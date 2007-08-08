Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)

商品EURUSDm (Euro vs US Dollar)
时间周期1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
经测试过的柱数3803用于复盘的即时价数量1078387复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors0
起始资金250.00
总净盈利107.26总获利287.25总亏损-179.99
盈利比1.60预期盈利0.32
绝对亏损39.56最大亏损123.36 (36.76%)相对亏损36.76% (123.36)
交易单总计338卖单 (获利百分比)194 (48.45%)买单 (获利百分比)144 (53.47%)
盈利交易(占总百分比)171 (50.59%)亏损交易(占总百分比)167 (49.41%)
最大:获利交易19.44亏损交易-6.48
平均:获利交易1.68亏损交易-1.08
最大:连续获利金额11 (7.98)连续亏损金额5 (-15.34)
最多:连续获利次数19.44 (1)连续亏损次数-15.34 (5)
平均:连续获利3连续亏损3
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.08.08 02:00buy10.011.37561.35461.3766
22007.08.08 03:53buy20.031.37501.35451.3760
32007.08.08 05:55buy30.091.37441.35441.3754
42007.08.08 06:12buy40.271.37391.35441.3749
52007.08.08 06:15buy50.811.37311.35411.3741
62007.08.08 06:17buy62.431.37241.35391.3734
72007.08.08 06:20close62.431.37281.35391.37349.72259.72
82007.08.08 06:20close50.811.37271.35411.3741-3.24256.48
92007.08.08 06:20close40.271.37281.35441.3749-2.97253.51
102007.08.08 06:20close30.091.37291.35441.3754-1.35252.16
112007.08.08 06:20close20.031.37281.35451.3760-0.66251.50
122007.08.08 06:20close10.011.37291.35461.3766-0.27251.23
132007.08.08 23:00sell70.011.38011.40111.3791
142007.08.09 05:58sell80.031.38071.40121.3797
152007.08.09 06:11sell90.091.38131.40131.3803
162007.08.09 06:26t/p90.091.38031.40131.38030.90252.13
172007.08.09 06:26close80.031.38031.40121.37970.12252.25
182007.08.09 06:26close70.011.38041.40111.3791-0.03252.22
192007.08.10 04:00buy100.011.36641.34541.3674
202007.08.10 04:56buy110.031.36591.34541.3669
212007.08.10 05:36buy120.091.36531.34531.3663
222007.08.10 05:59t/p120.091.36631.34531.36630.90253.12
232007.08.10 05:59close110.031.36631.34541.36690.12253.24
242007.08.10 05:59close100.011.36621.34541.3674-0.02253.22
252007.08.14 01:00buy130.011.36151.34051.3625
262007.08.14 01:16buy140.031.36091.34041.3619
272007.08.14 02:36t/p140.031.36191.34041.36190.30253.52
282007.08.14 02:36close130.011.36191.34051.36250.04253.56
292007.08.16 06:00buy150.011.34241.32141.3434
302007.08.16 06:30buy160.031.34191.32141.3429
312007.08.16 06:40t/p160.031.34291.32141.34290.30253.86
322007.08.16 06:40close150.011.34291.32141.34340.05253.91
332007.08.17 09:00buy170.011.34431.32331.3453
342007.08.17 09:02buy180.031.34381.32331.3448
352007.08.17 09:09t/p180.031.34481.32331.34480.30254.21
362007.08.17 09:09close170.011.34481.32331.34530.05254.26
372007.08.20 00:00sell190.011.34741.36841.3464
382007.08.20 00:05sell200.031.34791.36841.3469
392007.08.20 00:13sell210.091.34851.36851.3475
402007.08.20 00:44sell220.271.34911.36861.3481
412007.08.20 02:06sell230.811.34971.36871.3487
422007.08.20 02:27close230.811.34931.36871.34873.24257.50
432007.08.20 02:27close220.271.34941.36861.3481-0.81256.69
442007.08.20 02:28close210.091.34931.36851.3475-0.72255.97
452007.08.20 02:28close200.031.34941.36841.3469-0.45255.52
462007.08.20 02:29close190.011.34931.36841.3464-0.19255.33
472007.08.21 08:00buy240.011.34791.32691.3489
482007.08.21 08:24buy250.031.34731.32681.3483
492007.08.21 09:02buy260.091.34671.32671.3477
502007.08.21 09:28buy270.271.34601.32651.3470
512007.08.21 09:39close270.271.34661.32651.34701.62256.95
522007.08.21 09:40close260.091.34671.32671.34770.00256.95
532007.08.21 09:40close250.031.34661.32681.3483-0.21256.74
542007.08.21 09:41close240.011.34671.32691.3489-0.12256.62
552007.08.21 18:00sell280.011.34621.36721.3452
562007.08.21 18:42sell290.031.34681.36731.3458
572007.08.21 19:16sell300.091.34741.36741.3464
582007.08.21 19:52t/p300.091.34641.36741.34640.90257.52
592007.08.21 19:52close290.031.34641.36731.34580.12257.64
602007.08.21 19:52close280.011.34651.36721.3452-0.03257.61
612007.08.22 05:01buy310.011.34771.32671.3487
622007.08.22 06:09t/p310.011.34871.32671.34870.10257.71
632007.08.23 05:00sell320.011.35451.37551.3535
642007.08.23 06:04sell330.031.35511.37561.3541
652007.08.23 06:23sell340.091.35571.37571.3547
662007.08.23 07:02t/p340.091.35471.37571.35470.90258.61
672007.08.23 07:02close330.031.35471.37561.35410.12258.73
682007.08.23 07:02close320.011.35481.37551.3535-0.03258.70
692007.08.27 03:00sell350.011.36701.38801.3660
702007.08.27 05:56sell360.031.36761.38811.3666
712007.08.27 07:17t/p360.031.36661.38811.36660.30259.00
722007.08.27 07:17close350.011.36661.38801.36600.04259.04
732007.08.28 09:00buy370.011.36451.34351.3655
742007.08.28 09:59t/p370.011.36551.34351.36550.10259.14
752007.08.29 08:00buy380.011.35961.33861.3606
762007.08.29 08:09t/p380.011.36061.33861.36060.10259.24
