Strategy Tester Report
159_5percents_v1
SIG-Demo.com (Build 215)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.03.03 17:56 - 2008.04.14 04:04
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStartDeposit=10000; Experts=4;
Bars in test40862Ticks modelled293560Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit530.77Gross profit542.46Gross loss-11.69
Profit factor46.40Expected payoff1.43
Absolute drawdown3943.00Maximal drawdown3943.00 (39.43%)Relative drawdown39.43% (3943.00)
Total trades370Short positions (won %)185 (94.59%)Long positions (won %)185 (100.00%)
Profit trades (% of total)360 (97.30%)Loss trades (% of total)10 (2.70%)
Largestprofit trade147.84loss trade-2.00
Averageprofit trade1.51loss trade-1.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)213 (173.00)consecutive losses (loss in money)1 (-2.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)173.00 (213)consecutive loss (count of losses)-2.00 (1)
Averageconsecutive wins33consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.03.03 17:56buy16.501.52100.00000.0000
22008.03.03 17:57buy20.201.52080.00000.0000
32008.03.03 17:58buy30.201.52040.00000.0000
42008.03.03 18:00buy40.101.52020.00000.0000
52008.03.03 18:01buy50.101.52000.00000.0000
62008.03.03 18:02buy60.501.51890.00000.0000
72008.03.03 18:03sell70.101.51910.00000.0000
82008.03.03 18:03close by70.101.51890.00000.00002.0010002.00
92008.03.03 18:03close by60.001.51890.00000.00000.0010002.00
102008.03.03 18:03buy80.401.51890.00000.0000
112008.03.03 18:05sell90.201.51950.00000.0000
122008.03.03 18:05close by90.201.51890.00000.000012.0010014.00
132008.03.03 18:05close by80.001.51890.00000.00000.0010014.00
142008.03.03 18:05buy100.201.51890.00000.0000
152008.03.03 18:07buy110.101.51930.00000.0000
162008.03.03 18:09buy120.201.51900.00000.0000
172008.03.03 18:10sell130.101.51900.00000.0000
182008.03.03 18:10close by130.101.51900.00000.00000.0010014.00
192008.03.03 18:10close by120.001.51900.00000.00000.0010014.00
202008.03.03 18:10buy140.101.51900.00000.0000
212008.03.03 18:11buy150.301.51860.00000.0000
222008.03.03 18:14buy160.301.51810.00000.0000
232008.03.03 18:18sell170.201.51820.00000.0000
242008.03.03 18:18close by170.201.51810.00000.00002.0010016.00
252008.03.03 18:18close by160.001.51810.00000.00000.0010016.00
262008.03.03 18:18buy180.101.51810.00000.0000
272008.03.03 18:21buy190.201.51800.00000.0000
282008.03.03 18:22buy200.201.51770.00000.0000
292008.03.03 18:23sell210.101.51770.00000.0000
302008.03.03 18:23close by210.101.51770.00000.00000.0010016.00
312008.03.03 18:23close by200.001.51770.00000.00000.0010016.00
322008.03.03 18:23buy220.101.51770.00000.0000
332008.03.03 18:24sell230.101.51790.00000.0000
342008.03.03 18:24close by230.101.51770.00000.00002.0010018.00
352008.03.03 18:24close by220.001.51770.00000.00000.0010018.00
362008.03.03 18:25sell240.301.51840.00000.0000
372008.03.03 18:25close by240.201.51800.00000.00008.0010026.00
382008.03.03 18:25sell250.101.51840.00000.0000
392008.03.03 18:25close by190.001.51800.00000.00000.0010026.00
402008.03.03 18:26close by250.101.51810.00000.00003.0010029.00
412008.03.03 18:26close by180.001.51810.00000.00000.0010029.00
422008.03.03 18:26sell260.201.51880.00000.0000
432008.03.03 18:26close by260.201.51860.00000.00004.0010033.00
442008.03.03 18:26close by150.001.51860.00000.00000.0010033.00
452008.03.03 18:26buy270.101.51860.00000.0000
462008.03.03 18:29buy280.501.51800.00000.0000
472008.03.03 18:30buy290.501.51710.00000.0000
482008.03.03 18:32sell300.101.51720.00000.0000
492008.03.03 18:32close by300.101.51710.00000.00001.0010034.00
502008.03.03 18:32close by290.001.51710.00000.00000.0010034.00
512008.03.03 18:32buy310.401.51710.00000.0000
522008.03.03 18:33buy320.601.51610.00000.0000
532008.03.03 18:34sell330.401.51670.00000.0000
542008.03.03 18:34close by330.401.51610.00000.000024.0010058.00
552008.03.03 18:34close by320.001.51610.00000.00000.0010058.00
562008.03.03 18:34buy340.201.51610.00000.0000
572008.03.03 18:36sell350.401.51750.00000.0000
582008.03.03 18:36close by350.201.51610.00000.000028.0010086.00
592008.03.03 18:36sell360.201.51750.00000.0000
602008.03.03 18:36close by340.001.51610.00000.00000.0010086.00
612008.03.03 18:37close by360.201.51710.00000.00008.0010094.00
622008.03.03 18:37close by310.001.51710.00000.00000.0010094.00
632008.03.03 18:37buy370.201.51710.00000.0000
642008.03.03 18:38sell380.301.51790.00000.0000
652008.03.03 18:38close by380.201.51710.00000.000016.0010110.00
662008.03.03 18:38sell390.101.51790.00000.0000
672008.03.03 18:38close by370.001.51710.00000.00000.0010110.00
682008.03.03 18:39close by390.101.51800.00000.0000-1.0010109.00
692008.03.03 18:39close by280.001.51800.00000.00000.0010109.00
702008.03.03 18:39buy400.401.51800.00000.0000
712008.03.03 18:41buy410.101.51790.00000.0000
722008.03.03 18:44sell420.101.51800.00000.0000
732008.03.03 18:44close by420.101.51790.00000.00001.0010110.00
742008.03.03 18:44close by410.001.51790.00000.00000.0010110.00
752008.03.03 18:45sell430.201.51830.00000.0000
762008.03.03 18:45close by430.201.51800.00000.00006.0010116.00
772008.03.03 18:45close by400.001.51800.00000.00000.0010116.00
782008.03.03 18:45buy440.201.51800.00000.0000
792008.03.03 18:48sell450.101.51850.00000.0000
802008.03.03 18:48close by450.101.51800.00000.00005.0010121.00
812008.03.03 18:48close by440.001.51800.00000.00000.0010121.00
