Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2008 January 18, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
645813182007.11.27 05:18sell0.03eurusdm1.48681.50731.48582007.11.27 05:431.48580.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
645810402007.11.27 05:15sell0.01eurusdm1.48621.50721.48522007.11.27 05:431.48580.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
646339022007.11.27 10:00buy0.01eurusdm1.48421.46321.48522007.11.27 10:261.48520.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
647467422007.11.27 19:00buy0.01eurusdm1.48381.46281.48482007.11.27 20:221.48480.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
648358352007.11.28 02:37buy0.81eurusdm1.48121.46221.48222007.11.28 02:401.48150.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
648348972007.11.28 02:35buy0.27eurusdm1.48181.46231.48282007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
648207992007.11.28 01:28buy0.09eurusdm1.48241.46241.48342007.11.28 02:411.48170.000.000.00-0.63
 77218810p3-Buy
648206782007.11.28 01:28buy0.03eurusdm1.48291.46241.48392007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
647965222007.11.27 23:15buy0.01eurusdm1.48351.46251.48452007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
648625542007.11.28 06:06buy0.03eurusdm1.48111.46061.48212007.11.28 06:201.48210.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
648551882007.11.28 04:45buy0.01eurusdm1.48181.46081.48282007.11.28 06:201.48210.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
649323772007.11.28 11:02buy0.03eurusdm1.47361.45311.47462007.11.28 11:141.47460.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
649315292007.11.28 11:00buy0.01eurusdm1.47421.45321.47522007.11.28 11:141.47470.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
649446212007.11.28 11:45buy0.81eurusdm1.47271.45371.47372007.11.28 11:481.47300.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
649424952007.11.28 11:40buy0.27eurusdm1.47321.45371.47422007.11.28 11:481.47290.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
649366482007.11.28 11:22buy0.09eurusdm1.47381.45381.47482007.11.28 11:481.47300.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
649351662007.11.28 11:15buy0.03eurusdm1.47441.45391.47542007.11.28 11:481.47290.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
649348972007.11.28 11:14buy0.01eurusdm1.47491.45391.47592007.11.28 11:481.47300.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
650682092007.11.28 21:45sell0.01eurusdm1.48411.50511.48312007.11.28 22:431.48310.000.000.010.10
 77218810p3-Sell[tp]
651234392007.11.29 04:10sell0.03eurusdm1.48311.50361.48212007.11.29 04:421.48210.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
651219982007.11.29 04:00sell0.01eurusdm1.48261.50361.48162007.11.29 04:421.48220.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
652268362007.11.29 12:40buy0.27eurusdm1.47251.45301.47352007.11.29 12:441.47280.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
652255942007.11.29 12:32buy0.09eurusdm1.47301.45301.47402007.11.29 12:441.47290.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
652188322007.11.29 11:50buy0.03eurusdm1.47361.45311.47462007.11.29 12:451.47300.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
652174482007.11.29 11:45buy0.01eurusdm1.47421.45321.47522007.11.29 12:451.47290.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
652832952007.11.29 18:00sell0.01eurusdm1.47611.49711.47512007.11.29 20:351.47510.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
653115392007.11.29 22:43buy0.03eurusdm1.47491.45441.47592007.11.29 23:211.47590.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
653108312007.11.29 22:30buy0.01eurusdm1.47551.45451.47652007.11.29 23:221.47590.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
653407522007.11.30 01:45sell0.01eurusdm1.47521.49621.47422007.11.30 02:521.47420.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
653777682007.11.30 06:08buy0.09eurusdm1.47411.45411.47512007.11.30 07:221.47510.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
653771932007.11.30 06:03buy0.03eurusdm1.47471.45421.47572007.11.30 07:221.47510.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
653766292007.11.30 06:00buy0.01eurusdm1.47521.45421.47622007.11.30 07:231.47530.000.000.000.01
 77218810p3-Buy
654044392007.11.30 08:26buy0.81eurusdm1.47281.45381.47382007.11.30 08:291.47310.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
654039052007.11.30 08:25buy0.27eurusdm1.47341.45391.47442007.11.30 08:291.47300.000.000.00-1.08
 77218810p3-Buy
654032272007.11.30 08:23buy0.09eurusdm1.47401.45401.47502007.11.30 08:291.47310.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
653951272007.11.30 07:48buy0.03eurusdm1.47461.45411.47562007.11.30 08:291.47310.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
653907252007.11.30 07:30buy0.01eurusdm1.47511.45411.47612007.11.30 08:291.47330.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
654654002007.11.30 12:32sell0.01eurusdm1.47651.49751.47552007.11.30 12:591.47550.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
655793472007.11.30 19:01buy0.81eurusdm1.46671.44771.46772007.12.03 06:161.46700.000.00-0.282.43
 77218810p3-Buy
655786542007.11.30 19:00buy0.27eurusdm1.46721.44771.46822007.12.03 06:161.46690.000.00-0.09-0.81
 77218810p3-Buy
655780802007.11.30 18:58buy0.09eurusdm1.46781.44781.46882007.12.03 06:171.46690.000.00-0.03-0.81
 77218810p3-Buy
655728722007.11.30 18:21buy0.03eurusdm1.46841.44791.46942007.12.03 06:171.46700.000.00-0.01-0.42
 77218810p3-Buy
655719702007.11.30 18:15buy0.01eurusdm1.46891.44791.46992007.12.03 06:171.46690.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
656979912007.12.03 08:47sell0.03eurusdm1.46681.48731.46582007.12.03 08:561.46580.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
656977142007.12.03 08:45sell0.01eurusdm1.46631.48731.46532007.12.03 08:561.46580.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
