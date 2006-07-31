Interbank FX, LLC - mini demo
A/C No: 5584305Name: par sar .002/.0022006 August 3, 20:35 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3178488 2006/07/31 03:42balancedeposit5000.00
3179125 2006/07/31 06:11 sell1.00 eurusd1.2754 1.27691.2749  2006/07/31 07:49 1.27490.00 0.005.00
3179502 2006/07/31 07:49sell1.00eurusd1.27471.27621.2742 2006/07/31 07:531.27420.000.005.00
3179526 2006/07/31 07:53sell1.00eurusd1.27401.27551.2735 2006/07/31 08:081.27550.000.00-15.00
3179618 2006/07/31 08:08sell1.00eurusd1.27531.27681.2748 2006/07/31 11:391.27650.000.00-12.00
3180503 2006/07/31 11:39 buy1.00 eurusd1.2768 1.27531.2773  2006/07/31 11:54 1.27730.00 0.005.00
3180651 2006/07/31 11:54buy1.00eurusd1.27761.27611.2781 2006/07/31 12:011.27610.000.00-15.00
3180847 2006/07/31 12:01buy1.00eurusd1.27631.27481.2768 2006/07/31 12:071.27680.000.005.00
3180914 2006/07/31 12:07buy1.00eurusd1.27701.27551.2775 2006/07/31 12:371.27750.000.005.00
3181215 2006/07/31 12:37buy1.00eurusd1.27771.27621.2782 2006/07/31 12:511.27620.000.00-15.00
3181368 2006/07/31 12:52buy1.00eurusd1.27641.27491.2769 2006/07/31 12:581.27690.000.005.00
3181504 2006/07/31 12:58buy1.00eurusd1.27711.27561.2776 2006/07/31 12:591.27760.000.005.00
3181522 2006/07/31 12:59buy1.00eurusd1.27781.27631.2783 2006/07/31 13:591.27630.000.00-15.00
3182364 2006/07/31 13:59buy1.00eurusd1.27651.27501.2770 2006/07/31 14:021.27700.000.005.00
3182446 2006/07/31 14:02buy1.00eurusd1.27721.27571.2777 2006/07/31 14:171.27570.000.00-15.00
3182542 2006/07/31 14:17buy1.00eurusd1.27591.27441.2764 2006/07/31 14:391.27640.000.005.00
3182741 2006/07/31 14:39buy1.00eurusd1.27661.27511.2771 2006/07/31 15:061.27540.000.00-12.00
3182901 2006/07/31 15:06 sell1.00 eurusd1.2754 1.27691.2749  2006/07/31 15:07 1.27490.00 0.005.00
3182928 2006/07/31 15:07sell1.00eurusd1.27471.27621.2742 2006/07/31 15:261.27620.000.00-15.00
3183135 2006/07/31 15:26sell1.00eurusd1.27601.27751.2755 2006/07/31 17:291.27750.000.00-15.00
3183727 2006/07/31 17:29sell1.00eurusd1.27731.27881.2768 2006/07/31 17:301.27730.000.000.00
3183736 2006/07/31 17:30 buy1.00 eurusd1.2774 1.27591.2779  2006/07/31 17:36 1.27790.00 0.005.00
3183806 2006/07/31 17:36buy1.00eurusd1.27811.27661.2786 2006/07/31 18:041.27660.000.00-15.00
3183937 2006/07/31 18:04buy1.00eurusd1.27681.27531.2773 2006/07/31 18:541.27730.000.005.00
3184082 2006/07/31 18:54buy1.00eurusd1.27751.27601.2780 2006/08/01 00:261.27630.00-0.90-12.00
3185085 2006/08/01 00:27 sell1.00 eurusd1.2762 1.27771.2757  2006/08/01 00:36 1.27570.00 0.005.00
3185137 2006/08/01 00:36sell1.00eurusd1.27551.27701.2750 2006/08/01 01:411.27500.000.005.00