822008.03.03 18:48buy460.101.51800.00000.0000
832008.03.03 18:50sell470.301.51910.00000.0000
842008.03.03 18:50close by470.101.51800.00000.000011.0010132.00
852008.03.03 18:50sell480.201.51910.00000.0000
862008.03.03 18:50close by460.001.51800.00000.00000.0010132.00
872008.03.03 18:51close by480.101.51860.00000.00005.0010137.00
882008.03.03 18:51sell490.101.51910.00000.0000
892008.03.03 18:51close by270.001.51860.00000.00000.0010137.00
902008.03.03 18:51close by490.101.51900.00000.00001.0010138.00
912008.03.03 18:51close by140.001.51900.00000.00000.0010138.00
922008.03.03 18:52buy500.101.51900.00000.0000
932008.03.03 18:55sell510.101.51910.00000.0000
942008.03.03 18:55close by510.101.51900.00000.00001.0010139.00
952008.03.03 18:55close by500.001.51900.00000.00000.0010139.00
962008.03.03 18:59sell520.101.51940.00000.0000
972008.03.03 18:59close by520.101.51930.00000.00001.0010140.00
982008.03.03 18:59close by110.001.51930.00000.00000.0010140.00
992008.03.03 19:01buy530.101.51930.00000.0000
1002008.03.03 19:02buy540.101.51910.00000.0000
1012008.03.03 19:03buy550.101.51890.00000.0000
1022008.03.03 19:05buy560.101.51860.00000.0000
1032008.03.03 19:06buy570.101.51840.00000.0000
1042008.03.03 19:12sell580.101.51860.00000.0000
1052008.03.03 19:12close by580.101.51840.00000.00002.0010142.00
1062008.03.03 19:12close by570.001.51840.00000.00000.0010142.00
1072008.03.03 19:14sell590.101.51870.00000.0000
1082008.03.03 19:14close by590.101.51860.00000.00001.0010143.00
1092008.03.03 19:14close by560.001.51860.00000.00000.0010143.00
1102008.03.03 19:16sell600.101.51900.00000.0000
1112008.03.03 19:16close by600.101.51890.00000.00001.0010144.00
1122008.03.03 19:16close by550.001.51890.00000.00000.0010144.00
1132008.03.03 19:18buy610.101.51880.00000.0000
1142008.03.03 19:19buy620.101.51870.00000.0000
1152008.03.03 19:28buy630.101.51850.00000.0000
1162008.03.03 19:29buy640.201.51810.00000.0000
1172008.03.03 19:30buy650.101.51780.00000.0000
1182008.03.03 19:35buy660.101.51760.00000.0000
1192008.03.03 19:36buy670.201.51740.00000.0000
1202008.03.03 19:37sell680.101.51730.00000.0000
1212008.03.03 19:37close by680.101.51740.00000.0000-1.0010143.00
1222008.03.03 19:37close by670.001.51740.00000.00000.0010143.00
1232008.03.03 19:37buy690.101.51740.00000.0000
1242008.03.03 19:41sell700.201.51770.00000.0000
1252008.03.03 19:41close by700.101.51740.00000.00003.0010146.00
1262008.03.03 19:41sell710.101.51770.00000.0000
1272008.03.03 19:41close by690.001.51740.00000.00000.0010146.00
1282008.03.03 19:42close by710.101.51760.00000.00001.0010147.00
1292008.03.03 19:42close by660.001.51760.00000.00000.0010147.00
1302008.03.03 19:43sell720.101.51790.00000.0000
1312008.03.03 19:43close by720.101.51780.00000.00001.0010148.00
1322008.03.03 19:43close by650.001.51780.00000.00000.0010148.00
1332008.03.03 19:45sell730.101.51820.00000.0000
1342008.03.03 19:45close by730.101.51810.00000.00001.0010149.00
1352008.03.03 19:45close by640.001.51810.00000.00000.0010149.00
1362008.03.03 19:45buy740.101.51810.00000.0000
1372008.03.03 19:48buy750.101.51810.00000.0000
1382008.03.03 19:50buy760.101.51790.00000.0000
1392008.03.03 19:53sell770.101.51790.00000.0000
1402008.03.03 19:53close by770.101.51790.00000.00000.0010149.00
1412008.03.03 19:53close by760.001.51790.00000.00000.0010149.00
1422008.03.03 19:59sell780.101.51820.00000.0000
1432008.03.03 19:59close by780.101.51810.00000.00001.0010150.00
1442008.03.03 19:59close by750.001.51810.00000.00000.0010150.00
1452008.03.03 20:00sell790.101.51840.00000.0000
1462008.03.03 20:00close by790.101.51810.00000.00003.0010153.00
1472008.03.03 20:00close by740.001.51810.00000.00000.0010153.00
1482008.03.03 20:02sell800.301.51880.00000.0000
1492008.03.03 20:02close by800.101.51850.00000.00003.0010156.00
1502008.03.03 20:02sell810.201.51880.00000.0000
1512008.03.03 20:02close by630.001.51850.00000.00000.0010156.00
1522008.03.03 20:03close by810.101.51870.00000.00001.0010157.00
1532008.03.03 20:03sell820.101.51880.00000.0000
1542008.03.03 20:03close by620.001.51870.00000.00000.0010157.00
1552008.03.03 20:03close by820.101.51880.00000.00000.0010157.00
1562008.03.03 20:03close by610.001.51880.00000.00000.0010157.00
1572008.03.03 20:07buy830.101.51880.00000.0000
1582008.03.03 20:08buy840.101.51860.00000.0000
1592008.03.03 20:10buy850.301.51810.00000.0000
1602008.03.03 20:11sell860.101.51810.00000.0000
1612008.03.03 20:11close by860.101.51810.00000.00000.0010157.00
1622008.03.03 20:11close by850.001.51810.00000.00000.0010157.00
1632008.03.03 20:11buy870.201.51810.00000.0000
1642008.03.03 20:12sell880.101.51830.00000.0000
1652008.03.03 20:12close by880.101.51810.00000.00002.0010159.00
1662008.03.03 20:12close by870.001.51810.00000.00000.0010159.00
1672008.03.03 20:12buy890.101.51810.00000.0000
1682008.03.03 20:15buy900.101.51830.00000.0000
1692008.03.03 20:16sell910.101.51820.00000.0000
1702008.03.03 20:16close by910.101.51830.00000.0000-1.0010158.00
1712008.03.03 20:16close by900.001.51830.00000.00000.0010158.00
1722008.03.03 20:17buy920.101.51830.00000.0000
1732008.03.03 20:23sell930.301.51860.00000.0000
1742008.03.03 20:23close by930.101.51830.00000.00003.0010161.00
1752008.03.03 20:23sell940.201.51860.00000.0000
1762008.03.03 20:23close by920.001.51830.00000.00000.0010161.00
1772008.03.03 20:24close by940.101.51810.00000.00005.0010166.00
