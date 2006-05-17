Strategy Tester Report
Double Long
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.03.14 03:30 - 2007.11.30 20:30 (2006.01.01 - 2007.12.02)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfitPips=100; StopLossPips=50; LotRatio=1; Slippage=5; SystemNumber=20071206; SystemName="DoubleLong";
|Bars in test
|21083
|Ticks modelled
|4495357
|Modelling quality
|52.50%
|Mismatched charts errors
|6
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2435.05
|Gross profit
|33817.30
|Gross loss
|-31382.25
|Profit factor
|1.08
|Expected payoff
|3.69
|Absolute drawdown
|331.69
|Maximal drawdown
|2221.48 (16.21%)
|Relative drawdown
|16.21% (2221.48)
|Total trades
|660
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|660 (43.33%)
|Profit trades (% of total)
|286 (43.33%)
|Loss trades (% of total)
|374 (56.67%)
|Largest
|profit trade
|135.91
|loss trade
|-136.35
|Average
|profit trade
|118.24
|loss trade
|-83.91
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (1042.93)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-1151.67)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1042.93 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1186.10 (12)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.14 03:30
|buy
|1
|1.00
|1.7357
|1.7307
|1.7457
|2
|2006.03.14 03:30
|buy
|2
|1.00
|1.7357
|1.7257
|1.7457
|3
|2006.03.14 15:44
|t/p
|1
|1.00
|1.7457
|1.7307
|1.7457
|100.00
|10100.00
|4
|2006.03.14 15:44
|t/p
|2
|1.00
|1.7457
|1.7257
|1.7457
|100.00
|10200.00
|5
|2006.03.14 15:44
|buy
|3
|1.02
|1.7461
|1.7411
|1.7561
|6
|2006.03.14 15:44
|buy
|4
|1.02
|1.7461
|1.7361
|1.7561
|7
|2006.03.16 16:14
|t/p
|3
|1.02
|1.7561
|1.7411
|1.7561
|103.94
|10303.94
|8
|2006.03.16 16:14
|t/p
|4
|1.02
|1.7561
|1.7361
|1.7561
|103.94
|10407.88
|9
|2006.03.16 16:14
|buy
|5
|1.04
|1.7565
|1.7515
|1.7665
|10
|2006.03.16 16:14
|buy
|6
|1.04
|1.7565
|1.7465
|1.7665
|11
|2006.03.17 15:01
|s/l
|5
|1.04
|1.7515
|1.7515
|1.7665
|-51.51
|10356.37
|12
|2006.03.21 09:18
|s/l
|6
|1.04
|1.7465
|1.7465
|1.7665
|-102.52
|10253.85
|13
|2006.03.21 09:18
|buy
|7
|1.03
|1.7469
|1.7419
|1.7569
|14
|2006.03.21 09:18
|buy
|8
|1.03
|1.7469
|1.7369
|1.7569
|15
|2006.03.23 11:01
|s/l
|7
|1.03
|1.7419
|1.7419
|1.7569
|-49.54
|10204.31
|16
|2006.03.23 15:18
|s/l
|8
|1.03
|1.7369
|1.7369
|1.7569
|-101.04
|10103.27
|17
|2006.03.23 15:18
|buy
|9
|1.01
|1.7373
|1.7323
|1.7473
|18
|2006.03.23 15:18
|buy
|10
|1.01
|1.7373
|1.7273
|1.7473
|19
|2006.03.24 07:48
|s/l
|9
|1.01
|1.7323
|1.7323
|1.7473
|-50.02
|10053.25
|20
|2006.03.27 03:19
|t/p
|10
|1.01
|1.7473
|1.7273
|1.7473
|101.96
|10155.21
|21
|2006.03.27 03:19
|buy
|11
|1.02
|1.7477
|1.7427
|1.7577
|22
|2006.03.27 03:19
|buy
|12
|1.02
|1.7477
|1.7377
|1.7577
|23
|2006.03.28 19:49
|s/l
|11
|1.02
|1.7427
|1.7427
|1.7577
|-50.52
|10104.69
|24
|2006.03.29 07:48
|s/l
|12
|1.02
|1.7377
|1.7377
|1.7577
|-101.03
|10003.66
|25
|2006.03.29 07:48
|buy
|13
|1.00
|1.7381
|1.7331
|1.7481
|26
|2006.03.29 07:48
|buy
|14
|1.00
|1.7381
|1.7281
|1.7481
|27
|2006.03.29 13:48
|s/l
|13
|1.00
|1.7331
|1.7331
|1.7481
|-50.00
|9953.66
|28
|2006.03.30 19:17
|t/p
|14
|1.00
|1.7481
|1.7281
|1.7481
|101.43
|10055.08
|29
|2006.03.30 19:17
|buy
|15
|1.01
|1.7485
|1.7435
|1.7585
|30
|2006.03.30 19:17
|buy
|16
|1.01
|1.7485
|1.7385
|1.7585
|31
|2006.03.31 06:18
|s/l
|15
|1.01
|1.7435
|1.7435
|1.7585
|-50.02
|10005.06
|32
|2006.03.31 08:19
|s/l
|16
|1.01
|1.7385
|1.7385
|1.7585
|-100.52
|9904.54
|33
|2006.03.31 08:19
|buy
|17
|0.99
|1.7389
|1.7339
|1.7489
|34
|2006.03.31 08:19
|buy
|18
|0.99
|1.7389
|1.7289
|1.7489
|35
|2006.03.31 10:02
|s/l
|17
|0.99
|1.7339
|1.7339
|1.7489
|-49.50
|9855.04
|36
|2006.04.03 06:19
|s/l
|18
|0.99
|1.7289
|1.7289
|1.7489
|-98.53
|9756.51
|37
|2006.04.03 06:19
|buy
|19
|0.98
|1.7293
|1.7243
|1.7393
|38
|2006.04.03 06:19
|buy
|20
|0.98
|1.7293
|1.7193
|1.7393
|39
|2006.04.03 15:18
|t/p
|19
|0.98
|1.7393
|1.7243
|1.7393
|98.00
|9854.51
|40
|2006.04.03 15:18
|t/p
|20
|0.98
|1.7393
|1.7193
|1.7393
|98.00
|9952.51
|41
|2006.04.03 15:18
|buy
|21
|1.00
|1.7397
|1.7347
|1.7497
|42
|2006.04.03 15:18
|buy
|22
|1.00
|1.7397
|1.7297
|1.7497
|43
|2006.04.04 12:09
|t/p
|21
|1.00
|1.7497
|1.7347
|1.7497
|100.47
|10052.99
|44
|2006.04.04 12:09
|t/p
|22
|1.00
|1.7497
|1.7297
|1.7497
|100.47
|10153.46
|45
|2006.04.04 12:09
|buy
|23
|1.02
|1.7501
|1.7451
|1.7601
|46
|2006.04.04 12:09
|buy
|24
|1.02
|1.7501
|1.7401
|1.7601
|47
|2006.04.05 06:49
|t/p
|23
|1.02
|1.7601
|1.7451
|1.7601
|102.48
|10255.95
|48
|2006.04.05 06:49
|t/p
|24
|1.02
|1.7601
|1.7401
|1.7601
|102.48
|10358.43
|49
|2006.04.05 06:49
|buy
|25
|1.04
|1.7605
|1.7555
|1.7705
|50
|2006.04.05 06:49
|buy
|26
|1.04
|1.7605
|1.7505
|1.7705
|51
|2006.04.05 08:43
|s/l
|25
|1.04
|1.7555
|1.7555
|1.7705
|-52.00
|10306.43
|52
|2006.04.05 12:18
|s/l
|26
|1.04
|1.7505
|1.7505
|1.7705
|-104.00
|10202.43
|53
|2006.04.05 12:18
|buy
|27
|1.02
|1.7509
|1.7459
|1.7609
|54
|2006.04.05 12:18
|buy
|28
|1.02
|1.7509
|1.7409
|1.7609
|55
|2006.04.07 13:18
|s/l
|27
|1.02
|1.7459
|1.7459
|1.7609
|-49.06
|10153.37
|56
|2006.04.07 14:49
|s/l
|28
|1.02
|1.7409
|1.7409
|1.7609
|-100.06
|10053.31
|57
|2006.04.07 14:49
|buy
|29
|1.01
|1.7413
|1.7363
|1.7513
|58
|2006.04.07 14:49
|buy
|30
|1.01
|1.7413
|1.7313
|1.7513
|59
|2006.04.12 00:18
|t/p
|29
|1.01
|1.7513
|1.7363
|1.7513
|102.44
|10155.75
|60
|2006.04.12 00:18
|t/p
|30
|1.01
|1.7513
|1.7313
|1.7513
|102.44
|10258.19
|61
|2006.04.12 00:18
|buy
|31
|1.03
|1.7517
|1.7467
|1.7617
|62
|2006.04.12 00:18
|buy
|32
|1.03
|1.7517
|1.7417
|1.7617
|63
|2006.04.12 12:49
|s/l
|31
|1.03
|1.7467
|1.7467
|1.7617
|-51.50
|10206.69
|64
|2006.04.17 11:38
|t/p
|32
|1.03
|1.7617
|1.7417
|1.7617
|105.45
|10312.13
|65
|2006.04.17 11:38
|buy
|33
|1.03
|1.7621
|1.7571
|1.7721
|66
|2006.04.17 11:38
|buy
|34
|1.03
|1.7621
|1.7521
|1.7721
|67
|2006.04.17 12:48
|t/p
|33
|1.03
|1.7721
|1.7571
|1.7721
|103.00
|10415.13
|68
|2006.04.17 12:48
|t/p
|34
|1.03
|1.7721
|1.7521
|1.7721
|103.00
|10518.13
|69
|2006.04.17 12:48
|buy
|35
|1.05
|1.7725
|1.7675
|1.7825
|70
|2006.04.17 12:48
|buy
|36
|1.05
|1.7725
|1.7625
|1.7825
|71
|2006.04.17 13:02
|s/l
|35
|1.05
|1.7675
|1.7675
|1.7825
|-52.50
|10465.63
|72
|2006.04.18 20:44
|t/p
|36
|1.05
|1.7825
|1.7625
|1.7825
|105.50
|10571.13
|73
|2006.04.18 20:44
|buy
|37
|1.06
|1.7829
|1.7779
|1.7929
|74
|2006.04.18 20:44
|buy
|38
|1.06
|1.7829
|1.7729
|1.7929
|75
|2006.04.19 16:19
|t/p
|37
|1.06
|1.7929
|1.7779
|1.7929
|106.50
|10677.64
|76
|2006.04.19 16:19
|t/p
|38
|1.06
|1.7929
|1.7729
|1.7929
|106.50
|10784.14
|77
|2006.04.19 16:19
|buy
|39
|1.08
|1.7933
|1.7883
|1.8033
|78
|2006.04.19 16:19
|buy
|40
|1.08
|1.7933
|1.7833
|1.8033
|79
|2006.04.20 03:09
|s/l
|39
|1.08
|1.7883
|1.7883
|1.8033
|-52.46
|10731.68
|80
|2006.04.20 08:49
|s/l
|40
|1.08
|1.7833
|1.7833
|1.8033
|-106.46
|10625.22
|81
|2006.04.20 08:49
|buy
|41
|1.06
|1.7837
|1.7787
|1.7937
|82
|2006.04.20 08:49
|buy
|42
|1.06
|1.7837
|1.7737
|1.7937
|83
|2006.04.20 14:14
|s/l
|41
|1.06
|1.7787
|1.7787
|1.7937
|-53.00
|10572.22
|84
|2006.04.25 13:31
|t/p
|42
|1.06
|1.7937
|1.7737
|1.7937
|107.51
|10679.73
|85
|2006.04.25 13:31
|buy
|43
|1.07
|1.7941
|1.7891
|1.8041
|86
|2006.04.25 13:31
|buy
|44
|1.07
|1.7941
|1.7841
|1.8041
|87
|2006.04.25 14:03
|s/l
|43
|1.07
|1.7891
|1.7891
|1.8041
|-53.50
|10626.23
|88
|2006.04.25 14:19
|s/l
|44
|1.07
|1.7841
|1.7841
|1.8041
|-107.00
|10519.23
|89
|2006.04.25 14:19
|buy
|45
|1.05
|1.7845
|1.7795
|1.7945
|90
|2006.04.25 14:19
|buy
|46
|1.05
|1.7845
|1.7745
|1.7945
|91
|2006.04.27 14:12
|t/p
|45
|1.05
|1.7945
|1.7795
|1.7945
|107.00
|10626.22
|92
|2006.04.27 14:12
|t/p
|46
|1.05
|1.7945
|1.7745
|1.7945
|107.00
|10733.22
|93
|2006.04.27 14:12
|buy
|47
|1.07
|1.7949
|1.7899
|1.8049
|94
|2006.04.27 14:12
|buy
|48
|1.07
|1.7949
|1.7849
|1.8049
|95
|2006.04.27 14:47
|t/p
|47
|1.07
|1.8049
|1.7899
|1.8049
|107.00
|10840.22
|96
|2006.04.27 14:47
|t/p
|48
|1.07
|1.8049
|1.7849
|1.8049
|107.00
|10947.22
|97
|2006.04.27 14:47
|buy
|49
|1.09
|1.8053
|1.8003
|1.8153
|98
|2006.04.27 14:47
|buy
|50
|1.09
|1.8053
|1.7953
|1.8153
|99
|2006.04.27 15:18
|s/l
|49
|1.09
|1.8003
|1.8003
|1.8153
|-54.50
|10892.72
|100
|2006.04.28 14:43
|t/p
|50
|1.09
|1.8153
|1.7953
|1.8153
|109.52
|11002.24
|101
|2006.04.28 14:43
|buy
|51
|1.10
|1.8157
|1.8107
|1.8257
|102
|2006.04.28 14:43
|buy
|52
|1.10
|1.8157
|1.8057
|1.8257
|103
|2006.04.28 20:18
|t/p
|51
|1.10
|1.8257
|1.8107
|1.8257
|110.00
|11112.24
|104
|2006.04.28 20:18
|t/p
|52
|1.10
|1.8257
|1.8057
|1.8257
|110.00
|11222.24
|105
|2006.04.28 20:18
|buy
|53
|1.12
|1.8261
|1.8211
|1.8361
|106
|2006.04.28 20:18
|buy
|54
|1.12
|1.8261
|1.8161
|1.8361
|107
|2006.05.01 13:18
|t/p
|53
|1.12
|1.8361
|1.8211
|1.8361
|112.53
|11334.77
|108
|2006.05.01 13:18
|t/p
|54
|1.12
|1.8361
|1.8161
|1.8361
|112.53
|11447.30
|109
|2006.05.01 13:18
|buy
|55
|1.14
|1.8365
|1.8315
|1.8465
|110
|2006.05.01 13:18
|buy
|56
|1.14
|1.8365
|1.8265
|1.8465
|111
|2006.05.01 14:48
|s/l
|55
|1.14
|1.8315
|1.8315
|1.8465
|-57.00
|11390.30
|112
|2006.05.01 19:09
|s/l
|56
|1.14
|1.8265
|1.8265
|1.8465
|-114.00
|11276.30
|113
|2006.05.01 19:09
|buy
|57
|1.13
|1.8269
|1.8219
|1.8369
|114
|2006.05.01 19:09
|buy
|58
|1.13
|1.8269
|1.8169
|1.8369
|115
|2006.05.01 19:31
|s/l
|57
|1.13
|1.8219
|1.8219
|1.8369
|-56.50
|11219.80
|116
|2006.05.02 10:09
|t/p
|58
|1.13
|1.8369
|1.8169
|1.8369
|113.54
|11333.34
|117
|2006.05.02 10:09
|buy
|59
|1.13
|1.8373
|1.8323
|1.8473
|118
|2006.05.02 10:09
|buy
|60
|1.13
|1.8373
|1.8273
|1.8473
|119
|2006.05.02 11:01
|s/l
|59
|1.13
|1.8323
|1.8323
|1.8473
|-56.50
|11276.84
|120
|2006.05.03 06:48
|t/p
|60
|1.13
|1.8473
|1.8273
|1.8473
|113.54
|11390.37
|121
|2006.05.03 06:48
|buy
|61
|1.14
|1.8477
|1.8427
|1.8577
|122
|2006.05.03 06:48
|buy
|62
|1.14
|1.8477
|1.8377
|1.8577
|123
|2006.05.03 07:18
|s/l
|61
|1.14
|1.8427
|1.8427
|1.8577
|-57.00
|11333.37
|124
|2006.05.03 07:49
|s/l
|62
|1.14
|1.8377
|1.8377
|1.8577
|-114.00
|11219.37
|125
|2006.05.03 07:49
|buy
|63
|1.12
|1.8381
|1.8331
|1.8481
|126
|2006.05.03 07:49
|buy
|64
|1.12
|1.8381
|1.8281
|1.8481
|127
|2006.05.04 14:18
|t/p
|63
|1.12
|1.8481
|1.8331
|1.8481
|113.60
|11332.97
|128
|2006.05.04 14:18
|t/p
|64
|1.12
|1.8481
|1.8281
|1.8481
|113.60
|11446.56
|129
|2006.05.04 14:18
|buy
|65
|1.14
|1.8485
|1.8435
|1.8585
|130
|2006.05.04 14:18
|buy
|66
|1.14
|1.8485
|1.8385
|1.8585
|131
|2006.05.05 12:47
|t/p
|65
|1.14
|1.8585
|1.8435
|1.8585
|114.54
|11561.11
|132
|2006.05.05 12:47
|t/p
|66
|1.14
|1.8585
|1.8385
|1.8585
|114.54
|11675.65
|133
|2006.05.05 12:47
|buy
|67
|1.17
|1.8589
|1.8539
|1.8689
|134
|2006.05.05 12:47
|buy
|68
|1.17
|1.8589
|1.8489
|1.8689
|135
|2006.05.08 08:19
|t/p
|67
|1.17
|1.8689
|1.8539
|1.8689
|117.56
|11793.20
|136
|2006.05.08 08:19
|t/p
|68
|1.17
|1.8689
|1.8489
|1.8689
|117.56
|11910.76
|137
|2006.05.08 08:19
|buy
|69
|1.19
|1.8693
|1.8643
|1.8793
|138
|2006.05.08 08:19
|buy
|70
|1.19
|1.8693
|1.8593
|1.8793
|139
|2006.05.08 10:18
|s/l
|69
|1.19
|1.8643
|1.8643
|1.8793
|-59.50
|11851.26
|140
|2006.05.08 13:49
|s/l
|70
|1.19
|1.8593
|1.8593
|1.8793
|-119.00
|11732.26
|141
|2006.05.08 13:49
|buy
|71
|1.17
|1.8597
|1.8547
|1.8697
|142
|2006.05.08 13:49
|buy
|72
|1.17
|1.8597
|1.8497
|1.8697
|143
|2006.05.08 17:19
|s/l
|71
|1.17
|1.8547
|1.8547
|1.8697
|-58.50
|11673.76
|144
|2006.05.10 06:43
|t/p
|72
|1.17
|1.8697
|1.8497
|1.8697
|118.11
|11791.87
|145
|2006.05.10 06:43
|buy
|73
|1.18
|1.8701
|1.8651
|1.8801
|146
|2006.05.10 06:43
|buy
|74
|1.18
|1.8701
|1.8601
|1.8801
|147
|2006.05.10 08:18
|s/l
|73
|1.18
|1.8651
|1.8651
|1.8801
|-59.00
|11732.87
|148
|2006.05.10 18:19
|s/l
|74
|1.18
|1.8601
|1.8601
|1.8801
|-118.00
|11614.87
|149
|2006.05.10 18:19
|buy
|75
|1.16
|1.8605
|1.8555
|1.8705
|150
|2006.05.10 18:19
|buy
|76
|1.16
|1.8605
|1.8505
|1.8705
|151
|2006.05.11 01:13
|s/l
|75
|1.16
|1.8555
|1.8555
|1.8705
|-56.35
|11558.52
|152
|2006.05.11 12:49
|t/p
|76
|1.16
|1.8705
|1.8505
|1.8705
|117.65
|11676.18
|153
|2006.05.11 12:49
|buy
|77
|1.17
|1.8709
|1.8659
|1.8809
|154
