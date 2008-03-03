Strategy Tester Report
Terminator_v2.0_www.forex-instruments.info
Belvedere-Real (Build 215)
|Símbolo
|GBPUSD. (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.03.28 22:00 (2008.03.01 - 2008.03.31)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|TakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=0; risk=0; AccountisNormal=0; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=5; TimeZone=16;
|Barras em teste
|1479
|Ticks modelados
|218770
|Qualidade do modelamento
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|13302.01
|Lucro Bruto
|22797.25
|Perda Bruta
|-9495.24
|Fator de lucro
|2.40
|Compensação esperada
|68.57
|diminuição absoluta
|544.00
|Perda máxima
|4680.00 (26.75%)
|Relative drawdown
|26.75% (4680.00)
|Total de negociações
|194
|Posições de Venda (ganhos %)
|101 (66.34%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|93 (62.37%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|125 (64.43%)
|Negociações com perdas (% do total)
|69 (35.57%)
|Maior
|Negociações com lucro
|1280.00
|Negociações com perda
|-416.00
|Média
|Negociações com lucro
|182.38
|Negociações com perda
|-137.61
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|18 (2276.16)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|6 (-1479.00)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|2276.16 (18)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-1479.00 (6)
|Média
|ganhos consecutivos
|5
|perdas consecutivas
|3
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2008.03.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.9891
|0.0000
|1.9929
|2
|2008.03.03 00:27
|buy
|2
|0.20
|1.9872
|0.0000
|1.9910
|3
|2008.03.03 00:35
|buy
|3
|0.40
|1.9851
|0.0000
|1.9889
|4
|2008.03.03 09:57
|buy
|4
|0.80
|1.9830
|0.0000
|1.9868
|5
|2008.03.03 11:36
|t/p
|4
|0.80
|1.9868
|0.0000
|1.9868
|304.00
|10304.00
|6
|2008.03.03 11:36
|close
|3
|0.40
|1.9868
|0.0000
|1.9889
|68.00
|10372.00
|7
|2008.03.03 11:36
|close
|2
|0.20
|1.9867
|0.0000
|1.9910
|-10.00
|10362.00
|8
|2008.03.03 11:36
|close
|1
|0.10
|1.9870
|0.0000
|1.9929
|-21.00
|10341.00
|9
|2008.03.03 11:36
|buy
|5
|0.10
|1.9877
|0.0000
|1.9915
|10
|2008.03.03 11:43
|buy
|6
|0.20
|1.9858
|0.0000
|1.9896
|11
|2008.03.03 13:34
|buy
|7
|0.40
|1.9840
|0.0000
|1.9878
|12
|2008.03.03 16:36
|t/p
|7
|0.40
|1.9878
|0.0000
|1.9878
|152.00
|10493.00
|13
|2008.03.03 16:36
|close
|6
|0.20
|1.9881
|0.0000
|1.9896
|46.00
|10539.00
|14
|2008.03.03 16:36
|close
|5
|0.10
|1.9880
|0.0000
|1.9915
|3.00
|10542.00
|15
|2008.03.03 16:46
|buy
|8
|0.10
|1.9893
|0.0000
|1.9931
|16
|2008.03.03 17:03
|t/p
|8
|0.10
|1.9931
|0.0000
|1.9931
|38.00
|10580.00
|17
|2008.03.03 19:00
|sell
|9
|0.10
|1.9846
|0.0000
|1.9808
|18
|2008.03.04 08:38
|sell
|10
|0.20
|1.9864
|0.0000
|1.9826
|19
|2008.03.04 14:04
|sell
|11
|0.40
|1.9883
|0.0000
|1.9845
|20
|2008.03.04 18:22
|t/p
|11
|0.40
|1.9845
|0.0000
|1.9845
|152.00
|10732.00
|21
|2008.03.04 18:22
|close
|10
|0.20
|1.9844
|0.0000
|1.9826
|40.00
|10772.00
|22
|2008.03.04 18:22
|close
|9
|0.10
|1.9845
|0.0000
|1.9808
|1.04
|10773.04
|23
|2008.03.04 18:22
|sell
|12
|0.10
|1.9840
|0.0000
|1.9802
|24
|2008.03.04 18:23
|sell
|13
|0.20
|1.9861
|0.0000
|1.9823
|25
|2008.03.05 09:12
|t/p
|13
|0.20
|1.9823
|0.0000
|1.9823
|76.08
|10849.12
|26
|2008.03.05 09:12
|close
|12
|0.10
|1.9817
|0.0000
|1.9802
|23.04
|10872.16
|27
|2008.03.05 15:38
|buy
|14
|0.10
|1.9821
|0.0000
|1.9859
|28
|2008.03.05 17:11
|t/p
|14
|0.10
|1.9859
|0.0000
|1.9859
|38.00
|10910.16
|29
|2008.03.05 17:38
|buy
|15
|0.10
|1.9879
|0.0000
|1.9917
|30
|2008.03.05 18:16
|t/p
|15
|0.10
|1.9917
|0.0000
|1.9917