656996382007.12.03 08:56sell0.01eurusdm1.46551.48651.46452007.12.03 08:581.46450.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
657016542007.12.03 08:58sell0.01eurusdm1.46441.48541.46342007.12.03 09:031.46340.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
657402192007.12.03 11:59buy0.09eurusdm1.46471.44471.46572007.12.03 12:531.46570.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
657397422007.12.03 11:57buy0.03eurusdm1.46531.44481.46632007.12.03 12:531.46580.000.000.000.15
 77218810p3-Buy
657365722007.12.03 11:30buy0.01eurusdm1.46591.44491.46692007.12.03 12:531.46570.000.000.00-0.02
 77218810p3-Buy
658645532007.12.03 22:35sell0.09eurusdm1.46751.48751.46652007.12.04 00:141.46650.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
658535772007.12.03 21:29sell0.03eurusdm1.46691.48741.46592007.12.04 00:141.46650.000.000.010.12
 77218810p3-Sell
658474672007.12.03 20:45sell0.01eurusdm1.46641.48741.46542007.12.04 00:141.46660.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
659115822007.12.04 03:30buy0.01eurusdm1.46551.44451.46652007.12.04 04:381.46650.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
659578392007.12.04 08:26sell0.03eurusdm1.46591.48641.46492007.12.04 08:451.46490.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
659554332007.12.04 08:15sell0.01eurusdm1.46531.48631.46432007.12.04 08:451.46490.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
659883762007.12.04 10:32buy0.03eurusdm1.46591.44541.46692007.12.04 10:401.46690.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
659880532007.12.04 10:30buy0.01eurusdm1.46651.44551.46752007.12.04 10:401.46690.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
659894412007.12.04 10:40buy0.01eurusdm1.46721.44621.46822007.12.04 10:511.46820.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
661792022007.12.05 05:00sell0.01eurusdm1.47541.49641.47442007.12.05 06:461.47440.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
662607252007.12.05 10:15buy0.01eurusdm1.47171.45071.47272007.12.05 10:401.47270.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
664748852007.12.05 23:58buy0.27eurusdm1.46001.44051.46102007.12.06 00:041.46030.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
664742172007.12.05 23:54buy0.09eurusdm1.46061.44061.46162007.12.06 00:041.46030.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
664608252007.12.05 22:11buy0.01eurusdm1.46171.44071.46272007.12.06 00:041.46020.000.000.00-0.15
 77218810p3-Buy
664642062007.12.05 22:32buy0.03eurusdm1.46111.44061.46212007.12.06 00:041.46020.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
665067372007.12.06 03:45buy0.01eurusdm1.46041.43941.46142007.12.06 04:431.46140.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
665734442007.12.06 11:13buy0.81eurusdm1.45561.43661.45662007.12.06 11:171.45590.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
665731432007.12.06 11:11buy0.27eurusdm1.45621.43671.45722007.12.06 11:171.45580.000.000.00-1.08
 77218810p3-Buy
665708462007.12.06 10:57buy0.09eurusdm1.45671.43671.45772007.12.06 11:171.45570.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
665662432007.12.06 10:27buy0.03eurusdm1.45731.43681.45832007.12.06 11:171.45580.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
665646382007.12.06 10:15buy0.01eurusdm1.45791.43691.45892007.12.06 11:171.45570.000.000.00-0.22
 77218810p3-Buy
666081672007.12.06 13:15buy0.01eurusdm1.45561.43461.45662007.12.06 13:231.45660.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
666097412007.12.06 13:24buy0.01eurusdm1.45681.43581.45782007.12.06 13:371.45780.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
666793472007.12.06 19:45sell0.03eurusdm1.46381.48431.46282007.12.06 20:441.46280.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
666733242007.12.06 18:45sell0.01eurusdm1.46321.48421.46222007.12.06 20:441.46280.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
667135432007.12.07 01:04sell0.03eurusdm1.46441.48491.46342007.12.07 02:291.46340.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
667117802007.12.07 00:45sell0.01eurusdm1.46371.48471.46272007.12.07 02:291.46340.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
667537582007.12.07 08:21buy0.27eurusdm1.46021.44071.46122007.12.07 08:261.46050.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
667479422007.12.07 07:38buy0.09eurusdm1.46071.44071.46172007.12.07 08:271.46040.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
667446342007.12.07 07:05buy0.03eurusdm1.46131.44081.46232007.12.07 08:271.46050.000.000.00-0.24
 77218810p3-Buy
667435142007.12.07 07:00buy0.01eurusdm1.46191.44091.46292007.12.07 08:271.46040.000.000.00-0.15
 77218810p3-Buy
668131042007.12.07 13:30sell0.01eurusdm1.46421.48521.46322007.12.07 13:301.46320.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
668132732007.12.07 13:30sell0.01eurusdm1.46331.48431.46232007.12.07 13:301.46230.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
668166542007.12.07 13:34sell0.09eurusdm1.46321.48321.46222007.12.07 13:351.46330.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
668170262007.12.07 13:34sell0.27eurusdm1.46381.48331.46282007.12.07 13:351.46330.000.000.001.35
 77218810p3-Sell
668160502007.12.07 13:33sell0.03eurusdm1.46271.48321.46172007.12.07 13:351.46320.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
668140182007.12.07 13:30sell0.01eurusdm1.46201.48301.46102007.12.07 13:351.46300.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
668203152007.12.07 13:42sell0.81eurusdm1.46521.48421.46422007.12.07 13:531.46490.000.000.002.43
 77218810p3-Sell
668189332007.12.07 13:40sell0.09eurusdm1.46411.48411.46312007.12.07 13:531.46480.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
668194192007.12.07 13:40sell0.27eurusdm1.46471.48421.46372007.12.07 13:531.46490.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
668187412007.12.07 13:39sell0.03eurusdm1.46351.48401.46252007.12.07 13:531.46490.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
668172222007.12.07 13:35sell0.01eurusdm1.46291.48391.46192007.12.07 13:531.46510.000.000.00-0.22
