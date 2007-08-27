|DATE
|EST
|CLOSING
|EMA 50 (CLOSE)
|
|EMA - CP
|
|
|
|
|
|
|WEIGHTED
|MOVEMENT
|
|TIME
|PRICE
|5 Min
|15 Min
|30 Min
|60 Min
|
|5 Min
|15 Min
|30 Min
|60 Min
|
|5 Min
|15 Min
|30 Min
|60 Min
|
|MA50 PRESSURE
|(HIGH - LOW)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|27/08/07
|00.00
|2.0154
|2.0170
|2.0142
|2.0092
|2.0059
|
|-16
|12
|62
|95
|
|-16
|24
|124
|95
|227
|37.8
|19
|
|1.00
|2.0145
|2.0163
|2.0147
|2.0096
|2.0063
|
|-18
|-2
|49
|82
|
|-18
|-4
|98
|82
|158
|26.3
|15
|
|2.00
|2.0173
|2.0157
|2.0151
|2.0101
|2.0067
|
|16
|22
|72
|106
|
|16
|44
|144
|106
|310
|51.7
|34
|
|3.00
|2.0177
|2.0158
|2.0155
|2.0107
|2.0072
|
|19
|22
|70
|105
|
|19
|44
|140
|105
|308
|51.3
|13
|
|4.00
|2.0160
|2.0163
|2.0158
|2.0113
|2.0076
|
|-3
|2
|47
|84
|
|-3
|4
|94
|84
|179
|29.8
|30
|
|5.00
|2.0148
|2.0165
|2.0160
|2.0119
|2.0079
|
|-17
|-12
|29
|69
|
|-17
|-24
|58
|69
|86
|14.3
|25
|
|6.00
|2.0147
|2.0165
|2.0162
|2.0125
|2.0084
|
|-18
|-15
|22
|63
|
|-18
|-30
|44
|63
|59
|9.8
|13
|
|7.00
|2.0157
|2.0161
|2.0163
|2.0130
|2.0087
|
|-4
|-6
|27
|70
|
|-4
|-12
|54
|70
|108
|18.0
|23
|
|8.00
|2.0140
|2.0155
|2.0163
|2.0135
|2.0089
|
|-15
|-23
|5
|51
|
|-15
|-46
|10
|51
|-1.8E-11
|0.0
|25
|
|9.00
|2.0149
|2.0151
|2.0160
|2.0139
|2.0090
|
|-2
|-11
|10
|59
|
|-2
|-22
|20
|59
|55
|9.2
|23
|
|10.00
|2.0159
|2.0152
|2.0159
|2.0144
|2.0092
|
|7
|0
|15
|67
|
|7
|0
|30
|67
|104
|17.3
|18
|
|11.00
|2.0145
|2.0151
|2.0157
|2.0146
|2.0094
|
|-6
|-12
|-1
|51
|
|-6
|-24
|-2
|51
|19
|3.2
|27
|
|12.00
|2.0131
|2.0146
|2.0155
|2.0148
|2.0096
|
|-15
|-24
|-17
|35
|
|-15
|-48
|-34
|35
|-62
|-10.3
|17
|
|13.00
|2.0127
|2.0144
|2.0153
|2.0149
|2.0097
|
|-17
|-26
|-22
|30
|
|-17
|-52
|-44
|30
|-83
|-13.8
|16
|
|14.00
|2.0120
|2.0137
|2.0152
|2.0150
|2.0099
|
|-17
|-32
|-30
|21
|
|-17
|-64
|-60
|21
|-120
|-20.0
|16
|
|15.00
|2.0128
|2.0132
|2.0148
|2.0150
|2.0101
|
|-4
|-20
|-22
|27
|
|-4
|-40
|-44
|27
|-61
|-10.2
|19
|
|16.00
|2.0125
|2.0130
|2.0145
|2.0150
|2.0103
|
|-5
|-20
|-25
|22
|
|-5
|-40
|-50
|22
|-73
|-12.2
|10
|
|17.00
|2.0117
|2.0127
|2.0141
|2.0150
|2.0104
|
|-10
|-24
|-33
|13
|
|-10
|-48
|-66
|13
|-111
|-18.5
|8
|
|18.00
|2.0101
|2.0122
|2.0137
|2.0148
|2.0105
|
|-21
|-36
|-47
|-4
|
|-21
|-72
|-94
|-4
|-191
|-31.8
|23
|
|19.00
|2.0085
|2.0115
