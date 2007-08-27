DATE EST CLOSING EMA 50 (CLOSE) EMA - CP             WEIGHTED MOVEMENT
  TIME PRICE 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min 5 Min 15 Min 30 Min 60 Min MA50 PRESSURE (HIGH - LOW)
                         
27/08/07 00.00 2.0154 2.0170 2.0142 2.0092 2.0059   -16 12 62 95   -16 24 124 95 227 37.8 19
  1.00 2.0145 2.0163 2.0147 2.0096 2.0063   -18 -2 49 82   -18 -4 98 82 158 26.3 15
  2.00 2.0173 2.0157 2.0151 2.0101 2.0067   16 22 72 106   16 44 144 106 310 51.7 34
  3.00 2.0177 2.0158 2.0155 2.0107 2.0072   19 22 70 105   19 44 140 105 308 51.3 13
  4.00 2.0160 2.0163 2.0158 2.0113 2.0076 -3 2 47 84   -3 4 94 84 179 29.8 30
  5.00 2.0148 2.0165 2.0160 2.0119 2.0079 -17 -12 29 69   -17 -24 58 69 86 14.3 25
  6.00 2.0147 2.0165 2.0162 2.0125 2.0084 -18 -15 22 63   -18 -30 44 63 59 9.8 13
  7.00 2.0157 2.0161 2.0163 2.0130 2.0087 -4 -6 27 70   -4 -12 54 70 108 18.0 23
  8.00 2.0140 2.0155 2.0163 2.0135 2.0089 -15 -23 5 51   -15 -46 10 51 -1.8E-11 0.0 25
  9.00 2.0149 2.0151 2.0160 2.0139 2.0090 -2 -11 10 59   -2 -22 20 59 55 9.2 23
  10.00 2.0159 2.0152 2.0159 2.0144 2.0092 7 0 15 67   7 0 30 67 104 17.3 18
  11.00 2.0145 2.0151 2.0157 2.0146 2.0094   -6 -12 -1 51   -6 -24 -2 51 19 3.2 27
  12.00 2.0131 2.0146 2.0155 2.0148 2.0096   -15 -24 -17 35   -15 -48 -34 35 -62 -10.3 17
  13.00 2.0127 2.0144 2.0153 2.0149 2.0097   -17 -26 -22 30   -17 -52 -44 30 -83 -13.8 16
  14.00 2.0120 2.0137 2.0152 2.0150 2.0099   -17 -32 -30 21   -17 -64 -60 21 -120 -20.0 16
  15.00 2.0128 2.0132 2.0148 2.0150 2.0101   -4 -20 -22 27   -4 -40 -44 27 -61 -10.2 19
  16.00 2.0125 2.0130 2.0145 2.0150 2.0103   -5 -20 -25 22   -5 -40 -50 22 -73 -12.2 10
  17.00 2.0117 2.0127 2.0141 2.0150 2.0104   -10 -24 -33 13   -10 -48 -66 13 -111 -18.5 8
  18.00 2.0101 2.0122 2.0137 2.0148 2.0105   -21 -36 -47 -4   -21 -72 -94 -4 -191 -31.8 23
  19.00 2.0085 2.0115 2.0132 2.0147 2.0106   -30 -47 -62 -21   -30 -94 -124 -21 -269 -44.8 23
  20.00 2.0089 2.0105 2.0127 2.0145 2.0107   -16 -38 -56 -18   -16 -76 -112 -18 -222 -37.0 16
  21.00 2.0057 2.0097 2.0122 2.0141 2.0107   -40 -65 -84 -50   -40 -130 -168 -50 -388 -64.7 35
  22.00 2.0077 2.0089 2.0116 2.0136 2.0108 -12 -39 -59 -31   -12 -78 -118 -31 -239 -39.8 35
  23.00 2.0076 2.0082 2.0110 2.0133 2.0109 -6 -34 -57 -33   -6 -68 -114 -33 -221 -36.8 10
28/08/07 0.00 2.0065 2.0077 2.0104 2.0129 2.0109 -12 -39 -64 -44   -12 -78 -128 -44 -262 -43.7 19
  1.00 2.0067 2.0071 2.0098 2.0125 2.0109 -4 -31 -58 -42   -4 -62 -116 -42 -224 -37.3 17