772007.08.30 02:00sell390.011.36561.38661.3646
782007.08.30 02:05sell400.031.36611.38661.3651
792007.08.30 05:05t/p400.031.36511.38661.36510.30259.54
802007.08.30 05:05close390.011.36511.38661.36460.05259.59
812007.08.30 23:00buy410.011.36431.34331.3653
822007.08.30 23:46t/p410.011.36531.34331.36530.10259.69
832007.08.31 11:00sell420.011.36651.38751.3655
842007.08.31 11:27sell430.031.36711.38761.3661
852007.08.31 11:30sell440.091.36771.38771.3667
862007.08.31 11:31sell450.271.36821.38771.3672
872007.08.31 11:32sell460.811.36881.38781.3678
882007.08.31 11:33sell472.431.36971.38821.3687
892007.08.31 11:35close472.431.36921.38821.368712.15271.84
902007.08.31 11:35close460.811.36931.38781.3678-4.05267.79
912007.08.31 11:35close450.271.36921.38771.3672-2.70265.09
922007.08.31 11:35close440.091.36931.38771.3667-1.44263.65
932007.08.31 11:35close430.031.36921.38761.3661-0.63263.02
942007.08.31 11:35close420.011.36931.38751.3655-0.28262.74
952007.09.03 06:00buy480.011.36481.34381.3658
962007.09.03 07:24buy490.031.36421.34371.3652
972007.09.03 07:32buy500.091.36371.34371.3647
982007.09.03 07:55t/p500.091.36471.34371.36470.90263.64
992007.09.03 07:55close490.031.36471.34371.36520.15263.79
1002007.09.03 07:55close480.011.36481.34381.36580.00263.79
1012007.09.03 22:00buy510.011.36251.34151.3635
1022007.09.03 22:05buy520.031.36201.34151.3630
1032007.09.03 22:56buy530.091.36141.34141.3624
1042007.09.04 01:16buy540.271.36071.34121.3617
1052007.09.04 01:35close540.271.36131.34121.36171.62265.41
1062007.09.04 01:35close530.091.36121.34141.3624-0.21265.20
1072007.09.04 01:36close520.031.36131.34151.3630-0.22264.98
1082007.09.04 01:37close510.011.36121.34151.3635-0.13264.85
1092007.09.04 06:00buy550.011.36271.34171.3637
1102007.09.04 06:03buy560.031.36211.34161.3631
1112007.09.04 06:34buy570.091.36161.34161.3626
1122007.09.04 07:02buy580.271.36101.34151.3620
1132007.09.04 07:22buy590.811.36031.34131.3613
1142007.09.04 07:24close590.811.36081.34131.36134.05268.90
1152007.09.04 07:24close580.271.36071.34151.3620-0.81268.09
1162007.09.04 07:24close570.091.36081.34161.3626-0.72267.37
1172007.09.04 07:24close560.031.36071.34161.3631-0.42266.95
1182007.09.04 07:24close550.011.36081.34171.3637-0.19266.76
1192007.09.06 01:00sell600.011.36441.38541.3634
1202007.09.06 03:20sell610.031.36501.38551.3640
1212007.09.06 05:47t/p610.031.36401.38551.36400.30267.06
1222007.09.06 05:47close600.011.36401.38541.36340.04267.10
1232007.09.06 13:00sell620.011.36471.38571.3637
1242007.09.06 13:05sell630.031.36531.38581.3643
1252007.09.06 13:14sell640.091.36591.38591.3649
1262007.09.06 13:31sell650.271.36661.38611.3656
1272007.09.06 13:39close650.271.36601.38611.36561.62268.72
1282007.09.06 13:39close640.091.36611.38591.3649-0.18268.54
1292007.09.06 13:39close630.031.36601.38581.3643-0.21268.33
1302007.09.06 13:39close620.011.36611.38571.3637-0.14268.19
1312007.09.07 00:00sell660.011.36931.39031.3683
1322007.09.07 00:29t/p660.011.36831.39031.36830.10268.29
1332007.09.10 02:00sell670.011.37761.39861.3766
1342007.09.10 02:27sell680.031.37811.39861.3771
1352007.09.10 03:29t/p680.031.37711.39861.37710.30268.59
1362007.09.10 03:29close670.011.37711.39861.37660.05268.64
1372007.09.12 00:00sell690.011.38361.40461.3826
1382007.09.12 01:16t/p690.011.38261.40461.38260.10268.74
1392007.09.12 23:00sell700.011.39071.41171.3897
1402007.09.12 23:37t/p700.011.38971.41171.38970.10268.84
1412007.09.14 07:00buy710.011.38861.36761.3896
1422007.09.14 07:38buy720.031.38811.36761.3891
1432007.09.14 08:38buy730.091.38751.36751.3885
1442007.09.14 09:37buy740.271.38691.36741.3879
1452007.09.14 10:47close740.271.38751.36741.38791.62270.46
1462007.09.14 10:48close730.091.38741.36751.3885-0.09270.37
1472007.09.14 10:48close720.031.38751.36761.3891-0.18270.19
1482007.09.14 10:48close710.011.38741.36761.3896-0.12270.07
1492007.09.14 13:00buy750.011.38781.36681.3888
1502007.09.14 13:28buy760.031.38721.36671.3882
1512007.09.14 13:37buy770.091.38661.36661.3876
1522007.09.14 13:54t/p770.091.38761.36661.38760.90270.97
1532007.09.14 13:54close760.031.38761.36671.38820.12271.09
1542007.09.14 14:00close750.011.38751.36681.3888-0.03271.06
1552007.09.16 22:00buy780.011.38741.36641.3884
1562007.09.16 22:43buy790.031.38681.36631.3878
1572007.09.16 23:28buy800.091.38621.36621.3872
1582007.09.17 01:02t/p800.091.38721.36621.38720.87271.92
1592007.09.17 01:02close790.031.38721.36631.38780.11272.03
1602007.09.17 01:03close780.011.38711.36641.3884-0.03272.00
1612007.09.17 12:00buy810.011.38771.36671.3887
1622007.09.17 13:13t/p810.011.38871.36671.38870.10272.10
1632007.09.18 01:00buy820.011.38711.36611.3881
1642007.09.18 01:27buy830.031.38651.36601.3875
