Strategy Tester Report
Terminator_v2.0_www.forex-instruments.info
Belvedere-Real (Build 215)

SímboloGBPUSD. (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2008.03.03 00:00 - 2008.03.28 22:00 (2008.03.01 - 2008.03.31)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
ParâmetrosTakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=0; risk=0; AccountisNormal=0; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=5; TimeZone=16;
Barras em teste1479Ticks modelados218770Qualidade do modelamento90.00%
Mismatched charts errors1
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total13302.01Lucro Bruto22797.25Perda Bruta-9495.24
Fator de lucro2.40Compensação esperada68.57
diminuição absoluta544.00Perda máxima4680.00 (26.75%)Relative drawdown26.75% (4680.00)
Total de negociações194Posições de Venda (ganhos %)101 (66.34%)Posições de Compras (ganhos %)93 (62.37%)
Negociações com Lucro (% do total)125 (64.43%)Negociações com perdas (% do total)69 (35.57%)
MaiorNegociações com lucro1280.00Negociações com perda-416.00
MédiaNegociações com lucro182.38Negociações com perda-137.61
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)18 (2276.16)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)6 (-1479.00)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)2276.16 (18)perdas consecutivas (contagem de perdas)-1479.00 (6)
Médiaganhos consecutivos5perdas consecutivas3
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12008.03.03 00:00buy10.101.98910.00001.9929
22008.03.03 00:27buy20.201.98720.00001.9910
32008.03.03 00:35buy30.401.98510.00001.9889
42008.03.03 09:57buy40.801.98300.00001.9868
52008.03.03 11:36t/p40.801.98680.00001.9868304.0010304.00
62008.03.03 11:36close30.401.98680.00001.988968.0010372.00
72008.03.03 11:36close20.201.98670.00001.9910-10.0010362.00
82008.03.03 11:36close10.101.98700.00001.9929-21.0010341.00
92008.03.03 11:36buy50.101.98770.00001.9915
102008.03.03 11:43buy60.201.98580.00001.9896
112008.03.03 13:34buy70.401.98400.00001.9878
122008.03.03 16:36t/p70.401.98780.00001.9878152.0010493.00
132008.03.03 16:36close60.201.98810.00001.989646.0010539.00
142008.03.03 16:36close50.101.98800.00001.99153.0010542.00
152008.03.03 16:46buy80.101.98930.00001.9931
162008.03.03 17:03t/p80.101.99310.00001.993138.0010580.00
172008.03.03 19:00sell90.101.98460.00001.9808
182008.03.04 08:38sell100.201.98640.00001.9826
192008.03.04 14:04sell110.401.98830.00001.9845
202008.03.04 18:22t/p110.401.98450.00001.9845152.0010732.00
212008.03.04 18:22close100.201.98440.00001.982640.0010772.00
222008.03.04 18:22close90.101.98450.00001.98081.0410773.04
232008.03.04 18:22sell120.101.98400.00001.9802
242008.03.04 18:23sell130.201.98610.00001.9823
252008.03.05 09:12t/p130.201.98230.00001.982376.0810849.12
262008.03.05 09:12close120.101.98170.00001.980223.0410872.16
272008.03.05 15:38buy140.101.98210.00001.9859
282008.03.05 17:11t/p140.101.98590.00001.985938.0010910.16
292008.03.05 17:38buy150.101.98790.00001.9917
302008.03.05 18:16t/p150.101.99170.00001.991738.0010948.16
312008.03.06 07:27buy160.101.99170.00001.9955
322008.03.06 10:35t/p160.101.99550.00001.995538.0010986.16
332008.03.06 13:38buy170.101.99590.00001.9997
342008.03.06 13:59buy180.201.99400.00001.9978
352008.03.06 14:04t/p180.201.99780.00001.997876.0011062.16
