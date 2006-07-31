Interbank FX, LLC - mini demo
|A/C No: 5584305
|Name: par sar .002/.002
|2006 August 3, 20:35 (local time)
|
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3178488
| 2006/07/31 03:42
|balance
|deposit
|5000.00
|3179125
| 2006/07/31 06:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2754
|1.2769
|1.2749
| 2006/07/31 07:49
|1.2749
|0.00
|0.00
|5.00
|3179502
| 2006/07/31 07:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2762
|1.2742
| 2006/07/31 07:53
|1.2742
|0.00
|0.00
|5.00
|3179526
| 2006/07/31 07:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2740
|1.2755
|1.2735
| 2006/07/31 08:08
|1.2755
|0.00
|0.00
|-15.00
|3179618
| 2006/07/31 08:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2753
|1.2768
|1.2748
| 2006/07/31 11:39
|1.2765
|0.00
|0.00
|-12.00
|3180503
| 2006/07/31 11:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2753
|1.2773
| 2006/07/31 11:54
|1.2773
|0.00
|0.00
|5.00
|3180651
| 2006/07/31 11:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2776
|1.2761
|1.2781
| 2006/07/31 12:01
|1.2761
|0.00
|0.00
|-15.00
|3180847
| 2006/07/31 12:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2748
|1.2768
| 2006/07/31 12:07
|1.2768
|0.00
|0.00
|5.00
|3180914
| 2006/07/31 12:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2755
|1.2775
| 2006/07/31 12:37
|1.2775
|0.00
|0.00
|5.00
|3181215
| 2006/07/31 12:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2762
|1.2782
| 2006/07/31 12:51
|1.2762
|0.00
|0.00
|-15.00
|3181368
| 2006/07/31 12:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2749
|1.2769
| 2006/07/31 12:58
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.00
|3181504
| 2006/07/31 12:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2756
|1.2776
| 2006/07/31 12:59
|1.2776
|0.00
|0.00
|5.00
|3181522
| 2006/07/31 12:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.2763
|1.2783
| 2006/07/31 13:59
|1.2763
|0.00
|0.00
|-15.00
|3182364
| 2006/07/31 13:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2750
|1.2770
| 2006/07/31 14:02
|1.2770
|0.00
|0.00
|5.00
|3182446
| 2006/07/31 14:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2757
|1.2777
| 2006/07/31 14:17
|1.2757
|0.00
|0.00
|-15.00
|3182542
| 2006/07/31 14:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2744
|1.2764
| 2006/07/31 14:39
|1.2764
|0.00
|0.00
|5.00
|3182741
| 2006/07/31 14:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2751
|1.2771
| 2006/07/31 15:06
|1.2754
|0.00
|0.00
|-12.00
|3182901
| 2006/07/31 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2754
|1.2769
|1.2749
| 2006/07/31 15:07
|1.2749
|0.00
|0.00
|5.00
|3182928
| 2006/07/31 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2762
|1.2742
| 2006/07/31 15:26
|1.2762
|0.00
|0.00
|-15.00
|3183135
| 2006/07/31 15:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|1.2755
| 2006/07/31 17:29
|1.2775
|0.00
|0.00
|-15.00
|3183727
| 2006/07/31 17:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2788
|1.2768
| 2006/07/31 17:30
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|3183736
| 2006/07/31 17:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2759
|1.2779
| 2006/07/31 17:36
|1.2779
|0.00
|0.00
|5.00
|3183806
| 2006/07/31 17:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2766
|1.2786
| 2006/07/31 18:04
|1.2766
|0.00
|0.00
|-15.00
|3183937
| 2006/07/31 18:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2753
|1.2773
| 2006/07/31 18:54
|1.2773
|0.00
|0.00
|5.00
|3184082
| 2006/07/31 18:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2775
|1.2760
|1.2780
| 2006/08/01 00:26
|1.2763
|0.00
|-0.90
|-12.00
|3185085
| 2006/08/01 00:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2777
|1.2757
| 2006/08/01 00:36
|1.2757
|0.00
|0.00
|5.00
|3185137
| 2006/08/01 00:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2770
|1.2750
| 2006/08/01 01:41
|1.2750
|0.00
|0.00
|5.00
|3185373
