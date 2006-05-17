Strategy Tester Report
Double Long
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.03.14 03:30 - 2007.11.30 20:30 (2006.01.01 - 2007.12.02)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfitPips=100; StopLossPips=50; LotRatio=1; Slippage=5; SystemNumber=20071206; SystemName="DoubleLong";
Bars in test21083Ticks modelled4495357Modelling quality52.50%
Mismatched charts errors6
Initial deposit10000.00
Total net profit2435.05Gross profit33817.30Gross loss-31382.25
Profit factor1.08Expected payoff3.69
Absolute drawdown331.69Maximal drawdown2221.48 (16.21%)Relative drawdown16.21% (2221.48)
Total trades660Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)660 (43.33%)
Profit trades (% of total)286 (43.33%)Loss trades (% of total)374 (56.67%)
Largestprofit trade135.91loss trade-136.35
Averageprofit trade118.24loss trade-83.91
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (1042.93)consecutive losses (loss in money)13 (-1151.67)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1042.93 (9)consecutive loss (count of losses)-1186.10 (12)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.14 03:30buy11.001.73571.73071.7457
22006.03.14 03:30buy21.001.73571.72571.7457
32006.03.14 15:44t/p11.001.74571.73071.7457100.0010100.00
42006.03.14 15:44t/p21.001.74571.72571.7457100.0010200.00
52006.03.14 15:44buy31.021.74611.74111.7561
62006.03.14 15:44buy41.021.74611.73611.7561
72006.03.16 16:14t/p31.021.75611.74111.7561103.9410303.94
82006.03.16 16:14t/p41.021.75611.73611.7561103.9410407.88
92006.03.16 16:14buy51.041.75651.75151.7665
102006.03.16 16:14buy61.041.75651.74651.7665
112006.03.17 15:01s/l51.041.75151.75151.7665-51.5110356.37
122006.03.21 09:18s/l61.041.74651.74651.7665-102.5210253.85
132006.03.21 09:18buy71.031.74691.74191.7569
142006.03.21 09:18buy81.031.74691.73691.7569
152006.03.23 11:01s/l71.031.74191.74191.7569-49.5410204.31
162006.03.23 15:18s/l81.031.73691.73691.7569-101.0410103.27
172006.03.23 15:18buy91.011.73731.73231.7473
182006.03.23 15:18buy101.011.73731.72731.7473
192006.03.24 07:48s/l91.011.73231.73231.7473-50.0210053.25
202006.03.27 03:19t/p101.011.74731.72731.7473101.9610155.21
212006.03.27 03:19buy111.021.74771.74271.7577
222006.03.27 03:19buy121.021.74771.73771.7577
232006.03.28 19:49s/l111.021.74271.74271.7577-50.5210104.69
242006.03.29 07:48s/l121.021.73771.73771.7577-101.0310003.66
252006.03.29 07:48buy131.001.73811.73311.7481
262006.03.29 07:48buy141.001.73811.72811.7481
272006.03.29 13:48s/l131.001.73311.73311.7481-50.009953.66
282006.03.30 19:17t/p141.001.74811.72811.7481101.4310055.08
292006.03.30 19:17buy151.011.74851.74351.7585
302006.03.30 19:17buy161.011.74851.73851.7585
312006.03.31 06:18s/l151.011.74351.74351.7585-50.0210005.06
322006.03.31 08:19s/l161.011.73851.73851.7585-100.529904.54
332006.03.31 08:19buy170.991.73891.73391.7489
342006.03.31 08:19buy180.991.73891.72891.7489
352006.03.31 10:02s/l170.991.73391.73391.7489-49.509855.04
362006.04.03 06:19s/l180.991.72891.72891.7489-98.539756.51
372006.04.03 06:19buy190.981.72931.72431.7393
382006.04.03 06:19buy200.981.72931.71931.7393
392006.04.03 15:18t/p190.981.73931.72431.739398.009854.51
402006.04.03 15:18t/p200.981.73931.71931.739398.009952.51
412006.04.03 15:18buy211.001.73971.73471.7497
422006.04.03 15:18buy221.001.73971.72971.7497
432006.04.04 12:09t/p211.001.74971.73471.7497100.4710052.99
442006.04.04 12:09t/p221.001.74971.72971.7497100.4710153.46
452006.04.04 12:09buy231.021.75011.74511.7601
462006.04.04 12:09buy241.021.75011.74011.7601
472006.04.05 06:49t/p231.021.76011.74511.7601102.4810255.95
482006.04.05 06:49t/p241.021.76011.74011.7601102.4810358.43
492006.04.05 06:49buy251.041.76051.75551.7705
502006.04.05 06:49buy261.041.76051.75051.7705
512006.04.05 08:43s/l251.041.75551.75551.7705-52.0010306.43
522006.04.05 12:18s/l261.041.75051.75051.7705-104.0010202.43
532006.04.05 12:18buy271.021.75091.74591.7609
542006.04.05 12:18buy281.021.75091.74091.7609
552006.04.07 13:18s/l271.021.74591.74591.7609-49.0610153.37
562006.04.07 14:49s/l281.021.74091.74091.7609-100.0610053.31
572006.04.07 14:49buy291.011.74131.73631.7513
582006.04.07 14:49buy301.011.74131.73131.7513
592006.04.12 00:18t/p291.011.75131.73631.7513102.4410155.75
602006.04.12 00:18t/p301.011.75131.73131.7513102.4410258.19
612006.04.12 00:18buy311.031.75171.74671.7617
622006.04.12 00:18buy321.031.75171.74171.7617
632006.04.12 12:49s/l311.031.74671.74671.7617-51.5010206.69
642006.04.17 11:38t/p321.031.76171.74171.7617105.4510312.13
652006.04.17 11:38buy331.031.76211.75711.7721
662006.04.17 11:38buy341.031.76211.75211.7721
672006.04.17 12:48t/p331.031.77211.75711.7721103.0010415.13
682006.04.17 12:48t/p341.031.77211.75211.7721103.0010518.13
692006.04.17 12:48buy351.051.77251.76751.7825
702006.04.17 12:48buy361.051.77251.76251.7825
712006.04.17 13:02s/l351.051.76751.76751.7825-52.5010465.63
722006.04.18 20:44t/p361.051.78251.76251.7825105.5010571.13
732006.04.18 20:44buy371.061.78291.77791.7929
742006.04.18 20:44buy381.061.78291.77291.7929
752006.04.19 16:19t/p371.061.79291.77791.7929106.5010677.64
762006.04.19 16:19t/p381.061.79291.77291.7929106.5010784.14
772006.04.19 16:19buy391.081.79331.78831.8033
782006.04.19 16:19buy401.081.79331.78331.8033
792006.04.20 03:09s/l391.081.78831.78831.8033-52.4610731.68
802006.04.20 08:49s/l401.081.78331.78331.8033-106.4610625.22
812006.04.20 08:49buy411.061.78371.77871.7937
822006.04.20 08:49buy421.061.78371.77371.7937
832006.04.20 14:14s/l411.061.77871.77871.7937-53.0010572.22
842006.04.25 13:31t/p421.061.79371.77371.7937107.5110679.73
852006.04.25 13:31buy431.071.79411.78911.8041
862006.04.25 13:31buy441.071.79411.78411.8041
872006.04.25 14:03s/l431.071.78911.78911.8041-53.5010626.23
882006.04.25 14:19s/l441.071.78411.78411.8041-107.0010519.23
892006.04.25 14:19buy451.051.78451.77951.7945
902006.04.25 14:19buy461.051.78451.77451.7945
912006.04.27 14:12t/p451.051.79451.77951.7945107.0010626.22
922006.04.27 14:12t/p461.051.79451.77451.7945107.0010733.22
932006.04.27 14:12buy471.071.79491.78991.8049
942006.04.27 14:12buy481.071.79491.78491.8049
952006.04.27 14:47t/p471.071.80491.78991.8049107.0010840.22
962006.04.27 14:47t/p481.071.80491.78491.8049107.0010947.22
972006.04.27 14:47buy491.091.80531.80031.8153
982006.04.27 14:47buy501.091.80531.79531.8153
992006.04.27 15:18s/l491.091.80031.80031.8153-54.5010892.72
1002006.04.28 14:43t/p501.091.81531.79531.8153109.5211002.24
1012006.04.28 14:43buy511.101.81571.81071.8257
1022006.04.28 14:43buy521.101.81571.80571.8257
1032006.04.28 20:18t/p511.101.82571.81071.8257110.0011112.24
1042006.04.28 20:18t/p521.101.82571.80571.8257110.0011222.24
1052006.04.28 20:18buy531.121.82611.82111.8361
1062006.04.28 20:18buy541.121.82611.81611.8361
1072006.05.01 13:18t/p531.121.83611.82111.8361112.5311334.77
1082006.05.01 13:18t/p541.121.83611.81611.8361112.5311447.30
1092006.05.01 13:18buy551.141.83651.83151.8465
1102006.05.01 13:18buy561.141.83651.82651.8465
1112006.05.01 14:48s/l551.141.83151.83151.8465-57.0011390.30
1122006.05.01 19:09s/l561.141.82651.82651.8465-114.0011276.30
1132006.05.01 19:09buy571.131.82691.82191.8369
1142006.05.01 19:09buy581.131.82691.81691.8369
1152006.05.01 19:31s/l571.131.82191.82191.8369-56.5011219.80
1162006.05.02 10:09t/p581.131.83691.81691.8369113.5411333.34
1172006.05.02 10:09buy591.131.83731.83231.8473
1182006.05.02 10:09buy601.131.83731.82731.8473
1192006.05.02 11:01s/l591.131.83231.83231.8473-56.5011276.84
1202006.05.03 06:48t/p601.131.84731.82731.8473113.5411390.37
1212006.05.03 06:48buy611.141.84771.84271.8577
1222006.05.03 06:48buy621.141.84771.83771.8577
1232006.05.03 07:18s/l611.141.84271.84271.8577-57.0011333.37
1242006.05.03 07:49s/l621.141.83771.83771.8577-114.0011219.37
1252006.05.03 07:49buy631.121.83811.83311.8481
1262006.05.03 07:49buy641.121.83811.82811.8481
1272006.05.04 14:18t/p631.121.84811.83311.8481113.6011332.97
1282006.05.04 14:18t/p641.121.84811.82811.8481113.6011446.56
1292006.05.04 14:18buy651.141.84851.84351.8585
1302006.05.04 14:18buy661.141.84851.83851.8585
1312006.05.05 12:47t/p651.141.85851.84351.8585114.5411561.11
1322006.05.05 12:47t/p661.141.85851.83851.8585114.5411675.65
1332006.05.05 12:47buy671.171.85891.85391.8689
1342006.05.05 12:47buy681.171.85891.84891.8689
1352006.05.08 08:19t/p671.171.86891.85391.8689117.5611793.20
1362006.05.08 08:19t/p681.171.86891.84891.8689117.5611910.76
1372006.05.08 08:19buy691.191.86931.86431.8793
1382006.05.08 08:19buy701.191.86931.85931.8793
1392006.05.08 10:18s/l691.191.86431.86431.8793-59.5011851.26
1402006.05.08 13:49s/l701.191.85931.85931.8793-119.0011732.26
1412006.05.08 13:49buy711.171.85971.85471.8697
1422006.05.08 13:49buy721.171.85971.84971.8697
1432006.05.08 17:19s/l711.171.85471.85471.8697-58.5011673.76
1442006.05.10 06:43t/p721.171.86971.84971.8697118.1111791.87
1452006.05.10 06:43buy731.181.87011.86511.8801
1462006.05.10 06:43buy741.181.87011.86011.8801
1472006.05.10 08:18s/l731.181.86511.86511.8801-59.0011732.87
1482006.05.10 18:19s/l741.181.86011.86011.8801-118.0011614.87
1492006.05.10 18:19buy751.161.86051.85551.8705
1502006.05.10 18:19buy761.161.86051.85051.8705
1512006.05.11 01:13s/l751.161.85551.85551.8705-56.3511558.52