362008.03.06 14:04close170.101.99800.00001.999721.0011083.16
372008.03.06 14:51buy190.102.00210.00002.0059
382008.03.06 15:14t/p190.102.00590.00002.005938.0011121.16
392008.03.07 12:28sell200.102.01150.00002.0077
402008.03.07 12:36sell210.202.01340.00002.0096
412008.03.07 15:14sell220.402.01530.00002.0115
422008.03.07 15:27sell230.802.01740.00002.0136
432008.03.07 15:38sell241.602.01930.00002.0155
442008.03.07 15:39sell253.202.02140.00002.0176
452008.03.07 15:47t/p253.202.01760.00002.01761216.0012337.16
462008.03.07 15:47close241.602.01760.00002.0155272.0012609.16
472008.03.07 15:47close230.802.01730.00002.01368.0012617.16
482008.03.07 15:47close220.402.01750.00002.0115-88.0012529.16
492008.03.07 15:47close210.202.01740.00002.0096-80.0012449.16
502008.03.07 15:47close200.102.01770.00002.0077-62.0012387.16
512008.03.07 15:49buy260.102.01630.00002.0201
522008.03.07 16:36t/p260.102.02010.00002.020138.0012425.16
532008.03.07 17:35sell270.102.01230.00002.0085
542008.03.07 17:38sell280.202.01450.00002.0107
552008.03.07 18:18sell290.402.01650.00002.0127
562008.03.07 18:59t/p290.402.01270.00002.0127152.0012577.16
572008.03.07 18:59close280.202.01260.00002.010738.0012615.16
582008.03.07 18:59close270.102.01280.00002.0085-5.0012610.16
592008.03.07 18:59sell300.102.01250.00002.0087
602008.03.07 19:21sell310.202.01450.00002.0107
612008.03.10 00:05sell320.402.01640.00002.0126
622008.03.10 00:36sell330.802.01820.00002.0144
632008.03.10 00:49sell341.602.02020.00002.0164
642008.03.10 08:39t/p341.602.01640.00002.0164608.0013218.16
652008.03.10 08:39close330.802.01640.00002.0144144.0013362.16
662008.03.10 08:41close320.402.01730.00002.0126-36.0013326.16
672008.03.10 08:41close310.202.01690.00002.0107-47.9213278.24
682008.03.10 08:41close300.102.01700.00002.0087-44.9613233.28
692008.03.10 08:41sell350.102.01620.00002.0124
702008.03.10 08:58sell360.202.01810.00002.0143
712008.03.10 11:30sell370.402.02000.00002.0162
722008.03.10 12:27sell380.802.02190.00002.0181
732008.03.10 14:30t/p380.802.01810.00002.0181304.0013537.28
742008.03.10 14:30close370.402.01800.00002.016280.0013617.28
752008.03.10 14:31close360.202.01650.00002.014332.0013649.28
762008.03.10 14:31close350.102.01640.00002.0124-2.0013647.28
772008.03.10 15:43sell390.102.01590.00002.0121
782008.03.10 16:05sell400.202.01770.00002.0139
792008.03.10 18:22t/p400.202.01390.00002.013976.0013723.28
802008.03.10 18:22close390.102.01370.00002.012122.0013745.28
812008.03.11 01:00buy410.102.01110.00002.0149
822008.03.11 01:14buy420.202.00920.00002.0130
832008.03.11 02:01buy430.402.00710.00002.0109
842008.03.11 09:01buy440.802.00520.00002.0090
852008.03.11 09:43t/p440.802.00900.00002.0090304.0014049.28
862008.03.11 09:43close430.402.00900.00002.010976.0014125.28
872008.03.11 09:43close420.202.00910.00002.0130-2.0014123.28
882008.03.11 09:43close410.102.00920.00002.0149-19.0014104.28
892008.03.11 10:01buy450.102.00790.00002.0117
902008.03.11 11:07t/p450.102.01170.00002.011738.0014142.28
912008.03.11 14:47sell460.102.00900.00002.0052
922008.03.11 14:48sell470.202.01090.00002.0071
932008.03.11 14:53t/p470.202.00710.00002.007176.0014218.28
942008.03.11 14:53close460.102.00700.00002.005220.0014238.28
952008.03.11 14:54sell480.102.00650.00002.0027
