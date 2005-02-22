Strategy Tester Report
Double Positions
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2005.01.03 00:00 - 2007.11.30 00:00 (2005.01.01 - 2007.12.02)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfitPips=150; StopLossPips=150; LotRatio=1; Slippage=5; SystemNumber=20071207; SystemName="Double Positions";
|Bars in test
|1907
|Ticks modelled
|13906019
|Modelling quality
|57.07%
|Mismatched charts errors
|24
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6138.70
|Gross profit
|8991.64
|Gross loss
|-2852.94
|Profit factor
|3.15
|Expected payoff
|109.62
|Absolute drawdown
|190.20
|Maximal drawdown
|3171.20 (22.50%)
|Relative drawdown
|22.50% (3171.20)
|Total trades
|56
|Short positions (won %)
|26 (69.23%)
|Long positions (won %)
|30 (86.67%)
|Profit trades (% of total)
|44 (78.57%)
|Loss trades (% of total)
|12 (21.43%)
|Largest
|profit trade
|1255.86
|loss trade
|-548.71
|Average
|profit trade
|204.36
|loss trade
|-237.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (2543.94)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1097.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2543.94 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-1097.42 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.02.22 09:50
|buy
|1
|1.00
|1.9111
|0.0000
|1.9261
|2
|2005.02.22 09:50
|buy
|2
|1.00
|1.9111
|0.0000
|0.0000
|3
|2005.02.28 14:35
|t/p
|1
|1.00
|1.9261
|0.0000
|1.9261
|152.85
|10152.85
|4
|2005.02.28 14:35
|modify
|2
|1.00
|1.9111
|1.9116
|0.0000
|5
|2005.03.02 09:14
|s/l
|2
|1.00
|1.9116
|1.9116
|0.0000
|8.80
|10161.65
|6
|2005.03.22 18:36
|sell
|3
|1.02
|1.8810
|0.0000
|1.8660
|7
|2005.03.22 18:36
|sell
|4
|1.02
|1.8810
|0.0000
|0.0000
|8
|2005.03.28 01:11
|t/p
|3
|1.02
|1.8660
|0.0000
|1.8660
|149.97
|10311.62
|9
|2005.03.28 01:11
|modify
|4
|1.02
|1.8810
|1.8805
|0.0000
|10
|2005.03.30 02:30
|s/l
|4
|1.02
|1.8805
|1.8805
|0.0000
|1.06
|10312.68
|11
|2005.04.17 23:00
|buy
|5
|1.03
|1.8940
|0.0000
|1.9090
|12
|2005.04.17 23:00
|buy
|6
|1.03
|1.8940
|0.0000
|0.0000
|13
|2005.04.19 07:37
|t/p
|5
|1.03
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|155.48
|10468.16
|14
|2005.04.19 07:37
|modify
|6
|1.03
|1.8940
|1.8945
|0.0000
|15
|2005.05.02 14:36
|s/l
|6
|1.03
|1.8945
|1.8945
|0.0000
|12.49
|10480.65
|16
|2005.05.08 23:00
|sell
|7
|1.05
|1.8902
|0.0000
|1.8752
|17
|2005.05.08 23:00
|sell
|8
|1.05
|1.8902
|0.0000
|0.0000
|18
|2005.05.11 12:38
|t/p
|7
|1.05
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|155.94
|10636.59
|19
|2005.05.11 12:38
|modify
|8
|1.05
|1.8902
|1.8897
|0.0000
|20
|2005.06.19 23:00
|close
|8
|1.05
|1.8242
|1.8897
|0.0000
|671.17
|11307.76
|21
|2005.06.19 23:00
|buy
|9
|1.13
|1.8242
|0.0000
|1.8392
|22
|2005.06.19 23:00
|buy
|10