1522006.05.11 12:49t/p761.161.87051.85051.8705117.6511676.18
1532006.05.11 12:49buy771.171.87091.86591.8809
1542006.05.11 12:49buy781.171.87091.86091.8809
1552006.05.11 14:49t/p771.171.88091.86591.8809117.0011793.18
1562006.05.11 14:49t/p781.171.88091.86091.8809117.0011910.18
1572006.05.11 14:49buy791.191.88131.87631.8913
1582006.05.11 14:49buy801.191.88131.87131.8913
1592006.05.12 07:20t/p791.191.89131.87631.8913119.5712029.74
1602006.05.12 07:20t/p801.191.89131.87131.8913119.5712149.31
1612006.05.12 07:20buy811.211.89171.88671.9017
1622006.05.12 07:20buy821.211.89171.88171.9017
1632006.05.15 08:13s/l811.211.88671.88671.9017-59.9312089.38
1642006.05.15 10:42s/l821.211.88171.88171.9017-120.4311968.96
1652006.05.15 10:42buy831.201.88211.87711.8921
1662006.05.15 10:42buy841.201.88211.87211.8921
1672006.05.15 19:49s/l831.201.87711.87711.8921-60.0011908.96
1682006.05.17 03:19t/p841.201.89211.87211.8921121.1412030.10
1692006.05.17 03:19buy851.201.89251.88751.9025
1702006.05.17 03:19buy861.201.89251.88251.9025
1712006.05.17 12:47t/p851.201.90251.88751.9025120.0012150.10
1722006.05.17 12:47t/p861.201.90251.88251.9025120.0012270.10
1732006.05.17 12:47buy871.231.90291.89791.9129
1742006.05.17 12:47buy881.231.90291.89291.9129
1752006.05.17 12:55s/l871.231.89791.89791.9129-61.5012208.60
1762006.05.17 13:18s/l881.231.89291.89291.9129-123.0012085.60
1772006.05.17 13:18buy891.211.89331.88831.9033
1782006.05.17 13:18buy901.211.89331.88331.9033
1792006.05.17 14:12s/l891.211.88831.88831.9033-60.5012025.10
1802006.05.17 14:30s/l901.211.88331.88331.9033-121.0011904.10
1812006.05.17 14:30buy911.191.88371.87871.8937
1822006.05.17 14:30buy921.191.88371.87371.8937
1832006.05.17 18:18s/l911.191.87871.87871.8937-59.5011844.60
1842006.05.18 13:48t/p921.191.89371.87371.8937120.7011965.29
1852006.05.18 13:48buy931.201.89411.88911.9041
1862006.05.18 13:48buy941.201.89411.88411.9041
1872006.05.18 14:18s/l931.201.88911.88911.9041-60.0011905.29
1882006.05.19 07:17s/l941.201.88411.88411.9041-119.4311785.86
1892006.05.19 07:17buy951.181.88451.87951.8945
1902006.05.19 07:17buy961.181.88451.87451.8945
1912006.05.19 07:48s/l951.181.87951.87951.8945-59.0011726.86
1922006.05.19 08:18s/l961.181.87451.87451.8945-118.0011608.86
1932006.05.19 08:18buy971.161.87491.86991.8849
1942006.05.19 08:18buy981.161.87491.86491.8849
1952006.05.19 14:47s/l971.161.86991.86991.8849-58.0011550.86
1962006.05.22 06:48s/l981.161.86491.86491.8849-115.4511435.41
1972006.05.22 06:48buy991.141.86531.86031.8753
1982006.05.22 06:48buy1001.141.86531.85531.8753
1992006.05.22 10:08t/p991.141.87531.86031.8753114.0011549.41
2002006.05.22 10:08t/p1001.141.87531.85531.8753114.0011663.41
2012006.05.22 10:08buy1011.171.87571.87071.8857
2022006.05.22 10:08buy1021.171.87571.86571.8857
2032006.05.22 15:39t/p1011.171.88571.87071.8857117.0011780.41
2042006.05.22 15:39t/p1021.171.88571.86571.8857117.0011897.41
2052006.05.22 15:39buy1031.191.88611.88111.8961
2062006.05.22 15:39buy1041.191.88611.87611.8961
2072006.05.23 07:48s/l1031.191.88111.88111.8961-58.9311838.48
2082006.05.23 21:49s/l1041.191.87611.87611.8961-118.4311720.04
2092006.05.23 21:49buy1051.171.87651.87151.8865
2102006.05.23 21:49buy1061.171.87651.86651.8865
2112006.05.24 14:18s/l1051.171.87151.87151.8865-57.9411662.10
2122006.05.24 14:48s/l1061.171.86651.86651.8865-116.4411545.66
2132006.05.24 14:48buy1071.151.86691.86191.8769
2142006.05.24 14:48buy1081.151.86691.85691.8769
2152006.05.25 21:48t/p1071.151.87691.86191.8769116.6411662.29
2162006.05.25 21:48t/p1081.151.87691.85691.8769116.6411778.93
2172006.05.25 21:48buy1091.181.87731.87231.8873
2182006.05.25 21:48buy1101.181.87731.86731.8873
2192006.05.26 01:19s/l1091.181.87231.87231.8873-58.4411720.49
2202006.05.26 12:17s/l1101.181.86731.86731.8873-117.4411603.05
2212006.05.26 12:17buy1111.161.86771.86271.8777
2222006.05.26 12:17buy1121.161.86771.85771.8777
2232006.05.26 13:18s/l1111.161.86271.86271.8777-58.0011545.05
2242006.05.26 13:48s/l1121.161.85771.85771.8777-116.0011429.05
2252006.05.26 13:48buy1131.141.85811.85311.8681
2262006.05.26 13:48buy1141.141.85811.84811.8681
2272006.05.26 14:36s/l1131.141.85311.85311.8681-57.0011372.05
2282006.05.30 03:18t/p1141.141.86811.84811.8681115.0811487.14
2292006.05.30 03:18buy1151.151.86851.86351.8785
2302006.05.30 03:18buy1161.151.86851.85851.8785
2312006.05.30 09:44t/p1151.151.87851.86351.8785115.0011602.14
2322006.05.30 09:44t/p1161.151.87851.85851.8785115.0011717.14
2332006.05.30 09:44buy1171.171.87891.87391.8889
2342006.05.30 09:44buy1181.171.87891.86891.8889
2352006.05.30 11:48s/l1171.171.87391.87391.8889-58.5011658.64
2362006.05.31 18:49s/l1181.171.86891.86891.8889-116.4411542.19
2372006.05.31 18:49buy1191.151.86931.86431.8793
2382006.05.31 18:49buy1201.151.86931.85931.8793
2392006.06.01 03:32s/l1191.151.86431.86431.8793-55.8611486.33
2402006.06.01 12:18s/l1201.151.85931.85931.8793-113.3611372.97
2412006.06.01 12:18buy1211.141.85971.85471.8697
2422006.06.01 12:18buy1221.141.85971.84971.8697
2432006.06.01 14:49t/p1211.141.86971.85471.8697114.0011486.97
2442006.06.01 14:49t/p1221.141.86971.84971.8697114.0011600.97
2452006.06.01 14:49buy1231.161.87011.86511.8801
2462006.06.01 14:49buy1241.161.87011.86011.8801
2472006.06.01 15:19s/l1231.161.86511.86511.8801-58.0011542.97
2482006.06.02 12:42t/p1241.161.88011.86011.8801116.5511659.52
2492006.06.02 12:42buy1251.171.88051.87551.8905
2502006.06.02 12:42buy1261.171.88051.87051.8905
2512006.06.05 18:44s/l1251.171.87551.87551.8905-57.9411601.58
2522006.06.05 23:01s/l1261.171.87051.87051.8905-116.4411485.13
2532006.06.05 23:01buy1271.151.87091.86591.8809
2542006.06.05 23:01buy1281.151.87091.86091.8809
2552006.06.06 12:18s/l1271.151.86591.86591.8809-56.9511428.18
2562006.06.06 14:47s/l1281.151.86091.86091.8809-114.4511313.73
2572006.06.06 14:47buy1291.131.86131.85631.8713
2582006.06.06 14:47buy1301.131.86131.85131.8713
2592006.06.07 06:48s/l1291.131.85631.85631.8713-55.9611257.76
2602006.06.08 06:48s/l1301.131.85131.85131.8713-110.8511146.91
2612006.06.08 06:48buy1311.111.85171.84671.8617
2622006.06.08 06:48buy1321.111.85171.84171.8617
2632006.06.08 08:49s/l1311.111.84671.84671.8617-55.5011091.41
2642006.06.08 12:37s/l1321.111.84171.84171.8617-111.0010980.41
2652006.06.08 12:37buy1331.101.84211.83711.8521
2662006.06.08 12:37buy1341.101.84211.83211.8521
2672006.06.08 12:47s/l1331.101.83711.83711.8521-55.0010925.41
2682006.06.13 20:31s/l1341.101.83211.83211.8521-108.4310816.98
2692006.06.13 20:31buy1351.081.83251.82751.8425
2702006.06.13 20:31buy1361.081.83251.82251.8425
2712006.06.14 07:43t/p1351.081.84251.82751.8425108.5110925.49
2722006.06.14 07:43t/p1361.081.84251.82251.8425108.5111034.00
2732006.06.14 07:43buy1371.101.84291.83791.8529
2742006.06.14 07:43buy1381.101.84291.83291.8529
2752006.06.14 12:30s/l1371.101.83791.83791.8529-55.0010979.00
2762006.06.15 13:14t/p1381.101.85291.83291.8529111.5711090.57
2772006.06.15 13:14buy1391.111.85331.84831.8633
2782006.06.15 13:14buy1401.111.85331.84331.8633
2792006.06.15 14:19s/l1391.111.84831.84831.8633-55.5011035.07
2802006.06.19 01:39s/l1401.111.84331.84331.8633-109.9510925.12
2812006.06.19 01:39buy1411.091.84371.83871.8537
2822006.06.19 01:39buy1421.091.84371.83371.8537
2832006.06.19 14:44s/l1411.091.83871.83871.8537-54.5010870.62
2842006.06.22 10:38s/l1421.091.83371.83371.8537-106.4110764.21
2852006.06.22 10:38buy1431.081.83411.82911.8441
2862006.06.22 10:38buy1441.081.83411.82411.8441
2872006.06.22 12:16s/l1431.081.82911.82911.8441-54.0010710.21
2882006.06.23 08:48s/l1441.081.82411.82411.8441-107.4910602.73
2892006.06.23 08:48buy1451.061.82451.81951.8345
2902006.06.23 08:48buy1461.061.82451.81451.8345
2912006.06.23 11:44s/l1451.061.81951.81951.8345-53.0010549.73
2922006.06.23 12:44s/l1461.061.81451.81451.8345-106.0010443.73
2932006.06.23 12:44buy1471.041.81491.80991.8249
2942006.06.23 12:44buy1481.041.81491.80491.8249
2952006.06.26 23:43t/p1471.041.82491.80991.8249104.4910548.22
2962006.06.26 23:43t/p1481.041.82491.80491.8249104.4910652.71
2972006.06.26 23:43buy1491.071.82531.82031.8353
2982006.06.26 23:43buy1501.071.82531.81531.8353
2992006.06.27 10:14s/l1491.071.82031.82031.8353-52.9910599.72
3002006.06.28 14:44s/l1501.071.81531.81531.8353-105.9810493.74
3012006.06.28 14:44buy1511.051.81571.81071.8257
3022006.06.28 14:44buy1521.051.81571.80571.8257
3032006.06.29 11:14s/l1511.051.81071.81071.8257-51.0010442.74
3042006.06.29 18:37t/p1521.051.82571.80571.8257106.5010549.23
3052006.06.29 18:37buy1531.051.82611.82111.8361
3062006.06.29 18:37buy1541.051.82611.81611.8361
3072006.06.30 05:48t/p1531.051.83611.82111.8361105.5010654.73
3082006.06.30 05:48t/p1541.051.83611.81611.8361105.5010760.23
3092006.06.30 05:48buy1551.081.83651.83151.8465
3102006.06.30 05:48buy1561.081.83651.82651.8465
3112006.06.30 07:14s/l1551.081.83151.83151.8465-54.0010706.23
3122006.06.30 14:43t/p1561.081.84651.82651.8465108.0010814.23
3132006.06.30 14:43buy1571.081.84691.84191.8569
3142006.06.30 14:43buy1581.081.84691.83691.8569
3152006.07.03 13:46s/l1571.081.84191.84191.8569-53.4910760.74
3162006.07.05 13:17s/l1581.081.83691.83691.8569-106.4610654.28
3172006.07.05 13:17buy1591.071.83731.83231.8473
3182006.07.05 13:17buy1601.071.83731.82731.8473
3192006.07.07 12:31t/p1591.071.84731.83231.8473109.0310763.31
3202006.07.07 12:31t/p1601.071.84731.82731.8473109.0310872.35