3185373 2006/08/01 01:41sell1.00eurusd1.27481.27631.2743 2006/08/01 01:581.27430.000.005.00
3185500 2006/08/01 01:58sell1.00eurusd1.27411.27561.2736 2006/08/01 02:221.27560.000.00-15.00
3185751 2006/08/01 02:22sell1.00eurusd1.27511.27661.2746 2006/08/01 04:381.27460.000.005.00
3186088 2006/08/01 04:38sell1.00eurusd1.27441.27591.2739 2006/08/01 04:521.27390.000.005.00
3186152 2006/08/01 04:52sell1.00eurusd1.27371.27521.2732 2006/08/01 05:031.27320.000.005.00
3186364 2006/08/01 05:03sell1.00eurusd1.27301.27451.2725 2006/08/01 06:451.27250.000.005.00
3187041 2006/08/01 06:45sell1.00eurusd1.27231.27381.2718 2006/08/01 07:321.27380.000.00-15.00
3187255 2006/08/01 07:32sell1.00eurusd1.27361.27511.2731 2006/08/01 10:021.27510.000.00-15.00
3187949 2006/08/01 10:02sell1.00eurusd1.27491.27641.2744 2006/08/01 10:031.27550.000.00-6.00
3187979  2006/08/01 10:03 buy1.00 eurusd1.2755 1.27401.2760  2006/08/01 10:45 1.27600.00 0.005.00
3188131 2006/08/01 10:45buy1.00eurusd1.27621.27471.2767 2006/08/01 10:541.27670.000.005.00
3188216 2006/08/01 10:54buy1.00eurusd1.27691.27541.2774 2006/08/01 12:301.27740.000.005.00
3188936 2006/08/01 12:31buy1.00eurusd1.27791.27641.2784 2006/08/01 12:331.27640.000.00-15.00
3189020 2006/08/01 12:33buy1.00eurusd1.27661.27511.2771 2006/08/01 12:371.27510.000.00-15.00
3189099 2006/08/01 12:37buy1.00eurusd1.27531.27381.2758 2006/08/01 12:421.27380.000.00-15.00
3189282 2006/08/01 12:42buy1.00eurusd1.27401.27251.2745 2006/08/01 12:541.27450.000.005.00
3189649 2006/08/01 12:54buy1.00eurusd1.27471.27321.2752 2006/08/01 13:011.27340.000.00-13.00
3189733  2006/08/01 13:01 sell1.00 eurusd1.2735 1.27501.2730  2006/08/01 13:22 1.27500.00 0.00-15.00
3190035 2006/08/01 13:22sell1.00eurusd1.27481.27631.2743 2006/08/01 13:471.27630.000.00-15.00
3190332 2006/08/01 13:47sell1.00eurusd1.27611.27761.2756 2006/08/01 14:001.27560.000.005.00
3190502 2006/08/01 14:00sell1.00eurusd1.27551.27701.2750 2006/08/01 14:001.27500.000.005.00
3190535 2006/08/01 14:00sell1.00eurusd1.27411.27561.2736 2006/08/01 14:041.27360.000.005.00
3190736 2006/08/01 14:04sell1.00eurusd1.27341.27491.2729 2006/08/01 14:081.27490.000.00-15.00
3190856 2006/08/01 14:08sell1.00eurusd1.27471.27621.2742 2006/08/01 14:121.27420.000.005.00
3190917 2006/08/01 14:12sell1.00eurusd1.27401.27551.2735 2006/08/01 14:191.27350.000.005.00
3191053 2006/08/01 14:19sell1.00eurusd1.27331.27481.2728 2006/08/01 14:271.27280.000.005.00
3191264 2006/08/01 14:27sell1.00eurusd1.27261.27411.2721 2006/08/01 14:371.27410.000.00-15.00
3191479 2006/08/01 14:37sell1.00eurusd1.27391.27541.2734 2006/08/01 15:191.27540.000.00-15.00
3191979 2006/08/01 15:19sell1.00eurusd1.27521.27671.2747 2006/08/01 15:411.27670.000.00-15.00