 77218810p3-Sell
669096742007.12.10 04:30buy0.01eurusdm1.46451.44351.46552007.12.10 06:581.46550.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
670922872007.12.11 07:13sell0.81eurusdm1.47391.49291.47292007.12.11 07:551.47340.000.000.004.05
 77218810p3-Sell
670919882007.12.11 07:12sell0.27eurusdm1.47311.49261.47212007.12.11 07:561.47330.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
670804822007.12.11 02:42sell0.09eurusdm1.47261.49261.47162007.12.11 07:561.47320.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
670780812007.12.11 01:40sell0.03eurusdm1.47191.49241.47092007.12.11 07:571.47330.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
670680952007.12.10 23:31sell0.01eurusdm1.47131.49231.47032007.12.11 07:581.47320.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
671087552007.12.11 08:32sell0.09eurusdm1.47201.49201.47102007.12.11 10:011.47100.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
671079532007.12.11 08:21sell0.03eurusdm1.47141.49191.47042007.12.11 10:011.47090.000.000.000.15
 77218810p3-Sell
671076312007.12.11 08:17sell0.01eurusdm1.47081.49181.46982007.12.11 10:021.47080.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
671439482007.12.11 13:30buy0.01eurusdm1.46841.44741.46942007.12.11 14:311.46940.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
671835692007.12.11 19:15sell0.09eurusdm1.47141.49141.47042007.12.11 19:161.47040.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
671813392007.12.11 18:58sell0.03eurusdm1.47071.49121.46972007.12.11 19:161.47040.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
671790782007.12.11 18:16sell0.01eurusdm1.47011.49111.46912007.12.11 19:161.47000.000.000.000.01
 77218810p3-Sell
671963412007.12.11 19:30sell0.03eurusdm1.46981.49031.46882007.12.11 19:321.46880.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
671955192007.12.11 19:30sell0.01eurusdm1.46911.49011.46812007.12.11 19:321.46880.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
671976932007.12.11 19:33sell0.01eurusdm1.46851.48951.46752007.12.11 19:331.46750.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
671990342007.12.11 19:35sell0.03eurusdm1.46831.48881.46732007.12.11 19:381.46730.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
671983812007.12.11 19:33sell0.01eurusdm1.46721.48821.46622007.12.11 19:381.46730.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
672030802007.12.11 19:44sell0.27eurusdm1.46901.48851.46802007.12.11 19:511.46840.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
672009022007.12.11 19:40sell0.09eurusdm1.46831.48831.46732007.12.11 19:511.46820.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
672003972007.12.11 19:38sell0.03eurusdm1.46771.48821.46672007.12.11 19:521.46810.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
672002772007.12.11 19:38sell0.01eurusdm1.46711.48811.46612007.12.11 19:521.46800.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
672466702007.12.12 02:23buy0.03eurusdm1.46531.44481.46632007.12.12 03:061.46630.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
672294312007.12.11 23:00buy0.01eurusdm1.46591.44491.46692007.12.12 03:091.46620.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
673222052007.12.12 10:34sell0.81eurusdm1.47031.48931.46932007.12.12 10:421.46990.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
673213952007.12.12 10:33sell0.27eurusdm1.46971.48921.46872007.12.12 10:431.46980.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
673181882007.12.12 10:08sell0.09eurusdm1.46911.48911.46812007.12.12 10:431.46970.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
673150912007.12.12 09:44sell0.03eurusdm1.46861.48911.46762007.12.12 10:431.46970.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
673074062007.12.12 08:45sell0.01eurusdm1.46801.48901.46702007.12.12 10:431.46970.000.000.00-0.17
 77218810p3-Sell
673280862007.12.12 11:30sell0.01eurusdm1.46851.48951.46752007.12.12 12:591.46750.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
674555922007.12.13 03:18sell0.27eurusdm1.47251.49201.47152007.12.13 06:151.47190.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
674428032007.12.13 00:16sell0.09eurusdm1.47191.49191.47092007.12.13 06:161.47200.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
674338362007.12.12 23:01sell0.03eurusdm1.47121.49171.47022007.12.13 06:211.47160.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
674263242007.12.12 21:04sell0.01eurusdm1.47071.49171.46972007.12.13 06:211.47160.000.000.01-0.09
 77218810p3-Sell
674850292007.12.13 08:15sell0.01eurusdm1.47131.49231.47032007.12.13 08:191.47030.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
674915202007.12.13 08:54sell0.09eurusdm1.47121.49121.47022007.12.13 09:031.47020.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
674913732007.12.13 08:52sell0.03eurusdm1.47071.49121.46972007.12.13 09:031.47030.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
674857462007.12.13 08:19sell0.01eurusdm1.47011.49111.46912007.12.13 09:041.47040.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
675792552007.12.13 18:25buy0.03eurusdm1.46061.44011.46162007.12.13 19:101.46160.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
675770932007.12.13 18:00buy0.01eurusdm1.46121.44021.46222007.12.13 19:101.46160.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
676311482007.12.14 02:30buy0.01eurusdm1.46261.44161.46362007.12.14 05:571.46360.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
676696642007.12.14 08:00sell0.01eurusdm1.46261.48361.46162007.12.14 08:071.46160.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
676724642007.12.14 08:07sell0.01eurusdm1.46141.48241.46042007.12.14 08:331.46040.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
678092822007.12.14 13:33buy0.81eurusdm1.44701.42801.44802007.12.14 13:331.44750.000.000.004.05
 77218810p3-Buy
678069692007.12.14 13:32buy0.27eurusdm1.44761.42811.44862007.12.14 13:331.44740.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