|2006.05.11 12:49
|buy
|78
|1.17
|1.8709
|1.8609
|1.8809
|155
|2006.05.11 14:49
|t/p
|77
|1.17
|1.8809
|1.8659
|1.8809
|117.00
|11793.18
|156
|2006.05.11 14:49
|t/p
|78
|1.17
|1.8809
|1.8609
|1.8809
|117.00
|11910.18
|157
|2006.05.11 14:49
|buy
|79
|1.19
|1.8813
|1.8763
|1.8913
|158
|2006.05.11 14:49
|buy
|80
|1.19
|1.8813
|1.8713
|1.8913
|159
|2006.05.12 07:20
|t/p
|79
|1.19
|1.8913
|1.8763
|1.8913
|119.57
|12029.74
|160
|2006.05.12 07:20
|t/p
|80
|1.19
|1.8913
|1.8713
|1.8913
|119.57
|12149.31
|161
|2006.05.12 07:20
|buy
|81
|1.21
|1.8917
|1.8867
|1.9017
|162
|2006.05.12 07:20
|buy
|82
|1.21
|1.8917
|1.8817
|1.9017
|163
|2006.05.15 08:13
|s/l
|81
|1.21
|1.8867
|1.8867
|1.9017
|-59.93
|12089.38
|164
|2006.05.15 10:42
|s/l
|82
|1.21
|1.8817
|1.8817
|1.9017
|-120.43
|11968.96
|165
|2006.05.15 10:42
|buy
|83
|1.20
|1.8821
|1.8771
|1.8921
|166
|2006.05.15 10:42
|buy
|84
|1.20
|1.8821
|1.8721
|1.8921
|167
|2006.05.15 19:49
|s/l
|83
|1.20
|1.8771
|1.8771
|1.8921
|-60.00
|11908.96
|168
|2006.05.17 03:19
|t/p
|84
|1.20
|1.8921
|1.8721
|1.8921
|121.14
|12030.10
|169
|2006.05.17 03:19
|buy
|85
|1.20
|1.8925
|1.8875
|1.9025
|170
|2006.05.17 03:19
|buy
|86
|1.20
|1.8925
|1.8825
|1.9025
|171
|2006.05.17 12:47
|t/p
|85
|1.20
|1.9025
|1.8875
|1.9025
|120.00
|12150.10
|172
|2006.05.17 12:47
|t/p
|86
|1.20
|1.9025
|1.8825
|1.9025
|120.00
|12270.10
|173
|2006.05.17 12:47
|buy
|87
|1.23
|1.9029
|1.8979
|1.9129
|174
|2006.05.17 12:47
|buy
|88
|1.23
|1.9029
|1.8929
|1.9129
|175
|2006.05.17 12:55
|s/l
|87
|1.23
|1.8979
|1.8979
|1.9129
|-61.50
|12208.60
|176
|2006.05.17 13:18
|s/l
|88
|1.23
|1.8929
|1.8929
|1.9129
|-123.00
|12085.60
|177
|2006.05.17 13:18
|buy
|89
|1.21
|1.8933
|1.8883
|1.9033
|178
|2006.05.17 13:18
|buy
|90
|1.21
|1.8933
|1.8833
|1.9033
|179
|2006.05.17 14:12
|s/l
|89
|1.21
|1.8883
|1.8883
|1.9033
|-60.50
|12025.10
|180
|2006.05.17 14:30
|s/l
|90
|1.21
|1.8833
|1.8833
|1.9033
|-121.00
|11904.10
|181
|2006.05.17 14:30
|buy
|91
|1.19
|1.8837
|1.8787
|1.8937
|182
|2006.05.17 14:30
|buy
|92
|1.19
|1.8837
|1.8737
|1.8937
|183
|2006.05.17 18:18
|s/l
|91
|1.19
|1.8787
|1.8787
|1.8937
|-59.50
|11844.60
|184
|2006.05.18 13:48
|t/p
|92
|1.19
|1.8937
|1.8737
|1.8937
|120.70
|11965.29
|185
|2006.05.18 13:48
|buy
|93
|1.20
|1.8941
|1.8891
|1.9041
|186
|2006.05.18 13:48
|buy
|94
|1.20
|1.8941
|1.8841
|1.9041
|187
|2006.05.18 14:18
|s/l
|93
|1.20
|1.8891
|1.8891
|1.9041
|-60.00
|11905.29
|188
|2006.05.19 07:17
|s/l
|94
|1.20
|1.8841
|1.8841
|1.9041
|-119.43
|11785.86
|189
|2006.05.19 07:17
|buy
|95
|1.18
|1.8845
|1.8795
|1.8945
|190
|2006.05.19 07:17
|buy
|96
|1.18
|1.8845
|1.8745
|1.8945
|191
|2006.05.19 07:48
|s/l
|95
|1.18
|1.8795
|1.8795
|1.8945
|-59.00
|11726.86
|192
|2006.05.19 08:18
|s/l
|96
|1.18
|1.8745
|1.8745
|1.8945
|-118.00
|11608.86
|193
|2006.05.19 08:18
|buy
|97
|1.16
|1.8749
|1.8699
|1.8849
|194
|2006.05.19 08:18
|buy
|98
|1.16
|1.8749
|1.8649
|1.8849
|195
|2006.05.19 14:47
|s/l
|97
|1.16
|1.8699
|1.8699
|1.8849
|-58.00
|11550.86
|196
|2006.05.22 06:48
|s/l
|98
|1.16
|1.8649
|1.8649
|1.8849
|-115.45
|11435.41
|197
|2006.05.22 06:48
|buy
|99
|1.14
|1.8653
|1.8603
|1.8753
|198
|2006.05.22 06:48
|buy
|100
|1.14
|1.8653
|1.8553
|1.8753
|199
|2006.05.22 10:08
|t/p
|99
|1.14
|1.8753
|1.8603
|1.8753
|114.00
|11549.41
|200
|2006.05.22 10:08
|t/p
|100
|1.14
|1.8753
|1.8553
|1.8753
|114.00
|11663.41
|201
|2006.05.22 10:08
|buy
|101
|1.17
|1.8757
|1.8707
|1.8857
|202
|2006.05.22 10:08
|buy
|102
|1.17
|1.8757
|1.8657
|1.8857
|203
|2006.05.22 15:39
|t/p
|101
|1.17
|1.8857
|1.8707
|1.8857
|117.00
|11780.41
|204
|2006.05.22 15:39
|t/p
|102
|1.17
|1.8857
|1.8657
|1.8857
|117.00
|11897.41
|205
|2006.05.22 15:39
|buy
|103
|1.19
|1.8861
|1.8811
|1.8961
|206
|2006.05.22 15:39
|buy
|104
|1.19
|1.8861
|1.8761
|1.8961
|207
|2006.05.23 07:48
|s/l
|103
|1.19
|1.8811
|1.8811
|1.8961
|-58.93
|11838.48
|208
|2006.05.23 21:49
|s/l
|104
|1.19
|1.8761
|1.8761
|1.8961
|-118.43
|11720.04
|209
|2006.05.23 21:49
|buy
|105
|1.17
|1.8765
|1.8715
|1.8865
|210
|2006.05.23 21:49
|buy
|106
|1.17
|1.8765
|1.8665
|1.8865
|211
|2006.05.24 14:18
|s/l
|105
|1.17
|1.8715
|1.8715
|1.8865
|-57.94
|11662.10
|212
|2006.05.24 14:48
|s/l
|106
|1.17
|1.8665
|1.8665
|1.8865
|-116.44
|11545.66
|213
|2006.05.24 14:48
|buy
|107
|1.15
|1.8669
|1.8619
|1.8769
|214
|2006.05.24 14:48
|buy
|108
|1.15
|1.8669
|1.8569
|1.8769
|215
|2006.05.25 21:48
|t/p
|107
|1.15
|1.8769
|1.8619
|1.8769
|116.64
|11662.29
|216
|2006.05.25 21:48
|t/p
|108
|1.15
|1.8769
|1.8569
|1.8769
|116.64
|11778.93
|217
|2006.05.25 21:48
|buy
|109
|1.18
|1.8773
|1.8723
|1.8873
|218
|2006.05.25 21:48
|buy
|110
|1.18
|1.8773
|1.8673
|1.8873
|219
|2006.05.26 01:19
|s/l
|109
|1.18
|1.8723
|1.8723
|1.8873
|-58.44
|11720.49
|220
|2006.05.26 12:17
|s/l
|110
|1.18
|1.8673
|1.8673
|1.8873
|-117.44
|11603.05
|221
|2006.05.26 12:17
|buy
|111
|1.16
|1.8677
|1.8627
|1.8777
|222
|2006.05.26 12:17
|buy
|112
|1.16
|1.8677
|1.8577
|1.8777
|223
|2006.05.26 13:18
|s/l
|111
|1.16
|1.8627
|1.8627
|1.8777
|-58.00
|11545.05
|224
|2006.05.26 13:48
|s/l
|112
|1.16
|1.8577
|1.8577
|1.8777
|-116.00
|11429.05
|225
|2006.05.26 13:48
|buy
|113
|1.14
|1.8581
|1.8531
|1.8681
|226
|2006.05.26 13:48
|buy
|114
|1.14
|1.8581
|1.8481
|1.8681
|227
|2006.05.26 14:36
|s/l
|113
|1.14
|1.8531
|1.8531
|1.8681
|-57.00
|11372.05
|228
|2006.05.30 03:18
|t/p
|114
|1.14
|1.8681
|1.8481
|1.8681
|115.08
|11487.14
|229
|2006.05.30 03:18
|buy
|115
|1.15
|1.8685
|1.8635
|1.8785
|230
|2006.05.30 03:18
|buy
|116
|1.15
|1.8685
|1.8585
|1.8785
|231
|2006.05.30 09:44
|t/p
|115
|1.15
|1.8785
|1.8635
|1.8785
|115.00
|11602.14
|232
|2006.05.30 09:44
|t/p
|116
|1.15
|1.8785
|1.8585
|1.8785
|115.00
|11717.14
|233
|2006.05.30 09:44
|buy
|117
|1.17
|1.8789
|1.8739
|1.8889
|234
|2006.05.30 09:44
|buy
|118
|1.17
|1.8789
|1.8689
|1.8889
|235
|2006.05.30 11:48
|s/l
|117
|1.17
|1.8739
|1.8739
|1.8889
|-58.50
|11658.64
|236
|2006.05.31 18:49
|s/l
|118
|1.17
|1.8689
|1.8689
|1.8889
|-116.44
|11542.19
|237
|2006.05.31 18:49
|buy
|119
|1.15
|1.8693
|1.8643
|1.8793
|238
|2006.05.31 18:49
|buy
|120
|1.15
|1.8693
|1.8593
|1.8793
|239
|2006.06.01 03:32
|s/l
|119
|1.15
|1.8643
|1.8643
|1.8793
|-55.86
|11486.33
|240
|2006.06.01 12:18
|s/l
|120
|1.15
|1.8593
|1.8593
|1.8793
|-113.36
|11372.97
|241
|2006.06.01 12:18
|buy
|121
|1.14
|1.8597
|1.8547
|1.8697
|242
|2006.06.01 12:18
|buy
|122
|1.14
|1.8597
|1.8497
|1.8697
|243
|2006.06.01 14:49
|t/p
|121
|1.14
|1.8697
|1.8547
|1.8697
|114.00
|11486.97
|244
|2006.06.01 14:49
|t/p
|122
|1.14
|1.8697
|1.8497
|1.8697
|114.00
|11600.97
|245
|2006.06.01 14:49
|buy
|123
|1.16
|1.8701
|1.8651
|1.8801
|246
|2006.06.01 14:49
|buy
|124
|1.16
|1.8701
|1.8601
|1.8801
|247
|2006.06.01 15:19
|s/l
|123
|1.16
|1.8651
|1.8651
|1.8801
|-58.00
|11542.97
|248
|2006.06.02 12:42
|t/p
|124
|1.16
|1.8801
|1.8601
|1.8801
|116.55
|11659.52
|249
|2006.06.02 12:42
|buy
|125
|1.17
|1.8805
|1.8755
|1.8905
|250
|2006.06.02 12:42
|buy
|126
|1.17
|1.8805
|1.8705
|1.8905
|251
|2006.06.05 18:44
|s/l
|125
|1.17
|1.8755
|1.8755
|1.8905
|-57.94
|11601.58
|252
|2006.06.05 23:01
|s/l
|126
|1.17
|1.8705
|1.8705
|1.8905
|-116.44
|11485.13
|253
|2006.06.05 23:01
|buy
|127
|1.15
|1.8709
|1.8659
|1.8809
|254
|2006.06.05 23:01
|buy
|128
|1.15
|1.8709
|1.8609
|1.8809
|255
|2006.06.06 12:18
|s/l
|127
|1.15
|1.8659
|1.8659
|1.8809
|-56.95
|11428.18
|256
|2006.06.06 14:47
|s/l
|128
|1.15
|1.8609
|1.8609
|1.8809
|-114.45
|11313.73
|257
|2006.06.06 14:47
|buy
|129
|1.13
|1.8613
|1.8563
|1.8713
|258
|2006.06.06 14:47
|buy
|130
|1.13
|1.8613
|1.8513
|1.8713
|259
|2006.06.07 06:48
|s/l
|129
|1.13
|1.8563
|1.8563
|1.8713
|-55.96
|11257.76
|260
|2006.06.08 06:48
|s/l
|130
|1.13
|1.8513
|1.8513
|1.8713
|-110.85
|11146.91
|261
|2006.06.08 06:48
|buy
|131
|1.11
|1.8517
|1.8467
|1.8617
|262
|2006.06.08 06:48
|buy
|132
|1.11
|1.8517
|1.8417
|1.8617
|263
|2006.06.08 08:49
|s/l
|131
|1.11
|1.8467
|1.8467
|1.8617
|-55.50
|11091.41
|264
|2006.06.08 12:37
|s/l
|132
|1.11
|1.8417
|1.8417
|1.8617
|-111.00
|10980.41
|265
|2006.06.08 12:37
|buy
|133
|1.10
|1.8421
|1.8371
|1.8521
|266
|2006.06.08 12:37
|buy
|134
|1.10
|1.8421
|1.8321
|1.8521
|267
|2006.06.08 12:47
|s/l
|133
|1.10
|1.8371
|1.8371
|1.8521
|-55.00
|10925.41
|268
|2006.06.13 20:31
|s/l
|134
|1.10
|1.8321
|1.8321
|1.8521
|-108.43
|10816.98
|269
|2006.06.13 20:31
|buy
|135
|1.08
|1.8325
|1.8275
|1.8425
|270
|2006.06.13 20:31
|buy
|136
|1.08
|1.8325
|1.8225
|1.8425
|271
|2006.06.14 07:43
|t/p
|135
|1.08
|1.8425
|1.8275
|1.8425
|108.51
|10925.49
|272
|2006.06.14 07:43
|t/p
|136
|1.08
|1.8425
|1.8225
|1.8425
|108.51
|11034.00
|273
|2006.06.14 07:43
|buy
|137
|1.10
|1.8429
|1.8379
|1.8529
|274
|2006.06.14 07:43
|buy
|138
|1.10
|1.8429
|1.8329
|1.8529
|275
|2006.06.14 12:30
|s/l
|137
|1.10
|1.8379
|1.8379
|1.8529
|-55.00
|10979.00
|276
|2006.06.15 13:14
|t/p
|138
|1.10
|1.8529
|1.8329
|1.8529
|111.57
|11090.57
|277
|2006.06.15 13:14
|buy
|139
|1.11
|1.8533
|1.8483
|1.8633
|278
|2006.06.15 13:14
|buy
|140
|1.11
|1.8533
|1.8433
|1.8633
|279
|2006.06.15 14:19
|s/l
|139
|1.11
|1.8483
|1.8483
|1.8633
|-55.50
|11035.07
|280
|2006.06.19 01:39
|s/l
|140
|1.11
|1.8433
|1.8433
|1.8633
|-109.95
|10925.12
|281
|2006.06.19 01:39
|buy
|141
|1.09
|1.8437
|1.8387
|1.8537
|282
|2006.06.19 01:39
|buy
|142
|1.09
|1.8437
|1.8337
|1.8537
|283
|2006.06.19 14:44
|s/l
|141
|1.09
|1.8387
|1.8387
|1.8537
|-54.50
|10870.62
|284
|2006.06.22 10:38
|s/l
|142
|1.09
|1.8337
|1.8337
|1.8537
|-106.41
|10764.21
|285
|2006.06.22 10:38
|buy
|143
|1.08
|1.8341
|1.8291
|1.8441
|286
|2006.06.22 10:38
|buy
|144
|1.08
|1.8341
|1.8241
|1.8441
|287
|2006.06.22 12:16
|s/l
|143
|1.08
|1.8291
|1.8291
|1.8441
|-54.00
|10710.21
|288
|2006.06.23 08:48
|s/l
|144
|1.08
|1.8241
|1.8241
|1.8441
|-107.49
|10602.73
|289
|2006.06.23 08:48
|buy
|145
|1.06
|1.8245
|1.8195
|1.8345
|290
|2006.06.23 08:48
|buy
|146
|1.06
|1.8245
|1.8145
|1.8345
|291
|2006.06.23 11:44
|s/l
|145
|1.06
|1.8195
|1.8195
|1.8345
|-53.00
|10549.73
|292
|2006.06.23 12:44
|s/l
|146
|1.06
|1.8145
|1.8145
|1.8345
|-106.00
|10443.73
|293
|2006.06.23 12:44
|buy
|147
|1.04
|1.8149
|1.8099
|1.8249
|294
|2006.06.23 12:44
|buy
|148
|1.04
|1.8149
|1.8049
|1.8249
|295
|2006.06.26 23:43
|t/p
|147
|1.04
|1.8249
|1.8099
|1.8249
|104.49
|10548.22
|296
|2006.06.26 23:43
|t/p
|148
|1.04
|1.8249
|1.8049
|1.8249
|104.49
|10652.71
|297
|2006.06.26 23:43
|buy
|149
|1.07
|1.8253
|1.8203
|1.8353
|298
|2006.06.26 23:43
|buy
|150
|1.07
|1.8253
|1.8153
|1.8353
|299
|2006.06.27 10:14
|s/l
|149
|1.07
|1.8203
|1.8203
|1.8353
|-52.99
|10599.72
|300
|2006.06.28 14:44
|s/l
|150
|1.07
|1.8153
|1.8153
|1.8353
|-105.98
|10493.74
|301
|2006.06.28 14:44
|buy
|151
|1.05
|1.8157
|1.8107
|1.8257
|302
|2006.06.28 14:44
|buy
|152
|1.05
|1.8157
|1.8057
|1.8257
|303
|2006.06.29 11:14
|s/l
|151
|1.05
|1.8107
|1.8107
|1.8257
|-51.00
|10442.74
|304
|2006.06.29 18:37
|t/p
|152
|1.05
|1.8257
|1.8057
|1.8257
|106.50
|10549.23
|305
|2006.06.29 18:37
|buy
|153
|1.05
|1.8261
|1.8211
|1.8361
|306
|2006.06.29 18:37
|buy
|154
|1.05
|1.8261
|1.8161
|1.8361
|307
|2006.06.30 05:48
|t/p
|153
|1.05
|1.8361
|1.8211
|1.8361
|105.50
|10654.73
|308
|2006.06.30 05:48
|t/p
|154
|1.05
|1.8361
|1.8161
|1.8361
|105.50
|10760.23
|309
|2006.06.30 05:48
|buy
|155
|1.08
|1.8365
|1.8315
|1.8465
|310
|2006.06.30 05:48
|buy
|156
|1.08
|1.8365
|1.8265
|1.8465
|311
|2006.06.30 07:14
|s/l
|155
|1.08
|1.8315
|1.8315
|1.8465
|-54.00
|10706.23
|312
|2006.06.30 14:43
|t/p
|156
|1.08
|1.8465
|1.8265
|1.8465
|108.00
|10814.23
|313
|2006.06.30 14:43
|buy
|157
|1.08
|1.8469
|1.8419
|1.8569
|314
|2006.06.30 14:43
|buy
|158
|1.08
|1.8469
|1.8369
|1.8569
|315
|2006.07.03 13:46
|s/l
|157
|1.08
|1.8419
|1.8419
|1.8569
|-53.49
|10760.74
|316
|2006.07.05 13:17
|s/l
|158
|1.08
|1.8369
|1.8369
|1.8569
|-106.46
|10654.28
|317
|2006.07.05 13:17
|buy
|159
|1.07
|1.8373
|1.8323
|1.8473
|318
|2006.07.05 13:17
|buy
|160
|1.07
|1.8373
|1.8273
|1.8473
|319
|2006.07.07 12:31
|t/p
|159
|1.07
|1.8473
|1.8323
|1.8473
|109.03
|10763.31
|320
|2006.07.07 12:31
|t/p
|160
|1.07
|1.8473
|1.8273
|1.8473
|109.03
|10872.35
|321
|2006.07.07 12:31
|buy
|161
|1.09
|1.8477
|1.8427
|1.8577