| 2006/08/01 01:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2763
|1.2743
| 2006/08/01 01:58
|1.2743
|0.00
|0.00
|5.00
|3185500
| 2006/08/01 01:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2756
|1.2736
| 2006/08/01 02:22
|1.2756
|0.00
|0.00
|-15.00
|3185751
| 2006/08/01 02:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2751
|1.2766
|1.2746
| 2006/08/01 04:38
|1.2746
|0.00
|0.00
|5.00
|3186088
| 2006/08/01 04:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2759
|1.2739
| 2006/08/01 04:52
|1.2739
|0.00
|0.00
|5.00
|3186152
| 2006/08/01 04:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2752
|1.2732
| 2006/08/01 05:03
|1.2732
|0.00
|0.00
|5.00
|3186364
| 2006/08/01 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2745
|1.2725
| 2006/08/01 06:45
|1.2725
|0.00
|0.00
|5.00
|3187041
| 2006/08/01 06:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|1.2718
| 2006/08/01 07:32
|1.2738
|0.00
|0.00
|-15.00
|3187255
| 2006/08/01 07:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2751
|1.2731
| 2006/08/01 10:02
|1.2751
|0.00
|0.00
|-15.00
|3187949
| 2006/08/01 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2749
|1.2764
|1.2744
| 2006/08/01 10:03
|1.2755
|0.00
|0.00
|-6.00
|3187979
| 2006/08/01 10:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2740
|1.2760
| 2006/08/01 10:45
|1.2760
|0.00
|0.00
|5.00
|3188131
| 2006/08/01 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2747
|1.2767
| 2006/08/01 10:54
|1.2767
|0.00
|0.00
|5.00
|3188216
| 2006/08/01 10:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2754
|1.2774
| 2006/08/01 12:30
|1.2774
|0.00
|0.00
|5.00
|3188936
| 2006/08/01 12:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2764
|1.2784
| 2006/08/01 12:33
|1.2764
|0.00
|0.00
|-15.00
|3189020
| 2006/08/01 12:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2751
|1.2771
| 2006/08/01 12:37
|1.2751
|0.00
|0.00
|-15.00
|3189099
| 2006/08/01 12:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2753
|1.2738
|1.2758
| 2006/08/01 12:42
|1.2738
|0.00
|0.00
|-15.00
|3189282
| 2006/08/01 12:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2740
|1.2725
|1.2745
| 2006/08/01 12:54
|1.2745
|0.00
|0.00
|5.00
|3189649
| 2006/08/01 12:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2732
|1.2752
| 2006/08/01 13:01
|1.2734
|0.00
|0.00
|-13.00
|3189733
| 2006/08/01 13:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2735
|1.2750
|1.2730
| 2006/08/01 13:22
|1.2750
|0.00
|0.00
|-15.00
|3190035
| 2006/08/01 13:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2763
|1.2743
| 2006/08/01 13:47
|1.2763
|0.00
|0.00
|-15.00
|3190332
| 2006/08/01 13:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2776
|1.2756
| 2006/08/01 14:00
|1.2756
|0.00
|0.00
|5.00
|3190502
| 2006/08/01 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2770
|1.2750
| 2006/08/01 14:00
|1.2750
|0.00
|0.00
|5.00
|3190535
| 2006/08/01 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2756
|1.2736
| 2006/08/01 14:04
|1.2736
|0.00
|0.00
|5.00
|3190736
| 2006/08/01 14:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2749
|1.2729
| 2006/08/01 14:08
|1.2749
|0.00
|0.00
|-15.00
|3190856
| 2006/08/01 14:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2762
|1.2742
| 2006/08/01 14:12
|1.2742
|0.00
|0.00
|5.00
|3190917
| 2006/08/01 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2740
|1.2755
|1.2735
| 2006/08/01 14:19
|1.2735
|0.00
|0.00
|5.00
|3191053
| 2006/08/01 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2748
|1.2728
| 2006/08/01 14:27
|1.2728
|0.00
|0.00
|5.00
|3191264
| 2006/08/01 14:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2741
|1.2721
| 2006/08/01 14:37
|1.2741
|0.00
|0.00
|-15.00
|3191479
| 2006/08/01 14:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2739
|1.2754
|1.2734
| 2006/08/01 15:19
|1.2754
|0.00
|0.00
|-15.00
|3191979
| 2006/08/01 15:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2752
|1.2767
|1.2747
| 2006/08/01 15:41
|1.2767