1652007.09.18 01:37buy840.091.38601.36601.3870
1662007.09.18 05:36buy850.271.38541.36591.3864
1672007.09.18 06:19buy860.811.38481.36581.3858
1682007.09.18 06:28buy872.431.38421.36571.3852
1692007.09.18 07:18close872.431.38461.36571.38529.72281.82
1702007.09.18 07:18close860.811.38451.36581.3858-2.43279.39
1712007.09.18 07:18close850.271.38461.36591.3864-2.16277.23
1722007.09.18 07:18close840.091.38451.36601.3870-1.35275.88
1732007.09.18 07:18close830.031.38461.36601.3875-0.57275.31
1742007.09.18 07:18close820.011.38471.36611.3881-0.24275.07
1752007.09.18 10:00buy880.011.38661.36561.3876
1762007.09.18 11:18buy890.031.38611.36561.3871
1772007.09.18 12:19t/p890.031.38711.36561.38710.30275.37
1782007.09.18 12:19close880.011.38711.36561.38760.05275.42
1792007.09.19 06:00sell900.011.39771.41871.3967
1802007.09.19 06:27sell910.031.39821.41871.3972
1812007.09.19 07:35t/p910.031.39721.41871.39720.30275.72
1822007.09.19 07:35close900.011.39721.41871.39670.05275.77
1832007.09.20 21:00sell920.011.40651.42751.4055
1842007.09.20 21:36sell930.031.40711.42761.4061
1852007.09.20 22:38sell940.091.40771.42771.4067
1862007.09.21 00:13t/p940.091.40671.42771.40670.90276.67
1872007.09.21 00:13close930.031.40671.42761.40610.12276.79
1882007.09.21 00:13close920.011.40681.42751.4055-0.03276.76
1892007.09.24 12:00sell950.011.41091.43191.4099
1902007.09.24 12:12sell960.031.41151.43201.4105
1912007.09.24 12:28t/p960.031.41051.43201.41050.30277.06
1922007.09.24 12:28close950.011.41051.43191.40990.04277.10
1932007.09.25 09:00buy970.011.40871.38771.4097
1942007.09.25 09:18t/p970.011.40971.38771.40970.10277.20
1952007.09.26 02:00sell980.011.41401.43501.4130
1962007.09.26 04:26sell990.031.41451.43501.4135
1972007.09.26 04:37sell1000.091.41511.43511.4141
1982007.09.26 05:37t/p1000.091.41411.43511.41410.90278.10
1992007.09.26 05:37close990.031.41411.43501.41350.12278.22
2002007.09.26 05:37close980.011.41421.43501.4130-0.02278.20
2012007.09.27 01:00sell1010.011.41261.43361.4116
2022007.09.27 01:48sell1020.031.41321.43371.4122
2032007.09.27 03:03sell1030.091.41381.43381.4128
2042007.09.27 03:19sell1040.271.41441.43391.4134
2052007.09.27 04:00close1040.271.41381.43391.41341.62279.82
2062007.09.27 04:00close1030.091.41391.43381.4128-0.09279.73
2072007.09.27 04:00close1020.031.41381.43371.4122-0.18279.55
2082007.09.27 04:00close1010.011.41391.43361.4116-0.13279.42
2092007.10.01 05:00sell1050.011.42601.44701.4250
2102007.10.01 05:16sell1060.031.42651.44701.4255
2112007.10.01 06:35t/p1060.031.42551.44701.42550.30279.72
2122007.10.01 06:35close1050.011.42551.44701.42500.05279.77
2132007.10.02 21:00buy1070.011.41561.39461.4166
2142007.10.02 21:31buy1080.031.41501.39451.4160
2152007.10.03 01:03t/p1080.031.41601.39451.41600.29280.06
2162007.10.03 01:03close1070.011.41601.39461.41660.04280.10
2172007.10.04 04:00buy1090.011.40921.38821.4102
2182007.10.04 04:02buy1100.031.40861.38811.4096
2192007.10.04 04:05buy1110.091.40811.38811.4091
2202007.10.04 04:29t/p1110.091.40911.38811.40910.90281.00
2212007.10.04 04:29close1100.031.40911.38811.40960.15281.15
2222007.10.04 04:29close1090.011.40901.38821.4102-0.02281.13
2232007.10.05 07:00sell1120.011.41271.43371.4117
2242007.10.05 07:28t/p1120.011.41171.43371.41170.10281.23
2252007.10.08 04:00sell1130.011.41341.43441.4124
2262007.10.08 06:27t/p1130.011.41241.43441.41240.10281.33
2272007.10.09 01:00buy1140.011.40461.38361.4056
2282007.10.09 01:26buy1150.031.40411.38361.4051
2292007.10.09 01:37buy1160.091.40351.38351.4045
2302007.10.09 03:26buy1170.271.40291.38341.4039
2312007.10.09 03:29buy1180.811.40241.38341.4034
2322007.10.09 03:38buy1192.431.40181.38331.4028
2332007.10.09 03:54close1192.431.40221.38331.40289.72291.05
2342007.10.09 03:54close1180.811.40211.38341.4034-2.43288.62
2352007.10.09 03:54close1170.271.40221.38341.4039-1.89286.73
2362007.10.09 03:54close1160.091.40211.38351.4045-1.26285.47
2372007.10.09 04:00close1150.031.40201.38361.4051-0.63284.84
2382007.10.09 04:00close1140.011.40191.38361.4056-0.27284.57
2392007.10.09 07:00buy1200.011.40461.38361.4056
2402007.10.09 07:28buy1210.031.40411.38361.4051
2412007.10.09 07:38buy1220.091.40351.38351.4045
2422007.10.09 08:02t/p1220.091.40451.38351.40450.90285.47
2432007.10.09 08:02close1210.031.40451.38361.40510.12285.59
2442007.10.09 08:02close1200.011.40441.38361.4056-0.02285.57
2452007.10.10 06:00sell1230.011.41001.43101.4090
2462007.10.10 06:03sell1240.031.41051.43101.4095
2472007.10.10 06:16sell1250.091.41111.43111.4101
2482007.10.10 06:31sell1260.271.41171.43121.4107
2492007.10.10 07:28sell1270.811.41231.43131.4113
2502007.10.10 07:38sell1282.431.41291.43141.4119