962008.03.11 14:56sell490.202.00840.00002.0046
972008.03.11 15:01sell500.402.01020.00002.0064
982008.03.11 15:14sell510.802.01210.00002.0083
992008.03.11 15:32sell521.602.01400.00002.0102
1002008.03.11 16:03t/p521.602.01020.00002.0102608.0014846.28
1012008.03.11 16:03close510.802.01010.00002.0083160.0015006.28
1022008.03.11 16:03close500.402.01020.00002.00640.0015006.28
1032008.03.11 16:03close490.202.01010.00002.0046-34.0014972.28
1042008.03.11 16:03close480.102.01000.00002.0027-35.0014937.28
1052008.03.11 16:03sell530.102.00950.00002.0057
1062008.03.11 16:18t/p530.102.00570.00002.005738.0014975.28
1072008.03.11 16:18sell540.102.00530.00002.0015
1082008.03.11 16:55t/p540.102.00150.00002.001538.0015013.28
1092008.03.11 16:55sell550.102.00110.00001.9973
1102008.03.11 17:45sell560.202.00300.00001.9992
1112008.03.11 17:51sell570.402.00490.00002.0011
1122008.03.11 18:20sell580.802.00680.00002.0030
1132008.03.11 20:48t/p580.802.00300.00002.0030304.0015317.28
1142008.03.11 20:48close570.402.00290.00002.001180.0015397.28
1152008.03.11 20:48close560.202.00300.00001.99920.0015397.28
1162008.03.11 20:48close550.102.00280.00001.9973-17.0015380.28
1172008.03.11 22:43buy590.102.00750.00002.0113
1182008.03.12 05:42t/p590.102.01130.00002.011337.7315418.01
1192008.03.12 10:54sell600.102.00910.00002.0053
1202008.03.12 11:10sell610.202.01100.00002.0072
1212008.03.12 11:51sell620.402.01290.00002.0091
1222008.03.12 12:00sell630.802.01480.00002.0110
1232008.03.12 12:07sell641.602.01670.00002.0129
1242008.03.12 12:13sell653.202.01860.00002.0148
1252008.03.12 12:27sell666.402.02050.00002.0167
1262008.03.12 12:53close666.402.01860.00002.01671216.0016634.01
1272008.03.12 12:53close653.202.01850.00002.014832.0016666.01
1282008.03.12 12:53close641.602.01860.00002.0129-304.0016362.01
1292008.03.12 12:53close630.802.01850.00002.0110-296.0016066.01
1302008.03.12 12:53close620.402.01860.00002.0091-228.0015838.01
1312008.03.12 12:53close610.202.01850.00002.0072-150.0015688.01
1322008.03.12 12:53close600.102.01860.00002.0053-95.0015593.01
1332008.03.13 17:08sell670.102.03390.00002.0301
1342008.03.13 17:46t/p670.102.03010.00002.030138.0015631.01
1352008.03.13 17:46sell680.102.02970.00002.0259
1362008.03.13 18:17sell690.202.03180.00002.0280
1372008.03.13 23:27sell700.402.03370.00002.0299
1382008.03.14 02:55t/p700.402.02990.00002.0299152.1615783.17
1392008.03.14 02:55close690.202.02990.00002.028038.0815821.25
1402008.03.14 02:55close680.102.03020.00002.0259-4.9615816.29
1412008.03.14 02:58sell710.102.02920.00002.0254
1422008.03.14 03:35sell720.202.03110.00002.0273
1432008.03.14 07:14sell730.402.03290.00002.0291
1442008.03.14 07:26sell740.802.03480.00002.0310
1452008.03.14 10:18t/p740.802.03100.00002.0310304.0016120.29
1462008.03.14 10:18close730.402.03100.00002.029176.0016196.29
1472008.03.14 10:19close720.202.03110.00002.02730.0016196.29
1482008.03.14 10:19close710.102.03100.00002.0254-18.0016178.29
1492008.03.14 10:19sell750.102.03050.00002.0267
1502008.03.14 13:14t/p750.102.02670.00002.026738.0016216.29
1512008.03.14 15:33buy760.102.03120.00002.0350
1522008.03.14 15:59t/p760.102.03500.00002.035038.0016254.29
1532008.03.14 15:59buy770.102.03540.00002.0392
1542008.03.14 16:42t/p770.102.03920.00002.039238.0016292.29
