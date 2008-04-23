ODL Securities

Account: 223003 Name: Telmo Fernandes Currency: USD 2008 April 29, 14:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6792791 2008.04.23 19:16 balance Deposit 50 000.00
6801688 2008.04.24 02:00 sell 0.10 eurgbp 0.8007 0.8307 0.7947 2008.04.24 15:04 0.7947 0.00 0.00 0.00 118.38
6814316 2008.04.24 07:00 buy 0.10 cadjpy 101.90 98.90 102.50 2008.04.24 12:43 101.92 0.00 0.00 0.00 1.92
6816288 2008.04.24 07:31 sell 0.10 audcad 0.9619 0.9919 0.9559 2008.04.24 15:35 0.9559 0.00 0.00 0.00 59.05
6818239 2008.04.24 08:00 buy 0.10 gbpjpy 205.26 202.26 206.26 2008.04.24 12:43 204.87 0.00 0.00 0.00 -37.54
6842558 2008.04.24 13:10 buy 0.10 eurchf 1.6196 1.5896 1.6256 2008.04.25 08:45 1.6200 0.00 0.00 0.58 3.85
6843117 2008.04.24 13:17 sell 0.10 gbpjpy 205.09 208.09 204.09 2008.04.24 15:30 205.54 0.00 0.00 0.00 -43.14
6854359 2008.04.24 15:39 buy 0.10 audjpy 98.26 95.26 99.26 2008.04.25 07:11 97.65 0.00 0.00 1.44 -58.44
6855523 2008.04.24 16:00 buy 0.10 gbpjpy 205.51 202.51 206.51 2008.04.25 08:15 206.51 0.00 0.00 2.49 95.56
6875877 2008.04.25 04:00 buy 0.10 eurjpy 163.61 160.60 164.60 2008.04.25 08:08 162.97 0.00 0.00 0.00 -61.12
6884209 2008.04.25 07:00 sell 0.10 eurusd 1.5654 1.5954 1.5594 2008.04.25 07:50 1.5594 0.00 0.00 0.00 60.00
6884237 2008.04.25 07:00 sell 0.10 gbpusd 1.9711 2.0011 1.9611 2008.04.25 08:43 1.9759 0.00 0.00 0.00 -48.00
6889138 2008.04.25 07:50 sell 0.10 eurusd 1.5592 1.5892 1.5532 2008.04.28 06:07 1.5668 0.00 0.00 -0.40 -76.00
6890417 2008.04.25 08:00 buy 0.10 usdjpy 104.72 101.72 105.72 2008.04.25 14:39 104.14 0.00 0.00 0.00 -55.69
6890449 2008.04.25 08:00 buy 0.10 usdchf 1.0422 1.0122 1.0482 2008.04.25 13:36 1.0343 0.00 0.00 0.00 -76.38
6890465 2008.04.25 08:00 sell 0.10 audusd 0.9303 0.9603 0.9243 2008.04.28 06:13 0.9380 0.00 0.00 -1.05 -77.00
6890517 2008.04.25 08:00 sell 0.10 audcad 0.9484 0.9784 0.9424 2008.04.28 00:36 0.9424 0.00 0.00 0.00 59.51
6890534 2008.04.25 08:00 sell 0.10 audjpy 97.40 100.40 96.40 2008.04.27 23:36 97.80 0.00 0.00 -1.68 -38.25
6895967 2008.04.25 09:00 buy 0.10 gbpusd 1.9759 1.9459 1.9859 2008.04.25 09:55 1.9859 0.00 0.00 0.00 100.00
6895996 2008.04.25 09:00 sell 0.10 eurjpy 162.82 165.82 161.82 2008.04.28 00:51 163.54 0.00 0.00 -1.53 -68.78
6896381 2008.04.25 09:03 sell 0.10 eurchf 1.6200 1.6500 1.6140 2008.04.28 06:47 1.6186 0.00 0.00 -0.73 13.55
6901120 2008.04.25 09:55 buy 0.10 gbpusd 1.9863 1.9563 1.9963 2008.04.28 15:04 1.9963 0.00 0.00 1.15 100.00
6914423 2008.04.25 14:00 sell 0.10 cadjpy 102.34 105.34 101.74 2008.04.25 19:24 103.03 0.00 0.00 0.00 -65.98