|38.00
|10948.16
|31
|2008.03.06 07:27
|buy
|16
|0.10
|1.9917
|0.0000
|1.9955
|32
|2008.03.06 10:35
|t/p
|16
|0.10
|1.9955
|0.0000
|1.9955
|38.00
|10986.16
|33
|2008.03.06 13:38
|buy
|17
|0.10
|1.9959
|0.0000
|1.9997
|34
|2008.03.06 13:59
|buy
|18
|0.20
|1.9940
|0.0000
|1.9978
|35
|2008.03.06 14:04
|t/p
|18
|0.20
|1.9978
|0.0000
|1.9978
|76.00
|11062.16
|36
|2008.03.06 14:04
|close
|17
|0.10
|1.9980
|0.0000
|1.9997
|21.00
|11083.16
|37
|2008.03.06 14:51
|buy
|19
|0.10
|2.0021
|0.0000
|2.0059
|38
|2008.03.06 15:14
|t/p
|19
|0.10
|2.0059
|0.0000
|2.0059
|38.00
|11121.16
|39
|2008.03.07 12:28
|sell
|20
|0.10
|2.0115
|0.0000
|2.0077
|40
|2008.03.07 12:36
|sell
|21
|0.20
|2.0134
|0.0000
|2.0096
|41
|2008.03.07 15:14
|sell
|22
|0.40
|2.0153
|0.0000
|2.0115
|42
|2008.03.07 15:27
|sell
|23
|0.80
|2.0174
|0.0000
|2.0136
|43
|2008.03.07 15:38
|sell
|24
|1.60
|2.0193
|0.0000
|2.0155
|44
|2008.03.07 15:39
|sell
|25
|3.20
|2.0214
|0.0000
|2.0176
|45
|2008.03.07 15:47
|t/p
|25
|3.20
|2.0176
|0.0000
|2.0176
|1216.00
|12337.16
|46
|2008.03.07 15:47
|close
|24
|1.60
|2.0176
|0.0000
|2.0155
|272.00
|12609.16
|47
|2008.03.07 15:47
|close
|23
|0.80
|2.0173
|0.0000
|2.0136
|8.00
|12617.16
|48
|2008.03.07 15:47
|close
|22
|0.40
|2.0175
|0.0000
|2.0115
|-88.00
|12529.16
|49
|2008.03.07 15:47
|close
|21
|0.20
|2.0174
|0.0000
|2.0096
|-80.00
|12449.16
|50
|2008.03.07 15:47
|close
|20
|0.10
|2.0177
|0.0000
|2.0077
|-62.00
|12387.16
|51
|2008.03.07 15:49
|buy
|26
|0.10
|2.0163
|0.0000
|2.0201
|52
|2008.03.07 16:36
|t/p
|26
|0.10
|2.0201
|0.0000
|2.0201
|38.00
|12425.16
|53
|2008.03.07 17:35
|sell
|27
|0.10
|2.0123
|0.0000
|2.0085
|54
|2008.03.07 17:38
|sell
|28
|0.20
|2.0145
|0.0000
|2.0107
|55
|2008.03.07 18:18
|sell
|29
|0.40
|2.0165
|0.0000
|2.0127
|56
|2008.03.07 18:59
|t/p
|29
|0.40
|2.0127
|0.0000
|2.0127
|152.00
|12577.16
|57
|2008.03.07 18:59
|close
|28
|0.20
|2.0126
|0.0000
|2.0107
|38.00
|12615.16
|58
|2008.03.07 18:59
|close
|27
|0.10
|2.0128
|0.0000
|2.0085
|-5.00
|12610.16
|59
|2008.03.07 18:59
|sell
|30
|0.10
|2.0125
|0.0000
|2.0087
|60
|2008.03.07 19:21
|sell
|31
|0.20
|2.0145
|0.0000
|2.0107
|61
|2008.03.10 00:05
|sell
|32
|0.40
|2.0164
|0.0000
|2.0126
|62
|2008.03.10 00:36
|sell
|33
|0.80
|2.0182
|0.0000
|2.0144
|63
|2008.03.10 00:49
|sell
|34
|1.60
|2.0202
|0.0000
|2.0164
|64
|2008.03.10 08:39
|t/p
|34
|1.60
|2.0164
|0.0000
|2.0164
|608.00
|13218.16
|65
|2008.03.10 08:39
|close
|33
|0.80
|2.0164
|0.0000
|2.0144
|144.00
|13362.16
|66
|2008.03.10 08:41
|close
|32
|0.40
|2.0173
|0.0000
|2.0126
|-36.00
|13326.16
|67
|2008.03.10 08:41
|close
|31
|0.20
|2.0169
|0.0000
|2.0107
|-47.92
|13278.24
|68
|2008.03.10 08:41
|close
|30
|0.10
|2.0170
|0.0000
|2.0087
|-44.96
|13233.28
|69
|2008.03.10 08:41
|sell
|35
|0.10
|2.0162
|0.0000
|2.0124
|70
|2008.03.10 08:58
|sell
|36
|0.20
|2.0181
|0.0000
|2.0143
|71
|2008.03.10 11:30
|sell
|37
|0.40
|2.0200
|0.0000
|2.0162
|72
|2008.03.10 12:27
|sell
|38
|0.80
|2.0219
|0.0000
|2.0181
|73
|2008.03.10 14:30
|t/p
|38
|0.80
|2.0181
|0.0000
|2.0181
|304.00
|13537.28
|74
|2008.03.10 14:30
|close
|37
|0.40
|2.0180
|0.0000
|2.0162
|80.00
|13617.28
|75
|2008.03.10 14:31
|close
|36
|0.20
|2.0165
|0.0000
|2.0143
|32.00
|13649.28
|76
|2008.03.10 14:31
|close
|35
|0.10
|2.0164
|0.0000
|2.0124
|-2.00
|13647.28
|77
|2008.03.10 15:43
|sell
|39
|0.10
|2.0159
|0.0000
|2.0121
|78
|2008.03.10 16:05
|sell
|40
|0.20
|2.0177
|0.0000
|2.0139
|79
|2008.03.10 18:22
|t/p
|40
|0.20
|2.0139
|0.0000
|2.0139
|76.00
|13723.28
|80
|2008.03.10 18:22
|close
|39
|0.10
|2.0137
|0.0000
|2.0121
|22.00
|13745.28
|81
|2008.03.11 01:00
|buy
|41
|0.10
|2.0111
|0.0000
|2.0149
|82
|2008.03.11 01:14
|buy
|42
|0.20
|2.0092
|0.0000
|2.0130
|83
|2008.03.11 02:01
|buy