1552008.03.14 16:42buy780.102.03960.00002.0434
1562008.03.14 16:54buy790.202.03780.00002.0416
1572008.03.14 17:05buy800.402.03590.00002.0397
1582008.03.14 17:20buy810.802.03400.00002.0378
1592008.03.14 17:42buy821.602.03210.00002.0359
1602008.03.14 17:54buy833.202.03020.00002.0340
1612008.03.14 18:29buy846.402.02830.00002.0321
1622008.03.14 18:42close846.402.03020.00002.03211216.0017508.29
1632008.03.14 18:42close833.202.03030.00002.034032.0017540.29
1642008.03.14 18:42close821.602.03040.00002.0359-272.0017268.29
1652008.03.14 18:42close810.802.03030.00002.0378-296.0016972.29
1662008.03.14 18:42close800.402.03040.00002.0397-220.0016752.29
1672008.03.14 18:42close790.202.03030.00002.0416-150.0016602.29
1682008.03.14 18:42close780.102.03020.00002.0434-94.0016508.29
1692008.03.14 19:02sell850.102.02820.00002.0244
1702008.03.14 19:34t/p850.102.02440.00002.024438.0016546.29
1712008.03.14 19:34sell860.102.02400.00002.0202
1722008.03.14 19:41sell870.202.02590.00002.0221
1732008.03.14 20:36t/p870.202.02210.00002.022176.0016622.29
1742008.03.14 20:36close860.102.02210.00002.020219.0016641.29
1752008.03.17 09:24buy880.102.01630.00002.0201
1762008.03.17 10:14buy890.202.01440.00002.0182
1772008.03.17 10:24buy900.402.01250.00002.0163
1782008.03.17 10:37t/p900.402.01630.00002.0163152.0016793.29
1792008.03.17 10:37close890.202.01630.00002.018238.0016831.29
1802008.03.17 10:37close880.102.01620.00002.0201-1.0016830.29
1812008.03.17 10:39buy910.102.01720.00002.0210
1822008.03.17 10:46t/p910.102.02100.00002.021038.0016868.29
1832008.03.17 10:46buy920.102.02140.00002.0252
1842008.03.17 10:52buy930.202.01940.00002.0232
1852008.03.17 11:16buy940.402.01760.00002.0214
1862008.03.17 11:27buy950.802.01570.00002.0195
1872008.03.17 11:31buy961.602.01380.00002.0176
1882008.03.17 12:03buy973.202.01190.00002.0157
1892008.03.17 12:07buy986.402.01000.00002.0138
1902008.03.17 12:12close986.402.01190.00002.01381216.0018084.29
1912008.03.17 12:12close973.202.01200.00002.015732.0018116.29
1922008.03.17 12:12close961.602.01190.00002.0176-304.0017812.29
1932008.03.17 12:12close950.802.01200.00002.0195-296.0017516.29
1942008.03.17 12:12close940.402.01190.00002.0214-228.0017288.29
1952008.03.17 12:12close930.202.01180.00002.0232-152.0017136.29
1962008.03.17 12:12close920.102.01190.00002.0252-95.0017041.29
1972008.03.17 12:13sell990.102.01130.00002.0075
1982008.03.17 12:54t/p990.102.00750.00002.007538.0017079.29
1992008.03.17 12:54sell1000.102.00710.00002.0033
2002008.03.17 13:09t/p1000.102.00330.00002.003338.0017117.29
2012008.03.17 17:30buy1010.102.01130.00002.0151
2022008.03.17 17:34buy1020.202.00940.00002.0132
2032008.03.17 17:40buy1030.402.00750.00002.0113
2042008.03.17 17:40buy1040.802.00550.00002.0093
2052008.03.17 17:53buy1051.602.00370.00002.0075
2062008.03.17 17:54buy1063.202.00180.00002.0056
2072008.03.17 18:02buy1076.401.99990.00002.0037
2082008.03.17 18:12close1076.402.00180.00002.00371216.0018333.29
2092008.03.17 18:12close1063.202.00190.00002.005632.0018365.29
2102008.03.17 18:12close1051.602.00180.00002.0075-304.0018061.29
2112008.03.17 18:12close1040.802.00190.00002.0093-288.0017773.29
2122008.03.17 18:12close1030.402.00180.00002.0113-228.0017545.29
2132008.03.17 18:12close1020.202.00190.00002.0132-150.0017395.29