6914489 2008.04.25 14:00 sell 0.10 usdchf 1.0339 1.0639 1.0279 2008.04.28 18:05 1.0364 0.00 0.00 -0.24 -24.12
6918291 2008.04.25 15:00 sell 0.10 usdjpy 104.11 107.11 103.11 2008.04.28 00:34 104.68 0.00 0.00 -0.77 -54.45
6927926 2008.04.25 20:23 buy 0.10 cadjpy 103.00 100.00 103.60 2008.04.28 00:03 103.60 0.00 0.00 0.77 57.35
6935287 2008.04.28 00:01 buy 0.10 audjpy 97.89 94.89 98.89 2008.04.28 20:04 97.69 0.00 0.00 0.00 -19.21
6936996 2008.04.28 01:00 buy 0.10 usdjpy 104.74 101.74 105.74 2008.04.28 19:07 104.22 0.00 0.00 0.00 -49.89
6937003 2008.04.28 01:00 buy 0.10 eurjpy 163.60 160.60 164.60 2008.04.28 13:03 163.02 0.00 0.00 0.00 -55.50
6943014 2008.04.28 07:00 buy 0.10 eurusd 1.5666 1.5366 1.5726 2008.04.29 06:00 1.5620 0.00 0.00 0.30 -46.00
6943080 2008.04.28 07:00 sell 0.10 gbpjpy 207.43 210.43 206.43 2008.04.28 10:00 207.88 0.00 0.00 0.00 -43.09
6943147 2008.04.28 07:00 buy 0.10 audusd 0.9377 0.9077 0.9437 2008.04.29 06:22 0.9343 0.00 0.00 0.90 -34.00
6943413 2008.04.28 07:21 buy 0.10 eurgbp 0.7898 0.7598 0.7958 2008.04.28 11:47 0.7864 0.00 0.00 0.00 -67.61
6947825 2008.04.28 09:00 sell 0.10 eurchf 1.6160 1.6460 1.6100 2008.04.28 16:29 1.6189 0.00 0.00 0.00 -28.01
6950820 2008.04.28 09:56 buy 0.10 audcad 0.9507 0.9207 0.9567 2008.04.29 01:32 0.9479 0.00 0.00 0.00 -27.65
6952847 2008.04.28 11:00 buy 0.10 gbpjpy 207.79 204.79 208.79 2008.04.28 19:35 207.14 0.00 0.00 0.00 -62.45
6955049 2008.04.28 12:00 buy 0.10 gbpchf 2.0575 2.0275 2.0675 2008.04.29 09:49 2.0525 0.00 0.00 1.50 -48.24
6955067 2008.04.28 12:00 sell 0.10 eurgbp 0.7861 0.8161 0.7801 2008.04.29 10:00 0.7872 0.00 0.00 0.40 -21.75
6963686 2008.04.28 15:00 sell 0.10 cadjpy 102.71 105.71 102.11 2008.04.29 14:13 102.11 0.00 0.00 -1.06 57.88
6967813 2008.04.28 17:00 buy 0.10 eurchf 1.6185 1.5885 1.6245 2008.04.29 08:26 1.6154 0.00 0.00 0.58 -29.90
6969955 2008.04.28 19:00 sell 0.10 eurjpy 163.06 166.06 162.06 2008.04.29 10:34 162.06 0.00 0.00 -1.53 96.10
6969975 2008.04.28 19:00 buy 0.10 usdchf 1.0354 1.0054 1.0414 2008.04.29 14:22 1.0327 0.00 0.00 0.15 -26.15
6972242 2008.04.28 21:00 sell 0.10 audjpy 97.77 100.77 96.77 2008.04.29 11:53 96.77 0.00 0.00 -1.68 96.29
6972245 2008.04.28 21:00 sell 0.10 gbpjpy 207.43 210.43 206.43 2008.04.29 08:25 206.43 0.00 0.00 -2.74 95.99
6973684 2008.04.28 23:00 sell 0.10 nzdusd 0.7827 0.8127 0.7767 2008.04.29 07:37 0.7767 0.00 0.00 0.00 60.00
6981030 2008.04.29 05:00 sell 0.10 audcad 0.9492 0.9792 0.9432 2008.04.29 11:41 0.9432 0.00 0.00 0.00 59.21
6982096 2008.04.29 05:43 sell 0.10 gbpusd 1.9891 2.0192 1.9792 2008.04.29 09:51 1.9792 0.00 0.00 0.00 99.00