|322
|2006.07.07 12:31
|buy
|162
|1.09
|1.8477
|1.8377
|1.8577
|323
|2006.07.10 11:13
|s/l
|161
|1.09
|1.8427
|1.8427
|1.8577
|-53.98
|10818.36
|324
|2006.07.10 13:44
|s/l
|162
|1.09
|1.8377
|1.8377
|1.8577
|-108.48
|10709.88
|325
|2006.07.10 13:44
|buy
|163
|1.07
|1.8381
|1.8331
|1.8481
|326
|2006.07.10 13:44
|buy
|164
|1.07
|1.8381
|1.8281
|1.8481
|327
|2006.07.12 12:49
|s/l
|163
|1.07
|1.8331
|1.8331
|1.8481
|-52.48
|10657.40
|328
|2006.07.17 08:14
|s/l
|164
|1.07
|1.8281
|1.8281
|1.8481
|-103.44
|10553.96
|329
|2006.07.17 08:14
|buy
|165
|1.06
|1.8285
|1.8235
|1.8385
|330
|2006.07.17 08:14
|buy
|166
|1.06
|1.8285
|1.8185
|1.8385
|331
|2006.07.17 08:52
|s/l
|165
|1.06
|1.8235
|1.8235
|1.8385
|-53.00
|10500.96
|332
|2006.07.17 13:17
|s/l
|166
|1.06
|1.8185
|1.8185
|1.8385
|-106.00
|10394.96
|333
|2006.07.17 13:17
|buy
|167
|1.04
|1.8189
|1.8139
|1.8289
|334
|2006.07.17 13:17
|buy
|168
|1.04
|1.8189
|1.8089
|1.8289
|335
|2006.07.18 10:19
|t/p
|167
|1.04
|1.8289
|1.8139
|1.8289
|104.49
|10499.45
|336
|2006.07.18 10:19
|t/p
|168
|1.04
|1.8289
|1.8089
|1.8289
|104.49
|10603.94
|337
|2006.07.18 10:19
|buy
|169
|1.06
|1.8293
|1.8243
|1.8393
|338
|2006.07.18 10:19
|buy
|170
|1.06
|1.8293
|1.8193
|1.8393
|339
|2006.07.18 14:48
|s/l
|169
|1.06
|1.8243
|1.8243
|1.8393
|-53.00
|10550.94
|340
|2006.07.19 14:48
|t/p
|170
|1.06
|1.8393
|1.8193
|1.8393
|106.50
|10657.45
|341
|2006.07.19 14:48
|buy
|171
|1.07
|1.8397
|1.8347
|1.8497
|342
|2006.07.19 14:48
|buy
|172
|1.07
|1.8397
|1.8297
|1.8497
|343
|2006.07.20 11:14
|t/p
|171
|1.07
|1.8497
|1.8347
|1.8497
|108.52
|10765.97
|344
|2006.07.20 11:14
|t/p
|172
|1.07
|1.8497
|1.8297
|1.8497
|108.52
|10874.50
|345
|2006.07.20 11:14
|buy
|173
|1.09
|1.8501
|1.8451
|1.8601
|346
|2006.07.20 11:14
|buy
|174
|1.09
|1.8501
|1.8401
|1.8601
|347
|2006.07.25 00:31
|s/l
|173
|1.09
|1.8451
|1.8451
|1.8601
|-52.95
|10821.55
|348
|2006.07.25 15:19
|s/l
|174
|1.09
|1.8401
|1.8401
|1.8601
|-107.45
|10714.10
|349
|2006.07.25 15:19
|buy
|175
|1.07
|1.8405
|1.8355
|1.8505
|350
|2006.07.25 15:19
|buy
|176
|1.07
|1.8405
|1.8305
|1.8505
|351
|2006.07.26 16:48
|t/p
|175
|1.07
|1.8505
|1.8355
|1.8505
|107.51
|10821.61
|352
|2006.07.26 16:48
|t/p
|176
|1.07
|1.8505
|1.8305
|1.8505
|107.51
|10929.12
|353
|2006.07.26 16:48
|buy
|177
|1.09
|1.8509
|1.8459
|1.8609
|354
|2006.07.26 16:48
|buy
|178
|1.09
|1.8509
|1.8409
|1.8609
|355
|2006.07.27 09:13
|t/p
|177
|1.09
|1.8609
|1.8459
|1.8609
|110.55
|11039.67
|356
|2006.07.27 09:13
|t/p
|178
|1.09
|1.8609
|1.8409
|1.8609
|110.55
|11150.23
|357
|2006.07.27 09:13
|buy
|179
|1.12
|1.8613
|1.8563
|1.8713
|358
|2006.07.27 09:13
|buy
|180
|1.12
|1.8613
|1.8513
|1.8713
|359
|2006.07.27 18:19
|s/l
|179
|1.12
|1.8563
|1.8563
|1.8713
|-56.00
|11094.23
|360
|2006.08.01 16:04
|t/p
|180
|1.12
|1.8713
|1.8513
|1.8713
|113.60
|11207.82
|361
|2006.08.01 16:04
|buy
|181
|1.12
|1.8717
|1.8667
|1.8817
|362
|2006.08.01 16:04
|buy
|182
|1.12
|1.8717
|1.8617
|1.8817
|363
|2006.08.03 11:08
|t/p
|181
|1.12
|1.8817
|1.8667
|1.8817
|114.13
|11321.95
|364
|2006.08.03 11:08
|t/p
|182
|1.12
|1.8817
|1.8617
|1.8817
|114.13
|11436.08
|365
|2006.08.03 11:08
|buy
|183
|1.14
|1.8821
|1.8771
|1.8921
|366
|2006.08.03 11:08
|buy
|184
|1.14
|1.8821
|1.8721
|1.8921
|367
|2006.08.04 08:49
|t/p
|183
|1.14
|1.8921
|1.8771
|1.8921
|114.54
|11550.62
|368
|2006.08.04 08:49
|t/p
|184
|1.14
|1.8921
|1.8721
|1.8921
|114.54
|11665.16
|369
|2006.08.04 08:49
|buy
|185
|1.17
|1.8925
|1.8875
|1.9025
|370
|2006.08.04 08:49
|buy
|186
|1.17
|1.8925
|1.8825
|1.9025
|371
|2006.08.04 12:43
|t/p
|185
|1.17
|1.9025
|1.8875
|1.9025
|117.00
|11782.16
|372
|2006.08.04 12:43
|t/p
|186
|1.17
|1.9025
|1.8825
|1.9025
|117.00
|11899.16
|373
|2006.08.04 12:43
|buy
|187
|1.19
|1.9029
|1.8979
|1.9129
|374
|2006.08.04 12:43
|buy
|188
|1.19
|1.9029
|1.8929
|1.9129
|375
|2006.08.04 14:46
|t/p
|187
|1.19
|1.9129
|1.8979
|1.9129
|119.00
|12018.16
|376
|2006.08.04 14:46
|t/p
|188
|1.19
|1.9129
|1.8929
|1.9129
|119.00
|12137.16
|377
|2006.08.04 14:46
|buy
|189
|1.21
|1.9133
|1.9083
|1.9233
|378
|2006.08.04 14:46
|buy
|190
|1.21
|1.9133
|1.9033
|1.9233
|379
|2006.08.04 15:14
|s/l
|189
|1.21
|1.9083
|1.9083
|1.9233
|-60.50
|12076.66
|380
|2006.08.08 03:15
|s/l
|190
|1.21
|1.9033
|1.9033
|1.9233
|-119.85
|11956.81
|381
|2006.08.08 03:15
|buy
|191
|1.20
|1.9037
|1.8987
|1.9137
|382
|2006.08.08 03:15
|buy
|192
|1.20
|1.9037
|1.8937
|1.9137
|383
|2006.08.08 18:19
|t/p
|191
|1.20
|1.9137
|1.8987
|1.9137
|120.00
|12076.81
|384
|2006.08.08 18:19
|t/p
|192
|1.20
|1.9137
|1.8937
|1.9137
|120.00
|12196.81
|385
|2006.08.08 18:19
|buy
|193
|1.22
|1.9141
|1.9091
|1.9241
|386
|2006.08.08 18:19
|buy
|194
|1.22
|1.9141
|1.9041
|1.9241
|387
|2006.08.08 18:26
|s/l
|193
|1.22
|1.9091
|1.9091
|1.9241
|-61.00
|12135.81
|388
|2006.08.08 22:15
|s/l
|194
|1.22
|1.9041
|1.9041
|1.9241
|-122.00
|12013.81
|389
|2006.08.08 22:15
|buy
|195
|1.20
|1.9045
|1.8995
|1.9145
|390
|2006.08.08 22:15
|buy
|196
|1.20
|1.9045
|1.8945
|1.9145
|391
|2006.08.08 22:48
|s/l
|195
|1.20
|1.8995
|1.8995
|1.9145
|-60.00
|11953.81
|392
|2006.08.10 14:18
|s/l
|196
|1.20
|1.8945
|1.8945
|1.9145
|-117.72
|11836.09
|393
|2006.08.10 14:18
|buy
|197
|1.18
|1.8949
|1.8899
|1.9049
|394
|2006.08.10 14:18
|buy
|198
|1.18
|1.8949
|1.8849
|1.9049
|395
|2006.08.10 15:09
|s/l
|197
|1.18
|1.8899
|1.8899
|1.9049
|-59.00
|11777.09
|396
|2006.08.14 12:18
|s/l
|198
|1.18
|1.8849
|1.8849
|1.9049
|-116.88
|11660.21
|397
|2006.08.14 12:18
|buy
|199
|1.17
|1.8853
|1.8803
|1.8953
|398
|2006.08.14 12:18
|buy
|200
|1.17
|1.8853
|1.8753
|1.8953
|399
|2006.08.15 12:44
|t/p
|199
|1.17
|1.8953
|1.8803
|1.8953
|117.56
|11777.77
|400
|2006.08.15 12:44
|t/p
|200
|1.17
|1.8953
|1.8753
|1.8953
|117.56
|11895.32
|401
|2006.08.15 12:44
|buy
|201
|1.19
|1.8957
|1.8907
|1.9057
|402
|2006.08.15 12:44
|buy
|202
|1.19
|1.8957
|1.8857
|1.9057
|403
|2006.08.16 08:15
|s/l
|201
|1.19
|1.8907
|1.8907
|1.9057
|-58.93
|11836.39
|404
|2006.08.17 17:43
|s/l
|202
|1.19
|1.8857
|1.8857
|1.9057
|-116.74
|11719.65
|405
|2006.08.17 17:43
|buy
|203
|1.17
|1.8861
|1.8811
|1.8961
|406
|2006.08.17 17:43
|buy
|204
|1.17
|1.8861
|1.8761
|1.8961
|407
|2006.08.18 11:14
|s/l
|203
|1.17
|1.8811
|1.8811
|1.8961
|-57.94
|11661.71
|408
|2006.08.21 08:49
|t/p
|204
|1.17
|1.8961
|1.8761
|1.8961
|118.11
|11779.82
|409
|2006.08.21 08:49
|buy
|205
|1.18
|1.8965
|1.8915
|1.9065
|410
|2006.08.21 08:49
|buy
|206
|1.18
|1.8965
|1.8865
|1.9065
|411
|2006.08.21 22:13
|s/l
|205
|1.18
|1.8915
|1.8915
|1.9065
|-59.00
|11720.82
|412
|2006.08.22 16:06
|s/l
|206
|1.18
|1.8865
|1.8865
|1.9065
|-117.44
|11603.38
|413
|2006.08.22 16:06
|buy
|207
|1.16
|1.8869
|1.8819
|1.8969
|414
|2006.08.22 16:06
|buy
|208
|1.16
|1.8869
|1.8769
|1.8969
|415
|2006.08.23 13:48
|t/p
|207
|1.16
|1.8969
|1.8819
|1.8969
|116.55
|11719.93
|416
|2006.08.23 13:48
|t/p
|208
|1.16
|1.8969
|1.8769
|1.8969
|116.55
|11836.48
|417
|2006.08.23 13:48
|buy
|209
|1.18
|1.8973
|1.8923
|1.9073
|418
|2006.08.23 13:48
|buy
|210
|1.18
|1.8973
|1.8873
|1.9073
|419
|2006.08.23 14:45
|s/l
|209
|1.18
|1.8923
|1.8923
|1.9073
|-59.00
|11777.48
|420
|2006.08.24 08:06
|s/l
|210
|1.18
|1.8873
|1.8873
|1.9073
|-116.32
|11661.16
|421
|2006.08.24 08:06
|buy
|211
|1.17
|1.8877
|1.8827
|1.8977
|422
|2006.08.24 08:06
|buy
|212
|1.17
|1.8877
|1.8777
|1.8977
|423
|2006.08.28 13:43
|t/p
|211
|1.17
|1.8977
|1.8827
|1.8977
|118.11
|11779.27
|424
|2006.08.28 13:43
|t/p
|212
|1.17
|1.8977
|1.8777
|1.8977
|118.11
|11897.38
|425
|2006.08.28 13:43
|buy
|213
|1.19
|1.8981
|1.8931
|1.9081
|426
|2006.08.28 13:43
|buy
|214
|1.19
|1.8981
|1.8881
|1.9081
|427
|2006.08.28 20:30
|s/l
|213
|1.19
|1.8931
|1.8931
|1.9081
|-59.50
|11837.88
|428
|2006.08.31 07:18
|t/p
|214
|1.19
|1.9081
|1.8881
|1.9081
|121.83
|11959.71
|429
|2006.08.31 07:18
|buy
|215
|1.20
|1.9085
|1.9035
|1.9185
|430
|2006.08.31 07:18
|buy
|216
|1.20
|1.9085
|1.8985
|1.9185
|431
|2006.08.31 13:49
|s/l
|215
|1.20
|1.9035
|1.9035
|1.9185
|-60.00
|11899.71
|432
|2006.09.01 12:43
|s/l
|216
|1.20
|1.8985
|1.8985
|1.9185
|-119.43
|11780.28
|433
|2006.09.01 12:43
|buy
|217
|1.18
|1.8989
|1.8939
|1.9089
|434
|2006.09.01 12:43
|buy
|218
|1.18
|1.8989
|1.8889
|1.9089
|435
|2006.09.05 14:18
|s/l
|217
|1.18
|1.8939
|1.8939
|1.9089
|-57.88
|11722.40
|436
|2006.09.06 09:18
|s/l
|218
|1.18
|1.8889
|1.8889
|1.9089
|-116.32
|11606.08
|437
|2006.09.06 09:18
|buy
|219
|1.16
|1.8893
|1.8843
|1.8993
|438
|2006.09.06 09:18
|buy
|220
|1.16
|1.8893
|1.8793
|1.8993
|439
|2006.09.06 11:18
|s/l
|219
|1.16
|1.8843
|1.8843
|1.8993
|-58.00
|11548.08
|440
|2006.09.06 14:06
|s/l
|220
|1.16
|1.8793
|1.8793
|1.8993
|-116.00
|11432.08
|441
|2006.09.06 14:06
|buy
|221
|1.14
|1.8797
|1.8747
|1.8897
|442
|2006.09.06 14:06
|buy
|222
|1.14
|1.8797
|1.8697
|1.8897
|443
|2006.09.07 11:15
|s/l
|221
|1.14
|1.8747
|1.8747
|1.8897
|-55.38
|11376.71
|444
|2006.09.08 10:19
|s/l
|222
|1.14
|1.8697
|1.8697
|1.8897
|-111.83
|11264.87
|445
|2006.09.08 10:19
|buy
|223
|1.13
|1.8701
|1.8651
|1.8801
|446
|2006.09.08 10:19
|buy
|224
|1.13
|1.8701
|1.8601
|1.8801
|447
|2006.09.08 13:13
|s/l
|223
|1.13
|1.8651
|1.8651
|1.8801
|-56.50
|11208.37
|448
|2006.09.14 08:38
|t/p
|224
|1.13
|1.8801
|1.8601
|1.8801
|116.22
|11324.59
|449
|2006.09.14 08:38
|buy
|225
|1.13
|1.8805
|1.8755
|1.8905
|450
|2006.09.14 08:38
|buy
|226
|1.13
|1.8805
|1.8705
|1.8905
|451
|2006.09.14 14:44
|t/p
|225
|1.13
|1.8905
|1.8755
|1.8905
|113.00
|11437.59
|452
|2006.09.14 14:44
|t/p
|226
|1.13
|1.8905
|1.8705
|1.8905
|113.00
|11550.59
|453
|2006.09.14 14:44
|buy
|227
|1.16
|1.8909
|1.8859
|1.9009
|454
|2006.09.14 14:44
|buy
|228
|1.16
|1.8909
|1.8809
|1.9009
|455
|2006.09.14 20:15
|s/l
|227
|1.16
|1.8859
|1.8859
|1.9009
|-58.00
|11492.59
|456
|2006.09.15 10:45
|s/l
|228
|1.16
|1.8809
|1.8809
|1.9009
|-115.45
|11377.15
|457
|2006.09.15 10:45
|buy
|229
|1.14
|1.8813
|1.8763
|1.8913
|458
|2006.09.15 10:45
|buy
|230
|1.14
|1.8813
|1.8713
|1.8913
|459
|2006.09.15 13:45
|s/l
|229
|1.14
|1.8763
|1.8763
|1.8913
|-57.00
|11320.15
|460
|2006.09.20 18:17
|t/p
|230
|1.14
|1.8913
|1.8713
|1.8913
|115.62
|11435.77
|461
|2006.09.20 18:17
|buy
|231
|1.14
|1.8917
|1.8867
|1.9017
|462
|2006.09.20 18:17
|buy
|232
|1.14
|1.8917
|1.8817
|1.9017
|463
|2006.09.20 20:02
|s/l
|231
|1.14
|1.8867
|1.8867
|1.9017
|-57.00
|11378.77
|464
|2006.09.21 16:14
|t/p
|232
|1.14
|1.9017
|1.8817
|1.9017
|115.62
|11494.39
|465
|2006.09.21 16:14
|buy
|233
|1.15
|1.9021
|1.8971
|1.9121
|466
|2006.09.21 16:14
|buy
|234
|1.15
|1.9021
|1.8921
|1.9121
|467
|2006.09.26 08:18
|s/l
|233
|1.15
|1.8971
|1.8971
|1.9121
|-55.86
|11438.53
|468
|2006.09.27 06:20
|s/l
|234
|1.15
|1.8921
|1.8921
|1.9121
|-112.82
|11325.72
|469
|2006.09.27 06:20
|buy
|235
|1.13
|1.8925
|1.8875
|1.9025
|470
|2006.09.27 06:20
|buy
|236
|1.13
|1.8925
|1.8825
|1.9025
|471
|2006.09.27 08:31
|s/l
|235
|1.13
|1.8875
|1.8875
|1.9025
|-56.50
|11269.22
|472
|2006.09.28 06:49
|s/l
|236
|1.13
|1.8825
|1.8825
|1.9025
|-111.39
|11157.83
|473
|2006.09.28 06:49
|buy
|237
|1.12
|1.8829
|1.8779
|1.8929
|474
|2006.09.28 06:49
|buy
|238
|1.12
|1.8829
|1.8729
|1.8929
|475
|2006.09.28 09:49
|s/l
|237
|1.12
|1.8779
|1.8779
|1.8929
|-56.00
|11101.83
|476
|2006.09.28 14:48
|s/l
|238
|1.12
|1.8729
|1.8729
|1.8929
|-112.00
|10989.83
|477
|2006.09.28 14:48
|buy
|239
|1.10
|1.8733
|1.8683
|1.8833
|478
|2006.09.28 14:48
|buy
|240
|1.10
|1.8733
|1.8633
|1.8833
|479
|2006.09.29 07:39
|s/l
|239
|1.10
|1.8683
|1.8683
|1.8833
|-54.48
|10935.35
|480
|2006.09.29 12:49
|s/l
|240
|1.10
|1.8633
|1.8633
|1.8833
|-109.48
|10825.87
|481
|2006.09.29 12:49
|buy
|241
|1.08
|1.8637
|1.8587
|1.8737
|482
|2006.09.29 12:49
|buy
|242
|1.08
|1.8637
|1.8537
|1.8737
|483
|2006.10.01 22:00
|t/p
|241
|1.08
|1.8737
|1.8587
|1.8737
|108.00
|10933.87
|484
|2006.10.01 22:00
|t/p
|242
|1.08
|1.8737
|1.8537
|1.8737
|108.00
|11041.87
|485
|2006.10.01 22:00
|buy
|243
|1.10
|1.8747
|1.8697
|1.8847
|486
|2006.10.01 22:00
|buy
|244
|1.10
|1.8747
|1.8647
|1.8847
|487
|2006.10.02 01:24
|s/l
|243
|1.10
|1.8697
|1.8697
|1.8847
|-54.48
|10987.40
|488
|2006.10.02 14:13
|t/p
|244
|1.10
|1.8847
|1.8647
|1.8847
|110.52
|11097.92
|489