3212006.07.07 12:31buy1611.091.84771.84271.8577
3222006.07.07 12:31buy1621.091.84771.83771.8577
3232006.07.10 11:13s/l1611.091.84271.84271.8577-53.9810818.36
3242006.07.10 13:44s/l1621.091.83771.83771.8577-108.4810709.88
3252006.07.10 13:44buy1631.071.83811.83311.8481
3262006.07.10 13:44buy1641.071.83811.82811.8481
3272006.07.12 12:49s/l1631.071.83311.83311.8481-52.4810657.40
3282006.07.17 08:14s/l1641.071.82811.82811.8481-103.4410553.96
3292006.07.17 08:14buy1651.061.82851.82351.8385
3302006.07.17 08:14buy1661.061.82851.81851.8385
3312006.07.17 08:52s/l1651.061.82351.82351.8385-53.0010500.96
3322006.07.17 13:17s/l1661.061.81851.81851.8385-106.0010394.96
3332006.07.17 13:17buy1671.041.81891.81391.8289
3342006.07.17 13:17buy1681.041.81891.80891.8289
3352006.07.18 10:19t/p1671.041.82891.81391.8289104.4910499.45
3362006.07.18 10:19t/p1681.041.82891.80891.8289104.4910603.94
3372006.07.18 10:19buy1691.061.82931.82431.8393
3382006.07.18 10:19buy1701.061.82931.81931.8393
3392006.07.18 14:48s/l1691.061.82431.82431.8393-53.0010550.94
3402006.07.19 14:48t/p1701.061.83931.81931.8393106.5010657.45
3412006.07.19 14:48buy1711.071.83971.83471.8497
3422006.07.19 14:48buy1721.071.83971.82971.8497
3432006.07.20 11:14t/p1711.071.84971.83471.8497108.5210765.97
3442006.07.20 11:14t/p1721.071.84971.82971.8497108.5210874.50
3452006.07.20 11:14buy1731.091.85011.84511.8601
3462006.07.20 11:14buy1741.091.85011.84011.8601
3472006.07.25 00:31s/l1731.091.84511.84511.8601-52.9510821.55
3482006.07.25 15:19s/l1741.091.84011.84011.8601-107.4510714.10
3492006.07.25 15:19buy1751.071.84051.83551.8505
3502006.07.25 15:19buy1761.071.84051.83051.8505
3512006.07.26 16:48t/p1751.071.85051.83551.8505107.5110821.61
3522006.07.26 16:48t/p1761.071.85051.83051.8505107.5110929.12
3532006.07.26 16:48buy1771.091.85091.84591.8609
3542006.07.26 16:48buy1781.091.85091.84091.8609
3552006.07.27 09:13t/p1771.091.86091.84591.8609110.5511039.67
3562006.07.27 09:13t/p1781.091.86091.84091.8609110.5511150.23
3572006.07.27 09:13buy1791.121.86131.85631.8713
3582006.07.27 09:13buy1801.121.86131.85131.8713
3592006.07.27 18:19s/l1791.121.85631.85631.8713-56.0011094.23
3602006.08.01 16:04t/p1801.121.87131.85131.8713113.6011207.82
3612006.08.01 16:04buy1811.121.87171.86671.8817
3622006.08.01 16:04buy1821.121.87171.86171.8817
3632006.08.03 11:08t/p1811.121.88171.86671.8817114.1311321.95
3642006.08.03 11:08t/p1821.121.88171.86171.8817114.1311436.08
3652006.08.03 11:08buy1831.141.88211.87711.8921
3662006.08.03 11:08buy1841.141.88211.87211.8921
3672006.08.04 08:49t/p1831.141.89211.87711.8921114.5411550.62
3682006.08.04 08:49t/p1841.141.89211.87211.8921114.5411665.16
3692006.08.04 08:49buy1851.171.89251.88751.9025
3702006.08.04 08:49buy1861.171.89251.88251.9025
3712006.08.04 12:43t/p1851.171.90251.88751.9025117.0011782.16
3722006.08.04 12:43t/p1861.171.90251.88251.9025117.0011899.16
3732006.08.04 12:43buy1871.191.90291.89791.9129
3742006.08.04 12:43buy1881.191.90291.89291.9129
3752006.08.04 14:46t/p1871.191.91291.89791.9129119.0012018.16
3762006.08.04 14:46t/p1881.191.91291.89291.9129119.0012137.16
3772006.08.04 14:46buy1891.211.91331.90831.9233
3782006.08.04 14:46buy1901.211.91331.90331.9233
3792006.08.04 15:14s/l1891.211.90831.90831.9233-60.5012076.66
3802006.08.08 03:15s/l1901.211.90331.90331.9233-119.8511956.81
3812006.08.08 03:15buy1911.201.90371.89871.9137
3822006.08.08 03:15buy1921.201.90371.89371.9137
3832006.08.08 18:19t/p1911.201.91371.89871.9137120.0012076.81
3842006.08.08 18:19t/p1921.201.91371.89371.9137120.0012196.81
3852006.08.08 18:19buy1931.221.91411.90911.9241
3862006.08.08 18:19buy1941.221.91411.90411.9241
3872006.08.08 18:26s/l1931.221.90911.90911.9241-61.0012135.81
3882006.08.08 22:15s/l1941.221.90411.90411.9241-122.0012013.81
3892006.08.08 22:15buy1951.201.90451.89951.9145
3902006.08.08 22:15buy1961.201.90451.89451.9145
3912006.08.08 22:48s/l1951.201.89951.89951.9145-60.0011953.81
3922006.08.10 14:18s/l1961.201.89451.89451.9145-117.7211836.09
3932006.08.10 14:18buy1971.181.89491.88991.9049
3942006.08.10 14:18buy1981.181.89491.88491.9049
3952006.08.10 15:09s/l1971.181.88991.88991.9049-59.0011777.09
3962006.08.14 12:18s/l1981.181.88491.88491.9049-116.8811660.21
3972006.08.14 12:18buy1991.171.88531.88031.8953
3982006.08.14 12:18buy2001.171.88531.87531.8953
3992006.08.15 12:44t/p1991.171.89531.88031.8953117.5611777.77
4002006.08.15 12:44t/p2001.171.89531.87531.8953117.5611895.32
4012006.08.15 12:44buy2011.191.89571.89071.9057
4022006.08.15 12:44buy2021.191.89571.88571.9057
4032006.08.16 08:15s/l2011.191.89071.89071.9057-58.9311836.39
4042006.08.17 17:43s/l2021.191.88571.88571.9057-116.7411719.65
4052006.08.17 17:43buy2031.171.88611.88111.8961
4062006.08.17 17:43buy2041.171.88611.87611.8961
4072006.08.18 11:14s/l2031.171.88111.88111.8961-57.9411661.71
4082006.08.21 08:49t/p2041.171.89611.87611.8961118.1111779.82
4092006.08.21 08:49buy2051.181.89651.89151.9065
4102006.08.21 08:49buy2061.181.89651.88651.9065
4112006.08.21 22:13s/l2051.181.89151.89151.9065-59.0011720.82
4122006.08.22 16:06s/l2061.181.88651.88651.9065-117.4411603.38
4132006.08.22 16:06buy2071.161.88691.88191.8969
4142006.08.22 16:06buy2081.161.88691.87691.8969
4152006.08.23 13:48t/p2071.161.89691.88191.8969116.5511719.93
4162006.08.23 13:48t/p2081.161.89691.87691.8969116.5511836.48
4172006.08.23 13:48buy2091.181.89731.89231.9073
4182006.08.23 13:48buy2101.181.89731.88731.9073
4192006.08.23 14:45s/l2091.181.89231.89231.9073-59.0011777.48
4202006.08.24 08:06s/l2101.181.88731.88731.9073-116.3211661.16
4212006.08.24 08:06buy2111.171.88771.88271.8977
4222006.08.24 08:06buy2121.171.88771.87771.8977
4232006.08.28 13:43t/p2111.171.89771.88271.8977118.1111779.27
4242006.08.28 13:43t/p2121.171.89771.87771.8977118.1111897.38
4252006.08.28 13:43buy2131.191.89811.89311.9081
4262006.08.28 13:43buy2141.191.89811.88811.9081
4272006.08.28 20:30s/l2131.191.89311.89311.9081-59.5011837.88
4282006.08.31 07:18t/p2141.191.90811.88811.9081121.8311959.71
4292006.08.31 07:18buy2151.201.90851.90351.9185
4302006.08.31 07:18buy2161.201.90851.89851.9185
4312006.08.31 13:49s/l2151.201.90351.90351.9185-60.0011899.71
4322006.09.01 12:43s/l2161.201.89851.89851.9185-119.4311780.28
4332006.09.01 12:43buy2171.181.89891.89391.9089
4342006.09.01 12:43buy2181.181.89891.88891.9089
4352006.09.05 14:18s/l2171.181.89391.89391.9089-57.8811722.40
4362006.09.06 09:18s/l2181.181.88891.88891.9089-116.3211606.08
4372006.09.06 09:18buy2191.161.88931.88431.8993
4382006.09.06 09:18buy2201.161.88931.87931.8993
4392006.09.06 11:18s/l2191.161.88431.88431.8993-58.0011548.08
4402006.09.06 14:06s/l2201.161.87931.87931.8993-116.0011432.08
4412006.09.06 14:06buy2211.141.87971.87471.8897
4422006.09.06 14:06buy2221.141.87971.86971.8897
4432006.09.07 11:15s/l2211.141.87471.87471.8897-55.3811376.71
4442006.09.08 10:19s/l2221.141.86971.86971.8897-111.8311264.87
4452006.09.08 10:19buy2231.131.87011.86511.8801
4462006.09.08 10:19buy2241.131.87011.86011.8801
4472006.09.08 13:13s/l2231.131.86511.86511.8801-56.5011208.37
4482006.09.14 08:38t/p2241.131.88011.86011.8801116.2211324.59
4492006.09.14 08:38buy2251.131.88051.87551.8905
4502006.09.14 08:38buy2261.131.88051.87051.8905
4512006.09.14 14:44t/p2251.131.89051.87551.8905113.0011437.59
4522006.09.14 14:44t/p2261.131.89051.87051.8905113.0011550.59
4532006.09.14 14:44buy2271.161.89091.88591.9009
4542006.09.14 14:44buy2281.161.89091.88091.9009
4552006.09.14 20:15s/l2271.161.88591.88591.9009-58.0011492.59
4562006.09.15 10:45s/l2281.161.88091.88091.9009-115.4511377.15
4572006.09.15 10:45buy2291.141.88131.87631.8913
4582006.09.15 10:45buy2301.141.88131.87131.8913
4592006.09.15 13:45s/l2291.141.87631.87631.8913-57.0011320.15
4602006.09.20 18:17t/p2301.141.89131.87131.8913115.6211435.77
4612006.09.20 18:17buy2311.141.89171.88671.9017
4622006.09.20 18:17buy2321.141.89171.88171.9017
4632006.09.20 20:02s/l2311.141.88671.88671.9017-57.0011378.77
4642006.09.21 16:14t/p2321.141.90171.88171.9017115.6211494.39
4652006.09.21 16:14buy2331.151.90211.89711.9121
4662006.09.21 16:14buy2341.151.90211.89211.9121
4672006.09.26 08:18s/l2331.151.89711.89711.9121-55.8611438.53
4682006.09.27 06:20s/l2341.151.89211.89211.9121-112.8211325.72
4692006.09.27 06:20buy2351.131.89251.88751.9025
4702006.09.27 06:20buy2361.131.89251.88251.9025
4712006.09.27 08:31s/l2351.131.88751.88751.9025-56.5011269.22
4722006.09.28 06:49s/l2361.131.88251.88251.9025-111.3911157.83
4732006.09.28 06:49buy2371.121.88291.87791.8929
4742006.09.28 06:49buy2381.121.88291.87291.8929
4752006.09.28 09:49s/l2371.121.87791.87791.8929-56.0011101.83
4762006.09.28 14:48s/l2381.121.87291.87291.8929-112.0010989.83
4772006.09.28 14:48buy2391.101.87331.86831.8833
4782006.09.28 14:48buy2401.101.87331.86331.8833
4792006.09.29 07:39s/l2391.101.86831.86831.8833-54.4810935.35
4802006.09.29 12:49s/l2401.101.86331.86331.8833-109.4810825.87
4812006.09.29 12:49buy2411.081.86371.85871.8737
4822006.09.29 12:49buy2421.081.86371.85371.8737
4832006.10.01 22:00t/p2411.081.87371.85871.8737108.0010933.87
4842006.10.01 22:00t/p2421.081.87371.85371.8737108.0011041.87
4852006.10.01 22:00buy2431.101.87471.86971.8847
4862006.10.01 22:00buy2441.101.87471.86471.8847
4872006.10.02 01:24s/l2431.101.86971.86971.8847-54.4810987.40
