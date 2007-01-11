|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.01.02 01:00 - 2007.05.25 00:00 (2007.01.01 - 2007.05.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Evaluate_Interval=-1; x=0.0001; Bands_Mode_0_2=0; Power_Price_0_6=1; Price_Type_0_3=0; Bands_Period=36; Bands_Deviation=8; Power_Period=9; Lots=1; TP=102; SL=50; TS_Trigger=15; TS_Mode=2; TS_Sensitivity=5; TS_DynamicFactor=0.9; Enable_Alert=false;
|Bars in test
|14779
|Ticks modelled
|492569
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2981.90
|Gross profit
|5280.00
|Gross loss
|-2298.10
|Profit factor
|2.30
|Expected payoff
|78.47
|Absolute drawdown
|640.00
|Maximal drawdown
|1298.10 (9.47%)
|Relative drawdown
|9.47% (1298.10)
|Total trades
|38
|Short positions (won %)
|19 (78.95%)
|Long positions (won %)
|19 (26.32%)
|Profit trades (% of total)
|20 (52.63%)
|Loss trades (% of total)
|18 (47.37%)
|Largest
|profit trade
|1020.00
|loss trade
|-498.10
|Average
|profit trade
|264.00
|loss trade
|-127.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (520.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-400.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1020.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-628.10 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.11 11:45
|buy
|1
|1.00
|1.9405
|1.9355
|1.9507
|2
|2007.01.11 12:00
|close
|1
|1.00
|1.9391
|1.9355
|1.9507
|-140.00
|9860.00
|3
|2007.01.11 12:00
|sell
|2
|1.00
|1.9391
|1.9441
|1.9289
|4
|2007.01.11 13:45
|modify
|2
|1.00
|1.9391
|1.9389
|1.9289
|5
|2007.01.11 14:00
|s/l
|2
|1.00
|1.9389
|1.9389
|1.9289
|20.00
|9880.00
|6
|2007.01.11 14:15
|buy
|3
|1.00
|1.9519
|1.9469
|1.9621
|7
|2007.01.11 14:17
|modify
|3
|1.00
|1.9519
|1.9489
|1.9621
|8
|2007.01.11 14:30
|close
|3
|1.00
|1.9497
|1.9489
|1.9621
|-220.00
|9660.00
|9
|2007.01.11 14:30
|sell
|4
|1.00
|1.9497
|1.9547
|1.9395
|10
|2007.01.11 15:38
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9542
|1.9395
|11
|2007.01.11 15:47
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9515
|1.9395
|12
|2007.01.11 16:00
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9497
|1.9395
|13
|2007.01.11 16:30
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9478
|1.9395
|14
|2007.01.11 17:00
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9468
|1.9395
|15
|2007.01.11 17:15
|modify
|4
|1.00
|1.9497
|1.9435
|1.9395
|16
|2007.01.11 17:15
|t/p
|4
|1.00
|1.9395
|1.9435
|1.9395
|1020.00
|10680.00
|17
|2007.01.25 10:30
|buy
|5
|1.00
|1.9733
|1.9683
|1.9835
|18
|2007.01.25 10:45