|43
|0.40
|2.0071
|0.0000
|2.0109
|84
|2008.03.11 09:01
|buy
|44
|0.80
|2.0052
|0.0000
|2.0090
|85
|2008.03.11 09:43
|t/p
|44
|0.80
|2.0090
|0.0000
|2.0090
|304.00
|14049.28
|86
|2008.03.11 09:43
|close
|43
|0.40
|2.0090
|0.0000
|2.0109
|76.00
|14125.28
|87
|2008.03.11 09:43
|close
|42
|0.20
|2.0091
|0.0000
|2.0130
|-2.00
|14123.28
|88
|2008.03.11 09:43
|close
|41
|0.10
|2.0092
|0.0000
|2.0149
|-19.00
|14104.28
|89
|2008.03.11 10:01
|buy
|45
|0.10
|2.0079
|0.0000
|2.0117
|90
|2008.03.11 11:07
|t/p
|45
|0.10
|2.0117
|0.0000
|2.0117
|38.00
|14142.28
|91
|2008.03.11 14:47
|sell
|46
|0.10
|2.0090
|0.0000
|2.0052
|92
|2008.03.11 14:48
|sell
|47
|0.20
|2.0109
|0.0000
|2.0071
|93
|2008.03.11 14:53
|t/p
|47
|0.20
|2.0071
|0.0000
|2.0071
|76.00
|14218.28
|94
|2008.03.11 14:53
|close
|46
|0.10
|2.0070
|0.0000
|2.0052
|20.00
|14238.28
|95
|2008.03.11 14:54
|sell
|48
|0.10
|2.0065
|0.0000
|2.0027
|96
|2008.03.11 14:56
|sell
|49
|0.20
|2.0084
|0.0000
|2.0046
|97
|2008.03.11 15:01
|sell
|50
|0.40
|2.0102
|0.0000
|2.0064
|98
|2008.03.11 15:14
|sell
|51
|0.80
|2.0121
|0.0000
|2.0083
|99
|2008.03.11 15:32
|sell
|52
|1.60
|2.0140
|0.0000
|2.0102
|100
|2008.03.11 16:03
|t/p
|52
|1.60
|2.0102
|0.0000
|2.0102
|608.00
|14846.28
|101
|2008.03.11 16:03
|close
|51
|0.80
|2.0101
|0.0000
|2.0083
|160.00
|15006.28
|102
|2008.03.11 16:03
|close
|50
|0.40
|2.0102
|0.0000
|2.0064
|0.00
|15006.28
|103
|2008.03.11 16:03
|close
|49
|0.20
|2.0101
|0.0000
|2.0046
|-34.00
|14972.28
|104
|2008.03.11 16:03
|close
|48
|0.10
|2.0100
|0.0000
|2.0027
|-35.00
|14937.28
|105
|2008.03.11 16:03
|sell
|53
|0.10
|2.0095
|0.0000
|2.0057
|106
|2008.03.11 16:18
|t/p
|53
|0.10
|2.0057
|0.0000
|2.0057
|38.00
|14975.28
|107
|2008.03.11 16:18
|sell
|54
|0.10
|2.0053
|0.0000
|2.0015
|108
|2008.03.11 16:55
|t/p
|54
|0.10
|2.0015
|0.0000
|2.0015
|38.00
|15013.28
|109
|2008.03.11 16:55
|sell
|55
|0.10
|2.0011
|0.0000
|1.9973
|110
|2008.03.11 17:45
|sell
|56
|0.20
|2.0030
|0.0000
|1.9992
|111
|2008.03.11 17:51
|sell
|57
|0.40
|2.0049
|0.0000
|2.0011
|112
|2008.03.11 18:20
|sell
|58
|0.80
|2.0068
|0.0000
|2.0030
|113
|2008.03.11 20:48
|t/p
|58
|0.80
|2.0030
|0.0000
|2.0030
|304.00
|15317.28
|114
|2008.03.11 20:48
|close
|57
|0.40
|2.0029
|0.0000
|2.0011
|80.00
|15397.28
|115
|2008.03.11 20:48
|close
|56
|0.20
|2.0030
|0.0000
|1.9992
|0.00
|15397.28
|116
|2008.03.11 20:48
|close
|55
|0.10
|2.0028
|0.0000
|1.9973
|-17.00
|15380.28
|117
|2008.03.11 22:43
|buy
|59
|0.10
|2.0075
|0.0000
|2.0113
|118
|2008.03.12 05:42
|t/p
|59
|0.10
|2.0113
|0.0000
|2.0113
|37.73
|15418.01
|119
|2008.03.12 10:54
|sell
|60
|0.10
|2.0091
|0.0000
|2.0053
|120
|2008.03.12 11:10
|sell
|61
|0.20
|2.0110
|0.0000
|2.0072
|121
|2008.03.12 11:51
|sell
|62
|0.40
|2.0129
|0.0000
|2.0091
|122
|2008.03.12 12:00
|sell
|63
|0.80
|2.0148
|0.0000
|2.0110
|123
|2008.03.12 12:07
|sell
|64
|1.60
|2.0167
|0.0000
|2.0129
|124
|2008.03.12 12:13
|sell
|65
|3.20
|2.0186
|0.0000
|2.0148
|125
|2008.03.12 12:27
|sell
|66
|6.40
|2.0205
|0.0000
|2.0167
|126
|2008.03.12 12:53
|close
|66
|6.40
|2.0186
|0.0000
|2.0167
|1216.00
|16634.01
|127
|2008.03.12 12:53
|close
|65
|3.20
|2.0185
|0.0000
|2.0148
|32.00
|16666.01
|128
|2008.03.12 12:53
|close
|64
|1.60
|2.0186
|0.0000
|2.0129
|-304.00
|16362.01
|129
|2008.03.12 12:53
|close
|63
|0.80
|2.0185
|0.0000
|2.0110
|-296.00
|16066.01
|130
|2008.03.12 12:53
|close
|62
|0.40
|2.0186
|0.0000
|2.0091
|-228.00
|15838.01
|131
|2008.03.12 12:53
|close
|61
|0.20
|2.0185
|0.0000
|2.0072
|-150.00
|15688.01
|132
|2008.03.12 12:53
|close
|60
|0.10
|2.0186
|0.0000
|2.0053
|-95.00
|15593.01
|133
|2008.03.13 17:08
|sell
|67
|0.10
|2.0339
|0.0000
|2.0301
|134
|2008.03.13 17:46
|t/p
|67
|0.10
|2.0301
|0.0000
|2.0301
|38.00