|1.13
|1.8242
|0.0000
|0.0000
|23
|2005.06.29 13:08
|close
|9
|1.13
|1.8049
|0.0000
|1.8392
|-212.72
|11095.04
|24
|2005.06.29 13:08
|sell
|11
|1.09
|1.8049
|0.0000
|1.7899
|25
|2005.06.29 13:08
|sell
|12
|1.09
|1.8049
|0.0000
|0.0000
|26
|2005.06.29 13:08
|close
|10
|1.13
|1.8049
|0.0000
|0.0000
|-212.72
|10882.31
|27
|2005.06.30 18:29
|t/p
|11
|1.09
|1.7899
|0.0000
|1.7899
|161.88
|11044.20
|28
|2005.06.30 18:29
|modify
|12
|1.09
|1.8049
|1.8044
|0.0000
|29
|2005.07.12 07:38
|close
|12
|1.09
|1.7689
|1.8044
|0.0000
|385.39
|11429.58
|30
|2005.07.12 07:38
|buy
|13
|1.14
|1.7689
|0.0000
|1.7839
|31
|2005.07.12 07:38
|buy
|14
|1.14
|1.7689
|0.0000
|0.0000
|32
|2005.08.08 08:29
|t/p
|13
|1.14
|1.7839
|0.0000
|1.7839
|185.62
|11615.20
|33
|2005.08.08 08:29
|modify
|14
|1.14
|1.7689
|1.7694
|0.0000
|34
|2005.09.18 23:00
|close
|14
|1.14
|1.8012
|1.7694
|0.0000
|405.04
|12020.24
|35
|2005.09.18 23:00
|sell
|15
|1.20
|1.8012
|0.0000
|1.7862
|36
|2005.09.18 23:00
|sell
|16
|1.20
|1.8012
|0.0000
|0.0000
|37
|2005.09.23 07:28
|t/p
|15
|1.20
|1.7862
|0.0000
|1.7862
|175.84
|12196.09
|38
|2005.09.23 07:28
|modify
|16
|1.20
|1.8012
|1.8007
|0.0000
|39
|2005.12.04 23:00
|close
|16
|1.20
|1.7320
|1.8007
|0.0000
|784.66
|12980.75
|40
|2005.12.04 23:00
|buy
|17
|1.30
|1.7320
|0.0000
|1.7470
|41
|2005.12.04 23:00
|buy
|18
|1.30
|1.7320
|0.0000
|0.0000
|42
|2005.12.08 09:38
|t/p
|17
|1.30
|1.7470
|0.0000
|1.7470
|198.71
|13179.45
|43
|2005.12.08 09:38
|modify
|18
|1.30
|1.7320
|1.7325
|0.0000
|44
|2005.12.23 13:37
|s/l
|18
|1.30
|1.7325
|1.7325
|0.0000
|19.47
|13198.92
|45
|2006.01.02 22:00
|sell
|19
|1.32
|1.7200
|0.0000
|1.7050
|46
|2006.01.02 22:00
|sell
|20
|1.32
|1.7200
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.03.05 23:28
|close
|19
|1.32
|1.7585
|0.0000
|1.7050
|-548.71
|12650.21
|48
|2006.03.05 23:28
|buy
|21
|1.21
|1.7585
|0.0000
|1.7735
|49
|2006.03.05 23:28
|buy
|22
|1.21
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.03.05 23:28
|close
|20
|1.32
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|-548.71
|12101.50
|51
|2006.04.17 14:44
|t/p
|21
|1.21
|1.7735
|0.0000
|1.7735
|206.21
|12307.71
|52
|2006.04.17 14:44
|modify
|22
|1.21
|1.7585
|1.7590
|0.0000
|53
|2006.05.28 21:30
|close
|22
|1.21
|1.8583
|1.7590
|0.0000
|1255.86
|13563.57
|54
|2006.05.28 21:30
|sell
|23
|1.36
|1.8583
|0.0000
|1.8433
|55
|2006.05.28 21:30
|sell
|24
|1.36
|1.8583
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.06.04 22:00
|close
|23
|1.36
|1.8847
|0.0000
|1.8433
|-363.75
|13199.82
|57
|2006.06.04 22:00
|buy
|25
|1.28
|1.8847
|0.0000
|1.8997
|58
|2006.06.04 22:00
|buy
|26
|1.28
|1.8847
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.06.04 22:00
|close
|24
|1.36
|1.8848
|0.0000
|0.0000
|-365.11
|12834.71
|60
|2006.08.04 12:39
|t/p
|25
|1.28
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|230.30