2512007.10.10 07:53close1282.431.41251.43141.41199.72295.29
2522007.10.10 07:53close1270.811.41261.43131.4113-2.43292.86
2532007.10.10 07:53close1260.271.41251.43121.4107-2.16290.70
2542007.10.10 07:53close1250.091.41261.43111.4101-1.35289.35
2552007.10.10 07:53close1240.031.41251.43101.4095-0.60288.75
2562007.10.10 07:54close1230.011.41261.43101.4090-0.26288.49
2572007.10.10 18:00sell1290.011.41311.43411.4121
2582007.10.10 19:20sell1300.031.41371.43421.4127
2592007.10.10 19:36sell1310.091.41431.43431.4133
2602007.10.10 20:03sell1320.271.41481.43431.4138
2612007.10.10 21:28close1320.271.41431.43431.41381.35289.84
2622007.10.10 21:28close1310.091.41441.43431.4133-0.09289.75
2632007.10.10 21:28close1300.031.41431.43421.4127-0.18289.57
2642007.10.10 21:29close1290.011.41441.43411.4121-0.13289.44
2652007.10.11 20:00sell1330.011.41881.43981.4178
2662007.10.11 20:27sell1340.031.41941.43991.4184
2672007.10.11 21:29sell1350.091.42001.44001.4190
2682007.10.11 23:12sell1360.271.42051.44001.4195
2692007.10.11 23:36close1360.271.42001.44001.41951.35290.79
2702007.10.11 23:36close1350.091.42011.44001.4190-0.09290.70
2712007.10.11 23:36close1340.031.42001.43991.4184-0.18290.52
2722007.10.11 23:36close1330.011.42011.43981.4178-0.13290.39
2732007.10.15 06:00buy1370.011.41801.39701.4190
2742007.10.15 06:03buy1380.031.41741.39691.4184
2752007.10.15 07:17t/p1380.031.41841.39691.41840.30290.69
2762007.10.15 07:17close1370.011.41841.39701.41900.04290.73
2772007.10.15 18:00sell1390.011.42031.44131.4193
2782007.10.15 20:28sell1400.031.42081.44131.4198
2792007.10.15 21:36sell1410.091.42141.44141.4204
2802007.10.15 22:30t/p1410.091.42041.44141.42040.90291.63
2812007.10.15 22:30close1400.031.42041.44131.41980.12291.75
2822007.10.15 22:30close1390.011.42051.44131.4193-0.02291.73
2832007.10.16 08:00sell1420.011.41661.43761.4156
2842007.10.16 08:19sell1430.031.41721.43771.4162
2852007.10.16 08:28sell1440.091.41781.43781.4168
2862007.10.16 08:38sell1450.271.41841.43791.4174
2872007.10.16 08:54close1450.271.41761.43791.41742.16293.89
2882007.10.16 09:00close1440.091.41751.43781.41680.27294.16
2892007.10.16 09:00close1430.031.41761.43771.4162-0.12294.04
2902007.10.16 09:00close1420.011.41751.43761.4156-0.09293.95
2912007.10.16 20:00buy1460.011.41651.39551.4175
2922007.10.16 20:29t/p1460.011.41751.39551.41750.10294.05
2932007.10.17 20:00sell1470.011.41881.43981.4178
2942007.10.17 20:18sell1480.031.41941.43991.4184
2952007.10.17 20:26sell1490.091.42001.44001.4190
2962007.10.17 20:30sell1500.271.42051.44001.4195
2972007.10.17 20:38sell1510.811.42111.44011.4201
2982007.10.17 20:53close1510.811.42071.44011.42013.24297.29
2992007.10.17 20:53close1500.271.42081.44001.4195-0.81296.48
3002007.10.17 20:53close1490.091.42071.44001.4190-0.63295.85
3012007.10.17 20:53close1480.031.42061.43991.4184-0.36295.49
3022007.10.17 20:54close1470.011.42071.43981.4178-0.19295.30
3032007.10.18 21:00sell1520.011.42931.45031.4283
3042007.10.19 00:52t/p1520.011.42831.45031.42830.10295.40
3052007.10.22 08:00sell1530.011.43091.45191.4299
3062007.10.22 08:38t/p1530.011.42991.45191.42990.10295.50
3072007.10.22 22:00buy1540.011.41781.39681.4188
3082007.10.22 23:38buy1550.031.41721.39671.4182
3092007.10.23 00:19t/p1550.031.41821.39671.41820.29295.79
3102007.10.23 00:19close1540.011.41821.39681.41880.04295.83
3112007.10.24 03:00sell1560.011.42601.44701.4250
3122007.10.24 04:37t/p1560.011.42501.44701.42500.10295.93
3132007.10.25 08:00sell1570.011.42551.44651.4245
3142007.10.25 08:17sell1580.031.42611.44661.4251
3152007.10.25 08:26sell1590.091.42661.44661.4256
3162007.10.25 08:36sell1600.271.42721.44671.4262
3172007.10.25 08:39sell1610.811.42781.44681.4268
3182007.10.25 08:51close1610.811.42741.44681.42683.24299.17
3192007.10.25 08:52close1600.271.42751.44671.4262-0.81298.36
3202007.10.25 08:52close1590.091.42741.44661.4256-0.72297.64
3212007.10.25 08:52close1580.031.42751.44661.4251-0.42297.22
3222007.10.25 08:52close1570.011.42741.44651.4245-0.19297.03
3232007.10.26 01:00sell1620.011.43241.45341.4314
3242007.10.26 01:05sell1630.031.43291.45341.4319
3252007.10.26 01:30sell1640.091.43351.45351.4325
3262007.10.26 02:26t/p1640.091.43251.45351.43250.90297.93
3272007.10.26 02:26close1630.031.43251.45341.43190.12298.05
3282007.10.26 02:26close1620.011.43261.45341.4314-0.02298.03
3292007.10.28 22:00sell1650.011.44081.46181.4398
3302007.10.29 05:01sell1660.031.44141.46191.4404
3312007.10.29 05:18sell1670.091.44201.46201.4410
3322007.10.29 07:12t/p1670.091.44101.46201.44100.90298.93
3332007.10.29 07:12close1660.031.44101.46191.44040.12299.05
3342007.10.29 07:13close1650.011.44111.46181.4398-0.03299.02
3352007.10.30 00:00sell1680.011.44161.46261.4406