678065272007.12.14 13:32buy0.09eurusdm1.44841.42841.44942007.12.14 13:331.44740.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
678057972007.12.14 13:32buy0.03eurusdm1.44921.42871.45022007.12.14 13:341.44730.000.000.00-0.57
 77218810p3-Buy
678039432007.12.14 13:30buy0.01eurusdm1.45031.42931.45132007.12.14 13:341.44750.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
678095592007.12.14 13:34buy0.01eurusdm1.44761.42661.44862007.12.14 13:351.44860.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
678108042007.12.14 13:35buy0.01eurusdm1.44891.42791.44992007.12.14 13:411.44990.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
678204262007.12.14 13:59buy0.03eurusdm1.44931.42881.45032007.12.14 14:041.45030.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
678141962007.12.14 13:41buy0.01eurusdm1.44991.42891.45092007.12.14 14:041.45030.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
679817702007.12.17 05:45sell0.01eurusdm1.44371.46471.44272007.12.17 06:591.44270.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
680755642007.12.17 11:46buy0.03eurusdm1.43631.41581.43732007.12.17 11:471.43730.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
680752922007.12.17 11:45buy0.01eurusdm1.43681.41581.43782007.12.17 11:471.43710.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
680760302007.12.17 11:47buy0.01eurusdm1.43721.41621.43822007.12.17 12:021.43820.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
681617502007.12.17 18:15buy0.03eurusdm1.43781.41731.43882007.12.17 19:101.43880.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
681589822007.12.17 18:00buy0.01eurusdm1.43841.41741.43942007.12.17 19:101.43880.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
682243382007.12.18 00:34sell0.03eurusdm1.44071.46121.43972007.12.18 01:181.43970.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
682214812007.12.18 00:25sell0.01eurusdm1.44001.46101.43902007.12.18 01:191.43970.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
682786382007.12.18 05:54sell0.09eurusdm1.44081.46081.43982007.12.18 06:031.43980.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
682783002007.12.18 05:53sell0.03eurusdm1.44031.46081.43932007.12.18 06:031.43970.000.000.000.18
 77218810p3-Sell
682750822007.12.18 05:16sell0.01eurusdm1.43971.46071.43872007.12.18 06:031.43980.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
683012992007.12.18 07:58sell0.81eurusdm1.44071.45971.43972007.12.18 08:011.44010.000.000.004.86
 77218810p3-Sell
683005012007.12.18 07:55sell0.27eurusdm1.44021.45971.43922007.12.18 08:011.44000.000.000.000.54
 77218810p3-Sell
682984732007.12.18 07:45sell0.09eurusdm1.43961.45961.43862007.12.18 08:011.44010.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
682983682007.12.18 07:45sell0.03eurusdm1.43901.45951.43802007.12.18 08:011.44020.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
682957512007.12.18 07:30sell0.01eurusdm1.43851.45951.43752007.12.18 08:011.44010.000.000.00-0.16
 77218810p3-Sell
683388752007.12.18 10:31buy0.09eurusdm1.43841.41841.43942007.12.18 10:491.43940.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
683371182007.12.18 10:20buy0.03eurusdm1.43891.41841.43992007.12.18 10:491.43940.000.000.000.15
 77218810p3-Buy
683362862007.12.18 10:15buy0.01eurusdm1.43951.41851.44052007.12.18 10:491.43950.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
684288722007.12.18 18:20buy0.09eurusdm1.43991.41991.44092007.12.18 18:331.44090.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
684284792007.12.18 18:13buy0.03eurusdm1.44051.42001.44152007.12.18 18:331.44080.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
684278342007.12.18 18:00buy0.01eurusdm1.44101.42001.44202007.12.18 18:331.44080.000.000.00-0.02
 77218810p3-Buy
684441992007.12.18 21:29sell0.09eurusdm1.44151.46151.44052007.12.18 22:161.44050.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
684430492007.12.18 21:19sell0.03eurusdm1.44091.46141.43992007.12.18 22:161.44050.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
684422442007.12.18 21:15sell0.01eurusdm1.44041.46141.43942007.12.18 22:161.44060.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
684591502007.12.18 23:56sell0.09eurusdm1.44181.46181.44082007.12.19 06:501.44080.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
684573182007.12.18 23:44sell0.03eurusdm1.44121.46171.44022007.12.19 06:501.44080.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
684557572007.12.18 23:35sell0.01eurusdm1.44061.46161.43962007.12.19 06:501.44060.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
685665122007.12.19 10:05buy0.03eurusdm1.43911.41861.44012007.12.19 11:091.44010.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
685653732007.12.19 10:00buy0.01eurusdm1.43971.41871.44072007.12.19 11:091.44010.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
686078792007.12.19 13:47buy0.03eurusdm1.43891.41841.43992007.12.19 14:201.43990.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
686074782007.12.19 13:45buy0.01eurusdm1.43951.41851.44052007.12.19 14:201.43990.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
687281842007.12.20 03:53sell0.03eurusdm1.43851.45901.43752007.12.20 05:111.43750.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
687219502007.12.20 01:45sell0.01eurusdm1.43791.45891.43692007.12.20 05:121.43750.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
687855002007.12.20 11:02buy0.81eurusdm1.43241.41341.43342007.12.20 12:391.43280.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
687841672007.12.20 10:56buy0.27eurusdm1.43291.41341.43392007.12.20 12:391.43280.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
687830812007.12.20 10:52buy0.09eurusdm1.43361.41361.43462007.12.20 12:391.43280.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
687823182007.12.20 10:48buy0.03eurusdm1.43421.41371.43522007.12.20 12:391.43270.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
687786062007.12.20 10:27buy0.01eurusdm1.43481.41381.43582007.12.20 12:391.43280.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