4882006.10.02 14:13t/p2441.101.88471.86471.8847110.5211097.92
4892006.10.02 14:13buy2451.111.88511.88011.8951
4902006.10.02 14:13buy2461.111.88511.87511.8951
4912006.10.04 10:43s/l2451.111.88011.88011.8951-54.4511043.47
4922006.10.05 14:05s/l2461.111.87511.87511.8951-108.3610935.11
4932006.10.05 14:05buy2471.091.87551.87051.8855
4942006.10.05 14:05buy2481.091.87551.86551.8855
4952006.10.06 12:31t/p2471.091.88551.87051.8855109.5211044.63
4962006.10.06 12:31t/p2481.091.88551.86551.8855109.5211154.14
4972006.10.06 12:31buy2491.121.88591.88091.8959
4982006.10.06 12:31buy2501.121.88591.87591.8959
4992006.10.06 12:43s/l2491.121.88091.88091.8959-56.0011098.14
5002006.10.06 12:48s/l2501.121.87591.87591.8959-112.0010986.14
5012006.10.06 12:48buy2511.101.87631.87131.8863
5022006.10.06 12:48buy2521.101.87631.86631.8863
5032006.10.06 13:49s/l2511.101.87131.87131.8863-55.0010931.14
5042006.10.09 07:18s/l2521.101.86631.86631.8863-109.4810821.67
5052006.10.09 07:18buy2531.081.86671.86171.8767
5062006.10.09 07:18buy2541.081.86671.85671.8767
5072006.10.10 08:19s/l2531.081.86171.86171.8767-53.4910768.18
5082006.10.10 11:09s/l2541.081.85671.85671.8767-107.4910660.69
5092006.10.10 11:09buy2551.071.85711.85211.8671
5102006.10.10 11:09buy2561.071.85711.84711.8671
5112006.10.11 06:44s/l2551.071.85211.85211.8671-52.9910607.70
5122006.10.17 09:49t/p2561.071.86711.84711.8671110.5610718.26
5132006.10.17 09:49buy2571.071.86751.86251.8775
5142006.10.17 09:49buy2581.071.86751.85751.8775
5152006.10.19 16:14t/p2571.071.87751.86251.8775109.0310827.29
5162006.10.19 16:14t/p2581.071.87751.85751.8775109.0310936.33
5172006.10.19 16:14buy2591.091.87791.87291.8879
5182006.10.19 16:14buy2601.091.87791.86791.8879
5192006.10.23 09:18s/l2591.091.87291.87291.8879-53.4610882.86
5202006.10.24 07:19s/l2601.091.86791.86791.8879-107.4510775.41
5212006.10.24 07:19buy2611.081.86831.86331.8783
5222006.10.24 07:19buy2621.081.86831.85831.8783
5232006.10.25 10:48t/p2611.081.87831.86331.8783108.5110883.93
5242006.10.25 10:48t/p2621.081.87831.85831.8783108.5110992.44
5252006.10.25 10:48buy2631.101.87871.87371.8887
5262006.10.25 10:48buy2641.101.87871.86871.8887
5272006.10.26 16:14t/p2631.101.88871.87371.8887111.5711104.01
5282006.10.26 16:14t/p2641.101.88871.86871.8887111.5711215.58
5292006.10.26 16:14buy2651.121.88911.88411.8991
5302006.10.26 16:14buy2661.121.88911.87911.8991
5312006.10.27 13:19t/p2651.121.89911.88411.8991112.5311328.11
5322006.10.27 13:19t/p2661.121.89911.87911.8991112.5311440.64
5332006.10.27 13:19buy2671.141.89951.89451.9095
5342006.10.27 13:19buy2681.141.89951.88951.9095
5352006.10.31 15:39t/p2671.141.90951.89451.9095115.0811555.72
5362006.10.31 15:39t/p2681.141.90951.88951.9095115.0811670.81
5372006.10.31 15:39buy2691.171.90991.90491.9199
5382006.10.31 15:39buy2701.171.90991.89991.9199
5392006.11.02 06:54s/l2691.171.90491.90491.9199-56.2811614.53
5402006.11.03 13:37s/l2701.171.89991.89991.9199-114.2211500.31
5412006.11.03 13:37buy2711.151.90031.89531.9103
5422006.11.03 13:37buy2721.151.90031.89031.9103
5432006.11.06 09:42s/l2711.151.89531.89531.9103-56.9511443.35
5442006.11.07 14:39t/p2721.151.91031.89031.9103116.0911559.45
5452006.11.07 14:39buy2731.161.91071.90571.9207
5462006.11.07 14:39buy2741.161.91071.90071.9207
5472006.11.07 19:52s/l2731.161.90571.90571.9207-58.0011501.45
5482006.11.09 13:36s/l2741.161.90071.90071.9207-113.8011387.65
5492006.11.09 13:36buy2751.141.90111.89611.9111
5502006.11.09 13:36buy2761.141.90111.89111.9111
5512006.11.10 08:27t/p2751.141.91111.89611.9111114.5411502.19
5522006.11.10 08:27t/p2761.141.91111.89111.9111114.5411616.73
5532006.11.10 08:27buy2771.161.91151.90651.9215
5542006.11.10 08:27buy2781.161.91151.90151.9215
5552006.11.13 10:00s/l2771.161.90651.90651.9215-57.4511559.28
5562006.11.13 14:24s/l2781.161.90151.90151.9215-115.4511443.83
5572006.11.13 14:24buy2791.141.90191.89691.9119
5582006.11.13 14:24buy2801.141.90191.89191.9119
5592006.11.14 10:51s/l2791.141.89691.89691.9119-56.4611387.38
5602006.11.14 15:39s/l2801.141.89191.89191.9119-113.4611273.92
5612006.11.14 15:39buy2811.131.89231.88731.9023
5622006.11.14 15:39buy2821.131.89231.88231.9023
5632006.11.15 10:37s/l2811.131.88731.88731.9023-55.9611217.95
5642006.11.22 03:50t/p2821.131.90231.88231.9023117.2911335.25
5652006.11.22 03:50buy2831.131.90271.89771.9127
5662006.11.22 03:50buy2841.131.90271.89271.9127
5672006.11.22 13:22t/p2831.131.91271.89771.9127113.0011448.25
5682006.11.22 13:22t/p2841.131.91271.89271.9127113.0011561.25
5692006.11.22 13:22buy2851.161.91311.90811.9231
5702006.11.22 13:22buy2861.161.91311.90311.9231
5712006.11.24 08:23t/p2851.161.92311.90811.9231118.2011679.45
5722006.11.24 08:23t/p2861.161.92311.90311.9231118.2011797.66
5732006.11.24 08:23buy2871.181.92351.91851.9335
5742006.11.24 08:23buy2881.181.92351.91351.9335
5752006.11.24 08:53t/p2871.181.93351.91851.9335118.0011915.66
5762006.11.24 08:53t/p2881.181.93351.91351.9335118.0012033.66
5772006.11.24 08:53buy2891.201.93391.92891.9439
5782006.11.24 08:53buy2901.201.93391.92391.9439
5792006.11.24 09:39s/l2891.201.92891.92891.9439-60.0011973.66
5802006.11.28 08:03t/p2901.201.94391.92391.9439121.1412094.80
5812006.11.28 08:03buy2911.211.94431.93931.9543
5822006.11.28 08:03buy2921.211.94431.93431.9543
5832006.11.29 06:24t/p2911.211.95431.93931.9543121.5712216.37
5842006.11.29 06:24t/p2921.211.95431.93431.9543121.5712337.95
5852006.11.29 06:24buy2931.231.95471.94971.9647
5862006.11.29 06:24buy2941.231.95471.94471.9647
5872006.11.29 07:52s/l2931.231.94971.94971.9647-61.5012276.45
5882006.11.29 18:22s/l2941.231.94471.94471.9647-123.0012153.45
5892006.11.29 18:22buy2951.221.94511.94011.9551
5902006.11.29 18:22buy2961.221.94511.93511.9551
5912006.11.30 07:22t/p2951.221.95511.94011.9551123.7412277.18
5922006.11.30 07:22t/p2961.221.95511.93511.9551123.7412400.92
5932006.11.30 07:22buy2971.241.95551.95051.9655
5942006.11.30 07:22buy2981.241.95551.94551.9655
5952006.11.30 15:51t/p2971.241.96551.95051.9655124.0012524.92
5962006.11.30 15:51t/p2981.241.96551.94551.9655124.0012648.92
5972006.11.30 15:51buy2991.261.96591.96091.9759
5982006.11.30 15:51buy3001.261.96591.95591.9759
5992006.12.01 15:06t/p2991.261.97591.96091.9759126.6012775.52
6002006.12.01 15:06t/p3001.261.97591.95591.9759126.6012902.12
6012006.12.01 15:06buy3011.291.97631.97131.9863
6022006.12.01 15:06buy3021.291.97631.96631.9863
6032006.12.05 15:07s/l3011.291.97131.97131.9863-63.2712838.85
6042006.12.06 09:34s/l3021.291.96631.96631.9863-127.1612711.68
6052006.12.06 09:34buy3031.271.96671.96171.9767
6062006.12.06 09:34buy3041.271.96671.95671.9767
6072006.12.06 13:34s/l3031.271.96171.96171.9767-63.5012648.18
6082006.12.08 13:22s/l3041.271.95671.95671.9767-124.5912523.60
6092006.12.08 13:22buy3051.251.95711.95211.9671
6102006.12.08 13:22buy3061.251.95711.94711.9671
6112006.12.08 13:51t/p3051.251.96711.95211.9671125.0012648.60
6122006.12.08 13:51t/p3061.251.96711.94711.9671125.0012773.60
6132006.12.08 13:51buy3071.281.96751.96251.9775
6142006.12.08 13:51buy3081.281.96751.95751.9775
6152006.12.08 16:40s/l3071.281.96251.96251.9775-64.0012709.60
6162006.12.08 16:51s/l3081.281.95751.95751.9775-128.0012581.60
6172006.12.08 16:51buy3091.261.95791.95291.9679
6182006.12.08 16:51buy3101.261.95791.94791.9679
6192006.12.08 16:54s/l3091.261.95291.95291.9679-63.0012518.60
6202006.12.11 01:55s/l3101.261.94791.94791.9679-125.4012393.20
6212006.12.11 01:55buy3111.241.94831.94331.9583
6222006.12.11 01:55buy3121.241.94831.93831.9583
6232006.12.11 17:21t/p3111.241.95831.94331.9583124.0012517.20
6242006.12.11 17:21t/p3121.241.95831.93831.9583124.0012641.20
6252006.12.11 17:21buy3131.261.95871.95371.9687
6262006.12.11 17:21buy3141.261.95871.94871.9687
6272006.12.12 19:23t/p3131.261.96871.95371.9687126.6012767.79
6282006.12.12 19:23t/p3141.261.96871.94871.9687126.6012894.39
6292006.12.12 19:23buy3151.291.96911.96411.9791
6302006.12.12 19:23buy3161.291.96911.95911.9791
6312006.12.13 13:37s/l3151.291.96411.96411.9791-63.8912830.50
6322006.12.14 15:22s/l3161.291.95911.95911.9791-126.5512703.96
6332006.12.14 15:22buy3171.271.95951.95451.9695
6342006.12.14 15:22buy3181.271.95951.94951.9695
6352006.12.15 15:06s/l3171.271.95451.95451.9695-62.9012641.06
6362006.12.18 10:46s/l3181.271.94951.94951.9695-125.7912515.27
6372006.12.18 10:46buy3191.251.94991.94491.9599
6382006.12.18 10:46buy3201.251.94991.93991.9599
6392006.12.18 15:06s/l3191.251.94491.94491.9599-62.5012452.77
6402006.12.19 08:34t/p3201.251.95991.93991.9599125.5912578.36
6412006.12.19 08:34buy3211.261.96031.95531.9703
6422006.12.19 08:34buy3221.261.96031.95031.9703
6432006.12.19 23:21t/p3211.261.97031.95531.9703126.0012704.36
6442006.12.19 23:21t/p3221.261.97031.95031.9703126.0012830.36
6452006.12.19 23:21buy3231.281.97071.96571.9807
6462006.12.19 23:21buy3241.281.97071.96071.9807
6472006.12.20 15:54s/l3231.281.96571.96571.9807-63.3912766.97
6482006.12.21 13:22s/l3241.281.96071.96071.9807-125.5712641.40
6492006.12.21 13:22buy3251.261.96111.95611.9711
6502006.12.21 13:22buy3261.261.96111.95111.9711
6512006.12.21 14:39s/l3251.261.95611.95611.9711-63.0012578.40
6522006.12.26 18:24s/l3261.261.95111.95111.9711-124.2012454.19
6532006.12.26 18:24buy3271.251.95151.94651.9615
6542006.12.26 18:24buy3281.251.95151.94151.9615
6552006.12.27 06:21t/p3271.251.96151.94651.9615125.5912579.79