3192378 2006/08/01 15:41sell1.00eurusd1.27651.27801.2760 2006/08/01 15:421.27710.000.00-6.00
3192413 2006/08/01 15:42 buy1.00 eurusd1.2770 1.27551.2775  2006/08/01 15:56 1.27750.00 0.005.00
3192595 2006/08/01 15:56buy1.00eurusd1.27771.27621.2782 2006/08/01 16:041.27820.000.005.00
3192698 2006/08/01 16:04buy1.00eurusd1.27841.27691.2789 2006/08/01 16:061.27890.000.005.00
3192908 2006/08/01 16:07buy1.00eurusd1.27971.27821.2802 2006/08/01 16:091.28020.000.005.00
3193082 2006/08/01 16:09buy1.00eurusd1.28041.27891.2809 2006/08/01 16:141.28090.000.005.00
3193405 2006/08/01 16:14buy1.00eurusd1.28111.27961.2816 2006/08/01 16:161.28160.000.005.00
3193610 2006/08/01 16:16buy1.00eurusd1.28181.28031.2823 2006/08/01 16:301.28030.000.00-15.00
3194254 2006/08/01 16:30buy1.00eurusd1.28051.27901.2810 2006/08/01 16:431.28100.000.005.00
3194387 2006/08/01 16:43buy1.00eurusd1.28121.27971.2817 2006/08/01 16:571.28170.000.005.00
3194508 2006/08/01 16:57buy1.00eurusd1.28191.28041.2824 2006/08/01 17:341.28040.000.00-15.00
3194863 2006/08/01 17:34buy1.00eurusd1.28061.27911.2811 2006/08/01 18:151.28110.000.005.00
3194994 2006/08/01 18:15buy1.00eurusd1.28121.27981.2818 2006/08/01 19:181.28180.000.006.00
3195326 2006/08/01 19:18buy1.00eurusd1.28201.28051.2825 2006/08/01 20:101.28250.000.005.00
3195577 2006/08/01 20:10buy1.00eurusd1.28271.28121.2832 2006/08/02 03:021.28320.00-0.905.00
3197326 2006/08/02 03:02buy1.00eurusd1.28341.28191.2839 2006/08/02 04:171.28190.000.00-15.00
3197665 2006/08/02 04:17buy1.00eurusd1.28211.28061.2826 2006/08/02 05:331.28260.000.005.00
3197903 2006/08/02 05:33buy1.00eurusd1.28281.28131.2833 2006/08/02 06:491.28130.000.00-15.00
3198269 2006/08/02 06:49buy1.00eurusd1.28161.28011.2821 2006/08/02 07:011.28210.000.005.00
3198406 2006/08/02 07:01buy1.00eurusd1.28231.28081.2828 2006/08/02 07:541.28110.000.00-12.00
3198622  2006/08/02 07:54 sell1.00 eurusd1.2811 1.28261.2806  2006/08/02 08:34 1.28060.00 0.005.00
3198798 2006/08/02 08:34sell1.00eurusd1.28041.28191.2799 2006/08/02 08:341.27990.000.005.00
3198828 2006/08/02 08:34sell1.00eurusd1.27971.28121.2792 2006/08/02 12:181.28120.000.00-15.00
3199697 2006/08/02 12:18sell1.00eurusd1.28101.28251.2805 2006/08/02 12:221.28050.000.005.00
3199754 2006/08/02 12:23sell1.00eurusd1.28031.28181.2798 2006/08/02 12:241.27980.000.005.00
3199780 2006/08/02 12:24sell1.00eurusd1.27961.28111.2791 2006/08/02 12:281.27910.000.005.00
3199859 2006/08/02 12:28sell1.00eurusd1.27891.28041.2784 2006/08/02 12:571.28040.000.00-15.00
3200145 2006/08/02 12:57sell1.00eurusd1.28021.28171.2797 2006/08/02 13:211.28140.000.00-12.00
3200330  2006/08/02 13:21 buy1.00 eurusd1.2814 1.27991.2819  2006/08/02 14:45 1.28190.00 0.005.00
