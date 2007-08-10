Strategy Tester Report
MA Sample
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|商品
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|Signal_setup=(NULL); MA_fast=80; MA_slow=200; Shift=0; Trade_setup=(NULL); TakeProfit=50; StopLoss=50; Lots=1; TrailingStop=30; MagicNumber=999;
|经测试过的柱数
|3803
|用于复盘的即时价数量
|1078387
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|起始资金
|1000.00
|总净盈利
|264.37
|总获利
|264.37
|总亏损
|0.00
|盈利比
|预期盈利
|37.77
|绝对亏损
|47.97
|最大亏损
|67.35 (5.64%)
|相对亏损
|6.57% (66.97)
|交易单总计
|7
|卖单 (获利百分比)
|4 (100.00%)
|买单 (获利百分比)
|3 (100.00%)
|盈利交易(占总百分比)
|7 (100.00%)
|亏损交易(占总百分比)
|0 (0.00%)
|最大:
|获利交易
|50.03
|亏损交易
|0.00
|平均:
|获利交易
|37.77
|亏损交易
|0.00
|最大:
|连续获利金额
|7 (264.37)
|连续亏损金额
|0 (0.00)
|最多:
|连续获利次数
|264.37 (7)
|连续亏损次数
|0.00 (0)
|平均:
|连续获利
|7
|连续亏损
|0
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.08.10 03:00
|sell
|1
|1.00
|1.3662
|1.3714
|1.3612
|2
|2007.08.13 14:06
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3662
|1.3612
|3
|2007.08.13 14:06
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3660
|1.3612
|4
|2007.08.13 14:06
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3659
|1.3612
|5
|2007.08.13 14:06
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3657
|1.3612
|6
|2007.08.13 14:37
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3656
|1.3612
|7
|2007.08.13 14:49
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3655
|1.3612
|8
|2007.08.13 14:49
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3654
|1.3612
|9
|2007.08.13 14:49
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3653
|1.3612
|10
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3652
|1.3612
|11
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3651
|1.3612
|12
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3650
|1.3612
|13
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3649
|1.3612
|14
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3648
|1.3612
|15
|2007.08.13 14:53
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3647
|1.3612
|16
|2007.08.13 14:54
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3646
|1.3612
|17
|2007.08.13 14:54
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3645
|1.3612
|18
|2007.08.13 14:54
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3644
|1.3612
|19
|2007.08.13 14:55
|modify
|1
|1.00
|1.3662
|1.3643
|1.3612
|20
|2007.08.13 14:55
|t/p
|1
|1.00
|1.3612
|1.3643
|1.3612
|50.03
|1050.03
|21
|2007.08.24 13:00
|buy
|2
|1.00
|1.3633
|1.3581
|1.3683
|22
|2007.08.24 16:53
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3633
|1.3683
|23
|2007.08.24 16:54
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3634
|1.3683
|24
|2007.08.24 16:54
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3635
|1.3683
|25
|2007.08.24 16:54
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3636
|1.3683
|26
|2007.08.24 16:54
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3637
|1.3683
|27
|2007.08.24 16:54
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3638
|1.3683
|28
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3639
|1.3683
|29
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3640
|1.3683
|30
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3642
|1.3683
|31
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3643
|1.3683
|32
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3644
|1.3683
|33
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3646
|1.3683
|34
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3647
|1.3683
|35
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3648
|1.3683
|36
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3649
|1.3683
|37
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3650
|1.3683
|38
|2007.08.24 16:55
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3651
|1.3683
|39
|2007.08.26 23:08
|modify
|2
|1.00
|1.3633
|1.3652
|1.3683
|40
|2007.08.27 00:08
|t/p
|2
|1.00
|1.3683
|1.3652
|1.3683
|49.65
|1099.68
|41
|2007.10.08 16:00
|sell
|3
|1.00
|1.4051
|1.4103
|1.4001
|42
|2007.10.09 03:37
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4051
|1.4001
|43
|2007.10.09 03:37
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4050
|1.4001
|44
|2007.10.09 03:38
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4049
|1.4001
|45
|2007.10.09 03:38
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4048
|1.4001
|46
|2007.10.09 03:39
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4047
|1.4001
|47
|2007.10.09 04:13
|modify
|3
|1.00
|1.4051
|1.4046
|1.4001
|48
|2007.10.09 06:39
|s/l
|3
|1.00
|1.4046
|1.4046
|1.4001
|5.04
|1104.72
|49
|2007.10.11 03:00
|buy
|4
|1.00
|1.4150
|1.4098
|1.4200
|50
|2007.10.11 06:27
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4151
|1.4200
|51
|2007.10.11 06:27
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4152
|1.4200
|52
|2007.10.11 06:28
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4153
|1.4200
|53
|2007.10.11 06:28
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4154
|1.4200
|54
|2007.10.11 06:29
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4155
|1.4200
|55
|2007.10.11 06:36
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4156
|1.4200
|56
|2007.10.11 06:36
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4157
|1.4200
|57
|2007.10.11 06:37
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4158
|1.4200
|58
|2007.10.11 06:37
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4159
|1.4200
|59
|2007.10.11 06:38
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4160
