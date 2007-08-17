MIG Investments SA
|Account: 375842
|Name: ginos hedge
|Currency: USD
|2007 August 17, 01:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7794217
|2007.08.17 00:50
|sell
|10.00
|gbpjpy
|226.82
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:04
|225.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8 877.56
|7794385
|2007.08.17 01:02
|buy stop
|10.00
|gbpjpy
|226.82
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:03
|225.74
|cancelled
|7693479
|2007.08.14 10:10
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4253
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:50
|2.4152
|0.00
|0.00
|4.81
|-83.01
|7756107
|2007.08.16 07:07
|buy
|5.00
|euraud
|1.6636
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:23
|1.7039
|0.00
|0.00
|0.00
|15 843.95
|7755613
|2007.08.16 06:52
|buy
|5.00
|euraud
|1.6607
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:58
|1.6615
|0.00
|0.00
|0.00
|323.08
|7719195
|2007.08.15 07:07
|buy
|5.00
|usdchf
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:17
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|206.17
|7720822
|2007.08.15 08:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.96
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:16
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|171.29
|7713714
|2007.08.15 02:45
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:45
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|131.97
|7716522
|2007.08.15 05:52
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0723
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:45
|1.0723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714925
|2007.08.15 04:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:29
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7710206
|2007.08.14 22:12
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:28
|0.6784
|0.00
|0.00
|3.00
|-199.38
|7712272
|2007.08.15 00:48
|sell
|2.00
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:27
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.15
|7688720
|2007.08.14 07:25
|buy
|1.00
|euraud
|1.6237
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:49
|1.6244
|0.00
|0.00
|-10.27
|58.24
|7688169
|2007.08.14 06:23
|buy
|1.00
|euraud
|1.6227
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 02:51
|1.6231
|0.00
|0.00
|-10.27
|33.32
|7710836
|2007.08.14 22:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 02:51
|1.2115
|0.00
|0.00
|3.88
|24.76
|7685408
|2007.08.14 03:09
|buy
|1.00
|euraud
|1.6228
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 02:51
|1.6231
|0.00
|0.00
|-10.27
|24.99
|7686573
|2007.08.14 04:11
|buy
|1.00
|euraud
|1.6219
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 02:50
|1.6231
|0.00
|0.00
|-10.27
|99.95
|7684308
|2007.08.14 02:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:17
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|7693611
|2007.08.14 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:16
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|7684311
|2007.08.14 02:07
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0559
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:56
|1.0668
|0.00
|0.00
|0.00
|1 021.75
|7590737
|2007.08.09 03:47
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|-29.39
|27 089.31
|Closed P/L:
|27 059.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|27 059.92
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|32 059.92
|Equity:
|32 059.92
|Free Margin:
|32 059.92