2142008.03.17 18:12close1010.102.00180.00002.0151-95.0017300.29
2152008.03.18 04:44buy1080.102.00260.00002.0064
2162008.03.18 08:36buy1090.202.00080.00002.0046
2172008.03.18 09:26t/p1090.202.00460.00002.004676.0017376.29
2182008.03.18 09:26close1080.102.00460.00002.006420.0017396.29
2192008.03.18 09:32buy1100.102.00650.00002.0103
2202008.03.18 10:01buy1110.202.00460.00002.0084
2212008.03.18 11:20t/p1110.202.00840.00002.008476.0017472.29
2222008.03.18 11:20close1100.102.00840.00002.010319.0017491.29
2232008.03.18 21:00sell1120.102.01780.00002.0140
2242008.03.18 21:13t/p1120.102.01400.00002.014038.0017529.29
2252008.03.18 21:13sell1130.102.01360.00002.0098
2262008.03.18 21:18sell1140.202.01540.00002.0116
2272008.03.18 21:44t/p1140.202.01160.00002.011676.0017605.29
2282008.03.18 21:44close1130.102.01160.00002.009820.0017625.29
2292008.03.18 21:44sell1150.102.01130.00002.0075
2302008.03.18 22:00t/p1150.102.00750.00002.007538.0017663.29
2312008.03.19 06:01buy1160.102.01250.00002.0163
2322008.03.19 07:03buy1170.202.01070.00002.0145
2332008.03.19 07:06buy1180.402.00880.00002.0126
2342008.03.19 07:12buy1190.802.00690.00002.0107
2352008.03.19 09:13t/p1190.802.01070.00002.0107304.0017967.29
2362008.03.19 09:13close1180.402.01070.00002.012676.0018043.29
2372008.03.19 09:13close1170.202.01080.00002.01452.0018045.29
2382008.03.19 09:13close1160.102.01090.00002.0163-16.0018029.29
2392008.03.19 10:50sell1200.102.00850.00002.0047
2402008.03.19 10:51t/p1200.102.00470.00002.004738.0018067.29
2412008.03.19 10:51sell1210.102.00490.00002.0011
2422008.03.19 10:53sell1220.202.00680.00002.0030
2432008.03.19 10:55sell1230.402.00880.00002.0050
2442008.03.19 11:30t/p1230.402.00500.00002.0050152.0018219.29
2452008.03.19 11:30close1220.202.00500.00002.003036.0018255.29
2462008.03.19 11:30close1210.102.00480.00002.00111.0018256.29
2472008.03.20 01:00buy1240.101.98600.00001.9898
2482008.03.20 01:48buy1250.201.98410.00001.9879
2492008.03.20 02:45buy1260.401.98230.00001.9861
2502008.03.20 02:51buy1270.801.98050.00001.9843
2512008.03.20 04:27buy1281.601.97870.00001.9825
2522008.03.20 06:22t/p1281.601.98250.00001.9825608.0018864.29
2532008.03.20 06:22close1270.801.98270.00001.9843176.0019040.29
2542008.03.20 06:22close1260.401.98260.00001.986112.0019052.29
2552008.03.20 06:22close1250.201.98300.00001.9879-22.0019030.29
2562008.03.20 06:22close1240.101.98290.00001.9898-31.0018999.29
2572008.03.20 07:00buy1290.101.98260.00001.9864
2582008.03.20 07:06buy1300.201.98080.00001.9846
2592008.03.20 09:52buy1310.401.97890.00001.9827
2602008.03.20 10:24buy1320.801.97710.00001.9809
2612008.03.20 11:28buy1331.601.97510.00001.9789
2622008.03.20 11:30t/p1331.601.97890.00001.9789608.0019607.29
2632008.03.20 11:30close1320.801.97910.00001.9809160.0019767.29
2642008.03.20 11:30close1310.401.97900.00001.98274.0019771.29
2652008.03.20 11:30close1300.201.97890.00001.9846-38.0019733.29
2662008.03.20 11:30close1290.101.97880.00001.9864-38.0019695.29
2672008.03.20 13:00buy1340.101.98130.00001.9851
2682008.03.20 13:09buy1350.201.97950.00001.9833
2692008.03.20 14:03t/p1350.201.98330.00001.983376.0019771.29
2702008.03.20 14:03close1340.101.98330.00001.985120.0019791.29
2712008.03.20 14:03buy1360.101.98360.00001.9874
2722008.03.20 14:05buy1370.201.98180.00001.9856