|1.4200
|60
|2007.10.11 06:38
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4161
|1.4200
|61
|2007.10.11 06:39
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4162
|1.4200
|62
|2007.10.11 07:37
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4163
|1.4200
|63
|2007.10.11 07:37
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4164
|1.4200
|64
|2007.10.11 07:38
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4165
|1.4200
|65
|2007.10.11 07:38
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4166
|1.4200
|66
|2007.10.11 07:39
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4167
|1.4200
|67
|2007.10.11 08:18
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4168
|1.4200
|68
|2007.10.11 08:18
|modify
|4
|1.00
|1.4150
|1.4169
|1.4200
|69
|2007.10.11 08:19
|t/p
|4
|1.00
|1.4200
|1.4169
|1.4200
|50.00
|1154.72
|70
|2007.11.30 19:00
|sell
|5
|1.00
|1.4671
|1.4723
|1.4621
|71
|2007.11.30 19:30
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4671
|1.4621
|72
|2007.11.30 19:30
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4670
|1.4621
|73
|2007.11.30 19:30
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4669
|1.4621
|74
|2007.11.30 19:31
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4668
|1.4621
|75
|2007.11.30 19:31
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4667
|1.4621
|76
|2007.11.30 19:31
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4666
|1.4621
|77
|2007.11.30 19:32
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4665
|1.4621
|78
|2007.11.30 19:32
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4664
|1.4621
|79
|2007.11.30 19:32
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4663
|1.4621
|80
|2007.11.30 20:51
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4662
|1.4621
|81
|2007.11.30 20:52
|modify
|5
|1.00
|1.4671
|1.4661
|1.4621
|82
|2007.12.02 23:29
|s/l
|5
|1.00
|1.4661
|1.4661
|1.4621
|10.00
|1164.72
|83
|2007.12.27 20:00
|buy
|6
|1.00
|1.4628
|1.4576
|1.4678
|84
|2007.12.28 07:29
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4628
|1.4678
|85
|2007.12.28 07:29
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4629
|1.4678
|86
|2007.12.28 07:29
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4630
|1.4678
|87
|2007.12.28 07:30
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4631
|1.4678
|88
|2007.12.28 07:30
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4632
|1.4678
|89
|2007.12.28 07:31
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4633
|1.4678
|90
|2007.12.28 07:31
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4634
|1.4678
|91
|2007.12.28 07:31
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4635
|1.4678
|92
|2007.12.28 07:32
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4636
|1.4678
|93
|2007.12.28 09:16
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4637
|1.4678
|94
|2007.12.28 09:16
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4638
|1.4678
|95
|2007.12.28 09:17
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4639
|1.4678
|96
|2007.12.28 09:17
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4640
|1.4678
|97
|2007.12.28 09:18
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4641
|1.4678
|98
|2007.12.28 09:18
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4642
|1.4678
|99
|2007.12.28 09:28
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4643
|1.4678
|100
|2007.12.28 09:28
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4644
|1.4678
|101
|2007.12.28 09:28
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4645
|1.4678
|102
|2007.12.28 09:29
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4646
|1.4678
|103
|2007.12.28 09:29
|modify
|6
|1.00
|1.4628
|1.4647
|1.4678
|104
|2007.12.28 09:30
|t/p
|6
|1.00
|1.4678
|1.4647
|1.4678
|49.65
|1214.37
|105
|2008.01.17 16:00
|sell
|7
|1.00
|1.4684
|1.4736
|1.4634
|106
|2008.01.17 20:38
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4683
|1.4634
|107
|2008.01.17 20:38
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4682
|1.4634
|108
|2008.01.17 20:39
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4681
|1.4634
|109
|2008.01.17 21:26
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4680
|1.4634
|110
|2008.01.17 21:26
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4679
|1.4634
|111
|2008.01.17 21:27
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4678
|1.4634
|112
|2008.01.17 21:27
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4677
|1.4634
|113
|2008.01.17 21:28
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4676
|1.4634
|114
|2008.01.17 21:28
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4675
|1.4634
|115
|2008.01.17 21:29
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4674
|1.4634
|116
|2008.01.17 21:29
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4673
|1.4634
|117
|2008.01.17 21:36
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4672
|1.4634
|118
|2008.01.17 21:36
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4671
|1.4634
|119
|2008.01.17 21:36
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4670
|1.4634
|120
|2008.01.17 21:37
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4669
|1.4634
|121
|2008.01.17 21:37
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4668
|1.4634
|122
|2008.01.17 21:37
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4667
|1.4634
|123
|2008.01.17 21:38
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4666
|1.4634
|124
|2008.01.17 21:38
|modify
|7
|1.00
|1.4684
|1.4665
|1.4634
|125
|2008.01.17 21:38
|t/p
|7
|1.00
|1.4634
|1.4665
|1.4634
|50.00
|1264.37