  2.00 2.0051 2.0067 2.0092 2.0121 2.0109 -16 -41 -70 -58   -16 -82 -140 -58 -296 -49.3 20
  3.00 2.0038 2.0058 2.0085 2.0116 2.0110   -20 -47 -78 -72   -20 -94 -156 -72 -342 -57.0 31
  4.00 2.0051 2.0053 2.0079 2.0112 2.0110   -2 -28 -61 -59   -2 -56 -122 -59 -239 -39.8 36
  5.00 2.0053 2.0051 2.0073 2.0107 2.0111   2 -20 -54 -58   2 -40 -108 -58 -204 -34.0 17
  6.00 2.0061 2.0050 2.0068 2.0103 2.0112   11 -7 -42 -51   11 -14 -84 -51 -138 -23.0 12
  7.00 2.0110 2.0063 2.0068 2.0101 2.0114   47 42 9 -4   47 84 18 -4 145 24.2 67
  8.00 2.0128 2.0081 2.0071 2.0100 2.0116   47 57 28 12   47 114 56 12 229 38.2 32
  9.00 2.0112 2.0098 2.0074 2.0099 2.0118 14 38 13 -6   14 76 26 -6 110 18.3 32
  10.00 2.0087 2.0109 2.0076 2.0097 2.0118 -22 11 -10 -31   -22 22 -20 -31 -51 -8.5 36
  11.00 2.0092 2.0109 2.0077 2.0094 2.0118 -17 15 -2 -26   -17 30 -4 -26 -17 -2.8 29
  12.00 2.0062 2.0097 2.0077 2.0091 2.0118 -35 -15 -29 -56   -35 -30 -58 -56 -179 -29.8 42
  13.00 2.0070 2.0084 2.0078 2.0088 2.0117   -14 -8 -18 -47   -14 -16 -36 -47 -113 -18.8 23
  14.00 2.0072 2.0077 2.0079 2.0086 2.0117   -5 -7 -14 -45   -5 -14 -28 -45 -92 -15.3 6
  15.00 2.0069 2.0072 2.0080 2.0084 2.0116   -3 -11 -15 -47   -3 -22 -30 -47 -102 -17.0 11
  16.00 2.0033 2.0064 2.0080 2.0080 2.0114   -31 -47 -47 -81   -31 -94 -94 -81 -300 -50.0 45
  17.00 2.0010 2.0052 2.0076 2.0073 2.0109   -42 -66 -63 -99   -42 -132 -126 -99 -399 -66.5 39
  18.00 2.0002 2.0045 2.0074 2.0071 2.0106   -43 -72 -69 -104   -43 -144 -138 -104 -429 -71.5 19
  19.00 1.9999 2.0030 2.0069 2.0067 2.0104   -31 -70 -68 -105   -31 -140 -136 -105 -412 -68.7 15
  20.00 1.9977 2.0012 2.0060 2.0063 2.0100   -35 -83 -86 -123   -35 -166 -172 -123 -496 -82.7 39
  21.00 1.9986 2.0007 2.0051 2.0058 2.0097 -21 -65 -72 -111   -21 -130 -144 -111 -406 -67.7 9
  22.00 1.9978 2.0002 2.0042 2.0054 2.0092 -24 -64 -76 -114   -24 -128 -152 -114 -418 -69.7 21
  23.00 1.9987 1.9998 2.0034 2.0050 2.0089 -11 -47 -63 -102   -11 -94 -126 -102 -333 -55.5 9
29/08/07 0.00 2.0016 1.9985 2.0019 2.0047 2.0088 31 -3 -31 -72   31 -6 -62 -72 -109 -18.2 34
  1.00 2.0031 1.9995 2.0015 2.0046 2.0086 36 16 -15 -55   36 32 -30 -55 -17 -2.8 24
  2.00 1.9998 2.0004 2.0011 2.0044 2.0083 -6 -13 -46 -85   -6 -26 -92 -85 -209 -34.8 40
  3.00 1.9991 2.0009 2.0005 2.0042 2.0080   -18 -14 -51 -89   -18 -28 -102 -89 -237 -39.5 35
  4.00 2.0033 2.0015 2.0002 2.0041 2.0077   18 31 -8 -44   18 62 -16 -44 20 3.3 69
  5.00 2.0060 2.0023 2.0005 2.0041 2.0074   37 55 19 -14   37 110 38 -14 171 28.5 45
  6.00 2.0103 2.0038 2.0012 2.0043 2.0073   65 91 60 30   65 182 120 30 397 66.2 64