1782008.03.03 20:24sell950.101.51860.00000.0000
1792008.03.03 20:24close by890.001.51810.00000.00000.0010166.00
1802008.03.03 20:24close by950.101.51860.00000.00000.0010166.00
1812008.03.03 20:24close by840.001.51860.00000.00000.0010166.00
1822008.03.03 20:28buy960.101.51860.00000.0000
1832008.03.03 20:29sell970.101.51860.00000.0000
1842008.03.03 20:29close by970.101.51860.00000.00000.0010166.00
1852008.03.03 20:29close by960.001.51860.00000.00000.0010166.00
1862008.03.03 20:38buy980.101.51850.00000.0000
1872008.03.03 20:39buy990.101.51840.00000.0000
1882008.03.03 20:40buy1000.101.51820.00000.0000
1892008.03.03 20:43buy1010.201.51790.00000.0000
1902008.03.03 20:47sell1020.201.51800.00000.0000
1912008.03.03 20:47close by1020.201.51790.00000.00002.0010168.00
1922008.03.03 20:47close by1010.001.51790.00000.00000.0010168.00
1932008.03.03 20:50sell1030.101.51820.00000.0000
1942008.03.03 20:50close by1030.101.51820.00000.00000.0010168.00
1952008.03.03 20:50close by1000.001.51820.00000.00000.0010168.00
1962008.03.03 20:52sell1040.101.51840.00000.0000
1972008.03.03 20:52close by1040.101.51840.00000.00000.0010168.00
1982008.03.03 20:52close by990.001.51840.00000.00000.0010168.00
1992008.03.03 20:54sell1050.101.51870.00000.0000
2002008.03.03 20:54close by1050.101.51850.00000.00002.0010170.00
2012008.03.03 20:54close by980.001.51850.00000.00000.0010170.00
2022008.03.03 21:06buy1060.101.51860.00000.0000
2032008.03.03 21:15sell1070.101.51860.00000.0000
2042008.03.03 21:15close by1070.101.51860.00000.00000.0010170.00
2052008.03.03 21:15close by1060.001.51860.00000.00000.0010170.00
2062008.03.03 21:18buy1080.101.51860.00000.0000
2072008.03.03 21:19buy1090.101.51840.00000.0000
2082008.03.03 21:20buy1100.101.51810.00000.0000
2092008.03.03 21:21buy1110.101.51810.00000.0000
2102008.03.03 21:22sell1120.101.51800.00000.0000
2112008.03.03 21:22close by1120.101.51810.00000.0000-1.0010169.00
2122008.03.03 21:22close by1110.001.51810.00000.00000.0010169.00
2132008.03.03 21:23sell1130.101.51820.00000.0000
2142008.03.03 21:23close by1130.101.51810.00000.00001.0010170.00
2152008.03.03 21:23close by1100.001.51810.00000.00000.0010170.00
2162008.03.03 21:29sell1140.101.51850.00000.0000
2172008.03.03 21:29close by1140.101.51840.00000.00001.0010171.00
2182008.03.03 21:29close by1090.001.51840.00000.00000.0010171.00
2192008.03.03 21:37sell1150.101.51870.00000.0000
2202008.03.03 21:37close by1150.101.51860.00000.00001.0010172.00
2212008.03.03 21:37close by1080.001.51860.00000.00000.0010172.00
2222008.03.03 21:38sell1160.101.51880.00000.0000
2232008.03.03 21:38close by1160.101.51880.00000.00000.0010172.00
2242008.03.03 21:38close by830.001.51880.00000.00000.0010172.00
2252008.03.03 21:39sell1170.101.51900.00000.0000
2262008.03.03 21:39close by1170.101.51910.00000.0000-1.0010171.00
2272008.03.03 21:39close by540.001.51910.00000.00000.0010171.00
2282008.03.03 21:44sell1180.401.51980.00000.0000
2292008.03.03 21:44close by1180.101.51930.00000.00005.0010176.00
2302008.03.03 21:44sell1190.301.51980.00000.0000
2312008.03.03 21:44close by530.001.51930.00000.00000.0010176.00
2322008.03.03 21:45close by1190.201.51890.00000.000018.0010194.00
2332008.03.03 21:45sell1200.101.51980.00000.0000
2342008.03.03 21:45close by100.001.51890.00000.00000.0010194.00
2352008.03.03 21:45close by1200.101.52000.00000.0000-2.0010192.00
2362008.03.03 21:45close by50.001.52000.00000.00000.0010192.00
2372008.03.03 21:45buy1210.101.51980.00000.0000
2382008.03.03 21:47buy1220.101.51960.00000.0000
2392008.03.03 21:49buy1230.101.51930.00000.0000
2402008.03.03 21:53sell1240.101.51940.00000.0000
2412008.03.03 21:53close by1240.101.51930.00000.00001.0010193.00
2422008.03.03 21:53close by1230.001.51930.00000.00000.0010193.00
2432008.03.03 22:00buy1250.101.51940.00000.0000
2442008.03.03 22:01sell1260.101.51940.00000.0000
2452008.03.03 22:01close by1260.101.51940.00000.00000.0010193.00
2462008.03.03 22:01close by1250.001.51940.00000.00000.0010193.00
2472008.03.03 22:04sell1270.101.51960.00000.0000
2482008.03.03 22:04close by1270.101.51960.00000.00000.0010193.00
2492008.03.03 22:04close by1220.001.51960.00000.00000.0010193.00
2502008.03.03 22:13buy1280.101.51960.00000.0000
2512008.03.03 22:16buy1290.101.51930.00000.0000
2522008.03.03 22:18buy1300.101.51920.00000.0000
2532008.03.03 22:19sell1310.101.51920.00000.0000
2542008.03.03 22:19close by1310.101.51920.00000.00000.0010193.00
2552008.03.03 22:19close by1300.001.51920.00000.00000.0010193.00
2562008.03.03 22:24sell1320.101.51940.00000.0000
2572008.03.03 22:24close by1320.101.51930.00000.00001.0010194.00
2582008.03.03 22:24close by1290.001.51930.00000.00000.0010194.00
2592008.03.03 22:28buy1330.101.51940.00000.0000
2602008.03.03 22:36sell1340.201.51960.00000.0000
2612008.03.03 22:36close by1340.101.51940.00000.00002.0010196.00
2622008.03.03 22:36sell1350.101.51960.00000.0000
2632008.03.03 22:36close by1330.001.51940.00000.00000.0010196.00
2642008.03.03 22:37close by1350.101.51960.00000.00000.0010196.00
2652008.03.03 22:37close by1280.001.51960.00000.00000.0010196.00
2662008.03.03 22:37sell1360.101.51980.00000.0000
2672008.03.03 22:37close by1360.101.51980.00000.00000.0010196.00
2682008.03.03 22:37close by1210.001.51980.00000.00000.0010196.00
2692008.03.03 22:41sell1370.101.52010.00000.0000
2702008.03.03 22:41close by1370.101.52020.00000.0000-1.0010195.00