|close
|5
|1.00
|1.9722
|1.9683
|1.9835
|-110.00
|10570.00
|19
|2007.01.25 10:45
|sell
|6
|1.00
|1.9722
|1.9772
|1.9620
|20
|2007.01.25 11:00
|modify
|6
|1.00
|1.9722
|1.9730
|1.9620
|21
|2007.01.25 11:15
|modify
|6
|1.00
|1.9722
|1.9710
|1.9620
|22
|2007.01.25 11:45
|modify
|6
|1.00
|1.9722
|1.9704
|1.9620
|23
|2007.01.25 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.9722
|1.9697
|1.9620
|24
|2007.01.25 12:45
|s/l
|6
|1.00
|1.9697
|1.9697
|1.9620
|250.00
|10820.00
|25
|2007.02.14 09:45
|buy
|7
|1.00
|1.9510
|1.9460
|1.9612
|26
|2007.02.14 10:00
|close
|7
|1.00
|1.9508
|1.9460
|1.9612
|-20.00
|10800.00
|27
|2007.02.14 10:00
|sell
|8
|1.00
|1.9508
|1.9558
|1.9406
|28
|2007.02.14 12:30
|modify
|8
|1.00
|1.9508
|1.9535
|1.9406
|29
|2007.02.14 12:35
|s/l
|8
|1.00
|1.9535
|1.9535
|1.9406
|-270.00
|10530.00
|30
|2007.02.19 01:00
|buy
|9
|1.00
|1.9546
|1.9496
|1.9648
|31
|2007.02.19 01:15
|close
|9
|1.00
|1.9535
|1.9496
|1.9648
|-110.00
|10420.00
|32
|2007.02.19 01:15
|sell
|10
|1.00
|1.9535
|1.9585
|1.9433
|33
|2007.02.19 10:12
|modify
|10
|1.00
|1.9535
|1.9543
|1.9433
|34
|2007.02.19 10:20
|modify
|10
|1.00
|1.9535
|1.9524
|1.9433
|35
|2007.02.19 10:48
|modify
|10
|1.00
|1.9535
|1.9516
|1.9433
|36
|2007.02.19 11:05
|s/l
|10
|1.00
|1.9516
|1.9516
|1.9433
|190.00
|10610.00
|37
|2007.03.19 10:15
|buy
|11
|1.00
|1.9445
|1.9395
|1.9547
|38
|2007.03.19 10:30
|close
|11
|1.00
|1.9440
|1.9395
|1.9547
|-50.00
|10560.00
|39
|2007.03.19 10:30
|sell
|12
|1.00
|1.9440
|1.9490
|1.9338
|40
|2007.03.19 12:18
|modify
|12
|1.00
|1.9440
|1.9440
|1.9338
|41
|2007.03.19 13:24
|s/l
|12
|1.00
|1.9440
|1.9440
|1.9338
|0.00
|10560.00
|42
|2007.03.21 09:00
|buy
|13
|1.00
|1.9634
|1.9584
|1.9736
|43
|2007.03.21 09:15
|close
|13
|1.00
|1.9627
|1.9584
|1.9736
|-70.00
|10490.00
|44
|2007.03.21 09:15
|sell
|14
|1.00
|1.9627
|1.9677
|1.9525
|45
|2007.03.21 11:30
|modify
|14
|1.00
|1.9627
|1.9624
|1.9525
|46
|2007.03.21 11:45
|modify
|14
|1.00
|1.9627
|1.9587
|1.9525
|47
|2007.03.21 11:53
|s/l
|14
|1.00
|1.9587
|1.9587
|1.9525
|400.00
|10890.00
|48
|2007.03.21 20:30
|buy
|15
|1.00
|1.9646
|1.9596
|1.9748
|49
|2007.03.21 20:32
|modify
|15
|1.00
|1.9646
|1.9630
|1.9748
|50
|2007.03.21 20:45
|modify
|15
|1.00
|1.9646
|1.9653
|1.9748
|51
|2007.03.21 21:00
|modify
|15
|1.00
|1.9646
|1.9670
|1.9748
|52
|2007.03.21 21:00
|close
|15
|1.00
|1.9686
|1.9670
|1.9748
|400.00
|11290.00
|53
|2007.03.21 21:00
|sell
|16
|1.00
|1.9686
|1.9736
|1.9584
|54
|2007.03.21 21:03
|modify
|16
|1.00
|1.9686
|1.9704
|1.9584
|55
|2007.03.21 21:15
|modify
|16
|1.00
|1.9686
|1.9677
|1.9584
|56
|2007.03.21 21:28
|s/l
|16