|2006.10.02 14:13
|buy
|245
|1.11
|1.8851
|1.8801
|1.8951
|490
|2006.10.02 14:13
|buy
|246
|1.11
|1.8851
|1.8751
|1.8951
|491
|2006.10.04 10:43
|s/l
|245
|1.11
|1.8801
|1.8801
|1.8951
|-54.45
|11043.47
|492
|2006.10.05 14:05
|s/l
|246
|1.11
|1.8751
|1.8751
|1.8951
|-108.36
|10935.11
|493
|2006.10.05 14:05
|buy
|247
|1.09
|1.8755
|1.8705
|1.8855
|494
|2006.10.05 14:05
|buy
|248
|1.09
|1.8755
|1.8655
|1.8855
|495
|2006.10.06 12:31
|t/p
|247
|1.09
|1.8855
|1.8705
|1.8855
|109.52
|11044.63
|496
|2006.10.06 12:31
|t/p
|248
|1.09
|1.8855
|1.8655
|1.8855
|109.52
|11154.14
|497
|2006.10.06 12:31
|buy
|249
|1.12
|1.8859
|1.8809
|1.8959
|498
|2006.10.06 12:31
|buy
|250
|1.12
|1.8859
|1.8759
|1.8959
|499
|2006.10.06 12:43
|s/l
|249
|1.12
|1.8809
|1.8809
|1.8959
|-56.00
|11098.14
|500
|2006.10.06 12:48
|s/l
|250
|1.12
|1.8759
|1.8759
|1.8959
|-112.00
|10986.14
|501
|2006.10.06 12:48
|buy
|251
|1.10
|1.8763
|1.8713
|1.8863
|502
|2006.10.06 12:48
|buy
|252
|1.10
|1.8763
|1.8663
|1.8863
|503
|2006.10.06 13:49
|s/l
|251
|1.10
|1.8713
|1.8713
|1.8863
|-55.00
|10931.14
|504
|2006.10.09 07:18
|s/l
|252
|1.10
|1.8663
|1.8663
|1.8863
|-109.48
|10821.67
|505
|2006.10.09 07:18
|buy
|253
|1.08
|1.8667
|1.8617
|1.8767
|506
|2006.10.09 07:18
|buy
|254
|1.08
|1.8667
|1.8567
|1.8767
|507
|2006.10.10 08:19
|s/l
|253
|1.08
|1.8617
|1.8617
|1.8767
|-53.49
|10768.18
|508
|2006.10.10 11:09
|s/l
|254
|1.08
|1.8567
|1.8567
|1.8767
|-107.49
|10660.69
|509
|2006.10.10 11:09
|buy
|255
|1.07
|1.8571
|1.8521
|1.8671
|510
|2006.10.10 11:09
|buy
|256
|1.07
|1.8571
|1.8471
|1.8671
|511
|2006.10.11 06:44
|s/l
|255
|1.07
|1.8521
|1.8521
|1.8671
|-52.99
|10607.70
|512
|2006.10.17 09:49
|t/p
|256
|1.07
|1.8671
|1.8471
|1.8671
|110.56
|10718.26
|513
|2006.10.17 09:49
|buy
|257
|1.07
|1.8675
|1.8625
|1.8775
|514
|2006.10.17 09:49
|buy
|258
|1.07
|1.8675
|1.8575
|1.8775
|515
|2006.10.19 16:14
|t/p
|257
|1.07
|1.8775
|1.8625
|1.8775
|109.03
|10827.29
|516
|2006.10.19 16:14
|t/p
|258
|1.07
|1.8775
|1.8575
|1.8775
|109.03
|10936.33
|517
|2006.10.19 16:14
|buy
|259
|1.09
|1.8779
|1.8729
|1.8879
|518
|2006.10.19 16:14
|buy
|260
|1.09
|1.8779
|1.8679
|1.8879
|519
|2006.10.23 09:18
|s/l
|259
|1.09
|1.8729
|1.8729
|1.8879
|-53.46
|10882.86
|520
|2006.10.24 07:19
|s/l
|260
|1.09
|1.8679
|1.8679
|1.8879
|-107.45
|10775.41
|521
|2006.10.24 07:19
|buy
|261
|1.08
|1.8683
|1.8633
|1.8783
|522
|2006.10.24 07:19
|buy
|262
|1.08
|1.8683
|1.8583
|1.8783
|523
|2006.10.25 10:48
|t/p
|261
|1.08
|1.8783
|1.8633
|1.8783
|108.51
|10883.93
|524
|2006.10.25 10:48
|t/p
|262
|1.08
|1.8783
|1.8583
|1.8783
|108.51
|10992.44
|525
|2006.10.25 10:48
|buy
|263
|1.10
|1.8787
|1.8737
|1.8887
|526
|2006.10.25 10:48
|buy
|264
|1.10
|1.8787
|1.8687
|1.8887
|527
|2006.10.26 16:14
|t/p
|263
|1.10
|1.8887
|1.8737
|1.8887
|111.57
|11104.01
|528
|2006.10.26 16:14
|t/p
|264
|1.10
|1.8887
|1.8687
|1.8887
|111.57
|11215.58
|529
|2006.10.26 16:14
|buy
|265
|1.12
|1.8891
|1.8841
|1.8991
|530
|2006.10.26 16:14
|buy
|266
|1.12
|1.8891
|1.8791
|1.8991
|531
|2006.10.27 13:19
|t/p
|265
|1.12
|1.8991
|1.8841
|1.8991
|112.53
|11328.11
|532
|2006.10.27 13:19
|t/p
|266
|1.12
|1.8991
|1.8791
|1.8991
|112.53
|11440.64
|533
|2006.10.27 13:19
|buy
|267
|1.14
|1.8995
|1.8945
|1.9095
|534
|2006.10.27 13:19
|buy
|268
|1.14
|1.8995
|1.8895
|1.9095
|535
|2006.10.31 15:39
|t/p
|267
|1.14
|1.9095
|1.8945
|1.9095
|115.08
|11555.72
|536
|2006.10.31 15:39
|t/p
|268
|1.14
|1.9095
|1.8895
|1.9095
|115.08
|11670.81
|537
|2006.10.31 15:39
|buy
|269
|1.17
|1.9099
|1.9049
|1.9199
|538
|2006.10.31 15:39
|buy
|270
|1.17
|1.9099
|1.8999
|1.9199
|539
|2006.11.02 06:54
|s/l
|269
|1.17
|1.9049
|1.9049
|1.9199
|-56.28
|11614.53
|540
|2006.11.03 13:37
|s/l
|270
|1.17
|1.8999
|1.8999
|1.9199
|-114.22
|11500.31
|541
|2006.11.03 13:37
|buy
|271
|1.15
|1.9003
|1.8953
|1.9103
|542
|2006.11.03 13:37
|buy
|272
|1.15
|1.9003
|1.8903
|1.9103
|543
|2006.11.06 09:42
|s/l
|271
|1.15
|1.8953
|1.8953
|1.9103
|-56.95
|11443.35
|544
|2006.11.07 14:39
|t/p
|272
|1.15
|1.9103
|1.8903
|1.9103
|116.09
|11559.45
|545
|2006.11.07 14:39
|buy
|273
|1.16
|1.9107
|1.9057
|1.9207
|546
|2006.11.07 14:39
|buy
|274
|1.16
|1.9107
|1.9007
|1.9207
|547
|2006.11.07 19:52
|s/l
|273
|1.16
|1.9057
|1.9057
|1.9207
|-58.00
|11501.45
|548
|2006.11.09 13:36
|s/l
|274
|1.16
|1.9007
|1.9007
|1.9207
|-113.80
|11387.65
|549
|2006.11.09 13:36
|buy
|275
|1.14
|1.9011
|1.8961
|1.9111
|550
|2006.11.09 13:36
|buy
|276
|1.14
|1.9011
|1.8911
|1.9111
|551
|2006.11.10 08:27
|t/p
|275
|1.14
|1.9111
|1.8961
|1.9111
|114.54
|11502.19
|552
|2006.11.10 08:27
|t/p
|276
|1.14
|1.9111
|1.8911
|1.9111
|114.54
|11616.73
|553
|2006.11.10 08:27
|buy
|277
|1.16
|1.9115
|1.9065
|1.9215
|554
|2006.11.10 08:27
|buy
|278
|1.16
|1.9115
|1.9015
|1.9215
|555
|2006.11.13 10:00
|s/l
|277
|1.16
|1.9065
|1.9065
|1.9215
|-57.45
|11559.28
|556
|2006.11.13 14:24
|s/l
|278
|1.16
|1.9015
|1.9015
|1.9215
|-115.45
|11443.83
|557
|2006.11.13 14:24
|buy
|279
|1.14
|1.9019
|1.8969
|1.9119
|558
|2006.11.13 14:24
|buy
|280
|1.14
|1.9019
|1.8919
|1.9119
|559
|2006.11.14 10:51
|s/l
|279
|1.14
|1.8969
|1.8969
|1.9119
|-56.46
|11387.38
|560
|2006.11.14 15:39
|s/l
|280
|1.14
|1.8919
|1.8919
|1.9119
|-113.46
|11273.92
|561
|2006.11.14 15:39
|buy
|281
|1.13
|1.8923
|1.8873
|1.9023
|562
|2006.11.14 15:39
|buy
|282
|1.13
|1.8923
|1.8823
|1.9023
|563
|2006.11.15 10:37
|s/l
|281
|1.13
|1.8873
|1.8873
|1.9023
|-55.96
|11217.95
|564
|2006.11.22 03:50
|t/p
|282
|1.13
|1.9023
|1.8823
|1.9023
|117.29
|11335.25
|565
|2006.11.22 03:50
|buy
|283
|1.13
|1.9027
|1.8977
|1.9127
|566
|2006.11.22 03:50
|buy
|284
|1.13
|1.9027
|1.8927
|1.9127
|567
|2006.11.22 13:22
|t/p
|283
|1.13
|1.9127
|1.8977
|1.9127
|113.00
|11448.25
|568
|2006.11.22 13:22
|t/p
|284
|1.13
|1.9127
|1.8927
|1.9127
|113.00
|11561.25
|569
|2006.11.22 13:22
|buy
|285
|1.16
|1.9131
|1.9081
|1.9231
|570
|2006.11.22 13:22
|buy
|286
|1.16
|1.9131
|1.9031
|1.9231
|571
|2006.11.24 08:23
|t/p
|285
|1.16
|1.9231
|1.9081
|1.9231
|118.20
|11679.45
|572
|2006.11.24 08:23
|t/p
|286
|1.16
|1.9231
|1.9031
|1.9231
|118.20
|11797.66
|573
|2006.11.24 08:23
|buy
|287
|1.18
|1.9235
|1.9185
|1.9335
|574
|2006.11.24 08:23
|buy
|288
|1.18
|1.9235
|1.9135
|1.9335
|575
|2006.11.24 08:53
|t/p
|287
|1.18
|1.9335
|1.9185
|1.9335
|118.00
|11915.66
|576
|2006.11.24 08:53
|t/p
|288
|1.18
|1.9335
|1.9135
|1.9335
|118.00
|12033.66
|577
|2006.11.24 08:53
|buy
|289
|1.20
|1.9339
|1.9289
|1.9439
|578
|2006.11.24 08:53
|buy
|290
|1.20
|1.9339
|1.9239
|1.9439
|579
|2006.11.24 09:39
|s/l
|289
|1.20
|1.9289
|1.9289
|1.9439
|-60.00
|11973.66
|580
|2006.11.28 08:03
|t/p
|290
|1.20
|1.9439
|1.9239
|1.9439
|121.14
|12094.80
|581
|2006.11.28 08:03
|buy
|291
|1.21
|1.9443
|1.9393
|1.9543
|582
|2006.11.28 08:03
|buy
|292
|1.21
|1.9443
|1.9343
|1.9543
|583
|2006.11.29 06:24
|t/p
|291
|1.21
|1.9543
|1.9393
|1.9543
|121.57
|12216.37
|584
|2006.11.29 06:24
|t/p
|292
|1.21
|1.9543
|1.9343
|1.9543
|121.57
|12337.95
|585
|2006.11.29 06:24
|buy
|293
|1.23
|1.9547
|1.9497
|1.9647
|586
|2006.11.29 06:24
|buy
|294
|1.23
|1.9547
|1.9447
|1.9647
|587
|2006.11.29 07:52
|s/l
|293
|1.23
|1.9497
|1.9497
|1.9647
|-61.50
|12276.45
|588
|2006.11.29 18:22
|s/l
|294
|1.23
|1.9447
|1.9447
|1.9647
|-123.00
|12153.45
|589
|2006.11.29 18:22
|buy
|295
|1.22
|1.9451
|1.9401
|1.9551
|590
|2006.11.29 18:22
|buy
|296
|1.22
|1.9451
|1.9351
|1.9551
|591
|2006.11.30 07:22
|t/p
|295
|1.22
|1.9551
|1.9401
|1.9551
|123.74
|12277.18
|592
|2006.11.30 07:22
|t/p
|296
|1.22
|1.9551
|1.9351
|1.9551
|123.74
|12400.92
|593
|2006.11.30 07:22
|buy
|297
|1.24
|1.9555
|1.9505
|1.9655
|594
|2006.11.30 07:22
|buy
|298
|1.24
|1.9555
|1.9455
|1.9655
|595
|2006.11.30 15:51
|t/p
|297
|1.24
|1.9655
|1.9505
|1.9655
|124.00
|12524.92
|596
|2006.11.30 15:51
|t/p
|298
|1.24
|1.9655
|1.9455
|1.9655
|124.00
|12648.92
|597
|2006.11.30 15:51
|buy
|299
|1.26
|1.9659
|1.9609
|1.9759
|598
|2006.11.30 15:51
|buy
|300
|1.26
|1.9659
|1.9559
|1.9759
|599
|2006.12.01 15:06
|t/p
|299
|1.26
|1.9759
|1.9609
|1.9759
|126.60
|12775.52
|600
|2006.12.01 15:06
|t/p
|300
|1.26
|1.9759
|1.9559
|1.9759
|126.60
|12902.12
|601
|2006.12.01 15:06
|buy
|301
|1.29
|1.9763
|1.9713
|1.9863
|602
|2006.12.01 15:06
|buy
|302
|1.29
|1.9763
|1.9663
|1.9863
|603
|2006.12.05 15:07
|s/l
|301
|1.29
|1.9713
|1.9713
|1.9863
|-63.27
|12838.85
|604
|2006.12.06 09:34
|s/l
|302
|1.29
|1.9663
|1.9663
|1.9863
|-127.16
|12711.68
|605
|2006.12.06 09:34
|buy
|303
|1.27
|1.9667
|1.9617
|1.9767
|606
|2006.12.06 09:34
|buy
|304
|1.27
|1.9667
|1.9567
|1.9767
|607
|2006.12.06 13:34
|s/l
|303
|1.27
|1.9617
|1.9617
|1.9767
|-63.50
|12648.18
|608
|2006.12.08 13:22
|s/l
|304
|1.27
|1.9567
|1.9567
|1.9767
|-124.59
|12523.60
|609
|2006.12.08 13:22
|buy
|305
|1.25
|1.9571
|1.9521
|1.9671
|610
|2006.12.08 13:22
|buy
|306
|1.25
|1.9571
|1.9471
|1.9671
|611
|2006.12.08 13:51
|t/p
|305
|1.25
|1.9671
|1.9521
|1.9671
|125.00
|12648.60
|612
|2006.12.08 13:51
|t/p
|306
|1.25
|1.9671
|1.9471
|1.9671
|125.00
|12773.60
|613
|2006.12.08 13:51
|buy
|307
|1.28
|1.9675
|1.9625
|1.9775
|614
|2006.12.08 13:51
|buy
|308
|1.28
|1.9675
|1.9575
|1.9775
|615
|2006.12.08 16:40
|s/l
|307
|1.28
|1.9625
|1.9625
|1.9775
|-64.00
|12709.60
|616
|2006.12.08 16:51
|s/l
|308
|1.28
|1.9575
|1.9575
|1.9775
|-128.00
|12581.60
|617
|2006.12.08 16:51
|buy
|309
|1.26
|1.9579
|1.9529
|1.9679
|618
|2006.12.08 16:51
|buy
|310
|1.26
|1.9579
|1.9479
|1.9679
|619
|2006.12.08 16:54
|s/l
|309
|1.26
|1.9529
|1.9529
|1.9679
|-63.00
|12518.60
|620
|2006.12.11 01:55
|s/l
|310
|1.26
|1.9479
|1.9479
|1.9679
|-125.40
|12393.20
|621
|2006.12.11 01:55
|buy
|311
|1.24
|1.9483
|1.9433
|1.9583
|622
|2006.12.11 01:55
|buy
|312
|1.24
|1.9483
|1.9383
|1.9583
|623
|2006.12.11 17:21
|t/p
|311
|1.24
|1.9583
|1.9433
|1.9583
|124.00
|12517.20
|624
|2006.12.11 17:21
|t/p
|312
|1.24
|1.9583
|1.9383
|1.9583
|124.00
|12641.20
|625
|2006.12.11 17:21
|buy
|313
|1.26
|1.9587
|1.9537
|1.9687
|626
|2006.12.11 17:21
|buy
|314
|1.26
|1.9587
|1.9487
|1.9687
|627
|2006.12.12 19:23
|t/p
|313
|1.26
|1.9687
|1.9537
|1.9687
|126.60
|12767.79
|628
|2006.12.12 19:23
|t/p
|314
|1.26
|1.9687
|1.9487
|1.9687
|126.60
|12894.39
|629
|2006.12.12 19:23
|buy
|315
|1.29
|1.9691
|1.9641
|1.9791
|630
|2006.12.12 19:23
|buy
|316
|1.29
|1.9691
|1.9591
|1.9791
|631
|2006.12.13 13:37
|s/l
|315
|1.29
|1.9641
|1.9641
|1.9791
|-63.89
|12830.50
|632
|2006.12.14 15:22
|s/l
|316
|1.29
|1.9591
|1.9591
|1.9791
|-126.55
|12703.96
|633
|2006.12.14 15:22
|buy
|317
|1.27
|1.9595
|1.9545
|1.9695
|634
|2006.12.14 15:22
|buy
|318
|1.27
|1.9595
|1.9495
|1.9695
|635
|2006.12.15 15:06
|s/l
|317
|1.27
|1.9545
|1.9545
|1.9695
|-62.90
|12641.06
|636
|2006.12.18 10:46
|s/l
|318
|1.27
|1.9495
|1.9495
|1.9695
|-125.79
|12515.27
|637
|2006.12.18 10:46
|buy
|319
|1.25
|1.9499
|1.9449
|1.9599
|638
|2006.12.18 10:46
|buy
|320
|1.25
|1.9499
|1.9399
|1.9599
|639
|2006.12.18 15:06
|s/l
|319
|1.25
|1.9449
|1.9449
|1.9599
|-62.50
|12452.77
|640
|2006.12.19 08:34
|t/p
|320
|1.25
|1.9599
|1.9399
|1.9599
|125.59
|12578.36
|641
|2006.12.19 08:34
|buy
|321
|1.26
|1.9603
|1.9553
|1.9703
|642
|2006.12.19 08:34
|buy
|322
|1.26
|1.9603
|1.9503
|1.9703
|643
|2006.12.19 23:21
|t/p
|321
|1.26
|1.9703
|1.9553
|1.9703
|126.00
|12704.36
|644
|2006.12.19 23:21
|t/p
|322
|1.26
|1.9703
|1.9503
|1.9703
|126.00
|12830.36
|645
|2006.12.19 23:21
|buy
|323
|1.28
|1.9707
|1.9657
|1.9807
|646
|2006.12.19 23:21
|buy
|324
|1.28
|1.9707
|1.9607
|1.9807
|647
|2006.12.20 15:54
|s/l
|323
|1.28
|1.9657
|1.9657
|1.9807
|-63.39
|12766.97
|648
|2006.12.21 13:22
|s/l
|324
|1.28
|1.9607
|1.9607
|1.9807
|-125.57
|12641.40
|649
|2006.12.21 13:22
|buy
|325
|1.26
|1.9611
|1.9561
|1.9711
|650
|2006.12.21 13:22
|buy
|326
|1.26
|1.9611
|1.9511
|1.9711
|651
|2006.12.21 14:39
|s/l
|325
|1.26
|1.9561
|1.9561
|1.9711
|-63.00
|12578.40
|652
|2006.12.26 18:24
|s/l
|326
|1.26
|1.9511
|1.9511
|1.9711
|-124.20
|12454.19
|653
|2006.12.26 18:24
|buy
|327
|1.25
|1.9515
|1.9465
|1.9615
|654
|2006.12.26 18:24
|buy
|328
|1.25
|1.9515
|1.9415
|1.9615
|655
|2006.12.27 06:21
|t/p
|327
|1.25
|1.9615
|1.9465
|1.9615
|125.59
|12579.79
|656
|2006.12.27 06:21
|t/p
|328
|1.25
|1.9615