|2.0132
|2.0147
|2.0106
|
|-30
|-47
|-62
|-21
|
|-30
|-94
|-124
|-21
|-269
|-44.8
|23
|
|20.00
|2.0089
|2.0105
|2.0127
|2.0145
|2.0107
|
|-16
|-38
|-56
|-18
|
|-16
|-76
|-112
|-18
|-222
|-37.0
|16
|
|21.00
|2.0057
|2.0097
|2.0122
|2.0141
|2.0107
|
|-40
|-65
|-84
|-50
|
|-40
|-130
|-168
|-50
|-388
|-64.7
|35
|
|22.00
|2.0077
|2.0089
|2.0116
|2.0136
|2.0108
|
|-12
|-39
|-59
|-31
|
|-12
|-78
|-118
|-31
|-239
|-39.8
|35
|
|23.00
|2.0076
|2.0082
|2.0110
|2.0133
|2.0109
|
|-6
|-34
|-57
|-33
|
|-6
|-68
|-114
|-33
|-221
|-36.8
|10
|28/08/07
|0.00
|2.0065
|2.0077
|2.0104
|2.0129
|2.0109
|
|-12
|-39
|-64
|-44
|
|-12
|-78
|-128
|-44
|-262
|-43.7
|19
|
|1.00
|2.0067
|2.0071
|2.0098
|2.0125
|2.0109
|
|-4
|-31
|-58
|-42
|
|-4
|-62
|-116
|-42
|-224
|-37.3
|17
|
|2.00
|2.0051
|2.0067
|2.0092
|2.0121
|2.0109
|
|-16
|-41
|-70
|-58
|
|-16
|-82
|-140
|-58
|-296
|-49.3
|20
|
|3.00
|2.0038
|2.0058
|2.0085
|2.0116
|2.0110
|
|-20
|-47
|-78
|-72
|
|-20
|-94
|-156
|-72
|-342
|-57.0
|31
|
|4.00
|2.0051
|2.0053
|2.0079
|2.0112
|2.0110
|
|-2
|-28
|-61
|-59
|
|-2
|-56
|-122
|-59
|-239
|-39.8
|36
|
|5.00
|2.0053
|2.0051
|2.0073
|2.0107
|2.0111
|
|2
|-20
|-54
|-58
|
|2
|-40
|-108
|-58
|-204
|-34.0
|17
|
|6.00
|2.0061
|2.0050
|2.0068
|2.0103
|2.0112
|
|11
|-7
|-42
|-51
|
|11
|-14
|-84
|-51
|-138
|-23.0
|12
|
|7.00
|2.0110
|2.0063
|2.0068
|2.0101
|2.0114
|
|47
|42
|9
|-4
|
|47
|84
|18
|-4
|145
|24.2
|67
|
|8.00
|2.0128
|2.0081
|2.0071
|2.0100
|2.0116
|
|47
|57
|28
|12
|
|47
|114
|56
|12
|229
|38.2
|32
|
|9.00
|2.0112
|2.0098
|2.0074
|2.0099
|2.0118
|
|14
|38
|13
|-6
|
|14
|76
|26
|-6
|110
|18.3
|32
|
|10.00
|2.0087
|2.0109
|2.0076
|2.0097
|2.0118
|
|-22
|11
|-10
|-31
|
|-22
|22
|-20
|-31
|-51
|-8.5
|36
|
|11.00
|2.0092
|2.0109
|2.0077
|2.0094
|2.0118
|
|-17
|15
|-2
|-26
|
|-17
|30
|-4
|-26
|-17
|-2.8
|29
|
|12.00
|2.0062
|2.0097
|2.0077
|2.0091
|2.0118
|
|-35
|-15
|-29
|-56
|
|-35
|-30
|-58
|-56
|-179
|-29.8
|42
|
|13.00
|2.0070
|2.0084
|2.0078
|2.0088
|2.0117
|
|-14
|-8
|-18
|-47
|
|-14
|-16
|-36
|-47
|-113
|-18.8
|23
|
|14.00
|2.0072
|2.0077
|2.0079
|2.0086
|2.0117
|
|-5
|-7
|-14
|-45
|
|-5
|-14
|-28
|-45
|-92
|-15.3
|6
|
|15.00
|2.0069
|2.0072
|2.0080
|2.0084
|2.0116
|
|-3
|-11
|-15
|-47
|
|-3
|-22
|-30
|-47
|-102
|-17.0
|11
|
|16.00
|2.0033
|2.0064
|2.0080
|2.0080
|2.0114
|
|-31
|-47
|-47
|-81
|
|-31
|-94
|-94
|-81
|-300
|-50.0
|45
|
|17.00
|2.0010
|2.0052