6985773 2008.04.29 07:00 sell 0.10 eurusd 1.5605 1.5905 1.5545 2008.04.29 08:04 1.5545 0.00 0.00 0.00 60.00
6991509 2008.04.29 08:25 sell 0.10 gbpjpy 206.39 209.39 205.39 2008.04.29 10:37 205.39 0.00 0.00 0.00 96.05
6995470 2008.04.29 10:00 sell 0.10 gbpchf 2.0533 2.0833 2.0433 2008.04.29 14:21 2.0433 0.00 0.00 0.00 96.65
6997577 2008.04.29 10:37 sell 0.10 gbpjpy 205.30 208.30 204.30 2008.04.29 14:21 204.30 0.00 0.00 0.00 96.66
  0.00 0.00 -3.15 238.66
Closed P/L: 235.51
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
6985752 2008.04.29 07:00 sell 0.10 audusd 0.9340 0.9640 0.9280   0.9337 0.00 0.00 0.00 3.00
6993081 2008.04.29 09:00 sell 0.10 eurchf 1.6147 1.6447 1.6087   1.6112 0.00 0.00 0.00 33.91
6998418 2008.04.29 11:00 buy 0.10 eurgbp 0.7889 0.7589 0.7949   0.7918 0.00 0.00 0.00 57.18
6997353 2008.04.29 10:34 sell 0.10 eurjpy 162.02 165.02 161.02   161.23 0.00 0.00 0.00 76.49
6990248 2008.04.29 08:04 sell 0.10 eurusd 1.5543 1.5843 1.5483   1.5612 0.00 0.00 0.00 -69.00
6995119 2008.04.29 09:52 sell 0.10 gbpusd 1.9788 2.0088 1.9688   1.9717 0.00 0.00 0.00 71.00
6988148 2008.04.29 07:37 sell 0.10 nzdusd 0.7762 0.8062 0.7702   0.7759 0.00 0.00 0.00 3.00
6971265 2008.04.28 20:00 sell 0.10 usdjpy 104.16 107.16 103.16   103.28 0.00 0.00 -0.77 85.21
6999798 2008.04.29 11:41 sell 0.10 audcad 0.9421 0.9721 0.9361   0.9458 0.00 0.00 0.00 -36.53
7000561 2008.04.29 11:53 sell 0.10 audjpy 96.70 99.70 95.70   96.44 0.00 0.00 0.00 25.18
7007698 2008.04.29 14:13 sell 0.10 cadjpy 102.03 105.03 101.43   102.01 0.00 0.00 0.00 1.94
7008514 2008.04.29 14:21 sell 0.10 gbpjpy 204.23 207.23 203.23   203.64 0.00 0.00 0.00 57.13
7008593 2008.04.29 14:21 sell 0.10 gbpchf 2.0420 2.0720 2.0320   2.0348 0.00 0.00 0.00 69.76
  0.00 0.00 -0.77 378.27
  Floating P/L: 377.50
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 235.51 Floating P/L: 377.50 Margin: 1 771.15
Balance: 50 235.51 Equity: 50 613.01 Free Margin: 48 841.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 580.25 Gross Loss: 1 344.74 Total Net Profit: 235.51
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 4.71  
Absolute Drawdown: 547.90 Maximal Drawdown: 742.93 (1.48%) Relative Drawdown: 1.48% (742.93)
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 28 (57.14%) Long Positions (won %): 22 (27.27%)
Profit Trades (% of total): 22 (44.00%) Loss trades (% of total): 28 (56.00%)
Largest profit trade: 118.38 loss trade: -78.05
Average profit trade: 71.83 loss trade: -48.03
Maximum consecutive wins ($): 7 (594.57) consecutive losses ($): 8 (-290.37)
Maximal consecutive profit (count): 594.57 (7) consecutive loss (count): -290.37 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2