|2008.03.04 11:05
|sell
|334
|0.30
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|657
|2008.03.04 11:05
|close by
|334
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10349.00
|658
|2008.03.04 11:05
|sell
|335
|0.20
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|659
|2008.03.04 11:05
|close by
|333
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10349.00
|660
|2008.03.04 11:06
|close by
|335
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10351.00
|661
|2008.03.04 11:06
|sell
|336
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.03.04 11:06
|close by
|328
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10351.00
|663
|2008.03.04 11:06
|close by
|336
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10352.00
|664
|2008.03.04 11:06
|close by
|327
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10352.00
|665
|2008.03.04 11:11
|buy
|337
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.03.04 11:15
|buy
|338
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|667
|2008.03.04 11:18
|sell
|339
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|668
|2008.03.04 11:18
|close by
|339
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10352.00
|669
|2008.03.04 11:18
|close by
|338
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10352.00
|670
|2008.03.04 11:20
|sell
|340
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|671
|2008.03.04 11:20
|close by
|340
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10353.00
|672
|2008.03.04 11:20
|close by
|337
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10353.00
|673
|2008.03.04 11:23
|buy
|341
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|674
|2008.03.04 11:27
|sell
|342
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|675
|2008.03.04 11:27
|close by
|342
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10355.00
|676
|2008.03.04 11:27
|close by
|341
|0.00
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10355.00
|677
|2008.03.04 11:28
|buy
|343
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.03.04 11:35
|buy
|344
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|679
|2008.03.04 11:36
|buy
|345
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|680
|2008.03.04 11:47
|buy
|346
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.03.04 11:50
|sell
|347
|0.20
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|682
|2008.03.04 11:50
|close by
|347
|0.10
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10358.00
|683
|2008.03.04 11:50
|sell
|348
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|684
|2008.03.04 11:50
|close by
|346
|0.00
|1.5186
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.00
|685
|2008.03.04 11:51
|close by
|348
|0.10
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.00
|686
|2008.03.04 11:51
|close by
|345
|0.00
|1.5189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.00
|687
|2008.03.04 11:51
|sell
|349
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|688
|2008.03.04 11:51
|close by
|349
|0.10
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.00
|689
|2008.03.04 11:51
|close by
|344
|0.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.00
|690
|2008.03.04 11:55
|sell
|350
|0.30
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|691
|2008.03.04 11:55
|close by
|350
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10364.00
|692
|2008.03.04 11:55
|sell
|351
|0.20
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|693
|2008.03.04 11:55
|close by
|343
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10364.00
|694
|2008.03.04 11:56
|close by
|351
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10366.00
|695
|2008.03.04 11:56
|sell
|352
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.03.04 11:56
|close by
|318
|0.00
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10366.00
|697
|2008.03.04 11:56
|close by
|352
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10366.00
|698
|2008.03.04 11:56
|close by
|227
|0.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10366.00
|699
|2008.03.04 11:56
|sell
|353
|0.20
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.03.04 11:56
|close by
|353
|0.10
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10367.00
|701
|2008.03.04 11:56
|sell
|354
|0.10
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|702
|2008.03.04 11:56
|close by
|224
|0.00
|1.5201
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10367.00
|703
|2008.03.04 11:57
|close by
|354
|0.10
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10365.00
|704
|2008.03.04 11:57
|close by
|211
|0.00
|1.5204
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10365.00
|705
|2008.03.04 11:57
|buy
|355
|0.20
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.03.04 12:00
|buy
|356
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|707
|2008.03.04 12:04
|buy
|357
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|708
|2008.03.04 12:06
|sell
|358
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|709
|2008.03.04 12:06
|close by
|358
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10365.00
|710
|2008.03.04 12:06
|close by
|357
|0.00
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10365.00
|711
|2008.03.04 12:11
|sell
|359
|0.10
|1.5199
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.03.04 12:11
|close by
|359
|0.10
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10368.00
|713
|2008.03.04 12:11
|close by
|356
|0.00
|1.5196
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10368.00
|714
|2008.03.04 12:13
|buy
|360
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|715
|2008.03.04 12:27
|buy
|361
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.03.04 12:30
|buy
|362
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|717
|2008.03.04 12:44
|sell
|363
|0.10
|1.5193
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.03.04 12:44
|close by
|363
|0.10
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10369.00
|719
|2008.03.04 12:44
|close by
|362
|0.00
|1.5192
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10369.00
|720
|2008.03.04 12:47
|sell
|364
|0.20
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|721
|2008.03.04 12:47
|close by
|364
|0.10
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10373.00
|722
|2008.03.04 12:47
|sell
|365
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|723
|2008.03.04 12:47
|close by
|361
|0.00
|1.5194
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10373.00
|724
|2008.03.04 12:48
|close by
|365
|0.10
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10374.00
|725
|2008.03.04 12:48
|close by
|360
|0.00
|1.5197
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10374.00
|726
|2008.03.04 12:48
|sell
|366
|0.20
|1.5202
|0.0000
|0.0000
|727
|2008.03.04 12:48
|close by
|366
|0.20
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10382.00
|728
|2008.03.04 12:48
|close by
|355
|0.00
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10382.00
|729
|2008.03.04 12:49
|sell
|367
|0.20
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|730
|2008.03.04 12:49
|close by
|367
|0.10
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|0.31
|10382.31
|731
|2008.03.04 12:49
|sell
|368
|0.10
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|732
|2008.03.04 12:49
|close by
|156
|0.00
|1.5206
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10382.31
|733
|2008.03.04 12:50
|close by
|368
|0.10
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|-0.69
|10381.62
|734
|2008.03.04 12:50
|close by
|155
|0.00
|1.5207
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10381.62
|735
|2008.03.04 12:58
|sell
|369
|6.50
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.03.04 12:58
|close by
|369
|0.10
|1.5211
|0.0000
|0.0000
|1.31
|10382.93
|737
|2008.03.04 12:58
|sell
|370
|6.40
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.03.04 12:58
|close by
|154
|0.00
|1.5211
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10382.93
|739
|2008.03.04 12:59
|close by
|370
|6.40
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|147.84
|10530.77
|740
|2008.03.04 12:59
|close by
|149
|0.00
|1.5210
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10530.77