|15631.01
|135
|2008.03.13 17:46
|sell
|68
|0.10
|2.0297
|0.0000
|2.0259
|136
|2008.03.13 18:17
|sell
|69
|0.20
|2.0318
|0.0000
|2.0280
|137
|2008.03.13 23:27
|sell
|70
|0.40
|2.0337
|0.0000
|2.0299
|138
|2008.03.14 02:55
|t/p
|70
|0.40
|2.0299
|0.0000
|2.0299
|152.16
|15783.17
|139
|2008.03.14 02:55
|close
|69
|0.20
|2.0299
|0.0000
|2.0280
|38.08
|15821.25
|140
|2008.03.14 02:55
|close
|68
|0.10
|2.0302
|0.0000
|2.0259
|-4.96
|15816.29
|141
|2008.03.14 02:58
|sell
|71
|0.10
|2.0292
|0.0000
|2.0254
|142
|2008.03.14 03:35
|sell
|72
|0.20
|2.0311
|0.0000
|2.0273
|143
|2008.03.14 07:14
|sell
|73
|0.40
|2.0329
|0.0000
|2.0291
|144
|2008.03.14 07:26
|sell
|74
|0.80
|2.0348
|0.0000
|2.0310
|145
|2008.03.14 10:18
|t/p
|74
|0.80
|2.0310
|0.0000
|2.0310
|304.00
|16120.29
|146
|2008.03.14 10:18
|close
|73
|0.40
|2.0310
|0.0000
|2.0291
|76.00
|16196.29
|147
|2008.03.14 10:19
|close
|72
|0.20
|2.0311
|0.0000
|2.0273
|0.00
|16196.29
|148
|2008.03.14 10:19
|close
|71
|0.10
|2.0310
|0.0000
|2.0254
|-18.00
|16178.29
|149
|2008.03.14 10:19
|sell
|75
|0.10
|2.0305
|0.0000
|2.0267
|150
|2008.03.14 13:14
|t/p
|75
|0.10
|2.0267
|0.0000
|2.0267
|38.00
|16216.29
|151
|2008.03.14 15:33
|buy
|76
|0.10
|2.0312
|0.0000
|2.0350
|152
|2008.03.14 15:59
|t/p
|76
|0.10
|2.0350
|0.0000
|2.0350
|38.00
|16254.29
|153
|2008.03.14 15:59
|buy
|77
|0.10
|2.0354
|0.0000
|2.0392
|154
|2008.03.14 16:42
|t/p
|77
|0.10
|2.0392
|0.0000
|2.0392
|38.00
|16292.29
|155
|2008.03.14 16:42
|buy
|78
|0.10
|2.0396
|0.0000
|2.0434
|156
|2008.03.14 16:54
|buy
|79
|0.20
|2.0378
|0.0000
|2.0416
|157
|2008.03.14 17:05
|buy
|80
|0.40
|2.0359
|0.0000
|2.0397
|158
|2008.03.14 17:20
|buy
|81
|0.80
|2.0340
|0.0000
|2.0378
|159
|2008.03.14 17:42
|buy
|82
|1.60
|2.0321
|0.0000
|2.0359
|160
|2008.03.14 17:54
|buy
|83
|3.20
|2.0302
|0.0000
|2.0340
|161
|2008.03.14 18:29
|buy
|84
|6.40
|2.0283
|0.0000
|2.0321
|162
|2008.03.14 18:42
|close
|84
|6.40
|2.0302
|0.0000
|2.0321
|1216.00
|17508.29
|163
|2008.03.14 18:42
|close
|83
|3.20
|2.0303
|0.0000
|2.0340
|32.00
|17540.29
|164
|2008.03.14 18:42
|close
|82
|1.60
|2.0304
|0.0000
|2.0359
|-272.00
|17268.29
|165
|2008.03.14 18:42
|close
|81
|0.80
|2.0303
|0.0000
|2.0378
|-296.00
|16972.29
|166
|2008.03.14 18:42
|close
|80
|0.40
|2.0304
|0.0000
|2.0397
|-220.00
|16752.29
|167
|2008.03.14 18:42
|close
|79
|0.20
|2.0303
|0.0000
|2.0416
|-150.00
|16602.29
|168
|2008.03.14 18:42
|close
|78
|0.10
|2.0302
|0.0000
|2.0434
|-94.00
|16508.29
|169
|2008.03.14 19:02
|sell
|85
|0.10
|2.0282
|0.0000
|2.0244
|170
|2008.03.14 19:34
|t/p
|85
|0.10
|2.0244
|0.0000
|2.0244
|38.00
|16546.29
|171
|2008.03.14 19:34
|sell
|86
|0.10
|2.0240
|0.0000
|2.0202
|172
|2008.03.14 19:41
|sell
|87
|0.20
|2.0259
|0.0000
|2.0221
|173
|2008.03.14 20:36
|t/p
|87
|0.20
|2.0221
|0.0000
|2.0221
|76.00
|16622.29
|174
|2008.03.14 20:36
|close
|86
|0.10
|2.0221
|0.0000
|2.0202
|19.00
|16641.29
|175
|2008.03.17 09:24
|buy
|88
|0.10
|2.0163
|0.0000
|2.0201
|176
|2008.03.17 10:14
|buy
|89
|0.20
|2.0144
|0.0000
|2.0182
|177
|2008.03.17 10:24
|buy
|90
|0.40
|2.0125
|0.0000
|2.0163
|178
|2008.03.17 10:37
|t/p
|90
|0.40
|2.0163
|0.0000
|2.0163
|152.00
|16793.29
|179
|2008.03.17 10:37
|close
|89
|0.20
|2.0163
|0.0000
|2.0182
|38.00
|16831.29
|180
|2008.03.17 10:37
|close
|88
|0.10
|2.0162
|0.0000
|2.0201
|-1.00
|16830.29
|181
|2008.03.17 10:39
|buy
|91
|0.10
|2.0172
|0.0000
|2.0210
|182
|2008.03.17 10:46
|t/p
|91
|0.10
|2.0210
|0.0000
|2.0210
|38.00
|16868.29
|183
|2008.03.17 10:46
|buy
|92
|0.10
|2.0214
|0.0000
|2.0252
|184
|2008.03.17 10:52
|buy
|93
|0.20
|2.0194
|0.0000
|2.0232
|185
|2008.03.17 11:16
|buy
|94
|0.40
|2.0176
|0.0000
|2.0214
|186
|2008.03.17 11:27
|buy
|95
|0.80
|2.0157
|0.0000
|2.0195