|0.00
|0.00
|-15.00
|3192378
| 2006/08/01 15:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2780
|1.2760
| 2006/08/01 15:42
|1.2771
|0.00
|0.00
|-6.00
|3192413
| 2006/08/01 15:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2755
|1.2775
| 2006/08/01 15:56
|1.2775
|0.00
|0.00
|5.00
|3192595
| 2006/08/01 15:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2762
|1.2782
| 2006/08/01 16:04
|1.2782
|0.00
|0.00
|5.00
|3192698
| 2006/08/01 16:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2769
|1.2789
| 2006/08/01 16:06
|1.2789
|0.00
|0.00
|5.00
|3192908
| 2006/08/01 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2782
|1.2802
| 2006/08/01 16:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|5.00
|3193082
| 2006/08/01 16:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2789
|1.2809
| 2006/08/01 16:14
|1.2809
|0.00
|0.00
|5.00
|3193405
| 2006/08/01 16:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|1.2796
|1.2816
| 2006/08/01 16:16
|1.2816
|0.00
|0.00
|5.00
|3193610
| 2006/08/01 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2818
|1.2803
|1.2823
| 2006/08/01 16:30
|1.2803
|0.00
|0.00
|-15.00
|3194254
| 2006/08/01 16:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2790
|1.2810
| 2006/08/01 16:43
|1.2810
|0.00
|0.00
|5.00
|3194387
| 2006/08/01 16:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2797
|1.2817
| 2006/08/01 16:57
|1.2817
|0.00
|0.00
|5.00
|3194508
| 2006/08/01 16:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2804
|1.2824
| 2006/08/01 17:34
|1.2804
|0.00
|0.00
|-15.00
|3194863
| 2006/08/01 17:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2791
|1.2811
| 2006/08/01 18:15
|1.2811
|0.00
|0.00
|5.00
|3194994
| 2006/08/01 18:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2798
|1.2818
| 2006/08/01 19:18
|1.2818
|0.00
|0.00
|6.00
|3195326
| 2006/08/01 19:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2805
|1.2825
| 2006/08/01 20:10
|1.2825
|0.00
|0.00
|5.00
|3195577
| 2006/08/01 20:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2827
|1.2812
|1.2832
| 2006/08/02 03:02
|1.2832
|0.00
|-0.90
|5.00
|3197326
| 2006/08/02 03:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2834
|1.2819
|1.2839
| 2006/08/02 04:17
|1.2819
|0.00
|0.00
|-15.00
|3197665
| 2006/08/02 04:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2821
|1.2806
|1.2826
| 2006/08/02 05:33
|1.2826
|0.00
|0.00
|5.00
|3197903
| 2006/08/02 05:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2828
|1.2813
|1.2833
| 2006/08/02 06:49
|1.2813
|0.00
|0.00
|-15.00
|3198269
| 2006/08/02 06:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2801
|1.2821
| 2006/08/02 07:01
|1.2821
|0.00
|0.00
|5.00
|3198406
| 2006/08/02 07:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2808
|1.2828
| 2006/08/02 07:54
|1.2811
|0.00
|0.00
|-12.00
|3198622
| 2006/08/02 07:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2811
|1.2826
|1.2806
| 2006/08/02 08:34
|1.2806
|0.00
|0.00
|5.00
|3198798
| 2006/08/02 08:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2819
|1.2799
| 2006/08/02 08:34
|1.2799
|0.00
|0.00
|5.00
|3198828
| 2006/08/02 08:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2812
|1.2792
| 2006/08/02 12:18
|1.2812
|0.00
|0.00
|-15.00
|3199697
| 2006/08/02 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2825
|1.2805
| 2006/08/02 12:22
|1.2805
|0.00
|0.00
|5.00
|3199754
| 2006/08/02 12:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2818
|1.2798
| 2006/08/02 12:24
|1.2798
|0.00
|0.00
|5.00
|3199780
| 2006/08/02 12:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2811
|1.2791
| 2006/08/02 12:28
|1.2791
|0.00
|0.00
|5.00
|3199859
| 2006/08/02 12:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2804
|1.2784
| 2006/08/02 12:57
|1.2804
|0.00
|0.00
|-15.00
|3200145
| 2006/08/02 12:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2817
|1.2797
| 2006/08/02 13:21
|1.2814
|0.00
|0.00
|-12.00
|3200330
| 2006/08/02 13:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2814