688064472007.12.20 13:00buy0.01eurusdm1.43381.41281.43482007.12.20 13:091.43480.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
688081832007.12.20 13:09buy0.01eurusdm1.43501.41401.43602007.12.20 13:361.43600.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
689109852007.12.20 23:15buy0.01eurusdm1.43241.41141.43342007.12.21 00:031.43340.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
689469822007.12.21 06:37sell0.81eurusdm1.43791.45691.43692007.12.21 08:351.43750.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
689461962007.12.21 06:36sell0.27eurusdm1.43731.45681.43632007.12.21 08:351.43740.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
689436192007.12.21 06:17sell0.09eurusdm1.43671.45671.43572007.12.21 08:351.43740.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
689415552007.12.21 05:43sell0.03eurusdm1.43621.45671.43522007.12.21 08:351.43750.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
689408462007.12.21 05:30sell0.01eurusdm1.43551.45651.43452007.12.21 08:351.43740.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
689712232007.12.21 09:00sell0.03eurusdm1.43831.45881.43732007.12.21 09:191.43730.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
689696012007.12.21 08:45sell0.01eurusdm1.43771.45871.43672007.12.21 09:191.43730.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
690639332007.12.21 20:16buy0.01eurusdm1.43551.41451.43652007.12.23 23:001.43650.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
690858422007.12.24 04:17sell0.01eurusdm1.43871.45971.43772007.12.24 06:211.43770.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
691318502007.12.24 11:35sell0.81eurusdm1.44051.45951.43952007.12.24 12:001.44000.000.000.004.05
 77218810p3-Sell
691310172007.12.24 11:32sell0.27eurusdm1.43991.45941.43892007.12.24 12:001.44010.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
691244552007.12.24 10:35sell0.09eurusdm1.43931.45931.43832007.12.24 12:001.44020.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
691145362007.12.24 09:26sell0.03eurusdm1.43871.45921.43772007.12.24 12:001.44030.000.000.00-0.48
 77218810p3-Sell
691131832007.12.24 09:15sell0.01eurusdm1.43821.45921.43722007.12.24 12:001.44020.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
691628742007.12.24 15:03sell0.09eurusdm1.44121.46121.44022007.12.24 17:541.44020.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
691618782007.12.24 15:00sell0.03eurusdm1.44061.46111.43962007.12.24 17:541.44020.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
691515222007.12.24 13:45sell0.01eurusdm1.44011.46111.43912007.12.24 17:551.44030.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
692018832007.12.26 06:17buy0.01eurusdm1.44151.42051.44252007.12.26 10:211.44250.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
693410012007.12.27 04:04buy0.03eurusdm1.44821.42771.44922007.12.27 05:441.44920.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
693323572007.12.27 02:31buy0.01eurusdm1.44871.42771.44972007.12.27 05:441.44920.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
693760042007.12.27 08:19sell0.03eurusdm1.45051.47101.44952007.12.27 08:291.44950.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
693753452007.12.27 08:15sell0.01eurusdm1.44981.47081.44882007.12.27 08:291.44950.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
693776642007.12.27 08:29sell0.01eurusdm1.44931.47031.44832007.12.27 08:301.44830.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
694989352007.12.27 19:26sell0.03eurusdm1.46291.48341.46192007.12.27 20:371.46190.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
694975452007.12.27 19:15sell0.01eurusdm1.46241.48341.46142007.12.27 20:371.46200.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
695710102007.12.28 04:32buy0.03eurusdm1.46021.43971.46122007.12.28 05:261.46120.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
695652002007.12.28 03:30buy0.01eurusdm1.46071.43971.46172007.12.28 05:301.46140.000.000.000.07
 77218810p3-Buy
696429712007.12.28 12:30sell0.03eurusdm1.47001.49051.46902007.12.28 12:401.46900.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
696428642007.12.28 12:30sell0.01eurusdm1.46941.49041.46842007.12.28 12:401.46910.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
696445132007.12.28 12:43sell0.03eurusdm1.46961.49011.46862007.12.28 13:171.46860.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
696442562007.12.28 12:40sell0.01eurusdm1.46901.49001.46802007.12.28 13:171.46860.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
697462522007.12.31 03:32sell0.03eurusdm1.47471.49521.47372007.12.31 07:281.47370.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
697419762007.12.31 02:34sell0.01eurusdm1.47411.49511.47312007.12.31 07:281.47370.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
697948072007.12.31 11:07buy0.03eurusdm1.47121.45071.47222007.12.31 12:081.47220.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
697936442007.12.31 11:00buy0.01eurusdm1.47181.45081.47282007.12.31 12:081.47220.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
698844692007.12.31 18:30buy0.01eurusdm1.45941.43841.46042007.12.31 18:461.46040.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
699692942008.01.02 13:30sell0.01eurusdm1.46781.48881.46682008.01.02 13:431.46680.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
699792082008.01.02 14:17sell0.03eurusdm1.46711.48761.46612008.01.02 14:261.46610.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
699729812008.01.02 13:44sell0.01eurusdm1.46661.48761.46562008.01.02 14:261.46610.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
700465072008.01.02 19:07sell0.03eurusdm1.47381.49431.47282008.01.02 19:191.47280.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
700420452008.01.02 18:30sell0.01eurusdm1.47321.49421.47222008.01.02 19:191.47280.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
701063002008.01.03 04:42buy0.03eurusdm1.47101.45051.47202008.01.03 06:331.47200.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