|13065.01
|61
|2006.08.04 12:39
|modify
|26
|1.28
|1.8847
|1.8852
|0.0000
|62
|2006.08.14 12:14
|s/l
|26
|1.28
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|49.57
|13114.58
|63
|2006.08.20 22:00
|sell
|27
|1.31
|1.8806
|0.0000
|1.8656
|64
|2006.08.20 22:00
|sell
|28
|1.31
|1.8806
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.09.08 13:13
|t/p
|27
|1.31
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|182.88
|13297.46
|66
|2006.09.08 13:13
|modify
|28
|1.31
|1.8806
|1.8801
|0.0000
|67
|2006.09.14 07:49
|s/l
|28
|1.31
|1.8801
|1.8801
|0.0000
|-10.96
|13286.50
|68
|2006.09.14 14:43
|buy
|29
|1.33
|1.8900
|0.0000
|1.9050
|69
|2006.09.14 14:43
|buy
|30
|1.33
|1.8900
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.09.22 07:18
|t/p
|29
|1.33
|1.9050
|0.0000
|1.9050
|204.55
|13491.06
|71
|2006.09.22 07:18
|modify
|30
|1.33
|1.8900
|1.8905
|0.0000
|72
|2006.09.27 07:56
|s/l
|30
|1.33
|1.8905
|1.8905
|0.0000
|13.60
|13504.66
|73
|2006.09.27 07:56
|buy
|31
|1.35
|1.8909
|0.0000
|1.9059
|74
|2006.09.27 07:56
|buy
|32
|1.35
|1.8909
|0.0000
|0.0000
|75
|2006.10.31 15:14
|t/p
|31
|1.35
|1.9059
|0.0000
|1.9059
|224.30
|13728.96
|76
|2006.10.31 15:14
|modify
|32
|1.35
|1.8909
|1.8914
|0.0000
|77
|2006.11.15 09:39
|s/l
|32
|1.35
|1.8914
|1.8914
|0.0000
|38.17
|13767.13
|78
|2006.12.10 23:00
|sell
|33
|1.38
|1.9527
|0.0000
|1.9377
|79
|2006.12.10 23:00
|sell
|34
|1.38
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.01 22:45
|close
|33
|1.38
|1.9619
|0.0000
|1.9377
|-141.99
|13625.14
|81
|2007.01.01 22:45
|buy
|35
|1.35
|1.9619
|0.0000
|1.9769
|82
|2007.01.01 22:45
|buy
|36
|1.35
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.01.01 23:00
|close
|34
|1.38
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|-143.37
|13481.77
|84
|2007.01.18 08:09
|t/p
|35
|1.35
|1.9769
|0.0000
|1.9769
|214.68
|13696.46
|85
|2007.01.18 08:09
|modify
|36
|1.35
|1.9619
|1.9624
|0.0000
|86
|2007.01.25 19:45
|s/l
|36
|1.35
|1.9624
|1.9624
|0.0000
|23.42
|13719.88
|87
|2007.01.25 19:45
|buy
|37
|1.37
|1.9628
|0.0000
|1.9778
|88
|2007.01.25 19:45
|buy
|38
|1.37
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.01.31 09:31
|close
|37
|1.37
|1.9524
|0.0000
|1.9778
|-139.88
|13580.00
|90
|2007.01.31 09:31
|sell
|39
|1.34
|1.9524
|0.0000
|1.9374
|91
|2007.01.31 09:31
|sell
|40
|1.34
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.01.31 09:31
|close
|38
|1.37
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|-139.88
|13440.13
|93
|2007.03.04 23:37
|t/p
|39
|1.34
|1.9374
|0.0000
|1.9374
|179.77
|13619.90
|94
|2007.03.04 23:37
|modify
|40
|1.34
|1.9524
|1.9519
|0.0000
|95
|2007.03.20 09:37
|s/l
|40
|1.34
|1.9519
|1.9519
|0.0000
|-25.14
|13594.76
|96
|2007.03.21 07:31
|buy
|41
|1.36
|1.9643
|0.0000
|1.9793
|97
|2007.03.21 07:31
|buy
|42
|1.36