|2.0076
|2.0073
|2.0109
|
|-42
|-66
|-63
|-99
|
|-42
|-132
|-126
|-99
|-399
|-66.5
|39
|
|18.00
|2.0002
|2.0045
|2.0074
|2.0071
|2.0106
|
|-43
|-72
|-69
|-104
|
|-43
|-144
|-138
|-104
|-429
|-71.5
|19
|
|19.00
|1.9999
|2.0030
|2.0069
|2.0067
|2.0104
|
|-31
|-70
|-68
|-105
|
|-31
|-140
|-136
|-105
|-412
|-68.7
|15
|
|20.00
|1.9977
|2.0012
|2.0060
|2.0063
|2.0100
|
|-35
|-83
|-86
|-123
|
|-35
|-166
|-172
|-123
|-496
|-82.7
|39
|
|21.00
|1.9986
|2.0007
|2.0051
|2.0058
|2.0097
|
|-21
|-65
|-72
|-111
|
|-21
|-130
|-144
|-111
|-406
|-67.7
|9
|
|22.00
|1.9978
|2.0002
|2.0042
|2.0054
|2.0092
|
|-24
|-64
|-76
|-114
|
|-24
|-128
|-152
|-114
|-418
|-69.7
|21
|
|23.00
|1.9987
|1.9998
|2.0034
|2.0050
|2.0089
|
|-11
|-47
|-63
|-102
|
|-11
|-94
|-126
|-102
|-333
|-55.5
|9
|29/08/07
|0.00
|2.0016
|1.9985
|2.0019
|2.0047
|2.0088
|
|31
|-3
|-31
|-72
|
|31
|-6
|-62
|-72
|-109
|-18.2
|34
|
|1.00
|2.0031
|1.9995
|2.0015
|2.0046
|2.0086
|
|36
|16
|-15
|-55
|
|36
|32
|-30
|-55
|-17
|-2.8
|24
|
|2.00
|1.9998
|2.0004
|2.0011
|2.0044
|2.0083
|
|-6
|-13
|-46
|-85
|
|-6
|-26
|-92
|-85
|-209
|-34.8
|40
|
|3.00
|1.9991
|2.0009
|2.0005
|2.0042
|2.0080
|
|-18
|-14
|-51
|-89
|
|-18
|-28
|-102
|-89
|-237
|-39.5
|35
|
|4.00
|2.0033
|2.0015
|2.0002
|2.0041
|2.0077
|
|18
|31
|-8
|-44
|
|18
|62
|-16
|-44
|20
|3.3
|69
|
|5.00
|2.0060
|2.0023
|2.0005
|2.0041
|2.0074
|
|37
|55
|19
|-14
|
|37
|110
|38
|-14
|171
|28.5
|45
|
|6.00
|2.0103
|2.0038
|2.0012
|2.0043
|2.0073
|
|65
|91
|60
|30
|
|65
|182
|120
|30
|397
|66.2
|64
|
|7.00
|2.0138
|2.0064
|2.0020
|2.0045
|2.0073
|
|74
|118
|93
|65
|
|74
|236
|186
|65
|561
|93.5
|51
|
|8.00
|2.0122
|2.0088
|2.0030
|2.0046
|2.0073
|
|34
|92
|76
|49
|
|34
|184
|152
|49
|419
|69.8
|47
|
|9.00
|2.0131
|2.0106
|2.0041
|2.0046
|2.0072
|
|25
|90
|85
|59
|
|25
|180
|170
|59
|434
|72.3
|13
|
|10.00
|2.0150
|2.0122
|2.0054
|2.0047
|2.0072
|
|28
|96
|103
|78
|
|28
|192
|206
|78
|504
|84.0
|33
|
|11.00
|2.0142
|2.0131
|2.0067
|2.0049
|2.0072
|
|11
|75
|93
|70
|
|11
|150
|186
|70
|417
|69.5
|19
|
|12.00
|2.0178
|2.0143
|2.0082
|2.0052
|2.0073
|
|35
|96
|126
|105
|
|35
|192
|252
|105
|584
|97.3
|38
|
|13.00
|2.0162
|2.0154
|2.0094
|2.0056
|2.0073
|
|8
|68
|106
|89
|
|8
|136
|212
|89
|445
|74.2
|20
|
|14.00
|2.0154
|2.0158
|2.0104
|2.0059
|2.0073
|
|-4
|50
|95
|81
|
|-4
|100
|190
|81
|367
|61.2
|23
|
|15.00
|2.0159
|2.0163
|2.0117
|2.0063
|2.0074