2712008.03.03 22:41close by40.001.52020.00000.00000.0010195.00
2722008.03.03 22:45sell1380.101.52030.00000.0000
2732008.03.03 22:45close by1380.101.52040.00000.0000-1.0010194.00
2742008.03.03 22:45close by30.001.52040.00000.00000.0010194.00
2752008.03.03 22:45buy1390.101.52040.00000.0000
2762008.03.03 22:48buy1400.101.52020.00000.0000
2772008.03.03 22:53buy1410.101.52000.00000.0000
2782008.03.03 22:54sell1420.201.52020.00000.0000
2792008.03.03 22:54close by1420.101.52000.00000.00002.0010196.00
2802008.03.03 22:54sell1430.101.52020.00000.0000
2812008.03.03 22:54close by1410.001.52000.00000.00000.0010196.00
2822008.03.03 22:55close by1430.101.52020.00000.00000.0010196.00
2832008.03.03 22:55close by1400.001.52020.00000.00000.0010196.00
2842008.03.03 22:59sell1440.201.52080.00000.0000
2852008.03.03 22:59close by1440.101.52040.00000.00004.0010200.00
2862008.03.03 22:59sell1450.101.52080.00000.0000
2872008.03.03 22:59close by1390.001.52040.00000.00000.0010200.00
2882008.03.03 23:00close by1450.101.52080.00000.00000.0010200.00
2892008.03.03 23:00close by20.001.52080.00000.00000.0010200.00
2902008.03.03 23:00buy1460.101.52080.00000.0000
2912008.03.03 23:01sell1470.201.52120.00000.0000
2922008.03.03 23:01close by1470.101.52080.00000.00004.0010204.00
2932008.03.03 23:01sell1480.101.52120.00000.0000
2942008.03.03 23:01close by1460.001.52080.00000.00000.0010204.00
2952008.03.03 23:02close by1480.101.52100.00000.00002.0010206.00
2962008.03.03 23:02close by10.001.52100.00000.00000.0010206.00
2972008.03.03 23:02buy1496.401.52100.00000.0000
2982008.03.03 23:04buy1500.201.52090.00000.0000
2992008.03.03 23:13sell1510.101.52090.00000.0000
3002008.03.03 23:13close by1510.101.52090.00000.00000.0010206.00
3012008.03.03 23:13close by1500.001.52090.00000.00000.0010206.00
3022008.03.03 23:13buy1520.101.52090.00000.0000
3032008.03.03 23:26sell1530.101.52120.00000.0000
3042008.03.03 23:26close by1530.101.52090.00000.00003.0010209.00
3052008.03.03 23:26close by1520.001.52090.00000.00000.0010209.00
3062008.03.03 23:29buy1540.101.52110.00000.0000
3072008.03.03 23:30buy1550.101.52070.00000.0000
3082008.03.03 23:44buy1560.101.52060.00000.0000
3092008.03.04 00:05buy1570.201.52010.00000.0000
3102008.03.04 00:06buy1580.101.52000.00000.0000
3112008.03.04 00:09buy1590.101.51970.00000.0000
3122008.03.04 00:15buy1600.101.51950.00000.0000
3132008.03.04 00:29sell1610.101.51960.00000.0000
3142008.03.04 00:29close by1610.101.51950.00000.00001.0010210.00
3152008.03.04 00:29close by1600.001.51950.00000.00000.0010210.00
3162008.03.04 00:48sell1620.101.51980.00000.0000
3172008.03.04 00:48close by1620.101.51970.00000.00001.0010211.00
3182008.03.04 00:48close by1590.001.51970.00000.00000.0010211.00
3192008.03.04 00:50sell1630.101.52000.00000.0000
3202008.03.04 00:50close by1630.101.52000.00000.00000.0010211.00
3212008.03.04 00:50close by1580.001.52000.00000.00000.0010211.00
3222008.03.04 00:56buy1640.101.52000.00000.0000
3232008.03.04 01:06sell1650.101.52000.00000.0000
3242008.03.04 01:06close by1650.101.52000.00000.00000.0010211.00
3252008.03.04 01:06close by1640.001.52000.00000.00000.0010211.00
3262008.03.04 01:17buy1660.101.52000.00000.0000
3272008.03.04 01:25buy1670.101.51970.00000.0000
3282008.03.04 01:33buy1680.101.51950.00000.0000
3292008.03.04 01:35buy1690.101.51930.00000.0000
3302008.03.04 01:38buy1700.101.51910.00000.0000
3312008.03.04 01:39buy1710.101.51890.00000.0000
3322008.03.04 01:42sell1720.101.51890.00000.0000
3332008.03.04 01:42close by1720.101.51890.00000.00000.0010211.00
3342008.03.04 01:42close by1710.001.51890.00000.00000.0010211.00
3352008.03.04 01:46sell1730.101.51910.00000.0000
3362008.03.04 01:46close by1730.101.51910.00000.00000.0010211.00
3372008.03.04 01:46close by1700.001.51910.00000.00000.0010211.00
3382008.03.04 01:51sell1740.201.51960.00000.0000
3392008.03.04 01:51close by1740.101.51930.00000.00003.0010214.00
3402008.03.04 01:51sell1750.101.51960.00000.0000
3412008.03.04 01:51close by1690.001.51930.00000.00000.0010214.00
3422008.03.04 01:52close by1750.101.51950.00000.00001.0010215.00
3432008.03.04 01:52close by1680.001.51950.00000.00000.0010215.00
3442008.03.04 01:53sell1760.101.51980.00000.0000
3452008.03.04 01:53close by1760.101.51970.00000.00001.0010216.00
3462008.03.04 01:53close by1670.001.51970.00000.00000.0010216.00
3472008.03.04 01:55sell1770.101.52000.00000.0000
3482008.03.04 01:55close by1770.101.52000.00000.00000.0010216.00
3492008.03.04 01:55close by1660.001.52000.00000.00000.0010216.00
3502008.03.04 01:58buy1780.101.51990.00000.0000
3512008.03.04 02:05buy1790.101.51970.00000.0000
3522008.03.04 02:15sell1800.101.51970.00000.0000
3532008.03.04 02:15close by1800.101.51970.00000.00000.0010216.00
3542008.03.04 02:15close by1790.001.51970.00000.00000.0010216.00
3552008.03.04 02:19sell1810.101.52010.00000.0000
3562008.03.04 02:19close by1810.101.51990.00000.00002.0010218.00
3572008.03.04 02:19close by1780.001.51990.00000.00000.0010218.00
3582008.03.04 02:22buy1820.101.51990.00000.0000
3592008.03.04 02:24sell1830.201.52030.00000.0000
3602008.03.04 02:24close by1830.101.51990.00000.00004.0010222.00
3612008.03.04 02:24sell1840.101.52030.00000.0000
3622008.03.04 02:24close by1820.001.51990.00000.00000.0010222.00
3632008.03.04 02:25close by1840.101.52010.00000.00002.0010224.00
3642008.03.04 02:25close by1570.001.52010.00000.00000.0010224.00