|187
|2008.03.17 11:31
|buy
|96
|1.60
|2.0138
|0.0000
|2.0176
|188
|2008.03.17 12:03
|buy
|97
|3.20
|2.0119
|0.0000
|2.0157
|189
|2008.03.17 12:07
|buy
|98
|6.40
|2.0100
|0.0000
|2.0138
|190
|2008.03.17 12:12
|close
|98
|6.40
|2.0119
|0.0000
|2.0138
|1216.00
|18084.29
|191
|2008.03.17 12:12
|close
|97
|3.20
|2.0120
|0.0000
|2.0157
|32.00
|18116.29
|192
|2008.03.17 12:12
|close
|96
|1.60
|2.0119
|0.0000
|2.0176
|-304.00
|17812.29
|193
|2008.03.17 12:12
|close
|95
|0.80
|2.0120
|0.0000
|2.0195
|-296.00
|17516.29
|194
|2008.03.17 12:12
|close
|94
|0.40
|2.0119
|0.0000
|2.0214
|-228.00
|17288.29
|195
|2008.03.17 12:12
|close
|93
|0.20
|2.0118
|0.0000
|2.0232
|-152.00
|17136.29
|196
|2008.03.17 12:12
|close
|92
|0.10
|2.0119
|0.0000
|2.0252
|-95.00
|17041.29
|197
|2008.03.17 12:13
|sell
|99
|0.10
|2.0113
|0.0000
|2.0075
|198
|2008.03.17 12:54
|t/p
|99
|0.10
|2.0075
|0.0000
|2.0075
|38.00
|17079.29
|199
|2008.03.17 12:54
|sell
|100
|0.10
|2.0071
|0.0000
|2.0033
|200
|2008.03.17 13:09
|t/p
|100
|0.10
|2.0033
|0.0000
|2.0033
|38.00
|17117.29
|201
|2008.03.17 17:30
|buy
|101
|0.10
|2.0113
|0.0000
|2.0151
|202
|2008.03.17 17:34
|buy
|102
|0.20
|2.0094
|0.0000
|2.0132
|203
|2008.03.17 17:40
|buy
|103
|0.40
|2.0075
|0.0000
|2.0113
|204
|2008.03.17 17:40
|buy
|104
|0.80
|2.0055
|0.0000
|2.0093
|205
|2008.03.17 17:53
|buy
|105
|1.60
|2.0037
|0.0000
|2.0075
|206
|2008.03.17 17:54
|buy
|106
|3.20
|2.0018
|0.0000
|2.0056
|207
|2008.03.17 18:02
|buy
|107
|6.40
|1.9999
|0.0000
|2.0037
|208
|2008.03.17 18:12
|close
|107
|6.40
|2.0018
|0.0000
|2.0037
|1216.00
|18333.29
|209
|2008.03.17 18:12
|close
|106
|3.20
|2.0019
|0.0000
|2.0056
|32.00
|18365.29
|210
|2008.03.17 18:12
|close
|105
|1.60
|2.0018
|0.0000
|2.0075
|-304.00
|18061.29
|211
|2008.03.17 18:12
|close
|104
|0.80
|2.0019
|0.0000
|2.0093
|-288.00
|17773.29
|212
|2008.03.17 18:12
|close
|103
|0.40
|2.0018
|0.0000
|2.0113
|-228.00
|17545.29
|213
|2008.03.17 18:12
|close
|102
|0.20
|2.0019
|0.0000
|2.0132
|-150.00
|17395.29
|214
|2008.03.17 18:12
|close
|101
|0.10
|2.0018
|0.0000
|2.0151
|-95.00
|17300.29
|215
|2008.03.18 04:44
|buy
|108
|0.10
|2.0026
|0.0000
|2.0064
|216
|2008.03.18 08:36
|buy
|109
|0.20
|2.0008
|0.0000
|2.0046
|217
|2008.03.18 09:26
|t/p
|109
|0.20
|2.0046
|0.0000
|2.0046
|76.00
|17376.29
|218
|2008.03.18 09:26
|close
|108
|0.10
|2.0046
|0.0000
|2.0064
|20.00
|17396.29
|219
|2008.03.18 09:32
|buy
|110
|0.10
|2.0065
|0.0000
|2.0103
|220
|2008.03.18 10:01
|buy
|111
|0.20
|2.0046
|0.0000
|2.0084
|221
|2008.03.18 11:20
|t/p
|111
|0.20
|2.0084
|0.0000
|2.0084
|76.00
|17472.29
|222
|2008.03.18 11:20
|close
|110
|0.10
|2.0084
|0.0000
|2.0103
|19.00
|17491.29
|223
|2008.03.18 21:00
|sell
|112
|0.10
|2.0178
|0.0000
|2.0140
|224
|2008.03.18 21:13
|t/p
|112
|0.10
|2.0140
|0.0000
|2.0140
|38.00
|17529.29
|225
|2008.03.18 21:13
|sell
|113
|0.10
|2.0136
|0.0000
|2.0098
|226
|2008.03.18 21:18
|sell
|114
|0.20
|2.0154
|0.0000
|2.0116
|227
|2008.03.18 21:44
|t/p
|114
|0.20
|2.0116
|0.0000
|2.0116
|76.00
|17605.29
|228
|2008.03.18 21:44
|close
|113
|0.10
|2.0116
|0.0000
|2.0098
|20.00
|17625.29
|229
|2008.03.18 21:44
|sell
|115
|0.10
|2.0113
|0.0000
|2.0075
|230
|2008.03.18 22:00
|t/p
|115
|0.10
|2.0075
|0.0000
|2.0075
|38.00
|17663.29
|231
|2008.03.19 06:01
|buy
|116
|0.10
|2.0125
|0.0000
|2.0163
|232
|2008.03.19 07:03
|buy
|117
|0.20
|2.0107
|0.0000
|2.0145
|233
|2008.03.19 07:06
|buy
|118
|0.40
|2.0088
|0.0000
|2.0126
|234
|2008.03.19 07:12
|buy
|119
|0.80
|2.0069
|0.0000
|2.0107
|235
|2008.03.19 09:13
|t/p
|119
|0.80
|2.0107
|0.0000
|2.0107
|304.00
|17967.29
|236
|2008.03.19 09:13
|close
|118
|0.40
|2.0107
|0.0000
|2.0126
|76.00
|18043.29
|237
|2008.03.19 09:13
|close
|117
|0.20
|2.0108
|0.0000