  7.00 2.0138 2.0064 2.0020 2.0045 2.0073   74 118 93 65   74 236 186 65 561 93.5 51
  8.00 2.0122 2.0088 2.0030 2.0046 2.0073 34 92 76 49   34 184 152 49 419 69.8 47
  9.00 2.0131 2.0106 2.0041 2.0046 2.0072 25 90 85 59   25 180 170 59 434 72.3 13
  10.00 2.0150 2.0122 2.0054 2.0047 2.0072 28 96 103 78   28 192 206 78 504 84.0 33
  11.00 2.0142 2.0131 2.0067 2.0049 2.0072 11 75 93 70   11 150 186 70 417 69.5 19
  12.00 2.0178 2.0143 2.0082 2.0052 2.0073 35 96 126 105   35 192 252 105 584 97.3 38
  13.00 2.0162 2.0154 2.0094 2.0056 2.0073 8 68 106 89   8 136 212 89 445 74.2 20
  14.00 2.0154 2.0158 2.0104 2.0059 2.0073 -4 50 95 81   -4 100 190 81 367 61.2 23
  15.00 2.0159 2.0163 2.0117 2.0063 2.0074 -4 42 96 85   -4 84 192 85 357 59.5 16
  16.00 2.0178 2.0165 2.0130 2.0067 2.0075   13 48 111 103   13 96 222 103 434 72.3 21
  17.00 2.0174 2.0166 2.0143 2.0076 2.0077   8 31 98 97   8 62 196 97 363 60.5 8
  18.00 2.0176 2.0169 2.0151 2.0082 2.0078   7 25 94 98   7 50 188 98 343 57.2 6
  19.00 2.0162 2.0171 2.0156 2.0089 2.0080   -9 6 73 82   -9 12 146 82 231 38.5 16
  20.00 2.0146 2.0170 2.0159 2.0095 2.0081   -24 -13 51 65   -24 -26 102 65 117 19.5 19
  21.00 2.0141 2.0162 2.0160 2.0102 2.0082   -21 -19 39 59   -21 -38 78 59 78 13.0 18
  22.00 2.0155 2.0157 2.0161 2.0109 2.0084 -2 -6 46 71   -2 -12 92 71 149 24.8 21
  23.00 2.0154 2.0152 2.0162 2.0112 2.0083 2 -8 42 71   2 -16 84 71 141 23.5 11
30/08/07 0.00 2.0149 2.0149 2.0161 2.0118 2.0085 0 -12 31 64   0 -24 62 64 102 17.0 12
  1.00 2.0136 2.0148 2.0159 2.0124 2.0086 -12 -23 12 50   -12 -46 24 50 16 2.7 22
  2.00 2.0140 2.0147 2.0157 2.0128 2.0087 -7 -17 12 53   -7 -34 24 53 36 6.0 37
  3.00 2.0162 2.0148 2.0157 2.0134 2.0089   14 5 28 73   14 10 56 73 153 25.5 43
  4.00 2.0111 2.0145 2.0155 2.0139 2.0091   -34 -44 -28 20   -34 -88 -56 20 -158 -26.3 51
  5.00 2.0114 2.0138 2.0150 2.0142 2.0092   -24 -36 -28 22   -24 -72 -56 22 -130 -21.7 56
  6.00 2.0068 2.0126 2.0143 2.0143 2.0092   -58 -75 -75 -24   -58 -150 -150 -24 -382 -63.7 60
  7.00 2.0064 2.0107 2.0135 2.0143 2.0093 -43 -71 -79 -29   -43 -142 -158 -29 -372 -62.0 18
  8.00 2.0074 2.0087 2.0127 2.0140 2.0093 -13 -53 -66 -19   -13 -106 -132 -19 -270 -45.0 36
  9.00 2.0119 2.0082 2.0123 2.0140 2.0093 37 -4 -21 26   37 -8 -42 26 13 2.2 58
  10.00 2.0109 2.0083 2.0119 2.0139 2.0093 26 -10 -30 16   26 -20 -60 16 -38 -6.3 31
  11.00 2.0152 2.0097 2.0118 2.0139 2.0094 55 34 13 58   55 68 26 58 207 34.5 51
  12.00 2.0156 2.0121 2.0119 2.0140 2.0095 35 37 16 61   35 74 32 61 202 33.7 35
  13.00 2.0163 2.0137 2.0120 2.0140 2.0096 26 43 23 67   26 86 46 67 225 37.5 31
                                     