3652008.03.04 02:25buy1850.101.52010.00000.0000
3662008.03.04 02:30buy1860.101.52020.00000.0000
3672008.03.04 02:33buy1870.101.51980.00000.0000
3682008.03.04 02:42sell1880.101.52000.00000.0000
3692008.03.04 02:42close by1880.101.51980.00000.00002.0010226.00
3702008.03.04 02:42close by1870.001.51980.00000.00000.0010226.00
3712008.03.04 02:54sell1890.101.52020.00000.0000
3722008.03.04 02:54close by1890.101.52020.00000.00000.0010226.00
3732008.03.04 02:54close by1860.001.52020.00000.00000.0010226.00
3742008.03.04 03:00sell1900.101.52040.00000.0000
3752008.03.04 03:00close by1900.101.52010.00000.00003.0010229.00
3762008.03.04 03:00close by1850.001.52010.00000.00000.0010229.00
3772008.03.04 03:12buy1910.101.52040.00000.0000
3782008.03.04 03:21buy1920.101.52010.00000.0000
3792008.03.04 03:24buy1930.101.51990.00000.0000
3802008.03.04 03:31sell1940.101.52000.00000.0000
3812008.03.04 03:31close by1940.101.51990.00000.00001.0010230.00
3822008.03.04 03:31close by1930.001.51990.00000.00000.0010230.00
3832008.03.04 03:48buy1950.101.51990.00000.0000
3842008.03.04 03:50buy1960.101.51970.00000.0000
3852008.03.04 04:07sell1970.101.51970.00000.0000
3862008.03.04 04:07close by1970.101.51970.00000.00000.0010230.00
3872008.03.04 04:07close by1960.001.51970.00000.00000.0010230.00
3882008.03.04 04:13buy1980.101.51970.00000.0000
3892008.03.04 04:15buy1990.101.51950.00000.0000
3902008.03.04 04:17buy2000.101.51930.00000.0000
3912008.03.04 04:27sell2010.101.51930.00000.0000
3922008.03.04 04:27close by2010.101.51930.00000.00000.0010230.00
3932008.03.04 04:27close by2000.001.51930.00000.00000.0010230.00
3942008.03.04 04:28sell2020.101.51950.00000.0000
3952008.03.04 04:28close by2020.101.51950.00000.00000.0010230.00
3962008.03.04 04:28close by1990.001.51950.00000.00000.0010230.00
3972008.03.04 04:32buy2030.101.51950.00000.0000
3982008.03.04 04:44sell2040.101.51950.00000.0000
3992008.03.04 04:44close by2040.101.51950.00000.00000.0010230.00
4002008.03.04 04:44close by2030.001.51950.00000.00000.0010230.00
4012008.03.04 04:51buy2050.101.51950.00000.0000
4022008.03.04 05:02sell2060.201.51970.00000.0000
4032008.03.04 05:02close by2060.101.51950.00000.00002.0010232.00
4042008.03.04 05:02sell2070.101.51970.00000.0000
4052008.03.04 05:02close by2050.001.51950.00000.00000.0010232.00
4062008.03.04 05:04close by2070.101.51970.00000.00000.0010232.00
4072008.03.04 05:04close by1980.001.51970.00000.00000.0010232.00
4082008.03.04 05:06sell2080.101.51990.00000.0000
4092008.03.04 05:06close by2080.101.51990.00000.00000.0010232.00
4102008.03.04 05:06close by1950.001.51990.00000.00000.0010232.00
4112008.03.04 05:13sell2090.101.52030.00000.0000
4122008.03.04 05:13close by2090.101.52010.00000.00002.0010234.00
4132008.03.04 05:13close by1920.001.52010.00000.00000.0010234.00
4142008.03.04 05:14sell2100.101.52050.00000.0000
4152008.03.04 05:14close by2100.101.52040.00000.00001.0010235.00
4162008.03.04 05:14close by1910.001.52040.00000.00000.0010235.00
4172008.03.04 05:19buy2110.101.52040.00000.0000
4182008.03.04 05:29buy2120.101.52010.00000.0000
4192008.03.04 05:33buy2130.101.51990.00000.0000
4202008.03.04 05:36buy2140.101.51970.00000.0000
4212008.03.04 05:37buy2150.101.51940.00000.0000
4222008.03.04 05:39buy2160.101.51930.00000.0000
4232008.03.04 05:41sell2170.101.51940.00000.0000
4242008.03.04 05:41close by2170.101.51930.00000.00001.0010236.00
4252008.03.04 05:41close by2160.001.51930.00000.00000.0010236.00
4262008.03.04 05:42sell2180.101.51950.00000.0000
4272008.03.04 05:42close by2180.101.51940.00000.00001.0010237.00
4282008.03.04 05:42close by2150.001.51940.00000.00000.0010237.00
4292008.03.04 05:43sell2190.101.51980.00000.0000
4302008.03.04 05:43close by2190.101.51970.00000.00001.0010238.00
4312008.03.04 05:43close by2140.001.51970.00000.00000.0010238.00
4322008.03.04 05:45buy2200.101.51970.00000.0000
4332008.03.04 05:47sell2210.101.51970.00000.0000
4342008.03.04 05:47close by2210.101.51970.00000.00000.0010238.00
4352008.03.04 05:47close by2200.001.51970.00000.00000.0010238.00
4362008.03.04 05:48sell2220.201.52020.00000.0000
4372008.03.04 05:48close by2220.101.51990.00000.00003.0010241.00
4382008.03.04 05:48sell2230.101.52020.00000.0000
4392008.03.04 05:48close by2130.001.51990.00000.00000.0010241.00
4402008.03.04 05:49close by2230.101.52010.00000.00001.0010242.00
4412008.03.04 05:49close by2120.001.52010.00000.00000.0010242.00
4422008.03.04 05:58buy2240.101.52010.00000.0000
4432008.03.04 06:04buy2250.101.51980.00000.0000
4442008.03.04 06:12sell2260.101.51990.00000.0000
4452008.03.04 06:12close by2260.101.51980.00000.00001.0010243.00
4462008.03.04 06:12close by2250.001.51980.00000.00000.0010243.00
4472008.03.04 06:26buy2270.101.51980.00000.0000
4482008.03.04 06:28buy2280.101.51970.00000.0000
4492008.03.04 06:31buy2290.201.51930.00000.0000
4502008.03.04 06:49buy2300.101.51910.00000.0000
4512008.03.04 06:50buy2310.101.51890.00000.0000
4522008.03.04 06:52buy2320.101.51860.00000.0000
4532008.03.04 06:54buy2330.101.51850.00000.0000
4542008.03.04 07:10sell2340.101.51860.00000.0000
4552008.03.04 07:10close by2340.101.51850.00000.00001.0010244.00
4562008.03.04 07:10close by2330.001.51850.00000.00000.0010244.00
4572008.03.04 07:24buy2350.101.51850.00000.0000
4582008.03.04 07:28sell2360.101.51850.00000.0000
4592008.03.04 07:28close by2360.101.51850.00000.00000.0010244.00
4602008.03.04 07:28close by2350.001.51850.00000.00000.0010244.00
