|Account: 223003
|Name: Telmo Fernandes
|Currency: USD
|2008 April 29, 14:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6792791
|2008.04.23 19:16
|balance
|Deposit
|50 000.00
|6801688
|2008.04.24 02:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8007
|0.8307
|0.7947
|2008.04.24 15:04
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|118.38
|6814316
|2008.04.24 07:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|101.90
|98.90
|102.50
|2008.04.24 12:43
|101.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|6816288
|2008.04.24 07:31
|sell
|0.10
|audcad
|0.9619
|0.9919
|0.9559
|2008.04.24 15:35
|0.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|59.05
|6818239
|2008.04.24 08:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.26
|202.26
|206.26
|2008.04.24 12:43
|204.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.54
|6842558
|2008.04.24 13:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6196
|1.5896
|1.6256
|2008.04.25 08:45
|1.6200
|0.00
|0.00
|0.58
|3.85
|6843117
|2008.04.24 13:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.09
|208.09
|204.09
|2008.04.24 15:30
|205.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.14
|6854359
|2008.04.24 15:39
|buy
|0.10
|audjpy
|98.26
|95.26
|99.26
|2008.04.25 07:11
|97.65
|0.00
|0.00
|1.44
|-58.44
|6855523
|2008.04.24 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.51
|202.51
|206.51
|2008.04.25 08:15
|206.51
|0.00
|0.00
|2.49
|95.56
|6875877
|2008.04.25 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.61
|160.60
|164.60
|2008.04.25 08:08
|162.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.12
|6884209
|2008.04.25 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5654
|1.5954
|1.5594
|2008.04.25 07:50
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6884237
|2008.04.25 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9711
|2.0011
|1.9611
|2008.04.25 08:43
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|6889138
|2008.04.25 07:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5592
|1.5892
|1.5532
|2008.04.28 06:07
|1.5668
|0.00
|0.00
|-0.40
|-76.00
|6890417
|2008.04.25 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.72
|101.72
|105.72
|2008.04.25 14:39
|104.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.69
|6890449
|2008.04.25 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0422
|1.0122
|1.0482
|2008.04.25 13:36
|1.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.38
|6890465
|2008.04.25 08:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9303
|0.9603
|0.9243
|2008.04.28 06:13
|0.9380
|0.00
|0.00
|-1.05
|-77.00
|6890517
|2008.04.25 08:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9484
|0.9784
|0.9424
|2008.04.28 00:36
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|59.51
|6890534
|2008.04.25 08:00
|sell
|0.10
|audjpy
|97.40
|100.40
|96.40
|2008.04.27 23:36
|97.80
|0.00
|0.00
|-1.68
|-38.25
|6895967
|2008.04.25 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|1.9459
|1.9859
|2008.04.25 09:55
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|6895996
|2008.04.25 09:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.82
|165.82
|161.82
|2008.04.28 00:51
|163.54
|0.00
|0.00
|-1.53
|-68.78
|6896381
|2008.04.25 09:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6200
|1.6500
|1.6140
|2008.04.28 06:47
|1.6186
|0.00
|0.00
|-0.73
|13.55
|6901120
|2008.04.25 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9863
|1.9563
|1.9963
|2008.04.28 15:04
|1.9963
|0.00
|0.00
|1.15
|100.00
|6914423
|2008.04.25 14:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|102.34
|105.34
|101.74
|2008.04.25 19:24
|103.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.98
|6914489
|2008.04.25 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0339
|1.0639
|1.0279
|2008.04.28 18:05
|1.0364
|0.00
|0.00
|-0.24
|-24.12
|6918291
|2008.04.25 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.11
|107.11
|103.11
|2008.04.28 00:34
|104.68
|0.00
|0.00
|-0.77
|-54.45
|6927926
|2008.04.25 20:23
|buy
|0.10
|cadjpy
|103.00
|100.00
|103.60
|2008.04.28 00:03
|103.60
|0.00
|0.00
|0.77
|57.35
|6935287
|2008.04.28 00:01
|buy
|0.10
|audjpy
|97.89
|94.89
|98.89
|2008.04.28 20:04
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.21
|6936996
|2008.04.28 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.74
|101.74
|105.74
|2008.04.28 19:07
|104.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.89
|6937003
|2008.04.28 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.60
|160.60
|164.60
|2008.04.28 13:03
|163.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.50
|6943014
|2008.04.28 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5666
|1.5366
|1.5726
|2008.04.29 06:00
|1.5620
|0.00
|0.00
|0.30
|-46.00
|6943080
|2008.04.28 07:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.43
|210.43
|206.43
|2008.04.28 10:00
|207.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.09
|6943147
|2008.04.28 07:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9377
|0.9077
|0.9437
|2008.04.29 06:22
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.90
|-34.00
|6943413
|2008.04.28 07:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7898
|0.7598
|0.7958
|2008.04.28 11:47
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.61
|6947825
|2008.04.28 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6160
|1.6460
|1.6100
|2008.04.28 16:29
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.01
|6950820
|2008.04.28 09:56
|buy
|0.10
|audcad
|0.9507
|0.9207
|0.9567