|1.00
|1.9677
|1.9677
|1.9584
|90.00
|11380.00
|57
|2007.03.22 11:30
|buy
|17
|1.00
|1.9716
|1.9666
|1.9818
|58
|2007.03.22 11:45
|close
|17
|1.00
|1.9702
|1.9666
|1.9818
|-140.00
|11240.00
|59
|2007.03.22 11:45
|sell
|18
|1.00
|1.9702
|1.9752
|1.9600
|60
|2007.03.22 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.9702
|1.9725
|1.9600
|61
|2007.03.22 13:46
|modify
|18
|1.00
|1.9702
|1.9709
|1.9600
|62
|2007.03.22 14:15
|modify
|18
|1.00
|1.9702
|1.9695
|1.9600
|63
|2007.03.22 14:25
|s/l
|18
|1.00
|1.9695
|1.9695
|1.9600
|70.00
|11310.00
|64
|2007.03.30 05:45
|buy
|19
|1.00
|1.9637
|1.9587
|1.9739
|65
|2007.03.30 06:15
|close
|19
|1.00
|1.9636
|1.9587
|1.9739
|-10.00
|11300.00
|66
|2007.03.30 06:15
|sell
|20
|1.00
|1.9636
|1.9686
|1.9534
|67
|2007.03.30 10:18
|modify
|20
|1.00
|1.9636
|1.9636
|1.9534
|68
|2007.03.30 10:31
|modify
|20
|1.00
|1.9636
|1.9611
|1.9534
|69
|2007.03.30 10:45
|modify
|20
|1.00
|1.9636
|1.9593
|1.9534
|70
|2007.03.30 11:00
|modify
|20
|1.00
|1.9636
|1.9575
|1.9534
|71
|2007.03.30 11:18
|s/l
|20
|1.00
|1.9575
|1.9575
|1.9534
|610.00
|11910.00
|72
|2007.03.30 18:30
|buy
|21
|1.00
|1.9707
|1.9657
|1.9809
|73
|2007.03.30 18:45
|close
|21
|1.00
|1.9705
|1.9657
|1.9809
|-20.00
|11890.00
|74
|2007.03.30 18:45
|sell
|22
|1.00
|1.9705
|1.9755
|1.9603
|75
|2007.03.30 18:55
|modify
|22
|1.00
|1.9705
|1.9739
|1.9603
|76
|2007.03.30 19:00
|modify
|22
|1.00
|1.9705
|1.9703
|1.9603
|77
|2007.03.30 21:45
|modify
|22
|1.00
|1.9705
|1.9696
|1.9603
|78
|2007.03.30 22:00
|modify
|22
|1.00
|1.9705
|1.9686
|1.9603
|79
|2007.03.30 23:49
|s/l
|22
|1.00
|1.9686
|1.9686
|1.9603
|190.00
|12080.00
|80
|2007.04.03 10:15
|buy
|23
|1.00
|1.9819
|1.9769
|1.9921
|81
|2007.04.03 10:30
|close
|23
|1.00
|1.9819
|1.9769
|1.9921
|0.00
|12080.00
|82
|2007.04.03 10:30
|sell
|24
|1.00
|1.9819
|1.9869
|1.9717
|83
|2007.04.03 10:39
|modify
|24
|1.00
|1.9819
|1.9833
|1.9717
|84
|2007.04.03 10:46
|modify
|24
|1.00
|1.9819
|1.9816
|1.9717
|85
|2007.04.03 11:00
|modify
|24
|1.00
|1.9819
|1.9797
|1.9717
|86
|2007.04.03 11:47
|s/l
|24
|1.00
|1.9797
|1.9797
|1.9717
|220.00
|12300.00
|87
|2007.04.11 05:00
|buy
|25
|1.00
|1.9759
|1.9709
|1.9861
|88
|2007.04.11 05:07
|modify
|25
|1.00
|1.9759
|1.9747
|1.9861
|89
|2007.04.11 05:15
|close
|25
|1.00
|1.9764
|1.9747
|1.9861
|50.00
|12350.00
|90
|2007.04.11 05:15
|sell
|26
|1.00
|1.9764
|1.9814
|1.9662
|91
|2007.04.11 07:06
|modify
|26
|1.00
|1.9764
|1.9765
|1.9662
|92
|2007.04.11 07:15
|modify
|26
|1.00
|1.9764
|1.9758
|1.9662
|93
|2007.04.11 07:38
|s/l
|26
|1.00
|1.9758
|1.9758
|1.9662
|60.00
|12410.00
|94
|2007.04.17 11:45
|buy
|27
|1.00
|1.9995