4612008.03.04 07:30buy2370.101.51850.00000.0000
4622008.03.04 07:35sell2380.101.51860.00000.0000
4632008.03.04 07:35close by2380.101.51850.00000.00001.0010245.00
4642008.03.04 07:35close by2370.001.51850.00000.00000.0010245.00
4652008.03.04 07:36sell2390.101.51880.00000.0000
4662008.03.04 07:36close by2390.101.51860.00000.00002.0010247.00
4672008.03.04 07:36close by2320.001.51860.00000.00000.0010247.00
4682008.03.04 07:37sell2400.101.51890.00000.0000
4692008.03.04 07:37close by2400.101.51890.00000.00000.0010247.00
4702008.03.04 07:37close by2310.001.51890.00000.00000.0010247.00
4712008.03.04 07:40buy2410.101.51880.00000.0000
4722008.03.04 07:59buy2420.101.51870.00000.0000
4732008.03.04 08:01sell2430.101.51870.00000.0000
4742008.03.04 08:01close by2430.101.51870.00000.00000.0010247.00
4752008.03.04 08:01close by2420.001.51870.00000.00000.0010247.00
4762008.03.04 08:03sell2440.101.51890.00000.0000
4772008.03.04 08:03close by2440.101.51880.00000.00001.0010248.00
4782008.03.04 08:03close by2410.001.51880.00000.00000.0010248.00
4792008.03.04 08:10sell2450.101.51910.00000.0000
4802008.03.04 08:10close by2450.101.51910.00000.00000.0010248.00
4812008.03.04 08:10close by2300.001.51910.00000.00000.0010248.00
4822008.03.04 08:11buy2460.101.51910.00000.0000
4832008.03.04 08:17sell2470.101.51910.00000.0000
4842008.03.04 08:17close by2470.101.51910.00000.00000.0010248.00
4852008.03.04 08:17close by2460.001.51910.00000.00000.0010248.00
4862008.03.04 08:22buy2480.101.51910.00000.0000
4872008.03.04 08:28sell2490.101.51910.00000.0000
4882008.03.04 08:28close by2490.101.51910.00000.00000.0010248.00
4892008.03.04 08:28close by2480.001.51910.00000.00000.0010248.00
4902008.03.04 08:29sell2500.201.51950.00000.0000
4912008.03.04 08:29close by2500.201.51930.00000.00004.0010252.00
4922008.03.04 08:29close by2290.001.51930.00000.00000.0010252.00
4932008.03.04 08:39sell2510.101.51970.00000.0000
4942008.03.04 08:39close by2510.101.51970.00000.00000.0010252.00
4952008.03.04 08:39close by2280.001.51970.00000.00000.0010252.00
4962008.03.04 08:42buy2520.301.51920.00000.0000
4972008.03.04 08:44buy2530.101.51900.00000.0000
4982008.03.04 08:47buy2540.101.51890.00000.0000
4992008.03.04 08:49buy2550.201.51850.00000.0000
5002008.03.04 08:51buy2560.201.51810.00000.0000
5012008.03.04 08:54sell2570.201.51830.00000.0000
5022008.03.04 08:54close by2570.201.51810.00000.00004.0010256.00
5032008.03.04 08:54close by2560.001.51810.00000.00000.0010256.00
5042008.03.04 08:55sell2580.201.51870.00000.0000
5052008.03.04 08:55close by2580.201.51850.00000.00004.0010260.00
5062008.03.04 08:55close by2550.001.51850.00000.00000.0010260.00
5072008.03.04 08:56buy2590.101.51860.00000.0000
5082008.03.04 09:01buy2600.201.51820.00000.0000
5092008.03.04 09:03sell2610.301.51860.00000.0000
5102008.03.04 09:03close by2610.201.51820.00000.00008.0010268.00
5112008.03.04 09:03sell2620.101.51860.00000.0000
5122008.03.04 09:03close by2600.001.51820.00000.00000.0010268.00
5132008.03.04 09:04close by2620.101.51860.00000.00000.0010268.00
5142008.03.04 09:04close by2590.001.51860.00000.00000.0010268.00
5152008.03.04 09:04buy2630.101.51850.00000.0000
5162008.03.04 09:07sell2640.101.51870.00000.0000
5172008.03.04 09:07close by2640.101.51850.00000.00002.0010270.00
5182008.03.04 09:07close by2630.001.51850.00000.00000.0010270.00
5192008.03.04 09:09buy2650.101.51860.00000.0000
5202008.03.04 09:10buy2660.101.51840.00000.0000
5212008.03.04 09:11buy2670.301.51790.00000.0000
5222008.03.04 09:15sell2680.201.51800.00000.0000
5232008.03.04 09:15close by2680.201.51790.00000.00002.0010272.00
5242008.03.04 09:15close by2670.001.51790.00000.00000.0010272.00
5252008.03.04 09:15buy2690.101.51790.00000.0000
5262008.03.04 09:16sell2700.101.51820.00000.0000
5272008.03.04 09:16close by2700.101.51790.00000.00003.0010275.00
5282008.03.04 09:16close by2690.001.51790.00000.00000.0010275.00
5292008.03.04 09:18sell2710.101.51850.00000.0000
5302008.03.04 09:18close by2710.101.51840.00000.00001.0010276.00
5312008.03.04 09:18close by2660.001.51840.00000.00000.0010276.00
5322008.03.04 09:19sell2720.101.51870.00000.0000
5332008.03.04 09:19close by2720.101.51860.00000.00001.0010277.00
5342008.03.04 09:19close by2650.001.51860.00000.00000.0010277.00
5352008.03.04 09:23sell2730.101.51890.00000.0000
5362008.03.04 09:23close by2730.101.51890.00000.00000.0010277.00
5372008.03.04 09:23close by2540.001.51890.00000.00000.0010277.00
5382008.03.04 09:24sell2740.101.51910.00000.0000
5392008.03.04 09:24close by2740.101.51900.00000.00001.0010278.00
5402008.03.04 09:24close by2530.001.51900.00000.00000.0010278.00
5412008.03.04 09:26sell2750.101.51920.00000.0000
5422008.03.04 09:26close by2750.101.51920.00000.00000.0010278.00
5432008.03.04 09:26close by2520.001.51920.00000.00000.0010278.00
5442008.03.04 09:26buy2760.201.51920.00000.0000
5452008.03.04 09:27buy2770.101.51910.00000.0000
5462008.03.04 09:28buy2780.201.51870.00000.0000
5472008.03.04 09:30buy2790.201.51830.00000.0000
5482008.03.04 09:31sell2800.101.51840.00000.0000
5492008.03.04 09:31close by2800.101.51830.00000.00001.0010279.00
5502008.03.04 09:31close by2790.001.51830.00000.00000.0010279.00
5512008.03.04 09:31buy2810.101.51830.00000.0000
5522008.03.04 09:32sell2820.301.51910.00000.0000
5532008.03.04 09:32close by2820.101.51830.00000.00008.0010287.00
5542008.03.04 09:32sell2830.201.51910.00000.0000