|2.0145
|2.00
|18045.29
|238
|2008.03.19 09:13
|close
|116
|0.10
|2.0109
|0.0000
|2.0163
|-16.00
|18029.29
|239
|2008.03.19 10:50
|sell
|120
|0.10
|2.0085
|0.0000
|2.0047
|240
|2008.03.19 10:51
|t/p
|120
|0.10
|2.0047
|0.0000
|2.0047
|38.00
|18067.29
|241
|2008.03.19 10:51
|sell
|121
|0.10
|2.0049
|0.0000
|2.0011
|242
|2008.03.19 10:53
|sell
|122
|0.20
|2.0068
|0.0000
|2.0030
|243
|2008.03.19 10:55
|sell
|123
|0.40
|2.0088
|0.0000
|2.0050
|244
|2008.03.19 11:30
|t/p
|123
|0.40
|2.0050
|0.0000
|2.0050
|152.00
|18219.29
|245
|2008.03.19 11:30
|close
|122
|0.20
|2.0050
|0.0000
|2.0030
|36.00
|18255.29
|246
|2008.03.19 11:30
|close
|121
|0.10
|2.0048
|0.0000
|2.0011
|1.00
|18256.29
|247
|2008.03.20 01:00
|buy
|124
|0.10
|1.9860
|0.0000
|1.9898
|248
|2008.03.20 01:48
|buy
|125
|0.20
|1.9841
|0.0000
|1.9879
|249
|2008.03.20 02:45
|buy
|126
|0.40
|1.9823
|0.0000
|1.9861
|250
|2008.03.20 02:51
|buy
|127
|0.80
|1.9805
|0.0000
|1.9843
|251
|2008.03.20 04:27
|buy
|128
|1.60
|1.9787
|0.0000
|1.9825
|252
|2008.03.20 06:22
|t/p
|128
|1.60
|1.9825
|0.0000
|1.9825
|608.00
|18864.29
|253
|2008.03.20 06:22
|close
|127
|0.80
|1.9827
|0.0000
|1.9843
|176.00
|19040.29
|254
|2008.03.20 06:22
|close
|126
|0.40
|1.9826
|0.0000
|1.9861
|12.00
|19052.29
|255
|2008.03.20 06:22
|close
|125
|0.20
|1.9830
|0.0000
|1.9879
|-22.00
|19030.29
|256
|2008.03.20 06:22
|close
|124
|0.10
|1.9829
|0.0000
|1.9898
|-31.00
|18999.29
|257
|2008.03.20 07:00
|buy
|129
|0.10
|1.9826
|0.0000
|1.9864
|258
|2008.03.20 07:06
|buy
|130
|0.20
|1.9808
|0.0000
|1.9846
|259
|2008.03.20 09:52
|buy
|131
|0.40
|1.9789
|0.0000
|1.9827
|260
|2008.03.20 10:24
|buy
|132
|0.80
|1.9771
|0.0000
|1.9809
|261
|2008.03.20 11:28
|buy
|133
|1.60
|1.9751
|0.0000
|1.9789
|262
|2008.03.20 11:30
|t/p
|133
|1.60
|1.9789
|0.0000
|1.9789
|608.00
|19607.29
|263
|2008.03.20 11:30
|close
|132
|0.80
|1.9791
|0.0000
|1.9809
|160.00
|19767.29
|264
|2008.03.20 11:30
|close
|131
|0.40
|1.9790
|0.0000
|1.9827
|4.00
|19771.29
|265
|2008.03.20 11:30
|close
|130
|0.20
|1.9789
|0.0000
|1.9846
|-38.00
|19733.29
|266
|2008.03.20 11:30
|close
|129
|0.10
|1.9788
|0.0000
|1.9864
|-38.00
|19695.29
|267
|2008.03.20 13:00
|buy
|134
|0.10
|1.9813
|0.0000
|1.9851
|268
|2008.03.20 13:09
|buy
|135
|0.20
|1.9795
|0.0000
|1.9833
|269
|2008.03.20 14:03
|t/p
|135
|0.20
|1.9833
|0.0000
|1.9833
|76.00
|19771.29
|270
|2008.03.20 14:03
|close
|134
|0.10
|1.9833
|0.0000
|1.9851
|20.00
|19791.29
|271
|2008.03.20 14:03
|buy
|136
|0.10
|1.9836
|0.0000
|1.9874
|272
|2008.03.20 14:05
|buy
|137
|0.20
|1.9818
|0.0000
|1.9856
|273
|2008.03.20 16:40
|buy
|138
|0.40
|1.9799
|0.0000
|1.9837
|274
|2008.03.20 18:21
|t/p
|138
|0.40
|1.9837
|0.0000
|1.9837
|152.00
|19943.29
|275
|2008.03.20 18:21
|close
|137
|0.20
|1.9837
|0.0000
|1.9856
|38.00
|19981.29
|276
|2008.03.20 18:21
|close
|136
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9874
|2.00
|19983.29
|277
|2008.03.21 02:01
|sell
|139
|0.10
|1.9840
|0.0000
|1.9802
|278
|2008.03.21 07:04
|sell
|140
|0.20
|1.9860
|0.0000
|1.9822
|279
|2008.03.21 08:45
|t/p
|140
|0.20
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|76.00
|20059.29
|280
|2008.03.21 08:45
|close
|139
|0.10
|1.9820
|0.0000
|1.9802
|20.00
|20079.29
|281
|2008.03.21 08:45
|sell
|141
|0.10
|1.9820
|0.0000
|1.9782
|282
|2008.03.21 09:09
|sell
|142
|0.20
|1.9844
|0.0000
|1.9806
|283
|2008.03.24 01:01
|t/p
|142
|0.20
|1.9806
|0.0000
|1.9806
|76.08
|20155.37
|284
|2008.03.24 01:01
|close
|141
|0.10
|1.9804
|0.0000
|1.9782
|16.04
|20171.41
|285
|2008.03.24 07:53
|buy
|143
|0.10
|1.9812
|0.0000
|1.9850
|286
|2008.03.24 07:55
|buy
|144
|0.20
|1.9793
|0.0000
|1.9831
|287
|2008.03.24 11:50
|t/p
|144
|0.20
|1.9831
|0.0000
|1.9831
|76.00
|20247.41
