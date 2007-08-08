Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Standard Accounts (Build 211)

商品EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
经测试过的柱数3826用于复盘的即时价数量704088复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors0
起始资金2500.00
总净盈利832.95总获利2130.04总亏损-1297.10
盈利比1.64预期盈利2.53
绝对亏损279.24最大亏损800.20 (24.06%)相对亏损24.06% (800.20)
交易单总计329卖单 (获利百分比)186 (53.23%)买单 (获利百分比)143 (48.25%)
盈利交易(占总百分比)168 (51.06%)亏损交易(占总百分比)161 (48.94%)
最大:获利交易170.10亏损交易-64.80
平均:获利交易12.68亏损交易-8.06
最大:连续获利金额11 (24.80)连续亏损金额5 (-171.40)
最多:连续获利次数170.10 (1)连续亏损次数-171.40 (5)
平均:连续获利3连续亏损3
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.08.08 02:00buy10.011.37541.35441.3764
22007.08.08 04:35buy20.031.37481.35431.3758
32007.08.08 05:56buy30.091.37421.35421.3752
42007.08.08 06:14buy40.271.37371.35421.3747
52007.08.08 06:15buy50.811.37291.35391.3739
62007.08.08 06:17buy62.431.37231.35381.3733
72007.08.08 06:20close62.431.37281.35381.3733121.502621.50
82007.08.08 06:20close50.811.37271.35391.3739-16.202605.30
92007.08.08 06:20close40.271.37281.35421.3747-24.302581.00
102007.08.08 06:20close30.091.37271.35421.3752-13.502567.50
112007.08.08 06:20close20.031.37251.35431.3758-6.902560.60
122007.08.08 06:20close10.011.37261.35441.3764-2.802557.80
132007.08.08 23:00sell70.011.38001.40101.3790
142007.08.09 00:37sell80.031.38051.40101.3795
152007.08.09 02:59t/p80.031.37951.40101.37953.002560.80
162007.08.09 02:59close70.011.37951.40101.37900.512561.31
172007.08.10 04:00buy90.011.36641.34541.3674
182007.08.10 04:56buy100.031.36591.34541.3669
192007.08.10 05:36buy110.091.36531.34531.3663
202007.08.10 05:59t/p110.091.36631.34531.36639.002570.31
212007.08.10 05:59close100.031.36631.34541.36691.202571.51
222007.08.10 05:59close90.011.36621.34541.3674-0.202571.31
232007.08.14 01:00buy120.011.36151.34051.3625
242007.08.14 01:15buy130.031.36091.34041.3619
252007.08.14 02:36t/p130.031.36191.34041.36193.002574.31
262007.08.14 02:36close120.011.36191.34051.36250.402574.71
272007.08.16 06:00buy140.011.34241.32141.3434
282007.08.16 06:19buy150.031.34191.32141.3429
292007.08.16 06:40t/p150.031.34291.32141.34293.002577.71
302007.08.16 06:40close140.011.34291.32141.34340.502578.21
312007.08.19 23:00sell160.011.34861.36961.3476
322007.08.19 23:57t/p160.011.34761.36961.34761.002579.21
332007.08.21 08:00buy170.011.34781.32681.3488
342007.08.21 09:00buy180.031.34711.32661.3481
352007.08.21 09:28buy190.091.34641.32641.3474
362007.08.21 09:29buy200.271.34591.32641.3469
372007.08.21 09:38close200.271.34621.32641.34698.102587.31
382007.08.21 09:39close190.091.34631.32641.3474-0.902586.41
392007.08.21 09:39close180.031.34641.32661.3481-2.102584.31
402007.08.21 09:39close170.011.34651.32681.3488-1.302583.01
412007.08.21 18:00sell210.011.34621.36721.3452
422007.08.21 18:49sell220.031.34681.36731.3458
432007.08.21 19:16sell230.091.34741.36741.3464
442007.08.21 19:52t/p230.091.34641.36741.34649.002592.01
452007.08.21 19:52close220.031.34641.36731.34581.202593.21
462007.08.21 19:52close210.011.34651.36721.3452-0.302592.91
472007.08.22 05:00buy240.011.34781.32681.3488
482007.08.22 06:10t/p240.011.34881.32681.34881.002593.91
492007.08.23 05:00sell250.011.35451.37551.3535
502007.08.23 06:01sell260.031.35511.37561.3541
512007.08.23 06:23sell270.091.35571.37571.3547
522007.08.23 07:04t/p270.091.35471.37571.35479.002602.91
532007.08.23 07:04close260.031.35471.37561.35411.202604.11
542007.08.23 07:04close250.011.35451.37551.35350.002604.11
552007.08.27 02:00sell280.011.36671.38771.3657
562007.08.27 02:05sell290.031.36731.38781.3663
572007.08.27 05:58sell300.091.36791.38791.3669
582007.08.27 07:14t/p300.091.36691.38791.36699.002613.11
592007.08.27 07:14close290.031.36691.38781.36631.202614.31
602007.08.27 07:14close280.011.36681.38771.3657-0.102614.21
612007.08.28 09:00buy310.011.36441.34341.3654
622007.08.28 09:59t/p310.011.36541.34341.36541.002615.21
632007.08.29 08:00buy320.011.35961.33861.3606
642007.08.29 08:09t/p320.011.36061.33861.36061.002616.21
652007.08.30 02:00sell330.011.36551.38651.3645
662007.08.30 02:04sell340.031.36601.38651.3650
672007.08.30 05:06t/p340.031.36501.38651.36503.002619.21
682007.08.30 05:06close330.011.36501.38651.36450.502619.71
692007.08.30 23:00buy350.011.36441.34341.3654
702007.08.30 23:46t/p350.011.36541.34341.36541.002620.71
712007.08.31 11:00sell360.011.36651.38751.3655
722007.08.31 11:27sell370.031.36721.38771.3662
732007.08.31 11:31sell380.091.36801.38801.3670
742007.08.31 11:31sell390.271.36871.38821.3677