6562006.12.27 06:21t/p3281.251.96151.94151.9615125.5912705.38
6572006.12.27 06:21buy3291.271.96191.95691.9719
6582006.12.27 06:21buy3301.271.96191.95191.9719
6592006.12.27 15:00s/l3291.271.95691.95691.9719-63.5012641.88
6602007.01.02 08:24t/p3301.271.97191.95191.9719130.6212772.50
6612007.01.02 08:24buy3311.281.97231.96731.9823
6622007.01.02 08:24buy3321.281.97231.96231.9823
6632007.01.03 10:15s/l3311.281.96731.96731.9823-63.3912709.11
6642007.01.03 10:22s/l3321.281.96231.96231.9823-127.3912581.72
6652007.01.03 10:22buy3331.261.96271.95771.9727
6662007.01.03 10:22buy3341.261.96271.95271.9727
6672007.01.03 14:16s/l3331.261.95771.95771.9727-63.0012518.72
6682007.01.03 15:06s/l3341.261.95271.95271.9727-126.0012392.72
6692007.01.03 15:06buy3351.241.95311.94811.9631
6702007.01.03 15:06buy3361.241.95311.94311.9631
6712007.01.03 19:02s/l3351.241.94811.94811.9631-62.0012330.72
6722007.01.04 08:51s/l3361.241.94311.94311.9631-122.2312208.48
6732007.01.04 08:51buy3371.221.94351.93851.9535
6742007.01.04 08:51buy3381.221.94351.93351.9535
6752007.01.05 03:00s/l3371.221.93851.93851.9535-60.4212148.06
6762007.01.05 13:30s/l3381.221.93351.93351.9535-121.4212026.64
6772007.01.05 13:30buy3391.201.93231.92731.9423
6782007.01.05 13:30buy3401.201.93231.92231.9423
6792007.01.05 15:54s/l3391.201.92731.92731.9423-60.0011966.64
6802007.01.09 00:09t/p3401.201.94231.92231.9423121.1412087.78
6812007.01.09 00:09buy3411.211.94271.93771.9527
6822007.01.09 00:09buy3421.211.94271.93271.9527
6832007.01.10 00:05s/l3411.211.93771.93771.9527-59.9312027.86
6842007.01.10 15:09s/l3421.211.93271.93271.9527-120.4311907.43
6852007.01.10 15:09buy3431.191.93311.92811.9431
6862007.01.10 15:09buy3441.191.93311.92311.9431
6872007.01.11 12:00t/p3431.191.94311.92811.9431120.7012028.13
6882007.01.11 12:00t/p3441.191.94311.92311.9431120.7012148.82
6892007.01.11 12:00buy3451.211.94921.94421.9592
6902007.01.11 12:00buy3461.211.94921.93921.9592
6912007.01.11 14:54s/l3451.211.94421.94421.9592-60.5012088.32
6922007.01.11 15:31s/l3461.211.93921.93921.9592-121.0011967.32
6932007.01.11 15:31buy3471.201.93961.93461.9496
6942007.01.11 15:31buy3481.201.93961.92961.9496
6952007.01.12 10:52t/p3471.201.94961.93461.9496120.5712087.89
6962007.01.12 10:52t/p3481.201.94961.92961.9496120.5712208.46
6972007.01.12 10:52buy3491.221.95001.94501.9600
6982007.01.12 10:52buy3501.221.95001.94001.9600
6992007.01.12 13:39s/l3491.221.94501.94501.9600-61.0012147.46
7002007.01.12 15:52t/p3501.221.96001.94001.9600122.0012269.46
7012007.01.12 15:52buy3511.231.96041.95541.9704
7022007.01.12 15:52buy3521.231.96041.95041.9704
7032007.01.17 15:34t/p3511.231.97041.95541.9704124.7512394.22
7042007.01.17 15:34t/p3521.231.97041.95041.9704124.7512518.97
7052007.01.17 15:34buy3531.251.97081.96581.9808
7062007.01.17 15:34buy3541.251.97081.96081.9808
7072007.01.18 13:34s/l3531.251.96581.96581.9808-60.7212458.25
7082007.01.23 07:36t/p3541.251.98081.96081.9808128.5612586.81
7092007.01.23 07:36buy3551.261.98121.97621.9912
7102007.01.23 07:36buy3561.261.98121.97121.9912
7112007.01.23 12:54t/p3551.261.99121.97621.9912126.0012712.81
7122007.01.23 12:54t/p3561.261.99121.97121.9912126.0012838.81
7132007.01.23 12:54buy3571.281.99161.98662.0016
7142007.01.23 12:54buy3581.281.99161.98162.0016
7152007.01.23 15:54s/l3571.281.98661.98662.0016-64.0012774.81
7162007.01.23 18:39s/l3581.281.98161.98162.0016-128.0012646.81
7172007.01.23 18:39buy3591.261.98201.97701.9920
7182007.01.23 18:39buy3601.261.98201.97201.9920
7192007.01.24 06:51s/l3591.261.97701.97701.9920-62.4012584.41
7202007.01.24 08:25s/l3601.261.97201.97201.9920-125.4012459.01
7212007.01.24 08:25buy3611.251.97241.96741.9824
7222007.01.24 08:25buy3621.251.97241.96241.9824
7232007.01.24 14:01s/l3611.251.96741.96741.9824-62.5012396.51
7242007.01.25 19:45s/l3621.251.96241.96241.9824-123.2212273.29
7252007.01.25 19:45buy3631.231.96281.95781.9728
7262007.01.25 19:45buy3641.231.96281.95281.9728
7272007.01.26 13:37s/l3631.231.95781.95781.9728-60.9212212.38
7282007.01.31 08:38s/l3641.231.95281.95281.9728-120.6612091.71
7292007.01.31 08:38buy3651.211.95321.94821.9632
7302007.01.31 08:38buy3661.211.95321.94321.9632
7312007.01.31 13:52s/l3651.211.94821.94821.9632-60.5012031.21
7322007.01.31 16:09t/p3661.211.96321.94321.9632121.0012152.21
7332007.01.31 16:09buy3671.221.96361.95861.9736
7342007.01.31 16:09buy3681.221.96361.95361.9736
7352007.02.02 13:30t/p3671.221.97361.95861.9736124.3212276.53
7362007.02.02 13:30t/p3681.221.97361.95361.9736124.3212400.85
7372007.02.02 13:30buy3691.241.97401.96901.9840
7382007.02.02 13:30buy3701.241.97401.96401.9840
7392007.02.02 14:00s/l3691.241.96901.96901.9840-62.0012338.85
7402007.02.02 14:07s/l3701.241.96401.96401.9840-124.0012214.85
7412007.02.02 14:07buy3711.221.96441.95941.9744
7422007.02.02 14:07buy3721.221.96441.95441.9744
7432007.02.05 09:48s/l3711.221.95941.95941.9744-60.4212154.43
7442007.02.05 13:24s/l3721.221.95441.95441.9744-121.4212033.01
7452007.02.05 13:24buy3731.201.95481.94981.9648
7462007.02.05 13:24buy3741.201.95481.94481.9648
7472007.02.06 09:54t/p3731.201.96481.94981.9648120.5712153.58
7482007.02.06 09:54t/p3741.201.96481.94481.9648120.5712274.15
7492007.02.06 09:54buy3751.231.96521.96021.9752
7502007.02.06 09:54buy3761.231.96521.95521.9752
7512007.02.08 12:22s/l3751.231.96021.96021.9752-59.1612214.99
7522007.02.08 15:30s/l3761.231.95521.95521.9752-120.6612094.32
7532007.02.08 15:30buy3771.211.95561.95061.9656
7542007.02.08 15:30buy3781.211.95561.94561.9656
7552007.02.09 07:46s/l3771.211.95061.95061.9656-59.9312034.40
7562007.02.09 09:52s/l3781.211.94561.94561.9656-120.4311913.97
7572007.02.09 09:52buy3791.191.94601.94101.9560
7582007.02.09 09:52buy3801.191.94601.93601.9560
7592007.02.12 06:09t/p3791.191.95601.94101.9560119.5712033.54
7602007.02.12 06:09t/p3801.191.95601.93601.9560119.5712153.10
7612007.02.12 06:09buy3811.221.95641.95141.9664
7622007.02.12 06:09buy3821.221.95641.94641.9664
7632007.02.12 08:09s/l3811.221.95141.95141.9664-61.0012092.10
7642007.02.12 09:39s/l3821.221.94641.94641.9664-122.0011970.10
7652007.02.12 09:39buy3831.201.94681.94181.9568
7662007.02.12 09:39buy3841.201.94681.93681.9568
7672007.02.13 09:37s/l3831.201.94181.94181.9568-59.4311910.67
7682007.02.14 13:33t/p3841.201.95681.93681.9568121.1412031.81
7692007.02.14 13:33buy3851.201.95721.95221.9672
7702007.02.14 13:33buy3861.201.95721.94721.9672
7712007.02.15 08:46t/p3851.201.96721.95221.9672121.7112153.52
7722007.02.15 08:46t/p3861.201.96721.94721.9672121.7112275.23
7732007.02.15 08:46buy3871.231.96761.96261.9776
7742007.02.15 08:46buy3881.231.96761.95761.9776
7752007.02.15 09:30s/l3871.231.96261.96261.9776-61.5012213.73
7762007.02.15 09:37s/l3881.231.95761.95761.9776-123.0012090.73
7772007.02.15 09:37buy3891.211.95801.95301.9680
7782007.02.15 09:37buy3901.211.95801.94801.9680
7792007.02.15 15:53s/l3891.211.95301.95301.9680-60.5012030.23
7802007.02.16 08:15s/l3901.211.94801.94801.9680-120.4311909.81
7812007.02.16 08:15buy3911.191.94841.94341.9584
7822007.02.16 08:15buy3921.191.94841.93841.9584
7832007.02.19 10:30s/l3911.191.94341.94341.9584-58.9311850.87
7842007.02.21 08:07t/p3921.191.95841.93841.9584120.7011971.57
7852007.02.21 08:07buy3931.201.95881.95381.9688
7862007.02.21 08:07buy3941.201.95881.94881.9688
7872007.02.21 09:22s/l3931.201.95381.95381.9688-60.0011911.57
7882007.02.21 10:09s/l3941.201.94881.94881.9688-120.0011791.57
7892007.02.21 10:09buy3951.181.94921.94421.9592
7902007.02.21 10:09buy3961.181.94921.93921.9592
7912007.02.22 17:19t/p3951.181.95921.94421.9592119.6811911.25
7922007.02.22 17:19t/p3961.181.95921.93921.9592119.6812030.93
7932007.02.22 17:19buy3971.201.95961.95461.9696
7942007.02.22 17:19buy3981.201.95961.94961.9696
7952007.02.23 09:34s/l3971.201.95461.95461.9696-59.4311971.50
7962007.03.02 11:09s/l3981.201.94961.94961.9696-115.4411856.06
7972007.03.02 11:09buy3991.191.95001.94501.9600
7982007.03.02 11:09buy4001.191.95001.94001.9600
7992007.03.02 12:21s/l3991.191.94501.94501.9600-59.5011796.56
8002007.03.04 23:25s/l4001.191.94001.94001.9600-119.0011677.56
8012007.03.04 23:25buy4011.171.94041.93541.9504
8022007.03.04 23:25buy4021.171.94041.93041.9504
8032007.03.04 23:39s/l4011.171.93541.93541.9504-58.5011619.06
8042007.03.05 00:03s/l4021.171.93041.93041.9504-116.4411502.62
8052007.03.05 00:03buy4031.151.93081.92581.9408
8062007.03.05 00:03buy4041.151.93081.92081.9408
8072007.03.05 07:06s/l4031.151.92581.92581.9408-57.5011445.12
8082007.03.05 11:22s/l4041.151.92081.92081.9408-115.0011330.12
8092007.03.05 11:22buy4051.131.92121.91621.9312
8102007.03.05 11:22buy4061.131.92121.91121.9312
8112007.03.06 20:19t/p4051.131.93121.91621.9312113.5411443.65
8122007.03.06 20:19t/p4061.131.93121.91121.9312113.5411557.19
8132007.03.06 20:19buy4071.161.93161.92661.9416
8142007.03.06 20:19buy4081.161.93161.92161.9416
8152007.03.07 01:33s/l4071.161.92661.92661.9416-57.4511499.74
8162007.03.12 10:00t/p4081.161.94161.92161.9416119.3111619.05
8172007.03.12 10:00buy4091.161.94201.93701.9520
8182007.03.12 10:00buy4101.161.94201.93201.9520
8192007.03.12 12:17s/l4091.161.93701.93701.9520-58.0011561.05
8202007.03.12 12:27s/l4101.161.93201.93201.9520-116.0011445.05
8212007.03.12 12:27buy4111.141.93241.92741.9424
8222007.03.12 12:27buy4121.141.93241.92241.9424
8232007.03.12 13:15s/l4111.141.92741.92741.9424-57.0011388.05