3200908 2006/08/02 14:45buy1.00eurusd1.28211.28061.2826 2006/08/02 15:031.28060.000.00-15.00
3201059 2006/08/02 15:03buy1.00eurusd1.28081.27931.2813 2006/08/02 15:061.27930.000.00-15.00
3201106 2006/08/02 15:06buy1.00eurusd1.27951.27801.2800 2006/08/02 15:071.27910.000.00-4.00
3201126  2006/08/02 15:07 sell1.00 eurusd1.2787 1.28021.2782  2006/08/02 15:33 1.28020.00 0.00-15.00
3201468 2006/08/02 15:33sell1.00eurusd1.28001.28151.2795 2006/08/02 15:471.27950.000.005.00
3201541 2006/08/02 15:47sell1.00eurusd1.27931.28081.2788 2006/08/02 16:101.27880.000.005.00
3201647 2006/08/02 16:10sell1.00eurusd1.27861.28011.2781 2006/08/02 16:251.27810.000.005.00
3201735 2006/08/02 16:25sell1.00eurusd1.27791.27941.2774 2006/08/02 16:361.27940.000.00-15.00
3201906 2006/08/02 16:36sell1.00eurusd1.27921.28071.2787 2006/08/02 19:411.27870.000.005.00
3202288 2006/08/02 19:41sell1.00eurusd1.27851.28001.2780 2006/08/02 19:491.27800.000.005.00
3202340 2006/08/02 19:49sell1.00eurusd1.27781.27931.2773 2006/08/02 22:021.27930.002.42-15.00
3202585 2006/08/02 22:02sell1.00eurusd1.27911.28061.2786 2006/08/02 23:561.27930.000.00-2.00
3202655 2006/08/02 23:56 buy1.00 eurusd1.2793 1.27781.2798  2006/08/03 00:22 1.27780.00 0.00-15.00
3202727 2006/08/03 00:22buy1.00eurusd1.27781.27651.2785 2006/08/03 00:231.27660.000.00-12.00
3202755 2006/08/03 00:23 sell1.00 eurusd1.2764 1.27791.2759  2006/08/03 00:37 1.27590.00 0.005.00
3202940 2006/08/03 00:37sell1.00eurusd1.27571.27721.2752 2006/08/03 01:111.27520.000.005.00
3203243 2006/08/03 01:11sell1.00eurusd1.27501.27651.2745 2006/08/03 01:151.27450.000.005.00
3203311 2006/08/03 01:15sell1.00eurusd1.27431.27581.2738 2006/08/03 01:291.27580.000.00-15.00
3203479 2006/08/03 01:29sell1.00eurusd1.27561.27711.2751 2006/08/03 03:041.27510.000.005.00
3203793 2006/08/03 03:04sell1.00eurusd1.27491.27641.2744 2006/08/03 06:321.27640.000.00-15.00
3204292 2006/08/03 06:32sell1.00eurusd1.27621.27771.2757 2006/08/03 07:061.27720.000.00-10.00
3204442  2006/08/03 07:06 buy1.00 eurusd1.2771 1.27561.2776  2006/08/03 09:44 1.27560.00 0.00-15.00
3205103 2006/08/03 09:44buy1.00eurusd1.27581.27431.2763 2006/08/03 09:561.27530.000.00-5.00
    
Deposit/Withdrawal: 5000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:-409.38
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3212693 2006/08/04 01:41buy1.00eurusd1.28121.27971.2817  1.28010.000.00-11.00
 0.000.00-11.00
 Floating P/L:-11.00
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-409.38 Floating P/L:-11.00
Deposit/Withdrawal:5000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:4590.62 Equity:4579.63
Margin Requirement:100.00 Available Margin:4479.63