|1.9945
|2.0097
|95
|2007.04.17 12:00
|close
|27
|1.00
|1.9989
|1.9945
|2.0097
|-60.00
|12350.00
|96
|2007.04.17 12:00
|sell
|28
|1.00
|1.9989
|2.0039
|1.9887
|97
|2007.04.17 12:27
|modify
|28
|1.00
|1.9989
|2.0016
|1.9887
|98
|2007.04.17 13:23
|s/l
|28
|1.00
|2.0016
|2.0016
|1.9887
|-270.00
|12080.00
|99
|2007.04.18 11:45
|buy
|29
|1.00
|2.0122
|2.0072
|2.0224
|100
|2007.04.18 12:00
|close
|29
|1.00
|2.0122
|2.0072
|2.0224
|0.00
|12080.00
|101
|2007.04.18 12:00
|sell
|30
|1.00
|2.0122
|2.0172
|2.0020
|102
|2007.04.18 13:38
|modify
|30
|1.00
|2.0122
|2.0124
|2.0020
|103
|2007.04.18 14:30
|modify
|30
|1.00
|2.0122
|2.0098
|2.0020
|104
|2007.04.18 15:00
|modify
|30
|1.00
|2.0122
|2.0074
|2.0020
|105
|2007.04.18 15:15
|modify
|30
|1.00
|2.0122
|2.0054
|2.0020
|106
|2007.04.18 15:35
|t/p
|30
|1.00
|2.0020
|2.0054
|2.0020
|1020.00
|13100.00
|107
|2007.04.20 09:15
|buy
|31
|1.00
|2.0061
|2.0011
|2.0163
|108
|2007.04.20 09:30
|close
|31
|1.00
|2.0057
|2.0011
|2.0163
|-40.00
|13060.00
|109
|2007.04.20 09:30
|sell
|32
|1.00
|2.0057
|2.0107
|1.9955
|110
|2007.04.20 10:42
|modify
|32
|1.00
|2.0057
|2.0062
|1.9955
|111
|2007.04.20 10:45
|modify
|32
|1.00
|2.0057
|2.0048
|1.9955
|112
|2007.04.20 11:45
|modify
|32
|1.00
|2.0057
|2.0024
|1.9955
|113
|2007.04.20 12:07
|s/l
|32
|1.00
|2.0024
|2.0024
|1.9955
|330.00
|13390.00
|114
|2007.05.01 10:00
|buy
|33
|1.00
|2.0028
|1.9978
|2.0130
|115
|2007.05.01 10:15
|close
|33
|1.00
|2.0021
|1.9978
|2.0130
|-70.00
|13320.00
|116
|2007.05.01 10:15
|sell
|34
|1.00
|2.0021
|2.0071
|1.9919
|117
|2007.05.01 10:31
|modify
|34
|1.00
|2.0021
|2.0028
|1.9919
|118
|2007.05.01 11:52
|s/l
|34
|1.00
|2.0028
|2.0028
|1.9919
|-70.00
|13250.00
|119
|2007.05.04 15:45
|buy
|35
|1.00
|1.9896
|1.9846
|1.9998
|120
|2007.05.04 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.9896
|1.9882
|1.9998
|121
|2007.05.04 16:00
|modify
|35
|1.00
|1.9896
|1.9902
|1.9998
|122
|2007.05.04 16:15
|close
|35
|1.00
|1.9910
|1.9902
|1.9998
|140.00
|13390.00
|123
|2007.05.04 16:15
|sell
|36
|1.00
|1.9910
|1.9960
|1.9808
|124
|2007.05.07 04:13
|s/l
|36
|1.00
|1.9960
|1.9960
|1.9808
|-498.10
|12891.90
|125
|2007.05.18 09:30
|buy
|37
|1.00
|1.9758
|1.9708
|1.9860
|126
|2007.05.18 09:45
|close
|37
|1.00
|1.9745
|1.9708
|1.9860
|-130.00
|12761.90
|127
|2007.05.18 09:45
|sell
|38
|1.00
|1.9745
|1.9795
|1.9643
|128
|2007.05.18 11:30
|modify
|38
|1.00
|1.9745
|1.9762
|1.9643
|129
|2007.05.18 11:47
|modify
|38
|1.00
|1.9745
|1.9745
|1.9643
|130
|2007.05.18 12:00
|modify
|38
|1.00
|1.9745
|1.9723
|1.9643
|131
|2007.05.18 12:05
|s/l
|38
|1.00
|1.9723
|1.9723
|1.9643
|220.00
|12981.90