|1.9415
|1.9615
|125.59
|12705.38
|657
|2006.12.27 06:21
|buy
|329
|1.27
|1.9619
|1.9569
|1.9719
|658
|2006.12.27 06:21
|buy
|330
|1.27
|1.9619
|1.9519
|1.9719
|659
|2006.12.27 15:00
|s/l
|329
|1.27
|1.9569
|1.9569
|1.9719
|-63.50
|12641.88
|660
|2007.01.02 08:24
|t/p
|330
|1.27
|1.9719
|1.9519
|1.9719
|130.62
|12772.50
|661
|2007.01.02 08:24
|buy
|331
|1.28
|1.9723
|1.9673
|1.9823
|662
|2007.01.02 08:24
|buy
|332
|1.28
|1.9723
|1.9623
|1.9823
|663
|2007.01.03 10:15
|s/l
|331
|1.28
|1.9673
|1.9673
|1.9823
|-63.39
|12709.11
|664
|2007.01.03 10:22
|s/l
|332
|1.28
|1.9623
|1.9623
|1.9823
|-127.39
|12581.72
|665
|2007.01.03 10:22
|buy
|333
|1.26
|1.9627
|1.9577
|1.9727
|666
|2007.01.03 10:22
|buy
|334
|1.26
|1.9627
|1.9527
|1.9727
|667
|2007.01.03 14:16
|s/l
|333
|1.26
|1.9577
|1.9577
|1.9727
|-63.00
|12518.72
|668
|2007.01.03 15:06
|s/l
|334
|1.26
|1.9527
|1.9527
|1.9727
|-126.00
|12392.72
|669
|2007.01.03 15:06
|buy
|335
|1.24
|1.9531
|1.9481
|1.9631
|670
|2007.01.03 15:06
|buy
|336
|1.24
|1.9531
|1.9431
|1.9631
|671
|2007.01.03 19:02
|s/l
|335
|1.24
|1.9481
|1.9481
|1.9631
|-62.00
|12330.72
|672
|2007.01.04 08:51
|s/l
|336
|1.24
|1.9431
|1.9431
|1.9631
|-122.23
|12208.48
|673
|2007.01.04 08:51
|buy
|337
|1.22
|1.9435
|1.9385
|1.9535
|674
|2007.01.04 08:51
|buy
|338
|1.22
|1.9435
|1.9335
|1.9535
|675
|2007.01.05 03:00
|s/l
|337
|1.22
|1.9385
|1.9385
|1.9535
|-60.42
|12148.06
|676
|2007.01.05 13:30
|s/l
|338
|1.22
|1.9335
|1.9335
|1.9535
|-121.42
|12026.64
|677
|2007.01.05 13:30
|buy
|339
|1.20
|1.9323
|1.9273
|1.9423
|678
|2007.01.05 13:30
|buy
|340
|1.20
|1.9323
|1.9223
|1.9423
|679
|2007.01.05 15:54
|s/l
|339
|1.20
|1.9273
|1.9273
|1.9423
|-60.00
|11966.64
|680
|2007.01.09 00:09
|t/p
|340
|1.20
|1.9423
|1.9223
|1.9423
|121.14
|12087.78
|681
|2007.01.09 00:09
|buy
|341
|1.21
|1.9427
|1.9377
|1.9527
|682
|2007.01.09 00:09
|buy
|342
|1.21
|1.9427
|1.9327
|1.9527
|683
|2007.01.10 00:05
|s/l
|341
|1.21
|1.9377
|1.9377
|1.9527
|-59.93
|12027.86
|684
|2007.01.10 15:09
|s/l
|342
|1.21
|1.9327
|1.9327
|1.9527
|-120.43
|11907.43
|685
|2007.01.10 15:09
|buy
|343
|1.19
|1.9331
|1.9281
|1.9431
|686
|2007.01.10 15:09
|buy
|344
|1.19
|1.9331
|1.9231
|1.9431
|687
|2007.01.11 12:00
|t/p
|343
|1.19
|1.9431
|1.9281
|1.9431
|120.70
|12028.13
|688
|2007.01.11 12:00
|t/p
|344
|1.19
|1.9431
|1.9231
|1.9431
|120.70
|12148.82
|689
|2007.01.11 12:00
|buy
|345
|1.21
|1.9492
|1.9442
|1.9592
|690
|2007.01.11 12:00
|buy
|346
|1.21
|1.9492
|1.9392
|1.9592
|691
|2007.01.11 14:54
|s/l
|345
|1.21
|1.9442
|1.9442
|1.9592
|-60.50
|12088.32
|692
|2007.01.11 15:31
|s/l
|346
|1.21
|1.9392
|1.9392
|1.9592
|-121.00
|11967.32
|693
|2007.01.11 15:31
|buy
|347
|1.20
|1.9396
|1.9346
|1.9496
|694
|2007.01.11 15:31
|buy
|348
|1.20
|1.9396
|1.9296
|1.9496
|695
|2007.01.12 10:52
|t/p
|347
|1.20
|1.9496
|1.9346
|1.9496
|120.57
|12087.89
|696
|2007.01.12 10:52
|t/p
|348
|1.20
|1.9496
|1.9296
|1.9496
|120.57
|12208.46
|697
|2007.01.12 10:52
|buy
|349
|1.22
|1.9500
|1.9450
|1.9600
|698
|2007.01.12 10:52
|buy
|350
|1.22
|1.9500
|1.9400
|1.9600
|699
|2007.01.12 13:39
|s/l
|349
|1.22
|1.9450
|1.9450
|1.9600
|-61.00
|12147.46
|700
|2007.01.12 15:52
|t/p
|350
|1.22
|1.9600
|1.9400
|1.9600
|122.00
|12269.46
|701
|2007.01.12 15:52
|buy
|351
|1.23
|1.9604
|1.9554
|1.9704
|702
|2007.01.12 15:52
|buy
|352
|1.23
|1.9604
|1.9504
|1.9704
|703
|2007.01.17 15:34
|t/p
|351
|1.23
|1.9704
|1.9554
|1.9704
|124.75
|12394.22
|704
|2007.01.17 15:34
|t/p
|352
|1.23
|1.9704
|1.9504
|1.9704
|124.75
|12518.97
|705
|2007.01.17 15:34
|buy
|353
|1.25
|1.9708
|1.9658
|1.9808
|706
|2007.01.17 15:34
|buy
|354
|1.25
|1.9708
|1.9608
|1.9808
|707
|2007.01.18 13:34
|s/l
|353
|1.25
|1.9658
|1.9658
|1.9808
|-60.72
|12458.25
|708
|2007.01.23 07:36
|t/p
|354
|1.25
|1.9808
|1.9608
|1.9808
|128.56
|12586.81
|709
|2007.01.23 07:36
|buy
|355
|1.26
|1.9812
|1.9762
|1.9912
|710
|2007.01.23 07:36
|buy
|356
|1.26
|1.9812
|1.9712
|1.9912
|711
|2007.01.23 12:54
|t/p
|355
|1.26
|1.9912
|1.9762
|1.9912
|126.00
|12712.81
|712
|2007.01.23 12:54
|t/p
|356
|1.26
|1.9912
|1.9712
|1.9912
|126.00
|12838.81
|713
|2007.01.23 12:54
|buy
|357
|1.28
|1.9916
|1.9866
|2.0016
|714
|2007.01.23 12:54
|buy
|358
|1.28
|1.9916
|1.9816
|2.0016
|715
|2007.01.23 15:54
|s/l
|357
|1.28
|1.9866
|1.9866
|2.0016
|-64.00
|12774.81
|716
|2007.01.23 18:39
|s/l
|358
|1.28
|1.9816
|1.9816
|2.0016
|-128.00
|12646.81
|717
|2007.01.23 18:39
|buy
|359
|1.26
|1.9820
|1.9770
|1.9920
|718
|2007.01.23 18:39
|buy
|360
|1.26
|1.9820
|1.9720
|1.9920
|719
|2007.01.24 06:51
|s/l
|359
|1.26
|1.9770
|1.9770
|1.9920
|-62.40
|12584.41
|720
|2007.01.24 08:25
|s/l
|360
|1.26
|1.9720
|1.9720
|1.9920
|-125.40
|12459.01
|721
|2007.01.24 08:25
|buy
|361
|1.25
|1.9724
|1.9674
|1.9824
|722
|2007.01.24 08:25
|buy
|362
|1.25
|1.9724
|1.9624
|1.9824
|723
|2007.01.24 14:01
|s/l
|361
|1.25
|1.9674
|1.9674
|1.9824
|-62.50
|12396.51
|724
|2007.01.25 19:45
|s/l
|362
|1.25
|1.9624
|1.9624
|1.9824
|-123.22
|12273.29
|725
|2007.01.25 19:45
|buy
|363
|1.23
|1.9628
|1.9578
|1.9728
|726
|2007.01.25 19:45
|buy
|364
|1.23
|1.9628
|1.9528
|1.9728
|727
|2007.01.26 13:37
|s/l
|363
|1.23
|1.9578
|1.9578
|1.9728
|-60.92
|12212.38
|728
|2007.01.31 08:38
|s/l
|364
|1.23
|1.9528
|1.9528
|1.9728
|-120.66
|12091.71
|729
|2007.01.31 08:38
|buy
|365
|1.21
|1.9532
|1.9482
|1.9632
|730
|2007.01.31 08:38
|buy
|366
|1.21
|1.9532
|1.9432
|1.9632
|731
|2007.01.31 13:52
|s/l
|365
|1.21
|1.9482
|1.9482
|1.9632
|-60.50
|12031.21
|732
|2007.01.31 16:09
|t/p
|366
|1.21
|1.9632
|1.9432
|1.9632
|121.00
|12152.21
|733
|2007.01.31 16:09
|buy
|367
|1.22
|1.9636
|1.9586
|1.9736
|734
|2007.01.31 16:09
|buy
|368
|1.22
|1.9636
|1.9536
|1.9736
|735
|2007.02.02 13:30
|t/p
|367
|1.22
|1.9736
|1.9586
|1.9736
|124.32
|12276.53
|736
|2007.02.02 13:30
|t/p
|368
|1.22
|1.9736
|1.9536
|1.9736
|124.32
|12400.85
|737
|2007.02.02 13:30
|buy
|369
|1.24
|1.9740
|1.9690
|1.9840
|738
|2007.02.02 13:30
|buy
|370
|1.24
|1.9740
|1.9640
|1.9840
|739
|2007.02.02 14:00
|s/l
|369
|1.24
|1.9690
|1.9690
|1.9840
|-62.00
|12338.85
|740
|2007.02.02 14:07
|s/l
|370
|1.24
|1.9640
|1.9640
|1.9840
|-124.00
|12214.85
|741
|2007.02.02 14:07
|buy
|371
|1.22
|1.9644
|1.9594
|1.9744
|742
|2007.02.02 14:07
|buy
|372
|1.22
|1.9644
|1.9544
|1.9744
|743
|2007.02.05 09:48
|s/l
|371
|1.22
|1.9594
|1.9594
|1.9744
|-60.42
|12154.43
|744
|2007.02.05 13:24
|s/l
|372
|1.22
|1.9544
|1.9544
|1.9744
|-121.42
|12033.01
|745
|2007.02.05 13:24
|buy
|373
|1.20
|1.9548
|1.9498
|1.9648
|746
|2007.02.05 13:24
|buy
|374
|1.20
|1.9548
|1.9448
|1.9648
|747
|2007.02.06 09:54
|t/p
|373
|1.20
|1.9648
|1.9498
|1.9648
|120.57
|12153.58
|748
|2007.02.06 09:54
|t/p
|374
|1.20
|1.9648
|1.9448
|1.9648
|120.57
|12274.15
|749
|2007.02.06 09:54
|buy
|375
|1.23
|1.9652
|1.9602
|1.9752
|750
|2007.02.06 09:54
|buy
|376
|1.23
|1.9652
|1.9552
|1.9752
|751
|2007.02.08 12:22
|s/l
|375
|1.23
|1.9602
|1.9602
|1.9752
|-59.16
|12214.99
|752
|2007.02.08 15:30
|s/l
|376
|1.23
|1.9552
|1.9552
|1.9752
|-120.66
|12094.32
|753
|2007.02.08 15:30
|buy
|377
|1.21
|1.9556
|1.9506
|1.9656
|754
|2007.02.08 15:30
|buy
|378
|1.21
|1.9556
|1.9456
|1.9656
|755
|2007.02.09 07:46
|s/l
|377
|1.21
|1.9506
|1.9506
|1.9656
|-59.93
|12034.40
|756
|2007.02.09 09:52
|s/l
|378
|1.21
|1.9456
|1.9456
|1.9656
|-120.43
|11913.97
|757
|2007.02.09 09:52
|buy
|379
|1.19
|1.9460
|1.9410
|1.9560
|758
|2007.02.09 09:52
|buy
|380
|1.19
|1.9460
|1.9360
|1.9560
|759
|2007.02.12 06:09
|t/p
|379
|1.19
|1.9560
|1.9410
|1.9560
|119.57
|12033.54
|760
|2007.02.12 06:09
|t/p
|380
|1.19
|1.9560
|1.9360
|1.9560
|119.57
|12153.10
|761
|2007.02.12 06:09
|buy
|381
|1.22
|1.9564
|1.9514
|1.9664
|762
|2007.02.12 06:09
|buy
|382
|1.22
|1.9564
|1.9464
|1.9664
|763
|2007.02.12 08:09
|s/l
|381
|1.22
|1.9514
|1.9514
|1.9664
|-61.00
|12092.10
|764
|2007.02.12 09:39
|s/l
|382
|1.22
|1.9464
|1.9464
|1.9664
|-122.00
|11970.10
|765
|2007.02.12 09:39
|buy
|383
|1.20
|1.9468
|1.9418
|1.9568
|766
|2007.02.12 09:39
|buy
|384
|1.20
|1.9468
|1.9368
|1.9568
|767
|2007.02.13 09:37
|s/l
|383
|1.20
|1.9418
|1.9418
|1.9568
|-59.43
|11910.67
|768
|2007.02.14 13:33
|t/p
|384
|1.20
|1.9568
|1.9368
|1.9568
|121.14
|12031.81
|769
|2007.02.14 13:33
|buy
|385
|1.20
|1.9572
|1.9522
|1.9672
|770
|2007.02.14 13:33
|buy
|386
|1.20
|1.9572
|1.9472
|1.9672
|771
|2007.02.15 08:46
|t/p
|385
|1.20
|1.9672
|1.9522
|1.9672
|121.71
|12153.52
|772
|2007.02.15 08:46
|t/p
|386
|1.20
|1.9672
|1.9472
|1.9672
|121.71
|12275.23
|773
|2007.02.15 08:46
|buy
|387
|1.23
|1.9676
|1.9626
|1.9776
|774
|2007.02.15 08:46
|buy
|388
|1.23
|1.9676
|1.9576
|1.9776
|775
|2007.02.15 09:30
|s/l
|387
|1.23
|1.9626
|1.9626
|1.9776
|-61.50
|12213.73
|776
|2007.02.15 09:37
|s/l
|388
|1.23
|1.9576
|1.9576
|1.9776
|-123.00
|12090.73
|777
|2007.02.15 09:37
|buy
|389
|1.21
|1.9580
|1.9530
|1.9680
|778
|2007.02.15 09:37
|buy
|390
|1.21
|1.9580
|1.9480
|1.9680
|779
|2007.02.15 15:53
|s/l
|389
|1.21
|1.9530
|1.9530
|1.9680
|-60.50
|12030.23
|780
|2007.02.16 08:15
|s/l
|390
|1.21
|1.9480
|1.9480
|1.9680
|-120.43
|11909.81
|781
|2007.02.16 08:15
|buy
|391
|1.19
|1.9484
|1.9434
|1.9584
|782
|2007.02.16 08:15
|buy
|392
|1.19
|1.9484
|1.9384
|1.9584
|783
|2007.02.19 10:30
|s/l
|391
|1.19
|1.9434
|1.9434
|1.9584
|-58.93
|11850.87
|784
|2007.02.21 08:07
|t/p
|392
|1.19
|1.9584
|1.9384
|1.9584
|120.70
|11971.57
|785
|2007.02.21 08:07
|buy
|393
|1.20
|1.9588
|1.9538
|1.9688
|786
|2007.02.21 08:07
|buy
|394
|1.20
|1.9588
|1.9488
|1.9688
|787
|2007.02.21 09:22
|s/l
|393
|1.20
|1.9538
|1.9538
|1.9688
|-60.00
|11911.57
|788
|2007.02.21 10:09
|s/l
|394
|1.20
|1.9488
|1.9488
|1.9688
|-120.00
|11791.57
|789
|2007.02.21 10:09
|buy
|395
|1.18
|1.9492
|1.9442
|1.9592
|790
|2007.02.21 10:09
|buy
|396
|1.18
|1.9492
|1.9392
|1.9592
|791
|2007.02.22 17:19
|t/p
|395
|1.18
|1.9592
|1.9442
|1.9592
|119.68
|11911.25
|792
|2007.02.22 17:19
|t/p
|396
|1.18
|1.9592
|1.9392
|1.9592
|119.68
|12030.93
|793
|2007.02.22 17:19
|buy
|397
|1.20
|1.9596
|1.9546
|1.9696
|794
|2007.02.22 17:19
|buy
|398
|1.20
|1.9596
|1.9496
|1.9696
|795
|2007.02.23 09:34
|s/l
|397
|1.20
|1.9546
|1.9546
|1.9696
|-59.43
|11971.50
|796
|2007.03.02 11:09
|s/l
|398
|1.20
|1.9496
|1.9496
|1.9696
|-115.44
|11856.06
|797
|2007.03.02 11:09
|buy
|399
|1.19
|1.9500
|1.9450
|1.9600
|798
|2007.03.02 11:09
|buy
|400
|1.19
|1.9500
|1.9400
|1.9600
|799
|2007.03.02 12:21
|s/l
|399
|1.19
|1.9450
|1.9450
|1.9600
|-59.50
|11796.56
|800
|2007.03.04 23:25
|s/l
|400
|1.19
|1.9400
|1.9400
|1.9600
|-119.00
|11677.56
|801
|2007.03.04 23:25
|buy
|401
|1.17
|1.9404
|1.9354
|1.9504
|802
|2007.03.04 23:25
|buy
|402
|1.17
|1.9404
|1.9304
|1.9504
|803
|2007.03.04 23:39
|s/l
|401
|1.17
|1.9354
|1.9354
|1.9504
|-58.50
|11619.06
|804
|2007.03.05 00:03
|s/l
|402
|1.17
|1.9304
|1.9304
|1.9504
|-116.44
|11502.62
|805
|2007.03.05 00:03
|buy
|403
|1.15
|1.9308
|1.9258
|1.9408
|806
|2007.03.05 00:03
|buy
|404
|1.15
|1.9308
|1.9208
|1.9408
|807
|2007.03.05 07:06
|s/l
|403
|1.15
|1.9258
|1.9258
|1.9408
|-57.50
|11445.12
|808
|2007.03.05 11:22
|s/l
|404
|1.15
|1.9208
|1.9208
|1.9408
|-115.00
|11330.12
|809
|2007.03.05 11:22
|buy
|405
|1.13
|1.9212
|1.9162
|1.9312
|810
|2007.03.05 11:22
|buy
|406
|1.13
|1.9212
|1.9112
|1.9312
|811
|2007.03.06 20:19
|t/p
|405
|1.13
|1.9312
|1.9162
|1.9312
|113.54
|11443.65
|812
|2007.03.06 20:19
|t/p
|406
|1.13
|1.9312
|1.9112
|1.9312
|113.54
|11557.19
|813
|2007.03.06 20:19
|buy
|407
|1.16
|1.9316
|1.9266
|1.9416
|814
|2007.03.06 20:19
|buy
|408
|1.16
|1.9316
|1.9216
|1.9416
|815
|2007.03.07 01:33
|s/l
|407
|1.16
|1.9266
|1.9266
|1.9416
|-57.45
|11499.74
|816
|2007.03.12 10:00
|t/p
|408
|1.16
|1.9416
|1.9216
|1.9416
|119.31
|11619.05
|817
|2007.03.12 10:00
|buy
|409
|1.16
|1.9420
|1.9370
|1.9520
|818
|2007.03.12 10:00
|buy
|410
|1.16
|1.9420
|1.9320
|1.9520
|819
|2007.03.12 12:17
|s/l
|409
|1.16
|1.9370
|1.9370
|1.9520
|-58.00
|11561.05
|820
|2007.03.12 12:27
|s/l
|410
|1.16
|1.9320
|1.9320
|1.9520
|-116.00
|11445.05
|821
|2007.03.12 12:27
|buy
|411
|1.14
|1.9324
|1.9274
|1.9424
|822
|2007.03.12 12:27
|buy
|412
|1.14
|1.9324
|1.9224
|1.9424
|823
|2007.03.12 13:15
|s/l
|411
|1.14
|1.9274
|1.9274
|1.9424
|-57.00