8242007.03.14 07:31s/l4121.141.92241.92241.9424-112.9211275.13
8252007.03.14 07:31buy4131.131.92281.91781.9328
8262007.03.14 07:31buy4141.131.92281.91281.9328
8272007.03.14 14:36t/p4131.131.93281.91781.9328113.0011388.13
8282007.03.14 14:36t/p4141.131.93281.91281.9328113.0011501.13
8292007.03.14 14:36buy4151.151.93321.92821.9432
8302007.03.14 14:36buy4161.151.93321.92321.9432
8312007.03.16 08:37t/p4151.151.94321.92821.9432117.1911618.32
8322007.03.16 08:37t/p4161.151.94321.92321.9432117.1911735.50
8332007.03.16 08:37buy4171.171.94361.93861.9536
8342007.03.16 08:37buy4181.171.94361.93361.9536
8352007.03.18 22:09s/l4171.171.93861.93861.9536-58.5011677.00
8362007.03.20 09:52t/p4181.171.95361.93361.9536118.1111795.11
8372007.03.20 09:52buy4191.181.95401.94901.9640
8382007.03.20 09:52buy4201.181.95401.94401.9640
8392007.03.21 07:33t/p4191.181.96401.94901.9640118.5611913.67
8402007.03.21 07:33t/p4201.181.96401.94401.9640118.5612032.23
8412007.03.21 07:33buy4211.201.96441.95941.9744
8422007.03.21 07:33buy4221.201.96441.95441.9744
8432007.03.21 09:30s/l4211.201.95941.95941.9744-60.0011972.23
8442007.03.30 08:04s/l4221.201.95441.95441.9744-113.7311858.50
8452007.03.30 08:04buy4231.191.95481.94981.9648
8462007.03.30 08:04buy4241.191.95481.94481.9648
8472007.03.30 15:09t/p4231.191.96481.94981.9648119.0011977.50
8482007.03.30 15:09t/p4241.191.96481.94481.9648119.0012096.50
8492007.03.30 15:09buy4251.211.96521.96021.9752
8502007.03.30 15:09buy4261.211.96521.95521.9752
8512007.04.02 11:42t/p4251.211.97521.96021.9752121.5712218.08
8522007.04.02 11:42t/p4261.211.97521.95521.9752121.5712339.65
8532007.04.02 11:42buy4271.231.97561.97061.9856
8542007.04.02 11:42buy4281.231.97561.96561.9856
8552007.04.05 10:54s/l4271.231.97061.97061.9856-58.5812281.07
8562007.04.06 12:34s/l4281.231.96561.96561.9856-119.4912161.58
8572007.04.06 12:34buy4291.221.96601.96101.9760
8582007.04.06 12:34buy4301.221.96601.95601.9760
8592007.04.09 13:09s/l4291.221.96101.96101.9760-60.4212101.16
8602007.04.11 02:00t/p4301.221.97601.95601.9760123.7412224.90
8612007.04.11 02:00buy4311.221.97641.97141.9864
8622007.04.11 02:00buy4321.221.97641.96641.9864
8632007.04.13 06:27t/p4311.221.98641.97141.9864124.3212349.22
8642007.04.13 06:27t/p4321.221.98641.96641.9864124.3212473.53
8652007.04.13 06:27buy4331.251.98681.98181.9968
8662007.04.13 06:27buy4341.251.98681.97681.9968
8672007.04.13 15:16s/l4331.251.98181.98181.9968-62.5012411.03
8682007.04.17 08:31t/p4341.251.99681.97681.9968126.1912537.22
8692007.04.17 08:31buy4351.251.99721.99222.0072
8702007.04.17 08:31buy4361.251.99721.98722.0072
8712007.04.17 12:50t/p4351.252.00721.99222.0072125.0012662.22
8722007.04.17 12:50t/p4361.252.00721.98722.0072125.0012787.22
8732007.04.17 12:50buy4371.282.00762.00262.0176
8742007.04.17 12:50buy4381.282.00761.99762.0176
8752007.04.18 12:17s/l4371.282.00262.00262.0176-63.3912723.83
8762007.04.23 06:48s/l4381.281.99761.99762.0176-124.3512599.48
8772007.04.23 06:48buy4391.261.99801.99302.0080
8782007.04.23 06:48buy4401.261.99801.98802.0080
8792007.04.26 11:32s/l4391.261.99301.99302.0080-60.0112539.47
8802007.04.27 06:10s/l4401.261.98801.98802.0080-122.4112417.06
8812007.04.27 06:10buy4411.241.98841.98341.9984
8822007.04.27 06:10buy4421.241.98841.97841.9984
8832007.04.27 10:53t/p4411.241.99841.98341.9984124.0012541.06
8842007.04.27 10:53t/p4421.241.99841.97841.9984124.0012665.06
8852007.04.27 10:53buy4431.271.99881.99382.0088
8862007.04.27 10:53buy4441.271.99881.98882.0088
8872007.04.29 23:35s/l4431.271.99381.99382.0088-63.5012601.56
8882007.05.02 11:17s/l4441.271.98881.98882.0088-125.1912476.37
8892007.05.02 11:17buy4451.251.98921.98421.9992
8902007.05.02 11:17buy4461.251.98921.97921.9992
8912007.05.04 07:52s/l4451.251.98421.98421.9992-60.1312416.24
8922007.05.09 13:33t/p4461.251.99921.97921.9992129.1612545.40
8932007.05.09 13:33buy4471.251.99961.99462.0096
8942007.05.09 13:33buy4481.251.99961.98962.0096
8952007.05.09 18:17s/l4471.251.99461.99462.0096-62.5012482.90
8962007.05.10 08:30s/l4481.251.98961.98962.0096-123.2212359.68
8972007.05.10 08:30buy4491.241.99001.98502.0000
8982007.05.10 08:30buy4501.241.99001.98002.0000
8992007.05.10 10:17s/l4491.241.98501.98502.0000-62.0012297.68
9002007.05.10 16:55s/l4501.241.98001.98002.0000-124.0012173.68
9012007.05.10 16:55buy4511.221.98041.97541.9904
9022007.05.10 16:55buy4521.221.98041.97041.9904
9032007.05.15 09:07s/l4511.221.97541.97541.9904-59.2612114.42
9042007.05.18 10:47s/l4521.221.97041.97041.9904-117.3611997.06
9052007.05.18 10:47buy4531.201.97081.96581.9808
9062007.05.18 10:47buy4541.201.97081.96081.9808
9072007.05.23 10:42t/p4531.201.98081.96581.9808121.7112118.77
9082007.05.23 10:42t/p4541.201.98081.96081.9808121.7112240.48
9092007.05.23 10:42buy4551.221.98121.97621.9912
9102007.05.23 10:42buy4561.221.98121.97121.9912
9112007.05.30 07:04s/l4551.221.97621.97621.9912-56.9412183.53
9122007.06.04 14:40t/p4561.221.99121.97121.9912128.9512312.49
9132007.06.04 14:40buy4571.231.99161.98662.0016
9142007.06.04 14:40buy4581.231.99161.98162.0016
9152007.06.07 11:03s/l4571.231.98661.98662.0016-58.5812253.91
9162007.06.07 13:32s/l4581.231.98161.98162.0016-120.0812133.83
9172007.06.07 13:32buy4591.211.98161.97661.9916
9182007.06.07 13:32buy4601.211.98161.97161.9916
9192007.06.07 16:48s/l4591.211.97661.97661.9916-60.5012073.33
9202007.06.08 07:21s/l4601.211.97161.97161.9916-120.4311952.90
9212007.06.08 07:21buy4611.201.97201.96701.9820
9222007.06.08 07:21buy4621.201.97201.96201.9820
9232007.06.08 08:05s/l4611.201.96701.96701.9820-60.0011892.90
9242007.06.18 06:53t/p4621.201.98201.96201.9820124.5612017.46
9252007.06.18 06:53buy4631.201.98241.97741.9924
9262007.06.18 06:53buy4641.201.98241.97241.9924
9272007.06.20 09:59t/p4631.201.99241.97741.9924121.1412138.60
9282007.06.20 09:59t/p4641.201.99241.97241.9924121.1412259.74
9292007.06.20 09:59buy4651.231.99291.98792.0029
9302007.06.20 09:59buy4661.231.99291.98292.0029
9312007.06.28 06:09t/p4651.232.00291.98792.0029128.8412388.59
9322007.06.28 06:09t/p4661.232.00291.98292.0029128.8412517.43
9332007.06.28 06:09buy4671.252.00331.99832.0133
9342007.06.28 06:09buy4681.252.00331.99332.0133
9352007.07.02 14:51t/p4671.252.01331.99832.0133126.1912643.62
9362007.07.02 14:51t/p4681.252.01331.99332.0133126.1912769.80
9372007.07.02 14:51buy4691.282.01372.00872.0237
9382007.07.02 14:51buy4701.282.01372.00372.0237
9392007.07.06 06:33s/l4691.282.00872.00872.0237-60.3512709.45
9402007.07.10 14:32t/p4701.282.02372.00372.0237132.8612842.32
9412007.07.10 14:32buy4711.282.02412.01912.0341
9422007.07.10 14:32buy4721.282.02412.01412.0341
9432007.07.11 11:44t/p4711.282.03412.01912.0341128.6112970.92
9442007.07.11 11:44t/p4721.282.03412.01412.0341128.6113099.53
9452007.07.11 11:44buy4731.312.03462.02962.0446
9462007.07.11 11:44buy4741.312.03462.02462.0446
9472007.07.12 12:52s/l4731.312.02962.02962.0446-63.6313035.90
9482007.07.17 09:49t/p4741.312.04462.02462.0446134.7313170.63
9492007.07.17 09:49buy4751.322.04502.04002.0550
9502007.07.17 09:49buy4761.322.04502.03502.0550
9512007.07.20 14:20t/p4751.322.05502.04002.0550135.1313305.77
9522007.07.20 14:20t/p4761.322.05502.03502.0550135.1313440.90
9532007.07.20 14:20buy4771.342.05542.05042.0654
9542007.07.20 14:20buy4781.342.05542.04542.0654
9552007.07.25 10:36s/l4771.342.05042.05042.0654-65.0913375.81
9562007.07.26 11:17s/l4781.342.04542.04542.0654-130.1813245.63
9572007.07.26 11:17buy4791.322.04582.04082.0558
9582007.07.26 11:17buy4801.322.04582.03582.0558
9592007.07.26 16:31t/p4791.322.05582.04082.0558132.0013377.63
9602007.07.26 16:31t/p4801.322.05582.03582.0558132.0013509.63
9612007.07.26 16:31buy4811.352.05622.05122.0662
9622007.07.26 16:31buy4821.352.05622.04622.0662
9632007.07.26 17:14s/l4811.352.05122.05122.0662-67.5013442.13
9642007.07.26 21:30s/l4821.352.04622.04622.0662-135.0013307.13
9652007.07.26 21:30buy4831.332.04662.04162.0566
9662007.07.26 21:30buy4841.332.04662.03662.0566
9672007.07.27 06:05s/l4831.332.04162.04162.0566-65.8713241.26
9682007.07.27 07:27s/l4841.332.03662.03662.0566-132.3713108.89
9692007.07.27 07:27buy4851.312.03702.03202.0470
9702007.07.27 07:27buy4861.312.03702.02702.0470
9712007.07.27 10:29s/l4851.312.03202.03202.0470-65.5013043.39
9722007.07.27 16:11s/l4861.312.02702.02702.0470-131.0012912.39
9732007.07.27 16:11buy4871.292.02742.02242.0374
9742007.07.27 16:11buy4881.292.02742.01742.0374
9752007.07.29 22:00s/l4871.292.02242.02242.0374-64.5012847.89
9762007.07.31 16:34t/p4881.292.03742.01742.0374130.2312978.12
9772007.07.31 16:34buy4891.302.03782.03282.0478
9782007.07.31 16:34buy4901.302.03782.02782.0478
9792007.07.31 19:40s/l4891.302.03282.03282.0478-65.0012913.12
9802007.08.01 01:42s/l4901.302.02782.02782.0478-129.3812783.74
9812007.08.01 01:42buy4911.282.02822.02322.0382
9822007.08.01 01:42buy4921.282.02822.01822.0382
9832007.08.01 05:18s/l4911.282.02322.02322.0382-64.0012719.74
9842007.08.03 12:33t/p4921.282.03822.01822.0382130.4312850.17
9852007.08.03 12:33buy4931.292.03862.03362.0486
9862007.08.03 12:33buy4941.292.03862.02862.0486
9872007.08.06 09:58s/l4931.292.03362.03362.0486-63.8912786.28
9882007.08.06 11:03s/l4941.292.02862.02862.0486-128.3912657.90
9892007.08.06 11:03buy4951.272.02902.02402.0390
9902007.08.06 11:03buy4961.272.02902.01902.0390
9912007.08.07 12:45s/l4951.272.02402.02402.0390-62.9012595.00
