Strategy Tester Report
MA Sample
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

商品EURUSDm (Euro vs US Dollar)
时间周期1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数Signal_setup=(NULL); MA_fast=80; MA_slow=200; Shift=0; Trade_setup=(NULL); TakeProfit=50; StopLoss=50; Lots=1; TrailingStop=30; MagicNumber=999;
经测试过的柱数3803用于复盘的即时价数量1078387复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors0
起始资金1000.00
总净盈利264.37总获利264.37总亏损0.00
盈利比预期盈利37.77
绝对亏损47.97最大亏损67.35 (5.64%)相对亏损6.57% (66.97)
交易单总计7卖单 (获利百分比)4 (100.00%)买单 (获利百分比)3 (100.00%)
盈利交易(占总百分比)7 (100.00%)亏损交易(占总百分比)0 (0.00%)
最大:获利交易50.03亏损交易0.00
平均:获利交易37.77亏损交易0.00
最大:连续获利金额7 (264.37)连续亏损金额0 (0.00)
最多:连续获利次数264.37 (7)连续亏损次数0.00 (0)
平均:连续获利7连续亏损0
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.08.10 03:00sell11.001.36621.37141.3612
22007.08.13 14:06modify11.001.36621.36621.3612
32007.08.13 14:06modify11.001.36621.36601.3612
42007.08.13 14:06modify11.001.36621.36591.3612
52007.08.13 14:06modify11.001.36621.36571.3612
62007.08.13 14:37modify11.001.36621.36561.3612
72007.08.13 14:49modify11.001.36621.36551.3612
82007.08.13 14:49modify11.001.36621.36541.3612
92007.08.13 14:49modify11.001.36621.36531.3612
102007.08.13 14:53modify11.001.36621.36521.3612
112007.08.13 14:53modify11.001.36621.36511.3612
122007.08.13 14:53modify11.001.36621.36501.3612
132007.08.13 14:53modify11.001.36621.36491.3612
142007.08.13 14:53modify11.001.36621.36481.3612
152007.08.13 14:53modify11.001.36621.36471.3612
162007.08.13 14:54modify11.001.36621.36461.3612
172007.08.13 14:54modify11.001.36621.36451.3612
182007.08.13 14:54modify11.001.36621.36441.3612
192007.08.13 14:55modify11.001.36621.36431.3612
202007.08.13 14:55t/p11.001.36121.36431.361250.031050.03
212007.08.24 13:00buy21.001.36331.35811.3683
222007.08.24 16:53modify21.001.36331.36331.3683
232007.08.24 16:54modify21.001.36331.36341.3683
242007.08.24 16:54modify21.001.36331.36351.3683
252007.08.24 16:54modify21.001.36331.36361.3683
262007.08.24 16:54modify21.001.36331.36371.3683
272007.08.24 16:54modify21.001.36331.36381.3683
282007.08.24 16:55modify21.001.36331.36391.3683
292007.08.24 16:55modify21.001.36331.36401.3683
302007.08.24 16:55modify21.001.36331.36421.3683
312007.08.24 16:55modify21.001.36331.36431.3683
322007.08.24 16:55modify21.001.36331.36441.3683
332007.08.24 16:55modify21.001.36331.36461.3683
342007.08.24 16:55modify21.001.36331.36471.3683
352007.08.24 16:55modify21.001.36331.36481.3683
362007.08.24 16:55modify21.001.36331.36491.3683
372007.08.24 16:55modify21.001.36331.36501.3683
382007.08.24 16:55modify21.001.36331.36511.3683
392007.08.26 23:08modify21.001.36331.36521.3683
402007.08.27 00:08t/p21.001.36831.36521.368349.651099.68
412007.10.08 16:00sell31.001.40511.41031.4001
422007.10.09 03:37modify31.001.40511.40511.4001
432007.10.09 03:37modify31.001.40511.40501.4001
442007.10.09 03:38modify31.001.40511.40491.4001
452007.10.09 03:38modify31.001.40511.40481.4001
462007.10.09 03:39modify31.001.40511.40471.4001
472007.10.09 04:13modify31.001.40511.40461.4001
482007.10.09 06:39s/l31.001.40461.40461.40015.041104.72
492007.10.11 03:00buy41.001.41501.40981.4200
502007.10.11 06:27modify41.001.41501.41511.4200
512007.10.11 06:27modify41.001.41501.41521.4200
522007.10.11 06:28modify41.001.41501.41531.4200
532007.10.11 06:28modify41.001.41501.41541.4200
542007.10.11 06:29modify41.001.41501.41551.4200
552007.10.11 06:36modify41.001.41501.41561.4200