|11388.05
|824
|2007.03.14 07:31
|s/l
|412
|1.14
|1.9224
|1.9224
|1.9424
|-112.92
|11275.13
|825
|2007.03.14 07:31
|buy
|413
|1.13
|1.9228
|1.9178
|1.9328
|826
|2007.03.14 07:31
|buy
|414
|1.13
|1.9228
|1.9128
|1.9328
|827
|2007.03.14 14:36
|t/p
|413
|1.13
|1.9328
|1.9178
|1.9328
|113.00
|11388.13
|828
|2007.03.14 14:36
|t/p
|414
|1.13
|1.9328
|1.9128
|1.9328
|113.00
|11501.13
|829
|2007.03.14 14:36
|buy
|415
|1.15
|1.9332
|1.9282
|1.9432
|830
|2007.03.14 14:36
|buy
|416
|1.15
|1.9332
|1.9232
|1.9432
|831
|2007.03.16 08:37
|t/p
|415
|1.15
|1.9432
|1.9282
|1.9432
|117.19
|11618.32
|832
|2007.03.16 08:37
|t/p
|416
|1.15
|1.9432
|1.9232
|1.9432
|117.19
|11735.50
|833
|2007.03.16 08:37
|buy
|417
|1.17
|1.9436
|1.9386
|1.9536
|834
|2007.03.16 08:37
|buy
|418
|1.17
|1.9436
|1.9336
|1.9536
|835
|2007.03.18 22:09
|s/l
|417
|1.17
|1.9386
|1.9386
|1.9536
|-58.50
|11677.00
|836
|2007.03.20 09:52
|t/p
|418
|1.17
|1.9536
|1.9336
|1.9536
|118.11
|11795.11
|837
|2007.03.20 09:52
|buy
|419
|1.18
|1.9540
|1.9490
|1.9640
|838
|2007.03.20 09:52
|buy
|420
|1.18
|1.9540
|1.9440
|1.9640
|839
|2007.03.21 07:33
|t/p
|419
|1.18
|1.9640
|1.9490
|1.9640
|118.56
|11913.67
|840
|2007.03.21 07:33
|t/p
|420
|1.18
|1.9640
|1.9440
|1.9640
|118.56
|12032.23
|841
|2007.03.21 07:33
|buy
|421
|1.20
|1.9644
|1.9594
|1.9744
|842
|2007.03.21 07:33
|buy
|422
|1.20
|1.9644
|1.9544
|1.9744
|843
|2007.03.21 09:30
|s/l
|421
|1.20
|1.9594
|1.9594
|1.9744
|-60.00
|11972.23
|844
|2007.03.30 08:04
|s/l
|422
|1.20
|1.9544
|1.9544
|1.9744
|-113.73
|11858.50
|845
|2007.03.30 08:04
|buy
|423
|1.19
|1.9548
|1.9498
|1.9648
|846
|2007.03.30 08:04
|buy
|424
|1.19
|1.9548
|1.9448
|1.9648
|847
|2007.03.30 15:09
|t/p
|423
|1.19
|1.9648
|1.9498
|1.9648
|119.00
|11977.50
|848
|2007.03.30 15:09
|t/p
|424
|1.19
|1.9648
|1.9448
|1.9648
|119.00
|12096.50
|849
|2007.03.30 15:09
|buy
|425
|1.21
|1.9652
|1.9602
|1.9752
|850
|2007.03.30 15:09
|buy
|426
|1.21
|1.9652
|1.9552
|1.9752
|851
|2007.04.02 11:42
|t/p
|425
|1.21
|1.9752
|1.9602
|1.9752
|121.57
|12218.08
|852
|2007.04.02 11:42
|t/p
|426
|1.21
|1.9752
|1.9552
|1.9752
|121.57
|12339.65
|853
|2007.04.02 11:42
|buy
|427
|1.23
|1.9756
|1.9706
|1.9856
|854
|2007.04.02 11:42
|buy
|428
|1.23
|1.9756
|1.9656
|1.9856
|855
|2007.04.05 10:54
|s/l
|427
|1.23
|1.9706
|1.9706
|1.9856
|-58.58
|12281.07
|856
|2007.04.06 12:34
|s/l
|428
|1.23
|1.9656
|1.9656
|1.9856
|-119.49
|12161.58
|857
|2007.04.06 12:34
|buy
|429
|1.22
|1.9660
|1.9610
|1.9760
|858
|2007.04.06 12:34
|buy
|430
|1.22
|1.9660
|1.9560
|1.9760
|859
|2007.04.09 13:09
|s/l
|429
|1.22
|1.9610
|1.9610
|1.9760
|-60.42
|12101.16
|860
|2007.04.11 02:00
|t/p
|430
|1.22
|1.9760
|1.9560
|1.9760
|123.74
|12224.90
|861
|2007.04.11 02:00
|buy
|431
|1.22
|1.9764
|1.9714
|1.9864
|862
|2007.04.11 02:00
|buy
|432
|1.22
|1.9764
|1.9664
|1.9864
|863
|2007.04.13 06:27
|t/p
|431
|1.22
|1.9864
|1.9714
|1.9864
|124.32
|12349.22
|864
|2007.04.13 06:27
|t/p
|432
|1.22
|1.9864
|1.9664
|1.9864
|124.32
|12473.53
|865
|2007.04.13 06:27
|buy
|433
|1.25
|1.9868
|1.9818
|1.9968
|866
|2007.04.13 06:27
|buy
|434
|1.25
|1.9868
|1.9768
|1.9968
|867
|2007.04.13 15:16
|s/l
|433
|1.25
|1.9818
|1.9818
|1.9968
|-62.50
|12411.03
|868
|2007.04.17 08:31
|t/p
|434
|1.25
|1.9968
|1.9768
|1.9968
|126.19
|12537.22
|869
|2007.04.17 08:31
|buy
|435
|1.25
|1.9972
|1.9922
|2.0072
|870
|2007.04.17 08:31
|buy
|436
|1.25
|1.9972
|1.9872
|2.0072
|871
|2007.04.17 12:50
|t/p
|435
|1.25
|2.0072
|1.9922
|2.0072
|125.00
|12662.22
|872
|2007.04.17 12:50
|t/p
|436
|1.25
|2.0072
|1.9872
|2.0072
|125.00
|12787.22
|873
|2007.04.17 12:50
|buy
|437
|1.28
|2.0076
|2.0026
|2.0176
|874
|2007.04.17 12:50
|buy
|438
|1.28
|2.0076
|1.9976
|2.0176
|875
|2007.04.18 12:17
|s/l
|437
|1.28
|2.0026
|2.0026
|2.0176
|-63.39
|12723.83
|876
|2007.04.23 06:48
|s/l
|438
|1.28
|1.9976
|1.9976
|2.0176
|-124.35
|12599.48
|877
|2007.04.23 06:48
|buy
|439
|1.26
|1.9980
|1.9930
|2.0080
|878
|2007.04.23 06:48
|buy
|440
|1.26
|1.9980
|1.9880
|2.0080
|879
|2007.04.26 11:32
|s/l
|439
|1.26
|1.9930
|1.9930
|2.0080
|-60.01
|12539.47
|880
|2007.04.27 06:10
|s/l
|440
|1.26
|1.9880
|1.9880
|2.0080
|-122.41
|12417.06
|881
|2007.04.27 06:10
|buy
|441
|1.24
|1.9884
|1.9834
|1.9984
|882
|2007.04.27 06:10
|buy
|442
|1.24
|1.9884
|1.9784
|1.9984
|883
|2007.04.27 10:53
|t/p
|441
|1.24
|1.9984
|1.9834
|1.9984
|124.00
|12541.06
|884
|2007.04.27 10:53
|t/p
|442
|1.24
|1.9984
|1.9784
|1.9984
|124.00
|12665.06
|885
|2007.04.27 10:53
|buy
|443
|1.27
|1.9988
|1.9938
|2.0088
|886
|2007.04.27 10:53
|buy
|444
|1.27
|1.9988
|1.9888
|2.0088
|887
|2007.04.29 23:35
|s/l
|443
|1.27
|1.9938
|1.9938
|2.0088
|-63.50
|12601.56
|888
|2007.05.02 11:17
|s/l
|444
|1.27
|1.9888
|1.9888
|2.0088
|-125.19
|12476.37
|889
|2007.05.02 11:17
|buy
|445
|1.25
|1.9892
|1.9842
|1.9992
|890
|2007.05.02 11:17
|buy
|446
|1.25
|1.9892
|1.9792
|1.9992
|891
|2007.05.04 07:52
|s/l
|445
|1.25
|1.9842
|1.9842
|1.9992
|-60.13
|12416.24
|892
|2007.05.09 13:33
|t/p
|446
|1.25
|1.9992
|1.9792
|1.9992
|129.16
|12545.40
|893
|2007.05.09 13:33
|buy
|447
|1.25
|1.9996
|1.9946
|2.0096
|894
|2007.05.09 13:33
|buy
|448
|1.25
|1.9996
|1.9896
|2.0096
|895
|2007.05.09 18:17
|s/l
|447
|1.25
|1.9946
|1.9946
|2.0096
|-62.50
|12482.90
|896
|2007.05.10 08:30
|s/l
|448
|1.25
|1.9896
|1.9896
|2.0096
|-123.22
|12359.68
|897
|2007.05.10 08:30
|buy
|449
|1.24
|1.9900
|1.9850
|2.0000
|898
|2007.05.10 08:30
|buy
|450
|1.24
|1.9900
|1.9800
|2.0000
|899
|2007.05.10 10:17
|s/l
|449
|1.24
|1.9850
|1.9850
|2.0000
|-62.00
|12297.68
|900
|2007.05.10 16:55
|s/l
|450
|1.24
|1.9800
|1.9800
|2.0000
|-124.00
|12173.68
|901
|2007.05.10 16:55
|buy
|451
|1.22
|1.9804
|1.9754
|1.9904
|902
|2007.05.10 16:55
|buy
|452
|1.22
|1.9804
|1.9704
|1.9904
|903
|2007.05.15 09:07
|s/l
|451
|1.22
|1.9754
|1.9754
|1.9904
|-59.26
|12114.42
|904
|2007.05.18 10:47
|s/l
|452
|1.22
|1.9704
|1.9704
|1.9904
|-117.36
|11997.06
|905
|2007.05.18 10:47
|buy
|453
|1.20
|1.9708
|1.9658
|1.9808
|906
|2007.05.18 10:47
|buy
|454
|1.20
|1.9708
|1.9608
|1.9808
|907
|2007.05.23 10:42
|t/p
|453
|1.20
|1.9808
|1.9658
|1.9808
|121.71
|12118.77
|908
|2007.05.23 10:42
|t/p
|454
|1.20
|1.9808
|1.9608
|1.9808
|121.71
|12240.48
|909
|2007.05.23 10:42
|buy
|455
|1.22
|1.9812
|1.9762
|1.9912
|910
|2007.05.23 10:42
|buy
|456
|1.22
|1.9812
|1.9712
|1.9912
|911
|2007.05.30 07:04
|s/l
|455
|1.22
|1.9762
|1.9762
|1.9912
|-56.94
|12183.53
|912
|2007.06.04 14:40
|t/p
|456
|1.22
|1.9912
|1.9712
|1.9912
|128.95
|12312.49
|913
|2007.06.04 14:40
|buy
|457
|1.23
|1.9916
|1.9866
|2.0016
|914
|2007.06.04 14:40
|buy
|458
|1.23
|1.9916
|1.9816
|2.0016
|915
|2007.06.07 11:03
|s/l
|457
|1.23
|1.9866
|1.9866
|2.0016
|-58.58
|12253.91
|916
|2007.06.07 13:32
|s/l
|458
|1.23
|1.9816
|1.9816
|2.0016
|-120.08
|12133.83
|917
|2007.06.07 13:32
|buy
|459
|1.21
|1.9816
|1.9766
|1.9916
|918
|2007.06.07 13:32
|buy
|460
|1.21
|1.9816
|1.9716
|1.9916
|919
|2007.06.07 16:48
|s/l
|459
|1.21
|1.9766
|1.9766
|1.9916
|-60.50
|12073.33
|920
|2007.06.08 07:21
|s/l
|460
|1.21
|1.9716
|1.9716
|1.9916
|-120.43
|11952.90
|921
|2007.06.08 07:21
|buy
|461
|1.20
|1.9720
|1.9670
|1.9820
|922
|2007.06.08 07:21
|buy
|462
|1.20
|1.9720
|1.9620
|1.9820
|923
|2007.06.08 08:05
|s/l
|461
|1.20
|1.9670
|1.9670
|1.9820
|-60.00
|11892.90
|924
|2007.06.18 06:53
|t/p
|462
|1.20
|1.9820
|1.9620
|1.9820
|124.56
|12017.46
|925
|2007.06.18 06:53
|buy
|463
|1.20
|1.9824
|1.9774
|1.9924
|926
|2007.06.18 06:53
|buy
|464
|1.20
|1.9824
|1.9724
|1.9924
|927
|2007.06.20 09:59
|t/p
|463
|1.20
|1.9924
|1.9774
|1.9924
|121.14
|12138.60
|928
|2007.06.20 09:59
|t/p
|464
|1.20
|1.9924
|1.9724
|1.9924
|121.14
|12259.74
|929
|2007.06.20 09:59
|buy
|465
|1.23
|1.9929
|1.9879
|2.0029
|930
|2007.06.20 09:59
|buy
|466
|1.23
|1.9929
|1.9829
|2.0029
|931
|2007.06.28 06:09
|t/p
|465
|1.23
|2.0029
|1.9879
|2.0029
|128.84
|12388.59
|932
|2007.06.28 06:09
|t/p
|466
|1.23
|2.0029
|1.9829
|2.0029
|128.84
|12517.43
|933
|2007.06.28 06:09
|buy
|467
|1.25
|2.0033
|1.9983
|2.0133
|934
|2007.06.28 06:09
|buy
|468
|1.25
|2.0033
|1.9933
|2.0133
|935
|2007.07.02 14:51
|t/p
|467
|1.25
|2.0133
|1.9983
|2.0133
|126.19
|12643.62
|936
|2007.07.02 14:51
|t/p
|468
|1.25
|2.0133
|1.9933
|2.0133
|126.19
|12769.80
|937
|2007.07.02 14:51
|buy
|469
|1.28
|2.0137
|2.0087
|2.0237
|938
|2007.07.02 14:51
|buy
|470
|1.28
|2.0137
|2.0037
|2.0237
|939
|2007.07.06 06:33
|s/l
|469
|1.28
|2.0087
|2.0087
|2.0237
|-60.35
|12709.45
|940
|2007.07.10 14:32
|t/p
|470
|1.28
|2.0237
|2.0037
|2.0237
|132.86
|12842.32
|941
|2007.07.10 14:32
|buy
|471
|1.28
|2.0241
|2.0191
|2.0341
|942
|2007.07.10 14:32
|buy
|472
|1.28
|2.0241
|2.0141
|2.0341
|943
|2007.07.11 11:44
|t/p
|471
|1.28
|2.0341
|2.0191
|2.0341
|128.61
|12970.92
|944
|2007.07.11 11:44
|t/p
|472
|1.28
|2.0341
|2.0141
|2.0341
|128.61
|13099.53
|945
|2007.07.11 11:44
|buy
|473
|1.31
|2.0346
|2.0296
|2.0446
|946
|2007.07.11 11:44
|buy
|474
|1.31
|2.0346
|2.0246
|2.0446
|947
|2007.07.12 12:52
|s/l
|473
|1.31
|2.0296
|2.0296
|2.0446
|-63.63
|13035.90
|948
|2007.07.17 09:49
|t/p
|474
|1.31
|2.0446
|2.0246
|2.0446
|134.73
|13170.63
|949
|2007.07.17 09:49
|buy
|475
|1.32
|2.0450
|2.0400
|2.0550
|950
|2007.07.17 09:49
|buy
|476
|1.32
|2.0450
|2.0350
|2.0550
|951
|2007.07.20 14:20
|t/p
|475
|1.32
|2.0550
|2.0400
|2.0550
|135.13
|13305.77
|952
|2007.07.20 14:20
|t/p
|476
|1.32
|2.0550
|2.0350
|2.0550
|135.13
|13440.90
|953
|2007.07.20 14:20
|buy
|477
|1.34
|2.0554
|2.0504
|2.0654
|954
|2007.07.20 14:20
|buy
|478
|1.34
|2.0554
|2.0454
|2.0654
|955
|2007.07.25 10:36
|s/l
|477
|1.34
|2.0504
|2.0504
|2.0654
|-65.09
|13375.81
|956
|2007.07.26 11:17
|s/l
|478
|1.34
|2.0454
|2.0454
|2.0654
|-130.18
|13245.63
|957
|2007.07.26 11:17
|buy
|479
|1.32
|2.0458
|2.0408
|2.0558
|958
|2007.07.26 11:17
|buy
|480
|1.32
|2.0458
|2.0358
|2.0558
|959
|2007.07.26 16:31
|t/p
|479
|1.32
|2.0558
|2.0408
|2.0558
|132.00
|13377.63
|960
|2007.07.26 16:31
|t/p
|480
|1.32
|2.0558
|2.0358
|2.0558
|132.00
|13509.63
|961
|2007.07.26 16:31
|buy
|481
|1.35
|2.0562
|2.0512
|2.0662
|962
|2007.07.26 16:31
|buy
|482
|1.35
|2.0562
|2.0462
|2.0662
|963
|2007.07.26 17:14
|s/l
|481
|1.35
|2.0512
|2.0512
|2.0662
|-67.50
|13442.13
|964
|2007.07.26 21:30
|s/l
|482
|1.35
|2.0462
|2.0462
|2.0662
|-135.00
|13307.13
|965
|2007.07.26 21:30
|buy
|483
|1.33
|2.0466
|2.0416
|2.0566
|966
|2007.07.26 21:30
|buy
|484
|1.33
|2.0466
|2.0366
|2.0566
|967
|2007.07.27 06:05
|s/l
|483
|1.33
|2.0416
|2.0416
|2.0566
|-65.87
|13241.26
|968
|2007.07.27 07:27
|s/l
|484
|1.33
|2.0366
|2.0366
|2.0566
|-132.37
|13108.89
|969
|2007.07.27 07:27
|buy
|485
|1.31
|2.0370
|2.0320
|2.0470
|970
|2007.07.27 07:27
|buy
|486
|1.31
|2.0370
|2.0270
|2.0470
|971
|2007.07.27 10:29
|s/l
|485
|1.31
|2.0320
|2.0320
|2.0470
|-65.50
|13043.39
|972
|2007.07.27 16:11
|s/l
|486
|1.31
|2.0270
|2.0270
|2.0470
|-131.00
|12912.39
|973
|2007.07.27 16:11
|buy
|487
|1.29
|2.0274
|2.0224
|2.0374
|974
|2007.07.27 16:11
|buy
|488
|1.29
|2.0274
|2.0174
|2.0374
|975
|2007.07.29 22:00
|s/l
|487
|1.29
|2.0224
|2.0224
|2.0374
|-64.50
|12847.89
|976
|2007.07.31 16:34
|t/p
|488
|1.29
|2.0374
|2.0174
|2.0374
|130.23
|12978.12
|977
|2007.07.31 16:34
|buy
|489
|1.30
|2.0378
|2.0328
|2.0478
|978
|2007.07.31 16:34
|buy
|490
|1.30
|2.0378
|2.0278
|2.0478
|979
|2007.07.31 19:40
|s/l
|489
|1.30
|2.0328
|2.0328
|2.0478
|-65.00
|12913.12
|980
|2007.08.01 01:42
|s/l
|490
|1.30
|2.0278
|2.0278
|2.0478
|-129.38
|12783.74
|981
|2007.08.01 01:42
|buy
|491
|1.28
|2.0282
|2.0232
|2.0382
|982
|2007.08.01 01:42
|buy
|492
|1.28
|2.0282
|2.0182
|2.0382
|983
|2007.08.01 05:18
|s/l
|491
|1.28
|2.0232
|2.0232
|2.0382
|-64.00
|12719.74
|984
|2007.08.03 12:33
|t/p
|492
|1.28
|2.0382
|2.0182
|2.0382
|130.43
|12850.17
|985
|2007.08.03 12:33
|buy
|493
|1.29
|2.0386
|2.0336
|2.0486
|986
|2007.08.03 12:33
|buy
|494
|1.29
|2.0386
|2.0286
|2.0486
|987
|2007.08.06 09:58
|s/l
|493
|1.29
|2.0336
|2.0336
|2.0486
|-63.89
|12786.28
|988
|2007.08.06 11:03
|s/l
|494
|1.29
|2.0286
|2.0286
|2.0486
|-128.39
|12657.90
|989
|2007.08.06 11:03
|buy
|495
|1.27
|2.0290
|2.0240
|2.0390
|990
|2007.08.06 11:03
|buy
|496
|1.27
|2.0290
|2.0190
|2.0390
|991
|2007.08.07 12:45