9922007.08.07 14:13s/l4961.272.01902.01902.0390-126.4012468.60
9932007.08.07 14:13buy4971.252.01942.01442.0294
9942007.08.07 14:13buy4981.252.01942.00942.0294
9952007.08.08 10:58t/p4971.252.02942.01442.0294125.5912594.20
9962007.08.08 10:58t/p4981.252.02942.00942.0294125.5912719.79
9972007.08.08 10:58buy4991.272.02982.02482.0398
9982007.08.08 10:58buy5001.272.02982.01982.0398
9992007.08.09 12:41s/l4991.272.02482.02482.0398-61.6912658.10
10002007.08.10 05:35s/l5001.272.01982.01982.0398-124.5912533.51
10012007.08.10 05:35buy5011.252.02022.01522.0302
10022007.08.10 05:35buy5021.252.02022.01022.0302
10032007.08.10 11:03s/l5011.252.01522.01522.0302-62.5012471.01
10042007.08.13 09:18s/l5021.252.01022.01022.0302-124.4112346.61
10052007.08.13 09:18buy5031.232.01062.00562.0206
10062007.08.13 09:18buy5041.232.01062.00062.0206
10072007.08.14 08:30s/l5031.232.00562.00562.0206-60.9212285.69
10082007.08.14 08:33s/l5041.232.00062.00062.0206-122.4212163.27
10092007.08.14 08:33buy5051.222.00101.99602.0110
10102007.08.14 08:33buy5061.222.00101.99102.0110
10112007.08.14 21:36s/l5051.221.99601.99602.0110-61.0012102.27
10122007.08.15 04:17s/l5061.221.99101.99102.0110-121.4211980.85
10132007.08.15 04:17buy5071.201.99141.98642.0014
10142007.08.15 04:17buy5081.201.99141.98142.0014
10152007.08.15 11:35s/l5071.201.98641.98642.0014-60.0011920.85
10162007.08.16 03:40s/l5081.201.98141.98142.0014-118.2911802.56
10172007.08.16 03:40buy5091.181.98181.97681.9918
10182007.08.16 03:40buy5101.181.98181.97181.9918
10192007.08.16 10:36s/l5091.181.97681.97681.9918-59.0011743.56
10202007.08.17 06:46s/l5101.181.97181.97181.9918-117.4411626.12
10212007.08.17 06:46buy5111.161.97221.96721.9822
10222007.08.17 06:46buy5121.161.97221.96221.9822
10232007.08.17 07:06s/l5111.161.96721.96721.9822-58.0011568.12
10242007.08.17 12:09t/p5121.161.98221.96221.9822116.0011684.12
10252007.08.17 12:09buy5131.171.98261.97761.9926
10262007.08.17 12:09buy5141.171.98261.97261.9926
10272007.08.17 13:11t/p5131.171.99261.97761.9926117.0011801.12
10282007.08.17 13:11t/p5141.171.99261.97261.9926117.0011918.12
10292007.08.17 13:11buy5151.191.99301.98802.0030
10302007.08.17 13:11buy5161.191.99301.98302.0030
10312007.08.17 13:55s/l5151.191.98801.98802.0030-59.5011858.62
10322007.08.17 15:56s/l5161.191.98301.98302.0030-119.0011739.62
10332007.08.17 15:56buy5171.171.98341.97841.9934
10342007.08.17 15:56buy5181.171.98341.97341.9934
10352007.08.19 22:09s/l5171.171.97841.97841.9934-58.5011681.12
10362007.08.22 21:23t/p5181.171.99341.97341.9934118.6711799.79
10372007.08.22 21:23buy5191.181.99381.98882.0038
10382007.08.22 21:23buy5201.181.99381.98382.0038
10392007.08.23 09:47t/p5191.182.00381.98882.0038119.6811919.47
10402007.08.23 09:47t/p5201.182.00381.98382.0038119.6812039.15
10412007.08.23 09:47buy5211.202.00421.99922.0142
10422007.08.23 09:47buy5221.202.00421.99422.0142
10432007.08.24 06:47s/l5211.201.99921.99922.0142-59.4311979.72
10442007.08.26 22:27t/p5221.202.01421.99422.0142120.5712100.29
10452007.08.26 22:27buy5231.212.01462.00962.0246
10462007.08.26 22:27buy5241.212.01462.00462.0246
10472007.08.27 22:32s/l5231.212.00962.00962.0246-59.9312040.37
10482007.08.28 05:28s/l5241.212.00462.00462.0246-119.8511920.52
10492007.08.28 05:28buy5251.192.00502.00002.0150
10502007.08.28 05:28buy5261.192.00501.99502.0150
10512007.08.28 20:29s/l5251.192.00002.00002.0150-59.5011861.02
10522007.08.29 11:01t/p5261.192.01501.99502.0150119.5711980.58
10532007.08.29 11:01buy5271.202.01542.01042.0254
10542007.08.29 11:01buy5281.202.01542.00542.0254
10552007.08.30 08:01s/l5271.202.01042.01042.0254-58.2911922.29
10562007.08.30 09:56s/l5281.202.00542.00542.0254-118.2911804.00
10572007.08.30 09:56buy5291.182.00582.00082.0158
10582007.08.30 09:56buy5301.182.00581.99582.0158
10592007.08.30 15:04t/p5291.182.01582.00082.0158118.0011922.00
10602007.08.30 15:04t/p5301.182.01581.99582.0158118.0012040.00
10612007.08.30 15:04buy5311.202.01622.01122.0262
10622007.08.30 15:04buy5321.202.01622.00622.0262
10632007.08.30 19:43s/l5311.202.01122.01122.0262-60.0011980.00
10642007.09.05 07:33s/l5321.202.00622.00622.0262-117.7211862.28
10652007.09.05 07:33buy5331.192.00662.00162.0166
10662007.09.05 07:33buy5341.192.00661.99662.0166
10672007.09.05 14:13t/p5331.192.01662.00162.0166119.0011981.28
10682007.09.05 14:13t/p5341.192.01661.99662.0166119.0012100.28
10692007.09.05 14:13buy5351.212.01702.01202.0270
10702007.09.05 14:13buy5361.212.01702.00702.0270
10712007.09.07 12:32t/p5351.212.02702.01202.0270123.3012223.58
10722007.09.07 12:32t/p5361.212.02702.00702.0270123.3012346.88
10732007.09.07 12:32buy5371.232.02742.02242.0374
10742007.09.07 12:32buy5381.232.02742.01742.0374
10752007.09.13 21:10s/l5371.232.02242.02242.0374-57.9912288.89
10762007.09.13 22:52s/l5381.232.01742.01742.0374-119.4912169.39
10772007.09.13 22:52buy5391.222.01782.01282.0278
10782007.09.13 22:52buy5401.222.01782.00782.0278
10792007.09.14 10:27s/l5391.222.01282.01282.0278-60.4212108.97
10802007.09.14 15:15s/l5401.222.00782.00782.0278-121.4211987.55
10812007.09.14 15:15buy5411.202.00812.00312.0181
10822007.09.14 15:15buy5421.202.00811.99812.0181
10832007.09.17 06:30s/l5411.202.00312.00312.0181-59.4311928.12
10842007.09.17 07:26s/l5421.201.99811.99812.0181-119.4311808.69
10852007.09.17 07:26buy5431.181.99851.99352.0085
10862007.09.17 07:26buy5441.181.99851.98852.0085
10872007.09.17 15:52s/l5431.181.99351.99352.0085-59.0011749.69
10882007.09.18 01:26s/l5441.181.98851.98852.0085-117.4411632.25
10892007.09.18 01:26buy5451.161.98891.98391.9989
10902007.09.18 01:26buy5461.161.98891.97891.9989
10912007.09.18 12:39t/p5451.161.99891.98391.9989116.0011748.25
10922007.09.18 12:39t/p5461.161.99891.97891.9989116.0011864.25
10932007.09.18 12:39buy5471.191.99931.99432.0093
10942007.09.18 12:39buy5481.191.99931.98932.0093
10952007.09.18 18:17t/p5471.192.00931.99432.0093119.0011983.25
10962007.09.18 18:17t/p5481.192.00931.98932.0093119.0012102.25
10972007.09.18 18:17buy5491.212.00972.00472.0197
10982007.09.18 18:17buy5501.212.00971.99972.0197
10992007.09.18 18:20s/l5491.212.00472.00472.0197-60.5012041.75
11002007.09.19 10:01s/l5501.211.99971.99972.0197-120.4311921.33
11012007.09.19 10:01buy5511.192.00011.99512.0101
11022007.09.19 10:01buy5521.192.00011.99012.0101
11032007.09.19 14:15s/l5511.191.99511.99512.0101-59.5011861.83
11042007.09.20 08:32t/p5521.192.01011.99012.0101120.7011982.52
11052007.09.20 08:32buy5531.202.01052.00552.0205
11062007.09.20 08:32buy5541.202.01052.00052.0205
11072007.09.20 09:18s/l5531.202.00552.00552.0205-60.0011922.52
11082007.09.21 14:59t/p5541.202.02052.00052.0205120.5712043.09
11092007.09.21 14:59buy5551.202.02092.01592.0309
11102007.09.21 14:59buy5561.202.02092.01092.0309
11112007.09.24 06:20t/p5551.202.03092.01592.0309120.5712163.66
11122007.09.24 06:20t/p5561.202.03092.01092.0309120.5712284.23
11132007.09.24 06:20buy5571.232.03132.02632.0413
11142007.09.24 06:20buy5581.232.03132.02132.0413
11152007.09.24 07:10s/l5571.232.02632.02632.0413-61.5012222.73
11162007.09.24 13:52s/l5581.232.02132.02132.0413-123.0012099.73
11172007.09.24 13:52buy5591.212.02172.01672.0317
11182007.09.24 13:52buy5601.212.02172.01172.0317
11192007.09.25 00:16s/l5591.212.01672.01672.0317-59.9312039.81
11202007.09.25 02:40s/l5601.212.01172.01172.0317-120.4311919.38
11212007.09.25 02:40buy5611.192.01212.00712.0221
11222007.09.25 02:40buy5621.192.01212.00212.0221
11232007.09.27 06:43t/p5611.192.02212.00712.0221121.2612040.64
11242007.09.27 06:43t/p5621.192.02212.00212.0221121.2612161.90
11252007.09.27 06:43buy5631.222.02252.01752.0325
11262007.09.27 06:43buy5641.222.02252.01252.0325
11272007.09.28 10:25t/p5631.222.03252.01752.0325122.5812284.48
11282007.09.28 10:25t/p5641.222.03252.01252.0325122.5812407.06
11292007.09.28 10:25buy5651.242.03292.02792.0429
11302007.09.28 10:25buy5661.242.03292.02292.0429
11312007.09.28 17:20t/p5651.242.04292.02792.0429124.0012531.06
11322007.09.28 17:20t/p5661.242.04292.02292.0429124.0012655.06
11332007.09.28 17:20buy5671.272.04332.03832.0533
11342007.09.28 17:20buy5681.272.04332.03332.0533
11352007.10.01 11:29s/l5671.272.03832.03832.0533-62.9012592.17
11362007.10.03 18:13s/l5681.272.03332.03332.0533-125.1912466.98
11372007.10.03 18:13buy5691.252.03372.02872.0437
11382007.10.03 18:13buy5701.252.03372.02372.0437
11392007.10.04 04:38s/l5691.252.02872.02872.0437-60.7212406.26
11402007.10.05 16:02t/p5701.252.04372.02372.0437127.3812533.63
11412007.10.05 16:02buy5711.252.04412.03912.0541
11422007.10.05 16:02buy5721.252.04412.03412.0541
11432007.10.08 07:15s/l5711.252.03912.03912.0541-61.9112471.73
11442007.10.08 17:18s/l5721.252.03412.03412.0541-124.4112347.32
11452007.10.08 17:18buy5731.232.03442.02942.0444
11462007.10.08 17:18buy5741.232.03442.02442.0444
11472007.10.09 09:36s/l5731.232.02942.02942.0444-60.9212286.40
11482007.10.10 08:18t/p5741.232.04442.02442.0444124.1712410.57
11492007.10.10 08:18buy5751.242.04482.03982.0548
11502007.10.10 08:18buy5761.242.04482.03482.0548
11512007.10.10 11:58s/l5751.242.03982.03982.0548-62.0012348.57
11522007.10.11 07:07s/l5761.242.03482.03482.0548-122.2312226.34
11532007.10.11 07:07buy5771.222.03522.03022.0452
11542007.10.11 07:07buy5781.222.03522.02522.0452
11552007.10.12 05:19s/l5771.222.03022.03022.0452-60.4212165.92