701046712008.01.03 04:30buy0.01eurusdm1.47161.45061.47262008.01.03 06:331.47200.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
701365352008.01.03 08:30sell0.01eurusdm1.47091.49191.46992008.01.03 08:371.46990.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
701459072008.01.03 09:05sell0.27eurusdm1.47141.49091.47042008.01.03 09:401.47080.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
701457102008.01.03 09:05sell0.09eurusdm1.47081.49081.46982008.01.03 09:401.47070.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
701409162008.01.03 08:44sell0.03eurusdm1.47031.49081.46932008.01.03 09:401.47080.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
701387292008.01.03 08:37sell0.01eurusdm1.46971.49071.46872008.01.03 09:401.47070.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
702115522008.01.03 13:15sell0.01eurusdm1.47511.49611.47412008.01.03 13:161.47410.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
702130412008.01.03 13:17sell0.03eurusdm1.47471.49521.47372008.01.03 13:221.47370.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
702124632008.01.03 13:16sell0.01eurusdm1.47401.49501.47302008.01.03 13:221.47330.000.000.000.07
 77218810p3-Sell
702192612008.01.03 13:28sell0.09eurusdm1.47401.49401.47302008.01.03 13:311.47300.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
702184332008.01.03 13:26sell0.03eurusdm1.47341.49391.47242008.01.03 13:311.47310.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
702160542008.01.03 13:22sell0.01eurusdm1.47281.49381.47182008.01.03 13:311.47300.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
703635462008.01.04 03:40sell0.03eurusdm1.47481.49531.47382008.01.04 04:111.47380.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
703626922008.01.04 03:30sell0.01eurusdm1.47421.49521.47322008.01.04 04:121.47400.000.000.000.02
 77218810p3-Sell
704461342008.01.04 10:14buy0.03eurusdm1.47041.44991.47142008.01.04 11:501.47140.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
704670262008.01.04 12:43buy0.03eurusdm1.47041.44991.47142008.01.04 12:571.47140.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
704423522008.01.04 10:00buy0.01eurusdm1.47091.44991.47192008.01.04 12:571.47130.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
706709432008.01.07 07:12buy0.27eurusdm1.47081.45131.47182008.01.07 07:321.47140.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
706659832008.01.07 06:42buy0.09eurusdm1.47141.45141.47242008.01.07 07:321.47130.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
706632252008.01.07 06:23buy0.03eurusdm1.47201.45151.47302008.01.07 07:321.47140.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
706498222008.01.07 04:31buy0.01eurusdm1.47261.45161.47362008.01.07 07:321.47150.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
707112682008.01.07 10:09buy0.81eurusdm1.46731.44831.46832008.01.07 10:511.46770.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
707101542008.01.07 10:05buy0.27eurusdm1.46791.44841.46892008.01.07 10:511.46770.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
707096012008.01.07 10:03buy0.09eurusdm1.46851.44851.46952008.01.07 10:511.46760.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
707090722008.01.07 10:02buy0.03eurusdm1.46901.44851.47002008.01.07 10:511.46770.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
707070992008.01.07 09:46buy0.01eurusdm1.46961.44861.47062008.01.07 10:511.46760.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
707233532008.01.07 11:15buy0.01eurusdm1.46871.44771.46972008.01.07 11:391.46970.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
708245992008.01.07 19:08buy0.03eurusdm1.46891.44841.46992008.01.07 20:051.46990.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
708235272008.01.07 19:00buy0.01eurusdm1.46951.44851.47052008.01.07 20:051.46990.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
708763192008.01.08 01:22buy0.03eurusdm1.46841.44791.46942008.01.08 02:521.46940.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
708727172008.01.08 01:00buy0.01eurusdm1.46891.44791.46992008.01.08 02:521.46940.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
709140652008.01.08 06:09sell0.03eurusdm1.47061.49111.46962008.01.08 06:401.46960.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
709130512008.01.08 06:00sell0.01eurusdm1.47001.49101.46902008.01.08 06:411.46960.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
709701072008.01.08 09:52sell0.03eurusdm1.47201.49251.47102008.01.08 10:021.47100.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
709595122008.01.08 09:00sell0.01eurusdm1.47141.49241.47042008.01.08 10:021.47100.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
710269852008.01.08 14:55sell0.81eurusdm1.47341.49241.47242008.01.08 14:571.47300.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
710249712008.01.08 14:46sell0.27eurusdm1.47281.49231.47182008.01.08 14:581.47310.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
710218372008.01.08 14:33sell0.09eurusdm1.47231.49231.47132008.01.08 14:581.47320.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
710178522008.01.08 14:11sell0.03eurusdm1.47171.49221.47072008.01.08 14:581.47310.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
710116242008.01.08 13:45sell0.01eurusdm1.47111.49211.47012008.01.08 14:581.47300.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
711261512008.01.09 06:05sell0.27eurusdm1.47311.49261.47212008.01.09 06:151.47260.000.000.001.35
 77218810p3-Sell
711246912008.01.09 05:58sell0.09eurusdm1.47261.49261.47162008.01.09 06:151.47250.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
711136642008.01.09 04:13sell0.03eurusdm1.47201.49251.47102008.01.09 06:151.47260.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
711113842008.01.09 03:45sell0.01eurusdm1.47141.49241.47042008.01.09 06:151.47250.000.000.00-0.11
 77218810p3-Sell
711471032008.01.09 08:24sell0.03eurusdm1.47161.49211.47062008.01.09 11:151.47060.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