3362007.10.30 00:27t/p1680.011.44061.46261.44060.10299.12
3372007.10.31 05:00sell1690.011.44341.46441.4424
3382007.10.31 05:38sell1700.031.44401.46451.4430
3392007.10.31 06:01sell1710.091.44461.46461.4436
3402007.10.31 06:12sell1720.271.44521.46471.4442
3412007.10.31 06:19close1720.271.44461.46471.44421.62300.74
3422007.10.31 06:19close1710.091.44471.46461.4436-0.09300.65
3432007.10.31 06:19close1700.031.44461.46451.4430-0.18300.47
3442007.10.31 06:19close1690.011.44471.46441.4424-0.13300.34
3452007.11.01 01:00sell1730.021.44691.46791.4459
3462007.11.01 01:38t/p1730.021.44591.46791.44590.20300.54
3472007.11.01 18:00buy1740.021.44411.42311.4451
3482007.11.01 18:26t/p1740.021.44511.42311.44510.20300.74
3492007.11.02 03:00buy1750.021.44391.42291.4449
3502007.11.02 04:38t/p1750.021.44491.42291.44490.20300.94
3512007.11.05 03:00sell1760.021.44941.47041.4484
3522007.11.05 03:36t/p1760.021.44841.47041.44840.20301.14
3532007.11.06 00:00buy1770.021.44781.42681.4488
3542007.11.06 01:38buy1780.061.44721.42671.4482
3552007.11.06 03:38t/p1780.061.44821.42671.44820.60301.74
3562007.11.06 03:38close1770.021.44821.42681.44880.08301.82
3572007.11.06 22:00sell1790.021.45561.47661.4546
3582007.11.06 22:26sell1800.061.45621.47671.4552
3592007.11.06 22:38sell1810.181.45671.47671.4557
3602007.11.06 23:30t/p1810.181.45571.47671.45571.80303.62
3612007.11.06 23:30close1800.061.45571.47671.45520.30303.92
3622007.11.06 23:31close1790.021.45581.47661.4546-0.04303.88
3632007.11.08 22:00sell1820.021.46771.48871.4667
3642007.11.09 00:02sell1830.061.46831.48881.4673
3652007.11.09 00:06sell1840.181.46881.48881.4678
3662007.11.09 00:18sell1850.541.46941.48891.4684
3672007.11.09 00:32sell1860.811.47001.48901.4690
3682007.11.09 00:50close1860.811.46951.48901.46904.05307.93
3692007.11.09 00:50close1850.541.46961.48891.4684-1.08306.85
3702007.11.09 00:51close1840.181.46951.48881.4678-1.26305.59
3712007.11.09 00:51close1830.061.46961.48881.4673-0.78304.81
3722007.11.09 00:51close1820.021.46951.48871.4667-0.36304.45
3732007.11.09 09:00sell1870.021.46971.49071.4687
3742007.11.09 09:18sell1880.061.47031.49081.4693
3752007.11.09 09:26sell1890.181.47081.49081.4698
3762007.11.09 09:29sell1900.541.47141.49091.4704
3772007.11.09 09:38sell1910.811.47201.49101.4710
3782007.11.09 09:53close1910.811.47151.49101.47104.05308.50
3792007.11.09 09:53close1900.541.47161.49091.4704-1.08307.42
3802007.11.09 09:53close1890.181.47151.49081.4698-1.26306.16
3812007.11.09 09:53close1880.061.47161.49081.4693-0.78305.38
3822007.11.09 09:53close1870.021.47151.49071.4687-0.36305.02
3832007.11.12 23:00buy1920.021.45331.43231.4543
3842007.11.12 23:27buy1930.061.45281.43231.4538
3852007.11.12 23:39buy1940.181.45221.43221.4532
3862007.11.13 00:17t/p1940.181.45321.43221.45321.74306.76
3872007.11.13 00:17close1930.061.45321.43231.45380.22306.97
3882007.11.13 00:18close1920.021.45311.43231.4543-0.05306.93
3892007.11.15 09:00sell1950.021.46531.48631.4643
3902007.11.15 09:27t/p1950.021.46431.48631.46430.20307.13
3912007.11.16 01:00buy1960.021.46271.44171.4637
3922007.11.16 01:27buy1970.061.46211.44161.4631
3932007.11.16 01:39buy1980.181.46151.44151.4625
3942007.11.16 02:04t/p1980.181.46251.44151.46251.80308.93
3952007.11.16 02:04close1970.061.46251.44161.46310.24309.17
3962007.11.16 02:04close1960.021.46241.44171.4637-0.06309.11
3972007.11.19 08:00sell1990.021.46461.48561.4636
3982007.11.19 08:14sell2000.061.46511.48561.4641
3992007.11.19 08:26t/p2000.061.46411.48561.46410.60309.71
4002007.11.19 08:26close1990.021.46411.48561.46360.10309.81
4012007.11.20 02:00sell2010.021.46421.48521.4632
4022007.11.20 03:28sell2020.061.46481.48531.4638
4032007.11.20 03:39sell2030.181.46541.48541.4644
4042007.11.20 04:26sell2040.541.46601.48551.4650
4052007.11.20 04:37sell2051.621.46661.48561.4656
4062007.11.20 05:11close2051.621.46621.48561.46566.48316.29
4072007.11.20 05:12close2040.541.46631.48551.4650-1.62314.67
4082007.11.20 05:12close2030.181.46621.48541.4644-1.44313.23
4092007.11.20 05:12close2020.061.46631.48531.4638-0.90312.33
4102007.11.20 05:12close2010.021.46621.48521.4632-0.40311.93
4112007.11.21 02:00sell2060.021.48191.50291.4809
4122007.11.21 03:18sell2070.061.48251.50301.4815
4132007.11.21 03:29sell2080.181.48301.50301.4820
4142007.11.21 04:28sell2090.541.48361.50311.4826
4152007.11.21 05:27sell2101.621.48421.50321.4832
4162007.11.21 06:03sell2112.431.48481.50331.4838
4172007.11.21 06:28close2112.431.48431.50331.483812.15324.08
4182007.11.21 06:28close2101.621.48441.50321.4832-3.24320.84
4192007.11.21 06:28close2090.541.48431.50311.4826-3.78317.06
4202007.11.21 06:28close2080.181.48441.50301.4820-2.52314.54