11562007.10.12 07:31s/l5781.222.02522.02522.0452-121.4212044.50
11572007.10.12 07:31buy5791.202.02562.02062.0356
11582007.10.12 07:31buy5801.202.02562.01562.0356
11592007.10.12 13:09t/p5791.202.03562.02062.0356120.0012164.50
11602007.10.12 13:09t/p5801.202.03562.01562.0356120.0012284.50
11612007.10.12 13:09buy5811.232.03602.03102.0460
11622007.10.12 13:09buy5821.232.03602.02602.0460
11632007.10.16 10:53s/l5811.232.03102.03102.0460-60.3312224.17
11642007.10.18 08:41t/p5821.232.04602.02602.0460126.5112350.67
11652007.10.18 08:41buy5831.242.04642.04142.0564
11662007.10.18 08:41buy5841.242.04642.03642.0564
11672007.10.19 07:09s/l5831.242.04142.04142.0564-61.4112289.26
11682007.10.22 10:53s/l5841.242.03642.03642.0564-122.8212166.44
11692007.10.22 10:53buy5851.222.03682.03182.0468
11702007.10.22 10:53buy5861.222.03682.02682.0468
11712007.10.22 11:42s/l5851.222.03182.03182.0468-61.0012105.44
11722007.10.22 14:49s/l5861.222.02682.02682.0468-122.0011983.44
11732007.10.22 14:49buy5871.202.02722.02222.0372
11742007.10.22 14:49buy5881.202.02722.01722.0372
11752007.10.23 06:15t/p5871.202.03722.02222.0372120.5712104.01
11762007.10.23 06:15t/p5881.202.03722.01722.0372120.5712224.58
11772007.10.23 06:15buy5891.222.03762.03262.0476
11782007.10.23 06:15buy5901.222.03762.02762.0476
11792007.10.23 12:00t/p5891.222.04762.03262.0476122.0012346.58
11802007.10.23 12:00t/p5901.222.04762.02762.0476122.0012468.58
11812007.10.23 12:00buy5911.252.04802.04302.0580
11822007.10.23 12:00buy5921.252.04802.03802.0580
11832007.10.24 07:12s/l5911.252.04302.04302.0580-61.9112406.67
11842007.10.29 08:50t/p5921.252.05802.03802.0580128.5612535.24
11852007.10.29 08:50buy5931.252.05842.05342.0684
11862007.10.29 08:50buy5941.252.05842.04842.0684
11872007.10.30 14:38t/p5931.252.06842.05342.0684125.5912660.83
11882007.10.30 14:38t/p5941.252.06842.04842.0684125.5912786.42
11892007.10.30 14:38buy5951.282.06882.06382.0788
11902007.10.30 14:38buy5961.282.06882.05882.0788
11912007.10.31 16:47t/p5951.282.07882.06382.0788128.6112915.03
11922007.10.31 16:47t/p5961.282.07882.05882.0788128.6113043.64
11932007.10.31 16:47buy5971.302.07922.07422.0892
11942007.10.31 16:47buy5981.302.07922.06922.0892
11952007.11.02 16:52t/p5971.302.08922.07422.0892132.4713176.11
11962007.11.02 16:52t/p5981.302.08922.06922.0892132.4713308.58
11972007.11.02 16:52buy5991.332.08962.08462.0996
11982007.11.02 16:52buy6001.332.08962.07962.0996
11992007.11.05 08:09s/l5991.332.08462.08462.0996-65.8713242.71
12002007.11.05 10:04s/l6001.332.07962.07962.0996-132.3713110.34
12012007.11.05 10:04buy6011.312.08002.07502.0900
12022007.11.05 10:04buy6021.312.08002.07002.0900
12032007.11.06 14:08t/p6011.312.09002.07502.0900131.6213241.97
12042007.11.06 14:08t/p6021.312.09002.07002.0900131.6213373.59
12052007.11.06 14:08buy6031.342.09052.08552.1005
12062007.11.06 14:08buy6041.342.09052.08052.1005
12072007.11.06 16:39s/l6031.342.08552.08552.1005-67.0013306.59
12082007.11.07 09:22t/p6041.342.10052.08052.1005134.6413441.22
12092007.11.07 09:22buy6051.342.10102.09602.1110
12102007.11.07 09:22buy6061.342.10102.09102.1110
12112007.11.08 15:22t/p6051.342.11102.09602.1110135.9113577.13
12122007.11.08 15:22t/p6061.342.11102.09102.1110135.9113713.04
12132007.11.08 15:22buy6071.372.11142.10642.1214
12142007.11.08 15:22buy6081.372.11142.10142.1214
12152007.11.08 22:44s/l6071.372.10642.10642.1214-68.5013644.54
12162007.11.09 11:43s/l6081.372.10142.10142.1214-136.3513508.19
12172007.11.09 11:43buy6091.352.10182.09682.1118
12182007.11.09 11:43buy6101.352.10182.09182.1118
12192007.11.09 12:00s/l6091.352.09682.09682.1118-67.5013440.69
12202007.11.09 16:18s/l6101.352.09182.09182.1118-135.0013305.69
12212007.11.09 16:18buy6111.332.09222.08722.1022
12222007.11.09 16:18buy6121.332.09222.08222.1022
12232007.11.11 23:00s/l6111.332.08722.08722.1022-66.5013239.19
12242007.11.11 23:00s/l6121.332.08222.08222.1022-133.0013106.19
12252007.11.11 23:00buy6131.312.08252.07752.0925
12262007.11.11 23:00buy6141.312.08252.07252.0925
12272007.11.12 04:29s/l6131.312.07752.07752.0925-64.8813041.32
12282007.11.12 11:54s/l6141.312.07252.07252.0925-130.3812910.94
12292007.11.12 11:54buy6151.292.07282.06782.0828
12302007.11.12 11:54buy6161.292.07282.06282.0828
12312007.11.12 12:27s/l6151.292.06782.06782.0828-64.5012846.44
12322007.11.12 14:20s/l6161.292.06282.06282.0828-129.0012717.44
12332007.11.12 14:20buy6171.272.06322.05822.0732
12342007.11.12 14:20buy6181.272.06322.05322.0732
12352007.11.12 20:02s/l6171.272.05822.05822.0732-63.5012653.94
12362007.11.12 21:44s/l6181.272.05322.05322.0732-127.0012526.94
12372007.11.12 21:44buy6191.252.05352.04852.0635
12382007.11.12 21:44buy6201.252.05352.04352.0635
12392007.11.13 01:58t/p6191.252.06352.04852.0635125.5912652.53
12402007.11.13 01:58t/p6201.252.06352.04352.0635125.5912778.13
12412007.11.13 01:58buy6211.282.06392.05892.0739
12422007.11.13 01:58buy6221.282.06392.05392.0739
12432007.11.13 03:47s/l6211.282.05892.05892.0739-64.0012714.13
12442007.11.13 13:03t/p6221.282.07392.05392.0739128.0012842.13
12452007.11.13 13:03buy6231.282.07432.06932.0843
12462007.11.13 13:03buy6241.282.07432.06432.0843
12472007.11.13 13:21s/l6231.282.06932.06932.0843-64.0012778.13
12482007.11.14 11:51s/l6241.282.06432.06432.0843-127.3912650.73
12492007.11.14 11:51buy6251.272.06472.05972.0747
12502007.11.14 11:51buy6261.272.06472.05472.0747
12512007.11.14 16:11s/l6251.272.05972.05972.0747-63.5012587.23
12522007.11.14 19:00s/l6261.272.05472.05472.0747-127.0012460.23
12532007.11.14 19:00buy6271.252.05512.05012.0651
12542007.11.14 19:00buy6281.252.05512.04512.0651
12552007.11.15 09:30s/l6271.252.05012.05012.0651-60.7212399.52
12562007.11.15 10:01s/l6281.252.04512.04512.0651-123.2212276.30
12572007.11.15 10:01buy6291.232.04552.04052.0555
12582007.11.15 10:01buy6301.232.04552.03552.0555
12592007.11.16 08:22s/l6291.232.04052.04052.0555-60.9212215.38
12602007.11.16 10:40s/l6301.232.03552.03552.0555-122.4212092.97
12612007.11.16 10:40buy6311.212.03592.03092.0459
12622007.11.16 10:40buy6321.212.03592.02592.0459
12632007.11.16 13:07t/p6311.212.04592.03092.0459121.0012213.97
12642007.11.16 13:07t/p6321.212.04592.02592.0459121.0012334.97
12652007.11.16 13:07buy6331.232.04632.04132.0563
12662007.11.16 13:07buy6341.232.04632.03632.0563
12672007.11.19 00:21t/p6331.232.05632.04132.0563123.5812458.55
12682007.11.19 00:21t/p6341.232.05632.03632.0563123.5812582.13
12692007.11.19 00:21buy6351.262.05672.05172.0667
12702007.11.19 00:21buy6361.262.05672.04672.0667
12712007.11.19 03:22s/l6351.262.05172.05172.0667-63.0012519.13
12722007.11.19 07:52s/l6361.262.04672.04672.0667-126.0012393.13
12732007.11.19 07:52buy6371.242.04712.04212.0571
12742007.11.19 07:52buy6381.242.04712.03712.0571
12752007.11.20 07:20t/p6371.242.05712.04212.0571124.5912517.72
12762007.11.20 07:20t/p6381.242.05712.03712.0571124.5912642.31
12772007.11.20 07:20buy6391.262.05762.05262.0676
12782007.11.20 07:20buy6401.262.05762.04762.0676
12792007.11.20 19:17t/p6391.262.06762.05262.0676126.0012768.31
12802007.11.20 19:17t/p6401.262.06762.04762.0676126.0012894.31
12812007.11.20 19:17buy6411.292.06802.06302.0780
12822007.11.20 19:17buy6421.292.06802.05802.0780
12832007.11.21 08:02s/l6411.292.06302.06302.0780-63.8912830.42
12842007.11.21 09:32s/l6421.292.05802.05802.0780-128.3912702.04
12852007.11.21 09:32buy6431.272.05842.05342.0684
12862007.11.21 09:32buy6441.272.05842.04842.0684
12872007.11.21 10:41s/l6431.272.05342.05342.0684-63.5012638.54
12882007.11.23 01:19t/p6441.272.06842.04842.0684129.4112767.95
12892007.11.23 01:19buy6451.282.06882.06382.0788
12902007.11.23 01:19buy6461.282.06882.05882.0788
12912007.11.23 08:23s/l6451.282.06382.06382.0788-64.0012703.95
12922007.11.23 09:31s/l6461.282.05882.05882.0788-128.0012575.95
12932007.11.23 09:31buy6471.262.05922.05422.0692
12942007.11.23 09:31buy6481.262.05922.04922.0692
12952007.11.23 13:43s/l6471.262.05422.05422.0692-63.0012512.95
12962007.11.26 09:09t/p6481.262.06922.04922.0692126.6012639.55
12972007.11.26 09:09buy6491.262.06962.06462.0796
12982007.11.26 09:09buy6501.262.06962.05962.0796
12992007.11.26 15:17s/l6491.262.06462.06462.0796-63.0012576.55
13002007.11.28 07:50s/l6501.262.05962.05962.0796-124.8012451.75
13012007.11.28 07:50buy6511.252.06002.05502.0700
13022007.11.28 07:50buy6521.252.06002.05002.0700
13032007.11.28 14:07t/p6511.252.07002.05502.0700125.0012576.75
13042007.11.28 14:07t/p6521.252.07002.05002.0700125.0012701.75
13052007.11.28 14:07buy6531.272.07052.06552.0805
13062007.11.28 14:07buy6541.272.07052.06052.0805
13072007.11.28 19:39t/p6531.272.08052.06552.0805127.0012828.75
13082007.11.28 19:39t/p6541.272.08052.06052.0805127.0012955.75
13092007.11.28 19:39buy6551.302.08092.07592.0909
13102007.11.28 19:39buy6561.302.08092.07092.0909
13112007.11.29 00:49s/l6551.302.07592.07592.0909-63.1512892.60
13122007.11.29 07:00s/l6561.302.07092.07092.0909-128.1512764.45
13132007.11.29 07:00buy6571.282.07132.06632.0813
13142007.11.29 07:00buy6581.282.07132.06132.0813
13152007.11.29 08:22s/l6571.282.06632.06632.0813-64.0012700.45
13162007.11.29 10:37s/l6581.282.06132.06132.0813-128.0012572.45
13172007.11.29 10:37buy6591.262.06172.05672.0717
13182007.11.29 10:37buy6601.262.06172.05172.0717
13192007.11.30 15:19s/l6591.262.05672.05672.0717-62.4012510.05
13202007.11.30 20:59close at stop6601.262.05572.05172.0717-75.0012435.05