|2008.04.29 01:32
|0.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.65
|6952847
|2008.04.28 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.79
|204.79
|208.79
|2008.04.28 19:35
|207.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.45
|6955049
|2008.04.28 12:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0575
|2.0275
|2.0675
|2008.04.29 09:49
|2.0525
|0.00
|0.00
|1.50
|-48.24
|6955067
|2008.04.28 12:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7861
|0.8161
|0.7801
|2008.04.29 10:00
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.40
|-21.75
|6963686
|2008.04.28 15:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|102.71
|105.71
|102.11
|2008.04.29 14:13
|102.11
|0.00
|0.00
|-1.06
|57.88
|6967813
|2008.04.28 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6185
|1.5885
|1.6245
|2008.04.29 08:26
|1.6154
|0.00
|0.00
|0.58
|-29.90
|6969955
|2008.04.28 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.06
|166.06
|162.06
|2008.04.29 10:34
|162.06
|0.00
|0.00
|-1.53
|96.10
|6969975
|2008.04.28 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0354
|1.0054
|1.0414
|2008.04.29 14:22
|1.0327
|0.00
|0.00
|0.15
|-26.15
|6972242
|2008.04.28 21:00
|sell
|0.10
|audjpy
|97.77
|100.77
|96.77
|2008.04.29 11:53
|96.77
|0.00
|0.00
|-1.68
|96.29
|6972245
|2008.04.28 21:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.43
|210.43
|206.43
|2008.04.29 08:25
|206.43
|0.00
|0.00
|-2.74
|95.99
|6973684
|2008.04.28 23:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7827
|0.8127
|0.7767
|2008.04.29 07:37
|0.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6981030
|2008.04.29 05:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9492
|0.9792
|0.9432
|2008.04.29 11:41
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|59.21
|6982096
|2008.04.29 05:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|2.0192
|1.9792
|2008.04.29 09:51
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|6985773
|2008.04.29 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5605
|1.5905
|1.5545
|2008.04.29 08:04
|1.5545
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|6991509
|2008.04.29 08:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.39
|209.39
|205.39
|2008.04.29 10:37
|205.39
|0.00
|0.00
|0.00
|96.05
|6995470
|2008.04.29 10:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0533
|2.0833
|2.0433
|2008.04.29 14:21
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|96.65
|6997577
|2008.04.29 10:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.30
|208.30
|204.30
|2008.04.29 14:21
|204.30
|0.00
|0.00
|0.00
|96.66
|0.00
|0.00
|-3.15
|238.66
|Closed P/L:
|235.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6985752
|2008.04.29 07:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9340
|0.9640
|0.9280
|0.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6993081
|2008.04.29 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6147
|1.6447
|1.6087
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|33.91
|6998418
|2008.04.29 11:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7889
|0.7589
|0.7949
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|57.18
|6997353
|2008.04.29 10:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.02
|165.02
|161.02
|161.23
|0.00
|0.00
|0.00
|76.49
|6990248
|2008.04.29 08:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5543
|1.5843
|1.5483
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|6995119
|2008.04.29 09:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9788
|2.0088
|1.9688
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|71.00
|6988148
|2008.04.29 07:37
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7762
|0.8062
|0.7702
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6971265
|2008.04.28 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.16
|107.16
|103.16
|103.28
|0.00
|0.00
|-0.77
|85.21
|6999798
|2008.04.29 11:41
|sell
|0.10
|audcad
|0.9421
|0.9721
|0.9361
|0.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.53
|7000561
|2008.04.29 11:53
|sell
|0.10
|audjpy
|96.70
|99.70
|95.70
|96.44
|0.00
|0.00
|0.00
|25.18
|7007698
|2008.04.29 14:13
|sell
|0.10
|cadjpy
|102.03
|105.03
|101.43
|102.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|7008514
|2008.04.29 14:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.23
|207.23
|203.23
|203.64
|0.00
|0.00
|0.00
|57.13
|7008593
|2008.04.29 14:21
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0420
|2.0720
|2.0320
|2.0348
|0.00
|0.00
|0.00
|69.76
|0.00
|0.00
|-0.77
|378.27
|Floating P/L:
|377.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|235.51
|Floating P/L:
|377.50
|Margin:
|1 771.15
|Balance:
|50 235.51
|Equity:
|50 613.01
|Free Margin:
|48 841.86
|Details:
|Gross Profit:
|1 580.25
|Gross Loss:
|1 344.74
|Total Net Profit:
|235.51
|Profit Factor:
|1.18
|Expected Payoff:
|4.71
|Absolute Drawdown:
|547.90
|Maximal Drawdown:
|742.93 (1.48%)
|Relative Drawdown:
|1.48% (742.93)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|28 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|22 (27.27%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (44.00%)
|Loss trades (% of total):
|28 (56.00%)
|Largest
|profit trade:
|118.38
|loss trade:
|-78.05
|Average
|profit trade:
|71.83
|loss trade:
|-48.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (594.57)
|consecutive losses ($):
|8 (-290.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|594.57 (7)
|consecutive loss (count):
|-290.37 (8)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2