4212007.11.21 06:28close2070.061.48431.50301.4815-1.08313.46
4222007.11.21 06:28close2060.021.48421.50291.4809-0.46313.00
4232007.11.22 02:00sell2120.021.48571.50671.4847
4242007.11.22 02:26sell2130.061.48631.50681.4853
4252007.11.22 02:37sell2140.181.48691.50691.4859
4262007.11.22 04:38t/p2140.181.48591.50691.48591.80314.80
4272007.11.22 04:38close2130.061.48591.50681.48530.24315.04
4282007.11.22 04:38close2120.021.48601.50671.4847-0.06314.98
4292007.11.22 04:38sell2150.021.48571.50671.4847
4302007.11.22 05:12sell2160.061.48631.50681.4853
4312007.11.22 06:27t/p2160.061.48531.50681.48530.60315.58
4322007.11.22 06:27close2150.021.48531.50671.48470.08315.66
4332007.11.23 10:00sell2170.021.48201.50301.4810
4342007.11.23 10:12sell2180.061.48261.50311.4816
4352007.11.23 10:17t/p2180.061.48161.50311.48160.60316.26
4362007.11.23 10:17close2170.021.48161.50301.48100.08316.34
4372007.11.25 23:00buy2190.021.48281.46181.4838
4382007.11.25 23:39t/p2190.021.48381.46181.48380.20316.54
4392007.11.26 08:00buy2200.021.48611.46511.4871
4402007.11.26 08:26buy2210.061.48551.46501.4865
4412007.11.26 08:29buy2220.181.48501.46501.4860
4422007.11.26 08:38buy2230.541.48441.46491.4854
4432007.11.26 08:54close2230.541.48481.46491.48542.16318.70
4442007.11.26 08:54close2220.181.48471.46501.4860-0.54318.16
4452007.11.26 08:54close2210.061.48481.46501.4865-0.42317.74
4462007.11.26 08:54close2200.021.48471.46511.4871-0.28317.46
4472007.11.27 06:00sell2240.021.48561.50661.4846
4482007.11.27 06:12t/p2240.021.48461.50661.48460.20317.66
4492007.11.29 07:00sell2250.021.48041.50141.4794
4502007.11.29 07:18sell2260.061.48091.50141.4799
4512007.11.29 07:26sell2270.181.48151.50151.4805
4522007.11.29 07:28sell2280.541.48211.50161.4811
4532007.11.29 07:37sell2291.621.48271.50171.4817
4542007.11.29 07:38sell2302.431.48321.50171.4822
4552007.11.29 07:52close2302.431.48271.50171.482212.15329.81
4562007.11.29 07:52close2291.621.48281.50171.4817-1.62328.19
4572007.11.29 07:52close2280.541.48271.50161.4811-3.24324.95
4582007.11.29 07:52close2270.181.48281.50151.4805-2.34322.61
4592007.11.29 07:52close2260.061.48271.50141.4799-1.08321.53
4602007.11.29 07:52close2250.021.48261.50141.4794-0.44321.09
4612007.11.29 19:00buy2310.021.47611.45511.4771
4622007.11.29 19:50buy2320.061.47551.45501.4765
4632007.11.29 20:35buy2330.181.47491.45491.4759
4642007.11.29 20:49buy2340.541.47431.45481.4753
4652007.11.29 22:26close2340.541.47471.45481.47532.16323.25
4662007.11.29 22:26close2330.181.47461.45491.4759-0.54322.71
4672007.11.29 22:26close2320.061.47471.45501.4765-0.48322.23
4682007.11.29 22:27close2310.021.47461.45511.4771-0.30321.93
4692007.12.03 06:00buy2350.021.46661.44561.4676
4702007.12.03 06:28t/p2350.021.46761.44561.46760.20322.13
4712007.12.05 01:00sell2360.021.47491.49591.4739
4722007.12.05 01:37sell2370.061.47551.49601.4745
4732007.12.05 02:27sell2380.181.47611.49611.4751
4742007.12.05 02:39sell2390.541.47671.49621.4757
4752007.12.05 03:10close2390.541.47631.49621.47572.16324.29
4762007.12.05 03:10close2380.181.47641.49611.4751-0.54323.75
4772007.12.05 03:10close2370.061.47631.49601.4745-0.48323.27
4782007.12.05 03:10close2360.021.47641.49591.4739-0.30322.97
4792007.12.06 05:00buy2400.021.46181.44081.4628
4802007.12.06 05:19buy2410.061.46121.44071.4622
4812007.12.06 05:35buy2420.181.46071.44071.4617
4822007.12.06 05:39buy2430.541.46011.44061.4611
4832007.12.06 05:53close2430.541.46051.44061.46112.16325.13
4842007.12.06 05:53close2420.181.46041.44071.4617-0.54324.59
4852007.12.06 05:53close2410.061.46061.44071.4622-0.36324.23
4862007.12.06 05:54close2400.021.46051.44081.4628-0.26323.97
4872007.12.07 05:00sell2440.021.46071.48171.4597
4882007.12.07 05:37sell2450.061.46131.48181.4603
4892007.12.07 07:02sell2460.181.46191.48191.4609
4902007.12.07 07:37t/p2460.181.46091.48191.46091.80325.77
4912007.12.07 07:37close2450.061.46091.48181.46030.24326.01
4922007.12.07 07:37close2440.021.46101.48171.4597-0.06325.95
4932007.12.10 02:00sell2470.021.46441.48541.4634
4942007.12.10 06:27sell2480.061.46491.48541.4639
4952007.12.10 06:39sell2490.181.46551.48551.4645
4962007.12.10 07:38t/p2490.181.46451.48551.46451.80327.75
4972007.12.10 07:38close2480.061.46451.48541.46390.24327.99
4982007.12.10 07:38close2470.021.46461.48541.4634-0.04327.95
4992007.12.10 22:00sell2500.021.47121.49221.4702
5002007.12.10 22:28sell2510.061.47181.49231.4708
5012007.12.10 23:39t/p2510.061.47081.49231.47080.60328.55
5022007.12.10 23:39close2500.021.47081.49221.47020.08328.63
5032007.12.12 06:00buy2520.021.46831.44731.4693
5042007.12.12 06:11buy2530.061.46771.44721.4687
5052007.12.12 06:29t/p2530.061.46871.44721.46870.60329.23
