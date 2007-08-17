MIG Investments SA

Account: 375842 Name: ginos hedge Currency: USD 2007 August 17, 01:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
77942172007.08.17 00:50sell10.00gbpjpy226.820.000.002007.08.17 01:04225.810.000.000.008 877.56
77943852007.08.17 01:02buy stop10.00gbpjpy226.820.000.002007.08.17 01:03225.74cancelled
76934792007.08.14 10:10buy0.10gbpchf2.42530.00000.00002007.08.17 00:502.41520.000.004.81-83.01
77561072007.08.16 07:07buy5.00euraud1.66360.00000.00002007.08.16 16:231.70390.000.000.0015 843.95
77556132007.08.16 06:52buy5.00euraud1.66070.00000.00002007.08.16 06:581.66150.000.000.00323.08
77191952007.08.15 07:07buy5.00usdchf1.21210.00000.00002007.08.15 08:171.21260.000.000.00206.17
77208222007.08.15 08:07sell1.00usdjpy116.960.000.002007.08.15 08:16116.760.000.000.00171.29
77137142007.08.15 02:45buy2.00usdchf1.21160.00000.00002007.08.15 06:451.21240.000.000.00131.97
77165222007.08.15 05:52buy1.00usdcad1.07230.00000.00002007.08.15 06:451.07230.000.000.000.00
77149252007.08.15 04:10sell2.00eurusd1.35190.00000.00002007.08.15 04:291.35200.000.000.00-20.00
77102062007.08.14 22:12sell1.00eurgbp0.67740.00000.00002007.08.15 04:280.67840.000.003.00-199.38
77122722007.08.15 00:48sell2.00usdjpy117.390.000.002007.08.15 04:27117.440.000.000.00-85.15
76887202007.08.14 07:25buy1.00euraud1.62370.00000.00002007.08.15 03:491.62440.000.00-10.2758.24
76881692007.08.14 06:23buy1.00euraud1.62270.00000.00002007.08.15 02:511.62310.000.00-10.2733.32
77108362007.08.14 22:57buy1.00usdchf1.21120.00000.00002007.08.15 02:511.21150.000.003.8824.76
76854082007.08.14 03:09buy1.00euraud1.62280.00000.00002007.08.15 02:511.62310.000.00-10.2724.99
76865732007.08.14 04:11buy1.00euraud1.62190.00000.00002007.08.15 02:501.62310.000.00-10.2799.95
76843082007.08.14 02:07sell1.00eurusd1.36060.00000.00002007.08.14 22:171.35420.000.000.00640.00
76936112007.08.14 10:15buy0.10usdchf1.20820.00000.00002007.08.14 22:161.21060.000.000.0019.82
76843112007.08.14 02:07buy1.00usdcad1.05590.00000.00002007.08.14 20:561.06680.000.000.001 021.75
75907372007.08.09 03:47balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -29.39 27 089.31
Closed P/L: 27 059.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 27 059.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 32 059.92 Equity: 32 059.92 Free Margin: 32 059.92