2732008.03.20 16:40buy1380.401.97990.00001.9837
2742008.03.20 18:21t/p1380.401.98370.00001.9837152.0019943.29
2752008.03.20 18:21close1370.201.98370.00001.985638.0019981.29
2762008.03.20 18:21close1360.101.98380.00001.98742.0019983.29
2772008.03.21 02:01sell1390.101.98400.00001.9802
2782008.03.21 07:04sell1400.201.98600.00001.9822
2792008.03.21 08:45t/p1400.201.98220.00001.982276.0020059.29
2802008.03.21 08:45close1390.101.98200.00001.980220.0020079.29
2812008.03.21 08:45sell1410.101.98200.00001.9782
2822008.03.21 09:09sell1420.201.98440.00001.9806
2832008.03.24 01:01t/p1420.201.98060.00001.980676.0820155.37
2842008.03.24 01:01close1410.101.98040.00001.978216.0420171.41
2852008.03.24 07:53buy1430.101.98120.00001.9850
2862008.03.24 07:55buy1440.201.97930.00001.9831
2872008.03.24 11:50t/p1440.201.98310.00001.983176.0020247.41
2882008.03.24 11:50close1430.101.98310.00001.985019.0020266.41
2892008.03.24 16:00sell1450.101.98140.00001.9776
2902008.03.24 16:36sell1460.201.98330.00001.9795
2912008.03.24 17:56sell1470.401.98510.00001.9813
2922008.03.24 19:09sell1480.801.98700.00001.9832
2932008.03.25 03:09sell1491.601.98910.00001.9853
2942008.03.25 04:21sell1503.201.99120.00001.9874
2952008.03.25 08:30sell1516.401.99310.00001.9893
2962008.03.25 09:59close1516.401.99120.00001.98931216.0021482.41
2972008.03.25 09:59close1503.201.99090.00001.987496.0021578.41
2982008.03.25 09:59close1491.601.99150.00001.9853-384.0021194.41
2992008.03.25 10:00close1480.801.99140.00001.9832-351.6820842.73
3002008.03.25 10:00close1470.401.99200.00001.9813-275.8420566.89
3012008.03.25 10:00close1460.201.99190.00001.9795-171.9220394.97
3022008.03.25 10:01close1450.101.99170.00001.9776-102.9620292.01
3032008.03.25 12:14sell1520.101.99080.00001.9870
3042008.03.25 12:39sell1530.201.99260.00001.9888
3052008.03.25 14:33sell1540.401.99440.00001.9906
3062008.03.25 14:55sell1550.801.99630.00001.9925
3072008.03.25 16:00sell1561.601.99810.00001.9943
3082008.03.25 18:10sell1573.202.00000.00001.9962
3092008.03.25 19:44sell1586.402.00230.00001.9985
3102008.03.25 20:06close1586.402.00030.00001.99851280.0021572.01
3112008.03.25 20:06close1573.202.00060.00001.9962-192.0021380.01
3122008.03.25 20:07close1561.602.00070.00001.9943-416.0020964.01
3132008.03.25 20:07close1550.802.00080.00001.9925-360.0020604.01
3142008.03.25 20:07close1540.402.00070.00001.9906-252.0020352.01
3152008.03.25 20:08close1530.202.00060.00001.9888-160.0020192.01
3162008.03.25 20:09close1520.102.00070.00001.9870-99.0020093.01
3172008.03.26 02:00sell1590.102.00210.00001.9983
3182008.03.26 02:15sell1600.202.00410.00002.0003
3192008.03.26 02:32sell1610.402.00600.00002.0022
3202008.03.26 08:51t/p1610.402.00220.00002.0022152.0020245.01
3212008.03.26 08:51close1600.202.00220.00002.000338.0020283.01
3222008.03.26 08:52close1590.102.00210.00001.99830.0020283.01
3232008.03.26 08:53sell1620.102.00250.00001.9987
3242008.03.26 09:08sell1630.202.00450.00002.0007
3252008.03.26 11:08sell1640.402.00690.00002.0031
3262008.03.26 11:13sell1650.802.00880.00002.0050
3272008.03.26 11:34sell1661.602.01070.00002.0069
3282008.03.26 11:52t/p1661.602.00690.00002.0069608.0020891.01
3292008.03.26 11:52close1650.802.00640.00002.0050192.0021083.01
3302008.03.26 11:52close1640.402.00670.00002.00318.0021091.01