5062007.12.12 06:29close2520.021.46871.44731.46930.08329.31
5072007.12.13 09:00sell2540.021.47041.49141.4694
5082007.12.13 09:28t/p2540.021.46941.49141.46940.20329.51
5092007.12.14 01:00buy2550.021.46211.44111.4631
5102007.12.14 01:04buy2560.061.46151.44101.4625
5112007.12.14 01:37t/p2560.061.46251.44101.46250.60330.11
5122007.12.14 01:37close2550.021.46251.44111.46310.08330.19
5132007.12.17 02:00buy2570.021.44371.42271.4447
5142007.12.17 02:04buy2580.061.44311.42261.4441
5152007.12.17 02:36t/p2580.061.44411.42261.44410.60330.79
5162007.12.17 02:36close2570.021.44411.42271.44470.08330.87
5172007.12.19 07:00sell2590.021.43981.46081.4388
5182007.12.19 07:28t/p2590.021.43881.46081.43880.20331.07
5192007.12.20 00:00buy2600.021.43851.41751.4395
5202007.12.20 01:38buy2610.061.43791.41741.4389
5212007.12.20 05:27buy2620.181.43731.41731.4383
5222007.12.20 06:27buy2630.541.43671.41721.4377
5232007.12.20 06:38buy2641.621.43621.41721.4372
5242007.12.20 07:00close2641.621.43651.41721.43724.86335.93
5252007.12.20 07:00close2630.541.43661.41721.4377-0.54335.39
5262007.12.20 07:00close2620.181.43651.41731.4383-1.44333.95
5272007.12.20 07:00close2610.061.43661.41741.4389-0.78333.17
5282007.12.20 07:00close2600.021.43651.41751.4395-0.40332.77
5292007.12.20 18:00buy2650.021.43501.41401.4360
5302007.12.20 18:38buy2660.061.43451.41401.4355
5312007.12.20 19:37buy2670.181.43391.41391.4349
5322007.12.20 19:49buy2680.541.43331.41381.4343
5332007.12.20 19:51buy2691.621.43271.41371.4337
5342007.12.20 21:00buy2704.861.43221.41371.4332
5352007.12.20 21:27close2704.861.43251.41371.433214.58347.35
5362007.12.20 21:27close2691.621.43241.41371.4337-4.86342.49
5372007.12.20 21:28close2680.541.43251.41381.4343-4.32338.17
5382007.12.20 21:28close2670.181.43261.41391.4349-2.34335.83
5392007.12.20 21:28close2660.061.43251.41401.4355-1.20334.63
5402007.12.20 21:28close2650.021.43271.41401.4360-0.46334.17
5412007.12.21 01:00buy2710.021.43431.41331.4353
5422007.12.21 01:37buy2720.061.43371.41321.4347
5432007.12.21 02:00t/p2720.061.43471.41321.43470.60334.77
5442007.12.21 02:00close2710.021.43501.41331.43530.14334.91
5452007.12.24 20:00sell2730.021.44011.46111.4391
5462007.12.26 06:00sell2740.061.44121.46171.4402
5472007.12.26 08:01sell2750.181.44181.46181.4408
5482007.12.26 10:07sell2760.541.44241.46191.4414
5492007.12.26 10:18sell2771.621.44291.46191.4419
5502007.12.26 10:27sell2784.861.44351.46201.4425
5512007.12.26 11:32close2784.861.44321.46201.442514.58349.49
5522007.12.26 11:32close2771.621.44331.46191.4419-6.48343.01
5532007.12.26 11:33close2760.541.44321.46191.4414-4.32338.69
5542007.12.26 11:33close2750.181.44331.46181.4408-2.70335.99
5552007.12.26 11:33close2740.061.44321.46171.4402-1.20334.79
5562007.12.26 11:34close2730.021.44331.46111.4391-0.64334.15
5572007.12.26 23:00sell2790.021.44831.46931.4473
5582007.12.27 00:00sell2800.061.44881.46931.4478
5592007.12.27 00:30t/p2800.061.44781.46931.44780.60334.75
5602007.12.27 00:30close2790.021.44781.46931.44730.10334.85
5612007.12.28 01:00sell2810.021.46021.48121.4592
5622007.12.28 02:01sell2820.061.46071.48121.4597
5632007.12.28 05:19sell2830.181.46131.48131.4603
5642007.12.28 05:28sell2840.541.46191.48141.4609
5652007.12.28 05:37sell2851.621.46251.48151.4615
5662007.12.28 05:39sell2864.861.46301.48151.4620
5672007.12.28 05:51close2864.861.46271.48151.462014.58349.43
5682007.12.28 05:51close2851.621.46281.48151.4615-4.86344.57
5692007.12.28 05:51close2840.541.46261.48141.4609-3.78340.79
5702007.12.28 05:52close2830.181.46271.48131.4603-2.52338.27
5712007.12.28 05:52close2820.061.46251.48121.4597-1.08337.19
5722007.12.28 05:52close2810.021.46261.48121.4592-0.48336.71
5732007.12.28 20:00sell2870.021.47161.49261.4706
5742007.12.30 23:05sell2880.061.47221.49271.4712
5752007.12.30 23:27sell2890.181.47281.49281.4718
5762007.12.30 23:38sell2900.541.47341.49291.4724
5772007.12.31 01:01sell2911.621.47401.49301.4730
5782007.12.31 01:05sell2924.861.47461.49311.4736
5792007.12.31 01:26close2924.861.47421.49311.473619.44356.15
5802007.12.31 01:26close2911.621.47431.49301.4730-4.86351.29
5812007.12.31 01:27close2900.541.47421.49291.4724-4.30346.99
5822007.12.31 01:27close2890.181.47431.49281.4718-2.69344.30
5832007.12.31 01:27close2880.061.47421.49271.4712-1.20343.10
5842007.12.31 01:27close2870.021.47411.49261.4706-0.50342.60
5852008.01.02 11:00buy2930.021.46821.44721.4692
5862008.01.02 12:26t/p2930.021.46921.44721.46920.20342.80
5872008.01.03 03:00sell2940.021.47071.49171.4697
5882008.01.03 03:39sell2950.061.47121.49171.4702
5892008.01.03 04:38sell2960.181.47181.49181.4708
5902008.01.03 05:40t/p2960.181.47081.49181.47081.80344.60
5912008.01.03 05:40close2950.061.47081.49171.47020.24344.84