752007.08.31 11:31sell400.811.36941.38841.3684
762007.08.31 11:31sell412.431.37001.38851.3690
772007.08.31 11:31close412.431.36961.38851.369097.202717.91
782007.08.31 11:31close400.811.36951.38841.3684-8.102709.81
792007.08.31 11:31close390.271.36931.38821.3677-16.202693.61
802007.08.31 11:32close380.091.36911.38801.3670-9.902683.71
812007.08.31 11:32close370.031.36901.38771.3662-5.402678.31
822007.08.31 11:32close360.011.36891.38751.3655-2.402675.91
832007.09.03 04:00buy420.011.36391.34291.3649
842007.09.03 06:27t/p420.011.36491.34291.36491.002676.91
852007.09.03 22:00buy430.011.36261.34161.3636
862007.09.03 22:44buy440.031.36201.34151.3630
872007.09.03 22:56buy450.091.36141.34141.3624
882007.09.04 01:16buy460.271.36071.34121.3617
892007.09.04 01:34close460.271.36111.34121.361710.802687.71
902007.09.04 01:34close450.091.36101.34141.3624-3.922683.80
912007.09.04 01:34close440.031.36121.34151.3630-2.502681.29
922007.09.04 01:35close430.011.36131.34161.3636-1.342679.96
932007.09.04 06:00buy470.011.36261.34161.3636
942007.09.04 06:03buy480.031.36201.34151.3630
952007.09.04 06:34buy490.091.36141.34141.3624
962007.09.04 07:11buy500.271.36081.34131.3618
972007.09.04 07:13close500.271.36121.34131.361810.802690.76
982007.09.04 07:13close490.091.36111.34141.3624-2.702688.06
992007.09.04 07:13close480.031.36121.34151.3630-2.402685.66
1002007.09.04 07:13close470.011.36111.34161.3636-1.502684.16
1012007.09.06 02:00sell510.011.36431.38531.3633
1022007.09.06 03:19sell520.031.36491.38541.3639
1032007.09.06 05:47t/p520.031.36391.38541.36393.002687.16
1042007.09.06 05:47close510.011.36391.38531.36330.402687.56
1052007.09.06 13:00sell530.011.36461.38561.3636
1062007.09.06 13:01sell540.031.36521.38571.3642
1072007.09.06 13:14sell550.091.36581.38581.3648
1082007.09.06 13:26sell560.271.36631.38581.3653
1092007.09.06 13:40close560.271.36601.38581.36538.102695.66
1102007.09.06 13:40close550.091.36591.38581.3648-0.902694.76
1112007.09.06 13:41close540.031.36581.38571.3642-1.802692.96
1122007.09.06 13:41close530.011.36591.38561.3636-1.302691.66
1132007.09.07 00:00sell570.011.36921.39021.3682
1142007.09.07 01:27t/p570.011.36821.39021.36821.002692.66
1152007.09.10 02:00sell580.011.37731.39831.3763
1162007.09.10 02:07sell590.031.37801.39851.3770
1172007.09.10 03:30t/p590.031.37701.39851.37703.002695.66
1182007.09.10 03:30close580.011.37691.39831.37630.402696.06
1192007.09.12 00:01sell600.011.38351.40451.3825
1202007.09.12 02:59sell610.031.38411.40461.3831
1212007.09.12 05:16sell620.091.38471.40471.3837
1222007.09.12 05:21sell630.271.38561.40511.3846
1232007.09.12 05:21sell640.811.38621.40521.3852
1242007.09.12 05:22sell652.431.38681.40531.3858
1252007.09.12 06:00close652.431.38621.40531.3858145.802841.86
1262007.09.12 06:00close640.811.38631.40521.3852-8.102833.76
1272007.09.12 06:00close630.271.38621.40511.3846-16.202817.56
1282007.09.12 06:00close620.091.38641.40471.3837-15.302802.26
1292007.09.12 06:00close610.031.38631.40461.3831-6.602795.66
1302007.09.12 06:00close600.011.38651.40451.3825-3.002792.66
1312007.09.13 00:00sell660.011.38931.41031.3883
1322007.09.13 06:21sell670.031.39001.41051.3890
1332007.09.13 06:42t/p670.031.38901.41051.38903.002795.66
1342007.09.13 06:42close660.011.38901.41031.38830.302795.96
1352007.09.14 06:00buy680.011.38841.36741.3894
1362007.09.14 06:21t/p680.011.38941.36741.38941.002796.96
1372007.09.14 13:00buy690.011.38831.36731.3893
1382007.09.14 13:00buy700.031.38771.36721.3887
1392007.09.14 13:09buy710.091.38711.36711.3881
1402007.09.14 13:11buy720.271.38651.36701.3875
1412007.09.14 13:12buy730.811.38601.36701.3870
1422007.09.14 13:12buy742.431.38541.36691.3864
1432007.09.14 13:13close742.431.38571.36691.386472.902869.86
1442007.09.14 13:13close730.811.38561.36701.3870-32.402837.46
1452007.09.14 13:13close720.271.38571.36701.3875-21.602815.86
1462007.09.14 13:13close710.091.38561.36711.3881-13.502802.36
1472007.09.14 13:13close700.031.38541.36721.3887-6.902795.46
1482007.09.14 13:14close690.011.38531.36731.3893-3.002792.46
1492007.09.14 19:00buy750.011.38781.36681.3888
1502007.09.16 22:05buy760.031.38701.36651.3880
1512007.09.16 23:14buy770.091.38641.36641.3874
1522007.09.16 23:25buy780.271.38591.36641.3869
1532007.09.17 00:15close780.271.38621.36641.38697.152799.61
1542007.09.17 00:15close770.091.38631.36641.3874-1.222798.40
1552007.09.17 00:16close760.031.38621.36651.3880-2.502795.89
1562007.09.17 00:17close750.011.38611.36681.3888-1.732794.16
1572007.09.17 12:00buy790.011.38791.36691.3889
1582007.09.17 14:08buy800.031.38731.36681.3883
1592007.09.17 14:29buy810.091.38671.36671.3877