3312008.03.26 11:52close1630.202.00550.00002.0007-20.0021071.01
3322008.03.26 11:52close1620.102.00580.00001.9987-33.0021038.01
3332008.03.26 11:52buy1670.102.00480.00002.0086
3342008.03.26 12:01buy1680.202.00260.00002.0064
3352008.03.26 12:02buy1690.402.00020.00002.0040
3362008.03.26 12:12buy1700.801.99820.00002.0020
3372008.03.26 12:13buy1711.601.99610.00001.9999
3382008.03.26 15:03buy1723.201.99430.00001.9981
3392008.03.26 16:26t/p1723.201.99810.00001.99811216.0022254.01
3402008.03.26 16:26close1711.601.99810.00001.9999320.0022574.01
3412008.03.26 16:26close1700.801.99790.00002.0020-24.0022550.01
3422008.03.26 16:26close1690.401.99770.00002.0040-100.0022450.01
3432008.03.26 16:26close1680.201.99750.00002.0064-102.0022348.01
3442008.03.26 16:26close1670.101.99760.00002.0086-72.0022276.01
3452008.03.26 17:37buy1730.102.00090.00002.0047
3462008.03.26 19:06t/p1730.102.00470.00002.004738.0022314.01
3472008.03.26 19:06buy1740.102.00520.00002.0090
3482008.03.26 22:27t/p1740.102.00900.00002.009038.0022352.01
3492008.03.27 03:13sell1750.102.00550.00002.0017
3502008.03.27 08:23sell1760.202.00740.00002.0036
3512008.03.27 10:29sell1770.402.00940.00002.0056
3522008.03.27 10:31sell1780.802.01120.00002.0074
3532008.03.27 10:50sell1791.602.01320.00002.0094
3542008.03.27 11:59t/p1791.602.00940.00002.0094608.0022960.01
3552008.03.27 11:59close1780.802.00940.00002.0074144.0023104.01
3562008.03.27 11:59close1770.402.00990.00002.0056-20.0023084.01
3572008.03.27 11:59close1760.202.00980.00002.0036-48.0023036.01
3582008.03.27 11:59close1750.102.01020.00002.0017-47.0022989.01
3592008.03.27 12:18buy1800.102.01360.00002.0174
3602008.03.27 13:00t/p1800.102.01740.00002.017438.0023027.01
3612008.03.27 16:50sell1810.102.01010.00002.0063
3622008.03.27 17:14sell1820.202.01200.00002.0082
3632008.03.27 18:19t/p1820.202.00820.00002.008276.0023103.01
3642008.03.27 18:19close1810.102.00820.00002.006319.0023122.01
3652008.03.27 18:19sell1830.102.00750.00002.0037
3662008.03.27 20:40t/p1830.102.00370.00002.003738.0023160.01
3672008.03.28 01:02buy1840.102.00780.00002.0116
3682008.03.28 01:05buy1850.202.00580.00002.0096
3692008.03.28 03:08buy1860.402.00390.00002.0077
3702008.03.28 04:50t/p1860.402.00770.00002.0077152.0023312.01
3712008.03.28 04:50close1850.202.00830.00002.009650.0023362.01
3722008.03.28 04:50close1840.102.00820.00002.01164.0023366.01
3732008.03.28 14:13buy1870.102.00030.00002.0041
3742008.03.28 14:21buy1880.201.99850.00002.0023
3752008.03.28 15:26buy1890.401.99610.00001.9999
3762008.03.28 16:47buy1900.801.99420.00001.9980
3772008.03.28 17:02buy1911.601.99220.00001.9960
3782008.03.28 17:49buy1923.201.99040.00001.9942
3792008.03.28 18:06buy1936.401.98840.00001.9922
3802008.03.28 18:09close1936.401.99040.00001.99221280.0024646.01
3812008.03.28 18:09close1923.201.98990.00001.9942-160.0024486.01
3822008.03.28 18:09close1911.601.99020.00001.9960-320.0024166.01
3832008.03.28 18:10close1900.801.99000.00001.9980-336.0023830.01
3842008.03.28 18:10close1890.401.98970.00001.9999-256.0023574.01
3852008.03.28 18:10close1880.201.98990.00002.0023-172.0023402.01
3862008.03.28 18:10close1870.101.99010.00002.0041-102.0023300.01
3872008.03.28 22:00buy1940.101.99410.00001.9979
3882008.03.28 22:59close at stop1940.101.99430.00001.99792.0023302.01