562007.10.11 06:36modify41.001.41501.41571.4200
572007.10.11 06:37modify41.001.41501.41581.4200
582007.10.11 06:37modify41.001.41501.41591.4200
592007.10.11 06:38modify41.001.41501.41601.4200
602007.10.11 06:38modify41.001.41501.41611.4200
612007.10.11 06:39modify41.001.41501.41621.4200
622007.10.11 07:37modify41.001.41501.41631.4200
632007.10.11 07:37modify41.001.41501.41641.4200
642007.10.11 07:38modify41.001.41501.41651.4200
652007.10.11 07:38modify41.001.41501.41661.4200
662007.10.11 07:39modify41.001.41501.41671.4200
672007.10.11 08:18modify41.001.41501.41681.4200
682007.10.11 08:18modify41.001.41501.41691.4200
692007.10.11 08:19t/p41.001.42001.41691.420050.001154.72
702007.11.30 19:00sell51.001.46711.47231.4621
712007.11.30 19:30modify51.001.46711.46711.4621
722007.11.30 19:30modify51.001.46711.46701.4621
732007.11.30 19:30modify51.001.46711.46691.4621
742007.11.30 19:31modify51.001.46711.46681.4621
752007.11.30 19:31modify51.001.46711.46671.4621
762007.11.30 19:31modify51.001.46711.46661.4621
772007.11.30 19:32modify51.001.46711.46651.4621
782007.11.30 19:32modify51.001.46711.46641.4621
792007.11.30 19:32modify51.001.46711.46631.4621
802007.11.30 20:51modify51.001.46711.46621.4621
812007.11.30 20:52modify51.001.46711.46611.4621
822007.12.02 23:29s/l51.001.46611.46611.462110.001164.72
832007.12.27 20:00buy61.001.46281.45761.4678
842007.12.28 07:29modify61.001.46281.46281.4678
852007.12.28 07:29modify61.001.46281.46291.4678
862007.12.28 07:29modify61.001.46281.46301.4678
872007.12.28 07:30modify61.001.46281.46311.4678
882007.12.28 07:30modify61.001.46281.46321.4678
892007.12.28 07:31modify61.001.46281.46331.4678
902007.12.28 07:31modify61.001.46281.46341.4678
912007.12.28 07:31modify61.001.46281.46351.4678
922007.12.28 07:32modify61.001.46281.46361.4678
932007.12.28 09:16modify61.001.46281.46371.4678
942007.12.28 09:16modify61.001.46281.46381.4678
952007.12.28 09:17modify61.001.46281.46391.4678
962007.12.28 09:17modify61.001.46281.46401.4678
972007.12.28 09:18modify61.001.46281.46411.4678
982007.12.28 09:18modify61.001.46281.46421.4678
992007.12.28 09:28modify61.001.46281.46431.4678
1002007.12.28 09:28modify61.001.46281.46441.4678
1012007.12.28 09:28modify61.001.46281.46451.4678
1022007.12.28 09:29modify61.001.46281.46461.4678
1032007.12.28 09:29modify61.001.46281.46471.4678
1042007.12.28 09:30t/p61.001.46781.46471.467849.651214.37
1052008.01.17 16:00sell71.001.46841.47361.4634
1062008.01.17 20:38modify71.001.46841.46831.4634
1072008.01.17 20:38modify71.001.46841.46821.4634
1082008.01.17 20:39modify71.001.46841.46811.4634
1092008.01.17 21:26modify71.001.46841.46801.4634
1102008.01.17 21:26modify71.001.46841.46791.4634
1112008.01.17 21:27modify71.001.46841.46781.4634
1122008.01.17 21:27modify71.001.46841.46771.4634
1132008.01.17 21:28modify71.001.46841.46761.4634
1142008.01.17 21:28modify71.001.46841.46751.4634
1152008.01.17 21:29modify71.001.46841.46741.4634
1162008.01.17 21:29modify71.001.46841.46731.4634
1172008.01.17 21:36modify71.001.46841.46721.4634
1182008.01.17 21:36modify71.001.46841.46711.4634
1192008.01.17 21:36modify71.001.46841.46701.4634
1202008.01.17 21:37modify71.001.46841.46691.4634
1212008.01.17 21:37modify71.001.46841.46681.4634
1222008.01.17 21:37modify71.001.46841.46671.4634
1232008.01.17 21:38modify71.001.46841.46661.4634
1242008.01.17 21:38modify71.001.46841.46651.4634
1252008.01.17 21:38t/p71.001.46341.46651.463450.001264.37