1602007.09.17 15:27buy820.271.38621.36671.3872
1612007.09.17 15:52buy830.811.38561.36661.3866
1622007.09.17 15:53buy842.431.38501.36651.3860
1632007.09.17 15:54close842.431.38531.36651.386072.902867.06
1642007.09.17 15:54close830.811.38541.36661.3866-16.202850.86
1652007.09.17 15:54close820.271.38531.36671.3872-24.302826.56
1662007.09.17 15:54close810.091.38541.36671.3877-11.702814.86
1672007.09.17 15:55close800.031.38531.36681.3883-6.002808.86
1682007.09.17 15:55close790.011.38541.36691.3889-2.502806.36
1692007.09.18 01:00buy850.011.38711.36611.3881
1702007.09.18 01:29buy860.031.38651.36601.3875
1712007.09.18 01:37buy870.091.38601.36601.3870
1722007.09.18 05:55buy880.271.38541.36591.3864
1732007.09.18 06:08buy890.811.38481.36581.3858
1742007.09.18 06:13close890.811.38511.36581.385824.302830.66
1752007.09.18 06:13close880.271.38501.36591.3864-10.802819.86
1762007.09.18 06:14close870.091.38511.36601.3870-8.102811.76
1772007.09.18 06:14close860.031.38521.36601.3875-3.902807.86
1782007.09.18 06:14close850.011.38511.36611.3881-2.002805.86
1792007.09.18 10:00buy900.011.38661.36561.3876
1802007.09.18 11:12buy910.031.38611.36561.3871
1812007.09.18 12:11t/p910.031.38711.36561.38713.002808.86
1822007.09.18 12:11close900.011.38711.36561.38760.502809.36
1832007.09.19 06:00sell920.011.39771.41871.3967
1842007.09.19 06:12sell930.031.39831.41881.3973
1852007.09.19 07:32t/p930.031.39731.41881.39733.002812.36
1862007.09.19 07:32close920.011.39721.41871.39670.502812.86
1872007.09.20 21:00sell940.011.40651.42751.4055
1882007.09.20 21:04sell950.031.40731.42781.4063
1892007.09.20 21:41t/p950.031.40631.42781.40633.002815.86
1902007.09.20 21:41close940.011.40631.42751.40550.202816.06
1912007.09.24 12:00sell960.011.41091.43191.4099
1922007.09.24 12:07sell970.031.41151.43201.4105
1932007.09.24 12:17t/p970.031.41051.43201.41053.002819.06
1942007.09.24 12:17close960.011.41051.43191.40990.402819.46
1952007.09.25 09:00buy980.011.40891.38791.4099
1962007.09.25 09:11t/p980.011.40991.38791.40991.002820.46
1972007.09.26 02:00sell990.011.41411.43511.4131
1982007.09.26 04:06sell1000.031.41461.43511.4136
1992007.09.26 04:12sell1010.091.41521.43521.4142
2002007.09.26 05:09t/p1010.091.41421.43521.41429.002829.46
2012007.09.26 05:09close1000.031.41421.43511.41361.202830.66
2022007.09.26 05:09close990.011.41431.43511.4131-0.202830.46
2032007.09.27 01:00sell1020.011.41261.43361.4116
2042007.09.27 01:55sell1030.031.41321.43371.4122
2052007.09.27 03:04sell1040.091.41381.43381.4128
2062007.09.27 03:08sell1050.271.41451.43401.4135
2072007.09.27 03:21close1050.271.41401.43401.413513.502843.96
2082007.09.27 03:21close1040.091.41411.43381.4128-2.702841.26
2092007.09.27 03:22close1030.031.41401.43371.4122-2.402838.86
2102007.09.27 03:22close1020.011.41411.43361.4116-1.502837.36
2112007.10.01 04:00sell1060.011.42661.44761.4256
2122007.10.01 04:26sell1070.031.42721.44771.4262
2132007.10.01 04:45t/p1070.031.42621.44771.42623.002840.36
2142007.10.01 04:45close1060.011.42621.44761.42560.402840.76
2152007.10.02 21:00buy1080.011.41551.39451.4165
2162007.10.02 22:08buy1090.031.41491.39441.4159
2172007.10.03 00:09t/p1090.031.41591.39441.41592.902843.65
2182007.10.03 00:09close1080.011.41591.39451.41650.362844.02
2192007.10.04 04:00buy1100.011.40931.38831.4103
2202007.10.04 04:03buy1110.031.40861.38811.4096
2212007.10.04 04:37buy1120.091.40801.38801.4090
2222007.10.04 04:48t/p1120.091.40901.38801.40909.002853.02
2232007.10.04 04:48close1110.031.40901.38811.40961.202854.22
2242007.10.04 04:49close1100.011.40911.38831.4103-0.202854.02
2252007.10.05 07:00sell1130.011.41271.43371.4117
2262007.10.05 07:27t/p1130.011.41171.43371.41171.002855.02
2272007.10.08 03:00sell1140.011.41341.43441.4124
2282007.10.08 05:03sell1150.031.41401.43451.4130
2292007.10.08 06:06t/p1150.031.41301.43451.41303.002858.02
2302007.10.08 06:06close1140.011.41301.43441.41240.402858.42
2312007.10.09 01:02buy1160.011.40451.38351.4055
2322007.10.09 01:11buy1170.031.40391.38341.4049
2332007.10.09 01:41buy1180.091.40331.38331.4043
2342007.10.09 03:15buy1190.271.40271.38321.4037
2352007.10.09 03:18buy1200.811.40221.38321.4032
2362007.10.09 04:32buy1212.431.40161.38311.4026
2372007.10.09 04:49close1212.431.40191.38311.402672.902931.32
2382007.10.09 04:49close1200.811.40171.38321.4032-40.502890.82
2392007.10.09 04:50close1190.271.40181.38321.4037-24.302866.52
2402007.10.09 04:50close1180.091.40171.38331.4043-14.402852.12
2412007.10.09 04:50close1170.031.40181.38341.4049-6.302845.82
2422007.10.09 04:50close1160.011.40191.38351.4055-2.602843.22
2432007.10.09 07:00buy1220.011.40451.38351.4055