|288
|2008.03.24 11:50
|close
|143
|0.10
|1.9831
|0.0000
|1.9850
|19.00
|20266.41
|289
|2008.03.24 16:00
|sell
|145
|0.10
|1.9814
|0.0000
|1.9776
|290
|2008.03.24 16:36
|sell
|146
|0.20
|1.9833
|0.0000
|1.9795
|291
|2008.03.24 17:56
|sell
|147
|0.40
|1.9851
|0.0000
|1.9813
|292
|2008.03.24 19:09
|sell
|148
|0.80
|1.9870
|0.0000
|1.9832
|293
|2008.03.25 03:09
|sell
|149
|1.60
|1.9891
|0.0000
|1.9853
|294
|2008.03.25 04:21
|sell
|150
|3.20
|1.9912
|0.0000
|1.9874
|295
|2008.03.25 08:30
|sell
|151
|6.40
|1.9931
|0.0000
|1.9893
|296
|2008.03.25 09:59
|close
|151
|6.40
|1.9912
|0.0000
|1.9893
|1216.00
|21482.41
|297
|2008.03.25 09:59
|close
|150
|3.20
|1.9909
|0.0000
|1.9874
|96.00
|21578.41
|298
|2008.03.25 09:59
|close
|149
|1.60
|1.9915
|0.0000
|1.9853
|-384.00
|21194.41
|299
|2008.03.25 10:00
|close
|148
|0.80
|1.9914
|0.0000
|1.9832
|-351.68
|20842.73
|300
|2008.03.25 10:00
|close
|147
|0.40
|1.9920
|0.0000
|1.9813
|-275.84
|20566.89
|301
|2008.03.25 10:00
|close
|146
|0.20
|1.9919
|0.0000
|1.9795
|-171.92
|20394.97
|302
|2008.03.25 10:01
|close
|145
|0.10
|1.9917
|0.0000
|1.9776
|-102.96
|20292.01
|303
|2008.03.25 12:14
|sell
|152
|0.10
|1.9908
|0.0000
|1.9870
|304
|2008.03.25 12:39
|sell
|153
|0.20
|1.9926
|0.0000
|1.9888
|305
|2008.03.25 14:33
|sell
|154
|0.40
|1.9944
|0.0000
|1.9906
|306
|2008.03.25 14:55
|sell
|155
|0.80
|1.9963
|0.0000
|1.9925
|307
|2008.03.25 16:00
|sell
|156
|1.60
|1.9981
|0.0000
|1.9943
|308
|2008.03.25 18:10
|sell
|157
|3.20
|2.0000
|0.0000
|1.9962
|309
|2008.03.25 19:44
|sell
|158
|6.40
|2.0023
|0.0000
|1.9985
|310
|2008.03.25 20:06
|close
|158
|6.40
|2.0003
|0.0000
|1.9985
|1280.00
|21572.01
|311
|2008.03.25 20:06
|close
|157
|3.20
|2.0006
|0.0000
|1.9962
|-192.00
|21380.01
|312
|2008.03.25 20:07
|close
|156
|1.60
|2.0007
|0.0000
|1.9943
|-416.00
|20964.01
|313
|2008.03.25 20:07
|close
|155
|0.80
|2.0008
|0.0000
|1.9925
|-360.00
|20604.01
|314
|2008.03.25 20:07
|close
|154
|0.40
|2.0007
|0.0000
|1.9906
|-252.00
|20352.01
|315
|2008.03.25 20:08
|close
|153
|0.20
|2.0006
|0.0000
|1.9888
|-160.00
|20192.01
|316
|2008.03.25 20:09
|close
|152
|0.10
|2.0007
|0.0000
|1.9870
|-99.00
|20093.01
|317
|2008.03.26 02:00
|sell
|159
|0.10
|2.0021
|0.0000
|1.9983
|318
|2008.03.26 02:15
|sell
|160
|0.20
|2.0041
|0.0000
|2.0003
|319
|2008.03.26 02:32
|sell
|161
|0.40
|2.0060
|0.0000
|2.0022
|320
|2008.03.26 08:51
|t/p
|161
|0.40
|2.0022
|0.0000
|2.0022
|152.00
|20245.01
|321
|2008.03.26 08:51
|close
|160
|0.20
|2.0022
|0.0000
|2.0003
|38.00
|20283.01
|322
|2008.03.26 08:52
|close
|159
|0.10
|2.0021
|0.0000
|1.9983
|0.00
|20283.01
|323
|2008.03.26 08:53
|sell
|162
|0.10
|2.0025
|0.0000
|1.9987
|324
|2008.03.26 09:08
|sell
|163
|0.20
|2.0045
|0.0000
|2.0007
|325
|2008.03.26 11:08
|sell
|164
|0.40
|2.0069
|0.0000
|2.0031
|326
|2008.03.26 11:13
|sell
|165
|0.80
|2.0088
|0.0000
|2.0050
|327
|2008.03.26 11:34
|sell
|166
|1.60
|2.0107
|0.0000
|2.0069
|328
|2008.03.26 11:52
|t/p
|166
|1.60
|2.0069
|0.0000
|2.0069
|608.00
|20891.01
|329
|2008.03.26 11:52
|close
|165
|0.80
|2.0064
|0.0000
|2.0050
|192.00
|21083.01
|330
|2008.03.26 11:52
|close
|164
|0.40
|2.0067
|0.0000
|2.0031
|8.00
|21091.01
|331
|2008.03.26 11:52
|close
|163
|0.20
|2.0055
|0.0000
|2.0007
|-20.00
|21071.01
|332
|2008.03.26 11:52
|close
|162
|0.10
|2.0058
|0.0000
|1.9987
|-33.00
|21038.01
|333
|2008.03.26 11:52
|buy
|167
|0.10
|2.0048
|0.0000
|2.0086
|334
|2008.03.26 12:01
|buy
|168
|0.20
|2.0026
|0.0000
|2.0064
|335
|2008.03.26 12:02
|buy
|169
|0.40
|2.0002
|0.0000
|2.0040
|336
|2008.03.26 12:12
|buy
|170
|0.80
|1.9982
|0.0000
|2.0020
|337
|2008.03.26 12:13
|buy
|171
|1.60
|1.9961
|0.0000
|1.9999
|338
|2008.03.26 15:03
|buy
|172
|3.20
|1.9943
|0.0000
|1.9981
|339
