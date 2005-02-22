Strategy Tester Report
Double Positions
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2005.01.03 00:00 - 2007.11.30 00:00 (2005.01.01 - 2007.12.02)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfitPips=150; StopLossPips=150; LotRatio=1; Slippage=5; SystemNumber=20071207; SystemName="Double Positions";
Bars in test1907Ticks modelled13906019Modelling quality57.07%
Mismatched charts errors24
Initial deposit10000.00
Total net profit6138.70Gross profit8991.64Gross loss-2852.94
Profit factor3.15Expected payoff109.62
Absolute drawdown190.20Maximal drawdown3171.20 (22.50%)Relative drawdown22.50% (3171.20)
Total trades56Short positions (won %)26 (69.23%)Long positions (won %)30 (86.67%)
Profit trades (% of total)44 (78.57%)Loss trades (% of total)12 (21.43%)
Largestprofit trade1255.86loss trade-548.71
Averageprofit trade204.36loss trade-237.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (2543.94)consecutive losses (loss in money)2 (-1097.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2543.94 (16)consecutive loss (count of losses)-1097.42 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.02.22 09:50buy11.001.91110.00001.9261
22005.02.22 09:50buy21.001.91110.00000.0000
32005.02.28 14:35t/p11.001.92610.00001.9261152.8510152.85
42005.02.28 14:35modify21.001.91111.91160.0000
52005.03.02 09:14s/l21.001.91161.91160.00008.8010161.65
62005.03.22 18:36sell31.021.88100.00001.8660
72005.03.22 18:36sell41.021.88100.00000.0000
82005.03.28 01:11t/p31.021.86600.00001.8660149.9710311.62
92005.03.28 01:11modify41.021.88101.88050.0000
102005.03.30 02:30s/l41.021.88051.88050.00001.0610312.68
112005.04.17 23:00buy51.031.89400.00001.9090
122005.04.17 23:00buy61.031.89400.00000.0000
132005.04.19 07:37t/p51.031.90900.00001.9090155.4810468.16
142005.04.19 07:37modify61.031.89401.89450.0000
152005.05.02 14:36s/l61.031.89451.89450.000012.4910480.65
162005.05.08 23:00sell71.051.89020.00001.8752
172005.05.08 23:00sell81.051.89020.00000.0000
182005.05.11 12:38t/p71.051.87520.00001.8752155.9410636.59
192005.05.11 12:38modify81.051.89021.88970.0000
202005.06.19 23:00close81.051.82421.88970.0000671.1711307.76
212005.06.19 23:00buy91.131.82420.00001.8392
222005.06.19 23:00buy101.131.82420.00000.0000
232005.06.29 13:08close91.131.80490.00001.8392-212.7211095.04
242005.06.29 13:08sell111.091.80490.00001.7899
252005.06.29 13:08sell121.091.80490.00000.0000
262005.06.29 13:08close101.131.80490.00000.0000-212.7210882.31
272005.06.30 18:29t/p111.091.78990.00001.7899161.8811044.20
282005.06.30 18:29modify121.091.80491.80440.0000
292005.07.12 07:38close121.091.76891.80440.0000385.3911429.58
302005.07.12 07:38buy131.141.76890.00001.7839
312005.07.12 07:38buy141.141.76890.00000.0000
322005.08.08 08:29t/p131.141.78390.00001.7839185.6211615.20
332005.08.08 08:29modify141.141.76891.76940.0000
342005.09.18 23:00close141.141.80121.76940.0000405.0412020.24
352005.09.18 23:00sell151.201.80120.00001.7862
362005.09.18 23:00sell161.201.80120.00000.0000
372005.09.23 07:28t/p151.201.78620.00001.7862175.8412196.09
382005.09.23 07:28modify161.201.80121.80070.0000
392005.12.04 23:00close161.201.73201.80070.0000784.6612980.75
402005.12.04 23:00buy171.301.73200.00001.7470
412005.12.04 23:00buy181.301.73200.00000.0000
422005.12.08 09:38t/p171.301.74700.00001.7470198.7113179.45
432005.12.08 09:38modify181.301.73201.73250.0000
442005.12.23 13:37s/l181.301.73251.73250.000019.4713198.92
452006.01.02 22:00sell191.321.72000.00001.7050
462006.01.02 22:00sell201.321.72000.00000.0000
472006.03.05 23:28close191.321.75850.00001.7050-548.7112650.21
482006.03.05 23:28buy211.211.75850.00001.7735
492006.03.05 23:28buy221.211.75850.00000.0000
502006.03.05 23:28close201.321.75850.00000.0000-548.7112101.50
512006.04.17 14:44t/p211.211.77350.00001.7735206.2112307.71
522006.04.17 14:44modify221.211.75851.75900.0000
532006.05.28 21:30close221.211.85831.75900.00001255.8613563.57
542006.05.28 21:30sell231.361.85830.00001.8433
552006.05.28 21:30sell241.361.85830.00000.0000
562006.06.04 22:00close231.361.88470.00001.8433-363.7513199.82
572006.06.04 22:00buy251.281.88470.00001.8997