2442007.10.09 07:09buy1230.031.40401.38351.4050
2452007.10.09 07:13buy1240.091.40341.38341.4044
2462007.10.09 07:39t/p1240.091.40441.38341.40449.002852.22
2472007.10.09 07:39close1230.031.40451.38351.40501.502853.72
2482007.10.09 07:39close1220.011.40441.38351.4055-0.102853.62
2492007.10.10 06:00sell1250.011.41001.43101.4090
2502007.10.10 06:02sell1260.031.41061.43111.4096
2512007.10.10 06:15sell1270.091.41121.43121.4102
2522007.10.10 07:17sell1280.271.41181.43131.4108
2532007.10.10 07:19sell1290.811.41251.43151.4115
2542007.10.10 08:01close1290.811.41211.43151.411532.402886.02
2552007.10.10 08:01close1280.271.41221.43131.4108-10.802875.22
2562007.10.10 08:01close1270.091.41211.43121.4102-8.102867.12
2572007.10.10 08:02close1260.031.41221.43111.4096-4.802862.32
2582007.10.10 08:02close1250.011.41231.43101.4090-2.302860.02
2592007.10.10 18:00sell1300.011.41301.43401.4120
2602007.10.10 19:25sell1310.031.41361.43411.4126
2612007.10.10 19:32sell1320.091.41421.43421.4132
2622007.10.10 20:20sell1330.271.41471.43421.4137
2632007.10.10 21:03close1330.271.41441.43421.41378.102868.12
2642007.10.10 21:04close1320.091.41451.43421.4132-2.702865.42
2652007.10.10 21:05close1310.031.41441.43411.4126-2.402863.02
2662007.10.10 21:05close1300.011.41451.43401.4120-1.502861.52
2672007.10.11 20:00sell1340.011.41861.43961.4176
2682007.10.11 20:09sell1350.031.41921.43971.4182
2692007.10.11 21:43sell1360.091.41981.43981.4188
2702007.10.12 00:05sell1370.271.42041.43991.4194
2712007.10.12 00:53close1370.271.42011.43991.41948.102869.62
2722007.10.12 00:53close1360.091.41991.43981.4188-0.872868.75
2732007.10.12 00:53close1350.031.42001.43971.4182-2.392866.36
2742007.10.12 00:54close1340.011.42011.43961.4176-1.502864.86
2752007.10.15 06:00buy1380.011.41781.39681.4188
2762007.10.15 06:20buy1390.031.41721.39671.4182
2772007.10.15 06:54t/p1390.031.41821.39671.41823.002867.86
2782007.10.15 06:54close1380.011.41821.39681.41880.402868.26
2792007.10.15 18:00sell1400.011.42021.44121.4192
2802007.10.15 20:38sell1410.031.42071.44121.4197
2812007.10.15 21:50sell1420.091.42141.44141.4204
2822007.10.15 22:19t/p1420.091.42041.44141.42049.002877.26
2832007.10.15 22:19close1410.031.42041.44121.41970.902878.16
2842007.10.15 22:19close1400.011.42031.44121.4192-0.102878.06
2852007.10.16 20:00buy1430.011.41641.39541.4174
2862007.10.16 20:49t/p1430.011.41741.39541.41741.002879.06
2872007.10.17 20:00sell1440.011.41881.43981.4178
2882007.10.17 20:11sell1450.031.41951.44001.4185
2892007.10.17 20:18sell1460.091.42011.44011.4191
2902007.10.17 20:21sell1470.271.42061.44011.4196
2912007.10.17 20:43sell1480.811.42121.44021.4202
2922007.10.17 20:45close1480.811.42091.44021.420224.302903.36
2932007.10.17 20:45close1470.271.42101.44011.4196-10.802892.56
2942007.10.17 20:45close1460.091.42111.44011.4191-9.002883.56
2952007.10.17 20:45close1450.031.42101.44001.4185-4.502879.06
2962007.10.17 20:45close1440.011.42111.43981.4178-2.302876.76
2972007.10.18 21:00sell1490.011.42941.45041.4284
2982007.10.19 00:57t/p1490.011.42841.45041.42841.002877.76
2992007.10.22 09:00sell1500.011.43091.45191.4299
3002007.10.22 09:51t/p1500.011.42991.45191.42991.002878.76
3012007.10.22 23:00buy1510.011.41781.39681.4188
3022007.10.23 00:48buy1520.031.41721.39671.4182
3032007.10.23 01:32t/p1520.031.41821.39671.41823.002881.76
3042007.10.23 01:32close1510.011.41821.39681.41880.362882.13
3052007.10.24 04:00sell1530.011.42631.44731.4253
3062007.10.24 05:21t/p1530.011.42531.44731.42531.002883.13
3072007.10.25 09:00sell1540.011.42531.44631.4243
3082007.10.25 09:00sell1550.031.42591.44641.4249
3092007.10.25 09:06sell1560.091.42651.44651.4255
3102007.10.25 09:53sell1570.271.42711.44661.4261
3112007.10.25 09:55sell1580.811.42771.44671.4267
3122007.10.25 10:03close1580.811.42741.44671.426724.302907.43
3132007.10.25 10:03close1570.271.42751.44661.4261-10.802896.63
3142007.10.25 10:03close1560.091.42731.44651.4255-7.202889.43
3152007.10.25 10:04close1550.031.42721.44641.4249-3.902885.53
3162007.10.25 10:04close1540.011.42711.44631.4243-1.802883.73
3172007.10.26 01:00sell1590.011.43221.45321.4312
3182007.10.26 01:47sell1600.031.43271.45321.4317
3192007.10.26 02:08sell1610.091.43331.45331.4323
3202007.10.26 03:04t/p1610.091.43231.45331.43239.002892.73
3212007.10.26 03:04close1600.031.43231.45321.43171.202893.93
3222007.10.26 03:05close1590.011.43241.45321.4312-0.202893.73
3232007.10.26 21:00sell1620.011.43881.45981.4378
3242007.10.28 23:00sell1630.031.44121.46171.4402
3252007.10.29 05:12sell1640.091.44181.46181.4408
3262007.10.29 06:03sell1650.271.44241.46191.4414