|2008.03.26 16:26
|t/p
|172
|3.20
|1.9981
|0.0000
|1.9981
|1216.00
|22254.01
|340
|2008.03.26 16:26
|close
|171
|1.60
|1.9981
|0.0000
|1.9999
|320.00
|22574.01
|341
|2008.03.26 16:26
|close
|170
|0.80
|1.9979
|0.0000
|2.0020
|-24.00
|22550.01
|342
|2008.03.26 16:26
|close
|169
|0.40
|1.9977
|0.0000
|2.0040
|-100.00
|22450.01
|343
|2008.03.26 16:26
|close
|168
|0.20
|1.9975
|0.0000
|2.0064
|-102.00
|22348.01
|344
|2008.03.26 16:26
|close
|167
|0.10
|1.9976
|0.0000
|2.0086
|-72.00
|22276.01
|345
|2008.03.26 17:37
|buy
|173
|0.10
|2.0009
|0.0000
|2.0047
|346
|2008.03.26 19:06
|t/p
|173
|0.10
|2.0047
|0.0000
|2.0047
|38.00
|22314.01
|347
|2008.03.26 19:06
|buy
|174
|0.10
|2.0052
|0.0000
|2.0090
|348
|2008.03.26 22:27
|t/p
|174
|0.10
|2.0090
|0.0000
|2.0090
|38.00
|22352.01
|349
|2008.03.27 03:13
|sell
|175
|0.10
|2.0055
|0.0000
|2.0017
|350
|2008.03.27 08:23
|sell
|176
|0.20
|2.0074
|0.0000
|2.0036
|351
|2008.03.27 10:29
|sell
|177
|0.40
|2.0094
|0.0000
|2.0056
|352
|2008.03.27 10:31
|sell
|178
|0.80
|2.0112
|0.0000
|2.0074
|353
|2008.03.27 10:50
|sell
|179
|1.60
|2.0132
|0.0000
|2.0094
|354
|2008.03.27 11:59
|t/p
|179
|1.60
|2.0094
|0.0000
|2.0094
|608.00
|22960.01
|355
|2008.03.27 11:59
|close
|178
|0.80
|2.0094
|0.0000
|2.0074
|144.00
|23104.01
|356
|2008.03.27 11:59
|close
|177
|0.40
|2.0099
|0.0000
|2.0056
|-20.00
|23084.01
|357
|2008.03.27 11:59
|close
|176
|0.20
|2.0098
|0.0000
|2.0036
|-48.00
|23036.01
|358
|2008.03.27 11:59
|close
|175
|0.10
|2.0102
|0.0000
|2.0017
|-47.00
|22989.01
|359
|2008.03.27 12:18
|buy
|180
|0.10
|2.0136
|0.0000
|2.0174
|360
|2008.03.27 13:00
|t/p
|180
|0.10
|2.0174
|0.0000
|2.0174
|38.00
|23027.01
|361
|2008.03.27 16:50
|sell
|181
|0.10
|2.0101
|0.0000
|2.0063
|362
|2008.03.27 17:14
|sell
|182
|0.20
|2.0120
|0.0000
|2.0082
|363
|2008.03.27 18:19
|t/p
|182
|0.20
|2.0082
|0.0000
|2.0082
|76.00
|23103.01
|364
|2008.03.27 18:19
|close
|181
|0.10
|2.0082
|0.0000
|2.0063
|19.00
|23122.01
|365
|2008.03.27 18:19
|sell
|183
|0.10
|2.0075
|0.0000
|2.0037
|366
|2008.03.27 20:40
|t/p
|183
|0.10
|2.0037
|0.0000
|2.0037
|38.00
|23160.01
|367
|2008.03.28 01:02
|buy
|184
|0.10
|2.0078
|0.0000
|2.0116
|368
|2008.03.28 01:05
|buy
|185
|0.20
|2.0058
|0.0000
|2.0096
|369
|2008.03.28 03:08
|buy
|186
|0.40
|2.0039
|0.0000
|2.0077
|370
|2008.03.28 04:50
|t/p
|186
|0.40
|2.0077
|0.0000
|2.0077
|152.00
|23312.01
|371
|2008.03.28 04:50
|close
|185
|0.20
|2.0083
|0.0000
|2.0096
|50.00
|23362.01
|372
|2008.03.28 04:50
|close
|184
|0.10
|2.0082
|0.0000
|2.0116
|4.00
|23366.01
|373
|2008.03.28 14:13
|buy
|187
|0.10
|2.0003
|0.0000
|2.0041
|374
|2008.03.28 14:21
|buy
|188
|0.20
|1.9985
|0.0000
|2.0023
|375
|2008.03.28 15:26
|buy
|189
|0.40
|1.9961
|0.0000
|1.9999
|376
|2008.03.28 16:47
|buy
|190
|0.80
|1.9942
|0.0000
|1.9980
|377
|2008.03.28 17:02
|buy
|191
|1.60
|1.9922
|0.0000
|1.9960
|378
|2008.03.28 17:49
|buy
|192
|3.20
|1.9904
|0.0000
|1.9942
|379
|2008.03.28 18:06
|buy
|193
|6.40
|1.9884
|0.0000
|1.9922
|380
|2008.03.28 18:09
|close
|193
|6.40
|1.9904
|0.0000
|1.9922
|1280.00
|24646.01
|381
|2008.03.28 18:09
|close
|192
|3.20
|1.9899
|0.0000
|1.9942
|-160.00
|24486.01
|382
|2008.03.28 18:09
|close
|191
|1.60
|1.9902
|0.0000
|1.9960
|-320.00
|24166.01
|383
|2008.03.28 18:10
|close
|190
|0.80
|1.9900
|0.0000
|1.9980
|-336.00
|23830.01
|384
|2008.03.28 18:10
|close
|189
|0.40
|1.9897
|0.0000
|1.9999
|-256.00
|23574.01
|385
|2008.03.28 18:10
|close
|188
|0.20
|1.9899
|0.0000
|2.0023
|-172.00
|23402.01
|386
|2008.03.28 18:10
|close
|187
|0.10
|1.9901
|0.0000
|2.0041
|-102.00
|23300.01
|387
|2008.03.28 22:00
|buy
|194
|0.10
|1.9941
|0.0000
|1.9979
|388
|2008.03.28 22:59
|close at stop
|194
|0.10
|1.9943
|0.0000
|1.9979
|2.00
|23302.01