5552008.03.04 09:32close by2810.001.51830.00000.00000.0010287.00
5562008.03.04 09:33close by2830.201.51870.00000.00008.0010295.00
5572008.03.04 09:33close by2780.001.51870.00000.00000.0010295.00
5582008.03.04 09:33sell2840.201.51940.00000.0000
5592008.03.04 09:33close by2840.101.51910.00000.00003.0010298.00
5602008.03.04 09:33sell2850.101.51940.00000.0000
5612008.03.04 09:33close by2770.001.51910.00000.00000.0010298.00
5622008.03.04 09:34close by2850.101.51920.00000.00002.0010300.00
5632008.03.04 09:34close by2760.001.51920.00000.00000.0010300.00
5642008.03.04 09:34buy2860.101.51920.00000.0000
5652008.03.04 09:34sell2870.101.51960.00000.0000
5662008.03.04 09:34close by2870.101.51920.00000.00004.0010304.00
5672008.03.04 09:34close by2860.001.51920.00000.00000.0010304.00
5682008.03.04 09:39buy2880.101.51960.00000.0000
5692008.03.04 09:42buy2890.101.51940.00000.0000
5702008.03.04 09:44buy2900.101.51910.00000.0000
5712008.03.04 09:45buy2910.101.51890.00000.0000
5722008.03.04 09:46buy2920.101.51880.00000.0000
5732008.03.04 09:47buy2930.101.51850.00000.0000
5742008.03.04 09:48buy2940.301.51800.00000.0000
5752008.03.04 09:49sell2950.201.51820.00000.0000
5762008.03.04 09:49close by2950.201.51800.00000.00004.0010308.00
5772008.03.04 09:49close by2940.001.51800.00000.00000.0010308.00
5782008.03.04 09:49buy2960.101.51800.00000.0000
5792008.03.04 09:53buy2970.101.51820.00000.0000
5802008.03.04 09:54buy2980.101.51790.00000.0000
5812008.03.04 10:02buy2990.101.51780.00000.0000
5822008.03.04 10:04sell3000.101.51780.00000.0000
5832008.03.04 10:04close by3000.101.51780.00000.00000.0010308.00
5842008.03.04 10:04close by2990.001.51780.00000.00000.0010308.00
5852008.03.04 10:06sell3010.201.51820.00000.0000
5862008.03.04 10:06close by3010.101.51790.00000.00003.0010311.00
5872008.03.04 10:06sell3020.101.51820.00000.0000
5882008.03.04 10:06close by2980.001.51790.00000.00000.0010311.00
5892008.03.04 10:07close by3020.101.51820.00000.00000.0010311.00
5902008.03.04 10:07close by2970.001.51820.00000.00000.0010311.00
5912008.03.04 10:07buy3030.101.51820.00000.0000
5922008.03.04 10:11sell3040.101.51820.00000.0000
5932008.03.04 10:11close by3040.101.51820.00000.00000.0010311.00
5942008.03.04 10:11close by3030.001.51820.00000.00000.0010311.00
5952008.03.04 10:12sell3050.101.51840.00000.0000
5962008.03.04 10:12close by3050.101.51800.00000.00004.0010315.00
5972008.03.04 10:12close by2960.001.51800.00000.00000.0010315.00
5982008.03.04 10:13sell3060.301.51900.00000.0000
5992008.03.04 10:13close by3060.101.51850.00000.00005.0010320.00
6002008.03.04 10:13sell3070.201.51900.00000.0000
6012008.03.04 10:13close by2930.001.51850.00000.00000.0010320.00
6022008.03.04 10:14close by3070.101.51880.00000.00002.0010322.00
6032008.03.04 10:14sell3080.101.51900.00000.0000
6042008.03.04 10:14close by2920.001.51880.00000.00000.0010322.00
6052008.03.04 10:14close by3080.101.51890.00000.00001.0010323.00
6062008.03.04 10:14close by2910.001.51890.00000.00000.0010323.00
6072008.03.04 10:19buy3090.101.51900.00000.0000
6082008.03.04 10:20buy3100.201.51850.00000.0000
6092008.03.04 10:23sell3110.201.51890.00000.0000
6102008.03.04 10:23close by3110.201.51850.00000.00008.0010331.00
6112008.03.04 10:23close by3100.001.51850.00000.00000.0010331.00
6122008.03.04 10:24sell3120.201.51920.00000.0000
6132008.03.04 10:24close by3120.101.51900.00000.00002.0010333.00
6142008.03.04 10:24sell3130.101.51920.00000.0000
6152008.03.04 10:24close by3090.001.51900.00000.00000.0010333.00
6162008.03.04 10:25close by3130.101.51910.00000.00001.0010334.00
6172008.03.04 10:25close by2900.001.51910.00000.00000.0010334.00
6182008.03.04 10:25buy3140.101.51910.00000.0000
6192008.03.04 10:26sell3150.101.51930.00000.0000
6202008.03.04 10:26close by3150.101.51910.00000.00002.0010336.00
6212008.03.04 10:26close by3140.001.51910.00000.00000.0010336.00
6222008.03.04 10:27sell3160.201.51960.00000.0000
6232008.03.04 10:27close by3160.101.51940.00000.00002.0010338.00
6242008.03.04 10:27sell3170.101.51960.00000.0000
6252008.03.04 10:27close by2890.001.51940.00000.00000.0010338.00
6262008.03.04 10:28close by3170.101.51960.00000.00000.0010338.00
6272008.03.04 10:28close by2880.001.51960.00000.00000.0010338.00
6282008.03.04 10:28buy3180.101.51960.00000.0000
6292008.03.04 10:30buy3190.101.51940.00000.0000
6302008.03.04 10:34buy3200.101.51910.00000.0000
6312008.03.04 10:36buy3210.101.51890.00000.0000
6322008.03.04 10:38sell3220.101.51900.00000.0000
6332008.03.04 10:38close by3220.101.51890.00000.00001.0010339.00
6342008.03.04 10:38close by3210.001.51890.00000.00000.0010339.00
6352008.03.04 10:47sell3230.101.51930.00000.0000
6362008.03.04 10:47close by3230.101.51910.00000.00002.0010341.00
6372008.03.04 10:47close by3200.001.51910.00000.00000.0010341.00
6382008.03.04 10:48sell3240.101.51950.00000.0000
6392008.03.04 10:48close by3240.101.51940.00000.00001.0010342.00
6402008.03.04 10:48close by3190.001.51940.00000.00000.0010342.00
6412008.03.04 10:50buy3250.101.51940.00000.0000
6422008.03.04 10:51sell3260.101.51940.00000.0000
6432008.03.04 10:51close by3260.101.51940.00000.00000.0010342.00
6442008.03.04 10:51close by3250.001.51940.00000.00000.0010342.00
6452008.03.04 10:53buy3270.101.51920.00000.0000
6462008.03.04 10:55buy3280.101.51910.00000.0000
6472008.03.04 10:56buy3290.101.51880.00000.0000
6482008.03.04 10:57buy3300.101.51870.00000.0000