3272007.10.29 06:59close1650.271.44191.46191.441413.502907.23
3282007.10.29 07:00close1640.091.44181.46181.44080.002907.23
3292007.10.29 07:00close1630.031.44191.46171.4402-2.092905.14
3302007.10.29 07:00close1620.011.44181.45981.4378-3.002902.14
3312007.10.29 07:00sell1660.011.44171.46271.4407
3322007.10.29 07:37sell1670.031.44231.46281.4413
3332007.10.29 07:40sell1680.091.44301.46301.4420
3342007.10.29 09:05t/p1680.091.44201.46301.44209.002911.14
3352007.10.29 09:05close1670.031.44201.46281.44130.902912.04
3362007.10.29 09:05close1660.011.44211.46271.4407-0.402911.64
3372007.10.30 00:01sell1690.011.44141.46241.4404
3382007.10.30 00:38t/p1690.011.44041.46241.44041.002912.64
3392007.10.31 05:00sell1700.011.44341.46441.4424
3402007.10.31 05:38sell1710.031.44401.46451.4430
3412007.10.31 06:04sell1720.091.44461.46461.4436
3422007.10.31 06:12sell1730.271.44521.46471.4442
3432007.10.31 06:13close1730.271.44481.46471.444210.802923.44
3442007.10.31 06:13close1720.091.44491.46461.4436-2.702920.74
3452007.10.31 06:13close1710.031.44481.46451.4430-2.402918.34
3462007.10.31 06:13close1700.011.44461.46441.4424-1.202917.14
3472007.11.01 01:00sell1740.011.44691.46791.4459
3482007.11.01 01:46t/p1740.011.44591.46791.44591.002918.14
3492007.11.01 19:00buy1750.011.44621.42521.4472
3502007.11.01 19:14buy1760.031.44561.42511.4466
3512007.11.01 19:28buy1770.091.44491.42491.4459
3522007.11.01 19:39buy1780.271.44441.42491.4454
3532007.11.01 19:42close1780.271.44471.42491.44548.102926.24
3542007.11.01 19:42close1770.091.44461.42491.4459-2.702923.54
3552007.11.01 19:42close1760.031.44471.42511.4466-2.702920.84
3562007.11.01 19:42close1750.011.44461.42521.4472-1.602919.24
3572007.11.02 03:00buy1790.011.44381.42281.4448
3582007.11.02 04:48t/p1790.011.44481.42281.44481.002920.24
3592007.11.05 02:00sell1800.011.45051.47151.4495
3602007.11.05 03:01t/p1800.011.44951.47151.44951.002921.24
3612007.11.06 00:00buy1810.011.44791.42691.4489
3622007.11.06 01:24buy1820.031.44731.42681.4483
3632007.11.06 05:00t/p1820.031.44831.42681.44833.002924.24
3642007.11.06 05:00close1810.011.44831.42691.44890.402924.64
3652007.11.06 22:00sell1830.011.45561.47661.4546
3662007.11.06 22:11sell1840.031.45621.47671.4552
3672007.11.06 22:53sell1850.091.45671.47671.4557
3682007.11.06 23:16t/p1850.091.45571.47671.45579.002933.64
3692007.11.06 23:16close1840.031.45561.47671.45521.802935.44
3702007.11.06 23:16close1830.011.45571.47661.4546-0.102935.34
3712007.11.08 22:00sell1860.011.46751.48851.4665
3722007.11.09 00:03sell1870.031.46811.48861.4671
3732007.11.09 00:15sell1880.091.46871.48871.4677
3742007.11.09 00:24sell1890.271.46921.48871.4682
3752007.11.09 00:39sell1900.811.46981.48881.4688
3762007.11.09 00:53close1900.811.46951.48881.468824.302959.64
3772007.11.09 00:53close1890.271.46941.48871.4682-5.402954.24
3782007.11.09 00:53close1880.091.46931.48871.4677-5.402948.84
3792007.11.09 00:54close1870.031.46941.48861.4671-3.902944.94
3802007.11.09 00:54close1860.011.46931.48851.4665-1.802943.15
3812007.11.09 09:00sell1910.011.46961.49061.4686
3822007.11.09 09:10sell1920.031.47021.49071.4692
3832007.11.09 09:12sell1930.091.47081.49081.4698
3842007.11.09 09:28t/p1930.091.46981.49081.46989.002952.15
3852007.11.09 09:28close1920.031.46971.49071.46921.502953.65
3862007.11.09 09:28close1910.011.46981.49061.4686-0.202953.45
3872007.11.12 23:00buy1940.011.45311.43211.4541
3882007.11.12 23:25buy1950.031.45261.43211.4536
3892007.11.13 00:24t/p1950.031.45361.43211.45362.902956.34
3902007.11.13 00:24close1940.011.45361.43211.45410.462956.81
3912007.11.15 09:00sell1960.011.46541.48641.4644
3922007.11.15 09:08t/p1960.011.46441.48641.46441.002957.81
3932007.11.16 01:00buy1970.011.46271.44171.4637
3942007.11.16 01:11buy1980.031.46211.44161.4631
3952007.11.16 01:48buy1990.091.46151.44151.4625
3962007.11.16 02:12t/p1990.091.46251.44151.46259.002966.81
3972007.11.16 02:12close1980.031.46251.44161.46311.202968.01
3982007.11.16 02:12close1970.011.46261.44171.4637-0.102967.91
3992007.11.19 07:01sell2000.011.46651.48751.4655
4002007.11.19 07:12t/p2000.011.46551.48751.46551.002968.91
4012007.11.20 02:00sell2010.011.46431.48531.4633
4022007.11.20 03:42sell2020.031.46501.48551.4640
4032007.11.20 04:11sell2030.091.46561.48561.4646
4042007.11.20 04:40sell2040.271.46631.48581.4653
4052007.11.20 04:45sell2050.811.46681.48581.4658
4062007.11.20 04:59close2050.811.46651.48581.465824.302993.21
4072007.11.20 04:59close2040.271.46671.48581.4653-10.802982.41
4082007.11.20 04:59close2030.091.46661.48561.4646-9.002973.41
4092007.11.20 05:00close2020.031.46671.48551.4640-5.102968.31