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.04.02 13:09
|t/p
|41
|1.36
|1.9793
|0.0000
|1.9793
|211.75
|13806.52
|99
|2007.04.02 13:09
|modify
|42
|1.36
|1.9643
|1.9648
|0.0000
|100
|2007.04.06 12:37
|s/l
|42
|1.36
|1.9648
|1.9648
|0.0000
|18.43
|13824.94
|101
|2007.05.08 07:27
|sell
|43
|1.38
|1.9923
|0.0000
|1.9773
|102
|2007.05.08 07:27
|sell
|44
|1.38
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.05.10 17:28
|t/p
|43
|1.38
|1.9773
|0.0000
|1.9773
|204.27
|14029.21
|104
|2007.05.10 17:28
|modify
|44
|1.38
|1.9923
|1.9918
|0.0000
|105
|2007.06.04 13:16
|close
|44
|1.38
|1.9901
|1.9918
|0.0000
|11.92
|14041.13
|106
|2007.06.04 13:16
|buy
|45
|1.40
|1.9901
|0.0000
|2.0051
|107
|2007.06.04 13:16
|buy
|46
|1.40
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.06.29 10:27
|t/p
|45
|1.40
|2.0051
|0.0000
|2.0051
|227.95
|14269.08
|109
|2007.06.29 10:27
|modify
|46
|1.40
|1.9901
|1.9906
|0.0000
|110
|2007.07.27 11:07
|close
|46
|1.40
|2.0288
|1.9906
|0.0000
|578.37
|14847.46
|111
|2007.07.27 11:07
|sell
|47
|1.48
|2.0288
|0.0000
|2.0138
|112
|2007.07.27 11:07
|sell
|48
|1.48
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.08.13 09:11
|t/p
|47
|1.48
|2.0138
|0.0000
|2.0138
|211.01
|15058.47
|114
|2007.08.13 09:11
|modify
|48
|1.48
|2.0288
|2.0283
|0.0000
|115
|2007.09.03 06:29
|close
|48
|1.48
|2.0195
|2.0283
|0.0000
|111.27
|15169.73
|116
|2007.09.03 06:29
|buy
|49
|1.52
|2.0195
|0.0000
|2.0345
|117
|2007.09.03 06:29
|buy
|50
|1.52
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.09.12 05:23
|t/p
|49
|1.52
|2.0345
|0.0000
|2.0345
|234.50
|15404.23
|119
|2007.09.12 05:23
|modify
|50
|1.52
|2.0195
|2.0200
|0.0000
|120
|2007.09.13 21:39
|s/l
|50
|1.52
|2.0200
|2.0200
|0.0000
|16.26
|15420.50
|121
|2007.09.14 07:52
|sell
|51
|1.54
|2.0159
|0.0000
|2.0009
|122
|2007.09.14 07:52
|sell
|52
|1.54
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.09.17 06:44
|t/p
|51
|1.54
|2.0009
|0.0000
|2.0009
|230.24
|15650.73
|124
|2007.09.17 06:44
|modify
|52
|1.54
|2.0159
|2.0154
|0.0000
|125
|2007.09.19 05:24
|s/l
|52
|1.54
|2.0154
|2.0154
|0.0000
|5.41
|15656.15
|126
|2007.09.28 12:02
|buy
|53
|1.57
|2.0335
|0.0000
|2.0485
|127
|2007.09.28 12:02
|buy
|54
|1.57
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.10.01 06:51
|t/p
|53
|1.57
|2.0485
|0.0000
|2.0485
|236.25
|15892.39
|129
|2007.10.01 06:51
|modify
|54
|1.57
|2.0335
|2.0340
|0.0000
|130
|2007.10.03 08:48
|s/l
|54
|1.57
|2.0340
|2.0340
|0.0000
|10.09
|15902.48
|131
|2007.11.12 14:27
|sell
|55
|1.59
|2.0611
|0.0000
|2.0461
|132
|2007.11.12 14:27
|sell
|56
|1.59
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.11.15 10:00
|t/p
|55
|1.59
|2.0461
|0.0000
|2.0461
|234.56
|16137.05
|134
|2007.11.15 10:00
|modify
|56
|1.59
|2.0611
|2.0606
|0.0000
|135
|2007.11.20 07:42
|s/l
|56
|1.59
|2.0606
|2.0606
|0.0000
|1.65
|16138.70