711461872008.01.09 08:15sell0.01eurusdm1.47101.49201.47002008.01.09 11:151.47060.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
712824712008.01.09 22:39buy0.09eurusdm1.46521.44521.46622008.01.09 23:021.46620.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
712767222008.01.09 21:48buy0.03eurusdm1.46591.44541.46692008.01.09 23:021.46620.000.00-0.030.09
 77218810p3-Buy
712613542008.01.09 20:00buy0.01eurusdm1.46651.44551.46752008.01.09 23:021.46630.000.00-0.01-0.02
 77218810p3-Buy
712846492008.01.09 23:02buy0.01eurusdm1.46651.44551.46752008.01.10 00:231.46750.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
713361752008.01.10 06:15sell0.27eurusdm1.46961.48911.46862008.01.10 06:201.46900.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
713314872008.01.10 05:46sell0.09eurusdm1.46901.48901.46802008.01.10 06:201.46890.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
713286862008.01.10 05:11sell0.03eurusdm1.46851.48901.46752008.01.10 06:201.46900.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
713265402008.01.10 04:47sell0.01eurusdm1.46791.48891.46692008.01.10 06:201.46910.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
713468522008.01.10 07:31sell0.09eurusdm1.46831.48831.46732008.01.10 07:521.46730.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
713455982008.01.10 07:22sell0.03eurusdm1.46771.48821.46672008.01.10 07:521.46720.000.000.000.15
 77218810p3-Sell
713418642008.01.10 07:00sell0.01eurusdm1.46711.48811.46612008.01.10 07:521.46710.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
713915972008.01.10 11:36sell0.03eurusdm1.46781.48831.46682008.01.10 12:011.46680.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
713910142008.01.10 11:30sell0.01eurusdm1.46721.48821.46622008.01.10 12:011.46680.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
715396572008.01.10 21:13sell0.09eurusdm1.48061.50061.47962008.01.10 22:311.47960.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
715354472008.01.10 20:38sell0.03eurusdm1.48001.50051.47902008.01.10 22:311.47960.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
715276082008.01.10 19:45sell0.01eurusdm1.47941.50041.47842008.01.10 22:321.47970.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
716049122008.01.11 06:30sell0.01eurusdm1.48031.50131.47932008.01.11 06:371.47930.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
716059702008.01.11 06:38sell0.03eurusdm1.47971.50021.47872008.01.11 07:011.47870.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
716058422008.01.11 06:37sell0.01eurusdm1.47911.50011.47812008.01.11 07:011.47860.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
716631882008.01.11 11:32buy0.03eurusdm1.47751.45701.47852008.01.11 12:371.47850.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
716628622008.01.11 11:30buy0.01eurusdm1.47811.45711.47912008.01.11 12:371.47860.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
717506192008.01.11 19:07sell0.03eurusdm1.47931.49981.47832008.01.11 20:111.47830.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
717494282008.01.11 19:00sell0.01eurusdm1.47881.49981.47782008.01.11 20:111.47830.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
717870142008.01.14 02:30sell0.01eurusdm1.48081.50181.47982008.01.14 03:481.47980.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
718533112008.01.14 09:24sell0.81eurusdm1.48991.50891.48892008.01.14 09:261.48950.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
718522662008.01.14 09:22sell0.27eurusdm1.48931.50881.48832008.01.14 09:261.48960.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
718510532008.01.14 09:20sell0.09eurusdm1.48881.50881.48782008.01.14 09:261.48970.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
718475362008.01.14 09:05sell0.03eurusdm1.48821.50871.48722008.01.14 09:261.48970.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
718452662008.01.14 09:00sell0.01eurusdm1.48751.50851.48652008.01.14 09:261.48960.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
718696002008.01.14 10:52sell0.27eurusdm1.49041.50991.48942008.01.14 11:061.48980.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
718691012008.01.14 10:48sell0.09eurusdm1.48981.50981.48882008.01.14 11:061.48990.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
718684332008.01.14 10:46sell0.03eurusdm1.48921.50971.48822008.01.14 11:061.48980.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
718680652008.01.14 10:45sell0.01eurusdm1.48871.50971.48772008.01.14 11:071.48990.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
719453762008.01.14 22:15buy0.09eurusdm1.48651.46651.48752008.01.15 01:201.48750.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
719422632008.01.14 21:12buy0.03eurusdm1.48701.46651.48802008.01.15 01:201.48740.000.00-0.010.12
 77218810p3-Buy
719404842008.01.14 20:30buy0.01eurusdm1.48761.46661.48862008.01.15 01:201.48750.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
719835592008.01.15 03:47sell0.09eurusdm1.48831.50831.48732008.01.15 04:531.48730.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
719827662008.01.15 03:43sell0.03eurusdm1.48771.50821.48672008.01.15 04:531.48730.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
719817982008.01.15 03:30sell0.01eurusdm1.48711.50811.48612008.01.15 04:531.48740.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
719941072008.01.15 05:30sell0.01eurusdm1.48761.50861.48662008.01.15 06:031.48660.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
720155042008.01.15 08:00sell0.01eurusdm1.48671.50771.48572008.01.15 08:081.48570.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
720252442008.01.15 08:40sell0.03eurusdm1.48611.50661.48512008.01.15 09:041.48510.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
720178252008.01.15 08:08sell0.01eurusdm1.48551.50651.48452008.01.15 09:041.48510.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
720511132008.01.15 11:00buy0.01eurusdm1.48531.46431.48632008.01.15 11:101.48630.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