4102007.11.20 05:00close2010.011.46651.48531.4633-2.202966.11
4112007.11.21 02:00sell2060.011.48191.50291.4809
4122007.11.21 03:15sell2070.031.48251.50301.4815
4132007.11.21 03:43sell2080.091.48301.50301.4820
4142007.11.21 04:25sell2090.271.48361.50311.4826
4152007.11.21 04:48close2090.271.48331.50311.48268.102974.21
4162007.11.21 04:49close2080.091.48321.50301.4820-1.802972.41
4172007.11.21 04:49close2070.031.48331.50301.4815-2.402970.01
4182007.11.21 04:49close2060.011.48321.50291.4809-1.302968.71
4192007.11.22 02:01sell2100.011.48571.50671.4847
4202007.11.22 02:06sell2110.031.48631.50681.4853
4212007.11.22 02:18sell2120.091.48701.50701.4860
4222007.11.22 04:05t/p2120.091.48601.50701.48609.002977.71
4232007.11.22 04:05close2110.031.48601.50681.48530.902978.61
4242007.11.22 04:05close2100.011.48611.50671.4847-0.402978.21
4252007.11.22 04:05sell2130.011.48581.50681.4848
4262007.11.22 04:11sell2140.031.48641.50691.4854
4272007.11.22 04:12sell2150.091.48691.50691.4859
4282007.11.22 05:21t/p2150.091.48591.50691.48599.002987.21
4292007.11.22 05:21close2140.031.48581.50691.48541.802989.01
4302007.11.22 05:22close2130.011.48571.50681.48480.102989.11
4312007.11.23 10:00sell2160.011.48211.50311.4811
4322007.11.23 10:11sell2170.031.48281.50331.4818
4332007.11.23 10:12t/p2170.031.48181.50331.48183.002992.11
4342007.11.23 10:12close2160.011.48181.50311.48110.302992.41
4352007.11.23 21:00buy2180.011.48381.46281.4848
4362007.11.25 23:00buy2190.031.48281.46231.4838
4372007.11.26 00:22t/p2190.031.48381.46231.48382.902995.30
4382007.11.26 00:22close2180.011.48381.46281.4848-0.042995.27
4392007.11.26 08:00buy2200.011.48611.46511.4871
4402007.11.26 08:01buy2210.031.48541.46491.4864
4412007.11.26 08:09buy2220.091.48491.46491.4859
4422007.11.26 08:13buy2230.271.48421.46471.4852
4432007.11.26 08:19close2230.271.48461.46471.485210.803006.07
4442007.11.26 08:19close2220.091.48451.46491.4859-3.603002.47
4452007.11.26 08:19close2210.031.48461.46491.4864-2.403000.07
4462007.11.26 08:19close2200.011.48451.46511.4871-1.602998.47
4472007.11.27 06:00sell2240.011.48561.50661.4846
4482007.11.27 06:12t/p2240.011.48461.50661.48461.002999.47
4492007.11.29 07:00sell2250.011.48021.50121.4792
4502007.11.29 07:04sell2260.031.48081.50131.4798
4512007.11.29 07:10t/p2260.031.47981.50131.47983.003002.47
4522007.11.29 07:10close2250.011.47971.50121.47920.503002.97
4532007.11.29 19:00buy2270.021.47611.45511.4771
4542007.11.29 19:35buy2280.061.47551.45501.4765
4552007.11.29 20:39buy2290.091.47481.45481.4758
4562007.11.29 20:49buy2300.271.47421.45471.4752
4572007.11.29 22:16close2300.271.47471.45471.475213.503016.47
4582007.11.29 22:16close2290.091.47461.45481.4758-1.803014.67
4592007.11.29 22:17close2280.061.47471.45501.4765-4.803009.87
4602007.11.29 22:17close2270.021.47461.45511.4771-3.003006.87
4612007.12.03 05:00buy2310.021.46651.44551.4675
4622007.12.03 06:42t/p2310.021.46751.44551.46752.003008.87
4632007.12.05 01:00sell2320.021.47501.49601.4740
4642007.12.05 02:04sell2330.061.47561.49611.4746
4652007.12.05 02:32sell2340.181.47621.49621.4752
4662007.12.05 03:59sell2350.271.47681.49631.4758
4672007.12.05 04:43close2350.271.47631.49631.475813.503022.37
4682007.12.05 04:43close2340.181.47641.49621.4752-3.603018.77
4692007.12.05 04:43close2330.061.47621.49611.4746-3.603015.17
4702007.12.05 04:44close2320.021.47611.49601.4740-2.203012.97
4712007.12.06 05:01buy2360.021.46171.44071.4627
4722007.12.06 05:13buy2370.061.46111.44061.4621
4732007.12.06 05:20buy2380.181.46061.44061.4616
4742007.12.06 06:37buy2390.271.46001.44051.4610
4752007.12.06 06:40close2390.271.46051.44051.461013.503026.47
4762007.12.06 06:40close2380.181.46041.44061.4616-3.603022.87
4772007.12.06 06:40close2370.061.46061.44061.4621-3.003019.87
4782007.12.06 06:40close2360.021.46071.44071.4627-2.003017.87
4792007.12.07 05:00sell2400.021.46061.48161.4596
4802007.12.07 05:49sell2410.061.46111.48161.4601
4812007.12.07 06:58sell2420.181.46171.48171.4607
4822007.12.07 07:38t/p2420.181.46071.48171.460718.003035.87
4832007.12.07 07:38close2410.061.46071.48161.46012.403038.27
4842007.12.07 07:38close2400.021.46061.48161.45960.003038.27
4852007.12.10 01:01sell2430.021.46461.48561.4636
4862007.12.10 06:57sell2440.061.46511.48561.4641
4872007.12.10 08:06sell2450.181.46571.48571.4647
4882007.12.10 09:57sell2460.541.46641.48591.4654
4892007.12.10 09:57sell2470.811.46691.48591.4659
4902007.12.10 10:05sell2482.431.46751.48601.4665
4912007.12.10 10:26close2482.431.46701.48601.4665121.503159.77
4922007.12.10 10:26close2470.811.46711.48591.4659-16.203143.57