5922008.01.03 05:40close2940.021.47091.49171.4697-0.04344.80
5932008.01.04 00:00sell2970.021.47441.49541.4734
5942008.01.04 00:04sell2980.061.47491.49541.4739
5952008.01.04 01:13t/p2980.061.47391.49541.47390.60345.40
5962008.01.04 01:13close2970.021.47391.49541.47340.10345.50
5972008.01.07 00:00sell2990.021.47491.49591.4739
5982008.01.07 01:36t/p2990.021.47391.49591.47390.20345.70
5992008.01.08 03:00buy3000.021.47001.44901.4710
6002008.01.08 03:28t/p3000.021.47101.44901.47100.20345.90
6012008.01.08 20:00sell3010.021.47091.49191.4699
6022008.01.09 00:36sell3020.061.47151.49201.4705
6032008.01.09 04:37sell3030.181.47211.49211.4711
6042008.01.09 06:26sell3040.541.47271.49221.4717
6052008.01.09 06:37sell3051.621.47321.49221.4722
6062008.01.09 07:02sell3064.861.47381.49231.4728
6072008.01.09 07:18close3064.861.47351.49231.472814.58360.48
6082008.01.09 07:19close3051.621.47361.49221.4722-6.48354.00
6092008.01.09 07:19close3040.541.47351.49221.4717-4.32349.68
6102008.01.09 07:19close3030.181.47361.49211.4711-2.70346.98
6112008.01.09 07:20close3020.061.47351.49201.4705-1.20345.78
6122008.01.09 07:20close3010.021.47361.49191.4699-0.54345.24
6132008.01.09 10:00sell3070.021.47111.49211.4701
6142008.01.09 12:17t/p3070.021.47011.49211.47010.20345.44
6152008.01.10 02:00buy3080.021.46751.44651.4685
6162008.01.10 02:38t/p3080.021.46851.44651.46850.20345.64
6172008.01.11 05:00sell3090.021.48121.50221.4802
6182008.01.11 06:15t/p3090.021.48021.50221.48020.20345.84
6192008.01.16 04:00buy3100.021.48571.46471.4867
6202008.01.16 04:19buy3110.061.48511.46461.4861
6212008.01.16 04:28buy3120.181.48461.46461.4856
6222008.01.16 04:37buy3130.541.48401.46451.4850
6232008.01.16 05:27close3130.541.48441.46451.48502.16348.00
6242008.01.16 05:27close3120.181.48431.46461.4856-0.54347.46
6252008.01.16 05:27close3110.061.48441.46461.4861-0.42347.04
6262008.01.16 05:27close3100.021.48431.46471.4867-0.28346.76
6272008.01.17 02:00buy3140.021.46771.44671.4687
6282008.01.17 02:26buy3150.061.46711.44661.4681
6292008.01.17 02:37buy3160.181.46661.44661.4676
6302008.01.17 03:04buy3170.541.46601.44651.4670
6312008.01.17 03:19buy3181.621.46541.44641.4664
6322008.01.17 03:32buy3194.861.46491.44641.4659
6332008.01.17 03:51close3194.861.46521.44641.465914.58361.34
6342008.01.17 03:51close3181.621.46511.44641.4664-4.86356.48
6352008.01.17 03:51close3170.541.46521.44651.4670-4.32352.16
6362008.01.17 03:52close3160.181.46511.44661.4676-2.70349.46
6372008.01.17 03:52close3150.061.46521.44661.4681-1.14348.32
6382008.01.17 03:52close3140.021.46511.44671.4687-0.52347.80
6392008.01.18 06:00buy3200.021.46441.44341.4654
6402008.01.18 06:28buy3210.061.46381.44331.4648
6412008.01.18 06:37buy3220.181.46321.44321.4642
6422008.01.18 07:01t/p3220.181.46421.44321.46421.80349.60
6432008.01.18 07:01close3210.061.46421.44331.46480.24349.84
6442008.01.18 07:02close3200.021.46411.44341.4654-0.06349.78
6452008.01.18 12:00buy3230.021.46521.44421.4662
6462008.01.18 12:02buy3240.061.46471.44421.4657
6472008.01.18 12:12buy3250.181.46411.44411.4651
6482008.01.18 12:19t/p3250.181.46511.44411.46511.80351.58
6492008.01.18 12:19close3240.061.46511.44421.46570.24351.82
6502008.01.18 12:19close3230.021.46501.44421.4662-0.04351.78
6512008.01.21 22:00buy3260.021.44551.42451.4465
6522008.01.21 22:26buy3270.061.44491.42441.4459
6532008.01.21 22:28buy3280.181.44441.42441.4454
6542008.01.21 22:36buy3290.541.44381.42431.4448
6552008.01.21 22:38buy3301.621.44321.42421.4442
6562008.01.21 22:53close3301.621.44361.42421.44426.48358.26
6572008.01.21 22:53close3290.541.44351.42431.4448-1.62356.64
6582008.01.21 22:53close3280.181.44371.42441.4454-1.26355.38
6592008.01.21 22:54close3270.061.44361.42441.4459-0.78354.60
6602008.01.21 22:54close3260.021.44371.42451.4465-0.36354.24
6612008.01.22 02:00buy3310.021.44461.42361.4456
6622008.01.22 02:02buy3320.061.44401.42351.4450
6632008.01.22 02:13buy3330.181.44341.42341.4444
6642008.01.22 02:26t/p3330.181.44441.42341.44441.80356.04
6652008.01.22 02:26close3320.061.44441.42351.44500.24356.28
6662008.01.22 02:26close3310.021.44431.42361.4456-0.06356.22
6672008.01.23 04:00sell3340.021.46161.48261.4606
6682008.01.23 04:03sell3350.061.46221.48271.4612
6692008.01.23 04:16sell3360.181.46281.48281.4618
6702008.01.23 04:31sell3370.541.46341.48291.4624
6712008.01.23 04:51close3370.541.46301.48291.46242.16358.38
6722008.01.23 04:51close3360.181.46311.48281.4618-0.54357.84
6732008.01.23 04:51close3350.061.46301.48271.4612-0.48357.36
6742008.01.23 04:52close3340.021.46311.48261.4606-0.30357.06
6752008.01.24 07:00sell3380.021.46211.48311.4611
6762008.01.24 07:15t/p3380.021.46111.48311.46110.20357.26