|s/l
|495
|1.27
|2.0240
|2.0240
|2.0390
|-62.90
|12595.00
|992
|2007.08.07 14:13
|s/l
|496
|1.27
|2.0190
|2.0190
|2.0390
|-126.40
|12468.60
|993
|2007.08.07 14:13
|buy
|497
|1.25
|2.0194
|2.0144
|2.0294
|994
|2007.08.07 14:13
|buy
|498
|1.25
|2.0194
|2.0094
|2.0294
|995
|2007.08.08 10:58
|t/p
|497
|1.25
|2.0294
|2.0144
|2.0294
|125.59
|12594.20
|996
|2007.08.08 10:58
|t/p
|498
|1.25
|2.0294
|2.0094
|2.0294
|125.59
|12719.79
|997
|2007.08.08 10:58
|buy
|499
|1.27
|2.0298
|2.0248
|2.0398
|998
|2007.08.08 10:58
|buy
|500
|1.27
|2.0298
|2.0198
|2.0398
|999
|2007.08.09 12:41
|s/l
|499
|1.27
|2.0248
|2.0248
|2.0398
|-61.69
|12658.10
|1000
|2007.08.10 05:35
|s/l
|500
|1.27
|2.0198
|2.0198
|2.0398
|-124.59
|12533.51
|1001
|2007.08.10 05:35
|buy
|501
|1.25
|2.0202
|2.0152
|2.0302
|1002
|2007.08.10 05:35
|buy
|502
|1.25
|2.0202
|2.0102
|2.0302
|1003
|2007.08.10 11:03
|s/l
|501
|1.25
|2.0152
|2.0152
|2.0302
|-62.50
|12471.01
|1004
|2007.08.13 09:18
|s/l
|502
|1.25
|2.0102
|2.0102
|2.0302
|-124.41
|12346.61
|1005
|2007.08.13 09:18
|buy
|503
|1.23
|2.0106
|2.0056
|2.0206
|1006
|2007.08.13 09:18
|buy
|504
|1.23
|2.0106
|2.0006
|2.0206
|1007
|2007.08.14 08:30
|s/l
|503
|1.23
|2.0056
|2.0056
|2.0206
|-60.92
|12285.69
|1008
|2007.08.14 08:33
|s/l
|504
|1.23
|2.0006
|2.0006
|2.0206
|-122.42
|12163.27
|1009
|2007.08.14 08:33
|buy
|505
|1.22
|2.0010
|1.9960
|2.0110
|1010
|2007.08.14 08:33
|buy
|506
|1.22
|2.0010
|1.9910
|2.0110
|1011
|2007.08.14 21:36
|s/l
|505
|1.22
|1.9960
|1.9960
|2.0110
|-61.00
|12102.27
|1012
|2007.08.15 04:17
|s/l
|506
|1.22
|1.9910
|1.9910
|2.0110
|-121.42
|11980.85
|1013
|2007.08.15 04:17
|buy
|507
|1.20
|1.9914
|1.9864
|2.0014
|1014
|2007.08.15 04:17
|buy
|508
|1.20
|1.9914
|1.9814
|2.0014
|1015
|2007.08.15 11:35
|s/l
|507
|1.20
|1.9864
|1.9864
|2.0014
|-60.00
|11920.85
|1016
|2007.08.16 03:40
|s/l
|508
|1.20
|1.9814
|1.9814
|2.0014
|-118.29
|11802.56
|1017
|2007.08.16 03:40
|buy
|509
|1.18
|1.9818
|1.9768
|1.9918
|1018
|2007.08.16 03:40
|buy
|510
|1.18
|1.9818
|1.9718
|1.9918
|1019
|2007.08.16 10:36
|s/l
|509
|1.18
|1.9768
|1.9768
|1.9918
|-59.00
|11743.56
|1020
|2007.08.17 06:46
|s/l
|510
|1.18
|1.9718
|1.9718
|1.9918
|-117.44
|11626.12
|1021
|2007.08.17 06:46
|buy
|511
|1.16
|1.9722
|1.9672
|1.9822
|1022
|2007.08.17 06:46
|buy
|512
|1.16
|1.9722
|1.9622
|1.9822
|1023
|2007.08.17 07:06
|s/l
|511
|1.16
|1.9672
|1.9672
|1.9822
|-58.00
|11568.12
|1024
|2007.08.17 12:09
|t/p
|512
|1.16
|1.9822
|1.9622
|1.9822
|116.00
|11684.12
|1025
|2007.08.17 12:09
|buy
|513
|1.17
|1.9826
|1.9776
|1.9926
|1026
|2007.08.17 12:09
|buy
|514
|1.17
|1.9826
|1.9726
|1.9926
|1027
|2007.08.17 13:11
|t/p
|513
|1.17
|1.9926
|1.9776
|1.9926
|117.00
|11801.12
|1028
|2007.08.17 13:11
|t/p
|514
|1.17
|1.9926
|1.9726
|1.9926
|117.00
|11918.12
|1029
|2007.08.17 13:11
|buy
|515
|1.19
|1.9930
|1.9880
|2.0030
|1030
|2007.08.17 13:11
|buy
|516
|1.19
|1.9930
|1.9830
|2.0030
|1031
|2007.08.17 13:55
|s/l
|515
|1.19
|1.9880
|1.9880
|2.0030
|-59.50
|11858.62
|1032
|2007.08.17 15:56
|s/l
|516
|1.19
|1.9830
|1.9830
|2.0030
|-119.00
|11739.62
|1033
|2007.08.17 15:56
|buy
|517
|1.17
|1.9834
|1.9784
|1.9934
|1034
|2007.08.17 15:56
|buy
|518
|1.17
|1.9834
|1.9734
|1.9934
|1035
|2007.08.19 22:09
|s/l
|517
|1.17
|1.9784
|1.9784
|1.9934
|-58.50
|11681.12
|1036
|2007.08.22 21:23
|t/p
|518
|1.17
|1.9934
|1.9734
|1.9934
|118.67
|11799.79
|1037
|2007.08.22 21:23
|buy
|519
|1.18
|1.9938
|1.9888
|2.0038
|1038
|2007.08.22 21:23
|buy
|520
|1.18
|1.9938
|1.9838
|2.0038
|1039
|2007.08.23 09:47
|t/p
|519
|1.18
|2.0038
|1.9888
|2.0038
|119.68
|11919.47
|1040
|2007.08.23 09:47
|t/p
|520
|1.18
|2.0038
|1.9838
|2.0038
|119.68
|12039.15
|1041
|2007.08.23 09:47
|buy
|521
|1.20
|2.0042
|1.9992
|2.0142
|1042
|2007.08.23 09:47
|buy
|522
|1.20
|2.0042
|1.9942
|2.0142
|1043
|2007.08.24 06:47
|s/l
|521
|1.20
|1.9992
|1.9992
|2.0142
|-59.43
|11979.72
|1044
|2007.08.26 22:27
|t/p
|522
|1.20
|2.0142
|1.9942
|2.0142
|120.57
|12100.29
|1045
|2007.08.26 22:27
|buy
|523
|1.21
|2.0146
|2.0096
|2.0246
|1046
|2007.08.26 22:27
|buy
|524
|1.21
|2.0146
|2.0046
|2.0246
|1047
|2007.08.27 22:32
|s/l
|523
|1.21
|2.0096
|2.0096
|2.0246
|-59.93
|12040.37
|1048
|2007.08.28 05:28
|s/l
|524
|1.21
|2.0046
|2.0046
|2.0246
|-119.85
|11920.52
|1049
|2007.08.28 05:28
|buy
|525
|1.19
|2.0050
|2.0000
|2.0150
|1050
|2007.08.28 05:28
|buy
|526
|1.19
|2.0050
|1.9950
|2.0150
|1051
|2007.08.28 20:29
|s/l
|525
|1.19
|2.0000
|2.0000
|2.0150
|-59.50
|11861.02
|1052
|2007.08.29 11:01
|t/p
|526
|1.19
|2.0150
|1.9950
|2.0150
|119.57
|11980.58
|1053
|2007.08.29 11:01
|buy
|527
|1.20
|2.0154
|2.0104
|2.0254
|1054
|2007.08.29 11:01
|buy
|528
|1.20
|2.0154
|2.0054
|2.0254
|1055
|2007.08.30 08:01
|s/l
|527
|1.20
|2.0104
|2.0104
|2.0254
|-58.29
|11922.29
|1056
|2007.08.30 09:56
|s/l
|528
|1.20
|2.0054
|2.0054
|2.0254
|-118.29
|11804.00
|1057
|2007.08.30 09:56
|buy
|529
|1.18
|2.0058
|2.0008
|2.0158
|1058
|2007.08.30 09:56
|buy
|530
|1.18
|2.0058
|1.9958
|2.0158
|1059
|2007.08.30 15:04
|t/p
|529
|1.18
|2.0158
|2.0008
|2.0158
|118.00
|11922.00
|1060
|2007.08.30 15:04
|t/p
|530
|1.18
|2.0158
|1.9958
|2.0158
|118.00
|12040.00
|1061
|2007.08.30 15:04
|buy
|531
|1.20
|2.0162
|2.0112
|2.0262
|1062
|2007.08.30 15:04
|buy
|532
|1.20
|2.0162
|2.0062
|2.0262
|1063
|2007.08.30 19:43
|s/l
|531
|1.20
|2.0112
|2.0112
|2.0262
|-60.00
|11980.00
|1064
|2007.09.05 07:33
|s/l
|532
|1.20
|2.0062
|2.0062
|2.0262
|-117.72
|11862.28
|1065
|2007.09.05 07:33
|buy
|533
|1.19
|2.0066
|2.0016
|2.0166
|1066
|2007.09.05 07:33
|buy
|534
|1.19
|2.0066
|1.9966
|2.0166
|1067
|2007.09.05 14:13
|t/p
|533
|1.19
|2.0166
|2.0016
|2.0166
|119.00
|11981.28
|1068
|2007.09.05 14:13
|t/p
|534
|1.19
|2.0166
|1.9966
|2.0166
|119.00
|12100.28
|1069
|2007.09.05 14:13
|buy
|535
|1.21
|2.0170
|2.0120
|2.0270
|1070
|2007.09.05 14:13
|buy
|536
|1.21
|2.0170
|2.0070
|2.0270
|1071
|2007.09.07 12:32
|t/p
|535
|1.21
|2.0270
|2.0120
|2.0270
|123.30
|12223.58
|1072
|2007.09.07 12:32
|t/p
|536
|1.21
|2.0270
|2.0070
|2.0270
|123.30
|12346.88
|1073
|2007.09.07 12:32
|buy
|537
|1.23
|2.0274
|2.0224
|2.0374
|1074
|2007.09.07 12:32
|buy
|538
|1.23
|2.0274
|2.0174
|2.0374
|1075
|2007.09.13 21:10
|s/l
|537
|1.23
|2.0224
|2.0224
|2.0374
|-57.99
|12288.89
|1076
|2007.09.13 22:52
|s/l
|538
|1.23
|2.0174
|2.0174
|2.0374
|-119.49
|12169.39
|1077
|2007.09.13 22:52
|buy
|539
|1.22
|2.0178
|2.0128
|2.0278
|1078
|2007.09.13 22:52
|buy
|540
|1.22
|2.0178
|2.0078
|2.0278
|1079
|2007.09.14 10:27
|s/l
|539
|1.22
|2.0128
|2.0128
|2.0278
|-60.42
|12108.97
|1080
|2007.09.14 15:15
|s/l
|540
|1.22
|2.0078
|2.0078
|2.0278
|-121.42
|11987.55
|1081
|2007.09.14 15:15
|buy
|541
|1.20
|2.0081
|2.0031
|2.0181
|1082
|2007.09.14 15:15
|buy
|542
|1.20
|2.0081
|1.9981
|2.0181
|1083
|2007.09.17 06:30
|s/l
|541
|1.20
|2.0031
|2.0031
|2.0181
|-59.43
|11928.12
|1084
|2007.09.17 07:26
|s/l
|542
|1.20
|1.9981
|1.9981
|2.0181
|-119.43
|11808.69
|1085
|2007.09.17 07:26
|buy
|543
|1.18
|1.9985
|1.9935
|2.0085
|1086
|2007.09.17 07:26
|buy
|544
|1.18
|1.9985
|1.9885
|2.0085
|1087
|2007.09.17 15:52
|s/l
|543
|1.18
|1.9935
|1.9935
|2.0085
|-59.00
|11749.69
|1088
|2007.09.18 01:26
|s/l
|544
|1.18
|1.9885
|1.9885
|2.0085
|-117.44
|11632.25
|1089
|2007.09.18 01:26
|buy
|545
|1.16
|1.9889
|1.9839
|1.9989
|1090
|2007.09.18 01:26
|buy
|546
|1.16
|1.9889
|1.9789
|1.9989
|1091
|2007.09.18 12:39
|t/p
|545
|1.16
|1.9989
|1.9839
|1.9989
|116.00
|11748.25
|1092
|2007.09.18 12:39
|t/p
|546
|1.16
|1.9989
|1.9789
|1.9989
|116.00
|11864.25
|1093
|2007.09.18 12:39
|buy
|547
|1.19
|1.9993
|1.9943
|2.0093
|1094
|2007.09.18 12:39
|buy
|548
|1.19
|1.9993
|1.9893
|2.0093
|1095
|2007.09.18 18:17
|t/p
|547
|1.19
|2.0093
|1.9943
|2.0093
|119.00
|11983.25
|1096
|2007.09.18 18:17
|t/p
|548
|1.19
|2.0093
|1.9893
|2.0093
|119.00
|12102.25
|1097
|2007.09.18 18:17
|buy
|549
|1.21
|2.0097
|2.0047
|2.0197
|1098
|2007.09.18 18:17
|buy
|550
|1.21
|2.0097
|1.9997
|2.0197
|1099
|2007.09.18 18:20
|s/l
|549
|1.21
|2.0047
|2.0047
|2.0197
|-60.50
|12041.75
|1100
|2007.09.19 10:01
|s/l
|550
|1.21
|1.9997
|1.9997
|2.0197
|-120.43
|11921.33
|1101
|2007.09.19 10:01
|buy
|551
|1.19
|2.0001
|1.9951
|2.0101
|1102
|2007.09.19 10:01
|buy
|552
|1.19
|2.0001
|1.9901
|2.0101
|1103
|2007.09.19 14:15
|s/l
|551
|1.19
|1.9951
|1.9951
|2.0101
|-59.50
|11861.83
|1104
|2007.09.20 08:32
|t/p
|552
|1.19
|2.0101
|1.9901
|2.0101
|120.70
|11982.52
|1105
|2007.09.20 08:32
|buy
|553
|1.20
|2.0105
|2.0055
|2.0205
|1106
|2007.09.20 08:32
|buy
|554
|1.20
|2.0105
|2.0005
|2.0205
|1107
|2007.09.20 09:18
|s/l
|553
|1.20
|2.0055
|2.0055
|2.0205
|-60.00
|11922.52
|1108
|2007.09.21 14:59
|t/p
|554
|1.20
|2.0205
|2.0005
|2.0205
|120.57
|12043.09
|1109
|2007.09.21 14:59
|buy
|555
|1.20
|2.0209
|2.0159
|2.0309
|1110
|2007.09.21 14:59
|buy
|556
|1.20
|2.0209
|2.0109
|2.0309
|1111
|2007.09.24 06:20
|t/p
|555
|1.20
|2.0309
|2.0159
|2.0309
|120.57
|12163.66
|1112
|2007.09.24 06:20
|t/p
|556
|1.20
|2.0309
|2.0109
|2.0309
|120.57
|12284.23
|1113
|2007.09.24 06:20
|buy
|557
|1.23
|2.0313
|2.0263
|2.0413
|1114
|2007.09.24 06:20
|buy
|558
|1.23
|2.0313
|2.0213
|2.0413
|1115
|2007.09.24 07:10
|s/l
|557
|1.23
|2.0263
|2.0263
|2.0413
|-61.50
|12222.73
|1116
|2007.09.24 13:52
|s/l
|558
|1.23
|2.0213
|2.0213
|2.0413
|-123.00
|12099.73
|1117
|2007.09.24 13:52
|buy
|559
|1.21
|2.0217
|2.0167
|2.0317
|1118
|2007.09.24 13:52
|buy
|560
|1.21
|2.0217
|2.0117
|2.0317
|1119
|2007.09.25 00:16
|s/l
|559
|1.21
|2.0167
|2.0167
|2.0317
|-59.93
|12039.81
|1120
|2007.09.25 02:40
|s/l
|560
|1.21
|2.0117
|2.0117
|2.0317
|-120.43
|11919.38
|1121
|2007.09.25 02:40
|buy
|561
|1.19
|2.0121
|2.0071
|2.0221
|1122
|2007.09.25 02:40
|buy
|562
|1.19
|2.0121
|2.0021
|2.0221
|1123
|2007.09.27 06:43
|t/p
|561
|1.19
|2.0221
|2.0071
|2.0221
|121.26
|12040.64
|1124
|2007.09.27 06:43
|t/p
|562
|1.19
|2.0221
|2.0021
|2.0221
|121.26
|12161.90
|1125
|2007.09.27 06:43
|buy
|563
|1.22
|2.0225
|2.0175
|2.0325
|1126
|2007.09.27 06:43
|buy
|564
|1.22
|2.0225
|2.0125
|2.0325
|1127
|2007.09.28 10:25
|t/p
|563
|1.22
|2.0325
|2.0175
|2.0325
|122.58
|12284.48
|1128
|2007.09.28 10:25
|t/p
|564
|1.22
|2.0325
|2.0125
|2.0325
|122.58
|12407.06
|1129
|2007.09.28 10:25
|buy
|565
|1.24
|2.0329
|2.0279
|2.0429
|1130
|2007.09.28 10:25
|buy
|566
|1.24
|2.0329
|2.0229
|2.0429
|1131
|2007.09.28 17:20
|t/p
|565
|1.24
|2.0429
|2.0279
|2.0429
|124.00
|12531.06
|1132
|2007.09.28 17:20
|t/p
|566
|1.24
|2.0429
|2.0229
|2.0429
|124.00
|12655.06
|1133
|2007.09.28 17:20
|buy
|567
|1.27
|2.0433
|2.0383
|2.0533
|1134
|2007.09.28 17:20
|buy
|568
|1.27
|2.0433
|2.0333
|2.0533
|1135
|2007.10.01 11:29
|s/l
|567
|1.27
|2.0383
|2.0383
|2.0533
|-62.90
|12592.17
|1136
|2007.10.03 18:13
|s/l
|568
|1.27
|2.0333
|2.0333
|2.0533
|-125.19
|12466.98
|1137
|2007.10.03 18:13
|buy
|569
|1.25
|2.0337
|2.0287
|2.0437
|1138
|2007.10.03 18:13
|buy
|570
|1.25
|2.0337
|2.0237
|2.0437
|1139
|2007.10.04 04:38
|s/l
|569
|1.25
|2.0287
|2.0287
|2.0437
|-60.72
|12406.26
|1140
|2007.10.05 16:02
|t/p
|570
|1.25
|2.0437
|2.0237
|2.0437
|127.38
|12533.63
|1141
|2007.10.05 16:02
|buy
|571
|1.25
|2.0441
|2.0391
|2.0541
|1142
|2007.10.05 16:02
|buy
|572
|1.25
|2.0441
|2.0341
|2.0541
|1143
|2007.10.08 07:15
|s/l
|571
|1.25
|2.0391
|2.0391
|2.0541
|-61.91
|12471.73
|1144
|2007.10.08 17:18
|s/l
|572
|1.25
|2.0341
|2.0341
|2.0541
|-124.41
|12347.32
|1145
|2007.10.08 17:18
|buy
|573
|1.23
|2.0344
|2.0294
|2.0444
|1146
|2007.10.08 17:18
|buy
|574
|1.23
|2.0344
|2.0244
|2.0444
|1147
|2007.10.09 09:36
|s/l
|573
|1.23
|2.0294
|2.0294
|2.0444
|-60.92
|12286.40
|1148
|2007.10.10 08:18
|t/p
|574
|1.23
|2.0444
|2.0244
|2.0444
|124.17
|12410.57
|1149
|2007.10.10 08:18
|buy
|575
|1.24
|2.0448
|2.0398
|2.0548
|1150
|2007.10.10 08:18
|buy
|576
|1.24
|2.0448
|2.0348
|2.0548
|1151
|2007.10.10 11:58
|s/l
|575
|1.24
|2.0398
|2.0398
|2.0548
|-62.00
|12348.57
|1152
|2007.10.11 07:07
|s/l
|576
|1.24
|2.0348
|2.0348
|2.0548
|-122.23
|12226.34
|1153
|2007.10.11 07:07
|buy
|577
|1.22
|2.0352
|2.0302
|2.0452
|1154
|2007.10.11 07:07
|buy
|578
|1.22
|2.0352
|2.0252
|2.0452
|1155
|2007.10.12 05:19
|s/l
|577
|1.22
|2.0302
|2.0302
|2.0452
|-60.42
|12165.92
|1156
|2007.10.12 07:31