|
|-4
|42
|96
|85
|
|-4
|84
|192
|85
|357
|59.5
|16
|
|16.00
|2.0178
|2.0165
|2.0130
|2.0067
|2.0075
|
|13
|48
|111
|103
|
|13
|96
|222
|103
|434
|72.3
|21
|
|17.00
|2.0174
|2.0166
|2.0143
|2.0076
|2.0077
|
|8
|31
|98
|97
|
|8
|62
|196
|97
|363
|60.5
|8
|
|18.00
|2.0176
|2.0169
|2.0151
|2.0082
|2.0078
|
|7
|25
|94
|98
|
|7
|50
|188
|98
|343
|57.2
|6
|
|19.00
|2.0162
|2.0171
|2.0156
|2.0089
|2.0080
|
|-9
|6
|73
|82
|
|-9
|12
|146
|82
|231
|38.5
|16
|
|20.00
|2.0146
|2.0170
|2.0159
|2.0095
|2.0081
|
|-24
|-13
|51
|65
|
|-24
|-26
|102
|65
|117
|19.5
|19
|
|21.00
|2.0141
|2.0162
|2.0160
|2.0102
|2.0082
|
|-21
|-19
|39
|59
|
|-21
|-38
|78
|59
|78
|13.0
|18
|
|22.00
|2.0155
|2.0157
|2.0161
|2.0109
|2.0084
|
|-2
|-6
|46
|71
|
|-2
|-12
|92
|71
|149
|24.8
|21
|
|23.00
|2.0154
|2.0152
|2.0162
|2.0112
|2.0083
|
|2
|-8
|42
|71
|
|2
|-16
|84
|71
|141
|23.5
|11
|30/08/07
|0.00
|2.0149
|2.0149
|2.0161
|2.0118
|2.0085
|
|0
|-12
|31
|64
|
|0
|-24
|62
|64
|102
|17.0
|12
|
|1.00
|2.0136
|2.0148
|2.0159
|2.0124
|2.0086
|
|-12
|-23
|12
|50
|
|-12
|-46
|24
|50
|16
|2.7
|22
|
|2.00
|2.0140
|2.0147
|2.0157
|2.0128
|2.0087
|
|-7
|-17
|12
|53
|
|-7
|-34
|24
|53
|36
|6.0
|37
|
|3.00
|2.0162
|2.0148
|2.0157
|2.0134
|2.0089
|
|14
|5
|28
|73
|
|14
|10
|56
|73
|153
|25.5
|43
|
|4.00
|2.0111
|2.0145
|2.0155
|2.0139
|2.0091
|
|-34
|-44
|-28
|20
|
|-34
|-88
|-56
|20
|-158
|-26.3
|51
|
|5.00
|2.0114
|2.0138
|2.0150
|2.0142
|2.0092
|
|-24
|-36
|-28
|22
|
|-24
|-72
|-56
|22
|-130
|-21.7
|56
|
|6.00
|2.0068
|2.0126
|2.0143
|2.0143
|2.0092
|
|-58
|-75
|-75
|-24
|
|-58
|-150
|-150
|-24
|-382
|-63.7
|60
|
|7.00
|2.0064
|2.0107
|2.0135
|2.0143
|2.0093
|
|-43
|-71
|-79
|-29
|
|-43
|-142
|-158
|-29
|-372
|-62.0
|18
|
|8.00
|2.0074
|2.0087
|2.0127
|2.0140
|2.0093
|
|-13
|-53
|-66
|-19
|
|-13
|-106
|-132
|-19
|-270
|-45.0
|36
|
|9.00
|2.0119
|2.0082
|2.0123
|2.0140
|2.0093
|
|37
|-4
|-21
|26
|
|37
|-8
|-42
|26
|13
|2.2
|58
|
|10.00
|2.0109
|2.0083
|2.0119
|2.0139
|2.0093
|
|26
|-10
|-30
|16
|
|26
|-20
|-60
|16
|-38
|-6.3
|31
|
|11.00
|2.0152
|2.0097
|2.0118
|2.0139
|2.0094
|
|55
|34
|13
|58
|
|55
|68
|26
|58
|207
|34.5
|51
|
|12.00
|2.0156
|2.0121
|2.0119
|2.0140
|2.0095
|
|35
|37
|16
|61
|
|35
|74
|32
|61
|202
|33.7
|35
|
|13.00
|2.0163
|2.0137
|2.0120
|2.0140
|2.0096
|
|26
|43
|23
|67
|
|26
|86
|46
|67
|225
|37.5
|31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|