720535012008.01.15 11:10buy0.01eurusdm1.48651.46551.48752008.01.15 11:241.48750.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
721910212008.01.15 21:03buy0.81eurusdm1.48091.46191.48192008.01.16 02:091.48150.000.00-0.284.86
 77218810p3-Buy
721906132008.01.15 21:03buy0.27eurusdm1.48201.46251.48302008.01.16 02:091.48150.000.00-0.09-1.35
 77218810p3-Buy
721898552008.01.15 21:01buy0.09eurusdm1.48261.46261.48362008.01.16 02:091.48140.000.00-0.03-1.08
 77218810p3-Buy
721868592008.01.15 20:35buy0.03eurusdm1.48311.46261.48412008.01.16 02:091.48140.000.00-0.01-0.51
 77218810p3-Buy
721864912008.01.15 20:30buy0.01eurusdm1.48371.46271.48472008.01.16 02:091.48150.000.000.00-0.22
 77218810p3-Buy
723037942008.01.16 06:14sell0.09eurusdm1.48501.50501.48402008.01.16 06:351.48400.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
723020502008.01.16 06:04sell0.03eurusdm1.48451.50501.48352008.01.16 06:351.48410.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
722967922008.01.16 05:45sell0.01eurusdm1.48391.50491.48292008.01.16 06:361.48410.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
723781612008.01.16 13:00buy0.01eurusdm1.47821.45721.47922008.01.16 13:021.47920.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
723795202008.01.16 13:02buy0.01eurusdm1.47941.45841.48042008.01.16 13:221.48040.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
724924392008.01.16 18:30buy0.01eurusdm1.46601.44501.46702008.01.16 18:331.46700.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
724933292008.01.16 18:33buy0.01eurusdm1.46711.44611.46812008.01.16 18:431.46810.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
725099592008.01.16 19:47buy0.27eurusdm1.46671.44721.46772008.01.16 19:491.46720.000.000.001.35
 77218810p3-Buy
725009362008.01.16 19:15buy0.09eurusdm1.46721.44721.46822008.01.16 19:491.46730.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
724968542008.01.16 18:45buy0.03eurusdm1.46781.44731.46882008.01.16 19:491.46740.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
724960872008.01.16 18:43buy0.01eurusdm1.46841.44741.46942008.01.16 19:491.46730.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
726251962008.01.17 06:30buy0.01eurusdm1.46601.44501.46702008.01.17 06:491.46700.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
727334332008.01.17 11:00buy0.01eurusdm1.46161.44061.46262008.01.17 11:151.46260.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
730508072008.01.18 02:00buy0.81eurusdm1.46191.44291.46292008.01.18 02:111.46230.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
730506342008.01.18 02:00buy0.27eurusdm1.46251.44301.46352008.01.18 02:111.46240.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
730316882008.01.18 00:52buy0.09eurusdm1.46301.44301.46402008.01.18 02:111.46260.000.000.00-0.36
 77218810p3-Buy
730305532008.01.18 00:49buy0.03eurusdm1.46361.44311.46462008.01.18 02:111.46250.000.000.00-0.33
 77218810p3-Buy
730236502008.01.18 00:30buy0.01eurusdm1.46421.44321.46522008.01.18 02:121.46250.000.000.00-0.17
 77218810p3-Buy
730816282008.01.18 03:52buy0.03eurusdm1.46321.44271.46422008.01.18 04:171.46420.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
730611782008.01.18 02:30buy0.01eurusdm1.46381.44281.46482008.01.18 04:171.46420.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
731362572008.01.18 07:34buy0.09eurusdm1.46321.44321.46422008.01.18 07:501.46420.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
731356442008.01.18 07:32buy0.03eurusdm1.46381.44331.46482008.01.18 07:501.46410.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
731351702008.01.18 07:30buy0.01eurusdm1.46441.44341.46542008.01.18 07:501.46430.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
731813912008.01.18 09:39buy0.81eurusdm1.46231.44331.46332008.01.18 09:451.46270.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
731808972008.01.18 09:38buy0.27eurusdm1.46281.44331.46382008.01.18 09:451.46290.000.000.000.27
 77218810p3-Buy
731656192008.01.18 09:00buy0.09eurusdm1.46341.44341.46442008.01.18 09:451.46270.000.000.00-0.63
 77218810p3-Buy
731631522008.01.18 08:53buy0.03eurusdm1.46401.44351.46502008.01.18 09:451.46270.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
731614032008.01.18 08:45buy0.01eurusdm1.46461.44361.46562008.01.18 09:451.46260.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
732214922008.01.18 11:45buy0.01eurusdm1.46381.44281.46482008.01.18 11:511.46480.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
732287932008.01.18 12:04buy0.03eurusdm1.46451.44401.46552008.01.18 12:401.46550.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
732243622008.01.18 11:51buy0.01eurusdm1.46501.44401.46602008.01.18 12:411.46550.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
733807682008.01.18 19:23buy0.09eurusdm1.46171.44171.46272008.01.18 19:321.46270.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
733802092008.01.18 19:21buy0.03eurusdm1.46231.44181.46332008.01.18 19:321.46270.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
733791962008.01.18 19:16buy0.01eurusdm1.46281.44181.46382008.01.18 19:321.46280.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
  0.00 0.00 -0.84 82.22
Closed P/L: 81.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 81.38 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 159.70 Equity: 159.70 Free Margin: 159.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 122.85 Gross Loss: 41.47 Total Net Profit: 81.38
Profit Factor: 2.96 Expected Payoff: 0.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3.29 (2.15%) Relative Drawdown: 3.09% (2.64)
 
Total Trades: 358 Short Positions (won %): 185 (68.65%) Long Positions (won %): 173 (64.16%)
Profit Trades (% of total): 238 (66.48%) Loss trades (% of total): 120 (33.52%)
Largest profit trade: 4.86 loss trade: -1.44
Average profit trade: 0.52 loss trade: -0.35
Maximum consecutive wins ($): 29 (5.98) consecutive losses ($): 4 (-3.29)
Maximal consecutive profit (count): 5.98 (29) consecutive loss (count): -3.29 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3