|1.2799
|1.2819
| 2006/08/02 14:45
|1.2819
|0.00
|0.00
|5.00
|3200908
| 2006/08/02 14:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2821
|1.2806
|1.2826
| 2006/08/02 15:03
|1.2806
|0.00
|0.00
|-15.00
|3201059
| 2006/08/02 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2793
|1.2813
| 2006/08/02 15:06
|1.2793
|0.00
|0.00
|-15.00
|3201106
| 2006/08/02 15:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2780
|1.2800
| 2006/08/02 15:07
|1.2791
|0.00
|0.00
|-4.00
|3201126
| 2006/08/02 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2802
|1.2782
| 2006/08/02 15:33
|1.2802
|0.00
|0.00
|-15.00
|3201468
| 2006/08/02 15:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2800
|1.2815
|1.2795
| 2006/08/02 15:47
|1.2795
|0.00
|0.00
|5.00
|3201541
| 2006/08/02 15:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2808
|1.2788
| 2006/08/02 16:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|5.00
|3201647
| 2006/08/02 16:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2801
|1.2781
| 2006/08/02 16:25
|1.2781
|0.00
|0.00
|5.00
|3201735
| 2006/08/02 16:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2794
|1.2774
| 2006/08/02 16:36
|1.2794
|0.00
|0.00
|-15.00
|3201906
| 2006/08/02 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2792
|1.2807
|1.2787
| 2006/08/02 19:41
|1.2787
|0.00
|0.00
|5.00
|3202288
| 2006/08/02 19:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.2800
|1.2780
| 2006/08/02 19:49
|1.2780
|0.00
|0.00
|5.00
|3202340
| 2006/08/02 19:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.2793
|1.2773
| 2006/08/02 22:02
|1.2793
|0.00
|2.42
|-15.00
|3202585
| 2006/08/02 22:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2806
|1.2786
| 2006/08/02 23:56
|1.2793
|0.00
|0.00
|-2.00
|3202655
| 2006/08/02 23:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2778
|1.2798
| 2006/08/03 00:22
|1.2778
|0.00
|0.00
|-15.00
|3202727
| 2006/08/03 00:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.2765
|1.2785
| 2006/08/03 00:23
|1.2766
|0.00
|0.00
|-12.00
|3202755
| 2006/08/03 00:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2779
|1.2759
| 2006/08/03 00:37
|1.2759
|0.00
|0.00
|5.00
|3202940
| 2006/08/03 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2772
|1.2752
| 2006/08/03 01:11
|1.2752
|0.00
|0.00
|5.00
|3203243
| 2006/08/03 01:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2765
|1.2745
| 2006/08/03 01:15
|1.2745
|0.00
|0.00
|5.00
|3203311
| 2006/08/03 01:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2743
|1.2758
|1.2738
| 2006/08/03 01:29
|1.2758
|0.00
|0.00
|-15.00
|3203479
| 2006/08/03 01:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.2771
|1.2751
| 2006/08/03 03:04
|1.2751
|0.00
|0.00
|5.00
|3203793
| 2006/08/03 03:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2749
|1.2764
|1.2744
| 2006/08/03 06:32
|1.2764
|0.00
|0.00
|-15.00
|3204292
| 2006/08/03 06:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2777
|1.2757
| 2006/08/03 07:06
|1.2772
|0.00
|0.00
|-10.00
|3204442
| 2006/08/03 07:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2756
|1.2776
| 2006/08/03 09:44
|1.2756
|0.00
|0.00
|-15.00
|3205103
| 2006/08/03 09:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2743
|1.2763
| 2006/08/03 09:56
|1.2753
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|
|
|
|Deposit/Withdrawal: 5000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|-409.38
|
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3212693
| 2006/08/04 01:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2797
|1.2817
|
|1.2801
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|Floating P/L:
|-11.00
|
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No Transactions
|
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|-409.38
|
|Floating P/L:
|-11.00
|Deposit/Withdrawal:
|5000.00
|
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|4590.62
|
|Equity:
|4579.63
|Margin Requirement:
|100.00
|
|Available Margin:
|4479.63