582006.06.04 22:00buy261.281.88470.00000.0000
592006.06.04 22:00close241.361.88480.00000.0000-365.1112834.71
602006.08.04 12:39t/p251.281.89970.00001.8997230.3013065.01
612006.08.04 12:39modify261.281.88471.88520.0000
622006.08.14 12:14s/l261.281.88521.88520.000049.5713114.58
632006.08.20 22:00sell271.311.88060.00001.8656
642006.08.20 22:00sell281.311.88060.00000.0000
652006.09.08 13:13t/p271.311.86560.00001.8656182.8813297.46
662006.09.08 13:13modify281.311.88061.88010.0000
672006.09.14 07:49s/l281.311.88011.88010.0000-10.9613286.50
682006.09.14 14:43buy291.331.89000.00001.9050
692006.09.14 14:43buy301.331.89000.00000.0000
702006.09.22 07:18t/p291.331.90500.00001.9050204.5513491.06
712006.09.22 07:18modify301.331.89001.89050.0000
722006.09.27 07:56s/l301.331.89051.89050.000013.6013504.66
732006.09.27 07:56buy311.351.89090.00001.9059
742006.09.27 07:56buy321.351.89090.00000.0000
752006.10.31 15:14t/p311.351.90590.00001.9059224.3013728.96
762006.10.31 15:14modify321.351.89091.89140.0000
772006.11.15 09:39s/l321.351.89141.89140.000038.1713767.13
782006.12.10 23:00sell331.381.95270.00001.9377
792006.12.10 23:00sell341.381.95270.00000.0000
802007.01.01 22:45close331.381.96190.00001.9377-141.9913625.14
812007.01.01 22:45buy351.351.96190.00001.9769
822007.01.01 22:45buy361.351.96190.00000.0000
832007.01.01 23:00close341.381.96200.00000.0000-143.3713481.77
842007.01.18 08:09t/p351.351.97690.00001.9769214.6813696.46
852007.01.18 08:09modify361.351.96191.96240.0000
862007.01.25 19:45s/l361.351.96241.96240.000023.4213719.88
872007.01.25 19:45buy371.371.96280.00001.9778
882007.01.25 19:45buy381.371.96280.00000.0000
892007.01.31 09:31close371.371.95240.00001.9778-139.8813580.00
902007.01.31 09:31sell391.341.95240.00001.9374
912007.01.31 09:31sell401.341.95240.00000.0000
922007.01.31 09:31close381.371.95240.00000.0000-139.8813440.13
932007.03.04 23:37t/p391.341.93740.00001.9374179.7713619.90
942007.03.04 23:37modify401.341.95241.95190.0000
952007.03.20 09:37s/l401.341.95191.95190.0000-25.1413594.76
962007.03.21 07:31buy411.361.96430.00001.9793
972007.03.21 07:31buy421.361.96430.00000.0000
982007.04.02 13:09t/p411.361.97930.00001.9793211.7513806.52
992007.04.02 13:09modify421.361.96431.96480.0000
1002007.04.06 12:37s/l421.361.96481.96480.000018.4313824.94
1012007.05.08 07:27sell431.381.99230.00001.9773
1022007.05.08 07:27sell441.381.99230.00000.0000
1032007.05.10 17:28t/p431.381.97730.00001.9773204.2714029.21
1042007.05.10 17:28modify441.381.99231.99180.0000
1052007.06.04 13:16close441.381.99011.99180.000011.9214041.13
1062007.06.04 13:16buy451.401.99010.00002.0051
1072007.06.04 13:16buy461.401.99010.00000.0000
1082007.06.29 10:27t/p451.402.00510.00002.0051227.9514269.08
1092007.06.29 10:27modify461.401.99011.99060.0000
1102007.07.27 11:07close461.402.02881.99060.0000578.3714847.46
1112007.07.27 11:07sell471.482.02880.00002.0138
1122007.07.27 11:07sell481.482.02880.00000.0000
1132007.08.13 09:11t/p471.482.01380.00002.0138211.0115058.47
1142007.08.13 09:11modify481.482.02882.02830.0000
1152007.09.03 06:29close481.482.01952.02830.0000111.2715169.73
1162007.09.03 06:29buy491.522.01950.00002.0345
1172007.09.03 06:29buy501.522.01950.00000.0000
1182007.09.12 05:23t/p491.522.03450.00002.0345234.5015404.23
1192007.09.12 05:23modify501.522.01952.02000.0000
1202007.09.13 21:39s/l501.522.02002.02000.000016.2615420.50
1212007.09.14 07:52sell511.542.01590.00002.0009
1222007.09.14 07:52sell521.542.01590.00000.0000
1232007.09.17 06:44t/p511.542.00090.00002.0009230.2415650.73
1242007.09.17 06:44modify521.542.01592.01540.0000
1252007.09.19 05:24s/l521.542.01542.01540.00005.4115656.15
1262007.09.28 12:02buy531.572.03350.00002.0485
1272007.09.28 12:02buy541.572.03350.00000.0000
1282007.10.01 06:51t/p531.572.04850.00002.0485236.2515892.39
1292007.10.01 06:51modify541.572.03352.03400.0000
1302007.10.03 08:48s/l541.572.03402.03400.000010.0915902.48
1312007.11.12 14:27sell551.592.06110.00002.0461
1322007.11.12 14:27sell561.592.06110.00000.0000
1332007.11.15 10:00t/p551.592.04610.00002.0461234.5616137.05
1342007.11.15 10:00modify561.592.06112.06060.0000
1352007.11.20 07:42s/l561.592.06062.06060.00001.6516138.70