6492008.03.04 11:00sell3310.201.51890.00000.0000
6502008.03.04 11:00close by3310.101.51870.00000.00002.0010344.00
6512008.03.04 11:00sell3320.101.51890.00000.0000
6522008.03.04 11:00close by3300.001.51870.00000.00000.0010344.00
6532008.03.04 11:01close by3320.101.51880.00000.00001.0010345.00
6542008.03.04 11:01close by3290.001.51880.00000.00000.0010345.00
6552008.03.04 11:04buy3330.101.51890.00000.0000
6562008.03.04 11:05sell3340.301.51930.00000.0000
6572008.03.04 11:05close by3340.101.51890.00000.00004.0010349.00
6582008.03.04 11:05sell3350.201.51930.00000.0000
6592008.03.04 11:05close by3330.001.51890.00000.00000.0010349.00
6602008.03.04 11:06close by3350.101.51910.00000.00002.0010351.00
6612008.03.04 11:06sell3360.101.51930.00000.0000
6622008.03.04 11:06close by3280.001.51910.00000.00000.0010351.00
6632008.03.04 11:06close by3360.101.51920.00000.00001.0010352.00
6642008.03.04 11:06close by3270.001.51920.00000.00000.0010352.00
6652008.03.04 11:11buy3370.101.51930.00000.0000
6662008.03.04 11:15buy3380.101.51910.00000.0000
6672008.03.04 11:18sell3390.101.51910.00000.0000
6682008.03.04 11:18close by3390.101.51910.00000.00000.0010352.00
6692008.03.04 11:18close by3380.001.51910.00000.00000.0010352.00
6702008.03.04 11:20sell3400.101.51940.00000.0000
6712008.03.04 11:20close by3400.101.51930.00000.00001.0010353.00
6722008.03.04 11:20close by3370.001.51930.00000.00000.0010353.00
6732008.03.04 11:23buy3410.101.51930.00000.0000
6742008.03.04 11:27sell3420.101.51950.00000.0000
6752008.03.04 11:27close by3420.101.51930.00000.00002.0010355.00
6762008.03.04 11:27close by3410.001.51930.00000.00000.0010355.00
6772008.03.04 11:28buy3430.101.51920.00000.0000
6782008.03.04 11:35buy3440.101.51910.00000.0000
6792008.03.04 11:36buy3450.101.51890.00000.0000
6802008.03.04 11:47buy3460.101.51860.00000.0000
6812008.03.04 11:50sell3470.201.51890.00000.0000
6822008.03.04 11:50close by3470.101.51860.00000.00003.0010358.00
6832008.03.04 11:50sell3480.101.51890.00000.0000
6842008.03.04 11:50close by3460.001.51860.00000.00000.0010358.00
6852008.03.04 11:51close by3480.101.51890.00000.00000.0010358.00
6862008.03.04 11:51close by3450.001.51890.00000.00000.0010358.00
6872008.03.04 11:51sell3490.101.51910.00000.0000
6882008.03.04 11:51close by3490.101.51910.00000.00000.0010358.00
6892008.03.04 11:51close by3440.001.51910.00000.00000.0010358.00
6902008.03.04 11:55sell3500.301.51980.00000.0000
6912008.03.04 11:55close by3500.101.51920.00000.00006.0010364.00
6922008.03.04 11:55sell3510.201.51980.00000.0000
6932008.03.04 11:55close by3430.001.51920.00000.00000.0010364.00
6942008.03.04 11:56close by3510.101.51960.00000.00002.0010366.00
6952008.03.04 11:56sell3520.101.51980.00000.0000
6962008.03.04 11:56close by3180.001.51960.00000.00000.0010366.00
6972008.03.04 11:56close by3520.101.51980.00000.00000.0010366.00
6982008.03.04 11:56close by2270.001.51980.00000.00000.0010366.00
6992008.03.04 11:56sell3530.201.52020.00000.0000
7002008.03.04 11:56close by3530.101.52010.00000.00001.0010367.00
7012008.03.04 11:56sell3540.101.52020.00000.0000
7022008.03.04 11:56close by2240.001.52010.00000.00000.0010367.00
7032008.03.04 11:57close by3540.101.52040.00000.0000-2.0010365.00
7042008.03.04 11:57close by2110.001.52040.00000.00000.0010365.00
7052008.03.04 11:57buy3550.201.51980.00000.0000
7062008.03.04 12:00buy3560.101.51960.00000.0000
7072008.03.04 12:04buy3570.101.51950.00000.0000
7082008.03.04 12:06sell3580.101.51950.00000.0000
7092008.03.04 12:06close by3580.101.51950.00000.00000.0010365.00
7102008.03.04 12:06close by3570.001.51950.00000.00000.0010365.00
7112008.03.04 12:11sell3590.101.51990.00000.0000
7122008.03.04 12:11close by3590.101.51960.00000.00003.0010368.00
7132008.03.04 12:11close by3560.001.51960.00000.00000.0010368.00
7142008.03.04 12:13buy3600.101.51970.00000.0000
7152008.03.04 12:27buy3610.101.51940.00000.0000
7162008.03.04 12:30buy3620.101.51920.00000.0000
7172008.03.04 12:44sell3630.101.51930.00000.0000
7182008.03.04 12:44close by3630.101.51920.00000.00001.0010369.00
7192008.03.04 12:44close by3620.001.51920.00000.00000.0010369.00
7202008.03.04 12:47sell3640.201.51980.00000.0000
7212008.03.04 12:47close by3640.101.51940.00000.00004.0010373.00
7222008.03.04 12:47sell3650.101.51980.00000.0000
7232008.03.04 12:47close by3610.001.51940.00000.00000.0010373.00
7242008.03.04 12:48close by3650.101.51970.00000.00001.0010374.00
7252008.03.04 12:48close by3600.001.51970.00000.00000.0010374.00
7262008.03.04 12:48sell3660.201.52020.00000.0000
7272008.03.04 12:48close by3660.201.51980.00000.00008.0010382.00
7282008.03.04 12:48close by3550.001.51980.00000.00000.0010382.00
7292008.03.04 12:49sell3670.201.52060.00000.0000
7302008.03.04 12:49close by3670.101.52060.00000.00000.3110382.31
7312008.03.04 12:49sell3680.101.52060.00000.0000
7322008.03.04 12:49close by1560.001.52060.00000.00000.0010382.31
7332008.03.04 12:50close by3680.101.52070.00000.0000-0.6910381.62
7342008.03.04 12:50close by1550.001.52070.00000.00000.0010381.62
7352008.03.04 12:58sell3696.501.52120.00000.0000
7362008.03.04 12:58close by3690.101.52110.00000.00001.3110382.93
7372008.03.04 12:58sell3706.401.52120.00000.0000
7382008.03.04 12:58close by1540.001.52110.00000.00000.0010382.93
7392008.03.04 12:59close by3706.401.52100.00000.0000147.8410530.77
7402008.03.04 12:59close by1490.001.52100.00000.00000.0010530.77