|s/l
|578
|1.22
|2.0252
|2.0252
|2.0452
|-121.42
|12044.50
|1157
|2007.10.12 07:31
|buy
|579
|1.20
|2.0256
|2.0206
|2.0356
|1158
|2007.10.12 07:31
|buy
|580
|1.20
|2.0256
|2.0156
|2.0356
|1159
|2007.10.12 13:09
|t/p
|579
|1.20
|2.0356
|2.0206
|2.0356
|120.00
|12164.50
|1160
|2007.10.12 13:09
|t/p
|580
|1.20
|2.0356
|2.0156
|2.0356
|120.00
|12284.50
|1161
|2007.10.12 13:09
|buy
|581
|1.23
|2.0360
|2.0310
|2.0460
|1162
|2007.10.12 13:09
|buy
|582
|1.23
|2.0360
|2.0260
|2.0460
|1163
|2007.10.16 10:53
|s/l
|581
|1.23
|2.0310
|2.0310
|2.0460
|-60.33
|12224.17
|1164
|2007.10.18 08:41
|t/p
|582
|1.23
|2.0460
|2.0260
|2.0460
|126.51
|12350.67
|1165
|2007.10.18 08:41
|buy
|583
|1.24
|2.0464
|2.0414
|2.0564
|1166
|2007.10.18 08:41
|buy
|584
|1.24
|2.0464
|2.0364
|2.0564
|1167
|2007.10.19 07:09
|s/l
|583
|1.24
|2.0414
|2.0414
|2.0564
|-61.41
|12289.26
|1168
|2007.10.22 10:53
|s/l
|584
|1.24
|2.0364
|2.0364
|2.0564
|-122.82
|12166.44
|1169
|2007.10.22 10:53
|buy
|585
|1.22
|2.0368
|2.0318
|2.0468
|1170
|2007.10.22 10:53
|buy
|586
|1.22
|2.0368
|2.0268
|2.0468
|1171
|2007.10.22 11:42
|s/l
|585
|1.22
|2.0318
|2.0318
|2.0468
|-61.00
|12105.44
|1172
|2007.10.22 14:49
|s/l
|586
|1.22
|2.0268
|2.0268
|2.0468
|-122.00
|11983.44
|1173
|2007.10.22 14:49
|buy
|587
|1.20
|2.0272
|2.0222
|2.0372
|1174
|2007.10.22 14:49
|buy
|588
|1.20
|2.0272
|2.0172
|2.0372
|1175
|2007.10.23 06:15
|t/p
|587
|1.20
|2.0372
|2.0222
|2.0372
|120.57
|12104.01
|1176
|2007.10.23 06:15
|t/p
|588
|1.20
|2.0372
|2.0172
|2.0372
|120.57
|12224.58
|1177
|2007.10.23 06:15
|buy
|589
|1.22
|2.0376
|2.0326
|2.0476
|1178
|2007.10.23 06:15
|buy
|590
|1.22
|2.0376
|2.0276
|2.0476
|1179
|2007.10.23 12:00
|t/p
|589
|1.22
|2.0476
|2.0326
|2.0476
|122.00
|12346.58
|1180
|2007.10.23 12:00
|t/p
|590
|1.22
|2.0476
|2.0276
|2.0476
|122.00
|12468.58
|1181
|2007.10.23 12:00
|buy
|591
|1.25
|2.0480
|2.0430
|2.0580
|1182
|2007.10.23 12:00
|buy
|592
|1.25
|2.0480
|2.0380
|2.0580
|1183
|2007.10.24 07:12
|s/l
|591
|1.25
|2.0430
|2.0430
|2.0580
|-61.91
|12406.67
|1184
|2007.10.29 08:50
|t/p
|592
|1.25
|2.0580
|2.0380
|2.0580
|128.56
|12535.24
|1185
|2007.10.29 08:50
|buy
|593
|1.25
|2.0584
|2.0534
|2.0684
|1186
|2007.10.29 08:50
|buy
|594
|1.25
|2.0584
|2.0484
|2.0684
|1187
|2007.10.30 14:38
|t/p
|593
|1.25
|2.0684
|2.0534
|2.0684
|125.59
|12660.83
|1188
|2007.10.30 14:38
|t/p
|594
|1.25
|2.0684
|2.0484
|2.0684
|125.59
|12786.42
|1189
|2007.10.30 14:38
|buy
|595
|1.28
|2.0688
|2.0638
|2.0788
|1190
|2007.10.30 14:38
|buy
|596
|1.28
|2.0688
|2.0588
|2.0788
|1191
|2007.10.31 16:47
|t/p
|595
|1.28
|2.0788
|2.0638
|2.0788
|128.61
|12915.03
|1192
|2007.10.31 16:47
|t/p
|596
|1.28
|2.0788
|2.0588
|2.0788
|128.61
|13043.64
|1193
|2007.10.31 16:47
|buy
|597
|1.30
|2.0792
|2.0742
|2.0892
|1194
|2007.10.31 16:47
|buy
|598
|1.30
|2.0792
|2.0692
|2.0892
|1195
|2007.11.02 16:52
|t/p
|597
|1.30
|2.0892
|2.0742
|2.0892
|132.47
|13176.11
|1196
|2007.11.02 16:52
|t/p
|598
|1.30
|2.0892
|2.0692
|2.0892
|132.47
|13308.58
|1197
|2007.11.02 16:52
|buy
|599
|1.33
|2.0896
|2.0846
|2.0996
|1198
|2007.11.02 16:52
|buy
|600
|1.33
|2.0896
|2.0796
|2.0996
|1199
|2007.11.05 08:09
|s/l
|599
|1.33
|2.0846
|2.0846
|2.0996
|-65.87
|13242.71
|1200
|2007.11.05 10:04
|s/l
|600
|1.33
|2.0796
|2.0796
|2.0996
|-132.37
|13110.34
|1201
|2007.11.05 10:04
|buy
|601
|1.31
|2.0800
|2.0750
|2.0900
|1202
|2007.11.05 10:04
|buy
|602
|1.31
|2.0800
|2.0700
|2.0900
|1203
|2007.11.06 14:08
|t/p
|601
|1.31
|2.0900
|2.0750
|2.0900
|131.62
|13241.97
|1204
|2007.11.06 14:08
|t/p
|602
|1.31
|2.0900
|2.0700
|2.0900
|131.62
|13373.59
|1205
|2007.11.06 14:08
|buy
|603
|1.34
|2.0905
|2.0855
|2.1005
|1206
|2007.11.06 14:08
|buy
|604
|1.34
|2.0905
|2.0805
|2.1005
|1207
|2007.11.06 16:39
|s/l
|603
|1.34
|2.0855
|2.0855
|2.1005
|-67.00
|13306.59
|1208
|2007.11.07 09:22
|t/p
|604
|1.34
|2.1005
|2.0805
|2.1005
|134.64
|13441.22
|1209
|2007.11.07 09:22
|buy
|605
|1.34
|2.1010
|2.0960
|2.1110
|1210
|2007.11.07 09:22
|buy
|606
|1.34
|2.1010
|2.0910
|2.1110
|1211
|2007.11.08 15:22
|t/p
|605
|1.34
|2.1110
|2.0960
|2.1110
|135.91
|13577.13
|1212
|2007.11.08 15:22
|t/p
|606
|1.34
|2.1110
|2.0910
|2.1110
|135.91
|13713.04
|1213
|2007.11.08 15:22
|buy
|607
|1.37
|2.1114
|2.1064
|2.1214
|1214
|2007.11.08 15:22
|buy
|608
|1.37
|2.1114
|2.1014
|2.1214
|1215
|2007.11.08 22:44
|s/l
|607
|1.37
|2.1064
|2.1064
|2.1214
|-68.50
|13644.54
|1216
|2007.11.09 11:43
|s/l
|608
|1.37
|2.1014
|2.1014
|2.1214
|-136.35
|13508.19
|1217
|2007.11.09 11:43
|buy
|609
|1.35
|2.1018
|2.0968
|2.1118
|1218
|2007.11.09 11:43
|buy
|610
|1.35
|2.1018
|2.0918
|2.1118
|1219
|2007.11.09 12:00
|s/l
|609
|1.35
|2.0968
|2.0968
|2.1118
|-67.50
|13440.69
|1220
|2007.11.09 16:18
|s/l
|610
|1.35
|2.0918
|2.0918
|2.1118
|-135.00
|13305.69
|1221
|2007.11.09 16:18
|buy
|611
|1.33
|2.0922
|2.0872
|2.1022
|1222
|2007.11.09 16:18
|buy
|612
|1.33
|2.0922
|2.0822
|2.1022
|1223
|2007.11.11 23:00
|s/l
|611
|1.33
|2.0872
|2.0872
|2.1022
|-66.50
|13239.19
|1224
|2007.11.11 23:00
|s/l
|612
|1.33
|2.0822
|2.0822
|2.1022
|-133.00
|13106.19
|1225
|2007.11.11 23:00
|buy
|613
|1.31
|2.0825
|2.0775
|2.0925
|1226
|2007.11.11 23:00
|buy
|614
|1.31
|2.0825
|2.0725
|2.0925
|1227
|2007.11.12 04:29
|s/l
|613
|1.31
|2.0775
|2.0775
|2.0925
|-64.88
|13041.32
|1228
|2007.11.12 11:54
|s/l
|614
|1.31
|2.0725
|2.0725
|2.0925
|-130.38
|12910.94
|1229
|2007.11.12 11:54
|buy
|615
|1.29
|2.0728
|2.0678
|2.0828
|1230
|2007.11.12 11:54
|buy
|616
|1.29
|2.0728
|2.0628
|2.0828
|1231
|2007.11.12 12:27
|s/l
|615
|1.29
|2.0678
|2.0678
|2.0828
|-64.50
|12846.44
|1232
|2007.11.12 14:20
|s/l
|616
|1.29
|2.0628
|2.0628
|2.0828
|-129.00
|12717.44
|1233
|2007.11.12 14:20
|buy
|617
|1.27
|2.0632
|2.0582
|2.0732
|1234
|2007.11.12 14:20
|buy
|618
|1.27
|2.0632
|2.0532
|2.0732
|1235
|2007.11.12 20:02
|s/l
|617
|1.27
|2.0582
|2.0582
|2.0732
|-63.50
|12653.94
|1236
|2007.11.12 21:44
|s/l
|618
|1.27
|2.0532
|2.0532
|2.0732
|-127.00
|12526.94
|1237
|2007.11.12 21:44
|buy
|619
|1.25
|2.0535
|2.0485
|2.0635
|1238
|2007.11.12 21:44
|buy
|620
|1.25
|2.0535
|2.0435
|2.0635
|1239
|2007.11.13 01:58
|t/p
|619
|1.25
|2.0635
|2.0485
|2.0635
|125.59
|12652.53
|1240
|2007.11.13 01:58
|t/p
|620
|1.25
|2.0635
|2.0435
|2.0635
|125.59
|12778.13
|1241
|2007.11.13 01:58
|buy
|621
|1.28
|2.0639
|2.0589
|2.0739
|1242
|2007.11.13 01:58
|buy
|622
|1.28
|2.0639
|2.0539
|2.0739
|1243
|2007.11.13 03:47
|s/l
|621
|1.28
|2.0589
|2.0589
|2.0739
|-64.00
|12714.13
|1244
|2007.11.13 13:03
|t/p
|622
|1.28
|2.0739
|2.0539
|2.0739
|128.00
|12842.13
|1245
|2007.11.13 13:03
|buy
|623
|1.28
|2.0743
|2.0693
|2.0843
|1246
|2007.11.13 13:03
|buy
|624
|1.28
|2.0743
|2.0643
|2.0843
|1247
|2007.11.13 13:21
|s/l
|623
|1.28
|2.0693
|2.0693
|2.0843
|-64.00
|12778.13
|1248
|2007.11.14 11:51
|s/l
|624
|1.28
|2.0643
|2.0643
|2.0843
|-127.39
|12650.73
|1249
|2007.11.14 11:51
|buy
|625
|1.27
|2.0647
|2.0597
|2.0747
|1250
|2007.11.14 11:51
|buy
|626
|1.27
|2.0647
|2.0547
|2.0747
|1251
|2007.11.14 16:11
|s/l
|625
|1.27
|2.0597
|2.0597
|2.0747
|-63.50
|12587.23
|1252
|2007.11.14 19:00
|s/l
|626
|1.27
|2.0547
|2.0547
|2.0747
|-127.00
|12460.23
|1253
|2007.11.14 19:00
|buy
|627
|1.25
|2.0551
|2.0501
|2.0651
|1254
|2007.11.14 19:00
|buy
|628
|1.25
|2.0551
|2.0451
|2.0651
|1255
|2007.11.15 09:30
|s/l
|627
|1.25
|2.0501
|2.0501
|2.0651
|-60.72
|12399.52
|1256
|2007.11.15 10:01
|s/l
|628
|1.25
|2.0451
|2.0451
|2.0651
|-123.22
|12276.30
|1257
|2007.11.15 10:01
|buy
|629
|1.23
|2.0455
|2.0405
|2.0555
|1258
|2007.11.15 10:01
|buy
|630
|1.23
|2.0455
|2.0355
|2.0555
|1259
|2007.11.16 08:22
|s/l
|629
|1.23
|2.0405
|2.0405
|2.0555
|-60.92
|12215.38
|1260
|2007.11.16 10:40
|s/l
|630
|1.23
|2.0355
|2.0355
|2.0555
|-122.42
|12092.97
|1261
|2007.11.16 10:40
|buy
|631
|1.21
|2.0359
|2.0309
|2.0459
|1262
|2007.11.16 10:40
|buy
|632
|1.21
|2.0359
|2.0259
|2.0459
|1263
|2007.11.16 13:07
|t/p
|631
|1.21
|2.0459
|2.0309
|2.0459
|121.00
|12213.97
|1264
|2007.11.16 13:07
|t/p
|632
|1.21
|2.0459
|2.0259
|2.0459
|121.00
|12334.97
|1265
|2007.11.16 13:07
|buy
|633
|1.23
|2.0463
|2.0413
|2.0563
|1266
|2007.11.16 13:07
|buy
|634
|1.23
|2.0463
|2.0363
|2.0563
|1267
|2007.11.19 00:21
|t/p
|633
|1.23
|2.0563
|2.0413
|2.0563
|123.58
|12458.55
|1268
|2007.11.19 00:21
|t/p
|634
|1.23
|2.0563
|2.0363
|2.0563
|123.58
|12582.13
|1269
|2007.11.19 00:21
|buy
|635
|1.26
|2.0567
|2.0517
|2.0667
|1270
|2007.11.19 00:21
|buy
|636
|1.26
|2.0567
|2.0467
|2.0667
|1271
|2007.11.19 03:22
|s/l
|635
|1.26
|2.0517
|2.0517
|2.0667
|-63.00
|12519.13
|1272
|2007.11.19 07:52
|s/l
|636
|1.26
|2.0467
|2.0467
|2.0667
|-126.00
|12393.13
|1273
|2007.11.19 07:52
|buy
|637
|1.24
|2.0471
|2.0421
|2.0571
|1274
|2007.11.19 07:52
|buy
|638
|1.24
|2.0471
|2.0371
|2.0571
|1275
|2007.11.20 07:20
|t/p
|637
|1.24
|2.0571
|2.0421
|2.0571
|124.59
|12517.72
|1276
|2007.11.20 07:20
|t/p
|638
|1.24
|2.0571
|2.0371
|2.0571
|124.59
|12642.31
|1277
|2007.11.20 07:20
|buy
|639
|1.26
|2.0576
|2.0526
|2.0676
|1278
|2007.11.20 07:20
|buy
|640
|1.26
|2.0576
|2.0476
|2.0676
|1279
|2007.11.20 19:17
|t/p
|639
|1.26
|2.0676
|2.0526
|2.0676
|126.00
|12768.31
|1280
|2007.11.20 19:17
|t/p
|640
|1.26
|2.0676
|2.0476
|2.0676
|126.00
|12894.31
|1281
|2007.11.20 19:17
|buy
|641
|1.29
|2.0680
|2.0630
|2.0780
|1282
|2007.11.20 19:17
|buy
|642
|1.29
|2.0680
|2.0580
|2.0780
|1283
|2007.11.21 08:02
|s/l
|641
|1.29
|2.0630
|2.0630
|2.0780
|-63.89
|12830.42
|1284
|2007.11.21 09:32
|s/l
|642
|1.29
|2.0580
|2.0580
|2.0780
|-128.39
|12702.04
|1285
|2007.11.21 09:32
|buy
|643
|1.27
|2.0584
|2.0534
|2.0684
|1286
|2007.11.21 09:32
|buy
|644
|1.27
|2.0584
|2.0484
|2.0684
|1287
|2007.11.21 10:41
|s/l
|643
|1.27
|2.0534
|2.0534
|2.0684
|-63.50
|12638.54
|1288
|2007.11.23 01:19
|t/p
|644
|1.27
|2.0684
|2.0484
|2.0684
|129.41
|12767.95
|1289
|2007.11.23 01:19
|buy
|645
|1.28
|2.0688
|2.0638
|2.0788
|1290
|2007.11.23 01:19
|buy
|646
|1.28
|2.0688
|2.0588
|2.0788
|1291
|2007.11.23 08:23
|s/l
|645
|1.28
|2.0638
|2.0638
|2.0788
|-64.00
|12703.95
|1292
|2007.11.23 09:31
|s/l
|646
|1.28
|2.0588
|2.0588
|2.0788
|-128.00
|12575.95
|1293
|2007.11.23 09:31
|buy
|647
|1.26
|2.0592
|2.0542
|2.0692
|1294
|2007.11.23 09:31
|buy
|648
|1.26
|2.0592
|2.0492
|2.0692
|1295
|2007.11.23 13:43
|s/l
|647
|1.26
|2.0542
|2.0542
|2.0692
|-63.00
|12512.95
|1296
|2007.11.26 09:09
|t/p
|648
|1.26
|2.0692
|2.0492
|2.0692
|126.60
|12639.55
|1297
|2007.11.26 09:09
|buy
|649
|1.26
|2.0696
|2.0646
|2.0796
|1298
|2007.11.26 09:09
|buy
|650
|1.26
|2.0696
|2.0596
|2.0796
|1299
|2007.11.26 15:17
|s/l
|649
|1.26
|2.0646
|2.0646
|2.0796
|-63.00
|12576.55
|1300
|2007.11.28 07:50
|s/l
|650
|1.26
|2.0596
|2.0596
|2.0796
|-124.80
|12451.75
|1301
|2007.11.28 07:50
|buy
|651
|1.25
|2.0600
|2.0550
|2.0700
|1302
|2007.11.28 07:50
|buy
|652
|1.25
|2.0600
|2.0500
|2.0700
|1303
|2007.11.28 14:07
|t/p
|651
|1.25
|2.0700
|2.0550
|2.0700
|125.00
|12576.75
|1304
|2007.11.28 14:07
|t/p
|652
|1.25
|2.0700
|2.0500
|2.0700
|125.00
|12701.75
|1305
|2007.11.28 14:07
|buy
|653
|1.27
|2.0705
|2.0655
|2.0805
|1306
|2007.11.28 14:07
|buy
|654
|1.27
|2.0705
|2.0605
|2.0805
|1307
|2007.11.28 19:39
|t/p
|653
|1.27
|2.0805
|2.0655
|2.0805
|127.00
|12828.75
|1308
|2007.11.28 19:39
|t/p
|654
|1.27
|2.0805
|2.0605
|2.0805
|127.00
|12955.75
|1309
|2007.11.28 19:39
|buy
|655
|1.30
|2.0809
|2.0759
|2.0909
|1310
|2007.11.28 19:39
|buy
|656
|1.30
|2.0809
|2.0709
|2.0909
|1311
|2007.11.29 00:49
|s/l
|655
|1.30
|2.0759
|2.0759
|2.0909
|-63.15
|12892.60
|1312
|2007.11.29 07:00
|s/l
|656
|1.30
|2.0709
|2.0709
|2.0909
|-128.15
|12764.45
|1313
|2007.11.29 07:00
|buy
|657
|1.28
|2.0713
|2.0663
|2.0813
|1314
|2007.11.29 07:00
|buy
|658
|1.28
|2.0713
|2.0613
|2.0813
|1315
|2007.11.29 08:22
|s/l
|657
|1.28
|2.0663
|2.0663
|2.0813
|-64.00
|12700.45
|1316
|2007.11.29 10:37
|s/l
|658
|1.28
|2.0613
|2.0613
|2.0813
|-128.00
|12572.45
|1317
|2007.11.29 10:37
|buy
|659
|1.26
|2.0617
|2.0567
|2.0717
|1318
|2007.11.29 10:37
|buy
|660
|1.26
|2.0617
|2.0517
|2.0717
|1319
|2007.11.30 15:19
|s/l
|659
|1.26
|2.0567
|2.0567
|2.0717
|-62.40
|12510.05
|1320
|2007.11.30 20:59
|close at stop
|660
|1.26
|2.0557
|2.0517
|2.0717
|-75.00
|12435.05