4932007.12.10 10:26close2460.541.46701.48591.4654-32.403111.17
4942007.12.10 10:26close2450.181.46691.48571.4647-21.603089.57
4952007.12.10 10:26close2440.061.46681.48561.4641-10.203079.37
4962007.12.10 10:26close2430.021.46691.48561.4636-4.603074.77
4972007.12.10 22:01sell2490.021.47101.49201.4700
4982007.12.10 22:34sell2500.061.47161.49211.4706
4992007.12.10 22:46sell2510.181.47221.49221.4712
5002007.12.10 23:53t/p2510.181.47121.49221.471218.003092.77
5012007.12.10 23:53close2500.061.47101.49211.47063.603096.37
5022007.12.10 23:54close2490.021.47081.49201.47000.403096.77
5032007.12.12 06:00buy2520.021.46801.44701.4690
5042007.12.12 06:04buy2530.061.46741.44691.4684
5052007.12.12 06:33t/p2530.061.46841.44691.46846.003102.77
5062007.12.12 06:33close2520.021.46841.44701.46900.803103.57
5072007.12.13 09:00sell2540.021.47061.49161.4696
5082007.12.13 09:37t/p2540.021.46961.49161.46962.003105.57
5092007.12.14 01:00buy2550.021.46201.44101.4630
5102007.12.14 01:11buy2560.061.46141.44091.4624
5112007.12.14 01:48t/p2560.061.46241.44091.46246.003111.57
5122007.12.14 01:48close2550.021.46241.44101.46300.803112.37
5132007.12.17 01:00buy2570.021.44321.42221.4442
5142007.12.17 02:44t/p2570.021.44421.42221.44422.003114.37
5152007.12.19 07:00sell2580.021.43961.46061.4386
5162007.12.19 07:18t/p2580.021.43861.46061.43862.003116.37
5172007.12.20 00:01buy2590.021.43831.41731.4393
5182007.12.20 04:49buy2600.061.43771.41721.4387
5192007.12.20 05:28buy2610.181.43701.41701.4380
5202007.12.20 06:53buy2620.541.43621.41671.4372
5212007.12.20 07:00close2620.541.43661.41671.437221.603137.97
5222007.12.20 07:00close2610.181.43671.41701.4380-5.403132.57
5232007.12.20 07:01close2600.061.43681.41721.4387-5.403127.17
5242007.12.20 07:01close2590.021.43691.41731.4393-2.803124.37
5252007.12.20 18:00buy2630.021.43501.41401.4360
5262007.12.20 18:21buy2640.061.43451.41401.4355
5272007.12.20 19:52buy2650.181.43391.41391.4349
5282007.12.20 19:52buy2660.541.43331.41381.4343
5292007.12.20 19:57buy2671.621.43261.41361.4336
5302007.12.20 21:16buy2682.431.43201.41351.4330
5312007.12.20 21:51close2682.431.43251.41351.4330121.503245.87
5322007.12.20 21:51close2671.621.43241.41361.4336-32.403213.47
5332007.12.20 21:51close2660.541.43261.41381.4343-37.803175.67
5342007.12.20 21:51close2650.181.43271.41391.4349-21.603154.07
5352007.12.20 21:51close2640.061.43261.41401.4355-11.403142.67
5362007.12.20 21:52close2630.021.43271.41401.4360-4.603138.07
5372007.12.21 01:00buy2690.021.43431.41331.4353
5382007.12.21 01:21buy2700.061.43371.41321.4347
5392007.12.21 02:05t/p2700.061.43471.41321.43476.003144.07
5402007.12.21 02:05close2690.021.43471.41331.43530.803144.87
5412007.12.26 23:02sell2710.021.44841.46941.4474
5422007.12.27 01:03t/p2710.021.44741.46941.44742.023146.89
5432007.12.28 01:01sell2720.021.46001.48101.4590
5442007.12.28 02:01sell2730.061.46061.48111.4596
5452007.12.28 05:26sell2740.181.46111.48111.4601
5462007.12.28 05:41sell2750.541.46171.48121.4607
5472007.12.28 05:42sell2761.621.46271.48171.4617
5482007.12.28 05:44close2761.621.46211.48171.461797.203244.09
5492007.12.28 05:44close2750.541.46231.48121.4607-32.403211.69
5502007.12.28 05:44close2740.181.46221.48111.4601-19.803191.89
5512007.12.28 05:45close2730.061.46211.48111.4596-9.003182.89
5522007.12.28 05:45close2720.021.46221.48101.4590-4.403178.49
5532007.12.28 20:00sell2770.021.47131.49231.4703
5542007.12.28 20:03sell2780.061.47191.49241.4709
5552007.12.28 21:49sell2790.181.47251.49251.4715
5562007.12.30 23:45sell2800.541.47301.49251.4720
5572007.12.30 23:51sell2811.621.47361.49261.4726
5582007.12.31 01:03sell2822.431.47421.49271.4732
5592007.12.31 01:25close2822.431.47371.49271.4732121.503299.99
5602007.12.31 01:25close2811.621.47361.49261.47260.573300.55
5612007.12.31 01:25close2800.541.47341.49251.4720-21.413279.14
5622007.12.31 01:25close2790.181.47351.49251.4715-17.943261.21
5632007.12.31 01:25close2780.061.47341.49241.4709-8.983252.23
5642007.12.31 01:25close2770.021.47351.49231.4703-4.393247.84
5652008.01.03 03:00sell2830.021.47051.49151.4695
5662008.01.03 03:58sell2840.061.47101.49151.4700
5672008.01.03 04:37sell2850.181.47171.49171.4707
5682008.01.03 04:43t/p2850.181.47071.49171.470718.003265.84
5692008.01.03 04:43close2840.061.47071.49151.47001.803267.64
5702008.01.03 04:43close2830.021.47081.49151.4695-0.603267.04
5712008.01.04 01:00sell2860.021.47411.49511.4731
5722008.01.04 01:33sell2870.061.47481.49531.4738
5732008.01.04 04:07t/p2870.061.47381.49531.47386.003273.04
5742008.01.04 04:07close2860.021.47381.49511.47310.603273.64
5752008.01.06 23:03sell2880.021.47461.49561.4736
5762008.01.07 01:28t/p2880.021.47361.49561.47362.013275.64
5772008.01.08 02:00buy2890.021.46841.44741.4694
5782008.01.08 02:52t/p2890.021.46941.44741.46942.003277.64
5792008.01.08 21:00sell2900.021.47081.49181.4698
5802008.01.09 00:30sell2910.061.47141.49191.4704
5812008.01.09 04:13sell2920.181.47201.49201.4710
5822008.01.09 06:03sell2930.541.47261.49211.4716
5832008.01.09 06:05sell2941.621.47311.49211.4721
5842008.01.09 06:13close2941.621.47281.49211.472148.603326.24
5852008.01.09 06:13close2930.541.47291.49211.4716-16.203310.04
5862008.01.09 06:13close2920.181.47271.49201.4710-12.603297.44
5872008.01.09 06:14close2910.061.47281.49191.4704-8.403289.04
5882008.01.09 06:14close2900.021.47271.49181.4698-3.793285.25
5892008.01.09 10:00sell2950.021.47121.49221.4702
5902008.01.09 12:09t/p2950.021.47021.49221.47022.003287.25
5912008.01.10 02:00buy2960.021.46741.44641.4684
5922008.01.10 02:08buy2970.061.46691.44641.4679
5932008.01.10 02:30t/p2970.061.46791.44641.46796.003293.25
5942008.01.10 02:30close2960.021.46791.44641.46841.003294.25
5952008.01.11 05:00sell2980.021.48111.50211.4801
5962008.01.11 06:34t/p2980.021.48011.50211.48012.003296.25
5972008.01.16 04:00buy2990.021.48541.46441.4864
5982008.01.16 04:09buy3000.061.48491.46441.4859
5992008.01.16 04:25buy3010.181.48431.46431.4853
6002008.01.16 04:29buy3020.541.48371.46421.4847
6012008.01.16 04:30close3020.541.48401.46421.484716.203312.45
6022008.01.16 04:30close3010.181.48391.46431.4853-7.203305.25
6032008.01.16 04:30close3000.061.48401.46441.4859-5.403299.85
6042008.01.16 04:30close2990.021.48391.46441.4864-3.003296.85
6052008.01.17 02:01buy3030.021.46751.44651.4685
6062008.01.17 02:35buy3040.061.46691.44641.4679
6072008.01.17 02:37buy3050.181.46631.44631.4673
6082008.01.17 03:05buy3060.541.46571.44621.4667
6092008.01.17 03:05buy3071.621.46511.44611.4661
6102008.01.17 03:26close3071.621.46541.44611.466148.603345.45
6112008.01.17 03:27close3060.541.46531.44621.4667-21.603323.85
6122008.01.17 03:27close3050.181.46541.44631.4673-16.203307.65
6132008.01.17 03:28close3040.061.46551.44641.4679-8.403299.25
6142008.01.17 03:28close3030.021.46541.44651.4685-4.203295.05
6152008.01.18 06:00buy3080.021.46421.44321.4652
6162008.01.18 06:16buy3090.061.46361.44311.4646
6172008.01.18 06:33t/p3090.061.46461.44311.46466.003301.05
6182008.01.18 06:33close3080.021.46461.44321.46520.803301.85
6192008.01.18 12:00buy3100.021.46511.44411.4661
6202008.01.18 12:03buy3110.061.46461.44411.4656
6212008.01.18 12:23buy3120.181.46401.44401.4650
6222008.01.18 12:39t/p3120.181.46501.44401.465018.003319.85
6232008.01.18 12:39close3110.061.46501.44411.46562.403322.25
6242008.01.18 12:39close3100.021.46491.44411.4661-0.403321.85
6252008.01.21 22:00buy3130.021.44551.42451.4465
6262008.01.21 22:27buy3140.061.44491.42441.4459
6272008.01.21 22:38buy3150.181.44431.42431.4453
6282008.01.21 22:48buy3160.541.44371.42421.4447
6292008.01.21 22:50buy3171.621.44311.42411.4441
6302008.01.21 23:14buy3182.431.44211.42361.4431
6312008.01.21 23:34close3182.431.44281.42361.4431170.103491.95
6322008.01.21 23:35close3171.621.44271.42411.4441-64.803427.15
6332008.01.21 23:35close3160.541.44261.42421.4447-59.403367.75
6342008.01.21 23:35close3150.181.44271.42431.4453-28.803338.95
6352008.01.21 23:35close3140.061.44281.42441.4459-12.603326.35
6362008.01.21 23:35close3130.021.44261.42451.4465-5.803320.55
6372008.01.22 02:00buy3190.021.44451.42351.4455
6382008.01.22 02:10buy3200.061.44391.42341.4449
6392008.01.22 02:33t/p3200.061.44491.42341.44496.003326.55
6402008.01.22 02:33close3190.021.44501.42351.44551.003327.55
6412008.01.23 04:00sell3210.021.46151.48251.4605
6422008.01.23 04:06sell3220.061.46211.48261.4611
6432008.01.23 04:30sell3230.181.46281.48281.4618
6442008.01.23 04:49sell3240.541.46341.48291.4624
6452008.01.23 04:55close3240.541.46311.48291.462416.203343.75
6462008.01.23 04:55close3230.181.46291.48281.4618-1.803341.95
6472008.01.23 04:55close3220.061.46301.48261.4611-5.403336.55
6482008.01.23 04:55close3210.021.46311.48251.4605-3.203333.35
6492008.01.24 08:00sell3250.021.45931.48031.4583
6502008.01.24 08:01sell3260.061.45991.48041.4589
6512008.01.24 08:02sell3270.181.46051.48051.4595
6522008.01.24 08:02sell3280.541.46101.48051.4600
6532008.01.24 08:04sell3291.621.46161.48061.4606
6542008.01.24 08:10close3291.621.46131.48061.460648.603381.95
6552008.01.24 08:10close3280.541.46141.48051.4600-21.603360.35
6562008.01.24 08:10close3270.181.46131.48051.4595-14.403345.95
6572008.01.24 08:10close3260.061.46141.48041.4589-9.003336.95
6582008.01.24 08:10close3250.021.46131.48031.4583-4.003332.95